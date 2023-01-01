宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 20 卷
宋高僧傳卷第二十
宋高僧傳卷第二十
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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感通篇第六之三(正傳二十二人附見四人)
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唐資州山北蘭若處寂傳
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釋處寂，俗姓周氏，蜀人也。師事寶修禪師，服勤寡慾，與物無競。雅通玄奧，居山北，行杜多行。天后聞焉，詔入內，賜摩納僧伽梨，辭乞歸山。涉四十年，足不到聚落。坐一胡床，宴默不寐。常有虎蹲伏座下，如家畜類。資民所重，學其道者臻萃。由是頗形奇異，如：無相大師自新羅國將來謁詵禪師，寂預誡眾曰：「外來之賓明日當見矣。宜灑掃以待之。」明日，果有海東賓至也。開元初，新除太守王曄——本黃冠也，景雲中曾立少功——刺于是郡，終於釋子苞藏禍心。上任處分，令境內應是沙門追集。唯寂久不下山，或勸寂往參，免為厲階。寂謂弟子曰：「汝雖出家，猶未識業，吾之未死，王曄其如吾何？」迨乎王公上官三日，緇徒畢至。或曰：「唯處寂蔑視藩侯，弗來致賀。」曄微怒也，屈諸僧，升廳坐已，將啟怒端，問寂違拒之由，慍色悖興，僧皆股慄。曄俄然仆地，左右扶掖歸宅，至廳事後屏樹，如被摑頰之聲，禺中氣絕。自此人謂為妄欲加諸道人，一至於此。寂以開元二十二年正月示滅，享年八十七。資中至今崇仰焉。
釋處寂，俗姓周氏，蜀人也。師事寶修禪師，服勤寡慾，與物無競。雅通玄奧，居山北，行杜多行。天后聞焉，詔入內，賜摩納僧伽梨，辭乞歸山。涉四十年，足不到聚落。坐一胡床，宴默不寐。常有虎蹲伏座下，如家畜類。資民所重，學其道者臻萃。由是頗形奇異，如：無相大師自新羅國將來謁詵禪師，寂預誡眾曰：「外來之賓明日當見矣。宜灑掃以待之。」明日，果有海東賓至也。開元初，新除太守王曄——本黃冠也，景雲中曾立少功——刺于是郡，終於釋子苞藏禍心。上任處分，令境內應是沙門追集。唯寂久不下山，或勸寂往參，免為厲階。寂謂弟子曰：「汝雖出家，猶未識業，吾之未死，王曄其如吾何？」迨乎王公上官三日，緇徒畢至。或曰：「唯處寂蔑視藩侯，弗來致賀。」曄微怒也，屈諸僧，升廳坐已，將啟怒端，問寂違拒之由，慍色悖興，僧皆股慄。曄俄然仆地，左右扶掖歸宅，至廳事後屏樹，如被摑頰之聲，禺中氣絕。自此人謂為妄欲加諸道人，一至於此。寂以開元二十二年正月示滅，享年八十七。資中至今崇仰焉。
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唐代州五臺山華嚴寺無著傳
唐代州五臺山華嚴寺無著傳
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釋無著，永嘉人也，識度寬明，秉操貞礭。留神大道，約志遊方，抵于京師雲華寺，就澄觀法師研習華嚴之教。凡諸經論，志極旁通，然於華藏海，終誓遨遊。以大曆二年入五臺山，肆欲觀聖人之境界。五月，到華嚴寺挂錫。始於堂中啜茶，見老僧寢陋，據北床問曰：「子從南方來，還齎數珠請看。」著乃躬度之。迴視之間，失僧之所。于時神情𢠵恍，疑喜交生，曰：「昔僧明入此，覩石臼木杵，後得入聖寺獲見聖賢。我願止此，其為快乎！」次由般若經樓見吉祥鳥羽毛蒨絢，雙飛于頂上，望東北鼓翼而去。明日有白光兩穗，入戶悠颺，少頃而滅。同房僧法等見而驚怪，言曰：「此何祥也？願期再現，斷眾生疑。」尋覩光如前。因往金剛窟，望中致禮，方坐假寐，聞叱牛三聲云：「飲水。」一翁古貌瓌形，服麁短褐，曳麻屨，巾裹甚異。著乃迎執其手，問「從何來？」翁曰：「山外求糧用來。」「居在何地？」云：「求糧用在臺山。」翻質著云：「師何戾止？」答曰：「聞此有金剛窟，故來隨喜。」翁曰：「師困耶？」答曰：「否。」曰：「既不困憊，何輒睡乎？」著曰：「凡夫昏沈，胡可怪哉？」曰：「師若昏沈，可去啜煮荈乎？」翁指東北，見精舍相距數步餘，翁牽牛前行，著躡躅而隨。至寺門，喚均提三聲，童子譍唯開闔，年可十四、五，垂髮齊眉，衣褐襦。牽牛入寺，見其地盡是瑠璃，堂舍廊廡皆耀金色。其間華靡，非人間之制度。翁踞白牙床，指錦墩揖著坐。童子捧二甌茶，對飲畢。擎玳瑁器，滿中酥酪，各賦一匙。著咽之，如有所證，神府明豁，悟宿事焉。翁曰：「師出家來，何營何慮乎？」答曰：「有修無證，大小二乘，染指而已。」曰：「未知初出家時求何心？」著云：「求大乘菩提心。」曰：「師以初心修即得。」又問「齒臘幾何？」「三十一矣。」翁云：「師之純淑，年三十八則其福根荄植此地而榮茂歟！且徐徐下山，好尋道路，勿傷厥足。吾年老朽，從山外來，困極欲偃息也。」著請：「寓一宵可乎？」曰：「不可。緣師有兩伴相隨，今夜不見師歸，憂愁曷已？此乃師有執情在。」著曰：「瞿曇弟子有何執處？雖然有伴，不顧戀他。」又問：「持三衣否？」曰：「受戒已來持之。」曰：「此是封執處。」著曰：「亦有聖教在。若許住宿，心念捨之。脫有強緣，佛故聽許。」曰：「若依小乘，無難不得捨衣。宜從急護。」翁拂襟投袂而作，著亦趨行。翁曰：「聽吾宣偈『一念淨心是菩提，勝造恒沙七寶塔。寶塔究盡碎為塵，一念淨心成正覺。』」著俯聽凝神，謝曰：「蒙宣密偈，若飲醍醐。容入智門，敢
釋無著，永嘉人也，識度寬明，秉操貞礭。留神大道，約志遊方，抵于京師雲華寺，就澄觀法師研習華嚴之教。凡諸經論，志極旁通，然於華藏海，終誓遨遊。以大曆二年入五臺山，肆欲觀聖人之境界。五月，到華嚴寺挂錫。始於堂中啜茶，見老僧寢陋，據北床問曰：「子從南方來，還齎數珠請看。」著乃躬度之。迴視之間，失僧之所。于時神情𢠵恍，疑喜交生，曰：「昔僧明入此，覩石臼木杵，後得入聖寺獲見聖賢。我願止此，其為快乎！」次由般若經樓見吉祥鳥羽毛蒨絢，雙飛于頂上，望東北鼓翼而去。明日有白光兩穗，入戶悠颺，少頃而滅。同房僧法等見而驚怪，言曰：「此何祥也？願期再現，斷眾生疑。」尋覩光如前。因往金剛窟，望中致禮，方坐假寐，聞叱牛三聲云：「飲水。」一翁古貌瓌形，服麁短褐，曳麻屨，巾裹甚異。著乃迎執其手，問「從何來？」翁曰：「山外求糧用來。」「居在何地？」云：「求糧用在臺山。」翻質著云：「師何戾止？」答曰：「聞此有金剛窟，故來隨喜。」翁曰：「師困耶？」答曰：「否。」曰：「既不困憊，何輒睡乎？」著曰：「凡夫昏沈，胡可怪哉？」曰：「師若昏沈，可去啜煮荈乎？」翁指東北，見精舍相距數步餘，翁牽牛前行，著躡躅而隨。至寺門，喚均提三聲，童子譍唯開闔，年可十四、五，垂髮齊眉，衣褐襦。牽牛入寺，見其地盡是瑠璃，堂舍廊廡皆耀金色。其間華靡，非人間之制度。翁踞白牙床，指錦墩揖著坐。童子捧二甌茶，對飲畢。擎玳瑁器，滿中酥酪，各賦一匙。著咽之，如有所證，神府明豁，悟宿事焉。翁曰：「師出家來，何營何慮乎？」答曰：「有修無證，大小二乘，染指而已。」曰：「未知初出家時求何心？」著云：「求大乘菩提心。」曰：「師以初心修即得。」又問「齒臘幾何？」「三十一矣。」翁云：「師之純淑，年三十八則其福根荄植此地而榮茂歟！且徐徐下山，好尋道路，勿傷厥足。吾年老朽，從山外來，困極欲偃息也。」著請：「寓一宵可乎？」曰：「不可。緣師有兩伴相隨，今夜不見師歸，憂愁曷已？此乃師有執情在。」著曰：「瞿曇弟子有何執處？雖然有伴，不顧戀他。」又問：「持三衣否？」曰：「受戒已來持之。」曰：「此是封執處。」著曰：「亦有聖教在。若許住宿，心念捨之。脫有強緣，佛故聽許。」曰：「若依小乘，無難不得捨衣。宜從急護。」翁拂襟投袂而作，著亦趨行。翁曰：「聽吾宣偈『一念淨心是菩提，勝造恒沙七寶塔。寶塔究盡碎為塵，一念淨心成正覺。』」著俯聽凝神，謝曰：「蒙宣密偈，若飲醍醐。容入智門，敢
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忘指決。丈人可謂知言，銘刻心府。」翁喚均提可送師去。臨行拊背曰：「好去。」著再折腰，與童子駢肩齊步，至金剛窟前，問童子：「此何伽藍，不懸題額？」童子指金剛窟反問著云：「伊何窟乎？」曰：「先代相傳，名金剛窟」童子曰：「金剛下有何字？」著惟忖少選曰：「金剛下有般若。」童子唍爾，「適入者般若寺也。」著携童子手，揖顧而別。童子瞠目視著，如欲吐辭。著曰：「送我可以言代縞帶與玉玦乎？」童子遂宣偈㖟云：「面上無瞋供養具，口裏無瞋吐妙香，心裏無瞋是珍寶，無染無垢是真常。」偈終，恍惚之間，童子及聖寺俱滅，唯見山林土石。悢悢盈懷，歔欷不已，歎曰：「緒言餘論，若笙鏞之末響，猶在乎耳。」諦觀山翁立處，有白雲冉冉湧起，去地尋常許，變成五色雲霓，上有大聖乘師子而諸菩薩圍遶。食頃，東方白雲一段，漸遮菩薩面，群像與雲偕滅。著倏見汾州菩提寺主僧修政等六人，相將還至窟前作禮。忽聞山石振吼，聲如霹靂，諸僧奔走。良久，寂無所覩。著遂陳遭遇，六人悔責不見聖容，咫尺綿邈，知罪障之屏翳歟！著遂隱此山而終。元和中門人文一追述焉。
忘指決。丈人可謂知言，銘刻心府。」翁喚均提可送師去。臨行拊背曰：「好去。」著再折腰，與童子駢肩齊步，至金剛窟前，問童子：「此何伽藍，不懸題額？」童子指金剛窟反問著云：「伊何窟乎？」曰：「先代相傳，名金剛窟」童子曰：「金剛下有何字？」著惟忖少選曰：「金剛下有般若。」童子唍爾，「適入者般若寺也。」著携童子手，揖顧而別。童子瞠目視著，如欲吐辭。著曰：「送我可以言代縞帶與玉玦乎？」童子遂宣偈㖟云：「面上無瞋供養具，口裏無瞋吐妙香，心裏無瞋是珍寶，無染無垢是真常。」偈終，恍惚之間，童子及聖寺俱滅，唯見山林土石。悢悢盈懷，歔欷不已，歎曰：「緒言餘論，若笙鏞之末響，猶在乎耳。」諦觀山翁立處，有白雲冉冉湧起，去地尋常許，變成五色雲霓，上有大聖乘師子而諸菩薩圍遶。食頃，東方白雲一段，漸遮菩薩面，群像與雲偕滅。著倏見汾州菩提寺主僧修政等六人，相將還至窟前作禮。忽聞山石振吼，聲如霹靂，諸僧奔走。良久，寂無所覩。著遂陳遭遇，六人悔責不見聖容，咫尺綿邈，知罪障之屏翳歟！著遂隱此山而終。元和中門人文一追述焉。
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唐真定府普化傳
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釋普化，不知何許人也。秉性殊常，且多真率，作為簡放，言語不拘。躬事盤山積禪師，密密指教，深入堂奧，誡令保任，而發狂悖。甞與臨濟玄公相見，乃對之以之驢鳴，旁侍無不哂笑。直時歌舞，或即悲號。人或接之，千變萬態，略無恒度。一日，擎挾棺木巡街，徇戶告辭云：「普化明日死去。」時視之知不可訾。趙人相率隨送出城東門，而揚言曰：「今日葬，不合《青烏》。」經二日出南門，人亦隨送，又曰：「明日方吉。」如是西門、北門，出而還返，人煩意怠。一旦坐于郊野，如入禪定焉。禪宗有著述者，以其發言先覺，排普化為散聖科目中，言非正員也矣。
釋普化，不知何許人也。秉性殊常，且多真率，作為簡放，言語不拘。躬事盤山積禪師，密密指教，深入堂奧，誡令保任，而發狂悖。甞與臨濟玄公相見，乃對之以之驢鳴，旁侍無不哂笑。直時歌舞，或即悲號。人或接之，千變萬態，略無恒度。一日，擎挾棺木巡街，徇戶告辭云：「普化明日死去。」時視之知不可訾。趙人相率隨送出城東門，而揚言曰：「今日葬，不合《青烏》。」經二日出南門，人亦隨送，又曰：「明日方吉。」如是西門、北門，出而還返，人煩意怠。一旦坐于郊野，如入禪定焉。禪宗有著述者，以其發言先覺，排普化為散聖科目中，言非正員也矣。
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唐漢州棲賢寺大川傳(法烱)
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釋大川，不知何許人也，沈默自居，節操彌厲。戒無竁穴，言不浪施。於漢州棲賢寺行四聖種法，克苦既增，川也，其樂也泄泄。綿竹之人無夙少，率皆宗奉。及乎終也，臥于寺外，白衣具床榻，相率舁歸寺中，務營喪禮。方當屍舉，無何雙鹿引前若騶導焉。始履門閾，寺額奮然隕地，遠近驚歎。又此山靈異，不容麁鄙。有僧深藏者，不謹愿，多所違犯。神人擲于山下可七里許，唯傷足指。從此無不悛革守戒者。大曆初北山變成黃金色，上有樓閣，菩薩行道。斯須之間，萬形千狀。川素居此寺，與地俱靈，留影供養，如事靈祠焉。次閩城法烱者，未詳何許人也，行頭陀法，克苦克勤，激勸閩人，辭氣剛直。聞海壇練門江內有巨鐘，相傳云昔有人往廣州募鑄信鼓。巨艦至此，忽值風濤沈溺。每月望日，其潮大至，水退，其蒲牢乃出，可容一人從中穿過，約其周圍徑一丈餘。大曆中烱欲出此鐘，先於開元寺設大會齋誦呪，令一小僧詣龍宮——乞鐘於人世，擊扣以警晨昏。小僧見海神曰：「我惜以鎮海。」別與小珠三顆為信，當爾時小僧有如夢覺，珠在手焉。
釋大川，不知何許人也，沈默自居，節操彌厲。戒無竁穴，言不浪施。於漢州棲賢寺行四聖種法，克苦既增，川也，其樂也泄泄。綿竹之人無夙少，率皆宗奉。及乎終也，臥于寺外，白衣具床榻，相率舁歸寺中，務營喪禮。方當屍舉，無何雙鹿引前若騶導焉。始履門閾，寺額奮然隕地，遠近驚歎。又此山靈異，不容麁鄙。有僧深藏者，不謹愿，多所違犯。神人擲于山下可七里許，唯傷足指。從此無不悛革守戒者。大曆初北山變成黃金色，上有樓閣，菩薩行道。斯須之間，萬形千狀。川素居此寺，與地俱靈，留影供養，如事靈祠焉。次閩城法烱者，未詳何許人也，行頭陀法，克苦克勤，激勸閩人，辭氣剛直。聞海壇練門江內有巨鐘，相傳云昔有人往廣州募鑄信鼓。巨艦至此，忽值風濤沈溺。每月望日，其潮大至，水退，其蒲牢乃出，可容一人從中穿過，約其周圍徑一丈餘。大曆中烱欲出此鐘，先於開元寺設大會齋誦呪，令一小僧詣龍宮——乞鐘於人世，擊扣以警晨昏。小僧見海神曰：「我惜以鎮海。」別與小珠三顆為信，當爾時小僧有如夢覺，珠在手焉。
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唐西域難陀傳
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釋難陀者，華言喜也，未詳種姓何國人乎。其為人也，詭異不倫，恭慢無定。當建中年中，無何至于岷蜀，時張魏公延賞之任成都。喜自言我得如幻三昧——甞入水不濡，投火無灼，能變金石，化現無窮。初入蜀，與三少尼俱行，或大醉狂歌，或聚眾說法，戍將深惡之，亟令擒捉。喜被捉隨至，乃曰：「貧道寄迹僧門，別有藥術。」因指三尼曰：「此皆妙於歌舞。」戍將乃重之，遂留連為置酒肉，夜宴，與之飲唱。乃假襦袴、巾櫛，三尼各施粉黛，並皆列坐，含睇調笑，逸態絕世。飲欲半酣，喜謂尼曰：「可為押衙蹋舞乎？」因徐進對舞，曳練迴雪，迅起摩趺，伎又絕倫。良久曲終而舞不已，喜乃咄曰：「婦女風邪？」喜忽起取戍將刀，眾謂酒狂，坐者悉皆驚走。遂斫三尼頭，皆踣於地，血及數丈。戍將大驚，呼左右縛喜。喜笑曰：「無草草也。」徐舉三尼乃笻竹杖也，血乃向來所飲之酒耳。喜乃却坐飲宴，別使人斷其頭，釘兩耳柱上，皆無血污。身即坐於席上，酒巡到即瀉入斷處，面色亦赤。而口能歌舞，手復擊掌應節。及宴散，其身自起，就柱取頭安之，輒無瘢痕。時時言人吉凶事，多是謎語，過後方悟。成都有人供養，數日，喜忽不欲住，乃閉關留之。喜即入壁縫中，及牽之，漸入唯餘袈裟角，逡巡不見。來日見壁畫僧影，其狀如日色，隔日漸落。經七日，空有墨迹。至八日，墨迹已滅。有人早見喜已在彭州界。後終不知所之。
釋難陀者，華言喜也，未詳種姓何國人乎。其為人也，詭異不倫，恭慢無定。當建中年中，無何至于岷蜀，時張魏公延賞之任成都。喜自言我得如幻三昧——甞入水不濡，投火無灼，能變金石，化現無窮。初入蜀，與三少尼俱行，或大醉狂歌，或聚眾說法，戍將深惡之，亟令擒捉。喜被捉隨至，乃曰：「貧道寄迹僧門，別有藥術。」因指三尼曰：「此皆妙於歌舞。」戍將乃重之，遂留連為置酒肉，夜宴，與之飲唱。乃假襦袴、巾櫛，三尼各施粉黛，並皆列坐，含睇調笑，逸態絕世。飲欲半酣，喜謂尼曰：「可為押衙蹋舞乎？」因徐進對舞，曳練迴雪，迅起摩趺，伎又絕倫。良久曲終而舞不已，喜乃咄曰：「婦女風邪？」喜忽起取戍將刀，眾謂酒狂，坐者悉皆驚走。遂斫三尼頭，皆踣於地，血及數丈。戍將大驚，呼左右縛喜。喜笑曰：「無草草也。」徐舉三尼乃笻竹杖也，血乃向來所飲之酒耳。喜乃却坐飲宴，別使人斷其頭，釘兩耳柱上，皆無血污。身即坐於席上，酒巡到即瀉入斷處，面色亦赤。而口能歌舞，手復擊掌應節。及宴散，其身自起，就柱取頭安之，輒無瘢痕。時時言人吉凶事，多是謎語，過後方悟。成都有人供養，數日，喜忽不欲住，乃閉關留之。喜即入壁縫中，及牽之，漸入唯餘袈裟角，逡巡不見。來日見壁畫僧影，其狀如日色，隔日漸落。經七日，空有墨迹。至八日，墨迹已滅。有人早見喜已在彭州界。後終不知所之。
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系曰：難陀之狀迹為邪正邪？而自言得如幻三昧，與無厭足王同此三昧者，即諸佛之大定也。唯如幻見如幻，不可以言論分境界矣。四神通有如幻通，能轉變外事。故難陀警覺庸蜀之人，多尚鬼道神仙。非此三昧，不足以化難化之俗也。
系曰：難陀之狀迹為邪正邪？而自言得如幻三昧，與無厭足王同此三昧者，即諸佛之大定也。唯如幻見如幻，不可以言論分境界矣。四神通有如幻通，能轉變外事。故難陀警覺庸蜀之人，多尚鬼道神仙。非此三昧，不足以化難化之俗也。
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唐壽州紫金山玄宗傳
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釋玄宗，姓吳氏，永嘉人也。少時出塵，氣度寬裕，於本部永定山寶壽院依常靜為師。照得戒已，還諸方遊學，抵江陵詞朗禪師門，若真金之就冶焉。決了疑貳，復振錫他行，見紫金山悅可自心，留行禪觀。此山先多虎暴，或噬行商，或傷樵子——避苛政者，哭婦堪哀。從宗卜居，哮㘚絕迹，自邇入山者無憚矣。一日禪徒擁集，見一老父趨及座前，拜跪勤恪。宗問：「子何人耶？」答云：「我本虎也，在此山中食啖眾生。因大師化此，冥迴我心，得脫業軀，已生天道，故來報謝。」折旋之頃，了無所見。以大曆二年囑別門徒，溘然化矣。春秋八十六，二月入塔，立碑存焉。
釋玄宗，姓吳氏，永嘉人也。少時出塵，氣度寬裕，於本部永定山寶壽院依常靜為師。照得戒已，還諸方遊學，抵江陵詞朗禪師門，若真金之就冶焉。決了疑貳，復振錫他行，見紫金山悅可自心，留行禪觀。此山先多虎暴，或噬行商，或傷樵子——避苛政者，哭婦堪哀。從宗卜居，哮㘚絕迹，自邇入山者無憚矣。一日禪徒擁集，見一老父趨及座前，拜跪勤恪。宗問：「子何人耶？」答云：「我本虎也，在此山中食啖眾生。因大師化此，冥迴我心，得脫業軀，已生天道，故來報謝。」折旋之頃，了無所見。以大曆二年囑別門徒，溘然化矣。春秋八十六，二月入塔，立碑存焉。
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唐袁州陽岐山廣敷傳
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釋廣敷，俗姓鄭，南燕人也。少依京望大德思浩下，承乎法訓。登戒畢，遊嵩少、兩京，遇神會禪師，大明玄旨。至宜春陽岐山挂錫——是中，峯巒積翠洞穴涉幽，芝菌之苗參于草卉。敷終日瞑目，木食度辰。時有峨冠羽帔，馭鶴驂鸞者，始則乍往倏來，後則登庵造膝。其仙客所到，必輕雲薄霧，隨步而至。擁從者天丁、力士令遠去，對晤談論移晷。其後道化既成，於貞元元年三月四日入滅，春秋九十一云。
釋廣敷，俗姓鄭，南燕人也。少依京望大德思浩下，承乎法訓。登戒畢，遊嵩少、兩京，遇神會禪師，大明玄旨。至宜春陽岐山挂錫——是中，峯巒積翠洞穴涉幽，芝菌之苗參于草卉。敷終日瞑目，木食度辰。時有峨冠羽帔，馭鶴驂鸞者，始則乍往倏來，後則登庵造膝。其仙客所到，必輕雲薄霧，隨步而至。擁從者天丁、力士令遠去，對晤談論移晷。其後道化既成，於貞元元年三月四日入滅，春秋九十一云。
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系曰：神仙道異，談論豈同乎？通曰：「昔小有真人能談空理，方諸山神仙建浮圖者信崇佛道，止不削染，號『在家菩薩』。又雪山諸仙善五明論求度者同也。然其相似道，必須甄簡。若西域二十諦中五唯量五大，與釋氏法名同。所計天殊，良難區別哉。」
系曰：神仙道異，談論豈同乎？通曰：「昔小有真人能談空理，方諸山神仙建浮圖者信崇佛道，止不削染，號『在家菩薩』。又雪山諸仙善五明論求度者同也。然其相似道，必須甄簡。若西域二十諦中五唯量五大，與釋氏法名同。所計天殊，良難區別哉。」
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唐鄧州烏牙山圓震傳
唐鄧州烏牙山圓震傳
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釋圓震姓陳，中山人也。少警悟而尚學，入庠序，研究五經。倏遇雲遊沙門寓宵，其父為州衙吏，酷有道心，留是僧供施。震禮奉其僧，聽其談道，頗覺入神。捨儒典，披釋經，頓辭所愛，往白磁山，禮智幽為師受教。後遇荷澤禪師得法，隱南陽烏牙山。先是山中多巨蛇，澤穴有毒龍，鄉人患之。及震居此，二物潛蹤。曾有一人形服且異，致拜乃曰：「我在此已二百歲，今感無心之化，絕慮之修，吾曹冥感超昇，可非師之力歟！」貞元六年終，享齡八十六，弟子奉全身入塔焉。
釋圓震姓陳，中山人也。少警悟而尚學，入庠序，研究五經。倏遇雲遊沙門寓宵，其父為州衙吏，酷有道心，留是僧供施。震禮奉其僧，聽其談道，頗覺入神。捨儒典，披釋經，頓辭所愛，往白磁山，禮智幽為師受教。後遇荷澤禪師得法，隱南陽烏牙山。先是山中多巨蛇，澤穴有毒龍，鄉人患之。及震居此，二物潛蹤。曾有一人形服且異，致拜乃曰：「我在此已二百歲，今感無心之化，絕慮之修，吾曹冥感超昇，可非師之力歟！」貞元六年終，享齡八十六，弟子奉全身入塔焉。
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唐池州九華山化城寺地藏傳
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釋地藏，姓金氏，新羅國王之支屬也。慈心而貌惡，頴悟天然。七尺成軀，頂聳奇骨特高，才力可敵十夫。甞自誨曰：「六籍寰中，三清術內，唯第一義與方寸合。」于時落髮涉海，捨舟而徒，振錫觀方。邂逅至池陽，覩九子山焉，心甚樂之，乃逕造其峯，得谷中之地，面陽而寬平。其土黑壤，其泉滑甘，巖棲磵汲，趣爾度日。藏甞為毒螫，端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥云：「小兒無知，願出泉以補過。」言訖不見，視坐左右間潗㵫然，時謂為九子山神為湧泉資用也。其山天寶中李白遊此，號為九華焉。俗傳山神，婦女也。其峯多冒雲霧，罕曾露頂歟。藏素願持四大部經，遂下山至南陵，有信士為繕寫，得以歸山。至德年初，有諸葛節率村父自麓登高，深極無人，雲日鮮明，居唯藏，孤然閉目石室。其房有折足鼎，鼎中白土和少米，烹而食之。群老驚歎曰：「和尚如斯苦行，我曹山下列居之咎耳。」相與同構禪宇，不累載而成大伽藍。建中初張公嚴典是邦，仰藏之高風，因移舊額奏置寺焉。本國聞之，率以渡海相尋，其徒且多，無以資歲。藏乃發石得土，其色青白，不磣如麵，而供眾食。其眾請法以資神，不以食而養命。南方號為「枯槁眾」，莫不宗仰。龍潭之側有白墡硎，取之無盡。以貞元十九年夏，忽召眾告別，罔知攸往。但聞山嗚石隕，扣鐘嘶嗄，如趺而滅。春秋九十九。其屍坐於函中，洎三稔開將入塔，顏貌如生，舉舁之動骨節，若撼金鎖焉。乃立小浮圖于南臺，是藏宴坐之地也。時徵士右拾遺費冠卿序事存焉。大中中僧應物亦紀其德哉。
釋地藏，姓金氏，新羅國王之支屬也。慈心而貌惡，頴悟天然。七尺成軀，頂聳奇骨特高，才力可敵十夫。甞自誨曰：「六籍寰中，三清術內，唯第一義與方寸合。」于時落髮涉海，捨舟而徒，振錫觀方。邂逅至池陽，覩九子山焉，心甚樂之，乃逕造其峯，得谷中之地，面陽而寬平。其土黑壤，其泉滑甘，巖棲磵汲，趣爾度日。藏甞為毒螫，端坐無念。俄有美婦人作禮饋藥云：「小兒無知，願出泉以補過。」言訖不見，視坐左右間潗㵫然，時謂為九子山神為湧泉資用也。其山天寶中李白遊此，號為九華焉。俗傳山神，婦女也。其峯多冒雲霧，罕曾露頂歟。藏素願持四大部經，遂下山至南陵，有信士為繕寫，得以歸山。至德年初，有諸葛節率村父自麓登高，深極無人，雲日鮮明，居唯藏，孤然閉目石室。其房有折足鼎，鼎中白土和少米，烹而食之。群老驚歎曰：「和尚如斯苦行，我曹山下列居之咎耳。」相與同構禪宇，不累載而成大伽藍。建中初張公嚴典是邦，仰藏之高風，因移舊額奏置寺焉。本國聞之，率以渡海相尋，其徒且多，無以資歲。藏乃發石得土，其色青白，不磣如麵，而供眾食。其眾請法以資神，不以食而養命。南方號為「枯槁眾」，莫不宗仰。龍潭之側有白墡硎，取之無盡。以貞元十九年夏，忽召眾告別，罔知攸往。但聞山嗚石隕，扣鐘嘶嗄，如趺而滅。春秋九十九。其屍坐於函中，洎三稔開將入塔，顏貌如生，舉舁之動骨節，若撼金鎖焉。乃立小浮圖于南臺，是藏宴坐之地也。時徵士右拾遺費冠卿序事存焉。大中中僧應物亦紀其德哉。
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唐婺州金華山神暄傳
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釋神暄，俗姓留，建陽人也。幼而沈靜，非問不言。客遊婺女，入開元寺，志願出家焉。無何，本郡太守入寺訪其師，見暄神彩朗練。太守善相人也，顧之數四，且曰：「是子真出塵之器，異日承受深法，千眾圍遶，必超上果，非凡氣也。」乃誦《七佛俱胝神呪》，昏曉不絕。納戒畢，於金華山北洞百家巖——有石穴——，暄居中止息，不構庵室，作露地頭陀。復無床榻，然有神人吐紫色雲氣而高覆之——遐望冉冉，猶獨柱觀焉。其神人時來問道，拱手白暄曰：「赤松洞之東峯有林泉卓異，師可居之否？」暄隨請往住，數年越多徵瑞。貞元二年遇志賢禪師，問暄如此持誦，魔事必生。欲滅魔怨，須識身本。身本既真，無魔無佛，豁然開悟，理事俱成，神呪功倍。元和八年，范敭中丞知仰，遣使齎乳香、氈罽、器皿施暄，並迴施現前大眾。次中書舍人王仲。請於大雲寺為眾受菩薩戒。十二載，平昌孟簡尚書自會稽甄請，不赴。八月，俄迴舊山，人莫詳測。倏云示滅，春秋七十六。弟子建塔焉。一云暄在金華山北，多寒少陽。神人問曰：「師須何物？」曰：「吾在山之陰，苦於凜冽」神曰：「小事耳。」至夜聞暄闐之聲，明旦見一小峯移矣。
釋神暄，俗姓留，建陽人也。幼而沈靜，非問不言。客遊婺女，入開元寺，志願出家焉。無何，本郡太守入寺訪其師，見暄神彩朗練。太守善相人也，顧之數四，且曰：「是子真出塵之器，異日承受深法，千眾圍遶，必超上果，非凡氣也。」乃誦《七佛俱胝神呪》，昏曉不絕。納戒畢，於金華山北洞百家巖——有石穴——，暄居中止息，不構庵室，作露地頭陀。復無床榻，然有神人吐紫色雲氣而高覆之——遐望冉冉，猶獨柱觀焉。其神人時來問道，拱手白暄曰：「赤松洞之東峯有林泉卓異，師可居之否？」暄隨請往住，數年越多徵瑞。貞元二年遇志賢禪師，問暄如此持誦，魔事必生。欲滅魔怨，須識身本。身本既真，無魔無佛，豁然開悟，理事俱成，神呪功倍。元和八年，范敭中丞知仰，遣使齎乳香、氈罽、器皿施暄，並迴施現前大眾。次中書舍人王仲。請於大雲寺為眾受菩薩戒。十二載，平昌孟簡尚書自會稽甄請，不赴。八月，俄迴舊山，人莫詳測。倏云示滅，春秋七十六。弟子建塔焉。一云暄在金華山北，多寒少陽。神人問曰：「師須何物？」曰：「吾在山之陰，苦於凜冽」神曰：「小事耳。」至夜聞暄闐之聲，明旦見一小峯移矣。
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唐澧州開元寺道行傳
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釋道行，姓楊，桂陽人也。自生已來，神府聰利，肌體氷雪如也。年甫十二，心誓慕道，於南岳般若道場受學，於鐘陵求訣，自默證法，號「自在三昧」。由此布納蒲鞵，用資殘息而已。就澧陽西南，伐木為室，方丈而居，虎豹多伏於床榻之間。後有齎材殖，為營堂宇，曾未浹旬，一皆周具。視之，寂無人焉，始知鬼神捨材輸力也。太守苦召居州治開元寺。未久，元和十五年終，年六十九，焚舍利建塔焉。
釋道行，姓楊，桂陽人也。自生已來，神府聰利，肌體氷雪如也。年甫十二，心誓慕道，於南岳般若道場受學，於鐘陵求訣，自默證法，號「自在三昧」。由此布納蒲鞵，用資殘息而已。就澧陽西南，伐木為室，方丈而居，虎豹多伏於床榻之間。後有齎材殖，為營堂宇，曾未浹旬，一皆周具。視之，寂無人焉，始知鬼神捨材輸力也。太守苦召居州治開元寺。未久，元和十五年終，年六十九，焚舍利建塔焉。
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唐徐州安豐山懷空傳
唐徐州安豐山懷空傳
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釋懷空，姓梁氏，閬州人也。幼適本州耆闍山廣福院削染。得戒之後，遊方慕學，於大寂禪法洗然明暢。後至彭城安豐山挂錫宴默，不數載間，成大伽藍。甞有一僧乘空而至，遶垣牆不息。或躡蓮華，或時履地，人咸瞻覩。數日之後，禮辭空，且曰：「我三五稔却來依附。」言訖不見。空以興元元年滅度，春秋八十八。長慶元年二月，方遷入塔云。
釋懷空，姓梁氏，閬州人也。幼適本州耆闍山廣福院削染。得戒之後，遊方慕學，於大寂禪法洗然明暢。後至彭城安豐山挂錫宴默，不數載間，成大伽藍。甞有一僧乘空而至，遶垣牆不息。或躡蓮華，或時履地，人咸瞻覩。數日之後，禮辭空，且曰：「我三五稔却來依附。」言訖不見。空以興元元年滅度，春秋八十八。長慶元年二月，方遷入塔云。
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唐洛京慧林寺圓觀傳
唐洛京慧林寺圓觀傳
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釋圓觀，不知何許人也。居于洛宅，率性疎簡，或勤梵學而好治生，獲田園之利，時謂之空門猗頓也。此外施為絕異，且通音律，大曆末，與李源為忘形之友。源父憕居守，天寶末陷於賊中，遂將家業捨入洛城北慧林寺——即憕之別墅也——，以為公用無盡財也。但日給一器，隨僧眾飲食而已。如此三年。源好服食，忽約觀遊蜀青城、峨眉等山洞求藥。觀欲遊長安，由斜谷路。李欲自荊入峽，爭此二途，半年未決。李曰：「吾已不事王侯，行不願歷兩京道矣。」觀曰：「行無固必，請從子命。」遂自荊上峽，行次南浦，泊舟，見數婦女絛達錦璫，負罌而汲。觀俛首而泣曰：「某不欲經此者，恐見此婦人也。」李曰：「自上峽來，此徒不少，奚獨泣為？」觀曰：「其孕婦王氏者，是某託身之所也。已逾三載，尚未解㝃，唯以吾未來故。今既見矣，命有所歸，釋氏所謂循環者也。請君用符呪遣其速生，且少留行舟，葬吾山谷。其家浴兒時，亦望君訪臨。若相顧一笑，是識認君也。後十二年當中秋月夜，專於錢塘天竺寺外，乃是與君相見之期也。」李追悔此之一行，致觀到此，哀慟殆絕。召孕婦告以其事，婦人喜躍還。頃之，親族畢集，以枯魚濁酒饋于水濱。李往授符水。觀具其沐浴，新其衣裝。觀其死矣，孕婦生焉。李三日往看新兒，襁抱就明，果致一笑。李泣具告王氏，王氏厚葬觀。明日李迴棹歸慧林寺，詢問弟子，方知已理命矣。李常念杭州之約。至期，到天竺山寺，其夜桂魄皎然，忽聞葛洪井畔有牧童歌《竹枝》者，乘牛扣角，雙髻短衣，徐至寺前，乃觀也。李趨拜曰：「觀公健否？」曰：「李公真信士。我與君殊途，慎勿相近。君俗緣未盡，但且勤修不墮，即遂相見。」李無由序語，望之澘然。觀又歌《竹枝》，杳䮍前去，詞切調高，莫知所謂。歎曰：「真得道之僧也！咫尺懸隔，聖凡路殊，諒有之乎？」初，源忿父遇害賊庭，時方八歲，為群賊所虜，流浪南北，展轉人家，凡六七年，歸於近親。代宗聞之，授河府掾。源遂絕酒肉，不婚娶，不役童僕，常依慧林寺，寓一室，隨僧齋食。先命穴其野以備終制，時時往眠其間。至於榮辱是非，一皆均等也。時相國李公德裕表薦之，遂授諫議大夫。于時源已年八十餘矣，抗表不起。二年而卒——長慶二年也。
釋圓觀，不知何許人也。居于洛宅，率性疎簡，或勤梵學而好治生，獲田園之利，時謂之空門猗頓也。此外施為絕異，且通音律，大曆末，與李源為忘形之友。源父憕居守，天寶末陷於賊中，遂將家業捨入洛城北慧林寺——即憕之別墅也——，以為公用無盡財也。但日給一器，隨僧眾飲食而已。如此三年。源好服食，忽約觀遊蜀青城、峨眉等山洞求藥。觀欲遊長安，由斜谷路。李欲自荊入峽，爭此二途，半年未決。李曰：「吾已不事王侯，行不願歷兩京道矣。」觀曰：「行無固必，請從子命。」遂自荊上峽，行次南浦，泊舟，見數婦女絛達錦璫，負罌而汲。觀俛首而泣曰：「某不欲經此者，恐見此婦人也。」李曰：「自上峽來，此徒不少，奚獨泣為？」觀曰：「其孕婦王氏者，是某託身之所也。已逾三載，尚未解㝃，唯以吾未來故。今既見矣，命有所歸，釋氏所謂循環者也。請君用符呪遣其速生，且少留行舟，葬吾山谷。其家浴兒時，亦望君訪臨。若相顧一笑，是識認君也。後十二年當中秋月夜，專於錢塘天竺寺外，乃是與君相見之期也。」李追悔此之一行，致觀到此，哀慟殆絕。召孕婦告以其事，婦人喜躍還。頃之，親族畢集，以枯魚濁酒饋于水濱。李往授符水。觀具其沐浴，新其衣裝。觀其死矣，孕婦生焉。李三日往看新兒，襁抱就明，果致一笑。李泣具告王氏，王氏厚葬觀。明日李迴棹歸慧林寺，詢問弟子，方知已理命矣。李常念杭州之約。至期，到天竺山寺，其夜桂魄皎然，忽聞葛洪井畔有牧童歌《竹枝》者，乘牛扣角，雙髻短衣，徐至寺前，乃觀也。李趨拜曰：「觀公健否？」曰：「李公真信士。我與君殊途，慎勿相近。君俗緣未盡，但且勤修不墮，即遂相見。」李無由序語，望之澘然。觀又歌《竹枝》，杳䮍前去，詞切調高，莫知所謂。歎曰：「真得道之僧也！咫尺懸隔，聖凡路殊，諒有之乎？」初，源忿父遇害賊庭，時方八歲，為群賊所虜，流浪南北，展轉人家，凡六七年，歸於近親。代宗聞之，授河府掾。源遂絕酒肉，不婚娶，不役童僕，常依慧林寺，寓一室，隨僧齋食。先命穴其野以備終制，時時往眠其間。至於榮辱是非，一皆均等也。時相國李公德裕表薦之，遂授諫議大夫。于時源已年八十餘矣，抗表不起。二年而卒——長慶二年也。
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系曰：圓觀未死先寄胎者，聞必不信。何耶？違諸聖教也。甞聞閩尼多許族姓家婦女為兒，云「便來」也。及終，有以朱題髀，當日有家生子，身有赤文「便來」二字焉。此類亦多。莊子所謂「曲士不可與語道者，束於教也。」其或竺乾異計有教未來佛，或別會曾談，見有我宗自許。若然者未可定執已行之教矣。其如觀也果證高深，同《智論》中多種不思議也，心思言議，千里難追矣。
系曰：圓觀未死先寄胎者，聞必不信。何耶？違諸聖教也。甞聞閩尼多許族姓家婦女為兒，云「便來」也。及終，有以朱題髀，當日有家生子，身有赤文「便來」二字焉。此類亦多。莊子所謂「曲士不可與語道者，束於教也。」其或竺乾異計有教未來佛，或別會曾談，見有我宗自許。若然者未可定執已行之教矣。其如觀也果證高深，同《智論》中多種不思議也，心思言議，千里難追矣。
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唐江州廬山五老峯法藏傳
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釋法藏，俗姓周氏，南康人也。穉齡爽俊，始研尋史籍，而於醫方明得其工巧，同支法存之妙用焉。有門僧臥疾，幾云不救，藏切脈處方，信宿平復。其僧多接談玄，自爾萌出塵之意。年已長矣，懇辭親，投本郡平田山寶積院從願師下受教，納戒。後遊謁大寂禪師，言喻若石之投水。翛然北下廬山登五老峯，愛其靈異，獨止寒林，采橡栗，掬溪㵎，聊延形氣，而止數年。有二仙乘雲而來，終日談論，或留宵宿，或經月不來，或繼日而至。他人有見者，旁說不同。及乎學僧臻萃，全無蹤跡。又一日告辭藏云：「且歸山去，師當好住。」由是道且馨香，檀越共營一院。寶曆中示滅，年八十二。其年三月四日入塔云。
釋法藏，俗姓周氏，南康人也。穉齡爽俊，始研尋史籍，而於醫方明得其工巧，同支法存之妙用焉。有門僧臥疾，幾云不救，藏切脈處方，信宿平復。其僧多接談玄，自爾萌出塵之意。年已長矣，懇辭親，投本郡平田山寶積院從願師下受教，納戒。後遊謁大寂禪師，言喻若石之投水。翛然北下廬山登五老峯，愛其靈異，獨止寒林，采橡栗，掬溪㵎，聊延形氣，而止數年。有二仙乘雲而來，終日談論，或留宵宿，或經月不來，或繼日而至。他人有見者，旁說不同。及乎學僧臻萃，全無蹤跡。又一日告辭藏云：「且歸山去，師當好住。」由是道且馨香，檀越共營一院。寶曆中示滅，年八十二。其年三月四日入塔云。
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系曰：藏隱五老峯時，二仙來終日談論者，何？通曰：「昔劉向輯《列仙》云：『若干人見于內典歟。』又裴、周、桐栢三真人弟子，各半學佛法，可非來問道乎？《詩》中草蟲之應阜螽同也。」
系曰：藏隱五老峯時，二仙來終日談論者，何？通曰：「昔劉向輯《列仙》云：『若干人見于內典歟。』又裴、周、桐栢三真人弟子，各半學佛法，可非來問道乎？《詩》中草蟲之應阜螽同也。」
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唐洛陽香山寺鑑空傳
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釋鑑空，俗姓齊，吳郡人也。少小苦貧，雖勤於學而寡記持。壯歲為詩，不多靡麗。常困遊吳、楚間，已四、五年矣。干謁侯伯，所潤無幾。錢或盈貫，則必病生，用罄方差。元和初遊錢塘，屬其荒儉，乃議求餐於天竺寺。至孤山寺西，餒甚不前，因臨流雪涕，悲吟數聲。俄有梵僧臨流而坐，顧空笑曰：「法師秀才，旅遊滋味足未？」空曰：「旅遊滋味則已足矣。法師之呼，一何乖謬？」蓋以空未為僧時名君房也。梵僧曰：「子不憶講《法華經》於同德寺乎？」空曰：「生身已四十五歲矣，盤桓吳、楚間，未甞涉京口。又何洛中之說？」僧曰：「子應為飢火所燒，不暇憶故事。」遂探囊出一棗，大如拳許，曰：「此吾國所產，食之者，上智知過去未來事，下智止於知前生事耳。」空飢極食棗，掬泉飲之。忽欠呻，枕石而寢，頃刻乃悟，憶講經於同德寺如昨日焉。因增涕泣，問僧曰：「震和尚安在？」曰：「專精未至，再為蜀僧矣。今則斷攀緣也。」「神上人安在？」曰：「前願未滿。」「悟法師焉在？」曰：「豈不記香山石像前戲發大願乎？若不證無上菩提，必願為赳赳貴臣。昨聞已得大將軍矣。當時雲水五人，唯吾得解脫，獨汝為凍餒之士也。」空泣曰：「某四十許年日唯一餐，三十餘年擁一褐，浮俗之事決斷根源。何期福不完乎！坐於飢凍？」僧曰：「由師子座上廣說異端，使學空之人心生疑惑。戒珠曾缺，羶氣微存，聲渾響清，終不可致。質傴影曲，報應宜然。」空曰：「為之奈何？」僧曰：「今日之事，吾無計矣。他生之事，警於吾子焉。」乃探鉢囊取一鑑，背、面皆瑩徹，謂空曰：「要知貴賤之分，脩短之期，佛法興替，吾道盛衰，宜一鑒焉。」空覽照久之，謝曰：「報應之事，榮枯之理，謹知之矣。」僧收鑑入囊，遂挈而去，行十餘步，旋失所在。空是夕投靈隱寺出家，受具足戒。後周遊名山，愈高苦節。大和元年詣洛陽，於龍門天竺寺遇河東柳珵，親說厥由向珵。珵聞空之說，事皆不常，且甚奇之。空曰：「我生世七十有七，僧臘三十二，持鉢乞食，尚九年在世。吾捨世之日，佛法其衰乎！」珵詰之，默然無答。乃索珵筆硯，題數行於經藏北垣而去。曰：「興一沙衰恒河沙，兔而罝，犬而拏，牛虎相交與角牙，寶檀終不滅其華。」
釋鑑空，俗姓齊，吳郡人也。少小苦貧，雖勤於學而寡記持。壯歲為詩，不多靡麗。常困遊吳、楚間，已四、五年矣。干謁侯伯，所潤無幾。錢或盈貫，則必病生，用罄方差。元和初遊錢塘，屬其荒儉，乃議求餐於天竺寺。至孤山寺西，餒甚不前，因臨流雪涕，悲吟數聲。俄有梵僧臨流而坐，顧空笑曰：「法師秀才，旅遊滋味足未？」空曰：「旅遊滋味則已足矣。法師之呼，一何乖謬？」蓋以空未為僧時名君房也。梵僧曰：「子不憶講《法華經》於同德寺乎？」空曰：「生身已四十五歲矣，盤桓吳、楚間，未甞涉京口。又何洛中之說？」僧曰：「子應為飢火所燒，不暇憶故事。」遂探囊出一棗，大如拳許，曰：「此吾國所產，食之者，上智知過去未來事，下智止於知前生事耳。」空飢極食棗，掬泉飲之。忽欠呻，枕石而寢，頃刻乃悟，憶講經於同德寺如昨日焉。因增涕泣，問僧曰：「震和尚安在？」曰：「專精未至，再為蜀僧矣。今則斷攀緣也。」「神上人安在？」曰：「前願未滿。」「悟法師焉在？」曰：「豈不記香山石像前戲發大願乎？若不證無上菩提，必願為赳赳貴臣。昨聞已得大將軍矣。當時雲水五人，唯吾得解脫，獨汝為凍餒之士也。」空泣曰：「某四十許年日唯一餐，三十餘年擁一褐，浮俗之事決斷根源。何期福不完乎！坐於飢凍？」僧曰：「由師子座上廣說異端，使學空之人心生疑惑。戒珠曾缺，羶氣微存，聲渾響清，終不可致。質傴影曲，報應宜然。」空曰：「為之奈何？」僧曰：「今日之事，吾無計矣。他生之事，警於吾子焉。」乃探鉢囊取一鑑，背、面皆瑩徹，謂空曰：「要知貴賤之分，脩短之期，佛法興替，吾道盛衰，宜一鑒焉。」空覽照久之，謝曰：「報應之事，榮枯之理，謹知之矣。」僧收鑑入囊，遂挈而去，行十餘步，旋失所在。空是夕投靈隱寺出家，受具足戒。後周遊名山，愈高苦節。大和元年詣洛陽，於龍門天竺寺遇河東柳珵，親說厥由向珵。珵聞空之說，事皆不常，且甚奇之。空曰：「我生世七十有七，僧臘三十二，持鉢乞食，尚九年在世。吾捨世之日，佛法其衰乎！」珵詰之，默然無答。乃索珵筆硯，題數行於經藏北垣而去。曰：「興一沙衰恒河沙，兔而罝，犬而拏，牛虎相交與角牙，寶檀終不滅其華。」
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系曰：食梵僧之棗而知宿命者，與茹雪山之藥解諸國言音同也。覽鑑而知吉凶者，與窺圖澄塗麻掌同也。食棗臨鑑，豈偶然耶？非常人之遇也。其空公題讖而答，塞柳珵之問，驗在會昌之毀教矣。時武宗勒僧尼反俗，計二十萬七千餘人，坼寺并蘭若共四萬七千有奇，故云「興一沙衰恒河沙，兔在罝，犬仍拏」，言殘害之甚。乙丑毀法，丙寅厭代。佛法喻寶檀之樹，終不絕其華蘤芬馥，故云也。苟非異人，何以藏往考來之若是乎？
系曰：食梵僧之棗而知宿命者，與茹雪山之藥解諸國言音同也。覽鑑而知吉凶者，與窺圖澄塗麻掌同也。食棗臨鑑，豈偶然耶？非常人之遇也。其空公題讖而答，塞柳珵之問，驗在會昌之毀教矣。時武宗勒僧尼反俗，計二十萬七千餘人，坼寺并蘭若共四萬七千有奇，故云「興一沙衰恒河沙，兔在罝，犬仍拏」，言殘害之甚。乙丑毀法，丙寅厭代。佛法喻寶檀之樹，終不絕其華蘤芬馥，故云也。苟非異人，何以藏往考來之若是乎？
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唐廣州羅浮山道行傳
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釋道行，姓梅氏，會稽人也。父為越州衙吏。行弱齡知書，比成造秀。有僧分衛，行接之談道，頗精禪觀，遂求出家。至四明山保壽院智幽所，稟訓進修，拾薪汲水。後遊南岳，聞江西大寂道化，往親附焉。思養聖胎，見羅浮奇異，高三千丈，有七十石室，七十二長溪。仙人、仙禽、玉樹、朱草生于上，半入海中。行居于石室，默爾安禪。然或山精水怪，往往驚鳴，行視之蔑如也。有老人容貌端正，衣冠華楚，再拜稽顙云：「我居此中僅二百載，今因師住，冥感匪躬，逍遙脫苦，歸人趣受樂矣。」其感物多此類也。寶曆九載疾終，春秋九十五。其年九月十八日入塔焉。
釋道行，姓梅氏，會稽人也。父為越州衙吏。行弱齡知書，比成造秀。有僧分衛，行接之談道，頗精禪觀，遂求出家。至四明山保壽院智幽所，稟訓進修，拾薪汲水。後遊南岳，聞江西大寂道化，往親附焉。思養聖胎，見羅浮奇異，高三千丈，有七十石室，七十二長溪。仙人、仙禽、玉樹、朱草生于上，半入海中。行居于石室，默爾安禪。然或山精水怪，往往驚鳴，行視之蔑如也。有老人容貌端正，衣冠華楚，再拜稽顙云：「我居此中僅二百載，今因師住，冥感匪躬，逍遙脫苦，歸人趣受樂矣。」其感物多此類也。寶曆九載疾終，春秋九十五。其年九月十八日入塔焉。
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唐潞州普滿傳
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釋普滿者，未知何許人也。於汾、晉間，所為率意，不拘僧體，或歌或哭，莫喻其旨。以言斥事，往必有徵，故時人以強練、萬迴待之。或入稽胡，激勸修善，至有罷弋獵者。建中初，於潞州佛舍中題詩數篇而亡去。所記者云：「此水連涇水，雙朱血滿川；青牛將赤虎，還號太平年。」題後，人莫能知。至朱泚為涇源叛徒推擁，駕幸奉天。于時天下徵兵，關輔賊據，圍逼連戰，人方解悟。此水者，泚也；涇水者，涇州來兵始亂也；雙朱，泚與滔也；青牛者，興元元年乙丑——乙木，青也；丑，牛也——，其年改元貞元，至二年丙寅——丙火，赤也；寅，虎也——，至是賊始平，故曰還號太平年也。
釋普滿者，未知何許人也。於汾、晉間，所為率意，不拘僧體，或歌或哭，莫喻其旨。以言斥事，往必有徵，故時人以強練、萬迴待之。或入稽胡，激勸修善，至有罷弋獵者。建中初，於潞州佛舍中題詩數篇而亡去。所記者云：「此水連涇水，雙朱血滿川；青牛將赤虎，還號太平年。」題後，人莫能知。至朱泚為涇源叛徒推擁，駕幸奉天。于時天下徵兵，關輔賊據，圍逼連戰，人方解悟。此水者，泚也；涇水者，涇州來兵始亂也；雙朱，泚與滔也；青牛者，興元元年乙丑——乙木，青也；丑，牛也——，其年改元貞元，至二年丙寅——丙火，赤也；寅，虎也——，至是賊始平，故曰還號太平年也。
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唐江陵府些些傳(食油師)
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釋些些師，又名青者，蓋是不與人交狎，口自言些些，故號之矣。德宗朝，於渚宮游，衣服零落，狀極憨癡，而善歌《河滿子》。縱肆所為，故無定檢。甞遇醉伍伯，伯於塗中辱之，抑令唱歌。些便揚音揭調，詞中皆訐伍伯從前陰私惡迹，人所未聞事。伍伯慚惶，旁聽之者知是聖僧，拜跪悔過焉。貞元初，多入市肆，聚群小隨逐，楚人以興笑本矣。後不測其終。次有僧憨狂，遊行無度。每斷中，唯食麻油幾升。如見巨器盛施之，則喜。荊渚一家特召啜麻膏，是日又在湖南齋，分身應供號食油師焉。
釋些些師，又名青者，蓋是不與人交狎，口自言些些，故號之矣。德宗朝，於渚宮游，衣服零落，狀極憨癡，而善歌《河滿子》。縱肆所為，故無定檢。甞遇醉伍伯，伯於塗中辱之，抑令唱歌。些便揚音揭調，詞中皆訐伍伯從前陰私惡迹，人所未聞事。伍伯慚惶，旁聽之者知是聖僧，拜跪悔過焉。貞元初，多入市肆，聚群小隨逐，楚人以興笑本矣。後不測其終。次有僧憨狂，遊行無度。每斷中，唯食麻油幾升。如見巨器盛施之，則喜。荊渚一家特召啜麻膏，是日又在湖南齋，分身應供號食油師焉。
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系曰：些之聲為商為羽耶？通曰：「傳家采錄，其例有二：一則按文不音，二則口授知韻。今得些者，按文也。若楚詞聲餘，則蘇箇切也，若山東言少，則寫邪切焉。此師荊楚間事也，其二音以聽來教，『些』名同鳥獸之自呼也。」
系曰：些之聲為商為羽耶？通曰：「傳家采錄，其例有二：一則按文不音，二則口授知韻。今得些者，按文也。若楚詞聲餘，則蘇箇切也，若山東言少，則寫邪切焉。此師荊楚間事也，其二音以聽來教，『些』名同鳥獸之自呼也。」
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唐吳郡義師傳(證智薦福寺老僧)
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釋義師者，不知何許人也。狀類風狂，語言倒亂。貞元初，巡吳苑乞丐，事多先覺，人以此疑之。市肆中百姓屋數間，義師輒操斧斫劑其簷，禁之不止。其人素知其神異，禮白之曰：「弟子藉此生活，無壞我屋。」迴顧曰：「汝惜乎？」投斧而去。其夜市火連延而燎，唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中，無冬夏常積聚壞旛蓋、木佛像，悉代薪炭。又於煨火燒炙鯉魚，而多跳躍，灰坌彌漫。撫掌大笑，不具匕筯而食。面垢不靧，靧之輒陰雨，吳人以為占候。及將死也，飲灰汁數十斛，乃念佛而坐，士庶觀之，滿七日而死。時盛暑，色不變，支不摧。百姓舁出郊外焚之。又京兆安國寺僧事迹不常，熟地而燒木佛。所言人事，必無虛發。此亦不測之僧也。復次京師永壽寺釋証智，不詳生族。貞元中於京寺多發神異，而眾罔知。或晝在張瀆蘭若治田，夜歸寺中。其蘭若在漢陰金州，相距京甸七百里焉。時號智禪師——此之長足安、法雲公也——，皆能致遠於瞬息間，道家謂之縮地脈而能陟遐矣。若於色塵作神變，雖遠而近也。次薦福寺老僧，專務誦持，罕有間缺，言未兆事，來如目擊。大和初，相國韋公處厚好重空門，逐月別召名德僧食。老僧見韋新登庸，曰：「大奇，相公得如此好滅度處。」人皆不喻。後因奏對，於文宗御前疾作，僵仆殿階，及扶舁出殿前，氣已絕矣。方驗老僧言，死在內殿中，故云好滅度處——即開成中也。後不知其終。
釋義師者，不知何許人也。狀類風狂，語言倒亂。貞元初，巡吳苑乞丐，事多先覺，人以此疑之。市肆中百姓屋數間，義師輒操斧斫劑其簷，禁之不止。其人素知其神異，禮白之曰：「弟子藉此生活，無壞我屋。」迴顧曰：「汝惜乎？」投斧而去。其夜市火連延而燎，唯所截簷屋數間存焉。好止廢寺中，無冬夏常積聚壞旛蓋、木佛像，悉代薪炭。又於煨火燒炙鯉魚，而多跳躍，灰坌彌漫。撫掌大笑，不具匕筯而食。面垢不靧，靧之輒陰雨，吳人以為占候。及將死也，飲灰汁數十斛，乃念佛而坐，士庶觀之，滿七日而死。時盛暑，色不變，支不摧。百姓舁出郊外焚之。又京兆安國寺僧事迹不常，熟地而燒木佛。所言人事，必無虛發。此亦不測之僧也。復次京師永壽寺釋証智，不詳生族。貞元中於京寺多發神異，而眾罔知。或晝在張瀆蘭若治田，夜歸寺中。其蘭若在漢陰金州，相距京甸七百里焉。時號智禪師——此之長足安、法雲公也——，皆能致遠於瞬息間，道家謂之縮地脈而能陟遐矣。若於色塵作神變，雖遠而近也。次薦福寺老僧，專務誦持，罕有間缺，言未兆事，來如目擊。大和初，相國韋公處厚好重空門，逐月別召名德僧食。老僧見韋新登庸，曰：「大奇，相公得如此好滅度處。」人皆不喻。後因奏對，於文宗御前疾作，僵仆殿階，及扶舁出殿前，氣已絕矣。方驗老僧言，死在內殿中，故云好滅度處——即開成中也。後不知其終。
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唐唐州雲秀山神鑒傳
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釋神鑒，姓韓氏，潯陽人也。穉歲淳靜，而不雜群童。父為齊安掾，且歸心釋氏，甞於廨署陳像設，命僧徒讚唄揚音，法樂俱作。鑒則喜色盈顏，隨僧不捨，求願出家。父母無計阻之，潛投東林寺貞素律師下修學。後講通大涅槃經義，乃南格豫章，參大寂禪師。續於懷安西北山居焉。是山先是猛獸旁午，率多作害。從鑒居之，虎災弭息，遠近稱之。忽有戴平幘男子，望法座致禮勤重，倏爾無蹤。七日後有冠裳宛異者，於方丈前升空宣言曰：「此大師者，真法寶也。開人天眼目，故來報之。」其徒聞見，知鑒道高。會昌四年入滅，八月十五日藏之于塔。凡得道之人，地神報空神，展轉至于有頂，於斯見矣。
釋神鑒，姓韓氏，潯陽人也。穉歲淳靜，而不雜群童。父為齊安掾，且歸心釋氏，甞於廨署陳像設，命僧徒讚唄揚音，法樂俱作。鑒則喜色盈顏，隨僧不捨，求願出家。父母無計阻之，潛投東林寺貞素律師下修學。後講通大涅槃經義，乃南格豫章，參大寂禪師。續於懷安西北山居焉。是山先是猛獸旁午，率多作害。從鑒居之，虎災弭息，遠近稱之。忽有戴平幘男子，望法座致禮勤重，倏爾無蹤。七日後有冠裳宛異者，於方丈前升空宣言曰：「此大師者，真法寶也。開人天眼目，故來報之。」其徒聞見，知鑒道高。會昌四年入滅，八月十五日藏之于塔。凡得道之人，地神報空神，展轉至于有頂，於斯見矣。
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唐天台山國清寺清觀傳(物外)
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釋清觀，字明中，臨海人也，姓屈氏。初誕彌，手足指間有幕蹼屬相著焉，佛經所謂網漫相也。迨為童孺，神俊挺然，乃有出塵之志。遂詣國清寺，投元璋律師執侍瓶鉢。非父母不沮之，若迦樓羅鳥啄幾萬重圍矣。年十八，納形俱法，良由善根深植，悟解天然，台嶺教文，洞明三觀，兼得深定，神異通感，皆莫我知。少覽百家，彌通三教。仍善屬文，長於詩筆。凡其邦伯輶軒，皆響風造謁，觀則持重若嚴君焉。見則畏伏，秖就几杖以待貴士。或施財寶，皆迴入常住，罄無私畜。或曰：「貴人所施皆充別施，何不己用耶？」對曰：「恨未能捨頭目，況世財乎？」大中初，天下寺剎中興，觀入京請大鐘歸寺鳴擊，并重懸勅額，則集賢院學士柳公權書題也。柳復有詩序，送其東歸。復請藏經歸寺。大中癸酉，江表荐饑，殍踣相望，觀遂併糧食施之。又山僧物外度荒，自入室禪定，謂弟子曰：「汝如不死，至禾黍熟時，當以磬引我出。」果如其言，明歲方從定起矣。一旦溪南人命觀齋食，可去寺二十里餘。其夜溪㵎泛溢，無人可渡，謂觀不來。頃刻而至，且無淹濕，作用可知也，人皆異之。遠近瞻禮，日別盈滿，喧擾可厭，乃逃往翠屏山蘭若獨棲。續天台山眾列請為僧正，乃佯狂隱晦。州牧杜雄遂奏昭宗宣賜紫衣，觀聞之，若愁思不樂。後無疾而終焉。
釋清觀，字明中，臨海人也，姓屈氏。初誕彌，手足指間有幕蹼屬相著焉，佛經所謂網漫相也。迨為童孺，神俊挺然，乃有出塵之志。遂詣國清寺，投元璋律師執侍瓶鉢。非父母不沮之，若迦樓羅鳥啄幾萬重圍矣。年十八，納形俱法，良由善根深植，悟解天然，台嶺教文，洞明三觀，兼得深定，神異通感，皆莫我知。少覽百家，彌通三教。仍善屬文，長於詩筆。凡其邦伯輶軒，皆響風造謁，觀則持重若嚴君焉。見則畏伏，秖就几杖以待貴士。或施財寶，皆迴入常住，罄無私畜。或曰：「貴人所施皆充別施，何不己用耶？」對曰：「恨未能捨頭目，況世財乎？」大中初，天下寺剎中興，觀入京請大鐘歸寺鳴擊，并重懸勅額，則集賢院學士柳公權書題也。柳復有詩序，送其東歸。復請藏經歸寺。大中癸酉，江表荐饑，殍踣相望，觀遂併糧食施之。又山僧物外度荒，自入室禪定，謂弟子曰：「汝如不死，至禾黍熟時，當以磬引我出。」果如其言，明歲方從定起矣。一旦溪南人命觀齋食，可去寺二十里餘。其夜溪㵎泛溢，無人可渡，謂觀不來。頃刻而至，且無淹濕，作用可知也，人皆異之。遠近瞻禮，日別盈滿，喧擾可厭，乃逃往翠屏山蘭若獨棲。續天台山眾列請為僧正，乃佯狂隱晦。州牧杜雄遂奏昭宗宣賜紫衣，觀聞之，若愁思不樂。後無疾而終焉。
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唐洪州黃蘗山希運傳
唐洪州黃蘗山希運傳
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釋希運，閩人也。年及就傅，鄉校推其慧利。乃割愛投高安黃蘗山寺出家。迨成長也，身量減王商裁一尺所，額間隆起，號為「肉珠」。然倜儻不羈，人莫輕測。而乃觀方入天台，偶逢一僧偕行，言笑自若。運偷窺之，其目時閃爍，爛然射人。相比而行，截路巨磎，泛泛湧溢，如是捐笠倚杖而止。其僧督運渡去，乃強激發之曰：「師要渡自渡。」言訖，其僧褰衣躡波，若履平陸，曾無沾濕，已到他岸矣。迴顧招手曰：「渡來。」運戟手呵曰：「咄，自了漢，早知必斮汝脛。」其僧歎曰：「真大乘法器，我所不及。縱能傷我，只取辱焉。」少頃不見。運𢠵怳自失。及薄遊京闕，分衛及一家門，屏樹之後聞一姥曰：「太無厭乎？」運曰：「主不慁賓，何無厭之有？」姥召入，施食訖。姥曰：「五障之身忝甞禮惠忠國師來。勸師可往尋百丈山禪師所，惜巍巍乎堂堂乎真大乘器也。」運念受二過，記莂攸同，乃還洪井見海禪師，開了心趣，聲價彌高。徇命居黃蘗精舍，昇平相裴公休欽重躬謁，有詩贈焉：「曾傳達士心中印，額有圓珠七尺身。挂錫十年棲蜀水，浮盃今日渡漳濱。一千龍象隨高步，萬里香華結勝因。願欲事師為弟子，不知將法付何人！」則裴相得法，出運之門。以大中中終于所住寺，勅諡斷際禪師，塔名廣業，語錄而行于世。
釋希運，閩人也。年及就傅，鄉校推其慧利。乃割愛投高安黃蘗山寺出家。迨成長也，身量減王商裁一尺所，額間隆起，號為「肉珠」。然倜儻不羈，人莫輕測。而乃觀方入天台，偶逢一僧偕行，言笑自若。運偷窺之，其目時閃爍，爛然射人。相比而行，截路巨磎，泛泛湧溢，如是捐笠倚杖而止。其僧督運渡去，乃強激發之曰：「師要渡自渡。」言訖，其僧褰衣躡波，若履平陸，曾無沾濕，已到他岸矣。迴顧招手曰：「渡來。」運戟手呵曰：「咄，自了漢，早知必斮汝脛。」其僧歎曰：「真大乘法器，我所不及。縱能傷我，只取辱焉。」少頃不見。運𢠵怳自失。及薄遊京闕，分衛及一家門，屏樹之後聞一姥曰：「太無厭乎？」運曰：「主不慁賓，何無厭之有？」姥召入，施食訖。姥曰：「五障之身忝甞禮惠忠國師來。勸師可往尋百丈山禪師所，惜巍巍乎堂堂乎真大乘器也。」運念受二過，記莂攸同，乃還洪井見海禪師，開了心趣，聲價彌高。徇命居黃蘗精舍，昇平相裴公休欽重躬謁，有詩贈焉：「曾傳達士心中印，額有圓珠七尺身。挂錫十年棲蜀水，浮盃今日渡漳濱。一千龍象隨高步，萬里香華結勝因。願欲事師為弟子，不知將法付何人！」則裴相得法，出運之門。以大中中終于所住寺，勅諡斷際禪師，塔名廣業，語錄而行于世。
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宋高僧傳卷第二十
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