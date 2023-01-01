宋高僧傳卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

義解篇第二之三(正傳十四人附見六人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義解篇第二之三(正傳十四人附見六人)

唐京師崇福寺惟慤傳(慧震弘沇) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師崇福寺惟慤傳(慧震弘沇)

釋惟慤，俗姓連氏，齊大夫稱之後，本憑翊人，官居上黨，為潞人也。九歲割愛，冠年納戒。母氏昆弟歸于法門，故慤從其受教，瀾漪內湛，葳𦼆外發。嗜學服勤，必無倦色。乃辭渭陽，尋師隷業，或經筵首席，或論集前驅，或參問禪宗，或附麗律匠。其志淵曠，欲皆吞納之。年臨不惑，尚住神都，因受舊相房公融宅請。未飯之前，宅中出經函云：「相公在南海知南銓，預其翻經，躬親筆受《首楞嚴經》一部，留家供養。今筵中正有十僧，每人可開題一卷。」慤坐居第四，舒經見富樓那問生起義，覺其文婉，其理玄，發願撰疏，疏通經義。及歸院，矢誓寫文殊菩薩像，別誦名號，計一十年，厥志堅強，遂有冥感，忽夢妙吉祥乘狻猊自慤之口入。由茲下筆，若大覺之被善現談「般若」焉。起大曆元年丙午也。及將徹簡，於臥寐中見由口而出，在乎華嚴宗中文殊智也。勒成三卷，自謂從淺智中衍出矣。于今盛行。一說《楞嚴經》初是荊州度門寺神秀禪師在內時得本，後因館陶沙門慧震於度門寺傳出，慤遇之著疏解之。後有弘沇法師者，蜀人也，作義章，開釋此經，號《資中疏》。其中亦引震法師義例，似有今古之說，此岷蜀行之，近亦流江表焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋惟慤，俗姓連氏，齊大夫稱之後，本憑翊人，官居上黨，為潞人也。九歲割愛，冠年納戒。母氏昆弟歸于法門，故慤從其受教，瀾漪內湛，葳𦼆外發。嗜學服勤，必無倦色。乃辭渭陽，尋師隷業，或經筵首席，或論集前驅，或參問禪宗，或附麗律匠。其志淵曠，欲皆吞納之。年臨不惑，尚住神都，因受舊相房公融宅請。未飯之前，宅中出經函云：「相公在南海知南銓，預其翻經，躬親筆受《首楞嚴經》一部，留家供養。今筵中正有十僧，每人可開題一卷。」慤坐居第四，舒經見富樓那問生起義，覺其文婉，其理玄，發願撰疏，疏通經義。及歸院，矢誓寫文殊菩薩像，別誦名號，計一十年，厥志堅強，遂有冥感，忽夢妙吉祥乘狻猊自慤之口入。由茲下筆，若大覺之被善現談「般若」焉。起大曆元年丙午也。及將徹簡，於臥寐中見由口而出，在乎華嚴宗中文殊智也。勒成三卷，自謂從淺智中衍出矣。于今盛行。一說《楞嚴經》初是荊州度門寺神秀禪師在內時得本，後因館陶沙門慧震於度門寺傳出，慤遇之著疏解之。後有弘沇法師者，蜀人也，作義章，開釋此經，號《資中疏》。其中亦引震法師義例，似有今古之說，此岷蜀行之，近亦流江表焉。

唐京師千福寺懷感傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師千福寺懷感傳

釋懷感，不知何許人也。秉持強悍，精苦從師，義不入神，未以為得。四方同好就霧市焉。唯不信：念佛少時，逕生安養。疑氷未冸，遂謁善導，用決猶豫。導曰：「子傳教度人，為信後講，為渺茫無詣？」感曰：「諸佛誠言，不信不講。」導曰：「若如所見，令念佛往生。豈是魔說耶？子若信之，至心念佛，當有證驗。」乃入道場三七日，不覩靈瑞。感自恨罪障深，欲絕食畢命。導不許，遂令精虔，三年念佛。後忽感靈瑞，見金色玉毫，便證念佛三昧。悲恨宿垢業重，妄搆眾愆，懺悔發露，乃述《決疑論》七卷(即《群疑論》是也)。臨終，果有化佛來迎，合掌面西而往矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷感，不知何許人也。秉持強悍，精苦從師，義不入神，未以為得。四方同好就霧市焉。唯不信：念佛少時，逕生安養。疑氷未冸，遂謁善導，用決猶豫。導曰：「子傳教度人，為信後講，為渺茫無詣？」感曰：「諸佛誠言，不信不講。」導曰：「若如所見，令念佛往生。豈是魔說耶？子若信之，至心念佛，當有證驗。」乃入道場三七日，不覩靈瑞。感自恨罪障深，欲絕食畢命。導不許，遂令精虔，三年念佛。後忽感靈瑞，見金色玉毫，便證念佛三昧。悲恨宿垢業重，妄搆眾愆，懺悔發露，乃述《決疑論》七卷(即《群疑論》是也)。臨終，果有化佛來迎，合掌面西而往矣。

唐吳興法海傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐吳興法海傳

釋法海，字文允，姓張氏，丹陽人。少出家于鶴林寺。白駒匪食其場苗，金翅俄翔其海面。曲從師教，周覽群經，大壑納川，鄧林聚羽。是以圓入一性，學階空王，擅當代獨悟之名，剖先賢不決之義，一時外學六籍該通。甞謂人曰：「佛法一門，極唯『心地』，餘皆椎輪也。」天寶中，預揚州法慎律師講肆，同曇一、靈一等推為顏、冉焉。復與杼山晝公為忘形之交，林下之遊。黑白二徒，多從求益焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法海，字文允，姓張氏，丹陽人。少出家于鶴林寺。白駒匪食其場苗，金翅俄翔其海面。曲從師教，周覽群經，大壑納川，鄧林聚羽。是以圓入一性，學階空王，擅當代獨悟之名，剖先賢不決之義，一時外學六籍該通。甞謂人曰：「佛法一門，極唯『心地』，餘皆椎輪也。」天寶中，預揚州法慎律師講肆，同曇一、靈一等推為顏、冉焉。復與杼山晝公為忘形之交，林下之遊。黑白二徒，多從求益焉。

唐洛京佛授記寺慧苑傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京佛授記寺慧苑傳

釋慧苑，京兆人也。少而秀異，蔚有茂才，厭彼塵寰，投于淨域，禮華嚴法藏為師。陶神練性，未幾深達法義，號上首門人也。有勤無惰，內外該通，華嚴一宗，尤成精博。苑依《寶性論》立四種教，為有四類不識如來藏，如生盲人，則凡夫、聲聞、辟支、初心菩薩也。一迷真異執教，當凡夫；二真一分半教，當二乘；三真一分滿教，當初心菩薩；四真具滿教，當識如來藏者也。諸師處判，或依或違，然其綱領教乘一家之說。次以新譯之經未有音釋，披讀之者取決無從。遂博覽經書，恢張詁訓，撰成二卷，俾初學之流不遠求師，覽無滯句，旋曉字源。然稟從賢首之門，不負庭訓之美也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧苑，京兆人也。少而秀異，蔚有茂才，厭彼塵寰，投于淨域，禮華嚴法藏為師。陶神練性，未幾深達法義，號上首門人也。有勤無惰，內外該通，華嚴一宗，尤成精博。苑依《寶性論》立四種教，為有四類不識如來藏，如生盲人，則凡夫、聲聞、辟支、初心菩薩也。一迷真異執教，當凡夫；二真一分半教，當二乘；三真一分滿教，當初心菩薩；四真具滿教，當識如來藏者也。諸師處判，或依或違，然其綱領教乘一家之說。次以新譯之經未有音釋，披讀之者取決無從。遂博覽經書，恢張詁訓，撰成二卷，俾初學之流不遠求師，覽無滯句，旋曉字源。然稟從賢首之門，不負庭訓之美也。

唐處州法華寺智威傳(慧威) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐處州法華寺智威傳(慧威)

釋智威，姓蔣氏，縉雲人也。頴脫塵蒙，心遊物表，少事師于軒轅氏鍊丹山。聞天台宗教盛，遂負笈往沃洲石城寺，親灌頂禪師求請心要。既而得一融道，體二居宗，定慧方均，寂照相半，雖云自了，急在利他。天與多能，富有辭藻，著《桃巖寺碑》，與《頭陀寺碑》氣度相表。後以法眼付授慧威焉。時傳威是徐陵後身，其利智雄才，斷可知矣。又釋慧威，姓留氏，東陽人也。總角之年，露其舊習，抉開愛網，徑入空門，不滯一方，仍參三益。聞縉雲大威禪師盛行禪法，裹足造焉。刻志忘勞，覩威牆奧。一日千里，罔不推稱，至有成業，時謂小威。然其樂靜居山，罕交人事。指教門人，不少傑出者，左溪玄朗矣。威常修「止觀」，匪棄光陰，說與行而並馳，語將默而齊貫，落落然、汪汪然，人無得名焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智威，姓蔣氏，縉雲人也。頴脫塵蒙，心遊物表，少事師于軒轅氏鍊丹山。聞天台宗教盛，遂負笈往沃洲石城寺，親灌頂禪師求請心要。既而得一融道，體二居宗，定慧方均，寂照相半，雖云自了，急在利他。天與多能，富有辭藻，著《桃巖寺碑》，與《頭陀寺碑》氣度相表。後以法眼付授慧威焉。時傳威是徐陵後身，其利智雄才，斷可知矣。又釋慧威，姓留氏，東陽人也。總角之年，露其舊習，抉開愛網，徑入空門，不滯一方，仍參三益。聞縉雲大威禪師盛行禪法，裹足造焉。刻志忘勞，覩威牆奧。一日千里，罔不推稱，至有成業，時謂小威。然其樂靜居山，罕交人事。指教門人，不少傑出者，左溪玄朗矣。威常修「止觀」，匪棄光陰，說與行而並馳，語將默而齊貫，落落然、汪汪然，人無得名焉。

唐台州國清寺湛然傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐台州國清寺湛然傳

釋湛然，俗姓戚氏，世居晉陵之荊溪，則常州人也。昔佛滅度後十有三世，至龍樹，始用文字廣第一義諦。嗣其學者號「法性宗」，元魏、高齊間有釋慧文默而識之，授南嶽思大師，由是有三觀之學。洎智者大師蔚然興於天台，而其道益大。以教言之，則然乃龍樹之裔孫也，智者之五世孫也，左溪朗公之法子也。家本儒、墨，我獨有邁俗之志，童丱邈焉異於常倫。年二十餘，受經於左溪，與之言，大駭。異日謂然曰：「汝何夢乎？」然曰：「疇昔夜夢披僧服，掖二輪，遊大河之中。」左溪曰：「嘻，汝當以止、觀二法度群生於生死淵乎？」乃授以本師所傳止觀。然德宇凝精，神鋒爽拔，其密識深行，冲氣慧用，方寸之間，合於天倪。至是始以處士傳道，學者悅隨，如群流之趣於大川也。天寶初年，解逢掖而登僧籍。遂往越州曇一律師法集，廣尋持犯開制之律範焉。復於吳郡開元寺敷行止觀。無何，朗師捐代，挈《密藏》獨運於東南，謂門人曰：「道之難行也，我知之矣。古先至人靜以觀其本，動以應乎物，二俱不住，乃蹈于大方。今之人或蕩於空，或膠於有，自病病他，道用不振。將欲取正，捨予誰歸？」於是大啟上法，旁羅萬行，盡攝諸相，入於無間。即文字以達觀，導語默以還源。乃祖述所傳章句凡十數萬言。心度諸禪，身不踰矩，三學俱熾，群疑日潰，求珠問影之類，稍見罔象之功行。「止觀」之盛，始然之力也。天寶末、大曆初，詔書連徵，辭疾不就。當大兵大饑之際，揭厲法流，學徒愈繁，瞻望堂室，以為依怙。然慈以接之，謹以守之，大布而衣，一床而居，以身誨人，耆艾不息。建中三年二月五日，示疾佛隴道場，顧語學徒曰：「道無方，性無體，生歟死歟，其旨一貫。吾歸骨此山，報盡今夕，要與汝輩談道而訣。夫一念無相謂之空，無法不備謂之假，不一不異謂之中，在凡為三因，在聖為三德。爇炷則初後同相，涉海則淺深異流，自利利人，在此而已。爾其志之！」言訖隱几，泊然而化，春秋七十二，法臘三十四。門人號咽，奉全身起塔，袝于智者大師塋兆西南隅焉。入室弟子吳門元浩，可謂邇其人，近其室矣。然平日輯纂教法，明決前疑，開發後滯，則有《法華釋籤》、《法華疏記》各十卷、《止觀輔行傳弘訣》十卷、《法華三昧補助儀》一卷、《方等懺補闕儀》二卷、《略維摩疏》十卷、《維摩疏記》三卷、《重治定涅槃疏》十五卷、《金[鏍-糸+廾]論》一卷，及《止觀義例》、《止觀大意》、《止觀文句》、《十妙不二門》等。盛行于世。詳其然師，始天寶，終建中，以自證之心，說未聞之法，經不云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋湛然，俗姓戚氏，世居晉陵之荊溪，則常州人也。昔佛滅度後十有三世，至龍樹，始用文字廣第一義諦。嗣其學者號「法性宗」，元魏、高齊間有釋慧文默而識之，授南嶽思大師，由是有三觀之學。洎智者大師蔚然興於天台，而其道益大。以教言之，則然乃龍樹之裔孫也，智者之五世孫也，左溪朗公之法子也。家本儒、墨，我獨有邁俗之志，童丱邈焉異於常倫。年二十餘，受經於左溪，與之言，大駭。異日謂然曰：「汝何夢乎？」然曰：「疇昔夜夢披僧服，掖二輪，遊大河之中。」左溪曰：「嘻，汝當以止、觀二法度群生於生死淵乎？」乃授以本師所傳止觀。然德宇凝精，神鋒爽拔，其密識深行，冲氣慧用，方寸之間，合於天倪。至是始以處士傳道，學者悅隨，如群流之趣於大川也。天寶初年，解逢掖而登僧籍。遂往越州曇一律師法集，廣尋持犯開制之律範焉。復於吳郡開元寺敷行止觀。無何，朗師捐代，挈《密藏》獨運於東南，謂門人曰：「道之難行也，我知之矣。古先至人靜以觀其本，動以應乎物，二俱不住，乃蹈于大方。今之人或蕩於空，或膠於有，自病病他，道用不振。將欲取正，捨予誰歸？」於是大啟上法，旁羅萬行，盡攝諸相，入於無間。即文字以達觀，導語默以還源。乃祖述所傳章句凡十數萬言。心度諸禪，身不踰矩，三學俱熾，群疑日潰，求珠問影之類，稍見罔象之功行。「止觀」之盛，始然之力也。天寶末、大曆初，詔書連徵，辭疾不就。當大兵大饑之際，揭厲法流，學徒愈繁，瞻望堂室，以為依怙。然慈以接之，謹以守之，大布而衣，一床而居，以身誨人，耆艾不息。建中三年二月五日，示疾佛隴道場，顧語學徒曰：「道無方，性無體，生歟死歟，其旨一貫。吾歸骨此山，報盡今夕，要與汝輩談道而訣。夫一念無相謂之空，無法不備謂之假，不一不異謂之中，在凡為三因，在聖為三德。爇炷則初後同相，涉海則淺深異流，自利利人，在此而已。爾其志之！」言訖隱几，泊然而化，春秋七十二，法臘三十四。門人號咽，奉全身起塔，袝于智者大師塋兆西南隅焉。入室弟子吳門元浩，可謂邇其人，近其室矣。然平日輯纂教法，明決前疑，開發後滯，則有《法華釋籤》、《法華疏記》各十卷、《止觀輔行傳弘訣》十卷、《法華三昧補助儀》一卷、《方等懺補闕儀》二卷、《略維摩疏》十卷、《維摩疏記》三卷、《重治定涅槃疏》十五卷、《金[鏍-糸+廾]論》一卷，及《止觀義例》、《止觀大意》、《止觀文句》、《十妙不二門》等。盛行于世。詳其然師，始天寶，終建中，以自證之心，說未聞之法，經不云

乎：「云何於少時大作佛事」，然師有焉。其朝達得其道者唯梁肅學士，故摛鴻筆成絕妙之辭。彼題目云：「甞試論之，聖人不興，其間必有命世者出焉。自智者以法傳灌頂，頂再世至于左溪，明道若昧，待公而發。乘此寶乘，煥然中興。蓋受業身通者三十有九僧，搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人。師嚴道尊，遐邇歸仁，向非命世而生，則何以臻此！」觀夫梁學士之論，儗議偕齊，非此人何以動鴻儒？非此筆何以銘哲匠？蓋洞入門室見宗廟之富，故以是研論矣。吁，吾徒往往有不知然之道！《詩》云：「維鵲有巢，維鳩居之。」梁公深入佛之理窟之謂歟！有會稽法華山神邕作真讚，至大宋開寶中吳越國王錢氏追重而誄之，號圓通尊者焉，可不是歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乎：「云何於少時大作佛事」，然師有焉。其朝達得其道者唯梁肅學士，故摛鴻筆成絕妙之辭。彼題目云：「甞試論之，聖人不興，其間必有命世者出焉。自智者以法傳灌頂，頂再世至于左溪，明道若昧，待公而發。乘此寶乘，煥然中興。蓋受業身通者三十有九僧，搢紳先生高位崇名屈體承教者又數十人。師嚴道尊，遐邇歸仁，向非命世而生，則何以臻此！」觀夫梁學士之論，儗議偕齊，非此人何以動鴻儒？非此筆何以銘哲匠？蓋洞入門室見宗廟之富，故以是研論矣。吁，吾徒往往有不知然之道！《詩》云：「維鵲有巢，維鳩居之。」梁公深入佛之理窟之謂歟！有會稽法華山神邕作真讚，至大宋開寶中吳越國王錢氏追重而誄之，號圓通尊者焉，可不是歟！

唐蘇州開元寺元浩傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐蘇州開元寺元浩傳

釋元浩，姓秦氏，字廣成，吳門人也。綺歲依晉陵靈山寺慧日禪師出家，具滿律戒，配本州龍興寺，尋為荊溪湛然禪師囑累弟子。初受《法華》、《止觀》，已得醍醐，唯以裂大網、感大果、成大行、歸大處以為大願。宴居三昧，常隨佛後，希夷自得，人莫能知。其祕密深遠如海印三昧，不言出處，常行佛事。與夫難行苦行，更相祖述，默傳心要；為論為記、靈芝瑞草，以為功德。傳於後世者，不同日而語矣。浩注解《大涅槃經》，為文首序，德美圓實，志願顯現。蓋錄其所證之意，而見于文，曰：「余聞先覺之大寶曰『常』，在宥布和之盛典曰『教』，率土知化之歸宗曰『行』，交感人心之至極曰『證』，然則以道行御其時，以法性合其運，當應物之際，與顯晦同其光，恢張至化而自他昭著者，實播厥鴻名。欽恭聞思，協和至極，四德克彰者，實存乎妙體。格變群家，歷觀諸行，至典克修，庶績有成者，實賴乎宗本。信以授人，大明宗極，敷暢厥旨，庶幾有補於將來者，實存乎妙用。博綜群言以立誠訓，風行十方率用歸順者，實存乎妙教矣。」此浩之法要，如王輔嗣之法〈繫辭〉，司馬遷之〈自敘〉，管仲能言〈輕重〉，孟子之傳《春秋》，雖儒、釋不同，其義一也。以元和十二年十一月十一日示疾，右脇累足，入于涅槃，非二乘境界，真如來定也。明年十一月十三日闍維，起塔於蘇州西北虎丘東山南原也。浩耽學味道，不涉餘事，常隨然師聽其言說，曾無倦色。分析義理，派流川注，必默記而暗誦，一言不失。數年之後，人始知之。然師曰：「回也如愚」罕為人說，多辭以不能，及被梁、田二君苦勸請之，始著《涅槃經解述》。浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師，若孔門之游、夏焉。其儒流受業，翰林學士梁公肅、蘇州刺史田公敦。緇流受業者，智恒、子瑜、道儒、仲儀、仲良五人，持經講論，傳之無窮。大比丘尼識微、道巽、志真、悟極，此四人者高潔之倫，深練禪觀。初浩為二官所請注經，預夢甚為奇特。又庭階生花，非人間恒所見者。祥鳥飛馴，五彩絕異。刺史崔恭撰塔碑，立于虎丘山羅漢石壇之左。後有行滿、道暹、明曠皆著述，廣天台之道歟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元浩，姓秦氏，字廣成，吳門人也。綺歲依晉陵靈山寺慧日禪師出家，具滿律戒，配本州龍興寺，尋為荊溪湛然禪師囑累弟子。初受《法華》、《止觀》，已得醍醐，唯以裂大網、感大果、成大行、歸大處以為大願。宴居三昧，常隨佛後，希夷自得，人莫能知。其祕密深遠如海印三昧，不言出處，常行佛事。與夫難行苦行，更相祖述，默傳心要；為論為記、靈芝瑞草，以為功德。傳於後世者，不同日而語矣。浩注解《大涅槃經》，為文首序，德美圓實，志願顯現。蓋錄其所證之意，而見于文，曰：「余聞先覺之大寶曰『常』，在宥布和之盛典曰『教』，率土知化之歸宗曰『行』，交感人心之至極曰『證』，然則以道行御其時，以法性合其運，當應物之際，與顯晦同其光，恢張至化而自他昭著者，實播厥鴻名。欽恭聞思，協和至極，四德克彰者，實存乎妙體。格變群家，歷觀諸行，至典克修，庶績有成者，實賴乎宗本。信以授人，大明宗極，敷暢厥旨，庶幾有補於將來者，實存乎妙用。博綜群言以立誠訓，風行十方率用歸順者，實存乎妙教矣。」此浩之法要，如王輔嗣之法〈繫辭〉，司馬遷之〈自敘〉，管仲能言〈輕重〉，孟子之傳《春秋》，雖儒、釋不同，其義一也。以元和十二年十一月十一日示疾，右脇累足，入于涅槃，非二乘境界，真如來定也。明年十一月十三日闍維，起塔於蘇州西北虎丘東山南原也。浩耽學味道，不涉餘事，常隨然師聽其言說，曾無倦色。分析義理，派流川注，必默記而暗誦，一言不失。數年之後，人始知之。然師曰：「回也如愚」罕為人說，多辭以不能，及被梁、田二君苦勸請之，始著《涅槃經解述》。浩與上都雲華寺華嚴澄觀法師，若孔門之游、夏焉。其儒流受業，翰林學士梁公肅、蘇州刺史田公敦。緇流受業者，智恒、子瑜、道儒、仲儀、仲良五人，持經講論，傳之無窮。大比丘尼識微、道巽、志真、悟極，此四人者高潔之倫，深練禪觀。初浩為二官所請注經，預夢甚為奇特。又庭階生花，非人間恒所見者。祥鳥飛馴，五彩絕異。刺史崔恭撰塔碑，立于虎丘山羅漢石壇之左。後有行滿、道暹、明曠皆著述，廣天台之道歟。

唐越州暨陽杭烏山智藏傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐越州暨陽杭烏山智藏傳

釋智藏，姓皮氏，西印度種族，祖父從華，世居官宦，後僑寓廬陵。藏少入精舍，覩像設之繁，乃陋俗求真，而於三學各所留心，唯《律藏》也最為精敏。大曆三年，遊豫章，因隸名天宮寺，眾懇命臨壇秉度，時仰炮烋，號為「律虎」。每登法座，提唱毘尼，堂盈席滿，聽受無厭。辯名理，析微言，連環可解也。貞元中，遇大寂禪師，篤明心要。及遊會稽，於杭烏山頂築小室安禪。乃著《華嚴經妙義》。宣吐亹亹，學者歸焉。至元和十四年二月，無疾而終，報齡七十九。焚收舍利圓淨者，建塔於院北峯焉。杭烏山者，越俗言訛，合言杭嵨，謂浙江所渡古用杭筏，到岸藏杭，故云「嵨」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智藏，姓皮氏，西印度種族，祖父從華，世居官宦，後僑寓廬陵。藏少入精舍，覩像設之繁，乃陋俗求真，而於三學各所留心，唯《律藏》也最為精敏。大曆三年，遊豫章，因隸名天宮寺，眾懇命臨壇秉度，時仰炮烋，號為「律虎」。每登法座，提唱毘尼，堂盈席滿，聽受無厭。辯名理，析微言，連環可解也。貞元中，遇大寂禪師，篤明心要。及遊會稽，於杭烏山頂築小室安禪。乃著《華嚴經妙義》。宣吐亹亹，學者歸焉。至元和十四年二月，無疾而終，報齡七十九。焚收舍利圓淨者，建塔於院北峯焉。杭烏山者，越俗言訛，合言杭嵨，謂浙江所渡古用杭筏，到岸藏杭，故云「嵨」也。

唐梓州慧義寺神清傳(義將) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐梓州慧義寺神清傳(義將)

釋神清，字靈庾，俗姓章氏，綿州昌明人也。生于大安山下，昆季相次三人出俗，皆有名望，清居乎仲。處胎之際，母頓惡葷羶。及為兒，雖隨戲弄，遇像禮足，逢僧稽顙。年十三，受學於綿州開元寺辯智法師。于時勅條嚴峻，出家者限念經千紙，方許落髮。清即誦《法華》、《維摩》、《楞伽》、《佛頂》等經，有同再理。時故相喬琳為綿郡太守，驚其幼俊，躬而降禮請削染焉，則大曆中也。至年十七，聽習粗通，即講《法華》一經。歲滿，慧義寺依如律師受具戒。夏習尸羅，依學新疏。尋達大宗，乃詣上都。後以優文贍學，入內應奉。暮年鍾其荼蓼，歸慧義寺，講導著述，略無閑日。以元和年中終于本寺峯頂，遷神于白門蘭若，即郪城北郭外也。清平昔好為著述，喜作編聯，蓋巨富其才，亦鑿深于學。三教俱曉，該玄鑒極，彝倫咸敘，萬人之敵也。受業弟子黑白四方，計一千餘人。前後撰成《法華玄箋》十卷、《釋氏年誌》三十卷、《新律疏要訣》十卷——亦謂《清鈔》、《二眾初學儀》一卷、《有宗七十五法疏》一卷——亦名《法源記》。此蓋解小乘所計五位：色、心、心所、不相應、無為等法，體性業用，一皆詳括，故云「法源」也。《識心論》、《澄觀論》、《俱舍義鈔》數卷，《北山參玄語錄》十卷，都計百餘軸，並行於代。就中《語錄》博該三教，最為南北鴻儒、名僧、高士之所披翫焉。寺居郪城之北，長平山陰，故云「北山」，統三教玄旨，實而為錄，故云《參玄》也。觀清之述作，少分明二權一實之經旨，大分明小乘律論之深奧焉。清貌古且奇，皙白而光瑩。相國崔龜從時從事東川，序真讚云：「與奘三藏道顏同，攝物異，時一體耳。」門人數多，其出倫者義將也。獨明《俱舍》，兼善《起信》，海內學人望風而至。開成中北山俱舍宗不泯者，清之餘素乎。東川涌潭僧正顏公著碑，本寺講律臨壇光肇，別附《語錄》，略記清言行矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋神清，字靈庾，俗姓章氏，綿州昌明人也。生于大安山下，昆季相次三人出俗，皆有名望，清居乎仲。處胎之際，母頓惡葷羶。及為兒，雖隨戲弄，遇像禮足，逢僧稽顙。年十三，受學於綿州開元寺辯智法師。于時勅條嚴峻，出家者限念經千紙，方許落髮。清即誦《法華》、《維摩》、《楞伽》、《佛頂》等經，有同再理。時故相喬琳為綿郡太守，驚其幼俊，躬而降禮請削染焉，則大曆中也。至年十七，聽習粗通，即講《法華》一經。歲滿，慧義寺依如律師受具戒。夏習尸羅，依學新疏。尋達大宗，乃詣上都。後以優文贍學，入內應奉。暮年鍾其荼蓼，歸慧義寺，講導著述，略無閑日。以元和年中終于本寺峯頂，遷神于白門蘭若，即郪城北郭外也。清平昔好為著述，喜作編聯，蓋巨富其才，亦鑿深于學。三教俱曉，該玄鑒極，彝倫咸敘，萬人之敵也。受業弟子黑白四方，計一千餘人。前後撰成《法華玄箋》十卷、《釋氏年誌》三十卷、《新律疏要訣》十卷——亦謂《清鈔》、《二眾初學儀》一卷、《有宗七十五法疏》一卷——亦名《法源記》。此蓋解小乘所計五位：色、心、心所、不相應、無為等法，體性業用，一皆詳括，故云「法源」也。《識心論》、《澄觀論》、《俱舍義鈔》數卷，《北山參玄語錄》十卷，都計百餘軸，並行於代。就中《語錄》博該三教，最為南北鴻儒、名僧、高士之所披翫焉。寺居郪城之北，長平山陰，故云「北山」，統三教玄旨，實而為錄，故云《參玄》也。觀清之述作，少分明二權一實之經旨，大分明小乘律論之深奧焉。清貌古且奇，皙白而光瑩。相國崔龜從時從事東川，序真讚云：「與奘三藏道顏同，攝物異，時一體耳。」門人數多，其出倫者義將也。獨明《俱舍》，兼善《起信》，海內學人望風而至。開成中北山俱舍宗不泯者，清之餘素乎。東川涌潭僧正顏公著碑，本寺講律臨壇光肇，別附《語錄》，略記清言行矣。

唐京師大安國寺端甫傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師大安國寺端甫傳

釋端甫，俗姓趙氏，天水人也。世為秦著姓焉。初，母張夫人夢梵僧謂曰：「當生貴子。」即出囊中舍利使吞之。及誕，所夢僧白晝入其室，摩其頂曰：「必當大興法教。」言訖而滅。既成人，高顙深目，大頤方口，長六尺五寸，其音如鐘。夫將欲荷如來之菩提，鑿生靈之耳目，固必有殊祥奇表歟？始十歲，依崇福寺道悟禪師為沙彌。十七正度為比丘，隷安國寺。受具於西明寺照律師，學毘尼於崇福寺昇律師，傳《唯識》於安國寺素法師，通《涅槃經》於福林寺崟法師。甫又夢梵僧以舍利滿瑠璃器，使吞之，且曰：「三藏大教，盡貯汝腹矣。」自是經、律、論無敵於當時，囊括川注，逢源會委，滔滔然莫能濟其畔岸矣。夫將欲伐株杌於情田，雨甘露於法種者，固必有勇智宏辯歟？無何，謁文殊於清涼，眾聖皆現；演大經於太原，傾都畢會。德宗皇帝聞其名，徵之，一見大悅，常出入禁中，與儒道議論，賜紫方袍。歲時錫施，異於他等。復詔侍皇太子於東朝。順宗皇帝深仰其風，親之若昆弟，相與臥起，恩禮特隆。憲宗皇帝數幸其寺，待之若賓友。常承顧問，注納偏厚。而甫符彩超邁，辭理響捷，迎合上旨，皆契真乘，雖造次應對，未甞不以闡揚為務。繇是天子益知佛為大聖人，其教有大不思議事。當是時朝廷方削平區夏，縛吳斡蜀，瀦蔡蕩鄆，而天子端拱無事。詔甫率緇屬迎真骨於靈山，開法場於祕殿，為人請福，親奉香燈。既而刑不殘，兵不黷，赤子無愁聲，蒼海無驚波，蓋參用真宗以毘大政之明効也。夫將欲顯大不思議之道，輔大有為之君，固必有冥符玄契歟？掌內殿法儀，錄左街僧事，以標表淨眾者凡一十年。講《涅槃》、《唯識》經論，處當仁傳授宗主，以開誘道俗者，凡一百六十座。運三密於瑜伽，契無生於悉地，日持諸部十餘萬遍，指淨土為息肩之地，嚴金經為報法之恩。前後供施數十百萬，悉以崇飾殿宇，窮極雕繪。而方丈單床，靜慮自得。貴臣盛族皆所依慕，豪俠工賈莫不瞻嚮，薦金寶以致誠，仰端嚴而禮足，日有千數，不可殫書。而甫即眾生以觀佛，離四相以修善，心下如地，坦無丘陵，王、公、輿、臺皆以誠接。議者以為成就常不輕行者，唯甫而已矣。夫將欲駕橫海之大航，拯迷途於彼岸者，固必有奇功妙道歟？以開成元年六月一日，西向右脇而滅，當暑而尊容若生，終夕而異香猶欝。其年七月六日，遷於長樂之南原。遺命荼毘，得舍利三百餘粒，方熾而神光月皎，既燼而靈骨珠圓。賜諡曰大達，塔曰玄祕。俗壽六十七，僧臘可數。門弟子僧尼約千餘輩，或講論玄言，或紀綱大寺，修禪秉律，分作人師，五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋端甫，俗姓趙氏，天水人也。世為秦著姓焉。初，母張夫人夢梵僧謂曰：「當生貴子。」即出囊中舍利使吞之。及誕，所夢僧白晝入其室，摩其頂曰：「必當大興法教。」言訖而滅。既成人，高顙深目，大頤方口，長六尺五寸，其音如鐘。夫將欲荷如來之菩提，鑿生靈之耳目，固必有殊祥奇表歟？始十歲，依崇福寺道悟禪師為沙彌。十七正度為比丘，隷安國寺。受具於西明寺照律師，學毘尼於崇福寺昇律師，傳《唯識》於安國寺素法師，通《涅槃經》於福林寺崟法師。甫又夢梵僧以舍利滿瑠璃器，使吞之，且曰：「三藏大教，盡貯汝腹矣。」自是經、律、論無敵於當時，囊括川注，逢源會委，滔滔然莫能濟其畔岸矣。夫將欲伐株杌於情田，雨甘露於法種者，固必有勇智宏辯歟？無何，謁文殊於清涼，眾聖皆現；演大經於太原，傾都畢會。德宗皇帝聞其名，徵之，一見大悅，常出入禁中，與儒道議論，賜紫方袍。歲時錫施，異於他等。復詔侍皇太子於東朝。順宗皇帝深仰其風，親之若昆弟，相與臥起，恩禮特隆。憲宗皇帝數幸其寺，待之若賓友。常承顧問，注納偏厚。而甫符彩超邁，辭理響捷，迎合上旨，皆契真乘，雖造次應對，未甞不以闡揚為務。繇是天子益知佛為大聖人，其教有大不思議事。當是時朝廷方削平區夏，縛吳斡蜀，瀦蔡蕩鄆，而天子端拱無事。詔甫率緇屬迎真骨於靈山，開法場於祕殿，為人請福，親奉香燈。既而刑不殘，兵不黷，赤子無愁聲，蒼海無驚波，蓋參用真宗以毘大政之明効也。夫將欲顯大不思議之道，輔大有為之君，固必有冥符玄契歟？掌內殿法儀，錄左街僧事，以標表淨眾者凡一十年。講《涅槃》、《唯識》經論，處當仁傳授宗主，以開誘道俗者，凡一百六十座。運三密於瑜伽，契無生於悉地，日持諸部十餘萬遍，指淨土為息肩之地，嚴金經為報法之恩。前後供施數十百萬，悉以崇飾殿宇，窮極雕繪。而方丈單床，靜慮自得。貴臣盛族皆所依慕，豪俠工賈莫不瞻嚮，薦金寶以致誠，仰端嚴而禮足，日有千數，不可殫書。而甫即眾生以觀佛，離四相以修善，心下如地，坦無丘陵，王、公、輿、臺皆以誠接。議者以為成就常不輕行者，唯甫而已矣。夫將欲駕橫海之大航，拯迷途於彼岸者，固必有奇功妙道歟？以開成元年六月一日，西向右脇而滅，當暑而尊容若生，終夕而異香猶欝。其年七月六日，遷於長樂之南原。遺命荼毘，得舍利三百餘粒，方熾而神光月皎，既燼而靈骨珠圓。賜諡曰大達，塔曰玄祕。俗壽六十七，僧臘可數。門弟子僧尼約千餘輩，或講論玄言，或紀綱大寺，修禪秉律，分作人師，五

十其徒，皆為達者。會昌中相國裴公休為碑頌德焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十其徒，皆為達者。會昌中相國裴公休為碑頌德焉。

唐圭峯草堂寺宗密傳(圓禪師照禪師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐圭峯草堂寺宗密傳(圓禪師照禪師)

釋宗密，姓何氏，果州西充人也。家本豪盛，少通儒書，欲干世以活生靈，負俊才而隨計吏。元和二年，偶謁遂州圓禪師，圓未與語，密欣然而慕之，乃從其削染受教。此年進具于拯律師。尋謁荊南張，張曰：「汝傳教人也，當宣導於帝都。」復見洛陽照禪師，照曰：「菩薩人也，誰能識之？」末見上都華嚴觀，觀曰：「毘盧華藏，能隨我遊者，其唯汝乎？」初在蜀，因齋次受經，得《圓覺》十二章，深達義趣，誓傳是經。在漢上因病僧付《華嚴》句義，未甞隷習，即爾講之。由是乃著《圓覺》、《華嚴》及《涅槃》、《金剛》、《起信》、《唯識》、《盂蘭盆》、《法界觀》、《行願經》等疏鈔，及《法義類例》、《禮懺》、《修證》、《圖傳》、《纂略》。又集諸宗禪言，為《禪藏》，總而序之，并《酬答》、《書偈》、《議論》等。又《四分律疏》五卷、《鈔懸談》二卷，凡二百許卷，圖六面。皆本一心而貫諸法，顯真體而融事理，超群有於對待，冥物我而獨運矣。密累入內殿，問其法要。大和二年慶成節，徵賜紫方袍為大德。尋請歸山。會昌元年正月六日坐滅於興福塔院，儼若平日，容貌益悅。七日，遷于函，其自證之力可知矣。其月二十二日，道俗等奉全身于圭峯，二月十三日茶毘，得舍利數十粒，明白而潤大。後門人泣而求諸煨中，必得而歸，悉斂藏于石室，其無緣之慈可知矣。俗齡六十二，僧臘三十四。遺誡令：「舁屍施鳥獸，焚其骨而散之，勿塔，勿得悲慕，以亂禪觀。每清明上山，必講道七日而後去。其餘住持儀則當合律科，違者非吾弟子。」初，密道既芬馨，名惟炟赫，內眾慕羶既如彼，朝貴答響又如此。當長慶、元和已來，中官立功執政者孔熾，內外猜疑，人主危殆。時宰臣李訓酷重于密，及開成中偽甘露發，中官率禁兵五百人出閤，所遇者一皆屠戮。時王涯、賈餗、舒元輿方在中書會食，聞難作，奔入終南投密。唯李訓欲求剪髮匿之，從者止之，訓改圖趨鳳翔。時仇士良知之，遣人捕密入左軍，面數其不告之罪，將害之。密怡然曰：「貧道識訓年深，亦知其反叛，然本師教法，遇苦即救，不愛身命，死固甘心。」中尉魚恒志嘉之，奏釋其罪。朝士聞之，扼腕出涕焉。或曰：「密師為禪耶，律耶，經論耶？」則對曰：「夫密者四戰之國也，人無得而名焉，都可謂『大智圓明自證利他大菩薩』也。是故裴休論譔云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋宗密，姓何氏，果州西充人也。家本豪盛，少通儒書，欲干世以活生靈，負俊才而隨計吏。元和二年，偶謁遂州圓禪師，圓未與語，密欣然而慕之，乃從其削染受教。此年進具于拯律師。尋謁荊南張，張曰：「汝傳教人也，當宣導於帝都。」復見洛陽照禪師，照曰：「菩薩人也，誰能識之？」末見上都華嚴觀，觀曰：「毘盧華藏，能隨我遊者，其唯汝乎？」初在蜀，因齋次受經，得《圓覺》十二章，深達義趣，誓傳是經。在漢上因病僧付《華嚴》句義，未甞隷習，即爾講之。由是乃著《圓覺》、《華嚴》及《涅槃》、《金剛》、《起信》、《唯識》、《盂蘭盆》、《法界觀》、《行願經》等疏鈔，及《法義類例》、《禮懺》、《修證》、《圖傳》、《纂略》。又集諸宗禪言，為《禪藏》，總而序之，并《酬答》、《書偈》、《議論》等。又《四分律疏》五卷、《鈔懸談》二卷，凡二百許卷，圖六面。皆本一心而貫諸法，顯真體而融事理，超群有於對待，冥物我而獨運矣。密累入內殿，問其法要。大和二年慶成節，徵賜紫方袍為大德。尋請歸山。會昌元年正月六日坐滅於興福塔院，儼若平日，容貌益悅。七日，遷于函，其自證之力可知矣。其月二十二日，道俗等奉全身于圭峯，二月十三日茶毘，得舍利數十粒，明白而潤大。後門人泣而求諸煨中，必得而歸，悉斂藏于石室，其無緣之慈可知矣。俗齡六十二，僧臘三十四。遺誡令：「舁屍施鳥獸，焚其骨而散之，勿塔，勿得悲慕，以亂禪觀。每清明上山，必講道七日而後去。其餘住持儀則當合律科，違者非吾弟子。」初，密道既芬馨，名惟炟赫，內眾慕羶既如彼，朝貴答響又如此。當長慶、元和已來，中官立功執政者孔熾，內外猜疑，人主危殆。時宰臣李訓酷重于密，及開成中偽甘露發，中官率禁兵五百人出閤，所遇者一皆屠戮。時王涯、賈餗、舒元輿方在中書會食，聞難作，奔入終南投密。唯李訓欲求剪髮匿之，從者止之，訓改圖趨鳳翔。時仇士良知之，遣人捕密入左軍，面數其不告之罪，將害之。密怡然曰：「貧道識訓年深，亦知其反叛，然本師教法，遇苦即救，不愛身命，死固甘心。」中尉魚恒志嘉之，奏釋其罪。朝士聞之，扼腕出涕焉。或曰：「密師為禪耶，律耶，經論耶？」則對曰：「夫密者四戰之國也，人無得而名焉，都可謂『大智圓明自證利他大菩薩』也。是故裴休論譔云：

「『議者以師不守禪行，而廣講經論。遊名邑大都，以興建為務。乃為多聞之所役乎，豈聲利之所未忘乎？嘻，議者焉知大道之所趣哉！夫一心者萬法之總也，分而為戒、定、慧，開而為六度，散而為萬行。萬行未甞非一心，一心未甞違萬行。禪者六度之一耳，何能總諸法哉？且如來以法眼付迦葉，不以法行。故自心而證者為法，隨願而起者為行，未必常同也。然則一心者萬法之所生，而不屬於萬法。得之者則於法自在矣，見之者則於教無礙矣。本非法不可以法說，本非教不可以教傳，豈可以軌迹而尋哉？自迦葉至富那奢凡十祖皆羅漢，所度亦羅漢。馬鳴、龍樹、提婆、天親始開摩訶衍，著論釋經，摧滅外道，為菩薩唱首。而尊者闍夜獨以戒力為威神，尊者摩羅獨以苦行為道跡，其他諸祖，或廣行法教，或專心禪寂，或蟬蛻而去，或火化而滅，或攀樹以示終，或受害而償債，是乃法必同而行不必同也。且循轍跡者非善行，守規墨者非善巧，不迅疾無以為大牛，不超過無以為大士。故師之道也，以知見為妙門，寂淨為正味，慈忍為甲盾，慧斷為劍矛。破內魔之高壘，陷外賊之堅陣，鎮撫邪雜，解釋縲籠。遇窮子則叱而使歸其家，見貧女則呵而使照其室。窮子不歸，貧女不富，吾師恥之。三乘不興，《四分》不振，吾師恥之。忠孝不並化，荷擔不勝任，吾師恥之。避名滯相，匿我增慢，吾師恥之。故遑遑於濟拔，汲汲於開誘，不以一行自高，不以一德自聳。人有依歸者，不俟請則往矣；有求益者，不俟憤則啟矣。雖童幼不簡於應接，雖驁佷不怠於叩勵。其以闡教度生，助國家之化也如此。故親師之法者，貪則施，暴則歛，剛則隨，戾則順，昏則開，墮則奮，自榮者慊，自堅者化，徇私者公，溺情者義。凡士俗有捨其家與妻子同入其法、分寺而居者，有變活業、絕血食、持戒法，起家為近住者，有出而修政理以救疾苦為道者，有退而奉父母以豐供養為行者。其餘憧憧而來，欣欣而去，揚袂而至，實腹而歸，所在甚眾，不可以紀。真如來付囑之菩薩，眾生不請之良友。其四依之人乎？其十地之人乎？吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣。議者又焉知大道之所趣哉？』其為識達大人之所知心為若此也。密知心者多矣，無如昇平相國之深者，蓋同氣相求耳。」宣宗再闡真乘，萬善咸秩，追諡曰定慧禪師，塔號青蓮。持服執弟子禮四眾數千百人矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『議者以師不守禪行，而廣講經論。遊名邑大都，以興建為務。乃為多聞之所役乎，豈聲利之所未忘乎？嘻，議者焉知大道之所趣哉！夫一心者萬法之總也，分而為戒、定、慧，開而為六度，散而為萬行。萬行未甞非一心，一心未甞違萬行。禪者六度之一耳，何能總諸法哉？且如來以法眼付迦葉，不以法行。故自心而證者為法，隨願而起者為行，未必常同也。然則一心者萬法之所生，而不屬於萬法。得之者則於法自在矣，見之者則於教無礙矣。本非法不可以法說，本非教不可以教傳，豈可以軌迹而尋哉？自迦葉至富那奢凡十祖皆羅漢，所度亦羅漢。馬鳴、龍樹、提婆、天親始開摩訶衍，著論釋經，摧滅外道，為菩薩唱首。而尊者闍夜獨以戒力為威神，尊者摩羅獨以苦行為道跡，其他諸祖，或廣行法教，或專心禪寂，或蟬蛻而去，或火化而滅，或攀樹以示終，或受害而償債，是乃法必同而行不必同也。且循轍跡者非善行，守規墨者非善巧，不迅疾無以為大牛，不超過無以為大士。故師之道也，以知見為妙門，寂淨為正味，慈忍為甲盾，慧斷為劍矛。破內魔之高壘，陷外賊之堅陣，鎮撫邪雜，解釋縲籠。遇窮子則叱而使歸其家，見貧女則呵而使照其室。窮子不歸，貧女不富，吾師恥之。三乘不興，《四分》不振，吾師恥之。忠孝不並化，荷擔不勝任，吾師恥之。避名滯相，匿我增慢，吾師恥之。故遑遑於濟拔，汲汲於開誘，不以一行自高，不以一德自聳。人有依歸者，不俟請則往矣；有求益者，不俟憤則啟矣。雖童幼不簡於應接，雖驁佷不怠於叩勵。其以闡教度生，助國家之化也如此。故親師之法者，貪則施，暴則歛，剛則隨，戾則順，昏則開，墮則奮，自榮者慊，自堅者化，徇私者公，溺情者義。凡士俗有捨其家與妻子同入其法、分寺而居者，有變活業、絕血食、持戒法，起家為近住者，有出而修政理以救疾苦為道者，有退而奉父母以豐供養為行者。其餘憧憧而來，欣欣而去，揚袂而至，實腹而歸，所在甚眾，不可以紀。真如來付囑之菩薩，眾生不請之良友。其四依之人乎？其十地之人乎？吾不識其境界庭宇之廣狹深淺矣。議者又焉知大道之所趣哉？』其為識達大人之所知心為若此也。密知心者多矣，無如昇平相國之深者，蓋同氣相求耳。」宣宗再闡真乘，萬善咸秩，追諡曰定慧禪師，塔號青蓮。持服執弟子禮四眾數千百人矣。

系曰：「河東相國之論譔，所謂極其筆矣。然非夫人之為極筆，於他人豈極其筆乎？觀夫影響相隨，未始有異也。影待形起，響隨聲來。有宗密公，公則有裴相國。非相國曷能知密公，相續如環，未甞告盡，其二公之道如然。則知諦觀法、王法，則密公之行甚圓；應以宰官身，則裴相之言可度。今禪宗有不達而譏密不宜講諸教典者，則吾對曰：『達磨可不云乎，吾法合了義教。而寡學少知自既不能，且與煩惑相應可不嫉之乎？』或有誚密不宜接公卿，而屢謁君王者，則吾對曰：『教法委在王臣，苟與王臣不接，還能興顯宗教以不？佛言力輪，王臣是歟？今之人情，見近王臣者則非之。曾不知近王臣人之心苟合利名，則謝君之誚也。或止為宗教親近，豈不為大乎？』寧免小嫌，嫌之者亦嫉之耳。若了如是義，無可無不可，吁哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：「河東相國之論譔，所謂極其筆矣。然非夫人之為極筆，於他人豈極其筆乎？觀夫影響相隨，未始有異也。影待形起，響隨聲來。有宗密公，公則有裴相國。非相國曷能知密公，相續如環，未甞告盡，其二公之道如然。則知諦觀法、王法，則密公之行甚圓；應以宰官身，則裴相之言可度。今禪宗有不達而譏密不宜講諸教典者，則吾對曰：『達磨可不云乎，吾法合了義教。而寡學少知自既不能，且與煩惑相應可不嫉之乎？』或有誚密不宜接公卿，而屢謁君王者，則吾對曰：『教法委在王臣，苟與王臣不接，還能興顯宗教以不？佛言力輪，王臣是歟？今之人情，見近王臣者則非之。曾不知近王臣人之心苟合利名，則謝君之誚也。或止為宗教親近，豈不為大乎？』寧免小嫌，嫌之者亦嫉之耳。若了如是義，無可無不可，吁哉！」

唐京師西明寺乘恩傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺乘恩傳

釋乘恩，不知何許人也。肇從志學，知遍尋師，凡廁黌堂，必窮義路。常訓門人曰：「好學近乎智，力行近乎仁。仁智稍成，是殊名同實，趨菩薩地，若下坂之走丸耳。」恩樂人為學，不忘講導。及天寶末，關中版蕩，因避地姑臧。旅泊之間，嗟彼密邇羌虜之封，極尚經、論之學。恩化其內眾，勉其成功，深染華風，悉登義府。自是重撰《百法論疏》并鈔，行于西土。其疏祖慈恩而宗潞府，大抵同而少聞異，終後弟子傳布。迨咸通四年三月中，西涼僧法信精研此道，稟本道節度使張義朝表進恩之著述，勅令兩街三學大德等詳定，實堪行用。勅依，其僧賜紫衣，充本道大德焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋乘恩，不知何許人也。肇從志學，知遍尋師，凡廁黌堂，必窮義路。常訓門人曰：「好學近乎智，力行近乎仁。仁智稍成，是殊名同實，趨菩薩地，若下坂之走丸耳。」恩樂人為學，不忘講導。及天寶末，關中版蕩，因避地姑臧。旅泊之間，嗟彼密邇羌虜之封，極尚經、論之學。恩化其內眾，勉其成功，深染華風，悉登義府。自是重撰《百法論疏》并鈔，行于西土。其疏祖慈恩而宗潞府，大抵同而少聞異，終後弟子傳布。迨咸通四年三月中，西涼僧法信精研此道，稟本道節度使張義朝表進恩之著述，勅令兩街三學大德等詳定，實堪行用。勅依，其僧賜紫衣，充本道大德焉。

唐彭州丹景山知玄傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐彭州丹景山知玄傳

釋知玄，字後覺，姓陳氏，眉州洪雅人也。曾祖圖南，任梓州射洪縣令。祖憲，考邈，皆名場不捷。母魏氏夢月入于懷，因而載誕，雖乳哺未能言，見佛像僧形，必含喜色。五歲，祖令詠花，不數步成云：「花開滿樹紅，花落萬枝空，唯餘一朵在，明日定隨風。」祖吟歎不懌曰：「吾育此孫，望其登甲科，雪二代之恥。今見孺子志矣，非貽厥也已，必從空門，乖始望也。」七歲，果遇法泰法師在寧夷寺講《涅槃經》。寺與居隣，玄日就講集所，一聆法語，若覩前因。是夕夢其寺殿，佛手摩其頂。寤啟祖父，乞為勤策，親黨觀其必不可抑奪，故聽之。年十一，遂其削髮。乃隨師詣唐興邑四安寺，授大經四十二卷，遠公《義疏》、辯空師《圓旨》，共一百二十五萬言。皆囊括深奧矣。方年十三，指擿緇徒，露老成之氣。時丞相杜公元頴作鎮西蜀，聞玄名，命升堂。講談于大慈寺普賢閣下。黑白眾日計萬許人，注聽傾心，駭歎無已。自此蜀人弗厈其名，號陳菩薩耳。傳云：「玄前身名知鉉，漢州三學山講《十地經》，感地變瑠璃焉。」玄於淨眾寺辯貞律師所受具戒，纔聽「毘尼」，續通《俱舍》，則長十山固律師之付授焉。復從本師下三峽，歷荊、襄，抵于神京資聖寺。此寺四海三學之人會要之地，玄敷演經論，僧俗仰觀，戶外之屨日其多矣。文宗皇帝聞之，宣入顧問，甚愜皇情。後學《唯識論》於安國信法師。又研習外典，經籍百家之言，無不該綜。玄每恨鄉音不堪講貫，乃於象耳山誦《大悲呪》，夢神僧截舌換之。明日，俄變秦語矣。有楊茂孝者，鴻儒也，就玄尋究內典，直欲效謝康樂注《涅槃經》，多執卷質疑，隨為剖判。致書云：「方今海內龍象，非師而誰？」次揚刑部汝士、高左丞元裕、長安揚魯士咸造門擬結蓮社。甞一日玄宴坐，見茂孝披紫服、戴碧冠，三禮畢，乘空而去。玄令人偵問，茂孝其夕誡其子曰：「吾常欲落髮披緇，汲瓶挈屨，侍玄公，所累者簪冕也。吾蓋棺時，殮以紫袈裟，碧芙蓉冠。」至是方驗先見矣。武宗御宇，初尚欽釋氏，後納蠱惑者議，望祀蓬萊山，築高臺以祈羽化。雖諫官抗疏，宰臣屢言，終不迴上意。因德陽節，緇、黃會麟德殿，獨詔玄與道門敵言，神仙為可學不可學耶？帝叉手付老氏中「理大國若烹小鮮」義，共黃冠往復。玄陳帝王理道，教化根本，言神仙之術，乃山林間匹夫獨擅高尚之事業，而又必資宿因，非王者所宜。辭河下傾，辯海橫注，凡數千言。聞者為之股慄，大忤上旨，左右莫不色沮。左護軍仇士良、內樞密楊欽義惜其才辯，恐將有厈逐之命，乃密諷貢《祝堯詩》。玄立成五篇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋知玄，字後覺，姓陳氏，眉州洪雅人也。曾祖圖南，任梓州射洪縣令。祖憲，考邈，皆名場不捷。母魏氏夢月入于懷，因而載誕，雖乳哺未能言，見佛像僧形，必含喜色。五歲，祖令詠花，不數步成云：「花開滿樹紅，花落萬枝空，唯餘一朵在，明日定隨風。」祖吟歎不懌曰：「吾育此孫，望其登甲科，雪二代之恥。今見孺子志矣，非貽厥也已，必從空門，乖始望也。」七歲，果遇法泰法師在寧夷寺講《涅槃經》。寺與居隣，玄日就講集所，一聆法語，若覩前因。是夕夢其寺殿，佛手摩其頂。寤啟祖父，乞為勤策，親黨觀其必不可抑奪，故聽之。年十一，遂其削髮。乃隨師詣唐興邑四安寺，授大經四十二卷，遠公《義疏》、辯空師《圓旨》，共一百二十五萬言。皆囊括深奧矣。方年十三，指擿緇徒，露老成之氣。時丞相杜公元頴作鎮西蜀，聞玄名，命升堂。講談于大慈寺普賢閣下。黑白眾日計萬許人，注聽傾心，駭歎無已。自此蜀人弗厈其名，號陳菩薩耳。傳云：「玄前身名知鉉，漢州三學山講《十地經》，感地變瑠璃焉。」玄於淨眾寺辯貞律師所受具戒，纔聽「毘尼」，續通《俱舍》，則長十山固律師之付授焉。復從本師下三峽，歷荊、襄，抵于神京資聖寺。此寺四海三學之人會要之地，玄敷演經論，僧俗仰觀，戶外之屨日其多矣。文宗皇帝聞之，宣入顧問，甚愜皇情。後學《唯識論》於安國信法師。又研習外典，經籍百家之言，無不該綜。玄每恨鄉音不堪講貫，乃於象耳山誦《大悲呪》，夢神僧截舌換之。明日，俄變秦語矣。有楊茂孝者，鴻儒也，就玄尋究內典，直欲效謝康樂注《涅槃經》，多執卷質疑，隨為剖判。致書云：「方今海內龍象，非師而誰？」次揚刑部汝士、高左丞元裕、長安揚魯士咸造門擬結蓮社。甞一日玄宴坐，見茂孝披紫服、戴碧冠，三禮畢，乘空而去。玄令人偵問，茂孝其夕誡其子曰：「吾常欲落髮披緇，汲瓶挈屨，侍玄公，所累者簪冕也。吾蓋棺時，殮以紫袈裟，碧芙蓉冠。」至是方驗先見矣。武宗御宇，初尚欽釋氏，後納蠱惑者議，望祀蓬萊山，築高臺以祈羽化。雖諫官抗疏，宰臣屢言，終不迴上意。因德陽節，緇、黃會麟德殿，獨詔玄與道門敵言，神仙為可學不可學耶？帝叉手付老氏中「理大國若烹小鮮」義，共黃冠往復。玄陳帝王理道，教化根本，言神仙之術，乃山林間匹夫獨擅高尚之事業，而又必資宿因，非王者所宜。辭河下傾，辯海橫注，凡數千言。聞者為之股慄，大忤上旨，左右莫不色沮。左護軍仇士良、內樞密楊欽義惜其才辯，恐將有厈逐之命，乃密諷貢《祝堯詩》。玄立成五篇，

末章云：「生天本自生天業，未必求仙便得仙。鶴背傾危龍背滑，君王且住一千年。」帝覽詩微解。帝雖不納忠諫，而嘉其識見口給也。玄即歸巴岷舊山，例施巾櫛，而存戒檢愈更甄明。方扁舟入湖、湘間，時楊給事漢公廉問桂嶺，延止開元佛寺。屬宣宗龍飛，楊公自內樞統左禁軍，以冊定功高，請復興天竺教，奏乞訪玄聲迹。玄復挂壞衣，歸上國寶應寺。屬壽昌節講讚，賜紫袈裟，署為三教首座。帝以舊藩邸造法乾寺，詔玄居寺之玉虛亭。大中三年誕節，詔諫議李貽孫、給事楊漢公，緇黃鼎列論義，大悅帝情。因奏天下廢寺基各勅重建，大興梵剎，玄有力焉。命畫工圖形于禁中，其優重如是。與相國裴公休友善，同激揚中興教法事。八年，上章乞歸故山，大行利濟，受益者多。廣明二年春，僖宗違難西蜀，後遣郭遵泰齎璽書，肩輿詔赴行在。帝接談論，頗解上心。左軍容田令孜與諸達官，問道勤重。帝欲旌其美，令諸學士撰玄師號，皆未愜旨。乃揮御翰云：「朕以開示悟入，《法華》之宗旨也。悟者，覺也，明也，悟達大道，悟佛知見。」又云：「悟者一剎那，不悟河沙劫，所以悟者真乘了然成佛之義。今賜『悟達國師』為號。雖曰強名，用表朕意。」玄陳讓不遂，乃乞歸九隴舊廬。於正月二十一日臥內，見所曾遊歷聖境名跡，皆見在前。二月七日，聞空聲曰：「必生淨土。」乃訊之云：「孰之語耶？」空又譍曰：「佛也。」七月中，聞戶外有格鬪之聲，逡巡一菩薩降于庭前，事摩滅矣，漸迫僅玄身，丁寧讚喻：「勿以此苦為累也。」言訖而沒。又於一夕，有一珠自玄左足下流去，苦楚萬端，諦視其珠中明明有「晁錯」二字。乃知玄是袁盎也，曾因七國反，盎奏斬錯，以謝吳、楚諸王，故為嬰撓耳。召弟子慈燈附口上遺表，囑令棄屍，半飼魚腹，半啗鳥獸。吾久與西方淨土有期如斯。諈諉訖，右脇面西而逝，享年七十三，僧臘五十四。玄咸通中曾遊澤州，追問小遠法師，同年亦同終日月焉。玄堅守禁戒，少欲，過中不食蔬果，服唯布褐，臥則蒭秆。而六時行道，夜臥一更，餘則禪坐。等視眾生，無貴賤少長，待之如一。素結情好深者裴相國休。初，裴鎮荊門，玄遊五臺山，路出渚宮，贈遺初無所取。裴知其儉約，密遣人沿路以供之，若蘇秦遣舍人陰資奉張儀也。甞經駱谷真符縣雍氏家枕潭，潭中有大魚，如龍四足，而齒牙纖利，其家日飼以食，已四世矣。或欲網釣之意，則輒雲霧晦冥焉。玄扣船撫其頂，瞪目而鼓躍，即為受歸依。未幾，乃寄夢雍氏曰：「我謝汝累世護念，今受歸依，已生天而永訣矣。」次為導江玉壘山神李氷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末章云：「生天本自生天業，未必求仙便得仙。鶴背傾危龍背滑，君王且住一千年。」帝覽詩微解。帝雖不納忠諫，而嘉其識見口給也。玄即歸巴岷舊山，例施巾櫛，而存戒檢愈更甄明。方扁舟入湖、湘間，時楊給事漢公廉問桂嶺，延止開元佛寺。屬宣宗龍飛，楊公自內樞統左禁軍，以冊定功高，請復興天竺教，奏乞訪玄聲迹。玄復挂壞衣，歸上國寶應寺。屬壽昌節講讚，賜紫袈裟，署為三教首座。帝以舊藩邸造法乾寺，詔玄居寺之玉虛亭。大中三年誕節，詔諫議李貽孫、給事楊漢公，緇黃鼎列論義，大悅帝情。因奏天下廢寺基各勅重建，大興梵剎，玄有力焉。命畫工圖形于禁中，其優重如是。與相國裴公休友善，同激揚中興教法事。八年，上章乞歸故山，大行利濟，受益者多。廣明二年春，僖宗違難西蜀，後遣郭遵泰齎璽書，肩輿詔赴行在。帝接談論，頗解上心。左軍容田令孜與諸達官，問道勤重。帝欲旌其美，令諸學士撰玄師號，皆未愜旨。乃揮御翰云：「朕以開示悟入，《法華》之宗旨也。悟者，覺也，明也，悟達大道，悟佛知見。」又云：「悟者一剎那，不悟河沙劫，所以悟者真乘了然成佛之義。今賜『悟達國師』為號。雖曰強名，用表朕意。」玄陳讓不遂，乃乞歸九隴舊廬。於正月二十一日臥內，見所曾遊歷聖境名跡，皆見在前。二月七日，聞空聲曰：「必生淨土。」乃訊之云：「孰之語耶？」空又譍曰：「佛也。」七月中，聞戶外有格鬪之聲，逡巡一菩薩降于庭前，事摩滅矣，漸迫僅玄身，丁寧讚喻：「勿以此苦為累也。」言訖而沒。又於一夕，有一珠自玄左足下流去，苦楚萬端，諦視其珠中明明有「晁錯」二字。乃知玄是袁盎也，曾因七國反，盎奏斬錯，以謝吳、楚諸王，故為嬰撓耳。召弟子慈燈附口上遺表，囑令棄屍，半飼魚腹，半啗鳥獸。吾久與西方淨土有期如斯。諈諉訖，右脇面西而逝，享年七十三，僧臘五十四。玄咸通中曾遊澤州，追問小遠法師，同年亦同終日月焉。玄堅守禁戒，少欲，過中不食蔬果，服唯布褐，臥則蒭秆。而六時行道，夜臥一更，餘則禪坐。等視眾生，無貴賤少長，待之如一。素結情好深者裴相國休。初，裴鎮荊門，玄遊五臺山，路出渚宮，贈遺初無所取。裴知其儉約，密遣人沿路以供之，若蘇秦遣舍人陰資奉張儀也。甞經駱谷真符縣雍氏家枕潭，潭中有大魚，如龍四足，而齒牙纖利，其家日飼以食，已四世矣。或欲網釣之意，則輒雲霧晦冥焉。玄扣船撫其頂，瞪目而鼓躍，即為受歸依。未幾，乃寄夢雍氏曰：「我謝汝累世護念，今受歸依，已生天而永訣矣。」次為導江玉壘山神李氷

廟、益昌北郭龍門神，偕受戒法，罷其血食歟。有李商隱者，一代文宗，時無倫輩，常從事河東柳公梓潼幕，久慕玄之道學，後以弟子禮事玄，時居永崇里，玄居興善寺。義山苦眼疾，慮嬰昏瞽，遙望禪宮，冥禱乞願。玄明旦寄《天眼偈》三章，讀終疾愈。迨乎義山臥病，語僧錄僧徹曰：「某志願削染為玄弟子，臨終寄書偈決別。」云。玄生常著《如來藏經會釋疏》二卷，命僧徹撰《法鑑》以照像，若《十翼》焉。《大無量壽經疏》二卷。僧徹著《法燈》，類章指焉。《勝鬘經疏》四卷，僧徹著《法苑》以錯綜，猶緯書焉。又《般若心經》、《金剛經》各有《疏義》。此外秦、蜀之間，作釋氏雜文、外篇、箴論、碑誌、歌詩，錄成二十餘卷，禮懺文六卷，通計三十萬言。後遷塔于茶籠山附聖寺矣。中和二年，弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳，法孫右街僧錄覺輝，輝弟子偽蜀祐聖國師重孫光業僧錄，綿綿瓜瓞，皆名公也。鳳翔府寫玄真，李義山執拂侍立焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廟、益昌北郭龍門神，偕受戒法，罷其血食歟。有李商隱者，一代文宗，時無倫輩，常從事河東柳公梓潼幕，久慕玄之道學，後以弟子禮事玄，時居永崇里，玄居興善寺。義山苦眼疾，慮嬰昏瞽，遙望禪宮，冥禱乞願。玄明旦寄《天眼偈》三章，讀終疾愈。迨乎義山臥病，語僧錄僧徹曰：「某志願削染為玄弟子，臨終寄書偈決別。」云。玄生常著《如來藏經會釋疏》二卷，命僧徹撰《法鑑》以照像，若《十翼》焉。《大無量壽經疏》二卷。僧徹著《法燈》，類章指焉。《勝鬘經疏》四卷，僧徹著《法苑》以錯綜，猶緯書焉。又《般若心經》、《金剛經》各有《疏義》。此外秦、蜀之間，作釋氏雜文、外篇、箴論、碑誌、歌詩，錄成二十餘卷，禮懺文六卷，通計三十萬言。後遷塔于茶籠山附聖寺矣。中和二年，弟子左街僧錄淨光大師僧徹述傳，法孫右街僧錄覺輝，輝弟子偽蜀祐聖國師重孫光業僧錄，綿綿瓜瓞，皆名公也。鳳翔府寫玄真，李義山執拂侍立焉。

系曰：「玄公何云袁盎，又為知鉉二人後身耶？」通曰：「人壽百年，自漢至唐，玄幾經出沒乎骸山淚海，斷可知矣。然則玄公多才行道，近古罕聞，法嗣蕃昌，他莫與議也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：「玄公何云袁盎，又為知鉉二人後身耶？」通曰：「人壽百年，自漢至唐，玄幾經出沒乎骸山淚海，斷可知矣。然則玄公多才行道，近古罕聞，法嗣蕃昌，他莫與議也。」

唐京兆大安國寺僧徹傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大安國寺僧徹傳

釋僧徹，不知何許人也。敏利天資，高邁逸類，稚歲聰頴，而慕悟達國師，若顏回之肖仲尼也。既而時親函丈，頗見幽微，隨侍翼從，未嘗少厭。窺其門牆，其殆庶幾乎。悟達凡有新義別章，咸囑付徹暢衍之。為《如來藏經疏》著《法鑑》四卷，《大無量壽經疏》著《法燈》二卷，《勝鬘師子吼經疏》著《法苑》十卷。觀乎悟達為疏，若左丘明之傳也。徹述三法鈔，猶杜、服之集解歟？初居法乾內寺，師資角立，聲彩風行，凡百官寮無不奉仰，率由徹內外兼學，辭筆特高，唱予和汝，同氣相求。尋充左右街應制，每屬誕辰，升麟德殿法座講談，勅賜紫袈裟。懿宗皇帝留心釋氏，頗異前朝。遇八齋日，必內中飯僧數盈萬計。帝因法集，躬為讚唄，徹則升臺朗詠。寵錫繁博，勅造栴檀木講座以賜之。又勅兩街四寺行方等懺法，戒壇度僧各三七日。別宣僧尼大德二十人入咸泰殿置壇度內。福壽寺尼繕寫《大藏經》，每藏計五千四百六十一卷，雕造真檀像一千軀，皆委徹檢校焉。以十一月十四日延慶節，麟德殿召京城僧道赴內講論，爾日徹述皇猷，辭辯瀏亮，帝深稱許。而又恢張佛理，旁懾黃冠，可謂折衝異論者，當時號為「法將」。帝悅，勅賜號曰淨光大師，咸通十一年也。續錄兩街僧事。初徹經江論海，勇於揭厲，於青龍寺講貫，既循悟達國師義意，寄呈所見，蒙迴八十四字云：「觀君《法苑》思沖虛，解我真乘刃有餘。若使龍光時可待，應憐僧肇論成初。五車外典知難敵，九趣多才恐不如。蕭寺講軒橫淡蕩，帝鄉雲樹正扶疎。幾生曾得闍踰意，今日堪將貝葉書。一振微言冠千古，何人執卷問吾廬？」覽茲獎飾，悲喜盈襟。以廣明中，巢寇犯闕，僖宗幸蜀。其夕徹內宿，明日倉黃與杜光庭先生扈從入於岷、峨。再見悟達，痛序艱難。徹極多著述，碑頌歌詩。不知所終。內翰侍郎樂朋龜為真讚，鳳翔、嘉州皆寫其真相。弟子秦、蜀之間愈多傳法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧徹，不知何許人也。敏利天資，高邁逸類，稚歲聰頴，而慕悟達國師，若顏回之肖仲尼也。既而時親函丈，頗見幽微，隨侍翼從，未嘗少厭。窺其門牆，其殆庶幾乎。悟達凡有新義別章，咸囑付徹暢衍之。為《如來藏經疏》著《法鑑》四卷，《大無量壽經疏》著《法燈》二卷，《勝鬘師子吼經疏》著《法苑》十卷。觀乎悟達為疏，若左丘明之傳也。徹述三法鈔，猶杜、服之集解歟？初居法乾內寺，師資角立，聲彩風行，凡百官寮無不奉仰，率由徹內外兼學，辭筆特高，唱予和汝，同氣相求。尋充左右街應制，每屬誕辰，升麟德殿法座講談，勅賜紫袈裟。懿宗皇帝留心釋氏，頗異前朝。遇八齋日，必內中飯僧數盈萬計。帝因法集，躬為讚唄，徹則升臺朗詠。寵錫繁博，勅造栴檀木講座以賜之。又勅兩街四寺行方等懺法，戒壇度僧各三七日。別宣僧尼大德二十人入咸泰殿置壇度內。福壽寺尼繕寫《大藏經》，每藏計五千四百六十一卷，雕造真檀像一千軀，皆委徹檢校焉。以十一月十四日延慶節，麟德殿召京城僧道赴內講論，爾日徹述皇猷，辭辯瀏亮，帝深稱許。而又恢張佛理，旁懾黃冠，可謂折衝異論者，當時號為「法將」。帝悅，勅賜號曰淨光大師，咸通十一年也。續錄兩街僧事。初徹經江論海，勇於揭厲，於青龍寺講貫，既循悟達國師義意，寄呈所見，蒙迴八十四字云：「觀君《法苑》思沖虛，解我真乘刃有餘。若使龍光時可待，應憐僧肇論成初。五車外典知難敵，九趣多才恐不如。蕭寺講軒橫淡蕩，帝鄉雲樹正扶疎。幾生曾得闍踰意，今日堪將貝葉書。一振微言冠千古，何人執卷問吾廬？」覽茲獎飾，悲喜盈襟。以廣明中，巢寇犯闕，僖宗幸蜀。其夕徹內宿，明日倉黃與杜光庭先生扈從入於岷、峨。再見悟達，痛序艱難。徹極多著述，碑頌歌詩。不知所終。內翰侍郎樂朋龜為真讚，鳳翔、嘉州皆寫其真相。弟子秦、蜀之間愈多傳法者。