宋高僧傳卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

明律篇第四之二(正傳十九人附見三人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明律篇第四之二(正傳十九人附見三人)

唐餘杭宜豐寺靈一傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐餘杭宜豐寺靈一傳

釋靈一，姓吳氏，廣陵人也。神清氣和，方寸地虛，與大和元精合其純粹。年肇九歲，僻嫌朽宅，決入梵園，墮息慈之倫，稟出家之制。暨乎始冠，受其具足，學習無倦，律儀是修。示見談笑，欲明解脫。示人文藝，以誘世智。初不計身中有我，我中有身。德全道成，緣斷形謝，以寶應元年冬十月十六日，寂滅於杭州龍興寺，春秋三十五，凡滿十五安居。臨終，顧謂弟子行茶毘法，樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓、嘉興縣令李湯、左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞，慮陵谷之當遷，後之人禮應真之塔婆，昧應真之德行，故刻石於武林山東峯之陽也。一家富貨殖，既而削髮，推千金之產，悉讓諸孤昆弟，所取者惟納衣錫杖。自爾叩維揚法慎師，學相部律，造乎微而臻乎極。友善者慧凝、明幽、靈祐、會稽曇一、晉陵義宣，同門三益，作者七人也。一咳唾塵境，繼日經行，宴坐必擇山椒樹下。初舍于會稽山南懸溜寺，接禪者隱空、乾、靖，討論第一義諦。或遊慶雲寺，復居餘杭宜豐寺。寺隣青山，門對佳境，冏然獨往。「暴風偃山，正智不動；巨浪沃日，浮囊不飄」。於是著《法性論》，以究真諦，此一之了語也。每禪誦之隙，輒賦詩歌事，思入無間，興含飛動。潘、阮之遺韻，江、謝之闕文，必能綴之，無愧古人。循循善誘，門弟子受教，若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門，與天台道士潘志清、襄陽朱放、南陽張繼、安定皇甫曾、范陽張南史、吳郡陸迅、東海徐嶷、景陵陸鴻漸為塵外之友，講德味道，朗詠終日。其終篇必博之以文，約之以修，量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅，初無井泉，一旦呀然而涌，噴金砂之溜於庭之左右，挹之彌清，𣂏之無竭，蓋精至之感矣。詩行於世，有選其尤者入《間氣集》焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈一，姓吳氏，廣陵人也。神清氣和，方寸地虛，與大和元精合其純粹。年肇九歲，僻嫌朽宅，決入梵園，墮息慈之倫，稟出家之制。暨乎始冠，受其具足，學習無倦，律儀是修。示見談笑，欲明解脫。示人文藝，以誘世智。初不計身中有我，我中有身。德全道成，緣斷形謝，以寶應元年冬十月十六日，寂滅於杭州龍興寺，春秋三十五，凡滿十五安居。臨終，顧謂弟子行茶毘法，樹小浮圖焉。時左衛兵參軍李紓、嘉興縣令李湯、左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與悼梁木之既壞，慮陵谷之當遷，後之人禮應真之塔婆，昧應真之德行，故刻石於武林山東峯之陽也。一家富貨殖，既而削髮，推千金之產，悉讓諸孤昆弟，所取者惟納衣錫杖。自爾叩維揚法慎師，學相部律，造乎微而臻乎極。友善者慧凝、明幽、靈祐、會稽曇一、晉陵義宣，同門三益，作者七人也。一咳唾塵境，繼日經行，宴坐必擇山椒樹下。初舍于會稽山南懸溜寺，接禪者隱空、乾、靖，討論第一義諦。或遊慶雲寺，復居餘杭宜豐寺。寺隣青山，門對佳境，冏然獨往。「暴風偃山，正智不動；巨浪沃日，浮囊不飄」。於是著《法性論》，以究真諦，此一之了語也。每禪誦之隙，輒賦詩歌事，思入無間，興含飛動。潘、阮之遺韻，江、謝之闕文，必能綴之，無愧古人。循循善誘，門弟子受教，若良田之納膏雨焉。一跡不入族姓之門，與天台道士潘志清、襄陽朱放、南陽張繼、安定皇甫曾、范陽張南史、吳郡陸迅、東海徐嶷、景陵陸鴻漸為塵外之友，講德味道，朗詠終日。其終篇必博之以文，約之以修，量其根之上下而授之藥焉。一居寺高隅，初無井泉，一旦呀然而涌，噴金砂之溜於庭之左右，挹之彌清，𣂏之無竭，蓋精至之感矣。詩行於世，有選其尤者入《間氣集》焉。

唐吳郡東虎丘寺齊翰傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳郡東虎丘寺齊翰傳

釋齊翰，字等至，吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒，曾祖隋魏州司馬，祖、考三世不仕。翰綺歲從父至山寺，蹈高靜無塵之躅，惻然有宿命之知，固請捨家。至天寶八載八月五日奉制度，配名永定寺。九載十月，躋五分壇納形俱戒，移名開元。大曆中轉隷武丘，皆兩州道俗所請從命也。翰道性淵默，外則淡然。迹不近名，身不關事，長在一室，寂如無人，豈比夫駢行鼓簧之士哉？顓門相部義疏，精敏罕儔。明《法華經》，主蘇湖戒壇，每當請首，則今時所謂「壇長」也。大曆十年入流水念佛道場，是夜西方念中頓現，蓋純誠之所致也。即以其年終於本院，春秋六十八，法臘二十六。翰遇疾之日，謂門弟子曰：「有鶴從空飛下，迴翔我前，爾曹見乎？必謝之期，小聖猶病，安能免哉？」受業門人如隱、戒壇宣兌等。與吳興皎然結法門昆弟之交，俱高潔，難可輕慕焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋齊翰，字等至，吳興沈氏之子。高祖陳國子祭酒，曾祖隋魏州司馬，祖、考三世不仕。翰綺歲從父至山寺，蹈高靜無塵之躅，惻然有宿命之知，固請捨家。至天寶八載八月五日奉制度，配名永定寺。九載十月，躋五分壇納形俱戒，移名開元。大曆中轉隷武丘，皆兩州道俗所請從命也。翰道性淵默，外則淡然。迹不近名，身不關事，長在一室，寂如無人，豈比夫駢行鼓簧之士哉？顓門相部義疏，精敏罕儔。明《法華經》，主蘇湖戒壇，每當請首，則今時所謂「壇長」也。大曆十年入流水念佛道場，是夜西方念中頓現，蓋純誠之所致也。即以其年終於本院，春秋六十八，法臘二十六。翰遇疾之日，謂門弟子曰：「有鶴從空飛下，迴翔我前，爾曹見乎？必謝之期，小聖猶病，安能免哉？」受業門人如隱、戒壇宣兌等。與吳興皎然結法門昆弟之交，俱高潔，難可輕慕焉。

唐潤州招隱寺朗然傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐潤州招隱寺朗然傳

釋朗然，俗姓魏，世襲冠冕，其先隨東晉南渡，則為南徐人也。開元中入道，受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後徙靈隱寺，依遠律師，通《四分律鈔》，重稟越州曇一律師，精研律部，講訓生徒，四遠響應。肅宗至德二年，恩命舉移，隷名於慈和寺。上元中，刺史韋儇又請為招隱統領大德。即以其年講授之暇，著《古今決》十卷，解釋《四分律鈔》數十萬言，繁雜義例，條貫甚明，大行於世。觀其先列古人之義，有所不安，則判斷之，故號「決」也。《決》中自序：初依天竺威律師學習，復從遠、一二師也。凡戒壇則二十六登。皆為壇席之主。《律鈔》凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄，受而轉施悲、信二田。凡於教理，披文究義，皆言宿習之力也。執持戒檢，斯須不違。大曆十二年冬癸卯，趺坐如常，恬然化滅，時年五十四，僧臘三十五。越十三年春辛酉，建塔於山西原，縗麻之徒泣血千計。高行弟子清浩、擇言等。請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇、吏部員外李華、潤州刺史韓賁、湖州刺史韋損、御史大夫劉暹、潤州刺史樊冕，皆歸心奉信。屯田員外郎柳識為碑頌焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋朗然，俗姓魏，世襲冠冕，其先隨東晉南渡，則為南徐人也。開元中入道，受業於丹陽開元寺齊大師。天寶初受具於杭州華嚴寺光律師。後徙靈隱寺，依遠律師，通《四分律鈔》，重稟越州曇一律師，精研律部，講訓生徒，四遠響應。肅宗至德二年，恩命舉移，隷名於慈和寺。上元中，刺史韋儇又請為招隱統領大德。即以其年講授之暇，著《古今決》十卷，解釋《四分律鈔》數十萬言，繁雜義例，條貫甚明，大行於世。觀其先列古人之義，有所不安，則判斷之，故號「決」也。《決》中自序：初依天竺威律師學習，復從遠、一二師也。凡戒壇則二十六登。皆為壇席之主。《律鈔》凡二十八過講。有饋遺者隨豐薄，受而轉施悲、信二田。凡於教理，披文究義，皆言宿習之力也。執持戒檢，斯須不違。大曆十二年冬癸卯，趺坐如常，恬然化滅，時年五十四，僧臘三十五。越十三年春辛酉，建塔於山西原，縗麻之徒泣血千計。高行弟子清浩、擇言等。請益弟子御史中丞洪府觀察使韋儇、吏部員外李華、潤州刺史韓賁、湖州刺史韋損、御史大夫劉暹、潤州刺史樊冕，皆歸心奉信。屯田員外郎柳識為碑頌焉。

唐越州稱心寺大義傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐越州稱心寺大義傳

釋大義，字元貞，俗姓徐氏，會稽蕭山人也。以天授二年五月五日，特稟神異，生而秀朗。七歲，父訓之以經典，日可誦數千言。年十二，請詣山陰靈隱寺求師，因習內法，開卷必通，人咸歎之。屬中宗正位，恩制度人，都督胡元禮考試經義，格中第一。削染，配昭玄寺。自茲聽習，旁贍玄儒。開元初，從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師，學《四分律》指訓。義因遊長安。深公已亡，乃摳衣法華寺玄儼律師，其俊邁出倫。儼云：「於今傳法，非子而誰？」及稱心本寺超律師請為寺任。開元中喪親，誓入天台佛隴轉藏經，答劬勞也。天寶中遂築北塢之室，即支遁沃州之地也。初夢二梵僧曰：「汝居此與二十日。」至寶應初，復夢曰：「本期二十日，今滿矣。魔賊將至，不宜更處。」無何，海賊袁晁竊據剡邑，至于丹丘。義因與大禹寺逈律師同詣左谿朗禪師所，學止觀，而多精達。前後朝貴歸心者，相國杜鴻漸、尚書薛兼訓、中丞獨孤峻。洺州刺史徐嶠、次徐浩，皆宗人也。以大曆己未歲五月終於本院，春秋八十九，僧臘六十三。殯於寺之北塢舊居，因造塔焉。義前後戒壇計二十七登，受戒弟子三萬餘人。終時，室中聞天樂聲，驗乎生誦《法華經》、《大涅槃經》小大乘戒本，以為口業德行，非歸兜率，不往淨土，未可議其生處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大義，字元貞，俗姓徐氏，會稽蕭山人也。以天授二年五月五日，特稟神異，生而秀朗。七歲，父訓之以經典，日可誦數千言。年十二，請詣山陰靈隱寺求師，因習內法，開卷必通，人咸歎之。屬中宗正位，恩制度人，都督胡元禮考試經義，格中第一。削染，配昭玄寺。自茲聽習，旁贍玄儒。開元初，從吳郡圓律師受具。復依本州開元寺深律師，學《四分律》指訓。義因遊長安。深公已亡，乃摳衣法華寺玄儼律師，其俊邁出倫。儼云：「於今傳法，非子而誰？」及稱心本寺超律師請為寺任。開元中喪親，誓入天台佛隴轉藏經，答劬勞也。天寶中遂築北塢之室，即支遁沃州之地也。初夢二梵僧曰：「汝居此與二十日。」至寶應初，復夢曰：「本期二十日，今滿矣。魔賊將至，不宜更處。」無何，海賊袁晁竊據剡邑，至于丹丘。義因與大禹寺逈律師同詣左谿朗禪師所，學止觀，而多精達。前後朝貴歸心者，相國杜鴻漸、尚書薛兼訓、中丞獨孤峻。洺州刺史徐嶠、次徐浩，皆宗人也。以大曆己未歲五月終於本院，春秋八十九，僧臘六十三。殯於寺之北塢舊居，因造塔焉。義前後戒壇計二十七登，受戒弟子三萬餘人。終時，室中聞天樂聲，驗乎生誦《法華經》、《大涅槃經》小大乘戒本，以為口業德行，非歸兜率，不往淨土，未可議其生處也。

唐常州興寧寺義宣傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐常州興寧寺義宣傳

釋義宣者，晉陵人也。宿植利根，翛然出俗，不煩師訓，砥礪厥心。納法後，孜孜律科，時無虛度。玄儒旁綜，長在篇章，卒問捷給。而稟延陵恭讓之風，雅得毘尼之體。初揚州法慎傳於舊章，淮甸之間，推為碩匠。天寶初，宣斂衽摳衣，諮詢彌久，輩流率服。慎且歎賞曰：「可畏乎！」宣講終南《事鈔》，請業于周律師之庭，考覈尤精，乃著《折中記》六卷以解之。蓋慊融濟、㠋、勝諸師有所紕謬故也。使是非各盡其分，人免據宗而阿比，從此立稱耳。毘陵多出名士僧，有三宣，慧、德、義是歟。時於江都習業，與會稽曇一、閩川懷一、慶雲靈一同門為朋也。晉陵既有三宣，慎門復出三一焉。江表資為美談。宣天寶末盛行化導，罔究其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義宣者，晉陵人也。宿植利根，翛然出俗，不煩師訓，砥礪厥心。納法後，孜孜律科，時無虛度。玄儒旁綜，長在篇章，卒問捷給。而稟延陵恭讓之風，雅得毘尼之體。初揚州法慎傳於舊章，淮甸之間，推為碩匠。天寶初，宣斂衽摳衣，諮詢彌久，輩流率服。慎且歎賞曰：「可畏乎！」宣講終南《事鈔》，請業于周律師之庭，考覈尤精，乃著《折中記》六卷以解之。蓋慊融濟、㠋、勝諸師有所紕謬故也。使是非各盡其分，人免據宗而阿比，從此立稱耳。毘陵多出名士僧，有三宣，慧、德、義是歟。時於江都習業，與會稽曇一、閩川懷一、慶雲靈一同門為朋也。晉陵既有三宣，慎門復出三一焉。江表資為美談。宣天寶末盛行化導，罔究其終。

系曰：夫名以制義，所出無窮，奈何師資踵武，而犯教祖之諱乎？通曰：「《春秋》貴賤不嫌同號也。」或曰：「滕、齊不敵，俱書『侯』，乃曰『不嫌同號』。號與名豈得例諸？」通曰：「號大不嫌，名小豈嫌乎？矧以義宣始為名者，安知弟子成事於南山之門邪？然出家者必也無妨。一則姓既以華從梵，咸稱釋氏。一則西域無諱，此合從旃。且諱者周人以事鬼神，夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率，小為天人，大為菩薩，豈宜以鬼神事之？致令唐初高德勝士，往往止存一字名，職由諱之極矣。屬今修撰，乃闕文也。乃知真諦無諱，俗諦聞似則懼。」或曰：「今沙門姓既為釋，名復不諱，言我不隨俗諦，云何對君主稱臣？莫西域有否？」通曰：「姓名不對王者，臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉，遂令對見稱名，自漢至唐。肅宗朝始見稱臣，由此沿而不革。良以沙門德薄，日就衰微，一往無復矣。又以法委國王，誠難改作。王謂為是，楷定莫移。故佛言『雖非我制，諸方為清淨者，不得不行也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：夫名以制義，所出無窮，奈何師資踵武，而犯教祖之諱乎？通曰：「《春秋》貴賤不嫌同號也。」或曰：「滕、齊不敵，俱書『侯』，乃曰『不嫌同號』。號與名豈得例諸？」通曰：「號大不嫌，名小豈嫌乎？矧以義宣始為名者，安知弟子成事於南山之門邪？然出家者必也無妨。一則姓既以華從梵，咸稱釋氏。一則西域無諱，此合從旃。且諱者周人以事鬼神，夏商無諱明矣。況乎宣師已生兜率，小為天人，大為菩薩，豈宜以鬼神事之？致令唐初高德勝士，往往止存一字名，職由諱之極矣。屬今修撰，乃闕文也。乃知真諦無諱，俗諦聞似則懼。」或曰：「今沙門姓既為釋，名復不諱，言我不隨俗諦，云何對君主稱臣？莫西域有否？」通曰：「姓名不對王者，臣妾表疏合然。昔齊帝問王儉，遂令對見稱名，自漢至唐。肅宗朝始見稱臣，由此沿而不革。良以沙門德薄，日就衰微，一往無復矣。又以法委國王，誠難改作。王謂為是，楷定莫移。故佛言『雖非我制，諸方為清淨者，不得不行也。』」

唐蘇州開元寺辯秀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐蘇州開元寺辯秀傳

釋辯秀，俗姓劉氏，漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤，諸父哀字，禮如教立，孝自天生。而宿植緣深，心田欲稔；因請伯氏，出家長行，哀而捨旃。事靈隱某禪師，便能問津，圖入道之意。所聞指訓，如涼風入懷，醒然清悟。天寶四年，受戒於東海鑒真大師，傳律於會稽曇一。至德中舉高行，隷名於吳郡開元寺。乾元中，下詔天下二十五寺，各定大德七人，長講戒律，秀應其數也。頃年於淨土一門，不愆于念。嘗謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘，此乃蓬心不直，非達觀之說。何邪？夫出言即性，發意皆如，而一色一香，無非中道，況我正念乎？」秀壇場一十六番，度人孤制，律樞正持，僧綱自胥，湖南、北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終，春秋六十七，法臘三十五。當其逝日，有庭樹一本，枝葉扶疎，朝華正敷而遽萎瘁。其年七月五日，遷靈龕於武丘西寺松門之右。門人道亮、道該、清會，偕遶旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫、李棲筠、虢州刺史李紓、御史中丞李道昌盡欽慕往德，亦林下之交。霅晝為碑頌焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋辯秀，俗姓劉氏，漢楚王交三十一代孫也。秀幼孤，諸父哀字，禮如教立，孝自天生。而宿植緣深，心田欲稔；因請伯氏，出家長行，哀而捨旃。事靈隱某禪師，便能問津，圖入道之意。所聞指訓，如涼風入懷，醒然清悟。天寶四年，受戒於東海鑒真大師，傳律於會稽曇一。至德中舉高行，隷名於吳郡開元寺。乾元中，下詔天下二十五寺，各定大德七人，長講戒律，秀應其數也。頃年於淨土一門，不愆于念。嘗謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘，此乃蓬心不直，非達觀之說。何邪？夫出言即性，發意皆如，而一色一香，無非中道，況我正念乎？」秀壇場一十六番，度人孤制，律樞正持，僧綱自胥，湖南、北皆宗仰焉。以建中元年六月十五日寢疾而終，春秋六十七，法臘三十五。當其逝日，有庭樹一本，枝葉扶疎，朝華正敷而遽萎瘁。其年七月五日，遷靈龕於武丘西寺松門之右。門人道亮、道該、清會，偕遶旃檀之香樹也。故觀察使韋元甫、李棲筠、虢州刺史李紓、御史中丞李道昌盡欽慕往德，亦林下之交。霅晝為碑頌焉。

唐京師安國寺如淨傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師安國寺如淨傳

釋如淨，不詳何許人也。甫參法位，當納戒律，明練毘尼，砥礪名節。時恒講勗，徒侶雲屯。辭筆偕長，博達儒典。先是關中行智首律師《四分律疏》，魏郡法礪律師著《疏》別行。爾時關輔河北，各競宗派，微似參、辰。隋末唐初，道宣律師以首《大疏》為本，造《刪補律鈔》三卷，稍為會要，行事逗機。貞觀已來，三輔、江淮、岷蜀多傳唱之。次奘三藏弟子懷素者，先習《鈔》宗，後委棄宣、礪之學，於咸亨年中別述《開四分律記》，後號「新章」歟。至代宗大曆中，新章舊疏，互相長短。十三年，勅集三宗律匠，重定二家隆殺，時淨推為宗主，語在〈圓照傳〉。至建中二年，奏二疏並行，淨之力也。蓋以國相元公載篤重素公，崇其律教，乃命淨為新疏主作傳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋如淨，不詳何許人也。甫參法位，當納戒律，明練毘尼，砥礪名節。時恒講勗，徒侶雲屯。辭筆偕長，博達儒典。先是關中行智首律師《四分律疏》，魏郡法礪律師著《疏》別行。爾時關輔河北，各競宗派，微似參、辰。隋末唐初，道宣律師以首《大疏》為本，造《刪補律鈔》三卷，稍為會要，行事逗機。貞觀已來，三輔、江淮、岷蜀多傳唱之。次奘三藏弟子懷素者，先習《鈔》宗，後委棄宣、礪之學，於咸亨年中別述《開四分律記》，後號「新章」歟。至代宗大曆中，新章舊疏，互相長短。十三年，勅集三宗律匠，重定二家隆殺，時淨推為宗主，語在〈圓照傳〉。至建中二年，奏二疏並行，淨之力也。蓋以國相元公載篤重素公，崇其律教，乃命淨為新疏主作傳焉。

唐漢州開照寺鑑源傳(慧觀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐漢州開照寺鑑源傳(慧觀)

釋鑑源者，不知何許人也。素行甄明，範圍律道，苾芻表率，何莫由斯。後講《華嚴》經，號為勝集，日供千人粥食，其倉簞中米粟纔數百斛，取之不竭，沿夏涉秋，未嘗告匱，其冥感如此。其山寺越多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔兾公寧疑其妖妄，躬自入山宿，預禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈現，兼紅光可千尺餘。兾公蹶然作禮，歎未曾有。時松間出金色手，長七尺許，有二菩薩黃白金色閃爍然。復庭前柏樹上，晝現一燈，其明如日，橫布玻瓈。山可三里所，寶珠一顆圓一丈，熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧、老叟、童子間出，有二炬爛然空中，如相迎送交過之狀。下有四菩薩，兩兩偶立，放通身光，可高六七十尺。復見大松林後忽有寺額，篆書「三學」字。又燈下垂繡帶二條。東林之間，夜出金山。月當于午，金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康臯每三月就寺設三百菩薩大齋，菩薩現形捧燈，僧持香燈引挹之，鑪在寺門矣。白中令敏中覩瑞，興立此寺。大中八年，改額曰開照。源律師道化，與地俱靈哉！弟子傳講，東川所宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋鑑源者，不知何許人也。素行甄明，範圍律道，苾芻表率，何莫由斯。後講《華嚴》經，號為勝集，日供千人粥食，其倉簞中米粟纔數百斛，取之不竭，沿夏涉秋，未嘗告匱，其冥感如此。其山寺越多徵應，有慧觀禪師見三百餘僧持蓮燈，凌空而去，歷歷如流星焉。開元中，崔兾公寧疑其妖妄，躬自入山宿，預禁山四方面各三十里火光。至第三夜，有百餘支燈現，兼紅光可千尺餘。兾公蹶然作禮，歎未曾有。時松間出金色手，長七尺許，有二菩薩黃白金色閃爍然。復庭前柏樹上，晝現一燈，其明如日，橫布玻瓈。山可三里所，寶珠一顆圓一丈，熠爚可愛。西嶺山門懸大虹橋，橋上梵僧、老叟、童子間出，有二炬爛然空中，如相迎送交過之狀。下有四菩薩，兩兩偶立，放通身光，可高六七十尺。復見大松林後忽有寺額，篆書「三學」字。又燈下垂繡帶二條。東林之間，夜出金山。月當于午，金銀二色燈列於知鉉師墳側。韋南康臯每三月就寺設三百菩薩大齋，菩薩現形捧燈，僧持香燈引挹之，鑪在寺門矣。白中令敏中覩瑞，興立此寺。大中八年，改額曰開照。源律師道化，與地俱靈哉！弟子傳講，東川所宗也。

唐吳郡雙林寺志鴻傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳郡雙林寺志鴻傳

釋志鴻，俗姓錢氏，湖州長城下若人。本名儼，志鴻字也。少出俗于石門鄉寺，則梁靜林也。削染受具訖，往茂苑，親道恒師盛集，研覈精微。時曇清、省躬，互相切磋，卒成洪緒。然慊先德釋南山《鈔》商略不均，否臧無准，捕蟬忘後，補袞不完。囊括大慈、靈㠋已下四十餘師記鈔之玄，勒成二十卷，號《搜玄錄》。大曆中，《華嚴疏》主澄觀披尋，乃為序冠于首。然其解判不無所長，其如科節繁碎，是其短也。春秋一百有八歲，勅署為長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林累遭兵革，加以水潦，碑碣失蹤，閟於言行也。吁！其儼公氏族本生必與南山宣律師相同，亦為美事矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋志鴻，俗姓錢氏，湖州長城下若人。本名儼，志鴻字也。少出俗于石門鄉寺，則梁靜林也。削染受具訖，往茂苑，親道恒師盛集，研覈精微。時曇清、省躬，互相切磋，卒成洪緒。然慊先德釋南山《鈔》商略不均，否臧無准，捕蟬忘後，補袞不完。囊括大慈、靈㠋已下四十餘師記鈔之玄，勒成二十卷，號《搜玄錄》。大曆中，《華嚴疏》主澄觀披尋，乃為序冠于首。然其解判不無所長，其如科節繁碎，是其短也。春秋一百有八歲，勅署為長壽大師焉。近世止行其字而已。今雙林累遭兵革，加以水潦，碑碣失蹤，閟於言行也。吁！其儼公氏族本生必與南山宣律師相同，亦為美事矣。

唐京兆安國寺乘如傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆安國寺乘如傳

釋乘如，未詳氏族。精研律部，頗善講宣，繩準緇徒，罔不循則。代宗朝翻經，如預其任。應左右街臨壇度人，弟子千數。先是五眾身亡，衣資、什具悉入官庫，然歷累朝，曷由釐革。如乃援引諸律：出家比丘生隨得利，死利歸僧，言其來往本無物也。比丘貪畜，自茲而𡞞者，職由於此。今若歸官，例同籍沒。前世遺事，闕人舉揚。今屬文明，乞循律法，斷其輕重。大曆二年十一月二十七日勅下，今後僧亡，物隨入僧，仍班告中書門牒，天下宜依。如之律匠，非止訓二眾而已，抑亦奮內眾之遺事。立功不朽，如公是乎！終西明、安國二寺上座。有《文集》三卷，圓照鳩聚流布焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋乘如，未詳氏族。精研律部，頗善講宣，繩準緇徒，罔不循則。代宗朝翻經，如預其任。應左右街臨壇度人，弟子千數。先是五眾身亡，衣資、什具悉入官庫，然歷累朝，曷由釐革。如乃援引諸律：出家比丘生隨得利，死利歸僧，言其來往本無物也。比丘貪畜，自茲而𡞞者，職由於此。今若歸官，例同籍沒。前世遺事，闕人舉揚。今屬文明，乞循律法，斷其輕重。大曆二年十一月二十七日勅下，今後僧亡，物隨入僧，仍班告中書門牒，天下宜依。如之律匠，非止訓二眾而已，抑亦奮內眾之遺事。立功不朽，如公是乎！終西明、安國二寺上座。有《文集》三卷，圓照鳩聚流布焉。

唐襄州辯覺寺清江傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐襄州辯覺寺清江傳

釋清江，會稽人也，不詳氏族。幼悟幻泡，身拘羈鞅，因入精舍，便戀空門，父母沮勸，建乎難拔。禮曇一律主為親教師，諷誦經法，寓目俱通。長者品量之曰：「釋門千里駒也。」於浙陽天竺戒壇求法，與同學清源從守直和尚下為弟子。還聽習一公《相疏》并南山《律鈔》。間歲，精義入神，舉皆通暢。而善篇章，儒家筆語，體高辭典，又擅一隅之美，時少倫儗。其褊懆之性，不與人類。嘗於一公少因不足，亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤，凡云律筵，無不預者。自責己曰：「天下行半，少有如我本師者。」還會稽，一公猶老，當其僧大集時，擊木唱：「某再投和尚攝受。」時一公詬罵，江雨淚而懺悔曰：「前念無知，後心有悟，望和尚大慈，施與歡喜。苟不許收，則越人不可以強售章甫也。」一公憫其數四求哀，乃曰：「為汝含垢。」遂為師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝濆遇忠國師，因弟子說自忠曰：「此律師是和尚鄉人。」乃欣然相會，尋往南陽，再謁國師，密傳心要焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋清江，會稽人也，不詳氏族。幼悟幻泡，身拘羈鞅，因入精舍，便戀空門，父母沮勸，建乎難拔。禮曇一律主為親教師，諷誦經法，寓目俱通。長者品量之曰：「釋門千里駒也。」於浙陽天竺戒壇求法，與同學清源從守直和尚下為弟子。還聽習一公《相疏》并南山《律鈔》。間歲，精義入神，舉皆通暢。而善篇章，儒家筆語，體高辭典，又擅一隅之美，時少倫儗。其褊懆之性，不與人類。嘗於一公少因不足，亦有捨和尚之譏。由是遊方服勤，凡云律筵，無不預者。自責己曰：「天下行半，少有如我本師者。」還會稽，一公猶老，當其僧大集時，擊木唱：「某再投和尚攝受。」時一公詬罵，江雨淚而懺悔曰：「前念無知，後心有悟，望和尚大慈，施與歡喜。苟不許收，則越人不可以強售章甫也。」一公憫其數四求哀，乃曰：「為汝含垢。」遂為師資如初。江有禪觀之學。大曆八年於汝濆遇忠國師，因弟子說自忠曰：「此律師是和尚鄉人。」乃欣然相會，尋往南陽，再謁國師，密傳心要焉。

系曰：江甞為《七夕詩》，或謂之四背中一背也。通曰：「詩人興詠，用意不倫。慧休《怨別》，陸機《牽牛星》，屈原《湘夫人》，豈為色邪？皆當時寓言興類而已。若然者，言火則焚口，說食則療飢也矣。江之捨師，後乃揚師之美，反權合道也。實為此詩警世無常，引令入佛智焉。其故何也？詳江遇忠國師大明玄理，無以域中小乘法拘之哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：江甞為《七夕詩》，或謂之四背中一背也。通曰：「詩人興詠，用意不倫。慧休《怨別》，陸機《牽牛星》，屈原《湘夫人》，豈為色邪？皆當時寓言興類而已。若然者，言火則焚口，說食則療飢也矣。江之捨師，後乃揚師之美，反權合道也。實為此詩警世無常，引令入佛智焉。其故何也？詳江遇忠國師大明玄理，無以域中小乘法拘之哉！」

唐會稽雲門寺靈澈傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐會稽雲門寺靈澈傳

釋靈澈，不知何許人也。稟氣貞良，執操無革，而吟詠性情，尤見所長。居越谿雲門寺，成立之歲，為文之譽襲遠。講貫無倦，生徒戾止如闤闠焉。故祕書郎嚴維、劉隋州長卿、前殿中侍御史皇甫曾，覩面論心，皆如膠固，分聲唱和，名散四陬。澈遊吳興，與杼山晝師一見為林下之遊，互相擊節。晝與書上包佶中丞，盛標揀其警句最所重者：「《歸湘南作》則有『山邊水邊待月明，暫向人間借路行，如今還向山邊去，唯有湖水無行路』句。此僧諸作皆妙，獨此一篇，使老僧見，欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量，其進諸乎？其捨諸乎？方今天下有故，大賢勤王，輒以非急干請視聽，亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節，不可多得，其道行空慧，無慚安遠。復著《律宗引源》二十一卷，為緇流所歸。至於玄言道理，應接靡滯，風月之間，亦足以助君子之高興也。」其為同曹所重也如此。晝又齎詩附澈去見，佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽，書問晝公，迴簡極筆稱之。建中、貞元已來，江表諺曰：「越之澈，洞氷雪。」可謂一代勝士，與杭標、霅晝分鼎足矣。不測其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈澈，不知何許人也。稟氣貞良，執操無革，而吟詠性情，尤見所長。居越谿雲門寺，成立之歲，為文之譽襲遠。講貫無倦，生徒戾止如闤闠焉。故祕書郎嚴維、劉隋州長卿、前殿中侍御史皇甫曾，覩面論心，皆如膠固，分聲唱和，名散四陬。澈遊吳興，與杼山晝師一見為林下之遊，互相擊節。晝與書上包佶中丞，盛標揀其警句最所重者：「《歸湘南作》則有『山邊水邊待月明，暫向人間借路行，如今還向山邊去，唯有湖水無行路』句。此僧諸作皆妙，獨此一篇，使老僧見，欲棄筆硯。伏冀中丞高鑒深量，其進諸乎？其捨諸乎？方今天下有故，大賢勤王，輒以非急干請視聽，亦昭愚老僧不達時也。然澈公秉心立節，不可多得，其道行空慧，無慚安遠。復著《律宗引源》二十一卷，為緇流所歸。至於玄言道理，應接靡滯，風月之間，亦足以助君子之高興也。」其為同曹所重也如此。晝又齎詩附澈去見，佶禮遇非輕。又權德輿聞澈之譽，書問晝公，迴簡極筆稱之。建中、貞元已來，江表諺曰：「越之澈，洞氷雪。」可謂一代勝士，與杭標、霅晝分鼎足矣。不測其終。

唐揚州慧照寺省躬傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州慧照寺省躬傳

釋省躬，睦州桐廬人也。為童強識，耆宿呼語，怪其志大而言高。每厭樊籠。忽投聖德寺慕道從師，勅恩得度。性靈天發，於毘尼道，學如溫習。復擇名師，得姑蘇開元道恒師。恒曰：「甚矣！吾得躬也，門人日益親。」及乎探賾精微，愈征愈遠。時有擊論互指為迷者，必請見躬為其判之，坐分曲直。諺曰：「義盡省躬。」言到躬義無不盡也。其博綜律乘，扞禦師門也若此。恒曰：「自吾有躬也，惡言不聞矣。」躬避席葉拱而對曰：「某不佞也，仰師之道，若採扶桑以啖𧔞蠶。所患者，未能嘔繁絲以報主耳。」恒曰：「視子吐園客五色絲，可供黼繡之資。言太謙矣。」晚赴維揚之召，廣訓徒焉。然其滿口雌黃，品藻否臧古今之義。生徒明敏者各錄之。都加潤色，號《順正記》十卷，行之。復著《分輕重物儀》別行，沿襲《十三章門條例》，外加近世現有物之重輕，頗為要用。躬復高儒學，作碑頌越多，以其曾化邗溝，故呼淮南記主，自號清冷山沙門焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋省躬，睦州桐廬人也。為童強識，耆宿呼語，怪其志大而言高。每厭樊籠。忽投聖德寺慕道從師，勅恩得度。性靈天發，於毘尼道，學如溫習。復擇名師，得姑蘇開元道恒師。恒曰：「甚矣！吾得躬也，門人日益親。」及乎探賾精微，愈征愈遠。時有擊論互指為迷者，必請見躬為其判之，坐分曲直。諺曰：「義盡省躬。」言到躬義無不盡也。其博綜律乘，扞禦師門也若此。恒曰：「自吾有躬也，惡言不聞矣。」躬避席葉拱而對曰：「某不佞也，仰師之道，若採扶桑以啖𧔞蠶。所患者，未能嘔繁絲以報主耳。」恒曰：「視子吐園客五色絲，可供黼繡之資。言太謙矣。」晚赴維揚之召，廣訓徒焉。然其滿口雌黃，品藻否臧古今之義。生徒明敏者各錄之。都加潤色，號《順正記》十卷，行之。復著《分輕重物儀》別行，沿襲《十三章門條例》，外加近世現有物之重輕，頗為要用。躬復高儒學，作碑頌越多，以其曾化邗溝，故呼淮南記主，自號清冷山沙門焉。

唐吳郡包山神皓傳(維亮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳郡包山神皓傳(維亮)

釋神皓，字恒度，姓徐氏。八代祖摛，齊竟陵王西邸學士。子陵，梁尚書左僕射，其文與庾子山齊名，迨陳國亡，因佐吳邑，遂家姑蘇。皓乃為吳郡人也。天性耿潔，風韻朗邁。幼負脫俗之姿，尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年，降版詔精擇真行，一州許度三人，皓居薦首，因隷僧籍于包山福願道場。初進具於興大師，次通《律鈔》於曇一。後十講《律鈔》，五昇壇場。遂乘舟歸包山，使野叟誅茅，山童掃石，逍遙棲息。旋增修屋宇。乾元元祀，有詔天下二十七寺，各奏大德七人，長講戒律。因請住開元寺，欲果其願，且懼簡書，遂僶俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向、前給事中嚴涗，服道弟子禮部侍郎劉太真、前大理評事張象，欽風弟子前廉使亞相李棲筠請綱任海隅。一邑緇伍，三變至于道。末年工於圓宗，別置「西方法社」，誦《法華經》九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾，至十二月，顧囑弟子維亮曰：「我棄世後，可歸洞庭故山置塔。」說法而終。是夜瑠璃色天，星霣如雨，西方兆眹，密現于前。春秋七十五，僧臘四十三。門人維亮有文有道，獨步當時，執師之喪，不以證而廢教也。傳法弟子道超、靈俊、道濬、道稜、維讓、維誠，皆一時英邁。霅晝為墳塔碑頌美云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋神皓，字恒度，姓徐氏。八代祖摛，齊竟陵王西邸學士。子陵，梁尚書左僕射，其文與庾子山齊名，迨陳國亡，因佐吳邑，遂家姑蘇。皓乃為吳郡人也。天性耿潔，風韻朗邁。幼負脫俗之姿，尋依錢塘龍泉道場一公出家。天寶六年，降版詔精擇真行，一州許度三人，皓居薦首，因隷僧籍于包山福願道場。初進具於興大師，次通《律鈔》於曇一。後十講《律鈔》，五昇壇場。遂乘舟歸包山，使野叟誅茅，山童掃石，逍遙棲息。旋增修屋宇。乾元元祀，有詔天下二十七寺，各奏大德七人，長講戒律。因請住開元寺，欲果其願，且懼簡書，遂僶俛從命。奉戒弟子開州刺史陸向、前給事中嚴涗，服道弟子禮部侍郎劉太真、前大理評事張象，欽風弟子前廉使亞相李棲筠請綱任海隅。一邑緇伍，三變至于道。末年工於圓宗，別置「西方法社」，誦《法華經》九千餘部。貞元六年十月開元寺遇疾，至十二月，顧囑弟子維亮曰：「我棄世後，可歸洞庭故山置塔。」說法而終。是夜瑠璃色天，星霣如雨，西方兆眹，密現于前。春秋七十五，僧臘四十三。門人維亮有文有道，獨步當時，執師之喪，不以證而廢教也。傳法弟子道超、靈俊、道濬、道稜、維讓、維誠，皆一時英邁。霅晝為墳塔碑頌美云。

唐京師安國寺藏用傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師安國寺藏用傳

釋藏用，不詳何許人也。從其拔俗，依棲嵩山空公為師。及乎年當應法，即於汾川炬律師所受上品形俱法。登詣洛中業公講肄，研覈律文，循其奧妙，無所不臻。洎聞有禪觀之學，遂登廬陟霍，涉漢泛湘，望雙峯之叢林。又歸，開法京輦，道既精粹，訓且均敷，藹然為物楷模，嚮風宗重。當建中中，已全三十許臘。尋應詔充臨壇首席，相繼度弟子越多。及居東城化塔，乃代宗之邸第也，推用主其綱任。苾芻至息慈，皆遵畏愛焉。席熊延客，揮麈開談，指衡山石也，有以識前身；傳曹谿鉢也，有以知後際。是以門多長者之轍，室滿度人之籌，益物良深，坐鎮雅俗。貞元中，左司正郎王鋗、南臺崔公繼和之。如是數公將議標題，兵部正郎程浩作都序，職方正郎知制誥吳通微書之，四年戊辰歲也。用公長於律學，急護任持。為上都之表則也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋藏用，不詳何許人也。從其拔俗，依棲嵩山空公為師。及乎年當應法，即於汾川炬律師所受上品形俱法。登詣洛中業公講肄，研覈律文，循其奧妙，無所不臻。洎聞有禪觀之學，遂登廬陟霍，涉漢泛湘，望雙峯之叢林。又歸，開法京輦，道既精粹，訓且均敷，藹然為物楷模，嚮風宗重。當建中中，已全三十許臘。尋應詔充臨壇首席，相繼度弟子越多。及居東城化塔，乃代宗之邸第也，推用主其綱任。苾芻至息慈，皆遵畏愛焉。席熊延客，揮麈開談，指衡山石也，有以識前身；傳曹谿鉢也，有以知後際。是以門多長者之轍，室滿度人之籌，益物良深，坐鎮雅俗。貞元中，左司正郎王鋗、南臺崔公繼和之。如是數公將議標題，兵部正郎程浩作都序，職方正郎知制誥吳通微書之，四年戊辰歲也。用公長於律學，急護任持。為上都之表則也。

唐湖州八聖道寺真乘傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐湖州八聖道寺真乘傳

釋真乘，姓沈氏，德清人也。厥父玄望孝廉舉調兗州司馬。母氏妊乘，有神光異氣之祥。識者言「沈氏必大其閥閱」。暨誕生也瓌偉，長與宗族諸子雜處，若群草中之琪樹焉。總丱之後，司馬以文學喻之，令修官業，且愀然如有不得已之色。居處翫戲，則以佛像班布。父觀其宿習，果請出家。屬顏魯公許試經得度，時已暗誦五百紙。比令口諷，一無差跌，大見褒異。落髮配住八聖道寺，得戒後，於通玄寺常進師所綜習毘尼。進公見其俊邁也，誡同門曰：「乘雖少齡，不可以伯仲齒之。」後西上京師雲華寺，學《法華》、天台《疏義》，大著聲望。又章信寺眾僧辟其講發，醉千日者一聽而自醒，迷終身者暫聞而永悟，經宗律柄，兼講無虧，籍甚緇行，炟赫京邑。貞元十一年，功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺，奏乘移隷，以備應對，充供奉大德數焉。時本師無滯亦以道業，實蒙恩渥，奏舉乘為國祈福。無滯忽夢乘捧一白蓮華南去。無何，乘果疾，乞歸田閭，勅允。既還鄉里，本郡守李公錡、田公敦、浙東率薛公戒，或踵門而勸登法座，或馳簡而延蒞戒壇。乘迫以法緣，悉所勉強，以是八為律學座主，四為臨壇正員。凡訓授度人，或巾屨結緣，一無所受。遊五臺山，禮文殊聖容，所見瑞相，不可勝言。後在護國寺禮《佛名經》一百周。懺法之餘，撰《法華經解疏記》十卷。以元和十五年冬十月示疾而終于本寺。乘精于律法，長於演說。以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅，遵遺命也。萬年縣尉王甄為碑述德焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋真乘，姓沈氏，德清人也。厥父玄望孝廉舉調兗州司馬。母氏妊乘，有神光異氣之祥。識者言「沈氏必大其閥閱」。暨誕生也瓌偉，長與宗族諸子雜處，若群草中之琪樹焉。總丱之後，司馬以文學喻之，令修官業，且愀然如有不得已之色。居處翫戲，則以佛像班布。父觀其宿習，果請出家。屬顏魯公許試經得度，時已暗誦五百紙。比令口諷，一無差跌，大見褒異。落髮配住八聖道寺，得戒後，於通玄寺常進師所綜習毘尼。進公見其俊邁也，誡同門曰：「乘雖少齡，不可以伯仲齒之。」後西上京師雲華寺，學《法華》、天台《疏義》，大著聲望。又章信寺眾僧辟其講發，醉千日者一聽而自醒，迷終身者暫聞而永悟，經宗律柄，兼講無虧，籍甚緇行，炟赫京邑。貞元十一年，功德使梁大夫以德宗亟幸安國寺，奏乘移隷，以備應對，充供奉大德數焉。時本師無滯亦以道業，實蒙恩渥，奏舉乘為國祈福。無滯忽夢乘捧一白蓮華南去。無何，乘果疾，乞歸田閭，勅允。既還鄉里，本郡守李公錡、田公敦、浙東率薛公戒，或踵門而勸登法座，或馳簡而延蒞戒壇。乘迫以法緣，悉所勉強，以是八為律學座主，四為臨壇正員。凡訓授度人，或巾屨結緣，一無所受。遊五臺山，禮文殊聖容，所見瑞相，不可勝言。後在護國寺禮《佛名經》一百周。懺法之餘，撰《法華經解疏記》十卷。以元和十五年冬十月示疾而終于本寺。乘精于律法，長於演說。以長慶二年十月十三日焚身于韶村西隅，遵遺命也。萬年縣尉王甄為碑述德焉。

唐杭州靈隱山道標傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州靈隱山道標傳

釋道標，富陽人也。俗姓秦氏，其遠祖與羸同姓，世為汧隴大族。及晉東渡衣冠隨之，後為杭人也。其高、曾至王父，皆沿以儒素，不甘為吏，故州里尊奉之。標生則孤明，長而深趣，老而堅固，蓋良善之因有自來矣。年七歲時，神清氣茂，不雜凡童。倏有大沙門手摩其頂曰：「此孺子目秀如青蓮，得非我釋氏之威鳳乎？苟能捨家，必有善稱。不然乘雲霓，薄天漢，吾不可得而知也。」父允其請，遂為靈隱山白雲峯海和尚弟子。妙高之上，唯日月是麗；娑竭之宮，固雲雷斯蓄。至德二年，詔「白衣通佛經七百紙者，命為比丘」。標首中其選，即日得度，蒙配天竺寺焉。永泰初受具品於靈光寺顗律師。登以護戒嚴謹，為時所推。毘奈多羅之言，罔不該貫。凡度人戒計六壇，為眾紏繩經一十二載。置田畝歲收萬斛，置無盡財，與眾共之。貞元中以寺務克豐，我宜宴息，乃擇高爽，得西嶺之下，葺茅為堂，不干人事，用養浩氣焉。標經行之外，尤練詩章，辭體古健，比之潘、劉。當時吳興有晝，會稽有靈澈，相與詶唱，遞作笙簧。故人諺云：「霅之晝，能清秀；越之澈，洞氷雪；杭之標，摩雲霄。」每飛章寓韻，竹夕華時，彼三上人當四面之敵。所以辭林樂府常采其聲詩。由是右庶子姑臧李公益書云：「重名之下果有斯文。西還京師，有以誇耀。」又景陵子陸羽云：「夫日月雲霞為天標，山川草木為地標，推能歸美為德標，居閑趣寂為道標。」名實兩全，品藻斯當。爾後聲價軼於公卿間，故與之深者有相國李公吉甫、大司空嚴公綬、右僕射韓公臯、禮部侍郎呂公渭、滑亳節制盧公群、襄陽節制孟公簡、同州刺史李公敷、鳳翔尹孫公璹、浙東廉使賈公全、中書舍人白公居易、隋州刺史劉公長卿、戶部侍郎丘公丹、外郎裴樞、祕閣嚴維、小諫朱放、越廉問薛戎、夕拜盧元輔、常州釋元浩、潤州釋南容、金華釋乾輔、吳門釋光嚴、上都釋智崇等，並心交塵外，分契林中。萬境在空，驅之為射御；五峯滿眼，立之為疆埸。文雄而再鼓不衰，神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾，六月七日歸滅于所居蘭若。至冬十月三日，葬于舊山，春秋八十有四，法臘五十八。弟子如玢、如𧦬、行儉、省言、常儉、智猷、日超等，皆得師之法，倣仰不遑。空圍遶於栴檀，恨滿盈於石室，至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中鄭素卿錄德行刊碑頌，立于天竺山之東墟存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道標，富陽人也。俗姓秦氏，其遠祖與羸同姓，世為汧隴大族。及晉東渡衣冠隨之，後為杭人也。其高、曾至王父，皆沿以儒素，不甘為吏，故州里尊奉之。標生則孤明，長而深趣，老而堅固，蓋良善之因有自來矣。年七歲時，神清氣茂，不雜凡童。倏有大沙門手摩其頂曰：「此孺子目秀如青蓮，得非我釋氏之威鳳乎？苟能捨家，必有善稱。不然乘雲霓，薄天漢，吾不可得而知也。」父允其請，遂為靈隱山白雲峯海和尚弟子。妙高之上，唯日月是麗；娑竭之宮，固雲雷斯蓄。至德二年，詔「白衣通佛經七百紙者，命為比丘」。標首中其選，即日得度，蒙配天竺寺焉。永泰初受具品於靈光寺顗律師。登以護戒嚴謹，為時所推。毘奈多羅之言，罔不該貫。凡度人戒計六壇，為眾紏繩經一十二載。置田畝歲收萬斛，置無盡財，與眾共之。貞元中以寺務克豐，我宜宴息，乃擇高爽，得西嶺之下，葺茅為堂，不干人事，用養浩氣焉。標經行之外，尤練詩章，辭體古健，比之潘、劉。當時吳興有晝，會稽有靈澈，相與詶唱，遞作笙簧。故人諺云：「霅之晝，能清秀；越之澈，洞氷雪；杭之標，摩雲霄。」每飛章寓韻，竹夕華時，彼三上人當四面之敵。所以辭林樂府常采其聲詩。由是右庶子姑臧李公益書云：「重名之下果有斯文。西還京師，有以誇耀。」又景陵子陸羽云：「夫日月雲霞為天標，山川草木為地標，推能歸美為德標，居閑趣寂為道標。」名實兩全，品藻斯當。爾後聲價軼於公卿間，故與之深者有相國李公吉甫、大司空嚴公綬、右僕射韓公臯、禮部侍郎呂公渭、滑亳節制盧公群、襄陽節制孟公簡、同州刺史李公敷、鳳翔尹孫公璹、浙東廉使賈公全、中書舍人白公居易、隋州刺史劉公長卿、戶部侍郎丘公丹、外郎裴樞、祕閣嚴維、小諫朱放、越廉問薛戎、夕拜盧元輔、常州釋元浩、潤州釋南容、金華釋乾輔、吳門釋光嚴、上都釋智崇等，並心交塵外，分契林中。萬境在空，驅之為射御；五峯滿眼，立之為疆埸。文雄而再鼓不衰，神王而一戰自勝者也。以長慶三年示有微疾，六月七日歸滅于所居蘭若。至冬十月三日，葬于舊山，春秋八十有四，法臘五十八。弟子如玢、如𧦬、行儉、省言、常儉、智猷、日超等，皆得師之法，倣仰不遑。空圍遶於栴檀，恨滿盈於石室，至今杭民謂之西嶺和尚矣。開成五年中鄭素卿錄德行刊碑頌，立于天竺山之東墟存焉。

唐衡嶽寺曇清傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐衡嶽寺曇清傳

釋曇清，未詳何許人也。幼持邊幅，罔或迷方，以謹昏呶，究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恒宗師法會，與省躬猶滕、薛之前後也。旋留南嶽化徒，適會元和中閬州龍興寺結界，時義嵩講素新《疏》，傑出輩流，因云：「《僧祇律》云：『齊七樹相去，爾所作羯磨者，名善作羯磨。』準此四面，皆取六十三步等，如是自然界約，令作法界上僧。」須盡集時，清遂廣徵難。如是往返，經州涉省，下兩街新、舊章、南山三宗共定奪，嵩公虧理。時故相令狐楚猶為禮部外郎，判轉牒，據兩街傳律斷曇清義為正，天下聲唱「勇執紀綱，清能干城矣」。後著記號《顯宗》焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇清，未詳何許人也。幼持邊幅，罔或迷方，以謹昏呶，究窮佛旨。乃負笈來吳北院道恒宗師法會，與省躬猶滕、薛之前後也。旋留南嶽化徒，適會元和中閬州龍興寺結界，時義嵩講素新《疏》，傑出輩流，因云：「《僧祇律》云：『齊七樹相去，爾所作羯磨者，名善作羯磨。』準此四面，皆取六十三步等，如是自然界約，令作法界上僧。」須盡集時，清遂廣徵難。如是往返，經州涉省，下兩街新、舊章、南山三宗共定奪，嵩公虧理。時故相令狐楚猶為禮部外郎，判轉牒，據兩街傳律斷曇清義為正，天下聲唱「勇執紀綱，清能干城矣」。後著記號《顯宗》焉。

系曰：清公南山宗崛起別峰，人咸景仰，與嵩、悟二公遇于必爭之地，清果得俊。矧夫閬苑也，僻用律文，三隅不反。既成圖狀，學者流傳，致其嵩公如填海底。至大中中玄暢公荐加褒貶，貶嵩又轉沈尾閭中矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：清公南山宗崛起別峰，人咸景仰，與嵩、悟二公遇于必爭之地，清果得俊。矧夫閬苑也，僻用律文，三隅不反。既成圖狀，學者流傳，致其嵩公如填海底。至大中中玄暢公荐加褒貶，貶嵩又轉沈尾閭中矣。

唐京師西明寺圓照傳(利言) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺圓照傳(利言)

釋圓照，姓張氏，京兆藍田人也。年方十歲，篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手，四部歸心。照當應法，乃受近圓，謹愿執持，如懷寶器。尋究經論，訪問師承，《維摩》、《法華》、《因明》、《唯識》、《涅槃》、《中觀》、《華嚴》新經，或深入堂皇，或略從染指。仍旁求於儒、墨，兼擅美於〈風〉、〈騷〉。律藏珠珍，專探日用。後則霜壇秉法，雁序度人。洎乎開元年中，勅選名德僧參其譯務，照始預焉。至代宗大曆十三年，承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺，定奪新、舊兩《疏》是非。蓋以二宗俱盛，兩壯必爭，被擒翻利於漁人，互擊定傷於師足。既頻言競，多達帝聰，有勅令將二本《律疏》定行一家者。時照等序奏云：「按《四分律》部主，梵云曇無德，秦言法藏。自姚秦弘始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍，秦言覺明，諷出梵文，沙門竺佛念聽而筆受，成四十五卷。至十一年歲次戊申，支法領又從西國將梵本來，於長安中寺重讎校，殆十四年辛亥譯畢，沙門慧辯等筆受，成六十一卷。後有魏朝道覆律師於法聰講下纂成《疏》六卷，北齊慧光律師造《疏》二本，次道雲律師修《疏》九卷，次道暉撰《疏》七卷，隋朝法願裁《疏》十卷。自唐平一天下也，四方昌阜，三寶增明，有智首律師述《疏》二十一卷，次慧滿律師造《疏》二十卷，事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲，有相州日光寺法礪律師製《疏》，至九年丙戌歲成十卷，宗依《成實論》，今稱《舊疏》是也。洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午，有西太原寺懷素律師撰《開四分律宗記》十卷，宗依根本一切有部《大毘婆沙》、《俱舍》等論，稱《新章疏》是也。至我皇帝受佛付囑，欽尚釋門，信重大乘，遵承密教。見兩《疏》傳授，各擅顓門，學者如林，執見殊異，數興諍論。聖慈愍念，務息其源，使水乳無乖，一味和合。時遣內給事李憲誠宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓。宣勅云：『《四分律舊疏》、《新疏》宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行。』兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺，遣中官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事，已上應副。即於安國寺供僧慧徹、如淨等十四人，并一供送充九十日齋食，用茶二十五丳，藤紙、筆墨，充大德如淨等僉定律疏用，兼問諸大德各得好在否？又勅安國寺三綱：『僉定律疏院，一切僧俗輒不得入。違者，錄名奏來』云。其時天長寺曇邃、淨住寺崇叡、西明寺道邃、興泚、本寺寶意、神朗、智釗、超儕、崇福寺超證、薦福寺如淨、青龍寺惟幹、章信寺希照、保壽寺慧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋圓照，姓張氏，京兆藍田人也。年方十歲，篤願依西明寺景雲律師。雲亦一方匠手，四部歸心。照當應法，乃受近圓，謹愿執持，如懷寶器。尋究經論，訪問師承，《維摩》、《法華》、《因明》、《唯識》、《涅槃》、《中觀》、《華嚴》新經，或深入堂皇，或略從染指。仍旁求於儒、墨，兼擅美於〈風〉、〈騷〉。律藏珠珍，專探日用。後則霜壇秉法，雁序度人。洎乎開元年中，勅選名德僧參其譯務，照始預焉。至代宗大曆十三年，承詔兩街臨壇大德一十四人齊至安國寺，定奪新、舊兩《疏》是非。蓋以二宗俱盛，兩壯必爭，被擒翻利於漁人，互擊定傷於師足。既頻言競，多達帝聰，有勅令將二本《律疏》定行一家者。時照等序奏云：「按《四分律》部主，梵云曇無德，秦言法藏。自姚秦弘始五年壬寅歲罽賓三藏佛陀耶舍，秦言覺明，諷出梵文，沙門竺佛念聽而筆受，成四十五卷。至十一年歲次戊申，支法領又從西國將梵本來，於長安中寺重讎校，殆十四年辛亥譯畢，沙門慧辯等筆受，成六十一卷。後有魏朝道覆律師於法聰講下纂成《疏》六卷，北齊慧光律師造《疏》二本，次道雲律師修《疏》九卷，次道暉撰《疏》七卷，隋朝法願裁《疏》十卷。自唐平一天下也，四方昌阜，三寶增明，有智首律師述《疏》二十一卷，次慧滿律師造《疏》二十卷，事各一時流通絕矣。當武德元年戊寅歲，有相州日光寺法礪律師製《疏》，至九年丙戌歲成十卷，宗依《成實論》，今稱《舊疏》是也。洎高宗天皇大帝咸亨元年歲在庚午，有西太原寺懷素律師撰《開四分律宗記》十卷，宗依根本一切有部《大毘婆沙》、《俱舍》等論，稱《新章疏》是也。至我皇帝受佛付囑，欽尚釋門，信重大乘，遵承密教。見兩《疏》傳授，各擅顓門，學者如林，執見殊異，數興諍論。聖慈愍念，務息其源，使水乳無乖，一味和合。時遣內給事李憲誠宣勅勾當京城諸寺觀功德使鎮軍大將軍劉崇訓。宣勅云：『《四分律舊疏》、《新疏》宜令臨壇大德如淨等於安國寺律院僉定一本流行。』兩街臨壇大德一十四人俱集安國寺，遣中官趙鳳詮勅尚食局索一千二百六十人齋食并果實解齋粥一事，已上應副。即於安國寺供僧慧徹、如淨等十四人，并一供送充九十日齋食，用茶二十五丳，藤紙、筆墨，充大德如淨等僉定律疏用，兼問諸大德各得好在否？又勅安國寺三綱：『僉定律疏院，一切僧俗輒不得入。違者，錄名奏來』云。其時天長寺曇邃、淨住寺崇叡、西明寺道邃、興泚、本寺寶意、神朗、智釗、超儕、崇福寺超證、薦福寺如淨、青龍寺惟幹、章信寺希照、保壽寺慧

徹、圓照共奉表謝。」答詔云：「師等，道著依經，功超自覺，承雪宮之旨奧，為火宅之涼颸。《四分律儀》，三乘扃鍵，須歸總會，永息多門。一國三公，誰執其咎？初機眩曜，迷復孔多。爰命有司俾供資費，所煩筆削，竚見裁成。所謝知悉。」其日品官楊崇一宣勅「薦福、溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場。命僧行道，用五十四人，起今月一日，轉經禮佛，六時行道，至來年二月一日散。其設齋食料一事已上，令所司祇供。宜各精誠，問師等好在。」及解道場，中官李憲誠宣勅語「溫國寺轉念道場《四分律》臨壇大德等：釋門三學，以心印相傳，無上菩提，以戒法為根本；道場畢日，即宜赴大安國寺楷定《律疏》，十道流行。」至二月八日，勅檢校道場大德曇邃、飛錫等，道場定取十日散，設齋外，各賜絹帛。其十四人律師，並令赴安國寺修《疏》，程才品用，各得其宜。眾推如淨、慧徹同筆削潤色，圓照筆受正字，寶意纂文僉定，超儕筆受。其崇叡已下九人證義，共議篇題云「《勅僉定四分律疏卷第一》，京城臨壇大德某等奉詔定」，以此為題也，照為首唱，諸公和之。其間厥義非長，若農夫之去草；其義合理，猶海客之采珠。可謂名解毘尼，不看他面。俄屬德宗即位，改元建中，其年五月《疏》草畢。六月望，勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本。至十二月十二日送祠部進《新僉定疏》十卷。仍乞新舊兩《疏》許以並行，從學者所好，勅宜依照，務其搜集，專彼研尋。著《大唐安國寺利涉法師傳》十卷、集《景雲先天開元天寶誥制》三卷、肅宗代宗《制旨碑表集》共二卷、《不空三藏碑表集》七卷、《隋傳法高僧信行禪師碑表集》三卷、《兩寺上座乘如集》三卷、《僉定律疏一行制表集》三卷、《般若三藏續古今翻譯圖紀》三卷、《大乘理趣六波羅蜜多經音義》二卷、《三教法王存沒年代本記》三卷（上卷明佛、中道、下儒也）、《翻經大德翰林待詔光宅寺利言集》二卷、《再修釋迦佛法王本記》一卷、《佛現八相身利益人天成正覺記》一卷、《判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記》一卷、《五部律翻譯年代傳授人記》一卷、《莊嚴寺佛牙寶塔記》三卷、《無憂王寺佛骨塔記》三卷、《傳法三學大德碑記集》十五卷、《建中興元貞元制旨釋門表奏記》二卷、《御題章信寺詩太子百寮奉和集》三卷、《貞元續開元釋教錄》三卷。照自序云：「伏以開元十八年歲在庚午，沙門智昇修撰《釋教錄》，洎乎甲戌，經六十五年，中間三藏翻經，藏內並無收管，恐年代𡩻遠，人疑偽經。又先聖大曆七年許編入，制文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徹、圓照共奉表謝。」答詔云：「師等，道著依經，功超自覺，承雪宮之旨奧，為火宅之涼颸。《四分律儀》，三乘扃鍵，須歸總會，永息多門。一國三公，誰執其咎？初機眩曜，迷復孔多。爰命有司俾供資費，所煩筆削，竚見裁成。所謝知悉。」其日品官楊崇一宣勅「薦福、溫國兩寺三綱與淨土院檢校僧等嚴飾道場。命僧行道，用五十四人，起今月一日，轉經禮佛，六時行道，至來年二月一日散。其設齋食料一事已上，令所司祇供。宜各精誠，問師等好在。」及解道場，中官李憲誠宣勅語「溫國寺轉念道場《四分律》臨壇大德等：釋門三學，以心印相傳，無上菩提，以戒法為根本；道場畢日，即宜赴大安國寺楷定《律疏》，十道流行。」至二月八日，勅檢校道場大德曇邃、飛錫等，道場定取十日散，設齋外，各賜絹帛。其十四人律師，並令赴安國寺修《疏》，程才品用，各得其宜。眾推如淨、慧徹同筆削潤色，圓照筆受正字，寶意纂文僉定，超儕筆受。其崇叡已下九人證義，共議篇題云「《勅僉定四分律疏卷第一》，京城臨壇大德某等奉詔定」，以此為題也，照為首唱，諸公和之。其間厥義非長，若農夫之去草；其義合理，猶海客之采珠。可謂名解毘尼，不看他面。俄屬德宗即位，改元建中，其年五月《疏》草畢。六月望，勅圓照依國子學大曆新定字樣抄寫進本。至十二月十二日送祠部進《新僉定疏》十卷。仍乞新舊兩《疏》許以並行，從學者所好，勅宜依照，務其搜集，專彼研尋。著《大唐安國寺利涉法師傳》十卷、集《景雲先天開元天寶誥制》三卷、肅宗代宗《制旨碑表集》共二卷、《不空三藏碑表集》七卷、《隋傳法高僧信行禪師碑表集》三卷、《兩寺上座乘如集》三卷、《僉定律疏一行制表集》三卷、《般若三藏續古今翻譯圖紀》三卷、《大乘理趣六波羅蜜多經音義》二卷、《三教法王存沒年代本記》三卷（上卷明佛、中道、下儒也）、《翻經大德翰林待詔光宅寺利言集》二卷、《再修釋迦佛法王本記》一卷、《佛現八相身利益人天成正覺記》一卷、《判方等道場欲受近圓沙彌懺悔滅罪辯瑞相記》一卷、《五部律翻譯年代傳授人記》一卷、《莊嚴寺佛牙寶塔記》三卷、《無憂王寺佛骨塔記》三卷、《傳法三學大德碑記集》十五卷、《建中興元貞元制旨釋門表奏記》二卷、《御題章信寺詩太子百寮奉和集》三卷、《貞元續開元釋教錄》三卷。照自序云：「伏以開元十八年歲在庚午，沙門智昇修撰《釋教錄》，洎乎甲戌，經六十五年，中間三藏翻經，藏內並無收管，恐年代𡩻遠，人疑偽經。又先聖大曆七年許編入，制文

猶在。」時帝勅宜依。至今江表多集此集中經而施用焉。照於律道，頗有功多。肅、代二朝，尤為傑立，累朝應奉，賜紫，充臨壇兩街十望大德、內供奉、檢校鴻臚少卿，食封一百戶。後終于別院。春秋八十二，法臘五十八云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶在。」時帝勅宜依。至今江表多集此集中經而施用焉。照於律道，頗有功多。肅、代二朝，尤為傑立，累朝應奉，賜紫，充臨壇兩街十望大德、內供奉、檢校鴻臚少卿，食封一百戶。後終于別院。春秋八十二，法臘五十八云。

系曰：刊正二宗，會歸一見，庶幾知有定分，不橫馳求。何以諸師却請雙行，不其惑歟？通曰：「是此舉也，則元載所請，帝乃曰俞。究其始因，乃新章也，挾力輪摧相部，獨存於我，專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衛，併其箭術，成我材官。御大輅而廢其椎輪，得火生而焚其木母。竊量諸德，微憤不平，故奏雙行，同不僉定，則何異乎眼頭生目，匪成三點之『伊』？必須聲後知音，方驗一夔之足。因排法礪，三本生焉；舊有南山，四家出矣！又如東漢季也，滅一跋扈，生四強臣。初止政出一門，末云賂歸四貴。若然者，駢拇懸瘤，雖多無用。然則吾善用多矣。《大集經》云：『如是諸見，不妨諸佛法界及大涅槃，依之修行，皆得解脫。』此通方之大解也哉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：刊正二宗，會歸一見，庶幾知有定分，不橫馳求。何以諸師却請雙行，不其惑歟？通曰：「是此舉也，則元載所請，帝乃曰俞。究其始因，乃新章也，挾力輪摧相部，獨存於我，專利於人。亦猶紀昌俄遇飛衛，併其箭術，成我材官。御大輅而廢其椎輪，得火生而焚其木母。竊量諸德，微憤不平，故奏雙行，同不僉定，則何異乎眼頭生目，匪成三點之『伊』？必須聲後知音，方驗一夔之足。因排法礪，三本生焉；舊有南山，四家出矣！又如東漢季也，滅一跋扈，生四強臣。初止政出一門，末云賂歸四貴。若然者，駢拇懸瘤，雖多無用。然則吾善用多矣。《大集經》云：『如是諸見，不妨諸佛法界及大涅槃，依之修行，皆得解脫。』此通方之大解也哉。」