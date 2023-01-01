阿毘曇毘婆沙論卷第八迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第八迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜犍度智品之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜犍度智品之四

當言一眼見色，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當言一眼見色，乃至廣說。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：為止併義者意故。如尊者曇摩多羅說：眼不見色識見色。為止如是意故，言眼見非識見。如犢子部說：一眼見色，非二眼一時見。所以者何？以相遠故、以捷疾故，人謂兩眼一時見色。問曰：若以相遠不得一時見者，身根亦相遠，如兩臂而能一時覺觸生於身識，兩眼亦應爾。是故為止併義者意而作此論。復次為斷人疑意故而作此論。眾生兩眼相去，或半指一指、二三四指、半尺一尺、一肘一尋、半拘盧舍、一拘盧舍、半由旬、一由旬、二三四由旬乃至百由旬。如大海中有眾生身，或百由旬、或百四十由旬、或二百一十由旬。如色界阿迦膩吒天，身長萬六千由旬。如是等眾生，兩眼相去甚遠。有如此事，人生疑心：為二識一時生兩眼中、為一眼各有一識耶？為一一識眼中生已復生一眼中、為一識分為二分在兩眼中生、為如橫木通兩眼中耶？若當二識一時生兩眼中者，云何不有二心過？若當一眼中生已復生一眼中者，云何不有前後剎那過？若當一識分為二分在二眼中者，云何一識非是分法，若依身法是名身識、若依眼生是名眼識？若當如橫木通兩眼中者，云何一識不亦是身識亦是眼識耶？而此五識所依各異、所行識界亦異，一識二依事不應爾。如是二識一時生兩眼中、一識生一眼中已復生一眼中、一識分為二分在兩眼中、如橫木通兩眼中，皆不應爾。非不依二眼生於一識，而能分別極遠微細之色。如此皆是甚深微妙難知之法。欲說甚深微妙難知之法故，而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止併義者意故。如尊者曇摩多羅說：眼不見色識見色。為止如是意故，言眼見非識見。如犢子部說：一眼見色，非二眼一時見。所以者何？以相遠故、以捷疾故，人謂兩眼一時見色。問曰：若以相遠不得一時見者，身根亦相遠，如兩臂而能一時覺觸生於身識，兩眼亦應爾。是故為止併義者意而作此論。復次為斷人疑意故而作此論。眾生兩眼相去，或半指一指、二三四指、半尺一尺、一肘一尋、半拘盧舍、一拘盧舍、半由旬、一由旬、二三四由旬乃至百由旬。如大海中有眾生身，或百由旬、或百四十由旬、或二百一十由旬。如色界阿迦膩吒天，身長萬六千由旬。如是等眾生，兩眼相去甚遠。有如此事，人生疑心：為二識一時生兩眼中、為一眼各有一識耶？為一一識眼中生已復生一眼中、為一識分為二分在兩眼中生、為如橫木通兩眼中耶？若當二識一時生兩眼中者，云何不有二心過？若當一眼中生已復生一眼中者，云何不有前後剎那過？若當一識分為二分在二眼中者，云何一識非是分法，若依身法是名身識、若依眼生是名眼識？若當如橫木通兩眼中者，云何一識不亦是身識亦是眼識耶？而此五識所依各異、所行識界亦異，一識二依事不應爾。如是二識一時生兩眼中、一識生一眼中已復生一眼中、一識分為二分在兩眼中、如橫木通兩眼中，皆不應爾。非不依二眼生於一識，而能分別極遠微細之色。如此皆是甚深微妙難知之法。欲說甚深微妙難知之法故，而作此論。

問曰：云何一識依二眼生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何一識依二眼生？

答曰：是識所依法故。兩眼相去雖遠，能為一識而作所依，俱是眼識所依法故。設有百眼而為一識作依者，亦無有過。如百水精器，一面往觀則有百面像現，彼亦如是。雖是二依生於一識行於境界，當言一眼見色，乃至廣說。答曰：當言兩眼見色。應說所以令世人生信。何以故當言兩眼見色、不當言一眼見色？如合一眼，不生淨眼識，則不能廣見境界，於境界不明不了不淨。若開兩眼，則生淨眼識，則能廣見境界，於境界明了清淨。設如合一眼不生淨眼識、不廣見境界，乃至廣說。開兩眼亦不生淨識、不廣見境界，乃至廣說者。不當言兩眼見色，但一眼見色，生不淨識、不廣見境界，乃至廣說。若開兩眼，生淨眼識、能廣見境界，乃至廣說。是故當言兩眼見色，不當言一眼見色。合者，若以手、以衣、以葉諸餘障眼具。壞者，若瞟瞖、若赤膜、若眼雲、若生白膜。覆者，為烟塵垢所覆。滅者，若爛敗、若虫噉、若墮若破、若消涸、若挑出、若自脫。如眼色，耳聲鼻香亦如是。如所依淨，識則淨；所依不淨，識則不淨。實義淨者，善識是淨，染污是不淨。或有眼淨識不淨，或有識淨眼不淨，或有眼識俱淨，或有眼識俱不淨。眼淨識不淨者，如眼無諸障瞖生染污識。識淨眼不淨者，如眼有障瞖生善識。眼識俱淨者，如眼無障瞖生善識。眼識俱不淨者，如眼有障瞖生染污識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是識所依法故。兩眼相去雖遠，能為一識而作所依，俱是眼識所依法故。設有百眼而為一識作依者，亦無有過。如百水精器，一面往觀則有百面像現，彼亦如是。雖是二依生於一識行於境界，當言一眼見色，乃至廣說。答曰：當言兩眼見色。應說所以令世人生信。何以故當言兩眼見色、不當言一眼見色？如合一眼，不生淨眼識，則不能廣見境界，於境界不明不了不淨。若開兩眼，則生淨眼識，則能廣見境界，於境界明了清淨。設如合一眼不生淨眼識、不廣見境界，乃至廣說。開兩眼亦不生淨識、不廣見境界，乃至廣說者。不當言兩眼見色，但一眼見色，生不淨識、不廣見境界，乃至廣說。若開兩眼，生淨眼識、能廣見境界，乃至廣說。是故當言兩眼見色，不當言一眼見色。合者，若以手、以衣、以葉諸餘障眼具。壞者，若瞟瞖、若赤膜、若眼雲、若生白膜。覆者，為烟塵垢所覆。滅者，若爛敗、若虫噉、若墮若破、若消涸、若挑出、若自脫。如眼色，耳聲鼻香亦如是。如所依淨，識則淨；所依不淨，識則不淨。實義淨者，善識是淨，染污是不淨。或有眼淨識不淨，或有識淨眼不淨，或有眼識俱淨，或有眼識俱不淨。眼淨識不淨者，如眼無諸障瞖生染污識。識淨眼不淨者，如眼有障瞖生善識。眼識俱淨者，如眼無障瞖生善識。眼識俱不淨者，如眼有障瞖生染污識。

問曰：何故眼耳鼻有二處所，而舌身無兩處所耶？答曰：如此諸根，以莊嚴身。若有二舌，是鄙陋事，世所嫌笑：云何此人而有二舌？如似毒蛇。若有二身，亦是鄙陋，為世所笑：云何一人而有二身？如孿子併。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故眼耳鼻有二處所，而舌身無兩處所耶？答曰：如此諸根，以莊嚴身。若有二舌，是鄙陋事，世所嫌笑：云何此人而有二舌？如似毒蛇。若有二身，亦是鄙陋，為世所笑：云何一人而有二身？如孿子併。

問曰：以何等故但有二眼二鼻二耳，而不多耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故但有二眼二鼻二耳，而不多耶？

答曰：如此諸根，以莊嚴身。若有多眼，廣說如上。復有說者，若有多眼則無所益。所以者何？如二眼見色則淨，多亦無益。以無益故，唯有二眼。耳鼻亦應如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如此諸根，以莊嚴身。若有多眼，廣說如上。復有說者，若有多眼則無所益。所以者何？如二眼見色則淨，多亦無益。以無益故，唯有二眼。耳鼻亦應如是說。

問曰：何故二眼二鼻二耳處所，唯說一界一入一根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故二眼二鼻二耳處所，唯說一界一入一根？

答曰：行一境界、一識所依、以作一事，故說一界，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行一境界、一識所依、以作一事，故說一界，乃至廣說。

問曰：為眼見色、為識見、為識相應慧見、為和合見？若眼見者，無識時亦應見，若與餘識合時亦應見。若識見者，識即見性亦是識性。若識相應慧見者，耳識相應慧亦應見應聞。若和合見者，未甞不和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為眼見色、為識見、為識相應慧見、為和合見？若眼見者，無識時亦應見，若與餘識合時亦應見。若識見者，識即見性亦是識性。若識相應慧見者，耳識相應慧亦應見應聞。若和合見者，未甞不和合。

答曰：眼見色，而必須識。眼有二種：一、報眼；二、長養眼。耳鼻舌身亦如是。色入有三種：有長養、報、依。香味觸亦如是。聲有二種：有長養、有依。意入有三種：報、依、剎那。彼苦法忍相應心名曰剎那。法入有四種：有報、依、剎那、物體。物體者，以有無為法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：眼見色，而必須識。眼有二種：一、報眼；二、長養眼。耳鼻舌身亦如是。色入有三種：有長養、報、依。香味觸亦如是。聲有二種：有長養、有依。意入有三種：報、依、剎那。彼苦法忍相應心名曰剎那。法入有四種：有報、依、剎那、物體。物體者，以有無為法故。

問曰：頗有唯報眼、無長養眼；頗有唯長養眼、非報眼？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有唯報眼、無長養眼；頗有唯長養眼、非報眼？

答曰：無有。有報眼無長養眼者，如人重人、如牆重牆。報眼、長養眼亦如是。頗唯有長養眼無報眼耶？答曰：得天眼者是。或時長養眼有勢力非報眼，或時報眼有勢力非長養眼，或時長養眼、報眼有勢力，或時長養眼有勢力非報眼者，如少年時眼。或時報眼有勢力非長養眼者，如老病時，彼長養力少。或時長養眼、報眼俱有勢力者，如中年時。或有眾生，長養眼有勢力非報眼，或有報眼有勢力非長養眼，或有長養眼報眼俱有勢力，或有長養眼報眼俱無勢力。長養眼有勢力非報眼者，如富貴人本眼性劣，以種種所須令眼明淨。或報眼有勢力非長養眼者，如田作人，無種種所須之具，本眼自淨。或有長養眼報眼俱有勢力者，如富貴人有種種所須之具，本眼明淨。或長養眼報眼俱無勢力者，如田作人，無種種所須之具，本眼不明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無有。有報眼無長養眼者，如人重人、如牆重牆。報眼、長養眼亦如是。頗唯有長養眼無報眼耶？答曰：得天眼者是。或時長養眼有勢力非報眼，或時報眼有勢力非長養眼，或時長養眼、報眼有勢力，或時長養眼有勢力非報眼者，如少年時眼。或時報眼有勢力非長養眼者，如老病時，彼長養力少。或時長養眼、報眼俱有勢力者，如中年時。或有眾生，長養眼有勢力非報眼，或有報眼有勢力非長養眼，或有長養眼報眼俱有勢力，或有長養眼報眼俱無勢力。長養眼有勢力非報眼者，如富貴人本眼性劣，以種種所須令眼明淨。或報眼有勢力非長養眼者，如田作人，無種種所須之具，本眼自淨。或有長養眼報眼俱有勢力者，如富貴人有種種所須之具，本眼明淨。或長養眼報眼俱無勢力者，如田作人，無種種所須之具，本眼不明淨。

問曰：為長養眼見色多、為報眼見色多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為長養眼見色多、為報眼見色多？

答曰：長養眼見多。所以者何？天眼是長養眼故。或時長養眼見淨好非報眼，或時報眼見淨好非長養眼，或長養眼報眼俱見淨好，或時長養眼報眼俱見非淨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：長養眼見多。所以者何？天眼是長養眼故。或時長養眼見淨好非報眼，或時報眼見淨好非長養眼，或長養眼報眼俱見淨好，或時長養眼報眼俱見非淨好。

問曰：為善行報眼見淨好、為不善行報眼見淨好？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為善行報眼見淨好、為不善行報眼見淨好？

答曰：總而言之，善行報眼見淨好。所以者何？善行報得人，如佛、辟支佛、轉輪聖王，皆是人故；不善行報是畜生，是故總而言之，善行報眼見淨好。以身言之，或有象見勝人，如人眼雖是善行報而有障瞖，畜生眼雖是不善行報而無障瞖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：總而言之，善行報眼見淨好。所以者何？善行報得人，如佛、辟支佛、轉輪聖王，皆是人故；不善行報是畜生，是故總而言之，善行報眼見淨好。以身言之，或有象見勝人，如人眼雖是善行報而有障瞖，畜生眼雖是不善行報而無障瞖。

問曰：眼微塵為次第傍布、為前後重生？若次第傍布，云何不散壞？若前後重生，云何前者不障於後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眼微塵為次第傍布、為前後重生？若次第傍布，云何不散壞？若前後重生，云何前者不障於後？

答曰：或有說者，次第傍布。於黑瞳子上對諸境界，猶如器中盛水以糠坌上，亦如阿閦花子次第傍生，眼微塵亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，次第傍布。於黑瞳子上對諸境界，猶如器中盛水以糠坌上，亦如阿閦花子次第傍生，眼微塵亦如是。

問曰：若然者，云何不散壞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不散壞耶？

答曰：薄膜覆故而不散壞。復有說者，前後重生於黑瞳子上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：薄膜覆故而不散壞。復有說者，前後重生於黑瞳子上。

問曰：若然者，前者云何不障於後？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，前者云何不障於後？

答曰：造色性不相障礙。復有說者，明淨色不相障礙，猶如秋時潢水明淨不障，細鍼墮底猶故可見。明淨色不相障礙亦復如是。耳微塵住耳孔內、鼻微塵住鼻孔內，此三根遶頭如著花鬘。舌微塵依舌，如半月像，其中間空猶如毛許是身根分，餘者悉是舌微塵，身微塵次第而立。復有說者，眼微塵其形如銅杵頭；耳微塵在耳孔內，其形如燈器；鼻微塵在鼻孔中，其形如爪甲；舌微塵其形如偃月刀；身微塵其形如大刀；男根微塵其形如指㧺；女根微塵其形如鼓框。以如是等因緣，是佛經說相似喻。眼根微塵，或時是分、或時是彼分、或時是一分、或時是彼一分。耳根鼻根舌根微塵亦如是。身根微塵，或時是彼分、或時是一分、或時是彼一分，無有全是分時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：造色性不相障礙。復有說者，明淨色不相障礙，猶如秋時潢水明淨不障，細鍼墮底猶故可見。明淨色不相障礙亦復如是。耳微塵住耳孔內、鼻微塵住鼻孔內，此三根遶頭如著花鬘。舌微塵依舌，如半月像，其中間空猶如毛許是身根分，餘者悉是舌微塵，身微塵次第而立。復有說者，眼微塵其形如銅杵頭；耳微塵在耳孔內，其形如燈器；鼻微塵在鼻孔中，其形如爪甲；舌微塵其形如偃月刀；身微塵其形如大刀；男根微塵其形如指㧺；女根微塵其形如鼓框。以如是等因緣，是佛經說相似喻。眼根微塵，或時是分、或時是彼分、或時是一分、或時是彼一分。耳根鼻根舌根微塵亦如是。身根微塵，或時是彼分、或時是一分、或時是彼一分，無有全是分時。

問曰：若無全是分時者，如入冷池水時、如入熱鑊湯時、如地獄中十三種猛焰遶身之時，此豈非是耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無全是分時者，如入冷池水時、如入熱鑊湯時、如地獄中十三種猛焰遶身之時，此豈非是耶？

答曰：如此之時，故是彼分。所以者何？若身根微塵盡能生身識者則散壞。色入有二十一種，所謂青、黃、赤、白、長短、方圓、適不適、高下、光影、明闇、煙、雲、塵、霧、虛空色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如此之時，故是彼分。所以者何？若身根微塵盡能生身識者則散壞。色入有二十一種，所謂青、黃、赤、白、長短、方圓、適不適、高下、光影、明闇、煙、雲、塵、霧、虛空色。

問曰：為緣一色能生眼識、為緣多色能生眼識？若緣一色能生眼識者，此云何通？如說：眼能緣五色。若緣多色能生眼識者，云何不有二覺意？有二覺意則有多體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為緣一色能生眼識、為緣多色能生眼識？若緣一色能生眼識者，此云何通？如說：眼能緣五色。若緣多色能生眼識者，云何不有二覺意？有二覺意則有多體。

答曰：緣一種色，能生眼識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：緣一種色，能生眼識。

問曰：若然者，能緣五色云何通？尊者和須蜜答曰：於緣捷疾故，佛說俱緣。如旋火輪而實不匝，以捷疾故而似輪像；彼亦如是。尊者佛陀提婆說曰：於色不決了，故言俱緣。如觀樹林葉有種種諸色；彼亦如是。復有說者，如五色能生一色，見一色時名見五色。復次若諸色集聚，則見多色生一識，若諸色別異，則見一色生一識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，能緣五色云何通？尊者和須蜜答曰：於緣捷疾故，佛說俱緣。如旋火輪而實不匝，以捷疾故而似輪像；彼亦如是。尊者佛陀提婆說曰：於色不決了，故言俱緣。如觀樹林葉有種種諸色；彼亦如是。復有說者，如五色能生一色，見一色時名見五色。復次若諸色集聚，則見多色生一識，若諸色別異，則見一色生一識。

聲入有八種：有內大因聲、有外大因聲。內大因聲有二種：有適意、不適意。外大因聲亦如是。有眾生數、有非眾生數。眾生數有二種：適意、不適意。非眾生數亦如是。為緣一聲能生耳識、為緣多聲能生耳識？若但緣一聲能生耳識者，如今一時能聞五樂聲，亦聞多人誦聲。若緣多聲生耳識者，云何不有二心？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲入有八種：有內大因聲、有外大因聲。內大因聲有二種：有適意、不適意。外大因聲亦如是。有眾生數、有非眾生數。眾生數有二種：適意、不適意。非眾生數亦如是。為緣一聲能生耳識、為緣多聲能生耳識？若但緣一聲能生耳識者，如今一時能聞五樂聲，亦聞多人誦聲。若緣多聲生耳識者，云何不有二心？乃至廣說。

答曰：應作是說：緣一聲生耳識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：緣一聲生耳識。

問曰：若然者，不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，不於一時聞五樂聲及多人誦聲耶？

答曰：五樂聲、多人誦聲同是一聲，能生耳識。復有說者，若諸聲聚集，則緣多聲能生一識。若聲別異，則緣一聲而生一識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：五樂聲、多人誦聲同是一聲，能生耳識。復有說者，若諸聲聚集，則緣多聲能生一識。若聲別異，則緣一聲而生一識。

香入有四種：有好、有惡。好有二種：有等、有增減。惡香亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香入有四種：有好、有惡。好有二種：有等、有增減。惡香亦爾。

問曰：為緣一香能生鼻識、為緣多香能生鼻識？若緣一香生鼻識者，如今一時能嗅百種和香。若緣多香生鼻識者，云何不有二心？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為緣一香能生鼻識、為緣多香能生鼻識？若緣一香生鼻識者，如今一時能嗅百種和香。若緣多香生鼻識者，云何不有二心？乃至廣說。

答曰：應作是說：緣一香能生鼻識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：緣一香能生鼻識。

問曰：若然者，不能一時嗅百種香耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，不能一時嗅百種香耶？

答曰：或有說者，百種香能生一種香，生於鼻識。如是說者好。如多香聚集，則嗅多香生於一識。若香別異，則嗅一香能生一識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，百種香能生一種香，生於鼻識。如是說者好。如多香聚集，則嗅多香生於一識。若香別異，則嗅一香能生一識。

味入有六種：甜、酢、醎、辛、苦、澹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味入有六種：甜、酢、醎、辛、苦、澹。

問曰：為緣一味能生舌識、為緣多味能生舌識？若緣一味能生舌識者，如今一時能嘗百味歡喜丸等。若緣多味能生舌識者，云何不有二心？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為緣一味能生舌識、為緣多味能生舌識？若緣一味能生舌識者，如今一時能嘗百味歡喜丸等。若緣多味能生舌識者，云何不有二心？乃至廣說。

答曰：應作是說：緣於一味能生舌識。問曰：若然者，不能一時嘗百味歡喜丸耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：緣於一味能生舌識。問曰：若然者，不能一時嘗百味歡喜丸耶？

答曰：或有說者，百味歡喜丸能生一種味，生於舌識。如是說者好。如多味聚集，則嘗多味生於一識。若味別異，則嘗一味生於一識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，百味歡喜丸能生一種味，生於舌識。如是說者好。如多味聚集，則嘗多味生於一識。若味別異，則嘗一味生於一識。

觸入有十一種：四大、澁、滑、輕、重、冷、飢、渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸入有十一種：四大、澁、滑、輕、重、冷、飢、渴。

問曰：為緣一觸能生身識、為緣多觸能生身識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為緣一觸能生身識、為緣多觸能生身識？

答曰：十一種觸能生十一種身識。復有說者，五觸能生一身識。如四大及滑生一身識，如是四大乃至及渴生一身識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：十一種觸能生十一種身識。復有說者，五觸能生一身識。如四大及滑生一身識，如是四大乃至及渴生一身識。

問曰：若然者，云何不名總緣境界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不名總緣境界？

答曰：同一觸入故，不名總緣境界。評曰：不應作是說，如前說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：同一觸入故，不名總緣境界。評曰：不應作是說，如前說者好。

問曰：為嗅甞覺身中香味觸不？若嗅甞覺身中香味觸者，云何檀越所施而有果報？復云何不於一切時嗅嘗覺耶？若嗅嘗覺外香味觸，外香味觸與內香味觸無有因義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為嗅甞覺身中香味觸不？若嗅甞覺身中香味觸者，云何檀越所施而有果報？復云何不於一切時嗅嘗覺耶？若嗅嘗覺外香味觸，外香味觸與內香味觸無有因義。

答曰：應作是說：能緣內香味觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：能緣內香味觸。

問曰：若然者，云何檀越所施而有果報？云何不一切時嗅嘗覺耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何檀越所施而有果報？云何不一切時嗅嘗覺耶？

答曰：外香味觸能發內香味觸，以是事故名之為食。復有說者，亦嗅嘗覺觸內入外入，若時覺內則不知外，覺外則不知內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：外香味觸能發內香味觸，以是事故名之為食。復有說者，亦嗅嘗覺觸內入外入，若時覺內則不知外，覺外則不知內。

問曰：內香味觸體無增減，云何嗅嘗覺觸？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：內香味觸體無增減，云何嗅嘗覺觸？

答曰：彼法雖無增減，亦為識所緣所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼法雖無增減，亦為識所緣所知。

法入有七種：無作假色、受、想、行、虛空、數緣滅、非數緣滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法入有七種：無作假色、受、想、行、虛空、數緣滅、非數緣滅。

問曰：為緣一法生意入、為緣多法生意入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為緣一法生意入、為緣多法生意入？

答曰：一法亦生，二三乃至多法亦生。唯除自體相應共有，餘一切法能生意識。曾聞菩薩六識猛利，為知幾所法名為猛利？答曰：菩薩宮邊有阿泥盧頭舍，舍中次第行列然五百燈。菩薩爾時於自宮中，不見彼燈及與燈焰，但見其光，知然五百燈。若一燈滅時，菩薩作是言：彼五百燈中一燈已滅。以是事故，言眼識猛利。阿泥盧頭舍中有五百伎女作樂歌舞。菩薩聞聲，知有五百伎女中或琴弦絕、或時睡眠不彈琴時，菩薩亦知，是名耳識猛利。菩薩宮中常燒百種和香，菩薩嗅之便知是百種香。彼合香者欲試菩薩，於百種中或增或減。若燒香時，菩薩亦知本有百種，今增爾所種、減爾所種，是名鼻識猛利。菩薩食時常有百味歡喜丸。彼諸使人於百味中或增或減，菩薩即知。以是事故，名舌識猛利。菩薩洗浴時，侍者奉劫波育㲲。菩薩觸時，即便知彼織㲲師身有熱病。以是事故，名身識猛利。菩薩意根，於一切法而無罣礙。以是事故，名意識猛利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一法亦生，二三乃至多法亦生。唯除自體相應共有，餘一切法能生意識。曾聞菩薩六識猛利，為知幾所法名為猛利？答曰：菩薩宮邊有阿泥盧頭舍，舍中次第行列然五百燈。菩薩爾時於自宮中，不見彼燈及與燈焰，但見其光，知然五百燈。若一燈滅時，菩薩作是言：彼五百燈中一燈已滅。以是事故，言眼識猛利。阿泥盧頭舍中有五百伎女作樂歌舞。菩薩聞聲，知有五百伎女中或琴弦絕、或時睡眠不彈琴時，菩薩亦知，是名耳識猛利。菩薩宮中常燒百種和香，菩薩嗅之便知是百種香。彼合香者欲試菩薩，於百種中或增或減。若燒香時，菩薩亦知本有百種，今增爾所種、減爾所種，是名鼻識猛利。菩薩食時常有百味歡喜丸。彼諸使人於百味中或增或減，菩薩即知。以是事故，名舌識猛利。菩薩洗浴時，侍者奉劫波育㲲。菩薩觸時，即便知彼織㲲師身有熱病。以是事故，名身識猛利。菩薩意根，於一切法而無罣礙。以是事故，名意識猛利。

問曰：此六根幾到境界能知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此六根幾到境界能知？

答曰：到有二種：一者取境界；二者於境界無間。若以取境界言之，六根盡到。若以無間言之，則三到、三不到。三到者，謂鼻、舌、身根。三不到者，謂眼、耳、意根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：到有二種：一者取境界；二者於境界無間。若以取境界言之，六根盡到。若以無間言之，則三到、三不到。三到者，謂鼻、舌、身根。三不到者，謂眼、耳、意根。

問曰：若三是不到而能知者，何故聞近聲而不見近色？尊者和須蜜答曰：彼界法自爾。復有說者，眼能取遠境界，以極近故不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若三是不到而能知者，何故聞近聲而不見近色？尊者和須蜜答曰：彼界法自爾。復有說者，眼能取遠境界，以極近故不見。

問曰：耳亦是遠境界，何以聞近聲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：耳亦是遠境界，何以聞近聲？

答曰：如以銅籌筋安闍那藥置黑瞳上，以近故不見。若聲到耳根微塵上，亦復不聞。尊者佛陀提婆說曰：眼因明故能見，近則冥奪於明，是以不見。如是耳因空故聞聲，鼻因風故嗅香，舌因水故知味，身因地堅故覺觸，意因所觀故能知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如以銅籌筋安闍那藥置黑瞳上，以近故不見。若聲到耳根微塵上，亦復不聞。尊者佛陀提婆說曰：眼因明故能見，近則冥奪於明，是以不見。如是耳因空故聞聲，鼻因風故嗅香，舌因水故知味，身因地堅故覺觸，意因所觀故能知法。

問曰：頗有一微塵作所依、一微塵為境界能生識不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有一微塵作所依、一微塵為境界能生識不？

答曰：無也。所以者何？此五識身，依有對緣有對、依積聚緣積聚、依和合緣和合。復有說者，如眼識依自分、緣自分彼分，耳識亦如是；意識依自分彼分、緣自分彼分；鼻舌身識依自分緣自分。復有說者，眼識依自界、緣自界他界，耳識亦如是；意識依自界他界、緣自界他界；餘三識依自界、緣自界(界者三界)。復有說者，眼識依無記、緣三種，耳識亦如是；意識依三種、緣三種；餘三識依無記、緣無記。復有說者，眼識依近、緣近遠，耳識亦如是；意識依近遠、緣近遠；餘三識依近、緣近。所以者何？若三塵與三依合時三識則生，不合時則不生。復有說者，眼識或所依大、所緣小，或所依小、所緣大，或所依所緣等。所依大所緣小者，如見毛端。所依小所緣大者，如見大山。所依所緣等者，如見蒲桃珠。耳識亦如是。意識所依雖無大小，而所緣有大小。餘三識所依所緣等，隨香與所依等生鼻識，乃至舌身識亦如是。或有色雖遠而是境界，或有色雖不遠而非境界，有色亦遠亦非境界，有色亦不遠亦非不境界。云何有色雖遠而是境界？如四天王所居宮遠，人眼所不見，此非不是境界，以遠故人眼不見。不遠亦非境界者，如梵天在此，人眼不見。亦遠亦非境界者，如梵天自住宮。亦不遠亦非不境界者，除上爾所事。尊者和須蜜說曰：色有四事故不見：極近、極遠、極細、障色。迦毘羅弟子作是說：色有八事故不見：極遠、極近、根壞、意不住、微細、障、為勝所瞖、同故不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無也。所以者何？此五識身，依有對緣有對、依積聚緣積聚、依和合緣和合。復有說者，如眼識依自分、緣自分彼分，耳識亦如是；意識依自分彼分、緣自分彼分；鼻舌身識依自分緣自分。復有說者，眼識依自界、緣自界他界，耳識亦如是；意識依自界他界、緣自界他界；餘三識依自界、緣自界(界者三界)。復有說者，眼識依無記、緣三種，耳識亦如是；意識依三種、緣三種；餘三識依無記、緣無記。復有說者，眼識依近、緣近遠，耳識亦如是；意識依近遠、緣近遠；餘三識依近、緣近。所以者何？若三塵與三依合時三識則生，不合時則不生。復有說者，眼識或所依大、所緣小，或所依小、所緣大，或所依所緣等。所依大所緣小者，如見毛端。所依小所緣大者，如見大山。所依所緣等者，如見蒲桃珠。耳識亦如是。意識所依雖無大小，而所緣有大小。餘三識所依所緣等，隨香與所依等生鼻識，乃至舌身識亦如是。或有色雖遠而是境界，或有色雖不遠而非境界，有色亦遠亦非境界，有色亦不遠亦非不境界。云何有色雖遠而是境界？如四天王所居宮遠，人眼所不見，此非不是境界，以遠故人眼不見。不遠亦非境界者，如梵天在此，人眼不見。亦遠亦非境界者，如梵天自住宮。亦不遠亦非不境界者，除上爾所事。尊者和須蜜說曰：色有四事故不見：極近、極遠、極細、障色。迦毘羅弟子作是說：色有八事故不見：極遠、極近、根壞、意不住、微細、障、為勝所瞖、同故不見。

問曰：眼根為有筋骨皮肉不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眼根為有筋骨皮肉不耶？

答曰：無也，是淨四大。言有骨等者，是眼根處所。筋骨皮肉是四入，謂色、香、味、觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無也，是淨四大。言有骨等者，是眼根處所。筋骨皮肉是四入，謂色、香、味、觸。

諸過去者盡不現耶？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸過去者盡不現耶？乃至廣說。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：《優陀耶經》是此論本緣，世尊共優陀耶東方遊行。爾時世尊著一重衣而自洗浴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《優陀耶經》是此論本緣，世尊共優陀耶東方遊行。爾時世尊著一重衣而自洗浴。

時優陀耶給事世尊摩拭身體。優陀耶是菩薩少小親友，常為菩薩按摩調身。今見世尊光明照耀勝菩薩時，生於尊敬歡喜之心，白佛言：世尊！我今欲以龍喻之偈讚歎世尊。世尊告言：隨意說之。時優陀耶便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優陀耶給事世尊摩拭身體。優陀耶是菩薩少小親友，常為菩薩按摩調身。今見世尊光明照耀勝菩薩時，生於尊敬歡喜之心，白佛言：世尊！我今欲以龍喻之偈讚歎世尊。世尊告言：隨意說之。時優陀耶便說此偈：

「一切結過去， 於林離林來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切結過去， 於林離林來，

出欲生喜樂， 猶如山頂金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出欲生喜樂， 猶如山頂金。」

一切結過去者，過去有二種：一、世過去；二、巧便過去。世尊於諸結得解脫，是名結過去。於林離林來者，林名居家。離林來者，所謂出家。於林來出家，故名於林離林來。出欲生喜樂者，欲有二種：一、煩惱欲；二、境界欲。出者，出家欲煩亂。生喜樂者，身心寂靜。是名出欲生喜樂。猶如山頂金者，山者日出處山也。金者，日也。如日在山頂出時其光明淨；世尊於諸煩惱使垢山頂出時，其光明淨亦復如是。復有說者，山者黑沙山也，金者金沙山也。若除黑沙山，則金沙山其光明淨。世尊亦爾，除去一切煩惱使垢黑沙之山，則力、無畏、念處、大悲金沙之山其光明淨，是故說猶如山頂金。是名過去非不現。所以者何？如來身猶現在故。或有不現非過去者，猶如有一，若以神足、若以呪術，乃至廣說。若以神足者，爾時世尊入如是三昧，於梵世中放大光明普令周遍，出大音聲令梵天王及諸梵眾普使聞知，而無見者。如尊者目連入如是三昧，能令提婆達多不見其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切結過去者，過去有二種：一、世過去；二、巧便過去。世尊於諸結得解脫，是名結過去。於林離林來者，林名居家。離林來者，所謂出家。於林來出家，故名於林離林來。出欲生喜樂者，欲有二種：一、煩惱欲；二、境界欲。出者，出家欲煩亂。生喜樂者，身心寂靜。是名出欲生喜樂。猶如山頂金者，山者日出處山也。金者，日也。如日在山頂出時其光明淨；世尊於諸煩惱使垢山頂出時，其光明淨亦復如是。復有說者，山者黑沙山也，金者金沙山也。若除黑沙山，則金沙山其光明淨。世尊亦爾，除去一切煩惱使垢黑沙之山，則力、無畏、念處、大悲金沙之山其光明淨，是故說猶如山頂金。是名過去非不現。所以者何？如來身猶現在故。或有不現非過去者，猶如有一，若以神足、若以呪術，乃至廣說。若以神足者，爾時世尊入如是三昧，於梵世中放大光明普令周遍，出大音聲令梵天王及諸梵眾普使聞知，而無見者。如尊者目連入如是三昧，能令提婆達多不見其身。

問曰：此神足於誰不現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此神足於誰不現？

答曰：佛，於一切眾生邊不現。辟支佛，除佛，餘一切眾生邊不現。舍利弗，除佛、辟支佛，餘一切眾生邊不現。目犍連，除佛、辟支佛、舍利弗，餘一切眾生邊不現。乃至利根，於鈍根邊能令不現。呪術者，諸仙人結如是呪，有能誦者令身不現。彼神足者，於呪術邊令身不現；呪術不能於神足邊令身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛，於一切眾生邊不現。辟支佛，除佛，餘一切眾生邊不現。舍利弗，除佛、辟支佛，餘一切眾生邊不現。目犍連，除佛、辟支佛、舍利弗，餘一切眾生邊不現。乃至利根，於鈍根邊能令不現。呪術者，諸仙人結如是呪，有能誦者令身不現。彼神足者，於呪術邊令身不現；呪術不能於神足邊令身不現。

問曰：呪術還於呪術能令身不現耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：呪術還於呪術能令身不現耶？

答曰：能，如善呪術者，於不善呪術邊能令身不現。藥草者，有如是藥草，人若執之令身不現。如毘舍遮、鳩槃荼等呪術者，能於持藥草者邊令身不現；持藥草者，於呪術者邊不能令身不現。何以故？呪術力能取藥草故。生得處者，如地獄生得處，不能令身不現；若當能令身不現者，乃至須臾不住地獄中受苦。復有說者，雖於地獄卒邊不能令身不現，能於餘處令身不現。畜生、餓鬼、天亦能令身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：能，如善呪術者，於不善呪術邊能令身不現。藥草者，有如是藥草，人若執之令身不現。如毘舍遮、鳩槃荼等呪術者，能於持藥草者邊令身不現；持藥草者，於呪術者邊不能令身不現。何以故？呪術力能取藥草故。生得處者，如地獄生得處，不能令身不現；若當能令身不現者，乃至須臾不住地獄中受苦。復有說者，雖於地獄卒邊不能令身不現，能於餘處令身不現。畜生、餓鬼、天亦能令身不現。

問曰：如是各各能於誰令身不現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如是各各能於誰令身不現？

答曰：或有說者，地獄還於地獄令身不現，畜生於畜生地獄能令身不現，餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現，天於五道能令身不現。評曰：應作是說：地獄能於五道令身不現，乃至天能於五道令身不現，所謂障隔也。是謂不現非過去。云何過去亦不現耶？諸法生始生，乃至過去過去世攝。如此盡明生法，是謂過去亦不現。云何非過去非不現？答曰：除上爾所事。諸法第一第二第三句，已稱已說已行已立名字者，除諸餘法未稱未說未行未作名字者，作第四句。彼已說者是何等耶？答曰：所謂一切過去現在世中取如來身及障隔不現者，其餘現在法、一切未來世法、無為法在在者作第四句，是謂非過去非不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，地獄還於地獄令身不現，畜生於畜生地獄能令身不現，餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現，天於五道能令身不現。評曰：應作是說：地獄能於五道令身不現，乃至天能於五道令身不現，所謂障隔也。是謂不現非過去。云何過去亦不現耶？諸法生始生，乃至過去過去世攝。如此盡明生法，是謂過去亦不現。云何非過去非不現？答曰：除上爾所事。諸法第一第二第三句，已稱已說已行已立名字者，除諸餘法未稱未說未行未作名字者，作第四句。彼已說者是何等耶？答曰：所謂一切過去現在世中取如來身及障隔不現者，其餘現在法、一切未來世法、無為法在在者作第四句，是謂非過去非不現。

問曰：以何等故此中不說結不現耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故此中不說結不現耶？

答曰：處處有說結是盡是滅，無有處說結不現。如此四句，亦依世俗法、亦依佛經、亦依世諦、亦依第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：處處有說結是盡是滅，無有處說結不現。如此四句，亦依世俗法、亦依佛經、亦依世諦、亦依第一義諦。

諸過去者彼盡耶？乃至廣說。過去不盡者，如長老優陀耶所說，廣說如上。盡不過去者，如世尊言：此比丘！盡地獄趣，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸過去者彼盡耶？乃至廣說。過去不盡者，如長老優陀耶所說，廣說如上。盡不過去者，如世尊言：此比丘！盡地獄趣，乃至廣說。

問曰：地獄、畜生、餓鬼，即說地獄、畜生、餓鬼盡。何以復言不墮惡道惡趣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地獄、畜生、餓鬼，即說地獄、畜生、餓鬼盡。何以復言不墮惡道惡趣耶？

答曰：更無未曾有事。言不墮惡道者，即是盡地獄、畜生、餓鬼，但前廣說、後是略說，文雖有異義無異也。復有說者，前是廣說、後是略說，前說是解、後說不解。復有說者，盡是地獄、畜生、餓鬼。如前說不墮惡道惡趣者，是黃門、般吒、無形、二形。所以者何？此亦是人中惡道惡趣故。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，是不斷善根。所以者何？若斷善根，即是惡道惡趣故。如說：身壞命終，如擲真珠須墮惡道中。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，說十二非律儀家。所以者何？此亦是惡趣故。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，說惡道惡趣因，以因說果故。如世尊言：汝等比丘！若見有人作身口意惡業，當知是地獄趣。復有說者，盡地獄等。如前說不墮者，說地獄趣。所以者何？不能成就善果故。惡道者是餓鬼趣。所以者何？於一切時常乏少所須故。惡趣者是畜生趣。所以者何？有眾生生彼趣中，世界成時受身，乃至世界壞時命終。復有說者，不墮者盡說三惡道。如畜生、餓鬼中雖有成就善果者少。惡道者，盡說三惡道，以人天言之盡是惡道。惡趣者，亦盡說三惡道，以身心生其中故。盡地獄趣，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：更無未曾有事。言不墮惡道者，即是盡地獄、畜生、餓鬼，但前廣說、後是略說，文雖有異義無異也。復有說者，前是廣說、後是略說，前說是解、後說不解。復有說者，盡是地獄、畜生、餓鬼。如前說不墮惡道惡趣者，是黃門、般吒、無形、二形。所以者何？此亦是人中惡道惡趣故。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，是不斷善根。所以者何？若斷善根，即是惡道惡趣故。如說：身壞命終，如擲真珠須墮惡道中。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，說十二非律儀家。所以者何？此亦是惡趣故。復有說者，盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者，說惡道惡趣因，以因說果故。如世尊言：汝等比丘！若見有人作身口意惡業，當知是地獄趣。復有說者，盡地獄等。如前說不墮者，說地獄趣。所以者何？不能成就善果故。惡道者是餓鬼趣。所以者何？於一切時常乏少所須故。惡趣者是畜生趣。所以者何？有眾生生彼趣中，世界成時受身，乃至世界壞時命終。復有說者，不墮者盡說三惡道。如畜生、餓鬼中雖有成就善果者少。惡道者，盡說三惡道，以人天言之盡是惡道。惡趣者，亦盡說三惡道，以身心生其中故。盡地獄趣，乃至廣說。

問曰：如今地獄鑊湯獄卒等猶在，何以言盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如今地獄鑊湯獄卒等猶在，何以言盡？

答曰：或有說者，不往不生故言盡。不往者不復往彼處，不生者不復生地獄陰界入。復有說者，彼聖人不生故言盡，彼諸陰界入住不生法故。復有說者，得非數緣滅故言盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不往不生故言盡。不往者不復往彼處，不生者不復生地獄陰界入。復有說者，彼聖人不生故言盡，彼諸陰界入住不生法故。復有說者，得非數緣滅故言盡。

問曰：彼亦盡天趣亦盡人趣。盡天趣者，不生無想天。盡人趣者，不生欝單越。何以但言盡地獄等趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼亦盡天趣亦盡人趣。盡天趣者，不生無想天。盡人趣者，不生欝單越。何以但言盡地獄等趣？

答曰：以都盡故說盡，不都盡故說不盡。過去亦盡者，諸行始生，廣說如上。亦不過去不盡者，除上爾所事，如前廣說。已說者，一切過去現世有如來身，未來世中聖人墮惡趣陰界入住。不生者，餘未來現在法、無為法在在者，作第四句。此說世盡四句，今當說結盡四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以都盡故說盡，不都盡故說不盡。過去亦盡者，諸行始生，廣說如上。亦不過去不盡者，除上爾所事，如前廣說。已說者，一切過去現世有如來身，未來世中聖人墮惡趣陰界入住。不生者，餘未來現在法、無為法在在者，作第四句。此說世盡四句，今當說結盡四句。

復次今當說結。結有過去不盡，乃至廣說。結過去不盡者，諸過去結不斷、不知、不滅、不吐。不斷者、不以聖道斷諸結得。不知者、不證解脫得。復有說者、不斷者是斷知、不知者是智知、不滅者不得數緣滅、不吐者不斷諸結得、不證無為得。復有說者，不吐者不捨棄。彼不斷等復是何耶？答曰：具縛人見道修道所斷結是也。聖人若住苦法忍時亦爾，苦比智生，餘有四種結。如是次第乃至道比智生，餘有一種見諦具足修道所斷，隨相而說。盡不過去者，諸結已斷、已知、已滅、已吐。斷者，以聖道斷諸結得。已知者，證解脫得。復有說者，已斷者所謂斷知，乃至廣說。斷等復是何耶？答曰：阿羅漢三界結使斷，乃至廣說。斷等復是何耶？答曰：阿羅漢三界結使斷，乃至欲界凡夫結使斷，應隨相說。過去亦盡者，諸過去結已斷，乃至廣說。斷者，以聖道斷，乃至廣說。不過去亦不盡者，諸未來結不斷，乃至廣說。諸過去盡滅耶？乃至廣說。作四句，過去不滅者，如長老優陀耶言，乃至廣說，是謂過去不滅。滅不過去者，當說小事，小舍言舍滅，乃至廣說。此是世所傳，如東方人小舍言舍滅，乃至小眼見色言眼滅，故作是說。頗有滅眼能見色耶？答曰：有，如此者是也，是名滅不過去。過去亦滅者，諸行生始生，廣說如上。不過去亦不滅者，除上爾所事，廣說如上。已說者是何？一切過去法。現在有佛身及小滅，餘現在法、未來世及無為法在在者，作第四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次今當說結。結有過去不盡，乃至廣說。結過去不盡者，諸過去結不斷、不知、不滅、不吐。不斷者、不以聖道斷諸結得。不知者、不證解脫得。復有說者、不斷者是斷知、不知者是智知、不滅者不得數緣滅、不吐者不斷諸結得、不證無為得。復有說者，不吐者不捨棄。彼不斷等復是何耶？答曰：具縛人見道修道所斷結是也。聖人若住苦法忍時亦爾，苦比智生，餘有四種結。如是次第乃至道比智生，餘有一種見諦具足修道所斷，隨相而說。盡不過去者，諸結已斷、已知、已滅、已吐。斷者，以聖道斷諸結得。已知者，證解脫得。復有說者，已斷者所謂斷知，乃至廣說。斷等復是何耶？答曰：阿羅漢三界結使斷，乃至廣說。斷等復是何耶？答曰：阿羅漢三界結使斷，乃至欲界凡夫結使斷，應隨相說。過去亦盡者，諸過去結已斷，乃至廣說。斷者，以聖道斷，乃至廣說。不過去亦不盡者，諸未來結不斷，乃至廣說。諸過去盡滅耶？乃至廣說。作四句，過去不滅者，如長老優陀耶言，乃至廣說，是謂過去不滅。滅不過去者，當說小事，小舍言舍滅，乃至廣說。此是世所傳，如東方人小舍言舍滅，乃至小眼見色言眼滅，故作是說。頗有滅眼能見色耶？答曰：有，如此者是也，是名滅不過去。過去亦滅者，諸行生始生，廣說如上。不過去亦不滅者，除上爾所事，廣說如上。已說者是何？一切過去法。現在有佛身及小滅，餘現在法、未來世及無為法在在者，作第四句。

復次今當說結，乃至廣說。前四句明世滅，今四句明數緣滅結。或過去不滅，乃至作四句，廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次今當說結，乃至廣說。前四句明世滅，今四句明數緣滅結。或過去不滅，乃至作四句，廣說如上。

問曰：以何等故但說結不說結法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故但說結不說結法？

答曰：或有說者，作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，若說結，當知亦說結法。所以者何？同一對治斷故。復有說者，若緣結法，皆為結故。復有說者，結一向染污故說，結法染污不染污故不說。復有說者，若與聖道相妨者說，善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨。所以者何？善有漏法於道有出有入，於定亦有出有入，不隱沒無記與聖道作所依，煩惱與聖道相妨，所以應斷。若斷煩惱，彼法亦斷，以同對治斷故。譬如燈明，不與炷油器相妨，唯與闇相妨。欲壞闇故，燒炷盡油熱器。如是有漏善法不與無漏道相妨，猶如燈炷油。不隱沒無記法不與無漏道相妨，如器。是以說結不說結法。如王不與自國自軍相妨，與他國他軍相妨。為壞他軍故，亦少自損國、少自壞軍。如有漏善法不與無漏道相妨，猶如自軍。不隱沒無記法，猶如自國。如是若說斷結，當知結法亦斷。復有說者，若斷害煩惱，亦斷害生死，以是故說結不說結法。如結結法，受受法、使使法、垢垢法、纏纏法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，若說結，當知亦說結法。所以者何？同一對治斷故。復有說者，若緣結法，皆為結故。復有說者，結一向染污故說，結法染污不染污故不說。復有說者，若與聖道相妨者說，善有漏不隱沒無記法不與聖道相妨。所以者何？善有漏法於道有出有入，於定亦有出有入，不隱沒無記與聖道作所依，煩惱與聖道相妨，所以應斷。若斷煩惱，彼法亦斷，以同對治斷故。譬如燈明，不與炷油器相妨，唯與闇相妨。欲壞闇故，燒炷盡油熱器。如是有漏善法不與無漏道相妨，猶如燈炷油。不隱沒無記法不與無漏道相妨，如器。是以說結不說結法。如王不與自國自軍相妨，與他國他軍相妨。為壞他軍故，亦少自損國、少自壞軍。如有漏善法不與無漏道相妨，猶如自軍。不隱沒無記法，猶如自國。如是若說斷結，當知結法亦斷。復有說者，若斷害煩惱，亦斷害生死，以是故說結不說結法。如結結法，受受法、使使法、垢垢法、纏纏法亦如是。

若苦生疑，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苦生疑，乃至廣說。

問曰：何故作此論？答曰：此是佛經。如經說：有事論婆羅門往詣佛所，作如是問：沙門瞿曇！甚為希有。是疑難度，非是易度。佛語婆羅門：如是，如是。甚為希有。是疑難度，非是易度。婆羅門！於意云何？古昔諸婆羅門，作韋陀者、造呪術者，一名阿吒駒、二名傍摩駒、三名傍摩提婆、四名毘婆蜜哆、五名闍婆阿尼、六名阿祈羅、七名婆羅池殊、八名婆私吒、九名迦葉、十名毘浮，如是等皆不斷疑心而便命終。婆羅門！以是因緣故，當知疑心難斷難度。佛經說疑，不廣分別。佛經是此論根本因緣，彼中未說者，今當盡說，故作此論。若苦生疑，乃至廣說。此是甚深微細，難可顯現。若緣此苦，如是之間多心已過。以是事故，尊者迦旃延子說苦法忍生，乃至道比智生，於其中間有六十剎那現，其性速疾：有苦邪？是一意；無苦邪？是二意。彼邪字者，以成疑義。所以者何？若無邪字者，有苦是正見、無苦是邪見。如是以邪字成，於苦疑亦應以邪字，乃至成於道疑。如此八心，是最少者。若緣諦生疑，亦有多心。頗有一意是疑非疑，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？答曰：此是佛經。如經說：有事論婆羅門往詣佛所，作如是問：沙門瞿曇！甚為希有。是疑難度，非是易度。佛語婆羅門：如是，如是。甚為希有。是疑難度，非是易度。婆羅門！於意云何？古昔諸婆羅門，作韋陀者、造呪術者，一名阿吒駒、二名傍摩駒、三名傍摩提婆、四名毘婆蜜哆、五名闍婆阿尼、六名阿祈羅、七名婆羅池殊、八名婆私吒、九名迦葉、十名毘浮，如是等皆不斷疑心而便命終。婆羅門！以是因緣故，當知疑心難斷難度。佛經說疑，不廣分別。佛經是此論根本因緣，彼中未說者，今當盡說，故作此論。若苦生疑，乃至廣說。此是甚深微細，難可顯現。若緣此苦，如是之間多心已過。以是事故，尊者迦旃延子說苦法忍生，乃至道比智生，於其中間有六十剎那現，其性速疾：有苦邪？是一意；無苦邪？是二意。彼邪字者，以成疑義。所以者何？若無邪字者，有苦是正見、無苦是邪見。如是以邪字成，於苦疑亦應以邪字，乃至成於道疑。如此八心，是最少者。若緣諦生疑，亦有多心。頗有一意是疑非疑，乃至廣說。

問曰：何以作此論？為以自體、為以境界？若以自體者，疑心相應法猶豫是疑，慧是非疑。若以境界者，一切凡夫於如來身疑，一切聖於如來身不疑。若作是說：頗有一意是疑非疑？何以答言無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？為以自體、為以境界？若以自體者，疑心相應法猶豫是疑，慧是非疑。若以境界者，一切凡夫於如來身疑，一切聖於如來身不疑。若作是說：頗有一意是疑非疑？何以答言無？

答曰：所問者，頗有一意是疑非疑？是疑者，一意猶豫，亦是決定邪？非疑者，一意決定，亦是猶豫邪？是故答曰無邪。是苦邪？此心是疑；是苦，此心非疑，是正見。無苦邪？此心是疑；無苦，此心非疑，是邪見。如是有四正見、有四邪見，有八疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所問者，頗有一意是疑非疑？是疑者，一意猶豫，亦是決定邪？非疑者，一意決定，亦是猶豫邪？是故答曰無邪。是苦邪？此心是疑；是苦，此心非疑，是正見。無苦邪？此心是疑；無苦，此心非疑，是邪見。如是有四正見、有四邪見，有八疑。

問曰：此八疑心，幾能生正決定、幾能生邪決定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此八疑心，幾能生正決定、幾能生邪決定？

答曰：四能生正決定，四能生邪決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：四能生正決定，四能生邪決定。

問曰：何等人疑，能生正決定？何等人疑，能生邪決定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等人疑，能生正決定？何等人疑，能生邪決定？

答曰：有人憙親近善知識、樂聽聞法，有人不憙親近善知識、不樂聞法。若人憙親近善知識、樂聽聞法者，如此人疑，能生正決定。有人不憙親近善知識、不樂聞法者，如此人疑，能生邪決定。復有說者，有人多與內道人共住，有人多與外道人共住。若多與內道人共住者，如此人疑，能生正決定。若多與外道人共住者，如此人疑，能生邪決定。復有說者，有人多好習內道經，有人多好習外書。若好習內道經者，如是人疑，能生正決定。若好習外書者，如此人疑，能生邪決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有人憙親近善知識、樂聽聞法，有人不憙親近善知識、不樂聞法。若人憙親近善知識、樂聽聞法者，如此人疑，能生正決定。有人不憙親近善知識、不樂聞法者，如此人疑，能生邪決定。復有說者，有人多與內道人共住，有人多與外道人共住。若多與內道人共住者，如此人疑，能生正決定。若多與外道人共住者，如此人疑，能生邪決定。復有說者，有人多好習內道經，有人多好習外書。若好習內道經者，如是人疑，能生正決定。若好習外書者，如此人疑，能生邪決定。

有三種冥身，所謂於過去世疑猶豫，現在、未來亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三種冥身，所謂於過去世疑猶豫，現在、未來亦如是。

問曰：如疑性，非是無明，何以說是冥身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如疑性，非是無明，何以說是冥身？

答曰：與無明相似故。無有法非無明而與無明相似如疑者，是故說疑是冥身。復有說者，冥是無明，彼疑是其處所、是其舍宅。復有說者，疑是住處故。所以者何？若身中有疑，必有無明。如世人言，以親他故言：汝即是我身。復有說者，同是一法。所以者何？俱是不決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：與無明相似故。無有法非無明而與無明相似如疑者，是故說疑是冥身。復有說者，冥是無明，彼疑是其處所、是其舍宅。復有說者，疑是住處故。所以者何？若身中有疑，必有無明。如世人言，以親他故言：汝即是我身。復有說者，同是一法。所以者何？俱是不決定故。

問曰：以何等故世尊說緣世生疑是冥身，不說緣無為是冥身耶？答曰：或有說者，世是麁法，現可了知。若於世脫失，諸聖說是冥身；無為法微細，不可現得了知，是故諸聖不說是冥身。如人晝行脫失，為世人所呵笑；如人夜行脫失，則不為世所呵笑。彼亦如是。復有說者，為諸外道故，緣世生疑，說是冥身。諸外道偏愚於世，我曾在過去世不，乃至廣說；是故說疑世是冥身。復有說者，疑心多緣世生、少緣無為生。復有說者，世乃至小兒猶於中愚，所謂去來今事。以如是等現事故，世尊說疑世心是冥身。涅槃是非根法，甚深微細覺性乃能了知，是故疑此法者不說冥身。如經說：佛告比丘：以五事故令心弊惡。云何為五？所謂有人於如來所而生疑心，不解、不觀、不信，是名於如來所不斷心弊惡；於法、於戒、於教亦如是。佛所讚歎、智人所識、修梵行者，常以麁言譏刺毀訾觸惱，無恭敬心，是名於梵行者不斷心弊惡。問曰：此心弊惡，體性是何？答曰：此心弊惡有二分，所謂疑與瞋恚，四是疑分，一是瞋恚。問曰：瞋恚是弊惡，是事可爾。所以者何？如說：云何瞋恚結？答曰：若心生害、心生弊惡、心生瞋恚，是名瞋恚結。如疑心性非瞋恚，何以說是弊惡？答曰：或有說者，無有法性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者。如所說：疑隱弊心令心堅䩕弊惡，猶如良田不種植時堅䩕弊惡，彼亦如是。復有說者，疑隱弊心時尚不能生邪決定，況正決定。如田弊惡猶不生草，何況苗稼。復有說者，瞋恚令自身弊惡，疑心能令自身弊惡亦復如是。如田弊惡，人所棄捨，所生稗䅎猶不任用，何況粳糧。如是疑結令眾生生心弊惡，猶不能生於邪決定，況正決定。復有說者，同行相對故。同行者，俱行愁慼行。相對者，同與欣踊行相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故世尊說緣世生疑是冥身，不說緣無為是冥身耶？答曰：或有說者，世是麁法，現可了知。若於世脫失，諸聖說是冥身；無為法微細，不可現得了知，是故諸聖不說是冥身。如人晝行脫失，為世人所呵笑；如人夜行脫失，則不為世所呵笑。彼亦如是。復有說者，為諸外道故，緣世生疑，說是冥身。諸外道偏愚於世，我曾在過去世不，乃至廣說；是故說疑世是冥身。復有說者，疑心多緣世生、少緣無為生。復有說者，世乃至小兒猶於中愚，所謂去來今事。以如是等現事故，世尊說疑世心是冥身。涅槃是非根法，甚深微細覺性乃能了知，是故疑此法者不說冥身。如經說：佛告比丘：以五事故令心弊惡。云何為五？所謂有人於如來所而生疑心，不解、不觀、不信，是名於如來所不斷心弊惡；於法、於戒、於教亦如是。佛所讚歎、智人所識、修梵行者，常以麁言譏刺毀訾觸惱，無恭敬心，是名於梵行者不斷心弊惡。問曰：此心弊惡，體性是何？答曰：此心弊惡有二分，所謂疑與瞋恚，四是疑分，一是瞋恚。問曰：瞋恚是弊惡，是事可爾。所以者何？如說：云何瞋恚結？答曰：若心生害、心生弊惡、心生瞋恚，是名瞋恚結。如疑心性非瞋恚，何以說是弊惡？答曰：或有說者，無有法性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者。如所說：疑隱弊心令心堅䩕弊惡，猶如良田不種植時堅䩕弊惡，彼亦如是。復有說者，疑隱弊心時尚不能生邪決定，況正決定。如田弊惡猶不生草，何況苗稼。復有說者，瞋恚令自身弊惡，疑心能令自身弊惡亦復如是。如田弊惡，人所棄捨，所生稗䅎猶不任用，何況粳糧。如是疑結令眾生生心弊惡，猶不能生於邪決定，況正決定。復有說者，同行相對故。同行者，俱行愁慼行。相對者，同與欣踊行相對。

問曰：以何等故於佛生疑說是弊惡，於僧非邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故於佛生疑說是弊惡，於僧非邪？

答曰：佛無過失之行，若於佛生疑，此疑無過而起。僧少有過失之行可見，若於僧生疑，此疑因過而起。以是事故，因佛生疑名為弊惡，因僧生疑不名弊惡。復有說者，一向無過故。佛世尊乃至無有少過，若於佛生疑，此疑無過而起。眾僧少不隨順事可見故，若於僧生疑，因過而起。以是事故，因佛生疑名為弊惡，因僧生疑不名弊惡。如佛生疑，法、戒、教亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛無過失之行，若於佛生疑，此疑無過而起。僧少有過失之行可見，若於僧生疑，此疑因過而起。以是事故，因佛生疑名為弊惡，因僧生疑不名弊惡。復有說者，一向無過故。佛世尊乃至無有少過，若於佛生疑，此疑無過而起。眾僧少不隨順事可見故，若於僧生疑，因過而起。以是事故，因佛生疑名為弊惡，因僧生疑不名弊惡。如佛生疑，法、戒、教亦如是。

問曰：以何等故於僧生恚名為弊惡，於佛非耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故於僧生恚名為弊惡，於佛非耶？

答曰：若佛生恚，此心偏重。以偏重故，更立重名，名為橫惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若佛生恚，此心偏重。以偏重故，更立重名，名為橫惡。