宋高僧傳卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

義解篇第二之二(正傳十四人附見五人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義解篇第二之二(正傳十四人附見五人)

周洛京佛授記寺法藏傳(大儀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周洛京佛授記寺法藏傳(大儀)

釋法藏字賢首，姓康，康居人也。風度奇正，利智絕倫，薄遊長安，彌露鋒頴，尋應名僧義學之選。屬奘師譯經，始預其間，後因筆受、證義、潤文，見識不同而出譯場。至天后朝，傳譯首登其數。實叉難陀齎《華嚴》梵夾至，同義淨、復禮譯出新經。又於義淨譯場，與勝莊、大儀證義。昔者燉煌杜順傳《華嚴法界觀》與弟子智儼，講授此晉譯之本。智儼付藏，藏為則天講新《華嚴經》。至天帝網義、「十重玄門」、「海印三昧門」、「六相和合義門」、「普眼境界門」，此諸義章皆是《華嚴》總別義網，帝於此茫然未決。藏乃指鎮殿金獅子為喻，因撰義門，徑捷易解，號《金師子章》，列十門總別之相，帝遂開悟其旨。又為學不了者設巧便，取鑑十面，八方安排，上下各一，相去一丈餘，面面相對，中安一佛像，燃一炬以照之，互影交光。學者因曉剎海涉入無盡之義。藏之善巧化誘，皆此類也。其如宣翻之寄，亦未能捨，蓋帝王歸信，緇伍所憑之故。洎諸梵僧罷譯，帝於聖曆二年已亥十月八日，詔藏於佛授記寺講大經，至〈華藏世界品〉，講堂及寺中地皆震動，都維那僧恒景具表聞奏。勅云：「昨請敷演微言，闡揚祕賾。初譯之日，夢甘露以呈祥；開講之辰，感地動以標異。斯乃如來降迹，用符九會之文；豈朕庸虛，敢當六種之震。披覽來狀，欣惕于懷。」云。其為帝王所重，實稱非虛，所以華嚴一宗付授澄觀，推藏為第三祖也。著《般若心經疏》，為時所貴，天下流行。復號康藏國師是歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法藏字賢首，姓康，康居人也。風度奇正，利智絕倫，薄遊長安，彌露鋒頴，尋應名僧義學之選。屬奘師譯經，始預其間，後因筆受、證義、潤文，見識不同而出譯場。至天后朝，傳譯首登其數。實叉難陀齎《華嚴》梵夾至，同義淨、復禮譯出新經。又於義淨譯場，與勝莊、大儀證義。昔者燉煌杜順傳《華嚴法界觀》與弟子智儼，講授此晉譯之本。智儼付藏，藏為則天講新《華嚴經》。至天帝網義、「十重玄門」、「海印三昧門」、「六相和合義門」、「普眼境界門」，此諸義章皆是《華嚴》總別義網，帝於此茫然未決。藏乃指鎮殿金獅子為喻，因撰義門，徑捷易解，號《金師子章》，列十門總別之相，帝遂開悟其旨。又為學不了者設巧便，取鑑十面，八方安排，上下各一，相去一丈餘，面面相對，中安一佛像，燃一炬以照之，互影交光。學者因曉剎海涉入無盡之義。藏之善巧化誘，皆此類也。其如宣翻之寄，亦未能捨，蓋帝王歸信，緇伍所憑之故。洎諸梵僧罷譯，帝於聖曆二年已亥十月八日，詔藏於佛授記寺講大經，至〈華藏世界品〉，講堂及寺中地皆震動，都維那僧恒景具表聞奏。勅云：「昨請敷演微言，闡揚祕賾。初譯之日，夢甘露以呈祥；開講之辰，感地動以標異。斯乃如來降迹，用符九會之文；豈朕庸虛，敢當六種之震。披覽來狀，欣惕于懷。」云。其為帝王所重，實稱非虛，所以華嚴一宗付授澄觀，推藏為第三祖也。著《般若心經疏》，為時所貴，天下流行。復號康藏國師是歟！

唐荊州玉泉寺恒景傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐荊州玉泉寺恒景傳

釋恒景，姓文氏，當陽人也。貞觀二十二年勅度，聽習三藏，一聞能誦，如說而行。初就文綱律師隷業「毘尼」，後入覆舟山玉泉寺，追智者禪師習止觀門。於寺之南十里別立精舍，號龍興是也。自天后、中宗朝，三被詔入內供養為受戒師。以景龍三年奏乞歸山，勅允其請。詔中書、門下及學士於林光宮觀內道場設齋。先時追召天下高僧兼義行者二十餘人，常於內殿修福，至是散齋，仍送景并道俊、玄奘各還故鄉。帝親賦詩，學士應和，即中書令李嶠、中書舍人李乂等數人。時景等捧詩振錫而行，天下榮之。景撰《順了義論》二卷、《攝正法論》七卷、《佛性論》二卷。學其宗者，如渴之受漿。至先天元年九月二十五日卒于所住寺，春秋七十九。弟子奉葬于寺之西原也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋恒景，姓文氏，當陽人也。貞觀二十二年勅度，聽習三藏，一聞能誦，如說而行。初就文綱律師隷業「毘尼」，後入覆舟山玉泉寺，追智者禪師習止觀門。於寺之南十里別立精舍，號龍興是也。自天后、中宗朝，三被詔入內供養為受戒師。以景龍三年奏乞歸山，勅允其請。詔中書、門下及學士於林光宮觀內道場設齋。先時追召天下高僧兼義行者二十餘人，常於內殿修福，至是散齋，仍送景并道俊、玄奘各還故鄉。帝親賦詩，學士應和，即中書令李嶠、中書舍人李乂等數人。時景等捧詩振錫而行，天下榮之。景撰《順了義論》二卷、《攝正法論》七卷、《佛性論》二卷。學其宗者，如渴之受漿。至先天元年九月二十五日卒于所住寺，春秋七十九。弟子奉葬于寺之西原也。

系曰：江陵玄奘與三藏法師形影相接，相去幾何。然其名同實異，亦猶藺相如得強秦之所畏，馬相如令楊雄之追慕。然則各有所長短，亦可見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：江陵玄奘與三藏法師形影相接，相去幾何。然其名同實異，亦猶藺相如得強秦之所畏，馬相如令楊雄之追慕。然則各有所長短，亦可見也。

唐中嶽嵩陽寺一行傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐中嶽嵩陽寺一行傳

釋一行，俗姓張，鉅鹿人也，本名遂，則唐初佐命郯國公公謹之支孫也。丱歲不群，聰黠明利，有老成之風。讀書不再覽，已暗誦矣。因遇普寂禪師大行禪要，歸心者眾，乃悟世幻，禮寂為師，出家剃染。所誦經法，無不精諷。寂師甞設大會，遠近沙門如期必至，計逾千眾。時有徵士盧鴻，隱居於別峯，道高學富，朝廷累降蒲輪，終辭不起。大會主事先請鴻為導文，序讚邑社。是日鴻自袖出其文，置之机案。鐘梵既作，鴻謂寂公曰：「某為數千百言，況其字僻文古，請求朗俊者宣之，當須面指擿而授之。」寂公呼行，伸紙覽而微笑，復置机案。鴻怪其輕脫。及僧聚於堂中，行乃攘袂而進，抗音典裁，一無遺誤。鴻愕視久之，降歎不能已，復謂寂公曰：「非君所能教導也，當縱其遊學。」自是三學名師，罕不諮度。因往當陽，值僧真纂成〈律藏序〉，深達毘尼。然有陰陽讖緯之書，一皆詳究，尋訪算術，不下數千里，知名者往詢焉。末至天台山國清寺見一院，古松數十步，門枕流溪，淡然岑寂。行立于門屏，聞院中布算，其聲䔩䔩然。僧謂侍者曰：「今日當有弟子自遠求吾算法，計合到門，必無人導達耶？」即除一算子。又謂侍者曰：「門前水合却西流，弟子當至。」行承其言而入，稽首請法，盡授其決焉，門前水復東流矣。自此聲振遐邇，公卿籍甚。玄宗聞之，詔入，謂行曰：「師有何能？」對曰：「略能記覽，他無所長。」帝遂命中官取宮籍以示之，行周覽方畢，覆其本，記念精熟，如素所習。唱數幅後，帝不覺降榻稽首曰：「師實聖人也。」嗟歎良久。尋乃詔對無恒，占其災福，若指于掌，言多補益。時邢和璞者，道術人，莫窺其際，甞謂尹愔曰：「一行和尚真聖人也。漢洛下閎造曆云：『八百歲當差一日，則有聖人定之。』今年期畢矣。屬《大衍曆》出，正其差謬，則洛下閎之言可信。非聖人孰能預於斯矣！」又於金剛三藏學陀羅尼祕印，登前佛壇，受法王寶；復同無畏三藏譯《毘盧遮那佛經》，開後佛國。其傳《密藏》，必抵淵府也。睿宗、玄宗並請入內集賢院，尋詔住興唐寺。所翻之經，遂著疏七卷，又《攝調伏藏》六十卷、《釋氏系錄》一卷、《開元大衍曆》五十二卷。其曆編入《唐書．曆律志》，以為不刊之典。又造游儀，黃、赤二道以鐵成規，於院製作。次有王媼者，行隣里之老嫗，昔多贍行之貧，及行顯遇，常思報之。一日拜謁云：「兒子殺人，即就誅矣。況師帝王雅重，乞奏減死，以供母之殘齡！」如是泣涕者數四，行曰：「國家刑憲，豈有論請而得免耶？」命侍僧給與若干錢物，任去別圖。媼戟手曼罵曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋一行，俗姓張，鉅鹿人也，本名遂，則唐初佐命郯國公公謹之支孫也。丱歲不群，聰黠明利，有老成之風。讀書不再覽，已暗誦矣。因遇普寂禪師大行禪要，歸心者眾，乃悟世幻，禮寂為師，出家剃染。所誦經法，無不精諷。寂師甞設大會，遠近沙門如期必至，計逾千眾。時有徵士盧鴻，隱居於別峯，道高學富，朝廷累降蒲輪，終辭不起。大會主事先請鴻為導文，序讚邑社。是日鴻自袖出其文，置之机案。鐘梵既作，鴻謂寂公曰：「某為數千百言，況其字僻文古，請求朗俊者宣之，當須面指擿而授之。」寂公呼行，伸紙覽而微笑，復置机案。鴻怪其輕脫。及僧聚於堂中，行乃攘袂而進，抗音典裁，一無遺誤。鴻愕視久之，降歎不能已，復謂寂公曰：「非君所能教導也，當縱其遊學。」自是三學名師，罕不諮度。因往當陽，值僧真纂成〈律藏序〉，深達毘尼。然有陰陽讖緯之書，一皆詳究，尋訪算術，不下數千里，知名者往詢焉。末至天台山國清寺見一院，古松數十步，門枕流溪，淡然岑寂。行立于門屏，聞院中布算，其聲䔩䔩然。僧謂侍者曰：「今日當有弟子自遠求吾算法，計合到門，必無人導達耶？」即除一算子。又謂侍者曰：「門前水合却西流，弟子當至。」行承其言而入，稽首請法，盡授其決焉，門前水復東流矣。自此聲振遐邇，公卿籍甚。玄宗聞之，詔入，謂行曰：「師有何能？」對曰：「略能記覽，他無所長。」帝遂命中官取宮籍以示之，行周覽方畢，覆其本，記念精熟，如素所習。唱數幅後，帝不覺降榻稽首曰：「師實聖人也。」嗟歎良久。尋乃詔對無恒，占其災福，若指于掌，言多補益。時邢和璞者，道術人，莫窺其際，甞謂尹愔曰：「一行和尚真聖人也。漢洛下閎造曆云：『八百歲當差一日，則有聖人定之。』今年期畢矣。屬《大衍曆》出，正其差謬，則洛下閎之言可信。非聖人孰能預於斯矣！」又於金剛三藏學陀羅尼祕印，登前佛壇，受法王寶；復同無畏三藏譯《毘盧遮那佛經》，開後佛國。其傳《密藏》，必抵淵府也。睿宗、玄宗並請入內集賢院，尋詔住興唐寺。所翻之經，遂著疏七卷，又《攝調伏藏》六十卷、《釋氏系錄》一卷、《開元大衍曆》五十二卷。其曆編入《唐書．曆律志》，以為不刊之典。又造游儀，黃、赤二道以鐵成規，於院製作。次有王媼者，行隣里之老嫗，昔多贍行之貧，及行顯遇，常思報之。一日拜謁云：「兒子殺人，即就誅矣。況師帝王雅重，乞奏減死，以供母之殘齡！」如是泣涕者數四，行曰：「國家刑憲，豈有論請而得免耶？」命侍僧給與若干錢物，任去別圖。媼戟手曼罵曰

：「我居隣周給迭互，繃褓間抱乳汝。長成，何忘此惠耶！」行心慈愛，終夕不樂。於是運算畢，召淨人戒之曰：「汝曹挈布囊於某坊閑靜地，午時坐伺，得生類投囊，速歸。」明日，果有𭸞彘引㹠七箇，淨人分頭驅逐，𭸞母走矣，得㹠而歸。行已備巨瓮，逐一入之，閉蓋，以六乙泥封口，誦胡語數契而止。投明，中官下詔入問，云：「司天監奏：『昨夜北斗七座星全不見』，何耶？」對曰：「昔後魏曾失熒惑星，至今帝車不見。此則天將大儆於陛下也。夫匹夫匹婦不得其所，猶隕霜天旱，盛德所感，乃能退之。感之切者其在葬枯骨乎！釋門以慈心降一切魔，微僧曲見，莫若大赦天下。」玄宗依之。其夜占奏北斗一星見，七夜復初，其術不可測也。又開元中甞旱甚，帝令祈雨，曰：「當得一器上有龍狀者，方可致雨。」勅令中官同於內庫中遍視之，皆言弗類。數日後指一古鑑，鼻盤龍，喜曰：「此真龍也。」乃將入壇場，一日而雨。其異術通感為若此也。玄宗在大明宮，從容密問社稷吉凶，并祚運終畢事，行對以他語。帝詢之不已，遂曰：「陛下當有『萬里』之行。」又曰：「社稷畢得終吉。」帝大悅。復遺帝一金合子，形若彈丸，內貯物，撼必有聲，發之不得，云：「有急則開。」帝幸蜀，倉黃都忘斯事，及到成都，忽憶啟之，則藥分中當歸也。帝曰：「伊藥產於此，師知朕違難至蜀當歸也。」復見萬里橋，曰：「一行之言，信其神矣。」命中官焚香祝之，乃告謝也。及昭宗初，封吉王，至太子德王，唐為梁滅，終行之言「社稷畢得終『吉』」也。開元十五年九月於華嚴寺疾篤，將輿病入辭，小間而止。玄宗此夜夢瞰禪居，見繩床、紙隔、開扇，曉而驗問，一如所覩。乃詔京城名德致大道場，為行祈福，危疾微愈。其寵愛如是。十月八日隨駕幸新豐，身無諸患，口無一言，忽然浴香水換衣，趺坐正念，怡然示滅。一云，辭告玄宗後，自駕前東來嵩山謁禮本師，即寂也。時河南尹裴寬正謁寂，寂云：「有少事，未暇與大尹欵話。且請踟蹰休息也。」寬乃屏從人，止於旁室，伺寂何為。見潔淨正堂，焚香默坐，如有所待。斯須，叩門連聲云：「天師一行和尚至(僧號天師，始見於此，言天子師也)。」行入，頗怱切之狀，禮寂之足，附耳密語，其貌愈恭。寂但頷譍曰：「無不可者。」語訖又禮，禮語者三，寂唯言「是是，無不可者。」行語訖，降階入南室，自閉其戶。寂乃徐召侍者曰：「速聲鐘，一行已滅度。」左右疾走視之，瞑目而坐，手掩伺息，已絕。四眾弟子悲號沸渭，撼動山谷，乃停神於罔極寺。自終及葬，凡經三七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：「我居隣周給迭互，繃褓間抱乳汝。長成，何忘此惠耶！」行心慈愛，終夕不樂。於是運算畢，召淨人戒之曰：「汝曹挈布囊於某坊閑靜地，午時坐伺，得生類投囊，速歸。」明日，果有𭸞彘引㹠七箇，淨人分頭驅逐，𭸞母走矣，得㹠而歸。行已備巨瓮，逐一入之，閉蓋，以六乙泥封口，誦胡語數契而止。投明，中官下詔入問，云：「司天監奏：『昨夜北斗七座星全不見』，何耶？」對曰：「昔後魏曾失熒惑星，至今帝車不見。此則天將大儆於陛下也。夫匹夫匹婦不得其所，猶隕霜天旱，盛德所感，乃能退之。感之切者其在葬枯骨乎！釋門以慈心降一切魔，微僧曲見，莫若大赦天下。」玄宗依之。其夜占奏北斗一星見，七夜復初，其術不可測也。又開元中甞旱甚，帝令祈雨，曰：「當得一器上有龍狀者，方可致雨。」勅令中官同於內庫中遍視之，皆言弗類。數日後指一古鑑，鼻盤龍，喜曰：「此真龍也。」乃將入壇場，一日而雨。其異術通感為若此也。玄宗在大明宮，從容密問社稷吉凶，并祚運終畢事，行對以他語。帝詢之不已，遂曰：「陛下當有『萬里』之行。」又曰：「社稷畢得終吉。」帝大悅。復遺帝一金合子，形若彈丸，內貯物，撼必有聲，發之不得，云：「有急則開。」帝幸蜀，倉黃都忘斯事，及到成都，忽憶啟之，則藥分中當歸也。帝曰：「伊藥產於此，師知朕違難至蜀當歸也。」復見萬里橋，曰：「一行之言，信其神矣。」命中官焚香祝之，乃告謝也。及昭宗初，封吉王，至太子德王，唐為梁滅，終行之言「社稷畢得終『吉』」也。開元十五年九月於華嚴寺疾篤，將輿病入辭，小間而止。玄宗此夜夢瞰禪居，見繩床、紙隔、開扇，曉而驗問，一如所覩。乃詔京城名德致大道場，為行祈福，危疾微愈。其寵愛如是。十月八日隨駕幸新豐，身無諸患，口無一言，忽然浴香水換衣，趺坐正念，怡然示滅。一云，辭告玄宗後，自駕前東來嵩山謁禮本師，即寂也。時河南尹裴寬正謁寂，寂云：「有少事，未暇與大尹欵話。且請踟蹰休息也。」寬乃屏從人，止於旁室，伺寂何為。見潔淨正堂，焚香默坐，如有所待。斯須，叩門連聲云：「天師一行和尚至(僧號天師，始見於此，言天子師也)。」行入，頗怱切之狀，禮寂之足，附耳密語，其貌愈恭。寂但頷譍曰：「無不可者。」語訖又禮，禮語者三，寂唯言「是是，無不可者。」行語訖，降階入南室，自閉其戶。寂乃徐召侍者曰：「速聲鐘，一行已滅度。」左右疾走視之，瞑目而坐，手掩伺息，已絕。四眾弟子悲號沸渭，撼動山谷，乃停神於罔極寺。自終及葬，凡經三七

日，爪甲不變，髭髮更長，形色怡悅，時眾驚異。帝覽奏悲愴曰：「禪師捨朕，深用哀慕！」喪事官供，詔葬于銅人原，諡曰大慧禪師。御撰塔銘，天下釋子榮之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日，爪甲不變，髭髮更長，形色怡悅，時眾驚異。帝覽奏悲愴曰：「禪師捨朕，深用哀慕！」喪事官供，詔葬于銅人原，諡曰大慧禪師。御撰塔銘，天下釋子榮之。

唐京兆西崇福寺智昇傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆西崇福寺智昇傳

釋智昇，未詳何許人也。義理懸通，二乘俱學，然於「毘尼」，尤善其宗。此外，文性愈高，博達今古，每慊聶道真、道安，至于明佺、宣律師各著《大藏》目錄，記其翻傳年代人物者，謂之晉錄、魏、漢等錄，乃於開元十八年歲次庚午，撰《開元釋教錄》二十卷，最為精要。何耶？諸師於同本異出、舊目新名，多惑其文，真偽相亂。或一經為兩本，或支品作別翻，一一裁量，少無過者。如其舊錄江泌女子誦出經，黜而不留，可謂藻鑑。杜塞妖偽之源，有茲獨斷。後之圓照《貞元錄》也，文體意宗，相岠不知幾百數里哉。麟德中道宣出《內典錄》十卷，靖邁出《圖紀》四卷，昇各續一卷。經法之譜，無出昇之右矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智昇，未詳何許人也。義理懸通，二乘俱學，然於「毘尼」，尤善其宗。此外，文性愈高，博達今古，每慊聶道真、道安，至于明佺、宣律師各著《大藏》目錄，記其翻傳年代人物者，謂之晉錄、魏、漢等錄，乃於開元十八年歲次庚午，撰《開元釋教錄》二十卷，最為精要。何耶？諸師於同本異出、舊目新名，多惑其文，真偽相亂。或一經為兩本，或支品作別翻，一一裁量，少無過者。如其舊錄江泌女子誦出經，黜而不留，可謂藻鑑。杜塞妖偽之源，有茲獨斷。後之圓照《貞元錄》也，文體意宗，相岠不知幾百數里哉。麟德中道宣出《內典錄》十卷，靖邁出《圖紀》四卷，昇各續一卷。經法之譜，無出昇之右矣。

唐中大雲寺圓暉傳(懷遠崇廙) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐中大雲寺圓暉傳(懷遠崇廙)

釋圓暉，未詳何許人也。關輔之間，聲名籍甚，精研性相，善達諸宗。幼於《俱舍》一門，最為銳意。時禮部侍郎賈曾歸心釋氏，好樂斯文，多命暉談此宗相。然其難者則「非想見惑」，繁者則〈得非得〉章。爰請暉師略伸梗概，究其光師疏義繁極難尋。又聖善寺懷遠律師，願心相合，因節略古疏——頌則再牒而釋，論乃有引而具注——，甚為徑捷，學者易知。後有崇廙著《金華鈔》十卷以解焉。光、寶二師之後，暉公間出，兩河間、二京道、江表、燕、齊、楚、蜀盛行暉疏焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋圓暉，未詳何許人也。關輔之間，聲名籍甚，精研性相，善達諸宗。幼於《俱舍》一門，最為銳意。時禮部侍郎賈曾歸心釋氏，好樂斯文，多命暉談此宗相。然其難者則「非想見惑」，繁者則〈得非得〉章。爰請暉師略伸梗概，究其光師疏義繁極難尋。又聖善寺懷遠律師，願心相合，因節略古疏——頌則再牒而釋，論乃有引而具注——，甚為徑捷，學者易知。後有崇廙著《金華鈔》十卷以解焉。光、寶二師之後，暉公間出，兩河間、二京道、江表、燕、齊、楚、蜀盛行暉疏焉。

唐京兆華嚴寺玄逸傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆華嚴寺玄逸傳

釋玄逸，姓竇氏，即玄宗神武皇帝從外父也。繁柯懿葉，莫我與京，昆友姪弟，多升朝列，或以靡麗自持，或以官榮相抗。逸乃風神秀朗，蕭灑拔俗，悟色空之迹，到真寂之場，糠粃膏粱，幺麼軒冕。既而形廁緇伍，學追上流，祕藏香龕，披閱通理。一日，喟然興歎曰：「去聖日遠，編簡倒錯，或止存夏五，或濫在魯魚，加以筆札偷行，校讎喪句。若犍度失其夾葉，猶《禮記》脫錯後先，日見乖訛，迷而不復，有一于此，彝倫攸𣀇！」遂據古今所撰目錄，及勘諸經，披文已浩於几案，積卷仍溢於堂宇。字舛者詳義而綸之，品差者賾理而綱之。星霜累遷，功業克著。非夫心斷金石、志堅氷蘖者，曷登此哉？既綜結其科目，諒條而不紊也，都為三十卷，號《釋教廣品曆章》焉。考其大小乘經律論，并東西土賢聖集，共一千八十部，以蒲州、共城二邑紙書，校知多少，縛定品次，俾後世無悶焉。其章頗成倫要，「備預不虞，古之善制」。有樂陵尹靈琛為序。逸後不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄逸，姓竇氏，即玄宗神武皇帝從外父也。繁柯懿葉，莫我與京，昆友姪弟，多升朝列，或以靡麗自持，或以官榮相抗。逸乃風神秀朗，蕭灑拔俗，悟色空之迹，到真寂之場，糠粃膏粱，幺麼軒冕。既而形廁緇伍，學追上流，祕藏香龕，披閱通理。一日，喟然興歎曰：「去聖日遠，編簡倒錯，或止存夏五，或濫在魯魚，加以筆札偷行，校讎喪句。若犍度失其夾葉，猶《禮記》脫錯後先，日見乖訛，迷而不復，有一于此，彝倫攸𣀇！」遂據古今所撰目錄，及勘諸經，披文已浩於几案，積卷仍溢於堂宇。字舛者詳義而綸之，品差者賾理而綱之。星霜累遷，功業克著。非夫心斷金石、志堅氷蘖者，曷登此哉？既綜結其科目，諒條而不紊也，都為三十卷，號《釋教廣品曆章》焉。考其大小乘經律論，并東西土賢聖集，共一千八十部，以蒲州、共城二邑紙書，校知多少，縛定品次，俾後世無悶焉。其章頗成倫要，「備預不虞，古之善制」。有樂陵尹靈琛為序。逸後不知所終。

唐長安青龍寺道氤傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐長安青龍寺道氤傳

釋道氤，俗姓長孫，長安高陵人也。父容，殿中侍御史。母馬氏夢五色雲覆頂，因有娠焉。母常聽講讀大乘經，曉夜不輟，意行太任之胎教也。逮乎誕彌，異香芬馥，成于童稚，神氣俊秀，學問詳明。應進士科，一舉擢第，名喧日下，才調清奇，榮耀親里。後有梵僧扣門分衛，飯訖，願寓宵宿。氤接之談話，言皆詣理，梵僧稱歎。明曉辭訣，方出門，閃然不見。氤由此無調選之心矣，乞願出家。將知良珠度寸，雖有百仞之水，不能掩其雲也，何君親而能阻入道之猛利心焉？乃禮京招福寺慎言律師為師，請益無替。及登戒法，旋學律科，又隷經論，如是內外偕通矣。時有興善寺復禮法師善屬文，謂氤曰：「籍汝少俊，可為余造《西方讚》一本。」遂襞紙援毫，略不停綴。斯須已就，其辭典麗，清淨佛國，境物莊嚴，臨文若現前矣。禮師讀訖，顧左右諸德曰：「奇才秀句，吾輩莫能測也。」自後服膺窓案，晝夜精勵，辯給難詶，善於立破。禮師仰其風規，甞於稠人廣眾中宣言曰：「氤之論端，勢若泉涌。」從此聞天，供奉朝廷。玄宗幸雒，勅與良秀、法修隨駕。御史李竫同請氤於天宮寺講《淨業障經》，其疏亦氤之著述也。時一行禪師國之師匠，過慮將來佛法誰堪扞禦？誰可闡揚？奏召天下英髦學兼內外者，集于洛京福先寺，大建論場。氤為眾推許，乃首登座，於《瑜伽》、《唯識》、《因明》、《百法》等論，竪立大義六科，敵論諸師茫然屈伏。一行驚異曰：「大法梁棟，伊人應焉。余心有憑，死亦足矣。」及乎大駕西還，勅令扈從。乃有小疾，上表，帝降中使賜藥并方，詔曰：「法師將息，朕此藥并方甚好，服食必差。所患痊愈，早來西京。」其顧遇也若此。仍屬此際一行遷神，勅令東宮已下京官九品已上並送至銅人原。藍田設齋，推氤表白。法事方畢，宰相張燕公說執氤手曰：「釋門俊彥，宇內罕匹。幸附口錄向所導文一本，置于篋笥。」由是其文流行天下也。開元十八年，於花萼樓對御定二教優劣，氤雄論奮發，河傾海注。道士尹謙對答失次，理屈辭殫，論宗乖舛。帝再三歎羨，詔賜絹伍伯匹，用充法施。別集《對御論衡》一本，盛傳于代。後撰《大乘法寶五門名教》并《信法儀》各一卷、《唯識疏》六卷、《法華經疏》六卷、《御注金剛經疏》六卷。初，玄宗注經，至「若有人先世罪業應墮惡道，乃至罪業則為消滅」，雖提兔翰，頗見狐疑，慮貽謬解之愆，或作餘師之義。遂詔氤決擇經之功力，剖判是非。奏曰：「佛力經力，十聖三賢，亦不可測。陛下曩於般若會中，聞熏不一，更沈注想，自發現行。」帝於是豁然若憶疇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道氤，俗姓長孫，長安高陵人也。父容，殿中侍御史。母馬氏夢五色雲覆頂，因有娠焉。母常聽講讀大乘經，曉夜不輟，意行太任之胎教也。逮乎誕彌，異香芬馥，成于童稚，神氣俊秀，學問詳明。應進士科，一舉擢第，名喧日下，才調清奇，榮耀親里。後有梵僧扣門分衛，飯訖，願寓宵宿。氤接之談話，言皆詣理，梵僧稱歎。明曉辭訣，方出門，閃然不見。氤由此無調選之心矣，乞願出家。將知良珠度寸，雖有百仞之水，不能掩其雲也，何君親而能阻入道之猛利心焉？乃禮京招福寺慎言律師為師，請益無替。及登戒法，旋學律科，又隷經論，如是內外偕通矣。時有興善寺復禮法師善屬文，謂氤曰：「籍汝少俊，可為余造《西方讚》一本。」遂襞紙援毫，略不停綴。斯須已就，其辭典麗，清淨佛國，境物莊嚴，臨文若現前矣。禮師讀訖，顧左右諸德曰：「奇才秀句，吾輩莫能測也。」自後服膺窓案，晝夜精勵，辯給難詶，善於立破。禮師仰其風規，甞於稠人廣眾中宣言曰：「氤之論端，勢若泉涌。」從此聞天，供奉朝廷。玄宗幸雒，勅與良秀、法修隨駕。御史李竫同請氤於天宮寺講《淨業障經》，其疏亦氤之著述也。時一行禪師國之師匠，過慮將來佛法誰堪扞禦？誰可闡揚？奏召天下英髦學兼內外者，集于洛京福先寺，大建論場。氤為眾推許，乃首登座，於《瑜伽》、《唯識》、《因明》、《百法》等論，竪立大義六科，敵論諸師茫然屈伏。一行驚異曰：「大法梁棟，伊人應焉。余心有憑，死亦足矣。」及乎大駕西還，勅令扈從。乃有小疾，上表，帝降中使賜藥并方，詔曰：「法師將息，朕此藥并方甚好，服食必差。所患痊愈，早來西京。」其顧遇也若此。仍屬此際一行遷神，勅令東宮已下京官九品已上並送至銅人原。藍田設齋，推氤表白。法事方畢，宰相張燕公說執氤手曰：「釋門俊彥，宇內罕匹。幸附口錄向所導文一本，置于篋笥。」由是其文流行天下也。開元十八年，於花萼樓對御定二教優劣，氤雄論奮發，河傾海注。道士尹謙對答失次，理屈辭殫，論宗乖舛。帝再三歎羨，詔賜絹伍伯匹，用充法施。別集《對御論衡》一本，盛傳于代。後撰《大乘法寶五門名教》并《信法儀》各一卷、《唯識疏》六卷、《法華經疏》六卷、《御注金剛經疏》六卷。初，玄宗注經，至「若有人先世罪業應墮惡道，乃至罪業則為消滅」，雖提兔翰，頗見狐疑，慮貽謬解之愆，或作餘師之義。遂詔氤決擇經之功力，剖判是非。奏曰：「佛力經力，十聖三賢，亦不可測。陛下曩於般若會中，聞熏不一，更沈注想，自發現行。」帝於是豁然若憶疇

昔，下筆不休，終無滯礙也。續宣氤造疏矣。四海嚮風，學徒鱗萃，於青龍寺執新疏，聽者數盈千計，至于西明、崇福二寺。講堂悉用香泥，築自水際至于土面，莊嚴之盛，京中甲焉。開元二十八年，有疾將終，遣門弟子齎遺表云：「某末品輕生，虛均雨露，得陪緇伍，許自精修。雖常袒右肩，無施舉袂之役。而執錫舒步，得蠲負載之勞。屬以時暢玄功，德揚真化；不謂勤劬慕學，造次養生。今月十六日苦腸忽加，湯藥無救。泉門自掩，安沐堯風；夜臺一歸，寧逢舜日。有定瘞於蒼隴，無再謁於丹墀」云。時帝覽惻怛，遣中使內給事賈文瓌將絹五十匹，就院弔贈，宣口勅奉問氤弟子等：「適聞法師遷神寂滅，痛惜良深，未審擬於何處安厝？賜到絹帛等。」聖恩追悼，生榮死哀，光于僧伍。俗壽七十三，僧臘五十三。以其年秋八月十二日葬于終南山陰逍遙園側，白塔存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔，下筆不休，終無滯礙也。續宣氤造疏矣。四海嚮風，學徒鱗萃，於青龍寺執新疏，聽者數盈千計，至于西明、崇福二寺。講堂悉用香泥，築自水際至于土面，莊嚴之盛，京中甲焉。開元二十八年，有疾將終，遣門弟子齎遺表云：「某末品輕生，虛均雨露，得陪緇伍，許自精修。雖常袒右肩，無施舉袂之役。而執錫舒步，得蠲負載之勞。屬以時暢玄功，德揚真化；不謂勤劬慕學，造次養生。今月十六日苦腸忽加，湯藥無救。泉門自掩，安沐堯風；夜臺一歸，寧逢舜日。有定瘞於蒼隴，無再謁於丹墀」云。時帝覽惻怛，遣中使內給事賈文瓌將絹五十匹，就院弔贈，宣口勅奉問氤弟子等：「適聞法師遷神寂滅，痛惜良深，未審擬於何處安厝？賜到絹帛等。」聖恩追悼，生榮死哀，光于僧伍。俗壽七十三，僧臘五十三。以其年秋八月十二日葬于終南山陰逍遙園側，白塔存焉。

唐京師安國寺良賁傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師安國寺良賁傳

釋良賁，姓郭氏，河中虞鄉人也。世襲冠裳，法門之流，不標祖禰，故闕如也。賁識鑒淵曠，風表峻越，外通墳典，內善經論，義解之性，人罕加焉。永泰中，不空盛行傳譯，實難其人，賁預其翻度。代宗請為菩薩戒師。因新出《仁王護國經》，勅令撰疏解判，曲盡經意，以所住寺為疏目，曰《青龍》也。原夫是經已當三譯，一晉太始三年法護譯一卷，名《仁王般若》；次秦羅什出，名《仁王護國般若波羅蜜》；次梁承聖三年真諦於洪州寶因寺譯，名《仁王般若》，并疏六卷。然則晉本初翻，方言尚隔。梁朝所譯，隱而不行。偽秦之經，傳流宇內。奈何止言「波羅蜜」而闕「多」字！則是虧其到義。是以肅宗皇帝齋心沐德，請不空重譯。及肅皇晏駕，代宗成先聖之願言，詔興譯務，勅軍容使魚朝恩監護於南桃園，起乎告朔，終乎望日，帝御承明殿灌頂道場躬執舊經，對譯新本，而復為序，冠于經首，仍勅賁造疏通經。賁上表曰：「學孤先哲，有玷清流，叨接翻傳，謬膺筆受。幸揚天闕，親奉德音，令於大明宮南桃園修疏贊演，宸光曲照，不容避席。窮玄珠於貝葉，但益慚惶；捧白璧於丹墀，寧勝報斆。仰酬皇澤，俯課忠勤，既竭愚誠，庶昭玄造。」賁勤勤筆削，三卷克成，奏乞流行。復上牋疏：「今年二月二十一日恩命令在內園修撰經疏，微僧寡學，懼不稱旨。洗心滌慮，扣寂求音，發明起自於天言，加被仰憑於佛力，咸約經論，演暢真宗，亦猶集群玉於崑山，納大川於溟海。火生於木，與兩曜而俱明；識轉於如，體一相而等照。成道者，法也；載法者，經也；釋經者，疏也。廣度群有，同於大通，是菩提心，如陛下意。所撰經疏，繕寫畢功，文過萬言，部有三卷。施行竊慚於愚見，裁成冀答於聖恩。并《念誦儀軌》一卷，《承明殿講密嚴經對御記》一卷同進上。輕塵玄覽，祇畏無任。」答詔云：「法師智炬高明，辭峯逈秀，親憑梵夾，宣闡微言，幽賾真宗，演成章疏。開如來之祕藏，示群有之迷津，貫玉聯珠，鉤深致遠。再三披閱，頗謂精詳。傳之招提，永為法寶也。」皇命褒揚，釋門翕盛。又屬章信寺初成，執疏服膺者常數百眾，雖紙貴如玉，無以加焉。其在安國寺講筵，官供不匱。數年之內，歸學如林。大歷七年正月，不空奏請入《目錄》，勅依。賁於六年徙居集州，教授傳經，不遑寧處。至十二年三月十日，無疾枕肱，終于符陽，春秋六十一，夏臘二十九。宕渠、嘉川之人，哀悼法梁摧折，闍維收灰中舍利百餘粒。遺表中進《念誦儀》、《對御記》二卷，以其先進者遂留在內中之故，令門弟子齎之重進。後於上都城東置 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋良賁，姓郭氏，河中虞鄉人也。世襲冠裳，法門之流，不標祖禰，故闕如也。賁識鑒淵曠，風表峻越，外通墳典，內善經論，義解之性，人罕加焉。永泰中，不空盛行傳譯，實難其人，賁預其翻度。代宗請為菩薩戒師。因新出《仁王護國經》，勅令撰疏解判，曲盡經意，以所住寺為疏目，曰《青龍》也。原夫是經已當三譯，一晉太始三年法護譯一卷，名《仁王般若》；次秦羅什出，名《仁王護國般若波羅蜜》；次梁承聖三年真諦於洪州寶因寺譯，名《仁王般若》，并疏六卷。然則晉本初翻，方言尚隔。梁朝所譯，隱而不行。偽秦之經，傳流宇內。奈何止言「波羅蜜」而闕「多」字！則是虧其到義。是以肅宗皇帝齋心沐德，請不空重譯。及肅皇晏駕，代宗成先聖之願言，詔興譯務，勅軍容使魚朝恩監護於南桃園，起乎告朔，終乎望日，帝御承明殿灌頂道場躬執舊經，對譯新本，而復為序，冠于經首，仍勅賁造疏通經。賁上表曰：「學孤先哲，有玷清流，叨接翻傳，謬膺筆受。幸揚天闕，親奉德音，令於大明宮南桃園修疏贊演，宸光曲照，不容避席。窮玄珠於貝葉，但益慚惶；捧白璧於丹墀，寧勝報斆。仰酬皇澤，俯課忠勤，既竭愚誠，庶昭玄造。」賁勤勤筆削，三卷克成，奏乞流行。復上牋疏：「今年二月二十一日恩命令在內園修撰經疏，微僧寡學，懼不稱旨。洗心滌慮，扣寂求音，發明起自於天言，加被仰憑於佛力，咸約經論，演暢真宗，亦猶集群玉於崑山，納大川於溟海。火生於木，與兩曜而俱明；識轉於如，體一相而等照。成道者，法也；載法者，經也；釋經者，疏也。廣度群有，同於大通，是菩提心，如陛下意。所撰經疏，繕寫畢功，文過萬言，部有三卷。施行竊慚於愚見，裁成冀答於聖恩。并《念誦儀軌》一卷，《承明殿講密嚴經對御記》一卷同進上。輕塵玄覽，祇畏無任。」答詔云：「法師智炬高明，辭峯逈秀，親憑梵夾，宣闡微言，幽賾真宗，演成章疏。開如來之祕藏，示群有之迷津，貫玉聯珠，鉤深致遠。再三披閱，頗謂精詳。傳之招提，永為法寶也。」皇命褒揚，釋門翕盛。又屬章信寺初成，執疏服膺者常數百眾，雖紙貴如玉，無以加焉。其在安國寺講筵，官供不匱。數年之內，歸學如林。大歷七年正月，不空奏請入《目錄》，勅依。賁於六年徙居集州，教授傳經，不遑寧處。至十二年三月十日，無疾枕肱，終于符陽，春秋六十一，夏臘二十九。宕渠、嘉川之人，哀悼法梁摧折，闍維收灰中舍利百餘粒。遺表中進《念誦儀》、《對御記》二卷，以其先進者遂留在內中之故，令門弟子齎之重進。後於上都城東置

墳塔焉，即大曆十三年也。賁累朝供奉應制，辭辯富贍，學問高深。末塗淪躓，同利涉之徙移，若神會之流外，吁哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墳塔焉，即大曆十三年也。賁累朝供奉應制，辭辯富贍，學問高深。末塗淪躓，同利涉之徙移，若神會之流外，吁哉！

唐越州禮宗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐越州禮宗傳

釋禮宗，俗姓宋，會稽人也。道氣酋壯，志求玄微，願遂出塵，決除鞅絆。聞長壽寺和尚通達禪觀，往叩其關，學習之心，未甞少懈。師誨之曰：「汝之出塵，有大利益，可謂良玉度尺，雖有十仞之土，不能揜其光矣。」乃奮藻攄華，注《涅槃經》，懷鉛握槧，周于二載。挫銳解紛，怡然理順，遂成夾注八十卷焉。及鄭卿尚書典郡，聞其盛名，致疏往請，確然拒而不赴。景龍二年，有御史大夫馮思忽爾暴終，入一處，有二童子持簿，領馮庭對判官廳，按覆罪愆，令望彼巨樹枝柯，可覆數畝。判官身旁舊識者張思義，招手呼馮曰：「吾是汝舅，曾為洛陽倉吏，被長官越格誣殺，兼假貸太平寺中錢及油麪，于今未脫。汝所坐者，不合於天后宮中亂越，致此暴卒。可發願造《涅槃經》，鑄鐘。」登即關奏，判放却還人世。臨行，張語馮曰：「在閻浮一日造功德，得福無量，胡忍一生不修功德耶？此《涅槃經》者，禮宗大師注解，從天台傳授，每有善神守護。」時張差押馮往諸司考校輕重生處，囑之曰：「汝去洛城道光坊內十字街第三宅是吾家。家有池亭竹樹，為問妻兒安否。」馮起，尋經本未獲，而又死。經三日，立限歸寫經鑄鐘工畢。馮在世得四十八年終。宗亡，春秋九十七焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋禮宗，俗姓宋，會稽人也。道氣酋壯，志求玄微，願遂出塵，決除鞅絆。聞長壽寺和尚通達禪觀，往叩其關，學習之心，未甞少懈。師誨之曰：「汝之出塵，有大利益，可謂良玉度尺，雖有十仞之土，不能揜其光矣。」乃奮藻攄華，注《涅槃經》，懷鉛握槧，周于二載。挫銳解紛，怡然理順，遂成夾注八十卷焉。及鄭卿尚書典郡，聞其盛名，致疏往請，確然拒而不赴。景龍二年，有御史大夫馮思忽爾暴終，入一處，有二童子持簿，領馮庭對判官廳，按覆罪愆，令望彼巨樹枝柯，可覆數畝。判官身旁舊識者張思義，招手呼馮曰：「吾是汝舅，曾為洛陽倉吏，被長官越格誣殺，兼假貸太平寺中錢及油麪，于今未脫。汝所坐者，不合於天后宮中亂越，致此暴卒。可發願造《涅槃經》，鑄鐘。」登即關奏，判放却還人世。臨行，張語馮曰：「在閻浮一日造功德，得福無量，胡忍一生不修功德耶？此《涅槃經》者，禮宗大師注解，從天台傳授，每有善神守護。」時張差押馮往諸司考校輕重生處，囑之曰：「汝去洛城道光坊內十字街第三宅是吾家。家有池亭竹樹，為問妻兒安否。」馮起，尋經本未獲，而又死。經三日，立限歸寫經鑄鐘工畢。馮在世得四十八年終。宗亡，春秋九十七焉。

唐錢塘天竺寺法詵傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐錢塘天竺寺法詵傳

釋法詵，姓孫氏。母初夢吞明珠，遂黜魚惡葷。誕彌厥月，生有異表。十五辭親從師，依年受具。行學一集，蔚為教宗，卷伊、呂立功之致，陋黃、綺肆志之適。遺形理性，與山木為群。故地恩貞大師囑之以《華嚴經》、《菩薩戒》、《起信論》，心以靜銑，智與經冥。一夕夢乘大艑，直截滄溟，橫山當前，峻與天極。不覺孤帆鳶戾，懷襄上濟，峯竦竦而忽高，雲溶溶而在下。既寤，形若委衣，流汗輕醒。自此，句義不思而得，一部全文常現心境，「事事無礙」之旨，如貫華焉。天寶六年，於蘇州常樂寺繢盧舍那像，化示群品。大曆二年，於常州龍興寺講，纔登法座，忽有異光如曳紅縷，漸明漸大，縈旋杳空。久修行者會中先覩。前後講大經十遍，撰《儀記》十二卷。大曆十三年十一月七日，沙門慧覺夢巨塔陷地二級。無何，詵示疾而終，春秋六十一，慧命四十二。受法弟子太初，付以香罏、談柄，潯陽正覺、會稽神秀，亦猶儒氏之有游、夏焉。詵初講天竺寺，盛闡《華嚴》。時越僧澄觀就席決疑，深得幽趣。及終，吳興皎然為碑，邗城肅公為頌，合揚其美哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法詵，姓孫氏。母初夢吞明珠，遂黜魚惡葷。誕彌厥月，生有異表。十五辭親從師，依年受具。行學一集，蔚為教宗，卷伊、呂立功之致，陋黃、綺肆志之適。遺形理性，與山木為群。故地恩貞大師囑之以《華嚴經》、《菩薩戒》、《起信論》，心以靜銑，智與經冥。一夕夢乘大艑，直截滄溟，橫山當前，峻與天極。不覺孤帆鳶戾，懷襄上濟，峯竦竦而忽高，雲溶溶而在下。既寤，形若委衣，流汗輕醒。自此，句義不思而得，一部全文常現心境，「事事無礙」之旨，如貫華焉。天寶六年，於蘇州常樂寺繢盧舍那像，化示群品。大曆二年，於常州龍興寺講，纔登法座，忽有異光如曳紅縷，漸明漸大，縈旋杳空。久修行者會中先覩。前後講大經十遍，撰《儀記》十二卷。大曆十三年十一月七日，沙門慧覺夢巨塔陷地二級。無何，詵示疾而終，春秋六十一，慧命四十二。受法弟子太初，付以香罏、談柄，潯陽正覺、會稽神秀，亦猶儒氏之有游、夏焉。詵初講天竺寺，盛闡《華嚴》。時越僧澄觀就席決疑，深得幽趣。及終，吳興皎然為碑，邗城肅公為頌，合揚其美哉。

唐京師興善寺潛真傳(道超) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師興善寺潛真傳(道超)

釋潛真，字義璋，姓王氏，太原華族，後徙為夏州朔方崇道鄉人也。考珍，真即仲子也。年在學數，業尚典墳。幼好佛書，抑從天性，甫及弱冠，投跡空門。開元二十六年隷名于本城靈覺寺，明年納具戒。自此聽習律乘，涉遊論海，凡曰講筵，無不探賾。屬代宗朝新譯《文殊師利菩薩佛剎莊嚴經》，勅真造疏，奏云：「此經凡有三譯。一、西晉太熙中法護翻，名《佛土嚴淨經》，文勢多古，語簡理幽。二、天后久視中實叉難陀於清禪寺翻，名《文殊受記經》。三、即今大曆六年所譯也。伏惟寶應元聖文武皇帝陛下，天垂帝籙，人歸寶圖，德厚乾坤，明侔日月，仁恕滋物，夷狄仰德，而輸誠慈惠，利生正教，承風而演化。頃者鄜坊節度使兼御史中丞杜冕奏為國請諸大乘經，明詔下於祇園，梵旨開於貝葉，因請三藏不空譯此經等數十部。續有勅下，天下梵宇各置文殊菩薩像，以旌聖功也。又詔以文殊菩薩為上座，皆三藏所請。三藏學究瑜伽，解窮法印，身、口、意業，祕密修持，戒、定、慧學，顯通宣暢，唐、梵文字，聲、韻具知。傳譯此經，善符聖旨，文質相兼，璨然可觀。潛真識智愚昧，學藝庸淺，幸陪清眾，謬在翻傳，虛空藏經，課虛潤色，猥蒙驅策，述疏讚揚。雖文義荒蕪，已傳京邑。今之所作，蓋有由焉。有金閣寺大德道超禪師，學盡法源，行契心本，親覩靈境，密承聖慈，故久在清涼，屬興淨業，仍於現處建窣堵波。尋覲法緣，來詣京國，以此經為大事，以大聖為本師，顯揚聖德，無過此者。乃稽首三藏，誓傳大聖法門，不以潛真庸虛，轉祈和尚，邀令述作。和尚不念前之鄙陋，又令讚釋此經。竊恐難契真詮，敢不盡其愚訥！」即大曆八年十一月，疏成奏過。真學通內外，性相融明，考覆幽玄，研精教理，探賾今古，比校親疎，分別異同，歸於一義，辯猶泉涌，思入虛凝，直筆而書，記於絕唱，結成三卷，以作準繩，現在未來，永無疑網矣。又述《菩提心義》、《發菩提心戒》各一卷，《三聚淨戒》及《十善法戒》共一卷。兼稟承不空祕教，入曼拏羅，登灌頂壇，受成佛印。顯、密二教，皆聞博贍。關內、河東，代歷四朝，闡揚妙旨，弟子繁多。加復綱紀興善、保壽二處伽藍，懲勸僧尼，真有力也。以貞元四年戊辰五月十四日遺誡門人，以疾而臥。二十一日，右脅累足，口誦彌陀佛號，終于興善寺本院。春秋七十一，僧夏四十九云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋潛真，字義璋，姓王氏，太原華族，後徙為夏州朔方崇道鄉人也。考珍，真即仲子也。年在學數，業尚典墳。幼好佛書，抑從天性，甫及弱冠，投跡空門。開元二十六年隷名于本城靈覺寺，明年納具戒。自此聽習律乘，涉遊論海，凡曰講筵，無不探賾。屬代宗朝新譯《文殊師利菩薩佛剎莊嚴經》，勅真造疏，奏云：「此經凡有三譯。一、西晉太熙中法護翻，名《佛土嚴淨經》，文勢多古，語簡理幽。二、天后久視中實叉難陀於清禪寺翻，名《文殊受記經》。三、即今大曆六年所譯也。伏惟寶應元聖文武皇帝陛下，天垂帝籙，人歸寶圖，德厚乾坤，明侔日月，仁恕滋物，夷狄仰德，而輸誠慈惠，利生正教，承風而演化。頃者鄜坊節度使兼御史中丞杜冕奏為國請諸大乘經，明詔下於祇園，梵旨開於貝葉，因請三藏不空譯此經等數十部。續有勅下，天下梵宇各置文殊菩薩像，以旌聖功也。又詔以文殊菩薩為上座，皆三藏所請。三藏學究瑜伽，解窮法印，身、口、意業，祕密修持，戒、定、慧學，顯通宣暢，唐、梵文字，聲、韻具知。傳譯此經，善符聖旨，文質相兼，璨然可觀。潛真識智愚昧，學藝庸淺，幸陪清眾，謬在翻傳，虛空藏經，課虛潤色，猥蒙驅策，述疏讚揚。雖文義荒蕪，已傳京邑。今之所作，蓋有由焉。有金閣寺大德道超禪師，學盡法源，行契心本，親覩靈境，密承聖慈，故久在清涼，屬興淨業，仍於現處建窣堵波。尋覲法緣，來詣京國，以此經為大事，以大聖為本師，顯揚聖德，無過此者。乃稽首三藏，誓傳大聖法門，不以潛真庸虛，轉祈和尚，邀令述作。和尚不念前之鄙陋，又令讚釋此經。竊恐難契真詮，敢不盡其愚訥！」即大曆八年十一月，疏成奏過。真學通內外，性相融明，考覆幽玄，研精教理，探賾今古，比校親疎，分別異同，歸於一義，辯猶泉涌，思入虛凝，直筆而書，記於絕唱，結成三卷，以作準繩，現在未來，永無疑網矣。又述《菩提心義》、《發菩提心戒》各一卷，《三聚淨戒》及《十善法戒》共一卷。兼稟承不空祕教，入曼拏羅，登灌頂壇，受成佛印。顯、密二教，皆聞博贍。關內、河東，代歷四朝，闡揚妙旨，弟子繁多。加復綱紀興善、保壽二處伽藍，懲勸僧尼，真有力也。以貞元四年戊辰五月十四日遺誡門人，以疾而臥。二十一日，右脅累足，口誦彌陀佛號，終于興善寺本院。春秋七十一，僧夏四十九云。

唐代州五臺山清涼寺澄觀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐代州五臺山清涼寺澄觀傳

釋澄觀，姓夏侯氏，越州山陰人也。年甫十一，依寶林寺(今應天山)霈禪師出家，誦《法華經》。十四，遇恩得度，便隷此寺。觀俊朗高逸，弗可以細務拘。遂遍尋名山，旁求祕藏。梯航既具，壼奧必臻。乾元中，依潤州棲霞寺醴律師，學相部律。本州依曇一，隷「南山律」。詣金陵玄璧法師傳關河「三論」。「三論」之盛于江表，觀之力也。大曆中，就瓦棺寺傳《起信》、《涅槃》。又於淮南法藏，受海東《起信疏》義。却復天竺詵法師門，溫習《華嚴大經》。七年，往剡溪，從成都慧量法師，覆尋「三論」。十年，就蘇州，從湛然法師習天台《止觀》、《法華》、《維摩》等經疏。解從上智，性自天然，所學之文，如昨拋捨，鮑靜記井，蔡邕後身，信可知矣。又謁牛頭山忠師、徑山欽師、洛陽無名師，咨決南宗禪法。復見慧雲禪師，了北宗玄理。觀自謂己曰：「五地聖人，身證真如，棲心佛境，於『後得智』中起世俗念，學世間技藝。況吾學地，能忘是心？」遂翻習經、傳、子、史、小學、《蒼》、《雅》、天竺悉曇、諸部異執，《四圍》、五明、祕呪、儀軌，至于篇、頌、筆語、書蹤，一皆博綜。多能之性，自天縱之。大曆十一年，誓遊五臺，一一巡禮，祥瑞愈繁。仍往峨嵋，求見普賢，登險陟高，備觀聖像。却還五臺，居大華嚴寺，專行「方等」懺法。時寺主賢林，請講大經，并演諸論。因慨《華嚴》舊疏，文繁義約，惙然長想：「況文殊主智，普賢主理，二聖合為毘盧遮那，萬行兼通，即是《華嚴》之義也。吾既遊普賢之境界，泊妙吉之鄉原，不疏《毘盧》，有辜二聖矣。」觀將撰疏，俄於寤寐之間，見一金人當陽挺立，以手迎抱之，無何咀嚼都盡。覺即汗流，自喜吞納光明遍照之徵也。起興元元年正月，貞元三年十二月畢功，成二十軸，乃飯千僧以落成也。後常思付授，忽夜夢身化為龍，矯首于南臺，蟠尾于山北，拏攫碧落，鱗鬣耀日。須臾，蜿蜓化為千數小龍，騰躍青冥，分散而去。蓋取象乎教法支分流布也。四年春正月，寺主賢林請講新疏。七年，河東節度使李公自良復請於崇福寺講。德宗降中使李輔光宣詔入都，與罽賓三藏般若譯烏荼國王所進《華嚴》後分四十卷。觀苦辭，請明年入。勅允。及具行，至蒲津，中令梁公留安居，遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客，拳眉翦髮，字曰癡人，披短褐，操長策，狂歌雜語，凡所指厈，皆多應驗。觀未至之前，狂僧驅眾僧洒掃曰：「不久菩薩來此」。復次壁畫散脂大將及山麋之怪，往往不息。觀既止此寺，二事俱靜。五月，內中使霍仙鳴傳宣催入。觀至，帝頗敦重，延 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋澄觀，姓夏侯氏，越州山陰人也。年甫十一，依寶林寺(今應天山)霈禪師出家，誦《法華經》。十四，遇恩得度，便隷此寺。觀俊朗高逸，弗可以細務拘。遂遍尋名山，旁求祕藏。梯航既具，壼奧必臻。乾元中，依潤州棲霞寺醴律師，學相部律。本州依曇一，隷「南山律」。詣金陵玄璧法師傳關河「三論」。「三論」之盛于江表，觀之力也。大曆中，就瓦棺寺傳《起信》、《涅槃》。又於淮南法藏，受海東《起信疏》義。却復天竺詵法師門，溫習《華嚴大經》。七年，往剡溪，從成都慧量法師，覆尋「三論」。十年，就蘇州，從湛然法師習天台《止觀》、《法華》、《維摩》等經疏。解從上智，性自天然，所學之文，如昨拋捨，鮑靜記井，蔡邕後身，信可知矣。又謁牛頭山忠師、徑山欽師、洛陽無名師，咨決南宗禪法。復見慧雲禪師，了北宗玄理。觀自謂己曰：「五地聖人，身證真如，棲心佛境，於『後得智』中起世俗念，學世間技藝。況吾學地，能忘是心？」遂翻習經、傳、子、史、小學、《蒼》、《雅》、天竺悉曇、諸部異執，《四圍》、五明、祕呪、儀軌，至于篇、頌、筆語、書蹤，一皆博綜。多能之性，自天縱之。大曆十一年，誓遊五臺，一一巡禮，祥瑞愈繁。仍往峨嵋，求見普賢，登險陟高，備觀聖像。却還五臺，居大華嚴寺，專行「方等」懺法。時寺主賢林，請講大經，并演諸論。因慨《華嚴》舊疏，文繁義約，惙然長想：「況文殊主智，普賢主理，二聖合為毘盧遮那，萬行兼通，即是《華嚴》之義也。吾既遊普賢之境界，泊妙吉之鄉原，不疏《毘盧》，有辜二聖矣。」觀將撰疏，俄於寤寐之間，見一金人當陽挺立，以手迎抱之，無何咀嚼都盡。覺即汗流，自喜吞納光明遍照之徵也。起興元元年正月，貞元三年十二月畢功，成二十軸，乃飯千僧以落成也。後常思付授，忽夜夢身化為龍，矯首于南臺，蟠尾于山北，拏攫碧落，鱗鬣耀日。須臾，蜿蜓化為千數小龍，騰躍青冥，分散而去。蓋取象乎教法支分流布也。四年春正月，寺主賢林請講新疏。七年，河東節度使李公自良復請於崇福寺講。德宗降中使李輔光宣詔入都，與罽賓三藏般若譯烏荼國王所進《華嚴》後分四十卷。觀苦辭，請明年入。勅允。及具行，至蒲津，中令梁公留安居，遂於中條山棲巖寺住。寺有禪客，拳眉翦髮，字曰癡人，披短褐，操長策，狂歌雜語，凡所指厈，皆多應驗。觀未至之前，狂僧驅眾僧洒掃曰：「不久菩薩來此」。復次壁畫散脂大將及山麋之怪，往往不息。觀既止此寺，二事俱靜。五月，內中使霍仙鳴傳宣催入。觀至，帝頗敦重，延

入譯場刊正。又詔令造疏。遂於終南草堂寺編成十卷，進呈，勅令兩街各講一遍為疏。時堂前池生五枝合歡蓮華，一華皆有三節，人咸歎伏。尋譯《守護國界主經》，觀綴文潤色。順宗在春宮，嘗垂教令述《了義》一卷、《心要》一卷并《食肉得罪因緣》。洎至長安，頻加禮接。朝臣歸向，則齊相國杭、韋太常渠牟，皆結交最深。故相武元衡、鄭絪、李吉甫、權德輿、李逢吉、中書舍人錢徽、兵部侍郎歸登、襄陽節度使嚴綬、越州觀察使孟簡、洪州韋丹，咸慕高風，或從戒訓。以元和年卒，春秋七十餘。弟子傳法者一百許人，餘堪講者千數。觀甞於新創雲花寺般若閣下畫《華藏世界圖相》，又著《隨疏演義》四十卷，允齊相請述《華嚴經綱要》一卷、《法界玄鑑》一卷、《三聖圓融觀》一卷、《華嚴》、《法華》、《楞伽》、《中觀論》等。別行《小鈔疏》共三十卷。設無遮大會十二中，其諸塑繢形像，繕寫經典，不可殫述。門人清沔記觀平時行狀云：「觀恒發十願：『一、長止方丈但三衣鉢，不畜長；二、當代名利，棄之如遺；三、目不視女人；四、身影不落俗家；五、未捨執受，長誦《法華經》；六、長讀大乘經典，普施含靈；七、長講《華嚴大經》；八、一生晝夜不臥；九、不邀名惑眾伐善；十、不退大慈悲普救法界。』」觀逮盡形期，恒依願而修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入譯場刊正。又詔令造疏。遂於終南草堂寺編成十卷，進呈，勅令兩街各講一遍為疏。時堂前池生五枝合歡蓮華，一華皆有三節，人咸歎伏。尋譯《守護國界主經》，觀綴文潤色。順宗在春宮，嘗垂教令述《了義》一卷、《心要》一卷并《食肉得罪因緣》。洎至長安，頻加禮接。朝臣歸向，則齊相國杭、韋太常渠牟，皆結交最深。故相武元衡、鄭絪、李吉甫、權德輿、李逢吉、中書舍人錢徽、兵部侍郎歸登、襄陽節度使嚴綬、越州觀察使孟簡、洪州韋丹，咸慕高風，或從戒訓。以元和年卒，春秋七十餘。弟子傳法者一百許人，餘堪講者千數。觀甞於新創雲花寺般若閣下畫《華藏世界圖相》，又著《隨疏演義》四十卷，允齊相請述《華嚴經綱要》一卷、《法界玄鑑》一卷、《三聖圓融觀》一卷、《華嚴》、《法華》、《楞伽》、《中觀論》等。別行《小鈔疏》共三十卷。設無遮大會十二中，其諸塑繢形像，繕寫經典，不可殫述。門人清沔記觀平時行狀云：「觀恒發十願：『一、長止方丈但三衣鉢，不畜長；二、當代名利，棄之如遺；三、目不視女人；四、身影不落俗家；五、未捨執受，長誦《法華經》；六、長讀大乘經典，普施含靈；七、長講《華嚴大經》；八、一生晝夜不臥；九、不邀名惑眾伐善；十、不退大慈悲普救法界。』」觀逮盡形期，恒依願而修行也。

唐京師西明寺良秀傳(談筵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺良秀傳(談筵)

釋良秀，姓郭氏，蒲津人也。年及佩觿，挺然離俗，乃往中條山柏梯寺披削，誦通經業，受具律儀。誓以傳講為己事，勤苦忘疲。三藏俱尋，九流外贍。于時籍甚，孰不欽崇。貞元四年，奉詔與罽賓國般若三藏同譯《大乘理趣六波羅蜜經》十卷。至五年二月四日解座，寫本進過。尋奉德宗勅令秀造疏，上表云：「去年十一月二十八日右街功德使王希遷奉宣，令良秀等修撰新翻《大乘理趣六波羅蜜經疏》者。伏聞至道同源，聖人一貫，大雄示相，演妙音於獨園，寶位分身，霈湛恩於雙闕。開佛日於聖日，降絲綸於法輪，所以揚化慈航，致人壽域。不然，豈得握真符而契合，應休運以感通？況以此經，如來之密印，群生之度門，得白馬之寶函，啟青龍之祕藏，是第一義，理去筌蹄，於最後乘說無分別。加以天文煥發，叡思昭回。真如契心，已闡微於釋氏；般若製序，諒纘文於太宗。慈雲溥潤於大根，湛露垂滋於貝葉。良秀等材惟末學，性異生知，謬寄討論，伏增殞越。上承嚴旨，徒側管以窺天；虔奉本師，懼升堂而鼓瑟。所修撰疏一部，謹附王希遷隨表奉進，伏乞聖慈，許令同修疏沙門談筵於當寺讚演及流布中外。所冀落落真言，示丹青於新學；明明像教，流粉澤於將來。」帝覽奏，勅內給事毛瑛琦宣慰良秀、談筵、道恒等：「宜共賜絹九十匹，至可領取。比修《疏義》，甚大勤勞也。秋熱，兼問師等各平安好在。」秀之辭筆義端，時少倫匹。終沒罔知時代焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋良秀，姓郭氏，蒲津人也。年及佩觿，挺然離俗，乃往中條山柏梯寺披削，誦通經業，受具律儀。誓以傳講為己事，勤苦忘疲。三藏俱尋，九流外贍。于時籍甚，孰不欽崇。貞元四年，奉詔與罽賓國般若三藏同譯《大乘理趣六波羅蜜經》十卷。至五年二月四日解座，寫本進過。尋奉德宗勅令秀造疏，上表云：「去年十一月二十八日右街功德使王希遷奉宣，令良秀等修撰新翻《大乘理趣六波羅蜜經疏》者。伏聞至道同源，聖人一貫，大雄示相，演妙音於獨園，寶位分身，霈湛恩於雙闕。開佛日於聖日，降絲綸於法輪，所以揚化慈航，致人壽域。不然，豈得握真符而契合，應休運以感通？況以此經，如來之密印，群生之度門，得白馬之寶函，啟青龍之祕藏，是第一義，理去筌蹄，於最後乘說無分別。加以天文煥發，叡思昭回。真如契心，已闡微於釋氏；般若製序，諒纘文於太宗。慈雲溥潤於大根，湛露垂滋於貝葉。良秀等材惟末學，性異生知，謬寄討論，伏增殞越。上承嚴旨，徒側管以窺天；虔奉本師，懼升堂而鼓瑟。所修撰疏一部，謹附王希遷隨表奉進，伏乞聖慈，許令同修疏沙門談筵於當寺讚演及流布中外。所冀落落真言，示丹青於新學；明明像教，流粉澤於將來。」帝覽奏，勅內給事毛瑛琦宣慰良秀、談筵、道恒等：「宜共賜絹九十匹，至可領取。比修《疏義》，甚大勤勞也。秋熱，兼問師等各平安好在。」秀之辭筆義端，時少倫匹。終沒罔知時代焉。

唐京師西明寺慧琳傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺慧琳傳

釋慧琳、姓裴氏，疎勒國人也。始事不空三藏，為室灑，內持密藏，外究儒流，印度聲明，支那詁訓，靡不精奧。甞謂翻梵成華，華皆典故，典故則西乾細語也。遂引用《字林》、《字統》、《聲類》、《三蒼》、《切韻》、《玉篇》、諸經雜史，參合佛意，詳察是非，撰成《大藏音義》一百卷。起貞元四年迄元和五載，方得絕筆，貯其本于西明藏中。京邑之間，一皆宗仰。琳以元和十五年庚子卒於所住，春秋八十四矣。殆大中五年，有奏請入藏流行。近以海中高麗國，雖三韓夷族，偏尚釋門，周顯德中，遣使齎金入浙中求慧琳《經音義》，時無此本，故有闕如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧琳、姓裴氏，疎勒國人也。始事不空三藏，為室灑，內持密藏，外究儒流，印度聲明，支那詁訓，靡不精奧。甞謂翻梵成華，華皆典故，典故則西乾細語也。遂引用《字林》、《字統》、《聲類》、《三蒼》、《切韻》、《玉篇》、諸經雜史，參合佛意，詳察是非，撰成《大藏音義》一百卷。起貞元四年迄元和五載，方得絕筆，貯其本于西明藏中。京邑之間，一皆宗仰。琳以元和十五年庚子卒於所住，春秋八十四矣。殆大中五年，有奏請入藏流行。近以海中高麗國，雖三韓夷族，偏尚釋門，周顯德中，遣使齎金入浙中求慧琳《經音義》，時無此本，故有闕如。