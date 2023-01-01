俱舍論實義疏卷第一(惣二萬八千偈) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱舍論實義疏卷第一(惣二萬八千偈)

尊者悉地羅末底造(唐言安惠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者悉地羅末底造(唐言安惠)

稽首薄伽眾德山， 稽首達磨大智海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首薄伽眾德山， 稽首達磨大智海，

稽首僧伽和合眾， 掣斯論主及吾師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首僧伽和合眾， 掣斯論主及吾師。

我將螢耀助陽光， 隨力弘宣對法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我將螢耀助陽光， 隨力弘宣對法藏，

為利群生法久住， 願以威神見護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利群生法久住， 願以威神見護持。

分別界品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別界品第一

七義，謂智圓滿、斷圓滿、利他圓滿、方便圓滿、應供圓滿、期心圓滿、方便圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七義，謂智圓滿、斷圓滿、利他圓滿、方便圓滿、應供圓滿、期心圓滿、方便圓滿。

由敬法故常樂聽聞，由聽聞故發生聞惠，由聞惠故發□思惠故，發起修惠故生無漏惠。由無漏惠能斷諸惑，為諸惑斷故即證𢌽。故名所為之利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由敬法故常樂聽聞，由聽聞故發生聞惠，由聞惠故發□思惠故，發起修惠故生無漏惠。由無漏惠能斷諸惑，為諸惑斷故即證𢌽。故名所為之利益。

七義者，頌言一切種冥滅，是知圓滿。諸滅是斷圓滿。拔眾生出生死泥者，利他圓滿。敬禮如是者，應供圓滿。如理師者，方便圓滿。由佛世尊有勝方便，說如理教利有情故。論我者當說者，期心圓滿，欲造論故。對法藏者，立名圓滿，惣攝七義。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七義者，頌言一切種冥滅，是知圓滿。諸滅是斷圓滿。拔眾生出生死泥者，利他圓滿。敬禮如是者，應供圓滿。如理師者，方便圓滿。由佛世尊有勝方便，說如理教利有情故。論我者當說者，期心圓滿，欲造論故。對法藏者，立名圓滿，惣攝七義。頌曰：

智斷及利他， 方便期造論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智斷及利他， 方便期造論，

立名對法藏， 惣七義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立名對法藏， 惣七義應知。

色法、心法、心所有法、不相應法及無為法，於此五法所知境中，世皆不了，唯佛獨悟，永斷諸惑故。極遠時者，謂過去未來三阿僧祇劫外，聲聞獨覺不能知。何以得知？如昔有一人於舍利子邊求出家，時舍利子觀二阿僧祇劫此人無出家善根，遂不許。此人詣佛以求出家，世尊觀之，出僧祇外此人有少善根，遂許出家。說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法、心法、心所有法、不相應法及無為法，於此五法所知境中，世皆不了，唯佛獨悟，永斷諸惑故。極遠時者，謂過去未來三阿僧祇劫外，聲聞獨覺不能知。何以得知？如昔有一人於舍利子邊求出家，時舍利子觀二阿僧祇劫此人無出家善根，遂不許。此人詣佛以求出家，世尊觀之，出僧祇外此人有少善根，遂許出家。說偈言：

彼人解脫種， 我觀極微細， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人解脫種， 我觀極微細，

猶如諸礦中， 真金隱茲住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如諸礦中， 真金隱茲住。

目連觀其母，不知生處。往問佛。佛告：汝母生在摩利支世界三千界外。如是多種分別中，聲聞等智皆不了達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連觀其母，不知生處。往問佛。佛告：汝母生在摩利支世界三千界外。如是多種分別中，聲聞等智皆不了達。

修福及智所得果，皆為利他非自利，猶月光淨照十方，世尊悲願亦如是。又頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修福及智所得果，皆為利他非自利，猶月光淨照十方，世尊悲願亦如是。又頌云：

迴施之福及利己， 自修迴施二福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴施之福及利己， 自修迴施二福德，

復因利樂諸有情。 如上眾多福智聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復因利樂諸有情。 如上眾多福智聚，

果證非他遂自得， 行願福及迴施福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果證非他遂自得， 行願福及迴施福，

自他俱利不唐捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他俱利不唐捐。

如是雖說自利從因及果，亦能利他人。有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是雖說自利從因及果，亦能利他人。有頌言：

乳母甘饍用資身， 為子獲安非為己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乳母甘饍用資身， 為子獲安非為己，

佛修福智趣菩提， 本為利生非為自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛修福智趣菩提， 本為利生非為自。

頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌云：

時雨雖普降， 無種芽不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時雨雖普降， 無種芽不生，

佛雖化世間， 緣闕不得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖化世間， 緣闕不得果。

又頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又頌：

善知識者誰？ 謂佛令生智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知識者誰？ 謂佛令生智，

離放逸惡行， 違此即捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離放逸惡行， 違此即捨離。

對法宜如生得惠，與聞惠為因，聞惠與思為因，思惠與修惠為因，修惠與漏惠為因，漏惠與涅槃為因。以此義故得名對法，以能增長聞等惠故。或諸有為悉皆棄捨，唯樂涅槃故名殊勝。苦集道諦為涅槃惠，佛教依法不依人。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對法宜如生得惠，與聞惠為因，聞惠與思為因，思惠與修惠為因，修惠與漏惠為因，漏惠與涅槃為因。以此義故得名對法，以能增長聞等惠故。或諸有為悉皆棄捨，唯樂涅槃故名殊勝。苦集道諦為涅槃惠，佛教依法不依人。頌曰：

若離擇法定無餘， 能滅諸惑勝方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離擇法定無餘， 能滅諸惑勝方便，

由惑世間漂有海， 因此德佛說對法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由惑世間漂有海， 因此德佛說對法。

論曰：若離擇法無勝方便能滅諸惑。佛告阿難：我在依於我，我滅度無別所依。應依杖經，勿令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若離擇法無勝方便能滅諸惑。佛告阿難：我在依於我，我滅度無別所依。應依杖經，勿令忘失。

佛云：老耄出家持吾三藏，甚為難得。三藏：一經、二律、三雜藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛云：老耄出家持吾三藏，甚為難得。三藏：一經、二律、三雜藏。

昔迦葉佛時有一苾芻，聰明博學具閑三藏，甞以語業毀罵出家在家人等為鵄鵂魚狗諸禽獸等。命終之後，承此業報生於海中，受大魚身，其形甚大，有十八頭，具受眾苦。世尊出世猶未得脫。後有漁人，其數一千，困捕魚次網著此魚，曳之不出。後數千人同共曳出，見其異類多頭形貌可怖。世尊觀見知具報終，遂將大眾至彼海岸敷座，坐已呼彼魚云：三藏！汝豈不是過去佛時三藏苾芻？彼魚聞已涕淚盈目。爾時世尊為說宿因，其魚生悔更不飲噉，因茲命終生於天上。於彼時中聞法之眾，各於自乘獲大法利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔迦葉佛時有一苾芻，聰明博學具閑三藏，甞以語業毀罵出家在家人等為鵄鵂魚狗諸禽獸等。命終之後，承此業報生於海中，受大魚身，其形甚大，有十八頭，具受眾苦。世尊出世猶未得脫。後有漁人，其數一千，困捕魚次網著此魚，曳之不出。後數千人同共曳出，見其異類多頭形貌可怖。世尊觀見知具報終，遂將大眾至彼海岸敷座，坐已呼彼魚云：三藏！汝豈不是過去佛時三藏苾芻？彼魚聞已涕淚盈目。爾時世尊為說宿因，其魚生悔更不飲噉，因茲命終生於天上。於彼時中聞法之眾，各於自乘獲大法利。

五蘊不能攝一切法，是故不依五蘊而說先有染，後要其淨。淨彼染故，以先說有漏之法，後說無漏無為。頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊不能攝一切法，是故不依五蘊而說先有染，後要其淨。淨彼染故，以先說有漏之法，後說無漏無為。頌：

苾芻意寂靜， 於事得永斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻意寂靜， 於事得永斷，