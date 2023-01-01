宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
宋高僧傳卷第七
宋高僧傳卷第七
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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義解篇第二之四(正傳二十三人附見四人)
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唐五臺山華嚴寺志遠傳(元堪)
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釋志遠，俗姓宋氏，家于汝南。其父早喪，孤侍孀親，承顏之禮，匪遑晨夕。母常念《法華經》，精通五卷。遠識度明敏，孤標卓然。年二十八，辭親從師，歸依荷澤宗風，晤解幽旨，經營僧事，聯綿六秋。凡諸取給，未嘗混互。自爾辭師尋禮，復經八年，雖博贍兩宗，情猶繫滯。聞天台一枝，該通妙理，定、慧雙融，解進於行。十乘境觀，起自一家。修性三德，清涼盛演。因命同輩追遊五峯，棲遁林泉，履歷前躅，曉六凡四聖之理，了開示悟入之門，百界千如，包羅性相。即遮即照，破立同時。依正圓融，凡聖平等，豁開心目，物我雙亡。僅四十年，闡揚獨步。遠業精道邈，志苦神和，臥不解衣，食非別請。時歲不稔，樵炊屢乖，每掬水漱流，將期永日。體有瘡疥，手不塗摩，戒檢遵修，警慎心口。常以四種三昧鍊磨身心。至於緘札題尺，頗閑辭翰蟲篆之美。每有緇素負才學者，異其辯說，或傍搜僻隱，欲為挫銳，伺之瑕玷，求其勝負。進雖傲然踞席，退乃踧踖𧹞容，來高我山，去隨四悉。洎會昌四年，春秋七十七，僧臘四十八，忽絕食數朝，而說法罔憚。以二月十七日誡門人曰：「吾自生修進，不欺心口，今獲二種果報。臥安、覺安而無痛惱。」又曰：「天台宗疏，務在宣傳，《法華疏》十卷，本、迹二門，三周記別，開近顯遠。《玄文》十卷，五義判釋。《止觀》十卷，境、觀雙修，不定頓、漸，八教麁、妙，遮、照平等，行、解圓明，一多相即一藏文句，瑩玉摐金，將踐聖階，降茲罕及。禮懺方等，必假精誠，志之永懷，副吾之意也。」于時龍象雲萃，櫛比座隅，咸讚希奇，同稱佛號。慈誨之際，奄至遷靈，風慘雲愁，山昏水咽，林巒色變，徒屬悽傷。闍維日，諸子奔馳，罔知所詣。雖學者如林，達其法者唯元堪，即扶風馬氏之裔也。氣度沖邃，道風素高，蓋遠傾其解脫之瓶，注以醍醐之器，可謂一燈之後復然一燈。及武宗澄汰之際，稟師先旨，哀慟累夕，以其章疏文句，祕之屋壁。及宣宗再闡釋門，重葺舊居，取其教部，置之影堂，六時經行，儼若前製。《法華》妙經，積歲傳唱；《摩訶止觀》，久而敷揚。嗣繼之心已極師、資之禮也。
釋志遠，俗姓宋氏，家于汝南。其父早喪，孤侍孀親，承顏之禮，匪遑晨夕。母常念《法華經》，精通五卷。遠識度明敏，孤標卓然。年二十八，辭親從師，歸依荷澤宗風，晤解幽旨，經營僧事，聯綿六秋。凡諸取給，未嘗混互。自爾辭師尋禮，復經八年，雖博贍兩宗，情猶繫滯。聞天台一枝，該通妙理，定、慧雙融，解進於行。十乘境觀，起自一家。修性三德，清涼盛演。因命同輩追遊五峯，棲遁林泉，履歷前躅，曉六凡四聖之理，了開示悟入之門，百界千如，包羅性相。即遮即照，破立同時。依正圓融，凡聖平等，豁開心目，物我雙亡。僅四十年，闡揚獨步。遠業精道邈，志苦神和，臥不解衣，食非別請。時歲不稔，樵炊屢乖，每掬水漱流，將期永日。體有瘡疥，手不塗摩，戒檢遵修，警慎心口。常以四種三昧鍊磨身心。至於緘札題尺，頗閑辭翰蟲篆之美。每有緇素負才學者，異其辯說，或傍搜僻隱，欲為挫銳，伺之瑕玷，求其勝負。進雖傲然踞席，退乃踧踖𧹞容，來高我山，去隨四悉。洎會昌四年，春秋七十七，僧臘四十八，忽絕食數朝，而說法罔憚。以二月十七日誡門人曰：「吾自生修進，不欺心口，今獲二種果報。臥安、覺安而無痛惱。」又曰：「天台宗疏，務在宣傳，《法華疏》十卷，本、迹二門，三周記別，開近顯遠。《玄文》十卷，五義判釋。《止觀》十卷，境、觀雙修，不定頓、漸，八教麁、妙，遮、照平等，行、解圓明，一多相即一藏文句，瑩玉摐金，將踐聖階，降茲罕及。禮懺方等，必假精誠，志之永懷，副吾之意也。」于時龍象雲萃，櫛比座隅，咸讚希奇，同稱佛號。慈誨之際，奄至遷靈，風慘雲愁，山昏水咽，林巒色變，徒屬悽傷。闍維日，諸子奔馳，罔知所詣。雖學者如林，達其法者唯元堪，即扶風馬氏之裔也。氣度沖邃，道風素高，蓋遠傾其解脫之瓶，注以醍醐之器，可謂一燈之後復然一燈。及武宗澄汰之際，稟師先旨，哀慟累夕，以其章疏文句，祕之屋壁。及宣宗再闡釋門，重葺舊居，取其教部，置之影堂，六時經行，儼若前製。《法華》妙經，積歲傳唱；《摩訶止觀》，久而敷揚。嗣繼之心已極師、資之禮也。
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唐越州應天山寺希圓傳
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釋希圓，姓張氏，姑蘇人也。宗親豪富，而獨捨家，從登戒法，便遊講肆。不滯一方，勤修三學，良深歲稔，尤至博通，時推俊邁，因命講訓。光啟中，屬徐約軍亂，孫儒略地，吳苑俶擾。圓由通玄寺附商船，避地于甬東。其估客偕越人也，篤重於圓，召居會稽寶林山寺。形雖幺麼，性且強幹，與時寡合，多事宴默。或問之，則曰：「吾逍遙乎無形之場，同師子遊戲耳。」景福中，於山寺演暢經論，同聲相應，求法者至。乃著《玄中鈔》數卷，皆當義妙辭也。恒勸人急修上生之業，且曰：「非知之難，行之為難。汝曹勉旃。」圓六時禮懺，未嘗少缺。居小房，即瑯瑘山頂，是山也，傳云從瑯瑘臺飛來，此處先是屠坊，故皆鎮于其下。山之家有井，井有鰻鯠焉，水有盈縮，應大江之潮候，甚多靈怪。一云此處禹鎖浙江蛟蜃之屬，其名曰蛆。蛆有雙耳，其色蒼黃，或緣竹木，必風雨至矣。今或出石竅，入僧居溝渠中，見人不驚，握則跳梁如怒狀。唯偏入圓房，圓手執宛轉屑就，乃為之受歸戒，令勿作風雹之妖。暨圓終，而多暴風雨也。圓之修習，願見彌勒。一日講次，屹然坐終于法座，時眾聞異香裛孴，天樂錚鏦，或絕或連，七日後已，此真上生之證歟！則乾寧二年四月也。還山之日，僧眾置祭于寺門。無何，有人茜袍象笏拜跪愴然。𢠵怳之間，杳無蹤迹，眾莫能測焉。荼毘，收舍利七百餘粒，被四明人齎往新羅國矣。
釋希圓，姓張氏，姑蘇人也。宗親豪富，而獨捨家，從登戒法，便遊講肆。不滯一方，勤修三學，良深歲稔，尤至博通，時推俊邁，因命講訓。光啟中，屬徐約軍亂，孫儒略地，吳苑俶擾。圓由通玄寺附商船，避地于甬東。其估客偕越人也，篤重於圓，召居會稽寶林山寺。形雖幺麼，性且強幹，與時寡合，多事宴默。或問之，則曰：「吾逍遙乎無形之場，同師子遊戲耳。」景福中，於山寺演暢經論，同聲相應，求法者至。乃著《玄中鈔》數卷，皆當義妙辭也。恒勸人急修上生之業，且曰：「非知之難，行之為難。汝曹勉旃。」圓六時禮懺，未嘗少缺。居小房，即瑯瑘山頂，是山也，傳云從瑯瑘臺飛來，此處先是屠坊，故皆鎮于其下。山之家有井，井有鰻鯠焉，水有盈縮，應大江之潮候，甚多靈怪。一云此處禹鎖浙江蛟蜃之屬，其名曰蛆。蛆有雙耳，其色蒼黃，或緣竹木，必風雨至矣。今或出石竅，入僧居溝渠中，見人不驚，握則跳梁如怒狀。唯偏入圓房，圓手執宛轉屑就，乃為之受歸戒，令勿作風雹之妖。暨圓終，而多暴風雨也。圓之修習，願見彌勒。一日講次，屹然坐終于法座，時眾聞異香裛孴，天樂錚鏦，或絕或連，七日後已，此真上生之證歟！則乾寧二年四月也。還山之日，僧眾置祭于寺門。無何，有人茜袍象笏拜跪愴然。𢠵怳之間，杳無蹤迹，眾莫能測焉。荼毘，收舍利七百餘粒，被四明人齎往新羅國矣。
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唐絳州龍興寺木塔院玄約傳
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釋玄約，姓張氏，正平人也。志韻剛潔，幼萌出塵之心，既諧夙志，入州龍興伽藍，日誦千言，更無再受。落髮之後，滿足律儀，檢察己心，循其戒範，精持止、作，未甞穿穴。自茲名節頓高，流輩窺仰。數稔之間，律、論俱贍，遍求知識，探賾玄文。戾止長安崇聖寺，以戒德之選而預臨壇，講律并《俱舍》共四十餘遍，淵靜其性，研覈靡虧。著《俱舍論金華鈔》二十卷，為時所貴。而二講登席，可三百餘人，皆北面受業焉。傳稟門生一百許輩，汾、沁之間奔走學者，迨乎老矣。終本院小房，俗壽七十六，法臘五十六。學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒，構甎浮圖于郡城之西焉。
釋玄約，姓張氏，正平人也。志韻剛潔，幼萌出塵之心，既諧夙志，入州龍興伽藍，日誦千言，更無再受。落髮之後，滿足律儀，檢察己心，循其戒範，精持止、作，未甞穿穴。自茲名節頓高，流輩窺仰。數稔之間，律、論俱贍，遍求知識，探賾玄文。戾止長安崇聖寺，以戒德之選而預臨壇，講律并《俱舍》共四十餘遍，淵靜其性，研覈靡虧。著《俱舍論金華鈔》二十卷，為時所貴。而二講登席，可三百餘人，皆北面受業焉。傳稟門生一百許輩，汾、沁之間奔走學者，迨乎老矣。終本院小房，俗壽七十六，法臘五十六。學法弟子道俗收焚坑舍利數百粒，構甎浮圖于郡城之西焉。
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梁滑州明福寺彥暉傳
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釋彥暉，姓孫氏，今東京陽武縣人也。佩觽之歲，聞父讀《金剛般若》，瞪目凝聽，澹然歡喜。又屬家內齋僧，磬、梵俱作，於簾幕之下合掌欣然。登年十五，隨師學法，往太原、京兆、洛陽聽采忘勞。年滿，於嵩山少室寺受大戒，隷習毘尼，頗通深趣。次尋經論，皆討玄源。且曰：「為善不同，同歸乎治。治則戒、定、慧也。入聖機械，此三治性之極致也。」屆洛都，先達無不推伏。至乎四部悉仰柔明，臨鑑則戚少欣多，執瓶則荷輕持重。三衣之外，百一之資，量足而供，更無餘長。所行慈、忍，匪事規求。不畜門徒，惟勞自己，勤勤化導，默默進修。是故南燕之人號為佛子。初寄明福寺，講《百法論》也，四海英髦，風趨波委，恒溢百餘，且多俊邁，精研論席，鑽仰經宗。其間碩學兼才，故有分為上、下十惡。十惡者，若八伯之號焉。上十惡則洞閑性、相，高建法幢，宗、因、喻三，立、破無滯。下十惡則學包內、外，吟詠風騷，擊論談經，聲清口捷，讚揚梵唄，表白導宣。蓋因題目之分，乃極才能之際，云惡則倒背之言，乃是極善也。其門弟子為若此也。暉《因明》、《百法》二論各講百許遍，出弟子一百五十餘人，著鈔曰《滑臺》，盛行于世。以乾化元年秋八月三日，氣力薾然而奄化矣。春秋七十二，法臘五十二。滑人追慕其德，二眾三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側，營小塔焉。
釋彥暉，姓孫氏，今東京陽武縣人也。佩觽之歲，聞父讀《金剛般若》，瞪目凝聽，澹然歡喜。又屬家內齋僧，磬、梵俱作，於簾幕之下合掌欣然。登年十五，隨師學法，往太原、京兆、洛陽聽采忘勞。年滿，於嵩山少室寺受大戒，隷習毘尼，頗通深趣。次尋經論，皆討玄源。且曰：「為善不同，同歸乎治。治則戒、定、慧也。入聖機械，此三治性之極致也。」屆洛都，先達無不推伏。至乎四部悉仰柔明，臨鑑則戚少欣多，執瓶則荷輕持重。三衣之外，百一之資，量足而供，更無餘長。所行慈、忍，匪事規求。不畜門徒，惟勞自己，勤勤化導，默默進修。是故南燕之人號為佛子。初寄明福寺，講《百法論》也，四海英髦，風趨波委，恒溢百餘，且多俊邁，精研論席，鑽仰經宗。其間碩學兼才，故有分為上、下十惡。十惡者，若八伯之號焉。上十惡則洞閑性、相，高建法幢，宗、因、喻三，立、破無滯。下十惡則學包內、外，吟詠風騷，擊論談經，聲清口捷，讚揚梵唄，表白導宣。蓋因題目之分，乃極才能之際，云惡則倒背之言，乃是極善也。其門弟子為若此也。暉《因明》、《百法》二論各講百許遍，出弟子一百五十餘人，著鈔曰《滑臺》，盛行于世。以乾化元年秋八月三日，氣力薾然而奄化矣。春秋七十二，法臘五十二。滑人追慕其德，二眾三百餘人奉神柩歸葬于陽武縣側，營小塔焉。
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梁今東京相國寺歸嶼傳
梁今東京相國寺歸嶼傳
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釋歸嶼，姓湄氏，壽春人也。父元旭知子敏利，授以《詩》、《書》，誦覽記憶，彌見過群。從諸子而竊願出塵，父母允其頻請，乃禮本郡開元寺道宗律師為力生焉。未及周星，念通《法華》、《仁王》二經。登于弱冠，而全戒足，矜持三行，靡曠四儀，習聽新章，尋通講授。後聞洛京、三輔經、論盛行，結侶求師。僅于十載，疏通性、相，精大、小乘，《名數》一支，「因明」一學，《俱舍》、《唯識》、《維摩》、《上生》，皆深藏若虛也。復往南燕就暉公，重覆所學，研朱益丹，猶慨義章未為盡善。乃之今東京相國寺，遂糅《新鈔》，講訓克勤，門生領悟。時朱梁後主與嶼丱角同學庠序，狎密情濃，隔面年深。即位半載，下詔訪之。嶼雖知故舊，終歲不言。事不可逃，應召方入。帝見悲喜交集，宣賚豐厚。時屬嘉慶節，曾下勅止絕天下薦僧道恩命，其年獨賜嶼紫衣，仍號演法大師。兩街威儀迎導，至寺，兼勅東塔御容院為長講院。時閩帥，以聖節進《金剛經》一藏，絹三百匹，盡賜嶼焉，法侶榮之。然覩舊鈔有所不安，未極其理，遂搜抉精義於三載，著成二十卷，號曰《會要草字》，寫畢進呈。帝覽賞歎，勅令入藏，嶼苦辭乃止。如是十五年中，唱導無怠，學徒繼榮、贍公相繼傳持。至後唐清泰三年十月十日，謂門人洪演曰：「余氣力惙然，無常將至，汝好住修進。」焚香合掌，初夜長逝，春秋七十五，僧臘五十五。即以其月十八日遷塔於京東郊寺莊東岡焉。
釋歸嶼，姓湄氏，壽春人也。父元旭知子敏利，授以《詩》、《書》，誦覽記憶，彌見過群。從諸子而竊願出塵，父母允其頻請，乃禮本郡開元寺道宗律師為力生焉。未及周星，念通《法華》、《仁王》二經。登于弱冠，而全戒足，矜持三行，靡曠四儀，習聽新章，尋通講授。後聞洛京、三輔經、論盛行，結侶求師。僅于十載，疏通性、相，精大、小乘，《名數》一支，「因明」一學，《俱舍》、《唯識》、《維摩》、《上生》，皆深藏若虛也。復往南燕就暉公，重覆所學，研朱益丹，猶慨義章未為盡善。乃之今東京相國寺，遂糅《新鈔》，講訓克勤，門生領悟。時朱梁後主與嶼丱角同學庠序，狎密情濃，隔面年深。即位半載，下詔訪之。嶼雖知故舊，終歲不言。事不可逃，應召方入。帝見悲喜交集，宣賚豐厚。時屬嘉慶節，曾下勅止絕天下薦僧道恩命，其年獨賜嶼紫衣，仍號演法大師。兩街威儀迎導，至寺，兼勅東塔御容院為長講院。時閩帥，以聖節進《金剛經》一藏，絹三百匹，盡賜嶼焉，法侶榮之。然覩舊鈔有所不安，未極其理，遂搜抉精義於三載，著成二十卷，號曰《會要草字》，寫畢進呈。帝覽賞歎，勅令入藏，嶼苦辭乃止。如是十五年中，唱導無怠，學徒繼榮、贍公相繼傳持。至後唐清泰三年十月十日，謂門人洪演曰：「余氣力惙然，無常將至，汝好住修進。」焚香合掌，初夜長逝，春秋七十五，僧臘五十五。即以其月十八日遷塔於京東郊寺莊東岡焉。
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後唐洛陽長水令諲傳
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釋令諲，姓楊氏，陝府閿鄉人也。幼而履操，迴求出俗，得本邑之師授《淨名經》。年既應法，乃納戒律，大、小乘教兼而學之。於名數法門，染成淳粹。《彌陀》、《中觀》斡及膏腴，聲光振發，莫之與京。因遊洛南長水，遇歸心檀信構伽藍，就中講貫。一論一經，三十載中宣化，計各五十餘遍。日別誦《維摩》、《上生》以為恒課。執行持心而絕瑕纇，遠近宗承，若望梅者得飲焉。以清泰二年乙未歲終于邑寺，春秋七十一，法臘五十一。其年遷于山麓，徇西域法火葬，獲舍利，學人、檀越共建塔焉。
釋令諲，姓楊氏，陝府閿鄉人也。幼而履操，迴求出俗，得本邑之師授《淨名經》。年既應法，乃納戒律，大、小乘教兼而學之。於名數法門，染成淳粹。《彌陀》、《中觀》斡及膏腴，聲光振發，莫之與京。因遊洛南長水，遇歸心檀信構伽藍，就中講貫。一論一經，三十載中宣化，計各五十餘遍。日別誦《維摩》、《上生》以為恒課。執行持心而絕瑕纇，遠近宗承，若望梅者得飲焉。以清泰二年乙未歲終于邑寺，春秋七十一，法臘五十一。其年遷于山麓，徇西域法火葬，獲舍利，學人、檀越共建塔焉。
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後唐定州開元寺貞辯傳
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釋貞辯，中山人也。少知出塵，長誓修學，剋苦之性，人不堪其憂。一志聽尋，暇則刺血書經，又鍼血畫立觀自在像、慈氏像等。甞因行道困息，有二天女來相撓惱，辯誓之曰：「我心匪石，吾以神呪被汝。」彼眾不容去。自此道勝，魔亦無蹤。辯負笈抵太原城聽習，時中山王氏與後唐李氏封境相接，虞其覘間者，并州城內不容外僧。辯由此驅出，遂於野外古塚間宿。會武皇帝畋遊，塚在圍場中。辯固不知，方將入城赴講，見旌旗騎卒，縮身還入穴中。武皇疑，令擒見，問其故，遂驗塚，中敷草座，案、硯、疏、鈔羅布，遂命入府供養。時曹太后深加仰重，辯訴於太后曰：「止以學法為懷，久在王宮不樂，如梏械耳。」武皇縱其自由，乃成其業。洎王處直平，乃歸中山講訓，補故伽藍，無不諧願。有婦人陳氏布髮掩地，請辯蹈之。撰《上生經鈔》，為學者所貴，時號《辯鈔》者是。後終于此寺焉。
釋貞辯，中山人也。少知出塵，長誓修學，剋苦之性，人不堪其憂。一志聽尋，暇則刺血書經，又鍼血畫立觀自在像、慈氏像等。甞因行道困息，有二天女來相撓惱，辯誓之曰：「我心匪石，吾以神呪被汝。」彼眾不容去。自此道勝，魔亦無蹤。辯負笈抵太原城聽習，時中山王氏與後唐李氏封境相接，虞其覘間者，并州城內不容外僧。辯由此驅出，遂於野外古塚間宿。會武皇帝畋遊，塚在圍場中。辯固不知，方將入城赴講，見旌旗騎卒，縮身還入穴中。武皇疑，令擒見，問其故，遂驗塚，中敷草座，案、硯、疏、鈔羅布，遂命入府供養。時曹太后深加仰重，辯訴於太后曰：「止以學法為懷，久在王宮不樂，如梏械耳。」武皇縱其自由，乃成其業。洎王處直平，乃歸中山講訓，補故伽藍，無不諧願。有婦人陳氏布髮掩地，請辯蹈之。撰《上生經鈔》，為學者所貴，時號《辯鈔》者是。後終于此寺焉。
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後唐會稽郡大善寺虛受傳
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釋虛受，嘉禾禦兒人也。納戒後，於上都習學，內外博通，傳講數本大經論，不憚宣導。咸通中，累應奉聖節充左街鑑義，輩流孰不弭伏。及廣明中，京闕盜據，逃難邐迤。抵越大善寺，同好者命講《涅槃》、《維摩》二經，即天祐年中也。因憤謙、雅等師釋崇福疏，繁略不中，其猶以水濟水，終無必濟焉，遂撰《義評鈔》十四卷。同光中方畢軸。又因講《俱舍論疏》，有賈曾侍郎序，次僧圓暉序，皆著鈔解之，其文富贍，昔甞染指知焉。受於《涅槃》，辯而非略，仍多駁議小遠之疏，免為青蠅之玷。餘則《法華》、《百法》、《唯識》，各有別行義章。受性且狷急，與人不同，畜弟子無一可中，甞自執爨饌齋食，柴生火滅，復吹又熸，怒發，汲水沃之，終日不食而講焉。及晚年眼昏甚，登師子座，戴竹笠而講，貴目不閃爍爾。或譏其慢眾，受亦不介意。屬武肅王錢氏按部至越，遂出謁見，王素嚮風，乃加優禮，言勞再三。暨乾化中，於會稽開元寺度戒，命之充監壇選練，吳、會間行此職者，自受始也。王表于朝廷，薦其紫衣。莊宗制賜，行人齎至營丘。時受講當《上生經疏序》，至「若洪鐘而虛受」。受捨麈柄言曰：「某得名無典實，今後更為虛受，小子識之。」及狀聞王，王曰：「此僧必無恩命分，何名虛受乎？」至同光乙酉歲，受終，迨海艦齎誥牒來，稽其終日，正到青社，果符武肅之言。有《文集》數卷、《述義章》三十餘卷，行之于代。
釋虛受，嘉禾禦兒人也。納戒後，於上都習學，內外博通，傳講數本大經論，不憚宣導。咸通中，累應奉聖節充左街鑑義，輩流孰不弭伏。及廣明中，京闕盜據，逃難邐迤。抵越大善寺，同好者命講《涅槃》、《維摩》二經，即天祐年中也。因憤謙、雅等師釋崇福疏，繁略不中，其猶以水濟水，終無必濟焉，遂撰《義評鈔》十四卷。同光中方畢軸。又因講《俱舍論疏》，有賈曾侍郎序，次僧圓暉序，皆著鈔解之，其文富贍，昔甞染指知焉。受於《涅槃》，辯而非略，仍多駁議小遠之疏，免為青蠅之玷。餘則《法華》、《百法》、《唯識》，各有別行義章。受性且狷急，與人不同，畜弟子無一可中，甞自執爨饌齋食，柴生火滅，復吹又熸，怒發，汲水沃之，終日不食而講焉。及晚年眼昏甚，登師子座，戴竹笠而講，貴目不閃爍爾。或譏其慢眾，受亦不介意。屬武肅王錢氏按部至越，遂出謁見，王素嚮風，乃加優禮，言勞再三。暨乾化中，於會稽開元寺度戒，命之充監壇選練，吳、會間行此職者，自受始也。王表于朝廷，薦其紫衣。莊宗制賜，行人齎至營丘。時受講當《上生經疏序》，至「若洪鐘而虛受」。受捨麈柄言曰：「某得名無典實，今後更為虛受，小子識之。」及狀聞王，王曰：「此僧必無恩命分，何名虛受乎？」至同光乙酉歲，受終，迨海艦齎誥牒來，稽其終日，正到青社，果符武肅之言。有《文集》數卷、《述義章》三十餘卷，行之于代。
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後唐杭州龍興寺可周傳
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釋可周，俗姓傅，晉陵人也。出家于本部建元寺。循良厥性，切問于勤。友生勉之曰：「非其地，樹之不生。今豫章經謂之江，論謂之海，胡不往請業乎？」周感其開導，挈囊達彼，遇雲表法師盛集，窮《法華》慈恩大疏，日就月將，斡運深趣。昭宗初，自江西迴台、越之間，命其啟發。梁乾化二年，受杭州龍興寺召開演，黑、白眾恒有半千。兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜為冥司講經，鬼神現形扈衛，往往人覩焉。甞有祭銅官祠神，巫氏久請不下，後附巫曰：「吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴。」武肅王聞而鄭重，賚周中金如意并鉢、紫衣一副，加號精志通明焉。以天成元年，終于觀音院本房。初，周乾寧四年戾止台州松山寺講疏，闕鈔，遂依疏節成五卷，曰《評經鈔》，《音訓》五帖，解宣律師《法華序鈔》一卷，行于浙之左右。弟子相繼不絕。
釋可周，俗姓傅，晉陵人也。出家于本部建元寺。循良厥性，切問于勤。友生勉之曰：「非其地，樹之不生。今豫章經謂之江，論謂之海，胡不往請業乎？」周感其開導，挈囊達彼，遇雲表法師盛集，窮《法華》慈恩大疏，日就月將，斡運深趣。昭宗初，自江西迴台、越之間，命其啟發。梁乾化二年，受杭州龍興寺召開演，黑、白眾恒有半千。兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜為冥司講經，鬼神現形扈衛，往往人覩焉。甞有祭銅官祠神，巫氏久請不下，後附巫曰：「吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴。」武肅王聞而鄭重，賚周中金如意并鉢、紫衣一副，加號精志通明焉。以天成元年，終于觀音院本房。初，周乾寧四年戾止台州松山寺講疏，闕鈔，遂依疏節成五卷，曰《評經鈔》，《音訓》五帖，解宣律師《法華序鈔》一卷，行于浙之左右。弟子相繼不絕。
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後唐今東京相國寺貞誨傳
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釋貞誨，姓包氏，吳郡常熟人也。年始十三，出家於本州龍興寺。其性沈靜，分陰是競。方踰一稔，誦徹《法華經》，如是恒業日周二部。年十九，於揚州擇名師受具足法。自爾西之伊洛，北抵晉郊，凡有講筵，下風求益，覈其經論，窮其性相，輩流之間，罕齊馳騖。至於非朋弱友，弃背如也。唐天祐元年，至今東京相國寺寓舍，講導《法華經》十許遍，人未歸重，則知奇貨之售亦有時焉。及梁氏都于是京，人物委輸。貞明二年，會宋州帥孔公仰誨風規，知其道行。便陳師友之禮，捨俸財，置長講法華經堂於西塔院，從此翕然盛集。誨旁讀大藏教文，二時行道，精進罔疲。凡世伎術百家之言，黜于議論之外，誡門徒曰：「異端之說，汩亂真心，無記不熏，何須習俗？吾止願為師子吼，不作野犴鳴也。」但專香燭塗掃，以內院為息肩之地。至後唐清泰二年二月十日，召弟子五十餘人，自具香湯澡浴，令唱《上生》禮佛，罄捨衣資，為非時，僧得施半齋僧。訖至十一日，望空合掌云：「勞其眾聖排空相迎。」滿百徒侶，爾日皆聞天樂之音，頃刻而卒，俗壽七十三，僧夏五十四臘。於寺講貫三十餘年，經講計三十七座，覽藏經二遍，修彌勒內院業。以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原，旛幢威儀，緇白弟子約千餘人會送焉。
釋貞誨，姓包氏，吳郡常熟人也。年始十三，出家於本州龍興寺。其性沈靜，分陰是競。方踰一稔，誦徹《法華經》，如是恒業日周二部。年十九，於揚州擇名師受具足法。自爾西之伊洛，北抵晉郊，凡有講筵，下風求益，覈其經論，窮其性相，輩流之間，罕齊馳騖。至於非朋弱友，弃背如也。唐天祐元年，至今東京相國寺寓舍，講導《法華經》十許遍，人未歸重，則知奇貨之售亦有時焉。及梁氏都于是京，人物委輸。貞明二年，會宋州帥孔公仰誨風規，知其道行。便陳師友之禮，捨俸財，置長講法華經堂於西塔院，從此翕然盛集。誨旁讀大藏教文，二時行道，精進罔疲。凡世伎術百家之言，黜于議論之外，誡門徒曰：「異端之說，汩亂真心，無記不熏，何須習俗？吾止願為師子吼，不作野犴鳴也。」但專香燭塗掃，以內院為息肩之地。至後唐清泰二年二月十日，召弟子五十餘人，自具香湯澡浴，令唱《上生》禮佛，罄捨衣資，為非時，僧得施半齋僧。訖至十一日，望空合掌云：「勞其眾聖排空相迎。」滿百徒侶，爾日皆聞天樂之音，頃刻而卒，俗壽七十三，僧夏五十四臘。於寺講貫三十餘年，經講計三十七座，覽藏經二遍，修彌勒內院業。以其年二月十八日葬浚郊東寺莊之原，旛幢威儀，緇白弟子約千餘人會送焉。
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後唐洛京長壽寺可止傳
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釋可止，姓馬氏，范陽大房山高丘人也。年甫十二，逈有出俗之心，依憫忠寺法貞律師。年十五，為息慈，辭師往真定習學經論。時大華嚴寺有仁楚法師講《因明論》，止執卷服膺三遍，精義入神，眾推俊邁。有老宿維摩和尚者，釋門之奇士也，問楚師曰：「門人秀拔，孰者為先？」曰：「有幽州沙彌者，溫故知新厲精弗懈。」於是求見，遂質問勝軍比量，隨難應變，辭不可屈。維摩曰：「後生可畏，契經所謂雖小不可欺也。」遂率力請止開講恒陽，緇素無不欽羨焉。迨十九歲，抵五臺山求戒，於受前方便，感文殊靈光爥身。已而歸寧父母及師，於寺敷演。二十三往并部，習《法華經》、《百法論》。景福年中，至河池，有請講「因明」。後於長安大莊嚴寺化徒數載。乾寧三年，進詩，昭宗賜紫袈裟，應制內殿。本道劉仁恭者，據有北門，控扼蕃漢，聞止之名，移書召歸故鄉。其父與師相次物故，母猶在堂，止持盂乞食，以供甘旨。行誦《青龍疏》三載，文徹忽有巨蟒見于房，矯首顧視，似有所告。時同院僧居曉，博物釋子也，且曰：「蛇則目睛不瞬，今其動乎？得非龍也？」止焚香祝之曰：「貧道念《青龍疏》，營齋養母，苟實龍神軫念，希值一檀越。」居數日，燕師家子曰：「制勝司徒召申供養。」時莊宗遣兵出飛狐以圍之，歷乎年載，百穀勇貴，止頓釋憂懼。未幾燕陷，劉氏父子俘歸晉陽，止避亂中山，節度使王處直素欽名譽，請於開元寺安置，逐月供俸。止著《頓漸教義鈔》一卷，見行于代。天成三年戊子，王師問罪，定州陷焉。招討使王晏休得瀛王馮道書，令尋止。既見，以車馬送至洛京，河南尹秦王從榮優禮待之，奏署大師，號文智焉。於長壽淨土院住持。應順元年甲午正月二十二日，忽微疾作，召弟子「助吾往生」，念彌陀佛，奄然而化。俗年七十五，僧臘五十六。閏正月二日茶毘，收遺骨。至清泰二年四月八日，建塔於龍門山廣化寺之東南隅。止風神峭拔，戒節孤高，百家子史，經目無遺。該博之外，尤所長者，近體聲律詩也。有《贈樊川長老詩》，流傳人口。在定州日，中山與太原互相疑貳，諸侯兼并，王令方欲繼好息民，因命僧齋於慶雲寺。會有獻白鵲者，王曰：「燕人詩客試為詠題。」止即席而成，後句云：「不知誰會喃喃語，必向王前報太平。」王欣然。詩人李洞者風骨僻異，慕賈閬仙之模式，景福中在河池相遇，贈止三篇。時宰相孫公渥、趙公鳳、馬公裔孫、竇學士夢徵、符侍郎蒙、李侍郎詳，皆唱予和汝，塤箎韻諧。止頃在長安講罷，遊終南山逍遙園，是姚秦什法師譯經之地，年代寖深，鞠為茂草
釋可止，姓馬氏，范陽大房山高丘人也。年甫十二，逈有出俗之心，依憫忠寺法貞律師。年十五，為息慈，辭師往真定習學經論。時大華嚴寺有仁楚法師講《因明論》，止執卷服膺三遍，精義入神，眾推俊邁。有老宿維摩和尚者，釋門之奇士也，問楚師曰：「門人秀拔，孰者為先？」曰：「有幽州沙彌者，溫故知新厲精弗懈。」於是求見，遂質問勝軍比量，隨難應變，辭不可屈。維摩曰：「後生可畏，契經所謂雖小不可欺也。」遂率力請止開講恒陽，緇素無不欽羨焉。迨十九歲，抵五臺山求戒，於受前方便，感文殊靈光爥身。已而歸寧父母及師，於寺敷演。二十三往并部，習《法華經》、《百法論》。景福年中，至河池，有請講「因明」。後於長安大莊嚴寺化徒數載。乾寧三年，進詩，昭宗賜紫袈裟，應制內殿。本道劉仁恭者，據有北門，控扼蕃漢，聞止之名，移書召歸故鄉。其父與師相次物故，母猶在堂，止持盂乞食，以供甘旨。行誦《青龍疏》三載，文徹忽有巨蟒見于房，矯首顧視，似有所告。時同院僧居曉，博物釋子也，且曰：「蛇則目睛不瞬，今其動乎？得非龍也？」止焚香祝之曰：「貧道念《青龍疏》，營齋養母，苟實龍神軫念，希值一檀越。」居數日，燕師家子曰：「制勝司徒召申供養。」時莊宗遣兵出飛狐以圍之，歷乎年載，百穀勇貴，止頓釋憂懼。未幾燕陷，劉氏父子俘歸晉陽，止避亂中山，節度使王處直素欽名譽，請於開元寺安置，逐月供俸。止著《頓漸教義鈔》一卷，見行于代。天成三年戊子，王師問罪，定州陷焉。招討使王晏休得瀛王馮道書，令尋止。既見，以車馬送至洛京，河南尹秦王從榮優禮待之，奏署大師，號文智焉。於長壽淨土院住持。應順元年甲午正月二十二日，忽微疾作，召弟子「助吾往生」，念彌陀佛，奄然而化。俗年七十五，僧臘五十六。閏正月二日茶毘，收遺骨。至清泰二年四月八日，建塔於龍門山廣化寺之東南隅。止風神峭拔，戒節孤高，百家子史，經目無遺。該博之外，尤所長者，近體聲律詩也。有《贈樊川長老詩》，流傳人口。在定州日，中山與太原互相疑貳，諸侯兼并，王令方欲繼好息民，因命僧齋於慶雲寺。會有獻白鵲者，王曰：「燕人詩客試為詠題。」止即席而成，後句云：「不知誰會喃喃語，必向王前報太平。」王欣然。詩人李洞者風骨僻異，慕賈閬仙之模式，景福中在河池相遇，贈止三篇。時宰相孫公渥、趙公鳳、馬公裔孫、竇學士夢徵、符侍郎蒙、李侍郎詳，皆唱予和汝，塤箎韻諧。止頃在長安講罷，遊終南山逍遙園，是姚秦什法師譯經之地，年代寖深，鞠為茂草
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。且曰：「吾為釋子，忍不興乎？」奏昭宗乞重修，帝允，仍舊賜「草堂寺」額。後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣。及在洛也，講外長誦《金剛經》，不知紀極。昔多居終南山、崆峒山，故有《三山集》，詩三百五十篇，盛行于時。弟子修文、修智、修行，微見師之道焉。
。且曰：「吾為釋子，忍不興乎？」奏昭宗乞重修，帝允，仍舊賜「草堂寺」額。後請樊川淨休禪伯聚徒談玄矣。及在洛也，講外長誦《金剛經》，不知紀極。昔多居終南山、崆峒山，故有《三山集》，詩三百五十篇，盛行于時。弟子修文、修智、修行，微見師之道焉。
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漢太原崇福寺巨岷傳
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釋巨岷，姓任氏，西河人也。父遊于藝而賁丘園。母王氏戒受八關，心歸三寶，從妊岷也，更好善緣，復求福利，而生令子。及生，年甫七歲，志氣敦篤，暫見佛像，注仰欣然。父母知有宿因，或携入寺，意欲忘歸。至本郡淨心院，見宣遠論師，志戀其房，泣求攝受。二親知不能阻其願，咸皆可之。年十歲，誦終《法華》、《維摩》二經，日持十卷，更無間隔，如執瑠璃之器。其舒徐恣制，若老成焉。迨圓滿足，便習尸羅，克通開制之科，恒照欣戚之鑑。自爾大乘理趣，經論精窮，得其師門，則并部永和三學也。俾夜作晝，窓案是臨，不暇諸他。除研習義章，修六事二因也，於《大般涅槃經》兼《因明論》，末年逾切。又傳輸《金論》，盡屏餘緣，各講十遍，仍求輔亮，博覽群書，得義最精，又揚具美。尋稟綸言，住城內天王院，與弟子俱供億不虧，傳持無替。乾祐元年，漢祖以龍潛晉土之日，便仰岷名，特降庭臣賜紫衣，號圓智大師。續有詔宣住崇福寺講堂院，仍充管內僧正。經年而變法於晉，檢策僧徒，如風偃草。至乾祐二年十一月五日，無疾而終。于時四眾含悲，一城戀德。俗齡九十三，法臘五十四。乃遵西域茶毘禮，多投香水，或執旛花，黑白之眾盈郊，黯䨴之雲蔽日，未容火滅，皆捧寶瓶，待盛梁粟之形，同見熏修之體。時得舍利者，隨自因緣，或多或少。別得遺骨，具表奏聞。漢主勅葬於西山天龍寺，凡事官供，起石塔。勅諡號曰達識焉。
釋巨岷，姓任氏，西河人也。父遊于藝而賁丘園。母王氏戒受八關，心歸三寶，從妊岷也，更好善緣，復求福利，而生令子。及生，年甫七歲，志氣敦篤，暫見佛像，注仰欣然。父母知有宿因，或携入寺，意欲忘歸。至本郡淨心院，見宣遠論師，志戀其房，泣求攝受。二親知不能阻其願，咸皆可之。年十歲，誦終《法華》、《維摩》二經，日持十卷，更無間隔，如執瑠璃之器。其舒徐恣制，若老成焉。迨圓滿足，便習尸羅，克通開制之科，恒照欣戚之鑑。自爾大乘理趣，經論精窮，得其師門，則并部永和三學也。俾夜作晝，窓案是臨，不暇諸他。除研習義章，修六事二因也，於《大般涅槃經》兼《因明論》，末年逾切。又傳輸《金論》，盡屏餘緣，各講十遍，仍求輔亮，博覽群書，得義最精，又揚具美。尋稟綸言，住城內天王院，與弟子俱供億不虧，傳持無替。乾祐元年，漢祖以龍潛晉土之日，便仰岷名，特降庭臣賜紫衣，號圓智大師。續有詔宣住崇福寺講堂院，仍充管內僧正。經年而變法於晉，檢策僧徒，如風偃草。至乾祐二年十一月五日，無疾而終。于時四眾含悲，一城戀德。俗齡九十三，法臘五十四。乃遵西域茶毘禮，多投香水，或執旛花，黑白之眾盈郊，黯䨴之雲蔽日，未容火滅，皆捧寶瓶，待盛梁粟之形，同見熏修之體。時得舍利者，隨自因緣，或多或少。別得遺骨，具表奏聞。漢主勅葬於西山天龍寺，凡事官供，起石塔。勅諡號曰達識焉。
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漢棣州開元寺恒超傳
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釋恒超，姓馮氏，范陽人也。祖父不仕，世修儒道，而家富巨萬。超生而聰慧，居童稚群，不貪戲弄。年十五，早通六籍，尤善〈風〉、〈騷〉，辭調新奇，播流人口。忽一日因閱佛經，洗然開悟。乃歎曰：「人生富貴，喻等幻泡，唯有真乘，可登運載。」遂投駐蹕寺出俗。未周三祀，方議進修，晝夜不疲，而屬師亡，亦遵釋氏喪儀，守禮無怠。孝悌之名，燕人所美。梁乾化三年，往五臺山受木叉戒，由是陟遐自邇，切問近思。俄徵〈伐木〉之章，且狎成人之友，結契遠求名匠。阻兩河間，兵未罷，路不通。南則梁祖，北則莊宗，抗衡於輕重之前，逐鹿在存亡之際。當是時也，超止於本州、魏、博、并、汾之間，學大小乘經、律、論，計七本，講通思，於雍、洛、梁、宋名師，杳然隔絕。雖然，巡歷非遠，宏暢殊精，瓶滿見知，翼飛名字。是故并部息塵、中山貞辯，夫二人者，言行俱臻，證修有位，一見超，歎曰：「義龍之頭角悉完備矣，待飛奮而為霖雨焉！」其為碩德題目，多此類也。龍德二年，挂錫於無棣，超曰：「此則全齊舊壤，鄒、魯善隣。」遂止開元伽藍，東北隅置院，講諸經論二十餘年，宣導各三十餘遍。節操高邁，舉措舒徐，緇素見之，無不怯懼。聲無叱咤，語不夸奢，自然而然，且非威勢凌𨏦之所得也。前後州牧，往來使臣，嚮譽欽風，修名執刺，相禮重者，止令童子辭以講貫，罕曾接對。初有所慊，終伏其高，齊、魯之間，造秀不遠數百里，造其門以詰難。諸公一覩超容，傍聽議論，參乎子、史，證以教宗。或問「因明」，超答以詩一首，辭新理妙，皆悉歎降。時郡守李君素重高風，欲飛章舉賜紫衣。超聞驚愕，遂命筆為詩云：「虛著褐衣老，浮杯道不成。誓傳經論死，不染利名生。厭樹遮山色，憐窓向月明。他時隨范䗍，一棹五湖清。」李君復令人勸勉，願結因緣。超確乎不拔，且曰：「而其復爾，則吾在盧龍塞外矣。」郡將聞而止。又相國瀛王馮道聞其名，知是鄉關宗人，先遺其書，序以歸向之意。超曰：「貧道閑人，早捨父母，剋志修行。本期彌勒知名，不謂浪傳於宰衡之耳也。於吾何益？」門人敦喻，不得已而答書，具陳出家之人豈得以虛名薄利而留心乎？瀛王益加鄭重，表聞漢祖，遂就賜紫衣。自此忽忽不樂，以乾祐二年仲春三日微疾，數辰而終于本院。院眾咸聞天樂沸空，乃升兜率之明證也。春秋七十三，僧臘三十五。門人洞徵與學徒百餘人持心喪，傾城士庶僧尼會送城外，具茶毘禮，收舍利二百餘顆分施之。外緘五十顆，於本院起塔以葬之。瀛王末知，別奏賜師號曰德正，乃刊勅文于石塔焉
釋恒超，姓馮氏，范陽人也。祖父不仕，世修儒道，而家富巨萬。超生而聰慧，居童稚群，不貪戲弄。年十五，早通六籍，尤善〈風〉、〈騷〉，辭調新奇，播流人口。忽一日因閱佛經，洗然開悟。乃歎曰：「人生富貴，喻等幻泡，唯有真乘，可登運載。」遂投駐蹕寺出俗。未周三祀，方議進修，晝夜不疲，而屬師亡，亦遵釋氏喪儀，守禮無怠。孝悌之名，燕人所美。梁乾化三年，往五臺山受木叉戒，由是陟遐自邇，切問近思。俄徵〈伐木〉之章，且狎成人之友，結契遠求名匠。阻兩河間，兵未罷，路不通。南則梁祖，北則莊宗，抗衡於輕重之前，逐鹿在存亡之際。當是時也，超止於本州、魏、博、并、汾之間，學大小乘經、律、論，計七本，講通思，於雍、洛、梁、宋名師，杳然隔絕。雖然，巡歷非遠，宏暢殊精，瓶滿見知，翼飛名字。是故并部息塵、中山貞辯，夫二人者，言行俱臻，證修有位，一見超，歎曰：「義龍之頭角悉完備矣，待飛奮而為霖雨焉！」其為碩德題目，多此類也。龍德二年，挂錫於無棣，超曰：「此則全齊舊壤，鄒、魯善隣。」遂止開元伽藍，東北隅置院，講諸經論二十餘年，宣導各三十餘遍。節操高邁，舉措舒徐，緇素見之，無不怯懼。聲無叱咤，語不夸奢，自然而然，且非威勢凌𨏦之所得也。前後州牧，往來使臣，嚮譽欽風，修名執刺，相禮重者，止令童子辭以講貫，罕曾接對。初有所慊，終伏其高，齊、魯之間，造秀不遠數百里，造其門以詰難。諸公一覩超容，傍聽議論，參乎子、史，證以教宗。或問「因明」，超答以詩一首，辭新理妙，皆悉歎降。時郡守李君素重高風，欲飛章舉賜紫衣。超聞驚愕，遂命筆為詩云：「虛著褐衣老，浮杯道不成。誓傳經論死，不染利名生。厭樹遮山色，憐窓向月明。他時隨范䗍，一棹五湖清。」李君復令人勸勉，願結因緣。超確乎不拔，且曰：「而其復爾，則吾在盧龍塞外矣。」郡將聞而止。又相國瀛王馮道聞其名，知是鄉關宗人，先遺其書，序以歸向之意。超曰：「貧道閑人，早捨父母，剋志修行。本期彌勒知名，不謂浪傳於宰衡之耳也。於吾何益？」門人敦喻，不得已而答書，具陳出家之人豈得以虛名薄利而留心乎？瀛王益加鄭重，表聞漢祖，遂就賜紫衣。自此忽忽不樂，以乾祐二年仲春三日微疾，數辰而終于本院。院眾咸聞天樂沸空，乃升兜率之明證也。春秋七十三，僧臘三十五。門人洞徵與學徒百餘人持心喪，傾城士庶僧尼會送城外，具茶毘禮，收舍利二百餘顆分施之。外緘五十顆，於本院起塔以葬之。瀛王末知，別奏賜師號曰德正，乃刊勅文于石塔焉
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漢洛京法林院僧照傳
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釋僧照，姓張氏，范陽人也。年十四出家，投憫忠寺，聰晤絕儔，神儀偉秀。初受經偈，日誦數千百言，目所覽者過於宿習。吐論知見，有老成之風。遂度為沙彌。受具已來，歷于再閏，暗誦經典，已踰六大部矣，即《最勝王》、《大悲》、《維摩》、《法華》等經。傍加聽尋經、論，十數年間，深文伏義，藍出青矣。天祐中，遊方南下，爰屆中山，元戎王處直請住法華寺。相次易帥請之，太傅、隴西公連表薦賜紫方袍，加至真大師。次則扶風馬公請為僧正，非所好也。及抵洛陽，有命開《法華經》講，止法林院。況乎都闕浩穰，象龍輻湊，及照之唱導，翕如於下風伏膺矣。以乾祐元年三月二十六日，示滅于講院，春秋七十，僧臘五十。四眾號慕，侍中李公傾易定，曾為外護，復守洛宅，飾終喪禮，悉以資奉。粵四月三日遷神于城南，行茶毘法，收舍利，紅潤可數百粒。濟陽丁公為保釐之簉職，為樹塔于廣化之寺南岡。照平昔講凡七十餘座，勤勤為法。門生頗多。宰臣馬公孫最所欽重，前後贈詩僅數十首，洛中為美談矣。
釋僧照，姓張氏，范陽人也。年十四出家，投憫忠寺，聰晤絕儔，神儀偉秀。初受經偈，日誦數千百言，目所覽者過於宿習。吐論知見，有老成之風。遂度為沙彌。受具已來，歷于再閏，暗誦經典，已踰六大部矣，即《最勝王》、《大悲》、《維摩》、《法華》等經。傍加聽尋經、論，十數年間，深文伏義，藍出青矣。天祐中，遊方南下，爰屆中山，元戎王處直請住法華寺。相次易帥請之，太傅、隴西公連表薦賜紫方袍，加至真大師。次則扶風馬公請為僧正，非所好也。及抵洛陽，有命開《法華經》講，止法林院。況乎都闕浩穰，象龍輻湊，及照之唱導，翕如於下風伏膺矣。以乾祐元年三月二十六日，示滅于講院，春秋七十，僧臘五十。四眾號慕，侍中李公傾易定，曾為外護，復守洛宅，飾終喪禮，悉以資奉。粵四月三日遷神于城南，行茶毘法，收舍利，紅潤可數百粒。濟陽丁公為保釐之簉職，為樹塔于廣化之寺南岡。照平昔講凡七十餘座，勤勤為法。門生頗多。宰臣馬公孫最所欽重，前後贈詩僅數十首，洛中為美談矣。
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漢洛陽天宮寺從隱傳(夢江)
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釋從隱，姓劉氏，洛陽三鄉人也。丱年敏慧，誓欲出塵，二親既聽，乃投本邑竹閣院，依師誦習，陶練靈府。尋於嵩陽受戒畢，就長水聽采，纔歷數年，克通《百法》、《中觀》、《彌陀》三經論焉。而諲師年老，深許隱之博達性相。後於洛布金院赴請敷演。至後唐清泰中，諲付講座，日為眾三登法席。夏中長晷，覽藏經一袟，精進苦節，人無與比。乾祐二年正月，示疾而終，俗壽五十三，僧臘三十二。乃依天竺法火化，收合真體，圓淨堪愛，門人樹塔，至今存焉。次有長水縣縣泉院釋夢江者，姓楊氏，本邑人也。神彩灑落，超拔凡態，遂願出家，恒誦《仁王》、《般若》。進具後講《百法論》。清泰中龍門廣化寺請為眾開演，遇帝幸其寺宣問，妙辯天逸，悅可上心，時於御前賜紫袈裟，確乎不受。訓導二十餘年，講罷行道禮佛，日唯一食。慈忍於物，罕逢慍色。周顯德三年疾終，緇素悲慕，為其建塔矣。
釋從隱，姓劉氏，洛陽三鄉人也。丱年敏慧，誓欲出塵，二親既聽，乃投本邑竹閣院，依師誦習，陶練靈府。尋於嵩陽受戒畢，就長水聽采，纔歷數年，克通《百法》、《中觀》、《彌陀》三經論焉。而諲師年老，深許隱之博達性相。後於洛布金院赴請敷演。至後唐清泰中，諲付講座，日為眾三登法席。夏中長晷，覽藏經一袟，精進苦節，人無與比。乾祐二年正月，示疾而終，俗壽五十三，僧臘三十二。乃依天竺法火化，收合真體，圓淨堪愛，門人樹塔，至今存焉。次有長水縣縣泉院釋夢江者，姓楊氏，本邑人也。神彩灑落，超拔凡態，遂願出家，恒誦《仁王》、《般若》。進具後講《百法論》。清泰中龍門廣化寺請為眾開演，遇帝幸其寺宣問，妙辯天逸，悅可上心，時於御前賜紫袈裟，確乎不受。訓導二十餘年，講罷行道禮佛，日唯一食。慈忍於物，罕逢慍色。周顯德三年疾終，緇素悲慕，為其建塔矣。
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漢杭州龍興寺宗季傳
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釋宗季者，俗姓俞，臨安人也。稚齒瑰偉，心志剛直。甞天震隣家樹，季隨僵仆，有姊尼抱就膝，視之曰：「此非震死，且有生。」候至夜未央，甦而復作。遂勸令出家，事欣平寺僧。後往衢州，投巨信論師，學《名數論》，文義淹詳，且難詘伏，鋒芒如也。迨迴杭，龍興寺召講。時僧正蘊讓給慧縱橫，兩面之敵也，與閭丘方遠先生、江東羅隱為莫逆之交也。見而申問，季作二百語詶之，讓正賞歎，遂請開講，四十餘年，出弟子七、八百人。漢乾祐戊申歲，疾終于本房。初，季講次遇一異人，作胡語，問西域未來之經論，一眾驚然。季眇二目，曾夜行感神光引之，常覽古師之述作，曰：「可俯而窺也。」遂撰《永新鈔》，釋《般若心經》、《暉理鈔》，解《上生經》、《彌勒成佛經疏鈔》、《補猷鈔闕》，諸別行義章，可數十卷，並行于世。季道行孤僻，性情方正，寡言語，氣貌高邁，誓不趨俗舍。暨老，懇請亦罕赴白衣家。居唯屢空，衎然自任，而孜孜手不釋卷，樂道向終。至今此宗越多弟子，講導不泯焉。
釋宗季者，俗姓俞，臨安人也。稚齒瑰偉，心志剛直。甞天震隣家樹，季隨僵仆，有姊尼抱就膝，視之曰：「此非震死，且有生。」候至夜未央，甦而復作。遂勸令出家，事欣平寺僧。後往衢州，投巨信論師，學《名數論》，文義淹詳，且難詘伏，鋒芒如也。迨迴杭，龍興寺召講。時僧正蘊讓給慧縱橫，兩面之敵也，與閭丘方遠先生、江東羅隱為莫逆之交也。見而申問，季作二百語詶之，讓正賞歎，遂請開講，四十餘年，出弟子七、八百人。漢乾祐戊申歲，疾終于本房。初，季講次遇一異人，作胡語，問西域未來之經論，一眾驚然。季眇二目，曾夜行感神光引之，常覽古師之述作，曰：「可俯而窺也。」遂撰《永新鈔》，釋《般若心經》、《暉理鈔》，解《上生經》、《彌勒成佛經疏鈔》、《補猷鈔闕》，諸別行義章，可數十卷，並行于世。季道行孤僻，性情方正，寡言語，氣貌高邁，誓不趨俗舍。暨老，懇請亦罕赴白衣家。居唯屢空，衎然自任，而孜孜手不釋卷，樂道向終。至今此宗越多弟子，講導不泯焉。
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周魏府觀音院智佺傳
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釋智佺，姓張氏，銅臺永濟人也。九歲，於鄴都臨清王舍城寺事師。暨受具戒，身器挺然八尺，面色玉如，行步若舒雁，言音如扣鐘。人望之凜然，僉曰：「美丈夫也。」恒誦諸經，晝三夜三，禮佛無闕。本師知其法器，遣往滑臺，抵明福寺，就暉師講肆。朞月，頓見諸法體用，喜不自任。時暉之門生炮勇烋幹者數十員，皆出佺之下。徇睢陽人請講，未久，又今東京遇信士捨宅為萬歲百法院。由此洛京、陳、許、徐、宿、維、青、琴臺咸樂請其敷演，自鳩聚檀嚫，前後飯僧三十萬。天雄軍戴、張、郭三家同建觀音院，命居之。佺敏利之性天資，初終講《百法論》，可百許遍。登法座，多不臨文，懸述辯給。後三過覽大藏經，以輔見知。其誦諷經呪也，甞聞戶外閴然，有彈指聲者，感鬼神讚歎歟？魏帥陳君思讓篤志歸依，表薦紫衣師，號曰歸政。殆臨八十一，而剋意學歐、王書體，僅入能妙。或問之，曰：「吾習來生字耳。」顯德五年，年八十三，呼弟子奉晏等囑累，令造木輿一所，歛送闍維。至其年十一月十一日奄終，奉木塔，舉高三丈餘。縱燎時有白鶴哀鳴，紫雲旋覆。收拾舍利，建塔緘焉。
釋智佺，姓張氏，銅臺永濟人也。九歲，於鄴都臨清王舍城寺事師。暨受具戒，身器挺然八尺，面色玉如，行步若舒雁，言音如扣鐘。人望之凜然，僉曰：「美丈夫也。」恒誦諸經，晝三夜三，禮佛無闕。本師知其法器，遣往滑臺，抵明福寺，就暉師講肆。朞月，頓見諸法體用，喜不自任。時暉之門生炮勇烋幹者數十員，皆出佺之下。徇睢陽人請講，未久，又今東京遇信士捨宅為萬歲百法院。由此洛京、陳、許、徐、宿、維、青、琴臺咸樂請其敷演，自鳩聚檀嚫，前後飯僧三十萬。天雄軍戴、張、郭三家同建觀音院，命居之。佺敏利之性天資，初終講《百法論》，可百許遍。登法座，多不臨文，懸述辯給。後三過覽大藏經，以輔見知。其誦諷經呪也，甞聞戶外閴然，有彈指聲者，感鬼神讚歎歟？魏帥陳君思讓篤志歸依，表薦紫衣師，號曰歸政。殆臨八十一，而剋意學歐、王書體，僅入能妙。或問之，曰：「吾習來生字耳。」顯德五年，年八十三，呼弟子奉晏等囑累，令造木輿一所，歛送闍維。至其年十一月十一日奄終，奉木塔，舉高三丈餘。縱燎時有白鶴哀鳴，紫雲旋覆。收拾舍利，建塔緘焉。
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宋秀州靈光寺皓端傳
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釋皓端，姓張氏，嘉禾人也。九歲，捨家入靈光精舍，師授經法，如溫舊業焉。年登弱冠，受形俱無表。于四明阿育王寺遇希覺律師，盛揚南山律，端則一聽旋有通明，義門無壅。尋投金華雲法師學《名數》一支并《法華經》。後受吳興緇伍所請講論焉。兩浙武肅王錢氏召於王府羅漢寺演訓，復令於真身塔寺宣導。于時有台教師玄燭者，彼宗號為第十祖，端依附之，果了一心三觀，遂撰《金光明經隨文釋》十卷。由是兩宗法要，一徑路通。忠獻王錢氏借賜紫衣，別署大德，號崇法焉。後誓約不出寺門，慕遠公之不渡虎溪也。高尚其事，僅二十餘年，身無長衣，口無豐味，居不施關，坐唯一榻。以建隆二年三月十八日，坐滅于本房，容貌猶生。三日，焚之于城西，得舍利於煨燼之末。俗年七十二，僧臘五十二。凡著述傳錄記讚七十許卷，學得其門者止八十餘人。端性耿介，言無苟且。一坐之間不談世論，唯以佛法為己務，可謂傅翼之象王矣。祕書監錢昱甞典秀郡，躬覩端之標格，為著《行錄》焉。
釋皓端，姓張氏，嘉禾人也。九歲，捨家入靈光精舍，師授經法，如溫舊業焉。年登弱冠，受形俱無表。于四明阿育王寺遇希覺律師，盛揚南山律，端則一聽旋有通明，義門無壅。尋投金華雲法師學《名數》一支并《法華經》。後受吳興緇伍所請講論焉。兩浙武肅王錢氏召於王府羅漢寺演訓，復令於真身塔寺宣導。于時有台教師玄燭者，彼宗號為第十祖，端依附之，果了一心三觀，遂撰《金光明經隨文釋》十卷。由是兩宗法要，一徑路通。忠獻王錢氏借賜紫衣，別署大德，號崇法焉。後誓約不出寺門，慕遠公之不渡虎溪也。高尚其事，僅二十餘年，身無長衣，口無豐味，居不施關，坐唯一榻。以建隆二年三月十八日，坐滅于本房，容貌猶生。三日，焚之于城西，得舍利於煨燼之末。俗年七十二，僧臘五十二。凡著述傳錄記讚七十許卷，學得其門者止八十餘人。端性耿介，言無苟且。一坐之間不談世論，唯以佛法為己務，可謂傅翼之象王矣。祕書監錢昱甞典秀郡，躬覩端之標格，為著《行錄》焉。
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宋東京天清寺傅章傳
宋東京天清寺傅章傳
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釋傅章，俗姓彭氏，開封東明人也。厥父諲，即邑甸之上農也，塵務之外，正見不回，恒讀佛經，懸解詮旨。母邢氏甞夢入法宇，手探道器，因而娠焉。與父知懷非常之子，指腹誓令出俗。年甫十一，乃禮本邑唯識師祕公為師，一見異之。初授《淨名》、《仁王》、《法華》三經，及削髮去周羅，隨祕公遊五臺，禮文殊應跡之地。其年受具。為息慈日，便於浚郊清朗法師座下聽習《法華經》。後於睢陽道雅法師重溫前業，尋學《唯識》於本師，頗揭厲于義津法水。又親附副僧錄通慧《因明》，且臻其極章。日誦三經兼二戒本，講貫訓徒，向二十載，未甞少輟。廣順中，左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖，賜紫方袍。大宋乾德二年，左街僧錄道深薦于太祖神德皇帝，賜師號曰義明。俄示疾而終于本院，春秋五十五，法歲三十六。未絕之前，命筆作偈警世，而贈諸朋執矣。所度弟子一十五人，以其年十一月十六日卜京之南原，用茶毘之法，薪盡火滅，得舌且不灰，眾歎戒德。門人檀信共立塔焉，則開寶五年也。先是，厥父恒務《法華經》，終後焚之，亦舌不壞。子父同驗，實為罕有。相國寺清慧大師彝炳為《塔銘》焉。
釋傅章，俗姓彭氏，開封東明人也。厥父諲，即邑甸之上農也，塵務之外，正見不回，恒讀佛經，懸解詮旨。母邢氏甞夢入法宇，手探道器，因而娠焉。與父知懷非常之子，指腹誓令出俗。年甫十一，乃禮本邑唯識師祕公為師，一見異之。初授《淨名》、《仁王》、《法華》三經，及削髮去周羅，隨祕公遊五臺，禮文殊應跡之地。其年受具。為息慈日，便於浚郊清朗法師座下聽習《法華經》。後於睢陽道雅法師重溫前業，尋學《唯識》於本師，頗揭厲于義津法水。又親附副僧錄通慧《因明》，且臻其極章。日誦三經兼二戒本，講貫訓徒，向二十載，未甞少輟。廣順中，左街僧錄廣智大師薦聞于周高祖，賜紫方袍。大宋乾德二年，左街僧錄道深薦于太祖神德皇帝，賜師號曰義明。俄示疾而終于本院，春秋五十五，法歲三十六。未絕之前，命筆作偈警世，而贈諸朋執矣。所度弟子一十五人，以其年十一月十六日卜京之南原，用茶毘之法，薪盡火滅，得舌且不灰，眾歎戒德。門人檀信共立塔焉，則開寶五年也。先是，厥父恒務《法華經》，終後焚之，亦舌不壞。子父同驗，實為罕有。相國寺清慧大師彝炳為《塔銘》焉。
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宋并州崇福寺佛山院繼倫傳
宋并州崇福寺佛山院繼倫傳
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釋繼倫，姓曹氏，晉陽人也。弱齒而壯，其志勇，其心決，求出家。本師授《法華經》，日念三紙，時驚宿習。慧察過人，登戒之後，至年二十一，學通《法華經》義理幽賾，《唯識》、《因明》二論，一覽能講。由是著述，其鈔至今河東盛行。三講恒一百五十餘徒，從其道訓。又撰《法華鈔》三卷。其為人也，慈忍成性，戒範堅強，人望之而心服。以劉氏據有并汾，酷重其道，署號法寶，錄右街僧事，寬猛相參，無敢違拒。以偽漢己巳歲冬十月示疾，心祈口述願生知足天。終後頂熱半日方冷，則開寶二年也。享年五十一。闍維畢，淘獲舍利，遠近分取供養焉。
釋繼倫，姓曹氏，晉陽人也。弱齒而壯，其志勇，其心決，求出家。本師授《法華經》，日念三紙，時驚宿習。慧察過人，登戒之後，至年二十一，學通《法華經》義理幽賾，《唯識》、《因明》二論，一覽能講。由是著述，其鈔至今河東盛行。三講恒一百五十餘徒，從其道訓。又撰《法華鈔》三卷。其為人也，慈忍成性，戒範堅強，人望之而心服。以劉氏據有并汾，酷重其道，署號法寶，錄右街僧事，寬猛相參，無敢違拒。以偽漢己巳歲冬十月示疾，心祈口述願生知足天。終後頂熱半日方冷，則開寶二年也。享年五十一。闍維畢，淘獲舍利，遠近分取供養焉。
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宋齊州開元寺義楚傳(修進省倫)
宋齊州開元寺義楚傳(修進省倫)
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釋義楚，俗姓裴氏，祖相州安陽人也。楚七歲來省歷下，臨壇大德修進因為出家師也。進乃楚之諸父也。季父省倫居香嚴院。進也誦〈觀音普門支經〉向十萬遍，立禮《法華經》，字字各拜，拜且徹部焉。倫則青丘主宰，禪居誦《大悲》、《佛頂》俱一億遍。楚執柯伐木，熏習相資，登此近圓，勤學不懈，敏慧夙成，「俱舍」一宗，造微臻極。遂傳講《圓暉疏》十許遍。後該覽大藏三遍，乃慨儒家為佛教之文而多謬解，解既謬歟，事多誤用。擬白樂天《六帖》，纂釋氏義理、文章、庶事、群品，以類相從，建其門目，總括大綱，計五十部。隨事別列四百四十門，始從〈法王利見部〉，終〈師子獸類部〉，其間物類，檢括周旋，令供筆之時必無告乏矣。一十年中，孜孜罔倦。起晉開運二年至顯德元年畢，進呈，世宗勅付史館，賜紫衣，仍加號明教大師。以開寶中終于龍興伽藍。俗壽七十四，法臘五十四。楚始謀此作，隨得便書，裒多益寡，日居月諸，欝成編錄。忽因本院門古石上有「六帖」二字，天然分明。覩此靈符，乃知宿定，搜今斡古，筆不停綴。時樞密相國王公朴為楚作序，冠于編首，今行于寰海矣。初，楚著述心亦勞止，而雙目喪明，醫工莫療。遂冥心懺過，慮刪碎教文，裁量差脫，如是虔虔更無間息，再歲還明，人謂其徵感焉。
釋義楚，俗姓裴氏，祖相州安陽人也。楚七歲來省歷下，臨壇大德修進因為出家師也。進乃楚之諸父也。季父省倫居香嚴院。進也誦〈觀音普門支經〉向十萬遍，立禮《法華經》，字字各拜，拜且徹部焉。倫則青丘主宰，禪居誦《大悲》、《佛頂》俱一億遍。楚執柯伐木，熏習相資，登此近圓，勤學不懈，敏慧夙成，「俱舍」一宗，造微臻極。遂傳講《圓暉疏》十許遍。後該覽大藏三遍，乃慨儒家為佛教之文而多謬解，解既謬歟，事多誤用。擬白樂天《六帖》，纂釋氏義理、文章、庶事、群品，以類相從，建其門目，總括大綱，計五十部。隨事別列四百四十門，始從〈法王利見部〉，終〈師子獸類部〉，其間物類，檢括周旋，令供筆之時必無告乏矣。一十年中，孜孜罔倦。起晉開運二年至顯德元年畢，進呈，世宗勅付史館，賜紫衣，仍加號明教大師。以開寶中終于龍興伽藍。俗壽七十四，法臘五十四。楚始謀此作，隨得便書，裒多益寡，日居月諸，欝成編錄。忽因本院門古石上有「六帖」二字，天然分明。覩此靈符，乃知宿定，搜今斡古，筆不停綴。時樞密相國王公朴為楚作序，冠于編首，今行于寰海矣。初，楚著述心亦勞止，而雙目喪明，醫工莫療。遂冥心懺過，慮刪碎教文，裁量差脫，如是虔虔更無間息，再歲還明，人謂其徵感焉。
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宋杭州慈光院晤恩傳
宋杭州慈光院晤恩傳
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釋晤恩，字修己，姑蘇常熟人也。姓路，母張氏甞夢梵僧入其家而妊焉。及稚孺，見沙門相，必起迎遲。年十三，聞誦《彌陀經》，遂求出家。親黨饒愛，再三沮之，乃投破山興福寺受訓。後唐長興中受滿分戒，登往崑山慧聚寺，學南山律。晉天福初，從檇李皓端師聽習經論，懸解之性天然，時輩輒難抗敵。後微聞天台三觀、六即之說，冥符意解。漢開運中，造錢唐慈光院志因師，講貫彌年，通達《法華》、《光明經》、《止觀論》，咸洞玄微。尋施覆述，出弟子相次角立。雍熙三年八月朔日，恩於中夜覩白光自井而出，明滅不恒，謂門人曰：「吾報齡極於此矣。」乃絕粒禁言，一心念佛。次夢擁納沙門執金罏焚香，三遶其室，自言：「祖師灌頂來此相迎，汝當去矣。」夢覺，呼弟子至，猶聞異香。至二十五日為弟子說「止觀」旨歸及「觀心」義。辰時，端坐面西而化，享年七十五，僧臘五十五。其夜院僧有興、文偃等皆聞空中絲竹嘹亮而無鞉鼓，且多鈴鐸，漸久漸遠，依稀西去。迨九月九日，依西域法焚，獲舍利青白圓粒無算。恩平時謹重一食，不離衣鉢，不畜財寶，臥必右脇，坐必加趺。弟子輩設堂居，亦同今之禪室。立制嚴峻，日別親視明相，方許淨人施粥，曾有晚飲薯蕷湯者，即時擯出黌堂。每一布薩，則澘洒不止，蓋思其《大集》「滿」「洲」之言耳。偏誨人以彌陀淨業救生死事，受教得生感祥可見者，往往有之。凡與人言，不問賢、不肖，悉示以一乘圓意。或怪不逗機者，乃曰：「與作毒鼓之緣耳。」不喜雜交游，不好言世俗事。雖大人豪族，未甞輒問名居，況迂趨其門乎？先是天台宗教，會昌毀廢，文義殘缺。談妙之辭，沒名不顯。恩尋繹十妙之始終，研覈五重之旨趣。講《大玄義》、《文句》、《止觀》二十餘周，解、行兼明，目、足雙運。使《法華》大旨全美流于代者，恩之力也。又慊昔人《科節》與荊溪《記》不相符順，因著《玄義》、《文句》、《止觀》、《金光明》、《金[鏍-糸+廾]》論科，總三十五帖，見行於世。吁，河、漢中有魚泝流而上者何？潛泳有所取故。恩公不寬乘戒而出弟子十有七人，求解而行行耳。
釋晤恩，字修己，姑蘇常熟人也。姓路，母張氏甞夢梵僧入其家而妊焉。及稚孺，見沙門相，必起迎遲。年十三，聞誦《彌陀經》，遂求出家。親黨饒愛，再三沮之，乃投破山興福寺受訓。後唐長興中受滿分戒，登往崑山慧聚寺，學南山律。晉天福初，從檇李皓端師聽習經論，懸解之性天然，時輩輒難抗敵。後微聞天台三觀、六即之說，冥符意解。漢開運中，造錢唐慈光院志因師，講貫彌年，通達《法華》、《光明經》、《止觀論》，咸洞玄微。尋施覆述，出弟子相次角立。雍熙三年八月朔日，恩於中夜覩白光自井而出，明滅不恒，謂門人曰：「吾報齡極於此矣。」乃絕粒禁言，一心念佛。次夢擁納沙門執金罏焚香，三遶其室，自言：「祖師灌頂來此相迎，汝當去矣。」夢覺，呼弟子至，猶聞異香。至二十五日為弟子說「止觀」旨歸及「觀心」義。辰時，端坐面西而化，享年七十五，僧臘五十五。其夜院僧有興、文偃等皆聞空中絲竹嘹亮而無鞉鼓，且多鈴鐸，漸久漸遠，依稀西去。迨九月九日，依西域法焚，獲舍利青白圓粒無算。恩平時謹重一食，不離衣鉢，不畜財寶，臥必右脇，坐必加趺。弟子輩設堂居，亦同今之禪室。立制嚴峻，日別親視明相，方許淨人施粥，曾有晚飲薯蕷湯者，即時擯出黌堂。每一布薩，則澘洒不止，蓋思其《大集》「滿」「洲」之言耳。偏誨人以彌陀淨業救生死事，受教得生感祥可見者，往往有之。凡與人言，不問賢、不肖，悉示以一乘圓意。或怪不逗機者，乃曰：「與作毒鼓之緣耳。」不喜雜交游，不好言世俗事。雖大人豪族，未甞輒問名居，況迂趨其門乎？先是天台宗教，會昌毀廢，文義殘缺。談妙之辭，沒名不顯。恩尋繹十妙之始終，研覈五重之旨趣。講《大玄義》、《文句》、《止觀》二十餘周，解、行兼明，目、足雙運。使《法華》大旨全美流于代者，恩之力也。又慊昔人《科節》與荊溪《記》不相符順，因著《玄義》、《文句》、《止觀》、《金光明》、《金[鏍-糸+廾]》論科，總三十五帖，見行於世。吁，河、漢中有魚泝流而上者何？潛泳有所取故。恩公不寬乘戒而出弟子十有七人，求解而行行耳。
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宋天台山螺溪傳教院義寂傳
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釋義寂字常照，姓胡氏，溫州永嘉人也。母妊娠公日不喜葷血，生乃首蒙紫帽而誕焉。幼啟二親，堅求去俗，旋入開元伽藍。師授《法華經》，朞月而徹，寺之耆老稱歎希有。受具已，往會稽學南山鈔。既通律義，乃造天台山研尋「止觀」，其所易解猶河南一遍照也。先是智者教迹，遠則安史兵殘，近則會昌焚毀，零編斷簡，本折枝摧，傳者何憑端正其學？寂思鳩集也。適金華古藏中得《淨名疏》而已。後欵告韶禪師，囑人泛舟於日本國購獲僅足。由是博聞多識。微寂，此宗學者幾握半珠為家寶歟？遂於佛隴道場、國清寺相繼講訓，今許王錢氏在兩浙日，累請開演，私署淨光大師并紫方袍，辭讓不却，受而不稱。及興螺溪道場，四方學侶霧擁雲屯。太平興國五年，朝廷條貫緇伍經業，寂從山入州治寺，寺東樓安置。樓近大山，夜夢剎柱陷沒于地，意頗惡之。自徙於西偏僧房，其夜春雨甚，山崩樓圮。人咸謂寂先見同修報得之眼焉。因受黃巖邑人請，乘舟泛江放生，講〈流水長者品〉。至海門靈石，是智者冬居道場也，勸人修寺塑像，入緣者繁沓。今上遣高品衛紹欽入山重建，壽昌寺也，諸官同命受菩薩戒。雍熙初，永安縣請於光明寺受戒。古殿像隳，腹中獲《發願辭》，即唐咸通六年沙門希皎施戒，勸七鄉人裝塑尊像，願捨報為男子，童真出家，常布褐傳法利樂眾生云。觀者皆意寂之前身也。四年，臨海、縉雲、永康、東陽諸邑請其施戒。九月，寂至自太末，十月，寢疾本院方丈。十一月四日，囑誡門人：「不許哭泣祭奠。應緣俗禮者，非吾弟子也。」即窆于方丈，樹小塔焉。享年六十九，法臘五十矣。四方傳法弟子見星而舍者數百人。寂平素講《法華經》并《玄義》共二十許座，《光明》、《淨名》、《梵網》等經，《止觀》、《金[鏍-糸+廾]》等論，《法界》、《還源》等觀，《禪源詮》、《永嘉集》各數遍，所著《止觀義例》、《法華十妙不二門科節》數卷。自智者捐世，六代傳法湛然師之後，二百餘齡，寂受遺寄，最克負荷，其如炎蒸講貫而無汗之霑洽，曾不久聽而勝解佛乘。每一談揚，則摐金玉應，召羽商和，彼九旬說妙，相去幾何？又甞寓四明育王寺，夢登國清寺上方，有寶莊嚴幢座，題曰「文殊臺」，設枑梐闌隔，求入無由。俄覩觀音菩薩從堂徐出，以手攘却行馬，低迂相接。斯須，覺已與觀音身泯合不分，因而驚寤。自是之來，樂說無盡矣。或曰：「入普門智，乘利物悲。上合佛覺，證無上故。下合眾生，凡同體故。開則群靈混成一法，得是心者，非觀音而誰歟？」是以講談也，施戒也，自甌越之鄉迨三天
釋義寂字常照，姓胡氏，溫州永嘉人也。母妊娠公日不喜葷血，生乃首蒙紫帽而誕焉。幼啟二親，堅求去俗，旋入開元伽藍。師授《法華經》，朞月而徹，寺之耆老稱歎希有。受具已，往會稽學南山鈔。既通律義，乃造天台山研尋「止觀」，其所易解猶河南一遍照也。先是智者教迹，遠則安史兵殘，近則會昌焚毀，零編斷簡，本折枝摧，傳者何憑端正其學？寂思鳩集也。適金華古藏中得《淨名疏》而已。後欵告韶禪師，囑人泛舟於日本國購獲僅足。由是博聞多識。微寂，此宗學者幾握半珠為家寶歟？遂於佛隴道場、國清寺相繼講訓，今許王錢氏在兩浙日，累請開演，私署淨光大師并紫方袍，辭讓不却，受而不稱。及興螺溪道場，四方學侶霧擁雲屯。太平興國五年，朝廷條貫緇伍經業，寂從山入州治寺，寺東樓安置。樓近大山，夜夢剎柱陷沒于地，意頗惡之。自徙於西偏僧房，其夜春雨甚，山崩樓圮。人咸謂寂先見同修報得之眼焉。因受黃巖邑人請，乘舟泛江放生，講〈流水長者品〉。至海門靈石，是智者冬居道場也，勸人修寺塑像，入緣者繁沓。今上遣高品衛紹欽入山重建，壽昌寺也，諸官同命受菩薩戒。雍熙初，永安縣請於光明寺受戒。古殿像隳，腹中獲《發願辭》，即唐咸通六年沙門希皎施戒，勸七鄉人裝塑尊像，願捨報為男子，童真出家，常布褐傳法利樂眾生云。觀者皆意寂之前身也。四年，臨海、縉雲、永康、東陽諸邑請其施戒。九月，寂至自太末，十月，寢疾本院方丈。十一月四日，囑誡門人：「不許哭泣祭奠。應緣俗禮者，非吾弟子也。」即窆于方丈，樹小塔焉。享年六十九，法臘五十矣。四方傳法弟子見星而舍者數百人。寂平素講《法華經》并《玄義》共二十許座，《光明》、《淨名》、《梵網》等經，《止觀》、《金[鏍-糸+廾]》等論，《法界》、《還源》等觀，《禪源詮》、《永嘉集》各數遍，所著《止觀義例》、《法華十妙不二門科節》數卷。自智者捐世，六代傳法湛然師之後，二百餘齡，寂受遺寄，最克負荷，其如炎蒸講貫而無汗之霑洽，曾不久聽而勝解佛乘。每一談揚，則摐金玉應，召羽商和，彼九旬說妙，相去幾何？又甞寓四明育王寺，夢登國清寺上方，有寶莊嚴幢座，題曰「文殊臺」，設枑梐闌隔，求入無由。俄覩觀音菩薩從堂徐出，以手攘却行馬，低迂相接。斯須，覺已與觀音身泯合不分，因而驚寤。自是之來，樂說無盡矣。或曰：「入普門智，乘利物悲。上合佛覺，證無上故。下合眾生，凡同體故。開則群靈混成一法，得是心者，非觀音而誰歟？」是以講談也，施戒也，自甌越之鄉迨三天
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子障，民多咈戾，俗尚畋獵。受寂之訓也，咸食椹革音，說法之功，所謂善建。由是堂室間可見者，曰澄彧，曰寶翔，曰義通。及乎台之民庶，曾受戒法，迎真相來州治開元寺祭饗，皆縞素哀泣，天為之變慘，其慈攝之所感。知州鄭公元龜為詩悲悼焉。
子障，民多咈戾，俗尚畋獵。受寂之訓也，咸食椹革音，說法之功，所謂善建。由是堂室間可見者，曰澄彧，曰寶翔，曰義通。及乎台之民庶，曾受戒法，迎真相來州治開元寺祭饗，皆縞素哀泣，天為之變慘，其慈攝之所感。知州鄭公元龜為詩悲悼焉。
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論曰：
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玄默垂文，聖人俯察。河、雒之流有告，圖書之法作程，禹受斯符，乃為經緯，本六十餘字，訓第表明，號〈洪範〉以開章，得彝倫而逌敘。帝王之法粲然可觀，祖述之家翕爾宗此。我之佛道可弗然耶？教自西傳，若龜、馬之文乍辯；聲由此盛，如夏、商之美惟揚。及其講訓相資，籤箋互出，因分異轍，各競顓門，施巧智之莫京，致慧心之懸合。宜乎得正信者必開正眼，見正道者必事正修，倒本前因，則以決擇為主。原夫能詮之教喻圖書也，所詮之理喻訓第也，經容緯入，緯變經存，令表顯之名言，從體義之相雜。《唯識》僉推於護法，成即司南；《婆沙》奄有於餘師，說同衍字。良以各迷己見，皆未極成，正不正之說恢張，玄又玄之談崛起。大抵無名相法作名相說，非如色法影質易尋。名、色交加，喜生迷競。又以言存一意，義止一途，隨情取舍之時，未為允當，隨轉理門之處，蓋涉無文。加復教有弛張，意關詳略。討尋者非英明而莫悟，承領者非行位而那知？在人亡書，以教為折中。故論中以四種徵理，理則難隱。一觀待，二作用，三法爾，四證成。用斯道理，義豈惑乎？譬如甲氏背人而去，有二、三子相問曰：「彼去者誰耶？」一云：「乙也」。一云：「丙也」。此俱未是。彼有識人云：「甲也」。迴面視之，是甲非乙。由其不識，遂有多名。識者一呼，應聲而至。親得自體，不涉異緣，故曰「精義無二」也。因義生解，解必虛通，除其執情，令生正解，斷其迷執。執情斷，故所執便遣。既能生解，則斷障。二重斷染，依他清淨，依他圓成，故得二勝果焉。不然者，認相似法，墮惡取空，曳曲木於稠林，泛膠舟於苦海，又不可勝道也。《瑜伽論》中：「契經體有二，一文二義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界也。」
玄默垂文，聖人俯察。河、雒之流有告，圖書之法作程，禹受斯符，乃為經緯，本六十餘字，訓第表明，號〈洪範〉以開章，得彝倫而逌敘。帝王之法粲然可觀，祖述之家翕爾宗此。我之佛道可弗然耶？教自西傳，若龜、馬之文乍辯；聲由此盛，如夏、商之美惟揚。及其講訓相資，籤箋互出，因分異轍，各競顓門，施巧智之莫京，致慧心之懸合。宜乎得正信者必開正眼，見正道者必事正修，倒本前因，則以決擇為主。原夫能詮之教喻圖書也，所詮之理喻訓第也，經容緯入，緯變經存，令表顯之名言，從體義之相雜。《唯識》僉推於護法，成即司南；《婆沙》奄有於餘師，說同衍字。良以各迷己見，皆未極成，正不正之說恢張，玄又玄之談崛起。大抵無名相法作名相說，非如色法影質易尋。名、色交加，喜生迷競。又以言存一意，義止一途，隨情取舍之時，未為允當，隨轉理門之處，蓋涉無文。加復教有弛張，意關詳略。討尋者非英明而莫悟，承領者非行位而那知？在人亡書，以教為折中。故論中以四種徵理，理則難隱。一觀待，二作用，三法爾，四證成。用斯道理，義豈惑乎？譬如甲氏背人而去，有二、三子相問曰：「彼去者誰耶？」一云：「乙也」。一云：「丙也」。此俱未是。彼有識人云：「甲也」。迴面視之，是甲非乙。由其不識，遂有多名。識者一呼，應聲而至。親得自體，不涉異緣，故曰「精義無二」也。因義生解，解必虛通，除其執情，令生正解，斷其迷執。執情斷，故所執便遣。既能生解，則斷障。二重斷染，依他清淨，依他圓成，故得二勝果焉。不然者，認相似法，墮惡取空，曳曲木於稠林，泛膠舟於苦海，又不可勝道也。《瑜伽論》中：「契經體有二，一文二義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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夫以能化之教已翻，所詮之理難悟。苟非宿慧，安喻經心？宿慧當多世之熏，方能生起。經心乃大雄之意，豈易尋求？諺所謂「老見事長」，佛已三祇之揚歷；多言或中，法從諸聖之同宣。豈得以夏蟲共論其凌澌，井魚互談其渤澥？此誠不可也。必須近佛菩薩，善慧法師，四無礙居遊戲之中，八辯音演自他之利。秖如天親大士將世尊之一言，中道圓宗成諸法之五位，如龍帶涓滴而起為雨，望苗稼而施。又同《命包》作緯於《春秋》，《鑿度》為資於《大易》，此皆善其通變，能其揣摩，以利根而教鈍根，以正見而誘邪見，都稱為摩訶般特伽也。西域蒲塞冶家子以為裘，此方俊才鬻乳人而加水。成裘則易，以日見而留心；免水則難，以傳來而隔手。昔以講人論法，造疏尋宗，用《成實》法數之名，補《大乘》闕員之義。其有解法名目，隨人見知，未融六釋之端，何暇三隅之反？至若黎邪是報非報，化人有心無心，和合怖數之徒，聞熏滅不滅等百有餘科，並《三藏》、《四含》之盤根，大小兩宗之鈐鍵，先賢之所不決，令哲之所共疑，但謂闕如，所知成障。
夫以能化之教已翻，所詮之理難悟。苟非宿慧，安喻經心？宿慧當多世之熏，方能生起。經心乃大雄之意，豈易尋求？諺所謂「老見事長」，佛已三祇之揚歷；多言或中，法從諸聖之同宣。豈得以夏蟲共論其凌澌，井魚互談其渤澥？此誠不可也。必須近佛菩薩，善慧法師，四無礙居遊戲之中，八辯音演自他之利。秖如天親大士將世尊之一言，中道圓宗成諸法之五位，如龍帶涓滴而起為雨，望苗稼而施。又同《命包》作緯於《春秋》，《鑿度》為資於《大易》，此皆善其通變，能其揣摩，以利根而教鈍根，以正見而誘邪見，都稱為摩訶般特伽也。西域蒲塞冶家子以為裘，此方俊才鬻乳人而加水。成裘則易，以日見而留心；免水則難，以傳來而隔手。昔以講人論法，造疏尋宗，用《成實》法數之名，補《大乘》闕員之義。其有解法名目，隨人見知，未融六釋之端，何暇三隅之反？至若黎邪是報非報，化人有心無心，和合怖數之徒，聞熏滅不滅等百有餘科，並《三藏》、《四含》之盤根，大小兩宗之鈐鍵，先賢之所不決，令哲之所共疑，但謂闕如，所知成障。
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及乎奘師西復，梵本東傳，富《瑜伽》之寶林，開《唯識》之淵府，「摩訶衍」足，「殺三摩」明，名數均著作之家，立破定是非之量。深山大澤，必生龍蛇，有大乘基為其高足，不緣宿習，多見生知。謂之「義天」，則明星有爛，謂之「理窟」，則善閉無關。堂堂合《周髀》之儀，軋軋應崑崙之軸。有經皆講，無疏不成，權奇百本之名，控壓四人之聖。復次光也、寶也、測乎、沼乎，章句之學頗長，釋籤之理何富！世茂《珠林》，邁編《圖紀》，璟附《量》度于鯨海，尚綴文榮于玉華，究「三論」極乎瑗、康，窮《方等》歸乎楷、景。觀公撰集，《華嚴》命章。解相入之連環，且無難色；通絕行之斷閣，故立易功。法藏從性海而遊，智昇自名流而出。偉歟一行，所作通神，實僧相之法王，乃人形之菩薩。忠、氤、琳、甫、賁、秀、詵、真，俱參譯判經，盡開荒闢土。於爍宗密，美乎湛然，悟達全才，徹公令範，可以副人之求備哉！餘諸上士，擅美殊方，落落英翹，互有長短。矧以佛之說經，申經者論；經由論顯，論待疏通，疏總義章，義從師述。況以隔羅縠者見猶未盡，大遍知者知方得全。射侯之矢易疎，診脈之求難中。若非親證親說，得自體之分明，載驅戴馳，妄他求之晻曖，如攝異門分，差別之相難知。故《智論》中，吾滅度後，所有撰集者皆為「論藏」攝也。俱作導師，指迷人之歸路；悉䘖明燭，照暗室之績工。動戒足以行之，入定門而安矣。蓋纏克斷，智慧成功，咸從生死之河，盡度涅槃之岸，此始可與言從聞且思，思至而修證大圓寂者。過此以往未知。執名滯義，問欲何為？故曰：「精義入神，以致用也。」既有所用，則捨筌蹄而直造佛地，此則深於其道者也。
及乎奘師西復，梵本東傳，富《瑜伽》之寶林，開《唯識》之淵府，「摩訶衍」足，「殺三摩」明，名數均著作之家，立破定是非之量。深山大澤，必生龍蛇，有大乘基為其高足，不緣宿習，多見生知。謂之「義天」，則明星有爛，謂之「理窟」，則善閉無關。堂堂合《周髀》之儀，軋軋應崑崙之軸。有經皆講，無疏不成，權奇百本之名，控壓四人之聖。復次光也、寶也、測乎、沼乎，章句之學頗長，釋籤之理何富！世茂《珠林》，邁編《圖紀》，璟附《量》度于鯨海，尚綴文榮于玉華，究「三論」極乎瑗、康，窮《方等》歸乎楷、景。觀公撰集，《華嚴》命章。解相入之連環，且無難色；通絕行之斷閣，故立易功。法藏從性海而遊，智昇自名流而出。偉歟一行，所作通神，實僧相之法王，乃人形之菩薩。忠、氤、琳、甫、賁、秀、詵、真，俱參譯判經，盡開荒闢土。於爍宗密，美乎湛然，悟達全才，徹公令範，可以副人之求備哉！餘諸上士，擅美殊方，落落英翹，互有長短。矧以佛之說經，申經者論；經由論顯，論待疏通，疏總義章，義從師述。況以隔羅縠者見猶未盡，大遍知者知方得全。射侯之矢易疎，診脈之求難中。若非親證親說，得自體之分明，載驅戴馳，妄他求之晻曖，如攝異門分，差別之相難知。故《智論》中，吾滅度後，所有撰集者皆為「論藏」攝也。俱作導師，指迷人之歸路；悉䘖明燭，照暗室之績工。動戒足以行之，入定門而安矣。蓋纏克斷，智慧成功，咸從生死之河，盡度涅槃之岸，此始可與言從聞且思，思至而修證大圓寂者。過此以往未知。執名滯義，問欲何為？故曰：「精義入神，以致用也。」既有所用，則捨筌蹄而直造佛地，此則深於其道者也。
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宋高僧傳卷第七
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