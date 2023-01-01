阿毘曇毘婆沙論卷第三十三迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第三十三迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使犍度一行品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使犍度一行品下

退有三種：一、得退；二、不得退；三、不現前行退。得退者，得諸善功德而退。不得退者，一切眾生若勤方便，皆應得聖慧眼；以貪著名色故不勤方便，是名不得退。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退有三種：一、得退；二、不得退；三、不現前行退。得退者，得諸善功德而退。不得退者，一切眾生若勤方便，皆應得聖慧眼；以貪著名色故不勤方便，是名不得退。如偈說：

「一切天世人， 皆應得慧眼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切天世人， 皆應得慧眼；

貪著名色故， 不得見真諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著名色故， 不得見真諦。」

又如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如偈說：

「愚小眾所敬， 是則名失利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚小眾所敬， 是則名失利，

亡失諸善法， 是名為頂墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亡失諸善法， 是名為頂墮。」

世尊為提婆達多故而說此偈。彼已起煖善根，不久當得頂法，於其中間貪著利養故於善法退，如是名不得退。不現前行退者，已得善法不現前行。如佛不起佛菩提現在前、辟支佛不起辟支佛菩提現在前、聲聞不起聲聞菩提現在前，是名不現前行退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊為提婆達多故而說此偈。彼已起煖善根，不久當得頂法，於其中間貪著利養故於善法退，如是名不得退。不現前行退者，已得善法不現前行。如佛不起佛菩提現在前、辟支佛不起辟支佛菩提現在前、聲聞不起聲聞菩提現在前，是名不現前行退。

問曰：此三種退，幾是佛、幾是辟支佛、幾是聲聞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三種退，幾是佛、幾是辟支佛、幾是聲聞？

答曰：佛有一種退，謂不現前行退，本得善法不現前行故。無不得退。所以者何？於一切眾生中得最勝根，故無得退。所以者何？非是退法故。辟支佛有二種退：一、不得退；二、不現前行退。不得退者，不得佛根故。現前行退者，本得善法不現前行故。無得退，非是退法故。聲聞是非時解脫者，有二種退：一、不得退；二、不現前行退。不得退者，不得佛辟支佛根故。不現前行退者，本得善法不現前行故。無得退者，非退法故。時解脫阿羅漢，有三種退。得退者，先得善法而退。不得退者，不得三種根。現前行退者，先得善法不現前行。復有說者，佛世尊無一種退。無得退，非是退法故。無不得退，以住一切眾生中最勝根故。無現前行退。所以者何？佛於無數阿僧祇劫集諸難行苦行，皆欲為眾生說法故，無有少時不為眾生。辟支佛有一種退，先得善法不現前行。無得退，非退法故。無不得退，若於辟支佛根已定，無求佛根故。非時解脫阿羅漢有一種退，先得善法不現前行。無得退，非退法故。無不得退，若於非時解脫根已定，不求辟支佛佛根故。時解脫有二種退。得退者，先得善法而退。現前行退者，先得善法不現前行。無不得退，若於時解脫根已定，則不求上三種根故。評曰：應作是說：佛世尊有一種退，謂現前行退。辟支佛有二種退，謂現前行退、不得退。非時解脫阿羅漢亦如是。時解脫阿羅漢有三種退，謂得退、現前行退、不得退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛有一種退，謂不現前行退，本得善法不現前行故。無不得退。所以者何？於一切眾生中得最勝根，故無得退。所以者何？非是退法故。辟支佛有二種退：一、不得退；二、不現前行退。不得退者，不得佛根故。現前行退者，本得善法不現前行故。無得退，非是退法故。聲聞是非時解脫者，有二種退：一、不得退；二、不現前行退。不得退者，不得佛辟支佛根故。不現前行退者，本得善法不現前行故。無得退者，非退法故。時解脫阿羅漢，有三種退。得退者，先得善法而退。不得退者，不得三種根。現前行退者，先得善法不現前行。復有說者，佛世尊無一種退。無得退，非是退法故。無不得退，以住一切眾生中最勝根故。無現前行退。所以者何？佛於無數阿僧祇劫集諸難行苦行，皆欲為眾生說法故，無有少時不為眾生。辟支佛有一種退，先得善法不現前行。無得退，非退法故。無不得退，若於辟支佛根已定，無求佛根故。非時解脫阿羅漢有一種退，先得善法不現前行。無得退，非退法故。無不得退，若於非時解脫根已定，不求辟支佛佛根故。時解脫有二種退。得退者，先得善法而退。現前行退者，先得善法不現前行。無不得退，若於時解脫根已定，則不求上三種根故。評曰：應作是說：佛世尊有一種退，謂現前行退。辟支佛有二種退，謂現前行退、不得退。非時解脫阿羅漢亦如是。時解脫阿羅漢有三種退，謂得退、現前行退、不得退。

問曰：云何知佛世尊有現前行退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何知佛世尊有現前行退？

答曰：依佛經故。如經說，佛告阿難：如來有四種增上心受現法樂，於此四心展轉有退。如諸弟子聚會為說法時。若不動法心得解脫、身作證，不說有退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依佛經故。如經說，佛告阿難：如來有四種增上心受現法樂，於此四心展轉有退。如諸弟子聚會為說法時。若不動法心得解脫、身作證，不說有退。

問曰：此中為說現前行退、為說得退？若說現前行退者，不動法心得解脫亦應有退。所以者何？不能一切時令不動法常現在前。若說得退者，四種增上心亦不應退。所以者何？如來是不退法。應作此論：是現前行退。問曰：若然者，不動法心得解脫亦應有退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中為說現前行退、為說得退？若說現前行退者，不動法心得解脫亦應有退。所以者何？不能一切時令不動法常現在前。若說得退者，四種增上心亦不應退。所以者何？如來是不退法。應作此論：是現前行退。問曰：若然者，不動法心得解脫亦應有退。

答曰：不動法心得解脫者，以得為勝，若得彼法更無所作。增上心以現前行為勝，若不現在前便言是退。復有說者，若依未至是說不動法，若依根本禪是說增上心。如來依未來現在前多，若食時若食後為他說法時、說法已欲入定時，如來雖於禪定速疾、於未至禪速疾勝根本禪。猶如疾行之人於行法疾，然近處疾勝於遠疾。復次自利益是說增上心，利益他是說不動。如來利益他多、自利益少。復次慈悲是說不動，喜捨是說增上。如來多起慈悲、少起喜捨。復次大悲是說不動，大捨是說增上心。如來多起大悲、少起大捨。尊者瞿沙說曰：永斷一切結是說不動，如來一切時彼得現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不動法心得解脫者，以得為勝，若得彼法更無所作。增上心以現前行為勝，若不現在前便言是退。復有說者，若依未至是說不動法，若依根本禪是說增上心。如來依未來現在前多，若食時若食後為他說法時、說法已欲入定時，如來雖於禪定速疾、於未至禪速疾勝根本禪。猶如疾行之人於行法疾，然近處疾勝於遠疾。復次自利益是說增上心，利益他是說不動。如來利益他多、自利益少。復次慈悲是說不動，喜捨是說增上。如來多起慈悲、少起喜捨。復次大悲是說不動，大捨是說增上心。如來多起大悲、少起大捨。尊者瞿沙說曰：永斷一切結是說不動，如來一切時彼得現在前。

問曰：若佛世尊有現前行退。有現前行退，佛多、辟支佛多、聲聞多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若佛世尊有現前行退。有現前行退，佛多、辟支佛多、聲聞多耶？

答曰：如來現前行退多，非聲聞、辟支佛。所以者何？若如來一剎那頃現前行退，勝辟支佛、聲聞盡其形壽退，以如來有廣大無邊甚深明淨幽隱之法。譬如王四天下轉輪聖王，若於一日離自國土，勝於小王盡其形壽離自國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如來現前行退多，非聲聞、辟支佛。所以者何？若如來一剎那頃現前行退，勝辟支佛、聲聞盡其形壽退，以如來有廣大無邊甚深明淨幽隱之法。譬如王四天下轉輪聖王，若於一日離自國土，勝於小王盡其形壽離自國土。

定揵度作如是說：以何等故阿羅漢果退、阿那含果退、斯陀含果退，非須陀洹果耶？答曰：即彼文說見諦所斷法緣無所有。云何緣無所有？答曰：因無法起。云何因無法起？答曰：因於我起實義中無有我。修道所斷法緣於有法。云何緣於有法？答曰：因於有起。云何因於有起？答曰：因淨故。淨有少淨，如髮爪齒脣形色淨，等觀此法作淨想故，於不淨法退，無有法少分是我我所而計於我。觀此法時，無有於無我法退，是故不退。復次斷三界見道所斷煩惱名須陀洹果，無有能退須陀洹果者。復次斷非想非非想處見道所斷煩惱名須陀洹果，無有能退非想非非想處見道所斷煩惱者。此因論生論。以何等故無有能退非想非非想處見道所斷煩惱？答曰：非想非非想處煩惱，難斷難破難過。以難斷難破難過故，還令相續亦難。復次以忍作對治斷緣無所有煩惱名須陀洹果，無有退忍作對治斷緣無所有煩惱者。復次以見道能到須陀洹果，無有能退見道者。如是因論生論。以何等故無有能退見道耶？答曰：見道是速疾道、不起道，無有勢力起彼道者。復次行者入見道，名入大法河大法流中，猶不能起善、不隱沒無記心現在前，何況染污心。譬如有人墮山間河峻流之中，猶不能據彼此岸，何況能渡。彼亦如是。復次見道是三界見道所斷對治法，無有能退三界見道所斷煩惱者。復次見道是非想非非想處見道所斷對治，無有能退非想非非想處煩惱者。復次見道是忍作對治斷緣無所有煩惱，無有能退忍作對治斷緣無所有煩惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定揵度作如是說：以何等故阿羅漢果退、阿那含果退、斯陀含果退，非須陀洹果耶？答曰：即彼文說見諦所斷法緣無所有。云何緣無所有？答曰：因無法起。云何因無法起？答曰：因於我起實義中無有我。修道所斷法緣於有法。云何緣於有法？答曰：因於有起。云何因於有起？答曰：因淨故。淨有少淨，如髮爪齒脣形色淨，等觀此法作淨想故，於不淨法退，無有法少分是我我所而計於我。觀此法時，無有於無我法退，是故不退。復次斷三界見道所斷煩惱名須陀洹果，無有能退須陀洹果者。復次斷非想非非想處見道所斷煩惱名須陀洹果，無有能退非想非非想處見道所斷煩惱者。此因論生論。以何等故無有能退非想非非想處見道所斷煩惱？答曰：非想非非想處煩惱，難斷難破難過。以難斷難破難過故，還令相續亦難。復次以忍作對治斷緣無所有煩惱名須陀洹果，無有退忍作對治斷緣無所有煩惱者。復次以見道能到須陀洹果，無有能退見道者。如是因論生論。以何等故無有能退見道耶？答曰：見道是速疾道、不起道，無有勢力起彼道者。復次行者入見道，名入大法河大法流中，猶不能起善、不隱沒無記心現在前，何況染污心。譬如有人墮山間河峻流之中，猶不能據彼此岸，何況能渡。彼亦如是。復次見道是三界見道所斷對治法，無有能退三界見道所斷煩惱者。復次見道是非想非非想處見道所斷對治，無有能退非想非非想處煩惱者。復次見道是忍作對治斷緣無所有煩惱，無有能退忍作對治斷緣無所有煩惱者。

問曰：若退阿羅漢果住須陀洹果時，當言退斯陀含果、阿那含果不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若退阿羅漢果住須陀洹果時，當言退斯陀含果、阿那含果不耶？

答曰：當言退。譬如有人從三重屋上墮至於地，當言此人墮三重屋。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：當言退。譬如有人從三重屋上墮至於地，當言此人墮三重屋。彼亦如是。

問曰：彼二沙門果本不成就，何以言退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼二沙門果本不成就，何以言退？

答曰：以不成就復不成就故。云何以不成就復不成就？答曰：本遠今復遠故。復次以斷爾所結故名斯陀含果、阿那含果；以退結故，果亦名退。復次諸煩惱以斯陀含果、阿那含果為對治；彼煩惱本得成就，成就煩惱故彼對治名退。復次以無礙解脫道能到斯陀含果、阿那含果，於彼道退果亦名退。復次斯陀含果、阿那含果，是阿羅漢果因，阿羅漢果若退，彼果因亦名退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以不成就復不成就故。云何以不成就復不成就？答曰：本遠今復遠故。復次以斷爾所結故名斯陀含果、阿那含果；以退結故，果亦名退。復次諸煩惱以斯陀含果、阿那含果為對治；彼煩惱本得成就，成就煩惱故彼對治名退。復次以無礙解脫道能到斯陀含果、阿那含果，於彼道退果亦名退。復次斯陀含果、阿那含果，是阿羅漢果因，阿羅漢果若退，彼果因亦名退。

問曰：須陀洹果亦是阿羅漢果因，阿羅漢果亦是彼果，何以退彼果時不退因耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：須陀洹果亦是阿羅漢果因，阿羅漢果亦是彼果，何以退彼果時不退因耶？

答曰：須陀洹果前更無有果，若彼退時更無住處。若當退須陀洹果者，本是見諦今非見諦，本是得果今非得果，本是決定今非決定，本是聖人今非聖人。欲令無如是過故，說須陀洹果不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：須陀洹果前更無有果，若彼退時更無住處。若當退須陀洹果者，本是見諦今非見諦，本是得果今非得果，本是決定今非決定，本是聖人今非聖人。欲令無如是過故，說須陀洹果不退。

退根本沙門果不命終，果中間退命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退根本沙門果不命終，果中間退命終。

問曰：何故退根本沙門果不命終，果中間退命終耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故退根本沙門果不命終，果中間退命終耶？

答曰：以易見易施設，謂此是須陀洹果乃至謂是阿羅漢果。果中間，不易見、不易施設。復次行者是時於果生大悅適。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實積聚場上，心大悅適。彼亦如是。復次是時有三事故：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味。復次是時有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味；四、頓得八智；五、修十六行。復次是時是止息處、最勝止息處。復次是時斷結事事成、道方便方便成。果中間，斷結事未成、道方便未成。復次是時容廣修道，果中間不容廣修道。復次行者是時善知功德過惡。知功德者，是道道果。知過惡者，是生死法。復次行者是時善取相貌。如人道中行時，不能善取四方相貌，若坐一處則能善取四方相貌。彼亦如是。復次行者是時有隨從知見者。猶如有人於村落中間為人所劫，無有隨從知見者。若在村落為人所劫，多有隨從知見者。復次行者是時先廣修方便道，立足處牢固須陀洹果。廣修方便道者，先為解脫故，修施持戒、聞慧思慧修慧、煗頂忍世第一法、見道中十五心頃是也。斯陀含果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離欲界欲方便道六無礙道、五解脫道是也。阿那含果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離欲愛時方便道三無礙道、二解脫道是也。阿羅漢果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離初禪欲時方便道，九無礙道、九解脫道，乃至離無所有處欲說亦如是。離非想非非想處欲時方便道，九無礙道、八解脫道是也。復次行者是時斷一切生分、止一切生分，須陀洹除欲界七生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。斯陀含除欲界二生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿那含色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿羅漢一切生分得非數滅。復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱。須陀洹頓證三界見道所斷煩惱，斯陀含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱，阿那含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱，阿羅漢頓證三界見道修道所斷煩惱。以如是等事故，根本沙門果退不命終，果中間退者命終。離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定，若退者，以上地煩惱退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以易見易施設，謂此是須陀洹果乃至謂是阿羅漢果。果中間，不易見、不易施設。復次行者是時於果生大悅適。譬如農夫於六月中修治田業，後獲子實積聚場上，心大悅適。彼亦如是。復次是時有三事故：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味。復次是時有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷煩惱同於一味；四、頓得八智；五、修十六行。復次是時是止息處、最勝止息處。復次是時斷結事事成、道方便方便成。果中間，斷結事未成、道方便未成。復次是時容廣修道，果中間不容廣修道。復次行者是時善知功德過惡。知功德者，是道道果。知過惡者，是生死法。復次行者是時善取相貌。如人道中行時，不能善取四方相貌，若坐一處則能善取四方相貌。彼亦如是。復次行者是時有隨從知見者。猶如有人於村落中間為人所劫，無有隨從知見者。若在村落為人所劫，多有隨從知見者。復次行者是時先廣修方便道，立足處牢固須陀洹果。廣修方便道者，先為解脫故，修施持戒、聞慧思慧修慧、煗頂忍世第一法、見道中十五心頃是也。斯陀含果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離欲界欲方便道六無礙道、五解脫道是也。阿那含果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離欲愛時方便道三無礙道、二解脫道是也。阿羅漢果廣修方便道者，如上說諸善，復更有未曾有者，離初禪欲時方便道，九無礙道、九解脫道，乃至離無所有處欲說亦如是。離非想非非想處欲時方便道，九無礙道、八解脫道是也。復次行者是時斷一切生分、止一切生分，須陀洹除欲界七生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。斯陀含除欲界二生分，色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿那含色無色界一一生處，除一生分，餘一切生分得非數滅。阿羅漢一切生分得非數滅。復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱。須陀洹頓證三界見道所斷煩惱，斯陀含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種煩惱，阿那含頓證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷九種煩惱，阿羅漢頓證三界見道修道所斷煩惱。以如是等事故，根本沙門果退不命終，果中間退者命終。離欲界欲乃至離無所有處欲得正決定，若退者，以上地煩惱退。

問曰：何故退上地煩惱，不退下地者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故退上地煩惱，不退下地者耶？

答曰：下地煩惱以為二種對治所害故，不能更生。復次彼煩惱斷已，更有重見道法墮上，墮上故不能更生。如人偃臥在地，大山墮上，猶不能動，何況能起。復次彼結斷已，生於忍智，無有退忍智者。復次彼結斷已，生法智、比智，無有畢竟退法智、比智者。復次彼結斷已，生世第一法，無有退世第一法者。復次彼結斷已，生增上忍，無有退增上忍者。復次凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲，從欲界乃至無所有處見道修道所斷煩惱，合集如刈草法，作九種一時斷。後得果時於對治退，當言成就見道所斷結不耶？若成就者，無有聖人退見道所斷結者。若不成就者，云何煩惱同一對治斷，於彼對治退，或有成就、或不成就。此事云何可爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：下地煩惱以為二種對治所害故，不能更生。復次彼煩惱斷已，更有重見道法墮上，墮上故不能更生。如人偃臥在地，大山墮上，猶不能動，何況能起。復次彼結斷已，生於忍智，無有退忍智者。復次彼結斷已，生法智、比智，無有畢竟退法智、比智者。復次彼結斷已，生世第一法，無有退世第一法者。復次彼結斷已，生增上忍，無有退增上忍者。復次凡夫人離欲界欲乃至離無所有處欲，從欲界乃至無所有處見道修道所斷煩惱，合集如刈草法，作九種一時斷。後得果時於對治退，當言成就見道所斷結不耶？若成就者，無有聖人退見道所斷結者。若不成就者，云何煩惱同一對治斷，於彼對治退，或有成就、或不成就。此事云何可爾？

當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱，若退阿羅漢果時，還成就非想非非想處下下煩惱，為成就金剛喻定不？答曰：不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱，若退阿羅漢果時，還成就非想非非想處下下煩惱，為成就金剛喻定不？答曰：不成就。

問曰：何故當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱，若退阿羅漢果時成就下下煩惱，不成就金剛喻定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故當得阿羅漢果住金剛喻定時成就下下煩惱，若退阿羅漢果時成就下下煩惱，不成就金剛喻定耶？

答曰：金剛喻定多用功、多用方便然後乃得，下下煩惱不多用功、不多用方便而現在前。復次金剛喻定勝進時得，下下煩惱退失時得。復次金剛喻定與下下煩惱，不妨成就，妨現前行。下下煩惱與金剛喻定，妨成就、妨現前行。如金剛喻定與下下煩惱不妨成就，如是住金剛喻定成就下下煩惱。如下下煩惱與金剛喻定妨成就、亦妨現前行，如是住下下煩惱不成就金剛喻定。復次金剛喻定是無礙道，無有住無礙道退者，亦無退已住無礙道者，皆住解脫道、勝進道而退，得已還住解脫道勝進道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：金剛喻定多用功、多用方便然後乃得，下下煩惱不多用功、不多用方便而現在前。復次金剛喻定勝進時得，下下煩惱退失時得。復次金剛喻定與下下煩惱，不妨成就，妨現前行。下下煩惱與金剛喻定，妨成就、妨現前行。如金剛喻定與下下煩惱不妨成就，如是住金剛喻定成就下下煩惱。如下下煩惱與金剛喻定妨成就、亦妨現前行，如是住下下煩惱不成就金剛喻定。復次金剛喻定是無礙道，無有住無礙道退者，亦無退已住無礙道者，皆住解脫道、勝進道而退，得已還住解脫道勝進道。

問曰：於何處退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於何處退？

答曰：界者，在欲界，非色界、非無色界。趣者，在人趣，非餘趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：界者，在欲界，非色界、非無色界。趣者，在人趣，非餘趣。

問曰：何故六欲天中無退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故六欲天中無退耶？

答曰：彼處無退具故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼處無退具故。

問曰：彼處非不多諸退具耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼處非不多諸退具耶？

答曰：佛經中所說退具，彼中無。然諸天得果者，多是利根，利根者不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經中所說退具，彼中無。然諸天得果者，多是利根，利根者不退。

問曰：若鈍根者人中得果，後生六欲天上，在彼退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若鈍根者人中得果，後生六欲天上，在彼退耶？

答曰：不退。所以者何？聖人易世，不退、不轉根、不生色無色界。所以者何？聖道在彼身中，舊住牢固故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不退。所以者何？聖人易世，不退、不轉根、不生色無色界。所以者何？聖道在彼身中，舊住牢固故。

問曰：何等人退？何等人不退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等人退？何等人不退耶？

答曰：或有信他隨他、或有自信自欲，若信他隨他入聖道者退，自信欲入聖道者不退。復次或有廣因力、廣方便力、廣不放逸力，或有不爾，若廣者不退，不爾者退。復次或有以信入聖道者、或有以慧入聖道者，若以信入聖道者退，若以慧入聖道者不退。如以信、以慧、以奢摩他毘婆舍那，可定可慧、修定修慧、得定得慧，得內心定不得慧、得慧不得內心定，住堅信法、住堅法法，鈍根利根、緣力因力、內枝力外枝力，內正思惟、從他聞法，當知亦如是。復次或有不貪多者、或有不愚多者，不貪多者退，不愚多者不退。復次或有心善解脫慧善解脫、或有心善解脫慧不善解脫，若心善解脫慧善解脫者不退，若心善解脫慧不善解脫者退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有信他隨他、或有自信自欲，若信他隨他入聖道者退，自信欲入聖道者不退。復次或有廣因力、廣方便力、廣不放逸力，或有不爾，若廣者不退，不爾者退。復次或有以信入聖道者、或有以慧入聖道者，若以信入聖道者退，若以慧入聖道者不退。如以信、以慧、以奢摩他毘婆舍那，可定可慧、修定修慧、得定得慧，得內心定不得慧、得慧不得內心定，住堅信法、住堅法法，鈍根利根、緣力因力、內枝力外枝力，內正思惟、從他聞法，當知亦如是。復次或有不貪多者、或有不愚多者，不貪多者退，不愚多者不退。復次或有心善解脫慧善解脫、或有心善解脫慧不善解脫，若心善解脫慧善解脫者不退，若心善解脫慧不善解脫者退。

問曰：退者經幾時？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：退者經幾時？

答曰：經少時不久，乃至不自知退。若自知退，便修勝進方便。復次彼煩惱現在前時，心生慚愧故，速修方便。如明目人晝於平地而便顛蹶，尋即還起，四方顧視，無見我者不耶？如是行者煩惱起時，心生慚愧，若佛、若佛弟子、若諸善人無見我者不耶？復次彼煩惱現在前時，身心生熱，欲令煩惱熱速滅故，尋修方便。猶如軟身體人，小火墮上，尋即除却。彼亦如是。復次煩惱臭穢在身，不堪忍故，尋修方便。猶如好淨之人，有少不淨墮於身上，尋即除却。彼亦如是。復有說者，此事不定，或有久者，乃至令根猛利，信解脫為見到，然後得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：經少時不久，乃至不自知退。若自知退，便修勝進方便。復次彼煩惱現在前時，心生慚愧故，速修方便。如明目人晝於平地而便顛蹶，尋即還起，四方顧視，無見我者不耶？如是行者煩惱起時，心生慚愧，若佛、若佛弟子、若諸善人無見我者不耶？復次彼煩惱現在前時，身心生熱，欲令煩惱熱速滅故，尋修方便。猶如軟身體人，小火墮上，尋即除却。彼亦如是。復次煩惱臭穢在身，不堪忍故，尋修方便。猶如好淨之人，有少不淨墮於身上，尋即除却。彼亦如是。復有說者，此事不定，或有久者，乃至令根猛利，信解脫為見到，然後得阿羅漢果。

問曰：若退阿羅漢果已，阿羅漢所不應作者，彼人作耶？退阿那含、斯陀含果已，阿那含、斯陀含所不應作，彼人作耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若退阿羅漢果已，阿羅漢所不應作者，彼人作耶？退阿那含、斯陀含果已，阿那含、斯陀含所不應作，彼人作耶？

答曰：不作。所以者何？得果人所作所行異於凡夫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不作。所以者何？得果人所作所行異於凡夫故。

阿羅漢有六種：一、退法；二、憶法；三、護法；四、等住；五、能進；六、不動。退法者，退。憶法者，心生厭憶，持刀欲自害。護法者，於已解脫心生愛樂，善守護故。等住者，不退不進，能進者能進至不動。不動者，住本根不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢有六種：一、退法；二、憶法；三、護法；四、等住；五、能進；六、不動。退法者，退。憶法者，心生厭憶，持刀欲自害。護法者，於已解脫心生愛樂，善守護故。等住者，不退不進，能進者能進至不動。不動者，住本根不動。

問曰：退法阿羅漢必退耶？憶法者必憶法耶？護法者必護法耶？等住者必等住耶？能進者必能進至不動耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：退法阿羅漢必退耶？憶法者必憶法耶？護法者必護法耶？等住者必等住耶？能進者必能進至不動耶？

答曰：或有說者，退法必退，乃至能進者必能進至不動，以是事故名退，乃至名能進。若作是說，退法必退乃至能進者必能進者，以有六事故。阿羅漢有六，欲界有六，色無色界有二，謂等住、不動。若作是說，退法阿羅漢不必退乃至能進者不必能進至不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，退法必退，乃至能進者必能進至不動，以是事故名退，乃至名能進。若作是說，退法必退乃至能進者必能進者，以有六事故。阿羅漢有六，欲界有六，色無色界有二，謂等住、不動。若作是說，退法阿羅漢不必退乃至能進者不必能進至不動。

問曰：若然者，何故名退乃至名能進耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何故名退乃至名能進耶？

答曰：退阿羅漢不必退，若退者是退性。乃至能進不必能進，若能進者是能進性。若作是說，退法者不必退，乃至能進者不必能進，以有六性故有六種阿羅漢。如是說者，欲界有六種，色無色界亦有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：退阿羅漢不必退，若退者是退性。乃至能進不必能進，若能進者是能進性。若作是說，退法者不必退，乃至能進者不必能進，以有六性故有六種阿羅漢。如是說者，欲界有六種，色無色界亦有六。

問曰：云何立六種阿羅漢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何立六種阿羅漢耶？

答曰：以根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以根故。

問曰：根有九種，上上至下下。先說阿羅漢有六種，云何以根故阿羅漢有九種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：根有九種，上上至下下。先說阿羅漢有六種，云何以根故阿羅漢有九種？

答曰：或有說者，退法阿羅漢成就二種根：下下、下中；憶法成就下上根，護法成就中下根，等住成就中中根，能進成就中上根，不動成就上下根，辟支佛成就上中根，佛成就上上根。彼不應作是說，無有一人成就二種根者，利根者尚不能，何況鈍根。評曰：應作是說：退法阿羅漢成就下下根，憶法下中，護法下上，等住中下，能進中中，不動有二種：有從時解脫至不動、有性不動，從時解脫至不動者中上，本性不動者上下，辟支佛上中，佛上上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，退法阿羅漢成就二種根：下下、下中；憶法成就下上根，護法成就中下根，等住成就中中根，能進成就中上根，不動成就上下根，辟支佛成就上中根，佛成就上上根。彼不應作是說，無有一人成就二種根者，利根者尚不能，何況鈍根。評曰：應作是說：退法阿羅漢成就下下根，憶法下中，護法下上，等住中下，能進中中，不動有二種：有從時解脫至不動、有性不動，從時解脫至不動者中上，本性不動者上下，辟支佛上中，佛上上。

退法阿羅漢作一事，唯退。憶法阿羅漢作二事，退法、憶法。護法阿羅漢作三事，退法、憶法、護法。等住阿羅漢作四事，退法、憶法、護法、等住。能進阿羅漢作五事，退法、憶法、護法、等住、能進。復有說，退法阿羅漢有三事：一、退住學根；二、轉至勝根；三、即住般涅槃。憶法阿羅漢有四事：一、退住學根；二、退住退法根；三、轉至勝根；四、即住般涅槃。護法阿羅漢有五事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、轉至勝根；五、即住般涅槃。等住阿羅漢有六事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、退住護法；五、轉至勝根；六、即住般涅槃。能進羅漢有七事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、退住護法；五、退住等住；六、轉至不動；七、即住般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退法阿羅漢作一事，唯退。憶法阿羅漢作二事，退法、憶法。護法阿羅漢作三事，退法、憶法、護法。等住阿羅漢作四事，退法、憶法、護法、等住。能進阿羅漢作五事，退法、憶法、護法、等住、能進。復有說，退法阿羅漢有三事：一、退住學根；二、轉至勝根；三、即住般涅槃。憶法阿羅漢有四事：一、退住學根；二、退住退法根；三、轉至勝根；四、即住般涅槃。護法阿羅漢有五事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、轉至勝根；五、即住般涅槃。等住阿羅漢有六事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、退住護法；五、轉至勝根；六、即住般涅槃。能進羅漢有七事：一、退住學根；二、退住退法根；三、退住憶法；四、退住護法；五、退住等住；六、轉至不動；七、即住般涅槃。

問曰：憶法阿羅漢退住學根，為得何等學根？為得退法學根、為得憶法學根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：憶法阿羅漢退住學根，為得何等學根？為得退法學根、為得憶法學根耶？

答曰：得退法學根，非憶法學根。所以者何？彼未曾得憶法學根故。若得者是，名為進，不名為退。世尊經說：尊者瞿醯迦是時解脫阿羅漢六反退，第七反還得時解脫身作證，以刀自害而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：得退法學根，非憶法學根。所以者何？彼未曾得憶法學根故。若得者是，名為進，不名為退。世尊經說：尊者瞿醯迦是時解脫阿羅漢六反退，第七反還得時解脫身作證，以刀自害而死。

問曰：彼尊者瞿醯迦，為是退法性、為是憶法性？若是退法性者，何故以刀自害？若是憶法性者，何故六反退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尊者瞿醯迦，為是退法性、為是憶法性？若是退法性者，何故以刀自害？若是憶法性者，何故六反退耶？

答曰：應作此論：是退法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作此論：是退法性。

問曰：何故以刀自害？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故以刀自害？

答曰：厭患退故，以刀自害。若不退以刀自害者，是憶法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：厭患退故，以刀自害。若不退以刀自害者，是憶法。

所可用道斷欲界結，退彼道時還得彼結得不耶？答曰：還得彼結得。諸結得離欲時斷，退時還得彼結得。所可用道斷色無色界結，退彼道時還得彼結得不耶？答曰：還得彼結得。諸結得離欲時斷，退時還得彼結得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可用道斷欲界結，退彼道時還得彼結得不耶？答曰：還得彼結得。諸結得離欲時斷，退時還得彼結得。所可用道斷色無色界結，退彼道時還得彼結得不耶？答曰：還得彼結得。諸結得離欲時斷，退時還得彼結得。

問曰：所可用斷結道，於彼道不退，所可用退道，彼道不能斷結。無礙道能斷結，無有退無礙道者。住解脫道退，無有以解脫道斷結者。何故作是說：所可用道斷欲界結，退彼道時還得彼結得？廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：所可用斷結道，於彼道不退，所可用退道，彼道不能斷結。無礙道能斷結，無有退無礙道者。住解脫道退，無有以解脫道斷結者。何故作是說：所可用道斷欲界結，退彼道時還得彼結得？廣說如上。

答曰：無礙道是解脫道因，解脫道是無礙道果。若於果退時，亦應言因退。復次煩惱以無礙道對治，若成就彼煩惱時，亦當言退彼對治道。復次以煩惱故立斷煩惱無礙道，若成就煩惱時，亦當言退彼無礙道。尊者僧伽婆修說曰：住無礙道退，住解脫道亦退。所以者何？斷五種結須陀洹退時，彼非是退五無礙道、五解脫道耶？評曰：應作是說：無有住無礙道退，退已住無礙道者；退解脫道，還住解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無礙道是解脫道因，解脫道是無礙道果。若於果退時，亦應言因退。復次煩惱以無礙道對治，若成就彼煩惱時，亦當言退彼對治道。復次以煩惱故立斷煩惱無礙道，若成就煩惱時，亦當言退彼無礙道。尊者僧伽婆修說曰：住無礙道退，住解脫道亦退。所以者何？斷五種結須陀洹退時，彼非是退五無礙道、五解脫道耶？評曰：應作是說：無有住無礙道退，退已住無礙道者；退解脫道，還住解脫道。

九斷智：欲界繫苦集所斷結斷，一斷智。色無色界苦集所斷結斷，二斷智。欲界見滅所斷結斷，三斷智。色無色界見滅所斷結斷，四斷智。欲界見道所斷結斷，五斷智。色無色界見道所斷結斷，六斷智。五下分結斷，七斷智。色愛斷，八斷智。一切結斷，九斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九斷智：欲界繫苦集所斷結斷，一斷智。色無色界苦集所斷結斷，二斷智。欲界見滅所斷結斷，三斷智。色無色界見滅所斷結斷，四斷智。欲界見道所斷結斷，五斷智。色無色界見道所斷結斷，六斷智。五下分結斷，七斷智。色愛斷，八斷智。一切結斷，九斷智。

問曰：九斷智攝一切斷智，一切斷智攝九斷智，廣說如經本，斷者是無為。問曰：若斷者是無為，不能有所緣，何故斷是智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：九斷智攝一切斷智，一切斷智攝九斷智，廣說如經本，斷者是無為。問曰：若斷者是無為，不能有所緣，何故斷是智耶？

答曰：斷是智果故說智。業果說業，如說：六入是舊業。天眼天耳是通果說通。阿羅漢是智果說智，如是智果故說斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：斷是智果故說智。業果說業，如說：六入是舊業。天眼天耳是通果說通。阿羅漢是智果說智，如是智果故說斷智。

問曰：若然者，修道所斷結，以智斷故是智果，可言斷智。見道所斷結，以忍斷是忍果，云何言斷智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，修道所斷結，以智斷故是智果，可言斷智。見道所斷結，以忍斷是忍果，云何言斷智耶？

答曰：彼是世俗智果，故言斷智。如先以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲，八地中所斷結斷，是世俗智果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼是世俗智果，故言斷智。如先以世俗道離欲界欲乃至離無所有處欲，八地中所斷結斷，是世俗智果。

問曰：若然者，世俗道能有所作處可爾。非想非非想處，世俗道不能有所作，非想非非想處見道所斷結斷是忍，云何是斷智耶？尊者僧伽婆修說曰：此是慧果說斷智。斷有二種：一是慧果。彼不應作是說。所以者何？佛經說二智：一知智、二斷智，不說斷慧。評曰：應作是說：實義智者是金剛喻定，斷是彼果。所以者何？得阿羅漢果時，以金剛喻定斷三界見道修道所斷結，頓證解脫得故。復有說者，從智種中生，故名斷智。如瞿曇姓中生故名瞿曇，彼亦如是。復次彼斷性相是斷智，彼斷雖不能有所緣，而性相是斷智，說名斷智。如過去未來眼根，雖不能見，而性相是眼。彼亦如是。尊者瞿沙說曰：應言正斷，是最勝斷、相應斷、畢竟斷。尊者波奢說曰：應言棄斷。所以者何？棄一切生死，得此斷故。此斷亦可言斷，亦可言無欲，亦可言滅，亦可言諦，亦可言斷智，亦可言沙門果，亦可言有餘涅槃界無餘涅槃界。苦法忍滅苦法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃界無餘涅槃界。苦比忍滅苦比智生，是時彼斷名斷乃至名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。集法忍滅集法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見苦見集所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。集比忍滅集比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界見苦見集所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅法忍滅滅法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見滅所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅比忍滅滅比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界見滅所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。道法忍滅道法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見道所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。道比忍滅道比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界結盡斷智、名沙門果謂須陀洹果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。是時三界見苦見集見滅及欲界見道所斷結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智、名沙門果謂須陀洹果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。須陀洹當得斯陀含果，斷一種結乃至五種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。第六無礙道滅、第六解脫道生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，名沙門果謂斯陀含果，不名有餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，世俗道能有所作處可爾。非想非非想處，世俗道不能有所作，非想非非想處見道所斷結斷是忍，云何是斷智耶？尊者僧伽婆修說曰：此是慧果說斷智。斷有二種：一是慧果。彼不應作是說。所以者何？佛經說二智：一知智、二斷智，不說斷慧。評曰：應作是說：實義智者是金剛喻定，斷是彼果。所以者何？得阿羅漢果時，以金剛喻定斷三界見道修道所斷結，頓證解脫得故。復有說者，從智種中生，故名斷智。如瞿曇姓中生故名瞿曇，彼亦如是。復次彼斷性相是斷智，彼斷雖不能有所緣，而性相是斷智，說名斷智。如過去未來眼根，雖不能見，而性相是眼。彼亦如是。尊者瞿沙說曰：應言正斷，是最勝斷、相應斷、畢竟斷。尊者波奢說曰：應言棄斷。所以者何？棄一切生死，得此斷故。此斷亦可言斷，亦可言無欲，亦可言滅，亦可言諦，亦可言斷智，亦可言沙門果，亦可言有餘涅槃界無餘涅槃界。苦法忍滅苦法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃界無餘涅槃界。苦比忍滅苦比智生，是時彼斷名斷乃至名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。集法忍滅集法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見苦見集所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。集比忍滅集比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界見苦見集所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅法忍滅滅法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見滅所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅比忍滅滅比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界見滅所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。道法忍滅道法智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂欲界見道所斷結盡斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。道比忍滅道比智生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色無色界結盡斷智、名沙門果謂須陀洹果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。是時三界見苦見集見滅及欲界見道所斷結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智、名沙門果謂須陀洹果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。須陀洹當得斯陀含果，斷一種結乃至五種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。第六無礙道滅、第六解脫道生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，名沙門果謂斯陀含果，不名有餘

涅槃無餘涅槃界。是時三界見道所斷，彼斷名斷、名無欲、名滅、名斷智謂先所得斷智、名沙門果謂斯陀含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。欲界修道所斷五種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，名沙門果謂斯陀含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。斯陀含當得阿那含果，斷第七第八種結時，彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。第九無礙道滅、第九解脫道生，是時彼斷名無欲、名滅、名諦、名斷智謂五下分結盡斷智、名沙門果謂阿那含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。即彼時三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名無欲、名滅、名諦、名斷智謂本得斷智五下分結盡斷智，名沙門果謂阿那含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。離初禪欲，斷一種結乃至斷九種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，不名沙門果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。乃至離第四禪欲，斷一種結乃至斷八種結，說亦如是。第九無礙道滅、第九解脫道生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色愛斷斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。離空處欲乃至離非想非非想處，斷八種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。金剛喻定滅、初盡智生，是時九種結斷，彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂一切結盡斷智、名沙門果謂阿羅漢果、名有餘涅槃界，不名無餘涅槃界。即彼時三界見道所斷、八地修道所斷、非想非非想處修道所斷八種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂一切結盡斷智、名沙門果謂阿羅漢果、名有餘涅槃界，不名無餘涅槃界。若阿羅漢陰界入更不相續，入無餘涅槃界，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂所得斷智、名沙門果謂阿羅漢果，不名有餘涅槃界，名無餘涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃無餘涅槃界。是時三界見道所斷，彼斷名斷、名無欲、名滅、名斷智謂先所得斷智、名沙門果謂斯陀含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。欲界修道所斷五種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，名沙門果謂斯陀含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。斯陀含當得阿那含果，斷第七第八種結時，彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。第九無礙道滅、第九解脫道生，是時彼斷名無欲、名滅、名諦、名斷智謂五下分結盡斷智、名沙門果謂阿那含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。即彼時三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名無欲、名滅、名諦、名斷智謂本得斷智五下分結盡斷智，名沙門果謂阿那含果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。離初禪欲，斷一種結乃至斷九種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智，不名沙門果，不名有餘涅槃無餘涅槃界。乃至離第四禪欲，斷一種結乃至斷八種結，說亦如是。第九無礙道滅、第九解脫道生，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂色愛斷斷智，不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。離空處欲乃至離非想非非想處，斷八種結，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦，不名斷智、不名沙門果、不名有餘涅槃無餘涅槃界。金剛喻定滅、初盡智生，是時九種結斷，彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂一切結盡斷智、名沙門果謂阿羅漢果、名有餘涅槃界，不名無餘涅槃界。即彼時三界見道所斷、八地修道所斷、非想非非想處修道所斷八種結同一味，頓證解脫得，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂一切結盡斷智、名沙門果謂阿羅漢果、名有餘涅槃界，不名無餘涅槃界。若阿羅漢陰界入更不相續，入無餘涅槃界，是時彼斷名斷、名無欲、名滅、名諦、名斷智謂所得斷智、名沙門果謂阿羅漢果，不名有餘涅槃界，名無餘涅槃界。

問曰：諸斷是無為，何以有時名斷智、有時不名斷智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸斷是無為，何以有時名斷智、有時不名斷智？

答曰：爾時或有四事、或有五事者名斷智。四事者，一、害俱因；二、俱繫得解脫；三、得無漏解脫得；四、害非想非非想處一切遍使。五事者，即上四事，五永斷於界。見道中有四事，修道中有五事。苦法忍滅苦法智生，是時不害俱因，雖害見苦所斷，不害見集所斷，不俱繫得解脫。雖見苦所斷繫得解脫，見集所斷不得解脫。雖得無漏解脫，不害非想非非想處一切遍使，是時唯有一事無二事，是故彼斷名斷，不名斷智。苦比忍滅苦比智生，是時不害俱因，雖斷見苦所斷因，不害見集所斷因，不斷俱繫，雖斷見苦所斷繫，不斷見集所斷繫。雖得無漏解脫得，而不畢竟害非想非非想處一切遍使。是時唯有二事，無有三事故，彼斷不名斷智。集法忍滅集法智生，是時害俱因，先害見苦所斷因，今害見集所斷因，俱繫得解脫。先見苦所斷得解脫，今見集所斷得解脫。得無漏解脫得，亦害非想非非想處一切遍使，是時得名斷智。集比忍滅集比智生，是時害俱因，先害見苦所斷因，今害見集所斷因，俱繫得解脫。先見苦所斷繫得解脫，今見集所斷繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，是時具四事故，彼斷名斷智。滅法忍滅滅法智生，是時害俱因，先害見苦見集所斷因，今害見滅所斷因，俱繫得解脫。先見苦見集所斷繫得解脫，今見滅所斷繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，是時具四事故，彼斷名斷智。滅比忍滅滅比智生、道法忍滅道法智生、道比忍滅道比智生，說亦如是。如是則說見道斷智。修道中有五事名斷智。離欲界一種欲乃至離八種欲，是時不害俱因，雖斷八種因，不斷下下因。所以者何？九種結展轉為因故，俱繫不得解脫。雖八種繫得解脫，一種繫不得解脫。所以者何？九種結展轉相繫故。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不永離界。是時唯有二事無三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結，是時害俱因，先斷八種因，今斷下下因，俱繫得解脫。先八種繫得解脫，今下下繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界，謂離欲界。是時有五事故，彼斷名斷智。離初禪欲，斷一種結乃至斷八種結，廣說如欲界。斷第九種時，害俱因，先斷八種因，今斷下下因，俱繫得解脫。先八種繫得解脫，今下下繫得解脫，得無漏解脫得。害非想非非想處一切遍使，而非畢竟離界。是時唯有四事無五事，是故彼斷不名斷智。第二第三禪，說亦如是。離第四禪欲，斷一種結乃至斷八種結，不害俱因，俱繫不得解脫。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不畢竟離界。是時唯有二事無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：爾時或有四事、或有五事者名斷智。四事者，一、害俱因；二、俱繫得解脫；三、得無漏解脫得；四、害非想非非想處一切遍使。五事者，即上四事，五永斷於界。見道中有四事，修道中有五事。苦法忍滅苦法智生，是時不害俱因，雖害見苦所斷，不害見集所斷，不俱繫得解脫。雖見苦所斷繫得解脫，見集所斷不得解脫。雖得無漏解脫，不害非想非非想處一切遍使，是時唯有一事無二事，是故彼斷名斷，不名斷智。苦比忍滅苦比智生，是時不害俱因，雖斷見苦所斷因，不害見集所斷因，不斷俱繫，雖斷見苦所斷繫，不斷見集所斷繫。雖得無漏解脫得，而不畢竟害非想非非想處一切遍使。是時唯有二事，無有三事故，彼斷不名斷智。集法忍滅集法智生，是時害俱因，先害見苦所斷因，今害見集所斷因，俱繫得解脫。先見苦所斷得解脫，今見集所斷得解脫。得無漏解脫得，亦害非想非非想處一切遍使，是時得名斷智。集比忍滅集比智生，是時害俱因，先害見苦所斷因，今害見集所斷因，俱繫得解脫。先見苦所斷繫得解脫，今見集所斷繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，是時具四事故，彼斷名斷智。滅法忍滅滅法智生，是時害俱因，先害見苦見集所斷因，今害見滅所斷因，俱繫得解脫。先見苦見集所斷繫得解脫，今見滅所斷繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，是時具四事故，彼斷名斷智。滅比忍滅滅比智生、道法忍滅道法智生、道比忍滅道比智生，說亦如是。如是則說見道斷智。修道中有五事名斷智。離欲界一種欲乃至離八種欲，是時不害俱因，雖斷八種因，不斷下下因。所以者何？九種結展轉為因故，俱繫不得解脫。雖八種繫得解脫，一種繫不得解脫。所以者何？九種結展轉相繫故。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不永離界。是時唯有二事無三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結，是時害俱因，先斷八種因，今斷下下因，俱繫得解脫。先八種繫得解脫，今下下繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界，謂離欲界。是時有五事故，彼斷名斷智。離初禪欲，斷一種結乃至斷八種結，廣說如欲界。斷第九種時，害俱因，先斷八種因，今斷下下因，俱繫得解脫。先八種繫得解脫，今下下繫得解脫，得無漏解脫得。害非想非非想處一切遍使，而非畢竟離界。是時唯有四事無五事，是故彼斷不名斷智。第二第三禪，說亦如是。離第四禪欲，斷一種結乃至斷八種結，不害俱因，俱繫不得解脫。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不畢竟離界。是時唯有二事無

三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結時害俱因，俱繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界。是時有五事故，彼斷名斷智，謂色愛盡斷智。如離初禪欲，乃至離三禪欲、離空處欲，乃至離無所有處欲，說亦如是。離非想非非想處欲，斷一種結乃至斷八種結時，不害俱因，俱繫不得解脫。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不畢竟離界。是時唯有二事而無三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結，是時害俱因，俱繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界。是時有五事故，彼斷名斷智，謂一切結盡斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結時害俱因，俱繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界。是時有五事故，彼斷名斷智，謂色愛盡斷智。如離初禪欲，乃至離三禪欲、離空處欲，乃至離無所有處欲，說亦如是。離非想非非想處欲，斷一種結乃至斷八種結時，不害俱因，俱繫不得解脫。雖得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，而不畢竟離界。是時唯有二事而無三事，是故彼斷不名斷智。斷第九種結，是時害俱因，俱繫得解脫。得無漏解脫得，害非想非非想處一切遍使，畢竟離界。是時有五事故，彼斷名斷智，謂一切結盡斷智。

問曰：為離四禪修道所斷愛名斷智、為唯離第四禪修道所斷愛名斷智耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為離四禪修道所斷愛名斷智、為唯離第四禪修道所斷愛名斷智耶？

答曰：或有說，離四禪愛名斷智。復有說，離第四禪九種愛名斷智。復有說，唯離第四禪下下種愛名斷智。評曰：應作是說：離色界一切修道所斷愛名斷智。所以者何？若離第四禪下下愛色界一切修道所斷愛盡乃名斷智。問曰：斷法是最勝法，何故二斷得通證，謂阿那含、阿羅漢果時？答曰：此二時畢竟離界亦得果。得須陀洹果、斯陀含果時，雖得果不畢竟離界。離第四禪欲，雖畢竟離界，而非得果。得阿那含果時，畢竟離界，謂離欲界得果。得阿那含果、得阿羅漢果時，畢竟離界，謂離無色界，得果，得阿羅漢果時。復次是時畢竟離界，斷下分上分結。得須陀洹果、斯陀含果時，不畢竟離界，不斷下分上分結。離色愛時，雖畢竟離界，謂離色界不畢竟斷上分結。得阿那含果時，畢竟離界，謂離欲界，畢竟斷下分結。得阿羅漢果時，畢竟離界，謂離無色界，畢竟斷上分結。復次是時畢竟離界，畢竟斷不善無記煩惱。得須陀洹果、斯陀含果時，不畢竟離界，亦不畢竟斷不善煩惱。離色界時，雖畢竟離界，不畢竟斷無記煩惱。得阿那含果時，畢竟離界謂離欲界，畢竟斷不善煩惱。得阿羅漢果時，畢竟離界謂離無色界，畢竟斷無記煩惱。如不善無記，有報無報、生二果一果、無慚無愧相應無慚無愧不相應，當知說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說，離四禪愛名斷智。復有說，離第四禪九種愛名斷智。復有說，唯離第四禪下下種愛名斷智。評曰：應作是說：離色界一切修道所斷愛名斷智。所以者何？若離第四禪下下愛色界一切修道所斷愛盡乃名斷智。問曰：斷法是最勝法，何故二斷得通證，謂阿那含、阿羅漢果時？答曰：此二時畢竟離界亦得果。得須陀洹果、斯陀含果時，雖得果不畢竟離界。離第四禪欲，雖畢竟離界，而非得果。得阿那含果時，畢竟離界，謂離欲界得果。得阿那含果、得阿羅漢果時，畢竟離界，謂離無色界，得果，得阿羅漢果時。復次是時畢竟離界，斷下分上分結。得須陀洹果、斯陀含果時，不畢竟離界，不斷下分上分結。離色愛時，雖畢竟離界，謂離色界不畢竟斷上分結。得阿那含果時，畢竟離界，謂離欲界，畢竟斷下分結。得阿羅漢果時，畢竟離界，謂離無色界，畢竟斷上分結。復次是時畢竟離界，畢竟斷不善無記煩惱。得須陀洹果、斯陀含果時，不畢竟離界，亦不畢竟斷不善煩惱。離色界時，雖畢竟離界，不畢竟斷無記煩惱。得阿那含果時，畢竟離界謂離欲界，畢竟斷不善煩惱。得阿羅漢果時，畢竟離界謂離無色界，畢竟斷無記煩惱。如不善無記，有報無報、生二果一果、無慚無愧相應無慚無愧不相應，當知說亦如是。

九斷智，誰捨幾、誰得幾？答曰：或有無捨無得者，如凡夫人是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九斷智，誰捨幾、誰得幾？答曰：或有無捨無得者，如凡夫人是也。

問曰：此中不問凡夫不答凡夫。復有聖人不捨不得者，如住本性者是也，勝進者亦是。如苦法忍滅苦法智生，是時不捨不得。苦比忍滅苦比智生，是時亦不捨不得。集法忍滅集法智生，是時得一而無所捨。集比忍滅集比智生，是時得一而無所捨。滅法忍滅滅法智生，是時得一而無所捨。滅比忍滅滅比智生，是時得一而無所捨。道法忍滅道法智生，是時得一而無所捨。道比忍滅道比智生，若非離欲人，得一而無所捨；若是離欲人，捨五得一(謂道比智時所得斷智即是五下分結盡斷智)。聖人離欲界欲，斷一種乃至八種結，無得捨。斷第九種結，是時捨六得一，謂五下分結盡斷智是也。離初禪欲，斷一種乃至九種結，無得無捨。第二第三禪亦如是。離第四禪欲，斷一種乃至八種，無得捨。斷第九種，得一而無所捨。如初禪，二禪、三禪、空處、識處、無所有處亦如是。離非想非非想處欲，斷一種乃至八種結，亦無得無捨。斷第九種時，捨二得一，謂一切結盡斷智。是則說勝進時。退時亦有捨有得。阿羅漢起無色界煩惱退時，捨一得二。起色界煩惱退時，捨一得一。起欲界煩惱退時，捨一得六。離色愛阿那含，起色界煩惱退時，捨一而無所得。起欲界煩惱退時，捨二得六。未離色愛阿那含，起欲界煩惱退時，捨一得六。退斯陀含果時，無捨無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中不問凡夫不答凡夫。復有聖人不捨不得者，如住本性者是也，勝進者亦是。如苦法忍滅苦法智生，是時不捨不得。苦比忍滅苦比智生，是時亦不捨不得。集法忍滅集法智生，是時得一而無所捨。集比忍滅集比智生，是時得一而無所捨。滅法忍滅滅法智生，是時得一而無所捨。滅比忍滅滅比智生，是時得一而無所捨。道法忍滅道法智生，是時得一而無所捨。道比忍滅道比智生，若非離欲人，得一而無所捨；若是離欲人，捨五得一(謂道比智時所得斷智即是五下分結盡斷智)。聖人離欲界欲，斷一種乃至八種結，無得捨。斷第九種結，是時捨六得一，謂五下分結盡斷智是也。離初禪欲，斷一種乃至九種結，無得無捨。第二第三禪亦如是。離第四禪欲，斷一種乃至八種，無得捨。斷第九種，得一而無所捨。如初禪，二禪、三禪、空處、識處、無所有處亦如是。離非想非非想處欲，斷一種乃至八種結，亦無得無捨。斷第九種時，捨二得一，謂一切結盡斷智。是則說勝進時。退時亦有捨有得。阿羅漢起無色界煩惱退時，捨一得二。起色界煩惱退時，捨一得一。起欲界煩惱退時，捨一得六。離色愛阿那含，起色界煩惱退時，捨一而無所得。起欲界煩惱退時，捨二得六。未離色愛阿那含，起欲界煩惱退時，捨一得六。退斯陀含果時，無捨無得。

此九斷智，幾是禪果、幾是無色定果？幾是根本禪果、幾是禪邊果？幾是根本無色定果、幾是無色定邊果？幾是見道果、幾是修道果？幾是忍果、幾是智果？幾是法智果、幾是比智果？幾是法智分果、幾是比智分果？幾是世俗道果、幾是無漏道果？幾是禪果者，答曰：九是禪及眷屬果。幾是無色定果者，答曰：二是無色定及眷屬果。幾是根本禪果者，答曰：阿毘曇者作如是說：五是根本禪果。尊者瞿沙作如是說：八是根本禪果。幾是禪邊果者，答曰：九，謂未至依是也，非餘禪邊。幾是根本無色定果者，答曰：一。幾是無色定邊果者，答曰：一，謂空處邊，非餘處無色定邊。幾是見道果者，答曰：七。幾是修道果者，答曰：三。幾是忍果？應說如見道。幾是智果者，應說如修道。幾是法智果者，答曰：三。幾是比智果者，答曰：二。幾是法智分果者，答曰：六。幾是比智分果者，答曰：五。幾是世俗道果者，答曰：二。幾是無漏道果者，答曰：九。若離色愛，得正決定，色愛盡斷智何時得耶？尊者僧伽婆修說曰：道比智現在前時得。所以者何？道比智亦是向道、亦是果道。不應作是說：住果而言是向。彼未曾起一剎那頃向道現在前，何故說言向道耶？復有說，若離空處欲，是時於未來世修無漏禪，是時得色愛盡斷智。此說亦不應爾。所以者何？是時對治無色界禪未來修，不對治色界禪修。復有說，當得阿羅漢果，住金剛喻定，三界見道修道所斷結同一味，通證解脫得，是時得色愛盡斷智。評曰：應作是說：彼從果必起勝果道現在前，是時得色愛盡斷智。若不從果更起勝果道現在前者，離三禪欲人依下地得正決定，彼若命終生四禪中、若無色界，彼不應成就樂根。若然者，則與十門所說相違。如說：誰成就樂根？若生遍淨、若聖人生遍淨上。欲令無如是過故，從果起必起勝果道現在前，是時得色愛盡斷智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此九斷智，幾是禪果、幾是無色定果？幾是根本禪果、幾是禪邊果？幾是根本無色定果、幾是無色定邊果？幾是見道果、幾是修道果？幾是忍果、幾是智果？幾是法智果、幾是比智果？幾是法智分果、幾是比智分果？幾是世俗道果、幾是無漏道果？幾是禪果者，答曰：九是禪及眷屬果。幾是無色定果者，答曰：二是無色定及眷屬果。幾是根本禪果者，答曰：阿毘曇者作如是說：五是根本禪果。尊者瞿沙作如是說：八是根本禪果。幾是禪邊果者，答曰：九，謂未至依是也，非餘禪邊。幾是根本無色定果者，答曰：一。幾是無色定邊果者，答曰：一，謂空處邊，非餘處無色定邊。幾是見道果者，答曰：七。幾是修道果者，答曰：三。幾是忍果？應說如見道。幾是智果者，應說如修道。幾是法智果者，答曰：三。幾是比智果者，答曰：二。幾是法智分果者，答曰：六。幾是比智分果者，答曰：五。幾是世俗道果者，答曰：二。幾是無漏道果者，答曰：九。若離色愛，得正決定，色愛盡斷智何時得耶？尊者僧伽婆修說曰：道比智現在前時得。所以者何？道比智亦是向道、亦是果道。不應作是說：住果而言是向。彼未曾起一剎那頃向道現在前，何故說言向道耶？復有說，若離空處欲，是時於未來世修無漏禪，是時得色愛盡斷智。此說亦不應爾。所以者何？是時對治無色界禪未來修，不對治色界禪修。復有說，當得阿羅漢果，住金剛喻定，三界見道修道所斷結同一味，通證解脫得，是時得色愛盡斷智。評曰：應作是說：彼從果必起勝果道現在前，是時得色愛盡斷智。若不從果更起勝果道現在前者，離三禪欲人依下地得正決定，彼若命終生四禪中、若無色界，彼不應成就樂根。若然者，則與十門所說相違。如說：誰成就樂根？若生遍淨、若聖人生遍淨上。欲令無如是過故，從果起必起勝果道現在前，是時得色愛盡斷智。

九斷智攝一切斷智，一切斷智攝九斷智耶？答曰：一切攝九，非九攝一切。九者，如此中說。一切者，此九及諸餘斷是。一切者多，九者少。一切斷智攝九斷智，餘者猶多。譬如大器覆於小器，餘者猶多。彼亦如是。不攝何者？答曰：見諦具足世尊弟子未離欲者，欲界繫修道所斷九斷智所不攝。聖人離欲界欲時，斷初種結乃至斷八種結，此斷非九斷智所攝。已離欲愛、未離色愛，色界修道所斷結斷，非九斷智所攝。已斷色愛，乃至第四禪，斷八種結，彼斷非九斷智所攝。已離色愛、未離無色愛，無色界修道所斷結，非九斷智所攝。離空處欲，乃至斷非想非非想處八種結，彼斷非九斷智所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九斷智攝一切斷智，一切斷智攝九斷智耶？答曰：一切攝九，非九攝一切。九者，如此中說。一切者，此九及諸餘斷是。一切者多，九者少。一切斷智攝九斷智，餘者猶多。譬如大器覆於小器，餘者猶多。彼亦如是。不攝何者？答曰：見諦具足世尊弟子未離欲者，欲界繫修道所斷九斷智所不攝。聖人離欲界欲時，斷初種結乃至斷八種結，此斷非九斷智所攝。已離欲愛、未離色愛，色界修道所斷結斷，非九斷智所攝。已斷色愛，乃至第四禪，斷八種結，彼斷非九斷智所攝。已離色愛、未離無色愛，無色界修道所斷結，非九斷智所攝。離空處欲，乃至斷非想非非想處八種結，彼斷非九斷智所攝。

問曰：苦智已生集智未生，三界見苦所斷結斷，彼斷非九斷智所攝。何故此中不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦智已生集智未生，三界見苦所斷結斷，彼斷非九斷智所攝。何故此中不說耶？

答曰：應說。此文應如是說：一切攝九，非九攝一切。不攝何等？答：苦智已生集智未生，三界見苦所斷煩惱斷，彼斷非九斷智所攝。餘說如上。而不說者，有何意耶？答曰：此中所說斷，是有斷、智人斷。彼雖是斷，非是有斷、智人斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說。此文應如是說：一切攝九，非九攝一切。不攝何等？答：苦智已生集智未生，三界見苦所斷煩惱斷，彼斷非九斷智所攝。餘說如上。而不說者，有何意耶？答曰：此中所說斷，是有斷、智人斷。彼雖是斷，非是有斷、智人斷。

問曰：雖作是說，於義不盡。所以者何？不說凡夫人斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：雖作是說，於義不盡。所以者何？不說凡夫人斷故。

答曰：此是略說，現初入門故而作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是略說，現初入門故而作是說。

八人：向須陀洹果證人、住須陀洹果人、向斯陀含果證人、住斯陀含果、向阿那含果證人、住阿那含果、向阿羅漢果證人、住阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人：向須陀洹果證人、住須陀洹果人、向斯陀含果證人、住斯陀含果、向阿那含果證人、住阿那含果、向阿羅漢果證人、住阿羅漢果。

問曰：人名有八，實體有幾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：人名有八，實體有幾？

答曰：阿毘曇者作如是說：人名有八，實體有五。向須陀洹果證人、阿羅漢果，名有二，實體有二。須陀洹果、向斯陀含果證人，名有二，實體有一。斯陀含果、向阿那含果證人，名有二，實體有一。阿那含果、向阿羅漢果證人，名有二，實體有一。尊者瞿沙作如是說：八人名有八，實體有八。彼作是說：須陀洹人住須陀洹果，不勝進時，名成就須陀洹果人；若勝進時，名向斯陀含果證人，捨須陀洹果。斯陀含果人住斯陀含果，不勝進時，名成就斯陀含果人；若勝進時，名向阿那含果證人，捨斯陀含果。阿那含人住阿那含果，不勝進時，名成就阿那含果人；若勝進時，名向阿羅漢果證人，捨阿那含果。所以者何？以根故說人差別。是故《生智論》作如是說：向斯陀含果證人，當言成就須陀洹果不耶？答曰：不成就。乃至向阿羅漢果證人，當言成就阿那含果不耶？答曰：不成就。評曰：八人名有八，實體有五。如是說者好：如名體，名數體數、名差別體差別、名異體異、名別體別、知名知義，當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：阿毘曇者作如是說：人名有八，實體有五。向須陀洹果證人、阿羅漢果，名有二，實體有二。須陀洹果、向斯陀含果證人，名有二，實體有一。斯陀含果、向阿那含果證人，名有二，實體有一。阿那含果、向阿羅漢果證人，名有二，實體有一。尊者瞿沙作如是說：八人名有八，實體有八。彼作是說：須陀洹人住須陀洹果，不勝進時，名成就須陀洹果人；若勝進時，名向斯陀含果證人，捨須陀洹果。斯陀含果人住斯陀含果，不勝進時，名成就斯陀含果人；若勝進時，名向阿那含果證人，捨斯陀含果。阿那含人住阿那含果，不勝進時，名成就阿那含果人；若勝進時，名向阿羅漢果證人，捨阿那含果。所以者何？以根故說人差別。是故《生智論》作如是說：向斯陀含果證人，當言成就須陀洹果不耶？答曰：不成就。乃至向阿羅漢果證人，當言成就阿那含果不耶？答曰：不成就。評曰：八人名有八，實體有五。如是說者好：如名體，名數體數、名差別體差別、名異體異、名別體別、知名知義，當知亦如是。

問曰：若八人身有八，實體有五，云何說八人差別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若八人身有八，實體有五，云何說八人差別耶？

答曰：以行聖道故。須陀洹若於須陀洹果不勝進時，於須陀洹果名得、名在身、名成就、名現前行。若於須陀洹果勝進者，是時住向於須陀洹果名得，不在身中，名成就，不現前行；於向名得、名在身中、名成就、名現前行。乃至若於阿那含果不勝進時，於阿那含果名得、名在身中、名成就、名現前行。若於阿那含果勝進者，是時住向於阿那含果名得，不在身中，名成就，不現前行；於向名得、名在身中、名成就、名現前行。向須陀洹果證人，於此九斷智成就幾、不成就幾？此中以人為章，以斷智為門。答曰：或不成就、或一二三四五，廣說如經本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以行聖道故。須陀洹若於須陀洹果不勝進時，於須陀洹果名得、名在身、名成就、名現前行。若於須陀洹果勝進者，是時住向於須陀洹果名得，不在身中，名成就，不現前行；於向名得、名在身中、名成就、名現前行。乃至若於阿那含果不勝進時，於阿那含果名得、名在身中、名成就、名現前行。若於阿那含果勝進者，是時住向於阿那含果名得，不在身中，名成就，不現前行；於向名得、名在身中、名成就、名現前行。向須陀洹果證人，於此九斷智成就幾、不成就幾？此中以人為章，以斷智為門。答曰：或不成就、或一二三四五，廣說如經本。