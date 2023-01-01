宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
宋高僧傳卷第十
宋高僧傳卷第十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
習禪篇第三之三(正傳十六人附見八人)
習禪篇第三之三(正傳十六人附見八人)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐洪州開元寺道一傳(智藏)
唐洪州開元寺道一傳(智藏)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋道一，姓馬氏，漢州人也。華以喻性，不植於高原；浪以辯識，發明於溟海。生而凝重，虎視牛行。舌過鼻準，足文大字。根塵雖同於法體，相表特異於幻形，既云在凡之境，亦應隨機之教。年方稚孺，厭視塵躅，脫落愛取，遊步恬曠，削髮於資州唐和尚，受具於渝州圓律師。示威儀之旨，曉開制之端，浣衣鍛金，觀門都錯，大龍香象，羈絆則難。權變無方，機緣有待。 聞衡嶽有讓禪師，即曹溪六祖之前後也，於是出岷、峨、玉壘之深阻，詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公，泯然無際，頓門不俟於三請，作者是齊於七人。以為法離文字，猶傳蠧露，聖無方所，亦寄清源，遂於臨川棲、南康龔公二山，所遊無滯，隨攝而化。先是，此峯岫間魑魅叢居，人莫敢近，犯之者災釁立生。當一宴息于是，有神衣紫玄冠致禮言：「捨此地為清淨梵場。」語終不見。自爾猛鷙毒螫，變心馴擾；沓貪背憎，即事廉讓。郡守河東裴公家奉正信，躬勤諮稟。降英明簡貴之重，窮智術慧解之能。每至海霞歛空，山月凝照，心與境寂，道隨悟深。自明者在乎周物，博施者期乎濟眾。居無何，裴公移典廬江、壽春二牧，於其進修惟勤，率化不墜。大曆中、聖恩溥洽，隷名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕，以鍾陵之壤，巨鎮奧區，政有易柱之絃，人同湊轂，禪宗戾止，降祥則多，順而無違。居僅十祀，日臨扶桑，高山先照；雲起膚寸，大雨均霑。建中中，有詔僧如所隸，將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲，舉措如常，而請沐浴訖，儼然加趺歸寂，享年八十，僧臘五十。先於建昌鄙山名石門，環以絕巘，呀為洞壑，平坦在中，幽偏自久。是謀薪火塵劫之會，非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲，素所欽承，于以率徒依歸，緬懷助理。爰用營福，道在觀化，情存飾終，輟諸侯之旌旗，資釋子之幢蓋。其時日變明悔，人萃遐邇，檝覆水而為陸，炬通宵而成晝。山門子來，財施如積；邑里僧供，飯香普熏。自昔華嚴歸真於嵩陽，善導瘞塔於秦嶺，禮視𪗋、斬，人傾國城，哀送之盛，今則三之。初於林中經行，座下開示，平等垂法，不標於四科，安恬告盡，刻期於二月，此明一終之先兆也。示疾云逝，俾葬遠山，凡百攀援，願留近郭。終遂窮僻，式遵理命，此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕，爰泝淺瀨，人力未濟，舟行為遲。膏雨驟下於遠空，窮溪遄變於深涉，此又明一通神之應感也。惟一知真在空，無我於有，是二俱離，假一為乘。示生死者人能作佛，辨邪正者魔亦似聖。現身不留於大士，負手俄萎於哲人。弟子智藏、鎬英、崇泰等奉其喪紀
釋道一，姓馬氏，漢州人也。華以喻性，不植於高原；浪以辯識，發明於溟海。生而凝重，虎視牛行。舌過鼻準，足文大字。根塵雖同於法體，相表特異於幻形，既云在凡之境，亦應隨機之教。年方稚孺，厭視塵躅，脫落愛取，遊步恬曠，削髮於資州唐和尚，受具於渝州圓律師。示威儀之旨，曉開制之端，浣衣鍛金，觀門都錯，大龍香象，羈絆則難。權變無方，機緣有待。 聞衡嶽有讓禪師，即曹溪六祖之前後也，於是出岷、峨、玉壘之深阻，詣靈桂貞篁之幽寂。一見讓公，泯然無際，頓門不俟於三請，作者是齊於七人。以為法離文字，猶傳蠧露，聖無方所，亦寄清源，遂於臨川棲、南康龔公二山，所遊無滯，隨攝而化。先是，此峯岫間魑魅叢居，人莫敢近，犯之者災釁立生。當一宴息于是，有神衣紫玄冠致禮言：「捨此地為清淨梵場。」語終不見。自爾猛鷙毒螫，變心馴擾；沓貪背憎，即事廉讓。郡守河東裴公家奉正信，躬勤諮稟。降英明簡貴之重，窮智術慧解之能。每至海霞歛空，山月凝照，心與境寂，道隨悟深。自明者在乎周物，博施者期乎濟眾。居無何，裴公移典廬江、壽春二牧，於其進修惟勤，率化不墜。大曆中、聖恩溥洽，隷名於開元精舍。其時連率路公聆風景慕，以鍾陵之壤，巨鎮奧區，政有易柱之絃，人同湊轂，禪宗戾止，降祥則多，順而無違。居僅十祀，日臨扶桑，高山先照；雲起膚寸，大雨均霑。建中中，有詔僧如所隸，將歸舊壤。元戎鮑公密留不遣。至戊辰歲，舉措如常，而請沐浴訖，儼然加趺歸寂，享年八十，僧臘五十。先於建昌鄙山名石門，環以絕巘，呀為洞壑，平坦在中，幽偏自久。是謀薪火塵劫之會，非議岡阜地靈之吉。亞相觀察使隴西李公藩寄嚴厲，素所欽承，于以率徒依歸，緬懷助理。爰用營福，道在觀化，情存飾終，輟諸侯之旌旗，資釋子之幢蓋。其時日變明悔，人萃遐邇，檝覆水而為陸，炬通宵而成晝。山門子來，財施如積；邑里僧供，飯香普熏。自昔華嚴歸真於嵩陽，善導瘞塔於秦嶺，禮視𪗋、斬，人傾國城，哀送之盛，今則三之。初於林中經行，座下開示，平等垂法，不標於四科，安恬告盡，刻期於二月，此明一終之先兆也。示疾云逝，俾葬遠山，凡百攀援，願留近郭。終遂窮僻，式遵理命，此又明一晦跡之素誠也。將歸靈龕，爰泝淺瀨，人力未濟，舟行為遲。膏雨驟下於遠空，窮溪遄變於深涉，此又明一通神之應感也。惟一知真在空，無我於有，是二俱離，假一為乘。示生死者人能作佛，辨邪正者魔亦似聖。現身不留於大士，負手俄萎於哲人。弟子智藏、鎬英、崇泰等奉其喪紀
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
，憲宗追諡曰大寂禪師，丹陽公包佶為碑紀述，權德輿為塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂釋智藏，姓廖氏，虔化人也。生有奇表，親黨異其偉器。八歲從師，道趣高邈。隨大寂移居龔公山，後謁徑山國一禪師，與其談論周旋，人皆改觀。屬元戎路嗣恭請大寂居府，藏乃迴郡，得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼、國相齊公映、中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終，春秋八十，夏臘五十五。即遷于塔，諫議大夫韋綬追問藏言行，編入《圖經》。太守李渤請旌表，至長慶元年諡大覺禪師云。
，憲宗追諡曰大寂禪師，丹陽公包佶為碑紀述，權德輿為塔銘。今海昏縣影堂存焉。又唐虔州西堂釋智藏，姓廖氏，虔化人也。生有奇表，親黨異其偉器。八歲從師，道趣高邈。隨大寂移居龔公山，後謁徑山國一禪師，與其談論周旋，人皆改觀。屬元戎路嗣恭請大寂居府，藏乃迴郡，得大寂付授納袈裟。時亞相李公兼、國相齊公映、中郎裴公通皆傾心順教。元和九年四月八日終，春秋八十，夏臘五十五。即遷于塔，諫議大夫韋綬追問藏言行，編入《圖經》。太守李渤請旌表，至長慶元年諡大覺禪師云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳
唐宣州靈湯泉蘭若志滿傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋志滿，姓康氏，洛陽人也。幼少之年，屬其家命沙門陳佛會，滿意樂不捨，遂投頴川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛，得了心要。南遊到黃山靈湯泉所，結茅茨而止。後采黃連，鄉人見滿喜躍，滿問：「此何處耶？」鄉人曰：「黃連山，屬宣城也。願師鎮此，柰何虎豹多害？」滿曰：「虎亦有佛性。」乃焚香祝厭之，由茲弭息，遂成大禪院。後示寂，春秋九十一。永貞元年入塔焉。
釋志滿，姓康氏，洛陽人也。幼少之年，屬其家命沙門陳佛會，滿意樂不捨，遂投頴川龍興寺出家。聞洛下神會禪師法席繁盛，得了心要。南遊到黃山靈湯泉所，結茅茨而止。後采黃連，鄉人見滿喜躍，滿問：「此何處耶？」鄉人曰：「黃連山，屬宣城也。願師鎮此，柰何虎豹多害？」滿曰：「虎亦有佛性。」乃焚香祝厭之，由茲弭息，遂成大禪院。後示寂，春秋九十一。永貞元年入塔焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐沂州寶真院光瑤傳(道堅)
唐沂州寶真院光瑤傳(道堅)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋光瑤，姓周氏，北京人也。幼鍾荼蓼，都不勝情，誓志出家。捨講肆，入禪林，凡嚮宗師，悉從求益。末遭會禪師，金[鏍-糸+廾]抉瞙，明視十方。後到沂水蒙山，結草成庵，怡然宴坐。鄶、費之人翕然從化。時慎邑大夫知重，首創禪宮，次兗州節使王僚尚書躬請入州行化，奏署額號寶真。學侶憧憧，多霑大利。元和二年示滅，享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅，姓王氏，丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大曆元年，栖隱池州南泉山。後詣襄漢，泊慈恩寺。元和初載，相國燕公鎮于漢南，深相欽重，問道周勤，施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅，春秋七十三云。
釋光瑤，姓周氏，北京人也。幼鍾荼蓼，都不勝情，誓志出家。捨講肆，入禪林，凡嚮宗師，悉從求益。末遭會禪師，金[鏍-糸+廾]抉瞙，明視十方。後到沂水蒙山，結草成庵，怡然宴坐。鄶、費之人翕然從化。時慎邑大夫知重，首創禪宮，次兗州節使王僚尚書躬請入州行化，奏署額號寶真。學侶憧憧，多霑大利。元和二年示滅，享年九十二云。又唐襄州慈恩寺釋道堅，姓王氏，丹陽人也。初發心於牛頭山慧忠禪祖。大曆元年，栖隱池州南泉山。後詣襄漢，泊慈恩寺。元和初載，相國燕公鎮于漢南，深相欽重，問道周勤，施供繁沓。遂於鳳林關外造寺請居。二年示滅，春秋七十三云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐揚州華林寺靈坦傳
唐揚州華林寺靈坦傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋靈坦，姓武氏，太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣，洛陽縣令。母夏侯氏，初妊坦也，夢神僧授與寶鑑，表裏瑩然，且曰：「吾以此寄汝，善保護之。」及誕，親無所苦。年甫七歲，誦習畢通，應童子舉。十三從宦，旋升太子通事舍人。如是悅學不休，三教之書彌增洞達。然而恒嗟朽宅，誓入空門，已備大乘之資糧，終到涅槃之境域。于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也，方遮普寂之光，漸沒秀師之道，坦往參焉。會施善誘，頓見其心，默而許之，容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫，始末研磨，得破疑滯。天寶初載，召坦曰：「吾有一句，是祖祖相傳至曹溪，曹溪付吾，汝諦受之。吾當有留難。」遂辭遊方焉。未幾果勅移會于弋陽。坦遂向廬州浮槎寺，覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入，於大曆五年禮覲之。八年，欲出關，忠奏曰：「此人是貧道同門，俱神會弟子。」勅賜號曰大悲，兼齎墨勅。行化至梁園，時相國田公神功供養。邐迤適維揚六合，方嘆大法凌夷，忽聞空中聲云：「開心地。」即見菩薩如文殊像曰：「與汝印驗。」令舉項以掌按之，尋觀有四指赤痕，其印跡恒現。又止潤州江中金山，今澤心也。其山北面有一龍穴，常吐毒氣如雲，有近者多病或斃。坦居之，毒雲滅迹。又於江陰定山結庵，俄聞有讚歎之聲。視之，則白龜二，坦為受歸戒。又見二大白蛇，身長數丈，亦為受戒懺悔。如是却往吳興林山造一蘭若，有三丈夫衣金紫，趨步徐正，稱嘆道場唯善，村落之民多棄罟網。元和五年，相國李公鄘之理廣陵也，以峻法操下，剛決少恩，一見坦，鄭重加禮，召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓，寺僧多為鬼物惑亂。坦居，愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑，坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年，忽見二胡人稱自龜茲國來，彼無至教，遠請和尚敷演。十一年五月十三日，於荷澤忌齋，告眾：「吾赴遠請。七月示疾，九月將滅，斯預告也。」至季秋八日，果寂爾而終。遷塔于揚州西馴翟坊之南岡，越州掾鄭詹建塔。報齡一百八歲，僧臘八十四焉。坦即曹溪之孫，荷澤之子也。
釋靈坦，姓武氏，太原文水人也。則天太后姪孫。父諱宣，洛陽縣令。母夏侯氏，初妊坦也，夢神僧授與寶鑑，表裏瑩然，且曰：「吾以此寄汝，善保護之。」及誕，親無所苦。年甫七歲，誦習畢通，應童子舉。十三從宦，旋升太子通事舍人。如是悅學不休，三教之書彌增洞達。然而恒嗟朽宅，誓入空門，已備大乘之資糧，終到涅槃之境域。于時洛都盛化荷澤寺神會禪師也，方遮普寂之光，漸沒秀師之道，坦往參焉。會施善誘，頓見其心，默而許之，容其執侍。父母不能迴其意。飛颺莫繫，始末研磨，得破疑滯。天寶初載，召坦曰：「吾有一句，是祖祖相傳至曹溪，曹溪付吾，汝諦受之。吾當有留難。」遂辭遊方焉。未幾果勅移會于弋陽。坦遂向廬州浮槎寺，覽大藏經。後聞忠國師自南陽詔入，於大曆五年禮覲之。八年，欲出關，忠奏曰：「此人是貧道同門，俱神會弟子。」勅賜號曰大悲，兼齎墨勅。行化至梁園，時相國田公神功供養。邐迤適維揚六合，方嘆大法凌夷，忽聞空中聲云：「開心地。」即見菩薩如文殊像曰：「與汝印驗。」令舉項以掌按之，尋觀有四指赤痕，其印跡恒現。又止潤州江中金山，今澤心也。其山北面有一龍穴，常吐毒氣如雲，有近者多病或斃。坦居之，毒雲滅迹。又於江陰定山結庵，俄聞有讚歎之聲。視之，則白龜二，坦為受歸戒。又見二大白蛇，身長數丈，亦為受戒懺悔。如是却往吳興林山造一蘭若，有三丈夫衣金紫，趨步徐正，稱嘆道場唯善，村落之民多棄罟網。元和五年，相國李公鄘之理廣陵也，以峻法操下，剛決少恩，一見坦，鄭重加禮，召居華林寺。寺內有大將軍張遼墓，寺僧多為鬼物惑亂。坦居，愀然無眹矣。又揚州人多患山妖木怪之所熒惑，坦皆遏禦焉。人爭歸信。至十年，忽見二胡人稱自龜茲國來，彼無至教，遠請和尚敷演。十一年五月十三日，於荷澤忌齋，告眾：「吾赴遠請。七月示疾，九月將滅，斯預告也。」至季秋八日，果寂爾而終。遷塔于揚州西馴翟坊之南岡，越州掾鄭詹建塔。報齡一百八歲，僧臘八十四焉。坦即曹溪之孫，荷澤之子也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐唐州紫玉山道通傳
唐唐州紫玉山道通傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋道通，姓何氏，廬江人。其為童也，持重寡辭，見佛形像，必對禮嘆咏不捨。因父宦于泉州南安，便求捨丱披緇。誦經合格，勅度之，當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽，佛跡巖聚徒，通往焉。一師於臨川南康龔公山，亦影隨而去。然誓遊方吳、越之間，台、明山谷，靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門，勵心僧務，不憚勤苦。貞元二年往南嶽，見石頭禪師，猶采縷加朱藍之色也。四年，大寂禪師垂欲歸化，昌言曰：「夫玉石潤山秀利，益汝道業，遇可居之。」通聞此言，且同隱讖，殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京、洛，迴至唐州西。有山峯孤林密，四絕人煙，實有塵外之趣。乃問鄉人，云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記，「我合居是峯也。」乃陟崔嵬，見山脊有石方正，其色紫玉瑩然，嘆曰：「號紫玉者，合其稱也。先師之言，非虛記也。」挂錫解囊，參學之徒霧集。始則誅茅構舍，刺史李道古作意為建禪宮焉。元和八年，弟子金藏出參禮百丈山海禪師，迴見通。通愀然作色：「汝其來矣，此山有主也。」曳杖徑去，襄州道俗皆迎。至七月十五日，無疾而終，春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心，尚書李翱禮重焉。
釋道通，姓何氏，廬江人。其為童也，持重寡辭，見佛形像，必對禮嘆咏不捨。因父宦于泉州南安，便求捨丱披緇。誦經合格，勅度之，當天寶初載也。時道一禪師肇化建陽，佛跡巖聚徒，通往焉。一師於臨川南康龔公山，亦影隨而去。然誓遊方吳、越之間，台、明山谷，靡不登陟。迨乎迴錫江西泐潭山門，勵心僧務，不憚勤苦。貞元二年往南嶽，見石頭禪師，猶采縷加朱藍之色也。四年，大寂禪師垂欲歸化，昌言曰：「夫玉石潤山秀利，益汝道業，遇可居之。」通聞此言，且同隱讖，殊不詳練。其年秋與伏牛山自在禪師同遊京、洛，迴至唐州西。有山峯孤林密，四絕人煙，實有塵外之趣。乃問鄉人，云此山是紫玉山。通方憶大寂之懸記，「我合居是峯也。」乃陟崔嵬，見山脊有石方正，其色紫玉瑩然，嘆曰：「號紫玉者，合其稱也。先師之言，非虛記也。」挂錫解囊，參學之徒霧集。始則誅茅構舍，刺史李道古作意為建禪宮焉。元和八年，弟子金藏出參禮百丈山海禪師，迴見通。通愀然作色：「汝其來矣，此山有主也。」曳杖徑去，襄州道俗皆迎。至七月十五日，無疾而終，春秋八十三。一云故相國于頔最所歸心，尚書李翱禮重焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐雍京章敬寺懷暉傳
唐雍京章敬寺懷暉傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋懷暉，姓謝氏，泉州人也。宿植根深，出塵志遠，迨乎進具，乃尚雲遊。貞元初，禮洪州大寂禪師，頓明心要。時彭城劉濟頗德暉，互相推證。後潛岨崍山，次寓齊州靈巖寺。又移卜百家巖，泉石幽奇。苦於禪子請問繁雜，上中條山行禪法，為法者躡跡而往，蒲津人皆化之。元和三年，憲宗詔入於章敬寺毘盧遮那院安置，則大曆中勅應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中，屬誕辰，多於此修齋度僧焉。暉既居上院，為人說禪要，朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋，推居上座。元和十年乙未冬示疾，十二月十一日滅度，春秋六十二。越明年二月，門人智朗、志操等奉全身葬于灞橋北原。勅諡大宣教禪師，立碑于寺門，嶽陽司倉賈島為文述德焉。
釋懷暉，姓謝氏，泉州人也。宿植根深，出塵志遠，迨乎進具，乃尚雲遊。貞元初，禮洪州大寂禪師，頓明心要。時彭城劉濟頗德暉，互相推證。後潛岨崍山，次寓齊州靈巖寺。又移卜百家巖，泉石幽奇。苦於禪子請問繁雜，上中條山行禪法，為法者躡跡而往，蒲津人皆化之。元和三年，憲宗詔入於章敬寺毘盧遮那院安置，則大曆中勅應天下名僧大德三學通贍者並叢萃其中，屬誕辰，多於此修齋度僧焉。暉既居上院，為人說禪要，朝寮名士日來參問。復詔入麟德殿賜齋，推居上座。元和十年乙未冬示疾，十二月十一日滅度，春秋六十二。越明年二月，門人智朗、志操等奉全身葬于灞橋北原。勅諡大宣教禪師，立碑于寺門，嶽陽司倉賈島為文述德焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐京兆興善寺惟寬傳(寶修)
唐京兆興善寺惟寬傳(寶修)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋惟寬，姓祝氏，衢州信安人也。祖曰安，考曰皎。生十三歲，見殺生者，衋然不忍食。退而出家，求翦髮於僧曇，受尸羅於僧崇，學毘尼於僧如，證大乘法於止觀，成最上乘於大寂道一。貞元六年，始行化於閩、越間，歲餘而迴心改服者百數。七年，伏猛虎於會稽，作滕家道場。八年，與山神受歸戒於鄱陽，作迴向道場。十三年，感非人於少林寺。二十一年，作有為功德於衛國寺。明年，施無為功德於天宮寺。元和四年，憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年，問道於麟德殿。其年，復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦，大說於傳法堂訖，奄然而化。報齡六十三，僧夏三十九。歸葬于[灞-雨+襾]陵西原，詔諡曰大徹禪師，塔號元和正真。初，寬說心要法三十年，度黑白眾殆及百千萬，應病授藥，安可既乎？白樂天為宮贊時遇寬，四詣法堂，每來垂一問，寬答如流，白君以師事之。門弟子殆千餘，得法者三十九，入室受遺寄者曰義崇、圓照焉。唐羅浮山釋寶修，俗姓周，資州人也。從師於純德寺，志求玄理，於蘄州忍大師法裔決了重疑。後愛羅浮山石室安止，檀越為造梵宇，蔚成大寺。一日，告門人曰：「因緣相偪。」愀然不樂，眾咸莫測。順宗皇帝深重佛宗，知修之名，詔入京與三藏擊問，并答翻譯之意，朗暢如流。乃留居輦下。三年，終于京寺云。
釋惟寬，姓祝氏，衢州信安人也。祖曰安，考曰皎。生十三歲，見殺生者，衋然不忍食。退而出家，求翦髮於僧曇，受尸羅於僧崇，學毘尼於僧如，證大乘法於止觀，成最上乘於大寂道一。貞元六年，始行化於閩、越間，歲餘而迴心改服者百數。七年，伏猛虎於會稽，作滕家道場。八年，與山神受歸戒於鄱陽，作迴向道場。十三年，感非人於少林寺。二十一年，作有為功德於衛國寺。明年，施無為功德於天宮寺。元和四年，憲宗章武皇帝詔於安國寺。五年，問道於麟德殿。其年，復靈泉於不空三藏池。十二年二月晦，大說於傳法堂訖，奄然而化。報齡六十三，僧夏三十九。歸葬于[灞-雨+襾]陵西原，詔諡曰大徹禪師，塔號元和正真。初，寬說心要法三十年，度黑白眾殆及百千萬，應病授藥，安可既乎？白樂天為宮贊時遇寬，四詣法堂，每來垂一問，寬答如流，白君以師事之。門弟子殆千餘，得法者三十九，入室受遺寄者曰義崇、圓照焉。唐羅浮山釋寶修，俗姓周，資州人也。從師於純德寺，志求玄理，於蘄州忍大師法裔決了重疑。後愛羅浮山石室安止，檀越為造梵宇，蔚成大寺。一日，告門人曰：「因緣相偪。」愀然不樂，眾咸莫測。順宗皇帝深重佛宗，知修之名，詔入京與三藏擊問，并答翻譯之意，朗暢如流。乃留居輦下。三年，終于京寺云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐天台山佛窟巖遺則傳
唐天台山佛窟巖遺則傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋遺則，俗氏長孫，京兆長安人也。祖冽，鄂州司馬；考利涉，隱居金陵。則弱不雜俗，恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書，獨盡筆妙。雅耽經史，尤樂佛書，以為得吾心。一朝捐家業，從牛頭山慧忠，忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至，傳其道者有曹溪能、嵩山秀。學能者謂之南宗學，學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融，融得之，居牛頭山，弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則既傳忠之道，精觀久之，以為天地無物也，我無物也，雖無物未嘗無物也。此則聖人如影，百姓如夢，孰為死生哉？至人以是能獨照，能為萬物主，吾知之矣。遂南遊天台，至佛窟巖，蓋薜荔，薦落葉而尸居，飲山流、飯木實而充虛，虎豹以為賓，麋鹿以為徒，兀然如枯。其後剫木者見之轉相告，有慕其道者曰：「道者未有弟子。」相率為築室，圖佛安僧，蔚為精舍焉。故元和已來傳則道者，又自以為「佛窟學」，「佛窟」之號自則始也。一坐四十年，大官名侯齎書問訊檀捨，則未嘗有報謝，禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日，召弟子曰：「汝其勉之！」至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩，旦望之，則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰：「師死矣！」已而視之，果然。凡則二十歲為僧，臘五十有八而終。善屬文，始授道於鍾山，序集融祖師文三卷，為寶誌《釋題》二十四章，《南遊傅大士遺風序》又《無生等義》。凡所著述，辭理粲然。其他歌詩數十篇，皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟本院，建龕塔。會昌中例毀之，其院為道門所有。後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑于今所，河南尹韓乂為碑文。
釋遺則，俗氏長孫，京兆長安人也。祖冽，鄂州司馬；考利涉，隱居金陵。則弱不雜俗，恬恬終日而無所營。始從張懷瓘學草書，獨盡筆妙。雅耽經史，尤樂佛書，以為得吾心。一朝捐家業，從牛頭山慧忠，忠所謂牛頭六祖也。始天竺達磨以釋氏心要至，傳其道者有曹溪能、嵩山秀。學能者謂之南宗學，學秀者謂之北宗學。而信祖又以其道傳慧融，融得之，居牛頭山，弟子以傳授。由是達磨心法有牛頭學。則既傳忠之道，精觀久之，以為天地無物也，我無物也，雖無物未嘗無物也。此則聖人如影，百姓如夢，孰為死生哉？至人以是能獨照，能為萬物主，吾知之矣。遂南遊天台，至佛窟巖，蓋薜荔，薦落葉而尸居，飲山流、飯木實而充虛，虎豹以為賓，麋鹿以為徒，兀然如枯。其後剫木者見之轉相告，有慕其道者曰：「道者未有弟子。」相率為築室，圖佛安僧，蔚為精舍焉。故元和已來傳則道者，又自以為「佛窟學」，「佛窟」之號自則始也。一坐四十年，大官名侯齎書問訊檀捨，則未嘗有報謝，禮拜者未嘗而作起。時歲在庚戌季夏十有三日，召弟子曰：「汝其勉之！」至十五日夜遂坐歿。是夜山下人聞若山崩，旦望之，則綵雲翔泊於巖上。父老皆泣曰：「師死矣！」已而視之，果然。凡則二十歲為僧，臘五十有八而終。善屬文，始授道於鍾山，序集融祖師文三卷，為寶誌《釋題》二十四章，《南遊傅大士遺風序》又《無生等義》。凡所著述，辭理粲然。其他歌詩數十篇，皆行於世。則元居瀑布泉西佛窟本院，建龕塔。會昌中例毀之，其院為道門所有。後開元寺僧正法光於咸通乙酉歲遂徙碑于今所，河南尹韓乂為碑文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐婺州五洩山靈默傳(志閑)
唐婺州五洩山靈默傳(志閑)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋靈默，俗姓宣，毘陵人也。本成立之歲，悅學忘疲，約以射策登第，以榮親里。承豫章馬大師聚眾敷演。造禪關，馬師振容而示相，默密契玄機，便求披剃，若熟癰之待刺耳。受具之後，苦練行門，確乎不拔。貞元初入天台山，中有隋智者蘭若一十二所，懸記之曰：「此地嚴妙，非雜器所棲，若能居此，與吾無異。」默因住白砂道場，經于二載。猛虎來馴，近林產子，意有所依。又住東道場，地僻人稀，山神一夜震雷暴雨，懸崖委墜。投明，大樹倒欹，庵側樹枝交絡，茅苫略無少損。遐邇聞旃，皆來觀嘆。後遊東白山，俄然中毒，而不求醫，閉關宴坐。未幾，毒化流汗而滴，乃復常矣。行次浦陽，盛化，有陽靈戍將李望請默居五洩焉。元和初亢陽，田畯惶惶。默沿㵎見青蛇夭矯瞪目，如視行人，不動。咄之曰：「百姓溪竭苗死，汝胡不施雨救民邪？」至夜果大雨，合境云足，民荷其賜。屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若，學徒散逸。時暨陽令李胄狀舉靈山，許重造院。十三年三月二十三日，澡沐焚香，端坐繩床，囑累時眾，溘然而絕。壽齡七十二，法臘四十一。高僧志閑，道行峭拔，文辭婉麗，亦江左之英達，為默行錄焉。
釋靈默，俗姓宣，毘陵人也。本成立之歲，悅學忘疲，約以射策登第，以榮親里。承豫章馬大師聚眾敷演。造禪關，馬師振容而示相，默密契玄機，便求披剃，若熟癰之待刺耳。受具之後，苦練行門，確乎不拔。貞元初入天台山，中有隋智者蘭若一十二所，懸記之曰：「此地嚴妙，非雜器所棲，若能居此，與吾無異。」默因住白砂道場，經于二載。猛虎來馴，近林產子，意有所依。又住東道場，地僻人稀，山神一夜震雷暴雨，懸崖委墜。投明，大樹倒欹，庵側樹枝交絡，茅苫略無少損。遐邇聞旃，皆來觀嘆。後遊東白山，俄然中毒，而不求醫，閉關宴坐。未幾，毒化流汗而滴，乃復常矣。行次浦陽，盛化，有陽靈戍將李望請默居五洩焉。元和初亢陽，田畯惶惶。默沿㵎見青蛇夭矯瞪目，如視行人，不動。咄之曰：「百姓溪竭苗死，汝胡不施雨救民邪？」至夜果大雨，合境云足，民荷其賜。屬平昌孟簡中丞廉問浙東廢管內蘭若，學徒散逸。時暨陽令李胄狀舉靈山，許重造院。十三年三月二十三日，澡沐焚香，端坐繩床，囑累時眾，溘然而絕。壽齡七十二，法臘四十一。高僧志閑，道行峭拔，文辭婉麗，亦江左之英達，為默行錄焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐荊州天皇寺道悟傳(崇信)
唐荊州天皇寺道悟傳(崇信)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋道悟，姓張氏，婺州東陽人也。受天粹氣，為法王子，生而神俊，長而謹愿。年十四，金翅始毛，麒麟方角，啟白尊老，將求出家，慈愛之旨，不見聽許。輒損薄常膳，日唯一食，雖體腹羸餒，彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德剃落。年二十五，依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力，扶牢強心，於六度門，修諸梵行。常以為療膏肓者資上妙藥，開暗冥者求善知識。不假舟檝，其濟渡乎？遂蹶然振策，投徑山國一禪師。悟禮足始畢，密受宗要。於語言處，識衣中珠。身心豁然，真妄皆遣。斷諸疑滯，無畏自在，直見佛性，中無緇磷。服勤五載，隨亦印可，俾其法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦，罙入深阻，實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山，是時大曆十一年也。層崖絕壑，天籟蕭瑟，敻無隣落。七日不食。至誠則通，物感迺靈，猱㹶豰玃，更饋橡栗。異日野夫操斧，言伐其楚，偶所遭覩，駭動悚息，馳諭朋曹，謂為神奇。曾不旬朔，詣者成市。憑嵌倚峭，且構危棟，貲糧供具，環遶方丈。猛虎耽耽，侶出族遊，一來座側，歛折肢體，其類馴擾可知也。夫語法者無階漸，涉功者有淺深，木踰鑽而見火，鑑勤磨而照膽，理必然矣。是以掃塵累，遯巖藪，服形體，遺晝夜，精嚴不息，趣無上道，其有旨哉！如是者三四年矣。將翔雲表，慮羽毛之頹鎩；欲歸寶所，疑道塗之乖錯。故重有諮訪，會其真宗。建中初，詣鍾陵馬大師，二年秋，謁石頭上士。於戲！自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣。至此即造父習御，郢人運斤，兩虛其心，相與𦝮合。白月映太陽齊照，洪河注大海一味，仲尼謂顏子亞聖，然燈與釋迦授記，根果成熟，名稱普聞，如須彌山特立大海。繇是近佛，恢張勝因，凡諸國土，緣會則答。始卜於澧陽，次居于澋口，終棲于當陽柴紫山，即五百羅漢翱翔地也。檉松蓊欝以含風，崕巘巉巖而造天，駕瀲灩之紫霞，枕清冷之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋，至人必宅於勢勝，誠如是也。洪鐘待叩，童蒙求我，川流星聚，虛往實歸。或接武於林樾，或駢肩於廬舍，戶外之屨，爛其室盈矣。荊州雄藩也，都人士女動億萬計，莫不擎跪稽首，嚮風作焉。崇業上首以狀于連帥而邀之，不違願力，聿來赴請。屩及於虛落，錫及於都城。白黑為之步驟，幡幢為之轇轕，生難遭想，得未曾有。彼優波鞠多者，夫何足云！有天皇寺者，據郡之左，標異他剎，號為名藍，困於人火，蕩為煨燼。僧坊主靈鑒族而謀之，以為滿人攸居，必能福我。夫荷擔大事，蔑棄小瑕。乃中宵默往，肩輿而至。二寺夕有所失，朝有所得。諍論鋒起，達于尊官。重於返復，畢安其處
釋道悟，姓張氏，婺州東陽人也。受天粹氣，為法王子，生而神俊，長而謹愿。年十四，金翅始毛，麒麟方角，啟白尊老，將求出家，慈愛之旨，不見聽許。輒損薄常膳，日唯一食，雖體腹羸餒，彌年益堅。父母不獲已而許之。遂往明州大德剃落。年二十五，依杭州竹林寺大德具戒。以勇猛力，扶牢強心，於六度門，修諸梵行。常以為療膏肓者資上妙藥，開暗冥者求善知識。不假舟檝，其濟渡乎？遂蹶然振策，投徑山國一禪師。悟禮足始畢，密受宗要。於語言處，識衣中珠。身心豁然，真妄皆遣。斷諸疑滯，無畏自在，直見佛性，中無緇磷。服勤五載，隨亦印可，俾其法雨潤諸叢林。悟蓄力向晦，罙入深阻，實冀一飛摩霄。乃轉遁於餘姚大梅山，是時大曆十一年也。層崖絕壑，天籟蕭瑟，敻無隣落。七日不食。至誠則通，物感迺靈，猱㹶豰玃，更饋橡栗。異日野夫操斧，言伐其楚，偶所遭覩，駭動悚息，馳諭朋曹，謂為神奇。曾不旬朔，詣者成市。憑嵌倚峭，且構危棟，貲糧供具，環遶方丈。猛虎耽耽，侶出族遊，一來座側，歛折肢體，其類馴擾可知也。夫語法者無階漸，涉功者有淺深，木踰鑽而見火，鑑勤磨而照膽，理必然矣。是以掃塵累，遯巖藪，服形體，遺晝夜，精嚴不息，趣無上道，其有旨哉！如是者三四年矣。將翔雲表，慮羽毛之頹鎩；欲歸寶所，疑道塗之乖錯。故重有諮訪，會其真宗。建中初，詣鍾陵馬大師，二年秋，謁石頭上士。於戲！自徑山抵衡嶽凡三遇哲匠矣。至此即造父習御，郢人運斤，兩虛其心，相與𦝮合。白月映太陽齊照，洪河注大海一味，仲尼謂顏子亞聖，然燈與釋迦授記，根果成熟，名稱普聞，如須彌山特立大海。繇是近佛，恢張勝因，凡諸國土，緣會則答。始卜於澧陽，次居于澋口，終棲于當陽柴紫山，即五百羅漢翱翔地也。檉松蓊欝以含風，崕巘巉巖而造天，駕瀲灩之紫霞，枕清冷之玉泉。鸞鳳不集於蓬藋，至人必宅於勢勝，誠如是也。洪鐘待叩，童蒙求我，川流星聚，虛往實歸。或接武於林樾，或駢肩於廬舍，戶外之屨，爛其室盈矣。荊州雄藩也，都人士女動億萬計，莫不擎跪稽首，嚮風作焉。崇業上首以狀于連帥而邀之，不違願力，聿來赴請。屩及於虛落，錫及於都城。白黑為之步驟，幡幢為之轇轕，生難遭想，得未曾有。彼優波鞠多者，夫何足云！有天皇寺者，據郡之左，標異他剎，號為名藍，困於人火，蕩為煨燼。僧坊主靈鑒族而謀之，以為滿人攸居，必能福我。夫荷擔大事，蔑棄小瑕。乃中宵默往，肩輿而至。二寺夕有所失，朝有所得。諍論鋒起，達于尊官。重於返復，畢安其處
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。江陵尹右僕射裴公，縉紳清重，擁旄統眾，風望眄睞，當時準程，驅車盛禮，問法勤至。悟神氣灑落，安詳自處，徐以軟語，為之獻酬，必中精微，洞過肯綮。又常秉貞操，不修逢迎，一無卑貴，坐而揖對。裴公訝其峻拔，徵其義趣，謂「抗俗之志當徑挺如是邪」。悟以為「是法平等，不見主客，豈効世諦，與人居而局狹邪？」裴公理冥意會，投誠歸命。既見仁者，我心則降，如熱得濯，躁憒氷散。自是禪宗之盛，無如此者！元和丁亥歲有背痛疾，命弟子先期告終，以夏四月晦奄然入滅。春秋六十，僧臘三十五。以其年八月五日葬之郡東隅，靈龕建塔，從僧禮也。悟身長七尺，神韻孤傑，手文魚躍，頂骨犀起。行在於《瓔珞》，志在於《華嚴》，度人說法，雄健猛利。其一旨云「垢淨共住，水波同體，觸境迷著，浩然忘歸。三世平等，本來清淨。一念不起，即見佛心。」其悟解超頓，為若此也。先是煙焰之末，殿宇不立，顧緇褐且虧瞻禮，密念結構，罔知權輿。禪宴之際，若值神物，自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛，富於松梓，悉願傾倒，施僧伽藍。命工覘之，宛若符契。於是斬巨棟，幹修楹，撑崖拄壑，雲屯井構。時維秋杪，水用都涸，徒眾斂手，塊然無謀。會一夕雨至，萬株並進，晨發江滸，暮抵寺門。剞劂之際，動無乏者。其餘廊廡床案，靡非幽贊。事隣語怪，闕而不書。其感攝靈祇，皆此類也。比丘慧真、文賁等，禪子幽閑，皆入室得悟之者，或繼坐道場，或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信，未詳氏族。信在俗為渚宮胡餅師之子，弱齡宛異，神府寬然。昔天皇寺悟禪師隱耀藏光，人莫我測。信家居寺巷，恒日提餅笥饋悟公齋食。食畢且留一餅曰：「吾惠汝，以蔭子孫。」信一日自念曰：「餅是我持去，何以返遺我邪？莫別有旨乎？」遂拱手問焉。悟公曰：「是汝持來，復汝何咎？」信聞似有驚怪，因勸出家，便求攝受，曰：「爾昔崇福善，今信吾言。」故名之也。由是躬于井臼，供億服勤。乃問悟云：「未蒙指示心要。」悟公云：「時時相示。」信飡稟斯言，如遊子之還家，若貧人之得寶。直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翱尚書激揚，時乃出世。後德山鑑師出其門，宗風大盛矣。
。江陵尹右僕射裴公，縉紳清重，擁旄統眾，風望眄睞，當時準程，驅車盛禮，問法勤至。悟神氣灑落，安詳自處，徐以軟語，為之獻酬，必中精微，洞過肯綮。又常秉貞操，不修逢迎，一無卑貴，坐而揖對。裴公訝其峻拔，徵其義趣，謂「抗俗之志當徑挺如是邪」。悟以為「是法平等，不見主客，豈効世諦，與人居而局狹邪？」裴公理冥意會，投誠歸命。既見仁者，我心則降，如熱得濯，躁憒氷散。自是禪宗之盛，無如此者！元和丁亥歲有背痛疾，命弟子先期告終，以夏四月晦奄然入滅。春秋六十，僧臘三十五。以其年八月五日葬之郡東隅，靈龕建塔，從僧禮也。悟身長七尺，神韻孤傑，手文魚躍，頂骨犀起。行在於《瓔珞》，志在於《華嚴》，度人說法，雄健猛利。其一旨云「垢淨共住，水波同體，觸境迷著，浩然忘歸。三世平等，本來清淨。一念不起，即見佛心。」其悟解超頓，為若此也。先是煙焰之末，殿宇不立，顧緇褐且虧瞻禮，密念結構，罔知權輿。禪宴之際，若值神物，自道祠舍濱江水焉。凡我疆畛，富於松梓，悉願傾倒，施僧伽藍。命工覘之，宛若符契。於是斬巨棟，幹修楹，撑崖拄壑，雲屯井構。時維秋杪，水用都涸，徒眾斂手，塊然無謀。會一夕雨至，萬株並進，晨發江滸，暮抵寺門。剞劂之際，動無乏者。其餘廊廡床案，靡非幽贊。事隣語怪，闕而不書。其感攝靈祇，皆此類也。比丘慧真、文賁等，禪子幽閑，皆入室得悟之者，或繼坐道場，或分枝化導。時太常協律符載著文頌德焉。世號天皇門風也。又唐澧州龍潭禪院釋崇信，未詳氏族。信在俗為渚宮胡餅師之子，弱齡宛異，神府寬然。昔天皇寺悟禪師隱耀藏光，人莫我測。信家居寺巷，恒日提餅笥饋悟公齋食。食畢且留一餅曰：「吾惠汝，以蔭子孫。」信一日自念曰：「餅是我持去，何以返遺我邪？莫別有旨乎？」遂拱手問焉。悟公曰：「是汝持來，復汝何咎？」信聞似有驚怪，因勸出家，便求攝受，曰：「爾昔崇福善，今信吾言。」故名之也。由是躬于井臼，供億服勤。乃問悟云：「未蒙指示心要。」悟公云：「時時相示。」信飡稟斯言，如遊子之還家，若貧人之得寶。直從荊渚乃詣澧陽龍潭棲止。因李翱尚書激揚，時乃出世。後德山鑑師出其門，宗風大盛矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐鄴都圓寂傳(掘多)
唐鄴都圓寂傳(掘多)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋圓寂，不知何許人也。恒以禪觀為務，勤修匪懈，就嵩山老安禪師請決心疑，一皆明煥。寂化行相部，依附者多。久居天平等山，稠禪師往跡無不遍尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲，咸亨二年己巳歲生。按咸亨二年辛未，合云總章二年己巳也。
釋圓寂，不知何許人也。恒以禪觀為務，勤修匪懈，就嵩山老安禪師請決心疑，一皆明煥。寂化行相部，依附者多。久居天平等山，稠禪師往跡無不遍尋。時大司空嚴綬傾心信重。享壽一百五十五歲，咸亨二年己巳歲生。按咸亨二年辛未，合云總章二年己巳也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
世號無生和尚是歟。寂之高岸，恒不欲人致禮邀請，必有不可犯之色，時或非之。然則志意修則驕富貴，道義重則輕王公，非其傲誕，勢使然也。釋掘多者，印度人也。從踰沙磧，向慕神州，不問狄鞮，旋通華語，而尚禪定。徑謁曹溪能師，機教相接，猶弱喪還家焉。多遊五臺，路由定襄。歷村見一禪者結庵獨坐，問之曰：「子在此奚為？」曰：「吾觀靜。」多曰：「觀者何人？靜者何物？得非勞子之形，役子之慮乎？」其僧茫昧，拱默而已，作禮數四，請垂啟發。多曰：「子出誰門邪？」曰：「神秀大師。」多曰：「我西域異道寔繁有徒，最下劣者，不墮此見。兀然空坐，蓐爛身疲，初無深益。子莫起如是見，立如是論。早往韶陽請決所疑。」能曰：「子何不自觀自靜邪？不觀相，不觀如，子遊歷日用，自然安樂也。」一如多所言，略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。
世號無生和尚是歟。寂之高岸，恒不欲人致禮邀請，必有不可犯之色，時或非之。然則志意修則驕富貴，道義重則輕王公，非其傲誕，勢使然也。釋掘多者，印度人也。從踰沙磧，向慕神州，不問狄鞮，旋通華語，而尚禪定。徑謁曹溪能師，機教相接，猶弱喪還家焉。多遊五臺，路由定襄。歷村見一禪者結庵獨坐，問之曰：「子在此奚為？」曰：「吾觀靜。」多曰：「觀者何人？靜者何物？得非勞子之形，役子之慮乎？」其僧茫昧，拱默而已，作禮數四，請垂啟發。多曰：「子出誰門邪？」曰：「神秀大師。」多曰：「我西域異道寔繁有徒，最下劣者，不墮此見。兀然空坐，蓐爛身疲，初無深益。子莫起如是見，立如是論。早往韶陽請決所疑。」能曰：「子何不自觀自靜邪？不觀相，不觀如，子遊歷日用，自然安樂也。」一如多所言，略無少異。伊僧抉開羅網。多後莫知攸往。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐袁州陽岐山甄叔傳
唐袁州陽岐山甄叔傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋甄叔，不知何許人也。幼而聰敏，倜儻不羈。心目融明，具大人相。觀生死輪上，見九地群迷，猶如蟭螟處在蚊睫。受勝妙欲，似嚼蠟無味。遂投簪削頂，具佛幖幟，求正覺、了義，扣大寂禪師，一造玄機，萬慮都寂。乃曰：「群靈本源，假名為佛，體竭形消而不滅，金流朴散而常存。性海無風，驚波自湧。心虛絕兆，萬象齊照。體斯理者，不言而遍歷沙界，不用而功益玄化。如何背覺，反合塵勞，於陰界中妄自囚繫，於是形同水月流浪人天哉。」叔見宜春陽岐山群峯四合，歎曰：「坤元作鎮，造我法城。」纔發一言，千巖響答，松開月殿，星布雲廊，青嵐域中化出金界。始從宴坐，四十餘年，滿室金光，晝夜常照。於是化緣已畢，機感難留。元和庚子歲正月十三日，忽棄塵區，還歸大定。門弟子如坦、良寶等心沒悲海，哀聲動山，如月隱天，群星失耀。大集眾木，𧂐為香樓，用作茶毘，獲舍利七百粒，於東峯下建窣堵波。上足任運者命志閑為碑紀述矣。
釋甄叔，不知何許人也。幼而聰敏，倜儻不羈。心目融明，具大人相。觀生死輪上，見九地群迷，猶如蟭螟處在蚊睫。受勝妙欲，似嚼蠟無味。遂投簪削頂，具佛幖幟，求正覺、了義，扣大寂禪師，一造玄機，萬慮都寂。乃曰：「群靈本源，假名為佛，體竭形消而不滅，金流朴散而常存。性海無風，驚波自湧。心虛絕兆，萬象齊照。體斯理者，不言而遍歷沙界，不用而功益玄化。如何背覺，反合塵勞，於陰界中妄自囚繫，於是形同水月流浪人天哉。」叔見宜春陽岐山群峯四合，歎曰：「坤元作鎮，造我法城。」纔發一言，千巖響答，松開月殿，星布雲廊，青嵐域中化出金界。始從宴坐，四十餘年，滿室金光，晝夜常照。於是化緣已畢，機感難留。元和庚子歲正月十三日，忽棄塵區，還歸大定。門弟子如坦、良寶等心沒悲海，哀聲動山，如月隱天，群星失耀。大集眾木，𧂐為香樓，用作茶毘，獲舍利七百粒，於東峯下建窣堵波。上足任運者命志閑為碑紀述矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐新吳百丈山懷海傳
唐新吳百丈山懷海傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋懷海，閩人也。少離朽宅，長遊頓門，稟自天然，不由激勸。聞大寂始化南康，操心依附，虛往實歸，果成宗匠。後檀信請居新吳界，有山峻極，可千尺許，號「百丈」歟！海既居之，禪客無遠不至，堂室隘矣。且曰：「吾行大乘法，豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪？」或曰：「《瑜伽論》、《瓔珞經》，是大乘戒律，胡不依隨乎？」海曰：「吾於大小乘中博約折中，設規務歸於善焉。」乃創意不循律制，別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來，得道眼者號「長老」，同西域道高臘長者呼「須菩提」也。然多居律寺中，唯別院異耳。又令不論高下，盡入僧堂。堂中設長連床，施椸架挂搭道具。臥必斜枕床脣，謂之「帶刀睡」，為其坐禪既久，略偃亞而已。朝參夕聚，飲食隨宜，示節儉也。行普請法，示上下均力也。長老居方丈，同維摩之一室也。不立佛殿，唯樹法堂，表法超言象也。其諸制度，與毘尼師一倍相翻，天下禪宗如風偃草。禪門獨行，由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日歸寂，享年九十五矣。穆宗長慶元年，勅諡大智禪師，塔曰大寶勝輪焉。
釋懷海，閩人也。少離朽宅，長遊頓門，稟自天然，不由激勸。聞大寂始化南康，操心依附，虛往實歸，果成宗匠。後檀信請居新吳界，有山峻極，可千尺許，號「百丈」歟！海既居之，禪客無遠不至，堂室隘矣。且曰：「吾行大乘法，豈宜以諸部阿笈摩教為隨行邪？」或曰：「《瑜伽論》、《瓔珞經》，是大乘戒律，胡不依隨乎？」海曰：「吾於大小乘中博約折中，設規務歸於善焉。」乃創意不循律制，別立禪居。初自達磨傳法至六祖已來，得道眼者號「長老」，同西域道高臘長者呼「須菩提」也。然多居律寺中，唯別院異耳。又令不論高下，盡入僧堂。堂中設長連床，施椸架挂搭道具。臥必斜枕床脣，謂之「帶刀睡」，為其坐禪既久，略偃亞而已。朝參夕聚，飲食隨宜，示節儉也。行普請法，示上下均力也。長老居方丈，同維摩之一室也。不立佛殿，唯樹法堂，表法超言象也。其諸制度，與毘尼師一倍相翻，天下禪宗如風偃草。禪門獨行，由海之始也。以元和九年甲午歲正月十七日歸寂，享年九十五矣。穆宗長慶元年，勅諡大智禪師，塔曰大寶勝輪焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
系曰：自漢傳法，居處不分禪、律，是以通禪達法者，皆居一寺中，院有別耳。至乎百丈立制，出意用方便，亦頭陀之流也。矯枉從端，乃簡易之業也。所言自我作古。古，故也；故，事也。如立事克成，則云自此始也；不成，則云無自立辟。今海公作古，天下隨之者，益多而損少之故也。諡海公為大智，不其然乎？語曰：「利不百，不變格。」將知變斯格，厥利多矣。《彌沙塞律》有諸，雖非佛制，諸方為清淨者不得不行也。
系曰：自漢傳法，居處不分禪、律，是以通禪達法者，皆居一寺中，院有別耳。至乎百丈立制，出意用方便，亦頭陀之流也。矯枉從端，乃簡易之業也。所言自我作古。古，故也；故，事也。如立事克成，則云自此始也；不成，則云無自立辟。今海公作古，天下隨之者，益多而損少之故也。諡海公為大智，不其然乎？語曰：「利不百，不變格。」將知變斯格，厥利多矣。《彌沙塞律》有諸，雖非佛制，諸方為清淨者不得不行也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐潭州翠微院恒月傳(真亮)
唐潭州翠微院恒月傳(真亮)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋恒月，姓韓氏，上黨人也。厥父為土鹽商，西江往還，俄遇剽略溺死。月雖幼弱，念父葬于魚腹，母又再行，乃決志出家，求報恩育。受教於聖善寺慧初。得度已，造嵩山禪會，便啟發心要。後訪道尋師，靡憚夷險，抵望湖山翠微嚴下古院挂錫。四方學者如蜂得王，翕然盛化。建中元年，示疾而終，春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋真亮，姓侯氏，景城人也。家訓儒雅，辭彩粲然。潔素持操，與群少年有異。忽以樊籠為厭，且曰：「去情除饉，是所願也。」遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水，率先於人，習行頭陀行。受具已，遊嵩少，遇普寂獎訓，頓開蒙昧。入龍門山，居而禪默，問津者交集，聲望日隆。屬留守尚書王公鐸保釐，聞而欽奉，召入廣愛寺，別住居焉。示人禪觀，匪倦教詔，得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日，忽告門人以桑榆末照，誠難久留。囑累而終，年八十八焉。
釋恒月，姓韓氏，上黨人也。厥父為土鹽商，西江往還，俄遇剽略溺死。月雖幼弱，念父葬于魚腹，母又再行，乃決志出家，求報恩育。受教於聖善寺慧初。得度已，造嵩山禪會，便啟發心要。後訪道尋師，靡憚夷險，抵望湖山翠微嚴下古院挂錫。四方學者如蜂得王，翕然盛化。建中元年，示疾而終，春秋七十九。其年三月十二日遷塔焉。洛京廣愛寺釋真亮，姓侯氏，景城人也。家訓儒雅，辭彩粲然。潔素持操，與群少年有異。忽以樊籠為厭，且曰：「去情除饉，是所願也。」遂於本州開元寺智休師下披染服。然其刈薪汲水，率先於人，習行頭陀行。受具已，遊嵩少，遇普寂獎訓，頓開蒙昧。入龍門山，居而禪默，問津者交集，聲望日隆。屬留守尚書王公鐸保釐，聞而欽奉，召入廣愛寺，別住居焉。示人禪觀，匪倦教詔，得道者亦多矣。以貞元四年十一月三日，忽告門人以桑榆末照，誠難久留。囑累而終，年八十八焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐襄州夾石山思公傳(曇真)
唐襄州夾石山思公傳(曇真)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋思公，姓李氏，恒陽人也。早出家于本府龍興寺。得度後，遊伊、洛間，見普寂禪師，開暢禪法。寂始見提誘，尋徹鉤深。至南雍，隱夾石山，翛然自處。屬牛公觀政漢南，聞其聲績，請入城，謝病不應其命。牛帥亦不奪其志，檀施相望。學眾侁侁，若栴檀之圍遶焉。以興元初年示疾歸滅，春秋八十四焉。亳州安國院釋曇真，姓陳，維青人也。少小隨父往彭城，鬻棗於逆旅，而亡所怙。真嘆恨無依，乃投徐大雲寺為僧。其土是嵩法師之後，經論藪澤，真翫習該通。後遊勝境，入嵩山學禪觀。已至任城，邂逅李中丞諷赴職譙郡，接真談道，抵掌盱衡，如披雲霧。李恨相識之晚，請以同行。時聚風亭月觀，談道達旦。李後入為京尹，因從容稱奏真道成德至。德皇下詔徵，而不奉詔。貞元七年四月示滅，門人建塔云。
釋思公，姓李氏，恒陽人也。早出家于本府龍興寺。得度後，遊伊、洛間，見普寂禪師，開暢禪法。寂始見提誘，尋徹鉤深。至南雍，隱夾石山，翛然自處。屬牛公觀政漢南，聞其聲績，請入城，謝病不應其命。牛帥亦不奪其志，檀施相望。學眾侁侁，若栴檀之圍遶焉。以興元初年示疾歸滅，春秋八十四焉。亳州安國院釋曇真，姓陳，維青人也。少小隨父往彭城，鬻棗於逆旅，而亡所怙。真嘆恨無依，乃投徐大雲寺為僧。其土是嵩法師之後，經論藪澤，真翫習該通。後遊勝境，入嵩山學禪觀。已至任城，邂逅李中丞諷赴職譙郡，接真談道，抵掌盱衡，如披雲霧。李恨相識之晚，請以同行。時聚風亭月觀，談道達旦。李後入為京尹，因從容稱奏真道成德至。德皇下詔徵，而不奉詔。貞元七年四月示滅，門人建塔云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐定州大像山定真院石藏傳
唐定州大像山定真院石藏傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋石藏，姓呂，漢東人也。年隣小學，露成人之度，跪告堂親，願為佛子。遂志入開元寺削染受戒，剋願禮嵩山寂禪師，豁悟禪法。至中山大像峯間石室，孤坐冥寂，數夏安然。同好者望風而至，蔚成叢眾。陶化博陵，人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切，命入城住，貴親玄論。謝云：「野性難拘，不閑禮法，恐玷威陵。」卓躬登山訪問，欵密交談，深開昏昧。遂奏院題額曰定真焉。藏預白眾訣別，明日坐亡，春秋八十三。貞元十六年正月入塔，立碑頌德云。
釋石藏，姓呂，漢東人也。年隣小學，露成人之度，跪告堂親，願為佛子。遂志入開元寺削染受戒，剋願禮嵩山寂禪師，豁悟禪法。至中山大像峯間石室，孤坐冥寂，數夏安然。同好者望風而至，蔚成叢眾。陶化博陵，人咸欣戴。會州帥李公卓翹仰之切，命入城住，貴親玄論。謝云：「野性難拘，不閑禮法，恐玷威陵。」卓躬登山訪問，欵密交談，深開昏昧。遂奏院題額曰定真焉。藏預白眾訣別，明日坐亡，春秋八十三。貞元十六年正月入塔，立碑頌德云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋高僧傳卷第十
宋高僧傳卷第十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话