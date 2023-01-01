阿毘曇毘婆沙論卷第四十八迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第四十八迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

智犍度八道品中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度八道品中

若成就見亦成就智耶？答曰：如是。若成就智亦成就見耶？答曰：如是。若成就見亦成就慧耶？答曰：如是。若成就慧亦成就見耶？答曰：如是。若成就智亦成就慧耶？答曰：如是。若成就慧亦成就智耶？答曰：如是。誰成就見智慧耶？答曰：一切眾生。總而言之，一切眾生。然有多少斷善根者，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。不斷善根者，若不得色界善心，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲界繫善見智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。若得色界善心，未離欲界欲，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。已離欲界欲，若不得無色界善心，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若離色界欲，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。生色界凡夫，不得無色界善心，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、成就色界繫善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。已離色界欲，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。生無色界凡夫，報心不現在前，成就無色界繫見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、無色界善見智慧。若報心現在前，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、無色界善見智慧、不隱沒無記智慧。是則說凡夫人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就見亦成就智耶？答曰：如是。若成就智亦成就見耶？答曰：如是。若成就見亦成就慧耶？答曰：如是。若成就慧亦成就見耶？答曰：如是。若成就智亦成就慧耶？答曰：如是。若成就慧亦成就智耶？答曰：如是。誰成就見智慧耶？答曰：一切眾生。總而言之，一切眾生。然有多少斷善根者，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。不斷善根者，若不得色界善心，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲界繫善見智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。若得色界善心，未離欲界欲，成就三界見道所斷見智慧、三界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界繫不隱沒無記智慧。已離欲界欲，若不得無色界善心，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若離色界欲，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。生色界凡夫，不得無色界善心，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、成就色界繫善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。已離色界欲，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。生無色界凡夫，報心不現在前，成就無色界繫見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、無色界善見智慧。若報心現在前，成就無色界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、無色界善見智慧、不隱沒無記智慧。是則說凡夫人。

堅信、堅法人者，苦智未生，成就三界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見慧。苦智已生集智未生，成就三界集滅道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。乃至滅智已生道智未生，成就三界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。須陀洹斯陀含，成就三界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生欲界阿那含，若不得無色界善心，成就色無色界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。若得無色界善心未離色界欲，成就色無色界修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。已離色界欲，成就無色界修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生色界阿那含，若不得無色界善心，成就色無色界修道所斷染污智慧、色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。已離色界欲，成就無色界修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生色界阿羅漢，成就色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生無色界阿那含，報心不現在前，成就無色界修道所斷染污智慧、善見智慧無漏見智慧。若報心現在前，成就不隱沒無記智慧。餘如先說。生無色界阿羅漢，報心不現在前，成就無色界善見智慧、無漏見智慧。若報心現在前，成就不隱沒無記智慧。餘如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信、堅法人者，苦智未生，成就三界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見慧。苦智已生集智未生，成就三界集滅道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。乃至滅智已生道智未生，成就三界見道所斷見智慧、修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。須陀洹斯陀含，成就三界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生欲界阿那含，若不得無色界善心，成就色無色界修道所斷染污智慧、欲色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。若得無色界善心未離色界欲，成就色無色界修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。已離色界欲，成就無色界修道所斷染污智慧、三界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生色界阿那含，若不得無色界善心，成就色無色界修道所斷染污智慧、色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。若得無色界善心，未離色界欲，成就色無色界修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。已離色界欲，成就無色界修道所斷染污智慧、色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生色界阿羅漢，成就色無色界善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧、無漏見智慧。生無色界阿那含，報心不現在前，成就無色界修道所斷染污智慧、善見智慧無漏見智慧。若報心現在前，成就不隱沒無記智慧。餘如先說。生無色界阿羅漢，報心不現在前，成就無色界善見智慧、無漏見智慧。若報心現在前，成就不隱沒無記智慧。餘如先說。

若見斷，彼智斷耶？答曰：如是。若智斷，彼見斷耶？答曰：如是。若見斷，彼慧斷耶？答曰：如是。若慧斷，彼見斷耶？答曰：如是。若智斷，彼慧斷耶？答曰：如是。若慧斷，彼智斷耶？答曰：如是。誰斷見智慧耶？答曰：是阿羅漢。餘斷有多有少者，已離無所有處欲阿那含，斷三界見道所斷、八地修道所斷見智慧；乃至未離初禪欲阿那含，斷三界見道所斷欲界修道所斷見智慧。須陀洹、斯陀含，斷三界見道所斷見智慧。堅信、堅法人，苦智已生集智未生，斷三界見苦所斷見智慧；乃至滅智已生道智未至，斷三界見苦集滅所斷見智慧。離無所有處欲凡夫人，離八地見道修道所斷見智慧；乃至離欲界欲凡夫人，斷一地見道修道所斷見智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見斷，彼智斷耶？答曰：如是。若智斷，彼見斷耶？答曰：如是。若見斷，彼慧斷耶？答曰：如是。若慧斷，彼見斷耶？答曰：如是。若智斷，彼慧斷耶？答曰：如是。若慧斷，彼智斷耶？答曰：如是。誰斷見智慧耶？答曰：是阿羅漢。餘斷有多有少者，已離無所有處欲阿那含，斷三界見道所斷、八地修道所斷見智慧；乃至未離初禪欲阿那含，斷三界見道所斷欲界修道所斷見智慧。須陀洹、斯陀含，斷三界見道所斷見智慧。堅信、堅法人，苦智已生集智未生，斷三界見苦所斷見智慧；乃至滅智已生道智未至，斷三界見苦集滅所斷見智慧。離無所有處欲凡夫人，離八地見道修道所斷見智慧；乃至離欲界欲凡夫人，斷一地見道修道所斷見智慧。

諸正見是擇法覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸正見是擇法覺支耶？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：前論是此論所為根本。前作是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是說：諸正見是擇法覺支耶？以前所說是此論所為根本，今欲廣說故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前論是此論所為根本。前作是說：云何為見？云何為智？云何為慧？而不作是說：諸正見是擇法覺支耶？以前所說是此論所為根本，今欲廣說故而作此論。

此阿毘曇中有是決定相：若覺支後說道支者，當知道支一向無漏；若道支後說覺支者，當知道支是有漏無漏。此中道支後說覺支故，當知道支是有漏無漏。或有正見非擇法覺支，乃至廣作四句。是正見非擇法覺支者，世俗正見是也。所以者何？覺支一向是無漏故。是擇法覺支非正見者，盡智、無生智是也。所以者何？彼無見相故。是正見亦是擇法覺支者，除盡智、無生智，諸餘無漏慧是也。彼是何耶？謂見道中諸忍、學八智、無學正見是也。所以者何？彼有見相、覺相故。非正見非擇法覺支者，除上爾所事。若法已立名已稱說者作第一第二第三句，未立名未稱說者作第四句。彼是何耶？行陰作此四句；意識地善慧有漏無漏者作前三句，餘有相應不相應行陰作第四句，餘有四陰及無為法亦作第四句，是名除上爾所事。諸正智是擇法覺支耶？答曰：或正智非擇法覺支，乃至廣作四句。是正智非擇法覺支者，世俗正智是也。所以者何？彼無覺支相故。是擇法覺支非正智者，見道中八忍是也。所以者何？彼無智相故。是正智亦是擇法覺支者，除見道中諸忍，諸餘無漏慧是也。彼是何耶？學無學八智。所以者何？彼有智相、覺支相故。非正智非擇法覺支者，除上爾所事，如先說，此中異者，盡說一切善慧意地及五識地有漏無漏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此阿毘曇中有是決定相：若覺支後說道支者，當知道支一向無漏；若道支後說覺支者，當知道支是有漏無漏。此中道支後說覺支故，當知道支是有漏無漏。或有正見非擇法覺支，乃至廣作四句。是正見非擇法覺支者，世俗正見是也。所以者何？覺支一向是無漏故。是擇法覺支非正見者，盡智、無生智是也。所以者何？彼無見相故。是正見亦是擇法覺支者，除盡智、無生智，諸餘無漏慧是也。彼是何耶？謂見道中諸忍、學八智、無學正見是也。所以者何？彼有見相、覺相故。非正見非擇法覺支者，除上爾所事。若法已立名已稱說者作第一第二第三句，未立名未稱說者作第四句。彼是何耶？行陰作此四句；意識地善慧有漏無漏者作前三句，餘有相應不相應行陰作第四句，餘有四陰及無為法亦作第四句，是名除上爾所事。諸正智是擇法覺支耶？答曰：或正智非擇法覺支，乃至廣作四句。是正智非擇法覺支者，世俗正智是也。所以者何？彼無覺支相故。是擇法覺支非正智者，見道中八忍是也。所以者何？彼無智相故。是正智亦是擇法覺支者，除見道中諸忍，諸餘無漏慧是也。彼是何耶？學無學八智。所以者何？彼有智相、覺支相故。非正智非擇法覺支者，除上爾所事，如先說，此中異者，盡說一切善慧意地及五識地有漏無漏者。

問曰：何故不問餘覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不問餘覺支耶？

答曰：亦應作是問。若正方便是精進覺支耶？答曰：若是精進覺支亦是正方便。頗有正方便非精進覺支耶？答曰：有，世俗正方便是也。餘覺支道支亦應如是問。而不問者有何意耶？答曰：應知此彼所說有餘。復次此中說始終者，始者是正見，終者是正智。如始入時，出時、方便畢竟亦如是。復次若滿足作四句義者則說，若唯有順後句者此中不說。復次此是智揵度，若法是見智慧性者，此中廣分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦應作是問。若正方便是精進覺支耶？答曰：若是精進覺支亦是正方便。頗有正方便非精進覺支耶？答曰：有，世俗正方便是也。餘覺支道支亦應如是問。而不問者有何意耶？答曰：應知此彼所說有餘。復次此中說始終者，始者是正見，終者是正智。如始入時，出時、方便畢竟亦如是。復次若滿足作四句義者則說，若唯有順後句者此中不說。復次此是智揵度，若法是見智慧性者，此中廣分別。

念覺支現在前時，幾覺支道支現在前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念覺支現在前時，幾覺支道支現在前耶？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：有說法生時次第，非一時。如譬喻者佛陀提婆作如是說：法生時次第，不一時生。猶如多伴狹道中行，一出一入，不得一時二人併行，何況多耶。如是有為法各各從生相而生，有何勢力能一時生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有說法生時次第，非一時。如譬喻者佛陀提婆作如是說：法生時次第，不一時生。猶如多伴狹道中行，一出一入，不得一時二人併行，何況多耶。如是有為法各各從生相而生，有何勢力能一時生耶？

問曰：彼何故作是說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故作是說耶？

答曰：彼依佛經。佛經說：若心微劣，修三覺支者便為非時，謂猗、定、捨覺支；是時應修三覺支，謂擇法、精進、喜覺支。若心掉動，修三覺支者便為非時，謂擇法、精進、喜覺支；是時應修三覺支，謂猗、定、捨覺支。若佛經說三覺支是時、三覺支非時者，當知法生時次第而生，非一時生。亦更引餘經，如尊者舍利弗作如是說：諸長老當知，我得七覺支隨意自在。我於日初分欲住如是覺支，隨意得住；以日中分後分欲住如是覺支，隨意得住。以此二經所說，知法生時次第而生，非一時生。欲止如是說者意，亦明法一時而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼依佛經。佛經說：若心微劣，修三覺支者便為非時，謂猗、定、捨覺支；是時應修三覺支，謂擇法、精進、喜覺支。若心掉動，修三覺支者便為非時，謂擇法、精進、喜覺支；是時應修三覺支，謂猗、定、捨覺支。若佛經說三覺支是時、三覺支非時者，當知法生時次第而生，非一時生。亦更引餘經，如尊者舍利弗作如是說：諸長老當知，我得七覺支隨意自在。我於日初分欲住如是覺支，隨意得住；以日中分後分欲住如是覺支，隨意得住。以此二經所說，知法生時次第而生，非一時生。欲止如是說者意，亦明法一時而生。

問曰：若法一時而生非次第生者，佛經云何通？如說：修三覺支是時、三是非時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法一時而生非次第生者，佛經云何通？如說：修三覺支是時、三是非時。

答曰：此經說法生時一時而生，非不一時。所以者何？若心中有二有三覺支者，已明法一時而生非次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經說法生時一時而生，非不一時。所以者何？若心中有二有三覺支者，已明法一時而生非次第。

問曰：此助道法，隨其地無減少修者，何故言修三覺支是時、三覺支非時耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此助道法，隨其地無減少修者，何故言修三覺支是時、三覺支非時耶？

答曰：覺支有二分：一是定分、二是慧分。若定分覺支現在前時，修慧分三覺支便為非時。所以者何？以定分勢用偏多故。是時應修三覺支。與上相違，說慧分亦如是。復次或有為定入聖道者、或有為慧入聖道者。若為定入聖道者，修定分三覺支是時，修慧分三覺支是非時。若為慧入聖道者，修慧分三覺支是時，修定分三覺支是非時。尊者舍利弗所說經復云何通？答曰：尊者舍利弗善知出定入定身心相，若欲以日初分入如是覺支便得隨意自在，日中分後分亦如是，故作是說。復次此經說三地覺支，謂有覺有觀地、無覺有觀地、無覺無觀地。若欲以日初分入有覺有觀地覺支，以日中分入無覺有觀地覺支，以日後分入無覺無觀地覺支，皆得隨意，故作是說。復次此中說三根俱覺支，謂樂根、喜根、捨根俱覺支。若欲以日初分入樂根俱覺支，以日中分入喜根俱覺支，以日後分入捨根俱覺支，皆得隨意，故作是說。空無相無願俱盡智無生智、無學正見俱覺支，說亦如是。譬喻者作如是說：此中說七地覺支，謂根本四禪、三無色定覺支。在此七地中，若欲以日初分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支，以日中分、以日後分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支，皆得隨意，故作是說。復有說者，所以作論者，或有說諸邊禪中有喜無戒、或說上地有正覺、或說無色地中有戒，為止如是等說者意故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：覺支有二分：一是定分、二是慧分。若定分覺支現在前時，修慧分三覺支便為非時。所以者何？以定分勢用偏多故。是時應修三覺支。與上相違，說慧分亦如是。復次或有為定入聖道者、或有為慧入聖道者。若為定入聖道者，修定分三覺支是時，修慧分三覺支是非時。若為慧入聖道者，修慧分三覺支是時，修定分三覺支是非時。尊者舍利弗所說經復云何通？答曰：尊者舍利弗善知出定入定身心相，若欲以日初分入如是覺支便得隨意自在，日中分後分亦如是，故作是說。復次此經說三地覺支，謂有覺有觀地、無覺有觀地、無覺無觀地。若欲以日初分入有覺有觀地覺支，以日中分入無覺有觀地覺支，以日後分入無覺無觀地覺支，皆得隨意，故作是說。復次此中說三根俱覺支，謂樂根、喜根、捨根俱覺支。若欲以日初分入樂根俱覺支，以日中分入喜根俱覺支，以日後分入捨根俱覺支，皆得隨意，故作是說。空無相無願俱盡智無生智、無學正見俱覺支，說亦如是。譬喻者作如是說：此中說七地覺支，謂根本四禪、三無色定覺支。在此七地中，若欲以日初分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支，以日中分、以日後分入初禪地覺支乃至入無所有處地覺支，皆得隨意，故作是說。復有說者，所以作論者，或有說諸邊禪中有喜無戒、或說上地有正覺、或說無色地中有戒，為止如是等說者意故，而作此論。

念覺支現在前時，幾覺支、道支現在前？答曰：若依有覺有觀未至禪，學念覺支現在前時，六覺支、八道支現在前；無學六覺支、九道支現在前。以是說用止諸邊禪中有喜無戒者意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念覺支現在前時，幾覺支、道支現在前？答曰：若依有覺有觀未至禪，學念覺支現在前時，六覺支、八道支現在前；無學六覺支、九道支現在前。以是說用止諸邊禪中有喜無戒者意。

問曰：如未至禪定無有覺有觀，何故作是說：依有覺有觀未至禪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如未至禪定無有覺有觀，何故作是說：依有覺有觀未至禪耶？

答曰：應作是說：若依未至禪定，應說有覺有觀。而作是說，有何意耶？答曰：欲令疑者得決定故。如四大揵度說：上地諸邊亦言未至。或有聞說未至，謂是上地未至。若說有覺有觀，當知必是初禪未至。若依初禪，學念覺支現在前，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。若依禪中間，學念覺支現在前時，六覺支、七道支現在前；無學六覺支、八道支現在前。若作是說，則止說上地有正覺者意。如禪中間，第三第四禪亦如是。若依第二禪，學念覺支現在前，七覺支、七道支現在前；無學七覺支、八道支現在前。若依無色界定，學念覺支現在前時，六覺支、四道支現在前；無學六覺支、五道支現在前。若作是說，則止說無色界有戒者意。諸覺支、道支、一切地、一切無漏心中所得者，說亦如念覺支。何者是耶？謂擇法、精進、猗、定、捨覺支。正見、正方便、正念、正定喜覺支現在前時，幾覺支、道支現在前？答曰：若依初禪，學喜覺支現在前時，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。若依第二禪，學喜覺支現在前時，七覺支、七道支現在前；無學七覺支、八道支現在前。正覺支現在前時，幾覺支、道支現在前耶？答曰：若依未至禪，學正覺現在前時，六覺支、八道支現在前；無學六覺支、九道支現在前。若依初禪，學正覺現在前時，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：若依未至禪定，應說有覺有觀。而作是說，有何意耶？答曰：欲令疑者得決定故。如四大揵度說：上地諸邊亦言未至。或有聞說未至，謂是上地未至。若說有覺有觀，當知必是初禪未至。若依初禪，學念覺支現在前，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。若依禪中間，學念覺支現在前時，六覺支、七道支現在前；無學六覺支、八道支現在前。若作是說，則止說上地有正覺者意。如禪中間，第三第四禪亦如是。若依第二禪，學念覺支現在前，七覺支、七道支現在前；無學七覺支、八道支現在前。若依無色界定，學念覺支現在前時，六覺支、四道支現在前；無學六覺支、五道支現在前。若作是說，則止說無色界有戒者意。諸覺支、道支、一切地、一切無漏心中所得者，說亦如念覺支。何者是耶？謂擇法、精進、猗、定、捨覺支。正見、正方便、正念、正定喜覺支現在前時，幾覺支、道支現在前？答曰：若依初禪，學喜覺支現在前時，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。若依第二禪，學喜覺支現在前時，七覺支、七道支現在前；無學七覺支、八道支現在前。正覺支現在前時，幾覺支、道支現在前耶？答曰：若依未至禪，學正覺現在前時，六覺支、八道支現在前；無學六覺支、九道支現在前。若依初禪，學正覺現在前時，七覺支、八道支現在前；無學七覺支、九道支現在前。

問曰：何故諸邊中無喜耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故諸邊中無喜耶？

答曰：諸邊離欲未離欲，能起現在前故，不能生喜。如人多處被縛，有解不解處，不能生喜。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸邊離欲未離欲，能起現在前故，不能生喜。如人多處被縛，有解不解處，不能生喜。彼亦如是。

問曰：何故上地無正覺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故上地無正覺耶？

答曰：非其田器故，乃至廣說。復次為除正覺故求上地，若上地有覺者則下地不作方便求於上地。若法下地有上地亦有者則無次第滅，若無次第滅則無究竟滅。所以者何？以次第滅能到究竟滅。若無究竟滅則無解脫。復次若有身業口業處有正覺，上地無身業口業故無正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其田器故，乃至廣說。復次為除正覺故求上地，若上地有覺者則下地不作方便求於上地。若法下地有上地亦有者則無次第滅，若無次第滅則無究竟滅。所以者何？以次第滅能到究竟滅。若無究竟滅則無解脫。復次若有身業口業處有正覺，上地無身業口業故無正覺。

問曰：何故無色界無戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無色界無戒耶？

答曰：無田器故，乃至廣說。復次為除戒故求無色界，若無色界有戒者，則下地眾生不作方便求無色界。若法下地有上地亦有者則無次第滅，若無次第滅則無究竟滅。所以者何？次第滅能到究竟滅。若無究竟滅則無解脫。復次戒是色少分，無色中無色；戒是四大造，無色界無四大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無田器故，乃至廣說。復次為除戒故求無色界，若無色界有戒者，則下地眾生不作方便求無色界。若法下地有上地亦有者則無次第滅，若無次第滅則無究竟滅。所以者何？次第滅能到究竟滅。若無究竟滅則無解脫。復次戒是色少分，無色中無色；戒是四大造，無色界無四大。

問曰：無無漏四大，何故有無漏戒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無無漏四大，何故有無漏戒耶？

答曰：無漏戒不以四大力故是無漏，以心力故是無漏。復次戒對治惡戒，無色界無惡戒故無戒。所以者何？惡戒在欲界。欲界於無色界有四事遠：一、以所依遠；二、以所行遠；三、以所緣遠；四、以對治遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無漏戒不以四大力故是無漏，以心力故是無漏。復次戒對治惡戒，無色界無惡戒故無戒。所以者何？惡戒在欲界。欲界於無色界有四事遠：一、以所依遠；二、以所行遠；三、以所緣遠；四、以對治遠。

三十七助道法：四念處、四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支。佛說助道法無三十，七覺支是助道法。何以知之？經說：有一比丘往詣佛所，到已頭面禮足却住一面，而白佛言：世尊！所言覺支者，何故名覺支耶？佛告比丘：是七助道法故名覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、猗覺支、定覺支、捨覺支。以是事故，知覺支是助道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七助道法：四念處、四正斷、四如意足、五根、五力、七覺支、八道支。佛說助道法無三十，七覺支是助道法。何以知之？經說：有一比丘往詣佛所，到已頭面禮足却住一面，而白佛言：世尊！所言覺支者，何故名覺支耶？佛告比丘：是七助道法故名覺支，謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、猗覺支、定覺支、捨覺支。以是事故，知覺支是助道法。

問曰：助道法有三十七，世尊何故說七覺支是助道法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：助道法有三十七，世尊何故說七覺支是助道法耶？

答曰：隨彼比丘所問，佛說七覺支是助道法。若彼比丘問四念處者，佛亦說四念處是助道法。復次彼經一向說無漏助道法，餘則不定。如念處有二種，謂有漏、無漏，乃至道支有漏、無漏。復有說者，佛說三十七助道法，以經久時故而亡失之。如陀羅達多所說：助道法應言一支，乃至三十七支，如三十七助道法。如《斧柯喻經》中亦說：無漏三十七助道法。若取決定修道，則是七覺支。若取不決定。則有六支種。所以者何。念處有二種，或有漏、無漏，乃至道支亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨彼比丘所問，佛說七覺支是助道法。若彼比丘問四念處者，佛亦說四念處是助道法。復次彼經一向說無漏助道法，餘則不定。如念處有二種，謂有漏、無漏，乃至道支有漏、無漏。復有說者，佛說三十七助道法，以經久時故而亡失之。如陀羅達多所說：助道法應言一支，乃至三十七支，如三十七助道法。如《斧柯喻經》中亦說：無漏三十七助道法。若取決定修道，則是七覺支。若取不決定。則有六支種。所以者何。念處有二種，或有漏、無漏，乃至道支亦如是。

問曰：助道法名有三十七，體有幾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：助道法名有三十七，體有幾耶？

答曰：助道法名有三十七，體有十一或十二。若說盡在覺支中，覺支名有七，體亦七。四念處、慧根、慧力、正見，盡在擇法覺支中。四正斷、精進根、精進力、正方便，盡在精進覺支中。四如意足、定根、定力、正定，盡在定覺支中。念根、念力、正念，盡在念覺支中。餘者有信根、道支中有正語正業正命。若盡說在道支中者、若說正語正業外更無正命者，八道支名有八，體有七。若說正語正業外別有正命者，道支名有八，體有八。四念處、慧根、慧力、擇法覺支，盡在正見中。四正斷、精進根、精進力、精進覺支，盡在正方便中。四如意足、定根、定力、定覺支，盡在正定中。念根、念力、念覺支，盡在正念中。餘有信根，覺支中有喜、猗、捨。以是事故，助道法名有三十七，體有十一或十二。如名體，名數體數、名異體異、名異相體異相、知名知體亦如是。此是助道法體法性，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：助道法名有三十七，體有十一或十二。若說盡在覺支中，覺支名有七，體亦七。四念處、慧根、慧力、正見，盡在擇法覺支中。四正斷、精進根、精進力、正方便，盡在精進覺支中。四如意足、定根、定力、正定，盡在定覺支中。念根、念力、正念，盡在念覺支中。餘者有信根、道支中有正語正業正命。若盡說在道支中者、若說正語正業外更無正命者，八道支名有八，體有七。若說正語正業外別有正命者，道支名有八，體有八。四念處、慧根、慧力、擇法覺支，盡在正見中。四正斷、精進根、精進力、精進覺支，盡在正方便中。四如意足、定根、定力、定覺支，盡在正定中。念根、念力、念覺支，盡在正念中。餘有信根，覺支中有喜、猗、捨。以是事故，助道法名有三十七，體有十一或十二。如名體，名數體數、名異體異、名異相體異相、知名知體亦如是。此是助道法體法性，乃至廣說。

何故名助道法？助道是何義？答曰：盡智、無生智是菩提，此諸法隨順彼法、助彼法、是彼法分，勢用勝故，名助道法。已總說助道法所以，今當各各別說所以。何故名念處耶？答曰：分別聚義是念處義。聚名五取陰。若欲分別，應以念處而燒然義是正斷義，積聚義法義是如意足義，增上勝義是根義，不可壞義是力義，覺知義是覺支義，求覓義是道支義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故名助道法？助道是何義？答曰：盡智、無生智是菩提，此諸法隨順彼法、助彼法、是彼法分，勢用勝故，名助道法。已總說助道法所以，今當各各別說所以。何故名念處耶？答曰：分別聚義是念處義。聚名五取陰。若欲分別，應以念處而燒然義是正斷義，積聚義法義是如意足義，增上勝義是根義，不可壞義是力義，覺知義是覺支義，求覓義是道支義。

已別說助道法所以，今當別說覺支道支所以。何故名覺支？為以覺故名覺支、為以是覺支故名覺支耶？若以覺故名覺支者，一是六非。若以是覺支故名覺支者，六是一非。答曰：應作是說：以覺故名覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已別說助道法所以，今當別說覺支道支所以。何故名覺支？為以覺故名覺支、為以是覺支故名覺支耶？若以覺故名覺支者，一是六非。若以是覺支故名覺支者，六是一非。答曰：應作是說：以覺故名覺支。

問曰：若然者，一是六非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，一是六非。

答曰：此諸法盡是彼法分、盡隨順彼法，勢用勝故名覺支。復有說者，以是覺支故名覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此諸法盡是彼法分、盡隨順彼法，勢用勝故名覺支。復有說者，以是覺支故名覺支。

問曰：若然者，六是一非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，六是一非。

答曰：擇法覺支是覺是覺支，餘唯是覺支。何故名道支耶？為以求覓故是道支，為以是求覓支故是道支？若以求覓是道支者，一是七非。若以是求覓支故是道支者，七是一非。答曰：應作是說：以求覓故是道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：擇法覺支是覺是覺支，餘唯是覺支。何故名道支耶？為以求覓故是道支，為以是求覓支故是道支？若以求覓是道支者，一是七非。若以是求覓支故是道支者，七是一非。答曰：應作是說：以求覓故是道支。

問曰：若然者，一是七非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，一是七非。

答曰：此諸法盡是彼法分、隨順彼法，勢用勝故名道支。復有說者，求覓支故是道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此諸法盡是彼法分、隨順彼法，勢用勝故名道支。復有說者，求覓支故是道支。

問曰：若然者，七是一非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，七是一非。

答曰：正見是求覓是求覓支，餘是求覓支。如擇法覺支是覺是覺支，如正定是禪是禪支，不非時食是齋是齋支，正見亦如是，是求覓是求覓支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：正見是求覓是求覓支，餘是求覓支。如擇法覺支是覺是覺支，如正定是禪是禪支，不非時食是齋是齋支，正見亦如是，是求覓是求覓支。

已各各別說助道法所以，今當求其次第。何故先說四念處，乃至後說八道支耶？答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。復次四念處如眼見，餘助道法如盲，不令墮不如法處。如眾多盲人，有目將導，不令墮非道中。彼亦如是。復以念處能了了分別總相別相法，壞物體愚、壞緣中愚，取法實相不令增減。復次念處從初覺地乃至盡智、無生智勢用常勝，正斷從暖法以上勢用常勝，如意足從頂法以上勢用常勝，五根從忍法以上勢用常勝，五力從世第一法以上勢用常勝，道支於見道中勝，覺支於修道中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已各各別說助道法所以，今當求其次第。何故先說四念處，乃至後說八道支耶？答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。復次四念處如眼見，餘助道法如盲，不令墮不如法處。如眾多盲人，有目將導，不令墮非道中。彼亦如是。復以念處能了了分別總相別相法，壞物體愚、壞緣中愚，取法實相不令增減。復次念處從初覺地乃至盡智、無生智勢用常勝，正斷從暖法以上勢用常勝，如意足從頂法以上勢用常勝，五根從忍法以上勢用常勝，五力從世第一法以上勢用常勝，道支於見道中勝，覺支於修道中勝。

問曰：何故見道中道支勝，修道中覺支勝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故見道中道支勝，修道中覺支勝耶？

答曰：去義是道義，見道中去極速疾故。覺是覺支義，修道中有九種覺數數覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去義是道義，見道中去極速疾故。覺是覺支義，修道中有九種覺數數覺故。

問曰：若見道中是道支、修道中是覺支者，世尊何故先說覺支後說道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若見道中是道支、修道中是覺支者，世尊何故先說覺支後說道支耶？

答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。復次欲漸次增一支故，先說四法次說五七八法。復次欲漸出要法、漸次增益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。復次欲漸次增一支故，先說四法次說五七八法。復次欲漸出要法、漸次增益故。

已總說助道法次第，今當一一別說覺支道支次第。何故先說念覺支，後乃至捨覺支耶？答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。尊者瞿沙說曰：已見諦人，以憶念先所得法力，能滿足修覺支，是故佛先說念覺支。如經說：行人正觀此法念現在前，不生愚惑，能滿足修念覺支。以念力故，於法能分別選擇籌量，能滿足修擇法覺支。以於法能選擇分別籌量故，便行精進，能滿足修精進覺支。已行精進故，便生不雜味喜，能滿足修喜覺支。以喜故身心猗樂，能滿足修猗覺支。以定猗樂故心定，能滿足修定覺支。以心定故，離貪憂住捨故，能滿足修捨覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已總說助道法次第，今當一一別說覺支道支次第。何故先說念覺支，後乃至捨覺支耶？答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。尊者瞿沙說曰：已見諦人，以憶念先所得法力，能滿足修覺支，是故佛先說念覺支。如經說：行人正觀此法念現在前，不生愚惑，能滿足修念覺支。以念力故，於法能分別選擇籌量，能滿足修擇法覺支。以於法能選擇分別籌量故，便行精進，能滿足修精進覺支。已行精進故，便生不雜味喜，能滿足修喜覺支。以喜故身心猗樂，能滿足修猗覺支。以定猗樂故心定，能滿足修定覺支。以心定故，離貪憂住捨故，能滿足修捨覺支。

問曰：何故世尊道支中先說正見，後乃至正定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故世尊道支中先說正見，後乃至正定耶？

答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。尊者瞿沙說曰：已見諦者，以正見故，能修道支。如說：以正見故，能修道支。如說：以正見故，能生正覺、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨順言說次第法故。復次佛說則隨順，問者則易受。尊者瞿沙說曰：已見諦者，以正見故，能修道支。如說：以正見故，能修道支。如說：以正見故，能生正覺、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

已說覺支道支次第，今當說地。何等地有幾助道法？答曰：未至禪有三十六，除喜。初禪有三十七。中間禪有三十五，除喜、正覺。第二禪有三十六，除正覺。第三第四禪有三十五，除喜、正覺。無色中有三十二，除喜、正覺、正語、正業、正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說覺支道支次第，今當說地。何等地有幾助道法？答曰：未至禪有三十六，除喜。初禪有三十七。中間禪有三十五，除喜、正覺。第二禪有三十六，除正覺。第三第四禪有三十五，除喜、正覺。無色中有三十二，除喜、正覺、正語、正業、正命。

已說地，今當說現在前時，何地幾助道法一時現在前耶？答曰：依未至禪有三十六，一時現在前則有三十三，除三念處。所以者何？以所緣各異故，尚不能起二，何況多。初禪有三十七，則有三十四一時現在前，亦除三念處。禪中間有三十五，則有三十二一時現在前，亦除三念處。如中間禪，第三第四禪亦如是。第二禪有三十六，則有三十三一時現在前，亦除三念處。無色中三十二，則有二十九現在前，亦除三念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說地，今當說現在前時，何地幾助道法一時現在前耶？答曰：依未至禪有三十六，一時現在前則有三十三，除三念處。所以者何？以所緣各異故，尚不能起二，何況多。初禪有三十七，則有三十四一時現在前，亦除三念處。禪中間有三十五，則有三十二一時現在前，亦除三念處。如中間禪，第三第四禪亦如是。第二禪有三十六，則有三十三一時現在前，亦除三念處。無色中三十二，則有二十九現在前，亦除三念處。

已說現在前，今當說同異相。若是覺支亦是道支耶？答曰：或是覺支非道支，乃至廣作四句。是覺支非道支者，喜、猗、捨覺支是也。是道支非覺支者，正覺、正語、正業、正命是也。是覺支亦是道支者，除信，諸餘助道法是也。非覺支道支者，信是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說現在前，今當說同異相。若是覺支亦是道支耶？答曰：或是覺支非道支，乃至廣作四句。是覺支非道支者，喜、猗、捨覺支是也。是道支非覺支者，正覺、正語、正業、正命是也。是覺支亦是道支者，除信，諸餘助道法是也。非覺支道支者，信是也。

問曰：何故喜立覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故喜立覺支耶？

答曰：覺義是覺支義，喜隨順覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：覺義是覺支義，喜隨順覺支。

問曰：云何喜隨順覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何喜隨順覺支耶？

答曰：若如實數數覺境界則生喜，若數數生喜則如實覺境界。如人掘地得寶，得寶故更掘，更掘故復得。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若如實數數覺境界則生喜，若數數生喜則如實覺境界。如人掘地得寶，得寶故更掘，更掘故復得。彼亦如是。

問曰：何故喜不立道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故喜不立道支耶？

答曰：去義是道支義，喜不隨順去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去義是道支義，喜不隨順去。

問曰：何故喜不隨順去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故喜不隨順去耶？

答曰：若數數喜則住不去。如人在道行，若數數止息便欲住不去。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若數數喜則住不去。如人在道行，若數數止息便欲住不去。彼亦如是。

問曰：何故猗、捨立覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故猗、捨立覺支耶？

答曰：覺義是覺支義，猗、捨隨順覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：覺義是覺支義，猗、捨隨順覺支。

問曰：云何猗、捨隨順覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何猗、捨隨順覺支耶？

答曰：若於一切事得猗、捨，則能如實覺境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若於一切事得猗、捨，則能如實覺境界。

問曰：何故猗、捨不立道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故猗、捨不立道支耶？

答曰：去義是道支義，猗、捨不隨順去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去義是道支義，猗、捨不隨順去。

問曰：何故猗、捨不隨順去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故猗、捨不隨順去耶？

答曰：猗、捨與去相違。如行住眠寤一向相違，彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：猗、捨與去相違。如行住眠寤一向相違，彼亦如是。

問曰：何故正覺立道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故正覺立道支耶？

答曰：去義是道支義，以正覺能發動正見出離生死故。如人以杖捶牛能有所至，彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去義是道支義，以正覺能發動正見出離生死故。如人以杖捶牛能有所至，彼亦如是。

問曰：正覺何故不立覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：正覺何故不立覺支耶？

答曰：正覺性發動，覺支性寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：正覺性發動，覺支性寂靜故。

問曰：何故正語正業正命立道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故正語正業正命立道支耶？

答曰：去義是道支義，正語業命於道車為轂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：去義是道支義，正語業命於道車為轂故。

問曰：何故正語業命不立覺支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故正語業命不立覺支耶？

答曰：正語業命是道支非道。復次正語業命是不相應、無依、無行、無緣，覺支與此相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：正語業命是道支非道。復次正語業命是不相應、無依、無行、無緣，覺支與此相違。

問曰：信何故非覺支道支耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：信何故非覺支道支耶？

答曰：始入法時，信勢用勝故，已入法修覺支道支。復次出要法有滿足不滿足，滿足出要法者，有根力覺道相者是也，與此相違名不滿足。若不滿足出要法，有覺支相、無道支相者立覺支，如喜、猗、捨。若無覺支相、有道支相者立道支，如正覺、正語業命。若滿足出要法，有覺支道支相者，立覺支、道支，如餘覺支道支是也。若不滿足出要法、無覺支道支相者，不立覺支、道支，如信是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：始入法時，信勢用勝故，已入法修覺支道支。復次出要法有滿足不滿足，滿足出要法者，有根力覺道相者是也，與此相違名不滿足。若不滿足出要法，有覺支相、無道支相者立覺支，如喜、猗、捨。若無覺支相、有道支相者立道支，如正覺、正語業命。若滿足出要法，有覺支道支相者，立覺支、道支，如餘覺支道支是也。若不滿足出要法、無覺支道支相者，不立覺支、道支，如信是也。

問曰：何故不立心為助道法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不立心為助道法耶？

答曰：無助道分故。復次心於煩惱出要法中俱有勢用，助道法於出要法中偏有勢用。復次心緣總相別相，助道法唯緣總相。復次如煩惱是數法非心，彼對治法亦爾是數法非心。若作是說，心定故名定者，即是助道法中定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無助道分故。復次心於煩惱出要法中俱有勢用，助道法於出要法中偏有勢用。復次心緣總相別相，助道法唯緣總相。復次如煩惱是數法非心，彼對治法亦爾是數法非心。若作是說，心定故名定者，即是助道法中定也。

問曰：何故三根中喜根立助道法，樂根、捨根不立助道法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故三根中喜根立助道法，樂根、捨根不立助道法耶？

答曰：無助道相故，不立助道分。復次助道法所行猛利，彼二根遲鈍、所行不猛利。復次樂根為猗樂所覆蔽，捨根為行捨所覆蔽，是故不立助道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無助道相故，不立助道分。復次助道法所行猛利，彼二根遲鈍、所行不猛利。復次樂根為猗樂所覆蔽，捨根為行捨所覆蔽，是故不立助道法。

問曰：聖種何故不立助道法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖種何故不立助道法耶？

答曰：亦有立者。如毘婆闍婆提說：有三十一助道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦有立者。如毘婆闍婆提說：有三十一助道法。

問曰：我不問如是說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：我不問如是說者。

答曰：助道法於在家出家人中有二事勝：一期心勝、二受行勝。聖種於出家人中二事勝：一期心勝、二受行勝。於在家人中有一事勝，謂期心勝，非受行勝。如帝釋坐眾華座上，十二那由他婇女而自圍繞，有六萬作音樂者，名住聖種，但有期心而不受行。如頻婆娑羅王等、須達長者等，亦復如是。若作是說，樂斷是精進者，即是精進覺支。《波伽羅那經》說：云何念覺支？答曰：聖弟子觀苦是苦，乃至觀道是道，與不壞智相應，為菩提念，數數念、次第念常不忘不失。是說未知欲知根。復次若聖弟子，見生死是過患、見涅槃是勝妙，為菩提念，乃至廣說。是說知根。阿羅漢觀解脫心念，是說知已根。乃至捨覺支，說亦如是。云何正見？答曰：若聖弟子，觀苦是苦乃至觀道是道，是觀察分別能取其相，覺明見慧，是說未知欲知根。若聖弟子，見生死是過患、見涅槃是勝妙，是觀察分別，乃至廣說，是說知根。阿羅漢觀自心解脫，是觀察分別，乃至廣說，是說知已根。乃至正定，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：助道法於在家出家人中有二事勝：一期心勝、二受行勝。聖種於出家人中二事勝：一期心勝、二受行勝。於在家人中有一事勝，謂期心勝，非受行勝。如帝釋坐眾華座上，十二那由他婇女而自圍繞，有六萬作音樂者，名住聖種，但有期心而不受行。如頻婆娑羅王等、須達長者等，亦復如是。若作是說，樂斷是精進者，即是精進覺支。《波伽羅那經》說：云何念覺支？答曰：聖弟子觀苦是苦，乃至觀道是道，與不壞智相應，為菩提念，數數念、次第念常不忘不失。是說未知欲知根。復次若聖弟子，見生死是過患、見涅槃是勝妙，為菩提念，乃至廣說。是說知根。阿羅漢觀解脫心念，是說知已根。乃至捨覺支，說亦如是。云何正見？答曰：若聖弟子，觀苦是苦乃至觀道是道，是觀察分別能取其相，覺明見慧，是說未知欲知根。若聖弟子，見生死是過患、見涅槃是勝妙，是觀察分別，乃至廣說，是說知根。阿羅漢觀自心解脫，是觀察分別，乃至廣說，是說知已根。乃至正定，說亦如是。

問曰：何故覺支中說為菩提念，道支中不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故覺支中說為菩提念，道支中不說耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次欲現異文異說故。若以種種說莊嚴於文，義則易解。復次欲現二門、二略、二初入法、二影、二俱通故。如覺支中說為菩提念，道支中說為菩提正見亦爾。如道支中不說為菩提正見，覺支中亦爾。復次先作是說，盡智、無生智是菩提。修道中覺支勢用勝，修道近盡智、無生智，是故覺支中說為菩提，非道支。經說：為寂滅、為離欲、為涅槃故修不淨觀俱念覺支乃至捨覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次欲現異文異說故。若以種種說莊嚴於文，義則易解。復次欲現二門、二略、二初入法、二影、二俱通故。如覺支中說為菩提念，道支中說為菩提正見亦爾。如道支中不說為菩提正見，覺支中亦爾。復次先作是說，盡智、無生智是菩提。修道中覺支勢用勝，修道近盡智、無生智，是故覺支中說為菩提，非道支。經說：為寂滅、為離欲、為涅槃故修不淨觀俱念覺支乃至捨覺支。

問曰：不淨觀是有漏，覺支是無漏，云何有漏無漏俱耶？尊者和須蜜說曰：先以不淨觀令心隨從調柔質直堪忍自在，次起覺支現在前，覺支後復起不淨觀。以覺支動不淨觀故，作如是說，而無有漏無漏俱者。佛經說：聖弟子一心攝耳聽法，能斷五蓋，具足修七覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不淨觀是有漏，覺支是無漏，云何有漏無漏俱耶？尊者和須蜜說曰：先以不淨觀令心隨從調柔質直堪忍自在，次起覺支現在前，覺支後復起不淨觀。以覺支動不淨觀故，作如是說，而無有漏無漏俱者。佛經說：聖弟子一心攝耳聽法，能斷五蓋，具足修七覺支。

問曰：如定心能斷結，非不定心。是意地，非五識身，何故作如是說：一心攝耳聽法，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如定心能斷結，非不定心。是意地，非五識身，何故作如是說：一心攝耳聽法，乃至廣說。

答曰：此說轉轉相生法。耳識次生善意識，善意識次生從聞生意，從聞生意次生從思生意，從思生意次生從修生意，以從修生意而斷煩惱。復次此說相續法。善意識與善耳識相續故能斷煩惱，而作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說轉轉相生法。耳識次生善意識，善意識次生從聞生意，從聞生意次生從思生意，從思生意次生從修生意，以從修生意而斷煩惱。復次此說相續法。善意識與善耳識相續故能斷煩惱，而作是說。

問曰：若無礙道，能斷煩惱，不能滿足修覺支；若解脫道，能滿足修覺支，不能斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無礙道，能斷煩惱，不能滿足修覺支；若解脫道，能滿足修覺支，不能斷煩惱。

答曰：佛說相近法故，而作是說。諸法與念覺支相應，亦與擇法覺支相應耶？答曰：或與念覺支相應不與擇法覺支相應，乃至廣作四句。與念覺支相應非擇法覺支者，是擇法覺支。所以者何？以三事故，自體不與自體相應：一以二慧不得併生；二以前後不俱；三以一切諸法除其自體與餘法作緣。與擇法覺支相應非念覺支者，是念覺支。所以者何？以求故，自體不與自體相應，如先說。與念覺支擇法覺支相應者，諸法。與念覺支擇法覺支相應者，彼是何耶？答曰：與念覺支擇法覺支俱聚中俱，除自體，諸餘與念覺支擇法覺支相應者。彼是何耶？謂八大地、十善大地。若在有覺有觀地，則有覺觀及心。非念覺支擇法覺支相應者，諸餘心心數法、色、無為、心不相應行。此中多說無漏心，更無餘者。餘有有漏心心數法、色、無為、心不相應行，作第四句。如念覺支擇法覺支，念覺支念、精進、猗、定、捨覺支、正方便、正定，說亦如是。諸法與念覺支相應亦與喜覺支相應耶？乃至廣作四句。念覺支在一切地、一切無漏心中，喜覺支在一切無漏心中，非在一切地。是故得作一中四句。與念覺支相應非喜覺支者，是喜覺支與念覺支相應聚中，喜覺支體與念覺支相應，不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。餘不與喜覺支相應與念覺支相應法，彼是何耶？答曰：未至禪、中間禪、第三第四禪、三無色中與念覺支相應法，彼法不與喜覺支相應。所以者何？彼諸地中無喜故。與喜覺支相應非念覺支相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說相近法故，而作是說。諸法與念覺支相應，亦與擇法覺支相應耶？答曰：或與念覺支相應不與擇法覺支相應，乃至廣作四句。與念覺支相應非擇法覺支者，是擇法覺支。所以者何？以三事故，自體不與自體相應：一以二慧不得併生；二以前後不俱；三以一切諸法除其自體與餘法作緣。與擇法覺支相應非念覺支者，是念覺支。所以者何？以求故，自體不與自體相應，如先說。與念覺支擇法覺支相應者，諸法。與念覺支擇法覺支相應者，彼是何耶？答曰：與念覺支擇法覺支俱聚中俱，除自體，諸餘與念覺支擇法覺支相應者。彼是何耶？謂八大地、十善大地。若在有覺有觀地，則有覺觀及心。非念覺支擇法覺支相應者，諸餘心心數法、色、無為、心不相應行。此中多說無漏心，更無餘者。餘有有漏心心數法、色、無為、心不相應行，作第四句。如念覺支擇法覺支，念覺支念、精進、猗、定、捨覺支、正方便、正定，說亦如是。諸法與念覺支相應亦與喜覺支相應耶？乃至廣作四句。念覺支在一切地、一切無漏心中，喜覺支在一切無漏心中，非在一切地。是故得作一中四句。與念覺支相應非喜覺支者，是喜覺支與念覺支相應聚中，喜覺支體與念覺支相應，不與喜覺支相應。所以者何？以三事故，自體不與自體相應，如先說。餘不與喜覺支相應與念覺支相應法，彼是何耶？答曰：未至禪、中間禪、第三第四禪、三無色中與念覺支相應法，彼法不與喜覺支相應。所以者何？彼諸地中無喜故。與喜覺支相應非念覺支相應者。