宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
宋高僧傳卷第八
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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習禪篇第三之一(正傳十五人附見三人)
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唐蘄州東山弘忍傳
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釋弘忍，姓周氏，家寓淮左潯陽，一云黃梅人也。王父暨考，皆干名不利，賁于丘園。其母始娠，移月而光照庭室，終夕若晝。其生也灼爍如初，異香襲人，舉家欣駭。迨能言，辭氣與隣兒弗類。既成童丱，絕其遊弄。厥父偏愛，因令誦書，無記應阻其宿熏，真心早萌其成現。一旦出明，徙倚間如有所待，時東山信禪師邂逅至焉。問之曰：「何姓名乎？」對問朗暢，區別有歸，理逐言分，聲隨響答。信師熟視之，歎曰：「此非凡童也！具體占之，止闕七大人之相，不及佛矣。苟預法流，二十年後必大作佛事，勝任荷寄。」乃遣人隨其歸舍，具告所親，喻之出家。父母欣然，乃曰：「禪師佛法大龍，光被遠邇，緇門俊秀，歸者如雲。豈伊小騃，那堪擊訓，若垂虛受，因無留悋。」時年七歲也。至雙峯，習乎僧業，不逭艱辛。夜則歛容而坐，恬澹自居。洎受形俱，戒檢精厲。信每以頓漸之旨，日省月試之。忍聞言察理，觸事忘情，瘂正受塵，渴方飲水如也。信知其可教，悉以其道授之。復命建浮圖，功畢，密付法衣以為質要。將知齕雪山之肥膩，構作醍醐，飡海底之金剛，棲傾巨樹。擁納之侶麕至蟬聯，商人不入於化城，貧女大開於寶藏，入其趣者號「東山法門」歟。以高宗上元二年十月二十三日告滅，報齡七十有四。是日氛霧冥暗，山石崩圮。門弟子神秀等奉瘞全身于東山之岡也。初，忍於咸亨初命二、三禪子各言其志，神秀先出偈，惠能和焉。乃以法服付慧能，受衣化於韶陽。神秀傳法荊門、洛下，南北之宗自茲始矣。又信禪師甞於九江遙望雙峯，見紫雲如蓋，下有白氣，橫開六岐。信謂忍曰：「汝知之乎？」曰：「師之法旁出一枝，相踵六世。」信甚然之。及法融化金陵牛頭山，貽厥孫謀，至于慧忠凡六人，號牛頭六祖，此則四祖法又分枝矣。然融望忍則庶孽耳，安可匹嫡乎？開元中，太子文學閭丘均為塔碑焉。代宗勅諡大滿禪師，塔曰法雨也。蘄春自唐季割屬偏覇，暨開寶乙亥歲王師平江南之前，忍肉身墮淚如血珠焉。僧徒不測，乃李氏國亡之應也。今每歲孟冬，州人隣邑奔集作忌齋，猶成繁盛矣。其諱日將近，必雨霧陰慘，不然霰雪交霏，至日則晴朗焉。
釋弘忍，姓周氏，家寓淮左潯陽，一云黃梅人也。王父暨考，皆干名不利，賁于丘園。其母始娠，移月而光照庭室，終夕若晝。其生也灼爍如初，異香襲人，舉家欣駭。迨能言，辭氣與隣兒弗類。既成童丱，絕其遊弄。厥父偏愛，因令誦書，無記應阻其宿熏，真心早萌其成現。一旦出明，徙倚間如有所待，時東山信禪師邂逅至焉。問之曰：「何姓名乎？」對問朗暢，區別有歸，理逐言分，聲隨響答。信師熟視之，歎曰：「此非凡童也！具體占之，止闕七大人之相，不及佛矣。苟預法流，二十年後必大作佛事，勝任荷寄。」乃遣人隨其歸舍，具告所親，喻之出家。父母欣然，乃曰：「禪師佛法大龍，光被遠邇，緇門俊秀，歸者如雲。豈伊小騃，那堪擊訓，若垂虛受，因無留悋。」時年七歲也。至雙峯，習乎僧業，不逭艱辛。夜則歛容而坐，恬澹自居。洎受形俱，戒檢精厲。信每以頓漸之旨，日省月試之。忍聞言察理，觸事忘情，瘂正受塵，渴方飲水如也。信知其可教，悉以其道授之。復命建浮圖，功畢，密付法衣以為質要。將知齕雪山之肥膩，構作醍醐，飡海底之金剛，棲傾巨樹。擁納之侶麕至蟬聯，商人不入於化城，貧女大開於寶藏，入其趣者號「東山法門」歟。以高宗上元二年十月二十三日告滅，報齡七十有四。是日氛霧冥暗，山石崩圮。門弟子神秀等奉瘞全身于東山之岡也。初，忍於咸亨初命二、三禪子各言其志，神秀先出偈，惠能和焉。乃以法服付慧能，受衣化於韶陽。神秀傳法荊門、洛下，南北之宗自茲始矣。又信禪師甞於九江遙望雙峯，見紫雲如蓋，下有白氣，橫開六岐。信謂忍曰：「汝知之乎？」曰：「師之法旁出一枝，相踵六世。」信甚然之。及法融化金陵牛頭山，貽厥孫謀，至于慧忠凡六人，號牛頭六祖，此則四祖法又分枝矣。然融望忍則庶孽耳，安可匹嫡乎？開元中，太子文學閭丘均為塔碑焉。代宗勅諡大滿禪師，塔曰法雨也。蘄春自唐季割屬偏覇，暨開寶乙亥歲王師平江南之前，忍肉身墮淚如血珠焉。僧徒不測，乃李氏國亡之應也。今每歲孟冬，州人隣邑奔集作忌齋，猶成繁盛矣。其諱日將近，必雨霧陰慘，不然霰雪交霏，至日則晴朗焉。
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唐韶州今南華寺慧能傳
唐韶州今南華寺慧能傳
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釋慧能，姓盧氏，南海新興人也，其本世居范陽。厥考諱行瑫，武德中流于新州百姓，終於貶所。略述家系，避盧亭島夷之不敏也。貞觀十二年戊戌歲生能也，純淑迂懷，惠性間出。雖蠻風䝤俗，漬染不深，而詭行么形，駁雜難測。父既少失，母且寡居，家亦屢空，業無腴產。能負薪矣，日售荷擔。偶聞𫑮肆間誦《金剛般若經》，能凝神屬垣，遲遲不去，問曰：「誰邊受學此經？」曰：「從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法，云即得見性成佛也。」能聞是說。若渴夫之飲寒漿也，忙歸，備所須留奉親老。咸亨中，往韶陽，遇劉志略。略有姑無盡藏，恒讀《涅槃經》。能聽之，即為尼辨析中義。怪能不識文字，乃曰：「諸佛理論，若取文字，非佛意也。」尼深歎服，號為行者。有勸於寶林古寺修道，自謂己曰：「本誓求師，而貪住寺取乎道也，何異却行歸舍乎？」明日遂行，至樂昌縣西石窟，依附智遠禪師，侍座談玄。遠曰：「行者迨非凡常之見龍，吾不知，吾不知之甚矣！」勸往蘄春五祖所印證去，「吾終於下風請教也。」未幾造焉，忍師覩能氣貌不揚，試之曰：「汝從何至？」對曰：「嶺表來參禮，唯求作佛。」忍曰：「嶺南人無佛性。」能曰：「人有南北，佛性無南北。」曰：「汝作何功德？」曰：「願竭力抱石而舂，供眾而已。」如是勞乎井臼，率淨人而在先；了彼死生，與涅槃而平等。忍雖均養，心何辨知？俾秀唱予，致能和汝。偈辭在壁，見解分岐，揭厲不同，淺深斯別。忍密以法衣寄託曰：「古我先師轉相付授，豈徒爾哉。嗚呼！後世受吾衣者命若懸絲，小子識之。」能計迴生地，隱於四會、懷集之間，漸露鋒頴。就南海印宗法師《涅槃》盛集，論風旛之語，印宗辭屈而神伏，乃為其削椎髻於法性寺，智光律師邊受滿分戒，所登之壇即南宋朝求那跋摩三藏之所築也。跋摩已登果位，懸記云：「後當有肉身菩薩於斯受戒。」又梁末真諦三藏於壇之畔手植菩提樹，謂眾曰：「種此後一百二十年，有開士於其下說無上乘，度無量眾。」至是能爰宅于茲，果於樹陰開東山法門，皆符前讖也。上元中，正演暢宗風，慘然不悅。大眾問曰：「胡無情緒耶？」曰：「遷流不息，生滅無常，吾師今歸寂矣！」凶赴至而信。乃移住寶林寺焉。時刺史韋據命出大梵寺，苦辭，入雙峯曹侯溪矣。大龍倏起，飛雨澤以均施，品物攸滋，逐根荄而受益。五納之客擁塞于門，四部之賓圍繞其座。時宣祕偈，或舉契經，一切普熏，咸聞象藏；一時登富，悉握蛇珠；皆由徑途，盡歸圓極，所以天下言禪道者以曹溪為口實矣。洎乎九重下聽，萬里懸心，
釋慧能，姓盧氏，南海新興人也，其本世居范陽。厥考諱行瑫，武德中流于新州百姓，終於貶所。略述家系，避盧亭島夷之不敏也。貞觀十二年戊戌歲生能也，純淑迂懷，惠性間出。雖蠻風䝤俗，漬染不深，而詭行么形，駁雜難測。父既少失，母且寡居，家亦屢空，業無腴產。能負薪矣，日售荷擔。偶聞𫑮肆間誦《金剛般若經》，能凝神屬垣，遲遲不去，問曰：「誰邊受學此經？」曰：「從蘄州黃梅馮茂山忍禪師勸持此法，云即得見性成佛也。」能聞是說。若渴夫之飲寒漿也，忙歸，備所須留奉親老。咸亨中，往韶陽，遇劉志略。略有姑無盡藏，恒讀《涅槃經》。能聽之，即為尼辨析中義。怪能不識文字，乃曰：「諸佛理論，若取文字，非佛意也。」尼深歎服，號為行者。有勸於寶林古寺修道，自謂己曰：「本誓求師，而貪住寺取乎道也，何異却行歸舍乎？」明日遂行，至樂昌縣西石窟，依附智遠禪師，侍座談玄。遠曰：「行者迨非凡常之見龍，吾不知，吾不知之甚矣！」勸往蘄春五祖所印證去，「吾終於下風請教也。」未幾造焉，忍師覩能氣貌不揚，試之曰：「汝從何至？」對曰：「嶺表來參禮，唯求作佛。」忍曰：「嶺南人無佛性。」能曰：「人有南北，佛性無南北。」曰：「汝作何功德？」曰：「願竭力抱石而舂，供眾而已。」如是勞乎井臼，率淨人而在先；了彼死生，與涅槃而平等。忍雖均養，心何辨知？俾秀唱予，致能和汝。偈辭在壁，見解分岐，揭厲不同，淺深斯別。忍密以法衣寄託曰：「古我先師轉相付授，豈徒爾哉。嗚呼！後世受吾衣者命若懸絲，小子識之。」能計迴生地，隱於四會、懷集之間，漸露鋒頴。就南海印宗法師《涅槃》盛集，論風旛之語，印宗辭屈而神伏，乃為其削椎髻於法性寺，智光律師邊受滿分戒，所登之壇即南宋朝求那跋摩三藏之所築也。跋摩已登果位，懸記云：「後當有肉身菩薩於斯受戒。」又梁末真諦三藏於壇之畔手植菩提樹，謂眾曰：「種此後一百二十年，有開士於其下說無上乘，度無量眾。」至是能爰宅于茲，果於樹陰開東山法門，皆符前讖也。上元中，正演暢宗風，慘然不悅。大眾問曰：「胡無情緒耶？」曰：「遷流不息，生滅無常，吾師今歸寂矣！」凶赴至而信。乃移住寶林寺焉。時刺史韋據命出大梵寺，苦辭，入雙峯曹侯溪矣。大龍倏起，飛雨澤以均施，品物攸滋，逐根荄而受益。五納之客擁塞于門，四部之賓圍繞其座。時宣祕偈，或舉契經，一切普熏，咸聞象藏；一時登富，悉握蛇珠；皆由徑途，盡歸圓極，所以天下言禪道者以曹溪為口實矣。洎乎九重下聽，萬里懸心，
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思布露而奉迎，欲歸依而適願。武太后、孝和皇帝咸降璽書，詔赴京闕，蓋神秀禪師之奏舉也。續遣中官薛簡往詔，復謝病不起。子牟之心敢忘鳳闕，遠公之足不過虎溪，固以此辭，非邀君也。遂賜摩納袈裟一緣、鉢一口、編珠織成經巾、綠質紅暈花綿巾、絹五百匹，充供養云。又捨新興舊宅為國恩寺焉。神龍三年，勅韶州可修能所居寺佛殿并方丈，務從嚴飾，賜改額曰法泉也。延和元年七月，命弟子於國恩寺建浮圖一所，促令速就。以先天二年八月三日俄然示疾，異香滿室，白虹屬地。飯食訖，沐浴更衣，彈指不絕，氣微目瞑，全身永謝。爾時山石傾墮，川源息枯，鳥連韻以哀啼，猿斷腸而叫咽。或唱言曰：「世間眼滅，吾疇依乎！」春秋七十六矣，以其年十一月遷座于曹溪之原也。弟子神會若顏子之於孔門也，勤勤付囑，語在〈會傳〉。會於洛陽荷澤寺崇樹能之真堂。兵部侍郎宋鼎為碑焉。會序宗脈，從如來下西域諸祖外，震旦凡六祖，盡圖繢其影。太尉房琯作《六葉圖序》。又以能端形不散，如入禪定，後加漆布矣。復次蜀僧方辯塑小樣真，肖同疇昔。能曾言：「吾滅後有善心男子必取吾元，汝曹勿怪。」或憶是言，加鐵環纏頸焉。開元十一年，果有汝州人受新羅客購，潛施刃其元，欲凾歸海東供養。有聞擊鐵聲而擒之。其塔下葆藏屈眴布欝多羅僧，其色青黑，碧縑複袷，非人間所有物也。屢經盜去，迷倒却行而還褫之。至德中，神會遣弟子進平送牙癢和一柄。朝達名公所重，有若宋之問謁能，著長篇。有若張燕公說寄香十斤并詩，附武平一至，詩云：「大師捐世去，空留法身在！願寄無礙香，隨心到南海。」武公因門人懷讓鑄巨鐘，為撰銘讚，宋之問書。次廣州節度宋璟來禮其塔。問弟子令韜無生法忍義。宋公聞法歡喜，向塔乞示徵祥。須臾，微風漸起，異香裛人，陰雨霏霏，只周一寺耳。稍多奇瑞，逭繁不錄。後肅宗下詔能弟子令韜，韜稱疾不赴，遣明象齎傳法衣鉢進呈畢，給還。憲宗皇帝追諡曰大鑒，塔曰元和正真也。迨夫唐季劉氏稱制番禺，每遇上元燒燈，迎真身入城，為民祈福。大宋平南海後，韶州盜周思瓊叛換，盡焚其寺塔，將延燎。平時肉身，非數夫莫舉。煙熛向逼，二僧對舁，輕如夾紵像焉。太平興國三年，今上勅重建塔，改為南華寺矣。
思布露而奉迎，欲歸依而適願。武太后、孝和皇帝咸降璽書，詔赴京闕，蓋神秀禪師之奏舉也。續遣中官薛簡往詔，復謝病不起。子牟之心敢忘鳳闕，遠公之足不過虎溪，固以此辭，非邀君也。遂賜摩納袈裟一緣、鉢一口、編珠織成經巾、綠質紅暈花綿巾、絹五百匹，充供養云。又捨新興舊宅為國恩寺焉。神龍三年，勅韶州可修能所居寺佛殿并方丈，務從嚴飾，賜改額曰法泉也。延和元年七月，命弟子於國恩寺建浮圖一所，促令速就。以先天二年八月三日俄然示疾，異香滿室，白虹屬地。飯食訖，沐浴更衣，彈指不絕，氣微目瞑，全身永謝。爾時山石傾墮，川源息枯，鳥連韻以哀啼，猿斷腸而叫咽。或唱言曰：「世間眼滅，吾疇依乎！」春秋七十六矣，以其年十一月遷座于曹溪之原也。弟子神會若顏子之於孔門也，勤勤付囑，語在〈會傳〉。會於洛陽荷澤寺崇樹能之真堂。兵部侍郎宋鼎為碑焉。會序宗脈，從如來下西域諸祖外，震旦凡六祖，盡圖繢其影。太尉房琯作《六葉圖序》。又以能端形不散，如入禪定，後加漆布矣。復次蜀僧方辯塑小樣真，肖同疇昔。能曾言：「吾滅後有善心男子必取吾元，汝曹勿怪。」或憶是言，加鐵環纏頸焉。開元十一年，果有汝州人受新羅客購，潛施刃其元，欲凾歸海東供養。有聞擊鐵聲而擒之。其塔下葆藏屈眴布欝多羅僧，其色青黑，碧縑複袷，非人間所有物也。屢經盜去，迷倒却行而還褫之。至德中，神會遣弟子進平送牙癢和一柄。朝達名公所重，有若宋之問謁能，著長篇。有若張燕公說寄香十斤并詩，附武平一至，詩云：「大師捐世去，空留法身在！願寄無礙香，隨心到南海。」武公因門人懷讓鑄巨鐘，為撰銘讚，宋之問書。次廣州節度宋璟來禮其塔。問弟子令韜無生法忍義。宋公聞法歡喜，向塔乞示徵祥。須臾，微風漸起，異香裛人，陰雨霏霏，只周一寺耳。稍多奇瑞，逭繁不錄。後肅宗下詔能弟子令韜，韜稱疾不赴，遣明象齎傳法衣鉢進呈畢，給還。憲宗皇帝追諡曰大鑒，塔曰元和正真也。迨夫唐季劉氏稱制番禺，每遇上元燒燈，迎真身入城，為民祈福。大宋平南海後，韶州盜周思瓊叛換，盡焚其寺塔，將延燎。平時肉身，非數夫莫舉。煙熛向逼，二僧對舁，輕如夾紵像焉。太平興國三年，今上勅重建塔，改為南華寺矣。
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系曰：「五祖自何而識一介白衣，便付衣耶？」通曰：「一言知心，更無疑貳。況復記心輪間如指之掌。」忍師施一味法，何以在家受衣鉢乎？秀師則否。通曰：「是法寧選緇、白，得者則傳？周封諸侯，乃分分器，同姓異姓別也。以祖師甄別精麁，以衣為信。譬如三力士射堅洛叉，一摩健那射則中而不破；二鉢羅塞建提破而不度；三那羅延箭度而復穿餘物也。非堅洛叉有強弱，但由射勢力不同耳。南能可謂那羅延射而獲賞焉。」信衣至能不傳，莫同夏禹之家天下乎？通曰：「忍言受傳衣者，命若懸絲，如是忍之意也。又會也稟祖法則有餘，行化行則不足。故後致均部之流，方驗能師之先覺，不傳無私悋之咎矣。故曰知人則哲也，吁！」
系曰：「五祖自何而識一介白衣，便付衣耶？」通曰：「一言知心，更無疑貳。況復記心輪間如指之掌。」忍師施一味法，何以在家受衣鉢乎？秀師則否。通曰：「是法寧選緇、白，得者則傳？周封諸侯，乃分分器，同姓異姓別也。以祖師甄別精麁，以衣為信。譬如三力士射堅洛叉，一摩健那射則中而不破；二鉢羅塞建提破而不度；三那羅延箭度而復穿餘物也。非堅洛叉有強弱，但由射勢力不同耳。南能可謂那羅延射而獲賞焉。」信衣至能不傳，莫同夏禹之家天下乎？通曰：「忍言受傳衣者，命若懸絲，如是忍之意也。又會也稟祖法則有餘，行化行則不足。故後致均部之流，方驗能師之先覺，不傳無私悋之咎矣。故曰知人則哲也，吁！」
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唐荊州當陽山度門寺神秀傳
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釋神秀，俗姓李氏，今東京尉氏人也。少覽經史，博綜多聞。既而奮志出塵，剃染受法。後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師，以坐禪為務，乃歎伏曰：「此真吾師也。」決心苦節，以樵汲自役而求其道。昔魏末有天竺沙門達磨者，得禪宗妙法，自釋迦佛相傳授，以衣鉢為記，世相傳付，航海而來。梁武帝問以有為之事，達磨貴傳逕門心要，機教相乖，若水投石。乃之魏，隱於嵩丘少林寺，尋卒。其年魏使宋雲於葱嶺見之。門徒發其塚，但有衣履而已。以法付慧可，可付粲，粲付道信，信付忍。忍與信俱住東山，故謂其法為東山法門。秀既事忍，忍默識之，深加器重，謂人曰：「吾度人多矣，至於懸解圓照，無先汝者。」忍於上元中卒，秀乃往江陵當陽山居焉。四海緇徒，嚮風而靡，道譽馨香，普蒙熏灼。則天太后聞之，召赴都，肩輿上殿，親加跪禮。內道場豐其供施，時時問道。勅於昔住山置度門寺，以旌其德。時王公已下，京邑士庶兢至禮謁，望塵拜伏，日有萬計。洎中宗孝和帝即位，尤加寵重。中書令張說甞問法，執弟子禮，退謂人曰：「禪師身長八尺，厖眉秀目，威德巍巍，王霸之器也。」初，秀同學能禪師與之德行相埒，互得發揚無私於道也。甞奏天后請追能赴都，能懇而固辭。秀又自作尺牘，序帝意徵之，終不能起，謂使者曰：「吾形不揚，北土之人見斯短陋，或不重法。又先師記吾以嶺南有緣，且不可違也。」了不度大庾嶺而終。天下散傳其道，謂秀宗為北，能宗為南。南北二宗，名從此起。秀以神龍二年卒，士庶皆來送葬，詔賜諡曰大通禪師。又於相王舊邸造報恩寺，岐王範、燕國公張說、徵士盧鴻各為碑誄。服師喪者，名士達官不可勝紀。門人普寂、義福並為朝野所重，蓋宗先師之道也。
釋神秀，俗姓李氏，今東京尉氏人也。少覽經史，博綜多聞。既而奮志出塵，剃染受法。後遇蘄州雙峯東山寺五祖忍師，以坐禪為務，乃歎伏曰：「此真吾師也。」決心苦節，以樵汲自役而求其道。昔魏末有天竺沙門達磨者，得禪宗妙法，自釋迦佛相傳授，以衣鉢為記，世相傳付，航海而來。梁武帝問以有為之事，達磨貴傳逕門心要，機教相乖，若水投石。乃之魏，隱於嵩丘少林寺，尋卒。其年魏使宋雲於葱嶺見之。門徒發其塚，但有衣履而已。以法付慧可，可付粲，粲付道信，信付忍。忍與信俱住東山，故謂其法為東山法門。秀既事忍，忍默識之，深加器重，謂人曰：「吾度人多矣，至於懸解圓照，無先汝者。」忍於上元中卒，秀乃往江陵當陽山居焉。四海緇徒，嚮風而靡，道譽馨香，普蒙熏灼。則天太后聞之，召赴都，肩輿上殿，親加跪禮。內道場豐其供施，時時問道。勅於昔住山置度門寺，以旌其德。時王公已下，京邑士庶兢至禮謁，望塵拜伏，日有萬計。洎中宗孝和帝即位，尤加寵重。中書令張說甞問法，執弟子禮，退謂人曰：「禪師身長八尺，厖眉秀目，威德巍巍，王霸之器也。」初，秀同學能禪師與之德行相埒，互得發揚無私於道也。甞奏天后請追能赴都，能懇而固辭。秀又自作尺牘，序帝意徵之，終不能起，謂使者曰：「吾形不揚，北土之人見斯短陋，或不重法。又先師記吾以嶺南有緣，且不可違也。」了不度大庾嶺而終。天下散傳其道，謂秀宗為北，能宗為南。南北二宗，名從此起。秀以神龍二年卒，士庶皆來送葬，詔賜諡曰大通禪師。又於相王舊邸造報恩寺，岐王範、燕國公張說、徵士盧鴻各為碑誄。服師喪者，名士達官不可勝紀。門人普寂、義福並為朝野所重，蓋宗先師之道也。
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系曰：夫甘苦相傾，氣味殊致。甘不勝苦則純苦乘時，苦不勝甘則純甘用事，如是則為藥治病，偏重必離也。昔者達磨沒而微言絕，五祖喪而大義乖，秀也拂拭以明心，能也俱非而唱道。及乎流化，北方尚修練之勤；從是分岐，南服興頓門之說。由茲荷澤行于中土。以頓門隔修練之煩，未移磐石；將絃促象韋之音，空費躁心。致令各親其親，同黨其黨，故有盧奕之彈奏，神會之徙遷，伊蓋施療專其一味之咎也。遂見甘苦相傾之驗矣。理病未効，乖競先成。秖宜為法重人，何至因人損法。二弟子濯擊師足，洗垢未遑，折脛斯見，其是之喻歟。
系曰：夫甘苦相傾，氣味殊致。甘不勝苦則純苦乘時，苦不勝甘則純甘用事，如是則為藥治病，偏重必離也。昔者達磨沒而微言絕，五祖喪而大義乖，秀也拂拭以明心，能也俱非而唱道。及乎流化，北方尚修練之勤；從是分岐，南服興頓門之說。由茲荷澤行于中土。以頓門隔修練之煩，未移磐石；將絃促象韋之音，空費躁心。致令各親其親，同黨其黨，故有盧奕之彈奏，神會之徙遷，伊蓋施療專其一味之咎也。遂見甘苦相傾之驗矣。理病未効，乖競先成。秖宜為法重人，何至因人損法。二弟子濯擊師足，洗垢未遑，折脛斯見，其是之喻歟。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐袁州蒙山慧明傳
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釋慧明，姓陳氏，鄱陽人也，本陳宣帝之孫，國亡散為編甿矣。明少出家于永昌寺，懷道頗切，扣雙峯之法。高宗之世，依忍禪師法席，極意研尋，初無證悟，若喪家之犬焉。忽聞五祖密付衣鉢與盧居士，率同意數十許人躡迹急追，至大庾嶺，明最先見，餘輩未及。能祖見已，便擲袈裟，明曰：「我來為法，非望衣鉢也。」時能祖便於嶺首一向指訂，明皆洞達，悲喜交至，問能曰：「某宜何往？」能記之曰：「遇蒙當居，逢袁可止。」明再拜而去，便更其名，以舊云道明也。下嶺，紿諸僧曰：「向陟崔嵬，遠望杳無蹤跡。」僧即退轉。一說，居士擲衣鉢於磐石曰：「此衣為信，豈可力爭耶？任君拈去。」明遂手掀，如負鈞石，而無舉分，拱立捨旃，則咸亨四年也。以明未捨家曾署諸衛，故有「將軍」之號矣。宜春太守秦琢奏諡號焉。
釋慧明，姓陳氏，鄱陽人也，本陳宣帝之孫，國亡散為編甿矣。明少出家于永昌寺，懷道頗切，扣雙峯之法。高宗之世，依忍禪師法席，極意研尋，初無證悟，若喪家之犬焉。忽聞五祖密付衣鉢與盧居士，率同意數十許人躡迹急追，至大庾嶺，明最先見，餘輩未及。能祖見已，便擲袈裟，明曰：「我來為法，非望衣鉢也。」時能祖便於嶺首一向指訂，明皆洞達，悲喜交至，問能曰：「某宜何往？」能記之曰：「遇蒙當居，逢袁可止。」明再拜而去，便更其名，以舊云道明也。下嶺，紿諸僧曰：「向陟崔嵬，遠望杳無蹤跡。」僧即退轉。一說，居士擲衣鉢於磐石曰：「此衣為信，豈可力爭耶？任君拈去。」明遂手掀，如負鈞石，而無舉分，拱立捨旃，則咸亨四年也。以明未捨家曾署諸衛，故有「將軍」之號矣。宜春太守秦琢奏諡號焉。
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唐洛京荷澤寺神會傳
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釋神會，姓高，襄陽人也。年方幼學，厥性惇明，從師傳授五經，克通幽賾。次尋《莊》、《老》，靈府廓然。覽《後漢書》，知浮圖之說。由是於釋教留神，乃無仕進之意，辭親投本府國昌寺顥元法師下出家。其諷誦群經，易同反掌。全大律儀，匪貪講貫。聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道，學者駿奔，乃斆善財南方參問，裂裳裹足，以千里為跬步之間耳。及見，能問會曰：「從何所來？」答曰：「無所從來。」能曰：「汝不歸去？」答曰：「一無所歸。」能曰：「汝太茫茫。」答曰：「身緣在路。」能曰：「由自未到？」答曰：「今已得到，且無滯留。」居曹溪數載，後遍尋名跡。開元八年，勅配住南陽龍興寺。續於洛陽大行禪法，聲彩發揮。先是，兩京之間皆宗神秀，若不淰之魚鮪附沼龍也。從見會明心，六祖之風蕩其漸修之道矣。南北二宗時始判焉，致普寂之門盈而後虛。天寶中，御史盧弈阿比於寂，誣奏會聚徒疑萌不利。玄宗召赴京，時駕幸昭應，湯池得對，言理允愜，勅移往均部。二年，勅徙荊州開元寺般若院住焉。十四年，范陽安祿山舉兵內向，兩京版蕩，駕幸巴、蜀。副元帥郭子儀率兵平殄，然於飛輓索然。用右僕射裴冕權計，大府各置戒壇度僧，僧稅緡謂之香水錢，聚是以助軍須。初洛都先陷，會越在草莽，時盧弈為賊所戮，群議乃請會主其壇度。于時寺宇宮觀，鞠為灰燼，乃權創一院，悉資苫蓋，而中築方壇，所獲財帛頓支軍費。代宗、郭子儀收復兩京，會之濟用頗有力焉。肅宗皇帝詔入內供養，勅將作大匠併功齊力，為造禪宇于荷澤寺中是也。會之敷演，顯發能祖之宗風，使秀之門寂寞矣。上元元年，囑別門人，避座望空頂禮，歸方丈，其夜示滅。受生九十三歲矣，即建午月十三日也。遷塔于洛陽寶應寺，勅「諡大師」曰真宗，塔號般若焉。
釋神會，姓高，襄陽人也。年方幼學，厥性惇明，從師傳授五經，克通幽賾。次尋《莊》、《老》，靈府廓然。覽《後漢書》，知浮圖之說。由是於釋教留神，乃無仕進之意，辭親投本府國昌寺顥元法師下出家。其諷誦群經，易同反掌。全大律儀，匪貪講貫。聞嶺表曹侯溪慧能禪師盛揚法道，學者駿奔，乃斆善財南方參問，裂裳裹足，以千里為跬步之間耳。及見，能問會曰：「從何所來？」答曰：「無所從來。」能曰：「汝不歸去？」答曰：「一無所歸。」能曰：「汝太茫茫。」答曰：「身緣在路。」能曰：「由自未到？」答曰：「今已得到，且無滯留。」居曹溪數載，後遍尋名跡。開元八年，勅配住南陽龍興寺。續於洛陽大行禪法，聲彩發揮。先是，兩京之間皆宗神秀，若不淰之魚鮪附沼龍也。從見會明心，六祖之風蕩其漸修之道矣。南北二宗時始判焉，致普寂之門盈而後虛。天寶中，御史盧弈阿比於寂，誣奏會聚徒疑萌不利。玄宗召赴京，時駕幸昭應，湯池得對，言理允愜，勅移往均部。二年，勅徙荊州開元寺般若院住焉。十四年，范陽安祿山舉兵內向，兩京版蕩，駕幸巴、蜀。副元帥郭子儀率兵平殄，然於飛輓索然。用右僕射裴冕權計，大府各置戒壇度僧，僧稅緡謂之香水錢，聚是以助軍須。初洛都先陷，會越在草莽，時盧弈為賊所戮，群議乃請會主其壇度。于時寺宇宮觀，鞠為灰燼，乃權創一院，悉資苫蓋，而中築方壇，所獲財帛頓支軍費。代宗、郭子儀收復兩京，會之濟用頗有力焉。肅宗皇帝詔入內供養，勅將作大匠併功齊力，為造禪宇于荷澤寺中是也。會之敷演，顯發能祖之宗風，使秀之門寂寞矣。上元元年，囑別門人，避座望空頂禮，歸方丈，其夜示滅。受生九十三歲矣，即建午月十三日也。遷塔于洛陽寶應寺，勅「諡大師」曰真宗，塔號般若焉。
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系曰：修其教不易其俗，齊其政不易其宜者，貴其漸也。會師自南徂北，行曹溪之法，洛中彌盛，如能不自異，外護已成，則可矣。況乎旁無力輪，人之多僻，欲無放逐，其可得乎？或曰：「其過不多，何遽是乎？」通曰：「犯時之忌，罪不在大。失其所適，過不在深。後之觀此，急知時事歟？是以佛萬劫學化行者，知化行難耳。無令固己而損法，慎之哉！」
系曰：修其教不易其俗，齊其政不易其宜者，貴其漸也。會師自南徂北，行曹溪之法，洛中彌盛，如能不自異，外護已成，則可矣。況乎旁無力輪，人之多僻，欲無放逐，其可得乎？或曰：「其過不多，何遽是乎？」通曰：「犯時之忌，罪不在大。失其所適，過不在深。後之觀此，急知時事歟？是以佛萬劫學化行者，知化行難耳。無令固己而損法，慎之哉！」
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唐潤州竹林寺曇璀傳
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釋曇璀，俗姓顧氏，吳郡人也。肇國著姓，其來彌光。丞相有佐命之勳，尚書有挺濟之譽。衣冠鼎胄，太嶽峻岱峯之高；令問徽猷，江漢為南國之紀。星象降精，靈祇効祉，德備胎教，香符夢徵。玄珪應上聖之祥，神寶蓄河汾之氣。特受異準，生而不凡，襁褓之日而童蒙來求，佩觽之時而忘身殉道。和敏而純素，溫恭而克明，神器夙昭，清風漸扇。遂勉節出塵，栖心物表，金經祕藏，一日萬言，不逾歲敘，而大經淹通。遂於晚年緬懷宗匠，始事牛頭山融大師。融醇懿瓌雄，東夏之達磨歟！梵幢寶柱，大海津梁，目以上根，乃誨之曰：「色、聲為無生之鴆毒，受、想是至人之坑阱。致遠多泥，子不務乎？」璀默而審之，直轡獨上，飡甘露味，飲蒲萄漿，猶金翅不食異類，帝釋無共鬼居。迺晦迹鍾山，斷其漏習，養金剛定，趣大能位，納衣空林，多歷年所。時淮南導首廣陵覺禪師、江左名德建業如法師，咸杖錫方來，降心義體，握珠懷寶，虛往實歸。則天皇母臨朝，龔行佛事，高其道業，周勤詔書。時棲霞約法師，梵門之秀傑，躬以敦勸朝天，抗詔皇明，恐未然也。璀曰：「支伯辭帝舜之師，干木謝文侯之命，玄暢以善論而抗宋主，惠遠不下山而傲齊后，彼何人哉！」由是遁北𭚖，踰東岡，考槃雲冥，後止于竹林之隩，葺宇簋缶而告老焉。既而紹列聖之鴻徽，繼前賢之能事，翼亮皇梵，保寧天人。俄端然入定，七日而滅，春秋六十二。是歲天授三年二月六日也。翌日，依天竺法火化，遺骸收灰建塔，士庶含酸，悉皆號慟。門弟子僧感、僧頵等刻石紀事，奉全師禮。正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇嚮風遐想，悅而久之，褒德尚賢，贊成厥美焉。
釋曇璀，俗姓顧氏，吳郡人也。肇國著姓，其來彌光。丞相有佐命之勳，尚書有挺濟之譽。衣冠鼎胄，太嶽峻岱峯之高；令問徽猷，江漢為南國之紀。星象降精，靈祇効祉，德備胎教，香符夢徵。玄珪應上聖之祥，神寶蓄河汾之氣。特受異準，生而不凡，襁褓之日而童蒙來求，佩觽之時而忘身殉道。和敏而純素，溫恭而克明，神器夙昭，清風漸扇。遂勉節出塵，栖心物表，金經祕藏，一日萬言，不逾歲敘，而大經淹通。遂於晚年緬懷宗匠，始事牛頭山融大師。融醇懿瓌雄，東夏之達磨歟！梵幢寶柱，大海津梁，目以上根，乃誨之曰：「色、聲為無生之鴆毒，受、想是至人之坑阱。致遠多泥，子不務乎？」璀默而審之，直轡獨上，飡甘露味，飲蒲萄漿，猶金翅不食異類，帝釋無共鬼居。迺晦迹鍾山，斷其漏習，養金剛定，趣大能位，納衣空林，多歷年所。時淮南導首廣陵覺禪師、江左名德建業如法師，咸杖錫方來，降心義體，握珠懷寶，虛往實歸。則天皇母臨朝，龔行佛事，高其道業，周勤詔書。時棲霞約法師，梵門之秀傑，躬以敦勸朝天，抗詔皇明，恐未然也。璀曰：「支伯辭帝舜之師，干木謝文侯之命，玄暢以善論而抗宋主，惠遠不下山而傲齊后，彼何人哉！」由是遁北𭚖，踰東岡，考槃雲冥，後止于竹林之隩，葺宇簋缶而告老焉。既而紹列聖之鴻徽，繼前賢之能事，翼亮皇梵，保寧天人。俄端然入定，七日而滅，春秋六十二。是歲天授三年二月六日也。翌日，依天竺法火化，遺骸收灰建塔，士庶含酸，悉皆號慟。門弟子僧感、僧頵等刻石紀事，奉全師禮。正議大夫使持節潤州刺史汝南郡昇嚮風遐想，悅而久之，褒德尚賢，贊成厥美焉。
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唐金陵延祚寺法持傳
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釋法持，俗姓張氏，潤州江寧人也。儀貌邕肅，膚體至潤，幼而棄俗，長事明師，天機內發，識浪外澄。年十三，聞黃梅忍大師，特往禮謁，蒙示法要，領解幽玄。後歸青山，重事方禪師，更明宗極，命其入室，傳燈繼明，紹迹山門，大宣道化。方既出山，凡是學眾，咸悉從其咨稟心要，聲價騰遠，海內聞知。數年之中，四部依慕。時黃梅謝緣去世，謂弟子玄賾曰：「後傳吾法者可有十人，金陵法持即其一也。」是知兩處禪宗重代相襲。後以法眼付門人智威。長安二年九月五日，終于延祚寺。遺囑令露骸松下，飼諸禽獸，令得飲食血肉者發菩提心。其日空中有神旛數首從西而來，遶山數轉。眾人咸見。先居幽棲故院，竹林變白。報齡六十有八矣。
釋法持，俗姓張氏，潤州江寧人也。儀貌邕肅，膚體至潤，幼而棄俗，長事明師，天機內發，識浪外澄。年十三，聞黃梅忍大師，特往禮謁，蒙示法要，領解幽玄。後歸青山，重事方禪師，更明宗極，命其入室，傳燈繼明，紹迹山門，大宣道化。方既出山，凡是學眾，咸悉從其咨稟心要，聲價騰遠，海內聞知。數年之中，四部依慕。時黃梅謝緣去世，謂弟子玄賾曰：「後傳吾法者可有十人，金陵法持即其一也。」是知兩處禪宗重代相襲。後以法眼付門人智威。長安二年九月五日，終于延祚寺。遺囑令露骸松下，飼諸禽獸，令得飲食血肉者發菩提心。其日空中有神旛數首從西而來，遶山數轉。眾人咸見。先居幽棲故院，竹林變白。報齡六十有八矣。
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唐越州雲門寺道亮傳
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釋道亮，姓朱氏，越州人也。厥考前刺會稽郡。亮年八歲出家，極通經業。受具後學「河中三論」，復講《涅槃經》。尋入深谷，破衣覆形，蔬食資命，不交俗務，直守童真。神龍元年，孝和皇帝詔亮與法席宗師十人，入長樂大內坐夏安居。時帝命受菩薩戒。睿宗及妃后送異錦衾氈席。二年，詔於西園問道，朝廷欽貴。大都督李孝逸、工部尚書張錫、國子監司業崔融、祕書監賀知章、睦州刺史康詵，同心慕仰，請問禪心，多結師資，或傳香火。卒年八十二，門人慧遠等建塔，萬齊融為銘紀述。
釋道亮，姓朱氏，越州人也。厥考前刺會稽郡。亮年八歲出家，極通經業。受具後學「河中三論」，復講《涅槃經》。尋入深谷，破衣覆形，蔬食資命，不交俗務，直守童真。神龍元年，孝和皇帝詔亮與法席宗師十人，入長樂大內坐夏安居。時帝命受菩薩戒。睿宗及妃后送異錦衾氈席。二年，詔於西園問道，朝廷欽貴。大都督李孝逸、工部尚書張錫、國子監司業崔融、祕書監賀知章、睦州刺史康詵，同心慕仰，請問禪心，多結師資，或傳香火。卒年八十二，門人慧遠等建塔，萬齊融為銘紀述。
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唐荊州碧㵎寺道俊傳
唐荊州碧㵎寺道俊傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋道俊，江陵人也。住枝江碧㵎精舍，修東山無生法門，即信、忍二祖號其所化之法也。勤潔苦行，跡不出寺，經四十餘載。室邇人遠，莫敢請謁者，唯事杜默。如是聲聞于天，天后、中宗二朝崇重高行之僧，俊同恒景，應詔入內供養。至景龍中求還故鄉，帝賜御製詩，并奘、景同歸枝江，卒于本寺焉。
釋道俊，江陵人也。住枝江碧㵎精舍，修東山無生法門，即信、忍二祖號其所化之法也。勤潔苦行，跡不出寺，經四十餘載。室邇人遠，莫敢請謁者，唯事杜默。如是聲聞于天，天后、中宗二朝崇重高行之僧，俊同恒景，應詔入內供養。至景龍中求還故鄉，帝賜御製詩，并奘、景同歸枝江，卒于本寺焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐溫州龍興寺玄覺傳
唐溫州龍興寺玄覺傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋玄覺，字明道，俗姓戴氏，漢末祖侃公第五燕公九代孫，諱烈，渡江，乃為永嘉人也。總角出家，齠年剃髮，心源本淨，智印全文，測不可思，解甚深義。我與無我，恒常固知；空與不空，具足皆見。既離四病，亦服三衣。德水沐其身，所以清淨；良藥治其眼，所以光明。兄宣法師者，亦名僧也。并猶子二人，並預緇伍。覺本住龍興寺，一門歸信，連影精勤，定根確乎不移，疑樹忽焉自壞。都捐我相，不污客塵。覩其寺旁別有勝境，遂於巖下自構禪庵。滄海盪其胸，青山拱其背，蓬萊僊客，歲月往還；華蓋煙雲，晨昏交集。粵若功德成就，佛寶欝興；神鐘震來，妙屋化出。覺居其間也，絲不以衣，耕不以食，豈伊莊子大布為裳，自有阿難甘露作飯。覺以獨學孤陋，三人有師，與東陽策禪師肩隨，遊方詢道，謁韶陽能禪師而得旨焉。或曰：「覺振錫遶庵答對」，語在別錄。至若神秀門庭，遐征問法，然終得心于曹溪耳。既決所疑，能留一宿，號曰一宿覺，猶半遍清也。以先天二年十月十七日於龍興別院端坐入定，怡然不動。僧侶悲號，以其年十一月十三日殯于西山之陽，春秋四十九。初覺未亡前，禁足於西巖，望所住寺喟然歎曰：「人物駢闐，花輿蓊蔚，何用之為！」其門人吳興興師、新羅國宣師數人同聞，皆莫測之。尋而述之曰：「昔有一禪師，將諸弟子遊賞之次，遠望一山，忽而唱曰：『人物多矣。』弟子亦不測，後匪久此師捨壽，殯所望地也。」西山去寺里有餘程，送殯繁擁，人物沸騰，其感動也若此。又未終前，有舒雁千餘飛于寺西，侍人曰：「此將何來？」空中有聲云：「為師墓所，故從海出也。」弟子惠操、惠特、等慈、玄寂，皆傳師之法，為時所推。後李北海邕為守括州，遂列覺行錄為碑，號神道焉。覺唱道著明，修證悟入，慶州刺史魏靖都緝綴之，號《永嘉集》是也。初覺與左溪朗公為道契，朗貽書招覺山棲。覺由是念朗之滯見于山，拘情於講，迴書激勸。其辭婉靡，其理明白。俾其山、世一如，喧、靜互用，趣入之意，暗詮于是，達者韙之。終，勅諡號無相，塔曰淨光焉。
釋玄覺，字明道，俗姓戴氏，漢末祖侃公第五燕公九代孫，諱烈，渡江，乃為永嘉人也。總角出家，齠年剃髮，心源本淨，智印全文，測不可思，解甚深義。我與無我，恒常固知；空與不空，具足皆見。既離四病，亦服三衣。德水沐其身，所以清淨；良藥治其眼，所以光明。兄宣法師者，亦名僧也。并猶子二人，並預緇伍。覺本住龍興寺，一門歸信，連影精勤，定根確乎不移，疑樹忽焉自壞。都捐我相，不污客塵。覩其寺旁別有勝境，遂於巖下自構禪庵。滄海盪其胸，青山拱其背，蓬萊僊客，歲月往還；華蓋煙雲，晨昏交集。粵若功德成就，佛寶欝興；神鐘震來，妙屋化出。覺居其間也，絲不以衣，耕不以食，豈伊莊子大布為裳，自有阿難甘露作飯。覺以獨學孤陋，三人有師，與東陽策禪師肩隨，遊方詢道，謁韶陽能禪師而得旨焉。或曰：「覺振錫遶庵答對」，語在別錄。至若神秀門庭，遐征問法，然終得心于曹溪耳。既決所疑，能留一宿，號曰一宿覺，猶半遍清也。以先天二年十月十七日於龍興別院端坐入定，怡然不動。僧侶悲號，以其年十一月十三日殯于西山之陽，春秋四十九。初覺未亡前，禁足於西巖，望所住寺喟然歎曰：「人物駢闐，花輿蓊蔚，何用之為！」其門人吳興興師、新羅國宣師數人同聞，皆莫測之。尋而述之曰：「昔有一禪師，將諸弟子遊賞之次，遠望一山，忽而唱曰：『人物多矣。』弟子亦不測，後匪久此師捨壽，殯所望地也。」西山去寺里有餘程，送殯繁擁，人物沸騰，其感動也若此。又未終前，有舒雁千餘飛于寺西，侍人曰：「此將何來？」空中有聲云：「為師墓所，故從海出也。」弟子惠操、惠特、等慈、玄寂，皆傳師之法，為時所推。後李北海邕為守括州，遂列覺行錄為碑，號神道焉。覺唱道著明，修證悟入，慶州刺史魏靖都緝綴之，號《永嘉集》是也。初覺與左溪朗公為道契，朗貽書招覺山棲。覺由是念朗之滯見于山，拘情於講，迴書激勸。其辭婉靡，其理明白。俾其山、世一如，喧、靜互用，趣入之意，暗詮于是，達者韙之。終，勅諡號無相，塔曰淨光焉。
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唐金陵天保寺智威傳(本淨)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋智威，俗姓陳氏，江寧人也。住近青山，地盤嘉氣，善符宿瑞，維嶽降神。爰在童年，器殊眾識，至於戲弄，曾不染俗。性惡浮飾，人皆異焉。無何一朝，忽失其所，父母莫知攸往，乃遍歷諸寺尋訪之，威已依天保寺統法師。誦大乘經，早數百紙，聰敏超倫，眾咸歎服。年二十，遇恩剃落，隷名于幽巖寺，因從持禪師諮請禪法，妙達深理，繼踵前修。既獲髻珠，淡然閑放，形容溫潤，面如滿月，言辭清雅，慧德蘭芳。望重一期，聲聞遠近，江左定學往往造焉。其中頓悟心源，即慧忠禪師，乃命嗣山門，盛傳道化。威自出止延祚寺，說法利人，廣施饒益。以開元十年二月十八日，終于住寺，遺囑林中飼鳥獸，弟子玄挺等依言奉行。春秋七十七。威一時夜行頭陀，將值天曉，有三虎遇之。威截路中過，了無怖色。虎隨至山門，四顧而去。每有二兔一犬庭際遊戲，各無間畏。蓋大悲平等，物我一均，故其然也。次司空山釋本淨，姓張氏，東平人也。少入空門，高其節操。遊方見曹溪六祖，決了疑滯。開元初於南嶽司空山閑放自處，人不我知，蔽偽之故也。天寶中因楊庭光採藥，邂逅相逢，論道終日，迴奏，詔赴京，於白蓮華亭安置。帝知佛法幽深，孰堪商攉，勅召太平寺遠法師及兩街三學碩德，發問鋒起，若百矢之逐一兔焉。淨舉措容與，四面枝梧，譬墨翟之解九攻機械矣。既而辯若建瓴，詶抗之餘，乃引了義教援證。復說「伽陀」，一無留滯。皇情懌悅，觀者歎嗟。以上元二年五月五日歸寂，壽齡九十五。勅諡大曉禪師，亦帶所居為名，曰司空山禪師也。
釋智威，俗姓陳氏，江寧人也。住近青山，地盤嘉氣，善符宿瑞，維嶽降神。爰在童年，器殊眾識，至於戲弄，曾不染俗。性惡浮飾，人皆異焉。無何一朝，忽失其所，父母莫知攸往，乃遍歷諸寺尋訪之，威已依天保寺統法師。誦大乘經，早數百紙，聰敏超倫，眾咸歎服。年二十，遇恩剃落，隷名于幽巖寺，因從持禪師諮請禪法，妙達深理，繼踵前修。既獲髻珠，淡然閑放，形容溫潤，面如滿月，言辭清雅，慧德蘭芳。望重一期，聲聞遠近，江左定學往往造焉。其中頓悟心源，即慧忠禪師，乃命嗣山門，盛傳道化。威自出止延祚寺，說法利人，廣施饒益。以開元十年二月十八日，終于住寺，遺囑林中飼鳥獸，弟子玄挺等依言奉行。春秋七十七。威一時夜行頭陀，將值天曉，有三虎遇之。威截路中過，了無怖色。虎隨至山門，四顧而去。每有二兔一犬庭際遊戲，各無間畏。蓋大悲平等，物我一均，故其然也。次司空山釋本淨，姓張氏，東平人也。少入空門，高其節操。遊方見曹溪六祖，決了疑滯。開元初於南嶽司空山閑放自處，人不我知，蔽偽之故也。天寶中因楊庭光採藥，邂逅相逢，論道終日，迴奏，詔赴京，於白蓮華亭安置。帝知佛法幽深，孰堪商攉，勅召太平寺遠法師及兩街三學碩德，發問鋒起，若百矢之逐一兔焉。淨舉措容與，四面枝梧，譬墨翟之解九攻機械矣。既而辯若建瓴，詶抗之餘，乃引了義教援證。復說「伽陀」，一無留滯。皇情懌悅，觀者歎嗟。以上元二年五月五日歸寂，壽齡九十五。勅諡大曉禪師，亦帶所居為名，曰司空山禪師也。
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唐睦州龍興寺慧朗傳(𮗿公)
唐睦州龍興寺慧朗傳(𮗿公)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋慧朗，新定遂安人也。年二十有二，於衢州北山遇南宗頓教之首，將請為師，乃逆相謂曰：「汝久積淨業，吾非汝師，可往天台，當逢哲匠。」至剡溪石城寺見一禪翁，莫知其來，鶴髮氷膚，目如流電，聲含鍾律，神合太虛。乃問朗曰：「子將何之？」答曰：「欲往天台，求佛大法。」因同行十數里，憩林樹下，而指訓之曰：「法常寂然，彼亦如也。何必適遠，當化有緣，宜歸本生，度無量眾。」言畢，求之無方，豁然本心悟佛知見，林棲谷飲，凡經數載，乃却歸故邑慧安寺。淨名白衣，服非法服；純陀工巧，心如佛心。驪珠尚潛，師子未吼，弱喪之終，涉川迷津。一日，秦望山林嶺振動，俄有大龜呈質，咸相謂言：「此何祥也？」尋有禪僧曰：「𧦬自會稽雲門而來，身長八尺四寸，高鼻大目，睛光射人，明《大品》、《思益》、《維摩》等經，兼博通諸論。」眾曰：「神僧也，大龜應乎此也。」朗祕菩薩行，請之為師。𧦬徵《維摩經》義，答曰：「如日照螢火，海沃牛跡耳。」𧦬公深器之曰：「真淨名也。」景龍中，鄉人吳川縣尉余少興、宗黨新昌縣令余仁等十數家咸共宗事，遞請降臨。一夕，忽覩神光從項而出，旁燭山川，盈十數里，含情之類罔不歸依。𧦬公加師資之禮，由茲反拜，請朗登座。乃先示法身遍同群有，次明遍化一切皆如。道俗欣然而各歎曰：「昔山之震動，龜之斆祥，非𧦬公之應，明矣。」至是四方學禪觀者臻萃。開元四年，本州牧李思絢於龍山之陽建伽藍，延以居之。方大設戒壇，廣邀律德，有光州岸公、會稽超公而為上首。既而發希有心，受具足戒，珠圓月滿，內外俱明，遍臨壇為戒師，旋請益為學士，眾情加重，道在益尊。七年，刺史韋利器深心歸向。八年，歙州長史許思恭請往治所。朗升法座，無何熊伏于前，聞鐘而來，眾散而去。時皆驚懼，虞其搏攫。原其有聽法之心耳，其馴猛獸也若此。十三年九月二十一日，告門人曰：「吾將去矣。吾三生此州，今一生矣。」言訖，儼然而寂，春秋六十四。稟遺命茶毘建塔。學者既多頴脫，則開元寺道飲、慧祐、道禪、龍興寺𧦬海、寧國寺進玉、越州寶林寺有沛、遠整、杭州竹林寺一行等，並傳朗之法，相繼若瓜瓞然。至大曆十二年，新定太守蕭定述碑，司馬劉長卿書，刺史李揆篆額，所謂俱是名公，盛誇全美者矣。
釋慧朗，新定遂安人也。年二十有二，於衢州北山遇南宗頓教之首，將請為師，乃逆相謂曰：「汝久積淨業，吾非汝師，可往天台，當逢哲匠。」至剡溪石城寺見一禪翁，莫知其來，鶴髮氷膚，目如流電，聲含鍾律，神合太虛。乃問朗曰：「子將何之？」答曰：「欲往天台，求佛大法。」因同行十數里，憩林樹下，而指訓之曰：「法常寂然，彼亦如也。何必適遠，當化有緣，宜歸本生，度無量眾。」言畢，求之無方，豁然本心悟佛知見，林棲谷飲，凡經數載，乃却歸故邑慧安寺。淨名白衣，服非法服；純陀工巧，心如佛心。驪珠尚潛，師子未吼，弱喪之終，涉川迷津。一日，秦望山林嶺振動，俄有大龜呈質，咸相謂言：「此何祥也？」尋有禪僧曰：「𧦬自會稽雲門而來，身長八尺四寸，高鼻大目，睛光射人，明《大品》、《思益》、《維摩》等經，兼博通諸論。」眾曰：「神僧也，大龜應乎此也。」朗祕菩薩行，請之為師。𧦬徵《維摩經》義，答曰：「如日照螢火，海沃牛跡耳。」𧦬公深器之曰：「真淨名也。」景龍中，鄉人吳川縣尉余少興、宗黨新昌縣令余仁等十數家咸共宗事，遞請降臨。一夕，忽覩神光從項而出，旁燭山川，盈十數里，含情之類罔不歸依。𧦬公加師資之禮，由茲反拜，請朗登座。乃先示法身遍同群有，次明遍化一切皆如。道俗欣然而各歎曰：「昔山之震動，龜之斆祥，非𧦬公之應，明矣。」至是四方學禪觀者臻萃。開元四年，本州牧李思絢於龍山之陽建伽藍，延以居之。方大設戒壇，廣邀律德，有光州岸公、會稽超公而為上首。既而發希有心，受具足戒，珠圓月滿，內外俱明，遍臨壇為戒師，旋請益為學士，眾情加重，道在益尊。七年，刺史韋利器深心歸向。八年，歙州長史許思恭請往治所。朗升法座，無何熊伏于前，聞鐘而來，眾散而去。時皆驚懼，虞其搏攫。原其有聽法之心耳，其馴猛獸也若此。十三年九月二十一日，告門人曰：「吾將去矣。吾三生此州，今一生矣。」言訖，儼然而寂，春秋六十四。稟遺命茶毘建塔。學者既多頴脫，則開元寺道飲、慧祐、道禪、龍興寺𧦬海、寧國寺進玉、越州寶林寺有沛、遠整、杭州竹林寺一行等，並傳朗之法，相繼若瓜瓞然。至大曆十二年，新定太守蕭定述碑，司馬劉長卿書，刺史李揆篆額，所謂俱是名公，盛誇全美者矣。
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唐鄆州安國院巨方傳(智封)
唐鄆州安國院巨方傳(智封)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋巨方，姓曹氏，安陸人也。弱齡幹節立身，從師稟業於州治明福院朗禪師，而聽誦《法華》、《維摩》二經，功畢受具。講述「南宗論」數席，即拂衣而起。禪會必參。後造北宗秀公所，銳精稽考，一見默許之。秀問曰：「白雲散處如何？」曰：「不昧也。」又問：「到此間後如何？」曰：「正見一枝生五葉。」秀頷之。數載之間，入室侍對，庶幾真道，罕有倫儗。乃辭，觀方至上黨寒嶺而居。積稔之間，學徒數百，求請無阻。凡所提唱：真妄同源、遲速異劑、得心助道、在乎修治，大較如此。鄆帥吳文渙侍中欽慕其風，遣使請歸府，建安國院。傳法化徒，尚祖風者不離于席，頓悟多矣。鄆帥問曰：「今日後如何？」答云：「地布金沙，人安寶剎。」吳帥信伏。因茲一府軍民，咸加宗仰。吳氏家無少長，重若神明，檀施豐厚。方後於五臺山道化，涉二十餘載。入滅時告眾曰：「吾齒盡於此矣。」言訖長逝，春秋八十一。以開元十五年九月三日，全身入塔云。次河中府安國院釋智封，姓吳氏，懷安人也。中年學道，勵操謹躬，行頭陀之行，卯食之後，水漿不度齒焉。於本州清靜寺恒法師下落髮受具，綜習《唯識論》。或人所詰，責之以滯于名相，憤發罷講。遊行登武當山，見秀師會疑氷解泮，思養聖胎。倏辭，出蒲津安峯山，禁足十年，木食㵎飲。屬州牧衛文昇請歸城內，建新安國院居之。因茲奔走，毳衣蔚然繁盛。使君問曰：「某今日後如何？」對曰：「日從濛氾出，照樹全無影。」使君初不喻旨，拱揖而退。少選開曉，充詘于懷。封來往中條山二十餘年，儉薄不充。得其道者不可勝紀。入滅後，門人於州北三十步建塔焉。
釋巨方，姓曹氏，安陸人也。弱齡幹節立身，從師稟業於州治明福院朗禪師，而聽誦《法華》、《維摩》二經，功畢受具。講述「南宗論」數席，即拂衣而起。禪會必參。後造北宗秀公所，銳精稽考，一見默許之。秀問曰：「白雲散處如何？」曰：「不昧也。」又問：「到此間後如何？」曰：「正見一枝生五葉。」秀頷之。數載之間，入室侍對，庶幾真道，罕有倫儗。乃辭，觀方至上黨寒嶺而居。積稔之間，學徒數百，求請無阻。凡所提唱：真妄同源、遲速異劑、得心助道、在乎修治，大較如此。鄆帥吳文渙侍中欽慕其風，遣使請歸府，建安國院。傳法化徒，尚祖風者不離于席，頓悟多矣。鄆帥問曰：「今日後如何？」答云：「地布金沙，人安寶剎。」吳帥信伏。因茲一府軍民，咸加宗仰。吳氏家無少長，重若神明，檀施豐厚。方後於五臺山道化，涉二十餘載。入滅時告眾曰：「吾齒盡於此矣。」言訖長逝，春秋八十一。以開元十五年九月三日，全身入塔云。次河中府安國院釋智封，姓吳氏，懷安人也。中年學道，勵操謹躬，行頭陀之行，卯食之後，水漿不度齒焉。於本州清靜寺恒法師下落髮受具，綜習《唯識論》。或人所詰，責之以滯于名相，憤發罷講。遊行登武當山，見秀師會疑氷解泮，思養聖胎。倏辭，出蒲津安峯山，禁足十年，木食㵎飲。屬州牧衛文昇請歸城內，建新安國院居之。因茲奔走，毳衣蔚然繁盛。使君問曰：「某今日後如何？」對曰：「日從濛氾出，照樹全無影。」使君初不喻旨，拱揖而退。少選開曉，充詘于懷。封來往中條山二十餘年，儉薄不充。得其道者不可勝紀。入滅後，門人於州北三十步建塔焉。
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唐郢州大佛山香育傳
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釋香育，姓李氏，濟陰人也。父為兗州掾。育有道性，常研習《莊》、《老》，根器奮發。俄於釋典留神，決捐俗態。趨滄州安定寺智元律師所，乞求削染。滿足戒後，精力律學，垂欲卒業。一旦辭師觀遊聖跡，陟天台，登南嶽，或入巖阿，或棲樹下，末至五臺。後參預秀師盛化，夙心相契，擊節希聲。秀問之，育答密若隱書，一皆開釋。秀默異之。在叢眾間，多歷年所，洞徹心源，則辭秀去。入富水大佛山，勁節安禪，卯前一食。州將韓閏篤欽其道，堅召出山。育稱疾而已。因是黑白之眾渴仰歸依，韓使君輜車繼運，供施交駢，樹造法堂，嚴飾奇麗，時來問道。韓侯問：「佛法已後事如何？」答云：「如同太虛，委在有力。」韓侯欽尚。徒眾常有千計，賢、不肖駮雜而居，往往聞有不測之僧預其聽受焉。一旦說法次，告眾曰：「善哉是會，遭遇者艱。須決所疑，無遣虛度。」命水滌盥，端坐而化，春秋七十有三矣。
釋香育，姓李氏，濟陰人也。父為兗州掾。育有道性，常研習《莊》、《老》，根器奮發。俄於釋典留神，決捐俗態。趨滄州安定寺智元律師所，乞求削染。滿足戒後，精力律學，垂欲卒業。一旦辭師觀遊聖跡，陟天台，登南嶽，或入巖阿，或棲樹下，末至五臺。後參預秀師盛化，夙心相契，擊節希聲。秀問之，育答密若隱書，一皆開釋。秀默異之。在叢眾間，多歷年所，洞徹心源，則辭秀去。入富水大佛山，勁節安禪，卯前一食。州將韓閏篤欽其道，堅召出山。育稱疾而已。因是黑白之眾渴仰歸依，韓使君輜車繼運，供施交駢，樹造法堂，嚴飾奇麗，時來問道。韓侯問：「佛法已後事如何？」答云：「如同太虛，委在有力。」韓侯欽尚。徒眾常有千計，賢、不肖駮雜而居，往往聞有不測之僧預其聽受焉。一旦說法次，告眾曰：「善哉是會，遭遇者艱。須決所疑，無遣虛度。」命水滌盥，端坐而化，春秋七十有三矣。
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唐兗州東嶽降魔藏師傳
唐兗州東嶽降魔藏師傳
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釋藏師，姓王氏，趙郡人也。父為亳州掾。稚齒尋師，居然慕法，而性好獨處。譙多厲鬼，持魅於人。藏七歲，隻影閑房，孤形逈野，甞無少畏。至年長，彌見挺拔，故號降魔藏歟。請列青衿于廣福院明讚禪師，師意其法器，乃發擿之，譍對辯給，答出問表。因留執事，服勤受法，俾誦《法華》，踰月徹部，登即剃落，受具習律焉。次講南宗論，大機將發。俄投麈尾，九州靈跡罕不登升。後往遇北宗鼎盛，便誓依棲。秀問曰：「汝名降魔，我此無山精木怪，汝翻作魔邪？」曰：「有佛有魔。」秀云：「汝若是魔，必住不思議境界也。」曰：「是佛亦空，何不思議之有？」時眾莫不異而欽之。先是秀師懸記之：「汝與少皞之墟有緣。」尋入泰山數年，學者臻萃，供億克周，為金輿谷朗公行化之亞也。一日，告門人曰：「吾今老朽，物極有歸，正是其時。」言訖而終。春秋九十一矣。
釋藏師，姓王氏，趙郡人也。父為亳州掾。稚齒尋師，居然慕法，而性好獨處。譙多厲鬼，持魅於人。藏七歲，隻影閑房，孤形逈野，甞無少畏。至年長，彌見挺拔，故號降魔藏歟。請列青衿于廣福院明讚禪師，師意其法器，乃發擿之，譍對辯給，答出問表。因留執事，服勤受法，俾誦《法華》，踰月徹部，登即剃落，受具習律焉。次講南宗論，大機將發。俄投麈尾，九州靈跡罕不登升。後往遇北宗鼎盛，便誓依棲。秀問曰：「汝名降魔，我此無山精木怪，汝翻作魔邪？」曰：「有佛有魔。」秀云：「汝若是魔，必住不思議境界也。」曰：「是佛亦空，何不思議之有？」時眾莫不異而欽之。先是秀師懸記之：「汝與少皞之墟有緣。」尋入泰山數年，學者臻萃，供億克周，為金輿谷朗公行化之亞也。一日，告門人曰：「吾今老朽，物極有歸，正是其時。」言訖而終。春秋九十一矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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宋高僧傳卷第八
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