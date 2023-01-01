宋高僧傳卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

明律篇第四之一(正傳二十人附見五人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明律篇第四之一(正傳二十人附見五人)

唐京兆西明寺道宣傳(大慈) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆西明寺道宣傳(大慈)

釋道宣姓錢氏，丹徒人也，一云長城人。其先出自廣陵太守讓之後，洎太史令樂之撰《天文集占》一百卷；考諱申府君，陳吏部尚書；皆高矩令猷，周仁全行，盛德百代，君子萬年。母娠而夢月貫其懷，復夢梵僧語曰：「汝所妊者即梁朝僧祐律師，祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也。宜從出家，崇樹釋教」云。凡十二月在胎，四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗，誦習諸經，依智頵律師受業。洎十六落髮，所謂除結，非欲染衣，便隷日嚴道場。弱冠，極力護持，專精克念，感舍利現於寶函。隋大業年中，從智首律師受具。武德中依首習律，纔聽一遍，方議修禪。頵師呵曰：「夫適遐自邇，因微知章，修捨有時，功願須滿，未宜即去律也。」抑令聽二十遍，已，乃坐山林，行定慧，晦迹於終南倣掌之谷。所居乏水，神人指之，穿地尺餘，其泉迸涌，時號為白泉寺。猛獸馴伏，每有所依，名華芬芳，奇草蔓延。隋末徙崇義精舍，載遷豐德寺。嘗因獨坐，護法神告曰：「彼清官村，故淨業寺，地當寶勢，道可習成。」聞斯卜焉，焚功德香，行般舟定。時有群龍禮謁，若男若女，化為人形。沙彌散心，顧盻邪視。龍赫然發怒，將搏攫之，尋追悔，吐毒井中，具陳而去。宣乃令封閉，人或潛開，往往煙上，審其神變。或送異華一奩，形似棗華，大如榆莢，香氣馝馟，數載宛然。又供奇果，季孟梨柰，然其味甘，其色潔，非人間所遇也。門徒嘗欲舉陰事，先是潛通，以定觀根，隨病與藥。皆此類者。有處士孫思邈嘗隱終南山，與宣相接，結林下之交，每一往來，議論終夕。時天旱，有西域僧於昆明池結壇祈雨，詔有司備香燈供具。凡七日，池水日縮數尺。有老人夜詣宣求救，頗形倉卒之狀，曰：「弟子即昆明池龍也。時之無雨，乃天意也，非由弟子。今胡僧取利於弟子，而欺天子言祈雨。命在旦夕，乞和尚法力加護！」宣曰：「吾無能救爾，爾可急求孫先生。」老人至思邈石室，冤訴再三，云：「宣律師示我，故敢相投也。」邈曰：「我知昆明池龍宮有仙方三十首，能示余，余乃救爾。」老人曰：「此方上界不許輒傳，今事急矣，固何所悋？」少選，捧方而至。邈曰：「爾速還，無懼胡僧也！」自是池水大漲，數日溢岸，胡僧術將盡矣，無能為也。及西明寺初就，詔宣充上座。三藏奘師至止，詔與翻譯。又送真身往扶風無憂王寺。遇勅令僧拜等，上啟朝宰，護法又如此者。撰《法門文記》、《廣弘明集》、《續高僧傳》、《三寶錄》、《羯磨戒疏》、《行事鈔》、《義鈔》等二百二十餘卷。三衣皆紵，一食唯菽。行則杖策，坐不倚床，蚤蝨從遊，居 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道宣姓錢氏，丹徒人也，一云長城人。其先出自廣陵太守讓之後，洎太史令樂之撰《天文集占》一百卷；考諱申府君，陳吏部尚書；皆高矩令猷，周仁全行，盛德百代，君子萬年。母娠而夢月貫其懷，復夢梵僧語曰：「汝所妊者即梁朝僧祐律師，祐則南齊剡溪隱嶽寺僧護也。宜從出家，崇樹釋教」云。凡十二月在胎，四月八日降誕。九歲能賦。十五厭俗，誦習諸經，依智頵律師受業。洎十六落髮，所謂除結，非欲染衣，便隷日嚴道場。弱冠，極力護持，專精克念，感舍利現於寶函。隋大業年中，從智首律師受具。武德中依首習律，纔聽一遍，方議修禪。頵師呵曰：「夫適遐自邇，因微知章，修捨有時，功願須滿，未宜即去律也。」抑令聽二十遍，已，乃坐山林，行定慧，晦迹於終南倣掌之谷。所居乏水，神人指之，穿地尺餘，其泉迸涌，時號為白泉寺。猛獸馴伏，每有所依，名華芬芳，奇草蔓延。隋末徙崇義精舍，載遷豐德寺。嘗因獨坐，護法神告曰：「彼清官村，故淨業寺，地當寶勢，道可習成。」聞斯卜焉，焚功德香，行般舟定。時有群龍禮謁，若男若女，化為人形。沙彌散心，顧盻邪視。龍赫然發怒，將搏攫之，尋追悔，吐毒井中，具陳而去。宣乃令封閉，人或潛開，往往煙上，審其神變。或送異華一奩，形似棗華，大如榆莢，香氣馝馟，數載宛然。又供奇果，季孟梨柰，然其味甘，其色潔，非人間所遇也。門徒嘗欲舉陰事，先是潛通，以定觀根，隨病與藥。皆此類者。有處士孫思邈嘗隱終南山，與宣相接，結林下之交，每一往來，議論終夕。時天旱，有西域僧於昆明池結壇祈雨，詔有司備香燈供具。凡七日，池水日縮數尺。有老人夜詣宣求救，頗形倉卒之狀，曰：「弟子即昆明池龍也。時之無雨，乃天意也，非由弟子。今胡僧取利於弟子，而欺天子言祈雨。命在旦夕，乞和尚法力加護！」宣曰：「吾無能救爾，爾可急求孫先生。」老人至思邈石室，冤訴再三，云：「宣律師示我，故敢相投也。」邈曰：「我知昆明池龍宮有仙方三十首，能示余，余乃救爾。」老人曰：「此方上界不許輒傳，今事急矣，固何所悋？」少選，捧方而至。邈曰：「爾速還，無懼胡僧也！」自是池水大漲，數日溢岸，胡僧術將盡矣，無能為也。及西明寺初就，詔宣充上座。三藏奘師至止，詔與翻譯。又送真身往扶風無憂王寺。遇勅令僧拜等，上啟朝宰，護法又如此者。撰《法門文記》、《廣弘明集》、《續高僧傳》、《三寶錄》、《羯磨戒疏》、《行事鈔》、《義鈔》等二百二十餘卷。三衣皆紵，一食唯菽。行則杖策，坐不倚床，蚤蝨從遊，居

然除受，土木自得，固己亡身。嘗築一壇，俄有長眉僧談道，知者其實賓頭盧也。復三果梵僧禮壇讚曰：「自佛滅後，像法住世，興發毘尼，唯師一人也。」乾封二年春，冥感天人來談律相，言：「鈔文《輕重儀》中舛誤，皆譯之過，非師之咎，請師改正。」故今所行著述，多是重修本是也。又有天人云：「曾撰《祇洹圖經》，計人間紙帛一百許卷。」宣苦告口占，一一抄記，上下二卷。又口傳偈頌，號《付囑儀》十卷是也。貞觀中曾隱沁部雲室山，人睹天童給侍左右。於西明寺夜行道，足跌前階，有物扶持，履空無害。熟顧視之，乃少年也。宣遽問：「何人中夜在此？」少年曰：「某非常人，即毘沙門天王之子那吒也，護法之故，擁護和尚，時之久矣。」宣曰：「貧道修行，無事煩太子。太子威神自在，西域有可作佛事者，願為致之！」太子曰：「某有佛牙，寶掌雖久，頭目猶捨，敢不奉獻。」俄授於宣，宣保錄供養焉。復次庭除，有一天來禮謁，謂宣曰：「律師當生覩史天宮」，持物一苞，云是棘林香。爾後十旬，安坐而化，則乾封二年十月三日也。春秋七十二，僧臘五十二。累門人窆于壇谷石室，其後樹塔三所。高宗下詔，令崇飾圖寫宣之真相。匠韓伯通塑繢之，蓋追仰道風也。宣從登戒壇及當泥曰，其間受法傳教，弟子可千百人。其親度曰大慈律師、授法者文綱等。其天人付授佛牙，密令文綱掌護，持去崇聖寺東塔。大和初，丞相韋公處厚建塔於西廊焉。宣之持律，聲振竺乾；宣之編修，美流天下。是故無畏三藏到東夏朝謁，帝問：「自遠而來，得無勞乎？欲於何方休息？」三藏奏曰：「在天竺時常聞西明寺宣律師，秉持第一，願往依止焉。」勅允之。宣持禁堅牢，捫蝨以綿紙裹投於地。三藏曰：「撲有情於地之聲也。」凡諸密行，或制或遮，良可知矣。至代宗大曆二年，勅此寺三綱：「如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙及肉舍利，宜即詣右銀臺門進來，朕要觀禮。」至十一年十月，勅：「每年內中出香一合，送西明寺故道宣律師堂，為國焚之禱祝。」至懿宗咸通十年，左右街僧令霄、玄暢等上表乞追贈。其年十月勅諡曰澄照，塔曰淨光。先所居久在終南，故號南山律宗焉。天寶元載靈昌太守李邕，會昌元年工部郎中嚴厚本，各為碑頌德云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然除受，土木自得，固己亡身。嘗築一壇，俄有長眉僧談道，知者其實賓頭盧也。復三果梵僧禮壇讚曰：「自佛滅後，像法住世，興發毘尼，唯師一人也。」乾封二年春，冥感天人來談律相，言：「鈔文《輕重儀》中舛誤，皆譯之過，非師之咎，請師改正。」故今所行著述，多是重修本是也。又有天人云：「曾撰《祇洹圖經》，計人間紙帛一百許卷。」宣苦告口占，一一抄記，上下二卷。又口傳偈頌，號《付囑儀》十卷是也。貞觀中曾隱沁部雲室山，人睹天童給侍左右。於西明寺夜行道，足跌前階，有物扶持，履空無害。熟顧視之，乃少年也。宣遽問：「何人中夜在此？」少年曰：「某非常人，即毘沙門天王之子那吒也，護法之故，擁護和尚，時之久矣。」宣曰：「貧道修行，無事煩太子。太子威神自在，西域有可作佛事者，願為致之！」太子曰：「某有佛牙，寶掌雖久，頭目猶捨，敢不奉獻。」俄授於宣，宣保錄供養焉。復次庭除，有一天來禮謁，謂宣曰：「律師當生覩史天宮」，持物一苞，云是棘林香。爾後十旬，安坐而化，則乾封二年十月三日也。春秋七十二，僧臘五十二。累門人窆于壇谷石室，其後樹塔三所。高宗下詔，令崇飾圖寫宣之真相。匠韓伯通塑繢之，蓋追仰道風也。宣從登戒壇及當泥曰，其間受法傳教，弟子可千百人。其親度曰大慈律師、授法者文綱等。其天人付授佛牙，密令文綱掌護，持去崇聖寺東塔。大和初，丞相韋公處厚建塔於西廊焉。宣之持律，聲振竺乾；宣之編修，美流天下。是故無畏三藏到東夏朝謁，帝問：「自遠而來，得無勞乎？欲於何方休息？」三藏奏曰：「在天竺時常聞西明寺宣律師，秉持第一，願往依止焉。」勅允之。宣持禁堅牢，捫蝨以綿紙裹投於地。三藏曰：「撲有情於地之聲也。」凡諸密行，或制或遮，良可知矣。至代宗大曆二年，勅此寺三綱：「如聞彼寺有大德道宣律師傳授得釋迦佛牙及肉舍利，宜即詣右銀臺門進來，朕要觀禮。」至十一年十月，勅：「每年內中出香一合，送西明寺故道宣律師堂，為國焚之禱祝。」至懿宗咸通十年，左右街僧令霄、玄暢等上表乞追贈。其年十月勅諡曰澄照，塔曰淨光。先所居久在終南，故號南山律宗焉。天寶元載靈昌太守李邕，會昌元年工部郎中嚴厚本，各為碑頌德云。

系曰：律宗犯即問心，心有虛實故。如未得道，起覆想說，則宜犯重矣。若實有天龍來至我所，而云犯重，招謗還婆羅漢同也。宣屢屢有天之使者，或送佛牙，或充給使，非宣自述也。如遣龍去孫先生所，豈自言邪？至於乾封之際，天神合沓，或寫《祇洹圖經》、《付囑儀》等，且非寓言於鬼物乎？君不見《十誦律》中諸比丘尚揚言：「目連犯妄」，佛言：「目連隨心想說無罪。」佛世猶爾，像季嫉賢，斯何足怪也。又無畏非開元中者，貞觀、顯慶已來莫別有無畏否？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：律宗犯即問心，心有虛實故。如未得道，起覆想說，則宜犯重矣。若實有天龍來至我所，而云犯重，招謗還婆羅漢同也。宣屢屢有天之使者，或送佛牙，或充給使，非宣自述也。如遣龍去孫先生所，豈自言邪？至於乾封之際，天神合沓，或寫《祇洹圖經》、《付囑儀》等，且非寓言於鬼物乎？君不見《十誦律》中諸比丘尚揚言：「目連犯妄」，佛言：「目連隨心想說無罪。」佛世猶爾，像季嫉賢，斯何足怪也。又無畏非開元中者，貞觀、顯慶已來莫別有無畏否？

唐京兆恒濟寺道成傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆恒濟寺道成傳

釋道成者，不知何許人也。居於天邑，演彼律乘。戒月揚光，圓而不缺；德瓶告實，滿而不傾。當顯慶中，敷《四分》一宗，有同霧市。時文綱律匠雖先依澄照大師，後習律文，乃登成之堂奧矣。又懷素著述，皆出其門。垂拱中，日照三藏譯《顯識》等經，天后詔名德十員助其法化，成與明恂、嘉尚同預證義。由是聲飛神甸，位首方壇，謂之梧桐多棲鳳鳥，謂之芳沚頗秀蘭叢。門生孔多，無過此集，然不詳終所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道成者，不知何許人也。居於天邑，演彼律乘。戒月揚光，圓而不缺；德瓶告實，滿而不傾。當顯慶中，敷《四分》一宗，有同霧市。時文綱律匠雖先依澄照大師，後習律文，乃登成之堂奧矣。又懷素著述，皆出其門。垂拱中，日照三藏譯《顯識》等經，天后詔名德十員助其法化，成與明恂、嘉尚同預證義。由是聲飛神甸，位首方壇，謂之梧桐多棲鳳鳥，謂之芳沚頗秀蘭叢。門生孔多，無過此集，然不詳終所。

系曰：成公與隋蔣州道成同號而異實，二者奚先？通曰：「隋成也精乎《十誦》，著述尤多；唐成也傳乎《四分》，譯講偕妙。然其撰集則開悟迷淪，究其翻傳則陶甄教道。譬猶後焰靡及乎前光，似寶或慚乎真寶，互有長短，用則無遺也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：成公與隋蔣州道成同號而異實，二者奚先？通曰：「隋成也精乎《十誦》，著述尤多；唐成也傳乎《四分》，譯講偕妙。然其撰集則開悟迷淪，究其翻傳則陶甄教道。譬猶後焰靡及乎前光，似寶或慚乎真寶，互有長短，用則無遺也。」

唐京師崇聖寺文綱傳(名恪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師崇聖寺文綱傳(名恪)

釋文綱，姓孔氏，會稽人也。曾祖範，陳都官尚書；祖禩，祠部侍郎；考頂生逃海避隋，擇木歸舜，貞觀始拜尚乘直長；咸光復儒業，旁通釋教。是故綱也植宿根，從習氣。慈母懷孕，雜食棄捐。有婆羅門僧頭陀語其母曰：「若此男，終紹三寶。」自爾每聞空中多異香、雜仙樂。及誕育之日，白鶴翔集，若臨視焉。比襁褓中，午後不受乳哺，猶堅持齋者。童齓，隨師訪道。十二出家，冠年受具。精慮苦行，專念息心，藜羹糗糧，麻衣草薦。操有彝檢，口無溢言。尋詣京兆沙門道成律師，稟毘尼藏。二十五講律，三十登壇。每勤修深思，凝視反聽，淨如止水，嶷若斷山。或風雨宴居，或晝夜獨得。故能吉祥在手，不捨其瓶；威德迎風，不絕於氣。出籠瘠雁，坐致虛空，起屋下層，自然成就。唯甘露之渧口，喻利劍之傷人，慎之，重之！廣矣，至矣！由是八方來學，《四分》永流，請益者舉袂雲臨，讚歎者發聲雷駭。久視中，天作淫雨，人有憂色。綱愍之，乃端坐思惟，却倚屋壁。奄至中夕，欻爾半傾，唯餘背間，嶷然山立，識者以為得神通，因定力故。日月靈跡，幽明潛感，兆於集事，應乎遣言。左右怪之，綱曰：「夫真實無相，塵色本空。正覺圓常，大悲湛定，不可取也。」是以一時法主，四朝帝師，同迦葉之入城，遇匿王之說戒，竹園門外別有沙彌，畢樹枝間廣聞鵽鳥。所以受潤者博，入見者深。萬病已痊，獲歡喜之藥；一心不染，解煩惱之繩。又恭承絲綸，京都翻譯，追論惠用，遠契如因，翹誠滿朝，檀施敵國，但依布薩，盡用莊嚴。累歷伽藍二十餘所，凡是塔廟，各已華豐。猶且刺血書經，向六百卷；登壇受具，僅數千人。至苦至勤，納無我之海；不寢不食，種無生之田。長安四年，奉勅往岐州無憂王寺迎舍利。景龍二載，中宗孝和皇帝延入內道場行道，送真身舍利往無憂王寺入塔。其年於乾陵宮為內尼受戒。復於宮中坐夏，為二聖內尼講《四分律》一遍。中宗嘉尚，為度弟子，賜什物、綵帛三千匹。因奏道場靈感之事，六月七日，御札題牓為靈感寺是也，諸寺辟碩德以隷焉。夫其左籞宿，右上林，南臺終山，北池渭水。千門宮闕，化出雲霄，萬乘旌旗，天迴原隰。先天載睿宗聖真皇帝，又於別殿請為菩薩戒師，妃主環階，侍從羅拜。兜率天上，親聽法言；王舍城中，普聞淨戒。恩旨賜絹三千餘匹，綱悉付常住，隨事修營。或金地繚垣，用增上價；或寶坊飛閣，克壯全模；或講堂經樓，舍利淨土；或軒廊器物，厨庫園林，皆信施法財，周給僧寶。方將示迷津，引覺路，濯熱火宅，拯溺毒流，而乃奄忽神遷，斯須薪盡，雖有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文綱，姓孔氏，會稽人也。曾祖範，陳都官尚書；祖禩，祠部侍郎；考頂生逃海避隋，擇木歸舜，貞觀始拜尚乘直長；咸光復儒業，旁通釋教。是故綱也植宿根，從習氣。慈母懷孕，雜食棄捐。有婆羅門僧頭陀語其母曰：「若此男，終紹三寶。」自爾每聞空中多異香、雜仙樂。及誕育之日，白鶴翔集，若臨視焉。比襁褓中，午後不受乳哺，猶堅持齋者。童齓，隨師訪道。十二出家，冠年受具。精慮苦行，專念息心，藜羹糗糧，麻衣草薦。操有彝檢，口無溢言。尋詣京兆沙門道成律師，稟毘尼藏。二十五講律，三十登壇。每勤修深思，凝視反聽，淨如止水，嶷若斷山。或風雨宴居，或晝夜獨得。故能吉祥在手，不捨其瓶；威德迎風，不絕於氣。出籠瘠雁，坐致虛空，起屋下層，自然成就。唯甘露之渧口，喻利劍之傷人，慎之，重之！廣矣，至矣！由是八方來學，《四分》永流，請益者舉袂雲臨，讚歎者發聲雷駭。久視中，天作淫雨，人有憂色。綱愍之，乃端坐思惟，却倚屋壁。奄至中夕，欻爾半傾，唯餘背間，嶷然山立，識者以為得神通，因定力故。日月靈跡，幽明潛感，兆於集事，應乎遣言。左右怪之，綱曰：「夫真實無相，塵色本空。正覺圓常，大悲湛定，不可取也。」是以一時法主，四朝帝師，同迦葉之入城，遇匿王之說戒，竹園門外別有沙彌，畢樹枝間廣聞鵽鳥。所以受潤者博，入見者深。萬病已痊，獲歡喜之藥；一心不染，解煩惱之繩。又恭承絲綸，京都翻譯，追論惠用，遠契如因，翹誠滿朝，檀施敵國，但依布薩，盡用莊嚴。累歷伽藍二十餘所，凡是塔廟，各已華豐。猶且刺血書經，向六百卷；登壇受具，僅數千人。至苦至勤，納無我之海；不寢不食，種無生之田。長安四年，奉勅往岐州無憂王寺迎舍利。景龍二載，中宗孝和皇帝延入內道場行道，送真身舍利往無憂王寺入塔。其年於乾陵宮為內尼受戒。復於宮中坐夏，為二聖內尼講《四分律》一遍。中宗嘉尚，為度弟子，賜什物、綵帛三千匹。因奏道場靈感之事，六月七日，御札題牓為靈感寺是也，諸寺辟碩德以隷焉。夫其左籞宿，右上林，南臺終山，北池渭水。千門宮闕，化出雲霄，萬乘旌旗，天迴原隰。先天載睿宗聖真皇帝，又於別殿請為菩薩戒師，妃主環階，侍從羅拜。兜率天上，親聽法言；王舍城中，普聞淨戒。恩旨賜絹三千餘匹，綱悉付常住，隨事修營。或金地繚垣，用增上價；或寶坊飛閣，克壯全模；或講堂經樓，舍利淨土；或軒廊器物，厨庫園林，皆信施法財，周給僧寶。方將示迷津，引覺路，濯熱火宅，拯溺毒流，而乃奄忽神遷，斯須薪盡，雖有

應化，何其速歟！以開元十五年八月十五日怡然長往，時春秋九十有二。其年九月四日，塔於寺側焉。聞哀奔喪，執紼會葬，香華幢蓋，緇素華夷，填城塞川，篲雲翳景，蓋數萬人。有若法侶，京兆懷素、滿意、承禮、襄陽崇拔、扶風鳳林、江陵恒景、淄川名恪等百餘人，咸曰：「智河舟遷，法宇棟橈而已哉！」有若弟子，淮南道岸、蜀川神積、岐隴慧顗、京兆神慧、思義、紹覺、律藏、恒暹、崇業等五十餘人，並目以慈眼入於度門，金棺不追，灰骨罔答。乃請滑臺太守李邕為碑。邕象彼馬遷，法其班氏，以二人而同傳，必百行以齊肩。不忝懷素前，不慚宣師後，李北海題品，不其韙乎！有淄州名恪律師者，精執律範，切勤求解，嘗廁宣師法筵，躬問《鈔序》義。宣師親錄，隨喜靈感壇，班名於經末，又附麗文綱之門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應化，何其速歟！以開元十五年八月十五日怡然長往，時春秋九十有二。其年九月四日，塔於寺側焉。聞哀奔喪，執紼會葬，香華幢蓋，緇素華夷，填城塞川，篲雲翳景，蓋數萬人。有若法侶，京兆懷素、滿意、承禮、襄陽崇拔、扶風鳳林、江陵恒景、淄川名恪等百餘人，咸曰：「智河舟遷，法宇棟橈而已哉！」有若弟子，淮南道岸、蜀川神積、岐隴慧顗、京兆神慧、思義、紹覺、律藏、恒暹、崇業等五十餘人，並目以慈眼入於度門，金棺不追，灰骨罔答。乃請滑臺太守李邕為碑。邕象彼馬遷，法其班氏，以二人而同傳，必百行以齊肩。不忝懷素前，不慚宣師後，李北海題品，不其韙乎！有淄州名恪律師者，精執律範，切勤求解，嘗廁宣師法筵，躬問《鈔序》義。宣師親錄，隨喜靈感壇，班名於經末，又附麗文綱之門也。

唐京師恒濟寺懷素傳(賓律師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師恒濟寺懷素傳(賓律師)

釋懷素，姓范氏，其先南陽人也。曾祖嶽，高宗朝選調為絳州曲沃縣丞。祖徽，延州廣武縣令。父強，左武衛長史，乃為京兆人也。母李氏夢雲雷震駭，因而娠焉。誕育之辰，神光滿室。見者求占：此子貴極，當為王者之師傅也。幼齡聰黠，器度寬然，識者曰：「學必成功，才當逸格。」耳聞口誦，皆謂老成。年及十歲，忽發出家之意，猛利之性，二親難沮。貞觀十九年，玄奘三藏方西域迴，誓求為師。雲與龍而同物，星將月以共光，俱懸釋氏之天，悉麗著明之象。初尋經論，不費光陰。受具已來，專攻律部。有鄴郡法礪律師，一方名器，五律宗師，迷方皆俟其指南，得路咸推其鄉導。著疏十卷，別是命家。見接素公，知成律匠。研習三載，乃見諸瑕，喟然歎曰：「古人義章，未能盡善！」咸亨元年，發起勇心，別述《開四分律記》。至上元三年丙子歸京，奉詔住西太原寺傍聽道成律師講，不輟緝綴。永淳元年，十軸畢功，一家新立，彈糾古疏，十有六失焉。新義半千百條也。傅翼之彪，搏攫而有知皆畏；乘風之震，砰輷而無遠不聞。所化翕然，所傳多矣。復著《俱舍論疏》一十五卷，《遺教經疏》二卷，《鈔》三卷，《新疏拾遺鈔》二十卷，《四分僧尼羯磨文》兩卷，《四分僧尼戒本》各一卷。日誦《金剛經》三十卷，講大律已疏計五十餘遍，其餘書經、畫像，不可勝數。於本寺別院忽示疾，力且薾然，告秀章曰：「余律行多缺，一報將終。」時空中有天樂瀏亮，奄然而逝，俗齡七十四，法臘五十三。葬日，有鴻鶴遶塔悲鳴，至暮方散。素所撰述，宗薩婆多，何邪？以法密部緣化地部出，化地從有部生，故出受體以無表色也。又斥二宗云：「相部無知，則大開量中，得自取大小行也。南山犯重，則與天神言論，是自言得上人法也。」大抵素疏出，謂之「新章」焉。開元中，嵩山賓律師造《飾宗記》以解釋之，對礪舊疏也。又謂為東、西塔律宗，因傳習處為名耳。大曆中，相國元公載奏成都寶園寺置戒壇，傳新疏，以俸錢寫疏四十本，《法華經疏》三十本，委寶園光翌傳行之。後元公命如淨公為素作傳。韋南康皋作靈壇，傳授毘尼新《疏記》，有承襲者，刊名于石。其辭酋麗，其翰兼美，為蜀中口實焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷素，姓范氏，其先南陽人也。曾祖嶽，高宗朝選調為絳州曲沃縣丞。祖徽，延州廣武縣令。父強，左武衛長史，乃為京兆人也。母李氏夢雲雷震駭，因而娠焉。誕育之辰，神光滿室。見者求占：此子貴極，當為王者之師傅也。幼齡聰黠，器度寬然，識者曰：「學必成功，才當逸格。」耳聞口誦，皆謂老成。年及十歲，忽發出家之意，猛利之性，二親難沮。貞觀十九年，玄奘三藏方西域迴，誓求為師。雲與龍而同物，星將月以共光，俱懸釋氏之天，悉麗著明之象。初尋經論，不費光陰。受具已來，專攻律部。有鄴郡法礪律師，一方名器，五律宗師，迷方皆俟其指南，得路咸推其鄉導。著疏十卷，別是命家。見接素公，知成律匠。研習三載，乃見諸瑕，喟然歎曰：「古人義章，未能盡善！」咸亨元年，發起勇心，別述《開四分律記》。至上元三年丙子歸京，奉詔住西太原寺傍聽道成律師講，不輟緝綴。永淳元年，十軸畢功，一家新立，彈糾古疏，十有六失焉。新義半千百條也。傅翼之彪，搏攫而有知皆畏；乘風之震，砰輷而無遠不聞。所化翕然，所傳多矣。復著《俱舍論疏》一十五卷，《遺教經疏》二卷，《鈔》三卷，《新疏拾遺鈔》二十卷，《四分僧尼羯磨文》兩卷，《四分僧尼戒本》各一卷。日誦《金剛經》三十卷，講大律已疏計五十餘遍，其餘書經、畫像，不可勝數。於本寺別院忽示疾，力且薾然，告秀章曰：「余律行多缺，一報將終。」時空中有天樂瀏亮，奄然而逝，俗齡七十四，法臘五十三。葬日，有鴻鶴遶塔悲鳴，至暮方散。素所撰述，宗薩婆多，何邪？以法密部緣化地部出，化地從有部生，故出受體以無表色也。又斥二宗云：「相部無知，則大開量中，得自取大小行也。南山犯重，則與天神言論，是自言得上人法也。」大抵素疏出，謂之「新章」焉。開元中，嵩山賓律師造《飾宗記》以解釋之，對礪舊疏也。又謂為東、西塔律宗，因傳習處為名耳。大曆中，相國元公載奏成都寶園寺置戒壇，傳新疏，以俸錢寫疏四十本，《法華經疏》三十本，委寶園光翌傳行之。後元公命如淨公為素作傳。韋南康皋作靈壇，傳授毘尼新《疏記》，有承襲者，刊名于石。其辭酋麗，其翰兼美，為蜀中口實焉。

唐光州道岸傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐光州道岸傳

釋道岸，姓唐氏，世居頴川，是為大族，漢尚書令琳、司空珍、吳尚書僕射固、雍州刺史彬、涼鎮北將軍瑤之後也。永嘉南度，遷於光州，衣冠人物，暉映今古。岸生而不群，少而奇概，爰在髫齓，有若老成。齒胄膠庠，侚齊墳典，猶恐聞見未博，藝業有遺。遂浮江淮，達洙泗，探禹穴，升孔堂，多歷年所矣。操翰林之鼓吹，游學海之波瀾，討論百家，商攉三教。乃歎曰：「學古入官，紆金拾紫，儒教也。餐松餌栢，駕鶴乘龍，道教也。不出輪迴之中，俱非栰喻之義，豈若三乘妙旨，六度宏功，錙銖世間，掌握沙界哉！」遂落髮出家，洗心訪道，一音克舉，四句精通。堅修律儀，深入禪慧。夜夢迦葉來為導師，朝閱真經，宛契冥牒。由是聲名籍甚，遠近吹噓，為出世之津梁，固經行之領袖。十方龍象，罔不師範焉；萬國鵷鸞，無敢詶對者。向若迴茲妙識，適彼殊途，議才必總於四科，濟世雅符於三傑。有若越中初法師者，祕藏精微，罔不明練，道高寰宇，德重丘山。岸聞善若驚，同聲相應，乘杯去楚，杖錫遊吳。雲霧一披，鐘鼓齊振，期牙合契，澄什聯芳。由是常居會稽龍興寺焉。揚越黎庶，江淮釋子，輻輳烏合，巷少居人，罕登元禮之門，且覩公超之市。岸身遺纏蓋，心等虛空，不擇賢愚，無論貴賤，溫顏接待，善誘克勤，明鑑莫疲，洪鍾必應。皆窺天挹海，虛往實歸，其利博哉，無得稱也！時號為大和尚。登無畏座，講木叉律，容止端嚴，辭辯清暢，連環氷釋，理窟毫分，瞻仰者皆悉由衷，聽受者得未曾有。於是高僧大士，心醉神傾，捐棄舊聞，佩服新義，江介一變，其道大行。孝和皇帝精貫白業，遊藝玄樞，聞而異焉。遣使徵召，前後數介。然始入朝，與大德數人同居內殿，帝因朝暇，躬閱清言。雖天睠屢迴，而聖威難犯，凡厥目對，靡不魂驚。皆向日趨風，滅聽收視。岸人望雖重，僧臘未高，猶淪居下筵，累隔先輩。惜帝有輪王之位，不起承迎；以吾為舍那之後，晏然方坐。皇帝覩其高尚，伏以尊嚴，偏賜衣鉢，特彰榮寵。因請如來法味，屈為菩薩戒師。親率六宮，圍繞供養，仍圖畫於林光宮。御製〈畫讚〉，辭曰：「戒珠皎潔，慧流清淨，身局五篇，心融八定。學綜真典，觀通實性，維持法務，綱統僧政。律藏冀兮傳芳，象教因乎光盛。」比夫靈臺影像，麟閣丹青，功德義殊，師臣禮異。銓擇網管，統帥僧徒者，有司之任也。以岸盛德廣大，至行高邈，思遍雨露，特變章程。所歷都白馬、中興、莊嚴、薦福、罔極等寺，綱維總務，皆承勅命，深契物心，天下以為榮，古今所未有。中宗有懷罔極，追福因心，先於長安造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道岸，姓唐氏，世居頴川，是為大族，漢尚書令琳、司空珍、吳尚書僕射固、雍州刺史彬、涼鎮北將軍瑤之後也。永嘉南度，遷於光州，衣冠人物，暉映今古。岸生而不群，少而奇概，爰在髫齓，有若老成。齒胄膠庠，侚齊墳典，猶恐聞見未博，藝業有遺。遂浮江淮，達洙泗，探禹穴，升孔堂，多歷年所矣。操翰林之鼓吹，游學海之波瀾，討論百家，商攉三教。乃歎曰：「學古入官，紆金拾紫，儒教也。餐松餌栢，駕鶴乘龍，道教也。不出輪迴之中，俱非栰喻之義，豈若三乘妙旨，六度宏功，錙銖世間，掌握沙界哉！」遂落髮出家，洗心訪道，一音克舉，四句精通。堅修律儀，深入禪慧。夜夢迦葉來為導師，朝閱真經，宛契冥牒。由是聲名籍甚，遠近吹噓，為出世之津梁，固經行之領袖。十方龍象，罔不師範焉；萬國鵷鸞，無敢詶對者。向若迴茲妙識，適彼殊途，議才必總於四科，濟世雅符於三傑。有若越中初法師者，祕藏精微，罔不明練，道高寰宇，德重丘山。岸聞善若驚，同聲相應，乘杯去楚，杖錫遊吳。雲霧一披，鐘鼓齊振，期牙合契，澄什聯芳。由是常居會稽龍興寺焉。揚越黎庶，江淮釋子，輻輳烏合，巷少居人，罕登元禮之門，且覩公超之市。岸身遺纏蓋，心等虛空，不擇賢愚，無論貴賤，溫顏接待，善誘克勤，明鑑莫疲，洪鍾必應。皆窺天挹海，虛往實歸，其利博哉，無得稱也！時號為大和尚。登無畏座，講木叉律，容止端嚴，辭辯清暢，連環氷釋，理窟毫分，瞻仰者皆悉由衷，聽受者得未曾有。於是高僧大士，心醉神傾，捐棄舊聞，佩服新義，江介一變，其道大行。孝和皇帝精貫白業，遊藝玄樞，聞而異焉。遣使徵召，前後數介。然始入朝，與大德數人同居內殿，帝因朝暇，躬閱清言。雖天睠屢迴，而聖威難犯，凡厥目對，靡不魂驚。皆向日趨風，滅聽收視。岸人望雖重，僧臘未高，猶淪居下筵，累隔先輩。惜帝有輪王之位，不起承迎；以吾為舍那之後，晏然方坐。皇帝覩其高尚，伏以尊嚴，偏賜衣鉢，特彰榮寵。因請如來法味，屈為菩薩戒師。親率六宮，圍繞供養，仍圖畫於林光宮。御製〈畫讚〉，辭曰：「戒珠皎潔，慧流清淨，身局五篇，心融八定。學綜真典，觀通實性，維持法務，綱統僧政。律藏冀兮傳芳，象教因乎光盛。」比夫靈臺影像，麟閣丹青，功德義殊，師臣禮異。銓擇網管，統帥僧徒者，有司之任也。以岸盛德廣大，至行高邈，思遍雨露，特變章程。所歷都白馬、中興、莊嚴、薦福、罔極等寺，綱維總務，皆承勅命，深契物心，天下以為榮，古今所未有。中宗有懷罔極，追福因心，先於長安造

薦福寺。事不時就，作者煩勞，勅岸與工部尚書張錫同典其任。廣開方便，博施慈悲，人或子來，役無留務，費約功倍。帝甚嘉之，頻邀賞錫，何間昏曉。既荷天澤，言酬恩地，遂還光州，度人置寺。於是祇陀苑囿，欝起僧坊，拘隣比丘，便為人寶，能事斯畢，夫何恨哉！江海一辭，星霜二紀，每懷成道之所，更迫鐘漏之期。遂去上京，還至本處。將申顧命，精擇門人，僧行超、玄儼者，是稱上足也。克傳珠髻之寶，俾賜金口之言，右脇而臥，示其泡幻也。以開元五年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道場。時年六十有四。海竭何依？山崩安仰？天人感慟，道俗哀號，執紼衣縗，動盈萬計。弟子龍興寺慧武、寺主義海、都維那道融、大禹寺懷則、大善寺道超、齊明寺思一、雲明寺慧周、洪邑寺懷瑩、香嚴寺懷彥、平原寺道綱、湖州大雲寺子瑀、興國寺慧纂等，秀稟珪璋，器承磨琢，荷導蒙之力，懷栝羽之恩，思播芳塵，必題貞石，乃請禮部侍郎姚奕為碑紀德。初，岸本文綱律師高足也，及孝和所重，其道克昌。以江表多行《十誦律》，東南僧堅執，罔知《四分》，岸請帝墨勅執行南山律宗。伊宗盛于江淮間者，岸之力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福寺。事不時就，作者煩勞，勅岸與工部尚書張錫同典其任。廣開方便，博施慈悲，人或子來，役無留務，費約功倍。帝甚嘉之，頻邀賞錫，何間昏曉。既荷天澤，言酬恩地，遂還光州，度人置寺。於是祇陀苑囿，欝起僧坊，拘隣比丘，便為人寶，能事斯畢，夫何恨哉！江海一辭，星霜二紀，每懷成道之所，更迫鐘漏之期。遂去上京，還至本處。將申顧命，精擇門人，僧行超、玄儼者，是稱上足也。克傳珠髻之寶，俾賜金口之言，右脇而臥，示其泡幻也。以開元五年歲次丁巳八月十日滅度於會稽龍興道場。時年六十有四。海竭何依？山崩安仰？天人感慟，道俗哀號，執紼衣縗，動盈萬計。弟子龍興寺慧武、寺主義海、都維那道融、大禹寺懷則、大善寺道超、齊明寺思一、雲明寺慧周、洪邑寺懷瑩、香嚴寺懷彥、平原寺道綱、湖州大雲寺子瑀、興國寺慧纂等，秀稟珪璋，器承磨琢，荷導蒙之力，懷栝羽之恩，思播芳塵，必題貞石，乃請禮部侍郎姚奕為碑紀德。初，岸本文綱律師高足也，及孝和所重，其道克昌。以江表多行《十誦律》，東南僧堅執，罔知《四分》，岸請帝墨勅執行南山律宗。伊宗盛于江淮間者，岸之力也。

唐百濟國金山寺真表傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐百濟國金山寺真表傳

釋真表者，百濟人也。家在金山，世為弋獵。表多蹻捷，弓矢最便。當開元中，逐獸之餘，憩於田畎間，折柳條貫蝦蟇成串，置於水中，擬為食調。遂入山網捕。因逐鹿，由山北路歸家，全忘取貫蟇歟。至明年春，獵次，聞蟇鳴。就水，見去載所貫三十許蝦蟇猶活。表於時歎惋，自責曰：「苦哉？何為口腹，令彼經年受苦？」乃絕柳條，徐輕放縱。因發意出家，自思惟曰：「我若堂下辭親，室中割愛，難離慾海，莫揭愚籠。」由是逃入深山，以刀截髮，苦到懺悔，舉身撲地，志求戒法，誓願要期彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功，遶旋叩搕，心心無間，念念翹勤，經於七宵。詰旦，見地藏菩薩手搖金錫，為表策發，教發戒緣，作受前方便。感斯瑞應，歎喜遍身，勇猛過前。二七日滿，有大鬼現可怖相，而推表墜於巖下，身無所傷。匍匐就登石壇上，加復魔相未休，百端千緒。至第三七日質明，有吉祥鳥鳴曰：「菩薩來也。」乃見白雲若浸粉然，更無高下，山川平滿，成銀色世界，兜率天主逶迤自在，儀衛陸離，圍遶石壇，香風華雨，且非凡世之景物焉。爾時慈氏徐步而行，至於壇所，垂手摩表頂曰：「善哉！大丈夫求戒如是，至於再，至於三，蘇迷盧可手攘而却，爾心終不退。」乃為授法，表身心和悅，猶如三禪意識與樂根相應也。四萬二千福河，常流一切功德，尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣、瓦鉢，復賜名曰真表。又於膝下出二物，非牙非玉，乃籤檢之制也，一題曰「九者」，一題曰「八者」，各二字，付度表云：「若人求戒，當先悔罪。罪福則持犯，性也。」更加一百八籤，籤上署百八煩惱名目，「如來戒人，或九十日，或四十日，或三七日行懺，苦到精進，期滿限終，將九、八二籤參合百八者，佛前望空而擲。其籤墮地，以驗罪滅、不滅之相。若百八籤飛逗四畔，唯八、九二籤卓然壇心而立者，即得上上品戒焉；若眾籤雖遠，或一二來觸九、八籤，拈觀是何煩惱名，抑令前人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤和九、八者，擲其煩惱籤，去者名中品戒焉。若眾籤埋覆九、八者，則罪不滅，不得戒也。設加懺悔過九十日，得下品戒焉。」慈氏重告誨云：「八者新熏也，九者本有焉。」囑累已，天仗既迴，山川雲霽。於是持天衣，執天鉢——猶如五夏比丘——，徇道下山。草木為其低垂覆路，殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸，馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑，言菩薩出山來，何不迎接？時則人民男女布髮掩泥者、脫衣覆路者、氈罽𣰽毺承足者、華絪美褥填坑者，表咸曲副人情，一一迪踐。有女子提半端白㲲覆於途中，表似驚忙之色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋真表者，百濟人也。家在金山，世為弋獵。表多蹻捷，弓矢最便。當開元中，逐獸之餘，憩於田畎間，折柳條貫蝦蟇成串，置於水中，擬為食調。遂入山網捕。因逐鹿，由山北路歸家，全忘取貫蟇歟。至明年春，獵次，聞蟇鳴。就水，見去載所貫三十許蝦蟇猶活。表於時歎惋，自責曰：「苦哉？何為口腹，令彼經年受苦？」乃絕柳條，徐輕放縱。因發意出家，自思惟曰：「我若堂下辭親，室中割愛，難離慾海，莫揭愚籠。」由是逃入深山，以刀截髮，苦到懺悔，舉身撲地，志求戒法，誓願要期彌勒菩薩授我戒法也。夜倍日功，遶旋叩搕，心心無間，念念翹勤，經於七宵。詰旦，見地藏菩薩手搖金錫，為表策發，教發戒緣，作受前方便。感斯瑞應，歎喜遍身，勇猛過前。二七日滿，有大鬼現可怖相，而推表墜於巖下，身無所傷。匍匐就登石壇上，加復魔相未休，百端千緒。至第三七日質明，有吉祥鳥鳴曰：「菩薩來也。」乃見白雲若浸粉然，更無高下，山川平滿，成銀色世界，兜率天主逶迤自在，儀衛陸離，圍遶石壇，香風華雨，且非凡世之景物焉。爾時慈氏徐步而行，至於壇所，垂手摩表頂曰：「善哉！大丈夫求戒如是，至於再，至於三，蘇迷盧可手攘而却，爾心終不退。」乃為授法，表身心和悅，猶如三禪意識與樂根相應也。四萬二千福河，常流一切功德，尋發天眼焉。慈氏躬授三法衣、瓦鉢，復賜名曰真表。又於膝下出二物，非牙非玉，乃籤檢之制也，一題曰「九者」，一題曰「八者」，各二字，付度表云：「若人求戒，當先悔罪。罪福則持犯，性也。」更加一百八籤，籤上署百八煩惱名目，「如來戒人，或九十日，或四十日，或三七日行懺，苦到精進，期滿限終，將九、八二籤參合百八者，佛前望空而擲。其籤墮地，以驗罪滅、不滅之相。若百八籤飛逗四畔，唯八、九二籤卓然壇心而立者，即得上上品戒焉；若眾籤雖遠，或一二來觸九、八籤，拈觀是何煩惱名，抑令前人重覆懺悔已。正將重悔煩惱籤和九、八者，擲其煩惱籤，去者名中品戒焉。若眾籤埋覆九、八者，則罪不滅，不得戒也。設加懺悔過九十日，得下品戒焉。」慈氏重告誨云：「八者新熏也，九者本有焉。」囑累已，天仗既迴，山川雲霽。於是持天衣，執天鉢——猶如五夏比丘——，徇道下山。草木為其低垂覆路，殊無溪谷高下之別。飛禽鷙獸，馴伏步前。又聞空中唱告村落聚邑，言菩薩出山來，何不迎接？時則人民男女布髮掩泥者、脫衣覆路者、氈罽𣰽毺承足者、華絪美褥填坑者，表咸曲副人情，一一迪踐。有女子提半端白㲲覆於途中，表似驚忙之色，

迴避別行。女子怪其不平等，表曰：「吾非無慈不均也，適觀㲲縷間皆是狶子，吾慮傷生，避其誤犯耳。」原其女子，本屠家販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行，表語之曰：「吾不入郛郭，汝可導引至可修行處。」則乃緩步而行三十來里，就一山坡，蹲跽於前。時則挂錫樹枝，敷草端坐。四望信士，不勸自來，同造伽藍，號金山寺焉。後人求戒，年年懺罪者絕多，今影堂中道具存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴避別行。女子怪其不平等，表曰：「吾非無慈不均也，適觀㲲縷間皆是狶子，吾慮傷生，避其誤犯耳。」原其女子，本屠家販買得此布也。自爾常有二虎左右隨行，表語之曰：「吾不入郛郭，汝可導引至可修行處。」則乃緩步而行三十來里，就一山坡，蹲跽於前。時則挂錫樹枝，敷草端坐。四望信士，不勸自來，同造伽藍，號金山寺焉。後人求戒，年年懺罪者絕多，今影堂中道具存焉。

系曰：表公革心變行，一日千里，果得慈氏為授戒法。此五十受中何受邪？通曰：「近上法見諦自誓也。發天眼通，是證初、二果也。非諦理現觀而何？專據石壇，與多子塔前自誓同也。」或曰：「所授籤檢以驗罪滅之相，諸聖教無文。莫同諸天傳授，或魔鬼所為，不可為後法乎？」通曰：「若彰善癉惡，利益不殊。彌勒天主是天傳授，非魔必矣。諸聖教中有懺罪求徵祥，證其罪滅不滅。然其佛滅度，彌勒降閻浮說《瑜伽》，豈可不為後世法耶？《十誦律》云：『雖非佛制，諸方為清淨者，不得不行也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：表公革心變行，一日千里，果得慈氏為授戒法。此五十受中何受邪？通曰：「近上法見諦自誓也。發天眼通，是證初、二果也。非諦理現觀而何？專據石壇，與多子塔前自誓同也。」或曰：「所授籤檢以驗罪滅之相，諸聖教無文。莫同諸天傳授，或魔鬼所為，不可為後法乎？」通曰：「若彰善癉惡，利益不殊。彌勒天主是天傳授，非魔必矣。諸聖教中有懺罪求徵祥，證其罪滅不滅。然其佛滅度，彌勒降閻浮說《瑜伽》，豈可不為後世法耶？《十誦律》云：『雖非佛制，諸方為清淨者，不得不行也。』」

唐安州十力寺秀律師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐安州十力寺秀律師傳

釋秀公者，齊安人也。髫年天然有離俗之意焉。既丁荼蓼，便往蜀郡，禮興律師，諷誦經典，易若溫尋。又依之進具，果通達毘尼，乃為興公傳律上足弟子歟！如是四載，入長安，造宣律師門，為依止之客。勤以忘勞，涉十六年，不離函丈。窮幽諸部，陶練數家，將首疏為宗本，然向黃州報所生地。次往安陸，大揚講訓。聲美所聞，諸王牧守攸共遵承正化，緇徒咸摹細行。有貞固律師居於上席；解冠諸生最顯清名；餘皆後殿。其諸成業，不可勝算。春秋七十餘，卒於十力寺本房焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋秀公者，齊安人也。髫年天然有離俗之意焉。既丁荼蓼，便往蜀郡，禮興律師，諷誦經典，易若溫尋。又依之進具，果通達毘尼，乃為興公傳律上足弟子歟！如是四載，入長安，造宣律師門，為依止之客。勤以忘勞，涉十六年，不離函丈。窮幽諸部，陶練數家，將首疏為宗本，然向黃州報所生地。次往安陸，大揚講訓。聲美所聞，諸王牧守攸共遵承正化，緇徒咸摹細行。有貞固律師居於上席；解冠諸生最顯清名；餘皆後殿。其諸成業，不可勝算。春秋七十餘，卒於十力寺本房焉。

唐京師崇聖寺靈㟧傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師崇聖寺靈㟧傳

釋靈㟧者，不知何許人也。勤乎切問，靡憚尋師。乾封中，於西明寺躬預南山宣師法席。然其不拘常所，或近文綱，或親大慈，皆求益也。末塗懼失宣意，隨講收采所聞，號之曰《記》，以解《刪補鈔》也。若然者推究造義章之始，唯慈與㟧也。又別撰《輕重訣》，故苑陵玄胄親覩其文，故援引之以解《量處輕重儀》焉。金革之故，其訣湮滅，無復可尋矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈㟧者，不知何許人也。勤乎切問，靡憚尋師。乾封中，於西明寺躬預南山宣師法席。然其不拘常所，或近文綱，或親大慈，皆求益也。末塗懼失宣意，隨講收采所聞，號之曰《記》，以解《刪補鈔》也。若然者推究造義章之始，唯慈與㟧也。又別撰《輕重訣》，故苑陵玄胄親覩其文，故援引之以解《量處輕重儀》焉。金革之故，其訣湮滅，無復可尋矣。

唐京兆崇福寺滿意傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆崇福寺滿意傳

釋滿意，不知何許人也。風神峭拔，識量寬和，經論旁通，專於律學。武德末，所遇鄴都法礪律師，作疏解《曇無德律》，遂往摳衣，明其授受。如是講導三十許年。乃傳付觀音寺大亮律師。亮方授越州曇一。盛化之間，出龍象之資，無過意之門也矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋滿意，不知何許人也。風神峭拔，識量寬和，經論旁通，專於律學。武德末，所遇鄴都法礪律師，作疏解《曇無德律》，遂往摳衣，明其授受。如是講導三十許年。乃傳付觀音寺大亮律師。亮方授越州曇一。盛化之間，出龍象之資，無過意之門也矣。

唐京兆西明寺崇業傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆西明寺崇業傳

釋崇業，不知何許人也。初同弋陽道岸學毘尼於文綱之法集。業之服勤，淬礪罔怠，黌肆之間推居元長。與淄州名恪齊名，挺拔剛毅過之，美聲洋洋達於禁闥。睿宗聖真皇帝操心履道，勅以舊邸造安國寺。有詔業入承明熏修，別殿為帝授菩薩戒。施物優渥，僉迴捨修菩提寺殿宇，抑由先不畜盈長之故也。開元中微疾，囑弟子曰：「吾化窮數盡，汝曹堅以防川，無令放逸！」語訖，終於所居寺之別院。業即南山之嗣孫矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋崇業，不知何許人也。初同弋陽道岸學毘尼於文綱之法集。業之服勤，淬礪罔怠，黌肆之間推居元長。與淄州名恪齊名，挺拔剛毅過之，美聲洋洋達於禁闥。睿宗聖真皇帝操心履道，勅以舊邸造安國寺。有詔業入承明熏修，別殿為帝授菩薩戒。施物優渥，僉迴捨修菩提寺殿宇，抑由先不畜盈長之故也。開元中微疾，囑弟子曰：「吾化窮數盡，汝曹堅以防川，無令放逸！」語訖，終於所居寺之別院。業即南山之嗣孫矣。

唐越州法華山寺玄儼傳(融濟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐越州法華山寺玄儼傳(融濟)

釋玄儼，俗姓徐氏，晉室南遷，因官諸暨，遂為縣族。年始十二，辭親從師，事富春僧暉。證聖元年，恩制度人，始墮僧數，隸懸溜寺。儼幼而明敏，長則韶令，標格峻整，風儀凜然。迨於弱冠，乃從光州岸師諮受具戒。後乃遊詣上京，探賾律範，遇崇福意律師并融濟律師，皆名匠一方，南山上足，咸能昇堂睹奧，共所印可。由是道尊戒潔，名動京師。安國授記，並充大德。後還江左，偏行《四分》。因著《輔篇記》十卷、《羯磨述章》三篇，至今僧徒遠近傳寫。初，光州岸公甞因假寐，忽夢神僧謂曰：「玄儼當為法器，云何教以小乘？」後乃命宣般若。由是研精覃思，採摭舊學，撰《金剛義疏》七卷，古德所不解，先達所未詳。我則發揮光明，若指諸掌。誓以一生宣講百遍。越邑精舍，時稱法華，晉沙門曇翼曾結菴山巔，入是法三昧，感遍吉菩薩。徒觀其：塔類多寶，涌出以證經；宮如轉輪，飛行而聽法。雙烏所以示兆，今尚翔鳴；六象所以呈奇，時猶隱現。不可得而思議者，蓋斯之謂歟。信如來之福庭，是菩薩之隱岳。儼乃考盤是卜，束鉢深棲，建置戒壇，招集律行。若夫秦衡上士，燕代高僧，數若稻麻，算同竹葦，伏膺請益，躡屩擔簦。宴坐不出，幾三十載。開元二十四年，帝親注《金剛般若經》，詔頒天下，普令宣講。都督河南元彥沖躬請儼重光聖日，遂闡揚幽贊，允合天心，令盲者見日月之光，聾者聞雷霆之響。儼之演暢，蓋有力焉。夫樂小法者迷自我而為病，通大方者懵開空之法道。若夫會三歸一，觸理冥事，自優波離已下猶或病諸。而儼綱紀小乘，演暢大法，晤佛境之非有，識魔界之為空。故能使涅槃將生死一如，煩惱與菩提齊致，發心而登佛地，非我而誰？白黑歸依，當仁不讓。昔僧護法師常居石城，宴坐青壁，仰其中峯，如有佛像，願造十丈，以圖兜率。良願未諧，護公長逝。梁武皇帝詔僧祐律師馳傳經理，規模刻劃，意匠纔施。俄而山塚崒崩，全身坐現，合高百餘尺。雖金石絲竹，四天之供施常聞；功德莊嚴，十地之琱鐫尚闕。儼乃內傾衣鉢，外率檀那，布以黃金之色，鎔以白銀之相，銅錫鉛鍇，球琳琅玕，七寶由是渾成，八珍於焉具足。雖寶積獻蓋，界現三千；迦葉貢衣，金踰十萬；如須彌之現於大海，若杲日之出於高山，此又儼之功德不可思議者也。故洛州刺史徐嶠、工部尚書徐安貞，咸以宗室設道友之禮；國子司業康希銑、太子賓客賀知章、朝散大夫杭州臨安縣令朱元眘，亦以鄉曲具法朋之契。開元二十六載，恩制度人，採訪使潤州刺史齊澣、越州都督景誠、採訪盧見義、泗州刺史王弼，無不停旟淨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄儼，俗姓徐氏，晉室南遷，因官諸暨，遂為縣族。年始十二，辭親從師，事富春僧暉。證聖元年，恩制度人，始墮僧數，隸懸溜寺。儼幼而明敏，長則韶令，標格峻整，風儀凜然。迨於弱冠，乃從光州岸師諮受具戒。後乃遊詣上京，探賾律範，遇崇福意律師并融濟律師，皆名匠一方，南山上足，咸能昇堂睹奧，共所印可。由是道尊戒潔，名動京師。安國授記，並充大德。後還江左，偏行《四分》。因著《輔篇記》十卷、《羯磨述章》三篇，至今僧徒遠近傳寫。初，光州岸公甞因假寐，忽夢神僧謂曰：「玄儼當為法器，云何教以小乘？」後乃命宣般若。由是研精覃思，採摭舊學，撰《金剛義疏》七卷，古德所不解，先達所未詳。我則發揮光明，若指諸掌。誓以一生宣講百遍。越邑精舍，時稱法華，晉沙門曇翼曾結菴山巔，入是法三昧，感遍吉菩薩。徒觀其：塔類多寶，涌出以證經；宮如轉輪，飛行而聽法。雙烏所以示兆，今尚翔鳴；六象所以呈奇，時猶隱現。不可得而思議者，蓋斯之謂歟。信如來之福庭，是菩薩之隱岳。儼乃考盤是卜，束鉢深棲，建置戒壇，招集律行。若夫秦衡上士，燕代高僧，數若稻麻，算同竹葦，伏膺請益，躡屩擔簦。宴坐不出，幾三十載。開元二十四年，帝親注《金剛般若經》，詔頒天下，普令宣講。都督河南元彥沖躬請儼重光聖日，遂闡揚幽贊，允合天心，令盲者見日月之光，聾者聞雷霆之響。儼之演暢，蓋有力焉。夫樂小法者迷自我而為病，通大方者懵開空之法道。若夫會三歸一，觸理冥事，自優波離已下猶或病諸。而儼綱紀小乘，演暢大法，晤佛境之非有，識魔界之為空。故能使涅槃將生死一如，煩惱與菩提齊致，發心而登佛地，非我而誰？白黑歸依，當仁不讓。昔僧護法師常居石城，宴坐青壁，仰其中峯，如有佛像，願造十丈，以圖兜率。良願未諧，護公長逝。梁武皇帝詔僧祐律師馳傳經理，規模刻劃，意匠纔施。俄而山塚崒崩，全身坐現，合高百餘尺。雖金石絲竹，四天之供施常聞；功德莊嚴，十地之琱鐫尚闕。儼乃內傾衣鉢，外率檀那，布以黃金之色，鎔以白銀之相，銅錫鉛鍇，球琳琅玕，七寶由是渾成，八珍於焉具足。雖寶積獻蓋，界現三千；迦葉貢衣，金踰十萬；如須彌之現於大海，若杲日之出於高山，此又儼之功德不可思議者也。故洛州刺史徐嶠、工部尚書徐安貞，咸以宗室設道友之禮；國子司業康希銑、太子賓客賀知章、朝散大夫杭州臨安縣令朱元眘，亦以鄉曲具法朋之契。開元二十六載，恩制度人，採訪使潤州刺史齊澣、越州都督景誠、採訪盧見義、泗州刺史王弼，無不停旟淨

境，稟承法訓。齊公乃方舟結乘，奉迎儼於丹陽、餘杭、吳興諸郡，令新度釋子躬授具戒。自廣陵迄於信安，地方千里，道俗受法者殆出萬人。凡禮《佛名經》一百遍，設無遮大會十筵，而入境住持，舉無與比。夫秉法傳授，從佛口生，有門人法華曇俊、崇默、龍興崇一、開元智符、稱心崇義、香嚴懷節、寶林洪霈、覺引、灌頂，皆不傾油鉢，無漏浮囊。經不云乎？如旃檀林，旃檀圍遶；如師子王，師子圍遶。信儼之威神有在，而法主之功德不刊。將知三界無安，百靈共盡，此生已適於後息，他世應見於前心。以天寶元載歲次壬午，緣化已畢。十一月三日，現疾於繩床，七日午時，坐終於戒壇院，春秋六十有八。粵其月二十五日，窆於寺南秦山之下。高樹雙塔，光明踰於白雲；列植千松，秀色羅於明月。經始則神邕、崇曉，住持則唯湛、道昭，並躬護聖場，親傳智印。其餘三千門人，五百弟子，承般若之深法，受毘尼之密行，盡號顓門，無待彌勒。天寶十五載歲次景申，萬齊融述《頌德碑》焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境，稟承法訓。齊公乃方舟結乘，奉迎儼於丹陽、餘杭、吳興諸郡，令新度釋子躬授具戒。自廣陵迄於信安，地方千里，道俗受法者殆出萬人。凡禮《佛名經》一百遍，設無遮大會十筵，而入境住持，舉無與比。夫秉法傳授，從佛口生，有門人法華曇俊、崇默、龍興崇一、開元智符、稱心崇義、香嚴懷節、寶林洪霈、覺引、灌頂，皆不傾油鉢，無漏浮囊。經不云乎？如旃檀林，旃檀圍遶；如師子王，師子圍遶。信儼之威神有在，而法主之功德不刊。將知三界無安，百靈共盡，此生已適於後息，他世應見於前心。以天寶元載歲次壬午，緣化已畢。十一月三日，現疾於繩床，七日午時，坐終於戒壇院，春秋六十有八。粵其月二十五日，窆於寺南秦山之下。高樹雙塔，光明踰於白雲；列植千松，秀色羅於明月。經始則神邕、崇曉，住持則唯湛、道昭，並躬護聖場，親傳智印。其餘三千門人，五百弟子，承般若之深法，受毘尼之密行，盡號顓門，無待彌勒。天寶十五載歲次景申，萬齊融述《頌德碑》焉。

唐杭州靈智寺德秀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州靈智寺德秀傳

釋德秀，俗姓孫氏，富陽人也。少出塵區，早棲梵宇。當圓戒檢，正護浮囊，匪定常師，留神律府。講談之外，嘗哀鬼神乏食，恒以深更施其飲食。浙汭之民，傾誠畏服。及終於定山，頗多靈異，則天寶初載也。遷神座入塔時，天降舍利七顆，門人以瓶盛之，緘于其塔。或發之，見秀齒上生舍利，紛紛而墜。後人還累甓成浮圖。鄉人云：「恒有白蛇蟠屈守塔，樵牧之童無敢近者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋德秀，俗姓孫氏，富陽人也。少出塵區，早棲梵宇。當圓戒檢，正護浮囊，匪定常師，留神律府。講談之外，嘗哀鬼神乏食，恒以深更施其飲食。浙汭之民，傾誠畏服。及終於定山，頗多靈異，則天寶初載也。遷神座入塔時，天降舍利七顆，門人以瓶盛之，緘于其塔。或發之，見秀齒上生舍利，紛紛而墜。後人還累甓成浮圖。鄉人云：「恒有白蛇蟠屈守塔，樵牧之童無敢近者。」

唐開業寺愛同傳(玄通) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐開業寺愛同傳(玄通)

釋愛同，俗姓趙氏，本天水人也。代襲冠冕弱齡挺拔，惠然肯來，為佛家子。具戒後，講彌沙塞律，遠近師稟，若鱗羽宗乎鯤鳳也。昔南宋朝罽賓三藏覺壽譯成此律，因出《羯磨》一卷，時運遷移，其本零落，尋求不獲，學者無依。同遂於大律之內，抄出《羯磨》一卷，彼宗學者盛傳流布，被事方全。孝和之世，神龍中盛重翻宣，同與文綱等參預譯場，推為證義。義淨所出之經，同有力焉。著《五分律疏》十卷，復遺囑西明寺玄通律師重施潤色。後安史俶擾，焚燎喪寺，今無類矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋愛同，俗姓趙氏，本天水人也。代襲冠冕弱齡挺拔，惠然肯來，為佛家子。具戒後，講彌沙塞律，遠近師稟，若鱗羽宗乎鯤鳳也。昔南宋朝罽賓三藏覺壽譯成此律，因出《羯磨》一卷，時運遷移，其本零落，尋求不獲，學者無依。同遂於大律之內，抄出《羯磨》一卷，彼宗學者盛傳流布，被事方全。孝和之世，神龍中盛重翻宣，同與文綱等參預譯場，推為證義。義淨所出之經，同有力焉。著《五分律疏》十卷，復遺囑西明寺玄通律師重施潤色。後安史俶擾，焚燎喪寺，今無類矣。

唐五臺山詮律師傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山詮律師傳

釋詮律師者，五臺縣人也。綵服出家，冠年受戒，儀則清雅，眾稟綱繩。習毘尼宗，祕菩薩行。詮除訓徒外，守默無撓，遠近有事，靡不豫知，人謂為得他心通也。一食終日，弊衣遮體，不貯顆粒，房無縷綜。其強本節用，造次不可及也。入滅之日，祥雲欝密，天樂錚摐，闔寺僧徒皆聞異香馚馥。乃召集寺眾，執手告辭，囑累門人，加趺而滅云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋詮律師者，五臺縣人也。綵服出家，冠年受戒，儀則清雅，眾稟綱繩。習毘尼宗，祕菩薩行。詮除訓徒外，守默無撓，遠近有事，靡不豫知，人謂為得他心通也。一食終日，弊衣遮體，不貯顆粒，房無縷綜。其強本節用，造次不可及也。入滅之日，祥雲欝密，天樂錚摐，闔寺僧徒皆聞異香馚馥。乃召集寺眾，執手告辭，囑累門人，加趺而滅云。

唐揚州龍興寺法慎傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州龍興寺法慎傳

釋法慎，姓郭氏，江都人也。孩抱之歲，誓齒空門，親愛所鍾，志不可奪。從瑤臺成律師受具戒。依太原寺東塔，體解律文，絕其所疑，時賢推服。或一言曲分於象表，精理自得於環中，聲振京師，如晞愛日。諸寺眾請綱領，乃默然而東歸。既還揚都，俯允群願，恒誦《金剛般若經》、《如意輪》。般若佛心，我得此心，眾生亦得。如意勝願，我如此願，眾生亦如。謂「天台止觀，包一切經義；東山法門，是一切佛乘。色空兩亡，定慧雙照，不可得而稱也。」慎暑不攝齊，食不求飽，居不易坐。四方捨施，歸於大眾，一身有無，均於最下。朝廷之士銜命往還，路出維揚，終歲百數，不踐門閾，以為大羞。仰承一盻，如洗飢渴。慎與人子言依於孝，與人臣言依於忠，與人上言依於仁，與人下言依於禮。佛教儒行，合而為一。學者流誤，故親校經論。延來者聽受，故大起僧坊。將警群迷，故廣圖菩薩因地。善護諸命，故曲濟眾生壽量。以文字度人，故工於翰墨。以法皆佛法，故兼采儒流。以我慢為防，故自負衣鉢。以規規為任，故綱正緇林。以發揮道宗，故上行恭禮。以感慕遺迹，故不遠他邦。以龍象參議，故再至京國。以軌度端明，故研精律部歟！黃門侍郎盧藏用才高名重，罕於推挹，一見于慎，慕味循環，不能離坐。退而歎曰：「宇宙之內，信有高人！」黃門於院中置以經藏，嚴以香燈，天地無疆，像法常在。太子少保陸象先、兵部尚書畢構、少府監陸餘慶、吏部侍郎嚴挺之、河南尹崔希逸、太尉房琯、中書侍郎平章事崔渙、禮部尚書李憕、辭人王昌齡、著作郎綦母潛，僉所瞻奉，願同灑掃。感動朝宰如此。以天寶七載十月十四日晨興盥漱，就胡床加趺，心奉西方，既曛而滅於龍興寺別院，春秋八十三，夏六十二。緇素弟子，北距泗沂，南踰嶺徼，望哭者千族，會葬者萬人。其上首曰會稽曇一、閩僧懷一、南康崇叡、晉陵義宣、錢塘譚山寺惠鸞、洛京法瑜、崇元、鶴林寺法勵、法海、維揚惠凝、明幽、靈祐、靈一等，罔不成樂說辯才，入法華三昧。眾所知識，物之依怙。天上甘露，正味調柔；人中象王，利根成熟。音樂樹下，長流福慧之泉；雪山峯頂，仰見清涼之月。金剛決定，煩惱無餘。優曇開敷，香潔盈滿。法施之恩，郡居之感，哀奉色身，經始靈塔於蕪城西蜀岡之原，像教也。幽公自幼及衰，恒所親侍，後請吏部員外郎趙郡李華為碑紀述，大曆八年癸丑十二月也。大理司直張從申書，趙郡李陽氷題額。其塔亦幽公經度。建塔之地，廣袤如素，高卑得中。周臨四衢，平視千里。門人環蒔列柏，薦以名香。其塔屬會昌中，例皆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法慎，姓郭氏，江都人也。孩抱之歲，誓齒空門，親愛所鍾，志不可奪。從瑤臺成律師受具戒。依太原寺東塔，體解律文，絕其所疑，時賢推服。或一言曲分於象表，精理自得於環中，聲振京師，如晞愛日。諸寺眾請綱領，乃默然而東歸。既還揚都，俯允群願，恒誦《金剛般若經》、《如意輪》。般若佛心，我得此心，眾生亦得。如意勝願，我如此願，眾生亦如。謂「天台止觀，包一切經義；東山法門，是一切佛乘。色空兩亡，定慧雙照，不可得而稱也。」慎暑不攝齊，食不求飽，居不易坐。四方捨施，歸於大眾，一身有無，均於最下。朝廷之士銜命往還，路出維揚，終歲百數，不踐門閾，以為大羞。仰承一盻，如洗飢渴。慎與人子言依於孝，與人臣言依於忠，與人上言依於仁，與人下言依於禮。佛教儒行，合而為一。學者流誤，故親校經論。延來者聽受，故大起僧坊。將警群迷，故廣圖菩薩因地。善護諸命，故曲濟眾生壽量。以文字度人，故工於翰墨。以法皆佛法，故兼采儒流。以我慢為防，故自負衣鉢。以規規為任，故綱正緇林。以發揮道宗，故上行恭禮。以感慕遺迹，故不遠他邦。以龍象參議，故再至京國。以軌度端明，故研精律部歟！黃門侍郎盧藏用才高名重，罕於推挹，一見于慎，慕味循環，不能離坐。退而歎曰：「宇宙之內，信有高人！」黃門於院中置以經藏，嚴以香燈，天地無疆，像法常在。太子少保陸象先、兵部尚書畢構、少府監陸餘慶、吏部侍郎嚴挺之、河南尹崔希逸、太尉房琯、中書侍郎平章事崔渙、禮部尚書李憕、辭人王昌齡、著作郎綦母潛，僉所瞻奉，願同灑掃。感動朝宰如此。以天寶七載十月十四日晨興盥漱，就胡床加趺，心奉西方，既曛而滅於龍興寺別院，春秋八十三，夏六十二。緇素弟子，北距泗沂，南踰嶺徼，望哭者千族，會葬者萬人。其上首曰會稽曇一、閩僧懷一、南康崇叡、晉陵義宣、錢塘譚山寺惠鸞、洛京法瑜、崇元、鶴林寺法勵、法海、維揚惠凝、明幽、靈祐、靈一等，罔不成樂說辯才，入法華三昧。眾所知識，物之依怙。天上甘露，正味調柔；人中象王，利根成熟。音樂樹下，長流福慧之泉；雪山峯頂，仰見清涼之月。金剛決定，煩惱無餘。優曇開敷，香潔盈滿。法施之恩，郡居之感，哀奉色身，經始靈塔於蕪城西蜀岡之原，像教也。幽公自幼及衰，恒所親侍，後請吏部員外郎趙郡李華為碑紀述，大曆八年癸丑十二月也。大理司直張從申書，趙郡李陽氷題額。其塔亦幽公經度。建塔之地，廣袤如素，高卑得中。周臨四衢，平視千里。門人環蒔列柏，薦以名香。其塔屬會昌中，例皆

毀焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀焉。

唐杭州華嚴寺道光傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州華嚴寺道光傳

釋道光，姓禇氏，踰齓出家。方冠受具，詣光州和尚學通毘尼。於時夏淺德崇，壇場屬望，蓋天賚真士，為「東南義虎」，雲雨慈味，笙鏞道聲。光持《法華經》，創塔廟，洎沒身不怠也。上元元年庚子仲秋示疾，終於本寺，春秋七十九，法臘五十八。是日馳陽昧昧，淫雨㴓㴓，烈風崇朝，嘉木為折，乃東土福盡之徵也。俄然喜氣五色，亭亭如蓋，移晷不散，偏映精廬，即西方往生之意也。初光未歿，其月三日質明，支疾凝神，依色身觀，彌陀具相現在其前。滿庭碧華，昔所未覩者。四日昧爽，有異人請光為和尚，遂開目彈指曰：「但發菩提心」。至五日，曼陀羅華自天而雨。門人神烈、義津追慕弗遑，各分法味，流布行化，香火無窮云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道光，姓禇氏，踰齓出家。方冠受具，詣光州和尚學通毘尼。於時夏淺德崇，壇場屬望，蓋天賚真士，為「東南義虎」，雲雨慈味，笙鏞道聲。光持《法華經》，創塔廟，洎沒身不怠也。上元元年庚子仲秋示疾，終於本寺，春秋七十九，法臘五十八。是日馳陽昧昧，淫雨㴓㴓，烈風崇朝，嘉木為折，乃東土福盡之徵也。俄然喜氣五色，亭亭如蓋，移晷不散，偏映精廬，即西方往生之意也。初光未歿，其月三日質明，支疾凝神，依色身觀，彌陀具相現在其前。滿庭碧華，昔所未覩者。四日昧爽，有異人請光為和尚，遂開目彈指曰：「但發菩提心」。至五日，曼陀羅華自天而雨。門人神烈、義津追慕弗遑，各分法味，流布行化，香火無窮云。

唐揚州大雲寺鑒真傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州大雲寺鑒真傳

釋鑒真，姓淳于氏，廣陵江陽縣人也。總丱俊明，器度宏博，能典謁矣。隨父入大雲寺，見佛像，感動夙心，因白父求出家。父奇其志，許焉。登便就智滿禪師，循其獎訓。屬天后長安元年，詔於天下度僧。乃為息慈配住本寺，後改為龍興。殆中宗孝和帝神龍元年，從道岸律師受菩薩戒。景龍元年，詣長安。至二年三月二十八日，於實際寺依荊州恒景律師邊得戒。雖新發意，有老成風，觀光兩京，名師陶誘。三藏教法，數稔該通，動必研幾，曾無矜伐。言旋淮海，以戒律化誘，欝為一方宗首。氷池印月，適足清明；猊座揚音，良多響答。時日本國有沙門榮叡、普照等東來募法，用補缺然。於開元年中，達于揚州，爰來請問，禮真足曰：「我國在海之中，不知距齊州幾千萬里。雖有法而無傳法人，譬猶終夜有求於幽室，非燭何見乎？願師可能輟此方之利樂，為海東之導師乎！」真觀其所以，察其翹勤，乃問之曰：「昔聞南岳思禪師生彼為國王，興隆佛法，是乎？又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德，復於衣緣繡偈云：『山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣。』以此思之，誠是佛法有緣之地也。」默許行焉。所言長屋者，則相國也。真乃募比丘思託等一十四人，買舟自廣陵齎經、律法離岸，乃天寶二載六月也。至越州浦，止署風山。真夜夢甚靈異。纔出洋，遇惡風濤，舟人顧其垂沒，有投棄𣝕香木者。聞空中聲云：「勿棄投」，時見舳艫各有神將介甲操仗焉，尋時風定。俄漂入蛇海，其蛇長三丈餘，色若錦文。後入魚海，魚長尺餘，飛滿空中。次一洋，純見飛鳥集於舟背，壓之幾沒。洎出鳥海，乏水。俄泊一島，池且泓澄，人飲甘美。相次達於日本，其國王歡喜迎入城大寺安止。初於盧遮那殿前立壇，為國王授菩薩戒。次夫人、王子等，然後教本土有德沙門足滿十員，度沙彌澄修等四百人，用白四羯磨法也。又有王子一品親田捨宅造寺，號招提，施水田一百頃。自是已來，長敷律藏，受教者多，彼國號大和尚，傳戒律之始祖也。以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日，無疾辭眾，坐亡，身不傾壞，乃唐代宗廣德元年矣。春秋七十七。至今其身不施苧漆，國王、貴人、信士時將寶香塗之。僧思託著《東征傳》詳述焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋鑒真，姓淳于氏，廣陵江陽縣人也。總丱俊明，器度宏博，能典謁矣。隨父入大雲寺，見佛像，感動夙心，因白父求出家。父奇其志，許焉。登便就智滿禪師，循其獎訓。屬天后長安元年，詔於天下度僧。乃為息慈配住本寺，後改為龍興。殆中宗孝和帝神龍元年，從道岸律師受菩薩戒。景龍元年，詣長安。至二年三月二十八日，於實際寺依荊州恒景律師邊得戒。雖新發意，有老成風，觀光兩京，名師陶誘。三藏教法，數稔該通，動必研幾，曾無矜伐。言旋淮海，以戒律化誘，欝為一方宗首。氷池印月，適足清明；猊座揚音，良多響答。時日本國有沙門榮叡、普照等東來募法，用補缺然。於開元年中，達于揚州，爰來請問，禮真足曰：「我國在海之中，不知距齊州幾千萬里。雖有法而無傳法人，譬猶終夜有求於幽室，非燭何見乎？願師可能輟此方之利樂，為海東之導師乎！」真觀其所以，察其翹勤，乃問之曰：「昔聞南岳思禪師生彼為國王，興隆佛法，是乎？又聞彼國長屋曾造千袈裟來施中華名德，復於衣緣繡偈云：『山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣。』以此思之，誠是佛法有緣之地也。」默許行焉。所言長屋者，則相國也。真乃募比丘思託等一十四人，買舟自廣陵齎經、律法離岸，乃天寶二載六月也。至越州浦，止署風山。真夜夢甚靈異。纔出洋，遇惡風濤，舟人顧其垂沒，有投棄𣝕香木者。聞空中聲云：「勿棄投」，時見舳艫各有神將介甲操仗焉，尋時風定。俄漂入蛇海，其蛇長三丈餘，色若錦文。後入魚海，魚長尺餘，飛滿空中。次一洋，純見飛鳥集於舟背，壓之幾沒。洎出鳥海，乏水。俄泊一島，池且泓澄，人飲甘美。相次達於日本，其國王歡喜迎入城大寺安止。初於盧遮那殿前立壇，為國王授菩薩戒。次夫人、王子等，然後教本土有德沙門足滿十員，度沙彌澄修等四百人，用白四羯磨法也。又有王子一品親田捨宅造寺，號招提，施水田一百頃。自是已來，長敷律藏，受教者多，彼國號大和尚，傳戒律之始祖也。以日本天平寶字七年癸卯歲五月五日，無疾辭眾，坐亡，身不傾壞，乃唐代宗廣德元年矣。春秋七十七。至今其身不施苧漆，國王、貴人、信士時將寶香塗之。僧思託著《東征傳》詳述焉。

唐杭州天竺山靈隱寺守直傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州天竺山靈隱寺守直傳

釋守直，字堅道，錢塘人也，姓范氏，齊信安太守瑝之八葉。禮既冠眾，君子器之。夙有丘園之期，不顧玄纁之錫。遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀。是夜，眼中光現長一丈餘，持久方滅，蓋得戒之驗也。後抵江陵，依真公。三年練行。尋禮天下二百餘郡，聖跡所至，無不至焉。見無畏三藏，為受菩薩戒。聞普寂大師傳《楞伽》心印。講《起信宗論》二十餘遍；《南山律鈔》四十遍，平等一雨，大小雙機在乎圓音，未嘗少異。乃立願誦《華嚴經》，還於中宵夢神人施珠一顆。及覺，惘惘然如珠在握。是歲入五臺山，轉《華嚴經》二百遍，追夙心也。宏覽大藏經三過，廣正見也。至開元二十六年，有制舉高行，俗道請正名隷大林寺，後移籍天竺住靈隱峯，時大曆二年也。至五年三月，寓于龍興淨土院，謂左右曰：「夫至人乘如而來，乘如而去，示其心然也。而愚夫欲以長繩繫彼白日，安可得乎？吾景落桑榆，豈淹久也？」以其年此月二十九日告終，春秋七十一，僧臘四十五。其間臨壇度人多矣，顯名者洞庭辯秀、湖州皎然、惠普、道莊、會稽清江、清源、杭州擇隣、神偃、常州道進。晝公著塔銘云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋守直，字堅道，錢塘人也，姓范氏，齊信安太守瑝之八葉。禮既冠眾，君子器之。夙有丘園之期，不顧玄纁之錫。遂詣蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀。是夜，眼中光現長一丈餘，持久方滅，蓋得戒之驗也。後抵江陵，依真公。三年練行。尋禮天下二百餘郡，聖跡所至，無不至焉。見無畏三藏，為受菩薩戒。聞普寂大師傳《楞伽》心印。講《起信宗論》二十餘遍；《南山律鈔》四十遍，平等一雨，大小雙機在乎圓音，未嘗少異。乃立願誦《華嚴經》，還於中宵夢神人施珠一顆。及覺，惘惘然如珠在握。是歲入五臺山，轉《華嚴經》二百遍，追夙心也。宏覽大藏經三過，廣正見也。至開元二十六年，有制舉高行，俗道請正名隷大林寺，後移籍天竺住靈隱峯，時大曆二年也。至五年三月，寓于龍興淨土院，謂左右曰：「夫至人乘如而來，乘如而去，示其心然也。而愚夫欲以長繩繫彼白日，安可得乎？吾景落桑榆，豈淹久也？」以其年此月二十九日告終，春秋七十一，僧臘四十五。其間臨壇度人多矣，顯名者洞庭辯秀、湖州皎然、惠普、道莊、會稽清江、清源、杭州擇隣、神偃、常州道進。晝公著塔銘云。

唐洪州大明寺嚴峻傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洪州大明寺嚴峻傳

釋嚴峻，姓樊氏，濰州人也。父任硤州長史、昭王府司馬。峻性地夷然，學習明利。年及十九，應進士舉。倏罹荼蓼，思報劬勞，投南陽佛寺。後抵荊州玉泉山蘭若，遇真禪師，示其禪觀，入城泊大雲寺。峻秉持戒印，用之不刓；憑附浮囊，渡之攸往。眾請臨壇，復舉律之宗主，僶俛承命。忽逢觀淨禪師，頓明心法。大曆元年，思往清涼山，未達廬陵，見顏魯公，一言相契，膠漆如也。二年春，宜春太守俾僧正馳疏請召。四年春，洪州刺史李華員外延入大明寺住止。三月中，俄命沐浴換衣，舉望空虛，合掌而逝，春秋五十九。遷塔，弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋嚴峻，姓樊氏，濰州人也。父任硤州長史、昭王府司馬。峻性地夷然，學習明利。年及十九，應進士舉。倏罹荼蓼，思報劬勞，投南陽佛寺。後抵荊州玉泉山蘭若，遇真禪師，示其禪觀，入城泊大雲寺。峻秉持戒印，用之不刓；憑附浮囊，渡之攸往。眾請臨壇，復舉律之宗主，僶俛承命。忽逢觀淨禪師，頓明心法。大曆元年，思往清涼山，未達廬陵，見顏魯公，一言相契，膠漆如也。二年春，宜春太守俾僧正馳疏請召。四年春，洪州刺史李華員外延入大明寺住止。三月中，俄命沐浴換衣，舉望空虛，合掌而逝，春秋五十九。遷塔，弟子圓約等於寺前大泉池立碑存焉。

唐會稽開元寺曇一傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐會稽開元寺曇一傳

釋曇一，姓張氏，蓋韓人也。其先軒轅賦姓，至良佐漢，侯于留。魏、晉已還，衣冠繼代。曾祖恒隋太常卿，扈蹕揚都，遂家於越。恒生孝廉翼，翼生處士蕆，蕆生一，令聞江南，今四葉矣。一宿植淨因，生知慧性，弱而敏悟，長而聰明。年十五，從李滔先生習《詩》、《禮》，終日不違。十六，聽雲門寺茂亮法師經論，一聞懸解。法師異之，謂其母孟氏曰：「此佛子也！可令削髮，當與授記。」亮即孝和皇帝菩薩戒師也。一聞而歡喜，有度世之志。景龍中，承恩出家，隷在僧錄。年滿受具於丹陽玄昶律師，學通《事鈔》於當陽曇勝律師。既而鑽木見煙，窺牆覩奧。開元五年，西遊長安，依觀音寺大亮律師，傳毘尼藏，崇聖寺檀子法師學《唯識》、《俱舍》等論，安國寺印度沙門受菩薩戒。於是蓮華不染之義，甘露甚深之旨，一傳慧炬，了作梵雄。遠近瞻仰，如宗師矣。然刃有餘地，時兼外學，常問《周易》於左常侍禇無量，論《史記》於國子司業馬貞。遂漁獵百氏，囊括六籍，增廣聞見。自是儒家、調御、人天皆因佛事。公卿嚮慕，京師籍甚。時丞相燕國公張說、廣平宋璟、尚書蘇瓌、兗國陸象先、祕書監賀知章、宣州涇縣令萬齊融、皆以同聲並為師友，雖支許之會靈嘉，宗、雷之集廬岳，未云多也。《四分律》者，後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華，與羅什法師共為翻譯，今之講授，自此員來。魏法聰律師始為演說，聰授道覆，覆授光。洎隋朝相部勵律師作疏十卷，西京崇福寺滿意律師盛傳此疏，付授亮律師。其所傳授一，一依勵律師疏及唐初終南宣律師《四分律鈔》三卷，詳略同異。自著《發正義記》十卷。明兩宗之踳駁，發五部之鈐鍵。後學開悟，夜行得燭，前疑泮釋，陽和解氷，佛日昭晣而再中，法棟崢嶸以高峙。《發正記》中〈斥破南山持犯〉中可見也。二十五年，仗錫東歸。明年詔置開元寺，長史張楚舉為寺主，因而居焉。一聲振京華，道高吳會，布大慈以攝眾，修萬行以表儀。順風問道者轂擊肩摩，函丈請益者波委雲萃。虛受之量，隨而演說，故前後講《四分律》三十五遍，《刪補鈔》二十餘遍焉。江淮釋子受木叉者，非一登壇，即不為得法，從持僧律。蓋度人十萬計矣。至德之際，國步多艱，緇徒慢法，罕率經教。國相王公出鎮於越，以一德名素高，請為僧統。一變清淨，大闡熏修，浹旬之間，迴邪入正。善誘潛化，皆此類焉。始者一入關謁明達法師，目之曰：「汝人中師子也。」又遇遵善寺尼慈和，歌曰：「曇一師，解毘尼，大聰明，更無疑。」為達人之所諺多矣。天寶十四載，淛河潮水南激錢塘，大雲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇一，姓張氏，蓋韓人也。其先軒轅賦姓，至良佐漢，侯于留。魏、晉已還，衣冠繼代。曾祖恒隋太常卿，扈蹕揚都，遂家於越。恒生孝廉翼，翼生處士蕆，蕆生一，令聞江南，今四葉矣。一宿植淨因，生知慧性，弱而敏悟，長而聰明。年十五，從李滔先生習《詩》、《禮》，終日不違。十六，聽雲門寺茂亮法師經論，一聞懸解。法師異之，謂其母孟氏曰：「此佛子也！可令削髮，當與授記。」亮即孝和皇帝菩薩戒師也。一聞而歡喜，有度世之志。景龍中，承恩出家，隷在僧錄。年滿受具於丹陽玄昶律師，學通《事鈔》於當陽曇勝律師。既而鑽木見煙，窺牆覩奧。開元五年，西遊長安，依觀音寺大亮律師，傳毘尼藏，崇聖寺檀子法師學《唯識》、《俱舍》等論，安國寺印度沙門受菩薩戒。於是蓮華不染之義，甘露甚深之旨，一傳慧炬，了作梵雄。遠近瞻仰，如宗師矣。然刃有餘地，時兼外學，常問《周易》於左常侍禇無量，論《史記》於國子司業馬貞。遂漁獵百氏，囊括六籍，增廣聞見。自是儒家、調御、人天皆因佛事。公卿嚮慕，京師籍甚。時丞相燕國公張說、廣平宋璟、尚書蘇瓌、兗國陸象先、祕書監賀知章、宣州涇縣令萬齊融、皆以同聲並為師友，雖支許之會靈嘉，宗、雷之集廬岳，未云多也。《四分律》者，後秦三藏法師梵僧佛陀耶舍傳誦中華，與羅什法師共為翻譯，今之講授，自此員來。魏法聰律師始為演說，聰授道覆，覆授光。洎隋朝相部勵律師作疏十卷，西京崇福寺滿意律師盛傳此疏，付授亮律師。其所傳授一，一依勵律師疏及唐初終南宣律師《四分律鈔》三卷，詳略同異。自著《發正義記》十卷。明兩宗之踳駁，發五部之鈐鍵。後學開悟，夜行得燭，前疑泮釋，陽和解氷，佛日昭晣而再中，法棟崢嶸以高峙。《發正記》中〈斥破南山持犯〉中可見也。二十五年，仗錫東歸。明年詔置開元寺，長史張楚舉為寺主，因而居焉。一聲振京華，道高吳會，布大慈以攝眾，修萬行以表儀。順風問道者轂擊肩摩，函丈請益者波委雲萃。虛受之量，隨而演說，故前後講《四分律》三十五遍，《刪補鈔》二十餘遍焉。江淮釋子受木叉者，非一登壇，即不為得法，從持僧律。蓋度人十萬計矣。至德之際，國步多艱，緇徒慢法，罕率經教。國相王公出鎮於越，以一德名素高，請為僧統。一變清淨，大闡熏修，浹旬之間，迴邪入正。善誘潛化，皆此類焉。始者一入關謁明達法師，目之曰：「汝人中師子也。」又遇遵善寺尼慈和，歌曰：「曇一師，解毘尼，大聰明，更無疑。」為達人之所諺多矣。天寶十四載，淛河潮水南激錢塘，大雲

伽藍當茲湍𣵡，因請一講律，學徒千人咸發大願。每上，念《摩訶般若》，乃止濤激，以福伍胥龍王。用茲莊嚴，祈於衛護。五月晦夜，惚怳之間，見一神人，衣冠甚偉，稽首謝曰：「蒙垂法施，即改波流。」未逾九十日，漲沙五十里，道俗驚歎，得未曾有。一蔚為法主，大揚教跡，發明前佛之付囑，保證後佛之護念。四句作偈，受持者了於未了；一音演法，諦聽者聞所不聞。非夫天地淳精，江山粹靈，與法作程，間世而生。孰能玄通密證如此其大者乎？寺中洪鐘，一所作也，遠徵鳧氏，近法雷門。生存累年，匠其規制，歿後三日，成於鎔造，聲應百里，扛乎萬鈞，蒲牢叫而地震，師子吼而山嶪，警悟聾俗，導引迷方，胡可言也！法謝形離，薪盡火滅，以大曆六年十一月十七日遷化於寺之律院，報齡八十，僧臘六十一。即以明年十一月二十四日遷座於秦望山，從先和尚之塋也。一春秋已高，精爽逾勵，既不衰憊，初無疾苦。忽謂侍者曰：「吾將掃禮墳塔，歸骨於此。」數日之後，奄然而終。江淮之南，河洛之表，衣縗制服，執紼送喪，號哭滿山，旛華蔽野，比夫劇孟之母送車千乘，孔丘之墓栽樹萬株，可同年哉！門人越州妙喜寺常照、建法寺清源、湖州龍興寺神玩、宣州隱靜寺道昂、杭州龍興寺義賓、台州國清寺湛然、蘇州開元寺辯秀、潤州棲霞寺昭亮、常州龍興寺法俊等，早發童蒙，咸承訓誘，三千弟子仰梁木而增悲，八萬門人望栴檀而不及。時會稽徐公浩素敦鄉里之舊，為碑頌德焉。大曆十一年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍當茲湍𣵡，因請一講律，學徒千人咸發大願。每上，念《摩訶般若》，乃止濤激，以福伍胥龍王。用茲莊嚴，祈於衛護。五月晦夜，惚怳之間，見一神人，衣冠甚偉，稽首謝曰：「蒙垂法施，即改波流。」未逾九十日，漲沙五十里，道俗驚歎，得未曾有。一蔚為法主，大揚教跡，發明前佛之付囑，保證後佛之護念。四句作偈，受持者了於未了；一音演法，諦聽者聞所不聞。非夫天地淳精，江山粹靈，與法作程，間世而生。孰能玄通密證如此其大者乎？寺中洪鐘，一所作也，遠徵鳧氏，近法雷門。生存累年，匠其規制，歿後三日，成於鎔造，聲應百里，扛乎萬鈞，蒲牢叫而地震，師子吼而山嶪，警悟聾俗，導引迷方，胡可言也！法謝形離，薪盡火滅，以大曆六年十一月十七日遷化於寺之律院，報齡八十，僧臘六十一。即以明年十一月二十四日遷座於秦望山，從先和尚之塋也。一春秋已高，精爽逾勵，既不衰憊，初無疾苦。忽謂侍者曰：「吾將掃禮墳塔，歸骨於此。」數日之後，奄然而終。江淮之南，河洛之表，衣縗制服，執紼送喪，號哭滿山，旛華蔽野，比夫劇孟之母送車千乘，孔丘之墓栽樹萬株，可同年哉！門人越州妙喜寺常照、建法寺清源、湖州龍興寺神玩、宣州隱靜寺道昂、杭州龍興寺義賓、台州國清寺湛然、蘇州開元寺辯秀、潤州棲霞寺昭亮、常州龍興寺法俊等，早發童蒙，咸承訓誘，三千弟子仰梁木而增悲，八萬門人望栴檀而不及。時會稽徐公浩素敦鄉里之舊，為碑頌德焉。大曆十一年也。