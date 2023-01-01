宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 27 卷
宋高僧傳卷第二十七
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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興福篇第九之二(正傳二十一人附見三人)
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唐京師光宅寺僧竭傳
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釋僧竭者，不知何許人也，生在佛家，化行神甸。護珠言戒，止水澄心。每嗟靳固之夫，不自檀那之度，乃於建中中造曼殊堂，擬摹五臺之聖相。議築臺至于水際，竭懼傷生命，俾立三日道場，呪其多足至無足，當移竄相避，勿成某梵行之難。將知至誠所感，徵驗弗虛，掘土及泉，了無蠢動焉。常以複素為漉袋，遇汲有蟲，投諸井坎，時號「護生井」，恒盈不涸。又觀其飛蛾、蠛蠓，錯認火明為可飛之路，故犯之，乃鑄銅蟾為息煙調。天下傳其制度。其曼殊院甞轉經，每勅賜香。此寺本七寶臺寺，內有天后所造之臺，竭居于中焉。
釋僧竭者，不知何許人也，生在佛家，化行神甸。護珠言戒，止水澄心。每嗟靳固之夫，不自檀那之度，乃於建中中造曼殊堂，擬摹五臺之聖相。議築臺至于水際，竭懼傷生命，俾立三日道場，呪其多足至無足，當移竄相避，勿成某梵行之難。將知至誠所感，徵驗弗虛，掘土及泉，了無蠢動焉。常以複素為漉袋，遇汲有蟲，投諸井坎，時號「護生井」，恒盈不涸。又觀其飛蛾、蠛蠓，錯認火明為可飛之路，故犯之，乃鑄銅蟾為息煙調。天下傳其制度。其曼殊院甞轉經，每勅賜香。此寺本七寶臺寺，內有天后所造之臺，竭居于中焉。
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唐成都福感寺定光傳
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釋定光者，不知何許人也。爰從入法，厥性弗拘，糲食斷中，麁襦卒歲。方於庸蜀化導有緣，事或多魔，教鍾中𠘶。俄遭武宗毀廢，例反儒宗。及乎佛日重暉，僧倫咸序，光同締構寺宇，因鑄大鐘，計赤金萬餘斤。爾日鼓籥灰飛，投鑪火熾，有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出，冉冉射上，若虹蜺焉。萬人引望，五色騰凌，相感如然，信鼓斯應。其塔是阿育王藏舍利之所。大和初南蠻蒙傞顛剽掠入益城，分蠻卒舍于寺內廊廡，皆烹炙熏灼，僧皆奔迸。時塔頂出四道濃煙，分穗直上空虛，至夜。蠻蜑覩此奇異，乃禁止污穢。此塔先在西北四十餘步，天寶末長史章仇兼瓊赴任，至劍門，見一人長一丈餘，持戟當路。兼瓊驚問，對曰：「某是大石寺護塔神，故來奉迎，且有少事咨祈大夫也。緣大石寺塔在西南，未為極善，今請移東北四十二步。伏望便掘石此下，以鎮舍利。」兼瓊曰：「此易耳。」遂隱厥形，到府數日，乃令量其地處，先掘，果得巨石，其深無際。促石匠數十人鏨鑿之，至夜，輒填滿。遣人潛伺之，見有白彘數十以喙推石末塞之，隨以舌舐，其堅如鐵錮矣。章仇止令勿鑿，遂移塔於今所，即金華舊寺基也。光鐘亦移入新寺焉。
釋定光者，不知何許人也。爰從入法，厥性弗拘，糲食斷中，麁襦卒歲。方於庸蜀化導有緣，事或多魔，教鍾中𠘶。俄遭武宗毀廢，例反儒宗。及乎佛日重暉，僧倫咸序，光同締構寺宇，因鑄大鐘，計赤金萬餘斤。爾日鼓籥灰飛，投鑪火熾，有祥煙兩道自浮圖相輪最高處出，冉冉射上，若虹蜺焉。萬人引望，五色騰凌，相感如然，信鼓斯應。其塔是阿育王藏舍利之所。大和初南蠻蒙傞顛剽掠入益城，分蠻卒舍于寺內廊廡，皆烹炙熏灼，僧皆奔迸。時塔頂出四道濃煙，分穗直上空虛，至夜。蠻蜑覩此奇異，乃禁止污穢。此塔先在西北四十餘步，天寶末長史章仇兼瓊赴任，至劍門，見一人長一丈餘，持戟當路。兼瓊驚問，對曰：「某是大石寺護塔神，故來奉迎，且有少事咨祈大夫也。緣大石寺塔在西南，未為極善，今請移東北四十二步。伏望便掘石此下，以鎮舍利。」兼瓊曰：「此易耳。」遂隱厥形，到府數日，乃令量其地處，先掘，果得巨石，其深無際。促石匠數十人鏨鑿之，至夜，輒填滿。遣人潛伺之，見有白彘數十以喙推石末塞之，隨以舌舐，其堅如鐵錮矣。章仇止令勿鑿，遂移塔於今所，即金華舊寺基也。光鐘亦移入新寺焉。
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唐吳郡嘉禾貞幹傳
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釋貞幹，俗姓武氏，雲中人也。神宇高邈，以禪默為務。曳錫踽步，南訪靈跡，及至故鄣，有崑山寺者，林泉秀茂，則宋支曇諦甞考室于此，味道崇化二十餘載，基蹠存焉！至元嘉中創成大伽藍。屬武宗廢教，其寺屏除。幹至止於茲，與范陽盧君襲同興弘覺法師第二生名跡。寺成，進士姚扶有詩。幹後遊今秀州長水，見靈光寺，邑民欲樹巨殿。時盧令移邑字民，欣然相遇，幹悉先知。或云得他心、宿命之明焉！遂請幹首唱。而惡偃室之囂，寓殿基後，編苫為淺室而居。四方檀信，弗召自臻。又與僧令恭、君道等累歲方成今殿。其最高廣，海內罕比。事畢，[挈-刀+力]弊囊，振舊錫歸北，莫知其終。
釋貞幹，俗姓武氏，雲中人也。神宇高邈，以禪默為務。曳錫踽步，南訪靈跡，及至故鄣，有崑山寺者，林泉秀茂，則宋支曇諦甞考室于此，味道崇化二十餘載，基蹠存焉！至元嘉中創成大伽藍。屬武宗廢教，其寺屏除。幹至止於茲，與范陽盧君襲同興弘覺法師第二生名跡。寺成，進士姚扶有詩。幹後遊今秀州長水，見靈光寺，邑民欲樹巨殿。時盧令移邑字民，欣然相遇，幹悉先知。或云得他心、宿命之明焉！遂請幹首唱。而惡偃室之囂，寓殿基後，編苫為淺室而居。四方檀信，弗召自臻。又與僧令恭、君道等累歲方成今殿。其最高廣，海內罕比。事畢，[挈-刀+力]弊囊，振舊錫歸北，莫知其終。
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唐蘇州支硎山道遵傳
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釋道遵，字宗達，姓張氏，吳興人也。夙負殊操，潔士稱之，榮曜不足關於心，聲塵未甞觸其性。至年二十，詣天竺義威律師受具戒，事報恩寺興大師——首宗毘尼傳教也。後學天台一心三觀法門，欲廣寫《法華經》，置道場，闢經院。一之日發其心，二之日規其趾，作不逾序，厥功成焉，居支硎之福地。大曆元年，州將韋元甫、兵部尚書劉晏、侍御史王圓、開州刺史陸向、殿中侍御史陸迅、大理評事張象，競誘真心，共獲殊勝。乃相與飛表奏聞，詔書特署為法華道場。自江以東總一十七所，皆因遵之首置也。舉精行大德二七人，常持此經，以報主恩。鑄盧舍那及毘盧遮那像，起多寶塔，修淨土當生業，造彌陀佛。復寫「天台教益乎道場」。置常住莊二區。平時講《法華玄義》、《天台止觀》、《四分鈔文》，臨壇度人，授心揚律，徒盈石室之籌。天寶中，於靈巖道場，行法華三昧，忽覩大明上燭于天——我身正念，儼在光中。異日問荊溪，然師曰：「智慧光明從心流出，非精志之所致耶？」又於本寺入法華道場，覩此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。其年春秋七十一，僧夏四十六，以興元元年七月二十九日告終于支硎山寺。僧益公、翰公一夜同夢大殿崩，果遵入滅。門人靈翰、法盛、道欣、猶子靈源追慕不已，樹塔旌德焉。
釋道遵，字宗達，姓張氏，吳興人也。夙負殊操，潔士稱之，榮曜不足關於心，聲塵未甞觸其性。至年二十，詣天竺義威律師受具戒，事報恩寺興大師——首宗毘尼傳教也。後學天台一心三觀法門，欲廣寫《法華經》，置道場，闢經院。一之日發其心，二之日規其趾，作不逾序，厥功成焉，居支硎之福地。大曆元年，州將韋元甫、兵部尚書劉晏、侍御史王圓、開州刺史陸向、殿中侍御史陸迅、大理評事張象，競誘真心，共獲殊勝。乃相與飛表奏聞，詔書特署為法華道場。自江以東總一十七所，皆因遵之首置也。舉精行大德二七人，常持此經，以報主恩。鑄盧舍那及毘盧遮那像，起多寶塔，修淨土當生業，造彌陀佛。復寫「天台教益乎道場」。置常住莊二區。平時講《法華玄義》、《天台止觀》、《四分鈔文》，臨壇度人，授心揚律，徒盈石室之籌。天寶中，於靈巖道場，行法華三昧，忽覩大明上燭于天——我身正念，儼在光中。異日問荊溪，然師曰：「智慧光明從心流出，非精志之所致耶？」又於本寺入法華道場，覩此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。其年春秋七十一，僧夏四十六，以興元元年七月二十九日告終于支硎山寺。僧益公、翰公一夜同夢大殿崩，果遵入滅。門人靈翰、法盛、道欣、猶子靈源追慕不已，樹塔旌德焉。
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唐京兆大興善寺含光傳
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釋含光，不知何許人也。幼覺囂塵，馳求簡靜。開元中見不空三藏頗高時望，乃依附焉。及不空却迴西域光亦影隨，匪憚艱危，思尋聖迹。去時泛舶海中，遇巨魚望舟，有吞噬之意。兩遭黑風、天吳異物之怪。既從恬靜，俄抵師子國。屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇，許光并慧𧦬同受五部灌頂法。天寶六載迴京，不空譯經，乃當參議華梵，屬師卒。後代宗重光如見不空，勅委往五臺山修功德。時天台宗學湛然解了禪觀，深得智者膏腴，甞與江淮僧四十餘人入清涼境界。湛然與光相見，問西域傳法之事。光云：「有一國僧體解空宗，問及智者教法。梵僧云『曾聞此教定邪正，曉偏圓，明止觀，功推第一。』再三囑光或因緣重至，為翻唐為梵附來，某願受持。屢屢握手叮囑。詳其南印土多行龍樹宗見，故有此願流布也。」光不知其終。
釋含光，不知何許人也。幼覺囂塵，馳求簡靜。開元中見不空三藏頗高時望，乃依附焉。及不空却迴西域光亦影隨，匪憚艱危，思尋聖迹。去時泛舶海中，遇巨魚望舟，有吞噬之意。兩遭黑風、天吳異物之怪。既從恬靜，俄抵師子國。屬尊賢阿闍梨建大悲胎藏壇，許光并慧𧦬同受五部灌頂法。天寶六載迴京，不空譯經，乃當參議華梵，屬師卒。後代宗重光如見不空，勅委往五臺山修功德。時天台宗學湛然解了禪觀，深得智者膏腴，甞與江淮僧四十餘人入清涼境界。湛然與光相見，問西域傳法之事。光云：「有一國僧體解空宗，問及智者教法。梵僧云『曾聞此教定邪正，曉偏圓，明止觀，功推第一。』再三囑光或因緣重至，為翻唐為梵附來，某願受持。屢屢握手叮囑。詳其南印土多行龍樹宗見，故有此願流布也。」光不知其終。
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系曰：未聞中華演述佛教，倒傳西域，有諸乎？通曰：「昔梁武世，吐谷渾夸呂可汗使來求佛像及經論十四條，帝與所撰《涅槃》、《般若》、《金光明》等經疏一百三卷付之。原其使者必通華言，既達音字，到後以彼土言譯華成胡，方令通會。彼亦有僧，必展轉傳譯，從青海西達葱嶺北諸國，不久均行五竺，更無疑矣。故車師有《毛詩》、《論語》、《孝經》，置學官弟子，以相教授。雖習讀之，皆為胡語是也。又唐西域求《易》、《道經》，詔僧道譯唐為梵。二教爭『菩提』為『道』，紛拏不已，中輟。設能翻傳到彼，見此方玄賾之典籍，豈不美歟！又夫西域者，佛法之根[榦-木+禾]也；東夏者，傳來之枝葉也。世所知者，知枝葉不知根[榦-木+禾]。而不知枝葉殖土，亦根生[榦-木+禾]長矣，尼拘律陀樹是也。蓋東人之敏利，何以知耶？秦人好略，驗其言少而解多也。西域之人淳朴，何以知乎？天竺好繁，證其言重而後悟也。由是觀之，西域之人利在乎念性，東人利在乎解性也。如無相空教，出乎龍樹，智者演之，令西域之仰慕。如中道教生乎彌勒，慈恩解之，疑西域之罕及。將知以前二宗，殖於智者、慈恩之土中，枝葉也。入土別生根[榦-木+禾]，明矣！善栽接者，見而不識，聞而可愛也。又如合浦之珠，北土之人得之，結步搖而飾冠珮。南海之人見而不識，聞而可愛也。蠶婦之絲，巧匠之家得之，繡衣裳而成黼黻。縿抽之嫗，見而不識，聞而可愛也。懿乎智者、慈恩，西域之師，焉得不宗仰乎！」
系曰：未聞中華演述佛教，倒傳西域，有諸乎？通曰：「昔梁武世，吐谷渾夸呂可汗使來求佛像及經論十四條，帝與所撰《涅槃》、《般若》、《金光明》等經疏一百三卷付之。原其使者必通華言，既達音字，到後以彼土言譯華成胡，方令通會。彼亦有僧，必展轉傳譯，從青海西達葱嶺北諸國，不久均行五竺，更無疑矣。故車師有《毛詩》、《論語》、《孝經》，置學官弟子，以相教授。雖習讀之，皆為胡語是也。又唐西域求《易》、《道經》，詔僧道譯唐為梵。二教爭『菩提』為『道』，紛拏不已，中輟。設能翻傳到彼，見此方玄賾之典籍，豈不美歟！又夫西域者，佛法之根[榦-木+禾]也；東夏者，傳來之枝葉也。世所知者，知枝葉不知根[榦-木+禾]。而不知枝葉殖土，亦根生[榦-木+禾]長矣，尼拘律陀樹是也。蓋東人之敏利，何以知耶？秦人好略，驗其言少而解多也。西域之人淳朴，何以知乎？天竺好繁，證其言重而後悟也。由是觀之，西域之人利在乎念性，東人利在乎解性也。如無相空教，出乎龍樹，智者演之，令西域之仰慕。如中道教生乎彌勒，慈恩解之，疑西域之罕及。將知以前二宗，殖於智者、慈恩之土中，枝葉也。入土別生根[榦-木+禾]，明矣！善栽接者，見而不識，聞而可愛也。又如合浦之珠，北土之人得之，結步搖而飾冠珮。南海之人見而不識，聞而可愛也。蠶婦之絲，巧匠之家得之，繡衣裳而成黼黻。縿抽之嫗，見而不識，聞而可愛也。懿乎智者、慈恩，西域之師，焉得不宗仰乎！」
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唐剡沃洲山禪院寂然傳
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釋寂然，姓白氏，不知何許人也。名節素奇，踵四聖種，故號頭陀焉。大和二年，振錫觀方，訪天台勝境到剡。
釋寂然，姓白氏，不知何許人也。名節素奇，踵四聖種，故號頭陀焉。大和二年，振錫觀方，訪天台勝境到剡。
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沃洲山者，在天姥岑之陰，對天台華頂、赤城；北望四明，金庭、石鼓山介焉；西北有支遁嶺，養馬坡、放鶴岑次焉。晉、宋已來，茲山洞開。初有羅漢白道猷——言西域來——戾止是山。次竺法潛、支道林居焉。高人勝士，接踵而棲此中。至於戴逵、王羲之、郗超、孫綽、許詢遊憩其間矣！
沃洲山者，在天姥岑之陰，對天台華頂、赤城；北望四明，金庭、石鼓山介焉；西北有支遁嶺，養馬坡、放鶴岑次焉。晉、宋已來，茲山洞開。初有羅漢白道猷——言西域來——戾止是山。次竺法潛、支道林居焉。高人勝士，接踵而棲此中。至於戴逵、王羲之、郗超、孫綽、許詢遊憩其間矣！
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見是中景異，聞名士多居，如歸故鄉，戀而不能捨去。既行道化，盛集禪徒。浙東廉使元相國稹聞之，始為卜築。次陸中丞臨越知之，助其完葺。三年欝成大院，五年而佛事興。然每為往來禪侶談說心要，後終于山院。大和七年，時白樂天在河南保釐為記，劉賓客禹錫書之。
見是中景異，聞名士多居，如歸故鄉，戀而不能捨去。既行道化，盛集禪徒。浙東廉使元相國稹聞之，始為卜築。次陸中丞臨越知之，助其完葺。三年欝成大院，五年而佛事興。然每為往來禪侶談說心要，後終于山院。大和七年，時白樂天在河南保釐為記，劉賓客禹錫書之。
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唐天台山福田寺普岸傳(全亮唯約)
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釋普岸，姓蔡氏，漢東人也。沖弱之齡，逈然聰敏，骨目奇秀，天生不嗜葷羶，長有出塵之意。其父嚴毅，訓授經籍，漸通其義，秉翰伸辭，宛然華藻。因入僧舍，暫執經卷，乃歎曰：「佛法玄微，非造次可及！」決志辭親。時懷海禪師居百丈山，毳納之人駢肩累足，時號「大叢林」焉。岸叩其關，海攝受之。日隨普請施役，夜獨執燭誦經，曾不憚勞，遂諧剃染。及陞戒品，便習禪那，壁坐忘疲，觀心恒務。瞻蔔附風而香遠，[虥-儿+巾]貓逢獸而吼高，學者成圍，請於安陸壽山院坐道場矣。如是環拱可四百餘眾，執器聽瞿沙之說，投籌待毱多之度。大利群機，得道者眾。大和年中，謂眾曰：「吾山水之遊未厭，諸人勿相留滯。天台赤城，道猷曾止息焉；華頂石梁，智者昔降魔矣！將遊之也。」自襄陽邐迤而來，從沃洲、天姥入天台之西門得平川，谷中峯名大舍，號「平田」是也。觀其山四舍欝翠，東西山石門而有三井龍潭。東入石橋聖寺，乃是綠身道猷尊者結茅居此。未幾，見虓虎乳子，瞪目而視岸。岸以杖按其頭曰：「貧道聞此山是神仙窟宅，羅漢隱居，今欲寄此安禪，檀越勿相驚撓。」經宿，領子而去。以大和七年癸丑十月二十七日營構丈室，携一童侍，給薪水耳。八年春，禪侶輻湊，眾力義成此院，號平田焉。開成中，宛是大道場。會昌三年七月，告眾入滅，春秋七十四。度弟子全亮，俗姓陳氏，悟師之道，得鳳之毛，一人！唯約，在上元入滅，肉身不朽。岸遷塔于是山前，此寺置五百羅漢殿，永嘉全億長史畫半千形像，每一迎請，必於石橋宿夜焚香，具幢蓋、螺鈸，引導入于殿，香風送至。幡幢之勢前靡，而入門即止。其石梁聖寺在石橋之裏。梵唄方作，香靄始飄。先有金色鳥飛翔，後林樹石畔見梵僧，或行或坐，或招手之狀，或臥空之形，眴息之間，千變萬化。漢南國王錢氏頻年施供養，祥瑞極繁。今上太平興國三年，於滋福殿宣問兩浙都僧正贊寧石橋長廣量度，一皆實奏，帝歎嗟久之。至八年因福田寺道者自詢誓斷腕然鍊，乞重造此寺，乃宣內殿頭高品衛紹欽、張承貴革故規制，若化出天宮焉。今岸師影堂在寺之右。
釋普岸，姓蔡氏，漢東人也。沖弱之齡，逈然聰敏，骨目奇秀，天生不嗜葷羶，長有出塵之意。其父嚴毅，訓授經籍，漸通其義，秉翰伸辭，宛然華藻。因入僧舍，暫執經卷，乃歎曰：「佛法玄微，非造次可及！」決志辭親。時懷海禪師居百丈山，毳納之人駢肩累足，時號「大叢林」焉。岸叩其關，海攝受之。日隨普請施役，夜獨執燭誦經，曾不憚勞，遂諧剃染。及陞戒品，便習禪那，壁坐忘疲，觀心恒務。瞻蔔附風而香遠，[虥-儿+巾]貓逢獸而吼高，學者成圍，請於安陸壽山院坐道場矣。如是環拱可四百餘眾，執器聽瞿沙之說，投籌待毱多之度。大利群機，得道者眾。大和年中，謂眾曰：「吾山水之遊未厭，諸人勿相留滯。天台赤城，道猷曾止息焉；華頂石梁，智者昔降魔矣！將遊之也。」自襄陽邐迤而來，從沃洲、天姥入天台之西門得平川，谷中峯名大舍，號「平田」是也。觀其山四舍欝翠，東西山石門而有三井龍潭。東入石橋聖寺，乃是綠身道猷尊者結茅居此。未幾，見虓虎乳子，瞪目而視岸。岸以杖按其頭曰：「貧道聞此山是神仙窟宅，羅漢隱居，今欲寄此安禪，檀越勿相驚撓。」經宿，領子而去。以大和七年癸丑十月二十七日營構丈室，携一童侍，給薪水耳。八年春，禪侶輻湊，眾力義成此院，號平田焉。開成中，宛是大道場。會昌三年七月，告眾入滅，春秋七十四。度弟子全亮，俗姓陳氏，悟師之道，得鳳之毛，一人！唯約，在上元入滅，肉身不朽。岸遷塔于是山前，此寺置五百羅漢殿，永嘉全億長史畫半千形像，每一迎請，必於石橋宿夜焚香，具幢蓋、螺鈸，引導入于殿，香風送至。幡幢之勢前靡，而入門即止。其石梁聖寺在石橋之裏。梵唄方作，香靄始飄。先有金色鳥飛翔，後林樹石畔見梵僧，或行或坐，或招手之狀，或臥空之形，眴息之間，千變萬化。漢南國王錢氏頻年施供養，祥瑞極繁。今上太平興國三年，於滋福殿宣問兩浙都僧正贊寧石橋長廣量度，一皆實奏，帝歎嗟久之。至八年因福田寺道者自詢誓斷腕然鍊，乞重造此寺，乃宣內殿頭高品衛紹欽、張承貴革故規制，若化出天宮焉。今岸師影堂在寺之右。
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唐京師奉慈寺惟則傳
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釋惟則者，拔俗志高，栖神物表，凡施善務，舉則波隨。常言：「像，是生善之強緣，不得不多立。初之觀也，如對嚴君。次則其心不亂，中則觀門自成。末則如如焉，蕩蕩焉，三昧安得不現前乎？是以我曹勸化迷俗，得不以此是為先容歟？」由是若雕若塑，形像森然。恒事進修，天邑之間，偏加激勵。屬憲宗太皇太后郭氏元和中為母齊國大長公主追福，造奉慈精舍，搜擇名德，則乃預選入居。未久之間，聞四明鄮山有阿育王塔，東晉劉薩訶求現，往專禮焉。乃匠意將七寶為末，用膠範成摹寫脫，酷似。自甬東躬自負歸奉慈寺供養，京邑人皆傾瞻歸信焉。
釋惟則者，拔俗志高，栖神物表，凡施善務，舉則波隨。常言：「像，是生善之強緣，不得不多立。初之觀也，如對嚴君。次則其心不亂，中則觀門自成。末則如如焉，蕩蕩焉，三昧安得不現前乎？是以我曹勸化迷俗，得不以此是為先容歟？」由是若雕若塑，形像森然。恒事進修，天邑之間，偏加激勵。屬憲宗太皇太后郭氏元和中為母齊國大長公主追福，造奉慈精舍，搜擇名德，則乃預選入居。未久之間，聞四明鄮山有阿育王塔，東晉劉薩訶求現，往專禮焉。乃匠意將七寶為末，用膠範成摹寫脫，酷似。自甬東躬自負歸奉慈寺供養，京邑人皆傾瞻歸信焉。
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唐長安禪定寺明準傳
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釋明準者，不詳氏族，生緣本天台靈墟道場，出俗遊方。至京邑，觀古之神僧智苑於范陽北山刊石寫經、灌鐵，以俟慈氏下生，免水火之虞。又東洛長壽寺寫《華嚴》，聖善寺寫《法華》，嵩山嶽寺寫《楞伽》，悉刊貞珉，皆圖不朽。準遂於貞元戊寅歲春正月，見寺僧鏨山攻石，石悉頑惡，知匠氏不虔，山靈祕吝。時準疏告陰靈，請禆善務。俄於定中見若干幅貯無量石，冥冥之間，如有宰割，皆中刻字。時連率博陵崔公激勸幕府參佐各書一品，從〈序〉至〈勸發〉，凡二十八。圜廊挺立，不朞畢工。準之化人，皆此類也。元和元年八月中也。後不詳終所。
釋明準者，不詳氏族，生緣本天台靈墟道場，出俗遊方。至京邑，觀古之神僧智苑於范陽北山刊石寫經、灌鐵，以俟慈氏下生，免水火之虞。又東洛長壽寺寫《華嚴》，聖善寺寫《法華》，嵩山嶽寺寫《楞伽》，悉刊貞珉，皆圖不朽。準遂於貞元戊寅歲春正月，見寺僧鏨山攻石，石悉頑惡，知匠氏不虔，山靈祕吝。時準疏告陰靈，請禆善務。俄於定中見若干幅貯無量石，冥冥之間，如有宰割，皆中刻字。時連率博陵崔公激勸幕府參佐各書一品，從〈序〉至〈勸發〉，凡二十八。圜廊挺立，不朞畢工。準之化人，皆此類也。元和元年八月中也。後不詳終所。
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唐洪州寶曆寺幽玄傳
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釋幽玄，俗姓劉，幽州人也。夙懷出俗之願，年及弱冠，方遂前心，投并州賢禪師而了玄契。元和二年，振錫江左，至會稽大雲寺，見三學僧柅定食輪，資緣都闕。玄言發響應，檀越供贍。未幾，移居湖心龜山妙喜古寺。九年，屬平昌孟簡鎮于越，枉駕問道，遂構成大院。十二載，復登南嶽，栖止絕頂。十三年，豫章太守商祐篤重其道，命住東明寺，即東晉安帝世之所造，僧數繁湊。寶曆中，為奏改為世福，兼置戒壇，續勅改為度僧寺。其間形像，皆玄之化導。大和元年，沈傅中丞又加信向。玄於院南別造佛閣五層，功就，謂弟子曰：「福事無盡，生涯有期；物有闕然，後人庀具。吾終後，可將屍漆布安閣下。」言訖而化，門人特旁立塔焉。
釋幽玄，俗姓劉，幽州人也。夙懷出俗之願，年及弱冠，方遂前心，投并州賢禪師而了玄契。元和二年，振錫江左，至會稽大雲寺，見三學僧柅定食輪，資緣都闕。玄言發響應，檀越供贍。未幾，移居湖心龜山妙喜古寺。九年，屬平昌孟簡鎮于越，枉駕問道，遂構成大院。十二載，復登南嶽，栖止絕頂。十三年，豫章太守商祐篤重其道，命住東明寺，即東晉安帝世之所造，僧數繁湊。寶曆中，為奏改為世福，兼置戒壇，續勅改為度僧寺。其間形像，皆玄之化導。大和元年，沈傅中丞又加信向。玄於院南別造佛閣五層，功就，謂弟子曰：「福事無盡，生涯有期；物有闕然，後人庀具。吾終後，可將屍漆布安閣下。」言訖而化，門人特旁立塔焉。
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唐五臺山智頵傳
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釋智頵者，中山人也。自幼辭親，來五臺山善住閣院，禮賢林為師，誦經合格，得度。神情爽拔，氣調高峙，於世資財，少欲知足。糲食充腹，麁衣禦寒，餘有寸帛，未甞不濟諸貧病也。遊方參翫，預諸講席。傳《法華》、《維摩》二部，窮源盡理。後挂錫高峯，息心却掃。距元和中，眾辟為五臺山都檢校守僧長。頵與時遷徙，固辭不允，遂登此職。後遇歲當饑饉，寺宇蕭條。有華嚴寺，是大聖棲真之所，巡遊者頗眾，供施稀踈，院宇倫巡，例稱不迨，眾請為華嚴寺都供養主。時德不孤，有法照、無著、澄觀之出世也。當觀師製《華嚴經疏》，海眾雲集，請頵為講主，日供千僧。十有餘禩，食無告乏。皆云「有無盡藏之米麪也」，歲久頗見豐盈。有隣院僧義圓——亦當代之碩德也——，謂頵久知常住，私有謗言，非平等心，是貪饕者也。夜有神人報圓曰：「僧長是千佛之一數也，汝發輕言。若不悔過，當墮惡道。」圓乃詰朝嗚足懺謝，有茲驗也。及鍾武宗澄汰，頵遁乎山谷，不捨文殊之化境。未逾歲載，宣宗即位，勅五臺諸寺度僧五十人，宣供衣帔，山門再辟。頵為十寺僧長兼山門都修造供養主。大中七年，與寰海遊臺，四眾建無遮，精妙供養。一月日，乃謂大眾曰：「吾欲暫憩微骸，息心斂迹。佐助眾務，吾無能為也，付諸俊哲，繼吾遺躅。」乃淨室安坐而滅，春秋七十七，夏臘五十八云。
釋智頵者，中山人也。自幼辭親，來五臺山善住閣院，禮賢林為師，誦經合格，得度。神情爽拔，氣調高峙，於世資財，少欲知足。糲食充腹，麁衣禦寒，餘有寸帛，未甞不濟諸貧病也。遊方參翫，預諸講席。傳《法華》、《維摩》二部，窮源盡理。後挂錫高峯，息心却掃。距元和中，眾辟為五臺山都檢校守僧長。頵與時遷徙，固辭不允，遂登此職。後遇歲當饑饉，寺宇蕭條。有華嚴寺，是大聖棲真之所，巡遊者頗眾，供施稀踈，院宇倫巡，例稱不迨，眾請為華嚴寺都供養主。時德不孤，有法照、無著、澄觀之出世也。當觀師製《華嚴經疏》，海眾雲集，請頵為講主，日供千僧。十有餘禩，食無告乏。皆云「有無盡藏之米麪也」，歲久頗見豐盈。有隣院僧義圓——亦當代之碩德也——，謂頵久知常住，私有謗言，非平等心，是貪饕者也。夜有神人報圓曰：「僧長是千佛之一數也，汝發輕言。若不悔過，當墮惡道。」圓乃詰朝嗚足懺謝，有茲驗也。及鍾武宗澄汰，頵遁乎山谷，不捨文殊之化境。未逾歲載，宣宗即位，勅五臺諸寺度僧五十人，宣供衣帔，山門再辟。頵為十寺僧長兼山門都修造供養主。大中七年，與寰海遊臺，四眾建無遮，精妙供養。一月日，乃謂大眾曰：「吾欲暫憩微骸，息心斂迹。佐助眾務，吾無能為也，付諸俊哲，繼吾遺躅。」乃淨室安坐而滅，春秋七十七，夏臘五十八云。
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系曰：僧中職任也，如網之綱，如屋之梁焉！肇自姚秦立正，魏世推都，北齊則十統分員，唐世則僧錄命職。異乎常所聞者，五臺山自貞元中智頵始封僧長矣！亦猶魚鹽蜃蛤，祈望守之也。
系曰：僧中職任也，如網之綱，如屋之梁焉！肇自姚秦立正，魏世推都，北齊則十統分員，唐世則僧錄命職。異乎常所聞者，五臺山自貞元中智頵始封僧長矣！亦猶魚鹽蜃蛤，祈望守之也。
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唐會稽呂后山文質傳
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釋文質，俗姓祝氏，尚丘之遠孫，衢州須江人也。叔氏為僧號唯寬，學通多本經論。寬被詔入長安，止大興善寺，重詔入內道場，兼請受菩薩戒。質隨寬入內。年十五，誦《法華》、《華嚴》、《維摩》等經。二十三受具，七日誦周戒本，二夏便講《四分律》。二十七，講通《俱舍》。四十年中，精曉諸大經論，後約束大悲、禹跡二禪師，參問心要。既博達矣，歸諸暨法樂寺領徒。時有虎來聽法，質摩其頂而去。後往永嘉，鍾會昌之搜簡，乃隱樂成縣大芙蓉山，胎息而已。大中重興，太守韋君累請不來，強置于榻，舁出州開元寺居。檀施駢貤，迴造大佛殿，并講堂、房廊、形像，并寫藏教，無不備焉。越州廉使沈貳卿命住呂后山院——本寧賁禪師舊化之地也。質唯居草庵而止。咸通二年十月十四日，告眾言別。十五日，端坐而化，春秋八十四，僧臘六十二。窆于雲谷，建塔。越州刺史段式為行錄焉。
釋文質，俗姓祝氏，尚丘之遠孫，衢州須江人也。叔氏為僧號唯寬，學通多本經論。寬被詔入長安，止大興善寺，重詔入內道場，兼請受菩薩戒。質隨寬入內。年十五，誦《法華》、《華嚴》、《維摩》等經。二十三受具，七日誦周戒本，二夏便講《四分律》。二十七，講通《俱舍》。四十年中，精曉諸大經論，後約束大悲、禹跡二禪師，參問心要。既博達矣，歸諸暨法樂寺領徒。時有虎來聽法，質摩其頂而去。後往永嘉，鍾會昌之搜簡，乃隱樂成縣大芙蓉山，胎息而已。大中重興，太守韋君累請不來，強置于榻，舁出州開元寺居。檀施駢貤，迴造大佛殿，并講堂、房廊、形像，并寫藏教，無不備焉。越州廉使沈貳卿命住呂后山院——本寧賁禪師舊化之地也。質唯居草庵而止。咸通二年十月十四日，告眾言別。十五日，端坐而化，春秋八十四，僧臘六十二。窆于雲谷，建塔。越州刺史段式為行錄焉。
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唐明州國寧寺宗亮傳
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釋宗亮，姓馮氏，奉化人也。家傍月山而居，後稱月僧焉。亮開成中剃落納法，方事毘尼，循于四儀，且無遺行。而云我生不辰，屬會昌之難，便隱家山深巖洞穴。大中再造國寧寺，徵選清高者隸名，亮預住持。建州太守李頻為寺碑云：「於清心行不污者，得二十八人，以補其員。廣住持也，律僧宗亮，禪僧全祐而已。」國寧經藏，載加繕寫，躬求正本，選紙墨，鳩聚嚫施，建造三門藏院諸功德廊宇，皆亮之力焉。晚年專事禪寂，不出寺門。處士方干贈詩云：「秋水一泓常見底，㵎松千尺不生枝。空門學佛知多少，剃盡心華只有師。」終于本寺，春秋八十。亮恒與沙門貫霜、棲悟、不吟數十人，皆秉執清奇，好迭為文會，結林下之交。撰〈嶽林寺碑〉、詩集三百許首，讚頌並行于代。而於福、敬二田，銳心彌厚焉。亮為江東生羅隱追慕。樂安孫郃最加肯重，著《四明郡才名志》，序諸儒駿士外，獨云：「釋宗亮多為文士先達倣仰焉。」
釋宗亮，姓馮氏，奉化人也。家傍月山而居，後稱月僧焉。亮開成中剃落納法，方事毘尼，循于四儀，且無遺行。而云我生不辰，屬會昌之難，便隱家山深巖洞穴。大中再造國寧寺，徵選清高者隸名，亮預住持。建州太守李頻為寺碑云：「於清心行不污者，得二十八人，以補其員。廣住持也，律僧宗亮，禪僧全祐而已。」國寧經藏，載加繕寫，躬求正本，選紙墨，鳩聚嚫施，建造三門藏院諸功德廊宇，皆亮之力焉。晚年專事禪寂，不出寺門。處士方干贈詩云：「秋水一泓常見底，㵎松千尺不生枝。空門學佛知多少，剃盡心華只有師。」終于本寺，春秋八十。亮恒與沙門貫霜、棲悟、不吟數十人，皆秉執清奇，好迭為文會，結林下之交。撰〈嶽林寺碑〉、詩集三百許首，讚頌並行于代。而於福、敬二田，銳心彌厚焉。亮為江東生羅隱追慕。樂安孫郃最加肯重，著《四明郡才名志》，序諸儒駿士外，獨云：「釋宗亮多為文士先達倣仰焉。」
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唐越州開元寺曇休傳
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釋曇休，字德敷，姓李氏。器度宏廓，志行修勅。納法已來，未容少缺。習通漸教，頗至精微。《四分律相部疏》宗，蔚成淵府，初機請學，皆到甚深。休於講訓之餘，紏繩寺任。伊寺者，梁所創，年涉四百，雖觀閣巋然，且櫨梲傾弛。休革故有方，締構無隙，特加壯麗，輪焉！奐焉！又護國經樓迨諸棟宇，悉見鼎新。次以寺之門樓也——則長安四年故曇一律師之經始也——，既而頹廢，仍重整覆，一同創制。復慊永徽中康僧會法師應身堂座卑庳，乃募人釐變舊規，咸通年中也。休之一言，檀信響應。後終于住寺，今之大善伽藍是也。
釋曇休，字德敷，姓李氏。器度宏廓，志行修勅。納法已來，未容少缺。習通漸教，頗至精微。《四分律相部疏》宗，蔚成淵府，初機請學，皆到甚深。休於講訓之餘，紏繩寺任。伊寺者，梁所創，年涉四百，雖觀閣巋然，且櫨梲傾弛。休革故有方，締構無隙，特加壯麗，輪焉！奐焉！又護國經樓迨諸棟宇，悉見鼎新。次以寺之門樓也——則長安四年故曇一律師之經始也——，既而頹廢，仍重整覆，一同創制。復慊永徽中康僧會法師應身堂座卑庳，乃募人釐變舊規，咸通年中也。休之一言，檀信響應。後終于住寺，今之大善伽藍是也。
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唐雅州開元寺智廣傳
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釋智廣，姓崔氏，不知何許人也。德瓶素完，道根惟固，化行洪雅，特顯奇蹤。凡百病者造之，則以片竹為杖，指其痛端，或一撲之，無不立愈。至有𤼣者則起，跛者則奔，其他小疾，何足言哉！乾寧初，王氏始定成都，雅郡守羅(亡名)罷任，携廣來謁。蜀主王氏素知奇術，唯呼為聖師焉！先是咸通中南蠻王及坦綽來圍，成都府幾陷。時天王現沙門形，高五丈許，眼射流光，蠻兵即退。故蜀人於城北寶曆寺立五丈僧相。後為牛尚書預毀次，兵火相仍，唯懼毘沙門之頹圮耳。王氏乃語廣曰：「師之異術，道德動人，乘此可料理天王否？往吳尚書行魯曾夢令『修吾像』，方事經營，除書忽到。請法力成之。」廣唯其命，徙就天王閣下，居一隅，小榻而已。翌日，病者填噎其門，日收所施二十萬至三十萬錢。又發言勸人出材木，浹旬皆運至堆積，令三綱掌管焉。初廣在雅郡本寺羯帝神堂內，居其半室，低門苫蓐，不許女人到門。唯有一竹箜子。每齋，受嚫二十文，必投箜內。滿則置之佛殿，聲鐘集眾，自他平等分之。常日俗家請齋，亦體廣意，止施二十文，淨飯菜豉汁，此外不許一物，嚫多不取，食畢而去，亦無辭告。其後益加神驗，或遇病者，一摑一叱皆起。或令燒紙緡，掇散飲食。或遇甚痛惱者，捩紙蘸水，貼之亦差。光化元年修天王閣，向畢，乃循江瀆池，呪食飼魚。經夜，其魚二尺已上萬億許，皆浮水面而殞。聊躡流水，救十千魚生忉利同也。
釋智廣，姓崔氏，不知何許人也。德瓶素完，道根惟固，化行洪雅，特顯奇蹤。凡百病者造之，則以片竹為杖，指其痛端，或一撲之，無不立愈。至有𤼣者則起，跛者則奔，其他小疾，何足言哉！乾寧初，王氏始定成都，雅郡守羅(亡名)罷任，携廣來謁。蜀主王氏素知奇術，唯呼為聖師焉！先是咸通中南蠻王及坦綽來圍，成都府幾陷。時天王現沙門形，高五丈許，眼射流光，蠻兵即退。故蜀人於城北寶曆寺立五丈僧相。後為牛尚書預毀次，兵火相仍，唯懼毘沙門之頹圮耳。王氏乃語廣曰：「師之異術，道德動人，乘此可料理天王否？往吳尚書行魯曾夢令『修吾像』，方事經營，除書忽到。請法力成之。」廣唯其命，徙就天王閣下，居一隅，小榻而已。翌日，病者填噎其門，日收所施二十萬至三十萬錢。又發言勸人出材木，浹旬皆運至堆積，令三綱掌管焉。初廣在雅郡本寺羯帝神堂內，居其半室，低門苫蓐，不許女人到門。唯有一竹箜子。每齋，受嚫二十文，必投箜內。滿則置之佛殿，聲鐘集眾，自他平等分之。常日俗家請齋，亦體廣意，止施二十文，淨飯菜豉汁，此外不許一物，嚫多不取，食畢而去，亦無辭告。其後益加神驗，或遇病者，一摑一叱皆起。或令燒紙緡，掇散飲食。或遇甚痛惱者，捩紙蘸水，貼之亦差。光化元年修天王閣，向畢，乃循江瀆池，呪食飼魚。經夜，其魚二尺已上萬億許，皆浮水面而殞。聊躡流水，救十千魚生忉利同也。
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唐鄜州寶臺寺法藏傳
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釋法藏，不詳氏族，厥性方正，好行惠物。甞於葦川化眾造寺，佛殿僧坊一皆嚴麗，雕刻華蘤，鄜畤命為壯觀。藏偶病篤暴終。至一精廬，七寶莊嚴，非世所有。門外有僧，梵貌且奇特，倡言曰：「法藏，汝造伽藍，不無善報，奈何於三寶物有互用之愆，何從洗雪？」藏首露之，僧曰：「汝但繕寫《金剛般若經》，恒業受持，豈不罪銷？亦可延乎壽命。」言訖而蘇。自躬抄度其經，午夜口誦。藏終時年一百一十歲云。雕陰人至今信重焉。
釋法藏，不詳氏族，厥性方正，好行惠物。甞於葦川化眾造寺，佛殿僧坊一皆嚴麗，雕刻華蘤，鄜畤命為壯觀。藏偶病篤暴終。至一精廬，七寶莊嚴，非世所有。門外有僧，梵貌且奇特，倡言曰：「法藏，汝造伽藍，不無善報，奈何於三寶物有互用之愆，何從洗雪？」藏首露之，僧曰：「汝但繕寫《金剛般若經》，恒業受持，豈不罪銷？亦可延乎壽命。」言訖而蘇。自躬抄度其經，午夜口誦。藏終時年一百一十歲云。雕陰人至今信重焉。
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唐五臺山海雲傳(守節)
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釋海雲，未詳氏族鄉里。來遊聖跡，始於南臺側，選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之。其刻苦翫道，儉而難遵。從其遊者，寡而無眾。迨其入滅，門人守節，淘灑舍利起塔焉。昔傳雲是普賢菩薩應身也。門人守節即高力士之子也，從師墨儉，有進無退。雲示之曰：「上都有臥倫禪師者，雖云隱晦，而實闡揚六祖印持，一時難測。化導之方，若尸鳩之七子均養也。汝急去從之。」及見倫，扣擊未幾，告云：「汝師海雲入滅已。」節稟聽斯言，荼蓼情苦，遂奔赴，如其言矣。乃繼武接跡，盛化相耒。迨將示滅，愁雲欝結，鬼神悲號，有塔存焉。
釋海雲，未詳氏族鄉里。來遊聖跡，始於南臺側，選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之。其刻苦翫道，儉而難遵。從其遊者，寡而無眾。迨其入滅，門人守節，淘灑舍利起塔焉。昔傳雲是普賢菩薩應身也。門人守節即高力士之子也，從師墨儉，有進無退。雲示之曰：「上都有臥倫禪師者，雖云隱晦，而實闡揚六祖印持，一時難測。化導之方，若尸鳩之七子均養也。汝急去從之。」及見倫，扣擊未幾，告云：「汝師海雲入滅已。」節稟聽斯言，荼蓼情苦，遂奔赴，如其言矣。乃繼武接跡，盛化相耒。迨將示滅，愁雲欝結，鬼神悲號，有塔存焉。
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系曰：海雲是普賢應身，非耶？通曰：「菩薩下化，弗拘定相，應以比丘，即現說法。」若然，何亂文殊境，使主伴不分乎？通曰：「若如所問，凡夫分矣！聖人豈以我所求乎？」
系曰：海雲是普賢應身，非耶？通曰：「菩薩下化，弗拘定相，應以比丘，即現說法。」若然，何亂文殊境，使主伴不分乎？通曰：「若如所問，凡夫分矣！聖人豈以我所求乎？」
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唐五臺山佛光寺法興傳
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釋法興，洛京人也。七歲出家，不參流俗。執巾提盥，罔憚勤苦。諷念《法華》，年周部帙。又誦《淨名經》，匪逾九旬。戒律軌儀，有持無犯。來尋聖跡，樂止林泉，隷名佛光寺。節操孤頴，所霑利物，身不主持。付屬門人，即修功德，建三層七間彌勒大閣，高九十五尺。尊像七十二位聖賢、八大龍王，罄從嚴飾。臺山海眾異舌同辭，請充山門都焉。蓋從其統攝，規範準繩，和暢無爭故也。大和二年春正月，聞空有聲云：「入滅時至，兜率天眾今來迎導。」於是洗浴焚香，端坐入滅。建塔于寺西北一里所。
釋法興，洛京人也。七歲出家，不參流俗。執巾提盥，罔憚勤苦。諷念《法華》，年周部帙。又誦《淨名經》，匪逾九旬。戒律軌儀，有持無犯。來尋聖跡，樂止林泉，隷名佛光寺。節操孤頴，所霑利物，身不主持。付屬門人，即修功德，建三層七間彌勒大閣，高九十五尺。尊像七十二位聖賢、八大龍王，罄從嚴飾。臺山海眾異舌同辭，請充山門都焉。蓋從其統攝，規範準繩，和暢無爭故也。大和二年春正月，聞空有聲云：「入滅時至，兜率天眾今來迎導。」於是洗浴焚香，端坐入滅。建塔于寺西北一里所。
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唐五臺山行嚴傳
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釋行嚴，滎陽人也。家襲簪組，業嗣典墳。嚴稟庭誥以周旋，約成器能而濟用，比要隨計。俄發宿緣，因聞〈妙莊嚴王經品〉，白父母求出塵勞。堂親抑禁，略無却退。既而削飾去華，年充納戒，諸方問道。綽有餘能，聞五臺山文殊應現，凡聖交蹤，乃登遊而隷名斯地。自爾一成慕學，三教偕明；談論天人之際，聽者茫昧，不知區域之內外耶！王公大人靡不迴向。大和中，多行激勸，俾營福焉。自設大供，日計千人。聞見之流，皆鳴指讚嘆曰：「行合解通，世之希寶也。助道之法，當如是修。」以大中三年右脇而滅，建塔寺西一里云。
釋行嚴，滎陽人也。家襲簪組，業嗣典墳。嚴稟庭誥以周旋，約成器能而濟用，比要隨計。俄發宿緣，因聞〈妙莊嚴王經品〉，白父母求出塵勞。堂親抑禁，略無却退。既而削飾去華，年充納戒，諸方問道。綽有餘能，聞五臺山文殊應現，凡聖交蹤，乃登遊而隷名斯地。自爾一成慕學，三教偕明；談論天人之際，聽者茫昧，不知區域之內外耶！王公大人靡不迴向。大和中，多行激勸，俾營福焉。自設大供，日計千人。聞見之流，皆鳴指讚嘆曰：「行合解通，世之希寶也。助道之法，當如是修。」以大中三年右脇而滅，建塔寺西一里云。
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唐五臺山佛光寺願誠傳
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釋願誠，姓宋氏。望本西河，家襲素風，濬流遠派，不揚胄緒，祖考不書。母陰氏夜夢庭樹對發千華，餘華尋謝，獨結一果。乃覺有孕。母啟願心，得娠男子足矣。十月臨蓐，果如其望，立字曰願誠。後志存小字，不訓法名者，遵慈母之意也。誠少慕空門，雖為官學生，已有息塵之志。迨棲金地，禮行嚴為師。嚴即儒宗珪璋，釋氏師子也。一旦謂誠曰：「汝神情朗秀，宜於山中，精勤效節，可不務乎！」大和三年落髮，五年具戒。先誦諸經，悉皆精練，行人屬耳，道望日隆。無何，會昌中隨例停留，唯誠志不動搖。及大中再崇釋氏，選定僧員，誠獨為首矣。遂乃重尋佛光寺。已從荒頓，發心次第新成。美聲洋洋，聞於帝聽，飈馳聖旨，雲降紫衣。後李氏奄有并門，遐奉文殊，躬遊聖地。覩其令範，撫手愜懷，表聞唐天子相繼，乃賜大師號圓相也，就加山門都檢校。光啟三載，羞饌命僧捨衣投施。鐘聲引眾，悉至齋堂，右脇曲肱，寂然長往。建塔樹碑寺之西北一里也。
釋願誠，姓宋氏。望本西河，家襲素風，濬流遠派，不揚胄緒，祖考不書。母陰氏夜夢庭樹對發千華，餘華尋謝，獨結一果。乃覺有孕。母啟願心，得娠男子足矣。十月臨蓐，果如其望，立字曰願誠。後志存小字，不訓法名者，遵慈母之意也。誠少慕空門，雖為官學生，已有息塵之志。迨棲金地，禮行嚴為師。嚴即儒宗珪璋，釋氏師子也。一旦謂誠曰：「汝神情朗秀，宜於山中，精勤效節，可不務乎！」大和三年落髮，五年具戒。先誦諸經，悉皆精練，行人屬耳，道望日隆。無何，會昌中隨例停留，唯誠志不動搖。及大中再崇釋氏，選定僧員，誠獨為首矣。遂乃重尋佛光寺。已從荒頓，發心次第新成。美聲洋洋，聞於帝聽，飈馳聖旨，雲降紫衣。後李氏奄有并門，遐奉文殊，躬遊聖地。覩其令範，撫手愜懷，表聞唐天子相繼，乃賜大師號圓相也，就加山門都檢校。光啟三載，羞饌命僧捨衣投施。鐘聲引眾，悉至齋堂，右脇曲肱，寂然長往。建塔樹碑寺之西北一里也。
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後唐五臺山王子寺誠慧傳
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釋誠慧，元禮之宗盟祖派，蔚州靈丘之故邑，父母深信，注意清涼。因瞻大聖之容，乃乞興邦之子。既而有孕，遂誕賢童。纔當丱年，器𠏉天假，自詣臺山，永為佛子。時真容殿釋法順覩其俊哲，化以苦空，勸捨俗衣，令披法服。暨登具足，尤習毘尼。自後孤遊谿谷，多處林泉。有王子寺僧湛崇等請居茲寺。慧主任之餘暇，內外典教靡捨斯須。供贍精嚴，非不勤恪，恒轉《華嚴經》，數盈百部。每至卷終，懇發願曰：「以我捧經之手，救彼苦惱之人。」而屬武皇與梁太祖日尋干戈，中原未定。武皇中流矢，創痛楚難任，思憶慧師，翹想焚香，痛苦乃息。遙飛雁帛，遠達雞園，命下重巒，迎歸丹闕。武皇躬拜，感謝慈悲，便號國師矣。後乞歸本寺，金峯顯耀，玉樹相依，九州之珍寶皆來，百寺之樓臺普建。莊宗即位，詔賜紫衣，次宣師號，慧堅不受。帝復宣，厥後再朝天闕，更極顯榮。受恩一月，却返五臺。同光三年乙酉歲十二月，囑累門人廷珪曰：「吾今化緣將畢，為吾進遺表，達于宸聽。宜各努力，理無相代。」言訖入丈室，右脇而終也。俗齡五十，僧臘三十。帝聞惻愴，遣高品監護喪筵，仍勅賜祭。三朝火燼，五色骨存，收取舍利而起塔焉。諡曰法雨，塔曰慈雲也。
釋誠慧，元禮之宗盟祖派，蔚州靈丘之故邑，父母深信，注意清涼。因瞻大聖之容，乃乞興邦之子。既而有孕，遂誕賢童。纔當丱年，器𠏉天假，自詣臺山，永為佛子。時真容殿釋法順覩其俊哲，化以苦空，勸捨俗衣，令披法服。暨登具足，尤習毘尼。自後孤遊谿谷，多處林泉。有王子寺僧湛崇等請居茲寺。慧主任之餘暇，內外典教靡捨斯須。供贍精嚴，非不勤恪，恒轉《華嚴經》，數盈百部。每至卷終，懇發願曰：「以我捧經之手，救彼苦惱之人。」而屬武皇與梁太祖日尋干戈，中原未定。武皇中流矢，創痛楚難任，思憶慧師，翹想焚香，痛苦乃息。遙飛雁帛，遠達雞園，命下重巒，迎歸丹闕。武皇躬拜，感謝慈悲，便號國師矣。後乞歸本寺，金峯顯耀，玉樹相依，九州之珍寶皆來，百寺之樓臺普建。莊宗即位，詔賜紫衣，次宣師號，慧堅不受。帝復宣，厥後再朝天闕，更極顯榮。受恩一月，却返五臺。同光三年乙酉歲十二月，囑累門人廷珪曰：「吾今化緣將畢，為吾進遺表，達于宸聽。宜各努力，理無相代。」言訖入丈室，右脇而終也。俗齡五十，僧臘三十。帝聞惻愴，遣高品監護喪筵，仍勅賜祭。三朝火燼，五色骨存，收取舍利而起塔焉。諡曰法雨，塔曰慈雲也。
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宋高僧傳卷第二十七
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