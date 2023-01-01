宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
宋高僧傳卷第十五
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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明律篇第四之二(正傳十九人附見三人)
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唐餘杭宜豐寺靈一傳
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釋靈一，姓吳氏，廣陵人也。神清氣和，方寸地虛，與大和元精合其純粹。年肇九歲，僻嫌朽宅，決入梵園，墮息慈之倫，稟出家之制。暨乎始冠，受其具足，學習無倦，律儀是修。示見談笑，欲明解脫。示人文藝，以誘世智。初不計身中有我，我中有身。德全道成，緣斷形謝，以寶應元年冬十月十六日，寂滅於杭州龍興寺，春秋三十五，凡滿十五安居。臨終，顧謂弟子行茶毘法，樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓、嘉興縣令李湯、左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞，慮陵谷之當遷，後之人禮應真之塔婆，昧應真之德行，故刻石於武林山東峯之陽也。一家富貨殖，既而削髮，推千金之產，悉讓諸孤昆弟，所取者惟納衣錫杖。自爾叩維揚法慎師，學相部律，造乎微而臻乎極。友善者慧凝、明幽、靈祐、會稽曇一、晉陵義宣，同門三益，作者七人也。一咳唾塵境，繼日經行，宴坐必擇山椒樹下。初舍于會稽山南懸溜寺，接禪者隱空、乾、靖，討論第一義諦。或遊慶雲寺，復居餘杭宜豐寺。寺隣青山，門對佳境，冏然獨往。「暴風偃山，正智不動；巨浪沃日，浮囊不飄」。於是著《法性論》，以究真諦，此一之了語也。每禪誦之隙，輒賦詩歌事，思入無間，興含飛動。潘、阮之遺韻，江、謝之闕文，必能綴之，無愧古人。循循善誘，門弟子受教，若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門，與天台道士潘志清、襄陽朱放、南陽張繼、安定皇甫曾、范陽張南史、吳郡陸迅、東海徐嶷、景陵陸鴻漸為塵外之友，講德味道，朗詠終日。其終篇必博之以文，約之以修，量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅，初無井泉，一旦呀然而涌，噴金砂之溜於庭之左右，挹之彌清，𣂏之無竭，蓋精至之感矣。詩行於世，有選其尤者入《間氣集》焉。
釋靈一，姓吳氏，廣陵人也。神清氣和，方寸地虛，與大和元精合其純粹。年肇九歲，僻嫌朽宅，決入梵園，墮息慈之倫，稟出家之制。暨乎始冠，受其具足，學習無倦，律儀是修。示見談笑，欲明解脫。示人文藝，以誘世智。初不計身中有我，我中有身。德全道成，緣斷形謝，以寶應元年冬十月十六日，寂滅於杭州龍興寺，春秋三十五，凡滿十五安居。臨終，顧謂弟子行茶毘法，樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓、嘉興縣令李湯、左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞，慮陵谷之當遷，後之人禮應真之塔婆，昧應真之德行，故刻石於武林山東峯之陽也。一家富貨殖，既而削髮，推千金之產，悉讓諸孤昆弟，所取者惟納衣錫杖。自爾叩維揚法慎師，學相部律，造乎微而臻乎極。友善者慧凝、明幽、靈祐、會稽曇一、晉陵義宣，同門三益，作者七人也。一咳唾塵境，繼日經行，宴坐必擇山椒樹下。初舍于會稽山南懸溜寺，接禪者隱空、乾、靖，討論第一義諦。或遊慶雲寺，復居餘杭宜豐寺。寺隣青山，門對佳境，冏然獨往。「暴風偃山，正智不動；巨浪沃日，浮囊不飄」。於是著《法性論》，以究真諦，此一之了語也。每禪誦之隙，輒賦詩歌事，思入無間，興含飛動。潘、阮之遺韻，江、謝之闕文，必能綴之，無愧古人。循循善誘，門弟子受教，若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門，與天台道士潘志清、襄陽朱放、南陽張繼、安定皇甫曾、范陽張南史、吳郡陸迅、東海徐嶷、景陵陸鴻漸為塵外之友，講德味道，朗詠終日。其終篇必博之以文，約之以修，量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅，初無井泉，一旦呀然而涌，噴金砂之溜於庭之左右，挹之彌清，𣂏之無竭，蓋精至之感矣。詩行於世，有選其尤者入《間氣集》焉。
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唐吳郡東虎丘寺齊翰傳
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釋齊翰，字等至，吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒，曾祖隋魏州司馬，祖、考三世不仕。翰綺歲從父至山寺，蹈高靜無塵之躅，惻然有宿命之知，固請捨家。至天寶八載八月五日奉制度，配名永定寺。九載十月，躋五分壇納形俱戒，移名開元。大曆中轉隷武丘，皆兩州道俗所請從命也。翰道性淵默，外則淡然。迹不近名，身不關事，長在一室，寂如無人，豈比夫駢行鼓簧之士哉？顓門相部義疏，精敏罕儔。明《法華經》，主蘇湖戒壇，每當請首，則今時所謂「壇長」也。大曆十年入流水念佛道場，是夜西方念中頓現，蓋純誠之所致也。即以其年終於本院，春秋六十八，法臘二十六。翰遇疾之日，謂門弟子曰：「有鶴從空飛下，迴翔我前，爾曹見乎？必謝之期，小聖猶病，安能免哉？」受業門人如隱、戒壇宣兌等。與吳興皎然結法門昆弟之交，俱高潔，難可輕慕焉。
釋齊翰，字等至，吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒，曾祖隋魏州司馬，祖、考三世不仕。翰綺歲從父至山寺，蹈高靜無塵之躅，惻然有宿命之知，固請捨家。至天寶八載八月五日奉制度，配名永定寺。九載十月，躋五分壇納形俱戒，移名開元。大曆中轉隷武丘，皆兩州道俗所請從命也。翰道性淵默，外則淡然。迹不近名，身不關事，長在一室，寂如無人，豈比夫駢行鼓簧之士哉？顓門相部義疏，精敏罕儔。明《法華經》，主蘇湖戒壇，每當請首，則今時所謂「壇長」也。大曆十年入流水念佛道場，是夜西方念中頓現，蓋純誠之所致也。即以其年終於本院，春秋六十八，法臘二十六。翰遇疾之日，謂門弟子曰：「有鶴從空飛下，迴翔我前，爾曹見乎？必謝之期，小聖猶病，安能免哉？」受業門人如隱、戒壇宣兌等。與吳興皎然結法門昆弟之交，俱高潔，難可輕慕焉。
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唐潤州招隱寺朗然傳
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釋朗然，俗姓魏，世襲冠冕，其先隨東晉南渡，則為南徐人也。開元中入道，受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後徙靈隱寺，依遠律師，通《四分律鈔》，重稟越州曇一律師，精研律部，講訓生徒，四遠響應。肅宗至德二年，恩命舉移，隷名於慈和寺。上元中，刺史韋儇又請為招隱統領大德。即以其年講授之暇，著《古今決》十卷，解釋《四分律鈔》數十萬言，繁雜義例，條貫甚明，大行於世。觀其先列古人之義，有所不安，則判斷之，故號「決」也。《決》中自序：初依天竺威律師學習，復從遠、一二師也。凡戒壇則二十六登。皆為壇席之主。《律鈔》凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄，受而轉施悲、信二田。凡於教理，披文究義，皆言宿習之力也。執持戒檢，斯須不違。大曆十二年冬癸卯，趺坐如常，恬然化滅，時年五十四，僧臘三十五。越十三年春辛酉，建塔於山西原，縗麻之徒泣血千計。高行弟子清浩、擇言等。請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇、吏部員外李華、潤州刺史韓賁、湖州刺史韋損、御史大夫劉暹、潤州刺史樊冕，皆歸心奉信。屯田員外郎柳識為碑頌焉。
釋朗然，俗姓魏，世襲冠冕，其先隨東晉南渡，則為南徐人也。開元中入道，受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後徙靈隱寺，依遠律師，通《四分律鈔》，重稟越州曇一律師，精研律部，講訓生徒，四遠響應。肅宗至德二年，恩命舉移，隷名於慈和寺。上元中，刺史韋儇又請為招隱統領大德。即以其年講授之暇，著《古今決》十卷，解釋《四分律鈔》數十萬言，繁雜義例，條貫甚明，大行於世。觀其先列古人之義，有所不安，則判斷之，故號「決」也。《決》中自序：初依天竺威律師學習，復從遠、一二師也。凡戒壇則二十六登。皆為壇席之主。《律鈔》凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄，受而轉施悲、信二田。凡於教理，披文究義，皆言宿習之力也。執持戒檢，斯須不違。大曆十二年冬癸卯，趺坐如常，恬然化滅，時年五十四，僧臘三十五。越十三年春辛酉，建塔於山西原，縗麻之徒泣血千計。高行弟子清浩、擇言等。請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇、吏部員外李華、潤州刺史韓賁、湖州刺史韋損、御史大夫劉暹、潤州刺史樊冕，皆歸心奉信。屯田員外郎柳識為碑頌焉。
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唐越州稱心寺大義傳
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釋大義，字元貞，俗姓徐氏，會稽蕭山人也。以天授二年五月五日，特稟神異，生而秀朗。七歲，父訓之以經典，日可誦數千言。年十二，請詣山陰靈隱寺求師，因習內法，開卷必通，人咸歎之。屬中宗正位，恩制度人，都督胡元禮考試經義，格中第一。削染，配昭玄寺。自茲聽習，旁贍玄儒。開元初，從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師，學《四分律》指訓。義因遊長安。深公已亡，乃摳衣法華寺玄儼律師，其俊邁出倫。儼云：「於今傳法，非子而誰？」及稱心本寺超律師請為寺任。開元中喪親，誓入天台佛隴轉藏經，答劬勞也。天寶中遂築北塢之室，即支遁沃州之地也。初夢二梵僧曰：「汝居此與二十日。」至寶應初，復夢曰：「本期二十日，今滿矣。魔賊將至，不宜更處。」無何，海賊袁晁竊據剡邑，至于丹丘。義因與大禹寺逈律師同詣左谿朗禪師所，學止觀，而多精達。前後朝貴歸心者，相國杜鴻漸、尚書薛兼訓、中丞獨孤峻。洺州刺史徐嶠、次徐浩，皆宗人也。以大曆己未歲五月終於本院，春秋八十九，僧臘六十三。殯於寺之北塢舊居，因造塔焉。義前後戒壇計二十七登，受戒弟子三萬餘人。終時，室中聞天樂聲，驗乎生誦《法華經》、《大涅槃經》小大乘戒本，以為口業德行，非歸兜率，不往淨土，未可議其生處也。
釋大義，字元貞，俗姓徐氏，會稽蕭山人也。以天授二年五月五日，特稟神異，生而秀朗。七歲，父訓之以經典，日可誦數千言。年十二，請詣山陰靈隱寺求師，因習內法，開卷必通，人咸歎之。屬中宗正位，恩制度人，都督胡元禮考試經義，格中第一。削染，配昭玄寺。自茲聽習，旁贍玄儒。開元初，從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師，學《四分律》指訓。義因遊長安。深公已亡，乃摳衣法華寺玄儼律師，其俊邁出倫。儼云：「於今傳法，非子而誰？」及稱心本寺超律師請為寺任。開元中喪親，誓入天台佛隴轉藏經，答劬勞也。天寶中遂築北塢之室，即支遁沃州之地也。初夢二梵僧曰：「汝居此與二十日。」至寶應初，復夢曰：「本期二十日，今滿矣。魔賊將至，不宜更處。」無何，海賊袁晁竊據剡邑，至于丹丘。義因與大禹寺逈律師同詣左谿朗禪師所，學止觀，而多精達。前後朝貴歸心者，相國杜鴻漸、尚書薛兼訓、中丞獨孤峻。洺州刺史徐嶠、次徐浩，皆宗人也。以大曆己未歲五月終於本院，春秋八十九，僧臘六十三。殯於寺之北塢舊居，因造塔焉。義前後戒壇計二十七登，受戒弟子三萬餘人。終時，室中聞天樂聲，驗乎生誦《法華經》、《大涅槃經》小大乘戒本，以為口業德行，非歸兜率，不往淨土，未可議其生處也。
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唐常州興寧寺義宣傳
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釋義宣者，晉陵人也。宿植利根，翛然出俗，不煩師訓，砥礪厥心。納法後，孜孜律科，時無虛度。玄儒旁綜，長在篇章，卒問捷給。而稟延陵恭讓之風，雅得毘尼之體。初揚州法慎傳於舊章，淮甸之間，推為碩匠。天寶初，宣斂衽摳衣，諮詢彌久，輩流率服。慎且歎賞曰：「可畏乎！」宣講終南《事鈔》，請業于周律師之庭，考覈尤精，乃著《折中記》六卷以解之。蓋慊融濟、㠋、勝諸師有所紕謬故也。使是非各盡其分，人免據宗而阿比，從此立稱耳。毘陵多出名士僧，有三宣，慧、德、義是歟。時於江都習業，與會稽曇一、閩川懷一、慶雲靈一同門為朋也。晉陵既有三宣，慎門復出三一焉。江表資為美談。宣天寶末盛行化導，罔究其終。
釋義宣者，晉陵人也。宿植利根，翛然出俗，不煩師訓，砥礪厥心。納法後，孜孜律科，時無虛度。玄儒旁綜，長在篇章，卒問捷給。而稟延陵恭讓之風，雅得毘尼之體。初揚州法慎傳於舊章，淮甸之間，推為碩匠。天寶初，宣斂衽摳衣，諮詢彌久，輩流率服。慎且歎賞曰：「可畏乎！」宣講終南《事鈔》，請業于周律師之庭，考覈尤精，乃著《折中記》六卷以解之。蓋慊融濟、㠋、勝諸師有所紕謬故也。使是非各盡其分，人免據宗而阿比，從此立稱耳。毘陵多出名士僧，有三宣，慧、德、義是歟。時於江都習業，與會稽曇一、閩川懷一、慶雲靈一同門為朋也。晉陵既有三宣，慎門復出三一焉。江表資為美談。宣天寶末盛行化導，罔究其終。
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系曰：夫名以制義，所出無窮，奈何師資踵武，而犯教祖之諱乎？通曰：「《春秋》貴賤不嫌同號也。」或曰：「滕、齊不敵，俱書『侯』，乃曰『不嫌同號』。號與名豈得例諸？」通曰：「號大不嫌，名小豈嫌乎？矧以義宣始為名者，安知弟子成事於南山之門邪？然出家者必也無妨。一則姓既以華從梵，咸稱釋氏。一則西域無諱，此合從旃。且諱者周人以事鬼神，夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率，小為天人，大為菩薩，豈宜以鬼神事之？致令唐初高德勝士，往往止存一字名，職由諱之極矣。屬今修撰，乃闕文也。乃知真諦無諱，俗諦聞似則懼。」或曰：「今沙門姓既為釋，名復不諱，言我不隨俗諦，云何對君主稱臣？莫西域有否？」通曰：「姓名不對王者，臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉，遂令對見稱名，自漢至唐。肅宗朝始見稱臣，由此沿而不革。良以沙門德薄，日就衰微，一往無復矣。又以法委國王，誠難改作。王謂為是，楷定莫移。故佛言『雖非我制，諸方為清淨者，不得不行也。』」
系曰：夫名以制義，所出無窮，奈何師資踵武，而犯教祖之諱乎？通曰：「《春秋》貴賤不嫌同號也。」或曰：「滕、齊不敵，俱書『侯』，乃曰『不嫌同號』。號與名豈得例諸？」通曰：「號大不嫌，名小豈嫌乎？矧以義宣始為名者，安知弟子成事於南山之門邪？然出家者必也無妨。一則姓既以華從梵，咸稱釋氏。一則西域無諱，此合從旃。且諱者周人以事鬼神，夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率，小為天人，大為菩薩，豈宜以鬼神事之？致令唐初高德勝士，往往止存一字名，職由諱之極矣。屬今修撰，乃闕文也。乃知真諦無諱，俗諦聞似則懼。」或曰：「今沙門姓既為釋，名復不諱，言我不隨俗諦，云何對君主稱臣？莫西域有否？」通曰：「姓名不對王者，臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉，遂令對見稱名，自漢至唐。肅宗朝始見稱臣，由此沿而不革。良以沙門德薄，日就衰微，一往無復矣。又以法委國王，誠難改作。王謂為是，楷定莫移。故佛言『雖非我制，諸方為清淨者，不得不行也。』」
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唐蘇州開元寺辯秀傳
唐蘇州開元寺辯秀傳
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釋辯秀，俗姓劉氏，漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤，諸父哀字，禮如教立，孝自天生。而宿植緣深，心田欲稔；因請伯氏，出家長行，哀而捨旃。事靈隱某禪師，便能問津，圖入道之意。所聞指訓，如涼風入懷，醒然清悟。天寶四年，受戒於東海鑒真大師，傳律於會稽曇一。至德中舉高行，隷名於吳郡開元寺。乾元中，下詔天下二十五寺，各定大德七人，長講戒律，秀應其數也。頃年於淨土一門，不愆于念。嘗謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘，此乃蓬心不直，非達觀之說。何邪？夫出言即性，發意皆如，而一色一香，無非中道，況我正念乎？」秀壇場一十六番，度人孤制，律樞正持，僧綱自胥，湖南、北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終，春秋六十七，法臘三十五。當其逝日，有庭樹一本，枝葉扶疎，朝華正敷而遽萎瘁。其年七月五日，遷靈龕於武丘西寺松門之右。門人道亮、道該、清會，偕遶旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫、李棲筠、虢州刺史李紓、御史中丞李道昌盡欽慕往德，亦林下之交。霅晝為碑頌焉。
釋辯秀，俗姓劉氏，漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤，諸父哀字，禮如教立，孝自天生。而宿植緣深，心田欲稔；因請伯氏，出家長行，哀而捨旃。事靈隱某禪師，便能問津，圖入道之意。所聞指訓，如涼風入懷，醒然清悟。天寶四年，受戒於東海鑒真大師，傳律於會稽曇一。至德中舉高行，隷名於吳郡開元寺。乾元中，下詔天下二十五寺，各定大德七人，長講戒律，秀應其數也。頃年於淨土一門，不愆于念。嘗謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘，此乃蓬心不直，非達觀之說。何邪？夫出言即性，發意皆如，而一色一香，無非中道，況我正念乎？」秀壇場一十六番，度人孤制，律樞正持，僧綱自胥，湖南、北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終，春秋六十七，法臘三十五。當其逝日，有庭樹一本，枝葉扶疎，朝華正敷而遽萎瘁。其年七月五日，遷靈龕於武丘西寺松門之右。門人道亮、道該、清會，偕遶旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫、李棲筠、虢州刺史李紓、御史中丞李道昌盡欽慕往德，亦林下之交。霅晝為碑頌焉。
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唐京師安國寺如淨傳
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釋如淨，不詳何許人也。甫參法位，當納戒律，明練毘尼，砥礪名節。時恒講勗，徒侶雲屯。辭筆偕長，博達儒典。先是關中行智首律師《四分律疏》，魏郡法礪律師著《疏》別行。爾時關輔河北，各競宗派，微似參、辰。隋末唐初，道宣律師以首《大疏》為本，造《刪補律鈔》三卷，稍為會要，行事逗機。貞觀已來，三輔、江淮、岷蜀多傳唱之。次奘三藏弟子懷素者，先習《鈔》宗，後委棄宣、礪之學，於咸亨年中別述《開四分律記》，後號「新章」歟。至代宗大曆中，新章舊疏，互相長短。十三年，勅集三宗律匠，重定二家隆殺，時淨推為宗主，語在〈圓照傳〉。至建中二年，奏二疏並行，淨之力也。蓋以國相元公載篤重素公，崇其律教，乃命淨為新疏主作傳焉。
釋如淨，不詳何許人也。甫參法位，當納戒律，明練毘尼，砥礪名節。時恒講勗，徒侶雲屯。辭筆偕長，博達儒典。先是關中行智首律師《四分律疏》，魏郡法礪律師著《疏》別行。爾時關輔河北，各競宗派，微似參、辰。隋末唐初，道宣律師以首《大疏》為本，造《刪補律鈔》三卷，稍為會要，行事逗機。貞觀已來，三輔、江淮、岷蜀多傳唱之。次奘三藏弟子懷素者，先習《鈔》宗，後委棄宣、礪之學，於咸亨年中別述《開四分律記》，後號「新章」歟。至代宗大曆中，新章舊疏，互相長短。十三年，勅集三宗律匠，重定二家隆殺，時淨推為宗主，語在〈圓照傳〉。至建中二年，奏二疏並行，淨之力也。蓋以國相元公載篤重素公，崇其律教，乃命淨為新疏主作傳焉。
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唐漢州開照寺鑑源傳(慧觀)
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釋鑑源者，不知何許人也。素行甄明，範圍律道，苾芻表率，何莫由斯。後講《華嚴》經，號為勝集，日供千人粥食，其倉簞中米粟纔數百斛，取之不竭，沿夏涉秋，未嘗告匱，其冥感如此。其山寺越多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔兾公寧疑其妖妄，躬自入山宿，預禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈現，兼紅光可千尺餘。兾公蹶然作禮，歎未曾有。時松間出金色手，長七尺許，有二菩薩黃白金色閃爍然。復庭前柏樹上，晝現一燈，其明如日，橫布玻瓈。山可三里所，寶珠一顆圓一丈，熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧、老叟、童子間出，有二炬爛然空中，如相迎送交過之狀。下有四菩薩，兩兩偶立，放通身光，可高六七十尺。復見大松林後忽有寺額，篆書「三學」字。又燈下垂繡帶二條。東林之間，夜出金山。月當于午，金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康臯每三月就寺設三百菩薩大齋，菩薩現形捧燈，僧持香燈引挹之，鑪在寺門矣。白中令敏中覩瑞，興立此寺。大中八年，改額曰開照。源律師道化，與地俱靈哉！弟子傳講，東川所宗也。
釋鑑源者，不知何許人也。素行甄明，範圍律道，苾芻表率，何莫由斯。後講《華嚴》經，號為勝集，日供千人粥食，其倉簞中米粟纔數百斛，取之不竭，沿夏涉秋，未嘗告匱，其冥感如此。其山寺越多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔兾公寧疑其妖妄，躬自入山宿，預禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈現，兼紅光可千尺餘。兾公蹶然作禮，歎未曾有。時松間出金色手，長七尺許，有二菩薩黃白金色閃爍然。復庭前柏樹上，晝現一燈，其明如日，橫布玻瓈。山可三里所，寶珠一顆圓一丈，熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧、老叟、童子間出，有二炬爛然空中，如相迎送交過之狀。下有四菩薩，兩兩偶立，放通身光，可高六七十尺。復見大松林後忽有寺額，篆書「三學」字。又燈下垂繡帶二條。東林之間，夜出金山。月當于午，金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康臯每三月就寺設三百菩薩大齋，菩薩現形捧燈，僧持香燈引挹之，鑪在寺門矣。白中令敏中覩瑞，興立此寺。大中八年，改額曰開照。源律師道化，與地俱靈哉！弟子傳講，東川所宗也。
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唐吳郡雙林寺志鴻傳
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釋志鴻，俗姓錢氏，湖州長城下若人。本名儼，志鴻字也。少出俗于石門鄉寺，則梁靜林也。削染受具訖，往茂苑，親道恒師盛集，研覈精微。時曇清、省躬，互相切磋，卒成洪緒。然慊先德釋南山《鈔》商略不均，否臧無准，捕蟬忘後，補袞不完。囊括大慈、靈㠋已下四十餘師記鈔之玄，勒成二十卷，號《搜玄錄》。大曆中，《華嚴疏》主澄觀披尋，乃為序冠于首。然其解判不無所長，其如科節繁碎，是其短也。春秋一百有八歲，勅署為長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林累遭兵革，加以水潦，碑碣失蹤，閟於言行也。吁！其儼公氏族本生必與南山宣律師相同，亦為美事矣。
釋志鴻，俗姓錢氏，湖州長城下若人。本名儼，志鴻字也。少出俗于石門鄉寺，則梁靜林也。削染受具訖，往茂苑，親道恒師盛集，研覈精微。時曇清、省躬，互相切磋，卒成洪緒。然慊先德釋南山《鈔》商略不均，否臧無准，捕蟬忘後，補袞不完。囊括大慈、靈㠋已下四十餘師記鈔之玄，勒成二十卷，號《搜玄錄》。大曆中，《華嚴疏》主澄觀披尋，乃為序冠于首。然其解判不無所長，其如科節繁碎，是其短也。春秋一百有八歲，勅署為長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林累遭兵革，加以水潦，碑碣失蹤，閟於言行也。吁！其儼公氏族本生必與南山宣律師相同，亦為美事矣。
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唐京兆安國寺乘如傳
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釋乘如，未詳氏族。精研律部，頗善講宣，繩準緇徒，罔不循則。代宗朝翻經，如預其任。應左右街臨壇度人，弟子千數。先是五眾身亡，衣資、什具悉入官庫，然歷累朝，曷由釐革。如乃援引諸律：出家比丘生隨得利，死利歸僧，言其來往本無物也。比丘貪畜，自茲而𡞞者，職由於此。今若歸官，例同籍沒。前世遺事，闕人舉揚。今屬文明，乞循律法，斷其輕重。大曆二年十一月二十七日勅下，今後僧亡，物隨入僧，仍班告中書門牒，天下宜依。如之律匠，非止訓二眾而已，抑亦奮內眾之遺事。立功不朽，如公是乎！終西明、安國二寺上座。有《文集》三卷，圓照鳩聚流布焉。
釋乘如，未詳氏族。精研律部，頗善講宣，繩準緇徒，罔不循則。代宗朝翻經，如預其任。應左右街臨壇度人，弟子千數。先是五眾身亡，衣資、什具悉入官庫，然歷累朝，曷由釐革。如乃援引諸律：出家比丘生隨得利，死利歸僧，言其來往本無物也。比丘貪畜，自茲而𡞞者，職由於此。今若歸官，例同籍沒。前世遺事，闕人舉揚。今屬文明，乞循律法，斷其輕重。大曆二年十一月二十七日勅下，今後僧亡，物隨入僧，仍班告中書門牒，天下宜依。如之律匠，非止訓二眾而已，抑亦奮內眾之遺事。立功不朽，如公是乎！終西明、安國二寺上座。有《文集》三卷，圓照鳩聚流布焉。
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唐襄州辯覺寺清江傳
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釋清江，會稽人也，不詳氏族。幼悟幻泡，身拘羈鞅，因入精舍，便戀空門，父母沮勸，建乎難拔。禮曇一律主為親教師，諷誦經法，寓目俱通。長者品量之曰：「釋門千里駒也。」於浙陽天竺戒壇求法，與同學清源從守直和尚下為弟子。還聽習一公《相疏》并南山《律鈔》。間歲，精義入神，舉皆通暢。而善篇章，儒家筆語，體高辭典，又擅一隅之美，時少倫儗。其褊懆之性，不與人類。嘗於一公少因不足，亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤，凡云律筵，無不預者。自責己曰：「天下行半，少有如我本師者。」還會稽，一公猶老，當其僧大集時，擊木唱：「某再投和尚攝受。」時一公詬罵，江雨淚而懺悔曰：「前念無知，後心有悟，望和尚大慈，施與歡喜。苟不許收，則越人不可以強售章甫也。」一公憫其數四求哀，乃曰：「為汝含垢。」遂為師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝濆遇忠國師，因弟子說自忠曰：「此律師是和尚鄉人。」乃欣然相會，尋往南陽，再謁國師，密傳心要焉。
釋清江，會稽人也，不詳氏族。幼悟幻泡，身拘羈鞅，因入精舍，便戀空門，父母沮勸，建乎難拔。禮曇一律主為親教師，諷誦經法，寓目俱通。長者品量之曰：「釋門千里駒也。」於浙陽天竺戒壇求法，與同學清源從守直和尚下為弟子。還聽習一公《相疏》并南山《律鈔》。間歲，精義入神，舉皆通暢。而善篇章，儒家筆語，體高辭典，又擅一隅之美，時少倫儗。其褊懆之性，不與人類。嘗於一公少因不足，亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤，凡云律筵，無不預者。自責己曰：「天下行半，少有如我本師者。」還會稽，一公猶老，當其僧大集時，擊木唱：「某再投和尚攝受。」時一公詬罵，江雨淚而懺悔曰：「前念無知，後心有悟，望和尚大慈，施與歡喜。苟不許收，則越人不可以強售章甫也。」一公憫其數四求哀，乃曰：「為汝含垢。」遂為師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝濆遇忠國師，因弟子說自忠曰：「此律師是和尚鄉人。」乃欣然相會，尋往南陽，再謁國師，密傳心要焉。
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系曰：江甞為《七夕詩》，或謂之四背中一背也。通曰：「詩人興詠，用意不倫。慧休《怨別》，陸機《牽牛星》，屈原《湘夫人》，豈為色邪？皆當時寓言興類而已。若然者，言火則焚口，說食則療飢也矣。江之捨師，後乃揚師之美，反權合道也。實為此詩警世無常，引令入佛智焉。其故何也？詳江遇忠國師大明玄理，無以域中小乘法拘之哉！」
系曰：江甞為《七夕詩》，或謂之四背中一背也。通曰：「詩人興詠，用意不倫。慧休《怨別》，陸機《牽牛星》，屈原《湘夫人》，豈為色邪？皆當時寓言興類而已。若然者，言火則焚口，說食則療飢也矣。江之捨師，後乃揚師之美，反權合道也。實為此詩警世無常，引令入佛智焉。其故何也？詳江遇忠國師大明玄理，無以域中小乘法拘之哉！」
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唐會稽雲門寺靈澈傳
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釋靈澈，不知何許人也。稟氣貞良，執操無革，而吟詠性情，尤見所長。居越谿雲門寺，成立之歲，為文之譽襲遠。講貫無倦，生徒戾止如闤闠焉。故祕書郎嚴維、劉隋州長卿、前殿中侍御史皇甫曾，覩面論心，皆如膠固，分聲唱和，名散四陬。澈遊吳興，與杼山晝師一見為林下之遊，互相擊節。晝與書上包佶中丞，盛標揀其警句最所重者：「《歸湘南作》則有『山邊水邊待月明，暫向人間借路行，如今還向山邊去，唯有湖水無行路』句。此僧諸作皆妙，獨此一篇，使老僧見，欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量，其進諸乎？其捨諸乎？方今天下有故，大賢勤王，輒以非急干請視聽，亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節，不可多得，其道行空慧，無慚安遠。復著《律宗引源》二十一卷，為緇流所歸。至於玄言道理，應接靡滯，風月之間，亦足以助君子之高興也。」其為同曹所重也如此。晝又齎詩附澈去見，佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽，書問晝公，迴簡極筆稱之。建中、貞元已來，江表諺曰：「越之澈，洞氷雪。」可謂一代勝士，與杭標、霅晝分鼎足矣。不測其終。
釋靈澈，不知何許人也。稟氣貞良，執操無革，而吟詠性情，尤見所長。居越谿雲門寺，成立之歲，為文之譽襲遠。講貫無倦，生徒戾止如闤闠焉。故祕書郎嚴維、劉隋州長卿、前殿中侍御史皇甫曾，覩面論心，皆如膠固，分聲唱和，名散四陬。澈遊吳興，與杼山晝師一見為林下之遊，互相擊節。晝與書上包佶中丞，盛標揀其警句最所重者：「《歸湘南作》則有『山邊水邊待月明，暫向人間借路行，如今還向山邊去，唯有湖水無行路』句。此僧諸作皆妙，獨此一篇，使老僧見，欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量，其進諸乎？其捨諸乎？方今天下有故，大賢勤王，輒以非急干請視聽，亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節，不可多得，其道行空慧，無慚安遠。復著《律宗引源》二十一卷，為緇流所歸。至於玄言道理，應接靡滯，風月之間，亦足以助君子之高興也。」其為同曹所重也如此。晝又齎詩附澈去見，佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽，書問晝公，迴簡極筆稱之。建中、貞元已來，江表諺曰：「越之澈，洞氷雪。」可謂一代勝士，與杭標、霅晝分鼎足矣。不測其終。
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唐揚州慧照寺省躬傳
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釋省躬，睦州桐廬人也。為童強識，耆宿呼語，怪其志大而言高。每厭樊籠。忽投聖德寺慕道從師，勅恩得度。性靈天發，於毘尼道，學如溫習。復擇名師，得姑蘇開元道恒師。恒曰：「甚矣！吾得躬也，門人日益親。」及乎探賾精微，愈征愈遠。時有擊論互指為迷者，必請見躬為其判之，坐分曲直。諺曰：「義盡省躬。」言到躬義無不盡也。其博綜律乘，扞禦師門也若此。恒曰：「自吾有躬也，惡言不聞矣。」躬避席葉拱而對曰：「某不佞也，仰師之道，若採扶桑以啖𧔞蠶。所患者，未能嘔繁絲以報主耳。」恒曰：「視子吐園客五色絲，可供黼繡之資。言太謙矣。」晚赴維揚之召，廣訓徒焉。然其滿口雌黃，品藻否臧古今之義。生徒明敏者各錄之。都加潤色，號《順正記》十卷，行之。復著《分輕重物儀》別行，沿襲《十三章門條例》，外加近世現有物之重輕，頗為要用。躬復高儒學，作碑頌越多，以其曾化邗溝，故呼淮南記主，自號清冷山沙門焉。
釋省躬，睦州桐廬人也。為童強識，耆宿呼語，怪其志大而言高。每厭樊籠。忽投聖德寺慕道從師，勅恩得度。性靈天發，於毘尼道，學如溫習。復擇名師，得姑蘇開元道恒師。恒曰：「甚矣！吾得躬也，門人日益親。」及乎探賾精微，愈征愈遠。時有擊論互指為迷者，必請見躬為其判之，坐分曲直。諺曰：「義盡省躬。」言到躬義無不盡也。其博綜律乘，扞禦師門也若此。恒曰：「自吾有躬也，惡言不聞矣。」躬避席葉拱而對曰：「某不佞也，仰師之道，若採扶桑以啖𧔞蠶。所患者，未能嘔繁絲以報主耳。」恒曰：「視子吐園客五色絲，可供黼繡之資。言太謙矣。」晚赴維揚之召，廣訓徒焉。然其滿口雌黃，品藻否臧古今之義。生徒明敏者各錄之。都加潤色，號《順正記》十卷，行之。復著《分輕重物儀》別行，沿襲《十三章門條例》，外加近世現有物之重輕，頗為要用。躬復高儒學，作碑頌越多，以其曾化邗溝，故呼淮南記主，自號清冷山沙門焉。
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唐吳郡包山神皓傳(維亮)
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釋神皓，字恒度，姓徐氏。八代祖摛，齊竟陵王西邸學士。子陵，梁尚書左僕射，其文與庾子山齊名，迨陳國亡，因佐吳邑，遂家姑蘇。皓乃為吳郡人也。天性耿潔，風韻朗邁。幼負脫俗之姿，尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年，降版詔精擇真行，一州許度三人，皓居薦首，因隷僧籍于包山福願道場。初進具於興大師，次通《律鈔》於曇一。後十講《律鈔》，五昇壇場。遂乘舟歸包山，使野叟誅茅，山童掃石，逍遙棲息。旋增修屋宇。乾元元祀，有詔天下二十七寺，各奏大德七人，長講戒律。因請住開元寺，欲果其願，且懼簡書，遂僶俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向、前給事中嚴涗，服道弟子禮部侍郎劉太真、前大理評事張象，欽風弟子前廉使亞相李棲筠請綱任海隅。一邑緇伍，三變至于道。末年工於圓宗，別置「西方法社」，誦《法華經》九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾，至十二月，顧囑弟子維亮曰：「我棄世後，可歸洞庭故山置塔。」說法而終。是夜瑠璃色天，星霣如雨，西方兆眹，密現于前。春秋七十五，僧臘四十三。門人維亮有文有道，獨步當時，執師之喪，不以證而廢教也。傳法弟子道超、靈俊、道濬、道稜、維讓、維誠，皆一時英邁。霅晝為墳塔碑頌美云。
釋神皓，字恒度，姓徐氏。八代祖摛，齊竟陵王西邸學士。子陵，梁尚書左僕射，其文與庾子山齊名，迨陳國亡，因佐吳邑，遂家姑蘇。皓乃為吳郡人也。天性耿潔，風韻朗邁。幼負脫俗之姿，尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年，降版詔精擇真行，一州許度三人，皓居薦首，因隷僧籍于包山福願道場。初進具於興大師，次通《律鈔》於曇一。後十講《律鈔》，五昇壇場。遂乘舟歸包山，使野叟誅茅，山童掃石，逍遙棲息。旋增修屋宇。乾元元祀，有詔天下二十七寺，各奏大德七人，長講戒律。因請住開元寺，欲果其願，且懼簡書，遂僶俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向、前給事中嚴涗，服道弟子禮部侍郎劉太真、前大理評事張象，欽風弟子前廉使亞相李棲筠請綱任海隅。一邑緇伍，三變至于道。末年工於圓宗，別置「西方法社」，誦《法華經》九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾，至十二月，顧囑弟子維亮曰：「我棄世後，可歸洞庭故山置塔。」說法而終。是夜瑠璃色天，星霣如雨，西方兆眹，密現于前。春秋七十五，僧臘四十三。門人維亮有文有道，獨步當時，執師之喪，不以證而廢教也。傳法弟子道超、靈俊、道濬、道稜、維讓、維誠，皆一時英邁。霅晝為墳塔碑頌美云。
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唐京師安國寺藏用傳
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釋藏用，不詳何許人也。從其拔俗，依棲嵩山空公為師。及乎年當應法，即於汾川炬律師所受上品形俱法。登詣洛中業公講肄，研覈律文，循其奧妙，無所不臻。洎聞有禪觀之學，遂登廬陟霍，涉漢泛湘，望雙峯之叢林。又歸，開法京輦，道既精粹，訓且均敷，藹然為物楷模，嚮風宗重。當建中中，已全三十許臘。尋應詔充臨壇首席，相繼度弟子越多。及居東城化塔，乃代宗之邸第也，推用主其綱任。苾芻至息慈，皆遵畏愛焉。席熊延客，揮麈開談，指衡山石也，有以識前身；傳曹谿鉢也，有以知後際。是以門多長者之轍，室滿度人之籌，益物良深，坐鎮雅俗。貞元中，左司正郎王鋗、南臺崔公繼和之。如是數公將議標題，兵部正郎程浩作都序，職方正郎知制誥吳通微書之，四年戊辰歲也。用公長於律學，急護任持。為上都之表則也。
釋藏用，不詳何許人也。從其拔俗，依棲嵩山空公為師。及乎年當應法，即於汾川炬律師所受上品形俱法。登詣洛中業公講肄，研覈律文，循其奧妙，無所不臻。洎聞有禪觀之學，遂登廬陟霍，涉漢泛湘，望雙峯之叢林。又歸，開法京輦，道既精粹，訓且均敷，藹然為物楷模，嚮風宗重。當建中中，已全三十許臘。尋應詔充臨壇首席，相繼度弟子越多。及居東城化塔，乃代宗之邸第也，推用主其綱任。苾芻至息慈，皆遵畏愛焉。席熊延客，揮麈開談，指衡山石也，有以識前身；傳曹谿鉢也，有以知後際。是以門多長者之轍，室滿度人之籌，益物良深，坐鎮雅俗。貞元中，左司正郎王鋗、南臺崔公繼和之。如是數公將議標題，兵部正郎程浩作都序，職方正郎知制誥吳通微書之，四年戊辰歲也。用公長於律學，急護任持。為上都之表則也。
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唐湖州八聖道寺真乘傳
唐湖州八聖道寺真乘傳
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釋真乘，姓沈氏，德清人也。厥父玄望孝廉舉調兗州司馬。母氏妊乘，有神光異氣之祥。識者言「沈氏必大其閥閱」。暨誕生也瓌偉，長與宗族諸子雜處，若群草中之琪樹焉。總丱之後，司馬以文學喻之，令修官業，且愀然如有不得已之色。居處翫戲，則以佛像班布。父觀其宿習，果請出家。屬顏魯公許試經得度，時已暗誦五百紙。比令口諷，一無差跌，大見褒異。落髮配住八聖道寺，得戒後，於通玄寺常進師所綜習毘尼。進公見其俊邁也，誡同門曰：「乘雖少齡，不可以伯仲齒之。」後西上京師雲華寺，學《法華》、天台《疏義》，大著聲望。又章信寺眾僧辟其講發，醉千日者一聽而自醒，迷終身者暫聞而永悟，經宗律柄，兼講無虧，籍甚緇行，炟赫京邑。貞元十一年，功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺，奏乘移隷，以備應對，充供奉大德數焉。時本師無滯亦以道業，實蒙恩渥，奏舉乘為國祈福。無滯忽夢乘捧一白蓮華南去。無何，乘果疾，乞歸田閭，勅允。既還鄉里，本郡守李公錡、田公敦、浙東率薛公戒，或踵門而勸登法座，或馳簡而延蒞戒壇。乘迫以法緣，悉所勉強，以是八為律學座主，四為臨壇正員。凡訓授度人，或巾屨結緣，一無所受。遊五臺山，禮文殊聖容，所見瑞相，不可勝言。後在護國寺禮《佛名經》一百周。懺法之餘，撰《法華經解疏記》十卷。以元和十五年冬十月示疾而終于本寺。乘精于律法，長於演說。以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅，遵遺命也。萬年縣尉王甄為碑述德焉。
釋真乘，姓沈氏，德清人也。厥父玄望孝廉舉調兗州司馬。母氏妊乘，有神光異氣之祥。識者言「沈氏必大其閥閱」。暨誕生也瓌偉，長與宗族諸子雜處，若群草中之琪樹焉。總丱之後，司馬以文學喻之，令修官業，且愀然如有不得已之色。居處翫戲，則以佛像班布。父觀其宿習，果請出家。屬顏魯公許試經得度，時已暗誦五百紙。比令口諷，一無差跌，大見褒異。落髮配住八聖道寺，得戒後，於通玄寺常進師所綜習毘尼。進公見其俊邁也，誡同門曰：「乘雖少齡，不可以伯仲齒之。」後西上京師雲華寺，學《法華》、天台《疏義》，大著聲望。又章信寺眾僧辟其講發，醉千日者一聽而自醒，迷終身者暫聞而永悟，經宗律柄，兼講無虧，籍甚緇行，炟赫京邑。貞元十一年，功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺，奏乘移隷，以備應對，充供奉大德數焉。時本師無滯亦以道業，實蒙恩渥，奏舉乘為國祈福。無滯忽夢乘捧一白蓮華南去。無何，乘果疾，乞歸田閭，勅允。既還鄉里，本郡守李公錡、田公敦、浙東率薛公戒，或踵門而勸登法座，或馳簡而延蒞戒壇。乘迫以法緣，悉所勉強，以是八為律學座主，四為臨壇正員。凡訓授度人，或巾屨結緣，一無所受。遊五臺山，禮文殊聖容，所見瑞相，不可勝言。後在護國寺禮《佛名經》一百周。懺法之餘，撰《法華經解疏記》十卷。以元和十五年冬十月示疾而終于本寺。乘精于律法，長於演說。以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅，遵遺命也。萬年縣尉王甄為碑述德焉。
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唐杭州靈隱山道標傳
唐杭州靈隱山道標傳
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釋道標，富陽人也。俗姓秦氏，其遠祖與羸同姓，世為汧隴大族。及晉東渡衣冠隨之，後為杭人也。其高、曾至王父，皆沿以儒素，不甘為吏，故州里尊奉之。標生則孤明，長而深趣，老而堅固，蓋良善之因有自來矣。年七歲時，神清氣茂，不雜凡童。倏有大沙門手摩其頂曰：「此孺子目秀如青蓮，得非我釋氏之威鳳乎？苟能捨家，必有善稱。不然乘雲霓，薄天漢，吾不可得而知也。」父允其請，遂為靈隱山白雲峯海和尚弟子。妙高之上，唯日月是麗；娑竭之宮，固雲雷斯蓄。至德二年，詔「白衣通佛經七百紙者，命為比丘」。標首中其選，即日得度，蒙配天竺寺焉。永泰初受具品於靈光寺顗律師。登以護戒嚴謹，為時所推。毘奈多羅之言，罔不該貫。凡度人戒計六壇，為眾紏繩經一十二載。置田畝歲收萬斛，置無盡財，與眾共之。貞元中以寺務克豐，我宜宴息，乃擇高爽，得西嶺之下，葺茅為堂，不干人事，用養浩氣焉。標經行之外，尤練詩章，辭體古健，比之潘、劉。當時吳興有晝，會稽有靈澈，相與詶唱，遞作笙簧。故人諺云：「霅之晝，能清秀；越之澈，洞氷雪；杭之標，摩雲霄。」每飛章寓韻，竹夕華時，彼三上人當四面之敵。所以辭林樂府常采其聲詩。由是右庶子姑臧李公益書云：「重名之下果有斯文。西還京師，有以誇耀。」又景陵子陸羽云：「夫日月雲霞為天標，山川草木為地標，推能歸美為德標，居閑趣寂為道標。」名實兩全，品藻斯當。爾後聲價軼於公卿間，故與之深者有相國李公吉甫、大司空嚴公綬、右僕射韓公臯、禮部侍郎呂公渭、滑亳節制盧公群、襄陽節制孟公簡、同州刺史李公敷、鳳翔尹孫公璹、浙東廉使賈公全、中書舍人白公居易、隋州刺史劉公長卿、戶部侍郎丘公丹、外郎裴樞、祕閣嚴維、小諫朱放、越廉問薛戎、夕拜盧元輔、常州釋元浩、潤州釋南容、金華釋乾輔、吳門釋光嚴、上都釋智崇等，並心交塵外，分契林中。萬境在空，驅之為射御；五峯滿眼，立之為疆埸。文雄而再鼓不衰，神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾，六月七日歸滅于所居蘭若。至冬十月三日，葬于舊山，春秋八十有四，法臘五十八。弟子如玢、如𧦬、行儉、省言、常儉、智猷、日超等，皆得師之法，倣仰不遑。空圍遶於栴檀，恨滿盈於石室，至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中鄭素卿錄德行刊碑頌，立于天竺山之東墟存焉。
釋道標，富陽人也。俗姓秦氏，其遠祖與羸同姓，世為汧隴大族。及晉東渡衣冠隨之，後為杭人也。其高、曾至王父，皆沿以儒素，不甘為吏，故州里尊奉之。標生則孤明，長而深趣，老而堅固，蓋良善之因有自來矣。年七歲時，神清氣茂，不雜凡童。倏有大沙門手摩其頂曰：「此孺子目秀如青蓮，得非我釋氏之威鳳乎？苟能捨家，必有善稱。不然乘雲霓，薄天漢，吾不可得而知也。」父允其請，遂為靈隱山白雲峯海和尚弟子。妙高之上，唯日月是麗；娑竭之宮，固雲雷斯蓄。至德二年，詔「白衣通佛經七百紙者，命為比丘」。標首中其選，即日得度，蒙配天竺寺焉。永泰初受具品於靈光寺顗律師。登以護戒嚴謹，為時所推。毘奈多羅之言，罔不該貫。凡度人戒計六壇，為眾紏繩經一十二載。置田畝歲收萬斛，置無盡財，與眾共之。貞元中以寺務克豐，我宜宴息，乃擇高爽，得西嶺之下，葺茅為堂，不干人事，用養浩氣焉。標經行之外，尤練詩章，辭體古健，比之潘、劉。當時吳興有晝，會稽有靈澈，相與詶唱，遞作笙簧。故人諺云：「霅之晝，能清秀；越之澈，洞氷雪；杭之標，摩雲霄。」每飛章寓韻，竹夕華時，彼三上人當四面之敵。所以辭林樂府常采其聲詩。由是右庶子姑臧李公益書云：「重名之下果有斯文。西還京師，有以誇耀。」又景陵子陸羽云：「夫日月雲霞為天標，山川草木為地標，推能歸美為德標，居閑趣寂為道標。」名實兩全，品藻斯當。爾後聲價軼於公卿間，故與之深者有相國李公吉甫、大司空嚴公綬、右僕射韓公臯、禮部侍郎呂公渭、滑亳節制盧公群、襄陽節制孟公簡、同州刺史李公敷、鳳翔尹孫公璹、浙東廉使賈公全、中書舍人白公居易、隋州刺史劉公長卿、戶部侍郎丘公丹、外郎裴樞、祕閣嚴維、小諫朱放、越廉問薛戎、夕拜盧元輔、常州釋元浩、潤州釋南容、金華釋乾輔、吳門釋光嚴、上都釋智崇等，並心交塵外，分契林中。萬境在空，驅之為射御；五峯滿眼，立之為疆埸。文雄而再鼓不衰，神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾，六月七日歸滅于所居蘭若。至冬十月三日，葬于舊山，春秋八十有四，法臘五十八。弟子如玢、如𧦬、行儉、省言、常儉、智猷、日超等，皆得師之法，倣仰不遑。空圍遶於栴檀，恨滿盈於石室，至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中鄭素卿錄德行刊碑頌，立于天竺山之東墟存焉。
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唐衡嶽寺曇清傳
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釋曇清，未詳何許人也。幼持邊幅，罔或迷方，以謹昏呶，究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恒宗師法會，與省躬猶滕、薛之前後也。旋留南嶽化徒，適會元和中閬州龍興寺結界，時義嵩講素新《疏》，傑出輩流，因云：「《僧祇律》云：『齊七樹相去，爾所作羯磨者，名善作羯磨。』準此四面，皆取六十三步等，如是自然界約，令作法界上僧。」須盡集時，清遂廣徵難。如是往返，經州涉省，下兩街新、舊章、南山三宗共定奪，嵩公虧理。時故相令狐楚猶為禮部外郎，判轉牒，據兩街傳律斷曇清義為正，天下聲唱「勇執紀綱，清能干城矣」。後著記號《顯宗》焉。
釋曇清，未詳何許人也。幼持邊幅，罔或迷方，以謹昏呶，究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恒宗師法會，與省躬猶滕、薛之前後也。旋留南嶽化徒，適會元和中閬州龍興寺結界，時義嵩講素新《疏》，傑出輩流，因云：「《僧祇律》云：『齊七樹相去，爾所作羯磨者，名善作羯磨。』準此四面，皆取六十三步等，如是自然界約，令作法界上僧。」須盡集時，清遂廣徵難。如是往返，經州涉省，下兩街新、舊章、南山三宗共定奪，嵩公虧理。時故相令狐楚猶為禮部外郎，判轉牒，據兩街傳律斷曇清義為正，天下聲唱「勇執紀綱，清能干城矣」。後著記號《顯宗》焉。
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系曰：清公南山宗崛起別峰，人咸景仰，與嵩、悟二公遇于必爭之地，清果得俊。矧夫閬苑也，僻用律文，三隅不反。既成圖狀，學者流傳，致其嵩公如填海底。至大中中玄暢公荐加褒貶，貶嵩又轉沈尾閭中矣。
系曰：清公南山宗崛起別峰，人咸景仰，與嵩、悟二公遇于必爭之地，清果得俊。矧夫閬苑也，僻用律文，三隅不反。既成圖狀，學者流傳，致其嵩公如填海底。至大中中玄暢公荐加褒貶，貶嵩又轉沈尾閭中矣。
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唐京師西明寺圓照傳(利言)
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釋圓照，姓張氏，京兆藍田人也。年方十歲，篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手，四部歸心。照當應法，乃受近圓，謹愿執持，如懷寶器。尋究經論，訪問師承，《維摩》、《法華》、《因明》、《唯識》、《涅槃》、《中觀》、《華嚴》新經，或深入堂皇，或略從染指。仍旁求於儒、墨，兼擅美於〈風〉、〈騷〉。律藏珠珍，專探日用。後則霜壇秉法，雁序度人。洎乎開元年中，勅選名德僧參其譯務，照始預焉。至代宗大曆十三年，承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺，定奪新、舊兩《疏》是非。蓋以二宗俱盛，兩壯必爭，被擒翻利於漁人，互擊定傷於師足。既頻言競，多達帝聰，有勅令將二本《律疏》定行一家者。時照等序奏云：「按《四分律》部主，梵云曇無德，秦言法藏。自姚秦弘始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍，秦言覺明，諷出梵文，沙門竺佛念聽而筆受，成四十五卷。至十一年歲次戊申，支法領又從西國將梵本來，於長安中寺重讎校，殆十四年辛亥譯畢，沙門慧辯等筆受，成六十一卷。後有魏朝道覆律師於法聰講下纂成《疏》六卷，北齊慧光律師造《疏》二本，次道雲律師修《疏》九卷，次道暉撰《疏》七卷，隋朝法願裁《疏》十卷。自唐平一天下也，四方昌阜，三寶增明，有智首律師述《疏》二十一卷，次慧滿律師造《疏》二十卷，事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲，有相州日光寺法礪律師製《疏》，至九年丙戌歲成十卷，宗依《成實論》，今稱《舊疏》是也。洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午，有西太原寺懷素律師撰《開四分律宗記》十卷，宗依根本一切有部《大毘婆沙》、《俱舍》等論，稱《新章疏》是也。至我皇帝受佛付囑，欽尚釋門，信重大乘，遵承密教。見兩《疏》傳授，各擅顓門，學者如林，執見殊異，數興諍論。聖慈愍念，務息其源，使水乳無乖，一味和合。時遣內給事李憲誠宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓。宣勅云：『《四分律舊疏》、《新疏》宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行。』兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺，遣中官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事，已上應副。即於安國寺供僧慧徹、如淨等十四人，并一供送充九十日齋食，用茶二十五丳，藤紙、筆墨，充大德如淨等僉定律疏用，兼問諸大德各得好在否？又勅安國寺三綱：『僉定律疏院，一切僧俗輒不得入。違者，錄名奏來』云。其時天長寺曇邃、淨住寺崇叡、西明寺道邃、興泚、本寺寶意、神朗、智釗、超儕、崇福寺超證、薦福寺如淨、青龍寺惟幹、章信寺希照、保壽寺慧
釋圓照，姓張氏，京兆藍田人也。年方十歲，篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手，四部歸心。照當應法，乃受近圓，謹愿執持，如懷寶器。尋究經論，訪問師承，《維摩》、《法華》、《因明》、《唯識》、《涅槃》、《中觀》、《華嚴》新經，或深入堂皇，或略從染指。仍旁求於儒、墨，兼擅美於〈風〉、〈騷〉。律藏珠珍，專探日用。後則霜壇秉法，雁序度人。洎乎開元年中，勅選名德僧參其譯務，照始預焉。至代宗大曆十三年，承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺，定奪新、舊兩《疏》是非。蓋以二宗俱盛，兩壯必爭，被擒翻利於漁人，互擊定傷於師足。既頻言競，多達帝聰，有勅令將二本《律疏》定行一家者。時照等序奏云：「按《四分律》部主，梵云曇無德，秦言法藏。自姚秦弘始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍，秦言覺明，諷出梵文，沙門竺佛念聽而筆受，成四十五卷。至十一年歲次戊申，支法領又從西國將梵本來，於長安中寺重讎校，殆十四年辛亥譯畢，沙門慧辯等筆受，成六十一卷。後有魏朝道覆律師於法聰講下纂成《疏》六卷，北齊慧光律師造《疏》二本，次道雲律師修《疏》九卷，次道暉撰《疏》七卷，隋朝法願裁《疏》十卷。自唐平一天下也，四方昌阜，三寶增明，有智首律師述《疏》二十一卷，次慧滿律師造《疏》二十卷，事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲，有相州日光寺法礪律師製《疏》，至九年丙戌歲成十卷，宗依《成實論》，今稱《舊疏》是也。洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午，有西太原寺懷素律師撰《開四分律宗記》十卷，宗依根本一切有部《大毘婆沙》、《俱舍》等論，稱《新章疏》是也。至我皇帝受佛付囑，欽尚釋門，信重大乘，遵承密教。見兩《疏》傳授，各擅顓門，學者如林，執見殊異，數興諍論。聖慈愍念，務息其源，使水乳無乖，一味和合。時遣內給事李憲誠宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓。宣勅云：『《四分律舊疏》、《新疏》宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行。』兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺，遣中官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事，已上應副。即於安國寺供僧慧徹、如淨等十四人，并一供送充九十日齋食，用茶二十五丳，藤紙、筆墨，充大德如淨等僉定律疏用，兼問諸大德各得好在否？又勅安國寺三綱：『僉定律疏院，一切僧俗輒不得入。違者，錄名奏來』云。其時天長寺曇邃、淨住寺崇叡、西明寺道邃、興泚、本寺寶意、神朗、智釗、超儕、崇福寺超證、薦福寺如淨、青龍寺惟幹、章信寺希照、保壽寺慧
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徹、圓照共奉表謝。」答詔云：「師等，道著依經，功超自覺，承雪宮之旨奧，為火宅之涼颸。《四分律儀》，三乘扃鍵，須歸總會，永息多門。一國三公，誰執其咎？初機眩曜，迷復孔多。爰命有司俾供資費，所煩筆削，竚見裁成。所謝知悉。」其日品官楊崇一宣勅「薦福、溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場。命僧行道，用五十四人，起今月一日，轉經禮佛，六時行道，至來年二月一日散。其設齋食料一事已上，令所司祇供。宜各精誠，問師等好在。」及解道場，中官李憲誠宣勅語「溫國寺轉念道場《四分律》臨壇大德等：釋門三學，以心印相傳，無上菩提，以戒法為根本；道場畢日，即宜赴大安國寺楷定《律疏》，十道流行。」至二月八日，勅檢校道場大德曇邃、飛錫等，道場定取十日散，設齋外，各賜絹帛。其十四人律師，並令赴安國寺修《疏》，程才品用，各得其宜。眾推如淨、慧徹同筆削潤色，圓照筆受正字，寶意纂文僉定，超儕筆受。其崇叡已下九人證義，共議篇題云「《勅僉定四分律疏卷第一》，京城臨壇大德某等奉詔定」，以此為題也，照為首唱，諸公和之。其間厥義非長，若農夫之去草；其義合理，猶海客之采珠。可謂名解毘尼，不看他面。俄屬德宗即位，改元建中，其年五月《疏》草畢。六月望，勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本。至十二月十二日送祠部進《新僉定疏》十卷。仍乞新舊兩《疏》許以並行，從學者所好，勅宜依照，務其搜集，專彼研尋。著《大唐安國寺利涉法師傳》十卷、集《景雲先天開元天寶誥制》三卷、肅宗代宗《制旨碑表集》共二卷、《不空三藏碑表集》七卷、《隋傳法高僧信行禪師碑表集》三卷、《兩寺上座乘如集》三卷、《僉定律疏一行制表集》三卷、《般若三藏續古今翻譯圖紀》三卷、《大乘理趣六波羅蜜多經音義》二卷、《三教法王存沒年代本記》三卷（上卷明佛、中道、下儒也）、《翻經大德翰林待詔光宅寺利言集》二卷、《再修釋迦佛法王本記》一卷、《佛現八相身利益人天成正覺記》一卷、《判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記》一卷、《五部律翻譯年代傳授人記》一卷、《莊嚴寺佛牙寶塔記》三卷、《無憂王寺佛骨塔記》三卷、《傳法三學大德碑記集》十五卷、《建中興元貞元制旨釋門表奏記》二卷、《御題章信寺詩太子百寮奉和集》三卷、《貞元續開元釋教錄》三卷。照自序云：「伏以開元十八年歲在庚午，沙門智昇修撰《釋教錄》，洎乎甲戌，經六十五年，中間三藏翻經，藏內並無收管，恐年代𡩻遠，人疑偽經。又先聖大曆七年許編入，制文
徹、圓照共奉表謝。」答詔云：「師等，道著依經，功超自覺，承雪宮之旨奧，為火宅之涼颸。《四分律儀》，三乘扃鍵，須歸總會，永息多門。一國三公，誰執其咎？初機眩曜，迷復孔多。爰命有司俾供資費，所煩筆削，竚見裁成。所謝知悉。」其日品官楊崇一宣勅「薦福、溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場。命僧行道，用五十四人，起今月一日，轉經禮佛，六時行道，至來年二月一日散。其設齋食料一事已上，令所司祇供。宜各精誠，問師等好在。」及解道場，中官李憲誠宣勅語「溫國寺轉念道場《四分律》臨壇大德等：釋門三學，以心印相傳，無上菩提，以戒法為根本；道場畢日，即宜赴大安國寺楷定《律疏》，十道流行。」至二月八日，勅檢校道場大德曇邃、飛錫等，道場定取十日散，設齋外，各賜絹帛。其十四人律師，並令赴安國寺修《疏》，程才品用，各得其宜。眾推如淨、慧徹同筆削潤色，圓照筆受正字，寶意纂文僉定，超儕筆受。其崇叡已下九人證義，共議篇題云「《勅僉定四分律疏卷第一》，京城臨壇大德某等奉詔定」，以此為題也，照為首唱，諸公和之。其間厥義非長，若農夫之去草；其義合理，猶海客之采珠。可謂名解毘尼，不看他面。俄屬德宗即位，改元建中，其年五月《疏》草畢。六月望，勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本。至十二月十二日送祠部進《新僉定疏》十卷。仍乞新舊兩《疏》許以並行，從學者所好，勅宜依照，務其搜集，專彼研尋。著《大唐安國寺利涉法師傳》十卷、集《景雲先天開元天寶誥制》三卷、肅宗代宗《制旨碑表集》共二卷、《不空三藏碑表集》七卷、《隋傳法高僧信行禪師碑表集》三卷、《兩寺上座乘如集》三卷、《僉定律疏一行制表集》三卷、《般若三藏續古今翻譯圖紀》三卷、《大乘理趣六波羅蜜多經音義》二卷、《三教法王存沒年代本記》三卷（上卷明佛、中道、下儒也）、《翻經大德翰林待詔光宅寺利言集》二卷、《再修釋迦佛法王本記》一卷、《佛現八相身利益人天成正覺記》一卷、《判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記》一卷、《五部律翻譯年代傳授人記》一卷、《莊嚴寺佛牙寶塔記》三卷、《無憂王寺佛骨塔記》三卷、《傳法三學大德碑記集》十五卷、《建中興元貞元制旨釋門表奏記》二卷、《御題章信寺詩太子百寮奉和集》三卷、《貞元續開元釋教錄》三卷。照自序云：「伏以開元十八年歲在庚午，沙門智昇修撰《釋教錄》，洎乎甲戌，經六十五年，中間三藏翻經，藏內並無收管，恐年代𡩻遠，人疑偽經。又先聖大曆七年許編入，制文
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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猶在。」時帝勅宜依。至今江表多集此集中經而施用焉。照於律道，頗有功多。肅、代二朝，尤為傑立，累朝應奉，賜紫，充臨壇兩街十望大德、內供奉、檢校鴻臚少卿，食封一百戶。後終于別院。春秋八十二，法臘五十八云。
猶在。」時帝勅宜依。至今江表多集此集中經而施用焉。照於律道，頗有功多。肅、代二朝，尤為傑立，累朝應奉，賜紫，充臨壇兩街十望大德、內供奉、檢校鴻臚少卿，食封一百戶。後終于別院。春秋八十二，法臘五十八云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：刊正二宗，會歸一見，庶幾知有定分，不橫馳求。何以諸師却請雙行，不其惑歟？通曰：「是此舉也，則元載所請，帝乃曰俞。究其始因，乃新章也，挾力輪摧相部，獨存於我，專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衛，併其箭術，成我材官。御大輅而廢其椎輪，得火生而焚其木母。竊量諸德，微憤不平，故奏雙行，同不僉定，則何異乎眼頭生目，匪成三點之『伊』？必須聲後知音，方驗一夔之足。因排法礪，三本生焉；舊有南山，四家出矣！又如東漢季也，滅一跋扈，生四強臣。初止政出一門，末云賂歸四貴。若然者，駢拇懸瘤，雖多無用。然則吾善用多矣。《大集經》云：『如是諸見，不妨諸佛法界及大涅槃，依之修行，皆得解脫。』此通方之大解也哉。」
系曰：刊正二宗，會歸一見，庶幾知有定分，不橫馳求。何以諸師却請雙行，不其惑歟？通曰：「是此舉也，則元載所請，帝乃曰俞。究其始因，乃新章也，挾力輪摧相部，獨存於我，專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衛，併其箭術，成我材官。御大輅而廢其椎輪，得火生而焚其木母。竊量諸德，微憤不平，故奏雙行，同不僉定，則何異乎眼頭生目，匪成三點之『伊』？必須聲後知音，方驗一夔之足。因排法礪，三本生焉；舊有南山，四家出矣！又如東漢季也，滅一跋扈，生四強臣。初止政出一門，末云賂歸四貴。若然者，駢拇懸瘤，雖多無用。然則吾善用多矣。《大集經》云：『如是諸見，不妨諸佛法界及大涅槃，依之修行，皆得解脫。』此通方之大解也哉。」
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宋高僧傳卷第十五
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