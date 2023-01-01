俱舍論實義疏
尊者安惠造5卷CBETA T1561少于一万字 34 min
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
阿毘達磨俱舍論實義疏卷第三
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尊者安惠造
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三科：一聚、二生門、三種族。聚，蘊義。生，門義。心心所法生長門義，生於眼識以眼為門。此經證門義有六，然心所法有十二，故契經說：眼色為緣生於眼識，三和合觸起，俱受想思，如是乃至意法為緣生於意識，三和合。
三科：一聚、二生門、三種族。聚，蘊義。生，門義。心心所法生長門義，生於眼識以眼為門。此經證門義有六，然心所法有十二，故契經說：眼色為緣生於眼識，三和合觸起，俱受想思，如是乃至意法為緣生於意識，三和合。
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種族義是界義，如一山中有多銅鐵金銀界族，說名多界。如是一身或一相續，有十八類諸法種族，名十八界。眼根現在未來過去是。
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無明顛倒，頌曰：
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如魚處泥中， 躍水令渾濁，
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無明中倒想， 污患亦復然。
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蘊名想，頌曰：
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牟尼說法蘊， 數有八十千，
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彼體語或名， 此必行蘊攝。
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論頌曰：
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空界謂竅隟， 傳說是明闇，
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識界有漏識， 有情生所依。
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論卷第二
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十八界中幾有見幾無見？幾有對幾無對？幾善幾不善幾無記？頌曰：
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一有見謂色， 十有色有對，
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此八除色聲， 無記得三種。
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五無分別， 由計度隨念，
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以意地散惠， 意諸念為體。
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論曰：說分別，略有三種：一自性分別、二計度分別、三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說有八種分別，非也。唯有自性分別，而無計度、隨念分別。唯一分別，名無分別。
論曰：說分別，略有三種：一自性分別、二計度分別、三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說有八種分別，非也。唯有自性分別，而無計度、隨念分別。唯一分別，名無分別。
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