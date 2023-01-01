宋高僧傳卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

感通篇第六之一(正傳十五人附見三人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感通篇第六之一(正傳十五人附見三人)

後魏西涼府檀特師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏西涼府檀特師傳

釋檀特師者，一名慧豐，不知何許人也。身雖剃染，率略無檢制，飲酒啖肉，語默無常。逆論來事，後必如言。居于武威，肆意狂逸。時宇文仲和為刺史，請之入州，歷觀厩庫，乃云：「何意畜他官物邪？」仲和不諭其旨，怒之，不令在城。未幾，仲和拒不受代，朝延令獨孤信擒之。仲和身死，資財沒官。周文聞之，降書召之。檀特至岐州，會齊神武來寇玉壁，檀特曰：「狗豈能到龍門邪？」神武果不至龍門而還。侯景未叛東魏之前，忽捉一杖，杖頭刻為獼猴形，令其面常向西，日夜弄旃。又索一角弓牽挽之。俄而侯景啟降，尋復背叛歸梁，皆可徵驗。至大統十七年春初，忽著一布帽。周文左右驚問之，檀特曰：「汝亦著，王亦著也。」至三月而魏文帝崩。復取一白絹帽戴之，左右復問之。檀特曰：「汝亦著，王亦著也。」未畿丞相夫人薨。後復戴，問對同前，尋丞相第二子武邑公薨。其事驗多如此也。俄而病卒，周文命葬之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋檀特師者，一名慧豐，不知何許人也。身雖剃染，率略無檢制，飲酒啖肉，語默無常。逆論來事，後必如言。居于武威，肆意狂逸。時宇文仲和為刺史，請之入州，歷觀厩庫，乃云：「何意畜他官物邪？」仲和不諭其旨，怒之，不令在城。未幾，仲和拒不受代，朝延令獨孤信擒之。仲和身死，資財沒官。周文聞之，降書召之。檀特至岐州，會齊神武來寇玉壁，檀特曰：「狗豈能到龍門邪？」神武果不至龍門而還。侯景未叛東魏之前，忽捉一杖，杖頭刻為獼猴形，令其面常向西，日夜弄旃。又索一角弓牽挽之。俄而侯景啟降，尋復背叛歸梁，皆可徵驗。至大統十七年春初，忽著一布帽。周文左右驚問之，檀特曰：「汝亦著，王亦著也。」至三月而魏文帝崩。復取一白絹帽戴之，左右復問之。檀特曰：「汝亦著，王亦著也。」未畿丞相夫人薨。後復戴，問對同前，尋丞相第二子武邑公薨。其事驗多如此也。俄而病卒，周文命葬之。

後魏晉陽河禿師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏晉陽河禿師傳

釋河禿師者，不詳何許人也。魏孝昌中，於晉陽市肆間行往，乍愚乍智，作沙門形。時人不測，止呼為河禿師。及齊神武誕第二子洋——文宣帝也——，武明太后見家貧甚，與親戚言及家計，正憂飢凍死耳！洋方生數月，尚未能言，欻言曰：「得活！」二字分明。太后左右大驚，而不敢言，謂為妖怪。時傳禿師神異，射事多中，巧誘而至。太后意占其兒子早言為怪，乃遍見諸子——文襄、魏永熙后——，旁以祿位歷問之。至洋，再三舉手，指天而已，口無所言。若諸子，皆別無舉措矣。後不測其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋河禿師者，不詳何許人也。魏孝昌中，於晉陽市肆間行往，乍愚乍智，作沙門形。時人不測，止呼為河禿師。及齊神武誕第二子洋——文宣帝也——，武明太后見家貧甚，與親戚言及家計，正憂飢凍死耳！洋方生數月，尚未能言，欻言曰：「得活！」二字分明。太后左右大驚，而不敢言，謂為妖怪。時傳禿師神異，射事多中，巧誘而至。太后意占其兒子早言為怪，乃遍見諸子——文襄、魏永熙后——，旁以祿位歷問之。至洋，再三舉手，指天而已，口無所言。若諸子，皆別無舉措矣。後不測其終。

陳新羅國玄光傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳新羅國玄光傳

釋玄光者，海東熊州人也。少而頴悟，頓厭俗塵，決求名師，專修梵行。迨夫成長，願越滄溟，求中土禪法。於是觀光陳國，利往衡山，見思大和尚，開物成化，神解相參。思師察其所由，密授《法華安樂行門》。光利若神錐，無堅不犯；新猶劫貝，有染皆鮮。稟而奉行，勤而罔忒，俄證法華三昧，請求印可。思為證之：「汝之所證，真實不虛，善護念之，令法增長。汝還本土，施設善權，好負螟蛉，皆成蜾蠃。」光禮而垂泣，自爾返錫江南。屬本國舟艦附載，離岸時，則綵雲亂目，雅樂沸空，絳節霓旌，傳呼而至。空中聲云：「天帝召海東玄光禪師。」光拱手避讓，唯見青衣前導，少選入宮城，且非人間官府。羽衛之設也，無非鱗介，參雜鬼神。或曰：「今日天帝降龍王宮，請師說親證法門，吾曹水府，蒙師利益。」既登寶殿，次陟高臺，如問而談，略經七日。然後王躬送別，其船泛洋不進。光復登船，船人謂經半日而已。光歸熊州翁山，卓錫結茅，乃成梵剎。同聲相應，得法者蟄戶爰開；樂小迴心，慕羶者螘連倏至。其如升堂受莂者一人，入火光三昧一人，入水光三昧二人，互得其二種法門。從發者彰三昧名耳。其諸門生，譬如眾鳥附須彌山，皆同一色也。光末之滅，罔知攸往。南嶽祖構影堂，內圖二十八人，光居一焉。天台國清寺祖堂亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄光者，海東熊州人也。少而頴悟，頓厭俗塵，決求名師，專修梵行。迨夫成長，願越滄溟，求中土禪法。於是觀光陳國，利往衡山，見思大和尚，開物成化，神解相參。思師察其所由，密授《法華安樂行門》。光利若神錐，無堅不犯；新猶劫貝，有染皆鮮。稟而奉行，勤而罔忒，俄證法華三昧，請求印可。思為證之：「汝之所證，真實不虛，善護念之，令法增長。汝還本土，施設善權，好負螟蛉，皆成蜾蠃。」光禮而垂泣，自爾返錫江南。屬本國舟艦附載，離岸時，則綵雲亂目，雅樂沸空，絳節霓旌，傳呼而至。空中聲云：「天帝召海東玄光禪師。」光拱手避讓，唯見青衣前導，少選入宮城，且非人間官府。羽衛之設也，無非鱗介，參雜鬼神。或曰：「今日天帝降龍王宮，請師說親證法門，吾曹水府，蒙師利益。」既登寶殿，次陟高臺，如問而談，略經七日。然後王躬送別，其船泛洋不進。光復登船，船人謂經半日而已。光歸熊州翁山，卓錫結茅，乃成梵剎。同聲相應，得法者蟄戶爰開；樂小迴心，慕羶者螘連倏至。其如升堂受莂者一人，入火光三昧一人，入水光三昧二人，互得其二種法門。從發者彰三昧名耳。其諸門生，譬如眾鳥附須彌山，皆同一色也。光末之滅，罔知攸往。南嶽祖構影堂，內圖二十八人，光居一焉。天台國清寺祖堂亦然。

系曰：夫約佛滅後，驗入道之人，以教、理、行、果四法明之，則無逃隱矣！去聖彌近者，修行成，果位證也；去聖稍遙者，學教易，見理親也；其更綿邈者，學教不精，見理非諦。夫一念不生，前後際斷，斯頓心成佛也。理佛具足行布修行，曾未嘗述行佛。具體而微：東夏自六祖已來，多談禪理，少談禪行焉。非南能不說行，且令見道如救頭然之故。南岳思師切在兼修，乘戒俱急，是以學者驗諸行果。其如入火光三昧者，《處胎經》中以禪定攝意入火界三昧，剎土洞然。愚夫謂是遭焚。若入水界三昧，愚夫見謂為水，投物于中。菩薩心如虛空不覺觸嬈者，此非二乘所能究盡也。斯乃急於行果焉。無令口說而身意不修，何由助道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：夫約佛滅後，驗入道之人，以教、理、行、果四法明之，則無逃隱矣！去聖彌近者，修行成，果位證也；去聖稍遙者，學教易，見理親也；其更綿邈者，學教不精，見理非諦。夫一念不生，前後際斷，斯頓心成佛也。理佛具足行布修行，曾未嘗述行佛。具體而微：東夏自六祖已來，多談禪理，少談禪行焉。非南能不說行，且令見道如救頭然之故。南岳思師切在兼修，乘戒俱急，是以學者驗諸行果。其如入火光三昧者，《處胎經》中以禪定攝意入火界三昧，剎土洞然。愚夫謂是遭焚。若入水界三昧，愚夫見謂為水，投物于中。菩薩心如虛空不覺觸嬈者，此非二乘所能究盡也。斯乃急於行果焉。無令口說而身意不修，何由助道耶？

隋江都宮法喜傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋江都宮法喜傳

釋法喜，南海人也，形容寢陋，短弱迂疎，可年四十許。嶺表耆老咸言：「兒童時見識之，顏貌如今無異。」蠻蜒間相傳云已三百歲矣。亦自言舊識廬山慧遠法師，說晉、宋朝事，歷歷如信宿前耳。平素時悄然，見人必語，語必含深意，吉凶之徵，有如影響。人亦不欲與喜相見，懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜為廣州刺史，方上任，喜直入州上廳事，畫地作馬頭形，以示其子而去。靜本扶風名族，雄勇多武略，不閑事體。及臨州也，每出行，部從甲士數萬，旌旗劍戟，若虹霓映乎霜雪，言以此可用威邊徼。其奢僣過度，王者之不若，被人誣告謀反。靜懼，即遣妻子百餘人入朝，示無圖變。陳主猶惑，遣臨汝侯觀其形勢曰：「必有反狀，便可行戮。實無逆謀，直往代之。」臨汝利其財產，至州不驗是非。靜恃心無異，束手詣臨汝，便叱左右擒而斬之。此畫地之明効矣。喜之先見，皆同此類。煬帝聞之，追來揚州。未久，宮內樹一堂新成。喜怱怱升堂觀覽，俄驚走下階，唱言「幾壓殺」！其日夜闌，大雨堂崩，斃者數人，其後又於宮內環走，言索羊頭。帝聞惡之，責以狂言，勅鎖著一室。數日，三衛於市見喜坦率遊行。還奏，勅所司覆驗禁閉之處，門鎖如故。守當者云：「喜見在室內。」於是開戶，見袈裟覆一聚白骨，其鎖貫項骨不脫。帝甚驚怪，勅遣長史王恒疾往驗之，袈裟覆白骨，骨皆鉤鎖相連，鐵鎖縻其項骨。帝聞，愕然稱歎，尤增信重。勅令勿輕搖蕩，曰：「聖者神變無方。」至暮，喜還在室，或言或笑，守門復奏。帝令脫鎖，縱其所適。有於一日赴數家齋食，或時飲酒啖肉，都無拘忌。俄而有疾，常所臥床自撤薦席，櫬簀而欹寢。令人於下鋪炭甚熾，數日而終，半身焦爛。葬于香山寺側。後，四年，南海郡奏喜見還在郡。勅遣開棺，空無所有矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法喜，南海人也，形容寢陋，短弱迂疎，可年四十許。嶺表耆老咸言：「兒童時見識之，顏貌如今無異。」蠻蜒間相傳云已三百歲矣。亦自言舊識廬山慧遠法師，說晉、宋朝事，歷歷如信宿前耳。平素時悄然，見人必語，語必含深意，吉凶之徵，有如影響。人亦不欲與喜相見，懼直言災惡忤逆意也。陳朝馬靜為廣州刺史，方上任，喜直入州上廳事，畫地作馬頭形，以示其子而去。靜本扶風名族，雄勇多武略，不閑事體。及臨州也，每出行，部從甲士數萬，旌旗劍戟，若虹霓映乎霜雪，言以此可用威邊徼。其奢僣過度，王者之不若，被人誣告謀反。靜懼，即遣妻子百餘人入朝，示無圖變。陳主猶惑，遣臨汝侯觀其形勢曰：「必有反狀，便可行戮。實無逆謀，直往代之。」臨汝利其財產，至州不驗是非。靜恃心無異，束手詣臨汝，便叱左右擒而斬之。此畫地之明効矣。喜之先見，皆同此類。煬帝聞之，追來揚州。未久，宮內樹一堂新成。喜怱怱升堂觀覽，俄驚走下階，唱言「幾壓殺」！其日夜闌，大雨堂崩，斃者數人，其後又於宮內環走，言索羊頭。帝聞惡之，責以狂言，勅鎖著一室。數日，三衛於市見喜坦率遊行。還奏，勅所司覆驗禁閉之處，門鎖如故。守當者云：「喜見在室內。」於是開戶，見袈裟覆一聚白骨，其鎖貫項骨不脫。帝甚驚怪，勅遣長史王恒疾往驗之，袈裟覆白骨，骨皆鉤鎖相連，鐵鎖縻其項骨。帝聞，愕然稱歎，尤增信重。勅令勿輕搖蕩，曰：「聖者神變無方。」至暮，喜還在室，或言或笑，守門復奏。帝令脫鎖，縱其所適。有於一日赴數家齋食，或時飲酒啖肉，都無拘忌。俄而有疾，常所臥床自撤薦席，櫬簀而欹寢。令人於下鋪炭甚熾，數日而終，半身焦爛。葬于香山寺側。後，四年，南海郡奏喜見還在郡。勅遣開棺，空無所有矣。

隋洺州欽師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋洺州欽師傳

釋欽師者，不知何許人也。大業中，至廣平，形神乖謬，造次難知，發語不常，既往爰中。見靈通寺樹甎浮圖五級，欲務高敞，工作殽雜。欽望而笑，謂寺眾曰：「造此奚為？」眾曰：「功德佛事，須用壯觀，法師何斯怪問耶？」笑曰：「造烽火樓也。」當時緇伍互相非之曰：「風狂輩言，何可取！」至九年，塔尚未成，賊寇四起，州官警嚴，於浮圖上置候望烽火，方信欽言不妄矣。在所耆舊亦不知欽從何而來。止宿之處，亦無蹤跡。然則時時變身，在豕彘之牢，即隨㹠狶群隊。童子馬世達等數人覩欽始變之時，乃停留伺察，意更觀其復人形也。後果忽復形，却於看人之後大叫曰：「爾輩欲何所觀耶？」群人驚愕，合掌拜之。其變無常，皆若此也。及天下喪亂，亦失欽聲迹矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋欽師者，不知何許人也。大業中，至廣平，形神乖謬，造次難知，發語不常，既往爰中。見靈通寺樹甎浮圖五級，欲務高敞，工作殽雜。欽望而笑，謂寺眾曰：「造此奚為？」眾曰：「功德佛事，須用壯觀，法師何斯怪問耶？」笑曰：「造烽火樓也。」當時緇伍互相非之曰：「風狂輩言，何可取！」至九年，塔尚未成，賊寇四起，州官警嚴，於浮圖上置候望烽火，方信欽言不妄矣。在所耆舊亦不知欽從何而來。止宿之處，亦無蹤跡。然則時時變身，在豕彘之牢，即隨㹠狶群隊。童子馬世達等數人覩欽始變之時，乃停留伺察，意更觀其復人形也。後果忽復形，却於看人之後大叫曰：「爾輩欲何所觀耶？」群人驚愕，合掌拜之。其變無常，皆若此也。及天下喪亂，亦失欽聲迹矣。

系曰：魏隋之僧且多應現者何？通曰：「菩薩作用，隨類化身，以神通為遊戲耳。於遊戲而利益世主焉。」或曰：「魏、齊、陳、隋與宣師耳目相接，胡不入《續傳》耶？」通曰：「有所不知，蓋闕如也。亦猶大宋文軌既同，土疆斯廣，日有奇異，良難遍知。縱有某僧也，其奈史氏未編，傳家無據，故亦闕如，弗及錄者，留俟後賢者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：魏隋之僧且多應現者何？通曰：「菩薩作用，隨類化身，以神通為遊戲耳。於遊戲而利益世主焉。」或曰：「魏、齊、陳、隋與宣師耳目相接，胡不入《續傳》耶？」通曰：「有所不知，蓋闕如也。亦猶大宋文軌既同，土疆斯廣，日有奇異，良難遍知。縱有某僧也，其奈史氏未編，傳家無據，故亦闕如，弗及錄者，留俟後賢者也。」

唐泗州普光王寺僧伽傳(木叉慧儼慧岸) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐泗州普光王寺僧伽傳(木叉慧儼慧岸)

釋僧伽者，葱嶺北何國人也。自言俗姓何氏，亦猶僧會本康居國人，便命為康僧會也。然合有胡、梵姓名，名既梵音，姓涉華語。詳其何國，在碎葉國東北，是碎葉附庸耳。伽在本土，少而出家。為僧之後，誓志遊方。始至西涼府，次歷江淮，當龍朔初年也。登即隷名於山陽龍興寺，自此始露神異。初將弟子慧儼同至臨淮，就信義坊居人乞地，下標誌之，言決於此處建立伽藍。遂穴土獲古碑，乃齊國香積寺也。得金像衣葉，刻「普照王佛」字，居人歎異云：「天眼先見，吾曹安得不捨乎？」其碑像由貞元、長慶中兩遭災火，因亡蹤矣。嘗臥賀跋氏家，身忽長其床榻各三尺許，莫不驚怪。次現十一面觀音形，其家舉族欣慶，倍加信重，遂捨宅焉。其香積寺基，即今寺是也。由此奇異之蹤，旋萌不止。中宗孝和帝景龍二年，遣使詔赴內道場，帝御法筵，言談造膝，占對休咎，契若合符。仍褒飾其寺曰普光王。四年庚戌，示疾，勅自內中往薦福寺安置。三月二日，儼然坐亡，神彩猶生，止瞑目耳。俗齡八十三，法臘罔知。在本國三十年，化唐土五十三載。帝慘悼黯然。于時穢氣充塞，而形體宛如，多現靈迹。勅有司給絹三百疋，俾歸葬淮上，令群官祖送，士庶填𨶮。五月五日，抵于今所。帝以仰慕不忘，因問萬迴師曰：「彼僧伽者何人也？」對曰：「觀音菩薩化身也。經可不云乎？應以比丘身得度者，故現之沙門相也。」初伽化行江表，止嘉禾靈光寺。彼澤國也，民家漁梁、矰弋交午。伽苦敦喻：其諸殺業陷墮於人，宜疾別圖生計。時有裂網折竿者多矣。伽閑而宴息，見神告曰：「天方亢陽，百姓苗死身胡藏？其懶龍耶！」伽曰：「為之奈何？」神曰：「若今夕但小指出窓隙外，其如人何？」伽依之，其夜霆擊異常，質明視指，微有紅線脈焉。伽曰：「吾與此壤無緣。」乃行抵晉陵，見國祥寺荒廢，乃留衣於殿梁而去，後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰：「伊寺有『人王』重興。」去三十年後，果有僧俗姓全，為檀那矣。通天萬歲中於山陽眾中懸知嫌鄙伽者，乃昌言曰：「吾有五十萬錢奉助功德，勿生橫議。」伽於淮岸招呼一船曰：「汝有財施吾，可寬刑獄。汝所載者，剽略得耳。」盜依言盡捨，佛殿由是立成。無幾，盜敗，拘於揚子縣獄。伽乘雲下，慰喻言：無苦。不日，果赦文至，免死矣。昔在長安，駙馬都尉武攸暨有疾，伽以澡罐水噀之而愈，聲振天邑。後有疾者告之，或以柳枝拂者，或令洗石師子而瘳，或擲水缾，或令謝過。驗非虛設，功不唐捐。却彼身災，則求馬也；警其風厄，則索扇歟。或認盜夫之錢，或咋黑繩之頸，或尋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧伽者，葱嶺北何國人也。自言俗姓何氏，亦猶僧會本康居國人，便命為康僧會也。然合有胡、梵姓名，名既梵音，姓涉華語。詳其何國，在碎葉國東北，是碎葉附庸耳。伽在本土，少而出家。為僧之後，誓志遊方。始至西涼府，次歷江淮，當龍朔初年也。登即隷名於山陽龍興寺，自此始露神異。初將弟子慧儼同至臨淮，就信義坊居人乞地，下標誌之，言決於此處建立伽藍。遂穴土獲古碑，乃齊國香積寺也。得金像衣葉，刻「普照王佛」字，居人歎異云：「天眼先見，吾曹安得不捨乎？」其碑像由貞元、長慶中兩遭災火，因亡蹤矣。嘗臥賀跋氏家，身忽長其床榻各三尺許，莫不驚怪。次現十一面觀音形，其家舉族欣慶，倍加信重，遂捨宅焉。其香積寺基，即今寺是也。由此奇異之蹤，旋萌不止。中宗孝和帝景龍二年，遣使詔赴內道場，帝御法筵，言談造膝，占對休咎，契若合符。仍褒飾其寺曰普光王。四年庚戌，示疾，勅自內中往薦福寺安置。三月二日，儼然坐亡，神彩猶生，止瞑目耳。俗齡八十三，法臘罔知。在本國三十年，化唐土五十三載。帝慘悼黯然。于時穢氣充塞，而形體宛如，多現靈迹。勅有司給絹三百疋，俾歸葬淮上，令群官祖送，士庶填𨶮。五月五日，抵于今所。帝以仰慕不忘，因問萬迴師曰：「彼僧伽者何人也？」對曰：「觀音菩薩化身也。經可不云乎？應以比丘身得度者，故現之沙門相也。」初伽化行江表，止嘉禾靈光寺。彼澤國也，民家漁梁、矰弋交午。伽苦敦喻：其諸殺業陷墮於人，宜疾別圖生計。時有裂網折竿者多矣。伽閑而宴息，見神告曰：「天方亢陽，百姓苗死身胡藏？其懶龍耶！」伽曰：「為之奈何？」神曰：「若今夕但小指出窓隙外，其如人何？」伽依之，其夜霆擊異常，質明視指，微有紅線脈焉。伽曰：「吾與此壤無緣。」乃行抵晉陵，見國祥寺荒廢，乃留衣於殿梁而去，後人聞異香芬馥。伽嘗記之曰：「伊寺有『人王』重興。」去三十年後，果有僧俗姓全，為檀那矣。通天萬歲中於山陽眾中懸知嫌鄙伽者，乃昌言曰：「吾有五十萬錢奉助功德，勿生橫議。」伽於淮岸招呼一船曰：「汝有財施吾，可寬刑獄。汝所載者，剽略得耳。」盜依言盡捨，佛殿由是立成。無幾，盜敗，拘於揚子縣獄。伽乘雲下，慰喻言：無苦。不日，果赦文至，免死矣。昔在長安，駙馬都尉武攸暨有疾，伽以澡罐水噀之而愈，聲振天邑。後有疾者告之，或以柳枝拂者，或令洗石師子而瘳，或擲水缾，或令謝過。驗非虛設，功不唐捐。却彼身災，則求馬也；警其風厄，則索扇歟。或認盜夫之錢，或咋黑繩之頸，或尋

羅漢之井，或悟裴氏之溺，或預知大雪，或救旱飛雨。神變無方，測非恒度。中宗勅恩度弟子三人——慧岸、慧儼、木叉——各賜衣盂，令嗣香火。洎乎已滅，多歷年所，甞現形往漢南市漆器。及商人李善信船至寺，覓買齋器僧。忽見塔中形像，凝然而指曰：「正唯此僧來求買矣！」遠近嗟歎。又甞於洪井化易材木，結筏而至焉。大曆中，州將勒寺知十驛，俾出財供乘傳者。至十五年七月甲夜，現形于內殿，乞免郵亭之役。代宗勅中官馬奉誠宣放，仍齎捨絹三百疋、雜綵千段、金澡罐、皇太子衣一襲，令寫貌入內供養。又乾元中，州牧李(亡名)，有推步者云：「為土宿加臨，災當惡弱。」伽忽現形，撫李背曰：「吾來福至，汗出災銷。」後無他咎。甞於燕師求氈罽，稱是泗州寺僧。燕使齎所求物到，認塔中形，信矣！遂圖貌而歸。自燕、薊展轉傳寫，無不遍焉。長慶元年夜半，於州牧蘇公寢室前歌曰：「淮南、淮北，自此福焉。自東自西，無不熟矣。」其年獨臨淮境內有年耳。二年寺塔皆焚，唯伽遺形儼若無損。咸通中，龐勛者——本徐州戍卒——，擅離桂管，沿路劫掠而攻泗州，圍逼其城。伽於塔頂現形，外寇皆睡，城中偶出擊之，驚竄而陷宿州。以事奏聞，仍錫號證聖大師也。文德元年，外寇侵軼，州將嬰城拒敵。伽現形於城西北隅。寇見，知堅壘難下，駭而宵遁。大順中彭門帥時溥令張諫攻于北城，除勦戮外，有五百餘人拘鞠場中，諫凭桉恍惚間見僧衣紫，誨之曰：「此輩平人，何可殺耶？不如捨之。」言畢不見。諫遂縱之而逸。乾寧元年，太守臺蒙夢伽云：「寒東南少備。」蒙不喻旨，以綿衾法服施之。十二月晦夜半，有兵士踰壘而入，蒙初不知。復夢一僧以錫杖置于心上，冷徹心骨，驚起。蒙令動鼓角，賊驚奔，獲首領姓韓，至是方曉矣。由此多於塔頂現小僧狀，傾州瞻望。然有吉凶表兆，于時乞風者分風，求子者得子。今聞有躬禮者，往往有全不見伽形相者。或見笑容者吉，不然則凶，其不可爰度者如此。洎乎周世宗有事于江南，先攻取泗上，伽寄夢於州民，言不宜輕敵。如是達于州牧，皆未之信。自爾家家夢同，告之，遂降，全一郡生民，賴伽之庇矣。天下凡造精廬，必立伽真相，牓曰大聖僧伽和尚。有所乞願，多遂人心。李北海邕、胡著作浩各為碑頌德。今上御宇也，留心于此，其年三月有尼遊五臺山迴，因見伽於塔頂，作孾孩相，遂登剎柱，捨身命供養。太平興國七年，勅高品白承睿重蓋其塔，務從高敞，加其累層。八年，遣使別送舍利寶貨，同葬于下基焉。其日有僧懷德預搆柴樓，自持蠟炬，焚身供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢之井，或悟裴氏之溺，或預知大雪，或救旱飛雨。神變無方，測非恒度。中宗勅恩度弟子三人——慧岸、慧儼、木叉——各賜衣盂，令嗣香火。洎乎已滅，多歷年所，甞現形往漢南市漆器。及商人李善信船至寺，覓買齋器僧。忽見塔中形像，凝然而指曰：「正唯此僧來求買矣！」遠近嗟歎。又甞於洪井化易材木，結筏而至焉。大曆中，州將勒寺知十驛，俾出財供乘傳者。至十五年七月甲夜，現形于內殿，乞免郵亭之役。代宗勅中官馬奉誠宣放，仍齎捨絹三百疋、雜綵千段、金澡罐、皇太子衣一襲，令寫貌入內供養。又乾元中，州牧李(亡名)，有推步者云：「為土宿加臨，災當惡弱。」伽忽現形，撫李背曰：「吾來福至，汗出災銷。」後無他咎。甞於燕師求氈罽，稱是泗州寺僧。燕使齎所求物到，認塔中形，信矣！遂圖貌而歸。自燕、薊展轉傳寫，無不遍焉。長慶元年夜半，於州牧蘇公寢室前歌曰：「淮南、淮北，自此福焉。自東自西，無不熟矣。」其年獨臨淮境內有年耳。二年寺塔皆焚，唯伽遺形儼若無損。咸通中，龐勛者——本徐州戍卒——，擅離桂管，沿路劫掠而攻泗州，圍逼其城。伽於塔頂現形，外寇皆睡，城中偶出擊之，驚竄而陷宿州。以事奏聞，仍錫號證聖大師也。文德元年，外寇侵軼，州將嬰城拒敵。伽現形於城西北隅。寇見，知堅壘難下，駭而宵遁。大順中彭門帥時溥令張諫攻于北城，除勦戮外，有五百餘人拘鞠場中，諫凭桉恍惚間見僧衣紫，誨之曰：「此輩平人，何可殺耶？不如捨之。」言畢不見。諫遂縱之而逸。乾寧元年，太守臺蒙夢伽云：「寒東南少備。」蒙不喻旨，以綿衾法服施之。十二月晦夜半，有兵士踰壘而入，蒙初不知。復夢一僧以錫杖置于心上，冷徹心骨，驚起。蒙令動鼓角，賊驚奔，獲首領姓韓，至是方曉矣。由此多於塔頂現小僧狀，傾州瞻望。然有吉凶表兆，于時乞風者分風，求子者得子。今聞有躬禮者，往往有全不見伽形相者。或見笑容者吉，不然則凶，其不可爰度者如此。洎乎周世宗有事于江南，先攻取泗上，伽寄夢於州民，言不宜輕敵。如是達于州牧，皆未之信。自爾家家夢同，告之，遂降，全一郡生民，賴伽之庇矣。天下凡造精廬，必立伽真相，牓曰大聖僧伽和尚。有所乞願，多遂人心。李北海邕、胡著作浩各為碑頌德。今上御宇也，留心于此，其年三月有尼遊五臺山迴，因見伽於塔頂，作孾孩相，遂登剎柱，捨身命供養。太平興國七年，勅高品白承睿重蓋其塔，務從高敞，加其累層。八年，遣使別送舍利寶貨，同葬于下基焉。其日有僧懷德預搆柴樓，自持蠟炬，焚身供養。

災燎之中，經聲不絕。又將欲建浮圖，有巨木三根，沿淮而下，至近浮橋且止，收為塔心柱焉。續勅殿頭高品李庭訓主之。先是此寺因竁中金像刻其佛曰「普照王」，乃以為寺額。後避天后御名，以「光」字代之。近宣索《僧伽實錄》，上覽已，勅還其題額曰普照王寺矣。弟子木叉者，以西域言為名，華言解脫也。自幼從伽為剃䰂弟子，然則多顯靈異。中和四年，刺史劉讓，厥父中丞忽夜夢一紫衣僧云：「吾有弟子木叉葬寺之西，為日久矣！君能出之？」仍示其葬所。初夢都不介意，再夢如初，中丞得夢中所示之處，欲施斸之，見有一姓占居，於是饒錢市焉。開穴可三尺許，乃獲坐函，遂啟之，於骨上有舍利放光。命焚之，收舍利八百餘顆，表進上僖宗皇帝，勅以其焚之灰塑像，仍賜諡曰真相大師。于今侍立于左，若配饗焉。弟子慧儼，未詳氏姓、生所，恒隨師僧伽，執侍缾錫，從楚州發至淮陰，同勸東海裴司馬——妻悋白金沙羅而墮水。抵盱眙，開羅漢井、宿賀跋玄濟家，儼侍十一面觀音菩薩旁。自爾詔僧伽上京師。中宗別勅度儼并慧岸、木叉三人，各別賜衣鉢焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 災燎之中，經聲不絕。又將欲建浮圖，有巨木三根，沿淮而下，至近浮橋且止，收為塔心柱焉。續勅殿頭高品李庭訓主之。先是此寺因竁中金像刻其佛曰「普照王」，乃以為寺額。後避天后御名，以「光」字代之。近宣索《僧伽實錄》，上覽已，勅還其題額曰普照王寺矣。弟子木叉者，以西域言為名，華言解脫也。自幼從伽為剃䰂弟子，然則多顯靈異。中和四年，刺史劉讓，厥父中丞忽夜夢一紫衣僧云：「吾有弟子木叉葬寺之西，為日久矣！君能出之？」仍示其葬所。初夢都不介意，再夢如初，中丞得夢中所示之處，欲施斸之，見有一姓占居，於是饒錢市焉。開穴可三尺許，乃獲坐函，遂啟之，於骨上有舍利放光。命焚之，收舍利八百餘顆，表進上僖宗皇帝，勅以其焚之灰塑像，仍賜諡曰真相大師。于今侍立于左，若配饗焉。弟子慧儼，未詳氏姓、生所，恒隨師僧伽，執侍缾錫，從楚州發至淮陰，同勸東海裴司馬——妻悋白金沙羅而墮水。抵盱眙，開羅漢井、宿賀跋玄濟家，儼侍十一面觀音菩薩旁。自爾詔僧伽上京師。中宗別勅度儼并慧岸、木叉三人，各別賜衣鉢焉。

唐嵩嶽少林寺慧安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐嵩嶽少林寺慧安傳

釋慧安，姓衛氏，荊州支江人也。其貌端雅，紺䰂青目，降神乃隋開皇初年也。安受性寬裕，不染俗塵，修學法門，無不該貫。文帝十七年，勅條括天下私度僧尼，勘安，云本無名姓，亡入山谷。大業中，開通濟渠，追集夫丁，飢殍相望。安巡乞多鉢食，救其病乏，存濟者眾。煬帝聞之，詔安，遂潛入太和山。至帝幸江都，海內擾攘，乃杖錫登衡嶽寺，行頭陀法。貞觀中，至蘄州，禮忍大師。麟德元年，遊終南山石壁而止。時所居原谷之間，早霜傷苗稼，安居處獨無。四十里外皆苦青女之災矣。天皇大帝聞而召焉，安不奉詔。永淳二年至滑臺，草亭居止，中坐繩床，四方坦露。勅造寺以處之，號招提是也。如是却還家鄉玉泉寺，時神秀禪師新歸寂，咸請住持。安弗從命。天后聖曆二年四月，告門人學眾曰：「各歸閉戶。」至三更，有神人至，扈衛森森，和鈴鉠鉠，風雨偕至。其神旋繞其院數遭，安與之語，丁寧教誡，再拜而去。或問其故，曰：「吾為嵩山神受菩薩戒也。」天后甞問安甲子，對曰：「不記也。」曰：「何不記耶？」乃曰：「生死之身如循環乎？環無起盡，何用記為？而又此心流注，中間無閒，見漚起滅者，亦妄想耳。從初識至動相滅時，亦只如此，何年月可記耶？」天后稽顙焉。聞安闕井，勅為鑿焉。安曰：「此下有赤祥，慎其傷物。」將及泉，見蝦䗫金色，蠢然出沮洳間，合其懸記。帝倍加欽重。殆中宗神龍二年九月，勅令中官賜紫袈裟并絹，度弟子二七人。復詔安并靜禪師入中禁受供施。三年，賜摩納一副，便辭歸少林寺。至景龍三年三月三日，囑門人曰：「吾死已，將屍向林間，待野火自焚之。勿違吾願！」俄爾萬迴和尚來見，安猖狂執手，言論移刻，旁侍傾耳都不體會。至八日，閉戶，偃身而寂。春秋一百三十許歲，起開皇二年，至景龍三年故也。火焚屍畢，收舍利八十粒，內五粒紅紫色進內，餘散施隨力造塔。先天二年門人建浮圖焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧安，姓衛氏，荊州支江人也。其貌端雅，紺䰂青目，降神乃隋開皇初年也。安受性寬裕，不染俗塵，修學法門，無不該貫。文帝十七年，勅條括天下私度僧尼，勘安，云本無名姓，亡入山谷。大業中，開通濟渠，追集夫丁，飢殍相望。安巡乞多鉢食，救其病乏，存濟者眾。煬帝聞之，詔安，遂潛入太和山。至帝幸江都，海內擾攘，乃杖錫登衡嶽寺，行頭陀法。貞觀中，至蘄州，禮忍大師。麟德元年，遊終南山石壁而止。時所居原谷之間，早霜傷苗稼，安居處獨無。四十里外皆苦青女之災矣。天皇大帝聞而召焉，安不奉詔。永淳二年至滑臺，草亭居止，中坐繩床，四方坦露。勅造寺以處之，號招提是也。如是却還家鄉玉泉寺，時神秀禪師新歸寂，咸請住持。安弗從命。天后聖曆二年四月，告門人學眾曰：「各歸閉戶。」至三更，有神人至，扈衛森森，和鈴鉠鉠，風雨偕至。其神旋繞其院數遭，安與之語，丁寧教誡，再拜而去。或問其故，曰：「吾為嵩山神受菩薩戒也。」天后甞問安甲子，對曰：「不記也。」曰：「何不記耶？」乃曰：「生死之身如循環乎？環無起盡，何用記為？而又此心流注，中間無閒，見漚起滅者，亦妄想耳。從初識至動相滅時，亦只如此，何年月可記耶？」天后稽顙焉。聞安闕井，勅為鑿焉。安曰：「此下有赤祥，慎其傷物。」將及泉，見蝦䗫金色，蠢然出沮洳間，合其懸記。帝倍加欽重。殆中宗神龍二年九月，勅令中官賜紫袈裟并絹，度弟子二七人。復詔安并靜禪師入中禁受供施。三年，賜摩納一副，便辭歸少林寺。至景龍三年三月三日，囑門人曰：「吾死已，將屍向林間，待野火自焚之。勿違吾願！」俄爾萬迴和尚來見，安猖狂執手，言論移刻，旁侍傾耳都不體會。至八日，閉戶，偃身而寂。春秋一百三十許歲，起開皇二年，至景龍三年故也。火焚屍畢，收舍利八十粒，內五粒紅紫色進內，餘散施隨力造塔。先天二年門人建浮圖焉。

唐虢州閿鄉萬迴傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐虢州閿鄉萬迴傳

釋萬迴，俗姓張氏，虢州閿鄉人也。年尚弱齡，白癡不語，父母哀其濁氣。為隣里兒童所侮，終無相競之態。然口自呼「萬迴」，因爾字焉。且不言寒暑，見貧賤不加其慢，富貴不足其恭，東西狂走，終日不息。或笑或哭，略無定容，口角恒滴涎沫，人皆異之。不好華侈，尤少言語，言必讖記，事過乃知。年始十歲，兄戍遼陽——一云安西——久無消息，母憂之甚，乃為設齋祈福。迴倏白母曰：「兄安極易知耳，奚用憂為？」因裹齋餘，出門徑去，際晚而歸，執其兄書云：「平善。」問其所由，默而無對，去來萬里。後時兄歸云：「此日與迴言，適從家來，因授餅餌共啗而返。」舉家驚喜。自爾人皆改觀，聲聞朝廷，中宗孝和皇帝詔見崇重。神龍二年，勅別度迴一人而已。自高宗末，天后時常詔入內道場，賜錦繡衣裳，宮人供事。先為兒時，於閿鄉興國寺累瓦石為佛塔。入內之後，其塔遂放光明，因建大閣而覆之。然其施作，皆不可輒量，出言則必有其故。勅賜號為法雲公，外人莫可得見。先是天后朝任酷吏行羅織事，官稍高隆者日別妻子。博陵崔玄暐位望俱極，其母廬氏賢，而憂之曰：「汝可一日迎萬迴，此僧寶誌之流，可以觀其舉止，知其禍福也。」乃召到家，母垂泣作禮，兼施中金匕筯一雙。迴忽下階擲其匕筯向堂屋上，掉臂而去。一家謂為不祥。經數日，令升屋取之，匕筯下得書一卷，觀之，乃讖緯書也，遽令焚之。數日，有司忽來其家，大索圖讖，不獲，得雪。時酷吏多令盜投蠱道物及偽造祕讖，用以誣人，還令誣告得實，屠戮籍沒其家者多。崔氏非聖人擲匕筯，何由知其偽圖讖也？中宗末，甞罵韋后為「反悖逆，斫爾頭去！」尋而誅死。太平公主為造宅於懷遠坊中，與主宅前後爾。又孝和親送金城公主出降吐蕃，幸始平，迴出迎駕。時崔日用、武平一、宋之問、沈佺期、岑羲、薛稷皆肅揖，鄭重問訊。諸公曰：「各欲求聖人一言以定吉凶。」撫沈背曰：「汝真才子。」沈不勝其喜曰：「聖人與我受記，諸子不可更爭。」又謂武曰：「與汝作名佛童，當無憂也。」目羲、稷有不善之色。岑以馬避之，目稷云：「此多是野狐，其言何足懼也？」乃顧云：「汝亦不免。」及羲、稷之誅，人益貴重。同時有僧伽，化迹不恒。中宗問迴曰：「此何人也？」迴曰。「觀音之化身也。」貞觀中，三藏奘師西歸，云天竺有石藏寺。奘入時見一空房，有胡床錫杖而已。因問此房大德，咸曰：「此僧緣闕法事，罰在東方，國名震旦，地號閿鄉，于茲萬迴矣。」奘歸求見迴，便設禮。問西域，宛如目矚。奘將訪其家，迴謂母曰：「有客至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋萬迴，俗姓張氏，虢州閿鄉人也。年尚弱齡，白癡不語，父母哀其濁氣。為隣里兒童所侮，終無相競之態。然口自呼「萬迴」，因爾字焉。且不言寒暑，見貧賤不加其慢，富貴不足其恭，東西狂走，終日不息。或笑或哭，略無定容，口角恒滴涎沫，人皆異之。不好華侈，尤少言語，言必讖記，事過乃知。年始十歲，兄戍遼陽——一云安西——久無消息，母憂之甚，乃為設齋祈福。迴倏白母曰：「兄安極易知耳，奚用憂為？」因裹齋餘，出門徑去，際晚而歸，執其兄書云：「平善。」問其所由，默而無對，去來萬里。後時兄歸云：「此日與迴言，適從家來，因授餅餌共啗而返。」舉家驚喜。自爾人皆改觀，聲聞朝廷，中宗孝和皇帝詔見崇重。神龍二年，勅別度迴一人而已。自高宗末，天后時常詔入內道場，賜錦繡衣裳，宮人供事。先為兒時，於閿鄉興國寺累瓦石為佛塔。入內之後，其塔遂放光明，因建大閣而覆之。然其施作，皆不可輒量，出言則必有其故。勅賜號為法雲公，外人莫可得見。先是天后朝任酷吏行羅織事，官稍高隆者日別妻子。博陵崔玄暐位望俱極，其母廬氏賢，而憂之曰：「汝可一日迎萬迴，此僧寶誌之流，可以觀其舉止，知其禍福也。」乃召到家，母垂泣作禮，兼施中金匕筯一雙。迴忽下階擲其匕筯向堂屋上，掉臂而去。一家謂為不祥。經數日，令升屋取之，匕筯下得書一卷，觀之，乃讖緯書也，遽令焚之。數日，有司忽來其家，大索圖讖，不獲，得雪。時酷吏多令盜投蠱道物及偽造祕讖，用以誣人，還令誣告得實，屠戮籍沒其家者多。崔氏非聖人擲匕筯，何由知其偽圖讖也？中宗末，甞罵韋后為「反悖逆，斫爾頭去！」尋而誅死。太平公主為造宅於懷遠坊中，與主宅前後爾。又孝和親送金城公主出降吐蕃，幸始平，迴出迎駕。時崔日用、武平一、宋之問、沈佺期、岑羲、薛稷皆肅揖，鄭重問訊。諸公曰：「各欲求聖人一言以定吉凶。」撫沈背曰：「汝真才子。」沈不勝其喜曰：「聖人與我受記，諸子不可更爭。」又謂武曰：「與汝作名佛童，當無憂也。」目羲、稷有不善之色。岑以馬避之，目稷云：「此多是野狐，其言何足懼也？」乃顧云：「汝亦不免。」及羲、稷之誅，人益貴重。同時有僧伽，化迹不恒。中宗問迴曰：「此何人也？」迴曰。「觀音之化身也。」貞觀中，三藏奘師西歸，云天竺有石藏寺。奘入時見一空房，有胡床錫杖而已。因問此房大德，咸曰：「此僧緣闕法事，罰在東方，國名震旦，地號閿鄉，于茲萬迴矣。」奘歸求見迴，便設禮。問西域，宛如目矚。奘將訪其家，迴謂母曰：「有客至，

請備蔬食。」俄而奘至。神異之迹，多此類也。正諫大夫明崇儼者，道術之士，謂人曰：「萬迴，神僧也。」玄宗潛龍時，與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻黷，將漆杖呼且逐之，同往者皆被驅出。曳帝入，反扃其戶，悉如常人，更無他，重撫背曰：「五十年天子自愛，已後即不知也。」張公等門外歷歷聞其言，故傾心翼戴焉。五十年後，蓋指祿山之禍也。睿宗在邸時，或遊行人間。迴於聚落街衢中高聲曰：「天子來。」或曰：「聖人來。」其處信宿閒，帝必經過徘徊也。惠莊太子，乃睿宗第二子也，天后曾抱示迴，曰：「此兒是西域大樹精，養之宜兄弟也。」安樂公主——玄宗之季妹——附會韋后，熱可炙手，道路懼焉。迴望車騎，連唾之曰：「腥，腥，不可近也。」不旋踵而禍滅及之。帝愈知迴非常人也，出二宮人，日夕侍奉之，特勅於集賢院圖形焉。暨迴垂卒，而大呼遣求本鄉河水，門人徒侶求覓無所。迴曰：「堂前即是河水，何不取耶？」眾於階下掘井，河水湧出，飲畢而終。迴宅坊中井皆醎苦，唯此井甘美。後有假託，或稱「小萬迴」，以惑市里，多至誅死焉。至于終後，右常侍徐彥伯為碑，立閿鄉玉㵎西路矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請備蔬食。」俄而奘至。神異之迹，多此類也。正諫大夫明崇儼者，道術之士，謂人曰：「萬迴，神僧也。」玄宗潛龍時，與門人張暐等同謁。迴見帝甚至褻黷，將漆杖呼且逐之，同往者皆被驅出。曳帝入，反扃其戶，悉如常人，更無他，重撫背曰：「五十年天子自愛，已後即不知也。」張公等門外歷歷聞其言，故傾心翼戴焉。五十年後，蓋指祿山之禍也。睿宗在邸時，或遊行人間。迴於聚落街衢中高聲曰：「天子來。」或曰：「聖人來。」其處信宿閒，帝必經過徘徊也。惠莊太子，乃睿宗第二子也，天后曾抱示迴，曰：「此兒是西域大樹精，養之宜兄弟也。」安樂公主——玄宗之季妹——附會韋后，熱可炙手，道路懼焉。迴望車騎，連唾之曰：「腥，腥，不可近也。」不旋踵而禍滅及之。帝愈知迴非常人也，出二宮人，日夕侍奉之，特勅於集賢院圖形焉。暨迴垂卒，而大呼遣求本鄉河水，門人徒侶求覓無所。迴曰：「堂前即是河水，何不取耶？」眾於階下掘井，河水湧出，飲畢而終。迴宅坊中井皆醎苦，唯此井甘美。後有假託，或稱「小萬迴」，以惑市里，多至誅死焉。至于終後，右常侍徐彥伯為碑，立閿鄉玉㵎西路矣。

系曰：日行萬里，非人必矣。為鬼神邪？為仙術邪？通曰：「觀行知人，迴無邪行，非鬼神也；無故作意，非仙術也。此得『通』耳。故《智度論》中此通有四：一身能飛行，如鳥無礙；二移遠令近，不往而到；三彼沒此出；四一念能至。」或曰：「四中迴具何等？」通曰：「俱有哉！故號『如意通』矣。《瑜伽論》『神境』同也。云或羅漢有大堪能現三神變焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：日行萬里，非人必矣。為鬼神邪？為仙術邪？通曰：「觀行知人，迴無邪行，非鬼神也；無故作意，非仙術也。此得『通』耳。故《智度論》中此通有四：一身能飛行，如鳥無礙；二移遠令近，不往而到；三彼沒此出；四一念能至。」或曰：「四中迴具何等？」通曰：「俱有哉！故號『如意通』矣。《瑜伽論》『神境』同也。云或羅漢有大堪能現三神變焉。」

唐齊州靈巖寺道鑒傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐齊州靈巖寺道鑒傳

釋道鑒，姓馮氏，吳郡人。未知從來，而居歷下靈巖山寺，蹤迹神異，不測僧也。元和中，有馮生者，亦吳郡人也，以明經調選未捷，因僑寄長安。一日見老僧來詣馮居，謂之曰：「汝，吾姓也。」因相與往還。僅于歲餘，遂注擬作尉于東越。方務治裝，鑒負錫來告去。馮問：「師去，安所詣乎？」鑒曰：「吾廬在齊州靈巖之西廡下。薄遊神京，至今正十年矣。幸得與子遊，今歸舊所，故來相別。然吾子尉于越鄉，道出靈巖寺下，當宜一訪我也。」馮諾之曰：「謹受教矣。」數日，馮出關，東之赴任，至靈巖寺門，立馬望曰：「豈非鑒師所居寺乎？」即入訪之。時一僧在庭，馮問：「道鑒上人廬舍安在？」僧曰：「此寺無道鑒。」馮疑異，默而計曰：「鑒公純直，豈欺我乎？」於是獨遊寺中，行至西廡下，忽見壁畫一僧，與鑒師貌同。馮大驚嗟：「鑒師果異人歟？且能降神與我交。」久之，視其真相旁題云： 「馮氏子，吳郡人也。年十歲學浮圖法，以道行有聞，卒年七十八。」馮閱其題，方悟云「汝，吾姓也」，言非謬矣。一說蘇州西去城二十許里，有靈巖山寺，西北廡下畫沙門形，云是梁天監十五年作遊方居士狀，經過山寺，寓過宵宿，而於僧厨借筆硯，僧眾皆不留意。詰旦，僧遍搜索而亡有客，見殿隅畫一梵僧，面骨權奇，膚色皴黑，眉長且垂，眸子電轉，眥間青白，昂鼻方口，張脣露齒，擎拳倚右肩之上，身屈可長一丈五寸，衣麁衲袈裟，臂擐大珠，徒跣。眾見驚懾，莫測其來。遠近咸格，有焚香禮歎者，有請福禳災者。或於晴夜，殿中析窣，聞有行道之聲，由是鳥雀不敢污踐簷楹之間矣。然則鄉人謂之靈巖和尚，或云靈巖聖僧。甞見形謂一老姥曰：「貧道好食茭粽。」疑是聖者，翌日持簞入殿供養，迄今年別三月三日民競送之，以菰蔣葉角黍米𤅢之，吳人謂之茭粽也。唐先天二年，陸魯公子疾，醫工未驗，公憂慮增劇。門遇一僧分衛，屈入，遂索水器含噀之，即時病間。魯公喜，贈物頗豐，了不迴視。遂問：「和尚居處何寺？」答曰：「貧道住蘇州吳縣西靈巖寺。郎君為官江表，望入寺相尋。」斯須已去。未久，調補尚書刑部郎，續遷桂州廉使。常念當年救病之僧，迂路姑蘇，入靈巖寺覓焉。乃說其形貌，合寺僧云：「非此所有。」陸盡日徘徊不忍去，忽於殿中見聖者形，曰：「往年療某者，此僧也。」寺僧說其由致，通感難知。陸捨錢數萬，備香火之資，却留旬日，供養方去。又寺中淨人每於像前占燭燈，添油助燼，意盜油塗髮耳。居無何，其髮焦卷而墮，傍人勸令禮懺，別買麻膏增炷，平復如初。又武宗將廢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道鑒，姓馮氏，吳郡人。未知從來，而居歷下靈巖山寺，蹤迹神異，不測僧也。元和中，有馮生者，亦吳郡人也，以明經調選未捷，因僑寄長安。一日見老僧來詣馮居，謂之曰：「汝，吾姓也。」因相與往還。僅于歲餘，遂注擬作尉于東越。方務治裝，鑒負錫來告去。馮問：「師去，安所詣乎？」鑒曰：「吾廬在齊州靈巖之西廡下。薄遊神京，至今正十年矣。幸得與子遊，今歸舊所，故來相別。然吾子尉于越鄉，道出靈巖寺下，當宜一訪我也。」馮諾之曰：「謹受教矣。」數日，馮出關，東之赴任，至靈巖寺門，立馬望曰：「豈非鑒師所居寺乎？」即入訪之。時一僧在庭，馮問：「道鑒上人廬舍安在？」僧曰：「此寺無道鑒。」馮疑異，默而計曰：「鑒公純直，豈欺我乎？」於是獨遊寺中，行至西廡下，忽見壁畫一僧，與鑒師貌同。馮大驚嗟：「鑒師果異人歟？且能降神與我交。」久之，視其真相旁題云： 「馮氏子，吳郡人也。年十歲學浮圖法，以道行有聞，卒年七十八。」馮閱其題，方悟云「汝，吾姓也」，言非謬矣。一說蘇州西去城二十許里，有靈巖山寺，西北廡下畫沙門形，云是梁天監十五年作遊方居士狀，經過山寺，寓過宵宿，而於僧厨借筆硯，僧眾皆不留意。詰旦，僧遍搜索而亡有客，見殿隅畫一梵僧，面骨權奇，膚色皴黑，眉長且垂，眸子電轉，眥間青白，昂鼻方口，張脣露齒，擎拳倚右肩之上，身屈可長一丈五寸，衣麁衲袈裟，臂擐大珠，徒跣。眾見驚懾，莫測其來。遠近咸格，有焚香禮歎者，有請福禳災者。或於晴夜，殿中析窣，聞有行道之聲，由是鳥雀不敢污踐簷楹之間矣。然則鄉人謂之靈巖和尚，或云靈巖聖僧。甞見形謂一老姥曰：「貧道好食茭粽。」疑是聖者，翌日持簞入殿供養，迄今年別三月三日民競送之，以菰蔣葉角黍米𤅢之，吳人謂之茭粽也。唐先天二年，陸魯公子疾，醫工未驗，公憂慮增劇。門遇一僧分衛，屈入，遂索水器含噀之，即時病間。魯公喜，贈物頗豐，了不迴視。遂問：「和尚居處何寺？」答曰：「貧道住蘇州吳縣西靈巖寺。郎君為官江表，望入寺相尋。」斯須已去。未久，調補尚書刑部郎，續遷桂州廉使。常念當年救病之僧，迂路姑蘇，入靈巖寺覓焉。乃說其形貌，合寺僧云：「非此所有。」陸盡日徘徊不忍去，忽於殿中見聖者形，曰：「往年療某者，此僧也。」寺僧說其由致，通感難知。陸捨錢數萬，備香火之資，却留旬日，供養方去。又寺中淨人每於像前占燭燈，添油助燼，意盜油塗髮耳。居無何，其髮焦卷而墮，傍人勸令禮懺，別買麻膏增炷，平復如初。又武宗將廢佛

教也，近寺有陸宣者，夢聖者云：「受弟子供施年深，今來相別，且歸西天去也。」宣急命畫工圖寫真貌。至會昌五年，毀拆寺宇，方知告別之意焉。距咸通七年蝗災，爾時彌空亘野，食人苗稼，至于入人家食繒帛之物。百姓徬徨，莫能為計。時民人吳延讓等率耆艾數十百人詣像前焚香泣告，即日蟲飛越境焉。乾符五年，寺眾當詣闕乞鐘歸寺，差僧選日登途。聖者先入右神策軍本局，預陳囑託。及正請鐘僧到，見司吏，怪問：「數日前有僧來，云隷蘇州靈巖山寺。」其僧曰：「某行無伴侶。」後右軍胥因事遊吳，見壁畫云：「此是七月中曾來司內計會鐘僧也。」然吳中極彰靈異，且不測厥由。曾有梵僧來，禮畫像云：「智積菩薩何緣在此？」歎嗟彌久，而自此號「智積應身」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教也，近寺有陸宣者，夢聖者云：「受弟子供施年深，今來相別，且歸西天去也。」宣急命畫工圖寫真貌。至會昌五年，毀拆寺宇，方知告別之意焉。距咸通七年蝗災，爾時彌空亘野，食人苗稼，至于入人家食繒帛之物。百姓徬徨，莫能為計。時民人吳延讓等率耆艾數十百人詣像前焚香泣告，即日蟲飛越境焉。乾符五年，寺眾當詣闕乞鐘歸寺，差僧選日登途。聖者先入右神策軍本局，預陳囑託。及正請鐘僧到，見司吏，怪問：「數日前有僧來，云隷蘇州靈巖山寺。」其僧曰：「某行無伴侶。」後右軍胥因事遊吳，見壁畫云：「此是七月中曾來司內計會鐘僧也。」然吳中極彰靈異，且不測厥由。曾有梵僧來，禮畫像云：「智積菩薩何緣在此？」歎嗟彌久，而自此號「智積應身」也。

系曰：同異之說，史氏多之，今詳寺曰靈巖，僧畫像，此為同也；州曰歷下、姑蘇，遇者曰陸與馮，此為異焉。斯蓋見聞不齊，記錄因別也。原夫聖人之應身也，或南或北，或漢或胡，或平常之形，或怪差之質，故令聞見必也有殊，復使傳揚，自然多說。譬猶千里之外，望日月以皆同，其時邊旁雲物狀貌有異耳。既是不思議應現矣，則隨緣赴感，肆是難同。可發例云：「所傳聞異辭也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：同異之說，史氏多之，今詳寺曰靈巖，僧畫像，此為同也；州曰歷下、姑蘇，遇者曰陸與馮，此為異焉。斯蓋見聞不齊，記錄因別也。原夫聖人之應身也，或南或北，或漢或胡，或平常之形，或怪差之質，故令聞見必也有殊，復使傳揚，自然多說。譬猶千里之外，望日月以皆同，其時邊旁雲物狀貌有異耳。既是不思議應現矣，則隨緣赴感，肆是難同。可發例云：「所傳聞異辭也。」

唐武陵開元寺慧昭傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐武陵開元寺慧昭傳

釋慧昭，未詳何許人。其為僧也，性僻而高，恒修禪定，貌頗衰羸，好言人之休戚，而皆必中。與人交言，且不馴狎。閉關自處，左右無侍童。每日乞食，里人有八十餘者云：「昭居此六十餘年，其容貌無異於少時昔日也。」但不知其甲子。元和中有陳廣者，由孝廉調為武陵官，而酷好浮圖氏。一日因詣寺，盡訪諸僧，昭見廣，且悲且喜曰：「陳君何來之晚乎？」廣愕然，自揣平生不識此僧，何言來晚？乃曰：「未甞與師遊，何責遲暮？」昭曰：「此非倉卒可言，當為子一夕靜話，方盡此意。」廣甚驚異，後時詣昭宿，因請其事。昭曰：「我劉氏子，宋孝文帝之玄孫也。曾祖鄱陽王休業、祖士弘，並詳於史氏。先人文學自負，為齊竟陵王子良所知。子良招集賢俊文學之士，而先人預焉。後仕齊梁之間，為會稽令。吾生於梁普通七年夏五月，年三十方仕於陳，至宣帝時為卑官，不為人知，徒與沈彥文為詩酒之交。後長沙王叔堅與始興王叔陵皆多聚賓客，大為聲勢，各恃權寵，有不平心。吾與彥文俱在長沙之門下。及叔陵被誅，吾懼不免，因皆銷聲匿跡於林谷，拾橡栗而食，掬溪㵎而飲，衣一短褐，雖寒暑不易，以待所憂之所定。無何，有一老沙門至吾所居曰：『子骨法甚奇，當無疾耳。』彥文再拜請其藥，曰：『子無劉君之壽，奈何？雖服吾藥，亦無所補。』遂告別，將去，復謂我曰：『塵俗以名利相勝，竟何有哉？唯釋氏可以捨此矣。』恭納其言，自是不知人事，凡十五年。又與彥文俱至建業，時陳氏已亡，宮闕盡毀。臺城牢落，荊榛蔽路，景陽并塞，結綺基頹，文物衣冠，蕩然而盡。故老相遇，相携而泣，且曰：『一人無良，已至於是，隋氏所滅，良可悲乎！』又聞後主及諸王皆入長安，乃率沈挈一囊乞食於路，以至關中。吾長沙王之故客也，恩遇甚厚，聞其遷往瓜州，則徑往就謁。長沙王長於綺紈而早貴盛，雖流放之際，尚不事生業。時方與沈妃酣飲。吾與沈再拜於前，長沙悲慟，久之瀝泣而起，乃謂吾曰：『一日家國淪亡，骨肉播遷，豈非天乎？』吾自此且留晉昌氐羌之塞。數年而長沙殂，又數年彥文亡，吾因剔䰂為僧，遁跡會稽山佛寺，凡二十年，時已百歲矣。雖容體枯瘠，而筋力不衰。尚日行百里。因與一僧同至長安，時唐高祖已有天下，建號武德。至六年，吾自此或居京洛，或遊江左，至於三蜀五嶺，無不住焉，殆今二百九十年矣。雖烈寒酷熱，未甞有微恙。貞元末，於此寺夢一丈夫，衣冠甚盛，熟視乃長沙也。吾迎延坐，話舊傷感，如平生時。而謂吾曰：『後十年，我之六世孫廣當官於此郡，師其念之。』乃問之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧昭，未詳何許人。其為僧也，性僻而高，恒修禪定，貌頗衰羸，好言人之休戚，而皆必中。與人交言，且不馴狎。閉關自處，左右無侍童。每日乞食，里人有八十餘者云：「昭居此六十餘年，其容貌無異於少時昔日也。」但不知其甲子。元和中有陳廣者，由孝廉調為武陵官，而酷好浮圖氏。一日因詣寺，盡訪諸僧，昭見廣，且悲且喜曰：「陳君何來之晚乎？」廣愕然，自揣平生不識此僧，何言來晚？乃曰：「未甞與師遊，何責遲暮？」昭曰：「此非倉卒可言，當為子一夕靜話，方盡此意。」廣甚驚異，後時詣昭宿，因請其事。昭曰：「我劉氏子，宋孝文帝之玄孫也。曾祖鄱陽王休業、祖士弘，並詳於史氏。先人文學自負，為齊竟陵王子良所知。子良招集賢俊文學之士，而先人預焉。後仕齊梁之間，為會稽令。吾生於梁普通七年夏五月，年三十方仕於陳，至宣帝時為卑官，不為人知，徒與沈彥文為詩酒之交。後長沙王叔堅與始興王叔陵皆多聚賓客，大為聲勢，各恃權寵，有不平心。吾與彥文俱在長沙之門下。及叔陵被誅，吾懼不免，因皆銷聲匿跡於林谷，拾橡栗而食，掬溪㵎而飲，衣一短褐，雖寒暑不易，以待所憂之所定。無何，有一老沙門至吾所居曰：『子骨法甚奇，當無疾耳。』彥文再拜請其藥，曰：『子無劉君之壽，奈何？雖服吾藥，亦無所補。』遂告別，將去，復謂我曰：『塵俗以名利相勝，竟何有哉？唯釋氏可以捨此矣。』恭納其言，自是不知人事，凡十五年。又與彥文俱至建業，時陳氏已亡，宮闕盡毀。臺城牢落，荊榛蔽路，景陽并塞，結綺基頹，文物衣冠，蕩然而盡。故老相遇，相携而泣，且曰：『一人無良，已至於是，隋氏所滅，良可悲乎！』又聞後主及諸王皆入長安，乃率沈挈一囊乞食於路，以至關中。吾長沙王之故客也，恩遇甚厚，聞其遷往瓜州，則徑往就謁。長沙王長於綺紈而早貴盛，雖流放之際，尚不事生業。時方與沈妃酣飲。吾與沈再拜於前，長沙悲慟，久之瀝泣而起，乃謂吾曰：『一日家國淪亡，骨肉播遷，豈非天乎？』吾自此且留晉昌氐羌之塞。數年而長沙殂，又數年彥文亡，吾因剔䰂為僧，遁跡會稽山佛寺，凡二十年，時已百歲矣。雖容體枯瘠，而筋力不衰。尚日行百里。因與一僧同至長安，時唐高祖已有天下，建號武德。至六年，吾自此或居京洛，或遊江左，至於三蜀五嶺，無不住焉，殆今二百九十年矣。雖烈寒酷熱，未甞有微恙。貞元末，於此寺夢一丈夫，衣冠甚盛，熟視乃長沙也。吾迎延坐，話舊傷感，如平生時。而謂吾曰：『後十年，我之六世孫廣當官於此郡，師其念之。』乃問之

曰：『王今何為？』曰：『冥官極尊。』既而又泣曰：『師存而我之六世矣，悲夫！』吾夢覺，因紀君之名於經笥中，至去歲凡十年，乃以君之名氏訪於郡人，尚怪君之未至。昨因乞食里中，遇邑吏訪之，果得焉。及君之來，又依然長沙之貌也。然自夢及今十一年矣！故訝君之晚也。」已而悲惋，泣下數行，因出經笥示之。廣再拜，願執屨錫為弟子。昭曰：「君且去，翌日當再來。」廣受教而還，明日至其居，昭已遁去，莫知其適。時元和十一年也。至大和初，廣為巴州掾，於山南道路逢昭，驚喜再拜曰：「願棄官，請從師為物外之遊。」昭亦許之，其夕偕舍于逆旅。至天將曙，廣早起而省昭已去矣。廣茫然若有所喪，神情沮敗，自是盡不知所往也。然則昭自梁普通七年生，于時歲在丙午，下至唐元和十年乙未，凡二百九十年，則與昭言如合符契焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：『王今何為？』曰：『冥官極尊。』既而又泣曰：『師存而我之六世矣，悲夫！』吾夢覺，因紀君之名於經笥中，至去歲凡十年，乃以君之名氏訪於郡人，尚怪君之未至。昨因乞食里中，遇邑吏訪之，果得焉。及君之來，又依然長沙之貌也。然自夢及今十一年矣！故訝君之晚也。」已而悲惋，泣下數行，因出經笥示之。廣再拜，願執屨錫為弟子。昭曰：「君且去，翌日當再來。」廣受教而還，明日至其居，昭已遁去，莫知其適。時元和十一年也。至大和初，廣為巴州掾，於山南道路逢昭，驚喜再拜曰：「願棄官，請從師為物外之遊。」昭亦許之，其夕偕舍于逆旅。至天將曙，廣早起而省昭已去矣。廣茫然若有所喪，神情沮敗，自是盡不知所往也。然則昭自梁普通七年生，于時歲在丙午，下至唐元和十年乙未，凡二百九十年，則與昭言如合符契焉。

系曰：慧昭既三百年住世也，前不可測，後未可涯，與夫賓頭羅睺尊者一貫，胡不念恩地之裔孫邪？通曰：「神仙隔一塵，猶未可與之遊。且廣是具縛凡夫，昭為度世上士，飛鳶與淵魚，蹤跡相遠，此何怪歟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：慧昭既三百年住世也，前不可測，後未可涯，與夫賓頭羅睺尊者一貫，胡不念恩地之裔孫邪？通曰：「神仙隔一塵，猶未可與之遊。且廣是具縛凡夫，昭為度世上士，飛鳶與淵魚，蹤跡相遠，此何怪歟？」

唐岸禪師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐岸禪師傳

釋岸禪師，并州人也，約淨土為真歸之地。行方等懺，服勤無缺。微有疾，作禪觀不虧，見觀音、勢至二菩薩現於空中，持久不滅。岸召境內畫人，無能畫者，忽有二人云從西京來，欲往五臺，自樂輸工。畫菩薩形相繢事畢，贈鞵二緉，忽隱無蹤。岸知西方緣熟，告諸弟子云：「吾今往生，誰可偕行？」有小童子稽顙曰：「願隨師去。」乃令往辭父母，父母謂為戲言，而令沐浴，著淨衣，入道場念佛，須臾而終。岸責曰：「何得前行？」時岸索筆讚二菩薩曰：「觀音助遠接，勢至輔遙迎，寶瓶冠上顯，化佛頂前明。俱遊十方剎，持華候九生。願以慈悲手，提獎共西行。」述讚已，別諸弟子入道場，命門徒助吾念佛，端坐而終，春秋八十。時垂拱元年正月七日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋岸禪師，并州人也，約淨土為真歸之地。行方等懺，服勤無缺。微有疾，作禪觀不虧，見觀音、勢至二菩薩現於空中，持久不滅。岸召境內畫人，無能畫者，忽有二人云從西京來，欲往五臺，自樂輸工。畫菩薩形相繢事畢，贈鞵二緉，忽隱無蹤。岸知西方緣熟，告諸弟子云：「吾今往生，誰可偕行？」有小童子稽顙曰：「願隨師去。」乃令往辭父母，父母謂為戲言，而令沐浴，著淨衣，入道場念佛，須臾而終。岸責曰：「何得前行？」時岸索筆讚二菩薩曰：「觀音助遠接，勢至輔遙迎，寶瓶冠上顯，化佛頂前明。俱遊十方剎，持華候九生。願以慈悲手，提獎共西行。」述讚已，別諸弟子入道場，命門徒助吾念佛，端坐而終，春秋八十。時垂拱元年正月七日也。

唐會稽永欣寺後僧會傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐會稽永欣寺後僧會傳

釋後僧會者，本康居國人也，以吳赤烏年中謁大帝。初吳人未識僧形，止曰胡人入境。乃祈舍利已，令帝開悟。末主天紀四年，會尸解，真身隱焉。至唐高宗永徽中見形于越，稱是遊方僧，而神氣瓌異，眉高隆準，頤峭眸碧，而瘦露奇骨，真梵容也。見者悚然，罔知階位。時寺綱紏詰其厥由，罵而驅逐。會行及門，乃語之曰：「吾康僧會也，苟能留吾真體，福爾伽藍。」躧步之間，立而息絕。既而青目微瞑，精爽不銷，舉手如迎揖焉，足跨似欲行焉。眾議偃其靈軀，窴於窀穸，人力殫矣，略不傾移。雖色身堅牢，而彊事膠漆，遷于勝地，別立崇堂。時越人競以香華、燈明、繒綵、旛蓋、果實、衣器，請祈心願，多諧人意。初越之軍旅，多寓永欣，其婦女生產，兵士葷血，觸污僧藍，人不堪其淹穢。會乃化形往謁閩廉使李若初，且曰：「君侯即領越之藩條，託為遷之軍旅。」語罷，拂衣而去，尋失蹤跡。李公喜而駭，且記其言，後果赴是郡。及上事訖，便謁靈跡，認于時言者，則斯僧也。命撤軍家，勒就營幕。又疋婦夜臨蓐席，且無脂爥，隣無隙光。俄有一僧秉爥自牖而入。其夫旦入永欣，認會貌，即是授火救產厄之僧。自爾民間多就求男女焉。屬會昌毀永欣也，唯今大善獨留，號開元矣，遂移會身入是寺中。大中之後，有曇休律師為會別創堂宇，廣其供具。又甞就閭閻家求草屨，至今越人多以芒鞵油旛上獻，感應肹蠁，各赴人家，不可周述。今號超化大師。從永徽至今，未甞闕其供施焉。沙門虛受為碑紀述焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋後僧會者，本康居國人也，以吳赤烏年中謁大帝。初吳人未識僧形，止曰胡人入境。乃祈舍利已，令帝開悟。末主天紀四年，會尸解，真身隱焉。至唐高宗永徽中見形于越，稱是遊方僧，而神氣瓌異，眉高隆準，頤峭眸碧，而瘦露奇骨，真梵容也。見者悚然，罔知階位。時寺綱紏詰其厥由，罵而驅逐。會行及門，乃語之曰：「吾康僧會也，苟能留吾真體，福爾伽藍。」躧步之間，立而息絕。既而青目微瞑，精爽不銷，舉手如迎揖焉，足跨似欲行焉。眾議偃其靈軀，窴於窀穸，人力殫矣，略不傾移。雖色身堅牢，而彊事膠漆，遷于勝地，別立崇堂。時越人競以香華、燈明、繒綵、旛蓋、果實、衣器，請祈心願，多諧人意。初越之軍旅，多寓永欣，其婦女生產，兵士葷血，觸污僧藍，人不堪其淹穢。會乃化形往謁閩廉使李若初，且曰：「君侯即領越之藩條，託為遷之軍旅。」語罷，拂衣而去，尋失蹤跡。李公喜而駭，且記其言，後果赴是郡。及上事訖，便謁靈跡，認于時言者，則斯僧也。命撤軍家，勒就營幕。又疋婦夜臨蓐席，且無脂爥，隣無隙光。俄有一僧秉爥自牖而入。其夫旦入永欣，認會貌，即是授火救產厄之僧。自爾民間多就求男女焉。屬會昌毀永欣也，唯今大善獨留，號開元矣，遂移會身入是寺中。大中之後，有曇休律師為會別創堂宇，廣其供具。又甞就閭閻家求草屨，至今越人多以芒鞵油旛上獻，感應肹蠁，各赴人家，不可周述。今號超化大師。從永徽至今，未甞闕其供施焉。沙門虛受為碑紀述焉。

系曰：蔡邕是張衡後身，智威本徐陵前事，驗皆昭晰，理且弗虛。至於聖人功用自在，此亡彼出，利見無方。僧會捐世既遐，唐來化越，立逝屹然，異中之異。苟非應物現形，如水中月，孰能預於是乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：蔡邕是張衡後身，智威本徐陵前事，驗皆昭晰，理且弗虛。至於聖人功用自在，此亡彼出，利見無方。僧會捐世既遐，唐來化越，立逝屹然，異中之異。苟非應物現形，如水中月，孰能預於是乎？

唐京兆法海寺道英傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆法海寺道英傳

釋道英，不知何許人也。戒德克全，名振天邑，住寺在布政坊。咸亨中見鬼物，寺主慧簡甞曰：「曉見二人行不踐地，入英院焉。」簡怪而問之，英曰：「向者秦莊襄王使使傳語『飢虛甚久，以師大慈，欲望排食并從者三百人，勿辭勞也。』吾以報云『後日曉具饌，可來專相候耳。』」簡聞之，言以酒助之。及期果來，侍從甚嚴，坐食倉黃，謂英曰：「弟子不食八十年矣。」英問其故，答曰：「吾生來不無故誤，其如滅東周，絕姬祀。或責以功德，吾平日未有佛法可以懺度，唯以赦宥、矜恤、惸獨塞之，終為未補。以福少罪多，受對未畢。今此一飡，更四十年方復得食。」因歷指座上云：「此是白起、王翦，為殺害多，罪報未終。」又云：「此陳軫，以虛詐故。」英曰：「王何不從人索食而甘虛腹，此奚可忍乎？」王曰：「慈心人少，餘人不相見。吾緣貴人，不可妄行祟禍，所以然也。」英指酒曰：「寺主簡公將獻。」深有所愧。垂去謂英曰：「甚感此行傷費饜飫，可知弟子有少物即送相償。城東通化門外尖塚——以其銳上而高大——是吾棲神之所。世人不知，妄云呂不韋墓耳。」英曰：「往遭赤眉開發，何有物來？」曰：「賊取不得。」英曰：「貧道非發丘中郎，是出家人，無用物所，必勿將來。」言訖，長揖而去。英感下趣如此，罔知終畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道英，不知何許人也。戒德克全，名振天邑，住寺在布政坊。咸亨中見鬼物，寺主慧簡甞曰：「曉見二人行不踐地，入英院焉。」簡怪而問之，英曰：「向者秦莊襄王使使傳語『飢虛甚久，以師大慈，欲望排食并從者三百人，勿辭勞也。』吾以報云『後日曉具饌，可來專相候耳。』」簡聞之，言以酒助之。及期果來，侍從甚嚴，坐食倉黃，謂英曰：「弟子不食八十年矣。」英問其故，答曰：「吾生來不無故誤，其如滅東周，絕姬祀。或責以功德，吾平日未有佛法可以懺度，唯以赦宥、矜恤、惸獨塞之，終為未補。以福少罪多，受對未畢。今此一飡，更四十年方復得食。」因歷指座上云：「此是白起、王翦，為殺害多，罪報未終。」又云：「此陳軫，以虛詐故。」英曰：「王何不從人索食而甘虛腹，此奚可忍乎？」王曰：「慈心人少，餘人不相見。吾緣貴人，不可妄行祟禍，所以然也。」英指酒曰：「寺主簡公將獻。」深有所愧。垂去謂英曰：「甚感此行傷費饜飫，可知弟子有少物即送相償。城東通化門外尖塚——以其銳上而高大——是吾棲神之所。世人不知，妄云呂不韋墓耳。」英曰：「往遭赤眉開發，何有物來？」曰：「賊取不得。」英曰：「貧道非發丘中郎，是出家人，無用物所，必勿將來。」言訖，長揖而去。英感下趣如此，罔知終畢。

唐京兆法秀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆法秀傳

釋法秀者，未詳何許人也。居于京寺，遊於咸、鎬之間，以勸率眾緣，多成善務，至老未嘗休懈。開元末，夢人云：「將手巾、袈裟各五百條，可於迴向寺中布施。」覺後問左右，並云無迴向寺。及募人製造巾衣，又遍詢老舊僧俗，莫有此伽藍否。時有一僧，形質魁梧，人都不識，報云：「我知迴向寺處。」問要何所須并人伴等，答曰：「但齎所施物，名香一斤，即可矣。」遂依言授物，與秀偕行。其僧徑入終南山，約行二日，至極深峻，初無所覩。復進程，見碾石一具，驚曰：「此人迹不到，何有此物？」乃於其上焚所齎香，再三致禮哀訴，從午至夕。谷中霧氣彌浸，咫尺不辨，逡巡開霽，當半崖間有朱門粉壁，綠牖琁題，剎飛夭矯之旛，樓直觚稜之影。少選，見一寺，分明雲際，三門而懸巨牓曰「迴向寺」。秀與僧喜甚，攀陟遂到，時已黃昏，而聞鐘磬唱薩之聲。門者詰其所從，遲迴，引入見一老僧，慰問再三，倡言曰：「唐皇帝萬福否？」處分令別僧相隨，歷房散手巾袈裟，唯餘一分。指一房空榻無人，有衣服、坐席，似有所適者。既而却見老僧——若綱任之首——曰：「其往外者，當已來矣。」其僧與秀復欲至彼授手巾等。一房但空榻者，亦無人也。又具言之，老僧笑令坐，顧彼房內，取尺八來至，乃玉尺八也。老僧曰：「汝見彼胡僧否？」曰：「見已。」曰：「此是將來權代汝主者。京師當亂，人死無數。此胡名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺，以愛吹尺八，罰在人間，此常所吹者也。今限將滿，即却來矣。」明日遣就齋，齋訖曰：「汝當迴，可將此尺八并袈裟、手巾，與汝主自收也。」秀禮拜而還，童子送出，纔數十步，雲霧四合，則不復見寺矣。乃持手巾、袈裟、玉尺八進上，玄宗召見，具述本末。帝大感悅，凝神久之，取笛吹之，宛是先所御者。後數年，果有祿山之禍，秀所見胡僧，即祿山也。秀感其所遇，精進倍切，不知所終。世傳終南山聖寺又有迴向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法秀者，未詳何許人也。居于京寺，遊於咸、鎬之間，以勸率眾緣，多成善務，至老未嘗休懈。開元末，夢人云：「將手巾、袈裟各五百條，可於迴向寺中布施。」覺後問左右，並云無迴向寺。及募人製造巾衣，又遍詢老舊僧俗，莫有此伽藍否。時有一僧，形質魁梧，人都不識，報云：「我知迴向寺處。」問要何所須并人伴等，答曰：「但齎所施物，名香一斤，即可矣。」遂依言授物，與秀偕行。其僧徑入終南山，約行二日，至極深峻，初無所覩。復進程，見碾石一具，驚曰：「此人迹不到，何有此物？」乃於其上焚所齎香，再三致禮哀訴，從午至夕。谷中霧氣彌浸，咫尺不辨，逡巡開霽，當半崖間有朱門粉壁，綠牖琁題，剎飛夭矯之旛，樓直觚稜之影。少選，見一寺，分明雲際，三門而懸巨牓曰「迴向寺」。秀與僧喜甚，攀陟遂到，時已黃昏，而聞鐘磬唱薩之聲。門者詰其所從，遲迴，引入見一老僧，慰問再三，倡言曰：「唐皇帝萬福否？」處分令別僧相隨，歷房散手巾袈裟，唯餘一分。指一房空榻無人，有衣服、坐席，似有所適者。既而却見老僧——若綱任之首——曰：「其往外者，當已來矣。」其僧與秀復欲至彼授手巾等。一房但空榻者，亦無人也。又具言之，老僧笑令坐，顧彼房內，取尺八來至，乃玉尺八也。老僧曰：「汝見彼胡僧否？」曰：「見已。」曰：「此是將來權代汝主者。京師當亂，人死無數。此胡名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺，以愛吹尺八，罰在人間，此常所吹者也。今限將滿，即却來矣。」明日遣就齋，齋訖曰：「汝當迴，可將此尺八并袈裟、手巾，與汝主自收也。」秀禮拜而還，童子送出，纔數十步，雲霧四合，則不復見寺矣。乃持手巾、袈裟、玉尺八進上，玄宗召見，具述本末。帝大感悅，凝神久之，取笛吹之，宛是先所御者。後數年，果有祿山之禍，秀所見胡僧，即祿山也。秀感其所遇，精進倍切，不知所終。世傳終南山聖寺又有迴向也。

系曰：昔梁武遣送袈裟入海上山，法秀詣迴向寺，燕師命使尋竹林聖寺，此三緣者名殊而事一，莫是互相改作，同截鶴續鳧否？通曰：「聖人之作，猶門內造車，門外合轍，雖千萬里之遠，事亦符合者，蓋無異路。故如樵子觀仙棊，爛柯非止王質。有多人遇棊，且姓名不同，為爛斧柯者不一。今送衣入聖寺多者，亦如此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：昔梁武遣送袈裟入海上山，法秀詣迴向寺，燕師命使尋竹林聖寺，此三緣者名殊而事一，莫是互相改作，同截鶴續鳧否？通曰：「聖人之作，猶門內造車，門外合轍，雖千萬里之遠，事亦符合者，蓋無異路。故如樵子觀仙棊，爛柯非止王質。有多人遇棊，且姓名不同，為爛斧柯者不一。今送衣入聖寺多者，亦如此也。」

唐滑州龍興寺普明傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐滑州龍興寺普明傳

釋普明，不知何許人也，或云西域之僧。每談禪法，舉攉玄微，莫可測其沈寥之高遠歟！大曆初年，受胙縣人請居阿蘭若，學者螘聚。塵中往來，白衣禮而施之，日以千計。或一覩相，自然懲忿窒慾，食葚懷音，沿善革惡，以歲計無央數也。右僕射義成軍節度使賈耽者——本謫仙也——優游道學，率略空門。纔覿明也，若羊祜之識舊環，蔡順之見慈母焉。降心延請住州寺，迎引傾郭，巷無居人。由是為人說法，雖老不疲。行疾如風，質貌輕壯。以貞元八年壬申閏十二月十日，囑付門徒，奄然坐滅。生年或云三百歲，以其年百歲者見之，顏容不易之故。依天竺法火化，收舍利二七粒。堅固圓明。群信於明所居禪庭立塔一所，後遷座於塔下焉。明亡之後十年，王師西征，安靜邊塞，滑人有材勇者柴清，因覘獫狁，深入虜庭。巡邏者多，乃晝伏夜動，迷方失路，迂直不分。清見明在前導，若老馬之先驅焉。及抵漢城，忽然不見。歸州就塔作禮，遐邇傳之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋普明，不知何許人也，或云西域之僧。每談禪法，舉攉玄微，莫可測其沈寥之高遠歟！大曆初年，受胙縣人請居阿蘭若，學者螘聚。塵中往來，白衣禮而施之，日以千計。或一覩相，自然懲忿窒慾，食葚懷音，沿善革惡，以歲計無央數也。右僕射義成軍節度使賈耽者——本謫仙也——優游道學，率略空門。纔覿明也，若羊祜之識舊環，蔡順之見慈母焉。降心延請住州寺，迎引傾郭，巷無居人。由是為人說法，雖老不疲。行疾如風，質貌輕壯。以貞元八年壬申閏十二月十日，囑付門徒，奄然坐滅。生年或云三百歲，以其年百歲者見之，顏容不易之故。依天竺法火化，收舍利二七粒。堅固圓明。群信於明所居禪庭立塔一所，後遷座於塔下焉。明亡之後十年，王師西征，安靜邊塞，滑人有材勇者柴清，因覘獫狁，深入虜庭。巡邏者多，乃晝伏夜動，迷方失路，迂直不分。清見明在前導，若老馬之先驅焉。及抵漢城，忽然不見。歸州就塔作禮，遐邇傳之。