阿毘達磨俱舍論實義疏卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨俱舍論實義疏卷第三

尊者安惠造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者安惠造

三科：一聚、二生門、三種族。聚，蘊義。生，門義。心心所法生長門義，生於眼識以眼為門。此經證門義有六，然心所法有十二，故契經說：眼色為緣生於眼識，三和合觸起，俱受想思，如是乃至意法為緣生於意識，三和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三科：一聚、二生門、三種族。聚，蘊義。生，門義。心心所法生長門義，生於眼識以眼為門。此經證門義有六，然心所法有十二，故契經說：眼色為緣生於眼識，三和合觸起，俱受想思，如是乃至意法為緣生於意識，三和合。

種族義是界義，如一山中有多銅鐵金銀界族，說名多界。如是一身或一相續，有十八類諸法種族，名十八界。眼根現在未來過去是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種族義是界義，如一山中有多銅鐵金銀界族，說名多界。如是一身或一相續，有十八類諸法種族，名十八界。眼根現在未來過去是。

無明顛倒，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明顛倒，頌曰：

如魚處泥中， 躍水令渾濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如魚處泥中， 躍水令渾濁，

無明中倒想， 污患亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明中倒想， 污患亦復然。

蘊名想，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊名想，頌曰：

牟尼說法蘊， 數有八十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼說法蘊， 數有八十千，

彼體語或名， 此必行蘊攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼體語或名， 此必行蘊攝。

論頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論頌曰：

空界謂竅隟， 傳說是明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空界謂竅隟， 傳說是明闇，

識界有漏識， 有情生所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識界有漏識， 有情生所依。

論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論卷第二

十八界中幾有見幾無見？幾有對幾無對？幾善幾不善幾無記？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界中幾有見幾無見？幾有對幾無對？幾善幾不善幾無記？頌曰：

一有見謂色， 十有色有對， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一有見謂色， 十有色有對，

此八除色聲， 無記得三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八除色聲， 無記得三種。

五無分別， 由計度隨念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無分別， 由計度隨念，

以意地散惠， 意諸念為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以意地散惠， 意諸念為體。