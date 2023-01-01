梵網經菩薩戒本疏第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經菩薩戒本疏第六

魏國西寺沙門法藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏撰

背正向邪戒第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背正向邪戒第二十四

初、制意者，本為受行大乘名為菩薩，今若捨此何大士之有？別說亦三：一、乖大行；二、習異熏心；三、障得菩提。為失既深，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，本為受行大乘名為菩薩，今若捨此何大士之有？別說亦三：一、乖大行；二、習異熏心；三、障得菩提。為失既深，故須制也。

次第者，前恃慢陵人，今背真向偽；又前即輕人，今則捨法故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第者，前恃慢陵人，今背真向偽；又前即輕人，今則捨法故也。

三、釋名者，任己無知，隨諸惡友，捨大乘之珍寶，習邪小之瓦礫，戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，任己無知，隨諸惡友，捨大乘之珍寶，習邪小之瓦礫，戒防此失，故以為名。

四、具緣者，三緣：一、發背心，二、捨大法，三、習邪小，故犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，三緣：一、發背心，二、捨大法，三、習邪小，故犯也。

五、闕緣者，於三中隨闕一種，悉重方便。又雙闕後二，或雙闕初後，皆輕方便。或雙闕初二，或甚輕，或無罪，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，於三中隨闕一種，悉重方便。又雙闕後二，或雙闕初後，皆輕方便。或雙闕初二，或甚輕，或無罪，並可知。

六、輕重者，三中各有暫有永、俱暫俱永，或綺互多少悉有輕重，並準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，三中各有暫有永、俱暫俱永，或綺互多少悉有輕重，並準釋可知。

七、通塞者，若為眾生暫學、若為成自廣智、若同事調，彼皆不捨自行，悉應不犯，反上為犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若為眾生暫學、若為成自廣智、若同事調，彼皆不捨自行，悉應不犯，反上為犯。

釋文者，文中有五：一、學真正；二、明背捨；三、習邪小；四、辨過失；五、結成犯。初中言「佛經」等，有總舉應學之法，次別顯四種：一、正法者，是大乘教法；二、正見者，行法；三、正性者，理法；四、正法身者，果法。謂依教起行，行能證理，理圓果滿。又信果受教，修行入理。又釋初二是修生法，謂依止聞熏習法，生無分別智正見。後二是本有法，謂正纏名正性，出纏名法身。此等並是菩薩所應修學也。二、「而不能」下，明背捨。以大乘法可珍，從喻名寶，如捨七寶，反取瓦礫也。三、「反學」下，明習邪小中言「反學」者，是倒學也。此倒學有八種：一、邪見者，見是總句，謂惡見乖理，故云邪也。二、二乘者，《十地論》七種邪見中，名異乘邪見；《楞伽》二十種外道中，名小乘外道。此等並就執著乖大，故立斯名。又《十地論》名正梵行求眾生。又《法華》云：汝等處行，是菩薩道。此等就順趣大乘故非邪等，今據前義故呵不令學。三、僧伽等論異說乖真，故云外道。四、世俗詩書習彼妨道。五、阿毘曇，此云對法，即小乘諸部，諍論相違損害大乘。六、小乘外道及以世典雜糅成論，故云「雜論」。又如世中四違陀等論，皆名雜論。七、書者，謂耽學書點以失光儀。八、記者，謂學算數記穀聚之多少等。此上類中若精神有餘，隨分薄知故理應無失；若性非聰悟而捨真習偽，理宜正犯。維摩云：新學菩薩別。四、「是斷」下顯三失。一、「斷佛性」者，此有二義：一、由習邪法令身中佛性闕緣，故不得生於智等萬行。此則遮其功能，故云斷也。二、習此邪法令於世間大乘不行，名斷佛種姓。經云：此大乘法流行，名佛種不斷。二、「障道因緣」者，亦有二義：一、於菩提道作障礙因緣；二、障菩提道因，亦障彼緣，令因緣俱闕，道無由生。三、「非行菩薩道」者，亦二義：一、乖於菩薩所行之道；二、結止所作，非是菩薩，故云「者」也。五、「故作」等，結犯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文者，文中有五：一、學真正；二、明背捨；三、習邪小；四、辨過失；五、結成犯。初中言「佛經」等，有總舉應學之法，次別顯四種：一、正法者，是大乘教法；二、正見者，行法；三、正性者，理法；四、正法身者，果法。謂依教起行，行能證理，理圓果滿。又信果受教，修行入理。又釋初二是修生法，謂依止聞熏習法，生無分別智正見。後二是本有法，謂正纏名正性，出纏名法身。此等並是菩薩所應修學也。二、「而不能」下，明背捨。以大乘法可珍，從喻名寶，如捨七寶，反取瓦礫也。三、「反學」下，明習邪小中言「反學」者，是倒學也。此倒學有八種：一、邪見者，見是總句，謂惡見乖理，故云邪也。二、二乘者，《十地論》七種邪見中，名異乘邪見；《楞伽》二十種外道中，名小乘外道。此等並就執著乖大，故立斯名。又《十地論》名正梵行求眾生。又《法華》云：汝等處行，是菩薩道。此等就順趣大乘故非邪等，今據前義故呵不令學。三、僧伽等論異說乖真，故云外道。四、世俗詩書習彼妨道。五、阿毘曇，此云對法，即小乘諸部，諍論相違損害大乘。六、小乘外道及以世典雜糅成論，故云「雜論」。又如世中四違陀等論，皆名雜論。七、書者，謂耽學書點以失光儀。八、記者，謂學算數記穀聚之多少等。此上類中若精神有餘，隨分薄知故理應無失；若性非聰悟而捨真習偽，理宜正犯。維摩云：新學菩薩別。四、「是斷」下顯三失。一、「斷佛性」者，此有二義：一、由習邪法令身中佛性闕緣，故不得生於智等萬行。此則遮其功能，故云斷也。二、習此邪法令於世間大乘不行，名斷佛種姓。經云：此大乘法流行，名佛種不斷。二、「障道因緣」者，亦有二義：一、於菩提道作障礙因緣；二、障菩提道因，亦障彼緣，令因緣俱闕，道無由生。三、「非行菩薩道」者，亦二義：一、乖於菩薩所行之道；二、結止所作，非是菩薩，故云「者」也。五、「故作」等，結犯可知。

為主失儀戒第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為主失儀戒第二十五

初、制意者，菩薩眾主理宜慈心，攝撫眾善守德財，而為主乖儀業道斯起，故須制也。別示違壞三聚，準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩眾主理宜慈心，攝撫眾善守德財，而為主乖儀業道斯起，故須制也。別示違壞三聚，準釋可知。

二、次第者，前背正法，今損德財故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前背正法，今損德財故也。

三、釋名者，從所防為因可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所防為因可知。

四、具緣者，三緣：一、身為眾生；二、無慈護心；三、令眾起諍及損三寶物，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，三緣：一、身為眾生；二、無慈護心；三、令眾起諍及損三寶物，故成犯也。

五、闕緣者，闕初緣重方便，闕後二皆輕方便。此中據為主不護邊得輕垢罪，約處損財物皆犯夷罪。是故綱維知事非分費用三寶財物犯二戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初緣重方便，闕後二皆輕方便。此中據為主不護邊得輕垢罪，約處損財物皆犯夷罪。是故綱維知事非分費用三寶財物犯二戒也。

六、輕重者，主勢有強弱，慈護有堅軟，眾諍費財有多少，俱及綺互悉有輕重，準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，主勢有強弱，慈護有堅軟，眾諍費財有多少，俱及綺互悉有輕重，準釋可知。

七、通塞者，若王等取、若強賊、若自重病、若眾極惡未能和得，並應不犯，反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若王等取、若強賊、若自重病、若眾極惡未能和得，並應不犯，反上皆犯。

八、釋文者，文中有三：一、明為主，制其所作，三、違制結犯。初中「佛滅後」者，以遺法住持要藉眾主，故簡定時也。主義雖多，略舉五種：一、說法主者，謂慈悲撫眾，傳授無遺令法久住。二、僧房主者，謂身住綱維為眾當苦，堅守護財物。三、教化主者，謂導引檀越修治塔寺，善守彼財復不惱眾。四、坐禪主者，謂善授止觀令伏煩惱。五、行來主者，領眾遊方，令善攝諸根不毀禁戒。二、「應生」下明制其所作。於中先制令和眾，謂制上五主眾有違諍，應以慈心要令和穆。後制上五主守三寶物過於眼目，寧捨身命終不非理，謂將三寶物不依聖教任自意用，故云「如自己有」。又惡人為主慳悋自財，不惜此物不如己有，深除可悲矣。三、「而反」下違制結犯，謂靜眾令亂、和眾令諍，不思業道恣情損費，故結斯愆。餘義如前盜戒中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有三：一、明為主，制其所作，三、違制結犯。初中「佛滅後」者，以遺法住持要藉眾主，故簡定時也。主義雖多，略舉五種：一、說法主者，謂慈悲撫眾，傳授無遺令法久住。二、僧房主者，謂身住綱維為眾當苦，堅守護財物。三、教化主者，謂導引檀越修治塔寺，善守彼財復不惱眾。四、坐禪主者，謂善授止觀令伏煩惱。五、行來主者，領眾遊方，令善攝諸根不毀禁戒。二、「應生」下明制其所作。於中先制令和眾，謂制上五主眾有違諍，應以慈心要令和穆。後制上五主守三寶物過於眼目，寧捨身命終不非理，謂將三寶物不依聖教任自意用，故云「如自己有」。又惡人為主慳悋自財，不惜此物不如己有，深除可悲矣。三、「而反」下違制結犯，謂靜眾令亂、和眾令諍，不思業道恣情損費，故結斯愆。餘義如前盜戒中說。

待賓乖式戒第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 待賓乖式戒第二十六

初、制意者，菩薩見客比丘尚應賣身供養，況故違聖教輕蔑良賓，為失既深故須制也。別辨有三：一、違法律；二、乖自利；三、令客行人無依失業。亦有乖三聚，準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩見客比丘尚應賣身供養，況故違聖教輕蔑良賓，為失既深故須制也。別辨有三：一、違法律；二、乖自利；三、令客行人無依失業。亦有乖三聚，準釋可知。

二、次第者，前則為主失儀，今則待賓乖禮故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前則為主失儀，今則待賓乖禮故也。

三、釋名者，故違其法，不待良賓，戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，故違其法，不待良賓，戒防此失，故以為名。

四、具緣者，四緣成犯：一、先住僧坊等處，二、後有客菩薩僧來，三、不供資具，四、不同利養，故犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，四緣成犯：一、先住僧坊等處，二、後有客菩薩僧來，三、不供資具，四、不同利養，故犯也。

五、闕緣者，闕初緣有二義：一、雖非舊住見此非法而不制之，犯重方便；二、制御不從宜速捨去，而經宿不去應輕方便。次闕第二緣亦二義：一、聲聞僧來重方便；二、在家菩薩來輕方便。次闕後二緣各得重方便，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初緣有二義：一、雖非舊住見此非法而不制之，犯重方便；二、制御不從宜速捨去，而經宿不去應輕方便。次闕第二緣亦二義：一、聲聞僧來重方便；二、在家菩薩來輕方便。次闕後二緣各得重方便，可知。

六、輕重者，住處有貧富，客僧有多少，求資有艱易，利養有厚薄，有俱及互，輕重準前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，住處有貧富，客僧有多少，求資有艱易，利養有厚薄，有俱及互，輕重準前。

七、通塞者，若重病不自由，若王力自在，若初發心未能賣身，理應不犯，反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若重病不自由，若王力自在，若初發心未能賣身，理應不犯，反上皆犯。

八、釋文者，文中有六：一、先住見客，二、制令供得，三、令辨難辨，四、利養齊均，五、違教得罪，六、呵嘖結犯。初中略舉五處：一、「僧房」者，是伽藍中出家菩薩所住處也。二、「舍宅」者，是在家菩薩所住處，亦是檀越家安置僧處。三、「國王宅舍」者，是王宮內等，其「城邑」字通前二位所在之處。四、「乃至夏坐安居處」者，更有多處不能具說，故云「乃至」也。謂下至暫於一夏權暫住之處。五、「大會中」者，謂在檀越設會眾中見後來者，皆須讓坐以表相敬。此復二處，舉劣況勝也。二、「先住僧」下制令供待，於中略制六事：一、自須迎送，二、供給飲食，三、房舍止處，四、房內臥具床氈褥等，五、或常坐不臥之者須給繩床，六、或燈火水等。別說難盡，故總結云「事事給與」，令無乏短。三、「若無有」下，明令辨難辨。若無物可供，則賣己衣資；若迫無衣物，下至賣身，給無空過。如來制意，重至於此。然賣身通二位，男女唯在家，此中賣身及男女有異，釋如別說。四、「有檀越」下，明利養齊均。謂信施既說於十方，眾僧亦水乳一味，是故佛令僧次受如法得而無罪施，僧次如法施而福廣，故云「有利養分」等，並可知。五、「而先住僧」下，明違教得罪。謂違如來僧次之教，盜十方現前僧利，利縱微小，望僧利無邊，故云「得無量罪」。六、「畜生」下，呵嘖結犯。先以三事呵：一、愚癡甚，故同畜生；二、無聖果，故非沙門；三、無彼因，故非釋種。後「若故作」下，結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有六：一、先住見客，二、制令供得，三、令辨難辨，四、利養齊均，五、違教得罪，六、呵嘖結犯。初中略舉五處：一、「僧房」者，是伽藍中出家菩薩所住處也。二、「舍宅」者，是在家菩薩所住處，亦是檀越家安置僧處。三、「國王宅舍」者，是王宮內等，其「城邑」字通前二位所在之處。四、「乃至夏坐安居處」者，更有多處不能具說，故云「乃至」也。謂下至暫於一夏權暫住之處。五、「大會中」者，謂在檀越設會眾中見後來者，皆須讓坐以表相敬。此復二處，舉劣況勝也。二、「先住僧」下制令供待，於中略制六事：一、自須迎送，二、供給飲食，三、房舍止處，四、房內臥具床氈褥等，五、或常坐不臥之者須給繩床，六、或燈火水等。別說難盡，故總結云「事事給與」，令無乏短。三、「若無有」下，明令辨難辨。若無物可供，則賣己衣資；若迫無衣物，下至賣身，給無空過。如來制意，重至於此。然賣身通二位，男女唯在家，此中賣身及男女有異，釋如別說。四、「有檀越」下，明利養齊均。謂信施既說於十方，眾僧亦水乳一味，是故佛令僧次受如法得而無罪施，僧次如法施而福廣，故云「有利養分」等，並可知。五、「而先住僧」下，明違教得罪。謂違如來僧次之教，盜十方現前僧利，利縱微小，望僧利無邊，故云「得無量罪」。六、「畜生」下，呵嘖結犯。先以三事呵：一、愚癡甚，故同畜生；二、無聖果，故非沙門；三、無彼因，故非釋種。後「若故作」下，結犯，可知。

受別請戒第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受別請戒第二十七

初、制意者，菩薩理應捨所重財物助成施會，何容曲受別請取彼普施之物？別說有三：一、壞如來僧次之法，二、損施主無限之福，三、累自身取此不應受物。《比丘應供法行經》云：「若我弟子有受別請者，是人定失一果、二果、三果、四果，不名比丘。是人不得國王地上行，不得飲國王水，有五百大鬼常遮其前。是比丘七劫不見佛，佛不授手，不得受檀越物，五千大鬼常隨其後。」後言：「佛法中大賊，諸比丘不應作。次第僧中佛化僧、四道果僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧，欲使四方檀越得如是僧故，莫受別請。」又《居士請僧福田經》意亦同此，故深制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應捨所重財物助成施會，何容曲受別請取彼普施之物？別說有三：一、壞如來僧次之法，二、損施主無限之福，三、累自身取此不應受物。《比丘應供法行經》云：「若我弟子有受別請者，是人定失一果、二果、三果、四果，不名比丘。是人不得國王地上行，不得飲國王水，有五百大鬼常遮其前。是比丘七劫不見佛，佛不授手，不得受檀越物，五千大鬼常隨其後。」後言：「佛法中大賊，諸比丘不應作。次第僧中佛化僧、四道果僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧，欲使四方檀越得如是僧故，莫受別請。」又《居士請僧福田經》意亦同此，故深制也。

二、次第者，前則為主乖儀，今則受請失則故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前則為主乖儀，今則受請失則故也。

三、釋名者，乖次受請為害至深，戒防此失故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，乖次受請為害至深，戒防此失故以為名。

四、具緣者，四緣成犯：一、身在眾中，二、私獨受於別請，三、進趣方便，四、取物，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，四緣成犯：一、身在眾中，二、私獨受於別請，三、進趣方便，四、取物，便犯。

五、闕緣者，闕初二緣各總無犯，闕後二緣各重方便，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初二緣各總無犯，闕後二緣各重方便，可知。

六、輕重者，得物有多少，受心愧無愧等，亦有俱互，輕重準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，得物有多少，受心愧無愧等，亦有俱互，輕重準之。

七、通塞者，具論有四句：一、僧次請僧次受，二、別請僧次受，此二不犯。三、僧次請私別受，此最重。四、別請別受，此亦有二種：一、如施主設七僧供，僧次請六人，別請此一人帖僧次數，此犯輕於前。二、僧次請，七人數外別請此有緣僧，或最輕，或亦不犯。又若重病，若至彼不受物，若將護施主令彼發菩提心，若令多人發菩提心，並應不犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，具論有四句：一、僧次請僧次受，二、別請僧次受，此二不犯。三、僧次請私別受，此最重。四、別請別受，此亦有二種：一、如施主設七僧供，僧次請六人，別請此一人帖僧次數，此犯輕於前。二、僧次請，七人數外別請此有緣僧，或最輕，或亦不犯。又若重病，若至彼不受物，若將護施主令彼發菩提心，若令多人發菩提心，並應不犯。

八、釋文者，有四：一、總制；二、定物；三、顯失；四、結犯。初中，總制不得受一切別請利養入己。二、「而此」下，辨定其物。謂何以不得別受此利？以此利屬十方現前僧。若非僧次，定不合受。問：如亡比丘輕物亦屬十方現前僧，豈得僧次受耶？答：雖同屬十方，然制法有異。彼以羯磨為約，此以僧次為限，各依本法，受已無互。三、「而別受」下，顯失中，略顯七種過失：一、取十方現前僧物，以是彼所應得故；二、八福田物；三、佛物；四、聖人物；五、師僧物；六、父母物；七、病人物，以此物通彼所得故也。四、故結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，有四：一、總制；二、定物；三、顯失；四、結犯。初中，總制不得受一切別請利養入己。二、「而此」下，辨定其物。謂何以不得別受此利？以此利屬十方現前僧。若非僧次，定不合受。問：如亡比丘輕物亦屬十方現前僧，豈得僧次受耶？答：雖同屬十方，然制法有異。彼以羯磨為約，此以僧次為限，各依本法，受已無互。三、「而別受」下，顯失中，略顯七種過失：一、取十方現前僧物，以是彼所應得故；二、八福田物；三、佛物；四、聖人物；五、師僧物；六、父母物；七、病人物，以此物通彼所得故也。四、故結犯，可知。

故別請僧戒第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故別請僧戒第二十八

初、制意者，菩薩理宜殞命護法，何容故違聖教？別請所親，乃是俗中曲席，豈成福會？別顯亦三：一、害佛僧次之教；二、失自無限善根；三、誤常受學眾生。故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理宜殞命護法，何容故違聖教？別請所親，乃是俗中曲席，豈成福會？別顯亦三：一、害佛僧次之教；二、失自無限善根；三、誤常受學眾生。故須制也。

二、次第者，前為福田不受別請，今為施主不請別僧故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前為福田不受別請，今為施主不請別僧故也。

三、釋名者，隨情別曲，喚違平等施，戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，隨情別曲，喚違平等施，戒防此失，故以為名。

四、具緣者，亦四緣成犯：一、設施會，二、有僧眾，三、故別請，四、施已，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣成犯：一、設施會，二、有僧眾，三、故別請，四、施已，便犯。

五、闕緣。闕初二緣不犯，闕後二緣結方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣。闕初二緣不犯，闕後二緣結方便。

六、輕重者，於上四緣各有多少，俱多俱少及互有等，輕重準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，於上四緣各有多少，俱多俱少及互有等，輕重準之。

七、通塞者。若僧次已具，不為別施尊重高德，別有生善滅惡，理應無犯。及僧次外，王力通請，亦應無犯。餘有句數同前，翻取準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者。若僧次已具，不為別施尊重高德，別有生善滅惡，理應無犯。及僧次外，王力通請，亦應無犯。餘有句數同前，翻取準之。

八、釋文者，文中有五：一、明設供時，二、制僧次請，三、挍量顯勝，四、違制辨失，五、結示罪名。初中在家、出家正是所制，「及一切檀越」者，兼教世人令得無限之福，謂將請僧田欲設施會求所欲時，故云也。二、「應入」下明制僧次請，謂教此施主往於僧中，問知事人僧次分齊也。言「今欲次第請者」，陳己請意簡非別請，故云也。言「得十方賢聖僧」者，顯其勝德，謂十方僧通凡及聖和同一味，若無所簡別，依教僧次請得一人，以是十方中一故連於十方，故得十方僧福也。如於大海飲一掬水，即為已飲閻浮提中一切河水，若別飲一大江盡，猶未得名飲於河，況飲小水？僧次、別請當知亦爾。三、「而世人」下挍量顯勝，謂別請五百羅漢僧或五百菩薩僧等者，如別飲江水等也。「不如僧次一凡夫僧」者，如飲大海一掬之水。問：彼所別請僧，豈非十方僧中之人？何得非十方攝？答：別請注心在所欲之人，非是普統十方僧也。僧次不爾，請無別注心統一切，是故廣也。四、「若別請」下，明違制辨失，略顯三失：一、是僧法外，故名外道法；二、七代佛戒總無此法，是則正內所無也；三、違逆佛心，故云「不順孝道」。五、「若故」下，結示罪名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有五：一、明設供時，二、制僧次請，三、挍量顯勝，四、違制辨失，五、結示罪名。初中在家、出家正是所制，「及一切檀越」者，兼教世人令得無限之福，謂將請僧田欲設施會求所欲時，故云也。二、「應入」下明制僧次請，謂教此施主往於僧中，問知事人僧次分齊也。言「今欲次第請者」，陳己請意簡非別請，故云也。言「得十方賢聖僧」者，顯其勝德，謂十方僧通凡及聖和同一味，若無所簡別，依教僧次請得一人，以是十方中一故連於十方，故得十方僧福也。如於大海飲一掬水，即為已飲閻浮提中一切河水，若別飲一大江盡，猶未得名飲於河，況飲小水？僧次、別請當知亦爾。三、「而世人」下挍量顯勝，謂別請五百羅漢僧或五百菩薩僧等者，如別飲江水等也。「不如僧次一凡夫僧」者，如飲大海一掬之水。問：彼所別請僧，豈非十方僧中之人？何得非十方攝？答：別請注心在所欲之人，非是普統十方僧也。僧次不爾，請無別注心統一切，是故廣也。四、「若別請」下，明違制辨失，略顯三失：一、是僧法外，故名外道法；二、七代佛戒總無此法，是則正內所無也；三、違逆佛心，故云「不順孝道」。五、「若故」下，結示罪名，可知。

惡伎損生戒第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡伎損生戒第二十九

初制意者，菩薩應大慈救物，不惜身命，何容為利？以惡法損人，別害三聚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初制意者，菩薩應大慈救物，不惜身命，何容為利？以惡法損人，別害三聚，故須制也。

二、次第者，前背勝田今習劣伎，又前為失善今此增惡，故次制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前背勝田今習劣伎，又前為失善今此增惡，故次制也。

三、釋名者，習惡伎術違理損害，戒防此失故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，習惡伎術違理損害，戒防此失故以為名。

四、具緣者，亦四緣成犯：一、起惡心，二、為利養，三、習惡術，四、現行用，故犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣成犯：一、起惡心，二、為利養，三、習惡術，四、現行用，故犯也。

五、闕緣者，次第闕四緣，皆得重方便，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，次第闕四緣，皆得重方便，可知。

六、輕重者，於此四中，既各有多少，俱等輕重，準前知之。又此所制十三失中，自手作食，自磨自舂，此二稍輕，餘皆重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，於此四中，既各有多少，俱等輕重，準前知之。又此所制十三失中，自手作食，自磨自舂，此二稍輕，餘皆重也。

七、通塞者，謂從「自手作食」至「工巧」等七種，有時或通餘六，必無開法。除聖位菩薩權形同事，是則難知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，謂從「自手作食」至「工巧」等七種，有時或通餘六，必無開法。除聖位菩薩權形同事，是則難知也。

八、釋文者，文中有二：初、舉世惡事，二、作便結犯。前中「惡心」者，是造惡因也。「為利」者，造惡緣也。「販賣」等，明所作惡事也。惡事雖眾，略舉十三：一、賣色者，謂居婬肆賣女色與男，或賣男色與女，據教他婬邊理實犯重，今約衒賣邊更結輕垢，是故得二罪也。二、自手作食者，是惡觸非法也。三自磨舂者，是壞生及惡觸，此二亦是世所譏嫌也。四、占相男女者，占男女婚嫁相宜，又相其身中黑子文等，又解其夢有善凶等。五、是男是女者，占胎辨於男女等也。六、呪者，為呪咀等，又以惡呪呪龍等。七、術者，𭼩禱等、符書等，又幻術眩惑等。八、工巧者，為匠傭作以求利等。九、調鷹法者，縫眼等，既調熟已令殺眾生。十、和百種毒藥者，以百種毒合成此藥，千毒亦爾。既數有多少，理應功能急緩。十一、蛇毒者，以五月五日蛇合和毒藥，又以毒藥飼蛇等。十二、金銀者，合假金銀以誑惑人。十三、蠱毒者，亦蛇及猫鬼等損害眾生。言「都無慈心」者，結彼惡作為無慈心故也。二、「若故作」，成犯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有二：初、舉世惡事，二、作便結犯。前中「惡心」者，是造惡因也。「為利」者，造惡緣也。「販賣」等，明所作惡事也。惡事雖眾，略舉十三：一、賣色者，謂居婬肆賣女色與男，或賣男色與女，據教他婬邊理實犯重，今約衒賣邊更結輕垢，是故得二罪也。二、自手作食者，是惡觸非法也。三自磨舂者，是壞生及惡觸，此二亦是世所譏嫌也。四、占相男女者，占男女婚嫁相宜，又相其身中黑子文等，又解其夢有善凶等。五、是男是女者，占胎辨於男女等也。六、呪者，為呪咀等，又以惡呪呪龍等。七、術者，𭼩禱等、符書等，又幻術眩惑等。八、工巧者，為匠傭作以求利等。九、調鷹法者，縫眼等，既調熟已令殺眾生。十、和百種毒藥者，以百種毒合成此藥，千毒亦爾。既數有多少，理應功能急緩。十一、蛇毒者，以五月五日蛇合和毒藥，又以毒藥飼蛇等。十二、金銀者，合假金銀以誑惑人。十三、蠱毒者，亦蛇及猫鬼等損害眾生。言「都無慈心」者，結彼惡作為無慈心故也。二、「若故作」，成犯可知。

違禁行非戒第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違禁行非戒第三十

初、制意者，菩薩理宜心如金剛護持禁戒，令眾中油鉢一渧無遺，海內浮囊纖塵不毀，何容惡心婬盜殺謗？為護本戒制茲末禁，通結二罪故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理宜心如金剛護持禁戒，令眾中油鉢一渧無遺，海內浮囊纖塵不毀，何容惡心婬盜殺謗？為護本戒制茲末禁，通結二罪故須制也。

二、次第者，前作惡損生，今公行毀禁戒故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前作惡損生，今公行毀禁戒故也。

三、釋名者，惡心熾盛，不避嚴科，戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，惡心熾盛，不避嚴科，戒防此失，故以為名。

四、具緣者，亦四緣成犯：一、起惡心，二、對惡境，三、造方便，四、作，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣成犯：一、起惡心，二、對惡境，三、造方便，四、作，便犯。

五、闕緣者，隨闕一緣皆重方便，亦本末二方便罪也。並準思可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，隨闕一緣皆重方便，亦本末二方便罪也。並準思可見。

六、輕重者，於上四緣皆各有多少、俱不俱等輕重，準前思之。又於所作中謗三寶為最重，殺盜應次，餘戒少輕可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，於上四緣皆各有多少、俱不俱等輕重，準前思之。又於所作中謗三寶為最重，殺盜應次，餘戒少輕可知。

七、通塞者，除癡狂等、聖示同事等，餘皆悉犯。更有開閉，如前十重處說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，除癡狂等、聖示同事等，餘皆悉犯。更有開閉，如前十重處說應知。

八、釋文中三：初、「以惡心」者，明造惡因，謂不信有業果等而造諸罪。二、明所作罪業，略舉三種：一、如怨詐親，謂「詐現親附」，依三寶蔭以自活命，而實誹謗三寶未嘗信受，此亦犯第十重也。「口便說空」等者，釋顯詐親實謗之相，謂口詐說空似順佛語，行中執有謗佛所說。二、「為白衣」下明媒嫁婬穢，謂或為私通或為成妻，為其通傳巧令和合，傳著堅密送諸眾生致此罪處，亦犯初篇第三重戒，以犯教人婬故。今就媒邊犯此篇也，具如前說。三齋日毀禁，謂年三月六皆外道作罪祠祀求恩福時，今惡見不捨同彼而作，故成深三長月六等。撿《智論》云云，此明作罪時。所作罪中略辨四種：初二是犯重戒，以於此時作故亦兼犯此篇；後二是輕，謂非時飲散及毀威儀等戒。三、結示罪名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文中三：初、「以惡心」者，明造惡因，謂不信有業果等而造諸罪。二、明所作罪業，略舉三種：一、如怨詐親，謂「詐現親附」，依三寶蔭以自活命，而實誹謗三寶未嘗信受，此亦犯第十重也。「口便說空」等者，釋顯詐親實謗之相，謂口詐說空似順佛語，行中執有謗佛所說。二、「為白衣」下明媒嫁婬穢，謂或為私通或為成妻，為其通傳巧令和合，傳著堅密送諸眾生致此罪處，亦犯初篇第三重戒，以犯教人婬故。今就媒邊犯此篇也，具如前說。三齋日毀禁，謂年三月六皆外道作罪祠祀求恩福時，今惡見不捨同彼而作，故成深三長月六等。撿《智論》云云，此明作罪時。所作罪中略辨四種：初二是犯重戒，以於此時作故亦兼犯此篇；後二是輕，謂非時飲散及毀威儀等戒。三、結示罪名可知。

上來別釋十戒訖，自下結勸指廣，謂此十戒彼大本經〈制戒品〉一一廣解，今但略舉名相耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來別釋十戒訖，自下結勸指廣，謂此十戒彼大本經〈制戒品〉一一廣解，今但略舉名相耳。

見厄不救戒第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見厄不救戒第三十一

初、制意者，菩薩見眾生在厄，理應殞命救濟，何容見自所尊三寶二親惡人所賣而不救贖，故須制也。別辨亦有違三聚義，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩見眾生在厄，理應殞命救濟，何容見自所尊三寶二親惡人所賣而不救贖，故須制也。別辨亦有違三聚義，可知。

二、次第者，前故犯重禁，今不濟尊厄故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前故犯重禁，今不濟尊厄故也。

三、釋名者，從所防為目可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所防為目可知。

四、具緣者，亦四緣成犯：一、是所尊，二、實在厄，三、親見知，四、捨不救，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣成犯：一、是所尊，二、實在厄，三、親見知，四、捨不救，故成犯也。

五、闕緣者，闕初緣得方便罪，闕後三緣俱無罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初緣得方便罪，闕後三緣俱無罪可知。

六、輕重者，尊境有多少，苦厄有輕重，親見遠聞救拔有難易，或俱或互，輕重同前，準思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，尊境有多少，苦厄有輕重，親見遠聞救拔有難易，或俱或互，輕重同前，準思可知。

七、通塞者，若癡狂，若彼索多物，此迫無求處，設自賣身亦不宛數。若彼為菩薩行故，捨身命與之，志不願贖，並應無罪。反上應結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若癡狂，若彼索多物，此迫無求處，設自賣身亦不宛數。若彼為菩薩行故，捨身命與之，志不願贖，並應無罪。反上應結。

八、釋文者，文中有四：一、舉厄事，二、明所尊在中，三、制令救贖，四、故違結犯。初中「佛言」者，以是別品之首，故標斯語。於中先明厄時，謂以佛在世時無此事，故云「佛滅後」也。雖佛滅後，然信心性厚之世無此事，故云「惡世中」。次、明作禮人，有三：一、外道，以邪信故；二、惡人，以不信故；三、劫賊，以求物故。二、「賣佛」下明尊在厄，略舉三位：一、佛等形像，謂或但將賣，或欲融毀，皆須救贖。言「父母像」者，己父母形像為他所賣。又釋謂佛菩薩尊重如父母，非謂二親形像。二、賣經律。三、賣僧等，有四人：一、僧，二、尼，三、在家菩薩，四、出家菩薩，故云「道人」也。言「或官」等，明所賣二處，謂或入官，或一切人作奴婢也。三、「而菩薩」下明制令救贖，謂見已生慈為救因，方便等救緣。若彼須物，應處處乞索，教以贖之。四、「若不贖」下明故違結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有四：一、舉厄事，二、明所尊在中，三、制令救贖，四、故違結犯。初中「佛言」者，以是別品之首，故標斯語。於中先明厄時，謂以佛在世時無此事，故云「佛滅後」也。雖佛滅後，然信心性厚之世無此事，故云「惡世中」。次、明作禮人，有三：一、外道，以邪信故；二、惡人，以不信故；三、劫賊，以求物故。二、「賣佛」下明尊在厄，略舉三位：一、佛等形像，謂或但將賣，或欲融毀，皆須救贖。言「父母像」者，己父母形像為他所賣。又釋謂佛菩薩尊重如父母，非謂二親形像。二、賣經律。三、賣僧等，有四人：一、僧，二、尼，三、在家菩薩，四、出家菩薩，故云「道人」也。言「或官」等，明所賣二處，謂或入官，或一切人作奴婢也。三、「而菩薩」下明制令救贖，謂見已生慈為救因，方便等救緣。若彼須物，應處處乞索，教以贖之。四、「若不贖」下明故違結犯，可知。

畜作非法戒第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜作非法戒第三十二

初、制意者，善薩理應慈救益生，何容畜殺害具損財命，亦違三聚故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，善薩理應慈救益生，何容畜殺害具損財命，亦違三聚故須制也。

二、次第者，前尊厄不救，今損害眾生故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前尊厄不救，今損害眾生故也。

三、釋名者，故畜害具侵他財命，戒防此失故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，故畜害具侵他財命，戒防此失故以為名。

四、具緣者，五緣：一、非法物，二、以惡心，三、故畜積，四、恃官勢，五、損眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，五緣：一、非法物，二、以惡心，三、故畜積，四、恃官勢，五、損眾生。

五、闕緣者，隨所闕一皆得重方便，準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，隨所闕一皆得重方便，準釋可知。

六、輕重者，各有多少俱等，準前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，各有多少俱等，準前可知。

七、通塞者，若癡狂、若為護法、若以調眾生令離惡住善，理應不犯。反上皆結，並準可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若癡狂、若為護法、若以調眾生令離惡住善，理應不犯。反上皆結，並準可知。

八、釋文中二：先、舉過正制，二、故違結犯。前中有六：一、「不得畜刀」等四物。此是大刀，其月刃、小刀非所犯故。杖是以器杖，非局一色。二、「販賣」等。既是在家許販賣，但不得以輕秤等侵他。計其所得，既是犯重，約用小升等以犯此戒。三、「因官」等。在俗任官以勢取物，或別恃餘官以取物等。四、恃官勢以害心繫縛，打罵眾生。五、恃官勢破壞他成功，奪他所有。六、長養猫兒等諸惡律儀。略顯四種：猪是所殺，餘三是能殺。二、「若故」下，明故違結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文中二：先、舉過正制，二、故違結犯。前中有六：一、「不得畜刀」等四物。此是大刀，其月刃、小刀非所犯故。杖是以器杖，非局一色。二、「販賣」等。既是在家許販賣，但不得以輕秤等侵他。計其所得，既是犯重，約用小升等以犯此戒。三、「因官」等。在俗任官以勢取物，或別恃餘官以取物等。四、恃官勢以害心繫縛，打罵眾生。五、恃官勢破壞他成功，奪他所有。六、長養猫兒等諸惡律儀。略顯四種：猪是所殺，餘三是能殺。二、「若故」下，明故違結犯，可知。

觀聽作惡戒第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀聽作惡戒第三十三

初、制意者，菩薩理宜處靜思道，何容隨流蕩志，失於道意？別顯有八：一、失禪定，二、增放逸，三、壞善品，四、滅法行，五、招大譏，六、誤所化，七、毀禁戒，八、成苦因。壞道之甚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理宜處靜思道，何容隨流蕩志，失於道意？別顯有八：一、失禪定，二、增放逸，三、壞善品，四、滅法行，五、招大譏，六、誤所化，七、毀禁戒，八、成苦因。壞道之甚，故須制也。

二、次第者，前貯畜非宜，今觀聽作惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前貯畜非宜，今觀聽作惡也。

三、釋名者，觀聽非宜，作不應作，戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，觀聽非宜，作不應作，戒防此失，故以為名。

四、具緣者，此中有五種戒：一、觀鬪戒，二、聽樂戒，三、博戲戒，四、妓術戒，五、賊使戒。然此五戒各具四緣犯：一、有所對用，二、有心趣向，三、造趣方便，四、事成，結犯。皆準可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，此中有五種戒：一、觀鬪戒，二、聽樂戒，三、博戲戒，四、妓術戒，五、賊使戒。然此五戒各具四緣犯：一、有所對用，二、有心趣向，三、造趣方便，四、事成，結犯。皆準可知。

五、闕緣。初二戒中，闕初二緣，各不犯；闕後二緣，得方便罪。於後三戒中，四緣內隨闕一緣，皆得方便罪。準釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣。初二戒中，闕初二緣，各不犯；闕後二緣，得方便罪。於後三戒中，四緣內隨闕一緣，皆得方便罪。準釋可知。

六、輕重者，於前四緣各有多少，俱不俱等準前應知。又此五中前二稍輕，後三應重，三中如次下、中、上差別可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，於前四緣各有多少，俱不俱等準前應知。又此五中前二稍輕，後三應重，三中如次下、中、上差別可知。

七、通塞者，於前二戒中，若病、若解鬪、若以音樂供養三寶，理宜不犯。於後三中，除癡狂，餘一切皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，於前二戒中，若病、若解鬪、若以音樂供養三寶，理宜不犯。於後三中，除癡狂，餘一切皆犯。

八、釋文者，文中三：初、別制五非，二、初結同制，三、故違結犯。前中五非即為五段。初、觀鬪戒中準後應有「不得」二字，為後有總結，是故五中有有者無者。「以惡心故」者，明犯因。此有三類：一、觀相鬪用此快彼無揮解意，二、將此為戲悅己狂心，三、暢發害心。次、明所觀鬪，亦有三類：一、男等相鬪，謂相罵打等；二、軍兵列陣；三、劫相鬪，更或可軍兵與賊相鬪，更無第三也。「等」者，等餘一切所不說者。二、「亦不得」下明聽音樂戒，於中略明十種，前九別辨九種音樂聲，後一通結伎樂，並可知。三、「不得」下博戲戒，於中有九種戲。第三、「波羅塞戲」者，是西國兵戲法，謂二人各執二十餘小玉乘象或馬，於局道所爭得要路以為勝也。四、彈碁者，謂以指彈碁子得遠為勝。五、言「六博」者，有二種釋：一云即雙六是也，一云別數六種博戲，前釋為定。六、七可知。八、捉壺者，謂捉杖於壺中，如嵇康等。九、八道行城，可知。四、「狐鏡」下，明妖術戒。於中略辨五種：一、「狐鏡」者，承聞西國術師以藥塗狐甲呪之，即於中見吉凶等事，故名狐鏡。二、用蓍草作術。三、呪楊枝。四、呪鉢。五、以人髑髏並用作筮，占知吉凶。皆是凡愚所作，豈修行所宜？故嚴制一切斷。五、「不得」下，明賊使戒。謂與賊為使，助成盜業。若據成他盜邊，犯前初篇；約作不應作，犯此罪耳。二、「一一」下，總制。三、「若故」下，結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中三：初、別制五非，二、初結同制，三、故違結犯。前中五非即為五段。初、觀鬪戒中準後應有「不得」二字，為後有總結，是故五中有有者無者。「以惡心故」者，明犯因。此有三類：一、觀相鬪用此快彼無揮解意，二、將此為戲悅己狂心，三、暢發害心。次、明所觀鬪，亦有三類：一、男等相鬪，謂相罵打等；二、軍兵列陣；三、劫相鬪，更或可軍兵與賊相鬪，更無第三也。「等」者，等餘一切所不說者。二、「亦不得」下明聽音樂戒，於中略明十種，前九別辨九種音樂聲，後一通結伎樂，並可知。三、「不得」下博戲戒，於中有九種戲。第三、「波羅塞戲」者，是西國兵戲法，謂二人各執二十餘小玉乘象或馬，於局道所爭得要路以為勝也。四、彈碁者，謂以指彈碁子得遠為勝。五、言「六博」者，有二種釋：一云即雙六是也，一云別數六種博戲，前釋為定。六、七可知。八、捉壺者，謂捉杖於壺中，如嵇康等。九、八道行城，可知。四、「狐鏡」下，明妖術戒。於中略辨五種：一、「狐鏡」者，承聞西國術師以藥塗狐甲呪之，即於中見吉凶等事，故名狐鏡。二、用蓍草作術。三、呪楊枝。四、呪鉢。五、以人髑髏並用作筮，占知吉凶。皆是凡愚所作，豈修行所宜？故嚴制一切斷。五、「不得」下，明賊使戒。謂與賊為使，助成盜業。若據成他盜邊，犯前初篇；約作不應作，犯此罪耳。二、「一一」下，總制。三、「若故」下，結犯，可知。

堅持守心戒第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持守心戒第三十四

初、制意者，謂大菩提心是眾行之本、成佛之因，若忘此心則匿其萬德，既壞三聚失於五位，何菩薩之有？故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，謂大菩提心是眾行之本、成佛之因，若忘此心則匿其萬德，既壞三聚失於五位，何菩薩之有？故須制也。

二、次第者，前制令斷惡，今策令修善故。又前斷身語麁惡，今斷意中細念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前制令斷惡，今策令修善故。又前斷身語麁惡，今斷意中細念。

三、釋名者，謂一念異心尚立嚴制，況餘麁失，故從所防立名。又制令堅持戒、勸令守心，從所制為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，謂一念異心尚立嚴制，況餘麁失，故從所防立名。又制令堅持戒、勸令守心，從所制為名。

四、具緣者，有三緣犯：一、厭自大行，二、緣彼果宗，三、捨此求彼，一念便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，有三緣犯：一、厭自大行，二、緣彼果宗，三、捨此求彼，一念便犯。

五、闕緣者，各闕皆重方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，各闕皆重方便可知。

六、輕重者，厭有深淺、緣有多少、求有暫永，故有輕重，準前知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，厭有深淺、緣有多少、求有暫永，故有輕重，準前知。

七、通塞者，若宿習力暫起現行，若新發心暫失念，若示同彼，若調眾生，皆應無犯。餘皆犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若宿習力暫起現行，若新發心暫失念，若示同彼，若調眾生，皆應無犯。餘皆犯也。

八、釋文者，文中有四：一、制堅持戒，二、制守大信，三、制護大心，四、故違結犯。初中二：先、法說，謂制於四威儀六時誦持戒品，自撿三業無毀纖塵。二、舉喻中，一、「如金剛」者，明持心堅固無有能壞。二、「持浮囊」者，明用堅心正持戒品，若輕若重無犯纖毫，如浮囊塵許漏則溺。撿《涅槃經》(云云)。三、「如草繫比丘」者，依《莊嚴論》，有諸比丘為賊所剝，裸形伏地，以草連根縛之，經宿不轉。國王因獵，見草中裸形，謂是外道。傍人答云：是佛弟子。何以得知？以其右膊全黑，是褊袒之相。王即以偈問云：「看時似無病，肥壯有多力，如何為草繫，日夜不轉側？」比丘偈答：「此草甚危脆，斷時豈有難？但為佛世尊，金剛戒所制。」王發信心，解放與衣，將至宮中，為造新衣，種種供養。是故知為持小戒，不惜身命。小乘尚爾，況大乘乎？二、「常生」下，明制守大信。謂信知自是未成之佛者，信佛性定有故，行必可成，故此信因決定也。「佛是已成」者，信佛亦曾如我今修成此信果也。由此信故，行無退轉。三、「發菩提心」下，明制護大心。謂由前信故，令菩提心念念相續，無暫離心，故云也。四、「若起」下，明故違結犯。《大般若．淨戒品》中，菩薩設起無量世間心，不名犯戒；起一念二乘心，則名毀犯。菩薩淨戒，廣有狹量，具如彼說，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有四：一、制堅持戒，二、制守大信，三、制護大心，四、故違結犯。初中二：先、法說，謂制於四威儀六時誦持戒品，自撿三業無毀纖塵。二、舉喻中，一、「如金剛」者，明持心堅固無有能壞。二、「持浮囊」者，明用堅心正持戒品，若輕若重無犯纖毫，如浮囊塵許漏則溺。撿《涅槃經》(云云)。三、「如草繫比丘」者，依《莊嚴論》，有諸比丘為賊所剝，裸形伏地，以草連根縛之，經宿不轉。國王因獵，見草中裸形，謂是外道。傍人答云：是佛弟子。何以得知？以其右膊全黑，是褊袒之相。王即以偈問云：「看時似無病，肥壯有多力，如何為草繫，日夜不轉側？」比丘偈答：「此草甚危脆，斷時豈有難？但為佛世尊，金剛戒所制。」王發信心，解放與衣，將至宮中，為造新衣，種種供養。是故知為持小戒，不惜身命。小乘尚爾，況大乘乎？二、「常生」下，明制守大信。謂信知自是未成之佛者，信佛性定有故，行必可成，故此信因決定也。「佛是已成」者，信佛亦曾如我今修成此信果也。由此信故，行無退轉。三、「發菩提心」下，明制護大心。謂由前信故，令菩提心念念相續，無暫離心，故云也。四、「若起」下，明故違結犯。《大般若．淨戒品》中，菩薩設起無量世間心，不名犯戒；起一念二乘心，則名毀犯。菩薩淨戒，廣有狹量，具如彼說，可知。

不發大願戒第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不發大願戒第三十五

初、制意者，大願熏修令萬行增長，不立弘誓行起無由，故須制也。《華嚴》云：不發大願為魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，大願熏修令萬行增長，不立弘誓行起無由，故須制也。《華嚴》云：不發大願為魔業。

二、次第者，前防心不向二乘，今誓願趣求大行故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前防心不向二乘，今誓願趣求大行故也。

三、釋名者，從所防所制以立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所防所制以立其名。

四、具緣者，亦三緣：一、無心起願，二、不願所願，三、設願速忘，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦三緣：一、無心起願，二、不願所願，三、設願速忘，故成犯也。

五、闕緣者，皆得方便罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，皆得方便罪可知。

六、輕重者，由不發願，廢所修行，有多有少，故有輕有重。又忘本誓，有多時少時，故有重輕可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，由不發願，廢所修行，有多有少，故有輕有重。又忘本誓，有多時少時，故有重輕可知。

七、通塞者，初心菩薩要藉大願資成大行，不發便犯。若得位已去宿願久成，設不新發理亦無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，初心菩薩要藉大願資成大行，不發便犯。若得位已去宿願久成，設不新發理亦無犯。

八、釋文者，文中有二：初、制發大願，二、違制結犯。前中有五：一、制願孝行，二、願勝師友，三、願聞大法，四、願如說修行，五、願行堅持。初中應常發孝順，於三處孝順：一、父母是生育恩，二、師僧訓導恩，三、三寶是福田恩。皆是重恩，故成孝順之境也。二、「常願」下明制願好師友，於中亦有三類：一、好師者，教以菩薩所修正行。二、好同學者，同師同行。三、善友知識者，未必同師，但同行相資。此並是成行勝緣，故願得之。三、「常教」下願聞大法，謂所以願上勝人，希望教我大乘經律。此總句，「十發趣」等是別句，謂是菩薩趣佛果之路，即三賢十聖之位，是所行之要，故願聞解。四、「使我」下願依解起行，謂即得解已，願一一如說修行。《華嚴》中菩薩求法已即作是念：「如說行者乃得聖法，不可但以口言而得清淨。」《涅槃經》四親近中亦如說行為終也。五、「堅持」下明願行堅持，謂堅持戒願念念相續故也。二、「若一切」下不願結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有二：初、制發大願，二、違制結犯。前中有五：一、制願孝行，二、願勝師友，三、願聞大法，四、願如說修行，五、願行堅持。初中應常發孝順，於三處孝順：一、父母是生育恩，二、師僧訓導恩，三、三寶是福田恩。皆是重恩，故成孝順之境也。二、「常願」下明制願好師友，於中亦有三類：一、好師者，教以菩薩所修正行。二、好同學者，同師同行。三、善友知識者，未必同師，但同行相資。此並是成行勝緣，故願得之。三、「常教」下願聞大法，謂所以願上勝人，希望教我大乘經律。此總句，「十發趣」等是別句，謂是菩薩趣佛果之路，即三賢十聖之位，是所行之要，故願聞解。四、「使我」下願依解起行，謂即得解已，願一一如說修行。《華嚴》中菩薩求法已即作是念：「如說行者乃得聖法，不可但以口言而得清淨。」《涅槃經》四親近中亦如說行為終也。五、「堅持」下明願行堅持，謂堅持戒願念念相續故也。二、「若一切」下不願結犯，可知。

不起十願戒第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起十願戒第三十六

初、制意者，謂不立大誓自要戒行，或虧損故制立誓願，防心策志令戒行先潔，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，謂不立大誓自要戒行，或虧損故制立誓願，防心策志令戒行先潔，故須制也。

二、次第者，前對順起願，今則對非立誓故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前對順起願，今則對非立誓故也。

三、釋名者，同前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，同前可知。

四、具緣者，三緣同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，三緣同前。

五、闕緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣。

六、輕重，並同前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重，並同前可知。

七、通塞者，若狂、若病、若暫忘、若得位，理應不犯，反上犯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若狂、若病、若暫忘、若得位，理應不犯，反上犯之。

八、釋文者，文中亦二：先、制立十誓，後、故違結犯。前中亦二：先、總標顯意，謂先發十願已方能解堅持佛戒。二、「作是願」下別，於中有十三種：前十二大誓自護戒，後一大願他成佛。前中於婬戒立十二大誓，餘戒皆準之。於中初一對所犯戒立火坑刀山誓。言「寧以此身」等者，挍量表志立誓言，謂火坑刀山但害一身，女色不爾害多少身。又人中刀火苦害非重，惡道火等苦實難量。又此苦一時、彼苦多劫。又世火燒後或生天上，破戒火燒命終入惡道。以此挍量，是故寧入火等而不犯戒。下十一望破前婬戒受信施等立大誓願，謂初六信施四事等，後五上妙五塵等。二、對信施衣立熱鐵纏身誓。為三義故立此諸誓：一、如此信施是淨戒人受，今若犯戒則為盜受。二、諸施主等信佛語故，捨妻子糧為福施之，今毀禁受之則欺誑，既誤施主蕩累如來。三、如來大慈分毫相功德，與遺法弟子得四事，何容飡佛福而毀佛戒？經云：破戒之人無一渧水分。鬼罵言「大賊！」是故寧受熱鐵等，不破戒受施也。三、對信施食立鐵丸猛火誓。四、對信施床立臥熱鐵地誓。五、對信施藥立三百鉾刺誓。六、對信施房舍立投熱鐵地誓。七、對信施恭敬立鐵鎚碎身誓。八、對視好色立熱鐵挑目誓。九、對聽好聲立千錐劖耳誓，謂劖於遍身鋒皆至耳，故云遍身刺耳也。十、對嗅諸香立千刃割鼻誓。十一、對食味立千刃斷舌誓。十二、對好軍立利斧斬身誓。此上五塵皆非犯戒應故對立誓。十三、常願眾生在己先成佛。二、「若不發」下，明故違結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中亦二：先、制立十誓，後、故違結犯。前中亦二：先、總標顯意，謂先發十願已方能解堅持佛戒。二、「作是願」下別，於中有十三種：前十二大誓自護戒，後一大願他成佛。前中於婬戒立十二大誓，餘戒皆準之。於中初一對所犯戒立火坑刀山誓。言「寧以此身」等者，挍量表志立誓言，謂火坑刀山但害一身，女色不爾害多少身。又人中刀火苦害非重，惡道火等苦實難量。又此苦一時、彼苦多劫。又世火燒後或生天上，破戒火燒命終入惡道。以此挍量，是故寧入火等而不犯戒。下十一望破前婬戒受信施等立大誓願，謂初六信施四事等，後五上妙五塵等。二、對信施衣立熱鐵纏身誓。為三義故立此諸誓：一、如此信施是淨戒人受，今若犯戒則為盜受。二、諸施主等信佛語故，捨妻子糧為福施之，今毀禁受之則欺誑，既誤施主蕩累如來。三、如來大慈分毫相功德，與遺法弟子得四事，何容飡佛福而毀佛戒？經云：破戒之人無一渧水分。鬼罵言「大賊！」是故寧受熱鐵等，不破戒受施也。三、對信施食立鐵丸猛火誓。四、對信施床立臥熱鐵地誓。五、對信施藥立三百鉾刺誓。六、對信施房舍立投熱鐵地誓。七、對信施恭敬立鐵鎚碎身誓。八、對視好色立熱鐵挑目誓。九、對聽好聲立千錐劖耳誓，謂劖於遍身鋒皆至耳，故云遍身刺耳也。十、對嗅諸香立千刃割鼻誓。十一、對食味立千刃斷舌誓。十二、對好軍立利斧斬身誓。此上五塵皆非犯戒應故對立誓。十三、常願眾生在己先成佛。二、「若不發」下，明故違結犯，可知。

故入難處戒第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故入難處戒第三十七

初、制意者，菩薩修行要資緣具，難處闕緣違教妨道，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩修行要資緣具，難處闕緣違教妨道，故須制也。

二、次第者，前明護戒心堅不避炎灰，今則存身長道微難皆離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前明護戒心堅不避炎灰，今則存身長道微難皆離。

三、釋名者，亦所防所制以立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，亦所防所制以立其名。

四、具緣者，此中制五種行：一、頭陀，二、遊方，三、坐禪，四、安居，五、布薩。皆具四緣：一、為修行，二、知是難，三、不遠避，四、故入中，便犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，此中制五種行：一、頭陀，二、遊方，三、坐禪，四、安居，五、布薩。皆具四緣：一、為修行，二、知是難，三、不遠避，四、故入中，便犯也。

五、闕緣者，皆得方便，並準知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，皆得方便，並準知之。

六、輕重者，難處有深淺，廢行有多少，譏過有厚薄，致有輕重，並準思可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，難處有深淺，廢行有多少，譏過有厚薄，致有輕重，並準思可知。

七、通塞者，若自調心、若調眾生、若更無處暫時在中、若更無好路，理應不犯，反上犯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若自調心、若調眾生、若更無處暫時在中、若更無好路，理應不犯，反上犯之。

八、釋文者，文中有四：一、制所修行，二、舉諸難處，三、制不令入，四、違制結犯。初中於五行內，一、總舉三門，二、別釋四事。前中二：先標所作。「二時頭陀」者，謂春秋二時。頭陀者，此翻名「枓櫢」，謂枓櫢煩惱也。二、「冬夏坐禪」者，此二時極寒極熱，既不出遊，是以攝跡修禪也。三、「結夏安居」者，謂依教坐夏修行長道。準釋中應有四遊方、五布薩，文略故也。「常用」下明所用道具，於中三衣為三，佛菩薩像為一，故有十八也。並是隨身所須，資道有要，故制令畜也。二、「而菩薩」下別釋中，一、先頭陀及遊方時，制畜十八事物。二、別顯頭陀時節，謂此二時非寒非熱，得入山林增修道業。三、「若布薩」下別釋布薩，布薩者此翻名淨住，以半月半月誦戒文檢三業，若有犯則令悔，無犯默然，使戒淨同住故名也。於中「新學」者制誦戒人，言「半月」等布薩時也，「誦十重」等制所誦戒也，「於諸佛」等明誦處也，「一人」等明布薩儀也，「各各」等制著持受三衣也。四、「結夏」等別釋夏安居，並令一一如法，應於聖教冬夏坐禪，略不釋也。三、「若頭陀時」下舉諸難處，略舉十二難處：一、國難惡王者，彼國王不信三寶，頭陀不得入彼界中；二、地有高下；三、草深林密；四、黑師子噉人；五、虎；六、狠；七、水；八、火；九、風；十、賊；十一、毒蛇所行之路；十二、總結一切難處。三、「不得」下制不應往。四、「若故」下違結犯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有四：一、制所修行，二、舉諸難處，三、制不令入，四、違制結犯。初中於五行內，一、總舉三門，二、別釋四事。前中二：先標所作。「二時頭陀」者，謂春秋二時。頭陀者，此翻名「枓櫢」，謂枓櫢煩惱也。二、「冬夏坐禪」者，此二時極寒極熱，既不出遊，是以攝跡修禪也。三、「結夏安居」者，謂依教坐夏修行長道。準釋中應有四遊方、五布薩，文略故也。「常用」下明所用道具，於中三衣為三，佛菩薩像為一，故有十八也。並是隨身所須，資道有要，故制令畜也。二、「而菩薩」下別釋中，一、先頭陀及遊方時，制畜十八事物。二、別顯頭陀時節，謂此二時非寒非熱，得入山林增修道業。三、「若布薩」下別釋布薩，布薩者此翻名淨住，以半月半月誦戒文檢三業，若有犯則令悔，無犯默然，使戒淨同住故名也。於中「新學」者制誦戒人，言「半月」等布薩時也，「誦十重」等制所誦戒也，「於諸佛」等明誦處也，「一人」等明布薩儀也，「各各」等制著持受三衣也。四、「結夏」等別釋夏安居，並令一一如法，應於聖教冬夏坐禪，略不釋也。三、「若頭陀時」下舉諸難處，略舉十二難處：一、國難惡王者，彼國王不信三寶，頭陀不得入彼界中；二、地有高下；三、草深林密；四、黑師子噉人；五、虎；六、狠；七、水；八、火；九、風；十、賊；十一、毒蛇所行之路；十二、總結一切難處。三、「不得」下制不應往。四、「若故」下違結犯可知。

眾坐乖儀戒第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾坐乖儀戒第三十八

初、制意者，以背俗故，不以老少為尊卑；以順道故，但以戒德為長幼。顯出世之勝範，摧我慢於世間，順成三聚之行，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，以背俗故，不以老少為尊卑；以順道故，但以戒德為長幼。顯出世之勝範，摧我慢於世間，順成三聚之行，故須制也。

二、次第者，前令外避厄難，今使內順眾儀故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前令外避厄難，今使內順眾儀故也。

三、釋名者，亦所防所制以立其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，亦所防所制以立其名。

四、具緣者，四緣成犯：一、在眾中，二、知歲數，三、造趣方便，四、坐已，便犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，四緣成犯：一、在眾中，二、知歲數，三、造趣方便，四、坐已，便犯也。

五、闕緣者，闕初二緣不犯，闕後二緣得方便，或但行立，皆亦同犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初二緣不犯，闕後二緣得方便，或但行立，皆亦同犯。

六、輕重者，眾有大小，坐有上下，時有多少，俱等輕重，準前知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，眾有大小，坐有上下，時有多少，俱等輕重，準前知之。

七、通塞者，癡狂、身當說法，若疑他大已便居下坐，若大眾坐定自後到來，校三五歲十四坐，並應無犯。反上皆結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，癡狂、身當說法，若疑他大已便居下坐，若大眾坐定自後到來，校三五歲十四坐，並應無犯。反上皆結。

八、釋文者，文中有四：一、舉法總制，二、就人辨定，三、呵違讚順，四、故違結犯。前中用受戒前後以明長幼故如坐，餘一切皆爾。律云：見上座應起不應安坐，見下座不應起等。二、「不問」下約人辨定中，有人釋云：令四眾等雜合通坐以明長幼。今解不爾。比丘眾中自辨尊卑，餘眾皆爾。是則大小宛然，男女道俗不相和雜。三、「莫如」下簡非顯是，謂「莫如」等簡非令離，「我佛法」等顯是令修。四、「而菩薩」下而違制結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有四：一、舉法總制，二、就人辨定，三、呵違讚順，四、故違結犯。前中用受戒前後以明長幼故如坐，餘一切皆爾。律云：見上座應起不應安坐，見下座不應起等。二、「不問」下約人辨定中，有人釋云：令四眾等雜合通坐以明長幼。今解不爾。比丘眾中自辨尊卑，餘眾皆爾。是則大小宛然，男女道俗不相和雜。三、「莫如」下簡非顯是，謂「莫如」等簡非令離，「我佛法」等顯是令修。四、「而菩薩」下而違制結犯，可知。

應講不講戒第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應講不講戒第三十九

初、制意者，制諸菩提以法救生，令免現未所有災苦，故別辨四：一、令明增福故；二、授法行故；三、除災難故；四、救先亡故。是故制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，制諸菩提以法救生，令免現未所有災苦，故別辨四：一、令明增福故；二、授法行故；三、除災難故；四、救先亡故。是故制也。

二、次第者，前制坐儀，今制引導故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前制坐儀，今制引導故也。

三、釋名者，從所制為名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所制為名可知。

四、具緣者，亦四：一、見眾生，二、知厄難，三、無慈心，四、不引導，故成犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四：一、見眾生，二、知厄難，三、無慈心，四、不引導，故成犯。

五、闕緣者，闕初後無犯，中二犯方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初後無犯，中二犯方便可知。

六、輕重者，見厄有多少，引導有難易，自身有愚慧，皆俱不俱等，輕重可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，見厄有多少，引導有難易，自身有愚慧，皆俱不俱等，輕重可知。

七、通塞者，若自愚不解，若彼不受化，若無講人可請，應一切無犯，反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若自愚不解，若彼不受化，若無講人可請，應一切無犯，反上皆犯。

八、釋文者，文中四：一、化令修福，二、制為講法，三、救其所厄，四、為制結犯。初中教化眾生令作六事：一、建立僧房，二、於山林中作禪屋等，三、為三寶立田園等，四、令作佛塔等，五、令作冬夏坐禪之處等，六、俱一切行導處所皆勸營立，令諸行人得依此修道。二、「而菩薩」下制為講法，受與大乘令修大行。三、「若疾病」下救其所厄，於中有五：一、救苦難中有四：一、若病時，二、若國有厄難時，三、若諸方賊起時，四、先亡追福時，皆應說此經等設齋求福。二、「行來」下救災厄中有五種：一、治生不利時，二、火災，三、水災，四、風災，五、海羅剎謂怖彼諸災，皆應講此大乘。三、「乃至」下救罪報中，「一切罪報」唯大乘能救。「三報」者：一、現報，二、生報，三、後報，滅此三報之罪也。「七逆八難」可知。四、「杻械」下救牢獄難可知。五、「多婬」等救三毒等難，皆應說「等」通結上厄，皆同以說大乘而作救拔。四、「而新學」下，違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中四：一、化令修福，二、制為講法，三、救其所厄，四、為制結犯。初中教化眾生令作六事：一、建立僧房，二、於山林中作禪屋等，三、為三寶立田園等，四、令作佛塔等，五、令作冬夏坐禪之處等，六、俱一切行導處所皆勸營立，令諸行人得依此修道。二、「而菩薩」下制為講法，受與大乘令修大行。三、「若疾病」下救其所厄，於中有五：一、救苦難中有四：一、若病時，二、若國有厄難時，三、若諸方賊起時，四、先亡追福時，皆應說此經等設齋求福。二、「行來」下救災厄中有五種：一、治生不利時，二、火災，三、水災，四、風災，五、海羅剎謂怖彼諸災，皆應講此大乘。三、「乃至」下救罪報中，「一切罪報」唯大乘能救。「三報」者：一、現報，二、生報，三、後報，滅此三報之罪也。「七逆八難」可知。四、「杻械」下救牢獄難可知。五、「多婬」等救三毒等難，皆應說「等」通結上厄，皆同以說大乘而作救拔。四、「而新學」下，違制結犯。

上來別釋。「九戒」下，明結勸指廣，可知。「梵壇」者，此翻為默擯。良以非理違犯，不受調伏，故以此治之。彼之中明此義，故以為名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來別釋。「九戒」下，明結勸指廣，可知。「梵壇」者，此翻為默擯。良以非理違犯，不受調伏，故以此治之。彼之中明此義，故以為名，可知。

受戒非儀戒第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受戒非儀戒第四十

初、制意者，眾生設不發心，菩薩理應化令受戒，何容千里來求，而以惡心不與授戒？別乖攝生、通違三聚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，眾生設不發心，菩薩理應化令受戒，何容千里來求，而以惡心不與授戒？別乖攝生、通違三聚，故須制也。

二、次第者，前講法引生，今受戒攝物故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前講法引生，今受戒攝物故也。

三、釋名者，就所制為名，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，就所制為名，可知。

四、具緣者，五緣：一、自解經律，二、彼無遮難，三、彼來求戒，四、此以惡心，五、不受，便犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，五緣：一、自解經律，二、彼無遮難，三、彼來求戒，四、此以惡心，五、不受，便犯也。

五、闕緣者，次第闕得方便罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，次第闕得方便罪可知。

六、輕重者，謂解明昧，求有勤惰，惡心有多少，不受有暫永，俱不俱等，輕重準之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，謂解明昧，求有勤惰，惡心有多少，不受有暫永，俱不俱等，輕重準之。

七、通塞者，病若新差無力，若自闇鈍，若彼非實求，若外道詐來，若具遮難，一切不犯。反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，病若新差無力，若自闇鈍，若彼非實求，若外道詐來，若具遮難，一切不犯。反上皆犯。

八、釋文者，文中有五：一、總攝戒器，二、教其衣色，三、問遮簡器，四、制不拜俗，五、違求結犯。初中有十八眾，廣如前十重。初釋可知。二、應教其衣色，於中有三：初、制袈裟色，袈裟此云不正色，謂青等五色互相和染成不正色，名為「壞色」。二、「一切染衣」下制餘衣色。三、「若一切國」下明制與俗異，並可知。三、「若欲」下制問遮簡器，於中亦三：一、問數簡器。言「現身」者有二義：一、簡於過未，故云現也。二、此七逆罪未輕懺悔，罪猶現在，故云「不得與七逆人現身受戒」。若依教相應，懺悔應得。二、「七逆者」下列名簡器，此七逆義具如別章。三、「餘一切」下無逆皆得，可知。四、「出家人」下制身不拜俗，謂心敬理無所犯。五、「但解」下明違求犯，謂既非七逆，但解師語之類。有從百里等來求而瞋不與戒，理宜結犯。言「惡心」者，為名利等、嫉妬等、瞋嫌等、計怨等。言「一切眾生戒」者，有二義：一、不與彼一切求戒眾生之戒也；二、此是戒名，謂名菩薩戒為一切眾生戒，以此是一切眾生所應得戒，故云也。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有五：一、總攝戒器，二、教其衣色，三、問遮簡器，四、制不拜俗，五、違求結犯。初中有十八眾，廣如前十重。初釋可知。二、應教其衣色，於中有三：初、制袈裟色，袈裟此云不正色，謂青等五色互相和染成不正色，名為「壞色」。二、「一切染衣」下制餘衣色。三、「若一切國」下明制與俗異，並可知。三、「若欲」下制問遮簡器，於中亦三：一、問數簡器。言「現身」者有二義：一、簡於過未，故云現也。二、此七逆罪未輕懺悔，罪猶現在，故云「不得與七逆人現身受戒」。若依教相應，懺悔應得。二、「七逆者」下列名簡器，此七逆義具如別章。三、「餘一切」下無逆皆得，可知。四、「出家人」下制身不拜俗，謂心敬理無所犯。五、「但解」下明違求犯，謂既非七逆，但解師語之類。有從百里等來求而瞋不與戒，理宜結犯。言「惡心」者，為名利等、嫉妬等、瞋嫌等、計怨等。言「一切眾生戒」者，有二義：一、不與彼一切求戒眾生之戒也；二、此是戒名，謂名菩薩戒為一切眾生戒，以此是一切眾生所應得戒，故云也。餘並可知。

無德詐師戒第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無德詐師戒第四十一

初、制意者，若不解大乘經律持犯輕重，而為人作師者，有四：一、令真法滅，以闕傳故；二、令非法行，以錯傳故；三、誤所化，令他不至解脫處故；四、增自惡業，以貪名利故。是故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，若不解大乘經律持犯輕重，而為人作師者，有四：一、令真法滅，以闕傳故；二、令非法行，以錯傳故；三、誤所化，令他不至解脫處故；四、增自惡業，以貪名利故。是故須制也。

二、次第者，前實有解來求不與，今實無德強為他作師，皆所不應故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前實有解來求不與，今實無德強為他作師，皆所不應故也。

三、釋名者，防彼詐失，制令實學，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，防彼詐失，制令實學，故以為名。

四、具緣者，具四緣成：一、實自無知，二、對彼所化，三、貪名利等，四、授戒，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，具四緣成：一、實自無知，二、對彼所化，三、貪名利等，四、授戒，便犯。

五、闕緣者，隨闕皆有方便罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，隨闕皆有方便罪可知。

六、輕重者，無知有多少，所化有利鈍，貪心有輕重，授戒有具闕，亦俱不俱等，輕重可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，無知有多少，所化有利鈍，貪心有輕重，授戒有具闕，亦俱不俱等，輕重可知。

七、通塞者，若學猶未成，他來逼請，不為利等，授應不犯。反上皆結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若學猶未成，他來逼請，不為利等，授應不犯。反上皆結。

八、釋文者，文中五：一、辨在師德位；二、制教弟子；三、實無所知；四、為利詐解；五、授戒結犯。初中既教他起信便與授戒，故云「作教戒法師者」也。二、「見欲受」下，明制教弟子。於中有四：一、教請二師。此有二義：一、謂於人中請此二師受菩薩戒，如受沙彌十戒法；二、遙請本師釋迦佛等為和上，親請傳戒師為闍梨。《善戒經》云：師有二種：一、是不可見，謂佛、菩薩、僧是；二、可見，謂戒師是。從是二師得菩薩戒。又《普賢觀經》請五師者，於不可見師中請也。《瑜伽》等中請一師者，唯望可見師說也。二、「二師應問」下，明應問七遮。七遮即是七逆，以障受戒故名遮也。此經約遮故別問七。若據大小二義，《善戒經》約德通問十種事具者，方得受戒：一、具三戒不？謂五戒、十戒及具戒。彼經約出家菩薩，要具此三戒，方得受菩薩戒。二、發菩提心不？三、是真實菩薩不？四、能捨一切內外所有物不？五、能不惜身命不？六、能於貪處不貪不？七、能於嗔處不瞋不？八、能於癡處不癡不？九、於畏處不畏不？十、能隨我所受一切菩薩戒不？皆應答「能爾」。若具足言，應先問七遮，後問上十德，方可得受。若在家菩薩，十中除初，餘皆同問。《善生經》中更有餘問，如彼辨也。三、「若有」下，教懺犯十重罪。謂若有犯十重者，教懺悔方法。言「三世千佛」者，謂過去莊嚴劫中，華光如來為首，下至毘舍浮如來，如是等一千諸佛。今賢劫中，俱留孫如來為首，下至樓至如來一千佛。未來星宿劫中，日光如來為首，下至須彌相如來為一千。又見好相中，既不言夢見，覺見甚難。若得此相，舊戒還全，更不須受。若不得此相，舊戒已失，故云「現身不得戒」。此是上品纏犯，故失戒也。而得更受，故云「而得增長戒」。增受是重受也。四、懺輕垢罪，謂教對首懺，如比丘懺提罪。通法論犯此二篇，懺有四種：一、上纏犯十重，對十方佛方等懺。二、中下犯十重，對四菩薩僧懺。三、犯十重下，重方便對首懺。四、輕方便責心懺。二、輕垢中，本罪對首，方便責心，並如別集中說。五、「而教戒師」下，明於上所說，制令委解，故云「一一好解」也。三、「若不解」下，明實無所知。於中有五：一、不解戒法，謂若輕若重，是犯非犯，是持非持。二、不解理法，謂真諦平等，不違俗等。三、不解位法，謂習種是十住，長養是十行，不壞是十迴向金剛幢位。道種是十地，謂聖道治惑，故云也。正性是佛位，正果顯故。四、不解行法，謂於上諸位多少觀行，及入定出定等分齊。言十禪支者，謂初定五支，二定一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中五：一、辨在師德位；二、制教弟子；三、實無所知；四、為利詐解；五、授戒結犯。初中既教他起信便與授戒，故云「作教戒法師者」也。二、「見欲受」下，明制教弟子。於中有四：一、教請二師。此有二義：一、謂於人中請此二師受菩薩戒，如受沙彌十戒法；二、遙請本師釋迦佛等為和上，親請傳戒師為闍梨。《善戒經》云：師有二種：一、是不可見，謂佛、菩薩、僧是；二、可見，謂戒師是。從是二師得菩薩戒。又《普賢觀經》請五師者，於不可見師中請也。《瑜伽》等中請一師者，唯望可見師說也。二、「二師應問」下，明應問七遮。七遮即是七逆，以障受戒故名遮也。此經約遮故別問七。若據大小二義，《善戒經》約德通問十種事具者，方得受戒：一、具三戒不？謂五戒、十戒及具戒。彼經約出家菩薩，要具此三戒，方得受菩薩戒。二、發菩提心不？三、是真實菩薩不？四、能捨一切內外所有物不？五、能不惜身命不？六、能於貪處不貪不？七、能於嗔處不瞋不？八、能於癡處不癡不？九、於畏處不畏不？十、能隨我所受一切菩薩戒不？皆應答「能爾」。若具足言，應先問七遮，後問上十德，方可得受。若在家菩薩，十中除初，餘皆同問。《善生經》中更有餘問，如彼辨也。三、「若有」下，教懺犯十重罪。謂若有犯十重者，教懺悔方法。言「三世千佛」者，謂過去莊嚴劫中，華光如來為首，下至毘舍浮如來，如是等一千諸佛。今賢劫中，俱留孫如來為首，下至樓至如來一千佛。未來星宿劫中，日光如來為首，下至須彌相如來為一千。又見好相中，既不言夢見，覺見甚難。若得此相，舊戒還全，更不須受。若不得此相，舊戒已失，故云「現身不得戒」。此是上品纏犯，故失戒也。而得更受，故云「而得增長戒」。增受是重受也。四、懺輕垢罪，謂教對首懺，如比丘懺提罪。通法論犯此二篇，懺有四種：一、上纏犯十重，對十方佛方等懺。二、中下犯十重，對四菩薩僧懺。三、犯十重下，重方便對首懺。四、輕方便責心懺。二、輕垢中，本罪對首，方便責心，並如別集中說。五、「而教戒師」下，明於上所說，制令委解，故云「一一好解」也。三、「若不解」下，明實無所知。於中有五：一、不解戒法，謂若輕若重，是犯非犯，是持非持。二、不解理法，謂真諦平等，不違俗等。三、不解位法，謂習種是十住，長養是十行，不壞是十迴向金剛幢位。道種是十地，謂聖道治惑，故云也。正性是佛位，正果顯故。四、不解行法，謂於上諸位多少觀行，及入定出定等分齊。言十禪支者，謂初定五支，二定一

支，三定四支，四定一支。此經非本未，故須入行。五、「一一不得意」者，總結無知也。四、「而菩薩」下，明為利詐解。於中，初為四事詐現解法，謂：一、利，二、名，三、門徒，四、供養。後自欺欺他，是出過呵嘖。五、「與人」下，明作已結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支，三定四支，四定一支。此經非本未，故須入行。五、「一一不得意」者，總結無知也。四、「而菩薩」下，明為利詐解。於中，初為四事詐現解法，謂：一、利，二、名，三、門徒，四、供養。後自欺欺他，是出過呵嘖。五、「與人」下，明作已結犯，可知。

非處說戒戒第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非處說戒戒第四十二

初、制意者，戒律制於內眾，為祕密之教法，外道惡人理非所聞，故須制也。別顯有三：一、輕自戒品；二、增彼惡見；三、令他毀謗。是故制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，戒律制於內眾，為祕密之教法，外道惡人理非所聞，故須制也。別顯有三：一、輕自戒品；二、增彼惡見；三、令他毀謗。是故制也。

二、次第者，前則為利詐解，今則為利妄傳故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前則為利詐解，今則為利妄傳故也。

三、釋名者，不應說而說戒，防此失故為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，不應說而說戒，防此失故為名。

四、具緣者，亦四緣：一、為利，二、對外人，三、心不迷，四、說戒了，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、為利，二、對外人，三、心不迷，四、說戒了，便犯。

五、闕緣者，隨闕皆得方便罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，隨闕皆得方便罪可知。

六、輕重者，為利有多少，外人有善惡，心中有想疑，說戒有具闕，皆有俱不俱等，輕重可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，為利有多少，外人有善惡，心中有想疑，說戒有具闕，皆有俱不俱等，輕重可知。

七、通塞者，若對國王，若純信行人，若將為進戒，先說示問能不，皆不犯。反上，失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若對國王，若純信行人，若將為進戒，先說示問能不，皆不犯。反上，失。

八、釋文者，文中有四：一、總制，二、通塞，三、擇惡人，四、違制結犯。初中言「未受菩薩戒」者，此有三種：一、純不信菩薩道故不受，二、雖不謗亦不能受，三、信擬受未受。二結犯。二、外道者，執著異道求佛法過，聞佛所說雜碎戒相，戒當輕毀。三、惡人，聞說戒律輕毀法眾，故不應說。言「千佛」者，多也。謂一切諸佛皆同說此戒，故云「千佛大戒」，非但賢劫千佛也。二、「邪見」下明通塞中，以此戒制自內眾，理非彼聞，如人寶藏不示賊處。言「除國王」者，佛法付屬二人：一、佛弟子為內護，二、國王為外護。是佛付囑之人，故對說無犯。又以國王有力，當依戒律策勵行人，故須知也。餘非此用，一切皆斷。三、「是惡人」下釋惡人。惡人有二種：一、頑愚，謂此身無戒，雖人名畜，以無人因故，後身永不見三寶。如木石無心，豈有能見？二、惡見，謂邪見乖理，如木非情。四、「而菩薩」下違制結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有四：一、總制，二、通塞，三、擇惡人，四、違制結犯。初中言「未受菩薩戒」者，此有三種：一、純不信菩薩道故不受，二、雖不謗亦不能受，三、信擬受未受。二結犯。二、外道者，執著異道求佛法過，聞佛所說雜碎戒相，戒當輕毀。三、惡人，聞說戒律輕毀法眾，故不應說。言「千佛」者，多也。謂一切諸佛皆同說此戒，故云「千佛大戒」，非但賢劫千佛也。二、「邪見」下明通塞中，以此戒制自內眾，理非彼聞，如人寶藏不示賊處。言「除國王」者，佛法付屬二人：一、佛弟子為內護，二、國王為外護。是佛付囑之人，故對說無犯。又以國王有力，當依戒律策勵行人，故須知也。餘非此用，一切皆斷。三、「是惡人」下釋惡人。惡人有二種：一、頑愚，謂此身無戒，雖人名畜，以無人因故，後身永不見三寶。如木石無心，豈有能見？二、惡見，謂邪見乖理，如木非情。四、「而菩薩」下違制結犯，可知。

故毀禁戒戒第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故毀禁戒戒第四十三

初、制意者，菩薩理宜不惜身命護持淨戒，何容壞自本誓而無懼毀禁戒？故須嚴制。又為護一切戒品令堅固故，制此戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理宜不惜身命護持淨戒，何容壞自本誓而無懼毀禁戒？故須嚴制。又為護一切戒品令堅固故，制此戒也。

二、次第者，前不應說而說，今則不應犯而犯故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前不應說而說，今則不應犯而犯故也。

三、釋名者，從所防為目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所防為目。

四、具緣者，亦四緣：一、身有戒，二、對犯境，三、故起心，四、作，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、身有戒，二、對犯境，三、故起心，四、作，便犯。

五、闕緣者，謂一、三無犯，二、四得方便，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，謂一、三無犯，二、四得方便，可知。

六、輕重者，謂境有強弱，心有剋謾，犯有輕重，亦有俱等，准前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，謂境有強弱，心有剋謾，犯有輕重，亦有俱等，准前。

七、通塞者，此戒無別制，但起心犯餘戒，即亦犯此戒。是故通塞，皆如諸戒處說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，此戒無別制，但起心犯餘戒，即亦犯此戒。是故通塞，皆如諸戒處說應知。

八、釋文者，文中有三：初、汎舉毀禁，二、顯過呵嘖，三、制毀結犯。前中言「信心出家」等者，舉其本誓也。「故起心」等者，明違誓結犯。二、「不得」下明顯過呵嘖，於中有八：一、供施無一毫分，二、大地無一足分，三、飲水無一渧分。問：供施破戒無分可爾，王之水土眾生同感，何故亦無分？答：白衣無戒，食王水土皆有輸稅，出家不稅良為戒行。今既二種俱無，豈有其分？無分而用，豈非是賊？四、鬼遮罵賊，是此義也。謂戒行若金剛，有戒神讚護，今既戒破神去，則有五千大鬼遮其前而罵賊，掃其後而滅路。五、世人亦罵之，謂於佛法中作偷形相賊、偷利養等賊故也。六、一切眾生不欲見者，以如怨詐親故。七、犯戒同畜生者，以是罪身同故。八、同木頭者，無所知故。三、「故毀」下制毀結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有三：初、汎舉毀禁，二、顯過呵嘖，三、制毀結犯。前中言「信心出家」等者，舉其本誓也。「故起心」等者，明違誓結犯。二、「不得」下明顯過呵嘖，於中有八：一、供施無一毫分，二、大地無一足分，三、飲水無一渧分。問：供施破戒無分可爾，王之水土眾生同感，何故亦無分？答：白衣無戒，食王水土皆有輸稅，出家不稅良為戒行。今既二種俱無，豈有其分？無分而用，豈非是賊？四、鬼遮罵賊，是此義也。謂戒行若金剛，有戒神讚護，今既戒破神去，則有五千大鬼遮其前而罵賊，掃其後而滅路。五、世人亦罵之，謂於佛法中作偷形相賊、偷利養等賊故也。六、一切眾生不欲見者，以如怨詐親故。七、犯戒同畜生者，以是罪身同故。八、同木頭者，無所知故。三、「故毀」下制毀結犯，可知。

不敬經律戒第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敬經律戒第四十四

初、制意者，以戒是成佛，膳因彼教，理宜尊重。況是諸佛之母，如來所師，崇重之極，豈先於此？故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，以戒是成佛，膳因彼教，理宜尊重。況是諸佛之母，如來所師，崇重之極，豈先於此？故須制也。

二、次第者，前令不毀禁戒，今制令敬法故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前令不毀禁戒，今制令敬法故也。

三、釋名者，防彼不敬，制令重法，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，防彼不敬，制令重法，故以為名。

四、具緣者，亦四緣：一、對勝法，二、無敬心，三、不求供，四、不作，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、對勝法，二、無敬心，三、不求供，四、不作，便犯。

五、闕緣者，各闕皆方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，各闕皆方便可知。

六、輕重者，輕有多少，心有輕重，身有富貧，作有好惡，俱等准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，輕有多少，心有輕重，身有富貧，作有好惡，俱等准之。

七、通塞者，若病、若貧無得處、若常入深定、若貪救眾生、若恒說法，理應無犯。反上皆結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若病、若貧無得處、若常入深定、若貪救眾生、若恒說法，理應無犯。反上皆結。

八、釋文者，文中有五：一、制受持，二、制讀誦，三、制書寫。於中先舉難，謂「剝皮」等。後況易，謂「木皮」等，謂貝多葉皮為木皮也。餘可知。四、「常以」下制令供養書寫等十種法行，此中具說。五、「若不」下違制結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有五：一、制受持，二、制讀誦，三、制書寫。於中先舉難，謂「剝皮」等。後況易，謂「木皮」等，謂貝多葉皮為木皮也。餘可知。四、「常以」下制令供養書寫等十種法行，此中具說。五、「若不」下違制結犯，可知。

不化眾生戒第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不化眾生戒第四十五

初、制意者，為菩提心是成佛因，故制諸菩薩，故化眾生，皆應令彼發此大心。經云：若以小乘化，我則墮慳貪。此事為不可，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，為菩提心是成佛因，故制諸菩薩，故化眾生，皆應令彼發此大心。經云：若以小乘化，我則墮慳貪。此事為不可，故須制也。

二、次第者，前則於法不敬，今則於生不化，是故俱制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前則於法不敬，今則於生不化，是故俱制也。

三、釋名者，捨化眾生違害大悲，戒防此失故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，捨化眾生違害大悲，戒防此失故以為名。

四、具緣者，亦四緣：一、對眾生，二、不起悲，三、不起方便，四、捨不勸導，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、對眾生，二、不起悲，三、不起方便，四、捨不勸導，故成犯也。

五、闕緣者，各闕皆方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，各闕皆方便可知。

六、輕重者，眾生有難易，悲心有厚薄，方便有多少，不勸有暫永，亦有俱等，准前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，眾生有難易，悲心有厚薄，方便有多少，不勸有暫永，亦有俱等，准前。

七、通塞者，若病、若無力、若未解、若彼難化，並理應無犯，反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若病、若無力、若未解、若彼難化，並理應無犯，反上皆犯。

八、釋文者，有四：一、制化人類，於中「大悲」是能化之心也，「城邑」等是化處，「一切眾生」是所化，「唱言」等是化方便，「受三歸」等化所得益。此有二義：一、受戒，先受三歸，後說十戒相。二、有二種受戒：一、受菩薩三歸戒，二、受十戒。二、「若見」下明化畜生類，謂彼無領解，故以此言警覺成自熏修，則與彼遠作勝因。如昔有牛塔前食草，舉頭見塔後便得度等。三、「而菩薩」下立制定位，謂要化眾生令發大心方是菩薩，故云也。四、「若不」下違制結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，有四：一、制化人類，於中「大悲」是能化之心也，「城邑」等是化處，「一切眾生」是所化，「唱言」等是化方便，「受三歸」等化所得益。此有二義：一、受戒，先受三歸，後說十戒相。二、有二種受戒：一、受菩薩三歸戒，二、受十戒。二、「若見」下明化畜生類，謂彼無領解，故以此言警覺成自熏修，則與彼遠作勝因。如昔有牛塔前食草，舉頭見塔後便得度等。三、「而菩薩」下立制定位，謂要化眾生令發大心方是菩薩，故云也。四、「若不」下違制結犯，可知。

說法乖儀戒第四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法乖儀戒第四十六

初、制意者，令彼重法增善根故，自亦重法順教命故，為成二利順彼三聚，故制斯戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，令彼重法增善根故，自亦重法順教命故，為成二利順彼三聚，故制斯戒。

二、次第者，前教人發心，今則教令敬法故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前教人發心，今則教令敬法故也。

三、釋名者，所防所制以立斯名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，所防所制以立斯名。

四、具緣者，四緣：一、對他人，二、住非儀，三、不起悲，四、發言說，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，四緣：一、對他人，二、住非儀，三、不起悲，四、發言說，故成犯也。

五、闕緣者，各闕皆方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，各闕皆方便可知。

六、輕重者，可語不可語住，非儀有深淺，無悲有暫永，發言有具闕，俱等准前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，可語不可語住，非儀有深淺，無悲有暫永，發言有具闕，俱等准前可知。

七、通塞者，若他病重，若王力自在，並無犯。反上皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若他病重，若王力自在，並無犯。反上皆犯。

八、釋文者，文中有三：一、制非儀，二、教正則，三、違結犯。前中「悲心」是化眾生因，故教常起也。「貴人」多慢，故偏舉之。三、非儀有三：坐己立，二、人高己下，三、人在座己在非座。此中高座具後二也，並可知。二、「若說法」下，明教正則。於中五事：一、置法師於高座；二、供之以香花；三、聽者居下坐；尊敬如父母；五、領受其教，如事火梵志。《攝論》云：「若人戒足雖羸劣，而能說法利多入，如佛世尊應供養，受彼所說故相似。」又經云：「有知法者，若老若少，皆應供養，如事火婆羅門。」三、「其說法者」下，明違制結犯。不如有三種：一、身儀，謂立等；二、念，謂求名利等；三、語業，謂非法說法，法說非法，及世俗言詞等。又《智論》中唯說諸行法及實相法，方為法施，餘皆非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有三：一、制非儀，二、教正則，三、違結犯。前中「悲心」是化眾生因，故教常起也。「貴人」多慢，故偏舉之。三、非儀有三：坐己立，二、人高己下，三、人在座己在非座。此中高座具後二也，並可知。二、「若說法」下，明教正則。於中五事：一、置法師於高座；二、供之以香花；三、聽者居下坐；尊敬如父母；五、領受其教，如事火梵志。《攝論》云：「若人戒足雖羸劣，而能說法利多入，如佛世尊應供養，受彼所說故相似。」又經云：「有知法者，若老若少，皆應供養，如事火婆羅門。」三、「其說法者」下，明違制結犯。不如有三種：一、身儀，謂立等；二、念，謂求名利等；三、語業，謂非法說法，法說非法，及世俗言詞等。又《智論》中唯說諸行法及實相法，方為法施，餘皆非也。

非法立制戒第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法立制戒第四十七

初、制意者，菩薩理應不惜身命護三寶，而反恃威損壞正法，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應不惜身命護三寶，而反恃威損壞正法，故須制也。

二、次第者，前說法非儀，今持威滅法，為失既重，故次制之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前說法非儀，今持威滅法，為失既重，故次制之。

三、釋名者，從所防為目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，從所防為目。

四、具緣者，亦四緣：一、信心受戒，二、恃自高威，三、非法立制，四、損壞佛法，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、信心受戒，二、恃自高威，三、非法立制，四、損壞佛法，故成犯也。

五、闕緣者，闕初緣結重罪非犯戒，闕次緣結重方便，闕後二緣皆方便，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初緣結重罪非犯戒，闕次緣結重方便，闕後二緣皆方便，可知。

六、輕重者，恃威立制，壞法各有多少，俱等准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，恃威立制，壞法各有多少，俱等准之。

七、通塞者，若制惡人不令出家，不聽造像將賣，理應不犯，餘皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若制惡人不令出家，不聽造像將賣，理應不犯，餘皆犯。

八、釋文者，文中有三：一、總明滅法，二、別顯滅相，三、故作成犯。前中亦三：一、本以信心受戒，二、恃自高威，三、破滅佛法。二、「明作」下別顯中，一、障其出家修道，二、障造形像造經。此破住持三寶遺法，眾生賴藉此住持，今既損減其罪重，故總結云「破三寶罪」也。三、「而故作」下違教結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，文中有三：一、總明滅法，二、別顯滅相，三、故作成犯。前中亦三：一、本以信心受戒，二、恃自高威，三、破滅佛法。二、「明作」下別顯中，一、障其出家修道，二、障造形像造經。此破住持三寶遺法，眾生賴藉此住持，今既損減其罪重，故總結云「破三寶罪」也。三、「而故作」下違教結犯，可知。

自壞內法戒第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自壞內法戒第四十八

一、制意者，菩薩理應護持正法，先揚顯發令法久住報佛恩，何容為利自毀內眾損己正法？為失既大故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、制意者，菩薩理應護持正法，先揚顯發令法久住報佛恩，何容為利自毀內眾損己正法？為失既大故須制也。

二、次第者，前恃自威，今恃他勢，各皆損法，故同制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前恃自威，今恃他勢，各皆損法，故同制也。

三、釋名者，所防為目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，所防為目。

四、具緣者，亦四緣：一、為名利，二、王前說戒，三、橫作留難，四、繫縛內眾，故成犯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，亦四緣：一、為名利，二、王前說戒，三、橫作留難，四、繫縛內眾，故成犯也。

五、闕緣者，四緣各闕，皆四方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，四緣各闕，皆四方便可知。

六、輕重者，四緣各有多少，並有俱不俱等，准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，四緣各有多少，並有俱不俱等，准之。

七、通塞者，若制惡比丘等不損法，理應不犯，餘皆犯耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若制惡比丘等不損法，理應不犯，餘皆犯耳。

八、釋文者，中有五：一、舉過令離；二、舉德制修；三、聞非勸傷；四、況自親作；五、故作結犯。前中，先舉本好心出家，次為名利於王等前說戒繫縛。「自食」下，喻顯。《蓮華面經》云：「佛告阿難：譬如師子命終，若空地、若水、若陸，所有眾生不噉食彼師子身肉，唯師子身自生諸虫，自食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。」解云：佛法，外人所不能壞，故云「非外道」等。二、「若受佛戒」下，舉德制修中，制令護戒至誠，如慈母念於一子，如孝子事於父母，皆無時暫忘也。三、「而聞」下，明聞非勸傷。於中，先傷同現在苦；後「寧自」下，通入惡趣，並可知。四、況自親作中，正作及與破滅作因緣。「無孝順心」者，是破法因也。五、「若故」下，明故作結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，中有五：一、舉過令離；二、舉德制修；三、聞非勸傷；四、況自親作；五、故作結犯。前中，先舉本好心出家，次為名利於王等前說戒繫縛。「自食」下，喻顯。《蓮華面經》云：「佛告阿難：譬如師子命終，若空地、若水、若陸，所有眾生不噉食彼師子身肉，唯師子身自生諸虫，自食師子之肉。阿難！我之佛法非餘能壞，是我法中諸惡比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。」解云：佛法，外人所不能壞，故云「非外道」等。二、「若受佛戒」下，舉德制修中，制令護戒至誠，如慈母念於一子，如孝子事於父母，皆無時暫忘也。三、「而聞」下，明聞非勸傷。於中，先傷同現在苦；後「寧自」下，通入惡趣，並可知。四、況自親作中，正作及與破滅作因緣。「無孝順心」者，是破法因也。五、「若故」下，明故作結犯，可知。

上來別辨九戒竟。二、「是九戒」下，總結勸學，可知。上來別顯輕戒竟。二、「諸佛子」下，總結。此是三世同誦。上來別明輕重二篇戒竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來別辨九戒竟。二、「是九戒」下，總結勸學，可知。上來別顯輕戒竟。二、「諸佛子」下，總結。此是三世同誦。上來別明輕重二篇戒竟。

三、「諸佛子諦聽」下，總結勸學。於中有四：一、舉佛同誦，謂三世佛、菩薩及我釋迦，在因在果，皆同誦故，知是要勝。二、「汝等」下，勸眾令持，謂舉彼諸眾，略勸作五事：一、受持，謂領納名受，不忘名持；二、讀；三、誦；四、解釋；五、書寫。三、「佛性」下，明流通不絕，謂「佛性常住」，明理法湛然也；「戒卷流」等，明教法傳通。又釋佛性為成佛本有之因，戒卷為外緣傳受，謂從過去傳至現在，現在向未來，展轉相受，故云「不絕」也。四、「得見」下，明傳授利益，謂於中有三：一、見佛益，謂得見此賢劫中千佛相授；二、永離惡處益；三、得生善處益，謂生人中等為道器身，攝眾生處也。上來總是正宗竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「諸佛子諦聽」下，總結勸學。於中有四：一、舉佛同誦，謂三世佛、菩薩及我釋迦，在因在果，皆同誦故，知是要勝。二、「汝等」下，勸眾令持，謂舉彼諸眾，略勸作五事：一、受持，謂領納名受，不忘名持；二、讀；三、誦；四、解釋；五、書寫。三、「佛性」下，明流通不絕，謂「佛性常住」，明理法湛然也；「戒卷流」等，明教法傳通。又釋佛性為成佛本有之因，戒卷為外緣傳受，謂從過去傳至現在，現在向未來，展轉相受，故云「不絕」也。四、「得見」下，明傳授利益，謂於中有三：一、見佛益，謂得見此賢劫中千佛相授；二、永離惡處益；三、得生善處益，謂生人中等為道器身，攝眾生處也。上來總是正宗竟。

第三、「我今」下結勸流通分。於中四：一、結已略說，二、「汝等」下勸學令修，三、「如無相」下指彼廣文，四、「三千」下明眾聞奉持。謂彼品中一一廣說，令彼三千徒眾聞生歡喜。又釋彼三千眾聞佛誦此略本生喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、「我今」下結勸流通分。於中四：一、結已略說，二、「汝等」下勸學令修，三、「如無相」下指彼廣文，四、「三千」下明眾聞奉持。謂彼品中一一廣說，令彼三千徒眾聞生歡喜。又釋彼三千眾聞佛誦此略本生喜受持。

釋文既了，述懷頌曰：「廣本毘尼藏，薄祐莫能見，戀彼菩薩戒，竭愚而解釋。願此摩尼燈，恒耀十方界，示導諸群生，至大菩提所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋文既了，述懷頌曰：「廣本毘尼藏，薄祐莫能見，戀彼菩薩戒，竭愚而解釋。願此摩尼燈，恒耀十方界，示導諸群生，至大菩提所。」