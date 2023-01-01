阿毘曇毘婆沙論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第三

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜犍度世第一法品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜犍度世第一法品之三

云何頂法？云何頂法退？云何煗法乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何頂法？云何頂法退？云何煗法乃至廣說。

問曰：此中逆說凡夫所得法。說世第一法已，何以不次說忍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此中逆說凡夫所得法。說世第一法已，何以不次說忍耶？

答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，應說云何為忍？以何等故名忍？當云何繫乃至廣說。而不說者，有何意耶？答曰：此是有餘之說、簡略之義。復有說者，先已說忍而不彰顯，如先說。若後心心數法勝者，前者則非世第一法，為是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼作經者意欲爾，乃至廣說。復有說者，應說云何為忍？以何等故名忍？當云何繫乃至廣說。而不說者，有何意耶？答曰：此是有餘之說、簡略之義。復有說者，先已說忍而不彰顯，如先說。若後心心數法勝者，前者則非世第一法，為是何耶？

答曰：增上忍是名說忍。復有說者，若佛經說此中便說，若經不說此中不說。佛經無說忍處，是故不說。說曰：如《增一阿含》中說：若不成就六法，則不能遠塵離垢得法眼淨。云何為六？一、不樂聞法；二、雖聞法不攝耳聽；三、不為知解；四、所未得法不方便勤求；五、所得法不善守護；六、不成就順忍。若成就六法，則能遠塵離垢、得法眼淨。云何為六喜樂？聞法乃至成就順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：增上忍是名說忍。復有說者，若佛經說此中便說，若經不說此中不說。佛經無說忍處，是故不說。說曰：如《增一阿含》中說：若不成就六法，則不能遠塵離垢得法眼淨。云何為六？一、不樂聞法；二、雖聞法不攝耳聽；三、不為知解；四、所未得法不方便勤求；五、所得法不善守護；六、不成就順忍。若成就六法，則能遠塵離垢、得法眼淨。云何為六喜樂？聞法乃至成就順忍。

問曰：彼經雖說順忍，不說是順諦忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼經雖說順忍，不說是順諦忍。

答曰：順忍、順諦忍有何差別？因論生論。以何等故，忍言順諦忍，煗頂不耶？或有說者，如說忍言順諦，煗頂亦應說。而不說者，當知皆是有餘之說。復有說者，順者言隨順，彼忍善隨順，煗頂不爾。復有說者，煗法能止緣諦增上愚、頂止中愚、忍止下愚。以止身中愚故，生世第一法。復有說者，煗法能生緣諦下明、頂生中明、忍生上明。以此身中有緣諦明故，能生世第一法。復有說者，煗法於陰悅適、頂法於寶悅適、忍法於諦悅適。以觀聖諦身中悅適故，能生世第一法。復有說者，忍於一切時與見道相似，如見道一切時唯法念處現在前，彼忍亦爾。煗頂不爾。所以者何？先修法念處，後增長三念處，展轉現在前，是故不相似也。忍修習法念處，唯增長法念處，以與見道相似故，名順諦忍。煗頂不爾，不名順諦。復有說者，忍法側近見道，煗頂不如。復有說者，忍法亦多相續，亦一剎那現在前，頂煗唯多相續現在前。復有說者，忍法唯一定意，煗頂不爾。復有說者，忍法正觀不雜，煗頂有雜，或時起欲界善根。復有說者，忍法正觀不多不廣，而能隨順趣向涅槃，煗頂正觀亦多亦廣，亦能隨順趣向涅槃。此中應說轉買摩尼寶喻。以如是等眾因緣故，忍名順諦，煗頂不得名順諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：順忍、順諦忍有何差別？因論生論。以何等故，忍言順諦忍，煗頂不耶？或有說者，如說忍言順諦，煗頂亦應說。而不說者，當知皆是有餘之說。復有說者，順者言隨順，彼忍善隨順，煗頂不爾。復有說者，煗法能止緣諦增上愚、頂止中愚、忍止下愚。以止身中愚故，生世第一法。復有說者，煗法能生緣諦下明、頂生中明、忍生上明。以此身中有緣諦明故，能生世第一法。復有說者，煗法於陰悅適、頂法於寶悅適、忍法於諦悅適。以觀聖諦身中悅適故，能生世第一法。復有說者，忍於一切時與見道相似，如見道一切時唯法念處現在前，彼忍亦爾。煗頂不爾。所以者何？先修法念處，後增長三念處，展轉現在前，是故不相似也。忍修習法念處，唯增長法念處，以與見道相似故，名順諦忍。煗頂不爾，不名順諦。復有說者，忍法側近見道，煗頂不如。復有說者，忍法亦多相續，亦一剎那現在前，頂煗唯多相續現在前。復有說者，忍法唯一定意，煗頂不爾。復有說者，忍法正觀不雜，煗頂有雜，或時起欲界善根。復有說者，忍法正觀不多不廣，而能隨順趣向涅槃，煗頂正觀亦多亦廣，亦能隨順趣向涅槃。此中應說轉買摩尼寶喻。以如是等眾因緣故，忍名順諦，煗頂不得名順諦。

是煗頂及下中忍，行十六行、緣四真諦；增上忍，行四行、緣苦諦。復有說者，增上忍緣道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是煗頂及下中忍，行十六行、緣四真諦；增上忍，行四行、緣苦諦。復有說者，增上忍緣道諦。

問曰：忍為緣何法得正決定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：忍為緣何法得正決定？

答曰：或有說言緣於道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說言緣於道諦。

問曰：若然者，云何不緣行倒錯耶？若緣行倒錯，云何不為得正決定而作留難？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，云何不緣行倒錯耶？若緣行倒錯，云何不為得正決定而作留難？

答曰：假令緣行倒錯，於正決定不作留難。所以者何？於此善根修習緣行，先有徑路，是以入聖道時，於此緣行自在能用。如見道中先起欲界忍智道，次生有頂忍智道，彼有頂忍智道後復還生欲界忍智道觀苦行，後復生觀習行，乃至廣說。如此皆名緣行倒錯。不以緣行倒錯便為見道而作留難。何以故？以於見道修習緣行先有徑路故。忍亦如是，於得正決定不作留難。諸作是說，緣道諦增上忍，後得正決定。彼有三心，應同一緣一行，所謂世第一法、苦法忍、苦法智；二心應同一行不同一緣，謂苦比忍、苦比智；二心同於一緣不同一行，謂習法忍、習法智。評曰：應作是說，應緣苦諦增上忍，後得正決定。彼見道是猛健善根，雖緣行倒錯，於正決定而無留難。彼忍是世俗有漏善根，其性羸劣，若緣行倒錯，則與見道而作留難。如實義者，應觀苦增上忍，後得正決定，非先觀道忍後得正決定。增上忍行苦行緣苦，而忍方便道廣行十六行、緣四真諦。彼行者正觀欲界苦、觀色無色界苦，欲界行集、色無色界行集，欲界行滅、色無色界行滅，斷欲界行道、斷色無色界行道，如是三十二心是名下忍。行者後時漸漸減損行及緣，復更正觀欲界苦色無色界苦，乃至觀斷欲界行道，除觀斷色無色界行道，從是名中忍。復更正觀欲界苦、觀色無色界苦，乃至觀色無色界行滅，除減一切道。復更正觀欲界苦、色無色界苦，乃至觀欲界行滅，除色無色界行滅。復更正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除一切滅。復更正觀欲界苦乃至觀欲界行集，除色無色界行集。復更正觀欲界苦、色無色界苦，除一切集。復更正觀欲界苦，除色無色界苦。復更正觀欲界苦，常相續、不斷、不遠離，如是觀時，深生厭患。復更減損，但作二心，觀於一行。如似苦法忍、苦法智。如是正觀，是名中忍。彼復以一心，觀欲界苦，是名上忍，後次生世第一法。世第一法後，次生苦法忍。譬如有人，欲從己國適於他國，多有財寶及諸生業之具不能持去，以此財物轉以易錢。猶嫌其多不能持去，以錢易金。猶嫌其多不能持去，以金復易多價寶珠。持此寶珠，隨其所安往適他國。如是行者，乃至漸捨，相續不離，生於上忍，忍後次生世第一法，世第一法後次生苦法忍。諸言緣苦忍後得正決定，彼四心須同一行一緣，所謂增上忍、世第一法、苦法忍、苦法智。二心同一行不同一緣，所謂苦比忍、苦比智。二心同一緣不同一行，所謂集法忍、集法智。是故如此說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：假令緣行倒錯，於正決定不作留難。所以者何？於此善根修習緣行，先有徑路，是以入聖道時，於此緣行自在能用。如見道中先起欲界忍智道，次生有頂忍智道，彼有頂忍智道後復還生欲界忍智道觀苦行，後復生觀習行，乃至廣說。如此皆名緣行倒錯。不以緣行倒錯便為見道而作留難。何以故？以於見道修習緣行先有徑路故。忍亦如是，於得正決定不作留難。諸作是說，緣道諦增上忍，後得正決定。彼有三心，應同一緣一行，所謂世第一法、苦法忍、苦法智；二心應同一行不同一緣，謂苦比忍、苦比智；二心同於一緣不同一行，謂習法忍、習法智。評曰：應作是說，應緣苦諦增上忍，後得正決定。彼見道是猛健善根，雖緣行倒錯，於正決定而無留難。彼忍是世俗有漏善根，其性羸劣，若緣行倒錯，則與見道而作留難。如實義者，應觀苦增上忍，後得正決定，非先觀道忍後得正決定。增上忍行苦行緣苦，而忍方便道廣行十六行、緣四真諦。彼行者正觀欲界苦、觀色無色界苦，欲界行集、色無色界行集，欲界行滅、色無色界行滅，斷欲界行道、斷色無色界行道，如是三十二心是名下忍。行者後時漸漸減損行及緣，復更正觀欲界苦色無色界苦，乃至觀斷欲界行道，除觀斷色無色界行道，從是名中忍。復更正觀欲界苦、觀色無色界苦，乃至觀色無色界行滅，除減一切道。復更正觀欲界苦、色無色界苦，乃至觀欲界行滅，除色無色界行滅。復更正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除一切滅。復更正觀欲界苦乃至觀欲界行集，除色無色界行集。復更正觀欲界苦、色無色界苦，除一切集。復更正觀欲界苦，除色無色界苦。復更正觀欲界苦，常相續、不斷、不遠離，如是觀時，深生厭患。復更減損，但作二心，觀於一行。如似苦法忍、苦法智。如是正觀，是名中忍。彼復以一心，觀欲界苦，是名上忍，後次生世第一法。世第一法後，次生苦法忍。譬如有人，欲從己國適於他國，多有財寶及諸生業之具不能持去，以此財物轉以易錢。猶嫌其多不能持去，以錢易金。猶嫌其多不能持去，以金復易多價寶珠。持此寶珠，隨其所安往適他國。如是行者，乃至漸捨，相續不離，生於上忍，忍後次生世第一法，世第一法後次生苦法忍。諸言緣苦忍後得正決定，彼四心須同一行一緣，所謂增上忍、世第一法、苦法忍、苦法智。二心同一行不同一緣，所謂苦比忍、苦比智。二心同一緣不同一行，所謂集法忍、集法智。是故如此說者好。

問曰：世第一法為有上中下不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世第一法為有上中下不？

答曰：無也。不得一人心中有，多人心中乃有，如尊者舍利弗是上、目連是中、其餘聲聞是下。性分亦有上中下，佛為上、緣覺為中、聲聞為下。云何名頂？以何等故名頂？尊者瞿沙說曰：有二種達分善根：一是欲界所謂煗頂，二是色界所謂忍及世第一法。欲界中下者是名為煖，上者名頂。色界中下者名為忍，上者名世第一法。評曰：彼不應作是說，此盡是色界法；是修法、住定地法、能行聖行法，如是說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無也。不得一人心中有，多人心中乃有，如尊者舍利弗是上、目連是中、其餘聲聞是下。性分亦有上中下，佛為上、緣覺為中、聲聞為下。云何名頂？以何等故名頂？尊者瞿沙說曰：有二種達分善根：一是欲界所謂煗頂，二是色界所謂忍及世第一法。欲界中下者是名為煖，上者名頂。色界中下者名為忍，上者名世第一法。評曰：彼不應作是說，此盡是色界法；是修法、住定地法、能行聖行法，如是說者好。

問曰：何以言頂法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以言頂法耶？

答曰：色界善根，有動者有不動者、有住不住、有難無難、有斷不斷、有退不退。諸彼動者，諸不住有難有斷有退者有二：下者是煖、上者是頂。諸彼不動，住無難不斷不退者有二：下者是忍、上者是世第一法。復有說者，應言下頂。所以者何？在下煗法頂故。復有說者，猶如山頂，故名為頂。如山頂之道人不久住，若無諸難必過此山到於彼山，若遇諸難即便退還。如是行者，住頂無久住者，若無諸難必到於忍，若有諸難還退到煖。是以猶如山頂，故名為頂。復有說者，勝於煗法故名為頂。云何為頂？歡喜於佛法僧，生下小信，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：色界善根，有動者有不動者、有住不住、有難無難、有斷不斷、有退不退。諸彼動者，諸不住有難有斷有退者有二：下者是煖、上者是頂。諸彼不動，住無難不斷不退者有二：下者是忍、上者是世第一法。復有說者，應言下頂。所以者何？在下煗法頂故。復有說者，猶如山頂，故名為頂。如山頂之道人不久住，若無諸難必過此山到於彼山，若遇諸難即便退還。如是行者，住頂無久住者，若無諸難必到於忍，若有諸難還退到煖。是以猶如山頂，故名為頂。復有說者，勝於煗法故名為頂。云何為頂？歡喜於佛法僧，生下小信，乃至廣說。

問曰：何以故言此信為下小耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故言此信為下小耶？

答曰：如尊者瞿沙說：此煗頂二達分善根，是欲界法，故言下小。復有說者，此住不久停故，故言下小。復有說者，此信當言異信。何以故？異於色界定地修地、行聖行煗法故，故名為異。於佛僧生下小信，是緣道諦信。於法生下小信，是緣滅諦信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如尊者瞿沙說：此煗頂二達分善根，是欲界法，故言下小。復有說者，此住不久停故，故言下小。復有說者，此信當言異信。何以故？異於色界定地修地、行聖行煗法故，故名為異。於佛僧生下小信，是緣道諦信。於法生下小信，是緣滅諦信。

問曰：如頂能緣四諦，此中何以唯說緣二諦信、不說緣苦集信耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如頂能緣四諦，此中何以唯說緣二諦信、不說緣苦集信耶？

答曰：或有說者，此中說名義最勝法故。於此四諦何者最勝？所謂滅、道。何以故？此二諦清淨無過故。復有說者，此二諦是妙、是離。復有說者，此二諦能生信處。復有說者，此二諦有二義：一、可信；二、可求。復有說者，為生受化者信樂心故。若世尊說，苦集是可敬信者，則無受化者。何以故？彼受化者當作是念：此是煩惱惡行、邪見顛倒，何可敬信？而我等常為此苦之所逼迫。若世尊說滅、道是可敬信，彼受化者心生欣樂，是故滅道最勝可信。復有說者，此滅道有可信敬事：一、樂觀在前；二、無心捨離。復有說者，信佛信僧說緣道信信法，是緣三諦信。若如是者，則說盡緣四諦信也。如說波羅延摩納婆等，能於佛法僧生下小信，是名頂法。彼作經者，引經為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此中說名義最勝法故。於此四諦何者最勝？所謂滅、道。何以故？此二諦清淨無過故。復有說者，此二諦是妙、是離。復有說者，此二諦能生信處。復有說者，此二諦有二義：一、可信；二、可求。復有說者，為生受化者信樂心故。若世尊說，苦集是可敬信者，則無受化者。何以故？彼受化者當作是念：此是煩惱惡行、邪見顛倒，何可敬信？而我等常為此苦之所逼迫。若世尊說滅、道是可敬信，彼受化者心生欣樂，是故滅道最勝可信。復有說者，此滅道有可信敬事：一、樂觀在前；二、無心捨離。復有說者，信佛信僧說緣道信信法，是緣三諦信。若如是者，則說盡緣四諦信也。如說波羅延摩納婆等，能於佛法僧生下小信，是名頂法。彼作經者，引經為證。

問曰：如住頂時，亦信陰、亦信三寶、亦信諦。以何等故，世尊為摩納婆等但說信寶，不說信陰諦耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如住頂時，亦信陰、亦信三寶、亦信諦。以何等故，世尊為摩納婆等但說信寶，不說信陰諦耶？

答曰：或有說者，彼摩納婆等非不信苦集諦，但不信三寶。以不信故，佛故為說。復有說者，彼為苦所困，欲求離苦，往詣佛所。如說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼摩納婆等非不信苦集諦，但不信三寶。以不信故，佛故為說。復有說者，彼為苦所困，欲求離苦，往詣佛所。如說偈：

「為苦所逼諸眾生， 不知離苦來詣佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為苦所逼諸眾生， 不知離苦來詣佛，

願示法要除眾患， 猶如熱時入涼池。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願示法要除眾患， 猶如熱時入涼池。」

如實能離苦者唯有滅道，彼有二義可信：一、常樂觀；二、常喜求。復有說者，信佛說緣二諦信，信僧說緣道諦信，信法說緣滅諦信。復有說者，信佛說緣四諦信，信僧說緣道諦信，信法說緣三諦信。復有說者，三寶是生信敬處，是以說之。復有說者，隨行者意悅適故，是以說之。若於陰生悅適是名為煖，於寶生悅適是名為頂，於諦生悅適是名為忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實能離苦者唯有滅道，彼有二義可信：一、常樂觀；二、常喜求。復有說者，信佛說緣二諦信，信僧說緣道諦信，信法說緣滅諦信。復有說者，信佛說緣四諦信，信僧說緣道諦信，信法說緣三諦信。復有說者，三寶是生信敬處，是以說之。復有說者，隨行者意悅適故，是以說之。若於陰生悅適是名為煖，於寶生悅適是名為頂，於諦生悅適是名為忍。

問曰：如頂體性是五陰，何以世尊為波羅延等以信名說？為諸新學比丘以慧名說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如頂體性是五陰，何以世尊為波羅延等以信名說？為諸新學比丘以慧名說？

答曰：或有說者，唯佛世尊決定明解法相，亦知所應作事，非餘所及，應為眾生而說何法即便說之。復有說者，以波羅延等未住所作地、未入佛法中、未得舍摩他、未有漸次，聞他天言生信，來詣佛所。爾時世尊因彼善根欲令增長故，以信名說。彼諸新學比丘與上相違故，即慧名說。復有說者，隨他乏少，為饒益故。如波羅延等乏少於信，釋種比丘乏少於慧，是以波羅延等說信以饒益之，釋種比丘說慧以饒益之。復有說者，為止諂曲愚癡意故。波羅延等雖復聰明，乏少於信，無信之慧能增長諂曲，是故為波羅延等說信，止其諂曲。新學比丘釋種出家，雖少有信而乏於慧，無慧之信增長愚心，是故為新學比丘說慧，止其愚心。復有說者，世尊說法，受化者二種：有利根、有鈍根。為利根者說信，為鈍根者說慧。以波羅延等利根故說信，新學比丘等鈍根故說慧。如利根、鈍根，內因力外緣力、內分力外分力、內正觀思惟增益外從他聞法內增益、無愚無貪、修不修、損身見聚處不損身見聚處，當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，唯佛世尊決定明解法相，亦知所應作事，非餘所及，應為眾生而說何法即便說之。復有說者，以波羅延等未住所作地、未入佛法中、未得舍摩他、未有漸次，聞他天言生信，來詣佛所。爾時世尊因彼善根欲令增長故，以信名說。彼諸新學比丘與上相違故，即慧名說。復有說者，隨他乏少，為饒益故。如波羅延等乏少於信，釋種比丘乏少於慧，是以波羅延等說信以饒益之，釋種比丘說慧以饒益之。復有說者，為止諂曲愚癡意故。波羅延等雖復聰明，乏少於信，無信之慧能增長諂曲，是故為波羅延等說信，止其諂曲。新學比丘釋種出家，雖少有信而乏於慧，無慧之信增長愚心，是故為新學比丘說慧，止其愚心。復有說者，世尊說法，受化者二種：有利根、有鈍根。為利根者說信，為鈍根者說慧。以波羅延等利根故說信，新學比丘等鈍根故說慧。如利根、鈍根，內因力外緣力、內分力外分力、內正觀思惟增益外從他聞法內增益、無愚無貪、修不修、損身見聚處不損身見聚處，當知亦如是。

云何頂法退，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何頂法退，乃至廣說。

問曰：以何等故說頂有退，不說煖退？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故說頂有退，不說煖退？

答曰：或有說者，如說頂退，亦應說煖退。而不說者，當知皆是有餘之說。復有說者，行者在頂之時多諸留難，有三時諸煩惱業多諸留難。如從頂至忍，爾時惡道諸煩惱業多作留難。所以者何？彼諸煩惱而作是念：若彼行者已到於忍，我復於誰身中當生果報？離欲界欲時，彼欲界諸煩惱業多作留難。所以者何？諸煩惱業而作是念：若彼行者出於欲界，我復於誰身中生於果報？離非想非非想處欲時，受未來有，諸煩惱業多作留難。所以者何？諸煩惱業而作是念：若彼行者離欲已，彼更不受身，我復於誰身中生於果報？行者於此三時多諸留難，是故說頂有退，不說煖退。復有說者，行者爾時生大憂惱，猶如有人見珍寶藏，見已歡喜作是思惟：我今永斷貧窮根本。後欲取時忽然還滅，彼人爾時於此寶藏生大憂惱。如是行者住頂法時，自念不久當得於忍永斷惡道，心生歡喜，後便還退生大憂惱。復有說者，若說頂有退，當知亦說煖有退。復有說者，以頂法不久住故是以有退。復有說者，欲得忍時大獲重利。猶如聖人不墮惡道，得忍之時亦復如是。如沙門二十億九十一劫不墮惡道。與上相違名失重利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，如說頂退，亦應說煖退。而不說者，當知皆是有餘之說。復有說者，行者在頂之時多諸留難，有三時諸煩惱業多諸留難。如從頂至忍，爾時惡道諸煩惱業多作留難。所以者何？彼諸煩惱而作是念：若彼行者已到於忍，我復於誰身中當生果報？離欲界欲時，彼欲界諸煩惱業多作留難。所以者何？諸煩惱業而作是念：若彼行者出於欲界，我復於誰身中生於果報？離非想非非想處欲時，受未來有，諸煩惱業多作留難。所以者何？諸煩惱業而作是念：若彼行者離欲已，彼更不受身，我復於誰身中生於果報？行者於此三時多諸留難，是故說頂有退，不說煖退。復有說者，行者爾時生大憂惱，猶如有人見珍寶藏，見已歡喜作是思惟：我今永斷貧窮根本。後欲取時忽然還滅，彼人爾時於此寶藏生大憂惱。如是行者住頂法時，自念不久當得於忍永斷惡道，心生歡喜，後便還退生大憂惱。復有說者，若說頂有退，當知亦說煖有退。復有說者，以頂法不久住故是以有退。復有說者，欲得忍時大獲重利。猶如聖人不墮惡道，得忍之時亦復如是。如沙門二十億九十一劫不墮惡道。與上相違名失重利。

云何頂退？答曰：猶如有人親近善知識，從其聞法乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何頂退？答曰：猶如有人親近善知識，從其聞法乃至廣說。

何以復作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以復作此論？

答曰：前雖說頂體相，未說云何得頂？云何失頂？今欲說之，故作此論。猶如有人親近善知識者，說親近善友。從其聞法者，聽隨順方便法。內正觀思惟者，自身修行正行，信佛菩提、信善說法、信僧清淨功德，是說信寶。說色無常乃至說識無常，是說信陰。知有苦集滅道，是說信諦。彼於餘時不親近善知識者，親近惡友。不從他聞法者，不聽隨順方便法。不正觀思惟者，自身行邪行，失此信法，是名頂退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前雖說頂體相，未說云何得頂？云何失頂？今欲說之，故作此論。猶如有人親近善知識者，說親近善友。從其聞法者，聽隨順方便法。內正觀思惟者，自身修行正行，信佛菩提、信善說法、信僧清淨功德，是說信寶。說色無常乃至說識無常，是說信陰。知有苦集滅道，是說信諦。彼於餘時不親近善知識者，親近惡友。不從他聞法者，不聽隨順方便法。不正觀思惟者，自身行邪行，失此信法，是名頂退。

問曰：頂退體相為是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頂退體相為是何耶？

答曰：是不成就性，不隱沒無記，心不相應行，行陰所攝。復有說者，是不信體性。所以者何？有信便得，無信便失。復有說者，以何使纏而退頂法，即彼使纏性。如是說者，亦是染污性。復有說者，若法隨順退法即是其性。若然者，一切諸法盡是退性。何以故？一切諸法與威勢緣故。尊者佛陀提婆說曰：無所有性是退性，強生分別、無有相對。彼善根和集名頂，善根離散名退，復有何性？猶如有人多諸財物，他人劫去，後便貧窮。人問之言：汝今貧窮，為是何性？彼人答言：我本有財，他人劫去，今唯貧窮，當有何性？又如有人衣裂，他人問言：汝今衣裂，為是何性？彼人答曰：衣本完堅，今者破裂，更有何性？又如有人身本著衣，人奪其去。他人問言：汝今裸形無衣，為是何性？彼人答言：我本著衣，他人奪去，今者裸形無衣，當有何性？如是行者善根和集之時名之為頂，後若離散名之為退，當有何性？是故無所有性是名退性。評曰：不應作是說，如前說者好。頂退是不成就性，不隱沒無記，心不相應行，行陰所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是不成就性，不隱沒無記，心不相應行，行陰所攝。復有說者，是不信體性。所以者何？有信便得，無信便失。復有說者，以何使纏而退頂法，即彼使纏性。如是說者，亦是染污性。復有說者，若法隨順退法即是其性。若然者，一切諸法盡是退性。何以故？一切諸法與威勢緣故。尊者佛陀提婆說曰：無所有性是退性，強生分別、無有相對。彼善根和集名頂，善根離散名退，復有何性？猶如有人多諸財物，他人劫去，後便貧窮。人問之言：汝今貧窮，為是何性？彼人答言：我本有財，他人劫去，今唯貧窮，當有何性？又如有人衣裂，他人問言：汝今衣裂，為是何性？彼人答曰：衣本完堅，今者破裂，更有何性？又如有人身本著衣，人奪其去。他人問言：汝今裸形無衣，為是何性？彼人答言：我本著衣，他人奪去，今者裸形無衣，當有何性？如是行者善根和集之時名之為頂，後若離散名之為退，當有何性？是故無所有性是名退性。評曰：不應作是說，如前說者好。頂退是不成就性，不隱沒無記，心不相應行，行陰所攝。

問曰：如說信佛菩提是名信佛，乃至廣說。以何等故、世尊或說信寶、或說信陰、或說信諦？答曰：或有說者，佛於法明了，乃至廣說。復有說者，隨眾生愚處，佛隨其所愚而解說之。復有說者，受佛化者有三種：一、多疑心；二、染著於我；三、為見所覆。為疑者說寶，為染著我者說陰，為見所覆者說諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如說信佛菩提是名信佛，乃至廣說。以何等故、世尊或說信寶、或說信陰、或說信諦？答曰：或有說者，佛於法明了，乃至廣說。復有說者，隨眾生愚處，佛隨其所愚而解說之。復有說者，受佛化者有三種：一、多疑心；二、染著於我；三、為見所覆。為疑者說寶，為染著我者說陰，為見所覆者說諦。

云何煗法？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何煗法？乃至廣說。

以何等故名煖？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故名煖？

答曰：或有說者，智緣境界，能生於煖，燒煩惱薪。猶如火攢，上下相依，生火燒薪。復有說者，以有智知有，能生煖智，令有萎悴。猶如夏時聚花為𧂐，花生煖氣還自萎悴。復有說者，智生依陰，在陰智火還燒於陰。猶如兩竹相摩生火，還燒竹林。尊者瞿沙說曰：求解脫智火，彼最在初。如火以烟在初為相，無漏智火亦以煗法在先為相；如日明相在初為相，無漏智日亦以煖在初為相，是故名煖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，智緣境界，能生於煖，燒煩惱薪。猶如火攢，上下相依，生火燒薪。復有說者，以有智知有，能生煖智，令有萎悴。猶如夏時聚花為𧂐，花生煖氣還自萎悴。復有說者，智生依陰，在陰智火還燒於陰。猶如兩竹相摩生火，還燒竹林。尊者瞿沙說曰：求解脫智火，彼最在初。如火以烟在初為相，無漏智火亦以煗法在先為相；如日明相在初為相，無漏智日亦以煖在初為相，是故名煖。

云何為煖？於正法毘尼中生信愛敬，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為煖？於正法毘尼中生信愛敬，乃至廣說。

問曰：若然者，說於正法毘尼中生信愛敬盡得煖耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，說於正法毘尼中生信愛敬盡得煖耶？

答曰：不然。何以故？煖者乃是色界修地定地，能行聖行所攝，於正法毘尼中生信愛敬者也。彼正法者，說緣道諦信。毘尼者，說緣滅諦信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不然。何以故？煖者乃是色界修地定地，能行聖行所攝，於正法毘尼中生信愛敬者也。彼正法者，說緣道諦信。毘尼者，說緣滅諦信。

問曰：煖能緣四諦，何以但說緣滅道諦信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：煖能緣四諦，何以但說緣滅道諦信？

答曰：或有說者，滅道於諦中最勝故，應如先頂中廣答。復有說者，滅道是可歸依處，是以故說。復有說者，正法說緣三諦信，毘尼說緣滅諦信，是亦名煖能緣四諦。彼作經者引經為證，如說：佛告馬師、滿宿比丘：我有四句法，當為汝說。為欲知不？當恣汝意。彼二人言：我等今者便為非器，何用知為？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，滅道於諦中最勝故，應如先頂中廣答。復有說者，滅道是可歸依處，是以故說。復有說者，正法說緣三諦信，毘尼說緣滅諦信，是亦名煖能緣四諦。彼作經者引經為證，如說：佛告馬師、滿宿比丘：我有四句法，當為汝說。為欲知不？當恣汝意。彼二人言：我等今者便為非器，何用知為？乃至廣說。

問曰：佛深知彼人不堪受法，何故告言當恣汝意？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛深知彼人不堪受法，何故告言當恣汝意？

答曰：或有說者，人謂彼人無教化者，所以造作眾惡而自毀壞。是以如來舉手語言：我所應作今已作之，而汝自行邪行以自毀壞，非我不教化之過。復有說者，為止外道誹謗故，所以告言當恣汝意。若當如來不告彼者，諸外道等當作是謗：云何大悲，於弟子眾有隨順者說法教化，不隨順者不說法教化。若當如來告彼人者，諸外道等不生誹謗。復有說者，為止諸釋不信心故。若當如來不告彼者，爾時諸釋生不信心：云何悉達不為親族說法教化？心懷嫉妬，將慮彼人共己相似。若其如來告彼人者，諸釋爾時便更不生不信之心。復有說者，彼人自行邪行，如來以彼即為證人而語之言：汝本在家及今出家，自行邪行，非是我過。爾時如來即以軟語面前責數，是故告言當恣汝意。復有說者，為生彼人將來善根故，佛知彼人而今雖復不能受化，將來必生追悔善根。所以者何？彼人作是念：彼大悲者恣我意，而我不受，非如來過。能生如此追悔善根，以此緣故必出惡道。復有說者，佛知彼人於此命終，必生龍中受大苦痛，便作是念：我本從何來生此間？自知本在佛法出家。次作是念：無化我者，我今應往作不利益事，破壞佛塔及諸精舍，殺諸比丘。當於爾時佛神力故，有如來像當立其前而告之言：馬師、滿宿！我有四句之法，汝欲知不？當知今苦，汝等過，非我咎也。我應作者皆已作之，而汝今者自為邪行。欲止彼龍瞋恚纏故，令守護佛法，是以告言當恣汝意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，人謂彼人無教化者，所以造作眾惡而自毀壞。是以如來舉手語言：我所應作今已作之，而汝自行邪行以自毀壞，非我不教化之過。復有說者，為止外道誹謗故，所以告言當恣汝意。若當如來不告彼者，諸外道等當作是謗：云何大悲，於弟子眾有隨順者說法教化，不隨順者不說法教化。若當如來告彼人者，諸外道等不生誹謗。復有說者，為止諸釋不信心故。若當如來不告彼者，爾時諸釋生不信心：云何悉達不為親族說法教化？心懷嫉妬，將慮彼人共己相似。若其如來告彼人者，諸釋爾時便更不生不信之心。復有說者，彼人自行邪行，如來以彼即為證人而語之言：汝本在家及今出家，自行邪行，非是我過。爾時如來即以軟語面前責數，是故告言當恣汝意。復有說者，為生彼人將來善根故，佛知彼人而今雖復不能受化，將來必生追悔善根。所以者何？彼人作是念：彼大悲者恣我意，而我不受，非如來過。能生如此追悔善根，以此緣故必出惡道。復有說者，佛知彼人於此命終，必生龍中受大苦痛，便作是念：我本從何來生此間？自知本在佛法出家。次作是念：無化我者，我今應往作不利益事，破壞佛塔及諸精舍，殺諸比丘。當於爾時佛神力故，有如來像當立其前而告之言：馬師、滿宿！我有四句之法，汝欲知不？當知今苦，汝等過，非我咎也。我應作者皆已作之，而汝今者自為邪行。欲止彼龍瞋恚纏故，令守護佛法，是以告言當恣汝意。

問曰：云何名四句法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名四句法？

答曰：或有說者，是四諦法。何以故？彼二人以不見諦故造斯惡行。復有說者，四念處是。何以故？彼二人以顛倒故造斯惡行。復有說者，四正勤是。何以故？彼二人者多懈怠故造斯惡行。復有說者，四如意足是。何以故？彼二人者不能積集諸善故造斯惡行。復有說者，四聖種是。何以故？彼二人者貪著利養故造斯惡行。復有說者，四沙門果是。何以故？彼二人者實不得沙門而言我得四沙門果故造斯惡行。復有說者，四善是(一善知界、二善知入、三善知緣起、四善知處非處)。何以故？彼二人者愚於因果故造斯惡行。復有說者，如《雜阿含》中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，是四諦法。何以故？彼二人以不見諦故造斯惡行。復有說者，四念處是。何以故？彼二人以顛倒故造斯惡行。復有說者，四正勤是。何以故？彼二人者多懈怠故造斯惡行。復有說者，四如意足是。何以故？彼二人者不能積集諸善故造斯惡行。復有說者，四聖種是。何以故？彼二人者貪著利養故造斯惡行。復有說者，四沙門果是。何以故？彼二人者實不得沙門而言我得四沙門果故造斯惡行。復有說者，四善是(一善知界、二善知入、三善知緣起、四善知處非處)。何以故？彼二人者愚於因果故造斯惡行。復有說者，如《雜阿含》中說偈：

「賢聖法中善言最， 二常愛言遠不愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢聖法中善言最， 二常愛言遠不愛，

三常實語離虛妄， 四常法言遠非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三常實語離虛妄， 四常法言遠非法。」

是名為四。復有說者，如《增一阿含》所說：無貪、無恚、正念、正定是名為四。彼作是言：我今何用知是法為？世尊告言：汝愚癡人，遠離我法，乃至無有少許煖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為四。復有說者，如《增一阿含》所說：無貪、無恚、正念、正定是名為四。彼作是言：我今何用知是法為？世尊告言：汝愚癡人，遠離我法，乃至無有少許煖法。

問曰：彼二人者，何以作如是說：我今何用知是法為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼二人者，何以作如是說：我今何用知是法為？

答曰：或有說者，彼人自知非是法器，趣向善道猶為非器，況趣涅槃當是器也。復有說者，諸邪惡行在彼身中數數犯禁，自知此身非是法器，瓦石可令生牙，我今此身終不能生解脫法分。復有說者，彼人已作決定業故。復有說者，彼人已近報果法故，彼人惡道報相已現在前，乃至十指水流而出。復有說者，佛記彼人當成辟支佛菩提。彼作是念：何煩如來為我說法，我於現世終不能得入正決定。以是等眾因緣故，彼作是言：我今何用知是法為？世尊告言：遠離我法愚癡人，於我正法毘尼中乃至無有少許暖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼人自知非是法器，趣向善道猶為非器，況趣涅槃當是器也。復有說者，諸邪惡行在彼身中數數犯禁，自知此身非是法器，瓦石可令生牙，我今此身終不能生解脫法分。復有說者，彼人已作決定業故。復有說者，彼人已近報果法故，彼人惡道報相已現在前，乃至十指水流而出。復有說者，佛記彼人當成辟支佛菩提。彼作是念：何煩如來為我說法，我於現世終不能得入正決定。以是等眾因緣故，彼作是言：我今何用知是法為？世尊告言：遠離我法愚癡人，於我正法毘尼中乃至無有少許暖法。

問曰：有眾多毘尼：有時毘尼、有方毘尼、有種性毘尼、有家法毘尼、有罰罪毘尼、有犯毘尼、有明毘尼、有聖毘尼、有欲瞋癡毘尼。此中為說何者毘尼耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有眾多毘尼：有時毘尼、有方毘尼、有種性毘尼、有家法毘尼、有罰罪毘尼、有犯毘尼、有明毘尼、有聖毘尼、有欲瞋癡毘尼。此中為說何者毘尼耶？

答曰：或有說者，此中說聖毘尼。復有說者，此中說欲瞋癡毘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此中說聖毘尼。復有說者，此中說欲瞋癡毘尼。

問曰：諸不得暖法，一切皆與馬師、滿宿同耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸不得暖法，一切皆與馬師、滿宿同耶？

答曰：不一切也。眾生凡有三種：一、有期心；二、除期心；三、斷期心。有期心者，清淨持戒者是也。除期心者，所作已辦阿羅漢是也。斷期心者，犯戒者是也。以彼無有期心、無除期心，但有斷期心，是以世尊而呵嘖之。其餘眾生斷期心者，亦與彼同。如說：乃至無有少許暖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不一切也。眾生凡有三種：一、有期心；二、除期心；三、斷期心。有期心者，清淨持戒者是也。除期心者，所作已辦阿羅漢是也。斷期心者，犯戒者是也。以彼無有期心、無除期心，但有斷期心，是以世尊而呵嘖之。其餘眾生斷期心者，亦與彼同。如說：乃至無有少許暖法。

問曰：此暖善根，最勝微妙、住寂靜地，今者何以言少耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此暖善根，最勝微妙、住寂靜地，今者何以言少耶？

答曰：以於達分善根中最是微小，故言為少。復有說者，以是見聚善根後邊生故，故言少許(見聚善根者謂安般、不淨、四念處也)。此四種善根，所謂暖法、頂法、忍法、世第一法，名為達分，亦名觀諦，亦名修治，亦名善根。言達分者，無漏聖道是達，此善根隨順彼法、羽翼彼法、是彼法性分，故言達分。觀諦者，以無常等行觀諦察諦，故名觀諦。修治者，為求聖道及果修治，此身除去穢惡欲為法器。猶如農夫為求子實，修治田地除去惡草。彼亦如是，故名修治。言善根者，聖道言善、涅槃言果。此諸法等是彼初基始立之本，故名善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以於達分善根中最是微小，故言為少。復有說者，以是見聚善根後邊生故，故言少許(見聚善根者謂安般、不淨、四念處也)。此四種善根，所謂暖法、頂法、忍法、世第一法，名為達分，亦名觀諦，亦名修治，亦名善根。言達分者，無漏聖道是達，此善根隨順彼法、羽翼彼法、是彼法性分，故言達分。觀諦者，以無常等行觀諦察諦，故名觀諦。修治者，為求聖道及果修治，此身除去穢惡欲為法器。猶如農夫為求子實，修治田地除去惡草。彼亦如是，故名修治。言善根者，聖道言善、涅槃言果。此諸法等是彼初基始立之本，故名善根。

問曰：此暖等善根，有何差別？答曰：暖法能止緣諦增上愚，乃至能止身中愚，故生世第一法。復有說者，暖法能生緣諦下明，乃至身中有緣諦明，故生世第一法。復次暖法能生緣諦下信，頂法生中信，忍法生上信。以身中有此信故，能生世第一法。復次煖法於陰悅適，乃至身中悅適故生世第一法。復有說者，暖是念處所入處，頂是暖法所入處，忍是頂法所入處，世第一法是忍所入處。如是次第，無間亦如是。尊者瞿沙說曰：此善根，二是欲界，所謂暖、頂；二是色界，所謂忍、世第一法。評曰：不應作是說，此是色界故定地修地，能行聖行所攝法。如是說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此暖等善根，有何差別？答曰：暖法能止緣諦增上愚，乃至能止身中愚，故生世第一法。復有說者，暖法能生緣諦下明，乃至身中有緣諦明，故生世第一法。復次暖法能生緣諦下信，頂法生中信，忍法生上信。以身中有此信故，能生世第一法。復次煖法於陰悅適，乃至身中悅適故生世第一法。復有說者，暖是念處所入處，頂是暖法所入處，忍是頂法所入處，世第一法是忍所入處。如是次第，無間亦如是。尊者瞿沙說曰：此善根，二是欲界，所謂暖、頂；二是色界，所謂忍、世第一法。評曰：不應作是說，此是色界故定地修地，能行聖行所攝法。如是說者好。

問曰：暖法有幾種？乃至世第一法幾種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：暖法有幾種？乃至世第一法幾種？

答曰：或有說者，煗法有三種，謂下下、下中、下上。頂法有三種：中下、中中、中上。忍有二種：上下、上中。世第一法有一種，謂上上。此四善根以三言之，煖是下，頂是中，忍、世第一法是上。復有說者，煖有二種：謂下下、下中。頂有三種，謂下上、中下、中中。忍法有三種：謂中上、上下、上中。世第一法有一種，謂上上。此善根以三言之，煖是下、頂是下中、忍是中上、世第一法是上。尊者瞿沙說曰：煖有三種：下下、下中、下上。頂有六種：下下乃至中上。忍有八種：下下乃至上中。世第一法一種，謂上上。若以三言之，煗法一種，謂是下；頂有二種：謂下、中；忍有三，種謂下、中、上；世第一法有一種，謂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，煗法有三種，謂下下、下中、下上。頂法有三種：中下、中中、中上。忍有二種：上下、上中。世第一法有一種，謂上上。此四善根以三言之，煖是下，頂是中，忍、世第一法是上。復有說者，煖有二種：謂下下、下中。頂有三種，謂下上、中下、中中。忍法有三種：謂中上、上下、上中。世第一法有一種，謂上上。此善根以三言之，煖是下、頂是下中、忍是中上、世第一法是上。尊者瞿沙說曰：煖有三種：下下、下中、下上。頂有六種：下下乃至中上。忍有八種：下下乃至上中。世第一法一種，謂上上。若以三言之，煗法一種，謂是下；頂有二種：謂下、中；忍有三，種謂下、中、上；世第一法有一種，謂上。

得煗法亦捨。捨有二種：離界地時及退時捨。退時捨者，作無間業能斷善根亦墮惡道。復有何善利？已為涅槃作決定因，如吞鉤餌法。得頂法亦捨，捨有二種：離界地時及退時。退時捨者，作無間業亦墮惡道。復有何善利？更不斷善根。若然者，提婆達多不得頂法耶？如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得煗法亦捨。捨有二種：離界地時及退時捨。退時捨者，作無間業能斷善根亦墮惡道。復有何善利？已為涅槃作決定因，如吞鉤餌法。得頂法亦捨，捨有二種：離界地時及退時。退時捨者，作無間業亦墮惡道。復有何善利？更不斷善根。若然者，提婆達多不得頂法耶？如偈說：

「無德受供養， 是名為凡小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無德受供養， 是名為凡小，

有善皆忘失， 是名為頂退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有善皆忘失， 是名為頂退。」

此偈當云何通？答曰：此說得退。復有說者，世尊如頂，彼以惡心向佛，墮於惡道，故言頂墮。得忍亦捨，捨有一種，離界地時。捨彼善根無退，不作無間業、不斷善根。復有何善利？不墮惡道。得世第一法亦捨，捨有一種，離界地時捨不退。所以者何？此善根性是不退，不作無間業、不斷善根、不墮惡道。復有何善利？彼次第得正決定。復有說者，得煗法亦捨，捨有二種：離地界時及退時。退時捨者，作無間業亦墮惡道。復有何善利？唯不斷善根。若然者，提婆達多不得煗法。何以故？彼斷善根故。得頂法亦捨，捨有二種：離地界時及退時。退時捨者墮惡道。復有何善利？不作無間業、不斷善根。得忍亦捨，捨有一種，離界地時。彼善根無退，不作無間業、不斷善根、不墮惡道。復有何善利？不染著我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈當云何通？答曰：此說得退。復有說者，世尊如頂，彼以惡心向佛，墮於惡道，故言頂墮。得忍亦捨，捨有一種，離界地時。捨彼善根無退，不作無間業、不斷善根。復有何善利？不墮惡道。得世第一法亦捨，捨有一種，離界地時捨不退。所以者何？此善根性是不退，不作無間業、不斷善根、不墮惡道。復有何善利？彼次第得正決定。復有說者，得煗法亦捨，捨有二種：離地界時及退時。退時捨者，作無間業亦墮惡道。復有何善利？唯不斷善根。若然者，提婆達多不得煗法。何以故？彼斷善根故。得頂法亦捨，捨有二種：離地界時及退時。退時捨者墮惡道。復有何善利？不作無間業、不斷善根。得忍亦捨，捨有一種，離界地時。彼善根無退，不作無間業、不斷善根、不墮惡道。復有何善利？不染著我。

問曰：若然者，尸利掘多安仇利摩羅薩遮尼揵子便為不得忍。何以故？染著我故。答曰：彼不染著我，以論義故言有我耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，尸利掘多安仇利摩羅薩遮尼揵子便為不得忍。何以故？染著我故。答曰：彼不染著我，以論義故言有我耳。

問曰：彼與如來競諍論我，云何乃言不染著我耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼與如來競諍論我，云何乃言不染著我耶？

答曰：彼以不斷我見暫現在前，非染著也。世第一法得亦捨，離界地時捨，餘如先說。西方人作此論言暖善根，有何意趣、為何所依、有何因、緣何法、有何果、有何依、有何報、有何善利、為行幾行、為緣名生、為緣義起、為是聞慧、為是思慧、為是修慧、為欲界繫、為色無色界繫、為有覺有觀、為無覺有觀、為無覺無觀。為樂根相應、為喜捨根相應、為一心為眾多心、為退為不退，乃至世第一法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼以不斷我見暫現在前，非染著也。世第一法得亦捨，離界地時捨，餘如先說。西方人作此論言暖善根，有何意趣、為何所依、有何因、緣何法、有何果、有何依、有何報、有何善利、為行幾行、為緣名生、為緣義起、為是聞慧、為是思慧、為是修慧、為欲界繫、為色無色界繫、為有覺有觀、為無覺有觀、為無覺無觀。為樂根相應、為喜捨根相應、為一心為眾多心、為退為不退，乃至世第一法亦如是。

問曰：暖有何意趣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：暖有何意趣？

答曰：所有布施持戒乃至上忍善根，盡以迴向解脫，是其意趣。為何所依者，依色界定起。有何因緣者，於自地前生善根，是相似因。緣何法者，緣四真諦。有何果者，頂近於暖，是功用果。有何依者，自地相似，後生善法是其依果。有何報者，謂色界五陰。有何善利者，或有說者是涅槃決定因。復有說者，不斷善根。為行幾行者，行十六行為緣，名生為緣。義生者，當言緣義生。為是聞思修慧者，當言是修慧。欲色無色界繫者，當言色界繫。有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀者，當言三行。為何根相應者？當言三隨所應說。為一心為眾多心者，當言多心。為退不退者，當言退忍。於頂近者，是功用果。頂有何善利？或有說者，不斷善根。或有說者，不作無間業，餘如暖說。世第一法於忍近者，為功用果。忍有何善利？有此善利，不墮惡道。復有說者，不染著我亦不退，其餘如頂。世第一法緣苦，苦法忍是功用果。世第一法有何善利？次第得正決定、行四行，當言一心不退，其餘如忍。生煗法時，若苦集道諦，現在一法念處、未來修四念處，現在行一行、未來修四行，取其同性非不同性；若緣滅諦，現在一法念處、未來修一法念處，現在一行、未來四行。增長煗法，以下增長中、以中增長上時，若緣苦集道諦，現在四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在法念處、未來四，現在一行、未來十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：所有布施持戒乃至上忍善根，盡以迴向解脫，是其意趣。為何所依者，依色界定起。有何因緣者，於自地前生善根，是相似因。緣何法者，緣四真諦。有何果者，頂近於暖，是功用果。有何依者，自地相似，後生善法是其依果。有何報者，謂色界五陰。有何善利者，或有說者是涅槃決定因。復有說者，不斷善根。為行幾行者，行十六行為緣，名生為緣。義生者，當言緣義生。為是聞思修慧者，當言是修慧。欲色無色界繫者，當言色界繫。有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀者，當言三行。為何根相應者？當言三隨所應說。為一心為眾多心者，當言多心。為退不退者，當言退忍。於頂近者，是功用果。頂有何善利？或有說者，不斷善根。或有說者，不作無間業，餘如暖說。世第一法於忍近者，為功用果。忍有何善利？有此善利，不墮惡道。復有說者，不染著我亦不退，其餘如頂。世第一法緣苦，苦法忍是功用果。世第一法有何善利？次第得正決定、行四行，當言一心不退，其餘如忍。生煗法時，若苦集道諦，現在一法念處、未來修四念處，現在行一行、未來修四行，取其同性非不同性；若緣滅諦，現在一法念處、未來修一法念處，現在一行、未來四行。增長煗法，以下增長中、以中增長上時，若緣苦集道諦，現在四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在法念處、未來四，現在一行、未來十六。

問曰：以何等故，初生煗法時，未來同性者修非不同性？增長煖時，未來同性不同性修？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，初生煗法時，未來同性者修非不同性？增長煖時，未來同性不同性修？

答曰：初生時以行觀諦，未曾得彼種而得。增長時以行觀諦，已曾得彼種而得，是以具修。初生頂時，緣苦集滅道，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。增長時，下增長中、中增長上，若緣苦集道諦，四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。初生忍及增長時，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。尊者瞿沙說曰：初忍時若緣苦集道諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來四，同性修不異性。若緣滅諦，現在一法念處、未來亦一法念處，現在一行、未來四，同性修不異性。若增長時，緣苦集道諦，四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。評曰：彼不應作是說，如前說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初生時以行觀諦，未曾得彼種而得。增長時以行觀諦，已曾得彼種而得，是以具修。初生頂時，緣苦集滅道，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。增長時，下增長中、中增長上，若緣苦集道諦，四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。初生忍及增長時，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。尊者瞿沙說曰：初忍時若緣苦集道諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來四，同性修不異性。若緣滅諦，現在一法念處、未來亦一法念處，現在一行、未來四，同性修不異性。若增長時，緣苦集道諦，四念處展轉現在前、未來四，現在一行、未來十六；若緣滅諦，現在一法念處、未來四，現在一行、未來十六。評曰：彼不應作是說，如前說者好。

問曰：以何等故，忍一切時法念處現在前耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，忍一切時法念處現在前耶？

答曰：如見諦道一切時法念處現在前，忍亦相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如見諦道一切時法念處現在前，忍亦相似。

問曰：如增長忍時，盡修十六行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如增長忍時，盡修十六行耶？

答曰：不也。如漸除所緣，行亦如是。若緣四諦有十六行，若緣三諦有十二行，若緣二諦有八行，若緣一諦有四行，通一忍生勢則有十六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。如漸除所緣，行亦如是。若緣四諦有十六行，若緣三諦有十二行，若緣二諦有八行，若緣一諦有四行，通一忍生勢則有十六。

問曰：以何等故，增長忍時或十六、或十二、或八、或四行修？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，增長忍時或十六、或十二、或八、或四行修？

答曰：漸除所緣、漸除所行，轉近得正決定，是以或時修十六行乃至四行。生世第一法時，現在一法念處、未來四，現在一行、未來四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：漸除所緣、漸除所行，轉近得正決定，是以或時修十六行乃至四行。生世第一法時，現在一法念處、未來四，現在一行、未來四。

問曰：如世第一法曾得彼種以行觀諦，何以故同性行修不異性耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如世第一法曾得彼種以行觀諦，何以故同性行修不異性耶？

答曰：隨彼所得，即此法修。如人裸形，無衣可奪；彼亦如是。復有說者，世第一法最近見道，如見道中不修餘行唯修同性，世第一法亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨彼所得，即此法修。如人裸形，無衣可奪；彼亦如是。復有說者，世第一法最近見道，如見道中不修餘行唯修同性，世第一法亦復如是。

問曰：若生煖乃至忍時，為常相續、為不相續？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若生煖乃至忍時，為常相續、為不相續？

答曰：或有說者，言常相續緣於四諦，如見道中十五心常相續現在前。彼煗法生時，常相續緣四真諦。復有說者，此義不定，或相續或不相續。或有煖緣苦而止者，或緣集滅道而止者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，言常相續緣於四諦，如見道中十五心常相續現在前。彼煗法生時，常相續緣四真諦。復有說者，此義不定，或相續或不相續。或有煖緣苦而止者，或緣集滅道而止者。

問曰：為正觀思惟何法，次能生煖耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為正觀思惟何法，次能生煖耶？

答曰：是色界修地定地心，有厭離、有惡賤、有渴仰、有不隨順生勢不樂。有如此正思惟時，次能生煖，煖次生頂，頂次生忍，忍次生世第一法，世第一法次得正決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是色界修地定地心，有厭離、有惡賤、有渴仰、有不隨順生勢不樂。有如此正思惟時，次能生煖，煖次生頂，頂次生忍，忍次生世第一法，世第一法次得正決定。

問曰：若離欲者可爾，不離欲者云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若離欲者可爾，不離欲者云何？

答曰：不離欲者彼亦可爾。有欲界思慧，正觀思惟緣苦行，苦行次第生煗法，餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不離欲者彼亦可爾。有欲界思慧，正觀思惟緣苦行，苦行次第生煗法，餘如上說。

問曰：諸前身生煗法，未生頂法彼便命終，於此生中欲生頂法，為即生頂法、為還起煗法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸前身生煗法，未生頂法彼便命終，於此生中欲生頂法，為即生頂法、為還起煗法耶？

答曰：或有說者，若從師順次聞頂法，即從頂去；若師不為說，還從根本起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若從師順次聞頂法，即從頂去；若師不為說，還從根本起。

問曰：若然者，何以言煖次生頂、頂次生忍、忍次生世第一法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，何以言煖次生頂、頂次生忍、忍次生世第一法？

答曰：作如是說者，謂一身中次第生者；若前身中曾得煗法，從根本起者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：作如是說者，謂一身中次第生者；若前身中曾得煗法，從根本起者也。

問曰：若前身曾得煗法，於此生中欲生頂法，作何正觀思惟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若前身曾得煗法，於此生中欲生頂法，作何正觀思惟？

答曰：如煖正觀思惟，頂亦復爾。如生頂，生忍亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如煖正觀思惟，頂亦復爾。如生頂，生忍亦爾。

問曰：若生煗法，為離欲不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若生煗法，為離欲不？

答曰：或有說者，不為離欲。所以者何？彼行者愛樂，寧生頂法，不起有頂中忍。復有說者，若彼行者自知有力能生頂者，即便生頂；自知無力不能生頂，欲得離欲。所以者何？若得離欲，我生處轉勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不為離欲。所以者何？彼行者愛樂，寧生頂法，不起有頂中忍。復有說者，若彼行者自知有力能生頂者，即便生頂；自知無力不能生頂，欲得離欲。所以者何？若得離欲，我生處轉勝。

問曰：若依根本地生達分善根，為有退不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若依根本地生達分善根，為有退不？

答曰：或有說者，煗、頂有退，忍則不退。何以故？此善根是不退法故。評曰：彼不應作是說。何以故？若依根本地生達分善根者，即於現身得正決定。何以故？此諸善根盡為生聖道故。若依未至，此則不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，煗、頂有退，忍則不退。何以故？此善根是不退法故。評曰：彼不應作是說。何以故？若依根本地生達分善根者，即於現身得正決定。何以故？此諸善根盡為生聖道故。若依未至，此則不定。

問曰：若依未至禪生煗法，亦生頂、忍、世第一法，得正決定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若依未至禪生煗法，亦生頂、忍、世第一法，得正決定耶？

答曰：或有說者，若依未至禪生煗法乃至生世第一法，得正決定。初禪乃至第四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生煗法，次生初禪、煗、頂、忍、世第一法，得正決定。禪中間、二禪、三禪、四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生於煗、頂，次生初禪、頂、忍、世第一法，得正決定。禪中間、二禪、三禪、四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生煗、頂、忍，次生初禪，忍生世第一法，得正決定，乃至第四禪亦如是。此則說聲聞次第法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，若依未至禪生煗法乃至生世第一法，得正決定。初禪乃至第四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生煗法，次生初禪、煗、頂、忍、世第一法，得正決定。禪中間、二禪、三禪、四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生於煗、頂，次生初禪、頂、忍、世第一法，得正決定。禪中間、二禪、三禪、四禪亦如是。復有說者，若依未至禪生煗、頂、忍，次生初禪，忍生世第一法，得正決定，乃至第四禪亦如是。此則說聲聞次第法。

問曰：菩薩云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩云何？

答曰：菩薩依第四禪生煗法，乃至生世第一法，得正決定。復有說者，菩薩依初禪生煗法、頂法、忍法，二禪三禪亦如是，第四禪中生煗、頂、忍、世第一法，得正決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩依第四禪生煗法，乃至生世第一法，得正決定。復有說者，菩薩依初禪生煗法、頂法、忍法，二禪三禪亦如是，第四禪中生煗、頂、忍、世第一法，得正決定。

問曰：如達分善根中不應次生下上、不應次生中下，云何菩薩而能生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如達分善根中不應次生下上、不應次生中下，云何菩薩而能生耶？

答曰：自地不能，他地則能。復有說者，欲離如是過，當作是說：若依初禪生煗法乃至第四禪，若依初禪生頂法乃至第四禪，若依初禪生忍法乃至第四禪，次生世第一法，得正決定。評曰：不應作是說，如前說者好。所以者何？一切菩薩盡依第四禪生煗法，乃至生世第一法，得正決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：自地不能，他地則能。復有說者，欲離如是過，當作是說：若依初禪生煗法乃至第四禪，若依初禪生頂法乃至第四禪，若依初禪生忍法乃至第四禪，次生世第一法，得正決定。評曰：不應作是說，如前說者好。所以者何？一切菩薩盡依第四禪生煗法，乃至生世第一法，得正決定故。

問曰：辟支佛復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：辟支佛復云何？

答曰：辟支佛獨出世者，當知如佛。若眾多出世者，此則不定，與聲聞同。如渴伽狩，獨生一角彼亦如是。獨出世者，當知如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：辟支佛獨出世者，當知如佛。若眾多出世者，此則不定，與聲聞同。如渴伽狩，獨生一角彼亦如是。獨出世者，當知如佛。

問曰：菩薩前身為曾生達分善根不耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩前身為曾生達分善根不耶？

答曰：或有說者，曾生，為障惡道故，菩薩九十一劫不墮惡道者，是達分善根之力。此是他性達分善根，非是己性。評曰：不應作是說，應作是說：菩薩不曾生達分善根。所以者何？一切菩薩所有善根不經歷世，菩提樹下一結加趺坐生不淨觀乃至盡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，曾生，為障惡道故，菩薩九十一劫不墮惡道者，是達分善根之力。此是他性達分善根，非是己性。評曰：不應作是說，應作是說：菩薩不曾生達分善根。所以者何？一切菩薩所有善根不經歷世，菩提樹下一結加趺坐生不淨觀乃至盡智。

問曰：菩薩九十一劫不墮惡道，此豈非忍力耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩九十一劫不墮惡道，此豈非忍力耶？

答曰：不必，以達分善根能障惡道，或以施力、或以戒力、或以不淨、或以安般、或以聞慧、或以思慧、或以煗頂，後乃以忍。尊者佛陀提婆說曰：障於惡道，非不因知緣起法。其義云何？彼作是說：覺知緣起法，即是無漏道；非無漏道力，不能障惡道。評曰：不應作是說，如先說者好。所以者何？菩薩若行布施，亦以戒以慧；若行戒時，亦以施以慧；若行慧時，亦以施以戒。以是因緣，能障那由他惡道，況十處惡道耶。聲聞辟支佛所有煗頂，菩薩盡能起，以障惡道，唯不起忍。所以者何？忍與惡道相妨。菩薩於三阿僧祇劫在生死中，以願力故生惡道中，此中應說魚因緣喻。復有說者，起聲聞辟支佛忍以障惡道，不起菩薩忍。所以者何？於得道身大玄遠故。求辟支佛人，以生辟支佛忍，不能生佛種忍，以近辟支佛道故。復有說者，求辟支佛人，能起佛種忍。評曰：不應作是說，應作是說：求辟支佛人，不能起佛種忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不必，以達分善根能障惡道，或以施力、或以戒力、或以不淨、或以安般、或以聞慧、或以思慧、或以煗頂，後乃以忍。尊者佛陀提婆說曰：障於惡道，非不因知緣起法。其義云何？彼作是說：覺知緣起法，即是無漏道；非無漏道力，不能障惡道。評曰：不應作是說，如先說者好。所以者何？菩薩若行布施，亦以戒以慧；若行戒時，亦以施以慧；若行慧時，亦以施以戒。以是因緣，能障那由他惡道，況十處惡道耶。聲聞辟支佛所有煗頂，菩薩盡能起，以障惡道，唯不起忍。所以者何？忍與惡道相妨。菩薩於三阿僧祇劫在生死中，以願力故生惡道中，此中應說魚因緣喻。復有說者，起聲聞辟支佛忍以障惡道，不起菩薩忍。所以者何？於得道身大玄遠故。求辟支佛人，以生辟支佛忍，不能生佛種忍，以近辟支佛道故。復有說者，求辟支佛人，能起佛種忍。評曰：不應作是說，應作是說：求辟支佛人，不能起佛種忍。

問曰：得忍凡夫命終時，為捨忍不？若捨者，何故不生惡道？若捨者，何故凡夫捨、聖人不捨？若不捨者，行揵度、四大犍度何故不說耶？如說若成就身、彼成就身業，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：得忍凡夫命終時，為捨忍不？若捨者，何故不生惡道？若捨者，何故凡夫捨、聖人不捨？若不捨者，行揵度、四大犍度何故不說耶？如說若成就身、彼成就身業，乃至廣說。

答曰：或有說者，捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，捨。

問曰：若捨者，何以不生惡道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若捨者，何以不生惡道？

答曰：或有說者，彼善根勢力能爾，雖捨不墮惡道。自有善根雖成就不障惡道，況不成就。所謂生處得善，自有善根雖不成就，能障惡道，況復成就所謂忍也，是故彼善根勢力能障惡道。復有說者，彼善根勢力，能令身中墮惡道煩惱業極令遠離於此身中更不復行。若其不行，何由得墮惡道耶？如人秋時服於下藥，藥亦不住彼人身中，或有與病俱出、或身中自消，而能除去病患永使不起。如是彼善根勢力，令墮惡道諸煩惱業永更不起。復有說者，此善根曾在彼身中，如師子住處，在彼身中雖不成就勳著之力，能令惡道諸煩惱業更不復行，況墮惡道。猶如師子所住之處，師子若行不在，其餘小狩無能到者，何況在時。復有說者，彼善根住此身中猶如舊住，諸惡道煩惱業住此身中其猶如客。舊住力強，客則不如。復有說者，行者有二種期心：一者期心遠離諸惡、二者期心深著善法。以有此二期心故，不墮惡道。是故尊者瞿沙說：彼行者有如是期心，有如是欲、如是忍、如是可、如是意、如是敬、如是愛、如是樂。復有說者，彼惡道已得非數緣滅，諸法已得非數緣滅終不現前。復有說者，彼行者墮法雨駛流河中，不容作餘惡道之業，是以不墮惡道。復有說者，依倚聖道故。彼行者依倚聖道，使此身中惡道煩惱業不現在前，況墮惡道。猶如有人畏於怨家依倚於王，而彼怨家猶尚不能正面視之，何況加害。復有說者，彼行者以此善根，於自身中以守護聖道所住處故。猶如王人先守護王所住之地，一切人民不敢復住。復有說者，彼善根決定作人天處故，若作決定處業必生彼處。猶如貴勝之座處所以定，不應復更坐於餘坐。如是彼善根所住處定亦復如是。復有說者，彼行者以正方便，令彼惡道諸煩惱業更不復行，何況生於惡道。復有說者，彼行者見惡行過患、見善行利益，是故不作惡行墮惡道中。復有說者，有善好期心在此身中，不作惡行墮惡道中。復有說者，以心柔軟故、隨順趣涅槃故、以信根深牢固故，是以不作惡行墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼善根勢力能爾，雖捨不墮惡道。自有善根雖成就不障惡道，況不成就。所謂生處得善，自有善根雖不成就，能障惡道，況復成就所謂忍也，是故彼善根勢力能障惡道。復有說者，彼善根勢力，能令身中墮惡道煩惱業極令遠離於此身中更不復行。若其不行，何由得墮惡道耶？如人秋時服於下藥，藥亦不住彼人身中，或有與病俱出、或身中自消，而能除去病患永使不起。如是彼善根勢力，令墮惡道諸煩惱業永更不起。復有說者，此善根曾在彼身中，如師子住處，在彼身中雖不成就勳著之力，能令惡道諸煩惱業更不復行，況墮惡道。猶如師子所住之處，師子若行不在，其餘小狩無能到者，何況在時。復有說者，彼善根住此身中猶如舊住，諸惡道煩惱業住此身中其猶如客。舊住力強，客則不如。復有說者，行者有二種期心：一者期心遠離諸惡、二者期心深著善法。以有此二期心故，不墮惡道。是故尊者瞿沙說：彼行者有如是期心，有如是欲、如是忍、如是可、如是意、如是敬、如是愛、如是樂。復有說者，彼惡道已得非數緣滅，諸法已得非數緣滅終不現前。復有說者，彼行者墮法雨駛流河中，不容作餘惡道之業，是以不墮惡道。復有說者，依倚聖道故。彼行者依倚聖道，使此身中惡道煩惱業不現在前，況墮惡道。猶如有人畏於怨家依倚於王，而彼怨家猶尚不能正面視之，何況加害。復有說者，彼行者以此善根，於自身中以守護聖道所住處故。猶如王人先守護王所住之地，一切人民不敢復住。復有說者，彼善根決定作人天處故，若作決定處業必生彼處。猶如貴勝之座處所以定，不應復更坐於餘坐。如是彼善根所住處定亦復如是。復有說者，彼行者以正方便，令彼惡道諸煩惱業更不復行，何況生於惡道。復有說者，彼行者見惡行過患、見善行利益，是故不作惡行墮惡道中。復有說者，有善好期心在此身中，不作惡行墮惡道中。復有說者，以心柔軟故、隨順趣涅槃故、以信根深牢固故，是以不作惡行墮於惡道。

問曰：若捨者，何以凡夫捨、聖人不捨耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若捨者，何以凡夫捨、聖人不捨耶？

答曰：彼凡夫人無聖道對治力以自持御，雖有對治道以自持御，此道羸劣不堅固久住，是以命終時捨。聖人身中有無漏對治道以自持御，彼以無漏定力牢固久住，是以命終時不捨。此中應說合眾釆喻。復有說者，不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼凡夫人無聖道對治力以自持御，雖有對治道以自持御，此道羸劣不堅固久住，是以命終時捨。聖人身中有無漏對治道以自持御，彼以無漏定力牢固久住，是以命終時不捨。此中應說合眾釆喻。復有說者，不捨。

問曰：若不捨者，業犍度、四大犍度何以不說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不捨者，業犍度、四大犍度何以不說耶？

答曰：或有說者，彼中應說而不說者，當知此義是有餘之說。復有說者，彼業犍度中亦說，在第三句中說聖人在胎是也。聖人有二種：有名數聖人、實義聖人。得達分善根者謂名數聖人，得正決定者謂實義聖人，是故彼亦說之。若人有一出家之心，猶得名為聖弟子，何況得達分善根者也。復有說者，或有捨者、有不捨者。誰不捨耶？於此善根常懃方便故，作方便、一切時作方便、善受持、善修習者不捨；與上相違捨。如所聞：若於善根常懃方便，乃至善修習者，雖經生死而常不捨。如彌多羅達子初生之時，便作是言：結有二種乃至廣說。如先所聞：若於善根不懃方便，乃至不善修習，於此身中雖得速捨。如是當知有捨不捨。評曰：如實義者，凡夫人依彼地生達分善根猶有捨者，何況生於他地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，彼中應說而不說者，當知此義是有餘之說。復有說者，彼業犍度中亦說，在第三句中說聖人在胎是也。聖人有二種：有名數聖人、實義聖人。得達分善根者謂名數聖人，得正決定者謂實義聖人，是故彼亦說之。若人有一出家之心，猶得名為聖弟子，何況得達分善根者也。復有說者，或有捨者、有不捨者。誰不捨耶？於此善根常懃方便故，作方便、一切時作方便、善受持、善修習者不捨；與上相違捨。如所聞：若於善根常懃方便，乃至善修習者，雖經生死而常不捨。如彌多羅達子初生之時，便作是言：結有二種乃至廣說。如先所聞：若於善根不懃方便，乃至不善修習，於此身中雖得速捨。如是當知有捨不捨。評曰：如實義者，凡夫人依彼地生達分善根猶有捨者，何況生於他地。

問曰：達分善根言得報，所謂色界五陰為作彼身初業不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：達分善根言得報，所謂色界五陰為作彼身初業不？

答曰：或有說者，不作初業。所以者何？彼似無漏道憎惡受生故，餘業作初業，彼達分善根唯作滿業然後受報。復有說者，亦作初業，得身報妙好隨順行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，不作初業。所以者何？彼似無漏道憎惡受生故，餘業作初業，彼達分善根唯作滿業然後受報。復有說者，亦作初業，得身報妙好隨順行道。

此煖等善根有七十三種，其事云何？欲界有十種，所謂：一、具縛凡夫，二、除一品結，乃至九品盡者。初禪有九，或有除一品結，乃至九品初禪無具縛人，即欲界說故。如是乃至無所有處有九種，頂、忍、世第一法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此煖等善根有七十三種，其事云何？欲界有十種，所謂：一、具縛凡夫，二、除一品結，乃至九品盡者。初禪有九，或有除一品結，乃至九品初禪無具縛人，即欲界說故。如是乃至無所有處有九種，頂、忍、世第一法亦如是。

問曰：具縛凡夫所得煗法，除一品結乃至九品，為一種耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：具縛凡夫所得煗法，除一品結乃至九品，為一種耶？

答曰：不也。具縛凡夫異，除一品結異，乃至九品異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。具縛凡夫異，除一品結異，乃至九品異。

問曰：若退煗法還生煗法，為本得得不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若退煗法還生煗法，為本得得不？

答曰：不也。所以者何？彼不數數得，用功而得，不前後相似故。如捨波羅提木叉戒後更受，非本得得，彼亦如是。如煗，頂亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。所以者何？彼不數數得，用功而得，不前後相似故。如捨波羅提木叉戒後更受，非本得得，彼亦如是。如煗，頂亦爾。

問曰：增長煖時，煖增長已，還起初者不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：增長煖時，煖增長已，還起初者不？

答曰：不也。所以者何？得勝進善根，前所得者無可欣尚。頂、忍亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。所以者何？得勝進善根，前所得者無可欣尚。頂、忍亦如是。

問曰：為於何處生此善根耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為於何處生此善根耶？

答曰：欲界人中，謂三天下，非欝單越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲界人中，謂三天下，非欝單越。

問曰：欲界六天不能生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界六天不能生耶？

答曰：不能。初生已曾生者，能起現在前。所以者何？若有好身亦有隨順厭患正觀，彼處則能生煖，此三天下具有此二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不能。初生已曾生者，能起現在前。所以者何？若有好身亦有隨順厭患正觀，彼處則能生煖，此三天下具有此二。

問曰：若有好身，則諸天勝人；若取隨順厭患正觀，則惡道勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若有好身，則諸天勝人；若取隨順厭患正觀，則惡道勝。

答曰：如先說，俱有者能；天與惡道不俱有故，是以不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如先說，俱有者能；天與惡道不俱有故，是以不能。

問曰：煗法亦依男身亦依女身，若依女身得於煗法，復得自身中男子所依煗法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：煗法亦依男身亦依女身，若依女身得於煗法，復得自身中男子所依煗法耶？

答曰：得。如是當知，頂、忍亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：得。如是當知，頂、忍亦爾。

問曰：若依男身得於煗法，復得自身中女人所依煗法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若依男身得於煗法，復得自身中女人所依煗法耶？

答曰：不得。頂、忍亦如是。黃門、般吒(有男形、不能男、有女形、不能女)、無形、二形，不能生煗等四善方便法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不得。頂、忍亦如是。黃門、般吒(有男形、不能男、有女形、不能女)、無形、二形，不能生煗等四善方便法。

慧有三種：聞慧、思慧、修慧。答曰：或有師略說十八界、十二入、五陰。復有善誦修多羅、毘尼、阿毘曇生厭惱心，彼作是說：三藏所說要者，唯是十八界、十二入、五陰。彼即觀察界，觀察界已，復作三種，所謂名、體性、總相。名者謂眼界乃至法界，體性者謂別相，總相者謂無常、苦、空、無我。如是觀時，修習此智，轉得定意，於此界中生厭惱想。復略觀十二入，眼界即是眼入，乃至觸界即是觸入，七識界即是意入，法界即是法入。又略入觀陰，彼觀十色入及法入中造色即是色陰，意入即是識陰，法入即是三陰。又略陰即是四念處，色陰即是身念處，受陰即是受念處，識陰即是心念處，想陰、行陰即是法念處。又略陰觀諦諸，五陰果是苦諦，諸五陰因是集諦，五陰滅是滅諦，學無學法是道諦。彼諦復作三種名、體性、總相。名者謂是苦乃至道；體性者謂別相，別相者逼迫行義是苦義乃至出要行義是道義；總相者，苦有四行：無常、苦、空、無我，集有四行：因、集、有、緣，滅有四行：滅、止、妙、離，道有四行：道、如、迹、乘。修習此智轉得定意時、如見彼諦時，彼亦次第觀別，欲界苦作異相別，色無色界苦乃至別斷欲界行道亦別，乃至色無色界行道。當於爾時觀諦，猶如觀疊外物。作如是觀時，是名聞慧滿足。如是展轉修習次生思慧，轉進修習次生修慧，能行聖行。如是觀時是名煗法，如是展轉增長次生頂，頂次生忍，忍次生世第一法，次生苦法忍斷見苦所斷十使，次第生苦法智，如是次第生道比智得須陀洹果，次第乃至盡智，是名諸善根生次第生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧有三種：聞慧、思慧、修慧。答曰：或有師略說十八界、十二入、五陰。復有善誦修多羅、毘尼、阿毘曇生厭惱心，彼作是說：三藏所說要者，唯是十八界、十二入、五陰。彼即觀察界，觀察界已，復作三種，所謂名、體性、總相。名者謂眼界乃至法界，體性者謂別相，總相者謂無常、苦、空、無我。如是觀時，修習此智，轉得定意，於此界中生厭惱想。復略觀十二入，眼界即是眼入，乃至觸界即是觸入，七識界即是意入，法界即是法入。又略入觀陰，彼觀十色入及法入中造色即是色陰，意入即是識陰，法入即是三陰。又略陰即是四念處，色陰即是身念處，受陰即是受念處，識陰即是心念處，想陰、行陰即是法念處。又略陰觀諦諸，五陰果是苦諦，諸五陰因是集諦，五陰滅是滅諦，學無學法是道諦。彼諦復作三種名、體性、總相。名者謂是苦乃至道；體性者謂別相，別相者逼迫行義是苦義乃至出要行義是道義；總相者，苦有四行：無常、苦、空、無我，集有四行：因、集、有、緣，滅有四行：滅、止、妙、離，道有四行：道、如、迹、乘。修習此智轉得定意時、如見彼諦時，彼亦次第觀別，欲界苦作異相別，色無色界苦乃至別斷欲界行道亦別，乃至色無色界行道。當於爾時觀諦，猶如觀疊外物。作如是觀時，是名聞慧滿足。如是展轉修習次生思慧，轉進修習次生修慧，能行聖行。如是觀時是名煗法，如是展轉增長次生頂，頂次生忍，忍次生世第一法，次生苦法忍斷見苦所斷十使，次第生苦法智，如是次第生道比智得須陀洹果，次第乃至盡智，是名諸善根生次第生法。

善根有三種：一、福分善根；二、解脫分善根；三、達分善根。福分善根者，謂能作生天種子，若在人中生豪貴家，有大威勢、多饒財寶、眷屬成就、顏貌端嚴，能作轉輪聖王、帝釋、魔王、梵王種子。解脫分善根者，謂能作解脫種子，決定不退因，必至涅槃。達分善根者，謂煗法乃至世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根有三種：一、福分善根；二、解脫分善根；三、達分善根。福分善根者，謂能作生天種子，若在人中生豪貴家，有大威勢、多饒財寶、眷屬成就、顏貌端嚴，能作轉輪聖王、帝釋、魔王、梵王種子。解脫分善根者，謂能作解脫種子，決定不退因，必至涅槃。達分善根者，謂煗法乃至世第一法。

問曰：解脫分善根於何處種耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：解脫分善根於何處種耶？

答曰：於欲界中，非色界。欲界中人道，非餘道。人道中在三天下，非欝單越。佛出世時，非無佛時。復有說者，若無佛時遇辟支佛，亦種解脫分善根。體性是何？答曰：若身業、口業、意業，但意業偏多。為是五識身、為是意地？答曰：是意地，非五識身。為是方便善、為是生得善？答曰：亦是方便善、亦是生得善。為是聞慧、為是思慧、為是修慧？答曰：是聞慧、思慧，非修慧。為以何事種此善根？答曰：或以布施、或以持戒、或以多聞，而不必定。所以者何？有人以一揣食施，能種解脫分善根；自有能作長齋般遮于瑟，而不能種解脫分善根。或有持一日齋，能種解脫分善根；自有終身持戒，而不能種解脫分善根。或有誦持一偈，能種解脫分善根；自有善通三藏文義，而不能種解脫分善根是。故不定。何以故？或有種者、有不種者。若以此事迴向解脫涅槃欲永離生死，有如是勇猛心者是則能種；若不為迴向解脫涅槃永離生死，雖多布施、終身持戒、廣學多聞，而不能種解脫分善根。有近有遠，近者前身中種、此身成熟、來身解脫；遠者曾種解脫分善根，經那由他世受身，而不能生達分善根。聲聞所得解脫分善根可迴向趣辟支佛，辟支佛所得解脫分善根亦可迴向趣佛，佛所種解脫分善根不可迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於欲界中，非色界。欲界中人道，非餘道。人道中在三天下，非欝單越。佛出世時，非無佛時。復有說者，若無佛時遇辟支佛，亦種解脫分善根。體性是何？答曰：若身業、口業、意業，但意業偏多。為是五識身、為是意地？答曰：是意地，非五識身。為是方便善、為是生得善？答曰：亦是方便善、亦是生得善。為是聞慧、為是思慧、為是修慧？答曰：是聞慧、思慧，非修慧。為以何事種此善根？答曰：或以布施、或以持戒、或以多聞，而不必定。所以者何？有人以一揣食施，能種解脫分善根；自有能作長齋般遮于瑟，而不能種解脫分善根。或有持一日齋，能種解脫分善根；自有終身持戒，而不能種解脫分善根。或有誦持一偈，能種解脫分善根；自有善通三藏文義，而不能種解脫分善根是。故不定。何以故？或有種者、有不種者。若以此事迴向解脫涅槃欲永離生死，有如是勇猛心者是則能種；若不為迴向解脫涅槃永離生死，雖多布施、終身持戒、廣學多聞，而不能種解脫分善根。有近有遠，近者前身中種、此身成熟、來身解脫；遠者曾種解脫分善根，經那由他世受身，而不能生達分善根。聲聞所得解脫分善根可迴向趣辟支佛，辟支佛所得解脫分善根亦可迴向趣佛，佛所種解脫分善根不可迴轉。

問曰：有生滅觀，彼以何為方便耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有生滅觀，彼以何為方便耶？

答曰：彼行者見春時草木青色如紺琉璃，見河駛流浮沫著岸，見已作是思惟：此諸外法今已復生。若入城邑聚落，見諸男女歌舞戲笑，而問之言：何以故爾？答言：此中生男生女。彼復思惟：如此內法今已復生。彼行者於後秋時，見諸草木為秋日所曝、冷風所吹、被諸霜露，枝葉零落、河水枯涸。彼復思惟：如此外法今已復滅。若入城邑聚落，見諸男女亂髮舉手㘁咷啼哭，而問之言：何以故爾？答言：此中男女死喪。彼復思惟：此中內法今已復滅。彼行者深見如此相已，還所住處，自觀己身有少壯老無常之相，次第觀於歲月日時晝夜相續，是名方便。於此諸時展轉除減，乃至觀陰二剎那一生一滅，是名生滅觀滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼行者見春時草木青色如紺琉璃，見河駛流浮沫著岸，見已作是思惟：此諸外法今已復生。若入城邑聚落，見諸男女歌舞戲笑，而問之言：何以故爾？答言：此中生男生女。彼復思惟：如此內法今已復生。彼行者於後秋時，見諸草木為秋日所曝、冷風所吹、被諸霜露，枝葉零落、河水枯涸。彼復思惟：如此外法今已復滅。若入城邑聚落，見諸男女亂髮舉手㘁咷啼哭，而問之言：何以故爾？答言：此中男女死喪。彼復思惟：此中內法今已復滅。彼行者深見如此相已，還所住處，自觀己身有少壯老無常之相，次第觀於歲月日時晝夜相續，是名方便。於此諸時展轉除減，乃至觀陰二剎那一生一滅，是名生滅觀滿足。

問曰：此生滅觀，為虛想觀、為實觀耶？若是虛想觀者，此偈云何通？如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此生滅觀，為虛想觀、為實觀耶？若是虛想觀者，此偈云何通？如說：

「若有知見能盡漏， 若無知見云何盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有知見能盡漏， 若無知見云何盡？

若能觀陰生滅者， 是則解脫煩惱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀陰生滅者， 是則解脫煩惱心。」

非以虛想觀能斷煩惱。若當非實觀者，應不見諸行有來去相，而諸行實無來去。或有作論者說，是虛想觀。問曰：若爾者，此偈云何通？答曰：有轉轉因故，是以說彼轉轉相生，猶子孫法。其事云何？虛想觀能生實想觀，實想觀能斷煩惱，是故說轉轉因，如子孫法。復有說者，是實想觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非以虛想觀能斷煩惱。若當非實觀者，應不見諸行有來去相，而諸行實無來去。或有作論者說，是虛想觀。問曰：若爾者，此偈云何通？答曰：有轉轉因故，是以說彼轉轉相生，猶子孫法。其事云何？虛想觀能生實想觀，實想觀能斷煩惱，是故說轉轉因，如子孫法。復有說者，是實想觀。

問曰：若然者，諸行無來去，然彼行者見於來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，諸行無來去，然彼行者見於來去。

答曰：若生滅觀未滿足時，便見諸行有來去相；若其滿足，見諸行無來去相。猶如小兒弄於獨樂，旋速則見如住，旋遲則見來去。陶家輪喻亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若生滅觀未滿足時，便見諸行有來去相；若其滿足，見諸行無來去相。猶如小兒弄於獨樂，旋速則見如住，旋遲則見來去。陶家輪喻亦復如是。

問曰：為以一心見生滅、為二心一見生一見滅耶？若以一心見生滅者，云何一心而有二慮？若有二慮，破一心義。復云何見？為以見生生時復見滅耶、見滅滅時復見生耶？若見生生時唯見生者，是則為正；若見生生時復見滅者，是則為邪。若見滅滅時唯見滅者，是則為正；若見滅滅時復見生者，是則為邪。若當一心見生一心見滅者，則無生滅觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為以一心見生滅、為二心一見生一見滅耶？若以一心見生滅者，云何一心而有二慮？若有二慮，破一心義。復云何見？為以見生生時復見滅耶、見滅滅時復見生耶？若見生生時唯見生者，是則為正；若見生生時復見滅者，是則為邪。若見滅滅時唯見滅者，是則為正；若見滅滅時復見生者，是則為邪。若當一心見生一心見滅者，則無生滅觀。

答曰：應作是說：一心見生、一心見滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：一心見生、一心見滅。

問曰：若然者，則無生滅觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，則無生滅觀。

答曰：此說通一生中相續生滅觀耳，非謂一剎那也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此說通一生中相續生滅觀耳，非謂一剎那也。