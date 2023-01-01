宋高僧傳卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

感通篇第六之二(正傳二十一人附見八人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感通篇第六之二(正傳二十一人附見八人)

唐嵩嶽破竈墮傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐嵩嶽破竈墮傳

釋破竈墮者，不知何許人也。天后之世，參事嵩嶽安禪師——號老安是歟——，通徹禪法，逍遙弗羈，恒理求而不見其前，別塗取而莫趨其後。甞遇巫氏能與人醮竈祓禳，若漢武之世李少君，以祠竈可以致物同也。凡其解奏之時，往往見鬼物形兆，閭里迭畏，傳于眾多，殺少牢以祭之者交午。重其主竈，乃旛蓋擁之，祕而罕覩焉，揚子所謂「靈場之威宜夜矣乎」？時墮詣之，始勸巫者，終為神說法已，告云：「我聞師教，決定生天。」乃現其形，禮辭且曰：「蒙師提耳，獲益彌深，得生殊勝天。」言訖而隱，其竈即神祠也，隨而瓦解，自然破落，非人力也。遐邇驚駭，此師素不稱名，由此全取他名，號破竈墮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋破竈墮者，不知何許人也。天后之世，參事嵩嶽安禪師——號老安是歟——，通徹禪法，逍遙弗羈，恒理求而不見其前，別塗取而莫趨其後。甞遇巫氏能與人醮竈祓禳，若漢武之世李少君，以祠竈可以致物同也。凡其解奏之時，往往見鬼物形兆，閭里迭畏，傳于眾多，殺少牢以祭之者交午。重其主竈，乃旛蓋擁之，祕而罕覩焉，揚子所謂「靈場之威宜夜矣乎」？時墮詣之，始勸巫者，終為神說法已，告云：「我聞師教，決定生天。」乃現其形，禮辭且曰：「蒙師提耳，獲益彌深，得生殊勝天。」言訖而隱，其竈即神祠也，隨而瓦解，自然破落，非人力也。遐邇驚駭，此師素不稱名，由此全取他名，號破竈墮也。

唐嵩嶽閑居寺元珪傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐嵩嶽閑居寺元珪傳

釋元珪，姓李氏，伊闕人也。稟氣英奇，寬裕閑雅。既緣宿習，乃誓出家，於永淳二年遂登滿足，乃隷名閑居寺。以習毘尼，雖勤無懈，執律唯堅。後悟少林寺禪宗，大通心要，深入玄微，遂卜廬于嶽中龐塢。謂其徒仁素曰：「吾始居寺東嶺。吾滅，汝必塔吾骸于此。」珪安于巖阿。時有峨冠袴褶，部曲繁多，輕步舒徐，稱謁大師。珪覩其貌偉，精爽不倫，謂之曰：「善來仁者，胡謂而至？」曰：「師寧識我邪？」珪曰：「吾觀佛與眾生等，吾一目之，豈分別識也？」對曰：「我此嶽神也。吾能利害生死於人，師安得一目我哉？」珪曰：「汝能生死於人，吾本不生，汝焉能死吾？視身與空等，視吾與汝等，汝能壞空與汝乎？苟能壞空及壞汝，吾則不生不滅也。汝尚不能如是，又焉能生死吾邪？」嶽神稽首再拜曰：「我亦聰明正直於餘神，豈能知師有廣大之智辯乎？願授之正戒，令我度世，助其威福。」珪曰：「神既乞戒，即既戒也。所以者何？戒外無戒，又何戒哉？」神曰：「此理也我聞茫昧，止求師戒我身為門弟子。」珪辭不獲，即為張座焚香，秉鑪正机曰：「付汝五戒，汝能奉持，即嚮曰能。不能，即曰否。」神曰：「洗耳傾聽，虛心納教。」珪曰：「汝能不婬乎？」神曰：「亦娶也。」曰：「非謂此也，謂無羅欲也。」神曰：「能。」曰：「汝能不盜乎？」神曰：「何乏我也，焉有盜取哉？」曰：「非謂此也，謂饗而福淫，不供而禍善也。」神曰：「能。」曰：「汝能不殺乎？」神曰：「政柄在躬，焉曰不殺？」曰：「非謂此也，謂有濫誤混疑也。」神曰：「能。」曰：「汝能不妄乎？」神曰：「我本正直，焉能有妄？」曰：「非謂此也，謂先後不合天心也。」神曰：「能。」曰：「汝能不遭酒敗乎？」神曰：「力能。」珪曰：「如上是為佛戒也。」又言：「以有心奉持而無心拘執；以有心為物而無心想身。能如是，則先天地生不為精，後天地死不為老，終日變化而不為動，畢盡寂默而不為休。悟此，則雖娶非妻也，雖饗非取也，雖柄非權也，雖作非故也，雖醉非惛也。若能無心於萬物，則羅欲不為婬，福淫禍善不為盜，濫誤混疑不為殺，先後違天不為妄，惛荒顛倒不為醉，是謂無心也，無心則無戒，無戒則無心，無佛無眾生，無汝及無我，無我無汝，孰能戒哉？」神曰：「我神通亞佛。」珪曰：「汝神通十句，五能五不能。佛則十句，七能三不能。」神悚然避席，啟跪頗恭曰：「可得聞乎？」曰：「汝能㑦上帝，東天行而西七曜乎？」曰：「不能。」又曰：「汝能奪地祇、融五嶽而結四海乎？」曰：「不能。」珪曰：「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元珪，姓李氏，伊闕人也。稟氣英奇，寬裕閑雅。既緣宿習，乃誓出家，於永淳二年遂登滿足，乃隷名閑居寺。以習毘尼，雖勤無懈，執律唯堅。後悟少林寺禪宗，大通心要，深入玄微，遂卜廬于嶽中龐塢。謂其徒仁素曰：「吾始居寺東嶺。吾滅，汝必塔吾骸于此。」珪安于巖阿。時有峨冠袴褶，部曲繁多，輕步舒徐，稱謁大師。珪覩其貌偉，精爽不倫，謂之曰：「善來仁者，胡謂而至？」曰：「師寧識我邪？」珪曰：「吾觀佛與眾生等，吾一目之，豈分別識也？」對曰：「我此嶽神也。吾能利害生死於人，師安得一目我哉？」珪曰：「汝能生死於人，吾本不生，汝焉能死吾？視身與空等，視吾與汝等，汝能壞空與汝乎？苟能壞空及壞汝，吾則不生不滅也。汝尚不能如是，又焉能生死吾邪？」嶽神稽首再拜曰：「我亦聰明正直於餘神，豈能知師有廣大之智辯乎？願授之正戒，令我度世，助其威福。」珪曰：「神既乞戒，即既戒也。所以者何？戒外無戒，又何戒哉？」神曰：「此理也我聞茫昧，止求師戒我身為門弟子。」珪辭不獲，即為張座焚香，秉鑪正机曰：「付汝五戒，汝能奉持，即嚮曰能。不能，即曰否。」神曰：「洗耳傾聽，虛心納教。」珪曰：「汝能不婬乎？」神曰：「亦娶也。」曰：「非謂此也，謂無羅欲也。」神曰：「能。」曰：「汝能不盜乎？」神曰：「何乏我也，焉有盜取哉？」曰：「非謂此也，謂饗而福淫，不供而禍善也。」神曰：「能。」曰：「汝能不殺乎？」神曰：「政柄在躬，焉曰不殺？」曰：「非謂此也，謂有濫誤混疑也。」神曰：「能。」曰：「汝能不妄乎？」神曰：「我本正直，焉能有妄？」曰：「非謂此也，謂先後不合天心也。」神曰：「能。」曰：「汝能不遭酒敗乎？」神曰：「力能。」珪曰：「如上是為佛戒也。」又言：「以有心奉持而無心拘執；以有心為物而無心想身。能如是，則先天地生不為精，後天地死不為老，終日變化而不為動，畢盡寂默而不為休。悟此，則雖娶非妻也，雖饗非取也，雖柄非權也，雖作非故也，雖醉非惛也。若能無心於萬物，則羅欲不為婬，福淫禍善不為盜，濫誤混疑不為殺，先後違天不為妄，惛荒顛倒不為醉，是謂無心也，無心則無戒，無戒則無心，無佛無眾生，無汝及無我，無我無汝，孰能戒哉？」神曰：「我神通亞佛。」珪曰：「汝神通十句，五能五不能。佛則十句，七能三不能。」神悚然避席，啟跪頗恭曰：「可得聞乎？」曰：「汝能㑦上帝，東天行而西七曜乎？」曰：「不能。」又曰：「汝能奪地祇、融五嶽而結四海乎？」曰：「不能。」珪曰：「

是為五不能也。」又曰：「佛能空一切相，成萬法智，而不能即滅定業。佛能知群有性，窮億劫事，而不能化導無緣。佛能度無量有情，而不能盡眾生界。是為三不能也。定業亦不牢久，無緣亦謂一期，眾生界本無增減。亘無一人，能主有法。有法無主，是謂無法。無法無主，是謂無心。如我解佛，亦無神通也，但能以無心通達一切法耳。作用冥現有情前也。若有心有作，作用必不普周焉。」嶽神曰：「我誠淺昧，未聞空義，願師授我戒，我當奉行，更何業因可拘塵界？我願報慈德，効我所能！」珪曰：「吾觀身無物，觀無常，法窟塊然，更有何欲？」神曰：「師必命我為世間事，展我少小神功，使已發心、初發心、未發心、不信心、必信心五等人目我神蹤，知有佛有神，有能有不能，有自然有非自然者。」珪曰：「無為是，無為是。」神曰：「佛亦使神護法，師寧隳叛佛邪？隨意垂誨。」珪不得已而言曰：「東巖，寺之障也——莾然無樹。北岫有之，而背非屏擁。汝能移北樹於東嶺乎？」神曰：「已聞命矣。」又陳曰：「我必昏夜風雷，擺搖震運，願師無駭。」即鄭重作禮辭去。珪門送而且觀之，見儀衛逶迤如王者之行仗。又復碧靄紅霞，紫嵐皓氣，間錯四散，幢蓋環珮，戈戟森森，凌高𥧲空，杳渺隱沒焉。其夕果有暴風吼雷、奔雲霆電，隆棟壯宇，岌礘將圮，定僧瞻動，宿鳥聲狂互相敲礚，物不安所。乃謂眾僧曰：「無怖，無怖，神與我契矣。」詰旦和霽，則北巖松栝盡移東嶺，森然行植焉。而珪謂其徒曰：「吾歿後無令外知，若為口實，人將妖我也。」以開元四年丙辰歲，囑累門人，若委蛻焉。春秋七十三。遂營塔于嶽之東嶺，影堂存于本院。後十二年，告成縣尉許籌追珪之德為記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為五不能也。」又曰：「佛能空一切相，成萬法智，而不能即滅定業。佛能知群有性，窮億劫事，而不能化導無緣。佛能度無量有情，而不能盡眾生界。是為三不能也。定業亦不牢久，無緣亦謂一期，眾生界本無增減。亘無一人，能主有法。有法無主，是謂無法。無法無主，是謂無心。如我解佛，亦無神通也，但能以無心通達一切法耳。作用冥現有情前也。若有心有作，作用必不普周焉。」嶽神曰：「我誠淺昧，未聞空義，願師授我戒，我當奉行，更何業因可拘塵界？我願報慈德，効我所能！」珪曰：「吾觀身無物，觀無常，法窟塊然，更有何欲？」神曰：「師必命我為世間事，展我少小神功，使已發心、初發心、未發心、不信心、必信心五等人目我神蹤，知有佛有神，有能有不能，有自然有非自然者。」珪曰：「無為是，無為是。」神曰：「佛亦使神護法，師寧隳叛佛邪？隨意垂誨。」珪不得已而言曰：「東巖，寺之障也——莾然無樹。北岫有之，而背非屏擁。汝能移北樹於東嶺乎？」神曰：「已聞命矣。」又陳曰：「我必昏夜風雷，擺搖震運，願師無駭。」即鄭重作禮辭去。珪門送而且觀之，見儀衛逶迤如王者之行仗。又復碧靄紅霞，紫嵐皓氣，間錯四散，幢蓋環珮，戈戟森森，凌高𥧲空，杳渺隱沒焉。其夕果有暴風吼雷、奔雲霆電，隆棟壯宇，岌礘將圮，定僧瞻動，宿鳥聲狂互相敲礚，物不安所。乃謂眾僧曰：「無怖，無怖，神與我契矣。」詰旦和霽，則北巖松栝盡移東嶺，森然行植焉。而珪謂其徒曰：「吾歿後無令外知，若為口實，人將妖我也。」以開元四年丙辰歲，囑累門人，若委蛻焉。春秋七十三。遂營塔于嶽之東嶺，影堂存于本院。後十二年，告成縣尉許籌追珪之德為記焉。

唐廬江灊山天柱寺惠符傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐廬江灊山天柱寺惠符傳

釋惠符，姓戚氏，越州諸暨人也。登其弱冠，勇氣過人，角力馳逐，無能及者。然其任俠，且厭在家，忽投香嚴寺，矯迹柔心，淳淑頓變。納法之後，練行孤標。每夜沿山據草座，安禪不動。復研尋經論，見潛縣之霍山——昔漢武甞徙南嶽之祭于此——極成勝境。其中天柱寺可以棲神，乃結庵居焉。無幾，有巨蛇張口，毒火焱焱。符徐語之曰：「汝尋宿債，吾可噬也。不然，洗身定意，如運業通，來為受戒。」斯須，弭按蜿蜒而去，果化成人形，來求出家。符為之落髮、披衣，受訖禮辭而退。後被告符私度，具以實對辯。符云：「若私度有愆，甘聽其罪。」官吏知非常而縱之。符凡見瘡癤膿流，皆呪之則差。至開元十八年，無疾而終。乃從火葬，見骨節相連之狀焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惠符，姓戚氏，越州諸暨人也。登其弱冠，勇氣過人，角力馳逐，無能及者。然其任俠，且厭在家，忽投香嚴寺，矯迹柔心，淳淑頓變。納法之後，練行孤標。每夜沿山據草座，安禪不動。復研尋經論，見潛縣之霍山——昔漢武甞徙南嶽之祭于此——極成勝境。其中天柱寺可以棲神，乃結庵居焉。無幾，有巨蛇張口，毒火焱焱。符徐語之曰：「汝尋宿債，吾可噬也。不然，洗身定意，如運業通，來為受戒。」斯須，弭按蜿蜒而去，果化成人形，來求出家。符為之落髮、披衣，受訖禮辭而退。後被告符私度，具以實對辯。符云：「若私度有愆，甘聽其罪。」官吏知非常而縱之。符凡見瘡癤膿流，皆呪之則差。至開元十八年，無疾而終。乃從火葬，見骨節相連之狀焉。

唐長安西明寺惠安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐長安西明寺惠安傳

釋惠安，未詳何許人也。神龍中遊于京兆，抑多先見。時唐休璟既立邊功，貴盛無比。安往造焉，曰：「相公，甚美必有甚惡。將有大禍，且不遠數月，然可攘去。」休璟素知安能厭勝，諾而拜之。安曰：「更無他術，但奉一計耳——豈非注擬官品，出乎陶治中？請選一有才幹者用為曹州。」因得張君，本京官，即日升之宮贊，相次作守定陶，委之求二犬，可高數尺而神俊者。張君到任，銳意精求，得二犬如其所求以獻之。休璟大悅，召安視之，曰：「極善。」後旬餘，安却來曰：「事在今夕，願相君嚴為警備。」遂留安宿。是夜休璟坐於堂之前軒，命左右十數輩執弧操矢，立于榻之隅。休璟與安共處一榻，至夜分，安笑之曰：「相君之禍免矣！可以就寢。」休璟喜而謝之，遂撤左右俱寢。迨曉，安呼休璟可起矣。問安曰：「二犬何所用乎？」遂尋其跡，至園中，見一人仆地而卒。視其頸有血焉，蓋為物所嚙者。又見二犬在大木下，仰視之，一人袒而匿身。休璟驚且詰之，其人泣而指死者曰：「某與彼俱賊也，昨夕偕來，欲害相國，蓋遇此二犬環而且吠。彼為所噬，既殞。某藏匿無地，天網所羅，為犬蹲守，今甘萬死。」且命縛之，曰：「此罪固當死，然非某心也，乃受制於人耳。」乃釋之，賊拜泣而去。休璟拜謝安曰：「非吾師，不然死於二夫之手矣。」安曰：「此相國之福，豈所能為哉？」又休璟表弟盧軫在荊門，有術士告之曰：「君將有災，當求善禳厭者，或能免矣。」軫知安奇術清行，為時所重，致書于休璟。安即與一書曰：「事在其中耳！」及書達江陵而軫已卒。其家開其書，徒一幅空紙焉，殊無一字，休璟益重之。後數年遁去，罔知所之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惠安，未詳何許人也。神龍中遊于京兆，抑多先見。時唐休璟既立邊功，貴盛無比。安往造焉，曰：「相公，甚美必有甚惡。將有大禍，且不遠數月，然可攘去。」休璟素知安能厭勝，諾而拜之。安曰：「更無他術，但奉一計耳——豈非注擬官品，出乎陶治中？請選一有才幹者用為曹州。」因得張君，本京官，即日升之宮贊，相次作守定陶，委之求二犬，可高數尺而神俊者。張君到任，銳意精求，得二犬如其所求以獻之。休璟大悅，召安視之，曰：「極善。」後旬餘，安却來曰：「事在今夕，願相君嚴為警備。」遂留安宿。是夜休璟坐於堂之前軒，命左右十數輩執弧操矢，立于榻之隅。休璟與安共處一榻，至夜分，安笑之曰：「相君之禍免矣！可以就寢。」休璟喜而謝之，遂撤左右俱寢。迨曉，安呼休璟可起矣。問安曰：「二犬何所用乎？」遂尋其跡，至園中，見一人仆地而卒。視其頸有血焉，蓋為物所嚙者。又見二犬在大木下，仰視之，一人袒而匿身。休璟驚且詰之，其人泣而指死者曰：「某與彼俱賊也，昨夕偕來，欲害相國，蓋遇此二犬環而且吠。彼為所噬，既殞。某藏匿無地，天網所羅，為犬蹲守，今甘萬死。」且命縛之，曰：「此罪固當死，然非某心也，乃受制於人耳。」乃釋之，賊拜泣而去。休璟拜謝安曰：「非吾師，不然死於二夫之手矣。」安曰：「此相國之福，豈所能為哉？」又休璟表弟盧軫在荊門，有術士告之曰：「君將有災，當求善禳厭者，或能免矣。」軫知安奇術清行，為時所重，致書于休璟。安即與一書曰：「事在其中耳！」及書達江陵而軫已卒。其家開其書，徒一幅空紙焉，殊無一字，休璟益重之。後數年遁去，罔知所之。

唐西域安靜傳(徐果師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐西域安靜傳(徐果師)

釋安靜，本西域人也。開元十五年振錫東遊，至定陶，直問：「丁居士何在？」鄉人報之曰：「終已三載，葬在郊外。」且曰：「是人也乃在家菩薩，專勤梵行，甞禮事嵩山普寂禪師，云已得甚深法。將終，合掌加趺而坐，儼然而絕。曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也。」靜至墳所，躬自發之。時五色雲氣騰噴而上，遂取其骨——皆金色，連環若鎖，可五丈許——，鏗然響亮，擐杖頭而行。別樹塔重葬，眾咸驚歎。少頃，靜瞥然滅沒焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋安靜，本西域人也。開元十五年振錫東遊，至定陶，直問：「丁居士何在？」鄉人報之曰：「終已三載，葬在郊外。」且曰：「是人也乃在家菩薩，專勤梵行，甞禮事嵩山普寂禪師，云已得甚深法。將終，合掌加趺而坐，儼然而絕。曹城諸寺院鐘磬不擊自鳴也。」靜至墳所，躬自發之。時五色雲氣騰噴而上，遂取其骨——皆金色，連環若鎖，可五丈許——，鏗然響亮，擐杖頭而行。別樹塔重葬，眾咸驚歎。少頃，靜瞥然滅沒焉。

系曰：有情遺骼，引因殘果也。凡夫身中節不相至，十地菩薩骨節解盤龍相結，佛則全身舍利焉。今丁居士骨有鉤鎖形，則超凡夫，未階十住，此乃八臂那羅延身骨節頭相鉤是歟？證居士力量及此矣。譬若出金之砂之謂渾，不可謂為砂也；含玉之石之謂璞，不可謂為石也矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：有情遺骼，引因殘果也。凡夫身中節不相至，十地菩薩骨節解盤龍相結，佛則全身舍利焉。今丁居士骨有鉤鎖形，則超凡夫，未階十住，此乃八臂那羅延身骨節頭相鉤是歟？證居士力量及此矣。譬若出金之砂之謂渾，不可謂為砂也；含玉之石之謂璞，不可謂為石也矣。

次又成都府大雲寺有徐果師者，混物韜光，人罕詳測。或入三昧，不失律儀。或示狂癡，語事多中。先為衛元嵩，是難測之士，坤維間往往有人謂之徐果師。徐，姓也；果，名也；師，通稱也。此亦彊練、誌公之倫類矣，不知其終云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次又成都府大雲寺有徐果師者，混物韜光，人罕詳測。或入三昧，不失律儀。或示狂癡，語事多中。先為衛元嵩，是難測之士，坤維間往往有人謂之徐果師。徐，姓也；果，名也；師，通稱也。此亦彊練、誌公之倫類矣，不知其終云。

唐福州鐘山如一傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐福州鐘山如一傳

釋如一，不知何許人也。開元末為僧，典床座。俄有僧遍身瘡疥，衣服繿縷，巡遶寺中。僧眾覩之，無不厭惡。唯一見而憫焉，延入常住別堂，安置度夏。夏末辭去，一問：「去何所？」答曰：「歸庵中。」又問：「庵在何也？」「只在大乘寺東。」一曰：「某日前方自彼來，勿見庵處。」曰：「不信，但來相訪。」「某兩日後專來。」一遂往，果見前僧在巖口相候，因携手入一精舍，樓閣森聳，殿堂交錯，且非人間景物。三日遣一公下山——迴首見悉是巖石，方知聖寺耳。一由是倍力修進，願預聖流云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋如一，不知何許人也。開元末為僧，典床座。俄有僧遍身瘡疥，衣服繿縷，巡遶寺中。僧眾覩之，無不厭惡。唯一見而憫焉，延入常住別堂，安置度夏。夏末辭去，一問：「去何所？」答曰：「歸庵中。」又問：「庵在何也？」「只在大乘寺東。」一曰：「某日前方自彼來，勿見庵處。」曰：「不信，但來相訪。」「某兩日後專來。」一遂往，果見前僧在巖口相候，因携手入一精舍，樓閣森聳，殿堂交錯，且非人間景物。三日遣一公下山——迴首見悉是巖石，方知聖寺耳。一由是倍力修進，願預聖流云。

唐西域亡名傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐西域亡名傳

釋天竺亡名，未詳何印度人也。其貌惡陋，纏乾陀色縵條衣，穿革屣，曳鐵錫，化行于京輦。當韋南康臯之生也，纔三日，其家召僧齋，此僧不速自來——其日僧必歷寺連名請至——，韋氏家僮患其長一人，甚怒之，以弊席坐于庭中。既而齋畢，韋氏令乳母負嬰兒出，意請眾僧祝願焉。梵僧先從座起，攝衣升階，視之曰：「別久無恙乎？」嬰兒若有喜色相認之意。眾皆異之。韋君曰：「此子纔生三日，吾師何言別久也？」梵僧曰：「此非檀越所知也。」韋君固問之，梵僧曰：「此子乃諸葛亮之後身耳。武候鼎國時為蜀丞相，君所知也。緣蜀人受其賜且久，今降生於世，將為蜀帥，必福坤維之人。吾往在劍門，與此子為善友。既知其生于君門，吾不遠而來。此子作劍南節度二十年，官極貴中書令、太尉。此外非我所知也。」父然之，因以武子為字，又單字武也。張鎰出為鳳翔隴州節度，奏臯權知隴州。及鎰為李楚琳所殺，牛雲光請臯為帥。朱泚不得已用臯為鳳翔帥。德宗置奉義軍節以旌之，續加禮部尚書。興元中，駕還京，徵為左金吾衛將軍。貞元元年，為成都尹，代張延賞。到任和南蠻并戰功，封南康郡王。順宗即位，進太尉。南康在任二十一年，末塗甚崇釋氏——恒持數珠誦佛名。所養鸚鵡，教令念經。及死，焚之，有舍利焉。臯又歸心南宗禪道，學心法於淨眾寺神會禪師。在蜀，富貴僭差，重賦斂，時議非之，然合梵僧懸記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋天竺亡名，未詳何印度人也。其貌惡陋，纏乾陀色縵條衣，穿革屣，曳鐵錫，化行于京輦。當韋南康臯之生也，纔三日，其家召僧齋，此僧不速自來——其日僧必歷寺連名請至——，韋氏家僮患其長一人，甚怒之，以弊席坐于庭中。既而齋畢，韋氏令乳母負嬰兒出，意請眾僧祝願焉。梵僧先從座起，攝衣升階，視之曰：「別久無恙乎？」嬰兒若有喜色相認之意。眾皆異之。韋君曰：「此子纔生三日，吾師何言別久也？」梵僧曰：「此非檀越所知也。」韋君固問之，梵僧曰：「此子乃諸葛亮之後身耳。武候鼎國時為蜀丞相，君所知也。緣蜀人受其賜且久，今降生於世，將為蜀帥，必福坤維之人。吾往在劍門，與此子為善友。既知其生于君門，吾不遠而來。此子作劍南節度二十年，官極貴中書令、太尉。此外非我所知也。」父然之，因以武子為字，又單字武也。張鎰出為鳳翔隴州節度，奏臯權知隴州。及鎰為李楚琳所殺，牛雲光請臯為帥。朱泚不得已用臯為鳳翔帥。德宗置奉義軍節以旌之，續加禮部尚書。興元中，駕還京，徵為左金吾衛將軍。貞元元年，為成都尹，代張延賞。到任和南蠻并戰功，封南康郡王。順宗即位，進太尉。南康在任二十一年，末塗甚崇釋氏——恒持數珠誦佛名。所養鸚鵡，教令念經。及死，焚之，有舍利焉。臯又歸心南宗禪道，學心法於淨眾寺神會禪師。在蜀，富貴僭差，重賦斂，時議非之，然合梵僧懸記焉。

唐京兆抱玉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆抱玉傳

釋抱玉者，行業高奇，人事罕接。每言來事，如目擊焉。見釋子大光而誨之曰：「汝誦經宜高揭法音，徹諸天傾聽，必得神人輔翼。」後皆符其記莂。京邑歸信千計。每夕獨處一室，闔扉撤燭。甞有僧於門隙間窺其所以，見玉口中出慶雲，華彩可愛。後年可九十許而終。終時方大暑，而尸無萎敗。宰臣第五琦與玉相善，及終，臨喪頗哀。琦以香乳灌其口，隨有祥光自口而出，晃然四照。琦愈奇之。琦乾元二年十月貶忠州刺史。寶應初入為太子賓客，至京尹，玉皆預言榮貴轗𨎺相半，皆如其言，刻意歸信焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋抱玉者，行業高奇，人事罕接。每言來事，如目擊焉。見釋子大光而誨之曰：「汝誦經宜高揭法音，徹諸天傾聽，必得神人輔翼。」後皆符其記莂。京邑歸信千計。每夕獨處一室，闔扉撤燭。甞有僧於門隙間窺其所以，見玉口中出慶雲，華彩可愛。後年可九十許而終。終時方大暑，而尸無萎敗。宰臣第五琦與玉相善，及終，臨喪頗哀。琦以香乳灌其口，隨有祥光自口而出，晃然四照。琦愈奇之。琦乾元二年十月貶忠州刺史。寶應初入為太子賓客，至京尹，玉皆預言榮貴轗𨎺相半，皆如其言，刻意歸信焉。

唐虢州閿鄉阿足師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐虢州閿鄉阿足師傳

釋阿足師者，莫詳出處。形質癡濁，精神瞢然，時有所言，靡不先覺。雖居無定所，多寓閿鄉。以其踵法雲公之塵躅，憧憧往來，爭路禮謁，檀施山積，曾無顧瞻。人有隱憂，身嬰所苦，獲其指南者，其驗神速。時陝州有富家翁張臻者，產業且多，財貨增溢。少子息，臻恒懼錢帛身後無嗣。後產男，既愚且憃，手足拳攣，語言謇澁，唯嗜飲食，殆與平人有異——口如溪壑，終日無厭。年可十七，父母鐘愛，縱其須索，迎醫求藥，不遠千里。數十年後家業罄窮，或有謂其臻曰：「阿足師其實寶誌之流，何不敷布腹心，求救其疾？」乃夫妻來抵閿鄉，叩頭抆淚，告其拯拔。阿足瞑目久之，謂臻曰：「汝冤未散，尚須數年，憫汝勤拳，為汝除去。」即令選日於河上致齋，廣召眾多，同觀度脫。仍領引其男赴于道場。時眾知阿足奇異，觀者如堵。少選，指呼壯夫三數輩叱曳其子，令投諸河，隨急流而逝。臻且哀且驚，莫測其由。阿足語臻曰：「為汝除災訖。」良久，其子忽於流數十步外聳身水面，戟手罵其父母曰：「與爾冤仇宿世緣業，賴逢聖者遽此解紛。儻或不然，未期畢日。」挺身高呼，辭理分明，都無癡濁之狀。須臾沈水，不知其他。阿足由茲傳播，歸信之人如就市焉。所行化導皆此類矣，蓋大曆、建中中也。殆德宗貞元十二年丙子，勅諡為大圓禪師。至今陝、虢之間，猶崇重焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋阿足師者，莫詳出處。形質癡濁，精神瞢然，時有所言，靡不先覺。雖居無定所，多寓閿鄉。以其踵法雲公之塵躅，憧憧往來，爭路禮謁，檀施山積，曾無顧瞻。人有隱憂，身嬰所苦，獲其指南者，其驗神速。時陝州有富家翁張臻者，產業且多，財貨增溢。少子息，臻恒懼錢帛身後無嗣。後產男，既愚且憃，手足拳攣，語言謇澁，唯嗜飲食，殆與平人有異——口如溪壑，終日無厭。年可十七，父母鐘愛，縱其須索，迎醫求藥，不遠千里。數十年後家業罄窮，或有謂其臻曰：「阿足師其實寶誌之流，何不敷布腹心，求救其疾？」乃夫妻來抵閿鄉，叩頭抆淚，告其拯拔。阿足瞑目久之，謂臻曰：「汝冤未散，尚須數年，憫汝勤拳，為汝除去。」即令選日於河上致齋，廣召眾多，同觀度脫。仍領引其男赴于道場。時眾知阿足奇異，觀者如堵。少選，指呼壯夫三數輩叱曳其子，令投諸河，隨急流而逝。臻且哀且驚，莫測其由。阿足語臻曰：「為汝除災訖。」良久，其子忽於流數十步外聳身水面，戟手罵其父母曰：「與爾冤仇宿世緣業，賴逢聖者遽此解紛。儻或不然，未期畢日。」挺身高呼，辭理分明，都無癡濁之狀。須臾沈水，不知其他。阿足由茲傳播，歸信之人如就市焉。所行化導皆此類矣，蓋大曆、建中中也。殆德宗貞元十二年丙子，勅諡為大圓禪師。至今陝、虢之間，猶崇重焉。

唐天台山封干師傳(木𣹟師寒山子拾得) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台山封干師傳(木𣹟師寒山子拾得)

釋封干師者，本居天台山國清寺也。剪髮齊眉，布裘擁質，身量可七尺餘。人或借問，止對曰「隨時」二字而已，更無他語。樂獨舂穀，役同城旦，應副齋炊。甞乘虎直入松門——眾僧驚懼——，口唱《唱道歌》，時眾方皆崇重。及終後，於先天年中在京兆行化，非恒人之常調，士庶見之，無不傾禮。以其躡萬迴師之後，微亦相類，風狂之相過之，言則多中。先是國清寺僧厨中有二苦行曰寒山子，曰拾得，多於僧厨執爨，爨訖，二人晤語，潛聽者多不體解。亦甚顛狂，糺合相親，蓋同類相求耳。時閭丘胤出牧丹丘，將議巾車——苦頭疼羌甚，醫工寡効。邂逅干造，云：「某自天台來謁使君。」且告之患，干曰：「君何慮乎？」便索淨器，吮水噴之，斯須覺體中頗佳。閭丘異之，乃請干一言定此行之吉凶。曰：「到任記謁文殊。」閭丘曰：「此菩薩何在？」曰：「國清寺厨執爨洗器者是。」及入山寺，問曰：「此寺曾有封干禪師？」曰：「有。」「院在何所？寒山、拾得復是何人？」時僧道翹對曰：「封干舊院即經藏後，今閴無人，止有虎豹時來此哮吼耳。寒、拾二人見在僧厨執役。」閭丘入干房，唯見虎跡縱橫。又問「干在此有何行業？」曰：「唯事舂穀，供僧粥食，夜則唱歌諷誦不輟。」如是再三歎嗟。乃入厨。見二人燒柴木，有圍爐之狀。閭丘拜之，二人連聲咄吒，後執閭丘手褻之若孾孺，呵呵不已。行曰：「封干饒舌。」自此二人相携手出松門，更不復入寺焉。干又甞入五臺巡禮，逢一老翁，問曰：「莫是文殊否？」翁曰：「豈可有二文殊？」干禮之未起，恍然失之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋封干師者，本居天台山國清寺也。剪髮齊眉，布裘擁質，身量可七尺餘。人或借問，止對曰「隨時」二字而已，更無他語。樂獨舂穀，役同城旦，應副齋炊。甞乘虎直入松門——眾僧驚懼——，口唱《唱道歌》，時眾方皆崇重。及終後，於先天年中在京兆行化，非恒人之常調，士庶見之，無不傾禮。以其躡萬迴師之後，微亦相類，風狂之相過之，言則多中。先是國清寺僧厨中有二苦行曰寒山子，曰拾得，多於僧厨執爨，爨訖，二人晤語，潛聽者多不體解。亦甚顛狂，糺合相親，蓋同類相求耳。時閭丘胤出牧丹丘，將議巾車——苦頭疼羌甚，醫工寡効。邂逅干造，云：「某自天台來謁使君。」且告之患，干曰：「君何慮乎？」便索淨器，吮水噴之，斯須覺體中頗佳。閭丘異之，乃請干一言定此行之吉凶。曰：「到任記謁文殊。」閭丘曰：「此菩薩何在？」曰：「國清寺厨執爨洗器者是。」及入山寺，問曰：「此寺曾有封干禪師？」曰：「有。」「院在何所？寒山、拾得復是何人？」時僧道翹對曰：「封干舊院即經藏後，今閴無人，止有虎豹時來此哮吼耳。寒、拾二人見在僧厨執役。」閭丘入干房，唯見虎跡縱橫。又問「干在此有何行業？」曰：「唯事舂穀，供僧粥食，夜則唱歌諷誦不輟。」如是再三歎嗟。乃入厨。見二人燒柴木，有圍爐之狀。閭丘拜之，二人連聲咄吒，後執閭丘手褻之若孾孺，呵呵不已。行曰：「封干饒舌。」自此二人相携手出松門，更不復入寺焉。干又甞入五臺巡禮，逢一老翁，問曰：「莫是文殊否？」翁曰：「豈可有二文殊？」干禮之未起，恍然失之。

次有木𣹟師者，多遊京邑市鄽間，亦類封干，人莫輕測。「封」、「豐」二字，出沒不同——韋述史官作「封疆」之「封」，閭丘序三賢作「豐稔」之「豐」，未知孰是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次有木𣹟師者，多遊京邑市鄽間，亦類封干，人莫輕測。「封」、「豐」二字，出沒不同——韋述史官作「封疆」之「封」，閭丘序三賢作「豐稔」之「豐」，未知孰是。

寒山子者，世謂為貧子風狂之士，弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七十里，號為寒、暗二巖，每於寒巖幽窟中居之，以為定止。時來國清寺。有拾得者，寺僧令知食堂，恒時收拾眾僧殘食菜滓，斷巨竹為筒，投藏于內。若寒山子來，即負而去。或廊下徐行，或時叫噪凌人，或望空曼罵。寺僧不耐，以杖逼逐，翻身撫掌，呵呵徐退。然其布襦零落，面貌枯瘁，以樺皮為冠，曳大木屐。或發辭氣，宛有所歸，歸于佛理。初閭丘入寺訪問寒山，沙門道翹對曰：「此人狂病，本居寒巖間，好吟詞偈，言語不常，或臧或否，終不可知。與寺行者拾得以為交友，相聚言說，不可詳悉。」寺僧見太守拜之，驚曰：「大官何禮風狂夫耶？」二人連臂笑傲出寺。閭丘復往寒巖謁問，并送衣裳藥物，而高聲倡言曰：「賊我賊。」退便身縮入巖石穴縫中，復曰：「報汝諸人，各各努力。」其石穴縫泯然而合，杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物，唯於林間綴葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄，得二百餘首，今編成一集，人多諷誦。後曹山寂禪師注解，謂之《對寒山子詩》——以其本無氏族，越民唯呼為寒山子。至有「庭際何所有，白雲抱幽石」句，歷然雅體。今巖下有石，亭亭而立，號「幽石」焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寒山子者，世謂為貧子風狂之士，弗可恒度推之。隱天台始豐縣西七十里，號為寒、暗二巖，每於寒巖幽窟中居之，以為定止。時來國清寺。有拾得者，寺僧令知食堂，恒時收拾眾僧殘食菜滓，斷巨竹為筒，投藏于內。若寒山子來，即負而去。或廊下徐行，或時叫噪凌人，或望空曼罵。寺僧不耐，以杖逼逐，翻身撫掌，呵呵徐退。然其布襦零落，面貌枯瘁，以樺皮為冠，曳大木屐。或發辭氣，宛有所歸，歸于佛理。初閭丘入寺訪問寒山，沙門道翹對曰：「此人狂病，本居寒巖間，好吟詞偈，言語不常，或臧或否，終不可知。與寺行者拾得以為交友，相聚言說，不可詳悉。」寺僧見太守拜之，驚曰：「大官何禮風狂夫耶？」二人連臂笑傲出寺。閭丘復往寒巖謁問，并送衣裳藥物，而高聲倡言曰：「賊我賊。」退便身縮入巖石穴縫中，復曰：「報汝諸人，各各努力。」其石穴縫泯然而合，杳無蹤跡。乃令僧道翹尋其遺物，唯於林間綴葉書詞頌并村墅人家屋壁所抄錄，得二百餘首，今編成一集，人多諷誦。後曹山寂禪師注解，謂之《對寒山子詩》——以其本無氏族，越民唯呼為寒山子。至有「庭際何所有，白雲抱幽石」句，歷然雅體。今巖下有石，亭亭而立，號「幽石」焉。

拾得者，封干禪師先是偶山行至赤城道側，仍聞兒啼，遂尋之，見一子可數歲已來，初謂牧牛之竪。委問端倪，云：「無舍，孤棄于此。」封干携至國清寺，付與典座僧。或人來認，必可還之。後沙門靈熠攝受之，令知食堂香燈。忽於一日，見其登座，與像對槃而飡。復呼憍陳如曰「小果聲聞」。傍若無人，執筯大笑，僧乃驅之。靈熠咨尊宿等，罷其堂任，且令厨內滌器，洗濯纔畢，澄濾食滓，以筒盛之。寒山來，必負而去。又護伽藍神廟，每日僧厨下食，為烏鳥所取狼藉。拾得以杖扑土偶三二下，罵曰：「汝食不能護，安護伽藍乎？」是夕神附夢與闔寺僧曰：「拾得打我。」明日諸僧說夢符同，一寺紛然，始知非常人也。時牒申州縣，郡符下云：「賢士隱遁，菩薩應身，宜用旌之。」號拾得為賢士。又於寺莊牧牛，歌詠呼天。當其寺僧布薩時，拾得驅牛至僧集堂前，倚門撫掌大笑曰：「悠悠者聚頭。」時持律首座咄曰：「風人何以喧礙說戒？」拾得曰：「我不放牛也，此群牛者多是此寺知僧事人也。」拾得各呼亡僧法號，牛各應聲而過，舉眾錯愕，咸思改往修來，感菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁，見拾得偈詞，附《寒山集》中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拾得者，封干禪師先是偶山行至赤城道側，仍聞兒啼，遂尋之，見一子可數歲已來，初謂牧牛之竪。委問端倪，云：「無舍，孤棄于此。」封干携至國清寺，付與典座僧。或人來認，必可還之。後沙門靈熠攝受之，令知食堂香燈。忽於一日，見其登座，與像對槃而飡。復呼憍陳如曰「小果聲聞」。傍若無人，執筯大笑，僧乃驅之。靈熠咨尊宿等，罷其堂任，且令厨內滌器，洗濯纔畢，澄濾食滓，以筒盛之。寒山來，必負而去。又護伽藍神廟，每日僧厨下食，為烏鳥所取狼藉。拾得以杖扑土偶三二下，罵曰：「汝食不能護，安護伽藍乎？」是夕神附夢與闔寺僧曰：「拾得打我。」明日諸僧說夢符同，一寺紛然，始知非常人也。時牒申州縣，郡符下云：「賢士隱遁，菩薩應身，宜用旌之。」號拾得為賢士。又於寺莊牧牛，歌詠呼天。當其寺僧布薩時，拾得驅牛至僧集堂前，倚門撫掌大笑曰：「悠悠者聚頭。」時持律首座咄曰：「風人何以喧礙說戒？」拾得曰：「我不放牛也，此群牛者多是此寺知僧事人也。」拾得各呼亡僧法號，牛各應聲而過，舉眾錯愕，咸思改往修來，感菩薩垂跡度脫。時道翹纂錄寒山文句於寺土地神廟壁，見拾得偈詞，附《寒山集》中。

系曰：按封干先天中遊遨京室，知閭丘、寒山、拾得俱睿宗朝人也，奈何宣師《高僧傳》中……閭丘，武臣也，是唐初人。閭丘序記三人，不言年代，使人悶焉。復賜緋，乃文資也。夫如是，乃有二同姓名閭丘也。又大溈祐公於憲宗朝遇寒山子，指其泐潭，仍逢拾得於國清，知三人是唐季葉時猶存。夫封干也，天台沒而京兆出；寒、拾也，先天在而元和逢。為年壽彌長耶？為隱顯不恒耶？《易》象有之，「小狐汔濟」，其此之謂乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：按封干先天中遊遨京室，知閭丘、寒山、拾得俱睿宗朝人也，奈何宣師《高僧傳》中……閭丘，武臣也，是唐初人。閭丘序記三人，不言年代，使人悶焉。復賜緋，乃文資也。夫如是，乃有二同姓名閭丘也。又大溈祐公於憲宗朝遇寒山子，指其泐潭，仍逢拾得於國清，知三人是唐季葉時猶存。夫封干也，天台沒而京兆出；寒、拾也，先天在而元和逢。為年壽彌長耶？為隱顯不恒耶？《易》象有之，「小狐汔濟」，其此之謂乎！

唐成都淨眾寺無相傳(智詵禪師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都淨眾寺無相傳(智詵禪師)

釋無相，本新羅國人也，是彼土王第三子，於本國正朔年月生，於群南寺落髮登戒。以開元十六年泛東溟至于中國，到京。玄宗召見，隷於禪定寺。後入蜀資中，謁智詵禪師。有處寂者——異人也——，則天曾召入宮賜磨納九條衣，事必懸知，且無差跌。相未至之前，寂曰：「外來之賓，明當見矣。汝曹宜洒掃以待。」間一日果至，寂公與號曰無相。中夜授與摩納衣，如是入深溪谷巖下坐禪，有黑犢二，交角盤礴於座下，近身甚急，毛手入其袖，其冷如氷，捫摸至腹，相殊不傾動。每入定，多是五日為度。忽雪深，有二猛獸來，相自洗拭，裸臥其前，願以身施其食。二獸從頭至足，嗅匝而去。往往夜間坐床下，搦虎鬚毛。既而山居稍久，衣破髮長，獵者疑是異獸，將射之，復止。後來入城市，晝在冢間，夜坐樹下。真行杜多之行也。人漸見重，為構精舍於亂墓前。長史章仇兼瓊來禮謁之。屬明皇違難入蜀，迎相入內殿。供禮之時，成都縣令楊翌疑其妖惑，乃帖追至，命徒二十餘人曳之。徒近相身，一皆戰慄，心神俱失。頃之大風卒起，沙石飛颺，直入廳事，飄簾卷幕。楊翌叩頭拜伏，喘而不敢語。懺畢風止，奉送舊所。由是遂勸檀越造淨眾、大慈、菩提、寧國等寺。外邑蘭若鐘塔，不可悉數。先居淨眾本院，後號松溪是歟。相至成都也，忽有一力士稱捨力伐柴，供僧厨用。相之弟本國新為王矣，懼其却迴，其位危殆將，遣刺客來屠之，相已冥知矣。忽日供柴賢者暫來，謂之曰：「今夜有客。」曰：「灼然。」又曰：「莫傷佛子。」至夜，薪者持刀挾席坐禪座之側，逡巡覺壁上似有物下，遂躍起，以刀一揮，巨胡身首分於地矣。後門素有巨坈，乃曳去瘞之，復以土拌滅其跡而去。質明，相令召伐柴者謝之，已不見矣。甞指其浮圖前柏曰：「此樹與塔齊，寺當毀矣。」至會昌廢毀，樹正與塔等。又言寺前二小池，左羹右飯，齋施時少，則令淘浚之，果來供設。其神異多此類也。以至德元年建午月十九日無疾示滅，春秋七十七。臨終，或問之曰：「何人可繼住持乎？」乃索筆書百數字，皆隱不可知，諧而叶韻。記莂八九十年，事驗無差失。先是武宗廢教，成都止留大慈一寺，淨眾例從除毀。其寺巨鐘乃移入大慈矣。洎乎宣宗中興釋氏，其鐘却還淨眾，以其鐘大隔江，計功兩日方到。明日方欲為齋，辰去迎取，巳時已至，推挽之勢直若飛焉。咸怪神速，非人力之所致也。原其相之舍利、分塑、真形，爾日面皆流汗，上足李僧以巾旋拭，有染指者，其汗頗鹹，乃知相之神力自曳鐘也。變異如此，一何偉哉！後號東海大師塔焉。乾元三年，資 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋無相，本新羅國人也，是彼土王第三子，於本國正朔年月生，於群南寺落髮登戒。以開元十六年泛東溟至于中國，到京。玄宗召見，隷於禪定寺。後入蜀資中，謁智詵禪師。有處寂者——異人也——，則天曾召入宮賜磨納九條衣，事必懸知，且無差跌。相未至之前，寂曰：「外來之賓，明當見矣。汝曹宜洒掃以待。」間一日果至，寂公與號曰無相。中夜授與摩納衣，如是入深溪谷巖下坐禪，有黑犢二，交角盤礴於座下，近身甚急，毛手入其袖，其冷如氷，捫摸至腹，相殊不傾動。每入定，多是五日為度。忽雪深，有二猛獸來，相自洗拭，裸臥其前，願以身施其食。二獸從頭至足，嗅匝而去。往往夜間坐床下，搦虎鬚毛。既而山居稍久，衣破髮長，獵者疑是異獸，將射之，復止。後來入城市，晝在冢間，夜坐樹下。真行杜多之行也。人漸見重，為構精舍於亂墓前。長史章仇兼瓊來禮謁之。屬明皇違難入蜀，迎相入內殿。供禮之時，成都縣令楊翌疑其妖惑，乃帖追至，命徒二十餘人曳之。徒近相身，一皆戰慄，心神俱失。頃之大風卒起，沙石飛颺，直入廳事，飄簾卷幕。楊翌叩頭拜伏，喘而不敢語。懺畢風止，奉送舊所。由是遂勸檀越造淨眾、大慈、菩提、寧國等寺。外邑蘭若鐘塔，不可悉數。先居淨眾本院，後號松溪是歟。相至成都也，忽有一力士稱捨力伐柴，供僧厨用。相之弟本國新為王矣，懼其却迴，其位危殆將，遣刺客來屠之，相已冥知矣。忽日供柴賢者暫來，謂之曰：「今夜有客。」曰：「灼然。」又曰：「莫傷佛子。」至夜，薪者持刀挾席坐禪座之側，逡巡覺壁上似有物下，遂躍起，以刀一揮，巨胡身首分於地矣。後門素有巨坈，乃曳去瘞之，復以土拌滅其跡而去。質明，相令召伐柴者謝之，已不見矣。甞指其浮圖前柏曰：「此樹與塔齊，寺當毀矣。」至會昌廢毀，樹正與塔等。又言寺前二小池，左羹右飯，齋施時少，則令淘浚之，果來供設。其神異多此類也。以至德元年建午月十九日無疾示滅，春秋七十七。臨終，或問之曰：「何人可繼住持乎？」乃索筆書百數字，皆隱不可知，諧而叶韻。記莂八九十年，事驗無差失。先是武宗廢教，成都止留大慈一寺，淨眾例從除毀。其寺巨鐘乃移入大慈矣。洎乎宣宗中興釋氏，其鐘却還淨眾，以其鐘大隔江，計功兩日方到。明日方欲為齋，辰去迎取，巳時已至，推挽之勢直若飛焉。咸怪神速，非人力之所致也。原其相之舍利、分塑、真形，爾日面皆流汗，上足李僧以巾旋拭，有染指者，其汗頗鹹，乃知相之神力自曳鐘也。變異如此，一何偉哉！後號東海大師塔焉。乾元三年，資

州刺史韓汯撰碑，至開成中李商隱作《梓州四證堂碑》，推相為一證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 州刺史韓汯撰碑，至開成中李商隱作《梓州四證堂碑》，推相為一證也。

唐揚州西靈塔寺懷信傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州西靈塔寺懷信傳

釋懷信者，居處廣陵，別無奇迹。會昌三年癸亥歲，武宗為趙歸真排毀釋門，將欲堙滅教法。有淮南詞客劉隱之薄遊四明，旅泊之宵，夢中如泛海焉。迴顧見塔一所東度，見是淮南西靈寺塔。其塔峻峙，制度校胡太后永寧塔少分耳。其塔第三層，見信凭欄與隱之交談，且曰：「暫送塔過東海，旬日而還。」數日，隱之歸揚州，即往謁信。信曰：「記得海上相見時否？」隱之了然省悟。後數日天火，焚塔俱盡——白雨傾澍，傍有草堂，一無所損。由是觀之，東海人見永寧塔不謬矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷信者，居處廣陵，別無奇迹。會昌三年癸亥歲，武宗為趙歸真排毀釋門，將欲堙滅教法。有淮南詞客劉隱之薄遊四明，旅泊之宵，夢中如泛海焉。迴顧見塔一所東度，見是淮南西靈寺塔。其塔峻峙，制度校胡太后永寧塔少分耳。其塔第三層，見信凭欄與隱之交談，且曰：「暫送塔過東海，旬日而還。」數日，隱之歸揚州，即往謁信。信曰：「記得海上相見時否？」隱之了然省悟。後數日天火，焚塔俱盡——白雨傾澍，傍有草堂，一無所損。由是觀之，東海人見永寧塔不謬矣。

系曰：塔焚皆云往東海，海豈納煨燼耶？通曰：「五行為物亦七大性，可弗周遍法界乎？順則相生，逆則相害。雖逆順各時，與法界同其分齊，證知唯有『識』耳。且天仙鬼物與人相反：殊勝諸天則定果宮殿，神仙則附物變化，鬼神則歆其食氣——質礙之流，火化則得受用也。凡塔剎嚴麗，多被鬼神取旃。海若川侯，亦非人也，如陳重雲殿天火焚，東海人時見殿影焉。又近馬氏霸湖南，末年天冊閣為天火焚，朗州守此夜聞空中呵喝言『迴避，天冊閣來也。』雲中騰沸，若千萬人舁荷重物然，累日，方潭州火矣。若懷信見劉隱之夢，信亦不可測之僧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：塔焚皆云往東海，海豈納煨燼耶？通曰：「五行為物亦七大性，可弗周遍法界乎？順則相生，逆則相害。雖逆順各時，與法界同其分齊，證知唯有『識』耳。且天仙鬼物與人相反：殊勝諸天則定果宮殿，神仙則附物變化，鬼神則歆其食氣——質礙之流，火化則得受用也。凡塔剎嚴麗，多被鬼神取旃。海若川侯，亦非人也，如陳重雲殿天火焚，東海人時見殿影焉。又近馬氏霸湖南，末年天冊閣為天火焚，朗州守此夜聞空中呵喝言『迴避，天冊閣來也。』雲中騰沸，若千萬人舁荷重物然，累日，方潭州火矣。若懷信見劉隱之夢，信亦不可測之僧也。」

唐陝府辛七師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐陝府辛七師傳

釋辛七師者，不顯出家之號，時姓氏行次呼之，既熟人耳，更無別召體焉，實陝人也。始為兒時，甚聞謹肅，不甞狎弄，少即老成。其父為陝郡守，觀七師之作為，謂其母曰：「是子非常兒孺，善宜護養之。」年甫十歲，逈知佛法可以宗尚，凡經卷冥然分其此華此梵，都不緣師教。及鐘荼蓼，陟屺之痛愈深，雖親屬勸勉，益加柴毀。先是郡城南有瓦窰七所，一日哀號之際，發狂遁去，其家僮輩躡迹尋之。見其入窰竈中端坐，身有奇光，燦若金色。家僮驚，就問無言，懼而徒步。次窺一窰，復見七師，同前相狀。如是歷遍七窰，一一見其端坐發光。是以陝服之人重之若神，遇之羅拜焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋辛七師者，不顯出家之號，時姓氏行次呼之，既熟人耳，更無別召體焉，實陝人也。始為兒時，甚聞謹肅，不甞狎弄，少即老成。其父為陝郡守，觀七師之作為，謂其母曰：「是子非常兒孺，善宜護養之。」年甫十歲，逈知佛法可以宗尚，凡經卷冥然分其此華此梵，都不緣師教。及鐘荼蓼，陟屺之痛愈深，雖親屬勸勉，益加柴毀。先是郡城南有瓦窰七所，一日哀號之際，發狂遁去，其家僮輩躡迹尋之。見其入窰竈中端坐，身有奇光，燦若金色。家僮驚，就問無言，懼而徒步。次窺一窰，復見七師，同前相狀。如是歷遍七窰，一一見其端坐發光。是以陝服之人重之若神，遇之羅拜焉。

唐京師大安國寺和和傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師大安國寺和和傳

釋和和者，莫詳氏族、本生。其為僧也狂而不亂，愚而有知，罔測其由。發言多中，時號為聖。安國寺中居住，出入無拘撿。見本寺修營殿閣未就——有越國公主降滎陽鄭萬鈞，雖琴瑟相諧，而數年無子——和因至公主家，鈞焚香灑掃以待之。主拜跪歸向，鈞祈告之曰：「某自叨選尚，願得一子為嗣，唯師能致之乎？」和曰：「易耳！但遺我三千疋絹，主當誕二男。」鈞勤重如聽佛語，出絹如所求施之。和取付修寺殿閣功德主。乃曰：「主有娠矣，吾令二天人下為公主作兒。所憂者公主不能併妊二子乎？為㝈乳包羞耳。吾俾其同年而前後誕之。」果如其言，歲初年末，各生之矣。長曰潛耀，次曰晦明，皆美丈夫，後博涉成事焉。京邑之間傳揚沸渭，量其位地，不可輕議哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋和和者，莫詳氏族、本生。其為僧也狂而不亂，愚而有知，罔測其由。發言多中，時號為聖。安國寺中居住，出入無拘撿。見本寺修營殿閣未就——有越國公主降滎陽鄭萬鈞，雖琴瑟相諧，而數年無子——和因至公主家，鈞焚香灑掃以待之。主拜跪歸向，鈞祈告之曰：「某自叨選尚，願得一子為嗣，唯師能致之乎？」和曰：「易耳！但遺我三千疋絹，主當誕二男。」鈞勤重如聽佛語，出絹如所求施之。和取付修寺殿閣功德主。乃曰：「主有娠矣，吾令二天人下為公主作兒。所憂者公主不能併妊二子乎？為㝈乳包羞耳。吾俾其同年而前後誕之。」果如其言，歲初年末，各生之矣。長曰潛耀，次曰晦明，皆美丈夫，後博涉成事焉。京邑之間傳揚沸渭，量其位地，不可輕議哉。

唐揚州孝感寺廣陵大師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州孝感寺廣陵大師傳

釋廣陵大師者，維揚人也，不言法名，淮海之間，競呼廣陵大師也。形質寢陋，性多桀黠，真率之狀，與屠沽輩相類，止沙門形異耳。好嗜酒啖肉，常衣繐裘——厚重可知——，盛暑亦不暫脫，蚤虱聚其上。僑寓孝感寺，獨一室，每夕闔扉而寢，率以為常。或狂悖性發，則屠犬彘，日聚惡少鬪敺，或醉臥道傍，揚民以是惡之。貞元中，有一少壯素以力聞，甞一日少壯與人賭博，大師大怒，以手擊碎博局。少壯笑曰：「騃兒何敢逆壯士耶？」大師且罵而唾其面，於是索少壯鬪擊，觀者圍匝千數。少壯為大師所困，迸道而逃。自此人方知有神力焉。亦於稠人廣眾中自負其力，往往入闤闠間剽奪人錢帛，市人皆畏其勇而莫敢拒。後有一耆年僧，召大師誡勅之曰：「汝胡不謹守戒法，奈何食酒肉，屠犬豕，彊抄市人錢物，又與無賴子弟鬪競，不律儀甚，豈是僧人本事耶？一旦眾所不容，執見官吏，桉法治之，何處逃隱？且深累佛法。」大師怒色對之曰：「蠅蚋徒喋羶腥，爾安知鴻鵠之志乎？然則我道非爾所知也。且我清中混外者，豈同爾齷齪無大度乎？」耆年且不能屈。後一日自外來歸，入室閉戶，有於門隙覘之——見大師坐席放神光，自眉間晃朗，照物洞然。觀者驚報，少頃寺僧奔至，瞻禮稱歎，或有懺悔曾謗之者，或有彈指讚詠之者。明日群僧伺候大師出，焚香致禮。及開戶，瞑目如入禪定，已長往矣。自此廣陵人寫貌供養，號之為大師焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋廣陵大師者，維揚人也，不言法名，淮海之間，競呼廣陵大師也。形質寢陋，性多桀黠，真率之狀，與屠沽輩相類，止沙門形異耳。好嗜酒啖肉，常衣繐裘——厚重可知——，盛暑亦不暫脫，蚤虱聚其上。僑寓孝感寺，獨一室，每夕闔扉而寢，率以為常。或狂悖性發，則屠犬彘，日聚惡少鬪敺，或醉臥道傍，揚民以是惡之。貞元中，有一少壯素以力聞，甞一日少壯與人賭博，大師大怒，以手擊碎博局。少壯笑曰：「騃兒何敢逆壯士耶？」大師且罵而唾其面，於是索少壯鬪擊，觀者圍匝千數。少壯為大師所困，迸道而逃。自此人方知有神力焉。亦於稠人廣眾中自負其力，往往入闤闠間剽奪人錢帛，市人皆畏其勇而莫敢拒。後有一耆年僧，召大師誡勅之曰：「汝胡不謹守戒法，奈何食酒肉，屠犬豕，彊抄市人錢物，又與無賴子弟鬪競，不律儀甚，豈是僧人本事耶？一旦眾所不容，執見官吏，桉法治之，何處逃隱？且深累佛法。」大師怒色對之曰：「蠅蚋徒喋羶腥，爾安知鴻鵠之志乎？然則我道非爾所知也。且我清中混外者，豈同爾齷齪無大度乎？」耆年且不能屈。後一日自外來歸，入室閉戶，有於門隙覘之——見大師坐席放神光，自眉間晃朗，照物洞然。觀者驚報，少頃寺僧奔至，瞻禮稱歎，或有懺悔曾謗之者，或有彈指讚詠之者。明日群僧伺候大師出，焚香致禮。及開戶，瞑目如入禪定，已長往矣。自此廣陵人寫貌供養，號之為大師焉。

唐南嶽山明瓚傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐南嶽山明瓚傳

釋明瓚者，未知氏族生緣。初遊方詣嵩山，普寂盛行禪法，瓚往從焉。然則默證寂之心契，人罕推重。尋於衡巖閑居，眾僧營作，我則晏如，縱被詆訶，殊無愧恥，時目之懶瓚也。一說伊僧差越等夷——或隨眾齋飡，或以瓦釜煮土而食——，云是彌陀佛應身，未知何證驗之？一云好食僧之殘食，故殘也(殘上聲呼)。或隨逐之，則時出言語，皆契佛理，事迹難知。天寶初，至南嶽寺執役，盡專一寺之上，夜止群牛之下，曾無倦也。如是經二十年。相國鄴公李泌避崔、李之害，隱南嶽而潛察瓚所為，曰：「非常人也。」聽其中宵梵唄，響徹山谷。李公情頗知音，能辯休戚，謂瓚曰「經音悽愴而後喜悅，必讁墮之人時將去矣。」候中夜，李公潛往謁焉，望席門自贊而拜。瓚大詬，仰空而唾曰：「是將賊我。」李愈加鄭重，唯拜而已。瓚正撥牛糞火，出芋啗之，良久乃曰：「可以席地。」取所啗芋之半以授焉。李跪捧盡食而謝。謂李公曰：「慎勿多言，領取十年宰相。」李拜而退。居一月，刺史祭岳，修道路極嚴。忽中夜風雷，而一峯頹下，其緣山蹬道為大石所攔，乃以數牛縻絆而挽之，又以數百人鼓噪以推之，物力竭而石愈固，更無他術。瓚曰：「奚用如許繁為？我始去之。」眾皆大笑，瓚遂履石而動，忽轉盤而下，聲若震雷。山路既開，眾僧禮而踴躍，一郡呼為至聖，太守奉如神明。瓚悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成群，日有殺傷，無由禁止。瓚曰：「授我一小箠，為爾驅除。」眾曰：「大石猶可推，虎豹當易制。」遂與之荊梃，皆躡後以觀之。出門，見一虎銜之而去。瓚既去矣，虎亦絕蹤矣。李鄴公於天寶末，肅宗北巡，至靈武即位，遣使訪召。會泌自嵩、頴奔赴行在所。帝喜用之，俾掌樞務，權逾宰相，判廣平王府司馬事。肅宗曰：「卿為朕師友。今父子三人資卿道義。」尋為崔圓、李輔國害其能，泌懼，乞遊衡嶽，詔許之。絕粒數年，遂見瓚焉。後終居相位，一如瓚之懸記矣。勅諡大明禪師，塔存嶽中云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋明瓚者，未知氏族生緣。初遊方詣嵩山，普寂盛行禪法，瓚往從焉。然則默證寂之心契，人罕推重。尋於衡巖閑居，眾僧營作，我則晏如，縱被詆訶，殊無愧恥，時目之懶瓚也。一說伊僧差越等夷——或隨眾齋飡，或以瓦釜煮土而食——，云是彌陀佛應身，未知何證驗之？一云好食僧之殘食，故殘也(殘上聲呼)。或隨逐之，則時出言語，皆契佛理，事迹難知。天寶初，至南嶽寺執役，盡專一寺之上，夜止群牛之下，曾無倦也。如是經二十年。相國鄴公李泌避崔、李之害，隱南嶽而潛察瓚所為，曰：「非常人也。」聽其中宵梵唄，響徹山谷。李公情頗知音，能辯休戚，謂瓚曰「經音悽愴而後喜悅，必讁墮之人時將去矣。」候中夜，李公潛往謁焉，望席門自贊而拜。瓚大詬，仰空而唾曰：「是將賊我。」李愈加鄭重，唯拜而已。瓚正撥牛糞火，出芋啗之，良久乃曰：「可以席地。」取所啗芋之半以授焉。李跪捧盡食而謝。謂李公曰：「慎勿多言，領取十年宰相。」李拜而退。居一月，刺史祭岳，修道路極嚴。忽中夜風雷，而一峯頹下，其緣山蹬道為大石所攔，乃以數牛縻絆而挽之，又以數百人鼓噪以推之，物力竭而石愈固，更無他術。瓚曰：「奚用如許繁為？我始去之。」眾皆大笑，瓚遂履石而動，忽轉盤而下，聲若震雷。山路既開，眾僧禮而踴躍，一郡呼為至聖，太守奉如神明。瓚悄然乃懷去意。寺外虎豹忽爾成群，日有殺傷，無由禁止。瓚曰：「授我一小箠，為爾驅除。」眾曰：「大石猶可推，虎豹當易制。」遂與之荊梃，皆躡後以觀之。出門，見一虎銜之而去。瓚既去矣，虎亦絕蹤矣。李鄴公於天寶末，肅宗北巡，至靈武即位，遣使訪召。會泌自嵩、頴奔赴行在所。帝喜用之，俾掌樞務，權逾宰相，判廣平王府司馬事。肅宗曰：「卿為朕師友。今父子三人資卿道義。」尋為崔圓、李輔國害其能，泌懼，乞遊衡嶽，詔許之。絕粒數年，遂見瓚焉。後終居相位，一如瓚之懸記矣。勅諡大明禪師，塔存嶽中云。

唐簡州慈雲寺待駕傳(懷一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐簡州慈雲寺待駕傳(懷一)

釋待駕，俗姓王氏，金水縣人也。沖孺出家，作為詭異，其父立名待駕，當天寶末也。練行精進，時號「頭陀」。及玄宗巡幸，果自詣府剃䰂為僧。至是「待駕得度」，其言信矣。駕去縣邑二十里，開逕芟茅，獨居山頂，後成一寺。此山絕多靈跡，初名石城，迨明皇至劍門，山神見形迎駕，稱姓李氏，勅賜與玄孫之稱。後陟武擔東臺，遠望祥雲紫氣，盤結空界，問左右曰：「此何處？」對曰：「石城山。」乃悟山神扈衛之意，遂改雲頂為慈雲寺也。駕後卒于此寺。又福州楞伽寺釋懷一，景龍中銳意於愛同寺東造精舍，相度地形，無水濟用，方拱手而去。忽山禽擊鬪於地，一異之，命工穴深尺餘，甘泉沸湧。此後伏臘而無加耗。寺中每有休咎，必暫減耗，候以知之，風俗謂之「靈泉」焉。以永泰二年歸寂，弟子超悟奏乞代宗題寺額。上首曰智恒，次行弼。越州刺史皇甫政為碑紀德，襄州節度使于頔書焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋待駕，俗姓王氏，金水縣人也。沖孺出家，作為詭異，其父立名待駕，當天寶末也。練行精進，時號「頭陀」。及玄宗巡幸，果自詣府剃䰂為僧。至是「待駕得度」，其言信矣。駕去縣邑二十里，開逕芟茅，獨居山頂，後成一寺。此山絕多靈跡，初名石城，迨明皇至劍門，山神見形迎駕，稱姓李氏，勅賜與玄孫之稱。後陟武擔東臺，遠望祥雲紫氣，盤結空界，問左右曰：「此何處？」對曰：「石城山。」乃悟山神扈衛之意，遂改雲頂為慈雲寺也。駕後卒于此寺。又福州楞伽寺釋懷一，景龍中銳意於愛同寺東造精舍，相度地形，無水濟用，方拱手而去。忽山禽擊鬪於地，一異之，命工穴深尺餘，甘泉沸湧。此後伏臘而無加耗。寺中每有休咎，必暫減耗，候以知之，風俗謂之「靈泉」焉。以永泰二年歸寂，弟子超悟奏乞代宗題寺額。上首曰智恒，次行弼。越州刺史皇甫政為碑紀德，襄州節度使于頔書焉。

唐福州愛同寺懷道傳(智恒) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐福州愛同寺懷道傳(智恒)

釋懷道，邁德高情，慈忍濟物，思乎達法，恒爾遊方。凡遇通人，卑禮求益。及還鄉之日，禮佛勤劬，收舉坐具，獲珠一顆，後置於文殊塑像額心安之。其珠圓瑩，且異蚌胎。又冥然降舍利骨，尋分於南㵎塔中。洎至德二年，令弟子僧常持法華經，不捨晝夜。俄有白㲲袈裟一領降於塔中，不知其來。此蓋道修練之心感于冥理也。後滑臺守李邕著碑文并書。相次智恒繼居法華院——即懷一弟子也——，道行與師相埒。卒後禮部侍郎劉太真作碑頌，褚長文書。次有超悟、行弼，皆名望相齊，化于閩俗，無不重焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷道，邁德高情，慈忍濟物，思乎達法，恒爾遊方。凡遇通人，卑禮求益。及還鄉之日，禮佛勤劬，收舉坐具，獲珠一顆，後置於文殊塑像額心安之。其珠圓瑩，且異蚌胎。又冥然降舍利骨，尋分於南㵎塔中。洎至德二年，令弟子僧常持法華經，不捨晝夜。俄有白㲲袈裟一領降於塔中，不知其來。此蓋道修練之心感于冥理也。後滑臺守李邕著碑文并書。相次智恒繼居法華院——即懷一弟子也——，道行與師相埒。卒後禮部侍郎劉太真作碑頌，褚長文書。次有超悟、行弼，皆名望相齊，化于閩俗，無不重焉。

唐昇州莊嚴寺惠忠傳(圓寂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐昇州莊嚴寺惠忠傳(圓寂)

釋惠忠，俗姓王，潤州上元人也。初在母孕，忽遇異僧，謂曰：「所生貴子，當為天人矣。」誕育已來，不食葷腥，有異常童。稟性敦厚。年二十三，以經業見度，即神龍元年也。遂配莊嚴寺，志節高簡，為時輩所推。聞牛頭山威禪師襲達磨蹤，得佛法印，遂造山禮謁。威見忠，乃曰：「山主來矣。」因為說法，頓悟上乘。威既得人，如老氏之逢尹喜，乃命入室付法傳燈，并委山門之事，遂出鄽聚。忠即繼踵茲峯，夙夜精勵。常頭陀山澤，飲泉藉草，一食延時。每用一鐺，眾味同煮，用畢懸於樹杪，方復繩床晏坐。終日如杌，衣不易時，寒暑一納，積四十年，遂彰靈應非一。州牧明賢，頻詣山禮謁，再請至郡，施化道俗。天寶初年始出止莊嚴。忠以為梁朝舊寺，莊嚴最盛，今已歲古凋殘，興懷修葺，遂於殿東擬創法堂。先有古木，鵲巢其頂，工人將欲伐之。忠曰：「且止，待鵲移去，始當伐之。」因至樹祝曰：「此地造堂，當速移去。」言畢，其鵲競銜柴遷寓他樹。合郭道俗觀者如堵，莫不歎異。又立基未定，忽有二神人為上其處，因乃定焉。雖汲引無廢，神曠不撓，四方之侶，相依日至。以大曆三年——山門石室前有忠挂衣藤——，是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙菌，且不復生。至九月，忠演法高座，無故水出遶座而轉。至四年六月十五日，集眾布薩，至晚乃命侍者剃髮浴軀。是夜瑞雲覆剎，天樂聞空，十六朝怡然坐化。時風雨震蕩，樹木摧折，和州延祚寺僧徒其夕咸見白虹直東西，貫于山中，鳥獸哀鳴，林壑巖間哭聲數日方止。岳牧韋公損聞而哀愴，遣使贈賻，并令上元令劉君備威儀送歸山。于時炎蒸，至七月七，天降雨絕凉。八日神柩出，纖塵不飛。又有群鶴徘徊輿上，送至山門。瘞後數日，墳內放光，照于山林。五年春，依外國法茶毘，獲舍利不可勝計，圓細如珠，光彩瑩徹。遠近道俗有恨無所剋獲，咸於焚身處煨燼中至求，凡百千人，皆得舍利。故知法身圓應，感物無窮，聖力潛通，光騰千古。門人起木塔。春秋八十七矣。身逾七尺，霜眉徑寸，儀容殊偉，燕頷龍腮，神氣孤拔，色如金聚，含光玉潤，若梵僧。所居帳幃弗張，蚊蚋不犯。曾居蘭若幽棲，松竹深邃，甞有虎鹿並各產子，馴遶入室，曾無懼色。開元二十七年，上元令長孫遂初脫略異聞，躬造山詢驗。及到山半，猛虎當路瓟吼，遂乃驚怖，莫知所為。忠聞，出林曉喻，虎因寢聲，伏于林中。遂恐懾，合掌禮謝而迴。忠又向吳郡，具戒院中有凌霄藤，盛夏萎悴，人擬伐之。威大師曰：「勿翦！惠忠還日，其藤更生。」人不之信，及秋，忠還，其藤重茂矣。又昔有供 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惠忠，俗姓王，潤州上元人也。初在母孕，忽遇異僧，謂曰：「所生貴子，當為天人矣。」誕育已來，不食葷腥，有異常童。稟性敦厚。年二十三，以經業見度，即神龍元年也。遂配莊嚴寺，志節高簡，為時輩所推。聞牛頭山威禪師襲達磨蹤，得佛法印，遂造山禮謁。威見忠，乃曰：「山主來矣。」因為說法，頓悟上乘。威既得人，如老氏之逢尹喜，乃命入室付法傳燈，并委山門之事，遂出鄽聚。忠即繼踵茲峯，夙夜精勵。常頭陀山澤，飲泉藉草，一食延時。每用一鐺，眾味同煮，用畢懸於樹杪，方復繩床晏坐。終日如杌，衣不易時，寒暑一納，積四十年，遂彰靈應非一。州牧明賢，頻詣山禮謁，再請至郡，施化道俗。天寶初年始出止莊嚴。忠以為梁朝舊寺，莊嚴最盛，今已歲古凋殘，興懷修葺，遂於殿東擬創法堂。先有古木，鵲巢其頂，工人將欲伐之。忠曰：「且止，待鵲移去，始當伐之。」因至樹祝曰：「此地造堂，當速移去。」言畢，其鵲競銜柴遷寓他樹。合郭道俗觀者如堵，莫不歎異。又立基未定，忽有二神人為上其處，因乃定焉。雖汲引無廢，神曠不撓，四方之侶，相依日至。以大曆三年——山門石室前有忠挂衣藤——，是歲盛夏忽然枯悴。靈芝仙菌，且不復生。至九月，忠演法高座，無故水出遶座而轉。至四年六月十五日，集眾布薩，至晚乃命侍者剃髮浴軀。是夜瑞雲覆剎，天樂聞空，十六朝怡然坐化。時風雨震蕩，樹木摧折，和州延祚寺僧徒其夕咸見白虹直東西，貫于山中，鳥獸哀鳴，林壑巖間哭聲數日方止。岳牧韋公損聞而哀愴，遣使贈賻，并令上元令劉君備威儀送歸山。于時炎蒸，至七月七，天降雨絕凉。八日神柩出，纖塵不飛。又有群鶴徘徊輿上，送至山門。瘞後數日，墳內放光，照于山林。五年春，依外國法茶毘，獲舍利不可勝計，圓細如珠，光彩瑩徹。遠近道俗有恨無所剋獲，咸於焚身處煨燼中至求，凡百千人，皆得舍利。故知法身圓應，感物無窮，聖力潛通，光騰千古。門人起木塔。春秋八十七矣。身逾七尺，霜眉徑寸，儀容殊偉，燕頷龍腮，神氣孤拔，色如金聚，含光玉潤，若梵僧。所居帳幃弗張，蚊蚋不犯。曾居蘭若幽棲，松竹深邃，甞有虎鹿並各產子，馴遶入室，曾無懼色。開元二十七年，上元令長孫遂初脫略異聞，躬造山詢驗。及到山半，猛虎當路瓟吼，遂乃驚怖，莫知所為。忠聞，出林曉喻，虎因寢聲，伏于林中。遂恐懾，合掌禮謝而迴。忠又向吳郡，具戒院中有凌霄藤，盛夏萎悴，人擬伐之。威大師曰：「勿翦！惠忠還日，其藤更生。」人不之信，及秋，忠還，其藤重茂矣。又昔有供

僧穀倉在莊，夜有強盜來竊之，虎乃吼喚逐之。盜棄負器而逃。其類夥多，良難驟述。忠著《見性序》及《行路難》，精旨妙密，盛行于世。又鄴中釋圓寂，氏族生地俱不可尋。初從嵩山見老安禪師，道契相符，莫測涯岸。以高宗咸亨二年生，計終歲已一百有奇年矣。襄州節度使嚴綬，傾心供養，亦號無生和尚焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧穀倉在莊，夜有強盜來竊之，虎乃吼喚逐之。盜棄負器而逃。其類夥多，良難驟述。忠著《見性序》及《行路難》，精旨妙密，盛行于世。又鄴中釋圓寂，氏族生地俱不可尋。初從嵩山見老安禪師，道契相符，莫測涯岸。以高宗咸亨二年生，計終歲已一百有奇年矣。襄州節度使嚴綬，傾心供養，亦號無生和尚焉。

唐洛京天宮寺惠秀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京天宮寺惠秀傳

釋惠秀，俗姓李氏，今東京陳留人也。出離塵垢，慕尚逍遙。初以戒律飾躬，後以禪定為務。於荊郢之地，參問祖師既了，安然迴依洛邑天宮寺也。屬則天頻幸神都，而秀道聲聞于后聽，屢詔入禮重，其於懸記未然事，合同符契。長安中往資聖寺，唱道化人，翕然歸向。忽誡禪院弟子，令滅燈燭。有白秀曰：「長明燈可留？」亦令滅之。因說火災難測，不可不備，云甞有寺家，不備火燭佛殿被焚，又有一寺鐘樓遭爇，又有一寺經藏煨燼，殊可痛惜。時眾不喻其旨。至夜遺火，佛殿、鐘樓、經藏三所悉成灰炭。方知秀預知垂警。又玄宗在潞邸時，曾與諸王俱詣問法從容，留施一笛。玄宗出去，秀召弟子曰：「謹掌此笛，後有要時，當獻上也。」及受睿宗傳禪，弟子達磨等方悟其言，取笛以進。帝悅先知，迴賜豐厚。秀偶示微疾，告誡門人，奄然歸寂。享年一百歲。燕國公張說素所歸心，送瘞龍門山。道俗數千人奔會悲悼焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惠秀，俗姓李氏，今東京陳留人也。出離塵垢，慕尚逍遙。初以戒律飾躬，後以禪定為務。於荊郢之地，參問祖師既了，安然迴依洛邑天宮寺也。屬則天頻幸神都，而秀道聲聞于后聽，屢詔入禮重，其於懸記未然事，合同符契。長安中往資聖寺，唱道化人，翕然歸向。忽誡禪院弟子，令滅燈燭。有白秀曰：「長明燈可留？」亦令滅之。因說火災難測，不可不備，云甞有寺家，不備火燭佛殿被焚，又有一寺鐘樓遭爇，又有一寺經藏煨燼，殊可痛惜。時眾不喻其旨。至夜遺火，佛殿、鐘樓、經藏三所悉成灰炭。方知秀預知垂警。又玄宗在潞邸時，曾與諸王俱詣問法從容，留施一笛。玄宗出去，秀召弟子曰：「謹掌此笛，後有要時，當獻上也。」及受睿宗傳禪，弟子達磨等方悟其言，取笛以進。帝悅先知，迴賜豐厚。秀偶示微疾，告誡門人，奄然歸寂。享年一百歲。燕國公張說素所歸心，送瘞龍門山。道俗數千人奔會悲悼焉。

唐成都郫縣法定寺惟忠傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐成都郫縣法定寺惟忠傳

釋惟忠，少孺為僧，勵精自行，在乎群等，莫不宗焉。出家法定寺——本是後漢永平中佛法始流中國便有，置德淨伽藍，神光屢現。至宋釋惠持自廬阜辭遠公法兄，誓化岷蜀。屬譙縱不道，令數輩操刃欲屠持。持乃彈指，其眾驚奔僵仆。隋開皇四年改名法定焉。寺有彌勒聖像。唐武德中忽有枯查沿江而至，夜發光明，因雕作像首。貞觀中竇軌為長吏劍門，佛首光見引達于府。竇公令人迎取，數百人亦不能勝。乃令祝之，任欲何往，遂言：「可就法定否？」乃一人能舉。竇遂造佛身，長史高士廉蓋殿以安之。後有僧汎愛樹其浮圖，而獲一巨蟹，身足二尺餘。是塔頗多靈異，人或將酒肉乘醉詣聖佛前，立見災禍矣。忠於天寶中於寺，愈加精苦。無何，塔為霆震，拔其塔心柱出外，忽有小木承代之意，眾咸怪之，罔測厥由。忠乃叩搕於聖彌勒像，告訴天龍合加畏重，何輒震擊，奪塔心柱邪？是知庶女呌而雷擊景公臺，誠有所感。一日迅雷烈風，還同前震。覆覩之，乃龍神送舊柱，安置如故。當其易柱，陰雲四合，有四神人以身扶翼，立與塔齊。忠之感物也若此。會昌坼寺之前，舍利七粒出相輪上，白光滿空，向西飛去，蜀皆所目覩。將倒之時，赤光見于半天焉。又此寺有大棗樹，將毀寺之年，其樹枯瘁。及大中再置，其棗重榮也。忠後終于寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惟忠，少孺為僧，勵精自行，在乎群等，莫不宗焉。出家法定寺——本是後漢永平中佛法始流中國便有，置德淨伽藍，神光屢現。至宋釋惠持自廬阜辭遠公法兄，誓化岷蜀。屬譙縱不道，令數輩操刃欲屠持。持乃彈指，其眾驚奔僵仆。隋開皇四年改名法定焉。寺有彌勒聖像。唐武德中忽有枯查沿江而至，夜發光明，因雕作像首。貞觀中竇軌為長吏劍門，佛首光見引達于府。竇公令人迎取，數百人亦不能勝。乃令祝之，任欲何往，遂言：「可就法定否？」乃一人能舉。竇遂造佛身，長史高士廉蓋殿以安之。後有僧汎愛樹其浮圖，而獲一巨蟹，身足二尺餘。是塔頗多靈異，人或將酒肉乘醉詣聖佛前，立見災禍矣。忠於天寶中於寺，愈加精苦。無何，塔為霆震，拔其塔心柱出外，忽有小木承代之意，眾咸怪之，罔測厥由。忠乃叩搕於聖彌勒像，告訴天龍合加畏重，何輒震擊，奪塔心柱邪？是知庶女呌而雷擊景公臺，誠有所感。一日迅雷烈風，還同前震。覆覩之，乃龍神送舊柱，安置如故。當其易柱，陰雲四合，有四神人以身扶翼，立與塔齊。忠之感物也若此。會昌坼寺之前，舍利七粒出相輪上，白光滿空，向西飛去，蜀皆所目覩。將倒之時，赤光見于半天焉。又此寺有大棗樹，將毀寺之年，其樹枯瘁。及大中再置，其棗重榮也。忠後終于寺。

系曰：教法興替，得非數乎？數算已定，晷刻弗移。如其會昌之前，舍利預飛，棗樹先瘁，是知當替數之彊，興數必弱，興不勝其替矣。大中之興，替不勝其興矣。若不為四相之遷，非繫興替之數也。教法是有為之法，詎免遷流者乎，吁！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：教法興替，得非數乎？數算已定，晷刻弗移。如其會昌之前，舍利預飛，棗樹先瘁，是知當替數之彊，興數必弱，興不勝其替矣。大中之興，替不勝其興矣。若不為四相之遷，非繫興替之數也。教法是有為之法，詎免遷流者乎，吁！