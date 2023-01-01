阿毘曇毘婆沙論卷第四十六迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第四十六迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度十門品之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度十門品之十

復有三事故名三昧：一、住一緣；二、繫在一緣；三、正思惟。復有三事故名三昧：一、自正心；二、生種善根；三、令心正直相續。復有三事故名三昧：一、於緣中不從；二、持種種善法；三、能令種種善心住一緣中。尊者和須蜜說曰：何故名三昧？答曰：能令種種善心住一緣中，餘說如上。尊者佛陀提婆說曰：三昧有多名，有善法三昧、有不善法三昧、有無記法三昧、有九次第三昧。此中說心正三昧名三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三事故名三昧：一、住一緣；二、繫在一緣；三、正思惟。復有三事故名三昧：一、自正心；二、生種善根；三、令心正直相續。復有三事故名三昧：一、於緣中不從；二、持種種善法；三、能令種種善心住一緣中。尊者和須蜜說曰：何故名三昧？答曰：能令種種善心住一緣中，餘說如上。尊者佛陀提婆說曰：三昧有多名，有善法三昧、有不善法三昧、有無記法三昧、有九次第三昧。此中說心正三昧名三昧。

界者，有漏者三界繫，無漏者不繫。地者，有漏者在十一地，無漏者在九地。所依身者，依三界身行者，空有二行，無願有十行，無相有四行。緣者，空三昧有漏者緣一切、無漏者緣苦諦，無願緣三諦，無相緣滅諦。念處者，空無願三昧是四念處，無相三昧是法念處。智者，空三昧與四智俱，謂法智、比智、等智、苦智；無願三昧與七智俱，除滅智；無相三昧與四智俱，謂法智、比智、等智、滅智。三昧者，即三昧根者，總而言之與三根相應。過去未來現在者是三世。緣三世法者，空三昧緣三世及非世法，無願緣三世，無相緣非世。善不善無記者，是善緣善；不善無記者，空無願緣三種，無相緣善。是三界繫不繫者，或三界繫或不繫。緣三界繫及不繫者，空三昧有漏者緣三界繫及不繫、無漏者緣三界繫，無願緣三界繫及不繫，無相緣不繫。是學無學非學非無學者，是三種。緣學無學非學非無學者，空三昧有漏者緣三種、無漏者緣非學非無學，無願緣三種，無相緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，有漏者是修道斷，無漏者不斷。緣見道斷修道斷不斷者，空三昧有漏者緣三種、無漏者緣見道斷修道斷，無願緣三種，無相緣不斷。緣名緣義者，空無願緣義緣名，無相緣義。緣自身他身非身者，空三昧有漏者緣三種、無漏者及無願緣自身他身，無相緣非身。若空三昧盡行空行耶？答曰：或空三昧不行空行，乃至廣作四句。空三昧不行空行者，空三昧行無我行。行空行非空三昧者，行空行空三昧相應法。空三昧行空行者，行空行空三昧。非空三昧非行空行者，若即取此種性，行無我行空三昧相應法；若不即取此種性，除上爾所事。已行、當行亦如是。如空三昧空行作四句，空三昧行無我行亦如是。無願作三十四句，無相作十二四句，合四十八四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界者，有漏者三界繫，無漏者不繫。地者，有漏者在十一地，無漏者在九地。所依身者，依三界身行者，空有二行，無願有十行，無相有四行。緣者，空三昧有漏者緣一切、無漏者緣苦諦，無願緣三諦，無相緣滅諦。念處者，空無願三昧是四念處，無相三昧是法念處。智者，空三昧與四智俱，謂法智、比智、等智、苦智；無願三昧與七智俱，除滅智；無相三昧與四智俱，謂法智、比智、等智、滅智。三昧者，即三昧根者，總而言之與三根相應。過去未來現在者是三世。緣三世法者，空三昧緣三世及非世法，無願緣三世，無相緣非世。善不善無記者，是善緣善；不善無記者，空無願緣三種，無相緣善。是三界繫不繫者，或三界繫或不繫。緣三界繫及不繫者，空三昧有漏者緣三界繫及不繫、無漏者緣三界繫，無願緣三界繫及不繫，無相緣不繫。是學無學非學非無學者，是三種。緣學無學非學非無學者，空三昧有漏者緣三種、無漏者緣非學非無學，無願緣三種，無相緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，有漏者是修道斷，無漏者不斷。緣見道斷修道斷不斷者，空三昧有漏者緣三種、無漏者緣見道斷修道斷，無願緣三種，無相緣不斷。緣名緣義者，空無願緣義緣名，無相緣義。緣自身他身非身者，空三昧有漏者緣三種、無漏者及無願緣自身他身，無相緣非身。若空三昧盡行空行耶？答曰：或空三昧不行空行，乃至廣作四句。空三昧不行空行者，空三昧行無我行。行空行非空三昧者，行空行空三昧相應法。空三昧行空行者，行空行空三昧。非空三昧非行空行者，若即取此種性，行無我行空三昧相應法；若不即取此種性，除上爾所事。已行、當行亦如是。如空三昧空行作四句，空三昧行無我行亦如是。無願作三十四句，無相作十二四句，合四十八四句。

問曰：三昧、解脫門有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三昧、解脫門有何差別？

答曰：三昧是有漏無漏，解脫門唯無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三昧是有漏無漏，解脫門唯無漏。

問曰：何故三昧是有漏無漏，解脫門唯無漏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故三昧是有漏無漏，解脫門唯無漏耶？

答曰：解脫門不應是有漏，不應是繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：解脫門不應是有漏，不應是繫縛。

問曰：為以得正決定、為以盡漏立解脫門耶？若以得正決定者，苦法忍相應定應是解脫門。若以盡漏者，金剛喻定應是解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為以得正決定、為以盡漏立解脫門耶？若以得正決定者，苦法忍相應定應是解脫門。若以盡漏者，金剛喻定應是解脫門。

答曰：應作是說：以得正決定、亦以盡漏故，名解脫門。所以者何？得一切聖道盡名決定，一切斷盡名盡漏。如世第一法次第得苦法忍，苦次第得集，集次第得滅，滅次第得道。盡漏者，或依空三昧盡三界漏，或依無願三昧盡三界漏，或依無相三昧盡三界漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：以得正決定、亦以盡漏故，名解脫門。所以者何？得一切聖道盡名決定，一切斷盡名盡漏。如世第一法次第得苦法忍，苦次第得集，集次第得滅，滅次第得道。盡漏者，或依空三昧盡三界漏，或依無願三昧盡三界漏，或依無相三昧盡三界漏。

問曰：何故名解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名解脫門？

答曰：如楯法故。譬如鬪人執楯在前斷怨敵頭。行者爾時持如楯解脫門在前，斷煩惱怨家成就頭墮著不成就地。如說：定是正道，不定是邪道，定心得解脫非不定心，有定者能知陰生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如楯法故。譬如鬪人執楯在前斷怨敵頭。行者爾時持如楯解脫門在前，斷煩惱怨家成就頭墮著不成就地。如說：定是正道，不定是邪道，定心得解脫非不定心，有定者能知陰生滅。

《施設經》廣說空，謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、無所有空、第一義空、空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《施設經》廣說空，謂內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、無所有空、第一義空、空空。

問曰：《施設經》何故廣說空耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《施設經》何故廣說空耶？

答曰：以空是二十身見近對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以空是二十身見近對治。

佛經說：若聖弟子具足三三昧鬘者，能斷不善法、修行善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：若聖弟子具足三三昧鬘者，能斷不善法、修行善法。

問曰：何故說三三昧名鬘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說三三昧名鬘？

答曰：以其妙好，世人生欣上心故。如少年時首繫花鬘，若男若女生愛敬心。行者亦爾，若繫三昧鬘，諸天世人則生愛敬。復次如人首繫華鬘，風則不亂其髮。諸功德首若繫三昧華鬘者，掉風不能亂。譬如花若繫以為鬘，則所用處多。諸功德亦爾，若繫以為鬘，則多有所用，能得正決定，得果離欲盡漏。復次世人於所繫華作鬘想。賢聖亦爾，以三三昧繫諸功德，亦作鬘想。亦如世人次第繫華而生鬘想。賢聖亦爾，次第繫心於一緣中，亦作鬘想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以其妙好，世人生欣上心故。如少年時首繫花鬘，若男若女生愛敬心。行者亦爾，若繫三昧鬘，諸天世人則生愛敬。復次如人首繫華鬘，風則不亂其髮。諸功德首若繫三昧華鬘者，掉風不能亂。譬如花若繫以為鬘，則所用處多。諸功德亦爾，若繫以為鬘，則多有所用，能得正決定，得果離欲盡漏。復次世人於所繫華作鬘想。賢聖亦爾，以三三昧繫諸功德，亦作鬘想。亦如世人次第繫華而生鬘想。賢聖亦爾，次第繫心於一緣中，亦作鬘想。

佛經說：空三昧是上座住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：空三昧是上座住處。

問曰：何故說空三昧是上座住處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說空三昧是上座住處？

答曰：以諸上座多住是處故。三界中佛是有德上座，次辟支佛。彼尊者舍利弗常住此處故，言上座住處。復次空是內道中不共法。內道一切皆是上座，外道一切皆是年少。內道中年八歲者皆是上座。所以者何？成就上座法故。外道年八十者皆是年少。所以者何？成就年少法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以諸上座多住是處故。三界中佛是有德上座，次辟支佛。彼尊者舍利弗常住此處故，言上座住處。復次空是內道中不共法。內道一切皆是上座，外道一切皆是年少。內道中年八歲者皆是上座。所以者何？成就上座法故。外道年八十者皆是年少。所以者何？成就年少法故。

問曰：諸外道有無願無相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸外道有無願無相耶？

答曰：雖無根本者，有相似者。麁行似無願、止行似無相，空乃至無相似者，況根本。復次以能生上座法故，空名上座住處。上座法者是道道果。誰能生者？謂空能生。復次安住審諦法故，空名上座住處。眾生若不得空三昧，則情性輕躁躁動；若得空三昧，情性則不動如山。是故尊者瞿沙作如是說：若知解脫法則情性審諦，情性審諦名上座，是故說空是上座住處。復次行者住空法時，適意不適意、好不好、有利益事無利益事、資生樂事資生苦事，於此事中心不移動。曾聞尊者舍利弗其母命終，共住弟子還俗。長齒比丘常於尊者舍利弗有怨嫌心，作如是念：我今應往告其不吉之事。爾時長齒比丘便詣尊者舍利弗所，作如是語：長老當知，汝母命過，共住弟子還俗。尊者舍利弗作如是答：我母命過，此是有身之法。我弟子還俗，此是凡夫之法。時長齒比丘作是念：長老舍利弗雖作是言，心必有異。爾時尊者舍利弗以是事故，明朝著衣持鉢入舍衛城，次第乞食飲食訖，還詣住處，舉衣鉢洗足已，以尼師檀著肩上，從祇桓林詣安樂林，於晝日露處坐一樹下，心生是念：世間頗有可愛妙色變易散滅之時，令我生憂悲苦惱者不？遍觀見無有者。爾時尊者舍利弗以日暮時，從安陀林還祇桓林。爾時長老阿難於所住精舍門邊經行，見尊者舍利弗來，問言：尊者舍利弗！從何處來？舍利弗答言：我從安陀林來。復問：尊者舍利弗！汝於安陀林多住何三昧？舍利弗答言：住覺觀三昧。阿難復問：住何覺何觀耶？舍利弗言：我晝日於安陀林有如是覺：世間頗有可愛妙色，乃至廣說。阿難問言：尊者舍利弗！於意云何？為有如是色不？舍利弗答言：無也。阿難復語尊者舍利弗言：汝常作是說：若佛不出世，我等便為無目而死。佛是可愛妙色，若當變易散滅，汝不生憂悲苦惱耶？尊者舍利弗答言：若令世尊變易散滅，我亦不生憂悲苦惱。但有是念：世尊速般涅槃，世間眼速滅。爾時長老阿難歎言：善哉善哉！尊者舍利弗！善除我見、我所見及與我慢，斷其根本，如斷多羅樹頭，更不復生。如來雖是可愛色，若當變易散滅者，當有何憂悲苦惱耶？是故行者住彼法時，於適意不適意、好不好、有利益無利益、資生樂事資生苦事，心不移動。是故名空是上座住處。復說：尊者舍利弗於俱薩羅國住一林中。爾時有一阿耆婆梵志亦住彼林，去尊者舍利弗不遠。值彼人民設四月節會時，彼梵志詣村落中，多飲好酒、飽食猪肉，復持餘肉及酒一瓶還所住林。見尊者舍利弗坐一樹下，生輕賤心：彼之與我俱是出家，我今極樂而彼比丘極苦。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖無根本者，有相似者。麁行似無願、止行似無相，空乃至無相似者，況根本。復次以能生上座法故，空名上座住處。上座法者是道道果。誰能生者？謂空能生。復次安住審諦法故，空名上座住處。眾生若不得空三昧，則情性輕躁躁動；若得空三昧，情性則不動如山。是故尊者瞿沙作如是說：若知解脫法則情性審諦，情性審諦名上座，是故說空是上座住處。復次行者住空法時，適意不適意、好不好、有利益事無利益事、資生樂事資生苦事，於此事中心不移動。曾聞尊者舍利弗其母命終，共住弟子還俗。長齒比丘常於尊者舍利弗有怨嫌心，作如是念：我今應往告其不吉之事。爾時長齒比丘便詣尊者舍利弗所，作如是語：長老當知，汝母命過，共住弟子還俗。尊者舍利弗作如是答：我母命過，此是有身之法。我弟子還俗，此是凡夫之法。時長齒比丘作是念：長老舍利弗雖作是言，心必有異。爾時尊者舍利弗以是事故，明朝著衣持鉢入舍衛城，次第乞食飲食訖，還詣住處，舉衣鉢洗足已，以尼師檀著肩上，從祇桓林詣安樂林，於晝日露處坐一樹下，心生是念：世間頗有可愛妙色變易散滅之時，令我生憂悲苦惱者不？遍觀見無有者。爾時尊者舍利弗以日暮時，從安陀林還祇桓林。爾時長老阿難於所住精舍門邊經行，見尊者舍利弗來，問言：尊者舍利弗！從何處來？舍利弗答言：我從安陀林來。復問：尊者舍利弗！汝於安陀林多住何三昧？舍利弗答言：住覺觀三昧。阿難復問：住何覺何觀耶？舍利弗言：我晝日於安陀林有如是覺：世間頗有可愛妙色，乃至廣說。阿難問言：尊者舍利弗！於意云何？為有如是色不？舍利弗答言：無也。阿難復語尊者舍利弗言：汝常作是說：若佛不出世，我等便為無目而死。佛是可愛妙色，若當變易散滅，汝不生憂悲苦惱耶？尊者舍利弗答言：若令世尊變易散滅，我亦不生憂悲苦惱。但有是念：世尊速般涅槃，世間眼速滅。爾時長老阿難歎言：善哉善哉！尊者舍利弗！善除我見、我所見及與我慢，斷其根本，如斷多羅樹頭，更不復生。如來雖是可愛色，若當變易散滅者，當有何憂悲苦惱耶？是故行者住彼法時，於適意不適意、好不好、有利益無利益、資生樂事資生苦事，心不移動。是故名空是上座住處。復說：尊者舍利弗於俱薩羅國住一林中。爾時有一阿耆婆梵志亦住彼林，去尊者舍利弗不遠。值彼人民設四月節會時，彼梵志詣村落中，多飲好酒、飽食猪肉，復持餘肉及酒一瓶還所住林。見尊者舍利弗坐一樹下，生輕賤心：彼之與我俱是出家，我今極樂而彼比丘極苦。即說偈言：

「我飲粳糧酒， 竊持一瓶來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我飲粳糧酒， 竊持一瓶來，

地上山草木， 視之猶金聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上山草木， 視之猶金聚。」

爾時尊者舍利弗作如是念：此如死梵志，向我說如是偈。我今亦應說偈。時尊者舍利弗便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗作如是念：此如死梵志，向我說如是偈。我今亦應說偈。時尊者舍利弗便說此偈：

「我飲無相酒， 復竊持空瓶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我飲無相酒， 復竊持空瓶，

地上山草木， 視之猶唾聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地上山草木， 視之猶唾聚。」

此偈中尊者舍利弗以三解脫門作師子吼。如說我飲無相酒，是無相解脫門。復竊持空瓶者，是空解脫門。地上山草木視之猶唾聚，是無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈中尊者舍利弗以三解脫門作師子吼。如說我飲無相酒，是無相解脫門。復竊持空瓶者，是空解脫門。地上山草木視之猶唾聚，是無願解脫門。

說無相有多名，或說空是無相、或說見道是無相、或說不動心解脫是無相、或說非想非非想處是無相、或說無相是無相。說空是無相者，如經說：有一比丘得無相心定。彼比丘根鈍，不知是定有何功德、有何果報。作是思惟：誰知此定功德果報？復作此念：長老阿難，佛所稱譽、諸梵行者之所信敬，必知此定所有功德果報。我今應往問如是事。復作是念：長老阿難善知物相。若我往問，當還問我：汝得是定耶？若答言：得。彼比丘是少欲覆藏，言法者不欲顯己功德。若答言：不得。是現前妄語。若作餘言不正答者，則是惱亂上座比丘。我由來不曾惱亂上座比丘，我今但應隨逐其後，若為他人說是法者我當得聞。時彼比丘於六年中隨阿難後，而猶不聞為他解說。爾時比丘問長老阿難言：若人得無相心定，心無增減，住難得行，猶水停住，已住故解脫，已解脫故住。世尊說是空，有何功德、有何果報耶？爾時長老阿難問彼比丘：汝得此定耶？時彼比丘作如是念：如我所畏，今果問之。即便默然。爾時阿難作如是說：若比丘於無相心定，無增無減，乃至廣說。佛說此定所有果報，得一切知見、能生智慧、修道盡漏。汝亦不久當得此法。不增者，是斷我見。不減者，斷我所見。五我見、十五我所見亦如是。不增者，是生死。不減者，是涅槃。住難得行者，此行難得，多用功、多有所作。如水停住者，譬如水從其源出，停住一處更不餘流。如是彼定住於一緣，更不餘緣。住故解脫者，是自體解脫。解脫故住者，是身中解脫。是中說空是無相。餘處亦說無相是空。如《法印經》說：若斷色相觀色，乃至廣說。眾生相是境界相，若彼比丘見於空法則除眾生相，於境界不見有男相女相。是故尊者瞿沙作如是說：眾生相是境界相。若有是空行，於境界不見有男相女相。說見道是無相者，如說：目揵連！提舍梵志不說第六人行無相耶？云何第六人行無相？答曰：第六人行無相者，是堅信、堅法。所以者何？彼是無相，不可數、不可易知在此在彼。若苦法忍、若苦法智乃至道比忍、比智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無相有多名，或說空是無相、或說見道是無相、或說不動心解脫是無相、或說非想非非想處是無相、或說無相是無相。說空是無相者，如經說：有一比丘得無相心定。彼比丘根鈍，不知是定有何功德、有何果報。作是思惟：誰知此定功德果報？復作此念：長老阿難，佛所稱譽、諸梵行者之所信敬，必知此定所有功德果報。我今應往問如是事。復作是念：長老阿難善知物相。若我往問，當還問我：汝得是定耶？若答言：得。彼比丘是少欲覆藏，言法者不欲顯己功德。若答言：不得。是現前妄語。若作餘言不正答者，則是惱亂上座比丘。我由來不曾惱亂上座比丘，我今但應隨逐其後，若為他人說是法者我當得聞。時彼比丘於六年中隨阿難後，而猶不聞為他解說。爾時比丘問長老阿難言：若人得無相心定，心無增減，住難得行，猶水停住，已住故解脫，已解脫故住。世尊說是空，有何功德、有何果報耶？爾時長老阿難問彼比丘：汝得此定耶？時彼比丘作如是念：如我所畏，今果問之。即便默然。爾時阿難作如是說：若比丘於無相心定，無增無減，乃至廣說。佛說此定所有果報，得一切知見、能生智慧、修道盡漏。汝亦不久當得此法。不增者，是斷我見。不減者，斷我所見。五我見、十五我所見亦如是。不增者，是生死。不減者，是涅槃。住難得行者，此行難得，多用功、多有所作。如水停住者，譬如水從其源出，停住一處更不餘流。如是彼定住於一緣，更不餘緣。住故解脫者，是自體解脫。解脫故住者，是身中解脫。是中說空是無相。餘處亦說無相是空。如《法印經》說：若斷色相觀色，乃至廣說。眾生相是境界相，若彼比丘見於空法則除眾生相，於境界不見有男相女相。是故尊者瞿沙作如是說：眾生相是境界相。若有是空行，於境界不見有男相女相。說見道是無相者，如說：目揵連！提舍梵志不說第六人行無相耶？云何第六人行無相？答曰：第六人行無相者，是堅信、堅法。所以者何？彼是無相，不可數、不可易知在此在彼。若苦法忍、若苦法智乃至道比忍、比智。

問曰：何故見道名無相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故見道名無相？

答曰：此道是速疾道，不起期心道故。不動心解脫是無相者，如說：長老伽婆多！貪欲是相、恚癡是相，不動心解脫是最勝無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此道是速疾道，不起期心道故。不動心解脫是無相者，如說：長老伽婆多！貪欲是相、恚癡是相，不動心解脫是最勝無相。

問曰：何故不動心解脫名無相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不動心解脫名無相耶？

答曰：煩惱是相。彼心不為煩惱所覆、不為所壞、不以上著下、非不淨自在，是故說不動心解脫名無相。非想非非想處名無相者，如說：我多用功德無相心定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：煩惱是相。彼心不為煩惱所覆、不為所壞、不以上著下、非不淨自在，是故說不動心解脫名無相。非想非非想處名無相者，如說：我多用功德無相心定。

問曰：何故說非想非非想處名無相定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說非想非非想處名無相定？

答曰：以非想非非想處愚癡、不猛利、不決定。猶如疑，亦無了了有想相、亦無了了無想相。說無相名無相者，如此中說。經說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以非想非非想處愚癡、不猛利、不決定。猶如疑，亦無了了有想相、亦無了了無想相。說無相名無相者，如此中說。經說：

佛在舍衛國，住東方精舍彌伽羅母堂。爾時長老阿難往詣佛所，頭面禮足白佛言：世尊！昔於一時，世尊住於釋種彌周吒村。我從世尊聞如是義：我今多住空三昧。我為善受持憶念如是說不？佛告阿難：如汝所言，善受持憶念，如我所說而無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國，住東方精舍彌伽羅母堂。爾時長老阿難往詣佛所，頭面禮足白佛言：世尊！昔於一時，世尊住於釋種彌周吒村。我從世尊聞如是義：我今多住空三昧。我為善受持憶念如是說不？佛告阿難：如汝所言，善受持憶念，如我所說而無有異。

問曰：若善受持，不應生疑；若生疑者，不名善受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若善受持，不應生疑；若生疑者，不名善受持。

答曰：以是事故名善受持。所以者何？不生邪見、不轉教餘人、不都忘失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以是事故名善受持。所以者何？不生邪見、不轉教餘人、不都忘失故。

問曰：如長老阿難，多聞總持一切智所說八萬法聚，以正念器盛之。何故於一句中而生疑心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如長老阿難，多聞總持一切智所說八萬法聚，以正念器盛之。何故於一句中而生疑心？

答曰：聞此法時心有愁惱。害諸釋時是此論因緣。如愚癡瑠璃王殺害諸釋，爾時阿難將一比丘入迦毘羅城。此城本時如諸天城，當是之時其猶丘塚。所有樓觀、却敵睥睨、種種窓牖皆悉毀壞，清泉諸池悉皆嬈濁，鴻雁鴛鴦、孔雀鸚鵡、鸜翅羅鳥，為烟火逼皆飛翔虛空，諸小男女皆啼哭逐阿難後，作如是言：大德阿難！我母命過。我父命過。我父母命過。爾時長老阿難復至修迦羅，處梵志精舍。愚癡琉璃王於其處，埋迦毘羅諸釋半身在於地中，以鐵末末之，殺七萬七千賢聖。爾時阿難見是事已極生愁惱。次復世尊諸根無異，其心安住不動如山，善御其心，如持油鉢制伏五根，如馬正視入迦毘羅城。爾時長老阿難觀世尊面顏色和悅，見已作是念：如我親族離別、生處毀壞，世尊不爾。我今苦惱，而世尊心不動如山。爾時世尊知阿難所念，而告之言：我多住空三昧故。汝心住村落想，我住阿蘭若想；汝住親族想處，我住凡人想；汝作眾生想處，我作滿足法想。爾時世尊知阿難及諸比丘不堪行道，便將諸比丘漸次遊行到舍衛國東方精舍彌迦羅母堂。爾時長老阿難愁惱轉滅，往詣佛所，頭面禮足而白佛言，廣說如上。以是事故，阿難問此事時心有愁惱。聞佛所說：我常住空三昧。所以生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：聞此法時心有愁惱。害諸釋時是此論因緣。如愚癡瑠璃王殺害諸釋，爾時阿難將一比丘入迦毘羅城。此城本時如諸天城，當是之時其猶丘塚。所有樓觀、却敵睥睨、種種窓牖皆悉毀壞，清泉諸池悉皆嬈濁，鴻雁鴛鴦、孔雀鸚鵡、鸜翅羅鳥，為烟火逼皆飛翔虛空，諸小男女皆啼哭逐阿難後，作如是言：大德阿難！我母命過。我父命過。我父母命過。爾時長老阿難復至修迦羅，處梵志精舍。愚癡琉璃王於其處，埋迦毘羅諸釋半身在於地中，以鐵末末之，殺七萬七千賢聖。爾時阿難見是事已極生愁惱。次復世尊諸根無異，其心安住不動如山，善御其心，如持油鉢制伏五根，如馬正視入迦毘羅城。爾時長老阿難觀世尊面顏色和悅，見已作是念：如我親族離別、生處毀壞，世尊不爾。我今苦惱，而世尊心不動如山。爾時世尊知阿難所念，而告之言：我多住空三昧故。汝心住村落想，我住阿蘭若想；汝住親族想處，我住凡人想；汝作眾生想處，我作滿足法想。爾時世尊知阿難及諸比丘不堪行道，便將諸比丘漸次遊行到舍衛國東方精舍彌迦羅母堂。爾時長老阿難愁惱轉滅，往詣佛所，頭面禮足而白佛言，廣說如上。以是事故，阿難問此事時心有愁惱。聞佛所說：我常住空三昧。所以生疑。

問曰：佛說我多住空。為住何空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛說我多住空。為住何空？

答曰：或有說者，住無所行空。所以者何？無所行空隨順四威儀法，行時餘三威儀空，餘威儀時亦爾。評曰：應作是說：住性空。所以者何？但觀法性故。是故阿難！比丘若欲多住空者，當觀聚落及眾生，住阿練若想。時諸比丘皆有是念：此住空法，是佛不共法。佛為除比丘心所疑，而告阿難：若比丘欲多住空三昧者，除聚落及眾生想，住阿練若想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，住無所行空。所以者何？無所行空隨順四威儀法，行時餘三威儀空，餘威儀時亦爾。評曰：應作是說：住性空。所以者何？但觀法性故。是故阿難！比丘若欲多住空者，當觀聚落及眾生，住阿練若想。時諸比丘皆有是念：此住空法，是佛不共法。佛為除比丘心所疑，而告阿難：若比丘欲多住空三昧者，除聚落及眾生想，住阿練若想。

問曰：何故佛告比丘除此二想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛告比丘除此二想？

答曰：以諸比丘於此二想生苦惱故。阿難！若比丘除聚落想及眾生想，住阿練若想，當作地想，乃至作非想非非想處想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以諸比丘於此二想生苦惱故。阿難！若比丘除聚落想及眾生想，住阿練若想，當作地想，乃至作非想非非想處想。

問曰：何故世尊一切時除下想說上想，不說其根本耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故世尊一切時除下想說上想，不說其根本耶？

答曰：此說是舊法，過去恒沙諸佛說法皆爾。復次欲令所說不亂故。若世尊說不除下想便說上想者，則所說法亂；諸佛說法而無有亂。復次欲離重說法過故。若世尊不除下想說於上想，則是重說法；佛世尊不重說法。復次定是略要法。若世尊一切時說根本者，則經文多。復次欲現論議道故。論議之道，若有所說必定其言。若重定前言，則壞論議道。佛是無對論師，善知論議道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說是舊法，過去恒沙諸佛說法皆爾。復次欲令所說不亂故。若世尊說不除下想便說上想者，則所說法亂；諸佛說法而無有亂。復次欲離重說法過故。若世尊不除下想說於上想，則是重說法；佛世尊不重說法。復次定是略要法。若世尊一切時說根本者，則經文多。復次欲現論議道故。論議之道，若有所說必定其言。若重定前言，則壞論議道。佛是無對論師，善知論議道故。

問曰：說村落想，為現何事？乃至說非想非非想處，為現何事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：說村落想，為現何事？乃至說非想非非想處，為現何事？

答曰：村落想為現迦毘羅想，眾生想者現諸釋想，阿練若想者現尼拘陀精舍想亦現諸比丘行道處想。地想者，現觀色是散壞想。所以者何？有色故有截手足耳鼻。苦空想者現觀空想，乃至非想非非想處現觀非想非非想處想。復次村落想者是十五我所見，眾生想者是五我見，阿練若處想者是空三昧。地想者是所緣，彼諸對治是無色定。復次村落想者是欲界器世界，眾生想是欲界眾生世界，阿練若想是初禪二禪地想、是第三第四禪，彼諸對治是無色定。復次村落想是欲界。所以者何？欲界說名村落。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：村落想為現迦毘羅想，眾生想者現諸釋想，阿練若想者現尼拘陀精舍想亦現諸比丘行道處想。地想者，現觀色是散壞想。所以者何？有色故有截手足耳鼻。苦空想者現觀空想，乃至非想非非想處現觀非想非非想處想。復次村落想者是十五我所見，眾生想者是五我見，阿練若處想者是空三昧。地想者是所緣，彼諸對治是無色定。復次村落想者是欲界器世界，眾生想是欲界眾生世界，阿練若想是初禪二禪地想、是第三第四禪，彼諸對治是無色定。復次村落想是欲界。所以者何？欲界說名村落。如偈說：

「若伏村落刺， 亦無罵繫害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若伏村落刺， 亦無罵繫害；

苦樂心不動， 是名為比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂心不動， 是名為比丘。」

眾生想是初禪。所以者何？彼中有尊卑眷屬故。阿練若想是第二禪。所以者何？第二禪是賢聖默然法故。地想是第四禪。所以者何？彼中有勝處、一切處故。彼諸對治是無色定。阿難！是名入無上空，所謂盡漏，不多用功心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生想是初禪。所以者何？彼中有尊卑眷屬故。阿練若想是第二禪。所以者何？第二禪是賢聖默然法故。地想是第四禪。所以者何？彼中有勝處、一切處故。彼諸對治是無色定。阿難！是名入無上空，所謂盡漏，不多用功心得解脫。

問曰：云何多用功心得解脫、不多用功心得解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何多用功心得解脫、不多用功心得解脫？

答曰：時解脫多用功，非時解脫不多用功。復次五種阿羅漢名多用功，不動阿羅漢不多用功。若依未至、中間、三無色定所得解脫名多用功，若依根本禪所得解脫名不多用功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：時解脫多用功，非時解脫不多用功。復次五種阿羅漢名多用功，不動阿羅漢不多用功。若依未至、中間、三無色定所得解脫名多用功，若依根本禪所得解脫名不多用功。

復有三三昧，謂空空三昧、無願無願三昧、無相無相三昧。云何空空三昧？答曰：如《施設經》說：若比丘觀有漏取行是空，此有漏取行空中無有常、不變易法，空、無我、無我所。作如是思惟時，復更生心心數法，觀前思惟心是空，中無有常、不變易法，空、無我、無我所。譬如有人欲燒，十木百木千木聚以為積然火燒之，復捉長竿在邊，其中若有墮落不燒者，以長竿聚之；知木已燒，所捉長竿亦投火中。行者亦爾，先觀有漏取行是空，廣說如上。云何無願無願三昧？答曰：若比丘觀有漏取行是無常是變易法，如是思惟時復更生心心數法，觀前思惟心亦是無常變易法。如人燒木，廣說如上。比丘亦爾，觀有漏取行是無常，乃至廣說，是名無願無願。云何無相無相三昧？答曰：若比丘觀寂滅法，此是妙離，所謂盡愛、離欲、滅盡、涅槃。作是思惟時，復更生心心數法，觀前思惟心亦是寂滅，乃至廣說如上，是名取陰是空。次生空空三昧，即觀空是空，汝空亦空。無願三昧觀五取陰是無常，後生無願無願三昧觀前無願，汝無願亦是無常。無相三昧觀寂滅涅槃，後生無相無相三昧，觀前無相三昧非數寂滅，汝無相三昧非數滅，無三相故亦是寂滅。譬如旃陀羅燒死屍時，手執長竿繞其邊行。若其中有墮落者，當以此竿聚之。知其燒盡，亦以長竿投之火中。空三昧亦爾，觀五取陰是空，後生空空三昧觀空三昧，汝亦是空。無願、無相說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三三昧，謂空空三昧、無願無願三昧、無相無相三昧。云何空空三昧？答曰：如《施設經》說：若比丘觀有漏取行是空，此有漏取行空中無有常、不變易法，空、無我、無我所。作如是思惟時，復更生心心數法，觀前思惟心是空，中無有常、不變易法，空、無我、無我所。譬如有人欲燒，十木百木千木聚以為積然火燒之，復捉長竿在邊，其中若有墮落不燒者，以長竿聚之；知木已燒，所捉長竿亦投火中。行者亦爾，先觀有漏取行是空，廣說如上。云何無願無願三昧？答曰：若比丘觀有漏取行是無常是變易法，如是思惟時復更生心心數法，觀前思惟心亦是無常變易法。如人燒木，廣說如上。比丘亦爾，觀有漏取行是無常，乃至廣說，是名無願無願。云何無相無相三昧？答曰：若比丘觀寂滅法，此是妙離，所謂盡愛、離欲、滅盡、涅槃。作是思惟時，復更生心心數法，觀前思惟心亦是寂滅，乃至廣說如上，是名取陰是空。次生空空三昧，即觀空是空，汝空亦空。無願三昧觀五取陰是無常，後生無願無願三昧觀前無願，汝無願亦是無常。無相三昧觀寂滅涅槃，後生無相無相三昧，觀前無相三昧非數寂滅，汝無相三昧非數滅，無三相故亦是寂滅。譬如旃陀羅燒死屍時，手執長竿繞其邊行。若其中有墮落者，當以此竿聚之。知其燒盡，亦以長竿投之火中。空三昧亦爾，觀五取陰是空，後生空空三昧觀空三昧，汝亦是空。無願、無相說亦如是。

問曰：云何得此三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何得此三昧？

答曰：或有說者，是見道邊得，如見道邊等智。或有說者，離欲界欲時，如變化心。評曰：應作是說：若應得三昧者，離非想非非想欲時得作方便現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是見道邊得，如見道邊等智。或有說者，離欲界欲時，如變化心。評曰：應作是說：若應得三昧者，離非想非非想欲時得作方便現在前。

問曰：幾智後起此三昧現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：幾智後起此三昧現在前？

答曰：四，法智、比智、苦智、滅智，總而言之四智後。欲界者三智後，法智、苦智、滅智。色無色界亦三智後，比智、苦智、滅智。若是欲界，空空等三昧依未至禪所攝，無漏道後起現在前。非想非非想處者，無所有處所攝，無漏道後起現在前。餘者即自地無漏道後起現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：四，法智、比智、苦智、滅智，總而言之四智後。欲界者三智後，法智、苦智、滅智。色無色界亦三智後，比智、苦智、滅智。若是欲界，空空等三昧依未至禪所攝，無漏道後起現在前。非想非非想處者，無所有處所攝，無漏道後起現在前。餘者即自地無漏道後起現前。

界者，在三界。地者，在十一地。所依身者，依欲界身。行者，空有二行，空空有一行唯空行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界者，在三界。地者，在十一地。所依身者，依欲界身。行者，空有二行，空空有一行唯空行。

問曰：何故空二行，空空唯一行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故空二行，空空唯一行耶？

答曰：以在行空行空三昧後生故。復次此行與有相違，能捨生死。此善根能觀無漏是過患，何況生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以在行空行空三昧後生故。復次此行與有相違，能捨生死。此善根能觀無漏是過患，何況生死。

問曰：何故不行無我行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不行無我行？

答曰：若見諸法無我不見空者，雖厭離生死，其心不勝。若見諸法空，則厭離生死心勝。如人在道獨行之時不大愁惘，若共伴行，離別之時則大愁惘，彼亦如是。無願行十行，無願無願唯行無常行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若見諸法無我不見空者，雖厭離生死，其心不勝。若見諸法空，則厭離生死心勝。如人在道獨行之時不大愁惘，若共伴行，離別之時則大愁惘，彼亦如是。無願行十行，無願無願唯行無常行。

問曰：何故無願行十行，無願無願唯行無常行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無願行十行，無願無願唯行無常行？

答曰：以在行無常行無願後生故。復次此行與有相違，能捨生死。此善根能觀無漏道是過患，何況生死。何故不行苦行？答曰：不觀道作如此行。何故不行習等行？答曰：若行習等行則觀聖道，是有相續法故。何故不行道等四行？答曰：若行道等行，則適可聖道，不名過患。無相行四行，無相無相行止行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以在行無常行無願後生故。復次此行與有相違，能捨生死。此善根能觀無漏道是過患，何況生死。何故不行苦行？答曰：不觀道作如此行。何故不行習等行？答曰：若行習等行則觀聖道，是有相續法故。何故不行道等四行？答曰：若行道等行，則適可聖道，不名過患。無相行四行，無相無相行止行。

問曰：何故無相行四行，無相無相行止行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無相行四行，無相無相行止行？

答曰：以在行止行無相後生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以在行止行無相後生故。

問曰：何故不行滅行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不行滅行？

答曰：滅有二種，有非數滅、有無常滅，不知為緣何滅。何故不行妙行？答曰：《波伽羅那》說：云何妙法？無漏無為法。彼是中法，是故不行妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：滅有二種，有非數滅、有無常滅，不知為緣何滅。何故不行妙行？答曰：《波伽羅那》說：云何妙法？無漏無為法。彼是中法，是故不行妙行。

問曰：何故不行離行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不行離行？

答曰：《波伽羅那》說：云何離法？答曰：欲界繫善戒、色無色界出要善定、學法無學法及數滅，彼無有是一相緣者，空空、無願無願。或有說者，緣最後聖道剎那。或有說者，緣最後聖道剎那俱五陰。或有說者，緣一生中聖道。或有說者，緣一生中聖道俱五陰。無相無相緣非數滅。念處者，是法念處。智者，與等智俱。定者，即是定。根者，總而言之與三根相應。世者在三世。緣世者，空空無願無願。若作是說，緣最後聖道剎那者，過去現在緣過去未來，最初當生者緣現在，餘未來剎那緣三世。若作是說，緣一生中聖道者，空空無願無願二俱緣三世，無相無相緣非世。善不善無記者，是善緣善；不善無記者，空空無願無願緣善，無相無相緣無記。繫者是三界繫。緣三界繫不繫者，緣不繫。是學無學非學非無學者，是非學非無學。緣學無學非學非無學者，空空無願無願緣無學，無相無相緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，是修道斷。緣見道斷修道斷不斷者，緣不斷。緣名緣義者，是緣義。緣自身他身非身者，空空無願無願緣自身，無相無相緣非身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《波伽羅那》說：云何離法？答曰：欲界繫善戒、色無色界出要善定、學法無學法及數滅，彼無有是一相緣者，空空、無願無願。或有說者，緣最後聖道剎那。或有說者，緣最後聖道剎那俱五陰。或有說者，緣一生中聖道。或有說者，緣一生中聖道俱五陰。無相無相緣非數滅。念處者，是法念處。智者，與等智俱。定者，即是定。根者，總而言之與三根相應。世者在三世。緣世者，空空無願無願。若作是說，緣最後聖道剎那者，過去現在緣過去未來，最初當生者緣現在，餘未來剎那緣三世。若作是說，緣一生中聖道者，空空無願無願二俱緣三世，無相無相緣非世。善不善無記者，是善緣善；不善無記者，空空無願無願緣善，無相無相緣無記。繫者是三界繫。緣三界繫不繫者，緣不繫。是學無學非學非無學者，是非學非無學。緣學無學非學非無學者，空空無願無願緣無學，無相無相緣非學非無學。是見道斷修道斷不斷者，是修道斷。緣見道斷修道斷不斷者，緣不斷。緣名緣義者，是緣義。緣自身他身非身者，空空無願無願緣自身，無相無相緣非身。

問曰：何處起是三昧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處起是三昧？

答曰：欲界中非色無色界起者，是人趣中非餘趣，人中三天下非欝單越，依男身女身者俱能。瞿沙跋摩作如是說：唯閻浮提非餘方，依男身非女身。所以者何？此善根依牢強身，女人身劣弱。評曰：如前說者好。所以者何？男子心得自在、定得自在，女人亦心得自在、定得自在。為是學人為是無學人者，是無學人。時解脫非時解脫者，是非時解脫。所以者何？何等人能起此定？謂於定自在、身中無煩惱信解脫人，不於定得自在亦不身中無煩惱。見到雖於定得自在，不身中無煩惱。時解脫雖身中無煩惱，於定不得自在。非時解脫身中無煩惱，於定得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界中非色無色界起者，是人趣中非餘趣，人中三天下非欝單越，依男身女身者俱能。瞿沙跋摩作如是說：唯閻浮提非餘方，依男身非女身。所以者何？此善根依牢強身，女人身劣弱。評曰：如前說者好。所以者何？男子心得自在、定得自在，女人亦心得自在、定得自在。為是學人為是無學人者，是無學人。時解脫非時解脫者，是非時解脫。所以者何？何等人能起此定？謂於定自在、身中無煩惱信解脫人，不於定得自在亦不身中無煩惱。見到雖於定得自在，不身中無煩惱。時解脫雖身中無煩惱，於定不得自在。非時解脫身中無煩惱，於定得自在。

問曰：何者是三昧？為初剎那是、後相續者是？若初者是，餘何所為？若後相續者是，識身所說云何通？如說：頗法是世俗有漏、是取陰所攝、從內起、因慧生、是善、是欲界繫、次聖道生、緣無漏、是不共法、唯聖人不共凡夫耶？答曰：有，欲界繫空空無願無願無相無相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是三昧？為初剎那是、後相續者是？若初者是，餘何所為？若後相續者是，識身所說云何通？如說：頗法是世俗有漏、是取陰所攝、從內起、因慧生、是善、是欲界繫、次聖道生、緣無漏、是不共法、唯聖人不共凡夫耶？答曰：有，欲界繫空空無願無願無相無相也。

答曰：應作是說：初剎那是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：初剎那是。

問曰：若然者，餘剎那為是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，餘剎那為是何耶？

答曰：是似彼善根。復有說者，相續者盡是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是似彼善根。復有說者，相續者盡是。

問曰：若然者，識身所說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，識身所說云何通？

答曰：初者是聖道次第緣無漏，餘者雖非聖道次第亦緣無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初者是聖道次第緣無漏，餘者雖非聖道次第亦緣無漏。

問曰：何時起此三昧現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何時起此三昧現在前？

答曰：般涅槃時。阿羅漢欲般涅槃時，從聖道起已，起此三昧現在前，從此三昧起已便般涅槃，更不復起，更不復起聖道。評曰：應作是說：得此三昧已，欲用便起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：般涅槃時。阿羅漢欲般涅槃時，從聖道起已，起此三昧現在前，從此三昧起已便般涅槃，更不復起，更不復起聖道。評曰：應作是說：得此三昧已，欲用便起現在前。

問曰：聖道後起此三昧現在前，此三昧後復起聖道現在前不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖道後起此三昧現在前，此三昧後復起聖道現在前不耶？

答曰：或有說者，不起。所以者何？此三昧憎惡聖道故。復有說者，能起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不起。所以者何？此三昧憎惡聖道故。復有說者，能起。

問曰：若能起者，云何名憎惡聖道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若能起者，云何名憎惡聖道？

答曰：此三昧雖復憎惡聖道，不如聖道憎惡。於有聖道後猶起有漏心，何況此定後不起無漏心耶？然聖道次第起此定，此定次第不起無漏心，此定唯是有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此三昧雖復憎惡聖道，不如聖道憎惡。於有聖道後猶起有漏心，何況此定後不起無漏心耶？然聖道次第起此定，此定次第不起無漏心，此定唯是有漏。

問曰：此定何以唯是有漏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此定何以唯是有漏？

答曰：以不斷結故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以不斷結故。

問曰：聖人何故修此定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖人何故修此定耶？

答曰：以四事故修，一、欲住現法樂故；二、欲遊戲故；三、欲觀本所作故；四、受用聖法故。復次此定是勝法，聖人欲遊此定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以四事故修，一、欲住現法樂故；二、欲遊戲故；三、欲觀本所作故；四、受用聖法故。復次此定是勝法，聖人欲遊此定故。

阿毘曇毘婆沙論智犍度八道品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論智犍度八道品第一

佛說：學人成就八種學道迹，漏盡阿羅漢梵行已立，成就十種無學道。學人八種學道迹，幾成就過去、幾成就未來現在？漏盡阿羅漢梵行已立，十種無學道，幾成就過去、幾成就未來現在？如此章及解章義，此中應廣說優波提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：學人成就八種學道迹，漏盡阿羅漢梵行已立，成就十種無學道。學人八種學道迹，幾成就過去、幾成就未來現在？漏盡阿羅漢梵行已立，十種無學道，幾成就過去、幾成就未來現在？如此章及解章義，此中應廣說優波提舍。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止於世中愚言無過去未來世成就、說現在世是無為法者意故，亦明過去未來行成就是實有法，若過去未來行非實有者，則無成就不成就過去未來行者。如第二頭、第三手、第六陰、第十三入，無有成就不成就者；以有成就過去未來行故，知過去未來行是實有法。復有說，所以作論者，或有說成就非實有法。如譬喻者尊者佛陀提婆說：成就無體，非實有法。所以者何？若眾生不離彼法，名為成就。然不離是分別相待和合法，無有實體。如五指聚名之為拳，散則非拳。若眾生不離彼法名為成就，若離彼法不名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止於世中愚言無過去未來世成就、說現在世是無為法者意故，亦明過去未來行成就是實有法，若過去未來行非實有者，則無成就不成就過去未來行者。如第二頭、第三手、第六陰、第十三入，無有成就不成就者；以有成就過去未來行故，知過去未來行是實有法。復有說，所以作論者，或有說成就非實有法。如譬喻者尊者佛陀提婆說：成就無體，非實有法。所以者何？若眾生不離彼法，名為成就。然不離是分別相待和合法，無有實體。如五指聚名之為拳，散則非拳。若眾生不離彼法名為成就，若離彼法不名成就。

問曰：彼何故作如是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故作如是說？

答曰：彼依佛經。佛經說轉輪王成就七寶。彼為成就他身法及非眾生數法耶？若轉輪王成就輪寶、神珠寶者，則壞法體。所以者何？亦是眾生數亦非眾生數故。若成就象、馬寶者則壞趣。所以者何？亦是人趣亦是畜生趣故。若成就玉女寶者則壞身。所以者何？亦是男身亦是女身故。若成就主藏、主兵臣者則壞業。所以者何？亦是尊貴亦是卑賤故。欲令無如是過故，說成就無有實體。欲止如是說者意，亦明成就有實體。若成就無實體者，則違此經。如說：學人成就八種學道迹，漏盡阿羅漢梵行已立，成就十種無學道。聖人有漏心現在前時，成就過去未來現在，無無漏道故則不成就。復違餘經，如說：此人成就善法，亦成就不善、無記法。若善法現在前時，則離不善、無記法，不應成就。不善法現在前時，則離善法、無記法，不應成就。無記法現在前時，則離善、不善法，不應成就。復違餘經，如說：比丘成就七法，於現法中多住喜樂，若修方便必能盡漏。無有比丘成就七法者，於七法中若起一一法現在前，則成就一法。若起餘法現在前，於七法中則不成就。復違餘經，如說：如來成就十力。無有如來成就十力者，若成就一力、若不成就，如來於十力中若起一一力現在前，則成就一力。所以者何？於一剎那中無兩慧並現在前，何況多。若起餘法現在前，則不成就力。復有餘過，凡夫人可言離三界結，離三界結人可言凡夫人。凡夫人可言離三界結者，凡夫人善不隱沒無記心現在前時，則不成就過去未來現在三界結，應是離三界欲人。離三界欲人是凡夫者，阿羅漢起善有漏及不隱沒無記心現在前時，則不成就過去未來現在無漏法，以不成就無漏法故應是凡夫。欲令無如是過故，說成就是實有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼依佛經。佛經說轉輪王成就七寶。彼為成就他身法及非眾生數法耶？若轉輪王成就輪寶、神珠寶者，則壞法體。所以者何？亦是眾生數亦非眾生數故。若成就象、馬寶者則壞趣。所以者何？亦是人趣亦是畜生趣故。若成就玉女寶者則壞身。所以者何？亦是男身亦是女身故。若成就主藏、主兵臣者則壞業。所以者何？亦是尊貴亦是卑賤故。欲令無如是過故，說成就無有實體。欲止如是說者意，亦明成就有實體。若成就無實體者，則違此經。如說：學人成就八種學道迹，漏盡阿羅漢梵行已立，成就十種無學道。聖人有漏心現在前時，成就過去未來現在，無無漏道故則不成就。復違餘經，如說：此人成就善法，亦成就不善、無記法。若善法現在前時，則離不善、無記法，不應成就。不善法現在前時，則離善法、無記法，不應成就。無記法現在前時，則離善、不善法，不應成就。復違餘經，如說：比丘成就七法，於現法中多住喜樂，若修方便必能盡漏。無有比丘成就七法者，於七法中若起一一法現在前，則成就一法。若起餘法現在前，於七法中則不成就。復違餘經，如說：如來成就十力。無有如來成就十力者，若成就一力、若不成就，如來於十力中若起一一力現在前，則成就一力。所以者何？於一剎那中無兩慧並現在前，何況多。若起餘法現在前，則不成就力。復有餘過，凡夫人可言離三界結，離三界結人可言凡夫人。凡夫人可言離三界結者，凡夫人善不隱沒無記心現在前時，則不成就過去未來現在三界結，應是離三界欲人。離三界欲人是凡夫者，阿羅漢起善有漏及不隱沒無記心現在前時，則不成就過去未來現在無漏法，以不成就無漏法故應是凡夫。欲令無如是過故，說成就是實有法。

問曰：若成就是實有法者，譬喻者所引經云何通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若成就是實有法者，譬喻者所引經云何通耶？

答曰：轉輪王於七寶中得隨意自在用故，世尊說名成就。復有說，所以作論者，或說成就是實有法，不成就非實有法。為止如是說者意，亦明不成就是實有法。若不成就非實有者，成就亦非實有。所以者何？因不成就故施設成就，如因明有闇、因夜有晝、因寒有熱，因不成就有成就亦爾。復次不成就與成就是兩兩近相對法。如貪與不貪、恚與不恚、癡與不癡是兩兩近相對法，彼亦如是。復次若不成就無實體者，則無施設有斷煩惱法。所以者何？聖道生時斷於煩惱，非如以石磨香。聖道生時斷煩惱得證解脫得故，名斷煩惱。復有說，所以作論者，或有說聖道是無為法，如毘婆闍婆提說：聖道是無為法。彼作是說：阿耨多羅三藐三菩提道是一常住法，諸佛出世盡覺悟此道。譬如莊嚴象馬之乘，多人更乘，人人雖異而乘常一。如是阿耨多羅三藐三菩提道是一常住，諸佛出世皆悟此道，諸佛雖異，其道常一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：轉輪王於七寶中得隨意自在用故，世尊說名成就。復有說，所以作論者，或說成就是實有法，不成就非實有法。為止如是說者意，亦明不成就是實有法。若不成就非實有者，成就亦非實有。所以者何？因不成就故施設成就，如因明有闇、因夜有晝、因寒有熱，因不成就有成就亦爾。復次不成就與成就是兩兩近相對法。如貪與不貪、恚與不恚、癡與不癡是兩兩近相對法，彼亦如是。復次若不成就無實體者，則無施設有斷煩惱法。所以者何？聖道生時斷於煩惱，非如以石磨香。聖道生時斷煩惱得證解脫得故，名斷煩惱。復有說，所以作論者，或有說聖道是無為法，如毘婆闍婆提說：聖道是無為法。彼作是說：阿耨多羅三藐三菩提道是一常住法，諸佛出世盡覺悟此道。譬如莊嚴象馬之乘，多人更乘，人人雖異而乘常一。如是阿耨多羅三藐三菩提道是一常住，諸佛出世皆悟此道，諸佛雖異，其道常一。

問曰：彼何故作如是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故作如是說？

答曰：依於佛經。佛經說：我得過去諸仙所得舊道。以佛說道是舊法故，言是無為。為止如是說者意故，亦明道在世中。若道在世，必是有為非是無為。所以者何？無有無為法在於世者。若道是無為法者，則違此經。如說：毘舍佉優婆夷往詣檀摩提那比丘尼所，作如是問：道為是有為、為是無為耶？彼作是答：毘舍佉優婆夷！道是有為，非是無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依於佛經。佛經說：我得過去諸仙所得舊道。以佛說道是舊法故，言是無為。為止如是說者意故，亦明道在世中。若道在世，必是有為非是無為。所以者何？無有無為法在於世者。若道是無為法者，則違此經。如說：毘舍佉優婆夷往詣檀摩提那比丘尼所，作如是問：道為是有為、為是無為耶？彼作是答：毘舍佉優婆夷！道是有為，非是無為。

問曰：若道是有為非無為者，毘婆闍婆提所說經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若道是有為非無為者，毘婆闍婆提所說經云何通？

答曰：以五事同故，說名舊道。一、以方便同；二、以地同；三、以行同；四、以境界同；五、以所作同。方便同者，如一佛於三阿僧祇劫滿足六波羅蜜，諸佛亦爾。地同者，其道盡在第四禪地。行同者，盡行十六行。境界同者，盡緣四諦。所作同者，如一佛以道滅煩惱，一切佛亦爾。以此義通彼經。若如經所說，不依義者，即此經中說。我曾過舊城舊村城村，可是無為法耶？雖說城村是舊，而非無為。道亦如是，雖說舊道，而非無為。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以五事同故，說名舊道。一、以方便同；二、以地同；三、以行同；四、以境界同；五、以所作同。方便同者，如一佛於三阿僧祇劫滿足六波羅蜜，諸佛亦爾。地同者，其道盡在第四禪地。行同者，盡行十六行。境界同者，盡緣四諦。所作同者，如一佛以道滅煩惱，一切佛亦爾。以此義通彼經。若如經所說，不依義者，即此經中說。我曾過舊城舊村城村，可是無為法耶？雖說城村是舊，而非無為。道亦如是，雖說舊道，而非無為。如偈說：

「若斷欲無餘， 如蓮華在水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若斷欲無餘， 如蓮華在水；

比丘離彼此， 如蛇脫舊皮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘離彼此， 如蛇脫舊皮。」

蛇皮可是無為法耶？如是蛇皮雖說是舊，而非無為。道亦如是。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇皮可是無為法耶？如是蛇皮雖說是舊，而非無為。道亦如是。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。

八種者，正見乃至正定。成就者，問曰：誰成就？為法成就、為人成就耶？若法成就，一切法無所欲，云何成就？若人成就，於實義中人不可得。若無有人，云何成就？答曰：應作是說：成就非法非人。實義中有成就不成就，而無成就不成就者。實義中有縛有解，而無縛者解者；有煩惱有出要，而無煩惱者出要者；有生有死，而無生者死者；有業有業報，而無作業受業報者；有道有道果，而無修道證道果者。於實義中，有成就不成就，而無成就不成就者。或有說者，法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種者，正見乃至正定。成就者，問曰：誰成就？為法成就、為人成就耶？若法成就，一切法無所欲，云何成就？若人成就，於實義中人不可得。若無有人，云何成就？答曰：應作是說：成就非法非人。實義中有成就不成就，而無成就不成就者。實義中有縛有解，而無縛者解者；有煩惱有出要，而無煩惱者出要者；有生有死，而無生者死者；有業有業報，而無作業受業報者；有道有道果，而無修道證道果者。於實義中，有成就不成就，而無成就不成就者。或有說者，法成就。

問曰：若然者，眼入成就十一入，十一入亦成就眼入耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，眼入成就十一入，十一入亦成就眼入耶？

答曰：若作是說，眼入成就十一入，十一入成就眼入而無過。評曰：應作是說：成就非法非人。然四陰五陰生時，有如是相似得，名成就不成就。尊者和須蜜說曰：一切法無所欲。於無所欲法中，有何成就不成就者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若作是說，眼入成就十一入，十一入成就眼入而無過。評曰：應作是說：成就非法非人。然四陰五陰生時，有如是相似得，名成就不成就。尊者和須蜜說曰：一切法無所欲。於無所欲法中，有何成就不成就者？

問曰：若然者，佛經云何通？如說：此人成就善不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，佛經云何通？如說：此人成就善不善法。

答曰：此是如來隨俗言說而無有實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是如來隨俗言說而無有實。

問曰：云何是成就義？尊者和須蜜答曰：不斷義是成就義。問曰：若然者，具縛凡夫於一切法不斷，盡成就耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何是成就義？尊者和須蜜答曰：不斷義是成就義。問曰：若然者，具縛凡夫於一切法不斷，盡成就耶？

答曰：不也。不得彼法故。復次不棄義是成就義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。不得彼法故。復次不棄義是成就義。

問曰：若然者，學人不棄無學法，成就彼法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，學人不棄無學法，成就彼法耶？

答曰：不也，不得彼法故。尊者佛陀提婆說曰：得而不失義是成就義。若得彼法不失，是名成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也，不得彼法故。尊者佛陀提婆說曰：得而不失義是成就義。若得彼法不失，是名成就。

問曰：何故名學為學？學法故名學耶？為得學法故名學耶？若學學法是學者，定犍度所說云何通？如說：學住自性。若得學法是學者，佛經云何通？如說：佛告尸婆迦：學學法故名學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名學為學？學法故名學耶？為得學法故名學耶？若學學法是學者，定犍度所說云何通？如說：學住自性。若得學法是學者，佛經云何通？如說：佛告尸婆迦：學學法故名學。

答曰：應作是說：學學法故名學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：學學法故名學。

問曰：若然者，佛經善通。定犍度所說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，佛經善通。定犍度所說云何通？

答曰：彼中說得學法故名學人。復有說者，得學法故名學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼中說得學法故名學人。復有說者，得學法故名學。

問曰：若然者，定犍度所說善通，佛經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，定犍度所說善通，佛經云何通？

答曰：佛經中說，不捨期心、不捨方便。學人若住善不善無記心，而不捨趣涅槃心，故名學。如人在道路中止息，他人問言：欲何所趣？彼人答言：欲趣某方。其人以不捨去心故，雖住言去。彼亦如是。學迹者，問曰：無學迹於學迹明淨勝妙，何故但說學迹，不說無學迹耶？答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次此說始起初入法者，已說學當知亦說無學。復次以所作各各不同故。學人以道迹所作勝，無學人以解脫所作勝。如王與臣所作各各不同，王以尊貴降伏所作為勝，臣以執仗鬪戰所作為勝。彼亦如是。復次學道迹能斷煩惱，猶如器仗能破怨敵，無學不爾。復次學道迹能作斷煩惱方便及斷煩惱，無學不爾。復次數數行義是道迹義，無學不數數行故不名為迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經中說，不捨期心、不捨方便。學人若住善不善無記心，而不捨趣涅槃心，故名學。如人在道路中止息，他人問言：欲何所趣？彼人答言：欲趣某方。其人以不捨去心故，雖住言去。彼亦如是。學迹者，問曰：無學迹於學迹明淨勝妙，何故但說學迹，不說無學迹耶？答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次此說始起初入法者，已說學當知亦說無學。復次以所作各各不同故。學人以道迹所作勝，無學人以解脫所作勝。如王與臣所作各各不同，王以尊貴降伏所作為勝，臣以執仗鬪戰所作為勝。彼亦如是。復次學道迹能斷煩惱，猶如器仗能破怨敵，無學不爾。復次學道迹能作斷煩惱方便及斷煩惱，無學不爾。復次數數行義是道迹義，無學不數數行故不名為迹。

學人成就八種道迹，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧。有覺有觀三昧者，是未至及初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學人成就八種道迹，幾成就過去、幾成就未來、幾成就現在？答曰：若依有覺有觀三昧。有覺有觀三昧者，是未至及初禪。

問曰：此中何者是依？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何者是依？

答曰：或有說者，俱生故是依。復有說者，次第緣是依。評曰：應作是說：依彼二地起此法故名依。初者有四種：一、得正決定初；二、得果初；三、轉根初；四、離欲初。得正決定初者，依彼二地得正決定。得果初者，依彼二地初得學果。轉根初者，依彼二地信解脫轉根作見到。離欲初者，以世俗道離欲，依彼二地初起無漏道現在前。此中依四種初而作論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，俱生故是依。復有說者，次第緣是依。評曰：應作是說：依彼二地起此法故名依。初者有四種：一、得正決定初；二、得果初；三、轉根初；四、離欲初。得正決定初者，依彼二地得正決定。得果初者，依彼二地初得學果。轉根初者，依彼二地信解脫轉根作見到。離欲初者，以世俗道離欲，依彼二地初起無漏道現在前。此中依四種初而作論。

隨相而說學見現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨相而說學見現在前。

問曰：學人或起非學非無學見，何故但說學人學見現在前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：學人或起非學非無學見，何故但說學人學見現在前耶？

答曰：應作是說：或學見現在前。而不說者，當知學人必起學見，不起非學非無學見。如所說諸初剎那現在前，無過去。所以者何？未有一剎那經生滅者。設有生滅，以得果轉根故而捨八未來成就，修八現在成就。若滅已不捨，滅者是無常滅；不捨者，捨聖道有三種：一得果；二退；三轉根。若不得果、不退、不轉根，即依彼地滅已復起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：或學見現在前。而不說者，當知學人必起學見，不起非學非無學見。如所說諸初剎那現在前，無過去。所以者何？未有一剎那經生滅者。設有生滅，以得果轉根故而捨八未來成就，修八現在成就。若滅已不捨，滅者是無常滅；不捨者，捨聖道有三種：一得果；二退；三轉根。若不得果、不退、不轉根，即依彼地滅已復起現在前。

問曰：何故依彼地滅已復起現在前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故依彼地滅已復起現在前耶？

答曰：學人依彼地共煩惱戰得勝，破結怨敵。念其恩故，復起現在前。如人著鎧執仗與怨共鬪，既得勝已，其人後時以念恩故，數數修治器仗而覆藏之，不令毀壞。彼亦如是。復次以四事故，重起現在前：一、欲受現法樂故；二、欲遊戲故；三、欲觀先所作故；四、欲受用聖法故。學第二剎那頃，八成就過去，是前剎那生滅者。八成就未來，是未來修者。八成就現在，是現在前者。彼滅已不捨。若依無覺無觀三昧，學見現在前，八成就過去。是依有覺有觀地生滅者，八成就未來，是未來修者；七成就現在，是現在前者，除正覺。所以者何？地無正覺故。彼滅已不捨。依無色定，學見現在前，八成就過去，是有覺有觀地生滅者；八成就未來，是未來修者；四成就現在，除正覺、正語、正業、正命，彼地無故。彼滅已不捨。若入滅定，若起世俗心現在前，八成就過去，是有覺有觀地生滅者；八成就未來，是未來修者；現在無。若入滅定，是時無心，有心者能修道，若起世俗心現在前，彼心是有漏。此中但說無漏道種。若依無覺無觀三昧，無覺無觀三昧是第二第三第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：學人依彼地共煩惱戰得勝，破結怨敵。念其恩故，復起現在前。如人著鎧執仗與怨共鬪，既得勝已，其人後時以念恩故，數數修治器仗而覆藏之，不令毀壞。彼亦如是。復次以四事故，重起現在前：一、欲受現法樂故；二、欲遊戲故；三、欲觀先所作故；四、欲受用聖法故。學第二剎那頃，八成就過去，是前剎那生滅者。八成就未來，是未來修者。八成就現在，是現在前者。彼滅已不捨。若依無覺無觀三昧，學見現在前，八成就過去。是依有覺有觀地生滅者，八成就未來，是未來修者；七成就現在，是現在前者，除正覺。所以者何？地無正覺故。彼滅已不捨。依無色定，學見現在前，八成就過去，是有覺有觀地生滅者；八成就未來，是未來修者；四成就現在，除正覺、正語、正業、正命，彼地無故。彼滅已不捨。若入滅定，若起世俗心現在前，八成就過去，是有覺有觀地生滅者；八成就未來，是未來修者；現在無。若入滅定，是時無心，有心者能修道，若起世俗心現在前，彼心是有漏。此中但說無漏道種。若依無覺無觀三昧，無覺無觀三昧是第二第三第四禪。

問曰：此中何故不說中間禪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何故不說中間禪耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次已在後所說中故。所以者何？更無異種與第二第三第四禪種同故。依義，如先說。初者有四種，如先說。學見現在前，如說。初剎那不成就過去，如先說。八成就未來、七現在，如先說。彼滅已不捨，如先說。復依無覺無觀三昧，學見現在前，第二剎那頃，七成就過去，是依無覺無觀地生滅者；八成就未來、七現在，如先說。彼滅已不捨。依無色定，學見現在前，七成就過去，是無覺無觀地生滅者；八未來、四現在成就，如先說。彼滅已不捨。入滅定，若起世俗心，如先說。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧，學見現在前，七成就過去，是無覺無觀地生滅者，八未來、八現在成就，如先說。若依無色定，無色定名空處、識處、無所有處。依者，如先說。初者四種初，如先說。此中依離欲初而作論，非得正決定初。所以者何？無有依無色定得正決定者。非得果初。所以者何？無有依無色定得學果者。非轉根初。所以者何？無有依無色定轉學根者。以世俗道離下地欲，後依彼地初起無漏道現在前，最初剎那無過去，八未來、四現在成就，如先說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次已在後所說中故。所以者何？更無異種與第二第三第四禪種同故。依義，如先說。初者有四種，如先說。學見現在前，如說。初剎那不成就過去，如先說。八成就未來、七現在，如先說。彼滅已不捨，如先說。復依無覺無觀三昧，學見現在前，第二剎那頃，七成就過去，是依無覺無觀地生滅者；八成就未來、七現在，如先說。彼滅已不捨。依無色定，學見現在前，七成就過去，是無覺無觀地生滅者；八未來、四現在成就，如先說。彼滅已不捨。入滅定，若起世俗心，如先說。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧，學見現在前，七成就過去，是無覺無觀地生滅者，八未來、八現在成就，如先說。若依無色定，無色定名空處、識處、無所有處。依者，如先說。初者四種初，如先說。此中依離欲初而作論，非得正決定初。所以者何？無有依無色定得正決定者。非得果初。所以者何？無有依無色定得學果者。非轉根初。所以者何？無有依無色定轉學根者。以世俗道離下地欲，後依彼地初起無漏道現在前，最初剎那無過去，八未來、四現在成就，如先說。

問曰：如世俗無色定非不因世俗禪，無漏無色定非不因無漏禪。世俗禪是世俗無色定方便所依門，無漏禪是無漏無色定方便所依門，何故說無過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如世俗無色定非不因世俗禪，無漏無色定非不因無漏禪。世俗禪是世俗無色定方便所依門，無漏禪是無漏無色定方便所依門，何故說無過去耶？

答曰：道種或有在禪地者、或有在無色地者。彼雖起在禪地者，未起在無色地者，是故無過去。滅者，是無常滅。不捨者，捨聖道有三種，如先說。依彼地生滅聖道復起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：道種或有在禪地者、或有在無色地者。彼雖起在禪地者，未起在無色地者，是故無過去。滅者，是無常滅。不捨者，捨聖道有三種，如先說。依彼地生滅聖道復起現在前。

問曰：何故依彼地生滅聖道復起現在前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故依彼地生滅聖道復起現在前耶？

答曰：以念恩故，廣說如上。第二剎那頃，四成就過去，是依無色定生滅者；八成就未來，是未來修者；四成就現在，是起現在前者，除正覺、正語、正業、正命，彼地無故。彼滅已不捨。若入滅定，若起世俗心現在前，四成就過去，八成就未來，現在無，如先說。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧，學見現在前，四成就過去，是依無色定生滅者；八成就未來，是未來修者；八成就現在，是起現在前者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以念恩故，廣說如上。第二剎那頃，四成就過去，是依無色定生滅者；八成就未來，是未來修者；四成就現在，是起現在前者，除正覺、正語、正業、正命，彼地無故。彼滅已不捨。若入滅定，若起世俗心現在前，四成就過去，八成就未來，現在無，如先說。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧，學見現在前，四成就過去，是依無色定生滅者；八成就未來，是未來修者；八成就現在，是起現在前者。

問曰：無色定次第能起有覺有觀三昧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無色定次第能起有覺有觀三昧耶？

答曰：不能。此說說次第，不說定次第。此說說隨順，不說定隨順。彼滅已不捨。依無覺無觀三昧，學見現在前，四成就過去，是依無色定生滅者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不能。此說說次第，不說定次第。此說說隨順，不說定隨順。彼滅已不捨。依無覺無觀三昧，學見現在前，四成就過去，是依無色定生滅者。

問曰：過去有八，是依有覺有觀三昧生滅者，何故說四耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：過去有八，是依有覺有觀三昧生滅者，何故說四耶？

答曰：此中一切處唯說最初生滅者。八成就未來，是未來修者；七成就現在，是起現在前者，除正覺，彼地無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中一切處唯說最初生滅者。八成就未來，是未來修者；七成就現在，是起現在前者，除正覺，彼地無故。

問曰：此中說何等學人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中說何等學人？

答曰：此中說習學次第入一切定。猶如登石上梯者，先入有覺有觀三昧，次入無覺無觀三昧，次入無色定，次入滅定，次起世俗心說。如是學人若先入有覺有觀三昧，次入無覺無觀三昧，次入無色定，次入滅定，不起世俗心，不說如是學人。餘如雜揵度人品中說十二枝緣端正女人喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說習學次第入一切定。猶如登石上梯者，先入有覺有觀三昧，次入無覺無觀三昧，次入無色定，次入滅定，次起世俗心說。如是學人若先入有覺有觀三昧，次入無覺無觀三昧，次入無色定，次入滅定，不起世俗心，不說如是學人。餘如雜揵度人品中說十二枝緣端正女人喻。

有四種道：一、苦遲慧道；二、苦速慧道；三、樂遲慧道；四、樂速慧道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種道：一、苦遲慧道；二、苦速慧道；三、樂遲慧道；四、樂速慧道。

問曰：應說一道，謂盡苦道、盡生死有道、盡老死道。應說二道，一盡色道、二盡名道。應說三道，一盡欲界道、二盡色界道、三盡無色界道。應說五道，謂盡色道乃至盡識道。應說十一道，謂盡老死道乃至盡行道。若以在身、若在剎那，則有無量無邊道。何故世尊於一道廣說四道，於無量無邊道略說四道？云何施設立四道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：應說一道，謂盡苦道、盡生死有道、盡老死道。應說二道，一盡色道、二盡名道。應說三道，一盡欲界道、二盡色界道、三盡無色界道。應說五道，謂盡色道乃至盡識道。應說十一道，謂盡老死道乃至盡行道。若以在身、若在剎那，則有無量無邊道。何故世尊於一道廣說四道，於無量無邊道略說四道？云何施設立四道耶？

答曰：以三事故：一以地；二以根；三以人。總而言之以三事。應以二事，或以地以根、或以地以人。以地以根者，依未至、中間、三無色定，鈍根人所行道，是名苦遲慧。即依此地，利根人所行道，是名苦速慧道。依根本禪，鈍根人所行道，是名樂遲慧道。即依此禪，利根人所行道，是名樂速慧道。是名以地以根。以地以人者，依未至、中間禪、三無色定，堅信、信解脫、時解脫人所行道，是名苦遲慧道。即依此地，堅法、見到、非時解脫人所行道，是名苦速慧道。依根本禪，堅信、信解脫、時解脫人所行道，是名樂遲慧道。即依此禪，堅法、見到、非時解脫人所行道，是名樂速慧道。是名以地以人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以三事故：一以地；二以根；三以人。總而言之以三事。應以二事，或以地以根、或以地以人。以地以根者，依未至、中間、三無色定，鈍根人所行道，是名苦遲慧。即依此地，利根人所行道，是名苦速慧道。依根本禪，鈍根人所行道，是名樂遲慧道。即依此禪，利根人所行道，是名樂速慧道。是名以地以根。以地以人者，依未至、中間禪、三無色定，堅信、信解脫、時解脫人所行道，是名苦遲慧道。即依此地，堅法、見到、非時解脫人所行道，是名苦速慧道。依根本禪，堅信、信解脫、時解脫人所行道，是名樂遲慧道。即依此禪，堅法、見到、非時解脫人所行道，是名樂速慧道。是名以地以人。