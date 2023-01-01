宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
宋高僧傳卷第四
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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義解篇第二之一(正傳二十一人附見七人)
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唐京兆大慈恩寺窺基傳
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釋窺基，字洪道，姓尉遲氏，京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起，號「尉遲部」，如中華之諸侯國，入華則以部為姓也。魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦，為隋代州西鎮將，乃基祖焉。考諱宗，唐左金吾將軍、松州都督、江由縣開國公。其鄂國公德則諸父也，《唐書》有傳。基母裴氏夢掌月輪吞之，寤而有孕。及乎盈月誕彌，與群兒弗類，數方誦習，神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗，舉措疎略，曰：「將家之種，不謬也哉。脫或因緣相扣，度為弟子，則吾法有寄矣。」復念在印度時計迴程次，就尼犍子邊占，得卦甚吉：「師但東歸，哲資生矣。」遂造北門將軍，微諷之出家。父曰：「伊類麁悍，那勝教詔？」奘曰：「此之器度，非將軍不生，非某不識。」父雖然諾，基亦強拒。激勉再三，拜以從命，奮然抗聲曰：「聽我三事，方誓出家。不斷情欲、葷血、過中食也。」奘先以欲勾牽，後令入佛智，佯而肯焉。行駕累載前之所欲，故關輔語曰「三車和尚」。即貞觀二十二年也。一基自序云：「九歲丁艱，漸疎浮俗。」若然者，三車之說，乃厚誣也。至年十七，遂預緇林。及乎入法，奉勅為奘師弟子，始住廣福寺。尋奉別勅，選聰慧頴脫者入大慈恩寺。躬事奘師，學五竺語，解紛開結，統綜條然。聞見者無不歎伏。凡百犍度、跋渠，一覽無差，寧勞再憶？年二十五，應詔譯經，講通大小乘教三十餘本。創意留心，勤勤著述，蓋切問而近思，其則不遠矣。造「疏」計可百本。奘所譯《唯識論》，初與昉、尚、光四人同受，潤色、執筆、撿文、纂義。數朝之後，基求退焉。奘問之，對曰：「夕夢金容，晨趨白馬，雖得法門之糟粕，然失玄源之醇粹，某不願立功於參糅。若意成一本，受責則有所歸。」奘遂許之。以理遣三賢，獨委於基，此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞，講周疏畢。無何，西明寺測法師亦俊朗之器，於《唯識論》講場，得計於閽者，賂之以金，潛隱厥形，聽尋聯綴，亦疏通論旨。猶數座方畢，測於西明寺鳴椎集僧，稱講此論。基聞之，慚居其後，不勝悵怏。奘勉之曰：「測公雖造疏，未達因明。」遂為講陳那之論，基大善「三支」，縱橫立破，述義命章，前無與比。又云，請奘師唯為己講《瑜伽論》，還被測公同前盜聽，先講。奘曰：「五性宗法，唯汝流通，他人則否。」後躬遊五臺山，登太行，至西河古佛宇中宿，夢身在半山，巖下有無量人唱苦聲，冥昧之間，初不忍聞。徙步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：「住住，咄，基公未合到此。」斯須，二天童自城出，問曰：「汝見山下罪
釋窺基，字洪道，姓尉遲氏，京兆長安人也。尉遲之先與後魏同起，號「尉遲部」，如中華之諸侯國，入華則以部為姓也。魏平東將軍說六代孫孟都生羅迦，為隋代州西鎮將，乃基祖焉。考諱宗，唐左金吾將軍、松州都督、江由縣開國公。其鄂國公德則諸父也，《唐書》有傳。基母裴氏夢掌月輪吞之，寤而有孕。及乎盈月誕彌，與群兒弗類，數方誦習，神晤精爽。奘師始因陌上見其眉秀目朗，舉措疎略，曰：「將家之種，不謬也哉。脫或因緣相扣，度為弟子，則吾法有寄矣。」復念在印度時計迴程次，就尼犍子邊占，得卦甚吉：「師但東歸，哲資生矣。」遂造北門將軍，微諷之出家。父曰：「伊類麁悍，那勝教詔？」奘曰：「此之器度，非將軍不生，非某不識。」父雖然諾，基亦強拒。激勉再三，拜以從命，奮然抗聲曰：「聽我三事，方誓出家。不斷情欲、葷血、過中食也。」奘先以欲勾牽，後令入佛智，佯而肯焉。行駕累載前之所欲，故關輔語曰「三車和尚」。即貞觀二十二年也。一基自序云：「九歲丁艱，漸疎浮俗。」若然者，三車之說，乃厚誣也。至年十七，遂預緇林。及乎入法，奉勅為奘師弟子，始住廣福寺。尋奉別勅，選聰慧頴脫者入大慈恩寺。躬事奘師，學五竺語，解紛開結，統綜條然。聞見者無不歎伏。凡百犍度、跋渠，一覽無差，寧勞再憶？年二十五，應詔譯經，講通大小乘教三十餘本。創意留心，勤勤著述，蓋切問而近思，其則不遠矣。造「疏」計可百本。奘所譯《唯識論》，初與昉、尚、光四人同受，潤色、執筆、撿文、纂義。數朝之後，基求退焉。奘問之，對曰：「夕夢金容，晨趨白馬，雖得法門之糟粕，然失玄源之醇粹，某不願立功於參糅。若意成一本，受責則有所歸。」奘遂許之。以理遣三賢，獨委於基，此乃量材授任也。時隨受撰錄所聞，講周疏畢。無何，西明寺測法師亦俊朗之器，於《唯識論》講場，得計於閽者，賂之以金，潛隱厥形，聽尋聯綴，亦疏通論旨。猶數座方畢，測於西明寺鳴椎集僧，稱講此論。基聞之，慚居其後，不勝悵怏。奘勉之曰：「測公雖造疏，未達因明。」遂為講陳那之論，基大善「三支」，縱橫立破，述義命章，前無與比。又云，請奘師唯為己講《瑜伽論》，還被測公同前盜聽，先講。奘曰：「五性宗法，唯汝流通，他人則否。」後躬遊五臺山，登太行，至西河古佛宇中宿，夢身在半山，巖下有無量人唱苦聲，冥昧之間，初不忍聞。徙步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：「住住，咄，基公未合到此。」斯須，二天童自城出，問曰：「汝見山下罪
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苦眾生否？」答曰：「我聞聲而不見形。」童子遂投與劍一鐔曰：「剖腹當見矣。」基自剖之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦，驚異未已。過信夜，寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》。乃憶前夢，必慈氏令我造疏，通暢厥理耳。遂援毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，狀如黃粱粟粒。一云，行至太原傳法，三車自隨，前乘經論箱帙，中乘自御，後乘家妓女僕食饌。於路間遇一老父，問乘何人。對曰：「家屬。」父曰：「知法甚精，携家屬偕，恐不稱教。」基聞之，頓悔前非，翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦巵語矣。隨奘在玉華宮參譯之際，三車何處安置乎？基隨處化徒，獲益者眾。東行博陵，有請講《法華經》，遂造《大疏》焉。及歸本寺，恒與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執事，或冥告雜務。爾日基去方來，宣怪其遲暮，對曰：「適者大乘菩薩在此，善神翼從者多，我曹神通為他所制故爾。」以永淳元年壬午示疾，至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院，春秋五十一，法臘無聞。葬于樊村北渠，祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟，餘外執紼會葬，黑白之眾盈于山谷。基生常勇進，造彌勒像，對其像日誦菩薩戒一遍，願生兜率，求其志也。乃發通身光瑞，爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像，寫金字《般若經》畢，亦發神光焉。弟子相繼取基為折中，視之如奘在焉。太和四年庚戌七月癸酉，遷塔于平原，大安國寺沙門令儉檢校塔亭，徙棺，見基齒有四十根不斷玉如。眾彈指言是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形，號曰「百本疏主真」，高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂，有桓赳之氣，而慈濟之心，誨人不倦，自天然也。其符彩則項負玉枕，面部宏偉，交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者，為以《慈恩傳》中云：奘師龍朔三年於玉華宮譯《大般若經》終筆，其年「十一月二十二日令大乘基奉表奏聞，請御製序。至十二月七日通事舍人馮義宣。」由此云「靈基」，《開元錄》為「窺基」，或言「乘基」，非也。彼曰大乘基，蓋慧立、彥悰不全斥，故云大乘基，如言不聽泰耳，猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉。
苦眾生否？」答曰：「我聞聲而不見形。」童子遂投與劍一鐔曰：「剖腹當見矣。」基自剖之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦，驚異未已。過信夜，寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》。乃憶前夢，必慈氏令我造疏，通暢厥理耳。遂援毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，狀如黃粱粟粒。一云，行至太原傳法，三車自隨，前乘經論箱帙，中乘自御，後乘家妓女僕食饌。於路間遇一老父，問乘何人。對曰：「家屬。」父曰：「知法甚精，携家屬偕，恐不稱教。」基聞之，頓悔前非，翛然獨往。老父則文殊菩薩也。此亦巵語矣。隨奘在玉華宮參譯之際，三車何處安置乎？基隨處化徒，獲益者眾。東行博陵，有請講《法華經》，遂造《大疏》焉。及歸本寺，恒與翻譯舊人往還。屢謁宣律師。宣每有諸天王使者執事，或冥告雜務。爾日基去方來，宣怪其遲暮，對曰：「適者大乘菩薩在此，善神翼從者多，我曹神通為他所制故爾。」以永淳元年壬午示疾，至十一月十三日長往于慈恩寺翻經院，春秋五十一，法臘無聞。葬于樊村北渠，祔三藏奘師塋隴焉。弟子哀慟，餘外執紼會葬，黑白之眾盈于山谷。基生常勇進，造彌勒像，對其像日誦菩薩戒一遍，願生兜率，求其志也。乃發通身光瑞，爛然可觀。復於五臺造玉石文殊菩薩像，寫金字《般若經》畢，亦發神光焉。弟子相繼取基為折中，視之如奘在焉。太和四年庚戌七月癸酉，遷塔于平原，大安國寺沙門令儉檢校塔亭，徙棺，見基齒有四十根不斷玉如。眾彈指言是佛之一相焉。凡今天下佛寺圖形，號曰「百本疏主真」，高宗大帝製讚。一云玄宗。然基魁梧堂堂，有桓赳之氣，而慈濟之心，誨人不倦，自天然也。其符彩則項負玉枕，面部宏偉，交手十指若印契焉。名諱上字多出沒不同者，為以《慈恩傳》中云：奘師龍朔三年於玉華宮譯《大般若經》終筆，其年「十一月二十二日令大乘基奉表奏聞，請御製序。至十二月七日通事舍人馮義宣。」由此云「靈基」，《開元錄》為「窺基」，或言「乘基」，非也。彼曰大乘基，蓋慧立、彥悰不全斥，故云大乘基，如言不聽泰耳，猶謹遣大乘光奉表同也。今海內呼慈恩法師焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：「性相」義門，至唐方見大備也。奘師為瑜伽、唯識開創之祖，基乃守文述作之宗。唯「祖」與「宗」，百世不除之祀也。蓋功德被物，廣矣大矣。奘苟無基，則何祖張其學乎？開天下人眼目乎？二師立功與言，俱不朽也。然則基也，鄂公猶子，奘師門生，所謂將家來為法將，千載一人而已。故《書》有之，「厥父菑，厥子乃肯播，矧能肯穫？」其百本疏主之謂歟！
系曰：「性相」義門，至唐方見大備也。奘師為瑜伽、唯識開創之祖，基乃守文述作之宗。唯「祖」與「宗」，百世不除之祀也。蓋功德被物，廣矣大矣。奘苟無基，則何祖張其學乎？開天下人眼目乎？二師立功與言，俱不朽也。然則基也，鄂公猶子，奘師門生，所謂將家來為法將，千載一人而已。故《書》有之，「厥父菑，厥子乃肯播，矧能肯穫？」其百本疏主之謂歟！
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唐京師西明寺道世傳
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釋道世，字玄惲，姓韓氏，厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且渥潤，漸而聰敏，俄厭眾沙，思參救蟻。二親鍾愛，遏絕其請，久而遂心。時年十二，於青龍寺出家，從執德瓶，止臨欣鑑，律宗研覈，書籍鑽尋，特慕上乘，融明實性，于時籍甚，三輔欽歸。顯慶年中，大帝以玄奘師所翻經、論，未幾詔入內，及慈恩寺大德更代行道，不替於時，世亦預其選。及為皇太子造西明寺，爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律，世且旁敷，同驅五部之車，共導三乘之軌，人莫我及，道望芬然。復因講貫之餘，仍覽甚深之藏。以為古今綿代，製作多人，雖雅趣佳辭，無足於傳記。由是搴文囿之菁華，嗅大義之瞻蔔，以類編錄，號《法苑珠林》，總一百篇，勒成十帙。始從〈劫量〉，終乎〈雜記〉，部類之前，各序別論。令學覽之人，就門隨部，撿括所知，如提綱焉，如舉領焉。世之用心周乎十稔，至總章元年畢軸，蘭臺郎李儼為之都序，此文行于天下。又著《善惡業報》及《信福論》共二十三卷，《大小乘禪門觀》及《大乘觀》共十一卷，《受戒儀式》、《禮佛儀式》共六卷，《四分律討要》五卷、《四分律尼鈔》五卷、《金剛經集注》三卷，十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱，多行字耳，故時稱玄惲焉。
釋道世，字玄惲，姓韓氏，厥先伊闕人也。祖代因官為京兆人焉。生且渥潤，漸而聰敏，俄厭眾沙，思參救蟻。二親鍾愛，遏絕其請，久而遂心。時年十二，於青龍寺出家，從執德瓶，止臨欣鑑，律宗研覈，書籍鑽尋，特慕上乘，融明實性，于時籍甚，三輔欽歸。顯慶年中，大帝以玄奘師所翻經、論，未幾詔入內，及慈恩寺大德更代行道，不替於時，世亦預其選。及為皇太子造西明寺，爰以英博召入斯寺。時道宣律師當塗行律，世且旁敷，同驅五部之車，共導三乘之軌，人莫我及，道望芬然。復因講貫之餘，仍覽甚深之藏。以為古今綿代，製作多人，雖雅趣佳辭，無足於傳記。由是搴文囿之菁華，嗅大義之瞻蔔，以類編錄，號《法苑珠林》，總一百篇，勒成十帙。始從〈劫量〉，終乎〈雜記〉，部類之前，各序別論。令學覽之人，就門隨部，撿括所知，如提綱焉，如舉領焉。世之用心周乎十稔，至總章元年畢軸，蘭臺郎李儼為之都序，此文行于天下。又著《善惡業報》及《信福論》共二十三卷，《大小乘禪門觀》及《大乘觀》共十一卷，《受戒儀式》、《禮佛儀式》共六卷，《四分律討要》五卷、《四分律尼鈔》五卷、《金剛經集注》三卷，十部都一百五十三卷。世頗多著述。未測其終。名避太宗廟諱，多行字耳，故時稱玄惲焉。
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唐京兆大慈恩寺普光傳
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釋普光，未知何許人也。明敏為性，爰擇其木，請事三藏奘師。勤恪之心，同列靡及。至於智解，可譬循環，聞少證多，奘師默許。末參傳譯，頭角特高左右，三藏之美，光有功焉。初，奘嫌古翻《俱舍》，義多缺然，躬得梵本再譯真文，乃密授光，多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云其疏至圓暉略之為十卷，如漢之有沲歟？又甞隨奘往玉華宮譯《大般若經》，厥功出乎禆贊也，時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯，記麟德元年，終于玉華宮，凡二十載，總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷，十分七八是光筆受，或謂嘉光、普光也。若驗從辯機同參譯務，即普光是也。
釋普光，未知何許人也。明敏為性，爰擇其木，請事三藏奘師。勤恪之心，同列靡及。至於智解，可譬循環，聞少證多，奘師默許。末參傳譯，頭角特高左右，三藏之美，光有功焉。初，奘嫌古翻《俱舍》，義多缺然，躬得梵本再譯真文，乃密授光，多是記憶西印薩婆多師口義。光因著疏解判。一云其疏至圓暉略之為十卷，如漢之有沲歟？又甞隨奘往玉華宮譯《大般若經》，厥功出乎禆贊也，時號大乘光。觀夫奘自貞觀十九年創譯，記麟德元年，終于玉華宮，凡二十載，總出大小乘經律論七十五部一千三百三十五卷，十分七八是光筆受，或謂嘉光、普光也。若驗從辯機同參譯務，即普光是也。
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唐京兆大慈恩寺法寶傳(勝莊)
唐京兆大慈恩寺法寶傳(勝莊)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋法寶，亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利，最所先焉。奘初譯《婆沙論》畢，寶有疑情，以「非想見惑」，請益之。奘別以十六字入乎論中，以遮難辭。寶白奘曰：「此二句四句為梵本有無？」奘曰：「吾以義意酌情作耳。」寶曰：「師豈宜以凡語增加聖言量乎？」奘曰：「斯言不行，我知之矣。」自此炰烋頡頏于奘之門，至乎「六離合釋」義，俱舍宗以寶為定量矣。光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也。時光、寶二法師若什門之融、叡焉。後越精義學，令問孔膠。長安三年，於福先寺、京西明寺預義淨譯場，寶與法藏、勝莊等證義，于時頗露頭角，莫之與京歟！
釋法寶，亦三藏奘師學法之神足也。性靈敏利，最所先焉。奘初譯《婆沙論》畢，寶有疑情，以「非想見惑」，請益之。奘別以十六字入乎論中，以遮難辭。寶白奘曰：「此二句四句為梵本有無？」奘曰：「吾以義意酌情作耳。」寶曰：「師豈宜以凡語增加聖言量乎？」奘曰：「斯言不行，我知之矣。」自此炰烋頡頏于奘之門，至乎「六離合釋」義，俱舍宗以寶為定量矣。光師往往同迦濕彌羅餘師禮記衍字也。時光、寶二法師若什門之融、叡焉。後越精義學，令問孔膠。長安三年，於福先寺、京西明寺預義淨譯場，寶與法藏、勝莊等證義，于時頗露頭角，莫之與京歟！
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唐京師西明寺圓測傳(薄塵靈辯)
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釋圓測者，未詳氏族也。自幼明敏，慧解縱橫。三藏奘師為慈恩基師講新翻《唯識論》，測賂守門者隱聽，歸則緝綴義章。將欲罷講，測於西明寺鳴鐘召眾，稱講《唯識》。基慊其有奪人之心，遂讓測講訓。奘講《瑜伽》，還同前盜聽受之，而亦不後基也。迨高宗之末，天后之初，應義解之選，入譯經館，眾皆推挹。及翻《大乘顯識》等經，測充證義，與薄塵、靈辯、嘉尚攸方其駕。所著《唯識疏鈔》，詳解經論，天下分行焉。
釋圓測者，未詳氏族也。自幼明敏，慧解縱橫。三藏奘師為慈恩基師講新翻《唯識論》，測賂守門者隱聽，歸則緝綴義章。將欲罷講，測於西明寺鳴鐘召眾，稱講《唯識》。基慊其有奪人之心，遂讓測講訓。奘講《瑜伽》，還同前盜聽受之，而亦不後基也。迨高宗之末，天后之初，應義解之選，入譯經館，眾皆推挹。及翻《大乘顯識》等經，測充證義，與薄塵、靈辯、嘉尚攸方其駕。所著《唯識疏鈔》，詳解經論，天下分行焉。
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唐京師安國寺元康傳
唐京師安國寺元康傳
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釋元康，不詳姓氏。貞觀中遊學京邑，有彭亨之譽。形擁腫而短，然其性情酋勇，聞少解多，群輩推許。先居山野，恒務持誦《觀音》，求加慧解，遂感鹿一首，角分八岐，厥形絕異。康見之，撫而馴伏，遂豢養之，乘而致遠，曾無倦色。以《三論》之文荷之于背，又以小軸繫之於尾，曳入上都，意為戲弄：「說有之徒不達空性，我與輕軸碾之，令悟真理。」又衣大布，曳納播，戴竹笠，笠寬丈有二尺。裝飾詭異，人皆駭觀。既入京城，見一法師盛集講經化導。康造其筵，近其座，便就所講義申問，往返數百言，人咸驚康之辯給如此。復戲法師曰：「甘桃不結實，苦李壓低枝。」講者曰：「輪王千箇子，巷伯勿孫兒。」蓋譏康之無生徒也。康曰：「丹之藏者赤，漆之藏者黑，隨汝之赤者非纁絳焉，入汝之黑者非鉛墨焉。」舉眾皆云：「辭理渙然，可非垂跡之大士也？」帝聞之，喜曰：「何代無其人？」詔入安國寺講此《三論》。遂造疏，解中觀之理。別撰《玄樞》兩卷，總明《中》、《百》、《門》之宗旨焉。後不測其終。
釋元康，不詳姓氏。貞觀中遊學京邑，有彭亨之譽。形擁腫而短，然其性情酋勇，聞少解多，群輩推許。先居山野，恒務持誦《觀音》，求加慧解，遂感鹿一首，角分八岐，厥形絕異。康見之，撫而馴伏，遂豢養之，乘而致遠，曾無倦色。以《三論》之文荷之于背，又以小軸繫之於尾，曳入上都，意為戲弄：「說有之徒不達空性，我與輕軸碾之，令悟真理。」又衣大布，曳納播，戴竹笠，笠寬丈有二尺。裝飾詭異，人皆駭觀。既入京城，見一法師盛集講經化導。康造其筵，近其座，便就所講義申問，往返數百言，人咸驚康之辯給如此。復戲法師曰：「甘桃不結實，苦李壓低枝。」講者曰：「輪王千箇子，巷伯勿孫兒。」蓋譏康之無生徒也。康曰：「丹之藏者赤，漆之藏者黑，隨汝之赤者非纁絳焉，入汝之黑者非鉛墨焉。」舉眾皆云：「辭理渙然，可非垂跡之大士也？」帝聞之，喜曰：「何代無其人？」詔入安國寺講此《三論》。遂造疏，解中觀之理。別撰《玄樞》兩卷，總明《中》、《百》、《門》之宗旨焉。後不測其終。
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系曰：康師曳納播者何？通曰：「梵言立播，華言裹腹衣，亦云抱腹，形制如偏袒，一幅纔穿得手，肩袖不寬。著在左邊，右邊施帶，多貯綿絮。然是禦寒之服，熱國則否，用此亦聖開。流于東土，則變成色帛，而削幅綴于左右袖上，垂之製曳然，旌表我通贍經論。一本則曳一支，多則多曳。未知稽古自何人始乎？今單言『播』，略『立』字耳，全非禦寒之意，翻為『我慢之衣』。既失元端，而多濫作，別形聖教以俟後賢，此外無施異制以亂大倫。《詩》曰：『服之不稱，身之災也』，吁！」
系曰：康師曳納播者何？通曰：「梵言立播，華言裹腹衣，亦云抱腹，形制如偏袒，一幅纔穿得手，肩袖不寬。著在左邊，右邊施帶，多貯綿絮。然是禦寒之服，熱國則否，用此亦聖開。流于東土，則變成色帛，而削幅綴于左右袖上，垂之製曳然，旌表我通贍經論。一本則曳一支，多則多曳。未知稽古自何人始乎？今單言『播』，略『立』字耳，全非禦寒之意，翻為『我慢之衣』。既失元端，而多濫作，別形聖教以俟後賢，此外無施異制以亂大倫。《詩》曰：『服之不稱，身之災也』，吁！」
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唐簡州福聚寺靖邁傳
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釋靖邁，梓潼人也。少孺矜持，長高志操，特於經論研覈造微。氣性沈厚，不妄交結，遊必擇方，抵于京輔。貞觀中，屬玄奘西迴，勅奉為太穆太后於京造廣福寺，就彼翻譯。所須吏力，悉與玄齡商量，務令優給。遂召證義大德諳練大小乘經論，為時所尊尚者，得一十一人，邁預其精選，即居慈恩寺也。同普光寺棲玄、廣福寺明𤀹、會昌寺辯機、終南山豐德寺道宣同執筆綴文，翻譯《本事經》七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院，皆推適變，故得經心矣。後著《譯經圖紀》四卷，銓序古今經目、譯人名位、單譯、重翻、疑偽等科，一皆條理，見編于藏。開元中，智昇又續其題目焉。
釋靖邁，梓潼人也。少孺矜持，長高志操，特於經論研覈造微。氣性沈厚，不妄交結，遊必擇方，抵于京輔。貞觀中，屬玄奘西迴，勅奉為太穆太后於京造廣福寺，就彼翻譯。所須吏力，悉與玄齡商量，務令優給。遂召證義大德諳練大小乘經論，為時所尊尚者，得一十一人，邁預其精選，即居慈恩寺也。同普光寺棲玄、廣福寺明𤀹、會昌寺辯機、終南山豐德寺道宣同執筆綴文，翻譯《本事經》七卷。邁後與神昉筆受於玉華宮及慈恩寺翻經院，皆推適變，故得經心矣。後著《譯經圖紀》四卷，銓序古今經目、譯人名位、單譯、重翻、疑偽等科，一皆條理，見編于藏。開元中，智昇又續其題目焉。
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唐新羅國順璟傳
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釋順璟者，樂浪郡人也，本土之氏族，東夷之家系，故難詳練。其重譯學聲教，蓋出天然。況乎「因明」之學，奘師精研，付受華僧，尚未多達。璟之克通，非其宿殖之力，自何而至於是歟？傳得奘師「真唯識量」，乃立〈決定相違不定量〉。於乾封年中因使臣入貢附至。于時奘師長往向及二年。其量云：「真故極成色，定離眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼根。」良以三藏隱密周防，非大智不明。璟為「宗」云：「不離於眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼識也。」如此善成他義。時大乘基覽此作，便見璟所不知。雖然，終仰邊僧識見如此，故歎之曰：「新羅順璟法師者，聲振唐蕃，學包大小。業崇迦葉，唯執行於杜多；心務薄拘，恒馳聲於少欲。既而蘊藝西夏，傳照東夷，名道日新，緇素欽揖。雖彼龍象不少，海外時稱獨步，於此量作『決定相違』。」基師念遠國之人有茲利慧，搪突奘師，暗中機發，善成三藏之義，惜哉！璟在本國稍多著述，亦有傳來中原者，其所宗，「法相大乘了義教」也。見《華嚴經》中始從發心便成佛已，乃生謗毀不信。或云：「當啟手足，命弟子輩扶掖下地，地則徐裂，璟身俄墜。」時言生身陷地獄焉。于今有坑，廣袤丈餘，實坎窞然，號「順璟捺落迦也」。
釋順璟者，樂浪郡人也，本土之氏族，東夷之家系，故難詳練。其重譯學聲教，蓋出天然。況乎「因明」之學，奘師精研，付受華僧，尚未多達。璟之克通，非其宿殖之力，自何而至於是歟？傳得奘師「真唯識量」，乃立〈決定相違不定量〉。於乾封年中因使臣入貢附至。于時奘師長往向及二年。其量云：「真故極成色，定離眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼根。」良以三藏隱密周防，非大智不明。璟為「宗」云：「不離於眼識，自許初三攝，眼所不攝故，猶如眼識也。」如此善成他義。時大乘基覽此作，便見璟所不知。雖然，終仰邊僧識見如此，故歎之曰：「新羅順璟法師者，聲振唐蕃，學包大小。業崇迦葉，唯執行於杜多；心務薄拘，恒馳聲於少欲。既而蘊藝西夏，傳照東夷，名道日新，緇素欽揖。雖彼龍象不少，海外時稱獨步，於此量作『決定相違』。」基師念遠國之人有茲利慧，搪突奘師，暗中機發，善成三藏之義，惜哉！璟在本國稍多著述，亦有傳來中原者，其所宗，「法相大乘了義教」也。見《華嚴經》中始從發心便成佛已，乃生謗毀不信。或云：「當啟手足，命弟子輩扶掖下地，地則徐裂，璟身俄墜。」時言生身陷地獄焉。于今有坑，廣袤丈餘，實坎窞然，號「順璟捺落迦也」。
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系曰：曲士不可以語道者，束其教也。是故好白者以黑為污，好黑者以白為污焉。璟怒心尤重，猛利業增如射箭，頃墮在地獄。列高僧品次，起穢以自臭耶？通曰：「難信之法，易速謗誚，謗誚豈唯一人乎？俾令眾所知識者直陷三塗，乃知順璟真顯教菩薩也。況乎趙盾為法受惡，菩薩乃為法亡身。斯何足怪？君不見尼犍外道一一謗佛，而獨使提婆生陷，後於法華會上受記作佛，靜言思之。」
系曰：曲士不可以語道者，束其教也。是故好白者以黑為污，好黑者以白為污焉。璟怒心尤重，猛利業增如射箭，頃墮在地獄。列高僧品次，起穢以自臭耶？通曰：「難信之法，易速謗誚，謗誚豈唯一人乎？俾令眾所知識者直陷三塗，乃知順璟真顯教菩薩也。況乎趙盾為法受惡，菩薩乃為法亡身。斯何足怪？君不見尼犍外道一一謗佛，而獨使提婆生陷，後於法華會上受記作佛，靜言思之。」
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唐京兆大慈恩寺嘉尚傳
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釋嘉尚，未知何許人也。慧性天資，瓌奇氣質，篇聚堅守，性相克攻，勤在進修，務於翻譯。遠棲心于奘三藏門，見宗廟之富，窺室家之好。久稽考《瑜伽師地》、《佛地論旨》、《成唯識論》，深得義趣。隨奘於玉華宮譯《大般若經》，充證義綴文，多能傑出。及三藏有疾，命尚具錄所翻經論合七十五部，總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀，造十俱胝像，寫經、放生、然燈，令尚宣讀。奘合掌歡喜曰：「吾心中願也，汝代導之，得沒而無悔焉。」奘卒，著述疏鈔出雜集，義門夥多。天后朝同薄塵、靈辯等預譯場證義，功績愈繁。尚初侍奘師在玉華宮翻經，至初會《嚴淨佛土品》，說諸佛菩薩以神通願力，盛大千界上妙珍寶、諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處，與寺主慧德夜覩玉華寺內廣博嚴淨，伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘，歡喜符合。尚不知所終。
釋嘉尚，未知何許人也。慧性天資，瓌奇氣質，篇聚堅守，性相克攻，勤在進修，務於翻譯。遠棲心于奘三藏門，見宗廟之富，窺室家之好。久稽考《瑜伽師地》、《佛地論旨》、《成唯識論》，深得義趣。隨奘於玉華宮譯《大般若經》，充證義綴文，多能傑出。及三藏有疾，命尚具錄所翻經論合七十五部，總一千三百三十五卷。又錄俱胝畫像一千幀，造十俱胝像，寫經、放生、然燈，令尚宣讀。奘合掌歡喜曰：「吾心中願也，汝代導之，得沒而無悔焉。」奘卒，著述疏鈔出雜集，義門夥多。天后朝同薄塵、靈辯等預譯場證義，功績愈繁。尚初侍奘師在玉華宮翻經，至初會《嚴淨佛土品》，說諸佛菩薩以神通願力，盛大千界上妙珍寶、諸妙香花及意樂所生五塵妙境供養莊嚴說法處，與寺主慧德夜覩玉華寺內廣博嚴淨，伎樂盈滿。又聞三堂講法。明日白奘，歡喜符合。尚不知所終。
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唐淄州慧沼傳(大願塵外)
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釋慧沼，不知何許人也。少而警慧，始預青衿，依于庠序，誦習該通。入法修身，不違戒範，乃被時諺沼闍梨焉。次攻堅于經論，善達翻傳。自奘三藏到京，恒窺壼奧。後親大乘基師，更加精博。及菩提流志於崇福寺譯《大寶積經》，沼預其選，充證義，新羅勝莊法師執筆，沙門大願、塵外皆一時英秀，當代象龍。于時武平一充使，盧藏用、陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院，歎曰：「清流盡在此矣，豈應見隔？」因奏請乞同潤色新經。初，沼證義於義淨譯場，多所刊正，訛言舛義，悉從指定，無敢踰制。後著諸疏義，號淄州沼也。
釋慧沼，不知何許人也。少而警慧，始預青衿，依于庠序，誦習該通。入法修身，不違戒範，乃被時諺沼闍梨焉。次攻堅于經論，善達翻傳。自奘三藏到京，恒窺壼奧。後親大乘基師，更加精博。及菩提流志於崇福寺譯《大寶積經》，沼預其選，充證義，新羅勝莊法師執筆，沙門大願、塵外皆一時英秀，當代象龍。于時武平一充使，盧藏用、陸景初總預斯場。中書侍郎崔湜因行香至翻經院，歎曰：「清流盡在此矣，豈應見隔？」因奏請乞同潤色新經。初，沼證義於義淨譯場，多所刊正，訛言舛義，悉從指定，無敢踰制。後著諸疏義，號淄州沼也。
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唐京兆大慈恩寺彥悰傳
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釋彥悰，未知何許人也。貞觀之末，觀光上京，求法于三藏法師之門。然其才不迨光、寶，遍長綴習學耳。於玄儒之業，頗見精微。辭筆之能，殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立性氣炰烋，以護法為己任，著傳五卷，專記三藏自貞觀中一行盛化及西域所歷夷險等，號《慈恩傳》，蓋取寺題也。及削藁云畢，慮遺諸美，遂藏于地穴。至疾亟，命門徒掘土出之而卒。其本數年流散他所，搜購乃獲。弟子等命悰排次之，序引之，或文未允，或事稍虧，重更伸明，曰「箋述」是也。乃象鄭司農箋「毛」之詁訓也。或有調之曰：「子與隋彥琮相去幾何？」對曰：「賜也，何敢望回，雖長卿慕藺，『心宗』慕於『玉宗』，故有以也。」《詩》曰：「言念君子，溫其如玉」，自許亦顏之士也。或人許焉。悰不知終所。
釋彥悰，未知何許人也。貞觀之末，觀光上京，求法于三藏法師之門。然其才不迨光、寶，遍長綴習學耳。於玄儒之業，頗見精微。辭筆之能，殊超流輩。有魏國西寺沙門慧立性氣炰烋，以護法為己任，著傳五卷，專記三藏自貞觀中一行盛化及西域所歷夷險等，號《慈恩傳》，蓋取寺題也。及削藁云畢，慮遺諸美，遂藏于地穴。至疾亟，命門徒掘土出之而卒。其本數年流散他所，搜購乃獲。弟子等命悰排次之，序引之，或文未允，或事稍虧，重更伸明，曰「箋述」是也。乃象鄭司農箋「毛」之詁訓也。或有調之曰：「子與隋彥琮相去幾何？」對曰：「賜也，何敢望回，雖長卿慕藺，『心宗』慕於『玉宗』，故有以也。」《詩》曰：「言念君子，溫其如玉」，自許亦顏之士也。或人許焉。悰不知終所。
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唐新羅國義湘傳
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釋義湘，俗姓朴，雞林府人也。生且英奇，長而出離，逍遙入道，性分天然。年臨弱冠，聞唐土教宗鼎盛，與元曉法師同志西遊，行至本國海門、唐州界，計求巨艦，將越滄波。倏於中塗遭其苦雨，遂依道旁土龕間隱身，所以避飄濕焉。迨乎明旦相視，乃古墳骸骨旁也。天猶霢霂，地且泥塗，尺寸難前，逗留不進。又寄埏甓之中，夜之未央，俄有鬼物為怪。曉公歎曰：「前之寓宿，謂土龕而且安；此夜留宵，託鬼鄉而多祟。則知心生故種種法生，心滅故龕墳不二。又三界唯心，萬法唯識。心外無法，胡用別求？我不入唐。」却携囊返國，湘乃隻影孤征，誓死無退。以總章二年附商船達登州岸，分衛到一信士家，見湘容色挺拔，留連門下既久，有少女麗服靚粧，名曰善妙，巧媚誨之，湘之心石不可轉也。女調不見答，頓發道心，於前矢大願言：「生生世世歸命和尚，習學大乘，成就大事，弟子必為檀越供給資緣。」湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所，綜習《華嚴經》。時康藏國師為同學也。所謂知微知章，有倫有要。德瓶云滿，藏海嬉遊，乃議迴程，傳法開誘。復至文登舊檀越家，謝其數稔供施，便募商船，逡巡解纜。其女善妙預為湘辦集法服并諸什器，可盈篋笥，運臨海岸。湘船已遠，其女呪之曰：「我本實心供養法師，願是衣篋跳入前船！」言訖，投篋于駭浪。有頃，疾風吹之若鴻毛耳，遙望徑跳入船矣。其女復誓之：「我願是身化為大龍，扶翼舳艫到國傳法。」於是攘袂投身于海，將知願力難屈，至誠感神，果然伸形夭矯，或躍蜿蜒，其舟底寧，達于彼岸。湘入國之後，遍歷山川，於駒麗、百濟風馬牛不相及地，曰：「此中地靈山秀，真轉法輪之所。」無何，權宗異部聚徒可半千眾矣。湘默作是念，大《華嚴》教，非福善之地不可興焉。時善妙龍恒隨作護，潛知此念；乃現大神變於虛空中，化成巨石，縱廣一里，蓋于伽藍之頂，作將墮不墮之狀。群僧驚駭，罔知攸趣，四面奔散。湘遂入寺中，敷闡斯經，冬陽夏陰，不召自至者多矣。國王欽重，以田莊奴僕施之。湘言於王曰：「我法平等，高下共均，貴賤同揆。《涅槃經》八不淨財，何莊田之有？何奴僕之為？貧道以法界為家，以盂耕待稔，法身慧命藉此而生矣。」湘講樹開花，談叢結果，登堂覩奧者則智通、表訓、梵體、道身等數人，皆啄巨㲉飛出迦留羅鳥焉。湘貴「如說行」，講宣之外，精勤修練，莊嚴剎海，靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法，不用巾帨，立期乾燥而止。持三法衣，瓶鉢之餘，曾無他物。凡弟子請益，不敢造次，伺其怡寂而後啟發。湘乃隨疑解滯，必無滓核。
釋義湘，俗姓朴，雞林府人也。生且英奇，長而出離，逍遙入道，性分天然。年臨弱冠，聞唐土教宗鼎盛，與元曉法師同志西遊，行至本國海門、唐州界，計求巨艦，將越滄波。倏於中塗遭其苦雨，遂依道旁土龕間隱身，所以避飄濕焉。迨乎明旦相視，乃古墳骸骨旁也。天猶霢霂，地且泥塗，尺寸難前，逗留不進。又寄埏甓之中，夜之未央，俄有鬼物為怪。曉公歎曰：「前之寓宿，謂土龕而且安；此夜留宵，託鬼鄉而多祟。則知心生故種種法生，心滅故龕墳不二。又三界唯心，萬法唯識。心外無法，胡用別求？我不入唐。」却携囊返國，湘乃隻影孤征，誓死無退。以總章二年附商船達登州岸，分衛到一信士家，見湘容色挺拔，留連門下既久，有少女麗服靚粧，名曰善妙，巧媚誨之，湘之心石不可轉也。女調不見答，頓發道心，於前矢大願言：「生生世世歸命和尚，習學大乘，成就大事，弟子必為檀越供給資緣。」湘乃徑趨長安終南山智儼三藏所，綜習《華嚴經》。時康藏國師為同學也。所謂知微知章，有倫有要。德瓶云滿，藏海嬉遊，乃議迴程，傳法開誘。復至文登舊檀越家，謝其數稔供施，便募商船，逡巡解纜。其女善妙預為湘辦集法服并諸什器，可盈篋笥，運臨海岸。湘船已遠，其女呪之曰：「我本實心供養法師，願是衣篋跳入前船！」言訖，投篋于駭浪。有頃，疾風吹之若鴻毛耳，遙望徑跳入船矣。其女復誓之：「我願是身化為大龍，扶翼舳艫到國傳法。」於是攘袂投身于海，將知願力難屈，至誠感神，果然伸形夭矯，或躍蜿蜒，其舟底寧，達于彼岸。湘入國之後，遍歷山川，於駒麗、百濟風馬牛不相及地，曰：「此中地靈山秀，真轉法輪之所。」無何，權宗異部聚徒可半千眾矣。湘默作是念，大《華嚴》教，非福善之地不可興焉。時善妙龍恒隨作護，潛知此念；乃現大神變於虛空中，化成巨石，縱廣一里，蓋于伽藍之頂，作將墮不墮之狀。群僧驚駭，罔知攸趣，四面奔散。湘遂入寺中，敷闡斯經，冬陽夏陰，不召自至者多矣。國王欽重，以田莊奴僕施之。湘言於王曰：「我法平等，高下共均，貴賤同揆。《涅槃經》八不淨財，何莊田之有？何奴僕之為？貧道以法界為家，以盂耕待稔，法身慧命藉此而生矣。」湘講樹開花，談叢結果，登堂覩奧者則智通、表訓、梵體、道身等數人，皆啄巨㲉飛出迦留羅鳥焉。湘貴「如說行」，講宣之外，精勤修練，莊嚴剎海，靡憚暄涼。又常行義淨洗穢法，不用巾帨，立期乾燥而止。持三法衣，瓶鉢之餘，曾無他物。凡弟子請益，不敢造次，伺其怡寂而後啟發。湘乃隨疑解滯，必無滓核。
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自是已來，雲遊不定，稱可我心，卓錫而居。學侶蜂屯，或執筆書紳，懷鉛札葉，抄如結集，錄似載言，如是義門隨弟子為目，如云《道身章》是也。或以處為名，如云《錐穴問答》等數章。疏皆明《華嚴》性海，毘盧遮那、無邊契經義例也。湘終于本國，塔亦存焉，號海東華嚴初祖也。
自是已來，雲遊不定，稱可我心，卓錫而居。學侶蜂屯，或執筆書紳，懷鉛札葉，抄如結集，錄似載言，如是義門隨弟子為目，如云《道身章》是也。或以處為名，如云《錐穴問答》等數章。疏皆明《華嚴》性海，毘盧遮那、無邊契經義例也。湘終于本國，塔亦存焉，號海東華嚴初祖也。
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唐京兆大慈恩寺義忠傳
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釋義忠，姓尹氏，潞府襄垣人也。年始九歲，宿殖之性，志願出家，得淄州沼闍梨為師，若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操，慧解不倫。沼授與《大涅槃經》，時十三歲矣。相次誦徹四十卷，眾皆驚駭，號「空門奇童」也。二十登戒，學《四分律》，義理淹通。旁習《十二門論》二本，即當講演。沼師知是千里之駿，學恐失時，聞長安基師新造疏章，門生填委，聲振天下。乃師、資相將，同就基之講肆，未極五年，又通二經五論，則《法華》、《無垢稱》及《百法》、《因明》、《俱舍》、《成唯識》、《唯識道》等也。由茲開獎，弟子繁多，講樹別茂於枝條，義門旁開於關竅，乃著《成唯識論纂要》、《成唯識論鈔》三十卷、《法華經鈔》二十卷、《無垢稱經鈔》二十卷。《百法論疏》最為要當，移解「二無我」歸後，是以掩慈恩之繁，于今盛行勿過忠本。所謂列群玉，貫眾花，玉裝瓊樹之林，花綴蜀機之錦。輩流首伏，聲彩悠颺。況基師正照於太陽，忠也旁䘖於龍燭，四方美譽，千里歸心者，不可勝算矣。傳持靡怠，僅五十餘年，計講諸教七十許遍。至年七十二，忽起懷土之心，歸于昭義，示同初夏誦戒行道。每一坐時，面向西北，仰視兜率天宮，冥心內院，願捨壽時得見天主，永離凡濁，終得轉依。一日，晨興澡洗訖，整肅容儀，望空禮拜，如有哀告之狀。少頃，結加趺坐，囑付流通教法之意畢，忽異香滿室，彩雲垂空。忠合掌仰視曰：「穢弱比丘，何煩大聖躬來引接？」言盡而化。鄉人道俗建塔供養，全身不壞，至今河東鄉里高岡存焉。
釋義忠，姓尹氏，潞府襄垣人也。年始九歲，宿殖之性，志願出家，得淄州沼闍梨為師，若鳳巢中之生鵷雛也。少秉奇操，慧解不倫。沼授與《大涅槃經》，時十三歲矣。相次誦徹四十卷，眾皆驚駭，號「空門奇童」也。二十登戒，學《四分律》，義理淹通。旁習《十二門論》二本，即當講演。沼師知是千里之駿，學恐失時，聞長安基師新造疏章，門生填委，聲振天下。乃師、資相將，同就基之講肆，未極五年，又通二經五論，則《法華》、《無垢稱》及《百法》、《因明》、《俱舍》、《成唯識》、《唯識道》等也。由茲開獎，弟子繁多，講樹別茂於枝條，義門旁開於關竅，乃著《成唯識論纂要》、《成唯識論鈔》三十卷、《法華經鈔》二十卷、《無垢稱經鈔》二十卷。《百法論疏》最為要當，移解「二無我」歸後，是以掩慈恩之繁，于今盛行勿過忠本。所謂列群玉，貫眾花，玉裝瓊樹之林，花綴蜀機之錦。輩流首伏，聲彩悠颺。況基師正照於太陽，忠也旁䘖於龍燭，四方美譽，千里歸心者，不可勝算矣。傳持靡怠，僅五十餘年，計講諸教七十許遍。至年七十二，忽起懷土之心，歸于昭義，示同初夏誦戒行道。每一坐時，面向西北，仰視兜率天宮，冥心內院，願捨壽時得見天主，永離凡濁，終得轉依。一日，晨興澡洗訖，整肅容儀，望空禮拜，如有哀告之狀。少頃，結加趺坐，囑付流通教法之意畢，忽異香滿室，彩雲垂空。忠合掌仰視曰：「穢弱比丘，何煩大聖躬來引接？」言盡而化。鄉人道俗建塔供養，全身不壞，至今河東鄉里高岡存焉。
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唐新羅國黃龍寺元曉傳(大安)
唐新羅國黃龍寺元曉傳(大安)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋元曉，姓薛氏，東海湘州人也。丱䰂之年，惠然入法，隨師稟業，遊處無恒。勇擊義圍，雄橫文陣，仡仡然，桓桓然，進無前却，蓋「三學」之淹通，彼土謂為萬人之敵，精義入神，為若此也。甞與湘法師入唐，慕奘三藏慈恩之門，厥緣既差，息心遊往。無何，發言狂悖，示跡乖疎，同居士入酒肆倡家，若誌公持金刀鐵錫，或製疏以講《雜華》，或撫琴以樂祠宇，或閭閻寓宿，或山水坐禪，任意隨機，都無定檢。時國王置百座《仁王經》大會，遍搜碩德，本州以名望舉進之。諸德惡其為人，譖王不納。居無何，王之夫人腦嬰癰腫，醫工絕驗，王及王子臣屬禱請山川靈祠，無所不至。有巫覡言曰：「苟遣人往他國求藥，是疾方瘳。」王乃發使泛海入唐，募其醫術。溟漲之中，忽見一翁由波濤躍出，登舟邀使人入海，覩宮殿嚴麗，見龍王。王名鈐海，謂使者曰：「汝國夫人是青帝第三女也，我宮中先有《金剛三昧經》，乃『二覺』圓通，示菩薩行也。今託仗夫人之病，為增上緣，欲附此經出彼國流布耳。」於是將三十來紙重沓散經付授使人。復曰：「此經渡海中，恐罹魔事。」王令持刀裂使人腨腸，而內于中，用蠟紙纏縢，以藥傅之，其腨如故。龍王言：「可令大安聖者銓次綴縫，請元曉法師造疏講釋之，夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。」龍王送出海面，遂登舟歸國。時王聞而歡喜，乃先召大安聖者黏次焉。大安者，不測之人也，形服特異，恒在市𮠔，擊銅鉢唱言：「大安、大安……」之聲，故號之也。王命安，安云：「但將經來」，不願入王宮閾。安得經，排來成八品，皆合佛意。安曰：「速將付元曉講，餘人則否。」曉受斯經，正在本生湘州也，謂使人曰：「此經以本、始二覺為宗，為我備角乘，將案几，在兩角之間置其筆硯。」始終於牛車造疏，成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏，以事白王，延于三日，重錄成三卷，號為《略疏》。洎乎王臣道俗雲擁法堂，曉乃宣吐有儀，解紛可則，稱揚彈指，聲沸于空。曉復昌言曰：「昔日採百椽時，雖不預會。今朝橫一棟處，唯我獨能。」時諸名德俯顏慚色，伏膺懺悔焉。初曉示跡無恒，化人不定，或擲盤而救眾，或噀水而撲焚，或數處現形，或六方告滅，亦盃渡、誌公之倫歟？其於解性，覽無不明矣。「疏」有廣、略二本，俱行本土。略本流入中華，後有翻經三藏改之為論焉。
釋元曉，姓薛氏，東海湘州人也。丱䰂之年，惠然入法，隨師稟業，遊處無恒。勇擊義圍，雄橫文陣，仡仡然，桓桓然，進無前却，蓋「三學」之淹通，彼土謂為萬人之敵，精義入神，為若此也。甞與湘法師入唐，慕奘三藏慈恩之門，厥緣既差，息心遊往。無何，發言狂悖，示跡乖疎，同居士入酒肆倡家，若誌公持金刀鐵錫，或製疏以講《雜華》，或撫琴以樂祠宇，或閭閻寓宿，或山水坐禪，任意隨機，都無定檢。時國王置百座《仁王經》大會，遍搜碩德，本州以名望舉進之。諸德惡其為人，譖王不納。居無何，王之夫人腦嬰癰腫，醫工絕驗，王及王子臣屬禱請山川靈祠，無所不至。有巫覡言曰：「苟遣人往他國求藥，是疾方瘳。」王乃發使泛海入唐，募其醫術。溟漲之中，忽見一翁由波濤躍出，登舟邀使人入海，覩宮殿嚴麗，見龍王。王名鈐海，謂使者曰：「汝國夫人是青帝第三女也，我宮中先有《金剛三昧經》，乃『二覺』圓通，示菩薩行也。今託仗夫人之病，為增上緣，欲附此經出彼國流布耳。」於是將三十來紙重沓散經付授使人。復曰：「此經渡海中，恐罹魔事。」王令持刀裂使人腨腸，而內于中，用蠟紙纏縢，以藥傅之，其腨如故。龍王言：「可令大安聖者銓次綴縫，請元曉法師造疏講釋之，夫人疾愈無疑。假使雪山阿伽陀藥力亦不過是。」龍王送出海面，遂登舟歸國。時王聞而歡喜，乃先召大安聖者黏次焉。大安者，不測之人也，形服特異，恒在市𮠔，擊銅鉢唱言：「大安、大安……」之聲，故號之也。王命安，安云：「但將經來」，不願入王宮閾。安得經，排來成八品，皆合佛意。安曰：「速將付元曉講，餘人則否。」曉受斯經，正在本生湘州也，謂使人曰：「此經以本、始二覺為宗，為我備角乘，將案几，在兩角之間置其筆硯。」始終於牛車造疏，成五卷。王請剋日於黃龍寺敷演。時有薄徒竊盜新疏，以事白王，延于三日，重錄成三卷，號為《略疏》。洎乎王臣道俗雲擁法堂，曉乃宣吐有儀，解紛可則，稱揚彈指，聲沸于空。曉復昌言曰：「昔日採百椽時，雖不預會。今朝橫一棟處，唯我獨能。」時諸名德俯顏慚色，伏膺懺悔焉。初曉示跡無恒，化人不定，或擲盤而救眾，或噀水而撲焚，或數處現形，或六方告滅，亦盃渡、誌公之倫歟？其於解性，覽無不明矣。「疏」有廣、略二本，俱行本土。略本流入中華，後有翻經三藏改之為論焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：「海龍之宮自何而有經本耶？」通曰：「經云龍王宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸深義，別有七寶篋滿中盛之，謂十二因緣、總持、三昧等。良以此經合行世間，復顯大安、曉公神異，乃使夫人之疾為起教之大端者也。」
系曰：「海龍之宮自何而有經本耶？」通曰：「經云龍王宮殿中有七寶塔，諸佛所說諸深義，別有七寶篋滿中盛之，謂十二因緣、總持、三昧等。良以此經合行世間，復顯大安、曉公神異，乃使夫人之疾為起教之大端者也。」
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周京兆崇福寺神楷傳(明恂)
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釋神楷，姓郭氏，太原人也，即漢末林宗之後。世襲冠裳，後隨父宦于秦，為京兆人也。昆弟六人，楷居其季。幼而聰敏，立志弗群，不樂浮榮，誓求翦落，禮明恂法師為弟子，即大乘恂也。洎乎年滿受具，於經論義理，大小該通，耳聞口誦，譬鮮㲲之易染。遂講《攝大乘》、《俱舍》等論，頴晤輩流罕有齊駕。後因講《淨名經》，見古師判處，喟然歎曰：「美則美矣，未盡善也！」乃於安陸白趙山撰疏，一云在越州剡石城寺述作。素有巧性，於剡溪南巖之下，映水塑貌。今有池，已涸矣。巖下石隙縫間幽暗，然中有木棺者，云是楷殯于此。遊人下窺，歷歷皆覩。又言楷因慈恩、西明等寺度公王出家。及翻經論，勅諸道高行才學僧並赴京師，遂應詔而入，配居崇業寺。至天后朝，方行其疏。後卒於此寺，弟子遷塔于南逍遙園焉，實大乘基之法門猶子也。
釋神楷，姓郭氏，太原人也，即漢末林宗之後。世襲冠裳，後隨父宦于秦，為京兆人也。昆弟六人，楷居其季。幼而聰敏，立志弗群，不樂浮榮，誓求翦落，禮明恂法師為弟子，即大乘恂也。洎乎年滿受具，於經論義理，大小該通，耳聞口誦，譬鮮㲲之易染。遂講《攝大乘》、《俱舍》等論，頴晤輩流罕有齊駕。後因講《淨名經》，見古師判處，喟然歎曰：「美則美矣，未盡善也！」乃於安陸白趙山撰疏，一云在越州剡石城寺述作。素有巧性，於剡溪南巖之下，映水塑貌。今有池，已涸矣。巖下石隙縫間幽暗，然中有木棺者，云是楷殯于此。遊人下窺，歷歷皆覩。又言楷因慈恩、西明等寺度公王出家。及翻經論，勅諸道高行才學僧並赴京師，遂應詔而入，配居崇業寺。至天后朝，方行其疏。後卒於此寺，弟子遷塔于南逍遙園焉，實大乘基之法門猶子也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：「楷師遺迹，何京兆、剡溪二處？孰是？令人疑惑，若兩家之俱見葪訓焉。此乃古人名顯於四方，因子孫南北徙遷，追念先宗，遂有僑置焉。如晉氏渡江，衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者，剡則是楷曾遊歷之地也。」
系曰：「楷師遺迹，何京兆、剡溪二處？孰是？令人疑惑，若兩家之俱見葪訓焉。此乃古人名顯於四方，因子孫南北徙遷，追念先宗，遂有僑置焉。如晉氏渡江，衣冠之家多立祖先之遺迹同也。若然者，剡則是楷曾遊歷之地也。」
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周京兆廣福寺會隱傳
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釋會隱，不詳何許人也。精明之氣，綽有盈餘，處于等夷，若雞群之見鶴也。天皇朝慎選高學名德，隱膺斯選。麟德二年勅北門西龍門修書所，同與西明寺玄則等一十人於一切經中略出精義玄文三十卷，號《禪林要鈔》，書成奏呈，勅藏祕閣。隱亦甞預翻譯，玄則頗聞著述，高宗朝斯為龍象之最焉。
釋會隱，不詳何許人也。精明之氣，綽有盈餘，處于等夷，若雞群之見鶴也。天皇朝慎選高學名德，隱膺斯選。麟德二年勅北門西龍門修書所，同與西明寺玄則等一十人於一切經中略出精義玄文三十卷，號《禪林要鈔》，書成奏呈，勅藏祕閣。隱亦甞預翻譯，玄則頗聞著述，高宗朝斯為龍象之最焉。
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周虎丘山寺僧瑗傳
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釋僧瑗，字辯空，姓郁氏，高平昌邑人也。姬水疏源，狼亭襲慶——魯相繼昌侯之業，歷載彌光；少傅纂尚書之風，清塵不昧。瑗夙殖奇頴，早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日，側侍聖賢浮空遊樂。及年六歲，隨母入舍利塔，見聖僧像，欣然跳躍，狀若舊交，因啟母出家。母以其尚幼，抑而未許。至年十三，方遂其志，依虎丘寺慧嚴法師為弟子。謙揖之操，出自生知；辯慧之能，業稱上首。以龍朔二年奉勅剃翦，冥符所應，還隷此山。暨嚴公長往，乃依慧詡禪師受具足戒，聽常樂寺聰法師三《論》，甚深無相，疑滯豁除，方便解脫，怡然獨悟。因智從心證，遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪，眾魔斯伏；勤行精進，猛獸恒馴。是以名稱普聞，聲光八絕，旗亭趨利，削跡無踐。冬夏不易，常披一納。或滴水以充於夕渴，或數粒將濟於朝飢。或風雪凜凜，禮誦無替於六時；或炎暑爞爞，經行不虧於少選。稱揚歎羨，容色湛如；毀辱訶罵，歡喜而受。每蔭以長松，屬思鴻遠。清泉獨坐，映定水以彫文；虛室高栖，藹禪枝而蕩慮。撰《武丘名僧苑》一卷、注《郁子》兩卷、《文集》三卷，蓋道俗之儀表，人物之師範焉。永昌元年十二月二十日見身有疾，謂弟子曰：「吾聞屍所到處，便為穢惡，出就別方，乃稱離罪爾。」門弟子等迎止於通波亭北靜志莊，忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切，正觀叮嚀，滅後可依外國法。言訖合掌而終，春秋五十有一。緇素奔慟，咸悲眼滅。弟子僧義立及雉山縣尉檀信等同遵師旨，如法闍維，收其舍利，於寺建塔，勒銘于所。
釋僧瑗，字辯空，姓郁氏，高平昌邑人也。姬水疏源，狼亭襲慶——魯相繼昌侯之業，歷載彌光；少傅纂尚書之風，清塵不昧。瑗夙殖奇頴，早擅嘉祥。母趙氏娠孕之日，側侍聖賢浮空遊樂。及年六歲，隨母入舍利塔，見聖僧像，欣然跳躍，狀若舊交，因啟母出家。母以其尚幼，抑而未許。至年十三，方遂其志，依虎丘寺慧嚴法師為弟子。謙揖之操，出自生知；辯慧之能，業稱上首。以龍朔二年奉勅剃翦，冥符所應，還隷此山。暨嚴公長往，乃依慧詡禪師受具足戒，聽常樂寺聰法師三《論》，甚深無相，疑滯豁除，方便解脫，怡然獨悟。因智從心證，遂詣江寧融禪師求學心法。攝念坐禪，眾魔斯伏；勤行精進，猛獸恒馴。是以名稱普聞，聲光八絕，旗亭趨利，削跡無踐。冬夏不易，常披一納。或滴水以充於夕渴，或數粒將濟於朝飢。或風雪凜凜，禮誦無替於六時；或炎暑爞爞，經行不虧於少選。稱揚歎羨，容色湛如；毀辱訶罵，歡喜而受。每蔭以長松，屬思鴻遠。清泉獨坐，映定水以彫文；虛室高栖，藹禪枝而蕩慮。撰《武丘名僧苑》一卷、注《郁子》兩卷、《文集》三卷，蓋道俗之儀表，人物之師範焉。永昌元年十二月二十日見身有疾，謂弟子曰：「吾聞屍所到處，便為穢惡，出就別方，乃稱離罪爾。」門弟子等迎止於通波亭北靜志莊，忽聞異香從空而下。瑗遺訓勤切，正觀叮嚀，滅後可依外國法。言訖合掌而終，春秋五十有一。緇素奔慟，咸悲眼滅。弟子僧義立及雉山縣尉檀信等同遵師旨，如法闍維，收其舍利，於寺建塔，勒銘于所。
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唐會稽山妙喜寺印宗傳
唐會稽山妙喜寺印宗傳
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釋印宗姓印氏，吳郡人也。母劉氏始娠，隣家咸見一沙門端雅，徐步入印舍，白劉曰：「願為子焉。」母夢同此，再三陳讓，不克。父夢有饋栴檀香木童子跪授付劉。劉頓厭葷羶，俗間食味隔在脣吻之外。及生而長，從師誦通經典，末最精講者《涅槃經》。咸亨元年在京都，盛揚道化。上元中，勅入大愛敬寺居，辭不赴，請於蘄春東山忍大師諮受禪法。復於番禺遇慧能禪師，問答之間，深詣玄理。還鄉地，刺史王胄禮重殊倫，請置戒壇，命宗度人，可數千百。續勅召入內，乃造慈氏大像。所著《心要集》，起梁至唐，天下諸達者語言總錄焉。又奉勅江東諸寺院，天柱、報恩各置戒壇度人。又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者，重結集之。手筆逾高，著述流布。至先天二年二月二十一日示終，囑循輪王法葬之，年八十七。會稽王師乾立塔銘焉。
釋印宗姓印氏，吳郡人也。母劉氏始娠，隣家咸見一沙門端雅，徐步入印舍，白劉曰：「願為子焉。」母夢同此，再三陳讓，不克。父夢有饋栴檀香木童子跪授付劉。劉頓厭葷羶，俗間食味隔在脣吻之外。及生而長，從師誦通經典，末最精講者《涅槃經》。咸亨元年在京都，盛揚道化。上元中，勅入大愛敬寺居，辭不赴，請於蘄春東山忍大師諮受禪法。復於番禺遇慧能禪師，問答之間，深詣玄理。還鄉地，刺史王胄禮重殊倫，請置戒壇，命宗度人，可數千百。續勅召入內，乃造慈氏大像。所著《心要集》，起梁至唐，天下諸達者語言總錄焉。又奉勅江東諸寺院，天柱、報恩各置戒壇度人。又纂百家諸儒士三教文意表明佛法者，重結集之。手筆逾高，著述流布。至先天二年二月二十一日示終，囑循輪王法葬之，年八十七。會稽王師乾立塔銘焉。
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唐太原府崇福寺宗哲傳
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釋宗哲，西河平遙人也。稚歲而有奇相，聰頴天資，既尋師範，砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論，哲就其門，請益無替，凡幾周星，備窮諸典，若指于掌，於奘門下號為得意哲，猶隋慧布之題目焉。後因講唱，厥義日新，時謂之為「法江」。哲曰：「為吾謝此品藻焉，殊不知法海在乎太原矣。」所指者蓋浮丘為滄溟也。哲憫學者不達其意而師，誖哉，乃著義例，寰海之內莫不企羨。其如說「佛位三事喻」中，沼法師言「三點三目」，強分上下，勝劣配屬，太成巧誣。哲云三事俱得。然無名師品量。退而省之，哲其得矣。號之「得意」，豈虛也乎！沼師所以成餘師之說也。
釋宗哲，西河平遙人也。稚歲而有奇相，聰頴天資，既尋師範，砥節飾躬。屬玄奘三藏新翻諸經論，哲就其門，請益無替，凡幾周星，備窮諸典，若指于掌，於奘門下號為得意哲，猶隋慧布之題目焉。後因講唱，厥義日新，時謂之為「法江」。哲曰：「為吾謝此品藻焉，殊不知法海在乎太原矣。」所指者蓋浮丘為滄溟也。哲憫學者不達其意而師，誖哉，乃著義例，寰海之內莫不企羨。其如說「佛位三事喻」中，沼法師言「三點三目」，強分上下，勝劣配屬，太成巧誣。哲云三事俱得。然無名師品量。退而省之，哲其得矣。號之「得意」，豈虛也乎！沼師所以成餘師之說也。
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唐洛京佛授記寺德感傳
唐洛京佛授記寺德感傳
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釋德感，姓侯氏，太原人也。儀容瓌麗，學業精贍，眾典服勤，於《瑜伽論》特振聲彩。天皇大帝徵為翻經大德。又與勝莊、大儀等同參義淨譯場。對𫾻受賜，言謝瀏亮。帝悅，尋授封昌平縣開國公，累井田至三千戶。帝為讚曰：「河汾之寶，山嶽之英，早祛俗累，夙解塵纓。緇門仰德，紺宇馳聲。式亞龍樹，爰齊馬鳴。」為時君之所貴，為若此也。御製風行，緇伍榮之。後充河南佛授記寺都維那，晚升寺任，中外肅然。終年六十餘，著《義門》行于世。如其「七方便」、「人迴心」、「漸頓悟」義，與湛法師為勍敵耳，故交綏而退焉。
釋德感，姓侯氏，太原人也。儀容瓌麗，學業精贍，眾典服勤，於《瑜伽論》特振聲彩。天皇大帝徵為翻經大德。又與勝莊、大儀等同參義淨譯場。對𫾻受賜，言謝瀏亮。帝悅，尋授封昌平縣開國公，累井田至三千戶。帝為讚曰：「河汾之寶，山嶽之英，早祛俗累，夙解塵纓。緇門仰德，紺宇馳聲。式亞龍樹，爰齊馬鳴。」為時君之所貴，為若此也。御製風行，緇伍榮之。後充河南佛授記寺都維那，晚升寺任，中外肅然。終年六十餘，著《義門》行于世。如其「七方便」、「人迴心」、「漸頓悟」義，與湛法師為勍敵耳，故交綏而退焉。
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唐太原崇福寺浮丘傳
唐太原崇福寺浮丘傳
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釋浮丘，姓張氏，太原人也。挺然奇表，慧悟絕倫。於《瑜伽論》差成精博，旁綜群書，言分雅俗，四方學者爭造其門。然訥於宣剖，敏於通解，深藏若虛，庸庸品類多所不知。于時哲公露其頭角，博聞強識之者懼其觝觸，豈況諸餘乎？哲惟神伏丘之義學，故謂為「法海」焉。享年七十餘，終于所居，然未聞其有所著述矣。
釋浮丘，姓張氏，太原人也。挺然奇表，慧悟絕倫。於《瑜伽論》差成精博，旁綜群書，言分雅俗，四方學者爭造其門。然訥於宣剖，敏於通解，深藏若虛，庸庸品類多所不知。于時哲公露其頭角，博聞強識之者懼其觝觸，豈況諸餘乎？哲惟神伏丘之義學，故謂為「法海」焉。享年七十餘，終于所居，然未聞其有所著述矣。
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宋高僧傳卷第四
宋高僧傳卷第四
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