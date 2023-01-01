俱舍論實義疏
尊者安惠造5卷CBETA T1561少于一万字 34 min
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五
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尊者安惠造
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分別根品第二之一(論卷第三)
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頌曰：
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傳說五於四， 四根於二種，
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五八染淨中， 各別為增上。
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論曰：眼等五根至聞聲別故。頌云：
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譬如明眼人， 能避現險難，
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世有聰明者， 能離當苦惠。
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多聞能知法， 多聞能離罪，
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多聞捨無義， 多聞得涅槃。
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頌曰：
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身由食住， 命託食存， 食已令心，
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適悅安泰。
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若男入胎，於母生愛、於父生恚。若女入胎，於父生愛、於母生恚。由如故知能續後有，皆是染心。是以意根於續後有。
若男入胎，於母生愛、於父生恚。若女入胎，於父生愛、於母生恚。由如故知能續後有，皆是染心。是以意根於續後有。
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經云：父母精血入胎者，識所攝持方能成就羯剌藍也。
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釋曰：此顯身語隨心轉義。如契經言：心能導世間，心能遍攝受，如是心一法，皆自在隨行。頌曰：
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了自境增上， 惣立於六根，
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從身立二根， 女男情增上。
從身立二根， 女男情增上。
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於同住雜住， 清淨增上，
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應知命五受， 信等立為根。
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未當知已知， 具知根亦爾，
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於得後後道， 涅槃等增上。
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論頌云：
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身不悅名苦， 即此悅名樂，
身不悅名苦， 即此悅名樂，
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及三定心悅， 餘處此名喜，
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心不悅名憂， 中捨二無別，
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見修無學道， 依九立三根。
見修無學道， 依九立三根。
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頌曰：
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唯無漏後三， 有色命憂苦，
唯無漏後三， 有色命憂苦，
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常知唯有漏， 通二餘九根。
常知唯有漏， 通二餘九根。
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言最後三根定是無漏，除此三根之外不通無漏。契經言：爾時世尊成正覺已，作是思惟：我所證法甚深微妙，難見難解、不可思議，非尋思境，是智者所知，非凡愚所及。斯諸眾生久習邪教，愛著諸有，諸見所惑亂故不能解了。以不了故不能信受，及生嬈惱。我所言說無所利益，唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作是念已默然而住。爾時娑婆世界主大梵天王知佛世尊作如是念，即自思惟：此世界中諸眾生等多所失壞。今佛世尊證無上法，深廣微妙慮諸眾生不能信受，遂處閑寂受現法樂。我應詣彼勸請世尊轉妙法輪。作是念已，譬如壯士屈申臂頃，從梵宮沒，至於佛所。頂禮佛足，遶三匝已，却住一面，合掌恭敬而白佛言：世尊！此世界中諸眾生等久習異教，見惑縈纏，流轉生死，無所歸依、無所救護。世尊曠劫為諸眾生修行𣱹引，今者得成無上正覺證無上法，出現於世如優曇花。不為有情隨機演說，處於閑寂靜默而住。唯願世尊降大悲心哀愍世間，為諸有情說正法要。有諸眾生諸結微薄，機宜成熟、利根易化，不聞法故自然損減失大法利。唯願世尊為諸眾生開甘露門、說微妙法，令諸有情利益安樂。爾時大梵天王勸請世尊而說偈言：
言最後三根定是無漏，除此三根之外不通無漏。契經言：爾時世尊成正覺已，作是思惟：我所證法甚深微妙，難見難解、不可思議，非尋思境，是智者所知，非凡愚所及。斯諸眾生久習邪教，愛著諸有，諸見所惑亂故不能解了。以不了故不能信受，及生嬈惱。我所言說無所利益，唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作是念已默然而住。爾時娑婆世界主大梵天王知佛世尊作如是念，即自思惟：此世界中諸眾生等多所失壞。今佛世尊證無上法，深廣微妙慮諸眾生不能信受，遂處閑寂受現法樂。我應詣彼勸請世尊轉妙法輪。作是念已，譬如壯士屈申臂頃，從梵宮沒，至於佛所。頂禮佛足，遶三匝已，却住一面，合掌恭敬而白佛言：世尊！此世界中諸眾生等久習異教，見惑縈纏，流轉生死，無所歸依、無所救護。世尊曠劫為諸眾生修行𣱹引，今者得成無上正覺證無上法，出現於世如優曇花。不為有情隨機演說，處於閑寂靜默而住。唯願世尊降大悲心哀愍世間，為諸有情說正法要。有諸眾生諸結微薄，機宜成熟、利根易化，不聞法故自然損減失大法利。唯願世尊為諸眾生開甘露門、說微妙法，令諸有情利益安樂。爾時大梵天王勸請世尊而說偈言：
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世尊出現為優曇， 曠劫難逢今一遇，
世尊出現為優曇， 曠劫難逢今一遇，
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普為有情獲法利， 唯願廣開甘露門。
普為有情獲法利， 唯願廣開甘露門。
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爾時世尊聞梵天王勸請偈已，起大悲心，即以道眼觀諸有情，或有鈍根執著諸有，或有中根少厭生死，或有利根而不放逸。如是世尊觀諸世間一切有情，處在世間或生或長，根有利鈍，或有易化得道。如實知已，受梵王請，許轉法輪，而說偈言：
爾時世尊聞梵天王勸請偈已，起大悲心，即以道眼觀諸有情，或有鈍根執著諸有，或有中根少厭生死，或有利根而不放逸。如是世尊觀諸世間一切有情，處在世間或生或長，根有利鈍，或有易化得道。如實知已，受梵王請，許轉法輪，而說偈言：
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大梵天王善諦聽， 我所得法甚微妙，
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今為汝等廣開演， 令於長夜獲安樂。
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頌曰：
頌曰：
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命唯是異熟， 憂及後八非，
命唯是異熟， 憂及後八非，
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色意餘四受， 一一皆通二。
色意餘四受， 一一皆通二。
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論：唯一命根定是異熟。釋曰：無一命根非是異熟。頌曰：
論：唯一命根定是異熟。釋曰：無一命根非是異熟。頌曰：
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北洲定千年， 西東半日減，
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此洲壽不定， 後十初叵量。
此洲壽不定， 後十初叵量。
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等世間有情所餘福業，咸發願言：願我長壽。亦不願言：願我住壽至於百年或住九十八十年等。或有尊人及親友等恒祝之言：願汝長壽。亦不定言爾所時等。以此洲人所作諸業，與貪心俱，作是願。契經中說：苾芻當知，毘婆尸佛時人壽八萬歲，乃至迦葉波佛時人壽二萬歲。我今出世，人壽百歲。少出多減等。壽若無定限者，世尊何故作如是說？劫初諸根大種殊勝，壽即延長。今時漸劣，故壽難至于十歲。福盡即死，不因命也。修故塔寺能延其壽。頌曰：
等世間有情所餘福業，咸發願言：願我長壽。亦不願言：願我住壽至於百年或住九十八十年等。或有尊人及親友等恒祝之言：願汝長壽。亦不定言爾所時等。以此洲人所作諸業，與貪心俱，作是願。契經中說：苾芻當知，毘婆尸佛時人壽八萬歲，乃至迦葉波佛時人壽二萬歲。我今出世，人壽百歲。少出多減等。壽若無定限者，世尊何故作如是說？劫初諸根大種殊勝，壽即延長。今時漸劣，故壽難至于十歲。福盡即死，不因命也。修故塔寺能延其壽。頌曰：
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梵行妙成立， 聖道已善修，
梵行妙成立， 聖道已善修，
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壽盡時歡喜， 猶如捨眾病。
壽盡時歡喜， 猶如捨眾病。
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