阿毘曇毘婆沙論卷第七迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第七迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度智品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜揵度智品之三

何故祭祀餓鬼則到？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故祭祀餓鬼則到？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：欲解佛經故。如經說：生聞婆羅門往至佛所，問佛言：沙門瞿曇！我有親里命過，欲施其揣食，為得食不？佛告婆羅門：此事不定。所以者何？有五道生處，地獄乃至天道。婆羅門！若汝親里生地獄中，即食地獄中食以自存活。彼云何能受汝所施揣食？生畜生、人、天中亦復如是。婆羅門言：沙門瞿曇！若我親里不生餓鬼中者，所施揣食誰當受之？佛語婆羅門：欲令餓鬼道中無汝親里者，無有是處。彼經雖說施與餓鬼則到，未說所以，今者欲說祭祀餓鬼則到，非餘處故，而作此論。彼佛經是此論根本因緣，諸經中未說者，今盡說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲解佛經故。如經說：生聞婆羅門往至佛所，問佛言：沙門瞿曇！我有親里命過，欲施其揣食，為得食不？佛告婆羅門：此事不定。所以者何？有五道生處，地獄乃至天道。婆羅門！若汝親里生地獄中，即食地獄中食以自存活。彼云何能受汝所施揣食？生畜生、人、天中亦復如是。婆羅門言：沙門瞿曇！若我親里不生餓鬼中者，所施揣食誰當受之？佛語婆羅門：欲令餓鬼道中無汝親里者，無有是處。彼經雖說施與餓鬼則到，未說所以，今者欲說祭祀餓鬼則到，非餘處故，而作此論。彼佛經是此論根本因緣，諸經中未說者，今盡說之。

以何等故祭祀餓鬼則到？問曰：為以此道高勝故到、為以下賤故到？若以此道是下賤者，地獄、畜生是則下賤。若以此道是高勝者，人、天則勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故祭祀餓鬼則到？問曰：為以此道高勝故到、為以下賤故到？若以此道是下賤者，地獄、畜生是則下賤。若以此道是高勝者，人、天則勝。

答曰：應作是說：不以勝到，亦不以賤到。云何能到？答曰：此道自爾，乃至廣說。有二事故，祭祀餓鬼則到：一者是業；二者此道自爾。先已說之，猶鴻雁、孔雀、鸚鵡、舍利、瞿翅羅、共命等諸鳥而能飛行，乃至廣說。然神不勝人、勢不勝人，隨其所欲而能飛行，於虛空中久住遊戲。然人欲住虛空去地四指，經須臾間猶無能者。如彼眾鳥而能飛行，生處自爾。此餓鬼道，祭祀則到，生處亦爾。亦如一地獄道中，或有能自識宿命者，如經說：地獄眾生作如是念：諸沙門婆羅門恒如是說：貪欲是將來過患、可畏之處，是以當斷貪欲。我等以不能斷貪欲因緣故，今受極劇苦痛極惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：不以勝到，亦不以賤到。云何能到？答曰：此道自爾，乃至廣說。有二事故，祭祀餓鬼則到：一者是業；二者此道自爾。先已說之，猶鴻雁、孔雀、鸚鵡、舍利、瞿翅羅、共命等諸鳥而能飛行，乃至廣說。然神不勝人、勢不勝人，隨其所欲而能飛行，於虛空中久住遊戲。然人欲住虛空去地四指，經須臾間猶無能者。如彼眾鳥而能飛行，生處自爾。此餓鬼道，祭祀則到，生處亦爾。亦如一地獄道中，或有能自識宿命者，如經說：地獄眾生作如是念：諸沙門婆羅門恒如是說：貪欲是將來過患、可畏之處，是以當斷貪欲。我等以不能斷貪欲因緣故，今受極劇苦痛極惱。

問曰：彼作如是念時，為初生時、為中時、為後時耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼作如是念時，為初生時、為中時、為後時耶？

答曰：初生時，非中後時。所以者何？初生之時未受苦痛，若受苦痛，次前滅事尚不能憶，況復久遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初生時，非中後時。所以者何？初生之時未受苦痛，若受苦痛，次前滅事尚不能憶，況復久遠。

問曰：為住何心作如是念？善耶、不善、無記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為住何心作如是念？善耶、不善、無記耶？

答曰：住三種心。能作是念，為是意地、為五識身？答曰：意地，非五識身。為是威儀、為是工巧、為是報心？答曰：是威儀，非是工巧、報心。所以者何？彼處無有工巧、以報心是五識地故。為念幾世耶？答曰：一世。於彼處死，來生此間。或有說者，亦能憶念多世。評曰：不應作是說，如先說者好。亦能知他心者，其事云何？答曰：若獄卒杻械種種殺害之器在前而立，作如是念：彼獄卒意今欲殺我。評曰：不應作是說。若然者，人亦能知，可名他心智耶？如是說者好。彼有生處得智，能知此事。為初知、為中知、為後知耶？答曰：應如前廣說。畜生中亦有能自識宿命者，如經中說：傷佉！汝若是我父都提耶者，可昇此坐。即便昇之。復作是言：汝若是我父都提耶者，可食此粳米肉飯。即便食之。復作是言：汝若是我父都提耶者，可示我所寶藏物。即便示之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：住三種心。能作是念，為是意地、為五識身？答曰：意地，非五識身。為是威儀、為是工巧、為是報心？答曰：是威儀，非是工巧、報心。所以者何？彼處無有工巧、以報心是五識地故。為念幾世耶？答曰：一世。於彼處死，來生此間。或有說者，亦能憶念多世。評曰：不應作是說，如先說者好。亦能知他心者，其事云何？答曰：若獄卒杻械種種殺害之器在前而立，作如是念：彼獄卒意今欲殺我。評曰：不應作是說。若然者，人亦能知，可名他心智耶？如是說者好。彼有生處得智，能知此事。為初知、為中知、為後知耶？答曰：應如前廣說。畜生中亦有能自識宿命者，如經中說：傷佉！汝若是我父都提耶者，可昇此坐。即便昇之。復作是言：汝若是我父都提耶者，可食此粳米肉飯。即便食之。復作是言：汝若是我父都提耶者，可示我所寶藏物。即便示之。

問曰：作如是念時，為是初、為中後耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：作如是念時，為是初、為中後耶？

答曰：三時俱能。為住何心？答曰：住善、不善、無記心中悉能，威儀、工巧、報心亦能。能知幾世耶？答曰：或有說者，能知一世，死彼生此處。或有說者，能知多世。何以知之？曾聞有一女人，置其嬰兒在於一處，有因緣故餘行不在。時有一狼檐其兒去。時人捕搊而語之言：汝今何故檐他兒去？狼答之言：此小兒母是我等怨家。時人問言：有何怨耶？狼即答言：此小兒母，五百世中常食我兒，我亦五百世中常殺其子。若彼能捨舊怨之心，我亦能捨。時人語其兒母：可捨怨心。兒母答言：我今已捨。時狼觀兒母心，雖口言捨而心不放，即便害其兒命而去。如此者能知他心亦識宿命。何時知耶？答曰：初中後悉知。住何心知？答曰：善、不善、無記悉知；意地知，非五識身；威儀、工巧、報心亦能知。彼經文雖不說，而餓鬼道亦有此智。何以知之？曾聞有一女人為餓鬼所持，即以呪術而問鬼言：何以惱他女人？鬼答之言：此女人者是我怨家，五百世中而常殺我，我亦五百世中。斷其命根。若彼能捨舊怨之心，我亦能捨。爾時女人作如是言：我今已捨怨心。鬼觀女人，雖口言捨而心不放。鬼即斷其命根，捨之而去。為何時知耶？答曰：廣說如上。諸天道亦有此生處得智，而無現事可說。為何時知耶？答曰：廣說如上。人道中無如此生得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三時俱能。為住何心？答曰：住善、不善、無記心中悉能，威儀、工巧、報心亦能。能知幾世耶？答曰：或有說者，能知一世，死彼生此處。或有說者，能知多世。何以知之？曾聞有一女人，置其嬰兒在於一處，有因緣故餘行不在。時有一狼檐其兒去。時人捕搊而語之言：汝今何故檐他兒去？狼答之言：此小兒母是我等怨家。時人問言：有何怨耶？狼即答言：此小兒母，五百世中常食我兒，我亦五百世中常殺其子。若彼能捨舊怨之心，我亦能捨。時人語其兒母：可捨怨心。兒母答言：我今已捨。時狼觀兒母心，雖口言捨而心不放，即便害其兒命而去。如此者能知他心亦識宿命。何時知耶？答曰：初中後悉知。住何心知？答曰：善、不善、無記悉知；意地知，非五識身；威儀、工巧、報心亦能知。彼經文雖不說，而餓鬼道亦有此智。何以知之？曾聞有一女人為餓鬼所持，即以呪術而問鬼言：何以惱他女人？鬼答之言：此女人者是我怨家，五百世中而常殺我，我亦五百世中。斷其命根。若彼能捨舊怨之心，我亦能捨。爾時女人作如是言：我今已捨怨心。鬼觀女人，雖口言捨而心不放。鬼即斷其命根，捨之而去。為何時知耶？答曰：廣說如上。諸天道亦有此生處得智，而無現事可說。為何時知耶？答曰：廣說如上。人道中無如此生得智。

問曰：何以故無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故無？

答曰：非器非田故。復次人中有瞻相智、有覩言相智，彼生得智，為如此智所覆蔽故。復次人中雖無此生得智，而有勝妙者，所謂他心智、願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非器非田故。復次人中有瞻相智、有覩言相智，彼生得智，為如此智所覆蔽故。復次人中雖無此生得智，而有勝妙者，所謂他心智、願智。

問曰：為知幾心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為知幾心？

答曰：或有說者，地獄還知地獄心，畜生還知畜生心，餓鬼還知餓鬼心。復有說者，地獄還知地獄心，畜生還知畜生心亦知地獄心，餓鬼還知餓鬼心亦知地獄、畜生心，天盡知五道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，地獄還知地獄心，畜生還知畜生心，餓鬼還知餓鬼心。復有說者，地獄還知地獄心，畜生還知畜生心亦知地獄心，餓鬼還知餓鬼心亦知地獄、畜生心，天盡知五道心。

問曰：若畜生不知天心者，《施設世界經》云何通？如說：善住龍王、伊羅拔那龍王知帝釋心所念，猶如猛健丈夫屈申臂頃，於自住處沒、在帝釋前立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若畜生不知天心者，《施設世界經》云何通？如說：善住龍王、伊羅拔那龍王知帝釋心所念，猶如猛健丈夫屈申臂頃，於自住處沒、在帝釋前立。

答曰：此是比智。何以知之？諸天若欲出軍鬪戰之時，善住龍王脊背諸骨自然出聲。彼作是念：今我脊背聲出，定知諸天必與阿修羅共戰。諸天若欲遊戲之時，伊羅拔那龍王背上自然有香手像現。彼作是念：我今背上有香手像現，定知諸天欲遊戲園林。餓鬼亦有生得智，能識宿命。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是比智。何以知之？諸天若欲出軍鬪戰之時，善住龍王脊背諸骨自然出聲。彼作是念：今我脊背聲出，定知諸天必與阿修羅共戰。諸天若欲遊戲之時，伊羅拔那龍王背上自然有香手像現。彼作是念：我今背上有香手像現，定知諸天欲遊戲園林。餓鬼亦有生得智，能識宿命。如偈說：

「我本求財物， 如法或非法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本求財物， 如法或非法，

他人得其樂， 今我受苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他人得其樂， 今我受苦惱。」

問曰：為何時知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為何時知？

答曰：廣說如上。諸天亦有生得智，能自識宿命。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：廣說如上。諸天亦有生得智，能自識宿命。如偈說：

「我今祇洹林， 恒住諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今祇洹林， 恒住諸聖眾，

法王亦在中， 今我心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王亦在中， 今我心歡喜。」

問曰：為何時知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為何時知？

答曰：廣說如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：廣說如上。

問曰：以何等故人無生得智自識宿命？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故人無生得智自識宿命？

答曰：非其器，廣說如上。復次為餘法所覆蔽，如性自念前生智。復次人中雖無生得智自識宿命通，而有勝妙者，所謂宿命通、願智。彼亦能雷電興風降雨者，唯畜生能，非餘。畜生道中唯龍能，非餘。彼畜生中能興風降雨，近者是其功用果，所住之處遠邊外出者是其威勢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非其器，廣說如上。復次為餘法所覆蔽，如性自念前生智。復次人中雖無生得智自識宿命通，而有勝妙者，所謂宿命通、願智。彼亦能雷電興風降雨者，唯畜生能，非餘。畜生道中唯龍能，非餘。彼畜生中能興風降雨，近者是其功用果，所住之處遠邊外出者是其威勢果。

問曰：為一龍能作如是等事不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為一龍能作如是等事不耶？

答曰：能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：能作。

問曰：若然者，經何以說異耶？如說：或有天能雨，或有天能風，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，經何以說異耶？如說：或有天能雨，或有天能風，乃至廣說。

答曰：隨其所樂故，或有樂為雨者、樂為風者，乃至廣說。以所樂不同，經說有異。如此等自爾，所欲便果。彼餓鬼道自爾，施其揣食則到。復有說者，五道生處各有自爾之法，如地獄報色斷便還續，生處自爾；畜生中能飛虛空；餓鬼施揣食則到；人中有勇健念力梵行勇健者，不見果而廣能修因念力者，久遠所作、久遠所說而能憶念梵行者，能得解脫分達分善根、得正決定；天中有自然隨意所須之物。如是等諸道，各有生處自爾之法。復有說者，方土亦有生處自爾之法。如罽賓土秋時牛咽繫欝金花鬘，餘方貴勝所不能得。如那伽羅國，凡人飲蒲桃酒，東方貴人所不能得。如東方貴勝衣絹，凡人衣㲲。如北方人貴勝衣㲲，凡人衣絹。如諸道諸方各有生處自爾之法，隨意能果。彼餓鬼亦爾，施其揣食，隨意能果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨其所樂故，或有樂為雨者、樂為風者，乃至廣說。以所樂不同，經說有異。如此等自爾，所欲便果。彼餓鬼道自爾，施其揣食則到。復有說者，五道生處各有自爾之法，如地獄報色斷便還續，生處自爾；畜生中能飛虛空；餓鬼施揣食則到；人中有勇健念力梵行勇健者，不見果而廣能修因念力者，久遠所作、久遠所說而能憶念梵行者，能得解脫分達分善根、得正決定；天中有自然隨意所須之物。如是等諸道，各有生處自爾之法。復有說者，方土亦有生處自爾之法。如罽賓土秋時牛咽繫欝金花鬘，餘方貴勝所不能得。如那伽羅國，凡人飲蒲桃酒，東方貴人所不能得。如東方貴勝衣絹，凡人衣㲲。如北方人貴勝衣㲲，凡人衣絹。如諸道諸方各有生處自爾之法，隨意能果。彼餓鬼亦爾，施其揣食，隨意能果。

復次有人長夜有如是欲、有如是念，乃至廣說。彼人長夜有如是欲、如是念，所念便果。猶如邊僻聚落中人，為富名故守護家財，多畜牛羊衣服穀米及諸生業之具，為名譽故不施與人。以不施與人故，身壞命終墮餓鬼中。復有說者，有人性親愛眷屬欲饒益之，為眷屬故，如法或不如法求財。及其得時，以慳惜故，於己眷屬尚無心與，況復餘人。以無施心故，身壞命終墮餓鬼中，若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住。諸親里等生苦惱心，作如是念：彼積聚財物自不受用又不能施人。以苦惱心故欲施其食，請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食。爾時餓鬼親自見之，於眷屬財物生己有想，作如是念：如此財物我所積聚，今施與人。心大歡喜，於福田所生信敬心，即時增長捨相應思。以如此業能得現報，是故施其揣食則到。復有說者，過去世時作如是業，施與則到。其事云何？尊者和須蜜答曰：彼諸餓鬼以慳惜故，有顛倒想、有顛倒見。以有顛倒想見故，河見非河、水見非水、於好飲食見是不淨。彼諸親里為於此人修布施時，能生信心則除顛倒，見河是河、見水是水、見食是食。復有說者，餓鬼有二種：一者樂淨；二者樂不淨。彼樂淨者，以慳惜故，於河等顛倒想，如先說。樂不淨者，見河則乾、於滿器飲食見其中空。若諸親里為其人故修布施時，其鬼見已，於所施物及福田所生歡喜心，即能增長捨相應思。以是業故，除顛倒想。樂淨者，於河見河、見水是水、器中飲食見是淨食。樂不淨者，見水滿河、於空器中見食滿器。以是事故，作如是說，施與餓鬼揣食則到。復有說者，彼餓鬼前世有少善行，於諸飲食不生倒想，以慳惜故身心怯弱，以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者所。或有因緣往詣其所，心不喜樂。所以者何？以自身卑賤故。彼威德餓鬼，以福德因緣有種種飲食。此鬼身心怯弱故，不敢食之。若諸親里為其人故修布施時，其鬼見已，於所施物及福田所生歡喜心，以此信樂心故便得勝身心，以得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有威德者所，生喜心樂心，所得飲食盡能食之。以是事故，施於餓鬼揣食則到。尊者佛陀提婆說曰：不應他作他受，但以彼諸親里為其鬼故修行布施，其鬼若於福田財物生信敬心，於此果報亦有其分。以是事故，施與餓鬼揣食則到，非餘道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有人長夜有如是欲、有如是念，乃至廣說。彼人長夜有如是欲、如是念，所念便果。猶如邊僻聚落中人，為富名故守護家財，多畜牛羊衣服穀米及諸生業之具，為名譽故不施與人。以不施與人故，身壞命終墮餓鬼中。復有說者，有人性親愛眷屬欲饒益之，為眷屬故，如法或不如法求財。及其得時，以慳惜故，於己眷屬尚無心與，況復餘人。以無施心故，身壞命終墮餓鬼中，若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住。諸親里等生苦惱心，作如是念：彼積聚財物自不受用又不能施人。以苦惱心故欲施其食，請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食。爾時餓鬼親自見之，於眷屬財物生己有想，作如是念：如此財物我所積聚，今施與人。心大歡喜，於福田所生信敬心，即時增長捨相應思。以如此業能得現報，是故施其揣食則到。復有說者，過去世時作如是業，施與則到。其事云何？尊者和須蜜答曰：彼諸餓鬼以慳惜故，有顛倒想、有顛倒見。以有顛倒想見故，河見非河、水見非水、於好飲食見是不淨。彼諸親里為於此人修布施時，能生信心則除顛倒，見河是河、見水是水、見食是食。復有說者，餓鬼有二種：一者樂淨；二者樂不淨。彼樂淨者，以慳惜故，於河等顛倒想，如先說。樂不淨者，見河則乾、於滿器飲食見其中空。若諸親里為其人故修布施時，其鬼見已，於所施物及福田所生歡喜心，即能增長捨相應思。以是業故，除顛倒想。樂淨者，於河見河、見水是水、器中飲食見是淨食。樂不淨者，見水滿河、於空器中見食滿器。以是事故，作如是說，施與餓鬼揣食則到。復有說者，彼餓鬼前世有少善行，於諸飲食不生倒想，以慳惜故身心怯弱，以怯弱故不能往詣諸餓鬼中有威德者所。或有因緣往詣其所，心不喜樂。所以者何？以自身卑賤故。彼威德餓鬼，以福德因緣有種種飲食。此鬼身心怯弱故，不敢食之。若諸親里為其人故修布施時，其鬼見已，於所施物及福田所生歡喜心，以此信樂心故便得勝身心，以得勝身心故而能往詣諸餓鬼中有威德者所，生喜心樂心，所得飲食盡能食之。以是事故，施於餓鬼揣食則到。尊者佛陀提婆說曰：不應他作他受，但以彼諸親里為其鬼故修行布施，其鬼若於福田財物生信敬心，於此果報亦有其分。以是事故，施與餓鬼揣食則到，非餘道也。

問曰：為餓鬼作福，為唯得飲食，亦增益其身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為餓鬼作福，為唯得飲食，亦增益其身耶？

答曰：亦得飲食亦增益身。得飲食如先所說。云何增益其身？其身臭者得香、惡色得好、麁觸得細、無威德身得威德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦得飲食亦增益身。得飲食如先所說。云何增益其身？其身臭者得香、惡色得好、麁觸得細、無威德身得威德身。

問曰：餘道中亦能得此果報不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘道中亦能得此果報不耶？

答曰：若能生信心則得，不能生者則不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若能生信心則得，不能生者則不得。

問曰：若諸道中皆得如是等事，此中何以獨說餓鬼道不說餘道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若諸道中皆得如是等事，此中何以獨說餓鬼道不說餘道？

答曰：以諸餓鬼為飢渴故，常有悕望飲食之心，以自存活；餘道不必有如是心，是故不說。復有說者，以餓鬼道中常有求心期心，是故施之則到。有五趣，所謂地獄、畜生、餓鬼、人、天。問曰：五趣體性，為是不隱沒無記、為是三種？若是無記者，《波伽羅那》說云何通？如說：趣性是一切使所使。若有三種，則壞諸趣體。云何壞趣體？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以諸餓鬼為飢渴故，常有悕望飲食之心，以自存活；餘道不必有如是心，是故不說。復有說者，以餓鬼道中常有求心期心，是故施之則到。有五趣，所謂地獄、畜生、餓鬼、人、天。問曰：五趣體性，為是不隱沒無記、為是三種？若是無記者，《波伽羅那》說云何通？如說：趣性是一切使所使。若有三種，則壞諸趣體。云何壞趣體？

答曰：地獄眾生則應成就他化自在天煩惱業，及善他化自在天亦成就地獄眾生煩惱業及不善。應作此說：趣體性是不隱沒無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：地獄眾生則應成就他化自在天煩惱業，及善他化自在天亦成就地獄眾生煩惱業及不善。應作此說：趣體性是不隱沒無記。

問曰：若然者，波伽羅那說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，波伽羅那說云何通？

答曰：彼應作如是說：地獄、畜生、餓鬼、人趣體性，是欲界一切遍使及思惟所斷；諸使所使天趣體性，是三界一切遍使及思惟所斷諸使所使。應如是說，而不說者，有何意耶？答曰：彼誦者錯謬故，作如是說。復有說者，和合諸趣心是五行所斷，是以一切使所使。復有說者，趣體性有三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼應作如是說：地獄、畜生、餓鬼、人趣體性，是欲界一切遍使及思惟所斷；諸使所使天趣體性，是三界一切遍使及思惟所斷諸使所使。應如是說，而不說者，有何意耶？答曰：彼誦者錯謬故，作如是說。復有說者，和合諸趣心是五行所斷，是以一切使所使。復有說者，趣體性有三種。

問曰：若然者，云何不壞趣體性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不壞趣體性？

答曰：若已成就言之則壞，若以現在行言之則不壞。云何現在行言之則不壞？答曰：如地獄、畜生、餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行，如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行。評曰：應作是說：地獄體性是不隱沒無記。何以知之？如尊者舍利弗作如是言：諸長老！若地獄漏現在前，造作地獄苦痛身口意業，所謂身口意曲濁穢果報，生地獄中。生已受彼報，色乃至識，是名地獄趣。諸長老！除此五陰，更無有法名地獄趣。以是事故，知趣體性是不隱沒無記。然以報故五趣差別，此是趣性。今當說趣所以者何故名為趣？答曰：趣彼生處，趣彼生相續，是名為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若已成就言之則壞，若以現在行言之則不壞。云何現在行言之則不壞？答曰：如地獄、畜生、餓鬼成就他化自在天煩惱業及善而不現前行，如他化自在天成就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善而不現在行。評曰：應作是說：地獄體性是不隱沒無記。何以知之？如尊者舍利弗作如是言：諸長老！若地獄漏現在前，造作地獄苦痛身口意業，所謂身口意曲濁穢果報，生地獄中。生已受彼報，色乃至識，是名地獄趣。諸長老！除此五陰，更無有法名地獄趣。以是事故，知趣體性是不隱沒無記。然以報故五趣差別，此是趣性。今當說趣所以者何故名為趣？答曰：趣彼生處，趣彼生相續，是名為趣。

已說諸趣總相，一一相今當說。云何名地獄趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸趣總相，一一相今當說。云何名地獄趣？

答曰：是地獄分，與地獄眾生為伴，受地獄身，處所得、體性得、諸入得，生彼處，得不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。以何等故名泥梨迦？泥犁迦秦言無有。所以者何？彼中無有喜樂，無氣味、無歡喜、無利、無喜、無樂、無喜樂，故言無有。復有說者，作增上身口意惡行，故生彼處。彼處生相續，是名地獄趣。復有說者，地獄趣者，是名施設、是想施設，不必如名悉有其義。復有說者，是趣卑下，於五道中更無卑下如地獄趣，故名卑下。復有說者，是趣墮落。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是地獄分，與地獄眾生為伴，受地獄身，處所得、體性得、諸入得，生彼處，得不隱沒無記色受想行識，是名地獄趣。以何等故名泥梨迦？泥犁迦秦言無有。所以者何？彼中無有喜樂，無氣味、無歡喜、無利、無喜、無樂、無喜樂，故言無有。復有說者，作增上身口意惡行，故生彼處。彼處生相續，是名地獄趣。復有說者，地獄趣者，是名施設、是想施設，不必如名悉有其義。復有說者，是趣卑下，於五道中更無卑下如地獄趣，故名卑下。復有說者，是趣墮落。如偈說：

「諸墮地獄者， 其身盡倒懸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸墮地獄者， 其身盡倒懸，

坐誹謗賢聖， 及諸淨行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐誹謗賢聖， 及諸淨行者，

諸根皆毀壞， 如彼燋爛魚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根皆毀壞， 如彼燋爛魚。」

復有說者，泥犁迦秦言無去處。所以者何？生彼眾生，無有去處、無有依處、無有救處，故名無去處。復以何故名阿毘至？阿毘至秦言無間，亦名淳受苦痛，亦名百釘釘身，亦名六苦觸。復有說者，眾生生彼者多無處容受，故言無間。不應作是說。所以者何？生餘地獄者多，生阿毘至者少。何以知之？作增上身口意惡業生阿毘至中，眾生少有作增上身口意惡業者。如眾生少作增上善行生有頂中，彼亦如是。復有說者，無有暫樂故名無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者，泥犁迦秦言無去處。所以者何？生彼眾生，無有去處、無有依處、無有救處，故名無去處。復以何故名阿毘至？阿毘至秦言無間，亦名淳受苦痛，亦名百釘釘身，亦名六苦觸。復有說者，眾生生彼者多無處容受，故言無間。不應作是說。所以者何？生餘地獄者多，生阿毘至者少。何以知之？作增上身口意惡業生阿毘至中，眾生少有作增上身口意惡業者。如眾生少作增上善行生有頂中，彼亦如是。復有說者，無有暫樂故名無間。

問曰：若然者，餘大地獄中有意樂為樂受間耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，餘大地獄中有意樂為樂受間耶？

答曰：雖無意樂，樂受有二種：一者依；二者報。一切地獄，無報樂受而有依樂受。阿毘至中依樂受亦無。何以知餘大地獄中有依樂受？如《施設世界經》中說：唱活地獄中有冷風來吹眾生身，還生血肉。或作是唱：諸眾生活！諸眾生活！爾時眾生即便還活。以是事故，知餘地獄有依樂受。阿毘至中無如是事，故無依樂受。復有說者，生阿毘至中眾生其身雖大，受苦痛時無有間處，故名無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖無意樂，樂受有二種：一者依；二者報。一切地獄，無報樂受而有依樂受。阿毘至中依樂受亦無。何以知餘大地獄中有依樂受？如《施設世界經》中說：唱活地獄中有冷風來吹眾生身，還生血肉。或作是唱：諸眾生活！諸眾生活！爾時眾生即便還活。以是事故，知餘地獄有依樂受。阿毘至中無如是事，故無依樂受。復有說者，生阿毘至中眾生其身雖大，受苦痛時無有間處，故名無間。

問曰：地獄為在何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地獄為在何處？

答曰：或有說者，閻浮提下四萬由旬，有阿毘至地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，閻浮提下四萬由旬，有阿毘至地獄。

問曰：其餘諸獄為在上下耶、為在傍邊耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：其餘諸獄為在上下耶、為在傍邊耶？

答曰：或有說者，阿毘至獄在於中央，其餘諸獄周迴四邊。如今城在其中，村落圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，阿毘至獄在於中央，其餘諸獄周迴四邊。如今城在其中，村落圍繞。

問曰：此閻浮提縱廣七千由旬，下諸地獄各各廣大。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此閻浮提縱廣七千由旬，下諸地獄各各廣大。如偈說：

「火焰遍滿多由旬， 見者恐怖身毛竪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「火焰遍滿多由旬， 見者恐怖身毛竪，

諸惡眾生常然之， 其焰熾盛不可近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡眾生常然之， 其焰熾盛不可近。」

如是地獄一一廣大，云何可受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是地獄一一廣大，云何可受？

答曰：此大地形下廣上狹，其猶垜穀在地，是故經說大海漸廣轉深。復有說者，阿毘至獄最在其下，次上有火炙地獄，次炙地獄，次大叫喚地獄，次叫喚地獄，次押地獄，次黑繩地獄，次唱活地獄。彼阿毘至獄縱廣高下二萬由旬，周匝八萬由旬；其餘諸獄縱廣萬九千由旬。或有說者，其餘諸獄縱廣萬由旬。復有說者，閻浮提下四萬由旬有阿毘至獄，阿毘至獄縱廣高下二萬由旬、周迴八萬由旬。火炙地獄縱廣高下五千由旬，乃至唱活地獄各各五千由旬。如是七地獄合三萬五千由旬，餘五千由旬：千由旬青色地、千由旬黃色地、千由旬赤色地、千由旬白色地、五百由旬是白墡、五百由旬是泥。一一地獄有十六眷屬。云何十六？答曰：一一地獄各有四門，一一門各有四眷屬：一名熱沙上下沒膝地獄；二名惡虫沸屎地獄；有刀道地獄、有雨刀葉地獄、有刀林地獄，如是三種是第三眷屬；第四名熱灰河地獄。如是門門各有四種眷屬。阿毘至獄通己身及眷屬合有十七，餘七地獄亦爾，都合有一百三十六。諸眷屬地獄中，以種種苦治罪人。正地獄中，以一種苦治罪人。閻浮提下亦有正地獄，閻浮提地上唯有邊地獄，或在山上、或在谷中、或在曠野、或在空中。弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄，無正地獄。欝單越無正地獄亦無邊地獄。所以者何？彼是淨果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此大地形下廣上狹，其猶垜穀在地，是故經說大海漸廣轉深。復有說者，阿毘至獄最在其下，次上有火炙地獄，次炙地獄，次大叫喚地獄，次叫喚地獄，次押地獄，次黑繩地獄，次唱活地獄。彼阿毘至獄縱廣高下二萬由旬，周匝八萬由旬；其餘諸獄縱廣萬九千由旬。或有說者，其餘諸獄縱廣萬由旬。復有說者，閻浮提下四萬由旬有阿毘至獄，阿毘至獄縱廣高下二萬由旬、周迴八萬由旬。火炙地獄縱廣高下五千由旬，乃至唱活地獄各各五千由旬。如是七地獄合三萬五千由旬，餘五千由旬：千由旬青色地、千由旬黃色地、千由旬赤色地、千由旬白色地、五百由旬是白墡、五百由旬是泥。一一地獄有十六眷屬。云何十六？答曰：一一地獄各有四門，一一門各有四眷屬：一名熱沙上下沒膝地獄；二名惡虫沸屎地獄；有刀道地獄、有雨刀葉地獄、有刀林地獄，如是三種是第三眷屬；第四名熱灰河地獄。如是門門各有四種眷屬。阿毘至獄通己身及眷屬合有十七，餘七地獄亦爾，都合有一百三十六。諸眷屬地獄中，以種種苦治罪人。正地獄中，以一種苦治罪人。閻浮提下亦有正地獄，閻浮提地上唯有邊地獄，或在山上、或在谷中、或在曠野、或在空中。弗婆提瞿陀尼唯有邊地獄，無正地獄。欝單越無正地獄亦無邊地獄。所以者何？彼是淨果報。

問曰：以何等故，閻浮提下有正地獄，餘處則無？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，閻浮提下有正地獄，餘處則無？

答曰：閻浮提人修善猛利，作不善業亦復猛利。是故閻浮提有正地獄，餘處則無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：閻浮提人修善猛利，作不善業亦復猛利。是故閻浮提有正地獄，餘處則無。

問曰：如餘方亦作五無間諸餘重業，為於何處受其報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如餘方亦作五無間諸餘重業，為於何處受其報耶？

答曰：於此閻浮提下受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於此閻浮提下受。

問曰：諸地獄卒，為是眾生、為非眾生耶。若是眾生者，多作不善業，當於何處復受此報？若非眾生者，曇摩須菩提所說偈復云何通？如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸地獄卒，為是眾生、為非眾生耶。若是眾生者，多作不善業，當於何處復受此報？若非眾生者，曇摩須菩提所說偈復云何通？如說：

「剛強瞋恚人， 常樂作諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剛強瞋恚人， 常樂作諸惡，

見他苦生喜， 死作閻羅卒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見他苦生喜， 死作閻羅卒。」

答曰：或有說者，是眾生數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是眾生數。

問曰：若然者，多作不善業，當於何處復受此報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，多作不善業，當於何處復受此報？

答曰：即於彼處受報。所以者何？作無間業斷善根、增上邪見者，猶於彼受報，況地獄卒。復有說者，非眾生數。以諸眾生罪業因緣故，實非眾生，作眾生像而現其前，以種種事治諸罪人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：即於彼處受報。所以者何？作無間業斷善根、增上邪見者，猶於彼受報，況地獄卒。復有說者，非眾生數。以諸眾生罪業因緣故，實非眾生，作眾生像而現其前，以種種事治諸罪人。

問曰：若然者，曇摩須菩提偈云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，曇摩須菩提偈云何通？

答曰：此造文頌，不必須通。所以者何？造文頌，有增有減、有得有失。若欲通者，其事云何？答曰：諸以鐵鎖繫縛眾生，詣閻羅王所，是眾生數；餘種種治諸罪人者，非眾生數。如是說者好。地獄眾生其形云何？答曰：其形如人。言語云何？答曰：初生未受苦痛時盡作聖語，後受苦痛時雖出苦痛聲，乃至無有一言可分別者，但有打棒壞裂之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此造文頌，不必須通。所以者何？造文頌，有增有減、有得有失。若欲通者，其事云何？答曰：諸以鐵鎖繫縛眾生，詣閻羅王所，是眾生數；餘種種治諸罪人者，非眾生數。如是說者好。地獄眾生其形云何？答曰：其形如人。言語云何？答曰：初生未受苦痛時盡作聖語，後受苦痛時雖出苦痛聲，乃至無有一言可分別者，但有打棒壞裂之聲。

云何名畜生趣？答曰：是畜生趣分，與畜生為伴，乃至廣說。以何等故名畜生趣？答曰：其形傍故行亦傍。其行傍故形亦傍，故名畜生趣。復有說者，作身口意過行，生彼道中，故名畜生趣。復有說者，畜生者名施設想，施設不必如名盡有其義。復有說者，遍有故名畜生趣，此遍五道中。地獄中有無足者，如能究陀；有二足者，如烏鳩羅那等；有四足者，如狗等；有多足者，如百足等。餓鬼中亦有無足者，如蛇等；有二足者，如烏鳩羅那等；有四足者，有威德者則有象馬等、無威德者唯有狗等；有多足者，如百足等。人中亦有無足者，如腹行虫等；有二足者，如鴻雁等；有四足者，如象馬等；有多足者，如百足等。天中四天王、三十三天，有二足者，如雁孔雀等；有四足者，如象馬等。自上有二足者，如雁孔雀鳥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名畜生趣？答曰：是畜生趣分，與畜生為伴，乃至廣說。以何等故名畜生趣？答曰：其形傍故行亦傍。其行傍故形亦傍，故名畜生趣。復有說者，作身口意過行，生彼道中，故名畜生趣。復有說者，畜生者名施設想，施設不必如名盡有其義。復有說者，遍有故名畜生趣，此遍五道中。地獄中有無足者，如能究陀；有二足者，如烏鳩羅那等；有四足者，如狗等；有多足者，如百足等。餓鬼中亦有無足者，如蛇等；有二足者，如烏鳩羅那等；有四足者，有威德者則有象馬等、無威德者唯有狗等；有多足者，如百足等。人中亦有無足者，如腹行虫等；有二足者，如鴻雁等；有四足者，如象馬等；有多足者，如百足等。天中四天王、三十三天，有二足者，如雁孔雀等；有四足者，如象馬等。自上有二足者，如雁孔雀鳥等。

問曰：聞自上諸天亦乘象馬，今言無者其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聞自上諸天亦乘象馬，今言無者其事云何？

答曰：彼眾生福業因緣故，作非眾生數象馬形以自娛樂。復有說者，以盲冥故名為畜生。盲冥者，謂無明也。五道之中無明多者，莫若畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼眾生福業因緣故，作非眾生數象馬形以自娛樂。復有說者，以盲冥故名為畜生。盲冥者，謂無明也。五道之中無明多者，莫若畜生。

問曰：畜生住處正在何所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：畜生住處正在何所？

答曰：根本住處在大海中，諸渚亦有。其形云何？答曰：其形傍側，亦有形上向者，如毘舍遮、如伊盧薩迦、如闇盧破毱羅緊那羅等。言語云何？答曰：世界初成時，一切眾生盡作聖語，後以飲食過患、時世轉惡、諂曲心多便有種種語，乃至有不能言者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：根本住處在大海中，諸渚亦有。其形云何？答曰：其形傍側，亦有形上向者，如毘舍遮、如伊盧薩迦、如闇盧破毱羅緊那羅等。言語云何？答曰：世界初成時，一切眾生盡作聖語，後以飲食過患、時世轉惡、諂曲心多便有種種語，乃至有不能言者。

云何名餓鬼趣？答曰：是餓鬼分，乃至廣說。以何等故名卑帝梨？卑帝梨，秦言祖父。或有眾生最初生彼道中，名為祖父。後諸眾生生彼處、生彼相續者，亦名祖父。是故此趣名為祖父。復有說者，眾生長夜修行廣布慳貪之心，生彼趣中，故名餓鬼。復有說者，此是名施設，乃至廣說。復有說者，多飢渴故名曰餓鬼。彼諸眾生其腹如山、咽如鍼孔，於百千歲不聞水聲亦不曾見，何況得觸。復有說者，被驅使故名曰餓鬼。彼恒為諸天處處驅使，是故此趣名曰驅使。復有說者，常於他人有悕望故，名曰餓鬼。以如是等緣故，此趣名餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名餓鬼趣？答曰：是餓鬼分，乃至廣說。以何等故名卑帝梨？卑帝梨，秦言祖父。或有眾生最初生彼道中，名為祖父。後諸眾生生彼處、生彼相續者，亦名祖父。是故此趣名為祖父。復有說者，眾生長夜修行廣布慳貪之心，生彼趣中，故名餓鬼。復有說者，此是名施設，乃至廣說。復有說者，多飢渴故名曰餓鬼。彼諸眾生其腹如山、咽如鍼孔，於百千歲不聞水聲亦不曾見，何況得觸。復有說者，被驅使故名曰餓鬼。彼恒為諸天處處驅使，是故此趣名曰驅使。復有說者，常於他人有悕望故，名曰餓鬼。以如是等緣故，此趣名餓鬼。

問曰：此趣住在何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此趣住在何處？

答曰：或有說者，閻浮提下五百由旬，有閻羅王住處，是根本住處，其餘諸渚亦有。住閻浮提渚者有二種：一、有威德；二、無威德。有威德者，住花林果林種種樹下好山林中，亦有宮殿在虛空中者。無威德者，住不淨糞穢屎尿之中。弗婆提、瞿陀尼亦有二種：有威德者、無威德者。欝單越唯有威德者。所以者何？彼地清淨果報處。四天王、三十三天，唯有威德者。復有說者，閻浮提西有五百渚，兩渚中間有五百餓鬼城，其二百五十有威德者住，其二百五十無威德者住。是故尼彌轉輪聖王告御者摩多羅曰：我欲昇天，汝可從是道去，使吾見諸眾生受惡報者、受善報者。爾時摩多羅御者即如王教，從諸城過。爾時彼王罪福俱見。有威德者，如諸天子，頭戴天冠、身著天衣、食甘美飲食，各各遊戲而自娛樂。無威德者，裸形無衣以髮自覆，手執瓦器行乞自活。其形云何？答曰：有上立者、有傍側者，或面似猪如壁上畫像。言語云何？答曰：世界初成，一切眾生盡作聖語，餘如先說。復有說者，隨其死處往生彼間，如彼本形隨彼本語。評曰：不應作是說。所以者何？若從無色界死來生此趣，可無形無言耶？應作是說：隨彼生處，形言亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，閻浮提下五百由旬，有閻羅王住處，是根本住處，其餘諸渚亦有。住閻浮提渚者有二種：一、有威德；二、無威德。有威德者，住花林果林種種樹下好山林中，亦有宮殿在虛空中者。無威德者，住不淨糞穢屎尿之中。弗婆提、瞿陀尼亦有二種：有威德者、無威德者。欝單越唯有威德者。所以者何？彼地清淨果報處。四天王、三十三天，唯有威德者。復有說者，閻浮提西有五百渚，兩渚中間有五百餓鬼城，其二百五十有威德者住，其二百五十無威德者住。是故尼彌轉輪聖王告御者摩多羅曰：我欲昇天，汝可從是道去，使吾見諸眾生受惡報者、受善報者。爾時摩多羅御者即如王教，從諸城過。爾時彼王罪福俱見。有威德者，如諸天子，頭戴天冠、身著天衣、食甘美飲食，各各遊戲而自娛樂。無威德者，裸形無衣以髮自覆，手執瓦器行乞自活。其形云何？答曰：有上立者、有傍側者，或面似猪如壁上畫像。言語云何？答曰：世界初成，一切眾生盡作聖語，餘如先說。復有說者，隨其死處往生彼間，如彼本形隨彼本語。評曰：不應作是說。所以者何？若從無色界死來生此趣，可無形無言耶？應作是說：隨彼生處，形言亦爾。

人趣云何？答曰：是人分，是人伴侶，乃至廣說。以何等故名摩㝹奢？摩㝹奢，秦言意。昔有王名頂生，化四天下，告諸眾生：諸有所作意，當善思、當善籌量、當善憶念。時諸眾生即如王教，諸有所作思量憶念，然後便自有工巧作業種種差別。以人所作先意思故，是故名人，為意如人。先未有此名時，展轉相呼多羅裳伽，亦呼阿婆達荼。復有說者，以修下身口意善業生彼趣中，故名人趣。復有說者，是名施設，廣說如上。復有說者，慢偏多故。五道之中慢心多者莫若於人，是故此趣名為人趣。復有說者，此趣能止息意故。五道之中能止息意莫若人趣。所以者何？人能得解脫分善根、達分善根，能親近善知識等四法，亦能修行親近善知識等四法，是故此趣名人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人趣云何？答曰：是人分，是人伴侶，乃至廣說。以何等故名摩㝹奢？摩㝹奢，秦言意。昔有王名頂生，化四天下，告諸眾生：諸有所作意，當善思、當善籌量、當善憶念。時諸眾生即如王教，諸有所作思量憶念，然後便自有工巧作業種種差別。以人所作先意思故，是故名人，為意如人。先未有此名時，展轉相呼多羅裳伽，亦呼阿婆達荼。復有說者，以修下身口意善業生彼趣中，故名人趣。復有說者，是名施設，廣說如上。復有說者，慢偏多故。五道之中慢心多者莫若於人，是故此趣名為人趣。復有說者，此趣能止息意故。五道之中能止息意莫若人趣。所以者何？人能得解脫分善根、達分善根，能親近善知識等四法，亦能修行親近善知識等四法，是故此趣名人。

問曰：為住何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為住何處？

答曰：住四天下，亦住八大渚上。所謂：一名拘羅婆；二名喬羅婆；三名毘地呵；四名蘇毘地呵；五名奢吒；六名欝多羅曼提那；七名婆羅；八名遮摩羅。彼拘羅婆、喬羅婆二渚，是欝單越眷屬。毘地呵、蘇毘地呵二渚，是弗婆提眷屬。奢吒、欝多羅曼提那二渚，是瞿陀尼眷屬。婆羅、遮摩羅二渚，是閻浮提眷屬。復有說者，此二渚是閻浮提別名，三天下二渚亦如是。復有說者，此諸渚上盡有人住，但其形短小。此一一渚有五百小渚以為眷屬，或有人住或無人住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：住四天下，亦住八大渚上。所謂：一名拘羅婆；二名喬羅婆；三名毘地呵；四名蘇毘地呵；五名奢吒；六名欝多羅曼提那；七名婆羅；八名遮摩羅。彼拘羅婆、喬羅婆二渚，是欝單越眷屬。毘地呵、蘇毘地呵二渚，是弗婆提眷屬。奢吒、欝多羅曼提那二渚，是瞿陀尼眷屬。婆羅、遮摩羅二渚，是閻浮提眷屬。復有說者，此二渚是閻浮提別名，三天下二渚亦如是。復有說者，此諸渚上盡有人住，但其形短小。此一一渚有五百小渚以為眷屬，或有人住或無人住。

問曰：人形云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：人形云何？

答曰：其形上立。言語云何？答曰：世界初成時盡作聖語，餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：其形上立。言語云何？答曰：世界初成時盡作聖語，餘如上說。

云何天趣？答曰：天分、天伴侶、得天身，乃至廣說。以何等故名天趣？答曰：諸趣中勝故。有何等勝？所謂有勝、樂勝、吉善勝、身勝、形體勝，有如是勝故，名曰天趣。復有說者，行增上身口意善業，生彼趣中，故名天趣。復有說者，此名施設，廣說如上。復有說者，諸天無晝夜，常以光明自照，故名天趣。復有說者，以善行因緣故生彼天趣中，常自遊戲娛樂，故名天趣。為住何處？答曰：住須彌山側四邊水上，繞須彌山，廣萬六千由旬，有杵手天住處。次上萬由旬，遶須彌山，廣八千由旬，是持花鬘天所住之處。次上萬由旬，遶須彌山，廣四千由旬，是常放逸天所住之處。次上二萬由旬，繞須彌山，廣二千由旬，是四天王所住之處。有七種金山，四天王城天民村落悉在其中，此處諸天於下最多。次上四萬由旬，須彌山頂有善見城，縱廣萬由旬，是三十三天所住之處。須彌山頂縱廣幾何？答曰：周匝四萬由旬。離須彌山頂四萬由旬，中間如雲，有焰摩諸天依地而住。如是次第，上至善見諸天，皆依地住。從善見天上至阿迦膩吒天，亦依地住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何天趣？答曰：天分、天伴侶、得天身，乃至廣說。以何等故名天趣？答曰：諸趣中勝故。有何等勝？所謂有勝、樂勝、吉善勝、身勝、形體勝，有如是勝故，名曰天趣。復有說者，行增上身口意善業，生彼趣中，故名天趣。復有說者，此名施設，廣說如上。復有說者，諸天無晝夜，常以光明自照，故名天趣。復有說者，以善行因緣故生彼天趣中，常自遊戲娛樂，故名天趣。為住何處？答曰：住須彌山側四邊水上，繞須彌山，廣萬六千由旬，有杵手天住處。次上萬由旬，遶須彌山，廣八千由旬，是持花鬘天所住之處。次上萬由旬，遶須彌山，廣四千由旬，是常放逸天所住之處。次上二萬由旬，繞須彌山，廣二千由旬，是四天王所住之處。有七種金山，四天王城天民村落悉在其中，此處諸天於下最多。次上四萬由旬，須彌山頂有善見城，縱廣萬由旬，是三十三天所住之處。須彌山頂縱廣幾何？答曰：周匝四萬由旬。離須彌山頂四萬由旬，中間如雲，有焰摩諸天依地而住。如是次第，上至善見諸天，皆依地住。從善見天上至阿迦膩吒天，亦依地住。

齊量云何？如須彌山頂量，上至他化自在天量亦如是。如四天下齊量，初禪地齊量亦如是；如千世界齊量，第二禪地齊量亦如是；如二千世界齊量，第三禪地齊量亦如是；如三千大千世界齊量，第四禪地齊量亦如是。復有說者，如須彌山頂齊量，焰摩諸天齊量轉大一倍，如是乃至他化自在天轉大一倍亦爾；如千世界齊量，初禪齊量亦爾；如二千世界齊量，第二禪齊量亦爾；如三千大千世界齊量，第三禪齊量亦爾；第四禪地齊量則無量無邊，是故於第四禪地起我見者，是見難斷難捨。復有說者，第四禪地齊量不定。若諸天子生彼禪中，則有爾許宮殿處所；若其命終，處所便滅，是故不定。評曰：如前說者好，彼地無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊量云何？如須彌山頂量，上至他化自在天量亦如是。如四天下齊量，初禪地齊量亦如是；如千世界齊量，第二禪地齊量亦如是；如二千世界齊量，第三禪地齊量亦如是；如三千大千世界齊量，第四禪地齊量亦如是。復有說者，如須彌山頂齊量，焰摩諸天齊量轉大一倍，如是乃至他化自在天轉大一倍亦爾；如千世界齊量，初禪齊量亦爾；如二千世界齊量，第二禪齊量亦爾；如三千大千世界齊量，第三禪齊量亦爾；第四禪地齊量則無量無邊，是故於第四禪地起我見者，是見難斷難捨。復有說者，第四禪地齊量不定。若諸天子生彼禪中，則有爾許宮殿處所；若其命終，處所便滅，是故不定。評曰：如前說者好，彼地無量無邊。

問曰：彼第四禪地，三災所不及，云何非是常耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼第四禪地，三災所不及，云何非是常耶？

答曰：非常，墮諸剎那故。諸天其形云何？答曰：其形上立。言語云何？答曰：盡作聖語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：非常，墮諸剎那故。諸天其形云何？答曰：其形上立。言語云何？答曰：盡作聖語。

已說諸趣種種所以，今當復說阿修羅所以。何故名阿修羅？答曰：修羅是天，彼非天故名阿修羅。復有說者，修羅言端政，彼非端政故，名阿修羅。何以知之？世界初成時，諸阿修羅先住須彌山頂，後光音諸天命終生須彌山頂上，亦有宮殿自然而出，諸阿修羅興大瞋恚即便避之。如是有第二天宮，展轉乃至三十三天悉滿其上。諸阿修羅生大瞋恚，捨須彌山頂退下而住。以瞋恚故形不端政，以是事故名不端政。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說諸趣種種所以，今當復說阿修羅所以。何故名阿修羅？答曰：修羅是天，彼非天故名阿修羅。復有說者，修羅言端政，彼非端政故，名阿修羅。何以知之？世界初成時，諸阿修羅先住須彌山頂，後光音諸天命終生須彌山頂上，亦有宮殿自然而出，諸阿修羅興大瞋恚即便避之。如是有第二天宮，展轉乃至三十三天悉滿其上。諸阿修羅生大瞋恚，捨須彌山頂退下而住。以瞋恚故形不端政，以是事故名不端政。

問曰：為住何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為住何處？

答曰：或有說者，須彌山中有空缺處，猶覆寶器中有大城，諸阿修羅在中而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，須彌山中有空缺處，猶覆寶器中有大城，諸阿修羅在中而住。

問曰：若然者，諸龍見阿修羅軍，著金銀琉璃頗梨鎧、手執弓箭種種器杖，從阿修羅城出。此言善通；如說：阿修羅言：我所住大海同一醎味。此說云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，諸龍見阿修羅軍，著金銀琉璃頗梨鎧、手執弓箭種種器杖，從阿修羅城出。此言善通；如說：阿修羅言：我所住大海同一醎味。此說云何通？

答曰：諸阿修羅村落人民居在大海，阿修羅王住須彌山中。復有說者，阿修羅居大海水，以金為地，地上有金臺，縱廣五百由旬。其上有城，諸阿修羅在中而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸阿修羅村落人民居在大海，阿修羅王住須彌山中。復有說者，阿修羅居大海水，以金為地，地上有金臺，縱廣五百由旬。其上有城，諸阿修羅在中而住。

問曰：若然者，此經善通，如說：諸阿修羅言：我住大海同一醎味。此言善通。如說：諸阿修羅軍從城而出，乃至廣說。此云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，此經善通，如說：諸阿修羅言：我住大海同一醎味。此言善通。如說：諸阿修羅軍從城而出，乃至廣說。此云何通？

答曰：諸天以龍在金山中用為守邏，是以見之。阿修羅城中有四種園觀：一名歡喜；二名喜樂；三名大喜樂；四名愛樂，亦有質多羅波吒梨樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸天以龍在金山中用為守邏，是以見之。阿修羅城中有四種園觀：一名歡喜；二名喜樂；三名大喜樂；四名愛樂，亦有質多羅波吒梨樹。

問曰：阿修羅為天趣所攝、為餓鬼趣攝？若是天趣，何以無有得正決定者？若是餓鬼趣者，何以乃與諸天交親、何以復與諸天戰鬪？此經復云何通？如說：帝釋作如是說：毘摩質多羅王，汝本是此處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：阿修羅為天趣所攝、為餓鬼趣攝？若是天趣，何以無有得正決定者？若是餓鬼趣者，何以乃與諸天交親、何以復與諸天戰鬪？此經復云何通？如說：帝釋作如是說：毘摩質多羅王，汝本是此處天。

答曰：或有說者，此是天趣所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此是天趣所攝。

問曰：若然者，何以無有得正決定者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以無有得正決定者？

答曰：為諂曲所覆故。其事云何？答曰：彼阿修羅作如是念：佛偏為諸天，若佛為說四念處，彼作是念：為我等說四念處，必為諸天說五念處。若佛為說三十七助道法，彼作是念：佛為我等說三十七助道法，必為諸天說三十八助道法。以為如是諂曲心所覆故，不能得正決定。復有說者，是餓鬼趣所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為諂曲所覆故。其事云何？答曰：彼阿修羅作如是念：佛偏為諸天，若佛為說四念處，彼作是念：為我等說四念處，必為諸天說五念處。若佛為說三十七助道法，彼作是念：佛為我等說三十七助道法，必為諸天說三十八助道法。以為如是諂曲心所覆故，不能得正決定。復有說者，是餓鬼趣所攝。

問曰：若然者，何以與諸天交親？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以與諸天交親？

答曰：諸天貪美色故，不為族姓，如舍芝阿修羅女端政無雙，是以帝釋納之為妻。亦如頭摩緊那羅王女名曰摩㝹訶利，須陀那菩薩納之為妻。菩薩是天趣，緊那羅是畜生趣，如此皆為美色、不為族姓。以何等故復與諸天共戰鬪耶？答曰：亦有不如與勝者共鬪，如奴僕亦與其主而共鬪諍，狗亦與人諍；彼亦如是。此經復云何通？如說：毘摩質多羅王，汝本是此處天。答曰：毘摩質多羅王是帝釋婦公，以尊重恭敬故，作如是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸天貪美色故，不為族姓，如舍芝阿修羅女端政無雙，是以帝釋納之為妻。亦如頭摩緊那羅王女名曰摩㝹訶利，須陀那菩薩納之為妻。菩薩是天趣，緊那羅是畜生趣，如此皆為美色、不為族姓。以何等故復與諸天共戰鬪耶？答曰：亦有不如與勝者共鬪，如奴僕亦與其主而共鬪諍，狗亦與人諍；彼亦如是。此經復云何通？如說：毘摩質多羅王，汝本是此處天。答曰：毘摩質多羅王是帝釋婦公，以尊重恭敬故，作如是言。

問曰：如拔陀那神女、旃陀迦神女、旃陀利迦神女、伊吒地婆神、摩頭建陀神等，為是天趣所攝、為餓鬼趣所攝？若是天趣所攝，何以奪人精氣亦斷人命、受人祠祀？若是餓鬼趣所攝者，此經云何通？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如拔陀那神女、旃陀迦神女、旃陀利迦神女、伊吒地婆神、摩頭建陀神等，為是天趣所攝、為餓鬼趣所攝？若是天趣所攝，何以奪人精氣亦斷人命、受人祠祀？若是餓鬼趣所攝者，此經云何通？如偈說：

「欝多利莫閙， 畢陵伽亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欝多利莫閙， 畢陵伽亦然，

若我見真諦， 汝等亦當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我見真諦， 汝等亦當得。」

答曰：或有說者，是天趣所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是天趣所攝。

問曰：若然者，何以奪人精氣亦斷人命、受人祠祀？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以奪人精氣亦斷人命、受人祠祀？

答曰：彼不奪人精氣亦不斷人命、不受人祠祀。彼所將眷屬，或有奪人精氣者、斷人命者、受人祠祀者。復有說者，是餓鬼趣所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼不奪人精氣亦不斷人命、不受人祠祀。彼所將眷屬，或有奪人精氣者、斷人命者、受人祠祀者。復有說者，是餓鬼趣所攝。

問曰：若然者，如所說偈，云何通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，如所說偈，云何通耶？

答曰：彼有信向諦心故，實不見諦，於諦中愚。何由能見？如摩頭建陀神所說云何通？答曰：此是自高之言，於諸趣中愚，何能見趣差別？但自高故作如是說。如今富者，於奴僕邊亦自稱高。彼亦如是，是四天王給使，自言我是天，生四天王天中。諸依地住神，彼盡餓鬼趣所攝。諸毘舍遮神、緊那羅神、醯樓索迦神、婆樓尼神、奢羅破仇羅神，盡畜生趣所攝。彼雖其形上立，猶有畜生相，或有耳尖、或有著甲。諸夜叉、羅剎、竭吒、富單那、鳩槃茶等，盡是餓鬼趣所攝。如說：是地獄分，是地獄伴侶，命根等心不相應行，此說是地獄眾生。或有說者，不應作是說言：是處所得、體性得、諸入得，應言是地獄分，地獄伴侶。復有說者，應說所以者何。說處所得者諸界得，體性得者諸陰得，諸入得者說內外入得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼有信向諦心故，實不見諦，於諦中愚。何由能見？如摩頭建陀神所說云何通？答曰：此是自高之言，於諸趣中愚，何能見趣差別？但自高故作如是說。如今富者，於奴僕邊亦自稱高。彼亦如是，是四天王給使，自言我是天，生四天王天中。諸依地住神，彼盡餓鬼趣所攝。諸毘舍遮神、緊那羅神、醯樓索迦神、婆樓尼神、奢羅破仇羅神，盡畜生趣所攝。彼雖其形上立，猶有畜生相，或有耳尖、或有著甲。諸夜叉、羅剎、竭吒、富單那、鳩槃茶等，盡是餓鬼趣所攝。如說：是地獄分，是地獄伴侶，命根等心不相應行，此說是地獄眾生。或有說者，不應作是說言：是處所得、體性得、諸入得，應言是地獄分，地獄伴侶。復有說者，應說所以者何。說處所得者諸界得，體性得者諸陰得，諸入得者說內外入得。

問曰：若說界陰入得便足，何以復作是說生地獄眾生得無記色乃至識？答曰：為說報果故，以報果故五道差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說界陰入得便足，何以復作是說生地獄眾生得無記色乃至識？答曰：為說報果故，以報果故五道差別。