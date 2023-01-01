宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 26 卷
宋高僧傳卷第二十六
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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興福篇第九之一(正傳十四人附見二人)
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周京師法成傳
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釋法成，本姓王，名守慎，官至監察御史。屬天后猜貳，信酷吏羅織，乃避法官，乞出家為僧。苦節勤於化導，聲發響隨，行高質直。長安中，於京兆西市疏鑿大坎，號曰「海池」焉——支分永安渠以注之，以為放生之所。池上佛屋經樓，皆成所造。穿池之際，獲古石，銘云「百年為市，而後為池。」自隋朝置都立市，至于時正一百年矣。儀鳳二年，望氣者云：「此坊有異氣。」勅掘之，得石函，函內貯佛舍利萬餘粒，光色粲爛而堅剛。勅於此處造光宅寺，仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒。武后於此始置七寶臺，遂改寺額，成公居之。行其激勸，多以崇福為己任焉。
釋法成，本姓王，名守慎，官至監察御史。屬天后猜貳，信酷吏羅織，乃避法官，乞出家為僧。苦節勤於化導，聲發響隨，行高質直。長安中，於京兆西市疏鑿大坎，號曰「海池」焉——支分永安渠以注之，以為放生之所。池上佛屋經樓，皆成所造。穿池之際，獲古石，銘云「百年為市，而後為池。」自隋朝置都立市，至于時正一百年矣。儀鳳二年，望氣者云：「此坊有異氣。」勅掘之，得石函，函內貯佛舍利萬餘粒，光色粲爛而堅剛。勅於此處造光宅寺，仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒。武后於此始置七寶臺，遂改寺額，成公居之。行其激勸，多以崇福為己任焉。
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唐五臺山昭果寺業方傳
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釋業方者，即解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸，古貌軒昂，垂手過膝，眉長數寸，目有重瞳，人望凜然。禮誦無倦，紹脫高躅，動合無形，不捨利物，而再修梵宮。時太原府有士女造立文殊像一軀，將送入山，到淲池河側，洪波汎漲。方乃隔岸焚香啟告，河為流減，過文殊畢，水還瀰溢。後終，建塔在寺西北一里，肉身見存，而多神異焉。
釋業方者，即解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸，古貌軒昂，垂手過膝，眉長數寸，目有重瞳，人望凜然。禮誦無倦，紹脫高躅，動合無形，不捨利物，而再修梵宮。時太原府有士女造立文殊像一軀，將送入山，到淲池河側，洪波汎漲。方乃隔岸焚香啟告，河為流減，過文殊畢，水還瀰溢。後終，建塔在寺西北一里，肉身見存，而多神異焉。
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唐上都青龍寺光儀傳
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釋光儀，姓李氏，本唐宗室也。父瑯瑘王與越王起兵欲復本朝，中興帝道，不克，天后族誅之，而無噍類。儀方在襁褓中，乳母負之而逃。後數年，則天竊聞瑯瑘有子在民間，購之逾急。乳母將至扶風界中，鬻女工以自給。儀年八歲，狀貌不群，神悟超拔。乳母疑遭貌取而敗，且極憂疑。乃造布襦，置錢於腰腹間，於桑林之下，告之令去。「勅搜不慢，吾慮俱死，無益於事。汝聰頴，必可自立。或一旦富貴，無忘老姥。」言訖對泣。儀慟不自勝，乳母從此而逝矣。儀茫然行至逆旅，與群兒戲。有郡守夫人往夫所住處，方息，俱此見儀群聚，且貌俊爽，因而憐之。召謂之曰：「郎君家何在，而獨行至此？」儀紿之曰：「莊隣於此，有時閑戲耳。」夫人食之，又給之錢，乃解衣而內其錢。日暮尋逕而去，擬投村墅。遇一老僧，呼曰：「爾小子，汝今一身，家已破滅，將奚所適？」儀驚愕佇立，老僧又曰：「出家閑曠，且無憂畏，小子欲之乎？」儀曰：「素所願也。」老僧因携其手至大樹陰，令禮十方佛，歸依常住佛法僧已，因削其䰂。又出袈裟以披服之，小大稱其體。其執持收掩，猶如幾夏比丘。老僧喜曰：「此習性使然，善持僧行。」遂指東北曰：「去此數里有伽藍，汝直詣彼，謁寺主云，我使汝為其弟子也。」言畢，老僧欻然亡矣，方知聖僧也。儀如言趨彼，寺主駭其言，因留之。經十年許，儀已洞明經律，善其禪觀。而屬中宗即位，唐室復興，勅求瑯瑘王後，儀方向寺僧言之。時眾大駭，因出詣扶風李使君——即儀之諸父也。見之悲喜，乃舍之於家，方以狀聞，固請不可。使君有女，年齒相侔，一見儀而心悅，願致情曲。儀恐懾而避焉。他日會，使君夫人出其女，靚粧麗服，從者越多，來而逼之。儀固拒百端，終不屑就，紿之曰：「身不潔，請沐浴待命。」女許諾，方令具湯沐，女出，因閉關。女還排戶，既不得入，自牖窺之，方持削髮刀，顧而言曰：「有于此根，故為慾逼，今若除此，何逼之為？」女懼止之，不可，遂斷其勢，投之于地。儀亦悶絕，戶既不開。俄而使君、夫人俱到，女實情具告，遂破戶視之。漸蘇，命醫工舁歸蠶室，以火燒地，苦酒沃之，坐之于上，以膏傅之。月餘瘡愈，使君奏儀是瑯瑘王子。有勅命驛置至京，引見慰問，優齎豐洽，詔襲父爵。儀懇讓，誓願為僧，確乎不拔。中宗勅令領徒，任置蘭若，自恣化方。儀性好終南山，因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若，凡數十處，率由道聲馳遠，談說動人。或山行十里間，緇素侍者常數千百人，迎候瞻待，甚於權要卿相焉。儀恒居寂定，或言將來事，以決吉凶
釋光儀，姓李氏，本唐宗室也。父瑯瑘王與越王起兵欲復本朝，中興帝道，不克，天后族誅之，而無噍類。儀方在襁褓中，乳母負之而逃。後數年，則天竊聞瑯瑘有子在民間，購之逾急。乳母將至扶風界中，鬻女工以自給。儀年八歲，狀貌不群，神悟超拔。乳母疑遭貌取而敗，且極憂疑。乃造布襦，置錢於腰腹間，於桑林之下，告之令去。「勅搜不慢，吾慮俱死，無益於事。汝聰頴，必可自立。或一旦富貴，無忘老姥。」言訖對泣。儀慟不自勝，乳母從此而逝矣。儀茫然行至逆旅，與群兒戲。有郡守夫人往夫所住處，方息，俱此見儀群聚，且貌俊爽，因而憐之。召謂之曰：「郎君家何在，而獨行至此？」儀紿之曰：「莊隣於此，有時閑戲耳。」夫人食之，又給之錢，乃解衣而內其錢。日暮尋逕而去，擬投村墅。遇一老僧，呼曰：「爾小子，汝今一身，家已破滅，將奚所適？」儀驚愕佇立，老僧又曰：「出家閑曠，且無憂畏，小子欲之乎？」儀曰：「素所願也。」老僧因携其手至大樹陰，令禮十方佛，歸依常住佛法僧已，因削其䰂。又出袈裟以披服之，小大稱其體。其執持收掩，猶如幾夏比丘。老僧喜曰：「此習性使然，善持僧行。」遂指東北曰：「去此數里有伽藍，汝直詣彼，謁寺主云，我使汝為其弟子也。」言畢，老僧欻然亡矣，方知聖僧也。儀如言趨彼，寺主駭其言，因留之。經十年許，儀已洞明經律，善其禪觀。而屬中宗即位，唐室復興，勅求瑯瑘王後，儀方向寺僧言之。時眾大駭，因出詣扶風李使君——即儀之諸父也。見之悲喜，乃舍之於家，方以狀聞，固請不可。使君有女，年齒相侔，一見儀而心悅，願致情曲。儀恐懾而避焉。他日會，使君夫人出其女，靚粧麗服，從者越多，來而逼之。儀固拒百端，終不屑就，紿之曰：「身不潔，請沐浴待命。」女許諾，方令具湯沐，女出，因閉關。女還排戶，既不得入，自牖窺之，方持削髮刀，顧而言曰：「有于此根，故為慾逼，今若除此，何逼之為？」女懼止之，不可，遂斷其勢，投之于地。儀亦悶絕，戶既不開。俄而使君、夫人俱到，女實情具告，遂破戶視之。漸蘇，命醫工舁歸蠶室，以火燒地，苦酒沃之，坐之于上，以膏傅之。月餘瘡愈，使君奏儀是瑯瑘王子。有勅命驛置至京，引見慰問，優齎豐洽，詔襲父爵。儀懇讓，誓願為僧，確乎不拔。中宗勅令領徒，任置蘭若，自恣化方。儀性好終南山，因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若，凡數十處，率由道聲馳遠，談說動人。或山行十里間，緇素侍者常數千百人，迎候瞻待，甚於權要卿相焉。儀恒居寂定，或言將來事，以決吉凶
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，必無差忒，人益歸之。開元二十三年六月二十三日，先囑累弟子：「當謹護身口，勿事諠譁。祖師意無別事，靜則真法現前。此外提唱，皆不獲已。」言極激切。因北首而臥，枕肱右脇，著席而亡——此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南，乃鑿原成室而封之。柩之發也，異香芬馥，狀貌如生。祖車出城，白鶴數百鳴唳空中，綵雲依約，覆車數十里。道俗號咷，多持孝服。所葬之地，遂建天寶寺，弟子皆留而守之。
，必無差忒，人益歸之。開元二十三年六月二十三日，先囑累弟子：「當謹護身口，勿事諠譁。祖師意無別事，靜則真法現前。此外提唱，皆不獲已。」言極激切。因北首而臥，枕肱右脇，著席而亡——此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南，乃鑿原成室而封之。柩之發也，異香芬馥，狀貌如生。祖車出城，白鶴數百鳴唳空中，綵雲依約，覆車數十里。道俗號咷，多持孝服。所葬之地，遂建天寶寺，弟子皆留而守之。
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唐鎮州大悲寺自覺傳
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釋自覺，博陵望都人也。稚齒厭于俗態，俄白親老言：「兒樂從佛求度世去。」二親驚愕，咄咤俾去。然無慚怍，再拜請命，乃強禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗群，立字曰自覺。訓之曰：「汝聞名思義。」答曰：「佛種從緣起，唯聽明誨矣。」既而誦經及格蒙度。至德二年年滿，鎮州受具足法。即往靈壽縣禪法寺習律經論，勤瘁九年，皆造微也。便言「當入太行山，於一磐石上結茅庵三畝，小溪為蘭若，不亦快乎！」大曆元年九月晦，往平山縣界，得重林山院，果應所求，遁跡自娛。至二年五月，天其旱暵，覺則跣足經行，冬則右肩偏袒。其林薄山谷，虎狼狃跡重複。唯拾果采蔬，卯時一食。時恒陽節度使張君患炎旱，聞覺精苦，躬入山請其祈雨。張語之曰：「某無政術，致累百姓三年亢陽，借苦引咎自責，良無補矣。或云龍王多依師聽法，忘其施雨。願師垂救旱之誓，有如白水。如念蒼生，請輟禪定，略入軍府。」覺乃虔恪啟告龍神，未移晷刻，天輒大雨，二辰告足。張帥歸向勤重，若孝子之事父母焉。覺始入法已來，學諸佛因中誓願，其數亦四十九也。其一願：身長隨大悲菩薩，次願：造鑄大悲像寺。及乎發言響應，檀施臻萃，用赤金鼓鑄成，舉高四十九尺，梵相端嚴，眼臂全具。迨更年稔，寺亦隨成，今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念，至三更，見神光二道作，中金色，於晃朗中見彌陀佛，觀音、勢至左右翼從，佛垂金臂呼自覺聲，漸下雲來，摩其頂曰：「守願勿悛，無宜懈廢，利物為先。汝去吾隨，任從汝意。」言畢雲收，杳無眹迹。覺以願心酬畢，返山林之間，擇送終之處。貞元十一年二月望夜，有神人現半身，若毘沙門狀，謂曰：「師今歲滅度矣。」舉手謝神人曰：「往來定分，吾聞命矣。」其年六月十四日，奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山寺，州府人苦留，終於大悲寺南遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲為恒陽奇事，感應潛通，至周顯德初，勅鑄九府圓法，天下銅像，一例除毀。時州人相率出錢贖此像，不允，登即爐槖鎔冶。真定之人莫不悲悼。時炭熾飛煙，無之，從頂至胸，旋收銅汁，斯須計料，匠氏暴卒，自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄令全，代懺前事焉。
釋自覺，博陵望都人也。稚齒厭于俗態，俄白親老言：「兒樂從佛求度世去。」二親驚愕，咄咤俾去。然無慚怍，再拜請命，乃強禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗群，立字曰自覺。訓之曰：「汝聞名思義。」答曰：「佛種從緣起，唯聽明誨矣。」既而誦經及格蒙度。至德二年年滿，鎮州受具足法。即往靈壽縣禪法寺習律經論，勤瘁九年，皆造微也。便言「當入太行山，於一磐石上結茅庵三畝，小溪為蘭若，不亦快乎！」大曆元年九月晦，往平山縣界，得重林山院，果應所求，遁跡自娛。至二年五月，天其旱暵，覺則跣足經行，冬則右肩偏袒。其林薄山谷，虎狼狃跡重複。唯拾果采蔬，卯時一食。時恒陽節度使張君患炎旱，聞覺精苦，躬入山請其祈雨。張語之曰：「某無政術，致累百姓三年亢陽，借苦引咎自責，良無補矣。或云龍王多依師聽法，忘其施雨。願師垂救旱之誓，有如白水。如念蒼生，請輟禪定，略入軍府。」覺乃虔恪啟告龍神，未移晷刻，天輒大雨，二辰告足。張帥歸向勤重，若孝子之事父母焉。覺始入法已來，學諸佛因中誓願，其數亦四十九也。其一願：身長隨大悲菩薩，次願：造鑄大悲像寺。及乎發言響應，檀施臻萃，用赤金鼓鑄成，舉高四十九尺，梵相端嚴，眼臂全具。迨更年稔，寺亦隨成，今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念，至三更，見神光二道作，中金色，於晃朗中見彌陀佛，觀音、勢至左右翼從，佛垂金臂呼自覺聲，漸下雲來，摩其頂曰：「守願勿悛，無宜懈廢，利物為先。汝去吾隨，任從汝意。」言畢雲收，杳無眹迹。覺以願心酬畢，返山林之間，擇送終之處。貞元十一年二月望夜，有神人現半身，若毘沙門狀，謂曰：「師今歲滅度矣。」舉手謝神人曰：「往來定分，吾聞命矣。」其年六月十四日，奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山寺，州府人苦留，終於大悲寺南遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲為恒陽奇事，感應潛通，至周顯德初，勅鑄九府圓法，天下銅像，一例除毀。時州人相率出錢贖此像，不允，登即爐槖鎔冶。真定之人莫不悲悼。時炭熾飛煙，無之，從頂至胸，旋收銅汁，斯須計料，匠氏暴卒，自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄令全，代懺前事焉。
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唐今東京相國寺慧雲傳
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釋慧雲，姓姚氏，湖湘人也。性識精明，氣貌疎朗。高宗麟德元年——正十歲矣——，邈然有出塵之志，二親多厭沮之。其心匪席，不可卷也，父哀其所願，從往南嶽初祖禪師稟承慈訓，而能黠慧，好味經教，沈默如也。至于弱冠，於嶽寺受具足法。自專護戒，且善毘尼，尋罷講科，專營福事。發言響答，化俗風從。立事絕私，士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢，江南振錫，浙汭携囊，務在勸人令捨慳病。隨處蓋造，葺修寺宇二十餘所，皆功成不宰。天后久視元年，江北行化，因緣未會。長安元年，來觀梁苑，夜宿繁臺，企望隨河北岸，有異氣屬天。質明入城尋覩，乃歙州司馬宅西北園中池沼。雲徙步臨岸，見瀾漪中有天宮影，參差樓閣，合沓珠瓔，門牖綵繪，而九重儀像逶迤而千狀——直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事，喜貫心膺：「吾聞《智嚴經》說：『瑠璃地上現宮殿之影』，此不思議之境界也。今決擬建梵宮，答其徵瑞。」乃挂錫于安業寺。神龍二年丙午，往濮州屬縣報成寺，發願為國摹寫彌勒像，舉高一丈八尺，募人出赤金。于時施者委輸，逡巡若丘阜矣。遂振槖籥，程巧工，一鑄克成，相好奇特。殆景龍四年庚戌六月，屬溫王讓位奉睿宗——叔父也。景雲元年，雲於寺東廊南隅造別殿安聖容。始云治材，方議版築，檀越眾議紛紜，未成建樹。至二年辛亥，於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅。方事興工，掘得古碑，則北齊天保六年乙亥歲置建國寺，乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚嘆，同舍利弗悲螘垤焉。採訪使君稱異再三，遂沿此記，改福慧為建國寺，迎取安業聖容及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和，是歲刑部尚書王志愔為採訪使，至浚郊宣勅：「應凡寺院無名額者，並令毀撤，所有銅鐵佛像收入近寺。」雲移所鑄像，及造殿宇門廊，猶虧綵繢。遇新勅，乃輟工。雲於彌勒像前，泣淚焚香，重禮重告曰：「若與此有緣，當現奇瑞，策悟群心。」少頃，像首上放金色光，照曜天地，滿城士庶皆嘆希有。是時生謗毀者隨喪兩目，又有舌腫一尺許者。遠近傳聞，爭來瞻禮，捨施如山，乃全勝概。像坐垂趺，人觀稽顙。涉惡報者，雲望像為其悔過，斯須失明者重視，舌卷者能言，皆願為寺之奴，持鐘掃地也。採訪使王志愔、賀蘭務同錄祥瑞奏聞。睿宗潛符夢想，有勅改「建國」之牓為「相國」——蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍勅佛授記寺大德明幹同共檢校功德，勿令州府煩擾。中書舍人賈曾、侍郎崔沼、給事中盧逸、中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿，共構因緣——或啟發心之元，或施外護之力。先天中行傳神于潞邸，玄宗即
釋慧雲，姓姚氏，湖湘人也。性識精明，氣貌疎朗。高宗麟德元年——正十歲矣——，邈然有出塵之志，二親多厭沮之。其心匪席，不可卷也，父哀其所願，從往南嶽初祖禪師稟承慈訓，而能黠慧，好味經教，沈默如也。至于弱冠，於嶽寺受具足法。自專護戒，且善毘尼，尋罷講科，專營福事。發言響答，化俗風從。立事絕私，士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢，江南振錫，浙汭携囊，務在勸人令捨慳病。隨處蓋造，葺修寺宇二十餘所，皆功成不宰。天后久視元年，江北行化，因緣未會。長安元年，來觀梁苑，夜宿繁臺，企望隨河北岸，有異氣屬天。質明入城尋覩，乃歙州司馬宅西北園中池沼。雲徙步臨岸，見瀾漪中有天宮影，參差樓閣，合沓珠瓔，門牖綵繪，而九重儀像逶迤而千狀——直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事，喜貫心膺：「吾聞《智嚴經》說：『瑠璃地上現宮殿之影』，此不思議之境界也。今決擬建梵宮，答其徵瑞。」乃挂錫于安業寺。神龍二年丙午，往濮州屬縣報成寺，發願為國摹寫彌勒像，舉高一丈八尺，募人出赤金。于時施者委輸，逡巡若丘阜矣。遂振槖籥，程巧工，一鑄克成，相好奇特。殆景龍四年庚戌六月，屬溫王讓位奉睿宗——叔父也。景雲元年，雲於寺東廊南隅造別殿安聖容。始云治材，方議版築，檀越眾議紛紜，未成建樹。至二年辛亥，於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅。方事興工，掘得古碑，則北齊天保六年乙亥歲置建國寺，乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚嘆，同舍利弗悲螘垤焉。採訪使君稱異再三，遂沿此記，改福慧為建國寺，迎取安業聖容及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和，是歲刑部尚書王志愔為採訪使，至浚郊宣勅：「應凡寺院無名額者，並令毀撤，所有銅鐵佛像收入近寺。」雲移所鑄像，及造殿宇門廊，猶虧綵繢。遇新勅，乃輟工。雲於彌勒像前，泣淚焚香，重禮重告曰：「若與此有緣，當現奇瑞，策悟群心。」少頃，像首上放金色光，照曜天地，滿城士庶皆嘆希有。是時生謗毀者隨喪兩目，又有舌腫一尺許者。遠近傳聞，爭來瞻禮，捨施如山，乃全勝概。像坐垂趺，人觀稽顙。涉惡報者，雲望像為其悔過，斯須失明者重視，舌卷者能言，皆願為寺之奴，持鐘掃地也。採訪使王志愔、賀蘭務同錄祥瑞奏聞。睿宗潛符夢想，有勅改「建國」之牓為「相國」——蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍勅佛授記寺大德明幹同共檢校功德，勿令州府煩擾。中書舍人賈曾、侍郎崔沼、給事中盧逸、中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿，共構因緣——或啟發心之元，或施外護之力。先天中行傳神于潞邸，玄宗即
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位，至八月十五日，上皇御書寺額，奉詔令大德真諦并弟子二人、品官一人，齎勅賜幡華及寺額至，迎受懸挂。雲道化梁園，身榮福樹，百齡有限，四相交遷，終于寺之別院。葬今京之東郊，寺莊塔亭存焉！時號造寺祖師。雲去世後，天寶四載造大閣，號排雲。肅宗至德年中造東塔，號普滿者，至代宗大曆十年畢工。或云造塔僧能分身行化，難測品階。文殊、維摩，是王府友吳道子裝塑。又開元十四年，玄宗東封迴，勅車政道往于闐國摹寫天王樣，就寺壁畫焉。僧智儼募眾畫西庫北壁《三乘入道位次》，皆稱奇絕。今之殿宇皆大順年火災之後蓋造，宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫，時推筆墨之妙矣。
位，至八月十五日，上皇御書寺額，奉詔令大德真諦并弟子二人、品官一人，齎勅賜幡華及寺額至，迎受懸挂。雲道化梁園，身榮福樹，百齡有限，四相交遷，終于寺之別院。葬今京之東郊，寺莊塔亭存焉！時號造寺祖師。雲去世後，天寶四載造大閣，號排雲。肅宗至德年中造東塔，號普滿者，至代宗大曆十年畢工。或云造塔僧能分身行化，難測品階。文殊、維摩，是王府友吳道子裝塑。又開元十四年，玄宗東封迴，勅車政道往于闐國摹寫天王樣，就寺壁畫焉。僧智儼募眾畫西庫北壁《三乘入道位次》，皆稱奇絕。今之殿宇皆大順年火災之後蓋造，宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫，時推筆墨之妙矣。
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唐杭州華嚴寺玄覽傳(慧昶守如)
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釋玄覽，姓褚氏，其先河南人也。食菜于錢塘，因是家焉。覽誕膺明德，生而懸解，深達實相，以崇善本。自初念至于捨家，師承慧昶。昶師德無不滿，眾用皆足，年高行尊，久為師範。及見覽無一息之間違仁，告門人曰：「無上之道，清淨為本。有能一念用其心，吾未見學不足者。江表無真僧久矣，或以此子為法鼓耶？俾遐邇聞之。」其預為達匠之所甄異也如此。其本邑有故華嚴寺，覽以包桑之地，近於玄禮師之先塋，屬隋室不競，法宇弛頹，名將壑遷，跡亦時廢。屬于唐初，募信人重建。文明歲，有勅許還舊額，廣輪制度，兼移基址。背山臨水，往返形勝。覽初以具戒依天竺，次以僧錄住一閑居，後以耆德統華嚴。三寺次第同致于道，道無不在，因教有遷也。覽甞以憫物慈濟為己任，遂議寺前平湖之通川為放生池。時太守袁從禮因茲勸勉，深入慈門，以禁六里。司馬楊敏言感夢，又廣至十里。是以揵鬐掉尾，噞喁浮沈，不虞其害，得遂生性焉。覽又以經像為最，則殿前畫四像，慈氏為首，鑄金銅像三百五十座，彌陀為首；寫經二千餘軸，金字《涅槃經》為首。如是功德，以順現報——故王考宗追贈和州刺史；右散騎常侍封舒國公無量，則覽之元昆也。量修學之日，臨平湖龍見，無不往觀，舒公晏然不離書案，氣度如此。明皇初年，舒公侍講，帝嘉尚之。歸覲太夫人，年已期頤，昆季皆以華皓，晨昏之地，說法而已。覽以開元二十二年示疾，終于臨平所造寺，春秋八十四。僧明了、大覺、普賢、神滿、懷遜，皆參預法流，奉法器藏于細礪洞之下基。工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。又閩中愛同寺釋守如，多事勸誘，越上之民歸若𫑮聚焉。崇樹精廬，以為濟眾，急在利他。開元十年於寺營浴室，患地勢陡高，清泉在下，桔槹無用，汲引步遙，終以為勞。思慮不迨，無由改作。忽一宵下流頓涸，距造浴室所二十餘步，清泉迸出，時謂神功冥作，移此泉耳。七閩之民罔不歸信，終于溫室之偏房矣。
釋玄覽，姓褚氏，其先河南人也。食菜于錢塘，因是家焉。覽誕膺明德，生而懸解，深達實相，以崇善本。自初念至于捨家，師承慧昶。昶師德無不滿，眾用皆足，年高行尊，久為師範。及見覽無一息之間違仁，告門人曰：「無上之道，清淨為本。有能一念用其心，吾未見學不足者。江表無真僧久矣，或以此子為法鼓耶？俾遐邇聞之。」其預為達匠之所甄異也如此。其本邑有故華嚴寺，覽以包桑之地，近於玄禮師之先塋，屬隋室不競，法宇弛頹，名將壑遷，跡亦時廢。屬于唐初，募信人重建。文明歲，有勅許還舊額，廣輪制度，兼移基址。背山臨水，往返形勝。覽初以具戒依天竺，次以僧錄住一閑居，後以耆德統華嚴。三寺次第同致于道，道無不在，因教有遷也。覽甞以憫物慈濟為己任，遂議寺前平湖之通川為放生池。時太守袁從禮因茲勸勉，深入慈門，以禁六里。司馬楊敏言感夢，又廣至十里。是以揵鬐掉尾，噞喁浮沈，不虞其害，得遂生性焉。覽又以經像為最，則殿前畫四像，慈氏為首，鑄金銅像三百五十座，彌陀為首；寫經二千餘軸，金字《涅槃經》為首。如是功德，以順現報——故王考宗追贈和州刺史；右散騎常侍封舒國公無量，則覽之元昆也。量修學之日，臨平湖龍見，無不往觀，舒公晏然不離書案，氣度如此。明皇初年，舒公侍講，帝嘉尚之。歸覲太夫人，年已期頤，昆季皆以華皓，晨昏之地，說法而已。覽以開元二十二年示疾，終于臨平所造寺，春秋八十四。僧明了、大覺、普賢、神滿、懷遜，皆參預法流，奉法器藏于細礪洞之下基。工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。又閩中愛同寺釋守如，多事勸誘，越上之民歸若𫑮聚焉。崇樹精廬，以為濟眾，急在利他。開元十年於寺營浴室，患地勢陡高，清泉在下，桔槹無用，汲引步遙，終以為勞。思慮不迨，無由改作。忽一宵下流頓涸，距造浴室所二十餘步，清泉迸出，時謂神功冥作，移此泉耳。七閩之民罔不歸信，終于溫室之偏房矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐東陽清泰寺玄朗傳
唐東陽清泰寺玄朗傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋玄朗，字慧明，姓傅氏。其先浦陽郡，江夏太守拯公之後。曹魏世，避地于江左，則梁大士翕之六代孫，遂為烏傷人也。母葛氏初妊，夢乘羊車飛空躡虛而覺身重。自茲已後，葷血惡聞。殆乎產蓐，亦如初寐。覺後心輕體安，嬰兒不啼，唍爾而笑。九歲出家，師授其經，日過七紙。如意元年閏五月十九日，勅度配清泰寺。弱冠，遠尋光州岸律師，受滿足戒。旋學律範。又博覽經論，搜求異同，尤切《涅槃》。常恨古人雖有章疏，判斷未為平允。往在會稽妙喜寺與印宗禪師商確祕要，雖互相述許，大旨未周。聞天台一宗可以清眾滯，可以趣一理，因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州智威——時傳威是徐陵後身，灌頂師之高足也。朗親附之，不患貧苦。達《法華》、《淨名》、《大論》、《止觀》、《禪門》等，凡一宗之教迹，研覈至精。後依恭禪師重修觀法，博達儒書，兼閑道宗，無不該覽。雖通諸見，獨以「止觀」以為入道之程，作安心之域。雖眾聖繼想，而以觀音悲智為事行良津，遊心十乘，諦冥三觀，四悉利物，六即體徧。雖致心物表，身厭人寰，情捐舊廬，志栖林壑。唯十八種，十二頭陀，隱左溪巖，因以為號。獨坐一室，三十餘秋，麻紵為衣，糲蔬充食。有願生兜率宮，必資福事，乃構殿壁，繢觀音、賓頭盧像。乃焚香斂念，便感五色神光，道俗俱瞻，歎未曾有。此後或猿玃來而捧鉢，或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門，長嘷宛轉于地，朗憫之，焚香精誠，為狗懺悔，不踰旬日，雙目豁明。至開元十六年，刺史王上客屈朗出山，暫居城下。朗辭疾，仍歸本居。厥後誨人匪倦，講不待眾。一欝多羅四十餘年，一尼師壇終身不易。食無重味，居必偏廈。非因尋經典，不然一燭；非因覲聖容，不行一步。其細行修心，蓋徇律法之制，遂得遠域沙門、隣境耆耋擁室填門，若冬陽夏陰，弗召而自至也。其寺宇凋弊，乃指授僧靈稟建其殿宇形像，累二甎塔。繢事不用牛膠，悉調香汁。天台之教鼎盛，何莫由斯也？一日，顧謂門人曰：「吾眾事云畢，年旦暮焉！」以天寶十三年九月十九日薄疾而終，春秋八十有二，僧夏六十一。置塔於巖所，生常撰《法華經科文》二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓、淨安寺慧從、越州法華寺法源、神邕、常州福業寺守真、蘇州報恩寺道遵、明州大寶寺道原、婺州開元寺清辯。「齠年慕道，志意求師；不踰三年，思過半矣！行其道者，號左溪焉！第其傳法，號五祖矣！」禹山沙門神逈著乎真讚矣！
釋玄朗，字慧明，姓傅氏。其先浦陽郡，江夏太守拯公之後。曹魏世，避地于江左，則梁大士翕之六代孫，遂為烏傷人也。母葛氏初妊，夢乘羊車飛空躡虛而覺身重。自茲已後，葷血惡聞。殆乎產蓐，亦如初寐。覺後心輕體安，嬰兒不啼，唍爾而笑。九歲出家，師授其經，日過七紙。如意元年閏五月十九日，勅度配清泰寺。弱冠，遠尋光州岸律師，受滿足戒。旋學律範。又博覽經論，搜求異同，尤切《涅槃》。常恨古人雖有章疏，判斷未為平允。往在會稽妙喜寺與印宗禪師商確祕要，雖互相述許，大旨未周。聞天台一宗可以清眾滯，可以趣一理，因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州智威——時傳威是徐陵後身，灌頂師之高足也。朗親附之，不患貧苦。達《法華》、《淨名》、《大論》、《止觀》、《禪門》等，凡一宗之教迹，研覈至精。後依恭禪師重修觀法，博達儒書，兼閑道宗，無不該覽。雖通諸見，獨以「止觀」以為入道之程，作安心之域。雖眾聖繼想，而以觀音悲智為事行良津，遊心十乘，諦冥三觀，四悉利物，六即體徧。雖致心物表，身厭人寰，情捐舊廬，志栖林壑。唯十八種，十二頭陀，隱左溪巖，因以為號。獨坐一室，三十餘秋，麻紵為衣，糲蔬充食。有願生兜率宮，必資福事，乃構殿壁，繢觀音、賓頭盧像。乃焚香斂念，便感五色神光，道俗俱瞻，歎未曾有。此後或猿玃來而捧鉢，或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門，長嘷宛轉于地，朗憫之，焚香精誠，為狗懺悔，不踰旬日，雙目豁明。至開元十六年，刺史王上客屈朗出山，暫居城下。朗辭疾，仍歸本居。厥後誨人匪倦，講不待眾。一欝多羅四十餘年，一尼師壇終身不易。食無重味，居必偏廈。非因尋經典，不然一燭；非因覲聖容，不行一步。其細行修心，蓋徇律法之制，遂得遠域沙門、隣境耆耋擁室填門，若冬陽夏陰，弗召而自至也。其寺宇凋弊，乃指授僧靈稟建其殿宇形像，累二甎塔。繢事不用牛膠，悉調香汁。天台之教鼎盛，何莫由斯也？一日，顧謂門人曰：「吾眾事云畢，年旦暮焉！」以天寶十三年九月十九日薄疾而終，春秋八十有二，僧夏六十一。置塔於巖所，生常撰《法華經科文》二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓、淨安寺慧從、越州法華寺法源、神邕、常州福業寺守真、蘇州報恩寺道遵、明州大寶寺道原、婺州開元寺清辯。「齠年慕道，志意求師；不踰三年，思過半矣！行其道者，號左溪焉！第其傳法，號五祖矣！」禹山沙門神逈著乎真讚矣！
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：觀其唐世已上，求戒者得自選名德為師。近代官度，以引次排之，立司存主之，不由己也。朗之求戒，不其是乎？如是師資相練，恩義所生；脫臨事請為，則喻同野馬也。
系曰：觀其唐世已上，求戒者得自選名德為師。近代官度，以引次排之，立司存主之，不由己也。朗之求戒，不其是乎？如是師資相練，恩義所生；脫臨事請為，則喻同野馬也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐湖州佛川寺慧明傳
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋慧明，俗姓陳氏，漢太丘長寔之後，世居頴川。永嘉南渡，祖為司徒掾，曾祖仲文有佐命于陳，封丹陽公。祖為雙溪、穀熟二縣令。考為蘭陵長，乃為蘭陵人也。明母氏初感之日，如持佛戒，足惡履于葷園，口不甞于鱻器。神夢髣髴，如聞法音。既而誕焉，年漸及丱，方祈捨俗，父母偕聽。至受具時，即開元七年也。習學律藏，甞謂人曰：「昔者繁刑首作，伯成子遁焉。吾雖不捨律儀，而惡乎諍論紛紛。若心印心之法至矣哉！」乃西詣方巖，頓開心地。天寶中有願於清涼山，淮汴阻兵，明即旋策。與禪客遇，同遊宛陵，於上石門置蘭若三所，有大[虥-儿+巾]來擾，如撫尨焉。時荐饑，群盜欲至，必號呼先告，往往有徵焉。先是此鄉好弋獵，明化之，皆焚罝網器仗矣。至天寶五年，爰止乎魚陂道場。有瑀公者——白土史宗之流，迹邇行微，世莫之識——，始相見曰：「南祖傳教菩薩，來何晚耶？」他日同登魚陂峯頂，見東南有山，蒼琅獨秀，謂瑀公曰：「吾與此山宿有緣矣。」天寶八年，有制度人。州將韋南金舉高行，黑白狀請，隷名州中寧化道場。明固辭，改隷佛川——即疇昔魚陂所望之峯，梁吳均故宅之所，地《志》云：「青山南掘得古佛二軀，莫知年代。獲像之地，靈泉涌起，因名『佛川』焉。」泉側有吳王古祠，風俗淫祀，濫以犧牲。於是明夜泊廟間，雷雨荐至，林摧瓦飛。頃之，雨收月在，見一丈夫容衛甚盛。明曰：「居士，生為賢人，死為明神，奈何使蒼生每被血食，豈知此事殃爾業耶？」神曰：「非弟子本意，人自為之。」禮懺再三，因與受菩薩戒。神欣然曰：「師欲移寺，弟子願捨此處，永奉禪宮。」後果移寺於祠側，獲銅盤之底篆文，有「慧明」二字焉。建中元年正月示疾，其日庭水春染，山雨晝冥，猛虎繞垣悲嘯而去。十二日，奄然長往，春秋八十四，僧臘五十一。二月十二日建塔于寺西山焉。傳法弟子慧解、慧敏、如知三人也——若鶖子、採菽之倫也。菩薩戒弟子，刺史盧幼平、顏真卿、獨孤問俗、杜位、裴清，深於禪味。俾晝公為塔銘焉。
釋慧明，俗姓陳氏，漢太丘長寔之後，世居頴川。永嘉南渡，祖為司徒掾，曾祖仲文有佐命于陳，封丹陽公。祖為雙溪、穀熟二縣令。考為蘭陵長，乃為蘭陵人也。明母氏初感之日，如持佛戒，足惡履于葷園，口不甞于鱻器。神夢髣髴，如聞法音。既而誕焉，年漸及丱，方祈捨俗，父母偕聽。至受具時，即開元七年也。習學律藏，甞謂人曰：「昔者繁刑首作，伯成子遁焉。吾雖不捨律儀，而惡乎諍論紛紛。若心印心之法至矣哉！」乃西詣方巖，頓開心地。天寶中有願於清涼山，淮汴阻兵，明即旋策。與禪客遇，同遊宛陵，於上石門置蘭若三所，有大[虥-儿+巾]來擾，如撫尨焉。時荐饑，群盜欲至，必號呼先告，往往有徵焉。先是此鄉好弋獵，明化之，皆焚罝網器仗矣。至天寶五年，爰止乎魚陂道場。有瑀公者——白土史宗之流，迹邇行微，世莫之識——，始相見曰：「南祖傳教菩薩，來何晚耶？」他日同登魚陂峯頂，見東南有山，蒼琅獨秀，謂瑀公曰：「吾與此山宿有緣矣。」天寶八年，有制度人。州將韋南金舉高行，黑白狀請，隷名州中寧化道場。明固辭，改隷佛川——即疇昔魚陂所望之峯，梁吳均故宅之所，地《志》云：「青山南掘得古佛二軀，莫知年代。獲像之地，靈泉涌起，因名『佛川』焉。」泉側有吳王古祠，風俗淫祀，濫以犧牲。於是明夜泊廟間，雷雨荐至，林摧瓦飛。頃之，雨收月在，見一丈夫容衛甚盛。明曰：「居士，生為賢人，死為明神，奈何使蒼生每被血食，豈知此事殃爾業耶？」神曰：「非弟子本意，人自為之。」禮懺再三，因與受菩薩戒。神欣然曰：「師欲移寺，弟子願捨此處，永奉禪宮。」後果移寺於祠側，獲銅盤之底篆文，有「慧明」二字焉。建中元年正月示疾，其日庭水春染，山雨晝冥，猛虎繞垣悲嘯而去。十二日，奄然長往，春秋八十四，僧臘五十一。二月十二日建塔于寺西山焉。傳法弟子慧解、慧敏、如知三人也——若鶖子、採菽之倫也。菩薩戒弟子，刺史盧幼平、顏真卿、獨孤問俗、杜位、裴清，深於禪味。俾晝公為塔銘焉。
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唐湖州大雲寺子瑀傳
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釋子瑀字真瑛，姓沈氏，吳興德清人也。其先亡國於沈，因以為氏，春秋沈子之後也。瑀生而聰慧，不以師授。年未總角，辭親出家，以如意年中大赦度人，壞衣削䰂，煤炱世事，於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請，不遑假寐。三日之夕，見有神人儼然在目，倏往忽來，或同或異，得非至誠乎？於是燭如來燈，佩菩薩印。證聖中歸于大雲道場，堅執律柄，僧綱釐舉，不亦宜哉！瑀素履純厖，無咎無譽。使天下之士有外道焉！有闡提焉——心如飄風，言若泉涌，撓我聖教，擠我妙門——，瑀示以從容，誘以方便，莫不稽首挫色而聞命焉！常禮一萬五千佛名兼慈悲懺，日夜一匝，或二日、三日一匝。夜有聖僧九人降於禮懺之所，相與行道，彈指而去。或夜無燈燭，心口是念，圓光照室，如坐月中。如此則往往有之。瑀慨德清徧邑，未有塔寺，遂銳懷營構。一唱齊和，乃成精宇。前後寫經三藏，凡一萬六千卷。天寶初，臨安足法師死，經三宿，將入地獄，冥中見瑀引至王所，謂王曰：「此人能講《涅槃經》，王宜宥之。」王曰：「唯聞巖崙師能講，不聞此師名，何也？」如是再三，王不能屈，因赦之。曾是，鄉人施𤛒牛者——天然不孕——，因而出乳，其通感如是。以十一年秋禪坐而終。十二年春，將啟靈龕，欲焚之，容色不變，如生，雖少林孕髭，蘄春育髮，何獨嘉也？大理評事攝監察御史姚淡、主客郎中姚泲、刺史楊慧才偕歸信焉。
釋子瑀字真瑛，姓沈氏，吳興德清人也。其先亡國於沈，因以為氏，春秋沈子之後也。瑀生而聰慧，不以師授。年未總角，辭親出家，以如意年中大赦度人，壞衣削䰂，煤炱世事，於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請，不遑假寐。三日之夕，見有神人儼然在目，倏往忽來，或同或異，得非至誠乎？於是燭如來燈，佩菩薩印。證聖中歸于大雲道場，堅執律柄，僧綱釐舉，不亦宜哉！瑀素履純厖，無咎無譽。使天下之士有外道焉！有闡提焉——心如飄風，言若泉涌，撓我聖教，擠我妙門——，瑀示以從容，誘以方便，莫不稽首挫色而聞命焉！常禮一萬五千佛名兼慈悲懺，日夜一匝，或二日、三日一匝。夜有聖僧九人降於禮懺之所，相與行道，彈指而去。或夜無燈燭，心口是念，圓光照室，如坐月中。如此則往往有之。瑀慨德清徧邑，未有塔寺，遂銳懷營構。一唱齊和，乃成精宇。前後寫經三藏，凡一萬六千卷。天寶初，臨安足法師死，經三宿，將入地獄，冥中見瑀引至王所，謂王曰：「此人能講《涅槃經》，王宜宥之。」王曰：「唯聞巖崙師能講，不聞此師名，何也？」如是再三，王不能屈，因赦之。曾是，鄉人施𤛒牛者——天然不孕——，因而出乳，其通感如是。以十一年秋禪坐而終。十二年春，將啟靈龕，欲焚之，容色不變，如生，雖少林孕髭，蘄春育髮，何獨嘉也？大理評事攝監察御史姚淡、主客郎中姚泲、刺史楊慧才偕歸信焉。
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唐明州慈溪香山寺惟實傳
唐明州慈溪香山寺惟實傳
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釋惟實，姓湯氏，富陽人。其為人也，杜多其行，禪觀其心，淡然靜居，長坐不寐。初母氏抑其願心，不容披削。既而籠開鳥逝，岸穴泉飛，學善財之遍參，同迦葉之練行。天寶中往明州若㠗山，夜聞冥告曰：「達蓬聖跡名山，宜矣！」翌日且登其山，巖洞窈窕，石壁削成，秀異之多，實維靈境。有大佛足跡，詢其山叟，則曰「彼開元年中始現斯瑞」。遂願捿此，有終焉之志。時屬海寇袁晁蜂螘屯聚，分以剽劫，殺戮無辜。至于香山，眾皆奔竄。實據榻瞑目，先以大石掩洞門。賊可三二百數，復舁巨石闊二丈餘，鎮其穴口。實起喑嗚，以掌舉之，群盜羅拜以謝之而去。邑民重之，遂立精舍，弗再歲而成。大曆八年也，太守裴儆奏請署香山題額焉，詔度僧七人隷名矣。以貞元二年冬示疾，終于寺，則跏趺而化也。春秋六十二，法臘三十一矣。
釋惟實，姓湯氏，富陽人。其為人也，杜多其行，禪觀其心，淡然靜居，長坐不寐。初母氏抑其願心，不容披削。既而籠開鳥逝，岸穴泉飛，學善財之遍參，同迦葉之練行。天寶中往明州若㠗山，夜聞冥告曰：「達蓬聖跡名山，宜矣！」翌日且登其山，巖洞窈窕，石壁削成，秀異之多，實維靈境。有大佛足跡，詢其山叟，則曰「彼開元年中始現斯瑞」。遂願捿此，有終焉之志。時屬海寇袁晁蜂螘屯聚，分以剽劫，殺戮無辜。至于香山，眾皆奔竄。實據榻瞑目，先以大石掩洞門。賊可三二百數，復舁巨石闊二丈餘，鎮其穴口。實起喑嗚，以掌舉之，群盜羅拜以謝之而去。邑民重之，遂立精舍，弗再歲而成。大曆八年也，太守裴儆奏請署香山題額焉，詔度僧七人隷名矣。以貞元二年冬示疾，終于寺，則跏趺而化也。春秋六十二，法臘三十一矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐朔方靈武龍興寺增忍傳
唐朔方靈武龍興寺增忍傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋增忍，俗姓史氏，沛國陳留人也。典謁之年，登其鄉校。百氏簡策，寓目入神。藝文且工，乃隨計吏，數舉不捷。會昌初，薄遊塞垣，訪古賀蘭山中，得淨地者白草谷內。發菩提心，頓挂儒冠，直歸釋氏。乃薙草結茅為舍，倍切精進。羌胡之族，競臻供獻酥酪。至五載，節使李彥佐嘉其名節，於龍興寺建別院，號白草焉——蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。大中七年，李公慮其枯悴，躬往敦諭曰：「師何獨善一身，行小乘行？胡不延惜生性，任持教法？所利博哉！」忍執情膠固，遂著〈三教毀傷論〉以見志。帥覽而益加崇重。九年，因讀《大悲經》，究尋四十二臂至「無畏手」，疑而結壇，浹旬禱請，自空中現其正印，雙拳歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者，忍再精慤虔告，畫工濯筆銅椀中，忽感寶性華一朵，枝趺𩬞葉，一皆鮮明，覩者驚歎。至咸通十二年七月十日示滅于白草院，春秋五十九。以十月十七日藏神于水館之南，建塔焉。初，忍刺血寫經，總二百八十三卷。畫盧舍那，閣三十五尺，門一丈六尺。起樣畫《大悲功德》三軸，自著《大悲論》六卷，並藏諸篋笥焉。後節使唐恒夫仰其遺跡，奏乞旌勸，勅諡大師曰廣慧，塔曰念定。弟子無轍，亦致遠之高足，齎血書經二卷、瑞華椀一枚，詣闕奏呈，宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初，中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞，太祖勅致諡曰法空，別賜紫方袍，塞垣榮之。後唐同光中，從事薛昭紀為碑焉。
釋增忍，俗姓史氏，沛國陳留人也。典謁之年，登其鄉校。百氏簡策，寓目入神。藝文且工，乃隨計吏，數舉不捷。會昌初，薄遊塞垣，訪古賀蘭山中，得淨地者白草谷內。發菩提心，頓挂儒冠，直歸釋氏。乃薙草結茅為舍，倍切精進。羌胡之族，競臻供獻酥酪。至五載，節使李彥佐嘉其名節，於龍興寺建別院，號白草焉——蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。大中七年，李公慮其枯悴，躬往敦諭曰：「師何獨善一身，行小乘行？胡不延惜生性，任持教法？所利博哉！」忍執情膠固，遂著〈三教毀傷論〉以見志。帥覽而益加崇重。九年，因讀《大悲經》，究尋四十二臂至「無畏手」，疑而結壇，浹旬禱請，自空中現其正印，雙拳歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者，忍再精慤虔告，畫工濯筆銅椀中，忽感寶性華一朵，枝趺𩬞葉，一皆鮮明，覩者驚歎。至咸通十二年七月十日示滅于白草院，春秋五十九。以十月十七日藏神于水館之南，建塔焉。初，忍刺血寫經，總二百八十三卷。畫盧舍那，閣三十五尺，門一丈六尺。起樣畫《大悲功德》三軸，自著《大悲論》六卷，並藏諸篋笥焉。後節使唐恒夫仰其遺跡，奏乞旌勸，勅諡大師曰廣慧，塔曰念定。弟子無轍，亦致遠之高足，齎血書經二卷、瑞華椀一枚，詣闕奏呈，宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初，中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞，太祖勅致諡曰法空，別賜紫方袍，塞垣榮之。後唐同光中，從事薛昭紀為碑焉。
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唐京兆荷恩寺文瓚傳
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釋文瓚，姓張氏，晉陽人也。天姿整恪，幼事師於并州崇福寺。學該群籍，控帶三乘。至若金版銀繩之籙，龍韜象祕之文，罔不耰耘情田，波濤口海，宣暢皇化，對揚天休，一皆悅服。詔為翻譯，并河南佛授記寺兼京兆安國、荷恩、崇福等寺大德。好修福事，設無遮一百會，凡聖混淆，一皆等施。縱風雲連起，及至齋日，必晴明晏然，感動人祇，福無唐設。春秋六十餘，卒於本院。境內苦霧如泣，數日不解焉。
釋文瓚，姓張氏，晉陽人也。天姿整恪，幼事師於并州崇福寺。學該群籍，控帶三乘。至若金版銀繩之籙，龍韜象祕之文，罔不耰耘情田，波濤口海，宣暢皇化，對揚天休，一皆悅服。詔為翻譯，并河南佛授記寺兼京兆安國、荷恩、崇福等寺大德。好修福事，設無遮一百會，凡聖混淆，一皆等施。縱風雲連起，及至齋日，必晴明晏然，感動人祇，福無唐設。春秋六十餘，卒於本院。境內苦霧如泣，數日不解焉。
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唐太原府崇福寺懷玉傳
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釋懷玉，姓許，并州人也。少而警利，日覽千言，早露鋒芒，逈拔儕類。及其長也，戒節踰峻，梵場龜鑑。志在修葺，無間彼此——夏墟寺宇，經有闕而必補，像有凋而遍修。三任紀綱，特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本，祁寒盛暑，不廢晨暮。增飾淨土院，興事任力，轉加殊麗。代宗嘉之，委為灌頂道場主。真言祕訣有所在矣！春秋六十三，卒於本院云。
釋懷玉，姓許，并州人也。少而警利，日覽千言，早露鋒芒，逈拔儕類。及其長也，戒節踰峻，梵場龜鑑。志在修葺，無間彼此——夏墟寺宇，經有闕而必補，像有凋而遍修。三任紀綱，特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本，祁寒盛暑，不廢晨暮。增飾淨土院，興事任力，轉加殊麗。代宗嘉之，委為灌頂道場主。真言祕訣有所在矣！春秋六十三，卒於本院云。
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唐晉州大梵寺代病師傳
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釋代病者，台州天台人也，姓陳氏。以其甞發大願，盡一報代眾生之病，致本名不顯矣。誕育之辰，祥光充室，隣里異焉。七歲喪父，哀毀幾于滅性。白母求出家，母纔艱阻，遂斷一指，親黨敦勸，偏親乃送於國清寺。因戒法登滿，誓志觀方。初止今東京，次於河陽，為民救旱，按經繢八龍王，立道場。啟祝畢，投諸河。舉眾咸覩畫像沈躍不定，斯須雲起膚寸，雷雨大作，千里告足。自此歸心者眾。先是三城間多暴風雹，動傷苗稼雉堞，號為毒龍為之也。代病為誦密語，後經歲序，都亡是患。盟津民立堂宇若生祠焉。大曆元年，登太行，遊霍山，乃深入幽邃，結茅而居。有盜其盂食，俄見二虎據路，會逢代病，盜叩頭陳悔。慰諭畢，因摩挲虎頭，如是累伏猛獸。其盜本樵子，願依附為苦行焉。其中山神廟——晉、絳之間傳其肹蠁——，代病入廟，勸其受歸戒，絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首，顧其神婦，略無俞答之狀。遂剃神之髮，毀撤神婦。鄉人怪之，聞白州邑。太守怒之曰：「此唐高祖初起至此，久困陰雨，其神見形示路，以迎義師。厥後礱石為像，薦饗無虧。此之髠師無狀敢爾。」俾繫閉於嘉泉寺，扃鍵且嚴。至二十日啟關，寂然禪定，傾城咸往觀禮，或聲磬，舒徐而起。太守急召之不來，以至約令斷頭。代病斬一指以付使者。太守感之，躬就迎請，移置大梵寺，別營甎浮圖以藏其指節矣！由是檀信駢肩躡踵。有窴毒於酒者，賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰：「妾家醞覺美，酌施和尚求福。況以佛不逆眾生願。」代病曰：「汝亦是佛。」然貧女懼反飲，具以情告。代病執杯啜之，俄爾酒氣及兩脛足，地為之僨裂，聞者驚怪。以酒供養，自茲始也。汾隰、西河人有疾，止給與淨水，飲之必瘳。凡屬荐饑，必募糧設食。後於趙州救斯荒歉，作施食道場，前後八會，遐邇賴之，道感多類。以貞元十九年秋七月八日，奄然跏趺示滅。四眾初謂如嘉泉寺之禪定歟，香華供養。至于隔歲，膚肉漸堅，方知永逝，遂漆布繢畫之。武宗廢塔像，無巨細皆毀除，或議之移入陶竈中。既而生瑞草一本，其狀亭亭若蓋，盤錯縈紆，庇其風雨而有餘也。宣宗即位，佛事中興，綱紏比丘造小亭，移真形窴於此。先於嘉泉寺斷指節，已過百齡，筋肉甲爪光潤且如金色。或屬兵革，城陷指亡。後有齎出逃難，事息歸還。亦陰福其逋亡者，至今平陽人崇信焉。
釋代病者，台州天台人也，姓陳氏。以其甞發大願，盡一報代眾生之病，致本名不顯矣。誕育之辰，祥光充室，隣里異焉。七歲喪父，哀毀幾于滅性。白母求出家，母纔艱阻，遂斷一指，親黨敦勸，偏親乃送於國清寺。因戒法登滿，誓志觀方。初止今東京，次於河陽，為民救旱，按經繢八龍王，立道場。啟祝畢，投諸河。舉眾咸覩畫像沈躍不定，斯須雲起膚寸，雷雨大作，千里告足。自此歸心者眾。先是三城間多暴風雹，動傷苗稼雉堞，號為毒龍為之也。代病為誦密語，後經歲序，都亡是患。盟津民立堂宇若生祠焉。大曆元年，登太行，遊霍山，乃深入幽邃，結茅而居。有盜其盂食，俄見二虎據路，會逢代病，盜叩頭陳悔。慰諭畢，因摩挲虎頭，如是累伏猛獸。其盜本樵子，願依附為苦行焉。其中山神廟——晉、絳之間傳其肹蠁——，代病入廟，勸其受歸戒，絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首，顧其神婦，略無俞答之狀。遂剃神之髮，毀撤神婦。鄉人怪之，聞白州邑。太守怒之曰：「此唐高祖初起至此，久困陰雨，其神見形示路，以迎義師。厥後礱石為像，薦饗無虧。此之髠師無狀敢爾。」俾繫閉於嘉泉寺，扃鍵且嚴。至二十日啟關，寂然禪定，傾城咸往觀禮，或聲磬，舒徐而起。太守急召之不來，以至約令斷頭。代病斬一指以付使者。太守感之，躬就迎請，移置大梵寺，別營甎浮圖以藏其指節矣！由是檀信駢肩躡踵。有窴毒於酒者，賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰：「妾家醞覺美，酌施和尚求福。況以佛不逆眾生願。」代病曰：「汝亦是佛。」然貧女懼反飲，具以情告。代病執杯啜之，俄爾酒氣及兩脛足，地為之僨裂，聞者驚怪。以酒供養，自茲始也。汾隰、西河人有疾，止給與淨水，飲之必瘳。凡屬荐饑，必募糧設食。後於趙州救斯荒歉，作施食道場，前後八會，遐邇賴之，道感多類。以貞元十九年秋七月八日，奄然跏趺示滅。四眾初謂如嘉泉寺之禪定歟，香華供養。至于隔歲，膚肉漸堅，方知永逝，遂漆布繢畫之。武宗廢塔像，無巨細皆毀除，或議之移入陶竈中。既而生瑞草一本，其狀亭亭若蓋，盤錯縈紆，庇其風雨而有餘也。宣宗即位，佛事中興，綱紏比丘造小亭，移真形窴於此。先於嘉泉寺斷指節，已過百齡，筋肉甲爪光潤且如金色。或屬兵革，城陷指亡。後有齎出逃難，事息歸還。亦陰福其逋亡者，至今平陽人崇信焉。
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宋高僧傳卷第二十六
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