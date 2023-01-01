阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五

尊者安惠造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者安惠造

分別根品第二之一(論卷第三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別根品第二之一(論卷第三)

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

傳說五於四， 四根於二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說五於四， 四根於二種，

五八染淨中， 各別為增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五八染淨中， 各別為增上。

論曰：眼等五根至聞聲別故。頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：眼等五根至聞聲別故。頌云：

譬如明眼人， 能避現險難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明眼人， 能避現險難，

世有聰明者， 能離當苦惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有聰明者， 能離當苦惠。

多聞能知法， 多聞能離罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能知法， 多聞能離罪，

多聞捨無義， 多聞得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞捨無義， 多聞得涅槃。

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

身由食住， 命託食存， 食已令心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身由食住， 命託食存， 食已令心，

適悅安泰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適悅安泰。

若男入胎，於母生愛、於父生恚。若女入胎，於父生愛、於母生恚。由如故知能續後有，皆是染心。是以意根於續後有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若男入胎，於母生愛、於父生恚。若女入胎，於父生愛、於母生恚。由如故知能續後有，皆是染心。是以意根於續後有。

經云：父母精血入胎者，識所攝持方能成就羯剌藍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：父母精血入胎者，識所攝持方能成就羯剌藍也。

釋曰：此顯身語隨心轉義。如契經言：心能導世間，心能遍攝受，如是心一法，皆自在隨行。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此顯身語隨心轉義。如契經言：心能導世間，心能遍攝受，如是心一法，皆自在隨行。頌曰：

了自境增上， 惣立於六根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了自境增上， 惣立於六根，

從身立二根， 女男情增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從身立二根， 女男情增上。

於同住雜住， 清淨增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於同住雜住， 清淨增上，

應知命五受， 信等立為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知命五受， 信等立為根。

未當知已知， 具知根亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未當知已知， 具知根亦爾，

於得後後道， 涅槃等增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於得後後道， 涅槃等增上。

論頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論頌云：

身不悅名苦， 即此悅名樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不悅名苦， 即此悅名樂，

及三定心悅， 餘處此名喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及三定心悅， 餘處此名喜，

心不悅名憂， 中捨二無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不悅名憂， 中捨二無別，

見修無學道， 依九立三根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修無學道， 依九立三根。

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

唯無漏後三， 有色命憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯無漏後三， 有色命憂苦，

常知唯有漏， 通二餘九根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常知唯有漏， 通二餘九根。

言最後三根定是無漏，除此三根之外不通無漏。契經言：爾時世尊成正覺已，作是思惟：我所證法甚深微妙，難見難解、不可思議，非尋思境，是智者所知，非凡愚所及。斯諸眾生久習邪教，愛著諸有，諸見所惑亂故不能解了。以不了故不能信受，及生嬈惱。我所言說無所利益，唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作是念已默然而住。爾時娑婆世界主大梵天王知佛世尊作如是念，即自思惟：此世界中諸眾生等多所失壞。今佛世尊證無上法，深廣微妙慮諸眾生不能信受，遂處閑寂受現法樂。我應詣彼勸請世尊轉妙法輪。作是念已，譬如壯士屈申臂頃，從梵宮沒，至於佛所。頂禮佛足，遶三匝已，却住一面，合掌恭敬而白佛言：世尊！此世界中諸眾生等久習異教，見惑縈纏，流轉生死，無所歸依、無所救護。世尊曠劫為諸眾生修行𣱹引，今者得成無上正覺證無上法，出現於世如優曇花。不為有情隨機演說，處於閑寂靜默而住。唯願世尊降大悲心哀愍世間，為諸有情說正法要。有諸眾生諸結微薄，機宜成熟、利根易化，不聞法故自然損減失大法利。唯願世尊為諸眾生開甘露門、說微妙法，令諸有情利益安樂。爾時大梵天王勸請世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言最後三根定是無漏，除此三根之外不通無漏。契經言：爾時世尊成正覺已，作是思惟：我所證法甚深微妙，難見難解、不可思議，非尋思境，是智者所知，非凡愚所及。斯諸眾生久習邪教，愛著諸有，諸見所惑亂故不能解了。以不了故不能信受，及生嬈惱。我所言說無所利益，唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作是念已默然而住。爾時娑婆世界主大梵天王知佛世尊作如是念，即自思惟：此世界中諸眾生等多所失壞。今佛世尊證無上法，深廣微妙慮諸眾生不能信受，遂處閑寂受現法樂。我應詣彼勸請世尊轉妙法輪。作是念已，譬如壯士屈申臂頃，從梵宮沒，至於佛所。頂禮佛足，遶三匝已，却住一面，合掌恭敬而白佛言：世尊！此世界中諸眾生等久習異教，見惑縈纏，流轉生死，無所歸依、無所救護。世尊曠劫為諸眾生修行𣱹引，今者得成無上正覺證無上法，出現於世如優曇花。不為有情隨機演說，處於閑寂靜默而住。唯願世尊降大悲心哀愍世間，為諸有情說正法要。有諸眾生諸結微薄，機宜成熟、利根易化，不聞法故自然損減失大法利。唯願世尊為諸眾生開甘露門、說微妙法，令諸有情利益安樂。爾時大梵天王勸請世尊而說偈言：

世尊出現為優曇， 曠劫難逢今一遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊出現為優曇， 曠劫難逢今一遇，

普為有情獲法利， 唯願廣開甘露門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為有情獲法利， 唯願廣開甘露門。

爾時世尊聞梵天王勸請偈已，起大悲心，即以道眼觀諸有情，或有鈍根執著諸有，或有中根少厭生死，或有利根而不放逸。如是世尊觀諸世間一切有情，處在世間或生或長，根有利鈍，或有易化得道。如實知已，受梵王請，許轉法輪，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊聞梵天王勸請偈已，起大悲心，即以道眼觀諸有情，或有鈍根執著諸有，或有中根少厭生死，或有利根而不放逸。如是世尊觀諸世間一切有情，處在世間或生或長，根有利鈍，或有易化得道。如實知已，受梵王請，許轉法輪，而說偈言：

大梵天王善諦聽， 我所得法甚微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵天王善諦聽， 我所得法甚微妙，

今為汝等廣開演， 令於長夜獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今為汝等廣開演， 令於長夜獲安樂。

頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：

命唯是異熟， 憂及後八非， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命唯是異熟， 憂及後八非，

色意餘四受， 一一皆通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色意餘四受， 一一皆通二。

論：唯一命根定是異熟。釋曰：無一命根非是異熟。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論：唯一命根定是異熟。釋曰：無一命根非是異熟。頌曰：

北洲定千年， 西東半日減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北洲定千年， 西東半日減，

此洲壽不定， 後十初叵量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此洲壽不定， 後十初叵量。

等世間有情所餘福業，咸發願言：願我長壽。亦不願言：願我住壽至於百年或住九十八十年等。或有尊人及親友等恒祝之言：願汝長壽。亦不定言爾所時等。以此洲人所作諸業，與貪心俱，作是願。契經中說：苾芻當知，毘婆尸佛時人壽八萬歲，乃至迦葉波佛時人壽二萬歲。我今出世，人壽百歲。少出多減等。壽若無定限者，世尊何故作如是說？劫初諸根大種殊勝，壽即延長。今時漸劣，故壽難至于十歲。福盡即死，不因命也。修故塔寺能延其壽。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等世間有情所餘福業，咸發願言：願我長壽。亦不願言：願我住壽至於百年或住九十八十年等。或有尊人及親友等恒祝之言：願汝長壽。亦不定言爾所時等。以此洲人所作諸業，與貪心俱，作是願。契經中說：苾芻當知，毘婆尸佛時人壽八萬歲，乃至迦葉波佛時人壽二萬歲。我今出世，人壽百歲。少出多減等。壽若無定限者，世尊何故作如是說？劫初諸根大種殊勝，壽即延長。今時漸劣，故壽難至于十歲。福盡即死，不因命也。修故塔寺能延其壽。頌曰：

梵行妙成立， 聖道已善修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行妙成立， 聖道已善修，