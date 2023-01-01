宋高僧傳卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第二十八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

興福篇第九之三(正傳十五人附見一人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興福篇第九之三(正傳十五人附見一人)

後唐洛陽中灘浴院智暉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後唐洛陽中灘浴院智暉傳

釋智暉，姓高氏，咸秦人也。權輿總角，萌離俗之心，不狎童遊，動循天分。欻遇圭峯溫禪師，氣貌瑰偉，虛心體道，趨其門者，淑慝旌別矣。謂暉曰：「子實材器，多能之士也。」請祈攝受。二十登戒，風骨聳拔，好尚且奇。山中闃然，曾無他事，唯鉤索藏教，禪律亘通，日誦百千言，義味隨嚼。聞佛許一時外學，頗精吟詠，得〈騷〉、〈雅〉之體。翰墨工外，小筆尤嘉，粉壁興酣，雲山在掌。恒言：「吾慕僧珍、道芬之六法，恨不與同時對壁連圖，各成物象之生動也。」然真放達之士哉！或振錫而遊，縱觀山水；或躡屩而至，歷覽市朝。意住則留，興盡而去。或東林入社，或南嶽經行，悟宗旨於曹谿，寧勞一宿；訪神仙於阮洞，擬到三清。事以志求，時無虛度。此外采藥於山谷，救病於旅僧，惟切利他，心無別務。洎梁乾化四年，自江表來于帝京，顧諸梵宮，無所不備，唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居于洛洲，鑿戶為室，界南北岸，葺數畆之宮，示以標牓，召其樂福業者占之。未朞漸構，欲閏皆周，浴具僧坊，奐焉有序。由是洛城緇伍，道觀上流，至者如歸，來者無阻。每以合朔後五日，一開洗滌，曾無間然。一歲則七十有餘會矣；一浴則遠近都集三二千僧矣！暉躬執役，未甞言倦。又以木舃承足，枲麻縫衣，彼迦葉波相去幾何哉！其或供僧向暇，吟詠餘閑則命筆墨也——緬想嘉陵碧浪，太華蓮峯，凝神邈然，得趣乃作；五溪煙景，四壁寒林，移在目前，暑天凜冽矣！加復運思奇巧，造輪汲水，神速無比。復構應真浴室西廡中十六形像，并觀自在堂，彌年完備。時楊侍郎凝式致政佯狂，號楊風子者，而篤重暉，為作碑頌德。莫測所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智暉，姓高氏，咸秦人也。權輿總角，萌離俗之心，不狎童遊，動循天分。欻遇圭峯溫禪師，氣貌瑰偉，虛心體道，趨其門者，淑慝旌別矣。謂暉曰：「子實材器，多能之士也。」請祈攝受。二十登戒，風骨聳拔，好尚且奇。山中闃然，曾無他事，唯鉤索藏教，禪律亘通，日誦百千言，義味隨嚼。聞佛許一時外學，頗精吟詠，得〈騷〉、〈雅〉之體。翰墨工外，小筆尤嘉，粉壁興酣，雲山在掌。恒言：「吾慕僧珍、道芬之六法，恨不與同時對壁連圖，各成物象之生動也。」然真放達之士哉！或振錫而遊，縱觀山水；或躡屩而至，歷覽市朝。意住則留，興盡而去。或東林入社，或南嶽經行，悟宗旨於曹谿，寧勞一宿；訪神仙於阮洞，擬到三清。事以志求，時無虛度。此外采藥於山谷，救病於旅僧，惟切利他，心無別務。洎梁乾化四年，自江表來于帝京，顧諸梵宮，無所不備，唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居于洛洲，鑿戶為室，界南北岸，葺數畆之宮，示以標牓，召其樂福業者占之。未朞漸構，欲閏皆周，浴具僧坊，奐焉有序。由是洛城緇伍，道觀上流，至者如歸，來者無阻。每以合朔後五日，一開洗滌，曾無間然。一歲則七十有餘會矣；一浴則遠近都集三二千僧矣！暉躬執役，未甞言倦。又以木舃承足，枲麻縫衣，彼迦葉波相去幾何哉！其或供僧向暇，吟詠餘閑則命筆墨也——緬想嘉陵碧浪，太華蓮峯，凝神邈然，得趣乃作；五溪煙景，四壁寒林，移在目前，暑天凜冽矣！加復運思奇巧，造輪汲水，神速無比。復構應真浴室西廡中十六形像，并觀自在堂，彌年完備。時楊侍郎凝式致政佯狂，號楊風子者，而篤重暉，為作碑頌德。莫測所終。

晉五臺山真容院光嗣傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉五臺山真容院光嗣傳

釋光嗣，姓李氏，太原文水人也。沖幼孤靜，罕雜童稚。信尚臺山，乃為真容院浩威之高足也。納戒後，器宇穹隆，㥽繫包桑，出求禪法。歷于年稔，內外之學優長，口海崩騰，良難抗敵。由是決意越重湖，登閩嶺，盛談文殊世界，聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗，遣使送山寺焉！癸酉歲，至兩浙，謁武肅王錢氏，厚禮遲之，施文殊聖眾供物香茶并鉢盂一萬副。應吳越諸州牧宰皆刻俸入緣。仍泛海至滄州，運物入山。時降龍大師者率領彈壓，緇伍畏焉，為其分散諸寺蘭若，眾寡均等。時徒侶堅請嗣主院，宣補僧官轄諸臺寺院，命曰都綱，師號超化，居于僧上，若鯤鳳之領鱗羽焉！十五年間，興建梵宇，齋飼僧尼，不勝紀極。以天福元年遘疾，至九月五日遷滅。門人起塔，藏其靈骨舍利，至今存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋光嗣，姓李氏，太原文水人也。沖幼孤靜，罕雜童稚。信尚臺山，乃為真容院浩威之高足也。納戒後，器宇穹隆，㥽繫包桑，出求禪法。歷于年稔，內外之學優長，口海崩騰，良難抗敵。由是決意越重湖，登閩嶺，盛談文殊世界，聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗，遣使送山寺焉！癸酉歲，至兩浙，謁武肅王錢氏，厚禮遲之，施文殊聖眾供物香茶并鉢盂一萬副。應吳越諸州牧宰皆刻俸入緣。仍泛海至滄州，運物入山。時降龍大師者率領彈壓，緇伍畏焉，為其分散諸寺蘭若，眾寡均等。時徒侶堅請嗣主院，宣補僧官轄諸臺寺院，命曰都綱，師號超化，居于僧上，若鯤鳳之領鱗羽焉！十五年間，興建梵宇，齋飼僧尼，不勝紀極。以天福元年遘疾，至九月五日遷滅。門人起塔，藏其靈骨舍利，至今存焉。

晉東京相國寺遵誨傳(彥求) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉東京相國寺遵誨傳(彥求)

釋遵誨，姓李氏，譙郡人也。祖世不仕，母張氏夢神人授己寶珠，乃有娠焉。生且奇異，乳哺之時，善認人之喜慍。彌長，見寺觀，必任步遲迴，顧盻不捨。年甫十一，禮亳城開元寺崇諲律主為師範矣。誦《法華經》，二周畢部，由是勤於學問。殆登弱冠，受于戒律，持彼律儀，確乎轉石。尋師西洛，問道梁園，初于智潛法師傳《法華經》，講精義入神，雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲，止相國寺藥師院，首講所業。至後唐長興二年辛卯歲，門徒相續請其訓導，已周一十九遍，升其堂者二十餘人。洎天福二年，有五臺山繼顒大師精達《華嚴》大經，躬入東京，進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯浪經江，下風趨附，乃允講宣。誨善下百川，蔚成藏海矣！梁、宋之間以顒罷唱，請誨敷揚，𢈈匝虛堂，緇素雲萃，募四眾鐫石壁《華嚴經》一部於講殿三面焉！嗟其油素，易罹炎上之災；刻此貞珉，寧患白蟫之食。工未告終，所施已足。又召僧俗人各念一卷，得二百四十人，成三部，四季建經會，近二十年，更無間曠。復別施鬼神水陸法食，皆勸勵莊嚴菩提心行矣！朝廷崇重，旌表其功，賜號真行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾，策杖教誡門弟子訖，右脇而臥，口誦佛名，斯須長逝矣。享壽七十一，法臘五十一。門生奉遺旨葬于隨河之北，寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求，姓葉氏，縉雲人也。梁貞明中納戒，造景霄律席，逈見毘尼祕邃，方將傳講，俄悟呇婆羅漢，反求堅固法。乃遊閩嶺，得長慶禪師心決。迴浙，受丹丘人請，居六通院，其道望惟馨，與夫申椒、菌桂爭，其芬烈矣。漢南國王錢氏欽其高行，命住功臣院。末歸州治龍華寺，聚徒開演。求好營眾事，務必身先，唯以利人為急，受施必歸。常住房無關鍵，笥無扃鐍；不容尼眾禮謁，不苟聲勢。常屬度戒，四遠人聚，日供累千僧食，未甞告匱言。前後計飯鉅萬人焉！宋建隆中終于住寺云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遵誨，姓李氏，譙郡人也。祖世不仕，母張氏夢神人授己寶珠，乃有娠焉。生且奇異，乳哺之時，善認人之喜慍。彌長，見寺觀，必任步遲迴，顧盻不捨。年甫十一，禮亳城開元寺崇諲律主為師範矣。誦《法華經》，二周畢部，由是勤於學問。殆登弱冠，受于戒律，持彼律儀，確乎轉石。尋師西洛，問道梁園，初于智潛法師傳《法華經》，講精義入神，雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲，止相國寺藥師院，首講所業。至後唐長興二年辛卯歲，門徒相續請其訓導，已周一十九遍，升其堂者二十餘人。洎天福二年，有五臺山繼顒大師精達《華嚴》大經，躬入東京，進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯浪經江，下風趨附，乃允講宣。誨善下百川，蔚成藏海矣！梁、宋之間以顒罷唱，請誨敷揚，𢈈匝虛堂，緇素雲萃，募四眾鐫石壁《華嚴經》一部於講殿三面焉！嗟其油素，易罹炎上之災；刻此貞珉，寧患白蟫之食。工未告終，所施已足。又召僧俗人各念一卷，得二百四十人，成三部，四季建經會，近二十年，更無間曠。復別施鬼神水陸法食，皆勸勵莊嚴菩提心行矣！朝廷崇重，旌表其功，賜號真行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾，策杖教誡門弟子訖，右脇而臥，口誦佛名，斯須長逝矣。享壽七十一，法臘五十一。門生奉遺旨葬于隨河之北，寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求，姓葉氏，縉雲人也。梁貞明中納戒，造景霄律席，逈見毘尼祕邃，方將傳講，俄悟呇婆羅漢，反求堅固法。乃遊閩嶺，得長慶禪師心決。迴浙，受丹丘人請，居六通院，其道望惟馨，與夫申椒、菌桂爭，其芬烈矣。漢南國王錢氏欽其高行，命住功臣院。末歸州治龍華寺，聚徒開演。求好營眾事，務必身先，唯以利人為急，受施必歸。常住房無關鍵，笥無扃鐍；不容尼眾禮謁，不苟聲勢。常屬度戒，四遠人聚，日供累千僧食，未甞告匱言。前後計飯鉅萬人焉！宋建隆中終于住寺云。

晉曹州扈通院智朗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉曹州扈通院智朗傳

釋智朗，姓黃氏，單州城武人也。母劉氏夢數桑門圓坐為劉說法，歷然在耳，遂妊朗焉！及生暨長，婉有僧之習氣，淳靖簡潔。苦辭親出家，往曹州扈通院，事行滿師，供給惟謹。洎乎剃染成大比丘，學《四分律》、《淨名經》，俱登閫閾。且曰：「出俗之者何滯方守株，不能脫羈解絆乎？於廣博知見無所堪能。」乃携缾鉢，南極衡陽，登嶽棲般若寺，行胎息術，而覽藏經事訖，入閩嶺，曾無伴侶，形影相弔。逢猛獸者數四，皆欲呀口垂噬，又躡步徐去矣。見洞山、雪峯二祖師決了禪訓。有請問者，隨答如飛，蓋了達無絓矣！後旋本院，信向如歸。而四事供僧，罔聞閒隙，四十餘齡，役己無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅。于時白衣飲痛，緇流茹傷，獸失猛以哀噑，鳥停飛而宛轉。或曰：「愛河苦海誰拯溺邪？」春秋七十七，法臘五十三。火葬，收舍利，起塔于院。朗為釋子，衣物誓不經女人之手浣濯，不役徒弟。檀施之物像寶未省互用，蓋以初律後禪，陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉為碑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智朗，姓黃氏，單州城武人也。母劉氏夢數桑門圓坐為劉說法，歷然在耳，遂妊朗焉！及生暨長，婉有僧之習氣，淳靖簡潔。苦辭親出家，往曹州扈通院，事行滿師，供給惟謹。洎乎剃染成大比丘，學《四分律》、《淨名經》，俱登閫閾。且曰：「出俗之者何滯方守株，不能脫羈解絆乎？於廣博知見無所堪能。」乃携缾鉢，南極衡陽，登嶽棲般若寺，行胎息術，而覽藏經事訖，入閩嶺，曾無伴侶，形影相弔。逢猛獸者數四，皆欲呀口垂噬，又躡步徐去矣。見洞山、雪峯二祖師決了禪訓。有請問者，隨答如飛，蓋了達無絓矣！後旋本院，信向如歸。而四事供僧，罔聞閒隙，四十餘齡，役己無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅。于時白衣飲痛，緇流茹傷，獸失猛以哀噑，鳥停飛而宛轉。或曰：「愛河苦海誰拯溺邪？」春秋七十七，法臘五十三。火葬，收舍利，起塔于院。朗為釋子，衣物誓不經女人之手浣濯，不役徒弟。檀施之物像寶未省互用，蓋以初律後禪，陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉為碑焉。

漢東京天壽禪院師會傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢東京天壽禪院師會傳

釋師會，俗姓巨，漢荊州刺史武之後，祖徙家北燕，遂為薊門人也。考諱知古，母趙氏。會童孩出俗，禮薊州溫泉院道丕為師匠焉。業成，年滿，受具於金臺寶剎寺壇。梁開平中萍梗任飄於河朔，杯盂隨步於江淮，乃抵漢南遇觀音院巖俊，班荊話道，抵掌論心。且曰：「子還聞投子山有大同禪師已否？」曰：「聞而未見。」曰：「宜亟往焉。」及參大同，跬步之間，舉揚之外，洗焉明白，其安坦然。乾化二年，來梁苑，謝俊公曰：「始者攸攸岐路，茫茫生死，紫實昧朱，狂斯濫哲。苟不奉師友指歸，幾一生空度。今以穢蕕，請與薰同器而藏，可乎？」俊公與會胥德留入法席。四年秋，有寶積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉，苫蓋五間而已。乃感檀越尚書左丞吳藹、兵部侍郎張袞——若袁粲之謁寶亮，徐湛之禮惠通——，共發奉章，賜額曰天壽焉！四海之僧，翕然而至。歷三十五載，供僧二百餘萬，用其財寶，無少混淆，耿介可知也。天福七年，晉高祖以會行成于內，聲聞於外，勅賜紫衣。開運元年，賜號曰法相。紫衣則藏以受持，師號則蔑其稱謂。且曰：「我本不求名，名來自求我。知其白而守其黑，和其光而同其塵，世幻逡巡，時不我與。」三年七月二十六日累諸門人，帖然而滅，春秋六十七，夏臘四十八。闍維，收舍利數百粒，起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜為碑頌德云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋師會，俗姓巨，漢荊州刺史武之後，祖徙家北燕，遂為薊門人也。考諱知古，母趙氏。會童孩出俗，禮薊州溫泉院道丕為師匠焉。業成，年滿，受具於金臺寶剎寺壇。梁開平中萍梗任飄於河朔，杯盂隨步於江淮，乃抵漢南遇觀音院巖俊，班荊話道，抵掌論心。且曰：「子還聞投子山有大同禪師已否？」曰：「聞而未見。」曰：「宜亟往焉。」及參大同，跬步之間，舉揚之外，洗焉明白，其安坦然。乾化二年，來梁苑，謝俊公曰：「始者攸攸岐路，茫茫生死，紫實昧朱，狂斯濫哲。苟不奉師友指歸，幾一生空度。今以穢蕕，請與薰同器而藏，可乎？」俊公與會胥德留入法席。四年秋，有寶積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉，苫蓋五間而已。乃感檀越尚書左丞吳藹、兵部侍郎張袞——若袁粲之謁寶亮，徐湛之禮惠通——，共發奉章，賜額曰天壽焉！四海之僧，翕然而至。歷三十五載，供僧二百餘萬，用其財寶，無少混淆，耿介可知也。天福七年，晉高祖以會行成于內，聲聞於外，勅賜紫衣。開運元年，賜號曰法相。紫衣則藏以受持，師號則蔑其稱謂。且曰：「我本不求名，名來自求我。知其白而守其黑，和其光而同其塵，世幻逡巡，時不我與。」三年七月二十六日累諸門人，帖然而滅，春秋六十七，夏臘四十八。闍維，收舍利數百粒，起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜為碑頌德云。

周宋州廣壽院智江傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周宋州廣壽院智江傳

釋智江，俗姓單，幽州三河南管人也。本富族遊俠之子，雖乘竹馬，厭迴火宅之門；乍玩沙堆，好作浮圖之制。略聞竺乾之教，必淡慮凝情，若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載，始年十五，詣盤山感化寺遂成息慈，息慈業備。天復三祀，往五臺山梨園寺納木叉法。自此擔簦請業，擇木依師，《淨名》、《上生》二典精練，渙然氷釋，心未屬厭。梁龍德元年於商丘開元寺講《名數》一支，所謂精義入神，散則繁衍，因著《瑞應鈔》八卷，達者傳之。生徒影附，繕寫夥多。後唐同光元年，在微子之墟住院，締搆堂宇，輪奐可觀。復塑慈氏、釋迦二尊、十六羅漢像，咸加繢彩，克肖聖儀。善務方辦，俄遘沈痾，以周顯德五年孟秋順終，享齡七十四。當屬纊時，滿院天人雜沓，若迎導之狀，疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著〈塔銘〉云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智江，俗姓單，幽州三河南管人也。本富族遊俠之子，雖乘竹馬，厭迴火宅之門；乍玩沙堆，好作浮圖之制。略聞竺乾之教，必淡慮凝情，若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載，始年十五，詣盤山感化寺遂成息慈，息慈業備。天復三祀，往五臺山梨園寺納木叉法。自此擔簦請業，擇木依師，《淨名》、《上生》二典精練，渙然氷釋，心未屬厭。梁龍德元年於商丘開元寺講《名數》一支，所謂精義入神，散則繁衍，因著《瑞應鈔》八卷，達者傳之。生徒影附，繕寫夥多。後唐同光元年，在微子之墟住院，締搆堂宇，輪奐可觀。復塑慈氏、釋迦二尊、十六羅漢像，咸加繢彩，克肖聖儀。善務方辦，俄遘沈痾，以周顯德五年孟秋順終，享齡七十四。當屬纊時，滿院天人雜沓，若迎導之狀，疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著〈塔銘〉云。

系曰：前人立義，皆按教文，豈得好惡隨情，是非任見？已行前轍，不覆後車，胡不謹而循之？通曰：「夫創著述者有四焉：一前說極非，於文茫昧；一僻見謬解，領悟自乖；一樂繁嫌略；一好直怪迂。有一於此，無不著述也。江公《瑞應鈔》未經披覽，聞諸道路，言亦濟時。須苟不濟用而變革古德義章，則何異以『舊防無所用而壞之者，必有水敗』也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：前人立義，皆按教文，豈得好惡隨情，是非任見？已行前轍，不覆後車，胡不謹而循之？通曰：「夫創著述者有四焉：一前說極非，於文茫昧；一僻見謬解，領悟自乖；一樂繁嫌略；一好直怪迂。有一於此，無不著述也。江公《瑞應鈔》未經披覽，聞諸道路，言亦濟時。須苟不濟用而變革古德義章，則何異以『舊防無所用而壞之者，必有水敗』也。」

周五臺山真容院光嶼傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周五臺山真容院光嶼傳

釋光嶼，俗姓韓氏，應州金城邑人也。幼讀儒書，有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰：「汝於佛法有大因緣。」遂投真容院附法威，侍其缾錫，謹弟子之職。受具後，誦《淨名經》，徹簡，每至「依於義，不依語」，告喻本師而求聽習，威尋許諾，遂詣太原三學院，涉乎寒燠，研覈孜孜，屢改槐檀。乃講《維摩》、《上生》二座，忽謂同志曰：「余憶昔年每念『依於義』，邇棲學院，今講二經，窮理見性，知果驗因，得不依教起行，免背四依之行乎？」俄辭晉水，却返故山，戴《華嚴經》，遶菩薩殿，六時右旋禮佛。時晉高祖握圖之三載也。名聞丹禁，遂賜紫衣。明年，授號通悟焉！山門僧官與大眾堅命臨壇，告辭不允。僧官謂曰：「師行解兼人，獨善其己，良璞不剖，必見泣血。」辭不獲已，度人三二載，堅求脫免。屬少王嗣位，院乏主守，大眾僉舉：非嶼而誰？辭曰：「此山四海客遊之所，奈何不出院門有年歲矣！令知供養，有何所須？」雖免不從，自後供施委輸，十八年中，供百萬餘僧。一夕雲霧俱發，霰雪交零，嶼之蓋經白練一條，可三四尺，忽爾不見。翌日深更，遺練俄還舊所也，蓋陰神之送至歟？顯德七年庚申歲十月示疾，謂諸子曰：「猶龍者厭乎大患，歎鳳者悲於逝川，諸行無常，是生滅法。」言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六，僧臘四十六。茶毘於東峯下，取諸靈骨，瘞於塔幢，舍利隨緣供養焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋光嶼，俗姓韓氏，應州金城邑人也。幼讀儒書，有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰：「汝於佛法有大因緣。」遂投真容院附法威，侍其缾錫，謹弟子之職。受具後，誦《淨名經》，徹簡，每至「依於義，不依語」，告喻本師而求聽習，威尋許諾，遂詣太原三學院，涉乎寒燠，研覈孜孜，屢改槐檀。乃講《維摩》、《上生》二座，忽謂同志曰：「余憶昔年每念『依於義』，邇棲學院，今講二經，窮理見性，知果驗因，得不依教起行，免背四依之行乎？」俄辭晉水，却返故山，戴《華嚴經》，遶菩薩殿，六時右旋禮佛。時晉高祖握圖之三載也。名聞丹禁，遂賜紫衣。明年，授號通悟焉！山門僧官與大眾堅命臨壇，告辭不允。僧官謂曰：「師行解兼人，獨善其己，良璞不剖，必見泣血。」辭不獲已，度人三二載，堅求脫免。屬少王嗣位，院乏主守，大眾僉舉：非嶼而誰？辭曰：「此山四海客遊之所，奈何不出院門有年歲矣！令知供養，有何所須？」雖免不從，自後供施委輸，十八年中，供百萬餘僧。一夕雲霧俱發，霰雪交零，嶼之蓋經白練一條，可三四尺，忽爾不見。翌日深更，遺練俄還舊所也，蓋陰神之送至歟？顯德七年庚申歲十月示疾，謂諸子曰：「猶龍者厭乎大患，歎鳳者悲於逝川，諸行無常，是生滅法。」言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六，僧臘四十六。茶毘於東峯下，取諸靈骨，瘞於塔幢，舍利隨緣供養焉！

宋東京觀音禪院巖俊傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋東京觀音禪院巖俊傳

釋巖俊，姓廉氏，邢臺人也。誕育之來，蔚繁神異，挺身去縛，誓入空門。從捧戒珠，終身圓瑩。乃持杯錫，言遍參尋，陟彼衡廬，登乎岷蜀。嘗至鳳林，欻逢深谷，見一區之晃耀，原七寶之縱橫。時同侶相顧曰：「奇哉！可俯拾乎？」俊曰：「古人鋤園，觸黃金若瓦礫耳。苟欲懷之，自速禍也。徯吾野菅覆頂，須此供四方僧。」言訖捨去，造謁舒州投子山主，問之曰：「客來昨宿何處？」俊曰：「在不動道場。」曰：「既言不動，曷由至此？」對曰：「至此豈是動耶？」曰：「元來宿不著處。」然山主默認許之。迨思還趙，路出陳留，抵今東京。屬乎梁少保隴西公資——即河陽節度使贈中書令芝之昆也——，雖居貴仕，酷信空門，接俊談玄，若劉遺民之奉賈遠也。相與議捨第宅俾建仁祠。俊弗讓違，以安形性。既考禪室而行祖風，慕道窮玄，堂宇盈塞。周高祖、世宗二帝潛隱地，與俊布衣之交，每登方丈，必施跪禮。及其即位，延遲優渥，至乎朝達，見必稽顙，高談虛論，若至寶山焉。以乾德丙寅三月示身有疾，彌留，弟子求醫奉藥，瞑目噤脣不食，垂誡門人後已，當怡顏儼肅，合掌訣眾而滅。享齡八十五，坐夏六十五。初俊被朝恩，賜紫袈裟也，受而不服；錫淨戒師號也，有而不稱。屬其策杖清羸，周祖勅侍者輩勿令大師一中食，俾其日昃更進佉闍尼矣。俊諾而難遵。慈柔被物，暨乎自狹而廣，實三院一門也——二堂東西，恒不減數百眾。五十年間，計供僧萬百千數。京城禪林，居其甲矣。以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村，白塔存焉。于日神都寺院各率幡幢，吹貝鳴鐃，相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著為碑昭懋厥德云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋巖俊，姓廉氏，邢臺人也。誕育之來，蔚繁神異，挺身去縛，誓入空門。從捧戒珠，終身圓瑩。乃持杯錫，言遍參尋，陟彼衡廬，登乎岷蜀。嘗至鳳林，欻逢深谷，見一區之晃耀，原七寶之縱橫。時同侶相顧曰：「奇哉！可俯拾乎？」俊曰：「古人鋤園，觸黃金若瓦礫耳。苟欲懷之，自速禍也。徯吾野菅覆頂，須此供四方僧。」言訖捨去，造謁舒州投子山主，問之曰：「客來昨宿何處？」俊曰：「在不動道場。」曰：「既言不動，曷由至此？」對曰：「至此豈是動耶？」曰：「元來宿不著處。」然山主默認許之。迨思還趙，路出陳留，抵今東京。屬乎梁少保隴西公資——即河陽節度使贈中書令芝之昆也——，雖居貴仕，酷信空門，接俊談玄，若劉遺民之奉賈遠也。相與議捨第宅俾建仁祠。俊弗讓違，以安形性。既考禪室而行祖風，慕道窮玄，堂宇盈塞。周高祖、世宗二帝潛隱地，與俊布衣之交，每登方丈，必施跪禮。及其即位，延遲優渥，至乎朝達，見必稽顙，高談虛論，若至寶山焉。以乾德丙寅三月示身有疾，彌留，弟子求醫奉藥，瞑目噤脣不食，垂誡門人後已，當怡顏儼肅，合掌訣眾而滅。享齡八十五，坐夏六十五。初俊被朝恩，賜紫袈裟也，受而不服；錫淨戒師號也，有而不稱。屬其策杖清羸，周祖勅侍者輩勿令大師一中食，俾其日昃更進佉闍尼矣。俊諾而難遵。慈柔被物，暨乎自狹而廣，實三院一門也——二堂東西，恒不減數百眾。五十年間，計供僧萬百千數。京城禪林，居其甲矣。以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村，白塔存焉。于日神都寺院各率幡幢，吹貝鳴鐃，相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著為碑昭懋厥德云。

宋西京寶壇院從彥傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西京寶壇院從彥傳

釋從彥，姓米氏，燕人也。始自識環，尋知跪橘，顒昂挺質，豁達為襟。年距十五，父母聽許出家於并部慧覺禪院也。受戒後，經江鼓枻，論海化鯤，流輩畏之，咸知宗奉。乃懷心於祖教，望攻玉於他山。由是北別氷天，南觀桂海，不虞惡瘴，唯慕叢林，欣遇龍牙山禪師為決所疑，蔚成達者。後唐清泰丙申歲還遊嵩少。洛中始安，人情輯睦，彥營構禪坊，延聚緇侶而供養之。歷晉、漢、周三朝，皆加恩命，乃曰：「寵辱若驚，吾無驚久矣！然俗諦門中，感世主以綈繡緣飾朽木者哉。」以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未，改權從久，瘞于層塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋從彥，姓米氏，燕人也。始自識環，尋知跪橘，顒昂挺質，豁達為襟。年距十五，父母聽許出家於并部慧覺禪院也。受戒後，經江鼓枻，論海化鯤，流輩畏之，咸知宗奉。乃懷心於祖教，望攻玉於他山。由是北別氷天，南觀桂海，不虞惡瘴，唯慕叢林，欣遇龍牙山禪師為決所疑，蔚成達者。後唐清泰丙申歲還遊嵩少。洛中始安，人情輯睦，彥營構禪坊，延聚緇侶而供養之。歷晉、漢、周三朝，皆加恩命，乃曰：「寵辱若驚，吾無驚久矣！然俗諦門中，感世主以綈繡緣飾朽木者哉。」以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未，改權從久，瘞于層塔焉。

宋東京普淨院常覺傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋東京普淨院常覺傳

釋常覺，姓李氏，陳留人也。肇為鞠子，氣調絕奇，入鄉校中諷讀經籍，群童咸出其下。洎登弱冠，往廬山遊二林，陟五老，乃禮歸宗寺禪師，充苦行焉！梁乾化二年，蒙去飾披緇矣。明年，於東林甘露戒壇納解脫木叉。厥後修身踐言，雖三藏俱留於意表，而以心學為究盡之務。復入五臺山，禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載，始於東京麗景門之右樹小禪坊，勅額為普淨焉！而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注，樵蒸失供，覺必令撤小屋，抽榱桷而助爨焉！有公王仰重，表薦紫衣，堅拒弗受，汲汲以利行濟物為己任耳！開寶四年十二月三日遘疾，輕安無撓。十一日告眾，右脇而化。享年七十六，僧臘五十六。茶毘收舍利，五色磊落無算。甞居京邑，屢登斯院，覽北海陶尚書穀《為湘東張仲荀序詩贈覺》而云：「起後唐天成至漢乾祐，每黑白月三取八日，浴京大眾，累歲費錢可一百三十六萬數，計緡千萬矣。雖檀施共成，實覺公化導之力也。嘻！大火之下，陳留古封，周秦已來，戰伐之國，人物眾而土風尚利，舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也，甞謂孟軻曰：『何以利吾國？』是知禮讓之化，不勝於好利之心，明矣！且梁去魯千里而近，道猶不同，矧十萬八千里乎？梁王、孟子，同世之人也，心或有異，況瞿曇上人乎？彼孟氏屬斯文未喪，不能揚素王之道；今上人當去聖逾遠，卒能行法王之教，苟非三業內淨，六塵外清，以至公之行化於人，孰以至公之心受於化也！」陶重敘曰：「自靈山覆簣，法海堙流，玉毫晦而微言絕，金杖折而異端作。惟上人也色空等觀，物我都亡。麻麥一齋，自同禪悅；炎涼一納，僅蔽枯形。前後王臣欲上章乞以大師為號，請以紫染方袍者，皆確而拒之」云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨，各用五言為章，刊于小碣。其為名流碩學，旌別有如此者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋常覺，姓李氏，陳留人也。肇為鞠子，氣調絕奇，入鄉校中諷讀經籍，群童咸出其下。洎登弱冠，往廬山遊二林，陟五老，乃禮歸宗寺禪師，充苦行焉！梁乾化二年，蒙去飾披緇矣。明年，於東林甘露戒壇納解脫木叉。厥後修身踐言，雖三藏俱留於意表，而以心學為究盡之務。復入五臺山，禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載，始於東京麗景門之右樹小禪坊，勅額為普淨焉！而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注，樵蒸失供，覺必令撤小屋，抽榱桷而助爨焉！有公王仰重，表薦紫衣，堅拒弗受，汲汲以利行濟物為己任耳！開寶四年十二月三日遘疾，輕安無撓。十一日告眾，右脇而化。享年七十六，僧臘五十六。茶毘收舍利，五色磊落無算。甞居京邑，屢登斯院，覽北海陶尚書穀《為湘東張仲荀序詩贈覺》而云：「起後唐天成至漢乾祐，每黑白月三取八日，浴京大眾，累歲費錢可一百三十六萬數，計緡千萬矣。雖檀施共成，實覺公化導之力也。嘻！大火之下，陳留古封，周秦已來，戰伐之國，人物眾而土風尚利，舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也，甞謂孟軻曰：『何以利吾國？』是知禮讓之化，不勝於好利之心，明矣！且梁去魯千里而近，道猶不同，矧十萬八千里乎？梁王、孟子，同世之人也，心或有異，況瞿曇上人乎？彼孟氏屬斯文未喪，不能揚素王之道；今上人當去聖逾遠，卒能行法王之教，苟非三業內淨，六塵外清，以至公之行化於人，孰以至公之心受於化也！」陶重敘曰：「自靈山覆簣，法海堙流，玉毫晦而微言絕，金杖折而異端作。惟上人也色空等觀，物我都亡。麻麥一齋，自同禪悅；炎涼一納，僅蔽枯形。前後王臣欲上章乞以大師為號，請以紫染方袍者，皆確而拒之」云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨，各用五言為章，刊于小碣。其為名流碩學，旌別有如此者。

宋杭州報恩寺永安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋杭州報恩寺永安傳

釋永安，姓翁氏，溫州永嘉人也。少歲淳厚，黃中通理。遇同郡彙征大師鳳鳴越嶠，玉瑩藍田，穫落《文心》，沈潛學奧，以其出樂安孫郃拾遺之門也，而有慕上之心，往拜而乞度。然征性高岸而寡合，而安事之也曲從若環，蓋哀其幼知擇師耳。天成中，隨侍出杭，俄有從十二頭陀之意，潛逃欲登閩嶺，參問禪宗。屬封彊艱棘，却迴結庵于天台。後遇韶禪師法集，頓遣群疑，重來禮征。咄之曰：「棄背孝養，爾自速辜，遺行于斯，還有裨補前咎計否？」安跪對曰：「從來無事，請用塞責。」征肯頷之。漢南國王錢氏召居報恩寺，署號「禪師」焉。乃以《華嚴李論》為會要，因將合經，募人雕板，印而施行。每有檀施，罕聞儲畜，迴捨二田矣。以開寶甲戌歲終而焚之，其舌存焉。累投火鍛，色雖同乎熾炭，寒則柔弱，今藏普賢道場中。春秋六十四，法臘四十四云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋永安，姓翁氏，溫州永嘉人也。少歲淳厚，黃中通理。遇同郡彙征大師鳳鳴越嶠，玉瑩藍田，穫落《文心》，沈潛學奧，以其出樂安孫郃拾遺之門也，而有慕上之心，往拜而乞度。然征性高岸而寡合，而安事之也曲從若環，蓋哀其幼知擇師耳。天成中，隨侍出杭，俄有從十二頭陀之意，潛逃欲登閩嶺，參問禪宗。屬封彊艱棘，却迴結庵于天台。後遇韶禪師法集，頓遣群疑，重來禮征。咄之曰：「棄背孝養，爾自速辜，遺行于斯，還有裨補前咎計否？」安跪對曰：「從來無事，請用塞責。」征肯頷之。漢南國王錢氏召居報恩寺，署號「禪師」焉。乃以《華嚴李論》為會要，因將合經，募人雕板，印而施行。每有檀施，罕聞儲畜，迴捨二田矣。以開寶甲戌歲終而焚之，其舌存焉。累投火鍛，色雖同乎熾炭，寒則柔弱，今藏普賢道場中。春秋六十四，法臘四十四云。

宋錢塘永明寺延壽傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋錢塘永明寺延壽傳

釋延壽，姓王，本錢塘人也。兩浙有國時為吏，督納軍須，其性純直，口無二言，誦徹《法華經》，聲不輟響。屬翠巖參公盛化，壽捨妻孥，削染登戒。甞於台嶺天柱峯九旬習定，有鳥類尺鷃，巢棲于衣襵中。乃得韶禪師決擇所見，遷遁于雪竇山，除誨人外，瀑布前坐諷禪默。衣無繒纊，布襦卒歲；食無重味，野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尚，請壽行方等懺，贖物類放生。汎愛慈柔，或非理相干，顏貌不動。誦《法華》計一萬三千許部。多勵信人營造塔像。自無貯畜，雅好詩道，著《萬善同歸》、《宗鏡》等錄數千萬言。高麗國王覽其錄，遣使遺金線織成袈裟、紫水精數珠、金澡罐等。以開寶八年乙亥終于住寺，春秋七十二，法臘三十七。葬于大慈山，樹亭誌焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋延壽，姓王，本錢塘人也。兩浙有國時為吏，督納軍須，其性純直，口無二言，誦徹《法華經》，聲不輟響。屬翠巖參公盛化，壽捨妻孥，削染登戒。甞於台嶺天柱峯九旬習定，有鳥類尺鷃，巢棲于衣襵中。乃得韶禪師決擇所見，遷遁于雪竇山，除誨人外，瀑布前坐諷禪默。衣無繒纊，布襦卒歲；食無重味，野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尚，請壽行方等懺，贖物類放生。汎愛慈柔，或非理相干，顏貌不動。誦《法華》計一萬三千許部。多勵信人營造塔像。自無貯畜，雅好詩道，著《萬善同歸》、《宗鏡》等錄數千萬言。高麗國王覽其錄，遣使遺金線織成袈裟、紫水精數珠、金澡罐等。以開寶八年乙亥終于住寺，春秋七十二，法臘三十七。葬于大慈山，樹亭誌焉。

宋西京天宮寺義莊傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西京天宮寺義莊傳

釋義莊，姓張氏，滑臺人也。當免懷之日，及就傅之秋，神彩克明，塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列，從升戒德。因樂遊方，始於洛邑采聽《法華》，見識過人，闡揚訓物，眾請居九曜院焉。匪虧法食，用濟往來。慈以利生，始末無間。建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣，稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤，進講外兢兢五十年間，二時禮懺，至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終，俗壽七十八，僧臘五十九。明年二月，遷塔于龍門菩提寺西焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義莊，姓張氏，滑臺人也。當免懷之日，及就傅之秋，神彩克明，塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列，從升戒德。因樂遊方，始於洛邑采聽《法華》，見識過人，闡揚訓物，眾請居九曜院焉。匪虧法食，用濟往來。慈以利生，始末無間。建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣，稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤，進講外兢兢五十年間，二時禮懺，至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終，俗壽七十八，僧臘五十九。明年二月，遷塔于龍門菩提寺西焉。

宋西京廣愛寺普勝傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋西京廣愛寺普勝傳

釋普勝，姓張氏，深州陸澤人也。幼歲情愛媮薄，俄決志趨五臺山華嚴寺，師事超化大師。或問之曰：「子胡以越山踰域而求出家？彼饒陽者，豈無仁祠哲匠乎？」勝對曰：「附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨剎感徵膠戾，令我小凡速成果證，可不是乎？」眾聆斯說，曰：「任氣小兒，有此高識，我曹俱弗如也。」勝曰：「某非衽金革死而不厭之徒也，願入慈門而思利物耳。」迨乎受具，南臨潞府講通《上生經》矣。聞崇法大師傳《唯識論》，盛化洛都，往從學焉。凡百章疏，經目便識之。不幾稔閒，習通精贍。勝所傳者中山貞辯《鈔》，講多誤失所然，昌言曰：「繁略不均，解判非當。」乃刪多補少為四卷，行于世。太祖神德皇帝賜紫衣，師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾，終于淨土院，享壽六十三，坐四十三夏。門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜，建塔旌表之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋普勝，姓張氏，深州陸澤人也。幼歲情愛媮薄，俄決志趨五臺山華嚴寺，師事超化大師。或問之曰：「子胡以越山踰域而求出家？彼饒陽者，豈無仁祠哲匠乎？」勝對曰：「附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨剎感徵膠戾，令我小凡速成果證，可不是乎？」眾聆斯說，曰：「任氣小兒，有此高識，我曹俱弗如也。」勝曰：「某非衽金革死而不厭之徒也，願入慈門而思利物耳。」迨乎受具，南臨潞府講通《上生經》矣。聞崇法大師傳《唯識論》，盛化洛都，往從學焉。凡百章疏，經目便識之。不幾稔閒，習通精贍。勝所傳者中山貞辯《鈔》，講多誤失所然，昌言曰：「繁略不均，解判非當。」乃刪多補少為四卷，行于世。太祖神德皇帝賜紫衣，師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾，終于淨土院，享壽六十三，坐四十三夏。門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜，建塔旌表之。

宋東京開寶寺師律傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋東京開寶寺師律傳

釋師律，范陽人也，姓賈氏，大丞相魏國公耽之後，《唐書》有傳。律弱齓端謹，不與群童鬪伎。裁十五歲，於憫中寺落髮，禮貞涉為師。嚴肅垂勗，所履不出邊幅之外。涉默異之，曰：「不可屈身下位而抑其名節乎！成比丘已，可去遊方。」律奉訓南逝，得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝，其間帝王重臣，率皆宗仰。居于夷門山——舊封禪也——，營構乎殿宇聖儀，豐厨祕藏，供僧饒羨。約勒後生，別院翕如，罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號，用旌厥德，律視之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰：「吾無願不報，厥齡欲頹，汝宜知之。勿俗情而悲悼也。」乾德二祀正月二十三日而終，春秋八十一，法臘六十二。太平興國五年三月，改葬于北部浚儀之原，進士賈守廉為塔銘焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋師律，范陽人也，姓賈氏，大丞相魏國公耽之後，《唐書》有傳。律弱齓端謹，不與群童鬪伎。裁十五歲，於憫中寺落髮，禮貞涉為師。嚴肅垂勗，所履不出邊幅之外。涉默異之，曰：「不可屈身下位而抑其名節乎！成比丘已，可去遊方。」律奉訓南逝，得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝，其間帝王重臣，率皆宗仰。居于夷門山——舊封禪也——，營構乎殿宇聖儀，豐厨祕藏，供僧饒羨。約勒後生，別院翕如，罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號，用旌厥德，律視之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰：「吾無願不報，厥齡欲頹，汝宜知之。勿俗情而悲悼也。」乾德二祀正月二十三日而終，春秋八十一，法臘六十二。太平興國五年三月，改葬于北部浚儀之原，進士賈守廉為塔銘焉。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛出于世，經譯于時，大要在乎果因，所推歸乎罪福。罪也者，下三塗之階陛也。福也者，上諸聖之階陛也。階陛是同，上下有異耳。此命章曰〈興福〉者，乃欲利他焉。如秤低昂，如室明暗，則知二事必不同時。又類「薰蕕不同器而藏，堯桀不同國而治」也。凡夫氣分，唯說罪多；聖者品流，但聞福厚。順性故易造，逆意故難修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛出于世，經譯于時，大要在乎果因，所推歸乎罪福。罪也者，下三塗之階陛也。福也者，上諸聖之階陛也。階陛是同，上下有異耳。此命章曰〈興福〉者，乃欲利他焉。如秤低昂，如室明暗，則知二事必不同時。又類「薰蕕不同器而藏，堯桀不同國而治」也。凡夫氣分，唯說罪多；聖者品流，但聞福厚。順性故易造，逆意故難修。

修有多門，行有眾路。大約望檀波羅蜜多，令度無極也。始則「人天福行」，施食與漿，橋梁義井。次則「輪王行」，中、下品善。上品十善者，則「梵天福行」也。一造偷婆，二補修故寺，三請佛轉法輪。次則「二乘淨福行」，同三品善，止自利功強耳。次「究盡位福行」，乃成二嚴，莊嚴相好。從三輪無礙，見萬法體空，獲利殊多，盡未來際。夫如是，福之廣矣！大矣！乃知聖者為福則易爾。何耶？純淨之故也。凡夫則反是，易薰染之故也。是以佛亦為穿針之福，知福不宜厭焉。目連然燎，迦葉蹋泥，無盡意貢瓔珞寶珠，沓婆羅分僧臥具。伊皆大人有作，聖者權方，欲其因罪不厭除，福不厭取。矧以教傳嶺外，法布中原，年所彌深，行持漸薄，內眾修福，就彼持門，先哲息愆，行其懺法矣。夫修「理懺」也，淡慮觀心，心無所生，生無所住。當爾之時，順違無相，則罪滅福生之地也。若行「事懺」也，心憑勝境，境引心增，念念相資，綿綿不斷，禮則五輪投地，悔則七聚首心，或期瑞而證知，乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法，梁武帝懺六根門，澄照略成《住法圖》，真觀廣作《慈悲懺》。至乎會昌年內，玄暢大師請修加《一萬五千佛名經》，是以兩京禮經，則口唱低頭，檛磬一聲，謂之「小禮」。自淮以南，民間唯禮《梁武懺》，以為佛事。或數僧唄𠽋，歌讚相高，謂之「禳懺法」也。其有江表行水懺法者，悔其濫費過度之愆，此人偽造，非真法也。又有斆古人逐字禮《華嚴》、《法華》經，以為禮無漏法藏也。由此有四眾之徒，於字上安「南無」，字下安「佛」，誠叨濫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修有多門，行有眾路。大約望檀波羅蜜多，令度無極也。始則「人天福行」，施食與漿，橋梁義井。次則「輪王行」，中、下品善。上品十善者，則「梵天福行」也。一造偷婆，二補修故寺，三請佛轉法輪。次則「二乘淨福行」，同三品善，止自利功強耳。次「究盡位福行」，乃成二嚴，莊嚴相好。從三輪無礙，見萬法體空，獲利殊多，盡未來際。夫如是，福之廣矣！大矣！乃知聖者為福則易爾。何耶？純淨之故也。凡夫則反是，易薰染之故也。是以佛亦為穿針之福，知福不宜厭焉。目連然燎，迦葉蹋泥，無盡意貢瓔珞寶珠，沓婆羅分僧臥具。伊皆大人有作，聖者權方，欲其因罪不厭除，福不厭取。矧以教傳嶺外，法布中原，年所彌深，行持漸薄，內眾修福，就彼持門，先哲息愆，行其懺法矣。夫修「理懺」也，淡慮觀心，心無所生，生無所住。當爾之時，順違無相，則罪滅福生之地也。若行「事懺」也，心憑勝境，境引心增，念念相資，綿綿不斷，禮則五輪投地，悔則七聚首心，或期瑞而證知，乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法，梁武帝懺六根門，澄照略成《住法圖》，真觀廣作《慈悲懺》。至乎會昌年內，玄暢大師請修加《一萬五千佛名經》，是以兩京禮經，則口唱低頭，檛磬一聲，謂之「小禮」。自淮以南，民間唯禮《梁武懺》，以為佛事。或數僧唄𠽋，歌讚相高，謂之「禳懺法」也。其有江表行水懺法者，悔其濫費過度之愆，此人偽造，非真法也。又有斆古人逐字禮《華嚴》、《法華》經，以為禮無漏法藏也。由此有四眾之徒，於字上安「南無」，字下安「佛」，誠叨濫也。

有倡言曰：「但務生善，唯期滅罪，何判為非邪？」通曰：「翻譯之後，傳行已來，若天上之恒星，如人形之定相。或別占一座，便曰客星。或新起肉隆，乃為胼贅者耳。君不見《春秋》『夏五』邪？鄭杜諸家豈不能添『月』字乎？蓋畏聖人之言，成不刊之典，不敢加字矣。夫子曰：『吾猶及史之闕文』將知佛教還可加減否？如慧嚴重譯《泥洹經》，加之品目，忽夢神人怒責，聲色頗厲曰：『《涅槃》尊經何敢輒爾輕加斟酌！』是知興福不如避罪，斯言允矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有倡言曰：「但務生善，唯期滅罪，何判為非邪？」通曰：「翻譯之後，傳行已來，若天上之恒星，如人形之定相。或別占一座，便曰客星。或新起肉隆，乃為胼贅者耳。君不見《春秋》『夏五』邪？鄭杜諸家豈不能添『月』字乎？蓋畏聖人之言，成不刊之典，不敢加字矣。夫子曰：『吾猶及史之闕文』將知佛教還可加減否？如慧嚴重譯《泥洹經》，加之品目，忽夢神人怒責，聲色頗厲曰：『《涅槃》尊經何敢輒爾輕加斟酌！』是知興福不如避罪，斯言允矣。

「今則不勤課勵，靡事增修，因搜頴脫之數員，貴顯盂安之三寶，就今有作，何代無人？或京兆開乎『海池』，或終南建乎蘭若，鑄大悲之銅像，造相國之伽藍。或代病利人，或護生掘土，鑄鐘感瑞，立剎參雲，刻像繁多，修臺浩博，披榛平田之梵宇，脫樣阿育之浮圖，刊石為經，鳩財立藏。或治病於井絡，或化人於鄜畤。如斯人也，入殊邦之鄉導，合二姓之良媒。日月伏根，照洞庭之幽暗；乾坤玄鑿，開混沌之竅端。所行博哉，續運長矣！公羊子有之曰：『是上之行乎下也。』《詩》云：『爾之教矣，民胥效矣。』願吾徒望上而學之。令仁祠聖像無墜于地者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今則不勤課勵，靡事增修，因搜頴脫之數員，貴顯盂安之三寶，就今有作，何代無人？或京兆開乎『海池』，或終南建乎蘭若，鑄大悲之銅像，造相國之伽藍。或代病利人，或護生掘土，鑄鐘感瑞，立剎參雲，刻像繁多，修臺浩博，披榛平田之梵宇，脫樣阿育之浮圖，刊石為經，鳩財立藏。或治病於井絡，或化人於鄜畤。如斯人也，入殊邦之鄉導，合二姓之良媒。日月伏根，照洞庭之幽暗；乾坤玄鑿，開混沌之竅端。所行博哉，續運長矣！公羊子有之曰：『是上之行乎下也。』《詩》云：『爾之教矣，民胥效矣。』願吾徒望上而學之。令仁祠聖像無墜于地者也。」