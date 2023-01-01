宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
宋高僧傳卷第十六
宋高僧傳卷第十六
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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明律篇第四之三(正傳十九人附見二人)
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唐朔方龍興寺辯才傳
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釋辯才，姓李氏，襄陽人也。母氏妊之，倏惡葷血，冥然一食，虛淡終辰。及其誕彌，異香盈室，宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記，每受經法，必以等身為限，字不重問，義不再思。師甚器之。年十六，遂削髮，隷本州大雲寺。次乃周遊列郡，登陟名山，就荊州玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師，法門具瞻，師資表率，遂伏膺請業。有疑必決，無義不通，廁于二宗，推為上首。天寶十四載，玄宗以北方人也，稟剛氣，多訛風，列剎之中，餘習騎射，有教無類，何可止息。詔以才為教誡，臨壇度人。至德初，肅宗即位是邦也。宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺，詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵，革獫狁之風，循毘尼之道。復命為國建法華道場。及駕迴，既復兩京，累降璽書，末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年，賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎，內贔金革。才勸勉毳裘，不誅華族。大曆三載追入充章信寺大德。時府帥虢國常公素仰才名，與護戎任公，時親道論。十三年冬，現身有疾，至暮冬八日，垂誡門徒已，安坐繩床，默然歸滅，春秋五十六。越已未歲二月遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒從役于城上，其夜未渠，聞管絃之聲自西至，乃天樂也。異香從空散下，則生淨方之兆也。才自長安而旋于塞上，既受虢公知遇，大營福業，成此精廬，皆才之敦勸矣。勅諡大師曰能覺，仍賜紫衣一副，追遠之榮，聲聞塞外。天復中廷尉評王儋為碑頌德云。
釋辯才，姓李氏，襄陽人也。母氏妊之，倏惡葷血，冥然一食，虛淡終辰。及其誕彌，異香盈室，宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記，每受經法，必以等身為限，字不重問，義不再思。師甚器之。年十六，遂削髮，隷本州大雲寺。次乃周遊列郡，登陟名山，就荊州玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師，法門具瞻，師資表率，遂伏膺請業。有疑必決，無義不通，廁于二宗，推為上首。天寶十四載，玄宗以北方人也，稟剛氣，多訛風，列剎之中，餘習騎射，有教無類，何可止息。詔以才為教誡，臨壇度人。至德初，肅宗即位是邦也。宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺，詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵，革獫狁之風，循毘尼之道。復命為國建法華道場。及駕迴，既復兩京，累降璽書，末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年，賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎，內贔金革。才勸勉毳裘，不誅華族。大曆三載追入充章信寺大德。時府帥虢國常公素仰才名，與護戎任公，時親道論。十三年冬，現身有疾，至暮冬八日，垂誡門徒已，安坐繩床，默然歸滅，春秋五十六。越已未歲二月遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒從役于城上，其夜未渠，聞管絃之聲自西至，乃天樂也。異香從空散下，則生淨方之兆也。才自長安而旋于塞上，既受虢公知遇，大營福業，成此精廬，皆才之敦勸矣。勅諡大師曰能覺，仍賜紫衣一副，追遠之榮，聲聞塞外。天復中廷尉評王儋為碑頌德云。
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唐京師章信寺道澄傳
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釋道澄，姓梁氏，京兆人也。父涉中書舍人。生而奇表，輒惡葷肴，出家如歸，無所顧戀。忽遇禪僧，摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨，冥合律範，號律沙彌也。受具之後，習聽《南山律》於諸學處，微其玷缺。然性都率略，住寺不恒，或奉恩、莊嚴、草堂等寺，所到便居，護生為切。建中二年，坐夏於雲陽山，有虎哮吼入其門。澄徐語之，其虎搖尾襵耳而退。徙居章信寺，或問其故，澄曰：「出家者可滯一方乎？西域三時分房，俾無貪著，『觀門』易立矣。不然者，豈通方廣恕乎？」貞元二年二月八日，帝於寺受菩薩戒，京甸傾瞻，賜賚隆洽，所受而迴施二田矣。五年，帝幸其寺，問澄修心法門。又勅為妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月，勅賜號曰大圓。十九年九月十八日，終于此寺焉。
釋道澄，姓梁氏，京兆人也。父涉中書舍人。生而奇表，輒惡葷肴，出家如歸，無所顧戀。忽遇禪僧，摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨，冥合律範，號律沙彌也。受具之後，習聽《南山律》於諸學處，微其玷缺。然性都率略，住寺不恒，或奉恩、莊嚴、草堂等寺，所到便居，護生為切。建中二年，坐夏於雲陽山，有虎哮吼入其門。澄徐語之，其虎搖尾襵耳而退。徙居章信寺，或問其故，澄曰：「出家者可滯一方乎？西域三時分房，俾無貪著，『觀門』易立矣。不然者，豈通方廣恕乎？」貞元二年二月八日，帝於寺受菩薩戒，京甸傾瞻，賜賚隆洽，所受而迴施二田矣。五年，帝幸其寺，問澄修心法門。又勅為妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月，勅賜號曰大圓。十九年九月十八日，終于此寺焉。
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唐鐘陵龍興寺清徹傳
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釋清徹，未知何許人也。周遊律肆，密護根門，即無常師，唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恒律師，親乎閫奧，深該理致，而鐘華望，無不推稱。憲宗元和八年癸巳中，約志著記二十卷，亦鳩聚諸家要當之說，解南山鈔，號《集義》焉，或云《後堂》。至十年畢簡。今豫章、武昌、晉陵講士多行此義。甞覽此記，繁廣是宗。徹未知其終。
釋清徹，未知何許人也。周遊律肆，密護根門，即無常師，唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恒律師，親乎閫奧，深該理致，而鐘華望，無不推稱。憲宗元和八年癸巳中，約志著記二十卷，亦鳩聚諸家要當之說，解南山鈔，號《集義》焉，或云《後堂》。至十年畢簡。今豫章、武昌、晉陵講士多行此義。甞覽此記，繁廣是宗。徹未知其終。
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系曰：徹公言行，無乃太簡乎？通曰：「繁略有據，名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶？蓋唐虞之前，史氏淳略，後世何述焉？今不遂富贍，職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均，必祛誚讓焉。」
系曰：徹公言行，無乃太簡乎？通曰：「繁略有據，名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶？蓋唐虞之前，史氏淳略，後世何述焉？今不遂富贍，職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均，必祛誚讓焉。」
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唐撫州景雲寺上恒傳
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釋上恒，姓饒氏，臨川南城人也。童而有知，志學之年，發心捨家，從母黨在空門而求攝受，教誦佛典，日計千言。壯齒，從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦。大曆中，不去父母之邦，請隷于景雲寺。修習無虧，亟淹年序。《南山事鈔》，講貫尤專。貞元初，徙居豫章龍興寺，與廬阜法真、天台靈祐、荊門法裔、興果神湊、建昌慧璡遊也，塤箎合韻，水乳相資。法付王臣，故與姜相國公輔、顏魯公真卿、楊憑、韋丹四君友善。提振禁防，故講《四分律》，而遷善滅罪者無央數眾。坐甘露壇二十許年，十有八會，救拔群生，剡浮東震，男女得度者一萬五千餘人。元和十年，微云乖悆，十月己亥，化于廬山東林寺，歸全身于南岡石墳。住世七十七年，安居五十五夏。門人等樹松柏，太原白居易為石塔銘云。
釋上恒，姓饒氏，臨川南城人也。童而有知，志學之年，發心捨家，從母黨在空門而求攝受，教誦佛典，日計千言。壯齒，從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦。大曆中，不去父母之邦，請隷于景雲寺。修習無虧，亟淹年序。《南山事鈔》，講貫尤專。貞元初，徙居豫章龍興寺，與廬阜法真、天台靈祐、荊門法裔、興果神湊、建昌慧璡遊也，塤箎合韻，水乳相資。法付王臣，故與姜相國公輔、顏魯公真卿、楊憑、韋丹四君友善。提振禁防，故講《四分律》，而遷善滅罪者無央數眾。坐甘露壇二十許年，十有八會，救拔群生，剡浮東震，男女得度者一萬五千餘人。元和十年，微云乖悆，十月己亥，化于廬山東林寺，歸全身于南岡石墳。住世七十七年，安居五十五夏。門人等樹松柏，太原白居易為石塔銘云。
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唐錢塘永福寺慧琳傳
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釋慧琳，字抱玉，俗姓柯，新安人也。丱齡受業于靈隱西峯，為金和尚弟子，所傳法要，斷無重問。大曆初，受具足戒於靈山會，習學三教，一領無遺。不樂聲華，止好泉石，一入天眼二十餘年。天眼即天目也，其山高三千丈，周圍三百里，與天柱、廬阜等相儔匹。上有二湖，謂為左右目，登涉艱阻，數日乃到巔頂。多蛟龍，池潭三所。最上池，人不可近，氣臭逆人，不可久視。或說山神作白鹿形，每五月與震澤龍會，必暴風雨焉。琳居此，率多妖異，而心不撓。元和丁亥，太守禮部員外城南杜陟請出永福寺登壇。至己丑歲春，刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇。度人畢，歸寺講訓生徒，向二十載。郡守左司郎中陸則、刑部侍郎楊憑、給事中盧元輔、中書舍人白居易、太府卿李幼公、刑部郎中崔鄯、刑部郎中路異相繼九邦伯，皆以公退至院，致禮稽問佛法宗意，染指性相。此諸名公簪組上流，辭學高度，或號毘曇孔子，或名勝力菩薩，非琳何以感動哉？太和六年四月二十五日示滅，享壽八十有三，法臘六十四。以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽，碼碯坡之左，石塔巋然存矣。
釋慧琳，字抱玉，俗姓柯，新安人也。丱齡受業于靈隱西峯，為金和尚弟子，所傳法要，斷無重問。大曆初，受具足戒於靈山會，習學三教，一領無遺。不樂聲華，止好泉石，一入天眼二十餘年。天眼即天目也，其山高三千丈，周圍三百里，與天柱、廬阜等相儔匹。上有二湖，謂為左右目，登涉艱阻，數日乃到巔頂。多蛟龍，池潭三所。最上池，人不可近，氣臭逆人，不可久視。或說山神作白鹿形，每五月與震澤龍會，必暴風雨焉。琳居此，率多妖異，而心不撓。元和丁亥，太守禮部員外城南杜陟請出永福寺登壇。至己丑歲春，刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇。度人畢，歸寺講訓生徒，向二十載。郡守左司郎中陸則、刑部侍郎楊憑、給事中盧元輔、中書舍人白居易、太府卿李幼公、刑部郎中崔鄯、刑部郎中路異相繼九邦伯，皆以公退至院，致禮稽問佛法宗意，染指性相。此諸名公簪組上流，辭學高度，或號毘曇孔子，或名勝力菩薩，非琳何以感動哉？太和六年四月二十五日示滅，享壽八十有三，法臘六十四。以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽，碼碯坡之左，石塔巋然存矣。
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唐江州興果寺神湊傳
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釋神湊，姓成氏，京兆藍田人也。生而奇秀，丱角出塵，遠慕戒律，祈南嶽希操師受具，復參鐘陵大寂禪師。然則志在《楞嚴經》，行在《四分律》，其他諸教，餘力則通。大曆八年，制懸經、論、律三科策試天下出家者，中等第方度。湊應是選，詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺，即雁門賈遠之舊道場也，有甘露戒壇、白蓮池在焉。既居是，嗣興佛事，雖經論資神，終研律成務。湊羸瘠，視之頹然，州將門人醫療，而不願進藥。元和十二年九月遘疾，二十六日儼然坐終于寺。十月十九日，門人奉全身窆于寺西道北，祔雁門墳左——若僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四，夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪，以勇健力撾無畏鼓，故登壇秉法垂三十年，一盂而食，一榻而居，衣縫枲麻，坐薦藁秸。由茲檀施臻集于躬，即迴入常住無盡財中，與眾共之。每夜捧鑪秉燭，行道禮佛，徇十二時，少有廢闕，如是經四十五載。生常遇白樂天為典午于郡，相善。及終，悲悼，作《塔銘》云：「本結菩提香火社，共嫌煩惱電泡身，不須惆悵隨師去，先請西方作主人。」
釋神湊，姓成氏，京兆藍田人也。生而奇秀，丱角出塵，遠慕戒律，祈南嶽希操師受具，復參鐘陵大寂禪師。然則志在《楞嚴經》，行在《四分律》，其他諸教，餘力則通。大曆八年，制懸經、論、律三科策試天下出家者，中等第方度。湊應是選，詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺，即雁門賈遠之舊道場也，有甘露戒壇、白蓮池在焉。既居是，嗣興佛事，雖經論資神，終研律成務。湊羸瘠，視之頹然，州將門人醫療，而不願進藥。元和十二年九月遘疾，二十六日儼然坐終于寺。十月十九日，門人奉全身窆于寺西道北，祔雁門墳左——若僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四，夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪，以勇健力撾無畏鼓，故登壇秉法垂三十年，一盂而食，一榻而居，衣縫枲麻，坐薦藁秸。由茲檀施臻集于躬，即迴入常住無盡財中，與眾共之。每夜捧鑪秉燭，行道禮佛，徇十二時，少有廢闕，如是經四十五載。生常遇白樂天為典午于郡，相善。及終，悲悼，作《塔銘》云：「本結菩提香火社，共嫌煩惱電泡身，不須惆悵隨師去，先請西方作主人。」
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唐京兆聖壽寺慧靈傳
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釋慧靈，未詳何許人也。幼脫塵機，勤從誦習，及當應法，戒品方圓，銳意毘尼，探賾持犯，以行副解，心口相符。由是講訓，名望翕如也。人皆奉畏，神明如也。大中七年，宣宗幸莊嚴寺，禮佛牙，登大塔，宣問耆年，乃賜紫衣。其年六月，勅補靈為新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺，乃下勅曰：「朕以政閑賞景，幸于莊嚴，其寺複殿重廊，連甍比棟，幽房祕宇，窈窕疏通，密竹翠松，垂陰擢秀，行而迷道，天下梵宮，高明寡匹。當建之時，以京城西昆明池勢微下，乃建木浮圖，高三百尺。藩邸之時，遊此伽藍，覩斯勝事。其總持寺，大業中立，規制與莊嚴寺正同，今容像則毀，忍草隨荒，香徑蕪侵，尚存基址。其寺宜許重建，以副予心。」三月十一日，令三教首座辯章勾當修寺，及畢工，推靈為綱任，崇聖寺賜紫叡川充寺主，福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職，清眾咸序，帝所欽重。寺中常貢梨華蜜，其色白，其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義，則可年百奇歲矣！如不見不空，良賁乃春秋夏臘無理知焉。
釋慧靈，未詳何許人也。幼脫塵機，勤從誦習，及當應法，戒品方圓，銳意毘尼，探賾持犯，以行副解，心口相符。由是講訓，名望翕如也。人皆奉畏，神明如也。大中七年，宣宗幸莊嚴寺，禮佛牙，登大塔，宣問耆年，乃賜紫衣。其年六月，勅補靈為新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺，乃下勅曰：「朕以政閑賞景，幸于莊嚴，其寺複殿重廊，連甍比棟，幽房祕宇，窈窕疏通，密竹翠松，垂陰擢秀，行而迷道，天下梵宮，高明寡匹。當建之時，以京城西昆明池勢微下，乃建木浮圖，高三百尺。藩邸之時，遊此伽藍，覩斯勝事。其總持寺，大業中立，規制與莊嚴寺正同，今容像則毀，忍草隨荒，香徑蕪侵，尚存基址。其寺宜許重建，以副予心。」三月十一日，令三教首座辯章勾當修寺，及畢工，推靈為綱任，崇聖寺賜紫叡川充寺主，福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職，清眾咸序，帝所欽重。寺中常貢梨華蜜，其色白，其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義，則可年百奇歲矣！如不見不空，良賁乃春秋夏臘無理知焉。
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唐吳郡破山寺常達傳
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釋常達，字文舉，俗姓顧，海隅人也。發跡何陽、大福山，遊學江淮諸勝寺。達允迪中和，克完戒法，專講南山律鈔。後求《涅槃》圓音，《法華》止觀，復通《陰符》、《老》、《莊》、百家之書，其餘分時之學，盡二王之筆迹。後隨方參禪，詣于宗極。俄屬武宗滅法，歎曰：「我生不辰，不自我後！」由是寢默山棲，委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢，荐興精舍。合境民人皆達之化導，故太守韋曙特加崇重。身不衣繒纊，室唯蒙薜蘿，四眾知歸，諸方慕化，其潔白鶴鷺如也。咸通十二年，合郭僧民請紹四眾教誨。或遊遨坰牧，或嘯傲海壖，不出林麓，動經數載。雖貴士單車詣門，莫得而見。於七五言詩，追用元和之體著《青山履道歌》，播人脣吻。忽於自恣明辰，鳩眾於長廊，合掌遂申長別，辭甚剛正。因臥疾不起，絕食七日而逝，實咸通十五年九月十六日也，春秋七十四，僧臘五十一。門人會清、傳郎奉靈柩殯于寺之東南三百步。後年即墳起塔，頴川陳言撰塔銘，邑大夫汝南周思輯為檀信，乾符四年立碑焉。
釋常達，字文舉，俗姓顧，海隅人也。發跡何陽、大福山，遊學江淮諸勝寺。達允迪中和，克完戒法，專講南山律鈔。後求《涅槃》圓音，《法華》止觀，復通《陰符》、《老》、《莊》、百家之書，其餘分時之學，盡二王之筆迹。後隨方參禪，詣于宗極。俄屬武宗滅法，歎曰：「我生不辰，不自我後！」由是寢默山棲，委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢，荐興精舍。合境民人皆達之化導，故太守韋曙特加崇重。身不衣繒纊，室唯蒙薜蘿，四眾知歸，諸方慕化，其潔白鶴鷺如也。咸通十二年，合郭僧民請紹四眾教誨。或遊遨坰牧，或嘯傲海壖，不出林麓，動經數載。雖貴士單車詣門，莫得而見。於七五言詩，追用元和之體著《青山履道歌》，播人脣吻。忽於自恣明辰，鳩眾於長廊，合掌遂申長別，辭甚剛正。因臥疾不起，絕食七日而逝，實咸通十五年九月十六日也，春秋七十四，僧臘五十一。門人會清、傳郎奉靈柩殯于寺之東南三百步。後年即墳起塔，頴川陳言撰塔銘，邑大夫汝南周思輯為檀信，乾符四年立碑焉。
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唐越州開元寺丹甫傳
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釋丹甫者，不知何許人也。性多警達，言必剛直，講授唯勤，執持雅正。會稽風土，律範淵府也。甫之唱導，從之者若玄金之就礠石焉。本習業於亘文律師法集，文即省躬之游夏也，甫即躬之嗣孫。順正命章，斡通祕賾。越自曇一、玄儼之後，罕能追躡，甫之聲塵邁于前烈。然爾時允文匠手，相部風行，甫介于大律之間，行事之時，草從風偃焉。咸通末出門生智章等傳講，今亦法嗣存焉。或聞著《手記》，尋且未獲，吁！惜哉！
釋丹甫者，不知何許人也。性多警達，言必剛直，講授唯勤，執持雅正。會稽風土，律範淵府也。甫之唱導，從之者若玄金之就礠石焉。本習業於亘文律師法集，文即省躬之游夏也，甫即躬之嗣孫。順正命章，斡通祕賾。越自曇一、玄儼之後，罕能追躡，甫之聲塵邁于前烈。然爾時允文匠手，相部風行，甫介于大律之間，行事之時，草從風偃焉。咸通末出門生智章等傳講，今亦法嗣存焉。或聞著《手記》，尋且未獲，吁！惜哉！
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唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳
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釋法相，姓俞氏，吳長水人也。天寶中誕育，為孾兒卓異，七歲投師，受經法三浹旬，誦通《法華》全部。弱冠往長安安國寺，得滿足戒，即大曆中也。便於上京習毘尼道，諸部同異，無不該綜，涉十一載，蔚成其業。傳法東歸，請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇，相預臨壇之選。尋充依止，兼眾推為寺綱管，恒施二眾歸戒。行佩漉囊，器不畜長。每有鳥棲于座側，馳斥不去。會昌元年二月十日午時三刻，告弟子清濬、清高：「吾當滅矣。」儼然累足右脇而逝。時眾晝聞管絃清亮，乃天樂也；夕覩異光。春秋八十九，僧臘六十九。四月遷塔于來蘇鄉之原，白塔是也。後弟子率義州刺史曹信、大理司直吳方重修塔，發之，見相遺骨若銅色，舌相不壞若芙蓉焉，齒全四十二。香湯沐之，重葬，蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜，靜弟子行蘊，蘊弟子仁表，表弟子玄杲，杲本清白之僧也，同鴻啟重修靈光一寺，為兵革殘毀之後也。杲公、啟公後偕隱天台習禪觀，相次終于山，焚之皆獲舍利焉。
釋法相，姓俞氏，吳長水人也。天寶中誕育，為孾兒卓異，七歲投師，受經法三浹旬，誦通《法華》全部。弱冠往長安安國寺，得滿足戒，即大曆中也。便於上京習毘尼道，諸部同異，無不該綜，涉十一載，蔚成其業。傳法東歸，請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇，相預臨壇之選。尋充依止，兼眾推為寺綱管，恒施二眾歸戒。行佩漉囊，器不畜長。每有鳥棲于座側，馳斥不去。會昌元年二月十日午時三刻，告弟子清濬、清高：「吾當滅矣。」儼然累足右脇而逝。時眾晝聞管絃清亮，乃天樂也；夕覩異光。春秋八十九，僧臘六十九。四月遷塔于來蘇鄉之原，白塔是也。後弟子率義州刺史曹信、大理司直吳方重修塔，發之，見相遺骨若銅色，舌相不壞若芙蓉焉，齒全四十二。香湯沐之，重葬，蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜，靜弟子行蘊，蘊弟子仁表，表弟子玄杲，杲本清白之僧也，同鴻啟重修靈光一寺，為兵革殘毀之後也。杲公、啟公後偕隱天台習禪觀，相次終于山，焚之皆獲舍利焉。
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唐天台山國清寺文舉傳
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釋文舉，姓張氏，婺州東陽人也。年甫志學，遂投師請法。十九落䰂，始墮息慈。貞元三年，勅度得戒。後十五年間，以《四分律》為學，時術之，晝夜翹勤，遂登講訓。次通《法華經》疏義，得智者之膏腴焉。舉身量六尺餘，其形如山，其貌如玉，靜若止水，動如浮雲。目不迴視，口無戲言，四威儀中，無非律範。丹丘二眾，仰為繩準。其奔走他方聽受者，與佛窟則公禪道並驅而相高也。尋勅為國清寺大德。先是智者大師答隋煬帝問，立「七日金光明道場」，每年九月，遐邇征鎮侯伯差人送供，事既無礙，黑白二眾無遠不屆，人纔填委，飲食闕焉。典座僧患之。大和中主事僧清蘊咨謀於舉，置寺莊田十二頃。自此光明會不聞告乏，舉之功歟！以會昌二年五月化去，門人幼清立塔于寺之西峯。春秋八十三，僧夏五十五。韓乂為碑頌德也。
釋文舉，姓張氏，婺州東陽人也。年甫志學，遂投師請法。十九落䰂，始墮息慈。貞元三年，勅度得戒。後十五年間，以《四分律》為學，時術之，晝夜翹勤，遂登講訓。次通《法華經》疏義，得智者之膏腴焉。舉身量六尺餘，其形如山，其貌如玉，靜若止水，動如浮雲。目不迴視，口無戲言，四威儀中，無非律範。丹丘二眾，仰為繩準。其奔走他方聽受者，與佛窟則公禪道並驅而相高也。尋勅為國清寺大德。先是智者大師答隋煬帝問，立「七日金光明道場」，每年九月，遐邇征鎮侯伯差人送供，事既無礙，黑白二眾無遠不屆，人纔填委，飲食闕焉。典座僧患之。大和中主事僧清蘊咨謀於舉，置寺莊田十二頃。自此光明會不聞告乏，舉之功歟！以會昌二年五月化去，門人幼清立塔于寺之西峯。春秋八十三，僧夏五十五。韓乂為碑頌德也。
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唐會稽開元寺允文傳
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釋允文，字執經，姓朱氏，今秀州嘉禾人也。權輿九歲，厥父云亡，然理命捨文奉佛。師授《維摩》、《法華》二經，敏速之性，再稔皆通，高達之士謂之重理耳。或戲問文曰：「爾出家之後，擬營何事業乎？」率然對曰：「當陟蓮華臺而作師子吼。」或訶誚之曰：「耆宿前敢爾？」或曰：「志欲得大，此子將來未易測也。」至十六歲，削頂周羅，披安陀會。相次裹足西上，投嵩山臨壇大德遠和尚邊，獲無作法，時年二十三矣。是夏即就中京攻相部律宗并《中觀論》，補衣分衛，寒燠四周。既扣義門，必入師室，玄樞律範，尤見精微。大和五年，為思定省，忽歎歸歟。既返故鄉，淹時寢疾，未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講《大涅槃經》，蔚為勝集，文往學焉。星歲未周，鋒芒且露。開成元年，因遊台嶠，止息越之嘉祥寺，眾藉清芬，甄命敷其經律。文戢約聽徒，頗為嚴毅，常訓之曰：「夫苾芻行非家法，具足別解脫，律儀眾同分，是其自性於其形色精進故、怖畏故、防守故。如是，方疾得道果矣！不然，則弟子既墮，師道徒施。」聞其警策，有涕泗交橫，悛心革行，思過半矣。會昌三年，移居靜林寺，專以《涅槃》宣導。屬乎武宗澄汰，例被搜揚。晝披縫掖之衣，夜著縵條之服，罔虧僧行，唯逭俗譏。大中伊始，復振空門，重整法儀，乃隷名開元寺三十人數。七年，寺之耆舊命講律乘。乾符三年丙申秋，罷講，覽藏經。以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝，享齡七十有八，法臘五十五。其年七月十二日葬于石奇山之陽。遺言不許封樹也。初文講演升座，學徒畏憚，喑嗚之際，人皆披靡，乃戒威德之若是。於嘉祥、靜林、今大善三寺，講相疏二十七座，大經二十五座。其為人也：貌古而脩長，銳頂而䵟黑，執持密緻，振鷺在庭，未足方其潔也。然亦獵涉儒、墨，慕白傅自作誌，預著《方墳銘》，藏于篋笥。門人懷益，因尋閱文籍，見而悲咽，遂從先師之志，建小塔焉。後門人懷肅、思寂命名德虛受增加後序。贊寧登會稽，曾禮文真相，見法孫可翔，苦節進修，叶杜多之行。故熟其事迹也。
釋允文，字執經，姓朱氏，今秀州嘉禾人也。權輿九歲，厥父云亡，然理命捨文奉佛。師授《維摩》、《法華》二經，敏速之性，再稔皆通，高達之士謂之重理耳。或戲問文曰：「爾出家之後，擬營何事業乎？」率然對曰：「當陟蓮華臺而作師子吼。」或訶誚之曰：「耆宿前敢爾？」或曰：「志欲得大，此子將來未易測也。」至十六歲，削頂周羅，披安陀會。相次裹足西上，投嵩山臨壇大德遠和尚邊，獲無作法，時年二十三矣。是夏即就中京攻相部律宗并《中觀論》，補衣分衛，寒燠四周。既扣義門，必入師室，玄樞律範，尤見精微。大和五年，為思定省，忽歎歸歟。既返故鄉，淹時寢疾，未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講《大涅槃經》，蔚為勝集，文往學焉。星歲未周，鋒芒且露。開成元年，因遊台嶠，止息越之嘉祥寺，眾藉清芬，甄命敷其經律。文戢約聽徒，頗為嚴毅，常訓之曰：「夫苾芻行非家法，具足別解脫，律儀眾同分，是其自性於其形色精進故、怖畏故、防守故。如是，方疾得道果矣！不然，則弟子既墮，師道徒施。」聞其警策，有涕泗交橫，悛心革行，思過半矣。會昌三年，移居靜林寺，專以《涅槃》宣導。屬乎武宗澄汰，例被搜揚。晝披縫掖之衣，夜著縵條之服，罔虧僧行，唯逭俗譏。大中伊始，復振空門，重整法儀，乃隷名開元寺三十人數。七年，寺之耆舊命講律乘。乾符三年丙申秋，罷講，覽藏經。以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝，享齡七十有八，法臘五十五。其年七月十二日葬于石奇山之陽。遺言不許封樹也。初文講演升座，學徒畏憚，喑嗚之際，人皆披靡，乃戒威德之若是。於嘉祥、靜林、今大善三寺，講相疏二十七座，大經二十五座。其為人也：貌古而脩長，銳頂而䵟黑，執持密緻，振鷺在庭，未足方其潔也。然亦獵涉儒、墨，慕白傅自作誌，預著《方墳銘》，藏于篋笥。門人懷益，因尋閱文籍，見而悲咽，遂從先師之志，建小塔焉。後門人懷肅、思寂命名德虛受增加後序。贊寧登會稽，曾禮文真相，見法孫可翔，苦節進修，叶杜多之行。故熟其事迹也。
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梁京兆西明寺慧則傳(元表)
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釋慧則，姓糜氏，吳郡崑山人也。九歲，博遊才義，總翫儒經。善種發萌，條然厭俗，以大中七年就京西明寺出家。勤知諷誦，皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年，棲法寶大師法席覆講，當年勅補備員大德。咸通三年，就崇聖寺講《俱舍論》并《喪服儀》，出《三界圖》一卷。七年，於祖院代暢師講。十五年，勅署臨壇正員。廣明元年，巢寇犯闕，關中俶擾，出華州下邽避亂。中和二年，至淮南，高公駢召於法雲寺。講罷還吳，刺史楊公苦留，却遊天台山國清寺挂錫。乾寧元年至明州育王寺，撰《塔記》一卷，出《集要記》十二卷。武肅王錢氏命於越州臨壇。以開平二年八月八日示疾坐亡。受生七十四，法臘五十四。窆于鄮山之岡。八戒弟子刺史黃晟營塔。則生常不好訐直，以撝謙推人為上。除講貫外，輪誦經呪，自《法華》已降可三四十本，以資口業。覽大藏教兩遍，講鈔七十遍，《俱舍》、《喪儀》、《論語》各數遍。清苦執持，近古罕有。入室弟子希覺最露鋒頴焉。又元表者，貞諒之士也，言多峭直，好品藻人事，而高義解，從習毘尼，兼勤外學，書史方術，無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆，迨廣明中，神都版蕩，遂出江表，居越州大善寺，講《南山律鈔》。諸郡學人，無不趨集。表義理縱橫，善其談說，每揮麈柄，聽者忘疲，號鑑水闍黎。著《義記》五卷，亦號《鑑水》。出門人清福，冠其首焉。
釋慧則，姓糜氏，吳郡崑山人也。九歲，博遊才義，總翫儒經。善種發萌，條然厭俗，以大中七年就京西明寺出家。勤知諷誦，皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年，棲法寶大師法席覆講，當年勅補備員大德。咸通三年，就崇聖寺講《俱舍論》并《喪服儀》，出《三界圖》一卷。七年，於祖院代暢師講。十五年，勅署臨壇正員。廣明元年，巢寇犯闕，關中俶擾，出華州下邽避亂。中和二年，至淮南，高公駢召於法雲寺。講罷還吳，刺史楊公苦留，却遊天台山國清寺挂錫。乾寧元年至明州育王寺，撰《塔記》一卷，出《集要記》十二卷。武肅王錢氏命於越州臨壇。以開平二年八月八日示疾坐亡。受生七十四，法臘五十四。窆于鄮山之岡。八戒弟子刺史黃晟營塔。則生常不好訐直，以撝謙推人為上。除講貫外，輪誦經呪，自《法華》已降可三四十本，以資口業。覽大藏教兩遍，講鈔七十遍，《俱舍》、《喪儀》、《論語》各數遍。清苦執持，近古罕有。入室弟子希覺最露鋒頴焉。又元表者，貞諒之士也，言多峭直，好品藻人事，而高義解，從習毘尼，兼勤外學，書史方術，無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆，迨廣明中，神都版蕩，遂出江表，居越州大善寺，講《南山律鈔》。諸郡學人，無不趨集。表義理縱橫，善其談說，每揮麈柄，聽者忘疲，號鑑水闍黎。著《義記》五卷，亦號《鑑水》。出門人清福，冠其首焉。
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梁蘇州破山興福寺彥偁傳(壽闍黎)
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釋彥偁，姓龔氏，吳郡常熟人也。揭厲戒律，錙銖塵務，勤求師範，唯善是從。末扣擊《繼宗》記主，得其戶牗，乃於本生地講導，同好鳩聚，律風孔扇，號為毘尼窟宅焉。先是海隅，巫咸氏之遺壤，招真治之舊墟，古寺周圍不全，垝垣而已。甞一夜有虎中獵人箭，伏於寺閣，哮吼不止。偁憫之，忙係鞵，秉炬下閣，言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四，伺其更闌各睡，乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血，顧偁而瞑目焉。質明，獵師朱德就寺尋虎，偁告示其箭，朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重，每設冥齋，召行持明法。時覆肩衣自肱而墮，還自搭上，或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月，終于山房，年九十九歲云。
釋彥偁，姓龔氏，吳郡常熟人也。揭厲戒律，錙銖塵務，勤求師範，唯善是從。末扣擊《繼宗》記主，得其戶牗，乃於本生地講導，同好鳩聚，律風孔扇，號為毘尼窟宅焉。先是海隅，巫咸氏之遺壤，招真治之舊墟，古寺周圍不全，垝垣而已。甞一夜有虎中獵人箭，伏於寺閣，哮吼不止。偁憫之，忙係鞵，秉炬下閣，言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四，伺其更闌各睡，乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血，顧偁而瞑目焉。質明，獵師朱德就寺尋虎，偁告示其箭，朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重，每設冥齋，召行持明法。時覆肩衣自肱而墮，還自搭上，或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月，終于山房，年九十九歲云。
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次壽闍黎者，淮浦左右，貞諒不群，防護正念，時少雙偶。傳南山律鈔極成，不看他面。唐季楊氏奄有廣陵，頻召供施。四遠崇重，食唯正命。不畜盈長，戶不施關。及臨壇度弟子，正秉羯磨，未周三法，忽爾坐亡于覆釜之畔，聞見驚歎歟！
次壽闍黎者，淮浦左右，貞諒不群，防護正念，時少雙偶。傳南山律鈔極成，不看他面。唐季楊氏奄有廣陵，頻召供施。四遠崇重，食唯正命。不畜盈長，戶不施關。及臨壇度弟子，正秉羯磨，未周三法，忽爾坐亡于覆釜之畔，聞見驚歎歟！
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後唐天台山福田寺從禮傳
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釋從禮，襄陽人也。善事父母，頗揚鄉里之譽。迨喪偏親，乃果決捨家，于時年已壯矣。及登具足，請師傳授戒文。念性殊乖，卒難捨本，往往睡魔相撓。禮忿其昏濁，作鐵錐刺額兼掌，由是流血，直逾半稔，方遂誦通。自爾精持律範，造次顛沛必於是。以梁乾化中遊天台，乃挂錫于平田精舍。後推為寺之上座。持重安詳，喜慍不形于色，唯行慈忍。恒示眾曰：「波羅提木叉是我大師，須知出家非戒，則若猿𤣓之脫鎖焉。」每所行持，切於布薩，誡眾令護惜浮囊。時夏亢陽，主事僧來告「將營羅漢齋，奈何園蔬枯悴！請闍黎為祈禱。」禮曰：「但焚香於真君堂。」真君者，周靈王太子，久聞仙去，以仙官受任為桐栢真人、右弼王、領五嶽、司侍帝晨、王子喬來治此山，是故天台山僧坊道觀，皆塑右弼形像，薦以香果而已。自此俗間號為「山王土地」，非也。時主事向仙祠而呪曰：「上座要雨以滋枯悴。」至夜，雲起雨霏，三日而止。又僧厨闕用水槽棧，而山上有赤樹中為材，來白禮。禮曰：「某向真君道去，但庀徒具器以伺之。」無何，大風卒起，曳仆其樹，取用足焉。其感動鬼神，率多此類。兩浙武肅王錢氏聞之，召入州府，建金光明道場，檀施優渥。迴施眾僧，身唯一布納。通夜不寐，一食常坐，且無盈長。同光三年乙酉歲冬十一月入滅，春秋七十九，僧臘五十二。火葬，收舍利，立塔存焉。
釋從禮，襄陽人也。善事父母，頗揚鄉里之譽。迨喪偏親，乃果決捨家，于時年已壯矣。及登具足，請師傳授戒文。念性殊乖，卒難捨本，往往睡魔相撓。禮忿其昏濁，作鐵錐刺額兼掌，由是流血，直逾半稔，方遂誦通。自爾精持律範，造次顛沛必於是。以梁乾化中遊天台，乃挂錫于平田精舍。後推為寺之上座。持重安詳，喜慍不形于色，唯行慈忍。恒示眾曰：「波羅提木叉是我大師，須知出家非戒，則若猿𤣓之脫鎖焉。」每所行持，切於布薩，誡眾令護惜浮囊。時夏亢陽，主事僧來告「將營羅漢齋，奈何園蔬枯悴！請闍黎為祈禱。」禮曰：「但焚香於真君堂。」真君者，周靈王太子，久聞仙去，以仙官受任為桐栢真人、右弼王、領五嶽、司侍帝晨、王子喬來治此山，是故天台山僧坊道觀，皆塑右弼形像，薦以香果而已。自此俗間號為「山王土地」，非也。時主事向仙祠而呪曰：「上座要雨以滋枯悴。」至夜，雲起雨霏，三日而止。又僧厨闕用水槽棧，而山上有赤樹中為材，來白禮。禮曰：「某向真君道去，但庀徒具器以伺之。」無何，大風卒起，曳仆其樹，取用足焉。其感動鬼神，率多此類。兩浙武肅王錢氏聞之，召入州府，建金光明道場，檀施優渥。迴施眾僧，身唯一布納。通夜不寐，一食常坐，且無盈長。同光三年乙酉歲冬十一月入滅，春秋七十九，僧臘五十二。火葬，收舍利，立塔存焉。
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後唐杭州真身寶塔寺景霄傳
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釋景霄，俗姓徐氏，丹丘人也。初之聽涉在表公門，後慕守言闍黎義集，敷演于丹丘。執性嚴毅，寡與人交。狷急自持，多事凌轥，形器惡弱。後納請往金華東白山，獎訓初學。時有江西徽猷律匠，出義記曰《龜鑑錄》，多學彭亨，領徒到霄寺，正值講次當〈持犯篇〉，再三歎賞。自此聲溢價高。每晨滴茶，一旦化為乳焉。著記二十卷，號《簡正》，言以思擇力故，去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏召於臨安故鄉，宰任竹林寺。未幾，命赴北塔寺臨壇，天成二年也。次命住南真身寶塔寺，終焉。遷葬于大慈山塢，以本受師號塔曰清涼是歟。
釋景霄，俗姓徐氏，丹丘人也。初之聽涉在表公門，後慕守言闍黎義集，敷演于丹丘。執性嚴毅，寡與人交。狷急自持，多事凌轥，形器惡弱。後納請往金華東白山，獎訓初學。時有江西徽猷律匠，出義記曰《龜鑑錄》，多學彭亨，領徒到霄寺，正值講次當〈持犯篇〉，再三歎賞。自此聲溢價高。每晨滴茶，一旦化為乳焉。著記二十卷，號《簡正》，言以思擇力故，去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏召於臨安故鄉，宰任竹林寺。未幾，命赴北塔寺臨壇，天成二年也。次命住南真身寶塔寺，終焉。遷葬于大慈山塢，以本受師號塔曰清涼是歟。
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後唐東京相國寺貞峻傳
後唐東京相國寺貞峻傳
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釋貞峻，姓張氏，鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里，其墳楸檟存焉。峻風度寬裕，髫齡不弄。年十四，忽超然離俗，人莫我知。雖二親褰衣，昆弟截路，終弗能沮之，乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發，乍觀可驚。雖背碑覆棊，彼不足多也。未幾，諷徹《淨名》、《仁王》諸經，計數萬言。時同儕戲之曰：「汝是有脚經笥也。」峻辭讓斯題，恭遜而已。及削染為僧形，即聽《俱舍論》，隨講誦頌八品，計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法，因棲封禪寺，今號開寶律院，學新章律疏。二十三，策名講授，長宿稱奇。當大順二年，災相國寺，重樓三門，七寶佛殿，排雲寶閣、文殊殿裏廊，計四百餘間，都為煨燼。時寺眾惶惶，莫知投跡。或曰如請得峻歸寺，寺可成矣。乃相率往今開寶，堅請峻歸充本寺上座。前後數年，重新廊廡，殿宇增華。又請為新章宗主，復開律講，僧尼弟子日有五十餘人，執疏聽采。峻之律行，氷雪相高。暑無裸意，寒止袷衣，食惟知量，清約太過。乾化元年，臨壇秉法。及梁朝革命，所度僧尼計三千餘人。以同光二年夏四月十二日微疾而終。春秋七十八，法臘五十八。葬于寺莊，袝慧雲禪師塔焉。
釋貞峻，姓張氏，鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里，其墳楸檟存焉。峻風度寬裕，髫齡不弄。年十四，忽超然離俗，人莫我知。雖二親褰衣，昆弟截路，終弗能沮之，乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發，乍觀可驚。雖背碑覆棊，彼不足多也。未幾，諷徹《淨名》、《仁王》諸經，計數萬言。時同儕戲之曰：「汝是有脚經笥也。」峻辭讓斯題，恭遜而已。及削染為僧形，即聽《俱舍論》，隨講誦頌八品，計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法，因棲封禪寺，今號開寶律院，學新章律疏。二十三，策名講授，長宿稱奇。當大順二年，災相國寺，重樓三門，七寶佛殿，排雲寶閣、文殊殿裏廊，計四百餘間，都為煨燼。時寺眾惶惶，莫知投跡。或曰如請得峻歸寺，寺可成矣。乃相率往今開寶，堅請峻歸充本寺上座。前後數年，重新廊廡，殿宇增華。又請為新章宗主，復開律講，僧尼弟子日有五十餘人，執疏聽采。峻之律行，氷雪相高。暑無裸意，寒止袷衣，食惟知量，清約太過。乾化元年，臨壇秉法。及梁朝革命，所度僧尼計三千餘人。以同光二年夏四月十二日微疾而終。春秋七十八，法臘五十八。葬于寺莊，袝慧雲禪師塔焉。
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漢錢塘千佛寺希覺傳
漢錢塘千佛寺希覺傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋希覺，字順之，姓商氏，世居晉陵。覺生於溧陽，家系儒墨，屬唐季喪亂，累被剽略，自爾貧窶。嘗傭書于給事中羅隱家，偶問名居，隱曰：「毘陵商家兒，何至於此！」歎息再三，多與雇直，勸歸鄉修學。至年二十五，歎曰：「時不我與。或服冕乘軒，皆一期爾！」忽求出家于溫州開元寺，文德元年也。龍紀中受戒，續揣摩律部，稟教于西明寺慧則律師，時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中，關中喪亂，避地江表，覺始窺其牆，終見室家瓌富。以則出《集要記》解南山鈔，不稱所懷。何耶？古德妄相穿鑿，各競師門，流宕忘返，覺遂著記廣之，曰《增暉錄》，蓋取曹植云「螢燭末光，增暉日月。」謙言增暉《集要》之日月也，二十卷成部。浙之東西，盛行斯錄。暨乎則公長往，乃講訓于永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡，深禮重焉。尋為愚僧所誣愬，釋而不問，徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍，召為寺主，借紫，私署曰文光大師焉。四方學者騁騖而臻。覺外學偏多，長於《易》道，著《會釋記》二十卷，解《易》，至上、下〈繫〉及末文甚備。常為人敷演此經，付授于都僧正贊寧。及乎老病，乞解見任僧職。既遂所懷，唯嘯傲山房，以吟詠為樂。年八十一，然猶抄書籍異本，曾無告倦。未終之前，捨衣物，作現前僧得施，復普飯一城僧。自此困憊，每睡，見有一人純衣紫服，肌膚軟弱如綿纊焉，意似相伴。纔欲召弟子將至，此人舒徐下床，後還如故。親向贊寧說此，某知是天人耳。囑託言畢而絕，享年八十五。生常所著擬江東《讒書》五卷，《雜詩賦》十五卷，注林鼎《金陵懷古》百韻詩、雜體四十章。覺之執持，未嘗弛放，勤於講訓，切於進修。學則彌老而不休，官則奉身而知退，可謂高尚其事，名節俱全，長者之風，藹然如在。所居號釋氏西齋，慕吳兢之蘊積編簡焉。
釋希覺，字順之，姓商氏，世居晉陵。覺生於溧陽，家系儒墨，屬唐季喪亂，累被剽略，自爾貧窶。嘗傭書于給事中羅隱家，偶問名居，隱曰：「毘陵商家兒，何至於此！」歎息再三，多與雇直，勸歸鄉修學。至年二十五，歎曰：「時不我與。或服冕乘軒，皆一期爾！」忽求出家于溫州開元寺，文德元年也。龍紀中受戒，續揣摩律部，稟教于西明寺慧則律師，時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中，關中喪亂，避地江表，覺始窺其牆，終見室家瓌富。以則出《集要記》解南山鈔，不稱所懷。何耶？古德妄相穿鑿，各競師門，流宕忘返，覺遂著記廣之，曰《增暉錄》，蓋取曹植云「螢燭末光，增暉日月。」謙言增暉《集要》之日月也，二十卷成部。浙之東西，盛行斯錄。暨乎則公長往，乃講訓于永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡，深禮重焉。尋為愚僧所誣愬，釋而不問，徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍，召為寺主，借紫，私署曰文光大師焉。四方學者騁騖而臻。覺外學偏多，長於《易》道，著《會釋記》二十卷，解《易》，至上、下〈繫〉及末文甚備。常為人敷演此經，付授于都僧正贊寧。及乎老病，乞解見任僧職。既遂所懷，唯嘯傲山房，以吟詠為樂。年八十一，然猶抄書籍異本，曾無告倦。未終之前，捨衣物，作現前僧得施，復普飯一城僧。自此困憊，每睡，見有一人純衣紫服，肌膚軟弱如綿纊焉，意似相伴。纔欲召弟子將至，此人舒徐下床，後還如故。親向贊寧說此，某知是天人耳。囑託言畢而絕，享年八十五。生常所著擬江東《讒書》五卷，《雜詩賦》十五卷，注林鼎《金陵懷古》百韻詩、雜體四十章。覺之執持，未嘗弛放，勤於講訓，切於進修。學則彌老而不休，官則奉身而知退，可謂高尚其事，名節俱全，長者之風，藹然如在。所居號釋氏西齋，慕吳兢之蘊積編簡焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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周東京相國寺澄楚傳
周東京相國寺澄楚傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋澄楚，姓宗氏，不知何許人也。爰祖暨考，偕賁丘園，高蹈不仕。母趙氏妊楚也，忽畏羶臊之臭。及乎誕生之夕，光爛充室，隣落咸驚。洎當七歲，親黨携之入寺，見佛像，輒嗟歎而作禮。歸家問父曰：「唯佛獨爾？餘者如何？」父曰：「蠢動皆佛，何況人矣？」楚曰：「兒願學佛，聊報二親劬勞。」其父默而許旃。至十歲，於相國寺禮智明為師。未幾，有童子聚戲而招誘之，楚曰：「汝何愚騃！好嬉戲耶？且雪山善財亦童子，還如是否？」旁有聞者奇之曰：「子異日成法門偉器必矣。」受具已來，習新章律部，獨能趣入毘奈耶窟穴。然其擊難酬答，露牙伸爪，時號律虎焉。王公大人請益者，日且眾矣。晉高祖聞而欽仰，詔入內道場，賜紫袈裟，尋署大師，號真法焉。自此皇宮妃主有慕法者求出家，命楚落髮度戒。表裏氷霜，更無他物，命為《新章律》宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終，首北面西，示佛涅槃相也。俗齡七十一，僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等依西域法焚之，得碎身，分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎作《舍利塔記》焉。
釋澄楚，姓宗氏，不知何許人也。爰祖暨考，偕賁丘園，高蹈不仕。母趙氏妊楚也，忽畏羶臊之臭。及乎誕生之夕，光爛充室，隣落咸驚。洎當七歲，親黨携之入寺，見佛像，輒嗟歎而作禮。歸家問父曰：「唯佛獨爾？餘者如何？」父曰：「蠢動皆佛，何況人矣？」楚曰：「兒願學佛，聊報二親劬勞。」其父默而許旃。至十歲，於相國寺禮智明為師。未幾，有童子聚戲而招誘之，楚曰：「汝何愚騃！好嬉戲耶？且雪山善財亦童子，還如是否？」旁有聞者奇之曰：「子異日成法門偉器必矣。」受具已來，習新章律部，獨能趣入毘奈耶窟穴。然其擊難酬答，露牙伸爪，時號律虎焉。王公大人請益者，日且眾矣。晉高祖聞而欽仰，詔入內道場，賜紫袈裟，尋署大師，號真法焉。自此皇宮妃主有慕法者求出家，命楚落髮度戒。表裏氷霜，更無他物，命為《新章律》宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終，首北面西，示佛涅槃相也。俗齡七十一，僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等依西域法焚之，得碎身，分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎作《舍利塔記》焉。
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系曰：楚師明律，時號宗主者何？通曰：「律有三宗，礪、素、宣是歟。宗各有主，故云也。」觀夫是名也，豈無稽古乎？通曰：「『宗主』二字，出《阿含經》也。」
系曰：楚師明律，時號宗主者何？通曰：「律有三宗，礪、素、宣是歟。宗各有主，故云也。」觀夫是名也，豈無稽古乎？通曰：「『宗主』二字，出《阿含經》也。」
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論曰：
論曰：
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原夫人有人法，禁戒、威儀是也；天有天法，光潔、靜慮是也。我佛利見，據于大千，化境斯寬，法門必眾。舉其會要，不過戒也、定也、慧也。此三為路，出其生死之鄉；專一為門，通其涅槃之域。若乃資乎急用，在乎毘尼。毘尼防閑三業，三業皆淨，六塵自祛。聖賢踐修，何莫由斯道也？故《論》云：「生死流轉者三縛縛心，心難解脫。」當知此唯善說法律，能令解脫，非由惡說。因是而窺，禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨，則彰離垢之名；辟支戒完，則引無師之智；聲聞戒足，時俱解脫而可期；內眾戒堅，招感人天之不墜。由是觀之，戒法之時大矣哉！自所推能，從言索理，則毘尼也，木叉也。因則聲教律焉，果則別解脫焉。直以時論，三世諸佛咸同制也；橫從界說，十方淨剎悉共行之。所以優波離、過去七佛，咸以戒律囑累之。《論》云：「戒如捉賊，善擒制也。定如縛賊，用機械也。慧如殺賊，清道路也。」以此成功立効，克取究盡三菩提者，決達清靜之域也。戒律之功，功無與比。矧以此法在師而不在資，唯聞佛制；行內而不通外，無許俗傳。故曰：「曲授祕方，賜諸內眾。」事有懸合，物宜象求，在乎家人，嚴君設訓。家人嗃嗃，同佛制教焉；婦子嘻嘻，同佛聽門矣。一聽一制，見其猛以濟寬；一陰一陽，見其開物成務。夫如是，知戒律是佛之家法明矣！大則三聚感三身於果中，小則形俱持盡形於因地。受既如是，隨則若何？有威儀焉，有細行焉。為有順違，乃生持犯，由是繁廣，因事制宜。
原夫人有人法，禁戒、威儀是也；天有天法，光潔、靜慮是也。我佛利見，據于大千，化境斯寬，法門必眾。舉其會要，不過戒也、定也、慧也。此三為路，出其生死之鄉；專一為門，通其涅槃之域。若乃資乎急用，在乎毘尼。毘尼防閑三業，三業皆淨，六塵自祛。聖賢踐修，何莫由斯道也？故《論》云：「生死流轉者三縛縛心，心難解脫。」當知此唯善說法律，能令解脫，非由惡說。因是而窺，禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨，則彰離垢之名；辟支戒完，則引無師之智；聲聞戒足，時俱解脫而可期；內眾戒堅，招感人天之不墜。由是觀之，戒法之時大矣哉！自所推能，從言索理，則毘尼也，木叉也。因則聲教律焉，果則別解脫焉。直以時論，三世諸佛咸同制也；橫從界說，十方淨剎悉共行之。所以優波離、過去七佛，咸以戒律囑累之。《論》云：「戒如捉賊，善擒制也。定如縛賊，用機械也。慧如殺賊，清道路也。」以此成功立効，克取究盡三菩提者，決達清靜之域也。戒律之功，功無與比。矧以此法在師而不在資，唯聞佛制；行內而不通外，無許俗傳。故曰：「曲授祕方，賜諸內眾。」事有懸合，物宜象求，在乎家人，嚴君設訓。家人嗃嗃，同佛制教焉；婦子嘻嘻，同佛聽門矣。一聽一制，見其猛以濟寬；一陰一陽，見其開物成務。夫如是，知戒律是佛之家法明矣！大則三聚感三身於果中，小則形俱持盡形於因地。受既如是，隨則若何？有威儀焉，有細行焉。為有順違，乃生持犯，由是繁廣，因事制宜。
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及佛泥丸，集成律藏。初唯水乳相合，一家之業無殊；後則參、辰各墟，五部之分不類。夢㲲之占徵矣，《宗輪》之論作焉。剡浮樹高，分影猶歸於月窟；阿耨池溢，下流須到於孟津。迨夫大教東傳，梵書西至。甘露本天人之食，漢土爭甞；金烏還海上之飛，東方舊識。除經已譯，問律何傳？起後漢靈帝建寧三年，初翻《義決律》。次有比丘諸禁律至，即曹魏法時三藏遊于許洛，覩魏土僧無律範，於嘉平中譯《羯磨僧祇戒》本，此乃此方戒律之始也。自爾《薩婆多律》，先化關中；《五分》、《僧祇》，風行雨施；迦葉遺部，戒本獨來；《婆麁富羅》，聞名而已。況乎《僧祇部》者，法顯齎歸，諸師判注，云是根本大眾所傳，非是百載五宗也。今著傳家疑其未可。何耶？所覽《僧祇》現本，止三十卷文，因有數疑：一、本小而末大(謂諸部文多，《僧祇》卷略)；二、中不含五部意；三、不應《大集》懸記也。或曰：「此略本傳此方，猶《法華》、《華嚴》等經，鉅萬億頌中略出一分也。《僧祇》亦爾。」
及佛泥丸，集成律藏。初唯水乳相合，一家之業無殊；後則參、辰各墟，五部之分不類。夢㲲之占徵矣，《宗輪》之論作焉。剡浮樹高，分影猶歸於月窟；阿耨池溢，下流須到於孟津。迨夫大教東傳，梵書西至。甘露本天人之食，漢土爭甞；金烏還海上之飛，東方舊識。除經已譯，問律何傳？起後漢靈帝建寧三年，初翻《義決律》。次有比丘諸禁律至，即曹魏法時三藏遊于許洛，覩魏土僧無律範，於嘉平中譯《羯磨僧祇戒》本，此乃此方戒律之始也。自爾《薩婆多律》，先化關中；《五分》、《僧祇》，風行雨施；迦葉遺部，戒本獨來；《婆麁富羅》，聞名而已。況乎《僧祇部》者，法顯齎歸，諸師判注，云是根本大眾所傳，非是百載五宗也。今著傳家疑其未可。何耶？所覽《僧祇》現本，止三十卷文，因有數疑：一、本小而末大(謂諸部文多，《僧祇》卷略)；二、中不含五部意；三、不應《大集》懸記也。或曰：「此略本傳此方，猶《法華》、《華嚴》等經，鉅萬億頌中略出一分也。《僧祇》亦爾。」
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又說「《曇無德律》譯有重單，準《僧傳》止覺明口誦也。若據《律序》，有支法領重譯之文焉。」如此古今相競，且無指歸，以義交徵，其辭必息。尋律文本，即知異同，如眾學戒初題云「尸叉罽賴尼」、「如破伊蘭葉」，言此是覺明本也。如言「式叉迦羅尼」、「如破伊羅葉」，即是支法領本也。又一本三十卷，一本六十卷——謂紙墨分開不定，非也！分三十為六十，不其太相懸謬矣？若斯二譯，皂白已分！復次元魏已前，諸受戒者用四分羯磨納戒；及乎行事，即依諸律為隨。何異乎執左氏經本專循公羊之傳文也？至魏孝文世，有法聰律匠於北臺山始手披口釋，道覆律師隨聽抄記，遂成義疏。權輿既爾，肯構繁乎？天輪而只候中星，大鼎而唯提附耳。鄴中法礪，唐世懷素，新、舊兩名，各擅其美。礪乃《成實》有部，受體雙陳；素唯尋祖《薩婆》，開宗獨步。其有終南上士，澄照大師，肹蠁三生，逡巡千里，交接天人之際，優遊果證之中，知無不為，繩愆糾謬，以護持教法為己任者，實一代之偉人焉。是以天下言行事者，以南山為司南矣。丁乎大曆，新、舊疏家互相短長，勅集三宗律師，重加定奪。時如淨為宗主，判定二家，當建中中，始言楷正，號《僉定疏》是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫，殊塗同歸，師資尚異。至若成公演化，靈㠋敷揚，不離三輔之間，俱僝百工之巧。文綱、道岸自北徂南，發正輔篇，從微至著，道流吳會，實賴伊人。淨公作評家之師，源尚致感通之瑞，或抗表論沒官之物，或成圖證結界之非，或傑立一方，或才雄七眾，述鋒芒之義記，出豕亥之疑文。或𣂊帖紛拏，或整齊齟齬，若匪乘時之哲，便應逸氣之英。不令像運之中微，降年唯永；終使壽星之下照，法命唯長。道假人揚，其在茲矣。近以提河水味，轉不如前；座像塵埋，仍觀更沒。大小乘之交惡，上中下之相凌，活寄四邪，行違七聚，威儀既缺，生善全虧。謂律為不急之文，放僧落自由之地，馬令脫轡，象闕施鉤，不習律儀，難調象馬。遂令教法日見凌夷，短則行果微亡，折則年齡減少，合夫〈洪範〉中凶、短、折也！又曰「慈父多敗子」，脫或翻惡歸善，變犯成持，或眾主之勸修，或名師之訓導，假王臣之外護，必法教之中興。如是則同五福中之一壽、五考終命歟！又曰「嚴家無格虜」，故云毘尼是正法之壽命焉。此科所班，乃是鍊金液轉還丹之手，勸人服之，使其近添其壽，遠則昇仙。故我世尊凡制一戒，獲其十利功德，意在令正法久住耳。
又說「《曇無德律》譯有重單，準《僧傳》止覺明口誦也。若據《律序》，有支法領重譯之文焉。」如此古今相競，且無指歸，以義交徵，其辭必息。尋律文本，即知異同，如眾學戒初題云「尸叉罽賴尼」、「如破伊蘭葉」，言此是覺明本也。如言「式叉迦羅尼」、「如破伊羅葉」，即是支法領本也。又一本三十卷，一本六十卷——謂紙墨分開不定，非也！分三十為六十，不其太相懸謬矣？若斯二譯，皂白已分！復次元魏已前，諸受戒者用四分羯磨納戒；及乎行事，即依諸律為隨。何異乎執左氏經本專循公羊之傳文也？至魏孝文世，有法聰律匠於北臺山始手披口釋，道覆律師隨聽抄記，遂成義疏。權輿既爾，肯構繁乎？天輪而只候中星，大鼎而唯提附耳。鄴中法礪，唐世懷素，新、舊兩名，各擅其美。礪乃《成實》有部，受體雙陳；素唯尋祖《薩婆》，開宗獨步。其有終南上士，澄照大師，肹蠁三生，逡巡千里，交接天人之際，優遊果證之中，知無不為，繩愆糾謬，以護持教法為己任者，實一代之偉人焉。是以天下言行事者，以南山為司南矣。丁乎大曆，新、舊疏家互相短長，勅集三宗律師，重加定奪。時如淨為宗主，判定二家，當建中中，始言楷正，號《僉定疏》是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫，殊塗同歸，師資尚異。至若成公演化，靈㠋敷揚，不離三輔之間，俱僝百工之巧。文綱、道岸自北徂南，發正輔篇，從微至著，道流吳會，實賴伊人。淨公作評家之師，源尚致感通之瑞，或抗表論沒官之物，或成圖證結界之非，或傑立一方，或才雄七眾，述鋒芒之義記，出豕亥之疑文。或𣂊帖紛拏，或整齊齟齬，若匪乘時之哲，便應逸氣之英。不令像運之中微，降年唯永；終使壽星之下照，法命唯長。道假人揚，其在茲矣。近以提河水味，轉不如前；座像塵埋，仍觀更沒。大小乘之交惡，上中下之相凌，活寄四邪，行違七聚，威儀既缺，生善全虧。謂律為不急之文，放僧落自由之地，馬令脫轡，象闕施鉤，不習律儀，難調象馬。遂令教法日見凌夷，短則行果微亡，折則年齡減少，合夫〈洪範〉中凶、短、折也！又曰「慈父多敗子」，脫或翻惡歸善，變犯成持，或眾主之勸修，或名師之訓導，假王臣之外護，必法教之中興。如是則同五福中之一壽、五考終命歟！又曰「嚴家無格虜」，故云毘尼是正法之壽命焉。此科所班，乃是鍊金液轉還丹之手，勸人服之，使其近添其壽，遠則昇仙。故我世尊凡制一戒，獲其十利功德，意在令正法久住耳。
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宋高僧傳卷第十六
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