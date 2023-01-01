宋高僧傳卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

習禪篇第三之五(正傳二十人附見四人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習禪篇第三之五(正傳二十人附見四人)

唐杭州大慈山寰中傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中，姓盧氏，河東蒲坂人也。稟靈特異，挺質殊倫，身支𦟛亭，頂骨圓峻，其聲若鐘響，其色猶脂凝。學通終古，辭實豐贍。年二十五，隨計中甲科，然未塞其懷，復思再捷。無何，遭母之憂，遂廬于墓所。及服闋，徑往北京童子寺出家。二稔未周，諸經皆覽。明年，往嵩嶽登戒，肄習律部。於茲博通，忽慕上乘，決往百丈山，深得玄旨。後隱南嶽常樂寺，結茅于山椒。諫議大夫崔公深重其操，因別立方丈。虞淵景晞，一飯永日。然其乏水，羸瓶遠求。俄爾深宵，有虎嘷嘯廬側，詰旦視之，果濫泉坼地而湧，足其汲用。後之杭，浙江之北有山號大慈。居未久，檀信爰臻。旋成巨院，四方僧侶參禮如雲。屬武宗廢教，中衣短褐，或請居戴氏別墅焉。大中壬申歲，太守劉公首命剃染，重盛禪林。壬午歲二月十五日囑累，聲畢而終。時漸溽暑，驗其身一無變異，而頂門燠潤。冬，窆于塔所，享年八十三，法臘五十四。有說：常樂寺山虎跑泉，當中公滅日，忽焉乾涸。異哉！止資中之受用耳。至乾符丁酉歲，勅「諡大師」，號性空，塔名定慧也。縉雲太守段成式為真讚焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寰中，姓盧氏，河東蒲坂人也。稟靈特異，挺質殊倫，身支𦟛亭，頂骨圓峻，其聲若鐘響，其色猶脂凝。學通終古，辭實豐贍。年二十五，隨計中甲科，然未塞其懷，復思再捷。無何，遭母之憂，遂廬于墓所。及服闋，徑往北京童子寺出家。二稔未周，諸經皆覽。明年，往嵩嶽登戒，肄習律部。於茲博通，忽慕上乘，決往百丈山，深得玄旨。後隱南嶽常樂寺，結茅于山椒。諫議大夫崔公深重其操，因別立方丈。虞淵景晞，一飯永日。然其乏水，羸瓶遠求。俄爾深宵，有虎嘷嘯廬側，詰旦視之，果濫泉坼地而湧，足其汲用。後之杭，浙江之北有山號大慈。居未久，檀信爰臻。旋成巨院，四方僧侶參禮如雲。屬武宗廢教，中衣短褐，或請居戴氏別墅焉。大中壬申歲，太守劉公首命剃染，重盛禪林。壬午歲二月十五日囑累，聲畢而終。時漸溽暑，驗其身一無變異，而頂門燠潤。冬，窆于塔所，享年八十三，法臘五十四。有說：常樂寺山虎跑泉，當中公滅日，忽焉乾涸。異哉！止資中之受用耳。至乾符丁酉歲，勅「諡大師」，號性空，塔名定慧也。縉雲太守段成式為真讚焉。

唐洛陽韶山寰普傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者，不知何許人也。稟形淳粹，克性謙冲。居于醜夷，下風請業汪汪然，其識度輒難擬議。具戒之後，經論溫尋。然後杖錫南遊澧陽，遇夾山而得心契，有參學舉問，垂手携歸，不使一機失其開誘。其所不薦，勸令披覽經法，亦近秀、寂之遺風耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寰普者，不知何許人也。稟形淳粹，克性謙冲。居于醜夷，下風請業汪汪然，其識度輒難擬議。具戒之後，經論溫尋。然後杖錫南遊澧陽，遇夾山而得心契，有參學舉問，垂手携歸，不使一機失其開誘。其所不薦，勸令披覽經法，亦近秀、寂之遺風耳。

唐衡山昂頭峯日照傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照，姓劉氏，岐下人也。家世豪盛，幼承庭訓，博覽經籍，復於《莊》、《老》，而宿慧發揮，思從釋子。即往長安大興善寺曇光法師下，稟學納戒，傳受經法，靡所不精。因遊嵩嶽，問圓通之訣，欣然趨入。後遊南嶽，登昂頭峯，直拔蒼翠，便有終焉之志。庵居二十載，屬會昌武宗毀教，照深入巖窟，飯栗飲流而延喘息。大中宣宗重興佛法，率徒六十許人還就昂頭山舊基，結苫蓋，構舍宇。復居一十五年，學人波委。咸通中示滅，春秋一百八歲。至三年二月三日入塔，立碑存焉。天下謂其禪學為昂頭照是歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋日照，姓劉氏，岐下人也。家世豪盛，幼承庭訓，博覽經籍，復於《莊》、《老》，而宿慧發揮，思從釋子。即往長安大興善寺曇光法師下，稟學納戒，傳受經法，靡所不精。因遊嵩嶽，問圓通之訣，欣然趨入。後遊南嶽，登昂頭峯，直拔蒼翠，便有終焉之志。庵居二十載，屬會昌武宗毀教，照深入巖窟，飯栗飲流而延喘息。大中宣宗重興佛法，率徒六十許人還就昂頭山舊基，結苫蓋，構舍宇。復居一十五年，學人波委。咸通中示滅，春秋一百八歲。至三年二月三日入塔，立碑存焉。天下謂其禪學為昂頭照是歟。

唐朗州德山院宣鑒傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒，姓周氏，劍南人也。生惡葷羶，少多英敏，宿齎異操，懇願出塵。大龍不屈於小庭，俊鶚必騰其層漢，既除美飾，當預僧流。從受近圓，即窮律藏，其諸性相，貫習偕通。聞重湖間禪道大興，乃抗志雲遊，造龍潭信禪師，則石頭宗師之二葉也。始唯獨居一室，鑒強供侍之。一夕龍潭持一枝火授鑒，鑒接而行數步，且曰：「久聞龍潭到來，龍之與潭，俱不見歟？」信曰：「子親到矣。」機與教符，日親丈室三十餘年。後止澧陽。居無何，屬武宗搜揚。洎大中還復法儀。咸通初，武陵太守薛延望堅請，始居德山，其道芬馨，四海禪徒輻湊。伏、臘，堂中常有半千人矣。其於訓授，天險海深，難窺邊際。雪峯參見，鑒深肯重。以咸通六年乙酉歲十二月三日，忽告諸徒曰：「捫空追響，勞汝神邪？夢覺覺非，復有何事？」言訖安坐而化，春秋八十四，僧臘六十五。身據床坐，卓然七日如生在焉。天下言激箭之禪道者，有德山門風焉。今襄、鄧、漢東法孫極盛者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋宣鑒，姓周氏，劍南人也。生惡葷羶，少多英敏，宿齎異操，懇願出塵。大龍不屈於小庭，俊鶚必騰其層漢，既除美飾，當預僧流。從受近圓，即窮律藏，其諸性相，貫習偕通。聞重湖間禪道大興，乃抗志雲遊，造龍潭信禪師，則石頭宗師之二葉也。始唯獨居一室，鑒強供侍之。一夕龍潭持一枝火授鑒，鑒接而行數步，且曰：「久聞龍潭到來，龍之與潭，俱不見歟？」信曰：「子親到矣。」機與教符，日親丈室三十餘年。後止澧陽。居無何，屬武宗搜揚。洎大中還復法儀。咸通初，武陵太守薛延望堅請，始居德山，其道芬馨，四海禪徒輻湊。伏、臘，堂中常有半千人矣。其於訓授，天險海深，難窺邊際。雪峯參見，鑒深肯重。以咸通六年乙酉歲十二月三日，忽告諸徒曰：「捫空追響，勞汝神邪？夢覺覺非，復有何事？」言訖安坐而化，春秋八十四，僧臘六十五。身據床坐，卓然七日如生在焉。天下言激箭之禪道者，有德山門風焉。今襄、鄧、漢東法孫極盛者是。

唐明州棲心寺藏奐傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏奐，俗姓朱氏，蘇州華亭人也。母方娠及誕，常聞異香。為兒時甞墮井，有神人接持而出。丱歲出家，禮道曠禪師。及弱冠，詣嵩嶽受具。母每思念涕泣，因一目不視，迨其歸省，即日而明。母喪哀毀，廬墓間頗有徵祥，孝感如是，由此顯名。尋遊方訪道，復詣五洩山，遇靈默大師。一言辨析，旨趣符合，顯晦之道，日月之所然也。會昌、大中，衰而復盛。唯奐居之，熒不能惑，焚不能熱，溺不能濡者也。洎周洛再構長壽寺，勅度居焉。時內典焚毀，梵夾煨燼，手緝散落，實為大藏。尋南海楊公收典姑蘇，請奐歸于故林，以建精舍。大中十二年，鄞水檀越任景求捨宅為院，迎奐居之。剡寇求甫率徒二千，執兵晝入，奐瞑目宴坐，色且無撓。盜眾皆悸懾，叩頭謝過。寇平，州奏請改額為棲心寺，以旌奐之德焉。凡一動止，禪者必集，環堂擁榻，堵立雲會。奐學識泉涌，指鑒岐分。詰難排疑之眾，攻堅索隱之士，皆立褰苦霧，坐泮堅氷，一言入神，永破沈惑。以咸通七年秋八月三日現疾告終，享年七十七，僧臘五十七。預命香水剃髮，謂弟子曰：「吾七日在矣。」及期而滅。門人號慕，乃權窆天童巖。已周三載，一日異香凝空，遠近郁烈。弟子相謂曰：「昔師囑累『令三載後當焚我身』，今異香若此。」乃發塔視之，儼若平生。以其年八月三日依西域法焚之，獲舍利數千粒，其色紅翠。十三年，弟子戒休齎舍利，述行狀，詣闕請諡。奉勅褒誄，易名曰心鑑，塔曰壽相。奐在洛下長壽寺謂眾曰：「昔四明天童山僧曇粹是吾前生也，有墳塔存焉。」相去遼遠，人有疑者，及追驗事實，皆如其言。初任生將迎奐，人或難之。對曰：「治宅之始，有異僧令大其門，二十年之後，當有聖者居之。」比奐至止，果二十年矣。又奐將離姑蘇，為徒眾留擁，乃以椶拂與之曰：「吾在此矣，汝何疑焉？」暨乎潛行，眾方諭其深旨。又令寺之西北隅可為五百墩以鎮之。或曰：「力何可致？」奐曰：「不然，作一墩植五株柏，可也。」凡微言奧旨，皆此類也。刺史崔琪撰塔碑，金華縣尉邵朗題額焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋藏奐，俗姓朱氏，蘇州華亭人也。母方娠及誕，常聞異香。為兒時甞墮井，有神人接持而出。丱歲出家，禮道曠禪師。及弱冠，詣嵩嶽受具。母每思念涕泣，因一目不視，迨其歸省，即日而明。母喪哀毀，廬墓間頗有徵祥，孝感如是，由此顯名。尋遊方訪道，復詣五洩山，遇靈默大師。一言辨析，旨趣符合，顯晦之道，日月之所然也。會昌、大中，衰而復盛。唯奐居之，熒不能惑，焚不能熱，溺不能濡者也。洎周洛再構長壽寺，勅度居焉。時內典焚毀，梵夾煨燼，手緝散落，實為大藏。尋南海楊公收典姑蘇，請奐歸于故林，以建精舍。大中十二年，鄞水檀越任景求捨宅為院，迎奐居之。剡寇求甫率徒二千，執兵晝入，奐瞑目宴坐，色且無撓。盜眾皆悸懾，叩頭謝過。寇平，州奏請改額為棲心寺，以旌奐之德焉。凡一動止，禪者必集，環堂擁榻，堵立雲會。奐學識泉涌，指鑒岐分。詰難排疑之眾，攻堅索隱之士，皆立褰苦霧，坐泮堅氷，一言入神，永破沈惑。以咸通七年秋八月三日現疾告終，享年七十七，僧臘五十七。預命香水剃髮，謂弟子曰：「吾七日在矣。」及期而滅。門人號慕，乃權窆天童巖。已周三載，一日異香凝空，遠近郁烈。弟子相謂曰：「昔師囑累『令三載後當焚我身』，今異香若此。」乃發塔視之，儼若平生。以其年八月三日依西域法焚之，獲舍利數千粒，其色紅翠。十三年，弟子戒休齎舍利，述行狀，詣闕請諡。奉勅褒誄，易名曰心鑑，塔曰壽相。奐在洛下長壽寺謂眾曰：「昔四明天童山僧曇粹是吾前生也，有墳塔存焉。」相去遼遠，人有疑者，及追驗事實，皆如其言。初任生將迎奐，人或難之。對曰：「治宅之始，有異僧令大其門，二十年之後，當有聖者居之。」比奐至止，果二十年矣。又奐將離姑蘇，為徒眾留擁，乃以椶拂與之曰：「吾在此矣，汝何疑焉？」暨乎潛行，眾方諭其深旨。又令寺之西北隅可為五百墩以鎮之。或曰：「力何可致？」奐曰：「不然，作一墩植五株柏，可也。」凡微言奧旨，皆此類也。刺史崔琪撰塔碑，金華縣尉邵朗題額焉。

唐真定府臨濟院義玄傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐真定府臨濟院義玄傳

釋義玄，俗姓邢，曹州南華人也。參學諸方，不憚艱苦。因見黃檗山運禪師，鳴啄同時，了然通徹。乃北歸鄉土，俯徇趙人之請，住于城南臨濟焉。罷唱經論之徒，皆親堂室，示人心要，頗與德山相類。以咸通七年丙戌歲四月十日示滅。勅諡慧照大師，塔號澄虛。言教頗行于世，今恒陽號臨濟禪宗焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義玄，俗姓邢，曹州南華人也。參學諸方，不憚艱苦。因見黃檗山運禪師，鳴啄同時，了然通徹。乃北歸鄉土，俯徇趙人之請，住于城南臨濟焉。罷唱經論之徒，皆親堂室，示人心要，頗與德山相類。以咸通七年丙戌歲四月十日示滅。勅諡慧照大師，塔號澄虛。言教頗行于世，今恒陽號臨濟禪宗焉。

唐洛京廣愛寺從諫傳(鑒宗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京廣愛寺從諫傳(鑒宗)

釋從諫，姓張氏，本南陽人也，徙居廣陵，生于淮甸焉。為性倜儻，器宇崇峙，於閭里間，為時畏服。遇相工曰：「子身長八尺，眉目秀朗，他日必荷榮寄。」諫曰：「心不願仕，於榮寄何有？」相工曰：「所寄荷不可測也。」越壯室之年，忽深信佛理，遂捨妻孥，求僧披剃焉。甫登戒地，頗護心珠，因悟禪那，頓了玄理。方數十載，同好之者自遠而來請問。諫一一指訂，俾其開覺。尋遊洛下廣愛寺挂錫。時禪客鱗集，如孝子之事父母焉。洛中有請諫設食，必排位對賓頭盧尊者，其為人之欽奉皆此類矣。屬會昌五年詔廢佛塔廟，令沙門復桑梓，亦例澄汰。乃烏帽麻衣，潛于皇甫氏之溫泉別業。後岡上喬木駢欝，巨石砥平，諫於夏中常就此入定，或補毳事。忽遇頹雲駛雨，霆電擊石，烈風兼至，凡在此者驚奔恐懾。諫唯欣然加趺而坐，若無所聞者。或問諫，曰：「惡畜生何爾！」大中初，宣皇詔興釋氏，諫還歸洛邑舊居。其子一日自廣陵來覲，適與諫遇於院門，威貌嚴莊，不復可識。乃問曰：「從諫大德所居？」諫指之東南可尋。其子既去，遂闔門不出，其割裂愛網又若此也。咸通七年丙戌歲夏五月，忽出詣檀越家辭別曰：「善建福業，貧道秋初當遠行，故相聞耳。」至秋七月朔旦，旦盥手焚香，念慈氏如來已，右脇而臥，呼門人玄章，誡之曰：「人身難得而易失，急急，於物無心，無為流轉，無生滅法，一切現存。今乃生也有涯，暫與爾別。」是日無疾而化，行年八十餘矣。玄章等奉遺旨，送屍于建春門外尸陀林中，施諸鳥獸。三日復視之，肌貌如生，一無近者。遂以餅餌覆之，經宿有狐狼迹，唯啖所覆，身且儼如。乃議用外國法焚之，收合餘燼，起白塔于道傍。人尤歸信，香火不絕焉。次有杭州徑山院釋鑒宗，湖州長城人也。姓錢氏，即禮部侍郎徽之孫。父晟有疾，宗割股肉饋啖之，紿云「他畜之肉」。未幾病間，孝譽聞于親里，乃求出家。時州開元寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑，閑善草、隷，嘗對懿宗御前書，甚高華望，宗誓禮為師。後出學，涉通《淨名》、《思益經》，遂常講習。閑公亦示其筆法，漸得鳳毛焉。倏往謁鹽官悟空大師，隨眾參請，頓徹心源。却復故鄉，勸人營福。咸通三年辛巳，巡歷名山，遂止天目東峯徑山焉。道俗歸心，恢揚法教。出弟子尤者天童山咸啟、勅賜紫衣背山行真、大慈山行滿，皆分枝化物，至七年丙戌閏三月五日示滅。遷塔于大寂巖下。梁乾化五年，吳越國王尚父錢氏表請追諡大師曰無上，祖門傳號為徑山第二祖。時吳興沈修者自號白牙先生，述德為讚記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋從諫，姓張氏，本南陽人也，徙居廣陵，生于淮甸焉。為性倜儻，器宇崇峙，於閭里間，為時畏服。遇相工曰：「子身長八尺，眉目秀朗，他日必荷榮寄。」諫曰：「心不願仕，於榮寄何有？」相工曰：「所寄荷不可測也。」越壯室之年，忽深信佛理，遂捨妻孥，求僧披剃焉。甫登戒地，頗護心珠，因悟禪那，頓了玄理。方數十載，同好之者自遠而來請問。諫一一指訂，俾其開覺。尋遊洛下廣愛寺挂錫。時禪客鱗集，如孝子之事父母焉。洛中有請諫設食，必排位對賓頭盧尊者，其為人之欽奉皆此類矣。屬會昌五年詔廢佛塔廟，令沙門復桑梓，亦例澄汰。乃烏帽麻衣，潛于皇甫氏之溫泉別業。後岡上喬木駢欝，巨石砥平，諫於夏中常就此入定，或補毳事。忽遇頹雲駛雨，霆電擊石，烈風兼至，凡在此者驚奔恐懾。諫唯欣然加趺而坐，若無所聞者。或問諫，曰：「惡畜生何爾！」大中初，宣皇詔興釋氏，諫還歸洛邑舊居。其子一日自廣陵來覲，適與諫遇於院門，威貌嚴莊，不復可識。乃問曰：「從諫大德所居？」諫指之東南可尋。其子既去，遂闔門不出，其割裂愛網又若此也。咸通七年丙戌歲夏五月，忽出詣檀越家辭別曰：「善建福業，貧道秋初當遠行，故相聞耳。」至秋七月朔旦，旦盥手焚香，念慈氏如來已，右脇而臥，呼門人玄章，誡之曰：「人身難得而易失，急急，於物無心，無為流轉，無生滅法，一切現存。今乃生也有涯，暫與爾別。」是日無疾而化，行年八十餘矣。玄章等奉遺旨，送屍于建春門外尸陀林中，施諸鳥獸。三日復視之，肌貌如生，一無近者。遂以餅餌覆之，經宿有狐狼迹，唯啖所覆，身且儼如。乃議用外國法焚之，收合餘燼，起白塔于道傍。人尤歸信，香火不絕焉。次有杭州徑山院釋鑒宗，湖州長城人也。姓錢氏，即禮部侍郎徽之孫。父晟有疾，宗割股肉饋啖之，紿云「他畜之肉」。未幾病間，孝譽聞于親里，乃求出家。時州開元寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑，閑善草、隷，嘗對懿宗御前書，甚高華望，宗誓禮為師。後出學，涉通《淨名》、《思益經》，遂常講習。閑公亦示其筆法，漸得鳳毛焉。倏往謁鹽官悟空大師，隨眾參請，頓徹心源。却復故鄉，勸人營福。咸通三年辛巳，巡歷名山，遂止天目東峯徑山焉。道俗歸心，恢揚法教。出弟子尤者天童山咸啟、勅賜紫衣背山行真、大慈山行滿，皆分枝化物，至七年丙戌閏三月五日示滅。遷塔于大寂巖下。梁乾化五年，吳越國王尚父錢氏表請追諡大師曰無上，祖門傳號為徑山第二祖。時吳興沈修者自號白牙先生，述德為讚記焉。

唐洪州洞山良价傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洪州洞山良价傳

釋良价，俗姓俞氏，會稽諸暨人也。少孺從師于五洩山寺。年至二十一，方往嵩山具戒焉。登即遊方，見南泉禪師，深領玄契。續造雲巖，疑滯頓寢。大中末，於新豐山大行禪法。後盛化豫章高安洞山，今筠州也。价以咸通十年己丑三月朔旦，命剃髮披衣，令鳴鐘，奄然而往。時弟子輩悲號，价忽開目而起曰：「夫出家之人心不依物，是真修行。勞生息死，於悲何有？淪喪於情，太麁著乎？」召主事僧令營齋：「齋畢，吾其逝矣！」然眾心戀慕，從延其日。至於七辰，食具方備，价亦隨齋，謂眾曰：「此齋名愚癡也。」蓋責其無般若歟。及僧唱隨意，曰：「僧家勿事太率，臨行之際，喧動如斯。」至八日浴訖，端坐而絕，春秋六十三，法臘四十二。勅諡禪師曰悟本，塔號慧覺矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋良价，俗姓俞氏，會稽諸暨人也。少孺從師于五洩山寺。年至二十一，方往嵩山具戒焉。登即遊方，見南泉禪師，深領玄契。續造雲巖，疑滯頓寢。大中末，於新豐山大行禪法。後盛化豫章高安洞山，今筠州也。价以咸通十年己丑三月朔旦，命剃髮披衣，令鳴鐘，奄然而往。時弟子輩悲號，价忽開目而起曰：「夫出家之人心不依物，是真修行。勞生息死，於悲何有？淪喪於情，太麁著乎？」召主事僧令營齋：「齋畢，吾其逝矣！」然眾心戀慕，從延其日。至於七辰，食具方備，价亦隨齋，謂眾曰：「此齋名愚癡也。」蓋責其無般若歟。及僧唱隨意，曰：「僧家勿事太率，臨行之際，喧動如斯。」至八日浴訖，端坐而絕，春秋六十三，法臘四十二。勅諡禪師曰悟本，塔號慧覺矣。

系曰：其却留累日，古亦有之。如价之來去自由者，近世一人而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：其却留累日，古亦有之。如价之來去自由者，近世一人而已。

唐蘇州藏廙傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐蘇州藏廙傳

釋藏廙，俗姓程，衢州信安人也。幼歲神氣朗暢，貌質魁然。元和中告親求出家，志不可却，直造長沙嶽麓，投靈智律師請事剃染。智師察其強願不群，乃攝度之。既披法服，尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅，當長慶三年也。因聽律範，旋窮篇聚，語同業曰：「教門繁廣，然有總門。總門之急，勿過捨筏。」遂遍參禪宗，遇馬素門下高足住龍牙山，知廙法器，異日告之曰：「蘊界不真，佛生非我。子之正本，當何所名？復從誰得？」廙一言領會，千轍同歸。龍牙曰：「我法眼不蒙掩矣。」既遂所求，大得安靜，却迴柯山，蓋避會昌之搜揚也。至大中六年，郡牧崔公壽重之，於州龍興寺別構禪室，延居之。數年，北至嘉禾，信士歸依，請留住至德伽藍。又往姑蘇，時崔公鈞作守此郡，聞廙名久，請居南禪院。咸通八年，浙西廉使周公寶命住招隱寺。其年秋，却返嘉禾，信士呂京捨別墅造今永安院。時乾符中，群寇紛紜，禪侶分散。廙曰：「盜終不至此。」及期，寇從別道行，果無所損，其先見如此。五年十月十二日，滿院陰雲，雉鳴烏噪，安坐而化，弟子號哭，却穌，至六年三月中辰前別眾後終，享年八十二，僧臘五十六。時澹交為廙作真讚。至乾寧中，僧神贊進狀，乞追諡號塔名。名士吳重裕書碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋藏廙，俗姓程，衢州信安人也。幼歲神氣朗暢，貌質魁然。元和中告親求出家，志不可却，直造長沙嶽麓，投靈智律師請事剃染。智師察其強願不群，乃攝度之。既披法服，尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅，當長慶三年也。因聽律範，旋窮篇聚，語同業曰：「教門繁廣，然有總門。總門之急，勿過捨筏。」遂遍參禪宗，遇馬素門下高足住龍牙山，知廙法器，異日告之曰：「蘊界不真，佛生非我。子之正本，當何所名？復從誰得？」廙一言領會，千轍同歸。龍牙曰：「我法眼不蒙掩矣。」既遂所求，大得安靜，却迴柯山，蓋避會昌之搜揚也。至大中六年，郡牧崔公壽重之，於州龍興寺別構禪室，延居之。數年，北至嘉禾，信士歸依，請留住至德伽藍。又往姑蘇，時崔公鈞作守此郡，聞廙名久，請居南禪院。咸通八年，浙西廉使周公寶命住招隱寺。其年秋，却返嘉禾，信士呂京捨別墅造今永安院。時乾符中，群寇紛紜，禪侶分散。廙曰：「盜終不至此。」及期，寇從別道行，果無所損，其先見如此。五年十月十二日，滿院陰雲，雉鳴烏噪，安坐而化，弟子號哭，却穌，至六年三月中辰前別眾後終，享年八十二，僧臘五十六。時澹交為廙作真讚。至乾寧中，僧神贊進狀，乞追諡號塔名。名士吳重裕書碑。

唐福州怡山院大安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐福州怡山院大安傳

釋大安，姓陳氏，閩城人也。幼年入道，頓拂塵蒙。元和十二年，勅建州浦城縣乾元寺置兜率壇，始全戒足。時天雨桂子及地生朱草，刺史元錫手疏其瑞，上達冕旒，遂迴御札，詔改鳳棲寺號靈感壇焉。安因往洪井，路出上元，忽逢一老父曰：「子往南昌，必有所得。」及咨參律學，夜聞二僧談論，遽了三乘之旨，乃以所習付之同人。之臨川，見石鞏山慧藏禪師。藏之提唱，必持弓弩以擬學人。安膜拜未興，唱曰：「看箭。」安神色不撓，答對不差。石鞏乃投弩曰：「幾年射，始中半人也矣。」安遊五臺，入龍池沐浴，雖久寖漣漪，殊無奮暴雨雹之怪，觀者驚悚。後止溈山，禮大圓禪師，復證前聞而為量果也。時豫章廉使贈太尉崔貞孝公，則魏公之季父，深契玄機，敦安之道，飛疏召之，厥譽愈昌。咸通十四年，詔宜號延聖大師，賜紫袈裟一副。中和二年示疾，所止法堂巨梁中折。三年癸卯十月二十二日，坐化于怡山丈室，春秋九十一，臘六十七。續詔贈圓智大師，塔號證真。安不嘗唾地，不處溫房，隨化而衣，天雨而浴。諮法弟子慧長入關，揚安之德，故有追諡也。博陵司空相國仰慕前烈，遂著文頌德。詩人周朴篤重安，時入山致禮焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大安，姓陳氏，閩城人也。幼年入道，頓拂塵蒙。元和十二年，勅建州浦城縣乾元寺置兜率壇，始全戒足。時天雨桂子及地生朱草，刺史元錫手疏其瑞，上達冕旒，遂迴御札，詔改鳳棲寺號靈感壇焉。安因往洪井，路出上元，忽逢一老父曰：「子往南昌，必有所得。」及咨參律學，夜聞二僧談論，遽了三乘之旨，乃以所習付之同人。之臨川，見石鞏山慧藏禪師。藏之提唱，必持弓弩以擬學人。安膜拜未興，唱曰：「看箭。」安神色不撓，答對不差。石鞏乃投弩曰：「幾年射，始中半人也矣。」安遊五臺，入龍池沐浴，雖久寖漣漪，殊無奮暴雨雹之怪，觀者驚悚。後止溈山，禮大圓禪師，復證前聞而為量果也。時豫章廉使贈太尉崔貞孝公，則魏公之季父，深契玄機，敦安之道，飛疏召之，厥譽愈昌。咸通十四年，詔宜號延聖大師，賜紫袈裟一副。中和二年示疾，所止法堂巨梁中折。三年癸卯十月二十二日，坐化于怡山丈室，春秋九十一，臘六十七。續詔贈圓智大師，塔號證真。安不嘗唾地，不處溫房，隨化而衣，天雨而浴。諮法弟子慧長入關，揚安之德，故有追諡也。博陵司空相國仰慕前烈，遂著文頌德。詩人周朴篤重安，時入山致禮焉。

唐長沙石霜山慶諸傳(洪諲令達) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐長沙石霜山慶諸傳(洪諲令達)

釋慶諸，俗姓陳，廬陵新淦玉笥鄉人也。乃祖厥考，咸不為吏，清言放蕩焉。諸始十三，禮紹鑾禪翁為師，於洪井西山剃䰂。二十三，往嵩山受具戒，便就東洛學毘柰耶。既知聽制，終謂漸宗，迴抵南嶽，入大溈山。次屆雲巖，遇道吾，垂問知意，方為二夏之僧。得石霜山，便議終焉之志。道吾躬至石霜山，日勤執侍，往還問答，語在別錄。諸貌古氣真，世無能識。時洞山新滅，俄為遠方禪侶圍遶，因入深山無人之境，結茅宴坐。時眾追尋，倏有見者，皆號哭交請「出為吾曹。諸將安往？」由是晨夕被遊學者扣擊，可無希聲以應之乎？如是二十年間，堂中老宿，長坐不臥，屹若椔杌，天下謂之「石霜枯木眾」是也。南方謂之叢林者，翻禪那為功德叢林也，為四方清則者無出其右。以光啟四年戊申歲二月己亥示疾，終于山院，享齡八十二，僧臘五十九。越三月十五日葬于寺西北隅二百許步，門弟子等結墳塔作螺髻形。夏四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德，恐遺美聲，命南嶽玄泰纂錄言行。諸方弟子分行其道焉。勅諡普會大師，塔曰法相。次餘杭徑山院釋洪諲，俗姓吳，吳興人也。年纔十九，於開元寺禮無上大師出家落飾，精加佛事，罔怠巾缾。二十二，遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀，俾誦《大比丘戒》，匝七日念終，遂習毘尼。尋傳經講，自謂為僧有逸群事業，而歸禮本師，曰：「汝於十二時中，將何報答四恩三有？」諲聞斯詰，憮然失措，三日忘食。本師却招誘提耳，方明本事。如是往還雲嶽，次溈山，各為切磋，蔚成匠手。俄而會昌中例遭黜退，眾人悲泣者，惋歎者，諲晏如也。曰：「大丈夫鍾此厄會，豈非命也夫？何作兒女之情乎？」時於長沙遇信士羅晏，召居家供施。蓋諲執白衣比丘法，初無差失，涉于二載，若門賓焉。大中初，除滅法之律，乃復厥儀，還故鄉西峯院。至咸通六年，上徑山覲本師。明年，無上大師遷神，眾請諲嗣其法位。始唯百許僧，後盈千數。于時四眾共居，肅然無過。僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國。中和三年，仍賜紫袈裟。景福二年，吳越國王尚父錢氏奏舉登賜法濟大師。光化四年九月二十八日，辭眾而卒。霅溪戚長史寫貌，武肅王為真讚，傳法弟子廬山栖賢寺寂公、臨川義直、功臣院令達。達於兩浙大行道化，卒諡歸寂大師焉。初，諲有先見之明。武肅王家居石鑑山，及就戍應募為軍，諲一見握手，屏左右而謂之曰：「好自愛。他日貴極，當與佛法為主。」後累立戰功，為杭牧，故奏署諲師號，見必拜跪，檀施豐厚，異於常數。終時執喪禮，念微時之言矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慶諸，俗姓陳，廬陵新淦玉笥鄉人也。乃祖厥考，咸不為吏，清言放蕩焉。諸始十三，禮紹鑾禪翁為師，於洪井西山剃䰂。二十三，往嵩山受具戒，便就東洛學毘柰耶。既知聽制，終謂漸宗，迴抵南嶽，入大溈山。次屆雲巖，遇道吾，垂問知意，方為二夏之僧。得石霜山，便議終焉之志。道吾躬至石霜山，日勤執侍，往還問答，語在別錄。諸貌古氣真，世無能識。時洞山新滅，俄為遠方禪侶圍遶，因入深山無人之境，結茅宴坐。時眾追尋，倏有見者，皆號哭交請「出為吾曹。諸將安往？」由是晨夕被遊學者扣擊，可無希聲以應之乎？如是二十年間，堂中老宿，長坐不臥，屹若椔杌，天下謂之「石霜枯木眾」是也。南方謂之叢林者，翻禪那為功德叢林也，為四方清則者無出其右。以光啟四年戊申歲二月己亥示疾，終于山院，享齡八十二，僧臘五十九。越三月十五日葬于寺西北隅二百許步，門弟子等結墳塔作螺髻形。夏四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德，恐遺美聲，命南嶽玄泰纂錄言行。諸方弟子分行其道焉。勅諡普會大師，塔曰法相。次餘杭徑山院釋洪諲，俗姓吳，吳興人也。年纔十九，於開元寺禮無上大師出家落飾，精加佛事，罔怠巾缾。二十二，遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀，俾誦《大比丘戒》，匝七日念終，遂習毘尼。尋傳經講，自謂為僧有逸群事業，而歸禮本師，曰：「汝於十二時中，將何報答四恩三有？」諲聞斯詰，憮然失措，三日忘食。本師却招誘提耳，方明本事。如是往還雲嶽，次溈山，各為切磋，蔚成匠手。俄而會昌中例遭黜退，眾人悲泣者，惋歎者，諲晏如也。曰：「大丈夫鍾此厄會，豈非命也夫？何作兒女之情乎？」時於長沙遇信士羅晏，召居家供施。蓋諲執白衣比丘法，初無差失，涉于二載，若門賓焉。大中初，除滅法之律，乃復厥儀，還故鄉西峯院。至咸通六年，上徑山覲本師。明年，無上大師遷神，眾請諲嗣其法位。始唯百許僧，後盈千數。于時四眾共居，肅然無過。僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國。中和三年，仍賜紫袈裟。景福二年，吳越國王尚父錢氏奏舉登賜法濟大師。光化四年九月二十八日，辭眾而卒。霅溪戚長史寫貌，武肅王為真讚，傳法弟子廬山栖賢寺寂公、臨川義直、功臣院令達。達於兩浙大行道化，卒諡歸寂大師焉。初，諲有先見之明。武肅王家居石鑑山，及就戍應募為軍，諲一見握手，屏左右而謂之曰：「好自愛。他日貴極，當與佛法為主。」後累立戰功，為杭牧，故奏署諲師號，見必拜跪，檀施豐厚，異於常數。終時執喪禮，念微時之言矣。

唐洪州雲居山道膺傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺，姓王氏，薊門玉田人也。生而特異，神彩朗然。處于童丱，崆峒稟氣。宿心拔俗，爭離火宅之門；拭目尋師，遂攝鍛金之子。師授經法，誦徹復求。年偶蹉跎二十五，方於范陽延壽寺受具足戒。乃令習聲聞律儀，膺歎曰：「大丈夫可為桎梏所拘邪！」由是擁線衲，振錫環，萃翠微山問道三載。宴居，忽覩二使者冠服頗異，勉膺曰：「胡弗南方參知識邪？」未幾，有僧自豫章至，盛稱洞上禪師言要。膺感動神機，遂專造焉。如是洞上垂接，復能領會。曾問曰：「我聞思大禪師向倭國為王，虛耶？實耶？」對曰：「若是思師，佛亦不作，況國王乎？」自爾洞上印許。初住三峯，後就雲居提唱。時唐之季，鍾氏據有洪井，傾委信誠。每一延請入州，則預潔甘子堂以禮之。乃表于昭宗，賜紫袈裟一副并師號焉，都不留意。所化之徒，寒暑相交，不下一千餘眾。牛頭香樹圍遶者皆是栴檀，金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃；四方饋供，千里風從。如荊南帥成汭遣齎檀施，動盈鉅萬。以天復元年辛酉秋示疾，至明年正月三日而化焉。豫章南平王鍾氏供其喪葬。時諸道禪子各依鄉土所尚者，隨靈龕到處，列花樹帳幔，粉麪之饌，謂之卓祭。一期凶禮之盛，勿過于時也，猗歟！膺出世度人，滿足三十年，遺愛可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道膺，姓王氏，薊門玉田人也。生而特異，神彩朗然。處于童丱，崆峒稟氣。宿心拔俗，爭離火宅之門；拭目尋師，遂攝鍛金之子。師授經法，誦徹復求。年偶蹉跎二十五，方於范陽延壽寺受具足戒。乃令習聲聞律儀，膺歎曰：「大丈夫可為桎梏所拘邪！」由是擁線衲，振錫環，萃翠微山問道三載。宴居，忽覩二使者冠服頗異，勉膺曰：「胡弗南方參知識邪？」未幾，有僧自豫章至，盛稱洞上禪師言要。膺感動神機，遂專造焉。如是洞上垂接，復能領會。曾問曰：「我聞思大禪師向倭國為王，虛耶？實耶？」對曰：「若是思師，佛亦不作，況國王乎？」自爾洞上印許。初住三峯，後就雲居提唱。時唐之季，鍾氏據有洪井，傾委信誠。每一延請入州，則預潔甘子堂以禮之。乃表于昭宗，賜紫袈裟一副并師號焉，都不留意。所化之徒，寒暑相交，不下一千餘眾。牛頭香樹圍遶者皆是栴檀，金翅鳥王軒翔者不齊尺鷃；四方饋供，千里風從。如荊南帥成汭遣齎檀施，動盈鉅萬。以天復元年辛酉秋示疾，至明年正月三日而化焉。豫章南平王鍾氏供其喪葬。時諸道禪子各依鄉土所尚者，隨靈龕到處，列花樹帳幔，粉麪之饌，謂之卓祭。一期凶禮之盛，勿過于時也，猗歟！膺出世度人，滿足三十年，遺愛可知也。

唐縉雲連雲院有緣傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐縉雲連雲院有緣傳

釋有緣，俗姓馮，東川梓潼人也。小學之年往成都福感寺，事定蘭開士——即宣宗師矣。隨侍出入，多在內中。一旦宣召，帝以筆書其衫背云：「此童子與朕有緣」，由茲召體矣。大中九年，遇白公敏中出鎮益部，開戒壇，即於淨眾寺具尸羅也。續於京輦聽習經律五臘。後身披布褐，手執墨勅，海內遊行。參見小馬神照，凡同時叢林禪祖無不禮謁者。乃居滁州華山，及南遊至武夷山，時廉使李誨為築禪室。乾符三年，至縉雲龍泉大賽山立院。因奏祠部給額，號龍安。勅度七僧，住十八載。安而能遷，止連雲院焉。太守盧約者，以諶諒之誠，請入州開元寺別院，四事供施焉。天祐丁卯歲四月八日，示疾，至六月朔日終于廨署，報齡七十三，臘五十二。遺旨囑制置揚習司空主喪務，於寺南園茶毘。火滅，散分舍利數百粒。後收四十九粒并遺骨一缾，瘞于石塔。晉開運三年乙巳歲，文泰律師撰塔碑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋有緣，俗姓馮，東川梓潼人也。小學之年往成都福感寺，事定蘭開士——即宣宗師矣。隨侍出入，多在內中。一旦宣召，帝以筆書其衫背云：「此童子與朕有緣」，由茲召體矣。大中九年，遇白公敏中出鎮益部，開戒壇，即於淨眾寺具尸羅也。續於京輦聽習經律五臘。後身披布褐，手執墨勅，海內遊行。參見小馬神照，凡同時叢林禪祖無不禮謁者。乃居滁州華山，及南遊至武夷山，時廉使李誨為築禪室。乾符三年，至縉雲龍泉大賽山立院。因奏祠部給額，號龍安。勅度七僧，住十八載。安而能遷，止連雲院焉。太守盧約者，以諶諒之誠，請入州開元寺別院，四事供施焉。天祐丁卯歲四月八日，示疾，至六月朔日終于廨署，報齡七十三，臘五十二。遺旨囑制置揚習司空主喪務，於寺南園茶毘。火滅，散分舍利數百粒。後收四十九粒并遺骨一缾，瘞于石塔。晉開運三年乙巳歲，文泰律師撰塔碑焉。

唐福州雪峯廣福院義存傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐福州雪峯廣福院義存傳

釋義存，長慶二年壬寅生于泉州南安縣曾氏。自王父而下，皆友僧親佛，清淨謹愿。存生而鼻逆葷血。乳抱中，或聞鐘磬，或見僧像，其容必動，以是別垂愛於膝下。九歲請出家，怒而未允。十二從家君遊蒲田玉㵎寺，有律師慶玄，持行高潔。遽拜之曰：「我師也。」遂留為童侍焉。十七落髮。來謁芙蓉山恒照大師，見而奇之，故止其所。至宣宗中興釋氏，其道也涅而不緇，其身也褎然而出。北遊吳、楚、梁、宋、燕、秦，受具足戒於幽州寶剎寺訖，巡名山，扣諸禪宗，突兀飄颻，雲翔鳥逝。爰及武陵，一面德山，止於珍重而出。其徒數百，咸莫測之。德山曰：「斯無階也，吾得之矣。」咸通九年，歸于芙蓉之故山。其年，圓智大師亦自溈山擁徒至于怡山王真君上昇之地。其徒孰(就師已嗣德山)纍纍而款關，存拒而久之。則有行實者，始以存同而議曰：「我之道魏魏乎，法門圍遶之所，不可造次，其地宜若布金之形勝可矣。府之西二百里有山焉，環控四邑，峭拔萬仞，崷崒以支圓碧，培塿以覛群青。怪石古松，棲蟄龜鶴，靈湫邃壑，隱見龍雷。山之巔，先冬而雪，盛夏而寒。其樹皆別垂藤蘿，䒠茸而以為之衣，交錯而不呈其形，奇姿異景，不可殫狀。雖霍童、武夷，無以加之。實閩越之神秀，而古仙之未攸居，誠有待於我也。祈以偕行去。」秋七月，穿雲躡蘚，陟險昇幽，將及之，存曰：「真吾居也」。其夕山之神果効靈，翌日巖谷爽朗，煙霞飛動。雲庵既立，月構旋隆，繇是柅法輪於無為，樹空門於有地。行實乃請名其山，曰雪峯。以其冬雪夏寒，取鷲嶺、猴江之義，斯則庚寅。逮于乙未，存以山而道任，山以存而名出，天下之釋子，不計華夏，趨之若召。乾符中，觀察使京兆韋公、中和中司空穎川陳公，每渴醍醐而不克就飲，交使馳懇，存為之入府，從人願也。其時內官有復命于京，語其道其儕之拔俗悟空者，請蛻浮華而來脫屣。僖宗皇帝聞之，翰林學士訪於閩人陳延効，得其實奏。於是乃錫真覺大師之號，仍以紫袈裟俾延効授焉。存受之如不受，衣之如不衣。居累夏，辛亥歲朔，遽然杖屨。其徒啟而不答，雲以隨之，東浮于丹丘、四明。明年，屬王侍中之始據閩越，乃洗兵於法雨，致禮於禪林，馥存之道，常東望頂手。後二年自吳還閩，大加禮異。及閩王王氏誓眾養民之外，雅隆其道，凡齋僧構剎，必請問焉。為之增宇、設像、鑄鐘以嚴其山，優施以充其眾。時則迎而館之于府之東西甲第。每將儼油幢、聆法論，未嘗不移時。僅乎一紀，勤勤懇懇，熊羆之士，因之投跡檀那；漁獵之逸，其或弭心鱗羽。戊辰年春三月示疾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義存，長慶二年壬寅生于泉州南安縣曾氏。自王父而下，皆友僧親佛，清淨謹愿。存生而鼻逆葷血。乳抱中，或聞鐘磬，或見僧像，其容必動，以是別垂愛於膝下。九歲請出家，怒而未允。十二從家君遊蒲田玉㵎寺，有律師慶玄，持行高潔。遽拜之曰：「我師也。」遂留為童侍焉。十七落髮。來謁芙蓉山恒照大師，見而奇之，故止其所。至宣宗中興釋氏，其道也涅而不緇，其身也褎然而出。北遊吳、楚、梁、宋、燕、秦，受具足戒於幽州寶剎寺訖，巡名山，扣諸禪宗，突兀飄颻，雲翔鳥逝。爰及武陵，一面德山，止於珍重而出。其徒數百，咸莫測之。德山曰：「斯無階也，吾得之矣。」咸通九年，歸于芙蓉之故山。其年，圓智大師亦自溈山擁徒至于怡山王真君上昇之地。其徒孰(就師已嗣德山)纍纍而款關，存拒而久之。則有行實者，始以存同而議曰：「我之道魏魏乎，法門圍遶之所，不可造次，其地宜若布金之形勝可矣。府之西二百里有山焉，環控四邑，峭拔萬仞，崷崒以支圓碧，培塿以覛群青。怪石古松，棲蟄龜鶴，靈湫邃壑，隱見龍雷。山之巔，先冬而雪，盛夏而寒。其樹皆別垂藤蘿，䒠茸而以為之衣，交錯而不呈其形，奇姿異景，不可殫狀。雖霍童、武夷，無以加之。實閩越之神秀，而古仙之未攸居，誠有待於我也。祈以偕行去。」秋七月，穿雲躡蘚，陟險昇幽，將及之，存曰：「真吾居也」。其夕山之神果効靈，翌日巖谷爽朗，煙霞飛動。雲庵既立，月構旋隆，繇是柅法輪於無為，樹空門於有地。行實乃請名其山，曰雪峯。以其冬雪夏寒，取鷲嶺、猴江之義，斯則庚寅。逮于乙未，存以山而道任，山以存而名出，天下之釋子，不計華夏，趨之若召。乾符中，觀察使京兆韋公、中和中司空穎川陳公，每渴醍醐而不克就飲，交使馳懇，存為之入府，從人願也。其時內官有復命于京，語其道其儕之拔俗悟空者，請蛻浮華而來脫屣。僖宗皇帝聞之，翰林學士訪於閩人陳延効，得其實奏。於是乃錫真覺大師之號，仍以紫袈裟俾延効授焉。存受之如不受，衣之如不衣。居累夏，辛亥歲朔，遽然杖屨。其徒啟而不答，雲以隨之，東浮于丹丘、四明。明年，屬王侍中之始據閩越，乃洗兵於法雨，致禮於禪林，馥存之道，常東望頂手。後二年自吳還閩，大加禮異。及閩王王氏誓眾養民之外，雅隆其道，凡齋僧構剎，必請問焉。為之增宇、設像、鑄鐘以嚴其山，優施以充其眾。時則迎而館之于府之東西甲第。每將儼油幢、聆法論，未嘗不移時。僅乎一紀，勤勤懇懇，熊羆之士，因之投跡檀那；漁獵之逸，其或弭心鱗羽。戊辰年春三月示疾

，閩王走醫，醫至粒藥以授，存曰：「吾非疾也，不可罔子之工。」卒不餌之。其後札偈以遺法子，函翰以別王庭。夏五月二日，鳥獸悲鳴，雲木慘悴。其夜十有八刻時滅度，俗壽八十有七，僧臘五十有九。以其月十五日塔而藏之。爾日奔走，閩之僧尼士庶，巷無居人。閩王漣如出涕，且曰：「師其捨予，一何遽乎！」遣子延稟躬祭奠之，復齋僧焉。存之行化四十餘年，四方之僧爭趨法席者不可勝算矣，冬夏不減一千五百徒之環足其趨也。馳而愈離，辯而愈惑。其庶幾者，一曰師備，擁徒于玄沙(今安國也)；次曰可休，擁徒于越州洞巖；次曰智孚，擁徒于信州鵝湖；其四曰惠稜，擁徒于泉州招慶；其五曰神晏，住福州之鼓山。分燈化物，皆膺聖獎，賜紫袈裟，而玄沙級宗一大師焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，閩王走醫，醫至粒藥以授，存曰：「吾非疾也，不可罔子之工。」卒不餌之。其後札偈以遺法子，函翰以別王庭。夏五月二日，鳥獸悲鳴，雲木慘悴。其夜十有八刻時滅度，俗壽八十有七，僧臘五十有九。以其月十五日塔而藏之。爾日奔走，閩之僧尼士庶，巷無居人。閩王漣如出涕，且曰：「師其捨予，一何遽乎！」遣子延稟躬祭奠之，復齋僧焉。存之行化四十餘年，四方之僧爭趨法席者不可勝算矣，冬夏不減一千五百徒之環足其趨也。馳而愈離，辯而愈惑。其庶幾者，一曰師備，擁徒于玄沙(今安國也)；次曰可休，擁徒于越州洞巖；次曰智孚，擁徒于信州鵝湖；其四曰惠稜，擁徒于泉州招慶；其五曰神晏，住福州之鼓山。分燈化物，皆膺聖獎，賜紫袈裟，而玄沙級宗一大師焉。

系曰：雪峯道也恢廓乎！駿奔四海學人。所出門生形色不類，何邪？玄沙乘《楞嚴》而入道，識見天殊，其猶諺曰「青成藍，藍謝青，師何常，在明經。」故有過師之說。一則雪峯自述，塔銘已盡其致也。一則玄沙安立三句，決擇群見，極成洞過歟！今江表多尚斯學，此學虛通，無繫了達，逍遙勿拘，知「乘急」也。雪峯化眾，切乎杜默禪坐，知「戒急」也。其能各捨一緩，以成一全，則可乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：雪峯道也恢廓乎！駿奔四海學人。所出門生形色不類，何邪？玄沙乘《楞嚴》而入道，識見天殊，其猶諺曰「青成藍，藍謝青，師何常，在明經。」故有過師之說。一則雪峯自述，塔銘已盡其致也。一則玄沙安立三句，決擇群見，極成洞過歟！今江表多尚斯學，此學虛通，無繫了達，逍遙勿拘，知「乘急」也。雪峯化眾，切乎杜默禪坐，知「戒急」也。其能各捨一緩，以成一全，則可乎！

唐朗州蘇溪元安傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐朗州蘇溪元安傳

釋元安，俗姓淡，鳳翔麟遊人也。丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家。唯經與論，無不窮該。乃問道翠微，次臨濟，各飡法味，若飫香積之盂也。斵彫復朴，逍遙自如。聞夾山道盛德至，造澧陽當稽問轇轕，又增明淨。後開樂普山，尋居蘇溪，答詶請益，多偶句華美，為四海傳焉。以昭宗光化元年戊午十二月遷滅，享壽六十五，法臘四十六矣。臨終告眾，頗多警策辭句云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元安，俗姓淡，鳳翔麟遊人也。丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家。唯經與論，無不窮該。乃問道翠微，次臨濟，各飡法味，若飫香積之盂也。斵彫復朴，逍遙自如。聞夾山道盛德至，造澧陽當稽問轇轕，又增明淨。後開樂普山，尋居蘇溪，答詶請益，多偶句華美，為四海傳焉。以昭宗光化元年戊午十二月遷滅，享壽六十五，法臘四十六矣。臨終告眾，頗多警策辭句云。

唐明州雪竇院恒通傳(招賢岑師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐明州雪竇院恒通傳(招賢岑師)

釋恒通，俗姓李，邢州平恩人也。家傳士族，幼而知學。蘇秦顯達，猶懷二頃之田；元亮孤高，不羨五斗之祿。縱越掞天擲地，拖紫腰金，瞬息浮華，豈裨來業？父母終禮，年甫十三，潛入鵲山訪道依師。既罷丘墳，唯披釋典，精虔懺誦，懇侍巾瓶，不弭初終，蒙恩剃度。年二十，於本州開元寺具戒。後往京兆薦福寺聽習經律。七八年間，尋窮藏教，乃曰：「摩騰入漢，譯著斯文。聖胄來梁，復明何事？」因辭北闕，逕詣南方，遇招賢岑大師。大師問曰：「何處人也？」曰：「邢州人也。」招賢曰：「我道不從彼來。」通曰：「和尚還住此無？」於是有滯皆伸，無疑不決。後指洞山、石霜，皆往參焉。招賢示滅，通以弟子禮事之。咸通末，遊宣城，尚書崔璵素奉禪門，攀迎莊肅，覩通儀表拔俗，問答往還，崔甚悅服。於謝仙山奏置禪院，號瑞聖，請以居之。四方毳衲之徒，不邀自聚。博陵方議奏薦師號，堅讓遂寢。中和末，文德初，群寇兢起。通領徒至四明。大順二年，郡牧黃君晟請留居雪竇焉，蔚然盛化。天祐二年七月示疾，越九日躬入浴室，却坐繩床，集眾焚香，勤勤付囑，合掌而逝。春秋七十二，夏臘五十二。以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步。或曰：「通臨終言：『我龐勛也』。」此非也。高僧無作為《行錄》而無此說。若觀年臘，龐勛豈正弱冠來逃難邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋恒通，俗姓李，邢州平恩人也。家傳士族，幼而知學。蘇秦顯達，猶懷二頃之田；元亮孤高，不羨五斗之祿。縱越掞天擲地，拖紫腰金，瞬息浮華，豈裨來業？父母終禮，年甫十三，潛入鵲山訪道依師。既罷丘墳，唯披釋典，精虔懺誦，懇侍巾瓶，不弭初終，蒙恩剃度。年二十，於本州開元寺具戒。後往京兆薦福寺聽習經律。七八年間，尋窮藏教，乃曰：「摩騰入漢，譯著斯文。聖胄來梁，復明何事？」因辭北闕，逕詣南方，遇招賢岑大師。大師問曰：「何處人也？」曰：「邢州人也。」招賢曰：「我道不從彼來。」通曰：「和尚還住此無？」於是有滯皆伸，無疑不決。後指洞山、石霜，皆往參焉。招賢示滅，通以弟子禮事之。咸通末，遊宣城，尚書崔璵素奉禪門，攀迎莊肅，覩通儀表拔俗，問答往還，崔甚悅服。於謝仙山奏置禪院，號瑞聖，請以居之。四方毳衲之徒，不邀自聚。博陵方議奏薦師號，堅讓遂寢。中和末，文德初，群寇兢起。通領徒至四明。大順二年，郡牧黃君晟請留居雪竇焉，蔚然盛化。天祐二年七月示疾，越九日躬入浴室，却坐繩床，集眾焚香，勤勤付囑，合掌而逝。春秋七十二，夏臘五十二。以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步。或曰：「通臨終言：『我龐勛也』。」此非也。高僧無作為《行錄》而無此說。若觀年臘，龐勛豈正弱冠來逃難邪？

唐袁州仰山慧寂傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂，俗姓葉，韶州湞昌人也。登年十五，懇請出家，父母都不聽允止。十七再求堂親，猶豫未決。其夜有白光二道從曹溪發來，直貫其舍。時父母乃悟是子至誠之所感也。寂乃斷左無名指及小指，器藉跪致堂階曰：「答謝劬勞如此！」父母知其不可留，捨之，依南華寺通禪師下削染。年及十八，尚為息慈。營持道具，行尋知識。先見耽源，數年，良有所得。後參大溈山禪師，提誘哀之。棲泊十四五載，而足跛，時號跛脚驅烏。凡於商攉，多示其相。時韋宙就寂請伽陀，乃將紙畫規圓相，圓圍下注云：「思而知之，落第二頭。云不思而知，落第三首。」乃封呈達。自爾有若干勢以示學人，謂之仰山門風也。海眾摳衣得道者，不可勝計。往往有神異之者，倐來忽去，人皆不測。後勅追諡「大師」，曰智通，塔號妙光矣。今傳《仰山法示成圖相》，行于代也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧寂，俗姓葉，韶州湞昌人也。登年十五，懇請出家，父母都不聽允止。十七再求堂親，猶豫未決。其夜有白光二道從曹溪發來，直貫其舍。時父母乃悟是子至誠之所感也。寂乃斷左無名指及小指，器藉跪致堂階曰：「答謝劬勞如此！」父母知其不可留，捨之，依南華寺通禪師下削染。年及十八，尚為息慈。營持道具，行尋知識。先見耽源，數年，良有所得。後參大溈山禪師，提誘哀之。棲泊十四五載，而足跛，時號跛脚驅烏。凡於商攉，多示其相。時韋宙就寂請伽陀，乃將紙畫規圓相，圓圍下注云：「思而知之，落第二頭。云不思而知，落第三首。」乃封呈達。自爾有若干勢以示學人，謂之仰山門風也。海眾摳衣得道者，不可勝計。往往有神異之者，倐來忽去，人皆不測。後勅追諡「大師」，曰智通，塔號妙光矣。今傳《仰山法示成圖相》，行于代也。

唐天台紫凝山慧恭傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭，俗姓羅氏，福州閩人也。家傳儒素，不交非類。母妊之初，夢所居湧出浮圖，上參于天。迨恭誕生，嶷然聰悟。年十七，舉進士，名隨計車。將到京闕，因遊終南山奉日寺，目祖師遺像，釋然世網，遂求出家。操執僧事，備歷艱辛。二十有二，適值新創安國寺受具足戒。尋乃遊方，緣嶮涉荒，而無難色。嘗遇黑蛇傷指，不求醫而毒螫自銷。見魑魅占山，諭罪福而妖物遄息。至武陵德山，詣宣鑒禪師，領會風飛，由茲道合。因挂錫，施門人禮。鑒公順世後，遊玉山。至信州，刺史營西禪院而禮之，其徒數百人。居歲餘，以郛郭喧繁，復入福州長溪馬冠山。自馬冠抵泉州富陽山，所至之所，檀施臻集，徒侶解鉢，禪坊立就，其為士庶嚮奉如此。景福三年，與門人遊天台，州牧京兆杜雄留之而止。杜因創瑞龍院於紫凝山，祈恭興揚法席，以悟淪迷。緇俗雲馳，香花山積。天復三年癸亥十二月午時，命眾聲鐘，顧瞻左右，促言云去。加趺瞑目，儼然而化，春秋八十四，僧夏六十二。闡圓頓之宗，居道德之最，歿無易名，塔無題榜，足見浮名為桎梏耳。門人上足師遂植松負土，力崇塔廟，所謂法空不壞因緣矣。因緣有之，孝行曷傷于道云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧恭，俗姓羅氏，福州閩人也。家傳儒素，不交非類。母妊之初，夢所居湧出浮圖，上參于天。迨恭誕生，嶷然聰悟。年十七，舉進士，名隨計車。將到京闕，因遊終南山奉日寺，目祖師遺像，釋然世網，遂求出家。操執僧事，備歷艱辛。二十有二，適值新創安國寺受具足戒。尋乃遊方，緣嶮涉荒，而無難色。嘗遇黑蛇傷指，不求醫而毒螫自銷。見魑魅占山，諭罪福而妖物遄息。至武陵德山，詣宣鑒禪師，領會風飛，由茲道合。因挂錫，施門人禮。鑒公順世後，遊玉山。至信州，刺史營西禪院而禮之，其徒數百人。居歲餘，以郛郭喧繁，復入福州長溪馬冠山。自馬冠抵泉州富陽山，所至之所，檀施臻集，徒侶解鉢，禪坊立就，其為士庶嚮奉如此。景福三年，與門人遊天台，州牧京兆杜雄留之而止。杜因創瑞龍院於紫凝山，祈恭興揚法席，以悟淪迷。緇俗雲馳，香花山積。天復三年癸亥十二月午時，命眾聲鐘，顧瞻左右，促言云去。加趺瞑目，儼然而化，春秋八十四，僧夏六十二。闡圓頓之宗，居道德之最，歿無易名，塔無題榜，足見浮名為桎梏耳。門人上足師遂植松負土，力崇塔廟，所謂法空不壞因緣矣。因緣有之，孝行曷傷于道云。

唐杭州龍泉院文喜傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜，姓朱氏，嘉禾禦兒人也。母氏方娠，夢吞桃三蔕，至誕彌不味葷羶。七歲，詣本邑常樂寺僧清國下出家，國即喜之渭陽也。勒誦經并懺文十卷，方遂削染。往越州開元寺學《法華經》，集《天台文句》，即時敷演，則救螘分中便能講訓也。開成二年屆趙郡，受近圓，登習《四分律》。屬會昌澄汰，變素服，內祕之心無改。遇大中初年例重懺度，於鹽官齊豐寺講說。後往禮大慈山性空禪師，誨之曰：「子何不學善財遍參乎？」咸通壬午歲至豫章觀音院，見仰山，喜於言下了其心契。仰山令典常住。一日有異貌僧就求齋食，喜減己食饋之。仰山預知，故問曰：「此果位僧求食，汝供給周旋否？」答曰：「輟己分迴施。」曰：「汝大得利益。」七年，旋浙右，止千頃山，築室居之。十年，餘杭劉嚴合、馬徵請居龍泉古城院，凡十一年。乾符己亥歲，巢寇掠地至餘杭，喜避地湖州餘不亭，刺史杜孺休請住仁王院。光啟三年，武肅王錢氏始牧杭郡，降疏請住龍泉廨署，今慈光院是也。大順元年，威勝軍節使董昌、武肅王同年發表薦論，兩賜紫衣。乾寧四年奏師號，曰無著。光化三年示疾，十月二十七日加趺坐而終于州郭廨署，春秋八十，僧夏六十。終時方丈上發白色光，竹樹變白。十一月二十二日，遷塔于靈隱山西塢。喜形貌古朴，骨強而瘦，戒德禪門真知識也。初，喜寓居霅川。廣明元年夏，有蝗飛翳天，下食田苗。喜自將拄杖懸挂袈裟，標于畎澮中。其蟲將下，遂厲聲叱之，悉翻飛而去。十頃之苗斯年獨稔，其感通如此。或云所傳得馬祖細衲袈裟以為信寶矣。遷葬之後，天復二年壬戌八月中，宣城帥田頵應杭將許思叛渙，縱兵大掠。發喜塔，見肉身不壞，如入禪定，髮爪俱長。武肅王奇之，遣裨將邵志祭後，重封瘞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文喜，姓朱氏，嘉禾禦兒人也。母氏方娠，夢吞桃三蔕，至誕彌不味葷羶。七歲，詣本邑常樂寺僧清國下出家，國即喜之渭陽也。勒誦經并懺文十卷，方遂削染。往越州開元寺學《法華經》，集《天台文句》，即時敷演，則救螘分中便能講訓也。開成二年屆趙郡，受近圓，登習《四分律》。屬會昌澄汰，變素服，內祕之心無改。遇大中初年例重懺度，於鹽官齊豐寺講說。後往禮大慈山性空禪師，誨之曰：「子何不學善財遍參乎？」咸通壬午歲至豫章觀音院，見仰山，喜於言下了其心契。仰山令典常住。一日有異貌僧就求齋食，喜減己食饋之。仰山預知，故問曰：「此果位僧求食，汝供給周旋否？」答曰：「輟己分迴施。」曰：「汝大得利益。」七年，旋浙右，止千頃山，築室居之。十年，餘杭劉嚴合、馬徵請居龍泉古城院，凡十一年。乾符己亥歲，巢寇掠地至餘杭，喜避地湖州餘不亭，刺史杜孺休請住仁王院。光啟三年，武肅王錢氏始牧杭郡，降疏請住龍泉廨署，今慈光院是也。大順元年，威勝軍節使董昌、武肅王同年發表薦論，兩賜紫衣。乾寧四年奏師號，曰無著。光化三年示疾，十月二十七日加趺坐而終于州郭廨署，春秋八十，僧夏六十。終時方丈上發白色光，竹樹變白。十一月二十二日，遷塔于靈隱山西塢。喜形貌古朴，骨強而瘦，戒德禪門真知識也。初，喜寓居霅川。廣明元年夏，有蝗飛翳天，下食田苗。喜自將拄杖懸挂袈裟，標于畎澮中。其蟲將下，遂厲聲叱之，悉翻飛而去。十頃之苗斯年獨稔，其感通如此。或云所傳得馬祖細衲袈裟以為信寶矣。遷葬之後，天復二年壬戌八月中，宣城帥田頵應杭將許思叛渙，縱兵大掠。發喜塔，見肉身不壞，如入禪定，髮爪俱長。武肅王奇之，遣裨將邵志祭後，重封瘞焉。

唐明州伏龍山惟靖傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖，吳門人也。年三十許，形奇貌古，且類憨癡，入國寧寺，巡僧房唱曰：「要人出家請留下。」至經藏院，見二眾闍黎大德慧政，便跪拜伸誠，願容執侍。政公允納，與翦飾。於天台受具，暫歸謝政，便尋訪名山。有知識處，必經寒燠。自爾勤於禪法，未嘗發言，即居定光禪師廢金地道場。侵星赴禪林寺晨粥，而多虎豹，隨到寺門，虎踞地若伺候。靖出，復隨至金地。遲明，巨迹極多。靖恐人知，以鋤滅虎跡。俄患背疽，困睡，有鴆鳥糞于瘡所，非久全愈。又虞氷雪，備粳粒半斗，每日以銚合菜煮食，寘粳於地窖中。過期，用米常滿不耗。靖乃築之而云：「吾被此物知，非理也。」尋居伏龍山，山可瞰海，峯勢岧嶢，昔僧鑒諸曾隱于是。諸即唐王相國之母弟也，能文習道，刺史多往謁之。靖續遁此山，刺史黃晟常請出州，供施繁委。末於奉川北山置院示疾坐終，享齡七十餘。窆于山下，塋塔存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惟靖，吳門人也。年三十許，形奇貌古，且類憨癡，入國寧寺，巡僧房唱曰：「要人出家請留下。」至經藏院，見二眾闍黎大德慧政，便跪拜伸誠，願容執侍。政公允納，與翦飾。於天台受具，暫歸謝政，便尋訪名山。有知識處，必經寒燠。自爾勤於禪法，未嘗發言，即居定光禪師廢金地道場。侵星赴禪林寺晨粥，而多虎豹，隨到寺門，虎踞地若伺候。靖出，復隨至金地。遲明，巨迹極多。靖恐人知，以鋤滅虎跡。俄患背疽，困睡，有鴆鳥糞于瘡所，非久全愈。又虞氷雪，備粳粒半斗，每日以銚合菜煮食，寘粳於地窖中。過期，用米常滿不耗。靖乃築之而云：「吾被此物知，非理也。」尋居伏龍山，山可瞰海，峯勢岧嶢，昔僧鑒諸曾隱于是。諸即唐王相國之母弟也，能文習道，刺史多往謁之。靖續遁此山，刺史黃晟常請出州，供施繁委。末於奉川北山置院示疾坐終，享齡七十餘。窆于山下，塋塔存焉。