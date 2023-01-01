阿毘曇毘婆沙論卷第六迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第六迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜犍度智品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜犍度智品之二

以何等故一人前後二心不俱生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故一人前後二心不俱生？

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：此是傍生論。所以者何？前說二心不得展轉相因。何以故？無有一人前後二心俱生故。雖有是說，未說所以，今欲說之，故作此論。以何等故一人前後二心不俱生者，答無第二次第緣，此說心心數法依次第緣生，未來世法依現在世法和合則生，不和合則不生。現在若與未來次第則生，不與次第則不生。復有說者，以何等故一人前後二心不俱生，乃至廣說。答曰：眾生法爾。一一心次第生，不得有二。所以者何？無第二次第緣故。復有說者，此說前如兩鞅相繫。以何等故無第二次第緣？答曰：眾生一一心次第生，不得有二。以何等故眾生一一心次第生不得有二？答曰：無第二次第緣，是名展轉更相答義。如現在有一次第緣，未來生一心，是中應說如園中閉眾多羊門俠小喻。如羊園俠小門中一一羊出，彼心心法生亦復如是。現在一剎那與未來剎那開次，設現在世有眾多剎那者，則與未來眾多剎那開次。以無故，現在一剎那與未來一剎那開次。作義者說曰：以何等故二心不俱生？答曰：或有說者，如命根是一剎那，依命根心亦一剎那，是故不俱。復有說者，如身根是一剎那，依身根心亦一剎那，是故不俱。復有說者，若二心俱生，則心不可調伏。如今一心猶剛強難伏，何況二心。復有說者，若二心俱生者，則一時有煩惱出要，一心煩惱、一心出要。若爾者，則無解、無離、無乘如是等過。復有說者，若二心俱生，何妨有三？若有三者，則三界身可一時受。若三界一時受身則破界，若界破一人亦是欲界亦是色界無色界，若然則無解脫，乃至廣說。若三心俱生，何妨有四。若有四心，則可一時受四生身，若然者則壞四生，一身亦是胎生亦是卵生亦是濕生亦是化生，則無解脫，乃至廣說。復有說者，若四俱生，何妨有五？若有五者，則可一時受五道身。若然者，則五道壞。若五道壞，地獄身乃至即是天身，乃至廣說。若五俱生，何妨有六？若有者，則可一時緣六根義，乃至廣說。若不妨六，乃至百千未來世中一時俱生，一剎那生、一剎那滅。若然，則無未來。以有未來則有現在，以有現在則有過去，若無未來則無現在，若無現在則無過去，若無過去則無有為，若無有為則無無為。若無有為無為，則無一切諸法。有如是等過，不得二心一時俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是傍生論。所以者何？前說二心不得展轉相因。何以故？無有一人前後二心俱生故。雖有是說，未說所以，今欲說之，故作此論。以何等故一人前後二心不俱生者，答無第二次第緣，此說心心數法依次第緣生，未來世法依現在世法和合則生，不和合則不生。現在若與未來次第則生，不與次第則不生。復有說者，以何等故一人前後二心不俱生，乃至廣說。答曰：眾生法爾。一一心次第生，不得有二。所以者何？無第二次第緣故。復有說者，此說前如兩鞅相繫。以何等故無第二次第緣？答曰：眾生一一心次第生，不得有二。以何等故眾生一一心次第生不得有二？答曰：無第二次第緣，是名展轉更相答義。如現在有一次第緣，未來生一心，是中應說如園中閉眾多羊門俠小喻。如羊園俠小門中一一羊出，彼心心法生亦復如是。現在一剎那與未來剎那開次，設現在世有眾多剎那者，則與未來眾多剎那開次。以無故，現在一剎那與未來一剎那開次。作義者說曰：以何等故二心不俱生？答曰：或有說者，如命根是一剎那，依命根心亦一剎那，是故不俱。復有說者，如身根是一剎那，依身根心亦一剎那，是故不俱。復有說者，若二心俱生，則心不可調伏。如今一心猶剛強難伏，何況二心。復有說者，若二心俱生者，則一時有煩惱出要，一心煩惱、一心出要。若爾者，則無解、無離、無乘如是等過。復有說者，若二心俱生，何妨有三？若有三者，則三界身可一時受。若三界一時受身則破界，若界破一人亦是欲界亦是色界無色界，若然則無解脫，乃至廣說。若三心俱生，何妨有四。若有四心，則可一時受四生身，若然者則壞四生，一身亦是胎生亦是卵生亦是濕生亦是化生，則無解脫，乃至廣說。復有說者，若四俱生，何妨有五？若有五者，則可一時受五道身。若然者，則五道壞。若五道壞，地獄身乃至即是天身，乃至廣說。若五俱生，何妨有六？若有者，則可一時緣六根義，乃至廣說。若不妨六，乃至百千未來世中一時俱生，一剎那生、一剎那滅。若然，則無未來。以有未來則有現在，以有現在則有過去，若無未來則無現在，若無現在則無過去，若無過去則無有為，若無有為則無無為。若無有為無為，則無一切諸法。有如是等過，不得二心一時俱生。

問曰：如眾多數法一時生，無如上等諸過。若當二心如數法一時生者，復有何過？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如眾多數法一時生，無如上等諸過。若當二心如數法一時生者，復有何過？

答曰：如一次第緣與未來一心和合，以一心和合故，眾生一一心生。復有說者，如作觀與未來一心和合，以一心和合故，眾生一一心生。若有二心俱生，應有二受俱生。若有二受，則破眾生身法。若破眾生身法，則有二種身。若有二身，則有十陰。以有如是過故，二心不得俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如一次第緣與未來一心和合，以一心和合故，眾生一一心生。復有說者，如作觀與未來一心和合，以一心和合故，眾生一一心生。若有二心俱生，應有二受俱生。若有二受，則破眾生身法。若破眾生身法，則有二種身。若有二身，則有十陰。以有如是過故，二心不得俱生。

問曰：次第緣體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：次第緣體性是何？

答曰：如《波伽羅那》說：除過去現在阿羅漢最後心，諸餘過去現在心心數法是也。復有說者，諸過去現在心心數法是次第緣體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如《波伽羅那》說：除過去現在阿羅漢最後心，諸餘過去現在心心數法是也。復有說者，諸過去現在心心數法是次第緣體性。

問曰：若然者，阿羅漢最後心無次第緣義，云何名次第緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，阿羅漢最後心無次第緣義，云何名次第緣耶？

答曰：不以阿羅漢最後心過故餘心不生，更有餘事故令後心不生。若當生者，能與次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以阿羅漢最後心過故餘心不生，更有餘事故令後心不生。若當生者，能與次第緣。

問曰：次第緣者有何相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：次第緣者有何相耶？

答曰：所言體性即是其相，所言相者即是體性，一切諸法不可離體性別立其相。尊者和須蜜說曰：相避義是次第緣。復有說者，發跡相避義是次第緣。復有說者，能生心義是次第緣。復有說者，心相續義是次第緣。復有說者，能取義是次第緣。復有說者，心勢用義是次第緣。尊者佛陀提婆說曰：次第生心相是次第緣。復有說者，未生剎那令剎那生是次第緣。阿毘曇人說曰：異相法令俱生是次第緣。復有說者，未生法似自己是次第緣。已說次第緣體相，未說所以。以何等故名次第緣？答曰：等無間義是次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所言體性即是其相，所言相者即是體性，一切諸法不可離體性別立其相。尊者和須蜜說曰：相避義是次第緣。復有說者，發跡相避義是次第緣。復有說者，能生心義是次第緣。復有說者，心相續義是次第緣。復有說者，能取義是次第緣。復有說者，心勢用義是次第緣。尊者佛陀提婆說曰：次第生心相是次第緣。復有說者，未生剎那令剎那生是次第緣。阿毘曇人說曰：異相法令俱生是次第緣。復有說者，未生法似自己是次第緣。已說次第緣體相，未說所以。以何等故名次第緣？答曰：等無間義是次第緣。

問曰：若然者，心與心作次第，不與數法作次第耶？數法與數法作次第，不與心作次第耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，心與心作次第，不與數法作次第耶？數法與數法作次第，不與心作次第耶？

答曰：如說相似法沙門所說，心與心作次第、受與受作次第，如是說者則有過。所以者何？貪欲心還與貪欲心作次第、瞋恚還與瞋恚、愚癡還與愚癡、善還與善、不善還與不善、無記還與無記。如是說者，則無解脫涅槃。如是說者好，所謂心與心作次第，亦與數法作次第。數與數作次第，亦與心作次第。前心聚與後心聚作次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如說相似法沙門所說，心與心作次第、受與受作次第，如是說者則有過。所以者何？貪欲心還與貪欲心作次第、瞋恚還與瞋恚、愚癡還與愚癡、善還與善、不善還與不善、無記還與無記。如是說者，則無解脫涅槃。如是說者好，所謂心與心作次第，亦與數法作次第。數與數作次第，亦與心作次第。前心聚與後心聚作次第。

問曰：若心與心作次第，則相隨順非數法耶。若數法與數法作次第，則相隨順非心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心與心作次第，則相隨順非數法耶。若數法與數法作次第，則相隨順非心耶？

答曰：若如說相似法沙門所說，心隨順心、數法隨順數法。評曰：不應作是說。作如是說者好，所謂心與數法作次第，數法與心作次第，前心聚與後心聚作次第，等無差別猶如豆聚。如《波伽羅那》所說，若法與彼法作次第，或時不作次第耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若如說相似法沙門所說，心隨順心、數法隨順數法。評曰：不應作是說。作如是說者好，所謂心與數法作次第，數法與心作次第，前心聚與後心聚作次第，等無差別猶如豆聚。如《波伽羅那》所說，若法與彼法作次第，或時不作次第耶？

答曰：有，若彼法未生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，若彼法未生。

問曰：此說未生，為前者耶、為後者耶？為如前法未生，後法不名次第，若生是次第耶？復如後法未生，前法不名有次第，若生是有次第耶？如世第一法，苦法忍作次第，為如世第一法未生，苦法忍不名次第，若生是次第耶？復如苦法忍未生，世第一法不名有次第，若生是有次第耶？若前法未生，後法不名次第，若生是次第者，有心時可爾，無心時云何可爾？如入無想定、滅盡定，若一七若過一七，出定心與入定心名為次第，彼第二剎那心必生。所以者何？若法與彼法能作次第緣果，無有眾生、無有法、無有呪術、無有藥草、無有佛、無有辟支佛、無有聲聞能遮此法使第二剎那心令不生者。若然者，二定則無體。若當後法未生，前法不名有次第，若生是有次第。若然者，則苦法忍未生，世第一法不名有次第，何故說未生耶？或有說者，應作是說，前法未生不名次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此說未生，為前者耶、為後者耶？為如前法未生，後法不名次第，若生是次第耶？復如後法未生，前法不名有次第，若生是有次第耶？如世第一法，苦法忍作次第，為如世第一法未生，苦法忍不名次第，若生是次第耶？復如苦法忍未生，世第一法不名有次第，若生是有次第耶？若前法未生，後法不名次第，若生是次第者，有心時可爾，無心時云何可爾？如入無想定、滅盡定，若一七若過一七，出定心與入定心名為次第，彼第二剎那心必生。所以者何？若法與彼法能作次第緣果，無有眾生、無有法、無有呪術、無有藥草、無有佛、無有辟支佛、無有聲聞能遮此法使第二剎那心令不生者。若然者，二定則無體。若當後法未生，前法不名有次第，若生是有次第。若然者，則苦法忍未生，世第一法不名有次第，何故說未生耶？或有說者，應作是說，前法未生不名次第。

問曰：若然者，有心時可爾，無心時云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，有心時可爾，無心時云何？

答曰：有心時已爾，無心時亦可爾。其事云何？如入無想定、滅盡定，彼入定心，定初剎那亦取果亦與果，諸餘剎那及出定心但名取果。彼入定心滅在過去，定餘剎那及出定心其現在者與果。彼不應作是說。所以者何？次第緣義無有異時取果異時與果、即與果時取果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有心時已爾，無心時亦可爾。其事云何？如入無想定、滅盡定，彼入定心，定初剎那亦取果亦與果，諸餘剎那及出定心但名取果。彼入定心滅在過去，定餘剎那及出定心其現在者與果。彼不應作是說。所以者何？次第緣義無有異時取果異時與果、即與果時取果。

問曰：若與果時取果，有心時可爾，無心時云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若與果時取果，有心時可爾，無心時云何？

答曰：如入無想定、滅盡定，彼入定心與定初一剎那取果與果，彼滅在過去。定餘剎那及出定心若現在前取果與果。若作是說，則無異時取果異時與果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如入無想定、滅盡定，彼入定心與定初一剎那取果與果，彼滅在過去。定餘剎那及出定心若現在前取果與果。若作是說，則無異時取果異時與果。

問曰：若然者，過去法則有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，過去法則有所作。

答曰：雖過去有所作能取果與果，而無有果。過去世見色乃至知法，無如是作事，與果取果可有是事。復有說者，後法未生，前法不名次第，後法若生則前法名次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖過去有所作能取果與果，而無有果。過去世見色乃至知法，無如是作事，與果取果可有是事。復有說者，後法未生，前法不名次第，後法若生則前法名次第。

問曰：若然者，苦法忍未生，世第一法不名次第耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，苦法忍未生，世第一法不名次第耶？

答曰：可名次第，不名次第緣。若苦法忍生，是名次第，亦名次第緣。如次第次第緣，次第有次第、相續有相續、依有依，當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：可名次第，不名次第緣。若苦法忍生，是名次第，亦名次第緣。如次第次第緣，次第有次第、相續有相續、依有依，當知亦如是。

問曰：未來世中有次第緣不耶？若有者，諸法應未來世中已次第住，修正方便則無有用。所以者何？聖道於未來世已有次第，時到則生，修正方便復何所為？復有大過。何以故？無有制伏貪欲生不淨觀，如是亦不能制伏一切煩惱生對治觀，若爾則無解脫涅槃，乃至廣說。若無者，八分經云何通？如說：是人十二劫不墮惡趣，乃至二十劫。云何知三業差別是現法報、是生法報、是後法報？何故一切時世第一法但生苦法忍，何以不生乃至盡智等諸法？何故金剛喻定但生盡智不生餘法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：未來世中有次第緣不耶？若有者，諸法應未來世中已次第住，修正方便則無有用。所以者何？聖道於未來世已有次第，時到則生，修正方便復何所為？復有大過。何以故？無有制伏貪欲生不淨觀，如是亦不能制伏一切煩惱生對治觀，若爾則無解脫涅槃，乃至廣說。若無者，八分經云何通？如說：是人十二劫不墮惡趣，乃至二十劫。云何知三業差別是現法報、是生法報、是後法報？何故一切時世第一法但生苦法忍，何以不生乃至盡智等諸法？何故金剛喻定但生盡智不生餘法？

答曰：應作是說：未來世中無次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：未來世中無次第緣。

問曰：若無者則無前說諸過。此八分經云何通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無者則無前說諸過。此八分經云何通？

答曰：世尊觀過去現在，以比相亦知未來世。其事云何？答曰：世尊觀過去世，見彼眾生修如是業，爾所劫中不墮惡道；見此眾生修如是業，爾所劫中當不墮惡道。見諸眾生於過去世修如是業，於現世中受如此報；見諸眾生於彼造業，若受生報、若受後報；見諸眾生於此造業，若受現報、若受生報、若受後報。復有說者，眾生有相，是心不相應行住眾生身中，世尊不因禪定神通能知眾生身中有此法者爾所劫中不墮惡道，即見此相知是眾生受現法報、次受生報、復受後報。評曰：不應作是說。若作此說，明如來唯有比相智無了達智。應作是說：佛世尊有了達智能知未來。雖未來法亂無定次第，如來以明淨智能知未來亂法無定次第，知諸眾生造如此業經爾所劫不墮惡道、受於現報、次受生報、復受後報悉實無謬。如算數法，知於穀聚明了無謬。何況如來有自然智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世尊觀過去現在，以比相亦知未來世。其事云何？答曰：世尊觀過去世，見彼眾生修如是業，爾所劫中不墮惡道；見此眾生修如是業，爾所劫中當不墮惡道。見諸眾生於過去世修如是業，於現世中受如此報；見諸眾生於彼造業，若受生報、若受後報；見諸眾生於此造業，若受現報、若受生報、若受後報。復有說者，眾生有相，是心不相應行住眾生身中，世尊不因禪定神通能知眾生身中有此法者爾所劫中不墮惡道，即見此相知是眾生受現法報、次受生報、復受後報。評曰：不應作是說。若作此說，明如來唯有比相智無了達智。應作是說：佛世尊有了達智能知未來。雖未來法亂無定次第，如來以明淨智能知未來亂法無定次第，知諸眾生造如此業經爾所劫不墮惡道、受於現報、次受生報、復受後報悉實無謬。如算數法，知於穀聚明了無謬。何況如來有自然智。

問曰：以何等故世第一法次生苦法忍，不生乃至盡智等諸法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故世第一法次生苦法忍，不生乃至盡智等諸法？

答曰：此名數定、事相不定。所以者何？苦法忍法在於六地，未知為是何地；苦法忍三根相應，不知定與何根相應；行於四行，不知定行何行。如住增上忍時，地、行、根定，剎那不定。所以者何？有多剎那故，不知生者是何剎那，次第緣亦不定。住世第一法時有五事定，地、根、行、次第、剎那，是名數定、事相不定。復有說者，若法依前法相續生，不必次第緣。猶如外物無次第緣，依於前法相續而生。如牙依前種相續得生，乃至果依前花相續而生。內法亦爾，不因次第緣，依於前法相續而生。苦法忍依世第一法故相續而生，餘乃至盡智不依世第一法故，是以不生金剛喻定，亦應如是通。然未來世法屬於現在，若於現在和合則生、若不和合不生。世第一法後能生修道，無有是處，以分別故。設當世第一法與修道和合爾時則生，以不與和合故是則不生。如是苦法忍屬世第一法故生，餘乃至盡智不屬故不生。復有說者，未來世中有次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此名數定、事相不定。所以者何？苦法忍法在於六地，未知為是何地；苦法忍三根相應，不知定與何根相應；行於四行，不知定行何行。如住增上忍時，地、行、根定，剎那不定。所以者何？有多剎那故，不知生者是何剎那，次第緣亦不定。住世第一法時有五事定，地、根、行、次第、剎那，是名數定、事相不定。復有說者，若法依前法相續生，不必次第緣。猶如外物無次第緣，依於前法相續而生。如牙依前種相續得生，乃至果依前花相續而生。內法亦爾，不因次第緣，依於前法相續而生。苦法忍依世第一法故相續而生，餘乃至盡智不依世第一法故，是以不生金剛喻定，亦應如是通。然未來世法屬於現在，若於現在和合則生、若不和合不生。世第一法後能生修道，無有是處，以分別故。設當世第一法與修道和合爾時則生，以不與和合故是則不生。如是苦法忍屬世第一法故生，餘乃至盡智不屬故不生。復有說者，未來世中有次第緣。

問曰：若未來世有次第緣，諸法應次第住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若未來世有次第緣，諸法應次第住。

答曰：未來世中有次第緣義，無次第住。未來世法應從何次第緣，生者已定，然不次第住。後若生時，從何緣生亦定、次第住亦定。猶如眾多比丘亂住一處，臘數已定、行列不定。後次第住時，臘數亦定、行列亦定。如是法未生時應屬何緣，生者已定、次第住不定。後若生時，從緣生亦定、次第住亦定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：未來世中有次第緣義，無次第住。未來世法應從何次第緣，生者已定，然不次第住。後若生時，從何緣生亦定、次第住亦定。猶如眾多比丘亂住一處，臘數已定、行列不定。後次第住時，臘數亦定、行列亦定。如是法未生時應屬何緣，生者已定、次第住不定。後若生時，從緣生亦定、次第住亦定。

問曰：若然者，修正方便則無有用，亦無解脫涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，修正方便則無有用，亦無解脫涅槃。

答曰：一心次第，略說有二種心當生，所謂善與染污。若修正方便，善心便生、染污不生。若行邪方便，染污便生、善心不生。如一種子後二種當生，所謂牙與爛壞。若遇生牙因緣則便生牙，若遇爛壞因緣則生爛壞。一心次第生二種心，亦復如是。評曰：應作是說：未來世中無次第緣。所以者何？次第緣者是次第住法，未來世中無次第住；次第緣者是不亂法，未來法亂。復有說者，若未來世有次第緣者，修善者常應修善不應作惡，若修惡時常應作惡不應修善。今現見提婆達多，本欲修善而後作惡；央掘魔羅氣噓惡人，本欲作惡而後修善。以如是等因緣故，知未來世無次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一心次第，略說有二種心當生，所謂善與染污。若修正方便，善心便生、染污不生。若行邪方便，染污便生、善心不生。如一種子後二種當生，所謂牙與爛壞。若遇生牙因緣則便生牙，若遇爛壞因緣則生爛壞。一心次第生二種心，亦復如是。評曰：應作是說：未來世中無次第緣。所以者何？次第緣者是次第住法，未來世中無次第住；次第緣者是不亂法，未來法亂。復有說者，若未來世有次第緣者，修善者常應修善不應作惡，若修惡時常應作惡不應修善。今現見提婆達多，本欲修善而後作惡；央掘魔羅氣噓惡人，本欲作惡而後修善。以如是等因緣故，知未來世無次第緣。

問曰：以何等故色法無次第緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故色法無次第緣？

答曰：或有說者，若法定有所依、定有所行、定有所緣，故有次第緣。色法無有所依、無所行、無所緣，是故無次第緣。復有說者，若法是相應、有所依、有所行、有勢用、有所緣，故有次第緣。色法不相應、無依無行、無勢用、無緣，故無次第緣。復有說者，次第緣者，是次第住法。色非次第住法，或二萬劫、或四萬劫、或六萬劫、或八萬劫斷絕者。復有說者，次第緣現在前時不亂。色法現在前時亂，如一時中起欲色界繫色現在前、欲界繫不繫色現在前、色界繫不繫色現在前。是故尊者和須蜜說曰：欲界增益色未滅，色界增益色生。尊者佛陀提婆說曰：少色無間生多色，多色無間生少色。彼少色無間生多色者，如空中雲少便生多，如小種子生於大樹，如小迦羅羅後成大人。多色無間生少色者，如燒大草𧂐後生少灰。以少色無間生多色、多色無間生少色故，無次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若法定有所依、定有所行、定有所緣，故有次第緣。色法無有所依、無所行、無所緣，是故無次第緣。復有說者，若法是相應、有所依、有所行、有勢用、有所緣，故有次第緣。色法不相應、無依無行、無勢用、無緣，故無次第緣。復有說者，次第緣者，是次第住法。色非次第住法，或二萬劫、或四萬劫、或六萬劫、或八萬劫斷絕者。復有說者，次第緣現在前時不亂。色法現在前時亂，如一時中起欲色界繫色現在前、欲界繫不繫色現在前、色界繫不繫色現在前。是故尊者和須蜜說曰：欲界增益色未滅，色界增益色生。尊者佛陀提婆說曰：少色無間生多色，多色無間生少色。彼少色無間生多色者，如空中雲少便生多，如小種子生於大樹，如小迦羅羅後成大人。多色無間生少色者，如燒大草𧂐後生少灰。以少色無間生多色、多色無間生少色故，無次第緣。

問曰：如心數法少無間生多、多無間生少，其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如心數法少無間生多、多無間生少，其事云何？

答曰：如無覺無觀地次生無覺有觀、次生有覺有觀，如此名少無間生多。如有覺有觀地生無覺有觀、次生無覺無觀，如此名多無間生少。答曰：不應以地定，應以數法定。若一受次第生二受，若二受次第生一受，有如上過。以不生故，無如上過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如無覺無觀地次生無覺有觀、次生有覺有觀，如此名少無間生多。如有覺有觀地生無覺有觀、次生無覺無觀，如此名多無間生少。答曰：不應以地定，應以數法定。若一受次第生二受，若二受次第生一受，有如上過。以不生故，無如上過。

問曰：以何等故心不相應行無次第緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故心不相應行無次第緣？

答曰：或有說者，若法定有所依、定有所行、定有所緣，故有次第緣。心不相應行不爾。色法三界繫、心不相應行三界繫，餘如上色法說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若法定有所依、定有所行、定有所緣，故有次第緣。心不相應行不爾。色法三界繫、心不相應行三界繫，餘如上色法說。

問曰：以何等故說無想定、滅盡定是心次第，不說無想天？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故說無想定、滅盡定是心次第，不說無想天？

答曰：或有說者，亦應說而不說者，當知此是有餘之說。復有說者，若用功難得者說，不用功不難得者不說。復有說者，若是善者說，彼是無記故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，亦應說而不說者，當知此是有餘之說。復有說者，若用功難得者說，不用功不難得者不說。復有說者，若是善者說，彼是無記故不說。

問曰：以何等故無想定、滅盡定是心次第而非次第緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故無想定、滅盡定是心次第而非次第緣耶？

答曰：或有說者，若法能生心、能增益心、能取心，是次第緣。彼定生時，住心、礙心，使心不相續，是以不作次第緣。復有說者，此定斷心遮心行處，是不相應無勢用法，是以不作次第緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若法能生心、能增益心、能取心，是次第緣。彼定生時，住心、礙心，使心不相續，是以不作次第緣。復有說者，此定斷心遮心行處，是不相應無勢用法，是以不作次第緣。

問曰：入無想定滅盡定心、出定心是其次第，中間有爾許多相續定。云何是次第？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：入無想定滅盡定心、出定心是其次第，中間有爾許多相續定。云何是次第？

答曰：此中更無餘心故，得名次第。猶如有人，一在前行、一在後來。他人問言：彼後來人與誰共來？其人答言：與某甲人次後而來。彼二中間雖有村落樹木畜生等物，更無餘人，故言次第。如是彼二心中間雖復曠遠，更無餘心故，得名次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中更無餘心故，得名次第。猶如有人，一在前行、一在後來。他人問言：彼後來人與誰共來？其人答言：與某甲人次後而來。彼二中間雖有村落樹木畜生等物，更無餘人，故言次第。如是彼二心中間雖復曠遠，更無餘心故，得名次第。

問曰：諸法是心次第亦是無間耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸法是心次第亦是無間耶？

答曰：或有是心次第非心無間，有是心無間非心次第，有是心次第亦心無間，有非心次第非心無間。是心次第非心無間者，除定初剎那及餘有心法，諸餘定及出定心，是謂心次第非心無間。是心無間非心次第者，定初剎那及餘有心法生住無常，是謂心無間非心次第。是心次第亦心無間者，定初剎那諸餘有心法，是謂心次第亦心無間。非心次第非心無間者，除定初剎那及餘有心法生住無常，諸餘定剎那及出定心生住無常，是謂非心次第非心無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有是心次第非心無間，有是心無間非心次第，有是心次第亦心無間，有非心次第非心無間。是心次第非心無間者，除定初剎那及餘有心法，諸餘定及出定心，是謂心次第非心無間。是心無間非心次第者，定初剎那及餘有心法生住無常，是謂心無間非心次第。是心次第亦心無間者，定初剎那諸餘有心法，是謂心次第亦心無間。非心次第非心無間者，除定初剎那及餘有心法生住無常，諸餘定剎那及出定心生住無常，是謂非心次第非心無間。

問曰：諸是心次第亦是定無間耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸是心次第亦是定無間耶？

答曰：應作四句。是心次第非定無間者，謂定初剎那諸餘有心時，是謂心次第非定無間。是定無間非心次第者，除定初剎那及餘有心法生住無常，諸餘定及出定心生住無常，是謂定無間非心次第。是心次第亦定無間者，除定初剎那及餘有心法，諸餘定及出定心，是謂心次第亦定無間。非心次第非定無間者，定初剎那生住無常及餘有心生住無常，是謂非心次第非定無間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作四句。是心次第非定無間者，謂定初剎那諸餘有心時，是謂心次第非定無間。是定無間非心次第者，除定初剎那及餘有心法生住無常，諸餘定及出定心生住無常，是謂定無間非心次第。是心次第亦定無間者，除定初剎那及餘有心法，諸餘定及出定心，是謂心次第亦定無間。非心次第非定無間者，定初剎那生住無常及餘有心生住無常，是謂非心次第非定無間。

觀有三種，所謂別相觀、總相觀、虛相觀。別相觀者，觀色是色相乃至觀識是識相，觀地是堅相乃至觀風是動相，是名別相觀。總相觀者，十六聖行觀是名總相觀。虛相觀者，不淨、安般、無量、除、入、解脫、一切處，是名虛相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有三種，所謂別相觀、總相觀、虛相觀。別相觀者，觀色是色相乃至觀識是識相，觀地是堅相乃至觀風是動相，是名別相觀。總相觀者，十六聖行觀是名總相觀。虛相觀者，不淨、安般、無量、除、入、解脫、一切處，是名虛相觀。

問曰：此三種觀，何觀次第能入聖道？出聖道時何觀最初現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三種觀，何觀次第能入聖道？出聖道時何觀最初現在前？

答曰：或有說者，入聖道時三種能入，出聖道時三種現在前。復有說者，總相觀能入聖道，出聖道時三種現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，入聖道時三種能入，出聖道時三種現在前。復有說者，總相觀能入聖道，出聖道時三種現在前。

問曰：若虛想觀不入聖道，此經云何通？如說：不淨觀次修念覺意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若虛想觀不入聖道，此經云何通？如說：不淨觀次修念覺意。

答曰：此說展轉相因，如子孫法。其事云何？答曰：先以不淨觀善調伏心，使心止息堪任質直柔軟，心得自在，然後總相觀現在前能入聖道。復有說者，總相觀現在前能入聖道，出聖道時亦總相觀而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說展轉相因，如子孫法。其事云何？答曰：先以不淨觀善調伏心，使心止息堪任質直柔軟，心得自在，然後總相觀現在前能入聖道。復有說者，總相觀現在前能入聖道，出聖道時亦總相觀而現在前。

問曰：若然者，若依未至、若依初禪、若依中間得正決定出聖道時，欲界總相觀現在前可爾。若依二禪三禪四禪得正決定，彼無欲界總相觀。所以者何？以大遠故。復更不得總相觀，除達分善根。所以者何？以聖道後不能復起現在前故。出聖道時，為起何等總相觀現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，若依未至、若依初禪、若依中間得正決定出聖道時，欲界總相觀現在前可爾。若依二禪三禪四禪得正決定，彼無欲界總相觀。所以者何？以大遠故。復更不得總相觀，除達分善根。所以者何？以聖道後不能復起現在前故。出聖道時，為起何等總相觀現在前？

答曰：於煖頂忍中間修總相觀、所謂諸行無常苦空無我、涅槃寂靜。出聖道時，此觀現在前。評曰：不應作是說，如前說者好。欲界有三種觀，所謂聞慧、思慧、生得慧。色界有三種，所謂聞慧、修慧、生得慧。無色界有二種，修慧、生得慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於煖頂忍中間修總相觀、所謂諸行無常苦空無我、涅槃寂靜。出聖道時，此觀現在前。評曰：不應作是說，如前說者好。欲界有三種觀，所謂聞慧、思慧、生得慧。色界有三種，所謂聞慧、修慧、生得慧。無色界有二種，修慧、生得慧。

問曰：欲界有三種觀慧，何等慧現在前能入聖道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界有三種觀慧，何等慧現在前能入聖道？

答曰：欲界思慧觀現在前，能入聖道。出聖道時，三種觀現在前。色界修慧觀現在前，能入聖道。出聖道時二種，聞、修慧觀現在前，非生得慧。無色界修慧現在前，能入聖道。出聖道時，亦修慧觀現在前，非生得慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界思慧觀現在前，能入聖道。出聖道時，三種觀現在前。色界修慧觀現在前，能入聖道。出聖道時二種，聞、修慧觀現在前，非生得慧。無色界修慧現在前，能入聖道。出聖道時，亦修慧觀現在前，非生得慧。

問曰：以何等故，出聖道時欲界生得慧現在前，非色無色界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，出聖道時欲界生得慧現在前，非色無色界？

答曰：欲界生得慧猛利，色無色界不猛利。若依未至禪得阿羅漢，出聖道時還起未至地及欲界心。若依無所有處得阿羅漢，出聖道時還起無所有處及非想非非想處心。若依餘地得阿羅漢，出聖道時即起彼地心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界生得慧猛利，色無色界不猛利。若依未至禪得阿羅漢，出聖道時還起未至地及欲界心。若依無所有處得阿羅漢，出聖道時還起無所有處及非想非非想處心。若依餘地得阿羅漢，出聖道時即起彼地心。

初禪有三種：味、淨、無漏。乃至無所有處亦三種。非想非非想處二種：味淨味相應次第生、味相應及淨不生。無漏淨有三種：無漏二種淨及無漏不生味淨。初禪有四種：有退分、住分、勝進分、達分。乃至非想非非想處亦有四種。退分次第生退分、生住分，不生勝進分、不生達分。住分次第生住分、生退分、生勝進分，不生達分。勝進分次第生勝進分、生住分、生達分，不生退分。達分次第生達分、生勝進分，不生住分、退分。復有說者，退分次第生三種，不生達分；住分、勝進分盡生四種；達分次第生三種，除退分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初禪有三種：味、淨、無漏。乃至無所有處亦三種。非想非非想處二種：味淨味相應次第生、味相應及淨不生。無漏淨有三種：無漏二種淨及無漏不生味淨。初禪有四種：有退分、住分、勝進分、達分。乃至非想非非想處亦有四種。退分次第生退分、生住分，不生勝進分、不生達分。住分次第生住分、生退分、生勝進分，不生達分。勝進分次第生勝進分、生住分、生達分，不生退分。達分次第生達分、生勝進分，不生住分、退分。復有說者，退分次第生三種，不生達分；住分、勝進分盡生四種；達分次第生三種，除退分。

問曰：若坐二禪三禪四禪地，欲入初禪，識現在前，幾種觀現在前？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若坐二禪三禪四禪地，欲入初禪，識現在前，幾種觀現在前？

答曰：隨所住地，未離欲者三種觀現在前，所謂善、染污、不隱沒無記。出時亦三種現在前；若離欲，二種。有十二種心：欲界繫四種，善、不善、隱沒無記、不隱沒無記；色界繫三種：善、隱沒無記、不隱沒無記；無色界繫亦三種；學、無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨所住地，未離欲者三種觀現在前，所謂善、染污、不隱沒無記。出時亦三種現在前；若離欲，二種。有十二種心：欲界繫四種，善、不善、隱沒無記、不隱沒無記；色界繫三種：善、隱沒無記、不隱沒無記；無色界繫亦三種；學、無學心。

問曰：欲界繫善心次第生幾心？復從幾心次第生？乃至無學心次第生幾心？復從幾心生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界繫善心次第生幾心？復從幾心次第生？乃至無學心次第生幾心？復從幾心生？

答曰：欲界繫善心次第生九心：欲界繫四；色界繫二，善、隱沒無記；無色界繫一，隱沒無記；學、無學。亦從八心次第生：欲界繫四；色界二，善、隱沒無記；學、無學。不善心次第生欲界四心。亦從十心次第生：欲界繫四；色界繫三；無色界繫三。隱沒無記心亦如是。欲界繫不隱沒無記心次第生七心：欲界四；色界二，善、隱沒無記；無色界一，隱沒無記。亦從五心次第生：欲界四；色界一，善心。色界繫善心次第生十一心，除無色界繫不隱沒無記心，餘次第能生。亦從九心生：自地三；欲界二，善、不隱沒無記；無色界二，善、隱沒無記；學、無學心。色界繫隱沒無記心次第生六心：色界繫三；欲界三，除不隱沒無記心。亦從八心次第生：色界三；欲界二，善、不隱沒無記；無色界三。色界繫不隱沒無記心次第生六心：色界三；欲界二，不善、隱沒無記；無色界一，隱沒無記。亦從色界三心次第生。無色界善心次第生九心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界繫二，善、隱沒無記；學、無學心。亦從六心次第生：無色界三；色界一，善心；學、無學心。無色界繫隱沒無記心次第生七心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界二，善、隱沒無記。亦從七心次第生：無色界三；欲界二，善、不隱沒無記；色界二，善、不隱沒無記。無色界繫不隱沒無記心次第生六心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界一，隱沒無記。亦從無色界三心次第生。學心次第生五心：欲界善，色界善，無色界善，學、無學心。亦從四心次第生：欲界善，色界善，無色界善，學心。無學心次第生四心：欲界善，色界善，無色界善，無學心。亦從五心生：欲界善，色界善，無色界善，學、無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界繫善心次第生九心：欲界繫四；色界繫二，善、隱沒無記；無色界繫一，隱沒無記；學、無學。亦從八心次第生：欲界繫四；色界二，善、隱沒無記；學、無學。不善心次第生欲界四心。亦從十心次第生：欲界繫四；色界繫三；無色界繫三。隱沒無記心亦如是。欲界繫不隱沒無記心次第生七心：欲界四；色界二，善、隱沒無記；無色界一，隱沒無記。亦從五心次第生：欲界四；色界一，善心。色界繫善心次第生十一心，除無色界繫不隱沒無記心，餘次第能生。亦從九心生：自地三；欲界二，善、不隱沒無記；無色界二，善、隱沒無記；學、無學心。色界繫隱沒無記心次第生六心：色界繫三；欲界三，除不隱沒無記心。亦從八心次第生：色界三；欲界二，善、不隱沒無記；無色界三。色界繫不隱沒無記心次第生六心：色界三；欲界二，不善、隱沒無記；無色界一，隱沒無記。亦從色界三心次第生。無色界善心次第生九心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界繫二，善、隱沒無記；學、無學心。亦從六心次第生：無色界三；色界一，善心；學、無學心。無色界繫隱沒無記心次第生七心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界二，善、隱沒無記。亦從七心次第生：無色界三；欲界二，善、不隱沒無記；色界二，善、不隱沒無記。無色界繫不隱沒無記心次第生六心：無色界三；欲界二，不善、隱沒無記；色界一，隱沒無記。亦從無色界三心次第生。學心次第生五心：欲界善，色界善，無色界善，學、無學心。亦從四心次第生：欲界善，色界善，無色界善，學心。無學心次第生四心：欲界善，色界善，無色界善，無學心。亦從五心生：欲界善，色界善，無色界善，學、無學心。

九八四與十， 七五當知欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九八四與十， 七五當知欲；

十一九六八， 六三當知色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一九六八， 六三當知色；

九六七亦七， 六三知無色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九六七亦七， 六三知無色；

五四亦四五， 當知學無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五四亦四五， 當知學無學。

有二十種心。欲界有八心：方便善心、生得善心、不善心、隱沒無記心、威儀心、工巧心、報心、通果心。色界有六心：方便善心、生得善心、隱沒無記心、威儀心、報心、通果心。無色界有四心：方便善心、生得善心、隱沒無記心、報心。無漏有二心：學心、無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二十種心。欲界有八心：方便善心、生得善心、不善心、隱沒無記心、威儀心、工巧心、報心、通果心。色界有六心：方便善心、生得善心、隱沒無記心、威儀心、報心、通果心。無色界有四心：方便善心、生得善心、隱沒無記心、報心。無漏有二心：學心、無學心。

問曰：欲界方便善心次第生幾心，亦從幾心次第生？乃至無學心次第生幾心，亦從幾心生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界方便善心次第生幾心，亦從幾心次第生？乃至無學心次第生幾心，亦從幾心生？

答曰：欲界方便善心次第生十心：欲界七，除通果心；色界一方便善心；學心、無學心。亦從八心次第生：欲界四，方便善、生得善、不善、隱沒無記；色界二，方便善、隱沒無記；學、無學。欲界生得善心次第生九心：欲界七，除通果心；色界隱沒無記心；無色界隱沒無記心。亦從十一心次第生：欲界七，除通果心；色界二，方便善、隱沒無記；學、無學。不善心次第生欲界七心，除通果心。亦從十四心次第生：欲界七，除通果心；色界四，生得善、隱沒無記、威儀、報。無色界三，除方便善。隱沒無記心亦如是。欲界威儀心次第生八心：欲界六，除方便善、通果心；色界一，隱沒無記心；無色界一，隱沒無記心。亦從七心次第生：欲界七，除通果心。報心亦如是。工巧心次第生六心，除方便善、通果心。亦從七心次第生：欲界七，除通果心。欲界通果心次第生二心：欲界，通果；色界，方便善心。亦從二心次第生：欲界，通果；色界，方便善心。色界方便善心次第生十二心：色界六；欲界三，方便善、生得善、通果心；無色界一，方便善；學、無學心。亦從十心次第生：色界四，除威儀心、報心；欲界二，方便善、通果心；無色界二，方便善、隱沒無記；學、無學心。色界生得善次第生八心：色界五，除通果心；欲界二，不善心、隱沒無記；無色界一，隱沒無記心。亦從色界五心次第生，除通果心。色界隱沒無記心次第生九心：色界五，除通果心；欲界四，方便善、生得善、不善、隱沒無記。亦從十一心次第生：色界五，除通果心；欲界三，生得善、威儀、報心；無色界三，除方便善。色界威儀心次第生七心：色界四，除方便善、通果心；欲界二，不善、隱沒無記心；無色界一，隱沒無記心。亦從五心次第生：色界五，除通果心。報心亦如是。色界通果心次第生色界二：方便善、通果心。亦從二心次第生：色界方便善、通果心。無色界方便善心次第生七心：無色界四；色界一，方便善；學、無學心。亦從六心次第生：無色界三，除報心；色界一，方便善；學、無學心。無色界生得善次第生七心：無色界四；欲界二，不善、隱沒無記；色界一，隱沒無記心。亦從無色界四心次第生。無色界隱沒無記心次第生八心：無色界四；欲界二，不善、隱沒無記心；色界二，方便善、隱沒無記心。亦從十心次第生：無色界四；欲界三，生得善、威儀、報心；色界三，生得善、威儀、報心。無色界報心次第生六心：無色界三，除方便善；欲界二，不善、隱沒無記心；色界一，隱沒無記心。亦從無色界四心次第生。學心次第生六心：欲界二，生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界方便善心次第生十心：欲界七，除通果心；色界一方便善心；學心、無學心。亦從八心次第生：欲界四，方便善、生得善、不善、隱沒無記；色界二，方便善、隱沒無記；學、無學。欲界生得善心次第生九心：欲界七，除通果心；色界隱沒無記心；無色界隱沒無記心。亦從十一心次第生：欲界七，除通果心；色界二，方便善、隱沒無記；學、無學。不善心次第生欲界七心，除通果心。亦從十四心次第生：欲界七，除通果心；色界四，生得善、隱沒無記、威儀、報。無色界三，除方便善。隱沒無記心亦如是。欲界威儀心次第生八心：欲界六，除方便善、通果心；色界一，隱沒無記心；無色界一，隱沒無記心。亦從七心次第生：欲界七，除通果心。報心亦如是。工巧心次第生六心，除方便善、通果心。亦從七心次第生：欲界七，除通果心。欲界通果心次第生二心：欲界，通果；色界，方便善心。亦從二心次第生：欲界，通果；色界，方便善心。色界方便善心次第生十二心：色界六；欲界三，方便善、生得善、通果心；無色界一，方便善；學、無學心。亦從十心次第生：色界四，除威儀心、報心；欲界二，方便善、通果心；無色界二，方便善、隱沒無記；學、無學心。色界生得善次第生八心：色界五，除通果心；欲界二，不善心、隱沒無記；無色界一，隱沒無記心。亦從色界五心次第生，除通果心。色界隱沒無記心次第生九心：色界五，除通果心；欲界四，方便善、生得善、不善、隱沒無記。亦從十一心次第生：色界五，除通果心；欲界三，生得善、威儀、報心；無色界三，除方便善。色界威儀心次第生七心：色界四，除方便善、通果心；欲界二，不善、隱沒無記心；無色界一，隱沒無記心。亦從五心次第生：色界五，除通果心。報心亦如是。色界通果心次第生色界二：方便善、通果心。亦從二心次第生：色界方便善、通果心。無色界方便善心次第生七心：無色界四；色界一，方便善；學、無學心。亦從六心次第生：無色界三，除報心；色界一，方便善；學、無學心。無色界生得善次第生七心：無色界四；欲界二，不善、隱沒無記；色界一，隱沒無記心。亦從無色界四心次第生。無色界隱沒無記心次第生八心：無色界四；欲界二，不善、隱沒無記心；色界二，方便善、隱沒無記心。亦從十心次第生：無色界四；欲界三，生得善、威儀、報心；色界三，生得善、威儀、報心。無色界報心次第生六心：無色界三，除方便善；欲界二，不善、隱沒無記心；色界一，隱沒無記心。亦從無色界四心次第生。學心次第生六心：欲界二，生

得善、方便善；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學、無學心。亦從四心次第生：欲界一，方便善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學心。無學心次第生五心：欲界二，方便善心、生得善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心。無學心亦從五心次第生：欲界一，方便善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學、無學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得善、方便善；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學、無學心。亦從四心次第生：欲界一，方便善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學心。無學心次第生五心：欲界二，方便善心、生得善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心。無學心亦從五心次第生：欲界一，方便善心；色界一，方便善心；無色界一，方便善心；學、無學心。

十八次生九， 十一生於七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八次生九， 十一生於七，

十四亦生八， 七六及與七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四亦生八， 七六及與七，

二生二欲盡， 十二十八五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二生二欲盡， 十二十八五，

九十一七五， 二二當知色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十一七五， 二二當知色；

七六七四八， 十六四無色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七六七四八， 十六四無色；

六四亦五五， 當知學無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六四亦五五， 當知學無學。

以何等故？如人不可得，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故？如人不可得，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：為止他人意故。或有說者，有人，以有人故憶本所作。復有說者，物性相入。相入論者作如是說：一切有為法有二分，若晝、若夜。夜時晝入夜中，晝時夜入晝中。所以者何？如夜中所作晝則憶之，以夜入晝中故；如晝中所作夜則憶之，以晝入夜中故。是故憶本所作。或有說者，物性變物。性變論者作如是說：迦羅羅變作阿浮陀，乃至中年變作老年，是故憶本所作。如婆吒樹葉青變為黃，彼亦如是。或有說者，物性往來。往來論者作如是說：迦羅羅來至阿浮陀中住故，乃至廣說。以是事故，憶本所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止他人意故。或有說者，有人，以有人故憶本所作。復有說者，物性相入。相入論者作如是說：一切有為法有二分，若晝、若夜。夜時晝入夜中，晝時夜入晝中。所以者何？如夜中所作晝則憶之，以夜入晝中故；如晝中所作夜則憶之，以晝入夜中故。是故憶本所作。或有說者，物性變物。性變論者作如是說：迦羅羅變作阿浮陀，乃至中年變作老年，是故憶本所作。如婆吒樹葉青變為黃，彼亦如是。或有說者，物性往來。往來論者作如是說：迦羅羅來至阿浮陀中住故，乃至廣說。以是事故，憶本所作。

問曰：物性變論、往來論有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：物性變論、往來論有何差別？

答曰：物性變論言迦羅羅變作阿浮陀，往來論言迦羅羅來至阿浮陀中住，俱增長故。或有說者，覺是一性，後所知覺即是前所作覺。或有說者，意界是常，以意界常故憶本所作。或有說者，有根本陰、有客陰，客陰所作、根本陰能知，以是故能憶本所作。或有說者，前心往後心，語後心：我作如是事。是故憶本所作。恒河沙數諸佛及佛弟子不作此論，言有人，不言物性相入、不言物性變、不言物性往來、不言覺性是一、不言意界常、不言有根本陰客陰、不言前心往後心，然能憶本所作。如此事微細甚深難知，為顯如此微細甚深難知法故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：物性變論言迦羅羅變作阿浮陀，往來論言迦羅羅來至阿浮陀中住，俱增長故。或有說者，覺是一性，後所知覺即是前所作覺。或有說者，意界是常，以意界常故憶本所作。或有說者，有根本陰、有客陰，客陰所作、根本陰能知，以是故能憶本所作。或有說者，前心往後心，語後心：我作如是事。是故憶本所作。恒河沙數諸佛及佛弟子不作此論，言有人，不言物性相入、不言物性變、不言物性往來、不言覺性是一、不言意界常、不言有根本陰客陰、不言前心往後心，然能憶本所作。如此事微細甚深難知，為顯如此微細甚深難知法故而作此論。

問曰：以何等故唯說如人不可得、前心不往後心，言我有所作而能憶本所作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故唯說如人不可得、前心不往後心，言我有所作而能憶本所作？

答曰：應如是說：以何等故人不可得、物性不相入、物性不變、物性不往來、覺性不一、意界不常、陰性無根本無客陰、前心不往後心，而能憶本所作？而不說者，欲現始終略其中間，令經文易故。若說如人不可得，則止有人者意；前心不往後心，則止往來論者意；前心後心，則止其餘諸論者意。答曰：眾生之法得如是相似習智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應如是說：以何等故人不可得、物性不相入、物性不變、物性不往來、覺性不一、意界不常、陰性無根本無客陰、前心不往後心，而能憶本所作？而不說者，欲現始終略其中間，令經文易故。若說如人不可得，則止有人者意；前心不往後心，則止往來論者意；前心後心，則止其餘諸論者意。答曰：眾生之法得如是相似習智。

問曰：前言無人，今何以言眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：前言無人，今何以言眾生？

答曰：欲令所說與法體相順故。所以者何？若不言眾生但言法法，於義雖順於文不便；若言眾生，文義俱順，以是故說於眾生。復有說者，前說實義，今說假名眾生之法，得如是相似習智。習智者，是決定、是修習、是自在義，本所作者隨其本事。本事者，如其性、如其體、如其相、如其物。復有說者，應言憶本共作。云何共作？如本所見曾所更。復有說者，應言憶本作事。云何本作事？隨本形色、本所。為欲明憶本所作義故，而作此論。喻如能書者，乃至廣說。如能書者，不至彼能書者所。問言：汝作何字？彼亦不答：我作是字。然能書者得如此所習智，自所作字亦知，他所作字亦知，乃至海外書來亦能讀知。如是前心不往後心，然後心能憶本所作。復欲重明此義故更作喻，如二知他心展轉相緣。此亦不問彼：汝思何事。彼亦不答：我思此事。乃至百由旬外，二心而能相知。如是前心不至後心，後心而能憶本所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲令所說與法體相順故。所以者何？若不言眾生但言法法，於義雖順於文不便；若言眾生，文義俱順，以是故說於眾生。復有說者，前說實義，今說假名眾生之法，得如是相似習智。習智者，是決定、是修習、是自在義，本所作者隨其本事。本事者，如其性、如其體、如其相、如其物。復有說者，應言憶本共作。云何共作？如本所見曾所更。復有說者，應言憶本作事。云何本作事？隨本形色、本所。為欲明憶本所作義故，而作此論。喻如能書者，乃至廣說。如能書者，不至彼能書者所。問言：汝作何字？彼亦不答：我作是字。然能書者得如此所習智，自所作字亦知，他所作字亦知，乃至海外書來亦能讀知。如是前心不往後心，然後心能憶本所作。復欲重明此義故更作喻，如二知他心展轉相緣。此亦不問彼：汝思何事。彼亦不答：我思此事。乃至百由旬外，二心而能相知。如是前心不至後心，後心而能憶本所念。

復次諸心心數法，於所緣定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸心心數法，於所緣定。

問曰：為於何法定言定耶？為於眼入定、為於色定、為於剎那定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為於何法定言定耶？為於眼入定、為於色定、為於剎那定？

答曰：或有說者，於眼入定，不於色定、剎那定也。所以者何？未生心心數法甚多。云何於眼入定？答曰：如眼識於色定，其餘諸識各於自境界定。若眼與青色和合則生青識，若與餘色和合則生餘識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，於眼入定，不於色定、剎那定也。所以者何？未生心心數法甚多。云何於眼入定？答曰：如眼識於色定，其餘諸識各於自境界定。若眼與青色和合則生青識，若與餘色和合則生餘識。

問曰：若然者，便有二心：知青色心則異知黃色等心。復違識身經文，如說：過去眼識，為緣過去法、緣現在法、緣未來法耶？答曰：緣過去法，不緣現在、未來。復有說者，於眼入定色定，於剎那不定。所以者何？未生心心數法甚多。云何於色定？答曰：若緣青色則生青識，餘則不生；緣黃等色亦復如是。問曰：青色眾多，有青莖青枝青葉青花青果。若緣青莖識，云何不耶即是緣青枝青葉青花青果識耶？評曰：應作是說：於三法定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，便有二心：知青色心則異知黃色等心。復違識身經文，如說：過去眼識，為緣過去法、緣現在法、緣未來法耶？答曰：緣過去法，不緣現在、未來。復有說者，於眼入定色定，於剎那不定。所以者何？未生心心數法甚多。云何於色定？答曰：若緣青色則生青識，餘則不生；緣黃等色亦復如是。問曰：青色眾多，有青莖青枝青葉青花青果。若緣青莖識，云何不耶即是緣青枝青葉青花青果識耶？評曰：應作是說：於三法定。

問曰：若然者，未生心心數法則多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，未生心心數法則多。

答曰：未生法多，復有何過！未來世竟無住處耶？先已有住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：未生法多，復有何過！未來世竟無住處耶？先已有住處故。

問曰：若心心數法於緣定，於所依亦定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心心數法於緣定，於所依亦定耶？

答曰：於所依亦定。其事云何？如未來心心數法於所依則遠，若生現在前與所依則俱，若滅則遠所依。復有說者，未生心心數法於所依遠，若現在前則俱，若滅俱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於所依亦定。其事云何？如未來心心數法於所依則遠，若生現在前與所依則俱，若滅則遠所依。復有說者，未生心心數法於所依遠，若現在前則俱，若滅俱滅。

問曰：若心心數法於所緣、所依定者，彼於何時能有所緣？為於生時、為於滅時？若以生時，生時是未來，云何未來能有所作？若以滅時，滅是壞散衰退之法，云何壞散衰退之時能有所緣？評曰：應作是說：滅時能緣，非是生時。所以者何？未生法是未來，未來法不能有所作；滅時名現在，現在法能有所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心心數法於所緣、所依定者，彼於何時能有所緣？為於生時、為於滅時？若以生時，生時是未來，云何未來能有所作？若以滅時，滅是壞散衰退之法，云何壞散衰退之時能有所緣？評曰：應作是說：滅時能緣，非是生時。所以者何？未生法是未來，未來法不能有所作；滅時名現在，現在法能有所作。

問曰：若然者，云何以壞散衰退之法能有所作？答曰：一切有法皆爾，體性羸劣，屬眾因緣，不得自在。若心心數法於依所緣和合能有所緣，未來世依及境界散亂。如未來，過去亦爾。現在則眾緣和合。若當現在不能緣境界者，則畢竟無緣境界義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何以壞散衰退之法能有所作？答曰：一切有法皆爾，體性羸劣，屬眾因緣，不得自在。若心心數法於依所緣和合能有所緣，未來世依及境界散亂。如未來，過去亦爾。現在則眾緣和合。若當現在不能緣境界者，則畢竟無緣境界義。

問曰：若心心數法於所緣、所依定者，此中何以但說所緣不說所依？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心心數法於所緣、所依定者，此中何以但說所緣不說所依？

答曰：此中說所念事故，不說所依。若有所念，必依所緣、不用所依。如一境界，則為眾多心心數法所緣，如前一心緣已，後眾多心亦緣。猶如一人而有百子，若一子念父餘子亦念。彼一境界為多心所緣，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中說所念事故，不說所依。若有所念，必依所緣、不用所依。如一境界，則為眾多心心數法所緣，如前一心緣已，後眾多心亦緣。猶如一人而有百子，若一子念父餘子亦念。彼一境界為多心所緣，亦復如是。

問曰：若所更事異、所念事異，云何不提婆達多所更、延若達多能憶？若延若達多所更、提婆達多能憶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若所更事異、所念事異，云何不提婆達多所更、延若達多能憶？若延若達多所更、提婆達多能憶？

答曰：提婆達多身異、延若達多身異，憶本所作者身則不異。復有說者，如提婆達多、延若達多心不得展轉為因，憶本所作前為後因。復有說者，若心相續、若身相續，能憶本所作。提婆達多、延若達多，心不相續、身不相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：提婆達多身異、延若達多身異，憶本所作者身則不異。復有說者，如提婆達多、延若達多心不得展轉為因，憶本所作前為後因。復有說者，若心相續、若身相續，能憶本所作。提婆達多、延若達多，心不相續、身不相續。

問曰：若心相續者，何以先見一牛，後見餘牛，言是本牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若心相續者，何以先見一牛，後見餘牛，言是本牛。

答曰：曾所更事，要當相似爾乃識之。先所見牛雖復曾更，而與後牛不相似故，是以不識。若前牛與後牛相似，爾乃可識。前所更意必當有力，後不失念，而能憶本所作。先生心聚以意名說，後生心聚以念名說。以前意有勢力故，令後念憶本所作。不失念者，所謂不狂、心不亂、不為苦痛所逼是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：曾所更事，要當相似爾乃識之。先所見牛雖復曾更，而與後牛不相似故，是以不識。若前牛與後牛相似，爾乃可識。前所更意必當有力，後不失念，而能憶本所作。先生心聚以意名說，後生心聚以念名說。以前意有勢力故，令後念憶本所作。不失念者，所謂不狂、心不亂、不為苦痛所逼是也。

有二種心：一、同行心；二、同緣心。苦法忍、苦比忍、苦比智，是名同行心，不名同緣心。集法忍、集法智，是名同緣心，不名同行心。苦法智亦名同行心亦名同緣心。其餘心亦不同行亦不同緣。同行心所更事，同緣心能憶；同緣心所更事，同行心能憶。有三種心：善、不善、無記。若善心所更事，善、不善、無記心能憶。不善無記心亦如是。復有四種心：善、不善、隱沒無記、不隱沒無記。如善心所更事，四種心能憶。乃至不隱沒無記心所更事，四種心能憶。復有四種心：從因緣生心、從次第緣生心、從境界緣生心、從威勢緣生心。若一心曾所更事，四心盡能憶。復有五種心：見苦所斷心，乃至修道所斷心。若見苦所斷心所更事，五種心能憶。見集所斷、修道所斷亦如是。見滅所斷心所更事，四種心能憶，除見道所斷心。道亦如是，除見滅所斷心。復有六種心，所謂六識。若六識所更事，意識能憶。復有十二種心：欲界善心、不善心、隱沒無記心、不隱沒無記心。色界三種，除不善。無色界亦如是。學心、無學心。如十二種心，有相似十二法、十二念。如欲界善心所更法，十二念盡能憶。不善亦如是。隱沒無記心所更法，有八種念能憶：欲界四；色界，善、不隱沒無記；學、無學。欲界不隱沒無記亦如是。色界善心所更法，十二種念能憶。色界隱沒無記心所更法，十種念能憶，除欲界隱沒無記、不隱沒無記。色界不隱沒無記心所更法，十種念能憶，除無色界隱沒無記、不隱沒無記。無色界善心所更法，十種念能憶，除欲界隱沒無記、不隱沒無記。無色界隱沒無記心所更法，九種念能憶：欲界，善、不善；色界，善、隱沒無記；無色界三種；學、無學。不隱沒無記亦如是。學心所更法，十二種念能憶。無學心亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二種心：一、同行心；二、同緣心。苦法忍、苦比忍、苦比智，是名同行心，不名同緣心。集法忍、集法智，是名同緣心，不名同行心。苦法智亦名同行心亦名同緣心。其餘心亦不同行亦不同緣。同行心所更事，同緣心能憶；同緣心所更事，同行心能憶。有三種心：善、不善、無記。若善心所更事，善、不善、無記心能憶。不善無記心亦如是。復有四種心：善、不善、隱沒無記、不隱沒無記。如善心所更事，四種心能憶。乃至不隱沒無記心所更事，四種心能憶。復有四種心：從因緣生心、從次第緣生心、從境界緣生心、從威勢緣生心。若一心曾所更事，四心盡能憶。復有五種心：見苦所斷心，乃至修道所斷心。若見苦所斷心所更事，五種心能憶。見集所斷、修道所斷亦如是。見滅所斷心所更事，四種心能憶，除見道所斷心。道亦如是，除見滅所斷心。復有六種心，所謂六識。若六識所更事，意識能憶。復有十二種心：欲界善心、不善心、隱沒無記心、不隱沒無記心。色界三種，除不善。無色界亦如是。學心、無學心。如十二種心，有相似十二法、十二念。如欲界善心所更法，十二念盡能憶。不善亦如是。隱沒無記心所更法，有八種念能憶：欲界四；色界，善、不隱沒無記；學、無學。欲界不隱沒無記亦如是。色界善心所更法，十二種念能憶。色界隱沒無記心所更法，十種念能憶，除欲界隱沒無記、不隱沒無記。色界不隱沒無記心所更法，十種念能憶，除無色界隱沒無記、不隱沒無記。無色界善心所更法，十種念能憶，除欲界隱沒無記、不隱沒無記。無色界隱沒無記心所更法，九種念能憶：欲界，善、不善；色界，善、隱沒無記；無色界三種；學、無學。不隱沒無記亦如是。學心所更法，十二種念能憶。無學心亦如是。

如經說：尊者舍利弗作如是言：諸長老！若不壞意內入，照了外入法，能生正觀現在前，則意識生。彼云何壞意入？答曰：壞有三種，所謂須臾壞、命終壞、究竟壞。須臾壞者，若入無想定、滅盡定，是名須臾壞。命終壞者，如斷善根壞善意，如凡夫人離欲乃至命終時壞不善意。究竟壞者，如苦比智生苦諦所斷意究竟壞，乃至道比智生見諦所斷意究竟壞，住不退法斯陀含見諦所斷意，及欲界修道所斷六種意究竟壞，住不退法阿那含一切見諦所斷意，欲界修道所斷染污意究竟壞，住不退法阿羅漢一切染污意究竟壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：尊者舍利弗作如是言：諸長老！若不壞意內入，照了外入法，能生正觀現在前，則意識生。彼云何壞意入？答曰：壞有三種，所謂須臾壞、命終壞、究竟壞。須臾壞者，若入無想定、滅盡定，是名須臾壞。命終壞者，如斷善根壞善意，如凡夫人離欲乃至命終時壞不善意。究竟壞者，如苦比智生苦諦所斷意究竟壞，乃至道比智生見諦所斷意究竟壞，住不退法斯陀含見諦所斷意，及欲界修道所斷六種意究竟壞，住不退法阿那含一切見諦所斷意，欲界修道所斷染污意究竟壞，住不退法阿羅漢一切染污意究竟壞。

以何等故所念事忘而復憶？答曰：眾生之法心相似次第生知見者，有三種相似，所謂方便相似、境界相似、隨順相似。云何方便相似？如人讀修多羅而後忘失，後懃方便，還復通利。毘尼、阿毘曇懃方便亦如是。先修不淨觀而後忘失，後懃方便，隨其境界還現在前。安般、觀界方便亦如是。曾聞有婆羅門子讀違陀經而後忘失，還欲通利，盡其方便而猶不能。往詣師所而問之言：本所讀經今悉忘失，還欲通利，雖懃方便猶故不能。今當云何？其師問言：汝本讀時云何而讀？弟子答言：初讀經時，手則索繩、口誦經文。師告之言：當如先法還讀誦之。弟子如教，後便通利。是名相似方便。云何境界相似？如於此處見河池山林經行住處，後至異處，若見如先事者，還復憶念本所見事，是名境界相似。云何隨順相似？如得隨順飲食方土住處說法同行之人，則能憶本所作。曾聞有一比丘讀誦阿含而後忘失，雖懃方便，猶故不能還得通利。往詣大德阿難所作如是言：本讀阿含而今忘失，雖懃方便，猶故不能還令通利。今當云何？阿難語言：可求多油，入浴室中以用塗身，煖水洗浴，加求隨順飲食方土住處說法同行之人。彼如其言具諸方便，即還通利。是名隨順相似。云何次第？彼相續不斷是名次第。復有說者，次第者不相續心還令相續，無能遮止、不為對治所壞，亦所更意力強而不失念者。前生心聚，以意名說；後生心聚，以念名說。前心有力故，能令後心憶本所作。不失念者，不狂、不心亂、不為苦痛所逼。尊者和須蜜說曰：以三事故，所念事忘而復憶。一者善取前相；二者有相似方便；三者不失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故所念事忘而復憶？答曰：眾生之法心相似次第生知見者，有三種相似，所謂方便相似、境界相似、隨順相似。云何方便相似？如人讀修多羅而後忘失，後懃方便，還復通利。毘尼、阿毘曇懃方便亦如是。先修不淨觀而後忘失，後懃方便，隨其境界還現在前。安般、觀界方便亦如是。曾聞有婆羅門子讀違陀經而後忘失，還欲通利，盡其方便而猶不能。往詣師所而問之言：本所讀經今悉忘失，還欲通利，雖懃方便猶故不能。今當云何？其師問言：汝本讀時云何而讀？弟子答言：初讀經時，手則索繩、口誦經文。師告之言：當如先法還讀誦之。弟子如教，後便通利。是名相似方便。云何境界相似？如於此處見河池山林經行住處，後至異處，若見如先事者，還復憶念本所見事，是名境界相似。云何隨順相似？如得隨順飲食方土住處說法同行之人，則能憶本所作。曾聞有一比丘讀誦阿含而後忘失，雖懃方便，猶故不能還得通利。往詣大德阿難所作如是言：本讀阿含而今忘失，雖懃方便，猶故不能還令通利。今當云何？阿難語言：可求多油，入浴室中以用塗身，煖水洗浴，加求隨順飲食方土住處說法同行之人。彼如其言具諸方便，即還通利。是名隨順相似。云何次第？彼相續不斷是名次第。復有說者，次第者不相續心還令相續，無能遮止、不為對治所壞，亦所更意力強而不失念者。前生心聚，以意名說；後生心聚，以念名說。前心有力故，能令後心憶本所作。不失念者，不狂、不心亂、不為苦痛所逼。尊者和須蜜說曰：以三事故，所念事忘而復憶。一者善取前相；二者有相似方便；三者不失念。

以何等故先所念事忘而不憶？答曰：眾生之法心不相似次第生心知見者，有三種不相似，所謂方便不相似、境界不相似、隨順不相似。云何方便不相似？如人讀修多羅而後忘失，復讀毘尼阿毘曇亦復忘失；先修不淨觀後復忘失，復修安般、觀界方便亦復忘失，是名方便不相似。云何境界不相似？本曾見河池山林經行住處如是等事，後至異處，不見如是等事，於前所見更不復憶，是名境界不相似。云何隨順不相似？若不得隨順飲食方土住處同行之人，於前所作永不復憶，是名隨順不相似。不次第者，不相續、斷絕，是名不次第。亦所更意力弱而失所念者，彼前生心聚，以意名說；後生心聚，以念名說，前心弱故不能令後心憶本所作。失念者，若狂、心亂、為苦所逼。尊者和須蜜說曰：以三事故，前所念事忘而不憶：一者不善取前相；二者無相似方便；三者失所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故先所念事忘而不憶？答曰：眾生之法心不相似次第生心知見者，有三種不相似，所謂方便不相似、境界不相似、隨順不相似。云何方便不相似？如人讀修多羅而後忘失，復讀毘尼阿毘曇亦復忘失；先修不淨觀後復忘失，復修安般、觀界方便亦復忘失，是名方便不相似。云何境界不相似？本曾見河池山林經行住處如是等事，後至異處，不見如是等事，於前所見更不復憶，是名境界不相似。云何隨順不相似？若不得隨順飲食方土住處同行之人，於前所作永不復憶，是名隨順不相似。不次第者，不相續、斷絕，是名不次第。亦所更意力弱而失所念者，彼前生心聚，以意名說；後生心聚，以念名說，前心弱故不能令後心憶本所作。失念者，若狂、心亂、為苦所逼。尊者和須蜜說曰：以三事故，前所念事忘而不憶：一者不善取前相；二者無相似方便；三者失所念。

問曰：色界修慧亦有忘而不憶耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色界修慧亦有忘而不憶耶？

答曰：亦有，以身羸弱故心亦羸弱，心羸弱故所念事忘而不憶。誰有此忘而不憶耶？答曰：聖人、凡夫俱有。聖人者，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦於所念事忘而不憶；唯有如來憶而不忘。何以知之？如經說，佛告舍利弗：假使諸比丘眾，於百年中，若以坐床臥床輿我而行，若當如來無上智辯而有退失，無有是處。如持四弓喻，乃至廣說。以是事故，知如來無忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦有，以身羸弱故心亦羸弱，心羸弱故所念事忘而不憶。誰有此忘而不憶耶？答曰：聖人、凡夫俱有。聖人者，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦於所念事忘而不憶；唯有如來憶而不忘。何以知之？如經說，佛告舍利弗：假使諸比丘眾，於百年中，若以坐床臥床輿我而行，若當如來無上智辯而有退失，無有是處。如持四弓喻，乃至廣說。以是事故，知如來無忘。