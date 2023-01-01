阿毘曇毘婆沙論卷第五十四迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第五十四迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智揵度他心智品第二之六

佛經說，佛告比丘：若有眾生能信樂汝所說者，汝等應以慈愍心為說四不壞淨，令得安住修行此法。廣如契經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說，佛告比丘：若有眾生能信樂汝所說者，汝等應以慈愍心為說四不壞淨，令得安住修行此法。廣如契經說。

問曰：世尊何故說此經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世尊何故說此經耶？

答曰。：欲為說法者顯示應聽法緣故。說法者不知應為誰說、誰不應為說？心生怯弱，佛作是說：汝等不應輕有所說。若有眾生能信樂汝所說者，乃可為說。復次欲說報恩法故，佛說此經。經說，佛告比丘：若人於百年中，一肩負父、一肩負母處處遊行，猶不名為報父母恩。佛告比丘：若父母不信教令立信、無戒為說善戒、慳悋教令布施、無慧教令修慧，爾乃名為報父母恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。：欲為說法者顯示應聽法緣故。說法者不知應為誰說、誰不應為說？心生怯弱，佛作是說：汝等不應輕有所說。若有眾生能信樂汝所說者，乃可為說。復次欲說報恩法故，佛說此經。經說，佛告比丘：若人於百年中，一肩負父、一肩負母處處遊行，猶不名為報父母恩。佛告比丘：若父母不信教令立信、無戒為說善戒、慳悋教令布施、無慧教令修慧，爾乃名為報父母恩。

問曰：諸佛法中所有善法盡應教人，何故獨說教四不壞淨耶？尊者波奢說曰：此中世尊說聖道名不壞淨。一切聖道，或是相應法、或是共有法，若說信則說相應法聖道，若說戒則說共有法聖道。復次此說現初門略要始入法。一切佛法所有善法，或是色或非色，若說戒當知已說色性善法，若說信當知已說非色性善法。如色法非色法，相應不相應、有依無依、有行無行、有勢用無勢用、有緣無緣，當知亦如是。復次所有善法，或是根性或非根性，若說信當知已說根性善法，若說戒當知已說非根性善法。復次依四不壞淨故，施設四沙門果。復次此四不壞淨有二種相：一不壞相、二是淨相。不壞相者，無漏信不為非信所壞、無漏戒不為非戒所壞。信於心數法中是淨相，戒於四大法中是淨相。復次為示止惡道貧窮怖畏方便故。戒能止惡道怖畏，信能止貧窮怖畏。無漏信戒雖無障，非不因有漏信戒。復次欲引道依外道受化者令入佛法故。諸比丘，或有親屬依外道受化，以親受故，讚歎佛法、毀訾外道法，令他瞋恚，轉遠佛法。佛於是說：汝等無力、無畏，不知眾生諸根心行。汝於彼人若有憐愍心者，當為說四不壞淨。若得四不壞淨，心不移動。所以者何？比丘當知，四大可令變異。若人得四不壞淨，無有變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸佛法中所有善法盡應教人，何故獨說教四不壞淨耶？尊者波奢說曰：此中世尊說聖道名不壞淨。一切聖道，或是相應法、或是共有法，若說信則說相應法聖道，若說戒則說共有法聖道。復次此說現初門略要始入法。一切佛法所有善法，或是色或非色，若說戒當知已說色性善法，若說信當知已說非色性善法。如色法非色法，相應不相應、有依無依、有行無行、有勢用無勢用、有緣無緣，當知亦如是。復次所有善法，或是根性或非根性，若說信當知已說根性善法，若說戒當知已說非根性善法。復次依四不壞淨故，施設四沙門果。復次此四不壞淨有二種相：一不壞相、二是淨相。不壞相者，無漏信不為非信所壞、無漏戒不為非戒所壞。信於心數法中是淨相，戒於四大法中是淨相。復次為示止惡道貧窮怖畏方便故。戒能止惡道怖畏，信能止貧窮怖畏。無漏信戒雖無障，非不因有漏信戒。復次欲引道依外道受化者令入佛法故。諸比丘，或有親屬依外道受化，以親受故，讚歎佛法、毀訾外道法，令他瞋恚，轉遠佛法。佛於是說：汝等無力、無畏，不知眾生諸根心行。汝於彼人若有憐愍心者，當為說四不壞淨。若得四不壞淨，心不移動。所以者何？比丘當知，四大可令變異。若人得四不壞淨，無有變異。

問曰：一切諸法盡不變異，何以獨說四大不變異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切諸法盡不變異，何以獨說四大不變異耶？

答曰：以四法明四法故。復次行者先觀四大不變異相，然後於一切法見不變異相。復次外道計四大是常，佛說四大非是常法。假令四大如外道所說是常者，是常法可令變異。若我弟子成就四不壞淨有變異者，無有是處。復次四大能持展轉增長生死法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以四法明四法故。復次行者先觀四大不變異相，然後於一切法見不變異相。復次外道計四大是常，佛說四大非是常法。假令四大如外道所說是常者，是常法可令變異。若我弟子成就四不壞淨有變異者，無有是處。復次四大能持展轉增長生死法。

佛經說：信是大象手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：信是大象手。

問曰：何故佛說信是大象手？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛說信是大象手？

答曰：能有所取故。如象有手，能取眾生數、非眾生數物。如是聖弟子有信手者，能取善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：能有所取故。如象有手，能取眾生數、非眾生數物。如是聖弟子有信手者，能取善法。

佛經說：若聖弟子成就於佛不壞淨、多住此法時，是時先成就於佛不壞淨。諸天心大歡喜，作如是言：如我等成就多住於佛不壞淨故來生此間，諸聖弟子亦成就於佛不壞淨，身壞命終亦當生此間與我等同處。成就於法不壞淨、於僧不壞淨、於戒不壞淨，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：若聖弟子成就於佛不壞淨、多住此法時，是時先成就於佛不壞淨。諸天心大歡喜，作如是言：如我等成就多住於佛不壞淨故來生此間，諸聖弟子亦成就於佛不壞淨，身壞命終亦當生此間與我等同處。成就於法不壞淨、於僧不壞淨、於戒不壞淨，亦如是。

問曰：彼諸天先於此間盡成就四不壞淨。何故諸天或有讚歎於佛不壞淨者、或有乃至讚歎於戒不壞淨者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼諸天先於此間盡成就四不壞淨。何故諸天或有讚歎於佛不壞淨者、或有乃至讚歎於戒不壞淨者耶？

答曰：眾生或有為於佛不壞淨勤修方便入於佛法，或有乃至為於戒不壞淨勤修方便入於佛法。若為於佛不壞淨，諸天勤修方便入於佛法者，則讚歎於佛不壞淨，乃至為於戒不壞淨，諸天勤修方便入於佛法者，則讚歎於戒不壞淨。復次諸天或有樂觀於佛者、或有樂觀於戒者。若樂觀於佛者，讚歎於佛不壞淨，乃至若樂觀於戒者，讚歎於戒不壞淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：眾生或有為於佛不壞淨勤修方便入於佛法，或有乃至為於戒不壞淨勤修方便入於佛法。若為於佛不壞淨，諸天勤修方便入於佛法者，則讚歎於佛不壞淨，乃至為於戒不壞淨，諸天勤修方便入於佛法者，則讚歎於戒不壞淨。復次諸天或有樂觀於佛者、或有樂觀於戒者。若樂觀於佛者，讚歎於佛不壞淨，乃至若樂觀於戒者，讚歎於戒不壞淨。

佛經說：阿闍世王成就無根信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：阿闍世王成就無根信。

問曰：一切有為法皆有根，何故說阿闍世王信無根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切有為法皆有根，何故說阿闍世王信無根耶？

答曰：此信以無見道根故。如說：不壞智相應信，以見道為根。彼無見道根故言無根，而有與見道相似信為根。復次無無漏智善根，故言無根。無漏信以無漏智、無漏善根為根，彼不得無漏智亦不得無漏善根，而得與無漏相似信。復次阿闍世王不久供養佛，亦不親近諸有德比丘，而得如是信。若於樓觀象馬之上見佛世尊，即前向佛，以身投地，身無苦痛。是無根信力，亦是佛之威神，是故名無根信。復次此信無相似因，無有法與彼信作相似因者。如乾樹無根，彼信亦爾，故名無根。復次雖有此信，不免惡道，故名無根信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此信以無見道根故。如說：不壞智相應信，以見道為根。彼無見道根故言無根，而有與見道相似信為根。復次無無漏智善根，故言無根。無漏信以無漏智、無漏善根為根，彼不得無漏智亦不得無漏善根，而得與無漏相似信。復次阿闍世王不久供養佛，亦不親近諸有德比丘，而得如是信。若於樓觀象馬之上見佛世尊，即前向佛，以身投地，身無苦痛。是無根信力，亦是佛之威神，是故名無根信。復次此信無相似因，無有法與彼信作相似因者。如乾樹無根，彼信亦爾，故名無根。復次雖有此信，不免惡道，故名無根信。

此四顛倒，須陀洹幾斷、幾不斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四顛倒，須陀洹幾斷、幾不斷？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：如毘婆闍婆提說：有十二顛倒，謂無常有常想顛倒、心顛倒、見顛倒；苦有樂想顛倒、心顛倒、見顛倒；無我我想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨淨想顛倒、心顛倒、見顛倒。八是見道斷，四是修道斷。八見道斷者，無常常想顛倒、見顛倒；苦有樂想顛倒、見顛倒；無我我想顛倒、見顛倒；不淨淨想顛倒、見顛倒。四是修道斷者，無常計常心顛倒，苦計樂心顛倒，無我計我心顛倒，不淨計淨心顛倒。諸見道斷者，苦比忍現在前時畢竟斷。諸修道斷者，金剛喻定現在前時畢竟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如毘婆闍婆提說：有十二顛倒，謂無常有常想顛倒、心顛倒、見顛倒；苦有樂想顛倒、心顛倒、見顛倒；無我我想顛倒、心顛倒、見顛倒；不淨淨想顛倒、心顛倒、見顛倒。八是見道斷，四是修道斷。八見道斷者，無常常想顛倒、見顛倒；苦有樂想顛倒、見顛倒；無我我想顛倒、見顛倒；不淨淨想顛倒、見顛倒。四是修道斷者，無常計常心顛倒，苦計樂心顛倒，無我計我心顛倒，不淨計淨心顛倒。諸見道斷者，苦比忍現在前時畢竟斷。諸修道斷者，金剛喻定現在前時畢竟斷。

問曰：彼何故作如是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故作如是說？

答曰：彼依佛經。佛經說，佛告比丘：此四顛倒，想顛倒、心顛倒、見顛倒，乃至廣說。依此經故，說十二顛倒。以二事止如是說者意，而作問答。若作是問：此四顛倒，須陀洹幾斷、幾不斷？則止彼說十二者意。若作是答：須陀洹盡斷，則止彼說是修道斷者意。所以者何？修道中無如是法是須陀洹所斷。若顛倒有十二種，亦是修道斷者，則違佛經。如說，佛告比丘：若有四顛倒所顛倒者，當知皆是愚小凡夫。所以者何？凡夫觀生死法不見端緒，如觀狗腸。佛經若說四，當知則無十二。若說皆是愚小凡夫，當知則非修道所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼依佛經。佛經說，佛告比丘：此四顛倒，想顛倒、心顛倒、見顛倒，乃至廣說。依此經故，說十二顛倒。以二事止如是說者意，而作問答。若作是問：此四顛倒，須陀洹幾斷、幾不斷？則止彼說十二者意。若作是答：須陀洹盡斷，則止彼說是修道斷者意。所以者何？修道中無如是法是須陀洹所斷。若顛倒有十二種，亦是修道斷者，則違佛經。如說，佛告比丘：若有四顛倒所顛倒者，當知皆是愚小凡夫。所以者何？凡夫觀生死法不見端緒，如觀狗腸。佛經若說四，當知則無十二。若說皆是愚小凡夫，當知則非修道所斷。

問曰：若顛倒但有四者，毘婆闍婆提所引經云何通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若顛倒但有四者，毘婆闍婆提所引經云何通耶？

答曰：想心親近顛倒故亦名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：想心親近顛倒故亦名顛倒。

問曰：受等諸數法亦親近顛倒法，何故不名顛倒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：受等諸數法亦親近顛倒法，何故不名顛倒耶？

答曰：此二是世俗言說法故。世俗皆作是說：此人心顛倒、想顛倒。而不說受顛倒、思顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此二是世俗言說法故。世俗皆作是說：此人心顛倒、想顛倒。而不說受顛倒、思顛倒。

問曰：顛倒體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：顛倒體性是何？

答曰：體性是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是慧。

問曰：若顛倒體性是慧者，此五見幾是顛倒、幾非顛倒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若顛倒體性是慧者，此五見幾是顛倒、幾非顛倒？

答曰：二見半是顛倒，二見半非顛倒。二見半是顛倒者，謂身見、見取、邊見中常見。二見半非顛倒者，謂邪見、戒取、邊見中斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二見半是顛倒，二見半非顛倒。二見半是顛倒者，謂身見、見取、邊見中常見。二見半非顛倒者，謂邪見、戒取、邊見中斷見。

問曰：何故二見半是顛倒，二見半非顛倒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故二見半是顛倒，二見半非顛倒耶？

答曰：以三事故是顛倒，一以猛利、二以妄取、三以一向性顛倒。邪見、邊見所攝斷見，雖是猛利一向性顛倒，而非妄取。所以者何？一向壞物體故。戒取雖是猛利亦是妄取，而非一向性顛倒。所以者何？有少相似故。有色界道能離欲界，有無色界道能離色界。此是顛倒體性，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名顛倒。顛倒是何義？答曰：所取顛倒，故名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以三事故是顛倒，一以猛利、二以妄取、三以一向性顛倒。邪見、邊見所攝斷見，雖是猛利一向性顛倒，而非妄取。所以者何？一向壞物體故。戒取雖是猛利亦是妄取，而非一向性顛倒。所以者何？有少相似故。有色界道能離欲界，有無色界道能離色界。此是顛倒體性，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名顛倒。顛倒是何義？答曰：所取顛倒，故名顛倒。

此顛倒，一向見苦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此顛倒，一向見苦斷。

問曰：何故顛倒一向見苦斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故顛倒一向見苦斷耶？

答曰：因苦生故，還見苦斷。復次此顛倒依果生故，還見果斷。復次身見是見苦斷性，是顛倒以身見是見苦斷故，顛倒亦見苦斷。復次苦諦是麁現法，若於麁現法中謬誤者，則為賢聖之所呵責。如人晝日謬誤，人所呵責，彼亦如是。餘三諦微細，若於微細法中有謬誤者，賢聖不必呵責。如人於夜有謬誤者，不必為人之所呵責。復次行者見苦已，更無顛倒心，無有是處以分別故而作是說：假令行者見苦諦已，不見餘三諦。他人問言：此陰是常是斷？答言是斷。無有一剎那住者，為是苦是樂耶？答言是苦。如熱鐵丸，是淨不淨耶？答言是不淨。糞穢聚，有我無我耶？答言無我，無作、無作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因苦生故，還見苦斷。復次此顛倒依果生故，還見果斷。復次身見是見苦斷性，是顛倒以身見是見苦斷故，顛倒亦見苦斷。復次苦諦是麁現法，若於麁現法中謬誤者，則為賢聖之所呵責。如人晝日謬誤，人所呵責，彼亦如是。餘三諦微細，若於微細法中有謬誤者，賢聖不必呵責。如人於夜有謬誤者，不必為人之所呵責。復次行者見苦已，更無顛倒心，無有是處以分別故而作是說：假令行者見苦諦已，不見餘三諦。他人問言：此陰是常是斷？答言是斷。無有一剎那住者，為是苦是樂耶？答言是苦。如熱鐵丸，是淨不淨耶？答言是不淨。糞穢聚，有我無我耶？答言無我，無作、無作者。

問曰：堅信、堅法人亦斷顛倒，何故但說須陀洹耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：堅信、堅法人亦斷顛倒，何故但說須陀洹耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次堅信、堅法人是分別相，於此顛倒或有斷者、有不斷者，此中一向說不分別相者。復次欲令疑者得決定故。須陀洹行凡夫所行法，與妻子同一處宿，手捫摸骨人，著憍奢耶衣，栴檀塗身，亦著種種瓔珞華鬘，亦驅使奴婢僕從，亦以手打搏眾生時。人見此事故，謂不斷顛倒。欲令此疑得決定故，而作是說。堅信、堅法人，尚無有漏善心、不隱沒無記心現在前，何況染污心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次堅信、堅法人是分別相，於此顛倒或有斷者、有不斷者，此中一向說不分別相者。復次欲令疑者得決定故。須陀洹行凡夫所行法，與妻子同一處宿，手捫摸骨人，著憍奢耶衣，栴檀塗身，亦著種種瓔珞華鬘，亦驅使奴婢僕從，亦以手打搏眾生時。人見此事故，謂不斷顛倒。欲令此疑得決定故，而作是說。堅信、堅法人，尚無有漏善心、不隱沒無記心現在前，何況染污心耶？

問曰：須陀洹、斯陀含起染愛時，為是樂想淨想、為是苦想不淨想？若起樂想淨想者，云何不是顛倒耶？若是苦想不淨想者，云何起染愛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：須陀洹、斯陀含起染愛時，為是樂想淨想、為是苦想不淨想？若起樂想淨想者，云何不是顛倒耶？若是苦想不淨想者，云何起染愛耶？

答曰：應作是說：起樂想淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：起樂想淨想。

問曰：若然者，云何不是顛倒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不是顛倒耶？

答曰：先作是說，以三事故是顛倒，一以猛利、二以妄取、三以一向性倒。須陀洹染愛雖是猛利及以妄取，而非一向性倒。復次或有於諦計樂計淨，或有於境界計樂計淨，於諦計樂計淨者須陀洹永斷，於境界計樂計淨者須陀洹未斷。復有說，須陀洹起染愛時，計苦計不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先作是說，以三事故是顛倒，一以猛利、二以妄取、三以一向性倒。須陀洹染愛雖是猛利及以妄取，而非一向性倒。復次或有於諦計樂計淨，或有於境界計樂計淨，於諦計樂計淨者須陀洹永斷，於境界計樂計淨者須陀洹未斷。復有說，須陀洹起染愛時，計苦計不淨。

問曰：若然者，云何起染愛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何起染愛耶？

答曰：從無始已來學習此法、身心生熱，為制伏此心故起此染愛。猶如自喜婆羅門指觸糞穢，詣鍛師所，求以火淨之。時鍛師語言：可以灰土浣草而以淨之。婆羅門言：如是等物不能淨於我指，必當以火淨之。是時鍛師燒鉗作火色，以鉗其指。時婆羅門為熱所苦逼，便振其手，以指著口中。婆羅門審知指不淨，但為苦痛所逼，而著口中。彼亦如是。復次為無始已來久習煩惱所逼切故，為治此法起於染愛。如人身體鮮白軟細，而生癰瘡，極用苦痛，求欲治之。醫語之言：汝可以濕狗糞而用塗之。其人即塗。審知狗糞不淨，為除病故而以塗之。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：從無始已來學習此法、身心生熱，為制伏此心故起此染愛。猶如自喜婆羅門指觸糞穢，詣鍛師所，求以火淨之。時鍛師語言：可以灰土浣草而以淨之。婆羅門言：如是等物不能淨於我指，必當以火淨之。是時鍛師燒鉗作火色，以鉗其指。時婆羅門為熱所苦逼，便振其手，以指著口中。婆羅門審知指不淨，但為苦痛所逼，而著口中。彼亦如是。復次為無始已來久習煩惱所逼切故，為治此法起於染愛。如人身體鮮白軟細，而生癰瘡，極用苦痛，求欲治之。醫語之言：汝可以濕狗糞而用塗之。其人即塗。審知狗糞不淨，為除病故而以塗之。彼亦如是。

此三三昧，須陀洹幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三三昧，須陀洹幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止言無過去未來行於世中愚故，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止言無過去未來行於世中愚故，廣說如上。

此三三昧，須陀洹幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就？答曰：未來悉成就，過去滅已不捨則成就，現在若現在前則成就。道比智最初剎那無過去。所以者何？未有一剎那生已滅者。生已滅者，得果故捨。三未來成就，一現在，謂無願三昧，彼滅已不捨。若起空三昧現在前，一過去成就，謂無願三昧，三未來，一現在謂空，彼滅已不捨。若起無相三昧現在前，二過去，謂空無願三昧，三未來，一現在謂無相，若滅已不捨。於此三三昧，若起一現在前，過去未來三。現在一起現在前者，三三昧廣如使揵度大章說。信解脫轉根作見到，廣說如人品中。若道過去，彼道已修已猗耶？乃至廣說。修有四種：一得修、二行修、三對治修、四除去修。有為善法是得修、行修，有漏法是對治修、除去修。外國法師說：修有六種。四如先說，更有二修，謂戒修、分別修。戒修者是修根。如說若此六根，善調伏、善覆藏、善守護、善修者，謂能生樂。分別修者，分別於身。如說此身謂髮毛爪齒等，乃至廣說。罽賓沙門作如是說：此二修當知在前二修中，謂對治修、除去修，是故修有四種。此中依二種修而作論，謂得修、行修。如說：若修法智，亦修比智耶？此亦依二修而作論。如說：修身、修心、修戒、修慧。此亦依二修而作論，謂對治修、除去修。如說：云何修眼根？亦依此二修而作論。如說：若修世俗初禪，亦修無漏耶？此亦依二修而作論，謂得修、行修。如說：若修空三昧，亦修無願耶？亦依此二修而作論。如說：若修身念處，亦修受念處耶？亦依此二修而作論。如說：若修無常想，亦觀無常想耶？此中或有說是得修者，或有說是行修者。如說：云何可修法？一切善有為法。此中雖有四種修義，亦依得修、行修而作論。是故得作四句。有法是得修行修非對治修除去修，有法是對治修除去修非得修行修，有法是得修行修亦是對治修除去修，有法非得修行修亦非對治修除去修。是得修行修非對治修除去修者，無漏有為法是也。是對治修除去修非得修行修者，染污法、不隱沒無記有為法是也。是得修行修亦是對治修除去修者，善有漏法是也。非得修行修亦非對治修除去修者，無為法是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三三昧，須陀洹幾過去成就、幾未來成就、幾現在成就？答曰：未來悉成就，過去滅已不捨則成就，現在若現在前則成就。道比智最初剎那無過去。所以者何？未有一剎那生已滅者。生已滅者，得果故捨。三未來成就，一現在，謂無願三昧，彼滅已不捨。若起空三昧現在前，一過去成就，謂無願三昧，三未來，一現在謂空，彼滅已不捨。若起無相三昧現在前，二過去，謂空無願三昧，三未來，一現在謂無相，若滅已不捨。於此三三昧，若起一現在前，過去未來三。現在一起現在前者，三三昧廣如使揵度大章說。信解脫轉根作見到，廣說如人品中。若道過去，彼道已修已猗耶？乃至廣說。修有四種：一得修、二行修、三對治修、四除去修。有為善法是得修、行修，有漏法是對治修、除去修。外國法師說：修有六種。四如先說，更有二修，謂戒修、分別修。戒修者是修根。如說若此六根，善調伏、善覆藏、善守護、善修者，謂能生樂。分別修者，分別於身。如說此身謂髮毛爪齒等，乃至廣說。罽賓沙門作如是說：此二修當知在前二修中，謂對治修、除去修，是故修有四種。此中依二種修而作論，謂得修、行修。如說：若修法智，亦修比智耶？此亦依二修而作論。如說：修身、修心、修戒、修慧。此亦依二修而作論，謂對治修、除去修。如說：云何修眼根？亦依此二修而作論。如說：若修世俗初禪，亦修無漏耶？此亦依二修而作論，謂得修、行修。如說：若修空三昧，亦修無願耶？亦依此二修而作論。如說：若修身念處，亦修受念處耶？亦依此二修而作論。如說：若修無常想，亦觀無常想耶？此中或有說是得修者，或有說是行修者。如說：云何可修法？一切善有為法。此中雖有四種修義，亦依得修、行修而作論。是故得作四句。有法是得修行修非對治修除去修，有法是對治修除去修非得修行修，有法是得修行修亦是對治修除去修，有法非得修行修亦非對治修除去修。是得修行修非對治修除去修者，無漏有為法是也。是對治修除去修非得修行修者，染污法、不隱沒無記有為法是也。是得修行修亦是對治修除去修者，善有漏法是也。非得修行修亦非對治修除去修者，無為法是也。

問曰：修是何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：修是何義？

答曰：勳義是修義、學習義是修義、明淨義是修義。現前修以行名說，未來修以得名說。現在以現在前故名修，未來以當生故名修。復次現在有所作故名修，未來與欲故名修。復次現在在身中故名修，未來以得故名修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：勳義是修義、學習義是修義、明淨義是修義。現前修以行名說，未來修以得名說。現在以現在前故名修，未來以當生故名修。復次現在有所作故名修，未來與欲故名修。復次現在在身中故名修，未來以得故名修。

若道過去，彼道已修已猗耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若道過去，彼道已修已猗耶？

答曰：若道過去已修已猗修者，謂二種修：得修、行修。已猗者，已過去故。頗道已修已猗，彼道不過去耶？答曰：有未來道，已修已猗起不淨觀現在前，未來有無量剎那修。從第二剎那以後，盡名已修已猗道，謂得修。以在未來故不名過去。乃至起初盡智現在前，未來有無量盡智剎那修。從第二剎那修已後，盡名已修已猗道，謂得修。若道未來，彼道非已修非已猗耶？答曰：或道在未來，彼道非不已修、非不已猗，乃至廣作四句。云何道在未來，彼道非不已修、非不已猗？答曰：諸未來道已修已猗，如上所說。云何道非已修、非已猗，彼道非未來耶？答曰：起未曾得道現在前，起不淨觀乃至盡智現在前。此道非已修、非已猗，此道非未來，非已修者，是行修故。非未來者，是現在故。云何道在未來，彼道非已修非已猗？答曰：諸未來道非已修非已猗者，起不淨觀乃至盡智現在前，未來無量剎那修。諸未來修，與最初剎那俱者，彼道非已修已猗。所以者何？是今修今猗，謂得修，而彼道在未來。云何道不在未來，彼道非不已修非不已猗？答曰：過去道亦起曾得道現在前。曾得道者，曾得不淨觀，乃至盡智起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若道過去已修已猗修者，謂二種修：得修、行修。已猗者，已過去故。頗道已修已猗，彼道不過去耶？答曰：有未來道，已修已猗起不淨觀現在前，未來有無量剎那修。從第二剎那以後，盡名已修已猗道，謂得修。以在未來故不名過去。乃至起初盡智現在前，未來有無量盡智剎那修。從第二剎那修已後，盡名已修已猗道，謂得修。若道未來，彼道非已修非已猗耶？答曰：或道在未來，彼道非不已修、非不已猗，乃至廣作四句。云何道在未來，彼道非不已修、非不已猗？答曰：諸未來道已修已猗，如上所說。云何道非已修、非已猗，彼道非未來耶？答曰：起未曾得道現在前，起不淨觀乃至盡智現在前。此道非已修、非已猗，此道非未來，非已修者，是行修故。非未來者，是現在故。云何道在未來，彼道非已修非已猗？答曰：諸未來道非已修非已猗者，起不淨觀乃至盡智現在前，未來無量剎那修。諸未來修，與最初剎那俱者，彼道非已修已猗。所以者何？是今修今猗，謂得修，而彼道在未來。云何道不在未來，彼道非不已修非不已猗？答曰：過去道亦起曾得道現在前。曾得道者，曾得不淨觀，乃至盡智起現在前。

問曰：此道是今修今猗，是行修，何故說非不已修非已猗耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此道是今修今猗，是行修，何故說非不已修非已猗耶？

答曰：此文應如是說：過去道是也。不應說起曾得道現在前。若作是說，有何意耶？答曰：此道雖是行修今修今猗，亦是得修已修已猗。若道現在，彼道今修今猗耶？答曰：若道現在，彼道今修今猗；或具二修，謂得修、行修；或有唯行修者。頗道今修今猗，彼道非現在耶？答曰：有，起未曾得道現在前未來相似者。修相似有四種：一修相似、二戒相似、三界相似、四性相似。修相似者，此中說起未曾得道現在前。未來相似者修，此中或有說。有漏道有漏道相似修，無漏道無漏相似修。評曰：應作是說：有漏道有漏道無漏道相似修，無漏道有無漏道有漏道相似。所以者何？以彼力故起世俗道現在前，有漏無漏道修；起無漏道現在前，無漏有漏道修。戒相似者，如業揵度說。若成就過去戒，亦成就未來現在相似戒耶？相似戒者，如逮解脫戒有相似逮解脫戒，禪戒有相似禪戒，無漏戒有相似無漏戒，有作戒有相似有作戒，無作戒有相似無作戒。界相似者，如根揵度說。若成就此相似眼根，亦成就此相似身根耶？若法同在一界可得者名界相似。欲界法與欲界法相似，色界法與色界法相似，無色界法與無色界法相似。性相似者，如毘尼中說：尊者陀婆摩羅子左手放光，為諸相似比丘分房舍臥具。相似誦修多羅者同在一處，相似誦毘尼者同在一處，相似誦阿毘曇者同在一處，相似行阿練若法者同在一處。欲令諸比丘同住，談論靜默者各相隨順故。餘經亦說：眾生種類相似相隨，行惡者與行惡者相隨，行善者與行善者相隨。此中於此四種相似中依修相似而作論。起不淨觀現在前，未來有無量不淨觀剎那修。諸未來修與最初剎那俱者，此是今修，謂得修，彼道非現在在未來故。阿那般那念處、煗頂忍世第一法、見道修道、盡智現在前時，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說：過去道是也。不應說起曾得道現在前。若作是說，有何意耶？答曰：此道雖是行修今修今猗，亦是得修已修已猗。若道現在，彼道今修今猗耶？答曰：若道現在，彼道今修今猗；或具二修，謂得修、行修；或有唯行修者。頗道今修今猗，彼道非現在耶？答曰：有，起未曾得道現在前未來相似者。修相似有四種：一修相似、二戒相似、三界相似、四性相似。修相似者，此中說起未曾得道現在前。未來相似者修，此中或有說。有漏道有漏道相似修，無漏道無漏相似修。評曰：應作是說：有漏道有漏道無漏道相似修，無漏道有無漏道有漏道相似。所以者何？以彼力故起世俗道現在前，有漏無漏道修；起無漏道現在前，無漏有漏道修。戒相似者，如業揵度說。若成就過去戒，亦成就未來現在相似戒耶？相似戒者，如逮解脫戒有相似逮解脫戒，禪戒有相似禪戒，無漏戒有相似無漏戒，有作戒有相似有作戒，無作戒有相似無作戒。界相似者，如根揵度說。若成就此相似眼根，亦成就此相似身根耶？若法同在一界可得者名界相似。欲界法與欲界法相似，色界法與色界法相似，無色界法與無色界法相似。性相似者，如毘尼中說：尊者陀婆摩羅子左手放光，為諸相似比丘分房舍臥具。相似誦修多羅者同在一處，相似誦毘尼者同在一處，相似誦阿毘曇者同在一處，相似行阿練若法者同在一處。欲令諸比丘同住，談論靜默者各相隨順故。餘經亦說：眾生種類相似相隨，行惡者與行惡者相隨，行善者與行善者相隨。此中於此四種相似中依修相似而作論。起不淨觀現在前，未來有無量不淨觀剎那修。諸未來修與最初剎那俱者，此是今修，謂得修，彼道非現在在未來故。阿那般那念處、煗頂忍世第一法、見道修道、盡智現在前時，說亦如是。

問曰：退阿羅漢果住須陀洹果時，須陀洹果但是得，亦是修耶？答曰：但是得，不修。若還得阿羅漢果時，但是得，亦是修耶？答曰：過去者是得非修，未來者是得亦修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：退阿羅漢果住須陀洹果時，須陀洹果但是得，亦是修耶？答曰：但是得，不修。若還得阿羅漢果時，但是得，亦是修耶？答曰：過去者是得非修，未來者是得亦修。

問曰：何故過去者是得非修，未來者是得亦修耶？答曰：若有現在因者，有得亦修。若無現在因者，但得非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故過去者是得非修，未來者是得亦修耶？答曰：若有現在因者，有得亦修。若無現在因者，但得非修。

問曰：須陀洹果亦有現在因，何故但得非修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：須陀洹果亦有現在因，何故但得非修耶？

答曰：若有現在因、能勝進者，是得亦修。住須陀洹果，雖有現在因，而是退道故，但得非修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若有現在因、能勝進者，是得亦修。住須陀洹果，雖有現在因，而是退道故，但得非修。