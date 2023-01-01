阿毘曇毘婆沙論卷第四十四迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第四十四迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度十門品之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度十門品之八

問曰：何故禪中餘善根立解脫，無色定中盡立解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故禪中餘善根立解脫，無色定中盡立解脫耶？

答曰：以禪是麁，現見了了故，餘善根立解脫；無色定是細，不現見不了了故，盡立解脫。復次禪中有種種不相似善根故，餘善根立解脫；無色定無種種不相似善根故，盡立解脫。復次禪中多諸功德善利故，餘善根立解脫；無色定無多功德善利故，盡立解脫。復次禪能遍照，緣於上地、亦緣下地、緣於自地，餘善根立解脫；無色定不能遍照，能緣上地、自地，不緣下地，是故盡立解脫。復次禪解脫是有漏，無色定解脫是有漏無漏。如是因論生論。何故禪中解脫是有漏，無色定中解脫是有漏無漏耶？答曰：先所說四答，此中應說。餘有一異答，禪解脫是虛觀，無色定解脫是實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以禪是麁，現見了了故，餘善根立解脫；無色定是細，不現見不了了故，盡立解脫。復次禪中有種種不相似善根故，餘善根立解脫；無色定無種種不相似善根故，盡立解脫。復次禪中多諸功德善利故，餘善根立解脫；無色定無多功德善利故，盡立解脫。復次禪能遍照，緣於上地、亦緣下地、緣於自地，餘善根立解脫；無色定不能遍照，能緣上地、自地，不緣下地，是故盡立解脫。復次禪解脫是有漏，無色定解脫是有漏無漏。如是因論生論。何故禪中解脫是有漏，無色定中解脫是有漏無漏耶？答曰：先所說四答，此中應說。餘有一異答，禪解脫是虛觀，無色定解脫是實觀。

佛經說：解脫名方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：解脫名方。

問曰：何故佛說解脫名方？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛說解脫名方？

答曰：為教化故。受化者應聞說解脫名方乃得悟解，是故佛以方名說解脫。如餘經說：諦名方。有受化者應聞說諦名方乃得悟解，是故佛說諦名方。此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為教化故。受化者應聞說解脫名方乃得悟解，是故佛以方名說解脫。如餘經說：諦名方。有受化者應聞說諦名方乃得悟解，是故佛說諦名方。此亦如是。

問曰：解脫與方有何相似？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：解脫與方有何相似？

答曰：八法相似。解脫有八，方亦有八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：八法相似。解脫有八，方亦有八。

問曰：方應有十，謂四方、四維及上下。何故說八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：方應有十，謂四方、四維及上下。何故說八？

答曰：如調象法，故應有八。調象之法，必向四方及四維，不能令其向於上下。譬如以方故調於龍象，如是以方便故得解脫。尊者瞿沙作如是說：調象解脫有三事，同三事、異三事。同者，一以方故龍象可調。解脫亦爾，以除障故，眾生能得解脫。二如調龍象，趣於一方時，不能復趣餘方。佛教眾生解脫之法亦復如是，得一解脫時，無二無多。三如調龍象，趣一方時便遠餘方。世尊為眾生說解脫法亦復如是，一解脫現在前，餘解脫便遠。三事異者，一如調龍象，若不趣方則不能調。佛說解脫法，住一處而無所趣，能令眾生得解脫法。二如調龍象，趣一方時不能復趣餘方。佛說解脫法不爾，能於一時說八解脫法，而令眾生皆得悟解。三如調龍象，趣一方時，皆遠餘方。佛說解脫法不爾，為諸眾生說一解脫法，而作方便令餘解脫法皆近。復次此中說最勝調御法。曾聞拘薩羅王波斯匿，勅捕象人使捕野象：若得象者，來白於我。時捕象人聞王教勅，即捕野象來白王言：大王當知，今已捕得野象。王聞是語，勅調象師令調野象：若善調伏，便來白我。時調象師受王教勅，即以種種苦切之事調於野象，能令調伏如舊調象。時調象者知象已調，來白王言：大王當知，先勅調象，今已善調。大王應知是時。爾時波斯匿王與調象師共乘此象，出田遊獵時。象見雌象群，欲心熾盛，而便馳走趣雌象群。時調象者欲迴制之，盡其方便不能令迴。王及調象者攀樹而下，得自濟命。還詣宮城，語調象者：汝以不調之象令我乘之。法應爾耶？時調象者而白王言：唯願大王莫見瞋責。此象實調，當使大王後驗此事。時象欲心息已，便還王宮。時調象者將象詣王，燒熱鐵丸置其頂上，於其耳中而語之言：此是最後調汝不動之法，汝若堪忍則善，若不堪忍當復以前苦切之事次第調汝。象聞是語，其身不動其猶如山。時熱鐵丸燒象頂，如燒樺皮。王見是事怪未曾有，即勅象師去鐵丸。語調象言：汝今調象能令如此，前何故爾？調象人答王言：我能調身，不能調心。時王復問調象人言：世間頗有能調心者不？時調象人答王言：有佛世尊，住舍衛國祇桓精舍，善能調伏眾生身心。爾時波斯匿王作是思惟：欲得見佛。即與調象人共乘本象往詣佛所。爾時世尊與百千眷屬圍遶說法。爾時世尊見波斯匿王來，以隨宜方便為王說法，非聲聞辟支佛所知境界。時世尊告諸比丘：如調象人善調象已，趣於一方，若東若西若南若北。調牛之人善調於牛，調馬之人善調於馬，趣於一方。廣說如上。比丘當知，無上調御師，善調於人能趣諸方。何者是方？觀色是色，乃至廣說解脫。以是事故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如調象法，故應有八。調象之法，必向四方及四維，不能令其向於上下。譬如以方故調於龍象，如是以方便故得解脫。尊者瞿沙作如是說：調象解脫有三事，同三事、異三事。同者，一以方故龍象可調。解脫亦爾，以除障故，眾生能得解脫。二如調龍象，趣於一方時，不能復趣餘方。佛教眾生解脫之法亦復如是，得一解脫時，無二無多。三如調龍象，趣一方時便遠餘方。世尊為眾生說解脫法亦復如是，一解脫現在前，餘解脫便遠。三事異者，一如調龍象，若不趣方則不能調。佛說解脫法，住一處而無所趣，能令眾生得解脫法。二如調龍象，趣一方時不能復趣餘方。佛說解脫法不爾，能於一時說八解脫法，而令眾生皆得悟解。三如調龍象，趣一方時，皆遠餘方。佛說解脫法不爾，為諸眾生說一解脫法，而作方便令餘解脫法皆近。復次此中說最勝調御法。曾聞拘薩羅王波斯匿，勅捕象人使捕野象：若得象者，來白於我。時捕象人聞王教勅，即捕野象來白王言：大王當知，今已捕得野象。王聞是語，勅調象師令調野象：若善調伏，便來白我。時調象師受王教勅，即以種種苦切之事調於野象，能令調伏如舊調象。時調象者知象已調，來白王言：大王當知，先勅調象，今已善調。大王應知是時。爾時波斯匿王與調象師共乘此象，出田遊獵時。象見雌象群，欲心熾盛，而便馳走趣雌象群。時調象者欲迴制之，盡其方便不能令迴。王及調象者攀樹而下，得自濟命。還詣宮城，語調象者：汝以不調之象令我乘之。法應爾耶？時調象者而白王言：唯願大王莫見瞋責。此象實調，當使大王後驗此事。時象欲心息已，便還王宮。時調象者將象詣王，燒熱鐵丸置其頂上，於其耳中而語之言：此是最後調汝不動之法，汝若堪忍則善，若不堪忍當復以前苦切之事次第調汝。象聞是語，其身不動其猶如山。時熱鐵丸燒象頂，如燒樺皮。王見是事怪未曾有，即勅象師去鐵丸。語調象言：汝今調象能令如此，前何故爾？調象人答王言：我能調身，不能調心。時王復問調象人言：世間頗有能調心者不？時調象人答王言：有佛世尊，住舍衛國祇桓精舍，善能調伏眾生身心。爾時波斯匿王作是思惟：欲得見佛。即與調象人共乘本象往詣佛所。爾時世尊與百千眷屬圍遶說法。爾時世尊見波斯匿王來，以隨宜方便為王說法，非聲聞辟支佛所知境界。時世尊告諸比丘：如調象人善調象已，趣於一方，若東若西若南若北。調牛之人善調於牛，調馬之人善調於馬，趣於一方。廣說如上。比丘當知，無上調御師，善調於人能趣諸方。何者是方？觀色是色，乃至廣說解脫。以是事故

，知此經說最勝調御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，知此經說最勝調御。

經說：有一比丘往詣佛所，頭面禮足，却坐一面而白佛言：世尊！有明界、有淨界、有空處界、有識處界、有無所有處界、有非想非非想處界、有滅界。世尊！為以何故立此諸界？佛告比丘：以闇故立於明界，以不淨故立於淨界，以色故立空處界，以邊故立識處界，以所有故立無所有處界，以實身故立非想非非想處界，以滅實身故立滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說：有一比丘往詣佛所，頭面禮足，却坐一面而白佛言：世尊！有明界、有淨界、有空處界、有識處界、有無所有處界、有非想非非想處界、有滅界。世尊！為以何故立此諸界？佛告比丘：以闇故立於明界，以不淨故立於淨界，以色故立空處界，以邊故立識處界，以所有故立無所有處界，以實身故立非想非非想處界，以滅實身故立滅界。

問曰：彼比丘為問佛何義？佛答彼比丘何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼比丘為問佛何義？佛答彼比丘何義？

答曰：彼比丘以覆相問八解脫義，佛亦以覆相答八解脫義。明界者，是初二解脫。淨界者，是淨解脫。空處界者，是空處解脫。識處界者，是識處解脫。無所有處界者，是無所有處解脫。非想非非想處界者，是非想非非想處解脫。滅界者，滅受想解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼比丘以覆相問八解脫義，佛亦以覆相答八解脫義。明界者，是初二解脫。淨界者，是淨解脫。空處界者，是空處解脫。識處界者，是識處解脫。無所有處界者，是無所有處解脫。非想非非想處界者，是非想非非想處解脫。滅界者，滅受想解脫。

問曰：彼比丘何故以覆相問佛八解脫義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼比丘何故以覆相問佛八解脫義？

答曰：彼比丘少欲知足，覆藏善法，不欲以已功德顯示他人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼比丘少欲知足，覆藏善法，不欲以已功德顯示他人故。

問曰：佛何故以覆相說八解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛何故以覆相說八解脫？

答曰：欲滿彼比丘心所願故。彼比丘心作是念：若佛以覆相為我說八解脫者則善。佛是滿他願者、善知根性者，為彼比丘心所念故，覆相而說。比丘當知，明界是初二解脫，為闇故者，闇者是欲界色愛，初二解脫是彼對治，以彼色愛故立二解脫。以不淨故立淨界者，不淨是初二解脫，淨解脫是彼對治，以彼故立淨解脫。以色故立空處界者，色是第四禪，空處解脫是彼對治，以彼故立空處解脫。以邊故立識處界者，邊是空處，識處解脫是彼對治，以彼故立識處解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲滿彼比丘心所願故。彼比丘心作是念：若佛以覆相為我說八解脫者則善。佛是滿他願者、善知根性者，為彼比丘心所念故，覆相而說。比丘當知，明界是初二解脫，為闇故者，闇者是欲界色愛，初二解脫是彼對治，以彼色愛故立二解脫。以不淨故立淨界者，不淨是初二解脫，淨解脫是彼對治，以彼故立淨解脫。以色故立空處界者，色是第四禪，空處解脫是彼對治，以彼故立空處解脫。以邊故立識處界者，邊是空處，識處解脫是彼對治，以彼故立識處解脫。

問曰：空處何故名邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：空處何故名邊？

答曰：色盡處是色邊，故名邊。以所有故立無所有處界者，所有者是識處，以有無邊行故。無所有處解脫是彼對治，以彼故立無所有處解脫。以實身故立非想非非想處界者，實身者是無所有處，非想非非想處解脫是彼對治，以彼故立非想非非想處解脫。以滅實身故立滅界者，滅實身名非想非非想解脫，滅受想解脫是彼對治，以彼故立滅受相解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：色盡處是色邊，故名邊。以所有故立無所有處界者，所有者是識處，以有無邊行故。無所有處解脫是彼對治，以彼故立無所有處解脫。以實身故立非想非非想處界者，實身者是無所有處，非想非非想處解脫是彼對治，以彼故立非想非非想處解脫。以滅實身故立滅界者，滅實身名非想非非想解脫，滅受想解脫是彼對治，以彼故立滅受相解脫。

問曰：非想非非想處何故名滅實身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非想非非想處何故名滅實身？

答曰：實身是無所有處，非想非非想處是彼對治，故言滅。時彼比丘聞佛所說，歡喜隨順，復更問佛：世尊！明界乃至滅界，為以何定而得？佛告比丘：明界乃至滅界，以行定得。或有說者，彼比丘問次第得。或有說者，彼比丘問斷。若作是說，彼比丘問次第得者，行定是初禪邊，乃至無所有處邊。初禪邊者，離欲愛得初二解脫，第四禪邊者，離三禪欲得淨解脫。空處邊者，離第四禪欲得空處解脫。識處邊者，離空處欲得識處解脫。無所有處邊者，離識處欲得無所有處解脫。此中餘者，非想非非想處解脫、滅受相解脫。佛告比丘：非想非非想處解脫，以勝行定得。勝行定者，是非想非非想處邊，以勝行定離無所有處欲，得非想非非想處解脫。滅界者，以滅受想處定得。滅受想定者，是非想非非想處定。所以者何？入定出定心在彼處故。若作是說，彼比丘問斷者，行定是有漏無漏對治，是故能離欲界，乃至離無所有處欲。此中餘者，非想非非想處解脫、滅受想解脫。比丘！非想非非想處解脫，以勝行定得。勝行定者，是無漏對治。世俗道於離非想非非想處衰退轉還，是故以無漏對治離非想非非想處欲。滅界者，以滅實身得。滅實身者，是滅盡涅槃。以滅盡涅槃故，而修滅受想定。比丘以闇故立明界者，闇是境界闇，初二解脫是彼對治。復有說者，彼比丘離三界欲，以覆相廣略問佛，佛亦以離三界欲覆相廣略而答。明界者，是現離欲界欲。方便淨界者，是略現離欲界欲。空處界者，是略現離色界欲。識處界、無所有處界、非想非非想處界，是廣現離無色界欲。滅界，是略現離無色界欲。比丘以闇故立明界者，闇者是勝妙五欲愛，初二解脫是彼對治。譬喻者作如是說：彼比丘以覆相問八種定，佛亦以覆相說八種定。解此經者有增有減，於此經應作而不作、不應作而作，應說廣界而不說是減、不應說減界而說是增。今當離於增減而解此經。明界者，是初禪二禪。淨界者，是第三第四禪。空處界者，是空處。識處界者，是識處。無所有處界者，是無所有處。非想非非想處界者，是非想非非想處。比丘以闇故立明界者，闇是諸蓋，初禪二禪是彼對治。爾時比丘聞佛所說，歡喜隨順而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：實身是無所有處，非想非非想處是彼對治，故言滅。時彼比丘聞佛所說，歡喜隨順，復更問佛：世尊！明界乃至滅界，為以何定而得？佛告比丘：明界乃至滅界，以行定得。或有說者，彼比丘問次第得。或有說者，彼比丘問斷。若作是說，彼比丘問次第得者，行定是初禪邊，乃至無所有處邊。初禪邊者，離欲愛得初二解脫，第四禪邊者，離三禪欲得淨解脫。空處邊者，離第四禪欲得空處解脫。識處邊者，離空處欲得識處解脫。無所有處邊者，離識處欲得無所有處解脫。此中餘者，非想非非想處解脫、滅受相解脫。佛告比丘：非想非非想處解脫，以勝行定得。勝行定者，是非想非非想處邊，以勝行定離無所有處欲，得非想非非想處解脫。滅界者，以滅受想處定得。滅受想定者，是非想非非想處定。所以者何？入定出定心在彼處故。若作是說，彼比丘問斷者，行定是有漏無漏對治，是故能離欲界，乃至離無所有處欲。此中餘者，非想非非想處解脫、滅受想解脫。比丘！非想非非想處解脫，以勝行定得。勝行定者，是無漏對治。世俗道於離非想非非想處衰退轉還，是故以無漏對治離非想非非想處欲。滅界者，以滅實身得。滅實身者，是滅盡涅槃。以滅盡涅槃故，而修滅受想定。比丘以闇故立明界者，闇是境界闇，初二解脫是彼對治。復有說者，彼比丘離三界欲，以覆相廣略問佛，佛亦以離三界欲覆相廣略而答。明界者，是現離欲界欲。方便淨界者，是略現離欲界欲。空處界者，是略現離色界欲。識處界、無所有處界、非想非非想處界，是廣現離無色界欲。滅界，是略現離無色界欲。比丘以闇故立明界者，闇者是勝妙五欲愛，初二解脫是彼對治。譬喻者作如是說：彼比丘以覆相問八種定，佛亦以覆相說八種定。解此經者有增有減，於此經應作而不作、不應作而作，應說廣界而不說是減、不應說減界而說是增。今當離於增減而解此經。明界者，是初禪二禪。淨界者，是第三第四禪。空處界者，是空處。識處界者，是識處。無所有處界者，是無所有處。非想非非想處界者，是非想非非想處。比丘以闇故立明界者，闇是諸蓋，初禪二禪是彼對治。爾時比丘聞佛所說，歡喜隨順而去。

有滅盡定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有滅盡定。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止併義者意故。或有說者，滅定有心。彼作是說：無有無色眾生、無心之定。如尊者佛陀提婆作如是說：若滅定無心者，不應說有從彼定起者，是名為死，不名為定。為止如是說者意故。亦現離無所有處欲，非想非非想處心次第起彼定現在前。是故尊者和須蜜作如是說：云何滅定？答曰：離無所有處欲，作休息想心，令心心數法滅。以是事故，根犍度作如是說：入滅定時，為滅幾根？答曰：七，謂意根、捨根、信等五根。何繫心心數法滅？答曰：無色界繫。總而言之，是無色界繫。而是非想非非想處心心數法滅，從滅定起時，幾根現在前？答曰：或七或八。有漏心七，無漏心八。若從彼定起心，是非想非非想處心起七根現在前，謂意根、捨根、信等五根。若是無所有處心，起八根現在前，上所說七、知根知已根。若一現在前，何繫心心數法現在前？答曰：有漏心是無色界繫，無漏心是不繫。若出定心是非想非非想處者，是無色界繫心心數法現在前。若出定心是無所有處者，起不繫心心數法現在前。以是事故，明滅定無心。所以者何？入定時說滅，出定時不說滅，出定時說現在前不說滅。以是事故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止併義者意故。或有說者，滅定有心。彼作是說：無有無色眾生、無心之定。如尊者佛陀提婆作如是說：若滅定無心者，不應說有從彼定起者，是名為死，不名為定。為止如是說者意故。亦現離無所有處欲，非想非非想處心次第起彼定現在前。是故尊者和須蜜作如是說：云何滅定？答曰：離無所有處欲，作休息想心，令心心數法滅。以是事故，根犍度作如是說：入滅定時，為滅幾根？答曰：七，謂意根、捨根、信等五根。何繫心心數法滅？答曰：無色界繫。總而言之，是無色界繫。而是非想非非想處心心數法滅，從滅定起時，幾根現在前？答曰：或七或八。有漏心七，無漏心八。若從彼定起心，是非想非非想處心起七根現在前，謂意根、捨根、信等五根。若是無所有處心，起八根現在前，上所說七、知根知已根。若一現在前，何繫心心數法現在前？答曰：有漏心是無色界繫，無漏心是不繫。若出定心是非想非非想處者，是無色界繫心心數法現在前。若出定心是無所有處者，起不繫心心數法現在前。以是事故，明滅定無心。所以者何？入定時說滅，出定時不說滅，出定時說現在前不說滅。以是事故，而作此論。

問曰：滅定體性是何？答曰：是心不相應行陰。界者，在無色界。地者，在非想非非想處地，非下地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅定體性是何？答曰：是心不相應行陰。界者，在無色界。地者，在非想非非想處地，非下地。

問曰：何故下地無滅定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故下地無滅定？

答曰：非其田器，乃至廣說。復次彼定無心心斷起現在前，非想非非想處隨順斷心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其田器，乃至廣說。復次彼定無心心斷起現在前，非想非非想處隨順斷心。

問曰：云何非想非非想處隨順斷心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何非想非非想處隨順斷心？

答曰：若欲入彼定者，欲界善心次第起初禪心現在前，乃至無所有處心次第起非想非非想處心現在前。非想非非想處心心數法有上中下，捨上心、起中心，捨中心、起下心，捨下心、在彼定，是故非想非非想處隨順斷心。猶如女人紡毳，隨轉隨續毳，若盡時更不轉續。彼亦如是。復次二滅心定俱在二界邊，無想定在色界邊，滅定在無色界邊。復次此二定俱在二地邊，無想定在第四禪地邊，滅定在非想非非想處地邊。復次無想定在四大造色邊，滅定在心心數法邊。復次一切地盡有二種過：一過欲、二過住處。過初禪欲者，以自地無漏；過初禪住處者，以第二禪。乃至過無所有處欲者，以自地無漏亦以下地；過無所有處住處者，以非想非非想處。過非想非非想處欲者，以下地無漏；過非想非非想處住處者，以滅定。若當下地有滅定者，下地或有二種過、或有三種過，非想非非想處唯有一種過。欲令無如是過故，不說下地有滅定。復次滅定以二事故立解脫：一以背捨一切緣法、二以滅最後邊心。若下地有滅定者，不名背捨一切心。所以者何？不盡背捨一切心法故。亦非滅最後邊心。所以者何？滅中心故。復次此定是次第定，非想非非想處心次第生此定。以如是事故，下地無滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若欲入彼定者，欲界善心次第起初禪心現在前，乃至無所有處心次第起非想非非想處心現在前。非想非非想處心心數法有上中下，捨上心、起中心，捨中心、起下心，捨下心、在彼定，是故非想非非想處隨順斷心。猶如女人紡毳，隨轉隨續毳，若盡時更不轉續。彼亦如是。復次二滅心定俱在二界邊，無想定在色界邊，滅定在無色界邊。復次此二定俱在二地邊，無想定在第四禪地邊，滅定在非想非非想處地邊。復次無想定在四大造色邊，滅定在心心數法邊。復次一切地盡有二種過：一過欲、二過住處。過初禪欲者，以自地無漏；過初禪住處者，以第二禪。乃至過無所有處欲者，以自地無漏亦以下地；過無所有處住處者，以非想非非想處。過非想非非想處欲者，以下地無漏；過非想非非想處住處者，以滅定。若當下地有滅定者，下地或有二種過、或有三種過，非想非非想處唯有一種過。欲令無如是過故，不說下地有滅定。復次滅定以二事故立解脫：一以背捨一切緣法、二以滅最後邊心。若下地有滅定者，不名背捨一切心。所以者何？不盡背捨一切心法故。亦非滅最後邊心。所以者何？滅中心故。復次此定是次第定，非想非非想處心次第生此定。以如是事故，下地無滅定。

云何滅定？答曰：佛經說：過一切非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何滅定？答曰：佛經說：過一切非想非非想處。

問曰：滅定是非想非非想處法，何以言過一切非想非非想處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅定是非想非非想處法，何以言過一切非想非非想處？

答曰：雖是彼處法，以寂靜故言過，猶如村落阿練若處。復次非想非非想處有二種：一有心、二無心。過一切非想非非想處者，過於有心非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就者，是說無心非想非非想處。如有心無心，相應不相應、有依無依、有行無行、有勢用無勢用、有緣無緣，當知亦如是。復次非想非非想處有二種，謂染污、不染污。過一切非想非非想處者，過染污非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就，說不染污非想非非想處。如染污不染污，見道斷修道斷當知亦如是。復次非想非非想處有二種，謂本得、未曾得。過一切非想非非想處者，過本得非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就者，是未曾得非想非非想處。如本得未曾得，共不共、離欲得方便得，當知亦如是。復次此中說次第過諸地故，先次第過諸地欲，後過有心住非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖是彼處法，以寂靜故言過，猶如村落阿練若處。復次非想非非想處有二種：一有心、二無心。過一切非想非非想處者，過於有心非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就者，是說無心非想非非想處。如有心無心，相應不相應、有依無依、有行無行、有勢用無勢用、有緣無緣，當知亦如是。復次非想非非想處有二種，謂染污、不染污。過一切非想非非想處者，過染污非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就，說不染污非想非非想處。如染污不染污，見道斷修道斷當知亦如是。復次非想非非想處有二種，謂本得、未曾得。過一切非想非非想處者，過本得非想非非想處。滅受想解脫身作證得成就者，是未曾得非想非非想處。如本得未曾得，共不共、離欲得方便得，當知亦如是。復次此中說次第過諸地故，先次第過諸地欲，後過有心住非想非非想處。

問曰：無學人可爾。所以者何？無學人於非想非非想處有二種過：一離欲過、二住處過。學人於非想非非想處無二種過，過一切非想非非想處云何可爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無學人可爾。所以者何？無學人於非想非非想處有二種過：一離欲過、二住處過。學人於非想非非想處無二種過，過一切非想非非想處云何可爾？

答曰：一切有二種：有少分一切、有一切一切。此中說少分一切。復次此中說住處過。學人雖無非想非非想處修道所斷欲過，而有住處過。復次此說須臾過。彼須臾滅非想非非想處有心，次生非想非非想處無心，滅受想定身作證得成就者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一切有二種：有少分一切、有一切一切。此中說少分一切。復次此中說住處過。學人雖無非想非非想處修道所斷欲過，而有住處過。復次此說須臾過。彼須臾滅非想非非想處有心，次生非想非非想處無心，滅受想定身作證得成就者。

問曰：入彼定時，餘心心數法盡滅。何故世尊但說滅受想耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：入彼定時，餘心心數法盡滅。何故世尊但說滅受想耶？

答曰：譬喻者說，彼定有心。彼作是說：入彼定時，唯此二法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：譬喻者說，彼定有心。彼作是說：入彼定時，唯此二法滅。

問曰：我不問彼。我問說此言無心者，何故爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：我不問彼。我問說此言無心者，何故爾耶？

答曰：佛說受想滅，當知餘心心數法亦滅。復次以此二法名義勝故。彼心聚中，誰為最勝？此二法最勝故佛說。復次此現初門現略現始入法故。心心數法有二種，或是根性、或非根性。若說受，當知已說根性；若說想，當知已說非根性者。如根性非根性，明非明、勝不勝、妙不妙，當知亦如是。復次此二法，於二界中極為行者而作疲勞，受於色界、想於無色界，是故世尊說此二法。復次以此二法於二界中勝故。受於色界中勝，想於無色界中勝。復次以此二法能生二種惱，謂愛惱、見惱。受能生愛惱，想能生見惱。復次此二法能起二種鬪諍根本。受能起貪著欲愛繫縛鬪諍根本，想能起見愛貪著繫縛鬪諍根本。如二鬪諍根本，二邊、二箭、二戲論、二我，當知亦如是。復次因樂受故生顛倒想，令諸眾生於生死中受大苦惱，是故世尊說滅此二法。復次行者憎惡此二法故起滅定。如《施設經》說：行者以何方便求滅定？答曰：初行者欲令諸行更無所作、更無所思，令我受想不生、已生者滅、未生受想令不生、已生受想令滅。是滅於此滅法無障礙，不問他得自在，身作證是名定。以是事故，世尊說滅此二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說受想滅，當知餘心心數法亦滅。復次以此二法名義勝故。彼心聚中，誰為最勝？此二法最勝故佛說。復次此現初門現略現始入法故。心心數法有二種，或是根性、或非根性。若說受，當知已說根性；若說想，當知已說非根性者。如根性非根性，明非明、勝不勝、妙不妙，當知亦如是。復次此二法，於二界中極為行者而作疲勞，受於色界、想於無色界，是故世尊說此二法。復次以此二法於二界中勝故。受於色界中勝，想於無色界中勝。復次以此二法能生二種惱，謂愛惱、見惱。受能生愛惱，想能生見惱。復次此二法能起二種鬪諍根本。受能起貪著欲愛繫縛鬪諍根本，想能起見愛貪著繫縛鬪諍根本。如二鬪諍根本，二邊、二箭、二戲論、二我，當知亦如是。復次因樂受故生顛倒想，令諸眾生於生死中受大苦惱，是故世尊說滅此二法。復次行者憎惡此二法故起滅定。如《施設經》說：行者以何方便求滅定？答曰：初行者欲令諸行更無所作、更無所思，令我受想不生、已生者滅、未生受想令不生、已生受想令滅。是滅於此滅法無障礙，不問他得自在，身作證是名定。以是事故，世尊說滅此二法。

問曰：滅之與定有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅之與定有何差別？

答曰：滅是一剎那，定是久相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：滅是一剎那，定是久相續。

問曰：心不動故名定。此中心斷無心，云何名定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：心不動故名定。此中心斷無心，云何名定？

答曰：不動有二種：一、心不動；二、四大不動。此中雖斷心不動，而四大不動相續生，以四大不動故名定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不動有二種：一、心不動；二、四大不動。此中雖斷心不動，而四大不動相續生，以四大不動故名定。

問曰：二無心定，何故滅定立解脫，無想定不立耶？尊者波奢說曰：佛決定知法相，亦知勢用，餘人不知。若法有解脫相者立解脫，無解脫相者不立。復次若定是內道法立解脫，若定是外道法不立解脫。如內道外道，聖人凡夫、背煩惱起煩惱、背熾然起熾然，說亦如是。復次捨我見起無我見身中可得者立解脫，若起我見捨無我見身中可得者不立。復次若捨身見起空現在前身中可得者立解脫，若不起空現在前起身見者不立。復次先作是說，以二事故滅定立解脫，一捨一切緣法、二滅最後邊心。無想定無此二事故，不立解脫。復次若更不生諸界諸生諸趣身中可得者立解脫，若更生諸界諸生諸趣身中可得者不立。復次背棄義是解脫義。得滅定者，背捨諸界諸生諸趣增長生死法；無想定不爾。以如是事故，二無心定，滅定立解脫，無想定不立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：二無心定，何故滅定立解脫，無想定不立耶？尊者波奢說曰：佛決定知法相，亦知勢用，餘人不知。若法有解脫相者立解脫，無解脫相者不立。復次若定是內道法立解脫，若定是外道法不立解脫。如內道外道，聖人凡夫、背煩惱起煩惱、背熾然起熾然，說亦如是。復次捨我見起無我見身中可得者立解脫，若起我見捨無我見身中可得者不立。復次若捨身見起空現在前身中可得者立解脫，若不起空現在前起身見者不立。復次先作是說，以二事故滅定立解脫，一捨一切緣法、二滅最後邊心。無想定無此二事故，不立解脫。復次若更不生諸界諸生諸趣身中可得者立解脫，若更生諸界諸生諸趣身中可得者不立。復次背棄義是解脫義。得滅定者，背捨諸界諸生諸趣增長生死法；無想定不爾。以如是事故，二無心定，滅定立解脫，無想定不立。

問曰：滅定、無想定有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅定、無想定有何差別？

答曰：名即差別，是名滅定、是名無想定。復次界亦差別，無想定色界繫，滅定無色界繫。復次地亦差別，無想定在第四禪地，滅定在非想非非想地。復次身亦差別，無想定在凡夫身，滅定在聖人身。復次凡夫人入無想定作離想，聖人入滅定作休息想。復次凡夫人厭患想入無想定，聖人厭患受想入滅定。復次凡夫人入無想定欲滅於想，聖人入滅定欲滅受想。復次凡夫人入無想定滅色界繫心心數法，聖人入滅定滅無色界繫心心數法。復次凡夫人入無想定滅第四禪地心心數法，聖人入滅定滅非想非非想地心心數法。復次凡夫人入無想定得色界報，聖人入滅定得無色界報。尊者和須蜜說曰：無想定、滅定有何差別？答曰：一是無想定，二是滅定。復次界亦差別，無想定是色界繫，滅定是無色界繫。餘廣說如上。復次凡夫人入無想定得無想果，聖人入滅定得非想非非想處果。復次凡夫人入無想定得色界繫報，學人入滅定得無色界繫報，無學人入滅定得餘依。無想定、滅定，是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名即差別，是名滅定、是名無想定。復次界亦差別，無想定色界繫，滅定無色界繫。復次地亦差別，無想定在第四禪地，滅定在非想非非想地。復次身亦差別，無想定在凡夫身，滅定在聖人身。復次凡夫人入無想定作離想，聖人入滅定作休息想。復次凡夫人厭患想入無想定，聖人厭患受想入滅定。復次凡夫人入無想定欲滅於想，聖人入滅定欲滅受想。復次凡夫人入無想定滅色界繫心心數法，聖人入滅定滅無色界繫心心數法。復次凡夫人入無想定滅第四禪地心心數法，聖人入滅定滅非想非非想地心心數法。復次凡夫人入無想定得色界報，聖人入滅定得無色界報。尊者和須蜜說曰：無想定、滅定有何差別？答曰：一是無想定，二是滅定。復次界亦差別，無想定是色界繫，滅定是無色界繫。餘廣說如上。復次凡夫人入無想定得無想果，聖人入滅定得非想非非想處果。復次凡夫人入無想定得色界繫報，學人入滅定得無色界繫報，無學人入滅定得餘依。無想定、滅定，是謂差別。

問曰：何故佛經說八解脫，二解脫說身作證耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛經說八解脫，二解脫說身作證耶？

答曰：八解脫盡應說身作證。如《大因緣經》說：八解脫身作證得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：八解脫盡應說身作證。如《大因緣經》說：八解脫身作證得成就。

問曰：何故一經說八解脫身作證，多經說二解脫身作證耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故一經說八解脫身作證，多經說二解脫身作證耶？

答曰：此二解脫，多有所作、多用功而得故。復次以名義勝故。八解脫中何者最勝？此二解脫。復次此二解脫俱在界邊，淨解脫在色界邊，滅受想解脫在無色界邊。復次此二解脫俱在地邊，淨解脫在第四禪地邊，滅受想解脫在非想非非想地邊。復次淨解脫盡四大造色而立，滅受想解脫盡心心數法而立故。復次淨解脫取色淨相而不生煩惱，是故佛說身作證得成就；滅受想解脫無心，在身不在心，以身力起現在前，不以心力，是故佛說身作證得成就。復次經說八解脫身作證者，皆以此二解脫故。得成就者，得成就有多處說，或說色陰少分是得成就，或說善五陰、或說善四陰、或說心不相應行陰少分、或說滅盡涅槃。說色陰少分得成就者，如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此二解脫，多有所作、多用功而得故。復次以名義勝故。八解脫中何者最勝？此二解脫。復次此二解脫俱在界邊，淨解脫在色界邊，滅受想解脫在無色界邊。復次此二解脫俱在地邊，淨解脫在第四禪地邊，滅受想解脫在非想非非想地邊。復次淨解脫盡四大造色而立，滅受想解脫盡心心數法而立故。復次淨解脫取色淨相而不生煩惱，是故佛說身作證得成就；滅受想解脫無心，在身不在心，以身力起現在前，不以心力，是故佛說身作證得成就。復次經說八解脫身作證者，皆以此二解脫故。得成就者，得成就有多處說，或說色陰少分是得成就，或說善五陰、或說善四陰、或說心不相應行陰少分、或說滅盡涅槃。說色陰少分得成就者，如偈說：

「汝於勝慧法， 得成就於戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於勝慧法， 得成就於戒，

一切皆賢善， 廣有諸珍寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆賢善， 廣有諸珍寶。」

善五陰者，如說：得成就初禪，乃至第四禪。善四陰者，如說：得成就空處，乃至非想非非想處。心不相應行陰少分者，如此中說。滅受想解脫滅盡涅槃者，如說：得成就滅盡涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善五陰者，如說：得成就初禪，乃至第四禪。善四陰者，如說：得成就空處，乃至非想非非想處。心不相應行陰少分者，如此中說。滅受想解脫滅盡涅槃者，如說：得成就滅盡涅槃。

問曰：滅定有幾種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅定有幾種？

答曰：或有說者，有四種：一、具縛人所起滅定；二、斷上三種結；三、斷中三種結；四、斷下三種結。復有說者，此定有四種：非具縛起者，是斷六種、七種、八種、九種結起者。復有說者，此定有九種。斷上上結起者，乃至斷下下結起者。復有說者，此定有十種。具縛起者、斷上上結起者，乃至斷下下結起者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，有四種：一、具縛人所起滅定；二、斷上三種結；三、斷中三種結；四、斷下三種結。復有說者，此定有四種：非具縛起者，是斷六種、七種、八種、九種結起者。復有說者，此定有九種。斷上上結起者，乃至斷下下結起者。復有說者，此定有十種。具縛起者、斷上上結起者，乃至斷下下結起者。

問曰：若具縛人能起滅定者，凡夫人亦能起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若具縛人能起滅定者，凡夫人亦能起。

答曰：具縛人有二種：一見道所斷具縛、二修道所斷具縛。若無非想非非想處見道所斷具縛、有修道所斷具縛者，能起滅定；若有二具縛者，則不能起。評曰：應作是說：滅定有十一種，具縛人起滅定者、斷上上結起者，乃至斷下下結起者、時解脫轉根作不動起者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：具縛人有二種：一見道所斷具縛、二修道所斷具縛。若無非想非非想處見道所斷具縛、有修道所斷具縛者，能起滅定；若有二具縛者，則不能起。評曰：應作是說：滅定有十一種，具縛人起滅定者、斷上上結起者，乃至斷下下結起者、時解脫轉根作不動起者。

問曰：若具縛者所起滅定，乃至時解脫轉根作不動者所起滅定，即是具縛者所起滅定耶？答曰：或有說者，即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若具縛者所起滅定，乃至時解脫轉根作不動者所起滅定，即是具縛者所起滅定耶？答曰：或有說者，即是。

問曰：若然者，云何有十一種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何有十一種？

答曰：以十一時起故，有十一種。復有說者，具縛者所起異，乃至不動法所起異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以十一時起故，有十一種。復有說者，具縛者所起異，乃至不動法所起異。

問曰：若然者，具縛者所起，乃至不動者所起，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，具縛者所起，乃至不動者所起，有何差別？

答曰：具縛者所起，後斷一種結所起者，於前具縛者所起，得不在身中成就、不現前行。斷一種結所起者，得在身中成就、現在前行。乃至不動法所起，於時解脫所起，得不在身中成就、不現前行。不動法所起，得在身中成就、現在前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：具縛者所起，後斷一種結所起者，於前具縛者所起，得不在身中成就、不現前行。斷一種結所起者，得在身中成就、現在前行。乃至不動法所起，於時解脫所起，得不在身中成就、不現前行。不動法所起，得在身中成就、現在前行。

問曰：此定為有上中下不耶？若有上中下者，《施設經》說云何通？如說：滅法無有差別。若無上中下者，佛所有定即是聲聞辟支佛定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此定為有上中下不耶？若有上中下者，《施設經》說云何通？如說：滅法無有差別。若無上中下者，佛所有定即是聲聞辟支佛定也。

答曰：應作是說：此定無上中下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：此定無上中下。

問曰：若然者，《施設經》說善通。滅法無差別故，佛所有定即是辟支佛聲聞定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，《施設經》說善通。滅法無差別故，佛所有定即是辟支佛聲聞定也。

答曰：如佛心斷入此定，辟支佛聲聞心斷入此定，等無差別，而方便有差別。佛不以方便起此定現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。評曰：應作是說：此定有上中下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如佛心斷入此定，辟支佛聲聞心斷入此定，等無差別，而方便有差別。佛不以方便起此定現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。評曰：應作是說：此定有上中下。

問曰：若然者，佛定異、辟支佛聲聞定異，此說善通。《施設經》說云何通？如說：滅法無有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，佛定異、辟支佛聲聞定異，此說善通。《施設經》說云何通？如說：滅法無有差別。

答曰：以住心故，《施設經》說滅法無有差別。定是有為故，應有上中下。所以者何？一切有為法有上中下相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以住心故，《施設經》說滅法無有差別。定是有為故，應有上中下。所以者何？一切有為法有上中下相。

問曰：此定體為有幾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此定體為有幾耶？

答曰：或有說者，體有一，若滅現在前則無心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，體有一，若滅現在前則無心。

問曰：若滅剎那現在前，即彼剎那名無心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若滅剎那現在前，即彼剎那名無心耶？

答曰：如是。若滅剎那現在前，即彼剎那名無心。如一受剎那，即彼剎那名為有受。一想剎那，即彼剎那名為有想。一識剎那，即彼剎那名為有識。彼亦如是，若一剎那滅，即彼剎那名無心。復有說者，此定體有十一。所以者何？彼滅十大地及心故。復有說者，體有二十一種。所以者何？彼滅十大地、十善大地及心。評曰：應作是說：隨滅幾種心數法，彼定體亦有爾許種。此是定體，定相云何？答曰：體即是相、相即是體，諸法不可離體別說相。尊者和須蜜說曰：心法解脫是其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如是。若滅剎那現在前，即彼剎那名無心。如一受剎那，即彼剎那名為有受。一想剎那，即彼剎那名為有想。一識剎那，即彼剎那名為有識。彼亦如是，若一剎那滅，即彼剎那名無心。復有說者，此定體有十一。所以者何？彼滅十大地及心故。復有說者，體有二十一種。所以者何？彼滅十大地、十善大地及心。評曰：應作是說：隨滅幾種心數法，彼定體亦有爾許種。此是定體，定相云何？答曰：體即是相、相即是體，諸法不可離體別說相。尊者和須蜜說曰：心法解脫是其相。

問曰：此定不能斷結，何故說名心法解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此定不能斷結，何故說名心法解脫？

答曰：此說須臾斷有緣法令不行名解脫，而此定不能斷結。復有說者，若法想微細，為其作因，微微作次第，不與此法俱而成就是解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說須臾斷有緣法令不行名解脫，而此定不能斷結。復有說者，若法想微細，為其作因，微微作次第，不與此法俱而成就是解脫。

問曰：此為說何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此為說何義？

答曰：或有說者，此中說定。若作是說，此中說定者想微細，為其作一因，謂相似因。與微微作一因，謂相似因微細，亦作次第緣。若作是說，此中說定，若法想微細為其作因、微微為其作次第者，不應說不俱。所以者何？彼人起定現在前故。應說成就。所以者何？彼人成就定故。復有說者，此中說出定心。若作是說，此中說出定心者，想微細為其作一因謂相似因，微細亦作次第緣。若作是說，此中說出定心者，若法想微細為其作因，微微作次第，應說不俱。所以者何？入定時不起出定心現在前故。應說成就。所以者何？彼人成就出定心故。以是事故，知彼人本得出定心。復有說者，此中說入定心。若作是說，此中說入定心者，想與定作一因謂相似因，微細與定作一因謂相似因亦作次第緣。若作是說，此中說入定心者，應作是說，想微細與定作因，定與微細作次第，應說不俱。所以者何？在定時不起入定心現在前。應說成就。所以者何？在定時成就入定心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此中說定。若作是說，此中說定者想微細，為其作一因，謂相似因。與微微作一因，謂相似因微細，亦作次第緣。若作是說，此中說定，若法想微細為其作因、微微為其作次第者，不應說不俱。所以者何？彼人起定現在前故。應說成就。所以者何？彼人成就定故。復有說者，此中說出定心。若作是說，此中說出定心者，想微細為其作一因謂相似因，微細亦作次第緣。若作是說，此中說出定心者，若法想微細為其作因，微微作次第，應說不俱。所以者何？入定時不起出定心現在前故。應說成就。所以者何？彼人成就出定心故。以是事故，知彼人本得出定心。復有說者，此中說入定心。若作是說，此中說入定心者，想與定作一因謂相似因，微細與定作一因謂相似因亦作次第緣。若作是說，此中說入定心者，應作是說，想微細與定作因，定與微細作次第，應說不俱。所以者何？在定時不起入定心現在前。應說成就。所以者何？在定時成就入定心故。

問曰：此中何者是想？何者是微細？何者是微微？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何者是想？何者是微細？何者是微微？

答曰：或有說者，空處、識處是想，無所有處是微細，非想非非想處是微微。復有說者，空處、識處、無所有處是想，非想非非想處是微細，若心心數次第入定者是微微。復有說者，非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微。所以者何？非想非非想處有上中下，上者是想、中者是微細、下者是微微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，空處、識處是想，無所有處是微細，非想非非想處是微微。復有說者，空處、識處、無所有處是想，非想非非想處是微細，若心心數次第入定者是微微。復有說者，非想非非想處亦是想亦是微細亦是微微。所以者何？非想非非想處有上中下，上者是想、中者是微細、下者是微微。

問曰：想、微細、微微，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：想、微細、微微，有何差別？

答曰：或有說者，名即差別，是名為想、是名微細、是名微微。復次上者是想、中者是微細、下者是微微。復次想、微細，能令未來無漏道修；微微不修。復次想、微細現在前時，三念處若一念處現在前，未來四念處修；微微現在前時，法念處現在前，未來修三念處，除身念處。復次想、微細，或曾得或不曾得；微微是曾得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，名即差別，是名為想、是名微細、是名微微。復次上者是想、中者是微細、下者是微微。復次想、微細，能令未來無漏道修；微微不修。復次想、微細現在前時，三念處若一念處現在前，未來四念處修；微微現在前時，法念處現在前，未來修三念處，除身念處。復次想、微細，或曾得或不曾得；微微是曾得。

問曰：此中因論生論。何故入定心或曾得或不曾得，出定心唯曾得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中因論生論。何故入定心或曾得或不曾得，出定心唯曾得？

答曰：入定心難得，多有所作多用功乃得。出定心易得，不多有所作不多用功而得，是故唯是曾得。復次入定心能增益定，令定相續；出定心不增益定，令定衰退不相續。復次入定心是有漏，或是曾得或未曾得；出定心是有漏無漏故，唯是曾得。此中因論生論。何故入定心有漏，出定心有漏無漏耶？答曰：隨順斷心故。入定心不堅牢羸劣，如腐種子不能生相續法。隨順斷心出定心，堅牢不羸劣，不如腐種子能生相續法，不隨順斷心。復次入定心以定為寂滅，無漏心不計有法是寂滅。復次此是次第定，非想非非想處心次第起此定，最後無漏在無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：入定心難得，多有所作多用功乃得。出定心易得，不多有所作不多用功而得，是故唯是曾得。復次入定心能增益定，令定相續；出定心不增益定，令定衰退不相續。復次入定心是有漏，或是曾得或未曾得；出定心是有漏無漏故，唯是曾得。此中因論生論。何故入定心有漏，出定心有漏無漏耶？答曰：隨順斷心故。入定心不堅牢羸劣，如腐種子不能生相續法。隨順斷心出定心，堅牢不羸劣，不如腐種子能生相續法，不隨順斷心。復次入定心以定為寂滅，無漏心不計有法是寂滅。復次此是次第定，非想非非想處心次第起此定，最後無漏在無所有處。

問曰：入定心為何所緣？出定心為何所緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：入定心為何所緣？出定心為何所緣？

答曰：入定心緣定，出定心亦緣定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：入定心緣定，出定心亦緣定。

問曰：若入定心緣定、出心亦緣定者，何不入定時出定、出定時入定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若入定心緣定、出心亦緣定者，何不入定時出定、出定時入定耶？

答曰：入定時期心欲入，出定時期心欲出。復次入定心緣未來定，出定心緣過去定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：入定時期心欲入，出定時期心欲出。復次入定心緣未來定，出定心緣過去定。

問曰：入定心緣未來定時，為何所緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：入定心緣未來定時，為何所緣？

答曰：或有說者，緣初剎那。復有說者，緣隨起幾所定現在前。評曰：應作是說：入定心緣未來定，則不可知為緣何法、為不緣何法。所以者何？未來法是亂法，多剎那、無次第，以總緣故，言緣未來定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，緣初剎那。復有說者，緣隨起幾所定現在前。評曰：應作是說：入定心緣未來定，則不可知為緣何法、為不緣何法。所以者何？未來法是亂法，多剎那、無次第，以總緣故，言緣未來定。

問曰：出定心緣過去法時，為何所緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：出定心緣過去法時，為何所緣？

答曰：或有說者，緣最後剎那。復有說者，緣隨所起幾所定現在前。評曰：應作是說，出定心緣過去定，則不可知為緣何法、為不緣何法。所以者何？過去法有多剎那故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，緣最後剎那。復有說者，緣隨所起幾所定現在前。評曰：應作是說，出定心緣過去定，則不可知為緣何法、為不緣何法。所以者何？過去法有多剎那故。

問曰：入滅定時滅何等心？過去耶、未來耶、現在耶？若滅過去者，過去已自滅。若滅未來者，未來未生。若滅現在者，現在不住。若定不滅，彼亦自滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：入滅定時滅何等心？過去耶、未來耶、現在耶？若滅過去者，過去已自滅。若滅未來者，未來未生。若滅現在者，現在不住。若定不滅，彼亦自滅。

答曰：應作是說：滅未來者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：滅未來者。

問曰：未來法未生，云何可滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：未來法未生，云何可滅耶？

答曰：行者住現在世，遮住未來心令不生，故言滅。譬如城邑，若斷道閉門、竪於高幢，不令人出入，則名為救。彼亦如是。復有說者，滅未來、現在心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行者住現在世，遮住未來心令不生，故言滅。譬如城邑，若斷道閉門、竪於高幢，不令人出入，則名為救。彼亦如是。復有說者，滅未來、現在心。

問曰：行者住現在世，遮住未來心使不生，言滅可爾。現在法不住，若定不滅，彼亦自滅。云何言滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行者住現在世，遮住未來心使不生，言滅可爾。現在法不住，若定不滅，彼亦自滅。云何言滅？

答曰：先現在滅心心數法，令有緣法相續而滅；今現在滅心心數法，令有緣法不相續而滅。皆是定力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先現在滅心心數法，令有緣法相續而滅；今現在滅心心數法，令有緣法不相續而滅。皆是定力。

問曰：出定時何心心數法現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：出定時何心心數法現在前？

答曰：或有說者，先所遮住未來心心數法。復有說者，起未來心心數法現在前。先所遮住者，在不生法中。評曰：應作是說：起未來心心數法，但不可知為起何心、為不起何心。所以者何？未來法是亂、是多剎那、是無次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，先所遮住未來心心數法。復有說者，起未來心心數法現在前。先所遮住者，在不生法中。評曰：應作是說：起未來心心數法，但不可知為起何心、為不起何心。所以者何？未來法是亂、是多剎那、是無次第。

問曰：此定為有過去本得、未來修不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此定為有過去本得、未來修不耶？

答曰：或有說者，無過去本得，亦無未來修，如天眼天耳。若作是說，此定無本得無未來修者，定初剎那成就現在定，第二剎那等成就過去現在出定、成就過去定。復有說者，此定有過去本得、有未來修，如念前世智、他心智。若作是說，此定有過去本得未來修者，定初剎那成就未來現在定，第二剎那等成就三世出定、成就過去未來定。評曰：應作是說：此定無過去本得亦無未來修。若此定有過去本得未來修者，若退此定還起此定，應得本定而不爾。若退此定還得此定，名得未曾得定。如不破戒而還家者，還復出家，名得未曾得戒。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無過去本得，亦無未來修，如天眼天耳。若作是說，此定無本得無未來修者，定初剎那成就現在定，第二剎那等成就過去現在出定、成就過去定。復有說者，此定有過去本得、有未來修，如念前世智、他心智。若作是說，此定有過去本得未來修者，定初剎那成就未來現在定，第二剎那等成就三世出定、成就過去未來定。評曰：應作是說：此定無過去本得亦無未來修。若此定有過去本得未來修者，若退此定還起此定，應得本定而不爾。若退此定還得此定，名得未曾得定。如不破戒而還家者，還復出家，名得未曾得戒。彼亦如是。

問曰：於何處起此定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於何處起此定？

答曰：欲色界，非無色界。初在欲界，若於欲界起滅定，於此定退命終生色界中，能起此定。餘者不能。何以知之？經說：尊者舍利弗語諸比丘：諸長老當知，若比丘戒具足、定具足、慧具足者，能數數入出滅受想定。若於現法及死時，不得阿羅漢果，身壞命終過摶食諸天，生摩㝹摩身天中，復於彼處數數出入滅受想定。此是實知見，有如此事。爾時長老優陀夷住彼會中，語尊者舍利弗言：尊者舍利弗！彼比丘生摩㝹摩身天中，數數入出滅受想定，無有是處。第二第三說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲色界，非無色界。初在欲界，若於欲界起滅定，於此定退命終生色界中，能起此定。餘者不能。何以知之？經說：尊者舍利弗語諸比丘：諸長老當知，若比丘戒具足、定具足、慧具足者，能數數入出滅受想定。若於現法及死時，不得阿羅漢果，身壞命終過摶食諸天，生摩㝹摩身天中，復於彼處數數出入滅受想定。此是實知見，有如此事。爾時長老優陀夷住彼會中，語尊者舍利弗言：尊者舍利弗！彼比丘生摩㝹摩身天中，數數入出滅受想定，無有是處。第二第三說亦如是。

問曰：何故長老優陀夷三違尊者舍利弗所說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故長老優陀夷三違尊者舍利弗所說耶？

答曰：長老優陀夷所疑，非無處所。彼作是念：若得此定者，必離無所有處欲，命終應生非想非非想處，彼處不能起滅定。亦不解尊者舍利弗意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：長老優陀夷所疑，非無處所。彼作是念：若得此定者，必離無所有處欲，命終應生非想非非想處，彼處不能起滅定。亦不解尊者舍利弗意。

問曰：彼尊者舍利弗有何意耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尊者舍利弗有何意耶？

答曰：尊者舍利弗說生色界阿那含，長老優陀夷說生無色界者，是以違之。尊者舍利弗說退阿那含，長老優陀夷說不退阿那含，是以違之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：尊者舍利弗說生色界阿那含，長老優陀夷說生無色界者，是以違之。尊者舍利弗說退阿那含，長老優陀夷說不退阿那含，是以違之。

問曰：尊者舍利弗何故不為長老優陀夷解此義耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：尊者舍利弗何故不為長老優陀夷解此義耶？

答曰：尊者舍利弗作是念：我不能除此愚人深著之心。復次尊者舍利弗有如是心，欲為解說，以優陀夷三違此言故，此心便息。如《箭喻經》說：爾時有眾多增上慢比丘，皆於佛前自說聖利：我生已盡，乃至廣說。佛作是念：我今當為說斷慢法。以諸比丘數數自說聖利故，此心便息。佛世尊有遍大悲，欲說法心猶尚有息，何況尊者舍利弗耶。復次尊者舍利弗作是念：此所論事，必聞於佛。佛以此事，當呵責優陀夷及長老阿難，當使此辱經歷千載，令無智者不違智者之言。爾時舍利弗作是念：此比丘三違我所說，諸梵行比丘亦無讚歎我所說者，我今應往詣世尊所。爾時尊者舍利弗往詣佛所，到已頭面禮足，却坐一面，語諸比丘：諸長老當知，若比丘戒具足，乃至廣說。爾時長老優陀夷在彼會中，語尊者舍利弗言，乃至無有是處。爾時尊者舍利弗作是念：今此比丘於世尊前違我所說，諸梵行比丘亦無稱讚我所說者，我今應當默然。爾時舍利弗即便默然。爾時佛告優陀夷言：汝意以何是摩㝹摩身天耶？以非想非非想天是耶？答言：如是。佛告言：汝愚人無眼，何故與上座比丘論甚深阿毘曇。爾時世尊現前呵責優陀夷已，便告長老阿難言：汝見上座比丘為他所惱，無有悲心，於彼愚人而不呵責。爾時世尊呵優陀夷已，便還精舍入於禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：尊者舍利弗作是念：我不能除此愚人深著之心。復次尊者舍利弗有如是心，欲為解說，以優陀夷三違此言故，此心便息。如《箭喻經》說：爾時有眾多增上慢比丘，皆於佛前自說聖利：我生已盡，乃至廣說。佛作是念：我今當為說斷慢法。以諸比丘數數自說聖利故，此心便息。佛世尊有遍大悲，欲說法心猶尚有息，何況尊者舍利弗耶。復次尊者舍利弗作是念：此所論事，必聞於佛。佛以此事，當呵責優陀夷及長老阿難，當使此辱經歷千載，令無智者不違智者之言。爾時舍利弗作是念：此比丘三違我所說，諸梵行比丘亦無讚歎我所說者，我今應往詣世尊所。爾時尊者舍利弗往詣佛所，到已頭面禮足，却坐一面，語諸比丘：諸長老當知，若比丘戒具足，乃至廣說。爾時長老優陀夷在彼會中，語尊者舍利弗言，乃至無有是處。爾時尊者舍利弗作是念：今此比丘於世尊前違我所說，諸梵行比丘亦無稱讚我所說者，我今應當默然。爾時舍利弗即便默然。爾時佛告優陀夷言：汝意以何是摩㝹摩身天耶？以非想非非想天是耶？答言：如是。佛告言：汝愚人無眼，何故與上座比丘論甚深阿毘曇。爾時世尊現前呵責優陀夷已，便告長老阿難言：汝見上座比丘為他所惱，無有悲心，於彼愚人而不呵責。爾時世尊呵優陀夷已，便還精舍入於禪定。

問曰：長老優陀夷有過故世尊呵之，長老阿難復有何過而被呵耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：長老優陀夷有過故世尊呵之，長老阿難復有何過而被呵耶？

答曰：優陀夷是阿難弟子，是故世尊告於阿難：汝應教勅。復次優陀夷是長老阿難攝眷屬人，是故世尊告言：汝應教勅。復次長老阿難是維那，佛告阿難：汝為維那，云何不知如法說者、非法說者。復次此論說甚深阿毘曇事，非多人所知，唯佛、尊者舍利弗能知，長老阿難以多聞力故能知。以阿難知此法故，不稱讚上座比丘所說，不隨如法眾，有如是過故，世尊責之。以是事知，初起滅定必在欲界。若於欲界起滅定，退此定已生色界中還起此定，餘則不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：優陀夷是阿難弟子，是故世尊告於阿難：汝應教勅。復次優陀夷是長老阿難攝眷屬人，是故世尊告言：汝應教勅。復次長老阿難是維那，佛告阿難：汝為維那，云何不知如法說者、非法說者。復次此論說甚深阿毘曇事，非多人所知，唯佛、尊者舍利弗能知，長老阿難以多聞力故能知。以阿難知此法故，不稱讚上座比丘所說，不隨如法眾，有如是過故，世尊責之。以是事知，初起滅定必在欲界。若於欲界起滅定，退此定已生色界中還起此定，餘則不能。

問曰：何故生色界中能初起禪無色定，不初起滅定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故生色界中能初起禪無色定，不初起滅定耶？

答曰：禪以三事故能起：一、以因力；二、以業力；三、以法應爾力。以因力者，過去近生曾起滅此禪。以業力者，作決定業必生彼處。法應爾力者，世界壞時，下地眾生必生上地。無色定以二事故能起：一以因力、二以業力，無法應爾力。以因力者，過去近生曾起無色定。以業力者，作決定業必生彼處。無法應爾力者，無色界中無世界成壞。滅定以一事故能起，謂解說者。彼解說者為何處最勝？謂在欲界中。不以因力。所以者何？未曾起此定故。非以業力。所以者何？彼定性非業故。非法應爾力。所以者何？無色界無世界成壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：禪以三事故能起：一、以因力；二、以業力；三、以法應爾力。以因力者，過去近生曾起滅此禪。以業力者，作決定業必生彼處。法應爾力者，世界壞時，下地眾生必生上地。無色定以二事故能起：一以因力、二以業力，無法應爾力。以因力者，過去近生曾起無色定。以業力者，作決定業必生彼處。無法應爾力者，無色界中無世界成壞。滅定以一事故能起，謂解說者。彼解說者為何處最勝？謂在欲界中。不以因力。所以者何？未曾起此定故。非以業力。所以者何？彼定性非業故。非法應爾力。所以者何？無色界無世界成壞故。

問曰：何故欲色界起此定現在前，非無色界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故欲色界起此定現在前，非無色界耶？

答曰：命根依二事存，謂依色、依心。此定無心，心斷故起現在前。欲色界中起此定時，心雖斷，命根依色而存。無色界無色，依心故命存。若無色界起此定者，心斷命則斷，是名為死，不名為定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：命根依二事存，謂依色、依心。此定無心，心斷故起現在前。欲色界中起此定時，心雖斷，命根依色而存。無色界無色，依心故命存。若無色界起此定者，心斷命則斷，是名為死，不名為定。

問曰：若起此定已，於此定退，命終為生空處、識處、無所有處不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若起此定已，於此定退，命終為生空處、識處、無所有處不？

答曰：不生。所以者何？其所應生，若能起此定處、若能受報處。色界中雖不受此定報，能起此定。非想非非想處雖不能起此定，而受此定報處。空處、識處、無所有處，不能起此定亦不能受此定報。復有說者，生彼處，但不名身證，不名俱解脫。評曰：應作是說：不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不生。所以者何？其所應生，若能起此定處、若能受報處。色界中雖不受此定報，能起此定。非想非非想處雖不能起此定，而受此定報處。空處、識處、無所有處，不能起此定亦不能受此定報。復有說者，生彼處，但不名身證，不名俱解脫。評曰：應作是說：不生。

問曰：住彼定為經幾時？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：住彼定為經幾時？

答曰：欲界中以摶食持諸根四大，欲界雖入定時不令身有患，出定時則有患，是故欲界少時入定，不得久住過於七日。何以知之？曾聞有一僧伽藍，有一比丘得滅定。食時著衣，詣食堂中。其日彼打揵椎晚，彼比丘精勤而作是念：我何故空過此時，不觀未來何時當打揵椎？即立誓願，入於滅定，乃至打揵椎當起。時彼僧伽藍有事難起，時諸比丘皆捨僧伽藍去。經於三月，難事乃解，時諸比丘還集會而打揵椎。時彼比丘起定即死。後有一乞食比丘獲得滅定。以日初分，著衣持鉢，欲詣村乞食。時天大雨，彼作是念：若入村者，壞我衣色。若不往者，何故空過此時，不觀未來？即立願入定，乃至雨止當起。或有說者，雨經半月。或有說者，雨經一月乃止。天雨既止，彼比丘起即死。以是事故，知欲界入滅定無患，出時有患。是故少時入定，不過七日。色界不以摶食持諸根四大，入此定者或經半劫一劫、或有過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界中以摶食持諸根四大，欲界雖入定時不令身有患，出定時則有患，是故欲界少時入定，不得久住過於七日。何以知之？曾聞有一僧伽藍，有一比丘得滅定。食時著衣，詣食堂中。其日彼打揵椎晚，彼比丘精勤而作是念：我何故空過此時，不觀未來何時當打揵椎？即立誓願，入於滅定，乃至打揵椎當起。時彼僧伽藍有事難起，時諸比丘皆捨僧伽藍去。經於三月，難事乃解，時諸比丘還集會而打揵椎。時彼比丘起定即死。後有一乞食比丘獲得滅定。以日初分，著衣持鉢，欲詣村乞食。時天大雨，彼作是念：若入村者，壞我衣色。若不往者，何故空過此時，不觀未來？即立願入定，乃至雨止當起。或有說者，雨經半月。或有說者，雨經一月乃止。天雨既止，彼比丘起即死。以是事故，知欲界入滅定無患，出時有患。是故少時入定，不過七日。色界不以摶食持諸根四大，入此定者或經半劫一劫、或有過者。

問曰：若不立願入滅定者，云何而起？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不立願入滅定者，云何而起？

答曰：如入有心定，法自應起。復次若欲食、若欲大小便，入定雖不作患，出則作患。以是事故，必應自起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如入有心定，法自應起。復次若欲食、若欲大小便，入定雖不作患，出則作患。以是事故，必應自起。

問曰：凡夫人為入滅定不？尊者和須蜜說曰：凡夫人不入此定。所以者何？此是聖人定，非凡夫定。若凡夫人入此定者，亦是凡夫定。復次凡夫人，觀上離下地欲，如闍樓蟲。非想非非想處，更無上地可緣離下地欲，是故凡夫人不入此定。復次凡夫人數數入定，則數數身猗心猗，以身心猗故方便則緩，方便緩故不能起彼定。尊者佛陀提婆說曰：凡夫人不入彼定。所以者何？凡夫人數數入定，我見牢固，畏後邊滅法如畏深坑，是故不能入彼定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：凡夫人為入滅定不？尊者和須蜜說曰：凡夫人不入此定。所以者何？此是聖人定，非凡夫定。若凡夫人入此定者，亦是凡夫定。復次凡夫人，觀上離下地欲，如闍樓蟲。非想非非想處，更無上地可緣離下地欲，是故凡夫人不入此定。復次凡夫人數數入定，則數數身猗心猗，以身心猗故方便則緩，方便緩故不能起彼定。尊者佛陀提婆說曰：凡夫人不入彼定。所以者何？凡夫人數數入定，我見牢固，畏後邊滅法如畏深坑，是故不能入彼定也。

問曰：菩薩為入滅定不？尊者和須蜜說曰：菩薩不入。所以者何？此定是聖人定。若菩薩入此定者，亦應是凡夫定。復次菩薩觀上離下地欲，如闍樓蟲。非想非非想處，便無上地可緣離下地欲，是故菩薩不入此定。復次菩薩入滅定。所以者何？菩薩欲求一切智時作如是念：我應推求一切處相。若菩薩不入滅定者，則於此處不名推求。尊者佛陀提婆說曰：菩薩不入滅定。菩薩雖復摧滅我見，不畏最後滅處如畏深坑，不欲令慧有留難及斷絕故，不欲入滅定，非不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩為入滅定不？尊者和須蜜說曰：菩薩不入。所以者何？此定是聖人定。若菩薩入此定者，亦應是凡夫定。復次菩薩觀上離下地欲，如闍樓蟲。非想非非想處，便無上地可緣離下地欲，是故菩薩不入此定。復次菩薩入滅定。所以者何？菩薩欲求一切智時作如是念：我應推求一切處相。若菩薩不入滅定者，則於此處不名推求。尊者佛陀提婆說曰：菩薩不入滅定。菩薩雖復摧滅我見，不畏最後滅處如畏深坑，不欲令慧有留難及斷絕故，不欲入滅定，非不能入。

問曰：菩薩前身時不曾起滅定，於最後身而起滅定。為先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提、為先得阿耨多羅三藐三菩提後得滅定？若先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提者，云何不違期心起不相似心？云何名三十四心得一切智？若先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定者，云何名滿足學法？得盡智時，云何名所作已竟？外國法師作如是說：先起滅定，後得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩前身時不曾起滅定，於最後身而起滅定。為先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提、為先得阿耨多羅三藐三菩提後得滅定？若先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提者，云何不違期心起不相似心？云何名三十四心得一切智？若先得阿耨多羅三藐三菩提後起滅定者，云何名滿足學法？得盡智時，云何名所作已竟？外國法師作如是說：先起滅定，後得阿耨多羅三藐三菩提。

問曰：若然者，云何不違期心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不違期心？

答曰：彼作是說：菩薩先離無所有處欲，依第四禪入正決定，不起此處乃至得阿那含果起於滅定，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：菩薩先離無所有處欲，依第四禪入正決定，不起此處乃至得阿那含果起於滅定，得阿耨多羅三藐三菩提。

問曰：云何不名起不相似心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何不名起不相似心耶？

答曰：彼作是說：誰言菩薩無不相似心？菩薩有不相似心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：誰言菩薩無不相似心？菩薩有不相似心。

問曰：云何名三十四心得一切智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名三十四心得一切智？

答曰：彼作是說：言三十四心者，說無漏心，不說入定出定心。罽賓沙門作如是說：先得阿耨多羅三藐三菩提，後起滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：言三十四心者，說無漏心，不說入定出定心。罽賓沙門作如是說：先得阿耨多羅三藐三菩提，後起滅定。

問曰：若然者，云何名滿足學法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何名滿足學法？

答曰：言滿足者，滿足於根、滿足於果，不滿足於定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：言滿足者，滿足於根、滿足於果，不滿足於定。

問曰：云何得盡智時名所作已竟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何得盡智時名所作已竟？

答曰：或有說，解脫障是下無知。或有說，是於諸定不自在。或有說，是不得定者。若作是說，解脫障是下無知者，世尊得盡智時斷一切無知，得一切彼對治智。若作是說，解脫障是於諸定不自在者，世尊得盡智時，於諸禪定解脫三昧出入皆得自在。若作是說，解脫障是不得定者，世尊得盡智時得一切定。是故得盡智時，所作已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說，解脫障是下無知。或有說，是於諸定不自在。或有說，是不得定者。若作是說，解脫障是下無知者，世尊得盡智時斷一切無知，得一切彼對治智。若作是說，解脫障是於諸定不自在者，世尊得盡智時，於諸禪定解脫三昧出入皆得自在。若作是說，解脫障是不得定者，世尊得盡智時得一切定。是故得盡智時，所作已竟。

問曰：云何名三十四無漏心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名三十四無漏心？

答曰：菩薩先滅無所有處欲，依第四禪入正決定，見道中有十五心道比智，第十六心道比智即是離非想非非想處欲，方便道無礙道有九，解脫道有九，是名三十四心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩先滅無所有處欲，依第四禪入正決定，見道中有十五心道比智，第十六心道比智即是離非想非非想處欲，方便道無礙道有九，解脫道有九，是名三十四心。

如經說：毘舍佉優婆夷詣曇摩提那比丘尼所，作如是問：阿夷！云何入滅定？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘入滅定，不作是念：我今入滅定、當入滅定。已於先時調柔其心，欲入此定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：毘舍佉優婆夷詣曇摩提那比丘尼所，作如是問：阿夷！云何入滅定？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘入滅定，不作是念：我今入滅定、當入滅定。已於先時調柔其心，欲入此定。

問曰：行者入房洗足敷床，結跏趺座時，無如是念：我今入滅定、當入滅定耶？答曰：雖有是事，皆是遠時。如欲界善心次第起初禪乃至入滅定，無如是念：我今入滅定、當入滅定。復作是問：阿夷！云何起滅定？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘起滅定時，不作是念：我今起滅定、我當起滅定。然緣此身六入命根故，而起彼定。若為飢渴所逼、若欲大小便，雖在定時不作患，出則作患。以是事故，從彼定起。復問：比丘入滅定時，為先滅何行？身行耶、口行耶、意行耶？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘入滅定時，先滅口行、次滅身行、次滅意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行者入房洗足敷床，結跏趺座時，無如是念：我今入滅定、當入滅定耶？答曰：雖有是事，皆是遠時。如欲界善心次第起初禪乃至入滅定，無如是念：我今入滅定、當入滅定。復作是問：阿夷！云何起滅定？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘起滅定時，不作是念：我今起滅定、我當起滅定。然緣此身六入命根故，而起彼定。若為飢渴所逼、若欲大小便，雖在定時不作患，出則作患。以是事故，從彼定起。復問：比丘入滅定時，為先滅何行？身行耶、口行耶、意行耶？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘入滅定時，先滅口行、次滅身行、次滅意行。

問曰：說滅意行，此事可爾。說滅口行身行，云何可爾？所以者何？從初禪起入第二禪時，滅於口行。從第三禪起入第四禪時，滅於身行。何故說言入滅定時滅身口行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：說滅意行，此事可爾。說滅口行身行，云何可爾？所以者何？從初禪起入第二禪時，滅於口行。從第三禪起入第四禪時，滅於身行。何故說言入滅定時滅身口行？

答曰：入滅定時有二種：有近、有遠。遠時則滅身口行，近時則滅意行。復次若入初禪乃至入非想非非想處，盡名入滅定時。所以者何？為入滅定故起此諸地現在前。復作是問：阿夷！比丘起滅定時，先起何行現在前？身行耶、口行耶、意行耶？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘起滅定時，先起意行、次起身行、次起口行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：入滅定時有二種：有近、有遠。遠時則滅身口行，近時則滅意行。復次若入初禪乃至入非想非非想處，盡名入滅定時。所以者何？為入滅定故起此諸地現在前。復作是問：阿夷！比丘起滅定時，先起何行現在前？身行耶、口行耶、意行耶？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘起滅定時，先起意行、次起身行、次起口行。

問曰：若作是說，從滅定先起意行，此事可爾。若作是說，起滅定時起身行口行，云何可爾？所以者何？從第四禪起入第三禪身行，乃至從第二禪起入初禪口行，乃至生。何故說起滅定時起身口行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若作是說，從滅定先起意行，此事可爾。若作是說，起滅定時起身行口行，云何可爾？所以者何？從第四禪起入第三禪身行，乃至從第二禪起入初禪口行，乃至生。何故說起滅定時起身口行？

答曰：起滅定有近有遠，近者起意行，遠者起身口行。復次起於滅定乃至初禪，盡名起滅定時。所以者何？以滅定故，從彼諸地起。復作是問：阿夷！比丘起滅定時，心何所隨順？心何所轉近？心何所垂入？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘從滅定起，心隨順離、心轉近離、心垂入離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：起滅定有近有遠，近者起意行，遠者起身口行。復次起於滅定乃至初禪，盡名起滅定時。所以者何？以滅定故，從彼諸地起。復作是問：阿夷！比丘起滅定時，心何所隨順？心何所轉近？心何所垂入？彼作是說：毘舍佉優婆夷！比丘從滅定起，心隨順離、心轉近離、心垂入離。

問曰：此中何者是離？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何者是離？

答曰：或有說者，是滅定。若作是說，是滅定者出定世俗心，有二事，隨順離、轉近離、垂入離：一以期心、二以緣。出定無漏心與苦智集智相應者，有一事隨順離，以緣，不以期心。與滅智道智相應者，亦不以緣，亦不以期心。復有說者，離是滅盡涅槃。若作是說，離是滅盡涅槃者，出定世俗心，亦無期心，亦無緣，亦無隨順離、轉近離、垂入離。若無漏與苦智集智道智相應者，於離有期心，無緣。與滅智相應者，於離有期心，亦緣。復有說者，離是滅定，亦是滅盡涅槃。若作是說，離是滅定亦是滅盡涅槃者，出定世俗心、無漏心與苦集滅智相應者，總而言之，有二事隨順離、轉近離、垂入離：一以期心、二以緣。與道相應者，有一事隨順離、轉近離、垂入離，有期心，無緣。復問：阿夷！比丘從滅定起，為觸幾觸？彼作是說：毘舍佉優婆夷！觸三觸：一、不動觸；二、無所有觸；三、無相觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是滅定。若作是說，是滅定者出定世俗心，有二事，隨順離、轉近離、垂入離：一以期心、二以緣。出定無漏心與苦智集智相應者，有一事隨順離，以緣，不以期心。與滅智道智相應者，亦不以緣，亦不以期心。復有說者，離是滅盡涅槃。若作是說，離是滅盡涅槃者，出定世俗心，亦無期心，亦無緣，亦無隨順離、轉近離、垂入離。若無漏與苦智集智道智相應者，於離有期心，無緣。與滅智相應者，於離有期心，亦緣。復有說者，離是滅定，亦是滅盡涅槃。若作是說，離是滅定亦是滅盡涅槃者，出定世俗心、無漏心與苦集滅智相應者，總而言之，有二事隨順離、轉近離、垂入離：一以期心、二以緣。與道相應者，有一事隨順離、轉近離、垂入離，有期心，無緣。復問：阿夷！比丘從滅定起，為觸幾觸？彼作是說：毘舍佉優婆夷！觸三觸：一、不動觸；二、無所有觸；三、無相觸。

問曰：何者是不動觸、無所有觸、無相觸耶？尊者和須蜜說曰：空處、識處是不動觸，無所有處是無所有觸，非想非非想處是無相觸。復次空是不動觸，無願是無所有觸，無相是無相觸。復次無所有處是不動觸、是無所有觸、是無相觸。無漏者，是不動觸；無所有處攝故，是無所有觸；緣涅槃故，是無相觸。尊者佛陀提婆說曰：比丘從滅定起，若是非想非非想處心，不起餘不相似心，當言觸無相觸。若是無所有處不相似心，當言觸無所有觸。若是識處不相似心，當言觸不動觸。餘五有想定，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是不動觸、無所有觸、無相觸耶？尊者和須蜜說曰：空處、識處是不動觸，無所有處是無所有觸，非想非非想處是無相觸。復次空是不動觸，無願是無所有觸，無相是無相觸。復次無所有處是不動觸、是無所有觸、是無相觸。無漏者，是不動觸；無所有處攝故，是無所有觸；緣涅槃故，是無相觸。尊者佛陀提婆說曰：比丘從滅定起，若是非想非非想處心，不起餘不相似心，當言觸無相觸。若是無所有處不相似心，當言觸無所有觸。若是識處不相似心，當言觸不動觸。餘五有想定，說亦如是。

問曰：如次第入滅定，出滅定時亦次第出不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如次第入滅定，出滅定時亦次第出不耶？

答曰：如次第入，不如次第出。如次第出，不如次第入。如次第睡，不如次第覺。如次第覺，不如次第睡。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如次第入，不如次第出。如次第出，不如次第入。如次第睡，不如次第覺。如次第覺，不如次第睡。彼亦如是。