阿毘曇毘婆沙論卷第三十五迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第三十五迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度人品中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度人品中

四沙門果，謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四沙門果，謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：或有說，沙門果惟是無為，如毘婆闍婆提說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說，沙門果惟是無為，如毘婆闍婆提說。

問曰：彼何故作是說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼何故作是說耶？

答曰：彼依佛經。佛經說，告諸比丘：我今當說沙門、沙門果、沙門人。云何名沙門？答曰：八聖道名沙門。云何名沙門果？答曰：須陀洹果乃至阿羅漢果。何者是須陀洹果？答曰：永斷三結是也。何者是斯陀含果？答曰：永斷三結，薄愛恚癡是也。何者是阿那含果？答曰：永斷五下分結是也。何者是阿羅漢果？答曰：永斷愛慢癡一切結是也。何者是沙門人？答曰：成就如是等法名沙門人。因此經故，說沙門果惟是無為。為止如是說者意，亦明沙門果是有為無為故。若沙門果惟是無為非有為者，違於佛經。經說：有四向、有住四果。住果者，住有為沙門果，不住無為沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼依佛經。佛經說，告諸比丘：我今當說沙門、沙門果、沙門人。云何名沙門？答曰：八聖道名沙門。云何名沙門果？答曰：須陀洹果乃至阿羅漢果。何者是須陀洹果？答曰：永斷三結是也。何者是斯陀含果？答曰：永斷三結，薄愛恚癡是也。何者是阿那含果？答曰：永斷五下分結是也。何者是阿羅漢果？答曰：永斷愛慢癡一切結是也。何者是沙門人？答曰：成就如是等法名沙門人。因此經故，說沙門果惟是無為。為止如是說者意，亦明沙門果是有為無為故。若沙門果惟是無為非有為者，違於佛經。經說：有四向、有住四果。住果者，住有為沙門果，不住無為沙門果。

問曰：是時亦住斷中。如《施設經》說：彼住於斷，不求勝法，不得者得、不證者證、不解者解。答曰：言住斷者，非如乘象馬住象馬上，但於斷法不退不進故言住斷。世尊經亦有一向說有為沙門果者，如說：比丘當知，於此五根令增上猛利通達滿足，當得俱解脫阿羅漢果；轉不如者，得慧解脫乃至堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是時亦住斷中。如《施設經》說：彼住於斷，不求勝法，不得者得、不證者證、不解者解。答曰：言住斷者，非如乘象馬住象馬上，但於斷法不退不進故言住斷。世尊經亦有一向說有為沙門果者，如說：比丘當知，於此五根令增上猛利通達滿足，當得俱解脫阿羅漢果；轉不如者，得慧解脫乃至堅信。

問曰：若沙門果是有為無為者，佛經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若沙門果是有為無為者，佛經云何通？

答曰：沙門果是有為無為，佛經惟說無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：沙門果是有為無為，佛經惟說無為。

問曰：何故佛經惟說無為沙門果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛經惟說無為沙門果？

答曰：佛經惟說沙門果，不說沙門道是沙門亦是沙門果。復次此經惟說婆羅門果，不說婆羅門道是婆羅門亦是婆羅門果。復次佛經說梵行道是梵行亦是梵行果。復次佛經說果，更無有果道是果更有果。復次佛經說離，更無有離道是離更有離。以是事故，欲止他義、欲顯已義，乃至廣說，而作此論。四沙門果，須陀洹果乃至阿羅漢果。云何須陀洹果？答曰：如《波伽羅那》說：須陀洹果有二種，有為、無為。云何有為須陀洹果？答曰：證須陀洹果時，已得今得當得諸學法，已得是過去、今得是現在、當得是未來，是名有為須陀洹果。云何無為須陀洹果？答曰：證須陀洹果時諸結斷，已得今得當得，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經惟說沙門果，不說沙門道是沙門亦是沙門果。復次此經惟說婆羅門果，不說婆羅門道是婆羅門亦是婆羅門果。復次佛經說梵行道是梵行亦是梵行果。復次佛經說果，更無有果道是果更有果。復次佛經說離，更無有離道是離更有離。以是事故，欲止他義、欲顯已義，乃至廣說，而作此論。四沙門果，須陀洹果乃至阿羅漢果。云何須陀洹果？答曰：如《波伽羅那》說：須陀洹果有二種，有為、無為。云何有為須陀洹果？答曰：證須陀洹果時，已得今得當得諸學法，已得是過去、今得是現在、當得是未來，是名有為須陀洹果。云何無為須陀洹果？答曰：證須陀洹果時諸結斷，已得今得當得，廣說如上。

問曰：道是有為，墮世已得今得當得，此事可爾。斷是無為，不墮於世，已得今得當得云何可爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：道是有為，墮世已得今得當得，此事可爾。斷是無為，不墮於世，已得今得當得云何可爾？

答曰：《波伽羅那經》應如是說：諸結斷，今得今解今證。而不說者，有何意耶？答曰：此說在身中得，已得者說過去身得、今得者說現在身得、當得者說未來身得。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果說亦如是。云何阿羅漢果？答曰：阿羅漢果有二種，謂有為、無為。云何有為阿羅漢果？答曰：證阿羅漢果時，已得今得當得諸無學法，廣說如上。《施設經》說：云何須陀洹果？答曰：須陀洹果有二種，謂有為、無為。云何有為須陀洹果？答曰：彼果得、彼得得。果得者，謂須陀洹果得。得得者，謂彼得得。以得故名果，以得得故名成就。諸學根、學力、學戒、學善根、學八法，如是等諸學法，名有為須陀洹果。云何無為須陀洹果？答曰：永斷三結，如是等諸結法斷；八十八使斷、如是等諸使法斷、是名無為須陀洹果。云何斯陀含果？答曰：斯陀含果有二種，謂有為、無為，廣說如上。此中差別者，漸斷愛恚癡，及漸斷愛恚法。云何阿那含果？答曰：阿那含果有二種，謂有為、無為。有為阿那含果如上說。無為阿那含果者，永斷五下分結，永斷如是等結法；永斷九十二使，永斷如是等使法，是名無為阿那含果。云何阿羅漢果？答曰：阿羅漢果有二種，謂有為、無為。云何有為阿羅漢果？答曰：阿羅漢果得，及彼得得。果得者，謂阿羅漢得。得得者，謂彼得得。以得故名果，以得得故名成就。諸無學根、無學力、無學戒、無學善根、無學十種法，如是等諸無學法，是名有為阿羅漢果。云何無為阿羅漢果？答曰：永斷愛慢癡一切煩惱，出一切趣，斷一切生死道，滅三種火，已過四流，摧滅諸慢，離於渴愛，破散巢窟，無上究竟、無上寂滅、無上安樂，愛盡無欲涅槃，是名無為阿羅漢果。此是沙門果體性，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《波伽羅那經》應如是說：諸結斷，今得今解今證。而不說者，有何意耶？答曰：此說在身中得，已得者說過去身得、今得者說現在身得、當得者說未來身得。如須陀洹果，斯陀含果、阿那含果說亦如是。云何阿羅漢果？答曰：阿羅漢果有二種，謂有為、無為。云何有為阿羅漢果？答曰：證阿羅漢果時，已得今得當得諸無學法，廣說如上。《施設經》說：云何須陀洹果？答曰：須陀洹果有二種，謂有為、無為。云何有為須陀洹果？答曰：彼果得、彼得得。果得者，謂須陀洹果得。得得者，謂彼得得。以得故名果，以得得故名成就。諸學根、學力、學戒、學善根、學八法，如是等諸學法，名有為須陀洹果。云何無為須陀洹果？答曰：永斷三結，如是等諸結法斷；八十八使斷、如是等諸使法斷、是名無為須陀洹果。云何斯陀含果？答曰：斯陀含果有二種，謂有為、無為，廣說如上。此中差別者，漸斷愛恚癡，及漸斷愛恚法。云何阿那含果？答曰：阿那含果有二種，謂有為、無為。有為阿那含果如上說。無為阿那含果者，永斷五下分結，永斷如是等結法；永斷九十二使，永斷如是等使法，是名無為阿那含果。云何阿羅漢果？答曰：阿羅漢果有二種，謂有為、無為。云何有為阿羅漢果？答曰：阿羅漢果得，及彼得得。果得者，謂阿羅漢得。得得者，謂彼得得。以得故名果，以得得故名成就。諸無學根、無學力、無學戒、無學善根、無學十種法，如是等諸無學法，是名有為阿羅漢果。云何無為阿羅漢果？答曰：永斷愛慢癡一切煩惱，出一切趣，斷一切生死道，滅三種火，已過四流，摧滅諸慢，離於渴愛，破散巢窟，無上究竟、無上寂滅、無上安樂，愛盡無欲涅槃，是名無為阿羅漢果。此是沙門果體性，乃至廣說。

已說體性所以，今當說何故名沙門果？沙門果是何義？答曰：聖道名沙門，是其果故名沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名沙門果？沙門果是何義？答曰：聖道名沙門，是其果故名沙門果。

問曰：聖道名沙門，彼果是沙門果者，見道中八忍，名沙門；八智是有為沙門果；八種結斷是無為沙門果。離欲愛時，九無礙道名沙門；九解脫道是有為沙門果，九種結斷是無為沙門果。乃至離非想非非想處欲亦如是。是則有八十九有為沙門果、八十九無為沙門果。以世分別，八十九在過去、八十九在未來、八十九在現在。《波伽羅那經》說：云何果法？答曰：一切有為及數滅。隨有幾許聖道剎那，有爾許有為沙門果。隨有幾許解脫法，有爾許沙門果。若以剎那在身分別，則有無量無邊沙門果。何故佛經惟說四沙門果？答曰：或有說者，此是如來有餘略要，為受化者而作是說。尊者波奢說曰：佛決定知法相，亦知勢用，餘人所不知。若法次第相續立沙門果，彼次第相續說沙門果。復次是時易見易施設，謂此是須陀洹果乃至阿羅漢果；果中間不易見、不易施設。復次行者是時於果生大悅適。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實。積聚場上，心大悅適。彼亦如是。復次是時有三事故：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味。復次是時有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味；四、頓得八智；五、修十六行。復次是時是止息處。復次是時斷結事事成，道方便方便成；果中間斷結事未成，道方便未成。復次是時容廣修道果，中間不容廣修道。復次行者是時善知功德過惡，知功德者是道道果，知過惡者是生死法。復次行者是時善取相貌。如人道中行時不能善取四方相貌，若坐一處則能善取四方相貌。彼亦如是。復次行者是時有隨從知見。猶如有人，於村落中間為人所劫，無有隨從知見者。若在村落為人所劫，多有隨從知見者。復次行者是時先廣修方便道，立足處牢固。須陀洹果廣修方便道者，先為解脫故修施持戒、聞慧思慧修慧、煗頂忍世第一法，見道中十五心頃是也。斯陀含果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離欲界方便道、六無礙道、五解脫道是也。阿那含果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離欲愛時方便道、三無礙道、二解脫道是也。阿羅漢果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離初禪欲時方便道、九無礙道、九解脫道，乃至離無所有處欲說亦如是。離非想非非想處欲時，方便道、九無礙道、八解脫道是也。復次行者是時斷一切生分、止一切生分。須陀洹，除欲界七生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。斯陀含，除欲界二生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿那含，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖道名沙門，彼果是沙門果者，見道中八忍，名沙門；八智是有為沙門果；八種結斷是無為沙門果。離欲愛時，九無礙道名沙門；九解脫道是有為沙門果，九種結斷是無為沙門果。乃至離非想非非想處欲亦如是。是則有八十九有為沙門果、八十九無為沙門果。以世分別，八十九在過去、八十九在未來、八十九在現在。《波伽羅那經》說：云何果法？答曰：一切有為及數滅。隨有幾許聖道剎那，有爾許有為沙門果。隨有幾許解脫法，有爾許沙門果。若以剎那在身分別，則有無量無邊沙門果。何故佛經惟說四沙門果？答曰：或有說者，此是如來有餘略要，為受化者而作是說。尊者波奢說曰：佛決定知法相，亦知勢用，餘人所不知。若法次第相續立沙門果，彼次第相續說沙門果。復次是時易見易施設，謂此是須陀洹果乃至阿羅漢果；果中間不易見、不易施設。復次行者是時於果生大悅適。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實。積聚場上，心大悅適。彼亦如是。復次是時有三事故：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味。復次是時有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味；四、頓得八智；五、修十六行。復次是時是止息處。復次是時斷結事事成，道方便方便成；果中間斷結事未成，道方便未成。復次是時容廣修道果，中間不容廣修道。復次行者是時善知功德過惡，知功德者是道道果，知過惡者是生死法。復次行者是時善取相貌。如人道中行時不能善取四方相貌，若坐一處則能善取四方相貌。彼亦如是。復次行者是時有隨從知見。猶如有人，於村落中間為人所劫，無有隨從知見者。若在村落為人所劫，多有隨從知見者。復次行者是時先廣修方便道，立足處牢固。須陀洹果廣修方便道者，先為解脫故修施持戒、聞慧思慧修慧、煗頂忍世第一法，見道中十五心頃是也。斯陀含果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離欲界方便道、六無礙道、五解脫道是也。阿那含果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離欲愛時方便道、三無礙道、二解脫道是也。阿羅漢果廣修方便道者，如上說。諸善復更有未曾有者，離初禪欲時方便道、九無礙道、九解脫道，乃至離無所有處欲說亦如是。離非想非非想處欲時，方便道、九無礙道、八解脫道是也。復次行者是時斷一切生分、止一切生分。須陀洹，除欲界七生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。斯陀含，除欲界二生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿那含，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分

得非數滅。阿羅漢，一切生分得非數滅。復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱。須陀洹，頓證三界見道所斷煩惱。斯陀含，頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱。阿那含，頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱。阿羅漢，頓證三界見道修道所斷煩惱。復次根本沙門果退者不命終，果中間退者命終。復次對五趣故，說四沙門果。須陀洹果對地獄畜生餓鬼道，斯陀含果對人道少分，阿那含果畢竟對人道，阿羅漢果對於天道。復次對四生故。須陀洹果對濕生卵生，斯陀含果對胎生少分，阿那含果畢竟對胎生，阿羅漢果對化生。復次對二種思故，一、斷善根思；二、造五逆業思。須陀洹果對斷善根思，斯陀含果對造五逆業思，阿那含果對彼業報，阿羅漢果對彼受報陰。所以者何？受報必依陰故。復次對三三法故。須陀洹果對三結，斯陀含果對漸薄三不善根及欲漏，阿那含果畢竟對三不善根及欲漏，阿羅漢果對有漏無明漏。復次對四流故。須陀洹果對見流，斯陀含果對欲流少分，阿那含果畢竟對欲流，阿羅漢果對有流無明流。對扼亦如是。復次對四取故。須陀洹果對見取取戒取取，斯陀含果對欲取少分，阿那含果畢竟對欲取，阿羅漢果對我語取。復次對三五法故。須陀洹果對疑蓋下分中三結，斯陀含果對餘蓋下分中二結少分，阿那含果畢竟對餘蓋下分中二結，阿羅漢果對上分結。復次對諸見及六愛身故。須陀洹果對五見，斯陀含果對鼻舌觸生愛身少分，阿那含果畢竟對鼻舌觸生愛身，阿羅漢果對餘愛身。復次對七使故。須陀洹果對見使疑使，斯陀含果對欲愛使恚使少分，阿那含果畢竟對欲愛使恚使，阿羅漢果對餘使。復次對九結故。須陀洹果對見結取結疑結，斯陀含果對恚結嫉結慳結少分，阿那含果畢竟對恚結嫉結慳結，阿羅漢果對餘結。復次對九十八使故。須陀洹果對三界見道所斷使，斯陀含果對欲界修道所斷少分，阿那含果畢竟對欲界修道所斷，阿羅漢果對色無色界修道所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得非數滅。阿羅漢，一切生分得非數滅。復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱。須陀洹，頓證三界見道所斷煩惱。斯陀含，頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱。阿那含，頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱。阿羅漢，頓證三界見道修道所斷煩惱。復次根本沙門果退者不命終，果中間退者命終。復次對五趣故，說四沙門果。須陀洹果對地獄畜生餓鬼道，斯陀含果對人道少分，阿那含果畢竟對人道，阿羅漢果對於天道。復次對四生故。須陀洹果對濕生卵生，斯陀含果對胎生少分，阿那含果畢竟對胎生，阿羅漢果對化生。復次對二種思故，一、斷善根思；二、造五逆業思。須陀洹果對斷善根思，斯陀含果對造五逆業思，阿那含果對彼業報，阿羅漢果對彼受報陰。所以者何？受報必依陰故。復次對三三法故。須陀洹果對三結，斯陀含果對漸薄三不善根及欲漏，阿那含果畢竟對三不善根及欲漏，阿羅漢果對有漏無明漏。復次對四流故。須陀洹果對見流，斯陀含果對欲流少分，阿那含果畢竟對欲流，阿羅漢果對有流無明流。對扼亦如是。復次對四取故。須陀洹果對見取取戒取取，斯陀含果對欲取少分，阿那含果畢竟對欲取，阿羅漢果對我語取。復次對三五法故。須陀洹果對疑蓋下分中三結，斯陀含果對餘蓋下分中二結少分，阿那含果畢竟對餘蓋下分中二結，阿羅漢果對上分結。復次對諸見及六愛身故。須陀洹果對五見，斯陀含果對鼻舌觸生愛身少分，阿那含果畢竟對鼻舌觸生愛身，阿羅漢果對餘愛身。復次對七使故。須陀洹果對見使疑使，斯陀含果對欲愛使恚使少分，阿那含果畢竟對欲愛使恚使，阿羅漢果對餘使。復次對九結故。須陀洹果對見結取結疑結，斯陀含果對恚結嫉結慳結少分，阿那含果畢竟對恚結嫉結慳結，阿羅漢果對餘結。復次對九十八使故。須陀洹果對三界見道所斷使，斯陀含果對欲界修道所斷少分，阿那含果畢竟對欲界修道所斷，阿羅漢果對色無色界修道所斷。

問曰：何故離欲愛時立二沙門果，謂斯陀含果、阿那含果；離色無色界愛時立一沙門果，謂阿羅漢果。尊者波奢說曰：皆以離三界愛故立四沙門果，以斷三界見道所斷結故立須陀洹果，以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷六種結故立斯陀含果，以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結故立阿那含果，以斷三界見道修道所斷結故立阿羅漢果。復次欲界是不定界，非修地、非定地、非離欲地，離彼欲時立二沙門果；色無色界，是修地、定地、離欲地，離彼愛時立一沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故離欲愛時立二沙門果，謂斯陀含果、阿那含果；離色無色界愛時立一沙門果，謂阿羅漢果。尊者波奢說曰：皆以離三界愛故立四沙門果，以斷三界見道所斷結故立須陀洹果，以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷六種結故立斯陀含果，以斷三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結故立阿那含果，以斷三界見道修道所斷結故立阿羅漢果。復次欲界是不定界，非修地、非定地、非離欲地，離彼欲時立二沙門果；色無色界，是修地、定地、離欲地，離彼愛時立一沙門果。

復次欲界，難斷難壞難過，離彼欲時立二沙門果；色無色界與此相違，離彼愛時立一沙門果。復次欲界多重過患，離彼欲時立二沙門果；色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界是駛流難度，離彼欲時立二沙門果。猶如有人入山間大河，其水深廣駛疾，為其所漂，處處止息，然後乃度。如是欲界是流漂界。如經說：村主當知，夫流漂者是上妙五欲。離彼欲時立二沙門果。色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界諸煩惱重、所作業亦重，離彼欲時立二沙門果。譬如負重擔人上嶮難山，必數止息，然後乃到平地。雖復重擔，猶能遠有所至。如是欲界諸煩惱重、所作業亦重，離彼欲時立二沙門果。色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界是淤泥糞穢界，離彼欲時立二沙門果；色無色界與上相違，離彼愛時立一沙門果。譬如糞穢聚上立堂舍，人所不樂。如是色無色界雖復妙好，以下有不淨欲界故，賢聖不樂。是故尊者僧伽婆修作如是說：欲界多諸過惡，謂父母兄弟姊妹妻子死喪、亡失財物、截劓耳鼻頭手等苦、頭痛等四百四病，若離此處欲時立二沙門果，亦無有過。復次以欲界有男身女身，離彼欲時立二沙門果；色無色界唯有男身，離彼欲時立一沙門果。復次欲界有男根女根，離彼欲時立二沙門果；色無色界無男女根，離彼欲時立一沙門果。復次欲界有二種煩惱，謂不善、無記，離彼欲時立二沙門果；色無色界有一種煩惱謂無記，離彼欲時立一沙門果。如不善無記，有報無報生、二果一果、與無慚無愧相應不與無慚無愧相應，當知亦如是。復次以欲界有憂根苦根、無慚無愧嫉慳飲食愛婬欲愛諸蓋、五欲如是等過，離彼欲時立二沙門果；色無色界無如是等過，離彼欲時立一沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次欲界，難斷難壞難過，離彼欲時立二沙門果；色無色界與此相違，離彼愛時立一沙門果。復次欲界多重過患，離彼欲時立二沙門果；色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界是駛流難度，離彼欲時立二沙門果。猶如有人入山間大河，其水深廣駛疾，為其所漂，處處止息，然後乃度。如是欲界是流漂界。如經說：村主當知，夫流漂者是上妙五欲。離彼欲時立二沙門果。色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界諸煩惱重、所作業亦重，離彼欲時立二沙門果。譬如負重擔人上嶮難山，必數止息，然後乃到平地。雖復重擔，猶能遠有所至。如是欲界諸煩惱重、所作業亦重，離彼欲時立二沙門果。色無色界與此相違，離彼欲時立一沙門果。復次欲界是淤泥糞穢界，離彼欲時立二沙門果；色無色界與上相違，離彼愛時立一沙門果。譬如糞穢聚上立堂舍，人所不樂。如是色無色界雖復妙好，以下有不淨欲界故，賢聖不樂。是故尊者僧伽婆修作如是說：欲界多諸過惡，謂父母兄弟姊妹妻子死喪、亡失財物、截劓耳鼻頭手等苦、頭痛等四百四病，若離此處欲時立二沙門果，亦無有過。復次以欲界有男身女身，離彼欲時立二沙門果；色無色界唯有男身，離彼欲時立一沙門果。復次欲界有男根女根，離彼欲時立二沙門果；色無色界無男女根，離彼欲時立一沙門果。復次欲界有二種煩惱，謂不善、無記，離彼欲時立二沙門果；色無色界有一種煩惱謂無記，離彼欲時立一沙門果。如不善無記，有報無報生、二果一果、與無慚無愧相應不與無慚無愧相應，當知亦如是。復次以欲界有憂根苦根、無慚無愧嫉慳飲食愛婬欲愛諸蓋、五欲如是等過，離彼欲時立二沙門果；色無色界無如是等過，離彼欲時立一沙門果。

問曰：聖道沙門是彼果故，名沙門果。若以無漏道得沙門果者可爾；若以世俗道得斯陀含果、阿那含果，云何可爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖道沙門是彼果故，名沙門果。若以無漏道得沙門果者可爾；若以世俗道得斯陀含果、阿那含果，云何可爾？

答曰：如以無漏道離欲愛，次第立斯陀含果、阿那含果。聖人以世俗道離欲愛，亦次第立斯陀含果、阿那含果。尊者僧伽婆修說曰：以世俗道斷結，無漏道於未來修，二沙門果是彼道果。不應作如是說。所以者何？未來道不能有所作。復有說者，以世俗道現在前斷結，無漏道得一切時生無有斷絕，二沙門果即是彼果。不應作是說。所以者何？非是彼果。復有說者，金剛喻定是實義沙門，通證三界見道修道所斷煩惱解脫得，即是彼果。評曰：以從多分故是沙門果。聖道果多，非有漏道果多。若以世俗道得斯陀含果，三界見道所斷結斷是沙門果，欲界繫修道所斷六種結盡是世俗道果。若以世俗道得阿那含果，三界見道所斷結斷是沙門果，欲界繫修道所斷九種結斷是世俗道果。是故當知從多分故名沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如以無漏道離欲愛，次第立斯陀含果、阿那含果。聖人以世俗道離欲愛，亦次第立斯陀含果、阿那含果。尊者僧伽婆修說曰：以世俗道斷結，無漏道於未來修，二沙門果是彼道果。不應作如是說。所以者何？未來道不能有所作。復有說者，以世俗道現在前斷結，無漏道得一切時生無有斷絕，二沙門果即是彼果。不應作是說。所以者何？非是彼果。復有說者，金剛喻定是實義沙門，通證三界見道修道所斷煩惱解脫得，即是彼果。評曰：以從多分故是沙門果。聖道果多，非有漏道果多。若以世俗道得斯陀含果，三界見道所斷結斷是沙門果，欲界繫修道所斷六種結盡是世俗道果。若以世俗道得阿那含果，三界見道所斷結斷是沙門果，欲界繫修道所斷九種結斷是世俗道果。是故當知從多分故名沙門果。

問曰：四沙門果，幾是假名、幾是實義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四沙門果，幾是假名、幾是實義？

答曰：二是假名，謂斯陀含果、阿那含果。二是實義，謂須陀洹果、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二是假名，謂斯陀含果、阿那含果。二是實義，謂須陀洹果、阿羅漢果。

問曰：何故二是假名、二是實義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故二是假名、二是實義？

答曰：以此二果，或以世俗道得、或以無漏道得。須陀洹果、阿羅漢果，悉以無漏道得故。復次斯陀含果、阿那含果，以世俗假名道得故，果亦是假名；須陀洹果、阿羅漢果，不以假名道得，故名實義。復次以世俗道、無漏道共得故名假名。復有說者，二是實義，謂阿那含果、阿羅漢果。所以者何？佛、辟支佛、聲聞皆得此二果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以此二果，或以世俗道得、或以無漏道得。須陀洹果、阿羅漢果，悉以無漏道得故。復次斯陀含果、阿那含果，以世俗假名道得故，果亦是假名；須陀洹果、阿羅漢果，不以假名道得，故名實義。復次以世俗道、無漏道共得故名假名。復有說者，二是實義，謂阿那含果、阿羅漢果。所以者何？佛、辟支佛、聲聞皆得此二果故。

問曰：外物或得果多、或得果少。斷法不爾，云何言果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：外物或得果多、或得果少。斷法不爾，云何言果？

答曰：以方便故言果。行者住於高山閑靜房舍，於諸飲食資生之物，皆悉知量受一七六七法。頂安禪鎮、行禪毱法杖，堅強精進生如是法。是時其師深慰勞言：善哉善哉！汝行正方便，今得此果。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實聚置場上。諸舊農夫慰勞新者：善哉善哉！汝六月勞勤，今獲此果。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以方便故言果。行者住於高山閑靜房舍，於諸飲食資生之物，皆悉知量受一七六七法。頂安禪鎮、行禪毱法杖，堅強精進生如是法。是時其師深慰勞言：善哉善哉！汝行正方便，今得此果。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實聚置場上。諸舊農夫慰勞新者：善哉善哉！汝六月勞勤，今獲此果。彼亦如是。

問曰：此四沙門果，幾是禪果、幾是無色定果、幾是根本禪果、幾是禪邊果、幾是根本無色定果、幾是無色定邊果、幾是見道果、幾是修道果、幾是忍果、幾是智果、幾是法智果、幾是比智果、幾是法智分果、幾是比智分果、幾是有漏道果、幾是無漏道果？幾是禪果者，答曰：四是禪及眷屬果。幾是無色定果者，答曰：一是無色定果，謂阿羅漢果。幾是根本禪果者，答曰：二，謂阿那含果、阿羅漢果。幾是禪邊果者，答曰：四，謂初禪邊，非餘禪邊。幾是根本無色定果者，答曰：一，謂阿羅漢果。幾是無色定邊果者，答曰：無。幾是見道果者，答曰：三，除阿羅漢果。幾是修道果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是忍果者，答曰：三，除阿羅漢果。幾是智果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是法智果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是比智果者，答曰：一，謂阿羅漢果。幾是法智分果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是比智分果者，答曰：四。幾是世俗道果者，答曰：二，謂斯陀含果、阿那含果。幾是無漏道果者，答曰：四。佛經說：摩伽陀國毘提希子阿闍貰王，往詣佛所，頭面禮足在一面坐，白佛言：世尊！為設有現法沙門果可得不耶？佛言：可得。佛告王言：我今問汝，隨汝意答。於意云何？若王給侍及諸奴僕不自在者，見於大王昇高殿堂五樂自娛受諸快樂。便作是念：我亦是人，然王多修福故，昇高殿堂五樂自娛受諸快樂。我等亦應修諸福業，信家非家，剃除鬚髮捨家出家。彼於後時即便出家，修行十善，不殺乃至正見。王餘使人於外見之，若來白王作是言：大王侍使奴僕不自在者，今已剃除鬚髮出家學道，修行十善。王今應當將還如前策使。王如其言還將來耶？答曰：不也。我應往見親近恭敬。如彼本日禮敬迎送於我，我今亦應禮敬迎送還恭敬之，盡其形壽施與衣服飲食房舍臥具資生之物。大王當知，如此之事豈非是現法沙門果耶？王白佛言：實如聖教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此四沙門果，幾是禪果、幾是無色定果、幾是根本禪果、幾是禪邊果、幾是根本無色定果、幾是無色定邊果、幾是見道果、幾是修道果、幾是忍果、幾是智果、幾是法智果、幾是比智果、幾是法智分果、幾是比智分果、幾是有漏道果、幾是無漏道果？幾是禪果者，答曰：四是禪及眷屬果。幾是無色定果者，答曰：一是無色定果，謂阿羅漢果。幾是根本禪果者，答曰：二，謂阿那含果、阿羅漢果。幾是禪邊果者，答曰：四，謂初禪邊，非餘禪邊。幾是根本無色定果者，答曰：一，謂阿羅漢果。幾是無色定邊果者，答曰：無。幾是見道果者，答曰：三，除阿羅漢果。幾是修道果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是忍果者，答曰：三，除阿羅漢果。幾是智果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是法智果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是比智果者，答曰：一，謂阿羅漢果。幾是法智分果者，答曰：三，除須陀洹果。幾是比智分果者，答曰：四。幾是世俗道果者，答曰：二，謂斯陀含果、阿那含果。幾是無漏道果者，答曰：四。佛經說：摩伽陀國毘提希子阿闍貰王，往詣佛所，頭面禮足在一面坐，白佛言：世尊！為設有現法沙門果可得不耶？佛言：可得。佛告王言：我今問汝，隨汝意答。於意云何？若王給侍及諸奴僕不自在者，見於大王昇高殿堂五樂自娛受諸快樂。便作是念：我亦是人，然王多修福故，昇高殿堂五樂自娛受諸快樂。我等亦應修諸福業，信家非家，剃除鬚髮捨家出家。彼於後時即便出家，修行十善，不殺乃至正見。王餘使人於外見之，若來白王作是言：大王侍使奴僕不自在者，今已剃除鬚髮出家學道，修行十善。王今應當將還如前策使。王如其言還將來耶？答曰：不也。我應往見親近恭敬。如彼本日禮敬迎送於我，我今亦應禮敬迎送還恭敬之，盡其形壽施與衣服飲食房舍臥具資生之物。大王當知，如此之事豈非是現法沙門果耶？王白佛言：實如聖教。

問曰：沙門果有四，今者何故說五沙門果耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：沙門果有四，今者何故說五沙門果耶？

答曰：此是出家近功用果。如《師子吼經》復說：此處有初沙門、第二沙門、第三沙門、第四沙門，非餘外道沙門婆羅門空行之者。汝等應當如是作師子吼：此處有初沙門乃至有第四沙門。初沙門者是須陀洹，第二沙門是斯陀含，第三沙門是阿那含，第四沙門是阿羅漢。尊者波奢說曰：佛世尊先說次第根本法。初沙門者是阿羅漢，第二沙門者是阿那含，第三沙門者是斯陀含，第四沙門者是須陀洹。《須跋陀羅經》復說：須跋陀羅當知，此處若有八聖道，便有初沙門果乃至第四沙門果。或有說者，此中說四向是沙門，初沙門者是向須陀洹果證，第二沙門者是向斯陀含果證，第三沙門者是向阿那含果證，第四沙門者是向阿羅漢果證。尊者波奢說曰：此中說四向四果是沙門。如說：須跋陀羅當知，若有八聖道處，當知說向；便有初沙門乃至第四沙門，當知說果。《純陀經》復說：有四沙門，無第五沙門。四沙門者，一、勝道沙門；二、說道沙門；三、道命沙門；四、過道沙門。勝道沙門者是佛世尊。所以者何？以佛有自然智故。辟支佛亦爾。說道沙門者，如舍利弗等。所以者何？我隨佛轉法輪故。餘無學聲聞亦爾。道命沙門者，阿難是。所以者何？彼是學亦令他住學法。多聞持戒具足餘學聲聞亦爾。過道沙門者，如摩訶羅偷盜者是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是出家近功用果。如《師子吼經》復說：此處有初沙門、第二沙門、第三沙門、第四沙門，非餘外道沙門婆羅門空行之者。汝等應當如是作師子吼：此處有初沙門乃至有第四沙門。初沙門者是須陀洹，第二沙門是斯陀含，第三沙門是阿那含，第四沙門是阿羅漢。尊者波奢說曰：佛世尊先說次第根本法。初沙門者是阿羅漢，第二沙門者是阿那含，第三沙門者是斯陀含，第四沙門者是須陀洹。《須跋陀羅經》復說：須跋陀羅當知，此處若有八聖道，便有初沙門果乃至第四沙門果。或有說者，此中說四向是沙門，初沙門者是向須陀洹果證，第二沙門者是向斯陀含果證，第三沙門者是向阿那含果證，第四沙門者是向阿羅漢果證。尊者波奢說曰：此中說四向四果是沙門。如說：須跋陀羅當知，若有八聖道處，當知說向；便有初沙門乃至第四沙門，當知說果。《純陀經》復說：有四沙門，無第五沙門。四沙門者，一、勝道沙門；二、說道沙門；三、道命沙門；四、過道沙門。勝道沙門者是佛世尊。所以者何？以佛有自然智故。辟支佛亦爾。說道沙門者，如舍利弗等。所以者何？我隨佛轉法輪故。餘無學聲聞亦爾。道命沙門者，阿難是。所以者何？彼是學亦令他住學法。多聞持戒具足餘學聲聞亦爾。過道沙門者，如摩訶羅偷盜者是。

問曰：《師子吼經》所說沙門，《須跋陀羅經》所說沙門，《純陀經》所說沙門，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《師子吼經》所說沙門，《須跋陀羅經》所說沙門，《純陀經》所說沙門，有何差別？

答曰：或有說者，《師子吼經》說住果沙門，《須跋陀羅經》說住向沙門，《純陀經》說在向住果沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說住果沙門，《純陀經》說一切沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說聖人沙門，《純陀經》說聖人凡夫沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說學無學沙門，《純陀經》說學無學非學非無學沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說淨戒沙門，《純陀經》說淨不淨戒沙門。復有說者，如《師子吼經》所說沙門，《須跋陀羅經》、《純陀經》所說亦爾；如《須跋陀羅經》所說沙門，《師子吼經》、《純陀經》所說亦爾；如《純陀經》所說沙門，《師子吼經》、《須跋陀羅經》所說亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，《師子吼經》說住果沙門，《須跋陀羅經》說住向沙門，《純陀經》說在向住果沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說住果沙門，《純陀經》說一切沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說聖人沙門，《純陀經》說聖人凡夫沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說學無學沙門，《純陀經》說學無學非學非無學沙門。復有說者，《師子吼經》、《須跋陀羅經》說淨戒沙門，《純陀經》說淨不淨戒沙門。復有說者，如《師子吼經》所說沙門，《須跋陀羅經》、《純陀經》所說亦爾；如《須跋陀羅經》所說沙門，《師子吼經》、《純陀經》所說亦爾；如《純陀經》所說沙門，《師子吼經》、《須跋陀羅經》所說亦爾。

問曰：若然者，此說云何通？如說：作如此師子吼：我此眾中有初沙門乃至第四沙門。世尊亦說惡戒破諸威儀離於白法之人而師子吼耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此說云何通？如說：作如此師子吼：我此眾中有初沙門乃至第四沙門。世尊亦說惡戒破諸威儀離於白法之人而師子吼耶？

答曰：亦說。所以者何？彼雖破戒而不破見，雖破方便不破期心。若他人問：此事為好、為不好耶？答言：不好。是沙門所應作、所不應作耶？答曰：不應作此事。為有報、為無報耶？答言：有報。此報為是可愛？為惡道中受、為人天中受？答言：惡道中受。為自身受、為他身受？答言：自身受，非他身受。為是師過、為是經過？答言：非是師過。答言：亦非經過，是我之過。如是正見，於因緣中不愚，則九十六種道中所無。是故世尊於此眾中作師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦說。所以者何？彼雖破戒而不破見，雖破方便不破期心。若他人問：此事為好、為不好耶？答言：不好。是沙門所應作、所不應作耶？答曰：不應作此事。為有報、為無報耶？答言：有報。此報為是可愛？為惡道中受、為人天中受？答言：惡道中受。為自身受、為他身受？答言：自身受，非他身受。為是師過、為是經過？答言：非是師過。答言：亦非經過，是我之過。如是正見，於因緣中不愚，則九十六種道中所無。是故世尊於此眾中作師子吼。

佛經說：世有三人，名多有所作計。其所作不易可報，若盡形壽衣服飲食隨病醫藥而供養之，亦不能報。云何為三？有人為他說法，令信家非家，捨家出家，是名初人，多有所作不易可報。次復有人，為他說法，令他能知集法皆是滅相，於諸法中遠塵離垢，得法眼淨。是人所作不易可報，乃至廣說。次復有人，為他說法，能令他人盡有漏成無漏，心得解脫、慧得解脫，自身作證。是人所作不易可報，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：世有三人，名多有所作計。其所作不易可報，若盡形壽衣服飲食隨病醫藥而供養之，亦不能報。云何為三？有人為他說法，令信家非家，捨家出家，是名初人，多有所作不易可報。次復有人，為他說法，令他能知集法皆是滅相，於諸法中遠塵離垢，得法眼淨。是人所作不易可報，乃至廣說。次復有人，為他說法，能令他人盡有漏成無漏，心得解脫、慧得解脫，自身作證。是人所作不易可報，乃至廣說。

問曰：如教人令受優婆塞戒，是人亦名多有所作，此中何故不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如教人令受優婆塞戒，是人亦名多有所作，此中何故不說耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次以出家戒是因果故。出家戒是比丘戒因，是優婆塞戒果。復次若教他出家，則名教他入假名法。入法有二種：一者入假名法；二者入實義法。入假名法者，剃除鬚髮出家是也。入實義法者，住世第一法，入苦法忍是也。復次若教他出家，則令他人脫多役驅使等種種諸苦。復次若教他出家，則救濟他人雖於現苦，不久亦當得離生老病死苦。復次若教他出家，則令他人得現法樂，不久亦當得自在樂。復次若教他出家，則假名佛出世間，不久亦當實義佛出世間。復次若教他出家，則教他人三戒、三身、三學、三修、三淨、三道、三地、三根、三種菩提。復次若教他出家，則得決定解脫道。如說：若能剃除鬚髮出家者，此人必當決定知見四真諦法。復次若教他出家，則教他人令身少事，身少事能生心少事。身遠心遠、身淨心淨、身好心好、身端正心端正亦如是。復次若教他出家，則教他剃髮、著袈裟，剃髮則能生牟尼，著袈裟則能去離惡。復次若教他出家，則令他人得無盡業、無盡財、無過業、無過財。復次若教他出家，則令他人盡形壽持戒，淨修梵行，傷佉諸利。傷佉諸利是何義耶？尊者和須蜜說曰：有仙人，一名傷佉、二名諸利，淨修梵行，威儀具足。在家之人所不能行，如畫珂貝上，非風吹日曝所能壞滅。在家之人修行梵行，不能如是如畫貝上分明了了。在家之人修行梵行，不能如是，如阿那含。猶如妻子，畜眾生數、非眾生數物。凡夫、聖人無有差別。復次若教他出家，則示他人帝釋、轉輪聖王、閻羅王所欲之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次以出家戒是因果故。出家戒是比丘戒因，是優婆塞戒果。復次若教他出家，則名教他入假名法。入法有二種：一者入假名法；二者入實義法。入假名法者，剃除鬚髮出家是也。入實義法者，住世第一法，入苦法忍是也。復次若教他出家，則令他人脫多役驅使等種種諸苦。復次若教他出家，則救濟他人雖於現苦，不久亦當得離生老病死苦。復次若教他出家，則令他人得現法樂，不久亦當得自在樂。復次若教他出家，則假名佛出世間，不久亦當實義佛出世間。復次若教他出家，則教他人三戒、三身、三學、三修、三淨、三道、三地、三根、三種菩提。復次若教他出家，則得決定解脫道。如說：若能剃除鬚髮出家者，此人必當決定知見四真諦法。復次若教他出家，則教他人令身少事，身少事能生心少事。身遠心遠、身淨心淨、身好心好、身端正心端正亦如是。復次若教他出家，則教他剃髮、著袈裟，剃髮則能生牟尼，著袈裟則能去離惡。復次若教他出家，則令他人得無盡業、無盡財、無過業、無過財。復次若教他出家，則令他人盡形壽持戒，淨修梵行，傷佉諸利。傷佉諸利是何義耶？尊者和須蜜說曰：有仙人，一名傷佉、二名諸利，淨修梵行，威儀具足。在家之人所不能行，如畫珂貝上，非風吹日曝所能壞滅。在家之人修行梵行，不能如是如畫貝上分明了了。在家之人修行梵行，不能如是，如阿那含。猶如妻子，畜眾生數、非眾生數物。凡夫、聖人無有差別。復次若教他出家，則示他人帝釋、轉輪聖王、閻羅王所欲之事。

問曰：何故教他出家，置二果，唯說須陀洹果、阿羅漢果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故教他出家，置二果，唯說須陀洹果、阿羅漢果？

答曰：已說在此義中。所以者何？遠塵離垢得法眼淨，三果可爾。具縛人、漸離欲人、永離欲人，得正決定，悉名遠塵離垢得法眼淨。復次現始終故。始是須陀洹果，終是阿羅漢果。如始終，始入已度。方便、畢竟，說亦如是。復次此二果，一向無漏道得，非有漏道；二果無漏有漏道得。如有漏無漏道，解脫道、繫縛道亦如是。復次此果俱過非想非非想處人得，須陀洹果過非想非非想處見道所斷結乃得，阿羅漢果過非想非非想處修道所斷結乃得。復次此現門現略，所有沙門果或以見道得、或以修道得，若說須陀洹果，當知已說見道得者。若說阿羅漢果，當知已說修道得者。如見道修道，見地修地、未知欲知根知根，說亦如是。復次有沙門果，或因見道所斷結盡而立、或因修道所斷結盡而立。如見道所斷，緣無所有煩惱、緣所有煩惱。忍對治煩惱、智對治煩惱亦如是。復次已說在此義中。所以者何？以必得故。若得須陀洹果，必得斯陀含果。若得阿羅漢果，必由阿那含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已說在此義中。所以者何？遠塵離垢得法眼淨，三果可爾。具縛人、漸離欲人、永離欲人，得正決定，悉名遠塵離垢得法眼淨。復次現始終故。始是須陀洹果，終是阿羅漢果。如始終，始入已度。方便、畢竟，說亦如是。復次此二果，一向無漏道得，非有漏道；二果無漏有漏道得。如有漏無漏道，解脫道、繫縛道亦如是。復次此果俱過非想非非想處人得，須陀洹果過非想非非想處見道所斷結乃得，阿羅漢果過非想非非想處修道所斷結乃得。復次此現門現略，所有沙門果或以見道得、或以修道得，若說須陀洹果，當知已說見道得者。若說阿羅漢果，當知已說修道得者。如見道修道，見地修地、未知欲知根知根，說亦如是。復次有沙門果，或因見道所斷結盡而立、或因修道所斷結盡而立。如見道所斷，緣無所有煩惱、緣所有煩惱。忍對治煩惱、智對治煩惱亦如是。復次已說在此義中。所以者何？以必得故。若得須陀洹果，必得斯陀含果。若得阿羅漢果，必由阿那含果。

須陀洹成就諸學法，彼法須陀洹果攝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹成就諸學法，彼法須陀洹果攝耶？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先說無為沙門果，今欲說有為無為沙門果故，而作此論。須陀洹成就諸學法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為須陀洹果得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？須陀洹前進得勝妙無漏諸根，前進者方便道、六無礙道、五解脫道。如是等前進道所有學法，須陀洹成就，彼非須陀洹果攝。所以者何？前進道非果所攝。設法須陀洹果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。云何是學？答曰：有為須陀洹果，謂道比智及眷屬。云何是非學非無學？答曰：無為須陀洹果，謂三界見道所斷結斷。斯陀含成就諸學法，彼法斯陀含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為斯陀含果，得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？斯陀含前進得勝妙無漏諸根。前進者，方便道、三無礙道、二解脫道。如是等前進道所有學法，斯陀含成就，彼非斯陀含果攝。所以者何？前進道非果所攝。設法斯陀含果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。學者，有為斯陀含果，若道比智及眷屬，若第六解脫道及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為斯陀含果，謂三界見道所斷結斷，及欲界修道所斷六種結斷。阿那含成就諸學法，彼法阿那含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為阿那含果，得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？阿那含前進得勝妙無漏諸根。前進者，離初禪欲，方便道、九無礙道、九解脫道，乃至離非想非非想處愛，方便道、九無礙道、八解脫道。如是等前進道所有學法，阿那含成就，彼非阿那含果攝。所以者何？前進道非阿那含果攝。設法阿那含果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。云何是學？答曰：有為阿那含果，若道比智及眷屬，若第九解脫及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為阿那含果，三界見道所斷結斷，及欲界修道所斷九種結斷。阿羅漢成就諸無學法，彼法阿羅漢果攝耶？答曰：如是。所以者何？阿羅漢所有方便道、無礙道、解脫道、前進道，盡阿羅漢果攝。設法阿羅漢果攝，彼法是無學耶？答曰：或是無學、或是非學非無學。云何是無學？答曰：有為阿羅漢果，盡智、無生智，無學等見及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為阿羅漢果，三界見道修道所斷結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先說無為沙門果，今欲說有為無為沙門果故，而作此論。須陀洹成就諸學法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為須陀洹果得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？須陀洹前進得勝妙無漏諸根，前進者方便道、六無礙道、五解脫道。如是等前進道所有學法，須陀洹成就，彼非須陀洹果攝。所以者何？前進道非果所攝。設法須陀洹果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。云何是學？答曰：有為須陀洹果，謂道比智及眷屬。云何是非學非無學？答曰：無為須陀洹果，謂三界見道所斷結斷。斯陀含成就諸學法，彼法斯陀含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為斯陀含果，得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？斯陀含前進得勝妙無漏諸根。前進者，方便道、三無礙道、二解脫道。如是等前進道所有學法，斯陀含成就，彼非斯陀含果攝。所以者何？前進道非果所攝。設法斯陀含果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。學者，有為斯陀含果，若道比智及眷屬，若第六解脫道及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為斯陀含果，謂三界見道所斷結斷，及欲界修道所斷六種結斷。阿那含成就諸學法，彼法阿那含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：有為阿那含果，得已不失。得者，信解脫得信解脫諸根，見到得見到諸根。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫諸根。云何不攝？阿那含前進得勝妙無漏諸根。前進者，離初禪欲，方便道、九無礙道、九解脫道，乃至離非想非非想處愛，方便道、九無礙道、八解脫道。如是等前進道所有學法，阿那含成就，彼非阿那含果攝。所以者何？前進道非阿那含果攝。設法阿那含果攝，彼法是學耶？答曰：或是學、或是非學非無學。云何是學？答曰：有為阿那含果，若道比智及眷屬，若第九解脫及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為阿那含果，三界見道所斷結斷，及欲界修道所斷九種結斷。阿羅漢成就諸無學法，彼法阿羅漢果攝耶？答曰：如是。所以者何？阿羅漢所有方便道、無礙道、解脫道、前進道，盡阿羅漢果攝。設法阿羅漢果攝，彼法是無學耶？答曰：或是無學、或是非學非無學。云何是無學？答曰：有為阿羅漢果，盡智、無生智，無學等見及眷屬。云何非學非無學？答曰：無為阿羅漢果，三界見道修道所斷結斷。

須陀洹成就諸無漏法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：須陀洹果，得已不失。得者，信解脫得信解脫性須陀洹果，見到得見到性須陀洹果，三界見道所斷結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性須陀洹果。云何不攝？須陀洹果前進得勝妙諸無漏根，方便道、六無礙道、五解脫道。如是等前進道及漸斷結得作證，謂欲界修道所斷五種結斷。如前進道非果攝，彼斷亦爾。須陀洹所成就非數滅，此滅非是須陀洹果。所以者何？非數滅是無記，須陀洹果是善故。設法須陀洹果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。所以者何？有為須陀洹果、無為須陀洹果皆是無漏故。斯陀含成就諸無漏法，彼法斯陀含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：斯陀含果，得已不失。得者，信解脫性得信解脫斯陀含果，見到得見到性斯陀含果，三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性斯陀含果。云何不攝？斯陀含果前進得勝妙諸無漏根，方便道、三無礙道、二解脫道，如是等道及漸斷結得作證，謂欲界修道所斷二種結斷。如前進道非斯陀含果攝，斷亦如是。斯陀含果所成就非數滅，此滅非是斯陀含果。所以者何？非數滅是無記，斯陀含果是善故。設法是斯陀含果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。所以者何？有為斯陀含果、無為斯陀含果皆是無漏故。阿那含成就無漏諸法，彼法阿那含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：阿那含果，已得不失。得者，信解脫得信解脫性阿那含果，見到得見到性阿那含果，三界見道所斷結斷及欲界修道所斷九種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性阿那含果。云何不攝？答曰：阿那含前進得勝妙無漏諸根。離初禪愛，方便道、九無礙道、九解脫道，如是乃至離非想非非想處愛，方便道、九無礙道、八解脫道。如是等道及漸斷結得作證，謂離七地愛及非想非非想處八種愛。如前進道非果攝，彼斷亦爾。阿那含所成就非數滅，廣說如上。設法阿那含果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是，廣說如上。阿羅漢成就無漏諸法，彼法阿羅漢果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：已得阿羅漢果不失。得者，時解脫得時解脫性，非時解脫得非時解脫性，三界見道修道所斷結斷。不失者，時解脫不轉根作非時解脫，不失時解脫性阿羅漢果。云何不攝？答曰：阿羅漢所成就非數滅。於如是法得非數滅，謂欲界色無色界繫有漏，及無漏法非數滅。此滅非是阿羅漢果。所以者何？非數滅是無記，阿羅漢果是善故。設法阿羅漢果攝，彼法是無漏耶？答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹成就諸無漏法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：須陀洹果，得已不失。得者，信解脫得信解脫性須陀洹果，見到得見到性須陀洹果，三界見道所斷結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性須陀洹果。云何不攝？須陀洹果前進得勝妙諸無漏根，方便道、六無礙道、五解脫道。如是等前進道及漸斷結得作證，謂欲界修道所斷五種結斷。如前進道非果攝，彼斷亦爾。須陀洹所成就非數滅，此滅非是須陀洹果。所以者何？非數滅是無記，須陀洹果是善故。設法須陀洹果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。所以者何？有為須陀洹果、無為須陀洹果皆是無漏故。斯陀含成就諸無漏法，彼法斯陀含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：斯陀含果，得已不失。得者，信解脫性得信解脫斯陀含果，見到得見到性斯陀含果，三界見道所斷結斷及欲界修道所斷六種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性斯陀含果。云何不攝？斯陀含果前進得勝妙諸無漏根，方便道、三無礙道、二解脫道，如是等道及漸斷結得作證，謂欲界修道所斷二種結斷。如前進道非斯陀含果攝，斷亦如是。斯陀含果所成就非數滅，此滅非是斯陀含果。所以者何？非數滅是無記，斯陀含果是善故。設法是斯陀含果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是。所以者何？有為斯陀含果、無為斯陀含果皆是無漏故。阿那含成就無漏諸法，彼法阿那含果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：阿那含果，已得不失。得者，信解脫得信解脫性阿那含果，見到得見到性阿那含果，三界見道所斷結斷及欲界修道所斷九種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性阿那含果。云何不攝？答曰：阿那含前進得勝妙無漏諸根。離初禪愛，方便道、九無礙道、九解脫道，如是乃至離非想非非想處愛，方便道、九無礙道、八解脫道。如是等道及漸斷結得作證，謂離七地愛及非想非非想處八種愛。如前進道非果攝，彼斷亦爾。阿那含所成就非數滅，廣說如上。設法阿那含果攝，彼法是無漏耶？答曰：如是，廣說如上。阿羅漢成就無漏諸法，彼法阿羅漢果攝耶？答曰：或攝或不攝。云何攝？答曰：已得阿羅漢果不失。得者，時解脫得時解脫性，非時解脫得非時解脫性，三界見道修道所斷結斷。不失者，時解脫不轉根作非時解脫，不失時解脫性阿羅漢果。云何不攝？答曰：阿羅漢所成就非數滅。於如是法得非數滅，謂欲界色無色界繫有漏，及無漏法非數滅。此滅非是阿羅漢果。所以者何？非數滅是無記，阿羅漢果是善故。設法阿羅漢果攝，彼法是無漏耶？答

曰：如是。所以者何？有為阿羅漢果、無為阿羅漢果皆是無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：如是。所以者何？有為阿羅漢果、無為阿羅漢果皆是無漏故。

須陀洹成就諸法，彼法須陀洹果攝耶？此中問轉增法。先問學次問無漏，今問不定。須陀洹成就諸法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或法須陀洹果成就，彼法非須陀洹果攝。云何法須陀洹成就，彼法非須陀洹果攝？答曰：須陀洹前進得勝妙無漏諸根及漸斷結得作證。須陀洹所成就非數滅，亦成就有漏諸法，謂善、染污、不隱沒無記。善者，謂方便善、生得善；染污者，三界修道所斷染污；不隱沒無記者，威儀、工巧、報。如是等法，須陀洹成就，非須陀洹果攝。云何法須陀洹果攝，彼法非須陀洹成就？答曰：不得須陀洹果，得已便失。不得者，信解脫不得見到性須陀洹果，見到不得信解脫性須陀洹果。得已便失者，信解脫轉根作見到，便失信解脫性須陀洹果。云何法須陀洹成就，彼法亦須陀洹果攝？答曰：得須陀洹果不失，廣說如上。云何法須陀洹果不成就，彼法非須陀洹果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱、名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善有二種、謂無漏、有漏。無漏者，一切上下無漏道。有漏者，謂方便善、離欲善、生得善，若本不得、若得便失。染污者，三界見道欲界修道所斷染污，須陀洹已斷者。不隱沒無記者，謂威儀、工巧、報。須陀洹所不成就者，一切變化心。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。如須陀洹，斯陀含亦如是。阿那含成就諸法，彼法阿那含果攝耶？乃至廣作四句。云何法阿那含成就，彼法非阿那含果攝？答曰：阿那含前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證，阿那含所成就非數滅，廣說如上。阿那含成就諸餘有漏法，彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者，方便善、生得善、離欲善。染污者，色無色界繫修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心。如阿那含所成就者。云何法阿那含果攝，彼法非阿那含成就？答曰：不得阿那含果，得已便失。不得者，信解脫不得見到性阿那含果，見到不得信解脫性阿那含果。得已便失者，信解脫轉根作見到，失信解脫性阿那含果。云何法阿那含成就，彼法阿那含果攝？答曰：得阿那含果不失。得者，信解脫得信解脫性阿那含果，見到得見到性阿那含果，三界見道所斷結斷欲界修道所斷九種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性阿那含果。云何法非阿那含成就，彼法亦非阿那含果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者，謂無漏、有漏。無漏者上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹成就諸法，彼法須陀洹果攝耶？此中問轉增法。先問學次問無漏，今問不定。須陀洹成就諸法，彼法須陀洹果攝耶？答曰：或法須陀洹果成就，彼法非須陀洹果攝。云何法須陀洹成就，彼法非須陀洹果攝？答曰：須陀洹前進得勝妙無漏諸根及漸斷結得作證。須陀洹所成就非數滅，亦成就有漏諸法，謂善、染污、不隱沒無記。善者，謂方便善、生得善；染污者，三界修道所斷染污；不隱沒無記者，威儀、工巧、報。如是等法，須陀洹成就，非須陀洹果攝。云何法須陀洹果攝，彼法非須陀洹成就？答曰：不得須陀洹果，得已便失。不得者，信解脫不得見到性須陀洹果，見到不得信解脫性須陀洹果。得已便失者，信解脫轉根作見到，便失信解脫性須陀洹果。云何法須陀洹成就，彼法亦須陀洹果攝？答曰：得須陀洹果不失，廣說如上。云何法須陀洹果不成就，彼法非須陀洹果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱、名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善有二種、謂無漏、有漏。無漏者，一切上下無漏道。有漏者，謂方便善、離欲善、生得善，若本不得、若得便失。染污者，三界見道欲界修道所斷染污，須陀洹已斷者。不隱沒無記者，謂威儀、工巧、報。須陀洹所不成就者，一切變化心。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。如須陀洹，斯陀含亦如是。阿那含成就諸法，彼法阿那含果攝耶？乃至廣作四句。云何法阿那含成就，彼法非阿那含果攝？答曰：阿那含前進得勝妙無漏諸根及所斷結得作證，阿那含所成就非數滅，廣說如上。阿那含成就諸餘有漏法，彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者，方便善、生得善、離欲善。染污者，色無色界繫修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心。如阿那含所成就者。云何法阿那含果攝，彼法非阿那含成就？答曰：不得阿那含果，得已便失。不得者，信解脫不得見到性阿那含果，見到不得信解脫性阿那含果。得已便失者，信解脫轉根作見到，失信解脫性阿那含果。云何法阿那含成就，彼法阿那含果攝？答曰：得阿那含果不失。得者，信解脫得信解脫性阿那含果，見到得見到性阿那含果，三界見道所斷結斷欲界修道所斷九種結斷。不失者，信解脫不轉根作見到，不失信解脫性阿那含果。云何法非阿那含成就，彼法亦非阿那含果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者，謂無漏、有漏。無漏者上

下無漏道，有漏者方便善、生得善、離欲善，若本不得，若得便失。染污者，三界見道所斷染污，欲界修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，本不得得已便失者。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。阿羅漢成就諸法，彼法阿羅漢果攝耶？乃至廣說四句。云何法阿羅漢成就，彼法非阿羅漢攝？答曰：阿羅漢成就非數滅，謂善、染污、不隱沒無記，阿羅漢於此法得非數滅。阿羅漢所成就有漏法，此法有二種，謂善、不隱沒無記。善者方便善、生得善、離欲善。若不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，阿羅漢所成就者。云何法阿羅漢果攝，彼法非阿羅漢成就？答曰：阿羅漢本不得，得已便失。不得者，時解脫不得非時解脫性阿羅漢果，非時解脫不得時解脫性阿羅漢果。得已便失者，時解脫轉根作不時解脫，失時解脫性阿羅漢果。云何法阿羅漢成就，彼法阿羅漢果攝？答曰：阿羅漢果，得已不失。得者，時解脫得時解脫性阿羅漢果，不時解脫得不時解脫性阿羅漢果，三界見道修道所斷結斷。不失者，時解脫阿羅漢不轉根作不時解脫，不失時解脫性阿羅漢果。云何法阿羅漢不成就，彼法非阿羅漢果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者方便善、離欲善、生得善，阿羅漢本不得、得已便失者。染污者，三界見道修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，阿羅漢本不得、得已便失者。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下無漏道，有漏者方便善、生得善、離欲善，若本不得，若得便失。染污者，三界見道所斷染污，欲界修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，本不得得已便失者。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。阿羅漢成就諸法，彼法阿羅漢果攝耶？乃至廣說四句。云何法阿羅漢成就，彼法非阿羅漢攝？答曰：阿羅漢成就非數滅，謂善、染污、不隱沒無記，阿羅漢於此法得非數滅。阿羅漢所成就有漏法，此法有二種，謂善、不隱沒無記。善者方便善、生得善、離欲善。若不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，阿羅漢所成就者。云何法阿羅漢果攝，彼法非阿羅漢成就？答曰：阿羅漢本不得，得已便失。不得者，時解脫不得非時解脫性阿羅漢果，非時解脫不得時解脫性阿羅漢果。得已便失者，時解脫轉根作不時解脫，失時解脫性阿羅漢果。云何法阿羅漢成就，彼法阿羅漢果攝？答曰：阿羅漢果，得已不失。得者，時解脫得時解脫性阿羅漢果，不時解脫得不時解脫性阿羅漢果，三界見道修道所斷結斷。不失者，時解脫阿羅漢不轉根作不時解脫，不失時解脫性阿羅漢果。云何法阿羅漢不成就，彼法非阿羅漢果攝？答曰：除上爾所事。若法已稱名已說者，作第一第二第三句，未稱未說者作第四句。彼是何耶？答曰：有三種，謂善、染污、不隱沒無記。善者方便善、離欲善、生得善，阿羅漢本不得、得已便失者。染污者，三界見道修道所斷染污。不隱沒無記者，威儀、工巧、報變化心，阿羅漢本不得、得已便失者。如是等諸法作第四句，故言除上爾所事。

問曰：信解脫為轉根作見到不耶？若轉者，根揵度中何以不說？如說：若捨無漏根得無漏根。彼盡從果至果耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：信解脫為轉根作見到不耶？若轉者，根揵度中何以不說？如說：若捨無漏根得無漏根。彼盡從果至果耶？

答曰：若從果至果，盡捨無漏根得無漏根。頗有捨無漏根得無漏根，彼非從果至果耶？答曰：有。得正決定，道比智現前時，時解脫阿羅漢轉根作不動。彼尊者有何勞惓，不說信解脫轉根作見到耶？若信解脫不轉根作見到者，此文所說云何通？如說：若不得須陀洹果、得已便失。若信解脫不轉根作見到者，云何言得已便失耶？智犍度說復云何通？如說：須陀洹於此三三昧，未來盡成就，過去已滅不失，現在若現在前。若信解脫不轉根作見到者，已滅三昧云何失耶？《識身經》說復云何通？如說：過去無學心得作三句，名已知、不名今知、不名當知。此中成就已知名說時解脫阿羅漢，退作信解脫，轉根作見到，還得阿羅漢果。今不成就，不當成就時解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若從果至果，盡捨無漏根得無漏根。頗有捨無漏根得無漏根，彼非從果至果耶？答曰：有。得正決定，道比智現前時，時解脫阿羅漢轉根作不動。彼尊者有何勞惓，不說信解脫轉根作見到耶？若信解脫不轉根作見到者，此文所說云何通？如說：若不得須陀洹果、得已便失。若信解脫不轉根作見到者，云何言得已便失耶？智犍度說復云何通？如說：須陀洹於此三三昧，未來盡成就，過去已滅不失，現在若現在前。若信解脫不轉根作見到者，已滅三昧云何失耶？《識身經》說復云何通？如說：過去無學心得作三句，名已知、不名今知、不名當知。此中成就已知名說時解脫阿羅漢，退作信解脫，轉根作見到，還得阿羅漢果。今不成就，不當成就時解脫道。

答曰：應作是說：信解脫轉根作見到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：信解脫轉根作見到。

問曰：若然者，後所說善通。根揵度中何故不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，後所說善通。根揵度中何故不說耶？

答曰：彼文應如是說：得正決定，道比智現在前，信解脫轉根作見到，時解脫轉根作不動。應如是說而不說者，有何意耶？答曰：現始終故。始是道比智，終是時解脫轉根作不動。如始終，初入、已度、方便、畢竟亦如是。尊者僧伽婆修說曰：信解脫轉根作見到，得斯陀含果時，亦名是得果，亦名轉根。得阿那含果時，亦名得果，亦名轉根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼文應如是說：得正決定，道比智現在前，信解脫轉根作見到，時解脫轉根作不動。應如是說而不說者，有何意耶？答曰：現始終故。始是道比智，終是時解脫轉根作不動。如始終，初入、已度、方便、畢竟亦如是。尊者僧伽婆修說曰：信解脫轉根作見到，得斯陀含果時，亦名是得果，亦名轉根。得阿那含果時，亦名得果，亦名轉根。

問曰：若然者，得須陀洹果時，何不名轉根？得阿羅漢果時，何不名轉根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，得須陀洹果時，何不名轉根？得阿羅漢果時，何不名轉根耶？

答曰：出過欲界是數數舊法，無有眾生不曾不出過欲界者，是故離彼欲時得二沙門果，亦名得果，亦名轉根。出過非想非非想處，非是數數舊法，無有眾生曾出過者，是故離彼欲時得二沙門果，但名得果，不名轉根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：出過欲界是數數舊法，無有眾生不曾不出過欲界者，是故離彼欲時得二沙門果，亦名得果，亦名轉根。出過非想非非想處，非是數數舊法，無有眾生曾出過者，是故離彼欲時得二沙門果，但名得果，不名轉根。

問曰：如汝所說，得斯陀含果、阿那含果時，亦名得果，亦名轉根。是事可爾。退法轉根作憶法，乃至等住轉根作能進，此中何以不說？彼作是答：已說在此義中。何以知之？退法轉根作憶法時，得憶法時根，不捨退法根。乃至等住轉根作能進時，得能進根，不捨四種根。能進轉根作不動時，得不動根，不捨五種根。彼不應作是說。所以者何？無有一人成就二根者，何況多耶。復有說者，信解脫不轉根作見到，是故根揵度不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝所說，得斯陀含果、阿那含果時，亦名得果，亦名轉根。是事可爾。退法轉根作憶法，乃至等住轉根作能進，此中何以不說？彼作是答：已說在此義中。何以知之？退法轉根作憶法時，得憶法時根，不捨退法根。乃至等住轉根作能進時，得能進根，不捨四種根。能進轉根作不動時，得不動根，不捨五種根。彼不應作是說。所以者何？無有一人成就二根者，何況多耶。復有說者，信解脫不轉根作見到，是故根揵度不說。

問曰：若然者，智揵度說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，智揵度說云何通？

答曰：彼文應如是說：須陀洹三三昧，未來悉成就，現在若現在前，過去已滅，不應言不失。應說而不說者，有何意耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼文應如是說：須陀洹三三昧，未來悉成就，現在若現在前，過去已滅，不應言不失。應說而不說者，有何意耶？

答曰：誦習錯謬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：誦習錯謬故。

問曰：此文所說復云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此文所說復云何通？

答曰：或有說，成就過去未來得。或有說，不成就過去未來得。若作是說不成就過去未來得者，彼作是說：若不得須陀洹果，是說未來；若得已，是說現在；便失，是說過去。若作是說成就過去未來得者，彼作是說：須陀洹果有三種，謂下中上。若初住下須陀洹果，不得中上須陀洹果，故言不得；得下須陀洹果，故言得已；不應言便失。若初住中須陀洹果，故言得已；不得上須陀洹果，故言不得；失下須陀洹果，故言便失。若初住上須陀洹果，不應言不得；得上須陀洹果，故言得已；便失者，失中下須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說，成就過去未來得。或有說，不成就過去未來得。若作是說不成就過去未來得者，彼作是說：若不得須陀洹果，是說未來；若得已，是說現在；便失，是說過去。若作是說成就過去未來得者，彼作是說：須陀洹果有三種，謂下中上。若初住下須陀洹果，不得中上須陀洹果，故言不得；得下須陀洹果，故言得已；不應言便失。若初住中須陀洹果，故言得已；不得上須陀洹果，故言不得；失下須陀洹果，故言便失。若初住上須陀洹果，不應言不得；得上須陀洹果，故言得已；便失者，失中下須陀洹果。

問曰：本不成就中下須陀洹果，何故言失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：本不成就中下須陀洹果，何故言失？

答曰：超過二根故名失。所以者何？超彼二根能生之勢，故作是說。《識身經》復云何通？答曰：《識身經》則不可通。評曰：應作是說：信解脫轉根作見到。若信解脫不轉根作見到者，時解脫亦不轉根作不動。所以者何？如學地無止息、無救護，無學地亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：超過二根故名失。所以者何？超彼二根能生之勢，故作是說。《識身經》復云何通？答曰：《識身經》則不可通。評曰：應作是說：信解脫轉根作見到。若信解脫不轉根作見到者，時解脫亦不轉根作不動。所以者何？如學地無止息、無救護，無學地亦爾。

尊者佛陀羅測說曰：信解脫轉根作見到，有六事不共：一、在欲界，不在色無色界；二、依禪，不依無色定；三、用無漏道，不用世俗道；四、用法智，不用比智；五、退，非不退；六、住果道，不住勝果道。在欲界不在色無色界者，欲界有說法人，以說法力故能轉根鈍作利。依禪不依無色定者，本依何地得學果，即依彼地信解脫轉根作見到。用無漏道不用世俗道者，以猛利道能轉根，世俗道非猛利。用法智不用比智者，生欲界轉根者，於法智得自在，不於比智。退非不退者，厭患退故轉根。住果道非勝果道者，若住勝果道轉根者，則失多道得少道，是名減少，不名增益。阿毘曇者作如是說：信解脫轉根作見到，如彼所說，但於六事中三事不可爾。唯在欲界不在色無色界，此事可爾。依禪不依無色定，此亦可爾。唯以無漏道不以世俗道者，此亦可爾。唯用法智不用比智者，此不必爾。所以者何？或有於比智善得自在，非法智。退法非不退法者，此不必爾。所以者何？退法亦能轉根。不退法亦能轉根，不必退法。唯住果道不住勝果道者，此不必爾。所以者何？住果道亦能轉根，住勝果道亦能轉根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者佛陀羅測說曰：信解脫轉根作見到，有六事不共：一、在欲界，不在色無色界；二、依禪，不依無色定；三、用無漏道，不用世俗道；四、用法智，不用比智；五、退，非不退；六、住果道，不住勝果道。在欲界不在色無色界者，欲界有說法人，以說法力故能轉根鈍作利。依禪不依無色定者，本依何地得學果，即依彼地信解脫轉根作見到。用無漏道不用世俗道者，以猛利道能轉根，世俗道非猛利。用法智不用比智者，生欲界轉根者，於法智得自在，不於比智。退非不退者，厭患退故轉根。住果道非勝果道者，若住勝果道轉根者，則失多道得少道，是名減少，不名增益。阿毘曇者作如是說：信解脫轉根作見到，如彼所說，但於六事中三事不可爾。唯在欲界不在色無色界，此事可爾。依禪不依無色定，此亦可爾。唯以無漏道不以世俗道者，此亦可爾。唯用法智不用比智者，此不必爾。所以者何？或有於比智善得自在，非法智。退法非不退法者，此不必爾。所以者何？退法亦能轉根。不退法亦能轉根，不必退法。唯住果道不住勝果道者，此不必爾。所以者何？住果道亦能轉根，住勝果道亦能轉根。

問曰：若然者，豈非捨多道得少道，是損減非增益耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，豈非捨多道得少道，是損減非增益耶？

答曰：彼求利根，不求多道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼求利根，不求多道。

尊者瞿沙跋摩說曰：信解脫轉根作見到，唯在閻浮提，不在餘方。問曰：依何地得學果，即依彼地轉根耶？答曰：即依彼地，亦依餘地，是勝地非下。須陀洹、斯陀含必依未至禪得果轉根。阿那含依得果地，亦依餘地轉根。阿那含極少者，成就三地阿那含果，謂初禪、未至、中間禪。若依未至、若依初禪、若依禪中間，必成就三地道比智阿那含果。若依二禪得正決定者，必成就四地道比智阿那含果。若依第三禪，成就五地。若依第四禪，成就六地。次第人離欲愛時，最後解脫道成就三地阿那含果。若依初禪得正決定，即依初禪轉根者，彼捨三地阿那含果，得三地阿那含果。若依初禪得正決定，依第二禪轉根者，彼捨三地得四地。若依初禪得正決定，依第三禪轉根者，彼捨三地得五地。若依初禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨三地得六地。若依二禪得正決定，即依二禪轉根者，彼捨四地得四地。若依二禪得正決定，依第三禪轉根者，彼捨四地得五地。若依二禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨四地得六地。若依三禪得正決定，即依三禪轉根者，彼捨五地得五地。若依三禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨五地得六地。若依第四禪得正決定，即依第四禪轉根者，彼捨六地得六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者瞿沙跋摩說曰：信解脫轉根作見到，唯在閻浮提，不在餘方。問曰：依何地得學果，即依彼地轉根耶？答曰：即依彼地，亦依餘地，是勝地非下。須陀洹、斯陀含必依未至禪得果轉根。阿那含依得果地，亦依餘地轉根。阿那含極少者，成就三地阿那含果，謂初禪、未至、中間禪。若依未至、若依初禪、若依禪中間，必成就三地道比智阿那含果。若依二禪得正決定者，必成就四地道比智阿那含果。若依第三禪，成就五地。若依第四禪，成就六地。次第人離欲愛時，最後解脫道成就三地阿那含果。若依初禪得正決定，即依初禪轉根者，彼捨三地阿那含果，得三地阿那含果。若依初禪得正決定，依第二禪轉根者，彼捨三地得四地。若依初禪得正決定，依第三禪轉根者，彼捨三地得五地。若依初禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨三地得六地。若依二禪得正決定，即依二禪轉根者，彼捨四地得四地。若依二禪得正決定，依第三禪轉根者，彼捨四地得五地。若依二禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨四地得六地。若依三禪得正決定，即依三禪轉根者，彼捨五地得五地。若依三禪得正決定，依第四禪轉根者，彼捨五地得六地。若依第四禪得正決定，即依第四禪轉根者，彼捨六地得六地。

問曰：頗有依上地得果、依下地轉根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有依上地得果、依下地轉根耶？

答曰：或有說者，無。若有者，則捨多道得少道，是損減非增益故。復有說者，有。如依第四禪得正決定，依第三禪轉根者，捨六得五。依第四禪得正決定，依第二禪轉根者，捨六得四。依第四禪得正決定，依初禪轉根者，捨六得三。三禪、二禪、初禪，應隨相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無。若有者，則捨多道得少道，是損減非增益故。復有說者，有。如依第四禪得正決定，依第三禪轉根者，捨六得五。依第四禪得正決定，依第二禪轉根者，捨六得四。依第四禪得正決定，依初禪轉根者，捨六得三。三禪、二禪、初禪，應隨相說。

問曰：若然者，豈非捨多道得少道，是損減非增益耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，豈非捨多道得少道，是損減非增益耶？

答曰：若爾，亦無有過。所以者何？彼求利道，不求多道。頗有離無所有處愛聖人成就一地無漏耶？答曰：有。離無所有處愛，依未至禪得正決定，見道中十五心頃是也。頗有離無所有處愛阿那含成就三地無漏耶？答曰：有。若依初禪、未至、中間禪，信解脫轉根作見到。頗有身證人不成就無漏無色定耶？答曰：有。依禪信解脫轉根作見到，未離初禪愛，依初禪轉根者，捨三地無漏道，得三地無漏道。離初禪愛、未離二禪愛，依初禪轉根者，捨四得三。離第二禪愛、未離第三禪愛，依初禪轉根者，捨五得三。離第三禪愛、未離第四禪愛，依初禪轉根者，捨六得三。離第四禪愛、未離空處愛，依初禪轉根者，捨七得三。離空處愛、未離識處愛，依初禪轉根者，捨八得三。離識處愛、未離無所有處愛，依初禪轉根者，捨九得三。離第二禪愛乃至離識處愛，依第二禪轉根者，捨九得四。離第三禪愛乃至離識處愛，依第三禪轉根者，捨九得五。離第四禪愛乃至離識處愛，依第四禪轉根者，捨九得六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若爾，亦無有過。所以者何？彼求利道，不求多道。頗有離無所有處愛聖人成就一地無漏耶？答曰：有。離無所有處愛，依未至禪得正決定，見道中十五心頃是也。頗有離無所有處愛阿那含成就三地無漏耶？答曰：有。若依初禪、未至、中間禪，信解脫轉根作見到。頗有身證人不成就無漏無色定耶？答曰：有。依禪信解脫轉根作見到，未離初禪愛，依初禪轉根者，捨三地無漏道，得三地無漏道。離初禪愛、未離二禪愛，依初禪轉根者，捨四得三。離第二禪愛、未離第三禪愛，依初禪轉根者，捨五得三。離第三禪愛、未離第四禪愛，依初禪轉根者，捨六得三。離第四禪愛、未離空處愛，依初禪轉根者，捨七得三。離空處愛、未離識處愛，依初禪轉根者，捨八得三。離識處愛、未離無所有處愛，依初禪轉根者，捨九得三。離第二禪愛乃至離識處愛，依第二禪轉根者，捨九得四。離第三禪愛乃至離識處愛，依第三禪轉根者，捨九得五。離第四禪愛乃至離識處愛，依第四禪轉根者，捨九得六。

問曰：離無所有處愛，信解脫轉根作見到，捨無色界對治道，為捨斷不？若捨者，何不成就結？若不捨者，對治已捨，以何事故不捨斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：離無所有處愛，信解脫轉根作見到，捨無色界對治道，為捨斷不？若捨者，何不成就結？若不捨者，對治已捨，以何事故不捨斷耶？

答曰：應作是說：不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：不捨。

問曰：對治已捨，以何事故不捨於斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：對治已捨，以何事故不捨於斷？

答曰：無色界對治有二種得，雖捨無漏、不捨有漏，以為有漏所持故不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無色界對治有二種得，雖捨無漏、不捨有漏，以為有漏所持故不捨。

問曰：如有漏道，能有所作處，可爾。不能有所作處，云何可爾？如漸離非想非非想處愛，信解脫轉根作見到，捨非想非非想處修道所斷對治道，為捨彼斷不？若捨者，云何不成就結？若不捨者，對治已捨，以何事故不捨於斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如有漏道，能有所作處，可爾。不能有所作處，云何可爾？如漸離非想非非想處愛，信解脫轉根作見到，捨非想非非想處修道所斷對治道，為捨彼斷不？若捨者，云何不成就結？若不捨者，對治已捨，以何事故不捨於斷？

答曰：或有說者，無有漸離非想非非想處愛而轉根者。若轉者，或是退、或畢竟離欲。復有說者，有漸離非想非非想處愛轉根者，捨對治道，不捨斷。評曰：應作是說：捨對治道亦捨斷，而不成就結。如離無所有處愛，命終生非想非非想處，從欲界乃至識處所有對治道及斷悉捨，而不成就結。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無有漸離非想非非想處愛而轉根者。若轉者，或是退、或畢竟離欲。復有說者，有漸離非想非非想處愛轉根者，捨對治道，不捨斷。評曰：應作是說：捨對治道亦捨斷，而不成就結。如離無所有處愛，命終生非想非非想處，從欲界乃至識處所有對治道及斷悉捨，而不成就結。彼亦如是。

信解脫轉根作見到時，用一方便道、一無礙道、一解脫道。時解脫轉根作不動時，或有說以一方便道、一無礙道、一解脫道。評曰：應作是說：以一方便道、九無礙道、九解脫道。所以者何？以更得沙門果重用功故。如人壞舍，壞已更作，名重用功。彼亦如是。信解脫轉根作見到時，方便道是有漏無漏，未來亦修有漏無漏道；無礙道是無漏，未來亦修無漏道；解脫道亦是無漏。或有說者，未來修有漏無漏道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解脫轉根作見到時，用一方便道、一無礙道、一解脫道。時解脫轉根作不動時，或有說以一方便道、一無礙道、一解脫道。評曰：應作是說：以一方便道、九無礙道、九解脫道。所以者何？以更得沙門果重用功故。如人壞舍，壞已更作，名重用功。彼亦如是。信解脫轉根作見到時，方便道是有漏無漏，未來亦修有漏無漏道；無礙道是無漏，未來亦修無漏道；解脫道亦是無漏。或有說者，未來修有漏無漏道。

或有說者，唯修無漏。時解脫轉根作不動時，方便道是有漏無漏，未來修有漏無漏道；九無礙道、八解脫道唯是無漏，未來修無漏道；最後解脫道是無漏，未來修有漏無漏道及三界善根。信解脫轉根作見到時，方便道或是曾得、或非曾得，無礙道、解脫道一向非曾得。時解脫轉根作不動時，方便道或是曾得、或非曾得，無礙道、解脫道一向非曾得。是信解脫轉根作見到時，方便道、無礙道是信解脫道攝，解脫道是見到道攝。時解脫轉根作不動時，方便道、九無礙、八解脫道是時解脫道攝、最後解脫道是非時解脫道攝。信解脫轉根作見到時、若住果道而轉根者、彼方便、無礙、解脫道是果道攝。若住勝果道而轉根者，彼方便、無礙道是勝果道攝，解脫道是果道攝。時解脫轉根作不動時，方便、無礙、解脫道是果道攝。所以者何？無勝果道故。信解脫轉根作見到時，住果而轉根者，是名捨果得果。若住勝果道而轉根者，是名捨果捨勝果道而得果。時解脫轉根作不動時，名捨果得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說者，唯修無漏。時解脫轉根作不動時，方便道是有漏無漏，未來修有漏無漏道；九無礙道、八解脫道唯是無漏，未來修無漏道；最後解脫道是無漏，未來修有漏無漏道及三界善根。信解脫轉根作見到時，方便道或是曾得、或非曾得，無礙道、解脫道一向非曾得。時解脫轉根作不動時，方便道或是曾得、或非曾得，無礙道、解脫道一向非曾得。是信解脫轉根作見到時，方便道、無礙道是信解脫道攝，解脫道是見到道攝。時解脫轉根作不動時，方便道、九無礙、八解脫道是時解脫道攝、最後解脫道是非時解脫道攝。信解脫轉根作見到時、若住果道而轉根者、彼方便、無礙、解脫道是果道攝。若住勝果道而轉根者，彼方便、無礙道是勝果道攝，解脫道是果道攝。時解脫轉根作不動時，方便、無礙、解脫道是果道攝。所以者何？無勝果道故。信解脫轉根作見到時，住果而轉根者，是名捨果得果。若住勝果道而轉根者，是名捨果捨勝果道而得果。時解脫轉根作不動時，名捨果得果。

六種阿羅漢，謂退法、憶法、護法、等住、能進、不動。若退法轉根作憶法時，捨退法根，得憶法根。若憶法轉根作護法時，捨憶法根，得護法根。若護法轉根作等住時，捨護法根，得等住根。若等住轉根作能進時，捨等住根，得能進根。若能進轉根作不動時，捨能進根，得不動根。如無學地六種，修道中六種學性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種阿羅漢，謂退法、憶法、護法、等住、能進、不動。若退法轉根作憶法時，捨退法根，得憶法根。若憶法轉根作護法時，捨憶法根，得護法根。若護法轉根作等住時，捨護法根，得等住根。若等住轉根作能進時，捨等住根，得能進根。若能進轉根作不動時，捨能進根，得不動根。如無學地六種，修道中六種學性亦如是。

問曰：退法轉根作不動時，為住退法根得不動、為次第轉五種根得不動耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：退法轉根作不動時，為住退法根得不動、為次第轉五種根得不動耶？

答曰：或有說者，住退法根轉，根得不動。無學時異，用功多難得，是故次第轉；學地不爾。評曰：應作是說：一切時次第而轉。如修道中有六種性，見道中亦有六種性，謂退法乃至不動。無有轉根者。所以者何？見道是速疾不起道故。如見道中有六種性，修行地中亦有六種性，謂退法乃至不動。若轉者，退法煗法不現在前、憶法煗法現在前，乃至能進煗法不現在前、不動煗法現在前，聲聞性煗法不現在前、辟支佛性煗法現在前，辟支佛性煗法不現在前、佛性煗法現在前。如煗法，頂法亦如是。忍差別者，聲聞性忍不現在前、辟支佛性忍現在前。無有聲聞、辟支佛忍不現在前，佛忍現在前。所以者何？忍與惡趣相妨。菩薩以願力故當生惡趣。復有說者，聲聞煗頂不現在前亦不起，辟支佛煗頂現在前。所以者何？如佛自然無師。彼辟支佛亦爾。如佛一結跏趺坐，生諸善法現在前，從不淨乃至盡智無生智。辟支佛亦爾。世第一法亦有六種性，退法乃至不動，無轉根者。所以者何？彼善根一剎那頃無住相故。須陀洹有六種性，退法乃至不動，是故作如是說。頗有退須陀洹果，不成就見道所斷結耶？答曰：有。從上根性退下根時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，住退法根轉，根得不動。無學時異，用功多難得，是故次第轉；學地不爾。評曰：應作是說：一切時次第而轉。如修道中有六種性，見道中亦有六種性，謂退法乃至不動。無有轉根者。所以者何？見道是速疾不起道故。如見道中有六種性，修行地中亦有六種性，謂退法乃至不動。若轉者，退法煗法不現在前、憶法煗法現在前，乃至能進煗法不現在前、不動煗法現在前，聲聞性煗法不現在前、辟支佛性煗法現在前，辟支佛性煗法不現在前、佛性煗法現在前。如煗法，頂法亦如是。忍差別者，聲聞性忍不現在前、辟支佛性忍現在前。無有聲聞、辟支佛忍不現在前，佛忍現在前。所以者何？忍與惡趣相妨。菩薩以願力故當生惡趣。復有說者，聲聞煗頂不現在前亦不起，辟支佛煗頂現在前。所以者何？如佛自然無師。彼辟支佛亦爾。如佛一結跏趺坐，生諸善法現在前，從不淨乃至盡智無生智。辟支佛亦爾。世第一法亦有六種性，退法乃至不動，無轉根者。所以者何？彼善根一剎那頃無住相故。須陀洹有六種性，退法乃至不動，是故作如是說。頗有退須陀洹果，不成就見道所斷結耶？答曰：有。從上根性退下根時。