宋高僧傳卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第二十六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

興福篇第九之一(正傳十四人附見二人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興福篇第九之一(正傳十四人附見二人)

周京師法成傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周京師法成傳

釋法成，本姓王，名守慎，官至監察御史。屬天后猜貳，信酷吏羅織，乃避法官，乞出家為僧。苦節勤於化導，聲發響隨，行高質直。長安中，於京兆西市疏鑿大坎，號曰「海池」焉——支分永安渠以注之，以為放生之所。池上佛屋經樓，皆成所造。穿池之際，獲古石，銘云「百年為市，而後為池。」自隋朝置都立市，至于時正一百年矣。儀鳳二年，望氣者云：「此坊有異氣。」勅掘之，得石函，函內貯佛舍利萬餘粒，光色粲爛而堅剛。勅於此處造光宅寺，仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒。武后於此始置七寶臺，遂改寺額，成公居之。行其激勸，多以崇福為己任焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法成，本姓王，名守慎，官至監察御史。屬天后猜貳，信酷吏羅織，乃避法官，乞出家為僧。苦節勤於化導，聲發響隨，行高質直。長安中，於京兆西市疏鑿大坎，號曰「海池」焉——支分永安渠以注之，以為放生之所。池上佛屋經樓，皆成所造。穿池之際，獲古石，銘云「百年為市，而後為池。」自隋朝置都立市，至于時正一百年矣。儀鳳二年，望氣者云：「此坊有異氣。」勅掘之，得石函，函內貯佛舍利萬餘粒，光色粲爛而堅剛。勅於此處造光宅寺，仍散舍利於京寺及諸州府各四十九粒。武后於此始置七寶臺，遂改寺額，成公居之。行其激勸，多以崇福為己任焉。

唐五臺山昭果寺業方傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者，即解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸，古貌軒昂，垂手過膝，眉長數寸，目有重瞳，人望凜然。禮誦無倦，紹脫高躅，動合無形，不捨利物，而再修梵宮。時太原府有士女造立文殊像一軀，將送入山，到淲池河側，洪波汎漲。方乃隔岸焚香啟告，河為流減，過文殊畢，水還瀰溢。後終，建塔在寺西北一里，肉身見存，而多神異焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋業方者，即解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸，古貌軒昂，垂手過膝，眉長數寸，目有重瞳，人望凜然。禮誦無倦，紹脫高躅，動合無形，不捨利物，而再修梵宮。時太原府有士女造立文殊像一軀，將送入山，到淲池河側，洪波汎漲。方乃隔岸焚香啟告，河為流減，過文殊畢，水還瀰溢。後終，建塔在寺西北一里，肉身見存，而多神異焉。

唐上都青龍寺光儀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐上都青龍寺光儀傳

釋光儀，姓李氏，本唐宗室也。父瑯瑘王與越王起兵欲復本朝，中興帝道，不克，天后族誅之，而無噍類。儀方在襁褓中，乳母負之而逃。後數年，則天竊聞瑯瑘有子在民間，購之逾急。乳母將至扶風界中，鬻女工以自給。儀年八歲，狀貌不群，神悟超拔。乳母疑遭貌取而敗，且極憂疑。乃造布襦，置錢於腰腹間，於桑林之下，告之令去。「勅搜不慢，吾慮俱死，無益於事。汝聰頴，必可自立。或一旦富貴，無忘老姥。」言訖對泣。儀慟不自勝，乳母從此而逝矣。儀茫然行至逆旅，與群兒戲。有郡守夫人往夫所住處，方息，俱此見儀群聚，且貌俊爽，因而憐之。召謂之曰：「郎君家何在，而獨行至此？」儀紿之曰：「莊隣於此，有時閑戲耳。」夫人食之，又給之錢，乃解衣而內其錢。日暮尋逕而去，擬投村墅。遇一老僧，呼曰：「爾小子，汝今一身，家已破滅，將奚所適？」儀驚愕佇立，老僧又曰：「出家閑曠，且無憂畏，小子欲之乎？」儀曰：「素所願也。」老僧因携其手至大樹陰，令禮十方佛，歸依常住佛法僧已，因削其䰂。又出袈裟以披服之，小大稱其體。其執持收掩，猶如幾夏比丘。老僧喜曰：「此習性使然，善持僧行。」遂指東北曰：「去此數里有伽藍，汝直詣彼，謁寺主云，我使汝為其弟子也。」言畢，老僧欻然亡矣，方知聖僧也。儀如言趨彼，寺主駭其言，因留之。經十年許，儀已洞明經律，善其禪觀。而屬中宗即位，唐室復興，勅求瑯瑘王後，儀方向寺僧言之。時眾大駭，因出詣扶風李使君——即儀之諸父也。見之悲喜，乃舍之於家，方以狀聞，固請不可。使君有女，年齒相侔，一見儀而心悅，願致情曲。儀恐懾而避焉。他日會，使君夫人出其女，靚粧麗服，從者越多，來而逼之。儀固拒百端，終不屑就，紿之曰：「身不潔，請沐浴待命。」女許諾，方令具湯沐，女出，因閉關。女還排戶，既不得入，自牖窺之，方持削髮刀，顧而言曰：「有于此根，故為慾逼，今若除此，何逼之為？」女懼止之，不可，遂斷其勢，投之于地。儀亦悶絕，戶既不開。俄而使君、夫人俱到，女實情具告，遂破戶視之。漸蘇，命醫工舁歸蠶室，以火燒地，苦酒沃之，坐之于上，以膏傅之。月餘瘡愈，使君奏儀是瑯瑘王子。有勅命驛置至京，引見慰問，優齎豐洽，詔襲父爵。儀懇讓，誓願為僧，確乎不拔。中宗勅令領徒，任置蘭若，自恣化方。儀性好終南山，因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若，凡數十處，率由道聲馳遠，談說動人。或山行十里間，緇素侍者常數千百人，迎候瞻待，甚於權要卿相焉。儀恒居寂定，或言將來事，以決吉凶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋光儀，姓李氏，本唐宗室也。父瑯瑘王與越王起兵欲復本朝，中興帝道，不克，天后族誅之，而無噍類。儀方在襁褓中，乳母負之而逃。後數年，則天竊聞瑯瑘有子在民間，購之逾急。乳母將至扶風界中，鬻女工以自給。儀年八歲，狀貌不群，神悟超拔。乳母疑遭貌取而敗，且極憂疑。乃造布襦，置錢於腰腹間，於桑林之下，告之令去。「勅搜不慢，吾慮俱死，無益於事。汝聰頴，必可自立。或一旦富貴，無忘老姥。」言訖對泣。儀慟不自勝，乳母從此而逝矣。儀茫然行至逆旅，與群兒戲。有郡守夫人往夫所住處，方息，俱此見儀群聚，且貌俊爽，因而憐之。召謂之曰：「郎君家何在，而獨行至此？」儀紿之曰：「莊隣於此，有時閑戲耳。」夫人食之，又給之錢，乃解衣而內其錢。日暮尋逕而去，擬投村墅。遇一老僧，呼曰：「爾小子，汝今一身，家已破滅，將奚所適？」儀驚愕佇立，老僧又曰：「出家閑曠，且無憂畏，小子欲之乎？」儀曰：「素所願也。」老僧因携其手至大樹陰，令禮十方佛，歸依常住佛法僧已，因削其䰂。又出袈裟以披服之，小大稱其體。其執持收掩，猶如幾夏比丘。老僧喜曰：「此習性使然，善持僧行。」遂指東北曰：「去此數里有伽藍，汝直詣彼，謁寺主云，我使汝為其弟子也。」言畢，老僧欻然亡矣，方知聖僧也。儀如言趨彼，寺主駭其言，因留之。經十年許，儀已洞明經律，善其禪觀。而屬中宗即位，唐室復興，勅求瑯瑘王後，儀方向寺僧言之。時眾大駭，因出詣扶風李使君——即儀之諸父也。見之悲喜，乃舍之於家，方以狀聞，固請不可。使君有女，年齒相侔，一見儀而心悅，願致情曲。儀恐懾而避焉。他日會，使君夫人出其女，靚粧麗服，從者越多，來而逼之。儀固拒百端，終不屑就，紿之曰：「身不潔，請沐浴待命。」女許諾，方令具湯沐，女出，因閉關。女還排戶，既不得入，自牖窺之，方持削髮刀，顧而言曰：「有于此根，故為慾逼，今若除此，何逼之為？」女懼止之，不可，遂斷其勢，投之于地。儀亦悶絕，戶既不開。俄而使君、夫人俱到，女實情具告，遂破戶視之。漸蘇，命醫工舁歸蠶室，以火燒地，苦酒沃之，坐之于上，以膏傅之。月餘瘡愈，使君奏儀是瑯瑘王子。有勅命驛置至京，引見慰問，優齎豐洽，詔襲父爵。儀懇讓，誓願為僧，確乎不拔。中宗勅令領徒，任置蘭若，自恣化方。儀性好終南山，因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若，凡數十處，率由道聲馳遠，談說動人。或山行十里間，緇素侍者常數千百人，迎候瞻待，甚於權要卿相焉。儀恒居寂定，或言將來事，以決吉凶

，必無差忒，人益歸之。開元二十三年六月二十三日，先囑累弟子：「當謹護身口，勿事諠譁。祖師意無別事，靜則真法現前。此外提唱，皆不獲已。」言極激切。因北首而臥，枕肱右脇，著席而亡——此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南，乃鑿原成室而封之。柩之發也，異香芬馥，狀貌如生。祖車出城，白鶴數百鳴唳空中，綵雲依約，覆車數十里。道俗號咷，多持孝服。所葬之地，遂建天寶寺，弟子皆留而守之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，必無差忒，人益歸之。開元二十三年六月二十三日，先囑累弟子：「當謹護身口，勿事諠譁。祖師意無別事，靜則真法現前。此外提唱，皆不獲已。」言極激切。因北首而臥，枕肱右脇，著席而亡——此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南，乃鑿原成室而封之。柩之發也，異香芬馥，狀貌如生。祖車出城，白鶴數百鳴唳空中，綵雲依約，覆車數十里。道俗號咷，多持孝服。所葬之地，遂建天寶寺，弟子皆留而守之。

唐鎮州大悲寺自覺傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鎮州大悲寺自覺傳

釋自覺，博陵望都人也。稚齒厭于俗態，俄白親老言：「兒樂從佛求度世去。」二親驚愕，咄咤俾去。然無慚怍，再拜請命，乃強禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗群，立字曰自覺。訓之曰：「汝聞名思義。」答曰：「佛種從緣起，唯聽明誨矣。」既而誦經及格蒙度。至德二年年滿，鎮州受具足法。即往靈壽縣禪法寺習律經論，勤瘁九年，皆造微也。便言「當入太行山，於一磐石上結茅庵三畝，小溪為蘭若，不亦快乎！」大曆元年九月晦，往平山縣界，得重林山院，果應所求，遁跡自娛。至二年五月，天其旱暵，覺則跣足經行，冬則右肩偏袒。其林薄山谷，虎狼狃跡重複。唯拾果采蔬，卯時一食。時恒陽節度使張君患炎旱，聞覺精苦，躬入山請其祈雨。張語之曰：「某無政術，致累百姓三年亢陽，借苦引咎自責，良無補矣。或云龍王多依師聽法，忘其施雨。願師垂救旱之誓，有如白水。如念蒼生，請輟禪定，略入軍府。」覺乃虔恪啟告龍神，未移晷刻，天輒大雨，二辰告足。張帥歸向勤重，若孝子之事父母焉。覺始入法已來，學諸佛因中誓願，其數亦四十九也。其一願：身長隨大悲菩薩，次願：造鑄大悲像寺。及乎發言響應，檀施臻萃，用赤金鼓鑄成，舉高四十九尺，梵相端嚴，眼臂全具。迨更年稔，寺亦隨成，今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念，至三更，見神光二道作，中金色，於晃朗中見彌陀佛，觀音、勢至左右翼從，佛垂金臂呼自覺聲，漸下雲來，摩其頂曰：「守願勿悛，無宜懈廢，利物為先。汝去吾隨，任從汝意。」言畢雲收，杳無眹迹。覺以願心酬畢，返山林之間，擇送終之處。貞元十一年二月望夜，有神人現半身，若毘沙門狀，謂曰：「師今歲滅度矣。」舉手謝神人曰：「往來定分，吾聞命矣。」其年六月十四日，奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山寺，州府人苦留，終於大悲寺南遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲為恒陽奇事，感應潛通，至周顯德初，勅鑄九府圓法，天下銅像，一例除毀。時州人相率出錢贖此像，不允，登即爐槖鎔冶。真定之人莫不悲悼。時炭熾飛煙，無之，從頂至胸，旋收銅汁，斯須計料，匠氏暴卒，自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄令全，代懺前事焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋自覺，博陵望都人也。稚齒厭于俗態，俄白親老言：「兒樂從佛求度世去。」二親驚愕，咄咤俾去。然無慚怍，再拜請命，乃強禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗群，立字曰自覺。訓之曰：「汝聞名思義。」答曰：「佛種從緣起，唯聽明誨矣。」既而誦經及格蒙度。至德二年年滿，鎮州受具足法。即往靈壽縣禪法寺習律經論，勤瘁九年，皆造微也。便言「當入太行山，於一磐石上結茅庵三畝，小溪為蘭若，不亦快乎！」大曆元年九月晦，往平山縣界，得重林山院，果應所求，遁跡自娛。至二年五月，天其旱暵，覺則跣足經行，冬則右肩偏袒。其林薄山谷，虎狼狃跡重複。唯拾果采蔬，卯時一食。時恒陽節度使張君患炎旱，聞覺精苦，躬入山請其祈雨。張語之曰：「某無政術，致累百姓三年亢陽，借苦引咎自責，良無補矣。或云龍王多依師聽法，忘其施雨。願師垂救旱之誓，有如白水。如念蒼生，請輟禪定，略入軍府。」覺乃虔恪啟告龍神，未移晷刻，天輒大雨，二辰告足。張帥歸向勤重，若孝子之事父母焉。覺始入法已來，學諸佛因中誓願，其數亦四十九也。其一願：身長隨大悲菩薩，次願：造鑄大悲像寺。及乎發言響應，檀施臻萃，用赤金鼓鑄成，舉高四十九尺，梵相端嚴，眼臂全具。迨更年稔，寺亦隨成，今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念，至三更，見神光二道作，中金色，於晃朗中見彌陀佛，觀音、勢至左右翼從，佛垂金臂呼自覺聲，漸下雲來，摩其頂曰：「守願勿悛，無宜懈廢，利物為先。汝去吾隨，任從汝意。」言畢雲收，杳無眹迹。覺以願心酬畢，返山林之間，擇送終之處。貞元十一年二月望夜，有神人現半身，若毘沙門狀，謂曰：「師今歲滅度矣。」舉手謝神人曰：「往來定分，吾聞命矣。」其年六月十四日，奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山寺，州府人苦留，終於大悲寺南遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲為恒陽奇事，感應潛通，至周顯德初，勅鑄九府圓法，天下銅像，一例除毀。時州人相率出錢贖此像，不允，登即爐槖鎔冶。真定之人莫不悲悼。時炭熾飛煙，無之，從頂至胸，旋收銅汁，斯須計料，匠氏暴卒，自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄令全，代懺前事焉。

唐今東京相國寺慧雲傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐今東京相國寺慧雲傳

釋慧雲，姓姚氏，湖湘人也。性識精明，氣貌疎朗。高宗麟德元年——正十歲矣——，邈然有出塵之志，二親多厭沮之。其心匪席，不可卷也，父哀其所願，從往南嶽初祖禪師稟承慈訓，而能黠慧，好味經教，沈默如也。至于弱冠，於嶽寺受具足法。自專護戒，且善毘尼，尋罷講科，專營福事。發言響答，化俗風從。立事絕私，士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢，江南振錫，浙汭携囊，務在勸人令捨慳病。隨處蓋造，葺修寺宇二十餘所，皆功成不宰。天后久視元年，江北行化，因緣未會。長安元年，來觀梁苑，夜宿繁臺，企望隨河北岸，有異氣屬天。質明入城尋覩，乃歙州司馬宅西北園中池沼。雲徙步臨岸，見瀾漪中有天宮影，參差樓閣，合沓珠瓔，門牖綵繪，而九重儀像逶迤而千狀——直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事，喜貫心膺：「吾聞《智嚴經》說：『瑠璃地上現宮殿之影』，此不思議之境界也。今決擬建梵宮，答其徵瑞。」乃挂錫于安業寺。神龍二年丙午，往濮州屬縣報成寺，發願為國摹寫彌勒像，舉高一丈八尺，募人出赤金。于時施者委輸，逡巡若丘阜矣。遂振槖籥，程巧工，一鑄克成，相好奇特。殆景龍四年庚戌六月，屬溫王讓位奉睿宗——叔父也。景雲元年，雲於寺東廊南隅造別殿安聖容。始云治材，方議版築，檀越眾議紛紜，未成建樹。至二年辛亥，於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅。方事興工，掘得古碑，則北齊天保六年乙亥歲置建國寺，乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚嘆，同舍利弗悲螘垤焉。採訪使君稱異再三，遂沿此記，改福慧為建國寺，迎取安業聖容及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和，是歲刑部尚書王志愔為採訪使，至浚郊宣勅：「應凡寺院無名額者，並令毀撤，所有銅鐵佛像收入近寺。」雲移所鑄像，及造殿宇門廊，猶虧綵繢。遇新勅，乃輟工。雲於彌勒像前，泣淚焚香，重禮重告曰：「若與此有緣，當現奇瑞，策悟群心。」少頃，像首上放金色光，照曜天地，滿城士庶皆嘆希有。是時生謗毀者隨喪兩目，又有舌腫一尺許者。遠近傳聞，爭來瞻禮，捨施如山，乃全勝概。像坐垂趺，人觀稽顙。涉惡報者，雲望像為其悔過，斯須失明者重視，舌卷者能言，皆願為寺之奴，持鐘掃地也。採訪使王志愔、賀蘭務同錄祥瑞奏聞。睿宗潛符夢想，有勅改「建國」之牓為「相國」——蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍勅佛授記寺大德明幹同共檢校功德，勿令州府煩擾。中書舍人賈曾、侍郎崔沼、給事中盧逸、中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿，共構因緣——或啟發心之元，或施外護之力。先天中行傳神于潞邸，玄宗即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧雲，姓姚氏，湖湘人也。性識精明，氣貌疎朗。高宗麟德元年——正十歲矣——，邈然有出塵之志，二親多厭沮之。其心匪席，不可卷也，父哀其所願，從往南嶽初祖禪師稟承慈訓，而能黠慧，好味經教，沈默如也。至于弱冠，於嶽寺受具足法。自專護戒，且善毘尼，尋罷講科，專營福事。發言響答，化俗風從。立事絕私，士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢，江南振錫，浙汭携囊，務在勸人令捨慳病。隨處蓋造，葺修寺宇二十餘所，皆功成不宰。天后久視元年，江北行化，因緣未會。長安元年，來觀梁苑，夜宿繁臺，企望隨河北岸，有異氣屬天。質明入城尋覩，乃歙州司馬宅西北園中池沼。雲徙步臨岸，見瀾漪中有天宮影，參差樓閣，合沓珠瓔，門牖綵繪，而九重儀像逶迤而千狀——直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事，喜貫心膺：「吾聞《智嚴經》說：『瑠璃地上現宮殿之影』，此不思議之境界也。今決擬建梵宮，答其徵瑞。」乃挂錫于安業寺。神龍二年丙午，往濮州屬縣報成寺，發願為國摹寫彌勒像，舉高一丈八尺，募人出赤金。于時施者委輸，逡巡若丘阜矣。遂振槖籥，程巧工，一鑄克成，相好奇特。殆景龍四年庚戌六月，屬溫王讓位奉睿宗——叔父也。景雲元年，雲於寺東廊南隅造別殿安聖容。始云治材，方議版築，檀越眾議紛紜，未成建樹。至二年辛亥，於福慧寺經坊北貿新安典午鄭景宅。方事興工，掘得古碑，則北齊天保六年乙亥歲置建國寺，乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚嘆，同舍利弗悲螘垤焉。採訪使君稱異再三，遂沿此記，改福慧為建國寺，迎取安業聖容及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和，是歲刑部尚書王志愔為採訪使，至浚郊宣勅：「應凡寺院無名額者，並令毀撤，所有銅鐵佛像收入近寺。」雲移所鑄像，及造殿宇門廊，猶虧綵繢。遇新勅，乃輟工。雲於彌勒像前，泣淚焚香，重禮重告曰：「若與此有緣，當現奇瑞，策悟群心。」少頃，像首上放金色光，照曜天地，滿城士庶皆嘆希有。是時生謗毀者隨喪兩目，又有舌腫一尺許者。遠近傳聞，爭來瞻禮，捨施如山，乃全勝概。像坐垂趺，人觀稽顙。涉惡報者，雲望像為其悔過，斯須失明者重視，舌卷者能言，皆願為寺之奴，持鐘掃地也。採訪使王志愔、賀蘭務同錄祥瑞奏聞。睿宗潛符夢想，有勅改「建國」之牓為「相國」——蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍勅佛授記寺大德明幹同共檢校功德，勿令州府煩擾。中書舍人賈曾、侍郎崔沼、給事中盧逸、中書侍郎平章事岑羲皆捐俸祿，共構因緣——或啟發心之元，或施外護之力。先天中行傳神于潞邸，玄宗即

位，至八月十五日，上皇御書寺額，奉詔令大德真諦并弟子二人、品官一人，齎勅賜幡華及寺額至，迎受懸挂。雲道化梁園，身榮福樹，百齡有限，四相交遷，終于寺之別院。葬今京之東郊，寺莊塔亭存焉！時號造寺祖師。雲去世後，天寶四載造大閣，號排雲。肅宗至德年中造東塔，號普滿者，至代宗大曆十年畢工。或云造塔僧能分身行化，難測品階。文殊、維摩，是王府友吳道子裝塑。又開元十四年，玄宗東封迴，勅車政道往于闐國摹寫天王樣，就寺壁畫焉。僧智儼募眾畫西庫北壁《三乘入道位次》，皆稱奇絕。今之殿宇皆大順年火災之後蓋造，宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫，時推筆墨之妙矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位，至八月十五日，上皇御書寺額，奉詔令大德真諦并弟子二人、品官一人，齎勅賜幡華及寺額至，迎受懸挂。雲道化梁園，身榮福樹，百齡有限，四相交遷，終于寺之別院。葬今京之東郊，寺莊塔亭存焉！時號造寺祖師。雲去世後，天寶四載造大閣，號排雲。肅宗至德年中造東塔，號普滿者，至代宗大曆十年畢工。或云造塔僧能分身行化，難測品階。文殊、維摩，是王府友吳道子裝塑。又開元十四年，玄宗東封迴，勅車政道往于闐國摹寫天王樣，就寺壁畫焉。僧智儼募眾畫西庫北壁《三乘入道位次》，皆稱奇絕。今之殿宇皆大順年火災之後蓋造，宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫，時推筆墨之妙矣。

唐杭州華嚴寺玄覽傳(慧昶守如) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州華嚴寺玄覽傳(慧昶守如)

釋玄覽，姓褚氏，其先河南人也。食菜于錢塘，因是家焉。覽誕膺明德，生而懸解，深達實相，以崇善本。自初念至于捨家，師承慧昶。昶師德無不滿，眾用皆足，年高行尊，久為師範。及見覽無一息之間違仁，告門人曰：「無上之道，清淨為本。有能一念用其心，吾未見學不足者。江表無真僧久矣，或以此子為法鼓耶？俾遐邇聞之。」其預為達匠之所甄異也如此。其本邑有故華嚴寺，覽以包桑之地，近於玄禮師之先塋，屬隋室不競，法宇弛頹，名將壑遷，跡亦時廢。屬于唐初，募信人重建。文明歲，有勅許還舊額，廣輪制度，兼移基址。背山臨水，往返形勝。覽初以具戒依天竺，次以僧錄住一閑居，後以耆德統華嚴。三寺次第同致于道，道無不在，因教有遷也。覽甞以憫物慈濟為己任，遂議寺前平湖之通川為放生池。時太守袁從禮因茲勸勉，深入慈門，以禁六里。司馬楊敏言感夢，又廣至十里。是以揵鬐掉尾，噞喁浮沈，不虞其害，得遂生性焉。覽又以經像為最，則殿前畫四像，慈氏為首，鑄金銅像三百五十座，彌陀為首；寫經二千餘軸，金字《涅槃經》為首。如是功德，以順現報——故王考宗追贈和州刺史；右散騎常侍封舒國公無量，則覽之元昆也。量修學之日，臨平湖龍見，無不往觀，舒公晏然不離書案，氣度如此。明皇初年，舒公侍講，帝嘉尚之。歸覲太夫人，年已期頤，昆季皆以華皓，晨昏之地，說法而已。覽以開元二十二年示疾，終于臨平所造寺，春秋八十四。僧明了、大覺、普賢、神滿、懷遜，皆參預法流，奉法器藏于細礪洞之下基。工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。又閩中愛同寺釋守如，多事勸誘，越上之民歸若𫑮聚焉。崇樹精廬，以為濟眾，急在利他。開元十年於寺營浴室，患地勢陡高，清泉在下，桔槹無用，汲引步遙，終以為勞。思慮不迨，無由改作。忽一宵下流頓涸，距造浴室所二十餘步，清泉迸出，時謂神功冥作，移此泉耳。七閩之民罔不歸信，終于溫室之偏房矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄覽，姓褚氏，其先河南人也。食菜于錢塘，因是家焉。覽誕膺明德，生而懸解，深達實相，以崇善本。自初念至于捨家，師承慧昶。昶師德無不滿，眾用皆足，年高行尊，久為師範。及見覽無一息之間違仁，告門人曰：「無上之道，清淨為本。有能一念用其心，吾未見學不足者。江表無真僧久矣，或以此子為法鼓耶？俾遐邇聞之。」其預為達匠之所甄異也如此。其本邑有故華嚴寺，覽以包桑之地，近於玄禮師之先塋，屬隋室不競，法宇弛頹，名將壑遷，跡亦時廢。屬于唐初，募信人重建。文明歲，有勅許還舊額，廣輪制度，兼移基址。背山臨水，往返形勝。覽初以具戒依天竺，次以僧錄住一閑居，後以耆德統華嚴。三寺次第同致于道，道無不在，因教有遷也。覽甞以憫物慈濟為己任，遂議寺前平湖之通川為放生池。時太守袁從禮因茲勸勉，深入慈門，以禁六里。司馬楊敏言感夢，又廣至十里。是以揵鬐掉尾，噞喁浮沈，不虞其害，得遂生性焉。覽又以經像為最，則殿前畫四像，慈氏為首，鑄金銅像三百五十座，彌陀為首；寫經二千餘軸，金字《涅槃經》為首。如是功德，以順現報——故王考宗追贈和州刺史；右散騎常侍封舒國公無量，則覽之元昆也。量修學之日，臨平湖龍見，無不往觀，舒公晏然不離書案，氣度如此。明皇初年，舒公侍講，帝嘉尚之。歸覲太夫人，年已期頤，昆季皆以華皓，晨昏之地，說法而已。覽以開元二十二年示疾，終于臨平所造寺，春秋八十四。僧明了、大覺、普賢、神滿、懷遜，皆參預法流，奉法器藏于細礪洞之下基。工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。又閩中愛同寺釋守如，多事勸誘，越上之民歸若𫑮聚焉。崇樹精廬，以為濟眾，急在利他。開元十年於寺營浴室，患地勢陡高，清泉在下，桔槹無用，汲引步遙，終以為勞。思慮不迨，無由改作。忽一宵下流頓涸，距造浴室所二十餘步，清泉迸出，時謂神功冥作，移此泉耳。七閩之民罔不歸信，終于溫室之偏房矣。

唐東陽清泰寺玄朗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗，字慧明，姓傅氏。其先浦陽郡，江夏太守拯公之後。曹魏世，避地于江左，則梁大士翕之六代孫，遂為烏傷人也。母葛氏初妊，夢乘羊車飛空躡虛而覺身重。自茲已後，葷血惡聞。殆乎產蓐，亦如初寐。覺後心輕體安，嬰兒不啼，唍爾而笑。九歲出家，師授其經，日過七紙。如意元年閏五月十九日，勅度配清泰寺。弱冠，遠尋光州岸律師，受滿足戒。旋學律範。又博覽經論，搜求異同，尤切《涅槃》。常恨古人雖有章疏，判斷未為平允。往在會稽妙喜寺與印宗禪師商確祕要，雖互相述許，大旨未周。聞天台一宗可以清眾滯，可以趣一理，因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州智威——時傳威是徐陵後身，灌頂師之高足也。朗親附之，不患貧苦。達《法華》、《淨名》、《大論》、《止觀》、《禪門》等，凡一宗之教迹，研覈至精。後依恭禪師重修觀法，博達儒書，兼閑道宗，無不該覽。雖通諸見，獨以「止觀」以為入道之程，作安心之域。雖眾聖繼想，而以觀音悲智為事行良津，遊心十乘，諦冥三觀，四悉利物，六即體徧。雖致心物表，身厭人寰，情捐舊廬，志栖林壑。唯十八種，十二頭陀，隱左溪巖，因以為號。獨坐一室，三十餘秋，麻紵為衣，糲蔬充食。有願生兜率宮，必資福事，乃構殿壁，繢觀音、賓頭盧像。乃焚香斂念，便感五色神光，道俗俱瞻，歎未曾有。此後或猿玃來而捧鉢，或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門，長嘷宛轉于地，朗憫之，焚香精誠，為狗懺悔，不踰旬日，雙目豁明。至開元十六年，刺史王上客屈朗出山，暫居城下。朗辭疾，仍歸本居。厥後誨人匪倦，講不待眾。一欝多羅四十餘年，一尼師壇終身不易。食無重味，居必偏廈。非因尋經典，不然一燭；非因覲聖容，不行一步。其細行修心，蓋徇律法之制，遂得遠域沙門、隣境耆耋擁室填門，若冬陽夏陰，弗召而自至也。其寺宇凋弊，乃指授僧靈稟建其殿宇形像，累二甎塔。繢事不用牛膠，悉調香汁。天台之教鼎盛，何莫由斯也？一日，顧謂門人曰：「吾眾事云畢，年旦暮焉！」以天寶十三年九月十九日薄疾而終，春秋八十有二，僧夏六十一。置塔於巖所，生常撰《法華經科文》二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓、淨安寺慧從、越州法華寺法源、神邕、常州福業寺守真、蘇州報恩寺道遵、明州大寶寺道原、婺州開元寺清辯。「齠年慕道，志意求師；不踰三年，思過半矣！行其道者，號左溪焉！第其傳法，號五祖矣！」禹山沙門神逈著乎真讚矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄朗，字慧明，姓傅氏。其先浦陽郡，江夏太守拯公之後。曹魏世，避地于江左，則梁大士翕之六代孫，遂為烏傷人也。母葛氏初妊，夢乘羊車飛空躡虛而覺身重。自茲已後，葷血惡聞。殆乎產蓐，亦如初寐。覺後心輕體安，嬰兒不啼，唍爾而笑。九歲出家，師授其經，日過七紙。如意元年閏五月十九日，勅度配清泰寺。弱冠，遠尋光州岸律師，受滿足戒。旋學律範。又博覽經論，搜求異同，尤切《涅槃》。常恨古人雖有章疏，判斷未為平允。往在會稽妙喜寺與印宗禪師商確祕要，雖互相述許，大旨未周。聞天台一宗可以清眾滯，可以趣一理，因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州智威——時傳威是徐陵後身，灌頂師之高足也。朗親附之，不患貧苦。達《法華》、《淨名》、《大論》、《止觀》、《禪門》等，凡一宗之教迹，研覈至精。後依恭禪師重修觀法，博達儒書，兼閑道宗，無不該覽。雖通諸見，獨以「止觀」以為入道之程，作安心之域。雖眾聖繼想，而以觀音悲智為事行良津，遊心十乘，諦冥三觀，四悉利物，六即體徧。雖致心物表，身厭人寰，情捐舊廬，志栖林壑。唯十八種，十二頭陀，隱左溪巖，因以為號。獨坐一室，三十餘秋，麻紵為衣，糲蔬充食。有願生兜率宮，必資福事，乃構殿壁，繢觀音、賓頭盧像。乃焚香斂念，便感五色神光，道俗俱瞻，歎未曾有。此後或猿玃來而捧鉢，或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門，長嘷宛轉于地，朗憫之，焚香精誠，為狗懺悔，不踰旬日，雙目豁明。至開元十六年，刺史王上客屈朗出山，暫居城下。朗辭疾，仍歸本居。厥後誨人匪倦，講不待眾。一欝多羅四十餘年，一尼師壇終身不易。食無重味，居必偏廈。非因尋經典，不然一燭；非因覲聖容，不行一步。其細行修心，蓋徇律法之制，遂得遠域沙門、隣境耆耋擁室填門，若冬陽夏陰，弗召而自至也。其寺宇凋弊，乃指授僧靈稟建其殿宇形像，累二甎塔。繢事不用牛膠，悉調香汁。天台之教鼎盛，何莫由斯也？一日，顧謂門人曰：「吾眾事云畢，年旦暮焉！」以天寶十三年九月十九日薄疾而終，春秋八十有二，僧夏六十一。置塔於巖所，生常撰《法華經科文》二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓、淨安寺慧從、越州法華寺法源、神邕、常州福業寺守真、蘇州報恩寺道遵、明州大寶寺道原、婺州開元寺清辯。「齠年慕道，志意求師；不踰三年，思過半矣！行其道者，號左溪焉！第其傳法，號五祖矣！」禹山沙門神逈著乎真讚矣！

系曰：觀其唐世已上，求戒者得自選名德為師。近代官度，以引次排之，立司存主之，不由己也。朗之求戒，不其是乎？如是師資相練，恩義所生；脫臨事請為，則喻同野馬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：觀其唐世已上，求戒者得自選名德為師。近代官度，以引次排之，立司存主之，不由己也。朗之求戒，不其是乎？如是師資相練，恩義所生；脫臨事請為，則喻同野馬也。

唐湖州佛川寺慧明傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明，俗姓陳氏，漢太丘長寔之後，世居頴川。永嘉南渡，祖為司徒掾，曾祖仲文有佐命于陳，封丹陽公。祖為雙溪、穀熟二縣令。考為蘭陵長，乃為蘭陵人也。明母氏初感之日，如持佛戒，足惡履于葷園，口不甞于鱻器。神夢髣髴，如聞法音。既而誕焉，年漸及丱，方祈捨俗，父母偕聽。至受具時，即開元七年也。習學律藏，甞謂人曰：「昔者繁刑首作，伯成子遁焉。吾雖不捨律儀，而惡乎諍論紛紛。若心印心之法至矣哉！」乃西詣方巖，頓開心地。天寶中有願於清涼山，淮汴阻兵，明即旋策。與禪客遇，同遊宛陵，於上石門置蘭若三所，有大[虥-儿+巾]來擾，如撫尨焉。時荐饑，群盜欲至，必號呼先告，往往有徵焉。先是此鄉好弋獵，明化之，皆焚罝網器仗矣。至天寶五年，爰止乎魚陂道場。有瑀公者——白土史宗之流，迹邇行微，世莫之識——，始相見曰：「南祖傳教菩薩，來何晚耶？」他日同登魚陂峯頂，見東南有山，蒼琅獨秀，謂瑀公曰：「吾與此山宿有緣矣。」天寶八年，有制度人。州將韋南金舉高行，黑白狀請，隷名州中寧化道場。明固辭，改隷佛川——即疇昔魚陂所望之峯，梁吳均故宅之所，地《志》云：「青山南掘得古佛二軀，莫知年代。獲像之地，靈泉涌起，因名『佛川』焉。」泉側有吳王古祠，風俗淫祀，濫以犧牲。於是明夜泊廟間，雷雨荐至，林摧瓦飛。頃之，雨收月在，見一丈夫容衛甚盛。明曰：「居士，生為賢人，死為明神，奈何使蒼生每被血食，豈知此事殃爾業耶？」神曰：「非弟子本意，人自為之。」禮懺再三，因與受菩薩戒。神欣然曰：「師欲移寺，弟子願捨此處，永奉禪宮。」後果移寺於祠側，獲銅盤之底篆文，有「慧明」二字焉。建中元年正月示疾，其日庭水春染，山雨晝冥，猛虎繞垣悲嘯而去。十二日，奄然長往，春秋八十四，僧臘五十一。二月十二日建塔于寺西山焉。傳法弟子慧解、慧敏、如知三人也——若鶖子、採菽之倫也。菩薩戒弟子，刺史盧幼平、顏真卿、獨孤問俗、杜位、裴清，深於禪味。俾晝公為塔銘焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧明，俗姓陳氏，漢太丘長寔之後，世居頴川。永嘉南渡，祖為司徒掾，曾祖仲文有佐命于陳，封丹陽公。祖為雙溪、穀熟二縣令。考為蘭陵長，乃為蘭陵人也。明母氏初感之日，如持佛戒，足惡履于葷園，口不甞于鱻器。神夢髣髴，如聞法音。既而誕焉，年漸及丱，方祈捨俗，父母偕聽。至受具時，即開元七年也。習學律藏，甞謂人曰：「昔者繁刑首作，伯成子遁焉。吾雖不捨律儀，而惡乎諍論紛紛。若心印心之法至矣哉！」乃西詣方巖，頓開心地。天寶中有願於清涼山，淮汴阻兵，明即旋策。與禪客遇，同遊宛陵，於上石門置蘭若三所，有大[虥-儿+巾]來擾，如撫尨焉。時荐饑，群盜欲至，必號呼先告，往往有徵焉。先是此鄉好弋獵，明化之，皆焚罝網器仗矣。至天寶五年，爰止乎魚陂道場。有瑀公者——白土史宗之流，迹邇行微，世莫之識——，始相見曰：「南祖傳教菩薩，來何晚耶？」他日同登魚陂峯頂，見東南有山，蒼琅獨秀，謂瑀公曰：「吾與此山宿有緣矣。」天寶八年，有制度人。州將韋南金舉高行，黑白狀請，隷名州中寧化道場。明固辭，改隷佛川——即疇昔魚陂所望之峯，梁吳均故宅之所，地《志》云：「青山南掘得古佛二軀，莫知年代。獲像之地，靈泉涌起，因名『佛川』焉。」泉側有吳王古祠，風俗淫祀，濫以犧牲。於是明夜泊廟間，雷雨荐至，林摧瓦飛。頃之，雨收月在，見一丈夫容衛甚盛。明曰：「居士，生為賢人，死為明神，奈何使蒼生每被血食，豈知此事殃爾業耶？」神曰：「非弟子本意，人自為之。」禮懺再三，因與受菩薩戒。神欣然曰：「師欲移寺，弟子願捨此處，永奉禪宮。」後果移寺於祠側，獲銅盤之底篆文，有「慧明」二字焉。建中元年正月示疾，其日庭水春染，山雨晝冥，猛虎繞垣悲嘯而去。十二日，奄然長往，春秋八十四，僧臘五十一。二月十二日建塔于寺西山焉。傳法弟子慧解、慧敏、如知三人也——若鶖子、採菽之倫也。菩薩戒弟子，刺史盧幼平、顏真卿、獨孤問俗、杜位、裴清，深於禪味。俾晝公為塔銘焉。

唐湖州大雲寺子瑀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀字真瑛，姓沈氏，吳興德清人也。其先亡國於沈，因以為氏，春秋沈子之後也。瑀生而聰慧，不以師授。年未總角，辭親出家，以如意年中大赦度人，壞衣削䰂，煤炱世事，於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請，不遑假寐。三日之夕，見有神人儼然在目，倏往忽來，或同或異，得非至誠乎？於是燭如來燈，佩菩薩印。證聖中歸于大雲道場，堅執律柄，僧綱釐舉，不亦宜哉！瑀素履純厖，無咎無譽。使天下之士有外道焉！有闡提焉——心如飄風，言若泉涌，撓我聖教，擠我妙門——，瑀示以從容，誘以方便，莫不稽首挫色而聞命焉！常禮一萬五千佛名兼慈悲懺，日夜一匝，或二日、三日一匝。夜有聖僧九人降於禮懺之所，相與行道，彈指而去。或夜無燈燭，心口是念，圓光照室，如坐月中。如此則往往有之。瑀慨德清徧邑，未有塔寺，遂銳懷營構。一唱齊和，乃成精宇。前後寫經三藏，凡一萬六千卷。天寶初，臨安足法師死，經三宿，將入地獄，冥中見瑀引至王所，謂王曰：「此人能講《涅槃經》，王宜宥之。」王曰：「唯聞巖崙師能講，不聞此師名，何也？」如是再三，王不能屈，因赦之。曾是，鄉人施𤛒牛者——天然不孕——，因而出乳，其通感如是。以十一年秋禪坐而終。十二年春，將啟靈龕，欲焚之，容色不變，如生，雖少林孕髭，蘄春育髮，何獨嘉也？大理評事攝監察御史姚淡、主客郎中姚泲、刺史楊慧才偕歸信焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋子瑀字真瑛，姓沈氏，吳興德清人也。其先亡國於沈，因以為氏，春秋沈子之後也。瑀生而聰慧，不以師授。年未總角，辭親出家，以如意年中大赦度人，壞衣削䰂，煤炱世事，於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請，不遑假寐。三日之夕，見有神人儼然在目，倏往忽來，或同或異，得非至誠乎？於是燭如來燈，佩菩薩印。證聖中歸于大雲道場，堅執律柄，僧綱釐舉，不亦宜哉！瑀素履純厖，無咎無譽。使天下之士有外道焉！有闡提焉——心如飄風，言若泉涌，撓我聖教，擠我妙門——，瑀示以從容，誘以方便，莫不稽首挫色而聞命焉！常禮一萬五千佛名兼慈悲懺，日夜一匝，或二日、三日一匝。夜有聖僧九人降於禮懺之所，相與行道，彈指而去。或夜無燈燭，心口是念，圓光照室，如坐月中。如此則往往有之。瑀慨德清徧邑，未有塔寺，遂銳懷營構。一唱齊和，乃成精宇。前後寫經三藏，凡一萬六千卷。天寶初，臨安足法師死，經三宿，將入地獄，冥中見瑀引至王所，謂王曰：「此人能講《涅槃經》，王宜宥之。」王曰：「唯聞巖崙師能講，不聞此師名，何也？」如是再三，王不能屈，因赦之。曾是，鄉人施𤛒牛者——天然不孕——，因而出乳，其通感如是。以十一年秋禪坐而終。十二年春，將啟靈龕，欲焚之，容色不變，如生，雖少林孕髭，蘄春育髮，何獨嘉也？大理評事攝監察御史姚淡、主客郎中姚泲、刺史楊慧才偕歸信焉。

唐明州慈溪香山寺惟實傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實，姓湯氏，富陽人。其為人也，杜多其行，禪觀其心，淡然靜居，長坐不寐。初母氏抑其願心，不容披削。既而籠開鳥逝，岸穴泉飛，學善財之遍參，同迦葉之練行。天寶中往明州若㠗山，夜聞冥告曰：「達蓬聖跡名山，宜矣！」翌日且登其山，巖洞窈窕，石壁削成，秀異之多，實維靈境。有大佛足跡，詢其山叟，則曰「彼開元年中始現斯瑞」。遂願捿此，有終焉之志。時屬海寇袁晁蜂螘屯聚，分以剽劫，殺戮無辜。至于香山，眾皆奔竄。實據榻瞑目，先以大石掩洞門。賊可三二百數，復舁巨石闊二丈餘，鎮其穴口。實起喑嗚，以掌舉之，群盜羅拜以謝之而去。邑民重之，遂立精舍，弗再歲而成。大曆八年也，太守裴儆奏請署香山題額焉，詔度僧七人隷名矣。以貞元二年冬示疾，終于寺，則跏趺而化也。春秋六十二，法臘三十一矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惟實，姓湯氏，富陽人。其為人也，杜多其行，禪觀其心，淡然靜居，長坐不寐。初母氏抑其願心，不容披削。既而籠開鳥逝，岸穴泉飛，學善財之遍參，同迦葉之練行。天寶中往明州若㠗山，夜聞冥告曰：「達蓬聖跡名山，宜矣！」翌日且登其山，巖洞窈窕，石壁削成，秀異之多，實維靈境。有大佛足跡，詢其山叟，則曰「彼開元年中始現斯瑞」。遂願捿此，有終焉之志。時屬海寇袁晁蜂螘屯聚，分以剽劫，殺戮無辜。至于香山，眾皆奔竄。實據榻瞑目，先以大石掩洞門。賊可三二百數，復舁巨石闊二丈餘，鎮其穴口。實起喑嗚，以掌舉之，群盜羅拜以謝之而去。邑民重之，遂立精舍，弗再歲而成。大曆八年也，太守裴儆奏請署香山題額焉，詔度僧七人隷名矣。以貞元二年冬示疾，終于寺，則跏趺而化也。春秋六十二，法臘三十一矣。

唐朔方靈武龍興寺增忍傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朔方靈武龍興寺增忍傳

釋增忍，俗姓史氏，沛國陳留人也。典謁之年，登其鄉校。百氏簡策，寓目入神。藝文且工，乃隨計吏，數舉不捷。會昌初，薄遊塞垣，訪古賀蘭山中，得淨地者白草谷內。發菩提心，頓挂儒冠，直歸釋氏。乃薙草結茅為舍，倍切精進。羌胡之族，競臻供獻酥酪。至五載，節使李彥佐嘉其名節，於龍興寺建別院，號白草焉——蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。大中七年，李公慮其枯悴，躬往敦諭曰：「師何獨善一身，行小乘行？胡不延惜生性，任持教法？所利博哉！」忍執情膠固，遂著〈三教毀傷論〉以見志。帥覽而益加崇重。九年，因讀《大悲經》，究尋四十二臂至「無畏手」，疑而結壇，浹旬禱請，自空中現其正印，雙拳歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者，忍再精慤虔告，畫工濯筆銅椀中，忽感寶性華一朵，枝趺𩬞葉，一皆鮮明，覩者驚歎。至咸通十二年七月十日示滅于白草院，春秋五十九。以十月十七日藏神于水館之南，建塔焉。初，忍刺血寫經，總二百八十三卷。畫盧舍那，閣三十五尺，門一丈六尺。起樣畫《大悲功德》三軸，自著《大悲論》六卷，並藏諸篋笥焉。後節使唐恒夫仰其遺跡，奏乞旌勸，勅諡大師曰廣慧，塔曰念定。弟子無轍，亦致遠之高足，齎血書經二卷、瑞華椀一枚，詣闕奏呈，宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初，中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞，太祖勅致諡曰法空，別賜紫方袍，塞垣榮之。後唐同光中，從事薛昭紀為碑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋增忍，俗姓史氏，沛國陳留人也。典謁之年，登其鄉校。百氏簡策，寓目入神。藝文且工，乃隨計吏，數舉不捷。會昌初，薄遊塞垣，訪古賀蘭山中，得淨地者白草谷內。發菩提心，頓挂儒冠，直歸釋氏。乃薙草結茅為舍，倍切精進。羌胡之族，競臻供獻酥酪。至五載，節使李彥佐嘉其名節，於龍興寺建別院，號白草焉——蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。大中七年，李公慮其枯悴，躬往敦諭曰：「師何獨善一身，行小乘行？胡不延惜生性，任持教法？所利博哉！」忍執情膠固，遂著〈三教毀傷論〉以見志。帥覽而益加崇重。九年，因讀《大悲經》，究尋四十二臂至「無畏手」，疑而結壇，浹旬禱請，自空中現其正印，雙拳歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者，忍再精慤虔告，畫工濯筆銅椀中，忽感寶性華一朵，枝趺𩬞葉，一皆鮮明，覩者驚歎。至咸通十二年七月十日示滅于白草院，春秋五十九。以十月十七日藏神于水館之南，建塔焉。初，忍刺血寫經，總二百八十三卷。畫盧舍那，閣三十五尺，門一丈六尺。起樣畫《大悲功德》三軸，自著《大悲論》六卷，並藏諸篋笥焉。後節使唐恒夫仰其遺跡，奏乞旌勸，勅諡大師曰廣慧，塔曰念定。弟子無轍，亦致遠之高足，齎血書經二卷、瑞華椀一枚，詣闕奏呈，宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初，中書令西平王韓公遜錄遺跡奏聞，太祖勅致諡曰法空，別賜紫方袍，塞垣榮之。後唐同光中，從事薛昭紀為碑焉。

唐京兆荷恩寺文瓚傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆荷恩寺文瓚傳

釋文瓚，姓張氏，晉陽人也。天姿整恪，幼事師於并州崇福寺。學該群籍，控帶三乘。至若金版銀繩之籙，龍韜象祕之文，罔不耰耘情田，波濤口海，宣暢皇化，對揚天休，一皆悅服。詔為翻譯，并河南佛授記寺兼京兆安國、荷恩、崇福等寺大德。好修福事，設無遮一百會，凡聖混淆，一皆等施。縱風雲連起，及至齋日，必晴明晏然，感動人祇，福無唐設。春秋六十餘，卒於本院。境內苦霧如泣，數日不解焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文瓚，姓張氏，晉陽人也。天姿整恪，幼事師於并州崇福寺。學該群籍，控帶三乘。至若金版銀繩之籙，龍韜象祕之文，罔不耰耘情田，波濤口海，宣暢皇化，對揚天休，一皆悅服。詔為翻譯，并河南佛授記寺兼京兆安國、荷恩、崇福等寺大德。好修福事，設無遮一百會，凡聖混淆，一皆等施。縱風雲連起，及至齋日，必晴明晏然，感動人祇，福無唐設。春秋六十餘，卒於本院。境內苦霧如泣，數日不解焉。

唐太原府崇福寺懷玉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉，姓許，并州人也。少而警利，日覽千言，早露鋒芒，逈拔儕類。及其長也，戒節踰峻，梵場龜鑑。志在修葺，無間彼此——夏墟寺宇，經有闕而必補，像有凋而遍修。三任紀綱，特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本，祁寒盛暑，不廢晨暮。增飾淨土院，興事任力，轉加殊麗。代宗嘉之，委為灌頂道場主。真言祕訣有所在矣！春秋六十三，卒於本院云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷玉，姓許，并州人也。少而警利，日覽千言，早露鋒芒，逈拔儕類。及其長也，戒節踰峻，梵場龜鑑。志在修葺，無間彼此——夏墟寺宇，經有闕而必補，像有凋而遍修。三任紀綱，特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本，祁寒盛暑，不廢晨暮。增飾淨土院，興事任力，轉加殊麗。代宗嘉之，委為灌頂道場主。真言祕訣有所在矣！春秋六十三，卒於本院云。

唐晉州大梵寺代病師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者，台州天台人也，姓陳氏。以其甞發大願，盡一報代眾生之病，致本名不顯矣。誕育之辰，祥光充室，隣里異焉。七歲喪父，哀毀幾于滅性。白母求出家，母纔艱阻，遂斷一指，親黨敦勸，偏親乃送於國清寺。因戒法登滿，誓志觀方。初止今東京，次於河陽，為民救旱，按經繢八龍王，立道場。啟祝畢，投諸河。舉眾咸覩畫像沈躍不定，斯須雲起膚寸，雷雨大作，千里告足。自此歸心者眾。先是三城間多暴風雹，動傷苗稼雉堞，號為毒龍為之也。代病為誦密語，後經歲序，都亡是患。盟津民立堂宇若生祠焉。大曆元年，登太行，遊霍山，乃深入幽邃，結茅而居。有盜其盂食，俄見二虎據路，會逢代病，盜叩頭陳悔。慰諭畢，因摩挲虎頭，如是累伏猛獸。其盜本樵子，願依附為苦行焉。其中山神廟——晉、絳之間傳其肹蠁——，代病入廟，勸其受歸戒，絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首，顧其神婦，略無俞答之狀。遂剃神之髮，毀撤神婦。鄉人怪之，聞白州邑。太守怒之曰：「此唐高祖初起至此，久困陰雨，其神見形示路，以迎義師。厥後礱石為像，薦饗無虧。此之髠師無狀敢爾。」俾繫閉於嘉泉寺，扃鍵且嚴。至二十日啟關，寂然禪定，傾城咸往觀禮，或聲磬，舒徐而起。太守急召之不來，以至約令斷頭。代病斬一指以付使者。太守感之，躬就迎請，移置大梵寺，別營甎浮圖以藏其指節矣！由是檀信駢肩躡踵。有窴毒於酒者，賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰：「妾家醞覺美，酌施和尚求福。況以佛不逆眾生願。」代病曰：「汝亦是佛。」然貧女懼反飲，具以情告。代病執杯啜之，俄爾酒氣及兩脛足，地為之僨裂，聞者驚怪。以酒供養，自茲始也。汾隰、西河人有疾，止給與淨水，飲之必瘳。凡屬荐饑，必募糧設食。後於趙州救斯荒歉，作施食道場，前後八會，遐邇賴之，道感多類。以貞元十九年秋七月八日，奄然跏趺示滅。四眾初謂如嘉泉寺之禪定歟，香華供養。至于隔歲，膚肉漸堅，方知永逝，遂漆布繢畫之。武宗廢塔像，無巨細皆毀除，或議之移入陶竈中。既而生瑞草一本，其狀亭亭若蓋，盤錯縈紆，庇其風雨而有餘也。宣宗即位，佛事中興，綱紏比丘造小亭，移真形窴於此。先於嘉泉寺斷指節，已過百齡，筋肉甲爪光潤且如金色。或屬兵革，城陷指亡。後有齎出逃難，事息歸還。亦陰福其逋亡者，至今平陽人崇信焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋代病者，台州天台人也，姓陳氏。以其甞發大願，盡一報代眾生之病，致本名不顯矣。誕育之辰，祥光充室，隣里異焉。七歲喪父，哀毀幾于滅性。白母求出家，母纔艱阻，遂斷一指，親黨敦勸，偏親乃送於國清寺。因戒法登滿，誓志觀方。初止今東京，次於河陽，為民救旱，按經繢八龍王，立道場。啟祝畢，投諸河。舉眾咸覩畫像沈躍不定，斯須雲起膚寸，雷雨大作，千里告足。自此歸心者眾。先是三城間多暴風雹，動傷苗稼雉堞，號為毒龍為之也。代病為誦密語，後經歲序，都亡是患。盟津民立堂宇若生祠焉。大曆元年，登太行，遊霍山，乃深入幽邃，結茅而居。有盜其盂食，俄見二虎據路，會逢代病，盜叩頭陳悔。慰諭畢，因摩挲虎頭，如是累伏猛獸。其盜本樵子，願依附為苦行焉。其中山神廟——晉、絳之間傳其肹蠁——，代病入廟，勸其受歸戒，絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首，顧其神婦，略無俞答之狀。遂剃神之髮，毀撤神婦。鄉人怪之，聞白州邑。太守怒之曰：「此唐高祖初起至此，久困陰雨，其神見形示路，以迎義師。厥後礱石為像，薦饗無虧。此之髠師無狀敢爾。」俾繫閉於嘉泉寺，扃鍵且嚴。至二十日啟關，寂然禪定，傾城咸往觀禮，或聲磬，舒徐而起。太守急召之不來，以至約令斷頭。代病斬一指以付使者。太守感之，躬就迎請，移置大梵寺，別營甎浮圖以藏其指節矣！由是檀信駢肩躡踵。有窴毒於酒者，賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰：「妾家醞覺美，酌施和尚求福。況以佛不逆眾生願。」代病曰：「汝亦是佛。」然貧女懼反飲，具以情告。代病執杯啜之，俄爾酒氣及兩脛足，地為之僨裂，聞者驚怪。以酒供養，自茲始也。汾隰、西河人有疾，止給與淨水，飲之必瘳。凡屬荐饑，必募糧設食。後於趙州救斯荒歉，作施食道場，前後八會，遐邇賴之，道感多類。以貞元十九年秋七月八日，奄然跏趺示滅。四眾初謂如嘉泉寺之禪定歟，香華供養。至于隔歲，膚肉漸堅，方知永逝，遂漆布繢畫之。武宗廢塔像，無巨細皆毀除，或議之移入陶竈中。既而生瑞草一本，其狀亭亭若蓋，盤錯縈紆，庇其風雨而有餘也。宣宗即位，佛事中興，綱紏比丘造小亭，移真形窴於此。先於嘉泉寺斷指節，已過百齡，筋肉甲爪光潤且如金色。或屬兵革，城陷指亡。後有齎出逃難，事息歸還。亦陰福其逋亡者，至今平陽人崇信焉。