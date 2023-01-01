宋高僧傳卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高僧傳卷第二

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等奉 勅撰

譯經篇第一之二(正傳十五人附見八人) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經篇第一之二(正傳十五人附見八人)

唐洛京聖善寺善無畏傳(達摩掬多) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京聖善寺善無畏傳(達摩掬多)

釋善無畏，本中印度人也。釋迦如來季父甘露飯王之後，梵名戍婆揭羅僧訶，華言淨師子，義翻為善無畏；一云輸波迦羅，此名無畏，亦義翻也。其先自中天竺，因國難分王烏荼。父曰佛手王，以畏生有神姿，宿齎德藝，故歷試焉。十歲統戎，十三嗣位，得軍民之情。昆弟嫉能，稱兵構亂，鬩牆斯甚。薄伐臨戎，流矢及身，掉輪傷頂。天倫既敗，軍法宜誅，大義滅親，忍而曲赦。乃抆淚白母，及告群臣曰：「向者親征，恩已斷矣。今欲讓國，全其義焉。」因致位於兄，固求入道。母哀許之，密與傳國寶珠，猶諸侯之分器也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋善無畏，本中印度人也。釋迦如來季父甘露飯王之後，梵名戍婆揭羅僧訶，華言淨師子，義翻為善無畏；一云輸波迦羅，此名無畏，亦義翻也。其先自中天竺，因國難分王烏荼。父曰佛手王，以畏生有神姿，宿齎德藝，故歷試焉。十歲統戎，十三嗣位，得軍民之情。昆弟嫉能，稱兵構亂，鬩牆斯甚。薄伐臨戎，流矢及身，掉輪傷頂。天倫既敗，軍法宜誅，大義滅親，忍而曲赦。乃抆淚白母，及告群臣曰：「向者親征，恩已斷矣。今欲讓國，全其義焉。」因致位於兄，固求入道。母哀許之，密與傳國寶珠，猶諸侯之分器也。

南至海濱，遇殊勝招提，得法華三昧。聚沙為塔，僅一萬所。黑蛇傷指而無退息。復寄身商船，往遊諸國，密修禪誦，口放白光。無風三日，舟行萬里。屬商人遇盜，危於併命。畏恤其徒侶，默諷真言。七俱胝尊全現身相，群盜果為他寇所殲。寇乃露罪歸依，指蹤夷險。尋越窮荒，又逾毒水，纔至中天竺境，即遇其王。王之夫人，乃畏之女兄也，因問捨位之由，稱歎不足。是日携手同歸，慈雲布陰，一境丕變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南至海濱，遇殊勝招提，得法華三昧。聚沙為塔，僅一萬所。黑蛇傷指而無退息。復寄身商船，往遊諸國，密修禪誦，口放白光。無風三日，舟行萬里。屬商人遇盜，危於併命。畏恤其徒侶，默諷真言。七俱胝尊全現身相，群盜果為他寇所殲。寇乃露罪歸依，指蹤夷險。尋越窮荒，又逾毒水，纔至中天竺境，即遇其王。王之夫人，乃畏之女兄也，因問捨位之由，稱歎不足。是日携手同歸，慈雲布陰，一境丕變。

畏風儀爽俊，聰叡超群，解究五乘，道該三學，總持、禪觀，妙達其源。藝術伎能，悉聞精練。初詣那爛陀寺，此云施無厭也，像法之泉源，眾聖之會府。畏乃捨傳國寶珠瑩于大像之額，晝如月魄，夜若曦輪焉。寺有達摩掬多者，掌定門之祕鑰，佩如來之密印，顏如四十許，其實八百歲也，玄奘三藏昔曾見之。畏投身接足，奉為本師。一日侍食之次，旁有一僧，震旦人也，畏視其鉢中見油餌尚溫，粟飯猶暖。愕而歎曰：「東國去此十萬餘里，是彼朝熟而返也？」掬多曰：「汝能不言，真可學焉。」後乃授畏總持、瑜伽、三密教也，龍神圍遶，森在目前，其諸印契，一時頓受。即日灌頂，為人天師，稱曰「三藏」。夫「三藏」之義者，則內為戒、定、慧，外為經、律、論，以陀羅尼總攝之也。陀羅尼者，是菩提速疾之輪，解脫吉祥之海，三世諸佛生於此門，慧照所傳，一燈而已。根殊性異，燈亦無邊。由是有百億釋迦微塵三昧，菩薩以綱總攝於諸定，頓升階位，隣於大覺，此其旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏風儀爽俊，聰叡超群，解究五乘，道該三學，總持、禪觀，妙達其源。藝術伎能，悉聞精練。初詣那爛陀寺，此云施無厭也，像法之泉源，眾聖之會府。畏乃捨傳國寶珠瑩于大像之額，晝如月魄，夜若曦輪焉。寺有達摩掬多者，掌定門之祕鑰，佩如來之密印，顏如四十許，其實八百歲也，玄奘三藏昔曾見之。畏投身接足，奉為本師。一日侍食之次，旁有一僧，震旦人也，畏視其鉢中見油餌尚溫，粟飯猶暖。愕而歎曰：「東國去此十萬餘里，是彼朝熟而返也？」掬多曰：「汝能不言，真可學焉。」後乃授畏總持、瑜伽、三密教也，龍神圍遶，森在目前，其諸印契，一時頓受。即日灌頂，為人天師，稱曰「三藏」。夫「三藏」之義者，則內為戒、定、慧，外為經、律、論，以陀羅尼總攝之也。陀羅尼者，是菩提速疾之輪，解脫吉祥之海，三世諸佛生於此門，慧照所傳，一燈而已。根殊性異，燈亦無邊。由是有百億釋迦微塵三昧，菩薩以綱總攝於諸定，頓升階位，隣於大覺，此其旨也。

于時畏周行大荒，遍禮聖迹，不憚艱險。凡所履處，皆三返焉。又入雞足山，為迦葉剃頭，受觀音摩頂。甞結夏於靈鷲，有猛獸前導，深入山穴。穴明如晝，見牟尼像，左右侍者如生焉。時中印度大旱，請畏求雨。俄見觀音在日輪中，手執軍持注水於地。時眾欣感，得未曾有。復鍛金如貝葉，寫《大般若經》。鎔中金為窣覩波，等佛身量焉。母以畏遊方日久，謂為已歿，旦夕泣淚而喪其明，洎附信問安，朗然如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時畏周行大荒，遍禮聖迹，不憚艱險。凡所履處，皆三返焉。又入雞足山，為迦葉剃頭，受觀音摩頂。甞結夏於靈鷲，有猛獸前導，深入山穴。穴明如晝，見牟尼像，左右侍者如生焉。時中印度大旱，請畏求雨。俄見觀音在日輪中，手執軍持注水於地。時眾欣感，得未曾有。復鍛金如貝葉，寫《大般若經》。鎔中金為窣覩波，等佛身量焉。母以畏遊方日久，謂為已歿，旦夕泣淚而喪其明，洎附信問安，朗然如故。

五天之境，自佛滅後，外道崢嶸九十六宗，各專其見。畏皆隨所執破滯析疑，解邪縛於心門，捨迷津於覺路。法雲大小而均澤，定水方圓而任器，仆異學之旗鼓，建心王之勝幢，使彼以念制狂，即身觀佛。掬多曰：「善男子，汝與震旦有緣，今可行矣。」畏乃頂辭而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五天之境，自佛滅後，外道崢嶸九十六宗，各專其見。畏皆隨所執破滯析疑，解邪縛於心門，捨迷津於覺路。法雲大小而均澤，定水方圓而任器，仆異學之旗鼓，建心王之勝幢，使彼以念制狂，即身觀佛。掬多曰：「善男子，汝與震旦有緣，今可行矣。」畏乃頂辭而去。

至迦濕彌羅國。薄暮次河，而無橋梁，畏浮空以濟。一日，受請於長者家，俄有羅漢降曰：「我小乘之人，大德是登地菩薩。」乃讓席推尊，畏施之以名衣，升空而去。畏復至烏萇國，有白鼠馴遶，日獻金錢。講毘盧於突厥之庭，安禪定於可敦之樹，法為金字，列在空中。時突厥宮人以手按乳，乳為三道飛注畏口。畏乃合掌端容曰：「我前生之母也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至迦濕彌羅國。薄暮次河，而無橋梁，畏浮空以濟。一日，受請於長者家，俄有羅漢降曰：「我小乘之人，大德是登地菩薩。」乃讓席推尊，畏施之以名衣，升空而去。畏復至烏萇國，有白鼠馴遶，日獻金錢。講毘盧於突厥之庭，安禪定於可敦之樹，法為金字，列在空中。時突厥宮人以手按乳，乳為三道飛注畏口。畏乃合掌端容曰：「我前生之母也。」

又途中遭寇，舉刃三斫而肢體無傷，揮劍者唯聞銅聲而已。前登雪山大池，畏不悆。掬多自空而至曰：「菩薩身同世間，不捨生死。汝久離相，寧有病耶？」言訖沖天，畏洗然而愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又途中遭寇，舉刃三斫而肢體無傷，揮劍者唯聞銅聲而已。前登雪山大池，畏不悆。掬多自空而至曰：「菩薩身同世間，不捨生死。汝久離相，寧有病耶？」言訖沖天，畏洗然而愈。

路出吐蕃，與商旅同次，胡人貪貨，率眾合圍，畏密運心印，而蕃豪請罪。至大唐西境，夜有神人曰：「此東非弟子界也，文殊師利實護神州。」禮足而滅，此亦猶迦毘羅神送連眉也。畏以駝負經，至西州，涉于河。龍陷駝足，沒于泉下，畏亦入泉。三日止住龍宮，宣揚法化，開悟甚眾。及牽駝出岸，經無沾濕焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 路出吐蕃，與商旅同次，胡人貪貨，率眾合圍，畏密運心印，而蕃豪請罪。至大唐西境，夜有神人曰：「此東非弟子界也，文殊師利實護神州。」禮足而滅，此亦猶迦毘羅神送連眉也。畏以駝負經，至西州，涉于河。龍陷駝足，沒于泉下，畏亦入泉。三日止住龍宮，宣揚法化，開悟甚眾。及牽駝出岸，經無沾濕焉。

初畏途過北印度境，而聲譽已達中國，睿宗乃詔若那及將軍史獻出玉門塞表以候來儀。開元初，玄宗夢與真僧相見，姿狀非常，躬御丹青，寫之殿壁。及畏至此，與夢合符，帝悅有緣，飾內道場，尊為教主，自寧、薛王已降皆跪席捧器焉。賓大士於天宮，接梵筵於帝座，禮國師以廣成之道，致人主於如來之乘，巍巍法門，於斯為盛。時有術士握鬼神之契，參變化之功，承詔御前，角其神異。畏恬然不動，而術者手足無所施矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初畏途過北印度境，而聲譽已達中國，睿宗乃詔若那及將軍史獻出玉門塞表以候來儀。開元初，玄宗夢與真僧相見，姿狀非常，躬御丹青，寫之殿壁。及畏至此，與夢合符，帝悅有緣，飾內道場，尊為教主，自寧、薛王已降皆跪席捧器焉。賓大士於天宮，接梵筵於帝座，禮國師以廣成之道，致人主於如來之乘，巍巍法門，於斯為盛。時有術士握鬼神之契，參變化之功，承詔御前，角其神異。畏恬然不動，而術者手足無所施矣。

開元四年丙辰，齎梵夾始屆長安，勅於興福寺南院安置。續宣住西明寺，問勞重疊，錫貺異常。至五年丁巳，奉詔於菩提院翻譯。畏奏請名僧同參華梵，開題先譯《虛空藏求聞持法》一卷，沙門悉達譯語，無著筆受、綴文，繕寫進內。帝深加賞歎，有勅畏所將到梵本並令進上。昔有沙門無行西遊天竺，學畢言歸，方及北印，不幸而卒。其所獲夾葉悉在京都華嚴寺中，畏與一行禪師於彼選得數本，並總持妙門先所未譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元四年丙辰，齎梵夾始屆長安，勅於興福寺南院安置。續宣住西明寺，問勞重疊，錫貺異常。至五年丁巳，奉詔於菩提院翻譯。畏奏請名僧同參華梵，開題先譯《虛空藏求聞持法》一卷，沙門悉達譯語，無著筆受、綴文，繕寫進內。帝深加賞歎，有勅畏所將到梵本並令進上。昔有沙門無行西遊天竺，學畢言歸，方及北印，不幸而卒。其所獲夾葉悉在京都華嚴寺中，畏與一行禪師於彼選得數本，並總持妙門先所未譯。

十二年，隨駕入洛，復奉詔於福先寺譯《大毘盧遮那經》。其經具足梵文有十萬頌；畏所出者，撮其要耳，曰《大毘盧遮那成佛神變加持經》七卷，沙門寶月譯語，一行筆受，刪綴辭理，文質相半，妙諧深趣，上符佛意，下契根緣，利益要門，斯文為最。又出《蘇婆呼童子經》三卷、《蘇悉地揭羅經》三卷，二經具足呪毘柰耶也，即祕密禁戒焉。若未曾入曼荼羅者，不合輒讀誦，猶未受具人盜聽戒律也。所出《虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法》一卷，即《金剛頂》梵本經《成就一切義圖》略譯少分耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年，隨駕入洛，復奉詔於福先寺譯《大毘盧遮那經》。其經具足梵文有十萬頌；畏所出者，撮其要耳，曰《大毘盧遮那成佛神變加持經》七卷，沙門寶月譯語，一行筆受，刪綴辭理，文質相半，妙諧深趣，上符佛意，下契根緣，利益要門，斯文為最。又出《蘇婆呼童子經》三卷、《蘇悉地揭羅經》三卷，二經具足呪毘柰耶也，即祕密禁戒焉。若未曾入曼荼羅者，不合輒讀誦，猶未受具人盜聽戒律也。所出《虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法》一卷，即《金剛頂》梵本經《成就一切義圖》略譯少分耳。

畏性愛恬簡，靜慮怡神，時開禪觀，獎勸初學。奉儀形者蓮華敷於眼界，稟言說者甘露潤於心田，超然覺明，日有人矣。法侶請謁，唯尊奉長老寶思惟三藏而已，此外皆行門人之禮焉。一行禪師者，帝王宗重，時賢所歸，定慧之餘，陰陽之妙，有所未決，亦咨稟而後行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏性愛恬簡，靜慮怡神，時開禪觀，獎勸初學。奉儀形者蓮華敷於眼界，稟言說者甘露潤於心田，超然覺明，日有人矣。法侶請謁，唯尊奉長老寶思惟三藏而已，此外皆行門人之禮焉。一行禪師者，帝王宗重，時賢所歸，定慧之餘，陰陽之妙，有所未決，亦咨稟而後行。

畏甞於本院鑄銅為塔，手成模範，妙出人天。寺眾以銷治至廣，庭除深隘，慮風至火盛，災延寶坊。畏笑曰：「無苦，自當知也。」鼓鑄之日，果大雪蔽空，靈塔出罏，瑞花飄席，眾皆稱歎焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏甞於本院鑄銅為塔，手成模範，妙出人天。寺眾以銷治至廣，庭除深隘，慮風至火盛，災延寶坊。畏笑曰：「無苦，自當知也。」鼓鑄之日，果大雪蔽空，靈塔出罏，瑞花飄席，眾皆稱歎焉。

又屬暑天亢旱，帝遣中官高力士疾召畏祈雨。畏曰：「今旱數當然也，若苦召龍致雨，必暴，適足所損，不可為也。」帝強之曰：「人苦暑病矣，雖風雷亦足快意。」辭不獲已，有司為陳請雨具，幡幢螺鈸備焉，畏笑曰：「斯不足以致雨。」急撤之。乃盛一鉢水，以小刀攪之，梵言數百呪之。須臾有物如龍，其大如指，赤色矯首，瞰水面，復潛于鉢底。畏且攪且呪，頃之，有白氣自鉢而興，逕上數尺，稍稍引去。畏謂力士曰：「亟去，雨至矣。」力士馳去，迴顧見白氣疾旋，自講堂而西，若一匹素翻空而上。既而昏霾，大風震電，力士纔及天津橋，風雨隨馬而驟，街中大樹多拔焉。力士入奏，而衣盡霑濕矣。帝稽首迎畏，再三致謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又屬暑天亢旱，帝遣中官高力士疾召畏祈雨。畏曰：「今旱數當然也，若苦召龍致雨，必暴，適足所損，不可為也。」帝強之曰：「人苦暑病矣，雖風雷亦足快意。」辭不獲已，有司為陳請雨具，幡幢螺鈸備焉，畏笑曰：「斯不足以致雨。」急撤之。乃盛一鉢水，以小刀攪之，梵言數百呪之。須臾有物如龍，其大如指，赤色矯首，瞰水面，復潛于鉢底。畏且攪且呪，頃之，有白氣自鉢而興，逕上數尺，稍稍引去。畏謂力士曰：「亟去，雨至矣。」力士馳去，迴顧見白氣疾旋，自講堂而西，若一匹素翻空而上。既而昏霾，大風震電，力士纔及天津橋，風雨隨馬而驟，街中大樹多拔焉。力士入奏，而衣盡霑濕矣。帝稽首迎畏，再三致謝。

又邙山有巨蛇，畏見之，歎曰：「欲決瀦洛陽城耶？」以天竺語呪數百聲，不日蛇死。乃安祿山陷洛陽之兆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又邙山有巨蛇，畏見之，歎曰：「欲決瀦洛陽城耶？」以天竺語呪數百聲，不日蛇死。乃安祿山陷洛陽之兆也。

一說畏曾寓西明道宣律師房，示為麁相，宣頗嫌鄙之。至中夜，宣捫蝨投于地，畏連呼「律師撲死佛子」。宣方知是大菩薩，詰旦攝衣作禮焉。若觀此說，宣滅至開元中僅五十載矣，如畏出沒無常，非人之所測也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一說畏曾寓西明道宣律師房，示為麁相，宣頗嫌鄙之。至中夜，宣捫蝨投于地，畏連呼「律師撲死佛子」。宣方知是大菩薩，詰旦攝衣作禮焉。若觀此說，宣滅至開元中僅五十載矣，如畏出沒無常，非人之所測也。

二十年，求還西域，優詔不許。二十三年乙亥十月七日，右脅累足，奄然而化，享齡九十九，僧臘八十。法侶淒涼，皇心震悼，贈「鴻臚卿」。遣鴻臚丞李現具威儀、賓律師護喪事。二十八年十月三日，葬於龍門西山廣化寺之庭焉。定慧所熏，全身不壞。會葬之日，涕泗傾都，山川變色，僧俗弟子寶畏禪師、明畏禪師——滎陽鄭氏、琅邪王氏——痛其安仰，如喪考妣焉。乾元之初，唐風再振，二禪師刻偈，諸信士營龕，弟子舍于旁，有同孔墓之戀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年，求還西域，優詔不許。二十三年乙亥十月七日，右脅累足，奄然而化，享齡九十九，僧臘八十。法侶淒涼，皇心震悼，贈「鴻臚卿」。遣鴻臚丞李現具威儀、賓律師護喪事。二十八年十月三日，葬於龍門西山廣化寺之庭焉。定慧所熏，全身不壞。會葬之日，涕泗傾都，山川變色，僧俗弟子寶畏禪師、明畏禪師——滎陽鄭氏、琅邪王氏——痛其安仰，如喪考妣焉。乾元之初，唐風再振，二禪師刻偈，諸信士營龕，弟子舍于旁，有同孔墓之戀。

今觀畏之遺形，漸加縮小，黑皮隱隱，骨其露焉。累朝旱澇，皆就祈請，徵驗隨生，且多檀施。錦繡巾帊，覆之如偃息耳。每一出龕，置于低榻，香汁浴之。洛中豪右爭施禪帊、淨巾、澡豆，以資浴事。今上禳禱，多遣使臣往加供施，必稱心願焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今觀畏之遺形，漸加縮小，黑皮隱隱，骨其露焉。累朝旱澇，皆就祈請，徵驗隨生，且多檀施。錦繡巾帊，覆之如偃息耳。每一出龕，置于低榻，香汁浴之。洛中豪右爭施禪帊、淨巾、澡豆，以資浴事。今上禳禱，多遣使臣往加供施，必稱心願焉。

唐洛京智慧傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京智慧傳

釋智慧者，梵名般剌若也，姓憍答摩氏，北天竺迦畢試國人。穎悟天資。七歲發心，違侍二親，歸依三寶。時從大德調伏軍教誦《四阿含》，滿十萬頌，《阿毘達磨》三萬頌。及年應法，隨師往別國，納具足戒。誦《薩婆多》近四萬頌，《俱舍》二萬八千頌，又誦《大婆沙》，兼通其義。七年於彼專習小乘。後詣中天竺那爛陀寺，稟學大乘《唯識》、《瑜伽》、《中邊》等論、《金剛般若經》、「因明」、「聲明」、「醫明」、工律論等，並依承智護、進友、智友三大論師。復遊雙林，經八塔。往來瞻禮十有八年。聞南天竺頗尚持明，遂往諮稟。彼有灌頂師名達摩耶舍見慧勤重可教，授瑜伽法、入曼荼羅、三密、護身、五部、印契經，于一年誦徹三千五百餘頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智慧者，梵名般剌若也，姓憍答摩氏，北天竺迦畢試國人。穎悟天資。七歲發心，違侍二親，歸依三寶。時從大德調伏軍教誦《四阿含》，滿十萬頌，《阿毘達磨》三萬頌。及年應法，隨師往別國，納具足戒。誦《薩婆多》近四萬頌，《俱舍》二萬八千頌，又誦《大婆沙》，兼通其義。七年於彼專習小乘。後詣中天竺那爛陀寺，稟學大乘《唯識》、《瑜伽》、《中邊》等論、《金剛般若經》、「因明」、「聲明」、「醫明」、工律論等，並依承智護、進友、智友三大論師。復遊雙林，經八塔。往來瞻禮十有八年。聞南天竺頗尚持明，遂往諮稟。彼有灌頂師名達摩耶舍見慧勤重可教，授瑜伽法、入曼荼羅、三密、護身、五部、印契經，于一年誦徹三千五百餘頌。

常聞支那大國，文殊在中，錫指東方，誓傳佛教。乃泛海東邁，垂至廣州，風飄却返，抵執師子國之東。又集資糧，重修巨舶，遍歷南海諸國二十二年，再近番禺，風濤遽作，舶破人沒，唯慧存焉。夜至五更，其風方止，所齎經論，莫知所之。及登海壖，其夾策已在岸矣，於白沙內大竹筩中得之，宛為鬼物扶持而到。乃歎曰：「此《大乘理趣》等經，想支那人根熟矣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常聞支那大國，文殊在中，錫指東方，誓傳佛教。乃泛海東邁，垂至廣州，風飄却返，抵執師子國之東。又集資糧，重修巨舶，遍歷南海諸國二十二年，再近番禺，風濤遽作，舶破人沒，唯慧存焉。夜至五更，其風方止，所齎經論，莫知所之。及登海壖，其夾策已在岸矣，於白沙內大竹筩中得之，宛為鬼物扶持而到。乃歎曰：「此《大乘理趣》等經，想支那人根熟矣！」

遂東北行，半月達廣州，即德宗建中初也。屬帝違難奉天，貞元二年始屆京輦。見鄉親神策軍正將羅好心，即慧舅氏之子也，悲喜相慰。將至家中，延留供養。八年，上表舉慧翻傳，有勅令京城諸寺大德名業殊眾者同譯，得罽賓三藏般若開釋梵本，翰林待詔光宅寺沙門利言度語，西明寺沙門圓照筆受，資聖寺道液、西明寺良秀、莊嚴寺應真、醴泉寺超悟、道岸、辯空，並充證義。六月八日欲剏經題，勅右街功德使王希遷與右神策軍大將軍王孟涉、驃騎大將軍馬有隣等送梵經出內。緇伍威儀樂部相間，士女觀望，車騎交駢，迎入西明寺翻譯。即日賜錢一千貫、茶三十丳、香一大合，充其供施。開名題曰《大乘理趣六波羅蜜多經》，成十卷。又《華嚴長者問佛那羅延力經》、《般若心經》各一卷，皆貞元八年所譯也。是歲十月繕寫畢。二十八日設綵車，大備威儀，引入光順門進，帝覽忻然，慰勞勤至。勅於神策軍賜齋食，䞋慧絹五百匹、冬服一副，餘人賜各有差。慧表謝，答詔褒美。同日，請譯經奉天定難功臣開府儀同三司檢校太子詹事羅好心上表云：「臣表弟沙門般剌若先進《大乘理趣六波羅蜜》梵本經，伏奉今年四月十九日勅令王希遷精選有道行僧於西明寺翻譯。今經帙已終，同詣光順門進上。」答詔云：「卿之表弟早悟大乘，遠自西方，求遊上國。宣六根之奧義，演雙樹之微言。念以精誠所宜欽重，是令翻譯，俾用流行。卿夙慕忠勤，職司禁衛，省覽表疏，具見乃懷，所謝知。」好心以朱泚圍逼之際，頗有戰功，預其中兵，為帝寵重。慧得好心啟導，譯務有光，帝製《經序》焉。慧後終于洛陽，葬龍門之西岡，塔今存矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂東北行，半月達廣州，即德宗建中初也。屬帝違難奉天，貞元二年始屆京輦。見鄉親神策軍正將羅好心，即慧舅氏之子也，悲喜相慰。將至家中，延留供養。八年，上表舉慧翻傳，有勅令京城諸寺大德名業殊眾者同譯，得罽賓三藏般若開釋梵本，翰林待詔光宅寺沙門利言度語，西明寺沙門圓照筆受，資聖寺道液、西明寺良秀、莊嚴寺應真、醴泉寺超悟、道岸、辯空，並充證義。六月八日欲剏經題，勅右街功德使王希遷與右神策軍大將軍王孟涉、驃騎大將軍馬有隣等送梵經出內。緇伍威儀樂部相間，士女觀望，車騎交駢，迎入西明寺翻譯。即日賜錢一千貫、茶三十丳、香一大合，充其供施。開名題曰《大乘理趣六波羅蜜多經》，成十卷。又《華嚴長者問佛那羅延力經》、《般若心經》各一卷，皆貞元八年所譯也。是歲十月繕寫畢。二十八日設綵車，大備威儀，引入光順門進，帝覽忻然，慰勞勤至。勅於神策軍賜齋食，䞋慧絹五百匹、冬服一副，餘人賜各有差。慧表謝，答詔褒美。同日，請譯經奉天定難功臣開府儀同三司檢校太子詹事羅好心上表云：「臣表弟沙門般剌若先進《大乘理趣六波羅蜜》梵本經，伏奉今年四月十九日勅令王希遷精選有道行僧於西明寺翻譯。今經帙已終，同詣光順門進上。」答詔云：「卿之表弟早悟大乘，遠自西方，求遊上國。宣六根之奧義，演雙樹之微言。念以精誠所宜欽重，是令翻譯，俾用流行。卿夙慕忠勤，職司禁衛，省覽表疏，具見乃懷，所謝知。」好心以朱泚圍逼之際，頗有戰功，預其中兵，為帝寵重。慧得好心啟導，譯務有光，帝製《經序》焉。慧後終于洛陽，葬龍門之西岡，塔今存矣。

唐玉華寺玄覺傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玉華寺玄覺傳

釋玄覺，高昌國人也，西土種姓未得聞焉。學慕大乘，從玄奘三藏研覈經論，亦於玉華宮參預翻譯。及《大般若經》向就，同請翻《寶積經》，奘辭惙然。覺因夢一浮圖莊嚴高大，忽然摧倒，遂驚起告奘。奘曰：「非汝身事。此吾滅之徵耳。」覺暗悲安倣，勸諸法侶競求醫藥。覺後莫測終焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋玄覺，高昌國人也，西土種姓未得聞焉。學慕大乘，從玄奘三藏研覈經論，亦於玉華宮參預翻譯。及《大般若經》向就，同請翻《寶積經》，奘辭惙然。覺因夢一浮圖莊嚴高大，忽然摧倒，遂驚起告奘。奘曰：「非汝身事。此吾滅之徵耳。」覺暗悲安倣，勸諸法侶競求醫藥。覺後莫測終焉。

唐益州多寶寺道因傳(嵩公寶暹) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐益州多寶寺道因傳(嵩公寶暹)

釋道因，姓侯氏，濮陽人也。稟祜居醇，含章縱哲，覃訏之歲，粹采多奇，髫齓之辰，殊姿特茂。孝愛之節，慈順之風，率志于斯，因心以極。年甫七歲，丁于內艱，嗌粒絕漿，殆乎滅性。成人之德，見稱州里。免喪之後，思酬罔極，出家之志，人莫我移。便詣靈巖寺求師誦習，曾不浹旬，通《涅槃經》二帙，舉眾驚駭，謂為神童。落髮已來，砥礪其行，揣摩《義章》，即講《涅槃》，宿齒名流，咸所歎服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道因，姓侯氏，濮陽人也。稟祜居醇，含章縱哲，覃訏之歲，粹采多奇，髫齓之辰，殊姿特茂。孝愛之節，慈順之風，率志于斯，因心以極。年甫七歲，丁于內艱，嗌粒絕漿，殆乎滅性。成人之德，見稱州里。免喪之後，思酬罔極，出家之志，人莫我移。便詣靈巖寺求師誦習，曾不浹旬，通《涅槃經》二帙，舉眾驚駭，謂為神童。落髮已來，砥礪其行，揣摩《義章》，即講《涅槃》，宿齒名流，咸所歎服。

及升上品，旋學律儀，又於彭城嵩法師所傳《攝大乘》。嵩公懿德玄猷，蘭薰月映，門徒學侶，魚貫鳧趨，講室談筵，為之囂隘。遂依科戒而為節文，年少沙門且令習律，曉《四分》者，方許入聽。因夏臘雖幼，業行攸高，獨於眾中，逈見推揖，每敷《攝論》，即令覆講。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及升上品，旋學律儀，又於彭城嵩法師所傳《攝大乘》。嵩公懿德玄猷，蘭薰月映，門徒學侶，魚貫鳧趨，講室談筵，為之囂隘。遂依科戒而為節文，年少沙門且令習律，曉《四分》者，方許入聽。因夏臘雖幼，業行攸高，獨於眾中，逈見推揖，每敷《攝論》，即令覆講。

後隱泰嶽，凡經四秋。將詣洛中，屬昏李陵夷，法綱嚴峻，僧無徒侶，弗許遊方。於是杖錫出山，孑焉超邁，恐羅刑憲，靜念觀音。少選之間，有僧歘至，皓然白首，請與偕行。迨至銅街，暨於金地，俯仰之際，莫知所在。咸謂善逝之力，有感斯見。未幾，因避難三蜀，居于多寶寺。好事者素聞道譽，乃命開筵《攝論》、《維摩》，聽者千數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後隱泰嶽，凡經四秋。將詣洛中，屬昏李陵夷，法綱嚴峻，僧無徒侶，弗許遊方。於是杖錫出山，孑焉超邁，恐羅刑憲，靜念觀音。少選之間，有僧歘至，皓然白首，請與偕行。迨至銅街，暨於金地，俯仰之際，莫知所在。咸謂善逝之力，有感斯見。未幾，因避難三蜀，居于多寶寺。好事者素聞道譽，乃命開筵《攝論》、《維摩》，聽者千數。

時有寶暹法師，東海人也，殖藝該洽，尤善大乘，昔在隋朝，英塵久播，學徒來請，接武磨肩。暹公傲爾其間，仰之彌峻，每至因之論席，肅然改容，沈吟久之，方用酬遣。因抗音馳辯，雷驚波注，盡妙窮微，藏牙折角。益州總管鄧國公竇璡、行臺左僕射賛國公竇軌、長史申國公高士廉、范陽公盧承慶，及前後首僚，西南嶽牧，並國華朝秀，重望崇班，共籍芳聲，俱申虔仰。乃於彭門山寺習道安居。此寺往經廢毀，院宇凋弊，因慨然構懷，專事營緝，未移再稔，蔚成淨場。又以九部微言，三界式仰，緬惟法盡，將翳龍宮。遂於寺之北巖，刻書經典，窮多羅之祕[袌-包+矢]，盡毘尼之正文。縱堯世之洪水襄陵，任趙簡之北山燎狩，必無他慮，與劫齊休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有寶暹法師，東海人也，殖藝該洽，尤善大乘，昔在隋朝，英塵久播，學徒來請，接武磨肩。暹公傲爾其間，仰之彌峻，每至因之論席，肅然改容，沈吟久之，方用酬遣。因抗音馳辯，雷驚波注，盡妙窮微，藏牙折角。益州總管鄧國公竇璡、行臺左僕射賛國公竇軌、長史申國公高士廉、范陽公盧承慶，及前後首僚，西南嶽牧，並國華朝秀，重望崇班，共籍芳聲，俱申虔仰。乃於彭門山寺習道安居。此寺往經廢毀，院宇凋弊，因慨然構懷，專事營緝，未移再稔，蔚成淨場。又以九部微言，三界式仰，緬惟法盡，將翳龍宮。遂於寺之北巖，刻書經典，窮多羅之祕[袌-包+矢]，盡毘尼之正文。縱堯世之洪水襄陵，任趙簡之北山燎狩，必無他慮，與劫齊休。

既而清猷遠暢，峻業遐昭。遂簡宸衷，乃紆天綍，追赴京邑，止大慈恩寺，與玄奘法師翻譯校定梵本，兼充證義。奘師偏獎賞之，每有難文，同加參酌，新翻弗墜，因有力焉。慧日寺主楷法師者，聰爽溫贍，聲藹鴻都，首建法筵，請開奧義。帝城緇俗，具來諮稟，欣焉相顧，得所未聞。因研幾史籍，尤好《老》、《莊》，咀其菁華，含其腴潤，包四始於風律，綜五聲於文緒，故所講訓，內外該通。其專業者，《涅槃》、《華嚴》、《大品》、《維摩》、《法華》、《楞伽》等經，《十地》、《地持》、《毘曇》、《智度》、《攝大乘》、《對法》、《佛地》等論，及《四分》等律。其《攝論》、《維摩》仍著章疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既而清猷遠暢，峻業遐昭。遂簡宸衷，乃紆天綍，追赴京邑，止大慈恩寺，與玄奘法師翻譯校定梵本，兼充證義。奘師偏獎賞之，每有難文，同加參酌，新翻弗墜，因有力焉。慧日寺主楷法師者，聰爽溫贍，聲藹鴻都，首建法筵，請開奧義。帝城緇俗，具來諮稟，欣焉相顧，得所未聞。因研幾史籍，尤好《老》、《莊》，咀其菁華，含其腴潤，包四始於風律，綜五聲於文緒，故所講訓，內外該通。其專業者，《涅槃》、《華嚴》、《大品》、《維摩》、《法華》、《楞伽》等經，《十地》、《地持》、《毘曇》、《智度》、《攝大乘》、《對法》、《佛地》等論，及《四分》等律。其《攝論》、《維摩》仍著章疏。

已而能事畢矣，示疾終于長安慧日寺，則顯慶三年三月十一日也，春秋七十二。越明年正月，旋神座于益部，二月八日窆于彭門光化寺石經之側。道俗送葬，數有數千。弟子玄凝等嗣其香火。至龍朔中，中臺司藩大夫李儼製碑，歐陽通書焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已而能事畢矣，示疾終于長安慧日寺，則顯慶三年三月十一日也，春秋七十二。越明年正月，旋神座于益部，二月八日窆于彭門光化寺石經之側。道俗送葬，數有數千。弟子玄凝等嗣其香火。至龍朔中，中臺司藩大夫李儼製碑，歐陽通書焉。

唐波凌國智賢傳(會寧) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐波凌國智賢傳(會寧)

釋若那跋陀羅，華言智賢，南海波凌(亦曰訶凌)國人也，善三藏學。麟德年中，有成都沙門會寧欲往天竺，觀禮聖跡，泛舶西遊，路經波凌，遂與智賢同譯《涅槃》後分二卷。此於《阿笈摩經》內譯出，說世尊焚棺、收設利羅等事，與《大涅槃》頗不相涉。譯畢寄經達交州，寧方之西域。至儀鳳年初，交州都督梁難敵遣使同會寧弟子運期奉表進經，入京。三年戊寅，大慈恩寺沙門靈會於東宮啟請施行。運期奉侍其師，因心莫比，師令齎經行化，故無暇影隨往西域也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋若那跋陀羅，華言智賢，南海波凌(亦曰訶凌)國人也，善三藏學。麟德年中，有成都沙門會寧欲往天竺，觀禮聖跡，泛舶西遊，路經波凌，遂與智賢同譯《涅槃》後分二卷。此於《阿笈摩經》內譯出，說世尊焚棺、收設利羅等事，與《大涅槃》頗不相涉。譯畢寄經達交州，寧方之西域。至儀鳳年初，交州都督梁難敵遣使同會寧弟子運期奉表進經，入京。三年戊寅，大慈恩寺沙門靈會於東宮啟請施行。運期奉侍其師，因心莫比，師令齎經行化，故無暇影隨往西域也。

唐洛京白馬寺覺救傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京白馬寺覺救傳

釋佛陀多羅，華言覺救，北天竺罽賓人也。齎多羅夾，誓化支那，止洛陽白馬寺，譯出《大方廣圓覺了義經》。此經近譯，不委何年，且隆道為懷，務甄詐妄，但真詮不謬，豈假具知年月耶？救之行迹，莫究其終。大和中，圭峯密公著疏判解，經本一卷，後分二卷成部，續又為鈔，演暢幽邃。今東京、太原、三蜀盛行講演焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋佛陀多羅，華言覺救，北天竺罽賓人也。齎多羅夾，誓化支那，止洛陽白馬寺，譯出《大方廣圓覺了義經》。此經近譯，不委何年，且隆道為懷，務甄詐妄，但真詮不謬，豈假具知年月耶？救之行迹，莫究其終。大和中，圭峯密公著疏判解，經本一卷，後分二卷成部，續又為鈔，演暢幽邃。今東京、太原、三蜀盛行講演焉。

唐五臺山佛陀波利傳(順貞) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐五臺山佛陀波利傳(順貞)

釋佛陀波利，華言覺護，北印度罽賓國人。忘身徇道，遍觀靈跡，聞文殊師利在清涼山，遠涉流沙，躬來禮謁，以天皇儀鳳元年丙子，杖錫五臺，虔誠禮拜，悲泣雨淚，冀覩聖容。倏焉見一老翁從山而出，作婆羅門語，謂波利曰：「師何所求耶？」波利答曰：「聞文殊大士隱迹此山，從印度來，欲求瞻禮。」翁曰：「師從彼國將《佛頂尊勝陀羅尼經》來否？此土眾生多造諸罪，出家之輩亦多所犯。〈佛頂神呪〉除罪祕方，若不齎經，徒來何益？縱見文殊，亦何能識？師可還西國，取彼經來，流傳此土，即是遍奉眾聖，廣利群生，拯接幽冥，報諸佛恩也。師取經來至，弟子當示文殊居處。」波利聞已，不勝喜躍，裁抑悲淚，向山更禮。舉頭之頃，不見老人。波利驚愕，倍增虔恪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋佛陀波利，華言覺護，北印度罽賓國人。忘身徇道，遍觀靈跡，聞文殊師利在清涼山，遠涉流沙，躬來禮謁，以天皇儀鳳元年丙子，杖錫五臺，虔誠禮拜，悲泣雨淚，冀覩聖容。倏焉見一老翁從山而出，作婆羅門語，謂波利曰：「師何所求耶？」波利答曰：「聞文殊大士隱迹此山，從印度來，欲求瞻禮。」翁曰：「師從彼國將《佛頂尊勝陀羅尼經》來否？此土眾生多造諸罪，出家之輩亦多所犯。〈佛頂神呪〉除罪祕方，若不齎經，徒來何益？縱見文殊，亦何能識？師可還西國，取彼經來，流傳此土，即是遍奉眾聖，廣利群生，拯接幽冥，報諸佛恩也。師取經來至，弟子當示文殊居處。」波利聞已，不勝喜躍，裁抑悲淚，向山更禮。舉頭之頃，不見老人。波利驚愕，倍增虔恪。

遂返本國取得經迴，既達帝城，便求進見。有司具奏，天皇賞其精誠，崇斯祕典，下詔鴻臚寺典客令杜行顗與日照三藏於內共譯。譯訖，䞋絹三十匹，經留在內。波利垂泣奏曰：「委棄身命，志在利人。請帝流行，是所望也。」帝愍其專切，遂留所譯之經，還其梵本。波利得經，彌復忻喜，乃向西明寺訪得善梵語僧順貞，奏乞重翻。帝俞其請，波利遂與順貞對諸大德翻出，名曰《佛頂尊勝陀羅尼經》，與前杜令所譯者，呪韻經文少有同異。波利所願既畢，却持梵本入于五臺，莫知所之。或云波利隱金剛窟，今永興龍首岡有波利藏舍利之所焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂返本國取得經迴，既達帝城，便求進見。有司具奏，天皇賞其精誠，崇斯祕典，下詔鴻臚寺典客令杜行顗與日照三藏於內共譯。譯訖，䞋絹三十匹，經留在內。波利垂泣奏曰：「委棄身命，志在利人。請帝流行，是所望也。」帝愍其專切，遂留所譯之經，還其梵本。波利得經，彌復忻喜，乃向西明寺訪得善梵語僧順貞，奏乞重翻。帝俞其請，波利遂與順貞對諸大德翻出，名曰《佛頂尊勝陀羅尼經》，與前杜令所譯者，呪韻經文少有同異。波利所願既畢，却持梵本入于五臺，莫知所之。或云波利隱金剛窟，今永興龍首岡有波利藏舍利之所焉。

大曆中南嶽雲峯寺沙門法照入五臺山禮金剛窟，夜之未央，剋責撲地。忽見一僧長七尺許，梵音朗暢，稱是佛陀波利。問曰：「阿師如此自苦，得無勞乎？有何願樂？」照對曰：「願見文殊。」曰：「若志力堅強，真實無妄，汝可脫履於板上，咫尺聖顏，令子得見。」照遂瞑目，俄已入窟。見一院題額云「金剛般若寺」，字體酋健，光色閃爍。其院皆是異寶莊嚴，名目不暇，樓觀複沓，殿宇連延，罘罳密緻，鈴鐸交鳴，可二百所。間有祕藏，中緘《金剛般若》并一切經法。人物魁偉，殆非常所覩也。文殊大聖處位尊嚴，擁從旁午。宣言慰勞，分茶賦食訖，波利引之出去。照苦乞在寺，波利不許。臨別勉之，努力修進，再來可住。照還至板上躡履，迴眸之際，波利隱焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大曆中南嶽雲峯寺沙門法照入五臺山禮金剛窟，夜之未央，剋責撲地。忽見一僧長七尺許，梵音朗暢，稱是佛陀波利。問曰：「阿師如此自苦，得無勞乎？有何願樂？」照對曰：「願見文殊。」曰：「若志力堅強，真實無妄，汝可脫履於板上，咫尺聖顏，令子得見。」照遂瞑目，俄已入窟。見一院題額云「金剛般若寺」，字體酋健，光色閃爍。其院皆是異寶莊嚴，名目不暇，樓觀複沓，殿宇連延，罘罳密緻，鈴鐸交鳴，可二百所。間有祕藏，中緘《金剛般若》并一切經法。人物魁偉，殆非常所覩也。文殊大聖處位尊嚴，擁從旁午。宣言慰勞，分茶賦食訖，波利引之出去。照苦乞在寺，波利不許。臨別勉之，努力修進，再來可住。照還至板上躡履，迴眸之際，波利隱焉。

系曰：道家尸解，說有多端。或隱真形而存假質，矧以登地大士、漏盡羅漢？或此在他亡，或分身易態，皆以之為遊戲耳，以之為利物焉。其佛陀波利出沒無恒，變化何極，出金剛窟接法照師，蓋與之有緣，闖然而現。故杜多迦葉久隱諸峯，晉法顯往遊靈鷲，見于山下焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 系曰：道家尸解，說有多端。或隱真形而存假質，矧以登地大士、漏盡羅漢？或此在他亡，或分身易態，皆以之為遊戲耳，以之為利物焉。其佛陀波利出沒無恒，變化何極，出金剛窟接法照師，蓋與之有緣，闖然而現。故杜多迦葉久隱諸峯，晉法顯往遊靈鷲，見于山下焉。

唐尊法傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐尊法傳

釋尊法，西印度人也，梵云伽梵達磨，華云尊法。遠踰沙磧，來抵中華，有傳譯之心，堅化導之願。天皇永徽之歲，翻出《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》一卷。經題但云西天竺伽梵達磨譯，不標年代。推其本末，疑是永徽、顯慶中也。又準《千臂經序》云：「智通同此三藏譯也。」法後不知其終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋尊法，西印度人也，梵云伽梵達磨，華云尊法。遠踰沙磧，來抵中華，有傳譯之心，堅化導之願。天皇永徽之歲，翻出《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》一卷。經題但云西天竺伽梵達磨譯，不標年代。推其本末，疑是永徽、顯慶中也。又準《千臂經序》云：「智通同此三藏譯也。」法後不知其終。

唐西京慧日寺無極高傳(阿難律木叉師迦葉師) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐西京慧日寺無極高傳(阿難律木叉師迦葉師)

釋無極高，中印度人，梵云阿地瞿多，華云無極高也。出家氏族未憑書之。高學窮滿字，行潔圓珠，精練五明，妙通三藏。永徽三年壬子歲正月，自西印度齎梵夾來屆長安，勅令慈門寺安置。沙門大乘琮等十六人、英公李世勣、鄂公尉遲德等十二人，同請高於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇，所須供辦。法成之日，屢現靈異，京中道俗咸歎希逢。沙門玄楷等固請翻其法本。以四年癸丑至于五年，於慧日寺從《金剛大道場經》中撮要而譯，集成一部，名《陀羅尼集經》一十二卷，玄楷筆受。于時有中印度大菩提寺阿難律木叉師、迦葉師等，於經行寺譯《功德天法》，編在《集經》第十卷內，故不別出焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋無極高，中印度人，梵云阿地瞿多，華云無極高也。出家氏族未憑書之。高學窮滿字，行潔圓珠，精練五明，妙通三藏。永徽三年壬子歲正月，自西印度齎梵夾來屆長安，勅令慈門寺安置。沙門大乘琮等十六人、英公李世勣、鄂公尉遲德等十二人，同請高於慧日寺浮圖院建陀羅尼普集會壇，所須供辦。法成之日，屢現靈異，京中道俗咸歎希逢。沙門玄楷等固請翻其法本。以四年癸丑至于五年，於慧日寺從《金剛大道場經》中撮要而譯，集成一部，名《陀羅尼集經》一十二卷，玄楷筆受。于時有中印度大菩提寺阿難律木叉師、迦葉師等，於經行寺譯《功德天法》，編在《集經》第十卷內，故不別出焉。

唐廣州制止寺極量傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐廣州制止寺極量傳

釋極量，中印度人也，梵名般剌蜜帝，此言極量。懷道觀方，隨緣濟物，展轉遊化，漸達支那(印度俗呼廣府為支那，名帝京為摩訶支那也)，乃於廣州制止道場駐錫。眾知博達，祈請頗多，量以利樂為心，因敷祕賾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋極量，中印度人也，梵名般剌蜜帝，此言極量。懷道觀方，隨緣濟物，展轉遊化，漸達支那(印度俗呼廣府為支那，名帝京為摩訶支那也)，乃於廣州制止道場駐錫。眾知博達，祈請頗多，量以利樂為心，因敷祕賾。

神龍元年乙巳五月二十三日，於《灌頂部》中誦出一品，名《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》，譯成一部十卷。烏萇國沙門彌伽釋迦(「釋迦」稍訛，正云「鑠佉」，此曰「雲峯」)譯語，菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受，循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯。量翻傳事畢，會本國王怒其擅出經本，遣人追攝，泛舶西歸。後因南使入京，經遂流布，有惟慤法師、資中沇公各著疏解之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神龍元年乙巳五月二十三日，於《灌頂部》中誦出一品，名《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》，譯成一部十卷。烏萇國沙門彌伽釋迦(「釋迦」稍訛，正云「鑠佉」，此曰「雲峯」)譯語，菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受，循州羅浮山南樓寺沙門懷迪證譯。量翻傳事畢，會本國王怒其擅出經本，遣人追攝，泛舶西歸。後因南使入京，經遂流布，有惟慤法師、資中沇公各著疏解之。

唐洛京大遍空寺實叉難陀傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐洛京大遍空寺實叉難陀傳

釋實叉難陀，一云施乞叉難陀，華言學喜，葱嶺北于闐人也。智度恢曠，風格不群，善大、小乘，旁通異學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋實叉難陀，一云施乞叉難陀，華言學喜，葱嶺北于闐人也。智度恢曠，風格不群，善大、小乘，旁通異學。

天后明揚佛日，崇重大乘，以《華嚴》舊經，處會未備，遠聞于闐有斯梵本，發使求訪，并請譯人。叉與經夾同臻帝闕，以證聖元年乙未於東都大內大遍空寺翻譯。天后親臨法座，煥發序文，自運仙毫，首題名品。南印度沙門菩提流志、沙門義淨同宣梵本，後付沙門復禮、法藏等於佛授記寺譯成八十卷。聖曆二年功畢。至久視庚子，駕幸潁川三陽宮，詔叉譯《大乘入楞伽經》，天后復製序焉。又於京師清禪寺及東都佛授記寺譯《文殊授記》等經，前後總出一十九部，沙門波崙、玄軌等筆受，沙門復禮等綴文，沙門法寶、恒景等證義，太子中舍賈膺福監護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天后明揚佛日，崇重大乘，以《華嚴》舊經，處會未備，遠聞于闐有斯梵本，發使求訪，并請譯人。叉與經夾同臻帝闕，以證聖元年乙未於東都大內大遍空寺翻譯。天后親臨法座，煥發序文，自運仙毫，首題名品。南印度沙門菩提流志、沙門義淨同宣梵本，後付沙門復禮、法藏等於佛授記寺譯成八十卷。聖曆二年功畢。至久視庚子，駕幸潁川三陽宮，詔叉譯《大乘入楞伽經》，天后復製序焉。又於京師清禪寺及東都佛授記寺譯《文殊授記》等經，前後總出一十九部，沙門波崙、玄軌等筆受，沙門復禮等綴文，沙門法寶、恒景等證義，太子中舍賈膺福監護。

長安四年，叉以母氏衰老，思歸慰覲，表書再上，方俞，勅御史霍嗣光送至于闐。暨和帝龍興，有勅再徵。景龍二年，達于京輦。帝屈萬乘之尊，親迎於開遠門外。傾都緇侶，備幡幢導引。仍飾青象令乘之入城，勅於大薦福寺安置。未遑翻譯，遘疾彌留，以景雲元年十月十二日，右脅累足而終，春秋五十九歲。有詔聽依外國法葬。十一月十二日於開遠門外古然燈臺焚之，薪盡火滅，其舌猶存。十二月二十三日，門人悲智、勅使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐，起塔供養。後人復於茶毘之所，起七層塔，土俗號為華嚴三藏塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長安四年，叉以母氏衰老，思歸慰覲，表書再上，方俞，勅御史霍嗣光送至于闐。暨和帝龍興，有勅再徵。景龍二年，達于京輦。帝屈萬乘之尊，親迎於開遠門外。傾都緇侶，備幡幢導引。仍飾青象令乘之入城，勅於大薦福寺安置。未遑翻譯，遘疾彌留，以景雲元年十月十二日，右脅累足而終，春秋五十九歲。有詔聽依外國法葬。十一月十二日於開遠門外古然燈臺焚之，薪盡火滅，其舌猶存。十二月二十三日，門人悲智、勅使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐，起塔供養。後人復於茶毘之所，起七層塔，土俗號為華嚴三藏塔焉。

周西京廣福寺日照傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周西京廣福寺日照傳

釋地婆訶羅，華言日照，中印度人也。洞明八藏，博曉五明，戒行高奇，學業勤悴，而呪術尤工。以天皇時來遊此國，儀鳳四年五月，表請翻度所齎經夾，仍準玄奘例，於一大寺別院安置，并大德三五人同譯。至天后垂拱末，於兩京東西太原寺(西太原寺後改西崇福寺，東太原寺後改大福先寺)，及西京廣福寺，譯《大乘顯識經》、《大乘五蘊論》等凡一十八部，沙門戰陀、般若提婆譯語，沙門慧智證梵語。勅諸名德助其法化，沙門道成、薄塵、嘉尚、圓測、靈辯、明恂、懷度證義，沙門思玄、復禮綴文筆受，天后親敷叡藻，製序冠首焉。照甞與覺護同翻《佛頂》，深體唐言，善傳佛意。每進新經，錫賚豐厚。後終于翻經小房，享年七十五。天后勅葬于洛陽龍門香山，塔見存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋地婆訶羅，華言日照，中印度人也。洞明八藏，博曉五明，戒行高奇，學業勤悴，而呪術尤工。以天皇時來遊此國，儀鳳四年五月，表請翻度所齎經夾，仍準玄奘例，於一大寺別院安置，并大德三五人同譯。至天后垂拱末，於兩京東西太原寺(西太原寺後改西崇福寺，東太原寺後改大福先寺)，及西京廣福寺，譯《大乘顯識經》、《大乘五蘊論》等凡一十八部，沙門戰陀、般若提婆譯語，沙門慧智證梵語。勅諸名德助其法化，沙門道成、薄塵、嘉尚、圓測、靈辯、明恂、懷度證義，沙門思玄、復禮綴文筆受，天后親敷叡藻，製序冠首焉。照甞與覺護同翻《佛頂》，深體唐言，善傳佛意。每進新經，錫賚豐厚。後終于翻經小房，享年七十五。天后勅葬于洛陽龍門香山，塔見存焉。

周洛京魏國東寺天智傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周洛京魏國東寺天智傳

釋提雲般若，或云提雲陀若那，華言天智，于闐國人也。學通大小，解兼真俗，呪術禪門，無不諳曉。永昌元年，來屆于此，謁天后於洛陽，勅令就魏國東寺(後改大周東寺)翻譯。即以其年己丑至天授二年辛卯，出《華嚴經》、《法界無差別論》等六部七卷，沙門處一筆受，沙門復禮綴文，沙門德感、慧儼、法明、恒景等證義。智終年卒地，莫得而聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提雲般若，或云提雲陀若那，華言天智，于闐國人也。學通大小，解兼真俗，呪術禪門，無不諳曉。永昌元年，來屆于此，謁天后於洛陽，勅令就魏國東寺(後改大周東寺)翻譯。即以其年己丑至天授二年辛卯，出《華嚴經》、《法界無差別論》等六部七卷，沙門處一筆受，沙門復禮綴文，沙門德感、慧儼、法明、恒景等證義。智終年卒地，莫得而聞。

周洛京佛授記寺慧智傳(明佺) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周洛京佛授記寺慧智傳(明佺)

釋慧智，其父印度人，婆羅門種，因使遊此方而生於智。少而精勤，有出俗之志。天皇時從長年婆羅門僧，奉勅度為弟子。本既梵人，善閑天竺書語；生于唐國，復練此土言音。三藏地婆訶羅、提雲若那、寶思惟等所有翻譯，皆召智為證，兼令度語。後至長壽二年癸巳，智於東都佛授記寺自譯《觀世音頌》一卷。不詳所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧智，其父印度人，婆羅門種，因使遊此方而生於智。少而精勤，有出俗之志。天皇時從長年婆羅門僧，奉勅度為弟子。本既梵人，善閑天竺書語；生于唐國，復練此土言音。三藏地婆訶羅、提雲若那、寶思惟等所有翻譯，皆召智為證，兼令度語。後至長壽二年癸巳，智於東都佛授記寺自譯《觀世音頌》一卷。不詳所終。

有沙門明佺者，不知何許人，出家隸業，悉在佛授記寺。尤善毘尼，兼閑經論。天冊萬歲元年，勅令刊定經目，佺所專纂錄，編次持疑，更與翻經大德二十餘人同共參正，號曰《大周經錄》焉。智昇云：「雖云刊定，繁穢尤多。徒見流行，寔難憑準。」蓋此錄支經別品，雜沓不倫，致為昇公之所黜矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有沙門明佺者，不知何許人，出家隸業，悉在佛授記寺。尤善毘尼，兼閑經論。天冊萬歲元年，勅令刊定經目，佺所專纂錄，編次持疑，更與翻經大德二十餘人同共參正，號曰《大周經錄》焉。智昇云：「雖云刊定，繁穢尤多。徒見流行，寔難憑準。」蓋此錄支經別品，雜沓不倫，致為昇公之所黜矣。

周洛京寂友傳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周洛京寂友傳

釋彌陀山，華言寂友，覩貨邏國人也。自幼出家，遊諸印度，遍學經論，《楞伽》、《俱舍》，最為窮覈。志傳像法，不悋鄉邦，杖錫孤征，來臻諸夏，因與實叉難陀共譯《大乘入楞伽經》。又天授中，與沙門法藏等譯《無垢淨光陀羅尼經》一卷。其經，佛為劫比羅戰荼婆羅門說，延其壽命。譯畢進內，尋辭帝歸鄉，天后以厚禮餞之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彌陀山，華言寂友，覩貨邏國人也。自幼出家，遊諸印度，遍學經論，《楞伽》、《俱舍》，最為窮覈。志傳像法，不悋鄉邦，杖錫孤征，來臻諸夏，因與實叉難陀共譯《大乘入楞伽經》。又天授中，與沙門法藏等譯《無垢淨光陀羅尼經》一卷。其經，佛為劫比羅戰荼婆羅門說，延其壽命。譯畢進內，尋辭帝歸鄉，天后以厚禮餞之。