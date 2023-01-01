阿毘曇毘婆沙論卷第二十迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第二十迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度無慚愧品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜揵度無慚愧品下

一切掉盡悔相應耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切掉盡悔相應耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：世尊說掉與悔作一蓋。或謂掉外無悔、悔外無掉；欲說悔外有掉、掉外有悔，決定義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊說掉與悔作一蓋。或謂掉外無悔、悔外無掉；欲說悔外有掉、掉外有悔，決定義故，而作此論。

一切掉盡悔相應耶？乃至廣說。作四句。云何掉不與悔相應？答曰：非悔時心不休不息，乃至廣說。彼是何耶？答曰：一切色無色界掉，欲界見道所斷四種掉，修道所斷五識身掉，意識地欲恚慢慳愱相應掉，如是等掉不與悔相應。所以者何？彼品中無悔故。云何悔不與掉相應？答曰：不染污心悔，乃至廣說。彼是何耶？如比丘畏戒故悔，若不自舉、若使人舉露地臥具，若自閉、若使人閉大小行處門，若為作福悔。何者是耶？有悔因不善悔亦不善、有悔不善因善、有悔因善悔亦善、有悔善因不善。有悔因不善悔亦不善者，猶如有一作惡，悔我所作惡少，應當益作。有悔不善因善者，猶如有一作善後悔，我何故作此善耶？如彼居士施辟支佛食，後便悔言：我寧以此食與奴婢作人，何用施是人為？有悔因善悔亦善者，猶如有一作善後悔，便悔言：我作善少，應當益作。如尊者阿尼盧頭作如是言：我若知此大德有如是威神者，我當益施其食。有悔善因不善者，猶如有一於戒不犯，我作如是事非是善好，如不舉露地敷具如是等戒是也。此四種中，悔善因善、悔善因不善，是悔不與掉相應。云何掉與悔相應？謂染污心悔是也，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切掉盡悔相應耶？乃至廣說。作四句。云何掉不與悔相應？答曰：非悔時心不休不息，乃至廣說。彼是何耶？答曰：一切色無色界掉，欲界見道所斷四種掉，修道所斷五識身掉，意識地欲恚慢慳愱相應掉，如是等掉不與悔相應。所以者何？彼品中無悔故。云何悔不與掉相應？答曰：不染污心悔，乃至廣說。彼是何耶？如比丘畏戒故悔，若不自舉、若使人舉露地臥具，若自閉、若使人閉大小行處門，若為作福悔。何者是耶？有悔因不善悔亦不善、有悔不善因善、有悔因善悔亦善、有悔善因不善。有悔因不善悔亦不善者，猶如有一作惡，悔我所作惡少，應當益作。有悔不善因善者，猶如有一作善後悔，我何故作此善耶？如彼居士施辟支佛食，後便悔言：我寧以此食與奴婢作人，何用施是人為？有悔因善悔亦善者，猶如有一作善後悔，便悔言：我作善少，應當益作。如尊者阿尼盧頭作如是言：我若知此大德有如是威神者，我當益施其食。有悔善因不善者，猶如有一於戒不犯，我作如是事非是善好，如不舉露地敷具如是等戒是也。此四種中，悔善因善、悔善因不善，是悔不與掉相應。云何掉與悔相應？謂染污心悔是也，乃至廣說。

問曰：何故問掉應悔，而答悔應掉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故問掉應悔，而答悔應掉耶？

答曰：此文應如是說。云何掉應悔？若心悔時不休不息，乃至廣說。而無說者，有何意耶？答曰：此說染污心悔應於掉時，諸餘染污心唯掉相應、不與悔相應。復有說者，悔之與掉體俱是蓋。應作是問：云何掉與悔相應？云何悔與掉相應？云何掉不與悔相應？悔不與掉相應，除上爾所事。諸法已立名已稱說者，作第一第二第三句。未立名未稱說者，作第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說。云何掉應悔？若心悔時不休不息，乃至廣說。而無說者，有何意耶？答曰：此說染污心悔應於掉時，諸餘染污心唯掉相應、不與悔相應。復有說者，悔之與掉體俱是蓋。應作是問：云何掉與悔相應？云何悔與掉相應？云何掉不與悔相應？悔不與掉相應，除上爾所事。諸法已立名已稱說者，作第一第二第三句。未立名未稱說者，作第四句。

一切睡眠相應耶，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切睡眠相應耶，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：世尊說睡與眠作一蓋。或謂睡外無眠、眠外無睡。今欲說睡外有眠、眠外有睡，決定義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊說睡與眠作一蓋。或謂睡外無眠、眠外無睡。今欲說睡外有眠、眠外有睡，決定義故，而作此論。

一切睡眠相應耶？乃至廣作四句。云何睡不與眠相應？若身未動時身重，是說五識身睡；心重是說意識身睡。身心瞪瞢等餘句亦如是。彼是何耶？一切色無色界睡，欲界不眠時睡，是謂睡不與眠相應。云何眠不與睡相應？不染污心眠夢，身動、心不散、心不行，五識在意識中眠。不污染心者，善心不隱沒無記心，是名眠不與睡相應。云何睡與眠相應？答曰：染污心眠夢，乃至廣說。餘句答餘句，如上掉悔中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切睡眠相應耶？乃至廣作四句。云何睡不與眠相應？若身未動時身重，是說五識身睡；心重是說意識身睡。身心瞪瞢等餘句亦如是。彼是何耶？一切色無色界睡，欲界不眠時睡，是謂睡不與眠相應。云何眠不與睡相應？不染污心眠夢，身動、心不散、心不行，五識在意識中眠。不污染心者，善心不隱沒無記心，是名眠不與睡相應。云何睡與眠相應？答曰：染污心眠夢，乃至廣說。餘句答餘句，如上掉悔中說。

眠當言善耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠當言善耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此因論生論。先說不染污心眠夢，乃至廣說，不說眠是善不善無記。彼中不說者，今欲說故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此因論生論。先說不染污心眠夢，乃至廣說，不說眠是善不善無記。彼中不說者，今欲說故，而作此論。

眠當言善耶？乃至廣說。答曰：眠或善、不善、無記。云何善？善心眠夢，是謂善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠當言善耶？乃至廣說。答曰：眠或善、不善、無記。云何善？善心眠夢，是謂善。

問曰：為是生得善心眠夢、為是方便善心眠夢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為是生得善心眠夢、為是方便善心眠夢耶？

答曰：生得善，非方便善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：生得善，非方便善。

問曰：何等眾生善心中眠耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等眾生善心中眠耶？

答曰：不眠時。多修行善者，以多修行善故，眠時亦善。如行者不眠時念其境界耶？念境界而眠，眠中還見本境界；誦經施主亦如是。如是眾生善心眠。何等眾生不善心眠耶？答曰：不眠時。多作惡行者，如屠兒獵師晝作不善，眠夢亦然。如屠獵師，盜賊婬人亦如是。如是等眾生不善心眠。何等眾生無記心眠耶？答曰：不眠時。多作無記行，亦無記心眠，還見無記事報。無記心中亦眠，威儀、工巧心亦眠，還作威儀工巧事。身見邊見隱沒無記心亦眠。如本有陰多修行善不善無記，善不善無記心而死。不眠時，多行善不善無記，眠時亦善不善無記心而眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不眠時。多修行善者，以多修行善故，眠時亦善。如行者不眠時念其境界耶？念境界而眠，眠中還見本境界；誦經施主亦如是。如是眾生善心眠。何等眾生不善心眠耶？答曰：不眠時。多作惡行者，如屠兒獵師晝作不善，眠夢亦然。如屠獵師，盜賊婬人亦如是。如是等眾生不善心眠。何等眾生無記心眠耶？答曰：不眠時。多作無記行，亦無記心眠，還見無記事報。無記心中亦眠，威儀、工巧心亦眠，還作威儀工巧事。身見邊見隱沒無記心亦眠。如本有陰多修行善不善無記，善不善無記心而死。不眠時，多行善不善無記，眠時亦善不善無記心而眠。

眠中所作善增益，當言迴耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠中所作善增益，當言迴耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：前說善心眠，乃至廣說，不說眠所作善增益當言迴耶、不迴耶？彼中不說者今欲說故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前說善心眠，乃至廣說，不說眠所作善增益當言迴耶、不迴耶？彼中不說者今欲說故，而作此論。

眠中所作善增益當言迴耶？乃至廣說。或有說，得是增益。或有說，生是增益。云何說得是增益耶？如定揵度說：以何等故，凡夫人退時，見道修道所斷煩惱增益；世尊弟子退時，唯修道所斷煩惱增益。云何說生是增益？如《施設經》說：凡夫人若生欲界愛，必生五法。何謂為五？一、欲界愛；二、欲界愛增益；三、無明；四、無明增益；五、掉。此中說善不善思得愛不愛果，說名增益。彼增益，為生愛果、為生不愛果耶？答曰：若善生愛果，若不善生不愛果。云何善增益？如眠夢時施與。如人常行布施，彼眠夢時亦行是事。若好行多聞，彼眠夢時亦行是事。讀修多羅、阿毘曇、持戒善亦如是。若好修定，彼眠夢時亦行是事，如修不淨等善眠，是名善增益。云何不善增益？若好惡事，彼眠夢時亦行是事。如獵師屠兒夢作殺事、賊取他財、婬人犯他女色，是名不善增益。云何非善增益非不善增益？如人好行威儀、工巧事，彼眠夢時亦行是事。如行者夢作農夫種植，如銅鐵師等夢作銅鐵等物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠中所作善增益當言迴耶？乃至廣說。或有說，得是增益。或有說，生是增益。云何說得是增益耶？如定揵度說：以何等故，凡夫人退時，見道修道所斷煩惱增益；世尊弟子退時，唯修道所斷煩惱增益。云何說生是增益？如《施設經》說：凡夫人若生欲界愛，必生五法。何謂為五？一、欲界愛；二、欲界愛增益；三、無明；四、無明增益；五、掉。此中說善不善思得愛不愛果，說名增益。彼增益，為生愛果、為生不愛果耶？答曰：若善生愛果，若不善生不愛果。云何善增益？如眠夢時施與。如人常行布施，彼眠夢時亦行是事。若好行多聞，彼眠夢時亦行是事。讀修多羅、阿毘曇、持戒善亦如是。若好修定，彼眠夢時亦行是事，如修不淨等善眠，是名善增益。云何不善增益？若好惡事，彼眠夢時亦行是事。如獵師屠兒夢作殺事、賊取他財、婬人犯他女色，是名不善增益。云何非善增益非不善增益？如人好行威儀、工巧事，彼眠夢時亦行是事。如行者夢作農夫種植，如銅鐵師等夢作銅鐵等物。

問曰：若眠時所作善增益者，何以佛說愚人眠時無有果報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若眠時所作善增益者，何以佛說愚人眠時無有果報？

答曰：如不眠人能作田種等作，以眠故不作，佛說是人言無果報。如不眠人能讀誦經、能修不淨等善根、能生念處、能生煖等達分善根、能得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果，以眠故不得如是等果報，是故佛說愚人眠時無有果報。尊者和須蜜說曰：以眠時得果少故，佛說無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如不眠人能作田種等作，以眠故不作，佛說是人言無果報。如不眠人能讀誦經、能修不淨等善根、能生念處、能生煖等達分善根、能得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果，以眠故不得如是等果報，是故佛說愚人眠時無有果報。尊者和須蜜說曰：以眠時得果少故，佛說無果。

佛經中說：寧當眠，莫起惡覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經中說：寧當眠，莫起惡覺。

問曰：若眠不善增益者，何故佛說：寧當眠，不起惡覺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若眠不善增益者，何故佛說：寧當眠，不起惡覺耶？

答曰：以不眠時數數多起惡覺故，眠時則少。以是事故，佛說：寧當眠，不起惡覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以不眠時數數多起惡覺故，眠時則少。以是事故，佛說：寧當眠，不起惡覺。

問曰：眠時能作生處造業不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眠時能作生處造業不耶？

答曰：或有說者，能作惡道生處造業。如婆羅地迦虫、曲蟬虫等，受此微怯弱之身是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，能作惡道生處造業。如婆羅地迦虫、曲蟬虫等，受此微怯弱之身是也。

夢名何法？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢名何法？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先說夢所作事，未說夢體。今欲說故，而作此論。復次佛經說：我為菩薩時，夢見五事。波斯匿王夢見十事。如難陀迦母優婆斯白佛言：我夫命過，為我現夢。餘經說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先說夢所作事，未說夢體。今欲說故，而作此論。復次佛經說：我為菩薩時，夢見五事。波斯匿王夢見十事。如難陀迦母優婆斯白佛言：我夫命過，為我現夢。餘經說偈：

「夢中共人會， 寤已便不見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夢中共人會， 寤已便不見；

一切所有物， 死已亦不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所有物， 死已亦不見。」

餘經亦說：汝等當捨如夢之法。云何如夢法？五陰是也，乃至廣說。佛經雖處處說夢而不分別。佛經是此論所為根本，彼中不說者今欲說故，而作此論。復有說者，譬喻者說：夢非實有法。彼以何故作如是說？答曰：以世現事故作如是說。如人夢中飲食飽足、諸根增益，寤已飢渴。夢中夢作五樂，寤已都不復見。夢四種兵而自圍遶，寤已獨己。以是事故，夢非實有。為止如是說者意、亦明夢是實有法故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘經亦說：汝等當捨如夢之法。云何如夢法？五陰是也，乃至廣說。佛經雖處處說夢而不分別。佛經是此論所為根本，彼中不說者今欲說故，而作此論。復有說者，譬喻者說：夢非實有法。彼以何故作如是說？答曰：以世現事故作如是說。如人夢中飲食飽足、諸根增益，寤已飢渴。夢中夢作五樂，寤已都不復見。夢四種兵而自圍遶，寤已獨己。以是事故，夢非實有。為止如是說者意、亦明夢是實有法故，而作此論。

夢名何法？答曰：眠時心心數法隨其所緣，寤已不忘，向他人說我夢見如是事，是名為夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢名何法？答曰：眠時心心數法隨其所緣，寤已不忘，向他人說我夢見如是事，是名為夢。

問曰：如夢所見事，寤已不憶；設憶，不向他人說，為是夢不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如夢所見事，寤已不憶；設憶，不向他人說，為是夢不？

答曰：此亦是夢。此中所說是滿足夢。滿足夢者，夢中所見，寤已不忘，亦向他人說者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此亦是夢。此中所說是滿足夢。滿足夢者，夢中所見，寤已不忘，亦向他人說者是也。

問曰：夢體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：夢體性是何？

答曰：體性是意。所以者何？以意力故心心數法生。復有說者，夢體性是心心數法。所以者何？如經本說：心心數法隨其所緣。復有說者，心心數法境是夢體性。所以者何？如經本說：心心數法隨其所緣。復有說者，夢體性是五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是意。所以者何？以意力故心心數法生。復有說者，夢體性是心心數法。所以者何？如經本說：心心數法隨其所緣。復有說者，心心數法境是夢體性。所以者何？如經本說：心心數法隨其所緣。復有說者，夢體性是五陰。

問曰：何處有夢耶。答曰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處有夢耶。答曰？

欲界，非色無色界。或有說者，欲界不盡有夢，如地獄眾生。所以者何？以苦痛所逼故不得眠。復有說者，地獄亦有眠時。所以者何？如說活地獄中，或時有冷風來，如是唱言：眾生活。眾生活。時諸眾生即便還活。冷風吹故，暫時得眠。以是事故，知地獄中亦有眠夢。畜生、餓鬼、人亦有眠夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界，非色無色界。或有說者，欲界不盡有夢，如地獄眾生。所以者何？以苦痛所逼故不得眠。復有說者，地獄亦有眠時。所以者何？如說活地獄中，或時有冷風來，如是唱言：眾生活。眾生活。時諸眾生即便還活。冷風吹故，暫時得眠。以是事故，知地獄中亦有眠夢。畜生、餓鬼、人亦有眠夢。

問曰：何等人有夢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等人有夢耶？

答曰：凡夫、聖人俱夢。聖人從須陀洹至辟支佛盡夢，唯有諸佛不夢。所以者何？唯有諸佛無有疑故，亦離一切無巧便習氣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫、聖人俱夢。聖人從須陀洹至辟支佛盡夢，唯有諸佛不夢。所以者何？唯有諸佛無有疑故，亦離一切無巧便習氣故。

問曰：夢中所見，為是所更事、為非所更事耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：夢中所見，為是所更事、為非所更事耶？

答曰：是所更事，非不所更事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是所更事，非不所更事。

問曰：若然者，夢見人有角，何處曾見有角人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，夢見人有角，何處曾見有角人耶？

答曰：此是亂想故。異處見人、異處見角，以亂想故，言是一處見人有角。復有說者，大海中有人形虫，頭上有角，以曾見故，今亦夢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是亂想故。異處見人、異處見角，以亂想故，言是一處見人有角。復有說者，大海中有人形虫，頭上有角，以曾見故，今亦夢見。

問曰：如菩薩夢見五事，為於何處曾見是事耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如菩薩夢見五事，為於何處曾見是事耶？

答曰：所更有二種：一者曾見；二者曾聞。菩薩所夢是曾聞。於何處聞？過去諸佛為諸弟子說此五夢，菩薩於彼而得聞之，以曾聞故今亦夢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所更有二種：一者曾見；二者曾聞。菩薩所夢是曾聞。於何處聞？過去諸佛為諸弟子說此五夢，菩薩於彼而得聞之，以曾聞故今亦夢見。

問曰：誰現此夢耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰現此夢耶？

答曰：或有說者，是諸鬼神為現吉不吉事。尊者和須蜜說曰：以五事故現夢。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是諸鬼神為現吉不吉事。尊者和須蜜說曰：以五事故現夢。如偈說：

「以疑心分別， 覺習因現事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以疑心分別， 覺習因現事，

非人來相語， 因此五見夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非人來相語， 因此五見夢。」

醫方說：有七事故夢。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫方說：有七事故夢。如偈說：

「或所更聞見， 所求亦分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或所更聞見， 所求亦分別，

覺習及諸患， 因此七見夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺習及諸患， 因此七見夢。」

問曰：如現在意識不能見色等，云何言夢是意地而能見色等耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如現在意識不能見色等，云何言夢是意地而能見色等耶？

答曰：以見吉不吉相故言見，諸仙人說夢亦如是。尊者佛陀提婆說曰：眠時五識不現在前，不能見色等。如難陀迦母優婆斯所夢，以眠勢衰微，是以能見色等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以見吉不吉相故言見，諸仙人說夢亦如是。尊者佛陀提婆說曰：眠時五識不現在前，不能見色等。如難陀迦母優婆斯所夢，以眠勢衰微，是以能見色等。

問曰：夢所念事多，第四禪地宿命智所念事多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：夢所念事多，第四禪地宿命智所念事多耶？

答曰：夢所念事多，非第四禪地宿命智所念事多。以是事故，而作是說。頗不入禪、不起通現在前，能憶念阿僧祇劫事不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：夢所念事多，非第四禪地宿命智所念事多。以是事故，而作是說。頗不入禪、不起通現在前，能憶念阿僧祇劫事不？

答曰：有，謂夢中所念是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，謂夢中所念是也。

仙人所說夢書，若人夢見如是事，當有如是果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人所說夢書，若人夢見如是事，當有如是果。

問曰：如知未來世事是願智境界，彼不得願智，何由能知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如知未來世事是願智境界，彼不得願智，何由能知耶？

答曰。以過去現在事比未來世事故能知。如諸仙曾有如是夢、有如是果，今有如是夢，亦當有如是果。如此皆以比相故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。以過去現在事比未來世事故能知。如諸仙曾有如是夢、有如是果，今有如是夢，亦當有如是果。如此皆以比相故知。

如經說：當捨如夢等法。云何是如夢等法？答曰：五陰等是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：當捨如夢等法。云何是如夢等法？答曰：五陰等是也。

問曰：以何等故說五陰如夢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故說五陰如夢？

答曰：以不適人意，暫有不經久故，說陰如夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以不適人意，暫有不經久故，說陰如夢。

問曰：於何處眠耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於何處眠耶？

答曰：如經先說，五道中有眠，中陰中亦眠，在母胎諸根具者亦眠，乃至佛世尊亦眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如經先說，五道中有眠，中陰中亦眠，在母胎諸根具者亦眠，乃至佛世尊亦眠。

問曰：如薩遮尼揵所說，若人眠者，其人亦愚。所以者何？以是蓋故。此云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如薩遮尼揵所說，若人眠者，其人亦愚。所以者何？以是蓋故。此云何通？

答曰：非一切眠盡是蓋。有眠是蓋，有眠非蓋。眠非蓋者，佛起現在前，欲調適身故。眠是蓋者，佛不起現在前。所以者何？已離一切愚故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非一切眠盡是蓋。有眠是蓋，有眠非蓋。眠非蓋者，佛起現在前，欲調適身故。眠是蓋者，佛不起現在前。所以者何？已離一切愚故。

有五蓋，五蓋攝一切蓋耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五蓋，五蓋攝一切蓋耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：佛經說五蓋，或謂唯五蓋更無餘蓋，欲明五蓋外更有無明蓋故，而作此論。五蓋攝一切蓋、一切蓋攝五蓋耶？答曰：一切蓋攝五蓋，非五蓋攝一切蓋，乃至廣說。五蓋者，所說者是也。一切蓋者，第六無明蓋是也。彼一切蓋能攝五蓋，以多故。五不攝一切，以有餘故。如以大器覆小器則遍，小器覆大器則不遍。彼亦如是，一切攝五，非五攝一切。不攝何等？謂無明蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經說五蓋，或謂唯五蓋更無餘蓋，欲明五蓋外更有無明蓋故，而作此論。五蓋攝一切蓋、一切蓋攝五蓋耶？答曰：一切蓋攝五蓋，非五蓋攝一切蓋，乃至廣說。五蓋者，所說者是也。一切蓋者，第六無明蓋是也。彼一切蓋能攝五蓋，以多故。五不攝一切，以有餘故。如以大器覆小器則遍，小器覆大器則不遍。彼亦如是，一切攝五，非五攝一切。不攝何等？謂無明蓋。

佛說：無明覆、愛結繫，愚小得此身聰明亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說：無明覆、愛結繫，愚小得此身聰明亦然。

問曰：如無明是蓋亦是結，愛亦是蓋亦是結，何以唯說無明覆、不說愛覆耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如無明是蓋亦是結，愛亦是蓋亦是結，何以唯說無明覆、不說愛覆耶？

答曰：或有說者，欲現種種文、種種說故。若有種種文，義則易解。復有說者，蓋義是覆義，更無有結覆眾生慧眼如無明者。繫義是結義，更無有結繫於眾生如愛結者。猶如一人有二怨家，一縛其手足、二以土坌其目。是人被縛無目，不能有所至。如是無明覆眾生慧眼、愛結繫之，不能起向涅槃。以是事故，尊者瞿沙作如是說：以無明覆、愛結繫故，不善法得生。是中應說，一名伊利摩、二名摩舍輸賊。尊者佛陀羅測說曰：此現二門，乃至廣說。如說：無明覆、愛結繫，說愛結覆、無明繫亦如是。以是故，欲現二門義，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，欲現種種文、種種說故。若有種種文，義則易解。復有說者，蓋義是覆義，更無有結覆眾生慧眼如無明者。繫義是結義，更無有結繫於眾生如愛結者。猶如一人有二怨家，一縛其手足、二以土坌其目。是人被縛無目，不能有所至。如是無明覆眾生慧眼、愛結繫之，不能起向涅槃。以是事故，尊者瞿沙作如是說：以無明覆、愛結繫故，不善法得生。是中應說，一名伊利摩、二名摩舍輸賊。尊者佛陀羅測說曰：此現二門，乃至廣說。如說：無明覆、愛結繫，說愛結覆、無明繫亦如是。以是故，欲現二門義，乃至廣說。

問曰：以何等故，不說無明蓋在五蓋中耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，不說無明蓋在五蓋中耶？

答曰：覆義是蓋義。此五法覆勢用等，無明覆勢用偏多。如一無明蓋覆勢用，勝於五蓋所覆勢用。復有說者，以無明體重故，不立無明蓋在五蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：覆義是蓋義。此五法覆勢用等，無明覆勢用偏多。如一無明蓋覆勢用，勝於五蓋所覆勢用。復有說者，以無明體重故，不立無明蓋在五蓋中。

諸蓋盡覆耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸蓋盡覆耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先解經中五蓋所不攝無明蓋，今欲說阿毘曇義一切煩惱盡是蓋。所以者何？一切煩惱盡覆此身中故。以是事故，尊者迦旃延子作如是問：諸蓋覆耶？乃至廣作四句。云何是蓋非覆？過去未來五蓋是也。所以者何？以是蓋相故言蓋。過去蓋所作已竟，未來蓋所作未生，故不名為覆。云何覆非蓋？除五蓋，諸餘煩惱現在前。何者是耶？謂色無色界一切結、欲界繫諸見慢無明，蓋所不攝，諸纏現在前時是也。云何蓋亦覆？五蓋展轉現在前，若不眠欲愛蓋現在前時，三蓋現在前，謂欲愛、睡、掉蓋；眠時有四，即增眠蓋。瞋恚癡悔說亦如是。不眠睡蓋現在前時，二蓋現在前，謂睡、掉蓋；眠時三蓋現在前，即增眠是也。云何非蓋非覆？除上爾所事。諸法已立名、已稱說者，作第一第二第三句，未立名未稱說者作第四句。何者是耶？行陰作四句。在三世五蓋，現在煩惱五蓋所不攝者，如是法作第一第二第三句，諸餘相應不相應行陰、全四陰、無為法，如是等法作第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先解經中五蓋所不攝無明蓋，今欲說阿毘曇義一切煩惱盡是蓋。所以者何？一切煩惱盡覆此身中故。以是事故，尊者迦旃延子作如是問：諸蓋覆耶？乃至廣作四句。云何是蓋非覆？過去未來五蓋是也。所以者何？以是蓋相故言蓋。過去蓋所作已竟，未來蓋所作未生，故不名為覆。云何覆非蓋？除五蓋，諸餘煩惱現在前。何者是耶？謂色無色界一切結、欲界繫諸見慢無明，蓋所不攝，諸纏現在前時是也。云何蓋亦覆？五蓋展轉現在前，若不眠欲愛蓋現在前時，三蓋現在前，謂欲愛、睡、掉蓋；眠時有四，即增眠蓋。瞋恚癡悔說亦如是。不眠睡蓋現在前時，二蓋現在前，謂睡、掉蓋；眠時三蓋現在前，即增眠是也。云何非蓋非覆？除上爾所事。諸法已立名、已稱說者，作第一第二第三句，未立名未稱說者作第四句。何者是耶？行陰作四句。在三世五蓋，現在煩惱五蓋所不攝者，如是法作第一第二第三句，諸餘相應不相應行陰、全四陰、無為法，如是等法作第四句。

問曰：如過去煩惱覆過去法，未來煩惱覆未來法，現在煩惱覆現在法。何以故但說現在煩惱是覆，不說過去未來耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如過去煩惱覆過去法，未來煩惱覆未來法，現在煩惱覆現在法。何以故但說現在煩惱是覆，不說過去未來耶？

答曰：或有說者，若說現在，當知亦說過去未來。復有說者，現在煩惱能障聖道，過去未來煩惱不能障聖道。復有說者，現在煩惱能取依果報果，非過去未來。復有說者，現在煩惱能取果與果，非過去未來。復有說者，現在煩惱現呵責，染污此身墮不是處，非過去未來。復有說者，現在煩惱能生世愚及緣中愚。復有說者，現在煩惱有所作。復有說者，現在煩惱障礙所依所行所緣。復有說者，或有為法、或有為人。若為法而言，過去法為過去煩惱所覆，未來現在法為未來現在煩惱所覆。若為人而言，則現在煩惱名覆人。如世人言：誰為煩惱所覆？謂不得解脫人為煩惱所覆。現在陰界入假名為人，過去未來陰界入假名為法，以是事故，現在煩惱名覆，非過去未來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若說現在，當知亦說過去未來。復有說者，現在煩惱能障聖道，過去未來煩惱不能障聖道。復有說者，現在煩惱能取依果報果，非過去未來。復有說者，現在煩惱能取果與果，非過去未來。復有說者，現在煩惱現呵責，染污此身墮不是處，非過去未來。復有說者，現在煩惱能生世愚及緣中愚。復有說者，現在煩惱有所作。復有說者，現在煩惱障礙所依所行所緣。復有說者，或有為法、或有為人。若為法而言，過去法為過去煩惱所覆，未來現在法為未來現在煩惱所覆。若為人而言，則現在煩惱名覆人。如世人言：誰為煩惱所覆？謂不得解脫人為煩惱所覆。現在陰界入假名為人，過去未來陰界入假名為法，以是事故，現在煩惱名覆，非過去未來也。

一切欲界繫無明使盡不善耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切欲界繫無明使盡不善耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：或有說一切結使盡是不善。如譬喻者作如是說：一切煩惱盡是不善。所以者何？無巧便故。欲止如是說者意，亦欲說欲界身見邊見及相應無明、色無色界一切結，盡是無記故。復有說者，一切欲界煩惱盡是不善，一切色無色界煩惱盡是無記。今欲現欲界身見邊見及相應無明亦是無記，以是事故，欲止他義顯於己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說一切結使盡是不善。如譬喻者作如是說：一切煩惱盡是不善。所以者何？無巧便故。欲止如是說者意，亦欲說欲界身見邊見及相應無明、色無色界一切結，盡是無記故。復有說者，一切欲界煩惱盡是不善，一切色無色界煩惱盡是無記。今欲現欲界身見邊見及相應無明亦是無記，以是事故，欲止他義顯於己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。

一切欲界繫無明使盡不善耶？答曰：諸不善者盡欲界繫無明使。頗有欲界無明使非不善耶？答曰：有。欲界身見邊見相應無明使是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切欲界繫無明使盡不善耶？答曰：諸不善者盡欲界繫無明使。頗有欲界無明使非不善耶？答曰：有。欲界身見邊見相應無明使是也。

問曰：何故欲界身見邊見相應無明非不善耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故欲界身見邊見相應無明非不善耶？

答曰：若體是無慚無愧，與無慚無愧相應、從無慚無愧生，是無慚無愧依果者是不善；彼與此相違，故非不善。復次此法非一向壞於期心。云何非一向壞於期心耶？答曰：體非無慚愧等故。復次此法不妨布施持戒修定等故。所以者何？計我見者為我樂故行於布施，為我生善道故行於持戒，為我得解脫故而修於定。邊見隨身見後生彼相應無明亦爾。復次此二見，於自法中愚不逼切他。所以者何？我見者不如是說眼能見色是可見，作如是說，我能見、我所是可見。乃至意知法說亦如是。此見未曾逼切於他。邊見隨身見後生故，相應無明亦爾。復次以此見不能生報故，尊者和須蜜作如是說：何故身見邊見是無記耶？答曰：以不能生身口麁業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若體是無慚無愧，與無慚無愧相應、從無慚無愧生，是無慚無愧依果者是不善；彼與此相違，故非不善。復次此法非一向壞於期心。云何非一向壞於期心耶？答曰：體非無慚愧等故。復次此法不妨布施持戒修定等故。所以者何？計我見者為我樂故行於布施，為我生善道故行於持戒，為我得解脫故而修於定。邊見隨身見後生彼相應無明亦爾。復次此二見，於自法中愚不逼切他。所以者何？我見者不如是說眼能見色是可見，作如是說，我能見、我所是可見。乃至意知法說亦如是。此見未曾逼切於他。邊見隨身見後生故，相應無明亦爾。復次以此見不能生報故，尊者和須蜜作如是說：何故身見邊見是無記耶？答曰：以不能生身口麁業故。

問曰：不善煩惱亦有不能生身口麁業者，可是無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不善煩惱亦有不能生身口麁業者，可是無記耶？

答曰：現在雖不起，後增益時能起身口麁業；身見邊見終不能起。復次此見不能令眾生墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：現在雖不起，後增益時能起身口麁業；身見邊見終不能起。復次此見不能令眾生墮於惡道。

問曰：不善煩惱亦有不能令眾生墮惡道者，可是無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不善煩惱亦有不能令眾生墮惡道者，可是無記耶？

答曰：不善煩惱後增長時，能令眾生墮於惡道；身見邊見終不能令眾生墮惡道故。復次此見不能生不愛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不善煩惱後增長時，能令眾生墮於惡道；身見邊見終不能令眾生墮惡道故。復次此見不能生不愛果故。

問曰：若能得未來有，即是生不愛果。世尊亦說：比丘！我不稱美乃至彈指頃生未來有者。所以者何？有皆是苦故。邊見隨身見後生相應無明亦爾。尊者佛陀提婆說曰：此二見是顛倒，能生諸煩惱，非安隱法，故是不善。若當身見非是不善者，誰是不善？世尊亦說：比丘！若無明是不善，邊見隨身見後生相應無明亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若能得未來有，即是生不愛果。世尊亦說：比丘！我不稱美乃至彈指頃生未來有者。所以者何？有皆是苦故。邊見隨身見後生相應無明亦爾。尊者佛陀提婆說曰：此二見是顛倒，能生諸煩惱，非安隱法，故是不善。若當身見非是不善者，誰是不善？世尊亦說：比丘！若無明是不善，邊見隨身見後生相應無明亦爾。

一切色無色界無明使盡無記耶？答曰：一切色無色界無明使盡是無記，廣說如經本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切色無色界無明使盡無記耶？答曰：一切色無色界無明使盡是無記，廣說如經本。

問曰：何故色無色界煩惱是無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故色無色界煩惱是無記耶？

答曰：若體是無慚無愧，乃至是無慚無愧依果者，是不善。色無色界煩惱，與此相違，故非不善。復次此諸煩惱不一向壞期心，如上所說。復次以不能生報故。如是因論生論，以何等故，彼諸煩惱不能生報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若體是無慚無愧，乃至是無慚無愧依果者，是不善。色無色界煩惱，與此相違，故非不善。復次此諸煩惱不一向壞期心，如上所說。復次以不能生報故。如是因論生論，以何等故，彼諸煩惱不能生報？

答曰：此諸煩惱，為四支五支三昧所制持故。猶如毒蛇為呪所持不能螫人，彼亦如是。復次彼無報器故。若當色無色界煩惱當生報者，應生何報？必生苦報。苦報在欲界，不可以色無色界行欲界中受報。復次彼煩惱非一向受於顛倒，亦少有所因。如色無色界邪見謗苦，彼有少樂故，亦有少勝見取見第一，亦有少淨戒取見淨。如色界道能淨欲界，色無色界道能淨色，無色界道能淨無色界。尊者和須蜜說曰：以何等故，色無色界煩惱是無記？答言：不能生身口麁業，廣說如上。尊者佛陀提婆說曰：若當色無色界煩惱非是不善者，誰是不善？世尊亦說煩惱生業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此諸煩惱，為四支五支三昧所制持故。猶如毒蛇為呪所持不能螫人，彼亦如是。復次彼無報器故。若當色無色界煩惱當生報者，應生何報？必生苦報。苦報在欲界，不可以色無色界行欲界中受報。復次彼煩惱非一向受於顛倒，亦少有所因。如色無色界邪見謗苦，彼有少樂故，亦有少勝見取見第一，亦有少淨戒取見淨。如色界道能淨欲界，色無色界道能淨色，無色界道能淨無色界。尊者和須蜜說曰：以何等故，色無色界煩惱是無記？答言：不能生身口麁業，廣說如上。尊者佛陀提婆說曰：若當色無色界煩惱非是不善者，誰是不善？世尊亦說煩惱生業。

一切見苦集所斷無明使，盡是一切遍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切見苦集所斷無明使，盡是一切遍耶？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答：應如上一切遍因中說。一切見苦集所斷無明使，盡是一切遍使耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應如上一切遍因中說。一切見苦集所斷無明使，盡是一切遍使耶？

答曰：諸一切遍盡是見苦集所斷無明使。頗見苦集所斷無明使非一切遍耶？答曰：有。非一切遍使相應無明。何者是耶？欲恚慢等相應無明，隨相而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸一切遍盡是見苦集所斷無明使。頗見苦集所斷無明使非一切遍耶？答曰：有。非一切遍使相應無明。何者是耶？欲恚慢等相應無明，隨相而說。

云何不共無明使？答曰：不說苦，於苦不忍、不可；餘諦亦爾。此心一向愚、一向劣、一向癡，是故說不共無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不共無明使？答曰：不說苦，於苦不忍、不可；餘諦亦爾。此心一向愚、一向劣、一向癡，是故說不共無明。

問曰：若然者，云何非是邪見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何非是邪見耶？

答曰：邪見謗言無苦，此不欲忍苦。猶如宿食不消憎於乳食，彼亦如是。或有說者，上已說體，所行云何？答曰：無知黑闇愚癡是也。復有說者，先說所行，如不說苦，於苦不忍、不可是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：邪見謗言無苦，此不欲忍苦。猶如宿食不消憎於乳食，彼亦如是。或有說者，上已說體，所行云何？答曰：無知黑闇愚癡是也。復有說者，先說所行，如不說苦，於苦不忍、不可是也。

問曰：若然者，《波伽羅那經》所說云何通？如說：云何無明使所使？答言：若無知黑闇愚癡是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，《波伽羅那經》所說云何通？如說：云何無明使所使？答言：若無知黑闇愚癡是也。

答曰：彼說無明所行不盡有，煩惱所行彼中不說。復有說者，不說苦等，是說無明所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼說無明所行不盡有，煩惱所行彼中不說。復有說者，不說苦等，是說無明所緣。

問曰：云何是不共義耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何是不共義耶？

答曰：罽賓沙門作如是說：不與緣四諦煩惱相應故名不共。復有說者，此使緣於四諦，唯是凡夫所行，故名不共。尊者婆已說曰：不共餘煩惱故名不共。所以者何？以遠離煩惱所行各異，不待煩惱而生，故名不共。尊者婆摩勒說曰：與煩惱別異，不共一意，故名不共。復有說者，與煩惱別異，不共方便，故名不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：罽賓沙門作如是說：不與緣四諦煩惱相應故名不共。復有說者，此使緣於四諦，唯是凡夫所行，故名不共。尊者婆已說曰：不共餘煩惱故名不共。所以者何？以遠離煩惱所行各異，不待煩惱而生，故名不共。尊者婆摩勒說曰：與煩惱別異，不共一意，故名不共。復有說者，與煩惱別異，不共方便，故名不共。

問曰：不共無明，為是五種所斷、為是見道所斷耶？若是見道所斷者，《識身經》所說云何通？如說：彼是修道所斷，不共無明相應心。若是五種者，此中何以不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不共無明，為是五種所斷、為是見道所斷耶？若是見道所斷者，《識身經》所說云何通？如說：彼是修道所斷，不共無明相應心。若是五種者，此中何以不說耶？

答曰：或有說者，見道所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，見道所斷。

問曰：若然者，《識身經》所說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，《識身經》所說云何通？

答曰：此文應如是說：彼是修道所斷無明使相應心。應作是說而不說者，有何意？答曰：《識身經》所說，不說不共無明使。若以自功力不因他生者，是不共無明。彼雖不與煩惱相應，不以自功力因他而生，是故不是不共。復有說者，是五種斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說：彼是修道所斷無明使相應心。應作是說而不說者，有何意？答曰：《識身經》所說，不說不共無明使。若以自功力不因他生者，是不共無明。彼雖不與煩惱相應，不以自功力因他而生，是故不是不共。復有說者，是五種斷。

問曰：此中何以不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何以不說耶？

答曰：或有說者，若無明緣四諦，不與餘使相應，故名不共。修道所斷無明有不與煩惱相應者，不緣四諦。復有說者，若不與諸使相應，唯凡夫所行者，是中則說；彼修道所斷，雖有不與煩惱相應，而是凡夫聖人所行，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若無明緣四諦，不與餘使相應，故名不共。修道所斷無明有不與煩惱相應者，不緣四諦。復有說者，若不與諸使相應，唯凡夫所行者，是中則說；彼修道所斷，雖有不與煩惱相應，而是凡夫聖人所行，是故不說。

問曰：修道所斷不共無明使，何等心邊可得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：修道所斷不共無明使，何等心邊可得耶？

答曰：欲界十小煩惱大地。色界初禪地諂放逸，第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界十小煩惱大地。色界初禪地諂放逸，第二禪乃至非想非非想處放逸俱者是也。

問曰：於何時現在前行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於何時現在前行耶？

答曰：若人起正見、若人起見，心疲勞已，或時起如是等不共無明。不共無明不說苦，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若人起正見、若人起見，心疲勞已，或時起如是等不共無明。不共無明不說苦，乃至廣說。

問曰：如一切心中盡有慧，何以說不忍可苦耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一切心中盡有慧，何以說不忍可苦耶？

答曰：為無明所蔽故，彼慧不明不了。頗有使不為俱使所使耶？答曰：有。緣使已斷不共無明使是也。頗有使不為使所使耶？答曰：有。即前者是也。頗有使不能使耶？答曰：有。無漏緣不共無明使是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為無明所蔽故，彼慧不明不了。頗有使不為俱使所使耶？答曰：有。緣使已斷不共無明使是也。頗有使不為使所使耶？答曰：有。即前者是也。頗有使不能使耶？答曰：有。無漏緣不共無明使是也。

云何不共掉纏耶？答曰：無不共掉纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不共掉纏耶？答曰：無不共掉纏。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止人疑故。如有不與煩惱相應不共無明使，亦謂有不共掉纏。為止如是疑意故，答曰無不共掉纏。所以者何？一切染污心中盡有無明使。復次如有不與煩惱相應不共無明使，亦謂有不與纏相應不共掉纏。為斷如是疑意，答言無不共掉纏。所以者何？一切染污心有睡掉故。以是事故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止人疑故。如有不與煩惱相應不共無明使，亦謂有不共掉纏。為止如是疑意故，答曰無不共掉纏。所以者何？一切染污心中盡有無明使。復次如有不與煩惱相應不共無明使，亦謂有不與纏相應不共掉纏。為斷如是疑意，答言無不共掉纏。所以者何？一切染污心有睡掉故。以是事故，而作此論。

問曰：如睡掉通三界五種斷，六識身一切染污心可得，何故不問睡但問掉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如睡掉通三界五種斷，六識身一切染污心可得，何故不問睡但問掉耶？

答曰：或有說者，作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，以掉多放逸過生諸罪咎故。以多過患故，《波伽羅那經》立掉為煩惱大地。此經本中問：云何不共掉纏？亦立為上分結。《施設經》亦說：凡夫起欲愛使時，五法現在前，謂欲愛使、欲愛使增益、無明使、無明使增益。掉睡無如上等過故不問。復次掉能發動四支五支定覺心，睡隨順三昧與三昧相似，若睡現在前時如入禪者。復次睡為無明所蔽，似無明所行。愚小不猛利，掉不與無明相似猛利，是故問掉不問於睡。復次睡依於無明，若說無明當知已說睡。復有說者，修善時掉能令遠善退失，令人心退故；發動睡則不爾。復有說者，掉能令三昧中心心數法散亂，亦於所緣事移動；睡則不爾。復有說者，亦應問睡。此文應如是說：云何不共睡纏？答言：無不共睡纏。而不說者，當知此說有餘。復有說者，若說掉，當知亦說睡。所以者何？一切處共俱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，以掉多放逸過生諸罪咎故。以多過患故，《波伽羅那經》立掉為煩惱大地。此經本中問：云何不共掉纏？亦立為上分結。《施設經》亦說：凡夫起欲愛使時，五法現在前，謂欲愛使、欲愛使增益、無明使、無明使增益。掉睡無如上等過故不問。復次掉能發動四支五支定覺心，睡隨順三昧與三昧相似，若睡現在前時如入禪者。復次睡為無明所蔽，似無明所行。愚小不猛利，掉不與無明相似猛利，是故問掉不問於睡。復次睡依於無明，若說無明當知已說睡。復有說者，修善時掉能令遠善退失，令人心退故；發動睡則不爾。復有說者，掉能令三昧中心心數法散亂，亦於所緣事移動；睡則不爾。復有說者，亦應問睡。此文應如是說：云何不共睡纏？答言：無不共睡纏。而不說者，當知此說有餘。復有說者，若說掉，當知亦說睡。所以者何？一切處共俱故。

阿毘曇毘婆沙論雜揵度色品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論雜揵度色品第六

色法生住老無常，當言色耶？乃至廣說。此章及解章義，是中應廣說優婆提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法生住老無常，當言色耶？乃至廣說。此章及解章義，是中應廣說優婆提舍。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。佛經中說，告諸比丘：有三有為相。不解此經義趣故，諸家作種種異說，其義不同。如譬喻者說：三有為相無有實體。所以者何？三有為相是不相應行陰所攝，不相應行陰無有實體。欲止如是說者意，亦明三有為相是實有法故，而作此論。復有說者，言此法是無為法。如毘婆闍婆提作如是說：若此法是有為者，其性羸劣，以羸劣故不能生法住法滅法。無為有力，以有力故，能令法生住滅。或有說，此二法是有為、一是無為。如曇摩掘部作如是說：二是有為，謂生住；一是無為，謂滅。若此是有為，其性羸劣不能滅法，以是無為故能滅法。為止如是說者意，欲明此三法是有為故。復有說者，此法是相應。為止如是說者意故。復有說者，為止即彼法沙門意故。彼法沙門作如是說：色法生住無常即是色體，乃至識亦如是。為止如是等說者意、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經中說，告諸比丘：有三有為相。不解此經義趣故，諸家作種種異說，其義不同。如譬喻者說：三有為相無有實體。所以者何？三有為相是不相應行陰所攝，不相應行陰無有實體。欲止如是說者意，亦明三有為相是實有法故，而作此論。復有說者，言此法是無為法。如毘婆闍婆提作如是說：若此法是有為者，其性羸劣，以羸劣故不能生法住法滅法。無為有力，以有力故，能令法生住滅。或有說，此二法是有為、一是無為。如曇摩掘部作如是說：二是有為，謂生住；一是無為，謂滅。若此是有為，其性羸劣不能滅法，以是無為故能滅法。為止如是說者意，欲明此三法是有為故。復有說者，此法是相應。為止如是說者意故。復有說者，為止即彼法沙門意故。彼法沙門作如是說：色法生住無常即是色體，乃至識亦如是。為止如是等說者意、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。

色法生住老無常，當言色耶非色耶？答曰：當言非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色法生住老無常，當言色耶非色耶？答曰：當言非色。

問曰：非色入有二種，謂意入、法入。為意入所攝、為法入所攝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非色入有二種，謂意入、法入。為意入所攝、為法入所攝耶？

答曰：法入所攝非色法，當言非色。即法入所攝可見法，當言不可見。不可見法有十一入，除色入，彼非眼入乃至意入所攝，是法入所攝不可見法，當言不可見。即法入所攝有對法當言無對。無對是二入，謂意入、法入。非意入所攝，是法入所攝無對法，當言無對。即法入所攝有漏法，當言即有漏。從是已後，還與彼法相似。無漏即無漏，有為即有為。以是義故，為止說有為相是無為者意故，無為法無過去未來現在，當言即過去未來現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：法入所攝非色法，當言非色。即法入所攝可見法，當言不可見。不可見法有十一入，除色入，彼非眼入乃至意入所攝，是法入所攝不可見法，當言不可見。即法入所攝有對法當言無對。無對是二入，謂意入、法入。非意入所攝，是法入所攝無對法，當言無對。即法入所攝有漏法，當言即有漏。從是已後，還與彼法相似。無漏即無漏，有為即有為。以是義故，為止說有為相是無為者意故，無為法無過去未來現在，當言即過去未來現在。

問曰：何以過去法得通三世，生住老無常唯過去耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以過去法得通三世，生住老無常唯過去耶？

答曰：過去法得與彼不同一果、不共行、相離、不相隨，於彼聚為非聚。如樹皮離樹生等不爾，與彼同一果，乃至廣說。如過去者，未來現在說亦如是。善不善無記，當言即善不善無記。三界繫不繫、學無學非學非無學、見道所斷修道所斷不斷，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：過去法得與彼不同一果、不共行、相離、不相隨，於彼聚為非聚。如樹皮離樹生等不爾，與彼同一果，乃至廣說。如過去者，未來現在說亦如是。善不善無記，當言即善不善無記。三界繫不繫、學無學非學非無學、見道所斷修道所斷不斷，說亦如是。

云何老？云何死？云何無常？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何老？云何死？云何無常？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先說真實義有為相，今欲說假名有為相故。復有說者，先說剎那無常，今欲說一世無常，故作此論。云何為老？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先說真實義有為相，今欲說假名有為相故。復有說者，先說剎那無常，今欲說一世無常，故作此論。云何為老？乃至廣說。

問曰：此中何故不問生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何故不問生耶？

答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，若法於彼法無增益，令彼法散壞者，是中則問；生於彼法，能令增益熾盛，是故不問。復有說，若法能令彼法相離相遠，此中則問；生能令彼法相近相隨，是故不問。云何為老？答曰：髮白零落、身體皮皺、轉轉損減，身形曲膢、氣息損少、身生黑點猶如彩畫，扶杖而行、恒患顛伏、行步遲微，諸根漸損、轉轉衰熟、舉身戰掉，是為老。云何為死？答曰：諸行散滅是名為死。如說若死即無常耶？云何死是無常？云何無常非死？答曰：或有說者，最後命根滅一剎那，是名為死，亦名無常；餘時陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，與最後命根俱滅五陰，是名為死，亦名無常；餘時陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，一生中命根散滅，是名為死，亦名無常；餘陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，一生中與命根俱五陰散失，是名為死，亦名無常；餘陰散失，是名無常，不名為死。復有說者，眾生數陰散失，是名為死，亦名無常；非眾生數陰散失，是名無常，不名為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，若法於彼法無增益，令彼法散壞者，是中則問；生於彼法，能令增益熾盛，是故不問。復有說，若法能令彼法相離相遠，此中則問；生能令彼法相近相隨，是故不問。云何為老？答曰：髮白零落、身體皮皺、轉轉損減，身形曲膢、氣息損少、身生黑點猶如彩畫，扶杖而行、恒患顛伏、行步遲微，諸根漸損、轉轉衰熟、舉身戰掉，是為老。云何為死？答曰：諸行散滅是名為死。如說若死即無常耶？云何死是無常？云何無常非死？答曰：或有說者，最後命根滅一剎那，是名為死，亦名無常；餘時陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，與最後命根俱滅五陰，是名為死，亦名無常；餘時陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，一生中命根散滅，是名為死，亦名無常；餘陰散滅，是名無常，不名為死。復有說者，一生中與命根俱五陰散失，是名為死，亦名無常；餘陰散失，是名無常，不名為死。復有說者，眾生數陰散失，是名為死，亦名無常；非眾生數陰散失，是名無常，不名為死。

問曰：業力強、無常力強耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：業力強、無常力強耶？

答曰：業力強，非無常。業是聖道，無常即無常。世尊或說道是受、或說是想、或說是思、或說是意、或說是燈明、或說是信進念定慧、或說是栰是石是水是花、或說是慈悲喜捨。何處說道是受？如說：我實覺苦聖諦。何處說道是想？如說：比丘修行廣布無常想，能斷欲愛，乃至廣說。何處說是思？如說有業無黑報無白報能盡業。何處說是意？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：業力強，非無常。業是聖道，無常即無常。世尊或說道是受、或說是想、或說是思、或說是意、或說是燈明、或說是信進念定慧、或說是栰是石是水是花、或說是慈悲喜捨。何處說道是受？如說：我實覺苦聖諦。何處說道是想？如說：比丘修行廣布無常想，能斷欲愛，乃至廣說。何處說是思？如說有業無黑報無白報能盡業。何處說是意？如偈說：

「意能燒屋宅， 亦不染於緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意能燒屋宅， 亦不染於緣，

謂佛天人師， 應受一切供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂佛天人師， 應受一切供。」

何處說是燈明？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處說是燈明？如偈說：

「汝起莫放逸， 以戒自調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝起莫放逸， 以戒自調伏，

如是等燈明， 馳流不能滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等燈明， 馳流不能滅。」

何處說是信？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處說是信？如偈說：

「信能度大河， 不放逸亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信能度大河， 不放逸亦然，

精進除眾苦， 慧能到解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進除眾苦， 慧能到解脫。」

何處說精進？如說佛告阿難：精進能增長菩提。何處說是念？如說佛告比丘：我說念過一切處。我聖弟子具足念力、守護根門，則離不善法、能修善法。何處說是定？如說：有定是正道、無定是邪道；有定心得解脫，非不定。如是等是也。何處說是慧？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處說精進？如說佛告阿難：精進能增長菩提。何處說是念？如說佛告比丘：我說念過一切處。我聖弟子具足念力、守護根門，則離不善法、能修善法。何處說是定？如說：有定是正道、無定是邪道；有定心得解脫，非不定。如是等是也。何處說是慧？如偈說：

「慧為世間上， 趣向於至真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧為世間上， 趣向於至真，

若能正知此， 必盡於老死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能正知此， 必盡於老死。」

何處說是栰？如說：比丘當知，栰者即八聖道。何處說是石？如說：比丘當知，此是正見大石山。何處說是水？如說：比丘當知，此八聖道是八味水。何處說是花？如說：此七覺意花。何處說是慈悲喜捨？如說：修慈心三昧得阿那含果，悲喜捨亦如是。此中說道是業，是故說業力彊，非無常。業能滅過去未來現在行，其滅是數滅；無常滅現在行，其滅是無常滅。或有說無常力彊，非業力。所以者何？業能滅過去未來行，無常能滅彼業。若人能殺千人敵者，是人名為二千人敵。彼亦如是，是故無常力強，非業力。如我義者，業力彊，非無常力。所以者何？業能令過去未來現在行不行境界，無常何所滅耶。復有說者，業名和合，無常名壞和合。為業力強、無常力強？答曰：業力強，非無常力。所以者何？和合事難，壞和合易。復有說者，無常力強，非業力。所以者何？彼和合者必有別離。如我義？業力強？非無常力。所以者何？和合事難，壞和合易。如人作瓶時難，壞瓶時易。復有說者，若業能作五道受生處造業，是業力強，非無常力。復有說者，無常力強，非業力。所以者何？彼業亦為無常所壞。如我義，業力強，非無常力。所以者何？法造時難、壞時易。此中亦應說瓶喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處說是栰？如說：比丘當知，栰者即八聖道。何處說是石？如說：比丘當知，此是正見大石山。何處說是水？如說：比丘當知，此八聖道是八味水。何處說是花？如說：此七覺意花。何處說是慈悲喜捨？如說：修慈心三昧得阿那含果，悲喜捨亦如是。此中說道是業，是故說業力彊，非無常。業能滅過去未來現在行，其滅是數滅；無常滅現在行，其滅是無常滅。或有說無常力彊，非業力。所以者何？業能滅過去未來行，無常能滅彼業。若人能殺千人敵者，是人名為二千人敵。彼亦如是，是故無常力強，非業力。如我義者，業力彊，非無常力。所以者何？業能令過去未來現在行不行境界，無常何所滅耶。復有說者，業名和合，無常名壞和合。為業力強、無常力強？答曰：業力強，非無常力。所以者何？和合事難，壞和合易。復有說者，無常力強，非業力。所以者何？彼和合者必有別離。如我義？業力強？非無常力。所以者何？和合事難，壞和合易。如人作瓶時難，壞瓶時易。復有說者，若業能作五道受生處造業，是業力強，非無常力。復有說者，無常力強，非業力。所以者何？彼業亦為無常所壞。如我義，業力強，非無常力。所以者何？法造時難、壞時易。此中亦應說瓶喻。

世尊說三有為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說三有為相。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止他義故。如譬喻者不欲令一剎那中有三有為相，彼作是說：若一剎那中有三有為相者，則一法一時，即生即老即無常。問曰：若然者，其義云何？答言：法初時名生，後時名無常，此二中間名老。如是說者，則一剎那中無三有為相。此說不如實分別。所以者何？說一生中相似法故。一生中初生者名生，最後者名無常，此二中間名老。若作是說者，則一法無三相。為止如是說者意，亦明一法有三相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止他義故。如譬喻者不欲令一剎那中有三有為相，彼作是說：若一剎那中有三有為相者，則一法一時，即生即老即無常。問曰：若然者，其義云何？答言：法初時名生，後時名無常，此二中間名老。如是說者，則一剎那中無三有為相。此說不如實分別。所以者何？說一生中相似法故。一生中初生者名生，最後者名無常，此二中間名老。若作是說者，則一法無三相。為止如是說者意，亦明一法有三相故。

問曰：若一法有三相者，云何不一法一時即生即老即無常耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一法有三相者，云何不一法一時即生即老即無常耶？

答曰：所作異故。所以者何？法生時，生有所作；法滅時，老無常有所作，以所作次第各異故而無有過。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。此三有為相，有為法有生有滅有住變，云何有為法一剎那中有生有滅有住變耶？答曰：法起時生，生彼法；法滅時滅，滅彼法；住變是老，老能熟彼法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所作異故。所以者何？法生時，生有所作；法滅時，老無常有所作，以所作次第各異故而無有過。是故為止他義、欲顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。此三有為相，有為法有生有滅有住變，云何有為法一剎那中有生有滅有住變耶？答曰：法起時生，生彼法；法滅時滅，滅彼法；住變是老，老能熟彼法。

問曰：若然者，法體是變異者，云何法不捨自體耶？若不變異者，何以說住變是老？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，法體是變異者，云何法不捨自體耶？若不變異者，何以說住變是老？

答曰：應作是說：法體無變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：法體無變異。

問曰：何以說住變是老耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以說住變是老耶？

答曰：此是老名老，名為老亦名住變。復有說者，以其體不異故，名不變異；所作異故，名為變異。所以者何？法生時所作異，滅時所作異。云何生時所作異、滅時所作異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是老名老，名為老亦名住變。復有說者，以其體不異故，名不變異；所作異故，名為變異。所以者何？法生時所作異，滅時所作異。云何生時所作異、滅時所作異？

答曰：法生時，有力、有功能、有所作；法滅時，衰退散壞。以是義故，言有變異。復有說者，法迅速故生，迅速遲微故滅。濕潤故生，萎枯故滅。復有說者，以經三世故變異。所以者何？過去法異未來現在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：法生時，有力、有功能、有所作；法滅時，衰退散壞。以是義故，言有變異。復有說者，法迅速故生，迅速遲微故滅。濕潤故生，萎枯故滅。復有說者，以經三世故變異。所以者何？過去法異未來現在法。

問曰：此相為是總相、為是別相耶？若是別相者，云何一法而有四相？若是總相者，諸法各自有相，云何是總相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此相為是總相、為是別相耶？若是別相者，云何一法而有四相？若是總相者，諸法各自有相，云何是總相耶？

答曰：或有說者，此相是別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此相是別相。

問曰：若然者，云何一法而有四相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何一法而有四相？

答曰：此說自相，非如火熱。是自相如受自有生住滅，受生住滅不能生乃至識，是故言自相。諸法各各自有別相，如色是不久散壞，如病如癰如瘡如箭等百四十種相。相有二種：一者舊相；二是客相。生等於彼法是客相，非是舊相。合聚他物相、本自體相亦如是。復有說者，是總相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說自相，非如火熱。是自相如受自有生住滅，受生住滅不能生乃至識，是故言自相。諸法各各自有別相，如色是不久散壞，如病如癰如瘡如箭等百四十種相。相有二種：一者舊相；二是客相。生等於彼法是客相，非是舊相。合聚他物相、本自體相亦如是。復有說者，是總相。

問曰：若然者，諸法各自相，云何是總相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，諸法各自相，云何是總相耶？

答曰：相似相。如一法有三相，一切法亦有三相。復有說者，非別相亦非總相。所以者何？非自體故非別相，各有相故非總相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：相似相。如一法有三相，一切法亦有三相。復有說者，非別相亦非總相。所以者何？非自體故非別相，各有相故非總相。

問曰：若此非總相非別相者，當言是何法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若此非總相非別相者，當言是何法耶？

答曰：此是諸法印幟。若法有此印幟是有為，無印幟者是無為。如大人相非大人體，若有此相者名為大人，若無此相者不名大人；彼亦如是。評曰：不應作此說，說總相者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是諸法印幟。若法有此印幟是有為，無印幟者是無為。如大人相非大人體，若有此相者名為大人，若無此相者不名大人；彼亦如是。評曰：不應作此說，說總相者好。

問曰：法生時，除其自體，餘一切法能生此法。何故唯說能生生此法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：法生時，除其自體，餘一切法能生此法。何故唯說能生生此法耶？

答曰：法生時，餘法雖有功，不名能生，唯生體能生。如女人產時，諸餘女人雖復佐助，不名為產，唯母名產；彼亦如是。尊者和須蜜說曰：唯生能生彼法，非餘法。所以者何？若無生者，則彼法不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：法生時，餘法雖有功，不名能生，唯生體能生。如女人產時，諸餘女人雖復佐助，不名為產，唯母名產；彼亦如是。尊者和須蜜說曰：唯生能生彼法，非餘法。所以者何？若無生者，則彼法不生。

問曰：若無餘法，彼法亦不生。復次若有生彼法生，非無生。問曰：亦有餘法作緣使此法生，非無餘法緣。尊者佛陀提婆說曰：法生時，生勢最勝故，生得其名；餘法不爾。如作伎書畫染法，作伎時非無伎子毘頭梢等而伎得成，然彼伎成，師得其名。如畫非不因筆墨紙等而人受其名，畫時非不因眾彩而人受其名，染時非不因瓫水等而染者得名；彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無餘法，彼法亦不生。復次若有生彼法生，非無生。問曰：亦有餘法作緣使此法生，非無餘法緣。尊者佛陀提婆說曰：法生時，生勢最勝故，生得其名；餘法不爾。如作伎書畫染法，作伎時非無伎子毘頭梢等而伎得成，然彼伎成，師得其名。如畫非不因筆墨紙等而人受其名，畫時非不因眾彩而人受其名，染時非不因瓫水等而染者得名；彼亦如是。

問曰：生相為有生相不？若有者，云何非無窮？彼生復有生故。若無者，誰生此生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生相為有生相不？若有者，云何非無窮？彼生復有生故。若無者，誰生此生？

答曰：應作是說：生相復有生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：生相復有生相。

問曰：若然者，云何非無窮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何非無窮？

答曰：無窮有何過？未來世寬，無住處耶。又生死是無窮法。以是事故難除難過，能生眾生無量連瑣之苦。復次此二同在一剎那中，故非無窮。彼一剎那中生生二法：一生法、二生生生。生生唯生生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無窮有何過？未來世寬，無住處耶。又生死是無窮法。以是事故難除難過，能生眾生無量連瑣之苦。復次此二同在一剎那中，故非無窮。彼一剎那中生生二法：一生法、二生生生。生生唯生生。

問曰：何故生生二法，生生唯生生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故生生二法，生生唯生生？

答曰：如是亦無有過。猶如女人有生一子者、有雙生者。復有說者，生相生八法，謂彼法生生、老後老、住後住、無常後無常，生生生一法謂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如是亦無有過。猶如女人有生一子者、有雙生者。復有說者，生相生八法，謂彼法生生、老後老、住後住、無常後無常，生生生一法謂生。

問曰：何故生生八法，生生唯生生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故生生八法，生生唯生生？

答曰：是亦無過。猶如猪犬狼犲等，或生一子或生多子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是亦無過。猶如猪犬狼犲等，或生一子或生多子。

問曰：諸行為有住相不？若有者，有為相中何以不說？此經復云何通？如說：諸行不住，猶如壽行，乃至廣說。若無者，此文云何通？如說：色法生老住無常，當言色耶？乃至廣說。《波伽羅那經》亦說：云何住諸行生不散壞？答曰：應作是說：諸行有住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸行為有住相不？若有者，有為相中何以不說？此經復云何通？如說：諸行不住，猶如壽行，乃至廣說。若無者，此文云何通？如說：色法生老住無常，當言色耶？乃至廣說。《波伽羅那經》亦說：云何住諸行生不散壞？答曰：應作是說：諸行有住相。

問曰：諸行有住相者，有為相中何以不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸行有住相者，有為相中何以不說耶？

答曰：應說有為法有四相。若不說者，當知此義有餘。復次住相似無為法故，不說是有為相。復次若相能令諸行歷世者是有為相，如生移未來行現在世，老無常移現在行在過去世，住與彼法相著無捨離時。復次分別諸相時，三相墮有為部中，住相墮無為部中。復次若相能令諸行不增益散壞者說是有為相，住能令諸行增益不散壞，不說是有為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說有為法有四相。若不說者，當知此義有餘。復次住相似無為法故，不說是有為相。復次若相能令諸行歷世者是有為相，如生移未來行現在世，老無常移現在行在過去世，住與彼法相著無捨離時。復次分別諸相時，三相墮有為部中，住相墮無為部中。復次若相能令諸行不增益散壞者說是有為相，住能令諸行增益不散壞，不說是有為相。

問曰：若然者，生能令諸行增益不散壞，何以說是有為相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，生能令諸行增益不散壞，何以說是有為相耶？

答曰：生能令諸行增益散壞其於老無常。所以者何？若生不生諸行在現在者，則老無常不能散壞。以生生諸行在現在世故，老令衰微、無常能壞。猶如有人雖居牢固之處，有三怨家，一於牢固之處挽其人出，二共斷其命，此三於彼人俱作不饒益事。若一人不於牢固之處挽出者，則二人無由斷其人命。彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：生能令諸行增益散壞其於老無常。所以者何？若生不生諸行在現在者，則老無常不能散壞。以生生諸行在現在世故，老令衰微、無常能壞。猶如有人雖居牢固之處，有三怨家，一於牢固之處挽其人出，二共斷其命，此三於彼人俱作不饒益事。若一人不於牢固之處挽出者，則二人無由斷其人命。彼亦如是。

問曰：若諸行有住相者，佛經云何通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若諸行有住相者，佛經云何通耶？

答曰：佛經說不住，無有久住相，非謂一剎那，如命根等。復次言無住者，無長久時住，住相謂少時住。復次剎那中，住相微細，唯佛所知。所以者何？如以神足屈申臂頃，從此間沒，住須彌山頂。於其中間，眾多剎那相續，非不相續，是故言從此至彼。如是等相，唯佛境界，非餘所知，是故經說無有住相。復有說者，雖有少時住，速為老所衰無常所滅。是故住相有如是過患，故佛經不說。復有說者，諸行無住相，是以有為相中不說。佛經善通，此文云何通？如說：色法生老住無常，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛經說不住，無有久住相，非謂一剎那，如命根等。復次言無住者，無長久時住，住相謂少時住。復次剎那中，住相微細，唯佛所知。所以者何？如以神足屈申臂頃，從此間沒，住須彌山頂。於其中間，眾多剎那相續，非不相續，是故言從此至彼。如是等相，唯佛境界，非餘所知，是故經說無有住相。復有說者，雖有少時住，速為老所衰無常所滅。是故住相有如是過患，故佛經不說。復有說者，諸行無住相，是以有為相中不說。佛經善通，此文云何通？如說：色法生老住無常，乃至廣說。

答曰：此文應如是說：色法生老無常，乃至廣說。不應言住。若言住者，有何意耶？答曰：此住是老異名，如生名生亦名出現，無常名無常亦名滅盡，老名老亦名住。評曰：應作是說：諸行有住相。若諸行無住相者，不能有所緣。欲令無如是過故，說諸行有住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應如是說：色法生老無常，乃至廣說。不應言住。若言住者，有何意耶？答曰：此住是老異名，如生名生亦名出現，無常名無常亦名滅盡，老名老亦名住。評曰：應作是說：諸行有住相。若諸行無住相者，不能有所緣。欲令無如是過故，說諸行有住相。

問曰：何者是變異？為以滅故壞故、以為變易故言變異耶？答：以滅故言變異者，變異與滅則是一體，有為法唯有二相。若以壞者，則法捨自相。若以變易者，云何不助成外道作如是說：諸法變易。答曰：應作是說：勢衰故言變易。所以者何？諸行勢盛故生，勢衰故言變異。復次諸行有力故生，衰劣故變異。復次諸行未熟名生，已熟名變異。復次諸行漸羸故變異。復次諸行新故名生，舊故名變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是變異？為以滅故壞故、以為變易故言變異耶？答：以滅故言變異者，變異與滅則是一體，有為法唯有二相。若以壞者，則法捨自相。若以變易者，云何不助成外道作如是說：諸法變易。答曰：應作是說：勢衰故言變易。所以者何？諸行勢盛故生，勢衰故言變異。復次諸行有力故生，衰劣故變異。復次諸行未熟名生，已熟名變異。復次諸行漸羸故變異。復次諸行新故名生，舊故名變異。

問曰：若然者，云何不助成外道義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不助成外道義？

答曰：諸行相續不住，外道計有住時，住滅言是變。如乳作酪、如薪作灰，不說剎那勢衰故變異。此說剎那勢衰變異，不說住時變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸行相續不住，外道計有住時，住滅言是變。如乳作酪、如薪作灰，不說剎那勢衰故變異。此說剎那勢衰變異，不說住時變異。

問曰：此有為相與所相，為一、為異耶？若一者，云何一法不為多法耶？若異者，相與所相則異者，何故不以餘相為相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此有為相與所相，為一、為異耶？若一者，云何一法不為多法耶？若異者，相與所相則異者，何故不以餘相為相？

答曰：應作是說：相所相不一，是故一不為三、三不為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：相所相不一，是故一不為三、三不為一。

問曰：若然者，云何不以餘相為相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不以餘相為相耶？

答曰：隨相所作處則相所相，是故無過。復次相與所相常不相離。若相離者，可以餘相為相。以相所相不相離故，無如是過。如是雜合、不相離、共，說亦如是。復次相從所相生，生所生異。如烟雖從火生，烟火各異；彼亦如是。復次相是所相過患。如病是人之過患，人異病。若當不異者，人病愈時應當無人。餘亦如是。復次佛說此相是有為相。以是言故，當知相異所相。如言此人，舍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨相所作處則相所相，是故無過。復次相與所相常不相離。若相離者，可以餘相為相。以相所相不相離故，無如是過。如是雜合、不相離、共，說亦如是。復次相從所相生，生所生異。如烟雖從火生，烟火各異；彼亦如是。復次相是所相過患。如病是人之過患，人異病。若當不異者，人病愈時應當無人。餘亦如是。復次佛說此相是有為相。以是言故，當知相異所相。如言此人，舍亦如是。

問曰：一切剎那中盡有老者，何以不一切時頭生白髮耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切剎那中盡有老者，何以不一切時頭生白髮耶？

答曰：不應作如是問有白髮無白髮。然老與壯年或有相妨、或不相妨，相妨者不生白髮，不相妨者頭生白髮。復次或有羸弱四大多、強盛四大少，或強盛四大多、羸弱四大少。若羸弱四大多、強盛四大少，頭生白髮；若強盛四大多、羸弱四大少，不生白髮。多力少力亦如是。復有說者，白髮非老，白髮是色，老是非色。但此身後時生如是報滓不好之法。猶如麻油，亦如木酒，後欲盡時必生濁滓；彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不應作如是問有白髮無白髮。然老與壯年或有相妨、或不相妨，相妨者不生白髮，不相妨者頭生白髮。復次或有羸弱四大多、強盛四大少，或強盛四大多、羸弱四大少。若羸弱四大多、強盛四大少，頭生白髮；若強盛四大多、羸弱四大少，不生白髮。多力少力亦如是。復有說者，白髮非老，白髮是色，老是非色。但此身後時生如是報滓不好之法。猶如麻油，亦如木酒，後欲盡時必生濁滓；彼亦如是。

問曰：何處有此白髮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處有此白髮？

答曰：界者，欲界中有，非色無色界。趣者，人、畜生、餓鬼中有。方者，三方有，非欝單曰。所以者何？白髮是罪報，彼方非受罪報處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：界者，欲界中有，非色無色界。趣者，人、畜生、餓鬼中有。方者，三方有，非欝單曰。所以者何？白髮是罪報，彼方非受罪報處。

問曰：誰有此白髮耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰有此白髮耶？

答曰：凡夫聖人俱有。聖人從須陀洹至辟支佛，唯除世尊。所以者何？佛世尊無髮白漸落皮緩面皺音聲破壞，死時無解支節痛，心不錯亂、根不漸滅，一時而滅。此是佛身之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡夫聖人俱有。聖人從須陀洹至辟支佛，唯除世尊。所以者何？佛世尊無髮白漸落皮緩面皺音聲破壞，死時無解支節痛，心不錯亂、根不漸滅，一時而滅。此是佛身之法。

問曰：以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面皺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故佛世尊無白髮漸落皮緩面皺耶？

答曰：此是惡色，佛世尊永離惡色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是惡色，佛世尊永離惡色故。

問曰：佛作何業無如是報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛作何業無如是報耶？

答曰：佛世尊本為菩薩時，修行善法信心堅固未曾衰退。以行相似因故，受如是相似果。以是事故，無白髮漸落皮緩面皺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛世尊本為菩薩時，修行善法信心堅固未曾衰退。以行相似因故，受如是相似果。以是事故，無白髮漸落皮緩面皺。

問曰：若一切剎那中盡是無常者：何以不一切時有死屍現耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一切剎那中盡是無常者：何以不一切時有死屍現耶？

答曰：不應問此事有死屍無死屍。所以者何？有相有相法異、無相無相法異。有心無心，說亦如是。復有說者，以根法滅生有根法，所以無死屍。有根法滅生無根法，所以有死屍。有心無心、眾生數非眾生數、內法外法，說亦如是。復有說者，眾生業力故所以有，眾生業力故所以無。眾生業力故所以有者，眾生須皮肉筋骨齒爪毛角等以為資生具，所以便有。眾生業力故所以無者，一日夜二十不滿，有六十五百千剎那，一一剎那有五陰生滅。若當一一剎那有死屍者，則一眾生死屍滿於世間，以眾生業報所以無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不應問此事有死屍無死屍。所以者何？有相有相法異、無相無相法異。有心無心，說亦如是。復有說者，以根法滅生有根法，所以無死屍。有根法滅生無根法，所以有死屍。有心無心、眾生數非眾生數、內法外法，說亦如是。復有說者，眾生業力故所以有，眾生業力故所以無。眾生業力故所以有者，眾生須皮肉筋骨齒爪毛角等以為資生具，所以便有。眾生業力故所以無者，一日夜二十不滿，有六十五百千剎那，一一剎那有五陰生滅。若當一一剎那有死屍者，則一眾生死屍滿於世間，以眾生業報所以無。

問曰：化生眾生何以無死屍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：化生眾生何以無死屍耶？

答曰：或有說者，以生時頓得諸根、死時頓捨諸根故。如人水中暫出暫沒，不知沒至何所出從何來。復有說者，化生眾生其身輕漂，猶如火焰，風吹至空不知去處，雲霧電光亦復如是。復有說者，四大多者有死屍，彼造色多故無死屍。復有說者，受身非根法多者有死屍，受身非根法少者無死屍。復有說者，受身可捨法多者有死屍，受身可捨法少者無死屍。可捨法，謂髮毛爪齒等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以生時頓得諸根、死時頓捨諸根故。如人水中暫出暫沒，不知沒至何所出從何來。復有說者，化生眾生其身輕漂，猶如火焰，風吹至空不知去處，雲霧電光亦復如是。復有說者，四大多者有死屍，彼造色多故無死屍。復有說者，受身非根法多者有死屍，受身非根法少者無死屍。復有說者，受身可捨法多者有死屍，受身可捨法少者無死屍。可捨法，謂髮毛爪齒等也。

問曰：有為法，為體是生故生、為與生合故生耶？若體是生者，生相何所作？若與生合生者，何故不與無為法合而使無為法生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有為法，為體是生故生、為與生合故生耶？若體是生者，生相何所作？若與生合生者，何故不與無為法合而使無為法生耶？

答曰：應作是說：體是生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：體是生相。

問曰：若然者，生相何所作耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，生相何所作耶？

答曰：雖體是生，由生相故顯發。猶如闇中有瓨瓶等物，而由燈顯發、不從燈生；彼亦如是。復有說者，與生合故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖體是生，由生相故顯發。猶如闇中有瓨瓶等物，而由燈顯發、不從燈生；彼亦如是。復有說者，與生合故生。

問曰：若然者，何以不與無生法合，令使無為法生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以不與無生法合，令使無為法生耶？

答曰：以無合義故，若有者亦應生。無常說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以無合義故，若有者亦應生。無常說亦如是。

問曰：如有為法有三有為相，無為法有三無為相不耶？若有者，云何無為法非是聚法耶？若無者，《波伽羅那經》所說云何通？如說：云何不生法？答曰：無為法，以無生相故。云何不住法？答曰：無為法，以無住相故。云何不滅法？答曰：無為法，以無滅相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如有為法有三有為相，無為法有三無為相不耶？若有者，云何無為法非是聚法耶？若無者，《波伽羅那經》所說云何通？如說：云何不生法？答曰：無為法，以無生相故。云何不住法？答曰：無為法，以無住相故。云何不滅法？答曰：無為法，以無滅相故。

答曰：應作是說：無為法無無為法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：無為法無無為法相。

問曰：若然者，《波伽羅那經》所說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，《波伽羅那經》所說云何通？

答曰：對有為法故。如有為法有生住滅，無為法無生住滅故作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：對有為法故。如有為法有生住滅，無為法無生住滅故作如是說。

佛經說：汝等比丘！即出現、即生、即沒、即滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經說：汝等比丘！即出現、即生、即沒、即滅。

問曰：出現與生有何差別？沒與死有何差別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：出現與生有何差別？沒與死有何差別耶？

答曰：或有說者，無有差別。所以者何？出現即生沒即死，同是剎那性故。尊者波奢說曰：受中陰身是名出現，受生陰身是名生，壞中陰身是名沒，壞生陰身是名死。復次卵生、胎生、濕生眾生，受身時是出現。所以者何？眼等諸根漸出現故。化生眾生，受身是生。所以者何？頓得眼等諸根故。捨卵胎濕生眾生身，是名死。所以者何？有死屍故。捨化生眾生身，是名沒。所以者何？以無死屍故。尊者和須蜜說曰：入母胎時名生，出胎時名出現，代謝諸陰是名沒，死時陰是名死。尊者佛陀提婆說曰：諸趣中，初受身時名生，已在趣中諸陰名出現，中陰中死、向生陰中是名沒，捨命根時陰是名死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無有差別。所以者何？出現即生沒即死，同是剎那性故。尊者波奢說曰：受中陰身是名出現，受生陰身是名生，壞中陰身是名沒，壞生陰身是名死。復次卵生、胎生、濕生眾生，受身時是出現。所以者何？眼等諸根漸出現故。化生眾生，受身是生。所以者何？頓得眼等諸根故。捨卵胎濕生眾生身，是名死。所以者何？有死屍故。捨化生眾生身，是名沒。所以者何？以無死屍故。尊者和須蜜說曰：入母胎時名生，出胎時名出現，代謝諸陰是名沒，死時陰是名死。尊者佛陀提婆說曰：諸趣中，初受身時名生，已在趣中諸陰名出現，中陰中死、向生陰中是名沒，捨命根時陰是名死。