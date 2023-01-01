阿毘曇毘婆沙論卷第四十三迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第四十三迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度十門品之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度十門品之七

如說：若入慈定，火不能燒、刀不能傷、毒不能害、水不能漂、不為他所殺。問曰：何故入慈定，不為水火刀毒他人所殺耶？尊者和須蜜說曰：慈定是不害法故，害法無能害者。復次彼定有大威勢故，威勢諸天皆來擁護，害不能害。復次禪定法、不可思議神足法亦爾。復次入彼定時不住自心，不住自心者不死不生。尊者佛陀提婆說曰：行者入慈定時，色界四大遍此身中同為一體，其猶若石，是故無能害者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說：若入慈定，火不能燒、刀不能傷、毒不能害、水不能漂、不為他所殺。問曰：何故入慈定，不為水火刀毒他人所殺耶？尊者和須蜜說曰：慈定是不害法故，害法無能害者。復次彼定有大威勢故，威勢諸天皆來擁護，害不能害。復次禪定法、不可思議神足法亦爾。復次入彼定時不住自心，不住自心者不死不生。尊者佛陀提婆說曰：行者入慈定時，色界四大遍此身中同為一體，其猶若石，是故無能害者。

問曰：此悲喜捨定，為害法所害不耶？若害者，何故入慈定不為害法所害，入悲喜捨定為害法所害？若不害者，此中何故不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此悲喜捨定，為害法所害不耶？若害者，何故入慈定不為害法所害，入悲喜捨定為害法所害？若不害者，此中何故不說耶？

答曰：應作是說：不害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：不害。

問曰：若然者，此中何以不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此中何以不說？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次已說在先所說中。若說慈，當知已說悲喜捨。復次此現始入方便故，如說慈，悲喜捨亦如是。復次入悲喜捨定時，害法雖不能害，出定時身有苦痛；慈則不爾。復次入悲喜捨定，害法雖不能害，猶破肌皮；慈則不爾。復次入悲喜捨定時不能害，方便時則害；慈方便時無能害者。曾聞有人得欲界方便慈，犯於王法時，人縛送於王，而白王言：此人犯王法，應加刑罰。時王乘象執䂎欲出城遊，即讀經：其人所作之罪，王應手害。時王瞋恚，即以䂎擲其人。彼人見王瞋恚，便起慈心。以慈心故，䂎還向王身不遠落地。王見是事，心生恐怖，而問彼人：汝有何方道術耶？人答王言：我無方道術，見王瞋故便起慈心，以慈心故害不害我。以是事故，知慈方便害不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次已說在先所說中。若說慈，當知已說悲喜捨。復次此現始入方便故，如說慈，悲喜捨亦如是。復次入悲喜捨定時，害法雖不能害，出定時身有苦痛；慈則不爾。復次入悲喜捨定，害法雖不能害，猶破肌皮；慈則不爾。復次入悲喜捨定時不能害，方便時則害；慈方便時無能害者。曾聞有人得欲界方便慈，犯於王法時，人縛送於王，而白王言：此人犯王法，應加刑罰。時王乘象執䂎欲出城遊，即讀經：其人所作之罪，王應手害。時王瞋恚，即以䂎擲其人。彼人見王瞋恚，便起慈心。以慈心故，䂎還向王身不遠落地。王見是事，心生恐怖，而問彼人：汝有何方道術耶？人答王言：我無方道術，見王瞋故便起慈心，以慈心故害不害我。以是事故，知慈方便害不能害。

佛經說：修行廣布慈心能斷恚，修行廣布悲心能斷苦，修行廣布喜心能斷不喜樂，修行廣布捨心能斷欲愛恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：修行廣布慈心能斷恚，修行廣布悲心能斷苦，修行廣布喜心能斷不喜樂，修行廣布捨心能斷欲愛恚。

問曰：無量為能斷結不耶？若能斷者，定犍度所說云何通？如說：慈斷何繫結？答曰：無處所。悲喜捨斷何繫結？問曰：無處所。若不能斷者，此經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無量為能斷結不耶？若能斷者，定犍度所說云何通？如說：慈斷何繫結？答曰：無處所。悲喜捨斷何繫結？問曰：無處所。若不能斷者，此經云何通？

答曰：應作是說：無量不能斷結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：無量不能斷結。

問曰：若然者，定犍度所說善通。此經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，定犍度所說善通。此經云何通？

答曰：此經說須臾斷。斷有二種：一須臾斷、二畢竟斷。以須臾斷故，佛經說斷；以畢竟斷故，阿毘曇說不斷。是二所說，俱為善通。如須臾斷、畢竟斷，有片斷、無片斷，有影斷、無影斷，有餘斷、無餘斷，制斷、根本斷，當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經說須臾斷。斷有二種：一須臾斷、二畢竟斷。以須臾斷故，佛經說斷；以畢竟斷故，阿毘曇說不斷。是二所說，俱為善通。如須臾斷、畢竟斷，有片斷、無片斷，有影斷、無影斷，有餘斷、無餘斷，制斷、根本斷，當知亦如是。

問曰：若無量不斷結者，異經說復云何通？如說：比丘修慈心定，若不勝進餘法，必得阿那含果。乃至捨心亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無量不斷結者，異經說復云何通？如說：比丘修慈心定，若不勝進餘法，必得阿那含果。乃至捨心亦如是。

答曰：此中佛說無漏聖道是慈。世尊或說聖道是想、或說是受、或說是意、或說是證、或說是信進念定慧、或說是栰、或說是石、或說是水、或說是華、或說是慈悲喜捨。何處說是想乃至是華？廣說如雜犍度。復次常以慈心、常觀慈心，為求慈心故離於欲愛，或是凡夫、或是聖人。若是凡夫，離欲愛已得慈心定，彼於後時入正決定，得阿那含果。若先不離欲，入正決定者，若得須陀洹果、若得斯陀含果。所以得阿那含果者，以慈定力故。若是聖人，離於欲愛，得慈心定，亦得阿那含果。以是事故，佛作是說：比丘修慈定得阿那含果。但無量不能斷結。如慈，悲喜捨亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中佛說無漏聖道是慈。世尊或說聖道是想、或說是受、或說是意、或說是證、或說是信進念定慧、或說是栰、或說是石、或說是水、或說是華、或說是慈悲喜捨。何處說是想乃至是華？廣說如雜犍度。復次常以慈心、常觀慈心，為求慈心故離於欲愛，或是凡夫、或是聖人。若是凡夫，離欲愛已得慈心定，彼於後時入正決定，得阿那含果。若先不離欲，入正決定者，若得須陀洹果、若得斯陀含果。所以得阿那含果者，以慈定力故。若是聖人，離於欲愛，得慈心定，亦得阿那含果。以是事故，佛作是說：比丘修慈定得阿那含果。但無量不能斷結。如慈，悲喜捨亦如是。

佛經說：修行廣布慈心斷恚，修行廣布捨心斷欲愛恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：修行廣布慈心斷恚，修行廣布捨心斷欲愛恚。

問曰：慈斷何等恚？捨斷何等恚耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慈斷何等恚？捨斷何等恚耶？

答曰：有欲殺他恚、有欲打他恚。慈斷欲殺他恚，捨斷欲打他恚。復次恚有二種：或有應恚處而恚、或有不應恚處而恚。慈斷應恚處恚，捨斷不應恚處恚。如是等恚是慈所斷，如是等恚是捨所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有欲殺他恚、有欲打他恚。慈斷欲殺他恚，捨斷欲打他恚。復次恚有二種：或有應恚處而恚、或有不應恚處而恚。慈斷應恚處恚，捨斷不應恚處恚。如是等恚是慈所斷，如是等恚是捨所斷。

佛經說：修行廣布不淨想斷欲愛，修行廣布捨心斷欲恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：修行廣布不淨想斷欲愛，修行廣布捨心斷欲恚。

問曰：不淨想斷何等愛？捨心斷何等愛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不淨想斷何等愛？捨心斷何等愛？

答曰：愛有二種：一婬欲愛、二境界愛。不淨想斷婬欲愛，捨心斷境界愛。復次有色愛、形愛，不淨想斷色愛，捨心斷形愛。復次有觸愛、有容儀愛，不淨想斷觸愛，捨心斷容儀愛。不淨想斷如是等愛，捨心斷如是等愛。佛經說：修與慈俱念覺枝，能得離、得無欲、得滅、捨生死。悲喜捨心俱說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：愛有二種：一婬欲愛、二境界愛。不淨想斷婬欲愛，捨心斷境界愛。復次有色愛、形愛，不淨想斷色愛，捨心斷形愛。復次有觸愛、有容儀愛，不淨想斷觸愛，捨心斷容儀愛。不淨想斷如是等愛，捨心斷如是等愛。佛經說：修與慈俱念覺枝，能得離、得無欲、得滅、捨生死。悲喜捨心俱說亦如是。

問曰：無量是有漏，念覺枝是無漏，云何有漏法與無漏法俱耶？尊者和須蜜說曰：無量令心調伏，質直任用已次生覺枝，生覺枝後復生無量故，而作是說，但有漏法俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無量是有漏，念覺枝是無漏，云何有漏法與無漏法俱耶？尊者和須蜜說曰：無量令心調伏，質直任用已次生覺枝，生覺枝後復生無量故，而作是說，但有漏法俱。

問曰：無量中何者最勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無量中何者最勝？

答曰：或有說者，慈勝。所以者何？慈是不害法故。復有說者，悲勝。所以者何？佛以悲故為眾生說法。復有說者，喜心勝。所以者何？喜斷不喜樂法故。復有說者，捨心勝。所以者何？捨能斷欲愛恚故。尊者佛陀提婆說曰：捨心最勝。所以者何？以二事故：一以所作、二以寂靜。所作者，修行廣布捨心斷欲愛恚；寂靜者，不分別眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，慈勝。所以者何？慈是不害法故。復有說者，悲勝。所以者何？佛以悲故為眾生說法。復有說者，喜心勝。所以者何？喜斷不喜樂法故。復有說者，捨心勝。所以者何？捨能斷欲愛恚故。尊者佛陀提婆說曰：捨心最勝。所以者何？以二事故：一以所作、二以寂靜。所作者，修行廣布捨心斷欲愛恚；寂靜者，不分別眾生故。

問曰：何故說大悲，不說大慈大喜大捨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說大悲，不說大慈大喜大捨耶？

答曰：應說。一切佛身中所有功德皆應言大。所以者何？佛有無量憐愍，饒益眾生心故。但不應作此問。所以者何？若悲即是大悲，可作是問；但悲異大悲異故，不應作是問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。一切佛身中所有功德皆應言大。所以者何？佛有無量憐愍，饒益眾生心故。但不應作此問。所以者何？若悲即是大悲，可作是問；但悲異大悲異故，不應作是問。

問曰：若悲異大悲異者，悲與大悲有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若悲異大悲異者，悲與大悲有何差別？

答曰：名即差別，是名悲、是名大悲。復次悲是無恚善根，大悲是無癡善根。復次悲在四禪，大悲在第四禪。復次悲，聲聞辟支佛佛盡有；大悲唯佛有。復次悲是無量所攝，大悲非無量所攝。復次悲對治恚不善根，大悲對治癡不善根。復次悲緣欲界，大悲緣三界。復次悲緣為欲界苦所苦眾生，大悲緣為三界苦所苦眾生。復次悲緣為苦苦所苦眾生，大悲緣為三苦所苦眾生。復次悲緣身苦眾生，大悲緣身心苦眾生。復次悲，悲眾生不能救；大悲，悲眾生能救。譬如二人臨河而坐，有人為水所漂。一人舉手而言：此人喪失。而不能救。第二人褰衣入水，救濟其人令得出水。悲與大悲亦復如是。尊者和須密說曰：悲與大悲有何差別？答曰：一名為悲，二名大悲。復次體有差別：一是無恚善根體，二是無癡善根體。復次地有差別，悲在四禪，大悲在第四禪。餘廣說如上。尊者佛陀提婆說曰：大悲是佛，在第四禪，是不共法，深遠微細遍一切處，一切眾生無有怨親。聲聞辟支佛悲，不能緣色無色界。悲、大悲是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名即差別，是名悲、是名大悲。復次悲是無恚善根，大悲是無癡善根。復次悲在四禪，大悲在第四禪。復次悲，聲聞辟支佛佛盡有；大悲唯佛有。復次悲是無量所攝，大悲非無量所攝。復次悲對治恚不善根，大悲對治癡不善根。復次悲緣欲界，大悲緣三界。復次悲緣為欲界苦所苦眾生，大悲緣為三界苦所苦眾生。復次悲緣為苦苦所苦眾生，大悲緣為三苦所苦眾生。復次悲緣身苦眾生，大悲緣身心苦眾生。復次悲，悲眾生不能救；大悲，悲眾生能救。譬如二人臨河而坐，有人為水所漂。一人舉手而言：此人喪失。而不能救。第二人褰衣入水，救濟其人令得出水。悲與大悲亦復如是。尊者和須密說曰：悲與大悲有何差別？答曰：一名為悲，二名大悲。復次體有差別：一是無恚善根體，二是無癡善根體。復次地有差別，悲在四禪，大悲在第四禪。餘廣說如上。尊者佛陀提婆說曰：大悲是佛，在第四禪，是不共法，深遠微細遍一切處，一切眾生無有怨親。聲聞辟支佛悲，不能緣色無色界。悲、大悲是謂差別。

問曰：何故名大悲耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名大悲耶？

答曰：拔濟大苦眾生故名大悲。大苦者，謂地獄、餓鬼、畜生苦。復次拔濟貪欲、瞋恚、愚癡大污泥眾生，安置平坦道果中，故名大悲。復次令諸眾生生大利益事故。諸眾生以身口意善業故，種豪族因緣，有大威勢、饒財多寶、形色端正，或種轉輪聖王、帝釋、自在天王因緣，或種聲聞、辟支佛、佛道因緣者，皆是大悲力故。復次以大法得故名大悲，非如聲聞辟支佛道，或以一齋、或以一說、或以一食等施人故而得。行大布施，於一切處、施一切人、一切可愛物而得，故名大悲。復次以大方便得故名大悲，非如聲聞道六十劫行方便道而得、辟支佛百劫行方便，佛於三阿僧祇劫行百千難行苦行而得，故名大悲。復次依大身而住故名大悲，非如聲聞辟支佛道依諸根不具身而得。若身有三十二大人相、莊嚴八十隨形好、身光一尋，觀無厭足，住如是身中故名大悲。復次與大樂相違故名大悲。佛有甚深淨明不共法，捨如是等法樂，經過百千萬鐵圍諸山為他人說法，皆以大悲力，故名大悲。復次令大人作難作事，故名大悲。世尊或現作師子像、或現作女人像、或現作力士像、或現作執樂人像、或現作乞人，牽難陀臂遍至五趣，於央掘魔羅前或近或遠，成就增上慚愧眾生，為化女人故示其陰藏，示輕躁相，出舌覆面乃至髮際。示現如是難作之事，皆以大悲力，故言大悲。復次能動大捨山故。佛有二種不共住法，一是大悲、二是大捨。若如來住不共大捨時，無有是處，以分別故說。假令一切眾生熾然，猶如火燒薪𧂐者，如來猶不視之。若如來住不共大悲時，見諸眾生受苦惱時，如那羅延堅固之身戰動如芭蕉葉，故名大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：拔濟大苦眾生故名大悲。大苦者，謂地獄、餓鬼、畜生苦。復次拔濟貪欲、瞋恚、愚癡大污泥眾生，安置平坦道果中，故名大悲。復次令諸眾生生大利益事故。諸眾生以身口意善業故，種豪族因緣，有大威勢、饒財多寶、形色端正，或種轉輪聖王、帝釋、自在天王因緣，或種聲聞、辟支佛、佛道因緣者，皆是大悲力故。復次以大法得故名大悲，非如聲聞辟支佛道，或以一齋、或以一說、或以一食等施人故而得。行大布施，於一切處、施一切人、一切可愛物而得，故名大悲。復次以大方便得故名大悲，非如聲聞道六十劫行方便道而得、辟支佛百劫行方便，佛於三阿僧祇劫行百千難行苦行而得，故名大悲。復次依大身而住故名大悲，非如聲聞辟支佛道依諸根不具身而得。若身有三十二大人相、莊嚴八十隨形好、身光一尋，觀無厭足，住如是身中故名大悲。復次與大樂相違故名大悲。佛有甚深淨明不共法，捨如是等法樂，經過百千萬鐵圍諸山為他人說法，皆以大悲力，故名大悲。復次令大人作難作事，故名大悲。世尊或現作師子像、或現作女人像、或現作力士像、或現作執樂人像、或現作乞人，牽難陀臂遍至五趣，於央掘魔羅前或近或遠，成就增上慚愧眾生，為化女人故示其陰藏，示輕躁相，出舌覆面乃至髮際。示現如是難作之事，皆以大悲力，故言大悲。復次能動大捨山故。佛有二種不共住法，一是大悲、二是大捨。若如來住不共大捨時，無有是處，以分別故說。假令一切眾生熾然，猶如火燒薪𧂐者，如來猶不視之。若如來住不共大悲時，見諸眾生受苦惱時，如那羅延堅固之身戰動如芭蕉葉，故名大悲。

如毘尼說：佛以遍慈為眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如毘尼說：佛以遍慈為眾生說法。

問曰：佛以遍慈慈於眾生，眾生為得樂不耶？若得樂者，地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂？若不得樂者，此偈云何通？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛以遍慈慈於眾生，眾生為得樂不耶？若得樂者，地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂？若不得樂者，此偈云何通？如偈說：

「鬼神以惡心， 而來趣向人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鬼神以惡心， 而來趣向人，

雖未加毒害， 心已懷恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未加毒害， 心已懷恐怖。」

如鬼以惡心來尚能生苦，何況如來善心而不生樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鬼以惡心來尚能生苦，何況如來善心而不生樂？

答曰：應作是說：能令眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：能令眾生樂。

問曰：若然者，偈義善通。地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，偈義善通。地獄餓鬼畜生及諸苦厄眾生何不離苦得樂？

答曰：佛觀眾生業，有可轉者、有不可轉者。若可轉者，慈則濟之；若不可轉者，慈不能濟。復有說者，不能令眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛觀眾生業，有可轉者、有不可轉者。若可轉者，慈則濟之；若不可轉者，慈不能濟。復有說者，不能令眾生樂。

問曰：若然者，毘尼說云何通？如說：佛以遍慈為眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，毘尼說云何通？如說：佛以遍慈為眾生說法。

答曰：佛遍慈有種種，或現神足、或現他所愛事、或以藥草與他、或以迦陵觸觸之、或以安樂影覆。以神足者，曾聞佛住王舍城迦蘭陀竹林時，有居士請佛及僧食。爾時世尊以日前分，著衣持鉢，與諸比丘入王舍城。時王阿闍世親近惡友提婆達多故，以酒飲陀那波羅象令其狂逸，欲害如來。爾時如來舉右手五指，化作五師子王。時象見之，心懷恐怖，便欲還走。顧視其後有大深坑，便視左右有大高舍，仰視空中有大方石，石出火焰。復四面顧視，皆有猛焰，唯見世尊足邊清涼。象見是已，醉心醒悟。爾時世尊滅五師子，即前以鼻摩世尊足。世尊以相好莊嚴手摩其頂上，以象語而為說法：諸行無常、諸法無我、涅槃是寂滅法。汝應於我生信敬心，當脫畜生身。象聞是語，不復飲食，即便命終。以清淨心故，生三十三天。復以天身來詣佛所，佛為說法，得見真諦，便還天宮。時世皆言：世尊遍慈乃至及陀那婆羅。此中遍慈者，謂神足是。餘處亦以遍慈而現神足。曾聞世尊遊行力士國，至波卑城，住耆留迦林。波卑城中諸力士等聞佛在彼，即共集議：我等皆應盡詣佛所，若不往者當罰五百兩金。爾時有一力士名曰盧遮，無有信心，有大威勢、饒財多寶，不欲詣佛，心作是念：我能輸五百兩金；但違親屬，此事不可。時諸力士盡共同時往詣佛所，到已頂禮佛足。爾時阿難見盧遮力士而語之言：汝盧遮善來見佛。世尊為世福田，不久當於娑羅雙樹林中而滅。其身質直少於諂曲，語阿難言：我今來者不為見佛，但隨順親屬故來。具以前事向阿難說。爾時阿難牽盧遮臂，前詣佛所，而白佛言：此盧遮力士不信佛法僧。唯願世尊為其說法，令於佛法僧生信。爾時世尊作是思惟：是盧遮力士是愛行人，貪著境界，若直為說法則不信解。世尊以憐愍心，現神足力，即於彼處化作一沸屎坑臭穢不淨，加有火焰從其中出。有如是聲而作是言：若盧遮力士不從佛受法生信心者，身壞命終當生此中。時彼力士見聞是事，心大恐怖，在佛前坐，佛為說法，即生信心，歸佛歸法歸比丘僧。時世皆言世尊遍慈乃至及盧遮力士。此中遍慈者，謂神足是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛遍慈有種種，或現神足、或現他所愛事、或以藥草與他、或以迦陵觸觸之、或以安樂影覆。以神足者，曾聞佛住王舍城迦蘭陀竹林時，有居士請佛及僧食。爾時世尊以日前分，著衣持鉢，與諸比丘入王舍城。時王阿闍世親近惡友提婆達多故，以酒飲陀那波羅象令其狂逸，欲害如來。爾時如來舉右手五指，化作五師子王。時象見之，心懷恐怖，便欲還走。顧視其後有大深坑，便視左右有大高舍，仰視空中有大方石，石出火焰。復四面顧視，皆有猛焰，唯見世尊足邊清涼。象見是已，醉心醒悟。爾時世尊滅五師子，即前以鼻摩世尊足。世尊以相好莊嚴手摩其頂上，以象語而為說法：諸行無常、諸法無我、涅槃是寂滅法。汝應於我生信敬心，當脫畜生身。象聞是語，不復飲食，即便命終。以清淨心故，生三十三天。復以天身來詣佛所，佛為說法，得見真諦，便還天宮。時世皆言：世尊遍慈乃至及陀那婆羅。此中遍慈者，謂神足是。餘處亦以遍慈而現神足。曾聞世尊遊行力士國，至波卑城，住耆留迦林。波卑城中諸力士等聞佛在彼，即共集議：我等皆應盡詣佛所，若不往者當罰五百兩金。爾時有一力士名曰盧遮，無有信心，有大威勢、饒財多寶，不欲詣佛，心作是念：我能輸五百兩金；但違親屬，此事不可。時諸力士盡共同時往詣佛所，到已頂禮佛足。爾時阿難見盧遮力士而語之言：汝盧遮善來見佛。世尊為世福田，不久當於娑羅雙樹林中而滅。其身質直少於諂曲，語阿難言：我今來者不為見佛，但隨順親屬故來。具以前事向阿難說。爾時阿難牽盧遮臂，前詣佛所，而白佛言：此盧遮力士不信佛法僧。唯願世尊為其說法，令於佛法僧生信。爾時世尊作是思惟：是盧遮力士是愛行人，貪著境界，若直為說法則不信解。世尊以憐愍心，現神足力，即於彼處化作一沸屎坑臭穢不淨，加有火焰從其中出。有如是聲而作是言：若盧遮力士不從佛受法生信心者，身壞命終當生此中。時彼力士見聞是事，心大恐怖，在佛前坐，佛為說法，即生信心，歸佛歸法歸比丘僧。時世皆言世尊遍慈乃至及盧遮力士。此中遍慈者，謂神足是。

或現他所愛事者，曾聞佛住彌絺羅國摩訶提婆菴羅林中，時有婆羅門婦名婆肆吒，一時喪失六子。追念子故，羸形狂走，至摩訶提婆菴羅林中。爾時世尊與無量百千眷屬圍遶說法。法應如是，狂者見佛必得正念。爾時婆肆吒以見佛故，還得正念，心生慚愧，曲身而坐。爾時世尊告阿難言：汝可與婆肆吒衣，我當為其說法。阿難即與其衣。時婆肆吒著衣已，禮佛而坐。爾時世尊作是思惟：假令恒沙諸佛為其說法，以愁惱故終不信解。世尊憐愍故，以神足力化作六子。彼婦人見諸子已，心作是念：我為此諸子故心生愁惱，今得見子無復愁惱。爾時世尊隨其所宜而為說法，得見真諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及婆肆吒。此中遍慈者，現他所愛事。餘處示現他所愛事，名為遍慈。曾聞佛住舍衛國時，舍衛國有一婆羅門，稻田成熟垂當收刈，令一子守。時天降雹，傷其稻田，又害子命。婆羅門以傷稻田、喪失子故，裸形狂走至祇陀林中。爾時世尊與百千眷屬圍遶說法。法應如是，狂者見佛必得正念。爾時婆羅門以見佛故，還得正念，在佛前坐。爾時世尊作是思惟：假令恒沙諸佛為其說法，以愁惱故終不信解。世尊憐愍故，以神足力化作稻田及所愛子。其人見已，心作是念：我為稻田所愛子故心生愁惱，今得見之無復愁惱。爾時世尊隨其所宜而為說法，得見真諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及婆羅門。此中遍慈者，現他所愛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現他所愛事者，曾聞佛住彌絺羅國摩訶提婆菴羅林中，時有婆羅門婦名婆肆吒，一時喪失六子。追念子故，羸形狂走，至摩訶提婆菴羅林中。爾時世尊與無量百千眷屬圍遶說法。法應如是，狂者見佛必得正念。爾時婆肆吒以見佛故，還得正念，心生慚愧，曲身而坐。爾時世尊告阿難言：汝可與婆肆吒衣，我當為其說法。阿難即與其衣。時婆肆吒著衣已，禮佛而坐。爾時世尊作是思惟：假令恒沙諸佛為其說法，以愁惱故終不信解。世尊憐愍故，以神足力化作六子。彼婦人見諸子已，心作是念：我為此諸子故心生愁惱，今得見子無復愁惱。爾時世尊隨其所宜而為說法，得見真諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及婆肆吒。此中遍慈者，現他所愛事。餘處示現他所愛事，名為遍慈。曾聞佛住舍衛國時，舍衛國有一婆羅門，稻田成熟垂當收刈，令一子守。時天降雹，傷其稻田，又害子命。婆羅門以傷稻田、喪失子故，裸形狂走至祇陀林中。爾時世尊與百千眷屬圍遶說法。法應如是，狂者見佛必得正念。爾時婆羅門以見佛故，還得正念，在佛前坐。爾時世尊作是思惟：假令恒沙諸佛為其說法，以愁惱故終不信解。世尊憐愍故，以神足力化作稻田及所愛子。其人見已，心作是念：我為稻田所愛子故心生愁惱，今得見之無復愁惱。爾時世尊隨其所宜而為說法，得見真諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及婆羅門。此中遍慈者，現他所愛事。

以藥草與他者，曾聞佛在婆尸國遊行，至波羅柰國仙人住處施鹿林中。爾時波羅柰國有一居士名摩訶先那，其婦名摩訶先尼。時彼居士夫婦請佛及僧，當施一切所須資產之物。爾時有一比丘服吐下藥，發其風病，醫處當服肉汁看病。比丘即以是事往告摩訶先尼。時摩訶先尼勅使持錢買肉作汁，與彼比丘。其日梵摩達王生子歡喜，宣令不殺。時婢遍波羅柰城求肉不得，還白大家。爾時摩訶先尼作是念：我請佛及僧，施一切所須資產之物。彼病比丘若不得肉者，或因此病而死。復作是念：世尊本行菩薩道時，數數為他命故以自身肉布施。今我亦應如菩薩法，以自身肉施他。即入靜室，自持利刀割其髀肉與婢，令辦肉汁施病比丘。時婢如勅，成熟肉汁，施病比丘。爾時比丘不憶念故，即便服之，所患即除。爾時摩訶先尼身體苦痛，不安一處。爾時摩訶先那從外來入，不見其婦，問其家人：摩訶先尼今在何所？家人答言：今在舍內，身體苦痛不安一處。具說上事。爾時摩訶先那極生瞋恚，而作是言：沙門釋子不知時宜，又無厭足。雖施者無量，受者應當知量。當以是事往白世尊。即詣佛所。爾時世尊百千眷屬圍遶說法。世尊妙色見者歡喜，居士以見佛故恚蓋即除，心生歡喜，便作是念：我今不應以是事白佛，當請佛及僧至我家中乃當說之。即頭面禮佛，在一面坐。佛說法訖，即從座起，正衣服偏袒右肩，合掌白佛而作是言：唯願世尊及比丘僧於我家食。爾時世尊默然受請。摩訶先那知佛許已，禮佛而退。還家即夜辦具餚膳種種所須，晨朝敷座，遣使白佛：飲食已具，唯聖知時。爾時世尊以日初分，著衣持鉢，將比丘僧入摩訶先那舍，坐所敷座。佛知故問：摩訶先尼今何所在？其夫答言：今在舍內，身體苦痛不安其所。佛告居士：往語汝妻，世尊喚汝。世尊善知內緣起法亦復善知外緣起法，即以神力至香山中，取塗斫創香藥與摩訶先尼，使用塗創即得除愈，時彼創處肌毛皮色平復如故。爾時摩訶先那往至其妻摩訶先尼所而語之言：世尊喚汝。妻便答言：居士當知世尊神力不可思議。汝語我言：世尊喚汝。如是時間，我身創苦平復如故。是時夫妻倍加信敬，共詣佛所，頭面禮佛，在一面坐。爾時世尊隨宜說法，俱得見諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及摩訶先尼。是中遍慈者，謂以藥草與他。餘處亦以藥與他。曾聞波斯匿王斷賊手足，擲棄塹中。爾時世尊以日初分，著衣持鉢，入舍衛城乞食。時賊見佛，舉聲大喚：我今苦厄，願見哀愍。世尊善知內緣起法亦復善知外緣起法，即以神力至香山中取塗斫創香藥，塗其創上，苦痛即除，亦為彼賊隨宜說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以藥草與他者，曾聞佛在婆尸國遊行，至波羅柰國仙人住處施鹿林中。爾時波羅柰國有一居士名摩訶先那，其婦名摩訶先尼。時彼居士夫婦請佛及僧，當施一切所須資產之物。爾時有一比丘服吐下藥，發其風病，醫處當服肉汁看病。比丘即以是事往告摩訶先尼。時摩訶先尼勅使持錢買肉作汁，與彼比丘。其日梵摩達王生子歡喜，宣令不殺。時婢遍波羅柰城求肉不得，還白大家。爾時摩訶先尼作是念：我請佛及僧，施一切所須資產之物。彼病比丘若不得肉者，或因此病而死。復作是念：世尊本行菩薩道時，數數為他命故以自身肉布施。今我亦應如菩薩法，以自身肉施他。即入靜室，自持利刀割其髀肉與婢，令辦肉汁施病比丘。時婢如勅，成熟肉汁，施病比丘。爾時比丘不憶念故，即便服之，所患即除。爾時摩訶先尼身體苦痛，不安一處。爾時摩訶先那從外來入，不見其婦，問其家人：摩訶先尼今在何所？家人答言：今在舍內，身體苦痛不安一處。具說上事。爾時摩訶先那極生瞋恚，而作是言：沙門釋子不知時宜，又無厭足。雖施者無量，受者應當知量。當以是事往白世尊。即詣佛所。爾時世尊百千眷屬圍遶說法。世尊妙色見者歡喜，居士以見佛故恚蓋即除，心生歡喜，便作是念：我今不應以是事白佛，當請佛及僧至我家中乃當說之。即頭面禮佛，在一面坐。佛說法訖，即從座起，正衣服偏袒右肩，合掌白佛而作是言：唯願世尊及比丘僧於我家食。爾時世尊默然受請。摩訶先那知佛許已，禮佛而退。還家即夜辦具餚膳種種所須，晨朝敷座，遣使白佛：飲食已具，唯聖知時。爾時世尊以日初分，著衣持鉢，將比丘僧入摩訶先那舍，坐所敷座。佛知故問：摩訶先尼今何所在？其夫答言：今在舍內，身體苦痛不安其所。佛告居士：往語汝妻，世尊喚汝。世尊善知內緣起法亦復善知外緣起法，即以神力至香山中，取塗斫創香藥與摩訶先尼，使用塗創即得除愈，時彼創處肌毛皮色平復如故。爾時摩訶先那往至其妻摩訶先尼所而語之言：世尊喚汝。妻便答言：居士當知世尊神力不可思議。汝語我言：世尊喚汝。如是時間，我身創苦平復如故。是時夫妻倍加信敬，共詣佛所，頭面禮佛，在一面坐。爾時世尊隨宜說法，俱得見諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及摩訶先尼。是中遍慈者，謂以藥草與他。餘處亦以藥與他。曾聞波斯匿王斷賊手足，擲棄塹中。爾時世尊以日初分，著衣持鉢，入舍衛城乞食。時賊見佛，舉聲大喚：我今苦厄，願見哀愍。世尊善知內緣起法亦復善知外緣起法，即以神力至香山中取塗斫創香藥，塗其創上，苦痛即除，亦為彼賊隨宜說

法，即得見諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及賊。此中遍慈者，以藥草與他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法，即得見諦。世人皆言：世尊遍慈乃至及賊。此中遍慈者，以藥草與他。

以迦陵伽觸觸者，曾聞佛住王舍城耆闍崛山，如來住山一邊，提婆達多住一邊。爾時提婆達多患於頭痛，晝夜不得眠寐，極用苦惱。爾時阿難具以白佛，爾時如來如申象王鼻臂，穿耆闍崛山，以迦陵伽觸摩提婆達多頭，作至誠言：我於羅睺羅、提婆達多心無增減。此言誠實者，提婆達多頭痛當除。以誠言故，提婆達多頭痛即除。時提婆達多作如是念：此是誰手？知是佛手，而作是言：快哉悉達！善知醫方，可以自活。世人皆言：世尊遍慈乃至及提婆達多。此中遍慈，以迦陵伽觸。餘處亦有迦陵伽觸。曾聞世尊巡行房舍，至一房內，有一病比丘不能起居，臥糞穢中。見佛世尊高聲而言：世尊！我今無依無救。佛告病比丘：汝不以三界世尊故而出家耶？答言：如是。佛告病比丘：汝以我故出家，何以言無依無救？病比丘！汝不病時，頗曾瞻養病比丘不？答言：不也。佛告病比丘：汝不瞻養他故，今使汝若此。爾時世尊自去身衣，從草敷中起病比丘，復以竹片刮其身上糞穢，以白土泥洗，帝釋注水。爾時世尊除其糞穢，更塗房舍，浣所污衣，更敷新草，以所食半食而以飯之，復以迦陵伽觸手摩其頂上。時病比丘苦痛即除，佛隨宜為其說法，即得阿羅漢果。世人皆言：世尊遍慈乃至及病比丘。此中遍慈者，以迦陵伽觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以迦陵伽觸觸者，曾聞佛住王舍城耆闍崛山，如來住山一邊，提婆達多住一邊。爾時提婆達多患於頭痛，晝夜不得眠寐，極用苦惱。爾時阿難具以白佛，爾時如來如申象王鼻臂，穿耆闍崛山，以迦陵伽觸摩提婆達多頭，作至誠言：我於羅睺羅、提婆達多心無增減。此言誠實者，提婆達多頭痛當除。以誠言故，提婆達多頭痛即除。時提婆達多作如是念：此是誰手？知是佛手，而作是言：快哉悉達！善知醫方，可以自活。世人皆言：世尊遍慈乃至及提婆達多。此中遍慈，以迦陵伽觸。餘處亦有迦陵伽觸。曾聞世尊巡行房舍，至一房內，有一病比丘不能起居，臥糞穢中。見佛世尊高聲而言：世尊！我今無依無救。佛告病比丘：汝不以三界世尊故而出家耶？答言：如是。佛告病比丘：汝以我故出家，何以言無依無救？病比丘！汝不病時，頗曾瞻養病比丘不？答言：不也。佛告病比丘：汝不瞻養他故，今使汝若此。爾時世尊自去身衣，從草敷中起病比丘，復以竹片刮其身上糞穢，以白土泥洗，帝釋注水。爾時世尊除其糞穢，更塗房舍，浣所污衣，更敷新草，以所食半食而以飯之，復以迦陵伽觸手摩其頂上。時病比丘苦痛即除，佛隨宜為其說法，即得阿羅漢果。世人皆言：世尊遍慈乃至及病比丘。此中遍慈者，以迦陵伽觸。

以安樂影覆者，曾聞佛共尊者舍利弗一處經行。時有一鳥，為恐怖逼切故，趣舍利弗影，猶故恐怖，舉身戰慄。復趣佛影中，恐怖即除，止不戰慄。爾時尊者舍利弗合十爪指掌而白佛言：世尊！此鳥在我影中恐怖戰慄，在世尊影中止不恐怖戰慄。佛告舍利弗：汝於六十劫中習不殺心，我於三阿僧祇劫習不殺心故。世人皆言：世尊遍慈乃至及鳥。此中遍慈者，以安樂影覆。餘處亦以安樂影覆。曾聞愚癡毘琉璃王，毀壞如天宮迦毘羅城，斷諸釋命，將五百釋女還舍衛國，共昇高樓，向諸釋女而自歎譽：諸釋勇健，心懷憍慢，我已殺之。諸女答言：所以為汝殺者，為戒所縛故。時王瞋恚：諸釋慢心而今猶有。即斷五百釋女手足，擲城塹中，極大苦惱。諸釋女等各作是念：我等苦惱，世尊豈不憐我等？佛知諸女心之所念，亦以大悲心故往到其所，起世俗心：帝釋可以衣覆此諸女。爾時帝釋知佛心念，即以天衣覆此諸女。佛放光明遍諸女上，佛光觸故苦痛即除。亦隨宜為說法，時諸釋女皆得見諦，身壞命終生三十三天。世人皆言：世尊遍慈乃至及諸釋女。此中遍慈者，以安樂光覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以安樂影覆者，曾聞佛共尊者舍利弗一處經行。時有一鳥，為恐怖逼切故，趣舍利弗影，猶故恐怖，舉身戰慄。復趣佛影中，恐怖即除，止不戰慄。爾時尊者舍利弗合十爪指掌而白佛言：世尊！此鳥在我影中恐怖戰慄，在世尊影中止不恐怖戰慄。佛告舍利弗：汝於六十劫中習不殺心，我於三阿僧祇劫習不殺心故。世人皆言：世尊遍慈乃至及鳥。此中遍慈者，以安樂影覆。餘處亦以安樂影覆。曾聞愚癡毘琉璃王，毀壞如天宮迦毘羅城，斷諸釋命，將五百釋女還舍衛國，共昇高樓，向諸釋女而自歎譽：諸釋勇健，心懷憍慢，我已殺之。諸女答言：所以為汝殺者，為戒所縛故。時王瞋恚：諸釋慢心而今猶有。即斷五百釋女手足，擲城塹中，極大苦惱。諸釋女等各作是念：我等苦惱，世尊豈不憐我等？佛知諸女心之所念，亦以大悲心故往到其所，起世俗心：帝釋可以衣覆此諸女。爾時帝釋知佛心念，即以天衣覆此諸女。佛放光明遍諸女上，佛光觸故苦痛即除。亦隨宜為說法，時諸釋女皆得見諦，身壞命終生三十三天。世人皆言：世尊遍慈乃至及諸釋女。此中遍慈者，以安樂光覆。

佛經說：修行廣布慈心，報不過遍淨。修行廣布悲心，報不過空處。修行廣布喜心，報不過識處。修行廣布捨心，報不過無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：修行廣布慈心，報不過遍淨。修行廣布悲心，報不過空處。修行廣布喜心，報不過識處。修行廣布捨心，報不過無所有處。

問曰：慈報不過遍淨可爾。所以者何？是彼果是彼繫故。餘三無量是色界繫善根，可於無色界受報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慈報不過遍淨可爾。所以者何？是彼果是彼繫故。餘三無量是色界繫善根，可於無色界受報耶？

答曰：此義味，彌勒下生乃當顯說。復有說者，尊者奢摩達多能知此義，時入定故，尊者迦旃延子不問此義。復有說者，世尊為教化眾生故，無色定以無量名說。若以無量名說無色定者，受化者則易悟解。如受化者應聞解脫以方名說而得悟解，佛即以方名說解脫。復有說者，無色定對治覺支以無量名說，第三禪對治覺支以慈名說，空處對治以悲名說，識處對治以喜名說，無所有處對治以捨名說。復有說者，以相似故。慈行樂行樂受，從欲界乃至第三禪可得故。悲行苦行，色處則有斷手足耳鼻頭苦，空處呵責於色。喜行歡喜，識處起識現在前，心則多喜。捨行放捨無所有處，說名捨觀。以如是等相似事故，而作是說。復次以樂住彼處故。或有樂觀慈心，以慈心故求離欲，起初禪現在前，心不喜樂，有餘求心，不能住意。離初禪欲起二禪現在前亦如是。若離第二禪欲，起三禪現在前，便生喜樂受無餘求，能令意住。或有樂觀悲心故，離欲愛，乃至離第三禪愛，起第四禪現在前，廣說如上。若離第四禪愛起空處現在前，心不喜樂，廣說如上。若離空處愛，起識處現在前，心則喜樂，廣說如上。或有樂觀於捨心，以捨心故求離欲愛。乃至離空處愛，起識處現在前，心不喜不樂，廣說如上。若離識處愛，起無所有處現在前，心則喜樂，廣說如上。是故以樂住彼處故，作如是說。復次隨順故作如是說。從第三禪起欲界諸根，四大潤益，隨順慈心。從慈心起欲界諸根，四大潤益，隨順第三禪。從空處定起欲界諸根，四大潤益，隨順悲心。從悲心起欲界諸根，四大潤益，隨順空處定。從識處定起欲界諸根，四大潤益，隨順喜心。從喜心起欲界諸根，四大潤益，隨順識處定。從無所有處定起欲界諸根，四大潤益，隨順捨心。從捨心起欲界諸根，四大潤益，隨順無所有處定。是故以隨順故，而作是說。復次為對治外道故。外道於無色定作解脫想，謂無身無邊意淨聚世塔。為對外道如是想故，無色定以無量名說。是故尊者瞿沙作如是說：外道於滅盡法中愚，計無色定以為滅盡。為對外道故，是以佛經說無色定、無量俱非解脫，等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此義味，彌勒下生乃當顯說。復有說者，尊者奢摩達多能知此義，時入定故，尊者迦旃延子不問此義。復有說者，世尊為教化眾生故，無色定以無量名說。若以無量名說無色定者，受化者則易悟解。如受化者應聞解脫以方名說而得悟解，佛即以方名說解脫。復有說者，無色定對治覺支以無量名說，第三禪對治覺支以慈名說，空處對治以悲名說，識處對治以喜名說，無所有處對治以捨名說。復有說者，以相似故。慈行樂行樂受，從欲界乃至第三禪可得故。悲行苦行，色處則有斷手足耳鼻頭苦，空處呵責於色。喜行歡喜，識處起識現在前，心則多喜。捨行放捨無所有處，說名捨觀。以如是等相似事故，而作是說。復次以樂住彼處故。或有樂觀慈心，以慈心故求離欲，起初禪現在前，心不喜樂，有餘求心，不能住意。離初禪欲起二禪現在前亦如是。若離第二禪欲，起三禪現在前，便生喜樂受無餘求，能令意住。或有樂觀悲心故，離欲愛，乃至離第三禪愛，起第四禪現在前，廣說如上。若離第四禪愛起空處現在前，心不喜樂，廣說如上。若離空處愛，起識處現在前，心則喜樂，廣說如上。或有樂觀於捨心，以捨心故求離欲愛。乃至離空處愛，起識處現在前，心不喜不樂，廣說如上。若離識處愛，起無所有處現在前，心則喜樂，廣說如上。是故以樂住彼處故，作如是說。復次隨順故作如是說。從第三禪起欲界諸根，四大潤益，隨順慈心。從慈心起欲界諸根，四大潤益，隨順第三禪。從空處定起欲界諸根，四大潤益，隨順悲心。從悲心起欲界諸根，四大潤益，隨順空處定。從識處定起欲界諸根，四大潤益，隨順喜心。從喜心起欲界諸根，四大潤益，隨順識處定。從無所有處定起欲界諸根，四大潤益，隨順捨心。從捨心起欲界諸根，四大潤益，隨順無所有處定。是故以隨順故，而作是說。復次為對治外道故。外道於無色定作解脫想，謂無身無邊意淨聚世塔。為對外道如是想故，無色定以無量名說。是故尊者瞿沙作如是說：外道於滅盡法中愚，計無色定以為滅盡。為對外道故，是以佛經說無色定、無量俱非解脫，等無有異。

四無色定：無邊空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無色定：無邊空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止併義者意故。如毘婆闍婆提說：無色界有色；育多婆提說：無色界無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止併義者意故。如毘婆闍婆提說：無色界有色；育多婆提說：無色界無色。

問曰：毘婆闍婆提為信何經，言無色界有色耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：毘婆闍婆提為信何經，言無色界有色耶？

答曰：依佛經。佛經說：名色緣識。無色界有識故，亦應有名色。餘經亦說：壽、暖氣、識，此三法常相隨不相離，無有分散各在異處。無色界有壽識故，亦應有暖氣。餘經復說：比丘當知，若除色受想行識，說有來有去、有生有死有住者，不應作是說，無色中有識故，亦應有識住處。亦說過難。若當無色界無色者，欲色界命終生無色界，或經二萬劫色斷、或經四萬劫色斷、或經六萬劫色斷、或經八萬劫色斷。若無色界命終，還生欲色界，久遠斷色，還與色相續。如是入無餘涅槃界，久遠滅行，亦應還與行相續。欲令無如是過故，說無色界有色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依佛經。佛經說：名色緣識。無色界有識故，亦應有名色。餘經亦說：壽、暖氣、識，此三法常相隨不相離，無有分散各在異處。無色界有壽識故，亦應有暖氣。餘經復說：比丘當知，若除色受想行識，說有來有去、有生有死有住者，不應作是說，無色中有識故，亦應有識住處。亦說過難。若當無色界無色者，欲色界命終生無色界，或經二萬劫色斷、或經四萬劫色斷、或經六萬劫色斷、或經八萬劫色斷。若無色界命終，還生欲色界，久遠斷色，還與色相續。如是入無餘涅槃界，久遠滅行，亦應還與行相續。欲令無如是過故，說無色界有色。

問曰：育多婆提依何經，說無色界無色耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：育多婆提依何經，說無色界無色耶？

答曰：依佛經。佛經說：寂靜解脫，過於色入，如是無色定身作證。若說過色入無色定，當知無色界無色。餘經亦說：以色離欲，以無色離色、離一切心法、離一切所作，入滅盡涅槃。若說離色界入無色界，當知無色界無色。如《說禪經》說：若有色、若有受、若有想、若有識，當觀此法如病，乃至廣說，如說無色定。經說：若有受、若有想、若有行、若有識，當觀此法如病，乃至廣說。若說禪時說色，若說無色定時不說色。以是事故，知無色界無色。亦說過難。若無色界有色者則不應施設次第滅法，若無次第滅法亦無畢竟滅法，若無畢竟滅法則無解脫出要。欲令無如是過故，說無色界無色。如是一說無色界有色、一說無色界無色，此二說中何者為勝？答曰：育多婆提所說無色界無色者勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依佛經。佛經說：寂靜解脫，過於色入，如是無色定身作證。若說過色入無色定，當知無色界無色。餘經亦說：以色離欲，以無色離色、離一切心法、離一切所作，入滅盡涅槃。若說離色界入無色界，當知無色界無色。如《說禪經》說：若有色、若有受、若有想、若有識，當觀此法如病，乃至廣說，如說無色定。經說：若有受、若有想、若有行、若有識，當觀此法如病，乃至廣說。若說禪時說色，若說無色定時不說色。以是事故，知無色界無色。亦說過難。若無色界有色者則不應施設次第滅法，若無次第滅法亦無畢竟滅法，若無畢竟滅法則無解脫出要。欲令無如是過故，說無色界無色。如是一說無色界有色、一說無色界無色，此二說中何者為勝？答曰：育多婆提所說無色界無色者勝。

問曰：育多婆提云何通毘婆闍婆提所依經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：育多婆提云何通毘婆闍婆提所依經？

答曰：彼經是未了義、是假名，有餘意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼經是未了義、是假名，有餘意。

問曰：彼經有何義未了、有何義假名、有何餘意耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼經有何義未了、有何義假名、有何餘意耶？

答曰：佛經或說欲界法、或說色界法、或說無色界法、或說欲色界法、或說色無色界法、或說三界法、或說非三界法。說欲界法者，如說三界，謂欲界、恚界、害界。三覺：欲覺、恚覺、害覺。三想：欲想、恚想、害想。說色界法者，如說四禪。說無色界法者，如說四無色定。說欲色界法者，如此經說。說色無色界法者，如說定、如說摩㝹摩。說三界法者，如欲界色界無色界、欲有色有無色有。說非三界法者，如說我今當說涅槃及趣涅槃法、如說名色緣識。當知此說欲色界法。所以者何？欲色界有色故，名色為識作緣。無色界無色故，名為識作緣。此是通彼經。若如彼經說者，彼經說六入緣觸，無色有觸亦應有六入。如經說：壽、暖氣、識，常相隨、不相離，乃至廣說。此經亦說欲色界法。所以者何？欲色界有暖氣故，三法常相隨、不相離。無色界無暖氣，壽識二法常相隨、不相離。此是通彼經。若如彼經說者，彼經說：此三法常相隨，不相離、無有分散各在異處。而此法可施設在異處，或在陰中、或在界中、或在入中。在陰中者，暖氣是色陰、壽是行陰、識是識陰。在界中者，暖氣是觸界、壽是法界、識是七心界。在入中者，壽是法入、暖氣是觸入、識是意入。以是事故，彼法可施設各在異處，是故不應盡依彼經說，應解其義。如經說：比丘當知，若除色受想行識，說有來有去有生有死有住者，不應作是說者。此經亦說欲色界法。所以者何？欲色界有色故，識依此四法而住。無色界無色故，識依三法而住。此是通彼經。若如經說者，餘經亦說：一切眾生皆依食存。色無色界亦有摶食耶？彼說過難，復云何通？答曰：此不必須通。所以者何？此非修多羅、毘尼、阿毘曇。若必欲通者，有何意耶？答曰：如我義，色續色、色續無色、無色續無色、無色續色。色續色者，如欲色界命終還生欲色界。色續無色者，如欲色界命終生無色界。無色續無色者，無色界命終還生無色界。無色續色者，無色界命終生欲色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經或說欲界法、或說色界法、或說無色界法、或說欲色界法、或說色無色界法、或說三界法、或說非三界法。說欲界法者，如說三界，謂欲界、恚界、害界。三覺：欲覺、恚覺、害覺。三想：欲想、恚想、害想。說色界法者，如說四禪。說無色界法者，如說四無色定。說欲色界法者，如此經說。說色無色界法者，如說定、如說摩㝹摩。說三界法者，如欲界色界無色界、欲有色有無色有。說非三界法者，如說我今當說涅槃及趣涅槃法、如說名色緣識。當知此說欲色界法。所以者何？欲色界有色故，名色為識作緣。無色界無色故，名為識作緣。此是通彼經。若如彼經說者，彼經說六入緣觸，無色有觸亦應有六入。如經說：壽、暖氣、識，常相隨、不相離，乃至廣說。此經亦說欲色界法。所以者何？欲色界有暖氣故，三法常相隨、不相離。無色界無暖氣，壽識二法常相隨、不相離。此是通彼經。若如彼經說者，彼經說：此三法常相隨，不相離、無有分散各在異處。而此法可施設在異處，或在陰中、或在界中、或在入中。在陰中者，暖氣是色陰、壽是行陰、識是識陰。在界中者，暖氣是觸界、壽是法界、識是七心界。在入中者，壽是法入、暖氣是觸入、識是意入。以是事故，彼法可施設各在異處，是故不應盡依彼經說，應解其義。如經說：比丘當知，若除色受想行識，說有來有去有生有死有住者，不應作是說者。此經亦說欲色界法。所以者何？欲色界有色故，識依此四法而住。無色界無色故，識依三法而住。此是通彼經。若如經說者，餘經亦說：一切眾生皆依食存。色無色界亦有摶食耶？彼說過難，復云何通？答曰：此不必須通。所以者何？此非修多羅、毘尼、阿毘曇。若必欲通者，有何意耶？答曰：如我義，色續色、色續無色、無色續無色、無色續色。色續色者，如欲色界命終還生欲色界。色續無色者，如欲色界命終生無色界。無色續無色者，無色界命終還生無色界。無色續色者，無色界命終生欲色界。

問曰：若然者，如欲色界命終生無色界，或經二萬劫色斷、或經四萬劫、或經六萬劫、或經八萬劫色斷。若無色界命終還生欲色界，久遠斷色還與色相續者，如是入無餘涅槃界久遠滅行，亦應還與行相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，如欲色界命終生無色界，或經二萬劫色斷、或經四萬劫、或經六萬劫、或經八萬劫色斷。若無色界命終還生欲色界，久遠斷色還與色相續者，如是入無餘涅槃界久遠滅行，亦應還與行相續。

答曰：斷有二種：有須臾斷、有畢竟斷。若須臾斷者還相續，若畢竟斷者不相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：斷有二種：有須臾斷、有畢竟斷。若須臾斷者還相續，若畢竟斷者不相續。

問曰：毘婆闍婆提云何通育多婆提所依經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：毘婆闍婆提云何通育多婆提所依經？

答曰：彼作是說：彼經是未了義、是假名、有餘意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：彼經是未了義、是假名、有餘意。

問曰：有何義未了、有何假名、有何餘意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有何義未了、有何假名、有何餘意？

答曰：彼作是說：經說過色入無色者，過於麁色入於細色，無色界有色而細。經說以色界離欲界，而色界有色。以無色界離色界，而無色界亦應有色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作是說：經說過色入無色者，過於麁色入於細色，無色界有色而細。經說以色界離欲界，而色界有色。以無色界離色界，而無色界亦應有色。

問曰：若色界以離欲界色故名離欲界者，此事可爾。但色界以離欲故名離欲界，而色界無欲，是故此事不爾，亦非通經。《說禪經》說無色定經及說過難則不能通。然毘婆闍婆提所說，是無明果、闇果、癡果、不勤方便果。說無色界有色，而無色界無色。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。莫止他義亦莫為顯己義，但欲說法相如實義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若色界以離欲界色故名離欲界者，此事可爾。但色界以離欲故名離欲界，而色界無欲，是故此事不爾，亦非通經。《說禪經》說無色定經及說過難則不能通。然毘婆闍婆提所說，是無明果、闇果、癡果、不勤方便果。說無色界有色，而無色界無色。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。莫止他義亦莫為顯己義，但欲說法相如實義故，而作此論。

四無色定：無邊空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。云何空處？《波伽羅那》說：云何空處？答曰：空處有二種，謂定生及生彼中不隱沒無記受想行識，是名空處。如空處，識處、無所有處、非想非非想處說亦如是。定者是無色定。生者是無色界生，及生彼中不隱沒無記受想行識者，是無色報。佛經說：云何空處？過一切色想，滅有對想、無種種想思惟，入無邊空處，是名空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無色定：無邊空處、無邊識處、無所有處、非想非非想處。云何空處？《波伽羅那》說：云何空處？答曰：空處有二種，謂定生及生彼中不隱沒無記受想行識，是名空處。如空處，識處、無所有處、非想非非想處說亦如是。定者是無色定。生者是無色界生，及生彼中不隱沒無記受想行識者，是無色報。佛經說：云何空處？過一切色想，滅有對想、無種種想思惟，入無邊空處，是名空處。

問曰：色想是眼識相應想，離初禪欲時已過，何故此處說過色想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色想是眼識相應想，離初禪欲時已過，何故此處說過色想？

答曰：此中說過所依名過。過有二種：一過依、二過所依。離初禪欲時過色想依，離第四禪欲時過色想所依。復次此說過所行。過有二種：一過所斷、二過現行。離初禪欲時過所斷色想，離第四禪欲時過現行色想。復次此說過住處。過有二種：一過欲愛、二過住處。離初禪欲時過色想欲愛，離第四禪欲時過色想住處。復次生第四禪中，以眼識故，起色愛現在前。以是事故，說過一切色想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說過所依名過。過有二種：一過依、二過所依。離初禪欲時過色想依，離第四禪欲時過色想所依。復次此說過所行。過有二種：一過所斷、二過現行。離初禪欲時過所斷色想，離第四禪欲時過現行色想。復次此說過住處。過有二種：一過欲愛、二過住處。離初禪欲時過色想欲愛，離第四禪欲時過色想住處。復次生第四禪中，以眼識故，起色愛現在前。以是事故，說過一切色想。

滅有對想者，問曰：有對想者，是耳鼻舌身識相應想。彼或有離欲時滅者、或有離欲時不滅者，何故言此處滅有對想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅有對想者，問曰：有對想者，是耳鼻舌身識相應想。彼或有離欲時滅者、或有離欲時不滅者，何故言此處滅有對想？

答曰。先所說答，此中盡應說之。復有說者，有對想者，名恚相應想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。先所說答，此中盡應說之。復有說者，有對想者，名恚相應想。

問曰：離欲愛時滅有對想，何故此處說滅有對想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：離欲愛時滅有對想，何故此處說滅有對想？

答曰：滅所為事故。諸所為事能生恚想者，離第四禪欲時都滅。無種種想思惟者，云何種種想思惟？謂第四禪中諸散想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：滅所為事故。諸所為事能生恚想者，離第四禪欲時都滅。無種種想思惟者，云何種種想思惟？謂第四禪中諸散想。

問曰：何故名種種想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名種種想？

答曰：此想緣種種入故。染污者緣十入，不染污者緣十二入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此想緣種種入故。染污者緣十入，不染污者緣十二入。

問曰：何故說無種種想思惟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說無種種想思惟？

答曰：種種想，離第四禪欲時極作留難，令離欲法不相續。如守門人不令他入，彼亦如是。是故佛作是說：不應思惟種種想，應離第四禪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：種種想，離第四禪欲時極作留難，令離欲法不相續。如守門人不令他入，彼亦如是。是故佛作是說：不應思惟種種想，應離第四禪欲。

無邊空處者，問曰：何故名無邊空處？為以自體、為以所緣？若以自體者，自體是四陰，非無邊空。若以緣者，則緣四諦、虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊空處者，問曰：何故名無邊空處？為以自體、為以所緣？若以自體者，自體是四陰，非無邊空。若以緣者，則緣四諦、虛空、非數滅。

答曰：應作是說：非以自體亦非以緣故，以方便故。如《施設經》所說：以何方便求無邊空處定？答曰：初行者若觀垣頭空、若觀樹頭空、若觀屋上空，取如是空相已，觀是虛空。作如是想、作如是觀察，以緣空故生於彼定，是故名空處定。復次法應如是，離色初地必名空處。行者先觀上色地，離下色地欲，離第四禪欲時，觀空處四陰離第四禪欲，是故彼中作虛空想。如人上樹，緣上枝捨下枝，若至樹頭更無上枝，便作空想。彼亦如是。復次以依故，說名空處。所以者何？從彼定起猶有餘依。曾聞有一比丘得空處定，從彼定起，捫摸虛空。餘比丘問言：為何所求？答言：我求我身。比丘說言：汝身即在床上。入空處定者，若得成就空處善四陰，是名為入。云何無邊識處？過一切空處，入識處定，是名識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：非以自體亦非以緣故，以方便故。如《施設經》所說：以何方便求無邊空處定？答曰：初行者若觀垣頭空、若觀樹頭空、若觀屋上空，取如是空相已，觀是虛空。作如是想、作如是觀察，以緣空故生於彼定，是故名空處定。復次法應如是，離色初地必名空處。行者先觀上色地，離下色地欲，離第四禪欲時，觀空處四陰離第四禪欲，是故彼中作虛空想。如人上樹，緣上枝捨下枝，若至樹頭更無上枝，便作空想。彼亦如是。復次以依故，說名空處。所以者何？從彼定起猶有餘依。曾聞有一比丘得空處定，從彼定起，捫摸虛空。餘比丘問言：為何所求？答言：我求我身。比丘說言：汝身即在床上。入空處定者，若得成就空處善四陰，是名為入。云何無邊識處？過一切空處，入識處定，是名識處。

問曰：何故名識處？為以自體、為以所緣？若以自體，體是四陰。若以所緣者，則緣四諦、虛空、非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名識處？為以自體、為以所緣？若以自體，體是四陰。若以所緣者，則緣四諦、虛空、非數滅。

答曰：非以自體亦非以所緣，但以方便故。如《施設經》說：云何方便求識處定？答曰：初行者取淨眼耳鼻舌身意識，取是相已思惟觀察於識，以方便觀識故生識處定。復次以餘依故，從識處定起識則歡喜。入者若得成就識處定善四陰，是名為入。云何無所有處？答曰：過一切識處，更無所有，入無所有定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非以自體亦非以所緣，但以方便故。如《施設經》說：云何方便求識處定？答曰：初行者取淨眼耳鼻舌身意識，取是相已思惟觀察於識，以方便觀識故生識處定。復次以餘依故，從識處定起識則歡喜。入者若得成就識處定善四陰，是名為入。云何無所有處？答曰：過一切識處，更無所有，入無所有定。

問曰：有何無所有耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有何無所有耶？

答曰：彼有無我、無我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼有無我、無我所。

問曰：一切地盡無我無我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切地盡無我無我所。

答曰：雖一切地無我無我所，見無我令我見羸劣穿薄少苦無勢，莫如無所有觀者。復次彼中無常恒不變故，名無所有。復次無覆無依無救故，名無所有。復次無所有，名無邊行彼中無故，名無所有。尊者和須蜜說曰：此定是無所屬法故，名無所有。如說我不屬彼、彼不屬我，故名無所有。入者，若得成就無所有處善四陰，是名為入。佛經說：無所有處是捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖一切地無我無我所，見無我令我見羸劣穿薄少苦無勢，莫如無所有觀者。復次彼中無常恒不變故，名無所有。復次無覆無依無救故，名無所有。復次無所有，名無邊行彼中無故，名無所有。尊者和須蜜說曰：此定是無所屬法故，名無所有。如說我不屬彼、彼不屬我，故名無所有。入者，若得成就無所有處善四陰，是名為入。佛經說：無所有處是捨。

問曰：何故佛經說無所有處是捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛經說無所有處是捨？

答曰：聖道是捨，彼是最後可得處，是故名捨。尊者和須蜜說曰：無邊行是麁觀，離彼歡喜得寂靜，故名捨。尊者佛陀提婆說曰：更不念無邊行，心無勢用而住於捨。云何非想非非想處？答曰：過一切無所有處，入非想非非想處，是名非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：聖道是捨，彼是最後可得處，是故名捨。尊者和須蜜說曰：無邊行是麁觀，離彼歡喜得寂靜，故名捨。尊者佛陀提婆說曰：更不念無邊行，心無勢用而住於捨。云何非想非非想處？答曰：過一切無所有處，入非想非非想處，是名非想非非想處。

問曰：何故名非想非非想處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名非想非非想處？

答曰：無了了想相、無了了無想相。無了了想相者，無如七想定相。無了了無想相者，無如滅盡定、無想定相。而彼想癡騃，不了了、不決定故，名非想非非想。入者，若得成就非想非非想處善四陰，是名入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無了了想相、無了了無想相。無了了想相者，無如七想定相。無了了無想相者，無如滅盡定、無想定相。而彼想癡騃，不了了、不決定故，名非想非非想。入者，若得成就非想非非想處善四陰，是名入。

欲界、非想非非想處無無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界、非想非非想處無無漏。

問曰：何故欲界、非想非非想處無無漏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故欲界、非想非非想處無無漏耶？

答曰：非其田器，乃至廣說。復次對治有根本故。有根本有二：一是欲界、二是非想非非想處。無漏道是有根本對治故，不同一處。復次對治二邊故。邊有二種：一是欲界、二是非想非非想處。無漏道對治二邊故，住於中道。復次欲界是不定界，非離欲地、非修地。非想非非想處，是愚騃、不了了、不決定、不猛利。聖道是定、是猛利。復次欲界掉偏多，非想非非想處定偏多，聖道定慧多。復次非想非非想處不決定如疑，聖道決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其田器，乃至廣說。復次對治有根本故。有根本有二：一是欲界、二是非想非非想處。無漏道是有根本對治故，不同一處。復次對治二邊故。邊有二種：一是欲界、二是非想非非想處。無漏道對治二邊故，住於中道。復次欲界是不定界，非離欲地、非修地。非想非非想處，是愚騃、不了了、不決定、不猛利。聖道是定、是猛利。復次欲界掉偏多，非想非非想處定偏多，聖道定慧多。復次非想非非想處不決定如疑，聖道決定。

佛經說：禪名入，說無色定名過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：禪名入，說無色定名過。

問曰：何故佛經說無色定名過，不說禪耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛經說無色定名過，不說禪耶？

答曰：佛經亦說禪名過。如《優陀耶經》說：優陀耶！比丘離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪。優陀耶！我亦說此法是不定、是斷、是過。乃至第四禪說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經亦說禪名過。如《優陀耶經》說：優陀耶！比丘離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪。優陀耶！我亦說此法是不定、是斷、是過。乃至第四禪說亦如是。

問曰：唯一經中佛說禪是過，諸經中多說無色定是過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：唯一經中佛說禪是過，諸經中多說無色定是過。

答曰：以禪有種種不相似相故不名為過，無色定無種種不相似相故說名過。復次禪中多說功德善利不名為過，無色定中無多功德善利故說名過。復次禪是麁是現見不名為過，無色定微細難見故說名過。復次禪是遍照法，緣於上地亦緣下地亦緣自地，故不名為過；無色定雖緣自地亦緣上地不緣下地，故說名過。復次以禪有往來躁動，生欲界中不死不生，以神足力到第四禪，第四禪中亦來欲界，似如不能有所過故，不名為過；無色定無來去，故說名過。復次禪有中有擾亂故。欲界中乃至第四禪中有現在前，第四禪乃至欲界中有現在前；無色中無中有故說名過。復次禪中生上起下地心現在前，如識身變化心，不名為過；無色定生上不起下地心現在前，故說名過。復次禪生上有下地法相續，如識身變化心，不名為過；無色定生上無下地相續法，故說名過。以如是等事故，說無色定是過，不說於禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以禪有種種不相似相故不名為過，無色定無種種不相似相故說名過。復次禪中多說功德善利不名為過，無色定中無多功德善利故說名過。復次禪是麁是現見不名為過，無色定微細難見故說名過。復次禪是遍照法，緣於上地亦緣下地亦緣自地，故不名為過；無色定雖緣自地亦緣上地不緣下地，故說名過。復次以禪有往來躁動，生欲界中不死不生，以神足力到第四禪，第四禪中亦來欲界，似如不能有所過故，不名為過；無色定無來去，故說名過。復次禪有中有擾亂故。欲界中乃至第四禪中有現在前，第四禪乃至欲界中有現在前；無色中無中有故說名過。復次禪中生上起下地心現在前，如識身變化心，不名為過；無色定生上不起下地心現在前，故說名過。復次禪生上有下地法相續，如識身變化心，不名為過；無色定生上無下地相續法，故說名過。以如是等事故，說無色定是過，不說於禪。

空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，無所有處壽六萬劫，非想非非想處壽八萬劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空處壽二萬劫，識處壽四萬劫，無所有處壽六萬劫，非想非非想處壽八萬劫。

問曰：何故無色界生處，或增倍壽、或不增者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故無色界生處，或增倍壽、或不增者？

答曰：彼有爾許報因勢，故有爾許報。復次空處、識處有無邊行，亦有餘行。空處無邊行報壽萬劫，餘行報壽萬劫。識處二萬劫是無邊行報，二萬劫是餘行報。上地無無邊行，故無報。復次以空處、識處有定有慧，空處定報壽萬劫，慧報壽萬劫；識處定報壽二萬劫，慧報壽二萬劫。上地慧少，故報亦少。復次無色生處二萬劫是定壽，以離欲故，一地增二萬劫壽。識處二萬劫是定壽，二萬劫是離空處欲壽。無所有處二萬劫是定壽，四萬劫是離空處、識處欲壽。非想非非想處二萬劫是定壽，六萬劫是離空處、識處、無所有處欲壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼有爾許報因勢，故有爾許報。復次空處、識處有無邊行，亦有餘行。空處無邊行報壽萬劫，餘行報壽萬劫。識處二萬劫是無邊行報，二萬劫是餘行報。上地無無邊行，故無報。復次以空處、識處有定有慧，空處定報壽萬劫，慧報壽萬劫；識處定報壽二萬劫，慧報壽二萬劫。上地慧少，故報亦少。復次無色生處二萬劫是定壽，以離欲故，一地增二萬劫壽。識處二萬劫是定壽，二萬劫是離空處欲壽。無所有處二萬劫是定壽，四萬劫是離空處、識處欲壽。非想非非想處二萬劫是定壽，六萬劫是離空處、識處、無所有處欲壽。

八解脫：觀色是色是初解脫；內無色想觀外色是第二解脫；淨解脫身作證得成就是第三解脫；過一切色想滅有對想，無種種想思惟，入無邊空處是第四解脫；過一切空處入無邊識處是第五解脫；過一切識處入無所有處是第六解脫；過一切無所有處入非想非非想處是第七解脫；過一切非想非非想處入滅受想身作證得成就是第八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫：觀色是色是初解脫；內無色想觀外色是第二解脫；淨解脫身作證得成就是第三解脫；過一切色想滅有對想，無種種想思惟，入無邊空處是第四解脫；過一切空處入無邊識處是第五解脫；過一切識處入無所有處是第六解脫；過一切無所有處入非想非非想處是第七解脫；過一切非想非非想處入滅受想身作證得成就是第八解脫。

問曰：解脫體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：解脫體性是何？

答曰：初解脫、第二、第三解脫，是無貪善根，對治於貪取，其相應迴轉，欲界是四陰，色界是五陰，空處、識處、無所有處、非想非非想處解脫是四陰。滅受想解脫是不相應行陰所攝。此是解脫體性，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初解脫、第二、第三解脫，是無貪善根，對治於貪取，其相應迴轉，欲界是四陰，色界是五陰，空處、識處、無所有處、非想非非想處解脫是四陰。滅受想解脫是不相應行陰所攝。此是解脫體性，乃至廣說。

已說體性所以，今當說何故名解脫。解脫是何義？答曰：背棄義是解脫義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名解脫。解脫是何義？答曰：背棄義是解脫義。

問曰：若背棄義是解脫義者，何等解脫背棄何處心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若背棄義是解脫義者，何等解脫背棄何處心？

答曰：初解脫、第二解脫背棄色愛心，第三解脫背棄不淨心，空處解脫背棄下地法，乃至非想非非想處解脫亦背棄下地法，滅受想解脫背棄一切有緣心，是故背棄義是解脫義。尊者和須蜜說曰：得解義是解脫義。心於煩惱得解得淨，故名解脫。尊者佛陀提婆說曰：虛想觀得解，故名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初解脫、第二解脫背棄色愛心，第三解脫背棄不淨心，空處解脫背棄下地法，乃至非想非非想處解脫亦背棄下地法，滅受想解脫背棄一切有緣心，是故背棄義是解脫義。尊者和須蜜說曰：得解義是解脫義。心於煩惱得解得淨，故名解脫。尊者佛陀提婆說曰：虛想觀得解，故名解脫。

界者，初解脫、第二、第三解脫在色界；空處、識處、無所有處解脫，有漏者在無色界，無漏者是不繫；非想非非想處解脫、滅受想解脫在無色界。地者，初解脫、第二解脫，在未至、中間及初禪、第二禪上地亦有與此相似善根，而不立解脫。所以者何？為對治欲界色愛故，立初禪不淨解脫；對治初禪色愛故，立第二禪不淨解脫；第二禪無色愛故，第三禪不立不淨解脫；第三禪無色愛故，第四禪不立不淨解脫。淨解脫在第四禪下地亦有與此相似善根，而不立解脫。所以者何？淨解脫對治不淨，不為不淨所摧伏。若當下地立淨解脫者，則為不淨所摧伏。空處解脫，在空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界者，初解脫、第二、第三解脫在色界；空處、識處、無所有處解脫，有漏者在無色界，無漏者是不繫；非想非非想處解脫、滅受想解脫在無色界。地者，初解脫、第二解脫，在未至、中間及初禪、第二禪上地亦有與此相似善根，而不立解脫。所以者何？為對治欲界色愛故，立初禪不淨解脫；對治初禪色愛故，立第二禪不淨解脫；第二禪無色愛故，第三禪不立不淨解脫；第三禪無色愛故，第四禪不立不淨解脫。淨解脫在第四禪下地亦有與此相似善根，而不立解脫。所以者何？淨解脫對治不淨，不為不淨所摧伏。若當下地立淨解脫者，則為不淨所摧伏。空處解脫，在空處。

問曰：空處法，何者是解脫？何者非解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：空處法，何者是解脫？何者非解脫？

答曰：離第四禪欲時，九無礙、八解脫。死時善空處非解脫，餘善空處是解脫。識處解脫，在識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：離第四禪欲時，九無礙、八解脫。死時善空處非解脫，餘善空處是解脫。識處解脫，在識處。

問曰：識處法，何者是解脫？何者非解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：識處法，何者是解脫？何者非解脫？

答曰：離空處欲時，九無礙、八解脫。死時善識處非解脫，餘善識處是解脫。無所有處解脫，在無所有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：離空處欲時，九無礙、八解脫。死時善識處非解脫，餘善識處是解脫。無所有處解脫，在無所有處。

問曰：無所有處法，何者是解脫？何者非解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無所有處法，何者是解脫？何者非解脫？

答曰：若離識處欲時，九無礙、八解脫。死時善無所有處非解脫，餘善無所有處是解脫。非想非非想處解脫，在非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若離識處欲時，九無礙、八解脫。死時善無所有處非解脫，餘善無所有處是解脫。非想非非想處解脫，在非想非非想處。

問曰：非想非非想處法，何者是解脫？何者非解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非想非非想處法，何者是解脫？何者非解脫？

答曰：離無所有處欲時，九無礙、八解脫。死時善非想非非想處非解脫，餘善非想非非想處是解脫。滅受想解脫，在非想非非想處。所依者，初解脫、第二、第三解脫，依欲界身。滅受想解脫，依欲色界身。餘解脫，依三界身。行者初解脫第二解脫行不淨行，淨解脫行淨行，四無色解脫行十六行或行餘行，滅受想解脫不行行。緣者，初解脫第二第三解脫，緣欲界。為緣何法？答曰：緣色入。空處解脫，緣四無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。四無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。識處解脫，緣三無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。三無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。無所有處解脫，緣二無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。二無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。非想非非想處解脫，緣非想非非想處及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。一無色定非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。滅受想解脫，無所緣。念處者，初解脫第二第三解脫，與身念處俱。四無色解脫，與四念處俱。滅受想解脫，若以親近念處、性念處者，則不與俱；若以緣念處者，是法念處。智者，初解脫第二第三解脫，與等智俱。空處、識處、無所有處解脫，與六智俱，除法智、他心智。非想非非想處解脫，與等智俱。滅受想解脫，不與智俱。定者，初解脫第二第三解脫、非想非非想處解脫、滅受想解脫，不與定俱。空處、識處、無所有處解脫，或與定俱、或不與定俱。根者，初解脫第二解脫，與喜根、捨根相應。滅受想解脫，不與根相應。餘解脫，與一捨根相應。世者，在三世緣三世者，初解脫第二第三解脫。過去緣過去，現在緣現在，未來必生者緣未來、不生者緣三世。四無色解脫，緣三世及非世。滅受想解脫，無所緣。善不善無記者，是善緣善不善；無記者，初解脫第二第三解脫，緣善不善無記。四無色解脫，緣善無記。滅受想解脫，無所緣。三界繫及不繫者，三是色界繫，二是無色界繫，餘三有漏者無色界繫、無漏者不繫。緣三界繫及不繫者，三緣欲界繫，四緣無色界繫及不繫，一是不緣。學無學非學非無學者，五是非學非無學，三是學無學非學非無學。緣學無學非學非無學者，三緣非學非無學，四緣三種，一無緣。見道斷修道斷不斷者，五是修道斷，三若有漏者是修道斷、無漏者不斷。緣見道修道斷不斷者，三緣修道斷，四緣三種，一無所緣。緣名緣義者，三緣義，四若說無色界有名者緣名緣義、若說無名者緣義，一無所緣。緣自身他身非身法者，初解脫緣自身他身，第二第三解脫緣他身，四無色解脫緣自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：離無所有處欲時，九無礙、八解脫。死時善非想非非想處非解脫，餘善非想非非想處是解脫。滅受想解脫，在非想非非想處。所依者，初解脫、第二、第三解脫，依欲界身。滅受想解脫，依欲色界身。餘解脫，依三界身。行者初解脫第二解脫行不淨行，淨解脫行淨行，四無色解脫行十六行或行餘行，滅受想解脫不行行。緣者，初解脫第二第三解脫，緣欲界。為緣何法？答曰：緣色入。空處解脫，緣四無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。四無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。識處解脫，緣三無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。三無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。無所有處解脫，緣二無色及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。二無色非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。非想非非想處解脫，緣非想非非想處及彼因、彼滅一切比智分及比智非數滅。一無色定非數滅，緣一切虛空，若一相若異相。滅受想解脫，無所緣。念處者，初解脫第二第三解脫，與身念處俱。四無色解脫，與四念處俱。滅受想解脫，若以親近念處、性念處者，則不與俱；若以緣念處者，是法念處。智者，初解脫第二第三解脫，與等智俱。空處、識處、無所有處解脫，與六智俱，除法智、他心智。非想非非想處解脫，與等智俱。滅受想解脫，不與智俱。定者，初解脫第二第三解脫、非想非非想處解脫、滅受想解脫，不與定俱。空處、識處、無所有處解脫，或與定俱、或不與定俱。根者，初解脫第二解脫，與喜根、捨根相應。滅受想解脫，不與根相應。餘解脫，與一捨根相應。世者，在三世緣三世者，初解脫第二第三解脫。過去緣過去，現在緣現在，未來必生者緣未來、不生者緣三世。四無色解脫，緣三世及非世。滅受想解脫，無所緣。善不善無記者，是善緣善不善；無記者，初解脫第二第三解脫，緣善不善無記。四無色解脫，緣善無記。滅受想解脫，無所緣。三界繫及不繫者，三是色界繫，二是無色界繫，餘三有漏者無色界繫、無漏者不繫。緣三界繫及不繫者，三緣欲界繫，四緣無色界繫及不繫，一是不緣。學無學非學非無學者，五是非學非無學，三是學無學非學非無學。緣學無學非學非無學者，三緣非學非無學，四緣三種，一無緣。見道斷修道斷不斷者，五是修道斷，三若有漏者是修道斷、無漏者不斷。緣見道修道斷不斷者，三緣修道斷，四緣三種，一無所緣。緣名緣義者，三緣義，四若說無色界有名者緣名緣義、若說無名者緣義，一無所緣。緣自身他身非身法者，初解脫緣自身他身，第二第三解脫緣他身，四無色解脫緣自

身他身及非身法，一無所緣。為是方便得為是離欲得者，滅受想解脫是方便得，餘是離欲得亦是方便得。若在初禪者，離欲界欲時得，乃至若在非想非非想處者，離無所有處欲時。得方便得者，以方便現在前。佛不以方便現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。為是本得為是未曾得者，滅受想解脫是未曾得，餘是本得亦是未曾得。聖人佛法凡夫是本得未曾得，餘凡夫是本得。八解脫廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身他身及非身法，一無所緣。為是方便得為是離欲得者，滅受想解脫是方便得，餘是離欲得亦是方便得。若在初禪者，離欲界欲時得，乃至若在非想非非想處者，離無所有處欲時。得方便得者，以方便現在前。佛不以方便現在前，辟支佛以下方便，聲聞或以中或以上方便。為是本得為是未曾得者，滅受想解脫是未曾得，餘是本得亦是未曾得。聖人佛法凡夫是本得未曾得，餘凡夫是本得。八解脫廣說如上。

觀色是色是初解脫者，現見修內色想，不離內色相，觀外色若青若膿、若膖若脹、若骨若骨鎖，是名初解脫。初者，次第數在初故名初，隨順次第義在初，故名初。復次次第入定時數在初故名初，隨順次第義入定時在初，故名初。解脫者入是定時，善色受想行識，是名解脫。內無色想觀外色者，不現見修內色相、離內色想，觀外色若青，廣說如上，是名第二解脫。第二義解脫義，亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀色是色是初解脫者，現見修內色想，不離內色相，觀外色若青若膿、若膖若脹、若骨若骨鎖，是名初解脫。初者，次第數在初故名初，隨順次第義在初，故名初。復次次第入定時數在初故名初，隨順次第義入定時在初，故名初。解脫者入是定時，善色受想行識，是名解脫。內無色想觀外色者，不現見修內色相、離內色想，觀外色若青，廣說如上，是名第二解脫。第二義解脫義，亦如上說。

問曰：為觀外色時亦觀內無色想、為觀外色已復觀內無色想耶？若觀外色時亦觀內無色想者，云何一心緣於二法？若能緣二法，亦可緣多法。若觀外色已復觀內無色想者，此中所說云何通？如說：內無色想觀外色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為觀外色時亦觀內無色想、為觀外色已復觀內無色想耶？若觀外色時亦觀內無色想者，云何一心緣於二法？若能緣二法，亦可緣多法。若觀外色已復觀內無色想者，此中所說云何通？如說：內無色想觀外色。

答曰：應作是說：若觀外色時，是時不觀內無色想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：若觀外色時，是時不觀內無色想。

問曰：若然者，此中所說云何通？如說：內無色相觀外色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此中所說云何通？如說：內無色相觀外色。

答曰：行者有如是期心故，作如是說。行者作如是期心：我不觀內色，但觀外色。有如是期心故，佛作是說。復次此中說行者先分別觀察時，故佛作是說。復次以義定故。若觀內無色想，則定觀外色；若觀外色，則定觀內無色想。復次此中說善根及方便。內無色想是善根方便，觀外色者是滿足善根。復次內無色想者是其心，觀外色是所緣。淨解脫身作證得成就是名第三解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行者有如是期心故，作如是說。行者作如是期心：我不觀內色，但觀外色。有如是期心故，佛作是說。復次此中說行者先分別觀察時，故佛作是說。復次以義定故。若觀內無色想，則定觀外色；若觀外色，則定觀內無色想。復次此中說善根及方便。內無色想是善根方便，觀外色者是滿足善根。復次內無色想者是其心，觀外色是所緣。淨解脫身作證得成就是名第三解脫。

問曰：淨解脫為觀色是色、為內無色想觀外色耶？若觀色是色者，初解脫、第三解脫有何差別？若內無色想觀外色者，第二解脫、第三解脫有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：淨解脫為觀色是色、為內無色想觀外色耶？若觀色是色者，初解脫、第三解脫有何差別？若內無色想觀外色者，第二解脫、第三解脫有何差別？

答曰：應作是說：內無色想觀外色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：內無色想觀外色。

問曰：若然者，第二解脫、第三解脫有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，第二解脫、第三解脫有何差別？

答曰：名即差別，是名第二解脫、是名第三解脫。復次第二解脫在初禪，第二禪第三解脫在第四禪。復次第二解脫在內道外道身中，淨解脫唯在內道身中。復次第二解脫行不淨行，第三解脫行淨行。復次第二解脫對治色愛，第三解脫對治不淨。復次第二解脫不多所作不多用功而得，淨解脫多有所作多用功而得。復次第二解脫體明淨、緣不明淨，體勝妙、緣不勝妙；淨解脫體勝妙、緣勝妙，體明淨、緣明淨。淨解脫緣淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名即差別，是名第二解脫、是名第三解脫。復次第二解脫在初禪，第二禪第三解脫在第四禪。復次第二解脫在內道外道身中，淨解脫唯在內道身中。復次第二解脫行不淨行，第三解脫行淨行。復次第二解脫對治色愛，第三解脫對治不淨。復次第二解脫不多所作不多用功而得，淨解脫多有所作多用功而得。復次第二解脫體明淨、緣不明淨，體勝妙、緣不勝妙；淨解脫體勝妙、緣勝妙，體明淨、緣明淨。淨解脫緣淨。

問曰：行者何故淨解脫觀緣淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行者何故淨解脫觀緣淨？

答曰：欲試善根故。行者作是念：我作不淨觀，煩惱不生。未知此善根為滿足不？復試觀淨，煩惱亦復不生，便知善根已得滿足。復次行者觀不淨故心劣，心劣故不能修勝進善根。復次淨觀令心欣踊，能修勝進善根。猶塚間比丘，常觀死尸故心則劣弱，不能修勝進善根，便從住處往清淨妙好河池園林之中，觀世種種勝妙之事，心生欣踊，然後能生勝進善根。彼亦如是。復次行者作不淨觀，心常愁慼，無歡喜時，則不能修勝進善根。若以淨觀捨不淨心，能修勝進善根。復次欲現自心堅牢故。彼作是念：我心堅牢，乃至作淨觀猶不生煩惱。復次欲現善根有大勢用故。復作是念：此善根有大勢用，乃至緣淨法猶不生煩惱。復次欲現自心堅牢，亦現善根有大勢用故。彼作是念：我心堅牢，善根有大勢用，觀淨境界猶不生煩惱。復次淨解脫非凡夫常人能起。若行者好喜淨潔，從摩㝹摩天中來。曾聞有一比丘，以日入時往詣佛所，從佛索房。爾時佛告阿難：汝為此比丘求住房舍。爾時阿難示彼比丘房時。彼比丘語阿難言：汝可極淨掃灑此房，懸繒幡蓋、散種種華、燒眾名香、敷軟床蓐、安置好枕。爾時阿難具以是事往白世尊。佛告阿難：如彼比丘所須，悉辦具足。爾時阿難即為辦具。時彼比丘入此房中，坐其床座，以夜初分起淨解脫，因是次第得盡諸漏，成阿羅漢，獲得神通。晨朝以神足力忽然而去。爾時阿難晨朝詣彼比丘所，入房但見嚴正床座，不見其人。見是事已，往詣佛所而白佛言：彼比丘嚴正床座，不知何去。佛告阿難：汝於彼比丘莫生輕心。彼比丘昨夜起淨解脫，得盡漏，成阿羅漢，獲得神通，以神通力忽然而去。阿難當知，彼比丘者好憙淨潔，從摩㝹摩天中來。若不得如是清淨房舍床座臥具者，則不能起是善根。以是事故，知淨解脫非凡常人能起，居好憙淨潔從摩㝹摩天中來者則能起淨解脫。第三義解脫義如上說。空處、識處、無所有處、非想非非想處解脫，廣說如四無色定。滅受想解脫，滅盡定處，當廣說。第八義解脫義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲試善根故。行者作是念：我作不淨觀，煩惱不生。未知此善根為滿足不？復試觀淨，煩惱亦復不生，便知善根已得滿足。復次行者觀不淨故心劣，心劣故不能修勝進善根。復次淨觀令心欣踊，能修勝進善根。猶塚間比丘，常觀死尸故心則劣弱，不能修勝進善根，便從住處往清淨妙好河池園林之中，觀世種種勝妙之事，心生欣踊，然後能生勝進善根。彼亦如是。復次行者作不淨觀，心常愁慼，無歡喜時，則不能修勝進善根。若以淨觀捨不淨心，能修勝進善根。復次欲現自心堅牢故。彼作是念：我心堅牢，乃至作淨觀猶不生煩惱。復次欲現善根有大勢用故。復作是念：此善根有大勢用，乃至緣淨法猶不生煩惱。復次欲現自心堅牢，亦現善根有大勢用故。彼作是念：我心堅牢，善根有大勢用，觀淨境界猶不生煩惱。復次淨解脫非凡夫常人能起。若行者好喜淨潔，從摩㝹摩天中來。曾聞有一比丘，以日入時往詣佛所，從佛索房。爾時佛告阿難：汝為此比丘求住房舍。爾時阿難示彼比丘房時。彼比丘語阿難言：汝可極淨掃灑此房，懸繒幡蓋、散種種華、燒眾名香、敷軟床蓐、安置好枕。爾時阿難具以是事往白世尊。佛告阿難：如彼比丘所須，悉辦具足。爾時阿難即為辦具。時彼比丘入此房中，坐其床座，以夜初分起淨解脫，因是次第得盡諸漏，成阿羅漢，獲得神通。晨朝以神足力忽然而去。爾時阿難晨朝詣彼比丘所，入房但見嚴正床座，不見其人。見是事已，往詣佛所而白佛言：彼比丘嚴正床座，不知何去。佛告阿難：汝於彼比丘莫生輕心。彼比丘昨夜起淨解脫，得盡漏，成阿羅漢，獲得神通，以神通力忽然而去。阿難當知，彼比丘者好憙淨潔，從摩㝹摩天中來。若不得如是清淨房舍床座臥具者，則不能起是善根。以是事故，知淨解脫非凡常人能起，居好憙淨潔從摩㝹摩天中來者則能起淨解脫。第三義解脫義如上說。空處、識處、無所有處、非想非非想處解脫，廣說如四無色定。滅受想解脫，滅盡定處，當廣說。第八義解脫義如上說。