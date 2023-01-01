宋高僧傳卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第二十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

讀誦篇第八之一(正傳二十一人附見三人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦篇第八之一(正傳二十一人附見三人)

隋行堅傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋行堅傳

釋行堅者，未知何許人也，常修禪觀，節操惟嚴，偶事東遊，路出泰山，日之夕矣，入嶽廟，謀之度宵。令曰：「此無別舍，唯神廊廡下可以。然而來寄宿者，必罹暴死之殃。吾師籌之。」堅曰：「無苦。」不得已從之，為藉藁於廡下。堅端坐誦經，可一更，聞屋中環𤧑之聲。須臾，神出，衣冠甚偉，部從焜煌。向堅合掌，堅曰：「聞宿此者多死，豈檀越害之耶？」神曰：「遇死者特至，聞弟子聲而自死焉，非殺之也。願師無慮。」堅固延坐談說。如食頃間，因問之曰：「世傳泰山治鬼，寧有之邪？」神曰：「弟子薄福有之。豈欲見先亡乎？」堅曰：「有兩同學僧已死，願得見之。」神問其名，曰：「一人已生人間；一人在獄受對，不可喚來，師就，可見也。」堅聞甚悅，因起，出不遠而至一處，見獄火光焰甚熾。使者引堅入牆院中，遙見一人在火中號呼，不能言語，形變不可復識，而血肉焦臭，令人傷心。堅不忍歷觀，愍然求出。俄而在廟廡下，復與神坐如故。問曰：「欲救同學，有得理邪？」神曰：「可，能為寫《法華經》，必應得免。」既而將曙，神辭僧入堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋行堅者，未知何許人也，常修禪觀，節操惟嚴，偶事東遊，路出泰山，日之夕矣，入嶽廟，謀之度宵。令曰：「此無別舍，唯神廊廡下可以。然而來寄宿者，必罹暴死之殃。吾師籌之。」堅曰：「無苦。」不得已從之，為藉藁於廡下。堅端坐誦經，可一更，聞屋中環𤧑之聲。須臾，神出，衣冠甚偉，部從焜煌。向堅合掌，堅曰：「聞宿此者多死，豈檀越害之耶？」神曰：「遇死者特至，聞弟子聲而自死焉，非殺之也。願師無慮。」堅固延坐談說。如食頃間，因問之曰：「世傳泰山治鬼，寧有之邪？」神曰：「弟子薄福有之。豈欲見先亡乎？」堅曰：「有兩同學僧已死，願得見之。」神問其名，曰：「一人已生人間；一人在獄受對，不可喚來，師就，可見也。」堅聞甚悅，因起，出不遠而至一處，見獄火光焰甚熾。使者引堅入牆院中，遙見一人在火中號呼，不能言語，形變不可復識，而血肉焦臭，令人傷心。堅不忍歷觀，愍然求出。俄而在廟廡下，復與神坐如故。問曰：「欲救同學，有得理邪？」神曰：「可，能為寫《法華經》，必應得免。」既而將曙，神辭僧入堂。

旦而廟令視堅不死，怪異之。堅去，急報前願，經寫裝畢，齎而就廟宿。神出如初，歡喜禮拜，慰問來意，以事告之。神曰：「弟子知已。師為寫經，始書題目，彼已脫免，今生人間也。然此處不潔，不宜安經，願師還送入寺中。」言訖，天曉，辭決而去，則大業年中也。堅居處不恒，莫知終畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旦而廟令視堅不死，怪異之。堅去，急報前願，經寫裝畢，齎而就廟宿。神出如初，歡喜禮拜，慰問來意，以事告之。神曰：「弟子知已。師為寫經，始書題目，彼已脫免，今生人間也。然此處不潔，不宜安經，願師還送入寺中。」言訖，天曉，辭決而去，則大業年中也。堅居處不恒，莫知終畢。

隋天台山法智傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台山法智傳

釋法智者，不詳何許人也。髫年離俗，應法升壇，松直凌空，玉堅絕污，凡百講肆，靡不留神。晚歲以逕直之門莫如念佛，每謂人曰：「我聞經言，犯一吉羅，歷一中劫，入于地獄，可信。又聞經說一稱阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪，則未之信。」人難云：「何故生大邪見？俱是佛言，急須念佛，久則三昧現前。」乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛。忽預辭道俗云：「生西方去，令親識為吾設齋終日。」於中夜無疾而化，時有金色光明來迎，照數百里。江上船中，謂言天曉，遲久方明。始知智之往生矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法智者，不詳何許人也。髫年離俗，應法升壇，松直凌空，玉堅絕污，凡百講肆，靡不留神。晚歲以逕直之門莫如念佛，每謂人曰：「我聞經言，犯一吉羅，歷一中劫，入于地獄，可信。又聞經說一稱阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪，則未之信。」人難云：「何故生大邪見？俱是佛言，急須念佛，久則三昧現前。」乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛。忽預辭道俗云：「生西方去，令親識為吾設齋終日。」於中夜無疾而化，時有金色光明來迎，照數百里。江上船中，謂言天曉，遲久方明。始知智之往生矣。

唐京兆禪定寺慧悟傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟，未詳氏族。隱太白山中，持誦《華嚴經》，服餌松术。忽於一時見一居士來云相請。居士騰身入空，令悟於衣襟中坐，攝以飛行。至一道場，見五百異僧翔空而至，悟奄就末行。居士語曰：「師受持《華嚴》是佛境界，何得於小聖下坐？」遂却引於半千人之上。齋訖，居士曰：「本所齋意在師一人，雖有五百羅漢來食，皆臨時相請耳。」齋訖，遂送還本處，有如夢覺。即高宗永徽年中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧悟，未詳氏族。隱太白山中，持誦《華嚴經》，服餌松术。忽於一時見一居士來云相請。居士騰身入空，令悟於衣襟中坐，攝以飛行。至一道場，見五百異僧翔空而至，悟奄就末行。居士語曰：「師受持《華嚴》是佛境界，何得於小聖下坐？」遂却引於半千人之上。齋訖，居士曰：「本所齋意在師一人，雖有五百羅漢來食，皆臨時相請耳。」齋訖，遂送還本處，有如夢覺。即高宗永徽年中也。

唐京兆大慈恩寺明慧傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧，不知何許人也。簡默恭己，約志蠲明，耐乎寒餒，誓求大乘。精進之鎧介躬，睡眠之魔退跡，是以初中後夜念誦經行。時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻《大般若經》畢，麟德元年示滅。其夜子時，慧旋遶佛堂，忽見北方有白虹四道從北亘南，橫跨東井，直勢貫慈恩塔院，歷歷分明。慧心怪焉，即自念曰：「昔如來滅度，白虹十二道從西貫于太微，於是有雙林之滅。今有此相，將非玉華法師有無常事邪？」申旦向眾述其所見，眾咸怪之。至九日，凶問至京，正符所見。慧彌增篤勵，老而無懈，未知終所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋明慧，不知何許人也。簡默恭己，約志蠲明，耐乎寒餒，誓求大乘。精進之鎧介躬，睡眠之魔退跡，是以初中後夜念誦經行。時玄奘三藏在京兆北坊部玉華宮翻《大般若經》畢，麟德元年示滅。其夜子時，慧旋遶佛堂，忽見北方有白虹四道從北亘南，橫跨東井，直勢貫慈恩塔院，歷歷分明。慧心怪焉，即自念曰：「昔如來滅度，白虹十二道從西貫于太微，於是有雙林之滅。今有此相，將非玉華法師有無常事邪？」申旦向眾述其所見，眾咸怪之。至九日，凶問至京，正符所見。慧彌增篤勵，老而無懈，未知終所。

周太原府崇福寺慧警傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周太原府崇福寺慧警傳

釋慧警，姓張氏，祁人也。少而聰悟，襁褓能言，二親鞠愛，隣黨號為奇童。屬新譯《大雲經》，經中有懸記女主之文，天后感斯聖莂，酷重此經。警方三歲，有教其誦通，其含嚼紆欝，調致天然也。遂徹九重，乃詔諷之。帝大悅，撫其頂，勅授紫袈裟一副，後因出家。氣貌剛介，學處堅固，充本寺上座。拯頓頹綱，人皆畏憚。或於街陌見二眾失儀，片招譏醜，必議懲誡，斷無寬理。後修禪法，虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影，并賜紫衣存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧警，姓張氏，祁人也。少而聰悟，襁褓能言，二親鞠愛，隣黨號為奇童。屬新譯《大雲經》，經中有懸記女主之文，天后感斯聖莂，酷重此經。警方三歲，有教其誦通，其含嚼紆欝，調致天然也。遂徹九重，乃詔諷之。帝大悅，撫其頂，勅授紫袈裟一副，後因出家。氣貌剛介，學處堅固，充本寺上座。拯頓頹綱，人皆畏憚。或於街陌見二眾失儀，片招譏醜，必議懲誡，斷無寬理。後修禪法，虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影，并賜紫衣存焉。

唐太原府崇福寺崇政傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原府崇福寺崇政傳

釋崇政，侯姓，本府人也。幼齡敏達，固願出家，誦經通一千餘紙。耆宿歎賞，謂之為經藏焉。神氣沈約，儀容整麗，秀眉廣目，挺志高奇。雖通群籍，所精者《俱舍論》——相國王公縉躬請政宣講。于時談叢發秀，美曲流音，屬聽無厭，雖移辰歷晷，謂如食頃焉。其剖判尤長，無得形似矣。代宗皇帝下詔徵為章信寺大德，稱疾不赴。終于本院，春秋五十八云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋崇政，侯姓，本府人也。幼齡敏達，固願出家，誦經通一千餘紙。耆宿歎賞，謂之為經藏焉。神氣沈約，儀容整麗，秀眉廣目，挺志高奇。雖通群籍，所精者《俱舍論》——相國王公縉躬請政宣講。于時談叢發秀，美曲流音，屬聽無厭，雖移辰歷晷，謂如食頃焉。其剖判尤長，無得形似矣。代宗皇帝下詔徵為章信寺大德，稱疾不赴。終于本院，春秋五十八云。

唐太原府崇福寺思睿傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原府崇福寺思睿傳

釋思睿，姓王氏，太原人也。夙通禪理，復貫律宗，慈悲仁讓，忤無慍容。睿素嬰羸瘵，乃立志法筵，專祈藥上，恪勤不懈。尋見感徵，忽心力勇銳，辯猶瓶注。因誦《十輪經》，日徹數紙，翌日倍之，後又倍之，自爾智刃不可當矣。開元中杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻，造難其人，一言相入，若石投水。既飲甘露，五載而還。趺坐居定，日不解膝，遠邇擊問，求其玄理，如堵牆焉。春秋六十六，卒于所住院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋思睿，姓王氏，太原人也。夙通禪理，復貫律宗，慈悲仁讓，忤無慍容。睿素嬰羸瘵，乃立志法筵，專祈藥上，恪勤不懈。尋見感徵，忽心力勇銳，辯猶瓶注。因誦《十輪經》，日徹數紙，翌日倍之，後又倍之，自爾智刃不可當矣。開元中杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻，造難其人，一言相入，若石投水。既飲甘露，五載而還。趺坐居定，日不解膝，遠邇擊問，求其玄理，如堵牆焉。春秋六十六，卒于所住院。

系曰：誦經不貴多，要在神解。慧警三歲通《大雲經》，差為奇俊。崇政終通千紙，得力在乎不奉詔赴章信新寺。睿公諷徹《十輪》，後咨禪道，故經偈云：「雖誦千章，不如一句」者，如渡溪杖策，到岸必捨焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：誦經不貴多，要在神解。慧警三歲通《大雲經》，差為奇俊。崇政終通千紙，得力在乎不奉詔赴章信新寺。睿公諷徹《十輪》，後咨禪道，故經偈云：「雖誦千章，不如一句」者，如渡溪杖策，到岸必捨焉。

唐上都青龍寺法朗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐上都青龍寺法朗傳

釋法朗，姑蘇人也。稟質溫潤，約心堅確，誦《觀音明呪》，神効屢彰。京闕觀光，人皆知重。龍朔二年，城陽公主有疾沈篤，尚藥供治，無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也，友愛殊厚，降杜如晦子荷。荷死，再行薛瓘。既疾綿困，有告，言朗能持祕呪，理病多瘳。及召朗至，設壇持誦，信宿而安，賞賚豐渥。其錢帛珍寶，朗迴為對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺，以居之。此寺本隋靈感寺，開皇三年置。文帝移都，多掘城中陵園塚墓，徙葬郊野，而置此寺。至唐武德四年廢，至此更題額。朗尋終于此寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法朗，姑蘇人也。稟質溫潤，約心堅確，誦《觀音明呪》，神効屢彰。京闕觀光，人皆知重。龍朔二年，城陽公主有疾沈篤，尚藥供治，無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也，友愛殊厚，降杜如晦子荷。荷死，再行薛瓘。既疾綿困，有告，言朗能持祕呪，理病多瘳。及召朗至，設壇持誦，信宿而安，賞賚豐渥。其錢帛珍寶，朗迴為對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺，以居之。此寺本隋靈感寺，開皇三年置。文帝移都，多掘城中陵園塚墓，徙葬郊野，而置此寺。至唐武德四年廢，至此更題額。朗尋終于此寺焉。

唐河東僧衒傳(啟芳圓果) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐河東僧衒傳(啟芳圓果)

釋僧衒，并州人也。本學該通，解行相副。年九十六，遇道綽禪師著《安樂集》，講《觀經》，始迴心念佛。恐壽將終，日夜禮佛一千拜，念彌陀佛八百萬遍。於五年間，一心無怠。大漸，告弟子曰：「阿彌陀佛來授我香衣，觀音、勢至行列在前，化佛遍滿虛空。從此西去，純是淨土。」言訖而終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧衒，并州人也。本學該通，解行相副。年九十六，遇道綽禪師著《安樂集》，講《觀經》，始迴心念佛。恐壽將終，日夜禮佛一千拜，念彌陀佛八百萬遍。於五年間，一心無怠。大漸，告弟子曰：「阿彌陀佛來授我香衣，觀音、勢至行列在前，化佛遍滿虛空。從此西去，純是淨土。」言訖而終。

時有啟芳法師、圓果法師於藍田縣悟真寺一夏結契，念阿彌陀佛，共折一楊枝於觀音手中，誓曰：「若得生佛土者，願七日不萎。」至期鮮翠也。又夢在大池內東面有大寶帳，乃飛入其中，見僧云「但專念佛，並生此也。」又見觀音垂脚而坐。啟芳奉足頂戴，見一池蓮華，彌陀佛從西而來。芳問佛曰：「閻浮眾生依經念佛，得生此否？」佛言：「勿疑，定生我國也。」且見極樂世界平坦如鑑，娑婆世界純是山川。音樂寶帳，直西而去。有一僧名法藏，御一大車來迎。芳見自身坐百寶蓮華，成等正覺，釋迦牟尼佛與文殊讚《法華經》。復見三道寶階向西直往，第一道階上並是白衣，第二階有道俗相參，第三階唯有僧也，云皆是念佛人往生矣。芳、果二師躬云己見云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有啟芳法師、圓果法師於藍田縣悟真寺一夏結契，念阿彌陀佛，共折一楊枝於觀音手中，誓曰：「若得生佛土者，願七日不萎。」至期鮮翠也。又夢在大池內東面有大寶帳，乃飛入其中，見僧云「但專念佛，並生此也。」又見觀音垂脚而坐。啟芳奉足頂戴，見一池蓮華，彌陀佛從西而來。芳問佛曰：「閻浮眾生依經念佛，得生此否？」佛言：「勿疑，定生我國也。」且見極樂世界平坦如鑑，娑婆世界純是山川。音樂寶帳，直西而去。有一僧名法藏，御一大車來迎。芳見自身坐百寶蓮華，成等正覺，釋迦牟尼佛與文殊讚《法華經》。復見三道寶階向西直往，第一道階上並是白衣，第二階有道俗相參，第三階唯有僧也，云皆是念佛人往生矣。芳、果二師躬云己見云。

唐荊州白馬寺玄奘傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐荊州白馬寺玄奘傳

釋玄奘，江陵人也。通大小乘學，尤明《法華》正典，別是命家。自五十載中，日誦七遍，甞因淨室焚香，感天人來傾聽。齋講之時，徵祥合沓。與道俊同被召，在京二載。景龍三年二月八日，孝和帝於林光殿解齋，時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄉，詔賜御詩，諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云：「三乘歸淨域，萬騎餞通莊。就日離亭近，彌天別路長。荊南旋杖鉢，渭北限津梁。何日紆真果，重來入帝鄉？」中書舍人李乂云：「初日承歸旨，秋風起贈言。漢珠留道味，江璧返真源。地出南關遠，天迴北斗尊，寧知一柱觀，却啟四禪門。」更有諸公詩送，此不殫錄。奘歸鄉，終本寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄奘，江陵人也。通大小乘學，尤明《法華》正典，別是命家。自五十載中，日誦七遍，甞因淨室焚香，感天人來傾聽。齋講之時，徵祥合沓。與道俊同被召，在京二載。景龍三年二月八日，孝和帝於林光殿解齋，時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄉，詔賜御詩，諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云：「三乘歸淨域，萬騎餞通莊。就日離亭近，彌天別路長。荊南旋杖鉢，渭北限津梁。何日紆真果，重來入帝鄉？」中書舍人李乂云：「初日承歸旨，秋風起贈言。漢珠留道味，江璧返真源。地出南關遠，天迴北斗尊，寧知一柱觀，却啟四禪門。」更有諸公詩送，此不殫錄。奘歸鄉，終本寺焉。

唐成都府靈池縣蘭若洪正傳(守賢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都府靈池縣蘭若洪正傳(守賢)

釋洪正，俗姓常氏，未詳何許人也。居于岷蜀間蘭若，往因有疾，所苦沈綿。從復平寧，發誓恒誦《金剛般若經》，日以二十過為准，精持靡曠。時隣僧守賢夜坐，見二鬼使手操文牒，私相謂曰：「取攝僧洪正。」一使曰：「為其默念《般若》，傍有大奇荷護，無計近得。又患責限遲延，今別得計。見有直府東門者姓常，又與僧同名，復曾為僧，來供爾攝去，以塞違殿也。」守賢聞之驚異，且志其事。明日，密問門子，常洪正已死。守賢先持《彌陀經》，後改業焉。洪正後不測其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋洪正，俗姓常氏，未詳何許人也。居于岷蜀間蘭若，往因有疾，所苦沈綿。從復平寧，發誓恒誦《金剛般若經》，日以二十過為准，精持靡曠。時隣僧守賢夜坐，見二鬼使手操文牒，私相謂曰：「取攝僧洪正。」一使曰：「為其默念《般若》，傍有大奇荷護，無計近得。又患責限遲延，今別得計。見有直府東門者姓常，又與僧同名，復曾為僧，來供爾攝去，以塞違殿也。」守賢聞之驚異，且志其事。明日，密問門子，常洪正已死。守賢先持《彌陀經》，後改業焉。洪正後不測其終。

系曰：寧有同名異實者，可互死耶？業不可移，此可移也，與其俗巫畫肖己形，言可以代衰厄，同也。通曰：「琰摩王或是菩薩，以同名，善者則捨，不善者攝之。此或是罪霜倏晞，正增年壽，故得捨旃；又其惡器方滿，復當終期，故斯取也。苟以互實而取者，行教化焉！捨斯之外，非常理所能知也已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：寧有同名異實者，可互死耶？業不可移，此可移也，與其俗巫畫肖己形，言可以代衰厄，同也。通曰：「琰摩王或是菩薩，以同名，善者則捨，不善者攝之。此或是罪霜倏晞，正增年壽，故得捨旃；又其惡器方滿，復當終期，故斯取也。苟以互實而取者，行教化焉！捨斯之外，非常理所能知也已。」

唐沙門志玄傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐沙門志玄傳

釋志玄者，河朔人也。攻五天禁呪，身衣枲麻布耳。行歷州邑，不居城市寺宇，唯宿郊野林薄。玄有意尋訪名迹，至絳州，夜泊墓林中。其夜月色如晝，見一狐從林下將髑髏置之於首，搖之落者不顧，不落者戴之。更取艿草墮葉，遮蔽其身，逡巡成一嬌嬈女子，渾身服素練，立于道左。微聞東北上有鞍馬行聲，女子哀泣，悲不自勝。少選，乘馬郎遇之，下馬問之曰：「娘子野外深更號咷，何至於此耶？」女子掩淚，紿之曰：「賤妾家在易水，前年為父母娉與此土張氏為婦，不幸夫婿去載夭亡，家事淪薄，無所依給。二親堂上，豈知妾如此孤苦乎！有一于此，痛割心腑，不覺哀而慟矣。妾思歸寧，其可得乎？郎君何怪問之？」乘馬郎曰：「將謂娘子哀怨別事，若願還鄉，某是易定軍行，為差使迴還易水，娘子可乘其麁乘。」女子乃收淚感謝。方欲攀踏次，玄從墓林出曰：「君子，此女子非人也，狐化也。」彼曰：「僧家豈以此相誣？莫別欲圖之乎？」玄曰：「君不信，可小住。吾當與君變女子本形。」玄乃振錫，誦胡語數聲，其女子還為狐走，而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過：「非師之救，幾隨妖死。」玄凡救物行慈，皆此類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋志玄者，河朔人也。攻五天禁呪，身衣枲麻布耳。行歷州邑，不居城市寺宇，唯宿郊野林薄。玄有意尋訪名迹，至絳州，夜泊墓林中。其夜月色如晝，見一狐從林下將髑髏置之於首，搖之落者不顧，不落者戴之。更取艿草墮葉，遮蔽其身，逡巡成一嬌嬈女子，渾身服素練，立于道左。微聞東北上有鞍馬行聲，女子哀泣，悲不自勝。少選，乘馬郎遇之，下馬問之曰：「娘子野外深更號咷，何至於此耶？」女子掩淚，紿之曰：「賤妾家在易水，前年為父母娉與此土張氏為婦，不幸夫婿去載夭亡，家事淪薄，無所依給。二親堂上，豈知妾如此孤苦乎！有一于此，痛割心腑，不覺哀而慟矣。妾思歸寧，其可得乎？郎君何怪問之？」乘馬郎曰：「將謂娘子哀怨別事，若願還鄉，某是易定軍行，為差使迴還易水，娘子可乘其麁乘。」女子乃收淚感謝。方欲攀踏次，玄從墓林出曰：「君子，此女子非人也，狐化也。」彼曰：「僧家豈以此相誣？莫別欲圖之乎？」玄曰：「君不信，可小住。吾當與君變女子本形。」玄乃振錫，誦胡語數聲，其女子還為狐走，而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過：「非師之救，幾隨妖死。」玄凡救物行慈，皆此類也。

唐鳳翔府開元寺元皎傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鳳翔府開元寺元皎傳

釋元皎，靈武人也。有志操，與眾不群，以持明為己務。天寶末，玄宗幸蜀，肅皇於靈武訓兵，計剋復京師。為物議攸同，請帝即位，改元至德。及二年，返轅指扶風，帝素憑釋氏，擇清尚僧首途，若祓除然。北土西河所推，皎應其選，召入受勅旨，隨駕仗內赴京。尋勅令皎向前發，至于鳳翔，於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧，六時行道，然燈歌唄，讚念持經，無敢言疲，精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹，有四十九莖，具事奏聞，宣內使驗實。帝大驚喜曰：「此大瑞應。」四月十八日，檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀，答勅曰：「瑞李繁滋，國之興兆。生在伽藍之內，足知覺樹之榮。感此殊祥，與師同慶。」皎之持誦，功能通感，率多此類。加署內供奉焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元皎，靈武人也。有志操，與眾不群，以持明為己務。天寶末，玄宗幸蜀，肅皇於靈武訓兵，計剋復京師。為物議攸同，請帝即位，改元至德。及二年，返轅指扶風，帝素憑釋氏，擇清尚僧首途，若祓除然。北土西河所推，皎應其選，召入受勅旨，隨駕仗內赴京。尋勅令皎向前發，至于鳳翔，於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧，六時行道，然燈歌唄，讚念持經，無敢言疲，精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹，有四十九莖，具事奏聞，宣內使驗實。帝大驚喜曰：「此大瑞應。」四月十八日，檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀，答勅曰：「瑞李繁滋，國之興兆。生在伽藍之內，足知覺樹之榮。感此殊祥，與師同慶。」皎之持誦，功能通感，率多此類。加署內供奉焉。

唐京師千福寺楚金傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師千福寺楚金傳

釋楚金，程氏之子，本廣平郡，今為京兆之盩厔人也。母高氏夜夢諸佛，因而妊焉，生實法王之子也。行素顏玉，神和氣清。七歲諷《法華》，十八通其義。三十，構塔曰多寶。四十，入帝夢於九重，玄宗覩法名下見金字，詰朝使問，罔不有孚。于時聲騰京輦，遂募人構塔，累級而成，有同反掌。甞於翠微、悟真，捫蘿靈趾，乃曰：「此吾棲遁之所。」遂奏兩寺各建一塔，咸以「多寶」為名。此外吟詠《妙經》六千餘遍。寶樹之下，髣髴見於分身；靈山之中，依俙覿於三變。心無所得，舌流甘露；瑞鳥金碧，棲於手中；天樂清泠，奏于空際。凡諸休應，皆不有之。乃曰：「法象王之法駕，迴人主之宸睠，承明三入，揚法六宮，后妃長跪於御筵，天華分散而不著。明皇題額，肅宗賜旛，豈榮冠於一時？亦庶幾於佛在也！」以乾元二年七月七日子時，右脇示滅焉。薪盡火滅，雪顏如在，昭乎上生於安養之國矣。春秋六十二，法臘三十七。天子憫焉，中使弔焉。勅驃騎大將軍朱光暉監護，即以其法葬于城西龍首原法華蘭若，塔之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋楚金，程氏之子，本廣平郡，今為京兆之盩厔人也。母高氏夜夢諸佛，因而妊焉，生實法王之子也。行素顏玉，神和氣清。七歲諷《法華》，十八通其義。三十，構塔曰多寶。四十，入帝夢於九重，玄宗覩法名下見金字，詰朝使問，罔不有孚。于時聲騰京輦，遂募人構塔，累級而成，有同反掌。甞於翠微、悟真，捫蘿靈趾，乃曰：「此吾棲遁之所。」遂奏兩寺各建一塔，咸以「多寶」為名。此外吟詠《妙經》六千餘遍。寶樹之下，髣髴見於分身；靈山之中，依俙覿於三變。心無所得，舌流甘露；瑞鳥金碧，棲於手中；天樂清泠，奏于空際。凡諸休應，皆不有之。乃曰：「法象王之法駕，迴人主之宸睠，承明三入，揚法六宮，后妃長跪於御筵，天華分散而不著。明皇題額，肅宗賜旛，豈榮冠於一時？亦庶幾於佛在也！」以乾元二年七月七日子時，右脇示滅焉。薪盡火滅，雪顏如在，昭乎上生於安養之國矣。春秋六十二，法臘三十七。天子憫焉，中使弔焉。勅驃騎大將軍朱光暉監護，即以其法葬于城西龍首原法華蘭若，塔之。

初金髫年寫《法華經》，不衣縑繒，寒加艾納而已。弟子慧空、法岸、浩然皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文，吳通微書。至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏「千福寺先師楚金是臣和尚，於天寶初為國建多寶塔，置法華道場，經今六十餘祀。僧等六時禮念，經聲不斷，以歷四朝，未蒙旌德。」勅諡大圓禪師矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初金髫年寫《法華經》，不衣縑繒，寒加艾納而已。弟子慧空、法岸、浩然皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文，吳通微書。至貞元十三年四月十三日左街功德使開府邠國公竇文場奏「千福寺先師楚金是臣和尚，於天寶初為國建多寶塔，置法華道場，經今六十餘祀。僧等六時禮念，經聲不斷，以歷四朝，未蒙旌德。」勅諡大圓禪師矣！

唐台州湧泉寺懷玉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐台州湧泉寺懷玉傳

釋懷玉，姓高，丹丘人也。執持律法，名節峭然。一食長坐，蚤虱恣生，唯一布衣，行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口，通誦《彌陀經》三十萬卷。至天寶元年六月九日，俄見西方聖像數若恒沙，有一人擎白銀臺，從窓而入。玉云：「我合得金臺。」銀臺却出，玉倍虔志。後空聲報云：「頭上已有光暈矣。請跏趺結彌陀佛印。」時佛光充室，玉手約人退曰：「莫觸此光明。」至十三日丑時，再有白毫光現，聖眾滿空。玉云：「若聞異香，我報將盡。」弟子慧命問：「師今往何剎？」玉以偈云：「清淨皎潔無塵垢，蓮華化生為父母。我修道來經十劫，出示閻浮厭眾苦。一生苦行超十劫，永離娑婆歸淨土。」玉說偈已，香氣盈空，海眾遍滿，見阿彌陀佛、觀音、勢至身紫金色，共御金剛臺來迎。玉含笑而終，肉身現在。後有讚云：「我師一念登初地，佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹，枝低只為挂銀臺。」一云是台州刺史段懷然詩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷玉，姓高，丹丘人也。執持律法，名節峭然。一食長坐，蚤虱恣生，唯一布衣，行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口，通誦《彌陀經》三十萬卷。至天寶元年六月九日，俄見西方聖像數若恒沙，有一人擎白銀臺，從窓而入。玉云：「我合得金臺。」銀臺却出，玉倍虔志。後空聲報云：「頭上已有光暈矣。請跏趺結彌陀佛印。」時佛光充室，玉手約人退曰：「莫觸此光明。」至十三日丑時，再有白毫光現，聖眾滿空。玉云：「若聞異香，我報將盡。」弟子慧命問：「師今往何剎？」玉以偈云：「清淨皎潔無塵垢，蓮華化生為父母。我修道來經十劫，出示閻浮厭眾苦。一生苦行超十劫，永離娑婆歸淨土。」玉說偈已，香氣盈空，海眾遍滿，見阿彌陀佛、觀音、勢至身紫金色，共御金剛臺來迎。玉含笑而終，肉身現在。後有讚云：「我師一念登初地，佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹，枝低只為挂銀臺。」一云是台州刺史段懷然詩也。

唐兗州泰嶽大行傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐兗州泰嶽大行傳

釋大行，齊州人也。後入泰山，結草為衣，採木而食。行法華三昧，感普賢現身。行自歎曰：「命且無常，必歸磨滅，未知來世何處受生？」遂入藏內信手探經，乃獲西方聖教，遂專心思念阿彌陀佛。三七日間，於半夜時，忽覩瑠璃地，心眼洞明，見十方佛猶如明鑑中像。後時詔行入內宮，寢於御殿，勅賜號常精進菩薩，受開國公。乃示微疾，右脇而終。葬後開棺，見儀貌如生，異香芬郁焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大行，齊州人也。後入泰山，結草為衣，採木而食。行法華三昧，感普賢現身。行自歎曰：「命且無常，必歸磨滅，未知來世何處受生？」遂入藏內信手探經，乃獲西方聖教，遂專心思念阿彌陀佛。三七日間，於半夜時，忽覩瑠璃地，心眼洞明，見十方佛猶如明鑑中像。後時詔行入內宮，寢於御殿，勅賜號常精進菩薩，受開國公。乃示微疾，右脇而終。葬後開棺，見儀貌如生，異香芬郁焉。

唐洛陽廣愛寺亡名傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛陽廣愛寺亡名傳

釋亡名，滎陽人也。居止洛中廣愛寺，以精習毘尼，慎防戒法，避其譏醜，罕有缺然。上元中東歸寧省，路及滎陽道，宿于逆旅。方解囊脫屨，欲漉水盥塵次，有僧至，頗見貌剛而率略，與律師並房安置。其後到僧謂主人曰：「貧道遠來，疲頓餒乏。主人有美酒酤滿罌，粱肉買半肩，物至酬直，無至遲也。」主人遽依請辦，僧飲啖之，都無孑遺。其律師呵之曰：「身披法服，對俗士恣行飲啖，不知慚赧？」其僧不答，初夜索水盥漱，端身趺坐，緩發梵音，誦《華嚴經》，初舉題目，次言「如是我聞」已下。其僧口角兩發金色光，聞者垂泣，見者歎嗟。律師亦生羨慕，竊自念言「彼酒肉僧，乃能誦斯大經！」比至三更，猶聞誦經，聲聲不絕，四帙欲滿，口中光明轉更增熾，遍於庭宇，透於窓隙，照明兩房。律師初不知是光，而云「彼客何不息燈，損主人油燼？」律師因起如廁，方窺見金色光明自僧之口兩角而出。誦至五帙已上，其光漸收，却入僧口。夜將五更，誦終六帙，僧乃却臥。須臾天明，律師涕泣而來，五體投地，求哀懺過「輕謗賢聖」之罪。律師喜遇異人，後加勤苦，卒成高名，莫知終地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋亡名，滎陽人也。居止洛中廣愛寺，以精習毘尼，慎防戒法，避其譏醜，罕有缺然。上元中東歸寧省，路及滎陽道，宿于逆旅。方解囊脫屨，欲漉水盥塵次，有僧至，頗見貌剛而率略，與律師並房安置。其後到僧謂主人曰：「貧道遠來，疲頓餒乏。主人有美酒酤滿罌，粱肉買半肩，物至酬直，無至遲也。」主人遽依請辦，僧飲啖之，都無孑遺。其律師呵之曰：「身披法服，對俗士恣行飲啖，不知慚赧？」其僧不答，初夜索水盥漱，端身趺坐，緩發梵音，誦《華嚴經》，初舉題目，次言「如是我聞」已下。其僧口角兩發金色光，聞者垂泣，見者歎嗟。律師亦生羨慕，竊自念言「彼酒肉僧，乃能誦斯大經！」比至三更，猶聞誦經，聲聲不絕，四帙欲滿，口中光明轉更增熾，遍於庭宇，透於窓隙，照明兩房。律師初不知是光，而云「彼客何不息燈，損主人油燼？」律師因起如廁，方窺見金色光明自僧之口兩角而出。誦至五帙已上，其光漸收，却入僧口。夜將五更，誦終六帙，僧乃却臥。須臾天明，律師涕泣而來，五體投地，求哀懺過「輕謗賢聖」之罪。律師喜遇異人，後加勤苦，卒成高名，莫知終地。

唐成都府雄俊傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都府雄俊傳

釋雄俊，俗姓周，成都人也。善講說，無戒行；所受檀信，非法而用；且多狡詐，唯事疎狂。又經反初服，入軍壘；而因逃難，還入緇行。大曆中，暴亡入冥。見王者，訶責畢，引入獄去，俊抗聲大呼曰：「雄俊儻入地獄，三世諸佛即成妄語矣！曾讀《觀經》，下品下生者造五逆罪，臨終十念，尚得往生。俊雖造罪，不犯五逆；若論念佛，莫知其數。佛語若有可信，暴死却合得迴。」與雄俊傳語云「若見城中道俗告之，我已得往生西方。」言畢承寶臺直西而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋雄俊，俗姓周，成都人也。善講說，無戒行；所受檀信，非法而用；且多狡詐，唯事疎狂。又經反初服，入軍壘；而因逃難，還入緇行。大曆中，暴亡入冥。見王者，訶責畢，引入獄去，俊抗聲大呼曰：「雄俊儻入地獄，三世諸佛即成妄語矣！曾讀《觀經》，下品下生者造五逆罪，臨終十念，尚得往生。俊雖造罪，不犯五逆；若論念佛，莫知其數。佛語若有可信，暴死却合得迴。」與雄俊傳語云「若見城中道俗告之，我已得往生西方。」言畢承寶臺直西而去。

系曰：一念憶識自身稱佛名不少，垂入獄而還返者，以強善心而轉弱惡故。是故行人須知：口誦莫如心持往生，淺力當如是學也。俊語流出民間：必死者重蘇，傳此語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：一念憶識自身稱佛名不少，垂入獄而還返者，以強善心而轉弱惡故。是故行人須知：口誦莫如心持往生，淺力當如是學也。俊語流出民間：必死者重蘇，傳此語也。

唐吉州龍興寺三刀法師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者，本姓曹，廬陵人也。天然之性，嗜於蔬食。羈貫成童，志願出家。于時自江以西，從安史之亂，南方不寧，多事土扶，故強兼弱，兵革未休。大曆七年十一月，廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧徵兵三千人，同收番禺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋三刀法師者，本姓曹，廬陵人也。天然之性，嗜於蔬食。羈貫成童，志願出家。于時自江以西，從安史之亂，南方不寧，多事土扶，故強兼弱，兵革未休。大曆七年十一月，廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭牒吉州刺史劉寧徵兵三千人，同收番禺。

法師舊名伯連，其為人也強渥而貌惡，且心循良，恒持誦《金剛經》，以筒盛經，佩之于身，誓不婚娶。然不揚此善于他，惟密行愈至。無何，被括為軍。呈閱之時，又選充行營小將，非其所好，遂亡命焉。時徵兵頗急，牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寧，令於朱木橋處死。三下刃俱折，劉怪問之，遂言素志捨家，恒持經法，如斯怯懦，恐衂軍威，是以亡耳。問經何在？曰：「被獲時遺墜。」遂令搜取，果數百步外得之，竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎久之，乃縱其為僧。奏聞，勅下本道號三刀法師，配本郡龍興寺。後加精進，卒于住所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師舊名伯連，其為人也強渥而貌惡，且心循良，恒持誦《金剛經》，以筒盛經，佩之于身，誓不婚娶。然不揚此善于他，惟密行愈至。無何，被括為軍。呈閱之時，又選充行營小將，非其所好，遂亡命焉。時徵兵頗急，牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寧，令於朱木橋處死。三下刃俱折，劉怪問之，遂言素志捨家，恒持經法，如斯怯懦，恐衂軍威，是以亡耳。問經何在？曰：「被獲時遺墜。」遂令搜取，果數百步外得之，竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎久之，乃縱其為僧。奏聞，勅下本道號三刀法師，配本郡龍興寺。後加精進，卒于住所。

唐湖州法華寺大光傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐湖州法華寺大光傳

釋大光，俗姓唐氏，生于邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥，在娠乃惡葷臭焉。既誕能言，不為戲弄。未齓之歲，思求佛乘，矢願念《法華》。三月通貫，經聲一發，頑鄙革心。及遂出家，而尋登戒，西遊京邑，朝見肅宗。帝召對禁中，拱而歎曰：「昔夢吳僧，口持大乘，五光隨發，音容宛若，適朕願兮。」因賜名大光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大光，俗姓唐氏，生于邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥，在娠乃惡葷臭焉。既誕能言，不為戲弄。未齓之歲，思求佛乘，矢願念《法華》。三月通貫，經聲一發，頑鄙革心。及遂出家，而尋登戒，西遊京邑，朝見肅宗。帝召對禁中，拱而歎曰：「昔夢吳僧，口持大乘，五光隨發，音容宛若，適朕願兮。」因賜名大光。

屬帝降誕節，齋于定國寺。因賜墨詔：許天下名寺意往者住持。令中官趙溫送于千福寺住持經道場。其誦經作吳音，遼遼通於聖聽，帝甚異其事，令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降，曰：「大光經聲通于有頂。」光一日宴坐，自見神手從天而下撫其心，乃憶先達抱玉大師甞誌斯言，令高其法音，當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心，命光口吮，自爾功力顯暢，形神不勞。又尋山探幽，偶墜窮谷，龍泉莫測，淪溺其間，心靈了然，都無惑亂。因思本經〈多寶塔〉，為誠願持此支品十萬遍，恍然奮身脫泉，若有神捧焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬帝降誕節，齋于定國寺。因賜墨詔：許天下名寺意往者住持。令中官趙溫送于千福寺住持經道場。其誦經作吳音，遼遼通於聖聽，帝甚異其事，令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降，曰：「大光經聲通于有頂。」光一日宴坐，自見神手從天而下撫其心，乃憶先達抱玉大師甞誌斯言，令高其法音，當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心，命光口吮，自爾功力顯暢，形神不勞。又尋山探幽，偶墜窮谷，龍泉莫測，淪溺其間，心靈了然，都無惑亂。因思本經〈多寶塔〉，為誠願持此支品十萬遍，恍然奮身脫泉，若有神捧焉。

後詔住資聖寺。此寺趙國公長孫無忌宅，龍朔二年為文德皇后追福造。長安七年，遭火蕩盡，唯於灰中，得數部經，不損一字。以事奏聞，百姓捨施，數日之間已盈鉅萬，遂再造其寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後詔住資聖寺。此寺趙國公長孫無忌宅，龍朔二年為文德皇后追福造。長安七年，遭火蕩盡，唯於灰中，得數部經，不損一字。以事奏聞，百姓捨施，數日之間已盈鉅萬，遂再造其寺。

光覽此經，倍加精進。後以偏感有親在吳，未答慈力，表乞歸省養，詔旨未允。遂生有妄之疾，策蹇強力，將投于淵。驢伏不前，群烏拂頂，心既曉覺，疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道，忽有詔許還。既止烏程，構營寶塔；日持《法華》偈，成報往願焉。永泰元年，浙西廉使韋元甫表請光為六郡別勅道場持念之首。大曆癸丑歲——顏魯公真卿領郡，相國李紳父為烏程宰——，紳未朞歲，乳病暴作而不啼不鑒者七辰。召光至，命乳母洗滌焚香，乃朗諷經〈分別功德品〉。遂起席而坐，拱手開眸。光授飲杯水，令強乳哺之，疾乃徐愈。光笑而謂曰：「汝何願返之遄速乎？」因以光名易紳小字。貞元中，紳重遊霅上，泊舟之次，光早遲竚于溪側，而笑言戲撫之，若稚孺焉。後紳刺于吳興，飲醉于館，光引宿於道場。夜分將醒，白光滿室，朗然若晝。往覘，光公宴坐，梵音方作，光起面門，如開毫相。經音向息，光色隨斂。紳歸京相辭，光曰：「汝得徑山之言，吾則無以為諭。行矣自愛，去留有時。他日位處廟堂，以教法為外護乎？」永貞元年十二月黑月既夕，示滅于持經道場，獸嘷鳥墜，山木驚振。異香芬馥，信宿不消。刺史顏防深愴悼之。光一納四十歲無浣濯，而戒香欝然；一飯七十載，徵驗絕多。故相李公紳素於空門寡信，頗規僧過，而敦重光公，自著碑題云「墨詔持經大德神異碑銘」，布衣楊夔書云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光覽此經，倍加精進。後以偏感有親在吳，未答慈力，表乞歸省養，詔旨未允。遂生有妄之疾，策蹇強力，將投于淵。驢伏不前，群烏拂頂，心既曉覺，疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道，忽有詔許還。既止烏程，構營寶塔；日持《法華》偈，成報往願焉。永泰元年，浙西廉使韋元甫表請光為六郡別勅道場持念之首。大曆癸丑歲——顏魯公真卿領郡，相國李紳父為烏程宰——，紳未朞歲，乳病暴作而不啼不鑒者七辰。召光至，命乳母洗滌焚香，乃朗諷經〈分別功德品〉。遂起席而坐，拱手開眸。光授飲杯水，令強乳哺之，疾乃徐愈。光笑而謂曰：「汝何願返之遄速乎？」因以光名易紳小字。貞元中，紳重遊霅上，泊舟之次，光早遲竚于溪側，而笑言戲撫之，若稚孺焉。後紳刺于吳興，飲醉于館，光引宿於道場。夜分將醒，白光滿室，朗然若晝。往覘，光公宴坐，梵音方作，光起面門，如開毫相。經音向息，光色隨斂。紳歸京相辭，光曰：「汝得徑山之言，吾則無以為諭。行矣自愛，去留有時。他日位處廟堂，以教法為外護乎？」永貞元年十二月黑月既夕，示滅于持經道場，獸嘷鳥墜，山木驚振。異香芬馥，信宿不消。刺史顏防深愴悼之。光一納四十歲無浣濯，而戒香欝然；一飯七十載，徵驗絕多。故相李公紳素於空門寡信，頗規僧過，而敦重光公，自著碑題云「墨詔持經大德神異碑銘」，布衣楊夔書云。

唐荊州天崇寺智燈傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐荊州天崇寺智燈傳

釋智燈，不知何許人也。矜莊己行，嚴厲時中，守護戒科，恒持《金剛般若》，勤不知倦。貞元中，遇疾而死。弟子啟手猶熱，不即入木。經七日還蘇，云：「初見冥中若王者，以念經故，合掌降階，因問訊曰：『更容上人十年在世，勉出生死。』因問：『人間眾僧中後食薏苡仁為藥食，還是已否？』曰：『此大違本教。』燈報云：『律中有正、非正開遮之條如何？』王曰：『此乃後人加之，非佛意也。』」遠近聞之，渚宮僧至有中後無有飲水者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智燈，不知何許人也。矜莊己行，嚴厲時中，守護戒科，恒持《金剛般若》，勤不知倦。貞元中，遇疾而死。弟子啟手猶熱，不即入木。經七日還蘇，云：「初見冥中若王者，以念經故，合掌降階，因問訊曰：『更容上人十年在世，勉出生死。』因問：『人間眾僧中後食薏苡仁為藥食，還是已否？』曰：『此大違本教。』燈報云：『律中有正、非正開遮之條如何？』王曰：『此乃後人加之，非佛意也。』」遠近聞之，渚宮僧至有中後無有飲水者。

系曰：小乘尚開食五淨物，薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡，嫌于時比丘太慢戒法，故此嚴警開制。實諸佛常法也，非後人之加釀焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：小乘尚開食五淨物，薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡，嫌于時比丘太慢戒法，故此嚴警開制。實諸佛常法也，非後人之加釀焉。