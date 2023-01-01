阿毘曇毘婆沙論卷第四十九迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第四十九迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度八道品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度八道品下

念覺支與喜覺支相應，喜覺支俱聚中念覺支體與喜覺支相應，不與念覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。與念覺支亦與喜覺支相應者，除念覺支相應者。所以者何？以其多故除之。及念覺支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體，諸餘心數盡與二相應。彼是何耶？謂八大地、十善大地，有覺觀地則有覺觀，及心不與念覺支喜覺支相應者。不與喜覺支相應念覺支，彼是何耶？謂未至、中間、第三第四禪、三無色中念覺支體不與念覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。亦不與喜覺支相應。所以者何？彼諸地中無喜故。諸餘心心數法者，此中盡說一切無漏心，更無餘。有餘有漏心心數法、色、無為、心不相應行，作第四句。如念覺支喜覺支，念覺支正見、正覺亦如是。諸法與念覺支相應，亦與正念相應耶？答曰：如是。設與正念相應，亦與念覺支相應耶？答曰：如是。如念覺支，擇法、精進、猗、定、捨覺支，正方便、正念、正定，說亦如是。諸法擇法覺支相應，亦與正見相應耶？答曰：若法與正見相應，亦與擇法覺支相應。頗法與擇法覺支相應非正見耶？答曰：有，正見所不攝擇法覺支相應法。彼是何耶？謂盡智、無生智相應法。諸法精進覺支相應，亦與正方便相應耶？答曰：如是。若與正方便相應，亦與精進覺支相應耶？答曰：如是。諸法與定覺支相應，亦與正定相應耶？答曰：如是。若與正定相應，亦與定覺支相應耶？答曰：如是。諸法與喜覺支相應，亦與猗覺支相應耶？答曰：或與喜覺支相應不與猗覺支相應，乃至應作四句。喜在一切無漏心中不在一切地中，猗在一切無漏心中亦在一切地中。與喜覺支相應非猗覺支相應者，猗覺支與喜覺支相應，喜覺支俱聚中猗覺支體與喜覺支相應，不與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。與猗覺支相應非喜覺支相應者，是喜覺支猗覺支俱聚中，喜覺支體與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘喜覺支不相應猗覺支相應法，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中猗覺支相應法，與猗覺支相應非喜覺支。所以者何？彼地中無喜故。與喜覺支相應亦與猗覺支相應者，除猗覺支及與猗覺支相應者。所以者何？以多故除之。與喜覺支猗覺支俱聚中者，除自體，諸餘心心數法俱與二相應。彼是何耶？謂九大地、九善大地，在有覺有觀地則有覺觀，及心非喜覺支亦非猗覺支相應者。喜覺支不相應猗覺支，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中猗覺支體不與喜覺支相應。所以者何？彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念覺支與喜覺支相應，喜覺支俱聚中念覺支體與喜覺支相應，不與念覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。與念覺支亦與喜覺支相應者，除念覺支相應者。所以者何？以其多故除之。及念覺支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體，諸餘心數盡與二相應。彼是何耶？謂八大地、十善大地，有覺觀地則有覺觀，及心不與念覺支喜覺支相應者。不與喜覺支相應念覺支，彼是何耶？謂未至、中間、第三第四禪、三無色中念覺支體不與念覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。亦不與喜覺支相應。所以者何？彼諸地中無喜故。諸餘心心數法者，此中盡說一切無漏心，更無餘。有餘有漏心心數法、色、無為、心不相應行，作第四句。如念覺支喜覺支，念覺支正見、正覺亦如是。諸法與念覺支相應，亦與正念相應耶？答曰：如是。設與正念相應，亦與念覺支相應耶？答曰：如是。如念覺支，擇法、精進、猗、定、捨覺支，正方便、正念、正定，說亦如是。諸法擇法覺支相應，亦與正見相應耶？答曰：若法與正見相應，亦與擇法覺支相應。頗法與擇法覺支相應非正見耶？答曰：有，正見所不攝擇法覺支相應法。彼是何耶？謂盡智、無生智相應法。諸法精進覺支相應，亦與正方便相應耶？答曰：如是。若與正方便相應，亦與精進覺支相應耶？答曰：如是。諸法與定覺支相應，亦與正定相應耶？答曰：如是。若與正定相應，亦與定覺支相應耶？答曰：如是。諸法與喜覺支相應，亦與猗覺支相應耶？答曰：或與喜覺支相應不與猗覺支相應，乃至應作四句。喜在一切無漏心中不在一切地中，猗在一切無漏心中亦在一切地中。與喜覺支相應非猗覺支相應者，猗覺支與喜覺支相應，喜覺支俱聚中猗覺支體與喜覺支相應，不與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。與猗覺支相應非喜覺支相應者，是喜覺支猗覺支俱聚中，喜覺支體與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘喜覺支不相應猗覺支相應法，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中猗覺支相應法，與猗覺支相應非喜覺支。所以者何？彼地中無喜故。與喜覺支相應亦與猗覺支相應者，除猗覺支及與猗覺支相應者。所以者何？以多故除之。與喜覺支猗覺支俱聚中者，除自體，諸餘心心數法俱與二相應。彼是何耶？謂九大地、九善大地，在有覺有觀地則有覺觀，及心非喜覺支亦非猗覺支相應者。喜覺支不相應猗覺支，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中猗覺支體不與喜覺支相應。所以者何？彼

地中無喜故。亦不與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。諸餘心心數法者，此中盡說一切無漏心，更無餘。有餘有漏心心數法，亦色、無為、心不相應行，如是等諸法不與喜覺支相應，亦不與猗覺支相應。如喜覺支猗覺支，喜覺支、捨覺支、正方便、正念、正定，說亦如是。諸法與喜覺支相應，亦與正見相應耶？喜在一切無漏心中，不在一切地；正見在一切地，不在一切無漏心中，是故得作大四句。與喜覺支相應非正見者，正見與喜覺支相應，喜覺支俱聚中正見體與喜覺支相應，不與正見相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘正見不相應喜覺支相應法，彼是何耶？初禪第二禪中盡智無生智俱聚中喜覺支相應法，不與正見相應。所以者何？是他聚故。與正見相應非喜覺支者，喜覺支與正見相應，正見俱聚中喜覺支體與正見相應，不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘喜覺支不相應正見相應法，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中正見相應法，不與喜覺支相應，彼地中無喜故。與喜覺支亦與正見相應者，除正見；與喜覺支相應，除喜覺支，與正見相應諸餘心心數法，彼是何耶？謂八大地、十善大地，在有覺有觀地則有覺觀，及心不與喜覺支亦不與正見相應者。正見不與喜覺支相應，彼是何耶？未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中正見體不與喜覺支相應。所以者何？彼地中無喜故。不與正見相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。喜覺支不與正見相應，彼是何耶？初禪第二禪盡智無生智俱中喜覺支體，不與正見相應。所以者何？是他聚集故。不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘心心數法，彼是何耶？未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中盡智無生智俱聚有漏心心數法、色、無為、心不相應行。如喜覺支正見，喜覺支正覺、正覺於正見，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地中無喜故。亦不與猗覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。諸餘心心數法者，此中盡說一切無漏心，更無餘。有餘有漏心心數法，亦色、無為、心不相應行，如是等諸法不與喜覺支相應，亦不與猗覺支相應。如喜覺支猗覺支，喜覺支、捨覺支、正方便、正念、正定，說亦如是。諸法與喜覺支相應，亦與正見相應耶？喜在一切無漏心中，不在一切地；正見在一切地，不在一切無漏心中，是故得作大四句。與喜覺支相應非正見者，正見與喜覺支相應，喜覺支俱聚中正見體與喜覺支相應，不與正見相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘正見不相應喜覺支相應法，彼是何耶？初禪第二禪中盡智無生智俱聚中喜覺支相應法，不與正見相應。所以者何？是他聚故。與正見相應非喜覺支者，喜覺支與正見相應，正見俱聚中喜覺支體與正見相應，不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘喜覺支不相應正見相應法，彼是何耶？謂未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中正見相應法，不與喜覺支相應，彼地中無喜故。與喜覺支亦與正見相應者，除正見；與喜覺支相應，除喜覺支，與正見相應諸餘心心數法，彼是何耶？謂八大地、十善大地，在有覺有觀地則有覺觀，及心不與喜覺支亦不與正見相應者。正見不與喜覺支相應，彼是何耶？未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中正見體不與喜覺支相應。所以者何？彼地中無喜故。不與正見相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。喜覺支不與正見相應，彼是何耶？初禪第二禪盡智無生智俱中喜覺支體，不與正見相應。所以者何？是他聚集故。不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不應自體，如先說。餘心心數法，彼是何耶？未至禪、禪中間、第三第四禪、三無色中盡智無生智俱聚有漏心心數法、色、無為、心不相應行。如喜覺支正見，喜覺支正覺、正覺於正見，說亦如是。

云何世俗正見？云何世俗正智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世俗正見？云何世俗正智？

問何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何故作此論？

答曰：前論是此論所為根本。前論作如是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是論：云何世俗正見？云何世俗正智？以前論是此論所為根本，今欲廣分別故而作此論。復有說，所以作論者，或有說意識相應善慧不盡是見性。如譬喻者說：彼是何耶？謂次五識生者，能起身口業者死時心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前論是此論所為根本。前論作如是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是論：云何世俗正見？云何世俗正智？以前論是此論所為根本，今欲廣分別故而作此論。復有說，所以作論者，或有說意識相應善慧不盡是見性。如譬喻者說：彼是何耶？謂次五識生者，能起身口業者死時心。

問曰：彼何故說次五識生者非見性耶？如五識不能分別，彼次生意識亦不能分別。何故能起身口業者非見性耶？答曰：見行內，彼行於外。何故死時心非見耶？答曰：見有勢力，彼慧微劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故說次五識生者非見性耶？如五識不能分別，彼次生意識亦不能分別。何故能起身口業者非見性耶？答曰：見行內，彼行於外。何故死時心非見耶？答曰：見有勢力，彼慧微劣。

問曰：彼作是說，云何通佛經如是說：人欲死時，善心心數法與正見俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼作是說，云何通佛經如是說：人欲死時，善心心數法與正見俱。

答曰：彼作是說：佛說死時前相續心，非死時心。為止如是說者意，亦明一切意識相應有漏善慧盡是見性故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：佛說死時前相續心，非死時心。為止如是說者意，亦明一切意識相應有漏善慧盡是見性故，而作此論。

云何世俗正見？答曰：意識相應有漏善慧。彼是何耶？謂不淨覺相應者，安那般那念、念處與煗、頂、忍、世第一法相應者，與禪、無量解脫、勝處、一切處相應者。世俗正見多於四大海水，此中略說麁者。云何世俗正智？答曰：意識相應有漏善慧。彼是何耶？答曰：不淨覺相應，乃至世俗正智多於四大海水。及五識相應善慧。彼是何耶？善眼識相應，乃至善身識相應者。善眼識相應慧，何者是耶？答曰：如見父母、佛辟支佛聲聞及諸尊重處，生善眼識善耳識相應慧。何者是耶？答曰：如聞佛語及父母諸尊重處語，生善耳識。餘善三識，非常人能起，唯除觀摶食修行者能起三善識。已說體性，今當說同異相。若是世俗正見，亦是世俗正智耶？答曰：若是世俗正見，亦是世俗正智。頗是世俗正智非世俗正見耶？答曰：有，五識相應善慧是也。世俗正見攝世俗正智、世俗正智攝世俗正見耶？答曰：世俗正智攝世俗正見，非世俗正見攝世俗正智。不攝何等？謂五識相應善慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世俗正見？答曰：意識相應有漏善慧。彼是何耶？謂不淨覺相應者，安那般那念、念處與煗、頂、忍、世第一法相應者，與禪、無量解脫、勝處、一切處相應者。世俗正見多於四大海水，此中略說麁者。云何世俗正智？答曰：意識相應有漏善慧。彼是何耶？答曰：不淨覺相應，乃至世俗正智多於四大海水。及五識相應善慧。彼是何耶？善眼識相應，乃至善身識相應者。善眼識相應慧，何者是耶？答曰：如見父母、佛辟支佛聲聞及諸尊重處，生善眼識善耳識相應慧。何者是耶？答曰：如聞佛語及父母諸尊重處語，生善耳識。餘善三識，非常人能起，唯除觀摶食修行者能起三善識。已說體性，今當說同異相。若是世俗正見，亦是世俗正智耶？答曰：若是世俗正見，亦是世俗正智。頗是世俗正智非世俗正見耶？答曰：有，五識相應善慧是也。世俗正見攝世俗正智、世俗正智攝世俗正見耶？答曰：世俗正智攝世俗正見，非世俗正見攝世俗正智。不攝何等？謂五識相應善慧。

若成就世俗正見，亦成就世俗正智耶？答曰：如是。若成就世俗正智，亦成就世俗正見耶？答曰：如是。誰成就世俗正見、世俗正智耶？答曰：不斷善根者。總而言之，是不斷善根者，然有多少。或有但成就欲界善見智者、但成就色界者、或有但成就無色界者、或有成就欲色界者、或成就色無色界者、或有成就欲色無色界見智者。以是事故，總而言之是不斷善根者，然有多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就世俗正見，亦成就世俗正智耶？答曰：如是。若成就世俗正智，亦成就世俗正見耶？答曰：如是。誰成就世俗正見、世俗正智耶？答曰：不斷善根者。總而言之，是不斷善根者，然有多少。或有但成就欲界善見智者、但成就色界者、或有但成就無色界者、或有成就欲色界者、或成就色無色界者、或有成就欲色無色界見智者。以是事故，總而言之是不斷善根者，然有多少。

若斷世俗正見，亦斷世俗正智耶？答曰：如是。若斷世俗正智，亦斷世俗正見耶？答曰：如是。誰斷世俗正見正智耶？答曰：阿羅漢。總而言之是阿羅漢，餘人則有多少。若離無所有處欲，斷八地正見正智，乃至離欲界欲，未離初禪欲，斷一地正見正智。是故總而言之是阿羅漢，餘人則有多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷世俗正見，亦斷世俗正智耶？答曰：如是。若斷世俗正智，亦斷世俗正見耶？答曰：如是。誰斷世俗正見正智耶？答曰：阿羅漢。總而言之是阿羅漢，餘人則有多少。若離無所有處欲，斷八地正見正智，乃至離欲界欲，未離初禪欲，斷一地正見正智。是故總而言之是阿羅漢，餘人則有多少。

問曰：何故名世俗耶？為以毀壞故言世俗耶、為以是貪立足處言世俗耶？若以毀壞言世俗者，無漏道亦毀壞，應是世俗。若以是貪立足處言世俗者，亦恚癡立足處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名世俗耶？為以毀壞故言世俗耶、為以是貪立足處言世俗耶？若以毀壞言世俗者，無漏道亦毀壞，應是世俗。若以是貪立足處言世俗者，亦恚癡立足處。

答曰：應作是說：以毀壞言世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：以毀壞言世俗。

問曰：若然者，無漏道亦毀壞，應是世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，無漏道亦毀壞，應是世俗。

答曰：若毀壞增長於有。無漏道雖毀壞，不增長於有，令有損減。復次毀壞能令有相續生老病死相續。無漏道雖毀壞，能斷有不令生老病死相續。復次若毀壞是苦集道迹、生老病死道迹。無漏道雖毀壞，是滅苦集道迹、滅生老病死道迹。復次若毀壞是身見愛使所緣處、是貪恚癡立足處，雜垢雜毒雜過雜滓堅在苦集性中者是世俗；聖道與此相違，不名世俗。復次有說者，是貪立足處言世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若毀壞增長於有。無漏道雖毀壞，不增長於有，令有損減。復次毀壞能令有相續生老病死相續。無漏道雖毀壞，能斷有不令生老病死相續。復次若毀壞是苦集道迹、生老病死道迹。無漏道雖毀壞，是滅苦集道迹、滅生老病死道迹。復次若毀壞是身見愛使所緣處、是貪恚癡立足處，雜垢雜毒雜過雜滓堅在苦集性中者是世俗；聖道與此相違，不名世俗。復次有說者，是貪立足處言世俗。

問曰：若然者，亦是恚癡立足處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，亦是恚癡立足處。

答曰：若說是貪立足處，亦是恚癡立足處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若說是貪立足處，亦是恚癡立足處。

問曰：若世俗，是毀壞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若世俗，是毀壞耶？

答曰：或是世俗非毀壞，乃至廣作四句。是世俗非毀壞者，過去未來二漏。是毀壞非世俗者，現在道諦。是毀壞亦是世俗者，現在二漏。非毀壞亦非世俗者，過去未來道諦、一切無為法。經說：長老式蜜提往詣佛所，而白佛言：世尊！所言世俗者是何耶？佛告式蜜提：以毀壞故言世俗。復問：何等是毀壞？佛告式蜜提：眼入是毀壞，乃至意入是毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或是世俗非毀壞，乃至廣作四句。是世俗非毀壞者，過去未來二漏。是毀壞非世俗者，現在道諦。是毀壞亦是世俗者，現在二漏。非毀壞亦非世俗者，過去未來道諦、一切無為法。經說：長老式蜜提往詣佛所，而白佛言：世尊！所言世俗者是何耶？佛告式蜜提：以毀壞故言世俗。復問：何等是毀壞？佛告式蜜提：眼入是毀壞，乃至意入是毀壞。

問曰：世尊何故說入是世俗耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世尊何故說入是世俗耶？

答曰：為受化者故。受化者應聞入是世俗乃得悟解故，佛說入是世俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為受化者故。受化者應聞入是世俗乃得悟解故，佛說入是世俗。

問曰：毀壞有何差別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：毀壞有何差別耶？

答曰：毀者是剎那頃無常，壞是身壞時無常。復次毀是細無常，壞是麁無常。復次毀是內法無常，壞是外法無常。復次毀是眾生數法，壞是非眾生數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：毀者是剎那頃無常，壞是身壞時無常。復次毀是細無常，壞是麁無常。復次毀是內法無常，壞是外法無常。復次毀是眾生數法，壞是非眾生數法。

云何無漏見？云何無漏智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無漏見？云何無漏智？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：前論是此論所為根本。前論作如是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是說：云何無漏見？云何無漏智？以前論是此論根本，今欲廣分別故而作此論。復次欲說近對治法故，先說云何世俗正見？云何世俗正智？何法是其近對治？謂無漏見、智，故作此論。云何無漏見？答曰：盡智、無生智所不攝餘無漏慧。彼是何耶？見道中八忍、學八智、無學正見。云何無漏智？答曰：除見道中諸忍，餘無漏慧。彼是何耶？學無學八智是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前論是此論所為根本。前論作如是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是說：云何無漏見？云何無漏智？以前論是此論根本，今欲廣分別故而作此論。復次欲說近對治法故，先說云何世俗正見？云何世俗正智？何法是其近對治？謂無漏見、智，故作此論。云何無漏見？答曰：盡智、無生智所不攝餘無漏慧。彼是何耶？見道中八忍、學八智、無學正見。云何無漏智？答曰：除見道中諸忍，餘無漏慧。彼是何耶？學無學八智是也。

已說體性，今當說同異相。諸無漏見是無漏智耶？答曰：或是無漏見非無漏智，乃至廣作四句。是無漏見非無漏智者，見道中諸忍是也。所以者何？彼有見相、無有智相。是無漏智非無漏見者，盡智無生智是也。所以者何？彼是智相、無有見相。是無漏見亦是無漏智者，除見道中諸忍、盡智、無生智，餘無漏慧是也。彼是何耶？學八智、無學正見是也。所以者何？彼是見相亦是智相。非無漏見非無漏智者，除上爾所事。若法已立名已稱已說者除之，餘未立名未稱未說者作第四句。彼是何耶？行陰作此四句，一切無漏慧作三句，有見相智相者，餘有相應不相應行陰、四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。攝亦如是。若成就無漏見亦成就無漏智耶？答曰：若成就無漏智亦成就無漏見。頗成就無漏見，非無漏智耶？答曰：有，住苦法忍時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性，今當說同異相。諸無漏見是無漏智耶？答曰：或是無漏見非無漏智，乃至廣作四句。是無漏見非無漏智者，見道中諸忍是也。所以者何？彼有見相、無有智相。是無漏智非無漏見者，盡智無生智是也。所以者何？彼是智相、無有見相。是無漏見亦是無漏智者，除見道中諸忍、盡智、無生智，餘無漏慧是也。彼是何耶？學八智、無學正見是也。所以者何？彼是見相亦是智相。非無漏見非無漏智者，除上爾所事。若法已立名已稱已說者除之，餘未立名未稱未說者作第四句。彼是何耶？行陰作此四句，一切無漏慧作三句，有見相智相者，餘有相應不相應行陰、四陰及無為法作第四句，是名除上爾所事。攝亦如是。若成就無漏見亦成就無漏智耶？答曰：若成就無漏智亦成就無漏見。頗成就無漏見，非無漏智耶？答曰：有，住苦法忍時。

問：定理攝成就不說斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：定理攝成就不說斷。

問曰：何故不說斷耶？答曰：若說於文不煩。彼尊者迦旃延子乃至不捨一剎那而作文分別，若所說於文煩者，如四大海水文義盡略說之。復次以垢故斷，無漏法無垢故不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不說斷耶？答曰：若說於文不煩。彼尊者迦旃延子乃至不捨一剎那而作文分別，若所說於文煩者，如四大海水文義盡略說之。復次以垢故斷，無漏法無垢故不斷。

問曰：若無漏法不斷者，佛經云何通？如說：比丘！汝若解筏喻法者，法尚應斷，何況非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無漏法不斷者，佛經云何通？如說：比丘！汝若解筏喻法者，法尚應斷，何況非法。

答曰：斷二種，一除愛斷、二捨斷，此中說捨斷。無漏法雖無除愛斷而有捨斷，以捨斷故而作是說：諸比丘捨聖道盡漏，以念恩故復數數起聖道現在前，而受種種身苦，謂頭痛等苦。是故佛作是說：比丘當知，聖道所應作者皆已作之，應捨此道入於涅槃。如人依筏渡河，以念恩故猶頂戴肩負。他人語言：汝男子！筏所應作皆已作之，汝今應捨隨意而去。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：斷二種，一除愛斷、二捨斷，此中說捨斷。無漏法雖無除愛斷而有捨斷，以捨斷故而作是說：諸比丘捨聖道盡漏，以念恩故復數數起聖道現在前，而受種種身苦，謂頭痛等苦。是故佛作是說：比丘當知，聖道所應作者皆已作之，應捨此道入於涅槃。如人依筏渡河，以念恩故猶頂戴肩負。他人語言：汝男子！筏所應作皆已作之，汝今應捨隨意而去。彼亦如是。

云何是法？云何非法耶？答曰：內道言說是法，外道言說是非法。內道法隨順空、隨順無我、隨順涅槃，法尚應捨，何況外道言說令有相續令生老病死相續者耶？復次善受持名句味身者是法，不善受持者是非法。善受持名句味身者尚捨，何況不善受持名句味身者。尊者瞿沙說曰：善受持《阿含經》者名法，不善受持者名非法，以增長生死故應捨，何況非法。尊者波奢說曰：正觀是法，不正觀是非法。正觀法尚應捨，何況不正觀法耶。復次慚愧是法，無慚愧是非法。三善根是法，三不善根是非法。四念處是法，四顛倒是非法。五根是法，五蓋是非法。六念是法，六愛身是非法。七覺支是法，七使是非法。八道支是法，八邪支是非法。九次第定是法，九結是非法。十善業道是法，十不善業道是非法。如是等法尚應斷，何況非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是法？云何非法耶？答曰：內道言說是法，外道言說是非法。內道法隨順空、隨順無我、隨順涅槃，法尚應捨，何況外道言說令有相續令生老病死相續者耶？復次善受持名句味身者是法，不善受持者是非法。善受持名句味身者尚捨，何況不善受持名句味身者。尊者瞿沙說曰：善受持《阿含經》者名法，不善受持者名非法，以增長生死故應捨，何況非法。尊者波奢說曰：正觀是法，不正觀是非法。正觀法尚應捨，何況不正觀法耶。復次慚愧是法，無慚愧是非法。三善根是法，三不善根是非法。四念處是法，四顛倒是非法。五根是法，五蓋是非法。六念是法，六愛身是非法。七覺支是法，七使是非法。八道支是法，八邪支是非法。九次第定是法，九結是非法。十善業道是法，十不善業道是非法。如是等法尚應斷，何況非法。

阿毘曇毘婆沙論智犍度他心智品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論智犍度他心智品第二

云何他人心智？云何念前世智？如是章及解章義，此中應廣說優波提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何他人心智？云何念前世智？如是章及解章義，此中應廣說優波提舍。

問曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰

彼尊者迦旃延子，何故依二智而作論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼尊者迦旃延子，何故依二智而作論？

答曰：彼尊者有如是欲、如是意，隨其欲意而作論，亦不違法相。彼意欲因二智而作論，即論二智，謂他心智、念前世智，意欲論二智故。餘處亦因二智而作論，如根揵度中論法智、比智。餘處亦因二智而作論，如定揵度論盡智、無生智。餘處意欲論四智，即因四智而作論，如根犍度論苦集滅道智，如說：若苦智是苦無漏智耶？乃至若道智是道無漏智耶？餘處意欲論八智，即因八智而作論，如使犍度、定犍度、智犍度所說。餘處意欲論十智，即因十智而作論，如說：眼根以幾智知？猶如善巧陶師，先調柔泥團安置輪上，隨其欲意作種種器。彼尊者亦爾，以聞思慧觀察法相，斷緣中愚故，隨其欲意造論，亦不違法相。復次此二智，以離欲得方便得體是修慧，亦是通體是四支五支禪果故。復次此二智，體是智性見性。復次以此二智各緣一世，他心智緣現在世，念前世智緣過去世。若作是說，念前世智是有漏無漏者，應作是說：以此二智是有漏無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼尊者有如是欲、如是意，隨其欲意而作論，亦不違法相。彼意欲因二智而作論，即論二智，謂他心智、念前世智，意欲論二智故。餘處亦因二智而作論，如根揵度中論法智、比智。餘處亦因二智而作論，如定揵度論盡智、無生智。餘處意欲論四智，即因四智而作論，如根犍度論苦集滅道智，如說：若苦智是苦無漏智耶？乃至若道智是道無漏智耶？餘處意欲論八智，即因八智而作論，如使犍度、定犍度、智犍度所說。餘處意欲論十智，即因十智而作論，如說：眼根以幾智知？猶如善巧陶師，先調柔泥團安置輪上，隨其欲意作種種器。彼尊者亦爾，以聞思慧觀察法相，斷緣中愚故，隨其欲意造論，亦不違法相。復次此二智，以離欲得方便得體是修慧，亦是通體是四支五支禪果故。復次此二智，體是智性見性。復次以此二智各緣一世，他心智緣現在世，念前世智緣過去世。若作是說，念前世智是有漏無漏者，應作是說：以此二智是有漏無漏故。

云何他心智？答曰：若智是修、是修果、從修生、得不失。是修者，體是修。是修果者，是四支五支禪果。從修生者，修習故。得不失者，得不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何他心智？答曰：若智是修、是修果、從修生、得不失。是修者，體是修。是修果者，是四支五支禪果。從修生者，修習故。得不失者，得不捨。

問曰：何故不說已得當得者，但說今得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不說已得當得者，但說今得耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次若得此智，名得道者、名知他心者，是中說之；非已得當得者，以失故。以此智知他心所覺、所觀、所行，所覺者是欲界初禪，所觀者是中間禪。所行者是上三禪。復有說者，所覺是欲界初禪，所觀者從欲界乃至中間禪，所行者從欲界乃至第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次若得此智，名得道者、名知他心者，是中說之；非已得當得者，以失故。以此智知他心所覺、所觀、所行，所覺者是欲界初禪，所觀者是中間禪。所行者是上三禪。復有說者，所覺是欲界初禪，所觀者從欲界乃至中間禪，所行者從欲界乃至第四禪。

問曰：他人心覺觀緣色時，他心智亦知他心所緣色耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：他人心覺觀緣色時，他心智亦知他心所緣色耶？

答曰：外國法師經文作如是說：若智知欲色界現前他人心心數法及無漏心，是名他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：外國法師經文作如是說：若智知欲色界現前他人心心數法及無漏心，是名他心智。

問曰：罽賓沙門何故不作如是說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：罽賓沙門何故不作如是說耶？

答曰：亦應作如是說，而不說者有何意耶？答曰：言所覺所觀所行者說其體，不說所緣處心心數法，如實知之。心者是心數，法者是數法，如實知之者是說知境界。應說一知他心智，謂知他心智通。應說二，謂知有漏無漏及縛解繫不繫。應說三，謂上中下。應說四，謂四禪果。應說六，謂有漏上中下、無漏上中下。應說八，謂四禪有漏無漏。應說九，謂下下乃至上上。應說十二，謂四禪中各有三種，謂上中下。應說十八，謂有漏有九、無漏有九。應說二十四，初禪有漏有三、無漏有三，乃至第四禪亦爾。應說三十六，謂初禪有九種，乃至第四禪有九種。應說七十二，初禪有漏有九種、無漏有九種，乃至第四禪亦爾。若以在身、若在剎那，則有無量無邊他心智。此中總說一種他心智而作論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦應作如是說，而不說者有何意耶？答曰：言所覺所觀所行者說其體，不說所緣處心心數法，如實知之。心者是心數，法者是數法，如實知之者是說知境界。應說一知他心智，謂知他心智通。應說二，謂知有漏無漏及縛解繫不繫。應說三，謂上中下。應說四，謂四禪果。應說六，謂有漏上中下、無漏上中下。應說八，謂四禪有漏無漏。應說九，謂下下乃至上上。應說十二，謂四禪中各有三種，謂上中下。應說十八，謂有漏有九、無漏有九。應說二十四，初禪有漏有三、無漏有三，乃至第四禪亦爾。應說三十六，謂初禪有九種，乃至第四禪有九種。應說七十二，初禪有漏有九種、無漏有九種，乃至第四禪亦爾。若以在身、若在剎那，則有無量無邊他心智。此中總說一種他心智而作論。

問曰：他心智體是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：他心智體是何耶？

答曰：體是慧。已說體性所以，今當說何故名知他心智？答曰：知他心故名知他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體是慧。已說體性所以，今當說何故名知他心智？答曰：知他心故名知他心智。

問曰：亦知數法，何故但名知他心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：亦知數法，何故但名知他心耶？

答曰：以期心故。行者期心勤修方便欲知他心，不期數法，亦知數法，故名知他心智。如人求見於王，不求見眷屬，若見王時亦見眷屬。彼亦如是。復次諸法立名各有所以，或以自體、或以對治、或以方便、或以相應、或以所依、或以所行、或以所緣、或以行以緣。以自體者，如五陰四諦等智是也。餘解廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以期心故。行者期心勤修方便欲知他心，不期數法，亦知數法，故名知他心智。如人求見於王，不求見眷屬，若見王時亦見眷屬。彼亦如是。復次諸法立名各有所以，或以自體、或以對治、或以方便、或以相應、或以所依、或以所行、或以所緣、或以行以緣。以自體者，如五陰四諦等智是也。餘解廣說如上。

界者，有漏是色界繫、無漏是不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界者，有漏是色界繫、無漏是不繫。

問曰：何故無色界無他心智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無色界無他心智耶？

答曰：非其田故，乃至廣說。復次他心智因色故生，無色界無色。地者，是四根本禪地，不在諸邊無色地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其田故，乃至廣說。復次他心智因色故生，無色界無色。地者，是四根本禪地，不在諸邊無色地。

問曰：諸邊中何故無知他心智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸邊中何故無知他心智耶？

答曰：此是通，若有三昧能生通果則有此智，諸邊中無此定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是通，若有三昧能生通果則有此智，諸邊中無此定故。

問曰：中間禪心以何知他心智知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：中間禪心以何知他心智知耶？

答曰：或有說者，以初禪地者知。復有說者，以二禪地者知。評曰：應作是說：以初禪地者知。所以者何？是一地法故。所依者，依欲色界身行者，無漏者行道等四行，有漏者不行。行緣者，初禪地者緣欲界初禪，二禪地者緣欲界乃至第二禪，第三禪地者緣欲界乃至第三禪，第四禪地者緣欲界乃至第四禪。他心智不知無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以初禪地者知。復有說者，以二禪地者知。評曰：應作是說：以初禪地者知。所以者何？是一地法故。所依者，依欲色界身行者，無漏者行道等四行，有漏者不行。行緣者，初禪地者緣欲界初禪，二禪地者緣欲界乃至第二禪，第三禪地者緣欲界乃至第三禪，第四禪地者緣欲界乃至第四禪。他心智不知無色界。

問曰：何故他心智不知無色界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故他心智不知無色界？

答曰：他心智不知上地法。初禪他心智不知第二禪心，乃至第三禪他心智不知第四禪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：他心智不知上地法。初禪他心智不知第二禪心，乃至第三禪他心智不知第四禪心。

問曰：生欲色界起無色定現在前，他心智能知彼心心數法不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生欲色界起無色定現在前，他心智能知彼心心數法不耶？

答曰：不知。所以者何？如果時不知，因時亦爾。念處者，是三念處，除身念處。智者，是四智，謂法智、比智、道智、等智。三昧者，無漏者與道無願相應，有漏者不與相應。根者，總與三根相應，謂樂、喜、捨根。世者，在三世。緣三世者，過去者緣過去，現在者緣現在，未來不生者緣三世、必生者緣未來。善不善無記者，是善緣善，不善無記者緣三種。三界繫及不繫者，有漏是色界繫，無漏是不繫。緣三界繫及不繫者，緣欲色界及不繫。是學無學非學非無學者，是三種。緣學無學非學非無學者，盡緣三種。見道斷修道斷不斷者，有漏者是修道斷，無漏者是不斷。緣見道修道不斷者，盡緣三種。緣名緣義者，是緣義。緣自身他身及非身者，緣他身。是方便得離欲得者，是方便亦是離欲。初禪者離欲界欲得，乃至第四禪離三禪欲得。方便者以方便現在前，佛不以方便現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不知。所以者何？如果時不知，因時亦爾。念處者，是三念處，除身念處。智者，是四智，謂法智、比智、道智、等智。三昧者，無漏者與道無願相應，有漏者不與相應。根者，總與三根相應，謂樂、喜、捨根。世者，在三世。緣三世者，過去者緣過去，現在者緣現在，未來不生者緣三世、必生者緣未來。善不善無記者，是善緣善，不善無記者緣三種。三界繫及不繫者，有漏是色界繫，無漏是不繫。緣三界繫及不繫者，緣欲色界及不繫。是學無學非學非無學者，是三種。緣學無學非學非無學者，盡緣三種。見道斷修道斷不斷者，有漏者是修道斷，無漏者是不斷。緣見道修道不斷者，盡緣三種。緣名緣義者，是緣義。緣自身他身及非身者，緣他身。是方便得離欲得者，是方便亦是離欲。初禪者離欲界欲得，乃至第四禪離三禪欲得。方便者以方便現在前，佛不以方便現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。

問曰：他心智方便云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：他心智方便云何？

答曰：如《施設經》說：初行者先取自身相，若身有如是色則有如是心，若有如是心則身有如是色。取自身相已亦取他人身相，若他身有如是色則有如是心，若有如是心則身有如是色。取如是相已作是思惟：今此眾生為何所觀、何所分別？作是思惟時，如實知之，此眾生如是思惟、如是分別。是名他心智。《滿足集法經》亦說：他心智方便云何？答曰：觀五取陰是苦空無常無我，作如是觀無漏智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如《施設經》說：初行者先取自身相，若身有如是色則有如是心，若有如是心則身有如是色。取自身相已亦取他人身相，若他身有如是色則有如是心，若有如是心則身有如是色。取如是相已作是思惟：今此眾生為何所觀、何所分別？作是思惟時，如實知之，此眾生如是思惟、如是分別。是名他心智。《滿足集法經》亦說：他心智方便云何？答曰：觀五取陰是苦空無常無我，作如是觀無漏智。

問曰：如他心智緣四諦智，何故但說緣苦智者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如他心智緣四諦智，何故但說緣苦智者耶？

答曰：應說盡緣而不說者，當知此說有餘。復次此說初起入法方便，若說緣苦智當知亦說緣餘智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說盡緣而不說者，當知此說有餘。復次此說初起入法方便，若說緣苦智當知亦說緣餘智。

問曰：前方便、此後方便有何差別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：前方便、此後方便有何差別耶？

答曰：前所說方便至有漏無漏，此所說方便一向是無漏。復次後方便勝妙明淨，勝前方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前所說方便至有漏無漏，此所說方便一向是無漏。復次後方便勝妙明淨，勝前方便。

問曰：若眼不見色，為能知他心不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若眼不見色，為能知他心不耶？

答曰：能知。以耳聞其聲故。若眼不見色、耳不聞聲，為能知他心不？答曰：知，以鼻嗅其香故。若眼耳鼻不見色聞聲嗅香，為能知他心不耶？答曰：知，以舌知味故。若不見色聞聲嗅香知味，為能知他心不耶？答曰：知，以身觸故。若不見色乃至身不覺觸，為能知他心不耶？答曰：或有說者，不知。所以者何？以他心智因色故。評曰：應作是說：方便時不知，滿足時能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：能知。以耳聞其聲故。若眼不見色、耳不聞聲，為能知他心不？答曰：知，以鼻嗅其香故。若眼耳鼻不見色聞聲嗅香，為能知他心不耶？答曰：知，以舌知味故。若不見色聞聲嗅香知味，為能知他心不耶？答曰：知，以身觸故。若不見色乃至身不覺觸，為能知他心不耶？答曰：或有說者，不知。所以者何？以他心智因色故。評曰：應作是說：方便時不知，滿足時能知。

問曰：何故他心智方便時因色生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故他心智方便時因色生耶？

答曰：因麁得入細故。他心智方便時緣自己，滿足時不緣自己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因麁得入細故。他心智方便時緣自己，滿足時不緣自己。

問曰：何故他心智方便時緣自己，滿足時不緣自己耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故他心智方便時緣自己，滿足時不緣自己耶？

答曰：他心智不緣他心所緣所行。若他心智緣他心所緣所行者，亦可名自心智。本曾所得有漏心心數法十五種，欲界有三種謂上中下，乃至第四禪亦有三種。初禪地下有漏他心智，知欲界三種心心數法，及知初禪下有漏心心數法。中者，知欲界三種，知初禪下中二種。上者，知欲界三種，初禪三種。如初禪乃至第四禪，上者知十五種。如本曾起有漏心有十五種，未曾得有漏心亦有十五種。無漏心有十二種，初禪地有三種謂上中下，乃至第四禪亦爾。第二禪地下無漏心，知初禪地下無漏心，亦知二禪。下者第二禪，中者知初禪第二禪下中二種，上者知初禪第二禪下中上三種，知第二禪乃至第四禪，上者知十二種無漏心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：他心智不緣他心所緣所行。若他心智緣他心所緣所行者，亦可名自心智。本曾所得有漏心心數法十五種，欲界有三種謂上中下，乃至第四禪亦有三種。初禪地下有漏他心智，知欲界三種心心數法，及知初禪下有漏心心數法。中者，知欲界三種，知初禪下中二種。上者，知欲界三種，初禪三種。如初禪乃至第四禪，上者知十五種。如本曾起有漏心有十五種，未曾得有漏心亦有十五種。無漏心有十二種，初禪地有三種謂上中下，乃至第四禪亦爾。第二禪地下無漏心，知初禪地下無漏心，亦知二禪。下者第二禪，中者知初禪第二禪下中二種，上者知初禪第二禪下中上三種，知第二禪乃至第四禪，上者知十二種無漏心心數法。

問曰：何故下有漏他心智知下地三種及自地下者，無漏下他心智知下地下心心數法及自地下者，非中上耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故下有漏他心智知下地三種及自地下者，無漏下他心智知下地下心心數法及自地下者，非中上耶？

答曰：有漏心心數法異、無漏心心數法異。一身中可有三種有漏心心數法無漏心心數法，以根故別。若是下根則無中上根，乃至若是上根則無中下根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有漏心心數法異、無漏心心數法異。一身中可有三種有漏心心數法無漏心心數法，以根故別。若是下根則無中上根，乃至若是上根則無中下根。

他心智不知勝地、勝根、勝人心。勝地者，初禪地他心智不知第二禪地心心數法，乃至第三禪地不知第四禪地心心數法。勝根者，下根他心智不知中上根心心數法。勝人者，學人他心智不知無學人心心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他心智不知勝地、勝根、勝人心。勝地者，初禪地他心智不知第二禪地心心數法，乃至第三禪地不知第四禪地心心數法。勝根者，下根他心智不知中上根心心數法。勝人者，學人他心智不知無學人心心數法。

問曰：一切無學人他心智，盡知學人心心數法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切無學人他心智，盡知學人心心數法耶？

答曰：不知。時解脫不知見到心，見到不知時解脫心。所以者何？見到於時解脫根勝故，時解脫於見到人勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不知。時解脫不知見到心，見到不知時解脫心。所以者何？見到於時解脫根勝故，時解脫於見到人勝故。

問曰：學人起第二禪心現在前，無學人起初禪心現在前，為展轉相知不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：學人起第二禪心現在前，無學人起初禪心現在前，為展轉相知不？

答曰：不知。所以者何？無學人於學人人勝，學人於無學人地勝。聲聞起第二禪心心數法現在前，佛起初禪心心數法現在前，為展轉相知不？答曰：不知。所以者何？佛於聲聞根勝，聲聞於佛地勝。欲界有四種變化心，謂初禪果乃至第四禪果。初禪地他心智為知此四種心不？答曰：或有說者，知。所以者何？盡是欲界心故。復有說者，唯知初禪果，餘則不知。所以者何？如不知因，果亦不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不知。所以者何？無學人於學人人勝，學人於無學人地勝。聲聞起第二禪心心數法現在前，佛起初禪心心數法現在前，為展轉相知不？答曰：不知。所以者何？佛於聲聞根勝，聲聞於佛地勝。欲界有四種變化心，謂初禪果乃至第四禪果。初禪地他心智為知此四種心不？答曰：或有說者，知。所以者何？盡是欲界心故。復有說者，唯知初禪果，餘則不知。所以者何？如不知因，果亦不知。

是佛所有無漏心及未曾得有漏心，無有他心智能知者。已曾得有漏心，佛欲令他知則知。若佛欲令鈍根者知、利根者不知，鈍根者則知、利根者不知。佛欲令薩波達知、舍利弗不知，薩波達則知、舍利弗不知。欲令畜生得知、人不知者，畜生則知、人不知。何以知之？有經說：佛住那提迦夜城矜迦精舍時，眾多比丘置鉢在露地，及世尊鉢亦在露地。爾時有一獼猴從娑羅樹下，往詣眾多鉢所。時諸比丘恐破鉢故，皆共遮之。爾時世尊告諸比丘：汝等莫遮此獼猴，不破汝等鉢也。爾時獼猴取世尊鉢，徐還上樹，盛滿流蜜以奉世尊。世尊不受，以雜虫故。爾時世尊起世俗心，欲令去虫。是時獼猴即知佛意，却在一面除蜜中虫，復上世尊。世尊不受，以未作淨故。世尊復起世俗心：若此獼猴以水作淨者，我則受之。是時獼猴即知佛心，以水作淨。佛便受之，以其淨故。爾時獼猴以世尊受其蜜故，心生歡喜，踊躍無量，起舞却行，墮坑而死。得生人中，於佛法出家，得阿羅漢道，名摩頭婆肆吒。以是事故，尊者波毘奢作偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛所有無漏心及未曾得有漏心，無有他心智能知者。已曾得有漏心，佛欲令他知則知。若佛欲令鈍根者知、利根者不知，鈍根者則知、利根者不知。佛欲令薩波達知、舍利弗不知，薩波達則知、舍利弗不知。欲令畜生得知、人不知者，畜生則知、人不知。何以知之？有經說：佛住那提迦夜城矜迦精舍時，眾多比丘置鉢在露地，及世尊鉢亦在露地。爾時有一獼猴從娑羅樹下，往詣眾多鉢所。時諸比丘恐破鉢故，皆共遮之。爾時世尊告諸比丘：汝等莫遮此獼猴，不破汝等鉢也。爾時獼猴取世尊鉢，徐還上樹，盛滿流蜜以奉世尊。世尊不受，以雜虫故。爾時世尊起世俗心，欲令去虫。是時獼猴即知佛意，却在一面除蜜中虫，復上世尊。世尊不受，以未作淨故。世尊復起世俗心：若此獼猴以水作淨者，我則受之。是時獼猴即知佛心，以水作淨。佛便受之，以其淨故。爾時獼猴以世尊受其蜜故，心生歡喜，踊躍無量，起舞却行，墮坑而死。得生人中，於佛法出家，得阿羅漢道，名摩頭婆肆吒。以是事故，尊者波毘奢作偈讚佛：

「欲令人天知佛心， 隨其所念皆能知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲令人天知佛心， 隨其所念皆能知；

若入諸禪深妙定， 無有能知佛心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入諸禪深妙定， 無有能知佛心者。」

問曰：佛為得知佛心他心智不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛為得知佛心他心智不耶？

答曰：或有說者，不得。所以者何？世無二佛故。復有說者，得，以能緣故，不以起現在前。辟支佛如渴伽獸角獨出世者，與佛無異。若作是說，眾多出世者，有緣辟支佛心他心智，亦能緣亦能起現在前。聲聞有知聲聞心他心智，亦能緣亦能起現在前。佛所有無漏心及未曾得有漏心，無色界心無有他心智能知此心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不得。所以者何？世無二佛故。復有說者，得，以能緣故，不以起現在前。辟支佛如渴伽獸角獨出世者，與佛無異。若作是說，眾多出世者，有緣辟支佛心他心智，亦能緣亦能起現在前。聲聞有知聲聞心他心智，亦能緣亦能起現在前。佛所有無漏心及未曾得有漏心，無色界心無有他心智能知此心者。

眾生或有生有滅。生者，生欲界色界眾生及生無色界凡夫人，為當得他心智不耶？答曰：以二事故當得，一以能緣、二以現前行。滅者，生無色界聖人、若涅槃者，為當得他心智不？答曰：不當得。復有說者，當得，以能緣故，不以現前行。評曰：不應作是說：當得。不現前行，寧當說不得，不當說得不現在前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生或有生有滅。生者，生欲界色界眾生及生無色界凡夫人，為當得他心智不耶？答曰：以二事故當得，一以能緣、二以現前行。滅者，生無色界聖人、若涅槃者，為當得他心智不？答曰：不當得。復有說者，當得，以能緣故，不以現前行。評曰：不應作是說：當得。不現前行，寧當說不得，不當說得不現在前行。

有境界，是佛他心智所知，非辟支佛聲聞所知有境界。是佛辟支佛他心智所知。非聲聞所知。有境界，是佛辟支佛聲聞他心智所知。如經說：比丘當知，雪山中有如是處，獼猴所不能行，人亦不能行。有處所，獼猴能行，人不能行。有處所，獼猴能行，人亦能行。雪山猶如境界，獼猴如辟支佛，人如聲聞。如是之義，今當顯現。見道有十五心，他心智知相似法，有漏者知有漏、無漏者知無漏、已曾得者知已曾得、未曾得者知未曾得、法智分者知法智分、比智分者知比智分。聲聞人他心智見道中知二心，辟支佛知四心，佛一一次第知。所以者何？辟支佛聲聞以方便現在前，佛不以方便現在前。行者入見道作方便，聲聞入為法智分他心智作方便。行者已入見道，聲聞起法智分他心智現在前，能知行者二心，謂苦法忍、苦法智。行者入比智分，聲聞人為比智分他心智作方便。行者已入比智分，聲聞人起比智分他心智現在前欲，知苦比忍乃知道比智。行者為見道作方便，辟支佛為法智分他心智作方便。行者已入見道，辟支佛起法智分他心智現在前，知行者二心，謂苦法忍、苦法智。行者入比智分，辟支佛為比智分他心智作方便。行者已入比智分，辟支佛起比智分他心智現在前欲，知苦比忍乃知滅比忍、滅比智。佛不以方便，一切功德現在前。如行者一一次第起見道現在前，世尊以他心智一一次第而知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有境界，是佛他心智所知，非辟支佛聲聞所知有境界。是佛辟支佛他心智所知。非聲聞所知。有境界，是佛辟支佛聲聞他心智所知。如經說：比丘當知，雪山中有如是處，獼猴所不能行，人亦不能行。有處所，獼猴能行，人不能行。有處所，獼猴能行，人亦能行。雪山猶如境界，獼猴如辟支佛，人如聲聞。如是之義，今當顯現。見道有十五心，他心智知相似法，有漏者知有漏、無漏者知無漏、已曾得者知已曾得、未曾得者知未曾得、法智分者知法智分、比智分者知比智分。聲聞人他心智見道中知二心，辟支佛知四心，佛一一次第知。所以者何？辟支佛聲聞以方便現在前，佛不以方便現在前。行者入見道作方便，聲聞入為法智分他心智作方便。行者已入見道，聲聞起法智分他心智現在前，能知行者二心，謂苦法忍、苦法智。行者入比智分，聲聞人為比智分他心智作方便。行者已入比智分，聲聞人起比智分他心智現在前欲，知苦比忍乃知道比智。行者為見道作方便，辟支佛為法智分他心智作方便。行者已入見道，辟支佛起法智分他心智現在前，知行者二心，謂苦法忍、苦法智。行者入比智分，辟支佛為比智分他心智作方便。行者已入比智分，辟支佛起比智分他心智現在前欲，知苦比忍乃知滅比忍、滅比智。佛不以方便，一切功德現在前。如行者一一次第起見道現在前，世尊以他心智一一次第而知。

佛於三種道，以總相知亦以別相知。辟支佛亦知三種道，於聲聞辟支佛道以總相別相知，於佛道以總相知不以別相。聲聞亦知三種道，於聲聞道以總相別相知，於辟支、佛道以總相知不以別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於三種道，以總相知亦以別相知。辟支佛亦知三種道，於聲聞辟支佛道以總相別相知，於佛道以總相知不以別相。聲聞亦知三種道，於聲聞道以總相別相知，於辟支、佛道以總相知不以別相。

問曰：聲聞見道諦時，為見辟支佛佛道不？若見者，他心智何故不知？若不見者，云何得緣彼不壞信耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聲聞見道諦時，為見辟支佛佛道不？若見者，他心智何故不知？若不見者，云何得緣彼不壞信耶？

答曰：應作是說：見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：見。

問曰：若然者，他心智何故不知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，他心智何故不知耶？

答曰：以總相智見，他心智是別相知故。一眾生所有他心智，知一切眾生心心數法。知時為知受體、為知受諸剎那耶？若但知受體者，諸餘受不被知者云何知耶？若知受諸剎那者，云何自身非眾多耶？自身眾多者，我他心智體，有二十一種知一眾生一剎那受。如一剎那受，餘一切剎那受亦爾。如受剎那，餘心心數法剎那亦爾。如一眾生心心數法，餘眾生心心數法亦爾。我他心智俱心心數法則多，一切眾生如我心心數法多，所依身亦應多。答曰：應作是說：知受體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以總相智見，他心智是別相知故。一眾生所有他心智，知一切眾生心心數法。知時為知受體、為知受諸剎那耶？若但知受體者，諸餘受不被知者云何知耶？若知受諸剎那者，云何自身非眾多耶？自身眾多者，我他心智體，有二十一種知一眾生一剎那受。如一剎那受，餘一切剎那受亦爾。如受剎那，餘心心數法剎那亦爾。如一眾生心心數法，餘眾生心心數法亦爾。我他心智俱心心數法則多，一切眾生如我心心數法多，所依身亦應多。答曰：應作是說：知受體。

問曰：若然者，餘所不知受，云何知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，餘所不知受，云何知耶？

答曰：若知餘受，無有是處，知時唯知所知者。復有說者，知受諸剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若知餘受，無有是處，知時唯知所知者。復有說者，知受諸剎那。

問曰：若然者，云何自身非眾多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何自身非眾多耶？

答曰：多有何過？所以者何？如我他心智體，有二十一種知一切眾生心心數法，一切眾生他心智體，亦有二十一種知我心心數法。是故無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：多有何過？所以者何？如我他心智體，有二十一種知一切眾生心心數法，一切眾生他心智體，亦有二十一種知我心心數法。是故無過。

問曰：他心智為緣過去、緣未來、緣現在耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：他心智為緣過去、緣未來、緣現在耶？

答曰：緣現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：緣現在。

問曰：若然者，經本所說云何通？如說：過去未來法九智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，經本所說云何通？如說：過去未來法九智知。

答曰：經本應作是說：過去未來法八智知，除滅智、他心智。而不說者有何意耶？隨緣故說。過去者緣過去、未來者緣未來，若如所說，他心智知三剎那，謂知現在剎那、次前滅者、次當生者。經本應作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：經本應作是說：過去未來法八智知，除滅智、他心智。而不說者有何意耶？隨緣故說。過去者緣過去、未來者緣未來，若如所說，他心智知三剎那，謂知現在剎那、次前滅者、次當生者。經本應作是說。

問曰：他心智為緣一法、為緣多法耶？若緣一法，經所說云何通？如說：有欲心如實知有欲心。若一時知欲亦知心者，豈非知多法耶？餘經所說復云何通？如說：當世尊憶念時，遍知眾僧心之所念。若緣多法者，云何體是三念處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：他心智為緣一法、為緣多法耶？若緣一法，經所說云何通？如說：有欲心如實知有欲心。若一時知欲亦知心者，豈非知多法耶？餘經所說復云何通？如說：當世尊憶念時，遍知眾僧心之所念。若緣多法者，云何體是三念處耶？

答曰：應作是說：緣於一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：緣於一法。

問曰：若然者，佛經云何通？如說：如實知有欲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，佛經云何通？如說：如實知有欲心。

答曰：心與欲相應故，名有欲心，若知欲不知心、若知心不知欲。如觀垢衣，若觀垢則不觀衣、若觀衣則不觀垢。彼亦如是。餘經復云何通？如說：世尊當憶念時，遍知眾僧心之所念。答曰：以比相知，非以他心智。世尊以他心智觀一比丘心住寂靜道，次以比相智知諸比丘心亦爾。復有說者，世尊不以他心智知，亦不以比相智知，乃以願智知。復有說者，世尊不以他心智、比相智、願智知，世尊得盡智時得未曾得欲界不隱沒無記心心數法，亦不入禪亦不起通現在前，當憶念時遍知諸比丘僧心。復有說者，知多法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：心與欲相應故，名有欲心，若知欲不知心、若知心不知欲。如觀垢衣，若觀垢則不觀衣、若觀衣則不觀垢。彼亦如是。餘經復云何通？如說：世尊當憶念時，遍知眾僧心之所念。答曰：以比相知，非以他心智。世尊以他心智觀一比丘心住寂靜道，次以比相智知諸比丘心亦爾。復有說者，世尊不以他心智知，亦不以比相智知，乃以願智知。復有說者，世尊不以他心智、比相智、願智知，世尊得盡智時得未曾得欲界不隱沒無記心心數法，亦不入禪亦不起通現在前，當憶念時遍知諸比丘僧心。復有說者，知多法。

問曰：若然者，云何體是三念處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何體是三念處耶？

答曰：初方便時是三念處通，若滿足是總緣法念處。評曰：應作是說：一切他心智緣一法，是別相觀。緣現在、緣他、緣心心數法，見道中無，在修道中，不與空無相三昧相應，不攝盡智無生智，無礙道中無他心智。法應如是。云何念前世智？答曰：若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智憶念過去無數生如是相貌，是名念前世智。是中問答，廣說如他心智。云何如是相如是貌？答曰：如是相者是前時有，如是貌者是中有。復有說者，如是相是中有，如是貌是前時有。所以者何？前時有可示，此是剎利、婆羅門、毘舍、首陀差別貌。如經說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初方便時是三念處通，若滿足是總緣法念處。評曰：應作是說：一切他心智緣一法，是別相觀。緣現在、緣他、緣心心數法，見道中無，在修道中，不與空無相三昧相應，不攝盡智無生智，無礙道中無他心智。法應如是。云何念前世智？答曰：若智是修、是修果、從修生、得不失，以此智憶念過去無數生如是相貌，是名念前世智。是中問答，廣說如他心智。云何如是相如是貌？答曰：如是相者是前時有，如是貌者是中有。復有說者，如是相是中有，如是貌是前時有。所以者何？前時有可示，此是剎利、婆羅門、毘舍、首陀差別貌。如經說。

佛告阿難：若有如是相、如是貌施設者，名色身。若無如是相、如是貌可施設，有對觸不？答言：不也。彼經說：內入是相、外入是貌。復有說者，彼經說內入是貌、外入是相。所以者何？以內入故，說諸識相差別。如說：除上爾所事。是中無如是相貌，是以除之。如說：若以如是相、如是貌入初禪。如是相者是方便，如是貌者是所緣。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：若有如是相、如是貌施設者，名色身。若無如是相、如是貌可施設，有對觸不？答言：不也。彼經說：內入是相、外入是貌。復有說者，彼經說內入是貌、外入是相。所以者何？以內入故，說諸識相差別。如說：除上爾所事。是中無如是相貌，是以除之。如說：若以如是相、如是貌入初禪。如是相者是方便，如是貌者是所緣。如偈說：

「若成就八智， 十六行相貌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若成就八智， 十六行相貌，

如閻浮檀金， 無能說其過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如閻浮檀金， 無能說其過。」

是中說慧名相貌。過去無數生者，是說念前世智境界。應說一念前世智，得念前世智通、念前世明、念前世力。應說二，謂已曾得、未曾得。應說三，謂上中下。應說四，謂初禪果乃至第四禪果。應說六，已曾得有三種、未曾得有三種，謂上中下。應說八，初禪地有二種，謂已曾得、未曾得，乃至第四禪地亦如是。應說九，謂下下乃至上上。應說十二，初禪有三種謂上中下，乃至第四禪亦如是。應說十八，謂已曾得有九種，未曾得有九種。應說二十四，初禪有六種，謂已曾得有三種、未曾得有三種，乃至第四禪亦如是。應說三十六，初禪有九種，乃至第四禪亦如是。應說七十二，初禪已曾得有九種、未曾得有九種，乃至第四禪亦如是。若以在身、若在剎那，則有無量無邊念前世智。此中因總說一念前世智而作論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中說慧名相貌。過去無數生者，是說念前世智境界。應說一念前世智，得念前世智通、念前世明、念前世力。應說二，謂已曾得、未曾得。應說三，謂上中下。應說四，謂初禪果乃至第四禪果。應說六，已曾得有三種、未曾得有三種，謂上中下。應說八，初禪地有二種，謂已曾得、未曾得，乃至第四禪地亦如是。應說九，謂下下乃至上上。應說十二，初禪有三種謂上中下，乃至第四禪亦如是。應說十八，謂已曾得有九種，未曾得有九種。應說二十四，初禪有六種，謂已曾得有三種、未曾得有三種，乃至第四禪亦如是。應說三十六，初禪有九種，乃至第四禪亦如是。應說七十二，初禪已曾得有九種、未曾得有九種，乃至第四禪亦如是。若以在身、若在剎那，則有無量無邊念前世智。此中因總說一念前世智而作論。

問曰：念前世智體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：念前世智體性是何？

答曰：體性是慧，以念力多故名念前世智。如念處體性是慧，以念力多故名念處。如阿那波那念體性是慧，以念力多故名阿那波那念。憶前生念體性是慧，以念力多故名憶前生念。除色，想體性是慧，以想力多故名除色想。如是念前世智體性是慧，以念力多故名念前世智。此是念前世智體性，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是慧，以念力多故名念前世智。如念處體性是慧，以念力多故名念處。如阿那波那念體性是慧，以念力多故名阿那波那念。憶前生念體性是慧，以念力多故名憶前生念。除色，想體性是慧，以想力多故名除色想。如是念前世智體性是慧，以念力多故名念前世智。此是念前世智體性，乃至廣說。