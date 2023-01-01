阿毘曇毘婆沙論卷第五十迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第五十迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度他心智品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度他心智品第二之二

已說體性所以，今當說何故名念前世智。答曰：念前世陰故名念前世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名念前世智。答曰：念前世陰故名念前世智。

界者，是色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界者，是色界。

問曰：何故無色界中無念前世智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無色界中無念前世智？

答曰：非其因故，乃至廣說。復次念前世智因色生，無色界無色故無。地者，在根本四禪地，非諸邊無色中。所以者何？若有通所依定處，是處有念前世智；諸邊無色中無通所依定故，無念前世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其因故，乃至廣說。復次念前世智因色生，無色界無色故無。地者，在根本四禪地，非諸邊無色中。所以者何？若有通所依定處，是處有念前世智；諸邊無色中無通所依定故，無念前世智。

問曰：以何地念前世智念中間禪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何地念前世智念中間禪耶？

答曰：或有說以初禪者，復有說以第二禪者。評曰：應作是說：以初禪者。所以者何？同一地故。所依身者，依欲色界身。行者，無所行。緣者，初禪念前世智，知初禪及欲界前生五陰，乃至第四禪者知欲界乃至第四禪前生五陰，不知無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說以初禪者，復有說以第二禪者。評曰：應作是說：以初禪者。所以者何？同一地故。所依身者，依欲色界身。行者，無所行。緣者，初禪念前世智，知初禪及欲界前生五陰，乃至第四禪者知欲界乃至第四禪前生五陰，不知無色界。

問曰：何故念前世智不知無色界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故念前世智不知無色界耶？

答曰：念前世智不知上地法。初禪者不知第二禪前世五陰，乃至第三禪不知第四禪前世五陰。無色界中則無念前世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：念前世智不知上地法。初禪者不知第二禪前世五陰，乃至第三禪不知第四禪前世五陰。無色界中則無念前世智。

問曰：生欲色界中起無色定現在前，念前世智為能知不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生欲色界中起無色定現在前，念前世智為能知不？

答曰：不知。所以者何？如不知果，因亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不知。所以者何？如不知果，因亦如是。

問曰：若念前世智不知無色界者，佛經云何通？如說：世尊於過去處處無數生，若生有色無色、有想無想，過去無數生有如是相貌盡能憶念。問曰：說何者是色？何者非色？答曰：色者是前時有，無色者是中有。問曰：若然者，聲聞亦能知，與佛有何異？復有說者，色者是欲色界，無色者是無色界。問曰：若然者，世尊云何知無色界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若念前世智不知無色界者，佛經云何通？如說：世尊於過去處處無數生，若生有色無色、有想無想，過去無數生有如是相貌盡能憶念。問曰：說何者是色？何者非色？答曰：色者是前時有，無色者是中有。問曰：若然者，聲聞亦能知，與佛有何異？復有說者，色者是欲色界，無色者是無色界。問曰：若然者，世尊云何知無色界耶？

答曰：以比相知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以比相知。

問曰：若然者，聲聞以比相亦能知，與佛有何異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，聲聞以比相亦能知，與佛有何異耶？

答曰：如外道觀前世事，若於欲界色界不見則言斷滅。聲聞觀前世事，若於欲界色界中過二萬劫不見者，言是眾生生於空處，而彼眾生或於上地未盡其壽；若過四萬劫不見者，言是眾生生於識處，而彼眾生或再生空處，或於上地未盡其壽；若過六萬劫不見者，言是眾生生無所有處，而彼眾生或三生空處、或一生半生識處、或於非想非非想處未盡其壽；若過八萬劫不見者，言是眾生生非想非非想處，而彼眾生或四生空處、二生識處、一生半生無所有處。世尊若欲觀無色界時，眾生於欲色界中命終者，觀其死時心，知是眾生生於空處、是眾生生於識處、是眾生生無所有處、是眾生生非想非非想處，是眾生盡壽、是眾生不盡壽。若於無色界命終生欲色界者，觀生時心，知是眾生從空處死，乃至從非想非非想處死，是眾生盡彼壽、是眾生不盡彼壽。外道比相智見於斷滅；聲聞比相智所知，或如其事、或不如其事；佛世尊比相智明淨妙好，悉如其事無有虛者。念處者，是總緣法念處。尊者瞿沙說：是四念處，如所說念前世苦樂事。若念苦樂豈非是受念處耶？答曰：前世時或曾得樂所須具、苦所須具，念是事故作如是說，而實是總緣法念處。智者，是等智。尊者瞿沙說：是六智，除他心智、滅智。所以除他心智者，以緣現在故。所以除滅智者，以緣無為故。評曰：應作是說：是一等智。三昧者，不與三昧相應。根者，總與三根相應。世者，在三世。緣三世者，過去現在者緣過去，未來者緣三世。善不善無記者，是善緣善，不善無記者緣三種。三界繫者，是色界繫。緣三界繫者，緣欲色界。是學無學非學非無學者，是非學非無學。緣學無學非學非無學者，緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，是修道斷。緣見道斷修道斷不斷者，緣見道修道斷。緣名緣義者，緣名緣義。緣自身他身非身者，是緣自身他身。是離欲得方便得者，是離欲得亦以方便。離欲時得方便起現在前，初禪者離欲界欲得，乃至第四禪者離三禪欲得，聖人佛法凡夫得本曾得未曾得念前世智，外道凡夫得本曾得念前世智，離欲時得方便起現在前。佛不以方便起現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如外道觀前世事，若於欲界色界不見則言斷滅。聲聞觀前世事，若於欲界色界中過二萬劫不見者，言是眾生生於空處，而彼眾生或於上地未盡其壽；若過四萬劫不見者，言是眾生生於識處，而彼眾生或再生空處，或於上地未盡其壽；若過六萬劫不見者，言是眾生生無所有處，而彼眾生或三生空處、或一生半生識處、或於非想非非想處未盡其壽；若過八萬劫不見者，言是眾生生非想非非想處，而彼眾生或四生空處、二生識處、一生半生無所有處。世尊若欲觀無色界時，眾生於欲色界中命終者，觀其死時心，知是眾生生於空處、是眾生生於識處、是眾生生無所有處、是眾生生非想非非想處，是眾生盡壽、是眾生不盡壽。若於無色界命終生欲色界者，觀生時心，知是眾生從空處死，乃至從非想非非想處死，是眾生盡彼壽、是眾生不盡彼壽。外道比相智見於斷滅；聲聞比相智所知，或如其事、或不如其事；佛世尊比相智明淨妙好，悉如其事無有虛者。念處者，是總緣法念處。尊者瞿沙說：是四念處，如所說念前世苦樂事。若念苦樂豈非是受念處耶？答曰：前世時或曾得樂所須具、苦所須具，念是事故作如是說，而實是總緣法念處。智者，是等智。尊者瞿沙說：是六智，除他心智、滅智。所以除他心智者，以緣現在故。所以除滅智者，以緣無為故。評曰：應作是說：是一等智。三昧者，不與三昧相應。根者，總與三根相應。世者，在三世。緣三世者，過去現在者緣過去，未來者緣三世。善不善無記者，是善緣善，不善無記者緣三種。三界繫者，是色界繫。緣三界繫者，緣欲色界。是學無學非學非無學者，是非學非無學。緣學無學非學非無學者，緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，是修道斷。緣見道斷修道斷不斷者，緣見道修道斷。緣名緣義者，緣名緣義。緣自身他身非身者，是緣自身他身。是離欲得方便得者，是離欲得亦以方便。離欲時得方便起現在前，初禪者離欲界欲得，乃至第四禪者離三禪欲得，聖人佛法凡夫得本曾得未曾得念前世智，外道凡夫得本曾得念前世智，離欲時得方便起現在前。佛不以方便起現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。

問曰：念前世智方便云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念前世智方便云何？

答曰：如《施設經》說：初行始入法者，取次前滅意識相念已知之，復取久滅意識相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如《施設經》說：初行始入法者，取次前滅意識相念已知之，復取久滅意識相。

問曰：取久滅意識相，為以時為以剎那耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：取久滅意識相，為以時為以剎那耶？

答曰：以時。若以剎那者，則不能念半便死，可是方便，無滿足者。取此生老時相念已知之，次取中年時相，次取少年時相，次取童子時相，次取嬰孩時相，次取波奢佉時，次取健那時，次取卑尸時，次取阿浮陀時，次取迦羅羅時相，念已知之。次取欲入母胎時心相，念已知之。是名念前世智滿足。不應作是說。所以者何？中有中死，次入母胎中有，即屬此生。評曰：應作是說：若能念知前世死時最後一剎那者，是名念前世智滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以時。若以剎那者，則不能念半便死，可是方便，無滿足者。取此生老時相念已知之，次取中年時相，次取少年時相，次取童子時相，次取嬰孩時相，次取波奢佉時，次取健那時，次取卑尸時，次取阿浮陀時，次取迦羅羅時相，念已知之。次取欲入母胎時心相，念已知之。是名念前世智滿足。不應作是說。所以者何？中有中死，次入母胎中有，即屬此生。評曰：應作是說：若能念知前世死時最後一剎那者，是名念前世智滿足。

問曰：欲修念前世智時，為緣自身、為緣他身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲修念前世智時，為緣自身、為緣他身？

答曰：或有說者，緣自身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，緣自身。

問曰：若然者，無色界命終者則不可爾。復有說者，緣他身。評曰：應作是說：緣自身亦緣他身，緣自身作方便。若自見從無色界命終者，則緣他身令得滿足。若緣他身作方便，見他從無色界命終者，則緣自身令得滿足。是故緣自身他身，修念前世智令得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，無色界命終者則不可爾。復有說者，緣他身。評曰：應作是說：緣自身亦緣他身，緣自身作方便。若自見從無色界命終者，則緣他身令得滿足。若緣他身作方便，見他從無色界命終者，則緣自身令得滿足。是故緣自身他身，修念前世智令得滿足。

問曰：念前世智，為念曾所更事、為念未曾所更事耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念前世智，為念曾所更事、為念未曾所更事耶？

答曰：念曾所更事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：念曾所更事。

問曰：若然者，則無念生淨居天者。所以者何？無有曾生淨居天者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，則無念生淨居天者。所以者何？無有曾生淨居天者。

答曰：曾更有二種，謂若見、若聞。淨居天處雖不曾見，而得曾聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：曾更有二種，謂若見、若聞。淨居天處雖不曾見，而得曾聞。

問曰：為因欲界生此智耶？為因色界生此智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為因欲界生此智耶？為因色界生此智耶？

答曰：亦因欲界亦因色界。或有因欲界作方便，於色界得滿足；或有因色界作方便，於欲界得滿足；或有因欲界作方便，於欲界得滿足；或有因色界作方便，於色界得滿足。因欲界作方便於色界得滿足者，與惡性難共住眾生同在一處，作是思惟：如此惡性難共住眾生，必是於欲界命終者。觀察是時，乃是色界命終者。因色界作方便於欲界得滿足者，與善性易可共住眾生同在一處，作是思惟：如此善性易可共住眾生，必是色界命終者。觀察是時，乃是欲界命終者。因欲界作方便於欲界得滿足者，與惡性難共住眾生同在一處，作是思惟：如此惡性難共住眾生，必於欲界命終。觀察是時，是欲界命終者。因色界作方便於色界得滿足者，與善性易共住眾生同在一處，作是思惟：如此善性易可共住眾生，必是色界命終者。觀察是時，是色界命終者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦因欲界亦因色界。或有因欲界作方便，於色界得滿足；或有因色界作方便，於欲界得滿足；或有因欲界作方便，於欲界得滿足；或有因色界作方便，於色界得滿足。因欲界作方便於色界得滿足者，與惡性難共住眾生同在一處，作是思惟：如此惡性難共住眾生，必是於欲界命終者。觀察是時，乃是色界命終者。因色界作方便於欲界得滿足者，與善性易可共住眾生同在一處，作是思惟：如此善性易可共住眾生，必是色界命終者。觀察是時，乃是欲界命終者。因欲界作方便於欲界得滿足者，與惡性難共住眾生同在一處，作是思惟：如此惡性難共住眾生，必於欲界命終。觀察是時，是欲界命終者。因色界作方便於色界得滿足者，與善性易共住眾生同在一處，作是思惟：如此善性易可共住眾生，必是色界命終者。觀察是時，是色界命終者。

問曰：為觀一一世、為觀多世耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為觀一一世、為觀多世耶？

答曰：初學時觀一一世，滿足時觀百千萬世；世尊初學時則能觀百千萬世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初學時觀一一世，滿足時觀百千萬世；世尊初學時則能觀百千萬世。

問曰：為能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世不耶？

答曰：初學則不能，後滿足時則能；世尊初學則能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初學則不能，後滿足時則能；世尊初學則能捨過百千萬世乃觀久遠百千萬世。

問曰：次第觀前世乃至久遠，若欲止時各還次第止耶？為一時止耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：次第觀前世乃至久遠，若欲止時各還次第止耶？為一時止耶？

答曰：或有說者，還次第止。評曰：應作是說：隨意而觀亦隨意而止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，還次第止。評曰：應作是說：隨意而觀亦隨意而止。

問曰：次第觀前世經久遠時，捨已即能觀未來世耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：次第觀前世經久遠時，捨已即能觀未來世耶？

答曰：佛世尊能，非餘人。所以者何？佛世尊觀前世智次第能生觀未來智，觀未來智次第能生觀前世智，不以方便，一切功德悉現前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊能，非餘人。所以者何？佛世尊觀前世智次第能生觀未來智，觀未來智次第能生觀前世智，不以方便，一切功德悉現前故。

問曰：於一剎那中能觀幾世耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於一剎那中能觀幾世耶？

答曰：一世。何以知之？如毘尼中說：尊者輸毘多作如是說：我一發意頃能憶念五百世生事。諸比丘皆言：應驅逐之。所以者何？自稱得無有是事過人法故。佛告諸比丘：不應驅逐是比丘。所以者何？是比丘從無想天來生此間，無想天壽經五百劫，憶念一生事故言五百世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一世。何以知之？如毘尼中說：尊者輸毘多作如是說：我一發意頃能憶念五百世生事。諸比丘皆言：應驅逐之。所以者何？自稱得無有是事過人法故。佛告諸比丘：不應驅逐是比丘。所以者何？是比丘從無想天來生此間，無想天壽經五百劫，憶念一生事故言五百世。

問曰：於一時頃能觀幾趣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於一時頃能觀幾趣耶？

答曰：或有說者，能觀一趣。復有說者，能觀二趣，謂地獄趣畜生趣、或畜生餓鬼趣、或畜生天趣、或畜生人趣。若觀轉輪王時則憶念三趣，謂人畜生餓鬼趣。人趣者王及臣屬；畜生趣者是象馬；餓鬼趣者是受祭祀鬼神及轉輪等諸神。若觀頂生王時則憶念四趣，畜生趣是象馬，餓鬼趣是受祭祀神，天趣是帝釋及眷屬，人趣是頂生及眷屬無有是處，以分別故說。若令五趣共在一處者，亦於一時能憶念五趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，能觀一趣。復有說者，能觀二趣，謂地獄趣畜生趣、或畜生餓鬼趣、或畜生天趣、或畜生人趣。若觀轉輪王時則憶念三趣，謂人畜生餓鬼趣。人趣者王及臣屬；畜生趣者是象馬；餓鬼趣者是受祭祀鬼神及轉輪等諸神。若觀頂生王時則憶念四趣，畜生趣是象馬，餓鬼趣是受祭祀神，天趣是帝釋及眷屬，人趣是頂生及眷屬無有是處，以分別故說。若令五趣共在一處者，亦於一時能憶念五趣。

佛經說：常見有三種，有憶念二萬劫者、有憶念四萬劫者、有憶念六萬劫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：常見有三種，有憶念二萬劫者、有憶念四萬劫者、有憶念六萬劫者。

問曰：何等常見憶念二萬劫事？何等四萬劫？何等六萬劫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等常見憶念二萬劫事？何等四萬劫？何等六萬劫耶？

答曰：常見者，根有上中下。下者憶念二萬劫，中者四萬劫，上者六萬劫。復次或有憶念火水風劫者，憶念火者二萬劫、水者四萬劫、風者六萬劫。復次或有憶念喜樂捨根壞時，憶念喜根壞者二萬劫、樂根四萬劫、捨根六萬劫。復次或是聲聞性、或是辟支佛性、或是佛性，聲聞性者憶念二萬劫、辟支佛性者憶念四萬劫、佛性者憶念六萬劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：常見者，根有上中下。下者憶念二萬劫，中者四萬劫，上者六萬劫。復次或有憶念火水風劫者，憶念火者二萬劫、水者四萬劫、風者六萬劫。復次或有憶念喜樂捨根壞時，憶念喜根壞者二萬劫、樂根四萬劫、捨根六萬劫。復次或是聲聞性、或是辟支佛性、或是佛性，聲聞性者憶念二萬劫、辟支佛性者憶念四萬劫、佛性者憶念六萬劫。

若是他心智，盡知他心心數法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是他心智，盡知他心心數法耶？

答曰：或是他心智不知他心心數法，乃至廣作四句。是知他心智不知他心心數法者，他心智在過去未來，有如是相，不知他心心數法。所以者何？過去者所作已竟，未來者未有所作，是知他心心數法非他心智者。猶如有一，若以相知、若聞其說、若生處得如是智，故能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或是他心智不知他心心數法，乃至廣作四句。是知他心智不知他心心數法者，他心智在過去未來，有如是相，不知他心心數法。所以者何？過去者所作已竟，未來者未有所作，是知他心心數法非他心智者。猶如有一，若以相知、若聞其說、若生處得如是智，故能知。

問曰：誰能以相知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰能以相知耶？

答曰：人能。曾聞跋難陀釋子至一優婆塞家，其家門邊繫一駮犢。時跋難陀釋子語優婆塞言：汝家門邊所繫犢子，其色斑駮，若以其皮作敷具者好。時優婆塞作是思惟：是比丘欲得是犢子皮以為敷具。即便殺犢，以皮與之。時跋難陀釋子持其犢皮往詣祇洹，犢母嗚呼而隨逐之。如是等名以相知。誰聞說能知耶？曾聞有一居士著新衣服詣祇洹精舍。跋難陀釋子見已而語之言：善哉居士！汝所著衣中作僧伽梨、欝多羅僧、安陀會、若敷具。是時居士作是思惟：是比丘欲得我衣。即便與之。復有說者，聞說能知，即是以相知。經文應如是說：若以相知、若卜筮知他心心數法。以相知者，如先說。卜筮知者，如諸外道，或以指卦、或觸衣物、若以算術、若逆取相，便能知他心心數法。誰有生處得智耶？答曰：地獄眾生，然無定名者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：人能。曾聞跋難陀釋子至一優婆塞家，其家門邊繫一駮犢。時跋難陀釋子語優婆塞言：汝家門邊所繫犢子，其色斑駮，若以其皮作敷具者好。時優婆塞作是思惟：是比丘欲得是犢子皮以為敷具。即便殺犢，以皮與之。時跋難陀釋子持其犢皮往詣祇洹，犢母嗚呼而隨逐之。如是等名以相知。誰聞說能知耶？曾聞有一居士著新衣服詣祇洹精舍。跋難陀釋子見已而語之言：善哉居士！汝所著衣中作僧伽梨、欝多羅僧、安陀會、若敷具。是時居士作是思惟：是比丘欲得我衣。即便與之。復有說者，聞說能知，即是以相知。經文應如是說：若以相知、若卜筮知他心心數法。以相知者，如先說。卜筮知者，如諸外道，或以指卦、或觸衣物、若以算術、若逆取相，便能知他心心數法。誰有生處得智耶？答曰：地獄眾生，然無定名者。

問曰：生處得智，為生時能知、中時能知、後時能知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生處得智，為生時能知、中時能知、後時能知耶？

答曰：初生未受苦知，後受苦時猶不能知自心，何況他心。為住善心時能知、為住穢污無記心時知耶？答曰：住三種心盡能知。為住意識、為住五識身能知耶？答曰：住意識知，非五識。為住威儀、為住工巧、為住報心耶？答曰：住威儀心，非工巧，報心。所以者何？彼眾生無工巧故非報心，報心在五識故。畜生中亦有能知他心心數法者，曾聞有一女人以兒置一處，有緣餘行。時有一狼取其兒去。時人語言：何故取他兒耶？狼作是言：此兒母常食我子，我今還食其子。若彼能捨怨心，我亦捨之。時人語是女人：可捨怨心。女人答言：我今已捨。時狼觀女人心不捨其怨而口言捨，即殺其兒，捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初生未受苦知，後受苦時猶不能知自心，何況他心。為住善心時能知、為住穢污無記心時知耶？答曰：住三種心盡能知。為住意識、為住五識身能知耶？答曰：住意識知，非五識。為住威儀、為住工巧、為住報心耶？答曰：住威儀心，非工巧，報心。所以者何？彼眾生無工巧故非報心，報心在五識故。畜生中亦有能知他心心數法者，曾聞有一女人以兒置一處，有緣餘行。時有一狼取其兒去。時人語言：何故取他兒耶？狼作是言：此兒母常食我子，我今還食其子。若彼能捨怨心，我亦捨之。時人語是女人：可捨怨心。女人答言：我今已捨。時狼觀女人心不捨其怨而口言捨，即殺其兒，捨之而去。

問曰：畜生為生時知、為中時知、為後時知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：畜生為生時知、為中時知、為後時知耶？

答曰：三時盡知。為住善心、染污心、不隱沒無記心知耶？答曰：三種盡知。為住意識、為住五識身知耶？答曰：住意識知，非五識身。為住威儀，工巧、報心知耶？答曰：三種盡知。餘鬼亦知他心心數法，曾聞有鬼入一女人身中。呪師問之：何故觸惱他女人耶？彼鬼答言：此女人五百世中與我作怨常斷我命，我亦斷其命。彼若能捨怨心，我亦捨之。時人語是女人：可捨怨心。女人答言：我今已捨。鬼觀女心，雖口言捨怨心不除，即斷其命，捨之而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三時盡知。為住善心、染污心、不隱沒無記心知耶？答曰：三種盡知。為住意識、為住五識身知耶？答曰：住意識知，非五識身。為住威儀，工巧、報心知耶？答曰：三種盡知。餘鬼亦知他心心數法，曾聞有鬼入一女人身中。呪師問之：何故觸惱他女人耶？彼鬼答言：此女人五百世中與我作怨常斷我命，我亦斷其命。彼若能捨怨心，我亦捨之。時人語是女人：可捨怨心。女人答言：我今已捨。鬼觀女心，雖口言捨怨心不除，即斷其命，捨之而去。

問曰：為生時知、為中時知、為後時知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為生時知、為中時知、為後時知耶？

答曰：三時盡知。為住善心、染污心、不隱沒無記心知耶？答曰：三種盡知。為住意識知、為住五識知？答曰：住意識知。為住威儀、工巧、報心知耶？答曰：三種盡知。天中亦有生處得知，能知他心心數法，然無定名。初中後知者，廣說如畜生餓鬼趣，餘廣說如雜揵度。是知他心智亦知他心心數法者，若智是修、是修果、從修生、得不失，此智現在前，知欲色界眾生心心數法及無漏心心數法。非知他心智非知他心心數法者，除上爾所事。除上爾所事者，廣如先說。行陰作此四句，此中盡說過去未來現在他心智及現相智。聞他說智生得智作前三句，餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三時盡知。為住善心、染污心、不隱沒無記心知耶？答曰：三種盡知。為住意識知、為住五識知？答曰：住意識知。為住威儀、工巧、報心知耶？答曰：三種盡知。天中亦有生處得知，能知他心心數法，然無定名。初中後知者，廣說如畜生餓鬼趣，餘廣說如雜揵度。是知他心智亦知他心心數法者，若智是修、是修果、從修生、得不失，此智現在前，知欲色界眾生心心數法及無漏心心數法。非知他心智非知他心心數法者，除上爾所事。除上爾所事者，廣如先說。行陰作此四句，此中盡說過去未來現在他心智及現相智。聞他說智生得智作前三句，餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。

若是念前世智盡知前世無數生耶，乃至廣作四句。是念前世智不知前世無數生者，念前世智在過去，未來有念前世智相而不知前世無數生事。所以者何？過去所作已竟，未來未有所作。知前世無數生非念前世智者，猶如有一，有自性念生智者、有生處得智者，誰有念生智耶？答曰：人有。誰有生處得智耶？答曰：地獄眾生。如經說：地獄眾生作如是言：沙門婆羅門見貪欲未來過患故，為我等說法，應當斷欲。我等不用其言，以貪欲因緣故，今受苦痛果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是念前世智盡知前世無數生耶，乃至廣作四句。是念前世智不知前世無數生者，念前世智在過去，未來有念前世智相而不知前世無數生事。所以者何？過去所作已竟，未來未有所作。知前世無數生非念前世智者，猶如有一，有自性念生智者、有生處得智者，誰有念生智耶？答曰：人有。誰有生處得智耶？答曰：地獄眾生。如經說：地獄眾生作如是言：沙門婆羅門見貪欲未來過患故，為我等說法，應當斷欲。我等不用其言，以貪欲因緣故，今受苦痛果報。

問曰：地獄眾生，為初時知、為中後知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地獄眾生，為初時知、為中後知耶？

答曰：初時知，非中後。若未受苦時則知，已受苦時，次前滅法猶尚不知，何況久遠滅者。餘廣說如他心智處。畜生亦有生處得智。如經說：汝若是我父都提耶者，可昇此座。廣說如雜揵度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初時知，非中後。若未受苦時則知，已受苦時，次前滅法猶尚不知，何況久遠滅者。餘廣說如他心智處。畜生亦有生處得智。如經說：汝若是我父都提耶者，可昇此座。廣說如雜揵度。

問曰：為初時知、為中後知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為初時知、為中後知耶？

答曰：初時知，中後亦知。廣說如他心智處。餓鬼亦有生處得智，如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初時知，中後亦知。廣說如他心智處。餓鬼亦有生處得智，如偈說：

「我自聚財物， 以法及非法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我自聚財物， 以法及非法；

他今受快樂， 而我受苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他今受快樂， 而我受苦惱。」

問曰：為初時知、為中後知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為初時知、為中後知耶？

答曰：初中後盡知，廣說如他心智處。天亦有生處得智。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初中後盡知，廣說如他心智處。天亦有生處得智。如偈說：

「今此祇陀林， 賢聖僧所居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此祇陀林， 賢聖僧所居，

法王亦在中， 我心大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王亦在中， 我心大歡喜。」

問曰：為初時知、為中後知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為初時知、為中後知耶？

答曰：初中後盡知，廣說如他心智處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初中後盡知，廣說如他心智處。

問曰：人中何故無生處得智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：人中何故無生處得智耶？

答曰：非其因故，廣說如上。復次為念生智所覆蔽故。復次人中雖無生處得智，而有勝妙念前世智、願智。是念前世智亦知前世無數生者。若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智念前世無數生有如是相貌。非念前世智亦非念前世無數生者，除上爾所事。除上爾所事，廣說如上。此中行陰作四句，三世念前世智及現在念生智生處得智作前三句，餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。若是念前世智亦知過去他人陰界入及心耶？乃至廣作四句。初句者，是自緣念前世智。第二句者，是願智方便緣他者。第三句者，是緣他念前世智。第四句者，是願智方便自緣者。此四句是略毘婆沙。是念前世智不知過去他人陰界入及心者，若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智念前世，生自陰界入及心，是說自緣念前世智知過去他人陰界入及心。非念前世智者，若智是修乃至廣說，以此智知他此生過去陰界入及心，是說願智方便緣他身者。言念前世智亦知過去他人陰界入及心者，若智是修乃至廣說，以此智知前生過去他人陰界入及心，是說念前世智緣他者。非念前世智亦不知過去他人陰界入及心者，若智是修乃至廣說，以此智知此生過去自身陰界入及心，是說願智方便緣自身者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其因故，廣說如上。復次為念生智所覆蔽故。復次人中雖無生處得智，而有勝妙念前世智、願智。是念前世智亦知前世無數生者。若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智念前世無數生有如是相貌。非念前世智亦非念前世無數生者，除上爾所事。除上爾所事，廣說如上。此中行陰作四句，三世念前世智及現在念生智生處得智作前三句，餘相應不相應行陰四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。若是念前世智亦知過去他人陰界入及心耶？乃至廣作四句。初句者，是自緣念前世智。第二句者，是願智方便緣他者。第三句者，是緣他念前世智。第四句者，是願智方便自緣者。此四句是略毘婆沙。是念前世智不知過去他人陰界入及心者，若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智念前世，生自陰界入及心，是說自緣念前世智知過去他人陰界入及心。非念前世智者，若智是修乃至廣說，以此智知他此生過去陰界入及心，是說願智方便緣他身者。言念前世智亦知過去他人陰界入及心者，若智是修乃至廣說，以此智知前生過去他人陰界入及心，是說念前世智緣他者。非念前世智亦不知過去他人陰界入及心者，若智是修乃至廣說，以此智知此生過去自身陰界入及心，是說願智方便緣自身者。