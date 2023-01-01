宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 28 卷
宋高僧傳卷第二十八
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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興福篇第九之三(正傳十五人附見一人)
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後唐洛陽中灘浴院智暉傳
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釋智暉，姓高氏，咸秦人也。權輿總角，萌離俗之心，不狎童遊，動循天分。欻遇圭峯溫禪師，氣貌瑰偉，虛心體道，趨其門者，淑慝旌別矣。謂暉曰：「子實材器，多能之士也。」請祈攝受。二十登戒，風骨聳拔，好尚且奇。山中闃然，曾無他事，唯鉤索藏教，禪律亘通，日誦百千言，義味隨嚼。聞佛許一時外學，頗精吟詠，得〈騷〉、〈雅〉之體。翰墨工外，小筆尤嘉，粉壁興酣，雲山在掌。恒言：「吾慕僧珍、道芬之六法，恨不與同時對壁連圖，各成物象之生動也。」然真放達之士哉！或振錫而遊，縱觀山水；或躡屩而至，歷覽市朝。意住則留，興盡而去。或東林入社，或南嶽經行，悟宗旨於曹谿，寧勞一宿；訪神仙於阮洞，擬到三清。事以志求，時無虛度。此外采藥於山谷，救病於旅僧，惟切利他，心無別務。洎梁乾化四年，自江表來于帝京，顧諸梵宮，無所不備，唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居于洛洲，鑿戶為室，界南北岸，葺數畆之宮，示以標牓，召其樂福業者占之。未朞漸構，欲閏皆周，浴具僧坊，奐焉有序。由是洛城緇伍，道觀上流，至者如歸，來者無阻。每以合朔後五日，一開洗滌，曾無間然。一歲則七十有餘會矣；一浴則遠近都集三二千僧矣！暉躬執役，未甞言倦。又以木舃承足，枲麻縫衣，彼迦葉波相去幾何哉！其或供僧向暇，吟詠餘閑則命筆墨也——緬想嘉陵碧浪，太華蓮峯，凝神邈然，得趣乃作；五溪煙景，四壁寒林，移在目前，暑天凜冽矣！加復運思奇巧，造輪汲水，神速無比。復構應真浴室西廡中十六形像，并觀自在堂，彌年完備。時楊侍郎凝式致政佯狂，號楊風子者，而篤重暉，為作碑頌德。莫測所終。
釋智暉，姓高氏，咸秦人也。權輿總角，萌離俗之心，不狎童遊，動循天分。欻遇圭峯溫禪師，氣貌瑰偉，虛心體道，趨其門者，淑慝旌別矣。謂暉曰：「子實材器，多能之士也。」請祈攝受。二十登戒，風骨聳拔，好尚且奇。山中闃然，曾無他事，唯鉤索藏教，禪律亘通，日誦百千言，義味隨嚼。聞佛許一時外學，頗精吟詠，得〈騷〉、〈雅〉之體。翰墨工外，小筆尤嘉，粉壁興酣，雲山在掌。恒言：「吾慕僧珍、道芬之六法，恨不與同時對壁連圖，各成物象之生動也。」然真放達之士哉！或振錫而遊，縱觀山水；或躡屩而至，歷覽市朝。意住則留，興盡而去。或東林入社，或南嶽經行，悟宗旨於曹谿，寧勞一宿；訪神仙於阮洞，擬到三清。事以志求，時無虛度。此外采藥於山谷，救病於旅僧，惟切利他，心無別務。洎梁乾化四年，自江表來于帝京，顧諸梵宮，無所不備，唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居于洛洲，鑿戶為室，界南北岸，葺數畆之宮，示以標牓，召其樂福業者占之。未朞漸構，欲閏皆周，浴具僧坊，奐焉有序。由是洛城緇伍，道觀上流，至者如歸，來者無阻。每以合朔後五日，一開洗滌，曾無間然。一歲則七十有餘會矣；一浴則遠近都集三二千僧矣！暉躬執役，未甞言倦。又以木舃承足，枲麻縫衣，彼迦葉波相去幾何哉！其或供僧向暇，吟詠餘閑則命筆墨也——緬想嘉陵碧浪，太華蓮峯，凝神邈然，得趣乃作；五溪煙景，四壁寒林，移在目前，暑天凜冽矣！加復運思奇巧，造輪汲水，神速無比。復構應真浴室西廡中十六形像，并觀自在堂，彌年完備。時楊侍郎凝式致政佯狂，號楊風子者，而篤重暉，為作碑頌德。莫測所終。
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晉五臺山真容院光嗣傳
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釋光嗣，姓李氏，太原文水人也。沖幼孤靜，罕雜童稚。信尚臺山，乃為真容院浩威之高足也。納戒後，器宇穹隆，㥽繫包桑，出求禪法。歷于年稔，內外之學優長，口海崩騰，良難抗敵。由是決意越重湖，登閩嶺，盛談文殊世界，聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗，遣使送山寺焉！癸酉歲，至兩浙，謁武肅王錢氏，厚禮遲之，施文殊聖眾供物香茶并鉢盂一萬副。應吳越諸州牧宰皆刻俸入緣。仍泛海至滄州，運物入山。時降龍大師者率領彈壓，緇伍畏焉，為其分散諸寺蘭若，眾寡均等。時徒侶堅請嗣主院，宣補僧官轄諸臺寺院，命曰都綱，師號超化，居于僧上，若鯤鳳之領鱗羽焉！十五年間，興建梵宇，齋飼僧尼，不勝紀極。以天福元年遘疾，至九月五日遷滅。門人起塔，藏其靈骨舍利，至今存焉。
釋光嗣，姓李氏，太原文水人也。沖幼孤靜，罕雜童稚。信尚臺山，乃為真容院浩威之高足也。納戒後，器宇穹隆，㥽繫包桑，出求禪法。歷于年稔，內外之學優長，口海崩騰，良難抗敵。由是決意越重湖，登閩嶺，盛談文殊世界，聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗，遣使送山寺焉！癸酉歲，至兩浙，謁武肅王錢氏，厚禮遲之，施文殊聖眾供物香茶并鉢盂一萬副。應吳越諸州牧宰皆刻俸入緣。仍泛海至滄州，運物入山。時降龍大師者率領彈壓，緇伍畏焉，為其分散諸寺蘭若，眾寡均等。時徒侶堅請嗣主院，宣補僧官轄諸臺寺院，命曰都綱，師號超化，居于僧上，若鯤鳳之領鱗羽焉！十五年間，興建梵宇，齋飼僧尼，不勝紀極。以天福元年遘疾，至九月五日遷滅。門人起塔，藏其靈骨舍利，至今存焉。
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晉東京相國寺遵誨傳(彥求)
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釋遵誨，姓李氏，譙郡人也。祖世不仕，母張氏夢神人授己寶珠，乃有娠焉。生且奇異，乳哺之時，善認人之喜慍。彌長，見寺觀，必任步遲迴，顧盻不捨。年甫十一，禮亳城開元寺崇諲律主為師範矣。誦《法華經》，二周畢部，由是勤於學問。殆登弱冠，受于戒律，持彼律儀，確乎轉石。尋師西洛，問道梁園，初于智潛法師傳《法華經》，講精義入神，雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲，止相國寺藥師院，首講所業。至後唐長興二年辛卯歲，門徒相續請其訓導，已周一十九遍，升其堂者二十餘人。洎天福二年，有五臺山繼顒大師精達《華嚴》大經，躬入東京，進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯浪經江，下風趨附，乃允講宣。誨善下百川，蔚成藏海矣！梁、宋之間以顒罷唱，請誨敷揚，𢈈匝虛堂，緇素雲萃，募四眾鐫石壁《華嚴經》一部於講殿三面焉！嗟其油素，易罹炎上之災；刻此貞珉，寧患白蟫之食。工未告終，所施已足。又召僧俗人各念一卷，得二百四十人，成三部，四季建經會，近二十年，更無間曠。復別施鬼神水陸法食，皆勸勵莊嚴菩提心行矣！朝廷崇重，旌表其功，賜號真行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾，策杖教誡門弟子訖，右脇而臥，口誦佛名，斯須長逝矣。享壽七十一，法臘五十一。門生奉遺旨葬于隨河之北，寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求，姓葉氏，縉雲人也。梁貞明中納戒，造景霄律席，逈見毘尼祕邃，方將傳講，俄悟呇婆羅漢，反求堅固法。乃遊閩嶺，得長慶禪師心決。迴浙，受丹丘人請，居六通院，其道望惟馨，與夫申椒、菌桂爭，其芬烈矣。漢南國王錢氏欽其高行，命住功臣院。末歸州治龍華寺，聚徒開演。求好營眾事，務必身先，唯以利人為急，受施必歸。常住房無關鍵，笥無扃鐍；不容尼眾禮謁，不苟聲勢。常屬度戒，四遠人聚，日供累千僧食，未甞告匱言。前後計飯鉅萬人焉！宋建隆中終于住寺云。
釋遵誨，姓李氏，譙郡人也。祖世不仕，母張氏夢神人授己寶珠，乃有娠焉。生且奇異，乳哺之時，善認人之喜慍。彌長，見寺觀，必任步遲迴，顧盻不捨。年甫十一，禮亳城開元寺崇諲律主為師範矣。誦《法華經》，二周畢部，由是勤於學問。殆登弱冠，受于戒律，持彼律儀，確乎轉石。尋師西洛，問道梁園，初于智潛法師傳《法華經》，講精義入神，雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲，止相國寺藥師院，首講所業。至後唐長興二年辛卯歲，門徒相續請其訓導，已周一十九遍，升其堂者二十餘人。洎天福二年，有五臺山繼顒大師精達《華嚴》大經，躬入東京，進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯浪經江，下風趨附，乃允講宣。誨善下百川，蔚成藏海矣！梁、宋之間以顒罷唱，請誨敷揚，𢈈匝虛堂，緇素雲萃，募四眾鐫石壁《華嚴經》一部於講殿三面焉！嗟其油素，易罹炎上之災；刻此貞珉，寧患白蟫之食。工未告終，所施已足。又召僧俗人各念一卷，得二百四十人，成三部，四季建經會，近二十年，更無間曠。復別施鬼神水陸法食，皆勸勵莊嚴菩提心行矣！朝廷崇重，旌表其功，賜號真行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾，策杖教誡門弟子訖，右脇而臥，口誦佛名，斯須長逝矣。享壽七十一，法臘五十一。門生奉遺旨葬于隨河之北，寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求，姓葉氏，縉雲人也。梁貞明中納戒，造景霄律席，逈見毘尼祕邃，方將傳講，俄悟呇婆羅漢，反求堅固法。乃遊閩嶺，得長慶禪師心決。迴浙，受丹丘人請，居六通院，其道望惟馨，與夫申椒、菌桂爭，其芬烈矣。漢南國王錢氏欽其高行，命住功臣院。末歸州治龍華寺，聚徒開演。求好營眾事，務必身先，唯以利人為急，受施必歸。常住房無關鍵，笥無扃鐍；不容尼眾禮謁，不苟聲勢。常屬度戒，四遠人聚，日供累千僧食，未甞告匱言。前後計飯鉅萬人焉！宋建隆中終于住寺云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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晉曹州扈通院智朗傳
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釋智朗，姓黃氏，單州城武人也。母劉氏夢數桑門圓坐為劉說法，歷然在耳，遂妊朗焉！及生暨長，婉有僧之習氣，淳靖簡潔。苦辭親出家，往曹州扈通院，事行滿師，供給惟謹。洎乎剃染成大比丘，學《四分律》、《淨名經》，俱登閫閾。且曰：「出俗之者何滯方守株，不能脫羈解絆乎？於廣博知見無所堪能。」乃携缾鉢，南極衡陽，登嶽棲般若寺，行胎息術，而覽藏經事訖，入閩嶺，曾無伴侶，形影相弔。逢猛獸者數四，皆欲呀口垂噬，又躡步徐去矣。見洞山、雪峯二祖師決了禪訓。有請問者，隨答如飛，蓋了達無絓矣！後旋本院，信向如歸。而四事供僧，罔聞閒隙，四十餘齡，役己無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅。于時白衣飲痛，緇流茹傷，獸失猛以哀噑，鳥停飛而宛轉。或曰：「愛河苦海誰拯溺邪？」春秋七十七，法臘五十三。火葬，收舍利，起塔于院。朗為釋子，衣物誓不經女人之手浣濯，不役徒弟。檀施之物像寶未省互用，蓋以初律後禪，陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉為碑焉。
釋智朗，姓黃氏，單州城武人也。母劉氏夢數桑門圓坐為劉說法，歷然在耳，遂妊朗焉！及生暨長，婉有僧之習氣，淳靖簡潔。苦辭親出家，往曹州扈通院，事行滿師，供給惟謹。洎乎剃染成大比丘，學《四分律》、《淨名經》，俱登閫閾。且曰：「出俗之者何滯方守株，不能脫羈解絆乎？於廣博知見無所堪能。」乃携缾鉢，南極衡陽，登嶽棲般若寺，行胎息術，而覽藏經事訖，入閩嶺，曾無伴侶，形影相弔。逢猛獸者數四，皆欲呀口垂噬，又躡步徐去矣。見洞山、雪峯二祖師決了禪訓。有請問者，隨答如飛，蓋了達無絓矣！後旋本院，信向如歸。而四事供僧，罔聞閒隙，四十餘齡，役己無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅。于時白衣飲痛，緇流茹傷，獸失猛以哀噑，鳥停飛而宛轉。或曰：「愛河苦海誰拯溺邪？」春秋七十七，法臘五十三。火葬，收舍利，起塔于院。朗為釋子，衣物誓不經女人之手浣濯，不役徒弟。檀施之物像寶未省互用，蓋以初律後禪，陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉為碑焉。
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漢東京天壽禪院師會傳
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釋師會，俗姓巨，漢荊州刺史武之後，祖徙家北燕，遂為薊門人也。考諱知古，母趙氏。會童孩出俗，禮薊州溫泉院道丕為師匠焉。業成，年滿，受具於金臺寶剎寺壇。梁開平中萍梗任飄於河朔，杯盂隨步於江淮，乃抵漢南遇觀音院巖俊，班荊話道，抵掌論心。且曰：「子還聞投子山有大同禪師已否？」曰：「聞而未見。」曰：「宜亟往焉。」及參大同，跬步之間，舉揚之外，洗焉明白，其安坦然。乾化二年，來梁苑，謝俊公曰：「始者攸攸岐路，茫茫生死，紫實昧朱，狂斯濫哲。苟不奉師友指歸，幾一生空度。今以穢蕕，請與薰同器而藏，可乎？」俊公與會胥德留入法席。四年秋，有寶積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉，苫蓋五間而已。乃感檀越尚書左丞吳藹、兵部侍郎張袞——若袁粲之謁寶亮，徐湛之禮惠通——，共發奉章，賜額曰天壽焉！四海之僧，翕然而至。歷三十五載，供僧二百餘萬，用其財寶，無少混淆，耿介可知也。天福七年，晉高祖以會行成于內，聲聞於外，勅賜紫衣。開運元年，賜號曰法相。紫衣則藏以受持，師號則蔑其稱謂。且曰：「我本不求名，名來自求我。知其白而守其黑，和其光而同其塵，世幻逡巡，時不我與。」三年七月二十六日累諸門人，帖然而滅，春秋六十七，夏臘四十八。闍維，收舍利數百粒，起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜為碑頌德云。
釋師會，俗姓巨，漢荊州刺史武之後，祖徙家北燕，遂為薊門人也。考諱知古，母趙氏。會童孩出俗，禮薊州溫泉院道丕為師匠焉。業成，年滿，受具於金臺寶剎寺壇。梁開平中萍梗任飄於河朔，杯盂隨步於江淮，乃抵漢南遇觀音院巖俊，班荊話道，抵掌論心。且曰：「子還聞投子山有大同禪師已否？」曰：「聞而未見。」曰：「宜亟往焉。」及參大同，跬步之間，舉揚之外，洗焉明白，其安坦然。乾化二年，來梁苑，謝俊公曰：「始者攸攸岐路，茫茫生死，紫實昧朱，狂斯濫哲。苟不奉師友指歸，幾一生空度。今以穢蕕，請與薰同器而藏，可乎？」俊公與會胥德留入法席。四年秋，有寶積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉，苫蓋五間而已。乃感檀越尚書左丞吳藹、兵部侍郎張袞——若袁粲之謁寶亮，徐湛之禮惠通——，共發奉章，賜額曰天壽焉！四海之僧，翕然而至。歷三十五載，供僧二百餘萬，用其財寶，無少混淆，耿介可知也。天福七年，晉高祖以會行成于內，聲聞於外，勅賜紫衣。開運元年，賜號曰法相。紫衣則藏以受持，師號則蔑其稱謂。且曰：「我本不求名，名來自求我。知其白而守其黑，和其光而同其塵，世幻逡巡，時不我與。」三年七月二十六日累諸門人，帖然而滅，春秋六十七，夏臘四十八。闍維，收舍利數百粒，起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜為碑頌德云。
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周宋州廣壽院智江傳
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釋智江，俗姓單，幽州三河南管人也。本富族遊俠之子，雖乘竹馬，厭迴火宅之門；乍玩沙堆，好作浮圖之制。略聞竺乾之教，必淡慮凝情，若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載，始年十五，詣盤山感化寺遂成息慈，息慈業備。天復三祀，往五臺山梨園寺納木叉法。自此擔簦請業，擇木依師，《淨名》、《上生》二典精練，渙然氷釋，心未屬厭。梁龍德元年於商丘開元寺講《名數》一支，所謂精義入神，散則繁衍，因著《瑞應鈔》八卷，達者傳之。生徒影附，繕寫夥多。後唐同光元年，在微子之墟住院，締搆堂宇，輪奐可觀。復塑慈氏、釋迦二尊、十六羅漢像，咸加繢彩，克肖聖儀。善務方辦，俄遘沈痾，以周顯德五年孟秋順終，享齡七十四。當屬纊時，滿院天人雜沓，若迎導之狀，疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著〈塔銘〉云。
釋智江，俗姓單，幽州三河南管人也。本富族遊俠之子，雖乘竹馬，厭迴火宅之門；乍玩沙堆，好作浮圖之制。略聞竺乾之教，必淡慮凝情，若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載，始年十五，詣盤山感化寺遂成息慈，息慈業備。天復三祀，往五臺山梨園寺納木叉法。自此擔簦請業，擇木依師，《淨名》、《上生》二典精練，渙然氷釋，心未屬厭。梁龍德元年於商丘開元寺講《名數》一支，所謂精義入神，散則繁衍，因著《瑞應鈔》八卷，達者傳之。生徒影附，繕寫夥多。後唐同光元年，在微子之墟住院，締搆堂宇，輪奐可觀。復塑慈氏、釋迦二尊、十六羅漢像，咸加繢彩，克肖聖儀。善務方辦，俄遘沈痾，以周顯德五年孟秋順終，享齡七十四。當屬纊時，滿院天人雜沓，若迎導之狀，疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著〈塔銘〉云。
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系曰：前人立義，皆按教文，豈得好惡隨情，是非任見？已行前轍，不覆後車，胡不謹而循之？通曰：「夫創著述者有四焉：一前說極非，於文茫昧；一僻見謬解，領悟自乖；一樂繁嫌略；一好直怪迂。有一於此，無不著述也。江公《瑞應鈔》未經披覽，聞諸道路，言亦濟時。須苟不濟用而變革古德義章，則何異以『舊防無所用而壞之者，必有水敗』也。」
系曰：前人立義，皆按教文，豈得好惡隨情，是非任見？已行前轍，不覆後車，胡不謹而循之？通曰：「夫創著述者有四焉：一前說極非，於文茫昧；一僻見謬解，領悟自乖；一樂繁嫌略；一好直怪迂。有一於此，無不著述也。江公《瑞應鈔》未經披覽，聞諸道路，言亦濟時。須苟不濟用而變革古德義章，則何異以『舊防無所用而壞之者，必有水敗』也。」
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周五臺山真容院光嶼傳
周五臺山真容院光嶼傳
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釋光嶼，俗姓韓氏，應州金城邑人也。幼讀儒書，有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰：「汝於佛法有大因緣。」遂投真容院附法威，侍其缾錫，謹弟子之職。受具後，誦《淨名經》，徹簡，每至「依於義，不依語」，告喻本師而求聽習，威尋許諾，遂詣太原三學院，涉乎寒燠，研覈孜孜，屢改槐檀。乃講《維摩》、《上生》二座，忽謂同志曰：「余憶昔年每念『依於義』，邇棲學院，今講二經，窮理見性，知果驗因，得不依教起行，免背四依之行乎？」俄辭晉水，却返故山，戴《華嚴經》，遶菩薩殿，六時右旋禮佛。時晉高祖握圖之三載也。名聞丹禁，遂賜紫衣。明年，授號通悟焉！山門僧官與大眾堅命臨壇，告辭不允。僧官謂曰：「師行解兼人，獨善其己，良璞不剖，必見泣血。」辭不獲已，度人三二載，堅求脫免。屬少王嗣位，院乏主守，大眾僉舉：非嶼而誰？辭曰：「此山四海客遊之所，奈何不出院門有年歲矣！令知供養，有何所須？」雖免不從，自後供施委輸，十八年中，供百萬餘僧。一夕雲霧俱發，霰雪交零，嶼之蓋經白練一條，可三四尺，忽爾不見。翌日深更，遺練俄還舊所也，蓋陰神之送至歟？顯德七年庚申歲十月示疾，謂諸子曰：「猶龍者厭乎大患，歎鳳者悲於逝川，諸行無常，是生滅法。」言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六，僧臘四十六。茶毘於東峯下，取諸靈骨，瘞於塔幢，舍利隨緣供養焉！
釋光嶼，俗姓韓氏，應州金城邑人也。幼讀儒書，有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰：「汝於佛法有大因緣。」遂投真容院附法威，侍其缾錫，謹弟子之職。受具後，誦《淨名經》，徹簡，每至「依於義，不依語」，告喻本師而求聽習，威尋許諾，遂詣太原三學院，涉乎寒燠，研覈孜孜，屢改槐檀。乃講《維摩》、《上生》二座，忽謂同志曰：「余憶昔年每念『依於義』，邇棲學院，今講二經，窮理見性，知果驗因，得不依教起行，免背四依之行乎？」俄辭晉水，却返故山，戴《華嚴經》，遶菩薩殿，六時右旋禮佛。時晉高祖握圖之三載也。名聞丹禁，遂賜紫衣。明年，授號通悟焉！山門僧官與大眾堅命臨壇，告辭不允。僧官謂曰：「師行解兼人，獨善其己，良璞不剖，必見泣血。」辭不獲已，度人三二載，堅求脫免。屬少王嗣位，院乏主守，大眾僉舉：非嶼而誰？辭曰：「此山四海客遊之所，奈何不出院門有年歲矣！令知供養，有何所須？」雖免不從，自後供施委輸，十八年中，供百萬餘僧。一夕雲霧俱發，霰雪交零，嶼之蓋經白練一條，可三四尺，忽爾不見。翌日深更，遺練俄還舊所也，蓋陰神之送至歟？顯德七年庚申歲十月示疾，謂諸子曰：「猶龍者厭乎大患，歎鳳者悲於逝川，諸行無常，是生滅法。」言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六，僧臘四十六。茶毘於東峯下，取諸靈骨，瘞於塔幢，舍利隨緣供養焉！
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宋東京觀音禪院巖俊傳
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋巖俊，姓廉氏，邢臺人也。誕育之來，蔚繁神異，挺身去縛，誓入空門。從捧戒珠，終身圓瑩。乃持杯錫，言遍參尋，陟彼衡廬，登乎岷蜀。嘗至鳳林，欻逢深谷，見一區之晃耀，原七寶之縱橫。時同侶相顧曰：「奇哉！可俯拾乎？」俊曰：「古人鋤園，觸黃金若瓦礫耳。苟欲懷之，自速禍也。徯吾野菅覆頂，須此供四方僧。」言訖捨去，造謁舒州投子山主，問之曰：「客來昨宿何處？」俊曰：「在不動道場。」曰：「既言不動，曷由至此？」對曰：「至此豈是動耶？」曰：「元來宿不著處。」然山主默認許之。迨思還趙，路出陳留，抵今東京。屬乎梁少保隴西公資——即河陽節度使贈中書令芝之昆也——，雖居貴仕，酷信空門，接俊談玄，若劉遺民之奉賈遠也。相與議捨第宅俾建仁祠。俊弗讓違，以安形性。既考禪室而行祖風，慕道窮玄，堂宇盈塞。周高祖、世宗二帝潛隱地，與俊布衣之交，每登方丈，必施跪禮。及其即位，延遲優渥，至乎朝達，見必稽顙，高談虛論，若至寶山焉。以乾德丙寅三月示身有疾，彌留，弟子求醫奉藥，瞑目噤脣不食，垂誡門人後已，當怡顏儼肅，合掌訣眾而滅。享齡八十五，坐夏六十五。初俊被朝恩，賜紫袈裟也，受而不服；錫淨戒師號也，有而不稱。屬其策杖清羸，周祖勅侍者輩勿令大師一中食，俾其日昃更進佉闍尼矣。俊諾而難遵。慈柔被物，暨乎自狹而廣，實三院一門也——二堂東西，恒不減數百眾。五十年間，計供僧萬百千數。京城禪林，居其甲矣。以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村，白塔存焉。于日神都寺院各率幡幢，吹貝鳴鐃，相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著為碑昭懋厥德云。
釋巖俊，姓廉氏，邢臺人也。誕育之來，蔚繁神異，挺身去縛，誓入空門。從捧戒珠，終身圓瑩。乃持杯錫，言遍參尋，陟彼衡廬，登乎岷蜀。嘗至鳳林，欻逢深谷，見一區之晃耀，原七寶之縱橫。時同侶相顧曰：「奇哉！可俯拾乎？」俊曰：「古人鋤園，觸黃金若瓦礫耳。苟欲懷之，自速禍也。徯吾野菅覆頂，須此供四方僧。」言訖捨去，造謁舒州投子山主，問之曰：「客來昨宿何處？」俊曰：「在不動道場。」曰：「既言不動，曷由至此？」對曰：「至此豈是動耶？」曰：「元來宿不著處。」然山主默認許之。迨思還趙，路出陳留，抵今東京。屬乎梁少保隴西公資——即河陽節度使贈中書令芝之昆也——，雖居貴仕，酷信空門，接俊談玄，若劉遺民之奉賈遠也。相與議捨第宅俾建仁祠。俊弗讓違，以安形性。既考禪室而行祖風，慕道窮玄，堂宇盈塞。周高祖、世宗二帝潛隱地，與俊布衣之交，每登方丈，必施跪禮。及其即位，延遲優渥，至乎朝達，見必稽顙，高談虛論，若至寶山焉。以乾德丙寅三月示身有疾，彌留，弟子求醫奉藥，瞑目噤脣不食，垂誡門人後已，當怡顏儼肅，合掌訣眾而滅。享齡八十五，坐夏六十五。初俊被朝恩，賜紫袈裟也，受而不服；錫淨戒師號也，有而不稱。屬其策杖清羸，周祖勅侍者輩勿令大師一中食，俾其日昃更進佉闍尼矣。俊諾而難遵。慈柔被物，暨乎自狹而廣，實三院一門也——二堂東西，恒不減數百眾。五十年間，計供僧萬百千數。京城禪林，居其甲矣。以其年四月八日歸葬于東郊豐臺村，白塔存焉。于日神都寺院各率幡幢，吹貝鳴鐃，相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著為碑昭懋厥德云。
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宋西京寶壇院從彥傳
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釋從彥，姓米氏，燕人也。始自識環，尋知跪橘，顒昂挺質，豁達為襟。年距十五，父母聽許出家於并部慧覺禪院也。受戒後，經江鼓枻，論海化鯤，流輩畏之，咸知宗奉。乃懷心於祖教，望攻玉於他山。由是北別氷天，南觀桂海，不虞惡瘴，唯慕叢林，欣遇龍牙山禪師為決所疑，蔚成達者。後唐清泰丙申歲還遊嵩少。洛中始安，人情輯睦，彥營構禪坊，延聚緇侶而供養之。歷晉、漢、周三朝，皆加恩命，乃曰：「寵辱若驚，吾無驚久矣！然俗諦門中，感世主以綈繡緣飾朽木者哉。」以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未，改權從久，瘞于層塔焉。
釋從彥，姓米氏，燕人也。始自識環，尋知跪橘，顒昂挺質，豁達為襟。年距十五，父母聽許出家於并部慧覺禪院也。受戒後，經江鼓枻，論海化鯤，流輩畏之，咸知宗奉。乃懷心於祖教，望攻玉於他山。由是北別氷天，南觀桂海，不虞惡瘴，唯慕叢林，欣遇龍牙山禪師為決所疑，蔚成達者。後唐清泰丙申歲還遊嵩少。洛中始安，人情輯睦，彥營構禪坊，延聚緇侶而供養之。歷晉、漢、周三朝，皆加恩命，乃曰：「寵辱若驚，吾無驚久矣！然俗諦門中，感世主以綈繡緣飾朽木者哉。」以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未，改權從久，瘞于層塔焉。
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宋東京普淨院常覺傳
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釋常覺，姓李氏，陳留人也。肇為鞠子，氣調絕奇，入鄉校中諷讀經籍，群童咸出其下。洎登弱冠，往廬山遊二林，陟五老，乃禮歸宗寺禪師，充苦行焉！梁乾化二年，蒙去飾披緇矣。明年，於東林甘露戒壇納解脫木叉。厥後修身踐言，雖三藏俱留於意表，而以心學為究盡之務。復入五臺山，禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載，始於東京麗景門之右樹小禪坊，勅額為普淨焉！而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注，樵蒸失供，覺必令撤小屋，抽榱桷而助爨焉！有公王仰重，表薦紫衣，堅拒弗受，汲汲以利行濟物為己任耳！開寶四年十二月三日遘疾，輕安無撓。十一日告眾，右脇而化。享年七十六，僧臘五十六。茶毘收舍利，五色磊落無算。甞居京邑，屢登斯院，覽北海陶尚書穀《為湘東張仲荀序詩贈覺》而云：「起後唐天成至漢乾祐，每黑白月三取八日，浴京大眾，累歲費錢可一百三十六萬數，計緡千萬矣。雖檀施共成，實覺公化導之力也。嘻！大火之下，陳留古封，周秦已來，戰伐之國，人物眾而土風尚利，舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也，甞謂孟軻曰：『何以利吾國？』是知禮讓之化，不勝於好利之心，明矣！且梁去魯千里而近，道猶不同，矧十萬八千里乎？梁王、孟子，同世之人也，心或有異，況瞿曇上人乎？彼孟氏屬斯文未喪，不能揚素王之道；今上人當去聖逾遠，卒能行法王之教，苟非三業內淨，六塵外清，以至公之行化於人，孰以至公之心受於化也！」陶重敘曰：「自靈山覆簣，法海堙流，玉毫晦而微言絕，金杖折而異端作。惟上人也色空等觀，物我都亡。麻麥一齋，自同禪悅；炎涼一納，僅蔽枯形。前後王臣欲上章乞以大師為號，請以紫染方袍者，皆確而拒之」云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨，各用五言為章，刊于小碣。其為名流碩學，旌別有如此者。
釋常覺，姓李氏，陳留人也。肇為鞠子，氣調絕奇，入鄉校中諷讀經籍，群童咸出其下。洎登弱冠，往廬山遊二林，陟五老，乃禮歸宗寺禪師，充苦行焉！梁乾化二年，蒙去飾披緇矣。明年，於東林甘露戒壇納解脫木叉。厥後修身踐言，雖三藏俱留於意表，而以心學為究盡之務。復入五臺山，禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載，始於東京麗景門之右樹小禪坊，勅額為普淨焉！而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注，樵蒸失供，覺必令撤小屋，抽榱桷而助爨焉！有公王仰重，表薦紫衣，堅拒弗受，汲汲以利行濟物為己任耳！開寶四年十二月三日遘疾，輕安無撓。十一日告眾，右脇而化。享年七十六，僧臘五十六。茶毘收舍利，五色磊落無算。甞居京邑，屢登斯院，覽北海陶尚書穀《為湘東張仲荀序詩贈覺》而云：「起後唐天成至漢乾祐，每黑白月三取八日，浴京大眾，累歲費錢可一百三十六萬數，計緡千萬矣。雖檀施共成，實覺公化導之力也。嘻！大火之下，陳留古封，周秦已來，戰伐之國，人物眾而土風尚利，舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也，甞謂孟軻曰：『何以利吾國？』是知禮讓之化，不勝於好利之心，明矣！且梁去魯千里而近，道猶不同，矧十萬八千里乎？梁王、孟子，同世之人也，心或有異，況瞿曇上人乎？彼孟氏屬斯文未喪，不能揚素王之道；今上人當去聖逾遠，卒能行法王之教，苟非三業內淨，六塵外清，以至公之行化於人，孰以至公之心受於化也！」陶重敘曰：「自靈山覆簣，法海堙流，玉毫晦而微言絕，金杖折而異端作。惟上人也色空等觀，物我都亡。麻麥一齋，自同禪悅；炎涼一納，僅蔽枯形。前後王臣欲上章乞以大師為號，請以紫染方袍者，皆確而拒之」云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨，各用五言為章，刊于小碣。其為名流碩學，旌別有如此者。
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宋杭州報恩寺永安傳
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釋永安，姓翁氏，溫州永嘉人也。少歲淳厚，黃中通理。遇同郡彙征大師鳳鳴越嶠，玉瑩藍田，穫落《文心》，沈潛學奧，以其出樂安孫郃拾遺之門也，而有慕上之心，往拜而乞度。然征性高岸而寡合，而安事之也曲從若環，蓋哀其幼知擇師耳。天成中，隨侍出杭，俄有從十二頭陀之意，潛逃欲登閩嶺，參問禪宗。屬封彊艱棘，却迴結庵于天台。後遇韶禪師法集，頓遣群疑，重來禮征。咄之曰：「棄背孝養，爾自速辜，遺行于斯，還有裨補前咎計否？」安跪對曰：「從來無事，請用塞責。」征肯頷之。漢南國王錢氏召居報恩寺，署號「禪師」焉。乃以《華嚴李論》為會要，因將合經，募人雕板，印而施行。每有檀施，罕聞儲畜，迴捨二田矣。以開寶甲戌歲終而焚之，其舌存焉。累投火鍛，色雖同乎熾炭，寒則柔弱，今藏普賢道場中。春秋六十四，法臘四十四云。
釋永安，姓翁氏，溫州永嘉人也。少歲淳厚，黃中通理。遇同郡彙征大師鳳鳴越嶠，玉瑩藍田，穫落《文心》，沈潛學奧，以其出樂安孫郃拾遺之門也，而有慕上之心，往拜而乞度。然征性高岸而寡合，而安事之也曲從若環，蓋哀其幼知擇師耳。天成中，隨侍出杭，俄有從十二頭陀之意，潛逃欲登閩嶺，參問禪宗。屬封彊艱棘，却迴結庵于天台。後遇韶禪師法集，頓遣群疑，重來禮征。咄之曰：「棄背孝養，爾自速辜，遺行于斯，還有裨補前咎計否？」安跪對曰：「從來無事，請用塞責。」征肯頷之。漢南國王錢氏召居報恩寺，署號「禪師」焉。乃以《華嚴李論》為會要，因將合經，募人雕板，印而施行。每有檀施，罕聞儲畜，迴捨二田矣。以開寶甲戌歲終而焚之，其舌存焉。累投火鍛，色雖同乎熾炭，寒則柔弱，今藏普賢道場中。春秋六十四，法臘四十四云。
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宋錢塘永明寺延壽傳
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釋延壽，姓王，本錢塘人也。兩浙有國時為吏，督納軍須，其性純直，口無二言，誦徹《法華經》，聲不輟響。屬翠巖參公盛化，壽捨妻孥，削染登戒。甞於台嶺天柱峯九旬習定，有鳥類尺鷃，巢棲于衣襵中。乃得韶禪師決擇所見，遷遁于雪竇山，除誨人外，瀑布前坐諷禪默。衣無繒纊，布襦卒歲；食無重味，野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尚，請壽行方等懺，贖物類放生。汎愛慈柔，或非理相干，顏貌不動。誦《法華》計一萬三千許部。多勵信人營造塔像。自無貯畜，雅好詩道，著《萬善同歸》、《宗鏡》等錄數千萬言。高麗國王覽其錄，遣使遺金線織成袈裟、紫水精數珠、金澡罐等。以開寶八年乙亥終于住寺，春秋七十二，法臘三十七。葬于大慈山，樹亭誌焉。
釋延壽，姓王，本錢塘人也。兩浙有國時為吏，督納軍須，其性純直，口無二言，誦徹《法華經》，聲不輟響。屬翠巖參公盛化，壽捨妻孥，削染登戒。甞於台嶺天柱峯九旬習定，有鳥類尺鷃，巢棲于衣襵中。乃得韶禪師決擇所見，遷遁于雪竇山，除誨人外，瀑布前坐諷禪默。衣無繒纊，布襦卒歲；食無重味，野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尚，請壽行方等懺，贖物類放生。汎愛慈柔，或非理相干，顏貌不動。誦《法華》計一萬三千許部。多勵信人營造塔像。自無貯畜，雅好詩道，著《萬善同歸》、《宗鏡》等錄數千萬言。高麗國王覽其錄，遣使遺金線織成袈裟、紫水精數珠、金澡罐等。以開寶八年乙亥終于住寺，春秋七十二，法臘三十七。葬于大慈山，樹亭誌焉。
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宋西京天宮寺義莊傳
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釋義莊，姓張氏，滑臺人也。當免懷之日，及就傅之秋，神彩克明，塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列，從升戒德。因樂遊方，始於洛邑采聽《法華》，見識過人，闡揚訓物，眾請居九曜院焉。匪虧法食，用濟往來。慈以利生，始末無間。建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣，稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤，進講外兢兢五十年間，二時禮懺，至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終，俗壽七十八，僧臘五十九。明年二月，遷塔于龍門菩提寺西焉。
釋義莊，姓張氏，滑臺人也。當免懷之日，及就傅之秋，神彩克明，塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列，從升戒德。因樂遊方，始於洛邑采聽《法華》，見識過人，闡揚訓物，眾請居九曜院焉。匪虧法食，用濟往來。慈以利生，始末無間。建隆初左散騎常侍申公奏賜紫衣，稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤，進講外兢兢五十年間，二時禮懺，至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終，俗壽七十八，僧臘五十九。明年二月，遷塔于龍門菩提寺西焉。
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宋西京廣愛寺普勝傳
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釋普勝，姓張氏，深州陸澤人也。幼歲情愛媮薄，俄決志趨五臺山華嚴寺，師事超化大師。或問之曰：「子胡以越山踰域而求出家？彼饒陽者，豈無仁祠哲匠乎？」勝對曰：「附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨剎感徵膠戾，令我小凡速成果證，可不是乎？」眾聆斯說，曰：「任氣小兒，有此高識，我曹俱弗如也。」勝曰：「某非衽金革死而不厭之徒也，願入慈門而思利物耳。」迨乎受具，南臨潞府講通《上生經》矣。聞崇法大師傳《唯識論》，盛化洛都，往從學焉。凡百章疏，經目便識之。不幾稔閒，習通精贍。勝所傳者中山貞辯《鈔》，講多誤失所然，昌言曰：「繁略不均，解判非當。」乃刪多補少為四卷，行于世。太祖神德皇帝賜紫衣，師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾，終于淨土院，享壽六十三，坐四十三夏。門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜，建塔旌表之。
釋普勝，姓張氏，深州陸澤人也。幼歲情愛媮薄，俄決志趨五臺山華嚴寺，師事超化大師。或問之曰：「子胡以越山踰域而求出家？彼饒陽者，豈無仁祠哲匠乎？」勝對曰：「附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨剎感徵膠戾，令我小凡速成果證，可不是乎？」眾聆斯說，曰：「任氣小兒，有此高識，我曹俱弗如也。」勝曰：「某非衽金革死而不厭之徒也，願入慈門而思利物耳。」迨乎受具，南臨潞府講通《上生經》矣。聞崇法大師傳《唯識論》，盛化洛都，往從學焉。凡百章疏，經目便識之。不幾稔閒，習通精贍。勝所傳者中山貞辯《鈔》，講多誤失所然，昌言曰：「繁略不均，解判非當。」乃刪多補少為四卷，行于世。太祖神德皇帝賜紫衣，師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾，終于淨土院，享壽六十三，坐四十三夏。門人等收舍利葬于龍門山寶應寺西阜，建塔旌表之。
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宋東京開寶寺師律傳
宋東京開寶寺師律傳
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釋師律，范陽人也，姓賈氏，大丞相魏國公耽之後，《唐書》有傳。律弱齓端謹，不與群童鬪伎。裁十五歲，於憫中寺落髮，禮貞涉為師。嚴肅垂勗，所履不出邊幅之外。涉默異之，曰：「不可屈身下位而抑其名節乎！成比丘已，可去遊方。」律奉訓南逝，得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝，其間帝王重臣，率皆宗仰。居于夷門山——舊封禪也——，營構乎殿宇聖儀，豐厨祕藏，供僧饒羨。約勒後生，別院翕如，罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號，用旌厥德，律視之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰：「吾無願不報，厥齡欲頹，汝宜知之。勿俗情而悲悼也。」乾德二祀正月二十三日而終，春秋八十一，法臘六十二。太平興國五年三月，改葬于北部浚儀之原，進士賈守廉為塔銘焉。
釋師律，范陽人也，姓賈氏，大丞相魏國公耽之後，《唐書》有傳。律弱齓端謹，不與群童鬪伎。裁十五歲，於憫中寺落髮，禮貞涉為師。嚴肅垂勗，所履不出邊幅之外。涉默異之，曰：「不可屈身下位而抑其名節乎！成比丘已，可去遊方。」律奉訓南逝，得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝，其間帝王重臣，率皆宗仰。居于夷門山——舊封禪也——，營構乎殿宇聖儀，豐厨祕藏，供僧饒羨。約勒後生，別院翕如，罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號，用旌厥德，律視之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰：「吾無願不報，厥齡欲頹，汝宜知之。勿俗情而悲悼也。」乾德二祀正月二十三日而終，春秋八十一，法臘六十二。太平興國五年三月，改葬于北部浚儀之原，進士賈守廉為塔銘焉。
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論曰：
論曰：
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佛出于世，經譯于時，大要在乎果因，所推歸乎罪福。罪也者，下三塗之階陛也。福也者，上諸聖之階陛也。階陛是同，上下有異耳。此命章曰〈興福〉者，乃欲利他焉。如秤低昂，如室明暗，則知二事必不同時。又類「薰蕕不同器而藏，堯桀不同國而治」也。凡夫氣分，唯說罪多；聖者品流，但聞福厚。順性故易造，逆意故難修。
佛出于世，經譯于時，大要在乎果因，所推歸乎罪福。罪也者，下三塗之階陛也。福也者，上諸聖之階陛也。階陛是同，上下有異耳。此命章曰〈興福〉者，乃欲利他焉。如秤低昂，如室明暗，則知二事必不同時。又類「薰蕕不同器而藏，堯桀不同國而治」也。凡夫氣分，唯說罪多；聖者品流，但聞福厚。順性故易造，逆意故難修。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
修有多門，行有眾路。大約望檀波羅蜜多，令度無極也。始則「人天福行」，施食與漿，橋梁義井。次則「輪王行」，中、下品善。上品十善者，則「梵天福行」也。一造偷婆，二補修故寺，三請佛轉法輪。次則「二乘淨福行」，同三品善，止自利功強耳。次「究盡位福行」，乃成二嚴，莊嚴相好。從三輪無礙，見萬法體空，獲利殊多，盡未來際。夫如是，福之廣矣！大矣！乃知聖者為福則易爾。何耶？純淨之故也。凡夫則反是，易薰染之故也。是以佛亦為穿針之福，知福不宜厭焉。目連然燎，迦葉蹋泥，無盡意貢瓔珞寶珠，沓婆羅分僧臥具。伊皆大人有作，聖者權方，欲其因罪不厭除，福不厭取。矧以教傳嶺外，法布中原，年所彌深，行持漸薄，內眾修福，就彼持門，先哲息愆，行其懺法矣。夫修「理懺」也，淡慮觀心，心無所生，生無所住。當爾之時，順違無相，則罪滅福生之地也。若行「事懺」也，心憑勝境，境引心增，念念相資，綿綿不斷，禮則五輪投地，悔則七聚首心，或期瑞而證知，乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法，梁武帝懺六根門，澄照略成《住法圖》，真觀廣作《慈悲懺》。至乎會昌年內，玄暢大師請修加《一萬五千佛名經》，是以兩京禮經，則口唱低頭，檛磬一聲，謂之「小禮」。自淮以南，民間唯禮《梁武懺》，以為佛事。或數僧唄𠽋，歌讚相高，謂之「禳懺法」也。其有江表行水懺法者，悔其濫費過度之愆，此人偽造，非真法也。又有斆古人逐字禮《華嚴》、《法華》經，以為禮無漏法藏也。由此有四眾之徒，於字上安「南無」，字下安「佛」，誠叨濫也。
修有多門，行有眾路。大約望檀波羅蜜多，令度無極也。始則「人天福行」，施食與漿，橋梁義井。次則「輪王行」，中、下品善。上品十善者，則「梵天福行」也。一造偷婆，二補修故寺，三請佛轉法輪。次則「二乘淨福行」，同三品善，止自利功強耳。次「究盡位福行」，乃成二嚴，莊嚴相好。從三輪無礙，見萬法體空，獲利殊多，盡未來際。夫如是，福之廣矣！大矣！乃知聖者為福則易爾。何耶？純淨之故也。凡夫則反是，易薰染之故也。是以佛亦為穿針之福，知福不宜厭焉。目連然燎，迦葉蹋泥，無盡意貢瓔珞寶珠，沓婆羅分僧臥具。伊皆大人有作，聖者權方，欲其因罪不厭除，福不厭取。矧以教傳嶺外，法布中原，年所彌深，行持漸薄，內眾修福，就彼持門，先哲息愆，行其懺法矣。夫修「理懺」也，淡慮觀心，心無所生，生無所住。當爾之時，順違無相，則罪滅福生之地也。若行「事懺」也，心憑勝境，境引心增，念念相資，綿綿不斷，禮則五輪投地，悔則七聚首心，或期瑞而證知，乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法，梁武帝懺六根門，澄照略成《住法圖》，真觀廣作《慈悲懺》。至乎會昌年內，玄暢大師請修加《一萬五千佛名經》，是以兩京禮經，則口唱低頭，檛磬一聲，謂之「小禮」。自淮以南，民間唯禮《梁武懺》，以為佛事。或數僧唄𠽋，歌讚相高，謂之「禳懺法」也。其有江表行水懺法者，悔其濫費過度之愆，此人偽造，非真法也。又有斆古人逐字禮《華嚴》、《法華》經，以為禮無漏法藏也。由此有四眾之徒，於字上安「南無」，字下安「佛」，誠叨濫也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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有倡言曰：「但務生善，唯期滅罪，何判為非邪？」通曰：「翻譯之後，傳行已來，若天上之恒星，如人形之定相。或別占一座，便曰客星。或新起肉隆，乃為胼贅者耳。君不見《春秋》『夏五』邪？鄭杜諸家豈不能添『月』字乎？蓋畏聖人之言，成不刊之典，不敢加字矣。夫子曰：『吾猶及史之闕文』將知佛教還可加減否？如慧嚴重譯《泥洹經》，加之品目，忽夢神人怒責，聲色頗厲曰：『《涅槃》尊經何敢輒爾輕加斟酌！』是知興福不如避罪，斯言允矣。
有倡言曰：「但務生善，唯期滅罪，何判為非邪？」通曰：「翻譯之後，傳行已來，若天上之恒星，如人形之定相。或別占一座，便曰客星。或新起肉隆，乃為胼贅者耳。君不見《春秋》『夏五』邪？鄭杜諸家豈不能添『月』字乎？蓋畏聖人之言，成不刊之典，不敢加字矣。夫子曰：『吾猶及史之闕文』將知佛教還可加減否？如慧嚴重譯《泥洹經》，加之品目，忽夢神人怒責，聲色頗厲曰：『《涅槃》尊經何敢輒爾輕加斟酌！』是知興福不如避罪，斯言允矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「今則不勤課勵，靡事增修，因搜頴脫之數員，貴顯盂安之三寶，就今有作，何代無人？或京兆開乎『海池』，或終南建乎蘭若，鑄大悲之銅像，造相國之伽藍。或代病利人，或護生掘土，鑄鐘感瑞，立剎參雲，刻像繁多，修臺浩博，披榛平田之梵宇，脫樣阿育之浮圖，刊石為經，鳩財立藏。或治病於井絡，或化人於鄜畤。如斯人也，入殊邦之鄉導，合二姓之良媒。日月伏根，照洞庭之幽暗；乾坤玄鑿，開混沌之竅端。所行博哉，續運長矣！公羊子有之曰：『是上之行乎下也。』《詩》云：『爾之教矣，民胥效矣。』願吾徒望上而學之。令仁祠聖像無墜于地者也。」
「今則不勤課勵，靡事增修，因搜頴脫之數員，貴顯盂安之三寶，就今有作，何代無人？或京兆開乎『海池』，或終南建乎蘭若，鑄大悲之銅像，造相國之伽藍。或代病利人，或護生掘土，鑄鐘感瑞，立剎參雲，刻像繁多，修臺浩博，披榛平田之梵宇，脫樣阿育之浮圖，刊石為經，鳩財立藏。或治病於井絡，或化人於鄜畤。如斯人也，入殊邦之鄉導，合二姓之良媒。日月伏根，照洞庭之幽暗；乾坤玄鑿，開混沌之竅端。所行博哉，續運長矣！公羊子有之曰：『是上之行乎下也。』《詩》云：『爾之教矣，民胥效矣。』願吾徒望上而學之。令仁祠聖像無墜于地者也。」
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宋高僧傳卷第二十八
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