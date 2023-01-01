宋高僧傳卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第十

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

習禪篇第三之三(正傳十六人附見八人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習禪篇第三之三(正傳十六人附見八人)

唐洪州開元寺道一傳(智藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洪州開元寺道一傳(智藏)

釋道一，姓馬氏，漢州人也。華以喻性，不植於高原；浪以辯識，發明於溟海。生而凝重，虎視牛行。舌過鼻準，足文大字。根塵雖同於法體，相表特異於幻形，既云在凡之境，亦應隨機之教。年方稚孺，厭視塵躅，脫落愛取，遊步恬曠，削髮於資州唐和尚，受具於渝州圓律師。示威儀之旨，曉開制之端，浣衣鍛金，觀門都錯，大龍香象，羈絆則難。權變無方，機緣有待。 聞衡嶽有讓禪師，即曹溪六祖之前後也，於是出岷、峨、玉壘之深阻，詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公，泯然無際，頓門不俟於三請，作者是齊於七人。以為法離文字，猶傳蠧露，聖無方所，亦寄清源，遂於臨川棲、南康龔公二山，所遊無滯，隨攝而化。先是，此峯岫間魑魅叢居，人莫敢近，犯之者災釁立生。當一宴息于是，有神衣紫玄冠致禮言：「捨此地為清淨梵場。」語終不見。自爾猛鷙毒螫，變心馴擾；沓貪背憎，即事廉讓。郡守河東裴公家奉正信，躬勤諮稟。降英明簡貴之重，窮智術慧解之能。每至海霞歛空，山月凝照，心與境寂，道隨悟深。自明者在乎周物，博施者期乎濟眾。居無何，裴公移典廬江、壽春二牧，於其進修惟勤，率化不墜。大曆中、聖恩溥洽，隷名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕，以鍾陵之壤，巨鎮奧區，政有易柱之絃，人同湊轂，禪宗戾止，降祥則多，順而無違。居僅十祀，日臨扶桑，高山先照；雲起膚寸，大雨均霑。建中中，有詔僧如所隸，將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲，舉措如常，而請沐浴訖，儼然加趺歸寂，享年八十，僧臘五十。先於建昌鄙山名石門，環以絕巘，呀為洞壑，平坦在中，幽偏自久。是謀薪火塵劫之會，非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲，素所欽承，于以率徒依歸，緬懷助理。爰用營福，道在觀化，情存飾終，輟諸侯之旌旗，資釋子之幢蓋。其時日變明悔，人萃遐邇，檝覆水而為陸，炬通宵而成晝。山門子來，財施如積；邑里僧供，飯香普熏。自昔華嚴歸真於嵩陽，善導瘞塔於秦嶺，禮視𪗋、斬，人傾國城，哀送之盛，今則三之。初於林中經行，座下開示，平等垂法，不標於四科，安恬告盡，刻期於二月，此明一終之先兆也。示疾云逝，俾葬遠山，凡百攀援，願留近郭。終遂窮僻，式遵理命，此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕，爰泝淺瀨，人力未濟，舟行為遲。膏雨驟下於遠空，窮溪遄變於深涉，此又明一通神之應感也。惟一知真在空，無我於有，是二俱離，假一為乘。示生死者人能作佛，辨邪正者魔亦似聖。現身不留於大士，負手俄萎於哲人。弟子智藏、鎬英、崇泰等奉其喪紀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道一，姓馬氏，漢州人也。華以喻性，不植於高原；浪以辯識，發明於溟海。生而凝重，虎視牛行。舌過鼻準，足文大字。根塵雖同於法體，相表特異於幻形，既云在凡之境，亦應隨機之教。年方稚孺，厭視塵躅，脫落愛取，遊步恬曠，削髮於資州唐和尚，受具於渝州圓律師。示威儀之旨，曉開制之端，浣衣鍛金，觀門都錯，大龍香象，羈絆則難。權變無方，機緣有待。 聞衡嶽有讓禪師，即曹溪六祖之前後也，於是出岷、峨、玉壘之深阻，詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公，泯然無際，頓門不俟於三請，作者是齊於七人。以為法離文字，猶傳蠧露，聖無方所，亦寄清源，遂於臨川棲、南康龔公二山，所遊無滯，隨攝而化。先是，此峯岫間魑魅叢居，人莫敢近，犯之者災釁立生。當一宴息于是，有神衣紫玄冠致禮言：「捨此地為清淨梵場。」語終不見。自爾猛鷙毒螫，變心馴擾；沓貪背憎，即事廉讓。郡守河東裴公家奉正信，躬勤諮稟。降英明簡貴之重，窮智術慧解之能。每至海霞歛空，山月凝照，心與境寂，道隨悟深。自明者在乎周物，博施者期乎濟眾。居無何，裴公移典廬江、壽春二牧，於其進修惟勤，率化不墜。大曆中、聖恩溥洽，隷名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕，以鍾陵之壤，巨鎮奧區，政有易柱之絃，人同湊轂，禪宗戾止，降祥則多，順而無違。居僅十祀，日臨扶桑，高山先照；雲起膚寸，大雨均霑。建中中，有詔僧如所隸，將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲，舉措如常，而請沐浴訖，儼然加趺歸寂，享年八十，僧臘五十。先於建昌鄙山名石門，環以絕巘，呀為洞壑，平坦在中，幽偏自久。是謀薪火塵劫之會，非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲，素所欽承，于以率徒依歸，緬懷助理。爰用營福，道在觀化，情存飾終，輟諸侯之旌旗，資釋子之幢蓋。其時日變明悔，人萃遐邇，檝覆水而為陸，炬通宵而成晝。山門子來，財施如積；邑里僧供，飯香普熏。自昔華嚴歸真於嵩陽，善導瘞塔於秦嶺，禮視𪗋、斬，人傾國城，哀送之盛，今則三之。初於林中經行，座下開示，平等垂法，不標於四科，安恬告盡，刻期於二月，此明一終之先兆也。示疾云逝，俾葬遠山，凡百攀援，願留近郭。終遂窮僻，式遵理命，此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕，爰泝淺瀨，人力未濟，舟行為遲。膏雨驟下於遠空，窮溪遄變於深涉，此又明一通神之應感也。惟一知真在空，無我於有，是二俱離，假一為乘。示生死者人能作佛，辨邪正者魔亦似聖。現身不留於大士，負手俄萎於哲人。弟子智藏、鎬英、崇泰等奉其喪紀

，憲宗追諡曰大寂禪師，丹陽公包佶為碑紀述，權德輿為塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂釋智藏，姓廖氏，虔化人也。生有奇表，親黨異其偉器。八歲從師，道趣高邈。隨大寂移居龔公山，後謁徑山國一禪師，與其談論周旋，人皆改觀。屬元戎路嗣恭請大寂居府，藏乃迴郡，得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼、國相齊公映、中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終，春秋八十，夏臘五十五。即遷于塔，諫議大夫韋綬追問藏言行，編入《圖經》。太守李渤請旌表，至長慶元年諡大覺禪師云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，憲宗追諡曰大寂禪師，丹陽公包佶為碑紀述，權德輿為塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂釋智藏，姓廖氏，虔化人也。生有奇表，親黨異其偉器。八歲從師，道趣高邈。隨大寂移居龔公山，後謁徑山國一禪師，與其談論周旋，人皆改觀。屬元戎路嗣恭請大寂居府，藏乃迴郡，得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼、國相齊公映、中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終，春秋八十，夏臘五十五。即遷于塔，諫議大夫韋綬追問藏言行，編入《圖經》。太守李渤請旌表，至長慶元年諡大覺禪師云。

唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳

釋志滿，姓康氏，洛陽人也。幼少之年，屬其家命沙門陳佛會，滿意樂不捨，遂投頴川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛，得了心要。南遊到黃山靈湯泉所，結茅茨而止。後采黃連，鄉人見滿喜躍，滿問：「此何處耶？」鄉人曰：「黃連山，屬宣城也。願師鎮此，柰何虎豹多害？」滿曰：「虎亦有佛性。」乃焚香祝厭之，由茲弭息，遂成大禪院。後示寂，春秋九十一。永貞元年入塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋志滿，姓康氏，洛陽人也。幼少之年，屬其家命沙門陳佛會，滿意樂不捨，遂投頴川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛，得了心要。南遊到黃山靈湯泉所，結茅茨而止。後采黃連，鄉人見滿喜躍，滿問：「此何處耶？」鄉人曰：「黃連山，屬宣城也。願師鎮此，柰何虎豹多害？」滿曰：「虎亦有佛性。」乃焚香祝厭之，由茲弭息，遂成大禪院。後示寂，春秋九十一。永貞元年入塔焉。

唐沂州寶真院光瑤傳(道堅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐沂州寶真院光瑤傳(道堅)

釋光瑤，姓周氏，北京人也。幼鍾荼蓼，都不勝情，誓志出家。捨講肆，入禪林，凡嚮宗師，悉從求益。末遭會禪師，金[鏍-糸+廾]抉瞙，明視十方。後到沂水蒙山，結草成庵，怡然宴坐。鄶、費之人翕然從化。時慎邑大夫知重，首創禪宮，次兗州節使王僚尚書躬請入州行化，奏署額號寶真。學侶憧憧，多霑大利。元和二年示滅，享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅，姓王氏，丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大曆元年，栖隱池州南泉山。後詣襄漢，泊慈恩寺。元和初載，相國燕公鎮于漢南，深相欽重，問道周勤，施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅，春秋七十三云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋光瑤，姓周氏，北京人也。幼鍾荼蓼，都不勝情，誓志出家。捨講肆，入禪林，凡嚮宗師，悉從求益。末遭會禪師，金[鏍-糸+廾]抉瞙，明視十方。後到沂水蒙山，結草成庵，怡然宴坐。鄶、費之人翕然從化。時慎邑大夫知重，首創禪宮，次兗州節使王僚尚書躬請入州行化，奏署額號寶真。學侶憧憧，多霑大利。元和二年示滅，享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅，姓王氏，丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大曆元年，栖隱池州南泉山。後詣襄漢，泊慈恩寺。元和初載，相國燕公鎮于漢南，深相欽重，問道周勤，施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅，春秋七十三云。

唐揚州華林寺靈坦傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐揚州華林寺靈坦傳

釋靈坦，姓武氏，太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣，洛陽縣令。母夏侯氏，初妊坦也，夢神僧授與寶鑑，表裏瑩然，且曰：「吾以此寄汝，善保護之。」及誕，親無所苦。年甫七歲，誦習畢通，應童子舉。十三從宦，旋升太子通事舍人。如是悅學不休，三教之書彌增洞達。然而恒嗟朽宅，誓入空門，已備大乘之資糧，終到涅槃之境域。于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也，方遮普寂之光，漸沒秀師之道，坦往參焉。會施善誘，頓見其心，默而許之，容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫，始末研磨，得破疑滯。天寶初載，召坦曰：「吾有一句，是祖祖相傳至曹溪，曹溪付吾，汝諦受之。吾當有留難。」遂辭遊方焉。未幾果勅移會于弋陽。坦遂向廬州浮槎寺，覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入，於大曆五年禮覲之。八年，欲出關，忠奏曰：「此人是貧道同門，俱神會弟子。」勅賜號曰大悲，兼齎墨勅。行化至梁園，時相國田公神功供養。邐迤適維揚六合，方嘆大法凌夷，忽聞空中聲云：「開心地。」即見菩薩如文殊像曰：「與汝印驗。」令舉項以掌按之，尋觀有四指赤痕，其印跡恒現。又止潤州江中金山，今澤心也。其山北面有一龍穴，常吐毒氣如雲，有近者多病或斃。坦居之，毒雲滅迹。又於江陰定山結庵，俄聞有讚歎之聲。視之，則白龜二，坦為受歸戒。又見二大白蛇，身長數丈，亦為受戒懺悔。如是却往吳興林山造一蘭若，有三丈夫衣金紫，趨步徐正，稱嘆道場唯善，村落之民多棄罟網。元和五年，相國李公鄘之理廣陵也，以峻法操下，剛決少恩，一見坦，鄭重加禮，召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓，寺僧多為鬼物惑亂。坦居，愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑，坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年，忽見二胡人稱自龜茲國來，彼無至教，遠請和尚敷演。十一年五月十三日，於荷澤忌齋，告眾：「吾赴遠請。七月示疾，九月將滅，斯預告也。」至季秋八日，果寂爾而終。遷塔于揚州西馴翟坊之南岡，越州掾鄭詹建塔。報齡一百八歲，僧臘八十四焉。坦即曹溪之孫，荷澤之子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈坦，姓武氏，太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣，洛陽縣令。母夏侯氏，初妊坦也，夢神僧授與寶鑑，表裏瑩然，且曰：「吾以此寄汝，善保護之。」及誕，親無所苦。年甫七歲，誦習畢通，應童子舉。十三從宦，旋升太子通事舍人。如是悅學不休，三教之書彌增洞達。然而恒嗟朽宅，誓入空門，已備大乘之資糧，終到涅槃之境域。于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也，方遮普寂之光，漸沒秀師之道，坦往參焉。會施善誘，頓見其心，默而許之，容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫，始末研磨，得破疑滯。天寶初載，召坦曰：「吾有一句，是祖祖相傳至曹溪，曹溪付吾，汝諦受之。吾當有留難。」遂辭遊方焉。未幾果勅移會于弋陽。坦遂向廬州浮槎寺，覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入，於大曆五年禮覲之。八年，欲出關，忠奏曰：「此人是貧道同門，俱神會弟子。」勅賜號曰大悲，兼齎墨勅。行化至梁園，時相國田公神功供養。邐迤適維揚六合，方嘆大法凌夷，忽聞空中聲云：「開心地。」即見菩薩如文殊像曰：「與汝印驗。」令舉項以掌按之，尋觀有四指赤痕，其印跡恒現。又止潤州江中金山，今澤心也。其山北面有一龍穴，常吐毒氣如雲，有近者多病或斃。坦居之，毒雲滅迹。又於江陰定山結庵，俄聞有讚歎之聲。視之，則白龜二，坦為受歸戒。又見二大白蛇，身長數丈，亦為受戒懺悔。如是却往吳興林山造一蘭若，有三丈夫衣金紫，趨步徐正，稱嘆道場唯善，村落之民多棄罟網。元和五年，相國李公鄘之理廣陵也，以峻法操下，剛決少恩，一見坦，鄭重加禮，召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓，寺僧多為鬼物惑亂。坦居，愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑，坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年，忽見二胡人稱自龜茲國來，彼無至教，遠請和尚敷演。十一年五月十三日，於荷澤忌齋，告眾：「吾赴遠請。七月示疾，九月將滅，斯預告也。」至季秋八日，果寂爾而終。遷塔于揚州西馴翟坊之南岡，越州掾鄭詹建塔。報齡一百八歲，僧臘八十四焉。坦即曹溪之孫，荷澤之子也。

唐唐州紫玉山道通傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐唐州紫玉山道通傳

釋道通，姓何氏，廬江人。其為童也，持重寡辭，見佛形像，必對禮嘆咏不捨。因父宦于泉州南安，便求捨丱披緇。誦經合格，勅度之，當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽，佛跡巖聚徒，通往焉。一師於臨川南康龔公山，亦影隨而去。然誓遊方吳、越之間，台、明山谷，靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門，勵心僧務，不憚勤苦。貞元二年往南嶽，見石頭禪師，猶采縷加朱藍之色也。四年，大寂禪師垂欲歸化，昌言曰：「夫玉石潤山秀利，益汝道業，遇可居之。」通聞此言，且同隱讖，殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京、洛，迴至唐州西。有山峯孤林密，四絕人煙，實有塵外之趣。乃問鄉人，云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記，「我合居是峯也。」乃陟崔嵬，見山脊有石方正，其色紫玉瑩然，嘆曰：「號紫玉者，合其稱也。先師之言，非虛記也。」挂錫解囊，參學之徒霧集。始則誅茅構舍，刺史李道古作意為建禪宮焉。元和八年，弟子金藏出參禮百丈山海禪師，迴見通。通愀然作色：「汝其來矣，此山有主也。」曳杖徑去，襄州道俗皆迎。至七月十五日，無疾而終，春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心，尚書李翱禮重焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道通，姓何氏，廬江人。其為童也，持重寡辭，見佛形像，必對禮嘆咏不捨。因父宦于泉州南安，便求捨丱披緇。誦經合格，勅度之，當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽，佛跡巖聚徒，通往焉。一師於臨川南康龔公山，亦影隨而去。然誓遊方吳、越之間，台、明山谷，靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門，勵心僧務，不憚勤苦。貞元二年往南嶽，見石頭禪師，猶采縷加朱藍之色也。四年，大寂禪師垂欲歸化，昌言曰：「夫玉石潤山秀利，益汝道業，遇可居之。」通聞此言，且同隱讖，殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京、洛，迴至唐州西。有山峯孤林密，四絕人煙，實有塵外之趣。乃問鄉人，云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記，「我合居是峯也。」乃陟崔嵬，見山脊有石方正，其色紫玉瑩然，嘆曰：「號紫玉者，合其稱也。先師之言，非虛記也。」挂錫解囊，參學之徒霧集。始則誅茅構舍，刺史李道古作意為建禪宮焉。元和八年，弟子金藏出參禮百丈山海禪師，迴見通。通愀然作色：「汝其來矣，此山有主也。」曳杖徑去，襄州道俗皆迎。至七月十五日，無疾而終，春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心，尚書李翱禮重焉。

唐雍京章敬寺懷暉傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐雍京章敬寺懷暉傳

釋懷暉，姓謝氏，泉州人也。宿植根深，出塵志遠，迨乎進具，乃尚雲遊。貞元初，禮洪州大寂禪師，頓明心要。時彭城劉濟頗德暉，互相推證。後潛岨崍山，次寓齊州靈巖寺。又移卜百家巖，泉石幽奇。苦於禪子請問繁雜，上中條山行禪法，為法者躡跡而往，蒲津人皆化之。元和三年，憲宗詔入於章敬寺毘盧遮那院安置，則大曆中勅應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中，屬誕辰，多於此修齋度僧焉。暉既居上院，為人說禪要，朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋，推居上座。元和十年乙未冬示疾，十二月十一日滅度，春秋六十二。越明年二月，門人智朗、志操等奉全身葬于灞橋北原。勅諡大宣教禪師，立碑于寺門，嶽陽司倉賈島為文述德焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷暉，姓謝氏，泉州人也。宿植根深，出塵志遠，迨乎進具，乃尚雲遊。貞元初，禮洪州大寂禪師，頓明心要。時彭城劉濟頗德暉，互相推證。後潛岨崍山，次寓齊州靈巖寺。又移卜百家巖，泉石幽奇。苦於禪子請問繁雜，上中條山行禪法，為法者躡跡而往，蒲津人皆化之。元和三年，憲宗詔入於章敬寺毘盧遮那院安置，則大曆中勅應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中，屬誕辰，多於此修齋度僧焉。暉既居上院，為人說禪要，朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋，推居上座。元和十年乙未冬示疾，十二月十一日滅度，春秋六十二。越明年二月，門人智朗、志操等奉全身葬于灞橋北原。勅諡大宣教禪師，立碑于寺門，嶽陽司倉賈島為文述德焉。

唐京兆興善寺惟寬傳(寶修) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆興善寺惟寬傳(寶修)

釋惟寬，姓祝氏，衢州信安人也。祖曰安，考曰皎。生十三歲，見殺生者，衋然不忍食。退而出家，求翦髮於僧曇，受尸羅於僧崇，學毘尼於僧如，證大乘法於止觀，成最上乘於大寂道一。貞元六年，始行化於閩、越間，歲餘而迴心改服者百數。七年，伏猛虎於會稽，作滕家道場。八年，與山神受歸戒於鄱陽，作迴向道場。十三年，感非人於少林寺。二十一年，作有為功德於衛國寺。明年，施無為功德於天宮寺。元和四年，憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年，問道於麟德殿。其年，復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦，大說於傳法堂訖，奄然而化。報齡六十三，僧夏三十九。歸葬于[灞-雨+襾]陵西原，詔諡曰大徹禪師，塔號元和正真。初，寬說心要法三十年，度黑白眾殆及百千萬，應病授藥，安可既乎？白樂天為宮贊時遇寬，四詣法堂，每來垂一問，寬答如流，白君以師事之。門弟子殆千餘，得法者三十九，入室受遺寄者曰義崇、圓照焉。唐羅浮山釋寶修，俗姓周，資州人也。從師於純德寺，志求玄理，於蘄州忍大師法裔決了重疑。後愛羅浮山石室安止，檀越為造梵宇，蔚成大寺。一日，告門人曰：「因緣相偪。」愀然不樂，眾咸莫測。順宗皇帝深重佛宗，知修之名，詔入京與三藏擊問，并答翻譯之意，朗暢如流。乃留居輦下。三年，終于京寺云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惟寬，姓祝氏，衢州信安人也。祖曰安，考曰皎。生十三歲，見殺生者，衋然不忍食。退而出家，求翦髮於僧曇，受尸羅於僧崇，學毘尼於僧如，證大乘法於止觀，成最上乘於大寂道一。貞元六年，始行化於閩、越間，歲餘而迴心改服者百數。七年，伏猛虎於會稽，作滕家道場。八年，與山神受歸戒於鄱陽，作迴向道場。十三年，感非人於少林寺。二十一年，作有為功德於衛國寺。明年，施無為功德於天宮寺。元和四年，憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年，問道於麟德殿。其年，復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦，大說於傳法堂訖，奄然而化。報齡六十三，僧夏三十九。歸葬于[灞-雨+襾]陵西原，詔諡曰大徹禪師，塔號元和正真。初，寬說心要法三十年，度黑白眾殆及百千萬，應病授藥，安可既乎？白樂天為宮贊時遇寬，四詣法堂，每來垂一問，寬答如流，白君以師事之。門弟子殆千餘，得法者三十九，入室受遺寄者曰義崇、圓照焉。唐羅浮山釋寶修，俗姓周，資州人也。從師於純德寺，志求玄理，於蘄州忍大師法裔決了重疑。後愛羅浮山石室安止，檀越為造梵宇，蔚成大寺。一日，告門人曰：「因緣相偪。」愀然不樂，眾咸莫測。順宗皇帝深重佛宗，知修之名，詔入京與三藏擊問，并答翻譯之意，朗暢如流。乃留居輦下。三年，終于京寺云。

唐天台山佛窟巖遺則傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天台山佛窟巖遺則傳

釋遺則，俗氏長孫，京兆長安人也。祖冽，鄂州司馬；考利涉，隱居金陵。則弱不雜俗，恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書，獨盡筆妙。雅耽經史，尤樂佛書，以為得吾心。一朝捐家業，從牛頭山慧忠，忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至，傳其道者有曹溪能、嵩山秀。學能者謂之南宗學，學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融，融得之，居牛頭山，弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則既傳忠之道，精觀久之，以為天地無物也，我無物也，雖無物未嘗無物也。此則聖人如影，百姓如夢，孰為死生哉？至人以是能獨照，能為萬物主，吾知之矣。遂南遊天台，至佛窟巖，蓋薜荔，薦落葉而尸居，飲山流、飯木實而充虛，虎豹以為賓，麋鹿以為徒，兀然如枯。其後剫木者見之轉相告，有慕其道者曰：「道者未有弟子。」相率為築室，圖佛安僧，蔚為精舍焉。故元和已來傳則道者，又自以為「佛窟學」，「佛窟」之號自則始也。一坐四十年，大官名侯齎書問訊檀捨，則未嘗有報謝，禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日，召弟子曰：「汝其勉之！」至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩，旦望之，則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰：「師死矣！」已而視之，果然。凡則二十歲為僧，臘五十有八而終。善屬文，始授道於鍾山，序集融祖師文三卷，為寶誌《釋題》二十四章，《南遊傅大士遺風序》又《無生等義》。凡所著述，辭理粲然。其他歌詩數十篇，皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟本院，建龕塔。會昌中例毀之，其院為道門所有。後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑于今所，河南尹韓乂為碑文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋遺則，俗氏長孫，京兆長安人也。祖冽，鄂州司馬；考利涉，隱居金陵。則弱不雜俗，恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書，獨盡筆妙。雅耽經史，尤樂佛書，以為得吾心。一朝捐家業，從牛頭山慧忠，忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至，傳其道者有曹溪能、嵩山秀。學能者謂之南宗學，學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融，融得之，居牛頭山，弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則既傳忠之道，精觀久之，以為天地無物也，我無物也，雖無物未嘗無物也。此則聖人如影，百姓如夢，孰為死生哉？至人以是能獨照，能為萬物主，吾知之矣。遂南遊天台，至佛窟巖，蓋薜荔，薦落葉而尸居，飲山流、飯木實而充虛，虎豹以為賓，麋鹿以為徒，兀然如枯。其後剫木者見之轉相告，有慕其道者曰：「道者未有弟子。」相率為築室，圖佛安僧，蔚為精舍焉。故元和已來傳則道者，又自以為「佛窟學」，「佛窟」之號自則始也。一坐四十年，大官名侯齎書問訊檀捨，則未嘗有報謝，禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日，召弟子曰：「汝其勉之！」至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩，旦望之，則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰：「師死矣！」已而視之，果然。凡則二十歲為僧，臘五十有八而終。善屬文，始授道於鍾山，序集融祖師文三卷，為寶誌《釋題》二十四章，《南遊傅大士遺風序》又《無生等義》。凡所著述，辭理粲然。其他歌詩數十篇，皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟本院，建龕塔。會昌中例毀之，其院為道門所有。後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑于今所，河南尹韓乂為碑文。

唐婺州五洩山靈默傳(志閑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐婺州五洩山靈默傳(志閑)

釋靈默，俗姓宣，毘陵人也。本成立之歲，悅學忘疲，約以射策登第，以榮親里。承豫章馬大師聚眾敷演。造禪關，馬師振容而示相，默密契玄機，便求披剃，若熟癰之待刺耳。受具之後，苦練行門，確乎不拔。貞元初入天台山，中有隋智者蘭若一十二所，懸記之曰：「此地嚴妙，非雜器所棲，若能居此，與吾無異。」默因住白砂道場，經于二載。猛虎來馴，近林產子，意有所依。又住東道場，地僻人稀，山神一夜震雷暴雨，懸崖委墜。投明，大樹倒欹，庵側樹枝交絡，茅苫略無少損。遐邇聞旃，皆來觀嘆。後遊東白山，俄然中毒，而不求醫，閉關宴坐。未幾，毒化流汗而滴，乃復常矣。行次浦陽，盛化，有陽靈戍將李望請默居五洩焉。元和初亢陽，田畯惶惶。默沿㵎見青蛇夭矯瞪目，如視行人，不動。咄之曰：「百姓溪竭苗死，汝胡不施雨救民邪？」至夜果大雨，合境云足，民荷其賜。屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若，學徒散逸。時暨陽令李胄狀舉靈山，許重造院。十三年三月二十三日，澡沐焚香，端坐繩床，囑累時眾，溘然而絕。壽齡七十二，法臘四十一。高僧志閑，道行峭拔，文辭婉麗，亦江左之英達，為默行錄焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靈默，俗姓宣，毘陵人也。本成立之歲，悅學忘疲，約以射策登第，以榮親里。承豫章馬大師聚眾敷演。造禪關，馬師振容而示相，默密契玄機，便求披剃，若熟癰之待刺耳。受具之後，苦練行門，確乎不拔。貞元初入天台山，中有隋智者蘭若一十二所，懸記之曰：「此地嚴妙，非雜器所棲，若能居此，與吾無異。」默因住白砂道場，經于二載。猛虎來馴，近林產子，意有所依。又住東道場，地僻人稀，山神一夜震雷暴雨，懸崖委墜。投明，大樹倒欹，庵側樹枝交絡，茅苫略無少損。遐邇聞旃，皆來觀嘆。後遊東白山，俄然中毒，而不求醫，閉關宴坐。未幾，毒化流汗而滴，乃復常矣。行次浦陽，盛化，有陽靈戍將李望請默居五洩焉。元和初亢陽，田畯惶惶。默沿㵎見青蛇夭矯瞪目，如視行人，不動。咄之曰：「百姓溪竭苗死，汝胡不施雨救民邪？」至夜果大雨，合境云足，民荷其賜。屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若，學徒散逸。時暨陽令李胄狀舉靈山，許重造院。十三年三月二十三日，澡沐焚香，端坐繩床，囑累時眾，溘然而絕。壽齡七十二，法臘四十一。高僧志閑，道行峭拔，文辭婉麗，亦江左之英達，為默行錄焉。

唐荊州天皇寺道悟傳(崇信) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐荊州天皇寺道悟傳(崇信)

釋道悟，姓張氏，婺州東陽人也。受天粹氣，為法王子，生而神俊，長而謹愿。年十四，金翅始毛，麒麟方角，啟白尊老，將求出家，慈愛之旨，不見聽許。輒損薄常膳，日唯一食，雖體腹羸餒，彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德剃落。年二十五，依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力，扶牢強心，於六度門，修諸梵行。常以為療膏肓者資上妙藥，開暗冥者求善知識。不假舟檝，其濟渡乎？遂蹶然振策，投徑山國一禪師。悟禮足始畢，密受宗要。於語言處，識衣中珠。身心豁然，真妄皆遣。斷諸疑滯，無畏自在，直見佛性，中無緇磷。服勤五載，隨亦印可，俾其法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦，罙入深阻，實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山，是時大曆十一年也。層崖絕壑，天籟蕭瑟，敻無隣落。七日不食。至誠則通，物感迺靈，猱㹶豰玃，更饋橡栗。異日野夫操斧，言伐其楚，偶所遭覩，駭動悚息，馳諭朋曹，謂為神奇。曾不旬朔，詣者成市。憑嵌倚峭，且構危棟，貲糧供具，環遶方丈。猛虎耽耽，侶出族遊，一來座側，歛折肢體，其類馴擾可知也。夫語法者無階漸，涉功者有淺深，木踰鑽而見火，鑑勤磨而照膽，理必然矣。是以掃塵累，遯巖藪，服形體，遺晝夜，精嚴不息，趣無上道，其有旨哉！如是者三四年矣。將翔雲表，慮羽毛之頹鎩；欲歸寶所，疑道塗之乖錯。故重有諮訪，會其真宗。建中初，詣鍾陵馬大師，二年秋，謁石頭上士。於戲！自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣。至此即造父習御，郢人運斤，兩虛其心，相與𦝮合。白月映太陽齊照，洪河注大海一味，仲尼謂顏子亞聖，然燈與釋迦授記，根果成熟，名稱普聞，如須彌山特立大海。繇是近佛，恢張勝因，凡諸國土，緣會則答。始卜於澧陽，次居于澋口，終棲于當陽柴紫山，即五百羅漢翱翔地也。檉松蓊欝以含風，崕巘巉巖而造天，駕瀲灩之紫霞，枕清冷之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋，至人必宅於勢勝，誠如是也。洪鐘待叩，童蒙求我，川流星聚，虛往實歸。或接武於林樾，或駢肩於廬舍，戶外之屨，爛其室盈矣。荊州雄藩也，都人士女動億萬計，莫不擎跪稽首，嚮風作焉。崇業上首以狀于連帥而邀之，不違願力，聿來赴請。屩及於虛落，錫及於都城。白黑為之步驟，幡幢為之轇轕，生難遭想，得未曾有。彼優波鞠多者，夫何足云！有天皇寺者，據郡之左，標異他剎，號為名藍，困於人火，蕩為煨燼。僧坊主靈鑒族而謀之，以為滿人攸居，必能福我。夫荷擔大事，蔑棄小瑕。乃中宵默往，肩輿而至。二寺夕有所失，朝有所得。諍論鋒起，達于尊官。重於返復，畢安其處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道悟，姓張氏，婺州東陽人也。受天粹氣，為法王子，生而神俊，長而謹愿。年十四，金翅始毛，麒麟方角，啟白尊老，將求出家，慈愛之旨，不見聽許。輒損薄常膳，日唯一食，雖體腹羸餒，彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德剃落。年二十五，依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力，扶牢強心，於六度門，修諸梵行。常以為療膏肓者資上妙藥，開暗冥者求善知識。不假舟檝，其濟渡乎？遂蹶然振策，投徑山國一禪師。悟禮足始畢，密受宗要。於語言處，識衣中珠。身心豁然，真妄皆遣。斷諸疑滯，無畏自在，直見佛性，中無緇磷。服勤五載，隨亦印可，俾其法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦，罙入深阻，實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山，是時大曆十一年也。層崖絕壑，天籟蕭瑟，敻無隣落。七日不食。至誠則通，物感迺靈，猱㹶豰玃，更饋橡栗。異日野夫操斧，言伐其楚，偶所遭覩，駭動悚息，馳諭朋曹，謂為神奇。曾不旬朔，詣者成市。憑嵌倚峭，且構危棟，貲糧供具，環遶方丈。猛虎耽耽，侶出族遊，一來座側，歛折肢體，其類馴擾可知也。夫語法者無階漸，涉功者有淺深，木踰鑽而見火，鑑勤磨而照膽，理必然矣。是以掃塵累，遯巖藪，服形體，遺晝夜，精嚴不息，趣無上道，其有旨哉！如是者三四年矣。將翔雲表，慮羽毛之頹鎩；欲歸寶所，疑道塗之乖錯。故重有諮訪，會其真宗。建中初，詣鍾陵馬大師，二年秋，謁石頭上士。於戲！自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣。至此即造父習御，郢人運斤，兩虛其心，相與𦝮合。白月映太陽齊照，洪河注大海一味，仲尼謂顏子亞聖，然燈與釋迦授記，根果成熟，名稱普聞，如須彌山特立大海。繇是近佛，恢張勝因，凡諸國土，緣會則答。始卜於澧陽，次居于澋口，終棲于當陽柴紫山，即五百羅漢翱翔地也。檉松蓊欝以含風，崕巘巉巖而造天，駕瀲灩之紫霞，枕清冷之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋，至人必宅於勢勝，誠如是也。洪鐘待叩，童蒙求我，川流星聚，虛往實歸。或接武於林樾，或駢肩於廬舍，戶外之屨，爛其室盈矣。荊州雄藩也，都人士女動億萬計，莫不擎跪稽首，嚮風作焉。崇業上首以狀于連帥而邀之，不違願力，聿來赴請。屩及於虛落，錫及於都城。白黑為之步驟，幡幢為之轇轕，生難遭想，得未曾有。彼優波鞠多者，夫何足云！有天皇寺者，據郡之左，標異他剎，號為名藍，困於人火，蕩為煨燼。僧坊主靈鑒族而謀之，以為滿人攸居，必能福我。夫荷擔大事，蔑棄小瑕。乃中宵默往，肩輿而至。二寺夕有所失，朝有所得。諍論鋒起，達于尊官。重於返復，畢安其處

。江陵尹右僕射裴公，縉紳清重，擁旄統眾，風望眄睞，當時準程，驅車盛禮，問法勤至。悟神氣灑落，安詳自處，徐以軟語，為之獻酬，必中精微，洞過肯綮。又常秉貞操，不修逢迎，一無卑貴，坐而揖對。裴公訝其峻拔，徵其義趣，謂「抗俗之志當徑挺如是邪」。悟以為「是法平等，不見主客，豈効世諦，與人居而局狹邪？」裴公理冥意會，投誠歸命。既見仁者，我心則降，如熱得濯，躁憒氷散。自是禪宗之盛，無如此者！元和丁亥歲有背痛疾，命弟子先期告終，以夏四月晦奄然入滅。春秋六十，僧臘三十五。以其年八月五日葬之郡東隅，靈龕建塔，從僧禮也。悟身長七尺，神韻孤傑，手文魚躍，頂骨犀起。行在於《瓔珞》，志在於《華嚴》，度人說法，雄健猛利。其一旨云「垢淨共住，水波同體，觸境迷著，浩然忘歸。三世平等，本來清淨。一念不起，即見佛心。」其悟解超頓，為若此也。先是煙焰之末，殿宇不立，顧緇褐且虧瞻禮，密念結構，罔知權輿。禪宴之際，若值神物，自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛，富於松梓，悉願傾倒，施僧伽藍。命工覘之，宛若符契。於是斬巨棟，幹修楹，撑崖拄壑，雲屯井構。時維秋杪，水用都涸，徒眾斂手，塊然無謀。會一夕雨至，萬株並進，晨發江滸，暮抵寺門。剞劂之際，動無乏者。其餘廊廡床案，靡非幽贊。事隣語怪，闕而不書。其感攝靈祇，皆此類也。比丘慧真、文賁等，禪子幽閑，皆入室得悟之者，或繼坐道場，或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信，未詳氏族。信在俗為渚宮胡餅師之子，弱齡宛異，神府寬然。昔天皇寺悟禪師隱耀藏光，人莫我測。信家居寺巷，恒日提餅笥饋悟公齋食。食畢且留一餅曰：「吾惠汝，以蔭子孫。」信一日自念曰：「餅是我持去，何以返遺我邪？莫別有旨乎？」遂拱手問焉。悟公曰：「是汝持來，復汝何咎？」信聞似有驚怪，因勸出家，便求攝受，曰：「爾昔崇福善，今信吾言。」故名之也。由是躬于井臼，供億服勤。乃問悟云：「未蒙指示心要。」悟公云：「時時相示。」信飡稟斯言，如遊子之還家，若貧人之得寶。直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翱尚書激揚，時乃出世。後德山鑑師出其門，宗風大盛矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。江陵尹右僕射裴公，縉紳清重，擁旄統眾，風望眄睞，當時準程，驅車盛禮，問法勤至。悟神氣灑落，安詳自處，徐以軟語，為之獻酬，必中精微，洞過肯綮。又常秉貞操，不修逢迎，一無卑貴，坐而揖對。裴公訝其峻拔，徵其義趣，謂「抗俗之志當徑挺如是邪」。悟以為「是法平等，不見主客，豈効世諦，與人居而局狹邪？」裴公理冥意會，投誠歸命。既見仁者，我心則降，如熱得濯，躁憒氷散。自是禪宗之盛，無如此者！元和丁亥歲有背痛疾，命弟子先期告終，以夏四月晦奄然入滅。春秋六十，僧臘三十五。以其年八月五日葬之郡東隅，靈龕建塔，從僧禮也。悟身長七尺，神韻孤傑，手文魚躍，頂骨犀起。行在於《瓔珞》，志在於《華嚴》，度人說法，雄健猛利。其一旨云「垢淨共住，水波同體，觸境迷著，浩然忘歸。三世平等，本來清淨。一念不起，即見佛心。」其悟解超頓，為若此也。先是煙焰之末，殿宇不立，顧緇褐且虧瞻禮，密念結構，罔知權輿。禪宴之際，若值神物，自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛，富於松梓，悉願傾倒，施僧伽藍。命工覘之，宛若符契。於是斬巨棟，幹修楹，撑崖拄壑，雲屯井構。時維秋杪，水用都涸，徒眾斂手，塊然無謀。會一夕雨至，萬株並進，晨發江滸，暮抵寺門。剞劂之際，動無乏者。其餘廊廡床案，靡非幽贊。事隣語怪，闕而不書。其感攝靈祇，皆此類也。比丘慧真、文賁等，禪子幽閑，皆入室得悟之者，或繼坐道場，或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信，未詳氏族。信在俗為渚宮胡餅師之子，弱齡宛異，神府寬然。昔天皇寺悟禪師隱耀藏光，人莫我測。信家居寺巷，恒日提餅笥饋悟公齋食。食畢且留一餅曰：「吾惠汝，以蔭子孫。」信一日自念曰：「餅是我持去，何以返遺我邪？莫別有旨乎？」遂拱手問焉。悟公曰：「是汝持來，復汝何咎？」信聞似有驚怪，因勸出家，便求攝受，曰：「爾昔崇福善，今信吾言。」故名之也。由是躬于井臼，供億服勤。乃問悟云：「未蒙指示心要。」悟公云：「時時相示。」信飡稟斯言，如遊子之還家，若貧人之得寶。直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翱尚書激揚，時乃出世。後德山鑑師出其門，宗風大盛矣。

唐鄴都圓寂傳(掘多) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐鄴都圓寂傳(掘多)

釋圓寂，不知何許人也。恒以禪觀為務，勤修匪懈，就嵩山老安禪師請決心疑，一皆明煥。寂化行相部，依附者多。久居天平等山，稠禪師往跡無不遍尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲，咸亨二年己巳歲生。按咸亨二年辛未，合云總章二年己巳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋圓寂，不知何許人也。恒以禪觀為務，勤修匪懈，就嵩山老安禪師請決心疑，一皆明煥。寂化行相部，依附者多。久居天平等山，稠禪師往跡無不遍尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲，咸亨二年己巳歲生。按咸亨二年辛未，合云總章二年己巳也。

世號無生和尚是歟。寂之高岸，恒不欲人致禮邀請，必有不可犯之色，時或非之。然則志意修則驕富貴，道義重則輕王公，非其傲誕，勢使然也。釋掘多者，印度人也。從踰沙磧，向慕神州，不問狄鞮，旋通華語，而尚禪定。徑謁曹溪能師，機教相接，猶弱喪還家焉。多遊五臺，路由定襄。歷村見一禪者結庵獨坐，問之曰：「子在此奚為？」曰：「吾觀靜。」多曰：「觀者何人？靜者何物？得非勞子之形，役子之慮乎？」其僧茫昧，拱默而已，作禮數四，請垂啟發。多曰：「子出誰門邪？」曰：「神秀大師。」多曰：「我西域異道寔繁有徒，最下劣者，不墮此見。兀然空坐，蓐爛身疲，初無深益。子莫起如是見，立如是論。早往韶陽請決所疑。」能曰：「子何不自觀自靜邪？不觀相，不觀如，子遊歷日用，自然安樂也。」一如多所言，略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世號無生和尚是歟。寂之高岸，恒不欲人致禮邀請，必有不可犯之色，時或非之。然則志意修則驕富貴，道義重則輕王公，非其傲誕，勢使然也。釋掘多者，印度人也。從踰沙磧，向慕神州，不問狄鞮，旋通華語，而尚禪定。徑謁曹溪能師，機教相接，猶弱喪還家焉。多遊五臺，路由定襄。歷村見一禪者結庵獨坐，問之曰：「子在此奚為？」曰：「吾觀靜。」多曰：「觀者何人？靜者何物？得非勞子之形，役子之慮乎？」其僧茫昧，拱默而已，作禮數四，請垂啟發。多曰：「子出誰門邪？」曰：「神秀大師。」多曰：「我西域異道寔繁有徒，最下劣者，不墮此見。兀然空坐，蓐爛身疲，初無深益。子莫起如是見，立如是論。早往韶陽請決所疑。」能曰：「子何不自觀自靜邪？不觀相，不觀如，子遊歷日用，自然安樂也。」一如多所言，略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。

唐袁州陽岐山甄叔傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐袁州陽岐山甄叔傳

釋甄叔，不知何許人也。幼而聰敏，倜儻不羈。心目融明，具大人相。觀生死輪上，見九地群迷，猶如蟭螟處在蚊睫。受勝妙欲，似嚼蠟無味。遂投簪削頂，具佛幖幟，求正覺、了義，扣大寂禪師，一造玄機，萬慮都寂。乃曰：「群靈本源，假名為佛，體竭形消而不滅，金流朴散而常存。性海無風，驚波自湧。心虛絕兆，萬象齊照。體斯理者，不言而遍歷沙界，不用而功益玄化。如何背覺，反合塵勞，於陰界中妄自囚繫，於是形同水月流浪人天哉。」叔見宜春陽岐山群峯四合，歎曰：「坤元作鎮，造我法城。」纔發一言，千巖響答，松開月殿，星布雲廊，青嵐域中化出金界。始從宴坐，四十餘年，滿室金光，晝夜常照。於是化緣已畢，機感難留。元和庚子歲正月十三日，忽棄塵區，還歸大定。門弟子如坦、良寶等心沒悲海，哀聲動山，如月隱天，群星失耀。大集眾木，𧂐為香樓，用作茶毘，獲舍利七百粒，於東峯下建窣堵波。上足任運者命志閑為碑紀述矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋甄叔，不知何許人也。幼而聰敏，倜儻不羈。心目融明，具大人相。觀生死輪上，見九地群迷，猶如蟭螟處在蚊睫。受勝妙欲，似嚼蠟無味。遂投簪削頂，具佛幖幟，求正覺、了義，扣大寂禪師，一造玄機，萬慮都寂。乃曰：「群靈本源，假名為佛，體竭形消而不滅，金流朴散而常存。性海無風，驚波自湧。心虛絕兆，萬象齊照。體斯理者，不言而遍歷沙界，不用而功益玄化。如何背覺，反合塵勞，於陰界中妄自囚繫，於是形同水月流浪人天哉。」叔見宜春陽岐山群峯四合，歎曰：「坤元作鎮，造我法城。」纔發一言，千巖響答，松開月殿，星布雲廊，青嵐域中化出金界。始從宴坐，四十餘年，滿室金光，晝夜常照。於是化緣已畢，機感難留。元和庚子歲正月十三日，忽棄塵區，還歸大定。門弟子如坦、良寶等心沒悲海，哀聲動山，如月隱天，群星失耀。大集眾木，𧂐為香樓，用作茶毘，獲舍利七百粒，於東峯下建窣堵波。上足任運者命志閑為碑紀述矣。

唐新吳百丈山懷海傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐新吳百丈山懷海傳

釋懷海，閩人也。少離朽宅，長遊頓門，稟自天然，不由激勸。聞大寂始化南康，操心依附，虛往實歸，果成宗匠。後檀信請居新吳界，有山峻極，可千尺許，號「百丈」歟！海既居之，禪客無遠不至，堂室隘矣。且曰：「吾行大乘法，豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪？」或曰：「《瑜伽論》、《瓔珞經》，是大乘戒律，胡不依隨乎？」海曰：「吾於大小乘中博約折中，設規務歸於善焉。」乃創意不循律制，別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來，得道眼者號「長老」，同西域道高臘長者呼「須菩提」也。然多居律寺中，唯別院異耳。又令不論高下，盡入僧堂。堂中設長連床，施椸架挂搭道具。臥必斜枕床脣，謂之「帶刀睡」，為其坐禪既久，略偃亞而已。朝參夕聚，飲食隨宜，示節儉也。行普請法，示上下均力也。長老居方丈，同維摩之一室也。不立佛殿，唯樹法堂，表法超言象也。其諸制度，與毘尼師一倍相翻，天下禪宗如風偃草。禪門獨行，由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日歸寂，享年九十五矣。穆宗長慶元年，勅諡大智禪師，塔曰大寶勝輪焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷海，閩人也。少離朽宅，長遊頓門，稟自天然，不由激勸。聞大寂始化南康，操心依附，虛往實歸，果成宗匠。後檀信請居新吳界，有山峻極，可千尺許，號「百丈」歟！海既居之，禪客無遠不至，堂室隘矣。且曰：「吾行大乘法，豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪？」或曰：「《瑜伽論》、《瓔珞經》，是大乘戒律，胡不依隨乎？」海曰：「吾於大小乘中博約折中，設規務歸於善焉。」乃創意不循律制，別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來，得道眼者號「長老」，同西域道高臘長者呼「須菩提」也。然多居律寺中，唯別院異耳。又令不論高下，盡入僧堂。堂中設長連床，施椸架挂搭道具。臥必斜枕床脣，謂之「帶刀睡」，為其坐禪既久，略偃亞而已。朝參夕聚，飲食隨宜，示節儉也。行普請法，示上下均力也。長老居方丈，同維摩之一室也。不立佛殿，唯樹法堂，表法超言象也。其諸制度，與毘尼師一倍相翻，天下禪宗如風偃草。禪門獨行，由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日歸寂，享年九十五矣。穆宗長慶元年，勅諡大智禪師，塔曰大寶勝輪焉。

系曰：自漢傳法，居處不分禪、律，是以通禪達法者，皆居一寺中，院有別耳。至乎百丈立制，出意用方便，亦頭陀之流也。矯枉從端，乃簡易之業也。所言自我作古。古，故也；故，事也。如立事克成，則云自此始也；不成，則云無自立辟。今海公作古，天下隨之者，益多而損少之故也。諡海公為大智，不其然乎？語曰：「利不百，不變格。」將知變斯格，厥利多矣。《彌沙塞律》有諸，雖非佛制，諸方為清淨者不得不行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：自漢傳法，居處不分禪、律，是以通禪達法者，皆居一寺中，院有別耳。至乎百丈立制，出意用方便，亦頭陀之流也。矯枉從端，乃簡易之業也。所言自我作古。古，故也；故，事也。如立事克成，則云自此始也；不成，則云無自立辟。今海公作古，天下隨之者，益多而損少之故也。諡海公為大智，不其然乎？語曰：「利不百，不變格。」將知變斯格，厥利多矣。《彌沙塞律》有諸，雖非佛制，諸方為清淨者不得不行也。

唐潭州翠微院恒月傳(真亮) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐潭州翠微院恒月傳(真亮)

釋恒月，姓韓氏，上黨人也。厥父為土鹽商，西江往還，俄遇剽略溺死。月雖幼弱，念父葬于魚腹，母又再行，乃決志出家，求報恩育。受教於聖善寺慧初。得度已，造嵩山禪會，便啟發心要。後訪道尋師，靡憚夷險，抵望湖山翠微嚴下古院挂錫。四方學者如蜂得王，翕然盛化。建中元年，示疾而終，春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋真亮，姓侯氏，景城人也。家訓儒雅，辭彩粲然。潔素持操，與群少年有異。忽以樊籠為厭，且曰：「去情除饉，是所願也。」遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水，率先於人，習行頭陀行。受具已，遊嵩少，遇普寂獎訓，頓開蒙昧。入龍門山，居而禪默，問津者交集，聲望日隆。屬留守尚書王公鐸保釐，聞而欽奉，召入廣愛寺，別住居焉。示人禪觀，匪倦教詔，得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日，忽告門人以桑榆末照，誠難久留。囑累而終，年八十八焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋恒月，姓韓氏，上黨人也。厥父為土鹽商，西江往還，俄遇剽略溺死。月雖幼弱，念父葬于魚腹，母又再行，乃決志出家，求報恩育。受教於聖善寺慧初。得度已，造嵩山禪會，便啟發心要。後訪道尋師，靡憚夷險，抵望湖山翠微嚴下古院挂錫。四方學者如蜂得王，翕然盛化。建中元年，示疾而終，春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋真亮，姓侯氏，景城人也。家訓儒雅，辭彩粲然。潔素持操，與群少年有異。忽以樊籠為厭，且曰：「去情除饉，是所願也。」遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水，率先於人，習行頭陀行。受具已，遊嵩少，遇普寂獎訓，頓開蒙昧。入龍門山，居而禪默，問津者交集，聲望日隆。屬留守尚書王公鐸保釐，聞而欽奉，召入廣愛寺，別住居焉。示人禪觀，匪倦教詔，得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日，忽告門人以桑榆末照，誠難久留。囑累而終，年八十八焉。

唐襄州夾石山思公傳(曇真) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐襄州夾石山思公傳(曇真)

釋思公，姓李氏，恒陽人也。早出家于本府龍興寺。得度後，遊伊、洛間，見普寂禪師，開暢禪法。寂始見提誘，尋徹鉤深。至南雍，隱夾石山，翛然自處。屬牛公觀政漢南，聞其聲績，請入城，謝病不應其命。牛帥亦不奪其志，檀施相望。學眾侁侁，若栴檀之圍遶焉。以興元初年示疾歸滅，春秋八十四焉。亳州安國院釋曇真，姓陳，維青人也。少小隨父往彭城，鬻棗於逆旅，而亡所怙。真嘆恨無依，乃投徐大雲寺為僧。其土是嵩法師之後，經論藪澤，真翫習該通。後遊勝境，入嵩山學禪觀。已至任城，邂逅李中丞諷赴職譙郡，接真談道，抵掌盱衡，如披雲霧。李恨相識之晚，請以同行。時聚風亭月觀，談道達旦。李後入為京尹，因從容稱奏真道成德至。德皇下詔徵，而不奉詔。貞元七年四月示滅，門人建塔云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋思公，姓李氏，恒陽人也。早出家于本府龍興寺。得度後，遊伊、洛間，見普寂禪師，開暢禪法。寂始見提誘，尋徹鉤深。至南雍，隱夾石山，翛然自處。屬牛公觀政漢南，聞其聲績，請入城，謝病不應其命。牛帥亦不奪其志，檀施相望。學眾侁侁，若栴檀之圍遶焉。以興元初年示疾歸滅，春秋八十四焉。亳州安國院釋曇真，姓陳，維青人也。少小隨父往彭城，鬻棗於逆旅，而亡所怙。真嘆恨無依，乃投徐大雲寺為僧。其土是嵩法師之後，經論藪澤，真翫習該通。後遊勝境，入嵩山學禪觀。已至任城，邂逅李中丞諷赴職譙郡，接真談道，抵掌盱衡，如披雲霧。李恨相識之晚，請以同行。時聚風亭月觀，談道達旦。李後入為京尹，因從容稱奏真道成德至。德皇下詔徵，而不奉詔。貞元七年四月示滅，門人建塔云。

唐定州大像山定真院石藏傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐定州大像山定真院石藏傳

釋石藏，姓呂，漢東人也。年隣小學，露成人之度，跪告堂親，願為佛子。遂志入開元寺削染受戒，剋願禮嵩山寂禪師，豁悟禪法。至中山大像峯間石室，孤坐冥寂，數夏安然。同好者望風而至，蔚成叢眾。陶化博陵，人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切，命入城住，貴親玄論。謝云：「野性難拘，不閑禮法，恐玷威陵。」卓躬登山訪問，欵密交談，深開昏昧。遂奏院題額曰定真焉。藏預白眾訣別，明日坐亡，春秋八十三。貞元十六年正月入塔，立碑頌德云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋石藏，姓呂，漢東人也。年隣小學，露成人之度，跪告堂親，願為佛子。遂志入開元寺削染受戒，剋願禮嵩山寂禪師，豁悟禪法。至中山大像峯間石室，孤坐冥寂，數夏安然。同好者望風而至，蔚成叢眾。陶化博陵，人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切，命入城住，貴親玄論。謝云：「野性難拘，不閑禮法，恐玷威陵。」卓躬登山訪問，欵密交談，深開昏昧。遂奏院題額曰定真焉。藏預白眾訣別，明日坐亡，春秋八十三。貞元十六年正月入塔，立碑頌德云。