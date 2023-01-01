阿毘曇毘婆沙論卷第十七迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第十七迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度愛敬品中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜揵度愛敬品中

云何數滅？云何非數滅？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何數滅？云何非數滅？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止並義者意。如譬喻者說：三種滅無體。為止如是說者意，欲明三種滅各有體相故，而作此論。復次所以作此論者，毘婆闍婆提說：三種滅皆是無為。欲止如是說者意，說三種滅，二是無為、一是有為故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止並義者意。如譬喻者說：三種滅無體。為止如是說者意，欲明三種滅各有體相故，而作此論。復次所以作此論者，毘婆闍婆提說：三種滅皆是無為。欲止如是說者意，說三種滅，二是無為、一是有為故，而作此論。

云何數滅？答曰：若滅得解脫是也。彼法滅，彼得得、解脫得，解脫得是名數滅。云何非數滅？答曰：若滅非解脫是也。彼法若滅，彼得不得解脫，不得解脫得，是名非數滅。云何無常滅？答曰：諸行散滅是也。無常滅，散滅諸行，非如散豆穀等。無常滅，令諸行於前一剎那能有所作，於後剎那更不能有所作，非無行體，止其所作故，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何數滅？答曰：若滅得解脫是也。彼法滅，彼得得、解脫得，解脫得是名數滅。云何非數滅？答曰：若滅非解脫是也。彼法若滅，彼得不得解脫，不得解脫得，是名非數滅。云何無常滅？答曰：諸行散滅是也。無常滅，散滅諸行，非如散豆穀等。無常滅，令諸行於前一剎那能有所作，於後剎那更不能有所作，非無行體，止其所作故，作如是說。

問曰：非數滅、無常滅有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非數滅、無常滅有何差別？

答曰：非數滅者，疾瘦困厄自作他作苦惱種種魔事，如是隨世等法，若得解脫，是名非數滅。若說疾瘦困厄自作他作苦惱種種魔事等法，若得解脫，是名有漏諸行得非數滅。若說隨世等法，若得解脫，是名無漏諸行得非數滅。所以者何？無漏諸行亦在世故。無常滅者，令諸行散滅，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非數滅者，疾瘦困厄自作他作苦惱種種魔事，如是隨世等法，若得解脫，是名非數滅。若說疾瘦困厄自作他作苦惱種種魔事等法，若得解脫，是名有漏諸行得非數滅。若說隨世等法，若得解脫，是名無漏諸行得非數滅。所以者何？無漏諸行亦在世故。無常滅者，令諸行散滅，乃至廣說。

問曰：何故但問非數滅、無常滅，不問數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故但問非數滅、無常滅，不問數滅耶？

答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，先已說差別，如說云何數滅？其滅者是解脫，乃至廣說。二滅者非解脫，是以問其差別。復有說者，以此二滅俱不用功滅故。復有說者，盡應問三種滅差別。云何數滅？答曰：若滅是解脫不繫相。非數滅者，是解脫非不繫相。無常滅，非是解脫亦非不繫相。復有說者，數滅，三世陰入界中可得。非數滅，未來世不生法中可得。無常滅，現在世中可得。復有說者，數滅是善，彼得亦善。非數滅是無記，彼得亦是無記。無常滅有三種，彼得亦有三種。復有說者，數滅是不繫，彼得是繫不繫。非數滅是不繫，彼得是繫。無常是繫不繫，彼得亦是繫不繫。復有說者，數滅是非學非無學，彼得是學無學非學非無學。非數滅是非學非無學，彼得亦是非學非無學。無常滅三種，彼得亦三種。復有說者，數滅是不斷，彼得或修道斷、或不斷。非數滅是不斷，彼得是修道斷。無常滅三種，彼得亦三種。復有說者，數滅是道果，彼得或是道是道果、或非道非道果。非數滅非道果，彼得非道非道果。無常滅或是道非道果、或是道亦道果、或非道非道果，彼得亦爾。復有說者，數滅是滅諦所攝，彼得是三諦所攝。非數滅非滅諦所攝，彼得苦集諦所攝。無常滅三種諦所攝，得亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，先已說差別，如說云何數滅？其滅者是解脫，乃至廣說。二滅者非解脫，是以問其差別。復有說者，以此二滅俱不用功滅故。復有說者，盡應問三種滅差別。云何數滅？答曰：若滅是解脫不繫相。非數滅者，是解脫非不繫相。無常滅，非是解脫亦非不繫相。復有說者，數滅，三世陰入界中可得。非數滅，未來世不生法中可得。無常滅，現在世中可得。復有說者，數滅是善，彼得亦善。非數滅是無記，彼得亦是無記。無常滅有三種，彼得亦有三種。復有說者，數滅是不繫，彼得是繫不繫。非數滅是不繫，彼得是繫。無常是繫不繫，彼得亦是繫不繫。復有說者，數滅是非學非無學，彼得是學無學非學非無學。非數滅是非學非無學，彼得亦是非學非無學。無常滅三種，彼得亦三種。復有說者，數滅是不斷，彼得或修道斷、或不斷。非數滅是不斷，彼得是修道斷。無常滅三種，彼得亦三種。復有說者，數滅是道果，彼得或是道是道果、或非道非道果。非數滅非道果，彼得非道非道果。無常滅或是道非道果、或是道亦道果、或非道非道果，彼得亦爾。復有說者，數滅是滅諦所攝，彼得是三諦所攝。非數滅非滅諦所攝，彼得苦集諦所攝。無常滅三種諦所攝，得亦爾。

問曰：何等是數滅義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等是數滅義？

答曰：數者是慧，滅是慧果，故名數滅。復有說者，別數得故言是數滅，如見苦時苦忍、苦智所得別；見集、見滅、見道所得亦別，故名數滅。復有說者，以難得多用功故，名為數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：數者是慧，滅是慧果，故名數滅。復有說者，別數得故言是數滅，如見苦時苦忍、苦智所得別；見集、見滅、見道所得亦別，故名數滅。復有說者，以難得多用功故，名為數滅。

問曰：此滅為是一體、為是多體耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此滅為是一體、為是多體耶？

答曰：或有說者，是一體。問曰：若是一體者，證見道所斷諸結滅時，亦證修道所斷，諸結滅不耶？若證者，則修道無用。若不證者，云何一體法少分證少分不證？復有說者，滅體有五，見苦所斷煩惱滅是一種，乃至修道所斷煩惱滅。是第五種。問曰：此亦有過。所以者何？如證欲界修道所斷上上使滅時，復證餘品使滅不耶？若當證者，餘品對治道則無功用。若不證者，云何一體法少分證少分不證？復有說者，滅體有十三：見道所斷有四，修道所斷有九。問曰：此亦有過，所以者何？若證欲界修道所斷滅時，復證初禪修道所斷滅不？若證不證，俱同前過。評曰：應作是說：隨有漏法體，滅體亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是一體。問曰：若是一體者，證見道所斷諸結滅時，亦證修道所斷，諸結滅不耶？若證者，則修道無用。若不證者，云何一體法少分證少分不證？復有說者，滅體有五，見苦所斷煩惱滅是一種，乃至修道所斷煩惱滅。是第五種。問曰：此亦有過。所以者何？如證欲界修道所斷上上使滅時，復證餘品使滅不耶？若當證者，餘品對治道則無功用。若不證者，云何一體法少分證少分不證？復有說者，滅體有十三：見道所斷有四，修道所斷有九。問曰：此亦有過，所以者何？若證欲界修道所斷滅時，復證初禪修道所斷滅不？若證不證，俱同前過。評曰：應作是說：隨有漏法體，滅體亦爾。

問曰：若然者，先何故問涅槃為一體為多體耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，先何故問涅槃為一體為多體耶？

答曰：先應作是問。若一眾生證一法滅時，一切眾生亦同證此滅不耶？若同者，云何涅槃不是共法？一眾生得涅槃時，一切眾生亦應得涅槃。若異者，云何涅槃非是相似法耶？此經復云何通？如說：如來解脫、阿羅漢解脫等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先應作是問。若一眾生證一法滅時，一切眾生亦同證此滅不耶？若同者，云何涅槃不是共法？一眾生得涅槃時，一切眾生亦應得涅槃。若異者，云何涅槃非是相似法耶？此經復云何通？如說：如來解脫、阿羅漢解脫等無差別。

答曰：應作是說：如一眾生證此法，一切眾生亦同證此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：如一眾生證此法，一切眾生亦同證此法。

問曰：若然者，云何涅槃不是共法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何涅槃不是共法耶？

答曰：以體言之則同，以得言之則異。所以者何？以諸得各異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以體言之則同，以得言之則異。所以者何？以諸得各異故。

問曰：若然者，云何不一眾生得涅槃時，一切眾生亦得涅槃耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不一眾生得涅槃時，一切眾生亦得涅槃耶？

答曰：若成就涅槃得者得涅槃，若不成就得者不得涅槃。復有說者，若一眾生證此滅時，餘眾生所證者各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若成就涅槃得者得涅槃，若不成就得者不得涅槃。復有說者，若一眾生證此滅時，餘眾生所證者各異。

問曰：若然者，云何涅槃非是相似法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何涅槃非是相似法？

答曰：言非相似者，非相似因，以涅槃無相似因故，言非相似法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：言非相似者，非相似因，以涅槃無相似因故，言非相似法。

問曰：若然者，苦法忍無相似因，亦是非相似法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，苦法忍無相似因，亦是非相似法耶？

答曰：苦法忍雖不從相似因生，而能與他作相似因；涅槃不從相似因生，亦不與他作相似因。復有說者，以不同故，言不相似。有為法性同。云何性同？同在世、同是陰、同是苦，無有一法是常是善者。復有說者，世法是同，彼非世，故不同。如是陰法、苦法、諸生法、諸趣法，當知亦爾。復有說者，前後是相似，彼法無前後，故言不相似。如前後，上中下法亦如是。如來解脫、羅漢解脫，此經云何通者，以俱是常是善故。復有說者，以在一身中決定俱有故。所以者何？一切眾生盡有三種菩提性，所謂佛、辟支佛、聲聞菩提。若從佛道去，亦證此法；若從辟支佛、聲聞道去，亦證此法，是故言無差別。評曰：不應作是說，如前說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：苦法忍雖不從相似因生，而能與他作相似因；涅槃不從相似因生，亦不與他作相似因。復有說者，以不同故，言不相似。有為法性同。云何性同？同在世、同是陰、同是苦，無有一法是常是善者。復有說者，世法是同，彼非世，故不同。如是陰法、苦法、諸生法、諸趣法，當知亦爾。復有說者，前後是相似，彼法無前後，故言不相似。如前後，上中下法亦如是。如來解脫、羅漢解脫，此經云何通者，以俱是常是善故。復有說者，以在一身中決定俱有故。所以者何？一切眾生盡有三種菩提性，所謂佛、辟支佛、聲聞菩提。若從佛道去，亦證此法；若從辟支佛、聲聞道去，亦證此法，是故言無差別。評曰：不應作是說，如前說者好。

問曰：外物中數滅，為有得者不耶？若得者，眾生不成就外法，云何得？若得者，此經復云何通？如說：諸長老！我斷一切愛，得內解脫。若不得者，此經復云何通？如說：云何斷界？答曰：一切諸行斷，是名斷界，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：外物中數滅，為有得者不耶？若得者，眾生不成就外法，云何得？若得者，此經復云何通？如說：諸長老！我斷一切愛，得內解脫。若不得者，此經復云何通？如說：云何斷界？答曰：一切諸行斷，是名斷界，乃至廣說。

答曰：應作是說：有得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：有得者。

問曰：若然者，不成就外法，云何得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，不成就外法，云何得耶？

答曰：雖不成就外法，而得外法數滅。如過去未來命等八根，雖不成就得其數滅，我斷一切愛得內解脫。此經云何通者，此說若內得解脫，當知外法亦得解脫。復有說者，以此解脫從自身修方便得，不由外人修方便得，是故言得內解脫。復有說者，不得外法中數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖不成就外法，而得外法數滅。如過去未來命等八根，雖不成就得其數滅，我斷一切愛得內解脫。此經云何通者，此說若內得解脫，當知外法亦得解脫。復有說者，以此解脫從自身修方便得，不由外人修方便得，是故言得內解脫。復有說者，不得外法中數滅。

問曰：若然者，此經云何通？如說：一切諸行斷名斷界，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此經云何通？如說：一切諸行斷名斷界，乃至廣說。

答曰：有二種一切：有分一切、有一切一切。此中說分一切，故言一切。復有說者，外物中有數滅而不可得。評曰：不應作是說，寧當說無，不應說有而不可得。何用是無用物？為亦有亦得。如是說者好：若當外物數滅不可得者，則違《波伽羅那經》，如說：云何得作證法？答言：一切善法。此法是善，亦得可得證。欲令無如是過故，說言可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有二種一切：有分一切、有一切一切。此中說分一切，故言一切。復有說者，外物中有數滅而不可得。評曰：不應作是說，寧當說無，不應說有而不可得。何用是無用物？為亦有亦得。如是說者好：若當外物數滅不可得者，則違《波伽羅那經》，如說：云何得作證法？答言：一切善法。此法是善，亦得可得證。欲令無如是過故，說言可得。

問曰：此數滅體，為是陰、為非陰耶？若是陰者，何不本是涅槃？何以故？先有諸陰故。若非陰者，云何為無所有法而修於道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此數滅體，為是陰、為非陰耶？若是陰者，何不本是涅槃？何以故？先有諸陰故。若非陰者，云何為無所有法而修於道？

答曰：應作是說：體非是陰亦非陰，然從色陰乃至識陰體得之。此數滅亦名涅槃、亦名不相似、亦名非品、亦名無跋那(跋那，秦言色，亦言性、亦言稱讚、亦言字)、亦言最勝、亦名智、亦名應、亦名不親近、亦名不修、亦名可樂、亦名近、亦名妙、亦名離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：體非是陰亦非陰，然從色陰乃至識陰體得之。此數滅亦名涅槃、亦名不相似、亦名非品、亦名無跋那(跋那，秦言色，亦言性、亦言稱讚、亦言字)、亦言最勝、亦名智、亦名應、亦名不親近、亦名不修、亦名可樂、亦名近、亦名妙、亦名離。

問曰：何故言涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故言涅槃？

答曰：槃那言林，涅者言離。永離陰林、離三火林、離四林，故言涅槃。復次不織義是涅槃，如先說。何故名不相似者，無相似因故，如先說，無上中下等故。何故名非品者，離諸品故，如說有為法體性是品。諸作是說，有住相者，四相及彼法五法，是俱生品。諸作是說，無住相者，三相及彼法四法，是俱生品。彼法無如是相故，名為非品。復有說者，世是品法；彼法離世，名為非品。諸陰、諸苦、諸生、諸趣，說亦如是。何故名無跋那者，稱讚之體已自成故，不待復更稱讚。如人本性賢善，不待稱讚，本賢善故。彼亦如是。復次有為法中，或以因稱果、或以果稱因，彼法無果可以稱因、無因可以稱果。復次諸聖親證此法故，不待稱讚。復次不稱讚者，有無邊稱故。如人大德，言此人德不可說，彼亦如是。復次不可稱讚者，周匝有美稱故。如淨明珠，周匝除闇。彼亦如是。亦如阿波那加珠，所在之處而便安立。如是若解脫得，在人身中，此身名為安立。復次不可稱讚者，名為非稱。無有人能如法說其過者，名為非稱。復有說者，離諸性故言無跋那。此中無剎利、婆羅門、居士、首陀性故。言無跋那，亦無青黃等色，故言無跋那。有為法，或性是色、或依色、或為色作所依。彼法性，非是色、亦非依色、亦不為色作所依。何故名最勝者？以上妙故名最勝，如世間以上妙飲食衣服纓絡等故名最勝。尊者瞿沙說曰：彼法是最勝，以是通暢究竟法故。何故名智者？以智果故。如經中說：六入是業、六入是業果，以業名說。如斷是智果，以智名說。如天眼天耳是通果，以通名說。彼亦如是，是智果故，以智名說。何故名應者？應受供養故名應，世界所有上供盡應受故。何故名不親近者？以無可親近故。有為法以貪其果而親近之，如人為貪蔭涼花果故親近於樹。彼法與上相違故，名不親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：槃那言林，涅者言離。永離陰林、離三火林、離四林，故言涅槃。復次不織義是涅槃，如先說。何故名不相似者，無相似因故，如先說，無上中下等故。何故名非品者，離諸品故，如說有為法體性是品。諸作是說，有住相者，四相及彼法五法，是俱生品。諸作是說，無住相者，三相及彼法四法，是俱生品。彼法無如是相故，名為非品。復有說者，世是品法；彼法離世，名為非品。諸陰、諸苦、諸生、諸趣，說亦如是。何故名無跋那者，稱讚之體已自成故，不待復更稱讚。如人本性賢善，不待稱讚，本賢善故。彼亦如是。復次有為法中，或以因稱果、或以果稱因，彼法無果可以稱因、無因可以稱果。復次諸聖親證此法故，不待稱讚。復次不稱讚者，有無邊稱故。如人大德，言此人德不可說，彼亦如是。復次不可稱讚者，周匝有美稱故。如淨明珠，周匝除闇。彼亦如是。亦如阿波那加珠，所在之處而便安立。如是若解脫得，在人身中，此身名為安立。復次不可稱讚者，名為非稱。無有人能如法說其過者，名為非稱。復有說者，離諸性故言無跋那。此中無剎利、婆羅門、居士、首陀性故。言無跋那，亦無青黃等色，故言無跋那。有為法，或性是色、或依色、或為色作所依。彼法性，非是色、亦非依色、亦不為色作所依。何故名最勝者？以上妙故名最勝，如世間以上妙飲食衣服纓絡等故名最勝。尊者瞿沙說曰：彼法是最勝，以是通暢究竟法故。何故名智者？以智果故。如經中說：六入是業、六入是業果，以業名說。如斷是智果，以智名說。如天眼天耳是通果，以通名說。彼亦如是，是智果故，以智名說。何故名應者？應受供養故名應，世界所有上供盡應受故。何故名不親近者？以無可親近故。有為法以貪其果而親近之，如人為貪蔭涼花果故親近於樹。彼法與上相違故，名不親近。

問曰：若說不親近者，何以故經中說親近明人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說不親近者，何以故經中說親近明人耶？

答曰：以得智故。明人者，佛、若佛弟子。以親近故，得所緣忍智及成就得，是故說親近。復有說者，明人所依去故說親近，如說阿羅漢去至涅槃。何故名不修者？以不在身中。若法住在身中者，修彼法不在身中，是故不修。復有說者，以無可修法故。如阿毘曇所說，修法彼中無故，名曰不修。復有說者，以無可親近事故，所以不修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以得智故。明人者，佛、若佛弟子。以親近故，得所緣忍智及成就得，是故說親近。復有說者，明人所依去故說親近，如說阿羅漢去至涅槃。何故名不修者？以不在身中。若法住在身中者，修彼法不在身中，是故不修。復有說者，以無可修法故。如阿毘曇所說，修法彼中無故，名曰不修。復有說者，以無可親近事故，所以不修。

問曰：若不修者，此偈云何通？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不修者，此偈云何通？如偈說：

「瞿曇坐樹下， 禪思不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞿曇坐樹下， 禪思不放逸，

不久履道迹， 涅槃在心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久履道迹， 涅槃在心中。」

答曰：如尊者波奢所說言：涅槃在心中者，心中成就涅槃得故。何故名可樂者？以離一切苦故，聖人畏苦，涅槃無身心苦故，聖人樂之。如苦惡戒生死增長老死，說亦如是。世尊經說時解脫是樂法、無漏戒是樂戒者，以能到涅槃故。何故名近者？以是有法故。或有說是非有法，而彼法實有體性，是故說近。以是事故，世尊經說：行者精進成就十五法，是名學迹，得近涅槃。復次不選擇身故名近。若剎利修道即證，婆羅門、毘舍、首陀修道亦證。復次不選擇處所故名近。若於村落、若於靜處修道即得。復次以是近觀故名近。諸聖起緣，彼忍智現在前，正觀此法如在目前。復次以比相故知近。如《波伽羅那經》所說：云何遠法？謂過去未來法。云何近法？謂現在前及無為法。復次住近處得故名處近。近處者謂現在世，現在世證故名近。復次捨近法得故名近。近法名現在，聖人捨現在法入涅槃故名近。尊者瞿沙說曰：精勤次第趣向，修正方便者，得故名近。復次聖道所依身定故，此法不爾，名近。若依此身，應起聖道，餘身不能。涅槃不爾，隨修道所依身則能證，是名為近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如尊者波奢所說言：涅槃在心中者，心中成就涅槃得故。何故名可樂者？以離一切苦故，聖人畏苦，涅槃無身心苦故，聖人樂之。如苦惡戒生死增長老死，說亦如是。世尊經說時解脫是樂法、無漏戒是樂戒者，以能到涅槃故。何故名近者？以是有法故。或有說是非有法，而彼法實有體性，是故說近。以是事故，世尊經說：行者精進成就十五法，是名學迹，得近涅槃。復次不選擇身故名近。若剎利修道即證，婆羅門、毘舍、首陀修道亦證。復次不選擇處所故名近。若於村落、若於靜處修道即得。復次以是近觀故名近。諸聖起緣，彼忍智現在前，正觀此法如在目前。復次以比相故知近。如《波伽羅那經》所說：云何遠法？謂過去未來法。云何近法？謂現在前及無為法。復次住近處得故名處近。近處者謂現在世，現在世證故名近。復次捨近法得故名近。近法名現在，聖人捨現在法入涅槃故名近。尊者瞿沙說曰：精勤次第趣向，修正方便者，得故名近。復次聖道所依身定故，此法不爾，名近。若依此身，應起聖道，餘身不能。涅槃不爾，隨修道所依身則能證，是名為近。

問曰：何故名妙耶？如道亦是妙，何以獨稱涅槃為妙？波伽羅那所說：云何妙法？無漏善法是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名妙耶？如道亦是妙，何以獨稱涅槃為妙？波伽羅那所說：云何妙法？無漏善法是也。

答曰：道雖是妙，涅槃是妙中妙。復次道雖是妙，雜無常過故，涅槃不爾。復次道有對治厭惡善根故，如空空三昧、無相無相三昧、無願無願三昧，無有善法能厭惡涅槃者，故名為妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：道雖是妙，涅槃是妙中妙。復次道雖是妙，雜無常過故，涅槃不爾。復次道有對治厭惡善根故，如空空三昧、無相無相三昧、無願無願三昧，無有善法能厭惡涅槃者，故名為妙。

問曰：涅槃何故名離耶？如道亦是離相。如波伽羅那所說：云何離法？答言：欲界繫，或色無色界繫，出要寂靜善定、學法無學法、數滅等法是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：涅槃何故名離耶？如道亦是離相。如波伽羅那所說：云何離法？答言：欲界繫，或色無色界繫，出要寂靜善定、學法無學法、數滅等法是也。

答曰：涅槃唯是離，道是離是可離。復次捨一切法故言離。有漏法有二種捨：一者離欲捨；二者棄捨。無漏有為法雖無離欲捨，而有棄捨；涅槃無離欲捨亦無棄捨。復次第一義是離。以色故離欲，以無色故離色。諸有所作、諸有所思，以涅槃故離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：涅槃唯是離，道是離是可離。復次捨一切法故言離。有漏法有二種捨：一者離欲捨；二者棄捨。無漏有為法雖無離欲捨，而有棄捨；涅槃無離欲捨亦無棄捨。復次第一義是離。以色故離欲，以無色故離色。諸有所作、諸有所思，以涅槃故離。

云何非數滅？答曰：是滅非解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非數滅？答曰：是滅非解脫。

問曰：何故名非數滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名非數滅？

答曰：不以功作而得，是名非數滅。所以者何？如人住此，四方所有色聲香味觸是五識身所緣法，不以功作而住、不生法中，故非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以功作而得，是名非數滅。所以者何？如人住此，四方所有色聲香味觸是五識身所緣法，不以功作而住、不生法中，故非數滅。

問曰：以何法能得此法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何法能得此法耶？

答曰：或有說者，以過去未來陰入界，非現在世。所以者何？以陰入界現在身中可得故。如此說者，一一剎那中有失有得，剎那生時失、剎那滅時得。復有說者，未來世中得，非過去。所以者何？過去諸陰曾在身中，今日陰即在身故。此說亦有過。所以者何？未來法生時，此法亦捨故。評曰：於未來不生法中得，如是說者好，以是故一切時常增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以過去未來陰入界，非現在世。所以者何？以陰入界現在身中可得故。如此說者，一一剎那中有失有得，剎那生時失、剎那滅時得。復有說者，未來世中得，非過去。所以者何？過去諸陰曾在身中，今日陰即在身故。此說亦有過。所以者何？未來法生時，此法亦捨故。評曰：於未來不生法中得，如是說者好，以是故一切時常增益。

問曰：數滅多、非數滅多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：數滅多、非數滅多耶？

答曰：或有說者，數滅多，非數滅少。所以者何？數滅於過去未來現在法中得，非數滅唯未來不生法中得故。復有說者，非數滅多，數滅少。所以者何？非數滅有漏無漏法中得，數滅唯有漏法中得故。評曰：應作是說：此二法俱無量無邊，以是事故應作四句。有法是數滅所得非非數滅所得，有法非數滅所得非是數滅所得，有法亦數滅所得亦非數滅所得，有法非數滅所得亦非非數滅所得。初句者，過去現在有漏法及未來世生者是也。第二句者，未來世不生無漏法是也。第三句者，謂未來世不生有漏法是。第四句者，謂過去現在無漏法、未來世必生無漏法是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，數滅多，非數滅少。所以者何？數滅於過去未來現在法中得，非數滅唯未來不生法中得故。復有說者，非數滅多，數滅少。所以者何？非數滅有漏無漏法中得，數滅唯有漏法中得故。評曰：應作是說：此二法俱無量無邊，以是事故應作四句。有法是數滅所得非非數滅所得，有法非數滅所得非是數滅所得，有法亦數滅所得亦非數滅所得，有法非數滅所得亦非非數滅所得。初句者，過去現在有漏法及未來世生者是也。第二句者，未來世不生無漏法是也。第三句者，謂未來世不生有漏法是。第四句者，謂過去現在無漏法、未來世必生無漏法是也。

如住此凡夫人得五道中五識，非數滅。所以者何？彼中所有色聲香味觸緣彼識住，在不生法中故，是以得彼非數滅。如此處色聲香味觸，彼五處眾生亦於此得非數滅。若惡道分已斷者，彼盡得惡道中非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如住此凡夫人得五道中五識，非數滅。所以者何？彼中所有色聲香味觸緣彼識住，在不生法中故，是以得彼非數滅。如此處色聲香味觸，彼五處眾生亦於此得非數滅。若惡道分已斷者，彼盡得惡道中非數滅。

問曰：誰能斷惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰能斷惡道？

答曰：或是布施、或是持戒、或是聞慧，或是思慧，如不淨、阿那般那、念處，或是修慧，如煗法、頂法至忍必斷。尊者婆檀陀說曰：若不因覺知緣起法則不斷惡道。此說云何？言覺知緣起法者盡是無漏道。評曰：不應作是說。如是說者好：或以布施、或以持戒得惡道非數滅，乃至以頂得惡道非數滅。自有眾生得如上善根惡道分斷，鈍根者乃至忍斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或是布施、或是持戒、或是聞慧，或是思慧，如不淨、阿那般那、念處，或是修慧，如煗法、頂法至忍必斷。尊者婆檀陀說曰：若不因覺知緣起法則不斷惡道。此說云何？言覺知緣起法者盡是無漏道。評曰：不應作是說。如是說者好：或以布施、或以持戒得惡道非數滅，乃至以頂得惡道非數滅。自有眾生得如上善根惡道分斷，鈍根者乃至忍斷。

問曰：為一時得三惡道非數滅、為次第得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為一時得三惡道非數滅、為次第得耶？

答曰：或有說者，三種一時得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，三種一時得。

問曰：若爾者，提婆達多生地獄中，豈非得餓鬼、畜生非數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，提婆達多生地獄中，豈非得餓鬼、畜生非數滅耶？

答曰：唯除地獄一生分，餘地獄生分及餓鬼、畜生分一時得。評曰：若起達分善根斷惡道者，一切惡道得非數滅。若施等斷惡道，此則不定。若斷地獄，則得地獄非數滅，餘則不定。餘趣亦如是。若以達分善根斷惡道者，彼惡道一時非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：唯除地獄一生分，餘地獄生分及餓鬼、畜生分一時得。評曰：若起達分善根斷惡道者，一切惡道得非數滅。若施等斷惡道，此則不定。若斷地獄，則得地獄非數滅，餘則不定。餘趣亦如是。若以達分善根斷惡道者，彼惡道一時非數滅。

已說得惡道非數滅，復云何得生處非數滅？答曰：住增上忍時，除人天中七生分、色無色界一切處一生分，其餘諸生皆得非數滅。須陀洹趣斯陀含果，住方便道不起，得斯陀含、得欲界六生分非數滅；若起得者，住第六無礙道時得也。若斯陀含趣阿那含果，住方便道不起，得阿那含、得欲界一生分非數滅。最後無礙道，當得欲界一切生分數滅。若起得者，最後無礙道得欲界一生分非數滅，當得欲界一切生分數滅。離初禪欲時，若是不退法，住方便道不起者，得初禪二分二生分非數滅。最後無礙道，當得初禪一切生分數滅。若起者，最後無礙道得二生分非數滅，當得一切生分數滅。若是退法，若起若不起，最後無礙道當得初禪地一切生分數滅，不得非數滅。乃至離無所有處欲，說亦如是。若離非想非非想處欲，若是不退，住方便道不起者，得非想非非想處一生分非數滅，最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅。若起者，最後無礙道得非想非非想處一生分非數滅，當得一切生分數滅。若是退法，不起離欲者，住方便道，得八地餘生分非數滅，最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅。若起者，最後無礙道得八地中餘生分非數滅，當得非想非非想處一切生分數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說得惡道非數滅，復云何得生處非數滅？答曰：住增上忍時，除人天中七生分、色無色界一切處一生分，其餘諸生皆得非數滅。須陀洹趣斯陀含果，住方便道不起，得斯陀含、得欲界六生分非數滅；若起得者，住第六無礙道時得也。若斯陀含趣阿那含果，住方便道不起，得阿那含、得欲界一生分非數滅。最後無礙道，當得欲界一切生分數滅。若起得者，最後無礙道得欲界一生分非數滅，當得欲界一切生分數滅。離初禪欲時，若是不退法，住方便道不起者，得初禪二分二生分非數滅。最後無礙道，當得初禪一切生分數滅。若起者，最後無礙道得二生分非數滅，當得一切生分數滅。若是退法，若起若不起，最後無礙道當得初禪地一切生分數滅，不得非數滅。乃至離無所有處欲，說亦如是。若離非想非非想處欲，若是不退，住方便道不起者，得非想非非想處一生分非數滅，最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅。若起者，最後無礙道得非想非非想處一生分非數滅，當得一切生分數滅。若是退法，不起離欲者，住方便道，得八地餘生分非數滅，最後無礙道當得非想非非想處一切生分數滅。若起者，最後無礙道得八地中餘生分非數滅，當得非想非非想處一切生分數滅。

已說生處，諸煩惱復云何？答曰：住增上忍時，得三界見道所斷煩惱非數滅，隨無礙道隨種當得數滅。若是聖人、是不退法、是不起、離欲界欲、隨所斷種、住方便道，得非數滅。隨無礙道隨種，當得數滅。若起者，隨無礙道隨種，得非數滅，當得數滅。若是退法，若起若不起，隨無礙道隨種，不得非數滅，當得數滅。乃至離非想非非想處欲，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說生處，諸煩惱復云何？答曰：住增上忍時，得三界見道所斷煩惱非數滅，隨無礙道隨種當得數滅。若是聖人、是不退法、是不起、離欲界欲、隨所斷種、住方便道，得非數滅。隨無礙道隨種，當得數滅。若起者，隨無礙道隨種，得非數滅，當得數滅。若是退法，若起若不起，隨無礙道隨種，不得非數滅，當得數滅。乃至離非想非非想處欲，說亦如是。

問曰：退法者，於諸煩惱何時得非數滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：退法者，於諸煩惱何時得非數滅？

答曰：或有說者，若信解脫轉根得見到時，解脫轉根得不動。評曰：應作是說：若得決定更不退，爾時得諸煩惱非數滅。以是事故，而作四句。或有煩惱先得非數滅後得數滅，先得數滅後得非數滅，或有俱得，或有俱不得。初句者，住增上忍，於三界見道所斷煩惱，是不退法、不起離欲，住方便道修道所斷煩惱，是謂先得非數滅後得數滅。第二句者，若是退法，三界修道所斷煩惱，是謂先得數滅後得非數滅。第三句者，若是不退法，起離欲，隨無礙道、隨種，得非數滅得數滅。復有離欲界欲斷上上煩惱時，染污五識身於所緣得非數滅。得數滅，乃至離八種欲亦如是。若斷下下煩惱時，彼下下染污五識身，於所緣得非數滅得數滅，亦得欲界善不隱沒無記行數滅。離初禪欲，斷上上煩惱，彼上上染污三識身，於所緣得非數滅得數滅，離八種欲亦如是。若斷下下煩惱時，彼初禪下下染污三識身，於所緣得非數滅得數滅，亦得初禪地善不隱沒無記行數滅。是謂俱得。第四句者，除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若信解脫轉根得見到時，解脫轉根得不動。評曰：應作是說：若得決定更不退，爾時得諸煩惱非數滅。以是事故，而作四句。或有煩惱先得非數滅後得數滅，先得數滅後得非數滅，或有俱得，或有俱不得。初句者，住增上忍，於三界見道所斷煩惱，是不退法、不起離欲，住方便道修道所斷煩惱，是謂先得非數滅後得數滅。第二句者，若是退法，三界修道所斷煩惱，是謂先得數滅後得非數滅。第三句者，若是不退法，起離欲，隨無礙道、隨種，得非數滅得數滅。復有離欲界欲斷上上煩惱時，染污五識身於所緣得非數滅。得數滅，乃至離八種欲亦如是。若斷下下煩惱時，彼下下染污五識身，於所緣得非數滅得數滅，亦得欲界善不隱沒無記行數滅。離初禪欲，斷上上煩惱，彼上上染污三識身，於所緣得非數滅得數滅，離八種欲亦如是。若斷下下煩惱時，彼初禪下下染污三識身，於所緣得非數滅得數滅，亦得初禪地善不隱沒無記行數滅。是謂俱得。第四句者，除上爾所事。

已說煩惱，道復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說煩惱，道復云何？

答曰：堅信人行堅信道時，於堅法道得非數滅。堅法人行堅法道時，於堅信道得非數滅。見到人行見到道時，於信解脫道得非數滅。非時解脫人行非時解脫道時，於時解脫道得非數滅。聲聞人於聲聞道決定者，於辟支佛道、佛道得非數滅。辟支佛人於辟支佛道決定者，於佛道、聲聞道得非數滅。求佛道者於佛道決定時，於聲聞辟支佛道得非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：堅信人行堅信道時，於堅法道得非數滅。堅法人行堅法道時，於堅信道得非數滅。見到人行見到道時，於信解脫道得非數滅。非時解脫人行非時解脫道時，於時解脫道得非數滅。聲聞人於聲聞道決定者，於辟支佛道、佛道得非數滅。辟支佛人於辟支佛道決定者，於佛道、聲聞道得非數滅。求佛道者於佛道決定時，於聲聞辟支佛道得非數滅。

阿羅漢有六種：一、退法；二、思法；三、護法；四、等住；五、能勝進；六、不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢有六種：一、退法；二、思法；三、護法；四、等住；五、能勝進；六、不動。

問曰：此諸阿羅漢於何時得非數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此諸阿羅漢於何時得非數滅耶？

答曰：若退法者，於退法決定者，於五種得非數滅，若不決定者不得。乃至能勝進說亦如是。不動法者，得不動法，於五種道得非數滅。問曰：非數滅皆是勝進時得，何以不是道果耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若退法者，於退法決定者，於五種得非數滅，若不決定者不得。乃至能勝進說亦如是。不動法者，得不動法，於五種道得非數滅。問曰：非數滅皆是勝進時得，何以不是道果耶？

答曰：本離欲時，不為此法作方便得故。若當為非數滅作方便者，非數滅則不可得。所以者何？若心貪著有，是人不能過三惡道；若心為涅槃，能過惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：本離欲時，不為此法作方便得故。若當為非數滅作方便者，非數滅則不可得。所以者何？若心貪著有，是人不能過三惡道；若心為涅槃，能過惡道。

問曰：非數滅得是何心果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非數滅得是何心果？

答曰：或有說者，是造受生處心果。復有說者，若心能使生相續，是彼心功用果。評曰：應作是說：隨住何心得非數滅，即彼心果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是造受生處心果。復有說者，若心能使生相續，是彼心功用果。評曰：應作是說：隨住何心得非數滅，即彼心果。

問曰：於何法得非數滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於何法得非數滅？

答曰：於三界繫及不繫法中得。生欲界於此四法中得，生色無色界亦如是。非數滅得，隨生何地即彼地繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於三界繫及不繫法中得。生欲界於此四法中得，生色無色界亦如是。非數滅得，隨生何地即彼地繫。

問曰：非數滅於何法得增長耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非數滅於何法得增長耶？

答曰：生欲界中，於欲界繫五識身而得增長，亦有緣現在欲界意識身而得增長，然微細難現；於色界三識無量解脫勝處一切處而得增長；無色界唯一切處。生色界中，欲界五識身而得增長，意識亦得增長，然微細難現；色界三識無量解脫勝處一切處而得增長；無色界唯一切處。生色界中，於欲界五識、色界三識無量解脫勝處一切處而得增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：生欲界中，於欲界繫五識身而得增長，亦有緣現在欲界意識身而得增長，然微細難現；於色界三識無量解脫勝處一切處而得增長；無色界唯一切處。生色界中，欲界五識身而得增長，意識亦得增長，然微細難現；色界三識無量解脫勝處一切處而得增長；無色界唯一切處。生色界中，於欲界五識、色界三識無量解脫勝處一切處而得增長。

問曰：聖人生色界中，於欲界繫何法中得非數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖人生色界中，於欲界繫何法中得非數滅耶？

答曰：初禪命終生二禪中，初禪果欲界變化心得非數滅。若生三禪中，初禪、二禪果欲界變化心得非數滅。若生第四禪中，初禪、二禪、三禪果欲界變化心得非數滅。乃至第三禪命終生第四禪中，第三禪果欲界變化心得非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初禪命終生二禪中，初禪果欲界變化心得非數滅。若生三禪中，初禪、二禪果欲界變化心得非數滅。若生第四禪中，初禪、二禪、三禪果欲界變化心得非數滅。乃至第三禪命終生第四禪中，第三禪果欲界變化心得非數滅。

問曰：色界命終生無色界中，於欲界繫何法中得非數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色界命終生無色界中，於欲界繫何法中得非數滅耶？

答曰：若初禪命終生無色中，四禪果欲界變化心得非數滅。第二禪命終生無色中，三禪果欲界變化心得非數滅。第三禪命終生無色中，二禪果欲界變化心得非數滅。第四禪命終生無色中，一禪果欲界變化心得非數滅。聖人生無色界中，於欲色界繫法不得非數滅。所以者何？先已得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若初禪命終生無色中，四禪果欲界變化心得非數滅。第二禪命終生無色中，三禪果欲界變化心得非數滅。第三禪命終生無色中，二禪果欲界變化心得非數滅。第四禪命終生無色中，一禪果欲界變化心得非數滅。聖人生無色界中，於欲色界繫法不得非數滅。所以者何？先已得故。

問曰：先入涅槃阿羅漢得非數滅多、後入涅槃阿羅漢得非數滅多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：先入涅槃阿羅漢得非數滅多、後入涅槃阿羅漢得非數滅多耶？

答曰：前入涅槃者多。迦葉佛時入涅槃者則多釋迦牟尼佛時入涅槃者，釋迦牟尼佛時入涅槃者則多彌勒佛時入涅槃者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前入涅槃者多。迦葉佛時入涅槃者則多釋迦牟尼佛時入涅槃者，釋迦牟尼佛時入涅槃者則多彌勒佛時入涅槃者。

問曰：何等阿羅漢成就非數滅最多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等阿羅漢成就非數滅最多？

答曰：生無色界阿羅漢住最後心者，於一切法得非數滅多。頗有陰界入永滅而不得非數滅耶？答曰：有，謂阿羅漢住最後心。評曰：不應作是說。所以者何？無有陰界入永滅而不得非數滅者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：生無色界阿羅漢住最後心者，於一切法得非數滅多。頗有陰界入永滅而不得非數滅耶？答曰：有，謂阿羅漢住最後心。評曰：不應作是說。所以者何？無有陰界入永滅而不得非數滅者。

問曰：阿羅漢住最後心時，非是不得非數滅耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：阿羅漢住最後心時，非是不得非數滅耶？

答曰：非不得。所以者何？阿羅漢若決定欲入涅槃時，爾時除若五心六心當起現在前，餘陰界入悉得非數滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非不得。所以者何？阿羅漢若決定欲入涅槃時，爾時除若五心六心當起現在前，餘陰界入悉得非數滅。

世尊說有二涅槃界，謂有餘身涅槃界、無餘身涅槃界，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說有二涅槃界，謂有餘身涅槃界、無餘身涅槃界，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：上說。云何數滅？答曰：若滅是解脫，彼數滅有二種：一是有餘身涅槃界、二是無餘身涅槃界。未說云何有餘身涅槃界、無餘身涅槃界，今欲說故，而作此論。復有說有餘身涅槃界有體、無餘身涅槃界無體。復有說有餘身涅槃界是善、無餘身涅槃界是無記。復有說有餘身涅槃界是道果、無餘身涅槃界非道果。復有說有餘身涅槃界是諦所攝、無餘身涅槃界非諦所攝。復有說有餘身涅槃界是有為、無餘身涅槃界是無為。有漏無漏亦如是。為止如是說者，意欲明此義俱是無漏。以是事故，為止他義、欲顯己義，乃至廣說，而作此論。云何有餘身涅槃界？答曰：阿羅漢住壽，四大未滅，乃至廣說。四大者，即四大是也。諸根者，造色是也。相續心者，是心心數法也。若此四大造色、心心數法未滅，是有餘身涅槃界。復有說者，四大是四大身，諸根即諸根，相續心是覺性。若身諸根、覺性未滅，是有餘身涅槃界。如是等諸有餘故，名有餘身涅槃界。身有二種：一、煩惱身；二、生身，雖無煩惱身而有生身。復有說者，身有二種：有染污、不染污。染污已盡，唯有不染污，是故說四大等。有餘故言有餘。四大為生何法？謂生造色。依造色能生心心數法，乃至廣說。彼斷一切結得作證，是名有餘身涅槃界。云何無餘身涅槃界？若阿羅漢已入涅槃四大滅，乃至廣說。四大者即四大，諸根者是造色，相續心者是心心數法。若此四大、諸根、心心數法滅，是名無餘身涅槃界。復有說者，四大身諸根即諸根，相續心是覺性。若身諸根、覺性滅，是名無餘身涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：上說。云何數滅？答曰：若滅是解脫，彼數滅有二種：一是有餘身涅槃界、二是無餘身涅槃界。未說云何有餘身涅槃界、無餘身涅槃界，今欲說故，而作此論。復有說有餘身涅槃界有體、無餘身涅槃界無體。復有說有餘身涅槃界是善、無餘身涅槃界是無記。復有說有餘身涅槃界是道果、無餘身涅槃界非道果。復有說有餘身涅槃界是諦所攝、無餘身涅槃界非諦所攝。復有說有餘身涅槃界是有為、無餘身涅槃界是無為。有漏無漏亦如是。為止如是說者，意欲明此義俱是無漏。以是事故，為止他義、欲顯己義，乃至廣說，而作此論。云何有餘身涅槃界？答曰：阿羅漢住壽，四大未滅，乃至廣說。四大者，即四大是也。諸根者，造色是也。相續心者，是心心數法也。若此四大造色、心心數法未滅，是有餘身涅槃界。復有說者，四大是四大身，諸根即諸根，相續心是覺性。若身諸根、覺性未滅，是有餘身涅槃界。如是等諸有餘故，名有餘身涅槃界。身有二種：一、煩惱身；二、生身，雖無煩惱身而有生身。復有說者，身有二種：有染污、不染污。染污已盡，唯有不染污，是故說四大等。有餘故言有餘。四大為生何法？謂生造色。依造色能生心心數法，乃至廣說。彼斷一切結得作證，是名有餘身涅槃界。云何無餘身涅槃界？若阿羅漢已入涅槃四大滅，乃至廣說。四大者即四大，諸根者是造色，相續心者是心心數法。若此四大、諸根、心心數法滅，是名無餘身涅槃界。復有說者，四大身諸根即諸根，相續心是覺性。若身諸根、覺性滅，是名無餘身涅槃界。

問曰：此文不應作是說：身諸根覺性滅，名無餘身涅槃界。應作是說：阿羅漢斷一切結盡入於涅槃，是名無餘身涅槃界。而不說者，有何意耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此文不應作是說：身諸根覺性滅，名無餘身涅槃界。應作是說：阿羅漢斷一切結盡入於涅槃，是名無餘身涅槃界。而不說者，有何意耶？

答曰：彼尊者依世俗言說，信經故而作是說。阿羅漢死時，風大能損火大，火大損故飲食不消，飲食不消故四大羸，四大羸故諸根亦劣，諸根劣故不能與心心數法作所依，心心數法無所依故則不生，心心數法不生便是無餘身涅槃界。身有二種：一者生身；二煩惱身。彼二種身俱滅，是名無餘身涅槃界。復有說者，身有二種，謂染污、不染污。二種身俱滅，一切結使斷，是名無餘身涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼尊者依世俗言說，信經故而作是說。阿羅漢死時，風大能損火大，火大損故飲食不消，飲食不消故四大羸，四大羸故諸根亦劣，諸根劣故不能與心心數法作所依，心心數法無所依故則不生，心心數法不生便是無餘身涅槃界。身有二種：一者生身；二煩惱身。彼二種身俱滅，是名無餘身涅槃界。復有說者，身有二種，謂染污、不染污。二種身俱滅，一切結使斷，是名無餘身涅槃界。

問曰：此中何以不說斷一切結得作證耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何以不說斷一切結得作證耶？

答曰：以現在得作證故，言得作證。彼時現在得滅故，不言得作證。復有說者，有眾生處，有得誰得此得？言是提婆達多、延若達多。彼中無如是眾生差別故，唯此法性，是故不說得作證等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以現在得作證故，言得作證。彼時現在得滅故，不言得作證。復有說者，有眾生處，有得誰得此得？言是提婆達多、延若達多。彼中無如是眾生差別故，唯此法性，是故不說得作證等。

問曰：凡夫人學人斷，為是有餘身涅槃界、為是無餘身涅槃界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：凡夫人學人斷，為是有餘身涅槃界、為是無餘身涅槃界耶？

答曰：亦不名有餘身涅槃界，亦不名無餘身涅槃界，但名為斷，亦名無、亦名為滅、亦名為諦少分，是斷智少分、非斷智少分，是沙門果少分、非沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦不名有餘身涅槃界，亦不名無餘身涅槃界，但名為斷，亦名無、亦名為滅、亦名為諦少分，是斷智少分、非斷智少分，是沙門果少分、非沙門果。

問曰：頗有阿羅漢不住有餘身涅槃界、不住無餘身涅槃界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有阿羅漢不住有餘身涅槃界、不住無餘身涅槃界耶？

答曰：如經本所說有。如說：具三事者，名有餘身涅槃界；無三事者，名無餘身涅槃界。生色界阿羅漢，入滅盡定，唯有四大諸根，無相續心。生無色界阿羅漢，唯有相續心，無諸根四大。生欲界阿羅漢，唯有四大相續心，有諸根不具者。評曰：如是諸阿羅漢，皆當言住有餘身涅槃界。經文應如是說：云何住有餘身涅槃界？答曰：阿羅漢住壽，一切結盡得作證。云何無餘身涅槃界？答曰：阿羅漢一切結盡入涅槃。若作是說，盡攝生欲界生色無色界、有心無心、具根不具根者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如經本所說有。如說：具三事者，名有餘身涅槃界；無三事者，名無餘身涅槃界。生色界阿羅漢，入滅盡定，唯有四大諸根，無相續心。生無色界阿羅漢，唯有相續心，無諸根四大。生欲界阿羅漢，唯有四大相續心，有諸根不具者。評曰：如是諸阿羅漢，皆當言住有餘身涅槃界。經文應如是說：云何住有餘身涅槃界？答曰：阿羅漢住壽，一切結盡得作證。云何無餘身涅槃界？答曰：阿羅漢一切結盡入涅槃。若作是說，盡攝生欲界生色無色界、有心無心、具根不具根者。

涅槃當言學耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃當言學耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先說數滅是二種涅槃界，乃至廣說。未說是學、無學、非學非無學。今欲說故，而作此論。復次何故作此論者，為止並義者意故。如犢子部說涅槃有三種：是學、無學、非學非無學。若學斷諸結得作證是名學，若無學斷諸結得作證是名無學，若非學非無學斷諸結得作證是名非學非無學。為止如是說者意，欲顯己義故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先說數滅是二種涅槃界，乃至廣說。未說是學、無學、非學非無學。今欲說故，而作此論。復次何故作此論者，為止並義者意故。如犢子部說涅槃有三種：是學、無學、非學非無學。若學斷諸結得作證是名學，若無學斷諸結得作證是名無學，若非學非無學斷諸結得作證是名非學非無學。為止如是說者意，欲顯己義故而作此論。

涅槃當言學、無學、非學非無學耶？答曰：涅槃當言非學非無學。復有說者，涅槃是學、無學、非學非無學者，此是犢子部所說。所以者何？彼說涅槃有三種性，若學斷諸結得作證是名學也，無學、非學非無學說亦如是。作如是說者則有大過。云何一解脫體為三得所得，便有三性。如我義者，如此文、如此義、如此論、如我等意，涅槃是非學非無學。此是尊者迦旃延子欲顯己義、經本，應齊作是說，不應作餘說。所以者何？若作餘說，育多婆提所說有過。復有說者，應作餘說。所以者何？毘婆闍婆提問育多婆提：如是汝說涅槃是非學非無學耶？此是問亦是定言。所以者何？若不定他言說說他過者，是則不可。育多婆提答言：如是。毘婆闍婆提復作是難：於意云何？若先以世俗道斷結作證，乃至廣說。得阿那含果，彼是學耶？育多婆提答言：不也。所以者何？我說涅槃是非學非無學。育多婆提欲說毘婆闍婆提過，若當先以世俗道斷結得作證，乃至廣說。乃至得阿那含果彼是學者，本應是學。若不得果而是學者，此事不可。趣阿羅漢斷結作證、阿羅漢斷結作證退，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處而說其過。若當涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學者，是則不定。若不定者，則是無常。若無常者，有為無為無有差別。所以者何？涅槃未曾作非學非無學復作學、學作無學、無學作學。以是故，涅槃於一切時是常、是寂滅、是非學非無學。廣說如經本。復有說者，育多婆提欲說毘婆闍婆提過。毘婆闍婆提有二種過：一說涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學；二說涅槃是非學非無學者常是非學非無學、學常是學、無學常是無學。育多婆提難毘婆闍婆提言：涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學者，如是汝說涅槃是非學非無學然後作學耶？毘婆闍婆提答言：如是。育多婆提復難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道，乃至廣說。後見四聖諦得阿那含果，彼是學耶？毘婆闍婆提答言：如是。所以者何？我說涅槃是非學非無學復作學故。育多婆提復問毘婆闍婆提言：汝意云何？先以世俗道斷結得作證是非學非無學，即彼非學非無學作學耶？毘婆闍婆提答言：如是。所以者何？我說非學非無學後作學故。育多婆提復說毘婆闍婆提過：若先以世俗道斷結得作證，後得阿那含果當是學者，本應是學。若不得果而是學者，是則不可。育多婆提復難毘婆闍婆提言：趣阿羅漢斷結得作證是學，後作無學阿羅漢，斷結得作證，退作學，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處說過如上。若說涅槃是非學非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃當言學、無學、非學非無學耶？答曰：涅槃當言非學非無學。復有說者，涅槃是學、無學、非學非無學者，此是犢子部所說。所以者何？彼說涅槃有三種性，若學斷諸結得作證是名學也，無學、非學非無學說亦如是。作如是說者則有大過。云何一解脫體為三得所得，便有三性。如我義者，如此文、如此義、如此論、如我等意，涅槃是非學非無學。此是尊者迦旃延子欲顯己義、經本，應齊作是說，不應作餘說。所以者何？若作餘說，育多婆提所說有過。復有說者，應作餘說。所以者何？毘婆闍婆提問育多婆提：如是汝說涅槃是非學非無學耶？此是問亦是定言。所以者何？若不定他言說說他過者，是則不可。育多婆提答言：如是。毘婆闍婆提復作是難：於意云何？若先以世俗道斷結作證，乃至廣說。得阿那含果，彼是學耶？育多婆提答言：不也。所以者何？我說涅槃是非學非無學。育多婆提欲說毘婆闍婆提過，若當先以世俗道斷結得作證，乃至廣說。乃至得阿那含果彼是學者，本應是學。若不得果而是學者，此事不可。趣阿羅漢斷結作證、阿羅漢斷結作證退，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處而說其過。若當涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學者，是則不定。若不定者，則是無常。若無常者，有為無為無有差別。所以者何？涅槃未曾作非學非無學復作學、學作無學、無學作學。以是故，涅槃於一切時是常、是寂滅、是非學非無學。廣說如經本。復有說者，育多婆提欲說毘婆闍婆提過。毘婆闍婆提有二種過：一說涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學；二說涅槃是非學非無學者常是非學非無學、學常是學、無學常是無學。育多婆提難毘婆闍婆提言：涅槃是非學非無學復作學、學作無學、無學作學者，如是汝說涅槃是非學非無學然後作學耶？毘婆闍婆提答言：如是。育多婆提復難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道，乃至廣說。後見四聖諦得阿那含果，彼是學耶？毘婆闍婆提答言：如是。所以者何？我說涅槃是非學非無學復作學故。育多婆提復問毘婆闍婆提言：汝意云何？先以世俗道斷結得作證是非學非無學，即彼非學非無學作學耶？毘婆闍婆提答言：如是。所以者何？我說非學非無學後作學故。育多婆提復說毘婆闍婆提過：若先以世俗道斷結得作證，後得阿那含果當是學者，本應是學。若不得果而是學者，是則不可。育多婆提復難毘婆闍婆提言：趣阿羅漢斷結得作證是學，後作無學阿羅漢，斷結得作證，退作學，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處說過如上。若說涅槃是非學非

無學常是非學非無學，乃至無學常是無學者，育多婆提難毘婆闍婆提言：汝說涅槃有三種耶？答曰：如是。育多婆提難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道斷欲愛恚，未見真諦欲得見故懃修方便，修方便時得見真諦得阿那含，彼是學耶？答曰：如是。所以者何？我說涅槃有三種故。育多婆提難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道斷結作證是非學非無學，後得阿那含果即是學耶？答言：不也。所以者何？我說涅槃是非學非無學常是非學非無學，乃至廣說。毘婆闍婆提反難育多婆提：若當涅槃是非學非無學後作學者，未得阿那含果時本應是學。育多婆提欲去此過故，若不得阿那含果而是學者，此則不可。育多婆提復難毘婆闍婆提：若趣阿羅漢果斷結作證，阿羅漢斷結作證退，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處而說其過。若當涅槃是非學非無學後作學、學作無學、無學作學，非學非無學常是非學非無學，乃至無學常是無學者，是則不定。若不定者則是無常，若無常者有為無為無有差別。涅槃未曾作非學非無學後作學、學作無學、無學作學，非學非無學常是非學非無學，乃至無學常是無學。以是事故，涅槃於一切時是常，是寂滅、非學非無學。廣說如經本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學常是非學非無學，乃至無學常是無學者，育多婆提難毘婆闍婆提言：汝說涅槃有三種耶？答曰：如是。育多婆提難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道斷欲愛恚，未見真諦欲得見故懃修方便，修方便時得見真諦得阿那含，彼是學耶？答曰：如是。所以者何？我說涅槃有三種故。育多婆提難毘婆闍婆提言：於意云何？若先以世俗道斷結作證是非學非無學，後得阿那含果即是學耶？答言：不也。所以者何？我說涅槃是非學非無學常是非學非無學，乃至廣說。毘婆闍婆提反難育多婆提：若當涅槃是非學非無學後作學者，未得阿那含果時本應是學。育多婆提欲去此過故，若不得阿那含果而是學者，此則不可。育多婆提復難毘婆闍婆提：若趣阿羅漢果斷結作證，阿羅漢斷結作證退，說亦如是。育多婆提於他法中不順義者，集置一處而說其過。若當涅槃是非學非無學後作學、學作無學、無學作學，非學非無學常是非學非無學，乃至無學常是無學者，是則不定。若不定者則是無常，若無常者有為無為無有差別。涅槃未曾作非學非無學後作學、學作無學、無學作學，非學非無學常是非學非無學，乃至無學常是無學。以是事故，涅槃於一切時是常，是寂滅、非學非無學。廣說如經本。

問曰：所說得，復有得不耶？若當有者，得復有得，便為無窮。若無窮者，無成就此得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：所說得，復有得不耶？若當有者，得復有得，便為無窮。若無窮者，無成就此得者。

答曰：應作此論：得復有得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作此論：得復有得。

問曰：若然者是則無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者是則無窮。

答曰：無窮有何過？未來世寬，能容此得，以生死法無窮故。得亦復然。是故難斷、難除、難過眾苦相續，猶如連鎖。復有說者，以俱在一世一剎那中故非無窮。評曰：應作是說：法生時三法俱生，謂法、得、得得。以得故成就彼法及得得，以得得故成就得，是故非無窮。以是事故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無窮有何過？未來世寬，能容此得，以生死法無窮故。得亦復然。是故難斷、難除、難過眾苦相續，猶如連鎖。復有說者，以俱在一世一剎那中故非無窮。評曰：應作是說：法生時三法俱生，謂法、得、得得。以得故成就彼法及得得，以得得故成就得，是故非無窮。以是事故，而作此論。

頗有行陰、色陰同於一得耶？答曰：有，所謂色得得是也。乃至行陰、識陰，說亦如是。有為、無為亦同一得。所以者何？無為得得。無為及得得，是名有為無為同共一得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有行陰、色陰同於一得耶？答曰：有，所謂色得得是也。乃至行陰、識陰，說亦如是。有為、無為亦同一得。所以者何？無為得得。無為及得得，是名有為無為同共一得。

問曰：有成就過去未來得不？若成就者，云何非是無窮。所以者何？法生時，法、得、得得俱生。此三滅已，便生六得：三是得，三是得得。是六生十二，十二生二十四，乃至無量無邊。若不成就者，定揵度又云何通耶？如說：無色界命終，生欲界中所得陰界入四大、善不善無記根、結縛使纏煩惱，當言本得得、本不得得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有成就過去未來得不？若成就者，云何非是無窮。所以者何？法生時，法、得、得得俱生。此三滅已，便生六得：三是得，三是得得。是六生十二，十二生二十四，乃至無量無邊。若不成就者，定揵度又云何通耶？如說：無色界命終，生欲界中所得陰界入四大、善不善無記根、結縛使纏煩惱，當言本得得、本不得得？

答曰：善染污當言本得得，報當言本不得得，彼得亦有善亦有染污。復有說者，有成就過去未來得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：善染污當言本得得，報當言本不得得，彼得亦有善亦有染污。復有說者，有成就過去未來得者。

問曰：若然者，云何非是無窮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何非是無窮？

答曰：假令無窮，復有何過？未來世窮無容處耶？以生死是無窮故，難斷、難除、難過眾苦相續，猶如連鎖。復有說者，無有成就者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：假令無窮，復有何過？未來世窮無容處耶？以生死是無窮故，難斷、難除、難過眾苦相續，猶如連鎖。復有說者，無有成就者。

問曰：若然者，如說無色界命終生欲界，乃至廣說。此文云何通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，如說無色界命終生欲界，乃至廣說。此文云何通耶？

答曰：此文不說得，說得所不攝法。評曰：不應作是說。應作是說；有成就過去未來得者。所以者何？以得故。沙門果有差別，若不成就過去未來得者，一一剎那沙門果亦得亦捨，修梵行者則無休息心。復更有過，以三事故捨於聖道：一、退；二、轉根；三、得果。不因此三，亦捨聖道，然無是處，是故有成就過去未來得者。苦法忍有十五得：一是苦法忍俱，二是苦法智俱，乃至道比忍俱有十五。乃至無學初智，除其自體，盡是因，廣說如上。苦集諦得，苦集諦攝；滅諦得，三諦攝；道諦得，即道諦攝。苦集道諦三世攝，彼得亦三世攝；滅諦不在三世得、三世攝。苦集諦是善不善無記，彼得亦是善不善無記；滅道諦是善，彼得亦是善。苦集諦是三界繫，彼得亦三界繫；滅諦是不繫，彼得是色無色界繫，亦是不繫。道諦是不繫，得亦是不繫。苦集諦是非學非無學，彼得亦是非學非無學；滅諦是非學非無學，彼得是學無學非學非無學；道諦是學無學，彼得亦是學無學。苦集諦是見道修道斷，彼得亦是見道修道斷；滅諦是不斷，彼得是修道斷不斷；道諦是不斷，彼得亦是不斷。欲界見道修道所斷，乃至無所有處見道修道所斷解脫得有三種：學、無學、非學非無學。非想非非想處見道所斷修道所斷八種解脫得有二種：學、無學。第九種解脫得是無學。所以者何？彼得與盡智俱生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文不說得，說得所不攝法。評曰：不應作是說。應作是說；有成就過去未來得者。所以者何？以得故。沙門果有差別，若不成就過去未來得者，一一剎那沙門果亦得亦捨，修梵行者則無休息心。復更有過，以三事故捨於聖道：一、退；二、轉根；三、得果。不因此三，亦捨聖道，然無是處，是故有成就過去未來得者。苦法忍有十五得：一是苦法忍俱，二是苦法智俱，乃至道比忍俱有十五。乃至無學初智，除其自體，盡是因，廣說如上。苦集諦得，苦集諦攝；滅諦得，三諦攝；道諦得，即道諦攝。苦集道諦三世攝，彼得亦三世攝；滅諦不在三世得、三世攝。苦集諦是善不善無記，彼得亦是善不善無記；滅道諦是善，彼得亦是善。苦集諦是三界繫，彼得亦三界繫；滅諦是不繫，彼得是色無色界繫，亦是不繫。道諦是不繫，得亦是不繫。苦集諦是非學非無學，彼得亦是非學非無學；滅諦是非學非無學，彼得是學無學非學非無學；道諦是學無學，彼得亦是學無學。苦集諦是見道修道斷，彼得亦是見道修道斷；滅諦是不斷，彼得是修道斷不斷；道諦是不斷，彼得亦是不斷。欲界見道修道所斷，乃至無所有處見道修道所斷解脫得有三種：學、無學、非學非無學。非想非非想處見道所斷修道所斷八種解脫得有二種：學、無學。第九種解脫得是無學。所以者何？彼得與盡智俱生故。

問曰：欲界見道修道所斷，乃至非想非非想處見道修道所斷，彼解脫得幾地所攝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界見道修道所斷，乃至非想非非想處見道修道所斷，彼解脫得幾地所攝耶？

答曰：或有說者，隨其斷對治道在何地，彼得亦爾。諸作是說，隨其斷對治道所在之地，彼得亦爾者。欲界見道修道所斷解脫得，未至禪所攝；初禪解脫得，三地所攝，謂未至、初禪、中間禪；第二禪者，四地所攝；第三禪者，五地所攝；第四禪見道修道所斷無色見道所斷者，是六地所攝；空處修道所斷者，七地所攝；識處八地；無所有處、非想非非想處九地。復有說者，隨彼過患對治所在之地，彼得亦爾。諸作是說，彼隨有過患對治所在之地，彼得亦爾者，欲色界見道修道所斷解脫得，六地所攝；空處見道修道所斷，七地；識處見道修道所斷，八地；無所有處、非想非非想處見道修道所斷，九地。復有說者，隨地有法智分，彼地亦有欲界見道修道所斷解脫得。若地有比智分，彼亦色無色界見道修道所斷解脫得。諸作是說，隨彼有法智分，彼地亦爾者，欲界見道修道所斷解脫得，六地所攝；色無色界見道修道所斷解脫得，九地所攝。評曰：不應作是說，如前說隨地有斷對治道彼得亦爾者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，隨其斷對治道在何地，彼得亦爾。諸作是說，隨其斷對治道所在之地，彼得亦爾者。欲界見道修道所斷解脫得，未至禪所攝；初禪解脫得，三地所攝，謂未至、初禪、中間禪；第二禪者，四地所攝；第三禪者，五地所攝；第四禪見道修道所斷無色見道所斷者，是六地所攝；空處修道所斷者，七地所攝；識處八地；無所有處、非想非非想處九地。復有說者，隨彼過患對治所在之地，彼得亦爾。諸作是說，彼隨有過患對治所在之地，彼得亦爾者，欲色界見道修道所斷解脫得，六地所攝；空處見道修道所斷，七地；識處見道修道所斷，八地；無所有處、非想非非想處見道修道所斷，九地。復有說者，隨地有法智分，彼地亦有欲界見道修道所斷解脫得。若地有比智分，彼亦色無色界見道修道所斷解脫得。諸作是說，隨彼有法智分，彼地亦爾者，欲界見道修道所斷解脫得，六地所攝；色無色界見道修道所斷解脫得，九地所攝。評曰：不應作是說，如前說隨地有斷對治道彼得亦爾者好。

問：若以滅道法智離色無色界欲，彼色無色界修道所斷解脫得，為是法智分、為是比智分耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若以滅道法智離色無色界欲，彼色無色界修道所斷解脫得，為是法智分、為是比智分耶？

答曰：或有說，是法智分。所以者何？以是法智所證故。評曰：不應作是說。是比智分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說，是法智分。所以者何？以是法智所證故。評曰：不應作是說。是比智分。

問曰：是法智所證，云何是比智分耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是法智所證，云何是比智分耶？

答曰：雖是法智所證，而以比智所知。然皆是色無色界根本對治，隨以何斷而皆是比智分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖是法智所證，而以比智所知。然皆是色無色界根本對治，隨以何斷而皆是比智分。

問曰：若離五種欲入見道者，苦法忍滅、苦法智生，彼前所斷欲界見苦所斷五種欲、彼剎那中所斷四種欲，彼九種盡是與苦法忍俱生無漏得作證。如是乃至道法忍滅、道法智生，彼前所斷欲界見道所斷五種欲、彼剎那中所斷四種欲彼九種，盡是與道法智俱生無漏得作證。若道比忍滅道比智生，是時得三界見道所斷，與道比智俱生解脫得。彼得欲界修道所斷五種欲無漏解脫得不？尊者僧伽婆修答曰：得。所以者何？以是須陀洹，亦是斯陀含向故。評曰：不應作是說。言不得者好。所以者何？不可說住果時復得趣果道。彼不得趣果道，為以何事言是趣果？問曰：為以何時得彼解脫得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若離五種欲入見道者，苦法忍滅、苦法智生，彼前所斷欲界見苦所斷五種欲、彼剎那中所斷四種欲，彼九種盡是與苦法忍俱生無漏得作證。如是乃至道法忍滅、道法智生，彼前所斷欲界見道所斷五種欲、彼剎那中所斷四種欲彼九種，盡是與道法智俱生無漏得作證。若道比忍滅道比智生，是時得三界見道所斷，與道比智俱生解脫得。彼得欲界修道所斷五種欲無漏解脫得不？尊者僧伽婆修答曰：得。所以者何？以是須陀洹，亦是斯陀含向故。評曰：不應作是說。言不得者好。所以者何？不可說住果時復得趣果道。彼不得趣果道，為以何事言是趣果？問曰：為以何時得彼解脫得耶？

答曰：或有說者，若修向斯陀含果方便是時便得。評曰：不應作是說言是時得解脫得。應作是說：若得斯陀含果是時便得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若修向斯陀含果方便是時便得。評曰：不應作是說言是時得解脫得。應作是說：若得斯陀含果是時便得。

問曰：聖人以世俗道離欲，此道為是曾所得道、為是未曾得道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聖人以世俗道離欲，此道為是曾所得道、為是未曾得道耶？

答曰：或有說者，是曾所得道。所以者何？如無始以來所用離欲道，今所用道即是彼道。若以曾所得道，離欲界上上欲時，於離上上欲中得二種解脫得：一是世俗，以曾得者；二是無漏道，未來修故。亦得欲界見道所斷上上煩惱解脫無漏得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是曾所得道。所以者何？如無始以來所用離欲道，今所用道即是彼道。若以曾所得道，離欲界上上欲時，於離上上欲中得二種解脫得：一是世俗，以曾得者；二是無漏道，未來修故。亦得欲界見道所斷上上煩惱解脫無漏得。

問曰：若作是說，是共對治亦是不共對治。所以者何？以曾所得道斷見道修道所斷煩惱同在一處，如斷草束，亦如刻契。斷九種欲，是名共對治道。若聖人以此道斷修道所斷結時，是名不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若作是說，是共對治亦是不共對治。所以者何？以曾所得道斷見道修道所斷煩惱同在一處，如斷草束，亦如刻契。斷九種欲，是名共對治道。若聖人以此道斷修道所斷結時，是名不共。

答曰：所曾得道唯是共對治。所以者何？以見道所斷結已斷。若當不斷，此亦能斷。復有說者，聖人所用世俗道是未曾得道。所以者何？無始以來所用道異、今所用道異。若作是說，以未曾得道離欲界上上欲時，得二種解脫得：一是世俗；二是無漏。世俗者，以未曾得道故。無漏者，以未來修故。於欲界見道所斷上上煩惱非對治。所以者何？以未曾得此道故。若作是說，則是不共對治。第九解脫道，若未曾得道、已曾得道一時悉得，亦得欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所曾得道唯是共對治。所以者何？以見道所斷結已斷。若當不斷，此亦能斷。復有說者，聖人所用世俗道是未曾得道。所以者何？無始以來所用道異、今所用道異。若作是說，以未曾得道離欲界上上欲時，得二種解脫得：一是世俗；二是無漏。世俗者，以未曾得道故。無漏者，以未來修故。於欲界見道所斷上上煩惱非對治。所以者何？以未曾得此道故。若作是說，則是不共對治。第九解脫道，若未曾得道、已曾得道一時悉得，亦得欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得。

問曰：以何等故，第九解脫道，已曾得道，已未曾得道修，餘無礙解脫道何以不修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，第九解脫道，已曾得道，已未曾得道修，餘無礙解脫道何以不修耶？

答曰：離欲得地時修異、斷欲道時異。第九解脫道時是離欲得地，是故以曾得道未曾得道修斷欲道時不得地，是故未曾得道修、曾得道不修。以是事故，智揵度所說善通。如說：若成就現在他心智，亦成就過去未來耶？答曰：如是。評曰：如是說者好。以未曾得道離欲，已曾得道未曾得道修。若作是說，以未曾得道離欲，已曾得道未曾得道修者，離欲界修道所斷上上欲時，得三種解脫得：一是世俗曾得道；二未曾得道；三無漏。於見道所斷上上欲得一解脫得，以曾得道故。以是義故，善去不共對治過亦作過說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：離欲得地時修異、斷欲道時異。第九解脫道時是離欲得地，是故以曾得道未曾得道修斷欲道時不得地，是故未曾得道修、曾得道不修。以是事故，智揵度所說善通。如說：若成就現在他心智，亦成就過去未來耶？答曰：如是。評曰：如是說者好。以未曾得道離欲，已曾得道未曾得道修。若作是說，以未曾得道離欲，已曾得道未曾得道修者，離欲界修道所斷上上欲時，得三種解脫得：一是世俗曾得道；二未曾得道；三無漏。於見道所斷上上欲得一解脫得，以曾得道故。以是義故，善去不共對治過亦作過說。

頗有不退、不得果、不轉根，而於見道所斷結得作證耶？答曰：有。如此所說者是也。如上上煩惱，乃至下下煩惱，說亦如是。如離欲界欲，乃至離無所有處欲，說亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗有不退、不得果、不轉根，而於見道所斷結得作證耶？答曰：有。如此所說者是也。如上上煩惱，乃至下下煩惱，說亦如是。如離欲界欲，乃至離無所有處欲，說亦如是。

問曰：頗一剎那頃當得信等五根，得而不捨、捨而不得，乃至廣作四句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗一剎那頃當得信等五根，得而不捨、捨而不得，乃至廣作四句？

答曰：有。初句者，向阿那含果住最後無礙道時，當得初禪地善有漏諸根是也。第二句者，欲界悔憂俱根是也。第三句者，無漏諸根，捨無礙道所攝，當得解脫道所攝。第四句者，除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。初句者，向阿那含果住最後無礙道時，當得初禪地善有漏諸根是也。第二句者，欲界悔憂俱根是也。第三句者，無漏諸根，捨無礙道所攝，當得解脫道所攝。第四句者，除上爾所事。

問曰：諸得過去，彼法亦過去耶？若法過去，彼得過去耶？乃至廣作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸得過去，彼法亦過去耶？若法過去，彼得過去耶？乃至廣作四句。

答曰：有。初句者，數滅非數滅得在過去，彼法非過去是也。第二句者，過去世非眾生數法是也。第三句者，過去世眾生數法是也。第四句者，虛空、未來現在非眾生數法是也。未來現在亦應如是作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。初句者，數滅非數滅得在過去，彼法非過去是也。第二句者，過去世非眾生數法是也。第三句者，過去世眾生數法是也。第四句者，虛空、未來現在非眾生數法是也。未來現在亦應如是作四句。

問曰：若法修，彼法得亦修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法修，彼法得亦修耶？

答曰：若法修，彼法得亦修。頗法得修，彼法不修耶？答曰：有，數滅是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若法修，彼法得亦修。頗法得修，彼法不修耶？答曰：有，數滅是。

問曰：若法無得，彼法非不有解脫得耶？若無解脫得，彼法非不有得耶？乃至廣作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法無得，彼法非不有解脫得耶？若無解脫得，彼法非不有得耶？乃至廣作四句。

答曰：有。初句者，非眾生數法，是謂無得非不有解脫得耶。第二句者，有為無漏數滅非數滅，是謂無解脫得非不有得也。第三句者，虛空，是謂非有得非有解脫得也。第四句者，眾生數有漏法，是謂非不有得非不有解脫得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。初句者，非眾生數法，是謂無得非不有解脫得耶。第二句者，有為無漏數滅非數滅，是謂無解脫得非不有得也。第三句者，虛空，是謂非有得非有解脫得也。第四句者，眾生數有漏法，是謂非不有得非不有解脫得也。

問曰：若法有得，彼法無解脫得耶？若法有解脫得，彼法無得耶？乃至廣作四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法有得，彼法無解脫得耶？若法有解脫得，彼法無得耶？乃至廣作四句。

答曰：有。初句者，有為無漏及數滅非數滅是也。第二句，非眾生數法是也。第三句者，眾生數有漏法是也。第四句者，虛空是也(此是句應在非句前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。初句者，有為無漏及數滅非數滅是也。第二句，非眾生數法是也。第三句者，眾生數有漏法是也。第四句者，虛空是也(此是句應在非句前)。