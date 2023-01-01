宋高僧傳卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第二十一

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

感通篇第六之四(正傳十八人附見三人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感通篇第六之四(正傳十八人附見三人)

唐五臺山法華院神英傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山法華院神英傳

釋神英，罔知姓氏，滄州人也。宿緣悟道，丱歲從師，諷誦精勤，日夜匪懈。年當應法受具，後乃仗錫萍遊，尋訪知識。早通玄話，兼擅論經，相次參神會禪師，謂英曰：「汝於五臺山有緣，速宜往彼瞻禮文殊，兼訪遺跡。」既承指授，以開元四年六月中旬到山瞻禮，於僧厨止泊。一日，食畢遊於西林，忽見一院題曰「法華」，英遂入中，見多寶塔一座，暐曄繁華，如《法華經》說同也。其四門玉石功德，細妙光彩，神工罕測。後面有「護國仁王樓」，上有玉石文殊、普賢之像。前有三門一十三間，內門兩畔，有行宮道場，是文殊、普賢儀仗。三門外狀臺山十寺，杳然物外，觀瞻浩蕩，神情恍𢠵。英試出院，又見眾僧且非恒所見者，而多詭異。疑豫未決，遂出門東行，可三十步，忽聞閉戶鏗然，迴目視之，了無一物。英乃悲泣曰：「此大聖警悟我邪！於此地必有緣矣。」遂於髣髴多寶塔處結庵而止。乃發願曰：「我依化院建置一所住持。」日居月諸，信施如林，歸依者眾。遂召工匠，有高價者，誓不酬之。乃於易州千里取乎玉石，用造功德，細妙光瑩，功侔所見。其壁乃王府友吳道子之跡，六法絕妙，為世所尚。此院前後工畢，因號法華耳。英說法住持，其齊整若剪裁焉。後無疾，召門人囑付而終，春秋七十五。今墳塔存矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋神英，罔知姓氏，滄州人也。宿緣悟道，丱歲從師，諷誦精勤，日夜匪懈。年當應法受具，後乃仗錫萍遊，尋訪知識。早通玄話，兼擅論經，相次參神會禪師，謂英曰：「汝於五臺山有緣，速宜往彼瞻禮文殊，兼訪遺跡。」既承指授，以開元四年六月中旬到山瞻禮，於僧厨止泊。一日，食畢遊於西林，忽見一院題曰「法華」，英遂入中，見多寶塔一座，暐曄繁華，如《法華經》說同也。其四門玉石功德，細妙光彩，神工罕測。後面有「護國仁王樓」，上有玉石文殊、普賢之像。前有三門一十三間，內門兩畔，有行宮道場，是文殊、普賢儀仗。三門外狀臺山十寺，杳然物外，觀瞻浩蕩，神情恍𢠵。英試出院，又見眾僧且非恒所見者，而多詭異。疑豫未決，遂出門東行，可三十步，忽聞閉戶鏗然，迴目視之，了無一物。英乃悲泣曰：「此大聖警悟我邪！於此地必有緣矣。」遂於髣髴多寶塔處結庵而止。乃發願曰：「我依化院建置一所住持。」日居月諸，信施如林，歸依者眾。遂召工匠，有高價者，誓不酬之。乃於易州千里取乎玉石，用造功德，細妙光瑩，功侔所見。其壁乃王府友吳道子之跡，六法絕妙，為世所尚。此院前後工畢，因號法華耳。英說法住持，其齊整若剪裁焉。後無疾，召門人囑付而終，春秋七十五。今墳塔存矣。

唐五臺山華嚴寺牛雲傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山華嚴寺牛雲傳

釋牛雲，俗姓趙，雁門人也。童蒙之歲有似神不足，遣入鄉校，終日不知一字。惟見僧尼，合掌有畏憚之貌。年甫十二，二親送往五臺華嚴寺善住閣院出家，禮淨覺為師。每令負薪汲水，時眾輕其朴鈍，多以謔浪歸之。年滿受具，益難誦習。及年三十有六，乃言曰：「我聞臺上恒有文殊現形。我今跣足而去，儻見文殊，惟求聰明，學誦經法耳。」時冒寒雪，情無退屈，至東臺頂，見一老人然火而坐。雲問曰：「如此雪寒，從何而來？」老人曰：「吾從山下來」雲曰：「從何道上，何無屨跡？」曰：「吾雪前來。」老人却問雲曰：「有何心願，犯雪徒跣而至，豈不苦也？」雲曰：「吾雖為僧，自恨昏鈍，不能誦念經法。此來欲求見文殊，只乞聰明果報。」老人曰：「奇哉！」又曰：「此處不見文殊，更欲何之？」雲曰：「欲上北臺去。」老人曰：「吾意亦然。」曰：「請師先行。」雲乃遊遍臺頂，告別老人，自西而去。薄暮，方到北臺，又見老人然火而坐，頗為驚怪。問曰：「適於東臺相別，為何先至？」老人曰：「師不知要路，所以來遲。」雲雖承此語，心乃猶豫，只此老人莫應文殊也？雲乃嗚足禮拜。老人曰：「吾俗人也，不應作禮。」唯貪設禮，情屬不移。良久，老人云：「休禮，候吾入定，觀汝前身作何行業而昏鈍也。」老人閉目，倏爾開顏語雲曰：「汝前生為牛來，因載藏經，今得為僧而闇鈍耳。汝於龍堂邊取一钁來，與汝斸却心頭淤肉，即明快也。」雲遂得钁度與。老人曰：「汝但閉目，候吾教開即開。」因閉目，次有似當心施钁，身無痛苦，心乃豁然，似闇室立於明燈，巨夜懸於圓月也。雲開目乃見老人現文殊像，語雲曰：「汝自後誦念經法，歷耳無忘。又於華嚴寺㵎東院大有因緣，無得退轉。」雲乃行悲行泣，接足而禮，未舉頭頃，不見菩薩矣。雲後下山，四支無損，凡曰經典，目所一覽，輒誦於口。明年夏五月，遶育王塔行道念經。至更初，乃見一道直光從北臺頂連瑞塔基，久而不散，於光明中現寶閣一所，前有金牌，題云「善住」。雲憶菩薩授記之言，依光中所現之閣而建置焉。道化施行，人咸貴重。於開元二十三年無疾而終，俗齡六十三，法臘四十四矣。雲名亡上字，承文殊記識本迹為牛，故時號之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋牛雲，俗姓趙，雁門人也。童蒙之歲有似神不足，遣入鄉校，終日不知一字。惟見僧尼，合掌有畏憚之貌。年甫十二，二親送往五臺華嚴寺善住閣院出家，禮淨覺為師。每令負薪汲水，時眾輕其朴鈍，多以謔浪歸之。年滿受具，益難誦習。及年三十有六，乃言曰：「我聞臺上恒有文殊現形。我今跣足而去，儻見文殊，惟求聰明，學誦經法耳。」時冒寒雪，情無退屈，至東臺頂，見一老人然火而坐。雲問曰：「如此雪寒，從何而來？」老人曰：「吾從山下來」雲曰：「從何道上，何無屨跡？」曰：「吾雪前來。」老人却問雲曰：「有何心願，犯雪徒跣而至，豈不苦也？」雲曰：「吾雖為僧，自恨昏鈍，不能誦念經法。此來欲求見文殊，只乞聰明果報。」老人曰：「奇哉！」又曰：「此處不見文殊，更欲何之？」雲曰：「欲上北臺去。」老人曰：「吾意亦然。」曰：「請師先行。」雲乃遊遍臺頂，告別老人，自西而去。薄暮，方到北臺，又見老人然火而坐，頗為驚怪。問曰：「適於東臺相別，為何先至？」老人曰：「師不知要路，所以來遲。」雲雖承此語，心乃猶豫，只此老人莫應文殊也？雲乃嗚足禮拜。老人曰：「吾俗人也，不應作禮。」唯貪設禮，情屬不移。良久，老人云：「休禮，候吾入定，觀汝前身作何行業而昏鈍也。」老人閉目，倏爾開顏語雲曰：「汝前生為牛來，因載藏經，今得為僧而闇鈍耳。汝於龍堂邊取一钁來，與汝斸却心頭淤肉，即明快也。」雲遂得钁度與。老人曰：「汝但閉目，候吾教開即開。」因閉目，次有似當心施钁，身無痛苦，心乃豁然，似闇室立於明燈，巨夜懸於圓月也。雲開目乃見老人現文殊像，語雲曰：「汝自後誦念經法，歷耳無忘。又於華嚴寺㵎東院大有因緣，無得退轉。」雲乃行悲行泣，接足而禮，未舉頭頃，不見菩薩矣。雲後下山，四支無損，凡曰經典，目所一覽，輒誦於口。明年夏五月，遶育王塔行道念經。至更初，乃見一道直光從北臺頂連瑞塔基，久而不散，於光明中現寶閣一所，前有金牌，題云「善住」。雲憶菩薩授記之言，依光中所現之閣而建置焉。道化施行，人咸貴重。於開元二十三年無疾而終，俗齡六十三，法臘四十四矣。雲名亡上字，承文殊記識本迹為牛，故時號之焉。

唐五臺山清涼寺道義傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山清涼寺道義傳

釋道義，江東衢州人也。開元中至臺山，於清涼寺粥院居止，典座普請運柴，負重登高，頗有難色。義將竹鞋一緉轉貿人荷擔。因披三事納衣。東北而行，可五里來，於楞伽山下，逢一老僧，其貌古陋，引一童子名字覺一。老僧前行，童子呼請義東邊寺內啜茶去，乃相隨入寺，遍禮諸院。見大閣三層，上下九間，總如金色，閃爍其目。老僧令遣義早還所止，山寒難住。唯諾辭出寺，行及百步，迴顧唯是山林，乃知化寺也。却回長安。大曆元載，具此事由奏寶應元聖文武皇帝，蒙勅置金閣寺，宣十節度助緣。遂召蓋造都料，一僧名純陀，為度土木，造金閣一寺。陀元是西域那爛陀寺喜鵲院僧。寺成後，勅賜不空「三藏」焉。義不測其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道義，江東衢州人也。開元中至臺山，於清涼寺粥院居止，典座普請運柴，負重登高，頗有難色。義將竹鞋一緉轉貿人荷擔。因披三事納衣。東北而行，可五里來，於楞伽山下，逢一老僧，其貌古陋，引一童子名字覺一。老僧前行，童子呼請義東邊寺內啜茶去，乃相隨入寺，遍禮諸院。見大閣三層，上下九間，總如金色，閃爍其目。老僧令遣義早還所止，山寒難住。唯諾辭出寺，行及百步，迴顧唯是山林，乃知化寺也。却回長安。大曆元載，具此事由奏寶應元聖文武皇帝，蒙勅置金閣寺，宣十節度助緣。遂召蓋造都料，一僧名純陀，為度土木，造金閣一寺。陀元是西域那爛陀寺喜鵲院僧。寺成後，勅賜不空「三藏」焉。義不測其終。

唐五臺山竹林寺法照傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山竹林寺法照傳

釋法照，不知何許人也。大曆二年，棲止衡州雲峯寺，勤修不懈。於僧堂內粥鉢中，忽覩五彩祥雲，雲內現山寺。寺之東北五十里已來有山，山下有㵎，㵎北有石門，入可五里有寺，金牓題云「大聖竹林寺」。雖目擊分明，而心懷隕穫。他日齋時，還於鉢中五色雲內現其五臺諸寺，盡是金地，無有山林穢惡，純是池臺樓觀，眾寶莊嚴，文殊、一萬聖眾而處其中。又現諸佛淨國，食畢方滅，心疑未決。歸院問僧，還有曾遊五臺山已否？時有嘉延、曇暉二師言曾到，言與鉢內所見一皆符合，然尚未得臺山消息。暨四年夏，於衡州湖東寺內有高樓臺，九旬起五會念佛道場。六月二日未時，遙見祥雲彌覆臺寺，雲中有諸樓閣，閣中有數梵僧，各長丈許，執錫行道。衡州舉郭咸見彌陀佛與文殊、普賢、一萬菩薩俱在此會。其身高大，見之者皆深泣血設禮，至酉方滅。照其日晚於道場外遇一老人，告照云：「師先發願往金色世界，奉覲大聖，今何不去？」照怪而答曰：「時難路艱，何可往也？」老人言：「但亟去，道路固無留難。」言訖不見。照驚入道場，重發誠願：「夏滿約往前，任是火聚氷何，終無退衂。」至八月十三日，於南嶽與同志數人惠然肯來，果無沮礙，則五年四月五日到五臺縣，遙見佛光寺南數道白光。六日到佛光寺，果如鉢中所見，略無差脫。其夜四更，見一道光從北山下來射照，照忙入堂內，乃問眾云：「此何祥也？吉凶焉在？」有僧答言：「此大聖不思議光，常答有緣。」照聞已，即具威儀，尋光至寺東北五十里間果有山。山下有㵎，㵎北有一石門，見二青衣，可年八、九歲，顏貌端正，立于門首，一稱善財，二曰難陀。相見歡喜，問訊設禮，引照入門，向北行五里已來，見一金門樓。漸至門所，乃是一寺。寺前有大金牓，題曰大聖竹林寺，一如鉢中所見者。方圓可二十里，一百二十院，皆有寶塔莊嚴，其地純是黃金，流渠華樹，充滿其中。照入寺至講堂中，見文殊在西，普賢在東，各據師子之座，說法之音，歷歷可聽。文殊左右菩薩萬餘，普賢亦無數菩薩圍繞。照至二賢前，作禮問言：「末代凡夫，去聖時遙，知識轉劣，垢障尤深，佛性無由顯現。佛法浩澣，未審修行於何法門，最為其要？唯願大聖斷我疑網！」文殊報言：「汝今念佛，今正是時。諸修行門，無過念佛，供養三寶，福慧雙修，此之二門，最為徑要。所以者何？我於過去劫中因觀佛故、因念佛故、因供養故，今得一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定，乃至諸佛，皆從念佛而生。故知念佛，諸法之王，汝當常念無上法王，令無休息。」照又問：「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法照，不知何許人也。大曆二年，棲止衡州雲峯寺，勤修不懈。於僧堂內粥鉢中，忽覩五彩祥雲，雲內現山寺。寺之東北五十里已來有山，山下有㵎，㵎北有石門，入可五里有寺，金牓題云「大聖竹林寺」。雖目擊分明，而心懷隕穫。他日齋時，還於鉢中五色雲內現其五臺諸寺，盡是金地，無有山林穢惡，純是池臺樓觀，眾寶莊嚴，文殊、一萬聖眾而處其中。又現諸佛淨國，食畢方滅，心疑未決。歸院問僧，還有曾遊五臺山已否？時有嘉延、曇暉二師言曾到，言與鉢內所見一皆符合，然尚未得臺山消息。暨四年夏，於衡州湖東寺內有高樓臺，九旬起五會念佛道場。六月二日未時，遙見祥雲彌覆臺寺，雲中有諸樓閣，閣中有數梵僧，各長丈許，執錫行道。衡州舉郭咸見彌陀佛與文殊、普賢、一萬菩薩俱在此會。其身高大，見之者皆深泣血設禮，至酉方滅。照其日晚於道場外遇一老人，告照云：「師先發願往金色世界，奉覲大聖，今何不去？」照怪而答曰：「時難路艱，何可往也？」老人言：「但亟去，道路固無留難。」言訖不見。照驚入道場，重發誠願：「夏滿約往前，任是火聚氷何，終無退衂。」至八月十三日，於南嶽與同志數人惠然肯來，果無沮礙，則五年四月五日到五臺縣，遙見佛光寺南數道白光。六日到佛光寺，果如鉢中所見，略無差脫。其夜四更，見一道光從北山下來射照，照忙入堂內，乃問眾云：「此何祥也？吉凶焉在？」有僧答言：「此大聖不思議光，常答有緣。」照聞已，即具威儀，尋光至寺東北五十里間果有山。山下有㵎，㵎北有一石門，見二青衣，可年八、九歲，顏貌端正，立于門首，一稱善財，二曰難陀。相見歡喜，問訊設禮，引照入門，向北行五里已來，見一金門樓。漸至門所，乃是一寺。寺前有大金牓，題曰大聖竹林寺，一如鉢中所見者。方圓可二十里，一百二十院，皆有寶塔莊嚴，其地純是黃金，流渠華樹，充滿其中。照入寺至講堂中，見文殊在西，普賢在東，各據師子之座，說法之音，歷歷可聽。文殊左右菩薩萬餘，普賢亦無數菩薩圍繞。照至二賢前，作禮問言：「末代凡夫，去聖時遙，知識轉劣，垢障尤深，佛性無由顯現。佛法浩澣，未審修行於何法門，最為其要？唯願大聖斷我疑網！」文殊報言：「汝今念佛，今正是時。諸修行門，無過念佛，供養三寶，福慧雙修，此之二門，最為徑要。所以者何？我於過去劫中因觀佛故、因念佛故、因供養故，今得一切種智。是故一切諸法般若波羅蜜甚深禪定，乃至諸佛，皆從念佛而生。故知念佛，諸法之王，汝當常念無上法王，令無休息。」照又問：「

當云何念？」文殊言：「此世界西有阿彌陀佛，彼佛願力不可思議，汝當繼念，令無間斷，命終之後，決定往生，永不退轉。」說是語已，時二大聖各舒金手，摩照頂為授記別：「汝已念佛，故不久證無上正等菩提。若善男女等願疾成佛者，無過念佛，則能速證無上菩提。」語已時二大聖互說伽陀。照聞已歡喜踊躍，疑網悉除。又更作禮，禮已合掌。文殊言：「汝可往詣諸菩薩院，次第巡禮。」授教已，次第瞻禮，遂至七寶果園，其果纔熟，其大如盌，便取食之。食已，身意泰然，造大聖前，作禮辭退。還見二青衣，送至門外。禮已舉頭，遂失所在，倍增悲感。乃立石記，至今存焉。復至四月八日，於華嚴寺西樓下安止。洎十三日，照與五十餘僧同往金剛窟，到無著見大聖處，虔心禮三十五佛名。照禮纔十遍，忽見其處廣博嚴淨，瑠璃宮殿，文殊、普賢一萬菩薩及佛陀波利居在一處。照見已，惟自慶喜，隨眾歸寺。其夜三更，於華嚴院西樓上忽見寺東山半有五聖燈，其大方尺餘。照呪言「請分百燈歸一畔」，便分如願。重謂「分為千炬」，言訖便分千數，行行相對，遍於山半。又更獨詣金剛窟所，願見大聖，三更盡到，見梵僧稱是佛陀波利，引之入聖寺，語在覺救傳。至十二月初，遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場，絕粒要期，誓生淨土。至于七日初夜，正念佛時，又見一梵僧入乎道場，告云：「汝所見臺山境界，何故不說？」言訖不見。照疑此僧，亦擬不說。翌日申時，正念誦次，又見一梵僧年可八十，乃言照曰：「師所見臺山靈異，胡不流布？普示眾生，令使見聞，發菩提心，獲大利樂乎？」照曰：「實無心祕蔽聖道，恐生疑謗故，所以不說。」僧云：「大聖文殊見在此山，尚招人謗，況汝所見境界，但使眾生見聞之者，發菩提心，作毒鼓緣耳。」照聞斯語，便隨憶念錄之。時江東釋慧從以大曆六年正月內與華嚴寺崇暉、明謙等三十餘人隨照至金剛窟所，親示般若院，立石標記。于時徒眾誠心瞻仰，悲喜未已，遂聞鐘聲，其音雅亮，節解分明。眾皆聞之，驚異尤甚，驗乎所見不虛，故書于屋壁，普使見聞，同發勝心，共期佛慧。自後照又依所見化竹林寺題額處，建寺一區，莊嚴精麗，便號竹林焉。又大曆十二年九月十三日，照與弟子八人於東臺覩白光數四，次有異雲靉靆。雲開，見五色通身光，光內有圓光紅色，文殊乘青毛師子，眾皆明見，乃霏微下雪及五色圓光遍於山谷。其同見弟子——純一、惟秀、歸政、智遠、沙彌惟英、優婆塞張希俊等。照後篤鞏其心，修鍊無曠，不知其終。絳州兵掾王士詹述〈聖寺記〉云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當云何念？」文殊言：「此世界西有阿彌陀佛，彼佛願力不可思議，汝當繼念，令無間斷，命終之後，決定往生，永不退轉。」說是語已，時二大聖各舒金手，摩照頂為授記別：「汝已念佛，故不久證無上正等菩提。若善男女等願疾成佛者，無過念佛，則能速證無上菩提。」語已時二大聖互說伽陀。照聞已歡喜踊躍，疑網悉除。又更作禮，禮已合掌。文殊言：「汝可往詣諸菩薩院，次第巡禮。」授教已，次第瞻禮，遂至七寶果園，其果纔熟，其大如盌，便取食之。食已，身意泰然，造大聖前，作禮辭退。還見二青衣，送至門外。禮已舉頭，遂失所在，倍增悲感。乃立石記，至今存焉。復至四月八日，於華嚴寺西樓下安止。洎十三日，照與五十餘僧同往金剛窟，到無著見大聖處，虔心禮三十五佛名。照禮纔十遍，忽見其處廣博嚴淨，瑠璃宮殿，文殊、普賢一萬菩薩及佛陀波利居在一處。照見已，惟自慶喜，隨眾歸寺。其夜三更，於華嚴院西樓上忽見寺東山半有五聖燈，其大方尺餘。照呪言「請分百燈歸一畔」，便分如願。重謂「分為千炬」，言訖便分千數，行行相對，遍於山半。又更獨詣金剛窟所，願見大聖，三更盡到，見梵僧稱是佛陀波利，引之入聖寺，語在覺救傳。至十二月初，遂於華嚴寺華嚴院入念佛道場，絕粒要期，誓生淨土。至于七日初夜，正念佛時，又見一梵僧入乎道場，告云：「汝所見臺山境界，何故不說？」言訖不見。照疑此僧，亦擬不說。翌日申時，正念誦次，又見一梵僧年可八十，乃言照曰：「師所見臺山靈異，胡不流布？普示眾生，令使見聞，發菩提心，獲大利樂乎？」照曰：「實無心祕蔽聖道，恐生疑謗故，所以不說。」僧云：「大聖文殊見在此山，尚招人謗，況汝所見境界，但使眾生見聞之者，發菩提心，作毒鼓緣耳。」照聞斯語，便隨憶念錄之。時江東釋慧從以大曆六年正月內與華嚴寺崇暉、明謙等三十餘人隨照至金剛窟所，親示般若院，立石標記。于時徒眾誠心瞻仰，悲喜未已，遂聞鐘聲，其音雅亮，節解分明。眾皆聞之，驚異尤甚，驗乎所見不虛，故書于屋壁，普使見聞，同發勝心，共期佛慧。自後照又依所見化竹林寺題額處，建寺一區，莊嚴精麗，便號竹林焉。又大曆十二年九月十三日，照與弟子八人於東臺覩白光數四，次有異雲靉靆。雲開，見五色通身光，光內有圓光紅色，文殊乘青毛師子，眾皆明見，乃霏微下雪及五色圓光遍於山谷。其同見弟子——純一、惟秀、歸政、智遠、沙彌惟英、優婆塞張希俊等。照後篤鞏其心，修鍊無曠，不知其終。絳州兵掾王士詹述〈聖寺記〉云。

系曰：佛成就三身，必居三土，顯正依報莊嚴故。菩薩未霑國土名，但云住處。修淨佛國因，隨生佛家，故《華嚴經》有〈菩薩住處品〉焉。經云：「唯佛一人居淨土」，此下不僣上也。若《八字陀羅尼經》云「文殊大願力，與佛同境界。」境界淨，則說法淨，則三土義齊也。問：「諸經中佛住王舍城等可非住處邪？」通曰：「此義同名別，或可上得兼下也。又如兜率宮院是補處淨域，寶陀落、清涼、支提等山，皆是菩薩淨識所變剎土也。若然者，淨土與住處義同名異耳。如法照入竹林聖寺，見文殊淨境也，諸於山嶺見老人、童子等，則穢土見聖人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：佛成就三身，必居三土，顯正依報莊嚴故。菩薩未霑國土名，但云住處。修淨佛國因，隨生佛家，故《華嚴經》有〈菩薩住處品〉焉。經云：「唯佛一人居淨土」，此下不僣上也。若《八字陀羅尼經》云「文殊大願力，與佛同境界。」境界淨，則說法淨，則三土義齊也。問：「諸經中佛住王舍城等可非住處邪？」通曰：「此義同名別，或可上得兼下也。又如兜率宮院是補處淨域，寶陀落、清涼、支提等山，皆是菩薩淨識所變剎土也。若然者，淨土與住處義同名異耳。如法照入竹林聖寺，見文殊淨境也，諸於山嶺見老人、童子等，則穢土見聖人。」

唐清涼山祕魔巖常遇傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山祕魔巖常遇傳

釋常遇，俗姓陰，范陽人也，出家於燕北安集寺。襟懷灑落，道貌清奇，晦跡林泉，避脫聲利。大中四年，杖錫離燕，孤征朔雪，祁冱千里，徑涉五峯，詣華嚴寺菩薩堂，矚文殊睟容，施右手中指，沃以香膏，爇以星焰，光騰半日，怡顏宛然。次遍遊聖境，終始兩朞，其所覩祥瑞，不可勝紀。後至西臺，遇古聖跡曰祕魔巖，乃文殊降龍之處也。遇稽首之際，忽見輕雲金光，爛爛駭目，漸分雉堞，方勢如城——咸曰「金色世界」也。化事畢，復問其處，僧曰：「是地古德甞止，國贈金光照大師，名節孤峻，神異不測，載錄圖記，人具爾瞻。」遇悲喜交感，久而不已，始結茅茲地，滌慮澄神，入三摩呬多四十九日，鳥排華雨，人萃香雲，揚袂摳衣，歸依若市。乃剏興佛廟僧宇，十有七年不下山頂。日以《九會雜華》、《五部》等法，翫味精課，不遺寸陰。覺聖力潛通，道出凡境，事或禮問，他見莫尋。士嚮庶歸，克念如聖。洎懿皇運末，遇易舊規，或拊掌大咍，或擊石異語，類不輕之海記，同楚客之佯狂。及禍發中原，寇盜交騁，夷撤宮壼，鑾輅蒙塵，因省師言，其若合契矣。時屬河東武皇遙嚮真德，就山致信。迨文德元年夏四月，命憲州刺史馬師素傳意邀請，遇曰：「浮世之寵辱，我何累哉？」堅拒遠徵，確乎不拔。以其年七月十八日，召門弟子曰：「爾可檢護戒足，好住餘生，吾與汝決矣。」言訖，儼然蟬蛻，俗歲七十二，僧夏五十一。門人太文等哀慟哽絕。龍紀初祀四月十八日闍維，獲設利羅凡數十粒。文公堅貯孝思，旌建靈塔，銜哀出入，投詣天府。武皇賵贈加等，文武崇烈，及嵐、憲等州牧守，例刻清俸，俾助良因，建乎墳塔。即以九月二十五日封窆基𡑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋常遇，俗姓陰，范陽人也，出家於燕北安集寺。襟懷灑落，道貌清奇，晦跡林泉，避脫聲利。大中四年，杖錫離燕，孤征朔雪，祁冱千里，徑涉五峯，詣華嚴寺菩薩堂，矚文殊睟容，施右手中指，沃以香膏，爇以星焰，光騰半日，怡顏宛然。次遍遊聖境，終始兩朞，其所覩祥瑞，不可勝紀。後至西臺，遇古聖跡曰祕魔巖，乃文殊降龍之處也。遇稽首之際，忽見輕雲金光，爛爛駭目，漸分雉堞，方勢如城——咸曰「金色世界」也。化事畢，復問其處，僧曰：「是地古德甞止，國贈金光照大師，名節孤峻，神異不測，載錄圖記，人具爾瞻。」遇悲喜交感，久而不已，始結茅茲地，滌慮澄神，入三摩呬多四十九日，鳥排華雨，人萃香雲，揚袂摳衣，歸依若市。乃剏興佛廟僧宇，十有七年不下山頂。日以《九會雜華》、《五部》等法，翫味精課，不遺寸陰。覺聖力潛通，道出凡境，事或禮問，他見莫尋。士嚮庶歸，克念如聖。洎懿皇運末，遇易舊規，或拊掌大咍，或擊石異語，類不輕之海記，同楚客之佯狂。及禍發中原，寇盜交騁，夷撤宮壼，鑾輅蒙塵，因省師言，其若合契矣。時屬河東武皇遙嚮真德，就山致信。迨文德元年夏四月，命憲州刺史馬師素傳意邀請，遇曰：「浮世之寵辱，我何累哉？」堅拒遠徵，確乎不拔。以其年七月十八日，召門弟子曰：「爾可檢護戒足，好住餘生，吾與汝決矣。」言訖，儼然蟬蛻，俗歲七十二，僧夏五十一。門人太文等哀慟哽絕。龍紀初祀四月十八日闍維，獲設利羅凡數十粒。文公堅貯孝思，旌建靈塔，銜哀出入，投詣天府。武皇賵贈加等，文武崇烈，及嵐、憲等州牧守，例刻清俸，俾助良因，建乎墳塔。即以九月二十五日封窆基𡑞也。

唐成都府永安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都府永安傳

釋永安，眉州洪雅人也。身裁么麼，面色黧䵟，言音鄙惡，而識量寬舒，大抵不可貲也。大中八年三月中，詣成都，云造謁府帥白公敏中，請奏寺額。以其足跛，肩輿而至。人皆未甞見其登圊而旋溺也，故時呼為無漏師。安置聖壽寺中且十日，白中令俾差僧五、六，晝夜互守之而伺察焉。內外飲食，亦略同常人，而無解衣去二行之意。詳其十辰之積，便旋何所，畢不可知。司徒白公奏額到日，便辭歸眉郡。判官盧求見之，謂為小沙彌耳，人云：「此師年已八十餘矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋永安，眉州洪雅人也。身裁么麼，面色黧䵟，言音鄙惡，而識量寬舒，大抵不可貲也。大中八年三月中，詣成都，云造謁府帥白公敏中，請奏寺額。以其足跛，肩輿而至。人皆未甞見其登圊而旋溺也，故時呼為無漏師。安置聖壽寺中且十日，白中令俾差僧五、六，晝夜互守之而伺察焉。內外飲食，亦略同常人，而無解衣去二行之意。詳其十辰之積，便旋何所，畢不可知。司徒白公奏額到日，便辭歸眉郡。判官盧求見之，謂為小沙彌耳，人云：「此師年已八十餘矣！」

系曰：蜀人謂安公為無漏師者，非也。夫斷煩惱不復隨增，故永無種習，乃稱之無漏。今以飲食之餘，歸于九孔，安公止二竅不流耳。《瑜伽》云無「內逼惱分」也。然其位次、忍住難知，啜茹如常，何緣不流二竅？觀夫《對法論》中有「清淨依止住食」、「示現依止住食」二種，則羅漢、菩薩、佛也。若然者，安公是示現依止住食——雖食不食，滓穢奚生？必也正名，以召其體哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：蜀人謂安公為無漏師者，非也。夫斷煩惱不復隨增，故永無種習，乃稱之無漏。今以飲食之餘，歸于九孔，安公止二竅不流耳。《瑜伽》云無「內逼惱分」也。然其位次、忍住難知，啜茹如常，何緣不流二竅？觀夫《對法論》中有「清淨依止住食」、「示現依止住食」二種，則羅漢、菩薩、佛也。若然者，安公是示現依止住食——雖食不食，滓穢奚生？必也正名，以召其體哉。

唐衢州靈石寺慧聞傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐衢州靈石寺慧聞傳

釋慧聞，信安人也。多勸勉檀那以福業為最，常言未預聖位，於五道中流轉，非福何憑？甞於濲江鑄丈八金身像，州未聽許，銅何從致？且曰：「待大施主。」居無何，有清溪縣夫妻二人將嫁資鑑來捨，聞為誓呪之曰：「此鑑鼓鑄若當佛心前，乃是夫妻發心之至也。」迨脫摹露像，果然鑑當佛心胸間矣。又甞往豫章勸化，獲黃金數鎰，俄遇賊劫掠。事急，遂投金水中曰：「慮損君子福田，請自撈摝。」捨聞，聞去，賊徒泳水求之，不得。及聞到州，金冥然已在其院中。若役人用匠，不避譏嫌，得物見多，自提魚貫彘肩飼工人焉。又山路虎豹，聞或逢之，將杖叩其腦曰：「汝勿害人，吾造功德，何不入緣？」明日，虎銜野猪投聞前，弭尾而去。凡舉事皆成，歸信如流，率多奇異焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧聞，信安人也。多勸勉檀那以福業為最，常言未預聖位，於五道中流轉，非福何憑？甞於濲江鑄丈八金身像，州未聽許，銅何從致？且曰：「待大施主。」居無何，有清溪縣夫妻二人將嫁資鑑來捨，聞為誓呪之曰：「此鑑鼓鑄若當佛心前，乃是夫妻發心之至也。」迨脫摹露像，果然鑑當佛心胸間矣。又甞往豫章勸化，獲黃金數鎰，俄遇賊劫掠。事急，遂投金水中曰：「慮損君子福田，請自撈摝。」捨聞，聞去，賊徒泳水求之，不得。及聞到州，金冥然已在其院中。若役人用匠，不避譏嫌，得物見多，自提魚貫彘肩飼工人焉。又山路虎豹，聞或逢之，將杖叩其腦曰：「汝勿害人，吾造功德，何不入緣？」明日，虎銜野猪投聞前，弭尾而去。凡舉事皆成，歸信如流，率多奇異焉。

唐朔方靈武下院無漏傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朔方靈武下院無漏傳

釋無漏，姓金氏，新羅國王第三子也。本土以其地居嫡長，將立儲副，而漏幼慕延陵之讓，故願為釋迦法王子耳。遂逃附海艦，達于華土——欲遊五竺，禮佛八塔。既度沙漠，涉于闐已西，至葱嶺之墟，入大伽藍，其中比丘皆不測之僧也。問漏攸往之意，未有奇節而詣天竺。僧曰：「舊記無名，未可輒去；此有毒龍池，可往教化。如其有驗，方利涉也。」漏依請登池岸，唯見一胡床，乃據而坐，至夜將艾，霆雷交作，其怪物吐氣蓬勃，種種變現，眩曜無恒。漏瞑目不搖，譬如建木挺拔，豈微風可能傾動邪？持久乃有巨蛇驤首于膝上，漏悲憫之極，為受三歸而去。復作老人形來致謝曰：「蒙師度脫，義無久居。吾三日後捨鱗介苦，依得生勝處。此去南有磐石，是弟子捨形之所，亦望閑預相尋遺骸可矣。」後見長偉而夭矯，僵于石上歟。寺僧咸默許之，又曰：「必須願往天竺者，此有觀音聖像，禱無虛應，可祈告之。得吉祥兆，可去勿疑。」漏乃立于像前，入於禪定，如是度四十九日，身嬰虛腫，略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許，咋左脛，潰黃色薄膿，可累斗而愈。漏限滿獲應，群僧語之曰：「觀師化緣，合在唐土，心存化物，所利滋多。足倦遊方，空加聞見，不可強化。師所知乎？」漏意其賢聖之言，必無唐發，如是却迴。臨行謂漏曰：「逢『蘭』即住。」所還之路，山名賀蘭，乃馮前記，遂入其中，得白草谷，結茅栖止。無何，安史兵亂，兩京版蕩，玄宗幸蜀，肅宗訓兵靈武。帝屢夢有金色人，念寶勝佛於御前。翌日，以夢中事問左右，或對曰：「有沙門行迹不群，居于北山，兼恒誦此佛號。」肅宗乃宣徵，不起，命朔方副元帥中書令郭子儀親往諭之，漏乃爰來。帝視之曰：「真夢中人也。」迨乎羯虜盪平，翠華旋復，置之內寺供養。諒乎猴輕金鎖，鳥厭雕籠，累上表章，願還舊隱。帝心眷重，答詔遲留，未遂歸山，俄云示滅焉。一日，忽於內門右闔之上化成雙足，形不及地者數尺。閽吏上奏，帝乘步輦親臨其所，得遺表，乞歸葬舊隱山之下。即時依可，葬務官供。乃宣卸門扇，置之設奠，遣中使監護，鹵簿送導。先是漏行化多由懷遠縣，因置廨署，謂之下院。喪至此，神座不可輒舉，眾議移入，構別堂宇安之，則上元三年也。至今真體端然，曾無變壞，所臥中禁戶扇，乃當時之現瑞者，存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋無漏，姓金氏，新羅國王第三子也。本土以其地居嫡長，將立儲副，而漏幼慕延陵之讓，故願為釋迦法王子耳。遂逃附海艦，達于華土——欲遊五竺，禮佛八塔。既度沙漠，涉于闐已西，至葱嶺之墟，入大伽藍，其中比丘皆不測之僧也。問漏攸往之意，未有奇節而詣天竺。僧曰：「舊記無名，未可輒去；此有毒龍池，可往教化。如其有驗，方利涉也。」漏依請登池岸，唯見一胡床，乃據而坐，至夜將艾，霆雷交作，其怪物吐氣蓬勃，種種變現，眩曜無恒。漏瞑目不搖，譬如建木挺拔，豈微風可能傾動邪？持久乃有巨蛇驤首于膝上，漏悲憫之極，為受三歸而去。復作老人形來致謝曰：「蒙師度脫，義無久居。吾三日後捨鱗介苦，依得生勝處。此去南有磐石，是弟子捨形之所，亦望閑預相尋遺骸可矣。」後見長偉而夭矯，僵于石上歟。寺僧咸默許之，又曰：「必須願往天竺者，此有觀音聖像，禱無虛應，可祈告之。得吉祥兆，可去勿疑。」漏乃立于像前，入於禪定，如是度四十九日，身嬰虛腫，略無傾倚。旋有鼠兒猶彈丸許，咋左脛，潰黃色薄膿，可累斗而愈。漏限滿獲應，群僧語之曰：「觀師化緣，合在唐土，心存化物，所利滋多。足倦遊方，空加聞見，不可強化。師所知乎？」漏意其賢聖之言，必無唐發，如是却迴。臨行謂漏曰：「逢『蘭』即住。」所還之路，山名賀蘭，乃馮前記，遂入其中，得白草谷，結茅栖止。無何，安史兵亂，兩京版蕩，玄宗幸蜀，肅宗訓兵靈武。帝屢夢有金色人，念寶勝佛於御前。翌日，以夢中事問左右，或對曰：「有沙門行迹不群，居于北山，兼恒誦此佛號。」肅宗乃宣徵，不起，命朔方副元帥中書令郭子儀親往諭之，漏乃爰來。帝視之曰：「真夢中人也。」迨乎羯虜盪平，翠華旋復，置之內寺供養。諒乎猴輕金鎖，鳥厭雕籠，累上表章，願還舊隱。帝心眷重，答詔遲留，未遂歸山，俄云示滅焉。一日，忽於內門右闔之上化成雙足，形不及地者數尺。閽吏上奏，帝乘步輦親臨其所，得遺表，乞歸葬舊隱山之下。即時依可，葬務官供。乃宣卸門扇，置之設奠，遣中使監護，鹵簿送導。先是漏行化多由懷遠縣，因置廨署，謂之下院。喪至此，神座不可輒舉，眾議移入，構別堂宇安之，則上元三年也。至今真體端然，曾無變壞，所臥中禁戶扇，乃當時之現瑞者，存焉。

唐杭州靈隱寺寶達傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州靈隱寺寶達傳

釋寶達者，不知何許人也，遁是名山，高乎道望，號剎利法師。以持密呪為恒務。其院中有印沙床、照佛鑑。往者浙江也，驚濤巨浪，為害實深。其潮大至，則激射今湖上諸山焉。達哀其桑麻之地，悉變為江，遂誦呪止濤神之患。一夜，江濤中有偉人，玄冠朱衣，導從甚繁而至，謂達曰：「弟子是吳伍員，復仇雪恥者，非他人也。師慈心為物，員已聞命矣！」言訖而滅。明日，寺僧怪問：「昨夜車馬之喧為誰？」具言其事。其冥感神理，多此類也。自爾西岸沙漲彌年，還為百姓殖利，時所推稱，翕然敷化。後罔知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寶達者，不知何許人也，遁是名山，高乎道望，號剎利法師。以持密呪為恒務。其院中有印沙床、照佛鑑。往者浙江也，驚濤巨浪，為害實深。其潮大至，則激射今湖上諸山焉。達哀其桑麻之地，悉變為江，遂誦呪止濤神之患。一夜，江濤中有偉人，玄冠朱衣，導從甚繁而至，謂達曰：「弟子是吳伍員，復仇雪恥者，非他人也。師慈心為物，員已聞命矣！」言訖而滅。明日，寺僧怪問：「昨夜車馬之喧為誰？」具言其事。其冥感神理，多此類也。自爾西岸沙漲彌年，還為百姓殖利，時所推稱，翕然敷化。後罔知所終。

系曰：印沙床者何？通曰：「有道之士居山，必非寶器，疑其範築江沙，巧成坐榻歟？」照佛鑑者何？通曰：「即鑑燈耳。以其陸鴻漸貞元中多遊是山，述記記達師節儉而明心之調度也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：印沙床者何？通曰：「有道之士居山，必非寶器，疑其範築江沙，巧成坐榻歟？」照佛鑑者何？通曰：「即鑑燈耳。以其陸鴻漸貞元中多遊是山，述記記達師節儉而明心之調度也。」

唐代州北臺山隱峯傳(亡名雉鳩和尚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐代州北臺山隱峯傳(亡名雉鳩和尚)

釋隱峯，俗姓鄧氏，建州邵武人也。稚歲憨狂，不侚父母之命，出家納法。後往觀方，見池陽南泉禪師，令取澡罐，提舉相應，為願公所許焉，終認嗣馬禪師耳。峯元和中言遊五臺山，路出淮西，屬吳元濟阻兵，違拒王命。官軍與賊遇，交鋒未決勝負。峯曰：「我去解其殺戮。」乃擲錫空中，飛身冉冉隨去，介兩軍陣過，戰士各觀僧飛騰，不覺抽戈匣刃焉。既而遊遍靈跡，忽於金剛窟前倒立而死，亭亭然其直如植。時議靈穴之前，當舁就爇，屹定如山，併力不動，遠近瞻覩，驚歎希奇。峯有妹為尼，入五臺，瞋目咄之曰：「老兄疇昔為不循法律，死且熒惑於人。」時眾已知妹雖骨肉，豈敢携貳，請從恒度，以手輕攘，僨然而仆。遂荼毘之，收舍利入塔，號鄧隱峯。遺一頌云：「獨絃琴子為君彈，松柏長青不怯寒，金鑛相和性自別，任向君前試取看。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋隱峯，俗姓鄧氏，建州邵武人也。稚歲憨狂，不侚父母之命，出家納法。後往觀方，見池陽南泉禪師，令取澡罐，提舉相應，為願公所許焉，終認嗣馬禪師耳。峯元和中言遊五臺山，路出淮西，屬吳元濟阻兵，違拒王命。官軍與賊遇，交鋒未決勝負。峯曰：「我去解其殺戮。」乃擲錫空中，飛身冉冉隨去，介兩軍陣過，戰士各觀僧飛騰，不覺抽戈匣刃焉。既而遊遍靈跡，忽於金剛窟前倒立而死，亭亭然其直如植。時議靈穴之前，當舁就爇，屹定如山，併力不動，遠近瞻覩，驚歎希奇。峯有妹為尼，入五臺，瞋目咄之曰：「老兄疇昔為不循法律，死且熒惑於人。」時眾已知妹雖骨肉，豈敢携貳，請從恒度，以手輕攘，僨然而仆。遂荼毘之，收舍利入塔，號鄧隱峯。遺一頌云：「獨絃琴子為君彈，松柏長青不怯寒，金鑛相和性自別，任向君前試取看。」

系曰：僵屍累足，於事一同；立逝坐亡，為修三昧。此者頭搘厚載，履蹈青冥，逆恒理以難知，諒是人而不測。若斯倒置，振古一人。其妹尼之攘也，若屈平為女𡡓之罵焉。如幻之功，善權大矣。或曰：「淮西之役，《唐書》胡弗載隱峯飛錫解陣邪？」通曰：「小說所傳，或得其實。是故《春秋》一經，五家作傳，可得同乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：僵屍累足，於事一同；立逝坐亡，為修三昧。此者頭搘厚載，履蹈青冥，逆恒理以難知，諒是人而不測。若斯倒置，振古一人。其妹尼之攘也，若屈平為女𡡓之罵焉。如幻之功，善權大矣。或曰：「淮西之役，《唐書》胡弗載隱峯飛錫解陣邪？」通曰：「小說所傳，或得其實。是故《春秋》一經，五家作傳，可得同乎？」

又漢州開化寺釋亡名，先因入寺，見瑞應交現，遂誓捨身，剋苦為期。忽於殿中焚香次，俄覩地屋皆為瑠璃色，有菩薩乘五色雲下庭中曰：「汝極堅至，必當得道，吾來證汝。」亡名叩頭禮拜，斯須不見。寺僧至云「學院內皆變瑠璃色。」歎嗟不已。其僧復勤節行焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又漢州開化寺釋亡名，先因入寺，見瑞應交現，遂誓捨身，剋苦為期。忽於殿中焚香次，俄覩地屋皆為瑠璃色，有菩薩乘五色雲下庭中曰：「汝極堅至，必當得道，吾來證汝。」亡名叩頭禮拜，斯須不見。寺僧至云「學院內皆變瑠璃色。」歎嗟不已。其僧復勤節行焉。

又鄧州有僧亡名，年且衰朽，遊行穰、鄧州間，日食二雉鳩，僧俗共非之。老僧終無避迴。嘗饌羞之次，有貧士求飡，分其二足與之食。食訖，老僧盥漱，雙鳩從口而出，一則能行，一則匍匐在地。貧士驚怪，亦吐其飯，其鳩二足復全。其僧實不食此禽。自爾眾人崇重，號曰南陽鴙鳩和尚也。有歎之曰：「昔青城山香闍黎飲酒啖肴，然後吐出，鷄羊肉皆化作本形，飛鳴而入坑穴中，同也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又鄧州有僧亡名，年且衰朽，遊行穰、鄧州間，日食二雉鳩，僧俗共非之。老僧終無避迴。嘗饌羞之次，有貧士求飡，分其二足與之食。食訖，老僧盥漱，雙鳩從口而出，一則能行，一則匍匐在地。貧士驚怪，亦吐其飯，其鳩二足復全。其僧實不食此禽。自爾眾人崇重，號曰南陽鴙鳩和尚也。有歎之曰：「昔青城山香闍黎飲酒啖肴，然後吐出，鷄羊肉皆化作本形，飛鳴而入坑穴中，同也。」

唐興元府梁山寺上座亡名傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐興元府梁山寺上座亡名傳

釋亡名者，不知何許人也，居褒城西數十里，號中梁山——數峯迴負，翠碧凝空，處于厥中。行終詭異，言語不常，恒見者弗驚，乍親者可怪。平常酷嗜酒而食肉，麁重公行，又綱任眾事，且多折中，僧亦畏焉，號為上座。時群緇伍一皆倣習，唯此無懼。上座察知而興歎曰：「未住淨心地，何敢逆行？逆行非諸人境界。且世云『金以火試』，待吾一日一時試過。」開成中忽作大餅，招集徒眾曰：「與汝曹遊尸陀林去。」蓋城外山野多墳塚，人所棄屍於此，故云也。上座踞地舒餅裹腐爛死屍，向口便啖，俊快之狀頗嘉，同遊諸僧皆掩鼻唾地而走。上座大叫曰：「汝等能餧此肉，方可餧他肉也已。」自此緇徒警悟，化成精苦焉。遠近歸信。時右僕射柳仲郢任梁府，親往禮重。終時云年可八、九十。真影存于山寺。至今梁、益、三輔間止呼為興元上座云。奇蹤異迹不少，未極詳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋亡名者，不知何許人也，居褒城西數十里，號中梁山——數峯迴負，翠碧凝空，處于厥中。行終詭異，言語不常，恒見者弗驚，乍親者可怪。平常酷嗜酒而食肉，麁重公行，又綱任眾事，且多折中，僧亦畏焉，號為上座。時群緇伍一皆倣習，唯此無懼。上座察知而興歎曰：「未住淨心地，何敢逆行？逆行非諸人境界。且世云『金以火試』，待吾一日一時試過。」開成中忽作大餅，招集徒眾曰：「與汝曹遊尸陀林去。」蓋城外山野多墳塚，人所棄屍於此，故云也。上座踞地舒餅裹腐爛死屍，向口便啖，俊快之狀頗嘉，同遊諸僧皆掩鼻唾地而走。上座大叫曰：「汝等能餧此肉，方可餧他肉也已。」自此緇徒警悟，化成精苦焉。遠近歸信。時右僕射柳仲郢任梁府，親往禮重。終時云年可八、九十。真影存于山寺。至今梁、益、三輔間止呼為興元上座云。奇蹤異迹不少，未極詳焉。

系曰：上座始則爾之教矣，後則民胥効矣。曾不知果證之人，逆化於物，終作佛事，用警未萌。故若歸其實，乃《對法論》中「諸大威德菩薩示現食力住故」也。如有妄云得果，比例而行，則如何野干鳴擬學師子吼者乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：上座始則爾之教矣，後則民胥効矣。曾不知果證之人，逆化於物，終作佛事，用警未萌。故若歸其實，乃《對法論》中「諸大威德菩薩示現食力住故」也。如有妄云得果，比例而行，則如何野干鳴擬學師子吼者乎？

唐太原崇福寺文爽傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原崇福寺文爽傳

釋文爽，不詳姓氏、何許人也。早解塵纓，抉開愛網，從師問道。天然不睡，縱困憊之極，亦唯趺坐，此行長坐頭陀也。後獨棲丘隴間，霖雨浹旬，旁無童侍，有蛇入爽手中蟠屈。時有人召齋，彼怪至時不赴，主重來請，見蛇，驚懼失聲，蛇乃徐徐而下。固命往食，爽辭過中，不食終夕。翌日有狼呀張其口，奮躍欲噬咋之狀者三，爽憫其饑火所熬，復自念曰：「穢囊無悋施汝一飡，願疾成堅固之身。汝受吾施，同歸善會。」斯須，狼乃弭耳而退。及乎卒日，空中鐘磬交響，遲久方息。門徒鄉人聚送殯之。爾日有旛數十口蔽空前導，異香普熏，舉眾悲歎，如失恃怙焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文爽，不詳姓氏、何許人也。早解塵纓，抉開愛網，從師問道。天然不睡，縱困憊之極，亦唯趺坐，此行長坐頭陀也。後獨棲丘隴間，霖雨浹旬，旁無童侍，有蛇入爽手中蟠屈。時有人召齋，彼怪至時不赴，主重來請，見蛇，驚懼失聲，蛇乃徐徐而下。固命往食，爽辭過中，不食終夕。翌日有狼呀張其口，奮躍欲噬咋之狀者三，爽憫其饑火所熬，復自念曰：「穢囊無悋施汝一飡，願疾成堅固之身。汝受吾施，同歸善會。」斯須，狼乃弭耳而退。及乎卒日，空中鐘磬交響，遲久方息。門徒鄉人聚送殯之。爾日有旛數十口蔽空前導，異香普熏，舉眾悲歎，如失恃怙焉。

唐福州保福寺本淨傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐福州保福寺本淨傳

釋本淨者，未詳何許人也。道氣高抗，人覩肅然。響閩嶺多禪宗知識，故歷參之。聞長溪縣霍童山多神仙洞府，乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說《華嚴》性海法。採樵者多聞天樂異香，鳥獸之瑞。然山中不容凡惡，故多被斥逐。淨入山結茅為室，有石穴謂之毒窟。淨居于穴側，其龍夭矯而出，變現無恒，遂呼召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路為害，採樵者不敢深入，淨撫其頭，誡約丁寧，弭耳而去。甞清宵，有九人冠幘袴褶稱寄宿，盡納諸庵內。明旦告辭，偕化為鶴，鳴唳空中而去。淨罔知其終也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋本淨者，未詳何許人也。道氣高抗，人覩肅然。響閩嶺多禪宗知識，故歷參之。聞長溪縣霍童山多神仙洞府，乃經中所謂天冠菩薩領徒侶居此說《華嚴》性海法。採樵者多聞天樂異香，鳥獸之瑞。然山中不容凡惡，故多被斥逐。淨入山結茅為室，有石穴謂之毒窟。淨居于穴側，其龍夭矯而出，變現無恒，遂呼召之而馴擾焉。又諸猛虎橫路為害，採樵者不敢深入，淨撫其頭，誡約丁寧，弭耳而去。甞清宵，有九人冠幘袴褶稱寄宿，盡納諸庵內。明旦告辭，偕化為鶴，鳴唳空中而去。淨罔知其終也。

唐成都府法聚寺法江傳(興善寺異僧) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都府法聚寺法江傳(興善寺異僧)

釋法江者，江東人也，來遊岷蜀，居于法聚寺——寺即隋蜀王秀之造也。寺內有仁壽中文帝樹舍利塔。江以慈憫為懷，多逆知其來，言無少誤。甞在房中謂門人曰：「外有萬餘人，盡戴帽形且攣䠰，從吾乞救。汝速出寺外求之。」不見人物，弟子怪師之言何其倒亂。徙倚之間，有數十人荷檐竹器中螺子至，江曰：「此之是歟！」命取錢贖之，投于水中矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法江者，江東人也，來遊岷蜀，居于法聚寺——寺即隋蜀王秀之造也。寺內有仁壽中文帝樹舍利塔。江以慈憫為懷，多逆知其來，言無少誤。甞在房中謂門人曰：「外有萬餘人，盡戴帽形且攣䠰，從吾乞救。汝速出寺外求之。」不見人物，弟子怪師之言何其倒亂。徙倚之間，有數十人荷檐竹器中螺子至，江曰：「此之是歟！」命取錢贖之，投于水中矣。

又長安大興善寺，本隋舍衛寺也，至唐先天中火災，殿宇蕩然，唯遺基耳。明慶中東明觀道士李榮者，本巴西人也，好事薄徒，多與釋子爭競優劣。榮來玄都觀，因率黃冠指其灰燼而嘲之曰：「道善何曾善？言興且不興。如來燒赤盡，唯有一群僧。」僧中有憤其異宗譏誚者，急募勸重新締構，復廣於前。十二畝之地，化緣雖日盈千萬，計未能成。僧眾搔首躇蹰，未知何理克成。忽有一僧，衣服麁弊，形容憔悴，負一破囊入緣，言：「速了佛殿。」步驟而去。啟視之，則黃金也，校耒之一千兩矣。時人奇之，由此檀施日繁，殿速成矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又長安大興善寺，本隋舍衛寺也，至唐先天中火災，殿宇蕩然，唯遺基耳。明慶中東明觀道士李榮者，本巴西人也，好事薄徒，多與釋子爭競優劣。榮來玄都觀，因率黃冠指其灰燼而嘲之曰：「道善何曾善？言興且不興。如來燒赤盡，唯有一群僧。」僧中有憤其異宗譏誚者，急募勸重新締構，復廣於前。十二畝之地，化緣雖日盈千萬，計未能成。僧眾搔首躇蹰，未知何理克成。忽有一僧，衣服麁弊，形容憔悴，負一破囊入緣，言：「速了佛殿。」步驟而去。啟視之，則黃金也，校耒之一千兩矣。時人奇之，由此檀施日繁，殿速成矣。

唐彭州九隴茶籠山羅僧傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐彭州九隴茶籠山羅僧傳

釋羅僧者，蜀聖寺中得果位人也。甞寢疾於五臺山，同會僧人俱不測也，而瞻視之，曾無怠慢。將及九旬而病愈，臨訣之際曰：「深感所苦，而煩看視，今遂平復，由師之力。我住在劍外九隴郡之茶籠山爾。異日遊方，無忘相訪也。」暮歲而至蜀，歷訪群峯，遍訊老樵輩，且曰未甞聞茲山名。乃歎曰：「噫，病禪之妄也？」將迴，遇山童曰：「某是彼巖之聚沙者。」即前導而去，俄覩殿塔儼空，房廊環肅，果值昔之臥病者，迎門敘故。日將暮矣，而謂之曰：「茲寺非得漏盡通不能至此。爾以我宿緣一諧遘止。言寄宵乎，斯為未可。爾其克勤修證，至此胡難？」乃命舊童送師歸去。其僧迴望，但見巖壁峭峻，杉檜莽蒼而已，則開成中也。時悟達國師知玄著傳之次，得僧可思——尤閑地理，命為玄作他日安塋兆之地，得景丹前峯。其山若雉堞狀，雖高低起伏，而中砥平。俄有里人耆老曰：「古相傳云茶籠山矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋羅僧者，蜀聖寺中得果位人也。甞寢疾於五臺山，同會僧人俱不測也，而瞻視之，曾無怠慢。將及九旬而病愈，臨訣之際曰：「深感所苦，而煩看視，今遂平復，由師之力。我住在劍外九隴郡之茶籠山爾。異日遊方，無忘相訪也。」暮歲而至蜀，歷訪群峯，遍訊老樵輩，且曰未甞聞茲山名。乃歎曰：「噫，病禪之妄也？」將迴，遇山童曰：「某是彼巖之聚沙者。」即前導而去，俄覩殿塔儼空，房廊環肅，果值昔之臥病者，迎門敘故。日將暮矣，而謂之曰：「茲寺非得漏盡通不能至此。爾以我宿緣一諧遘止。言寄宵乎，斯為未可。爾其克勤修證，至此胡難？」乃命舊童送師歸去。其僧迴望，但見巖壁峭峻，杉檜莽蒼而已，則開成中也。時悟達國師知玄著傳之次，得僧可思——尤閑地理，命為玄作他日安塋兆之地，得景丹前峯。其山若雉堞狀，雖高低起伏，而中砥平。俄有里人耆老曰：「古相傳云茶籠山矣。」

唐明州奉化縣契此傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐明州奉化縣契此傳

釋契此者，不詳氏族，或云四明人也。形裁腲脮，蹙頞皤腹，言語無恒，寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽肆，見物則乞，至于醯醬魚𦵔，纔接入口，分少許入囊，號為長汀子布袋師也。曾於雪中臥，而身上無雪，人以此奇之。有偈云：「彌勒真彌勒，時人皆不識。」等句，人言慈氏垂迹也。又於大橋上立，或問：「和尚在此何為？」曰：「我在此覓人。」常就人乞啜，其店則物售。袋囊中皆百一——供身具也。示人吉凶，必現相表兆。亢陽，即曳高齒木屐，市橋上竪膝而眠；水潦，則係濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川，鄉邑共埋之。後有他州見此公，亦荷布袋行。江浙之間多圖畫其像焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋契此者，不詳氏族，或云四明人也。形裁腲脮，蹙頞皤腹，言語無恒，寢臥隨處。常以杖荷布囊入鄽肆，見物則乞，至于醯醬魚𦵔，纔接入口，分少許入囊，號為長汀子布袋師也。曾於雪中臥，而身上無雪，人以此奇之。有偈云：「彌勒真彌勒，時人皆不識。」等句，人言慈氏垂迹也。又於大橋上立，或問：「和尚在此何為？」曰：「我在此覓人。」常就人乞啜，其店則物售。袋囊中皆百一——供身具也。示人吉凶，必現相表兆。亢陽，即曳高齒木屐，市橋上竪膝而眠；水潦，則係濕草屨。人以此驗知。以天復中終于奉川，鄉邑共埋之。後有他州見此公，亦荷布袋行。江浙之間多圖畫其像焉。

唐鄴都開元寺智𮗿傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鄴都開元寺智𮗿傳

釋智𮗿，不知何許人也。少而英偉，長勤梵學，凡諸經論，一聽入神。其所講宣也，音辯瀏亮。每臨臺座，自謂超絕——所患者聽眾無幾。虞其以水傳器，器器不空，繄我獨無，乃辜佛意。遂負箱帙遍歷名山，以詢智者。末至衡嶽寺，憩息月餘，甞於寺閑齋，獨自尋繹疏義，復自咎責曰：「所解義理，莫違聖意乎？」沈思，兀然偶舉首見老僧振錫而入，曰：「師讀何經論？窮何義理？」𮗿疑其名嶽之內，車轍原中，羅漢混凡，曾何可測？乃自述本緣，因加悔責。又曰：「儻蒙賢達指南，請受甘心，鈐口結舌，不復開演矣。」老僧笑曰：「師識至廣，豈不知此義？大聖猶不能度無緣之人，況其初心乎？師只是與眾生無緣耳。」𮗿曰：「豈終世若此乎？」老僧曰：「吾試為爾結緣。」遂問𮗿「今有幾貲糧耶？」𮗿曰：「自北徂南，裂裳裹足，已經萬里，所齎皆罄竭矣。見受持九條衣而已。」老僧曰：「只此可矣！必宜鬻之，以所易之直，皆作麋餅、油食之調。」𮗿如言作之，約數十人食，遂相與至埛野之中，散掇餅餌，焚香長跪呪曰：「今日食我施者，願當來之世與我為法屬，我當教之，得至菩提。」言訖，烏鳥亂下啄拾，地上螻螘蠅蠁莫徵其數。老僧曰：「爾後二十年，方可歸開法席。今且周遊，未宜講說也。」言訖而去。𮗿由是精進道力，不倦研摩，義味滋多，志在傳授。至二十年，却歸河北，盛化鄴中，聽眾盈千數人，皆年二十已來，其老者無二三人焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智𮗿，不知何許人也。少而英偉，長勤梵學，凡諸經論，一聽入神。其所講宣也，音辯瀏亮。每臨臺座，自謂超絕——所患者聽眾無幾。虞其以水傳器，器器不空，繄我獨無，乃辜佛意。遂負箱帙遍歷名山，以詢智者。末至衡嶽寺，憩息月餘，甞於寺閑齋，獨自尋繹疏義，復自咎責曰：「所解義理，莫違聖意乎？」沈思，兀然偶舉首見老僧振錫而入，曰：「師讀何經論？窮何義理？」𮗿疑其名嶽之內，車轍原中，羅漢混凡，曾何可測？乃自述本緣，因加悔責。又曰：「儻蒙賢達指南，請受甘心，鈐口結舌，不復開演矣。」老僧笑曰：「師識至廣，豈不知此義？大聖猶不能度無緣之人，況其初心乎？師只是與眾生無緣耳。」𮗿曰：「豈終世若此乎？」老僧曰：「吾試為爾結緣。」遂問𮗿「今有幾貲糧耶？」𮗿曰：「自北徂南，裂裳裹足，已經萬里，所齎皆罄竭矣。見受持九條衣而已。」老僧曰：「只此可矣！必宜鬻之，以所易之直，皆作麋餅、油食之調。」𮗿如言作之，約數十人食，遂相與至埛野之中，散掇餅餌，焚香長跪呪曰：「今日食我施者，願當來之世與我為法屬，我當教之，得至菩提。」言訖，烏鳥亂下啄拾，地上螻螘蠅蠁莫徵其數。老僧曰：「爾後二十年，方可歸開法席。今且周遊，未宜講說也。」言訖而去。𮗿由是精進道力，不倦研摩，義味滋多，志在傳授。至二十年，却歸河北，盛化鄴中，聽眾盈千數人，皆年二十已來，其老者無二三人焉。

系曰：中有末位，變定難移，今世所修，必招當果。今智𮗿依異僧之教，令二十年後待聽徒，一如其言，如此則當生修當生果，故弗誣矣。詩曰：「俟河之清，人壽幾何？」將知永壽之人，河清屢見矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：中有末位，變定難移，今世所修，必招當果。今智𮗿依異僧之教，令二十年後待聽徒，一如其言，如此則當生修當生果，故弗誣矣。詩曰：「俟河之清，人壽幾何？」將知永壽之人，河清屢見矣。

唐鳳翔府寗師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鳳翔府寗師傳

釋寗師者，岐陽人也，亡其名，時以姓呼之耳。往來無恒止，出處如常僧。昭宗即位初年，居山寺中，忽暴終，安臥體暖，忽忽如爛寢焉。僧徒環守，不敢殯斂。三日而蘇。眾驚奔問之。曰：「我為冥司追攝，初見一判官云：『和尚壽在而無祿。』乃召吏，語之與檢覆。吏曰：『只有乾荷葉三石。』因令注於簿。又命一人引之巡歷觀遊去。乃入一門，見數殿各有牓。於是徙步至一殿，署云李克用。於牖間，窺有一黑龍，眇一目，中立鐵柱，連鎖縶維之。次一殿署曰朱全忠，乃青鞟白額虎，鎖繫如初，而前有食噉人血狼藉之狀。次署曰王建，黃金床上臥一白兔焉。次署曰李茂貞，具冠冕如王者，左右數侍女焉。次署曰楊行密，窓牖庳黑，不能細瞻。問使者曰：『此諸怪狀者何邪？』曰：『將來王者也。』旁廂數殿，望之黯黯，使者不容。引去，還至本所判官廳事，謂使者曰：『好送師迴，但多轉念《功德經》。』寗問曰：『孰是《功德經》？』曰：『《金剛般若》是歟！此經冥間濟拔，功力無比。』」及乎穌醒，四顧久之，乃述前事。聞者駭然，遂聞于官。後岐帥怪宏迂而妄，都不之信。厥後茂貞果封秦王。李克用枉濫殺戮，號獨眼龍也。朱氏革于唐命，殘害安忍，傅翼擇肉，非虎而何？蜀王建屬兔，阻兵自固。天祐丁卯，僣偽號，以金飾床也。諸皆符合。寗自此每斷中，唯荷葉湯而已。其諸食饌，逆口不飡。秦、隴之人往往請寗入冥，預言吉凶，更無蹉跌。或請齋，爭辦淨池嫰荷，號為入冥和尚，終于岐下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寗師者，岐陽人也，亡其名，時以姓呼之耳。往來無恒止，出處如常僧。昭宗即位初年，居山寺中，忽暴終，安臥體暖，忽忽如爛寢焉。僧徒環守，不敢殯斂。三日而蘇。眾驚奔問之。曰：「我為冥司追攝，初見一判官云：『和尚壽在而無祿。』乃召吏，語之與檢覆。吏曰：『只有乾荷葉三石。』因令注於簿。又命一人引之巡歷觀遊去。乃入一門，見數殿各有牓。於是徙步至一殿，署云李克用。於牖間，窺有一黑龍，眇一目，中立鐵柱，連鎖縶維之。次一殿署曰朱全忠，乃青鞟白額虎，鎖繫如初，而前有食噉人血狼藉之狀。次署曰王建，黃金床上臥一白兔焉。次署曰李茂貞，具冠冕如王者，左右數侍女焉。次署曰楊行密，窓牖庳黑，不能細瞻。問使者曰：『此諸怪狀者何邪？』曰：『將來王者也。』旁廂數殿，望之黯黯，使者不容。引去，還至本所判官廳事，謂使者曰：『好送師迴，但多轉念《功德經》。』寗問曰：『孰是《功德經》？』曰：『《金剛般若》是歟！此經冥間濟拔，功力無比。』」及乎穌醒，四顧久之，乃述前事。聞者駭然，遂聞于官。後岐帥怪宏迂而妄，都不之信。厥後茂貞果封秦王。李克用枉濫殺戮，號獨眼龍也。朱氏革于唐命，殘害安忍，傅翼擇肉，非虎而何？蜀王建屬兔，阻兵自固。天祐丁卯，僣偽號，以金飾床也。諸皆符合。寗自此每斷中，唯荷葉湯而已。其諸食饌，逆口不飡。秦、隴之人往往請寗入冥，預言吉凶，更無蹉跌。或請齋，爭辦淨池嫰荷，號為入冥和尚，終于岐下。

系曰：入冥之說與夢略同。穆王將化人歡宴，秦穆得上帝剪鶉，形在人間，神遊上界，前言既發，後事必然。是知六候八徵，諒非虛也。寗師入冥，與後唐馬珣見天符下以潞王為天子無異。寗所見殿中物象題牓，終符其述。謂之為夢想，夢想有徵；謂之為神遊，神遊不謬。將知覺夢惟一，明昧有殊，如《攝論》云：「如夢等覺時，一切處唯有識也。」有若古莽國多眠，五旬一覺，以夢為實，以覺為妄。若然者，覺之所為，為夢之先兆也，而取實於夢中真實也。夢覺反用，其猶一歟。寗師非妄者，果梁革唐命，二李、王、楊皆與天子抗衡。諸殿遠望者，得非餘割據群雄偏覇者乎？所食荷葉，與隋僧法慶同。故《幽冥》等錄中康何德，次李山龍入冥而返，說事皆驗焉。經云：「猶如睡夢人，知一切諸物，有身不移本處」是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：入冥之說與夢略同。穆王將化人歡宴，秦穆得上帝剪鶉，形在人間，神遊上界，前言既發，後事必然。是知六候八徵，諒非虛也。寗師入冥，與後唐馬珣見天符下以潞王為天子無異。寗所見殿中物象題牓，終符其述。謂之為夢想，夢想有徵；謂之為神遊，神遊不謬。將知覺夢惟一，明昧有殊，如《攝論》云：「如夢等覺時，一切處唯有識也。」有若古莽國多眠，五旬一覺，以夢為實，以覺為妄。若然者，覺之所為，為夢之先兆也，而取實於夢中真實也。夢覺反用，其猶一歟。寗師非妄者，果梁革唐命，二李、王、楊皆與天子抗衡。諸殿遠望者，得非餘割據群雄偏覇者乎？所食荷葉，與隋僧法慶同。故《幽冥》等錄中康何德，次李山龍入冥而返，說事皆驗焉。經云：「猶如睡夢人，知一切諸物，有身不移本處」是也。