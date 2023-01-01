阿毘曇毘婆沙論卷第五十一迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第五十一迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智揵度他心智品第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智揵度他心智品第二之三

有自性念生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有自性念生智。

問曰：自性念生智，體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：自性念生智，體性是何？

答曰：體性是慧。彼心聚中以念力多故，名念生智。如念處、安那般那念，除去色想亦如是。此是自性念生智體性，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是慧。彼心聚中以念力多故，名念生智。如念處、安那般那念，除去色想亦如是。此是自性念生智體性，乃至廣說。

已說體性所以，今當說何故名自性念生智。答曰：生而得此智故，名自性念生智。復次住善心性、不善心性、無記心性能知故，名自性念生智。復次過去法更不變故名自性，能知此法故名自性念生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名自性念生智。答曰：生而得此智故，名自性念生智。復次住善心性、不善心性、無記心性能知故，名自性念生智。復次過去法更不變故名自性，能知此法故名自性念生智。

問曰：為作何業得是智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為作何業得是智耶？

答曰：或有說者，常為眾生說歡喜樂聞語，彼業能生如是報。復有說者，若修治狹小處令使寬博，以此業故在母胎中而不迫迮，以是業故能生此報。復有說者，若人以甘美飲食施他，彼業得如此報。評曰：應作是說：此是不惱害他業報。若眾生不作惱害他業，在母胎中則得寬博，不為風熱冷病脂血所困苦，若出胎時亦不為產門所逼切，以是事故不忘所念。一切眾生若於產門不逼切者，皆有念前世智；以為產門所逼切故，皆失所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，常為眾生說歡喜樂聞語，彼業能生如是報。復有說者，若修治狹小處令使寬博，以此業故在母胎中而不迫迮，以是業故能生此報。復有說者，若人以甘美飲食施他，彼業得如此報。評曰：應作是說：此是不惱害他業報。若眾生不作惱害他業，在母胎中則得寬博，不為風熱冷病脂血所困苦，若出胎時亦不為產門所逼切，以是事故不忘所念。一切眾生若於產門不逼切者，皆有念前世智；以為產門所逼切故，皆失所念。

問曰：念生智為初時勝、為中後時勝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念生智為初時勝、為中後時勝耶？

答曰：或有初中後盡勝者，或有初勝者。如尸婆羅等初生之時，作如是說：此家中頗有種種財物及諸穀米，可以施於貧窮者不？或有中時勝者，如賴吒波羅等。或有後時勝者，如菴摩羅吒等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有初中後盡勝者，或有初勝者。如尸婆羅等初生之時，作如是說：此家中頗有種種財物及諸穀米，可以施於貧窮者不？或有中時勝者，如賴吒波羅等。或有後時勝者，如菴摩羅吒等。

問曰：念生智為念幾生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念生智為念幾生耶？

答曰：或有說者，念一生。復有說，念二生乃至七生。曾聞王舍城中有屠兒名伽吒，是阿闍貰王少時親友。而語阿闍貰言：太子！汝若登王位時，與我作何善事耶？阿闍貰答言：與汝從心所願。阿闍貰害其父命而登王位，時屠兒伽吒往詣王所而白王言：大王往日許我所願，今正是時。王答之言：隨意求索。時伽吒屠兒便說心願：使我於王舍城內獨得屠殺，不聽餘人。時王語言：汝今何用是弊惡？願為更求餘願。是時屠兒復語王言：善惡諸業悉無果報。王語之言：何以知之作是說耶？屠兒答言：大王當知，我自憶念於七世中，在王舍城常屠羊自活。命終之後生三十三天。王聞是語，極生疑怪，即以是事而往白佛。佛告王言：如其所說而無有異。此人施辟支佛食，發於邪願：使我於王舍城中常獨殺羊賣肉。以此業故，七生人中、七生天上。今於此身業報已盡，却後七日身壞命終，當生盧臘地獄。以是事故知，念生智憶念七世。復有說者，能念五百世事。曾聞有一比丘，自念五百世次第常生餓鬼中。若憶念過去飢渴苦時，則於諸有而生苦想，斷一切緣，獨勤行精進，得須陀洹果。作是思惟：我恒得諸比丘所須之物使我行道，我今應當還求所須施諸比丘。即行勸化。時諸比丘而語之言：汝先嬾惰，今以何故勤行教化？時彼比丘即向諸比丘廣說上事。以是事故知，念生智憶念五百世事。復有一比丘，自憶念次第五百世生地獄中。若憶念受地獄苦時，舉身毛孔血流而出，污身及衣，日日詣水澡浴浣衣。勤行精進，得阿羅漢果，更不澡浴浣衣。時諸比丘而語之言：汝常澡浴浣衣，以水為淨，今何以不？此比丘向諸比丘廣說上事。如此憶念五百世事。復有或憶念世界成時者，曾聞有旃陀羅王名多羅蠰佉，善通呪術及諸論。有子名奢頭羅，顏貌端正。當於爾時，尊者舍利弗作婆羅門，名弗伽羅娑羅，善通皮陀及皮陀分經，有女名波翅多。時旃陀羅王往詣弗伽羅娑羅所而語之言：可以汝女用妻我子。時弗伽羅娑羅婆羅門便生瞋恚，而語之言：汝於四姓卑下，我於四姓尊貴，何緣以女用妻汝子。時旃陀羅王語婆羅門言：夫種族姓尊卑無有常定。汝頗曾聞誰造梵書耶？婆羅門答言：我聞是瞿頻陀羅婆羅門所造。復問：誰造佉盧吒書耶？婆羅門答言：我聞是佉盧吒仙人所造。復問：誰造此皮陀及皮陀分經？而答之言：皆是往昔大婆羅門等之所造作。時旃陀羅言：如是等往昔諸人皆是我身。時婆羅門聞是語已心生歡喜，便以己女而妻其子。如此憶念世界成時事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，念一生。復有說，念二生乃至七生。曾聞王舍城中有屠兒名伽吒，是阿闍貰王少時親友。而語阿闍貰言：太子！汝若登王位時，與我作何善事耶？阿闍貰答言：與汝從心所願。阿闍貰害其父命而登王位，時屠兒伽吒往詣王所而白王言：大王往日許我所願，今正是時。王答之言：隨意求索。時伽吒屠兒便說心願：使我於王舍城內獨得屠殺，不聽餘人。時王語言：汝今何用是弊惡？願為更求餘願。是時屠兒復語王言：善惡諸業悉無果報。王語之言：何以知之作是說耶？屠兒答言：大王當知，我自憶念於七世中，在王舍城常屠羊自活。命終之後生三十三天。王聞是語，極生疑怪，即以是事而往白佛。佛告王言：如其所說而無有異。此人施辟支佛食，發於邪願：使我於王舍城中常獨殺羊賣肉。以此業故，七生人中、七生天上。今於此身業報已盡，却後七日身壞命終，當生盧臘地獄。以是事故知，念生智憶念七世。復有說者，能念五百世事。曾聞有一比丘，自念五百世次第常生餓鬼中。若憶念過去飢渴苦時，則於諸有而生苦想，斷一切緣，獨勤行精進，得須陀洹果。作是思惟：我恒得諸比丘所須之物使我行道，我今應當還求所須施諸比丘。即行勸化。時諸比丘而語之言：汝先嬾惰，今以何故勤行教化？時彼比丘即向諸比丘廣說上事。以是事故知，念生智憶念五百世事。復有一比丘，自憶念次第五百世生地獄中。若憶念受地獄苦時，舉身毛孔血流而出，污身及衣，日日詣水澡浴浣衣。勤行精進，得阿羅漢果，更不澡浴浣衣。時諸比丘而語之言：汝常澡浴浣衣，以水為淨，今何以不？此比丘向諸比丘廣說上事。如此憶念五百世事。復有或憶念世界成時者，曾聞有旃陀羅王名多羅蠰佉，善通呪術及諸論。有子名奢頭羅，顏貌端正。當於爾時，尊者舍利弗作婆羅門，名弗伽羅娑羅，善通皮陀及皮陀分經，有女名波翅多。時旃陀羅王往詣弗伽羅娑羅所而語之言：可以汝女用妻我子。時弗伽羅娑羅婆羅門便生瞋恚，而語之言：汝於四姓卑下，我於四姓尊貴，何緣以女用妻汝子。時旃陀羅王語婆羅門言：夫種族姓尊卑無有常定。汝頗曾聞誰造梵書耶？婆羅門答言：我聞是瞿頻陀羅婆羅門所造。復問：誰造佉盧吒書耶？婆羅門答言：我聞是佉盧吒仙人所造。復問：誰造此皮陀及皮陀分經？而答之言：皆是往昔大婆羅門等之所造作。時旃陀羅言：如是等往昔諸人皆是我身。時婆羅門聞是語已心生歡喜，便以己女而妻其子。如此憶念世界成時事。

經說：佛告村主：我自憶念九十一劫以來，不曾為飲食故起身口意惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說：佛告村主：我自憶念九十一劫以來，不曾為飲食故起身口意惡業。

問曰：佛為以念前世智、為以自性念生智憶念此事？若以念前世智知者，何以念九十一劫而不多耶？若以自性念生智知者，何故但說憶念七世、或五百世乃至憶念世界成時，而不說憶念九十一劫者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛為以念前世智、為以自性念生智憶念此事？若以念前世智知者，何以念九十一劫而不多耶？若以自性念生智知者，何故但說憶念七世、或五百世乃至憶念世界成時，而不說憶念九十一劫者耶？

答曰：應作是說：佛以念前世智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：佛以念前世智知。

問曰：若然者，何故但說九十一劫而不多耶？尊者波奢說曰：若說百劫，亦生此疑，但說此不違法相。復次九十一劫中有七佛出世故。復次從此已來種相好業故。復有說者，以自性念生智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何故但說九十一劫而不多耶？尊者波奢說曰：若說百劫，亦生此疑，但說此不違法相。復次九十一劫中有七佛出世故。復次從此已來種相好業故。復有說者，以自性念生智知。

問曰：若然者，何故說自性念生智憶念七世、若五百世乃至劫成時，而不說九十一劫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何故說自性念生智憶念七世、若五百世乃至劫成時，而不說九十一劫耶？

答曰：餘人如此，佛則多知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：餘人如此，佛則多知。

問曰：自性念生智，為憶念中有時不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：自性念生智，為憶念中有時不？

答曰：或有說者，不知。所以者何？中有微細，非自性念生智境界故。評曰：應作是說：憶念中有。所以者何？若不憶念者，於前生則憶念少多，不憶念少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不知。所以者何？中有微細，非自性念生智境界故。評曰：應作是說：憶念中有。所以者何？若不憶念者，於前生則憶念少多，不憶念少分。

問曰：菩薩前身時有自性念生智，最後身時為有不耶？若有者，云何緣力勝因力耶？若無者，菩薩云何轉衰退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩前身時有自性念生智，最後身時為有不耶？若有者，云何緣力勝因力耶？若無者，菩薩云何轉衰退耶？

答曰：應作是說：最後身有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：最後身有。

問曰：若然者，云何現在外緣力勝過去內因力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何現在外緣力勝過去內因力耶？

答曰：不以無外緣力故名為內因力，乃以利根故名內因力。菩薩於一切眾生根利最勝。誰作是說，菩薩最後身無外緣力耶？淨居諸天為現老病死苦，亦因彌伽釋王女為說讚涅槃。偈如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以無外緣力故名為內因力，乃以利根故名內因力。菩薩於一切眾生根利最勝。誰作是說，菩薩最後身無外緣力耶？淨居諸天為現老病死苦，亦因彌伽釋王女為說讚涅槃。偈如說：

「安樂以為母， 無憂以為父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安樂以為母， 無憂以為父，

寂靜以為妻， 不久汝當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜以為妻， 不久汝當得。」

見聞是事，心生厭患，然後出家，過去諸佛亦為菩薩說道具諸法。如是等豈非外緣力耶？復有說者，最後身無。問曰：若然者，云何菩薩轉衰退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞是事，心生厭患，然後出家，過去諸佛亦為菩薩說道具諸法。如是等豈非外緣力耶？復有說者，最後身無。問曰：若然者，云何菩薩轉衰退耶？

答曰：菩薩雖無此智，而有勝妙念前世智願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩雖無此智，而有勝妙念前世智願智。

云何時心解脫？云何不動心解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何時心解脫？云何不動心解脫？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。佛經說，佛告阿難：比丘不應樂著聚集種種談議。所以者何？若樂著聚集種種談議，欲求身證時心解脫、不動心解脫者，無有是處。若比丘不樂著聚集種種談議，欲求身證時心解脫、不動心解脫者，斯有是處。佛經雖作是說，而不廣分別，云何是解脫體性？云何得此解脫？根楗度雖說得是二解脫，而不說此二解脫體性。今欲說此二解脫體性故，而作此論。復有說，所以作論者，或說時心解脫是有漏，非時心解脫是無漏。欲止如是說者意，亦明此二解脫是無漏。復有說，所以作此論者，或有說時心解脫是有為，非時心解脫是無為。為止如是說者意，亦明此二解脫是有為故。復有說，所以作論者，或有說時心解脫是學，非時心解脫是無學。所以者何？時心解脫有所作故，非時心解脫無所作故。為止如是說者意，亦明此二解脫俱是無學故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經說，佛告阿難：比丘不應樂著聚集種種談議。所以者何？若樂著聚集種種談議，欲求身證時心解脫、不動心解脫者，無有是處。若比丘不樂著聚集種種談議，欲求身證時心解脫、不動心解脫者，斯有是處。佛經雖作是說，而不廣分別，云何是解脫體性？云何得此解脫？根楗度雖說得是二解脫，而不說此二解脫體性。今欲說此二解脫體性故，而作此論。復有說，所以作論者，或說時心解脫是有漏，非時心解脫是無漏。欲止如是說者意，亦明此二解脫是無漏。復有說，所以作此論者，或有說時心解脫是有為，非時心解脫是無為。為止如是說者意，亦明此二解脫是有為故。復有說，所以作論者，或有說時心解脫是學，非時心解脫是無學。所以者何？時心解脫有所作故，非時心解脫無所作故。為止如是說者意，亦明此二解脫俱是無學故，而作此論。

一切有為無為法中，二法是解脫體性：有為法中是大地中解脫，無為法中是數滅。大地中解脫有二種，謂染污、不染污，染污者邪解脫，不染污者是正解脫。正解脫有二種，有漏、無漏。有漏者與不淨無量等相應者是也，無漏者學無學。學者與苦法忍乃至金剛喻定相應者是也，無學者是阿羅漢。阿羅漢有二種，謂時心解脫、非時心解脫，時心解脫者五種阿羅漢，非時心解脫者是一種阿羅漢。此二種阿羅漢，離欲得無欲是心解脫，離無明是慧解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為無為法中，二法是解脫體性：有為法中是大地中解脫，無為法中是數滅。大地中解脫有二種，謂染污、不染污，染污者邪解脫，不染污者是正解脫。正解脫有二種，有漏、無漏。有漏者與不淨無量等相應者是也，無漏者學無學。學者與苦法忍乃至金剛喻定相應者是也，無學者是阿羅漢。阿羅漢有二種，謂時心解脫、非時心解脫，時心解脫者五種阿羅漢，非時心解脫者是一種阿羅漢。此二種阿羅漢，離欲得無欲是心解脫，離無明是慧解脫。

問曰：若離欲得無欲是心解脫、離無明是慧解脫者，《集法經》說云何通？如說：云何時心解脫？答曰：是不貪善根，對治於貪。云何非時心解脫？答言：是不癡善根，對治於癡。如是解脫是善根性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若離欲得無欲是心解脫、離無明是慧解脫者，《集法經》說云何通？如說：云何時心解脫？答曰：是不貪善根，對治於貪。云何非時心解脫？答言：是不癡善根，對治於癡。如是解脫是善根性耶？

答曰：《集法經》文應如是說：云何時心解脫？答曰：言與不貪善根相應解脫是也。云何非時心解脫？答言：與不癡善根相應解脫是也。此文應如是說，而不說者有何意耶？答曰：或有為不貪故而斷貪心，或有為不癡故斷於癡心，是故作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《集法經》文應如是說：云何時心解脫？答曰：言與不貪善根相應解脫是也。云何非時心解脫？答言：與不癡善根相應解脫是也。此文應如是說，而不說者有何意耶？答曰：或有為不貪故而斷貪心，或有為不癡故斷於癡心，是故作如是說。

問曰：何故名時解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名時解脫？

答曰：待時得，故名時。待時者，待於六時。六時者，謂衣、食、臥具、說法、方、人。待衣者，得好細軟衣則能得解脫，不得則不得解脫。待食者，若得蘇蜜肉等美食能得解脫，不得則不得解脫。待臥具者，若得厚軟臥具能得解脫，不得則不得解脫。待說法者，若聞善方便說法人所說則能得解脫，不聞則不得解脫。待方者，若其方寂靜無諸亂鬧則能得解脫，若不寂靜則不得解脫。待人者，若得善性易共住人同處者則能得解脫，不得則不得解脫。何故名非時解脫耶？答曰：不待時而得解脫，故名非時解脫。不待時者，不待六時，謂衣、食、臥具、說法、方、人等。不待衣時者，著糞掃衣能修善法，勝時解脫著價直百千兩衣。不待食時者，雖食下賤麁食而能修道，勝時解脫食百味食。不待臥具時者，坐於石上而能修道，勝時解脫坐厚軟座上。不待說法時者，若聞無方便說法人所說則速入禪定。不待方時者，若其方多聲亂鬧則速入定。不待人時者，若得惡性難共住人而共同處則速入定。復次狹小道得此法故，名時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：待時得，故名時。待時者，待於六時。六時者，謂衣、食、臥具、說法、方、人。待衣者，得好細軟衣則能得解脫，不得則不得解脫。待食者，若得蘇蜜肉等美食能得解脫，不得則不得解脫。待臥具者，若得厚軟臥具能得解脫，不得則不得解脫。待說法者，若聞善方便說法人所說則能得解脫，不聞則不得解脫。待方者，若其方寂靜無諸亂鬧則能得解脫，若不寂靜則不得解脫。待人者，若得善性易共住人同處者則能得解脫，不得則不得解脫。何故名非時解脫耶？答曰：不待時而得解脫，故名非時解脫。不待時者，不待六時，謂衣、食、臥具、說法、方、人等。不待衣時者，著糞掃衣能修善法，勝時解脫著價直百千兩衣。不待食時者，雖食下賤麁食而能修道，勝時解脫食百味食。不待臥具時者，坐於石上而能修道，勝時解脫坐厚軟座上。不待說法時者，若聞無方便說法人所說則速入禪定。不待方時者，若其方多聲亂鬧則速入定。不待人時者，若得惡性難共住人而共同處則速入定。復次狹小道得此法故，名時解脫。

問曰：何者是狹小道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是狹小道？

答曰：或有於一身中種善根、第二身成熟、第三身得解脫。若不以狹小道得者，名非時解脫。何者非狹小道？或有於六十劫而修方便，如尊者舍利弗。或有於百劫而修方便，如辟支佛。或有於三阿僧祇劫而修方便，如佛世尊。復次以劣弱道得，故名時解脫。何者是劣弱道？於彼善法不數數修、不常修一切時修。若於日初分修，中分後分則不修；若於初夜修，中夜後夜則不修。與上相違，名非時解脫。復次以多定道得故，名時解脫。以多慧道得故，名非時解脫。復次行者若為適意不適意、利益不利益、苦樂所須具作障礙者名時解脫，與上相違名非時解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有於一身中種善根、第二身成熟、第三身得解脫。若不以狹小道得者，名非時解脫。何者非狹小道？或有於六十劫而修方便，如尊者舍利弗。或有於百劫而修方便，如辟支佛。或有於三阿僧祇劫而修方便，如佛世尊。復次以劣弱道得，故名時解脫。何者是劣弱道？於彼善法不數數修、不常修一切時修。若於日初分修，中分後分則不修；若於初夜修，中夜後夜則不修。與上相違，名非時解脫。復次以多定道得故，名時解脫。以多慧道得故，名非時解脫。復次行者若為適意不適意、利益不利益、苦樂所須具作障礙者名時解脫，與上相違名非時解脫。

時解脫是五種阿羅漢，非時解脫是一種不動法阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解脫是五種阿羅漢，非時解脫是一種不動法阿羅漢。

問曰：何故五種阿羅漢是時解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故五種阿羅漢是時解脫？

答曰：各有勝故。五種阿羅漢是時解脫，以人多故。一種不動法阿羅漢，是非時解脫，合三乘道故。亦有等義，俱在無過清淨身中生故。復次以下人多故，五種阿羅漢名時解脫；以上人少故，一種不動法阿羅漢名非時解脫。如今世間王者、大臣、長者居士甚少，卑下人甚多。如是辟支佛、得波羅蜜聲聞甚少，時解脫阿羅漢甚多。復次易得易起故，五種阿羅漢是時解脫；難得難起故，一種不動法阿羅漢是非時解脫。如今世人往師子王國及真丹國，還者甚少；若從此村至彼村，還者甚多。彼亦如是。復次時解脫法，不多用功、不有所作而得故，五種阿羅漢是時解脫。非時解脫法，多用功、多有所作而得故，一種不動法阿羅漢名非時解脫。復次時解脫法有增有減故，五種阿羅漢是時解脫。增者是勝進，減者是退。非時解脫無增減故，一種不動法阿羅漢是非時解脫。無增者無勝進，無減者無退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：各有勝故。五種阿羅漢是時解脫，以人多故。一種不動法阿羅漢，是非時解脫，合三乘道故。亦有等義，俱在無過清淨身中生故。復次以下人多故，五種阿羅漢名時解脫；以上人少故，一種不動法阿羅漢名非時解脫。如今世間王者、大臣、長者居士甚少，卑下人甚多。如是辟支佛、得波羅蜜聲聞甚少，時解脫阿羅漢甚多。復次易得易起故，五種阿羅漢是時解脫；難得難起故，一種不動法阿羅漢是非時解脫。如今世人往師子王國及真丹國，還者甚少；若從此村至彼村，還者甚多。彼亦如是。復次時解脫法，不多用功、不有所作而得故，五種阿羅漢是時解脫。非時解脫法，多用功、多有所作而得故，一種不動法阿羅漢名非時解脫。復次時解脫法有增有減故，五種阿羅漢是時解脫。增者是勝進，減者是退。非時解脫無增減故，一種不動法阿羅漢是非時解脫。無增者無勝進，無減者無退。

如說：時解脫是愛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說：時解脫是愛法。

問曰：何故時解脫是愛法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故時解脫是愛法耶？

答曰：如經本說：時解脫阿羅漢守護愛重此法，使我於此法莫退。如人唯有一目，其家眷屬皆共護之，不令冷熱風坌而毀壞之。彼亦如是。復次時解脫阿羅漢於解脫不得自在，多用功乃現在前，起現在故心生歡喜，故名愛法。非時解脫於解脫得自在，不多用功而現在前，起現在故心不生喜，不名愛法。復次時解脫阿羅漢有退，以畏退故，數數起解脫現在前。非時解脫阿羅漢無退，以不畏退故，不數數起解脫現在前。復次時解脫阿羅漢多人所愛，用故名愛法；與此相違，名不愛法。復次時解脫阿羅漢，以多信得道，故名愛法；非時解脫阿羅漢，以慧多得道，故名不愛法。復次非時解脫阿羅漢，有憎惡聖道善根，如空空無願無願無相無相三昧。以此善根憎惡聖道故，不愛此法。時解脫阿羅漢無此善根故，愛護此法。經本雖不說，義應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如經本說：時解脫阿羅漢守護愛重此法，使我於此法莫退。如人唯有一目，其家眷屬皆共護之，不令冷熱風坌而毀壞之。彼亦如是。復次時解脫阿羅漢於解脫不得自在，多用功乃現在前，起現在故心生歡喜，故名愛法。非時解脫於解脫得自在，不多用功而現在前，起現在故心不生喜，不名愛法。復次時解脫阿羅漢有退，以畏退故，數數起解脫現在前。非時解脫阿羅漢無退，以不畏退故，不數數起解脫現在前。復次時解脫阿羅漢多人所愛，用故名愛法；與此相違，名不愛法。復次時解脫阿羅漢，以多信得道，故名愛法；非時解脫阿羅漢，以慧多得道，故名不愛法。復次非時解脫阿羅漢，有憎惡聖道善根，如空空無願無願無相無相三昧。以此善根憎惡聖道故，不愛此法。時解脫阿羅漢無此善根故，愛護此法。經本雖不說，義應如是。

問曰：何故非時解脫阿羅漢名不動法耶？答曰：以勝妙故。如今世間所有勝妙飲食衣服瓔珞所在之處，不動人瞋心，彼亦如是。復次煩惱能令人心動、能令人心生，而不熟濕而相著，以穢污故，在善心上無其勢力故，不得自在，故名不動。復次已斷煩惱更不復退，故名不動。如善射人正射於的，稱言不動。彼亦如是。如經說，佛告舍利弗：若比丘、比丘尼有不動解脫法寶瓔珞者，能斷不善法、修於善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故非時解脫阿羅漢名不動法耶？答曰：以勝妙故。如今世間所有勝妙飲食衣服瓔珞所在之處，不動人瞋心，彼亦如是。復次煩惱能令人心動、能令人心生，而不熟濕而相著，以穢污故，在善心上無其勢力故，不得自在，故名不動。復次已斷煩惱更不復退，故名不動。如善射人正射於的，稱言不動。彼亦如是。如經說，佛告舍利弗：若比丘、比丘尼有不動解脫法寶瓔珞者，能斷不善法、修於善法。

問曰：何故不動解脫名法寶瓔珞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不動解脫名法寶瓔珞耶？

答曰：以堅牢故、勝妙故、無過故、輕舉故、無垢故、清淨故、難得故，名寶瓔珞。復次譬如泉池之中，若以寶珠投之則不雜垢穢。若人身中有不動解脫寶瓔珞者，則不雜煩惱垢穢亦復如是。復次如人屋中有摩尼寶珠者則無黑闇，若人身中有不動法寶珠者，則無無明黑闇亦復如是。復次如方寶珠所置之處即安不動，若人身中有不動解脫方寶珠者，其心不動亦復如是。復次如人家中有無價寶珠者，其家畢竟無貧窮之苦。若人身中有不動寶珠者，其人永斷聖道貧窮之苦亦復如是。復次譬如如意寶珠安置幢上，隨人意念雨種種寶，能令百千眾生離貧窮苦。佛世尊亦爾，以不動寶珠安置四無量幢上，隨眾生所念雨種種法寶，除去眾生貧窮法寶之苦亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以堅牢故、勝妙故、無過故、輕舉故、無垢故、清淨故、難得故，名寶瓔珞。復次譬如泉池之中，若以寶珠投之則不雜垢穢。若人身中有不動解脫寶瓔珞者，則不雜煩惱垢穢亦復如是。復次如人屋中有摩尼寶珠者則無黑闇，若人身中有不動法寶珠者，則無無明黑闇亦復如是。復次如方寶珠所置之處即安不動，若人身中有不動解脫方寶珠者，其心不動亦復如是。復次如人家中有無價寶珠者，其家畢竟無貧窮之苦。若人身中有不動寶珠者，其人永斷聖道貧窮之苦亦復如是。復次譬如如意寶珠安置幢上，隨人意念雨種種寶，能令百千眾生離貧窮苦。佛世尊亦爾，以不動寶珠安置四無量幢上，隨眾生所念雨種種法寶，除去眾生貧窮法寶之苦亦復如是。

問曰：若不動心解脫是勝妙法者，何故經說是不增不減法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不動心解脫是勝妙法者，何故經說是不增不減法耶？

答曰：行者等得此法故，若滿東方有剎利子、若滿南方有婆羅門子、若滿西方有居士子、若滿北方有首陀子，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，於正法出家，皆身證不動心解脫，而此法無有增減。復次欲說佛法饒財多寶故。佛法除不動心解脫，更有無量餘善法功德，不動心解脫唯是一法故。復次欲現如來身中有無量功德故。除不動心解脫，更有無量餘善功德，不動心解脫唯是一法故。復次欲令疑者得決定故。經說：尊者目揵連於僧中擯出瞻婆比丘，諸比丘咸有是念：今僧減少。佛作是說：若我弟子得深遠勝妙不動心解脫，於僧中出者，不能令僧有增有減。何況彼犯戒眾威儀、遠離白淨法者，豈能令僧有增減耶。復次此法是無增無減法故。無增者無勝進，無減者不退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行者等得此法故，若滿東方有剎利子、若滿南方有婆羅門子、若滿西方有居士子、若滿北方有首陀子，剃除鬚髮，身著法服，信家非家，於正法出家，皆身證不動心解脫，而此法無有增減。復次欲說佛法饒財多寶故。佛法除不動心解脫，更有無量餘善法功德，不動心解脫唯是一法故。復次欲現如來身中有無量功德故。除不動心解脫，更有無量餘善功德，不動心解脫唯是一法故。復次欲令疑者得決定故。經說：尊者目揵連於僧中擯出瞻婆比丘，諸比丘咸有是念：今僧減少。佛作是說：若我弟子得深遠勝妙不動心解脫，於僧中出者，不能令僧有增有減。何況彼犯戒眾威儀、遠離白淨法者，豈能令僧有增減耶。復次此法是無增無減法故。無增者無勝進，無減者不退失。

一切時心解脫，盡與盡智相應耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時心解脫，盡與盡智相應耶？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：欲令疑者得決定故。時解脫阿羅漢修二種慧，謂盡智、無學正見。非時解脫阿羅漢修三種慧，謂盡智、無生智、無學正見。或謂如時解脫阿羅漢修二種慧，非時解脫者亦爾；如非時解脫阿羅漢修三種慧，時解脫亦爾。欲決定說時解脫修二種慧，非時解脫修三種慧故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲令疑者得決定故。時解脫阿羅漢修二種慧，謂盡智、無學正見。非時解脫阿羅漢修三種慧，謂盡智、無生智、無學正見。或謂如時解脫阿羅漢修二種慧，非時解脫者亦爾；如非時解脫阿羅漢修三種慧，時解脫亦爾。欲決定說時解脫修二種慧，非時解脫修三種慧故，而作此論。

諸時解脫盡盡智相應耶？廣作四句。如經本說：盡智者，時解脫阿羅漢金剛喻定一剎那頃現在前，盡智次第相續起現在前。從盡智起，或起無學正見、或起世俗心。非時解脫阿羅漢金剛喻定，盡智俱一剎那頃現在前，次第相續起無生智現在前。從無生智起，或起無學正見、或起世俗心。一切阿羅漢盡修無學正見，不必盡起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸時解脫盡盡智相應耶？廣作四句。如經本說：盡智者，時解脫阿羅漢金剛喻定一剎那頃現在前，盡智次第相續起現在前。從盡智起，或起無學正見、或起世俗心。非時解脫阿羅漢金剛喻定，盡智俱一剎那頃現在前，次第相續起無生智現在前。從無生智起，或起無學正見、或起世俗心。一切阿羅漢盡修無學正見，不必盡起現在前。

問曰：盡智、無生智有何差別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：盡智、無生智有何差別耶？

答曰：或有說者，名即差別，是名盡智、是名無生智。復次所作已竟名盡智，從無學因生名無生智。復次或未曾得而得、或曾得而得，名盡智；未曾得而得名無生智。復次解脫道勝進道所攝名盡智，唯勝進道所攝名無生智。復次盡智有五種阿羅漢，無生智有一種阿羅漢謂不動心解脫。盡智、無生智，是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，名即差別，是名盡智、是名無生智。復次所作已竟名盡智，從無學因生名無生智。復次或未曾得而得、或曾得而得，名盡智；未曾得而得名無生智。復次解脫道勝進道所攝名盡智，唯勝進道所攝名無生智。復次盡智有五種阿羅漢，無生智有一種阿羅漢謂不動心解脫。盡智、無生智，是謂差別。

問曰：初盡智為是何智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：初盡智為是何智耶？

答曰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰？

或有說者，是苦比智。所以者何？行者初入聖道時觀果、出亦觀果，如以毒箭射獸，毒遍身中。後若死時，毒氣還在瘡孔。彼亦如是。復有說者，是集比智。所以者何？行者入聖道時觀果、出聖道時觀因故。如是生死法，或是因是果，若知因知果則生死道斷，名為苦邊。評曰：應作是說：是苦比智、集比智。若是苦比智非集比智，若是集比智非苦比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說者，是苦比智。所以者何？行者初入聖道時觀果、出亦觀果，如以毒箭射獸，毒遍身中。後若死時，毒氣還在瘡孔。彼亦如是。復有說者，是集比智。所以者何？行者入聖道時觀果、出聖道時觀因故。如是生死法，或是因是果，若知因知果則生死道斷，名為苦邊。評曰：應作是說：是苦比智、集比智。若是苦比智非集比智，若是集比智非苦比智。