宋高僧傳卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

義解篇第二之一(正傳二十一人附見七人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義解篇第二之一(正傳二十一人附見七人)

唐京兆大慈恩寺窺基傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺窺基傳

釋窺基，字洪道，姓尉遲氏，京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起，號「尉遲部」，如中華之諸侯國，入華則以部為姓也。魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦，為隋代州西鎮將，乃基祖焉。考諱宗，唐左金吾將軍、松州都督、江由縣開國公。其鄂國公德則諸父也，《唐書》有傳。基母裴氏夢掌月輪吞之，寤而有孕。及乎盈月誕彌，與群兒弗類，數方誦習，神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗，舉措疎略，曰：「將家之種，不謬也哉。脫或因緣相扣，度為弟子，則吾法有寄矣。」復念在印度時計迴程次，就尼犍子邊占，得卦甚吉：「師但東歸，哲資生矣。」遂造北門將軍，微諷之出家。父曰：「伊類麁悍，那勝教詔？」奘曰：「此之器度，非將軍不生，非某不識。」父雖然諾，基亦強拒。激勉再三，拜以從命，奮然抗聲曰：「聽我三事，方誓出家。不斷情欲、葷血、過中食也。」奘先以欲勾牽，後令入佛智，佯而肯焉。行駕累載前之所欲，故關輔語曰「三車和尚」。即貞觀二十二年也。一基自序云：「九歲丁艱，漸疎浮俗。」若然者，三車之說，乃厚誣也。至年十七，遂預緇林。及乎入法，奉勅為奘師弟子，始住廣福寺。尋奉別勅，選聰慧頴脫者入大慈恩寺。躬事奘師，學五竺語，解紛開結，統綜條然。聞見者無不歎伏。凡百犍度、跋渠，一覽無差，寧勞再憶？年二十五，應詔譯經，講通大小乘教三十餘本。創意留心，勤勤著述，蓋切問而近思，其則不遠矣。造「疏」計可百本。奘所譯《唯識論》，初與昉、尚、光四人同受，潤色、執筆、撿文、纂義。數朝之後，基求退焉。奘問之，對曰：「夕夢金容，晨趨白馬，雖得法門之糟粕，然失玄源之醇粹，某不願立功於參糅。若意成一本，受責則有所歸。」奘遂許之。以理遣三賢，獨委於基，此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞，講周疏畢。無何，西明寺測法師亦俊朗之器，於《唯識論》講場，得計於閽者，賂之以金，潛隱厥形，聽尋聯綴，亦疏通論旨。猶數座方畢，測於西明寺鳴椎集僧，稱講此論。基聞之，慚居其後，不勝悵怏。奘勉之曰：「測公雖造疏，未達因明。」遂為講陳那之論，基大善「三支」，縱橫立破，述義命章，前無與比。又云，請奘師唯為己講《瑜伽論》，還被測公同前盜聽，先講。奘曰：「五性宗法，唯汝流通，他人則否。」後躬遊五臺山，登太行，至西河古佛宇中宿，夢身在半山，巖下有無量人唱苦聲，冥昧之間，初不忍聞。徙步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：「住住，咄，基公未合到此。」斯須，二天童自城出，問曰：「汝見山下罪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋窺基，字洪道，姓尉遲氏，京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起，號「尉遲部」，如中華之諸侯國，入華則以部為姓也。魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦，為隋代州西鎮將，乃基祖焉。考諱宗，唐左金吾將軍、松州都督、江由縣開國公。其鄂國公德則諸父也，《唐書》有傳。基母裴氏夢掌月輪吞之，寤而有孕。及乎盈月誕彌，與群兒弗類，數方誦習，神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗，舉措疎略，曰：「將家之種，不謬也哉。脫或因緣相扣，度為弟子，則吾法有寄矣。」復念在印度時計迴程次，就尼犍子邊占，得卦甚吉：「師但東歸，哲資生矣。」遂造北門將軍，微諷之出家。父曰：「伊類麁悍，那勝教詔？」奘曰：「此之器度，非將軍不生，非某不識。」父雖然諾，基亦強拒。激勉再三，拜以從命，奮然抗聲曰：「聽我三事，方誓出家。不斷情欲、葷血、過中食也。」奘先以欲勾牽，後令入佛智，佯而肯焉。行駕累載前之所欲，故關輔語曰「三車和尚」。即貞觀二十二年也。一基自序云：「九歲丁艱，漸疎浮俗。」若然者，三車之說，乃厚誣也。至年十七，遂預緇林。及乎入法，奉勅為奘師弟子，始住廣福寺。尋奉別勅，選聰慧頴脫者入大慈恩寺。躬事奘師，學五竺語，解紛開結，統綜條然。聞見者無不歎伏。凡百犍度、跋渠，一覽無差，寧勞再憶？年二十五，應詔譯經，講通大小乘教三十餘本。創意留心，勤勤著述，蓋切問而近思，其則不遠矣。造「疏」計可百本。奘所譯《唯識論》，初與昉、尚、光四人同受，潤色、執筆、撿文、纂義。數朝之後，基求退焉。奘問之，對曰：「夕夢金容，晨趨白馬，雖得法門之糟粕，然失玄源之醇粹，某不願立功於參糅。若意成一本，受責則有所歸。」奘遂許之。以理遣三賢，獨委於基，此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞，講周疏畢。無何，西明寺測法師亦俊朗之器，於《唯識論》講場，得計於閽者，賂之以金，潛隱厥形，聽尋聯綴，亦疏通論旨。猶數座方畢，測於西明寺鳴椎集僧，稱講此論。基聞之，慚居其後，不勝悵怏。奘勉之曰：「測公雖造疏，未達因明。」遂為講陳那之論，基大善「三支」，縱橫立破，述義命章，前無與比。又云，請奘師唯為己講《瑜伽論》，還被測公同前盜聽，先講。奘曰：「五性宗法，唯汝流通，他人則否。」後躬遊五臺山，登太行，至西河古佛宇中宿，夢身在半山，巖下有無量人唱苦聲，冥昧之間，初不忍聞。徙步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：「住住，咄，基公未合到此。」斯須，二天童自城出，問曰：「汝見山下罪

苦眾生否？」答曰：「我聞聲而不見形。」童子遂投與劍一鐔曰：「剖腹當見矣。」基自剖之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦，驚異未已。過信夜，寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》。乃憶前夢，必慈氏令我造疏，通暢厥理耳。遂援毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，狀如黃粱粟粒。一云，行至太原傳法，三車自隨，前乘經論箱帙，中乘自御，後乘家妓女僕食饌。於路間遇一老父，問乘何人。對曰：「家屬。」父曰：「知法甚精，携家屬偕，恐不稱教。」基聞之，頓悔前非，翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦巵語矣。隨奘在玉華宮參譯之際，三車何處安置乎？基隨處化徒，獲益者眾。東行博陵，有請講《法華經》，遂造《大疏》焉。及歸本寺，恒與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執事，或冥告雜務。爾日基去方來，宣怪其遲暮，對曰：「適者大乘菩薩在此，善神翼從者多，我曹神通為他所制故爾。」以永淳元年壬午示疾，至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院，春秋五十一，法臘無聞。葬于樊村北渠，祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟，餘外執紼會葬，黑白之眾盈于山谷。基生常勇進，造彌勒像，對其像日誦菩薩戒一遍，願生兜率，求其志也。乃發通身光瑞，爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像，寫金字《般若經》畢，亦發神光焉。弟子相繼取基為折中，視之如奘在焉。太和四年庚戌七月癸酉，遷塔于平原，大安國寺沙門令儉檢校塔亭，徙棺，見基齒有四十根不斷玉如。眾彈指言是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形，號曰「百本疏主真」，高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂，有桓赳之氣，而慈濟之心，誨人不倦，自天然也。其符彩則項負玉枕，面部宏偉，交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者，為以《慈恩傳》中云：奘師龍朔三年於玉華宮譯《大般若經》終筆，其年「十一月二十二日令大乘基奉表奏聞，請御製序。至十二月七日通事舍人馮義宣。」由此云「靈基」，《開元錄》為「窺基」，或言「乘基」，非也。彼曰大乘基，蓋慧立、彥悰不全斥，故云大乘基，如言不聽泰耳，猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦眾生否？」答曰：「我聞聲而不見形。」童子遂投與劍一鐔曰：「剖腹當見矣。」基自剖之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦，驚異未已。過信夜，寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》。乃憶前夢，必慈氏令我造疏，通暢厥理耳。遂援毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，狀如黃粱粟粒。一云，行至太原傳法，三車自隨，前乘經論箱帙，中乘自御，後乘家妓女僕食饌。於路間遇一老父，問乘何人。對曰：「家屬。」父曰：「知法甚精，携家屬偕，恐不稱教。」基聞之，頓悔前非，翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦巵語矣。隨奘在玉華宮參譯之際，三車何處安置乎？基隨處化徒，獲益者眾。東行博陵，有請講《法華經》，遂造《大疏》焉。及歸本寺，恒與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執事，或冥告雜務。爾日基去方來，宣怪其遲暮，對曰：「適者大乘菩薩在此，善神翼從者多，我曹神通為他所制故爾。」以永淳元年壬午示疾，至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院，春秋五十一，法臘無聞。葬于樊村北渠，祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟，餘外執紼會葬，黑白之眾盈于山谷。基生常勇進，造彌勒像，對其像日誦菩薩戒一遍，願生兜率，求其志也。乃發通身光瑞，爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像，寫金字《般若經》畢，亦發神光焉。弟子相繼取基為折中，視之如奘在焉。太和四年庚戌七月癸酉，遷塔于平原，大安國寺沙門令儉檢校塔亭，徙棺，見基齒有四十根不斷玉如。眾彈指言是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形，號曰「百本疏主真」，高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂，有桓赳之氣，而慈濟之心，誨人不倦，自天然也。其符彩則項負玉枕，面部宏偉，交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者，為以《慈恩傳》中云：奘師龍朔三年於玉華宮譯《大般若經》終筆，其年「十一月二十二日令大乘基奉表奏聞，請御製序。至十二月七日通事舍人馮義宣。」由此云「靈基」，《開元錄》為「窺基」，或言「乘基」，非也。彼曰大乘基，蓋慧立、彥悰不全斥，故云大乘基，如言不聽泰耳，猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉。

系曰：「性相」義門，至唐方見大備也。奘師為瑜伽、唯識開創之祖，基乃守文述作之宗。唯「祖」與「宗」，百世不除之祀也。蓋功德被物，廣矣大矣。奘苟無基，則何祖張其學乎？開天下人眼目乎？二師立功與言，俱不朽也。然則基也，鄂公猶子，奘師門生，所謂將家來為法將，千載一人而已。故《書》有之，「厥父菑，厥子乃肯播，矧能肯穫？」其百本疏主之謂歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：「性相」義門，至唐方見大備也。奘師為瑜伽、唯識開創之祖，基乃守文述作之宗。唯「祖」與「宗」，百世不除之祀也。蓋功德被物，廣矣大矣。奘苟無基，則何祖張其學乎？開天下人眼目乎？二師立功與言，俱不朽也。然則基也，鄂公猶子，奘師門生，所謂將家來為法將，千載一人而已。故《書》有之，「厥父菑，厥子乃肯播，矧能肯穫？」其百本疏主之謂歟！

唐京師西明寺道世傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺道世傳

釋道世，字玄惲，姓韓氏，厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且渥潤，漸而聰敏，俄厭眾沙，思參救蟻。二親鍾愛，遏絕其請，久而遂心。時年十二，於青龍寺出家，從執德瓶，止臨欣鑑，律宗研覈，書籍鑽尋，特慕上乘，融明實性，于時籍甚，三輔欽歸。顯慶年中，大帝以玄奘師所翻經、論，未幾詔入內，及慈恩寺大德更代行道，不替於時，世亦預其選。及為皇太子造西明寺，爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律，世且旁敷，同驅五部之車，共導三乘之軌，人莫我及，道望芬然。復因講貫之餘，仍覽甚深之藏。以為古今綿代，製作多人，雖雅趣佳辭，無足於傳記。由是搴文囿之菁華，嗅大義之瞻蔔，以類編錄，號《法苑珠林》，總一百篇，勒成十帙。始從〈劫量〉，終乎〈雜記〉，部類之前，各序別論。令學覽之人，就門隨部，撿括所知，如提綱焉，如舉領焉。世之用心周乎十稔，至總章元年畢軸，蘭臺郎李儼為之都序，此文行于天下。又著《善惡業報》及《信福論》共二十三卷，《大小乘禪門觀》及《大乘觀》共十一卷，《受戒儀式》、《禮佛儀式》共六卷，《四分律討要》五卷、《四分律尼鈔》五卷、《金剛經集注》三卷，十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱，多行字耳，故時稱玄惲焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道世，字玄惲，姓韓氏，厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且渥潤，漸而聰敏，俄厭眾沙，思參救蟻。二親鍾愛，遏絕其請，久而遂心。時年十二，於青龍寺出家，從執德瓶，止臨欣鑑，律宗研覈，書籍鑽尋，特慕上乘，融明實性，于時籍甚，三輔欽歸。顯慶年中，大帝以玄奘師所翻經、論，未幾詔入內，及慈恩寺大德更代行道，不替於時，世亦預其選。及為皇太子造西明寺，爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律，世且旁敷，同驅五部之車，共導三乘之軌，人莫我及，道望芬然。復因講貫之餘，仍覽甚深之藏。以為古今綿代，製作多人，雖雅趣佳辭，無足於傳記。由是搴文囿之菁華，嗅大義之瞻蔔，以類編錄，號《法苑珠林》，總一百篇，勒成十帙。始從〈劫量〉，終乎〈雜記〉，部類之前，各序別論。令學覽之人，就門隨部，撿括所知，如提綱焉，如舉領焉。世之用心周乎十稔，至總章元年畢軸，蘭臺郎李儼為之都序，此文行于天下。又著《善惡業報》及《信福論》共二十三卷，《大小乘禪門觀》及《大乘觀》共十一卷，《受戒儀式》、《禮佛儀式》共六卷，《四分律討要》五卷、《四分律尼鈔》五卷、《金剛經集注》三卷，十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱，多行字耳，故時稱玄惲焉。

唐京兆大慈恩寺普光傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺普光傳

釋普光，未知何許人也。明敏為性，爰擇其木，請事三藏奘師。勤恪之心，同列靡及。至於智解，可譬循環，聞少證多，奘師默許。末參傳譯，頭角特高左右，三藏之美，光有功焉。初，奘嫌古翻《俱舍》，義多缺然，躬得梵本再譯真文，乃密授光，多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云其疏至圓暉略之為十卷，如漢之有沲歟？又甞隨奘往玉華宮譯《大般若經》，厥功出乎禆贊也，時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯，記麟德元年，終于玉華宮，凡二十載，總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷，十分七八是光筆受，或謂嘉光、普光也。若驗從辯機同參譯務，即普光是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋普光，未知何許人也。明敏為性，爰擇其木，請事三藏奘師。勤恪之心，同列靡及。至於智解，可譬循環，聞少證多，奘師默許。末參傳譯，頭角特高左右，三藏之美，光有功焉。初，奘嫌古翻《俱舍》，義多缺然，躬得梵本再譯真文，乃密授光，多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云其疏至圓暉略之為十卷，如漢之有沲歟？又甞隨奘往玉華宮譯《大般若經》，厥功出乎禆贊也，時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯，記麟德元年，終于玉華宮，凡二十載，總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷，十分七八是光筆受，或謂嘉光、普光也。若驗從辯機同參譯務，即普光是也。

唐京兆大慈恩寺法寶傳(勝莊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺法寶傳(勝莊)

釋法寶，亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利，最所先焉。奘初譯《婆沙論》畢，寶有疑情，以「非想見惑」，請益之。奘別以十六字入乎論中，以遮難辭。寶白奘曰：「此二句四句為梵本有無？」奘曰：「吾以義意酌情作耳。」寶曰：「師豈宜以凡語增加聖言量乎？」奘曰：「斯言不行，我知之矣。」自此炰烋頡頏于奘之門，至乎「六離合釋」義，俱舍宗以寶為定量矣。光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也。時光、寶二法師若什門之融、叡焉。後越精義學，令問孔膠。長安三年，於福先寺、京西明寺預義淨譯場，寶與法藏、勝莊等證義，于時頗露頭角，莫之與京歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋法寶，亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利，最所先焉。奘初譯《婆沙論》畢，寶有疑情，以「非想見惑」，請益之。奘別以十六字入乎論中，以遮難辭。寶白奘曰：「此二句四句為梵本有無？」奘曰：「吾以義意酌情作耳。」寶曰：「師豈宜以凡語增加聖言量乎？」奘曰：「斯言不行，我知之矣。」自此炰烋頡頏于奘之門，至乎「六離合釋」義，俱舍宗以寶為定量矣。光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也。時光、寶二法師若什門之融、叡焉。後越精義學，令問孔膠。長安三年，於福先寺、京西明寺預義淨譯場，寶與法藏、勝莊等證義，于時頗露頭角，莫之與京歟！

唐京師西明寺圓測傳(薄塵靈辯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師西明寺圓測傳(薄塵靈辯)

釋圓測者，未詳氏族也。自幼明敏，慧解縱橫。三藏奘師為慈恩基師講新翻《唯識論》，測賂守門者隱聽，歸則緝綴義章。將欲罷講，測於西明寺鳴鐘召眾，稱講《唯識》。基慊其有奪人之心，遂讓測講訓。奘講《瑜伽》，還同前盜聽受之，而亦不後基也。迨高宗之末，天后之初，應義解之選，入譯經館，眾皆推挹。及翻《大乘顯識》等經，測充證義，與薄塵、靈辯、嘉尚攸方其駕。所著《唯識疏鈔》，詳解經論，天下分行焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋圓測者，未詳氏族也。自幼明敏，慧解縱橫。三藏奘師為慈恩基師講新翻《唯識論》，測賂守門者隱聽，歸則緝綴義章。將欲罷講，測於西明寺鳴鐘召眾，稱講《唯識》。基慊其有奪人之心，遂讓測講訓。奘講《瑜伽》，還同前盜聽受之，而亦不後基也。迨高宗之末，天后之初，應義解之選，入譯經館，眾皆推挹。及翻《大乘顯識》等經，測充證義，與薄塵、靈辯、嘉尚攸方其駕。所著《唯識疏鈔》，詳解經論，天下分行焉。

唐京師安國寺元康傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師安國寺元康傳

釋元康，不詳姓氏。貞觀中遊學京邑，有彭亨之譽。形擁腫而短，然其性情酋勇，聞少解多，群輩推許。先居山野，恒務持誦《觀音》，求加慧解，遂感鹿一首，角分八岐，厥形絕異。康見之，撫而馴伏，遂豢養之，乘而致遠，曾無倦色。以《三論》之文荷之于背，又以小軸繫之於尾，曳入上都，意為戲弄：「說有之徒不達空性，我與輕軸碾之，令悟真理。」又衣大布，曳納播，戴竹笠，笠寬丈有二尺。裝飾詭異，人皆駭觀。既入京城，見一法師盛集講經化導。康造其筵，近其座，便就所講義申問，往返數百言，人咸驚康之辯給如此。復戲法師曰：「甘桃不結實，苦李壓低枝。」講者曰：「輪王千箇子，巷伯勿孫兒。」蓋譏康之無生徒也。康曰：「丹之藏者赤，漆之藏者黑，隨汝之赤者非纁絳焉，入汝之黑者非鉛墨焉。」舉眾皆云：「辭理渙然，可非垂跡之大士也？」帝聞之，喜曰：「何代無其人？」詔入安國寺講此《三論》。遂造疏，解中觀之理。別撰《玄樞》兩卷，總明《中》、《百》、《門》之宗旨焉。後不測其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元康，不詳姓氏。貞觀中遊學京邑，有彭亨之譽。形擁腫而短，然其性情酋勇，聞少解多，群輩推許。先居山野，恒務持誦《觀音》，求加慧解，遂感鹿一首，角分八岐，厥形絕異。康見之，撫而馴伏，遂豢養之，乘而致遠，曾無倦色。以《三論》之文荷之于背，又以小軸繫之於尾，曳入上都，意為戲弄：「說有之徒不達空性，我與輕軸碾之，令悟真理。」又衣大布，曳納播，戴竹笠，笠寬丈有二尺。裝飾詭異，人皆駭觀。既入京城，見一法師盛集講經化導。康造其筵，近其座，便就所講義申問，往返數百言，人咸驚康之辯給如此。復戲法師曰：「甘桃不結實，苦李壓低枝。」講者曰：「輪王千箇子，巷伯勿孫兒。」蓋譏康之無生徒也。康曰：「丹之藏者赤，漆之藏者黑，隨汝之赤者非纁絳焉，入汝之黑者非鉛墨焉。」舉眾皆云：「辭理渙然，可非垂跡之大士也？」帝聞之，喜曰：「何代無其人？」詔入安國寺講此《三論》。遂造疏，解中觀之理。別撰《玄樞》兩卷，總明《中》、《百》、《門》之宗旨焉。後不測其終。

系曰：康師曳納播者何？通曰：「梵言立播，華言裹腹衣，亦云抱腹，形制如偏袒，一幅纔穿得手，肩袖不寬。著在左邊，右邊施帶，多貯綿絮。然是禦寒之服，熱國則否，用此亦聖開。流于東土，則變成色帛，而削幅綴于左右袖上，垂之製曳然，旌表我通贍經論。一本則曳一支，多則多曳。未知稽古自何人始乎？今單言『播』，略『立』字耳，全非禦寒之意，翻為『我慢之衣』。既失元端，而多濫作，別形聖教以俟後賢，此外無施異制以亂大倫。《詩》曰：『服之不稱，身之災也』，吁！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：康師曳納播者何？通曰：「梵言立播，華言裹腹衣，亦云抱腹，形制如偏袒，一幅纔穿得手，肩袖不寬。著在左邊，右邊施帶，多貯綿絮。然是禦寒之服，熱國則否，用此亦聖開。流于東土，則變成色帛，而削幅綴于左右袖上，垂之製曳然，旌表我通贍經論。一本則曳一支，多則多曳。未知稽古自何人始乎？今單言『播』，略『立』字耳，全非禦寒之意，翻為『我慢之衣』。既失元端，而多濫作，別形聖教以俟後賢，此外無施異制以亂大倫。《詩》曰：『服之不稱，身之災也』，吁！」

唐簡州福聚寺靖邁傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐簡州福聚寺靖邁傳

釋靖邁，梓潼人也。少孺矜持，長高志操，特於經論研覈造微。氣性沈厚，不妄交結，遊必擇方，抵于京輔。貞觀中，屬玄奘西迴，勅奉為太穆太后於京造廣福寺，就彼翻譯。所須吏力，悉與玄齡商量，務令優給。遂召證義大德諳練大小乘經論，為時所尊尚者，得一十一人，邁預其精選，即居慈恩寺也。同普光寺棲玄、廣福寺明𤀹、會昌寺辯機、終南山豐德寺道宣同執筆綴文，翻譯《本事經》七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院，皆推適變，故得經心矣。後著《譯經圖紀》四卷，銓序古今經目、譯人名位、單譯、重翻、疑偽等科，一皆條理，見編于藏。開元中，智昇又續其題目焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋靖邁，梓潼人也。少孺矜持，長高志操，特於經論研覈造微。氣性沈厚，不妄交結，遊必擇方，抵于京輔。貞觀中，屬玄奘西迴，勅奉為太穆太后於京造廣福寺，就彼翻譯。所須吏力，悉與玄齡商量，務令優給。遂召證義大德諳練大小乘經論，為時所尊尚者，得一十一人，邁預其精選，即居慈恩寺也。同普光寺棲玄、廣福寺明𤀹、會昌寺辯機、終南山豐德寺道宣同執筆綴文，翻譯《本事經》七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院，皆推適變，故得經心矣。後著《譯經圖紀》四卷，銓序古今經目、譯人名位、單譯、重翻、疑偽等科，一皆條理，見編于藏。開元中，智昇又續其題目焉。

唐新羅國順璟傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐新羅國順璟傳

釋順璟者，樂浪郡人也，本土之氏族，東夷之家系，故難詳練。其重譯學聲教，蓋出天然。況乎「因明」之學，奘師精研，付受華僧，尚未多達。璟之克通，非其宿殖之力，自何而至於是歟？傳得奘師「真唯識量」，乃立〈決定相違不定量〉。於乾封年中因使臣入貢附至。于時奘師長往向及二年。其量云：「真故極成色，定離眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼根。」良以三藏隱密周防，非大智不明。璟為「宗」云：「不離於眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼識也。」如此善成他義。時大乘基覽此作，便見璟所不知。雖然，終仰邊僧識見如此，故歎之曰：「新羅順璟法師者，聲振唐蕃，學包大小。業崇迦葉，唯執行於杜多；心務薄拘，恒馳聲於少欲。既而蘊藝西夏，傳照東夷，名道日新，緇素欽揖。雖彼龍象不少，海外時稱獨步，於此量作『決定相違』。」基師念遠國之人有茲利慧，搪突奘師，暗中機發，善成三藏之義，惜哉！璟在本國稍多著述，亦有傳來中原者，其所宗，「法相大乘了義教」也。見《華嚴經》中始從發心便成佛已，乃生謗毀不信。或云：「當啟手足，命弟子輩扶掖下地，地則徐裂，璟身俄墜。」時言生身陷地獄焉。于今有坑，廣袤丈餘，實坎窞然，號「順璟捺落迦也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋順璟者，樂浪郡人也，本土之氏族，東夷之家系，故難詳練。其重譯學聲教，蓋出天然。況乎「因明」之學，奘師精研，付受華僧，尚未多達。璟之克通，非其宿殖之力，自何而至於是歟？傳得奘師「真唯識量」，乃立〈決定相違不定量〉。於乾封年中因使臣入貢附至。于時奘師長往向及二年。其量云：「真故極成色，定離眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼根。」良以三藏隱密周防，非大智不明。璟為「宗」云：「不離於眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼識也。」如此善成他義。時大乘基覽此作，便見璟所不知。雖然，終仰邊僧識見如此，故歎之曰：「新羅順璟法師者，聲振唐蕃，學包大小。業崇迦葉，唯執行於杜多；心務薄拘，恒馳聲於少欲。既而蘊藝西夏，傳照東夷，名道日新，緇素欽揖。雖彼龍象不少，海外時稱獨步，於此量作『決定相違』。」基師念遠國之人有茲利慧，搪突奘師，暗中機發，善成三藏之義，惜哉！璟在本國稍多著述，亦有傳來中原者，其所宗，「法相大乘了義教」也。見《華嚴經》中始從發心便成佛已，乃生謗毀不信。或云：「當啟手足，命弟子輩扶掖下地，地則徐裂，璟身俄墜。」時言生身陷地獄焉。于今有坑，廣袤丈餘，實坎窞然，號「順璟捺落迦也」。

系曰：曲士不可以語道者，束其教也。是故好白者以黑為污，好黑者以白為污焉。璟怒心尤重，猛利業增如射箭，頃墮在地獄。列高僧品次，起穢以自臭耶？通曰：「難信之法，易速謗誚，謗誚豈唯一人乎？俾令眾所知識者直陷三塗，乃知順璟真顯教菩薩也。況乎趙盾為法受惡，菩薩乃為法亡身。斯何足怪？君不見尼犍外道一一謗佛，而獨使提婆生陷，後於法華會上受記作佛，靜言思之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：曲士不可以語道者，束其教也。是故好白者以黑為污，好黑者以白為污焉。璟怒心尤重，猛利業增如射箭，頃墮在地獄。列高僧品次，起穢以自臭耶？通曰：「難信之法，易速謗誚，謗誚豈唯一人乎？俾令眾所知識者直陷三塗，乃知順璟真顯教菩薩也。況乎趙盾為法受惡，菩薩乃為法亡身。斯何足怪？君不見尼犍外道一一謗佛，而獨使提婆生陷，後於法華會上受記作佛，靜言思之。」

唐京兆大慈恩寺嘉尚傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺嘉尚傳

釋嘉尚，未知何許人也。慧性天資，瓌奇氣質，篇聚堅守，性相克攻，勤在進修，務於翻譯。遠棲心于奘三藏門，見宗廟之富，窺室家之好。久稽考《瑜伽師地》、《佛地論旨》、《成唯識論》，深得義趣。隨奘於玉華宮譯《大般若經》，充證義綴文，多能傑出。及三藏有疾，命尚具錄所翻經論合七十五部，總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀，造十俱胝像，寫經、放生、然燈，令尚宣讀。奘合掌歡喜曰：「吾心中願也，汝代導之，得沒而無悔焉。」奘卒，著述疏鈔出雜集，義門夥多。天后朝同薄塵、靈辯等預譯場證義，功績愈繁。尚初侍奘師在玉華宮翻經，至初會《嚴淨佛土品》，說諸佛菩薩以神通願力，盛大千界上妙珍寶、諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處，與寺主慧德夜覩玉華寺內廣博嚴淨，伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘，歡喜符合。尚不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋嘉尚，未知何許人也。慧性天資，瓌奇氣質，篇聚堅守，性相克攻，勤在進修，務於翻譯。遠棲心于奘三藏門，見宗廟之富，窺室家之好。久稽考《瑜伽師地》、《佛地論旨》、《成唯識論》，深得義趣。隨奘於玉華宮譯《大般若經》，充證義綴文，多能傑出。及三藏有疾，命尚具錄所翻經論合七十五部，總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀，造十俱胝像，寫經、放生、然燈，令尚宣讀。奘合掌歡喜曰：「吾心中願也，汝代導之，得沒而無悔焉。」奘卒，著述疏鈔出雜集，義門夥多。天后朝同薄塵、靈辯等預譯場證義，功績愈繁。尚初侍奘師在玉華宮翻經，至初會《嚴淨佛土品》，說諸佛菩薩以神通願力，盛大千界上妙珍寶、諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處，與寺主慧德夜覩玉華寺內廣博嚴淨，伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘，歡喜符合。尚不知所終。

唐淄州慧沼傳(大願塵外) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐淄州慧沼傳(大願塵外)

釋慧沼，不知何許人也。少而警慧，始預青衿，依于庠序，誦習該通。入法修身，不違戒範，乃被時諺沼闍梨焉。次攻堅于經論，善達翻傳。自奘三藏到京，恒窺壼奧。後親大乘基師，更加精博。及菩提流志於崇福寺譯《大寶積經》，沼預其選，充證義，新羅勝莊法師執筆，沙門大願、塵外皆一時英秀，當代象龍。于時武平一充使，盧藏用、陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院，歎曰：「清流盡在此矣，豈應見隔？」因奏請乞同潤色新經。初，沼證義於義淨譯場，多所刊正，訛言舛義，悉從指定，無敢踰制。後著諸疏義，號淄州沼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧沼，不知何許人也。少而警慧，始預青衿，依于庠序，誦習該通。入法修身，不違戒範，乃被時諺沼闍梨焉。次攻堅于經論，善達翻傳。自奘三藏到京，恒窺壼奧。後親大乘基師，更加精博。及菩提流志於崇福寺譯《大寶積經》，沼預其選，充證義，新羅勝莊法師執筆，沙門大願、塵外皆一時英秀，當代象龍。于時武平一充使，盧藏用、陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院，歎曰：「清流盡在此矣，豈應見隔？」因奏請乞同潤色新經。初，沼證義於義淨譯場，多所刊正，訛言舛義，悉從指定，無敢踰制。後著諸疏義，號淄州沼也。

唐京兆大慈恩寺彥悰傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺彥悰傳

釋彥悰，未知何許人也。貞觀之末，觀光上京，求法于三藏法師之門。然其才不迨光、寶，遍長綴習學耳。於玄儒之業，頗見精微。辭筆之能，殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立性氣炰烋，以護法為己任，著傳五卷，專記三藏自貞觀中一行盛化及西域所歷夷險等，號《慈恩傳》，蓋取寺題也。及削藁云畢，慮遺諸美，遂藏于地穴。至疾亟，命門徒掘土出之而卒。其本數年流散他所，搜購乃獲。弟子等命悰排次之，序引之，或文未允，或事稍虧，重更伸明，曰「箋述」是也。乃象鄭司農箋「毛」之詁訓也。或有調之曰：「子與隋彥琮相去幾何？」對曰：「賜也，何敢望回，雖長卿慕藺，『心宗』慕於『玉宗』，故有以也。」《詩》曰：「言念君子，溫其如玉」，自許亦顏之士也。或人許焉。悰不知終所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彥悰，未知何許人也。貞觀之末，觀光上京，求法于三藏法師之門。然其才不迨光、寶，遍長綴習學耳。於玄儒之業，頗見精微。辭筆之能，殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立性氣炰烋，以護法為己任，著傳五卷，專記三藏自貞觀中一行盛化及西域所歷夷險等，號《慈恩傳》，蓋取寺題也。及削藁云畢，慮遺諸美，遂藏于地穴。至疾亟，命門徒掘土出之而卒。其本數年流散他所，搜購乃獲。弟子等命悰排次之，序引之，或文未允，或事稍虧，重更伸明，曰「箋述」是也。乃象鄭司農箋「毛」之詁訓也。或有調之曰：「子與隋彥琮相去幾何？」對曰：「賜也，何敢望回，雖長卿慕藺，『心宗』慕於『玉宗』，故有以也。」《詩》曰：「言念君子，溫其如玉」，自許亦顏之士也。或人許焉。悰不知終所。

唐新羅國義湘傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐新羅國義湘傳

釋義湘，俗姓朴，雞林府人也。生且英奇，長而出離，逍遙入道，性分天然。年臨弱冠，聞唐土教宗鼎盛，與元曉法師同志西遊，行至本國海門、唐州界，計求巨艦，將越滄波。倏於中塗遭其苦雨，遂依道旁土龕間隱身，所以避飄濕焉。迨乎明旦相視，乃古墳骸骨旁也。天猶霢霂，地且泥塗，尺寸難前，逗留不進。又寄埏甓之中，夜之未央，俄有鬼物為怪。曉公歎曰：「前之寓宿，謂土龕而且安；此夜留宵，託鬼鄉而多祟。則知心生故種種法生，心滅故龕墳不二。又三界唯心，萬法唯識。心外無法，胡用別求？我不入唐。」却携囊返國，湘乃隻影孤征，誓死無退。以總章二年附商船達登州岸，分衛到一信士家，見湘容色挺拔，留連門下既久，有少女麗服靚粧，名曰善妙，巧媚誨之，湘之心石不可轉也。女調不見答，頓發道心，於前矢大願言：「生生世世歸命和尚，習學大乘，成就大事，弟子必為檀越供給資緣。」湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所，綜習《華嚴經》。時康藏國師為同學也。所謂知微知章，有倫有要。德瓶云滿，藏海嬉遊，乃議迴程，傳法開誘。復至文登舊檀越家，謝其數稔供施，便募商船，逡巡解纜。其女善妙預為湘辦集法服并諸什器，可盈篋笥，運臨海岸。湘船已遠，其女呪之曰：「我本實心供養法師，願是衣篋跳入前船！」言訖，投篋于駭浪。有頃，疾風吹之若鴻毛耳，遙望徑跳入船矣。其女復誓之：「我願是身化為大龍，扶翼舳艫到國傳法。」於是攘袂投身于海，將知願力難屈，至誠感神，果然伸形夭矯，或躍蜿蜒，其舟底寧，達于彼岸。湘入國之後，遍歷山川，於駒麗、百濟風馬牛不相及地，曰：「此中地靈山秀，真轉法輪之所。」無何，權宗異部聚徒可半千眾矣。湘默作是念，大《華嚴》教，非福善之地不可興焉。時善妙龍恒隨作護，潛知此念；乃現大神變於虛空中，化成巨石，縱廣一里，蓋于伽藍之頂，作將墮不墮之狀。群僧驚駭，罔知攸趣，四面奔散。湘遂入寺中，敷闡斯經，冬陽夏陰，不召自至者多矣。國王欽重，以田莊奴僕施之。湘言於王曰：「我法平等，高下共均，貴賤同揆。《涅槃經》八不淨財，何莊田之有？何奴僕之為？貧道以法界為家，以盂耕待稔，法身慧命藉此而生矣。」湘講樹開花，談叢結果，登堂覩奧者則智通、表訓、梵體、道身等數人，皆啄巨㲉飛出迦留羅鳥焉。湘貴「如說行」，講宣之外，精勤修練，莊嚴剎海，靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法，不用巾帨，立期乾燥而止。持三法衣，瓶鉢之餘，曾無他物。凡弟子請益，不敢造次，伺其怡寂而後啟發。湘乃隨疑解滯，必無滓核。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義湘，俗姓朴，雞林府人也。生且英奇，長而出離，逍遙入道，性分天然。年臨弱冠，聞唐土教宗鼎盛，與元曉法師同志西遊，行至本國海門、唐州界，計求巨艦，將越滄波。倏於中塗遭其苦雨，遂依道旁土龕間隱身，所以避飄濕焉。迨乎明旦相視，乃古墳骸骨旁也。天猶霢霂，地且泥塗，尺寸難前，逗留不進。又寄埏甓之中，夜之未央，俄有鬼物為怪。曉公歎曰：「前之寓宿，謂土龕而且安；此夜留宵，託鬼鄉而多祟。則知心生故種種法生，心滅故龕墳不二。又三界唯心，萬法唯識。心外無法，胡用別求？我不入唐。」却携囊返國，湘乃隻影孤征，誓死無退。以總章二年附商船達登州岸，分衛到一信士家，見湘容色挺拔，留連門下既久，有少女麗服靚粧，名曰善妙，巧媚誨之，湘之心石不可轉也。女調不見答，頓發道心，於前矢大願言：「生生世世歸命和尚，習學大乘，成就大事，弟子必為檀越供給資緣。」湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所，綜習《華嚴經》。時康藏國師為同學也。所謂知微知章，有倫有要。德瓶云滿，藏海嬉遊，乃議迴程，傳法開誘。復至文登舊檀越家，謝其數稔供施，便募商船，逡巡解纜。其女善妙預為湘辦集法服并諸什器，可盈篋笥，運臨海岸。湘船已遠，其女呪之曰：「我本實心供養法師，願是衣篋跳入前船！」言訖，投篋于駭浪。有頃，疾風吹之若鴻毛耳，遙望徑跳入船矣。其女復誓之：「我願是身化為大龍，扶翼舳艫到國傳法。」於是攘袂投身于海，將知願力難屈，至誠感神，果然伸形夭矯，或躍蜿蜒，其舟底寧，達于彼岸。湘入國之後，遍歷山川，於駒麗、百濟風馬牛不相及地，曰：「此中地靈山秀，真轉法輪之所。」無何，權宗異部聚徒可半千眾矣。湘默作是念，大《華嚴》教，非福善之地不可興焉。時善妙龍恒隨作護，潛知此念；乃現大神變於虛空中，化成巨石，縱廣一里，蓋于伽藍之頂，作將墮不墮之狀。群僧驚駭，罔知攸趣，四面奔散。湘遂入寺中，敷闡斯經，冬陽夏陰，不召自至者多矣。國王欽重，以田莊奴僕施之。湘言於王曰：「我法平等，高下共均，貴賤同揆。《涅槃經》八不淨財，何莊田之有？何奴僕之為？貧道以法界為家，以盂耕待稔，法身慧命藉此而生矣。」湘講樹開花，談叢結果，登堂覩奧者則智通、表訓、梵體、道身等數人，皆啄巨㲉飛出迦留羅鳥焉。湘貴「如說行」，講宣之外，精勤修練，莊嚴剎海，靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法，不用巾帨，立期乾燥而止。持三法衣，瓶鉢之餘，曾無他物。凡弟子請益，不敢造次，伺其怡寂而後啟發。湘乃隨疑解滯，必無滓核。

自是已來，雲遊不定，稱可我心，卓錫而居。學侶蜂屯，或執筆書紳，懷鉛札葉，抄如結集，錄似載言，如是義門隨弟子為目，如云《道身章》是也。或以處為名，如云《錐穴問答》等數章。疏皆明《華嚴》性海，毘盧遮那、無邊契經義例也。湘終于本國，塔亦存焉，號海東華嚴初祖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自是已來，雲遊不定，稱可我心，卓錫而居。學侶蜂屯，或執筆書紳，懷鉛札葉，抄如結集，錄似載言，如是義門隨弟子為目，如云《道身章》是也。或以處為名，如云《錐穴問答》等數章。疏皆明《華嚴》性海，毘盧遮那、無邊契經義例也。湘終于本國，塔亦存焉，號海東華嚴初祖也。

唐京兆大慈恩寺義忠傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆大慈恩寺義忠傳

釋義忠，姓尹氏，潞府襄垣人也。年始九歲，宿殖之性，志願出家，得淄州沼闍梨為師，若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操，慧解不倫。沼授與《大涅槃經》，時十三歲矣。相次誦徹四十卷，眾皆驚駭，號「空門奇童」也。二十登戒，學《四分律》，義理淹通。旁習《十二門論》二本，即當講演。沼師知是千里之駿，學恐失時，聞長安基師新造疏章，門生填委，聲振天下。乃師、資相將，同就基之講肆，未極五年，又通二經五論，則《法華》、《無垢稱》及《百法》、《因明》、《俱舍》、《成唯識》、《唯識道》等也。由茲開獎，弟子繁多，講樹別茂於枝條，義門旁開於關竅，乃著《成唯識論纂要》、《成唯識論鈔》三十卷、《法華經鈔》二十卷、《無垢稱經鈔》二十卷。《百法論疏》最為要當，移解「二無我」歸後，是以掩慈恩之繁，于今盛行勿過忠本。所謂列群玉，貫眾花，玉裝瓊樹之林，花綴蜀機之錦。輩流首伏，聲彩悠颺。況基師正照於太陽，忠也旁䘖於龍燭，四方美譽，千里歸心者，不可勝算矣。傳持靡怠，僅五十餘年，計講諸教七十許遍。至年七十二，忽起懷土之心，歸于昭義，示同初夏誦戒行道。每一坐時，面向西北，仰視兜率天宮，冥心內院，願捨壽時得見天主，永離凡濁，終得轉依。一日，晨興澡洗訖，整肅容儀，望空禮拜，如有哀告之狀。少頃，結加趺坐，囑付流通教法之意畢，忽異香滿室，彩雲垂空。忠合掌仰視曰：「穢弱比丘，何煩大聖躬來引接？」言盡而化。鄉人道俗建塔供養，全身不壞，至今河東鄉里高岡存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義忠，姓尹氏，潞府襄垣人也。年始九歲，宿殖之性，志願出家，得淄州沼闍梨為師，若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操，慧解不倫。沼授與《大涅槃經》，時十三歲矣。相次誦徹四十卷，眾皆驚駭，號「空門奇童」也。二十登戒，學《四分律》，義理淹通。旁習《十二門論》二本，即當講演。沼師知是千里之駿，學恐失時，聞長安基師新造疏章，門生填委，聲振天下。乃師、資相將，同就基之講肆，未極五年，又通二經五論，則《法華》、《無垢稱》及《百法》、《因明》、《俱舍》、《成唯識》、《唯識道》等也。由茲開獎，弟子繁多，講樹別茂於枝條，義門旁開於關竅，乃著《成唯識論纂要》、《成唯識論鈔》三十卷、《法華經鈔》二十卷、《無垢稱經鈔》二十卷。《百法論疏》最為要當，移解「二無我」歸後，是以掩慈恩之繁，于今盛行勿過忠本。所謂列群玉，貫眾花，玉裝瓊樹之林，花綴蜀機之錦。輩流首伏，聲彩悠颺。況基師正照於太陽，忠也旁䘖於龍燭，四方美譽，千里歸心者，不可勝算矣。傳持靡怠，僅五十餘年，計講諸教七十許遍。至年七十二，忽起懷土之心，歸于昭義，示同初夏誦戒行道。每一坐時，面向西北，仰視兜率天宮，冥心內院，願捨壽時得見天主，永離凡濁，終得轉依。一日，晨興澡洗訖，整肅容儀，望空禮拜，如有哀告之狀。少頃，結加趺坐，囑付流通教法之意畢，忽異香滿室，彩雲垂空。忠合掌仰視曰：「穢弱比丘，何煩大聖躬來引接？」言盡而化。鄉人道俗建塔供養，全身不壞，至今河東鄉里高岡存焉。

唐新羅國黃龍寺元曉傳(大安) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐新羅國黃龍寺元曉傳(大安)

釋元曉，姓薛氏，東海湘州人也。丱䰂之年，惠然入法，隨師稟業，遊處無恒。勇擊義圍，雄橫文陣，仡仡然，桓桓然，進無前却，蓋「三學」之淹通，彼土謂為萬人之敵，精義入神，為若此也。甞與湘法師入唐，慕奘三藏慈恩之門，厥緣既差，息心遊往。無何，發言狂悖，示跡乖疎，同居士入酒肆倡家，若誌公持金刀鐵錫，或製疏以講《雜華》，或撫琴以樂祠宇，或閭閻寓宿，或山水坐禪，任意隨機，都無定檢。時國王置百座《仁王經》大會，遍搜碩德，本州以名望舉進之。諸德惡其為人，譖王不納。居無何，王之夫人腦嬰癰腫，醫工絕驗，王及王子臣屬禱請山川靈祠，無所不至。有巫覡言曰：「苟遣人往他國求藥，是疾方瘳。」王乃發使泛海入唐，募其醫術。溟漲之中，忽見一翁由波濤躍出，登舟邀使人入海，覩宮殿嚴麗，見龍王。王名鈐海，謂使者曰：「汝國夫人是青帝第三女也，我宮中先有《金剛三昧經》，乃『二覺』圓通，示菩薩行也。今託仗夫人之病，為增上緣，欲附此經出彼國流布耳。」於是將三十來紙重沓散經付授使人。復曰：「此經渡海中，恐罹魔事。」王令持刀裂使人腨腸，而內于中，用蠟紙纏縢，以藥傅之，其腨如故。龍王言：「可令大安聖者銓次綴縫，請元曉法師造疏講釋之，夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。」龍王送出海面，遂登舟歸國。時王聞而歡喜，乃先召大安聖者黏次焉。大安者，不測之人也，形服特異，恒在市𮠔，擊銅鉢唱言：「大安、大安……」之聲，故號之也。王命安，安云：「但將經來」，不願入王宮閾。安得經，排來成八品，皆合佛意。安曰：「速將付元曉講，餘人則否。」曉受斯經，正在本生湘州也，謂使人曰：「此經以本、始二覺為宗，為我備角乘，將案几，在兩角之間置其筆硯。」始終於牛車造疏，成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏，以事白王，延于三日，重錄成三卷，號為《略疏》。洎乎王臣道俗雲擁法堂，曉乃宣吐有儀，解紛可則，稱揚彈指，聲沸于空。曉復昌言曰：「昔日採百椽時，雖不預會。今朝橫一棟處，唯我獨能。」時諸名德俯顏慚色，伏膺懺悔焉。初曉示跡無恒，化人不定，或擲盤而救眾，或噀水而撲焚，或數處現形，或六方告滅，亦盃渡、誌公之倫歟？其於解性，覽無不明矣。「疏」有廣、略二本，俱行本土。略本流入中華，後有翻經三藏改之為論焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元曉，姓薛氏，東海湘州人也。丱䰂之年，惠然入法，隨師稟業，遊處無恒。勇擊義圍，雄橫文陣，仡仡然，桓桓然，進無前却，蓋「三學」之淹通，彼土謂為萬人之敵，精義入神，為若此也。甞與湘法師入唐，慕奘三藏慈恩之門，厥緣既差，息心遊往。無何，發言狂悖，示跡乖疎，同居士入酒肆倡家，若誌公持金刀鐵錫，或製疏以講《雜華》，或撫琴以樂祠宇，或閭閻寓宿，或山水坐禪，任意隨機，都無定檢。時國王置百座《仁王經》大會，遍搜碩德，本州以名望舉進之。諸德惡其為人，譖王不納。居無何，王之夫人腦嬰癰腫，醫工絕驗，王及王子臣屬禱請山川靈祠，無所不至。有巫覡言曰：「苟遣人往他國求藥，是疾方瘳。」王乃發使泛海入唐，募其醫術。溟漲之中，忽見一翁由波濤躍出，登舟邀使人入海，覩宮殿嚴麗，見龍王。王名鈐海，謂使者曰：「汝國夫人是青帝第三女也，我宮中先有《金剛三昧經》，乃『二覺』圓通，示菩薩行也。今託仗夫人之病，為增上緣，欲附此經出彼國流布耳。」於是將三十來紙重沓散經付授使人。復曰：「此經渡海中，恐罹魔事。」王令持刀裂使人腨腸，而內于中，用蠟紙纏縢，以藥傅之，其腨如故。龍王言：「可令大安聖者銓次綴縫，請元曉法師造疏講釋之，夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。」龍王送出海面，遂登舟歸國。時王聞而歡喜，乃先召大安聖者黏次焉。大安者，不測之人也，形服特異，恒在市𮠔，擊銅鉢唱言：「大安、大安……」之聲，故號之也。王命安，安云：「但將經來」，不願入王宮閾。安得經，排來成八品，皆合佛意。安曰：「速將付元曉講，餘人則否。」曉受斯經，正在本生湘州也，謂使人曰：「此經以本、始二覺為宗，為我備角乘，將案几，在兩角之間置其筆硯。」始終於牛車造疏，成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏，以事白王，延于三日，重錄成三卷，號為《略疏》。洎乎王臣道俗雲擁法堂，曉乃宣吐有儀，解紛可則，稱揚彈指，聲沸于空。曉復昌言曰：「昔日採百椽時，雖不預會。今朝橫一棟處，唯我獨能。」時諸名德俯顏慚色，伏膺懺悔焉。初曉示跡無恒，化人不定，或擲盤而救眾，或噀水而撲焚，或數處現形，或六方告滅，亦盃渡、誌公之倫歟？其於解性，覽無不明矣。「疏」有廣、略二本，俱行本土。略本流入中華，後有翻經三藏改之為論焉。

系曰：「海龍之宮自何而有經本耶？」通曰：「經云龍王宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸深義，別有七寶篋滿中盛之，謂十二因緣、總持、三昧等。良以此經合行世間，復顯大安、曉公神異，乃使夫人之疾為起教之大端者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：「海龍之宮自何而有經本耶？」通曰：「經云龍王宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸深義，別有七寶篋滿中盛之，謂十二因緣、總持、三昧等。良以此經合行世間，復顯大安、曉公神異，乃使夫人之疾為起教之大端者也。」

周京兆崇福寺神楷傳(明恂) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周京兆崇福寺神楷傳(明恂)

釋神楷，姓郭氏，太原人也，即漢末林宗之後。世襲冠裳，後隨父宦于秦，為京兆人也。昆弟六人，楷居其季。幼而聰敏，立志弗群，不樂浮榮，誓求翦落，禮明恂法師為弟子，即大乘恂也。洎乎年滿受具，於經論義理，大小該通，耳聞口誦，譬鮮㲲之易染。遂講《攝大乘》、《俱舍》等論，頴晤輩流罕有齊駕。後因講《淨名經》，見古師判處，喟然歎曰：「美則美矣，未盡善也！」乃於安陸白趙山撰疏，一云在越州剡石城寺述作。素有巧性，於剡溪南巖之下，映水塑貌。今有池，已涸矣。巖下石隙縫間幽暗，然中有木棺者，云是楷殯于此。遊人下窺，歷歷皆覩。又言楷因慈恩、西明等寺度公王出家。及翻經論，勅諸道高行才學僧並赴京師，遂應詔而入，配居崇業寺。至天后朝，方行其疏。後卒於此寺，弟子遷塔于南逍遙園焉，實大乘基之法門猶子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋神楷，姓郭氏，太原人也，即漢末林宗之後。世襲冠裳，後隨父宦于秦，為京兆人也。昆弟六人，楷居其季。幼而聰敏，立志弗群，不樂浮榮，誓求翦落，禮明恂法師為弟子，即大乘恂也。洎乎年滿受具，於經論義理，大小該通，耳聞口誦，譬鮮㲲之易染。遂講《攝大乘》、《俱舍》等論，頴晤輩流罕有齊駕。後因講《淨名經》，見古師判處，喟然歎曰：「美則美矣，未盡善也！」乃於安陸白趙山撰疏，一云在越州剡石城寺述作。素有巧性，於剡溪南巖之下，映水塑貌。今有池，已涸矣。巖下石隙縫間幽暗，然中有木棺者，云是楷殯于此。遊人下窺，歷歷皆覩。又言楷因慈恩、西明等寺度公王出家。及翻經論，勅諸道高行才學僧並赴京師，遂應詔而入，配居崇業寺。至天后朝，方行其疏。後卒於此寺，弟子遷塔于南逍遙園焉，實大乘基之法門猶子也。

系曰：「楷師遺迹，何京兆、剡溪二處？孰是？令人疑惑，若兩家之俱見葪訓焉。此乃古人名顯於四方，因子孫南北徙遷，追念先宗，遂有僑置焉。如晉氏渡江，衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者，剡則是楷曾遊歷之地也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：「楷師遺迹，何京兆、剡溪二處？孰是？令人疑惑，若兩家之俱見葪訓焉。此乃古人名顯於四方，因子孫南北徙遷，追念先宗，遂有僑置焉。如晉氏渡江，衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者，剡則是楷曾遊歷之地也。」

周京兆廣福寺會隱傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周京兆廣福寺會隱傳

釋會隱，不詳何許人也。精明之氣，綽有盈餘，處于等夷，若雞群之見鶴也。天皇朝慎選高學名德，隱膺斯選。麟德二年勅北門西龍門修書所，同與西明寺玄則等一十人於一切經中略出精義玄文三十卷，號《禪林要鈔》，書成奏呈，勅藏祕閣。隱亦甞預翻譯，玄則頗聞著述，高宗朝斯為龍象之最焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋會隱，不詳何許人也。精明之氣，綽有盈餘，處于等夷，若雞群之見鶴也。天皇朝慎選高學名德，隱膺斯選。麟德二年勅北門西龍門修書所，同與西明寺玄則等一十人於一切經中略出精義玄文三十卷，號《禪林要鈔》，書成奏呈，勅藏祕閣。隱亦甞預翻譯，玄則頗聞著述，高宗朝斯為龍象之最焉。

周虎丘山寺僧瑗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周虎丘山寺僧瑗傳

釋僧瑗，字辯空，姓郁氏，高平昌邑人也。姬水疏源，狼亭襲慶——魯相繼昌侯之業，歷載彌光；少傅纂尚書之風，清塵不昧。瑗夙殖奇頴，早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日，側侍聖賢浮空遊樂。及年六歲，隨母入舍利塔，見聖僧像，欣然跳躍，狀若舊交，因啟母出家。母以其尚幼，抑而未許。至年十三，方遂其志，依虎丘寺慧嚴法師為弟子。謙揖之操，出自生知；辯慧之能，業稱上首。以龍朔二年奉勅剃翦，冥符所應，還隷此山。暨嚴公長往，乃依慧詡禪師受具足戒，聽常樂寺聰法師三《論》，甚深無相，疑滯豁除，方便解脫，怡然獨悟。因智從心證，遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪，眾魔斯伏；勤行精進，猛獸恒馴。是以名稱普聞，聲光八絕，旗亭趨利，削跡無踐。冬夏不易，常披一納。或滴水以充於夕渴，或數粒將濟於朝飢。或風雪凜凜，禮誦無替於六時；或炎暑爞爞，經行不虧於少選。稱揚歎羨，容色湛如；毀辱訶罵，歡喜而受。每蔭以長松，屬思鴻遠。清泉獨坐，映定水以彫文；虛室高栖，藹禪枝而蕩慮。撰《武丘名僧苑》一卷、注《郁子》兩卷、《文集》三卷，蓋道俗之儀表，人物之師範焉。永昌元年十二月二十日見身有疾，謂弟子曰：「吾聞屍所到處，便為穢惡，出就別方，乃稱離罪爾。」門弟子等迎止於通波亭北靜志莊，忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切，正觀叮嚀，滅後可依外國法。言訖合掌而終，春秋五十有一。緇素奔慟，咸悲眼滅。弟子僧義立及雉山縣尉檀信等同遵師旨，如法闍維，收其舍利，於寺建塔，勒銘于所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧瑗，字辯空，姓郁氏，高平昌邑人也。姬水疏源，狼亭襲慶——魯相繼昌侯之業，歷載彌光；少傅纂尚書之風，清塵不昧。瑗夙殖奇頴，早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日，側侍聖賢浮空遊樂。及年六歲，隨母入舍利塔，見聖僧像，欣然跳躍，狀若舊交，因啟母出家。母以其尚幼，抑而未許。至年十三，方遂其志，依虎丘寺慧嚴法師為弟子。謙揖之操，出自生知；辯慧之能，業稱上首。以龍朔二年奉勅剃翦，冥符所應，還隷此山。暨嚴公長往，乃依慧詡禪師受具足戒，聽常樂寺聰法師三《論》，甚深無相，疑滯豁除，方便解脫，怡然獨悟。因智從心證，遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪，眾魔斯伏；勤行精進，猛獸恒馴。是以名稱普聞，聲光八絕，旗亭趨利，削跡無踐。冬夏不易，常披一納。或滴水以充於夕渴，或數粒將濟於朝飢。或風雪凜凜，禮誦無替於六時；或炎暑爞爞，經行不虧於少選。稱揚歎羨，容色湛如；毀辱訶罵，歡喜而受。每蔭以長松，屬思鴻遠。清泉獨坐，映定水以彫文；虛室高栖，藹禪枝而蕩慮。撰《武丘名僧苑》一卷、注《郁子》兩卷、《文集》三卷，蓋道俗之儀表，人物之師範焉。永昌元年十二月二十日見身有疾，謂弟子曰：「吾聞屍所到處，便為穢惡，出就別方，乃稱離罪爾。」門弟子等迎止於通波亭北靜志莊，忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切，正觀叮嚀，滅後可依外國法。言訖合掌而終，春秋五十有一。緇素奔慟，咸悲眼滅。弟子僧義立及雉山縣尉檀信等同遵師旨，如法闍維，收其舍利，於寺建塔，勒銘于所。

唐會稽山妙喜寺印宗傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐會稽山妙喜寺印宗傳

釋印宗姓印氏，吳郡人也。母劉氏始娠，隣家咸見一沙門端雅，徐步入印舍，白劉曰：「願為子焉。」母夢同此，再三陳讓，不克。父夢有饋栴檀香木童子跪授付劉。劉頓厭葷羶，俗間食味隔在脣吻之外。及生而長，從師誦通經典，末最精講者《涅槃經》。咸亨元年在京都，盛揚道化。上元中，勅入大愛敬寺居，辭不赴，請於蘄春東山忍大師諮受禪法。復於番禺遇慧能禪師，問答之間，深詣玄理。還鄉地，刺史王胄禮重殊倫，請置戒壇，命宗度人，可數千百。續勅召入內，乃造慈氏大像。所著《心要集》，起梁至唐，天下諸達者語言總錄焉。又奉勅江東諸寺院，天柱、報恩各置戒壇度人。又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者，重結集之。手筆逾高，著述流布。至先天二年二月二十一日示終，囑循輪王法葬之，年八十七。會稽王師乾立塔銘焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋印宗姓印氏，吳郡人也。母劉氏始娠，隣家咸見一沙門端雅，徐步入印舍，白劉曰：「願為子焉。」母夢同此，再三陳讓，不克。父夢有饋栴檀香木童子跪授付劉。劉頓厭葷羶，俗間食味隔在脣吻之外。及生而長，從師誦通經典，末最精講者《涅槃經》。咸亨元年在京都，盛揚道化。上元中，勅入大愛敬寺居，辭不赴，請於蘄春東山忍大師諮受禪法。復於番禺遇慧能禪師，問答之間，深詣玄理。還鄉地，刺史王胄禮重殊倫，請置戒壇，命宗度人，可數千百。續勅召入內，乃造慈氏大像。所著《心要集》，起梁至唐，天下諸達者語言總錄焉。又奉勅江東諸寺院，天柱、報恩各置戒壇度人。又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者，重結集之。手筆逾高，著述流布。至先天二年二月二十一日示終，囑循輪王法葬之，年八十七。會稽王師乾立塔銘焉。

唐太原府崇福寺宗哲傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原府崇福寺宗哲傳

釋宗哲，西河平遙人也。稚歲而有奇相，聰頴天資，既尋師範，砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論，哲就其門，請益無替，凡幾周星，備窮諸典，若指于掌，於奘門下號為得意哲，猶隋慧布之題目焉。後因講唱，厥義日新，時謂之為「法江」。哲曰：「為吾謝此品藻焉，殊不知法海在乎太原矣。」所指者蓋浮丘為滄溟也。哲憫學者不達其意而師，誖哉，乃著義例，寰海之內莫不企羨。其如說「佛位三事喻」中，沼法師言「三點三目」，強分上下，勝劣配屬，太成巧誣。哲云三事俱得。然無名師品量。退而省之，哲其得矣。號之「得意」，豈虛也乎！沼師所以成餘師之說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋宗哲，西河平遙人也。稚歲而有奇相，聰頴天資，既尋師範，砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論，哲就其門，請益無替，凡幾周星，備窮諸典，若指于掌，於奘門下號為得意哲，猶隋慧布之題目焉。後因講唱，厥義日新，時謂之為「法江」。哲曰：「為吾謝此品藻焉，殊不知法海在乎太原矣。」所指者蓋浮丘為滄溟也。哲憫學者不達其意而師，誖哉，乃著義例，寰海之內莫不企羨。其如說「佛位三事喻」中，沼法師言「三點三目」，強分上下，勝劣配屬，太成巧誣。哲云三事俱得。然無名師品量。退而省之，哲其得矣。號之「得意」，豈虛也乎！沼師所以成餘師之說也。

唐洛京佛授記寺德感傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京佛授記寺德感傳

釋德感，姓侯氏，太原人也。儀容瓌麗，學業精贍，眾典服勤，於《瑜伽論》特振聲彩。天皇大帝徵為翻經大德。又與勝莊、大儀等同參義淨譯場。對𫾻受賜，言謝瀏亮。帝悅，尋授封昌平縣開國公，累井田至三千戶。帝為讚曰：「河汾之寶，山嶽之英，早祛俗累，夙解塵纓。緇門仰德，紺宇馳聲。式亞龍樹，爰齊馬鳴。」為時君之所貴，為若此也。御製風行，緇伍榮之。後充河南佛授記寺都維那，晚升寺任，中外肅然。終年六十餘，著《義門》行于世。如其「七方便」、「人迴心」、「漸頓悟」義，與湛法師為勍敵耳，故交綏而退焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋德感，姓侯氏，太原人也。儀容瓌麗，學業精贍，眾典服勤，於《瑜伽論》特振聲彩。天皇大帝徵為翻經大德。又與勝莊、大儀等同參義淨譯場。對𫾻受賜，言謝瀏亮。帝悅，尋授封昌平縣開國公，累井田至三千戶。帝為讚曰：「河汾之寶，山嶽之英，早祛俗累，夙解塵纓。緇門仰德，紺宇馳聲。式亞龍樹，爰齊馬鳴。」為時君之所貴，為若此也。御製風行，緇伍榮之。後充河南佛授記寺都維那，晚升寺任，中外肅然。終年六十餘，著《義門》行于世。如其「七方便」、「人迴心」、「漸頓悟」義，與湛法師為勍敵耳，故交綏而退焉。

唐太原崇福寺浮丘傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太原崇福寺浮丘傳

釋浮丘，姓張氏，太原人也。挺然奇表，慧悟絕倫。於《瑜伽論》差成精博，旁綜群書，言分雅俗，四方學者爭造其門。然訥於宣剖，敏於通解，深藏若虛，庸庸品類多所不知。于時哲公露其頭角，博聞強識之者懼其觝觸，豈況諸餘乎？哲惟神伏丘之義學，故謂為「法海」焉。享年七十餘，終于所居，然未聞其有所著述矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋浮丘，姓張氏，太原人也。挺然奇表，慧悟絕倫。於《瑜伽論》差成精博，旁綜群書，言分雅俗，四方學者爭造其門。然訥於宣剖，敏於通解，深藏若虛，庸庸品類多所不知。于時哲公露其頭角，博聞強識之者懼其觝觸，豈況諸餘乎？哲惟神伏丘之義學，故謂為「法海」焉。享年七十餘，終于所居，然未聞其有所著述矣。