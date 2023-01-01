阿毘曇毘婆沙論卷第九迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第九迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜犍度智品之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜犍度智品之五

云何名身？云何句身？云何味身？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名身？云何句身？云何味身？乃至廣說。

問曰：何以故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故作此論？

答曰：彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，彼尊者迦旃延子於此經中現種種事、善於義相，或有人疑，彼但善於義、不善於文。為斷如是等疑，欲現於文義中俱得自在，故作此論。復有說者，如聲論家欲令字是色法、字體是聲、聲是色陰所攝。為斷如是意故，作如是說：字是心不相應行，行陰所攝。復有說者，此名身、句身、味身，能照煩惱出要法。所以者何？若稱煩惱名，當知此法是煩惱；若稱出要名，當知此法是出要。以名身、句身、味身能顯照煩惱出要法故，而作此論。復有說者，以覺知名句味等法故，有三種菩提差別。其事云何？答曰：若增上慧覺知名等法，是名為佛；若以中慧，名辟支佛；若以下慧，名曰聲聞。復有說者，以覺知名等法故，名佛一人為無量說法者。復有說者，若不能觀察名句味身，生大過患；若能觀察，生大善利。其事云何？若不能觀察名句味身，則煩惱惡行之河常流不絕。如罵琉璃太子言：婢子何以昇釋種堂。彼以不能觀察四五字故，與百千眾生墮惡道中。彼若能觀察四五字者，如山等惡行亦能堪忍。以不觀察故，有如是折減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，彼尊者迦旃延子於此經中現種種事、善於義相，或有人疑，彼但善於義、不善於文。為斷如是等疑，欲現於文義中俱得自在，故作此論。復有說者，如聲論家欲令字是色法、字體是聲、聲是色陰所攝。為斷如是意故，作如是說：字是心不相應行，行陰所攝。復有說者，此名身、句身、味身，能照煩惱出要法。所以者何？若稱煩惱名，當知此法是煩惱；若稱出要名，當知此法是出要。以名身、句身、味身能顯照煩惱出要法故，而作此論。復有說者，以覺知名句味等法故，有三種菩提差別。其事云何？答曰：若增上慧覺知名等法，是名為佛；若以中慧，名辟支佛；若以下慧，名曰聲聞。復有說者，以覺知名等法故，名佛一人為無量說法者。復有說者，若不能觀察名句味身，生大過患；若能觀察，生大善利。其事云何？若不能觀察名句味身，則煩惱惡行之河常流不絕。如罵琉璃太子言：婢子何以昇釋種堂。彼以不能觀察四五字故，與百千眾生墮惡道中。彼若能觀察四五字者，如山等惡行亦能堪忍。以不觀察故，有如是折減。

問曰：行者得他罵時，云何觀察名身等令恚心不生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行者得他罵時，云何觀察名身等令恚心不生？

答曰：或有說者，阿拘盧奢秦言是罵，拘盧奢秦言喚聲。行者作如是念：我今不應念是阿字。所以者何？若有阿字是名為罵，若無阿字名曰喚聲。若我不念是阿字者，使他人終日竟夜常作喚聲，於我何為生瞋恚心。復有說者，行者作如是念：若以如是等字罵我，於此方是卑陋語、於他方是嘆美語。我若於此方卑陋語中生於憂苦、於異方語生喜樂者，我則常憂常苦、常喜常樂。誰有苦人與我等者？以是事故，不生恚心。復有說者，罵我者以是等字，行者作是念：讚嘆我者為以是字、更有異字？諦觀察之更無異字，但此諸字次第顛倒言是罵是讚，我今何為於是字中而生瞋恚？復有說者，行者作如是念：若人罵我，以一界少入、一入少入、一陰少入；餘不罵我者，十七界一界少入、十一入一入少入、四陰一陰少入。如是不罵我者多、罵我者少，而我何為生瞋恚心？復有說者，行者作是念：此罵名誰所成就？為是罵者、為是受罵者？推之應是罵者成就。若然者，便是自罵，於我何為而生瞋恚？復有說者，行者作是念：若以一字則不成罵、二字則成。無有能一時稱二字者。若稱後字時，前字已滅不至後字。如是但以意分別故，言是罵者、是受罵者。以是事故，不生瞋心。復有說者，行者作是念：罵者及我一時同一剎那滅，後生諸陰亦無罵者及受罵者，罵法不可得故。是以不生恚心。復有說者，行者作是念：罵者、受罵者皆悉是空。所以者何？無我、無人、無眾生、無壽命、無作無作者、無受無受者，但有諸陰空聚。是故不生瞋心。行者應以如是等法觀名身、句身、味身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，阿拘盧奢秦言是罵，拘盧奢秦言喚聲。行者作如是念：我今不應念是阿字。所以者何？若有阿字是名為罵，若無阿字名曰喚聲。若我不念是阿字者，使他人終日竟夜常作喚聲，於我何為生瞋恚心。復有說者，行者作如是念：若以如是等字罵我，於此方是卑陋語、於他方是嘆美語。我若於此方卑陋語中生於憂苦、於異方語生喜樂者，我則常憂常苦、常喜常樂。誰有苦人與我等者？以是事故，不生恚心。復有說者，罵我者以是等字，行者作是念：讚嘆我者為以是字、更有異字？諦觀察之更無異字，但此諸字次第顛倒言是罵是讚，我今何為於是字中而生瞋恚？復有說者，行者作如是念：若人罵我，以一界少入、一入少入、一陰少入；餘不罵我者，十七界一界少入、十一入一入少入、四陰一陰少入。如是不罵我者多、罵我者少，而我何為生瞋恚心？復有說者，行者作是念：此罵名誰所成就？為是罵者、為是受罵者？推之應是罵者成就。若然者，便是自罵，於我何為而生瞋恚？復有說者，行者作是念：若以一字則不成罵、二字則成。無有能一時稱二字者。若稱後字時，前字已滅不至後字。如是但以意分別故，言是罵者、是受罵者。以是事故，不生瞋心。復有說者，行者作是念：罵者及我一時同一剎那滅，後生諸陰亦無罵者及受罵者，罵法不可得故。是以不生恚心。復有說者，行者作是念：罵者、受罵者皆悉是空。所以者何？無我、無人、無眾生、無壽命、無作無作者、無受無受者，但有諸陰空聚。是故不生瞋心。行者應以如是等法觀名身、句身、味身。

問曰：何以復依名句味身作論耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以復依名句味身作論耶？

答曰：欲現此經文義具足故，而作此論。復有說者，以依此文能顯明陰界入中眾多之義，亦能讚嘆佛法僧寶，以是事故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲現此經文義具足故，而作此論。復有說者，以依此文能顯明陰界入中眾多之義，亦能讚嘆佛法僧寶，以是事故而作此論。

云何名身(名身胡音有三種：一語名名，二語名名身，三語以上名多名身。一語名名者，一法一名。二語名身者，二法二名。三語以上名多名身者，三法三名以上名多名身。句身、味身亦如是。此所問名身者，問多語名身也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名身(名身胡音有三種：一語名名，二語名名身，三語以上名多名身。一語名名者，一法一名。二語名身者，二法二名。三語以上名多名身者，三法三名以上名多名身。句身、味身亦如是。此所問名身者，問多語名身也)。

問曰：何以問多語名身，不問名、不問名身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以問多語名身，不問名、不問名身耶？

答曰：彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，應問而不問者，當知此是有餘之說。復有說者，名與名身悉入多語名身中，是故問多語名身，不問名與名身。答曰：名者，稱語、種種語、增語，想數施設、世所傳說，是謂名。如是等語，盡說是名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，應問而不問者，當知此是有餘之說。復有說者，名與名身悉入多語名身中，是故問多語名身，不問名與名身。答曰：名者，稱語、種種語、增語，想數施設、世所傳說，是謂名。如是等語，盡說是名。

問曰：何故問多名身而答名耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故問多名身而答名耶？

答曰：以名成滿多名身故，多名身還成滿多名身。復次名能生多名身，多名身還生多名身。是故問多名身答名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以名成滿多名身故，多名身還成滿多名身。復次名能生多名身，多名身還生多名身。是故問多名身答名。

問曰：名多名身，體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名多名身，體性是何？

答曰：是心不相應行。已說體性所以，今當說何故名名。答曰：名者，亦名隨、亦名求、亦名合(天竺名音中含此三義)。隨者，隨其所作有如是名。求者，以是名求，有此物應。復次求者，四陰名求，以四陰能取諸界、能取諸趣、能取諸生，是故名求。合者，於義於造相應故名合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是心不相應行。已說體性所以，今當說何故名名。答曰：名者，亦名隨、亦名求、亦名合(天竺名音中含此三義)。隨者，隨其所作有如是名。求者，以是名求，有此物應。復次求者，四陰名求，以四陰能取諸界、能取諸趣、能取諸生，是故名求。合者，於義於造相應故名合。

問曰：何故名多名身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名多名身？

答曰：眾多名合聚故，名多名身。如一鳥不名多鳥身，眾多鳥名多鳥身，馬等亦如是。如是一名不名多名身，眾多名合集名多名身。句身、味身當知亦如是。如是有名、有名身、有多名身。名者，有一字名、二字名、多字名。一字名者名曰名，二字名者名曰名身，多字名者或說三字、或說四字名多名身。二字名者亦名名，四字名名身，或六字或八字名多名身。三字名者亦名名，六字名名身，或九字或十二字名多名身。四字名者亦名名，八字名名身，或十二字或十六字名多名身。如是乃至多字，立門亦爾。如名身，味身當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：眾多名合聚故，名多名身。如一鳥不名多鳥身，眾多鳥名多鳥身，馬等亦如是。如是一名不名多名身，眾多名合集名多名身。句身、味身當知亦如是。如是有名、有名身、有多名身。名者，有一字名、二字名、多字名。一字名者名曰名，二字名者名曰名身，多字名者或說三字、或說四字名多名身。二字名者亦名名，四字名名身，或六字或八字名多名身。三字名者亦名名，六字名名身，或九字或十二字名多名身。四字名者亦名名，八字名名身，或十二字或十六字名多名身。如是乃至多字，立門亦爾。如名身，味身當知亦如是。

云何句身(此問多句身)？答曰：隨句義滿，現如是事，是名句身。所以引偈者，為作證故。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何句身(此問多句身)？答曰：隨句義滿，現如是事，是名句身。所以引偈者，為作證故。如說：

「諸惡莫作， 諸善奉行， 自淨其意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸惡莫作， 諸善奉行， 自淨其意，

是諸佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛教。」

彼諸惡莫作，是初句，乃至廣說。隨句義滿者，滿偈義也。現如是事者，顯明如是事也，是名句身。此偈有說有解，如說諸惡是說、莫作是解，下諸句亦如是說。如說諸惡，於說是足，於解不足、於句不足、於偈不足。莫作，於說、於解、於句足，於偈不足。乃至是諸，於說、於解、於句足，於偈不足。佛教於說、於解、於句、於偈足。此是偈中不長不短，八字為一句，三十二字為一偈。此結偈法，名阿㝹吒闡提，是經論數法，亦是計書寫數法。六字為句者，名初偈。二十六字為句者，是後偈。或有減六字為句者，此偈名周利荼。若過二十六字為句者，此偈名摩羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸惡莫作，是初句，乃至廣說。隨句義滿者，滿偈義也。現如是事者，顯明如是事也，是名句身。此偈有說有解，如說諸惡是說、莫作是解，下諸句亦如是說。如說諸惡，於說是足，於解不足、於句不足、於偈不足。莫作，於說、於解、於句足，於偈不足。乃至是諸，於說、於解、於句足，於偈不足。佛教於說、於解、於句、於偈足。此是偈中不長不短，八字為一句，三十二字為一偈。此結偈法，名阿㝹吒闡提，是經論數法，亦是計書寫數法。六字為句者，名初偈。二十六字為句者，是後偈。或有減六字為句者，此偈名周利荼。若過二十六字為句者，此偈名摩羅。

云何味身？答曰：字說是味身。所以引偈者，為作證故。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何味身？答曰：字說是味身。所以引偈者，為作證故。如說：

「欲是偈本， 字即是味， 偈依於名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲是偈本， 字即是味， 偈依於名，

造是偈體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造是偈體。」

欲是偈本者，云何為欲？答曰：欲者欲造偈、欲作偈，是名為欲。本者，是所起、是所因，是名為本。字即是味者，諸字即是味。偈依於名者，偈依名有。造是偈體者，造者是作偈者，偈從作偈者生。如泉出水、如乳房出乳，偈從造者生，故以為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲是偈本者，云何為欲？答曰：欲者欲造偈、欲作偈，是名為欲。本者，是所起、是所因，是名為本。字即是味者，諸字即是味。偈依於名者，偈依名有。造是偈體者，造者是作偈者，偈從作偈者生。如泉出水、如乳房出乳，偈從造者生，故以為體。

有名、有名身、有多名身，有句、有句身、有多句身，有味、有味身、有多味身。彼一字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味，不名味身、不名多味身。二字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。彼二字名，一字為名者名曰名，二字名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。四字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。彼四字名，一字為名者名曰名，二字名名身，餘二字名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身、名多味身。以二字為名者名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。八字名者名曰名，不名名身、不名多名身，是名句，不名句身、不名多句身，是名味、名味身、名多味身。彼八字名，以一字為名者名曰名、名名身、名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。以二字為名亦如是。四字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。十六字為名者名曰名，不名名身、不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼十六字，一字為名者名曰名、名名身、名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。二字、四字為名亦如是。八字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。三十二字為名者名曰名，不名名身、不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。彼三十二字，一字為名者、二字為名者、四字為名者、八字為名者，如前說。十六字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。一字一名，如上廣說。一字二名者，名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身，不名多味身。一字四名者名曰名、名名身、名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。一字八名者名曰名、名名身、名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。一字十六名者是名句、名句身，不名多句身，餘如上說。一字三十二名者，說皆具足。二字一名如前說。二字二名者名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有名、有名身、有多名身，有句、有句身、有多句身，有味、有味身、有多味身。彼一字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味，不名味身、不名多味身。二字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。彼二字名，一字為名者名曰名，二字名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。四字名者名曰名，不名名身、不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身，不名多味身。彼四字名，一字為名者名曰名，二字名名身，餘二字名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，是名味、名味身、名多味身。以二字為名者名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。八字名者名曰名，不名名身、不名多名身，是名句，不名句身、不名多句身，是名味、名味身、名多味身。彼八字名，以一字為名者名曰名、名名身、名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。以二字為名亦如是。四字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。十六字為名者名曰名，不名名身、不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼十六字，一字為名者名曰名、名名身、名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。二字、四字為名亦如是。八字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。三十二字為名者名曰名，不名名身、不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。彼三十二字，一字為名者、二字為名者、四字為名者、八字為名者，如前說。十六字為名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。一字一名，如上廣說。一字二名者，名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身，不名多味身。一字四名者名曰名、名名身、名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。一字八名者名曰名、名名身、名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。一字十六名者是名句、名句身，不名多句身，餘如上說。一字三十二名者，說皆具足。二字一名如前說。二字二名者名曰名、名名身，不名多名身，不名句、不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多

味身。二字二名，一字為名者，如前說。四字一名者，如前說。四字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼四字二名，一字二字為名者，如前說。八字一名者，如前說。八字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼八字二名，一字二字四字為名，如前說。十六字為一名者，如前說。十六字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。彼十六字一名，一字二字四字八字為名者，如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味身。二字二名，一字為名者，如前說。四字一名者，如前說。四字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句，不名句身、不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼四字二名，一字二字為名者，如前說。八字一名者，如前說。八字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身，不名多句身，名味、名味身、名多味身。彼八字二名，一字二字四字為名，如前說。十六字為一名者，如前說。十六字二名者名曰名、名名身，不名多名身，名句、名句身、名多句身，名味、名味身、名多味身。彼十六字一名，一字二字四字八字為名者，如前說。

問曰：名為隨身處所、為隨語處所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名為隨身處所、為隨語處所？

答曰：或有說者，名隨語處所。諸作是說名隨語處所者，生欲界中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是欲界，所說義或三界繫或不繫。生欲界作初禪地語，語是初禪地，名是初禪地，人是欲界，所說義或三界繫或不繫。生初禪中作初禪地語，語是初禪地，名是初禪地，人是初禪地，所說義或三界繫或不繫。生初禪中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是初禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作初禪地語，語是初禪，名是初禪，人是二禪三禪四禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是二禪三禪四禪，所說義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，名隨語處所。諸作是說名隨語處所者，生欲界中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是欲界，所說義或三界繫或不繫。生欲界作初禪地語，語是初禪地，名是初禪地，人是欲界，所說義或三界繫或不繫。生初禪中作初禪地語，語是初禪地，名是初禪地，人是初禪地，所說義或三界繫或不繫。生初禪中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是初禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作初禪地語，語是初禪，名是初禪，人是二禪三禪四禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是二禪三禪四禪，所說義如前說。

問曰：諸作是說名隨語處所者，名是欲界、初禪，餘三禪地為有名不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸作是說名隨語處所者，名是欲界、初禪，餘三禪地為有名不？

答曰：或有說者，無。復有說者，有而不可說。評曰：不應作是說，如前說者好。復有說者，名隨人處。若作是說名隨人處者，生欲界中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是欲界，所說義如前說。生欲界中作初禪地語，語是初禪地，名是欲界，人是欲界，所說義如前說。生初禪中作初禪地語，語是初禪，名是初禪，人是初禪，所說義如前說。生初禪中作欲界語，語是欲界，名是初禪，人是初禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作初禪地語，語是初禪，名之與人即是彼地，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作欲界語，語是欲界，名之與人即是彼地，所說義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無。復有說者，有而不可說。評曰：不應作是說，如前說者好。復有說者，名隨人處。若作是說名隨人處者，生欲界中作欲界語，語是欲界，名是欲界，人是欲界，所說義如前說。生欲界中作初禪地語，語是初禪地，名是欲界，人是欲界，所說義如前說。生初禪中作初禪地語，語是初禪，名是初禪，人是初禪，所說義如前說。生初禪中作欲界語，語是欲界，名是初禪，人是初禪，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作初禪地語，語是初禪，名之與人即是彼地，所說義如前說。生二禪三禪四禪中作欲界語，語是欲界，名之與人即是彼地，所說義如前說。

問曰：若作是說名隨人處者，二禪三禪四禪地有名，無色界為有名不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若作是說名隨人處者，二禪三禪四禪地有名，無色界為有名不？

答曰：或有說者，無。復有說者，有而不可說。評曰：不應作是說，如前說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無。復有說者，有而不可說。評曰：不應作是說，如前說者好。

問曰：名為是眾生數、為非眾生數耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名為是眾生數、為非眾生數耶？

答曰：名是眾生數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名是眾生數。

問曰：名者為是長養、為是報、為是依？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名者為是長養、為是報、為是依？

答曰：一切名是依，非長養、非報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一切名是依，非長養、非報。

問曰：若名非報者，此經云何通？如佛告阿難：我亦說名從業生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若名非報者，此經云何通？如佛告阿難：我亦說名從業生。

答曰：此中說業威勢果，言從業生，如作好業亦生好名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說業威勢果，言從業生，如作好業亦生好名。

問曰：名當言善、不善、無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：名當言善、不善、無記耶？

答曰：名當言無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名當言無記。

問曰：誰成就此名？為是說者、為是所說法耶？若是說者，斷善根人亦說善法，可成就善耶？離欲人亦說不善，可成就不善耶？若是所說法者，非眾生數法及無為法亦是所說法，可成就名耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：誰成就此名？為是說者、為是所說法耶？若是說者，斷善根人亦說善法，可成就善耶？離欲人亦說不善，可成就不善耶？若是所說法者，非眾生數法及無為法亦是所說法，可成就名耶？

答曰：應作是說：名是說者成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：名是說者成就。

問曰：若然者，斷善根人亦說善法、離欲人亦說不善法，可成就善、不善耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，斷善根人亦說善法、離欲人亦說不善法，可成就善、不善耶？

答曰：不也。所以者何？彼雖成就善、不善法名，然名體是無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。所以者何？彼雖成就善、不善法名，然名體是無記法。

聲聞一心能起一語，一語不能說一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞一心能起一語，一語不能說一字。

問曰：如說阿，此非一字耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如說阿，此非一字耶？

答曰：爾所時已經多剎那。世尊一心起一語，一語說一字。唯佛世尊其言輕疾、言聲無過、辭辯第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：爾所時已經多剎那。世尊一心起一語，一語說一字。唯佛世尊其言輕疾、言聲無過、辭辯第一。

問曰：諸法過去，有過去、現在、未來名耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸法過去，有過去、現在、未來名耶？

答曰：有過去法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說過去法。過去法有未來名者，如彌勒佛以如是名說過去法。過去法有現在名者，如今現在以如是名說過去法。頗未來法，有未來、現在、過去名耶？答曰：有未來法有未來名者，如彌勒佛以如是名說未來法。未來法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說未來法。未來法有現在名者，如今現在以如是名說未來法。頗現在法，有現在、過去、未來名耶？答曰：有現在法有現在名者，如今以如是名說現在法。現在法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說現在法。現在法有未來名者，如彌勒佛以如是名說現在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有過去法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說過去法。過去法有未來名者，如彌勒佛以如是名說過去法。過去法有現在名者，如今現在以如是名說過去法。頗未來法，有未來、現在、過去名耶？答曰：有未來法有未來名者，如彌勒佛以如是名說未來法。未來法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說未來法。未來法有現在名者，如今現在以如是名說未來法。頗現在法，有現在、過去、未來名耶？答曰：有現在法有現在名者，如今以如是名說現在法。現在法有過去名者，如毘婆尸佛以如是名說現在法。現在法有未來名者，如彌勒佛以如是名說現在法。

如語能說名、名能顯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如語能說名、名能顯義。

問曰：一切名盡能顯義不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切名盡能顯義不耶？

答曰：一切名盡能顯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一切名盡能顯義。

問曰：若然者，以如是名顯斷常見、第二頭、第三手、第六陰、第十三入、第十九界，如是等名為顯何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，以如是名顯斷常見、第二頭、第三手、第六陰、第十三入、第十九界，如是等名為顯何義？

答曰：顯眾生常想斷想、第二頭想、第三手想、第六陰想、第十三入想、第十九界想，顯如是等義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：顯眾生常想斷想、第二頭想、第三手想、第六陰想、第十三入想、第十九界想，顯如是等義。

問曰：若以名顯一切法無我，此何所不顯？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以名顯一切法無我，此何所不顯？

答曰：或有說者，不顯自體相應共有，餘法悉顯。復有說者，唯除自體，餘法悉顯。復有說者，唯除四字所謂諸法無我，餘法悉顯。復有說者，一切法悉顯。所以者何？如婆字顯婆字、娑字顯娑字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不顯自體相應共有，餘法悉顯。復有說者，唯除自體，餘法悉顯。復有說者，唯除四字所謂諸法無我，餘法悉顯。復有說者，一切法悉顯。所以者何？如婆字顯婆字、娑字顯娑字。

問曰：為名多耶、為義多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為名多耶、為義多耶？

答曰：或有說者，義多。何以故？義攝十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入，名攝一界一入一陰少入。復有說者，名多非義多。何以故？一義有多名故。如尼犍荼書分別諸名，一義有千名。評曰：如是說者好：義多非名多。所以者何？不須更以餘事，但以攝界等多故。義攝十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入，名攝一界一入一陰少入，彼名亦是義。若然者，應全攝陰界入。復有說者，若以說法故則名多於義。所以者何？世尊說法，一義以多名說故。若以陰界入，則義多於名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，義多。何以故？義攝十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入，名攝一界一入一陰少入。復有說者，名多非義多。何以故？一義有多名故。如尼犍荼書分別諸名，一義有千名。評曰：如是說者好：義多非名多。所以者何？不須更以餘事，但以攝界等多故。義攝十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入，名攝一界一入一陰少入，彼名亦是義。若然者，應全攝陰界入。復有說者，若以說法故則名多於義。所以者何？世尊說法，一義以多名說故。若以陰界入，則義多於名。

問曰：義為可說不耶？若可說者，說火則應燒舌、說刀則割舌、說不淨則污舌。若不可說，云何有顛倒耶？如索象則馬來、如索馬則象來。此經復云何通？如佛告比丘：我所說法，文亦善、義亦善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：義為可說不耶？若可說者，說火則應燒舌、說刀則割舌、說不淨則污舌。若不可說，云何有顛倒耶？如索象則馬來、如索馬則象來。此經復云何通？如佛告比丘：我所說法，文亦善、義亦善。

答曰：應作是論：義不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是論：義不可說。

問曰：若然者，云何所索非顛倒耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何所索非顛倒耶？

答曰：古時人立於象名，有如是想，索象則象來非馬、索馬則馬來非象。復有說者，語能生名、名能顯義。如是語生象名，象名能顯象義，馬等亦如是。此經云何通者，尊者和須蜜答曰：說顯義文，故言說義。復有說者，為破外道所說法故，外道所說或無義或有少義；世尊所說有義有多義，是故言說義。復有說者，外道所說文與義相違、義與文相違；世尊說法文不違義、義不違文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：古時人立於象名，有如是想，索象則象來非馬、索馬則馬來非象。復有說者，語能生名、名能顯義。如是語生象名，象名能顯象義，馬等亦如是。此經云何通者，尊者和須蜜答曰：說顯義文，故言說義。復有說者，為破外道所說法故，外道所說或無義或有少義；世尊所說有義有多義，是故言說義。復有說者，外道所說文與義相違、義與文相違；世尊說法文不違義、義不違文。

問曰：文、義有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：文、義有何差別？

答曰：文者味，義者所味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：文者味，義者所味。

問曰：彼味亦為餘味所味，彼味亦是所味耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼味亦為餘味所味，彼味亦是所味耶？

答曰：彼味亦是所味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼味亦是所味。

問曰：若然者，味與所味有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，味與所味有何差別？

答曰：所味是十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入所攝；味是一界一入一陰少入所攝。復有說者，義是色非色，文是非色。如色非色，相應不相應、有依無依、有勢用無勢用、有行無行、有緣無緣。文是不相應乃至是無緣。復有說者，義是可見不可見，文是不可見。義是有對無對，文是無對。義是有漏無漏，文是有漏。義是有為無為，文是有為。義是善不善無記，文是無記。義是墮世不墮世，文是墮世。義是三界繫不繫，文是欲色界繫。義是學無學非學非無學，文是非學非無學。義是見道斷修道斷不斷，文是修道斷。義是染污不染污，文是不染污。如染污不染污，有過無過、黑白、隱沒不隱沒、退不退、有報無報。文是不染污乃至是無報。文義是謂差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所味是十七界一界少入，十一入一入少入，四陰一陰少入所攝；味是一界一入一陰少入所攝。復有說者，義是色非色，文是非色。如色非色，相應不相應、有依無依、有勢用無勢用、有行無行、有緣無緣。文是不相應乃至是無緣。復有說者，義是可見不可見，文是不可見。義是有對無對，文是無對。義是有漏無漏，文是有漏。義是有為無為，文是有為。義是善不善無記，文是無記。義是墮世不墮世，文是墮世。義是三界繫不繫，文是欲色界繫。義是學無學非學非無學，文是非學非無學。義是見道斷修道斷不斷，文是修道斷。義是染污不染污，文是不染污。如染污不染污，有過無過、黑白、隱沒不隱沒、退不退、有報無報。文是不染污乃至是無報。文義是謂差別。

如經說：云何為名？四陰為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：云何為名？四陰為名。

問曰：如名是心不相應行陰所攝，以何等故世尊說四陰非色陰為名耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如名是心不相應行陰所攝，以何等故世尊說四陰非色陰為名耶？

答曰：佛說色法、非色法為二分，諸色法為色陰、諸非色法為四陰。諸顯義名，是心不相應行陰所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛說色法、非色法為二分，諸色法為色陰、諸非色法為四陰。諸顯義名，是心不相應行陰所攝。

名有六種，所謂功德、生處、時、隨欲、作事、相。功德為名者，如誦修多羅故名修多羅者、誦毘尼故名持律者、誦阿毘曇故名阿毘曇者，以得須陀洹果故名須陀洹，乃至得阿羅漢果者名阿羅漢。生處為名者，城中生者名城中人，如是隨何國生名彼國人。時為名者，如小兒時名為小兒，如老時名為老人。隨欲名者，如生時父母為作名，亦沙門婆羅門為作名(作事名者如能)，畫故名為畫師、能銅鐵作故名銅鐵師。相為名者，如棷杖執蓋故名為棷杖執蓋者。復有說者，有四種名，所謂一、想；二、枳互；三、呾地多；四、三摩娑。想為名者，如世貴人以奴為名、如貧賤人以貴為名。枳互為名者，能腹行故名腹行虫。呾地多為名者，如事毘紐天名事毘紐天者、如從婆修提婆天生名婆修提婆子。三摩沙為名者，如牛駮色名為駮牛、如人屬王名為王人。復有說者，名有二種，所謂生、作。生為名者，如婆羅門、剎利、毘舍、首陀。作為名者，如生時父母為作名，若沙門婆羅門為作名。復有說者，生為名者，如生時父母為作名，亦沙門婆羅門為作名。作為名者，後時親友知識更為作名，名第二名。復有說者，有二種名，所謂有相、無相。有相為名者，如無常苦空無我、陰入等名。無相為名者，如眾生人、那羅禪頭等名。若佛出世作有相名，若佛不出世唯無相名。復有說者，有二種名，所謂共、不共。不共為名者，如三寶等名。共為名者，諸餘名。復有說者，一切名盡是共，無不共名。所以者何？一義可立一切名，一切義可立一名。復有說者，有二種名，所謂決定、不決定。決定為名者，如須彌山、四天下大海，此世界始成時，是決定名。不決定為名者，諸餘等名。復有說者，無決定名。所以者何？諸餘邊方亦為須彌山等更作餘名。評曰：如是說者好，世界初成時，名須彌山、四天下大海，名亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名有六種，所謂功德、生處、時、隨欲、作事、相。功德為名者，如誦修多羅故名修多羅者、誦毘尼故名持律者、誦阿毘曇故名阿毘曇者，以得須陀洹果故名須陀洹，乃至得阿羅漢果者名阿羅漢。生處為名者，城中生者名城中人，如是隨何國生名彼國人。時為名者，如小兒時名為小兒，如老時名為老人。隨欲名者，如生時父母為作名，亦沙門婆羅門為作名(作事名者如能)，畫故名為畫師、能銅鐵作故名銅鐵師。相為名者，如棷杖執蓋故名為棷杖執蓋者。復有說者，有四種名，所謂一、想；二、枳互；三、呾地多；四、三摩娑。想為名者，如世貴人以奴為名、如貧賤人以貴為名。枳互為名者，能腹行故名腹行虫。呾地多為名者，如事毘紐天名事毘紐天者、如從婆修提婆天生名婆修提婆子。三摩沙為名者，如牛駮色名為駮牛、如人屬王名為王人。復有說者，名有二種，所謂生、作。生為名者，如婆羅門、剎利、毘舍、首陀。作為名者，如生時父母為作名，若沙門婆羅門為作名。復有說者，生為名者，如生時父母為作名，亦沙門婆羅門為作名。作為名者，後時親友知識更為作名，名第二名。復有說者，有二種名，所謂有相、無相。有相為名者，如無常苦空無我、陰入等名。無相為名者，如眾生人、那羅禪頭等名。若佛出世作有相名，若佛不出世唯無相名。復有說者，有二種名，所謂共、不共。不共為名者，如三寶等名。共為名者，諸餘名。復有說者，一切名盡是共，無不共名。所以者何？一義可立一切名，一切義可立一名。復有說者，有二種名，所謂決定、不決定。決定為名者，如須彌山、四天下大海，此世界始成時，是決定名。不決定為名者，諸餘等名。復有說者，無決定名。所以者何？諸餘邊方亦為須彌山等更作餘名。評曰：如是說者好，世界初成時，名須彌山、四天下大海，名亦如是。

問曰：如劫盡時一切散壞，誰復作此名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如劫盡時一切散壞，誰復作此名？

答曰：或有說者，是仙人入定力復傳此名。復有說者，眾生有因力能說此名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是仙人入定力復傳此名。復有說者，眾生有因力能說此名。

問曰：諸名為先有共傳、為更有新作者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸名為先有共傳、為更有新作者？

答曰：世界初成，須彌山等諸名先有共傳，餘名不定。復有說者，名有二種，所謂物、作。物為名者，如提婆達多、延若達多名。作為名者，如作者、刈者、煮者、讀者等名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世界初成，須彌山等諸名先有共傳，餘名不定。復有說者，名有二種，所謂物、作。物為名者，如提婆達多、延若達多名。作為名者，如作者、刈者、煮者、讀者等名。

問曰：為有知名邊際者不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為有知名邊際者不？

答曰：有，唯佛能，餘無知者。所以者何？以佛能知一切名邊際故名一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，唯佛能，餘無知者。所以者何？以佛能知一切名邊際故名一切智。

如經說：如來出世，便有名身等出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：如來出世，便有名身等出現世間。

問曰：若佛出世、若不出世，常有名身等現於世間，何以言如來出世便有名身等出現世間？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若佛出世、若不出世，常有名身等現於世間，何以言如來出世便有名身等出現世間？

答曰：言名身等出世者，所謂陰界入名，隨順無我、隨順解脫、隨順空，斷人見、生覺意，背煩惱、向出要，止愚癡、生智慧，斷猶豫、生決定，厭生死、樂寂靜，斷外道意、歎內道意，為說如是等名身，言出現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：言名身等出世者，所謂陰界入名，隨順無我、隨順解脫、隨順空，斷人見、生覺意，背煩惱、向出要，止愚癡、生智慧，斷猶豫、生決定，厭生死、樂寂靜，斷外道意、歎內道意，為說如是等名身，言出現世間。

問曰：如火名火，此名為是有相名、為是無相名耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如火名火，此名為是有相名、為是無相名耶？

答曰：是有相名。如向所說一切顯義名，此名是有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是有相名。如向所說一切顯義名，此名是有相。

問曰：若然者，火有何相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，火有何相？

答曰：凡義有二種：有相、無相。如火外無火相，言是無相。如焰是火相，言有火相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡義有二種：有相、無相。如火外無火相，言是無相。如焰是火相，言有火相。

佛經有三種名說法，謂去、來、今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛經有三種名說法，謂去、來、今。

問曰：此三種名說法，體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三種名說法，體性是何？

答曰：如《波伽羅那》說，三種名說法，體性攝十八界、十二入、五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如《波伽羅那》說，三種名說法，體性攝十八界、十二入、五陰。

問曰：如《波伽羅那》說三種說法，體性攝十八界、十二入、五陰。所說是語、所顯是名，應是一界一入一陰少入，云何說攝十八界十二入五陰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如《波伽羅那》說三種說法，體性攝十八界、十二入、五陰。所說是語、所顯是名，應是一界一入一陰少入，云何說攝十八界十二入五陰？

答曰：或有說者，取三種名說法及眷屬故。其事云何？答曰：語能生名、名能顯義，故說及其眷屬。復有說者，為三義說法故，言三名說法。所以者何？說者聽者皆為於義，以是事故盡攝陰界入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，取三種名說法及眷屬故。其事云何？答曰：語能生名、名能顯義，故說及其眷屬。復有說者，為三義說法故，言三名說法。所以者何？說者聽者皆為於義，以是事故盡攝陰界入。

問曰：何故有為法說是三名說法，不說無為法耶？尊者和須蜜答曰：此經為說有為法，有為法不得作第四第五說法。復有說者，此經為說一切法，無為法墮現在世中。所以者何？以現在法能證得無為法故。以是故，無為法亦在三種名說法中。復有說者，若有三性者，說是三名說法。三性者，所謂語、名、義。無為法雖語有義，無語無名，是故說不在三名說法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故有為法說是三名說法，不說無為法耶？尊者和須蜜答曰：此經為說有為法，有為法不得作第四第五說法。復有說者，此經為說一切法，無為法墮現在世中。所以者何？以現在法能證得無為法故。以是故，無為法亦在三種名說法中。復有說者，若有三性者，說是三名說法。三性者，所謂語、名、義。無為法雖語有義，無語無名，是故說不在三名說法中。

問曰：何故世尊說世是三名說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故世尊說世是三名說法？

答曰：或有說者，為止外道意故，外道於世中愚故。復有說者，為壞未來世中說無過去未來者意故，是故說世是三種名說法。復有說者，外道作如是說：若無我者，是人說法終無所為。為壞如是意而作是說：雖無有我，為世故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，為止外道意故，外道於世中愚故。復有說者，為壞未來世中說無過去未來者意故，是故說世是三種名說法。復有說者，外道作如是說：若無我者，是人說法終無所為。為壞如是意而作是說：雖無有我，為世故說。

問曰：若為過去說法，解未來現在事；若為未來說法，解過去現在事；若為現在說法，解未來過去事。於三種名說法中，為是何名說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若為過去說法，解未來現在事；若為未來說法，解過去現在事；若為現在說法，解未來過去事。於三種名說法中，為是何名說法？

答曰：或有說者，如是說者於三種名說法中是異說。復有說者，若為過去說法，解未來現在事者，為過去，即過去世。解未來現在事，即未來現在世攝。乃至為現在說，過去未來亦如是。復有說者，若作是說，是說三世義。若為過去，是說過去義。解未來現在，是說未來現在義。未來現在亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，如是說者於三種名說法中是異說。復有說者，若為過去說法，解未來現在事者，為過去，即過去世。解未來現在事，即未來現在世攝。乃至為現在說，過去未來亦如是。復有說者，若作是說，是說三世義。若為過去，是說過去義。解未來現在，是說未來現在義。未來現在亦如是。

如經說：有三種名說法，無第四第五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：有三種名說法，無第四第五。

問曰：若說三種名說法有說有解，於義已足，何以復言無第四第五？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說三種名說法有說有解，於義已足，何以復言無第四第五？

答曰：無第四者，遮有第四世；無第五者，決定此義無第五世。復有說者，無第四者遮第四世，無第五者遮無為法。復有說者，應說四種名說法，所謂四聖諦。無第五者，無第五諦。無第六者，遮虛空、非數滅。復有說者，應有五種名說法，所謂五陰。無第六者，無第六陰。無第七者，遮無為法。此為三世名說法故無第四第五。應有一種名說法，所謂作觀，無第二第三。無第二者，無第二作觀。無第三者，遮作觀所不攝法。復有說者，應有二種名說法，所謂定、慧。無第三者，無第二定若第二慧。無第四者，遮定慧所不攝法。此說三世名說法故，無第四第五。無第四者，遮第四世。無第五者，遮三世所不攝法。以如是數法，應說三解脫門，說四諦、五陰、六聖明分想、七覺分、八道分、九次第定、十種無學法。如來十力應有十種名說法，無第十一第十二。無第十一者，無第十一力。無第十二者，遮十力所不攝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無第四者，遮有第四世；無第五者，決定此義無第五世。復有說者，無第四者遮第四世，無第五者遮無為法。復有說者，應說四種名說法，所謂四聖諦。無第五者，無第五諦。無第六者，遮虛空、非數滅。復有說者，應有五種名說法，所謂五陰。無第六者，無第六陰。無第七者，遮無為法。此為三世名說法故無第四第五。應有一種名說法，所謂作觀，無第二第三。無第二者，無第二作觀。無第三者，遮作觀所不攝法。復有說者，應有二種名說法，所謂定、慧。無第三者，無第二定若第二慧。無第四者，遮定慧所不攝法。此說三世名說法故，無第四第五。無第四者，遮第四世。無第五者，遮三世所不攝法。以如是數法，應說三解脫門，說四諦、五陰、六聖明分想、七覺分、八道分、九次第定、十種無學法。如來十力應有十種名說法，無第十一第十二。無第十一者，無第十一力。無第十二者，遮十力所不攝法。

即彼經說：應以四事察人，是長老為可與語、為不可與語？云何為四？一、不住是處非處；二、不住智論；三、不住分別；四、不住道迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼經說：應以四事察人，是長老為可與語、為不可與語？云何為四？一、不住是處非處；二、不住智論；三、不住分別；四、不住道迹。

問曰：如此四事有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此四事有何差別？

答曰：或有說者，不住是處非處者，不如實知是處非處。不住智論者，不如實知智與不智。不住分別者，不如實知世諦第一義諦。不住道迹者，不如實知此身集道迹、不如實知此身滅道迹。復有說者，不住是處非處者，如眼色能生眼識，乃至意法能生意識，名為是處。不如實知者，名為不住。不住智論者，不如實知十智。不住分別者，不如實知了義不了義經。不住道迹者，不如實知四種道迹。復有說者，不住是處非處者，不能自定所說是處非處。不住智論者，不能堪忍分別前後問答。不住分別者，不如實知詭誑真實。不住道迹者，他如法問心不悅可。復有說者，不住是處非處者，不別有無。不住智論者，不解智人論。不住分別者，不知假設無有是處之言。不住道迹者，無有隨應覺意。復有說者，不住是處非處者，於所言論不別自義他義。不住智論者，於先所聞執著不捨，後所聞義不能觀察。不住分別者，他說正義，心生疑慮，如人見蘇謂是米飯。不住道迹者，不識他人所說次第，以前為中、以中為後。復有說者，不住是處非處者，不知現前可了不可了事。不住智論者，不能以比想籌量所論。不住分別者，不知前後所說次第。不住道迹者，不解他人所問意。尊者婆摩勒說曰：不住是處非處者，不能定所說。不住智論者，不知詭誑及與真實。不住分別者，不堪忍分別前後問答。不住道迹者，他人如法論，心不悅可。尊者僧伽婆秀說曰：不住是處非處者，不知《多界經》所說是處非處義。不住智論者，不知四十四智、七十七智體分。不住分別者，不知煩惱出要。不住道迹者，不如實知色滅道法。復應以四事察人，是長老，應以決定答論作決定答，是可與語乃至廣說。云何決定答論？如問佛是等正覺耶？應決定答言：是。此佛法是善好耶？應決定答言：是。此聲聞是善隨順眾耶？應決定答言：是。一切行無常、一切行無我、涅槃是寂靜耶？應決定答言：是。是名決定答論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不住是處非處者，不如實知是處非處。不住智論者，不如實知智與不智。不住分別者，不如實知世諦第一義諦。不住道迹者，不如實知此身集道迹、不如實知此身滅道迹。復有說者，不住是處非處者，如眼色能生眼識，乃至意法能生意識，名為是處。不如實知者，名為不住。不住智論者，不如實知十智。不住分別者，不如實知了義不了義經。不住道迹者，不如實知四種道迹。復有說者，不住是處非處者，不能自定所說是處非處。不住智論者，不能堪忍分別前後問答。不住分別者，不如實知詭誑真實。不住道迹者，他如法問心不悅可。復有說者，不住是處非處者，不別有無。不住智論者，不解智人論。不住分別者，不知假設無有是處之言。不住道迹者，無有隨應覺意。復有說者，不住是處非處者，於所言論不別自義他義。不住智論者，於先所聞執著不捨，後所聞義不能觀察。不住分別者，他說正義，心生疑慮，如人見蘇謂是米飯。不住道迹者，不識他人所說次第，以前為中、以中為後。復有說者，不住是處非處者，不知現前可了不可了事。不住智論者，不能以比想籌量所論。不住分別者，不知前後所說次第。不住道迹者，不解他人所問意。尊者婆摩勒說曰：不住是處非處者，不能定所說。不住智論者，不知詭誑及與真實。不住分別者，不堪忍分別前後問答。不住道迹者，他人如法論，心不悅可。尊者僧伽婆秀說曰：不住是處非處者，不知《多界經》所說是處非處義。不住智論者，不知四十四智、七十七智體分。不住分別者，不知煩惱出要。不住道迹者，不如實知色滅道法。復應以四事察人，是長老，應以決定答論作決定答，是可與語乃至廣說。云何決定答論？如問佛是等正覺耶？應決定答言：是。此佛法是善好耶？應決定答言：是。此聲聞是善隨順眾耶？應決定答言：是。一切行無常、一切行無我、涅槃是寂靜耶？應決定答言：是。是名決定答論。

問曰：何故如是問者作決定答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如是問者作決定答？

答曰：此問於義利益能增長善，亦進梵行、通達覺意、能得涅槃，是故如是問者作決定答論。云何分別答論？答曰：若作是問：為我說法。彼應作是答：法亦眾多，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色界繫、無色界繫、不繫，學、無學、非學非無學，見道斷、修道斷、無斷。如是等法，為說何法？如是隨所問，應分別答，是名分別答論。云何反問答論？答曰：如說：為我說法。應作是答：法亦眾多，有過去乃至無斷法。於此法中，為說何法？是名反問答論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此問於義利益能增長善，亦進梵行、通達覺意、能得涅槃，是故如是問者作決定答論。云何分別答論？答曰：若作是問：為我說法。彼應作是答：法亦眾多，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色界繫、無色界繫、不繫，學、無學、非學非無學，見道斷、修道斷、無斷。如是等法，為說何法？如是隨所問，應分別答，是名分別答論。云何反問答論？答曰：如說：為我說法。應作是答：法亦眾多，有過去乃至無斷法。於此法中，為說何法？是名反問答論。

問曰：分別答、反問答有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：分別答、反問答有何差別？

答曰：若以答而言，無有差別。若以所問，應有差別。所以者何？問有二種：有欲知義故問、為觸惱故問。若為知義故問為我說法者，應作是答：法亦眾多，有法過去乃至不斷。於此法中，為說何法？若言為我說過去法。應作是答：過去法亦眾多，有善、不善、無記。若作是言：為我說善法。應作是答：善法亦眾多，有色乃至識。若作是言：為我說色法。應作是答：色亦眾多，有不殺生乃至不綺語。若作是言：為我說不殺生法。應作是答：不殺有三種，從不貪、不恚、不癡生，為說何等？若作是言：為我說從不貪生者。應作是答：從不貪生有二種：作、無作。若為知義故問，應次第分別顯說。若為觸惱故問者，應答言：法亦眾多，為說何法？不應語言：有過去未來乃至不斷。若作是言：為我說過去法。應作是答：過去法亦眾多。不應說善、不善、無記。若作是言：為我說善法。應作是答：善法亦眾多。不應說色乃至識。若作是言：為我說色。應作是答：色亦眾多。不應說不殺生乃至不綺語。若作是言：為我說不殺生。應作是答：不殺生亦眾多。不應說從無貪、無恚、無癡生。若作是言：為我說從不貪生者。應作是答：從無貪生亦眾多。不應說作、無作。如是為觸惱問者，應作如是答，乃至問盡，或時自答。如是有求善義故問、有試他覺意深淺故問、或有求義故問、或有輕他故問、或有質直故問、或有諂曲故問、或有情性軟弱故問、或有自恃智故問。如軟弱問者，應分別答。若自恃智問者，應反問答，乃至問盡，或時自答。云何置答論？答曰：如諸外道詣世尊所，作如是問：沙門瞿曇！世界是常、無常？佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若以答而言，無有差別。若以所問，應有差別。所以者何？問有二種：有欲知義故問、為觸惱故問。若為知義故問為我說法者，應作是答：法亦眾多，有法過去乃至不斷。於此法中，為說何法？若言為我說過去法。應作是答：過去法亦眾多，有善、不善、無記。若作是言：為我說善法。應作是答：善法亦眾多，有色乃至識。若作是言：為我說色法。應作是答：色亦眾多，有不殺生乃至不綺語。若作是言：為我說不殺生法。應作是答：不殺有三種，從不貪、不恚、不癡生，為說何等？若作是言：為我說從不貪生者。應作是答：從不貪生有二種：作、無作。若為知義故問，應次第分別顯說。若為觸惱故問者，應答言：法亦眾多，為說何法？不應語言：有過去未來乃至不斷。若作是言：為我說過去法。應作是答：過去法亦眾多。不應說善、不善、無記。若作是言：為我說善法。應作是答：善法亦眾多。不應說色乃至識。若作是言：為我說色。應作是答：色亦眾多。不應說不殺生乃至不綺語。若作是言：為我說不殺生。應作是答：不殺生亦眾多。不應說從無貪、無恚、無癡生。若作是言：為我說從不貪生者。應作是答：從無貪生亦眾多。不應說作、無作。如是為觸惱問者，應作如是答，乃至問盡，或時自答。如是有求善義故問、有試他覺意深淺故問、或有求義故問、或有輕他故問、或有質直故問、或有諂曲故問、或有情性軟弱故問、或有自恃智故問。如軟弱問者，應分別答。若自恃智問者，應反問答，乃至問盡，或時自答。云何置答論？答曰：如諸外道詣世尊所，作如是問：沙門瞿曇！世界是常、無常？佛言：是不應答。

問曰：何故問世界常無常，佛不答耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故問世界常無常，佛不答耶？

答曰：諸外道以人是常，往詣佛所作如是問，人為是常、是無常耶？佛作是念：畢竟無人。若答言無人，彼當作是言：我不問有無。若答言斷常，畢竟無人。有何斷常？如人問他言：善男子！石女兒為恭敬孝順不？彼作是念：石女無兒。若我答言石女無兒，彼當作是語：我不問有無。若當答言恭敬孝順者，石女無兒，有何恭敬孝順？彼亦如是。此問論非是真實，以是非有非實，故佛不答。如是有常無常，亦常無常、非有常非無常、世界有邊無邊、亦有邊無邊、非有邊非無邊，當知亦如是。復作是問：沙門瞿曇！神即身耶？佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道以人是常，往詣佛所作如是問，人為是常、是無常耶？佛作是念：畢竟無人。若答言無人，彼當作是言：我不問有無。若答言斷常，畢竟無人。有何斷常？如人問他言：善男子！石女兒為恭敬孝順不？彼作是念：石女無兒。若我答言石女無兒，彼當作是語：我不問有無。若當答言恭敬孝順者，石女無兒，有何恭敬孝順？彼亦如是。此問論非是真實，以是非有非實，故佛不答。如是有常無常，亦常無常、非有常非無常、世界有邊無邊、亦有邊無邊、非有邊非無邊，當知亦如是。復作是問：沙門瞿曇！神即身耶？佛言：是不應答。

問曰：何故佛不答此問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛不答此問？

答曰：諸外道以身是神，往詣佛所作如是問：沙門瞿曇！是身即神，乃至廣說。佛作是念：有身無神。若我答言有身無神，彼當作是言：我不問有無。若當答言神異於身，畢竟無神，云何是身是異？如人問他言，善男子！兔角、牛角，為等相似耶？彼人作如是念：兔無角，牛有角。若我答言兔無角、牛有角，彼當作是言：我不問有無。若言等相似，兔無有角，云何言等相似。彼亦如是，是問論是有是無、是虛是實。以是問論是有是無、是虛是實，故佛不答。身異神異，亦復如是。復作是問：沙門瞿曇！如來死後為斷為常？乃至廣作四句。佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道以身是神，往詣佛所作如是問：沙門瞿曇！是身即神，乃至廣說。佛作是念：有身無神。若我答言有身無神，彼當作是言：我不問有無。若當答言神異於身，畢竟無神，云何是身是異？如人問他言，善男子！兔角、牛角，為等相似耶？彼人作如是念：兔無角，牛有角。若我答言兔無角、牛有角，彼當作是言：我不問有無。若言等相似，兔無有角，云何言等相似。彼亦如是，是問論是有是無、是虛是實。以是問論是有是無、是虛是實，故佛不答。身異神異，亦復如是。復作是問：沙門瞿曇！如來死後為斷為常？乃至廣作四句。佛言：是不應答。

問曰：何故佛不答耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛不答耶？

答曰：諸外道以神本無今有，往詣佛所作如是問：沙門瞿曇！如此神本無今有已有，為是常、為是斷？佛作是念：畢竟無神，云何本無今有已有、若斷若常，是問論非有非實。以是問論非有非實，故佛不答。復作是問：沙門瞿曇！自作自受耶？佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道以神本無今有，往詣佛所作如是問：沙門瞿曇！如此神本無今有已有，為是常、為是斷？佛作是念：畢竟無神，云何本無今有已有、若斷若常，是問論非有非實。以是問論非有非實，故佛不答。復作是問：沙門瞿曇！自作自受耶？佛言：是不應答。

問曰：何故佛不答耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛不答耶？

答曰：諸外道以我作我受，世尊常說無我。復作是問：沙門瞿曇！他作他受耶？佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道以我作我受，世尊常說無我。復作是問：沙門瞿曇！他作他受耶？佛言：是不應答。

問曰：何故佛不答耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛不答耶？

答曰：諸外道作如是說：自在天作、我受。世尊常說自行果報。復作是問：沙門瞿曇！無作無受耶？佛言：是不應答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道作如是說：自在天作、我受。世尊常說自行果報。復作是問：沙門瞿曇！無作無受耶？佛言：是不應答。

問曰：何故佛不答耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故佛不答耶？

答曰：諸外道作如是說：苦樂不從因生。佛常說有因有緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸外道作如是說：苦樂不從因生。佛常說有因有緣。

問曰：如前三答與答法相應，此云何名答論，乃至不論一句？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如前三答與答法相應，此云何名答論，乃至不論一句？

答曰：雖無所說，此是根本答論。所以者何？與答理相應。乃至不說一句，於理善通。或有默然於理得勝，況有所說而不勝耶。曾聞有大論師名奢提羅，至罽賓國。于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅，具足三明、離三界欲、通達三藏，於內外經論無不究暢。時奢提羅聞彼林中有大論師，即詣其所。到已，與尊者婆秀羅共相問訊，種種慰勞在一面坐。時奢提羅語尊者婆秀羅言：誰當先立論門？婆秀羅答曰：我是舊住，應先立論門；然汝遠來，聽汝隨意先立論門。時奢提羅作如是言：一切論有報論。時婆秀羅聞是語已，默然而坐。時奢提羅諸弟子輩唱如是言：沙門釋子今墮負處。從坐欲起而去。時尊者婆秀羅作如是言：善去，汝師若是奢提羅者，自知此事。從彼林中展轉前行，其師作是思惟：沙門釋子何故作是言：汝師若是奢提羅者，自知此事。即便自憶：我作是言：一切論有報。彼沙門釋子默然不言，便為我論無報。沙門釋子已為勝我。即如所念，告諸弟子：今我當往還歸謝之。諸弟子言：於大眾中今已得勝，何須復往？時師復言：我寧於智者邊負，不於愚者邊勝。即時還詣婆秀羅所，作如是言：汝是勝者，我墮負處。汝今是師，我是弟子。如是默然而能得勝，何況所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖無所說，此是根本答論。所以者何？與答理相應。乃至不說一句，於理善通。或有默然於理得勝，況有所說而不勝耶。曾聞有大論師名奢提羅，至罽賓國。于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅，具足三明、離三界欲、通達三藏，於內外經論無不究暢。時奢提羅聞彼林中有大論師，即詣其所。到已，與尊者婆秀羅共相問訊，種種慰勞在一面坐。時奢提羅語尊者婆秀羅言：誰當先立論門？婆秀羅答曰：我是舊住，應先立論門；然汝遠來，聽汝隨意先立論門。時奢提羅作如是言：一切論有報論。時婆秀羅聞是語已，默然而坐。時奢提羅諸弟子輩唱如是言：沙門釋子今墮負處。從坐欲起而去。時尊者婆秀羅作如是言：善去，汝師若是奢提羅者，自知此事。從彼林中展轉前行，其師作是思惟：沙門釋子何故作是言：汝師若是奢提羅者，自知此事。即便自憶：我作是言：一切論有報。彼沙門釋子默然不言，便為我論無報。沙門釋子已為勝我。即如所念，告諸弟子：今我當往還歸謝之。諸弟子言：於大眾中今已得勝，何須復往？時師復言：我寧於智者邊負，不於愚者邊勝。即時還詣婆秀羅所，作如是言：汝是勝者，我墮負處。汝今是師，我是弟子。如是默然而能得勝，何況所說。

如佛世尊責諸弟子言：是癡人，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊責諸弟子言：是癡人，乃至廣說。

問曰：何以作此論？答曰：佛世尊無相似愛、無相似恚、無相似慢、無相似無明。世尊愛恚已斷、離於憎愛、斷一切諍訟根本。如諸弟子有煩惱習，如畢陵伽婆蹉有瞋恚習，彼長老罵恒河神言：小住弊婢。長老阿難則有愛習，以憐諸釋子故。尊者舍利弗有憍慢習，捨隨病藥等。如是等習，佛世尊永無。所以者何？已離一切諸無巧便煩惱習故。然佛有巧便相似言、愛相似言者，如說：善來比丘，快能出家。瞋恚相似言者，汝是釋種婢子，諸釋是汝大家。慢相似言者，如說我成就十力四無所畏。無明相似言者，如說：大王從何處來？如告阿難：園林外何以有高聲大聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？答曰：佛世尊無相似愛、無相似恚、無相似慢、無相似無明。世尊愛恚已斷、離於憎愛、斷一切諍訟根本。如諸弟子有煩惱習，如畢陵伽婆蹉有瞋恚習，彼長老罵恒河神言：小住弊婢。長老阿難則有愛習，以憐諸釋子故。尊者舍利弗有憍慢習，捨隨病藥等。如是等習，佛世尊永無。所以者何？已離一切諸無巧便煩惱習故。然佛有巧便相似言、愛相似言者，如說：善來比丘，快能出家。瞋恚相似言者，汝是釋種婢子，諸釋是汝大家。慢相似言者，如說我成就十力四無所畏。無明相似言者，如說：大王從何處來？如告阿難：園林外何以有高聲大聲？

問曰：如來以拔習氣根本，何以有如是相似言？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如來以拔習氣根本，何以有如是相似言？

答曰：為守護受化田故。其事云何？此中應廣說破僧因緣。所以者何？即是此經根本因緣故。諸比丘為提婆達多所壞，尊者舍利弗化使還來，彼諸比丘生大慚愧兼有疑心：我等親近提婆達多，所受禁戒將不失耶？以慚愧心往詣佛所。爾時世尊以親愛軟語而告之言：善來比丘，快能出家。說是語時，彼諸比丘皆得除去慚愧及其疑心。所以罵菴婆吒言婢子者，欲破其憍慢心。以破憍慢心故，次第二身得生天上見於聖諦。所以說我成就十力四無所畏者，不知佛功德者欲令知故。所以言大王從何處來者，欲生談論次第法故。所以問園林外有高聲大聲者，欲令阿難生閑靜親近心故。以如是等眾因緣故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為守護受化田故。其事云何？此中應廣說破僧因緣。所以者何？即是此經根本因緣故。諸比丘為提婆達多所壞，尊者舍利弗化使還來，彼諸比丘生大慚愧兼有疑心：我等親近提婆達多，所受禁戒將不失耶？以慚愧心往詣佛所。爾時世尊以親愛軟語而告之言：善來比丘，快能出家。說是語時，彼諸比丘皆得除去慚愧及其疑心。所以罵菴婆吒言婢子者，欲破其憍慢心。以破憍慢心故，次第二身得生天上見於聖諦。所以說我成就十力四無所畏者，不知佛功德者欲令知故。所以言大王從何處來者，欲生談論次第法故。所以問園林外有高聲大聲者，欲令阿難生閑靜親近心故。以如是等眾因緣故而作此論。

何故世尊責諸弟子言是癡人？此有二義：一是呵責；二言是癡人。今欲說癡人義，故作是說。云何名癡人？答曰：於佛法中生於愚癡。佛法者，所謂道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故世尊責諸弟子言是癡人？此有二義：一是呵責；二言是癡人。今欲說癡人義，故作是說。云何名癡人？答曰：於佛法中生於愚癡。佛法者，所謂道也。

問曰：云何於道生愚癡耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何於道生愚癡耶？

答曰：不能令道愚癡，但於自身增長愚癡。復有說者，亦能令道愚癡。所以者何？以道遠離故、道不得自在故。復有說者，佛說斷愚癡法，是人於此法不斷愚癡、反增愚癡，故作是說。於佛法中生於愚癡、無生分別者，令佛功用方便無有果實。其事云何？如婦人不產，名無產分。如是聞佛所說，不受聖道胎者，是人於佛法中名無產分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不能令道愚癡，但於自身增長愚癡。復有說者，亦能令道愚癡。所以者何？以道遠離故、道不得自在故。復有說者，佛說斷愚癡法，是人於此法不斷愚癡、反增愚癡，故作是說。於佛法中生於愚癡、無生分別者，令佛功用方便無有果實。其事云何？如婦人不產，名無產分。如是聞佛所說，不受聖道胎者，是人於佛法中名無產分。

無果者，無依果解脫果。無得者，於佛法中無所得故。無味者，不得出離味、閑靜味、道品味、寂滅味，故言無味。無利者，無善果利故。譬如良醫，四方懃求種種藥草以與病人，為除病故。而彼病人反以藥草棄糞掃中，生二過患：一、自病不愈；二、唐捐醫功。如是諸佛世尊作百千萬種種苦行，懃求無漏聖道之藥，為受化者而解說之。而聞法者不能修行，生二過患：一、不能自愈諸煩惱病；二、唐捐諸佛所行功報。復次生愚癡者，能令自身為非器故，名生愚癡。復有說者，斷佛期心故，名生愚癡。佛期心者，欲令眾生解脫諸苦。彼不能修離苦方便，故言斷佛期心。復有說者，斷於佛法令不相續。若彼人身修正行，亦令他人修於正行，如是轉轉令多眾生修於正行。若自身不能修於正行，亦令他人不修正行，如是轉轉令多眾生不修正行。如是之人，不能利益一身，何況多人。復有說者，本出家所為，而不能得，名生愚癡。復次於佛法中不如義次行，言是癡人。此中以佛語為佛法行者，應如義次行，然復不能行，故言癡人。復有說者，如所應行，名如義次行。彼於佛法中不如所應行，名不如義次行。不隨順者，於佛法中不如法隨順。不次第行者，於佛法中不作相續行。犯眾過惡者，犯於佛法。不如法行者，不行次法，謂聖道也。復有說者，不如義語次行者，不於一切時能行。如婆他利比丘，於三月後乃受不非時食法。復有說者，不如義次行者，此答前說，於佛法中生於愚癡。云何生愚癡？答曰：於佛教戒不如義次行，乃至不如法修行次法亦如是。以何等故佛責諸弟子？此答先所說義。答曰：諸佛世尊常訓誨語，如今和上阿闍梨向諸弟子以憐愍意言是癡人。佛亦如是，以憐愍饒益故言是癡人。諸佛世尊常以四事教化：一以歎美；二以呵責；三以因他；四以放捨。歎美者，如歎美億耳等：善哉善哉！比丘能以清妙之音聲唄頌經法。呵責者，如呵責優陀耶等。因他者，如轉法輪時為五比丘說法，令八萬諸天得道。如頻婆娑羅王迎佛，令八萬人天得道。如帝釋問佛，亦有八萬諸天得道。放捨者，如犢子性梵志等，諸應以呵責教化者，若不呵責則不受化。以是故，佛世尊呵責弟子。如阿闍梨向近住弟子，和上向同住弟子以苦切語而呵責之，而彼和上阿闍梨非是惡心，但以不順法故而呵責之。如父母見子為非法事，欲擁護故，以苦切言而呵責之。而彼父母無有惡心。若當諸子為非法事，而彼父母生苦惱心，欲制諸子為非法事，以苦切語而呵責之。佛亦如是，不以惡心，若當應以呵責受化而不呵責，彼人畢竟無有調伏，是故世尊而呵責之。復有說者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無果者，無依果解脫果。無得者，於佛法中無所得故。無味者，不得出離味、閑靜味、道品味、寂滅味，故言無味。無利者，無善果利故。譬如良醫，四方懃求種種藥草以與病人，為除病故。而彼病人反以藥草棄糞掃中，生二過患：一、自病不愈；二、唐捐醫功。如是諸佛世尊作百千萬種種苦行，懃求無漏聖道之藥，為受化者而解說之。而聞法者不能修行，生二過患：一、不能自愈諸煩惱病；二、唐捐諸佛所行功報。復次生愚癡者，能令自身為非器故，名生愚癡。復有說者，斷佛期心故，名生愚癡。佛期心者，欲令眾生解脫諸苦。彼不能修離苦方便，故言斷佛期心。復有說者，斷於佛法令不相續。若彼人身修正行，亦令他人修於正行，如是轉轉令多眾生修於正行。若自身不能修於正行，亦令他人不修正行，如是轉轉令多眾生不修正行。如是之人，不能利益一身，何況多人。復有說者，本出家所為，而不能得，名生愚癡。復次於佛法中不如義次行，言是癡人。此中以佛語為佛法行者，應如義次行，然復不能行，故言癡人。復有說者，如所應行，名如義次行。彼於佛法中不如所應行，名不如義次行。不隨順者，於佛法中不如法隨順。不次第行者，於佛法中不作相續行。犯眾過惡者，犯於佛法。不如法行者，不行次法，謂聖道也。復有說者，不如義語次行者，不於一切時能行。如婆他利比丘，於三月後乃受不非時食法。復有說者，不如義次行者，此答前說，於佛法中生於愚癡。云何生愚癡？答曰：於佛教戒不如義次行，乃至不如法修行次法亦如是。以何等故佛責諸弟子？此答先所說義。答曰：諸佛世尊常訓誨語，如今和上阿闍梨向諸弟子以憐愍意言是癡人。佛亦如是，以憐愍饒益故言是癡人。諸佛世尊常以四事教化：一以歎美；二以呵責；三以因他；四以放捨。歎美者，如歎美億耳等：善哉善哉！比丘能以清妙之音聲唄頌經法。呵責者，如呵責優陀耶等。因他者，如轉法輪時為五比丘說法，令八萬諸天得道。如頻婆娑羅王迎佛，令八萬人天得道。如帝釋問佛，亦有八萬諸天得道。放捨者，如犢子性梵志等，諸應以呵責教化者，若不呵責則不受化。以是故，佛世尊呵責弟子。如阿闍梨向近住弟子，和上向同住弟子以苦切語而呵責之，而彼和上阿闍梨非是惡心，但以不順法故而呵責之。如父母見子為非法事，欲擁護故，以苦切言而呵責之。而彼父母無有惡心。若當諸子為非法事，而彼父母生苦惱心，欲制諸子為非法事，以苦切語而呵責之。佛亦如是，不以惡心，若當應以呵責受化而不呵責，彼人畢竟無有調伏，是故世尊而呵責之。復有說者

，佛大悲心重，於一切時常作是念：以何方便能饒益眾生？若如來不呵責提婆達多者，諸餘比丘隨從者眾，復當數數觸嬈世尊。若當向無比女，不言如是盛屎尿器，彼女欲心無由得息。若當不罵菴婆羅吒言是婢子者，彼人無由能破憍慢。若不罵其師弗迦羅婆羅者，亦無由能破憍慢。如是等為增益功德故，亦呵責餘人。復次以二事故呵責餘人：一、善根不熟者，以呵責故令善根熟；二、善根雖熟不作方便，以呵責故令生方便得於道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，佛大悲心重，於一切時常作是念：以何方便能饒益眾生？若如來不呵責提婆達多者，諸餘比丘隨從者眾，復當數數觸嬈世尊。若當向無比女，不言如是盛屎尿器，彼女欲心無由得息。若當不罵菴婆羅吒言是婢子者，彼人無由能破憍慢。若不罵其師弗迦羅婆羅者，亦無由能破憍慢。如是等為增益功德故，亦呵責餘人。復次以二事故呵責餘人：一、善根不熟者，以呵責故令善根熟；二、善根雖熟不作方便，以呵責故令生方便得於道果。

問曰：以何義故言癡人耶？為以從癡生故言是癡人、為以現行癡故言是癡人？若從癡生者，阿羅漢亦是癡人。何以故？阿羅漢身從癡生故。若以現行故言癡人者，唯阿羅漢得言不癡。所以者何？阿羅漢不現行癡故。若然者，此經云何通？如說：癡人遠去，莫我前住。評曰：應作是論：現前行癡，名曰癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何義故言癡人耶？為以從癡生故言是癡人、為以現行癡故言是癡人？若從癡生者，阿羅漢亦是癡人。何以故？阿羅漢身從癡生故。若以現行故言癡人者，唯阿羅漢得言不癡。所以者何？阿羅漢不現行癡故。若然者，此經云何通？如說：癡人遠去，莫我前住。評曰：應作是論：現前行癡，名曰癡人。

問曰：若然者，唯阿羅漢是不癡人。此經云何通？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，唯阿羅漢是不癡人。此經云何通？乃至廣說。

答曰：此經應如是說：速去比丘，莫我前住。曾聞佛般涅槃時，長壽諸天嫌如是事：此天德神力比丘，今者何以在我前立，障我等前，使不得見世尊身。此是我等最後見世尊身。所以者何？世尊不久當般涅槃。爾時世尊知諸天心所念，告比丘言：遠去，莫我前住。復有說者，先說應以呵責得度者而呵責之。若呵責阿羅漢得勝進者，佛亦呵責，言是癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經應如是說：速去比丘，莫我前住。曾聞佛般涅槃時，長壽諸天嫌如是事：此天德神力比丘，今者何以在我前立，障我等前，使不得見世尊身。此是我等最後見世尊身。所以者何？世尊不久當般涅槃。爾時世尊知諸天心所念，告比丘言：遠去，莫我前住。復有說者，先說應以呵責得度者而呵責之。若呵責阿羅漢得勝進者，佛亦呵責，言是癡人。

問曰：人有愛、有恚、有慢、有見、有癡，何以言是癡人，不言是愛等人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：人有愛、有恚、有慢、有見、有癡，何以言是癡人，不言是愛等人耶？

答曰：以癡遍一切處故。若行彼地癡，即是彼地癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以癡遍一切處故。若行彼地癡，即是彼地癡人。