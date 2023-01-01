宋高僧傳
宋 贊寧等撰30卷CBETA T2061大于一万字 43 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
宋高僧傳卷第三
宋高僧傳卷第三
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宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰
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譯經篇第一之三(正傳十四人附見三人)
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唐京師總持寺智通傳
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釋智通，姓趙氏，本陝州安邑人也。隋大業中出家受具，後隸名總持寺。律行精明，經論該博。自幼挺秀，即有遊方之志，因往洛京翻經館學梵書并語，曉然明解。屬貞觀中，有北天竺僧齎到《千臂千眼經》梵本，太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文、筆受、證義等。通應其選，與梵僧對譯，成二卷。天皇永徽四年，復於本寺出《千囀陀羅尼觀世音菩薩呪》一卷、《觀自在菩薩隨心呪》一卷、《清淨觀世音菩薩陀羅尼》一卷，共四部五卷。通善其梵字，復究華言，敵對相翻，時皆推伏。又云行瑜伽祕密教，大有感通。後不知所終。
釋智通，姓趙氏，本陝州安邑人也。隋大業中出家受具，後隸名總持寺。律行精明，經論該博。自幼挺秀，即有遊方之志，因往洛京翻經館學梵書并語，曉然明解。屬貞觀中，有北天竺僧齎到《千臂千眼經》梵本，太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文、筆受、證義等。通應其選，與梵僧對譯，成二卷。天皇永徽四年，復於本寺出《千囀陀羅尼觀世音菩薩呪》一卷、《觀自在菩薩隨心呪》一卷、《清淨觀世音菩薩陀羅尼》一卷，共四部五卷。通善其梵字，復究華言，敵對相翻，時皆推伏。又云行瑜伽祕密教，大有感通。後不知所終。
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唐京師奉恩寺智嚴傳
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釋智嚴，姓尉遲氏，本于闐國質子也，名樂。受性聰利，隸鴻臚寺，授「左領軍衛大將軍上柱國」，封「金滿郡公」。而深患塵勞，唯思脫屣。神龍二年五月，奏乞以所居宅為寺，勅允，題牓曰「奉恩」是也。相次乞捨官入道，十一月二十四日墨制聽許。景龍元年十一月五日，孝和帝誕節剃染。尋奉勅於此寺翻經，多證梵文，諸經成部，嚴有力焉。嚴重譯出《生無邊法門陀羅尼經》。後於石鼈谷行頭陀法，又充終南山至相寺上座，體道用和，率從清謹。不知其終。
釋智嚴，姓尉遲氏，本于闐國質子也，名樂。受性聰利，隸鴻臚寺，授「左領軍衛大將軍上柱國」，封「金滿郡公」。而深患塵勞，唯思脫屣。神龍二年五月，奏乞以所居宅為寺，勅允，題牓曰「奉恩」是也。相次乞捨官入道，十一月二十四日墨制聽許。景龍元年十一月五日，孝和帝誕節剃染。尋奉勅於此寺翻經，多證梵文，諸經成部，嚴有力焉。嚴重譯出《生無邊法門陀羅尼經》。後於石鼈谷行頭陀法，又充終南山至相寺上座，體道用和，率從清謹。不知其終。
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唐洛京天竺寺寶思惟傳
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釋阿儞真那，華言寶思惟，北印度迦濕密羅國人，剎帝利種。幼而捨家，禪誦為業。進具之後，專精律品，而慧解超群，學兼真俗。乾文、呪術，尤攻其妙。加以化導為心，無戀鄉國。以天后長壽二年，屆于洛都，勅於天宮寺安置。即以其年創譯至中宗神龍景午，於佛授記、天宮、福先等寺出《不空罥索陀羅尼經》等七部。睿宗太極元年四月，太子洗馬張齊賢等繕寫進內。其年六月，勅令禮部尚書晉國公薛稷、右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行。那自神龍之後，不務翻譯，唯精勤禮誦，修諸福業。每於晨朝磨香為水，塗浴佛像，後方飲食。從始洎終，此為恒業。衣鉢之外，隨得隨施。後於龍門山請置一寺，制度皆依西域，因名「天竺」焉。門徒學侶同居此寺，精誠所感，靈應寔繁。壽百有餘歲，以開元九年終於寺，構塔旌表焉。
釋阿儞真那，華言寶思惟，北印度迦濕密羅國人，剎帝利種。幼而捨家，禪誦為業。進具之後，專精律品，而慧解超群，學兼真俗。乾文、呪術，尤攻其妙。加以化導為心，無戀鄉國。以天后長壽二年，屆于洛都，勅於天宮寺安置。即以其年創譯至中宗神龍景午，於佛授記、天宮、福先等寺出《不空罥索陀羅尼經》等七部。睿宗太極元年四月，太子洗馬張齊賢等繕寫進內。其年六月，勅令禮部尚書晉國公薛稷、右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行。那自神龍之後，不務翻譯，唯精勤禮誦，修諸福業。每於晨朝磨香為水，塗浴佛像，後方飲食。從始洎終，此為恒業。衣鉢之外，隨得隨施。後於龍門山請置一寺，制度皆依西域，因名「天竺」焉。門徒學侶同居此寺，精誠所感，靈應寔繁。壽百有餘歲，以開元九年終於寺，構塔旌表焉。
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唐洛京長壽寺菩提流志傳
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釋菩提流志，南天竺國人也，淨行婆羅門種，姓迦葉氏。年十二，就外道出家，事波羅奢羅，學聲明、僧佉等論。曆數、呪術、陰陽、讖緯，靡不該通。年逾耳順，方乃迴心，知外法之乖違，悟釋門之淵默，隱居山谷，積習頭陀。初依耶舍瞿沙三藏學諸經論，其後遊歷五天，遍親講肆。高宗大帝聞其遠譽，挹彼高風，永淳二年，遣使迎接。天后復加鄭重，令住東洛福先寺譯《佛境界》、《寶雨》、《華嚴》等經，凡十一部。中宗神龍二年，又住京兆崇福寺，譯《大寶積經》。屬孝和厭代，睿宗登極，勅於北苑白蓮池、甘露亭、續其譯事，翻度云畢，御序冠諸其經，舊新凡四十九會，總一百二十卷。先天二年四月八日進內，此譯場中沙門思忠、天竺大首領伊舍羅等譯梵文。天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義，沙門履方、宗一、慧覺筆受。沙門深亮、勝莊、塵外、無著、懷迪證義。沙門承禮、雲觀、神暕、道本次文。次有潤文官盧粲、學士徐堅、中書舍人蘇𤨁、給事中崔璩、中書門下三品陸象先、尚書郭元振、中書令張說、侍中魏知古，儒釋二家，構成全美。《寶積》用賢既廣，流志運功最多。所慊者：古今共譯一切陀羅尼末句云「莎嚩訶」，皆不竊考清濁，遂使命章有異。或云「薩婆訶」，或云「馺皤訶」等，九呼不倫，楷定梵音，悉無本旨。此非梵僧傳誦不的，自是執筆之誤。故剋取「莎(桑巴反)嚩(無可反)訶(呼箇反)」為正矣。志開元十二年，隨駕居洛京長壽寺。十五年十一月四日，囑誡弟子五日齋時，令侍人散去，右脅安臥，奄然而卒，春秋一百五十六。帝聞軫悼，勅試鴻臚卿，諡曰開元一切遍知三藏。遣內侍杜懷信監護喪事，出內庫物，務令優贍。用鹵簿羽儀，幡幢花蓋，闐塞衢路。十二月一日，遷窆于洛南龍門西北原，起塔，勒石誌之。
釋菩提流志，南天竺國人也，淨行婆羅門種，姓迦葉氏。年十二，就外道出家，事波羅奢羅，學聲明、僧佉等論。曆數、呪術、陰陽、讖緯，靡不該通。年逾耳順，方乃迴心，知外法之乖違，悟釋門之淵默，隱居山谷，積習頭陀。初依耶舍瞿沙三藏學諸經論，其後遊歷五天，遍親講肆。高宗大帝聞其遠譽，挹彼高風，永淳二年，遣使迎接。天后復加鄭重，令住東洛福先寺譯《佛境界》、《寶雨》、《華嚴》等經，凡十一部。中宗神龍二年，又住京兆崇福寺，譯《大寶積經》。屬孝和厭代，睿宗登極，勅於北苑白蓮池、甘露亭、續其譯事，翻度云畢，御序冠諸其經，舊新凡四十九會，總一百二十卷。先天二年四月八日進內，此譯場中沙門思忠、天竺大首領伊舍羅等譯梵文。天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義，沙門履方、宗一、慧覺筆受。沙門深亮、勝莊、塵外、無著、懷迪證義。沙門承禮、雲觀、神暕、道本次文。次有潤文官盧粲、學士徐堅、中書舍人蘇𤨁、給事中崔璩、中書門下三品陸象先、尚書郭元振、中書令張說、侍中魏知古，儒釋二家，構成全美。《寶積》用賢既廣，流志運功最多。所慊者：古今共譯一切陀羅尼末句云「莎嚩訶」，皆不竊考清濁，遂使命章有異。或云「薩婆訶」，或云「馺皤訶」等，九呼不倫，楷定梵音，悉無本旨。此非梵僧傳誦不的，自是執筆之誤。故剋取「莎(桑巴反)嚩(無可反)訶(呼箇反)」為正矣。志開元十二年，隨駕居洛京長壽寺。十五年十一月四日，囑誡弟子五日齋時，令侍人散去，右脅安臥，奄然而卒，春秋一百五十六。帝聞軫悼，勅試鴻臚卿，諡曰開元一切遍知三藏。遣內侍杜懷信監護喪事，出內庫物，務令優贍。用鹵簿羽儀，幡幢花蓋，闐塞衢路。十二月一日，遷窆于洛南龍門西北原，起塔，勒石誌之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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系曰：西域喪禮，其太簡乎？或有國王酋長，傾心致重者，勿過舁之火葬。若東夏僧用鹵簿導喪車，罕聞之矣。嗚呼！道尊德貴，不言而邀，此不其盛歟！
系曰：西域喪禮，其太簡乎？或有國王酋長，傾心致重者，勿過舁之火葬。若東夏僧用鹵簿導喪車，罕聞之矣。嗚呼！道尊德貴，不言而邀，此不其盛歟！
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唐羅浮山石樓寺懷迪傳(般若力善部末摩)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋懷迪，循州人也。先入法于南樓寺，其山半在海涯，半連陸岸，乃仙聖遊居之靈府也。迪久探經論，多所該通，《七略》、九流，粗加尋究。以海隅之地，津濟之前，數有梵僧寓止于此，迪學其書語，自茲通利。菩提流志初譯《寶積》，召迪至京證義，事畢南歸。後於廣府遇一梵僧，齎多羅葉經一夾，請共飜傳，勒成十卷，名《大佛頂萬行首楞嚴經》是也。迪筆受經旨，緝綴文理，後因南使附經入京，即開元中也。又乾元元年有罽賓三藏般若力、中天竺婆羅門三藏善部末摩、箇失密三藏舍那並慕化入朝，詔以力為太常少卿，末摩為鴻臚少卿，並員外置，放還本土。或云：「各齎經至，屬燕、趙阻兵，不遑宣譯，故以官品榮之。」
釋懷迪，循州人也。先入法于南樓寺，其山半在海涯，半連陸岸，乃仙聖遊居之靈府也。迪久探經論，多所該通，《七略》、九流，粗加尋究。以海隅之地，津濟之前，數有梵僧寓止于此，迪學其書語，自茲通利。菩提流志初譯《寶積》，召迪至京證義，事畢南歸。後於廣府遇一梵僧，齎多羅葉經一夾，請共飜傳，勒成十卷，名《大佛頂萬行首楞嚴經》是也。迪筆受經旨，緝綴文理，後因南使附經入京，即開元中也。又乾元元年有罽賓三藏般若力、中天竺婆羅門三藏善部末摩、箇失密三藏舍那並慕化入朝，詔以力為太常少卿，末摩為鴻臚少卿，並員外置，放還本土。或云：「各齎經至，屬燕、趙阻兵，不遑宣譯，故以官品榮之。」
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唐京兆慈恩寺寂默傳
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釋牟尼室利，華言寂默。其為人也，神宇高爽，量度真率。德宗貞元九年，發那爛陀寺，擁錫東來。自言從北印度往此寺出家，受戒、學法焉。十六年，至長安興善寺。十九年，徙崇福、醴泉寺。復於慈恩寺請行翻譯事，乃將奘師梵本，出《守護國界主陀羅尼經》十卷，又進「六塵獸圖」。帝悅，檀施極多。元和元年六月十九日，卒于慈恩寺。初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺周圍四十八里，九寺一門，是九天王所造。默在寺日，住者萬餘，以大法師處量綱任，西域伽藍無如其高廣矣。案《守護國界主經》是般若譯，牟尼證梵本。翰林待詔光宅寺智真譯語，圓照筆受，鑒虛潤文，澄觀證義焉。
釋牟尼室利，華言寂默。其為人也，神宇高爽，量度真率。德宗貞元九年，發那爛陀寺，擁錫東來。自言從北印度往此寺出家，受戒、學法焉。十六年，至長安興善寺。十九年，徙崇福、醴泉寺。復於慈恩寺請行翻譯事，乃將奘師梵本，出《守護國界主陀羅尼經》十卷，又進「六塵獸圖」。帝悅，檀施極多。元和元年六月十九日，卒于慈恩寺。初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺周圍四十八里，九寺一門，是九天王所造。默在寺日，住者萬餘，以大法師處量綱任，西域伽藍無如其高廣矣。案《守護國界主經》是般若譯，牟尼證梵本。翰林待詔光宅寺智真譯語，圓照筆受，鑒虛潤文，澄觀證義焉。
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唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳
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釋勿提提羼魚，華言蓮華精進，本屈支城人也，即龜茲國，亦云丘慈，正曰屈支。時唐使車奉朝到彼土，城西門外有蓮華寺，進居此中，號三藏苾芻。奉朝至誠祈請，開譯梵夾，傳歸東夏。進允之，遂譯出《十力經》，可用東紙三幅成一卷，是佛在舍衛國說。安西境內有前踐山，山下有伽藍，其水滴溜，成音可愛。彼人每歲一時，采綴其聲，以成曲調。故《耶婆瑟雞》開元中用為羯鼓曲名，樂工最難其杖撩之術。進寺近其滴水也。其經是沙門悟空同《十地》、《迴向輪經》共十一卷，齎進。貞元中請編入藏，值圓照續錄，故述其由。
釋勿提提羼魚，華言蓮華精進，本屈支城人也，即龜茲國，亦云丘慈，正曰屈支。時唐使車奉朝到彼土，城西門外有蓮華寺，進居此中，號三藏苾芻。奉朝至誠祈請，開譯梵夾，傳歸東夏。進允之，遂譯出《十力經》，可用東紙三幅成一卷，是佛在舍衛國說。安西境內有前踐山，山下有伽藍，其水滴溜，成音可愛。彼人每歲一時，采綴其聲，以成曲調。故《耶婆瑟雞》開元中用為羯鼓曲名，樂工最難其杖撩之術。進寺近其滴水也。其經是沙門悟空同《十地》、《迴向輪經》共十一卷，齎進。貞元中請編入藏，值圓照續錄，故述其由。
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唐北庭龍興寺戒法傳
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釋尸羅達摩，華言戒法也，本于闐人。學業該通，善知華梵，居于是國，為大法師。唐貞元中，悟空迴至北庭，其本道節度使楊襲古與龍興寺僧請法為譯主，翻《十地經》。法躬讀梵文并譯語，沙門大震筆受，法超潤文，善信證義，悟空證梵文。又譯《迴向輪經》，翻傳纔畢，繕寫欲終，遇北庭宣慰中使段明秀，事訖，迴與北庭奏事官牛昕、安西奏事官程鍔等相隨入朝。為沙、河不通，取迴鶻路，其梵夾留北庭龍興寺藏。齎所譯唐本至京，即貞元五載也。法譯事方終，却迴豁丹，豁丹一云于遁，此皆嶺北人之呼召耳，若五印度語云瞿薩怛那，華言乳國，亦云地乳也。
釋尸羅達摩，華言戒法也，本于闐人。學業該通，善知華梵，居于是國，為大法師。唐貞元中，悟空迴至北庭，其本道節度使楊襲古與龍興寺僧請法為譯主，翻《十地經》。法躬讀梵文并譯語，沙門大震筆受，法超潤文，善信證義，悟空證梵文。又譯《迴向輪經》，翻傳纔畢，繕寫欲終，遇北庭宣慰中使段明秀，事訖，迴與北庭奏事官牛昕、安西奏事官程鍔等相隨入朝。為沙、河不通，取迴鶻路，其梵夾留北庭龍興寺藏。齎所譯唐本至京，即貞元五載也。法譯事方終，却迴豁丹，豁丹一云于遁，此皆嶺北人之呼召耳，若五印度語云瞿薩怛那，華言乳國，亦云地乳也。
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唐蓮華傳
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釋蓮華，本中印度人也。以興元元年杖錫謁德宗，乞鐘一口歸天竺聲擊。勅廣州節度使李復修鼓鑄畢，令送於南天竺金堆寺。華乃將此鐘於寶軍國毘盧遮那塔所安置。後以《華嚴》後分梵夾附舶來，為信者般若三藏於崇福寺翻成四十卷焉。一云，梵夾本是南天竺烏荼國王書獻支那天子，書云：「手自書寫《華嚴經》百千偈中所說善財童子、五十五聖者善知識〈入不思議解脫境界普賢行願品〉，謹奉進上，願於龍華會中奉覲云」，即貞元十一年也。至十二年六月，詔於崇福寺翻譯，罽賓沙門般若宣梵文，洛京天宮寺廣濟譯語，西明寺圓照筆受，智柔、智通綴文，成都府正覺寺道恒、鑒虛潤文，千福寺大通證義，澄觀、靈邃詳定，神策軍護軍中尉霍仙鳴、左街功德使竇文場寫進，十四年二月解座。
釋蓮華，本中印度人也。以興元元年杖錫謁德宗，乞鐘一口歸天竺聲擊。勅廣州節度使李復修鼓鑄畢，令送於南天竺金堆寺。華乃將此鐘於寶軍國毘盧遮那塔所安置。後以《華嚴》後分梵夾附舶來，為信者般若三藏於崇福寺翻成四十卷焉。一云，梵夾本是南天竺烏荼國王書獻支那天子，書云：「手自書寫《華嚴經》百千偈中所說善財童子、五十五聖者善知識〈入不思議解脫境界普賢行願品〉，謹奉進上，願於龍華會中奉覲云」，即貞元十一年也。至十二年六月，詔於崇福寺翻譯，罽賓沙門般若宣梵文，洛京天宮寺廣濟譯語，西明寺圓照筆受，智柔、智通綴文，成都府正覺寺道恒、鑒虛潤文，千福寺大通證義，澄觀、靈邃詳定，神策軍護軍中尉霍仙鳴、左街功德使竇文場寫進，十四年二月解座。
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唐大聖千福寺飛錫傳
唐大聖千福寺飛錫傳
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釋飛錫，未知何許人也。神氣高邈，識量過人。初學律儀，後於天台法門「一心三觀」，與沙門楚金棲心研習。天寶初遊于京闕，多止終南紫閣峯草堂寺。屬不空當途傳譯，慎選英髦，錫預其數，頻登筆受、潤文之任。代宗永泰元年四月十五日，奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人參譯《仁王護國般若經》并《密嚴經》。先在多羅葉時，並是偈頌，今所譯者多作散文。不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定，錫充證義正員，辭筆不愧斯職也。
釋飛錫，未知何許人也。神氣高邈，識量過人。初學律儀，後於天台法門「一心三觀」，與沙門楚金棲心研習。天寶初遊于京闕，多止終南紫閣峯草堂寺。屬不空當途傳譯，慎選英髦，錫預其數，頻登筆受、潤文之任。代宗永泰元年四月十五日，奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人參譯《仁王護國般若經》并《密嚴經》。先在多羅葉時，並是偈頌，今所譯者多作散文。不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定，錫充證義正員，辭筆不愧斯職也。
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系曰：錫外研儒、墨，其筆仍長，時多請其論譔，如忠國師、楚金等碑。與晉陵德宣、吳興晝公同獵廣原，不知鹿死何人之手。然宣、錫二公亦有不羈之失，緣飾過其實。如晝公合建中之體，儗事得其倫。唯虛與實，不可同日也。
系曰：錫外研儒、墨，其筆仍長，時多請其論譔，如忠國師、楚金等碑。與晉陵德宣、吳興晝公同獵廣原，不知鹿死何人之手。然宣、錫二公亦有不羈之失，緣飾過其實。如晝公合建中之體，儗事得其倫。唯虛與實，不可同日也。
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唐京師大安國寺子隣傳
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釋子隣，姓范氏，兗州乾封大范村人也。父峻朝，不喜三寶，或見桑門，必加咄唾。有問其故，即欲敺焉。隣生已數歲，小字隣兒，見著袈裟者，則生慕羨之意。開元初，東都廣愛寺慶修律師遊于岱宗，經范氏之舍。隣一見之，喜貫顏色，拜求出家。問曰：「父母云何？」對曰：「不令堂親知，知則遭箠撻矣。師但先去，某乃影隨。」律師行五里間，隣已至矣。及洛寺，受教之易，若甘之受和焉。染削已，或名志隣。至十一年忽思二親，辭歸寧覲。其父喪明，母終已三載矣。因詣嶽廟，求知母之幽趣，即敷坐具，誦《法華經》，誓見天齊王為期。其夜，嶽神果召隣問：「何故懇苦如是？」隣曰：「母王氏亡來已經除服，敢問大王，母今何在？」王顧簿吏，對曰：「王氏見繫獄受苦。」隣曰：「我母何罪？」王曰：「生和尚時，食雞卵，又取白傅頭瘡，坐是之故，職汝之由。」隣悲號委頓，求王請免。曰：「縶縻有分，放釋無門。然則為法師計，請往鄮山禮阿育王塔，或可原也。」隣詰朝遵途，到句章山寺，叩頭哀訴，五輪著地，禮畢投策。至四萬數，俄聞有呼隣聲，若蔡順之解，望空見雲氣中母謝曰：「承汝之力，得生忉利天矣，故來報汝。」倏然不見。隣後求解經論，至于關輔間，外學兼通，美聲籍甚。以名僧之選，恒入肅宗內殿應奉，高其舌端，精於捷對，御前口占，敘述皇道，時輩靡及。勅賜紫方袍，充供奉僧。代宗即位，更崇釋氏。永泰中，不空重譯《仁王護國》、《密嚴》等經，隣與千福寺法崇、西明寺慧靜、保壽寺圓寂分職證義，並良賁潤文。隣莫測其終。先所禮塔，今鄮山育王寺後峯之翠微茅庵基及井存焉。井實方池，其水碧色，緣苔泛泛然，辭人遊者，詩詠絕多矣。
釋子隣，姓范氏，兗州乾封大范村人也。父峻朝，不喜三寶，或見桑門，必加咄唾。有問其故，即欲敺焉。隣生已數歲，小字隣兒，見著袈裟者，則生慕羨之意。開元初，東都廣愛寺慶修律師遊于岱宗，經范氏之舍。隣一見之，喜貫顏色，拜求出家。問曰：「父母云何？」對曰：「不令堂親知，知則遭箠撻矣。師但先去，某乃影隨。」律師行五里間，隣已至矣。及洛寺，受教之易，若甘之受和焉。染削已，或名志隣。至十一年忽思二親，辭歸寧覲。其父喪明，母終已三載矣。因詣嶽廟，求知母之幽趣，即敷坐具，誦《法華經》，誓見天齊王為期。其夜，嶽神果召隣問：「何故懇苦如是？」隣曰：「母王氏亡來已經除服，敢問大王，母今何在？」王顧簿吏，對曰：「王氏見繫獄受苦。」隣曰：「我母何罪？」王曰：「生和尚時，食雞卵，又取白傅頭瘡，坐是之故，職汝之由。」隣悲號委頓，求王請免。曰：「縶縻有分，放釋無門。然則為法師計，請往鄮山禮阿育王塔，或可原也。」隣詰朝遵途，到句章山寺，叩頭哀訴，五輪著地，禮畢投策。至四萬數，俄聞有呼隣聲，若蔡順之解，望空見雲氣中母謝曰：「承汝之力，得生忉利天矣，故來報汝。」倏然不見。隣後求解經論，至于關輔間，外學兼通，美聲籍甚。以名僧之選，恒入肅宗內殿應奉，高其舌端，精於捷對，御前口占，敘述皇道，時輩靡及。勅賜紫方袍，充供奉僧。代宗即位，更崇釋氏。永泰中，不空重譯《仁王護國》、《密嚴》等經，隣與千福寺法崇、西明寺慧靜、保壽寺圓寂分職證義，並良賁潤文。隣莫測其終。先所禮塔，今鄮山育王寺後峯之翠微茅庵基及井存焉。井實方池，其水碧色，緣苔泛泛然，辭人遊者，詩詠絕多矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐醴泉寺般若傳
唐醴泉寺般若傳
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋般若，罽賓國人也。貌質魁梧，執戒嚴整，在京師，充義學沙門。憲宗敦崇佛門，深思翻譯，奈何有事于蜀部，劉闢阻命，王承宗未平，朝廷多故。至元和五年庚寅，詔工部侍郎歸登、孟簡、劉伯芻、蕭俛等。就醴泉寺譯出經八卷，號《本生心地觀》，此之梵夾乃高宗朝師子國所進者，寫畢進上。帝覽有勅，「朕願為序」。尋頒下其文，冠于經首，三藏賜帛，證義諸沙門錫賚有差。先於貞元中譯《華嚴經》後分四十卷。此蓋烏荼國王所進者，于時而賜紫衣。後大中中，法寶大師玄暢奏請入藏焉。
釋般若，罽賓國人也。貌質魁梧，執戒嚴整，在京師，充義學沙門。憲宗敦崇佛門，深思翻譯，奈何有事于蜀部，劉闢阻命，王承宗未平，朝廷多故。至元和五年庚寅，詔工部侍郎歸登、孟簡、劉伯芻、蕭俛等。就醴泉寺譯出經八卷，號《本生心地觀》，此之梵夾乃高宗朝師子國所進者，寫畢進上。帝覽有勅，「朕願為序」。尋頒下其文，冠于經首，三藏賜帛，證義諸沙門錫賚有差。先於貞元中譯《華嚴經》後分四十卷。此蓋烏荼國王所進者，于時而賜紫衣。後大中中，法寶大師玄暢奏請入藏焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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唐上都章敬寺悟空傳
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋悟空，京兆雲陽人，姓車氏，後魏拓跋之遠裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌之聲，藹于鄉里。屬玄宗德被遐方，罽賓國願附大唐，遣大首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九載來朝闕庭，請使巡按。明年，勅中使張韜光，將國信、行官、傔吏四十餘人西邁。時空未出俗，名奉朝，授左衛涇州四門府別將，令隨使臣自安西路去。至十二載至健陀羅國，罽賓東都城也，其王禮接唐使。使迴，空篤疾，留健陀羅。病中發願，痊當出家。遂投舍利越摩落髮，號達摩馱都，華言法界，當肅宗至德二年也。洎年二十九，於迦濕彌羅國受具足戒，文殊矢涅地為親教師，鄔不羼提為羯磨阿遮利耶，馱里巍地為教授，於蒙鞮寺諷聲聞戒，習根本律儀。然北天竺國皆薩婆多學也。後巡歷數年，遍瞻八塔，為憶君親，因咨本師舍利越摩，再三方允。摩手授梵本《十地》、《迴向輪》、《十力》三經，共一夾，并佛牙舍利以贈別。空行從北路，至覩貨羅國，五十七蕃中有一城，號骨咄國，城東有小海。空行次南岸，地輒搖動，雲陰雨暴，霆擊雹飛。乃奔就一大樹間，時有眾商咸投其下。商主告眾曰：「誰齎佛舍利異物殊珍耶？不爾，龍神何斯忿怒？有則投于海中，無令眾人惶怖。如藏匿者，自貽伊咎。」空為利東夏之故，潛乞龍神宥過。自卯達申，雨雹方霽。迴及龜茲，居蓮華寺，遇三藏法師勿提提羼魚，善於傳譯。空因將《十力經》夾請翻之。尋抵北庭，大使復命空出梵夾，于闐三藏戒法為譯主，空證梵文并度語，翻成《十地》、《迴向輪經》。事訖，隨中使段明秀以貞元五年己巳達京師，勅於躍龍門使院安置。進上佛牙舍利、經本，宣付左神策軍繕寫，功德使竇文場寫畢進呈，勅署空「壯武將軍」、「試太常卿」。乃歸章敬寺。次返雲陽問二親，墳樹已拱矣。凡所往來，經四十年，于時已六十餘。所翻經三本，共十一卷。翻經大德圓照《續開元錄》皆編入藏，復記空之行狀焉。
釋悟空，京兆雲陽人，姓車氏，後魏拓跋之遠裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌之聲，藹于鄉里。屬玄宗德被遐方，罽賓國願附大唐，遣大首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九載來朝闕庭，請使巡按。明年，勅中使張韜光，將國信、行官、傔吏四十餘人西邁。時空未出俗，名奉朝，授左衛涇州四門府別將，令隨使臣自安西路去。至十二載至健陀羅國，罽賓東都城也，其王禮接唐使。使迴，空篤疾，留健陀羅。病中發願，痊當出家。遂投舍利越摩落髮，號達摩馱都，華言法界，當肅宗至德二年也。洎年二十九，於迦濕彌羅國受具足戒，文殊矢涅地為親教師，鄔不羼提為羯磨阿遮利耶，馱里巍地為教授，於蒙鞮寺諷聲聞戒，習根本律儀。然北天竺國皆薩婆多學也。後巡歷數年，遍瞻八塔，為憶君親，因咨本師舍利越摩，再三方允。摩手授梵本《十地》、《迴向輪》、《十力》三經，共一夾，并佛牙舍利以贈別。空行從北路，至覩貨羅國，五十七蕃中有一城，號骨咄國，城東有小海。空行次南岸，地輒搖動，雲陰雨暴，霆擊雹飛。乃奔就一大樹間，時有眾商咸投其下。商主告眾曰：「誰齎佛舍利異物殊珍耶？不爾，龍神何斯忿怒？有則投于海中，無令眾人惶怖。如藏匿者，自貽伊咎。」空為利東夏之故，潛乞龍神宥過。自卯達申，雨雹方霽。迴及龜茲，居蓮華寺，遇三藏法師勿提提羼魚，善於傳譯。空因將《十力經》夾請翻之。尋抵北庭，大使復命空出梵夾，于闐三藏戒法為譯主，空證梵文并度語，翻成《十地》、《迴向輪經》。事訖，隨中使段明秀以貞元五年己巳達京師，勅於躍龍門使院安置。進上佛牙舍利、經本，宣付左神策軍繕寫，功德使竇文場寫畢進呈，勅署空「壯武將軍」、「試太常卿」。乃歸章敬寺。次返雲陽問二親，墳樹已拱矣。凡所往來，經四十年，于時已六十餘。所翻經三本，共十一卷。翻經大德圓照《續開元錄》皆編入藏，復記空之行狀焉。
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唐京師滿月傳(智慧輪)
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釋滿月者，西域人也。爰來震旦，務在翻傳。瑜伽法門，一皆貫練，既多神効，眾所推欽。開成中，進梵夾，遇偽甘露事去未旋踵，朝廷無復紀綱，不暇翻譯。時悟達國師知玄好學聲明，禮月為師，情相欵密，指教梵字并音字之緣界，悉曇、八轉，深得幽趣。玄曰：「异哉，吾體兩方之言，願參象胥之末，可乎？」因請翻諸禁呪，乃與菩提嚩日羅、金剛悉地等重譯出《陀羅尼集》四卷，又《佛為毘戌陀天子說尊勝經》一卷，詳覈三復，曲盡佛意。此土先已有《陀羅尼集》十二卷，新翻四卷，未聞入藏。月等俱不測其終。次有般若斫迦三藏者，華言智慧輪，亦西域人。大中中，行大曼拏羅法，已受灌頂為阿闍梨，善達方言，深通密語，著《佛法根本》。宗乎大毘盧遮那，為諸佛所依。法之根本者，陀羅尼是也。至於出生無邊法門，學者修戒、定、慧以總持助成，速疾之要，無以超越。又述《示教指歸》共一十餘言，皆大教之鈐鍵也，出弟子紹明，咸通年中刻石記傳焉。
釋滿月者，西域人也。爰來震旦，務在翻傳。瑜伽法門，一皆貫練，既多神効，眾所推欽。開成中，進梵夾，遇偽甘露事去未旋踵，朝廷無復紀綱，不暇翻譯。時悟達國師知玄好學聲明，禮月為師，情相欵密，指教梵字并音字之緣界，悉曇、八轉，深得幽趣。玄曰：「异哉，吾體兩方之言，願參象胥之末，可乎？」因請翻諸禁呪，乃與菩提嚩日羅、金剛悉地等重譯出《陀羅尼集》四卷，又《佛為毘戌陀天子說尊勝經》一卷，詳覈三復，曲盡佛意。此土先已有《陀羅尼集》十二卷，新翻四卷，未聞入藏。月等俱不測其終。次有般若斫迦三藏者，華言智慧輪，亦西域人。大中中，行大曼拏羅法，已受灌頂為阿闍梨，善達方言，深通密語，著《佛法根本》。宗乎大毘盧遮那，為諸佛所依。法之根本者，陀羅尼是也。至於出生無邊法門，學者修戒、定、慧以總持助成，速疾之要，無以超越。又述《示教指歸》共一十餘言，皆大教之鈐鍵也，出弟子紹明，咸通年中刻石記傳焉。
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論曰：
論曰：
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無漏海中，震潮音而可怪；總持言下，書梵字而不常。未聞者聞，聞光音天之餘響；未解者解，解最上法之所詮。聖賢飲之為醇醪，凡劣啜之成糟粕。若夫有緣則遇，無道則違。秦獄既械其利防，此無緣也。漢庭肇迎其白馬，斯有感焉。聽彼異呼，覽其橫字，情可求而呼相亂，字雖殊而意且同。是故《周禮》有象胥氏通六蠻語，狄鞮主七戎，寄司九夷，譯知八狄。今四方之官，唯「譯」官顯著者何也？疑漢已來多事北方，故「譯」名爛熟矣。又如周、秦輶軒使者，奏籍通別國方言，令君王不出戶庭，坐知絕遐異俗之語也。若然者，象胥知其遠也，方言知其近也。大約不過察異俗、達遠情者矣。懿乎東漢，始譯《四十二章經》，復加之為「翻」也。翻也者，如翻錦綺，背、面俱花，但其花有左、右不同耳。由是「翻」、「譯」二名行焉。初則，梵客華僧，聽言揣意；方圓共鑿，金石難和；椀配「世間」，擺名「三昧」；咫尺千里，覿面難通。次則，彼曉漢談，我知梵說，十得八九，時有差違，至若怒目看世尊彼岸度無極矣。後則猛、顯親往，奘、空兩通，器請師子之膏，鵝得水中之乳，內竪對文王之問，揚雄得絕代之文，印印皆同，聲聲不別，斯謂之大備矣。逖觀：道安也，論五失三不易；彥琮也，籍其八備；明則也，撰《翻經儀式》；玄奘也，立五種不翻。此皆類左氏之諸凡，同史家之變例。今立新意，成六例焉。謂「譯字譯音」為一例，「胡語梵言」為一例，「重譯直譯」為一例，「麁言細語」為一例，「華言雅俗」為一例，「直語密語」為一例也。
無漏海中，震潮音而可怪；總持言下，書梵字而不常。未聞者聞，聞光音天之餘響；未解者解，解最上法之所詮。聖賢飲之為醇醪，凡劣啜之成糟粕。若夫有緣則遇，無道則違。秦獄既械其利防，此無緣也。漢庭肇迎其白馬，斯有感焉。聽彼異呼，覽其橫字，情可求而呼相亂，字雖殊而意且同。是故《周禮》有象胥氏通六蠻語，狄鞮主七戎，寄司九夷，譯知八狄。今四方之官，唯「譯」官顯著者何也？疑漢已來多事北方，故「譯」名爛熟矣。又如周、秦輶軒使者，奏籍通別國方言，令君王不出戶庭，坐知絕遐異俗之語也。若然者，象胥知其遠也，方言知其近也。大約不過察異俗、達遠情者矣。懿乎東漢，始譯《四十二章經》，復加之為「翻」也。翻也者，如翻錦綺，背、面俱花，但其花有左、右不同耳。由是「翻」、「譯」二名行焉。初則，梵客華僧，聽言揣意；方圓共鑿，金石難和；椀配「世間」，擺名「三昧」；咫尺千里，覿面難通。次則，彼曉漢談，我知梵說，十得八九，時有差違，至若怒目看世尊彼岸度無極矣。後則猛、顯親往，奘、空兩通，器請師子之膏，鵝得水中之乳，內竪對文王之問，揚雄得絕代之文，印印皆同，聲聲不別，斯謂之大備矣。逖觀：道安也，論五失三不易；彥琮也，籍其八備；明則也，撰《翻經儀式》；玄奘也，立五種不翻。此皆類左氏之諸凡，同史家之變例。今立新意，成六例焉。謂「譯字譯音」為一例，「胡語梵言」為一例，「重譯直譯」為一例，「麁言細語」為一例，「華言雅俗」為一例，「直語密語」為一例也。
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初則四句：一、譯字不譯音，即「陀羅尼」是；二、譯音不譯字，如佛胸前「卍」字是；三、音字俱譯，即諸經律中純華言是；四、音字俱不譯，如經題上【圖：T50p0723_01.gif】
初則四句：一、譯字不譯音，即「陀羅尼」是；二、譯音不譯字，如佛胸前「卍」字是；三、音字俱譯，即諸經律中純華言是；四、音字俱不譯，如經題上【圖：T50p0723_01.gif】
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、【圖：T50p0723_02.gif】
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二字是。第二、胡語梵言者。一、在五天竺，純梵語。
二字是。第二、胡語梵言者。一、在五天竺，純梵語。
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二、雪山之北是胡，山之南名婆羅門國，與胡絕，書語不同。從羯霜那國字源本二十餘言，轉而相生，其流漫廣，其書竪讀同震旦歟！至吐貨羅，言音漸異，字本二十五言，其書橫讀。度葱嶺南，迦畢試國言、字同吐貨羅，已上雜類為胡也。若印度言、字，梵天所製，本四十七言，演而遂廣，號《青藏》焉。有十二章，教授童蒙，大成「五明論」，大抵與胡不同。五印度境彌亘既遙，安無少異乎？又以此方始從東漢傳譯，至于隋朝，皆指西天，以為胡國，且失梵天之苗裔，遂言胡地之經書。彥琮法師獨明斯致，唯徵造錄，痛責彌天。符《佛地》而合《阿含》，得之在我，用胡名而迷梵種，失則誅誰？唐有宣公，亦同鼓唱。自此若聞彈舌，或覩黑容，印定呼為梵僧，雷同認為梵語。琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬，瞢在迴光照後黃衣之雀。既云西土有梵、有胡，何不南、北區分？是非料簡，致有三失：一改胡為梵，不析胡開，胡還成梵，失也；二不善胡、梵二音，致令胡得為梵，失也；三不知有重譯，失也。當初盡呼為胡，亦猶隋朝已來總呼為梵，所謂過猶不及也。如據宗本而談，以梵為主；若從枝末而說，稱胡可存。何耶？自五天至嶺北，累累而譯也，乃疑琮公留此以待今日，亦不敢讓焉。
二、雪山之北是胡，山之南名婆羅門國，與胡絕，書語不同。從羯霜那國字源本二十餘言，轉而相生，其流漫廣，其書竪讀同震旦歟！至吐貨羅，言音漸異，字本二十五言，其書橫讀。度葱嶺南，迦畢試國言、字同吐貨羅，已上雜類為胡也。若印度言、字，梵天所製，本四十七言，演而遂廣，號《青藏》焉。有十二章，教授童蒙，大成「五明論」，大抵與胡不同。五印度境彌亘既遙，安無少異乎？又以此方始從東漢傳譯，至于隋朝，皆指西天，以為胡國，且失梵天之苗裔，遂言胡地之經書。彥琮法師獨明斯致，唯徵造錄，痛責彌天。符《佛地》而合《阿含》，得之在我，用胡名而迷梵種，失則誅誰？唐有宣公，亦同鼓唱。自此若聞彈舌，或覩黑容，印定呼為梵僧，雷同認為梵語。琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬，瞢在迴光照後黃衣之雀。既云西土有梵、有胡，何不南、北區分？是非料簡，致有三失：一改胡為梵，不析胡開，胡還成梵，失也；二不善胡、梵二音，致令胡得為梵，失也；三不知有重譯，失也。當初盡呼為胡，亦猶隋朝已來總呼為梵，所謂過猶不及也。如據宗本而談，以梵為主；若從枝末而說，稱胡可存。何耶？自五天至嶺北，累累而譯也，乃疑琮公留此以待今日，亦不敢讓焉。
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三、亦胡亦梵。如天竺經律傳到龜茲，龜茲不解天竺語，呼天竺為印特伽國者，因而譯之。若易解者，猶存梵語，如此胡、梵俱有者是。
三、亦胡亦梵。如天竺經律傳到龜茲，龜茲不解天竺語，呼天竺為印特伽國者，因而譯之。若易解者，猶存梵語，如此胡、梵俱有者是。
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四、二非句。純華言是也。
四、二非句。純華言是也。
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第三、重譯直譯者。一、直譯。如五印夾牒直來東夏譯者是。
第三、重譯直譯者。一、直譯。如五印夾牒直來東夏譯者是。
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二、重譯。如經傳嶺北樓蘭、焉耆，不解天竺言，且譯為胡語，如梵云「鄔波陀耶」，疎勒云「鶻社」，于闐云「和尚」。又「天王」，梵云「拘均羅」，胡云「毘沙門」是。
二、重譯。如經傳嶺北樓蘭、焉耆，不解天竺言，且譯為胡語，如梵云「鄔波陀耶」，疎勒云「鶻社」，于闐云「和尚」。又「天王」，梵云「拘均羅」，胡云「毘沙門」是。
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三、亦直亦重。如三藏直齎夾牒而來，路由胡國，或帶胡言。如覺明口誦《曇無德律》中有「和尚」等字者是。
三、亦直亦重。如三藏直齎夾牒而來，路由胡國，或帶胡言。如覺明口誦《曇無德律》中有「和尚」等字者是。
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四、二非句。即齎經三藏雖兼胡語，到此不翻譯者是。
四、二非句。即齎經三藏雖兼胡語，到此不翻譯者是。
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第四、麁言細語者。「聲明」中，一「蘇漫多」，謂汎爾平語言辭也。二「彥底多」，謂典正言辭也。佛說法多依「蘇漫多」，意住於義，不依於文，又被一切故，若「彥底多」，非諸類所能解。故亦名「全聲」者，則言音分明典正，此細語也。「半聲」者，則言音不分明而訛僻，此麁語也。
第四、麁言細語者。「聲明」中，一「蘇漫多」，謂汎爾平語言辭也。二「彥底多」，謂典正言辭也。佛說法多依「蘇漫多」，意住於義，不依於文，又被一切故，若「彥底多」，非諸類所能解。故亦名「全聲」者，則言音分明典正，此細語也。「半聲」者，則言音不分明而訛僻，此麁語也。
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一、是麁非細。如五印度時俗之言是。
一、是麁非細。如五印度時俗之言是。
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二、唯細非麁。如法護、寶雲、奘師、義淨，洞解聲明、音律，用中天細語典言而譯者是。
二、唯細非麁。如法護、寶雲、奘師、義淨，洞解聲明、音律，用中天細語典言而譯者是。
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三、亦麁亦細。如梵本中語涉麁、細者是。或注云：「此音訛僻」，即麁言也。
三、亦麁亦細。如梵本中語涉麁、細者是。或注云：「此音訛僻」，即麁言也。
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四、二非句，闕。
四、二非句，闕。
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第五華言雅俗者。亦云音有楚、夏同也。且此方言語，「雅」即經籍之文，「俗」乃術巷之說。略同西域，「細」即典正，「麁」即訛僻也。一、是雅非俗，如經中用書籍言是。二、是俗非雅，如經中「乞頭」、「博頰」等語是。三、亦雅亦俗，非學士潤文，信僧執筆，其間渾金璞玉，交雜相投者是。四、二非句，闕。
第五華言雅俗者。亦云音有楚、夏同也。且此方言語，「雅」即經籍之文，「俗」乃術巷之說。略同西域，「細」即典正，「麁」即訛僻也。一、是雅非俗，如經中用書籍言是。二、是俗非雅，如經中「乞頭」、「博頰」等語是。三、亦雅亦俗，非學士潤文，信僧執筆，其間渾金璞玉，交雜相投者是。四、二非句，闕。
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第六直語密語者。二種作句，涉俗為直，涉真為密，如「婆留師」是。一、是直非密，謂「婆留師」翻為「惡口住」，以惡口，人人不親近故。二、是密非直，「婆留師」翻為「菩薩所知彼岸」也，既通達三無性理，亦不為眾生所親近故。三、兩亦句，即同善惡真俗，皆不可親近故。四、二非句，謂除前相故。又「阿毘持呵婁(目『數數得定』)」，「欝婆提(目『生起拔根弃背』)」、「娑羅(目『真實離散亂』)」。此諸名在經論中，例顯直、密語義也。更有胡、梵文字，四句易解。凡諸類例括彼經詮，解者不見其全牛，行人但隨其老馬矣。
第六直語密語者。二種作句，涉俗為直，涉真為密，如「婆留師」是。一、是直非密，謂「婆留師」翻為「惡口住」，以惡口，人人不親近故。二、是密非直，「婆留師」翻為「菩薩所知彼岸」也，既通達三無性理，亦不為眾生所親近故。三、兩亦句，即同善惡真俗，皆不可親近故。四、二非句，謂除前相故。又「阿毘持呵婁(目『數數得定』)」，「欝婆提(目『生起拔根弃背』)」、「娑羅(目『真實離散亂』)」。此諸名在經論中，例顯直、密語義也。更有胡、梵文字，四句易解。凡諸類例括彼經詮，解者不見其全牛，行人但隨其老馬矣。
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或曰：「翻梵夾須用此方文籍者，莫招濫涉儒雅之過乎？」通曰：「言不關典，非子、史之言，用其翻對，豈可以委巷之談而糅于中耶？故道安云：『乃欲以千載上之微言，傳所合百王下之末俗。』斯為不易矣。」或曰：「漢、魏之際，盛行斯意，致使陳壽《國志》述臨兒國云：『浮屠所載，與中國《老子經》而相出入。蓋老子西出關，過西域，之天竺，教胡為浮屠。』」「此為見譯家用《道德》二篇中語，便認云與《老子經》互相出入也。設有華人能梵語，與西僧言說，兩相允會，可便謂此人為天竺人耶？盍窮其始末乎？是知若用外書，須招此謗。如童壽譯《法華》，可謂折中，有天然西域之語趣矣。今觀房融潤文於《楞嚴》，僧肇徵引而造『論』，宜當此誚焉。苟參鄙俚之辭，曷異屠沽之譜？然則糅書勿如無書，與其典也，寧俗。儻深溺俗，厥過不輕；折中適時，自存法語，斯謂得譯經之旨矣。故佛說法多依蘇漫多也。
或曰：「翻梵夾須用此方文籍者，莫招濫涉儒雅之過乎？」通曰：「言不關典，非子、史之言，用其翻對，豈可以委巷之談而糅于中耶？故道安云：『乃欲以千載上之微言，傳所合百王下之末俗。』斯為不易矣。」或曰：「漢、魏之際，盛行斯意，致使陳壽《國志》述臨兒國云：『浮屠所載，與中國《老子經》而相出入。蓋老子西出關，過西域，之天竺，教胡為浮屠。』」「此為見譯家用《道德》二篇中語，便認云與《老子經》互相出入也。設有華人能梵語，與西僧言說，兩相允會，可便謂此人為天竺人耶？盍窮其始末乎？是知若用外書，須招此謗。如童壽譯《法華》，可謂折中，有天然西域之語趣矣。今觀房融潤文於《楞嚴》，僧肇徵引而造『論』，宜當此誚焉。苟參鄙俚之辭，曷異屠沽之譜？然則糅書勿如無書，與其典也，寧俗。儻深溺俗，厥過不輕；折中適時，自存法語，斯謂得譯經之旨矣。故佛說法多依蘇漫多也。
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「又傳譯之興，奉行之意，不明本起，何示將來？今究其宣揚，略陳梗概。夫教者不倫，有三疇類：一顯教者，諸乘經、律、論也(不同《瑜伽論》中『顯了教，是多分大乘藏教。』)；二密教者，瑜伽、灌頂、五部、護摩、三密、曼拏羅法也(《瑜伽》『隱密教，是多分聲聞藏教。』)；三心教者，直指人心，見性成佛，禪法也。次一法輪者，即顯教也，以摩騰為始祖焉；次二教令輪者，即密教也，以金剛智為始祖焉；次三心輪者(義加此輪)，即禪法也，以菩提達磨為始祖焉。是故傳法輪者以法音傳法音；傳教令輪者，以祕密傳祕密；傳心輪者，以心傳心，此之三教、三輪、三祖，自西而東，化凡而聖，流十五代(漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐、朱梁、後唐、石晉、劉漢、郭周、今大宋)，法門之貽厥孫謀，萬二千年，真教之克昌厥後。」
「又傳譯之興，奉行之意，不明本起，何示將來？今究其宣揚，略陳梗概。夫教者不倫，有三疇類：一顯教者，諸乘經、律、論也(不同《瑜伽論》中『顯了教，是多分大乘藏教。』)；二密教者，瑜伽、灌頂、五部、護摩、三密、曼拏羅法也(《瑜伽》『隱密教，是多分聲聞藏教。』)；三心教者，直指人心，見性成佛，禪法也。次一法輪者，即顯教也，以摩騰為始祖焉；次二教令輪者，即密教也，以金剛智為始祖焉；次三心輪者(義加此輪)，即禪法也，以菩提達磨為始祖焉。是故傳法輪者以法音傳法音；傳教令輪者，以祕密傳祕密；傳心輪者，以心傳心，此之三教、三輪、三祖，自西而東，化凡而聖，流十五代(漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐、朱梁、後唐、石晉、劉漢、郭周、今大宋)，法門之貽厥孫謀，萬二千年，真教之克昌厥後。」
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或曰：「譯場、經館，設官分職，可得聞乎？」曰：「此務所司，先宗『譯主』——即齎葉書之三藏——，明練顯、密二教者充之。次則『筆受』者，必言通華、梵，學綜有、空，相問委知，然後下筆。西晉、偽秦已來立此員者，即沙門道含、玄賾、姚嵩、聶承遠父子。至于帝王，即姚興、梁武、天后、中宗，或躬執翰，又謂為『綴文』也。次則『度語』者，正云『譯語』也。傳度轉令生解，亦名『傳語』，如翻《顯識論》，沙門戰陀譯語是也。次則『證梵本』者，求其量果，密能證知，能詮不差，所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯《毘柰耶》梵本是也。至有立『證梵義』一員，乃明西義得失，貴令華語下不失梵義也。復立『證禪義』一員，沙門大通充之。次則『潤文』一位，員數不恒，令通內、外學者充之。良以筆受在其油素，文言豈無俚俗，儻不失於佛意，何妨刊而正之。故義淨譯場，則李嶠、韋嗣立、盧藏用等二十餘人次文潤色也。次則『證義』，蓋證已譯之文所詮之義也。如譯《婆沙論》，慧嵩、道朗等三百人考正文義，唐復禮累場充任焉。次則『梵唄』，法筵肇啟，梵唄前興，用作先容，令生物善，唐永泰中方聞此位也。次則『校勘』，讎對已譯之文，隋則彥琮覆疏文義，蓋重慎之至也。次則『監護大使』，後周平高公侯壽為總監檢校，唐則房梁公為奘師監護，相次許觀、楊慎交、杜行顗等充之。或用僧員，則隋以明穆、曇遷等十人監掌翻譯事，詮定宗旨。其處則秦逍遙園、梁壽光殿、瞻雲館、魏汝南王宅。又隋煬帝置翻經館，其中僧有學士之名。唐於廣福等寺，或宮園不定。又置『正字』、『字學』，玄應曾當是職，後或置或否。朝延罷譯事，自唐憲宗元和五年至于周朝，相望可一百五十許歲，此道寂然。
或曰：「譯場、經館，設官分職，可得聞乎？」曰：「此務所司，先宗『譯主』——即齎葉書之三藏——，明練顯、密二教者充之。次則『筆受』者，必言通華、梵，學綜有、空，相問委知，然後下筆。西晉、偽秦已來立此員者，即沙門道含、玄賾、姚嵩、聶承遠父子。至于帝王，即姚興、梁武、天后、中宗，或躬執翰，又謂為『綴文』也。次則『度語』者，正云『譯語』也。傳度轉令生解，亦名『傳語』，如翻《顯識論》，沙門戰陀譯語是也。次則『證梵本』者，求其量果，密能證知，能詮不差，所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯《毘柰耶》梵本是也。至有立『證梵義』一員，乃明西義得失，貴令華語下不失梵義也。復立『證禪義』一員，沙門大通充之。次則『潤文』一位，員數不恒，令通內、外學者充之。良以筆受在其油素，文言豈無俚俗，儻不失於佛意，何妨刊而正之。故義淨譯場，則李嶠、韋嗣立、盧藏用等二十餘人次文潤色也。次則『證義』，蓋證已譯之文所詮之義也。如譯《婆沙論》，慧嵩、道朗等三百人考正文義，唐復禮累場充任焉。次則『梵唄』，法筵肇啟，梵唄前興，用作先容，令生物善，唐永泰中方聞此位也。次則『校勘』，讎對已譯之文，隋則彥琮覆疏文義，蓋重慎之至也。次則『監護大使』，後周平高公侯壽為總監檢校，唐則房梁公為奘師監護，相次許觀、楊慎交、杜行顗等充之。或用僧員，則隋以明穆、曇遷等十人監掌翻譯事，詮定宗旨。其處則秦逍遙園、梁壽光殿、瞻雲館、魏汝南王宅。又隋煬帝置翻經館，其中僧有學士之名。唐於廣福等寺，或宮園不定。又置『正字』、『字學』，玄應曾當是職，後或置或否。朝延罷譯事，自唐憲宗元和五年至于周朝，相望可一百五十許歲，此道寂然。
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「迨我皇帝臨大寶之五載，有河中府傳顯密教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津，州府官表進，上覽大悅，各賜紫衣，因勅造譯經院於太平興國寺之西偏。續勅搜購天下梵夾，有梵僧法護、施護同參其務，左街僧錄智照大師慧溫證義。又詔滄州三藏道圓證梵字，慎選兩街義解沙門志顯綴文，令遵、法定、清沼筆受，守巒、道真、知遜、法雲、慧超、慧達、可瓌、善祐、可支證義，倫次綴文，使臣劉素、高品王文壽監護，禮部郎中張洎、光祿卿湯悅次文潤色，進《校量壽命經》、《善惡報應經》、《善見變化》、《金曜童子》、《甘露鼓》等經，有命授三藏天息災、法天、施護師號，外試鴻臚少卿、賜厩馬等。筆受、證義諸沙門各賜紫衣并帛有差。御製新譯經序，冠于經首。觀其佛日重光，法輪發軔，赤玉箱而啟祕，青蓮朵以開芳，聖感如然，前代孰堪比也。
「迨我皇帝臨大寶之五載，有河中府傳顯密教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津，州府官表進，上覽大悅，各賜紫衣，因勅造譯經院於太平興國寺之西偏。續勅搜購天下梵夾，有梵僧法護、施護同參其務，左街僧錄智照大師慧溫證義。又詔滄州三藏道圓證梵字，慎選兩街義解沙門志顯綴文，令遵、法定、清沼筆受，守巒、道真、知遜、法雲、慧超、慧達、可瓌、善祐、可支證義，倫次綴文，使臣劉素、高品王文壽監護，禮部郎中張洎、光祿卿湯悅次文潤色，進《校量壽命經》、《善惡報應經》、《善見變化》、《金曜童子》、《甘露鼓》等經，有命授三藏天息災、法天、施護師號，外試鴻臚少卿、賜厩馬等。筆受、證義諸沙門各賜紫衣并帛有差。御製新譯經序，冠于經首。觀其佛日重光，法輪發軔，赤玉箱而啟祕，青蓮朵以開芳，聖感如然，前代孰堪比也。
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「又以宣譯之者樂略、樂繁。隋之已前，經題簡少；義淨已降，經目偏長。古則隨取強名，後則繁盡我意。又舊翻祕呪，少注合呼。唐譯明言，多詳音反，受持有驗，斯勝古蹤。淨師大譯諸經，偏精『律部』，自高文彩，最有可觀。金剛智也祕藏祖師，阿目佉也多經譯匠，師資相接，感應互彰。無畏言辭且多朴實。覺救加《佛頂》之句，人無間然。日照出《顯識》之文，刃有餘地。思惟《罥索》，學喜《華嚴》，密語斷章，大人境界。流志《寶積》，菩提《曼茶》；『華胥』之理致融明，『灌頂』之風標祕邃；迪公勤其筆受，般若終乎譯場。其餘諸公，皆翻夾牒，欲知狀貌，聊舉喻言。其猶人也，人皆人也，奈何姿制形儀，各從所肖，肖其父焉。若如此，大則同而小有異耳。良由譯經是佛法之本，本立則道生。其道所生，唯生釋子，是以此篇冠首。故曰先王將禜海，必先有事于河者，示不忘本也。」
「又以宣譯之者樂略、樂繁。隋之已前，經題簡少；義淨已降，經目偏長。古則隨取強名，後則繁盡我意。又舊翻祕呪，少注合呼。唐譯明言，多詳音反，受持有驗，斯勝古蹤。淨師大譯諸經，偏精『律部』，自高文彩，最有可觀。金剛智也祕藏祖師，阿目佉也多經譯匠，師資相接，感應互彰。無畏言辭且多朴實。覺救加《佛頂》之句，人無間然。日照出《顯識》之文，刃有餘地。思惟《罥索》，學喜《華嚴》，密語斷章，大人境界。流志《寶積》，菩提《曼茶》；『華胥』之理致融明，『灌頂』之風標祕邃；迪公勤其筆受，般若終乎譯場。其餘諸公，皆翻夾牒，欲知狀貌，聊舉喻言。其猶人也，人皆人也，奈何姿制形儀，各從所肖，肖其父焉。若如此，大則同而小有異耳。良由譯經是佛法之本，本立則道生。其道所生，唯生釋子，是以此篇冠首。故曰先王將禜海，必先有事于河者，示不忘本也。」
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宋高僧傳卷第三
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