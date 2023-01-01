宋高僧傳卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

明律篇第四之三(正傳十九人附見二人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明律篇第四之三(正傳十九人附見二人)

唐朔方龍興寺辯才傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朔方龍興寺辯才傳

釋辯才，姓李氏，襄陽人也。母氏妊之，倏惡葷血，冥然一食，虛淡終辰。及其誕彌，異香盈室，宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記，每受經法，必以等身為限，字不重問，義不再思。師甚器之。年十六，遂削髮，隷本州大雲寺。次乃周遊列郡，登陟名山，就荊州玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師，法門具瞻，師資表率，遂伏膺請業。有疑必決，無義不通，廁于二宗，推為上首。天寶十四載，玄宗以北方人也，稟剛氣，多訛風，列剎之中，餘習騎射，有教無類，何可止息。詔以才為教誡，臨壇度人。至德初，肅宗即位是邦也。宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺，詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵，革獫狁之風，循毘尼之道。復命為國建法華道場。及駕迴，既復兩京，累降璽書，末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年，賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎，內贔金革。才勸勉毳裘，不誅華族。大曆三載追入充章信寺大德。時府帥虢國常公素仰才名，與護戎任公，時親道論。十三年冬，現身有疾，至暮冬八日，垂誡門徒已，安坐繩床，默然歸滅，春秋五十六。越已未歲二月遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒從役于城上，其夜未渠，聞管絃之聲自西至，乃天樂也。異香從空散下，則生淨方之兆也。才自長安而旋于塞上，既受虢公知遇，大營福業，成此精廬，皆才之敦勸矣。勅諡大師曰能覺，仍賜紫衣一副，追遠之榮，聲聞塞外。天復中廷尉評王儋為碑頌德云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋辯才，姓李氏，襄陽人也。母氏妊之，倏惡葷血，冥然一食，虛淡終辰。及其誕彌，異香盈室，宗黨怪焉。七歲依峴山寂禪師出家。厥長者明記，每受經法，必以等身為限，字不重問，義不再思。師甚器之。年十六，遂削髮，隷本州大雲寺。次乃周遊列郡，登陟名山，就荊州玉泉寺納具戒。聞長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師，法門具瞻，師資表率，遂伏膺請業。有疑必決，無義不通，廁于二宗，推為上首。天寶十四載，玄宗以北方人也，稟剛氣，多訛風，列剎之中，餘習騎射，有教無類，何可止息。詔以才為教誡，臨壇度人。至德初，肅宗即位是邦也。宰臣杜鴻漸奏才住龍興寺，詔加朔方管內教授大德。俾其訓勵，革獫狁之風，循毘尼之道。復命為國建法華道場。及駕迴，既復兩京，累降璽書，末塗尤於大乘頓教留心。永泰二年，賊臣僕固懷恩外招誘蕃戎，內贔金革。才勸勉毳裘，不誅華族。大曆三載追入充章信寺大德。時府帥虢國常公素仰才名，與護戎任公，時親道論。十三年冬，現身有疾，至暮冬八日，垂誡門徒已，安坐繩床，默然歸滅，春秋五十六。越已未歲二月遷神於寺內西北隅。先是有邑子石顒從役于城上，其夜未渠，聞管絃之聲自西至，乃天樂也。異香從空散下，則生淨方之兆也。才自長安而旋于塞上，既受虢公知遇，大營福業，成此精廬，皆才之敦勸矣。勅諡大師曰能覺，仍賜紫衣一副，追遠之榮，聲聞塞外。天復中廷尉評王儋為碑頌德云。

唐京師章信寺道澄傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師章信寺道澄傳

釋道澄，姓梁氏，京兆人也。父涉中書舍人。生而奇表，輒惡葷肴，出家如歸，無所顧戀。忽遇禪僧，摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨，冥合律範，號律沙彌也。受具之後，習聽《南山律》於諸學處，微其玷缺。然性都率略，住寺不恒，或奉恩、莊嚴、草堂等寺，所到便居，護生為切。建中二年，坐夏於雲陽山，有虎哮吼入其門。澄徐語之，其虎搖尾襵耳而退。徙居章信寺，或問其故，澄曰：「出家者可滯一方乎？西域三時分房，俾無貪著，『觀門』易立矣。不然者，豈通方廣恕乎？」貞元二年二月八日，帝於寺受菩薩戒，京甸傾瞻，賜賚隆洽，所受而迴施二田矣。五年，帝幸其寺，問澄修心法門。又勅為妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月，勅賜號曰大圓。十九年九月十八日，終于此寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道澄，姓梁氏，京兆人也。父涉中書舍人。生而奇表，輒惡葷肴，出家如歸，無所顧戀。忽遇禪僧，摩頂與立名曰道澄。缾錫常隨，冥合律範，號律沙彌也。受具之後，習聽《南山律》於諸學處，微其玷缺。然性都率略，住寺不恒，或奉恩、莊嚴、草堂等寺，所到便居，護生為切。建中二年，坐夏於雲陽山，有虎哮吼入其門。澄徐語之，其虎搖尾襵耳而退。徙居章信寺，或問其故，澄曰：「出家者可滯一方乎？西域三時分房，俾無貪著，『觀門』易立矣。不然者，豈通方廣恕乎？」貞元二年二月八日，帝於寺受菩薩戒，京甸傾瞻，賜賚隆洽，所受而迴施二田矣。五年，帝幸其寺，問澄修心法門。又勅為妃主嬪御受菩薩戒。十六年四月，勅賜號曰大圓。十九年九月十八日，終于此寺焉。

唐鐘陵龍興寺清徹傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鐘陵龍興寺清徹傳

釋清徹，未知何許人也。周遊律肆，密護根門，即無常師，唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恒律師，親乎閫奧，深該理致，而鐘華望，無不推稱。憲宗元和八年癸巳中，約志著記二十卷，亦鳩聚諸家要當之說，解南山鈔，號《集義》焉，或云《後堂》。至十年畢簡。今豫章、武昌、晉陵講士多行此義。甞覽此記，繁廣是宗。徹未知其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋清徹，未知何許人也。周遊律肆，密護根門，即無常師，唯善是與。初於吳苑開元寺北院道恒律師，親乎閫奧，深該理致，而鐘華望，無不推稱。憲宗元和八年癸巳中，約志著記二十卷，亦鳩聚諸家要當之說，解南山鈔，號《集義》焉，或云《後堂》。至十年畢簡。今豫章、武昌、晉陵講士多行此義。甞覽此記，繁廣是宗。徹未知其終。

系曰：徹公言行，無乃太簡乎？通曰：「繁略有據，名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶？蓋唐虞之前，史氏淳略，後世何述焉？今不遂富贍，職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均，必祛誚讓焉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：徹公言行，無乃太簡乎？通曰：「繁略有據，名實錄也。昔太史公可弗欲廣三五之世事耶？蓋唐虞之前，史氏淳略，後世何述焉？今不遂富贍，職由此也。又與弗來赴告不書同也。諸有繁略不均，必祛誚讓焉。」

唐撫州景雲寺上恒傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐撫州景雲寺上恒傳

釋上恒，姓饒氏，臨川南城人也。童而有知，志學之年，發心捨家，從母黨在空門而求攝受，教誦佛典，日計千言。壯齒，從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦。大曆中，不去父母之邦，請隷于景雲寺。修習無虧，亟淹年序。《南山事鈔》，講貫尤專。貞元初，徙居豫章龍興寺，與廬阜法真、天台靈祐、荊門法裔、興果神湊、建昌慧璡遊也，塤箎合韻，水乳相資。法付王臣，故與姜相國公輔、顏魯公真卿、楊憑、韋丹四君友善。提振禁防，故講《四分律》，而遷善滅罪者無央數眾。坐甘露壇二十許年，十有八會，救拔群生，剡浮東震，男女得度者一萬五千餘人。元和十年，微云乖悆，十月己亥，化于廬山東林寺，歸全身于南岡石墳。住世七十七年，安居五十五夏。門人等樹松柏，太原白居易為石塔銘云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋上恒，姓饒氏，臨川南城人也。童而有知，志學之年，發心捨家，從母黨在空門而求攝受，教誦佛典，日計千言。壯齒，從南嶽大圓大師納戒而聽涉精苦。大曆中，不去父母之邦，請隷于景雲寺。修習無虧，亟淹年序。《南山事鈔》，講貫尤專。貞元初，徙居豫章龍興寺，與廬阜法真、天台靈祐、荊門法裔、興果神湊、建昌慧璡遊也，塤箎合韻，水乳相資。法付王臣，故與姜相國公輔、顏魯公真卿、楊憑、韋丹四君友善。提振禁防，故講《四分律》，而遷善滅罪者無央數眾。坐甘露壇二十許年，十有八會，救拔群生，剡浮東震，男女得度者一萬五千餘人。元和十年，微云乖悆，十月己亥，化于廬山東林寺，歸全身于南岡石墳。住世七十七年，安居五十五夏。門人等樹松柏，太原白居易為石塔銘云。

唐錢塘永福寺慧琳傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐錢塘永福寺慧琳傳

釋慧琳，字抱玉，俗姓柯，新安人也。丱齡受業于靈隱西峯，為金和尚弟子，所傳法要，斷無重問。大曆初，受具足戒於靈山會，習學三教，一領無遺。不樂聲華，止好泉石，一入天眼二十餘年。天眼即天目也，其山高三千丈，周圍三百里，與天柱、廬阜等相儔匹。上有二湖，謂為左右目，登涉艱阻，數日乃到巔頂。多蛟龍，池潭三所。最上池，人不可近，氣臭逆人，不可久視。或說山神作白鹿形，每五月與震澤龍會，必暴風雨焉。琳居此，率多妖異，而心不撓。元和丁亥，太守禮部員外城南杜陟請出永福寺登壇。至己丑歲春，刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇。度人畢，歸寺講訓生徒，向二十載。郡守左司郎中陸則、刑部侍郎楊憑、給事中盧元輔、中書舍人白居易、太府卿李幼公、刑部郎中崔鄯、刑部郎中路異相繼九邦伯，皆以公退至院，致禮稽問佛法宗意，染指性相。此諸名公簪組上流，辭學高度，或號毘曇孔子，或名勝力菩薩，非琳何以感動哉？太和六年四月二十五日示滅，享壽八十有三，法臘六十四。以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽，碼碯坡之左，石塔巋然存矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧琳，字抱玉，俗姓柯，新安人也。丱齡受業于靈隱西峯，為金和尚弟子，所傳法要，斷無重問。大曆初，受具足戒於靈山會，習學三教，一領無遺。不樂聲華，止好泉石，一入天眼二十餘年。天眼即天目也，其山高三千丈，周圍三百里，與天柱、廬阜等相儔匹。上有二湖，謂為左右目，登涉艱阻，數日乃到巔頂。多蛟龍，池潭三所。最上池，人不可近，氣臭逆人，不可久視。或說山神作白鹿形，每五月與震澤龍會，必暴風雨焉。琳居此，率多妖異，而心不撓。元和丁亥，太守禮部員外城南杜陟請出永福寺登壇。至己丑歲春，刺史兵部郎中裴常棣召臨天竺寺壇。度人畢，歸寺講訓生徒，向二十載。郡守左司郎中陸則、刑部侍郎楊憑、給事中盧元輔、中書舍人白居易、太府卿李幼公、刑部郎中崔鄯、刑部郎中路異相繼九邦伯，皆以公退至院，致禮稽問佛法宗意，染指性相。此諸名公簪組上流，辭學高度，或號毘曇孔子，或名勝力菩薩，非琳何以感動哉？太和六年四月二十五日示滅，享壽八十有三，法臘六十四。以其年五月十二日葬于今永安寺西山之陽，碼碯坡之左，石塔巋然存矣。

唐江州興果寺神湊傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐江州興果寺神湊傳

釋神湊，姓成氏，京兆藍田人也。生而奇秀，丱角出塵，遠慕戒律，祈南嶽希操師受具，復參鐘陵大寂禪師。然則志在《楞嚴經》，行在《四分律》，其他諸教，餘力則通。大曆八年，制懸經、論、律三科策試天下出家者，中等第方度。湊應是選，詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺，即雁門賈遠之舊道場也，有甘露戒壇、白蓮池在焉。既居是，嗣興佛事，雖經論資神，終研律成務。湊羸瘠，視之頹然，州將門人醫療，而不願進藥。元和十二年九月遘疾，二十六日儼然坐終于寺。十月十九日，門人奉全身窆于寺西道北，祔雁門墳左——若僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四，夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪，以勇健力撾無畏鼓，故登壇秉法垂三十年，一盂而食，一榻而居，衣縫枲麻，坐薦藁秸。由茲檀施臻集于躬，即迴入常住無盡財中，與眾共之。每夜捧鑪秉燭，行道禮佛，徇十二時，少有廢闕，如是經四十五載。生常遇白樂天為典午于郡，相善。及終，悲悼，作《塔銘》云：「本結菩提香火社，共嫌煩惱電泡身，不須惆悵隨師去，先請西方作主人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋神湊，姓成氏，京兆藍田人也。生而奇秀，丱角出塵，遠慕戒律，祈南嶽希操師受具，復參鐘陵大寂禪師。然則志在《楞嚴經》，行在《四分律》，其他諸教，餘力則通。大曆八年，制懸經、論、律三科策試天下出家者，中等第方度。湊應是選，詔配九江興果精舍。後從僧望移居東林寺，即雁門賈遠之舊道場也，有甘露戒壇、白蓮池在焉。既居是，嗣興佛事，雖經論資神，終研律成務。湊羸瘠，視之頹然，州將門人醫療，而不願進藥。元和十二年九月遘疾，二十六日儼然坐終于寺。十月十九日，門人奉全身窆于寺西道北，祔雁門墳左——若僧詮葬近郭文之墓也。春秋七十四，夏臘五十一。湊以精進心脂不退輪，以勇健力撾無畏鼓，故登壇秉法垂三十年，一盂而食，一榻而居，衣縫枲麻，坐薦藁秸。由茲檀施臻集于躬，即迴入常住無盡財中，與眾共之。每夜捧鑪秉燭，行道禮佛，徇十二時，少有廢闕，如是經四十五載。生常遇白樂天為典午于郡，相善。及終，悲悼，作《塔銘》云：「本結菩提香火社，共嫌煩惱電泡身，不須惆悵隨師去，先請西方作主人。」

唐京兆聖壽寺慧靈傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆聖壽寺慧靈傳

釋慧靈，未詳何許人也。幼脫塵機，勤從誦習，及當應法，戒品方圓，銳意毘尼，探賾持犯，以行副解，心口相符。由是講訓，名望翕如也。人皆奉畏，神明如也。大中七年，宣宗幸莊嚴寺，禮佛牙，登大塔，宣問耆年，乃賜紫衣。其年六月，勅補靈為新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺，乃下勅曰：「朕以政閑賞景，幸于莊嚴，其寺複殿重廊，連甍比棟，幽房祕宇，窈窕疏通，密竹翠松，垂陰擢秀，行而迷道，天下梵宮，高明寡匹。當建之時，以京城西昆明池勢微下，乃建木浮圖，高三百尺。藩邸之時，遊此伽藍，覩斯勝事。其總持寺，大業中立，規制與莊嚴寺正同，今容像則毀，忍草隨荒，香徑蕪侵，尚存基址。其寺宜許重建，以副予心。」三月十一日，令三教首座辯章勾當修寺，及畢工，推靈為綱任，崇聖寺賜紫叡川充寺主，福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職，清眾咸序，帝所欽重。寺中常貢梨華蜜，其色白，其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義，則可年百奇歲矣！如不見不空，良賁乃春秋夏臘無理知焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧靈，未詳何許人也。幼脫塵機，勤從誦習，及當應法，戒品方圓，銳意毘尼，探賾持犯，以行副解，心口相符。由是講訓，名望翕如也。人皆奉畏，神明如也。大中七年，宣宗幸莊嚴寺，禮佛牙，登大塔，宣問耆年，乃賜紫衣。其年六月，勅補靈為新寺上座矣。帝望寺西北廢總持寺，乃下勅曰：「朕以政閑賞景，幸于莊嚴，其寺複殿重廊，連甍比棟，幽房祕宇，窈窕疏通，密竹翠松，垂陰擢秀，行而迷道，天下梵宮，高明寡匹。當建之時，以京城西昆明池勢微下，乃建木浮圖，高三百尺。藩邸之時，遊此伽藍，覩斯勝事。其總持寺，大業中立，規制與莊嚴寺正同，今容像則毀，忍草隨荒，香徑蕪侵，尚存基址。其寺宜許重建，以副予心。」三月十一日，令三教首座辯章勾當修寺，及畢工，推靈為綱任，崇聖寺賜紫叡川充寺主，福壽寺臨壇大德賜紫玄暢充都維那。靈居寺職，清眾咸序，帝所欽重。寺中常貢梨華蜜，其色白，其味愈常蠟房所取者。靈居新寺終矣。究其靈公如曾預代宗永泰中參譯證義，則可年百奇歲矣！如不見不空，良賁乃春秋夏臘無理知焉。

唐吳郡破山寺常達傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳郡破山寺常達傳

釋常達，字文舉，俗姓顧，海隅人也。發跡何陽、大福山，遊學江淮諸勝寺。達允迪中和，克完戒法，專講南山律鈔。後求《涅槃》圓音，《法華》止觀，復通《陰符》、《老》、《莊》、百家之書，其餘分時之學，盡二王之筆迹。後隨方參禪，詣于宗極。俄屬武宗滅法，歎曰：「我生不辰，不自我後！」由是寢默山棲，委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢，荐興精舍。合境民人皆達之化導，故太守韋曙特加崇重。身不衣繒纊，室唯蒙薜蘿，四眾知歸，諸方慕化，其潔白鶴鷺如也。咸通十二年，合郭僧民請紹四眾教誨。或遊遨坰牧，或嘯傲海壖，不出林麓，動經數載。雖貴士單車詣門，莫得而見。於七五言詩，追用元和之體著《青山履道歌》，播人脣吻。忽於自恣明辰，鳩眾於長廊，合掌遂申長別，辭甚剛正。因臥疾不起，絕食七日而逝，實咸通十五年九月十六日也，春秋七十四，僧臘五十一。門人會清、傳郎奉靈柩殯于寺之東南三百步。後年即墳起塔，頴川陳言撰塔銘，邑大夫汝南周思輯為檀信，乾符四年立碑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋常達，字文舉，俗姓顧，海隅人也。發跡何陽、大福山，遊學江淮諸勝寺。達允迪中和，克完戒法，專講南山律鈔。後求《涅槃》圓音，《法華》止觀，復通《陰符》、《老》、《莊》、百家之書，其餘分時之學，盡二王之筆迹。後隨方參禪，詣于宗極。俄屬武宗滅法，歎曰：「我生不辰，不自我後！」由是寢默山棲，委裘遁世而無悶焉。宣宗重建法幢，荐興精舍。合境民人皆達之化導，故太守韋曙特加崇重。身不衣繒纊，室唯蒙薜蘿，四眾知歸，諸方慕化，其潔白鶴鷺如也。咸通十二年，合郭僧民請紹四眾教誨。或遊遨坰牧，或嘯傲海壖，不出林麓，動經數載。雖貴士單車詣門，莫得而見。於七五言詩，追用元和之體著《青山履道歌》，播人脣吻。忽於自恣明辰，鳩眾於長廊，合掌遂申長別，辭甚剛正。因臥疾不起，絕食七日而逝，實咸通十五年九月十六日也，春秋七十四，僧臘五十一。門人會清、傳郎奉靈柩殯于寺之東南三百步。後年即墳起塔，頴川陳言撰塔銘，邑大夫汝南周思輯為檀信，乾符四年立碑焉。

唐越州開元寺丹甫傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐越州開元寺丹甫傳

釋丹甫者，不知何許人也。性多警達，言必剛直，講授唯勤，執持雅正。會稽風土，律範淵府也。甫之唱導，從之者若玄金之就礠石焉。本習業於亘文律師法集，文即省躬之游夏也，甫即躬之嗣孫。順正命章，斡通祕賾。越自曇一、玄儼之後，罕能追躡，甫之聲塵邁于前烈。然爾時允文匠手，相部風行，甫介于大律之間，行事之時，草從風偃焉。咸通末出門生智章等傳講，今亦法嗣存焉。或聞著《手記》，尋且未獲，吁！惜哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋丹甫者，不知何許人也。性多警達，言必剛直，講授唯勤，執持雅正。會稽風土，律範淵府也。甫之唱導，從之者若玄金之就礠石焉。本習業於亘文律師法集，文即省躬之游夏也，甫即躬之嗣孫。順正命章，斡通祕賾。越自曇一、玄儼之後，罕能追躡，甫之聲塵邁于前烈。然爾時允文匠手，相部風行，甫介于大律之間，行事之時，草從風偃焉。咸通末出門生智章等傳講，今亦法嗣存焉。或聞著《手記》，尋且未獲，吁！惜哉！

唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳郡嘉禾靈光寺法相傳

釋法相，姓俞氏，吳長水人也。天寶中誕育，為孾兒卓異，七歲投師，受經法三浹旬，誦通《法華》全部。弱冠往長安安國寺，得滿足戒，即大曆中也。便於上京習毘尼道，諸部同異，無不該綜，涉十一載，蔚成其業。傳法東歸，請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇，相預臨壇之選。尋充依止，兼眾推為寺綱管，恒施二眾歸戒。行佩漉囊，器不畜長。每有鳥棲于座側，馳斥不去。會昌元年二月十日午時三刻，告弟子清濬、清高：「吾當滅矣。」儼然累足右脇而逝。時眾晝聞管絃清亮，乃天樂也；夕覩異光。春秋八十九，僧臘六十九。四月遷塔于來蘇鄉之原，白塔是也。後弟子率義州刺史曹信、大理司直吳方重修塔，發之，見相遺骨若銅色，舌相不壞若芙蓉焉，齒全四十二。香湯沐之，重葬，蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜，靜弟子行蘊，蘊弟子仁表，表弟子玄杲，杲本清白之僧也，同鴻啟重修靈光一寺，為兵革殘毀之後也。杲公、啟公後偕隱天台習禪觀，相次終于山，焚之皆獲舍利焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法相，姓俞氏，吳長水人也。天寶中誕育，為孾兒卓異，七歲投師，受經法三浹旬，誦通《法華》全部。弱冠往長安安國寺，得滿足戒，即大曆中也。便於上京習毘尼道，諸部同異，無不該綜，涉十一載，蔚成其業。傳法東歸，請學者如林。吳郡太守奏於開元寺置戒壇，相預臨壇之選。尋充依止，兼眾推為寺綱管，恒施二眾歸戒。行佩漉囊，器不畜長。每有鳥棲于座側，馳斥不去。會昌元年二月十日午時三刻，告弟子清濬、清高：「吾當滅矣。」儼然累足右脇而逝。時眾晝聞管絃清亮，乃天樂也；夕覩異光。春秋八十九，僧臘六十九。四月遷塔于來蘇鄉之原，白塔是也。後弟子率義州刺史曹信、大理司直吳方重修塔，發之，見相遺骨若銅色，舌相不壞若芙蓉焉，齒全四十二。香湯沐之，重葬，蓋景福二年癸丑歲五月二十二日也。高弟子公靜，靜弟子行蘊，蘊弟子仁表，表弟子玄杲，杲本清白之僧也，同鴻啟重修靈光一寺，為兵革殘毀之後也。杲公、啟公後偕隱天台習禪觀，相次終于山，焚之皆獲舍利焉。

唐天台山國清寺文舉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台山國清寺文舉傳

釋文舉，姓張氏，婺州東陽人也。年甫志學，遂投師請法。十九落䰂，始墮息慈。貞元三年，勅度得戒。後十五年間，以《四分律》為學，時術之，晝夜翹勤，遂登講訓。次通《法華經》疏義，得智者之膏腴焉。舉身量六尺餘，其形如山，其貌如玉，靜若止水，動如浮雲。目不迴視，口無戲言，四威儀中，無非律範。丹丘二眾，仰為繩準。其奔走他方聽受者，與佛窟則公禪道並驅而相高也。尋勅為國清寺大德。先是智者大師答隋煬帝問，立「七日金光明道場」，每年九月，遐邇征鎮侯伯差人送供，事既無礙，黑白二眾無遠不屆，人纔填委，飲食闕焉。典座僧患之。大和中主事僧清蘊咨謀於舉，置寺莊田十二頃。自此光明會不聞告乏，舉之功歟！以會昌二年五月化去，門人幼清立塔于寺之西峯。春秋八十三，僧夏五十五。韓乂為碑頌德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文舉，姓張氏，婺州東陽人也。年甫志學，遂投師請法。十九落䰂，始墮息慈。貞元三年，勅度得戒。後十五年間，以《四分律》為學，時術之，晝夜翹勤，遂登講訓。次通《法華經》疏義，得智者之膏腴焉。舉身量六尺餘，其形如山，其貌如玉，靜若止水，動如浮雲。目不迴視，口無戲言，四威儀中，無非律範。丹丘二眾，仰為繩準。其奔走他方聽受者，與佛窟則公禪道並驅而相高也。尋勅為國清寺大德。先是智者大師答隋煬帝問，立「七日金光明道場」，每年九月，遐邇征鎮侯伯差人送供，事既無礙，黑白二眾無遠不屆，人纔填委，飲食闕焉。典座僧患之。大和中主事僧清蘊咨謀於舉，置寺莊田十二頃。自此光明會不聞告乏，舉之功歟！以會昌二年五月化去，門人幼清立塔于寺之西峯。春秋八十三，僧夏五十五。韓乂為碑頌德也。

唐會稽開元寺允文傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐會稽開元寺允文傳

釋允文，字執經，姓朱氏，今秀州嘉禾人也。權輿九歲，厥父云亡，然理命捨文奉佛。師授《維摩》、《法華》二經，敏速之性，再稔皆通，高達之士謂之重理耳。或戲問文曰：「爾出家之後，擬營何事業乎？」率然對曰：「當陟蓮華臺而作師子吼。」或訶誚之曰：「耆宿前敢爾？」或曰：「志欲得大，此子將來未易測也。」至十六歲，削頂周羅，披安陀會。相次裹足西上，投嵩山臨壇大德遠和尚邊，獲無作法，時年二十三矣。是夏即就中京攻相部律宗并《中觀論》，補衣分衛，寒燠四周。既扣義門，必入師室，玄樞律範，尤見精微。大和五年，為思定省，忽歎歸歟。既返故鄉，淹時寢疾，未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講《大涅槃經》，蔚為勝集，文往學焉。星歲未周，鋒芒且露。開成元年，因遊台嶠，止息越之嘉祥寺，眾藉清芬，甄命敷其經律。文戢約聽徒，頗為嚴毅，常訓之曰：「夫苾芻行非家法，具足別解脫，律儀眾同分，是其自性於其形色精進故、怖畏故、防守故。如是，方疾得道果矣！不然，則弟子既墮，師道徒施。」聞其警策，有涕泗交橫，悛心革行，思過半矣。會昌三年，移居靜林寺，專以《涅槃》宣導。屬乎武宗澄汰，例被搜揚。晝披縫掖之衣，夜著縵條之服，罔虧僧行，唯逭俗譏。大中伊始，復振空門，重整法儀，乃隷名開元寺三十人數。七年，寺之耆舊命講律乘。乾符三年丙申秋，罷講，覽藏經。以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝，享齡七十有八，法臘五十五。其年七月十二日葬于石奇山之陽。遺言不許封樹也。初文講演升座，學徒畏憚，喑嗚之際，人皆披靡，乃戒威德之若是。於嘉祥、靜林、今大善三寺，講相疏二十七座，大經二十五座。其為人也：貌古而脩長，銳頂而䵟黑，執持密緻，振鷺在庭，未足方其潔也。然亦獵涉儒、墨，慕白傅自作誌，預著《方墳銘》，藏于篋笥。門人懷益，因尋閱文籍，見而悲咽，遂從先師之志，建小塔焉。後門人懷肅、思寂命名德虛受增加後序。贊寧登會稽，曾禮文真相，見法孫可翔，苦節進修，叶杜多之行。故熟其事迹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋允文，字執經，姓朱氏，今秀州嘉禾人也。權輿九歲，厥父云亡，然理命捨文奉佛。師授《維摩》、《法華》二經，敏速之性，再稔皆通，高達之士謂之重理耳。或戲問文曰：「爾出家之後，擬營何事業乎？」率然對曰：「當陟蓮華臺而作師子吼。」或訶誚之曰：「耆宿前敢爾？」或曰：「志欲得大，此子將來未易測也。」至十六歲，削頂周羅，披安陀會。相次裹足西上，投嵩山臨壇大德遠和尚邊，獲無作法，時年二十三矣。是夏即就中京攻相部律宗并《中觀論》，補衣分衛，寒燠四周。既扣義門，必入師室，玄樞律範，尤見精微。大和五年，為思定省，忽歎歸歟。既返故鄉，淹時寢疾，未遑講唱。後聞錢塘天竺寺講《大涅槃經》，蔚為勝集，文往學焉。星歲未周，鋒芒且露。開成元年，因遊台嶠，止息越之嘉祥寺，眾藉清芬，甄命敷其經律。文戢約聽徒，頗為嚴毅，常訓之曰：「夫苾芻行非家法，具足別解脫，律儀眾同分，是其自性於其形色精進故、怖畏故、防守故。如是，方疾得道果矣！不然，則弟子既墮，師道徒施。」聞其警策，有涕泗交橫，悛心革行，思過半矣。會昌三年，移居靜林寺，專以《涅槃》宣導。屬乎武宗澄汰，例被搜揚。晝披縫掖之衣，夜著縵條之服，罔虧僧行，唯逭俗譏。大中伊始，復振空門，重整法儀，乃隷名開元寺三十人數。七年，寺之耆舊命講律乘。乾符三年丙申秋，罷講，覽藏經。以中和二年壬寅六月二十九日微疾作而長逝，享齡七十有八，法臘五十五。其年七月十二日葬于石奇山之陽。遺言不許封樹也。初文講演升座，學徒畏憚，喑嗚之際，人皆披靡，乃戒威德之若是。於嘉祥、靜林、今大善三寺，講相疏二十七座，大經二十五座。其為人也：貌古而脩長，銳頂而䵟黑，執持密緻，振鷺在庭，未足方其潔也。然亦獵涉儒、墨，慕白傅自作誌，預著《方墳銘》，藏于篋笥。門人懷益，因尋閱文籍，見而悲咽，遂從先師之志，建小塔焉。後門人懷肅、思寂命名德虛受增加後序。贊寧登會稽，曾禮文真相，見法孫可翔，苦節進修，叶杜多之行。故熟其事迹也。

梁京兆西明寺慧則傳(元表) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁京兆西明寺慧則傳(元表)

釋慧則，姓糜氏，吳郡崑山人也。九歲，博遊才義，總翫儒經。善種發萌，條然厭俗，以大中七年就京西明寺出家。勤知諷誦，皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年，棲法寶大師法席覆講，當年勅補備員大德。咸通三年，就崇聖寺講《俱舍論》并《喪服儀》，出《三界圖》一卷。七年，於祖院代暢師講。十五年，勅署臨壇正員。廣明元年，巢寇犯闕，關中俶擾，出華州下邽避亂。中和二年，至淮南，高公駢召於法雲寺。講罷還吳，刺史楊公苦留，却遊天台山國清寺挂錫。乾寧元年至明州育王寺，撰《塔記》一卷，出《集要記》十二卷。武肅王錢氏命於越州臨壇。以開平二年八月八日示疾坐亡。受生七十四，法臘五十四。窆于鄮山之岡。八戒弟子刺史黃晟營塔。則生常不好訐直，以撝謙推人為上。除講貫外，輪誦經呪，自《法華》已降可三四十本，以資口業。覽大藏教兩遍，講鈔七十遍，《俱舍》、《喪儀》、《論語》各數遍。清苦執持，近古罕有。入室弟子希覺最露鋒頴焉。又元表者，貞諒之士也，言多峭直，好品藻人事，而高義解，從習毘尼，兼勤外學，書史方術，無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆，迨廣明中，神都版蕩，遂出江表，居越州大善寺，講《南山律鈔》。諸郡學人，無不趨集。表義理縱橫，善其談說，每揮麈柄，聽者忘疲，號鑑水闍黎。著《義記》五卷，亦號《鑑水》。出門人清福，冠其首焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧則，姓糜氏，吳郡崑山人也。九歲，博遊才義，總翫儒經。善種發萌，條然厭俗，以大中七年就京西明寺出家。勤知諷誦，皆如曾習。九年於本寺承恩得度。十四年，棲法寶大師法席覆講，當年勅補備員大德。咸通三年，就崇聖寺講《俱舍論》并《喪服儀》，出《三界圖》一卷。七年，於祖院代暢師講。十五年，勅署臨壇正員。廣明元年，巢寇犯闕，關中俶擾，出華州下邽避亂。中和二年，至淮南，高公駢召於法雲寺。講罷還吳，刺史楊公苦留，却遊天台山國清寺挂錫。乾寧元年至明州育王寺，撰《塔記》一卷，出《集要記》十二卷。武肅王錢氏命於越州臨壇。以開平二年八月八日示疾坐亡。受生七十四，法臘五十四。窆于鄮山之岡。八戒弟子刺史黃晟營塔。則生常不好訐直，以撝謙推人為上。除講貫外，輪誦經呪，自《法華》已降可三四十本，以資口業。覽大藏教兩遍，講鈔七十遍，《俱舍》、《喪儀》、《論語》各數遍。清苦執持，近古罕有。入室弟子希覺最露鋒頴焉。又元表者，貞諒之士也，言多峭直，好品藻人事，而高義解，從習毘尼，兼勤外學，書史方術，無不該覽。早預京師西明寺法寶大師講肆，迨廣明中，神都版蕩，遂出江表，居越州大善寺，講《南山律鈔》。諸郡學人，無不趨集。表義理縱橫，善其談說，每揮麈柄，聽者忘疲，號鑑水闍黎。著《義記》五卷，亦號《鑑水》。出門人清福，冠其首焉。

梁蘇州破山興福寺彥偁傳(壽闍黎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁蘇州破山興福寺彥偁傳(壽闍黎)

釋彥偁，姓龔氏，吳郡常熟人也。揭厲戒律，錙銖塵務，勤求師範，唯善是從。末扣擊《繼宗》記主，得其戶牗，乃於本生地講導，同好鳩聚，律風孔扇，號為毘尼窟宅焉。先是海隅，巫咸氏之遺壤，招真治之舊墟，古寺周圍不全，垝垣而已。甞一夜有虎中獵人箭，伏於寺閣，哮吼不止。偁憫之，忙係鞵，秉炬下閣，言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四，伺其更闌各睡，乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血，顧偁而瞑目焉。質明，獵師朱德就寺尋虎，偁告示其箭，朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重，每設冥齋，召行持明法。時覆肩衣自肱而墮，還自搭上，或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月，終于山房，年九十九歲云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彥偁，姓龔氏，吳郡常熟人也。揭厲戒律，錙銖塵務，勤求師範，唯善是從。末扣擊《繼宗》記主，得其戶牗，乃於本生地講導，同好鳩聚，律風孔扇，號為毘尼窟宅焉。先是海隅，巫咸氏之遺壤，招真治之舊墟，古寺周圍不全，垝垣而已。甞一夜有虎中獵人箭，伏於寺閣，哮吼不止。偁憫之，忙係鞵，秉炬下閣，言欲拔之。弟子輩扶遏且止者三四，伺其更闌各睡，乃自持炬就拔其箭。虎耽耳舐矢鏃血，顧偁而瞑目焉。質明，獵師朱德就寺尋虎，偁告示其箭，朱德悛心罷獵焉。武肅王錢氏知重，每設冥齋，召行持明法。時覆肩衣自肱而墮，還自搭上，或見鬼物隨侍焉。所謂道德盛則鬼神助也。以貞明六年六月，終于山房，年九十九歲云。

次壽闍黎者，淮浦左右，貞諒不群，防護正念，時少雙偶。傳南山律鈔極成，不看他面。唐季楊氏奄有廣陵，頻召供施。四遠崇重，食唯正命。不畜盈長，戶不施關。及臨壇度弟子，正秉羯磨，未周三法，忽爾坐亡于覆釜之畔，聞見驚歎歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次壽闍黎者，淮浦左右，貞諒不群，防護正念，時少雙偶。傳南山律鈔極成，不看他面。唐季楊氏奄有廣陵，頻召供施。四遠崇重，食唯正命。不畜盈長，戶不施關。及臨壇度弟子，正秉羯磨，未周三法，忽爾坐亡于覆釜之畔，聞見驚歎歟！

後唐天台山福田寺從禮傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後唐天台山福田寺從禮傳

釋從禮，襄陽人也。善事父母，頗揚鄉里之譽。迨喪偏親，乃果決捨家，于時年已壯矣。及登具足，請師傳授戒文。念性殊乖，卒難捨本，往往睡魔相撓。禮忿其昏濁，作鐵錐刺額兼掌，由是流血，直逾半稔，方遂誦通。自爾精持律範，造次顛沛必於是。以梁乾化中遊天台，乃挂錫于平田精舍。後推為寺之上座。持重安詳，喜慍不形于色，唯行慈忍。恒示眾曰：「波羅提木叉是我大師，須知出家非戒，則若猿𤣓之脫鎖焉。」每所行持，切於布薩，誡眾令護惜浮囊。時夏亢陽，主事僧來告「將營羅漢齋，奈何園蔬枯悴！請闍黎為祈禱。」禮曰：「但焚香於真君堂。」真君者，周靈王太子，久聞仙去，以仙官受任為桐栢真人、右弼王、領五嶽、司侍帝晨、王子喬來治此山，是故天台山僧坊道觀，皆塑右弼形像，薦以香果而已。自此俗間號為「山王土地」，非也。時主事向仙祠而呪曰：「上座要雨以滋枯悴。」至夜，雲起雨霏，三日而止。又僧厨闕用水槽棧，而山上有赤樹中為材，來白禮。禮曰：「某向真君道去，但庀徒具器以伺之。」無何，大風卒起，曳仆其樹，取用足焉。其感動鬼神，率多此類。兩浙武肅王錢氏聞之，召入州府，建金光明道場，檀施優渥。迴施眾僧，身唯一布納。通夜不寐，一食常坐，且無盈長。同光三年乙酉歲冬十一月入滅，春秋七十九，僧臘五十二。火葬，收舍利，立塔存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋從禮，襄陽人也。善事父母，頗揚鄉里之譽。迨喪偏親，乃果決捨家，于時年已壯矣。及登具足，請師傳授戒文。念性殊乖，卒難捨本，往往睡魔相撓。禮忿其昏濁，作鐵錐刺額兼掌，由是流血，直逾半稔，方遂誦通。自爾精持律範，造次顛沛必於是。以梁乾化中遊天台，乃挂錫于平田精舍。後推為寺之上座。持重安詳，喜慍不形于色，唯行慈忍。恒示眾曰：「波羅提木叉是我大師，須知出家非戒，則若猿𤣓之脫鎖焉。」每所行持，切於布薩，誡眾令護惜浮囊。時夏亢陽，主事僧來告「將營羅漢齋，奈何園蔬枯悴！請闍黎為祈禱。」禮曰：「但焚香於真君堂。」真君者，周靈王太子，久聞仙去，以仙官受任為桐栢真人、右弼王、領五嶽、司侍帝晨、王子喬來治此山，是故天台山僧坊道觀，皆塑右弼形像，薦以香果而已。自此俗間號為「山王土地」，非也。時主事向仙祠而呪曰：「上座要雨以滋枯悴。」至夜，雲起雨霏，三日而止。又僧厨闕用水槽棧，而山上有赤樹中為材，來白禮。禮曰：「某向真君道去，但庀徒具器以伺之。」無何，大風卒起，曳仆其樹，取用足焉。其感動鬼神，率多此類。兩浙武肅王錢氏聞之，召入州府，建金光明道場，檀施優渥。迴施眾僧，身唯一布納。通夜不寐，一食常坐，且無盈長。同光三年乙酉歲冬十一月入滅，春秋七十九，僧臘五十二。火葬，收舍利，立塔存焉。

後唐杭州真身寶塔寺景霄傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後唐杭州真身寶塔寺景霄傳

釋景霄，俗姓徐氏，丹丘人也。初之聽涉在表公門，後慕守言闍黎義集，敷演于丹丘。執性嚴毅，寡與人交。狷急自持，多事凌轥，形器惡弱。後納請往金華東白山，獎訓初學。時有江西徽猷律匠，出義記曰《龜鑑錄》，多學彭亨，領徒到霄寺，正值講次當〈持犯篇〉，再三歎賞。自此聲溢價高。每晨滴茶，一旦化為乳焉。著記二十卷，號《簡正》，言以思擇力故，去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏召於臨安故鄉，宰任竹林寺。未幾，命赴北塔寺臨壇，天成二年也。次命住南真身寶塔寺，終焉。遷葬于大慈山塢，以本受師號塔曰清涼是歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋景霄，俗姓徐氏，丹丘人也。初之聽涉在表公門，後慕守言闍黎義集，敷演于丹丘。執性嚴毅，寡與人交。狷急自持，多事凌轥，形器惡弱。後納請往金華東白山，獎訓初學。時有江西徽猷律匠，出義記曰《龜鑑錄》，多學彭亨，領徒到霄寺，正值講次當〈持犯篇〉，再三歎賞。自此聲溢價高。每晨滴茶，一旦化為乳焉。著記二十卷，號《簡正》，言以思擇力故，去邪說而簡取正義也。武肅王錢氏召於臨安故鄉，宰任竹林寺。未幾，命赴北塔寺臨壇，天成二年也。次命住南真身寶塔寺，終焉。遷葬于大慈山塢，以本受師號塔曰清涼是歟。

後唐東京相國寺貞峻傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後唐東京相國寺貞峻傳

釋貞峻，姓張氏，鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里，其墳楸檟存焉。峻風度寬裕，髫齡不弄。年十四，忽超然離俗，人莫我知。雖二親褰衣，昆弟截路，終弗能沮之，乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發，乍觀可驚。雖背碑覆棊，彼不足多也。未幾，諷徹《淨名》、《仁王》諸經，計數萬言。時同儕戲之曰：「汝是有脚經笥也。」峻辭讓斯題，恭遜而已。及削染為僧形，即聽《俱舍論》，隨講誦頌八品，計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法，因棲封禪寺，今號開寶律院，學新章律疏。二十三，策名講授，長宿稱奇。當大順二年，災相國寺，重樓三門，七寶佛殿，排雲寶閣、文殊殿裏廊，計四百餘間，都為煨燼。時寺眾惶惶，莫知投跡。或曰如請得峻歸寺，寺可成矣。乃相率往今開寶，堅請峻歸充本寺上座。前後數年，重新廊廡，殿宇增華。又請為新章宗主，復開律講，僧尼弟子日有五十餘人，執疏聽采。峻之律行，氷雪相高。暑無裸意，寒止袷衣，食惟知量，清約太過。乾化元年，臨壇秉法。及梁朝革命，所度僧尼計三千餘人。以同光二年夏四月十二日微疾而終。春秋七十八，法臘五十八。葬于寺莊，袝慧雲禪師塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋貞峻，姓張氏，鄭州新鄭人也。唐張果先生之裔孫。今滎陽有張果里，其墳楸檟存焉。峻風度寬裕，髫齡不弄。年十四，忽超然離俗，人莫我知。雖二親褰衣，昆弟截路，終弗能沮之，乃投相國寺歸正律師出家。神機駿發，乍觀可驚。雖背碑覆棊，彼不足多也。未幾，諷徹《淨名》、《仁王》諸經，計數萬言。時同儕戲之曰：「汝是有脚經笥也。」峻辭讓斯題，恭遜而已。及削染為僧形，即聽《俱舍論》，隨講誦頌八品，計六百行。至十八升論座。年滿於嵩山會善寺戒壇院納法，因棲封禪寺，今號開寶律院，學新章律疏。二十三，策名講授，長宿稱奇。當大順二年，災相國寺，重樓三門，七寶佛殿，排雲寶閣、文殊殿裏廊，計四百餘間，都為煨燼。時寺眾惶惶，莫知投跡。或曰如請得峻歸寺，寺可成矣。乃相率往今開寶，堅請峻歸充本寺上座。前後數年，重新廊廡，殿宇增華。又請為新章宗主，復開律講，僧尼弟子日有五十餘人，執疏聽采。峻之律行，氷雪相高。暑無裸意，寒止袷衣，食惟知量，清約太過。乾化元年，臨壇秉法。及梁朝革命，所度僧尼計三千餘人。以同光二年夏四月十二日微疾而終。春秋七十八，法臘五十八。葬于寺莊，袝慧雲禪師塔焉。

漢錢塘千佛寺希覺傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢錢塘千佛寺希覺傳

釋希覺，字順之，姓商氏，世居晉陵。覺生於溧陽，家系儒墨，屬唐季喪亂，累被剽略，自爾貧窶。嘗傭書于給事中羅隱家，偶問名居，隱曰：「毘陵商家兒，何至於此！」歎息再三，多與雇直，勸歸鄉修學。至年二十五，歎曰：「時不我與。或服冕乘軒，皆一期爾！」忽求出家于溫州開元寺，文德元年也。龍紀中受戒，續揣摩律部，稟教于西明寺慧則律師，時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中，關中喪亂，避地江表，覺始窺其牆，終見室家瓌富。以則出《集要記》解南山鈔，不稱所懷。何耶？古德妄相穿鑿，各競師門，流宕忘返，覺遂著記廣之，曰《增暉錄》，蓋取曹植云「螢燭末光，增暉日月。」謙言增暉《集要》之日月也，二十卷成部。浙之東西，盛行斯錄。暨乎則公長往，乃講訓于永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡，深禮重焉。尋為愚僧所誣愬，釋而不問，徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍，召為寺主，借紫，私署曰文光大師焉。四方學者騁騖而臻。覺外學偏多，長於《易》道，著《會釋記》二十卷，解《易》，至上、下〈繫〉及末文甚備。常為人敷演此經，付授于都僧正贊寧。及乎老病，乞解見任僧職。既遂所懷，唯嘯傲山房，以吟詠為樂。年八十一，然猶抄書籍異本，曾無告倦。未終之前，捨衣物，作現前僧得施，復普飯一城僧。自此困憊，每睡，見有一人純衣紫服，肌膚軟弱如綿纊焉，意似相伴。纔欲召弟子將至，此人舒徐下床，後還如故。親向贊寧說此，某知是天人耳。囑託言畢而絕，享年八十五。生常所著擬江東《讒書》五卷，《雜詩賦》十五卷，注林鼎《金陵懷古》百韻詩、雜體四十章。覺之執持，未嘗弛放，勤於講訓，切於進修。學則彌老而不休，官則奉身而知退，可謂高尚其事，名節俱全，長者之風，藹然如在。所居號釋氏西齋，慕吳兢之蘊積編簡焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋希覺，字順之，姓商氏，世居晉陵。覺生於溧陽，家系儒墨，屬唐季喪亂，累被剽略，自爾貧窶。嘗傭書于給事中羅隱家，偶問名居，隱曰：「毘陵商家兒，何至於此！」歎息再三，多與雇直，勸歸鄉修學。至年二十五，歎曰：「時不我與。或服冕乘軒，皆一期爾！」忽求出家于溫州開元寺，文德元年也。龍紀中受戒，續揣摩律部，稟教于西明寺慧則律師，時在天台山也。則乃法寶大師之高足。廣明中，關中喪亂，避地江表，覺始窺其牆，終見室家瓌富。以則出《集要記》解南山鈔，不稱所懷。何耶？古德妄相穿鑿，各競師門，流宕忘返，覺遂著記廣之，曰《增暉錄》，蓋取曹植云「螢燭末光，增暉日月。」謙言增暉《集要》之日月也，二十卷成部。浙之東西，盛行斯錄。暨乎則公長往，乃講訓于永嘉。武肅王錢氏季弟鏵牧是郡，深禮重焉。尋為愚僧所誣愬，釋而不問，徙於杭大錢寺。文穆王造千佛伽藍，召為寺主，借紫，私署曰文光大師焉。四方學者騁騖而臻。覺外學偏多，長於《易》道，著《會釋記》二十卷，解《易》，至上、下〈繫〉及末文甚備。常為人敷演此經，付授于都僧正贊寧。及乎老病，乞解見任僧職。既遂所懷，唯嘯傲山房，以吟詠為樂。年八十一，然猶抄書籍異本，曾無告倦。未終之前，捨衣物，作現前僧得施，復普飯一城僧。自此困憊，每睡，見有一人純衣紫服，肌膚軟弱如綿纊焉，意似相伴。纔欲召弟子將至，此人舒徐下床，後還如故。親向贊寧說此，某知是天人耳。囑託言畢而絕，享年八十五。生常所著擬江東《讒書》五卷，《雜詩賦》十五卷，注林鼎《金陵懷古》百韻詩、雜體四十章。覺之執持，未嘗弛放，勤於講訓，切於進修。學則彌老而不休，官則奉身而知退，可謂高尚其事，名節俱全，長者之風，藹然如在。所居號釋氏西齋，慕吳兢之蘊積編簡焉。

周東京相國寺澄楚傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周東京相國寺澄楚傳

釋澄楚，姓宗氏，不知何許人也。爰祖暨考，偕賁丘園，高蹈不仕。母趙氏妊楚也，忽畏羶臊之臭。及乎誕生之夕，光爛充室，隣落咸驚。洎當七歲，親黨携之入寺，見佛像，輒嗟歎而作禮。歸家問父曰：「唯佛獨爾？餘者如何？」父曰：「蠢動皆佛，何況人矣？」楚曰：「兒願學佛，聊報二親劬勞。」其父默而許旃。至十歲，於相國寺禮智明為師。未幾，有童子聚戲而招誘之，楚曰：「汝何愚騃！好嬉戲耶？且雪山善財亦童子，還如是否？」旁有聞者奇之曰：「子異日成法門偉器必矣。」受具已來，習新章律部，獨能趣入毘奈耶窟穴。然其擊難酬答，露牙伸爪，時號律虎焉。王公大人請益者，日且眾矣。晉高祖聞而欽仰，詔入內道場，賜紫袈裟，尋署大師，號真法焉。自此皇宮妃主有慕法者求出家，命楚落髮度戒。表裏氷霜，更無他物，命為《新章律》宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終，首北面西，示佛涅槃相也。俗齡七十一，僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等依西域法焚之，得碎身，分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎作《舍利塔記》焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋澄楚，姓宗氏，不知何許人也。爰祖暨考，偕賁丘園，高蹈不仕。母趙氏妊楚也，忽畏羶臊之臭。及乎誕生之夕，光爛充室，隣落咸驚。洎當七歲，親黨携之入寺，見佛像，輒嗟歎而作禮。歸家問父曰：「唯佛獨爾？餘者如何？」父曰：「蠢動皆佛，何況人矣？」楚曰：「兒願學佛，聊報二親劬勞。」其父默而許旃。至十歲，於相國寺禮智明為師。未幾，有童子聚戲而招誘之，楚曰：「汝何愚騃！好嬉戲耶？且雪山善財亦童子，還如是否？」旁有聞者奇之曰：「子異日成法門偉器必矣。」受具已來，習新章律部，獨能趣入毘奈耶窟穴。然其擊難酬答，露牙伸爪，時號律虎焉。王公大人請益者，日且眾矣。晉高祖聞而欽仰，詔入內道場，賜紫袈裟，尋署大師，號真法焉。自此皇宮妃主有慕法者求出家，命楚落髮度戒。表裏氷霜，更無他物，命為《新章律》宗主焉。以顯德六年十月十一日無疾而終，首北面西，示佛涅槃相也。俗齡七十一，僧夏五十。始末臨壇度僧尼八千餘人。門人慧照等依西域法焚之，得碎身，分構甎塔緘藏之。左街首座悟皎作《舍利塔記》焉。

系曰：楚師明律，時號宗主者何？通曰：「律有三宗，礪、素、宣是歟。宗各有主，故云也。」觀夫是名也，豈無稽古乎？通曰：「『宗主』二字，出《阿含經》也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：楚師明律，時號宗主者何？通曰：「律有三宗，礪、素、宣是歟。宗各有主，故云也。」觀夫是名也，豈無稽古乎？通曰：「『宗主』二字，出《阿含經》也。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

原夫人有人法，禁戒、威儀是也；天有天法，光潔、靜慮是也。我佛利見，據于大千，化境斯寬，法門必眾。舉其會要，不過戒也、定也、慧也。此三為路，出其生死之鄉；專一為門，通其涅槃之域。若乃資乎急用，在乎毘尼。毘尼防閑三業，三業皆淨，六塵自祛。聖賢踐修，何莫由斯道也？故《論》云：「生死流轉者三縛縛心，心難解脫。」當知此唯善說法律，能令解脫，非由惡說。因是而窺，禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨，則彰離垢之名；辟支戒完，則引無師之智；聲聞戒足，時俱解脫而可期；內眾戒堅，招感人天之不墜。由是觀之，戒法之時大矣哉！自所推能，從言索理，則毘尼也，木叉也。因則聲教律焉，果則別解脫焉。直以時論，三世諸佛咸同制也；橫從界說，十方淨剎悉共行之。所以優波離、過去七佛，咸以戒律囑累之。《論》云：「戒如捉賊，善擒制也。定如縛賊，用機械也。慧如殺賊，清道路也。」以此成功立効，克取究盡三菩提者，決達清靜之域也。戒律之功，功無與比。矧以此法在師而不在資，唯聞佛制；行內而不通外，無許俗傳。故曰：「曲授祕方，賜諸內眾。」事有懸合，物宜象求，在乎家人，嚴君設訓。家人嗃嗃，同佛制教焉；婦子嘻嘻，同佛聽門矣。一聽一制，見其猛以濟寬；一陰一陽，見其開物成務。夫如是，知戒律是佛之家法明矣！大則三聚感三身於果中，小則形俱持盡形於因地。受既如是，隨則若何？有威儀焉，有細行焉。為有順違，乃生持犯，由是繁廣，因事制宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原夫人有人法，禁戒、威儀是也；天有天法，光潔、靜慮是也。我佛利見，據于大千，化境斯寬，法門必眾。舉其會要，不過戒也、定也、慧也。此三為路，出其生死之鄉；專一為門，通其涅槃之域。若乃資乎急用，在乎毘尼。毘尼防閑三業，三業皆淨，六塵自祛。聖賢踐修，何莫由斯道也？故《論》云：「生死流轉者三縛縛心，心難解脫。」當知此唯善說法律，能令解脫，非由惡說。因是而窺，禁律乃度世之檢括也。且夫菩薩戒淨，則彰離垢之名；辟支戒完，則引無師之智；聲聞戒足，時俱解脫而可期；內眾戒堅，招感人天之不墜。由是觀之，戒法之時大矣哉！自所推能，從言索理，則毘尼也，木叉也。因則聲教律焉，果則別解脫焉。直以時論，三世諸佛咸同制也；橫從界說，十方淨剎悉共行之。所以優波離、過去七佛，咸以戒律囑累之。《論》云：「戒如捉賊，善擒制也。定如縛賊，用機械也。慧如殺賊，清道路也。」以此成功立効，克取究盡三菩提者，決達清靜之域也。戒律之功，功無與比。矧以此法在師而不在資，唯聞佛制；行內而不通外，無許俗傳。故曰：「曲授祕方，賜諸內眾。」事有懸合，物宜象求，在乎家人，嚴君設訓。家人嗃嗃，同佛制教焉；婦子嘻嘻，同佛聽門矣。一聽一制，見其猛以濟寬；一陰一陽，見其開物成務。夫如是，知戒律是佛之家法明矣！大則三聚感三身於果中，小則形俱持盡形於因地。受既如是，隨則若何？有威儀焉，有細行焉。為有順違，乃生持犯，由是繁廣，因事制宜。

及佛泥丸，集成律藏。初唯水乳相合，一家之業無殊；後則參、辰各墟，五部之分不類。夢㲲之占徵矣，《宗輪》之論作焉。剡浮樹高，分影猶歸於月窟；阿耨池溢，下流須到於孟津。迨夫大教東傳，梵書西至。甘露本天人之食，漢土爭甞；金烏還海上之飛，東方舊識。除經已譯，問律何傳？起後漢靈帝建寧三年，初翻《義決律》。次有比丘諸禁律至，即曹魏法時三藏遊于許洛，覩魏土僧無律範，於嘉平中譯《羯磨僧祇戒》本，此乃此方戒律之始也。自爾《薩婆多律》，先化關中；《五分》、《僧祇》，風行雨施；迦葉遺部，戒本獨來；《婆麁富羅》，聞名而已。況乎《僧祇部》者，法顯齎歸，諸師判注，云是根本大眾所傳，非是百載五宗也。今著傳家疑其未可。何耶？所覽《僧祇》現本，止三十卷文，因有數疑：一、本小而末大(謂諸部文多，《僧祇》卷略)；二、中不含五部意；三、不應《大集》懸記也。或曰：「此略本傳此方，猶《法華》、《華嚴》等經，鉅萬億頌中略出一分也。《僧祇》亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及佛泥丸，集成律藏。初唯水乳相合，一家之業無殊；後則參、辰各墟，五部之分不類。夢㲲之占徵矣，《宗輪》之論作焉。剡浮樹高，分影猶歸於月窟；阿耨池溢，下流須到於孟津。迨夫大教東傳，梵書西至。甘露本天人之食，漢土爭甞；金烏還海上之飛，東方舊識。除經已譯，問律何傳？起後漢靈帝建寧三年，初翻《義決律》。次有比丘諸禁律至，即曹魏法時三藏遊于許洛，覩魏土僧無律範，於嘉平中譯《羯磨僧祇戒》本，此乃此方戒律之始也。自爾《薩婆多律》，先化關中；《五分》、《僧祇》，風行雨施；迦葉遺部，戒本獨來；《婆麁富羅》，聞名而已。況乎《僧祇部》者，法顯齎歸，諸師判注，云是根本大眾所傳，非是百載五宗也。今著傳家疑其未可。何耶？所覽《僧祇》現本，止三十卷文，因有數疑：一、本小而末大(謂諸部文多，《僧祇》卷略)；二、中不含五部意；三、不應《大集》懸記也。或曰：「此略本傳此方，猶《法華》、《華嚴》等經，鉅萬億頌中略出一分也。《僧祇》亦爾。」

又說「《曇無德律》譯有重單，準《僧傳》止覺明口誦也。若據《律序》，有支法領重譯之文焉。」如此古今相競，且無指歸，以義交徵，其辭必息。尋律文本，即知異同，如眾學戒初題云「尸叉罽賴尼」、「如破伊蘭葉」，言此是覺明本也。如言「式叉迦羅尼」、「如破伊羅葉」，即是支法領本也。又一本三十卷，一本六十卷——謂紙墨分開不定，非也！分三十為六十，不其太相懸謬矣？若斯二譯，皂白已分！復次元魏已前，諸受戒者用四分羯磨納戒；及乎行事，即依諸律為隨。何異乎執左氏經本專循公羊之傳文也？至魏孝文世，有法聰律匠於北臺山始手披口釋，道覆律師隨聽抄記，遂成義疏。權輿既爾，肯構繁乎？天輪而只候中星，大鼎而唯提附耳。鄴中法礪，唐世懷素，新、舊兩名，各擅其美。礪乃《成實》有部，受體雙陳；素唯尋祖《薩婆》，開宗獨步。其有終南上士，澄照大師，肹蠁三生，逡巡千里，交接天人之際，優遊果證之中，知無不為，繩愆糾謬，以護持教法為己任者，實一代之偉人焉。是以天下言行事者，以南山為司南矣。丁乎大曆，新、舊疏家互相短長，勅集三宗律師，重加定奪。時如淨為宗主，判定二家，當建中中，始言楷正，號《僉定疏》是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫，殊塗同歸，師資尚異。至若成公演化，靈㠋敷揚，不離三輔之間，俱僝百工之巧。文綱、道岸自北徂南，發正輔篇，從微至著，道流吳會，實賴伊人。淨公作評家之師，源尚致感通之瑞，或抗表論沒官之物，或成圖證結界之非，或傑立一方，或才雄七眾，述鋒芒之義記，出豕亥之疑文。或𣂊帖紛拏，或整齊齟齬，若匪乘時之哲，便應逸氣之英。不令像運之中微，降年唯永；終使壽星之下照，法命唯長。道假人揚，其在茲矣。近以提河水味，轉不如前；座像塵埋，仍觀更沒。大小乘之交惡，上中下之相凌，活寄四邪，行違七聚，威儀既缺，生善全虧。謂律為不急之文，放僧落自由之地，馬令脫轡，象闕施鉤，不習律儀，難調象馬。遂令教法日見凌夷，短則行果微亡，折則年齡減少，合夫〈洪範〉中凶、短、折也！又曰「慈父多敗子」，脫或翻惡歸善，變犯成持，或眾主之勸修，或名師之訓導，假王臣之外護，必法教之中興。如是則同五福中之一壽、五考終命歟！又曰「嚴家無格虜」，故云毘尼是正法之壽命焉。此科所班，乃是鍊金液轉還丹之手，勸人服之，使其近添其壽，遠則昇仙。故我世尊凡制一戒，獲其十利功德，意在令正法久住耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說「《曇無德律》譯有重單，準《僧傳》止覺明口誦也。若據《律序》，有支法領重譯之文焉。」如此古今相競，且無指歸，以義交徵，其辭必息。尋律文本，即知異同，如眾學戒初題云「尸叉罽賴尼」、「如破伊蘭葉」，言此是覺明本也。如言「式叉迦羅尼」、「如破伊羅葉」，即是支法領本也。又一本三十卷，一本六十卷——謂紙墨分開不定，非也！分三十為六十，不其太相懸謬矣？若斯二譯，皂白已分！復次元魏已前，諸受戒者用四分羯磨納戒；及乎行事，即依諸律為隨。何異乎執左氏經本專循公羊之傳文也？至魏孝文世，有法聰律匠於北臺山始手披口釋，道覆律師隨聽抄記，遂成義疏。權輿既爾，肯構繁乎？天輪而只候中星，大鼎而唯提附耳。鄴中法礪，唐世懷素，新、舊兩名，各擅其美。礪乃《成實》有部，受體雙陳；素唯尋祖《薩婆》，開宗獨步。其有終南上士，澄照大師，肹蠁三生，逡巡千里，交接天人之際，優遊果證之中，知無不為，繩愆糾謬，以護持教法為己任者，實一代之偉人焉。是以天下言行事者，以南山為司南矣。丁乎大曆，新、舊疏家互相短長，勅集三宗律師，重加定奪。時如淨為宗主，判定二家，當建中中，始言楷正，號《僉定疏》是也。至今東京三宗並盛。至於秉法出沒不倫，殊塗同歸，師資尚異。至若成公演化，靈㠋敷揚，不離三輔之間，俱僝百工之巧。文綱、道岸自北徂南，發正輔篇，從微至著，道流吳會，實賴伊人。淨公作評家之師，源尚致感通之瑞，或抗表論沒官之物，或成圖證結界之非，或傑立一方，或才雄七眾，述鋒芒之義記，出豕亥之疑文。或𣂊帖紛拏，或整齊齟齬，若匪乘時之哲，便應逸氣之英。不令像運之中微，降年唯永；終使壽星之下照，法命唯長。道假人揚，其在茲矣。近以提河水味，轉不如前；座像塵埋，仍觀更沒。大小乘之交惡，上中下之相凌，活寄四邪，行違七聚，威儀既缺，生善全虧。謂律為不急之文，放僧落自由之地，馬令脫轡，象闕施鉤，不習律儀，難調象馬。遂令教法日見凌夷，短則行果微亡，折則年齡減少，合夫〈洪範〉中凶、短、折也！又曰「慈父多敗子」，脫或翻惡歸善，變犯成持，或眾主之勸修，或名師之訓導，假王臣之外護，必法教之中興。如是則同五福中之一壽、五考終命歟！又曰「嚴家無格虜」，故云毘尼是正法之壽命焉。此科所班，乃是鍊金液轉還丹之手，勸人服之，使其近添其壽，遠則昇仙。故我世尊凡制一戒，獲其十利功德，意在令正法久住耳。