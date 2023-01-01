宋高僧傳卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

譯經篇第一之三(正傳十四人附見三人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經篇第一之三(正傳十四人附見三人)

唐京師總持寺智通傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師總持寺智通傳

釋智通，姓趙氏，本陝州安邑人也。隋大業中出家受具，後隸名總持寺。律行精明，經論該博。自幼挺秀，即有遊方之志，因往洛京翻經館學梵書并語，曉然明解。屬貞觀中，有北天竺僧齎到《千臂千眼經》梵本，太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文、筆受、證義等。通應其選，與梵僧對譯，成二卷。天皇永徽四年，復於本寺出《千囀陀羅尼觀世音菩薩呪》一卷、《觀自在菩薩隨心呪》一卷、《清淨觀世音菩薩陀羅尼》一卷，共四部五卷。通善其梵字，復究華言，敵對相翻，時皆推伏。又云行瑜伽祕密教，大有感通。後不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智通，姓趙氏，本陝州安邑人也。隋大業中出家受具，後隸名總持寺。律行精明，經論該博。自幼挺秀，即有遊方之志，因往洛京翻經館學梵書并語，曉然明解。屬貞觀中，有北天竺僧齎到《千臂千眼經》梵本，太宗勅搜天下僧中學解者充翻經館綴文、筆受、證義等。通應其選，與梵僧對譯，成二卷。天皇永徽四年，復於本寺出《千囀陀羅尼觀世音菩薩呪》一卷、《觀自在菩薩隨心呪》一卷、《清淨觀世音菩薩陀羅尼》一卷，共四部五卷。通善其梵字，復究華言，敵對相翻，時皆推伏。又云行瑜伽祕密教，大有感通。後不知所終。

唐京師奉恩寺智嚴傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師奉恩寺智嚴傳

釋智嚴，姓尉遲氏，本于闐國質子也，名樂。受性聰利，隸鴻臚寺，授「左領軍衛大將軍上柱國」，封「金滿郡公」。而深患塵勞，唯思脫屣。神龍二年五月，奏乞以所居宅為寺，勅允，題牓曰「奉恩」是也。相次乞捨官入道，十一月二十四日墨制聽許。景龍元年十一月五日，孝和帝誕節剃染。尋奉勅於此寺翻經，多證梵文，諸經成部，嚴有力焉。嚴重譯出《生無邊法門陀羅尼經》。後於石鼈谷行頭陀法，又充終南山至相寺上座，體道用和，率從清謹。不知其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智嚴，姓尉遲氏，本于闐國質子也，名樂。受性聰利，隸鴻臚寺，授「左領軍衛大將軍上柱國」，封「金滿郡公」。而深患塵勞，唯思脫屣。神龍二年五月，奏乞以所居宅為寺，勅允，題牓曰「奉恩」是也。相次乞捨官入道，十一月二十四日墨制聽許。景龍元年十一月五日，孝和帝誕節剃染。尋奉勅於此寺翻經，多證梵文，諸經成部，嚴有力焉。嚴重譯出《生無邊法門陀羅尼經》。後於石鼈谷行頭陀法，又充終南山至相寺上座，體道用和，率從清謹。不知其終。

唐洛京天竺寺寶思惟傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京天竺寺寶思惟傳

釋阿儞真那，華言寶思惟，北印度迦濕密羅國人，剎帝利種。幼而捨家，禪誦為業。進具之後，專精律品，而慧解超群，學兼真俗。乾文、呪術，尤攻其妙。加以化導為心，無戀鄉國。以天后長壽二年，屆于洛都，勅於天宮寺安置。即以其年創譯至中宗神龍景午，於佛授記、天宮、福先等寺出《不空罥索陀羅尼經》等七部。睿宗太極元年四月，太子洗馬張齊賢等繕寫進內。其年六月，勅令禮部尚書晉國公薛稷、右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行。那自神龍之後，不務翻譯，唯精勤禮誦，修諸福業。每於晨朝磨香為水，塗浴佛像，後方飲食。從始洎終，此為恒業。衣鉢之外，隨得隨施。後於龍門山請置一寺，制度皆依西域，因名「天竺」焉。門徒學侶同居此寺，精誠所感，靈應寔繁。壽百有餘歲，以開元九年終於寺，構塔旌表焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋阿儞真那，華言寶思惟，北印度迦濕密羅國人，剎帝利種。幼而捨家，禪誦為業。進具之後，專精律品，而慧解超群，學兼真俗。乾文、呪術，尤攻其妙。加以化導為心，無戀鄉國。以天后長壽二年，屆于洛都，勅於天宮寺安置。即以其年創譯至中宗神龍景午，於佛授記、天宮、福先等寺出《不空罥索陀羅尼經》等七部。睿宗太極元年四月，太子洗馬張齊賢等繕寫進內。其年六月，勅令禮部尚書晉國公薛稷、右常侍高平侯徐彥伯等詳定入目施行。那自神龍之後，不務翻譯，唯精勤禮誦，修諸福業。每於晨朝磨香為水，塗浴佛像，後方飲食。從始洎終，此為恒業。衣鉢之外，隨得隨施。後於龍門山請置一寺，制度皆依西域，因名「天竺」焉。門徒學侶同居此寺，精誠所感，靈應寔繁。壽百有餘歲，以開元九年終於寺，構塔旌表焉。

唐洛京長壽寺菩提流志傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京長壽寺菩提流志傳

釋菩提流志，南天竺國人也，淨行婆羅門種，姓迦葉氏。年十二，就外道出家，事波羅奢羅，學聲明、僧佉等論。曆數、呪術、陰陽、讖緯，靡不該通。年逾耳順，方乃迴心，知外法之乖違，悟釋門之淵默，隱居山谷，積習頭陀。初依耶舍瞿沙三藏學諸經論，其後遊歷五天，遍親講肆。高宗大帝聞其遠譽，挹彼高風，永淳二年，遣使迎接。天后復加鄭重，令住東洛福先寺譯《佛境界》、《寶雨》、《華嚴》等經，凡十一部。中宗神龍二年，又住京兆崇福寺，譯《大寶積經》。屬孝和厭代，睿宗登極，勅於北苑白蓮池、甘露亭、續其譯事，翻度云畢，御序冠諸其經，舊新凡四十九會，總一百二十卷。先天二年四月八日進內，此譯場中沙門思忠、天竺大首領伊舍羅等譯梵文。天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義，沙門履方、宗一、慧覺筆受。沙門深亮、勝莊、塵外、無著、懷迪證義。沙門承禮、雲觀、神暕、道本次文。次有潤文官盧粲、學士徐堅、中書舍人蘇𤨁、給事中崔璩、中書門下三品陸象先、尚書郭元振、中書令張說、侍中魏知古，儒釋二家，構成全美。《寶積》用賢既廣，流志運功最多。所慊者：古今共譯一切陀羅尼末句云「莎嚩訶」，皆不竊考清濁，遂使命章有異。或云「薩婆訶」，或云「馺皤訶」等，九呼不倫，楷定梵音，悉無本旨。此非梵僧傳誦不的，自是執筆之誤。故剋取「莎(桑巴反)嚩(無可反)訶(呼箇反)」為正矣。志開元十二年，隨駕居洛京長壽寺。十五年十一月四日，囑誡弟子五日齋時，令侍人散去，右脅安臥，奄然而卒，春秋一百五十六。帝聞軫悼，勅試鴻臚卿，諡曰開元一切遍知三藏。遣內侍杜懷信監護喪事，出內庫物，務令優贍。用鹵簿羽儀，幡幢花蓋，闐塞衢路。十二月一日，遷窆于洛南龍門西北原，起塔，勒石誌之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋菩提流志，南天竺國人也，淨行婆羅門種，姓迦葉氏。年十二，就外道出家，事波羅奢羅，學聲明、僧佉等論。曆數、呪術、陰陽、讖緯，靡不該通。年逾耳順，方乃迴心，知外法之乖違，悟釋門之淵默，隱居山谷，積習頭陀。初依耶舍瞿沙三藏學諸經論，其後遊歷五天，遍親講肆。高宗大帝聞其遠譽，挹彼高風，永淳二年，遣使迎接。天后復加鄭重，令住東洛福先寺譯《佛境界》、《寶雨》、《華嚴》等經，凡十一部。中宗神龍二年，又住京兆崇福寺，譯《大寶積經》。屬孝和厭代，睿宗登極，勅於北苑白蓮池、甘露亭、續其譯事，翻度云畢，御序冠諸其經，舊新凡四十九會，總一百二十卷。先天二年四月八日進內，此譯場中沙門思忠、天竺大首領伊舍羅等譯梵文。天竺沙門波若屈多、沙門達摩證梵義，沙門履方、宗一、慧覺筆受。沙門深亮、勝莊、塵外、無著、懷迪證義。沙門承禮、雲觀、神暕、道本次文。次有潤文官盧粲、學士徐堅、中書舍人蘇𤨁、給事中崔璩、中書門下三品陸象先、尚書郭元振、中書令張說、侍中魏知古，儒釋二家，構成全美。《寶積》用賢既廣，流志運功最多。所慊者：古今共譯一切陀羅尼末句云「莎嚩訶」，皆不竊考清濁，遂使命章有異。或云「薩婆訶」，或云「馺皤訶」等，九呼不倫，楷定梵音，悉無本旨。此非梵僧傳誦不的，自是執筆之誤。故剋取「莎(桑巴反)嚩(無可反)訶(呼箇反)」為正矣。志開元十二年，隨駕居洛京長壽寺。十五年十一月四日，囑誡弟子五日齋時，令侍人散去，右脅安臥，奄然而卒，春秋一百五十六。帝聞軫悼，勅試鴻臚卿，諡曰開元一切遍知三藏。遣內侍杜懷信監護喪事，出內庫物，務令優贍。用鹵簿羽儀，幡幢花蓋，闐塞衢路。十二月一日，遷窆于洛南龍門西北原，起塔，勒石誌之。

系曰：西域喪禮，其太簡乎？或有國王酋長，傾心致重者，勿過舁之火葬。若東夏僧用鹵簿導喪車，罕聞之矣。嗚呼！道尊德貴，不言而邀，此不其盛歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：西域喪禮，其太簡乎？或有國王酋長，傾心致重者，勿過舁之火葬。若東夏僧用鹵簿導喪車，罕聞之矣。嗚呼！道尊德貴，不言而邀，此不其盛歟！

唐羅浮山石樓寺懷迪傳(般若力善部末摩) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐羅浮山石樓寺懷迪傳(般若力善部末摩)

釋懷迪，循州人也。先入法于南樓寺，其山半在海涯，半連陸岸，乃仙聖遊居之靈府也。迪久探經論，多所該通，《七略》、九流，粗加尋究。以海隅之地，津濟之前，數有梵僧寓止于此，迪學其書語，自茲通利。菩提流志初譯《寶積》，召迪至京證義，事畢南歸。後於廣府遇一梵僧，齎多羅葉經一夾，請共飜傳，勒成十卷，名《大佛頂萬行首楞嚴經》是也。迪筆受經旨，緝綴文理，後因南使附經入京，即開元中也。又乾元元年有罽賓三藏般若力、中天竺婆羅門三藏善部末摩、箇失密三藏舍那並慕化入朝，詔以力為太常少卿，末摩為鴻臚少卿，並員外置，放還本土。或云：「各齎經至，屬燕、趙阻兵，不遑宣譯，故以官品榮之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懷迪，循州人也。先入法于南樓寺，其山半在海涯，半連陸岸，乃仙聖遊居之靈府也。迪久探經論，多所該通，《七略》、九流，粗加尋究。以海隅之地，津濟之前，數有梵僧寓止于此，迪學其書語，自茲通利。菩提流志初譯《寶積》，召迪至京證義，事畢南歸。後於廣府遇一梵僧，齎多羅葉經一夾，請共飜傳，勒成十卷，名《大佛頂萬行首楞嚴經》是也。迪筆受經旨，緝綴文理，後因南使附經入京，即開元中也。又乾元元年有罽賓三藏般若力、中天竺婆羅門三藏善部末摩、箇失密三藏舍那並慕化入朝，詔以力為太常少卿，末摩為鴻臚少卿，並員外置，放還本土。或云：「各齎經至，屬燕、趙阻兵，不遑宣譯，故以官品榮之。」

唐京兆慈恩寺寂默傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京兆慈恩寺寂默傳

釋牟尼室利，華言寂默。其為人也，神宇高爽，量度真率。德宗貞元九年，發那爛陀寺，擁錫東來。自言從北印度往此寺出家，受戒、學法焉。十六年，至長安興善寺。十九年，徙崇福、醴泉寺。復於慈恩寺請行翻譯事，乃將奘師梵本，出《守護國界主陀羅尼經》十卷，又進「六塵獸圖」。帝悅，檀施極多。元和元年六月十九日，卒于慈恩寺。初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺周圍四十八里，九寺一門，是九天王所造。默在寺日，住者萬餘，以大法師處量綱任，西域伽藍無如其高廣矣。案《守護國界主經》是般若譯，牟尼證梵本。翰林待詔光宅寺智真譯語，圓照筆受，鑒虛潤文，澄觀證義焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋牟尼室利，華言寂默。其為人也，神宇高爽，量度真率。德宗貞元九年，發那爛陀寺，擁錫東來。自言從北印度往此寺出家，受戒、學法焉。十六年，至長安興善寺。十九年，徙崇福、醴泉寺。復於慈恩寺請行翻譯事，乃將奘師梵本，出《守護國界主陀羅尼經》十卷，又進「六塵獸圖」。帝悅，檀施極多。元和元年六月十九日，卒于慈恩寺。初默說中天竺摩伽陀國那爛陀寺周圍四十八里，九寺一門，是九天王所造。默在寺日，住者萬餘，以大法師處量綱任，西域伽藍無如其高廣矣。案《守護國界主經》是般若譯，牟尼證梵本。翰林待詔光宅寺智真譯語，圓照筆受，鑒虛潤文，澄觀證義焉。

唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐丘慈國蓮華寺蓮華精進傳

釋勿提提羼魚，華言蓮華精進，本屈支城人也，即龜茲國，亦云丘慈，正曰屈支。時唐使車奉朝到彼土，城西門外有蓮華寺，進居此中，號三藏苾芻。奉朝至誠祈請，開譯梵夾，傳歸東夏。進允之，遂譯出《十力經》，可用東紙三幅成一卷，是佛在舍衛國說。安西境內有前踐山，山下有伽藍，其水滴溜，成音可愛。彼人每歲一時，采綴其聲，以成曲調。故《耶婆瑟雞》開元中用為羯鼓曲名，樂工最難其杖撩之術。進寺近其滴水也。其經是沙門悟空同《十地》、《迴向輪經》共十一卷，齎進。貞元中請編入藏，值圓照續錄，故述其由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋勿提提羼魚，華言蓮華精進，本屈支城人也，即龜茲國，亦云丘慈，正曰屈支。時唐使車奉朝到彼土，城西門外有蓮華寺，進居此中，號三藏苾芻。奉朝至誠祈請，開譯梵夾，傳歸東夏。進允之，遂譯出《十力經》，可用東紙三幅成一卷，是佛在舍衛國說。安西境內有前踐山，山下有伽藍，其水滴溜，成音可愛。彼人每歲一時，采綴其聲，以成曲調。故《耶婆瑟雞》開元中用為羯鼓曲名，樂工最難其杖撩之術。進寺近其滴水也。其經是沙門悟空同《十地》、《迴向輪經》共十一卷，齎進。貞元中請編入藏，值圓照續錄，故述其由。

唐北庭龍興寺戒法傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐北庭龍興寺戒法傳

釋尸羅達摩，華言戒法也，本于闐人。學業該通，善知華梵，居于是國，為大法師。唐貞元中，悟空迴至北庭，其本道節度使楊襲古與龍興寺僧請法為譯主，翻《十地經》。法躬讀梵文并譯語，沙門大震筆受，法超潤文，善信證義，悟空證梵文。又譯《迴向輪經》，翻傳纔畢，繕寫欲終，遇北庭宣慰中使段明秀，事訖，迴與北庭奏事官牛昕、安西奏事官程鍔等相隨入朝。為沙、河不通，取迴鶻路，其梵夾留北庭龍興寺藏。齎所譯唐本至京，即貞元五載也。法譯事方終，却迴豁丹，豁丹一云于遁，此皆嶺北人之呼召耳，若五印度語云瞿薩怛那，華言乳國，亦云地乳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋尸羅達摩，華言戒法也，本于闐人。學業該通，善知華梵，居于是國，為大法師。唐貞元中，悟空迴至北庭，其本道節度使楊襲古與龍興寺僧請法為譯主，翻《十地經》。法躬讀梵文并譯語，沙門大震筆受，法超潤文，善信證義，悟空證梵文。又譯《迴向輪經》，翻傳纔畢，繕寫欲終，遇北庭宣慰中使段明秀，事訖，迴與北庭奏事官牛昕、安西奏事官程鍔等相隨入朝。為沙、河不通，取迴鶻路，其梵夾留北庭龍興寺藏。齎所譯唐本至京，即貞元五載也。法譯事方終，却迴豁丹，豁丹一云于遁，此皆嶺北人之呼召耳，若五印度語云瞿薩怛那，華言乳國，亦云地乳也。

唐蓮華傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐蓮華傳

釋蓮華，本中印度人也。以興元元年杖錫謁德宗，乞鐘一口歸天竺聲擊。勅廣州節度使李復修鼓鑄畢，令送於南天竺金堆寺。華乃將此鐘於寶軍國毘盧遮那塔所安置。後以《華嚴》後分梵夾附舶來，為信者般若三藏於崇福寺翻成四十卷焉。一云，梵夾本是南天竺烏荼國王書獻支那天子，書云：「手自書寫《華嚴經》百千偈中所說善財童子、五十五聖者善知識〈入不思議解脫境界普賢行願品〉，謹奉進上，願於龍華會中奉覲云」，即貞元十一年也。至十二年六月，詔於崇福寺翻譯，罽賓沙門般若宣梵文，洛京天宮寺廣濟譯語，西明寺圓照筆受，智柔、智通綴文，成都府正覺寺道恒、鑒虛潤文，千福寺大通證義，澄觀、靈邃詳定，神策軍護軍中尉霍仙鳴、左街功德使竇文場寫進，十四年二月解座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋蓮華，本中印度人也。以興元元年杖錫謁德宗，乞鐘一口歸天竺聲擊。勅廣州節度使李復修鼓鑄畢，令送於南天竺金堆寺。華乃將此鐘於寶軍國毘盧遮那塔所安置。後以《華嚴》後分梵夾附舶來，為信者般若三藏於崇福寺翻成四十卷焉。一云，梵夾本是南天竺烏荼國王書獻支那天子，書云：「手自書寫《華嚴經》百千偈中所說善財童子、五十五聖者善知識〈入不思議解脫境界普賢行願品〉，謹奉進上，願於龍華會中奉覲云」，即貞元十一年也。至十二年六月，詔於崇福寺翻譯，罽賓沙門般若宣梵文，洛京天宮寺廣濟譯語，西明寺圓照筆受，智柔、智通綴文，成都府正覺寺道恒、鑒虛潤文，千福寺大通證義，澄觀、靈邃詳定，神策軍護軍中尉霍仙鳴、左街功德使竇文場寫進，十四年二月解座。

唐大聖千福寺飛錫傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大聖千福寺飛錫傳

釋飛錫，未知何許人也。神氣高邈，識量過人。初學律儀，後於天台法門「一心三觀」，與沙門楚金棲心研習。天寶初遊于京闕，多止終南紫閣峯草堂寺。屬不空當途傳譯，慎選英髦，錫預其數，頻登筆受、潤文之任。代宗永泰元年四月十五日，奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人參譯《仁王護國般若經》并《密嚴經》。先在多羅葉時，並是偈頌，今所譯者多作散文。不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定，錫充證義正員，辭筆不愧斯職也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋飛錫，未知何許人也。神氣高邈，識量過人。初學律儀，後於天台法門「一心三觀」，與沙門楚金棲心研習。天寶初遊于京闕，多止終南紫閣峯草堂寺。屬不空當途傳譯，慎選英髦，錫預其數，頻登筆受、潤文之任。代宗永泰元年四月十五日，奉詔於大明宮內道場同義學沙門良賁等十六人參譯《仁王護國般若經》并《密嚴經》。先在多羅葉時，並是偈頌，今所譯者多作散文。不空與錫等及翰林學士柳抗重更詳定，錫充證義正員，辭筆不愧斯職也。

系曰：錫外研儒、墨，其筆仍長，時多請其論譔，如忠國師、楚金等碑。與晉陵德宣、吳興晝公同獵廣原，不知鹿死何人之手。然宣、錫二公亦有不羈之失，緣飾過其實。如晝公合建中之體，儗事得其倫。唯虛與實，不可同日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：錫外研儒、墨，其筆仍長，時多請其論譔，如忠國師、楚金等碑。與晉陵德宣、吳興晝公同獵廣原，不知鹿死何人之手。然宣、錫二公亦有不羈之失，緣飾過其實。如晝公合建中之體，儗事得其倫。唯虛與實，不可同日也。

唐京師大安國寺子隣傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師大安國寺子隣傳

釋子隣，姓范氏，兗州乾封大范村人也。父峻朝，不喜三寶，或見桑門，必加咄唾。有問其故，即欲敺焉。隣生已數歲，小字隣兒，見著袈裟者，則生慕羨之意。開元初，東都廣愛寺慶修律師遊于岱宗，經范氏之舍。隣一見之，喜貫顏色，拜求出家。問曰：「父母云何？」對曰：「不令堂親知，知則遭箠撻矣。師但先去，某乃影隨。」律師行五里間，隣已至矣。及洛寺，受教之易，若甘之受和焉。染削已，或名志隣。至十一年忽思二親，辭歸寧覲。其父喪明，母終已三載矣。因詣嶽廟，求知母之幽趣，即敷坐具，誦《法華經》，誓見天齊王為期。其夜，嶽神果召隣問：「何故懇苦如是？」隣曰：「母王氏亡來已經除服，敢問大王，母今何在？」王顧簿吏，對曰：「王氏見繫獄受苦。」隣曰：「我母何罪？」王曰：「生和尚時，食雞卵，又取白傅頭瘡，坐是之故，職汝之由。」隣悲號委頓，求王請免。曰：「縶縻有分，放釋無門。然則為法師計，請往鄮山禮阿育王塔，或可原也。」隣詰朝遵途，到句章山寺，叩頭哀訴，五輪著地，禮畢投策。至四萬數，俄聞有呼隣聲，若蔡順之解，望空見雲氣中母謝曰：「承汝之力，得生忉利天矣，故來報汝。」倏然不見。隣後求解經論，至于關輔間，外學兼通，美聲籍甚。以名僧之選，恒入肅宗內殿應奉，高其舌端，精於捷對，御前口占，敘述皇道，時輩靡及。勅賜紫方袍，充供奉僧。代宗即位，更崇釋氏。永泰中，不空重譯《仁王護國》、《密嚴》等經，隣與千福寺法崇、西明寺慧靜、保壽寺圓寂分職證義，並良賁潤文。隣莫測其終。先所禮塔，今鄮山育王寺後峯之翠微茅庵基及井存焉。井實方池，其水碧色，緣苔泛泛然，辭人遊者，詩詠絕多矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋子隣，姓范氏，兗州乾封大范村人也。父峻朝，不喜三寶，或見桑門，必加咄唾。有問其故，即欲敺焉。隣生已數歲，小字隣兒，見著袈裟者，則生慕羨之意。開元初，東都廣愛寺慶修律師遊于岱宗，經范氏之舍。隣一見之，喜貫顏色，拜求出家。問曰：「父母云何？」對曰：「不令堂親知，知則遭箠撻矣。師但先去，某乃影隨。」律師行五里間，隣已至矣。及洛寺，受教之易，若甘之受和焉。染削已，或名志隣。至十一年忽思二親，辭歸寧覲。其父喪明，母終已三載矣。因詣嶽廟，求知母之幽趣，即敷坐具，誦《法華經》，誓見天齊王為期。其夜，嶽神果召隣問：「何故懇苦如是？」隣曰：「母王氏亡來已經除服，敢問大王，母今何在？」王顧簿吏，對曰：「王氏見繫獄受苦。」隣曰：「我母何罪？」王曰：「生和尚時，食雞卵，又取白傅頭瘡，坐是之故，職汝之由。」隣悲號委頓，求王請免。曰：「縶縻有分，放釋無門。然則為法師計，請往鄮山禮阿育王塔，或可原也。」隣詰朝遵途，到句章山寺，叩頭哀訴，五輪著地，禮畢投策。至四萬數，俄聞有呼隣聲，若蔡順之解，望空見雲氣中母謝曰：「承汝之力，得生忉利天矣，故來報汝。」倏然不見。隣後求解經論，至于關輔間，外學兼通，美聲籍甚。以名僧之選，恒入肅宗內殿應奉，高其舌端，精於捷對，御前口占，敘述皇道，時輩靡及。勅賜紫方袍，充供奉僧。代宗即位，更崇釋氏。永泰中，不空重譯《仁王護國》、《密嚴》等經，隣與千福寺法崇、西明寺慧靜、保壽寺圓寂分職證義，並良賁潤文。隣莫測其終。先所禮塔，今鄮山育王寺後峯之翠微茅庵基及井存焉。井實方池，其水碧色，緣苔泛泛然，辭人遊者，詩詠絕多矣。

唐醴泉寺般若傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐醴泉寺般若傳

釋般若，罽賓國人也。貌質魁梧，執戒嚴整，在京師，充義學沙門。憲宗敦崇佛門，深思翻譯，奈何有事于蜀部，劉闢阻命，王承宗未平，朝廷多故。至元和五年庚寅，詔工部侍郎歸登、孟簡、劉伯芻、蕭俛等。就醴泉寺譯出經八卷，號《本生心地觀》，此之梵夾乃高宗朝師子國所進者，寫畢進上。帝覽有勅，「朕願為序」。尋頒下其文，冠于經首，三藏賜帛，證義諸沙門錫賚有差。先於貞元中譯《華嚴經》後分四十卷。此蓋烏荼國王所進者，于時而賜紫衣。後大中中，法寶大師玄暢奏請入藏焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋般若，罽賓國人也。貌質魁梧，執戒嚴整，在京師，充義學沙門。憲宗敦崇佛門，深思翻譯，奈何有事于蜀部，劉闢阻命，王承宗未平，朝廷多故。至元和五年庚寅，詔工部侍郎歸登、孟簡、劉伯芻、蕭俛等。就醴泉寺譯出經八卷，號《本生心地觀》，此之梵夾乃高宗朝師子國所進者，寫畢進上。帝覽有勅，「朕願為序」。尋頒下其文，冠于經首，三藏賜帛，證義諸沙門錫賚有差。先於貞元中譯《華嚴經》後分四十卷。此蓋烏荼國王所進者，于時而賜紫衣。後大中中，法寶大師玄暢奏請入藏焉。

唐上都章敬寺悟空傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐上都章敬寺悟空傳

釋悟空，京兆雲陽人，姓車氏，後魏拓跋之遠裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌之聲，藹于鄉里。屬玄宗德被遐方，罽賓國願附大唐，遣大首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九載來朝闕庭，請使巡按。明年，勅中使張韜光，將國信、行官、傔吏四十餘人西邁。時空未出俗，名奉朝，授左衛涇州四門府別將，令隨使臣自安西路去。至十二載至健陀羅國，罽賓東都城也，其王禮接唐使。使迴，空篤疾，留健陀羅。病中發願，痊當出家。遂投舍利越摩落髮，號達摩馱都，華言法界，當肅宗至德二年也。洎年二十九，於迦濕彌羅國受具足戒，文殊矢涅地為親教師，鄔不羼提為羯磨阿遮利耶，馱里巍地為教授，於蒙鞮寺諷聲聞戒，習根本律儀。然北天竺國皆薩婆多學也。後巡歷數年，遍瞻八塔，為憶君親，因咨本師舍利越摩，再三方允。摩手授梵本《十地》、《迴向輪》、《十力》三經，共一夾，并佛牙舍利以贈別。空行從北路，至覩貨羅國，五十七蕃中有一城，號骨咄國，城東有小海。空行次南岸，地輒搖動，雲陰雨暴，霆擊雹飛。乃奔就一大樹間，時有眾商咸投其下。商主告眾曰：「誰齎佛舍利異物殊珍耶？不爾，龍神何斯忿怒？有則投于海中，無令眾人惶怖。如藏匿者，自貽伊咎。」空為利東夏之故，潛乞龍神宥過。自卯達申，雨雹方霽。迴及龜茲，居蓮華寺，遇三藏法師勿提提羼魚，善於傳譯。空因將《十力經》夾請翻之。尋抵北庭，大使復命空出梵夾，于闐三藏戒法為譯主，空證梵文并度語，翻成《十地》、《迴向輪經》。事訖，隨中使段明秀以貞元五年己巳達京師，勅於躍龍門使院安置。進上佛牙舍利、經本，宣付左神策軍繕寫，功德使竇文場寫畢進呈，勅署空「壯武將軍」、「試太常卿」。乃歸章敬寺。次返雲陽問二親，墳樹已拱矣。凡所往來，經四十年，于時已六十餘。所翻經三本，共十一卷。翻經大德圓照《續開元錄》皆編入藏，復記空之行狀焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋悟空，京兆雲陽人，姓車氏，後魏拓跋之遠裔也。天假聰敏，志尚典墳，孝悌之聲，藹于鄉里。屬玄宗德被遐方，罽賓國願附大唐，遣大首領薩婆達幹與三藏舍利越摩於天寶九載來朝闕庭，請使巡按。明年，勅中使張韜光，將國信、行官、傔吏四十餘人西邁。時空未出俗，名奉朝，授左衛涇州四門府別將，令隨使臣自安西路去。至十二載至健陀羅國，罽賓東都城也，其王禮接唐使。使迴，空篤疾，留健陀羅。病中發願，痊當出家。遂投舍利越摩落髮，號達摩馱都，華言法界，當肅宗至德二年也。洎年二十九，於迦濕彌羅國受具足戒，文殊矢涅地為親教師，鄔不羼提為羯磨阿遮利耶，馱里巍地為教授，於蒙鞮寺諷聲聞戒，習根本律儀。然北天竺國皆薩婆多學也。後巡歷數年，遍瞻八塔，為憶君親，因咨本師舍利越摩，再三方允。摩手授梵本《十地》、《迴向輪》、《十力》三經，共一夾，并佛牙舍利以贈別。空行從北路，至覩貨羅國，五十七蕃中有一城，號骨咄國，城東有小海。空行次南岸，地輒搖動，雲陰雨暴，霆擊雹飛。乃奔就一大樹間，時有眾商咸投其下。商主告眾曰：「誰齎佛舍利異物殊珍耶？不爾，龍神何斯忿怒？有則投于海中，無令眾人惶怖。如藏匿者，自貽伊咎。」空為利東夏之故，潛乞龍神宥過。自卯達申，雨雹方霽。迴及龜茲，居蓮華寺，遇三藏法師勿提提羼魚，善於傳譯。空因將《十力經》夾請翻之。尋抵北庭，大使復命空出梵夾，于闐三藏戒法為譯主，空證梵文并度語，翻成《十地》、《迴向輪經》。事訖，隨中使段明秀以貞元五年己巳達京師，勅於躍龍門使院安置。進上佛牙舍利、經本，宣付左神策軍繕寫，功德使竇文場寫畢進呈，勅署空「壯武將軍」、「試太常卿」。乃歸章敬寺。次返雲陽問二親，墳樹已拱矣。凡所往來，經四十年，于時已六十餘。所翻經三本，共十一卷。翻經大德圓照《續開元錄》皆編入藏，復記空之行狀焉。

唐京師滿月傳(智慧輪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐京師滿月傳(智慧輪)

釋滿月者，西域人也。爰來震旦，務在翻傳。瑜伽法門，一皆貫練，既多神効，眾所推欽。開成中，進梵夾，遇偽甘露事去未旋踵，朝廷無復紀綱，不暇翻譯。時悟達國師知玄好學聲明，禮月為師，情相欵密，指教梵字并音字之緣界，悉曇、八轉，深得幽趣。玄曰：「异哉，吾體兩方之言，願參象胥之末，可乎？」因請翻諸禁呪，乃與菩提嚩日羅、金剛悉地等重譯出《陀羅尼集》四卷，又《佛為毘戌陀天子說尊勝經》一卷，詳覈三復，曲盡佛意。此土先已有《陀羅尼集》十二卷，新翻四卷，未聞入藏。月等俱不測其終。次有般若斫迦三藏者，華言智慧輪，亦西域人。大中中，行大曼拏羅法，已受灌頂為阿闍梨，善達方言，深通密語，著《佛法根本》。宗乎大毘盧遮那，為諸佛所依。法之根本者，陀羅尼是也。至於出生無邊法門，學者修戒、定、慧以總持助成，速疾之要，無以超越。又述《示教指歸》共一十餘言，皆大教之鈐鍵也，出弟子紹明，咸通年中刻石記傳焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋滿月者，西域人也。爰來震旦，務在翻傳。瑜伽法門，一皆貫練，既多神効，眾所推欽。開成中，進梵夾，遇偽甘露事去未旋踵，朝廷無復紀綱，不暇翻譯。時悟達國師知玄好學聲明，禮月為師，情相欵密，指教梵字并音字之緣界，悉曇、八轉，深得幽趣。玄曰：「异哉，吾體兩方之言，願參象胥之末，可乎？」因請翻諸禁呪，乃與菩提嚩日羅、金剛悉地等重譯出《陀羅尼集》四卷，又《佛為毘戌陀天子說尊勝經》一卷，詳覈三復，曲盡佛意。此土先已有《陀羅尼集》十二卷，新翻四卷，未聞入藏。月等俱不測其終。次有般若斫迦三藏者，華言智慧輪，亦西域人。大中中，行大曼拏羅法，已受灌頂為阿闍梨，善達方言，深通密語，著《佛法根本》。宗乎大毘盧遮那，為諸佛所依。法之根本者，陀羅尼是也。至於出生無邊法門，學者修戒、定、慧以總持助成，速疾之要，無以超越。又述《示教指歸》共一十餘言，皆大教之鈐鍵也，出弟子紹明，咸通年中刻石記傳焉。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

無漏海中，震潮音而可怪；總持言下，書梵字而不常。未聞者聞，聞光音天之餘響；未解者解，解最上法之所詮。聖賢飲之為醇醪，凡劣啜之成糟粕。若夫有緣則遇，無道則違。秦獄既械其利防，此無緣也。漢庭肇迎其白馬，斯有感焉。聽彼異呼，覽其橫字，情可求而呼相亂，字雖殊而意且同。是故《周禮》有象胥氏通六蠻語，狄鞮主七戎，寄司九夷，譯知八狄。今四方之官，唯「譯」官顯著者何也？疑漢已來多事北方，故「譯」名爛熟矣。又如周、秦輶軒使者，奏籍通別國方言，令君王不出戶庭，坐知絕遐異俗之語也。若然者，象胥知其遠也，方言知其近也。大約不過察異俗、達遠情者矣。懿乎東漢，始譯《四十二章經》，復加之為「翻」也。翻也者，如翻錦綺，背、面俱花，但其花有左、右不同耳。由是「翻」、「譯」二名行焉。初則，梵客華僧，聽言揣意；方圓共鑿，金石難和；椀配「世間」，擺名「三昧」；咫尺千里，覿面難通。次則，彼曉漢談，我知梵說，十得八九，時有差違，至若怒目看世尊彼岸度無極矣。後則猛、顯親往，奘、空兩通，器請師子之膏，鵝得水中之乳，內竪對文王之問，揚雄得絕代之文，印印皆同，聲聲不別，斯謂之大備矣。逖觀：道安也，論五失三不易；彥琮也，籍其八備；明則也，撰《翻經儀式》；玄奘也，立五種不翻。此皆類左氏之諸凡，同史家之變例。今立新意，成六例焉。謂「譯字譯音」為一例，「胡語梵言」為一例，「重譯直譯」為一例，「麁言細語」為一例，「華言雅俗」為一例，「直語密語」為一例也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏海中，震潮音而可怪；總持言下，書梵字而不常。未聞者聞，聞光音天之餘響；未解者解，解最上法之所詮。聖賢飲之為醇醪，凡劣啜之成糟粕。若夫有緣則遇，無道則違。秦獄既械其利防，此無緣也。漢庭肇迎其白馬，斯有感焉。聽彼異呼，覽其橫字，情可求而呼相亂，字雖殊而意且同。是故《周禮》有象胥氏通六蠻語，狄鞮主七戎，寄司九夷，譯知八狄。今四方之官，唯「譯」官顯著者何也？疑漢已來多事北方，故「譯」名爛熟矣。又如周、秦輶軒使者，奏籍通別國方言，令君王不出戶庭，坐知絕遐異俗之語也。若然者，象胥知其遠也，方言知其近也。大約不過察異俗、達遠情者矣。懿乎東漢，始譯《四十二章經》，復加之為「翻」也。翻也者，如翻錦綺，背、面俱花，但其花有左、右不同耳。由是「翻」、「譯」二名行焉。初則，梵客華僧，聽言揣意；方圓共鑿，金石難和；椀配「世間」，擺名「三昧」；咫尺千里，覿面難通。次則，彼曉漢談，我知梵說，十得八九，時有差違，至若怒目看世尊彼岸度無極矣。後則猛、顯親往，奘、空兩通，器請師子之膏，鵝得水中之乳，內竪對文王之問，揚雄得絕代之文，印印皆同，聲聲不別，斯謂之大備矣。逖觀：道安也，論五失三不易；彥琮也，籍其八備；明則也，撰《翻經儀式》；玄奘也，立五種不翻。此皆類左氏之諸凡，同史家之變例。今立新意，成六例焉。謂「譯字譯音」為一例，「胡語梵言」為一例，「重譯直譯」為一例，「麁言細語」為一例，「華言雅俗」為一例，「直語密語」為一例也。

初則四句：一、譯字不譯音，即「陀羅尼」是；二、譯音不譯字，如佛胸前「卍」字是；三、音字俱譯，即諸經律中純華言是；四、音字俱不譯，如經題上【圖：T50p0723_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初則四句：一、譯字不譯音，即「陀羅尼」是；二、譯音不譯字，如佛胸前「卍」字是；三、音字俱譯，即諸經律中純華言是；四、音字俱不譯，如經題上【圖：T50p0723_01.gif】

、【圖：T50p0723_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、【圖：T50p0723_02.gif】

二字是。第二、胡語梵言者。一、在五天竺，純梵語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二字是。第二、胡語梵言者。一、在五天竺，純梵語。

二、雪山之北是胡，山之南名婆羅門國，與胡絕，書語不同。從羯霜那國字源本二十餘言，轉而相生，其流漫廣，其書竪讀同震旦歟！至吐貨羅，言音漸異，字本二十五言，其書橫讀。度葱嶺南，迦畢試國言、字同吐貨羅，已上雜類為胡也。若印度言、字，梵天所製，本四十七言，演而遂廣，號《青藏》焉。有十二章，教授童蒙，大成「五明論」，大抵與胡不同。五印度境彌亘既遙，安無少異乎？又以此方始從東漢傳譯，至于隋朝，皆指西天，以為胡國，且失梵天之苗裔，遂言胡地之經書。彥琮法師獨明斯致，唯徵造錄，痛責彌天。符《佛地》而合《阿含》，得之在我，用胡名而迷梵種，失則誅誰？唐有宣公，亦同鼓唱。自此若聞彈舌，或覩黑容，印定呼為梵僧，雷同認為梵語。琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬，瞢在迴光照後黃衣之雀。既云西土有梵、有胡，何不南、北區分？是非料簡，致有三失：一改胡為梵，不析胡開，胡還成梵，失也；二不善胡、梵二音，致令胡得為梵，失也；三不知有重譯，失也。當初盡呼為胡，亦猶隋朝已來總呼為梵，所謂過猶不及也。如據宗本而談，以梵為主；若從枝末而說，稱胡可存。何耶？自五天至嶺北，累累而譯也，乃疑琮公留此以待今日，亦不敢讓焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、雪山之北是胡，山之南名婆羅門國，與胡絕，書語不同。從羯霜那國字源本二十餘言，轉而相生，其流漫廣，其書竪讀同震旦歟！至吐貨羅，言音漸異，字本二十五言，其書橫讀。度葱嶺南，迦畢試國言、字同吐貨羅，已上雜類為胡也。若印度言、字，梵天所製，本四十七言，演而遂廣，號《青藏》焉。有十二章，教授童蒙，大成「五明論」，大抵與胡不同。五印度境彌亘既遙，安無少異乎？又以此方始從東漢傳譯，至于隋朝，皆指西天，以為胡國，且失梵天之苗裔，遂言胡地之經書。彥琮法師獨明斯致，唯徵造錄，痛責彌天。符《佛地》而合《阿含》，得之在我，用胡名而迷梵種，失則誅誰？唐有宣公，亦同鼓唱。自此若聞彈舌，或覩黑容，印定呼為梵僧，雷同認為梵語。琮師可謂忙於執斧捕前白露之蟬，瞢在迴光照後黃衣之雀。既云西土有梵、有胡，何不南、北區分？是非料簡，致有三失：一改胡為梵，不析胡開，胡還成梵，失也；二不善胡、梵二音，致令胡得為梵，失也；三不知有重譯，失也。當初盡呼為胡，亦猶隋朝已來總呼為梵，所謂過猶不及也。如據宗本而談，以梵為主；若從枝末而說，稱胡可存。何耶？自五天至嶺北，累累而譯也，乃疑琮公留此以待今日，亦不敢讓焉。

三、亦胡亦梵。如天竺經律傳到龜茲，龜茲不解天竺語，呼天竺為印特伽國者，因而譯之。若易解者，猶存梵語，如此胡、梵俱有者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、亦胡亦梵。如天竺經律傳到龜茲，龜茲不解天竺語，呼天竺為印特伽國者，因而譯之。若易解者，猶存梵語，如此胡、梵俱有者是。

四、二非句。純華言是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、二非句。純華言是也。

第三、重譯直譯者。一、直譯。如五印夾牒直來東夏譯者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、重譯直譯者。一、直譯。如五印夾牒直來東夏譯者是。

二、重譯。如經傳嶺北樓蘭、焉耆，不解天竺言，且譯為胡語，如梵云「鄔波陀耶」，疎勒云「鶻社」，于闐云「和尚」。又「天王」，梵云「拘均羅」，胡云「毘沙門」是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重譯。如經傳嶺北樓蘭、焉耆，不解天竺言，且譯為胡語，如梵云「鄔波陀耶」，疎勒云「鶻社」，于闐云「和尚」。又「天王」，梵云「拘均羅」，胡云「毘沙門」是。

三、亦直亦重。如三藏直齎夾牒而來，路由胡國，或帶胡言。如覺明口誦《曇無德律》中有「和尚」等字者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、亦直亦重。如三藏直齎夾牒而來，路由胡國，或帶胡言。如覺明口誦《曇無德律》中有「和尚」等字者是。

四、二非句。即齎經三藏雖兼胡語，到此不翻譯者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、二非句。即齎經三藏雖兼胡語，到此不翻譯者是。

第四、麁言細語者。「聲明」中，一「蘇漫多」，謂汎爾平語言辭也。二「彥底多」，謂典正言辭也。佛說法多依「蘇漫多」，意住於義，不依於文，又被一切故，若「彥底多」，非諸類所能解。故亦名「全聲」者，則言音分明典正，此細語也。「半聲」者，則言音不分明而訛僻，此麁語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、麁言細語者。「聲明」中，一「蘇漫多」，謂汎爾平語言辭也。二「彥底多」，謂典正言辭也。佛說法多依「蘇漫多」，意住於義，不依於文，又被一切故，若「彥底多」，非諸類所能解。故亦名「全聲」者，則言音分明典正，此細語也。「半聲」者，則言音不分明而訛僻，此麁語也。

一、是麁非細。如五印度時俗之言是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、是麁非細。如五印度時俗之言是。

二、唯細非麁。如法護、寶雲、奘師、義淨，洞解聲明、音律，用中天細語典言而譯者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、唯細非麁。如法護、寶雲、奘師、義淨，洞解聲明、音律，用中天細語典言而譯者是。

三、亦麁亦細。如梵本中語涉麁、細者是。或注云：「此音訛僻」，即麁言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、亦麁亦細。如梵本中語涉麁、細者是。或注云：「此音訛僻」，即麁言也。

四、二非句，闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、二非句，闕。

第五華言雅俗者。亦云音有楚、夏同也。且此方言語，「雅」即經籍之文，「俗」乃術巷之說。略同西域，「細」即典正，「麁」即訛僻也。一、是雅非俗，如經中用書籍言是。二、是俗非雅，如經中「乞頭」、「博頰」等語是。三、亦雅亦俗，非學士潤文，信僧執筆，其間渾金璞玉，交雜相投者是。四、二非句，闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五華言雅俗者。亦云音有楚、夏同也。且此方言語，「雅」即經籍之文，「俗」乃術巷之說。略同西域，「細」即典正，「麁」即訛僻也。一、是雅非俗，如經中用書籍言是。二、是俗非雅，如經中「乞頭」、「博頰」等語是。三、亦雅亦俗，非學士潤文，信僧執筆，其間渾金璞玉，交雜相投者是。四、二非句，闕。

第六直語密語者。二種作句，涉俗為直，涉真為密，如「婆留師」是。一、是直非密，謂「婆留師」翻為「惡口住」，以惡口，人人不親近故。二、是密非直，「婆留師」翻為「菩薩所知彼岸」也，既通達三無性理，亦不為眾生所親近故。三、兩亦句，即同善惡真俗，皆不可親近故。四、二非句，謂除前相故。又「阿毘持呵婁(目『數數得定』)」，「欝婆提(目『生起拔根弃背』)」、「娑羅(目『真實離散亂』)」。此諸名在經論中，例顯直、密語義也。更有胡、梵文字，四句易解。凡諸類例括彼經詮，解者不見其全牛，行人但隨其老馬矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六直語密語者。二種作句，涉俗為直，涉真為密，如「婆留師」是。一、是直非密，謂「婆留師」翻為「惡口住」，以惡口，人人不親近故。二、是密非直，「婆留師」翻為「菩薩所知彼岸」也，既通達三無性理，亦不為眾生所親近故。三、兩亦句，即同善惡真俗，皆不可親近故。四、二非句，謂除前相故。又「阿毘持呵婁(目『數數得定』)」，「欝婆提(目『生起拔根弃背』)」、「娑羅(目『真實離散亂』)」。此諸名在經論中，例顯直、密語義也。更有胡、梵文字，四句易解。凡諸類例括彼經詮，解者不見其全牛，行人但隨其老馬矣。

或曰：「翻梵夾須用此方文籍者，莫招濫涉儒雅之過乎？」通曰：「言不關典，非子、史之言，用其翻對，豈可以委巷之談而糅于中耶？故道安云：『乃欲以千載上之微言，傳所合百王下之末俗。』斯為不易矣。」或曰：「漢、魏之際，盛行斯意，致使陳壽《國志》述臨兒國云：『浮屠所載，與中國《老子經》而相出入。蓋老子西出關，過西域，之天竺，教胡為浮屠。』」「此為見譯家用《道德》二篇中語，便認云與《老子經》互相出入也。設有華人能梵語，與西僧言說，兩相允會，可便謂此人為天竺人耶？盍窮其始末乎？是知若用外書，須招此謗。如童壽譯《法華》，可謂折中，有天然西域之語趣矣。今觀房融潤文於《楞嚴》，僧肇徵引而造『論』，宜當此誚焉。苟參鄙俚之辭，曷異屠沽之譜？然則糅書勿如無書，與其典也，寧俗。儻深溺俗，厥過不輕；折中適時，自存法語，斯謂得譯經之旨矣。故佛說法多依蘇漫多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：「翻梵夾須用此方文籍者，莫招濫涉儒雅之過乎？」通曰：「言不關典，非子、史之言，用其翻對，豈可以委巷之談而糅于中耶？故道安云：『乃欲以千載上之微言，傳所合百王下之末俗。』斯為不易矣。」或曰：「漢、魏之際，盛行斯意，致使陳壽《國志》述臨兒國云：『浮屠所載，與中國《老子經》而相出入。蓋老子西出關，過西域，之天竺，教胡為浮屠。』」「此為見譯家用《道德》二篇中語，便認云與《老子經》互相出入也。設有華人能梵語，與西僧言說，兩相允會，可便謂此人為天竺人耶？盍窮其始末乎？是知若用外書，須招此謗。如童壽譯《法華》，可謂折中，有天然西域之語趣矣。今觀房融潤文於《楞嚴》，僧肇徵引而造『論』，宜當此誚焉。苟參鄙俚之辭，曷異屠沽之譜？然則糅書勿如無書，與其典也，寧俗。儻深溺俗，厥過不輕；折中適時，自存法語，斯謂得譯經之旨矣。故佛說法多依蘇漫多也。

「又傳譯之興，奉行之意，不明本起，何示將來？今究其宣揚，略陳梗概。夫教者不倫，有三疇類：一顯教者，諸乘經、律、論也(不同《瑜伽論》中『顯了教，是多分大乘藏教。』)；二密教者，瑜伽、灌頂、五部、護摩、三密、曼拏羅法也(《瑜伽》『隱密教，是多分聲聞藏教。』)；三心教者，直指人心，見性成佛，禪法也。次一法輪者，即顯教也，以摩騰為始祖焉；次二教令輪者，即密教也，以金剛智為始祖焉；次三心輪者(義加此輪)，即禪法也，以菩提達磨為始祖焉。是故傳法輪者以法音傳法音；傳教令輪者，以祕密傳祕密；傳心輪者，以心傳心，此之三教、三輪、三祖，自西而東，化凡而聖，流十五代(漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐、朱梁、後唐、石晉、劉漢、郭周、今大宋)，法門之貽厥孫謀，萬二千年，真教之克昌厥後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又傳譯之興，奉行之意，不明本起，何示將來？今究其宣揚，略陳梗概。夫教者不倫，有三疇類：一顯教者，諸乘經、律、論也(不同《瑜伽論》中『顯了教，是多分大乘藏教。』)；二密教者，瑜伽、灌頂、五部、護摩、三密、曼拏羅法也(《瑜伽》『隱密教，是多分聲聞藏教。』)；三心教者，直指人心，見性成佛，禪法也。次一法輪者，即顯教也，以摩騰為始祖焉；次二教令輪者，即密教也，以金剛智為始祖焉；次三心輪者(義加此輪)，即禪法也，以菩提達磨為始祖焉。是故傳法輪者以法音傳法音；傳教令輪者，以祕密傳祕密；傳心輪者，以心傳心，此之三教、三輪、三祖，自西而東，化凡而聖，流十五代(漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐、朱梁、後唐、石晉、劉漢、郭周、今大宋)，法門之貽厥孫謀，萬二千年，真教之克昌厥後。」

或曰：「譯場、經館，設官分職，可得聞乎？」曰：「此務所司，先宗『譯主』——即齎葉書之三藏——，明練顯、密二教者充之。次則『筆受』者，必言通華、梵，學綜有、空，相問委知，然後下筆。西晉、偽秦已來立此員者，即沙門道含、玄賾、姚嵩、聶承遠父子。至于帝王，即姚興、梁武、天后、中宗，或躬執翰，又謂為『綴文』也。次則『度語』者，正云『譯語』也。傳度轉令生解，亦名『傳語』，如翻《顯識論》，沙門戰陀譯語是也。次則『證梵本』者，求其量果，密能證知，能詮不差，所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯《毘柰耶》梵本是也。至有立『證梵義』一員，乃明西義得失，貴令華語下不失梵義也。復立『證禪義』一員，沙門大通充之。次則『潤文』一位，員數不恒，令通內、外學者充之。良以筆受在其油素，文言豈無俚俗，儻不失於佛意，何妨刊而正之。故義淨譯場，則李嶠、韋嗣立、盧藏用等二十餘人次文潤色也。次則『證義』，蓋證已譯之文所詮之義也。如譯《婆沙論》，慧嵩、道朗等三百人考正文義，唐復禮累場充任焉。次則『梵唄』，法筵肇啟，梵唄前興，用作先容，令生物善，唐永泰中方聞此位也。次則『校勘』，讎對已譯之文，隋則彥琮覆疏文義，蓋重慎之至也。次則『監護大使』，後周平高公侯壽為總監檢校，唐則房梁公為奘師監護，相次許觀、楊慎交、杜行顗等充之。或用僧員，則隋以明穆、曇遷等十人監掌翻譯事，詮定宗旨。其處則秦逍遙園、梁壽光殿、瞻雲館、魏汝南王宅。又隋煬帝置翻經館，其中僧有學士之名。唐於廣福等寺，或宮園不定。又置『正字』、『字學』，玄應曾當是職，後或置或否。朝延罷譯事，自唐憲宗元和五年至于周朝，相望可一百五十許歲，此道寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或曰：「譯場、經館，設官分職，可得聞乎？」曰：「此務所司，先宗『譯主』——即齎葉書之三藏——，明練顯、密二教者充之。次則『筆受』者，必言通華、梵，學綜有、空，相問委知，然後下筆。西晉、偽秦已來立此員者，即沙門道含、玄賾、姚嵩、聶承遠父子。至于帝王，即姚興、梁武、天后、中宗，或躬執翰，又謂為『綴文』也。次則『度語』者，正云『譯語』也。傳度轉令生解，亦名『傳語』，如翻《顯識論》，沙門戰陀譯語是也。次則『證梵本』者，求其量果，密能證知，能詮不差，所顯無謬矣。如居士伊舍羅證譯《毘柰耶》梵本是也。至有立『證梵義』一員，乃明西義得失，貴令華語下不失梵義也。復立『證禪義』一員，沙門大通充之。次則『潤文』一位，員數不恒，令通內、外學者充之。良以筆受在其油素，文言豈無俚俗，儻不失於佛意，何妨刊而正之。故義淨譯場，則李嶠、韋嗣立、盧藏用等二十餘人次文潤色也。次則『證義』，蓋證已譯之文所詮之義也。如譯《婆沙論》，慧嵩、道朗等三百人考正文義，唐復禮累場充任焉。次則『梵唄』，法筵肇啟，梵唄前興，用作先容，令生物善，唐永泰中方聞此位也。次則『校勘』，讎對已譯之文，隋則彥琮覆疏文義，蓋重慎之至也。次則『監護大使』，後周平高公侯壽為總監檢校，唐則房梁公為奘師監護，相次許觀、楊慎交、杜行顗等充之。或用僧員，則隋以明穆、曇遷等十人監掌翻譯事，詮定宗旨。其處則秦逍遙園、梁壽光殿、瞻雲館、魏汝南王宅。又隋煬帝置翻經館，其中僧有學士之名。唐於廣福等寺，或宮園不定。又置『正字』、『字學』，玄應曾當是職，後或置或否。朝延罷譯事，自唐憲宗元和五年至于周朝，相望可一百五十許歲，此道寂然。

「迨我皇帝臨大寶之五載，有河中府傳顯密教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津，州府官表進，上覽大悅，各賜紫衣，因勅造譯經院於太平興國寺之西偏。續勅搜購天下梵夾，有梵僧法護、施護同參其務，左街僧錄智照大師慧溫證義。又詔滄州三藏道圓證梵字，慎選兩街義解沙門志顯綴文，令遵、法定、清沼筆受，守巒、道真、知遜、法雲、慧超、慧達、可瓌、善祐、可支證義，倫次綴文，使臣劉素、高品王文壽監護，禮部郎中張洎、光祿卿湯悅次文潤色，進《校量壽命經》、《善惡報應經》、《善見變化》、《金曜童子》、《甘露鼓》等經，有命授三藏天息災、法天、施護師號，外試鴻臚少卿、賜厩馬等。筆受、證義諸沙門各賜紫衣并帛有差。御製新譯經序，冠于經首。觀其佛日重光，法輪發軔，赤玉箱而啟祕，青蓮朵以開芳，聖感如然，前代孰堪比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迨我皇帝臨大寶之五載，有河中府傳顯密教沙門法進請西域三藏法天譯經于蒲津，州府官表進，上覽大悅，各賜紫衣，因勅造譯經院於太平興國寺之西偏。續勅搜購天下梵夾，有梵僧法護、施護同參其務，左街僧錄智照大師慧溫證義。又詔滄州三藏道圓證梵字，慎選兩街義解沙門志顯綴文，令遵、法定、清沼筆受，守巒、道真、知遜、法雲、慧超、慧達、可瓌、善祐、可支證義，倫次綴文，使臣劉素、高品王文壽監護，禮部郎中張洎、光祿卿湯悅次文潤色，進《校量壽命經》、《善惡報應經》、《善見變化》、《金曜童子》、《甘露鼓》等經，有命授三藏天息災、法天、施護師號，外試鴻臚少卿、賜厩馬等。筆受、證義諸沙門各賜紫衣并帛有差。御製新譯經序，冠于經首。觀其佛日重光，法輪發軔，赤玉箱而啟祕，青蓮朵以開芳，聖感如然，前代孰堪比也。

「又以宣譯之者樂略、樂繁。隋之已前，經題簡少；義淨已降，經目偏長。古則隨取強名，後則繁盡我意。又舊翻祕呪，少注合呼。唐譯明言，多詳音反，受持有驗，斯勝古蹤。淨師大譯諸經，偏精『律部』，自高文彩，最有可觀。金剛智也祕藏祖師，阿目佉也多經譯匠，師資相接，感應互彰。無畏言辭且多朴實。覺救加《佛頂》之句，人無間然。日照出《顯識》之文，刃有餘地。思惟《罥索》，學喜《華嚴》，密語斷章，大人境界。流志《寶積》，菩提《曼茶》；『華胥』之理致融明，『灌頂』之風標祕邃；迪公勤其筆受，般若終乎譯場。其餘諸公，皆翻夾牒，欲知狀貌，聊舉喻言。其猶人也，人皆人也，奈何姿制形儀，各從所肖，肖其父焉。若如此，大則同而小有異耳。良由譯經是佛法之本，本立則道生。其道所生，唯生釋子，是以此篇冠首。故曰先王將禜海，必先有事于河者，示不忘本也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以宣譯之者樂略、樂繁。隋之已前，經題簡少；義淨已降，經目偏長。古則隨取強名，後則繁盡我意。又舊翻祕呪，少注合呼。唐譯明言，多詳音反，受持有驗，斯勝古蹤。淨師大譯諸經，偏精『律部』，自高文彩，最有可觀。金剛智也祕藏祖師，阿目佉也多經譯匠，師資相接，感應互彰。無畏言辭且多朴實。覺救加《佛頂》之句，人無間然。日照出《顯識》之文，刃有餘地。思惟《罥索》，學喜《華嚴》，密語斷章，大人境界。流志《寶積》，菩提《曼茶》；『華胥』之理致融明，『灌頂』之風標祕邃；迪公勤其筆受，般若終乎譯場。其餘諸公，皆翻夾牒，欲知狀貌，聊舉喻言。其猶人也，人皆人也，奈何姿制形儀，各從所肖，肖其父焉。若如此，大則同而小有異耳。良由譯經是佛法之本，本立則道生。其道所生，唯生釋子，是以此篇冠首。故曰先王將禜海，必先有事于河者，示不忘本也。」