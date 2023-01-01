宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
宋高僧傳卷第二十四
宋高僧傳卷第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
讀誦篇第八之一(正傳二十一人附見三人)
讀誦篇第八之一(正傳二十一人附見三人)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋行堅傳
隋行堅傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋行堅者，未知何許人也，常修禪觀，節操惟嚴，偶事東遊，路出泰山，日之夕矣，入嶽廟，謀之度宵。令曰：「此無別舍，唯神廊廡下可以。然而來寄宿者，必罹暴死之殃。吾師籌之。」堅曰：「無苦。」不得已從之，為藉藁於廡下。堅端坐誦經，可一更，聞屋中環𤧑之聲。須臾，神出，衣冠甚偉，部從焜煌。向堅合掌，堅曰：「聞宿此者多死，豈檀越害之耶？」神曰：「遇死者特至，聞弟子聲而自死焉，非殺之也。願師無慮。」堅固延坐談說。如食頃間，因問之曰：「世傳泰山治鬼，寧有之邪？」神曰：「弟子薄福有之。豈欲見先亡乎？」堅曰：「有兩同學僧已死，願得見之。」神問其名，曰：「一人已生人間；一人在獄受對，不可喚來，師就，可見也。」堅聞甚悅，因起，出不遠而至一處，見獄火光焰甚熾。使者引堅入牆院中，遙見一人在火中號呼，不能言語，形變不可復識，而血肉焦臭，令人傷心。堅不忍歷觀，愍然求出。俄而在廟廡下，復與神坐如故。問曰：「欲救同學，有得理邪？」神曰：「可，能為寫《法華經》，必應得免。」既而將曙，神辭僧入堂。
釋行堅者，未知何許人也，常修禪觀，節操惟嚴，偶事東遊，路出泰山，日之夕矣，入嶽廟，謀之度宵。令曰：「此無別舍，唯神廊廡下可以。然而來寄宿者，必罹暴死之殃。吾師籌之。」堅曰：「無苦。」不得已從之，為藉藁於廡下。堅端坐誦經，可一更，聞屋中環𤧑之聲。須臾，神出，衣冠甚偉，部從焜煌。向堅合掌，堅曰：「聞宿此者多死，豈檀越害之耶？」神曰：「遇死者特至，聞弟子聲而自死焉，非殺之也。願師無慮。」堅固延坐談說。如食頃間，因問之曰：「世傳泰山治鬼，寧有之邪？」神曰：「弟子薄福有之。豈欲見先亡乎？」堅曰：「有兩同學僧已死，願得見之。」神問其名，曰：「一人已生人間；一人在獄受對，不可喚來，師就，可見也。」堅聞甚悅，因起，出不遠而至一處，見獄火光焰甚熾。使者引堅入牆院中，遙見一人在火中號呼，不能言語，形變不可復識，而血肉焦臭，令人傷心。堅不忍歷觀，愍然求出。俄而在廟廡下，復與神坐如故。問曰：「欲救同學，有得理邪？」神曰：「可，能為寫《法華經》，必應得免。」既而將曙，神辭僧入堂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
旦而廟令視堅不死，怪異之。堅去，急報前願，經寫裝畢，齎而就廟宿。神出如初，歡喜禮拜，慰問來意，以事告之。神曰：「弟子知已。師為寫經，始書題目，彼已脫免，今生人間也。然此處不潔，不宜安經，願師還送入寺中。」言訖，天曉，辭決而去，則大業年中也。堅居處不恒，莫知終畢。
旦而廟令視堅不死，怪異之。堅去，急報前願，經寫裝畢，齎而就廟宿。神出如初，歡喜禮拜，慰問來意，以事告之。神曰：「弟子知已。師為寫經，始書題目，彼已脫免，今生人間也。然此處不潔，不宜安經，願師還送入寺中。」言訖，天曉，辭決而去，則大業年中也。堅居處不恒，莫知終畢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋天台山法智傳
隋天台山法智傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋法智者，不詳何許人也。髫年離俗，應法升壇，松直凌空，玉堅絕污，凡百講肆，靡不留神。晚歲以逕直之門莫如念佛，每謂人曰：「我聞經言，犯一吉羅，歷一中劫，入于地獄，可信。又聞經說一稱阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪，則未之信。」人難云：「何故生大邪見？俱是佛言，急須念佛，久則三昧現前。」乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛。忽預辭道俗云：「生西方去，令親識為吾設齋終日。」於中夜無疾而化，時有金色光明來迎，照數百里。江上船中，謂言天曉，遲久方明。始知智之往生矣。
釋法智者，不詳何許人也。髫年離俗，應法升壇，松直凌空，玉堅絕污，凡百講肆，靡不留神。晚歲以逕直之門莫如念佛，每謂人曰：「我聞經言，犯一吉羅，歷一中劫，入于地獄，可信。又聞經說一稱阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪，則未之信。」人難云：「何故生大邪見？俱是佛言，急須念佛，久則三昧現前。」乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛。忽預辭道俗云：「生西方去，令親識為吾設齋終日。」於中夜無疾而化，時有金色光明來迎，照數百里。江上船中，謂言天曉，遲久方明。始知智之往生矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐京兆禪定寺慧悟傳
唐京兆禪定寺慧悟傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋慧悟，未詳氏族。隱太白山中，持誦《華嚴經》，服餌松术。忽於一時見一居士來云相請。居士騰身入空，令悟於衣襟中坐，攝以飛行。至一道場，見五百異僧翔空而至，悟奄就末行。居士語曰：「師受持《華嚴》是佛境界，何得於小聖下坐？」遂却引於半千人之上。齋訖，居士曰：「本所齋意在師一人，雖有五百羅漢來食，皆臨時相請耳。」齋訖，遂送還本處，有如夢覺。即高宗永徽年中也。
釋慧悟，未詳氏族。隱太白山中，持誦《華嚴經》，服餌松术。忽於一時見一居士來云相請。居士騰身入空，令悟於衣襟中坐，攝以飛行。至一道場，見五百異僧翔空而至，悟奄就末行。居士語曰：「師受持《華嚴》是佛境界，何得於小聖下坐？」遂却引於半千人之上。齋訖，居士曰：「本所齋意在師一人，雖有五百羅漢來食，皆臨時相請耳。」齋訖，遂送還本處，有如夢覺。即高宗永徽年中也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐京兆大慈恩寺明慧傳
唐京兆大慈恩寺明慧傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋明慧，不知何許人也。簡默恭己，約志蠲明，耐乎寒餒，誓求大乘。精進之鎧介躬，睡眠之魔退跡，是以初中後夜念誦經行。時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻《大般若經》畢，麟德元年示滅。其夜子時，慧旋遶佛堂，忽見北方有白虹四道從北亘南，橫跨東井，直勢貫慈恩塔院，歷歷分明。慧心怪焉，即自念曰：「昔如來滅度，白虹十二道從西貫于太微，於是有雙林之滅。今有此相，將非玉華法師有無常事邪？」申旦向眾述其所見，眾咸怪之。至九日，凶問至京，正符所見。慧彌增篤勵，老而無懈，未知終所。
釋明慧，不知何許人也。簡默恭己，約志蠲明，耐乎寒餒，誓求大乘。精進之鎧介躬，睡眠之魔退跡，是以初中後夜念誦經行。時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻《大般若經》畢，麟德元年示滅。其夜子時，慧旋遶佛堂，忽見北方有白虹四道從北亘南，橫跨東井，直勢貫慈恩塔院，歷歷分明。慧心怪焉，即自念曰：「昔如來滅度，白虹十二道從西貫于太微，於是有雙林之滅。今有此相，將非玉華法師有無常事邪？」申旦向眾述其所見，眾咸怪之。至九日，凶問至京，正符所見。慧彌增篤勵，老而無懈，未知終所。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
周太原府崇福寺慧警傳
周太原府崇福寺慧警傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋慧警，姓張氏，祁人也。少而聰悟，襁褓能言，二親鞠愛，隣黨號為奇童。屬新譯《大雲經》，經中有懸記女主之文，天后感斯聖莂，酷重此經。警方三歲，有教其誦通，其含嚼紆欝，調致天然也。遂徹九重，乃詔諷之。帝大悅，撫其頂，勅授紫袈裟一副，後因出家。氣貌剛介，學處堅固，充本寺上座。拯頓頹綱，人皆畏憚。或於街陌見二眾失儀，片招譏醜，必議懲誡，斷無寬理。後修禪法，虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影，并賜紫衣存焉。
釋慧警，姓張氏，祁人也。少而聰悟，襁褓能言，二親鞠愛，隣黨號為奇童。屬新譯《大雲經》，經中有懸記女主之文，天后感斯聖莂，酷重此經。警方三歲，有教其誦通，其含嚼紆欝，調致天然也。遂徹九重，乃詔諷之。帝大悅，撫其頂，勅授紫袈裟一副，後因出家。氣貌剛介，學處堅固，充本寺上座。拯頓頹綱，人皆畏憚。或於街陌見二眾失儀，片招譏醜，必議懲誡，斷無寬理。後修禪法，虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影，并賜紫衣存焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐太原府崇福寺崇政傳
唐太原府崇福寺崇政傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋崇政，侯姓，本府人也。幼齡敏達，固願出家，誦經通一千餘紙。耆宿歎賞，謂之為經藏焉。神氣沈約，儀容整麗，秀眉廣目，挺志高奇。雖通群籍，所精者《俱舍論》——相國王公縉躬請政宣講。于時談叢發秀，美曲流音，屬聽無厭，雖移辰歷晷，謂如食頃焉。其剖判尤長，無得形似矣。代宗皇帝下詔徵為章信寺大德，稱疾不赴。終于本院，春秋五十八云。
釋崇政，侯姓，本府人也。幼齡敏達，固願出家，誦經通一千餘紙。耆宿歎賞，謂之為經藏焉。神氣沈約，儀容整麗，秀眉廣目，挺志高奇。雖通群籍，所精者《俱舍論》——相國王公縉躬請政宣講。于時談叢發秀，美曲流音，屬聽無厭，雖移辰歷晷，謂如食頃焉。其剖判尤長，無得形似矣。代宗皇帝下詔徵為章信寺大德，稱疾不赴。終于本院，春秋五十八云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐太原府崇福寺思睿傳
唐太原府崇福寺思睿傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋思睿，姓王氏，太原人也。夙通禪理，復貫律宗，慈悲仁讓，忤無慍容。睿素嬰羸瘵，乃立志法筵，專祈藥上，恪勤不懈。尋見感徵，忽心力勇銳，辯猶瓶注。因誦《十輪經》，日徹數紙，翌日倍之，後又倍之，自爾智刃不可當矣。開元中杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻，造難其人，一言相入，若石投水。既飲甘露，五載而還。趺坐居定，日不解膝，遠邇擊問，求其玄理，如堵牆焉。春秋六十六，卒于所住院。
釋思睿，姓王氏，太原人也。夙通禪理，復貫律宗，慈悲仁讓，忤無慍容。睿素嬰羸瘵，乃立志法筵，專祈藥上，恪勤不懈。尋見感徵，忽心力勇銳，辯猶瓶注。因誦《十輪經》，日徹數紙，翌日倍之，後又倍之，自爾智刃不可當矣。開元中杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻，造難其人，一言相入，若石投水。既飲甘露，五載而還。趺坐居定，日不解膝，遠邇擊問，求其玄理，如堵牆焉。春秋六十六，卒于所住院。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
系曰：誦經不貴多，要在神解。慧警三歲通《大雲經》，差為奇俊。崇政終通千紙，得力在乎不奉詔赴章信新寺。睿公諷徹《十輪》，後咨禪道，故經偈云：「雖誦千章，不如一句」者，如渡溪杖策，到岸必捨焉。
系曰：誦經不貴多，要在神解。慧警三歲通《大雲經》，差為奇俊。崇政終通千紙，得力在乎不奉詔赴章信新寺。睿公諷徹《十輪》，後咨禪道，故經偈云：「雖誦千章，不如一句」者，如渡溪杖策，到岸必捨焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐上都青龍寺法朗傳
唐上都青龍寺法朗傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋法朗，姑蘇人也。稟質溫潤，約心堅確，誦《觀音明呪》，神効屢彰。京闕觀光，人皆知重。龍朔二年，城陽公主有疾沈篤，尚藥供治，無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也，友愛殊厚，降杜如晦子荷。荷死，再行薛瓘。既疾綿困，有告，言朗能持祕呪，理病多瘳。及召朗至，設壇持誦，信宿而安，賞賚豐渥。其錢帛珍寶，朗迴為對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺，以居之。此寺本隋靈感寺，開皇三年置。文帝移都，多掘城中陵園塚墓，徙葬郊野，而置此寺。至唐武德四年廢，至此更題額。朗尋終于此寺焉。
釋法朗，姑蘇人也。稟質溫潤，約心堅確，誦《觀音明呪》，神効屢彰。京闕觀光，人皆知重。龍朔二年，城陽公主有疾沈篤，尚藥供治，無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也，友愛殊厚，降杜如晦子荷。荷死，再行薛瓘。既疾綿困，有告，言朗能持祕呪，理病多瘳。及召朗至，設壇持誦，信宿而安，賞賚豐渥。其錢帛珍寶，朗迴為對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺，以居之。此寺本隋靈感寺，開皇三年置。文帝移都，多掘城中陵園塚墓，徙葬郊野，而置此寺。至唐武德四年廢，至此更題額。朗尋終于此寺焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐河東僧衒傳(啟芳圓果)
唐河東僧衒傳(啟芳圓果)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋僧衒，并州人也。本學該通，解行相副。年九十六，遇道綽禪師著《安樂集》，講《觀經》，始迴心念佛。恐壽將終，日夜禮佛一千拜，念彌陀佛八百萬遍。於五年間，一心無怠。大漸，告弟子曰：「阿彌陀佛來授我香衣，觀音、勢至行列在前，化佛遍滿虛空。從此西去，純是淨土。」言訖而終。
釋僧衒，并州人也。本學該通，解行相副。年九十六，遇道綽禪師著《安樂集》，講《觀經》，始迴心念佛。恐壽將終，日夜禮佛一千拜，念彌陀佛八百萬遍。於五年間，一心無怠。大漸，告弟子曰：「阿彌陀佛來授我香衣，觀音、勢至行列在前，化佛遍滿虛空。從此西去，純是淨土。」言訖而終。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時有啟芳法師、圓果法師於藍田縣悟真寺一夏結契，念阿彌陀佛，共折一楊枝於觀音手中，誓曰：「若得生佛土者，願七日不萎。」至期鮮翠也。又夢在大池內東面有大寶帳，乃飛入其中，見僧云「但專念佛，並生此也。」又見觀音垂脚而坐。啟芳奉足頂戴，見一池蓮華，彌陀佛從西而來。芳問佛曰：「閻浮眾生依經念佛，得生此否？」佛言：「勿疑，定生我國也。」且見極樂世界平坦如鑑，娑婆世界純是山川。音樂寶帳，直西而去。有一僧名法藏，御一大車來迎。芳見自身坐百寶蓮華，成等正覺，釋迦牟尼佛與文殊讚《法華經》。復見三道寶階向西直往，第一道階上並是白衣，第二階有道俗相參，第三階唯有僧也，云皆是念佛人往生矣。芳、果二師躬云己見云。
時有啟芳法師、圓果法師於藍田縣悟真寺一夏結契，念阿彌陀佛，共折一楊枝於觀音手中，誓曰：「若得生佛土者，願七日不萎。」至期鮮翠也。又夢在大池內東面有大寶帳，乃飛入其中，見僧云「但專念佛，並生此也。」又見觀音垂脚而坐。啟芳奉足頂戴，見一池蓮華，彌陀佛從西而來。芳問佛曰：「閻浮眾生依經念佛，得生此否？」佛言：「勿疑，定生我國也。」且見極樂世界平坦如鑑，娑婆世界純是山川。音樂寶帳，直西而去。有一僧名法藏，御一大車來迎。芳見自身坐百寶蓮華，成等正覺，釋迦牟尼佛與文殊讚《法華經》。復見三道寶階向西直往，第一道階上並是白衣，第二階有道俗相參，第三階唯有僧也，云皆是念佛人往生矣。芳、果二師躬云己見云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐荊州白馬寺玄奘傳
唐荊州白馬寺玄奘傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋玄奘，江陵人也。通大小乘學，尤明《法華》正典，別是命家。自五十載中，日誦七遍，甞因淨室焚香，感天人來傾聽。齋講之時，徵祥合沓。與道俊同被召，在京二載。景龍三年二月八日，孝和帝於林光殿解齋，時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄉，詔賜御詩，諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云：「三乘歸淨域，萬騎餞通莊。就日離亭近，彌天別路長。荊南旋杖鉢，渭北限津梁。何日紆真果，重來入帝鄉？」中書舍人李乂云：「初日承歸旨，秋風起贈言。漢珠留道味，江璧返真源。地出南關遠，天迴北斗尊，寧知一柱觀，却啟四禪門。」更有諸公詩送，此不殫錄。奘歸鄉，終本寺焉。
釋玄奘，江陵人也。通大小乘學，尤明《法華》正典，別是命家。自五十載中，日誦七遍，甞因淨室焚香，感天人來傾聽。齋講之時，徵祥合沓。與道俊同被召，在京二載。景龍三年二月八日，孝和帝於林光殿解齋，時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄉，詔賜御詩，諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云：「三乘歸淨域，萬騎餞通莊。就日離亭近，彌天別路長。荊南旋杖鉢，渭北限津梁。何日紆真果，重來入帝鄉？」中書舍人李乂云：「初日承歸旨，秋風起贈言。漢珠留道味，江璧返真源。地出南關遠，天迴北斗尊，寧知一柱觀，却啟四禪門。」更有諸公詩送，此不殫錄。奘歸鄉，終本寺焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐成都府靈池縣蘭若洪正傳(守賢)
唐成都府靈池縣蘭若洪正傳(守賢)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋洪正，俗姓常氏，未詳何許人也。居于岷蜀間蘭若，往因有疾，所苦沈綿。從復平寧，發誓恒誦《金剛般若經》，日以二十過為准，精持靡曠。時隣僧守賢夜坐，見二鬼使手操文牒，私相謂曰：「取攝僧洪正。」一使曰：「為其默念《般若》，傍有大奇荷護，無計近得。又患責限遲延，今別得計。見有直府東門者姓常，又與僧同名，復曾為僧，來供爾攝去，以塞違殿也。」守賢聞之驚異，且志其事。明日，密問門子，常洪正已死。守賢先持《彌陀經》，後改業焉。洪正後不測其終。
釋洪正，俗姓常氏，未詳何許人也。居于岷蜀間蘭若，往因有疾，所苦沈綿。從復平寧，發誓恒誦《金剛般若經》，日以二十過為准，精持靡曠。時隣僧守賢夜坐，見二鬼使手操文牒，私相謂曰：「取攝僧洪正。」一使曰：「為其默念《般若》，傍有大奇荷護，無計近得。又患責限遲延，今別得計。見有直府東門者姓常，又與僧同名，復曾為僧，來供爾攝去，以塞違殿也。」守賢聞之驚異，且志其事。明日，密問門子，常洪正已死。守賢先持《彌陀經》，後改業焉。洪正後不測其終。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
系曰：寧有同名異實者，可互死耶？業不可移，此可移也，與其俗巫畫肖己形，言可以代衰厄，同也。通曰：「琰摩王或是菩薩，以同名，善者則捨，不善者攝之。此或是罪霜倏晞，正增年壽，故得捨旃；又其惡器方滿，復當終期，故斯取也。苟以互實而取者，行教化焉！捨斯之外，非常理所能知也已。」
系曰：寧有同名異實者，可互死耶？業不可移，此可移也，與其俗巫畫肖己形，言可以代衰厄，同也。通曰：「琰摩王或是菩薩，以同名，善者則捨，不善者攝之。此或是罪霜倏晞，正增年壽，故得捨旃；又其惡器方滿，復當終期，故斯取也。苟以互實而取者，行教化焉！捨斯之外，非常理所能知也已。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐沙門志玄傳
唐沙門志玄傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋志玄者，河朔人也。攻五天禁呪，身衣枲麻布耳。行歷州邑，不居城市寺宇，唯宿郊野林薄。玄有意尋訪名迹，至絳州，夜泊墓林中。其夜月色如晝，見一狐從林下將髑髏置之於首，搖之落者不顧，不落者戴之。更取艿草墮葉，遮蔽其身，逡巡成一嬌嬈女子，渾身服素練，立于道左。微聞東北上有鞍馬行聲，女子哀泣，悲不自勝。少選，乘馬郎遇之，下馬問之曰：「娘子野外深更號咷，何至於此耶？」女子掩淚，紿之曰：「賤妾家在易水，前年為父母娉與此土張氏為婦，不幸夫婿去載夭亡，家事淪薄，無所依給。二親堂上，豈知妾如此孤苦乎！有一于此，痛割心腑，不覺哀而慟矣。妾思歸寧，其可得乎？郎君何怪問之？」乘馬郎曰：「將謂娘子哀怨別事，若願還鄉，某是易定軍行，為差使迴還易水，娘子可乘其麁乘。」女子乃收淚感謝。方欲攀踏次，玄從墓林出曰：「君子，此女子非人也，狐化也。」彼曰：「僧家豈以此相誣？莫別欲圖之乎？」玄曰：「君不信，可小住。吾當與君變女子本形。」玄乃振錫，誦胡語數聲，其女子還為狐走，而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過：「非師之救，幾隨妖死。」玄凡救物行慈，皆此類也。
釋志玄者，河朔人也。攻五天禁呪，身衣枲麻布耳。行歷州邑，不居城市寺宇，唯宿郊野林薄。玄有意尋訪名迹，至絳州，夜泊墓林中。其夜月色如晝，見一狐從林下將髑髏置之於首，搖之落者不顧，不落者戴之。更取艿草墮葉，遮蔽其身，逡巡成一嬌嬈女子，渾身服素練，立于道左。微聞東北上有鞍馬行聲，女子哀泣，悲不自勝。少選，乘馬郎遇之，下馬問之曰：「娘子野外深更號咷，何至於此耶？」女子掩淚，紿之曰：「賤妾家在易水，前年為父母娉與此土張氏為婦，不幸夫婿去載夭亡，家事淪薄，無所依給。二親堂上，豈知妾如此孤苦乎！有一于此，痛割心腑，不覺哀而慟矣。妾思歸寧，其可得乎？郎君何怪問之？」乘馬郎曰：「將謂娘子哀怨別事，若願還鄉，某是易定軍行，為差使迴還易水，娘子可乘其麁乘。」女子乃收淚感謝。方欲攀踏次，玄從墓林出曰：「君子，此女子非人也，狐化也。」彼曰：「僧家豈以此相誣？莫別欲圖之乎？」玄曰：「君不信，可小住。吾當與君變女子本形。」玄乃振錫，誦胡語數聲，其女子還為狐走，而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過：「非師之救，幾隨妖死。」玄凡救物行慈，皆此類也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐鳳翔府開元寺元皎傳
唐鳳翔府開元寺元皎傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋元皎，靈武人也。有志操，與眾不群，以持明為己務。天寶末，玄宗幸蜀，肅皇於靈武訓兵，計剋復京師。為物議攸同，請帝即位，改元至德。及二年，返轅指扶風，帝素憑釋氏，擇清尚僧首途，若祓除然。北土西河所推，皎應其選，召入受勅旨，隨駕仗內赴京。尋勅令皎向前發，至于鳳翔，於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧，六時行道，然燈歌唄，讚念持經，無敢言疲，精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹，有四十九莖，具事奏聞，宣內使驗實。帝大驚喜曰：「此大瑞應。」四月十八日，檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀，答勅曰：「瑞李繁滋，國之興兆。生在伽藍之內，足知覺樹之榮。感此殊祥，與師同慶。」皎之持誦，功能通感，率多此類。加署內供奉焉。
釋元皎，靈武人也。有志操，與眾不群，以持明為己務。天寶末，玄宗幸蜀，肅皇於靈武訓兵，計剋復京師。為物議攸同，請帝即位，改元至德。及二年，返轅指扶風，帝素憑釋氏，擇清尚僧首途，若祓除然。北土西河所推，皎應其選，召入受勅旨，隨駕仗內赴京。尋勅令皎向前發，至于鳳翔，於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧，六時行道，然燈歌唄，讚念持經，無敢言疲，精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹，有四十九莖，具事奏聞，宣內使驗實。帝大驚喜曰：「此大瑞應。」四月十八日，檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀，答勅曰：「瑞李繁滋，國之興兆。生在伽藍之內，足知覺樹之榮。感此殊祥，與師同慶。」皎之持誦，功能通感，率多此類。加署內供奉焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐京師千福寺楚金傳
唐京師千福寺楚金傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋楚金，程氏之子，本廣平郡，今為京兆之盩厔人也。母高氏夜夢諸佛，因而妊焉，生實法王之子也。行素顏玉，神和氣清。七歲諷《法華》，十八通其義。三十，構塔曰多寶。四十，入帝夢於九重，玄宗覩法名下見金字，詰朝使問，罔不有孚。于時聲騰京輦，遂募人構塔，累級而成，有同反掌。甞於翠微、悟真，捫蘿靈趾，乃曰：「此吾棲遁之所。」遂奏兩寺各建一塔，咸以「多寶」為名。此外吟詠《妙經》六千餘遍。寶樹之下，髣髴見於分身；靈山之中，依俙覿於三變。心無所得，舌流甘露；瑞鳥金碧，棲於手中；天樂清泠，奏于空際。凡諸休應，皆不有之。乃曰：「法象王之法駕，迴人主之宸睠，承明三入，揚法六宮，后妃長跪於御筵，天華分散而不著。明皇題額，肅宗賜旛，豈榮冠於一時？亦庶幾於佛在也！」以乾元二年七月七日子時，右脇示滅焉。薪盡火滅，雪顏如在，昭乎上生於安養之國矣。春秋六十二，法臘三十七。天子憫焉，中使弔焉。勅驃騎大將軍朱光暉監護，即以其法葬于城西龍首原法華蘭若，塔之。
釋楚金，程氏之子，本廣平郡，今為京兆之盩厔人也。母高氏夜夢諸佛，因而妊焉，生實法王之子也。行素顏玉，神和氣清。七歲諷《法華》，十八通其義。三十，構塔曰多寶。四十，入帝夢於九重，玄宗覩法名下見金字，詰朝使問，罔不有孚。于時聲騰京輦，遂募人構塔，累級而成，有同反掌。甞於翠微、悟真，捫蘿靈趾，乃曰：「此吾棲遁之所。」遂奏兩寺各建一塔，咸以「多寶」為名。此外吟詠《妙經》六千餘遍。寶樹之下，髣髴見於分身；靈山之中，依俙覿於三變。心無所得，舌流甘露；瑞鳥金碧，棲於手中；天樂清泠，奏于空際。凡諸休應，皆不有之。乃曰：「法象王之法駕，迴人主之宸睠，承明三入，揚法六宮，后妃長跪於御筵，天華分散而不著。明皇題額，肅宗賜旛，豈榮冠於一時？亦庶幾於佛在也！」以乾元二年七月七日子時，右脇示滅焉。薪盡火滅，雪顏如在，昭乎上生於安養之國矣。春秋六十二，法臘三十七。天子憫焉，中使弔焉。勅驃騎大將軍朱光暉監護，即以其法葬于城西龍首原法華蘭若，塔之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初金髫年寫《法華經》，不衣縑繒，寒加艾納而已。弟子慧空、法岸、浩然皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文，吳通微書。至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏「千福寺先師楚金是臣和尚，於天寶初為國建多寶塔，置法華道場，經今六十餘祀。僧等六時禮念，經聲不斷，以歷四朝，未蒙旌德。」勅諡大圓禪師矣！
初金髫年寫《法華經》，不衣縑繒，寒加艾納而已。弟子慧空、法岸、浩然皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文，吳通微書。至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏「千福寺先師楚金是臣和尚，於天寶初為國建多寶塔，置法華道場，經今六十餘祀。僧等六時禮念，經聲不斷，以歷四朝，未蒙旌德。」勅諡大圓禪師矣！
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐台州湧泉寺懷玉傳
唐台州湧泉寺懷玉傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋懷玉，姓高，丹丘人也。執持律法，名節峭然。一食長坐，蚤虱恣生，唯一布衣，行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口，通誦《彌陀經》三十萬卷。至天寶元年六月九日，俄見西方聖像數若恒沙，有一人擎白銀臺，從窓而入。玉云：「我合得金臺。」銀臺却出，玉倍虔志。後空聲報云：「頭上已有光暈矣。請跏趺結彌陀佛印。」時佛光充室，玉手約人退曰：「莫觸此光明。」至十三日丑時，再有白毫光現，聖眾滿空。玉云：「若聞異香，我報將盡。」弟子慧命問：「師今往何剎？」玉以偈云：「清淨皎潔無塵垢，蓮華化生為父母。我修道來經十劫，出示閻浮厭眾苦。一生苦行超十劫，永離娑婆歸淨土。」玉說偈已，香氣盈空，海眾遍滿，見阿彌陀佛、觀音、勢至身紫金色，共御金剛臺來迎。玉含笑而終，肉身現在。後有讚云：「我師一念登初地，佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹，枝低只為挂銀臺。」一云是台州刺史段懷然詩也。
釋懷玉，姓高，丹丘人也。執持律法，名節峭然。一食長坐，蚤虱恣生，唯一布衣，行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口，通誦《彌陀經》三十萬卷。至天寶元年六月九日，俄見西方聖像數若恒沙，有一人擎白銀臺，從窓而入。玉云：「我合得金臺。」銀臺却出，玉倍虔志。後空聲報云：「頭上已有光暈矣。請跏趺結彌陀佛印。」時佛光充室，玉手約人退曰：「莫觸此光明。」至十三日丑時，再有白毫光現，聖眾滿空。玉云：「若聞異香，我報將盡。」弟子慧命問：「師今往何剎？」玉以偈云：「清淨皎潔無塵垢，蓮華化生為父母。我修道來經十劫，出示閻浮厭眾苦。一生苦行超十劫，永離娑婆歸淨土。」玉說偈已，香氣盈空，海眾遍滿，見阿彌陀佛、觀音、勢至身紫金色，共御金剛臺來迎。玉含笑而終，肉身現在。後有讚云：「我師一念登初地，佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹，枝低只為挂銀臺。」一云是台州刺史段懷然詩也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐兗州泰嶽大行傳
唐兗州泰嶽大行傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋大行，齊州人也。後入泰山，結草為衣，採木而食。行法華三昧，感普賢現身。行自歎曰：「命且無常，必歸磨滅，未知來世何處受生？」遂入藏內信手探經，乃獲西方聖教，遂專心思念阿彌陀佛。三七日間，於半夜時，忽覩瑠璃地，心眼洞明，見十方佛猶如明鑑中像。後時詔行入內宮，寢於御殿，勅賜號常精進菩薩，受開國公。乃示微疾，右脇而終。葬後開棺，見儀貌如生，異香芬郁焉。
釋大行，齊州人也。後入泰山，結草為衣，採木而食。行法華三昧，感普賢現身。行自歎曰：「命且無常，必歸磨滅，未知來世何處受生？」遂入藏內信手探經，乃獲西方聖教，遂專心思念阿彌陀佛。三七日間，於半夜時，忽覩瑠璃地，心眼洞明，見十方佛猶如明鑑中像。後時詔行入內宮，寢於御殿，勅賜號常精進菩薩，受開國公。乃示微疾，右脇而終。葬後開棺，見儀貌如生，異香芬郁焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐洛陽廣愛寺亡名傳
唐洛陽廣愛寺亡名傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋亡名，滎陽人也。居止洛中廣愛寺，以精習毘尼，慎防戒法，避其譏醜，罕有缺然。上元中東歸寧省，路及滎陽道，宿于逆旅。方解囊脫屨，欲漉水盥塵次，有僧至，頗見貌剛而率略，與律師並房安置。其後到僧謂主人曰：「貧道遠來，疲頓餒乏。主人有美酒酤滿罌，粱肉買半肩，物至酬直，無至遲也。」主人遽依請辦，僧飲啖之，都無孑遺。其律師呵之曰：「身披法服，對俗士恣行飲啖，不知慚赧？」其僧不答，初夜索水盥漱，端身趺坐，緩發梵音，誦《華嚴經》，初舉題目，次言「如是我聞」已下。其僧口角兩發金色光，聞者垂泣，見者歎嗟。律師亦生羨慕，竊自念言「彼酒肉僧，乃能誦斯大經！」比至三更，猶聞誦經，聲聲不絕，四帙欲滿，口中光明轉更增熾，遍於庭宇，透於窓隙，照明兩房。律師初不知是光，而云「彼客何不息燈，損主人油燼？」律師因起如廁，方窺見金色光明自僧之口兩角而出。誦至五帙已上，其光漸收，却入僧口。夜將五更，誦終六帙，僧乃却臥。須臾天明，律師涕泣而來，五體投地，求哀懺過「輕謗賢聖」之罪。律師喜遇異人，後加勤苦，卒成高名，莫知終地。
釋亡名，滎陽人也。居止洛中廣愛寺，以精習毘尼，慎防戒法，避其譏醜，罕有缺然。上元中東歸寧省，路及滎陽道，宿于逆旅。方解囊脫屨，欲漉水盥塵次，有僧至，頗見貌剛而率略，與律師並房安置。其後到僧謂主人曰：「貧道遠來，疲頓餒乏。主人有美酒酤滿罌，粱肉買半肩，物至酬直，無至遲也。」主人遽依請辦，僧飲啖之，都無孑遺。其律師呵之曰：「身披法服，對俗士恣行飲啖，不知慚赧？」其僧不答，初夜索水盥漱，端身趺坐，緩發梵音，誦《華嚴經》，初舉題目，次言「如是我聞」已下。其僧口角兩發金色光，聞者垂泣，見者歎嗟。律師亦生羨慕，竊自念言「彼酒肉僧，乃能誦斯大經！」比至三更，猶聞誦經，聲聲不絕，四帙欲滿，口中光明轉更增熾，遍於庭宇，透於窓隙，照明兩房。律師初不知是光，而云「彼客何不息燈，損主人油燼？」律師因起如廁，方窺見金色光明自僧之口兩角而出。誦至五帙已上，其光漸收，却入僧口。夜將五更，誦終六帙，僧乃却臥。須臾天明，律師涕泣而來，五體投地，求哀懺過「輕謗賢聖」之罪。律師喜遇異人，後加勤苦，卒成高名，莫知終地。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐成都府雄俊傳
唐成都府雄俊傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋雄俊，俗姓周，成都人也。善講說，無戒行；所受檀信，非法而用；且多狡詐，唯事疎狂。又經反初服，入軍壘；而因逃難，還入緇行。大曆中，暴亡入冥。見王者，訶責畢，引入獄去，俊抗聲大呼曰：「雄俊儻入地獄，三世諸佛即成妄語矣！曾讀《觀經》，下品下生者造五逆罪，臨終十念，尚得往生。俊雖造罪，不犯五逆；若論念佛，莫知其數。佛語若有可信，暴死却合得迴。」與雄俊傳語云「若見城中道俗告之，我已得往生西方。」言畢承寶臺直西而去。
釋雄俊，俗姓周，成都人也。善講說，無戒行；所受檀信，非法而用；且多狡詐，唯事疎狂。又經反初服，入軍壘；而因逃難，還入緇行。大曆中，暴亡入冥。見王者，訶責畢，引入獄去，俊抗聲大呼曰：「雄俊儻入地獄，三世諸佛即成妄語矣！曾讀《觀經》，下品下生者造五逆罪，臨終十念，尚得往生。俊雖造罪，不犯五逆；若論念佛，莫知其數。佛語若有可信，暴死却合得迴。」與雄俊傳語云「若見城中道俗告之，我已得往生西方。」言畢承寶臺直西而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
系曰：一念憶識自身稱佛名不少，垂入獄而還返者，以強善心而轉弱惡故。是故行人須知：口誦莫如心持往生，淺力當如是學也。俊語流出民間：必死者重蘇，傳此語也。
系曰：一念憶識自身稱佛名不少，垂入獄而還返者，以強善心而轉弱惡故。是故行人須知：口誦莫如心持往生，淺力當如是學也。俊語流出民間：必死者重蘇，傳此語也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐吉州龍興寺三刀法師傳
唐吉州龍興寺三刀法師傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋三刀法師者，本姓曹，廬陵人也。天然之性，嗜於蔬食。羈貫成童，志願出家。于時自江以西，從安史之亂，南方不寧，多事土扶，故強兼弱，兵革未休。大曆七年十一月，廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧徵兵三千人，同收番禺。
釋三刀法師者，本姓曹，廬陵人也。天然之性，嗜於蔬食。羈貫成童，志願出家。于時自江以西，從安史之亂，南方不寧，多事土扶，故強兼弱，兵革未休。大曆七年十一月，廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧徵兵三千人，同收番禺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法師舊名伯連，其為人也強渥而貌惡，且心循良，恒持誦《金剛經》，以筒盛經，佩之于身，誓不婚娶。然不揚此善于他，惟密行愈至。無何，被括為軍。呈閱之時，又選充行營小將，非其所好，遂亡命焉。時徵兵頗急，牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寧，令於朱木橋處死。三下刃俱折，劉怪問之，遂言素志捨家，恒持經法，如斯怯懦，恐衂軍威，是以亡耳。問經何在？曰：「被獲時遺墜。」遂令搜取，果數百步外得之，竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎久之，乃縱其為僧。奏聞，勅下本道號三刀法師，配本郡龍興寺。後加精進，卒于住所。
法師舊名伯連，其為人也強渥而貌惡，且心循良，恒持誦《金剛經》，以筒盛經，佩之于身，誓不婚娶。然不揚此善于他，惟密行愈至。無何，被括為軍。呈閱之時，又選充行營小將，非其所好，遂亡命焉。時徵兵頗急，牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寧，令於朱木橋處死。三下刃俱折，劉怪問之，遂言素志捨家，恒持經法，如斯怯懦，恐衂軍威，是以亡耳。問經何在？曰：「被獲時遺墜。」遂令搜取，果數百步外得之，竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎久之，乃縱其為僧。奏聞，勅下本道號三刀法師，配本郡龍興寺。後加精進，卒于住所。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐湖州法華寺大光傳
唐湖州法華寺大光傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋大光，俗姓唐氏，生于邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥，在娠乃惡葷臭焉。既誕能言，不為戲弄。未齓之歲，思求佛乘，矢願念《法華》。三月通貫，經聲一發，頑鄙革心。及遂出家，而尋登戒，西遊京邑，朝見肅宗。帝召對禁中，拱而歎曰：「昔夢吳僧，口持大乘，五光隨發，音容宛若，適朕願兮。」因賜名大光。
釋大光，俗姓唐氏，生于邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥，在娠乃惡葷臭焉。既誕能言，不為戲弄。未齓之歲，思求佛乘，矢願念《法華》。三月通貫，經聲一發，頑鄙革心。及遂出家，而尋登戒，西遊京邑，朝見肅宗。帝召對禁中，拱而歎曰：「昔夢吳僧，口持大乘，五光隨發，音容宛若，適朕願兮。」因賜名大光。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
屬帝降誕節，齋于定國寺。因賜墨詔：許天下名寺意往者住持。令中官趙溫送于千福寺住持經道場。其誦經作吳音，遼遼通於聖聽，帝甚異其事，令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降，曰：「大光經聲通于有頂。」光一日宴坐，自見神手從天而下撫其心，乃憶先達抱玉大師甞誌斯言，令高其法音，當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心，命光口吮，自爾功力顯暢，形神不勞。又尋山探幽，偶墜窮谷，龍泉莫測，淪溺其間，心靈了然，都無惑亂。因思本經〈多寶塔〉，為誠願持此支品十萬遍，恍然奮身脫泉，若有神捧焉。
屬帝降誕節，齋于定國寺。因賜墨詔：許天下名寺意往者住持。令中官趙溫送于千福寺住持經道場。其誦經作吳音，遼遼通於聖聽，帝甚異其事，令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降，曰：「大光經聲通于有頂。」光一日宴坐，自見神手從天而下撫其心，乃憶先達抱玉大師甞誌斯言，令高其法音，當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心，命光口吮，自爾功力顯暢，形神不勞。又尋山探幽，偶墜窮谷，龍泉莫測，淪溺其間，心靈了然，都無惑亂。因思本經〈多寶塔〉，為誠願持此支品十萬遍，恍然奮身脫泉，若有神捧焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後詔住資聖寺。此寺趙國公長孫無忌宅，龍朔二年為文德皇后追福造。長安七年，遭火蕩盡，唯於灰中，得數部經，不損一字。以事奏聞，百姓捨施，數日之間已盈鉅萬，遂再造其寺。
後詔住資聖寺。此寺趙國公長孫無忌宅，龍朔二年為文德皇后追福造。長安七年，遭火蕩盡，唯於灰中，得數部經，不損一字。以事奏聞，百姓捨施，數日之間已盈鉅萬，遂再造其寺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
光覽此經，倍加精進。後以偏感有親在吳，未答慈力，表乞歸省養，詔旨未允。遂生有妄之疾，策蹇強力，將投于淵。驢伏不前，群烏拂頂，心既曉覺，疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道，忽有詔許還。既止烏程，構營寶塔；日持《法華》偈，成報往願焉。永泰元年，浙西廉使韋元甫表請光為六郡別勅道場持念之首。大曆癸丑歲——顏魯公真卿領郡，相國李紳父為烏程宰——，紳未朞歲，乳病暴作而不啼不鑒者七辰。召光至，命乳母洗滌焚香，乃朗諷經〈分別功德品〉。遂起席而坐，拱手開眸。光授飲杯水，令強乳哺之，疾乃徐愈。光笑而謂曰：「汝何願返之遄速乎？」因以光名易紳小字。貞元中，紳重遊霅上，泊舟之次，光早遲竚于溪側，而笑言戲撫之，若稚孺焉。後紳刺于吳興，飲醉于館，光引宿於道場。夜分將醒，白光滿室，朗然若晝。往覘，光公宴坐，梵音方作，光起面門，如開毫相。經音向息，光色隨斂。紳歸京相辭，光曰：「汝得徑山之言，吾則無以為諭。行矣自愛，去留有時。他日位處廟堂，以教法為外護乎？」永貞元年十二月黑月既夕，示滅于持經道場，獸嘷鳥墜，山木驚振。異香芬馥，信宿不消。刺史顏防深愴悼之。光一納四十歲無浣濯，而戒香欝然；一飯七十載，徵驗絕多。故相李公紳素於空門寡信，頗規僧過，而敦重光公，自著碑題云「墨詔持經大德神異碑銘」，布衣楊夔書云。
光覽此經，倍加精進。後以偏感有親在吳，未答慈力，表乞歸省養，詔旨未允。遂生有妄之疾，策蹇強力，將投于淵。驢伏不前，群烏拂頂，心既曉覺，疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道，忽有詔許還。既止烏程，構營寶塔；日持《法華》偈，成報往願焉。永泰元年，浙西廉使韋元甫表請光為六郡別勅道場持念之首。大曆癸丑歲——顏魯公真卿領郡，相國李紳父為烏程宰——，紳未朞歲，乳病暴作而不啼不鑒者七辰。召光至，命乳母洗滌焚香，乃朗諷經〈分別功德品〉。遂起席而坐，拱手開眸。光授飲杯水，令強乳哺之，疾乃徐愈。光笑而謂曰：「汝何願返之遄速乎？」因以光名易紳小字。貞元中，紳重遊霅上，泊舟之次，光早遲竚于溪側，而笑言戲撫之，若稚孺焉。後紳刺于吳興，飲醉于館，光引宿於道場。夜分將醒，白光滿室，朗然若晝。往覘，光公宴坐，梵音方作，光起面門，如開毫相。經音向息，光色隨斂。紳歸京相辭，光曰：「汝得徑山之言，吾則無以為諭。行矣自愛，去留有時。他日位處廟堂，以教法為外護乎？」永貞元年十二月黑月既夕，示滅于持經道場，獸嘷鳥墜，山木驚振。異香芬馥，信宿不消。刺史顏防深愴悼之。光一納四十歲無浣濯，而戒香欝然；一飯七十載，徵驗絕多。故相李公紳素於空門寡信，頗規僧過，而敦重光公，自著碑題云「墨詔持經大德神異碑銘」，布衣楊夔書云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐荊州天崇寺智燈傳
唐荊州天崇寺智燈傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋智燈，不知何許人也。矜莊己行，嚴厲時中，守護戒科，恒持《金剛般若》，勤不知倦。貞元中，遇疾而死。弟子啟手猶熱，不即入木。經七日還蘇，云：「初見冥中若王者，以念經故，合掌降階，因問訊曰：『更容上人十年在世，勉出生死。』因問：『人間眾僧中後食薏苡仁為藥食，還是已否？』曰：『此大違本教。』燈報云：『律中有正、非正開遮之條如何？』王曰：『此乃後人加之，非佛意也。』」遠近聞之，渚宮僧至有中後無有飲水者。
釋智燈，不知何許人也。矜莊己行，嚴厲時中，守護戒科，恒持《金剛般若》，勤不知倦。貞元中，遇疾而死。弟子啟手猶熱，不即入木。經七日還蘇，云：「初見冥中若王者，以念經故，合掌降階，因問訊曰：『更容上人十年在世，勉出生死。』因問：『人間眾僧中後食薏苡仁為藥食，還是已否？』曰：『此大違本教。』燈報云：『律中有正、非正開遮之條如何？』王曰：『此乃後人加之，非佛意也。』」遠近聞之，渚宮僧至有中後無有飲水者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
系曰：小乘尚開食五淨物，薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡，嫌于時比丘太慢戒法，故此嚴警開制。實諸佛常法也，非後人之加釀焉。
系曰：小乘尚開食五淨物，薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡，嫌于時比丘太慢戒法，故此嚴警開制。實諸佛常法也，非後人之加釀焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋高僧傳卷第二十四
宋高僧傳卷第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话