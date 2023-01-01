梵網經菩薩戒本疏第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經菩薩戒本疏第四

魏國西寺沙門法藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏國西寺沙門法藏撰

初篇故慳戒第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初篇故慳戒第八

初、制意者，初檀為萬行首故、攝六度故，是捨慳成施。略由十意，如《華嚴經．十行品》中初歡喜行云：「此菩薩為大施主，悉能捨離一切所有，等心惠施一切眾生。施已無悔，不望果報、不求名譽、不求生勝處、不求利養。」言十者，「一、但欲救護一切眾生，二、欲攝取一切眾生，三、欲饒益一切眾生，四、欲學一切諸佛本行，五、欲正心憶念諸佛本行，六、欲清淨諸佛本行，七欲受持諸佛本行，八、欲顯現諸佛本行，九、欲廣說諸佛本行，十、欲令一切眾生離苦得涅槃樂。」是為十。由此當知，菩薩理無不施之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，初檀為萬行首故、攝六度故，是捨慳成施。略由十意，如《華嚴經．十行品》中初歡喜行云：「此菩薩為大施主，悉能捨離一切所有，等心惠施一切眾生。施已無悔，不望果報、不求名譽、不求生勝處、不求利養。」言十者，「一、但欲救護一切眾生，二、欲攝取一切眾生，三、欲饒益一切眾生，四、欲學一切諸佛本行，五、欲正心憶念諸佛本行，六、欲清淨諸佛本行，七欲受持諸佛本行，八、欲顯現諸佛本行，九、欲廣說諸佛本行，十、欲令一切眾生離苦得涅槃樂。」是為十。由此當知，菩薩理無不施之行。

二、釋名者，悋惜財法，不濟所求，稱曰「故慳」。戒防此失，依主立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋名者，悋惜財法，不濟所求，稱曰「故慳」。戒防此失，依主立名。

三、次第者，前讚毀自他以求名利，望未得之財追求時過；今約已得屬己，慳悋不捨財貯畜時過。前麁此細義，次第故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、次第者，前讚毀自他以求名利，望未得之財追求時過；今約已得屬己，慳悋不捨財貯畜時過。前麁此細義，次第故來也。

四、具緣成犯者，然此戒中犯有四處：一、自慳，二、教他，三、隨喜，四、讚慳。今且約自辨具緣，餘三准之。自具六緣成：一、自有財法，二、乞者現前，三、具前二想，四、起慳惡心，五、對緣正違，六、前人空迴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣成犯者，然此戒中犯有四處：一、自慳，二、教他，三、隨喜，四、讚慳。今且約自辨具緣，餘三准之。自具六緣成：一、自有財法，二、乞者現前，三、具前二想，四、起慳惡心，五、對緣正違，六、前人空迴故。

五、闕緣義者，且闕初緣有三義：一、若彼全無一針一草可施與者，應以善言深心垂淚慰謝乞者，仍作是念：我今薄福，不能果遂眾生所願，是我罪咎。我當精懃修行，令願成滿。即如言懃勇，是謂不犯。二、若恃自無物，慢心不謝而無愧悔，應得小罪。三、若為乞人不信其無，頻頻抑索遂起嫌心，即犯中罪。若便起嗔，即犯後瞋戒，法施亦同。次闕第二緣有四義：一、無乞不犯。二、自有財等，見貪苦人彼不能乞，或羞不乞而不施與，亦犯。三、自有財，見同修行者乏少衣食廢修正行，彼人儉己而不求索，不與犯。四、先貯多財，雖無乞者而不捨施福田故。此後三位皆得方便罪，非正犯重故。闕第三緣有二：先謂上二位各有想、疑二別，想不犯，疑犯方便，並可准之。闕第四緣有二：若以悲心調伏彼故，不與無犯；若無記心，犯方便可知。次闕第五緣有四：初、許與不與犯重，二、許多與小，三、許勝與劣，四、違時後與。後三俱方便。次闕第六緣有二：一、若不空迴無犯，二、若雖空不迴意猶未絕犯方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣義者，且闕初緣有三義：一、若彼全無一針一草可施與者，應以善言深心垂淚慰謝乞者，仍作是念：我今薄福，不能果遂眾生所願，是我罪咎。我當精懃修行，令願成滿。即如言懃勇，是謂不犯。二、若恃自無物，慢心不謝而無愧悔，應得小罪。三、若為乞人不信其無，頻頻抑索遂起嫌心，即犯中罪。若便起嗔，即犯後瞋戒，法施亦同。次闕第二緣有四義：一、無乞不犯。二、自有財等，見貪苦人彼不能乞，或羞不乞而不施與，亦犯。三、自有財，見同修行者乏少衣食廢修正行，彼人儉己而不求索，不與犯。四、先貯多財，雖無乞者而不捨施福田故。此後三位皆得方便罪，非正犯重故。闕第三緣有二：先謂上二位各有想、疑二別，想不犯，疑犯方便，並可准之。闕第四緣有二：若以悲心調伏彼故，不與無犯；若無記心，犯方便可知。次闕第五緣有四：初、許與不與犯重，二、許多與小，三、許勝與劣，四、違時後與。後三俱方便。次闕第六緣有二：一、若不空迴無犯，二、若雖空不迴意猶未絕犯方便。

第六、輕重者，有五：一、約物，二、約田，三、約損，四、約心，五、合釋。初中財、法、無畏。財施有三，謂外、內、俱。就外財中通說有十：一、食等，二、藥等，三、衣等，四、財等，五、畜生等，六、奴婢，七、名聞，八、王位，九、妻妾，十、男女。皆前前不與應重，後後不與應輕。二、內身中有五：一、暫請驅使，二、取髮抓等，三、將作奴婢，四、取支節血完，五、全取身命。前前不與皆重，後後不與皆輕。二、法施中三：一、世法，二、二乘法，三、菩薩道法。三、無畏施亦三：一、捨惡，二、捨苦，三、救命。上二位皆亦前前不與而輕，後後不與為重，可知。二、約田有四：一、恩田，謂父母師主等；二、德田，謂三寶等；三、悲田，謂飢窮眾生等；四、苦田，謂困厄眾生等。皆前前不與為重，後後不與應輕。三、約損者，於上四境各有二種：一、由不給濟令彼命盡，二、命雖不盡令大苦惱等。皆有前重後輕，可知。四、約心者，亦有三毒，單雙一合等，准上知之。又慳有三品，如盧至長者等最重，其中下可知。五、約合辨者，或於劣物起上慳，對勝境為最重；或於勝物對劣境起下慳，應輕。餘句並准之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、輕重者，有五：一、約物，二、約田，三、約損，四、約心，五、合釋。初中財、法、無畏。財施有三，謂外、內、俱。就外財中通說有十：一、食等，二、藥等，三、衣等，四、財等，五、畜生等，六、奴婢，七、名聞，八、王位，九、妻妾，十、男女。皆前前不與應重，後後不與應輕。二、內身中有五：一、暫請驅使，二、取髮抓等，三、將作奴婢，四、取支節血完，五、全取身命。前前不與皆重，後後不與皆輕。二、法施中三：一、世法，二、二乘法，三、菩薩道法。三、無畏施亦三：一、捨惡，二、捨苦，三、救命。上二位皆亦前前不與而輕，後後不與為重，可知。二、約田有四：一、恩田，謂父母師主等；二、德田，謂三寶等；三、悲田，謂飢窮眾生等；四、苦田，謂困厄眾生等。皆前前不與為重，後後不與應輕。三、約損者，於上四境各有二種：一、由不給濟令彼命盡，二、命雖不盡令大苦惱等。皆有前重後輕，可知。四、約心者，亦有三毒，單雙一合等，准上知之。又慳有三品，如盧至長者等最重，其中下可知。五、約合辨者，或於劣物起上慳，對勝境為最重；或於勝物對劣境起下慳，應輕。餘句並准之。

第七、得報者，略辨十種：一、生餓鬼中，如目連母等。二、或餘趣受苦，如疥癩野干，乃至無一毛可以覆身等。三、於人中受貧窮苦困。四、耗減損減宿世善根。五、失於菩薩檀波羅密。六、由慳法，世世常受愚癡。《善生經》云：「若有於財法食生慳，當知是人於無量世得癡貧報。」七、由匿法眼，恒無眼目。八、由不施無畏，生生常懷恐怖，無暫安穩。九、恒為怨家而得其便。十、令三檀六度俱不成。餘如別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、得報者，略辨十種：一、生餓鬼中，如目連母等。二、或餘趣受苦，如疥癩野干，乃至無一毛可以覆身等。三、於人中受貧窮苦困。四、耗減損減宿世善根。五、失於菩薩檀波羅密。六、由慳法，世世常受愚癡。《善生經》云：「若有於財法食生慳，當知是人於無量世得癡貧報。」七、由匿法眼，恒無眼目。八、由不施無畏，生生常懷恐怖，無暫安穩。九、恒為怨家而得其便。十、令三檀六度俱不成。餘如別說。

第八、治行者，略顯十種：一、思惟己身及以財物，皆是無常磨滅之法，一旦廢壞非惜能留，是故慳惜都無所益。二、況此並是王賊水火惡子等分，彼既未侵速應捨施，置堅牢藏令永屬己。三、若慳不施，則種世世貧窮之業以隨自身。四、又由我先世不串習施，故今有財慳而不能施，若我今者不勵力施，此習不破更增長能障大施，故我今應勵意違慳而行惠施。五、又若自貧乏恐不存濟而慳不施，則當思惟貧是施障，為破此障應當忍苦勵力行施。我因宿業曾受種種飢渴等苦，不能饒益於一眾生，今我行施得饒益他，設受眾苦乃至殞命，而終不令乞者空迴，況當猶有餘菜葉等可以活命？是故應當忍此貧苦而行布施。六、若於身命及所重財而不能捨，即當思惟：我於三界大師前發大菩提心時，一切內外皆已捨訖，如何今乃違本誓孤負眾生？七、又使令我犯菩薩波羅夷罪，則為欺誑十方諸佛，甚為不可。八、我今捨此不堅固物臭穢之身，今我當得清淨法身堅固之法，此既益我，若不行施則失大利。九、此身及財是虛妄物，尚不捨滿眾生願，何能當以無上菩提饒益眾生？十、我當觀察一切法空無我我所，而今於此虛妄身財慳悋不捨，何能證入平等法性？思惟如是十種對治，於諸慳悋無不能捨，具如《華嚴》、《智論》、《瑜伽》等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、治行者，略顯十種：一、思惟己身及以財物，皆是無常磨滅之法，一旦廢壞非惜能留，是故慳惜都無所益。二、況此並是王賊水火惡子等分，彼既未侵速應捨施，置堅牢藏令永屬己。三、若慳不施，則種世世貧窮之業以隨自身。四、又由我先世不串習施，故今有財慳而不能施，若我今者不勵力施，此習不破更增長能障大施，故我今應勵意違慳而行惠施。五、又若自貧乏恐不存濟而慳不施，則當思惟貧是施障，為破此障應當忍苦勵力行施。我因宿業曾受種種飢渴等苦，不能饒益於一眾生，今我行施得饒益他，設受眾苦乃至殞命，而終不令乞者空迴，況當猶有餘菜葉等可以活命？是故應當忍此貧苦而行布施。六、若於身命及所重財而不能捨，即當思惟：我於三界大師前發大菩提心時，一切內外皆已捨訖，如何今乃違本誓孤負眾生？七、又使令我犯菩薩波羅夷罪，則為欺誑十方諸佛，甚為不可。八、我今捨此不堅固物臭穢之身，今我當得清淨法身堅固之法，此既益我，若不行施則失大利。九、此身及財是虛妄物，尚不捨滿眾生願，何能當以無上菩提饒益眾生？十、我當觀察一切法空無我我所，而今於此虛妄身財慳悋不捨，何能證入平等法性？思惟如是十種對治，於諸慳悋無不能捨，具如《華嚴》、《智論》、《瑜伽》等說。

第九、通局者，依《瑜伽》第三十九，略有三十種不施無犯：一、若知種種內外施物，於彼眾生唯令安樂不作利益，或非安樂非利益，皆不施與。二、若有來求為伴侶，欲作非理逼迫損害誑惑於他，便不以身而施於彼。三、若諸菩薩於行施意樂清淨，見有無量利眾生事正現在前，設有來求自身支節，不應施與。四、若魔眾而懷惱亂心，現前來乞身分支節，不應施與，以心念彼當獲上品過罪，反損害故。五、或有眾生癡狂心亂，來求菩薩身分支節，不應施與。六、若有眾生或為自害或為害他，來求毒藥火刀酒等物，不應施與。七、不以他物如同意物而行惠施。八、不行媒婚以他妻妾而行布施。九、不以有虫飲食等物而行布施。十、若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義之物，不應施與，以令彼多行憍逸惡行，身壞之後墮諸惡趣。十一、終不施人捕獵等物。十二、或有眾生將欲殺害，終不施與。十三、若有來求罩羅且弶，為害眾生及為習學，皆不施與。十四、若有怨家來求讎隙，為欲呵罵、縛錄、殺害、奪財、治罰，終不施與。以要言之，一切逼迫損害眾生戲樂等具，皆不施與。十五、若有病者來求非量非宜飲食，亦不施與。十六、若有眾生食飽滿已，性多饞嗜，數復來求珍妙飲食，亦不施與。十七、若有來求父母、師長，定不施與。十八、又諸菩薩於自妻子、奴婢、僕使、親戚、眷屬，若不先以正言曉喻令其歡喜，終不強逼令其憂惱，施來求者。十九、雖復先以正言曉喻，令其歡喜生樂欲心，而不施怨家惡友藥刃羅剎等。二十、若有上品逼惱眾生，樂行種種暴惡業者，來求王位終不施與。若彼惡人先居王位，菩薩有力尚應廢黜，況當施與。二十一、又諸菩薩終不侵奪父母、妻子、奴婢、僕從使、親戚、眷屬所有財物持用布施。二十二、亦不逼惱父母、妻子、奴婢、僕使、親戚、眷屬以所施物施來求。二十三、不以非法，不以率暴，亦不逼迫損害於他而行惠施。二十四、又諸菩薩若在諸佛聖教出家，終不違越所有學處而行惠施。二十五、又諸菩薩於來求者，終不施與不合儀物。謂施出家者殘宿飲食等，或諸便穢洟唾吐膿血不淨所雜所染，又不告白不令覺知，如棄捨法施麋食等。謂不食葱者施以葱雜葱染飲食，不食肉者施以肉雜肉染飲食，不飲酒者施以酒雜酒染飲食，如是等皆不施與。二十六、又諸菩薩終不口授求過外道所有正法。二十七、亦不施彼所寫經典。二十八、知性多貪求欲衒賣經卷等者，亦不施與。二十九、知欲祕藏，亦不施與。三十、不求勝智，亦不施與。又云：如上所說諸不施者，菩薩不忍直言我不施汝，要當方便曉喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、通局者，依《瑜伽》第三十九，略有三十種不施無犯：一、若知種種內外施物，於彼眾生唯令安樂不作利益，或非安樂非利益，皆不施與。二、若有來求為伴侶，欲作非理逼迫損害誑惑於他，便不以身而施於彼。三、若諸菩薩於行施意樂清淨，見有無量利眾生事正現在前，設有來求自身支節，不應施與。四、若魔眾而懷惱亂心，現前來乞身分支節，不應施與，以心念彼當獲上品過罪，反損害故。五、或有眾生癡狂心亂，來求菩薩身分支節，不應施與。六、若有眾生或為自害或為害他，來求毒藥火刀酒等物，不應施與。七、不以他物如同意物而行惠施。八、不行媒婚以他妻妾而行布施。九、不以有虫飲食等物而行布施。十、若有眾生來求種種能引戲樂、能引無義之物，不應施與，以令彼多行憍逸惡行，身壞之後墮諸惡趣。十一、終不施人捕獵等物。十二、或有眾生將欲殺害，終不施與。十三、若有來求罩羅且弶，為害眾生及為習學，皆不施與。十四、若有怨家來求讎隙，為欲呵罵、縛錄、殺害、奪財、治罰，終不施與。以要言之，一切逼迫損害眾生戲樂等具，皆不施與。十五、若有病者來求非量非宜飲食，亦不施與。十六、若有眾生食飽滿已，性多饞嗜，數復來求珍妙飲食，亦不施與。十七、若有來求父母、師長，定不施與。十八、又諸菩薩於自妻子、奴婢、僕使、親戚、眷屬，若不先以正言曉喻令其歡喜，終不強逼令其憂惱，施來求者。十九、雖復先以正言曉喻，令其歡喜生樂欲心，而不施怨家惡友藥刃羅剎等。二十、若有上品逼惱眾生，樂行種種暴惡業者，來求王位終不施與。若彼惡人先居王位，菩薩有力尚應廢黜，況當施與。二十一、又諸菩薩終不侵奪父母、妻子、奴婢、僕從使、親戚、眷屬所有財物持用布施。二十二、亦不逼惱父母、妻子、奴婢、僕使、親戚、眷屬以所施物施來求。二十三、不以非法，不以率暴，亦不逼迫損害於他而行惠施。二十四、又諸菩薩若在諸佛聖教出家，終不違越所有學處而行惠施。二十五、又諸菩薩於來求者，終不施與不合儀物。謂施出家者殘宿飲食等，或諸便穢洟唾吐膿血不淨所雜所染，又不告白不令覺知，如棄捨法施麋食等。謂不食葱者施以葱雜葱染飲食，不食肉者施以肉雜肉染飲食，不飲酒者施以酒雜酒染飲食，如是等皆不施與。二十六、又諸菩薩終不口授求過外道所有正法。二十七、亦不施彼所寫經典。二十八、知性多貪求欲衒賣經卷等者，亦不施與。二十九、知欲祕藏，亦不施與。三十、不求勝智，亦不施與。又云：如上所說諸不施者，菩薩不忍直言我不施汝，要當方便曉喻

發遣。諸菩薩所畜一切資財具等物，為作淨施故，先以捨與十方諸佛菩薩。如苾芻作淨施法，若觀來求者施時稱理，應作是念：諸佛菩薩無有少物於諸眾生而不施者。如是知已，取物施之。若觀施時不稱正理，即應念：先作淨施法，告言：此物是他所有，不獲施汝。耎言曉喻，方便發遣。又《十住論》：雖若新學菩薩，有人來求頭目等而未能施者，應說偈頌云：我初發道心，善根未成熟，願我速成就，後必當相與。(更勘論文。)二、局者，但自審觀，有少惱心即當施與，不爾便犯。若約祕密，菩薩應極慳，謂乞戒浮囊纖塵不與，乃至小罪猶懷大懼等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發遣。諸菩薩所畜一切資財具等物，為作淨施故，先以捨與十方諸佛菩薩。如苾芻作淨施法，若觀來求者施時稱理，應作是念：諸佛菩薩無有少物於諸眾生而不施者。如是知已，取物施之。若觀施時不稱正理，即應念：先作淨施法，告言：此物是他所有，不獲施汝。耎言曉喻，方便發遣。又《十住論》：雖若新學菩薩，有人來求頭目等而未能施者，應說偈頌云：我初發道心，善根未成熟，願我速成就，後必當相與。(更勘論文。)二、局者，但自審觀，有少惱心即當施與，不爾便犯。若約祕密，菩薩應極慳，謂乞戒浮囊纖塵不與，乃至小罪猶懷大懼等。

第十、釋文者，亦有四：一、明犯位，謂自作教他，如前釋。二、舉過正制中二：先舉過，謂慳因、緣、法、業，亦四釋，同前可知。二、「而菩薩見」已下明正制，謂制施貧乞。但世人貧有二種：一、財貧，二、法貧，故云「一切貧」也。菩薩施此二事，故云「一切給與」。三、「而菩薩以惡」下違制成犯，謂「惡心」者慳結不破，亦是違戾不施，通餘煩惱。「瞋心者」，忿怒乞人而不施與也。此是不施之心。下明所不施物，先財後法。「乃至不施」等者，舉小呪多，一葉草尚不與況多。又就下最極為言，故云「乃至一草」等也。法中一塵者，意明極少，非謂法門中而有微塵，此順西方語法，如《能斷金剛般若經》中「無少法」者，梵本名「無微塵法」也。「而反罵辱」者，明極重之相，惜草葉而起重瞋，發惡言而興罵辱，故宜重也。此具三業可知。四、結示罪名可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、釋文者，亦有四：一、明犯位，謂自作教他，如前釋。二、舉過正制中二：先舉過，謂慳因、緣、法、業，亦四釋，同前可知。二、「而菩薩見」已下明正制，謂制施貧乞。但世人貧有二種：一、財貧，二、法貧，故云「一切貧」也。菩薩施此二事，故云「一切給與」。三、「而菩薩以惡」下違制成犯，謂「惡心」者慳結不破，亦是違戾不施，通餘煩惱。「瞋心者」，忿怒乞人而不施與也。此是不施之心。下明所不施物，先財後法。「乃至不施」等者，舉小呪多，一葉草尚不與況多。又就下最極為言，故云「乃至一草」等也。法中一塵者，意明極少，非謂法門中而有微塵，此順西方語法，如《能斷金剛般若經》中「無少法」者，梵本名「無微塵法」也。「而反罵辱」者，明極重之相，惜草葉而起重瞋，發惡言而興罵辱，故宜重也。此具三業可知。四、結示罪名可知。

初篇故瞋戒第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初篇故瞋戒第九

初、制意者，略由十意：一、惑中最重，莫先此故；二、亦成業道惡趣因故；三、燒滅宿世諸善根故；四、能結大怨，累劫難解故；五、由此能害諸眾生故；六、乃至能作無間罪故；七、能障菩薩忍波羅密故；八、害諸菩薩大悲心故；九、令所化眾生皆捨離故；十、具足成就百千障故。《華嚴經》廣引。又云「我不見有一惡法出過菩薩一瞋心」者，而損既甚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，略由十意：一、惑中最重，莫先此故；二、亦成業道惡趣因故；三、燒滅宿世諸善根故；四、能結大怨，累劫難解故；五、由此能害諸眾生故；六、乃至能作無間罪故；七、能障菩薩忍波羅密故；八、害諸菩薩大悲心故；九、令所化眾生皆捨離故；十、具足成就百千障故。《華嚴經》廣引。又云「我不見有一惡法出過菩薩一瞋心」者，而損既甚，故須制也。

第二、釋名者，謂於違境起損害心，戒防此失故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋名者，謂於違境起損害心，戒防此失故以為名。

第三、次第者，前慳貪、次瞋恚故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、次第者，前慳貪、次瞋恚故來也。

第四，具緣者：一、有對違境，二、起彼想，三、不禁心，四、起嗔，便犯。此約心，若通身、口，更加打罵，五緣便犯。若取至極，更加前人來謝，瞋猶不解，六緣方犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四，具緣者：一、有對違境，二、起彼想，三、不禁心，四、起嗔，便犯。此約心，若通身、口，更加打罵，五緣便犯。若取至極，更加前人來謝，瞋猶不解，六緣方犯。

第五、闕緣者。闕初緣者有三：謂有情相差、若非情相差、若情非情相差。若望心或俱重，直對身、口有輕。次闕第二緣亦有三：謂本迷、轉想及疑。約心俱重，身、口有輕可知。闕第三緣有二：一、謂常勤修治失念，應輕方便；二、不勤修治，應重方便。次闕第四緣有三：謂下、中、上。若起下嗔心，即便生悔，輕方便；二、起下瞋，不生悔，重方便；三、起中瞋，即生悔，重方便。餘並入重可知。若望身、語，闕打罵，重方便；反此便重。若望極說，更他懺悔，自生悔，重方便；反此成重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、闕緣者。闕初緣者有三：謂有情相差、若非情相差、若情非情相差。若望心或俱重，直對身、口有輕。次闕第二緣亦有三：謂本迷、轉想及疑。約心俱重，身、口有輕可知。闕第三緣有二：一、謂常勤修治失念，應輕方便；二、不勤修治，應重方便。次闕第四緣有三：謂下、中、上。若起下嗔心，即便生悔，輕方便；二、起下瞋，不生悔，重方便；三、起中瞋，即生悔，重方便。餘並入重可知。若望身、語，闕打罵，重方便；反此便重。若望極說，更他懺悔，自生悔，重方便；反此成重。

第六、輕重者，略約五位辨：一、約境；二、約因事；三、約惑相；四、約成損；五、合辨。初中，瞋境略十種：一、賢聖；二、二師；三、父母；四、傳法人；五、眾僧；六、俗人；七、己弟子男女；八、奴婢；九、畜生；十、非情。望戒俱重，望業道皆前重後輕。二、約因事者，略因十事起瞋：一、違己見解；二、違己情欲；三、侵己名利；四、損己眷屬；五、無辜致罵；六、枉被打縛；七、刀解支節；八、將斷其命；九、害其父母；十、毀滅三寶。因此十事起瞋，皆前重後輕。三、約惑相，亦辨十種：一、念動起瞋，顏無異色；二、顏色反異；三、舉身戰動；四、兼或打罵；五、於上所起暫起即悔；六、經宿方悔；七、多時不捨；八、前人暫謝悔即解；九、前人多時求悔方解；十、多時求悔亦不解。皆前輕後重，可知。四、約損者，亦略顯十種：一、因瞋他，令他捨佛法；二、更發惡罵；三、打棒繫縛；四、損他財物；五、解他支節；六、斷他命根；七、害己親屬；八、永捨三寶；九、燒寺害僧；十、作諸逆罪。皆前輕後重。五、合辨者，亦顯十位，謂於前四內，於尊境因小事起，重瞋作大損，為最重。餘如次相合，及非次等，各有輕重，准思可知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、輕重者，略約五位辨：一、約境；二、約因事；三、約惑相；四、約成損；五、合辨。初中，瞋境略十種：一、賢聖；二、二師；三、父母；四、傳法人；五、眾僧；六、俗人；七、己弟子男女；八、奴婢；九、畜生；十、非情。望戒俱重，望業道皆前重後輕。二、約因事者，略因十事起瞋：一、違己見解；二、違己情欲；三、侵己名利；四、損己眷屬；五、無辜致罵；六、枉被打縛；七、刀解支節；八、將斷其命；九、害其父母；十、毀滅三寶。因此十事起瞋，皆前重後輕。三、約惑相，亦辨十種：一、念動起瞋，顏無異色；二、顏色反異；三、舉身戰動；四、兼或打罵；五、於上所起暫起即悔；六、經宿方悔；七、多時不捨；八、前人暫謝悔即解；九、前人多時求悔方解；十、多時求悔亦不解。皆前輕後重，可知。四、約損者，亦略顯十種：一、因瞋他，令他捨佛法；二、更發惡罵；三、打棒繫縛；四、損他財物；五、解他支節；六、斷他命根；七、害己親屬；八、永捨三寶；九、燒寺害僧；十、作諸逆罪。皆前輕後重。五、合辨者，亦顯十位，謂於前四內，於尊境因小事起，重瞋作大損，為最重。餘如次相合，及非次等，各有輕重，准思可知見。

第七、得報者，略顯十種：一、瞋恚得十罪，如《智論》。二、由瞋故入八大地獄，如《善戒經》第一卷說。三、亦墮餓鬼、畜生。《華嚴經》云：瞋恚罪，上者地獄因，中者畜生，下者餓鬼。此上是報果。四、等流果者，經云：若生人中，得二種果報：一者、常為人他求其長短；二者、常為他所惱害。五、增上果者，約依報《對法論》第七：由瞋故，令果味辛苦；六、身常醜陋，人不喜見；七、失上界禪樂；八、乖二乘解脫；九、害菩薩二利行；十、失菩薩五位處。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、得報者，略顯十種：一、瞋恚得十罪，如《智論》。二、由瞋故入八大地獄，如《善戒經》第一卷說。三、亦墮餓鬼、畜生。《華嚴經》云：瞋恚罪，上者地獄因，中者畜生，下者餓鬼。此上是報果。四、等流果者，經云：若生人中，得二種果報：一者、常為人他求其長短；二者、常為他所惱害。五、增上果者，約依報《對法論》第七：由瞋故，令果味辛苦；六、身常醜陋，人不喜見；七、失上界禪樂；八、乖二乘解脫；九、害菩薩二利行；十、失菩薩五位處。可知。

第八、修治行者，略辨思惟十種對治，令瞋不起。一、思惟一切眾生，從無始已來，未曾不為我父母、親眷及和上、尊長等，是故但應生慈心、孝心，何得有嗔而加打罵？二、思惟無常。《瑜伽》云：「彼諸有情，若生若長，一一皆是無常死法。極報怨者，謂斷彼命。是諸眾生，命念念斷，智者何緣復欲更斷？如是生死無常法，諸有情上，其有智者，上不應起有染濁心，況當以手塊杖加害？何況一切永斷其命？是故於諸怨害，悉能忍受。」三、思惟苦。《瑜伽》云：「又自他身，一切皆用性苦為體。彼無知故，於我身中，性苦體上，重增其苦。我既有知，何我於彼性苦體上，重加其苦？又諸有情，大興盛者，尚為三苦常所隨逐，況衰損者？我今於此，應勤方便，令離眾苦，不應於彼重加其苦。」四、思業緣。謂我今無過，橫加打罵，必由宿緣業。若不爾者，豈有苦報無因而生？既定是自業，不應瞋他。《資糧論》偈云：「打罵恐殺縛，終不怨責他，皆是我自罪，業報故來現。」五、思苦增多，謂由我往昔苦惱害他，故招此苦惱。今我不忍，則更種當來大苦因緣。若我不捨此苦因者，則為於己自作非愛，則為己自生結縛，自興怨害，非是於他。六、思愍愚。《智論》中，若被酒醉人及鬼著打罵，即不嗔之。眾生亦爾，無明酒醉，煩惱鬼著為之驅使，不得自在，故不應嗔。但作是念：此煩惱過，非眾生咎。我當勤求菩提，為諸眾生治煩惱病，要令永差。七、復自思惟：我不生淨土無惱之處，既在此穢土，法應受惱。但應調伏自心，以求出離，不應嗔彼。如入棘林，法應被刺，但求免出，不應嗔刺。八、復由思惟：我自發菩提心，為一切眾生荷負重擔。設地獄苦尚為他受，況此小苦，遂違本誓而不能忍？若我不忍，則自不調伏，何能令他捨諸煩惱？故不應嗔。九、復更思惟：我今修學諸菩薩行，菩薩行中忍行為最，持戒苦行不能及。此行要由惱害方成，若無彼惱，我行不成。彼人施我大行，應復愧謝，若不慚謝，亦負深愆，何乃背恩反嗔惱？甚為不可。經云：提婆達多為大善知識。斯之謂也。十、復更思惟因無性，經云：「由手刀杖及以我身，故得成打。我今不應橫瞋於他。」解云：由彼成打則瞋彼者，亦由我有打，何不自嗔？又打從緣起，必無自性，無自性故，則畢竟空。能打所打既無所有，忍尚不立，何得瞋？《法句經》云：「知瞋等陽炎，忍亦無所忍。」《思益經》偈云：「身怨及刀杖，皆從四大起，於地水火風，未曾有傷損。設節節解身，其心常不動，知心不在內，亦復不生外。諸法念念滅，其性常不立，於中無罵辱，亦無有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、修治行者，略辨思惟十種對治，令瞋不起。一、思惟一切眾生，從無始已來，未曾不為我父母、親眷及和上、尊長等，是故但應生慈心、孝心，何得有嗔而加打罵？二、思惟無常。《瑜伽》云：「彼諸有情，若生若長，一一皆是無常死法。極報怨者，謂斷彼命。是諸眾生，命念念斷，智者何緣復欲更斷？如是生死無常法，諸有情上，其有智者，上不應起有染濁心，況當以手塊杖加害？何況一切永斷其命？是故於諸怨害，悉能忍受。」三、思惟苦。《瑜伽》云：「又自他身，一切皆用性苦為體。彼無知故，於我身中，性苦體上，重增其苦。我既有知，何我於彼性苦體上，重加其苦？又諸有情，大興盛者，尚為三苦常所隨逐，況衰損者？我今於此，應勤方便，令離眾苦，不應於彼重加其苦。」四、思業緣。謂我今無過，橫加打罵，必由宿緣業。若不爾者，豈有苦報無因而生？既定是自業，不應瞋他。《資糧論》偈云：「打罵恐殺縛，終不怨責他，皆是我自罪，業報故來現。」五、思苦增多，謂由我往昔苦惱害他，故招此苦惱。今我不忍，則更種當來大苦因緣。若我不捨此苦因者，則為於己自作非愛，則為己自生結縛，自興怨害，非是於他。六、思愍愚。《智論》中，若被酒醉人及鬼著打罵，即不嗔之。眾生亦爾，無明酒醉，煩惱鬼著為之驅使，不得自在，故不應嗔。但作是念：此煩惱過，非眾生咎。我當勤求菩提，為諸眾生治煩惱病，要令永差。七、復自思惟：我不生淨土無惱之處，既在此穢土，法應受惱。但應調伏自心，以求出離，不應嗔彼。如入棘林，法應被刺，但求免出，不應嗔刺。八、復由思惟：我自發菩提心，為一切眾生荷負重擔。設地獄苦尚為他受，況此小苦，遂違本誓而不能忍？若我不忍，則自不調伏，何能令他捨諸煩惱？故不應嗔。九、復更思惟：我今修學諸菩薩行，菩薩行中忍行為最，持戒苦行不能及。此行要由惱害方成，若無彼惱，我行不成。彼人施我大行，應復愧謝，若不慚謝，亦負深愆，何乃背恩反嗔惱？甚為不可。經云：提婆達多為大善知識。斯之謂也。十、復更思惟因無性，經云：「由手刀杖及以我身，故得成打。我今不應橫瞋於他。」解云：由彼成打則瞋彼者，亦由我有打，何不自嗔？又打從緣起，必無自性，無自性故，則畢竟空。能打所打既無所有，忍尚不立，何得瞋？《法句經》云：「知瞋等陽炎，忍亦無所忍。」《思益經》偈云：「身怨及刀杖，皆從四大起，於地水火風，未曾有傷損。設節節解身，其心常不動，知心不在內，亦復不生外。諸法念念滅，其性常不立，於中無罵辱，亦無有

恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬。」

第九、通局者。餘戒皆有開通，此戒獨無者，以瞋障道過深故。若常修對治，但違境過失念，准《瑜伽》不犯，更無開處。若據祕密，梁論中菩薩亦起嗔，以呵諸煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、通局者。餘戒皆有開通，此戒獨無者，以瞋障道過深故。若常修對治，但違境過失念，准《瑜伽》不犯，更無開處。若據祕密，梁論中菩薩亦起嗔，以呵諸煩惱故。

第十、釋文者，四義同前：一、舉過，二、正制，三、違犯，四、結罪。初中自他別舉，復通四位因、緣、法、業，四釋同前。二、「而菩薩」下明正制中，先明利他行，謂令生無瞋善根故云「無諍事」，又令善根中無瞋恚鬪諍之事故。「常生悲心」者，因益生之心，謂以大悲愍念如己，何容起瞋？三、「而反」下明違犯中三：一、明瞋境，謂情與非情二境也。二、明嗔業用，謂罵發口業、打發身業、不息發意業。三、「前人」下明嗔深重，謂結恨難捨故云「不解」也。四、結罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、釋文者，四義同前：一、舉過，二、正制，三、違犯，四、結罪。初中自他別舉，復通四位因、緣、法、業，四釋同前。二、「而菩薩」下明正制中，先明利他行，謂令生無瞋善根故云「無諍事」，又令善根中無瞋恚鬪諍之事故。「常生悲心」者，因益生之心，謂以大悲愍念如己，何容起瞋？三、「而反」下明違犯中三：一、明瞋境，謂情與非情二境也。二、明嗔業用，謂罵發口業、打發身業、不息發意業。三、「前人」下明嗔深重，謂結恨難捨故云「不解」也。四、結罪可知。

初篇謗三寶戒第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初篇謗三寶戒第十

初、制意者，略由十意：一、業道尤重無過此故，二、燒滅善根悉無餘故，三、背恩德惡中極故，四、破壞信心滅法眼故，五、於善行中若小若大悉不成故，六、入於外道邪見網故，七、為大邪見斷善根故，八、作諸眾生惡知識故，九、斷三寶種由此見故，十、令自他成阿鼻業故。是故制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，略由十意：一、業道尤重無過此故，二、燒滅善根悉無餘故，三、背恩德惡中極故，四、破壞信心滅法眼故，五、於善行中若小若大悉不成故，六、入於外道邪見網故，七、為大邪見斷善根故，八、作諸眾生惡知識故，九、斷三寶種由此見故，十、令自他成阿鼻業故。是故制也。

第二、釋名者，勝德可珍，故稱「三寶」；非理塵黷，故名為「謗」；戒防此失，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋名者，勝德可珍，故稱「三寶」；非理塵黷，故名為「謗」；戒防此失，故以為名。

第三、次第者，前嗔、次邪見故來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、次第者，前嗔、次邪見故來也。

第四、具緣有五：一、對人眾，二、三寶境，三、起彼三想，四、作邪見，五、發謗言，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、具緣有五：一、對人眾，二、三寶境，三、起彼三想，四、作邪見，五、發謗言，便犯。

第五、闕緣者，闕初緣，非情差重方便；闕第二緣，以非三寶境得重方便；闕第三緣，本迷無犯，轉想及疑皆得方便；闕第四緣，不破見故得重方便；闕第五緣者，言未發或異言故皆重方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、闕緣者，闕初緣，非情差重方便；闕第二緣，以非三寶境得重方便；闕第三緣，本迷無犯，轉想及疑皆得方便；闕第四緣，不破見故得重方便；闕第五緣者，言未發或異言故皆重方便。

第六、輕重者，有六：一、約所對；二、約所謗；三、約能謗；四、約所損；五、合辨；六、自他。初中，對一人、二人、多人、大眾，前輕後重。二、約所謗中，三寶有三，謂住持并別相及同體，或一、二、三，各如次前輕後重。三、約能謗，謂心有三品：下、中、上。言有麁、細及中，輕、重可知。四、約所損，有五：一、由此謗故，令多發菩提心人於不定者生退失；二、令已信者生退；三、未信者不信；四、未邪見者生邪見；五、已邪見者生堅執。皆前重後輕。五、合辨者，對大眾謗勝境上邪見，發麁言，成大損，為最重。餘如次及交絡，皆有輕、重，可准知。六、自他者，一、自；二、他；三、俱。皆前輕後重，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、輕重者，有六：一、約所對；二、約所謗；三、約能謗；四、約所損；五、合辨；六、自他。初中，對一人、二人、多人、大眾，前輕後重。二、約所謗中，三寶有三，謂住持并別相及同體，或一、二、三，各如次前輕後重。三、約能謗，謂心有三品：下、中、上。言有麁、細及中，輕、重可知。四、約所損，有五：一、由此謗故，令多發菩提心人於不定者生退失；二、令已信者生退；三、未信者不信；四、未邪見者生邪見；五、已邪見者生堅執。皆前重後輕。五、合辨者，對大眾謗勝境上邪見，發麁言，成大損，為最重。餘如次及交絡，皆有輕、重，可准知。六、自他者，一、自；二、他；三、俱。皆前輕後重，可知。

第七、得報者，誹謗三寶，罪同五逆，墮阿鼻地獄，如《大品經．泥梨品》說。又如威儀法師謗大乘，墮地獄經多劫，後生人中，常盲無目，如《諸法無行經》等說。又如欝頭藍弗當在地獄等。又《智論》邪見得十罪。(撿錄。) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、得報者，誹謗三寶，罪同五逆，墮阿鼻地獄，如《大品經．泥梨品》說。又如威儀法師謗大乘，墮地獄經多劫，後生人中，常盲無目，如《諸法無行經》等說。又如欝頭藍弗當在地獄等。又《智論》邪見得十罪。(撿錄。)

第八、治行者，信慧相導於三寶境，深忍淨信堅固不壞，寧捨身命經百千劫，終不生於一念疑等，以智分別天上人中、世出世間唯此為最，是故信心一向決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、治行者，信慧相導於三寶境，深忍淨信堅固不壞，寧捨身命經百千劫，終不生於一念疑等，以智分別天上人中、世出世間唯此為最，是故信心一向決定。

第九、通局者，無謗心疾疾語，為眾生令調伏，應無犯。餘總無開可知。若約祕密破相言，非須出所由，勿使他疑可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九、通局者，無謗心疾疾語，為眾生令調伏，應無犯。餘總無開可知。若約祕密破相言，非須出所由，勿使他疑可知也。

第十、釋文者，四義同前：一、舉過；二、正制；三、違犯；四、結罪。初中先能謗人，謂自他也。因、緣、法、業，是所用謗法。四釋同前，類彼釋此可知。二、「而菩薩」下，明正制。於中先法後喻。前中具二種人：一、外道，謂邪見故；二、惡人，謂內外俱無信故。「一言謗」者，明所聞少也；「三百鉾刺心」者，明痛切多也。問：《華嚴經》云：「菩薩聞讚佛毀佛，於佛法中心定不動。」云何此中乃云如鉾刺心？答：四類眾生：一、聞毀佛生喜，以邪見故；二、無喜無憂，以佛法外人故；三、聞已生痛，以是初心弟子故；四、聞已無憂無喜，以是不退菩薩故。知佛功德不可毀故，毀所不到故。彼經據不退位，此文約初心，故不同也。若是初心強同後位而不復痛者，是愚惡人順本惡見忍受此事，故不可也。問：諸法皆空，何須強痛？答：真空不壞緣起業果，是故尊卑宛然。若壞此為空，是惡取空外道見也。如《涅槃經》五百婆羅門謗云：一切皆空，何處更有佛菩提等？由此謗故，王殺彼類，得福無罪。汝今豈欲同彼類耶？三、「況口自」下，明違犯。於中舉輕況重，謂聞一言尚生此痛，舉輕也；況自謗為，況重也。不信不孝，是謗因也。四、「而反更」下，正成違犯。謂助前二種人以成謗事。下結示罪名。上來十重竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十、釋文者，四義同前：一、舉過；二、正制；三、違犯；四、結罪。初中先能謗人，謂自他也。因、緣、法、業，是所用謗法。四釋同前，類彼釋此可知。二、「而菩薩」下，明正制。於中先法後喻。前中具二種人：一、外道，謂邪見故；二、惡人，謂內外俱無信故。「一言謗」者，明所聞少也；「三百鉾刺心」者，明痛切多也。問：《華嚴經》云：「菩薩聞讚佛毀佛，於佛法中心定不動。」云何此中乃云如鉾刺心？答：四類眾生：一、聞毀佛生喜，以邪見故；二、無喜無憂，以佛法外人故；三、聞已生痛，以是初心弟子故；四、聞已無憂無喜，以是不退菩薩故。知佛功德不可毀故，毀所不到故。彼經據不退位，此文約初心，故不同也。若是初心強同後位而不復痛者，是愚惡人順本惡見忍受此事，故不可也。問：諸法皆空，何須強痛？答：真空不壞緣起業果，是故尊卑宛然。若壞此為空，是惡取空外道見也。如《涅槃經》五百婆羅門謗云：一切皆空，何處更有佛菩提等？由此謗故，王殺彼類，得福無罪。汝今豈欲同彼類耶？三、「況口自」下，明違犯。於中舉輕況重，謂聞一言尚生此痛，舉輕也；況自謗為，況重也。不信不孝，是謗因也。四、「而反更」下，正成違犯。謂助前二種人以成謗事。下結示罪名。上來十重竟。

自下第三、結勸修學，於中四：一、結勸防深，二、明犯損勸持，三、持同三世，四、結略指廣。初中「善學諸人者」，此有二義：一謂此諸人是善學戒者。二是學善之者，告此諸人謂大眾也，又是當來學菩薩道者也。「是菩薩」下結數及名。「應當」下誠言誡勗，於中有二重意：一謂一戒中尚不應犯微塵計，況全犯一戒。塵者明少分也，如俗云「臣於國無塵露之功」等。又釋如護浮囊微塵不犯等。二、於十戒不應犯一，況具犯十。二、「若犯者」下明犯有失，於中有二：先明失十大利，後明得三塗大損。前中一、失大心，謂犯此十重現此身上，不任發菩提心，以違本誓願非法器故。二、失王位，謂得小王位，由菩薩戒為因，因亡故失果也。三、轉輪王位亦爾。四、失比丘者，謂犯此戒應入地獄，定不得為人作比丘。又由犯重，現在不成比丘用，故云失也。五、比丘尼亦爾。上來四位失通凡小位，自下五種失大乘位。於中四位是因位，謂三賢十聖。一位是果位，於中有二：一、法身果，謂果位之性名為佛性；二、報身果，妙行所成名為妙果。「常住」之言通此二處，犯此十重如此等位皆不復成，故云「一切皆失」。二、「墮三惡」下，明由犯此戒或入地獄、餓鬼、畜生也。「二劫三劫」者，由犯時有輕重，如前說。是人於彼三種趣中，隨其所應劫數，此彼二三不定。「不聞父母等名」者，明二親是慈育之深，三寶是救護之極，在彼受苦不聞此名，明無救也。又釋：雖出惡趣，然生邊地下賤，二三劫中不聞二親三寶名等。文通二釋，可知。「以是不應一一犯」者，總結勸持。三、「汝等」下，誡同三世學，謂有二意：一、三世菩薩同學此戒，二、一一菩薩於中此三位應學此戒。四、「是十戒」下，結略指廣。此經廣本中有〈八萬威儀品〉，於中廣說此十戒相。上來總釋初篇十重竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三、結勸修學，於中四：一、結勸防深，二、明犯損勸持，三、持同三世，四、結略指廣。初中「善學諸人者」，此有二義：一謂此諸人是善學戒者。二是學善之者，告此諸人謂大眾也，又是當來學菩薩道者也。「是菩薩」下結數及名。「應當」下誠言誡勗，於中有二重意：一謂一戒中尚不應犯微塵計，況全犯一戒。塵者明少分也，如俗云「臣於國無塵露之功」等。又釋如護浮囊微塵不犯等。二、於十戒不應犯一，況具犯十。二、「若犯者」下明犯有失，於中有二：先明失十大利，後明得三塗大損。前中一、失大心，謂犯此十重現此身上，不任發菩提心，以違本誓願非法器故。二、失王位，謂得小王位，由菩薩戒為因，因亡故失果也。三、轉輪王位亦爾。四、失比丘者，謂犯此戒應入地獄，定不得為人作比丘。又由犯重，現在不成比丘用，故云失也。五、比丘尼亦爾。上來四位失通凡小位，自下五種失大乘位。於中四位是因位，謂三賢十聖。一位是果位，於中有二：一、法身果，謂果位之性名為佛性；二、報身果，妙行所成名為妙果。「常住」之言通此二處，犯此十重如此等位皆不復成，故云「一切皆失」。二、「墮三惡」下，明由犯此戒或入地獄、餓鬼、畜生也。「二劫三劫」者，由犯時有輕重，如前說。是人於彼三種趣中，隨其所應劫數，此彼二三不定。「不聞父母等名」者，明二親是慈育之深，三寶是救護之極，在彼受苦不聞此名，明無救也。又釋：雖出惡趣，然生邊地下賤，二三劫中不聞二親三寶名等。文通二釋，可知。「以是不應一一犯」者，總結勸持。三、「汝等」下，誡同三世學，謂有二意：一、三世菩薩同學此戒，二、一一菩薩於中此三位應學此戒。四、「是十戒」下，結略指廣。此經廣本中有〈八萬威儀品〉，於中廣說此十戒相。上來總釋初篇十重竟。

輕垢罪篇第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕垢罪篇第二

將釋此篇，略作八門：一、制意，二、辨名，三、數類，四、具輕重，五、含多，六、遮性，七、麁細，八、釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此篇，略作八門：一、制意，二、辨名，三、數類，四、具輕重，五、含多，六、遮性，七、麁細，八、釋文。

初、制意者，諸佛何故制此輕戒？謂一、為護世間起譏嫌故，二、光顯菩薩出世道故，三、微細情塵悉制斷故，四、調伏三業制三毒故，五、方便遠護十重戒故，六、增長菩薩三聚戒故。餘如下釋文處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，諸佛何故制此輕戒？謂一、為護世間起譏嫌故，二、光顯菩薩出世道故，三、微細情塵悉制斷故，四、調伏三業制三毒故，五、方便遠護十重戒故，六、增長菩薩三聚戒故。餘如下釋文處說。

二、辨名者。輕垢者，簡前重戒，是以名輕；簡異無犯，故亦名垢。又釋：黷污清淨行，名垢；體非重過，稱輕。《善戒》、《地持》輕戒，總名突吉羅。《瑜伽》翻為惡作，謂作非順理，故名惡作。又作具過惡，故名作；亦有惡說，即語過也。《善生經》名失意罪，謂忘念所作，乖於本志，故名失意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨名者。輕垢者，簡前重戒，是以名輕；簡異無犯，故亦名垢。又釋：黷污清淨行，名垢；體非重過，稱輕。《善戒》、《地持》輕戒，總名突吉羅。《瑜伽》翻為惡作，謂作非順理，故名惡作。又作具過惡，故名作；亦有惡說，即語過也。《善生經》名失意罪，謂忘念所作，乖於本志，故名失意也。

三、數類者，通論此篇。此篇類有十：一、若依《瑜伽》，有四十四種輕戒。二、若依《地持》、《善戒經》，雖有少增減，大同《瑜伽》。已上多分是出家戒相。三、依《菩薩內戒經》，四十二種。四、依《善生經》，除六重外，別有二十八。五、依《方等經》，除二十四種戒外，別更有五五二十五種，制不應作。已上多分是在家戒。六、依此經大數，有四十八種。七、若尋此文細內，或有一戒中有多種戒，總論向將百種。已上通道俗戒。八、或八萬種，如下文列〈八萬威儀品〉中說。九、或十萬種，如梁論引《毘奈耶瞿沙羅經》說菩薩戒有十萬種差別。十、戒塵沙，如《智論》中略有八萬，廣有塵沙等數。如是等皆此類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、數類者，通論此篇。此篇類有十：一、若依《瑜伽》，有四十四種輕戒。二、若依《地持》、《善戒經》，雖有少增減，大同《瑜伽》。已上多分是出家戒相。三、依《菩薩內戒經》，四十二種。四、依《善生經》，除六重外，別有二十八。五、依《方等經》，除二十四種戒外，別更有五五二十五種，制不應作。已上多分是在家戒。六、依此經大數，有四十八種。七、若尋此文細內，或有一戒中有多種戒，總論向將百種。已上通道俗戒。八、或八萬種，如下文列〈八萬威儀品〉中說。九、或十萬種，如梁論引《毘奈耶瞿沙羅經》說菩薩戒有十萬種差別。十、戒塵沙，如《智論》中略有八萬，廣有塵沙等數。如是等皆此類也。

四、輕重者，此四十八種中，幾唯是輕？幾帶於重？謂六戒帶重，所餘反此。謂：一、國使殺生戒，於中為使故入此篇，殺生故帶重罪。二、放火焚燒戒中，焚燒故入此篇，隨所損物故為重。三、依官強乞戒中，恃官勢入此篇，強取物犯盜戒。四、為主戒中，為主失儀入此篇，損三寶物故宜犯重。五、違禁行非戒中，以詐現親附等故入此篇，自身謗三寶故入重，收又殺盜故犯重。六齋、三長月作非故入此篇，收殺生故重。六、畜作非法戒中，輕稱小斗等入此篇，收取人財物等是犯重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、輕重者，此四十八種中，幾唯是輕？幾帶於重？謂六戒帶重，所餘反此。謂：一、國使殺生戒，於中為使故入此篇，殺生故帶重罪。二、放火焚燒戒中，焚燒故入此篇，隨所損物故為重。三、依官強乞戒中，恃官勢入此篇，強取物犯盜戒。四、為主戒中，為主失儀入此篇，損三寶物故宜犯重。五、違禁行非戒中，以詐現親附等故入此篇，自身謗三寶故入重，收又殺盜故犯重。六齋、三長月作非故入此篇，收殺生故重。六、畜作非法戒中，輕稱小斗等入此篇，收取人財物等是犯重。

五、多小者，幾唯一戒？幾具多戒？謂有十戒一具多戒。一、於販賣戒中有三戒：一、賣良人，二、賣奴畜，三、賣棺木等。二、不能救生戒中有二戒：一、救生勉殺，二、已日講法以救亡苦。三、於輕新求學戒中亦二戒：一、受戒儀式，二、法師倚恃不為答問戒。四、於惡伎損生戒中有六戒：一、賣男女色，二、自手作食自磨自舂，三、占相解夢，四、呪術工巧，五、調鷹法，六、合毒藥。五、於違禁行非戒中有四戒：一、密謗三寶，二、為媒婚，三、齋月殺生，四、心及偷盜。六、於畜作非法戒中有六戒：一、畜刀箭等，二、輕稱小斗，三、因勢取物，四、害心繫縛，五、破壞成功，六、養猫狸。七、於觀聽作惡戒中有五戒：一、不得看鬪，二、不得聽樂等聲，三、不得博戲，四、不得作卜，五、不得作賊使。八、故入難處戒中有三戒：一、頭陀；二、布薩；三、坐夏冬令如法不入難處等。九、於應講大乘戒中有二戒：一、教他建立塔寺處；二、教災厄時講大乘。十、於受戒乖儀戒中有二戒：一、受戒儀；二、不禮俗。上來十內散說三十五種。又前門中六戒內各有所含重戒，亦各具二戒也。所餘三十二戒各唯一種，是故總有七十九戒應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、多小者，幾唯一戒？幾具多戒？謂有十戒一具多戒。一、於販賣戒中有三戒：一、賣良人，二、賣奴畜，三、賣棺木等。二、不能救生戒中有二戒：一、救生勉殺，二、已日講法以救亡苦。三、於輕新求學戒中亦二戒：一、受戒儀式，二、法師倚恃不為答問戒。四、於惡伎損生戒中有六戒：一、賣男女色，二、自手作食自磨自舂，三、占相解夢，四、呪術工巧，五、調鷹法，六、合毒藥。五、於違禁行非戒中有四戒：一、密謗三寶，二、為媒婚，三、齋月殺生，四、心及偷盜。六、於畜作非法戒中有六戒：一、畜刀箭等，二、輕稱小斗，三、因勢取物，四、害心繫縛，五、破壞成功，六、養猫狸。七、於觀聽作惡戒中有五戒：一、不得看鬪，二、不得聽樂等聲，三、不得博戲，四、不得作卜，五、不得作賊使。八、故入難處戒中有三戒：一、頭陀；二、布薩；三、坐夏冬令如法不入難處等。九、於應講大乘戒中有二戒：一、教他建立塔寺處；二、教災厄時講大乘。十、於受戒乖儀戒中有二戒：一、受戒儀；二、不禮俗。上來十內散說三十五種。又前門中六戒內各有所含重戒，亦各具二戒也。所餘三十二戒各唯一種，是故總有七十九戒應知。

第六、遮性者，於此四十八中，幾是遮戒？幾是性戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、遮性者，於此四十八中，幾是遮戒？幾是性戒？

第七、麁細者，於此戒中幾麁妨身語？幾細防意業？又幾是麁防惡業？幾細防惑障？此上二門並隨文應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、麁細者，於此戒中幾麁妨身語？幾細防意業？又幾是麁防惡業？幾細防惑障？此上二門並隨文應知。

第八、釋文者，於此篇內文別有三：初、結前生後，二、正顯戒相，三、結勸修學。初中先結前已說十重之戒，後生後當說三十八種輕。就第二、正顯戒相中，四十八戒或攝為五段，謂四十二九各指本品故。或散為四十八章，如文當知。釋文分為五段，初三十各一，後二九各一，故有五也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、釋文者，於此篇內文別有三：初、結前生後，二、正顯戒相，三、結勸修學。初中先結前已說十重之戒，後生後當說三十八種輕。就第二、正顯戒相中，四十八戒或攝為五段，謂四十二九各指本品故。或散為四十八章，如文當知。釋文分為五段，初三十各一，後二九各一，故有五也。

輕慢師長戒第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕慢師長戒第一

將釋此戒，略作八門：一、制意，二、次第，三、釋名，四、具緣，五、闕緣，六、輕重，七、通塞，八、釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此戒，略作八門：一、制意，二、次第，三、釋名，四、具緣，五、闕緣，六、輕重，七、通塞，八、釋文。

初、制意者，菩薩理應謙卑敬養一切眾生，況於師長輒有輕慢，違行之甚故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應謙卑敬養一切眾生，況於師長輒有輕慢，違行之甚故須制也。

二、次第者，既創得戒，理須從師受教。若懷輕慢，教授無由，故須先制。以隨戒廣行，賴此而易立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，既創得戒，理須從師受教。若懷輕慢，教授無由，故須先制。以隨戒廣行，賴此而易立故。

三、釋名者，於師及長，心輕身慢，戒防此失，從所離為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，於師及長，心輕身慢，戒防此失，從所離為名。

四、具緣者，具四緣：一、是師是長是德人，二、知是師等，三、故起輕慢，四、身不敬養，故結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，具四緣：一、是師是長是德人，二、知是師等，三、故起輕慢，四、身不敬養，故結犯。

五、闕緣者，闕初二緣並有小罪，以於一切含靈皆須敬故。闕第三緣得中罪，以於師長身心不敬故。闕第四緣得上罪，以於師長起輕慢心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初二緣並有小罪，以於一切含靈皆須敬故。闕第三緣得中罪，以於師長身心不敬故。闕第四緣得上罪，以於師長起輕慢心故。

第六、輕重有四種：一、約境，有三品：一、於二師最重，二、於長支次，三、於同類。於此三境犯上、中、下三罪，可知。二、約心，亦三品：謂一、以嫌恨心、恚惱心，犯上品；二、無嫌恨等，但由驕慢、癡心，是中品；三、懈怠、忘念，是下品。三、約對，以此三心對前三境，如次綺互，輕、重可知。四、約事，亦三品：一、不能賣身等，二、不如法敬養，三、不迎送禮拜。下、中、上三罪，可知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、輕重有四種：一、約境，有三品：一、於二師最重，二、於長支次，三、於同類。於此三境犯上、中、下三罪，可知。二、約心，亦三品：謂一、以嫌恨心、恚惱心，犯上品；二、無嫌恨等，但由驕慢、癡心，是中品；三、懈怠、忘念，是下品。三、約對，以此三心對前三境，如次綺互，輕、重可知。四、約事，亦三品：一、不能賣身等，二、不如法敬養，三、不迎送禮拜。下、中、上三罪，可知之。

第七、通塞者，謂：一、闇夜不識，二、若睡眠他作覺相，三、若重病，四、若病新差無力，五、若在坐說法，六、若正聽法護說法者心，皆不犯。如《瑜伽戒》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、通塞者，謂：一、闇夜不識，二、若睡眠他作覺相，三、若重病，四、若病新差無力，五、若在坐說法，六、若正聽法護說法者心，皆不犯。如《瑜伽戒》說。

第八、釋文者，有三句：初、明受得戒；二、「既得」下示行勸持，亦是前為受戒此為隨行；三、「若不爾」下故違結犯。初中二：先明應受戒位，略舉三位：一、國王，是粟散等；二、論王，金銀銅鐵三百官，通諸文武等。此三貴位於諸眾生皆能損益，若不受戒幽靈不護，何以統御群生？故言應先受菩薩戒。二、「一切」下明受戒利益，上順聖意諸佛歡喜，下協群靈得鬼守護，令其身無災厄職位為長存。第二、示行令持中亦二：初、順顯應行，二、「而菩薩」下違失顯非。前中三：初、起重心，二、見尊人，三、設敬儀。初中有二心，謂報恩、敬養。仰從尊命為「孝順」。「恭敬」有三：一、給侍，二、迎送，三、禮拜。然此二心亦是菩薩常所行行也。二、尊人，略是六種人：一、上座，是眾中上首。二、和上，亦鄔波陀耶，此云親教師也。然有三種：一、十戒和上；二、具戒和上；三、菩薩戒和上，即諸佛是也。今此約前二說。三、阿闍梨者，此云軌範之師，謂教授法則，故名也。然有六種：一、十戒阿闍梨；二、大戒羯磨；三、威儀教授；四、受業；五、依止；六、授菩薩戒。四、大同學者，謂同於一師，學菩薩藏年夏先己之類也。五、同見，六、同行，謂同見大乘菩薩藏法，同行菩薩所行行等。初即同解，後即同行。此二通同師、不同師，但同此業，俱是所重。又釋：亦通小乘解行之人，悉是所重，以亦同是佛法內故。三、設敬儀中有三：若病應起，若無力應承迎，若健時應禮拜。又釋：初起，次迎，後禮。二、「而菩薩」下，違失顯非中二：初、舉失。謂「憍」、「慢」翻前恭敬心也，「癡」翻孝順心。於師不孝，於長不敬，或前二通。又於上不敬曰憍，於等自大名慢，具作前二名癡，此是違行之心。「不起來迎」等者，是違行之相。「一一」有二種：一、於前六位一一人所各不如法供等，二、於彼人所設一一供事各不如法等。俱供養有三種：一、恭敬供養，謂迎禮等。二、事供養，謂香華等。三、行供養，謂如說修行等。於此三種並皆須具。下顯敬儀中，若設貧窮無財供者，終無開許，故今戒「自賣身」，此通在家及出家位。「賣國城」，約王位，所統名國，所據曰城。「賣男女」者，是本誓願之男女，故賣時無失。又是菩薩重人重行，情至深故破此恩愛，終非同願男女，亦破情向法也。此二位約在家人。「七寶」，約輪王位，有二義：一是金輪等七：一、輪，二、玉女，三、馬寶，四、馬寶，五、珠寶，六、主兵臣寶，七、主藏臣寶。菩薩皆悉布施，非是所賣。二、約餘七寶：一、金，二、銀，三、瑠璃，四、頗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八、釋文者，有三句：初、明受得戒；二、「既得」下示行勸持，亦是前為受戒此為隨行；三、「若不爾」下故違結犯。初中二：先明應受戒位，略舉三位：一、國王，是粟散等；二、論王，金銀銅鐵三百官，通諸文武等。此三貴位於諸眾生皆能損益，若不受戒幽靈不護，何以統御群生？故言應先受菩薩戒。二、「一切」下明受戒利益，上順聖意諸佛歡喜，下協群靈得鬼守護，令其身無災厄職位為長存。第二、示行令持中亦二：初、順顯應行，二、「而菩薩」下違失顯非。前中三：初、起重心，二、見尊人，三、設敬儀。初中有二心，謂報恩、敬養。仰從尊命為「孝順」。「恭敬」有三：一、給侍，二、迎送，三、禮拜。然此二心亦是菩薩常所行行也。二、尊人，略是六種人：一、上座，是眾中上首。二、和上，亦鄔波陀耶，此云親教師也。然有三種：一、十戒和上；二、具戒和上；三、菩薩戒和上，即諸佛是也。今此約前二說。三、阿闍梨者，此云軌範之師，謂教授法則，故名也。然有六種：一、十戒阿闍梨；二、大戒羯磨；三、威儀教授；四、受業；五、依止；六、授菩薩戒。四、大同學者，謂同於一師，學菩薩藏年夏先己之類也。五、同見，六、同行，謂同見大乘菩薩藏法，同行菩薩所行行等。初即同解，後即同行。此二通同師、不同師，但同此業，俱是所重。又釋：亦通小乘解行之人，悉是所重，以亦同是佛法內故。三、設敬儀中有三：若病應起，若無力應承迎，若健時應禮拜。又釋：初起，次迎，後禮。二、「而菩薩」下，違失顯非中二：初、舉失。謂「憍」、「慢」翻前恭敬心也，「癡」翻孝順心。於師不孝，於長不敬，或前二通。又於上不敬曰憍，於等自大名慢，具作前二名癡，此是違行之心。「不起來迎」等者，是違行之相。「一一」有二種：一、於前六位一一人所各不如法供等，二、於彼人所設一一供事各不如法等。俱供養有三種：一、恭敬供養，謂迎禮等。二、事供養，謂香華等。三、行供養，謂如說修行等。於此三種並皆須具。下顯敬儀中，若設貧窮無財供者，終無開許，故今戒「自賣身」，此通在家及出家位。「賣國城」，約王位，所統名國，所據曰城。「賣男女」者，是本誓願之男女，故賣時無失。又是菩薩重人重行，情至深故破此恩愛，終非同願男女，亦破情向法也。此二位約在家人。「七寶」，約輪王位，有二義：一是金輪等七：一、輪，二、玉女，三、馬寶，四、馬寶，五、珠寶，六、主兵臣寶，七、主藏臣寶。菩薩皆悉布施，非是所賣。二、約餘七寶：一、金，二、銀，三、瑠璃，四、頗

梨，五、赤珠，六、車渠，七、馬瑙。「百物」是通一切諸所有等。此中七寶百物有二義：一、是所賣，同上男女；二、是供具，謂以此等供彼所須，故云「而供給之」。第三、「若不爾」下，故違結犯，謂違前敬儀，是故結犯，可知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梨，五、赤珠，六、車渠，七、馬瑙。「百物」是通一切諸所有等。此中七寶百物有二義：一、是所賣，同上男女；二、是供具，謂以此等供彼所須，故云「而供給之」。第三、「若不爾」下，故違結犯，謂違前敬儀，是故結犯，可知之。

飲酒戒第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲酒戒第二

初、制意者，酒為惛狂之藥，重過由此而生。《智論》有三十六失，《多論》能造四逆，唯除破僧，為過之甚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，酒為惛狂之藥，重過由此而生。《智論》有三十六失，《多論》能造四逆，唯除破僧，為過之甚，故須制也。

二、次第者，前即顯外儀不敬，今則內無惛亂，故次明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前即顯外儀不敬，今則內無惛亂，故次明也。

三、釋名者，亦從所妨立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，亦從所妨立名。

四、具緣者：一、是酒；二、起彼想；三、無重病；四、飲便犯。問：小乘律飲酒不通想、疑，此中何故有彼想耶？答：以酒為過源，故彼不通錯等。今據緣成，故具想也。是故文云：「若佛子故飲酒」。既云故飲，明知不故，即非正犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者：一、是酒；二、起彼想；三、無重病；四、飲便犯。問：小乘律飲酒不通想、疑，此中何故有彼想耶？答：以酒為過源，故彼不通錯等。今據緣成，故具想也。是故文云：「若佛子故飲酒」。既云故飲，明知不故，即非正犯。

五、闕緣者，闕初緣得小罪，以起想等故；闕第二緣中罪，以境是實故。若闕三、四，無罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣者，闕初緣得小罪，以起想等故；闕第二緣中罪，以境是實故。若闕三、四，無罪可知。

第六、輕重者，有三：若約境，醨等應輕，醲酒應重；二、約心，若輕病無貪，亦犯應輕，反此應重；三、約事，即引生小益，即便同飲，是犯應輕，反此亦重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、輕重者，有三：若約境，醨等應輕，醲酒應重；二、約心，若輕病無貪，亦犯應輕，反此應重；三、約事，即引生小益，即便同飲，是犯應輕，反此亦重。

七、通塞者，若為救生命難等，即酒飲無犯，如末利夫人等。又救彼無間業同飲，勸彼息麁重業，理亦無犯。反此所作，一切皆犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，若為救生命難等，即酒飲無犯，如末利夫人等。又救彼無間業同飲，勸彼息麁重業，理亦無犯。反此所作，一切皆犯。

八、釋文者，亦四：初、標酒重過，二、「若自」下釋成重，三、「不得教人」下正制所重，四、「若故」下故違結犯。初中言「酒過無量」者，《智論》三十六種是略顯，應具列之。《四分律》第十五：「佛語阿難：凡飲酒有十過失。何等十？一者顏色惡，二者劣力，三者眼視不明，四者現瞋恚想，五者壞田業資生法，六者增致疾病，七者益鬪訟，八者無好名稱惡名流布，九者智慧減少，十者身壞命終墮惡道。」又如娑伽陀比丘先時能伏毒龍，後由飲酒不能伏蝦蟇等。又《大愛道比丘尼經》云：「不得飲酒，不得嘗酒，不得嗅酒，不得鬻酒，不得以酒飲人，不得言有疾欺飲藥酒，不得至酒家，不得與酒客共語。夫酒為毒藥，酒為毒水，酒為毒氣，眾失之源，眾惡本，殘賢毀聖，敗亂道德，輕毀致災，立禍根本，四大枯朽，去福就罪，靡不由之。寧飲洋銅，不飲酒味。所以者何？酒令人失志，迷亂顛狂，令人不覺入泥梨中，是故防酒耳。」餘失如《智論》說。二、釋成中二：先舉輕；「五百世無手」，杜順禪師釋云：以俱是脚，故云無手，即畜生是。二、況自飲者，況重也。三、正制中亦先舉他，後況自。前中「一切眾生」者，通畜生等，亦不令飲，以失利他故。四、故違結犯，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，亦四：初、標酒重過，二、「若自」下釋成重，三、「不得教人」下正制所重，四、「若故」下故違結犯。初中言「酒過無量」者，《智論》三十六種是略顯，應具列之。《四分律》第十五：「佛語阿難：凡飲酒有十過失。何等十？一者顏色惡，二者劣力，三者眼視不明，四者現瞋恚想，五者壞田業資生法，六者增致疾病，七者益鬪訟，八者無好名稱惡名流布，九者智慧減少，十者身壞命終墮惡道。」又如娑伽陀比丘先時能伏毒龍，後由飲酒不能伏蝦蟇等。又《大愛道比丘尼經》云：「不得飲酒，不得嘗酒，不得嗅酒，不得鬻酒，不得以酒飲人，不得言有疾欺飲藥酒，不得至酒家，不得與酒客共語。夫酒為毒藥，酒為毒水，酒為毒氣，眾失之源，眾惡本，殘賢毀聖，敗亂道德，輕毀致災，立禍根本，四大枯朽，去福就罪，靡不由之。寧飲洋銅，不飲酒味。所以者何？酒令人失志，迷亂顛狂，令人不覺入泥梨中，是故防酒耳。」餘失如《智論》說。二、釋成中二：先舉輕；「五百世無手」，杜順禪師釋云：以俱是脚，故云無手，即畜生是。二、況自飲者，況重也。三、正制中亦先舉他，後況自。前中「一切眾生」者，通畜生等，亦不令飲，以失利他故。四、故違結犯，可知。

食肉戒第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食肉戒第三

初、制意者，菩薩理應捨自身肉以濟物命，何容反食眾生之肉？違害之甚，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應捨自身肉以濟物命，何容反食眾生之肉？違害之甚，故須制也。

二、次第者，前離惛亂之飲，今離損命之食，次第故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前離惛亂之飲，今離損命之食，次第故也。

三、釋名者，非理食噉眾生身分，名為「食肉」。戒防此失，從用立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，非理食噉眾生身分，名為「食肉」。戒防此失，從用立名。

四、具四緣：一、是肉，以非肉無犯故。二、是他肉，以食自肉無正犯故。三、起肉想，以錯誤無犯故。四、入口便犯，以不食無失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具四緣：一、是肉，以非肉無犯故。二、是他肉，以食自肉無正犯故。三、起肉想，以錯誤無犯故。四、入口便犯，以不食無失故。

五，闕緣可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五，闕緣可知。

六、輕重者，有四：一、約境；二、約情；三、合辨；四、約惑。初境中有四：一、畜產胎衣是無命肉；二、自死肉；三、三淨肉；四、知斷命等。約戒皆犯，業道如次，各前輕後重。二、約情亦三：一、重病充藥；二、飢荒濟命；三、放逸常食。亦俱犯戒，業道准知。三、合辨者，以後配前如次，及交絡輕重准知。四、約惑者，三毒准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，有四：一、約境；二、約情；三、合辨；四、約惑。初境中有四：一、畜產胎衣是無命肉；二、自死肉；三、三淨肉；四、知斷命等。約戒皆犯，業道如次，各前輕後重。二、約情亦三：一、重病充藥；二、飢荒濟命；三、放逸常食。亦俱犯戒，業道准知。三、合辨者，以後配前如次，及交絡輕重准知。四、約惑者，三毒准知。

七、通塞者，約自一向塞而無通，約化眾生心有令發菩提心緣，雖未見文，准亦應通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，約自一向塞而無通，約化眾生心有令發菩提心緣，雖未見文，准亦應通。

八、釋文者，三句：初、舉犯，二、正制，三、結罪。正制中二：先標制。「一切肉」者，通四生之身分。二、「斷大慈」下釋成制意，以有三失故。初、斷悲乖化失，《涅槃》云：夫食肉者，斷大慈大悲之種。此則食肉違害大悲性種，失自利也。眾生見捨失利他。又初乖化因，後失化果。又云：畜生見食肉人頭上有血光，念云：我身有肉，彼人食肉，彼若得我，要當食我。我遂怕怖而走。撿《入楞伽》、《涅槃》、《央屈經》等云云。又如《一切智光明仙人不食肉因緣經》中，廣顯食肉之失。彼仙人即是彌勒菩薩，當來成佛，制食肉犯重，具如彼說。二、「一切菩薩」下違行非人失，謂凡發菩提心行菩薩行，理應捨自身命以救眾生，何有反食眾生之肉？故不應也。三、「食肉得無量」下罪業非輕失，謂依《智論》食肉得殺生罪，以見殺生忍可故。又如說：肉非自然生，皆由斷命得，若人不斷肉，是即劫命賊。第三、結罪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文者，三句：初、舉犯，二、正制，三、結罪。正制中二：先標制。「一切肉」者，通四生之身分。二、「斷大慈」下釋成制意，以有三失故。初、斷悲乖化失，《涅槃》云：夫食肉者，斷大慈大悲之種。此則食肉違害大悲性種，失自利也。眾生見捨失利他。又初乖化因，後失化果。又云：畜生見食肉人頭上有血光，念云：我身有肉，彼人食肉，彼若得我，要當食我。我遂怕怖而走。撿《入楞伽》、《涅槃》、《央屈經》等云云。又如《一切智光明仙人不食肉因緣經》中，廣顯食肉之失。彼仙人即是彌勒菩薩，當來成佛，制食肉犯重，具如彼說。二、「一切菩薩」下違行非人失，謂凡發菩提心行菩薩行，理應捨自身命以救眾生，何有反食眾生之肉？故不應也。三、「食肉得無量」下罪業非輕失，謂依《智論》食肉得殺生罪，以見殺生忍可故。又如說：肉非自然生，皆由斷命得，若人不斷肉，是即劫命賊。第三、結罪可知。

食五辛戒第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食五辛戒第四

初、制意者，菩薩理應香潔自居，反食薰穢臭氣熢㶿，令賢聖天神捨而不近，故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應香潔自居，反食薰穢臭氣熢㶿，令賢聖天神捨而不近，故須制也。

二、次第者，前食有命之身分，今則犯無命之薰悖，故次第也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前食有命之身分，今則犯無命之薰悖，故次第也。

三、釋名者，臭穢薰則為「辛」，數類差別而為「五」，非理喰噉為「食」，防止此弊為「戒」，亦功能立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，臭穢薰則為「辛」，數類差別而為「五」，非理喰噉為「食」，防止此弊為「戒」，亦功能立名。

四、具四緣：一、是五辛。二、起彼想。三、無開緣，謂重病及度生等。四、食已，便犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具四緣：一、是五辛。二、起彼想。三、無開緣，謂重病及度生等。四、食已，便犯。

五、闕緣可准。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣可准。

六、輕重者，約境氣有濃淡，約心情有貪厭，約事緣有損益，並有輕重可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，約境氣有濃淡，約心情有貪厭，約事緣有損益，並有輕重可知。

七、通塞者，謂自重病及救多生，有利益安樂等緣，理應是通，餘皆塞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，謂自重病及救多生，有利益安樂等緣，理應是通，餘皆塞也。

八、釋文中有三：初、總制，二、「大蒜」下別制。此中五辛與餘處別，餘處有韮、蘭、葱、蒜及興渠為五。此文五中，大蒜可知。有人說：慈葱是胡葱，蘭葱是家葱，上三是人間常食。革葱是山葱，北地有，江南無。其興渠，有說芸臺是也，然未見誠文。有說：江南有，葉似野蒜草，根莖似韮，亦名𫇷咾子，無子，北地所無也。又釋：其阿魏藥，梵語名興渠，將謂是此辛臭物之苗葉。三、「若故」下違制結犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文中有三：初、總制，二、「大蒜」下別制。此中五辛與餘處別，餘處有韮、蘭、葱、蒜及興渠為五。此文五中，大蒜可知。有人說：慈葱是胡葱，蘭葱是家葱，上三是人間常食。革葱是山葱，北地有，江南無。其興渠，有說芸臺是也，然未見誠文。有說：江南有，葉似野蒜草，根莖似韮，亦名𫇷咾子，無子，北地所無也。又釋：其阿魏藥，梵語名興渠，將謂是此辛臭物之苗葉。三、「若故」下違制結犯。

不舉教懺戒品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不舉教懺戒品第五

初、制意者，菩薩理應舉過示人，令其懺洗務令清淨，開光遺寄使其正法千載不墮，下救黎元不捨群品，上護聖教以報佛恩，為益重甚故須制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、制意者，菩薩理應舉過示人，令其懺洗務令清淨，開光遺寄使其正法千載不墮，下救黎元不捨群品，上護聖教以報佛恩，為益重甚故須制也。

二、次第者，前自潔己身，今則不與，穢行同居故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次第者，前自潔己身，今則不與，穢行同居故也。

三、釋名者，作違教理，聖結有愆，曲順彼情，覆不勸悔，戒防此失，亦功能立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋名者，作違教理，聖結有愆，曲順彼情，覆不勸悔，戒防此失，亦功能立名。

四、具緣者，五緣成犯：一、是犯戒有情。二、知彼有罪。三、無別違緣。四、故作覆藏。五、共同法事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、具緣者，五緣成犯：一、是犯戒有情。二、知彼有罪。三、無別違緣。四、故作覆藏。五、共同法事。

五、闕緣中，闕初二無罪，闕第三亦無犯。謂若舉彼，即起煩惱鬪爭而生，是故如草布地。餘二闕可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、闕緣中，闕初二無罪，闕第三亦無犯。謂若舉彼，即起煩惱鬪爭而生，是故如草布地。餘二闕可知。

六、輕重者，犯小戒不教應輕，重則應重。又五八應小，十七應重。又舉而不從為輕，從而不舉為重。又福弱不能舉為輕，瞋嫌不舉為重。並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、輕重者，犯小戒不教應輕，重則應重。又五八應小，十七應重。又舉而不從為輕，從而不舉為重。又福弱不能舉為輕，瞋嫌不舉為重。並可知。

七、通塞者，自無五德，他不從者，理通無犯，餘位皆塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、通塞者，自無五德，他不從者，理通無犯，餘位皆塞。

八、釋文中二：初、對緣正制，二、「而菩薩」下違制犯。前中亦二：初舉制戒。緣有七種：一、犯八戒有二：一、小乘八戒，如《成實論》；二、菩薩八戒，如《文殊問經》。二、犯五戒亦二：一、小乘五戒，如小論；二、菩薩五戒，如《善生經》。三、犯十戒亦二：一、沙彌十戒，如律。二、菩薩十戒復二：一、如此經十無盡戒，二、《文殊問經》亦以沙彌十戒為菩薩戒。四、毀禁亦二：一、大比丘戒，二、菩薩戒。五、七逆如下辨。六、八難者，一義十三難中除五逆，以彼入七逆中故，餘八是此。猶恐未然，以非人等不障得戒故。又有人釋是三塗等八難，此應非，以彼是報，非舉懺故。今正解取彼八難之因，即罪業也，以懺除故。七、一切通結。二、「應教」下正制戒行，謂以慈心教其懺洗。二、「而菩薩」下違制結。犯中亦二：先違制，後結犯。前中有三：一、不教悔而共住者，處同也。二、利同，亦是食同。三、法同。布薩者，梵語正音名補殺多，此云淨住。謂三業光潔名淨，即戒無毀缺也。與眾和合名住，即法理無二也。後「而不舉」下，結犯可知。依《瑜伽戒本》云：「若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，見諸有情應可呵嘖，應可治罰，應可驅擯，懷染污心而不呵嘖，或雖呵嘖而不治罰如法教誡，或雖治罰如法教誡而不驅擯，是名有犯，有所違越，是染污犯。若由懶墮、懈怠、放逸而不呵嘖乃至驅擯，非染違犯。無犯者：若了知彼不可療治，不可與語，喜出麁言，多生嫌恨，故應棄捨；若觀待時；若觀因此闕訟諍競；若觀因此令僧諠雜，令僧破壞；知彼有情不懷諂曲，成就增上猛利慚愧，疾疾還淨。不呵嘖乃至驅擯，皆無違犯。」解云：輕過但呵，中過須罰，重過須擯，皆以慈心不以瞋恚，利益不以損害，知時不以非時等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、釋文中二：初、對緣正制，二、「而菩薩」下違制犯。前中亦二：初舉制戒。緣有七種：一、犯八戒有二：一、小乘八戒，如《成實論》；二、菩薩八戒，如《文殊問經》。二、犯五戒亦二：一、小乘五戒，如小論；二、菩薩五戒，如《善生經》。三、犯十戒亦二：一、沙彌十戒，如律。二、菩薩十戒復二：一、如此經十無盡戒，二、《文殊問經》亦以沙彌十戒為菩薩戒。四、毀禁亦二：一、大比丘戒，二、菩薩戒。五、七逆如下辨。六、八難者，一義十三難中除五逆，以彼入七逆中故，餘八是此。猶恐未然，以非人等不障得戒故。又有人釋是三塗等八難，此應非，以彼是報，非舉懺故。今正解取彼八難之因，即罪業也，以懺除故。七、一切通結。二、「應教」下正制戒行，謂以慈心教其懺洗。二、「而菩薩」下違制結。犯中亦二：先違制，後結犯。前中有三：一、不教悔而共住者，處同也。二、利同，亦是食同。三、法同。布薩者，梵語正音名補殺多，此云淨住。謂三業光潔名淨，即戒無毀缺也。與眾和合名住，即法理無二也。後「而不舉」下，結犯可知。依《瑜伽戒本》云：「若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀，見諸有情應可呵嘖，應可治罰，應可驅擯，懷染污心而不呵嘖，或雖呵嘖而不治罰如法教誡，或雖治罰如法教誡而不驅擯，是名有犯，有所違越，是染污犯。若由懶墮、懈怠、放逸而不呵嘖乃至驅擯，非染違犯。無犯者：若了知彼不可療治，不可與語，喜出麁言，多生嫌恨，故應棄捨；若觀待時；若觀因此闕訟諍競；若觀因此令僧諠雜，令僧破壞；知彼有情不懷諂曲，成就增上猛利慚愧，疾疾還淨。不呵嘖乃至驅擯，皆無違犯。」解云：輕過但呵，中過須罰，重過須擯，皆以慈心不以瞋恚，利益不以損害，知時不以非時等也。