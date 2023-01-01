阿毘曇毘婆沙論卷第二十七迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第二十七迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度不善品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使揵度不善品之三

五結：愛結、恚結、慢結、嫉結、慳結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五結：愛結、恚結、慢結、嫉結、慳結。

問曰：此五結體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此五結體性是何？

答曰：有三十七種。愛結，三界有十五種，慢亦如是。恚結有五種。嫉結、慳結，欲界修道所斷有二種。此三十七種，是五結體，乃至廣說。已說體性所以，今當說。何故名結。結有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有三十七種。愛結，三界有十五種，慢亦如是。恚結有五種。嫉結、慳結，欲界修道所斷有二種。此三十七種，是五結體，乃至廣說。已說體性所以，今當說。何故名結。結有何義？

答曰：繫義是結義，廣說如三結處。五下分結：欲愛結、恚結、身見、戒取、疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：繫義是結義，廣說如三結處。五下分結：欲愛結、恚結、身見、戒取、疑。

問曰：五下分結體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五下分結體性是何？

答曰：有三十一種。欲愛結有五種，通六識身。恚結有五種，通六識身。身見三界見苦所斷有三種。戒取三界見苦見道所斷有六種。疑三界見苦集滅道所斷有十二種。此三十一種，是五下分結體，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名下分結。下分結有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有三十一種。欲愛結有五種，通六識身。恚結有五種，通六識身。身見三界見苦所斷有三種。戒取三界見苦見道所斷有六種。疑三界見苦集滅道所斷有十二種。此三十一種，是五下分結體，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名下分結。下分結有何義？

答曰：下界所行故名下。復次下界所結，能令下生相續，能生下報果依果。以是事故，名下分結。下界者是欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：下界所行故名下。復次下界所結，能令下生相續，能生下報果依果。以是事故，名下分結。下界者是欲界。

問曰：若然者，一切煩惱盡下界所行，六十四使是下界所斷，三十六是欲界繫，二十八是非想非非想處繫，三十六能令下界生相續，三十四能生下界依果報果，二唯生依果。如是等煩惱皆有下分義，何故世尊唯說五結是下分結？尊者波奢說曰：佛世尊決定知法相亦知勢用，餘人所不知，乃至廣說。尊者瞿沙說曰：佛知此五下分結，速疾偏重親近下界所行，下界中斷令下界生相續，能生下界依果報果，非餘煩惱，是故說下分結。復次有二種下：一界下、二眾生下。界下者是欲界，眾生下者是凡夫分。眾生所以不能出下界者，為是何過？皆是欲愛結、恚結過。眾生所以不能過下凡夫分者，皆是身見、戒取、疑過。如說下界，下地亦如是。復次此五下分結，於欲界眾生，猶如獄卒伺捕之人。欲愛結、恚結猶如獄卒，身見、戒取、疑猶如伺捕之人。譬如有人閉在獄中，令二人守之使不得出，令三人伺捕此人。若以親友、若以眷屬、若以錢財、若以傷害獄卒而走出者乃至遠去，汝等三人必當將還閉在獄中。獄如欲界，被閉人如凡夫，二獄卒如欲愛結、恚結，身見、戒取、疑如三伺捕人。或有眾生，以不淨觀傷害欲愛結，慈觀傷害恚結，離欲界欲乃至無所有處欲，生非想非非想處，身見、戒取、疑還復將來閉在欲界獄中。是故尊者瞿沙作如是說：若不斷二法則不出欲界，不斷三法則還生欲界。尊者婆摩勒說曰：以為二種結所縛故不出欲界，不斷三結故必還生欲界。復次此是現門、現略、現始入。此諸煩惱，或一種斷、或二種斷、或四種斷、或五種斷。若說身見，當知已說一種斷者；若說戒取，當知已說二種斷者；若說疑，當知已說四種斷者；若說愛恚，當知已說五種斷者。若問：愛恚何以立下分結中？應答：如不善根中。若問：何以說三結立下分結中？應答：如三結中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，一切煩惱盡下界所行，六十四使是下界所斷，三十六是欲界繫，二十八是非想非非想處繫，三十六能令下界生相續，三十四能生下界依果報果，二唯生依果。如是等煩惱皆有下分義，何故世尊唯說五結是下分結？尊者波奢說曰：佛世尊決定知法相亦知勢用，餘人所不知，乃至廣說。尊者瞿沙說曰：佛知此五下分結，速疾偏重親近下界所行，下界中斷令下界生相續，能生下界依果報果，非餘煩惱，是故說下分結。復次有二種下：一界下、二眾生下。界下者是欲界，眾生下者是凡夫分。眾生所以不能出下界者，為是何過？皆是欲愛結、恚結過。眾生所以不能過下凡夫分者，皆是身見、戒取、疑過。如說下界，下地亦如是。復次此五下分結，於欲界眾生，猶如獄卒伺捕之人。欲愛結、恚結猶如獄卒，身見、戒取、疑猶如伺捕之人。譬如有人閉在獄中，令二人守之使不得出，令三人伺捕此人。若以親友、若以眷屬、若以錢財、若以傷害獄卒而走出者乃至遠去，汝等三人必當將還閉在獄中。獄如欲界，被閉人如凡夫，二獄卒如欲愛結、恚結，身見、戒取、疑如三伺捕人。或有眾生，以不淨觀傷害欲愛結，慈觀傷害恚結，離欲界欲乃至無所有處欲，生非想非非想處，身見、戒取、疑還復將來閉在欲界獄中。是故尊者瞿沙作如是說：若不斷二法則不出欲界，不斷三法則還生欲界。尊者婆摩勒說曰：以為二種結所縛故不出欲界，不斷三結故必還生欲界。復次此是現門、現略、現始入。此諸煩惱，或一種斷、或二種斷、或四種斷、或五種斷。若說身見，當知已說一種斷者；若說戒取，當知已說二種斷者；若說疑，當知已說四種斷者；若說愛恚，當知已說五種斷者。若問：愛恚何以立下分結中？應答：如不善根中。若問：何以說三結立下分結中？應答：如三結中。

佛告諸比丘：汝等受持我所說五下分結耶？爾時長老摩勒迦子在會中坐，即從座起，偏袒右肩合掌向佛，而白佛言：我受持世尊所說五下分結。佛問摩勒迦子：汝云何受持我所說五下分結耶？彼答言：世尊說欲愛是下分結，我受持之；說恚、身見、戒取、疑是下分結，我受持之。佛告之言：愚人！汝若如是受持我所說者，外道異學當呵責汝：如嬰孩小兒仰臥床中尚無欲心，況為欲蓋所覆。雖不為欲蓋所覆，亦不得言不為欲使所使。廣說如經。彼嬰孩小兒，於色不識欲心乃至不識法，可言無有使耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：汝等受持我所說五下分結耶？爾時長老摩勒迦子在會中坐，即從座起，偏袒右肩合掌向佛，而白佛言：我受持世尊所說五下分結。佛問摩勒迦子：汝云何受持我所說五下分結耶？彼答言：世尊說欲愛是下分結，我受持之；說恚、身見、戒取、疑是下分結，我受持之。佛告之言：愚人！汝若如是受持我所說者，外道異學當呵責汝：如嬰孩小兒仰臥床中尚無欲心，況為欲蓋所覆。雖不為欲蓋所覆，亦不得言不為欲使所使。廣說如經。彼嬰孩小兒，於色不識欲心乃至不識法，可言無有使耶？

問曰：佛經說五下分結，彼亦如是受持，何故呵責摩勒迦子耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛經說五下分結，彼亦如是受持，何故呵責摩勒迦子耶？

答曰：不以文故，以不解義，故責其義，不責其文。長老摩勒迦子作如是說：煩惱若行是下分結，煩惱若不行者非下分結。世尊說：使若不斷是下分結，不必行與不行。復次摩勒迦子說：使若現前行是五下分結。佛說：若成就則是在於三世，不必現在。復次長老摩勒迦子說：使沒溺於心是結。佛說：有諸使得是結。如說：若不善知見斷欲愛所起之處，不名無使。恚乃至疑，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以文故，以不解義，故責其義，不責其文。長老摩勒迦子作如是說：煩惱若行是下分結，煩惱若不行者非下分結。世尊說：使若不斷是下分結，不必行與不行。復次摩勒迦子說：使若現前行是五下分結。佛說：若成就則是在於三世，不必現在。復次長老摩勒迦子說：使沒溺於心是結。佛說：有諸使得是結。如說：若不善知見斷欲愛所起之處，不名無使。恚乃至疑，說亦如是。

五上分結：色愛、無色愛、掉、慢、無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五上分結：色愛、無色愛、掉、慢、無明。

問曰：五上分結體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五上分結體性是何？

答曰：有八種。色愛，色界修道所斷，有一種。無色愛，無色界修道所斷，有一種。掉、慢、無明，是色無色界修道所斷，有六種。此八種是色無色界修道所斷，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名上分結。上分結有何義？答曰：起上義是上分結義、向上義是上分結義、令上生相續義是上分結義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有八種。色愛，色界修道所斷，有一種。無色愛，無色界修道所斷，有一種。掉、慢、無明，是色無色界修道所斷，有六種。此八種是色無色界修道所斷，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名上分結。上分結有何義？答曰：起上義是上分結義、向上義是上分結義、令上生相續義是上分結義。

問曰：若趣上義、向上義、令上生相續義是上分結義者，彼諸煩惱不應立流。所以者何？漂義、流下義是流義，漂諸眾生諸界諸趣諸生生死中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若趣上義、向上義、令上生相續義是上分結義者，彼諸煩惱不應立流。所以者何？漂義、流下義是流義，漂諸眾生諸界諸趣諸生生死中故。

答曰：流義異、上分結義異。亦以界故，立上分結。此諸煩惱，令眾生趣上、向上、令上生相續，以無解脫正智無漏聖道善法故立流。此諸煩惱眾生雖生有頂，猶為流所漂，不至解脫正智無漏聖道善法中故。是故尊者瞿沙作如是說：眾生雖久生在上，猶為流所漂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：流義異、上分結義異。亦以界故，立上分結。此諸煩惱，令眾生趣上、向上、令上生相續，以無解脫正智無漏聖道善法故立流。此諸煩惱眾生雖生有頂，猶為流所漂，不至解脫正智無漏聖道善法中故。是故尊者瞿沙作如是說：眾生雖久生在上，猶為流所漂。

問曰：愛何故立二上分結，掉、慢、無明各立一耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：愛何故立二上分結，掉、慢、無明各立一耶？

答曰：掉慢無明亦應說如愛立二上分結，而不說者，當知此說有餘。復次欲以種種文、種種說莊嚴於義。若以種種文、種種說莊嚴於義，義則易解。復次欲現二種門。如愛立二種，掉、慢、無明亦應立二種。如掉、慢、無明立一種，愛亦應說一種。如是上分結，體或四或八。如二門，二俱通亦如是。復次以愛故，界別、地別、種別，能生諸煩惱。廣說如解愛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：掉慢無明亦應說如愛立二上分結，而不說者，當知此說有餘。復次欲以種種文、種種說莊嚴於義。若以種種文、種種說莊嚴於義，義則易解。復次欲現二種門。如愛立二種，掉、慢、無明亦應立二種。如掉、慢、無明立一種，愛亦應說一種。如是上分結，體或四或八。如二門，二俱通亦如是。復次以愛故，界別、地別、種別，能生諸煩惱。廣說如解愛處。

此上分結修道所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此上分結修道所斷。

問曰：何故上分結唯修道所斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故上分結唯修道所斷？

答曰：上分結能令趣上不墮下，見道所斷煩惱能令眾生趣上亦令墮下。復次上分結是聖人所行，非凡夫所行。聖人中是阿那含所行，非斯陀含、須陀洹所行。如是因論生論。問曰：何故上分結阿那含所行，非斯陀含、須陀洹所行？答曰：以阿那含一向上生，斯陀含、須陀洹亦上生亦下生故。復次若出界得果者，此身中則行上分結；須陀洹、斯陀含雖得果不出界。復次若出界永斷不善結者，則行上分結；須陀洹、斯陀含亦不出界亦不永斷不善結。復次若出界永斷下分結者，彼身中則行上分結；須陀洹、斯陀含不出界亦不永斷下分結。復次此煩惱立各別異。若身中立上分結，則不立下分結；若身中立下分結，則不立上分結。復次更不復行凡夫所行法故，立上分結；須陀洹、斯陀含猶行凡夫所行法。凡夫所行法者，共男女同一床宿，衣憍奢耶衣、著華鬘，以栴檀種種香塗身，畜金銀，受用金銀器，驅使奴婢僮僕，亦以手搏頂頭、以瑣鞭人，起如是等身業：共妻婦寢宿，摩觸骨人生細滑想，如是等凡夫所行法。復次更不入母胎流血中生、不住生藏熟藏，如是身中立上分結。如經說：質多居士語諸親里：汝等當知，我更不入母胎，廣說如上。是故尊者瞿沙作如是說：若解脫欲恚，則解脫入母胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：上分結能令趣上不墮下，見道所斷煩惱能令眾生趣上亦令墮下。復次上分結是聖人所行，非凡夫所行。聖人中是阿那含所行，非斯陀含、須陀洹所行。如是因論生論。問曰：何故上分結阿那含所行，非斯陀含、須陀洹所行？答曰：以阿那含一向上生，斯陀含、須陀洹亦上生亦下生故。復次若出界得果者，此身中則行上分結；須陀洹、斯陀含雖得果不出界。復次若出界永斷不善結者，則行上分結；須陀洹、斯陀含亦不出界亦不永斷不善結。復次若出界永斷下分結者，彼身中則行上分結；須陀洹、斯陀含不出界亦不永斷下分結。復次此煩惱立各別異。若身中立上分結，則不立下分結；若身中立下分結，則不立上分結。復次更不復行凡夫所行法故，立上分結；須陀洹、斯陀含猶行凡夫所行法。凡夫所行法者，共男女同一床宿，衣憍奢耶衣、著華鬘，以栴檀種種香塗身，畜金銀，受用金銀器，驅使奴婢僮僕，亦以手搏頂頭、以瑣鞭人，起如是等身業：共妻婦寢宿，摩觸骨人生細滑想，如是等凡夫所行法。復次更不入母胎流血中生、不住生藏熟藏，如是身中立上分結。如經說：質多居士語諸親里：汝等當知，我更不入母胎，廣說如上。是故尊者瞿沙作如是說：若解脫欲恚，則解脫入母胎。

問曰：上分結中掉體，為是結、非結？若是結者，《波伽羅那》所說云何通？如說：云何結法？答言：九結是。云何非結法？答言：除九結，餘法是也。若非結者，此經云何通？如說：云何上分結？答言：色愛、無色愛、掉、慢、無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：上分結中掉體，為是結、非結？若是結者，《波伽羅那》所說云何通？如說：云何結法？答言：九結是。云何非結法？答言：除九結，餘法是也。若非結者，此經云何通？如說：云何上分結？答言：色愛、無色愛、掉、慢、無明。

答曰：應作是說是結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說是結。

問曰：若然者，此經善通。波伽羅那所說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此經善通。波伽羅那所說云何通？

答曰：西方沙門誦持《波伽羅那經》作如是說：云何結法？答言：九結及五上分結中掉是也。云何非結法？答言：除九結及五上分結中掉，餘法是也。罽賓沙門非如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：西方沙門誦持《波伽羅那經》作如是說：云何結法？答言：九結及五上分結中掉是也。云何非結法？答言：除九結及五上分結中掉，餘法是也。罽賓沙門非如是說。

問曰：何故罽賓沙門非如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故罽賓沙門非如是說。

答曰：罽賓沙門應如西方沙門所說。而不說者，有何意耶？答曰：以掉是壞想，或少分是結、少分非結，或於一人是結、或於一人非結，或時是結、或時非結。少分是結、少分非結者，色無色界是結，欲界非結。或於一人是結、或於一人非結者，於聖人是結，於凡夫人非結。或時是結、或時非結者，聖人未離欲界欲非結，離欲界欲是結。以有如是壞相故，罽賓沙門所以不說。如是因論生論，何故色無色界掉立結、欲界掉不立？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：罽賓沙門應如西方沙門所說。而不說者，有何意耶？答曰：以掉是壞想，或少分是結、少分非結，或於一人是結、或於一人非結，或時是結、或時非結。少分是結、少分非結者，色無色界是結，欲界非結。或於一人是結、或於一人非結者，於聖人是結，於凡夫人非結。或時是結、或時非結者，聖人未離欲界欲非結，離欲界欲是結。以有如是壞相故，罽賓沙門所以不說。如是因論生論，何故色無色界掉立結、欲界掉不立？

答曰：欲界是不定界，非修地、非離欲地，此中無如是定為掉所亂，是故欲界掉不立於結。色無色界，是定界、是修地、是離欲地，彼中四枝五枝定為掉所亂，是故立結。如村落中，若村落邊住處，雖有大聲不能作患；阿練若住處，雖復小聲猶以為患。彼亦如是。復次欲界多諸非法想煩惱，如恨、佷、誑、諂、高、害。如是等煩惱，障覆於掉，不得明了，是故欲界掉不立是結。色無色界無非法想煩惱，彼中掉明了，是故立結。如村落中、村落邊住處，多諸行惡比丘而不可識；若至阿練若住處，遠來可識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界是不定界，非修地、非離欲地，此中無如是定為掉所亂，是故欲界掉不立於結。色無色界，是定界、是修地、是離欲地，彼中四枝五枝定為掉所亂，是故立結。如村落中，若村落邊住處，雖有大聲不能作患；阿練若住處，雖復小聲猶以為患。彼亦如是。復次欲界多諸非法想煩惱，如恨、佷、誑、諂、高、害。如是等煩惱，障覆於掉，不得明了，是故欲界掉不立是結。色無色界無非法想煩惱，彼中掉明了，是故立結。如村落中、村落邊住處，多諸行惡比丘而不可識；若至阿練若住處，遠來可識。

問曰：如掉、睡俱在三界，五種所斷，通六識身，一切染污心中可得。何以立掉為上分結，不立睡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如掉、睡俱在三界，五種所斷，通六識身，一切染污心中可得。何以立掉為上分結，不立睡耶？

答曰：以掉是大過重患多過。以是大過重患多過故，世尊立上分結。《波伽羅那經》說：是不善大地，以其多過故，作如是說：云何結法？答言：九結及五上分結中掉是也，以其多過故。《波伽羅那》復作是說：云何不共無明？云何不共掉纏？以其多過故。《施設經》復作是說：凡夫人若生欲愛，則起五法：一、欲愛；二、欲愛生相；三、無明使；四、無明使生相；五、掉。睡無如是大過重患多故，不立上分結中。復次以掉黠慧所行猛利，能亂四枝五枝定，是故立上分結中。睡性愚，不黠慧猛利，隨順於定、所行似定，若睡在身者速能起定，是故不立上分結中。復次以睡覆於無明，無明立上分結。若當立睡為上分結，則為無明所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以掉是大過重患多過。以是大過重患多過故，世尊立上分結。《波伽羅那經》說：是不善大地，以其多過故，作如是說：云何結法？答言：九結及五上分結中掉是也，以其多過故。《波伽羅那》復作是說：云何不共無明？云何不共掉纏？以其多過故。《施設經》復作是說：凡夫人若生欲愛，則起五法：一、欲愛；二、欲愛生相；三、無明使；四、無明使生相；五、掉。睡無如是大過重患多故，不立上分結中。復次以掉黠慧所行猛利，能亂四枝五枝定，是故立上分結中。睡性愚，不黠慧猛利，隨順於定、所行似定，若睡在身者速能起定，是故不立上分結中。復次以睡覆於無明，無明立上分結。若當立睡為上分結，則為無明所覆。

五見：身見、邊見、邪見、見取、戒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五見：身見、邊見、邪見、見取、戒取。

問曰：五見體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五見體性是何？

答曰：有三十六種。身見，三界見苦所斷，有三種。邊見亦爾。邪見，三界見苦、集、滅、道所斷，有十二種。見取亦爾。戒取，三界見苦、見道所斷，有六種。此三十六使，是五見體，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名見。見是何義？答曰：以四事故名見：一、能視；二、轉行；三、所取堅牢；四、入緣中猛利。視者能看。問曰：此是邪見，所視顛倒，何所看耶？答曰：所視雖邪顛倒，而性是慧，以性是慧故能看。如人雖看不明了，亦復名見。轉行者。問曰：一剎那頃有何轉行耶？答曰：以其性猛利故名轉行。所取堅牢者，此諸見於緣妄取堅牢，非無漏道力無由可斷。若佛、佛弟子出世，以無漏道力乃能截諸見牙。如大海中虫名失獸摩羅，彼所嚙若草若木，非刀不解捨。彼亦如是。如偈說：「愚人所受持，鱣魚所銜物，失獸摩羅嚙，非斧不能解。」入緣猛利者，諸見入緣猛利，如針墮泥中。復次以二事故名見：一、以能觀；二、以轉行。復次以三事故名見：一、與相相應；二、成其事；三、不害所緣。復次以三事故名見：一、有期心；二、堅著；三、轉行。復次以三事故名見：一、以期心；二、以方便；三、以無知。期心者，壞於期心；方便者，壞於方便；無知者，壞期心、方便故。復次壞期心者、壞行定人；壞方便者、壞行慧者；無知者，從他邊有所聞，謬見法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有三十六種。身見，三界見苦所斷，有三種。邊見亦爾。邪見，三界見苦、集、滅、道所斷，有十二種。見取亦爾。戒取，三界見苦、見道所斷，有六種。此三十六使，是五見體，乃至廣說。已說體性所以，今當說何故名見。見是何義？答曰：以四事故名見：一、能視；二、轉行；三、所取堅牢；四、入緣中猛利。視者能看。問曰：此是邪見，所視顛倒，何所看耶？答曰：所視雖邪顛倒，而性是慧，以性是慧故能看。如人雖看不明了，亦復名見。轉行者。問曰：一剎那頃有何轉行耶？答曰：以其性猛利故名轉行。所取堅牢者，此諸見於緣妄取堅牢，非無漏道力無由可斷。若佛、佛弟子出世，以無漏道力乃能截諸見牙。如大海中虫名失獸摩羅，彼所嚙若草若木，非刀不解捨。彼亦如是。如偈說：「愚人所受持，鱣魚所銜物，失獸摩羅嚙，非斧不能解。」入緣猛利者，諸見入緣猛利，如針墮泥中。復次以二事故名見：一、以能觀；二、以轉行。復次以三事故名見：一、與相相應；二、成其事；三、不害所緣。復次以三事故名見：一、有期心；二、堅著；三、轉行。復次以三事故名見：一、以期心；二、以方便；三、以無知。期心者，壞於期心；方便者，壞於方便；無知者，壞期心、方便故。復次壞期心者、壞行定人；壞方便者、壞行慧者；無知者，從他邊有所聞，謬見法相。

已總說諸見所以，今當別說一一所以。何故名身見？答曰：從自身生，亦從有身生，故名身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已總說諸見所以，今當別說一一所以。何故名身見？答曰：從自身生，亦從有身生，故名身見。

問曰：餘見亦盡從自身生，可是身見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘見亦盡從自身生，可是身見耶？

答曰：若見從自身生，不從他身生、不從無身生，此見是身見；餘見或從自身生、或從他身生、或從無身生。自身生者，謂緣自界。他身生者，謂緣他界。無身生者，謂緣無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若見從自身生，不從他身生、不從無身生，此見是身見；餘見或從自身生、或從他身生、或從無身生。自身生者，謂緣自界。他身生者，謂緣他界。無身生者，謂緣無漏。

問曰：如邊見不從他身生，亦不從無身生，何故不名身見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如邊見不從他身生，亦不從無身生，何故不名身見？

答曰：身見以先受名故，更以餘事立邊見名，以見二邊故。復次若見從自身生，染著我我所，說身見；餘見雖有從自身生者，而不染著我我所故。如我見我所見，已見已所見亦如是。復次若見從自身生，不違戒施修，說身見；餘見雖從自身生，無如是事。復次若見從自身生，信所作受，是身見；餘見雖從自身生，無有是事。尊者和須蜜說曰：自身名五受陰，此見從自身生，故名身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身見以先受名故，更以餘事立邊見名，以見二邊故。復次若見從自身生，染著我我所，說身見；餘見雖有從自身生者，而不染著我我所故。如我見我所見，已見已所見亦如是。復次若見從自身生，不違戒施修，說身見；餘見雖從自身生，無如是事。復次若見從自身生，信所作受，是身見；餘見雖從自身生，無有是事。尊者和須蜜說曰：自身名五受陰，此見從自身生，故名身見。

問曰：何故說五受陰名自身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說五受陰名自身耶？

答曰：以自作故。復次作故，亦是自煩惱業果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以自作故。復次作故，亦是自煩惱業果故。

問曰：何故名邊見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名邊見？

答曰：此見受二邊，若斷、若常，故名邊見。如經說：迦旃延！若以正智如實知見世間集，則不言無世間。言無世間者，是斷見。若見未來陰生，作如是念：是眾生死此生彼而不斷。若以正智如實知見世間滅，則不言有世間。言有世間者，是常見。若見陰界入相續生，彼作是念：此是滅法非常。復次此是外道邊故說邊見。外道計我是可呵責下賤之法，況復計我是斷常者而不是邊下賤法耶。復次外道計我，是名取邊、是名妄取於緣、是名所取愚癡，何況計我有斷有常而非邊耶。復次此見行斷常二行，故名邊見。佛經說：比丘當知，我不與世間諍，世間與我諍。問曰：佛何故不與世間諍？尊者和須蜜說曰：佛說有因果故。若與常見外道共集一處，外道計有果無因。所以者何？無因故常。佛作是說：汝等有者，我亦有之；汝言無者，是愚癡故。若與斷見外道集在一處，彼斷見外道說有因無果。所以者何？斷果故。佛作是說：汝等有者我亦有之，汝言無者是愚癡故。佛於一邊取因、於一邊取果，離於斷常而說中道。以是事故，佛不與世間諍，世間與佛諍。復次佛是法論、世間是非法論，法論者不與非法論者諍。復次佛以制法隨順世間，世間以實法不隨順佛。復次佛是善除鬪諍根本，愛之與見是鬪諍根本，佛善除之，世人不除，是故作如是說：我不與世間諍，世間與我諍。尊者佛陀提婆說曰：佛則正論、世間不正論，正論不與不正論者諍。如一馬行於邪道，言行惡道。如是外道行邪道故，言行諍道。復次佛見義見法、見善見好，是故不與世間諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此見受二邊，若斷、若常，故名邊見。如經說：迦旃延！若以正智如實知見世間集，則不言無世間。言無世間者，是斷見。若見未來陰生，作如是念：是眾生死此生彼而不斷。若以正智如實知見世間滅，則不言有世間。言有世間者，是常見。若見陰界入相續生，彼作是念：此是滅法非常。復次此是外道邊故說邊見。外道計我是可呵責下賤之法，況復計我是斷常者而不是邊下賤法耶。復次外道計我，是名取邊、是名妄取於緣、是名所取愚癡，何況計我有斷有常而非邊耶。復次此見行斷常二行，故名邊見。佛經說：比丘當知，我不與世間諍，世間與我諍。問曰：佛何故不與世間諍？尊者和須蜜說曰：佛說有因果故。若與常見外道共集一處，外道計有果無因。所以者何？無因故常。佛作是說：汝等有者，我亦有之；汝言無者，是愚癡故。若與斷見外道集在一處，彼斷見外道說有因無果。所以者何？斷果故。佛作是說：汝等有者我亦有之，汝言無者是愚癡故。佛於一邊取因、於一邊取果，離於斷常而說中道。以是事故，佛不與世間諍，世間與佛諍。復次佛是法論、世間是非法論，法論者不與非法論者諍。復次佛以制法隨順世間，世間以實法不隨順佛。復次佛是善除鬪諍根本，愛之與見是鬪諍根本，佛善除之，世人不除，是故作如是說：我不與世間諍，世間與我諍。尊者佛陀提婆說曰：佛則正論、世間不正論，正論不與不正論者諍。如一馬行於邪道，言行惡道。如是外道行邪道故，言行諍道。復次佛見義見法、見善見好，是故不與世間諍。

問曰：何故名邪見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名邪見？

答曰：行邪行故說邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行邪行故說邪見。

問曰：五見盡行邪行，皆是邪見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五見盡行邪行，皆是邪見耶？

答曰：以名以行故。若五見不立名立行者，五見盡是邪見。所以者何？行邪行故。若五見立名立行，此見名邪見，行無所有行是名邪見。復次行邪行壞前法是邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次若邪行謗一切因果，是名邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次行於邪行，與施戒修相違；餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，謗過去未來現在等正覺道及三漏處，是名邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，謗二種恩，謂法恩、眾生恩。謗法恩者，言無施無祠祀、無善惡業果報、無今世後世。謗眾生恩者，言無父無母、無化生眾生，言世無阿羅漢無趣正道，乃至廣說。餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，能起二種無恩，謂法無恩、眾生無恩。起法無恩者，言無施乃至廣說。起眾生無恩者，言無父母乃至廣說。是名邪見。餘見雖行邪行，無如是事。復次邪見若行邪行，壞現見事。如人墮火坑中，欲令世人生希有想，而作是說：我今快樂。如是眾生，墮熾然陰界入中，以邪見故言無有苦。餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，說名是惡。如說：比丘當知，若人邪見，所有身口意業及迴轉法，其所願求，盡生不愛不好不妙法。所以者何？比丘當知，以見惡故。餘見雖行邪行，無如是事，不名邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以名以行故。若五見不立名立行者，五見盡是邪見。所以者何？行邪行故。若五見立名立行，此見名邪見，行無所有行是名邪見。復次行邪行壞前法是邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次若邪行謗一切因果，是名邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次行於邪行，與施戒修相違；餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，謗過去未來現在等正覺道及三漏處，是名邪見；餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，謗二種恩，謂法恩、眾生恩。謗法恩者，言無施無祠祀、無善惡業果報、無今世後世。謗眾生恩者，言無父無母、無化生眾生，言世無阿羅漢無趣正道，乃至廣說。餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，能起二種無恩，謂法無恩、眾生無恩。起法無恩者，言無施乃至廣說。起眾生無恩者，言無父母乃至廣說。是名邪見。餘見雖行邪行，無如是事。復次邪見若行邪行，壞現見事。如人墮火坑中，欲令世人生希有想，而作是說：我今快樂。如是眾生，墮熾然陰界入中，以邪見故言無有苦。餘見雖行邪行，無如是事。復次若行邪行，說名是惡。如說：比丘當知，若人邪見，所有身口意業及迴轉法，其所願求，盡生不愛不好不妙法。所以者何？比丘當知，以見惡故。餘見雖行邪行，無如是事，不名邪見。

問曰：何故名見取？答曰：取見故名見取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名見取？答曰：取見故名見取。

問曰：此見亦取五陰，何以但說見取耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此見亦取五陰，何以但說見取耶？

答曰：因見故取五陰。復次若取見、若取五陰，計第一者，是名見取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因見故取五陰。復次若取見、若取五陰，計第一者，是名見取。

問曰：何故名戒取？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名戒取？

答曰：此見取戒，故名戒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此見取戒，故名戒取。

問曰：此盡取五陰，何以但說取戒耶？答曰：因戒故取五陰。復次以所行故，若取戒、若取陰，以所行淨者，名戒取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此盡取五陰，何以但說取戒耶？答曰：因戒故取五陰。復次以所行故，若取戒、若取陰，以所行淨者，名戒取。

問曰：何故名取？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名取？

答曰：取他見故名取。如身見計我所，邊見計斷常，邪見謗言無，見取取此諸見以為第一，戒取取此諸見以為淨。是故取他見名為取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：取他見故名取。如身見計我所，邊見計斷常，邪見謗言無，見取取此諸見以為第一，戒取取此諸見以為淨。是故取他見名為取。

六愛身：眼觸生愛，耳鼻舌身意觸生愛。應說一愛，如九結中三界愛立一愛結。應說二愛，如七使中欲界愛說欲愛使、色無色界愛說有愛使。應說三愛，如經說：比丘當知，愛說有三，謂欲愛、色愛、無色愛。應說四愛，如經說：愛從四事生。若比丘、比丘尼因衣服生愛，生便生、成立便成立、善便善。因食生愛、因臥具生愛、因有生愛，若比丘比丘尼生如是愛，廣說如上。應說五愛，謂因苦斷愛乃至修道斷愛。應說九愛，如上上乃至下下愛。應說十八愛，如說十八意行。應說三十六愛，如說三十六愛行。應說百八愛，如說百八愛行。若以在身、若以剎那，則有無量無邊愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六愛身：眼觸生愛，耳鼻舌身意觸生愛。應說一愛，如九結中三界愛立一愛結。應說二愛，如七使中欲界愛說欲愛使、色無色界愛說有愛使。應說三愛，如經說：比丘當知，愛說有三，謂欲愛、色愛、無色愛。應說四愛，如經說：愛從四事生。若比丘、比丘尼因衣服生愛，生便生、成立便成立、善便善。因食生愛、因臥具生愛、因有生愛，若比丘比丘尼生如是愛，廣說如上。應說五愛，謂因苦斷愛乃至修道斷愛。應說九愛，如上上乃至下下愛。應說十八愛，如說十八意行。應說三十六愛，如說三十六愛行。應說百八愛，如說百八愛行。若以在身、若以剎那，則有無量無邊愛。

問曰：以何等故，世尊廣一愛說六愛，略無量愛說六愛身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，世尊廣一愛說六愛，略無量愛說六愛身？

答曰：以所依故，若一若無量愛，盡依此六依、六泉、六道、六識身相應而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以所依故，若一若無量愛，盡依此六依、六泉、六道、六識身相應而生。

問曰：恚無明亦依此六依，乃至與六識相應而生，何故唯說六愛身，不說六恚身、六無明身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：恚無明亦依此六依，乃至與六識相應而生，何故唯說六愛身，不說六恚身、六無明身？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次若說愛身，當知亦說恚身、無明身。復次以愛在三界，通五識身，能自成立；恚雖通五識身，自成立，不在三界；無明雖在三界，不通五識身，能自成立。復次愛，界別、地別、種別，廣說如解愛處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次若說愛身，當知亦說恚身、無明身。復次以愛在三界，通五識身，能自成立；恚雖通五識身，自成立，不在三界；無明雖在三界，不通五識身，能自成立。復次愛，界別、地別、種別，廣說如解愛處。

問曰：何故名身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名身？

答曰：以多故說身，不以剎那頃眼觸生愛名身，乃至多剎那眼觸生愛名身。不以一象名為象軍，乃以多象故，名為象軍。車馬步軍亦復如是。乃至意觸生多愛，名為愛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以多故說身，不以剎那頃眼觸生愛名身，乃至多剎那眼觸生愛名身。不以一象名為象軍，乃以多象故，名為象軍。車馬步軍亦復如是。乃至意觸生多愛，名為愛身。

七使：欲愛使、恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七使：欲愛使、恚使、有愛使、慢使、無明使、見使、疑使。

問曰：七使體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：七使體性是何？

答曰：有九十八種。欲愛使，欲界五種愛，通六識身。恚使，有五種，通六識身。有愛使，色無色界愛，有十種。慢使，三界有十五種，在意地。無明使，三界有十五種。見使，欲界有十二、色界有十二、無色界有十二，合三十六種。疑使，三界四種所斷，有十二種。此九十八，是七使體，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有九十八種。欲愛使，欲界五種愛，通六識身。恚使，有五種，通六識身。有愛使，色無色界愛，有十種。慢使，三界有十五種，在意地。無明使，三界有十五種。見使，欲界有十二、色界有十二、無色界有十二，合三十六種。疑使，三界四種所斷，有十二種。此九十八，是七使體，乃至廣說。

已說體性所以，今當說何故名使。使是何義？答曰：微義是使義、堅著義是使義、相逐義是使義。微義是使義者，微名細，如七微塵成一細。堅著義是使義者，乃至一剎那頃，使一微塵亦生於著。相逐義是使義者，如空行水行眾生逐影法，空行者是鳥、水行者是水中虫。鳥以翅力欲度大海，海水中虫取其相已而作是念：無有飛鳥能過大海，除金翅鳥王。即逐其影。彼鳥疲極墮水，虫便吞之。如是諸使得，一切時常住身中，若不正思惟，則生依果報果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名使。使是何義？答曰：微義是使義、堅著義是使義、相逐義是使義。微義是使義者，微名細，如七微塵成一細。堅著義是使義者，乃至一剎那頃，使一微塵亦生於著。相逐義是使義者，如空行水行眾生逐影法，空行者是鳥、水行者是水中虫。鳥以翅力欲度大海，海水中虫取其相已而作是念：無有飛鳥能過大海，除金翅鳥王。即逐其影。彼鳥疲極墮水，虫便吞之。如是諸使得，一切時常住身中，若不正思惟，則生依果報果。

復次微者是體，著者是所作，相逐者是得。復次微者是過去使，著是現在使，相逐者是未來使。復次微義、著義是相應使義，相逐義是心不相應使義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次微者是體，著者是所作，相逐者是得。復次微者是過去使，著是現在使，相逐者是未來使。復次微義、著義是相應使義，相逐義是心不相應使義。

問曰：無有不相應使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無有不相應使。

答曰：此中說使得是使。外國法師說四種義：微義是使義、著義是使義、遍義是使義、相逐義是使義。微義是使義者，此使自性微細，所行亦微細。著義是使義者，彼使於此義堅著，猶如小兒堅著於乳。遍義是使義者，彼使遍在身中，如油在麻中、膩在揣中。相逐義是使義者，如空行水行虫逐影法。復次微義是使義者，是使自體。著義是使義者，是所行。遍義是使義者，是相應。相逐義是使義者，是諸得。應以三事知使：一、以自體；二、以果；三、以人。以自體者，欲愛使如食興渠，恚使如食苦蔘子，有愛使如乳母染污衣，慢使如憍人，無明使如盲人，見使如失道，疑使如臨岐路人。果者，修行廣布欲愛使生雀鴛鴦鴿中，修行廣布恚使生毒蛇中，修行廣布有愛使生色無色界中，修行廣布慢使生卑賤中，修行廣布無明使生盲闇中，修行廣布見使生外道中，修行廣布疑使生於邊地。以人者，欲愛使以難陀等知，恚使以氣噓指鬘等知，有愛使以阿私陀、阿羅吒、優陀迦等知，慢使以摩那答陀等知，無明使以優樓頻螺迦葉等知，疑使以摩勒迦子等知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說使得是使。外國法師說四種義：微義是使義、著義是使義、遍義是使義、相逐義是使義。微義是使義者，此使自性微細，所行亦微細。著義是使義者，彼使於此義堅著，猶如小兒堅著於乳。遍義是使義者，彼使遍在身中，如油在麻中、膩在揣中。相逐義是使義者，如空行水行虫逐影法。復次微義是使義者，是使自體。著義是使義者，是所行。遍義是使義者，是相應。相逐義是使義者，是諸得。應以三事知使：一、以自體；二、以果；三、以人。以自體者，欲愛使如食興渠，恚使如食苦蔘子，有愛使如乳母染污衣，慢使如憍人，無明使如盲人，見使如失道，疑使如臨岐路人。果者，修行廣布欲愛使生雀鴛鴦鴿中，修行廣布恚使生毒蛇中，修行廣布有愛使生色無色界中，修行廣布慢使生卑賤中，修行廣布無明使生盲闇中，修行廣布見使生外道中，修行廣布疑使生於邊地。以人者，欲愛使以難陀等知，恚使以氣噓指鬘等知，有愛使以阿私陀、阿羅吒、優陀迦等知，慢使以摩那答陀等知，無明使以優樓頻螺迦葉等知，疑使以摩勒迦子等知。

問曰：何故嫉慳不立使耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故嫉慳不立使耶？

答曰：無使相故不立使。復次嫉慳是麁煩惱，微細是使。嫉慳性重，使性輕。嫉慳性遲，使性捷疾。復次嫉慳習氣不牢固，使性習氣牢固，習氣牢固者立使，不牢固者不立。如燒草燒裸皮處，火滅其地即冷，嫉慳習氣亦復如是。如燒佉陀羅木，火雖久滅其地猶熱，使性習氣當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無使相故不立使。復次嫉慳是麁煩惱，微細是使。嫉慳性重，使性輕。嫉慳性遲，使性捷疾。復次嫉慳習氣不牢固，使性習氣牢固，習氣牢固者立使，不牢固者不立。如燒草燒裸皮處，火滅其地即冷，嫉慳習氣亦復如是。如燒佉陀羅木，火雖久滅其地猶熱，使性習氣當知亦如是。

九結：愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結：愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。

問曰：九結體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：九結體性是何？

答曰：有百種。愛結，三界有十五種。恚結，有五種。慢結，三界有十五種。無明結，三界有十五種。見結，有十八種。身見，三界有三種。邊見亦爾。邪見，三界有十二種。取結，有十八種。見取，三界有十二種。戒取，三界有六種。疑結，三界有十二種。嫉、慳，欲界修道所斷有二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有百種。愛結，三界有十五種。恚結，有五種。慢結，三界有十五種。無明結，三界有十五種。見結，有十八種。身見，三界有三種。邊見亦爾。邪見，三界有十二種。取結，有十八種。見取，三界有十二種。戒取，三界有六種。疑結，三界有十二種。嫉、慳，欲界修道所斷有二種。

已說體性所以，今當說何故名結。結有何義？答曰：繫義是結義、合苦義是結義、雜毒義是結義，餘如三結處說。已總說九結所以，一一所以今當說。云何愛結？答曰：三界愛立愛結，欲界愛立欲愛使，色無色界愛立有愛使。經說有三愛：欲愛、色愛、無色愛。此三種有何差別？答曰：受佛化者有三種，利根、中根、鈍根。為利根者說愛結，中根者說欲愛使、有愛使，鈍根者說三愛。如利根中根鈍根，久行已行初行、樂略樂廣樂略廣，說亦如是。復次同苦繫義故。欲界愛亦同苦繫，色無色界愛亦同苦繫故。云何恚結？害眾生者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名結。結有何義？答曰：繫義是結義、合苦義是結義、雜毒義是結義，餘如三結處說。已總說九結所以，一一所以今當說。云何愛結？答曰：三界愛立愛結，欲界愛立欲愛使，色無色界愛立有愛使。經說有三愛：欲愛、色愛、無色愛。此三種有何差別？答曰：受佛化者有三種，利根、中根、鈍根。為利根者說愛結，中根者說欲愛使、有愛使，鈍根者說三愛。如利根中根鈍根，久行已行初行、樂略樂廣樂略廣，說亦如是。復次同苦繫義故。欲界愛亦同苦繫，色無色界愛亦同苦繫故。云何恚結？害眾生者是也。

問曰：如於非眾生法中亦起於害，何故但說害眾生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如於非眾生法中亦起於害，何故但說害眾生耶？

答曰：於眾生數法中起恚多，非眾生數起恚少。復次於眾生數起恚罪重，於非眾生數起恚罪輕。復次因眾生數恚，亦恚非眾生數。云何慢結？答曰：七種慢是慢使。一、慢；二、大慢；三、慢大慢；四、我慢；五、增上慢；六、如慢；七、邪慢。廣說如雜揵度。云何無明結？答曰：三界無知。如是說者好，若作是說，緣三界無知者，則不攝無漏緣使。云何見結？答曰：三見是也，謂身見、邊見、邪見。云何取結？答曰：二取是也，謂見取、戒取。廣說如《波那羅經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於眾生數法中起恚多，非眾生數起恚少。復次於眾生數起恚罪重，於非眾生數起恚罪輕。復次因眾生數恚，亦恚非眾生數。云何慢結？答曰：七種慢是慢使。一、慢；二、大慢；三、慢大慢；四、我慢；五、增上慢；六、如慢；七、邪慢。廣說如雜揵度。云何無明結？答曰：三界無知。如是說者好，若作是說，緣三界無知者，則不攝無漏緣使。云何見結？答曰：三見是也，謂身見、邊見、邪見。云何取結？答曰：二取是也，謂見取、戒取。廣說如《波那羅經》。

問曰：何故五見，三見立見結、二見立取結耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故五見，三見立見結、二見立取結耶？

答曰：同苦繫義故。身見名女聲，是苦繫義非樂。如身見，邊見、邪見亦如是。見取、戒取名男聲，是苦繫義非樂(天竺聲論法有男聲、女聲、非男非女聲)。復次此二結體等、攝使亦等。體等者，見結體有十八，取結體亦十八，攝亦如是。復次若見行邪行，非取，是見結；若見行邪行，取非見，是取結。云何疑結？於諦猶豫。何以作此論耶？答曰：欲令疑意得決定故。若遠見高物，疑為是人耶、為是杌耶？若知是人，疑為是男耶、為是女耶？見二道，疑為是所趣道、為非所趣道耶？見二衣二鉢，疑為是我衣鉢耶、為非我衣鉢耶？人謂如此是實疑結，欲令此義決定是欲界不隱沒無記邪智。若疑為有苦集滅道、為無苦集滅道耶？此是實疑，是名疑結。云何嫉結？答曰：見他善好心不忍。云何慳結？答曰：心慳著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：同苦繫義故。身見名女聲，是苦繫義非樂。如身見，邊見、邪見亦如是。見取、戒取名男聲，是苦繫義非樂(天竺聲論法有男聲、女聲、非男非女聲)。復次此二結體等、攝使亦等。體等者，見結體有十八，取結體亦十八，攝亦如是。復次若見行邪行，非取，是見結；若見行邪行，取非見，是取結。云何疑結？於諦猶豫。何以作此論耶？答曰：欲令疑意得決定故。若遠見高物，疑為是人耶、為是杌耶？若知是人，疑為是男耶、為是女耶？見二道，疑為是所趣道、為非所趣道耶？見二衣二鉢，疑為是我衣鉢耶、為非我衣鉢耶？人謂如此是實疑結，欲令此義決定是欲界不隱沒無記邪智。若疑為有苦集滅道、為無苦集滅道耶？此是實疑，是名疑結。云何嫉結？答曰：見他善好心不忍。云何慳結？答曰：心慳著。

問曰：何故作此論耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論耶？

答曰：欲令疑者得決定故。世人於嫉作慳想、於慳作嫉想。若人見他好物心生嫉者，世人言此人慳；此非是慳乃是嫉。若人見他牢藏己妻，世人言是嫉；而實非嫉乃是慳。為斷如是嫉是慳想、慳是嫉想，亦顯嫉慳差別之相，而作此論。云何嫉結？見他善好心不忍，為斷如是嫉是慳意，此結是不忍相非慳著相。若見他有好物，便生嫉心：此於我為好。云何慳結？答曰：心慳著，作如是說：已斷慳作嫉想。此結是慳著相非不忍相，善守護己妻不令出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲令疑者得決定故。世人於嫉作慳想、於慳作嫉想。若人見他好物心生嫉者，世人言此人慳；此非是慳乃是嫉。若人見他牢藏己妻，世人言是嫉；而實非嫉乃是慳。為斷如是嫉是慳想、慳是嫉想，亦顯嫉慳差別之相，而作此論。云何嫉結？見他善好心不忍，為斷如是嫉是慳意，此結是不忍相非慳著相。若見他有好物，便生嫉心：此於我為好。云何慳結？答曰：心慳著，作如是說：已斷慳作嫉想。此結是慳著相非不忍相，善守護己妻不令出故。

問曰：何故於十纏中嫉、慳為結，非餘纏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故於十纏中嫉、慳為結，非餘纏耶？

答曰：無結相者不立，有結相者便立。復次以現其終故，於十纏中嫉、慳是終。復次此二能自成立。無有二相能自成立者，以自力用故成立，無二相者一向不善故。忿纏覆纏能自成立，無有二相。然外國法師說：此二是使，不說是纏，故不應問。睡掉不能自成立，以因他力故立；非不二相，以不善無記故。眠悔雖能自成立，亦非不二相，以眠有善不善無記、悔善不善故。無慚無愧雖非二相，而自不成立，因他力故。嫉慳非二相，亦自成立故。復次此二結是下賤可呵責法。復次此是惡人下人所行故。若世人供養他，何故生嫉？雖復積聚百千財寶，不能持五錢至於後世。若當施於他者，有何過？復次世間以此二結故，曾多受毀辱。世人輕毀二法，謂無威勢、貧窮者。以修行廣布嫉結令無威勢，修行廣布慳結令人貧窮。若人貧窮無有威勢，父母兄弟親屬僮僕乃至己妻而輕賤之。復次此二結，於欲界眾生能為二事：一、如獄卒；二、如守門人。如人閉在牢獄，以二人守，不令出行。譬如清淨莊嚴園林，以二人守門，不令人入。惡道當知如牢獄，嫉慳當知如獄卒，眾生所以不能出惡道獄者，以嫉慳所守故。人天如清淨莊嚴園林，嫉慳如二守門者，眾生所以不得人天中樂，以嫉慳故。以是事故，嫉慳立結。如經說，釋提桓因往至佛所而作是問：世尊！人天多行何結？阿修羅、揵闥婆乃至廣說。佛告憍尸迦：人天多行嫉結慳結，阿修羅、龍、迦樓羅、揵闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，如是等眾生，亦多行嫉結慳結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無結相者不立，有結相者便立。復次以現其終故，於十纏中嫉、慳是終。復次此二能自成立。無有二相能自成立者，以自力用故成立，無二相者一向不善故。忿纏覆纏能自成立，無有二相。然外國法師說：此二是使，不說是纏，故不應問。睡掉不能自成立，以因他力故立；非不二相，以不善無記故。眠悔雖能自成立，亦非不二相，以眠有善不善無記、悔善不善故。無慚無愧雖非二相，而自不成立，因他力故。嫉慳非二相，亦自成立故。復次此二結是下賤可呵責法。復次此是惡人下人所行故。若世人供養他，何故生嫉？雖復積聚百千財寶，不能持五錢至於後世。若當施於他者，有何過？復次世間以此二結故，曾多受毀辱。世人輕毀二法，謂無威勢、貧窮者。以修行廣布嫉結令無威勢，修行廣布慳結令人貧窮。若人貧窮無有威勢，父母兄弟親屬僮僕乃至己妻而輕賤之。復次此二結，於欲界眾生能為二事：一、如獄卒；二、如守門人。如人閉在牢獄，以二人守，不令出行。譬如清淨莊嚴園林，以二人守門，不令人入。惡道當知如牢獄，嫉慳當知如獄卒，眾生所以不能出惡道獄者，以嫉慳所守故。人天如清淨莊嚴園林，嫉慳如二守門者，眾生所以不得人天中樂，以嫉慳故。以是事故，嫉慳立結。如經說，釋提桓因往至佛所而作是問：世尊！人天多行何結？阿修羅、揵闥婆乃至廣說。佛告憍尸迦：人天多行嫉結慳結，阿修羅、龍、迦樓羅、揵闥婆、緊那羅、摩睺羅伽，如是等眾生，亦多行嫉結慳結。

問曰：眾生或有九結、或有六結、或有三結、或有無結。九結者，具縛凡夫。有六結者，是離欲界欲凡夫、未離欲愛聖人。有三結者，離欲聖人。無結者，是阿羅漢。無有眾生成就二結一結者，何故世尊說：人天阿修羅等多成就二結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眾生或有九結、或有六結、或有三結、或有無結。九結者，具縛凡夫。有六結者，是離欲界欲凡夫、未離欲愛聖人。有三結者，離欲聖人。無結者，是阿羅漢。無有眾生成就二結一結者，何故世尊說：人天阿修羅等多成就二結？

答曰：以嫉慳是富貴人所行，帝釋於二天中尊。復次以此二結故，人天阿修羅數數共鬪。諸天有好食、阿修羅有好女，諸天慳惜於食，不欲令餘去，於女生嫉言：於我等好。阿修羅於女慳惜，不欲令出，於食生嫉言：於我等好。諸天為女故，下詣阿修羅城；阿修羅為食故，上詣天城。以是事故，天、阿修羅數數共鬪。爾時帝釋從戰陣出，心懷恐怖戰慄，未久之間往詣佛所，而白佛言：天、人、阿修羅等，以何結故數數共鬪？世尊以方便力而作是說：帝釋當知，以嫉、慳二結為汝作患，生恐怖厄難，猶如重擔。以是事故，人天阿修羅等，以此二結數數共鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以嫉慳是富貴人所行，帝釋於二天中尊。復次以此二結故，人天阿修羅數數共鬪。諸天有好食、阿修羅有好女，諸天慳惜於食，不欲令餘去，於女生嫉言：於我等好。阿修羅於女慳惜，不欲令出，於食生嫉言：於我等好。諸天為女故，下詣阿修羅城；阿修羅為食故，上詣天城。以是事故，天、阿修羅數數共鬪。爾時帝釋從戰陣出，心懷恐怖戰慄，未久之間往詣佛所，而白佛言：天、人、阿修羅等，以何結故數數共鬪？世尊以方便力而作是說：帝釋當知，以嫉、慳二結為汝作患，生恐怖厄難，猶如重擔。以是事故，人天阿修羅等，以此二結數數共鬪。

九十八使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八使。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：欲斷著文沙門意故。有著文沙門，所說而受持之，復作是言：佛說七使，誰聰明過佛者說九十八使耶？欲斷如是說者意故，亦欲說九十八使體相性分，以是事故而作此論。佛經說七使，以界、以種、以行有九十八使。七使中欲愛使，於九十八使中，以種故有五。恚使亦爾。七使中有愛使，於九十八使中，以界故有二、以種故有五，以界以種故有十。七使中慢使，於九十八使中，以界故有三、以種故有五，以界以種使有十五。無明使亦爾。七使中見使，於九十八使中，以界故有三、以行故有五、以種故有十二，以界以種以行故有三十六。七使中疑使，於九十八使中，以界故有三、以種故有四，以界以種故有十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲斷著文沙門意故。有著文沙門，所說而受持之，復作是言：佛說七使，誰聰明過佛者說九十八使耶？欲斷如是說者意故，亦欲說九十八使體相性分，以是事故而作此論。佛經說七使，以界、以種、以行有九十八使。七使中欲愛使，於九十八使中，以種故有五。恚使亦爾。七使中有愛使，於九十八使中，以界故有二、以種故有五，以界以種故有十。七使中慢使，於九十八使中，以界故有三、以種故有五，以界以種使有十五。無明使亦爾。七使中見使，於九十八使中，以界故有三、以行故有五、以種故有十二，以界以種以行故有三十六。七使中疑使，於九十八使中，以界故有三、以種故有四，以界以種故有十二。