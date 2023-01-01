宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 29 卷
宋高僧傳卷第二十九
宋高僧傳卷第二十九
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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雜科聲德篇第十之一(正傳二十六人附見六人)
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南宋錢塘靈隱寺智一傳
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釋智一者，不詳何許人也。居靈隱寺之半峯，精守戒範，而善長嘯。嘯終，乃牽曳其聲，杳入雲際，如吹笳葉，若揭遊絲，徐舉徐揚，載哀載咽，颼飀淒切，聽者悲涼，謂之哀松之梵。頗生物善，或在像前讚詠流靡。於靈山㵎邊，養一白猿，有時驀山踰㵎，久而不還。一乃吮吻張喉作梵呼之，則猿至矣。時人謂之白猿梵召。一公為猿父，猶狙公也。其後㵎邊群狙聚焉。每至眾僧齋訖，歛生飯送猿臺所，後令山童呼三二聲，則群猿競至。洎乎唐武宗廢教，伊寺毀除焉，鞠為茂草之墟，飯猿于臺事皆堙滅。一師不詳所終。
釋智一者，不詳何許人也。居靈隱寺之半峯，精守戒範，而善長嘯。嘯終，乃牽曳其聲，杳入雲際，如吹笳葉，若揭遊絲，徐舉徐揚，載哀載咽，颼飀淒切，聽者悲涼，謂之哀松之梵。頗生物善，或在像前讚詠流靡。於靈山㵎邊，養一白猿，有時驀山踰㵎，久而不還。一乃吮吻張喉作梵呼之，則猿至矣。時人謂之白猿梵召。一公為猿父，猶狙公也。其後㵎邊群狙聚焉。每至眾僧齋訖，歛生飯送猿臺所，後令山童呼三二聲，則群猿競至。洎乎唐武宗廢教，伊寺毀除焉，鞠為茂草之墟，飯猿于臺事皆堙滅。一師不詳所終。
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元魏洛陽慧凝傳
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釋慧凝，未知何許人也，棲止洛邑而無異藝，正修練心戒耳。甞得疾暴終，七日而蘇，起說冥間報應及見區分，更無毫髮之差。所覩者五沙門，一是寶明寺智聖，以坐禪苦行得升天堂。次一是般若寺道品，以誦《涅槃經》四十卷，同前智聖。次是融覺寺曇謨最稱講《涅槃》、《華嚴經》，領徒千數。琰摩王曰：「講經者心懷彼我，以驕𣣋物，比丘中第一麁行。今唯試坐禪誦經。」最曰：「貧道立身已來，唯好講導，不能禪誦。」王曰：「付司。」即有青衣數輩，擁送最向西北門，屋舍皆黑，似非好處。次是禪林寺道恒，唱云：「教導勸誘四輩檀越，造一切經、人中像十軀。」王曰：「沙門之體必須攝心守道，志在禪誦，不干世事，不務喧繁。雖造經像，止欲得他財物；既得財物，貪心即起；既長貪行，三毒熾然，具足煩惱。」與最同入黑門。第五是靈覺寺寶明，自稱未出家時，甞作隴西太守，造靈覺寺。即棄官入道，雖不禪誦，禮拜不闕。王曰：「卿作刺史之日，曲理枉法，劫奪民財，假作此寺。非卿之力，何勞說此？」亦付青衣送入黑門矣。凝由此省悟。最先，見王，屬吏檢尋名籍，誤追攝耳。時胡太后聞之，遣黃門侍郎徐紇依凝之說，散訪驗寺額并僧名有無，奏報云：「城東有寶明寺，城內有般若寺，城西有融覺、禪林、靈覺三寺，并智聖、道品、曇謨最、道弘、寶明等，皆實有之。」太后稱歎久之，詔請坐禪誦經者一百僧，常在內殿供養焉。續有詔：「不聽比丘持經像在街路乞索，如私有財物造經像者任意。」凝入白鹿山隱居修道，自此京邑城下比丘多修禪觀，誦持大部經法焉。
釋慧凝，未知何許人也，棲止洛邑而無異藝，正修練心戒耳。甞得疾暴終，七日而蘇，起說冥間報應及見區分，更無毫髮之差。所覩者五沙門，一是寶明寺智聖，以坐禪苦行得升天堂。次一是般若寺道品，以誦《涅槃經》四十卷，同前智聖。次是融覺寺曇謨最稱講《涅槃》、《華嚴經》，領徒千數。琰摩王曰：「講經者心懷彼我，以驕𣣋物，比丘中第一麁行。今唯試坐禪誦經。」最曰：「貧道立身已來，唯好講導，不能禪誦。」王曰：「付司。」即有青衣數輩，擁送最向西北門，屋舍皆黑，似非好處。次是禪林寺道恒，唱云：「教導勸誘四輩檀越，造一切經、人中像十軀。」王曰：「沙門之體必須攝心守道，志在禪誦，不干世事，不務喧繁。雖造經像，止欲得他財物；既得財物，貪心即起；既長貪行，三毒熾然，具足煩惱。」與最同入黑門。第五是靈覺寺寶明，自稱未出家時，甞作隴西太守，造靈覺寺。即棄官入道，雖不禪誦，禮拜不闕。王曰：「卿作刺史之日，曲理枉法，劫奪民財，假作此寺。非卿之力，何勞說此？」亦付青衣送入黑門矣。凝由此省悟。最先，見王，屬吏檢尋名籍，誤追攝耳。時胡太后聞之，遣黃門侍郎徐紇依凝之說，散訪驗寺額并僧名有無，奏報云：「城東有寶明寺，城內有般若寺，城西有融覺、禪林、靈覺三寺，并智聖、道品、曇謨最、道弘、寶明等，皆實有之。」太后稱歎久之，詔請坐禪誦經者一百僧，常在內殿供養焉。續有詔：「不聽比丘持經像在街路乞索，如私有財物造經像者任意。」凝入白鹿山隱居修道，自此京邑城下比丘多修禪觀，誦持大部經法焉。
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系曰：曇謨最坐講法而人我，因入黑門中。若禪誦者，人我隨增，知亦不免。最與道士姜斌爭論，護法之功可補前過。無謂傳法之人皆墮負處。胡后偏見不亡，吁哉！
系曰：曇謨最坐講法而人我，因入黑門中。若禪誦者，人我隨增，知亦不免。最與道士姜斌爭論，護法之功可補前過。無謂傳法之人皆墮負處。胡后偏見不亡，吁哉！
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唐成都府法聚寺員相傳
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釋員相，蜀人也。七歲出家，博綜內外，善屬文，時號奇童。內修律範，人無間然。龍朔元年，有疾而終于此寺。將啟手足，房內長虹若練而飛上天，寺塔鈴索無風自鳴。其大門屋壁畫剝落，每夜有鼓角聲，經百餘日方息。從此鳥雀不棲其屋。咸亨四年，甘露降于講堂前椶櫚樹焉。相終，弟子收文集三十餘卷。寺中石像碑，相作辭，龔靈曠同撰是歟。
釋員相，蜀人也。七歲出家，博綜內外，善屬文，時號奇童。內修律範，人無間然。龍朔元年，有疾而終于此寺。將啟手足，房內長虹若練而飛上天，寺塔鈴索無風自鳴。其大門屋壁畫剝落，每夜有鼓角聲，經百餘日方息。從此鳥雀不棲其屋。咸亨四年，甘露降于講堂前椶櫚樹焉。相終，弟子收文集三十餘卷。寺中石像碑，相作辭，龔靈曠同撰是歟。
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唐越州妙喜寺僧達傳
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釋僧達，姓王氏，會稽人也。稚齒英奇，不參戲弄，於龜山妙喜道場出俗——其寺南梁初建。後樂遊方，見黃梅忍禪師，若枯苗得雨，隨順修禪，罔有休懈。遇印宗禪師，重磨心鑑。光州見道岸律師，更勵律儀。四眾依歸，如水宗海。開元七年示疾而終，春秋八十二云。
釋僧達，姓王氏，會稽人也。稚齒英奇，不參戲弄，於龜山妙喜道場出俗——其寺南梁初建。後樂遊方，見黃梅忍禪師，若枯苗得雨，隨順修禪，罔有休懈。遇印宗禪師，重磨心鑑。光州見道岸律師，更勵律儀。四眾依歸，如水宗海。開元七年示疾而終，春秋八十二云。
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唐京兆神鼎傳
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釋神鼎者，不詳何許人也。狂狷而純直，髮垂眉際。每持一斗巡長安市中乞丐。得食，就而食之。人或施麁帛幣布，錦綺羅縠，並綴聯衣上而著，且無選擇。甞入寺中，見利貞法師講於座前，傾聽少時，而問貞曰：「萬物定已否？」貞曰：「定。」鼎曰：「闍梨若言定，何因高岸為谷，深谷為陵，有死即生，有生即死？萬物相糾，六道輪迴，何得定耶？」貞曰：「萬物不定。」鼎曰：「若不定，何不指天為地，呼地為天，召星為月，命月為星？何得不定耶？」貞無以應之。時眾驚其辯發如流。貞公奧學，被挫其鋒，頗形慚色。張文成見之，歎嗟謂之曰：「觀法師迅辯，即是菩薩行位人也。」鼎曰：「菩薩得之不喜，失之不怨，撻之不怒，辱之不瞋。鼎今乞得即喜，不得即怨，撻之即怒，辱之即瞋，由此觀之，去菩薩遠矣。」時眾錯愕，合掌而散焉。
釋神鼎者，不詳何許人也。狂狷而純直，髮垂眉際。每持一斗巡長安市中乞丐。得食，就而食之。人或施麁帛幣布，錦綺羅縠，並綴聯衣上而著，且無選擇。甞入寺中，見利貞法師講於座前，傾聽少時，而問貞曰：「萬物定已否？」貞曰：「定。」鼎曰：「闍梨若言定，何因高岸為谷，深谷為陵，有死即生，有生即死？萬物相糾，六道輪迴，何得定耶？」貞曰：「萬物不定。」鼎曰：「若不定，何不指天為地，呼地為天，召星為月，命月為星？何得不定耶？」貞無以應之。時眾驚其辯發如流。貞公奧學，被挫其鋒，頗形慚色。張文成見之，歎嗟謂之曰：「觀法師迅辯，即是菩薩行位人也。」鼎曰：「菩薩得之不喜，失之不怨，撻之不怒，辱之不瞋。鼎今乞得即喜，不得即怨，撻之即怒，辱之即瞋，由此觀之，去菩薩遠矣。」時眾錯愕，合掌而散焉。
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系曰：答人之問，遲巧不如拙速。今傳家隔幾百年，輒伸詶對。通曰：「谷變陵遷，生來死往，萬類相糾，五道輪迴，正是不遷之法，可非定耶？經云『世間相常住』是也。又言『天地星月，各據其倫，終歸磨滅』，可非不定耶？經云『劫火洞然，大千俱壞』是也。今不壞世間相而談實相，可非定不定耶？雖定不定，俱解脫相歟？又言有喜怒非菩薩者，菩薩雖喜怒非喜怒，非菩薩而誰也？今聊雪利貞之欝悒歟？」
系曰：答人之問，遲巧不如拙速。今傳家隔幾百年，輒伸詶對。通曰：「谷變陵遷，生來死往，萬類相糾，五道輪迴，正是不遷之法，可非定耶？經云『世間相常住』是也。又言『天地星月，各據其倫，終歸磨滅』，可非不定耶？經云『劫火洞然，大千俱壞』是也。今不壞世間相而談實相，可非定不定耶？雖定不定，俱解脫相歟？又言有喜怒非菩薩者，菩薩雖喜怒非喜怒，非菩薩而誰也？今聊雪利貞之欝悒歟？」
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唐京兆泓師傳
唐京兆泓師傳
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釋泓師者，齊安人也。神龍中來遊京輦，簡傲自持，而罕言語。語則瑰怪，頗善地理之學，占擇塋兆，郭景淳、一行之亞焉。而出入於鄖公韋安石之門，與韋既密。一日謂之曰：「貧道於鳳棲原見一段地，約二十畝，有龍起伏之形勢，有藏此者必累世居台鼎。」韋曰：「老夫有別墅在城南，候閑隙陪國師訪地，問其價幾何。同遊林泉，又資高興。」異日，韋尋前約，方命駕次，韋公夫人曰：「令公為天子大臣，國師通陰陽術數，奈何潛遊郭外而營生藏？非所宜也。」遂止。韋曰：「舍弟滔有中殤男未葬，便示此地。」泓曰：「如賢弟得此地，不得他將相，止列卿而已。」滔買葬中殤，後為太常卿禮儀使而卒。
釋泓師者，齊安人也。神龍中來遊京輦，簡傲自持，而罕言語。語則瑰怪，頗善地理之學，占擇塋兆，郭景淳、一行之亞焉。而出入於鄖公韋安石之門，與韋既密。一日謂之曰：「貧道於鳳棲原見一段地，約二十畝，有龍起伏之形勢，有藏此者必累世居台鼎。」韋曰：「老夫有別墅在城南，候閑隙陪國師訪地，問其價幾何。同遊林泉，又資高興。」異日，韋尋前約，方命駕次，韋公夫人曰：「令公為天子大臣，國師通陰陽術數，奈何潛遊郭外而營生藏？非所宜也。」遂止。韋曰：「舍弟滔有中殤男未葬，便示此地。」泓曰：「如賢弟得此地，不得他將相，止列卿而已。」滔買葬中殤，後為太常卿禮儀使而卒。
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泓每行視山原，即為圖狀，甞自洛東言於張說曰：「缺門道左有好山岡，丞相可用之。」說曰：「已位極人臣，吉孰過此？」泓曰：「無人勝此。」遂咨源監察乾曜，曰：「先人有遺旨矣。」後曜請假東洛遷奉而迴，已經年矣。泓再經缺門，其地已成塋兆，問居人，曰：「源氏之松柏也。」泓曰：「冥數合歸源氏，坐可待其變化。」不數年，曜果登庸焉。
泓每行視山原，即為圖狀，甞自洛東言於張說曰：「缺門道左有好山岡，丞相可用之。」說曰：「已位極人臣，吉孰過此？」泓曰：「無人勝此。」遂咨源監察乾曜，曰：「先人有遺旨矣。」後曜請假東洛遷奉而迴，已經年矣。泓再經缺門，其地已成塋兆，問居人，曰：「源氏之松柏也。」泓曰：「冥數合歸源氏，坐可待其變化。」不數年，曜果登庸焉。
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泓曾誡燕公曰：「宅勿於西北隅取土。」後成坑，三二處為穴，泓驚謂燕公曰：「禍事！令公富貴一身耳。更二十年，禍及賢郎耳。」及均、垍受祿山偽官，肅宗復京，以減死論，太上皇苦執令處斬，皆符泓言然。中、睿朝皆崇重泓，號國師。占相之言，未甞差謬。
泓曾誡燕公曰：「宅勿於西北隅取土。」後成坑，三二處為穴，泓驚謂燕公曰：「禍事！令公富貴一身耳。更二十年，禍及賢郎耳。」及均、垍受祿山偽官，肅宗復京，以減死論，太上皇苦執令處斬，皆符泓言然。中、睿朝皆崇重泓，號國師。占相之言，未甞差謬。
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唐洛陽罔極寺慧日傳(真法師)
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釋慧日，俗姓辛氏，東萊人也。中宗朝得度，及登具足後，遇義淨三藏，造一乘之極，躬詣竺乾，心恒羨慕。日遂誓遊西域。始者泛舶渡海，自經三載，東南海中諸國——崑崙、佛誓、師子洲等——，經過略遍，乃達天竺，禮謁聖迹。尋求梵本，訪善知識，一十三年。咨稟法訓，思欲利人，振錫還鄉，獨影孤征。雪嶺胡鄉，又涉四載。既經多苦，深厭閻浮，何國何方，有樂無苦？何法何行，能速見佛？遍問天竺三藏學者，所說皆讚淨土，復合金口；其於速疾，是一生路；盡此報身，必得往生極樂世界，親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受，漸至北印度健馱羅國。王城東北有一大山，山有觀音像，有志誠祈請，多得現身。日遂七日叩頭，又斷食，畢命為期，至七日夜且未央，觀音空中現紫金色相，長一丈餘，坐寶蓮華，垂右手，摩日頂曰：「汝欲傳法，自利利他，西方淨土極樂世界彌陀佛國，勸令念佛誦經，迴願往生，到彼國已，見佛及我，得大利益。汝自當知淨土法門，勝過諸行。」說已忽滅。日斷食既困，聞此強壯。及登嶺東歸，計行七十餘國，總一十八年，開元七年方達長安。進帝佛真容、梵夾等，開悟帝心，賜號曰慈慜三藏。生常勤修淨土之業，著《往生淨土集》，行于世。其道與善導、少康異時同化也。又以僧徒多迷五辛中「興渠」。「興渠」人多說不同，或云蕓薹、胡荽，或云阿魏，唯《淨土集》中別行書出云：「五辛，此土唯有四，一蒜，二韮，三葱，四薤，闕於興渠。」梵語稍訛，正云「形具」，餘國不見。迴至于闐，方得見也。根麁如細蔓菁根而白，其臭如蒜，彼國人種取根食也。于時冬天到彼，不見枝葉。薹、荽非五辛，所食無罪。日親見為驗歟？以天寶七年卒于住寺，報齡六十九。葬于白鹿原，成小塔焉。
釋慧日，俗姓辛氏，東萊人也。中宗朝得度，及登具足後，遇義淨三藏，造一乘之極，躬詣竺乾，心恒羨慕。日遂誓遊西域。始者泛舶渡海，自經三載，東南海中諸國——崑崙、佛誓、師子洲等——，經過略遍，乃達天竺，禮謁聖迹。尋求梵本，訪善知識，一十三年。咨稟法訓，思欲利人，振錫還鄉，獨影孤征。雪嶺胡鄉，又涉四載。既經多苦，深厭閻浮，何國何方，有樂無苦？何法何行，能速見佛？遍問天竺三藏學者，所說皆讚淨土，復合金口；其於速疾，是一生路；盡此報身，必得往生極樂世界，親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受，漸至北印度健馱羅國。王城東北有一大山，山有觀音像，有志誠祈請，多得現身。日遂七日叩頭，又斷食，畢命為期，至七日夜且未央，觀音空中現紫金色相，長一丈餘，坐寶蓮華，垂右手，摩日頂曰：「汝欲傳法，自利利他，西方淨土極樂世界彌陀佛國，勸令念佛誦經，迴願往生，到彼國已，見佛及我，得大利益。汝自當知淨土法門，勝過諸行。」說已忽滅。日斷食既困，聞此強壯。及登嶺東歸，計行七十餘國，總一十八年，開元七年方達長安。進帝佛真容、梵夾等，開悟帝心，賜號曰慈慜三藏。生常勤修淨土之業，著《往生淨土集》，行于世。其道與善導、少康異時同化也。又以僧徒多迷五辛中「興渠」。「興渠」人多說不同，或云蕓薹、胡荽，或云阿魏，唯《淨土集》中別行書出云：「五辛，此土唯有四，一蒜，二韮，三葱，四薤，闕於興渠。」梵語稍訛，正云「形具」，餘國不見。迴至于闐，方得見也。根麁如細蔓菁根而白，其臭如蒜，彼國人種取根食也。于時冬天到彼，不見枝葉。薹、荽非五辛，所食無罪。日親見為驗歟？以天寶七年卒于住寺，報齡六十九。葬于白鹿原，成小塔焉。
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餘姚休光寺釋真法師，金華人也，俗姓王氏。真𩭤丱辭家，童蒙悟道，發大精進，堅持戒地。一門之中，數人緇服。真學習師古，義成先聖；八部經理，宛在掌中；三乘法源，盡於度內。天寶六年，太守秦公、長史狄公知其行高，遂以名薦，主休光寺焉。二公常相謂曰：「真公通深妙法，玄無上義，問一得三。言發響應。昔利涉辯博，僧會智周，與之齊驅，未可同日。」以其八年終于寺，本縣令王璲述德刊銘，洪元眘書焉。
餘姚休光寺釋真法師，金華人也，俗姓王氏。真𩭤丱辭家，童蒙悟道，發大精進，堅持戒地。一門之中，數人緇服。真學習師古，義成先聖；八部經理，宛在掌中；三乘法源，盡於度內。天寶六年，太守秦公、長史狄公知其行高，遂以名薦，主休光寺焉。二公常相謂曰：「真公通深妙法，玄無上義，問一得三。言發響應。昔利涉辯博，僧會智周，與之齊驅，未可同日。」以其八年終于寺，本縣令王璲述德刊銘，洪元眘書焉。
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唐越州大禹寺神逈傳
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釋神逈，未詳何許人也。幼入法流，齊莊自任，節高行峭，不惡而嚴。晚年慕稱心寺大義律師，同習三觀於天台宗，得旨於左溪禪師，即寶應年中也。加以辭筆宏贍，華藻紛紜，為《朗師真影讚》、〈法華經文句序〉，冠絕于時，為世所貴。不詳厥終焉。
釋神逈，未詳何許人也。幼入法流，齊莊自任，節高行峭，不惡而嚴。晚年慕稱心寺大義律師，同習三觀於天台宗，得旨於左溪禪師，即寶應年中也。加以辭筆宏贍，華藻紛紜，為《朗師真影讚》、〈法華經文句序〉，冠絕于時，為世所貴。不詳厥終焉。
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唐京兆鎮國寺純陀傳
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釋純陀者，本西域人也，梵名無由翻就華言也。從遊京邑，人所欽重。上元中便云東渡，人見之，顏容若童穉之色，言已年六百歲矣。或謂為八十歲人也。言談氣壯，舉動不衰。代宗皇帝聞之，詔入，禮遇極豐，俾求留年之道。陀曰：「心神好靜，今為塵境汩之，何從冥寂乎？若離簡靜外，欲望留年，如登木采芙蕖，其可得乎？陛下欲長年，由簡潔安神。神安則壽永，寡慾則身安。術斯已往，貧道所不知也。」帝由是篤重之。以永泰三年預知必逝，遣弟子齎衣鉢進上，帝賜弟子紫衣。陀終于鎮國寺焉。
釋純陀者，本西域人也，梵名無由翻就華言也。從遊京邑，人所欽重。上元中便云東渡，人見之，顏容若童穉之色，言已年六百歲矣。或謂為八十歲人也。言談氣壯，舉動不衰。代宗皇帝聞之，詔入，禮遇極豐，俾求留年之道。陀曰：「心神好靜，今為塵境汩之，何從冥寂乎？若離簡靜外，欲望留年，如登木采芙蕖，其可得乎？陛下欲長年，由簡潔安神。神安則壽永，寡慾則身安。術斯已往，貧道所不知也。」帝由是篤重之。以永泰三年預知必逝，遣弟子齎衣鉢進上，帝賜弟子紫衣。陀終于鎮國寺焉。
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唐天台山國清寺道邃傳
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋道邃，不知何許人也。幽識遠晤，執志有恒，懸解真宗，不由邪術。末傳隋智者教道，素得玄微。荊溪之門，杳難窺望。大曆中湛然師委付《止觀輔行記》，得以敷揚，若神驥之可以致遠也。于時同門元浩逈知畏服，不能爭長矣。貞元二十一年，日本國沙門最澄者，亦東夷卉服中，剛決明敏僧也。泛溟涬，達江東，慕天台之法門，求顗師之禪決。屬邃講訓，委曲指教，澄得旨矣。乃盡繕寫一行教法東歸。慮其或問從何而聞，得誰所印？俾防疑誤，乃造邦伯作援證焉。時台州刺史陸淳判云：「最澄闍梨，形雖異域，性實同源，特稟生知，觸類玄解。遠傳天台教旨，又遇龍象邃公，總萬行於一心，了殊塗於三觀，親承祕密，理絕名言。猶慮他方學徒未能信受，所請印記，安可不任為憑云。」澄泛海到國，齎教法指一山為天台，號一寺為國清，風行電照，斯教大行。倭僧遙尊邃為祖師。後終于住寺焉。
釋道邃，不知何許人也。幽識遠晤，執志有恒，懸解真宗，不由邪術。末傳隋智者教道，素得玄微。荊溪之門，杳難窺望。大曆中湛然師委付《止觀輔行記》，得以敷揚，若神驥之可以致遠也。于時同門元浩逈知畏服，不能爭長矣。貞元二十一年，日本國沙門最澄者，亦東夷卉服中，剛決明敏僧也。泛溟涬，達江東，慕天台之法門，求顗師之禪決。屬邃講訓，委曲指教，澄得旨矣。乃盡繕寫一行教法東歸。慮其或問從何而聞，得誰所印？俾防疑誤，乃造邦伯作援證焉。時台州刺史陸淳判云：「最澄闍梨，形雖異域，性實同源，特稟生知，觸類玄解。遠傳天台教旨，又遇龍象邃公，總萬行於一心，了殊塗於三觀，親承祕密，理絕名言。猶慮他方學徒未能信受，所請印記，安可不任為憑云。」澄泛海到國，齎教法指一山為天台，號一寺為國清，風行電照，斯教大行。倭僧遙尊邃為祖師。後終于住寺焉。
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唐懷安郡西隱山進平傳
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋進平，姓吳氏，京兆人也。早出家于永安山明福院，風表端雅。諸經大論，皆所研尋。銷文鍊注，令人樂聞。末思禪觀，於洛下遇荷澤會師了悟，且曰：「甚矣，不自外知者，所知難乎哉！」後至唐州遂居西隱山。刺史鄭文簡請入城，闡揚宗旨。示滅年八十一，大曆十四年三月入塔。
釋進平，姓吳氏，京兆人也。早出家于永安山明福院，風表端雅。諸經大論，皆所研尋。銷文鍊注，令人樂聞。末思禪觀，於洛下遇荷澤會師了悟，且曰：「甚矣，不自外知者，所知難乎哉！」後至唐州遂居西隱山。刺史鄭文簡請入城，闡揚宗旨。示滅年八十一，大曆十四年三月入塔。
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唐寧州南山二聖院道隱傳
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釋道隱，姓王氏，彭原人也。風宇高峙，情性宏淡。少脫塵勞，誓從沖漠。既循師範，因願遊方，得荷澤師頓明心要。迨旋鄉土，道聲洋洋，慕其法者，若登華陰之市也。匪召員臻，檀施豐洽，欝成精舍焉。以大曆十三年三月晦囑累四部從，於中夜趺坐而終，春秋七十二，法臘三十五。弟子辯真建塔緘藏焉。今師、資二座全身不朽矣。議者以為得道真正，其器亦然，譬猶鍊丹之鼎，藥成鼎亦化金矣。在《華嚴》有：「諸菩薩成就如虛空忍，得無來身，以無去故；得不生身，以不滅故；得不聚身，以無散壞故。」其隱師之謂歟！
釋道隱，姓王氏，彭原人也。風宇高峙，情性宏淡。少脫塵勞，誓從沖漠。既循師範，因願遊方，得荷澤師頓明心要。迨旋鄉土，道聲洋洋，慕其法者，若登華陰之市也。匪召員臻，檀施豐洽，欝成精舍焉。以大曆十三年三月晦囑累四部從，於中夜趺坐而終，春秋七十二，法臘三十五。弟子辯真建塔緘藏焉。今師、資二座全身不朽矣。議者以為得道真正，其器亦然，譬猶鍊丹之鼎，藥成鼎亦化金矣。在《華嚴》有：「諸菩薩成就如虛空忍，得無來身，以無去故；得不生身，以不滅故；得不聚身，以無散壞故。」其隱師之謂歟！
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唐溫州陶山道晤傳
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釋道晤者，不知何許人也。高趣放蕩，識量難貲。末住永嘉陶山側精舍，則隱居修《真誥》之所也。大曆中，代宗為陶真君樹此精舍，晤於此進修靡怠，人亦傾仰。一夕跏趺而卒，身肉無沮，如入三昧，議不焚葬。後五年，忽舉右手，狀若傳香。州官民庶異之，以事奏，勅賜紫袈裟，諡曰實相大師。至今塔中，州民祈禱，旛華填委焉。
釋道晤者，不知何許人也。高趣放蕩，識量難貲。末住永嘉陶山側精舍，則隱居修《真誥》之所也。大曆中，代宗為陶真君樹此精舍，晤於此進修靡怠，人亦傾仰。一夕跏趺而卒，身肉無沮，如入三昧，議不焚葬。後五年，忽舉右手，狀若傳香。州官民庶異之，以事奏，勅賜紫袈裟，諡曰實相大師。至今塔中，州民祈禱，旛華填委焉。
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系曰：凡諸入滅舉其指者，蓋示其得四沙門果之數也。昔求那跋摩舉二指而滅，言已證二果歟？其次法京垂滅，屈三指。慧景反握二指，捋之還屈。今晤之伸指，豈不同諸？
系曰：凡諸入滅舉其指者，蓋示其得四沙門果之數也。昔求那跋摩舉二指而滅，言已證二果歟？其次法京垂滅，屈三指。慧景反握二指，捋之還屈。今晤之伸指，豈不同諸？
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唐京兆歡喜傳(無側)
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釋歡喜，不知何許人也。性無羈束，慈忍寬和，人未甞見其慍色，故號之焉。觀國之光，至于京輦，貴達下民延之，少見違拒。言語不常，事迹難測。德宗皇帝聞而重之。貞元十二年勅永泰寺置戒壇度僧，時喜與保唐禪宗，別勅令受戒，緇伍榮之。至其年六月十九日，卒于本寺焉。
釋歡喜，不知何許人也。性無羈束，慈忍寬和，人未甞見其慍色，故號之焉。觀國之光，至于京輦，貴達下民延之，少見違拒。言語不常，事迹難測。德宗皇帝聞而重之。貞元十二年勅永泰寺置戒壇度僧，時喜與保唐禪宗，別勅令受戒，緇伍榮之。至其年六月十九日，卒于本寺焉。
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有會稽雲門寺釋無側者，外國人，未知葱嶺南北生也。若胡若梵，烏可分諸？建中中越磧東遊，得意則止，度其冬夏。後棲越溪雲門寺修道。然善體人意，號利智梵僧焉。相傳則是康寶月道人後身也，必甞以事徵驗而知。與名德相遇，談話終夕。吳興皎然題側房壁云：「越山千萬雲門絕，西僧貌古還名月。清朝掃石行道歸，林下眠禪看松雪。」其高邈之狀在晝辭焉。
有會稽雲門寺釋無側者，外國人，未知葱嶺南北生也。若胡若梵，烏可分諸？建中中越磧東遊，得意則止，度其冬夏。後棲越溪雲門寺修道。然善體人意，號利智梵僧焉。相傳則是康寶月道人後身也，必甞以事徵驗而知。與名德相遇，談話終夕。吳興皎然題側房壁云：「越山千萬雲門絕，西僧貌古還名月。清朝掃石行道歸，林下眠禪看松雪。」其高邈之狀在晝辭焉。
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唐湖州杼山皎然傳(福琳)
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釋皎然，名晝，姓謝氏，長城人，康樂侯十世孫也。幼負異才，性與道合，初脫羈絆，漸加削染。登戒于靈隱戒壇守直律師邊，聽毘尼道，特所留心。於篇什中，吟詠情性，所謂造其微矣。文章俊麗，當時號為釋門偉器哉。後博訪名山，法席罕不登聽者。然其兼攻並進，子史經書，各臻其極。凡所遊歷，京師則公相敦重，諸郡則邦伯所欽，莫非始以詩句牽勸，令入佛智，行化之意，本在乎茲。及中年，謁諸禪祖，了心地法門，與武丘山元浩、會稽靈澈為道交，故時諺曰：「霅之晝，能清秀。」
釋皎然，名晝，姓謝氏，長城人，康樂侯十世孫也。幼負異才，性與道合，初脫羈絆，漸加削染。登戒于靈隱戒壇守直律師邊，聽毘尼道，特所留心。於篇什中，吟詠情性，所謂造其微矣。文章俊麗，當時號為釋門偉器哉。後博訪名山，法席罕不登聽者。然其兼攻並進，子史經書，各臻其極。凡所遊歷，京師則公相敦重，諸郡則邦伯所欽，莫非始以詩句牽勸，令入佛智，行化之意，本在乎茲。及中年，謁諸禪祖，了心地法門，與武丘山元浩、會稽靈澈為道交，故時諺曰：「霅之晝，能清秀。」
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貞元初，居于東溪草堂，欲屏息詩道，非禪者之意，而自誨之曰：「借使有宣尼之博識，胥臣之多聞，終朝目前矜道侈義，適足以擾我真性。豈若孤松片雲，禪座相對，無言而道合，至靜而性同哉？吾將入杼峯，與松雲為偶。」所著《詩式》及諸文筆，併寢而不紀。因顧筆硯曰：「我疲爾役，爾困我愚，數十年間了無所得。況汝是外物，何累於人哉？住既無心，去亦無我，將放汝各歸本性，使物自物，不關於予，豈不樂乎？」遂命弟子黜焉。至五年五月，會前御史中丞李洪自河北負譴，再移為湖守，初相見未交一言，怳若神合。素知公精於佛理，因請益焉。先問宗源，次及心印，公笑而後答。他日言及《詩式》，具陳以宿昔之志。公曰：「不然。」固命門人檢出草本，一覽而歎曰：「早年曾見沈約《品藻》、慧休《翰林》、庾信《詩箴》，三子所論殊不及此，奈何學小乘褊見，以宿志為辭邪？」遂舉邑中辭人吳季德——梁常侍均之後——，其文有家風，予器而重之。晝以陸鴻漸為莫逆之交，相國于公頔、顏魯公真卿命裨贊《韻海》二十餘卷。好為五雜徂篇，用意奇險，實不忝江南謝之遠裔矣。晝清淨其志，高邁其心，浮名薄利，所不能啖。唯事林巒，與道者遊，故終身無惰色。又興冥齋，蓋循燋面然故事，施鬼神食也。晝舊居州興國寺，起意自捐衣囊施之。甞有軍吏沈釗，本德清人也，夕從州出，乘馬到駱駝橋，月色皎如。見數人盛飾衣冠，釗怪問之：「如何到此？」曰：「項王祠東興國寺然公修冥齋，在茲伺耳。」釗翌日往覆，果是鬼物矣。又長城赳胥錢沛行役，泊舟呂山南，見數十百人，得非提食器、負束帛，怡然語笑而過。問其故，云：「赴然師齋來。」時顏魯公為刺郡，早事交遊而加崇重焉。以貞元年終山寺。有集十卷，于頔序集。貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣，天下榮之。觀其文也，亹亹而不厭，合律乎清壯，亦一代偉才焉。晝生常與韋應物、盧幼平、吳季德、李萼、皇甫曾、梁肅、崔子向、薛逢、呂渭、楊逵，或簪組，或布衣，與之交結，必高吟樂道。道其同者，則然始定交哉。故著《儒釋交遊傳》及《內典類聚》共四十卷、《號呶子》十卷，時貴流布。元和四年，太守范傳正、會稽釋靈澈同過舊院，就影堂傷悼彌久，遺題曰：「道安已返無何鄉，慧遠來過舊草堂。余亦當時及門者，共吟佳句一焚香。」其遺德，後賢所慕者相繼有焉。又唐黃州大石山釋福琳，姓元氏，荊州人也。父為襄陽判司，素崇釋氏。琳幼好佛門，恒循檢操，早知割愛，就玄靜寺謙著師下剃染。登滿足法已，躬禮荷澤祖師，乃契真心。後至
貞元初，居于東溪草堂，欲屏息詩道，非禪者之意，而自誨之曰：「借使有宣尼之博識，胥臣之多聞，終朝目前矜道侈義，適足以擾我真性。豈若孤松片雲，禪座相對，無言而道合，至靜而性同哉？吾將入杼峯，與松雲為偶。」所著《詩式》及諸文筆，併寢而不紀。因顧筆硯曰：「我疲爾役，爾困我愚，數十年間了無所得。況汝是外物，何累於人哉？住既無心，去亦無我，將放汝各歸本性，使物自物，不關於予，豈不樂乎？」遂命弟子黜焉。至五年五月，會前御史中丞李洪自河北負譴，再移為湖守，初相見未交一言，怳若神合。素知公精於佛理，因請益焉。先問宗源，次及心印，公笑而後答。他日言及《詩式》，具陳以宿昔之志。公曰：「不然。」固命門人檢出草本，一覽而歎曰：「早年曾見沈約《品藻》、慧休《翰林》、庾信《詩箴》，三子所論殊不及此，奈何學小乘褊見，以宿志為辭邪？」遂舉邑中辭人吳季德——梁常侍均之後——，其文有家風，予器而重之。晝以陸鴻漸為莫逆之交，相國于公頔、顏魯公真卿命裨贊《韻海》二十餘卷。好為五雜徂篇，用意奇險，實不忝江南謝之遠裔矣。晝清淨其志，高邁其心，浮名薄利，所不能啖。唯事林巒，與道者遊，故終身無惰色。又興冥齋，蓋循燋面然故事，施鬼神食也。晝舊居州興國寺，起意自捐衣囊施之。甞有軍吏沈釗，本德清人也，夕從州出，乘馬到駱駝橋，月色皎如。見數人盛飾衣冠，釗怪問之：「如何到此？」曰：「項王祠東興國寺然公修冥齋，在茲伺耳。」釗翌日往覆，果是鬼物矣。又長城赳胥錢沛行役，泊舟呂山南，見數十百人，得非提食器、負束帛，怡然語笑而過。問其故，云：「赴然師齋來。」時顏魯公為刺郡，早事交遊而加崇重焉。以貞元年終山寺。有集十卷，于頔序集。貞元八年正月勅寫其文集入于祕閣，天下榮之。觀其文也，亹亹而不厭，合律乎清壯，亦一代偉才焉。晝生常與韋應物、盧幼平、吳季德、李萼、皇甫曾、梁肅、崔子向、薛逢、呂渭、楊逵，或簪組，或布衣，與之交結，必高吟樂道。道其同者，則然始定交哉。故著《儒釋交遊傳》及《內典類聚》共四十卷、《號呶子》十卷，時貴流布。元和四年，太守范傳正、會稽釋靈澈同過舊院，就影堂傷悼彌久，遺題曰：「道安已返無何鄉，慧遠來過舊草堂。余亦當時及門者，共吟佳句一焚香。」其遺德，後賢所慕者相繼有焉。又唐黃州大石山釋福琳，姓元氏，荊州人也。父為襄陽判司，素崇釋氏。琳幼好佛門，恒循檢操，早知割愛，就玄靜寺謙著師下剃染。登滿足法已，躬禮荷澤祖師，乃契真心。後至
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黃陂，剪茅營舍，終成大院，安集四方禪侶。琳終時年八十二，興元二年四月入塔。
黃陂，剪茅營舍，終成大院，安集四方禪侶。琳終時年八十二，興元二年四月入塔。
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唐安陸定安山懷空傳
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釋懷空，俗姓商氏，河陽人也。膏粱之子，幼且矜莊。乃辭所親，就本州大都山廣福院出家。大明禪師默識空之器局不常，教誦群經。納法之後，觀方京都。屬北秀禪師闡化，造而決疑。後往安陸定安山，倏遇一叟，勸空鎮壓此川，我霑大利。乃結茅而止，前叟即土地神耳。尋因村民逐虎入山，見空歡喜而白之曰：「此中多虎暴，村落不安，願和尚示以息災之法。」空曰：「虎亦眾生也，若屠害於彼，彼必來報。迭相償報，何時斷期乎？老僧為諸君計者，善可禳去。」鄉人曰：「愚下無知，唯教所在。」空曰：「汝歸舍，同心陳置道場，施設大會。」空預法筵。至日之夕矣，有一虎於庵前瞑目伏地。空曰：「咄哉惡類，一報未滅，更增宿殃，噬人倫也。天不見誅，死當墮獄。吾憫汝哉！」虎被責已，忽遲迴而逝。明日齋散上山，其虎在庵前，領其七子，將齋餘擲之，各食訖。為其懺悔，七虎相次俱亡。百姓胥悅，且曰：「從師居此，俗無疵癘，仍年穀熟。」致拜而退。時張遼大夫為州牧，遣府吏慕容興往請入州，空謝病不起。部領工匠，為建禪宮。畢，示疾而終，享年八十三。貞元三年三月十六日火葬，收舍利入塔焉。
釋懷空，俗姓商氏，河陽人也。膏粱之子，幼且矜莊。乃辭所親，就本州大都山廣福院出家。大明禪師默識空之器局不常，教誦群經。納法之後，觀方京都。屬北秀禪師闡化，造而決疑。後往安陸定安山，倏遇一叟，勸空鎮壓此川，我霑大利。乃結茅而止，前叟即土地神耳。尋因村民逐虎入山，見空歡喜而白之曰：「此中多虎暴，村落不安，願和尚示以息災之法。」空曰：「虎亦眾生也，若屠害於彼，彼必來報。迭相償報，何時斷期乎？老僧為諸君計者，善可禳去。」鄉人曰：「愚下無知，唯教所在。」空曰：「汝歸舍，同心陳置道場，施設大會。」空預法筵。至日之夕矣，有一虎於庵前瞑目伏地。空曰：「咄哉惡類，一報未滅，更增宿殃，噬人倫也。天不見誅，死當墮獄。吾憫汝哉！」虎被責已，忽遲迴而逝。明日齋散上山，其虎在庵前，領其七子，將齋餘擲之，各食訖。為其懺悔，七虎相次俱亡。百姓胥悅，且曰：「從師居此，俗無疵癘，仍年穀熟。」致拜而退。時張遼大夫為州牧，遣府吏慕容興往請入州，空謝病不起。部領工匠，為建禪宮。畢，示疾而終，享年八十三。貞元三年三月十六日火葬，收舍利入塔焉。
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唐澧州慧演傳
唐澧州慧演傳
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釋慧演，姓苗氏，襄陽人也。父為東平紏曹。演幼入開元寺，聞經歡喜，求於辯章法師所度脫。章日講涅槃經，演常隨聽入神。既通深義，復能講談。一日結侶同遊華下，思登毛女峯，觀仙掌，路出洛中，乃參荷澤祖師，通達大觀。因入南嶽，遂住澧陽，江南得道者多矣。貞元十二年終，享齡七十九云。
釋慧演，姓苗氏，襄陽人也。父為東平紏曹。演幼入開元寺，聞經歡喜，求於辯章法師所度脫。章日講涅槃經，演常隨聽入神。既通深義，復能講談。一日結侶同遊華下，思登毛女峯，觀仙掌，路出洛中，乃參荷澤祖師，通達大觀。因入南嶽，遂住澧陽，江南得道者多矣。貞元十二年終，享齡七十九云。
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唐荊州國昌寺行覺傳(皓玉)
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釋行覺，姓劉氏，鉅鹿人也。穉歲英敏，立不易方，負志出家，親難沮勸。早投本部永泰伽藍，受業納戒。後於洛都遇會禪師開悟玄理，秉心矯跡。遊方見江陵古寺，殿宇摧墮，闃而無人。覺卸囊挂錫。明日，見樵夫驚怪，言「此是國昌寺，廢已三周。」將知人事相因，道從緣會，學者至矣，鄉人來矣，欝成一寺。時節使崔尚書請召入城，謝而不赴。檀施繼臻，乃興盛化。貞元十五年告終，年九十二。荊楚之人營塔焉。又南嶽山釋皓玉者，趙氏之子，上黨人也。出塵于法清寺，後於荷澤會下，大明心印，入嶽中蘭若養道。衡陽太守王展員外傾重。終時年八十餘，興元中入塔云。
釋行覺，姓劉氏，鉅鹿人也。穉歲英敏，立不易方，負志出家，親難沮勸。早投本部永泰伽藍，受業納戒。後於洛都遇會禪師開悟玄理，秉心矯跡。遊方見江陵古寺，殿宇摧墮，闃而無人。覺卸囊挂錫。明日，見樵夫驚怪，言「此是國昌寺，廢已三周。」將知人事相因，道從緣會，學者至矣，鄉人來矣，欝成一寺。時節使崔尚書請召入城，謝而不赴。檀施繼臻，乃興盛化。貞元十五年告終，年九十二。荊楚之人營塔焉。又南嶽山釋皓玉者，趙氏之子，上黨人也。出塵于法清寺，後於荷澤會下，大明心印，入嶽中蘭若養道。衡陽太守王展員外傾重。終時年八十餘，興元中入塔云。
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唐鄂州開元寺玄晏傳
唐鄂州開元寺玄晏傳
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釋玄晏，江夏人也，姓李氏。祖善而博識多學，注《文選》，行講集於梁、宋之間。考邕，北海太守，《唐書》有傳。晏穉昧之齡，決志離俗，至德初年，誦經高第，依僧崇真剃落，配住開元寺。大曆三年，從大闍梨真悟受具足法，便尋律範，目不視靡曼，足不履邪徑，於四儀中，無終食之間違教。儀形峭拔，眉目秀朗，如孤鴻野鶴，獨立逈澤，望風瞻想，自有遠致。性多分劑，苟與惡比丘共住，遑遑然如以佉陀羅炭浴身也。不出戶牖，焚香掃地，端坐盡日。人不堪其憂，而晏居之，以為三禪之樂不敵也。晏少習毘尼，長學金剛，解空破相，臻極玄奧。而聞律藏有一時外學之說，或賦詩一章，運思標拔，孤遊境外。彭城劉長卿名重五言，大嗟賞之。由是風雲草木，每有賦詠，輒為工文者之所吟諷也。晏房舍在寺之北隅，頗為湫陋，凡當時名士共營草堂，有若陳郡袁滋、趙郡李則、盧來卿、于文炫、蔡直偕檀捨同締構也。鄂嶽連帥何公旌其行業，請居晉安，不移其志。建中伊始，符載與楊衡、李演約晏為塵外之侶焉。以貞元十六年九月十四日示滅，春秋五十八，僧臘三十四。遷塔于黃鶴山南原也。
釋玄晏，江夏人也，姓李氏。祖善而博識多學，注《文選》，行講集於梁、宋之間。考邕，北海太守，《唐書》有傳。晏穉昧之齡，決志離俗，至德初年，誦經高第，依僧崇真剃落，配住開元寺。大曆三年，從大闍梨真悟受具足法，便尋律範，目不視靡曼，足不履邪徑，於四儀中，無終食之間違教。儀形峭拔，眉目秀朗，如孤鴻野鶴，獨立逈澤，望風瞻想，自有遠致。性多分劑，苟與惡比丘共住，遑遑然如以佉陀羅炭浴身也。不出戶牖，焚香掃地，端坐盡日。人不堪其憂，而晏居之，以為三禪之樂不敵也。晏少習毘尼，長學金剛，解空破相，臻極玄奧。而聞律藏有一時外學之說，或賦詩一章，運思標拔，孤遊境外。彭城劉長卿名重五言，大嗟賞之。由是風雲草木，每有賦詠，輒為工文者之所吟諷也。晏房舍在寺之北隅，頗為湫陋，凡當時名士共營草堂，有若陳郡袁滋、趙郡李則、盧來卿、于文炫、蔡直偕檀捨同締構也。鄂嶽連帥何公旌其行業，請居晉安，不移其志。建中伊始，符載與楊衡、李演約晏為塵外之侶焉。以貞元十六年九月十四日示滅，春秋五十八，僧臘三十四。遷塔于黃鶴山南原也。
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唐南嶽澄心傳
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釋澄心，姓朱氏，東海人也。厥父任濟源令。天寶中，安、史之亂遇害。心穉齒隨母氏至河內，貧極，母即從人。心不樂隨嫁。心之志氣不群，乃投應福寺智明法師，求教勗披削。登戒後雲遊鳥宿，務急參玄，於秀師高足門下了其法要。乃觀諸方名跡，遂止衡嶽。請益之僧，摩肩駢足。時太守吳憲忠請心入州治，謝而不行。再命棲于龍興寺，來問道者，丈室恒滿。貞元十八年壬午十一月示滅，春秋七十六，以其月二十七日入塔云。
釋澄心，姓朱氏，東海人也。厥父任濟源令。天寶中，安、史之亂遇害。心穉齒隨母氏至河內，貧極，母即從人。心不樂隨嫁。心之志氣不群，乃投應福寺智明法師，求教勗披削。登戒後雲遊鳥宿，務急參玄，於秀師高足門下了其法要。乃觀諸方名跡，遂止衡嶽。請益之僧，摩肩駢足。時太守吳憲忠請心入州治，謝而不行。再命棲于龍興寺，來問道者，丈室恒滿。貞元十八年壬午十一月示滅，春秋七十六，以其月二十七日入塔云。
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唐杭州天竺寺道齊傳(法如)
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釋道齊，俗姓趙氏，錢塘人也。幼而察慧，器度浩然，入于庠序，經籍淹通。偶立當衢，見僧分衛，行諷淨名經，冥然喜之。且召入家設食，問僧「為居何寺？」答曰：「定水伽藍。」因請父母出家，母曰：「吾生汝時，夢手擎日月，甞占是夢，云貴子，有五等之分。脫或捨家，吾無望矣。」由是往定水從師。年十七，進具，習毘尼法。復投靈隱寺，學華嚴經義。自爾於天竺寺修習禪定，行杜多行。其山有石窟，齊於中坐，忽巨蟒矯首唅呀為吞噬之狀，愀然不動。時有虎豹近于石室，群鹿時時馴擾。又山椒乏水，以錫杖剟地，其泉迸流，實供其用。貞元二十一年，四方學者勸請講華嚴經，時雪飄飛，忽生華二本，狀若芙蕖，熠爚光發，觀者嗟歎，見所未見。齊道譽惟馨，其節儉惡衣惡食，人所不勝。後終于山寺焉。又唐太行山釋法如，俗姓韓，慈州人也。少為商賈，心從平準，至今東京相國寺，發心依洪思法師出家。隷業偕通，遂往嵩少間，遊於洛邑，遇神會祖師授其心訣。後登太行山，見馬頭峯下可以棲神，結茅而止。有禇墪戍將王文信率眾建精廬焉。刺史李亞卿中丞命入城，不赴。示寂，報齡八十九。元和六年三月遷塔云。
釋道齊，俗姓趙氏，錢塘人也。幼而察慧，器度浩然，入于庠序，經籍淹通。偶立當衢，見僧分衛，行諷淨名經，冥然喜之。且召入家設食，問僧「為居何寺？」答曰：「定水伽藍。」因請父母出家，母曰：「吾生汝時，夢手擎日月，甞占是夢，云貴子，有五等之分。脫或捨家，吾無望矣。」由是往定水從師。年十七，進具，習毘尼法。復投靈隱寺，學華嚴經義。自爾於天竺寺修習禪定，行杜多行。其山有石窟，齊於中坐，忽巨蟒矯首唅呀為吞噬之狀，愀然不動。時有虎豹近于石室，群鹿時時馴擾。又山椒乏水，以錫杖剟地，其泉迸流，實供其用。貞元二十一年，四方學者勸請講華嚴經，時雪飄飛，忽生華二本，狀若芙蕖，熠爚光發，觀者嗟歎，見所未見。齊道譽惟馨，其節儉惡衣惡食，人所不勝。後終于山寺焉。又唐太行山釋法如，俗姓韓，慈州人也。少為商賈，心從平準，至今東京相國寺，發心依洪思法師出家。隷業偕通，遂往嵩少間，遊於洛邑，遇神會祖師授其心訣。後登太行山，見馬頭峯下可以棲神，結茅而止。有禇墪戍將王文信率眾建精廬焉。刺史李亞卿中丞命入城，不赴。示寂，報齡八十九。元和六年三月遷塔云。
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唐金陵莊嚴寺慧涉傳
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釋慧涉，俗姓謝氏，會稽人也。即東晉太傅安之後。是知傑氣英靈，間代而出。津梁拔俗，異世豈無？涉為人清素，戒節孤峻，好寂為樂，不棲名聞。以大曆之初，於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師，一言知歸，遂命入室，授其法要。服膺道化，待之彌載，不憚其勞。洎忠捐世，踵武茲嶺，無遊人境。一衣方丈，操節彌高。自是以來，問道者眾，四維方域，無不霑洽，五十年中，翕然歸德。以長慶二年終於山院，春秋八十有二。門弟子惟晏等奉全師禮，建塔於寺之西北，勒銘紀德。若考師之藝文，則草堂、廬嶽，各美於當代矣。
釋慧涉，俗姓謝氏，會稽人也。即東晉太傅安之後。是知傑氣英靈，間代而出。津梁拔俗，異世豈無？涉為人清素，戒節孤峻，好寂為樂，不棲名聞。以大曆之初，於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師，一言知歸，遂命入室，授其法要。服膺道化，待之彌載，不憚其勞。洎忠捐世，踵武茲嶺，無遊人境。一衣方丈，操節彌高。自是以來，問道者眾，四維方域，無不霑洽，五十年中，翕然歸德。以長慶二年終於山院，春秋八十有二。門弟子惟晏等奉全師禮，建塔於寺之西北，勒銘紀德。若考師之藝文，則草堂、廬嶽，各美於當代矣。
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唐京兆千福寺雲邃傳(清源)
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釋雲邃，不知何許人也。通綜經論，解將行兼。仍貫群書，號為該博。好遠汎愛，人無間然。累朝詔入內道場，順宗已來，掌領譯務。憲宗初，句當右街諸寺觀釋道二教事，別勅充西明、千福兩寺上座。風猷淹雅，綱任肅然。昔賢以道生比郭林宗，邃公有焉。次潤州棲霞寺釋清源，姓馮，南徐延陵人也。穉年貞素，長亦弗群，俗態不拘，法流爰入。造涉公為弟子焉。學贍經律，人罕疇匹。棲于攝山，積其齡稔。長慶初，工部尚書李相國德裕鎮于浙西，洗心道域，延居京口，諮稟禪要，雅契夙心。及贊皇去郡，返錫棲霞，終于住寺。
釋雲邃，不知何許人也。通綜經論，解將行兼。仍貫群書，號為該博。好遠汎愛，人無間然。累朝詔入內道場，順宗已來，掌領譯務。憲宗初，句當右街諸寺觀釋道二教事，別勅充西明、千福兩寺上座。風猷淹雅，綱任肅然。昔賢以道生比郭林宗，邃公有焉。次潤州棲霞寺釋清源，姓馮，南徐延陵人也。穉年貞素，長亦弗群，俗態不拘，法流爰入。造涉公為弟子焉。學贍經律，人罕疇匹。棲于攝山，積其齡稔。長慶初，工部尚書李相國德裕鎮于浙西，洗心道域，延居京口，諮稟禪要，雅契夙心。及贊皇去郡，返錫棲霞，終于住寺。
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唐京師保壽寺法真傳
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釋法真，不知何許人也。器識悠深，學問宏博，研窮梵典，旁賾儒書。講導之餘，吟詠情性。公卿貴士，無不宗奉。洎長慶中，帝頗銳懷佛事，真屢膺召命，內殿祗奉。四年，赴禁中道場。睿武昭愍皇帝御于法席，顧問三寶功能，真得應對，而辯給圜轉，援據粲然。帝悅，因請云：「久廢壇度僧，未全法者皆老朽。」蓋兩江間兵革未偃之故。尋詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇場，自三月十日始至四月十日停，仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者，考試僧尼等經，僧能暗誦一百五十紙，尼一百紙，即令與度。真頻奉勅修功德，故遂奏請。真之德望，實唱導之元。罔知終所。
釋法真，不知何許人也。器識悠深，學問宏博，研窮梵典，旁賾儒書。講導之餘，吟詠情性。公卿貴士，無不宗奉。洎長慶中，帝頗銳懷佛事，真屢膺召命，內殿祗奉。四年，赴禁中道場。睿武昭愍皇帝御于法席，顧問三寶功能，真得應對，而辯給圜轉，援據粲然。帝悅，因請云：「久廢壇度僧，未全法者皆老朽。」蓋兩江間兵革未偃之故。尋詔兩街佛寺各置僧尼受戒壇場，自三月十日始至四月十日停，仍令兩街功德使各選擇有戒行僧謂之大德者，考試僧尼等經，僧能暗誦一百五十紙，尼一百紙，即令與度。真頻奉勅修功德，故遂奏請。真之德望，實唱導之元。罔知終所。
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唐呂后山道場寧賁傳
唐呂后山道場寧賁傳
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釋寧賁，姓李氏，隴西人也。家于亳州蒙城，幼奉釋尊，而不言乎簪組之緒，無得稱其代諱焉。賁所吐論，皆以覺了，不取諸相。心通定慧，而盡虛空，無以邊中可測，無以文字求我。因往洪州，尋道一祖師，見而奇之，語而異之，大乘法器得其人矣。遂乃具戒，作入室弟子。師資數歲，道議殊倫。欲往天台，至越呂后山岑𡽦曰：「即是諸佛住處，何必天台也？」賁菩提直幹，挺秀七尺。村豪里宿覩其異狀，歸依瞻仰，老幼爭先。同味醍醐，疾病皆愈。是時多有行路𦃓戾，欲暴僧徒，賁乃引之而前，威之而退，驚駭儀貌，禮足歸依。調御山林，魔邪懾伏。不下巖嶺近萬餘辰，德遠道高，僧徒彌眾。先時居處隘陋，兼無殿堂。眾議經營，任人資福，遠村窮墅亦競助緣。土石木工，程材售巧，約山橫棟，臨㵎飛簷，斤師斧子，鳥立猿䮍，揆景促力，星再迴天，殿堂成矣，佛像列矣。精耀俯仰，照山姹雲，人天不殊，別開佛土。大和二年六月七日，遠聞道場之內有鼓鞞絲竹之聲，是夜二更，恬然化滅。生形七十五，炎臘四十一。是月權殯于杉園，禮也。齋祭殊品，哀號震山，慘樹色於禪枝，咽水聲於石穴。物尚知感，人情可量。大和五年九月茶毘，建塔於道場巽山，稟先意也。
釋寧賁，姓李氏，隴西人也。家于亳州蒙城，幼奉釋尊，而不言乎簪組之緒，無得稱其代諱焉。賁所吐論，皆以覺了，不取諸相。心通定慧，而盡虛空，無以邊中可測，無以文字求我。因往洪州，尋道一祖師，見而奇之，語而異之，大乘法器得其人矣。遂乃具戒，作入室弟子。師資數歲，道議殊倫。欲往天台，至越呂后山岑𡽦曰：「即是諸佛住處，何必天台也？」賁菩提直幹，挺秀七尺。村豪里宿覩其異狀，歸依瞻仰，老幼爭先。同味醍醐，疾病皆愈。是時多有行路𦃓戾，欲暴僧徒，賁乃引之而前，威之而退，驚駭儀貌，禮足歸依。調御山林，魔邪懾伏。不下巖嶺近萬餘辰，德遠道高，僧徒彌眾。先時居處隘陋，兼無殿堂。眾議經營，任人資福，遠村窮墅亦競助緣。土石木工，程材售巧，約山橫棟，臨㵎飛簷，斤師斧子，鳥立猿䮍，揆景促力，星再迴天，殿堂成矣，佛像列矣。精耀俯仰，照山姹雲，人天不殊，別開佛土。大和二年六月七日，遠聞道場之內有鼓鞞絲竹之聲，是夜二更，恬然化滅。生形七十五，炎臘四十一。是月權殯于杉園，禮也。齋祭殊品，哀號震山，慘樹色於禪枝，咽水聲於石穴。物尚知感，人情可量。大和五年九月茶毘，建塔於道場巽山，稟先意也。
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唐閬州長樂寺法融傳
唐閬州長樂寺法融傳
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釋法融，姓嚴氏，閬中人也。穉齒好朴素，惡華楚之服。父訓令秉筆，便畫佛形像。至于聚戲，摶沙為塔，所作無非佛事。年甫十三，見釋子，摳其衣坐執經卷，苦求出家。依長樂寺慧休法師為弟子，經誦偕通，乃霑戒善。遂講南山律鈔。後遊雲水，見嵩嶽普寂禪道風行，密付心印。往弋陽福寧寺，放蕩閑居，學道者麏至。以大和九年示疾而終，春秋八十九。其年正月十日，門人奉神座入塔焉。
釋法融，姓嚴氏，閬中人也。穉齒好朴素，惡華楚之服。父訓令秉筆，便畫佛形像。至于聚戲，摶沙為塔，所作無非佛事。年甫十三，見釋子，摳其衣坐執經卷，苦求出家。依長樂寺慧休法師為弟子，經誦偕通，乃霑戒善。遂講南山律鈔。後遊雲水，見嵩嶽普寂禪道風行，密付心印。往弋陽福寧寺，放蕩閑居，學道者麏至。以大和九年示疾而終，春秋八十九。其年正月十日，門人奉神座入塔焉。
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宋高僧傳卷第二十九
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