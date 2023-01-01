阿毘曇毘婆沙論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第十六

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度愛敬品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜揵度愛敬品第四

云何為愛？云何為敬？乃至廣說。如此章及解章義，此中應廣說優婆提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為愛？云何為敬？乃至廣說。如此章及解章義，此中應廣說優婆提舍。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。佛經中說：若比丘習慚愧滿足則有愛敬。雖作是說，不廣分別云何為愛？云何為敬？今欲說故而作此論。復有說者，所以作此論者，欲斷小人法、現大人法故。其事云何？答曰：小人愛則妨敬、敬則妨愛。云何愛妨敬？猶如在家法，父母於子則有親愛，子於父母有愛無敬。出家法中，和上阿闍梨於諸弟子則有親愛，弟子於和上阿闍梨有愛無敬。是名愛妨敬。云何敬妨愛？猶如在家法中，父母於子教訓嚴難，欲令諸子遠惡修善，子於父母有敬無愛。出家法中，和尚阿闍梨於諸弟子教訓嚴難，欲令諸弟子遠惡修善，諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛。如是小人愛則妨敬、敬則妨愛。大人不爾，若愛則加敬、敬則加愛。是故為斷小人法、欲現威勢大人法故，而作此論。佛出世時，一人具此二法者多；佛不出世，一人具此二法者少，設令有者，當知皆是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經中說：若比丘習慚愧滿足則有愛敬。雖作是說，不廣分別云何為愛？云何為敬？今欲說故而作此論。復有說者，所以作此論者，欲斷小人法、現大人法故。其事云何？答曰：小人愛則妨敬、敬則妨愛。云何愛妨敬？猶如在家法，父母於子則有親愛，子於父母有愛無敬。出家法中，和上阿闍梨於諸弟子則有親愛，弟子於和上阿闍梨有愛無敬。是名愛妨敬。云何敬妨愛？猶如在家法中，父母於子教訓嚴難，欲令諸子遠惡修善，子於父母有敬無愛。出家法中，和尚阿闍梨於諸弟子教訓嚴難，欲令諸弟子遠惡修善，諸弟子於和尚阿闍梨有敬無愛。如是小人愛則妨敬、敬則妨愛。大人不爾，若愛則加敬、敬則加愛。是故為斷小人法、欲現威勢大人法故，而作此論。佛出世時，一人具此二法者多；佛不出世，一人具此二法者少，設令有者，當知皆是菩薩摩訶薩。

云何為愛？答曰：若愛乃至廣說。如是等言，盡說愛相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為愛？答曰：若愛乃至廣說。如是等言，盡說愛相。

問曰：愛體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：愛體性是何？

答曰：愛有二種：一、染污；二、不染污。染污者體是渴愛，不染污者體是信渴。愛有二種：一是渴愛；二是愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：愛有二種：一、染污；二、不染污。染污者體是渴愛，不染污者體是信渴。愛有二種：一是渴愛；二是愛。

問曰：若渴愛是愛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若渴愛是愛耶？

答曰：若渴愛則是愛。頗有愛非渴愛耶？答曰：有，不染污愛也。信亦有二種：一是信；二是愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若渴愛則是愛。頗有愛非渴愛耶？答曰：有，不染污愛也。信亦有二種：一是信；二是愛。

問曰：若信是愛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若信是愛耶？

答曰：或有信非愛、或有信是愛。信非愛者，信而不求者是也。信是愛者，亦信亦求者是也。復有以此義作四句者，或有信非愛、或有愛非信，乃至廣作四句。信非愛者，信其事而不求也。愛非信者，染污愛是也。亦信亦愛者，愛其事而求者也。非信非愛者，除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有信非愛、或有信是愛。信非愛者，信而不求者是也。信是愛者，亦信亦求者是也。復有以此義作四句者，或有信非愛、或有愛非信，乃至廣作四句。信非愛者，信其事而不求也。愛非信者，染污愛是也。亦信亦愛者，愛其事而求者也。非信非愛者，除上爾所事。

云何敬？若敬善敬，乃至廣說。如是等言，盡說敬相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何敬？若敬善敬，乃至廣說。如是等言，盡說敬相。

問曰：此敬體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此敬體性是何？

答曰：體性是慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是慚愧。

云何愛敬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何愛敬？

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先雖說其體，未說此二法俱在一人身中。今欲說故，復作此論。云何愛敬？答曰：猶如有一，以愛敬故意常念佛。凡夫人愛敬佛者，以佛力故，使我得離賦役驅使種種苦事、使我復得種種資生隨意之物。聖人愛敬佛者，以佛力故，使我斷無始已來無量諸苦、盡惡道因、住決定法、見於真諦正見清淨。復有說者，俱愛敬佛意常念之，以佛力故，使我出家得比丘法及餘諸善安樂之利。如尊者優陀耶言：世尊滅我無量惡法、益我無量善法。復次以佛出世故淨三種眼。如尊者舍利弗言：若佛不出世，則我盲無目過此一生。復次佛於此法最尊勝故。復有說者，佛是法主故。復有說者，無始已來七依之法隱蔽不現，佛能開示故。復有說者，佛能令無數那由他眾生入涅槃城故。復有說者，佛世尊獨出無明殼，轉於法輪故。復有說者，以世尊說法故，令無量那由他眾生種諸善根，亦令成熟使得解脫。以佛說法故，使有念處、正斷、神足、根、力、覺、道、禪定、解脫、三摩提，辦如是等一切功德盡現世間。以如是等事，如凡夫聖人愛敬於佛亦愛敬法，意常念之。所以者何？能盡我身心等苦，亦依此法能到涅槃。亦愛敬僧，意常念之。所以者何？以僧力故，使我出家受具足戒，得畜百一種物，得共和尚阿闍梨等梵行者同依佛法。如是等人，我行道時是我伴侶。以於如是等處有愛有敬，故名愛敬。有人有愛無敬、有敬無愛，乃至廣作四句。有愛無敬者，如在家法，父母於子、和尚阿闍梨於諸弟子，有愛無敬。有敬無愛者，如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛。亦敬亦愛者，如在家法，子於父母、弟子於和尚阿闍梨所。無愛無敬者，除上爾所事。愛敬四趣中盡有，此中所說愛敬，是佛法中所行者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先雖說其體，未說此二法俱在一人身中。今欲說故，復作此論。云何愛敬？答曰：猶如有一，以愛敬故意常念佛。凡夫人愛敬佛者，以佛力故，使我得離賦役驅使種種苦事、使我復得種種資生隨意之物。聖人愛敬佛者，以佛力故，使我斷無始已來無量諸苦、盡惡道因、住決定法、見於真諦正見清淨。復有說者，俱愛敬佛意常念之，以佛力故，使我出家得比丘法及餘諸善安樂之利。如尊者優陀耶言：世尊滅我無量惡法、益我無量善法。復次以佛出世故淨三種眼。如尊者舍利弗言：若佛不出世，則我盲無目過此一生。復次佛於此法最尊勝故。復有說者，佛是法主故。復有說者，無始已來七依之法隱蔽不現，佛能開示故。復有說者，佛能令無數那由他眾生入涅槃城故。復有說者，佛世尊獨出無明殼，轉於法輪故。復有說者，以世尊說法故，令無量那由他眾生種諸善根，亦令成熟使得解脫。以佛說法故，使有念處、正斷、神足、根、力、覺、道、禪定、解脫、三摩提，辦如是等一切功德盡現世間。以如是等事，如凡夫聖人愛敬於佛亦愛敬法，意常念之。所以者何？能盡我身心等苦，亦依此法能到涅槃。亦愛敬僧，意常念之。所以者何？以僧力故，使我出家受具足戒，得畜百一種物，得共和尚阿闍梨等梵行者同依佛法。如是等人，我行道時是我伴侶。以於如是等處有愛有敬，故名愛敬。有人有愛無敬、有敬無愛，乃至廣作四句。有愛無敬者，如在家法，父母於子、和尚阿闍梨於諸弟子，有愛無敬。有敬無愛者，如於有德他師長所不相伏習者有敬無愛。亦敬亦愛者，如在家法，子於父母、弟子於和尚阿闍梨所。無愛無敬者，除上爾所事。愛敬四趣中盡有，此中所說愛敬，是佛法中所行者也。

云何為養？云何為敬？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為養？云何為敬？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為斷小人法、現大人法故。所以者何？小人養則妨敬、敬則妨養。養妨敬者，如在家法，父母老病，以衣服飲食隨病醫藥以養父母，而無有敬。出家法中，如諸弟子威德多聞、善解法相、眾所知識，彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨，其師或時於弟子所受經問義。如是等養妨於敬。大人不爾，若養則加敬、若敬則加養。佛出世時，一人具此二法者多；佛不出世，一人具此二法者少。設當有者，當知皆是菩薩摩訶薩也。菩薩若與人養必加其敬、若與其敬必加其養。以是事故。欲斷小人法、現大人法，甚希有故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為斷小人法、現大人法故。所以者何？小人養則妨敬、敬則妨養。養妨敬者，如在家法，父母老病，以衣服飲食隨病醫藥以養父母，而無有敬。出家法中，如諸弟子威德多聞、善解法相、眾所知識，彼以衣服飲食隨病醫藥以養和尚阿闍梨，其師或時於弟子所受經問義。如是等養妨於敬。大人不爾，若養則加敬、若敬則加養。佛出世時，一人具此二法者多；佛不出世，一人具此二法者少。設當有者，當知皆是菩薩摩訶薩也。菩薩若與人養必加其敬、若與其敬必加其養。以是事故。欲斷小人法、現大人法，甚希有故，而作此論。

云何為養？答曰：養有二種：一者財；二者法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為養？答曰：養有二種：一者財；二者法。

問曰：財養體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：財養體性是何？

答曰：或有說者，所捨物是。復有說者，身口業捨是。復有說者，能令諸根四大長養者是。評曰：應作是說：財養體性是五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，所捨物是。復有說者，身口業捨是。復有說者，能令諸根四大長養者是。評曰：應作是說：財養體性是五陰。

問曰：為是何趣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為是何趣耶？

答曰：除地獄趣，餘趣盡有。復有說者，六欲天中無。所以者何？諸天若欲食時，以空金鉢置前，隨其福力飲食自出，何須財養？復有說者，彼飲食雖等，有餘財物可以與他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：除地獄趣，餘趣盡有。復有說者，六欲天中無。所以者何？諸天若欲食時，以空金鉢置前，隨其福力飲食自出，何須財養？復有說者，彼飲食雖等，有餘財物可以與他。

問曰：何處施？誰與誰取？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處施？誰與誰取？

答曰：或有說者，畜生趣中還施畜生，餓鬼趣中施於二趣，人施三趣，天施前三趣。復有說者，能施四趣。若人以饒益他意施飲食，他人食之四大諸根而得長養，是名為施亦名為養。雖有饒益他意施他飲食，他人食之不長養諸根四大，是名為施不名為養。若人害心，以雜毒食施他，他人以呪術藥草力，若是有德眾生，諸根四大而更增長，是名為養不名為施，彼施者受不善報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，畜生趣中還施畜生，餓鬼趣中施於二趣，人施三趣，天施前三趣。復有說者，能施四趣。若人以饒益他意施飲食，他人食之四大諸根而得長養，是名為施亦名為養。雖有饒益他意施他飲食，他人食之不長養諸根四大，是名為施不名為養。若人害心，以雜毒食施他，他人以呪術藥草力，若是有德眾生，諸根四大而更增長，是名為養不名為施，彼施者受不善報。

問曰：法養體是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：法養體是何耶？

答曰：或有說者，法養體性是名。復有說者，是語。復有說者，若聞法時生未曾有善巧方便，是法養體性。評曰：應作是說：取其聞法巧便相應共生法者，體是五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，法養體性是名。復有說者，是語。復有說者，若聞法時生未曾有善巧方便，是法養體性。評曰：應作是說：取其聞法巧便相應共生法者，體是五陰。

問曰：何處有法養耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處有法養耶？

答曰：五趣盡有。何以知地獄趣中有耶？答曰：曾聞彌多達子小生地獄中，謂是浴室，而便說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：五趣盡有。何以知地獄趣中有耶？答曰：曾聞彌多達子小生地獄中，謂是浴室，而便說偈：

「人間空處受苦樂， 非我非他之所作； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人間空處受苦樂， 非我非他之所作；

若受諸觸皆緣身， 無有身者誰受苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若受諸觸皆緣身， 無有身者誰受苦？」

時諸眾生聞說此偈，緣斯福故，從是命終脫地獄苦。云何知畜生道中亦有法養？答曰：如迦賓闍羅鳥等，身行梵行，為他說法者是也。餓鬼中如畢陵迦等是也。人天中者，盡可現見。天中六欲天及色界諸天，非無色界天。何以知色界諸天亦有耶？答曰：如手天子往詣佛所作如是言：如今世尊四眾圍繞而說諸法，聞者歡喜奉行。我還至無熱天中，諸天圍繞而為說法，聞者歡喜奉行，亦復如是。以是事故，知色界天中亦有法養。若以饒益心為他說法，他聞法已生善巧便，是名為施亦名為養。若以饒益心為他說法，他聞法已不生善巧方便者，是名為施不名為養。若以譏刺心為他說法，他人聞已，以智慧心生善巧便，是名為養不名為施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾生聞說此偈，緣斯福故，從是命終脫地獄苦。云何知畜生道中亦有法養？答曰：如迦賓闍羅鳥等，身行梵行，為他說法者是也。餓鬼中如畢陵迦等是也。人天中者，盡可現見。天中六欲天及色界諸天，非無色界天。何以知色界諸天亦有耶？答曰：如手天子往詣佛所作如是言：如今世尊四眾圍繞而說諸法，聞者歡喜奉行。我還至無熱天中，諸天圍繞而為說法，聞者歡喜奉行，亦復如是。以是事故，知色界天中亦有法養。若以饒益心為他說法，他聞法已生善巧便，是名為施亦名為養。若以饒益心為他說法，他聞法已不生善巧方便者，是名為施不名為養。若以譏刺心為他說法，他人聞已，以智慧心生善巧便，是名為養不名為施。

云何為敬？若敬重敬，乃至廣說。敬體性是慚，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為敬？若敬重敬，乃至廣說。敬體性是慚，如前說。

云何敬養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何敬養？

問曰：何以復作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以復作此論？

答曰：先已說敬養體性，未說一人具此二事故，而作此論。云何敬養？答曰：猶如有一而敬養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先已說敬養體性，未說一人具此二事故，而作此論。云何敬養？答曰：猶如有一而敬養佛。

問曰：以何敬養佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何敬養佛？

答曰：以財敬養佛，不能以法。所以者何？不能生佛未曾有善巧便故。所以者何？以阿羅呵、三藐三佛陀不受用他法，法應爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以財敬養佛，不能以法。所以者何？不能生佛未曾有善巧便故。所以者何？以阿羅呵、三藐三佛陀不受用他法，法應爾故。

問曰：何故此中不說敬養法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故此中不說敬養法耶？

答曰：作緣義是養義，彼法離緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：作緣義是養義，彼法離緣故。

問曰：若欲施法，當施何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若欲施法，當施何處？

答曰：法有二種：一者名數；二者真實。若欲施名數法者，應施說法人、若書寫經。若欲施真實法者，守護此物當如敬佛塔。云何施僧法養？答曰：於眾僧中作三契經偈、作娑曷遮說決定義、種種問答是也。云何財養？答曰：若以種種飲食施作長齋、般遮于瑟解經法會、供養和尚阿闍梨及餘清淨梵行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：法有二種：一者名數；二者真實。若欲施名數法者，應施說法人、若書寫經。若欲施真實法者，守護此物當如敬佛塔。云何施僧法養？答曰：於眾僧中作三契經偈、作娑曷遮說決定義、種種問答是也。云何財養？答曰：若以種種飲食施作長齋、般遮于瑟解經法會、供養和尚阿闍梨及餘清淨梵行者。

問曰：誰施誰受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰施誰受？

答曰：佛能施一切眾生法養財養；一切眾生能施佛財養，不能施法養。辟支佛能施一切眾生法養財養，除佛世尊；一切眾生能施佛、施辟支佛財養，不能施法養。舍利弗能施一切眾生法養財養，唯除佛、辟支佛；一切眾生能施佛、辟支佛、舍利弗財養，不能施法養。目揵連能施一切眾生財養法養，唯除佛、辟支佛、舍利弗；一切眾生能施佛、辟支佛、舍利弗、目揵連財養，不能施法養。乃至利根者能施鈍根者財養法養；鈍根者能施利根者財養，不能施法養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛能施一切眾生法養財養；一切眾生能施佛財養，不能施法養。辟支佛能施一切眾生法養財養，除佛世尊；一切眾生能施佛、施辟支佛財養，不能施法養。舍利弗能施一切眾生法養財養，唯除佛、辟支佛；一切眾生能施佛、辟支佛、舍利弗財養，不能施法養。目揵連能施一切眾生財養法養，唯除佛、辟支佛、舍利弗；一切眾生能施佛、辟支佛、舍利弗、目揵連財養，不能施法養。乃至利根者能施鈍根者財養法養；鈍根者能施利根者財養，不能施法養。

問曰：若無有能施佛法養者，世尊何故稱可阿難所說，讚言：善哉善哉！如汝所言，精進能生菩提。亦稱讚億耳比丘：善哉善哉！汝能以微妙音聲詠誦妙法。以阿槃提國語音聲遍滿，其言正直易解，令多人樂聞故。此說復云何通？如佛告阿難：我亦增益出家閑靜善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無有能施佛法養者，世尊何故稱可阿難所說，讚言：善哉善哉！如汝所言，精進能生菩提。亦稱讚億耳比丘：善哉善哉！汝能以微妙音聲詠誦妙法。以阿槃提國語音聲遍滿，其言正直易解，令多人樂聞故。此說復云何通？如佛告阿難：我亦增益出家閑靜善法。

答曰：何故稱讚阿難者，以阿難所說應時，是以稱可。何以知之？曾聞世尊遊行人間而患背痛，敷欝多羅僧、枕僧伽梨，右脇而臥告阿難言：汝今當為諸比丘說法。爾時阿難為諸比丘解說覺意：諸長老！如來以念覺意故而得成道，亦為他說，乃至廣說擇法覺意、精進覺意。當於阿難分別覺意時，世尊自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便皆是精進力，以憶念故而起喜心，令此有患四大速滅、無患四大速生，背痛即除。尋起加趺而坐，告阿難言：汝說精進耶？阿難言：如是。佛言：善哉善哉！阿難！實如汝所言，精進能生菩提。以是事故稱可阿難。稱讚億耳比丘者，或有說者，欲生彼比丘無畏心故。阿槃提國和尚大迦旃延，曾遣億耳：汝往佛所請求五願，所謂：一求常澡浴；二求皮作敷具；三求毘尼師作第五人得受具戒；四求著二重革屣；五求聽畜長衣過十夜。以此五事故來詣佛所。世尊威德，乃至梵釋護世者不能側近正觀，以是事故不敢輒求。後世尊稱美，乃敢求之。是故為令彼比丘生無畏故而稱讚之。復有說者，欲饒益彼比丘故而稱讚之。所以者何？彼比丘於阿槃提土地能作佛事，欲令彼諸人加尊重心故而稱讚之。復有說者，以善能誦持優陀那、波羅延、眾義經等，適可佛意故而稱讚之。復有說者，以修淨業令言音清妙，故而稱讚之。所言增益出家閑靜善法者，諸轉轉出家得正決定、證於道果，能離愛欲亦盡諸漏，種佛道因及緣覺聲聞道因，生於尊貴多財之家，眷屬成就、有大威勢、顏貌端正，能淨天道及解脫道者，皆是我力。以我力故，令多眾生於我法中出家。有如是等利而起喜心，故言：我今增益出家閑靜善法。復有說者，欲離誹謗過故，讚歎阿尼盧頭等；欲令其人威德尊重故，讚歎目揵連等；欲顯有大功德故，讚歎舍利弗等；欲令生無畏故，讚歎如億耳比丘等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：何故稱讚阿難者，以阿難所說應時，是以稱可。何以知之？曾聞世尊遊行人間而患背痛，敷欝多羅僧、枕僧伽梨，右脇而臥告阿難言：汝今當為諸比丘說法。爾時阿難為諸比丘解說覺意：諸長老！如來以念覺意故而得成道，亦為他說，乃至廣說擇法覺意、精進覺意。當於阿難分別覺意時，世尊自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便皆是精進力，以憶念故而起喜心，令此有患四大速滅、無患四大速生，背痛即除。尋起加趺而坐，告阿難言：汝說精進耶？阿難言：如是。佛言：善哉善哉！阿難！實如汝所言，精進能生菩提。以是事故稱可阿難。稱讚億耳比丘者，或有說者，欲生彼比丘無畏心故。阿槃提國和尚大迦旃延，曾遣億耳：汝往佛所請求五願，所謂：一求常澡浴；二求皮作敷具；三求毘尼師作第五人得受具戒；四求著二重革屣；五求聽畜長衣過十夜。以此五事故來詣佛所。世尊威德，乃至梵釋護世者不能側近正觀，以是事故不敢輒求。後世尊稱美，乃敢求之。是故為令彼比丘生無畏故而稱讚之。復有說者，欲饒益彼比丘故而稱讚之。所以者何？彼比丘於阿槃提土地能作佛事，欲令彼諸人加尊重心故而稱讚之。復有說者，以善能誦持優陀那、波羅延、眾義經等，適可佛意故而稱讚之。復有說者，以修淨業令言音清妙，故而稱讚之。所言增益出家閑靜善法者，諸轉轉出家得正決定、證於道果，能離愛欲亦盡諸漏，種佛道因及緣覺聲聞道因，生於尊貴多財之家，眷屬成就、有大威勢、顏貌端正，能淨天道及解脫道者，皆是我力。以我力故，令多眾生於我法中出家。有如是等利而起喜心，故言：我今增益出家閑靜善法。復有說者，欲離誹謗過故，讚歎阿尼盧頭等；欲令其人威德尊重故，讚歎目揵連等；欲顯有大功德故，讚歎舍利弗等；欲令生無畏故，讚歎如億耳比丘等。

云何身力？云何身力劣？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身力？云何身力劣？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：如毘婆闍婆提說：身力身力劣，不由於身，是心所為。為止如是說者意故，欲明力體是觸入故，而作此論。復有說者，所以作論者，欲止彌沙塞部意故。彼作是說：身力體是精進，身力劣體是懈怠。為止如是說者意故，欲明身力身力劣體是觸入。復有說者，所以作此論者，欲止譬喻者意故。彼作是論：說身力身力劣無有定體。如象力勝馬馬力勝牛，云何一體即是身力是身力劣。欲止如是說者意故，欲明身力身力劣是決定法故。若當身力非決定法，則非入所攝、非識所識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如毘婆闍婆提說：身力身力劣，不由於身，是心所為。為止如是說者意故，欲明力體是觸入故，而作此論。復有說者，所以作論者，欲止彌沙塞部意故。彼作是說：身力體是精進，身力劣體是懈怠。為止如是說者意故，欲明身力身力劣體是觸入。復有說者，所以作此論者，欲止譬喻者意故。彼作是論：說身力身力劣無有定體。如象力勝馬馬力勝牛，云何一體即是身力是身力劣。欲止如是說者意故，欲明身力身力劣是決定法故。若當身力非決定法，則非入所攝、非識所識。

問曰：若身力是決定者，譬喻者所說云何通？如象力勝馬、馬力勝牛。答曰：此因他故說勝。如馬力於象，弱四大則多、強四大則少。牛力於馬，弱四大則多、強四大則少。然則強力常強、弱力常弱，以是事故，為止他意、欲顯己義故。乃至廣說而作此論。一切有為法，力有強弱。所以者何？如眼明了能見是名強力，不如者名為弱力。乃至身亦如是，如意善能知法是名強力，不如者名為弱力。此中說身力身力劣，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若身力是決定者，譬喻者所說云何通？如象力勝馬、馬力勝牛。答曰：此因他故說勝。如馬力於象，弱四大則多、強四大則少。牛力於馬，弱四大則多、強四大則少。然則強力常強、弱力常弱，以是事故，為止他意、欲顯己義故。乃至廣說而作此論。一切有為法，力有強弱。所以者何？如眼明了能見是名強力，不如者名為弱力。乃至身亦如是，如意善能知法是名強力，不如者名為弱力。此中說身力身力劣，而作此論。

云何身力？答曰：若身力身勇等，乃至廣說。如是等名，盡顯現力相。如二力士角力，乃至廣說。以是義故，知身力身力劣觸入所攝。所以者何？由觸故知是人力強是人力劣。猶如二健夫捉一力劣者，彼當捉時，展轉相知。如強力者捉劣力者，知其力劣。力劣捉強力者，亦知其力強。強力劣力，俱一入所攝，謂觸入；二識所識，謂身識、意識，身識識別相，意識識別相總相。以如是義，則止說身力不定者意。所以者何？若當身力身力劣不定者，則不應定說一入所攝、二識識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何身力？答曰：若身力身勇等，乃至廣說。如是等名，盡顯現力相。如二力士角力，乃至廣說。以是義故，知身力身力劣觸入所攝。所以者何？由觸故知是人力強是人力劣。猶如二健夫捉一力劣者，彼當捉時，展轉相知。如強力者捉劣力者，知其力劣。力劣捉強力者，亦知其力強。強力劣力，俱一入所攝，謂觸入；二識所識，謂身識、意識，身識識別相，意識識別相總相。以如是義，則止說身力不定者意。所以者何？若當身力身力劣不定者，則不應定說一入所攝、二識識也。

問曰：身力身力劣體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：身力身力劣體性是何？

答曰：或有說者，體是四大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，體是四大。

問曰：若然者，何大增故身力強？何大增故身力劣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何大增故身力強？何大增故身力劣耶？

答曰：或有說者，四大無增，自有相似四大生身力則強，有相似四大生身力則劣。復有說者，地大增故身力則強，水大增故身力則劣。外物亦爾，如陀婆樹、佉陀羅樹、毘摩樹、婆陀羅樹等，以地大偏多故則堅硬。如葦柳瓠胡麻𦼮等，水大偏多故則弱。復有說者，身力力劣，觸入所攝，體非四大，是造色性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，四大無增，自有相似四大生身力則強，有相似四大生身力則劣。復有說者，地大增故身力則強，水大增故身力則劣。外物亦爾，如陀婆樹、佉陀羅樹、毘摩樹、婆陀羅樹等，以地大偏多故則堅硬。如葦柳瓠胡麻𦼮等，水大偏多故則弱。復有說者，身力力劣，觸入所攝，體非四大，是造色性。

問曰：若然者，造色性有七種，何者增故身力強？何者增故身力劣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，造色性有七種，何者增故身力強？何者增故身力劣耶？

答曰：重偏多故身力強，輕偏多故身力劣。外物亦爾，重者則強，輕者則劣。復有說者，七種造色外更有身力身力劣。評曰：應作是說：四大身等身力則強，四大不等身力則劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：重偏多故身力強，輕偏多故身力劣。外物亦爾，重者則強，輕者則劣。復有說者，七種造色外更有身力身力劣。評曰：應作是說：四大身等身力則強，四大不等身力則劣。

如說菩薩有那羅延力，那羅延力齊量云何？答曰：或有說者，十凡牛力與一村天牛力等，十村天牛力與一青牛力等，十青牛力與一凡象力等，十凡象力與一香象力等，十香象力與一大力人力等，十大力人力與一鉢建陀力等，十鉢建陀力與半那羅延力等，二半那羅延力與一那羅延力等，一那羅延力與菩薩一節力等，是名菩薩身力。復有說者，此說甚少，十凡牛力與一村天牛力等，乃至十凡象力與一野象力等，十野象力與一伽尼羅象力等，十伽尼羅象力與一阿羅勒迦象力等，十阿羅勒迦象力與一雪山象力等，十雪山象力與一香象力等，十香象力與一青山象力等，十青山象力與一黃山象力等，如是次十倍，赤、白、優鉢羅、拘物頭、波頭摩，說亦如是。十波頭摩象力與一大力人力等，十大力人力與一鉢建陀力等，十鉢建陀力與一沙楞伽力等，十沙楞伽力與一婆楞伽力等，十婆楞伽力與一章㝹勒力等，十章㝹勒力與一婆羅章㝹勒力等，十婆羅章㝹勒力與一半那羅延力等，二半那羅延力與一那羅延力等，是名那羅延力量。復有說者，此說亦少，千伊那拔羅龍王力與菩薩一節力等。曾聞三十三天欲遊戲時，伊那拔羅龍王其色純白，如拘物頭華七枝安立，具有六牙，頭赤如因提具波色，左右脇各二由延半，前後各一由旬。如是遶身有七由延、高二由旬半，此是常身。有八千眷屬，彼諸眷屬其色赤白，如拘物頭華七枝安立，具有六牙，頭赤如因提具波色。三十三天欲遊戲時，伊那拔羅龍王身上自然有香手現，便作是念：今者諸天須我。即自化身有三十二頭，頭有六牙，頭赤如因提具波色，第三十三者是其常頭。一一牙上化作七池，一一池中化作七蓮花，一一花上化作七臺，一一臺上化作七絞絡帳，一一帳中有七天女，一一天女有七侍者，一一侍者有七伎女。作是化已，往至諸天城中。所化三十二頭，三十二輔臣及其眷屬而乘其上，常頭帝釋及其眷屬而乘其上。如是凡有一萬諸天家族，其身輕舉，猶如旋風吹於草葉，乘空而上詣遊戲處，爾時諸天都不自見有前後者。到遊戲處，爾時諸天各各詣遊戲園林，歡娛快意。爾時龍王亦自化身，作天子形而自娛樂。如是伊那拔羅龍王力，菩薩身者有十八大節，一一大節有千伊那拔羅龍王力，如是等名菩薩身力。復有說者，此說猶少。菩薩身力有十八大節，前所說者是菩薩十八節中最下節力，第二所說是菩薩次勝節力，第三所說是第三節力，如是次第各轉倍勝。尊者婆檀陀說曰：意力無量，當知身力亦無量。何以知之？如阿耨多羅三藐三菩提道在未來世必生現在前，爾時三千大千世界大地震動。以是事故，知意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說菩薩有那羅延力，那羅延力齊量云何？答曰：或有說者，十凡牛力與一村天牛力等，十村天牛力與一青牛力等，十青牛力與一凡象力等，十凡象力與一香象力等，十香象力與一大力人力等，十大力人力與一鉢建陀力等，十鉢建陀力與半那羅延力等，二半那羅延力與一那羅延力等，一那羅延力與菩薩一節力等，是名菩薩身力。復有說者，此說甚少，十凡牛力與一村天牛力等，乃至十凡象力與一野象力等，十野象力與一伽尼羅象力等，十伽尼羅象力與一阿羅勒迦象力等，十阿羅勒迦象力與一雪山象力等，十雪山象力與一香象力等，十香象力與一青山象力等，十青山象力與一黃山象力等，如是次十倍，赤、白、優鉢羅、拘物頭、波頭摩，說亦如是。十波頭摩象力與一大力人力等，十大力人力與一鉢建陀力等，十鉢建陀力與一沙楞伽力等，十沙楞伽力與一婆楞伽力等，十婆楞伽力與一章㝹勒力等，十章㝹勒力與一婆羅章㝹勒力等，十婆羅章㝹勒力與一半那羅延力等，二半那羅延力與一那羅延力等，是名那羅延力量。復有說者，此說亦少，千伊那拔羅龍王力與菩薩一節力等。曾聞三十三天欲遊戲時，伊那拔羅龍王其色純白，如拘物頭華七枝安立，具有六牙，頭赤如因提具波色，左右脇各二由延半，前後各一由旬。如是遶身有七由延、高二由旬半，此是常身。有八千眷屬，彼諸眷屬其色赤白，如拘物頭華七枝安立，具有六牙，頭赤如因提具波色。三十三天欲遊戲時，伊那拔羅龍王身上自然有香手現，便作是念：今者諸天須我。即自化身有三十二頭，頭有六牙，頭赤如因提具波色，第三十三者是其常頭。一一牙上化作七池，一一池中化作七蓮花，一一花上化作七臺，一一臺上化作七絞絡帳，一一帳中有七天女，一一天女有七侍者，一一侍者有七伎女。作是化已，往至諸天城中。所化三十二頭，三十二輔臣及其眷屬而乘其上，常頭帝釋及其眷屬而乘其上。如是凡有一萬諸天家族，其身輕舉，猶如旋風吹於草葉，乘空而上詣遊戲處，爾時諸天都不自見有前後者。到遊戲處，爾時諸天各各詣遊戲園林，歡娛快意。爾時龍王亦自化身，作天子形而自娛樂。如是伊那拔羅龍王力，菩薩身者有十八大節，一一大節有千伊那拔羅龍王力，如是等名菩薩身力。復有說者，此說猶少。菩薩身力有十八大節，前所說者是菩薩十八節中最下節力，第二所說是菩薩次勝節力，第三所說是第三節力，如是次第各轉倍勝。尊者婆檀陀說曰：意力無量，當知身力亦無量。何以知之？如阿耨多羅三藐三菩提道在未來世必生現在前，爾時三千大千世界大地震動。以是事故，知意

力無量，身力亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力無量，身力亦無量。

問曰：若然者，何以言菩薩有那羅延力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以言菩薩有那羅延力耶？

答曰：以那羅延力世人所尚，是以為喻。然則意力無量，身力亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以那羅延力世人所尚，是以為喻。然則意力無量，身力亦無量。

問曰：以何等故，菩薩修集如是力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，菩薩修集如是力耶？

答曰：欲現一切皆勝事故。如菩薩於諸世間一切事勝，所謂色族、財富眷屬、積集功德及諸名聞，力亦應爾。如色族等益於世間，力亦應爾。復有說者，為阿耨多羅三藐三菩提故。所以者何？阿耨多羅三藐三菩提應住如是堅牢身故，無有是處以分別故說。若當阿耨多羅三藐三菩提住須彌山頂者，須彌山便當摧破，以力無畏甚尊重故。是以如來初成道時，舉足欲行，安徐蹈地，地故震動。復有說者，以阿耨多羅三藐三菩提故，於三千大千世界中閻浮提，閻浮提中有金剛座自然而出，菩薩坐上成等正覺。如是亦為阿耨多羅三藐三菩提故，積集堅牢之身。復有說者，以此力引致應化眾生故，是中應說化力人喻、諸釋子射喻、般涅槃時堅石喻。曾聞世尊般涅槃時詣波波村，爾時五百力士修治道路。時有一石，長十二丈、廣六丈，諸力士等盡其身力不能令動。世尊既至，問諸童子：今何所為？答言：修治道路。世尊復問：我今為汝去此石耶？答言：可爾。佛告諸人：汝悉遠去。爾時世尊以脚拇指舉此大石，安置右掌中，復以手擲置虛空中。下復接之，以口吹散令如微塵，散復還合與本無異。時諸力士而問佛言：如是之事，為是何力？世尊答言：以足拇指舉著掌中，是我父母生身之力。後以手擲置虛空中者，亦是父母生身之力。以口吹散令如微塵，是神足力。散復還合如本無異者，是解脫力。時諸力士復更問佛：頗更有力勝於世尊如是力不？佛答言：有，謂無常力。佛告力士：若是父母所生之力及神足、解脫力，今日中夜當為無常力之所破壞。爾時力士聞說是事，心生厭離。佛為說法，得見真諦。是故為欲引致應化眾生故修集此力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲現一切皆勝事故。如菩薩於諸世間一切事勝，所謂色族、財富眷屬、積集功德及諸名聞，力亦應爾。如色族等益於世間，力亦應爾。復有說者，為阿耨多羅三藐三菩提故。所以者何？阿耨多羅三藐三菩提應住如是堅牢身故，無有是處以分別故說。若當阿耨多羅三藐三菩提住須彌山頂者，須彌山便當摧破，以力無畏甚尊重故。是以如來初成道時，舉足欲行，安徐蹈地，地故震動。復有說者，以阿耨多羅三藐三菩提故，於三千大千世界中閻浮提，閻浮提中有金剛座自然而出，菩薩坐上成等正覺。如是亦為阿耨多羅三藐三菩提故，積集堅牢之身。復有說者，以此力引致應化眾生故，是中應說化力人喻、諸釋子射喻、般涅槃時堅石喻。曾聞世尊般涅槃時詣波波村，爾時五百力士修治道路。時有一石，長十二丈、廣六丈，諸力士等盡其身力不能令動。世尊既至，問諸童子：今何所為？答言：修治道路。世尊復問：我今為汝去此石耶？答言：可爾。佛告諸人：汝悉遠去。爾時世尊以脚拇指舉此大石，安置右掌中，復以手擲置虛空中。下復接之，以口吹散令如微塵，散復還合與本無異。時諸力士而問佛言：如是之事，為是何力？世尊答言：以足拇指舉著掌中，是我父母生身之力。後以手擲置虛空中者，亦是父母生身之力。以口吹散令如微塵，是神足力。散復還合如本無異者，是解脫力。時諸力士復更問佛：頗更有力勝於世尊如是力不？佛答言：有，謂無常力。佛告力士：若是父母所生之力及神足、解脫力，今日中夜當為無常力之所破壞。爾時力士聞說是事，心生厭離。佛為說法，得見真諦。是故為欲引致應化眾生故修集此力。

問曰：菩薩何時具滿此力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩何時具滿此力耶？

答曰：菩薩年二十五時具滿此力。從是以後至年五十，其力無減。過是已後，其力轉減。復有說者，其力無減。所以者何？意力無減故，身力亦爾。評曰：應作是說：法身無減，生身有減，以是報故。如優陀耶言：今見世尊身色損減，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩年二十五時具滿此力。從是以後至年五十，其力無減。過是已後，其力轉減。復有說者，其力無減。所以者何？意力無減故，身力亦爾。評曰：應作是說：法身無減，生身有減，以是報故。如優陀耶言：今見世尊身色損減，乃至廣說。

問曰：餘眾生有那羅延力不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘眾生有那羅延力不耶？

答曰：如初所說菩薩力，餘眾生尚無，何況餘說。然世界初成時，世界眾生有那羅延力者、有半那羅延力者、有鉢建陀力者、有大力者滿閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如初所說菩薩力，餘眾生尚無，何況餘說。然世界初成時，世界眾生有那羅延力者、有半那羅延力者、有鉢建陀力者、有大力者滿閻浮提。

問曰：彼諸人骨節相次云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼諸人骨節相次云何？

答曰：除彼四種人，其餘眾生骨節相遠。若人力與象馬等者，骨節相近。大力者，骨相接。鉢建陀力者，骨節相鉤。那羅延力者，骨節連瑣。菩薩骨節蛟龍相結，如渴伽角辟支佛，名曰大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：除彼四種人，其餘眾生骨節相遠。若人力與象馬等者，骨節相近。大力者，骨相接。鉢建陀力者，骨節相鉤。那羅延力者，骨節連瑣。菩薩骨節蛟龍相結，如渴伽角辟支佛，名曰大力。

問曰：轉輪王為有那羅延力無耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：轉輪王為有那羅延力無耶？

答曰：轉輪王無那羅延力，隨輪寶德，身力及餘寶亦然。若其輪是金、王四天下，其力最勝。若其輪是銀、王三天下，其力轉減。若其輪是銅、王二天下，其力復減。若其輪是鐵、王一天下，其力最劣。佛在世時，三人有鉢建陀力：一是尊者阿難；二是睒彌釋子；三是瞿毘迦釋女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：轉輪王無那羅延力，隨輪寶德，身力及餘寶亦然。若其輪是金、王四天下，其力最勝。若其輪是銀、王三天下，其力轉減。若其輪是銅、王二天下，其力復減。若其輪是鐵、王一天下，其力最劣。佛在世時，三人有鉢建陀力：一是尊者阿難；二是睒彌釋子；三是瞿毘迦釋女。

問曰：辟支佛出世，為如佛獨出、為有俱者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：辟支佛出世，為如佛獨出、為有俱者耶？

答曰：或有說者，獨出無俱。所以者何？辟支佛根勝舍利弗，如舍利弗並出於世猶無是事，何況五百功德者一時俱出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，獨出無俱。所以者何？辟支佛根勝舍利弗，如舍利弗並出於世猶無是事，何況五百功德者一時俱出。

問曰：若辟支佛不並出世，言有五百功德一時出世者，為是何人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若辟支佛不並出世，言有五百功德一時出世者，為是何人耶？

答曰：此皆本是聲聞，以緣悟菩提故，名辟支佛。若本種辟支佛、行成辟支佛者，獨出世間，當知如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此皆本是聲聞，以緣悟菩提故，名辟支佛。若本種辟支佛、行成辟支佛者，獨出世間，當知如佛。

已說如來身力，今當說意力。如來有十力，所謂是處非處智力乃至漏盡智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說如來身力，今當說意力。如來有十力，所謂是處非處智力乃至漏盡智力。

問曰：力體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：力體性是何？

答曰：體性是智，體是智身。已說體性，今當說所以。何等是力義？答曰：不為他所伏義是力義。不為他所覆蓋義是力義。不斷伏義是力義。害義、決定知義、能擔義、最勝義是力義。界者，宿命智力、生死智力，在色界餘力。若是有漏是三界繫，若無漏者是不繫。地者，宿命智力、生死智力，在根本四禪地餘力。有漏者在十一地，無漏者在九地。依者，依欲界身。行者，是處非處智力至一切道智力，行十六行，亦行非行。知業法集智力，行八行，亦行非行。第三第四第五第六智力，行十二行，亦行非行。宿命智力、生死智力，行於非行。漏盡智力，若以境界行於四行，若以在身則行十六行，亦行非行。緣境界者，是處非處智力，緣一切法。知業法集智力，緣苦集諦。第三第四第五第六智力，緣於三諦，除滅諦。至一切道智力，緣於四諦。宿命智力，緣於前世欲色界五陰。生死智力，緣於色入。漏盡智力，若以境界，緣於滅諦；若以在身，緣一切法。念處者，知欲智力、宿命智力，是法念處。生死智力，是身念處。漏盡智力，若以境界，是法念處；若以在身，是四念處；餘力是四念處。智者，是處非處智力至一切道智力是十智。知業法集智力是八智，除滅智、道智。第三第四第五第六智力是九智，除滅智。宿命智力，如舊阿毘曇人說，是等智。尊者婆已說是四智：法智、比智、苦智、等智。尊者瞿沙說：是六智，除盡智、無生智、滅智、他心智。評曰：應如前說一等智者好。生死智力，舊阿毘曇人說是一等智。尊者婆已說是四智：法智、比智、集智、等智；真實義者是一等智。漏盡智力，若以境界是六智，除他心智、苦智、集智、道智；若以在身，則有十智。所以者何？此十智於如來身中盡可得故。根者，總而言之則與三根相應。過去未來現在者是三世法，緣過去未來現在世者，是處非處智力，至一切道智力，緣於三世亦緣非世。第二第三第四第五第六智力，緣於三世。宿命智力過去現在者，緣過去世未來世。當生者緣過去世，若不生者緣於三世。生死智力過去者，緣過去世；現在者，緣現在世；未來當生者，緣未來世；不生者，緣於三世。漏盡智力，若以境界，緣非世法；若以在身，緣於三世亦緣非世。善不善無記者，是善緣善。不善無記者，知禪解脫三摩提智力，緣善無記。漏盡智力，若以境界緣善；若以在身緣善不善無記。餘力緣三種。繫者，宿命智力、生死智力，色界繫；餘力，有漏者三界繫，無漏是不繫。緣三界繫者，宿命智力、生死智力緣欲色界繫；知業法集智力，緣三界繫。漏盡智力，若以境界，緣不繫；若以在 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是智，體是智身。已說體性，今當說所以。何等是力義？答曰：不為他所伏義是力義。不為他所覆蓋義是力義。不斷伏義是力義。害義、決定知義、能擔義、最勝義是力義。界者，宿命智力、生死智力，在色界餘力。若是有漏是三界繫，若無漏者是不繫。地者，宿命智力、生死智力，在根本四禪地餘力。有漏者在十一地，無漏者在九地。依者，依欲界身。行者，是處非處智力至一切道智力，行十六行，亦行非行。知業法集智力，行八行，亦行非行。第三第四第五第六智力，行十二行，亦行非行。宿命智力、生死智力，行於非行。漏盡智力，若以境界行於四行，若以在身則行十六行，亦行非行。緣境界者，是處非處智力，緣一切法。知業法集智力，緣苦集諦。第三第四第五第六智力，緣於三諦，除滅諦。至一切道智力，緣於四諦。宿命智力，緣於前世欲色界五陰。生死智力，緣於色入。漏盡智力，若以境界，緣於滅諦；若以在身，緣一切法。念處者，知欲智力、宿命智力，是法念處。生死智力，是身念處。漏盡智力，若以境界，是法念處；若以在身，是四念處；餘力是四念處。智者，是處非處智力至一切道智力是十智。知業法集智力是八智，除滅智、道智。第三第四第五第六智力是九智，除滅智。宿命智力，如舊阿毘曇人說，是等智。尊者婆已說是四智：法智、比智、苦智、等智。尊者瞿沙說：是六智，除盡智、無生智、滅智、他心智。評曰：應如前說一等智者好。生死智力，舊阿毘曇人說是一等智。尊者婆已說是四智：法智、比智、集智、等智；真實義者是一等智。漏盡智力，若以境界是六智，除他心智、苦智、集智、道智；若以在身，則有十智。所以者何？此十智於如來身中盡可得故。根者，總而言之則與三根相應。過去未來現在者是三世法，緣過去未來現在世者，是處非處智力，至一切道智力，緣於三世亦緣非世。第二第三第四第五第六智力，緣於三世。宿命智力過去現在者，緣過去世未來世。當生者緣過去世，若不生者緣於三世。生死智力過去者，緣過去世；現在者，緣現在世；未來當生者，緣未來世；不生者，緣於三世。漏盡智力，若以境界，緣非世法；若以在身，緣於三世亦緣非世。善不善無記者，是善緣善。不善無記者，知禪解脫三摩提智力，緣善無記。漏盡智力，若以境界緣善；若以在身緣善不善無記。餘力緣三種。繫者，宿命智力、生死智力，色界繫；餘力，有漏者三界繫，無漏是不繫。緣三界繫者，宿命智力、生死智力緣欲色界繫；知業法集智力，緣三界繫。漏盡智力，若以境界，緣不繫；若以在

身，緣三界繫及不繫。餘力緣三界繫、緣不繫。是學無學非學非無學者，宿命智力；生死智力，是非學非無學；餘力若是無漏是無學，若是有漏是非學非無學。緣學無學非學非無學者，知業法集智力、宿命智力；生死智力，緣非學非無學。漏盡智力，若以境界，緣非學非無學；若以在身，能緣三種。餘力三種盡緣。見道斷修道斷不斷者，宿命智力、生死智力是修道斷。餘力若有漏，是修道斷；若無漏，是不斷。緣見道斷修道斷不斷者，知業法集智力。宿命智力，緣見道斷修道斷。生死智力，緣修道斷。漏盡智力，若以境界，緣不斷；若以在身，緣於三種。餘力三種盡緣。緣名緣義者，知欲智力、生死智力。緣義，漏盡智力。若以境界，緣義；若以在身，則緣名義。餘力亦緣名亦緣義。緣自身他身非身者，是處非處智力。至一切道智力，緣自身他身，亦緣非身法。漏盡智力，若以境界，緣於非身；若以在身，三種盡緣。餘力緣自身他身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身，緣三界繫及不繫。餘力緣三界繫、緣不繫。是學無學非學非無學者，宿命智力；生死智力，是非學非無學；餘力若是無漏是無學，若是有漏是非學非無學。緣學無學非學非無學者，知業法集智力、宿命智力；生死智力，緣非學非無學。漏盡智力，若以境界，緣非學非無學；若以在身，能緣三種。餘力三種盡緣。見道斷修道斷不斷者，宿命智力、生死智力是修道斷。餘力若有漏，是修道斷；若無漏，是不斷。緣見道斷修道斷不斷者，知業法集智力。宿命智力，緣見道斷修道斷。生死智力，緣修道斷。漏盡智力，若以境界，緣不斷；若以在身，緣於三種。餘力三種盡緣。緣名緣義者，知欲智力、生死智力。緣義，漏盡智力。若以境界，緣義；若以在身，則緣名義。餘力亦緣名亦緣義。緣自身他身非身者，是處非處智力。至一切道智力，緣自身他身，亦緣非身法。漏盡智力，若以境界，緣於非身；若以在身，三種盡緣。餘力緣自身他身。

問曰：此諸力，為從方便生、為從離欲得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此諸力，為從方便生、為從離欲得耶？

答曰：可言從方便生，亦從離欲得。所以者何？以從三阿僧祇劫積集方便生故，言從方便生；以從離非想非非想處欲得故，言從離欲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：可言從方便生，亦從離欲得。所以者何？以從三阿僧祇劫積集方便生故，言從方便生；以從離非想非非想處欲得故，言從離欲得。

問曰：何處生此力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何處生此力？

答曰：依欲界身，生閻浮提非餘方。依男子身，非女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依欲界身，生閻浮提非餘方。依男子身，非女身。

問曰：知業法集智力、生死智力有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：知業法集智力、生死智力有何差別？

答曰：從麁至細是生死智力，從細至麁是知業法集智力。如麁細，現見不現見、因果，當知亦如是。已說力無畏，今當說三藐三佛陀有四無所畏，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：從麁至細是生死智力，從細至麁是知業法集智力。如麁細，現見不現見、因果，當知亦如是。已說力無畏，今當說三藐三佛陀有四無所畏，乃至廣說。

問曰：無畏體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無畏體性是何？

答曰：體性是慧身。初力是初無畏，第十力是第二無畏，第二力是第三無畏，第七力是第四無畏。一一力攝四無畏，一一無畏攝十力，則有四十力四十無畏。佛略說故，我成就十力四無所畏；廣說則成就四十力、四十無畏。已說體性所以，今當說何等是無畏義。答曰：不可動義是無畏義：勇猛義是無畏義：不怯弱義是無畏義：安隱義清淨義純白義是無畏義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是慧身。初力是初無畏，第十力是第二無畏，第二力是第三無畏，第七力是第四無畏。一一力攝四無畏，一一無畏攝十力，則有四十力四十無畏。佛略說故，我成就十力四無所畏；廣說則成就四十力、四十無畏。已說體性所以，今當說何等是無畏義。答曰：不可動義是無畏義：勇猛義是無畏義：不怯弱義是無畏義：安隱義清淨義純白義是無畏義。

問曰：力即是無畏、為異無畏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：力即是無畏、為異無畏耶？

答曰：諸力即是諸無畏。如先所說，初力即初無畏，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸力即是諸無畏。如先所說，初力即初無畏，乃至廣說。

問曰：若然者，力與無畏有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，力與無畏有何差別？

答曰：無有差別。如說無畏即力、力即無畏。復有說者，名即差別。所以者何？是名為力、是名無畏。復有說者，初立是力，已立不動是無畏。復次有堅強是力，勇決是無畏。復次不為他所伏是力，不怯弱是無畏。復次智是力，辦是無畏。復次因是力，果是無畏。復次不為他所蓋是力，能蓋他是無畏。復次自饒益是力，饒益他是無畏。自利利他亦爾。復次自覺是力，為他說是無畏。積集是力，受用是無畏。受財義是力，分財義是無畏。復次知醫方是力，治他病是無畏。復次法、義無礙是力，辭、樂說無礙是無畏。復次讚求法、義無礙是力，讚求辭、樂說無礙是無畏。諸餘分別如力中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無有差別。如說無畏即力、力即無畏。復有說者，名即差別。所以者何？是名為力、是名無畏。復有說者，初立是力，已立不動是無畏。復次有堅強是力，勇決是無畏。復次不為他所伏是力，不怯弱是無畏。復次智是力，辦是無畏。復次因是力，果是無畏。復次不為他所蓋是力，能蓋他是無畏。復次自饒益是力，饒益他是無畏。自利利他亦爾。復次自覺是力，為他說是無畏。積集是力，受用是無畏。受財義是力，分財義是無畏。復次知醫方是力，治他病是無畏。復次法、義無礙是力，辭、樂說無礙是無畏。復次讚求法、義無礙是力，讚求辭、樂說無礙是無畏。諸餘分別如力中說。

如來有大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來有大悲。

問曰：大悲體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：大悲體性是何？

答曰：是慧。復有說者，是照。評曰：不應作是說，如前說者好。大悲當知即是是處非處力，地者是第四禪地，其餘分別應隨相說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是慧。復有說者，是照。評曰：不應作是說，如前說者好。大悲當知即是是處非處力，地者是第四禪地，其餘分別應隨相說。

問曰：此中何以唯說力、無畏、大悲，不說三念處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中何以唯說力、無畏、大悲，不說三念處耶？

答曰：是三種於說法分中勝；三念處不爾。說力則顯現自義，說無畏則現摧伏他義，大悲則生欲說法心；三念處不爾，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是三種於說法分中勝；三念處不爾。說力則顯現自義，說無畏則現摧伏他義，大悲則生欲說法心；三念處不爾，是故不說。

如來亦說成就七法。彼七法者，當知即是是處非處力。如來若更有餘不共法者，當知盡是是處非處力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來亦說成就七法。彼七法者，當知即是是處非處力。如來若更有餘不共法者，當知盡是是處非處力。

問曰：此七為是幾智性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此七為是幾智性耶？

答曰：知法知量知眾，此是一等智。知義者，諸作是說，涅槃是第一義者，是六智性，除苦集智、他心智、道智。諸作是說，一切法是第一義者，是十智性，知時知人是九智性，除滅智。自知是八知性，除滅智、他心智。尊者婆已說曰：自知是四智性，謂法智、比智、道智、等智。評曰：如此諸所說可有是理，但彼經所說七法義是一等智。如來有五聖智三昧，此亦是是處非處力。五智者，法智、比智、道智、盡智、無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：知法知量知眾，此是一等智。知義者，諸作是說，涅槃是第一義者，是六智性，除苦集智、他心智、道智。諸作是說，一切法是第一義者，是十智性，知時知人是九智性，除滅智。自知是八知性，除滅智、他心智。尊者婆已說曰：自知是四智性，謂法智、比智、道智、等智。評曰：如此諸所說可有是理，但彼經所說七法義是一等智。如來有五聖智三昧，此亦是是處非處力。五智者，法智、比智、道智、盡智、無生智。