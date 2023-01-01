阿毘曇毘婆沙論卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第二十五

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度不善品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使揵度不善品第一之一

三結乃至九十八使盡是佛經，唯除五結、九十八使此非佛經，此章中應除此二論。曾聞尊者瞿沙作如是說：一切阿毘曇論盡解佛經，因此經故作如是論：諸經中不說者皆悉除之。此二論非經所說，是故應除五結說五上分結。所以者何？五上分結是佛經故。除九十八使更無所說，非佛經故。復有說者，五結此章中不應除。所以者何？佛於《增一阿含》五法中說，以經久故而亡失之。尊者迦旃延子以願智力觀察，於阿毘曇中還說五結。曾聞《增一阿含》從一法至百法，而今唯有從一法至十法者在，餘悉亡失。從一法至十法，亡失甚多、在者猶少。如尊者奢那婆秀阿羅漢是尊者耆婆迦和上，般泥洹時，是日亡失七萬七千本生經、一萬阿毘曇論，從是以後更不復行。一論師滅猶失爾所經論，何況佛法中多論師滅。復有說者，此二論雖非佛經，不應除之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結乃至九十八使盡是佛經，唯除五結、九十八使此非佛經，此章中應除此二論。曾聞尊者瞿沙作如是說：一切阿毘曇論盡解佛經，因此經故作如是論：諸經中不說者皆悉除之。此二論非經所說，是故應除五結說五上分結。所以者何？五上分結是佛經故。除九十八使更無所說，非佛經故。復有說者，五結此章中不應除。所以者何？佛於《增一阿含》五法中說，以經久故而亡失之。尊者迦旃延子以願智力觀察，於阿毘曇中還說五結。曾聞《增一阿含》從一法至百法，而今唯有從一法至十法者在，餘悉亡失。從一法至十法，亡失甚多、在者猶少。如尊者奢那婆秀阿羅漢是尊者耆婆迦和上，般泥洹時，是日亡失七萬七千本生經、一萬阿毘曇論，從是以後更不復行。一論師滅猶失爾所經論，何況佛法中多論師滅。復有說者，此二論雖非佛經，不應除之。

問曰：若非佛經，何故不除？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若非佛經，何故不除？

答曰：作經者意欲爾。隨其所欲而造此論，亦不違法相。於此論中說一切遍、說非一切遍、說一切遍非一切遍，一切遍者三結是也，非一切遍者五結是也，一切遍非一切遍者九結是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：作經者意欲爾。隨其所欲而造此論，亦不違法相。於此論中說一切遍、說非一切遍、說一切遍非一切遍，一切遍者三結是也，非一切遍者五結是也，一切遍非一切遍者九結是也。

問曰：五結可爾，九十八使亦非佛經，何故不除？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五結可爾，九十八使亦非佛經，何故不除？

答曰：一切阿毘曇廣解佛經義。若廣解佛經義者是阿毘曇，佛經說七使，以界、以種、以行差別故有九十八使，是故此二論俱不應除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一切阿毘曇廣解佛經義。若廣解佛經義者是阿毘曇，佛經說七使，以界、以種、以行差別故有九十八使，是故此二論俱不應除。

問曰：彼尊者造論，何故先立章？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尊者造論，何故先立章？

答曰：欲顯現諸門義故。所以者何？若不先立章者，則門義不顯。如人不能采畫虛空，若欲畫時必有所依；彼亦如是。復次欲令此論久住世故。雖立章門造偈頌制揵度作品名，百千眾中乃有一人能具足誦持阿毘曇者，何況不立章門乃至品名而能具足誦持此煩亂文？欲令無如是過故而先立章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲顯現諸門義故。所以者何？若不先立章者，則門義不顯。如人不能采畫虛空，若欲畫時必有所依；彼亦如是。復次欲令此論久住世故。雖立章門造偈頌制揵度作品名，百千眾中乃有一人能具足誦持阿毘曇者，何況不立章門乃至品名而能具足誦持此煩亂文？欲令無如是過故而先立章。

問曰：彼尊者何故因佛經而立章耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尊者何故因佛經而立章耶？

答曰：以一切阿毘曇盡廣解佛經義故。復次欲顯現佛經有無邊義故。外道書論有文無義、雖有義而少，如羅摩延書，其文有萬二千偈，唯明二事：一明羅摩延劫思陀去；二明羅摩將思陀羅。一切佛經皆是無量無邊，無量者有無量義、無邊者有無邊文。猶如大海無量無邊，無量者謂深無量、無邊者謂廣大無邊。復次欲顯現佛經堪忍問難轉精妙故。外道書論不堪問難，若其問難轉不牢固、無有義味。如猨猴子不耐打觸，若其打觸便失糞穢。佛經堪耐打觸，若打觸時則出清淨戒色及善根觸。亦如波羅㮈衣堪耐打觸，若加打觸光色轉妙出生妙觸；彼亦如是。復次欲顯現佛經發則妙故。佛經說有三事覆則妙發則不妙，謂愚人、女人、婆羅門書三事。發則妙覆則不妙，謂智人、日月、佛經。復次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故。如人觀日眼不明淨，外道書論思求之時使慧眼不淨。如人觀月眼則明淨，佛法經論思求之時令慧眼明淨。復次先作是說，一切阿毘曇盡廣解佛經義。以是事故，如來所說種種不相似義立雜揵度，說諸結義立結使揵度，乃至說見義立見揵度，一一揵度中分別一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以一切阿毘曇盡廣解佛經義故。復次欲顯現佛經有無邊義故。外道書論有文無義、雖有義而少，如羅摩延書，其文有萬二千偈，唯明二事：一明羅摩延劫思陀去；二明羅摩將思陀羅。一切佛經皆是無量無邊，無量者有無量義、無邊者有無邊文。猶如大海無量無邊，無量者謂深無量、無邊者謂廣大無邊。復次欲顯現佛經堪忍問難轉精妙故。外道書論不堪問難，若其問難轉不牢固、無有義味。如猨猴子不耐打觸，若其打觸便失糞穢。佛經堪耐打觸，若打觸時則出清淨戒色及善根觸。亦如波羅㮈衣堪耐打觸，若加打觸光色轉妙出生妙觸；彼亦如是。復次欲顯現佛經發則妙故。佛經說有三事覆則妙發則不妙，謂愚人、女人、婆羅門書三事。發則妙覆則不妙，謂智人、日月、佛經。復次欲顯現佛經堪耐思求轉精妙故。如人觀日眼不明淨，外道書論思求之時使慧眼不淨。如人觀月眼則明淨，佛法經論思求之時令慧眼明淨。復次先作是說，一切阿毘曇盡廣解佛經義。以是事故，如來所說種種不相似義立雜揵度，說諸結義立結使揵度，乃至說見義立見揵度，一一揵度中分別一切法。

問曰：彼尊者造論，何故先立章後作門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼尊者造論，何故先立章後作門？

答曰：如人造舍，先平治地然後立舍。彼尊者亦復如是，欲造法舍，如平地法先立於章，如造舍法後立於門。復次如人種樹，先治地然後乃種。彼尊者亦復如是，欲種法樹，如治地法先立於章，如種樹法後作於門。復次如華鬘師華鬘弟子欲造種種鬘時，先經其縷，然後以種種色華而莊飾之。彼尊者亦復如是，欲造法鬘，如經縷法先立於章，如以華莊飾之後作於門。復次如畫師畫弟子欲畫之時，先摹其像，後布眾采。彼尊者亦復如是，如摹像法先立於章，如布采法後作於門。復次猶如工匠工匠弟子，先量其木，後刻支體。彼尊者亦復如是，如量木法先立於章，如刻支體法後作於門。復次如行者觀法，先觀四大造色，後觀微塵剎那。彼尊者亦復如是，如觀四大造色法先立於章，如觀微塵剎那法後作於門。復次世尊說法亦爾，先說後解。先說者，如說六界、六觸、十八意行、四處，比丘當知，是名為人。後解者，此名六界乃至四處。彼尊者亦復如是，先立於章，後作於門。復次欲現二種善故。先立於章，現善於文；後作於門，現善於義。如善於文義，於文義有力、於法無礙、於義無礙。法無礙果、義無礙果當知亦如是。復次欲現己知見不錯亂故。若人知見錯亂，所造經論亦復錯亂，不能善立章門乃至品名。若人知見不錯亂者，所造經論亦不錯亂，善立於章乃至品名。是故欲顯己知見不錯亂故，先立於章後作於門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如人造舍，先平治地然後立舍。彼尊者亦復如是，欲造法舍，如平地法先立於章，如造舍法後立於門。復次如人種樹，先治地然後乃種。彼尊者亦復如是，欲種法樹，如治地法先立於章，如種樹法後作於門。復次如華鬘師華鬘弟子欲造種種鬘時，先經其縷，然後以種種色華而莊飾之。彼尊者亦復如是，欲造法鬘，如經縷法先立於章，如以華莊飾之後作於門。復次如畫師畫弟子欲畫之時，先摹其像，後布眾采。彼尊者亦復如是，如摹像法先立於章，如布采法後作於門。復次猶如工匠工匠弟子，先量其木，後刻支體。彼尊者亦復如是，如量木法先立於章，如刻支體法後作於門。復次如行者觀法，先觀四大造色，後觀微塵剎那。彼尊者亦復如是，如觀四大造色法先立於章，如觀微塵剎那法後作於門。復次世尊說法亦爾，先說後解。先說者，如說六界、六觸、十八意行、四處，比丘當知，是名為人。後解者，此名六界乃至四處。彼尊者亦復如是，先立於章，後作於門。復次欲現二種善故。先立於章，現善於文；後作於門，現善於義。如善於文義，於文義有力、於法無礙、於義無礙。法無礙果、義無礙果當知亦如是。復次欲現己知見不錯亂故。若人知見錯亂，所造經論亦復錯亂，不能善立章門乃至品名。若人知見不錯亂者，所造經論亦不錯亂，善立於章乃至品名。是故欲顯己知見不錯亂故，先立於章後作於門。

問曰：以何等故，彼尊者作經，先立三結為章，後乃至九十八使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，彼尊者作經，先立三結為章，後乃至九十八使。

答曰：彼作經者有如是欲、如是意，隨其欲意造作此論亦不違法相，是故先立三結為章，後乃至九十八使。尊者波奢說曰：雖一切處生疑，然不違法相。若先說三不善根、後乃至九十八使，亦有此疑。復次阿毘曇應以相求，不應以次第求，前說後說俱無有過。復次亦可隨義說其次第，所以先立三結為章，後乃至九十八使。若一一阿毘曇求其次第，則經文煩亂，誰能具足受持阿毘曇煩亂文者？復次為增法故，先說三結，後說四五六七九至九十八使。復次為說煩惱樹次第增長法故，先說三結，後說四五六七九至九十八使。復次欲次第說得四沙門果故。若斷三結得須陀洹果，不盡斷三不善根及欲漏；得斯陀含果，盡斷；得阿那含果，永斷有漏無明漏；得阿羅漢果，餘流扼縛取蓋、下分結、上分結、見身愛結使等，皆是有漏差別。廣分別漏，是故欲說次第得四沙門果故，先立三結為章，後乃至九十八使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作經者有如是欲、如是意，隨其欲意造作此論亦不違法相，是故先立三結為章，後乃至九十八使。尊者波奢說曰：雖一切處生疑，然不違法相。若先說三不善根、後乃至九十八使，亦有此疑。復次阿毘曇應以相求，不應以次第求，前說後說俱無有過。復次亦可隨義說其次第，所以先立三結為章，後乃至九十八使。若一一阿毘曇求其次第，則經文煩亂，誰能具足受持阿毘曇煩亂文者？復次為增法故，先說三結，後說四五六七九至九十八使。復次為說煩惱樹次第增長法故，先說三結，後說四五六七九至九十八使。復次欲次第說得四沙門果故。若斷三結得須陀洹果，不盡斷三不善根及欲漏；得斯陀含果，盡斷；得阿那含果，永斷有漏無明漏；得阿羅漢果，餘流扼縛取蓋、下分結、上分結、見身愛結使等，皆是有漏差別。廣分別漏，是故欲說次第得四沙門果故，先立三結為章，後乃至九十八使。

三結：身見、戒取、疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三結：身見、戒取、疑。

問曰：此三結體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三結體性是何？

答曰：體性有二十一種。身見，三界見苦所斷，有三種。戒取，三界見苦、見道所斷，有六種。疑，三界見苦、集、滅、道所斷，有十二種。此二十一種，是三結體、我、物相、性分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性有二十一種。身見，三界見苦所斷，有三種。戒取，三界見苦、見道所斷，有六種。疑，三界見苦、集、滅、道所斷，有十二種。此二十一種，是三結體、我、物相、性分。

已說體性所以，今當說何故名結。結是何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名結。結是何義？

答曰：縛義是結義，合苦義是結義，雜毒義是結義，縛義是結義者。縛即是結。何以故知？如經說：尊者摩訶拘絺羅往尊者舍利弗所，作如是問：為色縛眼、為眼縛色？乃至意法亦如是問。舍利弗答尊者摩訶拘絺羅：色不縛眼、眼不縛色，其中欲愛是其縛也。譬如白牛黑牛同一扼靷而以繫之。尊者拘絺羅！於意云何？若有說言黑牛繫白牛、白牛繫黑牛，為是如法說不？答言：不也。然彼扼靷是其縛。如是尊者拘絺羅！色不縛眼、眼不縛色，但於其中欲愛是縛。乃至意說亦如是。以是事故，知結即是縛。合苦義是結義者，欲界諸結與欲界苦眾生合，色界諸結與色界苦眾生合，無色界諸結與無色界苦眾生合。欲界諸結與苦合相、不與樂合，色無色界諸結與苦合相、不與樂合。以是事故，合苦義是結義。雜毒義是結義者，一切受生妙有漏定，如無量解脫，除入一切處定等，聖所遠離，以雜煩惱毒故。猶雜毒食，雖復美妙，智人遠之；彼亦如是。以是事故，縛義合苦義、雜毒義是結義。佛經說：若斷三結，名須陀洹。不墮惡趣，決定入究竟道，唯受七有七生天上人中，得盡苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：縛義是結義，合苦義是結義，雜毒義是結義，縛義是結義者。縛即是結。何以故知？如經說：尊者摩訶拘絺羅往尊者舍利弗所，作如是問：為色縛眼、為眼縛色？乃至意法亦如是問。舍利弗答尊者摩訶拘絺羅：色不縛眼、眼不縛色，其中欲愛是其縛也。譬如白牛黑牛同一扼靷而以繫之。尊者拘絺羅！於意云何？若有說言黑牛繫白牛、白牛繫黑牛，為是如法說不？答言：不也。然彼扼靷是其縛。如是尊者拘絺羅！色不縛眼、眼不縛色，但於其中欲愛是縛。乃至意說亦如是。以是事故，知結即是縛。合苦義是結義者，欲界諸結與欲界苦眾生合，色界諸結與色界苦眾生合，無色界諸結與無色界苦眾生合。欲界諸結與苦合相、不與樂合，色無色界諸結與苦合相、不與樂合。以是事故，合苦義是結義。雜毒義是結義者，一切受生妙有漏定，如無量解脫，除入一切處定等，聖所遠離，以雜煩惱毒故。猶雜毒食，雖復美妙，智人遠之；彼亦如是。以是事故，縛義合苦義、雜毒義是結義。佛經說：若斷三結，名須陀洹。不墮惡趣，決定入究竟道，唯受七有七生天上人中，得盡苦際。

問曰：如阿毘曇說，斷八十八使名須陀洹。如《池喻經》說：斷無量苦名須陀洹。以何等故，世尊說：若斷三結，名須陀洹？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如阿毘曇說，斷八十八使名須陀洹。如《池喻經》說：斷無量苦名須陀洹。以何等故，世尊說：若斷三結，名須陀洹？

答曰：或有說者，此是如來有餘說，略言要言為受化者作如是說。復次為人故、為時眾故、為受化者故、為法器故。所以者何？諸佛說法，盡為受化者智有深淺，亦觀其心及與結使。其心者，所謂善根。結使者，謂諸煩惱。觀察其心及煩惱已，隨其煩惱說對治法。亦不說少，若說少者則不能除煩惱之病；亦不說多，若說多者則是如來無利之說。譬如醫師治病，先觀其病及病所因，然後投其對治之藥。亦不少投，若少投者其病不愈；亦不多投，若多投者唐捐其功，隨其所應而投其藥；彼亦如是。復次若略說，斷三結名須陀洹；若廣說，則斷八十八使及無量苦名須陀洹。如略說廣說，不分別分別、頓說次第說亦如是。復次為利根者說斷三結名須陀洹，為鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹。如利根鈍根，因力緣力、內力外力、依內思惟力依外說力、揵智遲智，說亦如是。復次欲說易行法以誘進受化者，如牽他手令其起故。此中應說跋耆子喻。曾聞有跋耆子於佛法出家，是時已制二百五十戒，令族姓子隨其所樂而履行之。彼人聞已生憂慮心：誰能守護如此諸戒？便詣佛所，頭面禮足而白佛言：世尊制二百五十戒，令族姓子隨其所樂而奉行之。我今不堪守護此戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此是如來有餘說，略言要言為受化者作如是說。復次為人故、為時眾故、為受化者故、為法器故。所以者何？諸佛說法，盡為受化者智有深淺，亦觀其心及與結使。其心者，所謂善根。結使者，謂諸煩惱。觀察其心及煩惱已，隨其煩惱說對治法。亦不說少，若說少者則不能除煩惱之病；亦不說多，若說多者則是如來無利之說。譬如醫師治病，先觀其病及病所因，然後投其對治之藥。亦不少投，若少投者其病不愈；亦不多投，若多投者唐捐其功，隨其所應而投其藥；彼亦如是。復次若略說，斷三結名須陀洹；若廣說，則斷八十八使及無量苦名須陀洹。如略說廣說，不分別分別、頓說次第說亦如是。復次為利根者說斷三結名須陀洹，為鈍根者說斷八十八結及無量苦名須陀洹。如利根鈍根，因力緣力、內力外力、依內思惟力依外說力、揵智遲智，說亦如是。復次欲說易行法以誘進受化者，如牽他手令其起故。此中應說跋耆子喻。曾聞有跋耆子於佛法出家，是時已制二百五十戒，令族姓子隨其所樂而履行之。彼人聞已生憂慮心：誰能守護如此諸戒？便詣佛所，頭面禮足而白佛言：世尊制二百五十戒，令族姓子隨其所樂而奉行之。我今不堪守護此戒。

爾時世尊示親善相而不呵責，以軟美言而慰喻之：善哉善哉！跋耆子！汝能善學三戒不耶？謂善學戒、善學心、善學慧。彼人聞已生大歡喜，作如是言：我能善學此三種戒。學三種戒故，次第能學一切諸戒。若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹者，則受化者心生憂慮：何能拔此八十八煩惱之樹、度八十八煩惱大河、乾竭八十八煩惱大海、摧破八十八煩惱之山、修此八十八對治之道。若佛說斷三結名須陀洹，諸受化者生大歡喜：若斷三結則是易事。若斷三結，則斷見道一切諸使。所以者何？同一對治斷故。以是事故，說易行法，廣說如上。復次欲說最勝法故。一切見道所斷結中，此三結最勝。是故尊者瞿沙作如是說：此三結是一切見道所斷煩惱最勝，餘隨從生。如因見生愛恚慢等。復次此三結，是一切見道所斷煩惱無首，猶如勝軍常在前行，以彼力故餘煩惱生。復次以此三結是功德怨家。功德者，謂須陀洹果。誰是彼怨家？謂三結是也。復次此三結是三三昧近對治：身見是空三昧近對治，戒取是無願三昧近對治，疑是無相三昧近對治。復次以此三結是近見道人數數行故。如雜揵度說，行者住忍，見疑不行。設有行者，亦復不覺，以其智劣煩惱微細故。見者謂身見、戒取，疑者即是疑。復次以此三結難斷難破難過。復次以此三結有增盛過重患多過。身見有何增盛過？答曰：身見是六十二見根、見是諸煩惱根、煩惱是業根、業是報根，依報生善不善無記法。戒取有何增盛過？答曰：從戒取生種種邪苦行。疑有何增盛過？答曰：疑者疑過去未來世，內懷猶豫：此是何？云何有此？誰造此？此當云何？此眾生為從何來？死至何所？復次以此三結雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。身見，苦比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法，而作是說：此是我衣我鉢、是我同房弟子、是我近住弟子、是我房、是我房中資生之物，似如計我。戒取，道比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。如洗手足住阿練若，但畜三衣，廣說十三清淨功德，因此得畢竟淨想。曾聞尊者聾摩奢恒耆迦雖是阿羅漢，亦日日詣水澡浴以為淨想。疑，道比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。見於遠物，疑為是人耶、為是杌耶？見於二道，疑為是所趣道耶、非所趣道耶？見二衣二鉢，疑為是我衣鉢、為非我衣鉢耶。復次行者為斷三結故，令一切見道所斷結亦盡得斷。復次行者為斷三結故，亦見知覺識見道所斷結。復次以是三結通於三界，亦是下分。欲愛瞋雖是下分，不通三界。邊見、邪見、見取、愛、慢、無明，雖通三界而非下分。復次於七使中永斷無餘者，是中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊示親善相而不呵責，以軟美言而慰喻之：善哉善哉！跋耆子！汝能善學三戒不耶？謂善學戒、善學心、善學慧。彼人聞已生大歡喜，作如是言：我能善學此三種戒。學三種戒故，次第能學一切諸戒。若如來說斷見道所斷八十八使及無量諸苦名須陀洹者，則受化者心生憂慮：何能拔此八十八煩惱之樹、度八十八煩惱大河、乾竭八十八煩惱大海、摧破八十八煩惱之山、修此八十八對治之道。若佛說斷三結名須陀洹，諸受化者生大歡喜：若斷三結則是易事。若斷三結，則斷見道一切諸使。所以者何？同一對治斷故。以是事故，說易行法，廣說如上。復次欲說最勝法故。一切見道所斷結中，此三結最勝。是故尊者瞿沙作如是說：此三結是一切見道所斷煩惱最勝，餘隨從生。如因見生愛恚慢等。復次此三結，是一切見道所斷煩惱無首，猶如勝軍常在前行，以彼力故餘煩惱生。復次以此三結是功德怨家。功德者，謂須陀洹果。誰是彼怨家？謂三結是也。復次此三結是三三昧近對治：身見是空三昧近對治，戒取是無願三昧近對治，疑是無相三昧近對治。復次以此三結是近見道人數數行故。如雜揵度說，行者住忍，見疑不行。設有行者，亦復不覺，以其智劣煩惱微細故。見者謂身見、戒取，疑者即是疑。復次以此三結難斷難破難過。復次以此三結有增盛過重患多過。身見有何增盛過？答曰：身見是六十二見根、見是諸煩惱根、煩惱是業根、業是報根，依報生善不善無記法。戒取有何增盛過？答曰：從戒取生種種邪苦行。疑有何增盛過？答曰：疑者疑過去未來世，內懷猶豫：此是何？云何有此？誰造此？此當云何？此眾生為從何來？死至何所？復次以此三結雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。身見，苦比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法，而作是說：此是我衣我鉢、是我同房弟子、是我近住弟子、是我房、是我房中資生之物，似如計我。戒取，道比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。如洗手足住阿練若，但畜三衣，廣說十三清淨功德，因此得畢竟淨想。曾聞尊者聾摩奢恒耆迦雖是阿羅漢，亦日日詣水澡浴以為淨想。疑，道比忍永斷，雖斷雖知，阿羅漢猶行相似法。見於遠物，疑為是人耶、為是杌耶？見於二道，疑為是所趣道耶、非所趣道耶？見二衣二鉢，疑為是我衣鉢、為非我衣鉢耶。復次行者為斷三結故，令一切見道所斷結亦盡得斷。復次行者為斷三結故，亦見知覺識見道所斷結。復次以是三結通於三界，亦是下分。欲愛瞋雖是下分，不通三界。邊見、邪見、見取、愛、慢、無明，雖通三界而非下分。復次於七使中永斷無餘者，是中

則說。須陀洹於七使中永斷二使，謂見使、疑使。復次於九結中永斷無餘，乃至廣說。須陀洹於九結中，三結永斷，謂見結、疑結、取結。以是事故，尊者瞿沙作如是說：此經應如是說：斷三結得須陀洹。三結者，謂見結、疑結、取結。復次於十使中永斷無餘者，乃至廣說。十使者，謂五見：愛、恚、慢、無明、疑。須陀洹永斷六使，謂五見疑。於六使中唯說三使，謂身見、戒取、疑。不說三使，謂邊見、邪見、見取。所以者何？此從彼生故。身見生邊見，邊見從身見生。戒取生見取，見取從戒取生。疑生邪見，邪見從身見生。戒取生見取，見取從戒取生。疑生邪見，邪見從疑生。已說能生，當知亦說從生。復次此是現初門、現略說、現始入。此見道所斷結，或一種斷、二種斷、四種斷。若說身見，當知已說一種斷者。若說戒取，當知已說二種斷。雖更無二種，即戒取名二種，戒取相應共有法亦名二種。若說疑，當知已說四種斷者。復次見道所斷結，或是自界一切遍、或他界一切遍。若說身見，當知已說自界一切遍。若說戒取疑，當知已說他界一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則說。須陀洹於七使中永斷二使，謂見使、疑使。復次於九結中永斷無餘，乃至廣說。須陀洹於九結中，三結永斷，謂見結、疑結、取結。以是事故，尊者瞿沙作如是說：此經應如是說：斷三結得須陀洹。三結者，謂見結、疑結、取結。復次於十使中永斷無餘者，乃至廣說。十使者，謂五見：愛、恚、慢、無明、疑。須陀洹永斷六使，謂五見疑。於六使中唯說三使，謂身見、戒取、疑。不說三使，謂邊見、邪見、見取。所以者何？此從彼生故。身見生邊見，邊見從身見生。戒取生見取，見取從戒取生。疑生邪見，邪見從身見生。戒取生見取，見取從戒取生。疑生邪見，邪見從疑生。已說能生，當知亦說從生。復次此是現初門、現略說、現始入。此見道所斷結，或一種斷、二種斷、四種斷。若說身見，當知已說一種斷者。若說戒取，當知已說二種斷。雖更無二種，即戒取名二種，戒取相應共有法亦名二種。若說疑，當知已說四種斷者。復次見道所斷結，或是自界一切遍、或他界一切遍。若說身見，當知已說自界一切遍。若說戒取疑，當知已說他界一切遍。

問曰：何故自界一切遍說一結，他界一切遍說二結？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故自界一切遍說一結，他界一切遍說二結？

答曰：以他界緣於有漏亦緣無漏。若說戒取，當知已說有漏緣使。若說疑，當知已說無漏緣使。如自界一切遍、他界一切遍，自地一切遍、他地一切遍，自界緣、他界緣，自地緣、他地緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或有漏緣、或無漏緣。若說身見、戒取，當知已說有漏緣使。若說疑，當知已說無漏緣使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以他界緣於有漏亦緣無漏。若說戒取，當知已說有漏緣使。若說疑，當知已說無漏緣使。如自界一切遍、他界一切遍，自地一切遍、他地一切遍，自界緣、他界緣，自地緣、他地緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或有漏緣、或無漏緣。若說身見、戒取，當知已說有漏緣使。若說疑，當知已說無漏緣使。

問曰：何故說二有漏緣，說一無漏緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說二有漏緣，說一無漏緣？

答曰：有漏緣者，或自界緣、或他界緣。若說身見，當知已說自界緣。若說戒取，當知已說他界緣。如有漏緣無漏緣，世緣出世緣、味緣無味緣、住緣出緣、繫緣不繫緣、結緣非結緣、受緣非受緣、纏緣非纏緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或有為緣、或無為緣。若說身見、戒取，當知已說有為緣。若說疑，當知已說無為緣。如有為緣無為緣，有常緣無常緣、有恒緣無恒緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或性是見、或性非見。若說身見、戒取，當知已說見性者。若說疑，當知已說非見性者。如見性非見性，視不視、轉行不轉行、求不求、轉其心不轉其心，當知亦如是。復次見道所斷結，或不善、或無記。若說戒取、疑，當知已說不善。若說身見，當知已說無記。如不善、無記，有報、無報，生一果、二果，無慚無愧相應、無慚無愧不相應，當知亦如是。復次見道所斷結有二種，或性欣踊、或性憂慼。若說身見，當知已說欣踊者。若說戒取、疑，當知已說憂慼者。復次此三結壞三種身：身見壞戒身，戒取壞定身，疑壞慧身。復次此三結能壞八正道：身見壞正語、正業、正命，戒取壞正念、正定，疑壞正見、正覺、正方便。復次欲令疑者得決定故。世人多深著我我所、深著吉不吉、深懷猶豫。佛言：若眾生行如是法者，不名須陀洹；若不行如是法者，名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有漏緣者，或自界緣、或他界緣。若說身見，當知已說自界緣。若說戒取，當知已說他界緣。如有漏緣無漏緣，世緣出世緣、味緣無味緣、住緣出緣、繫緣不繫緣、結緣非結緣、受緣非受緣、纏緣非纏緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或有為緣、或無為緣。若說身見、戒取，當知已說有為緣。若說疑，當知已說無為緣。如有為緣無為緣，有常緣無常緣、有恒緣無恒緣，當知亦如是。復次見道所斷結，或性是見、或性非見。若說身見、戒取，當知已說見性者。若說疑，當知已說非見性者。如見性非見性，視不視、轉行不轉行、求不求、轉其心不轉其心，當知亦如是。復次見道所斷結，或不善、或無記。若說戒取、疑，當知已說不善。若說身見，當知已說無記。如不善、無記，有報、無報，生一果、二果，無慚無愧相應、無慚無愧不相應，當知亦如是。復次見道所斷結有二種，或性欣踊、或性憂慼。若說身見，當知已說欣踊者。若說戒取、疑，當知已說憂慼者。復次此三結壞三種身：身見壞戒身，戒取壞定身，疑壞慧身。復次此三結能壞八正道：身見壞正語、正業、正命，戒取壞正念、正定，疑壞正見、正覺、正方便。復次欲令疑者得決定故。世人多深著我我所、深著吉不吉、深懷猶豫。佛言：若眾生行如是法者，不名須陀洹；若不行如是法者，名須陀洹。

問曰：為得初道名須陀洹、為得初果名須陀洹？若得初道名須陀洹者，第八人應是須陀洹。第八人者名堅信、堅法。所以者何？彼得初道故。若得初果名須陀洹者，若離多分欲、若離欲界欲得正決定道比智時，應是須陀洹。所以者何？初得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為得初道名須陀洹、為得初果名須陀洹？若得初道名須陀洹者，第八人應是須陀洹。第八人者名堅信、堅法。所以者何？彼得初道故。若得初果名須陀洹者，若離多分欲、若離欲界欲得正決定道比智時，應是須陀洹。所以者何？初得果故。

答曰：或有說者，初得道故名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，初得道故名須陀洹。

問曰：若然者，第八人應是須陀洹。所以者何？以初得道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，第八人應是須陀洹。所以者何？以初得道故。

答曰：初得道故名須陀洹，彼所得道必緣於道者，是須陀洹。第八人雖初得道，緣於苦故不名須陀洹。復次初得道故名須陀洹，彼道要是道比智果所攝道，是須陀洹。復次初得道故名須陀洹，彼道要有三事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷結同一味。得未曾得道者，謂修道是也。捨曾得道者，見道是也。斷結同一味者，見道所斷結都同一味證。復次初得道故名須陀洹，彼道要有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷結同一味證；四、頓得八智；五、具修十六行。復次初得道故名須陀洹，住彼道時見道所斷結永盡無餘，永斷緣倒結、永斷忍對治結、永斷邪見。復次初得道故名須陀洹，住彼道時，其人可共談說、可施設有相。復次初得道故名須陀洹，住彼道時容有生死。復有說者，初得果故名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初得道故名須陀洹，彼所得道必緣於道者，是須陀洹。第八人雖初得道，緣於苦故不名須陀洹。復次初得道故名須陀洹，彼道要是道比智果所攝道，是須陀洹。復次初得道故名須陀洹，彼道要有三事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷結同一味。得未曾得道者，謂修道是也。捨曾得道者，見道是也。斷結同一味者，見道所斷結都同一味證。復次初得道故名須陀洹，彼道要有五事：一、得未曾得道；二、捨曾得道；三、斷結同一味證；四、頓得八智；五、具修十六行。復次初得道故名須陀洹，住彼道時見道所斷結永盡無餘，永斷緣倒結、永斷忍對治結、永斷邪見。復次初得道故名須陀洹，住彼道時，其人可共談說、可施設有相。復次初得道故名須陀洹，住彼道時容有生死。復有說者，初得果故名須陀洹。

問曰：若然者，斷多分欲盡欲界結、得正決定道比智時應是須陀洹。所以者何？是初得果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，斷多分欲盡欲界結、得正決定道比智時應是須陀洹。所以者何？是初得果故。

答曰：初得果故名須陀洹，要是順次第具縛非超越人。復次初得道故名須陀洹，是初得解脫、是初得度、是得初果人。復次初得果故名須陀洹，要不以世俗道故斷一種結而得果者。復次初得果故名須陀洹，是四沙門果最初果者。復次初得果故名須陀洹，要是具四向四果者。復次初得果故名須陀洹，是八人四雙者。復次初得果故名須陀洹，住彼道時亦不壞地亦不壞道。斯陀含果雖不壞地而壞於道。所以者何？有漏無漏道俱能得故。阿那含果亦壞於地亦壞於道，壞地者依六地而得，壞道者有漏無漏道俱能得故。阿羅漢果雖不壞道而壞於地。所以者何？依九地得故。須陀洹果地亦不壞、道亦不壞，不壞地者依未至地得，不壞道者唯以無漏道不以有漏道得。復有說者，不以初得道故名須陀洹，不以初得果故名須陀洹，然以須陀洹果故，彼人名須陀洹。因法為名，猶如藥水以藥為名，酥瓶油瓶亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初得果故名須陀洹，要是順次第具縛非超越人。復次初得道故名須陀洹，是初得解脫、是初得度、是得初果人。復次初得果故名須陀洹，要不以世俗道故斷一種結而得果者。復次初得果故名須陀洹，是四沙門果最初果者。復次初得果故名須陀洹，要是具四向四果者。復次初得果故名須陀洹，是八人四雙者。復次初得果故名須陀洹，住彼道時亦不壞地亦不壞道。斯陀含果雖不壞地而壞於道。所以者何？有漏無漏道俱能得故。阿那含果亦壞於地亦壞於道，壞地者依六地而得，壞道者有漏無漏道俱能得故。阿羅漢果雖不壞道而壞於地。所以者何？依九地得故。須陀洹果地亦不壞、道亦不壞，不壞地者依未至地得，不壞道者唯以無漏道不以有漏道得。復有說者，不以初得道故名須陀洹，不以初得果故名須陀洹，然以須陀洹果故，彼人名須陀洹。因法為名，猶如藥水以藥為名，酥瓶油瓶亦復如是。

問曰：何故名須陀洹？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名須陀洹？

答曰：須陀名聖道流、洹名為入，入聖道流故名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：須陀名聖道流、洹名為入，入聖道流故名須陀洹。

問曰：若然者，斯陀含、阿那含、阿羅漢亦名須陀洹。所以者何？亦入聖道流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，斯陀含、阿那含、阿羅漢亦名須陀洹。所以者何？亦入聖道流故。

答曰：此初受名，初得道故；餘果名者各自有義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此初受名，初得道故；餘果名者各自有義。

不墮惡趣者，不墮三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不墮惡趣者，不墮三惡趣。

問曰：如斯陀含、阿那含、阿羅漢亦不墮惡趣，何故獨說須陀洹不墮惡趣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如斯陀含、阿那含、阿羅漢亦不墮惡趣，何故獨說須陀洹不墮惡趣耶？

答曰：亦應說而不說者，當知此說有餘。復次沙門果各自有義。如須陀洹，不墮惡趣勝故，說不墮惡趣。斯陀含，一往來勝故，名一往來。阿那含，不還欲界勝故，名不還。阿羅漢，更不受有勝故，名更不受有。以沙門果各自有義故，隨義立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦應說而不說者，當知此說有餘。復次沙門果各自有義。如須陀洹，不墮惡趣勝故，說不墮惡趣。斯陀含，一往來勝故，名一往來。阿那含，不還欲界勝故，名不還。阿羅漢，更不受有勝故，名更不受有。以沙門果各自有義故，隨義立名。

問曰：凡夫人亦有不墮惡趣者，何以不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：凡夫人亦有不墮惡趣者，何以不說？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次凡夫人或墮惡趣、或不墮惡趣，是以不說；聖人必定不墮惡趣，是故說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。復次凡夫人或墮惡趣、或不墮惡趣，是以不說；聖人必定不墮惡趣，是故說之。

決定者，住正決定聚故名決定。須陀洹義，應言決定般涅槃。所以者何？有般涅槃因緣故。譬如坏器，於三重屋上投之於地，未至地頃，當言必破；彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定者，住正決定聚故名決定。須陀洹義，應言決定般涅槃。所以者何？有般涅槃因緣故。譬如坏器，於三重屋上投之於地，未至地頃，當言必破；彼亦如是。

入究竟道者，盡智、無生智名道。彼人有如是欲、如是期心、如是可、如是樂、如是意，近轉近彼道故，言入究竟道。唯受七有者。問曰：應受十四有、若二十八有。若以本有而言，人中有七、天中有七，應有十四。若以本有、中有而言，天中本有有七、中有有七，人中本有有七、中有有七，應有二十八。何故但說七有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入究竟道者，盡智、無生智名道。彼人有如是欲、如是期心、如是可、如是樂、如是意，近轉近彼道故，言入究竟道。唯受七有者。問曰：應受十四有、若二十八有。若以本有而言，人中有七、天中有七，應有十四。若以本有、中有而言，天中本有有七、中有有七，人中本有有七、中有有七，應有二十八。何故但說七有？

答曰：此是七數法，不過於七。人中亦七，天上亦七，本有亦七，中有亦七。餘經亦說：三說四諦有十二行，一諦有十二行，四諦應有四十八行。三說苦諦有十二行，乃至三說道諦有十二行，應有四十八行。何故但說有十二行？此是十二數法，不離三轉十二行故。餘經亦說：比丘七處善，三種觀義，速於聖法能盡有漏。彼不應但七，應有三十五處善若無量處善。何故但說七處善耶？答曰：此是七數法，不離於七觀。一色陰有七種，乃至識陰亦七種故。餘經亦說：比丘！我今當說二法。云何二法？眼色乃至意法，是名二法。此非一二，應是六二；但是二數法故，不離於二。此七數法不離於七，亦復如是，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是七數法，不過於七。人中亦七，天上亦七，本有亦七，中有亦七。餘經亦說：三說四諦有十二行，一諦有十二行，四諦應有四十八行。三說苦諦有十二行，乃至三說道諦有十二行，應有四十八行。何故但說有十二行？此是十二數法，不離三轉十二行故。餘經亦說：比丘七處善，三種觀義，速於聖法能盡有漏。彼不應但七，應有三十五處善若無量處善。何故但說七處善耶？答曰：此是七數法，不離於七觀。一色陰有七種，乃至識陰亦七種故。餘經亦說：比丘！我今當說二法。云何二法？眼色乃至意法，是名二法。此非一二，應是六二；但是二數法故，不離於二。此七數法不離於七，亦復如是，廣說如上。

問曰：何故須陀洹唯受七有不增減耶？尊者波奢說曰：若增若減受於有者，皆亦生疑。不以疑故，違於法相。復次有爾許報因，還受爾許報果。復次以業力故唯受七有，以道力故不受第八有。如人為七步蛇所螫，以四大力故能行七步，以毒力故不至第八步。復次若受第八有，彼身中應空無聖道。若空無聖道，先是見諦今非見諦；本是得正決定，今不得正決定；本是聖人，今非聖人。復次若受第八有者，則於過去恒沙諸佛則為外人非是內親。猶如世人七世相於有親，若至八世使為外人；彼亦如是。復次住增上忍時，除欲界七生分色無色界一一處生分，餘一切生分得非數滅。若法得非數滅，更不復起現在前。復次以唯有七生處故，唯受七有。七生處者，謂人、六欲天是須陀洹生處，而於中生。復次彼於七有中滿修七種道、永斷七使，以如是事故，唯受七有，不增不減。如是諸具受七有須陀洹，天上七有、人中七有者，然須陀洹各有差別，或有天七人六、天六人五、天五人四、天四人三、天三人二、天二人一，或有人七天六乃至人二天一，說亦如是。此中唯說具七有者故，說須陀洹受於七有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故須陀洹唯受七有不增減耶？尊者波奢說曰：若增若減受於有者，皆亦生疑。不以疑故，違於法相。復次有爾許報因，還受爾許報果。復次以業力故唯受七有，以道力故不受第八有。如人為七步蛇所螫，以四大力故能行七步，以毒力故不至第八步。復次若受第八有，彼身中應空無聖道。若空無聖道，先是見諦今非見諦；本是得正決定，今不得正決定；本是聖人，今非聖人。復次若受第八有者，則於過去恒沙諸佛則為外人非是內親。猶如世人七世相於有親，若至八世使為外人；彼亦如是。復次住增上忍時，除欲界七生分色無色界一一處生分，餘一切生分得非數滅。若法得非數滅，更不復起現在前。復次以唯有七生處故，唯受七有。七生處者，謂人、六欲天是須陀洹生處，而於中生。復次彼於七有中滿修七種道、永斷七使，以如是事故，唯受七有，不增不減。如是諸具受七有須陀洹，天上七有、人中七有者，然須陀洹各有差別，或有天七人六、天六人五、天五人四、天四人三、天三人二、天二人一，或有人七天六乃至人二天一，說亦如是。此中唯說具七有者故，說須陀洹受於七有。

問曰：具受七有須陀洹，為在天上、為在人中受第七有耶？答曰：或有說者，於此生中得須陀洹，即數此生為七。或有說，不在七數者、若如數者，此說人中得道，天上滿七，於彼般涅槃。若天上得果，人中滿七，即般涅槃。若不數者，人中得果，還於人中滿七有，即般涅槃。天中得果，還於天中滿七有，即般涅槃。評曰：不應數初得道生在七有中。所以者何？彼生中有時，是凡夫非是聖人。若數者唯有二十七有，非二十八。若唯二十七有，則違《施設經》。如說：須陀洹經二十八生必盡苦際。欲令無如是過故，不說初得道生在七有中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：具受七有須陀洹，為在天上、為在人中受第七有耶？答曰：或有說者，於此生中得須陀洹，即數此生為七。或有說，不在七數者、若如數者，此說人中得道，天上滿七，於彼般涅槃。若天上得果，人中滿七，即般涅槃。若不數者，人中得果，還於人中滿七有，即般涅槃。天中得果，還於天中滿七有，即般涅槃。評曰：不應數初得道生在七有中。所以者何？彼生中有時，是凡夫非是聖人。若數者唯有二十七有，非二十八。若唯二十七有，則違《施設經》。如說：須陀洹經二十八生必盡苦際。欲令無如是過故，不說初得道生在七有中。

問曰：受七有須陀洹，於前六生中，為起聖道現在前不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：受七有須陀洹，於前六生中，為起聖道現在前不耶？

答曰：或有說者，不起。若當起者，應般涅槃。或有說者，起現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不起。若當起者，應般涅槃。或有說者，起現在前。

問曰：若然者，何故不般涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何故不般涅槃？

答曰：以業力故不般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以業力故不般涅槃。

問曰：若滿第七有時世無佛，在家而得阿羅漢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若滿第七有時世無佛，在家而得阿羅漢耶？

答曰：或有說者，不得。雖無佛法，於餘法中要當出家受其法服，然後乃得。或有說者，在家亦得。得已不住於家，於餘法出家受其法服。如是比有五百辟支佛住仙人山中，本是聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不得。雖無佛法，於餘法中要當出家受其法服，然後乃得。或有說者，在家亦得。得已不住於家，於餘法出家受其法服。如是比有五百辟支佛住仙人山中，本是聲聞。

天上人中者，天來人中、人住天中。猶如世人從林至園中、從園至林中，彼亦如是。生者，生中有、本有中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上人中者，天來人中、人住天中。猶如世人從林至園中、從園至林中，彼亦如是。生者，生中有、本有中。

得盡苦際者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得盡苦際者。

問曰：苦際為在苦中、為在苦外？若在苦中，不應言苦際。若在苦外，世間現喻云何通？猶如金籌，初亦是金、中亦是金、後亦是金。苦亦如是，初亦是苦、中亦是苦、後亦是苦。何者是苦際耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦際為在苦中、為在苦外？若在苦中，不應言苦際。若在苦外，世間現喻云何通？猶如金籌，初亦是金、中亦是金、後亦是金。苦亦如是，初亦是苦、中亦是苦、後亦是苦。何者是苦際耶？

答曰：或有說者，阿羅漢最後陰是苦際。或有說者，滅盡涅槃是苦際。若作是說：阿羅漢最後陰是苦際者，不應言苦際。所以者何？體盡是苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，阿羅漢最後陰是苦際。或有說者，滅盡涅槃是苦際。若作是說：阿羅漢最後陰是苦際者，不應言苦際。所以者何？體盡是苦故。

答曰：以是事故，應言苦際。所以者何？更不生苦，更不與苦相續，更不造苦因，是故名苦際。若作是說：滅盡涅槃是苦際者，世間金籌現喻云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以是事故，應言苦際。所以者何？更不生苦，更不與苦相續，更不造苦因，是故名苦際。若作是說：滅盡涅槃是苦際者，世間金籌現喻云何通？

答曰：此不必須通。所以者何？此非修多羅、毘尼、阿毘曇，不可以世間現喻難賢聖法。所以者何？賢聖法異、世間法異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此不必須通。所以者何？此非修多羅、毘尼、阿毘曇，不可以世間現喻難賢聖法。所以者何？賢聖法異、世間法異。

三不善根：貪不善根、恚不善根、癡不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根：貪不善根、恚不善根、癡不善根。

問曰：三不善根體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三不善根體性是何？

答曰：有十五種。貪不善根，欲界五行所斷愛，通六識身。恚不善根，五行所斷恚，通六識身。癡不善根，欲界全四種所斷無明。四種者，謂集、滅、道、修道。苦諦所斷種當分別。苦諦斷無明有十種，謂與五見、愛、恚、慢、疑相應及不共法八，是不善根。二非不善根，謂欲界身見、邊見相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有十五種。貪不善根，欲界五行所斷愛，通六識身。恚不善根，五行所斷恚，通六識身。癡不善根，欲界全四種所斷無明。四種者，謂集、滅、道、修道。苦諦所斷種當分別。苦諦斷無明有十種，謂與五見、愛、恚、慢、疑相應及不共法八，是不善根。二非不善根，謂欲界身見、邊見相應者。

問曰：因是根義。身見、邊見相應無明，是一切不善法因，何故不名根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：因是根義。身見、邊見相應無明，是一切不善法因，何故不名根耶？

答曰：若法體是不善，為一切不善法作因者立根。身見、邊見相應無明雖是一切不善法因，體非不善，是無記故，是故癡不善根全是欲界四種，謂集、滅、道、修道所斷，及苦諦所斷八種，通六識身無明。是此十五種，是三不善根體，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若法體是不善，為一切不善法作因者立根。身見、邊見相應無明雖是一切不善法因，體非不善，是無記故，是故癡不善根全是欲界四種，謂集、滅、道、修道所斷，及苦諦所斷八種，通六識身無明。是此十五種，是三不善根體，乃至廣說。

已說體性所以，今當說何故名不善根。不善根是何義？答曰：生義、養義、增義，是不善根義。充足義、饒益義、滋盛義、流澍不善義，是不善根義。尊者和須蜜說曰：云何不善根義？答言：不善因義是不善根義。復次不善種子義是不善根義。復次發起不善義是不善根義。復次已生不善、助生不善、增益不善義是不善根義。尊者浮陀提婆說曰：不善元本、能生不善、助生不善、增益不善義是不善根義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說體性所以，今當說何故名不善根。不善根是何義？答曰：生義、養義、增義，是不善根義。充足義、饒益義、滋盛義、流澍不善義，是不善根義。尊者和須蜜說曰：云何不善根義？答言：不善因義是不善根義。復次不善種子義是不善根義。復次發起不善義是不善根義。復次已生不善、助生不善、增益不善義是不善根義。尊者浮陀提婆說曰：不善元本、能生不善、助生不善、增益不善義是不善根義。

問曰：若因義是不善根義者，前生不善五陰與後生不善五陰作因，前生十不善業與後生十不善業作因，前生三十四不善使與後生三十四不善使作因。如是等不善法，皆應是不善根。此三有何異相立不善根耶？尊者和須蜜答曰：此是如來有餘之說，略言要言為受化者作如是說。尊者波奢說曰：佛決定知法根亦知勢用，餘人所不知。若法有不善根相立不善根，無者不立。尊者瞿沙說曰：佛知此三法於不善法作因，速疾偏重親近，是故此三立不善根；餘不善法無此三相，故不立根。復次此三不善根，於一切不善法為元首，猶如猛將勝軍在前而行，以其威力故餘不善法生。復次一切不善法中誰為最勝？此三法於一切不善法中，名亦最勝、義亦最勝，是故立根。復次貪不善根，是不貪善根近怨對法，恚不善根、癡不善根是不恚不癡善根近怨對法。復次以此三法是功德怨家。功德者，謂三善根。復次以此三不善根於一切不善法作因、作根、作主、作本所作、作勢力、作緣、作增益、作集、作起處。作因者，猶如種子。作根者，令堅牢。餘隨相說。復次此三不善根，能持不善法，能使來、能生、能養、能增故。復次以此三不善根，離欲界欲時多作留難、作障礙，如守門者不令人入。復次以此三不善根，五種斷、通六識身、是使性、能起身口業、斷善根時有牢強方便。五種斷者，見苦斷種乃至修道斷種。通六識身者，與眼識相應乃至意識相應。使性者，貪是欲愛使、恚是瞋恚使、癡是無明使。能起身口業者，貪起從貪生身口業，恚起從恚生身口業，癡起從癡生身口業。斷善根時牢強方便者，如《施設經》說：斷善根時，云何而斷？以何事斷？答言：猶如有一，貪欲偏重、瞋恚偏重、愚癡偏重者，能斷善根。所以說五種斷者，欲除五見及疑。所以說通六識身者，欲除慢。所以說使性者，欲除諸纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若因義是不善根義者，前生不善五陰與後生不善五陰作因，前生十不善業與後生十不善業作因，前生三十四不善使與後生三十四不善使作因。如是等不善法，皆應是不善根。此三有何異相立不善根耶？尊者和須蜜答曰：此是如來有餘之說，略言要言為受化者作如是說。尊者波奢說曰：佛決定知法根亦知勢用，餘人所不知。若法有不善根相立不善根，無者不立。尊者瞿沙說曰：佛知此三法於不善法作因，速疾偏重親近，是故此三立不善根；餘不善法無此三相，故不立根。復次此三不善根，於一切不善法為元首，猶如猛將勝軍在前而行，以其威力故餘不善法生。復次一切不善法中誰為最勝？此三法於一切不善法中，名亦最勝、義亦最勝，是故立根。復次貪不善根，是不貪善根近怨對法，恚不善根、癡不善根是不恚不癡善根近怨對法。復次以此三法是功德怨家。功德者，謂三善根。復次以此三不善根於一切不善法作因、作根、作主、作本所作、作勢力、作緣、作增益、作集、作起處。作因者，猶如種子。作根者，令堅牢。餘隨相說。復次此三不善根，能持不善法，能使來、能生、能養、能增故。復次以此三不善根，離欲界欲時多作留難、作障礙，如守門者不令人入。復次以此三不善根，五種斷、通六識身、是使性、能起身口業、斷善根時有牢強方便。五種斷者，見苦斷種乃至修道斷種。通六識身者，與眼識相應乃至意識相應。使性者，貪是欲愛使、恚是瞋恚使、癡是無明使。能起身口業者，貪起從貪生身口業，恚起從恚生身口業，癡起從癡生身口業。斷善根時牢強方便者，如《施設經》說：斷善根時，云何而斷？以何事斷？答言：猶如有一，貪欲偏重、瞋恚偏重、愚癡偏重者，能斷善根。所以說五種斷者，欲除五見及疑。所以說通六識身者，欲除慢。所以說使性者，欲除諸纏。

問曰：如邪見能斷善根，何故不立不善根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如邪見能斷善根，何故不立不善根？

答曰：不善根斷善根時，作方便時勢勝，事成時亦勝。一切善不善法，方便時勢用難，事成時勢用易。曾聞菩薩見世間生老病死苦，初發不退轉無上道心。從此以後，於三阿僧祇劫，此心不住不退，無能留難障礙之者。此心甚難，非得盡智時三界善根於未來修者。邪見成時勢用勝，非方便時勝，是故不立不善根。復次若法斷善根時，能生不善法、助生不善法者，立不善根。貪恚癡能生不善法、助生不善法；邪見雖助生不善法，不能生不善法。復有邪見能斷善根者，以諸不善根力故，諸不善根先令善根羸劣微薄，令其困無有勢力，然後邪見能斷善根。復次先作是說，五種斷者立不善根；邪見非五種斷、不通六識身，彼在意地，雖是使性，不能起身口業。所以者何？見道所斷心不與身口業俱起，諸不善根所不攝。不善五陰無此五事。不善色陰，非五種斷、不通六識身、非是使性、不能起身口業、斷善根時無牢強方便。不善受陰想陰識陰，煩惱所不攝相應行陰，此雖五行所斷、通六識身，非是使性，雖能起身口業，斷善根時無牢強方便。不相應行陰，雖五種斷，不通六識身、非是使性、不能起身口業，斷善根時無牢強方便。煩惱中五見及疑，非五種斷、不通六識身，雖是使性，不能起身口業。所以者何？見道所斷心不與身口業俱，起斷善根時無牢強方便。慢雖五種斷，不通六識身，雖是使性、能起身口業，斷善根時無牢強方便。纏有十種：忿纏、覆纏、睡纏、掉纏、眠纏、悔纏、愱纏、慳纏、無慚纏、無愧纏。睡、掉、無慚、無愧，此四雖五種斷，非是使性，雖能起身口業，斷善根時無牢強方便。眠雖五種斷，不通六識身、非是使性、不能起身口業，斷善根時無牢強方便。餘纏非五種斷，不通六識身，非是使性，或時起身口業，斷善根時無牢強方便。恨、佷、諂、誑、憍、害，此六是使垢，依使而生，非根本使。無上五事故，不立不善根。復次此三不善根，說是業本、是業集。如說：迦藍摩當知，貪是眾生業本、是眾生業集，恚癡亦是眾生業本、是眾生業集。復次此三不善根盡，業亦盡。如說：貪盡業亦盡，恚癡盡業亦盡。復次此三不善根，展轉相生、展轉相助生。如說：從貪生恚，從恚生貪，於此二中亦生無明。復次此三不善根，能使三受。如說：貪使樂受，恚使苦受，癡使不苦不樂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不善根斷善根時，作方便時勢勝，事成時亦勝。一切善不善法，方便時勢用難，事成時勢用易。曾聞菩薩見世間生老病死苦，初發不退轉無上道心。從此以後，於三阿僧祇劫，此心不住不退，無能留難障礙之者。此心甚難，非得盡智時三界善根於未來修者。邪見成時勢用勝，非方便時勝，是故不立不善根。復次若法斷善根時，能生不善法、助生不善法者，立不善根。貪恚癡能生不善法、助生不善法；邪見雖助生不善法，不能生不善法。復有邪見能斷善根者，以諸不善根力故，諸不善根先令善根羸劣微薄，令其困無有勢力，然後邪見能斷善根。復次先作是說，五種斷者立不善根；邪見非五種斷、不通六識身，彼在意地，雖是使性，不能起身口業。所以者何？見道所斷心不與身口業俱起，諸不善根所不攝。不善五陰無此五事。不善色陰，非五種斷、不通六識身、非是使性、不能起身口業、斷善根時無牢強方便。不善受陰想陰識陰，煩惱所不攝相應行陰，此雖五行所斷、通六識身，非是使性，雖能起身口業，斷善根時無牢強方便。不相應行陰，雖五種斷，不通六識身、非是使性、不能起身口業，斷善根時無牢強方便。煩惱中五見及疑，非五種斷、不通六識身，雖是使性，不能起身口業。所以者何？見道所斷心不與身口業俱，起斷善根時無牢強方便。慢雖五種斷，不通六識身，雖是使性、能起身口業，斷善根時無牢強方便。纏有十種：忿纏、覆纏、睡纏、掉纏、眠纏、悔纏、愱纏、慳纏、無慚纏、無愧纏。睡、掉、無慚、無愧，此四雖五種斷，非是使性，雖能起身口業，斷善根時無牢強方便。眠雖五種斷，不通六識身、非是使性、不能起身口業，斷善根時無牢強方便。餘纏非五種斷，不通六識身，非是使性，或時起身口業，斷善根時無牢強方便。恨、佷、諂、誑、憍、害，此六是使垢，依使而生，非根本使。無上五事故，不立不善根。復次此三不善根，說是業本、是業集。如說：迦藍摩當知，貪是眾生業本、是眾生業集，恚癡亦是眾生業本、是眾生業集。復次此三不善根盡，業亦盡。如說：貪盡業亦盡，恚癡盡業亦盡。復次此三不善根，展轉相生、展轉相助生。如說：從貪生恚，從恚生貪，於此二中亦生無明。復次此三不善根，能使三受。如說：貪使樂受，恚使苦受，癡使不苦不樂受。

問曰：如此三使盡使三受，何故作是說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此三使盡使三受，何故作是說耶？

答曰：從多分故。貪多使樂受，恚多使苦受，癡多使不苦不樂受。復次貪從樂受生，以樂受為根本，多造惡業故而生多苦。恚從苦受生，以苦受為根本，多造惡業故而生多苦。癡從不苦不樂受生，以不苦不樂受為根本，多造惡業故而生多苦。復次此三善根，說是愛憎。以愛憎故眾生多起諍訟，天阿修羅常共鬪殺多眾生。愛者是貪，憎者是恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：從多分故。貪多使樂受，恚多使苦受，癡多使不苦不樂受。復次貪從樂受生，以樂受為根本，多造惡業故而生多苦。恚從苦受生，以苦受為根本，多造惡業故而生多苦。癡從不苦不樂受生，以不苦不樂受為根本，多造惡業故而生多苦。復次此三善根，說是愛憎。以愛憎故眾生多起諍訟，天阿修羅常共鬪殺多眾生。愛者是貪，憎者是恚。

問曰：此中何以不說癡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何以不說癡耶？

答曰：已說在此二中。若當眾生有智者，乃至天欲境界在前猶不共諍，何況人間惡欲。復次以此現初門、要略、始入。諸煩惱盡從三分生：或從愛分生、或從恚分生、或從癡分生。佛經說：婆羅門當知，若人以二十一煩惱惱於心者，雖修行淨心生淨想，猶墮惡趣。曾聞尊者曇摩哆羅，一切煩惱立為三分，謂貪、恚、癡分，此是貪分、此是恚分、此是癡分。若說貪當知已說貪分，若說恚當知已說恚分，若說癡當知已說癡分。如愛恚癡分，親分怨分、不親分不怨分、有恩分無恩分、有適意分無適意分、不有適意不無適意，當知亦如是。復次以三不善根起十惡業故，墮十惡處。云何三不善根起十惡業？答曰：佛經說：殺生有三種，或從貪生、或從恚生、或從癡生。乃至邪見，亦復如是。《施設經》亦說：三不善根，十惡業因根，廣說如上。云何十惡業生十惡處？佛經說：修行廣布殺生之業，生地獄、畜生、餓鬼中，乃至邪見亦如是。《施設經》亦如是說：修行廣布增上殺生之業生阿毘地獄，小輕者生大熱地獄，轉輕者生熱地獄，轉輕者生大叫喚地獄，轉輕者生叫喚地獄，轉輕者生眾合地獄，轉輕者生黑繩地獄，轉輕者生活地獄，轉輕者生畜生，轉輕者生餓鬼；乃至邪見，說亦如是。是名行十惡業生十惡處。復次此三不善根，說是內垢。如說：貪為內垢、恚為內垢、癡為內垢。如內垢，內怨內嫌當知亦如是。復次此三不善根，亦名為增、亦名為減。如說：云何貪增？云何恚增？云何癡增？云何貪減？云何恚減？云何癡減。復次此三不善根，能為退者作重因重緣。如說：若比丘比丘尼，自知欲心熾盛、恚心熾盛、癡心熾盛，不能自制。比丘比丘尼當知，我於善法便為衰退。復次此三不善根，說是煩惱障。如說：云何煩惱障？答曰：猶如有一，貪偏重、恚偏重、癡偏重，是名煩惱障。復次此三不善根，說名為塵。如說：是貪塵、恚塵、癡塵。如塵穢垢，箭火刺刀毒病，當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已說在此二中。若當眾生有智者，乃至天欲境界在前猶不共諍，何況人間惡欲。復次以此現初門、要略、始入。諸煩惱盡從三分生：或從愛分生、或從恚分生、或從癡分生。佛經說：婆羅門當知，若人以二十一煩惱惱於心者，雖修行淨心生淨想，猶墮惡趣。曾聞尊者曇摩哆羅，一切煩惱立為三分，謂貪、恚、癡分，此是貪分、此是恚分、此是癡分。若說貪當知已說貪分，若說恚當知已說恚分，若說癡當知已說癡分。如愛恚癡分，親分怨分、不親分不怨分、有恩分無恩分、有適意分無適意分、不有適意不無適意，當知亦如是。復次以三不善根起十惡業故，墮十惡處。云何三不善根起十惡業？答曰：佛經說：殺生有三種，或從貪生、或從恚生、或從癡生。乃至邪見，亦復如是。《施設經》亦說：三不善根，十惡業因根，廣說如上。云何十惡業生十惡處？佛經說：修行廣布殺生之業，生地獄、畜生、餓鬼中，乃至邪見亦如是。《施設經》亦如是說：修行廣布增上殺生之業生阿毘地獄，小輕者生大熱地獄，轉輕者生熱地獄，轉輕者生大叫喚地獄，轉輕者生叫喚地獄，轉輕者生眾合地獄，轉輕者生黑繩地獄，轉輕者生活地獄，轉輕者生畜生，轉輕者生餓鬼；乃至邪見，說亦如是。是名行十惡業生十惡處。復次此三不善根，說是內垢。如說：貪為內垢、恚為內垢、癡為內垢。如內垢，內怨內嫌當知亦如是。復次此三不善根，亦名為增、亦名為減。如說：云何貪增？云何恚增？云何癡增？云何貪減？云何恚減？云何癡減。復次此三不善根，能為退者作重因重緣。如說：若比丘比丘尼，自知欲心熾盛、恚心熾盛、癡心熾盛，不能自制。比丘比丘尼當知，我於善法便為衰退。復次此三不善根，說是煩惱障。如說：云何煩惱障？答曰：猶如有一，貪偏重、恚偏重、癡偏重，是名煩惱障。復次此三不善根，說名為塵。如說：是貪塵、恚塵、癡塵。如塵穢垢，箭火刺刀毒病，當知亦如是。

問曰：此三不善根，云何行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三不善根，云何行耶？

答曰：若心有貪，是心無恚；若心有恚，是心無貪；癡則俱有。所以者何？所行各異故。貪行欣踊，恚行憂慼。復次欲心盛時，令身柔軟潤益；恚心盛時，令身麁強損減。復次欲令身柔軟不害前緣，恚令身麁強能害前緣。云何欲令身柔軟？答曰：欲心現在前時，自身柔軟。云何不害前緣？答曰：若於前人生愛心者，晝夜觀之無有厭足。云何恚心令身麁強？答曰：恚心現在前時，令自身麁強。云何能害前緣？答曰：若於前人生恚心者，乃至不欲以眼視之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若心有貪，是心無恚；若心有恚，是心無貪；癡則俱有。所以者何？所行各異故。貪行欣踊，恚行憂慼。復次欲心盛時，令身柔軟潤益；恚心盛時，令身麁強損減。復次欲令身柔軟不害前緣，恚令身麁強能害前緣。云何欲令身柔軟？答曰：欲心現在前時，自身柔軟。云何不害前緣？答曰：若於前人生愛心者，晝夜觀之無有厭足。云何恚心令身麁強？答曰：恚心現在前時，令自身麁強。云何能害前緣？答曰：若於前人生恚心者，乃至不欲以眼視之。

此三不善根，是五種斷、通六識身。何故五種斷？若當見道斷非修道斷者，修道所斷心便為無根。若當修道所斷非見道斷者，見道所斷心便為無根。何故通六識身？若在意地不在五識身者，此五識心便為無根。若在五識身不在意地者，此意地心便為無根。一切不善心以此為根。與不善欲俱心有二種根，謂貪及相應無明。恚俱亦如是。癡俱心及餘煩惱俱心有一根，有一根謂無明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三不善根，是五種斷、通六識身。何故五種斷？若當見道斷非修道斷者，修道所斷心便為無根。若當修道所斷非見道斷者，見道所斷心便為無根。何故通六識身？若在意地不在五識身者，此五識心便為無根。若在五識身不在意地者，此意地心便為無根。一切不善心以此為根。與不善欲俱心有二種根，謂貪及相應無明。恚俱亦如是。癡俱心及餘煩惱俱心有一根，有一根謂無明也。

問曰：根有多名，或說身見是根、或說世尊是根、或說欲是根、或說不放逸是根、或說自體是根。此諸根名，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：根有多名，或說身見是根、或說世尊是根、或說欲是根、或說不放逸是根、或說自體是根。此諸根名，有何差別？

答曰：身見是根者，以是見計我我所，便生諸見。世尊是根者，以所說故。雖此煩惱出要縛解、增長寂滅，如是等法皆從佛出，是故為根。欲是根者，以能集善法故。所以者何？若有欲心能集善法，若無欲心不能集善法，是故以欲為根。不放逸是根者，以能守護善法。若放逸者不能守護善法，若不放逸則能守護善法，是故不放逸為根。自體是根者，以自體不捨自性，是故自體為根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身見是根者，以是見計我我所，便生諸見。世尊是根者，以所說故。雖此煩惱出要縛解、增長寂滅，如是等法皆從佛出，是故為根。欲是根者，以能集善法故。所以者何？若有欲心能集善法，若無欲心不能集善法，是故以欲為根。不放逸是根者，以能守護善法。若放逸者不能守護善法，若不放逸則能守護善法，是故不放逸為根。自體是根者，以自體不捨自性，是故自體為根。

問曰：若然者，無為法亦是自體根。所以者何？不捨自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，無為法亦是自體根。所以者何？不捨自性故。

答曰：若以此義不捨自性為根者，無為法亦不捨自體為根，復有何過？復有欲去如是過而作是說：自體是根者，以相似因是自體根，能生他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若以此義不捨自性為根者，無為法亦不捨自體為根，復有何過？復有欲去如是過而作是說：自體是根者，以相似因是自體根，能生他故。

問曰：若然者，苦法忍及眷屬便為無根。所以者何？無相似因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，苦法忍及眷屬便為無根。所以者何？無相似因故。

答曰：雖不從相似因生，而能與他作相似因。無為法亦不從相似因生，亦不能與他作相似因。評曰：應作是說：以不捨自性故，名自性根。身見根乃至自體根，是名差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖不從相似因生，而能與他作相似因。無為法亦不從相似因生，亦不能與他作相似因。評曰：應作是說：以不捨自性故，名自性根。身見根乃至自體根，是名差別。