阿毘曇毘婆沙論卷第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第三十四

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度人品第三上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度人品第三上

結有二種，謂見道斷種、欲修道斷種。欲界有二種，色界有二種，無色界有二種。頗欲界繫見道所斷修道所斷結頓得耶？乃至廣說，章及解章義，此中應廣說優波提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結有二種，謂見道斷種、欲修道斷種。欲界有二種，色界有二種，無色界有二種。頗欲界繫見道所斷修道所斷結頓得耶？乃至廣說，章及解章義，此中應廣說優波提舍。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此諸煩惱，於生死中作大繫縛，無利嶮難，猶如怨家藏伏。欲界受大苦惱，於色無色界受大苦惱，於生死中數數迴轉，處在母胎闇冥之處，生藏熟藏之所逼切，不知云何推求此結，如實知見而除斷之。欲令知故，猶如怨家藏伏，不知則害，知則可避。彼亦如是。是故應思量觀察種種善語，乃至生生之處而不忘失。如尊者彌多達子初生時而作是語：結有二種，謂見道斷種、修道斷種。欲界有二種，色界有二，無色界有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此諸煩惱，於生死中作大繫縛，無利嶮難，猶如怨家藏伏。欲界受大苦惱，於色無色界受大苦惱，於生死中數數迴轉，處在母胎闇冥之處，生藏熟藏之所逼切，不知云何推求此結，如實知見而除斷之。欲令知故，猶如怨家藏伏，不知則害，知則可避。彼亦如是。是故應思量觀察種種善語，乃至生生之處而不忘失。如尊者彌多達子初生時而作是語：結有二種，謂見道斷種、修道斷種。欲界有二種，色界有二，無色界有二。

問曰：何故彼生時作如是語？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故彼生時作如是語？

答曰：彼在母胎為眾苦所逼，而作是念：眾生何故數處母胎，受如是等苦？皆以此二種結故。欲說此二結過患故，生時便作此語：結有二種，欲界有二，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼在母胎為眾苦所逼，而作是念：眾生何故數處母胎，受如是等苦？皆以此二種結故。欲說此二結過患故，生時便作此語：結有二種，欲界有二，乃至廣說。

問曰：何故名種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名種？

答曰：此中說聚是種。如眾多比丘聚名比丘種，如婆羅門聚名婆羅門種，彼亦如是。所言種者，亦可言聚，亦可言群，實義是一，名有差別。頓得耶？云何名頓得？答曰：頓得名一時。何以知之？答曰：有經說，波斯匿王往詣佛所，面共世尊種種言論，在一面坐而白佛言：我聞沙門瞿曇作如是說：於去來今，無有沙門婆羅門能如實知見一切法。若言知見，無有是處。沙門瞿曇為憶念有此語不？佛答王言：我不憶念。王復言：沙門瞿曇！世或有人不善受文義，聞時異、為他說異。唯願世尊憶念此事而解說之。佛答王言：我曾作是說：於去來今，無有頓得如實知見一切法者。若言頓得知見，無有是處。皆從三阿僧祇劫漸漸修行六波羅蜜，然後乃知，非一時知。以是事故，知頓得是一時。頗欲界繫見道修道所斷結頓得耶？答曰：頓得。離欲凡夫人，於彼無欲退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說聚是種。如眾多比丘聚名比丘種，如婆羅門聚名婆羅門種，彼亦如是。所言種者，亦可言聚，亦可言群，實義是一，名有差別。頓得耶？云何名頓得？答曰：頓得名一時。何以知之？答曰：有經說，波斯匿王往詣佛所，面共世尊種種言論，在一面坐而白佛言：我聞沙門瞿曇作如是說：於去來今，無有沙門婆羅門能如實知見一切法。若言知見，無有是處。沙門瞿曇為憶念有此語不？佛答王言：我不憶念。王復言：沙門瞿曇！世或有人不善受文義，聞時異、為他說異。唯願世尊憶念此事而解說之。佛答王言：我曾作是說：於去來今，無有頓得如實知見一切法者。若言頓得知見，無有是處。皆從三阿僧祇劫漸漸修行六波羅蜜，然後乃知，非一時知。以是事故，知頓得是一時。頗欲界繫見道修道所斷結頓得耶？答曰：頓得。離欲凡夫人，於彼無欲退。

問曰：誰頓得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰頓得耶？

答曰：凡夫人離欲愛時，欲界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷。以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。凡夫人以下下結，於彼無欲退，頓得欲界繫見道修道所斷一種結。下中退，頓得二種。乃至以上上結退，頓得欲界繫見道修道所斷九種結。色界無色界命終生欲界時，凡夫以下下結乃至上上結令生相續，頓得欲界繫見道修道所斷九種結。頓捨耶？答曰：捨。凡夫人離欲愛時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人離欲愛時，欲界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷。以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。凡夫人以下下結，於彼無欲退，頓得欲界繫見道修道所斷一種結。下中退，頓得二種。乃至以上上結退，頓得欲界繫見道修道所斷九種結。色界無色界命終生欲界時，凡夫以下下結乃至上上結令生相續，頓得欲界繫見道修道所斷九種結。頓捨耶？答曰：捨。凡夫人離欲愛時。

問曰：誰頓捨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰頓捨耶？

答曰：凡夫人離欲愛時，欲界繫見道修道所斷九種結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。彼欲界繫見道修道所斷下下，頓捨漸得耶？答曰：不得。所以者何？若先得見道所斷結，後得修道所斷結；若先得修道所斷結，後得見道所斷結。無有是處。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道所斷結以見道斷，修道所斷結以修道斷。頗色界繫見道修道所斷結頓得耶？答曰：頓得。離色愛凡夫人，於彼無欲退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人離欲愛時，欲界繫見道修道所斷九種結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。彼欲界繫見道修道所斷下下，頓捨漸得耶？答曰：不得。所以者何？若先得見道所斷結，後得修道所斷結；若先得修道所斷結，後得見道所斷結。無有是處。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道所斷結以見道斷，修道所斷結以修道斷。頗色界繫見道修道所斷結頓得耶？答曰：頓得。離色愛凡夫人，於彼無欲退。

問曰：誰頓得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰頓得耶？

答曰：凡夫人離色愛時，色界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。於彼無欲退，若以色界繫下下結退者，彼頓得色界繫見道修道所斷一種結，下中退頓得二種，乃至以上上結退，頓得色界繫見道修道所斷九種結。若以欲界下下結乃至上上結退，彼時頓得色界繫見道修道所斷九種結。復有說者，此文應如是說：離色愛凡夫人，以欲界梵世地結退。不應作是說。所以者何？此中說於界頓得，不說地頓得。若以第四禪結退，乃至以欲界結退，是時頓得色界繫見道修道所斷結。無色界命終生欲色界時，頓得色界繫見道修道所斷結。凡夫人無色界命終生欲色界中，以下下結乃至上上結令生相續，頓得色界繫見道修道所斷九種結。頓捨耶？答曰：捨。凡夫人離色愛時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人離色愛時，色界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，乃至以上上無礙道斷下下結。於彼無欲退，若以色界繫下下結退者，彼頓得色界繫見道修道所斷一種結，下中退頓得二種，乃至以上上結退，頓得色界繫見道修道所斷九種結。若以欲界下下結乃至上上結退，彼時頓得色界繫見道修道所斷九種結。復有說者，此文應如是說：離色愛凡夫人，以欲界梵世地結退。不應作是說。所以者何？此中說於界頓得，不說地頓得。若以第四禪結退，乃至以欲界結退，是時頓得色界繫見道修道所斷結。無色界命終生欲色界時，頓得色界繫見道修道所斷結。凡夫人無色界命終生欲色界中，以下下結乃至上上結令生相續，頓得色界繫見道修道所斷九種結。頓捨耶？答曰：捨。凡夫人離色愛時。

問曰：誰頓捨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰頓捨耶？

答曰：凡夫人離色愛時，色界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，彼頓捨色界繫見道修道所斷結，乃至以上上無礙道斷下下結，頓捨色界繫見道修道所斷結。漸得耶？答曰：不得。所以者何？無有先得見道所斷、後得修道所斷者，無有先得修道所斷、後得見道所斷者。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道捨見道所斷，修道捨修道所斷。頗頓得無色界繫見道修道所斷結耶？答曰：不得。所以者何？頓得是凡夫人，無有凡夫人能盡斷無色界結。於彼退，頓得無色界見道修道所斷結者，頓捨耶？答曰：不捨。所以者何？頓捨者是凡夫人，無有凡夫人頓捨無色界煩惱者。漸得耶？答曰：不得。所以者何？無有先得見道所斷結後得修道所斷、先得修道所斷後得見道所斷者。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道捨見道所斷結，修道捨修道所斷結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人離色愛時，色界繫見道修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時斷，以下下無礙道斷上上結，彼頓捨色界繫見道修道所斷結，乃至以上上無礙道斷下下結，頓捨色界繫見道修道所斷結。漸得耶？答曰：不得。所以者何？無有先得見道所斷、後得修道所斷者，無有先得修道所斷、後得見道所斷者。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道捨見道所斷，修道捨修道所斷。頗頓得無色界繫見道修道所斷結耶？答曰：不得。所以者何？頓得是凡夫人，無有凡夫人能盡斷無色界結。於彼退，頓得無色界見道修道所斷結者，頓捨耶？答曰：不捨。所以者何？頓捨者是凡夫人，無有凡夫人頓捨無色界煩惱者。漸得耶？答曰：不得。所以者何？無有先得見道所斷結後得修道所斷、先得修道所斷後得見道所斷者。漸捨耶？答曰：捨。世尊弟子先捨見道所斷結，後捨修道所斷結。見道捨見道所斷結，修道捨修道所斷結。

有世俗行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有世俗行。

問曰：凡夫人以世俗道離欲時，斷九種結，幾無礙道捨、幾解脫道捨。聖人以無漏道斷九種結，幾無礙道捨、幾解脫道捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：凡夫人以世俗道離欲時，斷九種結，幾無礙道捨、幾解脫道捨。聖人以無漏道斷九種結，幾無礙道捨、幾解脫道捨。

答曰：或有說者，凡夫人斷九種結，以三無礙道、三解脫道斷，謂下下無礙道、下下解脫道斷上三種結，下中無礙道、下中解脫道斷中三種結，下上無礙道、下上解脫道斷下三種結；聖人亦如是。復有說者，凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，凡夫人斷九種結，以三無礙道、三解脫道斷，謂下下無礙道、下下解脫道斷上三種結，下中無礙道、下中解脫道斷中三種結，下上無礙道、下上解脫道斷下三種結；聖人亦如是。復有說者，凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。

問曰：何故凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷耶？

答曰：凡夫人所用道，鈍於前法，不能觀察思量一一分別；聖人所用道，猛利於前法，能觀察思量一一分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人所用道，鈍於前法，不能觀察思量一一分別；聖人所用道，猛利於前法，能觀察思量一一分別。

問曰：若作是說，欲令凡夫人下而說是勝，欲令聖人勝而說是下。所以者何？凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。是則凡夫人勝於聖人。如人多服毒藥，一時吐出，誰不可耶？評曰：應作如是說：凡夫人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷；聖人亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若作是說，欲令凡夫人下而說是勝，欲令聖人勝而說是下。所以者何？凡夫人斷九種結，以一無礙道、一解脫道斷；聖人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。是則凡夫人勝於聖人。如人多服毒藥，一時吐出，誰不可耶？評曰：應作如是說：凡夫人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷；聖人亦爾。

問曰：若凡夫人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷；聖人亦爾者。凡夫、聖人有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若凡夫人斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷；聖人亦爾者。凡夫、聖人有何差別？

答曰：凡夫人見道所斷修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時以九無礙道九解脫道斷。聖人見道所斷九種結，以一無礙道一解脫道；修道所斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。凡夫、聖人，是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人見道所斷修道所斷結總為一聚，如刈草法，九種結一時以九無礙道九解脫道斷。聖人見道所斷九種結，以一無礙道一解脫道；修道所斷九種結，以九無礙道、九解脫道斷。凡夫、聖人，是謂差別。

問曰：以世俗道斷結時，以幾方便、以幾入定？答曰：以三方便、以三入定。以初方便、以初入定斷上三種結。以第二方便、以第二入定斷中三種結。以第三方便、以第三入定斷下三種結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以世俗道斷結時，以幾方便、以幾入定？答曰：以三方便、以三入定。以初方便、以初入定斷上三種結。以第二方便、以第二入定斷中三種結。以第三方便、以第三入定斷下三種結。

問曰：為起定斷耶、為不起定斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為起定斷耶、為不起定斷耶？

答曰：或有說者，凡夫人不起定斷，聖人或起定、或不起定斷。復有說者，凡夫人或起定、不起定斷，聖人不起定斷。評曰：應作是說：此事不定。凡夫人或不起定，聖人或起定、不起定；凡夫人或起定、不起定，聖人或不起定而斷結。復有說者，斷欲界結不起定，斷色無色界結或起定、或不起定。復有說者，斷欲界結，或起定、或不起定，斷色無色界結不起定。評曰：此事不定。斷欲界結，起定、不起定，斷色無色界結不起定。斷欲界結不起定，斷色無色界結，起定、不起定。則說勝進時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，凡夫人不起定斷，聖人或起定、或不起定斷。復有說者，凡夫人或起定、不起定斷，聖人不起定斷。評曰：應作是說：此事不定。凡夫人或不起定，聖人或起定、不起定；凡夫人或起定、不起定，聖人或不起定而斷結。復有說者，斷欲界結不起定，斷色無色界結或起定、或不起定。復有說者，斷欲界結，或起定、或不起定，斷色無色界結不起定。評曰：此事不定。斷欲界結，起定、不起定，斷色無色界結不起定。斷欲界結不起定，斷色無色界結，起定、不起定。則說勝進時。

凡夫人起下結退時成就下三種結，起中結退時成就六種結，起上結退時成就九種結。聖人起下下結退時成就下下結，乃至起上上結退時成就九種結。復有說者，凡夫人起下下結退時，乃至起上上結退時，成就九種結。聖人如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人起下結退時成就下三種結，起中結退時成就六種結，起上結退時成就九種結。聖人起下下結退時成就下下結，乃至起上上結退時成就九種結。復有說者，凡夫人起下下結退時，乃至起上上結退時，成就九種結。聖人如前說。

問曰：何故凡夫人起下下結退乃至起上上結退成就九種結？聖人起下下結退時成就下下結，起下中結退時成就二種，乃至起上上結退時成就九種結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故凡夫人起下下結退乃至起上上結退成就九種結？聖人起下下結退時成就下下結，起下中結退時成就二種，乃至起上上結退時成就九種結？

答曰：凡夫人以世俗定自持，彼定性羸劣。聖人無漏定自持，彼定牢固。應作是說：凡夫人不服毒藥而死。評曰：應作是說：凡夫人起下下結退，還成就下下結，乃至起上上結退，成就九種結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人以世俗定自持，彼定性羸劣。聖人無漏定自持，彼定牢固。應作是說：凡夫人不服毒藥而死。評曰：應作是說：凡夫人起下下結退，還成就下下結，乃至起上上結退，成就九種結。

問曰：若然者，凡夫人、聖人有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，凡夫人、聖人有何差別？

答曰：凡夫人若起下下結退，成就見道修道所斷下下結，乃至起上上結退，成就見道修道所斷九種結。聖人起下下結退時，成就修道所斷下下結，乃至起上上結退時，成就修道所斷九種結，不成就見道所斷結。凡夫人、聖人，是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人若起下下結退，成就見道修道所斷下下結，乃至起上上結退，成就見道修道所斷九種結。聖人起下下結退時，成就修道所斷下下結，乃至起上上結退時，成就修道所斷九種結，不成就見道所斷結。凡夫人、聖人，是謂差別。

在欲界聖人有三事：一、畢竟離欲而命終；二、退已而命終；三、漸離欲已而命終。凡夫人有二事：一、畢竟離欲而命終；二、退已而命終。在色界聖人有二事：一、畢竟離色愛而命終；二、漸離欲而命終不退。所以者何？色界無有退者。凡夫人有一事，畢竟離色愛而命終不退。所以者何？色界無退，無漸離欲而命終者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在欲界聖人有三事：一、畢竟離欲而命終；二、退已而命終；三、漸離欲已而命終。凡夫人有二事：一、畢竟離欲而命終；二、退已而命終。在色界聖人有二事：一、畢竟離色愛而命終；二、漸離欲而命終不退。所以者何？色界無有退者。凡夫人有一事，畢竟離色愛而命終不退。所以者何？色界無退，無漸離欲而命終者。

問曰：何故聖人有漸離欲而命終，凡夫人不爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故聖人有漸離欲而命終，凡夫人不爾耶？

答曰：聖人以無漏道自持，彼道牢固；凡夫人以世俗道自持，彼道羸劣。復次聖人成就定慧分故，漸斷結而命終；凡夫人不成就定慧分故，不能漸斷結而命終。復次聖人成就無漏分故，漸斷結而命終；凡夫人無無漏分故，不能漸斷結而命終。復次聖人有業力、道力，以業力故能漸斷結而命終，以道力故能畢竟離欲而命終；凡夫人無業力，以道力強，能畢竟離欲而命終者則退。復次欲界聖人分中有漸離欲人，若斷三種四種結名家家，若斷六種結名斯陀含，若斷七種八種結名一種子，是故聖人有漸離欲而命終者；凡夫人分中無漸離欲而命終，是故凡夫人無漸離欲而命終者。尊者僧伽婆修說曰：凡夫人亦有漸離欲而命終者，住相續心，還成就本所斷結。評曰：不應作是說，如前說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：聖人以無漏道自持，彼道牢固；凡夫人以世俗道自持，彼道羸劣。復次聖人成就定慧分故，漸斷結而命終；凡夫人不成就定慧分故，不能漸斷結而命終。復次聖人成就無漏分故，漸斷結而命終；凡夫人無無漏分故，不能漸斷結而命終。復次聖人有業力、道力，以業力故能漸斷結而命終，以道力故能畢竟離欲而命終；凡夫人無業力，以道力強，能畢竟離欲而命終者則退。復次欲界聖人分中有漸離欲人，若斷三種四種結名家家，若斷六種結名斯陀含，若斷七種八種結名一種子，是故聖人有漸離欲而命終者；凡夫人分中無漸離欲而命終，是故凡夫人無漸離欲而命終者。尊者僧伽婆修說曰：凡夫人亦有漸離欲而命終者，住相續心，還成就本所斷結。評曰：不應作是說，如前說者好。

以世俗道離欲時，無礙道有幾行、解脫道有幾行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以世俗道離欲時，無礙道有幾行、解脫道有幾行？

答曰：無礙道有三行，謂麁行、苦行、麁壞行。解脫道有三行，謂止行、妙行、離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無礙道有三行，謂麁行、苦行、麁壞行。解脫道有三行，謂止行、妙行、離行。

問曰：若無礙道中有麁行，彼解脫道中有止行耶？若無礙道中有苦行，彼解脫道中有妙行耶？若無礙道中有麁壞行，彼解脫道中有離行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無礙道中有麁行，彼解脫道中有止行耶？若無礙道中有苦行，彼解脫道中有妙行耶？若無礙道中有麁壞行，彼解脫道中有離行耶？

答曰：或有說者，如所問，若無礙道有麁行者，彼解脫道必有止行。若無礙道有苦行者，彼解脫道必有妙行。若無礙道有麁壞行者，彼解脫道必有離行。評曰：此事不定。若無礙道中有麁行，彼解脫道中三行展轉現在前；若無礙道中有苦行、麁壞行者，解脫道中三行展轉現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，如所問，若無礙道有麁行者，彼解脫道必有止行。若無礙道有苦行者，彼解脫道必有妙行。若無礙道有麁壞行者，彼解脫道必有離行。評曰：此事不定。若無礙道中有麁行，彼解脫道中三行展轉現在前；若無礙道中有苦行、麁壞行者，解脫道中三行展轉現在前。

問曰：以世俗道離欲愛時，無礙道為緣何法？解脫道為緣何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以世俗道離欲愛時，無礙道為緣何法？解脫道為緣何法？

答曰：九無礙道緣於欲界，九解脫道緣於初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：九無礙道緣於欲界，九解脫道緣於初禪。

問曰：若然者，根犍度說善通，如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。云何不緣倒錯行倒錯？若緣行倒錯，云何不為離欲法作障礙留難耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，根犍度說善通，如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。云何不緣倒錯行倒錯？若緣行倒錯，云何不為離欲法作障礙留難耶？

答曰：假令緣行倒錯，而不能為離欲法作障礙留難。所以者何？於彼離欲法已善修習，徑路已成就。如見道中緣欲界忍智，後緣色無色界忍智現在前。緣色無色界忍智，後緣欲界忍智現在前。如此雖復緣行倒錯，而不為得正決定而作障礙留難。所以者何？於彼見道已善修習，徑路已成就。彼亦如是。復有說者，九無礙道、八解脫道緣於欲界，最後解脫道緣於初禪。如以滅道智離非想非非想處愛，彼九無礙道、八解脫道緣於滅道，最後解脫道緣於非想非非想處四陰。彼亦如是。復有說者，若離欲愛時起定，斷一種結已而住，彼一無礙道緣於欲界，一解脫道緣於初禪。若斷二種結已而住，彼二無礙道、一解脫道緣於欲界，一解脫道緣於初禪。若乃至斷八種結已而住，彼八無礙道、七解脫道緣於欲界，第八解脫道緣於初禪。復有說者，九無礙道、九解脫道盡緣欲界。如以苦集智離欲愛時，九無礙道、九解脫道緣於欲界。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：假令緣行倒錯，而不能為離欲法作障礙留難。所以者何？於彼離欲法已善修習，徑路已成就。如見道中緣欲界忍智，後緣色無色界忍智現在前。緣色無色界忍智，後緣欲界忍智現在前。如此雖復緣行倒錯，而不為得正決定而作障礙留難。所以者何？於彼見道已善修習，徑路已成就。彼亦如是。復有說者，九無礙道、八解脫道緣於欲界，最後解脫道緣於初禪。如以滅道智離非想非非想處愛，彼九無礙道、八解脫道緣於滅道，最後解脫道緣於非想非非想處四陰。彼亦如是。復有說者，若離欲愛時起定，斷一種結已而住，彼一無礙道緣於欲界，一解脫道緣於初禪。若斷二種結已而住，彼二無礙道、一解脫道緣於欲界，一解脫道緣於初禪。若乃至斷八種結已而住，彼八無礙道、七解脫道緣於欲界，第八解脫道緣於初禪。復有說者，九無礙道、九解脫道盡緣欲界。如以苦集智離欲愛時，九無礙道、九解脫道緣於欲界。彼亦如是。

問曰：若然者，則不行倒錯，於離欲法不作障礙留難。根犍度說云何通耶？如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，則不行倒錯，於離欲法不作障礙留難。根犍度說云何通耶？如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。

答曰：此說先觀察分別時，行者先作如是分別觀察：欲界是麁，初禪是止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說先觀察分別時，行者先作如是分別觀察：欲界是麁，初禪是止。

問曰：根犍度次說復云何通？如說：頗思惟無色界法能知欲界耶？答言：不能知。行者是時不先分別觀察欲界是麁、無色界是止耶？何故言不能知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：根犍度次說復云何通？如說：頗思惟無色界法能知欲界耶？答言：不能知。行者是時不先分別觀察欲界是麁、無色界是止耶？何故言不能知耶？

答曰：行者亦分別觀察，而所觀是遠，非於如是遠觀後而能離欲。復有說者，九無礙道、九解脫道盡緣初禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行者亦分別觀察，而所觀是遠，非於如是遠觀後而能離欲。復有說者，九無礙道、九解脫道盡緣初禪。

問曰：若然者，根犍度說善通，如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。亦非緣行倒錯。云何緣於他處，離他處欲耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，根犍度說善通，如說：頗思惟色界法能知欲界耶？答言：能知。亦非緣行倒錯。云何緣於他處，離他處欲耶？

答曰：若緣餘處離他處欲，此亦無過。如以滅道智緣於滅道，而離苦集所斷欲。彼亦如是。如是所說盡為生弟子覺意故。然此義，最初說九無礙道緣於欲界，九解脫道緣於初禪者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若緣餘處離他處欲，此亦無過。如以滅道智緣於滅道，而離苦集所斷欲。彼亦如是。如是所說盡為生弟子覺意故。然此義，最初說九無礙道緣於欲界，九解脫道緣於初禪者好。

問曰：無礙道中為修幾行？解脫道中為修幾行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無礙道中為修幾行？解脫道中為修幾行？

答曰：凡夫人離欲愛時，無礙道中修麁等三行，八解脫道中修六行，謂麁等三行、止等三行，最後解脫道中即修此六行，亦修未至初禪無量行，乃至離無所有處愛亦如是。聖人離欲愛時，無礙道中修十九行，謂麁等三行、有漏無漏十六聖行，八解脫道中修二十二行，謂麁等三行、止等三行、有漏無漏十六聖行，最後解脫道中即修此二十二行，亦修未至初禪無量行。聖人離初禪欲時，無礙道中修十九行，謂麁等三行、十六聖行唯修無漏非有漏，八解脫道中修二十二行，謂麁等三行、止等三行、十六聖行唯修無漏非有漏，最後解脫道即修此二十二行，亦修未至初禪無量行。乃至離無所有處愛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫人離欲愛時，無礙道中修麁等三行，八解脫道中修六行，謂麁等三行、止等三行，最後解脫道中即修此六行，亦修未至初禪無量行，乃至離無所有處愛亦如是。聖人離欲愛時，無礙道中修十九行，謂麁等三行、有漏無漏十六聖行，八解脫道中修二十二行，謂麁等三行、止等三行、有漏無漏十六聖行，最後解脫道中即修此二十二行，亦修未至初禪無量行。聖人離初禪欲時，無礙道中修十九行，謂麁等三行、十六聖行唯修無漏非有漏，八解脫道中修二十二行，謂麁等三行、止等三行、十六聖行唯修無漏非有漏，最後解脫道即修此二十二行，亦修未至初禪無量行。乃至離無所有處愛亦如是。

問曰：何故初禪邊修有漏無漏行，上地邊唯修無漏不修有漏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故初禪邊修有漏無漏行，上地邊唯修無漏不修有漏耶？

答曰：初禪邊有有漏無漏聖行，是故修；上地邊唯有有漏行、無有漏無漏聖行，是故唯修無漏行。復有說者，凡夫人離欲愛時，無礙道中修九行，謂麁等三行、慈悲喜捨、不淨觀、安般念，八解脫道中修十二行，即上九行及止等三行，最後解脫道中即修此十二行，亦修未至初禪無量行。聖人離欲愛時，無礙道中修二十五行，謂麁等三行、慈悲喜捨、不淨觀、安般念、有漏無漏十六聖行，八解脫道中修二十八行，即此二十五行及止等三行，最後解脫道中即修此二十八行，及修未至初禪無量行。上地邊如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初禪邊有有漏無漏聖行，是故修；上地邊唯有有漏行、無有漏無漏聖行，是故唯修無漏行。復有說者，凡夫人離欲愛時，無礙道中修九行，謂麁等三行、慈悲喜捨、不淨觀、安般念，八解脫道中修十二行，即上九行及止等三行，最後解脫道中即修此十二行，亦修未至初禪無量行。聖人離欲愛時，無礙道中修二十五行，謂麁等三行、慈悲喜捨、不淨觀、安般念、有漏無漏十六聖行，八解脫道中修二十八行，即此二十五行及止等三行，最後解脫道中即修此二十八行，及修未至初禪無量行。上地邊如上說。

問曰：何故初禪邊修如是等諸行，上地邊不修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故初禪邊修如是等諸行，上地邊不修耶？

答曰：初禪邊有種種善根故，修如是等諸行；上地邊諸善根少故，不修如是等諸行。復次欲界有種種煩惱故，須種種對治；上地無種種煩惱故，不須種種對治。此中所說諸行，在於現在俱行、負重同、所作同者，所緣如上說。未來世所修行，為何所緣耶？答曰：離欲愛時，九無礙道中麁等三行修者，緣於欲界。八解脫道中麁等三行修者，緣欲界初禪；止等三行修者，緣於初禪。最後解脫道中麁等三行修者，緣於三界；止等三行修者，緣於初禪乃至非想非非想處。離初禪欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣於初禪。八解脫道中，麁等三行修者，緣初禪二禪；止等三行修者，緣於二禪。最後解脫道中，麁等三行修者，緣於三界；止等三行修者，緣於二禪乃至非想非非想處。離第二禪欲、第三禪欲，應隨相說。離第四禪欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣第四禪。八解脫道中，麁等三行修者，緣第四禪及空處；止等三行修者，緣空處。最後解脫道中，麁等三行、止等三行修者，緣於空處乃至非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初禪邊有種種善根故，修如是等諸行；上地邊諸善根少故，不修如是等諸行。復次欲界有種種煩惱故，須種種對治；上地無種種煩惱故，不須種種對治。此中所說諸行，在於現在俱行、負重同、所作同者，所緣如上說。未來世所修行，為何所緣耶？答曰：離欲愛時，九無礙道中麁等三行修者，緣於欲界。八解脫道中麁等三行修者，緣欲界初禪；止等三行修者，緣於初禪。最後解脫道中麁等三行修者，緣於三界；止等三行修者，緣於初禪乃至非想非非想處。離初禪欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣於初禪。八解脫道中，麁等三行修者，緣初禪二禪；止等三行修者，緣於二禪。最後解脫道中，麁等三行修者，緣於三界；止等三行修者，緣於二禪乃至非想非非想處。離第二禪欲、第三禪欲，應隨相說。離第四禪欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣第四禪。八解脫道中，麁等三行修者，緣第四禪及空處；止等三行修者，緣空處。最後解脫道中，麁等三行、止等三行修者，緣於空處乃至非想非非想處。

問曰：若離第四禪欲時，八解脫道中麁等行修者，緣第四禪及空處者，《識身經》說云何通？如說：頗有無色界繫心能知色無色界耶？答言：不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若離第四禪欲時，八解脫道中麁等行修者，緣第四禪及空處者，《識身經》說云何通？如說：頗有無色界繫心能知色無色界耶？答言：不知。

答曰：彼中遮一剎那頃，不遮多相續。若於一剎那頃能知色無色界者，無有是處。彼解脫道起現在前者、未來修行者，或緣色界或緣無色界，是故一剎那頃不知，多相續則知，二說便為善通。離空處欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣於空處。八解脫道中，麁等三行修者，緣於空處識處；止等三行修者，緣於識處。最後解脫道中，麁等三行、止等三行修者，緣於識處乃至非想非非想處。離識處欲、離無所有處欲，應隨相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼中遮一剎那頃，不遮多相續。若於一剎那頃能知色無色界者，無有是處。彼解脫道起現在前者、未來修行者，或緣色界或緣無色界，是故一剎那頃不知，多相續則知，二說便為善通。離空處欲時，九無礙道中麁等三行修者，緣於空處。八解脫道中，麁等三行修者，緣於空處識處；止等三行修者，緣於識處。最後解脫道中，麁等三行、止等三行修者，緣於識處乃至非想非非想處。離識處欲、離無所有處欲，應隨相說。

問曰：何故禪中所修諸行緣於三界，無色中所修諸行唯緣無色界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故禪中所修諸行緣於三界，無色中所修諸行唯緣無色界耶？

答曰：禪能遍緣，能緣自地、能緣下地亦緣上地。無色定不能遍緣，唯能緣自地及緣上地，不緣下地。以是事故，禪中所修諸行能緣三界，無色中所修諸行唯緣無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：禪能遍緣，能緣自地、能緣下地亦緣上地。無色定不能遍緣，唯能緣自地及緣上地，不緣下地。以是事故，禪中所修諸行能緣三界，無色中所修諸行唯緣無色界。

欲界繫見道所斷結種斷，為何沙門果攝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫見道所斷結種斷，為何沙門果攝？

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：諸煩惱，先分別在界、未分別種，今欲分別種故而作此論。欲界繫見道所斷結種斷，為何沙門果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果者，須陀洹須陀洹果攝，乃至阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所；次第人，見道中見道諦二心頃無處所。如是等時，欲界見道所斷結種斷、無處所欲界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：阿那含果阿羅漢果攝，阿那含阿那含果攝，阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，十五心頃無處所。次第人不得言無處所。所以者何？離欲愛時，最後無礙道斷修道所斷結，解脫道生時即阿那含果所攝。色界繫見道所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果，如上說。或無處所者，凡夫人離色愛時無處所；離色愛人得正決定，十五心頃無處所。次第人不得言無處所。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智生時彼斷即為果攝。色界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：阿羅漢果攝，或無處所。阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離色愛無處所。離色愛人得正決定，見道中十五心頃，道比智現在前無處所。次第人離第四禪欲時，最後解脫道無處所。離空處愛時，九無礙道、九解脫道無處所。乃至離無所有處愛時亦如是。離非想非非想處愛時，九無礙道、八解脫道時，及色界繫修道所斷已斷已知結無處所。無色界繫見道所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝。四沙門果如上說。此中不說凡夫人無處所。所以者何？無有凡夫人能離非想非非想處愛者。次第人亦不得言無處所。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智現在前時，彼斷即為果攝。無色界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：唯阿羅漢果攝。此中無離欲凡夫人。所以者何？無有凡夫人能離非想非非想處愛者。次第人亦不得言無處所。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智生時，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸煩惱，先分別在界、未分別種，今欲分別種故而作此論。欲界繫見道所斷結種斷，為何沙門果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果者，須陀洹須陀洹果攝，乃至阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所；次第人，見道中見道諦二心頃無處所。如是等時，欲界見道所斷結種斷、無處所欲界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：阿那含果阿羅漢果攝，阿那含阿那含果攝，阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，十五心頃無處所。次第人不得言無處所。所以者何？離欲愛時，最後無礙道斷修道所斷結，解脫道生時即阿那含果所攝。色界繫見道所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果，如上說。或無處所者，凡夫人離色愛時無處所；離色愛人得正決定，十五心頃無處所。次第人不得言無處所。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智生時彼斷即為果攝。色界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：阿羅漢果攝，或無處所。阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離色愛無處所。離色愛人得正決定，見道中十五心頃，道比智現在前無處所。次第人離第四禪欲時，最後解脫道無處所。離空處愛時，九無礙道、九解脫道無處所。乃至離無所有處愛時亦如是。離非想非非想處愛時，九無礙道、八解脫道時，及色界繫修道所斷已斷已知結無處所。無色界繫見道所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝。四沙門果如上說。此中不說凡夫人無處所。所以者何？無有凡夫人能離非想非非想處愛者。次第人亦不得言無處所。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智現在前時，彼斷即為果攝。無色界繫修道所斷結種斷，為何果攝？答曰：唯阿羅漢果攝。此中無離欲凡夫人。所以者何？無有凡夫人能離非想非非想處愛者。次第人亦不得言無處所。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智生時，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。

結有五種：謂見苦所斷種乃至修道所斷種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結有五種：謂見苦所斷種乃至修道所斷種。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先分別煩惱在界有二種、未分別五種，今欲分別故而作此論。見苦所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不應說凡夫人離欲。次第人見苦時一心頃、見集時四心頃、見滅時四心頃、見道時三心頃，是時見苦所斷結種斷，彼斷非果攝。見集所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中無有凡夫人離欲。次第人見集時一心頃、見滅時四心頃、見道時三心頃，是時見集所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。見滅所斷結種斷，彼斷何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。此中不說凡夫人離欲。次第人見滅一心頃、見道三心頃，是時見滅所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。見道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比智忍畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為果攝。修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿羅漢果攝。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智現在前，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先分別煩惱在界有二種、未分別五種，今欲分別故而作此論。見苦所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果攝，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不應說凡夫人離欲。次第人見苦時一心頃、見集時四心頃、見滅時四心頃、見道時三心頃，是時見苦所斷結種斷，彼斷非果攝。見集所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中無有凡夫人離欲。次第人見集時一心頃、見滅時四心頃、見道時三心頃，是時見集所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。見滅所斷結種斷，彼斷何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。此中不說凡夫人離欲。次第人見滅一心頃、見道三心頃，是時見滅所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。見道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比智忍畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為果攝。修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿羅漢果攝。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智現在前，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。

結有九種：苦法智所斷結種、苦比智所斷結種、集法智所斷結種、集比智所斷結種、滅法智所斷結種、滅比智所斷結種、道法智所斷結種、道比智所斷結種、修道所斷結種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結有九種：苦法智所斷結種、苦比智所斷結種、集法智所斷結種、集比智所斷結種、滅法智所斷結種、滅比智所斷結種、道法智所斷結種、道比智所斷結種、修道所斷結種。

問曰：何故復作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故復作此論？

答曰：先分別煩惱在界，有二種、有五種，未分別對治斷種，今欲分別故而作此論。苦法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，見道中十五心頃；次第人見苦三心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時苦法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。苦比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時苦比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。集法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見集三心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時集法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。集比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見集一心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時集比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。滅法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見滅三心頃、見道三心頃，是時滅法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。滅比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見滅一心頃、見道三心頃，是時滅比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。道法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見道二心頃，是時道法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。道比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。四沙門果如上說。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比智畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為果攝。修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿羅漢果攝。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智現在前，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先分別煩惱在界，有二種、有五種，未分別對治斷種，今欲分別故而作此論。苦法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所；離欲人得正決定，見道中十五心頃；次第人見苦三心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時苦法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。苦比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時苦比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。集法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見集三心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時集法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。集比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見集一心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時集比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。滅法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見滅三心頃、見道三心頃，是時滅法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。滅比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，此中不說凡夫人離欲。次第人見滅一心頃、見道三心頃，是時滅比智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。道法智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見道二心頃，是時道法智所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。道比智所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。四沙門果如上說。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比智畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為果攝。修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿羅漢果攝。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？金剛喻定畢竟斷此結，初盡智現在前，彼斷即為果攝，謂阿羅漢果。

問曰：為無礙道斷結、為解脫道斷結耶？若無礙道斷結者，此文所說云何通？如說：苦法智所斷結種，乃至道比智所斷結種。若解脫道斷結者，智揵度說云何通？如說：諸結見苦斷，彼結苦智斷耶？答言：彼結苦忍斷。諸結乃至見道斷，彼結道智斷耶？答言：諸結道忍斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為無礙道斷結、為解脫道斷結耶？若無礙道斷結者，此文所說云何通？如說：苦法智所斷結種，乃至道比智所斷結種。若解脫道斷結者，智揵度說云何通？如說：諸結見苦斷，彼結苦智斷耶？答言：彼結苦忍斷。諸結乃至見道斷，彼結道智斷耶？答言：諸結道忍斷。

答曰：應作是說：諸結無礙道斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：諸結無礙道斷。

問曰：若然者，智犍度說善通。此文所說云何通？如說：苦法智所斷結種，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，智犍度說善通。此文所說云何通？如說：苦法智所斷結種，乃至廣說。

答曰：此文應如是說：結有九種，苦法忍所斷結種，乃至道法忍所斷結種。而不說者，有何意耶？答曰：忍屬於智，是智眷屬，若忍所斷亦名智斷。猶如屬王之人，若有所作亦名王作。彼亦如是。復次無礙道斷結，解脫道持令不動。若解脫道不重持者，則煩惱更生而為過患。如人先撲怨家臥於地上，後一人來重持令不動。若後來人不重持者，則怨更起而為過患。又如有人從其舍內逐怨家出，後一人來牢閉其門。雖復一人逐怨家出，後人若不牢閉門者，則怨家還入而為過患。亦如有人先盛毒蛇著於瓶中，後一人來牢蓋其口。雖復一人先盛，後來之人不牢蓋口，則毒蛇還出而為過患。彼亦如是。復次無礙道斷結，解脫道功多。如根犍度說，此中復廣分別。復次無礙道斷結，彼斷解脫得，與解脫俱生。以俱生故，解脫道亦名斷結。復次無礙道斷結，解脫道共無礙道同作一事。以同作一事故，解脫道亦名斷結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說：結有九種，苦法忍所斷結種，乃至道法忍所斷結種。而不說者，有何意耶？答曰：忍屬於智，是智眷屬，若忍所斷亦名智斷。猶如屬王之人，若有所作亦名王作。彼亦如是。復次無礙道斷結，解脫道持令不動。若解脫道不重持者，則煩惱更生而為過患。如人先撲怨家臥於地上，後一人來重持令不動。若後來人不重持者，則怨更起而為過患。又如有人從其舍內逐怨家出，後一人來牢閉其門。雖復一人逐怨家出，後人若不牢閉門者，則怨家還入而為過患。亦如有人先盛毒蛇著於瓶中，後一人來牢蓋其口。雖復一人先盛，後來之人不牢蓋口，則毒蛇還出而為過患。彼亦如是。復次無礙道斷結，解脫道功多。如根犍度說，此中復廣分別。復次無礙道斷結，彼斷解脫得，與解脫俱生。以俱生故，解脫道亦名斷結。復次無礙道斷結，解脫道共無礙道同作一事。以同作一事故，解脫道亦名斷結。

結有十五種：欲界見苦所斷結種，乃至修道所斷結種；色無色界結亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結有十五種：欲界見苦所斷結種，乃至修道所斷結種；色無色界結亦如是。

問曰：何故復作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故復作此論？

答曰：先分別諸煩惱在界二種五種、對治種，未分別界種。今欲分別故，而作此論。欲界繫見苦所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見苦三心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時欲界見苦所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。欲界繫見集所斷、見滅所斷見道所斷、修道所斷，應隨相說。色界繫見苦所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離色愛無處所。離色愛人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃無處所，是時色界繫見苦所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。色界繫見集見滅見道修道所斷結種斷，應隨相說。無色界五種所斷結種斷，亦應隨相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先分別諸煩惱在界二種五種、對治種，未分別界種。今欲分別故，而作此論。欲界繫見苦所斷結種斷，為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離欲無處所。離欲人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見苦三心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時欲界見苦所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。欲界繫見集所斷、見滅所斷見道所斷、修道所斷，應隨相說。色界繫見苦所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，凡夫人離色愛無處所。離色愛人得正決定，見道中十五心頃無處所。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃無處所，是時色界繫見苦所斷結種斷，彼斷非沙門果攝。色界繫見集見滅見道修道所斷結種斷，應隨相說。無色界五種所斷結種斷，亦應隨相說。

身見斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，是中不說凡夫人離欲。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時身見斷，彼斷非沙門果攝。如身見斷，下分中身見斷、見中身見斷，說亦如是。戒取疑斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。四沙門果如上說。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為沙門果攝。如戒取疑斷，見流、見扼、見取取、戒取取、戒取、身縛見取、身縛下分中戒取、疑見中邪見見取戒取、見使疑使、見結取結，廣說亦如是。貪恚癡不善根及欲漏斷，彼斷為何果攝？答曰：阿那含果、阿羅漢果，或無處所。廣說如欲界繫見修道所斷結種斷。如欲漏，有漏、無明漏餘煩惱與彼相似者，應隨相說。蓋中，疑蓋應廣說如道法智所斷結種斷。上分結，廣說如色無色界修道所斷結種斷。眼耳身觸生愛斷，為何果攝？答曰：阿羅漢果，或無處所。阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離梵世愛無處所。離梵世愛人得正決定，見道中十五心頃，及道比智無處所。次第人斷初禪愛時，最後解脫道斷第二禪愛乃至斷無所有處愛，九無礙道、九解脫道，離非想非非想處愛，九無礙道、八解脫道，是時眼耳身觸生愛斷，彼斷非沙門果攝。九十八使斷，廣說如十五結種斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見斷為何果攝？答曰：四沙門果，或無處所。四沙門果如上說。無處所者，是中不說凡夫人離欲。次第人見苦一心頃、見集四心頃、見滅四心頃、見道三心頃，是時身見斷，彼斷非沙門果攝。如身見斷，下分中身見斷、見中身見斷，說亦如是。戒取疑斷，彼斷為何果攝？答曰：四沙門果。四沙門果如上說。此中不說凡夫人離欲，亦不說次第人。所以者何？道比忍畢竟斷此結，道比智現在前，彼斷即為沙門果攝。如戒取疑斷，見流、見扼、見取取、戒取取、戒取、身縛見取、身縛下分中戒取、疑見中邪見見取戒取、見使疑使、見結取結，廣說亦如是。貪恚癡不善根及欲漏斷，彼斷為何果攝？答曰：阿那含果、阿羅漢果，或無處所。廣說如欲界繫見修道所斷結種斷。如欲漏，有漏、無明漏餘煩惱與彼相似者，應隨相說。蓋中，疑蓋應廣說如道法智所斷結種斷。上分結，廣說如色無色界修道所斷結種斷。眼耳身觸生愛斷，為何果攝？答曰：阿羅漢果，或無處所。阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者，凡夫人離梵世愛無處所。離梵世愛人得正決定，見道中十五心頃，及道比智無處所。次第人斷初禪愛時，最後解脫道斷第二禪愛乃至斷無所有處愛，九無礙道、九解脫道，離非想非非想處愛，九無礙道、八解脫道，是時眼耳身觸生愛斷，彼斷非沙門果攝。九十八使斷，廣說如十五結種斷。

向須陀洹果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。所以者何？須陀洹果前更無有果能攝彼斷。須陀洹須陀洹果攝，須陀洹果攝三界見道所斷結種斷。向斯陀含果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：須陀洹果，或無處所。須陀洹果攝三界見道所斷結種斷。無處所者，次第人斷欲界繫五種結斷，彼斷非須陀洹果攝。所以者何？彼勝果道證故。如勝果道非果攝，斷亦如是。斯陀含斯陀含果攝。斯陀含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷六種結斷。向阿那含果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。斯陀含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷六種結斷。無處所者，斷欲界修道所斷七種八種結斷。向阿羅漢果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿那含果，或無處所。阿那含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷九種結斷。無處所者，斷初禪九種結乃至無所有處九種結，斷非想非非想處八種結。所以者何？彼勝果道證故。如勝果道非果攝，彼斷亦爾。阿羅漢阿羅漢果攝。阿羅漢果攝三界見道修道所斷結種盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向須陀洹果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。所以者何？須陀洹果前更無有果能攝彼斷。須陀洹須陀洹果攝，須陀洹果攝三界見道所斷結種斷。向斯陀含果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：須陀洹果，或無處所。須陀洹果攝三界見道所斷結種斷。無處所者，次第人斷欲界繫五種結斷，彼斷非須陀洹果攝。所以者何？彼勝果道證故。如勝果道非果攝，斷亦如是。斯陀含斯陀含果攝。斯陀含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷六種結斷。向阿那含果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。斯陀含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷六種結斷。無處所者，斷欲界修道所斷七種八種結斷。向阿羅漢果證人所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：阿那含果，或無處所。阿那含果攝三界見道所斷結種斷，及欲界修道所斷九種結斷。無處所者，斷初禪九種結乃至無所有處九種結，斷非想非非想處八種結。所以者何？彼勝果道證故。如勝果道非果攝，彼斷亦爾。阿羅漢阿羅漢果攝。阿羅漢果攝三界見道修道所斷結種盡。

問曰：如斷一種結乃至斷五種結，以得道比智故名須陀洹。斷欲界繫五種結，非須陀洹果攝。若斷七種八種結，得正決定、得道比智時，名斯陀含。彼斷七種八種結，非斯陀含果攝。若離初禪愛乃至離無所有處愛，得正決定、得道比智時，名阿那含果。彼斷初禪九種結，乃至無所有處九種結，非阿那含果攝。何以言須陀洹須陀洹果攝、斯陀含斯陀含果攝、阿那含阿那含果攝。何故不說或無處所耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如斷一種結乃至斷五種結，以得道比智故名須陀洹。斷欲界繫五種結，非須陀洹果攝。若斷七種八種結，得正決定、得道比智時，名斯陀含。彼斷七種八種結，非斯陀含果攝。若離初禪愛乃至離無所有處愛，得正決定、得道比智時，名阿那含果。彼斷初禪九種結，乃至無所有處九種結，非阿那含果攝。何以言須陀洹須陀洹果攝、斯陀含斯陀含果攝、阿那含阿那含果攝。何故不說或無處所耶？

答曰：此文應如是說：須陀洹須陀洹果攝，或無處所。斯陀含斯陀含果攝，或無處所。阿那含阿那含果攝，或無處所。而不說者，有何意耶？答曰：此說次第具縛人，不說超越人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說：須陀洹須陀洹果攝，或無處所。斯陀含斯陀含果攝，或無處所。阿那含阿那含果攝，或無處所。而不說者，有何意耶？答曰：此說次第具縛人，不說超越人。

見諦具足世尊弟子，未離欲愛，欲界繫修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。斯陀含果攝欲界修道所斷六種結斷。無處所者，斷七種八種結斷。已離欲愛未離色愛，色界繫修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。斷初禪九種結，乃至第四禪八種結斷無處所。已離色愛未離無色愛，無色界修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。斷空處九種結，乃至非想非非想處八種結斷，無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦具足世尊弟子，未離欲愛，欲界繫修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：斯陀含果，或無處所。斯陀含果攝欲界修道所斷六種結斷。無處所者，斷七種八種結斷。已離欲愛未離色愛，色界繫修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。斷初禪九種結，乃至第四禪八種結斷無處所。已離色愛未離無色愛，無色界修道所斷結種斷，彼斷為何果攝？答曰：無處所。斷空處九種結，乃至非想非非想處八種結斷，無處所。