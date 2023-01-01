緇門警訓卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緇門警訓卷第二

龍門佛眼遠禪師坐禪銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍門佛眼遠禪師坐禪銘

心光虛映體絕偏圓。金波匝匝動寂常禪。念起念滅不用止絕。任運滔滔何曾起滅。起滅寂滅現大迦葉。坐臥經行未嘗間歇。禪何不坐坐何不禪。了得如是始號坐禪。坐者何人禪是何物。而欲坐之用佛覓佛。佛不用覓覓之轉失。坐不我觀禪非外術。初心鬧亂未免回換。所以多方教渠靜觀。端坐收神。初則紛紜久久恬淡。虛閑六門六門稍歇。於中分別。分別纔生已成起滅。起滅轉變從自心現。還用自心反觀一遍。一反不再圓光頂戴靈焰騰輝。心心無礙橫該竪入。生死永息。一粒還丹點金成汁。身心客塵透漏無門。迷悟且說逆順休論。細思昔日冷坐尋覓。雖然不別也大狼藉。剎那凡聖無人能信。匝地忙忙大須謹慎。如其不知端坐思惟一日築著。伏惟伏惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心光虛映體絕偏圓。金波匝匝動寂常禪。念起念滅不用止絕。任運滔滔何曾起滅。起滅寂滅現大迦葉。坐臥經行未嘗間歇。禪何不坐坐何不禪。了得如是始號坐禪。坐者何人禪是何物。而欲坐之用佛覓佛。佛不用覓覓之轉失。坐不我觀禪非外術。初心鬧亂未免回換。所以多方教渠靜觀。端坐收神。初則紛紜久久恬淡。虛閑六門六門稍歇。於中分別。分別纔生已成起滅。起滅轉變從自心現。還用自心反觀一遍。一反不再圓光頂戴靈焰騰輝。心心無礙橫該竪入。生死永息。一粒還丹點金成汁。身心客塵透漏無門。迷悟且說逆順休論。細思昔日冷坐尋覓。雖然不別也大狼藉。剎那凡聖無人能信。匝地忙忙大須謹慎。如其不知端坐思惟一日築著。伏惟伏惟。

三自省察 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三自省察

是身壽命如駒過隙。何暇閑情妄為雜事。既隆釋種須紹門風。諦審先宗是何標格。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身壽命如駒過隙。何暇閑情妄為雜事。既隆釋種須紹門風。諦審先宗是何標格。

道業未辦去聖時遙。善友師教誠不可捨。自生勉勵念報佛恩。惟己自知大心莫退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道業未辦去聖時遙。善友師教誠不可捨。自生勉勵念報佛恩。惟己自知大心莫退。

報緣虛幻不可強為。浮世幾何隨家豐儉。苦樂逆順道在其中。動靜寒溫自愧自悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報緣虛幻不可強為。浮世幾何隨家豐儉。苦樂逆順道在其中。動靜寒溫自愧自悔。

鵝湖大義禪師坐禪銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝湖大義禪師坐禪銘

參禪學道幾般樣。要在當人能擇上。莫只忘形與死心。此箇難醫病最深。直須坐究探淵源。此道古今天下傳。正坐端然如泰山。巍巍不要守空閑。直須提起吹毛利。要剖西來第一義。瞠却眼兮剔起眉。反覆看渠渠是誰。還如捉賊須見贓。不怕賊埋深處藏。有智捉獲剎那頃。無智經年不見影。深嗟兀坐常如死。千年萬歲只如此。若將此等當禪宗。拈花微笑喪家風。黑山下坐死水浸。大地漫漫如何禁。若是鐵眼銅睛漢。把手心頭能自判。直須著到悟為期。哮吼一聲獅子兒。君不見磨磚作鏡喻有由。車不行兮在打牛。又不見岩前湛水萬丈清。沈沈寂寂杳無聲。一朝魚龍來攪動。波翻浪湧真堪重。譬如靜坐不用工。何年及第悟心空。急下手兮高著眼。管取今生教了辦。若還默默恣如愚。知君未解做工夫。抖擻精神著意看。無形無影悟不難。此是十分真用意。勇猛丈夫却須記。切莫聽道不須參。古聖孜孜為指南。雖然舊閣閑田地。一度嬴來得也未。要識坐禪不動尊。風行草偃悉皆論。而今四海清如鏡。頭頭物物皆吾聽。長短方圓只自知。從來絲髮不曾移。若問坐禪成底事。日出東方夜落西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參禪學道幾般樣。要在當人能擇上。莫只忘形與死心。此箇難醫病最深。直須坐究探淵源。此道古今天下傳。正坐端然如泰山。巍巍不要守空閑。直須提起吹毛利。要剖西來第一義。瞠却眼兮剔起眉。反覆看渠渠是誰。還如捉賊須見贓。不怕賊埋深處藏。有智捉獲剎那頃。無智經年不見影。深嗟兀坐常如死。千年萬歲只如此。若將此等當禪宗。拈花微笑喪家風。黑山下坐死水浸。大地漫漫如何禁。若是鐵眼銅睛漢。把手心頭能自判。直須著到悟為期。哮吼一聲獅子兒。君不見磨磚作鏡喻有由。車不行兮在打牛。又不見岩前湛水萬丈清。沈沈寂寂杳無聲。一朝魚龍來攪動。波翻浪湧真堪重。譬如靜坐不用工。何年及第悟心空。急下手兮高著眼。管取今生教了辦。若還默默恣如愚。知君未解做工夫。抖擻精神著意看。無形無影悟不難。此是十分真用意。勇猛丈夫却須記。切莫聽道不須參。古聖孜孜為指南。雖然舊閣閑田地。一度嬴來得也未。要識坐禪不動尊。風行草偃悉皆論。而今四海清如鏡。頭頭物物皆吾聽。長短方圓只自知。從來絲髮不曾移。若問坐禪成底事。日出東方夜落西。

廬山東林混融禪師示眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山東林混融禪師示眾

避萬乘尊榮受六年饑凍。不離草座成等正覺。度無量眾。此黃面老爺出家樣子。後輩忘本反為口體。不務耕桑。見成利養為便。不奉君親免事征役為安。假名服竊世緣。以鬪諍作佛事。老不知悔死為園菌。良可悲夫。汝輩出家。當思齊草座之前。自省園菌之下可爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 避萬乘尊榮受六年饑凍。不離草座成等正覺。度無量眾。此黃面老爺出家樣子。後輩忘本反為口體。不務耕桑。見成利養為便。不奉君親免事征役為安。假名服竊世緣。以鬪諍作佛事。老不知悔死為園菌。良可悲夫。汝輩出家。當思齊草座之前。自省園菌之下可爾。

藍谷信法師自鏡錄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藍谷信法師自鏡錄序

余九歲出家于今過六十矣。至於逍遙廣廈顧步芳除。體安輕軟身居閑逸。星光未旦。十利之精饌已陳。日彩方中。三德之珍羞總萃。不知耕穫之頓弊。不識鼎飪之劬勞。長六尺之軀。全百年之命者。是誰所致乎。則我本師之願力也。余且約計五十之年。朝中飲食蓋費三百餘碩矣。寒暑衣藥蓋費二十餘萬矣。爾其高門邃宇碧砌丹楹。軒乘僕竪之流。几案床褥之類。所費又無涯矣。或復無明暗起邪見。橫生非法棄用非時飲噉。所費又難量矣。此皆出自他力資成我用。與夫汲汲之位。豈得同年而較其苦樂哉。是知大慈之教至矣。大悲之力深矣。況十號調御。以我為子而覆之。八部天龍。以我為師而奉之。皇王雖貴。不敢以臣禮畜之。則其貴可知也。尊親雖重。不敢以子義瞻之。則其尊可知也。若乃悠悠四俗茫茫九土。誰家非我之倉儲。何人非予之子弟。所以提盂入室。緘封之膳遽開。振錫登衢。施慢之容肅敬。古人以一飡之惠。猶能效節。一言之顧。尚或亡軀。況從頂至踵。皆如來之養乎。從生至死。皆如來之蔭乎。向使不遇佛法不遇出家。方將曉夕犯霜露晨昏勤隴畝。馳驟萬端逼迫千計。弊襜塵絮。或不足以蓋形。藿茹飡食。或不能以充口。何暇旰衡廣宇策杖閑庭曳履。清談披襟閑謔。避寒暑擇甘辛。呵斥童稚徵求捧汲。縱意馬之害群。任情猿之矯樹也。但三障雲聳十纏縈結。癡愛亂心狂愚患惱。自悔自責。經瞬息而已遷。悲之恨之。歷旬朔而俄變。或復陞堂致禮。恥尊儀而雨泣。對格披文。慚聖教而垂淚。或鶉衣犬食困辱以治之。損財去友。孤窮而苦之。竟不能屈慢山清欲火。捨麁弊之聲色。免鑊湯之深誅。豈不痛哉。豈不痛哉。所以常慘常啼酸辛而不極。空藏地藏救接而無方。余又反覆求已周旋。自撫形容耳目不減於常流。識悟神清參差於名輩。何福而生中國。何善而預出家。何罪而戒檢多違。何釁而剛強難化所以縈紆日吳佇嘆中宵。莫識救之之方。未辨革之之術。然幼蒙庭訓早霑釋教。頗聞長者之遺言。屢謁名僧之高論。三思之士假韋絃以是資。九折之賓。待箴銘而作訓。故乃詳求列代披閱群篇。採同病之下流。訪迷津之野客。其有蔑聖言輕業累。縱逸無恥頑疎不檢。可為懲勸者並集而錄之。仍簡十科分為三軸。朝夕觀覽庶裨萬一。若乃坐成龍報立驗蛇身。牛泣登坡馳鳴遶寺。或杖楚交至遍體火然。或戈戟去來應時流血。或舌銷眉落。或失性發狂。或取把菜而作奴。或侵束柴而然足。寄神園木。割肉酬施主之恩。託跡圜扉。變骨受謗人之罰。昔不見而今見。先不知而始知。號天扣地莫以追。破膽摧肝非所及。當此時也父母百身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余九歲出家于今過六十矣。至於逍遙廣廈顧步芳除。體安輕軟身居閑逸。星光未旦。十利之精饌已陳。日彩方中。三德之珍羞總萃。不知耕穫之頓弊。不識鼎飪之劬勞。長六尺之軀。全百年之命者。是誰所致乎。則我本師之願力也。余且約計五十之年。朝中飲食蓋費三百餘碩矣。寒暑衣藥蓋費二十餘萬矣。爾其高門邃宇碧砌丹楹。軒乘僕竪之流。几案床褥之類。所費又無涯矣。或復無明暗起邪見。橫生非法棄用非時飲噉。所費又難量矣。此皆出自他力資成我用。與夫汲汲之位。豈得同年而較其苦樂哉。是知大慈之教至矣。大悲之力深矣。況十號調御。以我為子而覆之。八部天龍。以我為師而奉之。皇王雖貴。不敢以臣禮畜之。則其貴可知也。尊親雖重。不敢以子義瞻之。則其尊可知也。若乃悠悠四俗茫茫九土。誰家非我之倉儲。何人非予之子弟。所以提盂入室。緘封之膳遽開。振錫登衢。施慢之容肅敬。古人以一飡之惠。猶能效節。一言之顧。尚或亡軀。況從頂至踵。皆如來之養乎。從生至死。皆如來之蔭乎。向使不遇佛法不遇出家。方將曉夕犯霜露晨昏勤隴畝。馳驟萬端逼迫千計。弊襜塵絮。或不足以蓋形。藿茹飡食。或不能以充口。何暇旰衡廣宇策杖閑庭曳履。清談披襟閑謔。避寒暑擇甘辛。呵斥童稚徵求捧汲。縱意馬之害群。任情猿之矯樹也。但三障雲聳十纏縈結。癡愛亂心狂愚患惱。自悔自責。經瞬息而已遷。悲之恨之。歷旬朔而俄變。或復陞堂致禮。恥尊儀而雨泣。對格披文。慚聖教而垂淚。或鶉衣犬食困辱以治之。損財去友。孤窮而苦之。竟不能屈慢山清欲火。捨麁弊之聲色。免鑊湯之深誅。豈不痛哉。豈不痛哉。所以常慘常啼酸辛而不極。空藏地藏救接而無方。余又反覆求已周旋。自撫形容耳目不減於常流。識悟神清參差於名輩。何福而生中國。何善而預出家。何罪而戒檢多違。何釁而剛強難化所以縈紆日吳佇嘆中宵。莫識救之之方。未辨革之之術。然幼蒙庭訓早霑釋教。頗聞長者之遺言。屢謁名僧之高論。三思之士假韋絃以是資。九折之賓。待箴銘而作訓。故乃詳求列代披閱群篇。採同病之下流。訪迷津之野客。其有蔑聖言輕業累。縱逸無恥頑疎不檢。可為懲勸者並集而錄之。仍簡十科分為三軸。朝夕觀覽庶裨萬一。若乃坐成龍報立驗蛇身。牛泣登坡馳鳴遶寺。或杖楚交至遍體火然。或戈戟去來應時流血。或舌銷眉落。或失性發狂。或取把菜而作奴。或侵束柴而然足。寄神園木。割肉酬施主之恩。託跡圜扉。變骨受謗人之罰。昔不見而今見。先不知而始知。號天扣地莫以追。破膽摧肝非所及。當此時也父母百身

而無贖。親賓四馳而不救。貨賂委積而空陳。左右撫膺而奚補。向之歡娛美樂為何在乎。向之朋流眷屬為何恃乎。嗚呼朝為盛德。唱息於長廊。夕為傷子。哀慟於幽房。匪斯人之獨有。念余身兮或當。倘百年而一遇。將恥悔兮何央。可不愴乎。可不懼乎。故編其終始備之左右。佇勗書紳之誡。將期戰勝之功。其有名賢雅誥哲人殊跡。道化之洿隆。時事之臧否。亦附而錄之。以寄通識。古人云。百年影徂千載心在。實望千載之後。知予心之所在焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無贖。親賓四馳而不救。貨賂委積而空陳。左右撫膺而奚補。向之歡娛美樂為何在乎。向之朋流眷屬為何恃乎。嗚呼朝為盛德。唱息於長廊。夕為傷子。哀慟於幽房。匪斯人之獨有。念余身兮或當。倘百年而一遇。將恥悔兮何央。可不愴乎。可不懼乎。故編其終始備之左右。佇勗書紳之誡。將期戰勝之功。其有名賢雅誥哲人殊跡。道化之洿隆。時事之臧否。亦附而錄之。以寄通識。古人云。百年影徂千載心在。實望千載之後。知予心之所在焉。

釋難文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋難文

希顏首座字聖徒。性剛果。通內外學。以風節自持。遊歷罷歸隱故廬。跡不入俗。常閉門宴坐。非行誼高潔者。莫與友也。名公貴人累以諸剎招之堅不答。時有童行名參。已欲為僧。侍左右。顏識其非器。作釋難文。以却之曰。知子莫若父。知父莫若子。若予之參已非為僧器。蓋出家為僧。豈細事乎。非求安逸也。非求溫飽也。非求蝸角利名也。為生死也。為眾生也。為斷煩惱出三界海續佛慧命也。去聖時遙佛法大壞。汝敢妄為爾。寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。通慧錄云。為僧不預十科事。佛徒勞百載為之不難得乎。以是觀之。予濫廁僧倫。有詒於佛。況汝為之邪。然出家為僧。苟不知三乘十二分教。周公孔子之道。不明因果不達己性。不知稼穡艱難。不念信施難消。徒飲酒食肉。破齋犯戒。行商坐賈。偷姦博弈。覬覦院舍車蓋出入。奉養一己而已。悲夫。有六尺之身而無智慧。佛謂之癡僧。有三寸舌而不能說法。佛謂之啞羊僧。似僧非僧似俗非俗。佛謂之鳥鼠僧。亦曰禿居士。楞嚴故曰。云何賊人假我衣服。禆販如來。造種種業。非濟世舟航也。地獄種子爾。縱饒彌勒下生出得頭來。身已陷銕圍百刑之痛。非一朝一夕也。若今為之者。或百或千至於萬計形服而已。篤論其中何有哉。所謂鷙翰而鳳鳴也。碌碌之石非玉也。蕭敷艾榮非雪山忍草也。國家度僧本為祈福。今反責以丁錢示民。於僧不然。使吾徒不足待之之至也。只如前日育王璉。永安嵩。龍井淨。靈芝照。一狐之棭自餘千羊之皮。何足道哉。於戲佛海穢滓。未有今日之甚也。可與智者道。難與俗人言(師古曰。狐棭下之皮。輕柔難得。萬雋作掖)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希顏首座字聖徒。性剛果。通內外學。以風節自持。遊歷罷歸隱故廬。跡不入俗。常閉門宴坐。非行誼高潔者。莫與友也。名公貴人累以諸剎招之堅不答。時有童行名參。已欲為僧。侍左右。顏識其非器。作釋難文。以却之曰。知子莫若父。知父莫若子。若予之參已非為僧器。蓋出家為僧。豈細事乎。非求安逸也。非求溫飽也。非求蝸角利名也。為生死也。為眾生也。為斷煩惱出三界海續佛慧命也。去聖時遙佛法大壞。汝敢妄為爾。寶梁經云。比丘不修比丘法。大千無唾處。通慧錄云。為僧不預十科事。佛徒勞百載為之不難得乎。以是觀之。予濫廁僧倫。有詒於佛。況汝為之邪。然出家為僧。苟不知三乘十二分教。周公孔子之道。不明因果不達己性。不知稼穡艱難。不念信施難消。徒飲酒食肉。破齋犯戒。行商坐賈。偷姦博弈。覬覦院舍車蓋出入。奉養一己而已。悲夫。有六尺之身而無智慧。佛謂之癡僧。有三寸舌而不能說法。佛謂之啞羊僧。似僧非僧似俗非俗。佛謂之鳥鼠僧。亦曰禿居士。楞嚴故曰。云何賊人假我衣服。禆販如來。造種種業。非濟世舟航也。地獄種子爾。縱饒彌勒下生出得頭來。身已陷銕圍百刑之痛。非一朝一夕也。若今為之者。或百或千至於萬計形服而已。篤論其中何有哉。所謂鷙翰而鳳鳴也。碌碌之石非玉也。蕭敷艾榮非雪山忍草也。國家度僧本為祈福。今反責以丁錢示民。於僧不然。使吾徒不足待之之至也。只如前日育王璉。永安嵩。龍井淨。靈芝照。一狐之棭自餘千羊之皮。何足道哉。於戲佛海穢滓。未有今日之甚也。可與智者道。難與俗人言(師古曰。狐棭下之皮。輕柔難得。萬雋作掖)。

梁高僧偁法主遺誡小師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁高僧偁法主遺誡小師

塵世匪堅浮生不久。我光陰以謝。汝齒𮪽漸高。無以世利下其身。無以虛名苟其利。莫輕仁賤義。莫嫉善妬才。莫抑遏無辜。莫沈埋有德。莫疎慵人事。莫懶墮焚修。莫耽湎睡眠。莫強知他事。莫空腹高心。莫營私利己。莫恃強欺弱。莫利己損他。無以長而慢後生。無以少而欺老宿。無以財華下視物。無以意氣高揖人。無以不善苦相親。無以善而却憎惡。無以片能稱我是。無以少解道他非。無以在客慢主人。無以為主輕旅客。無以在事失綱紀。無以㑃眾破條章。無以誹謗怪他人。無以穿鑿覓他過。好向佛法中用意。多於塵境上除情。袈裟下失却人身。實為苦也。捺落裡受諸異報。可謂屈焉。況端拱無為。安閑不役。徐行金地高坐華堂。足不履泥手不彈水。身上衣而口中食。豈易消乎。圓却頂而方却袍為何事也。其或剛柔得所。進退含容堪行即行。可止即止。無貪眼下數省時中。一點相當萬金消得。予以千叮萬囑苦口甘言。依余言者。來世相逢。若不依予言者。擬向何處出頭。珍重珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵世匪堅浮生不久。我光陰以謝。汝齒𮪽漸高。無以世利下其身。無以虛名苟其利。莫輕仁賤義。莫嫉善妬才。莫抑遏無辜。莫沈埋有德。莫疎慵人事。莫懶墮焚修。莫耽湎睡眠。莫強知他事。莫空腹高心。莫營私利己。莫恃強欺弱。莫利己損他。無以長而慢後生。無以少而欺老宿。無以財華下視物。無以意氣高揖人。無以不善苦相親。無以善而却憎惡。無以片能稱我是。無以少解道他非。無以在客慢主人。無以為主輕旅客。無以在事失綱紀。無以㑃眾破條章。無以誹謗怪他人。無以穿鑿覓他過。好向佛法中用意。多於塵境上除情。袈裟下失却人身。實為苦也。捺落裡受諸異報。可謂屈焉。況端拱無為。安閑不役。徐行金地高坐華堂。足不履泥手不彈水。身上衣而口中食。豈易消乎。圓却頂而方却袍為何事也。其或剛柔得所。進退含容堪行即行。可止即止。無貪眼下數省時中。一點相當萬金消得。予以千叮萬囑苦口甘言。依余言者。來世相逢。若不依予言者。擬向何處出頭。珍重珍重。

右街寧僧錄勉通外學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右街寧僧錄勉通外學

夫學不厭博。有所不知蓋闕如也。吾宗致遠。以三乘法而運載焉。然或魔障相陵必須禦侮。禦侮之術莫若知彼敵情。敵情者。西竺則韋陀。東夏則經籍矣。故祇桓寺中有四韋陀院。外道以為宗極。又有書院大千界內所有不同。文書並集其中。佛俱許讀之。為伏外道而不許依其見也。此土古德高僧能懾伏異宗者。率由博學之故。譬如夷狄之人。言語不通飲食不同。孰能達其志通其欲。其或微解胡語。立便馴和矣。是以習鑿齒道安以詼諧而伏之。宗雷之輩慧遠以詩禮而誘之。權無二復禮以辨感而柔之。陸鴻漸皎然以詩式而友之。此皆不施他術唯通外學耳。況乎儒道二教義理玄邈。釋子既精本業。何妨鑽極以廣見聞。勿滯於一方也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫學不厭博。有所不知蓋闕如也。吾宗致遠。以三乘法而運載焉。然或魔障相陵必須禦侮。禦侮之術莫若知彼敵情。敵情者。西竺則韋陀。東夏則經籍矣。故祇桓寺中有四韋陀院。外道以為宗極。又有書院大千界內所有不同。文書並集其中。佛俱許讀之。為伏外道而不許依其見也。此土古德高僧能懾伏異宗者。率由博學之故。譬如夷狄之人。言語不通飲食不同。孰能達其志通其欲。其或微解胡語。立便馴和矣。是以習鑿齒道安以詼諧而伏之。宗雷之輩慧遠以詩禮而誘之。權無二復禮以辨感而柔之。陸鴻漸皎然以詩式而友之。此皆不施他術唯通外學耳。況乎儒道二教義理玄邈。釋子既精本業。何妨鑽極以廣見聞。勿滯於一方也。

晉支遁禪師座右銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉支遁禪師座右銘

勤之勤之。至道非孜奚為淹滯。弱喪神奇。茫茫三界眇眇長羈。煩勞外湊冥心內馳。殉赴欽渴緬邈忘疲。人生一世涓若露垂。我身非我云云誰施。達人懷德知安必危。寂寥清舉潔累禪池。謹守明禁雅說玄規。綏心神道抗志無為。遼朗三蔽融治六疵空洞五陰虛豁四支。非指喻指絕而莫離。妙覺既陳又玄其知。婉轉平任與物推移。過此以往勿思勿議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤之勤之。至道非孜奚為淹滯。弱喪神奇。茫茫三界眇眇長羈。煩勞外湊冥心內馳。殉赴欽渴緬邈忘疲。人生一世涓若露垂。我身非我云云誰施。達人懷德知安必危。寂寥清舉潔累禪池。謹守明禁雅說玄規。綏心神道抗志無為。遼朗三蔽融治六疵空洞五陰虛豁四支。非指喻指絕而莫離。妙覺既陳又玄其知。婉轉平任與物推移。過此以往勿思勿議。

周京師大中興寺道安法師遺誡九章以訓門人其詞曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周京師大中興寺道安法師遺誡九章以訓門人其詞曰

敬謝諸弟子等。夫出家為道至重至難。不可自輕不可自易。所謂重者。荷道佩德縈仁負義。奉持淨戒死而有已。所謂難者。絕世離俗永割親愛。迴情易性不同於眾。行人所不能行。割人所不能割。忍苦受辱捐棄軀命。謂之難者。名曰道人。道人者。導人也。行必可履言必可法。被服出家動為法則。不貪不諍不讒不匿。學問高遠志在玄默。是為名稱參位三尊。出賢入聖滌除精魂。故得君主不望其報。父母不望其力。普天之人莫不歸攝。損妻減養供奉衣食。屈身俯仰不辭勞恨者。以其志行清潔通於神明。惔怕虛白可奇可貴。自獲荒流道法遂替。新學之人未體法則。著邪棄正忘其真實。以小黠為智。以小恭為足。飽食終日無所用心。退自推觀良亦可悲。計今出家或有年歲。經業未通文字不決。徒喪一世無所成名。如此之事可不深思。無常之限非旦即夕。三塗苦痛無強無弱。師徒義深故以申示。有情之流可為永誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬謝諸弟子等。夫出家為道至重至難。不可自輕不可自易。所謂重者。荷道佩德縈仁負義。奉持淨戒死而有已。所謂難者。絕世離俗永割親愛。迴情易性不同於眾。行人所不能行。割人所不能割。忍苦受辱捐棄軀命。謂之難者。名曰道人。道人者。導人也。行必可履言必可法。被服出家動為法則。不貪不諍不讒不匿。學問高遠志在玄默。是為名稱參位三尊。出賢入聖滌除精魂。故得君主不望其報。父母不望其力。普天之人莫不歸攝。損妻減養供奉衣食。屈身俯仰不辭勞恨者。以其志行清潔通於神明。惔怕虛白可奇可貴。自獲荒流道法遂替。新學之人未體法則。著邪棄正忘其真實。以小黠為智。以小恭為足。飽食終日無所用心。退自推觀良亦可悲。計今出家或有年歲。經業未通文字不決。徒喪一世無所成名。如此之事可不深思。無常之限非旦即夕。三塗苦痛無強無弱。師徒義深故以申示。有情之流可為永誡。

其一曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其一曰

卿已出家永違所生。剃𩬊毀容法服加行。辭親之日上下涕零。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家永違所生。剃𩬊毀容法服加行。辭親之日上下涕零。

剖愛榮道意凌太清。當遵此志經道修明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剖愛榮道意凌太清。當遵此志經道修明。

如何無心故存色聲。悠悠竟日經業不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何無心故存色聲。悠悠竟日經業不成。

德行日損穢積遂盈。師友慚恥凡俗所輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德行日損穢積遂盈。師友慚恥凡俗所輕。

如是出家徒自辱名。今故誨勵宜當專精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出家徒自辱名。今故誨勵宜當專精。

其二曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其二曰

卿已出家棄俗辭君。應自誨勵志果青雲。財色不顧與世不群。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家棄俗辭君。應自誨勵志果青雲。財色不顧與世不群。

金玉不貴惟道為珍。約己守節甘苦樂貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金玉不貴惟道為珍。約己守節甘苦樂貧。

進德自度又能度人。如何改操趨走風塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進德自度又能度人。如何改操趨走風塵。

坐不暖席馳騖東西。劇如徭役縣官所牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐不暖席馳騖東西。劇如徭役縣官所牽。

經道不通戒德不全。朋友蚩弄同學棄捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經道不通戒德不全。朋友蚩弄同學棄捐。

如是出家徒喪天年。今故誨勵宜各自憐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出家徒喪天年。今故誨勵宜各自憐。

其三曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其三曰

卿已出家永辭宗族。無親無疎清淨無欲。吉則不歡凶則不慼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家永辭宗族。無親無疎清淨無欲。吉則不歡凶則不慼。

超然縱容豁然離俗。志存玄妙軌真守樸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超然縱容豁然離俗。志存玄妙軌真守樸。

得度廣濟普蒙福祿。如何無心仍著染觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得度廣濟普蒙福祿。如何無心仍著染觸。

空諍長短銖兩升斛。與世諍利何盡僮僕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空諍長短銖兩升斛。與世諍利何盡僮僕。

經道不明德行不足。如是出家徒自毀辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經道不明德行不足。如是出家徒自毀辱。

今故誨示宜自洗浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今故誨示宜自洗浴。

其四曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其四曰

卿已出家號曰道人。父母不敬君帝不臣。普天同奉事之如神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家號曰道人。父母不敬君帝不臣。普天同奉事之如神。

稽首致敬不計富貧。尚其清修自利利人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首致敬不計富貧。尚其清修自利利人。

減割之重一米七斤。如何怠慢不能報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 減割之重一米七斤。如何怠慢不能報恩。

倚縱遊逸身意虛煩。無戒食施死入太山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倚縱遊逸身意虛煩。無戒食施死入太山。

燒銕為食融銅灌咽。如斯之痛法句所陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒銕為食融銅灌咽。如斯之痛法句所陳。

今故誨約宜改自親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今故誨約宜改自親。

其五曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其五曰

卿已出家號曰息心。穢雜不著惟道是欽。志參清潔如玉如氷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家號曰息心。穢雜不著惟道是欽。志參清潔如玉如氷。

當修經戒以濟精神。眾生蒙祐并度所親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修經戒以濟精神。眾生蒙祐并度所親。

如何無心隨俗浮沈。縱其四大恣其五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何無心隨俗浮沈。縱其四大恣其五根。

道德遂淺世事更深。如是出家與世同塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道德遂淺世事更深。如是出家與世同塵。

今故戒約幸自開神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今故戒約幸自開神。

其六曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其六曰

卿已出家捐世形軀。當務竭情泥洹合符。如何擾動不樂閑居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家捐世形軀。當務竭情泥洹合符。如何擾動不樂閑居。

經道損耗世事有餘。清白不覆反入泥塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經道損耗世事有餘。清白不覆反入泥塗。

過影之命或在須臾。地獄之痛難可具書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過影之命或在須臾。地獄之痛難可具書。

今故戒勵宜崇典謨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今故戒勵宜崇典謨。

其七曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其七曰

卿已出家不可自寬。形雖鄙陋使行可觀。衣服雖麁坐起令端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家不可自寬。形雖鄙陋使行可觀。衣服雖麁坐起令端。

飲食雖疎出言可飡。夏則忍熱冬則忍寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食雖疎出言可飡。夏則忍熱冬則忍寒。

能自守節不飲盜泉。不肖之供足不妄前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自守節不飲盜泉。不肖之供足不妄前。

久處私室如臨至尊。學雖不多可齊上賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久處私室如臨至尊。學雖不多可齊上賢。

如是出家足報二親。宗族知識一切蒙恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出家足報二親。宗族知識一切蒙恩。

今故誡汝宜各自敦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今故誡汝宜各自敦。

其八曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其八曰

卿已出家性有昏明。學無多少要在修精。上士坐禪中士誦經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家性有昏明。學無多少要在修精。上士坐禪中士誦經。

下士堪能塔寺經營。豈可終日一無所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下士堪能塔寺經營。豈可終日一無所成。

立身無聞可謂徒生。今故誨汝宜自端情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立身無聞可謂徒生。今故誨汝宜自端情。

其九曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其九曰

卿已出家永違二親。道法革性俗服離身。辭親之日乍悲乍欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿已出家永違二親。道法革性俗服離身。辭親之日乍悲乍欣。

邈爾絕俗超出埃塵。當修經道制己履真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邈爾絕俗超出埃塵。當修經道制己履真。

如何無心更染俗因。經道已薄行無毛分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如何無心更染俗因。經道已薄行無毛分。

言非可貴德非可珍。師友致累恚恨日殷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非可貴德非可珍。師友致累恚恨日殷。

如是出家損法辱身。思之念之好自將身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出家損法辱身。思之念之好自將身。

大唐慈恩法師出家箴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐慈恩法師出家箴

捨家出家何所以。稽首空王求出離。三師七證定初機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨家出家何所以。稽首空王求出離。三師七證定初機。

剃𩬊染衣發弘誓。去貪瞋除鄙悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃𩬊染衣發弘誓。去貪瞋除鄙悋。

十二時中常謹慎。鍊磨真性若虛空。自然戰退魔軍陣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二時中常謹慎。鍊磨真性若虛空。自然戰退魔軍陣。

勤學習尋師匠。說與同人堪倚仗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤學習尋師匠。說與同人堪倚仗。

莫教心地亂如麻。百歲光陰等閑喪。踵前賢學先聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫教心地亂如麻。百歲光陰等閑喪。踵前賢學先聖。

盡假聞思修得證。行住坐臥要精專。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡假聞思修得證。行住坐臥要精專。

念念無差始相應。佛真經十二部。縱橫指示菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念無差始相應。佛真經十二部。縱橫指示菩提路。

不習不聽不依行。問君何日心開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不習不聽不依行。問君何日心開悟。

速須究似頭然。莫待明年與後年。一息不來即後世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速須究似頭然。莫待明年與後年。一息不來即後世。

誰人保得此身堅。不蠶衣不田食。織女耕夫汗血力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰人保得此身堅。不蠶衣不田食。織女耕夫汗血力。

為成道業施將來。道業未成爭消得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為成道業施將來。道業未成爭消得。

哀哀父哀哀母。嚥苦吐甘大辛苦。就濕回乾養育成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哀父哀哀母。嚥苦吐甘大辛苦。就濕回乾養育成。

要襲門風繼先祖。一旦辭親求剃落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要襲門風繼先祖。一旦辭親求剃落。

八十九十無依託。若不超凡越聖流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十九十無依託。若不超凡越聖流。

向此因循全大錯。福田衣降龍鉢。受用一生求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向此因循全大錯。福田衣降龍鉢。受用一生求解脫。

若因小利繫心懷。彼岸涅槃爭得達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若因小利繫心懷。彼岸涅槃爭得達。

善男子汝須知。遭逢難得似今時。既遇出家披縷褐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子汝須知。遭逢難得似今時。既遇出家披縷褐。

猶如浮木值盲龜。大丈夫須猛利。緊束身心莫容易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如浮木值盲龜。大丈夫須猛利。緊束身心莫容易。

倘能行願力相扶。決定龍華親授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倘能行願力相扶。決定龍華親授記。

南嶽法輪寺省行堂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南嶽法輪寺省行堂記

超然居士趙令矜撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超然居士趙令矜撰

嘗謂諸苦之中病苦為深。作福之中省病為最。是故古人以有病為善知識。曉人以看病為福田。所以叢林為老病之設。今叢林聚眾。凡有病使歸省。行堂不准修省改行以退病。亦欲人散夜靜孤燈獨照之際。究索大事。豈徒然哉。既命知堂以司藥餌。又戒常住以足供須。此先佛之規制。近世不然。堂名延壽。鄙俚不經病者不自省咎。補躬乖方湯藥妄投。返成沈痼至有酷疾。不參堂以務疎逸者。大失建堂命名之意也。知堂名存實廢。或同路人常住急。於日用殊不存撫。又復失優波待老病之意也。由是病人呻吟痛楚日益增。極過在彼。此非如來咎。縱有親故問病率皆鄉曲故舊。心既不普事忽有差。今法輪病所奐然一新。蓋有本分人是事色色成辦。無可論者。惟有病人宜如何哉。省躬念罪。世之有識者皆能達此。衲僧分上直截機緣。當於頭痛額熱之時。薦取掉動底。於聲冤叫苦之際。領略徹困心。密密究思。是誰受病人。既不見病從何來。人病雙亡復是何物。直饒見得分明。正好為他將息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘗謂諸苦之中病苦為深。作福之中省病為最。是故古人以有病為善知識。曉人以看病為福田。所以叢林為老病之設。今叢林聚眾。凡有病使歸省。行堂不准修省改行以退病。亦欲人散夜靜孤燈獨照之際。究索大事。豈徒然哉。既命知堂以司藥餌。又戒常住以足供須。此先佛之規制。近世不然。堂名延壽。鄙俚不經病者不自省咎。補躬乖方湯藥妄投。返成沈痼至有酷疾。不參堂以務疎逸者。大失建堂命名之意也。知堂名存實廢。或同路人常住急。於日用殊不存撫。又復失優波待老病之意也。由是病人呻吟痛楚日益增。極過在彼。此非如來咎。縱有親故問病率皆鄉曲故舊。心既不普事忽有差。今法輪病所奐然一新。蓋有本分人是事色色成辦。無可論者。惟有病人宜如何哉。省躬念罪。世之有識者皆能達此。衲僧分上直截機緣。當於頭痛額熱之時。薦取掉動底。於聲冤叫苦之際。領略徹困心。密密究思。是誰受病人。既不見病從何來。人病雙亡復是何物。直饒見得分明。正好為他將息。

周渭濱沙門亡名法師息心銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周渭濱沙門亡名法師息心銘

法界有如意寶人焉。久緘其身銘其膺曰。古之攝心人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界有如意寶人焉。久緘其身銘其膺曰。古之攝心人也。

誡之哉。誡之哉。無多慮無多知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡之哉。誡之哉。無多慮無多知。

多知多事不如息意。多慮多失不如守一。慮多志散知多心亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多知多事不如息意。多慮多失不如守一。慮多志散知多心亂。

心亂生惱志散妨道。勿謂何傷其苦悠長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心亂生惱志散妨道。勿謂何傷其苦悠長。

勿言何畏其禍鼎沸。滴水不停四海將盈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿言何畏其禍鼎沸。滴水不停四海將盈。

纖塵不拂五嶽將成。防末在本雖小不輕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纖塵不拂五嶽將成。防末在本雖小不輕。

關爾七竅閉爾六情。莫窺於色莫聽於聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關爾七竅閉爾六情。莫窺於色莫聽於聲。

聞聲者聾見色者盲。一文一藝空中小蚋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聲者聾見色者盲。一文一藝空中小蚋。

一伎一能日下孤燈。英賢才藝是為愚蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一伎一能日下孤燈。英賢才藝是為愚蔽。

捨棄淳樸耽溺淫麗。識馬易奔心猿難制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨棄淳樸耽溺淫麗。識馬易奔心猿難制。

神既勞役形必損斃。邪徑終迷修途永泥。英賢才能是曰昏懵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神既勞役形必損斃。邪徑終迷修途永泥。英賢才能是曰昏懵。

洿拙羨巧其德不巧。名厚行薄其高速崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洿拙羨巧其德不巧。名厚行薄其高速崩。

塗舒污卷其用不恒。內懷憍伐外致怨憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗舒污卷其用不恒。內懷憍伐外致怨憎。

或談於口或書於手。要人令譽亦孔之醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或談於口或書於手。要人令譽亦孔之醜。

凡謂之吉聖謂之咎。賞玩暫時悲憂長久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡謂之吉聖謂之咎。賞玩暫時悲憂長久。

畏影畏迹逾走逾劇。端坐樹陰迹滅影沈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏影畏迹逾走逾劇。端坐樹陰迹滅影沈。

厭生患老隨思隨造。心想若滅生死長絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭生患老隨思隨造。心想若滅生死長絕。

不死不生無相無名。一道虛寂萬物齊平。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不死不生無相無名。一道虛寂萬物齊平。

何勝何劣何重何輕。何貴何賤何辱何榮。澄天愧淨皦日慚明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何勝何劣何重何輕。何貴何賤何辱何榮。澄天愧淨皦日慚明。

安夫岱嶽固彼金城。敬貽賢哲斯道利貞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安夫岱嶽固彼金城。敬貽賢哲斯道利貞。

洞山和尚規誡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞山和尚規誡

夫沙門釋子高上為宗。既絕攀緣宜從淡薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫沙門釋子高上為宗。既絕攀緣宜從淡薄。

割父母之恩愛。捨君臣之禮儀。剃髮染衣持巾捧鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割父母之恩愛。捨君臣之禮儀。剃髮染衣持巾捧鉢。

履出塵之徑路。登入聖之階梯。潔白如霜清淨若雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履出塵之徑路。登入聖之階梯。潔白如霜清淨若雪。

龍神欽敬鬼魅歸降。專心用意報佛深恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍神欽敬鬼魅歸降。專心用意報佛深恩。

父母生身方霑利益。豈許結託門徒追隨朋友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母生身方霑利益。豈許結託門徒追隨朋友。

事持筆硯馳騁文章。區區名利役役趨塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事持筆硯馳騁文章。區區名利役役趨塵。

不思戒律破却威儀。取一生之容易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思戒律破却威儀。取一生之容易。

為萬劫之艱辛。若學如斯徒稱釋子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為萬劫之艱辛。若學如斯徒稱釋子。

慈雲式懺主書紳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲式懺主書紳

知白汝知日之所為。害善之法偏宜遠之。損惡之道益其用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知白汝知日之所為。害善之法偏宜遠之。損惡之道益其用之。

口無自伐心無自欺。勿抱內蠹勿揚外儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口無自伐心無自欺。勿抱內蠹勿揚外儀。

欲人之譽畜己之私。殺義之始陷禍之基。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲人之譽畜己之私。殺義之始陷禍之基。

自恃其德必有餘譏。自矜其達必有餘非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自恃其德必有餘譏。自矜其達必有餘非。

眷屬集樹汝宜遠之。利養毛蠅汝宜畏之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬集樹汝宜遠之。利養毛蠅汝宜畏之。

釋而思之。懲惡之餘何則是宜。清香一炷紅蓮數枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋而思之。懲惡之餘何則是宜。清香一炷紅蓮數枝。

口勿輟誦意勿他思。安禪禮像其則勿虧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口勿輟誦意勿他思。安禪禮像其則勿虧。

量衣節食其志勿移。造世文筆如佛戒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量衣節食其志勿移。造世文筆如佛戒之。

說人長短如法慎之。縱對賓侶口勿多辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說人長短如法慎之。縱對賓侶口勿多辭。

頻驚光影坐勿消時。芭蕉虛質非汝久期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻驚光影坐勿消時。芭蕉虛質非汝久期。

蓮花淨土是汝真歸。俾夜作晝勤而行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花淨土是汝真歸。俾夜作晝勤而行之。

願文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願文

願我此身安隱修道。離諸緣障正法無難。國土豐樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我此身安隱修道。離諸緣障正法無難。國土豐樂。

常居林野樂獨寂靜。衲衣菜食隨分知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常居林野樂獨寂靜。衲衣菜食隨分知足。

常畏信施如禦強敵。常離眷屬如遠大怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常畏信施如禦強敵。常離眷屬如遠大怨。

常保禪慧如護珍寶。常棄諸惡如去弊疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常保禪慧如護珍寶。常棄諸惡如去弊疾。

法衣錫杖禦魔甲兵。繩床香灌資道調具。捨此之外更無所貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法衣錫杖禦魔甲兵。繩床香灌資道調具。捨此之外更無所貪。

習俗生常願莫相近。嗜欲名利永非我徒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習俗生常願莫相近。嗜欲名利永非我徒。

毀讚虛嚮猶風過耳。安忍違從志全道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀讚虛嚮猶風過耳。安忍違從志全道業。

圭峯密禪師座右銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圭峯密禪師座右銘

寅起可辦事。省語終寡尤。身安勤戒定。事簡疎交游。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寅起可辦事。省語終寡尤。身安勤戒定。事簡疎交游。

他非不足辨。已過當自修。百歲既有限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他非不足辨。已過當自修。百歲既有限。

世事何時休。落髮墮僧數。應須侔上流。胡為逐世變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世事何時休。落髮墮僧數。應須侔上流。胡為逐世變。

志慮尚囂浮。四恩重山嶽。錙銖未能酧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志慮尚囂浮。四恩重山嶽。錙銖未能酧。

蚩蚩居大廈。汲汲將焉求。死生在呼吸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蚩蚩居大廈。汲汲將焉求。死生在呼吸。

起滅若浮漚。無令方服下。番作阿鼻由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起滅若浮漚。無令方服下。番作阿鼻由。

白楊順禪師示眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白楊順禪師示眾

染緣易就道業難成。不了目前萬緣差別。只見境風浩浩凋殘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染緣易就道業難成。不了目前萬緣差別。只見境風浩浩凋殘。

功德之林心火炎炎。燒盡菩提之種。道念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德之林心火炎炎。燒盡菩提之種。道念

若同情念成佛多時。為眾如為己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若同情念成佛多時。為眾如為己身。

彼此事辦。不見他非我是。自然上敬下恭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼此事辦。不見他非我是。自然上敬下恭。

佛法時時現前。煩惱塵塵解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法時時現前。煩惱塵塵解脫。

永明智覺壽禪師垂誡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永明智覺壽禪師垂誡

學道之門別無奇特。只要洗滌根塵下無量劫來業識種子。汝等但能消除情念。斷絕妄緣。對世間一切愛欲境界。心如木石相似。直饒未明道眼。自然成就淨身。若逢真正導師切須勤心親近。假使參而未徹。學而未成。歷在耳根永為道種。世世不落惡趣。生生不失人身。纔出頭來一聞千悟須信道。真善知識為人中最大因緣。能化眾生得見佛性。深嗟末世誰說一禪。只學虛頭全無實解。步步行有口口談空。自不責業力所牽。更教人撥無因果。便說飲酒食肉不礙菩提。行盜行淫無妨般若。生遭王法死陷阿鼻。受得地獄業消。又入畜生餓鬼。百千萬劫無有出期。除非一念回光立即翻邪為正。若不自懺自悔。自度自修。諸佛出來也無救爾處。若割心肝如木石相似。便可食肉。若喫酒如喫屎尿相似。便可飲酒。若見端正男女如死尸相似。便可行淫。若見已財他財如糞土相似。便可侵盜。饒爾鍊得到此田地。亦未可順汝意在。直待證無量聖身。始可行世間逆順事。古聖施設豈有他心。只為末法僧尼少持禁戒。恐賺他向善俗子。多退道心。所以廣行遮護。千經所說萬論所陳。若不去淫斷一切清淨種。若不去酒斷一切智慧種。若不去盜斷一切福德種。若不去肉斷一切慈悲種。三世諸佛同口敷宣。天下禪宗一音演暢。如何後學略不聽從。自毀正因反行魔說。只為宿熏業種生遇邪師。善力易消惡根難拔。豈不見。古聖道見一魔事如萬箭攢心。聞一魔聲如千錐劄耳。速須遠離不可見聞各自究心。慎莫容易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學道之門別無奇特。只要洗滌根塵下無量劫來業識種子。汝等但能消除情念。斷絕妄緣。對世間一切愛欲境界。心如木石相似。直饒未明道眼。自然成就淨身。若逢真正導師切須勤心親近。假使參而未徹。學而未成。歷在耳根永為道種。世世不落惡趣。生生不失人身。纔出頭來一聞千悟須信道。真善知識為人中最大因緣。能化眾生得見佛性。深嗟末世誰說一禪。只學虛頭全無實解。步步行有口口談空。自不責業力所牽。更教人撥無因果。便說飲酒食肉不礙菩提。行盜行淫無妨般若。生遭王法死陷阿鼻。受得地獄業消。又入畜生餓鬼。百千萬劫無有出期。除非一念回光立即翻邪為正。若不自懺自悔。自度自修。諸佛出來也無救爾處。若割心肝如木石相似。便可食肉。若喫酒如喫屎尿相似。便可飲酒。若見端正男女如死尸相似。便可行淫。若見已財他財如糞土相似。便可侵盜。饒爾鍊得到此田地。亦未可順汝意在。直待證無量聖身。始可行世間逆順事。古聖施設豈有他心。只為末法僧尼少持禁戒。恐賺他向善俗子。多退道心。所以廣行遮護。千經所說萬論所陳。若不去淫斷一切清淨種。若不去酒斷一切智慧種。若不去盜斷一切福德種。若不去肉斷一切慈悲種。三世諸佛同口敷宣。天下禪宗一音演暢。如何後學略不聽從。自毀正因反行魔說。只為宿熏業種生遇邪師。善力易消惡根難拔。豈不見。古聖道見一魔事如萬箭攢心。聞一魔聲如千錐劄耳。速須遠離不可見聞各自究心。慎莫容易。

八溢聖解脫門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八溢聖解脫門

禮佛者。敬佛之德也。念佛者。感佛之恩也。持戒者。行佛之行也。看經者。明佛之理也。坐禪者。達佛之境也。參禪者。合佛之心也。得悟者。證佛之道也。說法者。滿佛之願也。實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。然此八事猶如四方四隅闕一不可。前聖後聖其揆一也。六波羅蜜亦須兼行。六祖云。執空之人滯在一隅。謂不立文字自迷猶可。又謗佛經罪障深重。可不戒哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮佛者。敬佛之德也。念佛者。感佛之恩也。持戒者。行佛之行也。看經者。明佛之理也。坐禪者。達佛之境也。參禪者。合佛之心也。得悟者。證佛之道也。說法者。滿佛之願也。實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。然此八事猶如四方四隅闕一不可。前聖後聖其揆一也。六波羅蜜亦須兼行。六祖云。執空之人滯在一隅。謂不立文字自迷猶可。又謗佛經罪障深重。可不戒哉。

大智照律師比丘正名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智照律師比丘正名

梵語苾蒭華言乞士。內則乞法以治性。外則丐食以資身。父母人之至親。最先割捨。鬚𩬊世之所重。盡以剃除。富溢七珍棄之猶同於草芥。貴尊一品視之何啻於煙雲。極厭無常深窮有本。欲高其志必降其身。執錫有類於枯藜。擎鉢何殊於破器。肩披壞服即是弊袍肘串絡囊便同席袋。清淨活命已沾八聖道中。儉約修身即預四依行內。九州四海都為游處之方。樹下塚間悉是棲遲之處。攀三乘之逸駕。蹈諸佛之遺踪。稟聖教以無違真佛弟子。遇世緣而不易實大丈夫。可以戰退魔軍。揮開塵網。受萬金之勝供。諒亦堪消。為四生之福田。信非虛託。乞士為義期。斯之謂乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語苾蒭華言乞士。內則乞法以治性。外則丐食以資身。父母人之至親。最先割捨。鬚𩬊世之所重。盡以剃除。富溢七珍棄之猶同於草芥。貴尊一品視之何啻於煙雲。極厭無常深窮有本。欲高其志必降其身。執錫有類於枯藜。擎鉢何殊於破器。肩披壞服即是弊袍肘串絡囊便同席袋。清淨活命已沾八聖道中。儉約修身即預四依行內。九州四海都為游處之方。樹下塚間悉是棲遲之處。攀三乘之逸駕。蹈諸佛之遺踪。稟聖教以無違真佛弟子。遇世緣而不易實大丈夫。可以戰退魔軍。揮開塵網。受萬金之勝供。諒亦堪消。為四生之福田。信非虛託。乞士為義期。斯之謂乎。

捨緣銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨緣銘

追遠報恩棄儒從釋。刮磨舊習洗滌世緣。截斷眾流壁立千仞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 追遠報恩棄儒從釋。刮磨舊習洗滌世緣。截斷眾流壁立千仞。

文章筆硯盡把焚除。雪月風花無勞嘲詠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文章筆硯盡把焚除。雪月風花無勞嘲詠。

酒殽財色更莫回頭。聲利榮華豈須著眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒殽財色更莫回頭。聲利榮華豈須著眼。

末流狂妄正法澆漓。但欲變形何嘗涉道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末流狂妄正法澆漓。但欲變形何嘗涉道。

雖云捨俗俗習不除。盡說出塵塵緣不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖云捨俗俗習不除。盡說出塵塵緣不斷。

纔親講肆擬作闍黎。未入叢林望為長老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔親講肆擬作闍黎。未入叢林望為長老。

避溺投火豈覺盲癡。却步求前實為顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 避溺投火豈覺盲癡。却步求前實為顛倒。

釋心儒服代不乏人。釋服儒心世途目擊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋心儒服代不乏人。釋服儒心世途目擊。

律防麁暴禪息妄緣。深究苦空常思厭離邪師惡友畏若豺狼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律防麁暴禪息妄緣。深究苦空常思厭離邪師惡友畏若豺狼。

善導良朋親如父母。低心似地緘口如愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善導良朋親如父母。低心似地緘口如愚。

摧挫我人消停意氣。端居靜室課念遣時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧挫我人消停意氣。端居靜室課念遣時。

送想樂邦一心待盡。若能如此吾復何憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 送想樂邦一心待盡。若能如此吾復何憂。

厥或不然子當裁酌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厥或不然子當裁酌。

座右銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座右銘

四體不勤百事無闕。端坐受用寧知所來。但養穢軀鮮營淨福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四體不勤百事無闕。端坐受用寧知所來。但養穢軀鮮營淨福。

縱懷慚恥尚恐難堪。況處學庠濫參聽教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱懷慚恥尚恐難堪。況處學庠濫參聽教。

求人長短壞彼規繩。假託他緣閃避眾法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求人長短壞彼規繩。假託他緣閃避眾法。

輕陵先覺熒惑後生。規度利名結構朋黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕陵先覺熒惑後生。規度利名結構朋黨。

不遭惡疾必有餘殃。虛費精神終無成結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遭惡疾必有餘殃。虛費精神終無成結。

昇沈由已善惡無門。福謝禍來雖悔何及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇沈由已善惡無門。福謝禍來雖悔何及。

斯言非妄汝曹思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯言非妄汝曹思之。

規繩後跋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 規繩後跋

咨爾學眾聽吾直言。父母生身義當侍養。師長受度理合供承。而乃遠別鄉閭。躬栖講肆。是宜親仁擇善。建志立身討論不棄於寸陰。持守無忘於跬步。若乃縱無明之逸馬。任業識之野𤠔。見善不遷作惡無恥。或遭責罰。或被擯治。豈不負累宗親恥辱師傅。濫他淨眾枉彼施心。號無慚人遭不如意。且依律檢略示條章。來學同遵令法久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咨爾學眾聽吾直言。父母生身義當侍養。師長受度理合供承。而乃遠別鄉閭。躬栖講肆。是宜親仁擇善。建志立身討論不棄於寸陰。持守無忘於跬步。若乃縱無明之逸馬。任業識之野𤠔。見善不遷作惡無恥。或遭責罰。或被擯治。豈不負累宗親恥辱師傅。濫他淨眾枉彼施心。號無慚人遭不如意。且依律檢略示條章。來學同遵令法久住。