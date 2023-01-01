阿毘曇毘婆沙論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第十五

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度人品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜揵度人品下

無有中愛，當言見道斷、當言修道斷？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有中愛，當言見道斷、當言修道斷？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。世尊經說有三種愛：一、欲愛；二、有愛；三、無有愛。世尊經雖說無有中愛，不說見道斷、修道斷。彼經是此論所為根本，彼中不說，此悉說之，以是事故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。世尊經說有三種愛：一、欲愛；二、有愛；三、無有愛。世尊經雖說無有中愛，不說見道斷、修道斷。彼經是此論所為根本，彼中不說，此悉說之，以是事故而作此論。

問曰：無有中愛，當言見道斷、當言修道斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無有中愛，當言見道斷、當言修道斷？

答曰：當言修道斷。所以者何？無有是無常諸緣，彼愛是無有中愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：當言修道斷。所以者何？無有是無常諸緣，彼愛是無有中愛。

問曰：此亦是見道斷，何以但言修道斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此亦是見道斷，何以但言修道斷耶？

答曰：為隨順經義故。如經中說：猶如有一為恐怖苦痛所逼，作如是念：使我斷壞乃至死；死後無病常得安樂。彼經義趣說受身處無常，彼所緣愛是修道斷。以隨順經義故，說修道斷。復次或有說者，無有中愛，或見道斷、或修道斷。云何見道斷？答曰：見道所斷無有中愛，乃至廣說。此文先說隨順經義，今者則說真實義。如我義無有中愛，當言修道斷。如我義者，如我隨順佛經中義。彼經是此論根本，以是事故言無有中愛修道所斷。如是汝欲令無有中愛修道所斷耶？此是毘婆闍婆提(毘婆闍婆提秦言分別論)定育多婆提之言(育多婆提秦言相應論)。若不定他言說他過者。此則非理故。言汝欲令無有中愛修道斷耶？育多婆提答言：如是。毘婆闍婆提作如是言：若作是說，須陀洹能起此愛，使我斷壞乃至死，死後無病常得安樂耶？答曰：不也。問曰：何故須陀洹不能起此愛耶？答曰：或有說者，須陀洹信法信業故。復有說者，已見諸法自體生故，復能滿足修空解脫門故。復有說者，此愛是斷見所增長、依斷見生，聖人已離斷見故。復有說者，此愛從次第因生，彼次第已斷故。尊者奢摩達說曰：見道所斷法是其因，聖人已斷見道所斷法故。毘婆闍婆提作如是言：聽我所難，說汝違言負處。汝作是言：無有中愛，修道所斷。汝亦應說：須陀洹能起此愛，使我斷壞乃至死，死後無病常得安樂。若作是語，此事不然。不應作是說：無有中愛，修道所斷。若說無有中愛修道所斷，此事不然。若說此愛修道所斷，不應言須陀洹不起此愛。若須陀洹不起此愛，不應言此愛修道所斷。育多婆提作如是說：我不言諸不斷者必起現在前，自有不斷不起現在前、有雖斷而起現在前。若當不斷盡起現在前者，則無解脫出要。所以者何？凡夫人學人未來世中不斷者多，若當盡起現在前則不得解脫，以未來世無邊故。如是事者，智人所不可。育多婆提先說如是等法，為說他過而欲立難。如是汝意欲令須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛耶？毘婆闍婆提答言：如是。育多婆提復更定言：汝意欲令須陀洹能起如此愛，使我作伊羅跋那龍王、善住龍王、若閻羅王，使我於地獄眾生中尊？毘婆闍婆提答言：不也。問曰：何故須陀洹不起如是等愛耶？答曰：凡夫人生處，非聖人生處。復有說者，愚者生彼中，彼是智者故。復有說者，彼惡道已得非數滅故。若法得非數滅，不復起現在前。復有說者，愛有二種：一、生處愛；二、資生愛。須陀洹於惡道雖不起生處愛，而起資生愛，愛於象馬等。如帝釋於青衣鬼所而起愛心。問曰：於地獄趣，復云何起耶？答曰：若其父母生地獄中，從 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為隨順經義故。如經中說：猶如有一為恐怖苦痛所逼，作如是念：使我斷壞乃至死；死後無病常得安樂。彼經義趣說受身處無常，彼所緣愛是修道斷。以隨順經義故，說修道斷。復次或有說者，無有中愛，或見道斷、或修道斷。云何見道斷？答曰：見道所斷無有中愛，乃至廣說。此文先說隨順經義，今者則說真實義。如我義無有中愛，當言修道斷。如我義者，如我隨順佛經中義。彼經是此論根本，以是事故言無有中愛修道所斷。如是汝欲令無有中愛修道所斷耶？此是毘婆闍婆提(毘婆闍婆提秦言分別論)定育多婆提之言(育多婆提秦言相應論)。若不定他言說他過者。此則非理故。言汝欲令無有中愛修道斷耶？育多婆提答言：如是。毘婆闍婆提作如是言：若作是說，須陀洹能起此愛，使我斷壞乃至死，死後無病常得安樂耶？答曰：不也。問曰：何故須陀洹不能起此愛耶？答曰：或有說者，須陀洹信法信業故。復有說者，已見諸法自體生故，復能滿足修空解脫門故。復有說者，此愛是斷見所增長、依斷見生，聖人已離斷見故。復有說者，此愛從次第因生，彼次第已斷故。尊者奢摩達說曰：見道所斷法是其因，聖人已斷見道所斷法故。毘婆闍婆提作如是言：聽我所難，說汝違言負處。汝作是言：無有中愛，修道所斷。汝亦應說：須陀洹能起此愛，使我斷壞乃至死，死後無病常得安樂。若作是語，此事不然。不應作是說：無有中愛，修道所斷。若說無有中愛修道所斷，此事不然。若說此愛修道所斷，不應言須陀洹不起此愛。若須陀洹不起此愛，不應言此愛修道所斷。育多婆提作如是說：我不言諸不斷者必起現在前，自有不斷不起現在前、有雖斷而起現在前。若當不斷盡起現在前者，則無解脫出要。所以者何？凡夫人學人未來世中不斷者多，若當盡起現在前則不得解脫，以未來世無邊故。如是事者，智人所不可。育多婆提先說如是等法，為說他過而欲立難。如是汝意欲令須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛耶？毘婆闍婆提答言：如是。育多婆提復更定言：汝意欲令須陀洹能起如此愛，使我作伊羅跋那龍王、善住龍王、若閻羅王，使我於地獄眾生中尊？毘婆闍婆提答言：不也。問曰：何故須陀洹不起如是等愛耶？答曰：凡夫人生處，非聖人生處。復有說者，愚者生彼中，彼是智者故。復有說者，彼惡道已得非數滅故。若法得非數滅，不復起現在前。復有說者，愛有二種：一、生處愛；二、資生愛。須陀洹於惡道雖不起生處愛，而起資生愛，愛於象馬等。如帝釋於青衣鬼所而起愛心。問曰：於地獄趣，復云何起耶？答曰：若其父母生地獄中，從

可信人邊聞，便生愛心。育多婆提復作是言：聽我所難，說汝違言負處。汝作是言：須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛。應作是說：須陀洹能起此愛，使我作伊羅跋那龍王，乃至廣說。若作是說，此事不然。若不說須陀洹能起此處，亦不應說須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛也。若須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛而不起現在前。即是汝違言負處。如汝所說：須陀洹緣惡道愛未盡而不起現在前。我所說無有中愛亦如是。育多婆提復難毘婆闍婆提言：於意云何？為纏所纏殺父母，此纏是修道所斷耶？毘婆闍婆提答曰：如是。育多婆提責毘婆闍婆提答曰：不也。問曰：何故須陀洹不起此纏耶？答曰：或有說者，有增上惡心者能起此纏殺父母，彼須陀洹有增上善心故。復有說者，有增上無慚無愧者能殺父母，須陀洹有增上慚愧故。復有說者，彼纏邪見所長養隨邪見後生，須陀洹邪見已斷故。復有說者，須陀洹已得不作戒，以是事故不起此纏。育多婆提復責毘婆闍婆提，廣說如上。育多婆提復更難毘婆闍婆提言：於意云何？修道所斷法無有中愛，此愛當言修道斷耶？毘婆闍婆提答曰：如是。修道所斷法者，謂有漏善法。無有者，謂斷善根。育多婆提復責毘婆闍婆提言：於意云何？須陀洹能起此愛：我當斷善根耶？毘婆闍婆提答曰：不也。問曰：何故須陀洹不起如是愛耶？答曰：聖人愛樂功德，常欲成就善法現在前、不欲遠離，是故不起。育多婆提復責毘婆闍婆提，廣說如上。諸言不斷必起現在前，應說有如上等過。外書中有三種難：一名疑難；二名說過難；三名除壞難。佛經中說，世尊亦以三種難難他：一名轉勝難；二名等義難；三名違言難。轉勝難者，如長爪梵志作如是言：我一切不忍。佛難言：汝於此見亦不忍耶？等義難者，如波知離問佛：汝知幻耶？佛答言：知。波知離言：沙門瞿曇即是幻者。佛問波知離：汝知拘荼國有惡人名薩婆周羅多行惡法者不耶？答言：我知。佛言：汝亦是多行惡法人也。違言難者，如優波離居士，先言身業重、後說仙人惡意，故滅迦陵伽大城等。此中育多婆提以等義難毘婆闍婆提使墮負處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可信人邊聞，便生愛心。育多婆提復作是言：聽我所難，說汝違言負處。汝作是言：須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛。應作是說：須陀洹能起此愛，使我作伊羅跋那龍王，乃至廣說。若作是說，此事不然。若不說須陀洹能起此處，亦不應說須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛也。若須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛而不起現在前。即是汝違言負處。如汝所說：須陀洹緣惡道愛未盡而不起現在前。我所說無有中愛亦如是。育多婆提復難毘婆闍婆提言：於意云何？為纏所纏殺父母，此纏是修道所斷耶？毘婆闍婆提答曰：如是。育多婆提責毘婆闍婆提答曰：不也。問曰：何故須陀洹不起此纏耶？答曰：或有說者，有增上惡心者能起此纏殺父母，彼須陀洹有增上善心故。復有說者，有增上無慚無愧者能殺父母，須陀洹有增上慚愧故。復有說者，彼纏邪見所長養隨邪見後生，須陀洹邪見已斷故。復有說者，須陀洹已得不作戒，以是事故不起此纏。育多婆提復責毘婆闍婆提，廣說如上。育多婆提復更難毘婆闍婆提言：於意云何？修道所斷法無有中愛，此愛當言修道斷耶？毘婆闍婆提答曰：如是。修道所斷法者，謂有漏善法。無有者，謂斷善根。育多婆提復責毘婆闍婆提言：於意云何？須陀洹能起此愛：我當斷善根耶？毘婆闍婆提答曰：不也。問曰：何故須陀洹不起如是愛耶？答曰：聖人愛樂功德，常欲成就善法現在前、不欲遠離，是故不起。育多婆提復責毘婆闍婆提，廣說如上。諸言不斷必起現在前，應說有如上等過。外書中有三種難：一名疑難；二名說過難；三名除壞難。佛經中說，世尊亦以三種難難他：一名轉勝難；二名等義難；三名違言難。轉勝難者，如長爪梵志作如是言：我一切不忍。佛難言：汝於此見亦不忍耶？等義難者，如波知離問佛：汝知幻耶？佛答言：知。波知離言：沙門瞿曇即是幻者。佛問波知離：汝知拘荼國有惡人名薩婆周羅多行惡法者不耶？答言：我知。佛言：汝亦是多行惡法人也。違言難者，如優波離居士，先言身業重、後說仙人惡意，故滅迦陵伽大城等。此中育多婆提以等義難毘婆闍婆提使墮負處。

無有名何法耶？答曰：三界無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有名何法耶？答曰：三界無常。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：欲令毘婆闍婆提無所言故。若不作是說，毘婆闍婆提當作是語：汝雖以言語伏我，然無有中愛體性與法相相應者，或見道斷、或修道斷。是故彼尊者作如是說：無有名何法？三界無常。復有說者，先說隨順經義趣，後說真實義。復有說者，育多婆提還語毘婆闍婆提：我雖以言伏汝，然無有中愛體性與法相相應，或見道斷、或修道斷。是故作如是說：無有名何法？三界無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲令毘婆闍婆提無所言故。若不作是說，毘婆闍婆提當作是語：汝雖以言語伏我，然無有中愛體性與法相相應者，或見道斷、或修道斷。是故彼尊者作如是說：無有名何法？三界無常。復有說者，先說隨順經義趣，後說真實義。復有說者，育多婆提還語毘婆闍婆提：我雖以言伏汝，然無有中愛體性與法相相應，或見道斷、或修道斷。是故作如是說：無有名何法？三界無常。

問曰：無漏法亦有無常，此中何以不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無漏法亦有無常，此中何以不說耶？

答曰：若法是愛安足處、所緣處，此中便說；無漏無常、非愛安足處、非愛所緣處，是故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若法是愛安足處、所緣處，此中便說；無漏無常、非愛安足處、非愛所緣處，是故不說。

何等心解脫？有欲心耶？無欲心耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等心解脫？有欲心耶？無欲心耶？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。佛經中說：欲心得解脫、恚癡心得解脫。不作是說：為有欲心得解脫、無欲心得解脫。乃至廣說。彼經是此論根本，今當廣解此經。復次或有說，心性本淨，為客煩惱所覆。如毘婆闍婆提說：心性本淨，彼客煩惱生，覆心故不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經中說：欲心得解脫、恚癡心得解脫。不作是說：為有欲心得解脫、無欲心得解脫。乃至廣說。彼經是此論根本，今當廣解此經。復次或有說，心性本淨，為客煩惱所覆。如毘婆闍婆提說：心性本淨，彼客煩惱生，覆心故不淨。

問曰：若當心性本淨，客煩惱覆故不淨可爾者。何不以本性淨心令客煩惱亦淨耶？汝若不說以心淨故令客煩惱淨者，為有何因緣？復次為心先生、後客煩惱生，為俱生耶？若心先生、後客煩惱生者，則心住待客煩惱；客煩惱生，然後覆心。若作是說，是則一心住二剎那。若當俱者，為以何時言心性本淨？復無未來世，以住本性淨心。是故為止他義、自顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若當心性本淨，客煩惱覆故不淨可爾者。何不以本性淨心令客煩惱亦淨耶？汝若不說以心淨故令客煩惱淨者，為有何因緣？復次為心先生、後客煩惱生，為俱生耶？若心先生、後客煩惱生者，則心住待客煩惱；客煩惱生，然後覆心。若作是說，是則一心住二剎那。若當俱者，為以何時言心性本淨？復無未來世，以住本性淨心。是故為止他義、自顯己義，亦欲說法相相應義故，而作此論。

何等心解脫？有欲恚癡心解脫耶？無欲恚癡心解脫耶。答曰：無欲恚癡心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等心解脫？有欲恚癡心解脫耶？無欲恚癡心解脫耶。答曰：無欲恚癡心解脫。

問曰：無欲恚癡心即是解脫，復何所解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無欲恚癡心即是解脫，復何所解脫耶？

答曰：若以煩惱而言，則心名解脫。若以世、以身而言，則不名解脫。若諸煩惱不斷，彼心不行於世，不於世得解脫；不行於身，不於身得解脫。若諸煩惱斷，彼心行於世，於世得解脫；行於身，於身得解脫。復次或有說者，欲相應心得解脫、恚癡相應心得解脫。如毘婆闍婆提作如是說：染污心即是無染污心。若煩惱未斷是染污，煩惱已斷是不染污。猶如同器有垢，未去垢時名曰有垢，已去垢故名曰無垢。彼亦如是。彼如是說者，應當違逆呵責。所以者何？非彼心與欲恚癡相應雜合，若欲恚癡不斷，此心不名解脫欲恚癡；若欲恚癡斷，此心名解脫欲恚癡。欲證此義故引佛經，世尊經說：日月有五曀，為五曀所覆故，日月不明淨。云何為五？謂雲乃至廣說。雲者如夏時少雲能遍虛空。煙者如焚燒草木煙遍虛空。塵者如天不雨時風動地塵遍於虛空。霧者如大河邊出霧遍於虛空。復有說者，東方國土若晝若夜，雨後日出時，霧從地起遍於虛空。羅睺羅阿修羅王障者，日月是諸天前軍，天與阿修羅常共鬪戰，以日月威力故諸天常勝。羅睺羅阿修羅王而先欲摧滅，以是一切眾生業力故而不能滅，以手障之。如此諸曀，與日月相遠而不相近，未除彼曀，日月於此諸曀而不明淨；若除諸曀，日月於此諸曀而得明淨。如是彼心不與欲恚癡相應雜合，若是欲恚癡不斷，彼心不名解脫欲恚癡；若欲恚癡斷，彼心名解脫欲恚癡。世尊經說：比丘當知，得第一大身者，謂羅睺羅阿修羅王是也，乃至廣說。無有眾生能自化身端正第一如羅睺羅阿修羅王者，此說變化非謂實身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若以煩惱而言，則心名解脫。若以世、以身而言，則不名解脫。若諸煩惱不斷，彼心不行於世，不於世得解脫；不行於身，不於身得解脫。若諸煩惱斷，彼心行於世，於世得解脫；行於身，於身得解脫。復次或有說者，欲相應心得解脫、恚癡相應心得解脫。如毘婆闍婆提作如是說：染污心即是無染污心。若煩惱未斷是染污，煩惱已斷是不染污。猶如同器有垢，未去垢時名曰有垢，已去垢故名曰無垢。彼亦如是。彼如是說者，應當違逆呵責。所以者何？非彼心與欲恚癡相應雜合，若欲恚癡不斷，此心不名解脫欲恚癡；若欲恚癡斷，此心名解脫欲恚癡。欲證此義故引佛經，世尊經說：日月有五曀，為五曀所覆故，日月不明淨。云何為五？謂雲乃至廣說。雲者如夏時少雲能遍虛空。煙者如焚燒草木煙遍虛空。塵者如天不雨時風動地塵遍於虛空。霧者如大河邊出霧遍於虛空。復有說者，東方國土若晝若夜，雨後日出時，霧從地起遍於虛空。羅睺羅阿修羅王障者，日月是諸天前軍，天與阿修羅常共鬪戰，以日月威力故諸天常勝。羅睺羅阿修羅王而先欲摧滅，以是一切眾生業力故而不能滅，以手障之。如此諸曀，與日月相遠而不相近，未除彼曀，日月於此諸曀而不明淨；若除諸曀，日月於此諸曀而得明淨。如是彼心不與欲恚癡相應雜合，若是欲恚癡不斷，彼心不名解脫欲恚癡；若欲恚癡斷，彼心名解脫欲恚癡。世尊經說：比丘當知，得第一大身者，謂羅睺羅阿修羅王是也，乃至廣說。無有眾生能自化身端正第一如羅睺羅阿修羅王者，此說變化非謂實身。

何等心解脫？過去耶？未來耶？現在耶。答曰：未來遠心生時，無學諸障得解脫障者，非想非非想處下下煩惱是也。若說未來，則止過去現在。若說無學，則止學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等心解脫？過去耶？未來耶？現在耶。答曰：未來遠心生時，無學諸障得解脫障者，非想非非想處下下煩惱是也。若說未來，則止過去現在。若說無學，則止學心。

問曰：如學心亦得解脫，何以但言無學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如學心亦得解脫，何以但言無學耶？

答曰：或有說者，以尊勝故。若求勝法，無學法勝於學法。若求勝人，則無學人勝於學人。尊者瞿沙說曰：若多勝無過言是解脫。若得無學心，則解脫多亦勝無過。復次若心得二種解脫者名為解脫，謂自體解脫、身得解脫。以是事故而作四句。或有心自體得解脫非身，或有身得解脫非自體，乃至廣作四句。自體得解脫非身者，謂學心是也。身得解脫非自體者，阿羅漢善有漏不隱沒無記心是也。自體解脫身亦解脫者，謂無學心是也。非自體解脫非身解脫者，謂學有漏心一切凡夫心是也。復次無障礙故名解脫。學人則為邪解脫所障，無學不爾。如是學正解脫與邪解脫相對；無學不爾。復次若心於一切結得解脫名為解脫。學心有分解脫、有分不解脫；無學不爾。復有說者，若心於五種煩惱事中得解脫、五種緣中得解脫，名為解脫。五種煩惱障礙、五種緣障礙說亦如是。復有說者，若不為如摩樓多愛草所繫者是名解脫。復次若能揃有頂所依周羅者是名解脫。復次若斷三界諸煩惱髮是名解脫。復次若減少解脫能令滿足是名解脫。如學人乃至金剛喻定名不滿足，得無學心名為滿足。復次若得猗樂、不為煩惱所障是名解脫。學人雖得猗樂，為煩惱所障；無學人得猗樂。不為煩惱所障。復次若廣受猗樂名為解脫。學人以有所作故，受猗樂不廣；若得無學心，所作已辦，則廣受猗樂。猶如國王怨敵未盡受樂不廣，若怨敵盡者則廣受樂。若所作已辦，除去重擔，更無欲求，亦復如是。復次眾生常共煩惱獨語，若得遠離，牟尼意滿足，是名解脫。復次若離染污諸陰重擔者是名解脫。復次若離煩惱熱諸入，得清涼入，是名解脫。復次若離煩惱所依諸入，得無煩惱所依諸入，是名解脫。復次若遠離煩惱眾生聚，自立無煩惱眾生聚中，是名解脫。復次若得為世作福田者是名解脫。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以尊勝故。若求勝法，無學法勝於學法。若求勝人，則無學人勝於學人。尊者瞿沙說曰：若多勝無過言是解脫。若得無學心，則解脫多亦勝無過。復次若心得二種解脫者名為解脫，謂自體解脫、身得解脫。以是事故而作四句。或有心自體得解脫非身，或有身得解脫非自體，乃至廣作四句。自體得解脫非身者，謂學心是也。身得解脫非自體者，阿羅漢善有漏不隱沒無記心是也。自體解脫身亦解脫者，謂無學心是也。非自體解脫非身解脫者，謂學有漏心一切凡夫心是也。復次無障礙故名解脫。學人則為邪解脫所障，無學不爾。如是學正解脫與邪解脫相對；無學不爾。復次若心於一切結得解脫名為解脫。學心有分解脫、有分不解脫；無學不爾。復有說者，若心於五種煩惱事中得解脫、五種緣中得解脫，名為解脫。五種煩惱障礙、五種緣障礙說亦如是。復有說者，若不為如摩樓多愛草所繫者是名解脫。復次若能揃有頂所依周羅者是名解脫。復次若斷三界諸煩惱髮是名解脫。復次若減少解脫能令滿足是名解脫。如學人乃至金剛喻定名不滿足，得無學心名為滿足。復次若得猗樂、不為煩惱所障是名解脫。學人雖得猗樂，為煩惱所障；無學人得猗樂。不為煩惱所障。復次若廣受猗樂名為解脫。學人以有所作故，受猗樂不廣；若得無學心，所作已辦，則廣受猗樂。猶如國王怨敵未盡受樂不廣，若怨敵盡者則廣受樂。若所作已辦，除去重擔，更無欲求，亦復如是。復次眾生常共煩惱獨語，若得遠離，牟尼意滿足，是名解脫。復次若離染污諸陰重擔者是名解脫。復次若離煩惱熱諸入，得清涼入，是名解脫。復次若離煩惱所依諸入，得無煩惱所依諸入，是名解脫。復次若遠離煩惱眾生聚，自立無煩惱眾生聚中，是名解脫。復次若得為世作福田者是名解脫。如偈說：

「欲心壞眾生， 如草敗良田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲心壞眾生， 如草敗良田，

若施無欲者， 必得於大果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若施無欲者， 必得於大果。」

復次若害其命得無間罪者，是名解脫。復次若斷諸著決煩惱堤塘，除一切障礙，斷於四食，離四識住，破壞四魔，過九眾生居者，是名解脫。復次若行不雜功德，學人雜行善法過惡，善行惡行、善根不善根互現在前。若唯行善行等、不行不善行等者，是名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若害其命得無間罪者，是名解脫。復次若斷諸著決煩惱堤塘，除一切障礙，斷於四食，離四識住，破壞四魔，過九眾生居者，是名解脫。復次若行不雜功德，學人雜行善法過惡，善行惡行、善根不善根互現在前。若唯行善行等、不行不善行等者，是名解脫。

問曰：如五陰悉得解脫，何以獨說心得解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如五陰悉得解脫，何以獨說心得解脫耶？

答曰：或有說者，以心勝故。此中應說：如第一品中答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以心勝故。此中應說：如第一品中答。

問曰：唯有一剎那心得解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：唯有一剎那心得解脫耶？

答曰：不也。若說一剎那生心，當知盡說未來一切心。所以者何？未來無學心得行於世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。若說一剎那生心，當知盡說未來一切心。所以者何？未來無學心得行於世故。

問曰：得盡智時，未來世所有修三界善根，為得解脫不也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：得盡智時，未來世所有修三界善根，為得解脫不也？

答曰：得。所以者何？亦除其障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：得。所以者何？亦除其障故。

問曰：若退阿羅漢果，還得阿羅漢果，先所得過去無漏道，彼為得解脫不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若退阿羅漢果，還得阿羅漢果，先所得過去無漏道，彼為得解脫不耶？

答曰：不得，以不除障故。如無礙道滅，乃至廣說。無礙道者是金剛喻定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不得，以不除障故。如無礙道滅，乃至廣說。無礙道者是金剛喻定。

問曰：何故名金剛喻耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名金剛喻耶？

答曰：猶如金剛無所不斷、無所不壞、無所不穿，若鐵若牙、若石若摩尼珠、若頗梨若山，如是等物無不摧破。彼定亦爾，於一切煩惱若不摧破，無有是處。以分別故說，若設當具縛凡夫能起此定，則能斷一切煩惱。何以故？是一切煩惱對治法故。何以知耶？答曰：得阿羅漢時，證一切三界見道修道所斷煩惱解脫得。以是事故，知此定是一切煩惱對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：猶如金剛無所不斷、無所不壞、無所不穿，若鐵若牙、若石若摩尼珠、若頗梨若山，如是等物無不摧破。彼定亦爾，於一切煩惱若不摧破，無有是處。以分別故說，若設當具縛凡夫能起此定，則能斷一切煩惱。何以故？是一切煩惱對治法故。何以知耶？答曰：得阿羅漢時，證一切三界見道修道所斷煩惱解脫得。以是事故，知此定是一切煩惱對治法。

問曰：如金剛喻定體性，若是五陰、若是四陰，何以但名定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如金剛喻定體性，若是五陰、若是四陰，何以但名定耶？

答曰：以定勢偏多故名為定。如見道體是五陰，以見勢偏多故名為見道。如見道邊等智體性，是五陰四陰，以智勢偏多故說名為智。如四道通體性，是五陰四陰，以通勢多故說名為通。金剛喻定體性，是五陰四陰，以定勢多故說名為定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以定勢偏多故名為定。如見道體是五陰，以見勢偏多故名為見道。如見道邊等智體性，是五陰四陰，以智勢偏多故說名為智。如四道通體性，是五陰四陰，以通勢多故說名為通。金剛喻定體性，是五陰四陰，以定勢多故說名為定。

問曰：若然者，則因論生論。彼處何故定勢多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，則因論生論。彼處何故定勢多耶？

答曰：或有說者，以非想非非想處難斷難破難過，須堅固定以安其足、發大精進。如人欲害象時，先安其足，發其武勇然後可害。如是非想非非想處，難斷難破難過，當先安其足、發大精進已，然後能斷。如象非想非非想處下下煩惱。復有說者，非想非非想處，微細難知、難可解了，當須大持意法。如人欲射一毛，當須大持意法。彼亦如是。此金剛喻定，若在未至禪，則有五十二金剛喻定。其事云何？金剛喻定與六智俱，謂四比智、二法智。二法智者，謂滅智、道智。依未至禪，以苦比智當得阿羅漢果，彼觀非想非非想處苦等四行。若一行現在前，當得阿羅漢果。若以集比智觀非想非非想處集等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以滅法智觀行現在前，當得阿羅漢果。若以滅法智觀欲界諸行滅等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以道法智觀欲界斷諸行道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以滅比智，彼或有觀初禪諸行滅等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。如是乃至觀非想非非想處諸滅亦如是。如是八四有三十二。若以道比智觀九地中比智分道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。滅比智三十二，道比智四，前有十六，是名依未至禪有五十二金剛喻定。如是依初禪、禪中間、第二禪、第三禪、第四禪，亦有五十二金剛喻定。空處有二十八。若依空處，以苦比智觀非想非非想處苦等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以集比智說亦如上。若以滅比智觀空處諸行滅等四行，如前說，或觀識處、或觀無所有處、或觀非想非非想處滅等四行，廣說如上。若以道比智觀九地中比智分道等四行，廣說如上。滅比智有十六，道比智有四，前有八，是名依空處二十八金剛喻定。識處有二十四，無所有處有二十，如是隨所應說，此是一家義。復有說者，未至禪中有八十。其事云何？金剛喻定與六智俱，如上說。若依未至禪，以苦比智，當得阿羅漢果。觀非想非非想處苦，如先說。若以集比智觀非想非非想處集，如先說。若以滅法智觀欲界諸行滅，如先說。以道法智觀欲界斷諸行道，如先說。若以滅比智觀初禪諸行滅，如先說。或有觀乃至非想非非想處諸行滅，亦如上說。此八四有三十二，道比智亦有三十二，合六十四，前有十六，是名依未至地有八十金剛喻定。如是初禪、禪中間、第二禪、第三禪、第四禪，亦有八十。空處有四十。若依空處，以苦比智，當得阿羅漢果，廣說如上。以集比智說亦如上。若以滅比智觀空處諸行滅，乃至非想非非想處諸行滅有十六，道比智亦有十六，前有八，是名空處有四十金剛喻定。識處有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以非想非非想處難斷難破難過，須堅固定以安其足、發大精進。如人欲害象時，先安其足，發其武勇然後可害。如是非想非非想處，難斷難破難過，當先安其足、發大精進已，然後能斷。如象非想非非想處下下煩惱。復有說者，非想非非想處，微細難知、難可解了，當須大持意法。如人欲射一毛，當須大持意法。彼亦如是。此金剛喻定，若在未至禪，則有五十二金剛喻定。其事云何？金剛喻定與六智俱，謂四比智、二法智。二法智者，謂滅智、道智。依未至禪，以苦比智當得阿羅漢果，彼觀非想非非想處苦等四行。若一行現在前，當得阿羅漢果。若以集比智觀非想非非想處集等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以滅法智觀行現在前，當得阿羅漢果。若以滅法智觀欲界諸行滅等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以道法智觀欲界斷諸行道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以滅比智，彼或有觀初禪諸行滅等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。如是乃至觀非想非非想處諸滅亦如是。如是八四有三十二。若以道比智觀九地中比智分道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。滅比智三十二，道比智四，前有十六，是名依未至禪有五十二金剛喻定。如是依初禪、禪中間、第二禪、第三禪、第四禪，亦有五十二金剛喻定。空處有二十八。若依空處，以苦比智觀非想非非想處苦等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。若以集比智說亦如上。若以滅比智觀空處諸行滅等四行，如前說，或觀識處、或觀無所有處、或觀非想非非想處滅等四行，廣說如上。若以道比智觀九地中比智分道等四行，廣說如上。滅比智有十六，道比智有四，前有八，是名依空處二十八金剛喻定。識處有二十四，無所有處有二十，如是隨所應說，此是一家義。復有說者，未至禪中有八十。其事云何？金剛喻定與六智俱，如上說。若依未至禪，以苦比智，當得阿羅漢果。觀非想非非想處苦，如先說。若以集比智觀非想非非想處集，如先說。若以滅法智觀欲界諸行滅，如先說。以道法智觀欲界斷諸行道，如先說。若以滅比智觀初禪諸行滅，如先說。或有觀乃至非想非非想處諸行滅，亦如上說。此八四有三十二，道比智亦有三十二，合六十四，前有十六，是名依未至地有八十金剛喻定。如是初禪、禪中間、第二禪、第三禪、第四禪，亦有八十。空處有四十。若依空處，以苦比智，當得阿羅漢果，廣說如上。以集比智說亦如上。若以滅比智觀空處諸行滅，乃至非想非非想處諸行滅有十六，道比智亦有十六，前有八，是名空處有四十金剛喻定。識處有

三十二，無所有處有二十四，應隨相廣說。評曰：應作如是說者好：依未至禪，應有百六十四金剛喻定。其事云何？若依未至禪，以苦比智觀非想非非想處苦，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集，說亦如上。若以滅法智觀欲界諸行滅，說亦如上。若以道法智觀欲界斷諸行道，說亦如上。若滅比智觀初禪諸行滅，或有乃至觀非想非非想處諸行滅，如是八四有三十二，如前說。或有觀初禪亦觀第二禪，或觀第二禪亦觀第三禪，或觀第三禪亦觀第四禪，或觀第四禪亦觀空處，或觀空處亦觀識處，或觀識處亦觀無所有處，或觀無所有處亦觀非想非非想處。或有觀初禪、第二禪、第三禪，或有觀第二禪、第三禪、第四禪，或有觀第三禪、第四禪、空處，或有觀第四禪、空處、識處，或有觀空處、識處、無所有處，或有觀識處、無所有處、非想非非想處。或有觀初禪、第二禪、第三禪、第四禪，或有觀第二禪、第三禪、第四禪、空處，或有觀第三禪、第四禪、空處、識處，或有觀第四禪、空處、識處、無所有處，或有觀空處、識處、無所有處、非想非非想處。或有觀初禪乃至空處，或有觀第二禪乃至識處，或有觀第三禪乃至無所有處，或有觀第四禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至識處，或有觀第二禪乃至無所有處，或有觀第三禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至無所有處，或有觀第二禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至非想非非想處。若以道比智觀九地中比智分道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。此有四，前苦比智有四，集比智有四，滅法智有四，道法智有四，滅比智有百四十四。如是依未至禪，有百六十四金剛喻定。初禪、禪中間乃至第四禪亦有百六十四。空處有五十二，若依空處、若以苦比智，當得阿羅漢果。觀非想非非想處苦等四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集，廣說如上。若以滅比智或觀空處諸行滅，乃至或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。或有觀空處、識處，或有觀識處、無所有處，或有觀無所有處、非想非非想處，或有觀空處乃至無所有處，或有觀識處乃至非想非非想處，或有觀空處乃至非想非非想處，若以道比智觀九地比智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智有四，集比智有四，滅比智有四十，是名依空處五十二金剛喻定。識處有三十六。若依識處，以苦比智觀非想非非想處苦四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集四行，廣說如上。若以滅比智觀識處諸行滅，乃至或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。若以滅比智觀識處、無所有處，或觀無所有處、非想非非想處，或有觀識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二，無所有處有二十四，應隨相廣說。評曰：應作如是說者好：依未至禪，應有百六十四金剛喻定。其事云何？若依未至禪，以苦比智觀非想非非想處苦，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集，說亦如上。若以滅法智觀欲界諸行滅，說亦如上。若以道法智觀欲界斷諸行道，說亦如上。若滅比智觀初禪諸行滅，或有乃至觀非想非非想處諸行滅，如是八四有三十二，如前說。或有觀初禪亦觀第二禪，或觀第二禪亦觀第三禪，或觀第三禪亦觀第四禪，或觀第四禪亦觀空處，或觀空處亦觀識處，或觀識處亦觀無所有處，或觀無所有處亦觀非想非非想處。或有觀初禪、第二禪、第三禪，或有觀第二禪、第三禪、第四禪，或有觀第三禪、第四禪、空處，或有觀第四禪、空處、識處，或有觀空處、識處、無所有處，或有觀識處、無所有處、非想非非想處。或有觀初禪、第二禪、第三禪、第四禪，或有觀第二禪、第三禪、第四禪、空處，或有觀第三禪、第四禪、空處、識處，或有觀第四禪、空處、識處、無所有處，或有觀空處、識處、無所有處、非想非非想處。或有觀初禪乃至空處，或有觀第二禪乃至識處，或有觀第三禪乃至無所有處，或有觀第四禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至識處，或有觀第二禪乃至無所有處，或有觀第三禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至無所有處，或有觀第二禪乃至非想非非想處。或有觀初禪乃至非想非非想處。若以道比智觀九地中比智分道等四行，若一行現在前，當得阿羅漢果。此有四，前苦比智有四，集比智有四，滅法智有四，道法智有四，滅比智有百四十四。如是依未至禪，有百六十四金剛喻定。初禪、禪中間乃至第四禪亦有百六十四。空處有五十二，若依空處、若以苦比智，當得阿羅漢果。觀非想非非想處苦等四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集，廣說如上。若以滅比智或觀空處諸行滅，乃至或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。或有觀空處、識處，或有觀識處、無所有處，或有觀無所有處、非想非非想處，或有觀空處乃至無所有處，或有觀識處乃至非想非非想處，或有觀空處乃至非想非非想處，若以道比智觀九地比智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智有四，集比智有四，滅比智有四十，是名依空處五十二金剛喻定。識處有三十六。若依識處，以苦比智觀非想非非想處苦四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集四行，廣說如上。若以滅比智觀識處諸行滅，乃至或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。若以滅比智觀識處、無所有處，或觀無所有處、非想非非想處，或有觀識

處乃至非想非非想處。若以道比智觀九地道智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智四，集比智四，滅比智二十四，如是依識處有三十六金剛喻定。無所有處有二十四。依無所有處，若以苦比智觀非想非非想處苦四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集四行，廣說如上。若以滅比智觀無所有處諸行滅，或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。或觀無所有處、非想非非想處諸行滅，廣說如上。若以道比智觀九地比智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智四，集比智四，滅比智有十二，如是依無所有處有二十四金剛喻定。無色界中不應說法智，生色界中不應說法智，不應說生上地依下地離欲，除非想非非想處亦不應說生上地觀下地滅。餘生色界亦如生欲界說，生無色界如生欲色界說。尊者瞿沙說：金剛喻定有十三。云何十三？謂諸斷非想非非想處煩惱，無礙道見道所攝有四、修道所攝有九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處乃至非想非非想處。若以道比智觀九地道智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智四，集比智四，滅比智二十四，如是依識處有三十六金剛喻定。無所有處有二十四。依無所有處，若以苦比智觀非想非非想處苦四行，廣說如上。若以集比智觀非想非非想處集四行，廣說如上。若以滅比智觀無所有處諸行滅，或觀非想非非想處諸行滅，廣說如上。或觀無所有處、非想非非想處諸行滅，廣說如上。若以道比智觀九地比智分道等四行，廣說如上。此有四，前苦比智四，集比智四，滅比智有十二，如是依無所有處有二十四金剛喻定。無色界中不應說法智，生色界中不應說法智，不應說生上地依下地離欲，除非想非非想處亦不應說生上地觀下地滅。餘生色界亦如生欲界說，生無色界如生欲色界說。尊者瞿沙說：金剛喻定有十三。云何十三？謂諸斷非想非非想處煩惱，無礙道見道所攝有四、修道所攝有九。

已解脫心得解脫耶？未解脫心得解脫耶？答曰：已解脫心言得解脫。如是汝語已解脫心言得解脫，不應說已解脫心言得解脫。所以者何？若以解脫不得言當解脫；若當解脫不得言已解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解脫心得解脫耶？未解脫心得解脫耶？答曰：已解脫心言得解脫。如是汝語已解脫心言得解脫，不應說已解脫心言得解脫。所以者何？若以解脫不得言當解脫；若當解脫不得言已解脫。

問曰：已解脫心，何以言得解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已解脫心，何以言得解脫耶？

答曰：以是事故，先作是說。若以煩惱而言，名已解脫；若以行世在身而言，名得解脫。我亦說已解脫言得解脫，亦說已作事言作。如是說者，復有何過？佛亦說已解脫言得解脫、已作事言作。欲證此義故引佛經。於汝意云何？佛經為是善說不耶？如說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以是事故，先作是說。若以煩惱而言，名已解脫；若以行世在身而言，名得解脫。我亦說已解脫言得解脫，亦說已作事言作。如是說者，復有何過？佛亦說已解脫言得解脫、已作事言作。欲證此義故引佛經。於汝意云何？佛經為是善說不耶？如說偈：

「若斷欲無餘， 如蓮花在水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若斷欲無餘， 如蓮花在水；

比丘捨此彼， 如蛇脫皮去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘捨此彼， 如蛇脫皮去。」

問曰：佛說此偈，為已捨言捨耶？未捨言捨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛說此偈，為已捨言捨耶？未捨言捨耶？

答曰：佛說已捨言捨。此中說斷欲無餘，言已捨捨。如此偈中，已捨言捨、已作言作。我亦如是，已解脫言得解脫而無有過。為證此義故，復引佛經。如說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說已捨言捨。此中說斷欲無餘，言已捨捨。如此偈中，已捨言捨、已作言作。我亦如是，已解脫言得解脫而無有過。為證此義故，復引佛經。如說偈：

「慢盡自定意， 善心一切脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慢盡自定意， 善心一切脫；

一靖居無亂， 能度死彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一靖居無亂， 能度死彼岸。」

問曰：此偈中為說已度度、未度度耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此偈中為說已度度、未度度耶？

答曰：此中說已度度。若善心一切得解脫時，名已度而言是度。如此經說，已度言度、已作言作。我亦如是，已解脫言得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說已度度。若善心一切得解脫時，名已度而言是度。如此經說，已度言度、已作言作。我亦如是，已解脫言得解脫。

又世尊言：習厭無欲、習無欲解脫、習解脫涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：習厭無欲、習無欲解脫、習解脫涅槃。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：此是佛經。佛經說習厭無欲，乃至廣說。不分別云何厭、云何無欲，乃至廣說。佛經是此論根本，彼中不說者今當說之，以是事故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經說習厭無欲，乃至廣說。不分別云何厭、云何無欲，乃至廣說。佛經是此論根本，彼中不說者今當說之，以是事故而作此論。

習有二種：一者能生；二者能到。能生者，如習厭能生無欲、習無欲能生解脫。能到者，如習解脫能到涅槃。復有說者，習有二種：一者隨順；二者隨應。隨順者，如習厭得無欲、習無欲得解脫。隨應者，習解脫應得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習有二種：一者能生；二者能到。能生者，如習厭能生無欲、習無欲能生解脫。能到者，如習解脫能到涅槃。復有說者，習有二種：一者隨順；二者隨應。隨順者，如習厭得無欲、習無欲得解脫。隨應者，習解脫應得涅槃。

問曰：若是習性，亦是緣性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若是習性，亦是緣性耶？

答曰：諸是緣性則是習性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸是緣性則是習性。

問曰：頗是習性非緣性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗是習性非緣性耶？

答曰：有。謂習解脫得涅槃者是也(此習於涅槃無四緣義而能到涅槃)。云何為厭？答曰：無學惡賤五取陰諸行，如經本廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。謂習解脫得涅槃者是也(此習於涅槃無四緣義而能到涅槃)。云何為厭？答曰：無學惡賤五取陰諸行，如經本廣說。

問曰：如此厭，亦是無學、亦是學、亦是非學非無學，何以唯說無學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此厭，亦是無學、亦是學、亦是非學非無學，何以唯說無學耶？

答曰：或有說者，以名義俱勝故。若求法勝則無學法勝，若求人勝則無學人勝。尊者瞿沙說曰：以多勝無過故，唯說無學厭，不說學人凡夫人也。復有說者，世尊說勝法根本故，無學是勝法根本故。無學是勝法根本，非學人凡夫人也。復有說者，若說終者，亦明其始。復有說者，若無二法相對，應如上無學廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，以名義俱勝故。若求法勝則無學法勝，若求人勝則無學人勝。尊者瞿沙說曰：以多勝無過故，唯說無學厭，不說學人凡夫人也。復有說者，世尊說勝法根本故，無學是勝法根本故。無學是勝法根本，非學人凡夫人也。復有說者，若說終者，亦明其始。復有說者，若無二法相對，應如上無學廣說。

問曰：厭體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：厭體性是何？

答曰。或有說者，體是慧性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰。或有說者，體是慧性。

問曰：若然者，厭體性是苦忍、苦智，彼說善通。此文云何通？如說：云何習厭得離欲。答曰：與厭相應無欲恚癡善根。問曰：若然者，慧還與慧相應耶。答曰：此文應如是說：彼厭相應無欲善根。不應說無恚無癡。應作是說而不說者，當知此文是誦者長說。復有說者，此厭是心數法，與心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，厭體性是苦忍、苦智，彼說善通。此文云何通？如說：云何習厭得離欲。答曰：與厭相應無欲恚癡善根。問曰：若然者，慧還與慧相應耶。答曰：此文應如是說：彼厭相應無欲善根。不應說無恚無癡。應作是說而不說者，當知此文是誦者長說。復有說者，此厭是心數法，與心相應。

問曰：若然者，此文善通。見揵度所說體，是苦忍、苦智，復云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此文善通。見揵度所說體，是苦忍、苦智，復云何通？

答曰：彼中說厭，以親近苦忍苦智故。於何處得厭？答曰：苦忍、苦智邊。評曰：不應作是說。如前說者好，厭體性是慧。云何世俗厭？答曰：與不淨相應者是也。即是阿那般那體，是緣苦集；煗頂忍是世第一法，是緣苦集。見道邊等智與悲相應，第一第二解脫相應與初四勝處相應。是身如病如癰如瘡，無常苦空無我，因集有緣等行。麁說則有如是等相；若廣說者量過四海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼中說厭，以親近苦忍苦智故。於何處得厭？答曰：苦忍、苦智邊。評曰：不應作是說。如前說者好，厭體性是慧。云何世俗厭？答曰：與不淨相應者是也。即是阿那般那體，是緣苦集；煗頂忍是世第一法，是緣苦集。見道邊等智與悲相應，第一第二解脫相應與初四勝處相應。是身如病如癰如瘡，無常苦空無我，因集有緣等行。麁說則有如是等相；若廣說者量過四海。

問曰：若厭，體是可厭耶？若體是可厭，是厭耶？乃至廣作四句。初句者，無漏厭是也。第二句者，除世俗厭，諸餘有漏體是也。第三句者，世俗厭是也。第四句者，除無漏厭，諸餘無漏體是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若厭，體是可厭耶？若體是可厭，是厭耶？乃至廣作四句。初句者，無漏厭是也。第二句者，除世俗厭，諸餘有漏體是也。第三句者，世俗厭是也。第四句者，除無漏厭，諸餘無漏體是也。

問曰：如一切法無我觀，為是厭觀也、為是欣踊觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一切法無我觀，為是厭觀也、為是欣踊觀耶？

答曰：此義前無我行中已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此義前無我行中已說。

云何習厭得離欲。答曰：與厭相應無欲，無有欲善根。此文應如是說：不應說無恚無有恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何習厭得離欲。答曰：與厭相應無欲，無有欲善根。此文應如是說：不應說無恚無有恚。

問曰：無欲體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無欲體性是何？

答曰：體性是無貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：體性是無貪。

云何習無欲得解脫？答曰：彼無欲相應解脫，乃至廣說。一切諸法中有二法體是解脫：一者有為；二者無為。有為者，心數法中解脫是也。無為者，數滅是也。此中唯說有為解脫，不說無為解脫。有為解脫有二種：一者染污；二者不染污。染污者，是邪解脫。不染污者，是正解脫。正解脫復有二種：一者有漏；二者無漏。有漏者，與不淨觀相應、慈悲喜捨相應。無漏者，與學無學相應。學者有四向、住三果，無學者唯住一果。無學復有二種：一、時心解脫；二、非時慧解脫。時心解脫者，謂五種阿羅漢是也。非時慧解脫者，不動阿羅漢是也。此即是斷欲心得解脫，此即是斷無明慧得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何習無欲得解脫？答曰：彼無欲相應解脫，乃至廣說。一切諸法中有二法體是解脫：一者有為；二者無為。有為者，心數法中解脫是也。無為者，數滅是也。此中唯說有為解脫，不說無為解脫。有為解脫有二種：一者染污；二者不染污。染污者，是邪解脫。不染污者，是正解脫。正解脫復有二種：一者有漏；二者無漏。有漏者，與不淨觀相應、慈悲喜捨相應。無漏者，與學無學相應。學者有四向、住三果，無學者唯住一果。無學復有二種：一、時心解脫；二、非時慧解脫。時心解脫者，謂五種阿羅漢是也。非時慧解脫者，不動阿羅漢是也。此即是斷欲心得解脫，此即是斷無明慧得解脫。

問曰：若斷欲即是慧得解脫、斷無明即是心得解脫者，《攝法論》所說云何通耶？如說：云何斷欲心得解脫？答曰：無貪善根。云何斷無明慧得解脫？答曰：無癡善根。問曰：如無貪無癡善根，非解脫性，何故說是解脫耶？答曰：此文應如是說：云何斷欲心得解脫？答曰：無貪善根相應解脫是也。云何斷無明慧得解脫？答曰：無癡善根相應解脫是也。此文應如是說而不說者，有何意耶？答曰：各有所為故。或有為斷欲故勤方便，或有為斷無明故勤方便，或有為斷欲勤方便者名心解脫，或有為斷無明勤方便者名慧解脫，然其解脫更無別體。復有說者，無貪與貪相對，無癡與癡相對，是故以無貪無癡名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若斷欲即是慧得解脫、斷無明即是心得解脫者，《攝法論》所說云何通耶？如說：云何斷欲心得解脫？答曰：無貪善根。云何斷無明慧得解脫？答曰：無癡善根。問曰：如無貪無癡善根，非解脫性，何故說是解脫耶？答曰：此文應如是說：云何斷欲心得解脫？答曰：無貪善根相應解脫是也。云何斷無明慧得解脫？答曰：無癡善根相應解脫是也。此文應如是說而不說者，有何意耶？答曰：各有所為故。或有為斷欲故勤方便，或有為斷無明故勤方便，或有為斷欲勤方便者名心解脫，或有為斷無明勤方便者名慧解脫，然其解脫更無別體。復有說者，無貪與貪相對，無癡與癡相對，是故以無貪無癡名說。

云何習解脫得涅槃？答曰：若斷一切愛盡，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何習解脫得涅槃？答曰：若斷一切愛盡，乃至廣說。

問曰：如斷一身見盡亦名涅槃，何以言斷一切愛盡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如斷一身見盡亦名涅槃，何以言斷一切愛盡耶？

答曰：或有說者，此中說滿足涅槃。何者是耶？謂斷一切愛盡，乃至廣說。復有說者，此中諸所說道盡說無學身中道，如說無學身中道，說無學身中道果亦如是。學人所斷有餘，非是無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此中說滿足涅槃。何者是耶？謂斷一切愛盡，乃至廣說。復有說者，此中諸所說道盡說無學身中道，如說無學身中道，說無學身中道果亦如是。學人所斷有餘，非是無餘。

問曰：云何名涅槃義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名涅槃義？

答曰：或有說者，諸陰林斷更不生是涅槃義。復有說者，滅一切煩惱義是涅槃義。復有說者，滅種種大故是涅槃義。復有說者，不織義是涅槃義，如因經緯織杖等織㲲便成，若不因經等織㲲不成。如是因業煩惱經緯故織受生㲲便成，若不因業等織受生㲲不成。以是事故，不織義是涅槃義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，諸陰林斷更不生是涅槃義。復有說者，滅一切煩惱義是涅槃義。復有說者，滅種種大故是涅槃義。復有說者，不織義是涅槃義，如因經緯織杖等織㲲便成，若不因經等織㲲不成。如是因業煩惱經緯故織受生㲲便成，若不因業等織受生㲲不成。以是事故，不織義是涅槃義。

問曰：厭、無欲、解脫、涅槃有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：厭、無欲、解脫、涅槃有何差別？

答曰：惡賤是厭，不求是無欲，心無垢是解脫，捨擔是涅槃。復有說者，惡賤煩惱是厭，斷煩惱是無欲，不與煩惱俱是解脫，諸陰盡是涅槃。如尊者瞿沙解此經：如實知見是說見地，厭是薄地，無欲者是無欲地，解脫者是無學地，涅槃者是諸陰不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：惡賤是厭，不求是無欲，心無垢是解脫，捨擔是涅槃。復有說者，惡賤煩惱是厭，斷煩惱是無欲，不與煩惱俱是解脫，諸陰盡是涅槃。如尊者瞿沙解此經：如實知見是說見地，厭是薄地，無欲者是無欲地，解脫者是無學地，涅槃者是諸陰不生。

世尊說三界：斷界、無欲界、滅界，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說三界：斷界、無欲界、滅界，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：此是佛經。佛經說，尊者阿難往詣長老上座所，到已乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經說，尊者阿難往詣長老上座所，到已乃至廣說。

問曰：以何等故尊者阿難往詣彼所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故尊者阿難往詣彼所？

答曰：或有說者，彼尊者阿難是持佛法船𭩬者，常監臨四眾，數數往詣諸比丘所，慮諸比丘謬受境界窳墮空過，以是事故往詣彼所。復有說者，尊者阿難作是思惟：若彼長老比丘有得勝進功德者，我當讚善隨喜；若不得者，我當示其方便。爾時阿難往詣彼所，生相似信。信有二種：有相似、有不相似。相似信者，彼若是阿練若問阿練若法，是阿毘曇人問阿毘曇法，是持修多羅人問修多羅法，是持律人問於律法。不相似信者，問與上相違。爾時阿難問彼長老上座阿練若法：汝數數觀何境界耶？彼答言：我觀舍摩他、毘婆舍那。阿難復問：若修行廣布舍摩他法，有何利耶？彼答言：若修行廣布舍摩他法，是名修心。若修心者，得心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼尊者阿難是持佛法船𭩬者，常監臨四眾，數數往詣諸比丘所，慮諸比丘謬受境界窳墮空過，以是事故往詣彼所。復有說者，尊者阿難作是思惟：若彼長老比丘有得勝進功德者，我當讚善隨喜；若不得者，我當示其方便。爾時阿難往詣彼所，生相似信。信有二種：有相似、有不相似。相似信者，彼若是阿練若問阿練若法，是阿毘曇人問阿毘曇法，是持修多羅人問修多羅法，是持律人問於律法。不相似信者，問與上相違。爾時阿難問彼長老上座阿練若法：汝數數觀何境界耶？彼答言：我觀舍摩他、毘婆舍那。阿難復問：若修行廣布舍摩他法，有何利耶？彼答言：若修行廣布舍摩他法，是名修心。若修心者，得心解脫。

問曰：如阿毘曇義，一心中有定有慧。云何分別是修定方便人、修慧方便人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如阿毘曇義，一心中有定有慧。云何分別是修定方便人、修慧方便人耶？

答曰：以依具故知，或有多依定具、或有多依慧具。多依定具者，性樂獨住、常好閑靜、樂居空舍、不喜言說。多依慧具者，常好受持讀誦修多羅、阿毘曇、毘尼，亦以教人。觀察總相別相如是等事，是名差別。復有說者，或有繫心一緣而不分別法相，或有不繫心一緣而分別法相。繫心一緣不分別法相者，是名修定；若不繫心一緣分別法相者，是名修慧。阿難問言：若以定方便修心者得慧。解脫，若以慧方便修心者得心解脫；若以定以慧方便修心者，得何等解脫耶？答言：得界解脫。復問：何等界解脫？答曰：三界，謂斷界、無欲界、滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以依具故知，或有多依定具、或有多依慧具。多依定具者，性樂獨住、常好閑靜、樂居空舍、不喜言說。多依慧具者，常好受持讀誦修多羅、阿毘曇、毘尼，亦以教人。觀察總相別相如是等事，是名差別。復有說者，或有繫心一緣而不分別法相，或有不繫心一緣而分別法相。繫心一緣不分別法相者，是名修定；若不繫心一緣分別法相者，是名修慧。阿難問言：若以定方便修心者得慧。解脫，若以慧方便修心者得心解脫；若以定以慧方便修心者，得何等解脫耶？答言：得界解脫。復問：何等界解脫？答曰：三界，謂斷界、無欲界、滅界。

問曰：如斷是無緣法，不能有所緣，何故說言得斷界解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如斷是無緣法，不能有所緣，何故說言得斷界解脫耶？

答曰：此中觀涅槃解脫，以界名說。所以者何？雖勤行精進而不能生觀涅槃解脫者，終不能得心解脫也。以是事故，觀涅槃解脫說名為界。爾時尊者阿難從長老上座比丘所聞如是說已，便詣迦梨勒壇上，以如是義盡問五百比丘，諸比丘皆以如是義答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中觀涅槃解脫，以界名說。所以者何？雖勤行精進而不能生觀涅槃解脫者，終不能得心解脫也。以是事故，觀涅槃解脫說名為界。爾時尊者阿難從長老上座比丘所聞如是說已，便詣迦梨勒壇上，以如是義盡問五百比丘，諸比丘皆以如是義答。

問曰：是諸比丘云何而答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是諸比丘云何而答？

答曰：或有說者，如今法會處先下座說，彼亦如是。復有說者，一人答，餘者印可。尊者波奢說曰：爾時作白羯磨行籌，受籌者名答。爾時尊者阿難問諸比丘已，往詣佛所，以如是等義問佛，佛亦以如是義答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，如今法會處先下座說，彼亦如是。復有說者，一人答，餘者印可。尊者波奢說曰：爾時作白羯磨行籌，受籌者名答。爾時尊者阿難問諸比丘已，往詣佛所，以如是等義問佛，佛亦以如是義答。

問曰：尊者阿難以不可上座比丘及五百比丘所說而往問佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：尊者阿難以不可上座比丘及五百比丘所說而往問佛耶？

答曰：可適。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：可適。

問曰：若可適者，何以復問佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若可適者，何以復問佛耶？

答曰：欲顯善說法中同見、同欲、同意具足問答故。外道法中意欲不同破壞法塔；善說法中意欲同故不壞法塔。以此法妙故，師與弟子始終所說不相違背。復有說者，欲令多人遠罪過故。其事云何？曾聞彼長老上座比丘，經六十年在母胎中。却後生已，身形老瘦，無有威德。爾時多人生輕蔑心，作如是言：此諸年少氣力強盛，初夜後夜勤行精進，於勝進法猶故難得，何況老瘦身者能得此法！然此五百比丘以飲食故，為提婆達多所壞，後還歸佛。是時多人生不信心：是諸比丘貪利供養，豈當能得勝進之法？乃令多人作諸罪過。是時阿難欲令多人去罪過故，而往問佛。彼經雖說斷界、無欲界、滅界，而不廣說。此論因彼經故，作種種雜說優波提舍。彼經是此論所為根本，諸彼中所不說者今此悉說，故作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲顯善說法中同見、同欲、同意具足問答故。外道法中意欲不同破壞法塔；善說法中意欲同故不壞法塔。以此法妙故，師與弟子始終所說不相違背。復有說者，欲令多人遠罪過故。其事云何？曾聞彼長老上座比丘，經六十年在母胎中。却後生已，身形老瘦，無有威德。爾時多人生輕蔑心，作如是言：此諸年少氣力強盛，初夜後夜勤行精進，於勝進法猶故難得，何況老瘦身者能得此法！然此五百比丘以飲食故，為提婆達多所壞，後還歸佛。是時多人生不信心：是諸比丘貪利供養，豈當能得勝進之法？乃令多人作諸罪過。是時阿難欲令多人去罪過故，而往問佛。彼經雖說斷界、無欲界、滅界，而不廣說。此論因彼經故，作種種雜說優波提舍。彼經是此論所為根本，諸彼中所不說者今此悉說，故作此論。

云何斷界？我今當先說阿毘曇名數近對治法。云何斷界？答曰：除愛結，諸餘結斷，是名斷界。諸餘者，除愛結，餘八結是也。云何無欲界？答曰：愛結若斷，是近對治，有欲對無欲故。云何滅界？答曰：除九結，諸餘結法滅，是名滅界。此中一切有漏體，說是結法。復有說者，八結結相應法及所起處生等若斷，是名斷界。愛結愛結相應法及所起處生等若得離欲，是無欲界。若說九結，則攝一切染污法盡，餘唯有有漏善法及不隱沒無記，彼若滅是名滅界。復有說者，有法縛而不染污、有法亦縛亦染、有法不縛不染。縛而不染法若斷，是名斷界。亦縛亦染法若得離欲，是無欲界。不縛不染者，他縛他染若滅者，是名滅界。如縛，繫義亦如是。復有說者，煩惱體若斷是名斷界，煩惱於緣得離是名無欲界，諸煩惱果更不生是名滅界。復有說者，過去諸陰若斷是名斷界，未來諸陰離欲是名無欲界，現在諸陰若滅是名滅界。復有說者，若苦受斷是名斷界，若於樂受離欲是名無欲界，不苦不樂受若滅是名滅界。復有說者，若苦苦斷是名斷界，壞苦若離欲是名無欲界，行苦若滅是名滅界。尊者奢摩達說曰：捨於重擔，是名斷界；無欲對治有欲、若離有欲，是名無欲界；令生不相續、相續者若滅，是名滅界。復有說者，或有言唯斷愛結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何斷界？我今當先說阿毘曇名數近對治法。云何斷界？答曰：除愛結，諸餘結斷，是名斷界。諸餘者，除愛結，餘八結是也。云何無欲界？答曰：愛結若斷，是近對治，有欲對無欲故。云何滅界？答曰：除九結，諸餘結法滅，是名滅界。此中一切有漏體，說是結法。復有說者，八結結相應法及所起處生等若斷，是名斷界。愛結愛結相應法及所起處生等若得離欲，是無欲界。若說九結，則攝一切染污法盡，餘唯有有漏善法及不隱沒無記，彼若滅是名滅界。復有說者，有法縛而不染污、有法亦縛亦染、有法不縛不染。縛而不染法若斷，是名斷界。亦縛亦染法若得離欲，是無欲界。不縛不染者，他縛他染若滅者，是名滅界。如縛，繫義亦如是。復有說者，煩惱體若斷是名斷界，煩惱於緣得離是名無欲界，諸煩惱果更不生是名滅界。復有說者，過去諸陰若斷是名斷界，未來諸陰離欲是名無欲界，現在諸陰若滅是名滅界。復有說者，若苦受斷是名斷界，若於樂受離欲是名無欲界，不苦不樂受若滅是名滅界。復有說者，若苦苦斷是名斷界，壞苦若離欲是名無欲界，行苦若滅是名滅界。尊者奢摩達說曰：捨於重擔，是名斷界；無欲對治有欲、若離有欲，是名無欲界；令生不相續、相續者若滅，是名滅界。復有說者，或有言唯斷愛結。

問曰：若然者，則違佛經。佛經說：諸行若斷是名斷界，諸行離欲是名無欲界，諸行若滅是名滅界。復違《波伽羅那經》，如說：可斷法云何？答言：一切有漏法。復說斷智法云何？答言：一切有漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，則違佛經。佛經說：諸行若斷是名斷界，諸行離欲是名無欲界，諸行若滅是名滅界。復違《波伽羅那經》，如說：可斷法云何？答言：一切有漏法。復說斷智法云何？答言：一切有漏法。

答曰：愛有緣八結者、有還緣愛者、有緣餘法者。緣八結愛若斷，是名斷界；緣愛結愛若斷，是名無欲界；緣餘法愛若斷，是名滅界。復有說者，唯斷於使。緣八結使若斷是名斷界，緣愛結使若斷是名無欲界，緣餘法使若斷是名滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：愛有緣八結者、有還緣愛者、有緣餘法者。緣八結愛若斷，是名斷界；緣愛結愛若斷，是名無欲界；緣餘法愛若斷，是名滅界。復有說者，唯斷於使。緣八結使若斷是名斷界，緣愛結使若斷是名無欲界，緣餘法使若斷是名滅界。

若斷界是無欲界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷界是無欲界耶？

問曰：何以復作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以復作此論？

答曰：先說阿毘曇名數義，今欲說真實義。若不爾者，人謂但自隨己意不順佛經。今欲隨順佛經故，作如是說：若斷界是無欲界耶？答曰：如是，乃至廣說。所言斷、無欲、滅，此三名雖異，義無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先說阿毘曇名數義，今欲說真實義。若不爾者，人謂但自隨己意不順佛經。今欲隨順佛經故，作如是說：若斷界是無欲界耶？答曰：如是，乃至廣說。所言斷、無欲、滅，此三名雖異，義無差別。

世尊說三想，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說三想，乃至廣說。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：此是佛經。佛經說三想，不廣分別。佛經是此論所為根本，彼中不說者今悉說之，故作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是佛經。佛經說三想，不廣分別。佛經是此論所為根本，彼中不說者今悉說之，故作此論。

問曰：十六行外更有聖道不耶？若有者，智揵度、《識身經》中何以不說耶？若無者，此經云何通？如說：受樂受時，如實知受樂受。此是何行？又如說：我已知苦。為是何行？不復更知。此是何行。乃至我已修道。此是何行？不復更修。此是何行？我生已盡、梵行已立、所作已辦、更不受後有。如《攝法經》所說：比丘盡欲漏，是名盡智。更不復盡，是名無生智。是何等行？有漏、無明漏說亦如是。評曰：應作是說：十六行外更無聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：十六行外更有聖道不耶？若有者，智揵度、《識身經》中何以不說耶？若無者，此經云何通？如說：受樂受時，如實知受樂受。此是何行？又如說：我已知苦。為是何行？不復更知。此是何行。乃至我已修道。此是何行？不復更修。此是何行？我生已盡、梵行已立、所作已辦、更不受後有。如《攝法經》所說：比丘盡欲漏，是名盡智。更不復盡，是名無生智。是何等行？有漏、無明漏說亦如是。評曰：應作是說：十六行外更無聖道。

問曰：若無者，先說善通。此經云何通耶？受樂受時，如實知受樂受，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無者，先說善通。此經云何通耶？受樂受時，如實知受樂受，乃至廣說。

答曰：不以知受樂受故名如實知樂受。知此樂受，是道、如、迹、乘，故名如實知。我已知苦者，是二行，謂無常行、苦行，不復更知亦是無常行、苦行。我已斷集，是集等四行更不斷集，亦是集等四行。我已證滅，是滅等四行更不證滅，亦是滅等四行。我生已盡，是集等四行；梵行已立，是道等四行；所作已辦，是滅等四行；不受後有，是苦等二行，謂無常行、苦行。復有說者，我生已盡有五事：一者身；二者對治；三者所作；四者果；五者人。身者，一切處生身盡。對治者，得如此對治，能盡一切生。所作者，智能所作使諸生盡。果者，得智果，能盡一切生。人者，言是人能盡一切生。如《攝法經》所說：比丘盡欲漏者，是盡智有六行不復更盡，是無生智亦有六行。六行者，謂無常、苦二行及集四行。有漏無明漏，說亦如是。復有說者，十六行外更有聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以知受樂受故名如實知樂受。知此樂受，是道、如、迹、乘，故名如實知。我已知苦者，是二行，謂無常行、苦行，不復更知亦是無常行、苦行。我已斷集，是集等四行更不斷集，亦是集等四行。我已證滅，是滅等四行更不證滅，亦是滅等四行。我生已盡，是集等四行；梵行已立，是道等四行；所作已辦，是滅等四行；不受後有，是苦等二行，謂無常行、苦行。復有說者，我生已盡有五事：一者身；二者對治；三者所作；四者果；五者人。身者，一切處生身盡。對治者，得如此對治，能盡一切生。所作者，智能所作使諸生盡。果者，得智果，能盡一切生。人者，言是人能盡一切生。如《攝法經》所說：比丘盡欲漏者，是盡智有六行不復更盡，是無生智亦有六行。六行者，謂無常、苦二行及集四行。有漏無明漏，說亦如是。復有說者，十六行外更有聖道。

問曰：若有者，智揵度、《識身經》中何故不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若有者，智揵度、《識身經》中何故不說耶？

答曰：應說而不說者，當知此說有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應說而不說者，當知此說有餘。

問曰：此有餘說，有何義耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此有餘說，有何義耶？

答曰：若行能得正決定、得果離欲及盡諸漏者，智揵度、《識身經》則說；若諸行不能得正決定、不得果、不離欲、不盡諸漏者，然是聖所得道，為受現法樂故、為遊戲故、觀本所作故、受用無上聖法故，而起現在前。復有說者，若行現在，斷煩惱時能害煩惱、能有所作、有大功用者則說；現在斷煩惱時，彼諸行不能害結、不有所作、無大功用是故不說，唯在未來世中修。復有說者，若行在方便無礙解脫勝進道者則說，彼說諸行不在無礙道解脫道，或在勝進道、或在遠方便道，以是事故，智揵度、《識身經》不說。若作是說：十六行外有聖道者，想是聖道。若行於斷是斷想，若行無欲是無欲想，若行於滅是滅想。猶如一的，為若木若鐵眾箭所中。如是一無為體，為三想所行。諸作說是十六行外更有聖道者，斷想，非離欲想、非滅想，乃至廣說。諸作是說，十六行外更無聖道者，彼想是緣。若緣斷是斷想，若緣無欲是無欲想，若緣滅是滅想。此文應如是說：若斷想是無欲想耶？答曰：如是，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若行能得正決定、得果離欲及盡諸漏者，智揵度、《識身經》則說；若諸行不能得正決定、不得果、不離欲、不盡諸漏者，然是聖所得道，為受現法樂故、為遊戲故、觀本所作故、受用無上聖法故，而起現在前。復有說者，若行現在，斷煩惱時能害煩惱、能有所作、有大功用者則說；現在斷煩惱時，彼諸行不能害結、不有所作、無大功用是故不說，唯在未來世中修。復有說者，若行在方便無礙解脫勝進道者則說，彼說諸行不在無礙道解脫道，或在勝進道、或在遠方便道，以是事故，智揵度、《識身經》不說。若作是說：十六行外有聖道者，想是聖道。若行於斷是斷想，若行無欲是無欲想，若行於滅是滅想。猶如一的，為若木若鐵眾箭所中。如是一無為體，為三想所行。諸作說是十六行外更有聖道者，斷想，非離欲想、非滅想，乃至廣說。諸作是說，十六行外更無聖道者，彼想是緣。若緣斷是斷想，若緣無欲是無欲想，若緣滅是滅想。此文應如是說：若斷想是無欲想耶？答曰：如是，乃至廣說。