阿毘曇毘婆沙論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇毘婆沙論卷第二

迦旃延子造 五百羅漢釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造 五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜犍度世第一法品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜犍度世第一法品之二

世第一法，當言欲界繫耶，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法，當言欲界繫耶，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先已說世第一法體性，及說所以名世第一法，未說在何界繫。如人言勝，已說勝事，未知住處，今欲說故，故作此論。或有說者，為止並義者意故。如摩訶僧祇部說：世第一法是欲界繫。如犢子部說：是色無色界繫。何以故？若地有聖道處，亦有世第一法。如曇摩掘部說：或言三界繫、或言不繫、或言非不繫法。為止如是等並義意故而作此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先已說世第一法體性，及說所以名世第一法，未說在何界繫。如人言勝，已說勝事，未知住處，今欲說故，故作此論。或有說者，為止並義者意故。如摩訶僧祇部說：世第一法是欲界繫。如犢子部說：是色無色界繫。何以故？若地有聖道處，亦有世第一法。如曇摩掘部說：或言三界繫、或言不繫、或言非不繫法。為止如是等並義意故而作此論。

問曰：以何等故，世第一法不當言欲界繫？應說其所以，不可但以言故此義便立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，世第一法不當言欲界繫？應說其所以，不可但以言故此義便立。

答曰：不以欲界道得斷諸蓋，亦不能制伏纏，亦不能令現前不行。所言斷制不行者，謂究竟斷制不行。何以故？以欲界中無道能令蓋纏究竟斷制不行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不以欲界道得斷諸蓋，亦不能制伏纏，亦不能令現前不行。所言斷制不行者，謂究竟斷制不行。何以故？以欲界中無道能令蓋纏究竟斷制不行故。

問曰：以何等故，欲界中無道能究竟斷蓋制伏纏耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，欲界中無道能究竟斷蓋制伏纏耶？

答曰：或有說者，欲界中不善根強、善根弱，是故無道能斷蓋制纏；色界善根強、無不善根，是故有道能斷蓋制纏。復有說者，欲界不善根如舊住、善根如客，舊住有勢、客則無力，是故無道；色界善根如舊住、無不善，是故有道。復有說者，欲界善不善同一繫縛，是故無道；色界善根、欲界不善根不同繫縛，是以色界道能斷欲界蓋制纏。復有說者，欲界威儀無有忌難，猶如夫妻；色界威儀共相敬難，猶如母子。復有說者，欲界是破慚愧法，如居士子與旃陀羅子交；色界有慚愧，如王不與旃陀羅交。復有說者，欲界愛結愛欲界善根，以愛善根故不能生厭離想；欲界愛不能愛色界善根，以不愛故能生厭離想。以如是等因緣故，欲界中無道能斷蓋制纏，色界有道能斷蓋制纏。或有說者，言斷蓋者，是究竟斷；制伏諸纏不現前行者，是須臾斷。如究竟、須臾斷，如是有縛無縛、有影無影、有片無片亦如是。復有說者，言斷蓋者害其根本，言制伏不現前行者是制伏諸纏。復有說者，言斷蓋者拔諸煩惱，制伏不現前行者是制伏諸纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，欲界中不善根強、善根弱，是故無道能斷蓋制纏；色界善根強、無不善根，是故有道能斷蓋制纏。復有說者，欲界不善根如舊住、善根如客，舊住有勢、客則無力，是故無道；色界善根如舊住、無不善，是故有道。復有說者，欲界善不善同一繫縛，是故無道；色界善根、欲界不善根不同繫縛，是以色界道能斷欲界蓋制纏。復有說者，欲界威儀無有忌難，猶如夫妻；色界威儀共相敬難，猶如母子。復有說者，欲界是破慚愧法，如居士子與旃陀羅子交；色界有慚愧，如王不與旃陀羅交。復有說者，欲界愛結愛欲界善根，以愛善根故不能生厭離想；欲界愛不能愛色界善根，以不愛故能生厭離想。以如是等因緣故，欲界中無道能斷蓋制纏，色界有道能斷蓋制纏。或有說者，言斷蓋者，是究竟斷；制伏諸纏不現前行者，是須臾斷。如究竟、須臾斷，如是有縛無縛、有影無影、有片無片亦如是。復有說者，言斷蓋者害其根本，言制伏不現前行者是制伏諸纏。復有說者，言斷蓋者拔諸煩惱，制伏不現前行者是制伏諸纏。

問曰：欲界中雖無究竟斷蓋制纏道，可無須臾斷蓋制纏道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界中雖無究竟斷蓋制纏道，可無須臾斷蓋制纏道耶？

答曰：有，但不可信。何以故？不堅牢、不久住、不相續、不相著。不久住心中，不能久伏煩惱得正決定。猶如水上浮萍以小石投之，雖散隨合，蝦蟆入中數散數合。有如是等緣故，欲界雖有須臾斷道而不可信。色界斷道可信。何以故？牢固、久住、相續、相著。久住心中能制伏煩惱得正決定。猶如大石投浮萍中散而不合，龍象入中亦散不合。有如是等緣，是故色界道能拔諸蓋制纏害，諸煩惱制伏不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，但不可信。何以故？不堅牢、不久住、不相續、不相著。不久住心中，不能久伏煩惱得正決定。猶如水上浮萍以小石投之，雖散隨合，蝦蟆入中數散數合。有如是等緣故，欲界雖有須臾斷道而不可信。色界斷道可信。何以故？牢固、久住、相續、相著。久住心中能制伏煩惱得正決定。猶如大石投浮萍中散而不合，龍象入中亦散不合。有如是等緣，是故色界道能拔諸蓋制纏害，諸煩惱制伏不行。

問曰，若然者，如汝所說，世第一法應唯在未至禪。所以者何？斷欲界蓋制纏，對治道唯在未至禪，餘上地則不應有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰，若然者，如汝所說，世第一法應唯在未至禪。所以者何？斷欲界蓋制纏，對治道唯在未至禪，餘上地則不應有。

答曰：對治有二種：一、斷對治；二、過患對治。若依未至禪斷欲界欲，有二種對治道；餘上地雖無斷對治，有過患對治。尊者瞿沙說曰：六地中盡有斷欲界欲二種對治道，所謂斷對治、過患對治。何以故？依未至禪斷欲界欲，其餘諸地而不斷者，先已斷故。猶如日光於一切時與闇相妨，日初出時已破夜闇，其餘日分雖與闇相違而不破者，先已破故。亦如六人同一怨家而共議言：隨於何處獲便害之。猶如有人次持六燈入於闇室，初燈破闇，其餘諸燈雖與闇相違而不破者，先已破故。如是六地中，盡有斷欲界欲二種對治道，乃至廣說。復次云何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶？若當六地中無斷欲界欲二種對治者，行者依上地得正決定，不應分別欲界亦不作證。然能分別作證，以是緣故知六地中盡有斷欲界欲二種對治。若以欲界道能斷蓋制纏，亦能除欲界結，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：對治有二種：一、斷對治；二、過患對治。若依未至禪斷欲界欲，有二種對治道；餘上地雖無斷對治，有過患對治。尊者瞿沙說曰：六地中盡有斷欲界欲二種對治道，所謂斷對治、過患對治。何以故？依未至禪斷欲界欲，其餘諸地而不斷者，先已斷故。猶如日光於一切時與闇相妨，日初出時已破夜闇，其餘日分雖與闇相違而不破者，先已破故。亦如六人同一怨家而共議言：隨於何處獲便害之。猶如有人次持六燈入於闇室，初燈破闇，其餘諸燈雖與闇相違而不破者，先已破故。如是六地中，盡有斷欲界欲二種對治道，乃至廣說。復次云何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶？若當六地中無斷欲界欲二種對治者，行者依上地得正決定，不應分別欲界亦不作證。然能分別作證，以是緣故知六地中盡有斷欲界欲二種對治。若以欲界道能斷蓋制纏，亦能除欲界結，乃至廣說。

問曰：世第一法不能斷結，何以言若當以欲界道得斷蓋制纏，乃至廣說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世第一法不能斷結，何以言若當以欲界道得斷蓋制纏，乃至廣說？

答曰：世第一法雖不能斷結，而此善根妙勝第一在深遠處，宜應與彼地離欲界道同在一處，是故以道證之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世第一法雖不能斷結，而此善根妙勝第一在深遠處，宜應與彼地離欲界道同在一處，是故以道證之。

問曰：以何等故世第一法不能斷結耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故世第一法不能斷結耶？

答曰：彼善根微小、法身未長，雖爾有大威勢。以善根微小、法身未長，不能斷結。有大威勢故，不為諸結之所毀壞。如師子子身小未長，不能害狩，有大威勢，一切諸狩不能侵害。或有說者，世第一法是一剎那，故不能斷結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼善根微小、法身未長，雖爾有大威勢。以善根微小、法身未長，不能斷結。有大威勢故，不為諸結之所毀壞。如師子子身小未長，不能害狩，有大威勢，一切諸狩不能侵害。或有說者，世第一法是一剎那，故不能斷結。

問曰：苦法忍亦一剎那，何以能斷結耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦法忍亦一剎那，何以能斷結耶？

答曰：彼雖一剎那，後有同性相續故，是以能斷。或有說者，彼是方便道，不以方便道能斷煩惱。但不以欲界道得斷蓋制纏，亦不能除欲界結，乃以色界道得斷蓋制纏，乃至廣說。作義者說曰：以何等故世第一法不欲界繫耶？或有說者，欲界卑賤，彼善根尊勝。復有說者，欲界薄淡，彼善根美妙。復有說者，欲界散亂，彼善根寂定。復有說者，欲界非修，彼善根修。復有說者，欲界非離欲法，彼善根隨順離欲法。復有說者，若世第一法是欲界繫者，有自緣過。云何名自緣過？如苦法忍緣欲界五陰，若世第一法是欲界繫者，亦應緣欲界繫五陰。若緣欲界繫五陰，彼應自緣。若不緣者，復違經文。如說：如苦法忍所緣，彼世第一法亦緣。便有如是自緣之過。作義者說曰：以何等故世第一法是色界繫？答曰：色界法能與三種道作次第緣，所謂見道、修道、無學道，餘界不能與三道作次第緣。若欲界能與三道作次第緣者，則有世第一法。如三道、三地、三根，初生法智分，次生比智分，如是等色界種種諸功德，應當廣說。以何等故世第一法不當言無色界繫？答曰：得正決定。先見欲界苦諦苦行，後色無色界俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼雖一剎那，後有同性相續故，是以能斷。或有說者，彼是方便道，不以方便道能斷煩惱。但不以欲界道得斷蓋制纏，亦不能除欲界結，乃以色界道得斷蓋制纏，乃至廣說。作義者說曰：以何等故世第一法不欲界繫耶？或有說者，欲界卑賤，彼善根尊勝。復有說者，欲界薄淡，彼善根美妙。復有說者，欲界散亂，彼善根寂定。復有說者，欲界非修，彼善根修。復有說者，欲界非離欲法，彼善根隨順離欲法。復有說者，若世第一法是欲界繫者，有自緣過。云何名自緣過？如苦法忍緣欲界五陰，若世第一法是欲界繫者，亦應緣欲界繫五陰。若緣欲界繫五陰，彼應自緣。若不緣者，復違經文。如說：如苦法忍所緣，彼世第一法亦緣。便有如是自緣之過。作義者說曰：以何等故世第一法是色界繫？答曰：色界法能與三種道作次第緣，所謂見道、修道、無學道，餘界不能與三道作次第緣。若欲界能與三道作次第緣者，則有世第一法。如三道、三地、三根，初生法智分，次生比智分，如是等色界種種諸功德，應當廣說。以何等故世第一法不當言無色界繫？答曰：得正決定。先見欲界苦諦苦行，後色無色界俱。

問曰：苦諦有四行，何以此中說見苦時但說苦行，不說無常、空、無我行耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：苦諦有四行，何以此中說見苦時但說苦行，不說無常、空、無我行耶？

答曰：此文應作如是說，得正決定時先見欲界苦諦，不應言苦行。然不爾者，彼作經者有何等意？答曰：為現初始次第方便法故。如說苦行，無常、空、無我行亦應如苦行說。復有說者，以苦行唯在苦諦中，無常行在三諦中，空、無我行在一切法。復有說者，此苦與一切有法相違，能棄生死。猶如小兒，雖有種種美食在前，有人語言：此食是苦。即便捨之。復有說者，一切眾生老少愚智內道外道皆信是苦。復有說者，此苦麁現易以智知。所以者何？佛說苦智，為緣何法？即緣苦法。如智所知、覺所覺、行所行，根、根義、緣、所緣應如智說。復有說者，說苦文句久遠所傳，古昔諸佛皆說苦行，是以行者先見於苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此文應作如是說，得正決定時先見欲界苦諦，不應言苦行。然不爾者，彼作經者有何等意？答曰：為現初始次第方便法故。如說苦行，無常、空、無我行亦應如苦行說。復有說者，以苦行唯在苦諦中，無常行在三諦中，空、無我行在一切法。復有說者，此苦與一切有法相違，能棄生死。猶如小兒，雖有種種美食在前，有人語言：此食是苦。即便捨之。復有說者，一切眾生老少愚智內道外道皆信是苦。復有說者，此苦麁現易以智知。所以者何？佛說苦智，為緣何法？即緣苦法。如智所知、覺所覺、行所行，根、根義、緣、所緣應如智說。復有說者，說苦文句久遠所傳，古昔諸佛皆說苦行，是以行者先見於苦。

問曰：以何等故先見欲界苦，後色無色界俱？答曰：或有說者，欲界苦麁、現在、了了、易見，是以先見。色無色界苦細、不現、不了了、難見，是以後見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故先見欲界苦，後色無色界俱？答曰：或有說者，欲界苦麁、現在、了了、易見，是以先見。色無色界苦細、不現、不了了、難見，是以後見。

問曰：若然者，色界苦麁、無色界苦細，何以俱見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，色界苦麁、無色界苦細，何以俱見耶？

答曰：以定不定故。欲界不定，是以先見。色界苦雖麁，與無色界俱同定故，是以俱見。如是定不定，住離欲地、住不離欲地、住修地、不住修地，說亦如是。復有說者，欲界苦，是行者身生病苦痛，是以先見。色無色界苦，非行者身不生苦痛，是以後見。復有說者，欲界苦近是以先見，色無色界苦遠是以後見。如近遠，現見不現見、俱不俱、此身他身亦如是。復有說者，行者成就欲界凡夫性故是以先見，不成就色無色界凡夫性故是以後見。復有說者，行者於欲界苦現見故是以先見，色無色界苦不現見故是以後見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以定不定故。欲界不定，是以先見。色界苦雖麁，與無色界俱同定故，是以俱見。如是定不定，住離欲地、住不離欲地、住修地、不住修地，說亦如是。復有說者，欲界苦，是行者身生病苦痛，是以先見。色無色界苦，非行者身不生苦痛，是以後見。復有說者，欲界苦近是以先見，色無色界苦遠是以後見。如近遠，現見不現見、俱不俱、此身他身亦如是。復有說者，行者成就欲界凡夫性故是以先見，不成就色無色界凡夫性故是以後見。復有說者，行者於欲界苦現見故是以先見，色無色界苦不現見故是以後見。

問曰：若色無色界苦不現見者，行者云何見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若色無色界苦不現見者，行者云何見耶？

答曰：現見有二種：一、離欲現見；二、自身現見。行者於欲界苦有二種現見：一、離欲現見；二、自身現見。於色無色界苦有一種現見，所謂離欲現見。猶如商人有財兩擔，一自負之、二使人擔。於自所負有二種現見：一、知物現見；二、知輕重現見。於他所擔有一種現見，所謂知物現見。復有說者，欲界苦有三種：善、不善、無記，是以先見。色無色界苦有二種：善、無記，是以後見。復有說者，見欲界苦時斷二種結：不善、無記。見色無色界苦時唯斷無記。如不善、無記，有報、無報，生一果、生二果，無慚無愧相應、無慚無愧不相應，當知亦如是。復有說者，謗言無苦，先從欲界、後色無色界。若信有苦，亦應先從欲界、後色無色界。如誹謗、生信，無智有智、疑決定、邪見正見當知亦如是。若聖道起，先辯欲界事、後色無色界俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：現見有二種：一、離欲現見；二、自身現見。行者於欲界苦有二種現見：一、離欲現見；二、自身現見。於色無色界苦有一種現見，所謂離欲現見。猶如商人有財兩擔，一自負之、二使人擔。於自所負有二種現見：一、知物現見；二、知輕重現見。於他所擔有一種現見，所謂知物現見。復有說者，欲界苦有三種：善、不善、無記，是以先見。色無色界苦有二種：善、無記，是以後見。復有說者，見欲界苦時斷二種結：不善、無記。見色無色界苦時唯斷無記。如不善、無記，有報、無報，生一果、生二果，無慚無愧相應、無慚無愧不相應，當知亦如是。復有說者，謗言無苦，先從欲界、後色無色界。若信有苦，亦應先從欲界、後色無色界。如誹謗、生信，無智有智、疑決定、邪見正見當知亦如是。若聖道起，先辯欲界事、後色無色界俱。

問曰：見道、辦事有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：見道、辦事有何差別？

答曰：或有說者，無有差別。或有說者，亦有差別，知聚是見道、斷結是辦事。復有說者，知智是見道、斷智名辦事。如是智作證明、得作證明、解脫道道果當知亦如是。復有說者，能見緣境界是見道、所作是辦事。復有說者，一剎那是見道、後相續者名辦事。如一剎那後相續，入數數入當知亦如是。復有說者，無礙道所作名見道、解脫道所作名辦事。如無礙道所作、解脫道所作，遠惡修善、捨無義得有義、出下賤入勝處、棄愛熾然、離愛安樂當知亦如是。若得正決定時，先見無色界苦諦苦行，如是世第一法當言無色界繫，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無有差別。或有說者，亦有差別，知聚是見道、斷結是辦事。復有說者，知智是見道、斷智名辦事。如是智作證明、得作證明、解脫道道果當知亦如是。復有說者，能見緣境界是見道、所作是辦事。復有說者，一剎那是見道、後相續者名辦事。如一剎那後相續，入數數入當知亦如是。復有說者，無礙道所作名見道、解脫道所作名辦事。如無礙道所作、解脫道所作，遠惡修善、捨無義得有義、出下賤入勝處、棄愛熾然、離愛安樂當知亦如是。若得正決定時，先見無色界苦諦苦行，如是世第一法當言無色界繫，乃至廣說。

問曰：得正決定時不先見色界苦，不妨世第一法得名色界繫。如是得正決定時不先見無色界苦諦苦行，世第一法是無色界繫有何過耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：得正決定時不先見色界苦，不妨世第一法得名色界繫。如是得正決定時不先見無色界苦諦苦行，世第一法是無色界繫有何過耶？

答曰：色界中有遍緣知智能緣下地，是故得有世第一法；無色界中無遍緣知智能緣下地，是故無有世第一法。但聖道起先辦欲界事，乃至廣說不應言世第一法是無色界繫。作義者說曰：以何等故世第一法不當言無色界繫？或有說者，彼無色界非因、非地、非器，以非器等故，是以無世第一法。復有說者，若彼處有觀諦善根如煗、頂、忍者，是處應有世第一法，彼無色中無故無世第一法。復有說者，若有見道處則有世第一法，無色中無見道故無世第一法。復有說者，若地有智遍緣一切法亦有斷結對治道則有世第一法，欲界中雖有智能緣一切地而無斷結對治道。無色界中雖有斷結對治道而無智能緣一切地，是故欲界無色界無世第一法。復有說者，欲界善根不寂靜故無世第一法，無色界道極寂靜故無世第一法。復有說者，欲界善根羸弱故無世第一法，無色中非其境界故無世第一法。復次或有說者，入無色定除去色想，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：色界中有遍緣知智能緣下地，是故得有世第一法；無色界中無遍緣知智能緣下地，是故無有世第一法。但聖道起先辦欲界事，乃至廣說不應言世第一法是無色界繫。作義者說曰：以何等故世第一法不當言無色界繫？或有說者，彼無色界非因、非地、非器，以非器等故，是以無世第一法。復有說者，若彼處有觀諦善根如煗、頂、忍者，是處應有世第一法，彼無色中無故無世第一法。復有說者，若有見道處則有世第一法，無色中無見道故無世第一法。復有說者，若地有智遍緣一切法亦有斷結對治道則有世第一法，欲界中雖有智能緣一切地而無斷結對治道。無色界中雖有斷結對治道而無智能緣一切地，是故欲界無色界無世第一法。復有說者，欲界善根不寂靜故無世第一法，無色界道極寂靜故無世第一法。復有說者，欲界善根羸弱故無世第一法，無色中非其境界故無世第一法。復次或有說者，入無色定除去色想，乃至廣說。

問曰：不應言復次或有說者，若言復次或有說者，義則不定。應作是說，入無色定除去色想，乃至廣說。所以者何？同明一義故。不應如先說無色界苦諦苦行等，應作是說，入無色定除去色想，乃至廣說。何以故？此是根本義故。應作是說而不爾者，彼有何義？答曰：言語有二種：一者方便、二者根本。先所說者是方便語，後所說者是根本語。復有說者，先所說者明苦法忍緣欲界法，後所說者明世第一法與苦法忍同一緣，當知無色界不能緣欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不應言復次或有說者，若言復次或有說者，義則不定。應作是說，入無色定除去色想，乃至廣說。所以者何？同明一義故。不應如先說無色界苦諦苦行等，應作是說，入無色定除去色想，乃至廣說。何以故？此是根本義故。應作是說而不爾者，彼有何義？答曰：言語有二種：一者方便、二者根本。先所說者是方便語，後所說者是根本語。復有說者，先所說者明苦法忍緣欲界法，後所說者明世第一法與苦法忍同一緣，當知無色界不能緣欲界。

問曰：除去色想，體性是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：除去色想，體性是何？

答曰：七地，謂四無色定及三未至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：七地，謂四無色定及三未至。

問曰：此處言除去色想，四大犍度亦說除去色想，如波羅延說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此處言除去色想，四大犍度亦說除去色想，如波羅延說偈：

「除去色想， 能斷欲愛， 於內外法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除去色想， 能斷欲愛， 於內外法，

無不見者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不見者。」

如《眾義經》說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《眾義經》說偈：

「亦不有有想， 亦不無無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不有有想， 亦不無無想，

如是除色想， 能斷渴愛因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是除色想， 能斷渴愛因。」

如是等有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等有何差別？

答曰：或有說者，此處說除去色想者，除下地色想；四大犍度言除去色想者，除有對色；如波羅延、《眾義經》所說偈除去色想者，斷緣色愛。或有說者，此處言除去色想者，是四念處；四大犍度言除去色想者，是身念處；如波羅延、《眾義經》所說除去色想者，是法念處。復有說者，此處言除去色想者，是四無色定及三未至；四大犍度言除去色想者，是第四禪；波羅延、《眾義經》所說偈除去色想者，除愛緣色。復有說者，此言除去色想者，此內外道共除色想法，餘三是不共除色想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此處說除去色想者，除下地色想；四大犍度言除去色想者，除有對色；如波羅延、《眾義經》所說偈除去色想者，斷緣色愛。或有說者，此處言除去色想者，是四念處；四大犍度言除去色想者，是身念處；如波羅延、《眾義經》所說除去色想者，是法念處。復有說者，此處言除去色想者，是四無色定及三未至；四大犍度言除去色想者，是第四禪；波羅延、《眾義經》所說偈除去色想者，除愛緣色。復有說者，此言除去色想者，此內外道共除色想法，餘三是不共除色想法。

世第一法當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀？問曰：何以作此論？答曰：復為止彼人意言世第一法是欲界繫故。復有說者，先已說世第一法體性、已說所以、已說界，未說地，今欲說故。復有說者，先雖明世第一法是色界繫，色界中有三種地：有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀地，未說世第一法為在何地，今欲說故。所以者何？色界善根有在一地者，如淨解脫等；有在二地者，如喜等。今欲說世第一法所在地故，是以作論，世第一法或有覺有觀乃至廣說。云何有覺有觀？答曰：若依有覺有觀三昧得世第一法，如未至禪、初禪是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法當言有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀？問曰：何以作此論？答曰：復為止彼人意言世第一法是欲界繫故。復有說者，先已說世第一法體性、已說所以、已說界，未說地，今欲說故。復有說者，先雖明世第一法是色界繫，色界中有三種地：有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀地，未說世第一法為在何地，今欲說故。所以者何？色界善根有在一地者，如淨解脫等；有在二地者，如喜等。今欲說世第一法所在地故，是以作論，世第一法或有覺有觀乃至廣說。云何有覺有觀？答曰：若依有覺有觀三昧得世第一法，如未至禪、初禪是也。

問曰：上言依者有何義耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：上言依者有何義耶？

答曰：或有說者，共俱生義是依義。彼世第一法生時，相應定力故，持彼心品使不散亂，是依義也。何以知之？有成文說共俱生義是依義，如說：若依空三昧得正決定，是中即說俱生是依義。如苦法忍與空三昧相應，是共俱生依義；空三昧亦與世第一法相應，是名依義。復有說者，與次第緣義是依義。如增上忍相應三昧，與世第一法作次第緣，是名依義。評曰：即依彼地，是名依義。如是說者好。云何無覺有觀？答曰：若依無覺有觀三昧得世第一法，是名無覺有觀，如禪中間是也。云何無覺無觀？答曰：若依無覺無觀三昧得世第一法，是名無覺無觀，如二禪乃至第四禪是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，共俱生義是依義。彼世第一法生時，相應定力故，持彼心品使不散亂，是依義也。何以知之？有成文說共俱生義是依義，如說：若依空三昧得正決定，是中即說俱生是依義。如苦法忍與空三昧相應，是共俱生依義；空三昧亦與世第一法相應，是名依義。復有說者，與次第緣義是依義。如增上忍相應三昧，與世第一法作次第緣，是名依義。評曰：即依彼地，是名依義。如是說者好。云何無覺有觀？答曰：若依無覺有觀三昧得世第一法，是名無覺有觀，如禪中間是也。云何無覺無觀？答曰：若依無覺無觀三昧得世第一法，是名無覺無觀，如二禪乃至第四禪是也。

問曰：何以說世第一法在三地耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以說世第一法在三地耶？

答曰：為止併義者意故。如彌沙塞部說：世第一法是有覺有觀，有相有勢無定，是凡夫性緣，有為有覺有觀者能分別故，有相者能緣故，有勢者難得故，無定者無相似心相續故，是凡夫者凡夫身中可得故。緣有為者，緣諸行故。為止如是併義者意故說在三地。若依未至地得正決定，彼一地見道修、一地世第一法修；若依初禪得正決定，彼二地見道修、一地世第一法修；若依禪中間得正決定，三地見道修、一地世第一法修；若依二禪得正決定，四地見道修、一地世第一法修；若依三禪得正決定，五地見道修、一地世第一法修；若依四禪得正決定，六地見道修、一地世第一法修。復有說者，若依未至禪得正決定，一地見道修、一地世第一法修；若依初禪得正決定，二地見道修、二地世第一法修；若依禪中間得正決定，三地見道修、三地世第一法修。何以故？皆是一地法故。此中有漏法，一種使所使故；此中諸善，展轉為因故。二禪以上如先說。評曰：彼不應作是說。何以故？若依無覺有觀三昧得正決定，得二種世第一法：有覺有觀、無覺有觀。若然者，則違經文，如說：云何名無覺有觀？若依禪中間得世第一法，是名無覺有觀。如先說者好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為止併義者意故。如彌沙塞部說：世第一法是有覺有觀，有相有勢無定，是凡夫性緣，有為有覺有觀者能分別故，有相者能緣故，有勢者難得故，無定者無相似心相續故，是凡夫者凡夫身中可得故。緣有為者，緣諸行故。為止如是併義者意故說在三地。若依未至地得正決定，彼一地見道修、一地世第一法修；若依初禪得正決定，彼二地見道修、一地世第一法修；若依禪中間得正決定，三地見道修、一地世第一法修；若依二禪得正決定，四地見道修、一地世第一法修；若依三禪得正決定，五地見道修、一地世第一法修；若依四禪得正決定，六地見道修、一地世第一法修。復有說者，若依未至禪得正決定，一地見道修、一地世第一法修；若依初禪得正決定，二地見道修、二地世第一法修；若依禪中間得正決定，三地見道修、三地世第一法修。何以故？皆是一地法故。此中有漏法，一種使所使故；此中諸善，展轉為因故。二禪以上如先說。評曰：彼不應作是說。何以故？若依無覺有觀三昧得正決定，得二種世第一法：有覺有觀、無覺有觀。若然者，則違經文，如說：云何名無覺有觀？若依禪中間得世第一法，是名無覺有觀。如先說者好。

問曰：以何等故，見道自地他地修非世第一法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，見道自地他地修非世第一法耶？

答曰：或有說者，見道展轉為因，非世第一法。復有說者，見道聖人身中修，以聖人身中修故，自地他地修。世第一法凡夫身中修，以凡夫身中修故，唯自地修非他地修。復有說者，見道有三事故修：一、從因生；二、能作對治；三、能辦事。從因生者，六地中展轉更相為因。對治者，若對治斷一地欲，餘地亦名對治。斷辦事者，如一地事辦，餘地亦辦。世第一法，不從因生者，不展轉為因故。非對治者，不斷結故。不辦事者，非如聖道能辦事故。修道亦以此三事故，自地他地修。彼亦展轉為因，如法智斷欲界結，比智亦修，彼比智非欲界對治道。法智現前時，亦名修亦名對治。辦事者，如第四禪地苦智修，如初禪地亦修；如初禪地道辦事，第四禪地道亦辦；如第四禪地道辦事，初禪地亦辦。復有說者，無漏法所作異、有漏法所作異。所以者何？世第一法為愛所繫，無漏法者不為愛所繫。復有說者，世第一法，有垢有過患、雜毒滓濁，是以不他地自地修。見道無垢無過、不雜毒不滓濁，是以自地他地修。復有說者，世第一法在界為界所繫、在地為地所繫。無漏法在界在地，不為界地所繫。復有說者，世第一法在身有繫，無漏法在身不繫。復有說者，世第一法必生報，無漏法不生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，見道展轉為因，非世第一法。復有說者，見道聖人身中修，以聖人身中修故，自地他地修。世第一法凡夫身中修，以凡夫身中修故，唯自地修非他地修。復有說者，見道有三事故修：一、從因生；二、能作對治；三、能辦事。從因生者，六地中展轉更相為因。對治者，若對治斷一地欲，餘地亦名對治。斷辦事者，如一地事辦，餘地亦辦。世第一法，不從因生者，不展轉為因故。非對治者，不斷結故。不辦事者，非如聖道能辦事故。修道亦以此三事故，自地他地修。彼亦展轉為因，如法智斷欲界結，比智亦修，彼比智非欲界對治道。法智現前時，亦名修亦名對治。辦事者，如第四禪地苦智修，如初禪地亦修；如初禪地道辦事，第四禪地道亦辦；如第四禪地道辦事，初禪地亦辦。復有說者，無漏法所作異、有漏法所作異。所以者何？世第一法為愛所繫，無漏法者不為愛所繫。復有說者，世第一法，有垢有過患、雜毒滓濁，是以不他地自地修。見道無垢無過、不雜毒不滓濁，是以自地他地修。復有說者，世第一法在界為界所繫、在地為地所繫。無漏法在界在地，不為界地所繫。復有說者，世第一法在身有繫，無漏法在身不繫。復有說者，世第一法必生報，無漏法不生報。

問曰：同是有漏，以何等故，見道邊等智自地他地修，非世第一法耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：同是有漏，以何等故，見道邊等智自地他地修，非世第一法耶？

答曰：或有說者，見道邊等智，不用功而得，以見道力故修。如見道力能自地他地修，彼見道邊等智亦修。世第一法大功力得，是以唯自地修非他地修。復有說者，見道邊等智是見道眷屬常不相離，如見道自地他地修，彼亦如是。世第一法非見道眷屬相離，是以唯自地修非他地修。復有說者，見道邊等智，堅信堅法身中可得，若起上地法現在前，下地便修。世第一法凡夫身中可得，一切凡夫不能修於他地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，見道邊等智，不用功而得，以見道力故修。如見道力能自地他地修，彼見道邊等智亦修。世第一法大功力得，是以唯自地修非他地修。復有說者，見道邊等智是見道眷屬常不相離，如見道自地他地修，彼亦如是。世第一法非見道眷屬相離，是以唯自地修非他地修。復有說者，見道邊等智，堅信堅法身中可得，若起上地法現在前，下地便修。世第一法凡夫身中可得，一切凡夫不能修於他地。

問曰：以何等故，上地見道現在前時下地修，下地見道現在前時上地不修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，上地見道現在前時下地修，下地見道現在前時上地不修耶？

答曰：或有說者，上地法勝，若現在前時下地則修。下地法劣，現在前時不修上地。猶如勝人不造詣劣人，劣人則應造詣勝人；彼亦如是。復有說者，若依上地得正決定，下地諸法先已得故，是以故修。若依下地得正決定，上地諸法或得不得，是以不修。復有說者，上地諸法從下地因生，下地諸法不從上地因生，是以不修。復有說者，下地法不能對治上地，上地法能對治下地，以不對治故是以不修。復有說者，若依上地得正決定，爾時離下地欲故，是以修。若依下地得正決定，上地或離欲或不離欲。設使離欲，於上地法不得自在；設得自在，應即上地得正決定而不能得，是以知不自在。復有說者，下地法攝屬上地是以故修，上地法不攝屬下地是以不修。復有說者，猶如六種守護法故，三十三天為備阿修羅故，安六種守護：一、依水住龍；二、杵手神；三、持花鬘神；四、常放逸神；五、四天王；六、三十三天。若依水住龍能壞阿修羅者，餘五無事。而水住龍若不能，杵手神助，餘四無事而住。若二不勝，持花鬘神助，餘三無事而住。若三不勝，放逸神助，餘二無事而住。若四不勝，四天王助，餘一無事而住。若五不勝，三十三天助，帝釋無事而住。彼若不勝，爾時帝釋躬身自出，執金剛杵雨金剛雹，時阿修羅眾即時退散。如是見道斷結對治，在六地中若依未至得正決定，即彼地見道斷。見道所斷結，其餘五地無事而住。若依初禪得正決定，上地則無事而住，未至禪得修，亦隨順初禪。若依中間、二禪、三禪亦如是。若依四禪得正決定，彼四禪中見道斷見道所斷結，下地得修，亦隨順第四禪。復有說者，猶如山陂有六重池次第而下，其在上池次流於下，下池不能逆流於上。如是上地無漏流注下地，是以故修。下地無漏不能流注上地，是以不修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，上地法勝，若現在前時下地則修。下地法劣，現在前時不修上地。猶如勝人不造詣劣人，劣人則應造詣勝人；彼亦如是。復有說者，若依上地得正決定，下地諸法先已得故，是以故修。若依下地得正決定，上地諸法或得不得，是以不修。復有說者，上地諸法從下地因生，下地諸法不從上地因生，是以不修。復有說者，下地法不能對治上地，上地法能對治下地，以不對治故是以不修。復有說者，若依上地得正決定，爾時離下地欲故，是以修。若依下地得正決定，上地或離欲或不離欲。設使離欲，於上地法不得自在；設得自在，應即上地得正決定而不能得，是以知不自在。復有說者，下地法攝屬上地是以故修，上地法不攝屬下地是以不修。復有說者，猶如六種守護法故，三十三天為備阿修羅故，安六種守護：一、依水住龍；二、杵手神；三、持花鬘神；四、常放逸神；五、四天王；六、三十三天。若依水住龍能壞阿修羅者，餘五無事。而水住龍若不能，杵手神助，餘四無事而住。若二不勝，持花鬘神助，餘三無事而住。若三不勝，放逸神助，餘二無事而住。若四不勝，四天王助，餘一無事而住。若五不勝，三十三天助，帝釋無事而住。彼若不勝，爾時帝釋躬身自出，執金剛杵雨金剛雹，時阿修羅眾即時退散。如是見道斷結對治，在六地中若依未至得正決定，即彼地見道斷。見道所斷結，其餘五地無事而住。若依初禪得正決定，上地則無事而住，未至禪得修，亦隨順初禪。若依中間、二禪、三禪亦如是。若依四禪得正決定，彼四禪中見道斷見道所斷結，下地得修，亦隨順第四禪。復有說者，猶如山陂有六重池次第而下，其在上池次流於下，下池不能逆流於上。如是上地無漏流注下地，是以故修。下地無漏不能流注上地，是以不修。

問曰：世第一法頗有覺非有觀耶？有觀非有覺耶？亦有覺有觀耶？非有覺非有觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世第一法頗有覺非有觀耶？有觀非有覺耶？亦有覺有觀耶？非有覺非有觀耶？

答曰：有。云何有覺非有觀耶？答曰：如未至禪、初禪，覺相應觀是也。所以者何？觀不相應故。云何有觀非有覺？答曰：覺諸中間禪觀相應法。云何有覺有觀？答曰：如未至禪、初禪，除其覺觀，餘相應法所謂十大地、十善大地及心。云何非有覺非有觀？答曰：謂中間禪觀，諸餘覺觀不相應法，如二禪、三禪、四禪相應法及色、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。云何有覺非有觀耶？答曰：如未至禪、初禪，覺相應觀是也。所以者何？觀不相應故。云何有觀非有覺？答曰：覺諸中間禪觀相應法。云何有覺有觀？答曰：如未至禪、初禪，除其覺觀，餘相應法所謂十大地、十善大地及心。云何非有覺非有觀？答曰：謂中間禪觀，諸餘覺觀不相應法，如二禪、三禪、四禪相應法及色、心不相應行。

問曰：頗世第一法非有覺有觀、非無覺有觀、非無覺無觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法非有覺有觀、非無覺有觀、非無覺無觀耶？

答曰：有。如未至禪、初禪地觀，彼非有覺有觀。所以者何？如說：云何覺觀相應法？答曰：若法與覺觀相應，彼觀唯與覺相應、不與觀相應。云何非無覺有觀？答曰：觀。所以者何？如說：云何無覺有觀相應法？答曰：若法不與覺相應、與觀相應法，彼觀唯與覺相應，不與觀相應。云何非無覺無觀？答曰：觀。所以者何？如說：云何無覺無觀相應法？答曰：若法不與覺觀相應。彼觀雖不與觀相應，與覺相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。如未至禪、初禪地觀，彼非有覺有觀。所以者何？如說：云何覺觀相應法？答曰：若法與覺觀相應，彼觀唯與覺相應、不與觀相應。云何非無覺有觀？答曰：觀。所以者何？如說：云何無覺有觀相應法？答曰：若法不與覺相應、與觀相應法，彼觀唯與覺相應，不與觀相應。云何非無覺無觀？答曰：觀。所以者何？如說：云何無覺無觀相應法？答曰：若法不與覺觀相應。彼觀雖不與觀相應，與覺相應。

問曰：頗世第一法，非與有覺有觀相應、非不是觀耶？答曰：有。禪中間觀，彼不與覺觀相應、非不是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法，非與有覺有觀相應、非不是觀耶？答曰：有。禪中間觀，彼不與覺觀相應、非不是觀。

問曰：頗世第一法，有覺有觀地、非覺唯觀耶？答曰：有。在未至及初禪地覺，唯與觀相應非覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法，有覺有觀地、非覺唯觀耶？答曰：有。在未至及初禪地覺，唯與觀相應非覺。

問曰：頗世第一法，在無覺有觀地、非覺非觀相應耶？答曰：有。禪中間觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法，在無覺有觀地、非覺非觀相應耶？答曰：有。禪中間觀。

問曰：頗世第一法，在有覺有觀地，亦有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法，在有覺有觀地，亦有覺有觀、無覺有觀、無覺無觀耶？

答曰：有。云何有覺有觀？如未至禪及初禪地覺觀相應法。云何無覺有觀？即彼覺是也。云何無覺無觀？即彼色、心不相應行是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。云何有覺有觀？如未至禪及初禪地覺觀相應法。云何無覺有觀？即彼覺是也。云何無覺無觀？即彼色、心不相應行是也。

問曰：頗世第一法，在無覺有觀地，無覺有觀、無覺無觀耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗世第一法，在無覺有觀地，無覺有觀、無覺無觀耶？

答曰：有。云何無覺有觀？如禪中間無覺有觀相應法是。云何無覺無觀耶？彼觀色、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。云何無覺有觀？如禪中間無覺有觀相應法是。云何無覺無觀耶？彼觀色、心不相應行。

世第一法，當言樂根相應，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法，當言樂根相應，乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：先已說世第一法體性、所以、界地，未說相應，今欲說故。復有說者，先已說世第一法在三地，未說在六地，今欲以根明六地義分明了了，如觀掌中阿摩勒菓。云何世第一法樂根相應？答曰：若依第三禪得世第一法。何者樂根相應？何者非樂根相應？答曰：除樂根，諸餘樂根相應法。何者不相應？答曰：樂根色心不相應行。云何喜根相應？答曰：若依初禪二禪得世第一法。此中誰與相應、誰不與相應？除喜根，諸餘喜根相應法。誰不與相應？喜根色心不相應行。云何捨根相應？答曰：若依未至禪第四禪得世第一法是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先已說世第一法體性、所以、界地，未說相應，今欲說故。復有說者，先已說世第一法在三地，未說在六地，今欲以根明六地義分明了了，如觀掌中阿摩勒菓。云何世第一法樂根相應？答曰：若依第三禪得世第一法。何者樂根相應？何者非樂根相應？答曰：除樂根，諸餘樂根相應法。何者不相應？答曰：樂根色心不相應行。云何喜根相應？答曰：若依初禪二禪得世第一法。此中誰與相應、誰不與相應？除喜根，諸餘喜根相應法。誰不與相應？喜根色心不相應行。云何捨根相應？答曰：若依未至禪第四禪得世第一法是也。

問曰：何以不說禪中間耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以不說禪中間耶？

答曰：應作是說：若依未至、中間禪、第四禪得世第一法，而不爾者，有何義？答曰：中間禪通名未至，是中誰與相應？誰不與相應？誰與相應？除捨根，諸餘捨根相應法；誰不與相應？捨根色、心不相應行。頗有世第一法，不與喜根、樂根、捨根相應耶？答曰：有，色、心不相應行。頗有相應法而不與世第一法相應耶？答曰：有，即三根體是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：應作是說：若依未至、中間禪、第四禪得世第一法，而不爾者，有何義？答曰：中間禪通名未至，是中誰與相應？誰不與相應？誰與相應？除捨根，諸餘捨根相應法；誰不與相應？捨根色、心不相應行。頗有世第一法，不與喜根、樂根、捨根相應耶？答曰：有，色、心不相應行。頗有相應法而不與世第一法相應耶？答曰：有，即三根體是也。

世第一法，當言一心、為多心？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法，當言一心、為多心？乃至廣說。

問曰：何以作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以作此論？

答曰：先已說世第一法體性、已說所以、已說界、已說地、已說根相應，未說現在前，今欲說故。或有說者，言世第一法是相續現前，為止彼人如是意、欲顯世第一法現在前一剎那故。或有說者，先說諸心心數法次第得正決定，或謂有心心數法多、彼剎那亦多，為決定此義故而作此論。復有說者，相續有三種：一、時相續；二、生相續；三、相似相續。或謂無二相續，唯有相似相續，如彌沙塞部所說。為止彼人意故，而作此論。世第一法，當言一心、為眾多心？答曰：當言一心，不當言眾多心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：先已說世第一法體性、已說所以、已說界、已說地、已說根相應，未說現在前，今欲說故。或有說者，言世第一法是相續現前，為止彼人如是意、欲顯世第一法現在前一剎那故。或有說者，先說諸心心數法次第得正決定，或謂有心心數法多、彼剎那亦多，為決定此義故而作此論。復有說者，相續有三種：一、時相續；二、生相續；三、相似相續。或謂無二相續，唯有相似相續，如彌沙塞部所說。為止彼人意故，而作此論。世第一法，當言一心、為眾多心？答曰：當言一心，不當言眾多心。

問曰：如世第一法現在前，未來心心數法修亦名世第一法，此中何以不說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如世第一法現在前，未來心心數法修亦名世第一法，此中何以不說？

答曰：彼亦應說，而不說者當知此義是有餘之說。如有餘義，簡略義亦如是。復有說者，彼未來者屬現在，若說現世，當知亦說未來。復有說者，若能與次第緣是中說之，如是義應如先以次第說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：彼亦應說，而不說者當知此義是有餘之說。如有餘義，簡略義亦如是。復有說者，彼未來者屬現在，若說現世，當知亦說未來。復有說者，若能與次第緣是中說之，如是義應如先以次第說。

問曰：以何等故，世第一法當言一心？應說所以，不但以言故此義便立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，世第一法當言一心？應說所以，不但以言故此義便立。

答曰：此心心法次第便不起世間有漏心，唯生無漏苦法忍相應心，若當起者無有是處。為分別故，設使起者若小若相似若勝。若當小者不能得正決定。所以者何？不以衰退、未成道得正決定，應以勝進勢力道得正決定。若相似者亦不能得正決定。所以者何？先不以此道得正決定。如初剎那，後剎那亦爾。如初剎那留難停住不得正決定，後眾多剎那亦留難停住不得正決定。如初剎那不能取聖道，後眾多剎那亦不能取聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此心心法次第便不起世間有漏心，唯生無漏苦法忍相應心，若當起者無有是處。為分別故，設使起者若小若相似若勝。若當小者不能得正決定。所以者何？不以衰退、未成道得正決定，應以勝進勢力道得正決定。若相似者亦不能得正決定。所以者何？先不以此道得正決定。如初剎那，後剎那亦爾。如初剎那留難停住不得正決定，後眾多剎那亦留難停住不得正決定。如初剎那不能取聖道，後眾多剎那亦不能取聖道。

問曰：若然者，修道中若以下心亦不能取聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，修道中若以下心亦不能取聖道。

答曰：見道異本，曾得道異。若當勝者，亦不能得正決定。所以者何？前者則非世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：見道異本，曾得道異。若當勝者，亦不能得正決定。所以者何？前者則非世第一法。

問曰：若非者，為是何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若非者，為是何法？

答曰：是增上忍，後是世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是增上忍，後是世第一法。

問曰：以何等故，修道中若相似若小，能與無漏作次第，見道唯勝？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何等故，修道中若相似若小，能與無漏作次第，見道唯勝？

答曰：修道是本曾得道，不多用功力而現在前，是以若相似若小能作次第。見道是未曾得道，多用功力乃現在前，是以必用勝者。世第一法，於世第一法因威勢因者，共生因、相應因、相似因三因者是總說義。若別說者，過去於過去二因：相應、共生；過去於未來一相似因；未來於未來二因：相應、共生；現在於現在二因：相應、共生；現在於未來一相似因。不障礙生得法，是威勢緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：修道是本曾得道，不多用功力而現在前，是以若相似若小能作次第。見道是未曾得道，多用功力乃現在前，是以必用勝者。世第一法，於世第一法因威勢因者，共生因、相應因、相似因三因者是總說義。若別說者，過去於過去二因：相應、共生；過去於未來一相似因；未來於未來二因：相應、共生；現在於現在二因：相應、共生；現在於未來一相似因。不障礙生得法，是威勢緣。

世第一法當言退、當言不退？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世第一法當言退、當言不退？乃至廣說。

問曰：何故作此論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故作此論？

答曰：前已說世第一法體性、所以、界、地、根、一心，未說不退，今欲說故而作此論。或有說，世第一法是退者，為止彼人意故，又欲去他義，顯自義與法相相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前已說世第一法體性、所以、界、地、根、一心，未說不退，今欲說故而作此論。或有說，世第一法是退者，為止彼人意故，又欲去他義，顯自義與法相相應故。

問曰：世第一法當言退、當言不退耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世第一法當言退、當言不退耶？

答曰：不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不退。

問曰：云何不退？應說其所以，不可但以言故此義便立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何不退？應說其所以，不可但以言故此義便立。

答曰：世第一法，隨順諦、轉近諦、垂入諦。云何隨順諦？隨順見道故。云何轉近諦？轉近見道故。云何垂入諦？垂入見道故。復有說者，隨順道諦、轉近道諦、垂入道諦。復有說者，隨順苦法忍、轉近苦法忍、垂入苦法忍。世第一法，於苦法忍有二種轉近：一、隨順轉近；二、垂入轉近。彼中間不起不相似有漏心，使苦法忍不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世第一法，隨順諦、轉近諦、垂入諦。云何隨順諦？隨順見道故。云何轉近諦？轉近見道故。云何垂入諦？垂入見道故。復有說者，隨順道諦、轉近道諦、垂入道諦。復有說者，隨順苦法忍、轉近苦法忍、垂入苦法忍。世第一法，於苦法忍有二種轉近：一、隨順轉近；二、垂入轉近。彼中間不起不相似有漏心，使苦法忍不現在前。

問曰：世第一法是有漏心。向言不起不相似有漏心，苦法忍是不相似心，何以言有漏是不相似心、無漏是相似心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世第一法是有漏心。向言不起不相似有漏心，苦法忍是不相似心，何以言有漏是不相似心、無漏是相似心耶？

答曰：世第一法惡賤有漏心，以惡賤故言不相似，無漏言相似。猶如有人為自親里之所苦惱，親近他人作親里想，於自所親作他人想；彼亦如是。復有說者，世第一法、苦法忍同辦一事故，所謂捨凡夫事、得住聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：世第一法惡賤有漏心，以惡賤故言不相似，無漏言相似。猶如有人為自親里之所苦惱，親近他人作親里想，於自所親作他人想；彼亦如是。復有說者，世第一法、苦法忍同辦一事故，所謂捨凡夫事、得住聖法。

猶如士夫渡河渡谷渡山渡坑，乃至廣說。渡河者，從此至彼。渡谷者，從此岸至彼岸。渡山者，從此山至彼山。渡坑者，從高至下從下至高。猶如有人從高上墮，未至地頃便作是念：欲還本處。得如意不？答曰：不得。假使彼人，若以神足、若以呪術、若以藥草還至本處，可有是事。住世第一法時，無有一法能障苦法忍使不現前。譬如閻浮提有五大河：一名恒伽；二名夜摩那；三名薩羅由；四名阿夷羅跋提；五名摩醯，流趣大海，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如士夫渡河渡谷渡山渡坑，乃至廣說。渡河者，從此至彼。渡谷者，從此岸至彼岸。渡山者，從此山至彼山。渡坑者，從高至下從下至高。猶如有人從高上墮，未至地頃便作是念：欲還本處。得如意不？答曰：不得。假使彼人，若以神足、若以呪術、若以藥草還至本處，可有是事。住世第一法時，無有一法能障苦法忍使不現前。譬如閻浮提有五大河：一名恒伽；二名夜摩那；三名薩羅由；四名阿夷羅跋提；五名摩醯，流趣大海，乃至廣說。

問曰：前喻後喻有何差別？答曰：無有差別。所以者何？欲因二喻以明一義令分明故。復有說者，前者以內法具為喻，後者以外法具為喻。復有說者，前喻為止內留難法，後喻為止外留難法。復有說者，前喻為止不如法事，後喻為顯如法事。彼五河流趣大海，無能制者、無能遮者、無能住者、無能移者。彼五大河流趣大海，頗有人能遮住者不？答曰：無也。若以神足、呪術、藥草，使彼大河停住不流，未足為難。無有一法能障世第一法，使苦法忍不現在前。造此經時在於東方，此五大河在於東方，故以為喻。復有四大河，從阿耨達池出，流趣大海：一名𠷐伽；二名辛頭；三名博叉；四名私陀。彼𠷐伽河從金象口出，繞阿耨達池一匝流趣東海。彼辛頭河從銀牛口出，亦繞大池一匝流趣南海。彼博叉河從琉璃馬口出，繞大池一匝流趣西海。彼私陀河從頗梨師子口出，繞大池一匝流趣北海。彼𠷐伽河有四大河以為眷屬：一、夜摩那；二、薩羅由；三、阿夷羅跋提；四名摩醯。彼辛頭河亦有四大河以為眷屬：一名毘婆奢；二名伊羅跋提；三名奢多頭；四名毘德多。彼博叉河有四大河以為眷屬：一名婆那；二名毘多羅尼；三名朋𠍽；四名究仲婆。彼私陀河亦有四大河以為眷屬：一名薩梨；二名毘摩；三名那提；四名毘壽波婆。此中唯說廣大有名字者。然彼四河各有五百眷屬，合有二千流趣大海，頗有人能遮住者不？答曰：不能。無有是處，以分別故。假使有人，以神足、呪術、藥草，能令彼河停住不流，未足為難。無有一法能障世第一法，使苦法忍不現在前。復次世第一法，與苦法忍作次第緣。此文是根本義第一答。所以者何？彼世第一法生時，能與苦法忍次第緣果。若此法能與彼法次第緣果者，此法無有眾生、若法、若呪術藥草、若佛若辟支佛若聲聞能作障礙，使第二剎那不現在前者。無有一法速於心者，能於爾時為作障礙，使不能得正決定。彼言無有一法速於心者，即苦法忍相應心是也。作義者說曰：以何次第故，世第一法不當言退？答曰：或有說者，根本牢固故。彼行者修布施時，悉以迴向解脫，持戒、不淨、安般、念處、七處善、煗頂忍亦迴向解脫，是名根本牢固。復有說者，世第一法後次生見道無有退，見道者彼亦不退。復有說者，世第一法後次生忍智無有退，忍智者彼亦不退。復有說者，世第一法後乃至斷非想非非想處見道所斷結無有退，非想非非想處見道所斷結者彼亦不退。復有說者，世第一法是勝進分善根，無有退勝進分善根者。煗法有三種：退分、住分、勝進分；頂亦有三種；忍有二種：住分、勝進分；世第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：前喻後喻有何差別？答曰：無有差別。所以者何？欲因二喻以明一義令分明故。復有說者，前者以內法具為喻，後者以外法具為喻。復有說者，前喻為止內留難法，後喻為止外留難法。復有說者，前喻為止不如法事，後喻為顯如法事。彼五河流趣大海，無能制者、無能遮者、無能住者、無能移者。彼五大河流趣大海，頗有人能遮住者不？答曰：無也。若以神足、呪術、藥草，使彼大河停住不流，未足為難。無有一法能障世第一法，使苦法忍不現在前。造此經時在於東方，此五大河在於東方，故以為喻。復有四大河，從阿耨達池出，流趣大海：一名𠷐伽；二名辛頭；三名博叉；四名私陀。彼𠷐伽河從金象口出，繞阿耨達池一匝流趣東海。彼辛頭河從銀牛口出，亦繞大池一匝流趣南海。彼博叉河從琉璃馬口出，繞大池一匝流趣西海。彼私陀河從頗梨師子口出，繞大池一匝流趣北海。彼𠷐伽河有四大河以為眷屬：一、夜摩那；二、薩羅由；三、阿夷羅跋提；四名摩醯。彼辛頭河亦有四大河以為眷屬：一名毘婆奢；二名伊羅跋提；三名奢多頭；四名毘德多。彼博叉河有四大河以為眷屬：一名婆那；二名毘多羅尼；三名朋𠍽；四名究仲婆。彼私陀河亦有四大河以為眷屬：一名薩梨；二名毘摩；三名那提；四名毘壽波婆。此中唯說廣大有名字者。然彼四河各有五百眷屬，合有二千流趣大海，頗有人能遮住者不？答曰：不能。無有是處，以分別故。假使有人，以神足、呪術、藥草，能令彼河停住不流，未足為難。無有一法能障世第一法，使苦法忍不現在前。復次世第一法，與苦法忍作次第緣。此文是根本義第一答。所以者何？彼世第一法生時，能與苦法忍次第緣果。若此法能與彼法次第緣果者，此法無有眾生、若法、若呪術藥草、若佛若辟支佛若聲聞能作障礙，使第二剎那不現在前者。無有一法速於心者，能於爾時為作障礙，使不能得正決定。彼言無有一法速於心者，即苦法忍相應心是也。作義者說曰：以何次第故，世第一法不當言退？答曰：或有說者，根本牢固故。彼行者修布施時，悉以迴向解脫，持戒、不淨、安般、念處、七處善、煗頂忍亦迴向解脫，是名根本牢固。復有說者，世第一法後次生見道無有退，見道者彼亦不退。復有說者，世第一法後次生忍智無有退，忍智者彼亦不退。復有說者，世第一法後乃至斷非想非非想處見道所斷結無有退，非想非非想處見道所斷結者彼亦不退。復有說者，世第一法是勝進分善根，無有退勝進分善根者。煗法有三種：退分、住分、勝進分；頂亦有三種；忍有二種：住分、勝進分；世第一

法有一種，謂勝進分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法有一種，謂勝進分。

問曰：此皆是達分善根，何以說三種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此皆是達分善根，何以說三種？

答曰：名數異耳。如定犍度說：此善根有三種：於此善根退者名退分；不退不進名住分；勝進者名勝進分。彼說三種，此說達分善根，名數異耳。復有說者，此善根是一剎那，無有退半剎那者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名數異耳。如定犍度說：此善根有三種：於此善根退者名退分；不退不進名住分；勝進者名勝進分。彼說三種，此說達分善根，名數異耳。復有說者，此善根是一剎那，無有退半剎那者。

問曰：頗有二聖人同生一處，於世第一法一成就、一不成就耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有二聖人同生一處，於世第一法一成就、一不成就耶？

答曰：有。一依初禪得正決定、二依第二禪得正決定，彼俱命終生二禪中，彼依初禪得正決定則不成就。所以者何？以離地故失。依二禪者彼則成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。一依初禪得正決定、二依第二禪得正決定，彼俱命終生二禪中，彼依初禪得正決定則不成就。所以者何？以離地故失。依二禪者彼則成就。

問曰：頗二阿羅漢俱在欲界中，於世第一法一成就、一不成就耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗二阿羅漢俱在欲界中，於世第一法一成就、一不成就耶？

答曰：有。一依初禪得正決定、二依二禪得正決定，彼俱命終生二禪中陰中得阿羅漢果。彼依初禪得正決定者則不成就。所以者何？以離地故失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。一依初禪得正決定、二依二禪得正決定，彼俱命終生二禪中陰中得阿羅漢果。彼依初禪得正決定者則不成就。所以者何？以離地故失。

問曰：頗有聖人不成就世第一法、成就世第一法解脫得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有聖人不成就世第一法、成就世第一法解脫得耶？

答曰：有。依初禪得正決定，彼命終生二禪中，以離地故不成就世第一法。彼成就世第一法解脫得，彼得以二禪所攝故，若命終生三禪以上則不成就世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。依初禪得正決定，彼命終生二禪中，以離地故不成就世第一法。彼成就世第一法解脫得，彼得以二禪所攝故，若命終生三禪以上則不成就世第一法。

問曰：頗有聖人不成就世第一法亦不成就解脫得耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗有聖人不成就世第一法亦不成就解脫得耶？

答曰：有。依初禪得正決定，彼若命終生第三禪以上，則不成就世第一法及解脫得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有。依初禪得正決定，彼若命終生第三禪以上，則不成就世第一法及解脫得。

如經說：諸比丘！我不見一法速疾迴轉過於心者，難以喻知。乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經說：諸比丘！我不見一法速疾迴轉過於心者，難以喻知。乃至廣說。

問曰：言速疾迴轉者，為於世耶、為於緣耶？若於世者，一切有為法亦隨世速疾迴轉，不但心也。若於緣者，諸心心數法受緣亦速疾迴轉，不但心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：言速疾迴轉者，為於世耶、為於緣耶？若於世者，一切有為法亦隨世速疾迴轉，不但心也。若於緣者，諸心心數法受緣亦速疾迴轉，不但心也。

答曰：此中亦說世速疾迴轉亦說緣速疾迴轉，謂一身中非謂一剎那也。若一剎那言速疾迴轉者，則有少分速疾迴轉、少分不速疾迴轉，亦無於緣速疾迴轉。所以者何？如說：若法能緣彼法、或時不緣，無有是事。是以說世之與緣速疾迴轉，謂一身中非謂一剎那。彼一身中或生善心、或時染污、或時不隱沒無記、或依眼生乃至依意生，若緣色生乃至緣法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此中亦說世速疾迴轉亦說緣速疾迴轉，謂一身中非謂一剎那也。若一剎那言速疾迴轉者，則有少分速疾迴轉、少分不速疾迴轉，亦無於緣速疾迴轉。所以者何？如說：若法能緣彼法、或時不緣，無有是事。是以說世之與緣速疾迴轉，謂一身中非謂一剎那。彼一身中或生善心、或時染污、或時不隱沒無記、或依眼生乃至依意生，若緣色生乃至緣法生。

問曰：若於世於緣名速疾迴轉者，心心數法亦於世於緣速疾迴轉，何以獨言心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若於世於緣名速疾迴轉者，心心數法亦於世於緣速疾迴轉，何以獨言心耶？

答曰：或有說者，此是世尊有餘之說，亦是世尊為化眾生簡略之說。復有說者，於心法中誰為最勝？所謂心也，是以說心。猶如王來，餘人亦來，以王勝故但言王來。復有說者，以因心故名為心數，是故說心。以心大故，數法亦名大地，是故說心。復有說者，若修證心通法時，彼無礙道唯緣於心，是故說心。復有說者，心是遠行法。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此是世尊有餘之說，亦是世尊為化眾生簡略之說。復有說者，於心法中誰為最勝？所謂心也，是以說心。猶如王來，餘人亦來，以王勝故但言王來。復有說者，以因心故名為心數，是故說心。以心大故，數法亦名大地，是故說心。復有說者，若修證心通法時，彼無礙道唯緣於心，是故說心。復有說者，心是遠行法。如說：

「獨行遠逝， 不在此身， 若能調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨行遠逝， 不在此身， 若能調伏，

是世梵志。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世梵志。」

復有說者，心為尊導。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者，心為尊導。如說：

「心為前導， 心尊心使， 中心念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心為前導， 心尊心使， 中心念善，

亦言亦行， 安樂自追， 如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦言亦行， 安樂自追， 如影隨形。」

或有說者，心猶如王。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說者，心猶如王。如說：

「第六增上王， 此染彼亦染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六增上王， 此染彼亦染，

無染而生染， 染者名愚小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染而生染， 染者名愚小。」

復有說者，心名城主。如說：比丘當知，言城主者即有漏識。復有說者，心是內法，遍一切處，能有所緣。內者，內入所攝。遍者，從阿毘地獄上至有頂。能有所緣者，緣一切法。復有說者，能起善、不善尸羅。如說：善、不善尸羅，皆因心起。復有說者，心起惡法生惡道中，心起善法生天人中。如世尊言：諸比丘！都提夜子叔迦摩納婆，以向如來生惡心故，身壞命終，如擲真珠頃當墮惡道。比丘！都提夜子叔迦摩納婆，以向如來起善心故，如擲真珠頃身壞命終當生善道。復有說者，此心為主，多所統攝。如說：此五情根各行境界，心悉能行種種境界。復有說者，如心行於緣，數法皆隨。猶如雄魚，其所住處雌魚皆隨。復有說者，心是數法所依之處。復有說者，心所依受身之處無不有心，數法不爾，有增有減。復有說者，若心不調伏、不守護、不淨修，數法亦爾；若心調伏、守護、淨修，數法亦爾。復有說者，若心不伏，數法不伏，以不伏故流行色聲香味觸法。若心折伏，數法亦伏，以折伏故不行色聲香味觸法。如濾水筒，上開則漏、上閉則止；彼亦如是。復有說者，世尊先說心速疾迴轉，當知餘有緣法亦速疾迴轉。如經說：我不見一法速疾迴轉過於心者，難以喻知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有說者，心名城主。如說：比丘當知，言城主者即有漏識。復有說者，心是內法，遍一切處，能有所緣。內者，內入所攝。遍者，從阿毘地獄上至有頂。能有所緣者，緣一切法。復有說者，能起善、不善尸羅。如說：善、不善尸羅，皆因心起。復有說者，心起惡法生惡道中，心起善法生天人中。如世尊言：諸比丘！都提夜子叔迦摩納婆，以向如來生惡心故，身壞命終，如擲真珠頃當墮惡道。比丘！都提夜子叔迦摩納婆，以向如來起善心故，如擲真珠頃身壞命終當生善道。復有說者，此心為主，多所統攝。如說：此五情根各行境界，心悉能行種種境界。復有說者，如心行於緣，數法皆隨。猶如雄魚，其所住處雌魚皆隨。復有說者，心是數法所依之處。復有說者，心所依受身之處無不有心，數法不爾，有增有減。復有說者，若心不調伏、不守護、不淨修，數法亦爾；若心調伏、守護、淨修，數法亦爾。復有說者，若心不伏，數法不伏，以不伏故流行色聲香味觸法。若心折伏，數法亦伏，以折伏故不行色聲香味觸法。如濾水筒，上開則漏、上閉則止；彼亦如是。復有說者，世尊先說心速疾迴轉，當知餘有緣法亦速疾迴轉。如經說：我不見一法速疾迴轉過於心者，難以喻知。

問曰：如餘經說以猨猴為喻，今何故言難以喻知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如餘經說以猨猴為喻，今何故言難以喻知？

答曰：或有說者，此經難以喻知，不言不以喻知。所以者何？非凡人能作、不易作、不過時作、非無慧者作。非凡人作者，唯佛能作。不易作者，用功能作。不過時作者，佛日出世爾時能作。非無慧作者，非麁心亂意之所能作。又非凡作者，能知善心起住滅相，亦知出入及知方便，如佛緣覺及諸弟子善於總相別相。復有說者，言難以喻知者，喻若同、若相似。同者，如說心速疾迴轉，其猶如受。此是心法，經先已說；若非心法，喻不相似。復次難以喻知者，不以少功而能得知。復次難以喻知者，如心速疾能有所緣；彼喻亦爾。而無有法與心等者，猶如猨猴，從一枝至一枝頃；心想迴轉，有百千剎那。尊者波奢說曰：世尊為化眾生，還以心喻心，彼猨猴輕躁躁動皆心所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，此經難以喻知，不言不以喻知。所以者何？非凡人能作、不易作、不過時作、非無慧者作。非凡人作者，唯佛能作。不易作者，用功能作。不過時作者，佛日出世爾時能作。非無慧作者，非麁心亂意之所能作。又非凡作者，能知善心起住滅相，亦知出入及知方便，如佛緣覺及諸弟子善於總相別相。復有說者，言難以喻知者，喻若同、若相似。同者，如說心速疾迴轉，其猶如受。此是心法，經先已說；若非心法，喻不相似。復次難以喻知者，不以少功而能得知。復次難以喻知者，如心速疾能有所緣；彼喻亦爾。而無有法與心等者，猶如猨猴，從一枝至一枝頃；心想迴轉，有百千剎那。尊者波奢說曰：世尊為化眾生，還以心喻心，彼猨猴輕躁躁動皆心所為。

問曰：彼心可以一法為定喻不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：彼心可以一法為定喻不？

答曰：或有說者，有誰能作？唯佛能作。但無能知者，如佛化作。一剎那以喻心而無知者，是故比丘應善知心、應善知心迴轉，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，有誰能作？唯佛能作。但無能知者，如佛化作。一剎那以喻心而無知者，是故比丘應善知心、應善知心迴轉，乃至廣說。

問曰：善知心、善知心迴轉，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：善知心、善知心迴轉，有何差別？

答曰：或有說者，無有差別，言善知心即是善知心迴轉。復有說者，有差別，若觀心總相是名善知心，觀心別相是名善知心迴轉。復有說者，若觀心是名善知心，若觀數法是名善知心迴轉。復有說者，若觀心念處是名善知心，若觀法念處是名善知心迴轉。復有說者，若觀識陰是名善知心，若觀餘陰是名善知心迴轉。復有說者，若觀意入是名善知心，若觀餘入是名善知心迴轉。復有說者，若觀七識界是名善知心，若觀餘界是名善知心迴轉。復有說者，若觀心自相是名善知心，若觀心所緣行處是名善知心迴轉。復有說者，若觀識是名善知心，若觀識住處是名善知心迴轉。尊者波奢說曰：若知有欲心是名善知心，若知轉離欲心是名善知心迴轉。如有欲心、轉離欲心，有瞋心轉離瞋心、有癡心轉離癡心、散亂心攝心、懈怠心精進心、有掉心無掉心、少心多心、有染心無染心、定心不定心、修心不修心、解脫心不解脫心、繫心不繫心，當知亦如是。尊者佛陀提婆說曰：世尊言善知心迴轉者，即是善知心異名說耳。如定犍度說：我弟子中善知心迴轉，摩訶般特迦是也。此即說心念處名善知心迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或有說者，無有差別，言善知心即是善知心迴轉。復有說者，有差別，若觀心總相是名善知心，觀心別相是名善知心迴轉。復有說者，若觀心是名善知心，若觀數法是名善知心迴轉。復有說者，若觀心念處是名善知心，若觀法念處是名善知心迴轉。復有說者，若觀識陰是名善知心，若觀餘陰是名善知心迴轉。復有說者，若觀意入是名善知心，若觀餘入是名善知心迴轉。復有說者，若觀七識界是名善知心，若觀餘界是名善知心迴轉。復有說者，若觀心自相是名善知心，若觀心所緣行處是名善知心迴轉。復有說者，若觀識是名善知心，若觀識住處是名善知心迴轉。尊者波奢說曰：若知有欲心是名善知心，若知轉離欲心是名善知心迴轉。如有欲心、轉離欲心，有瞋心轉離瞋心、有癡心轉離癡心、散亂心攝心、懈怠心精進心、有掉心無掉心、少心多心、有染心無染心、定心不定心、修心不修心、解脫心不解脫心、繫心不繫心，當知亦如是。尊者佛陀提婆說曰：世尊言善知心迴轉者，即是善知心異名說耳。如定犍度說：我弟子中善知心迴轉，摩訶般特迦是也。此即說心念處名善知心迴轉。

問曰：頗住一剎那頃當得世第一法、不當得所依緣耶？當得所依緣、不當得世第一法耶？亦當得世第一法及所依緣耶？亦不當得世第一法及所依緣耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗住一剎那頃當得世第一法、不當得所依緣耶？當得所依緣、不當得世第一法耶？亦當得世第一法及所依緣耶？亦不當得世第一法及所依緣耶。

答曰：有，應作四句。若依未來禪當得正決定，住增上忍一剎那頃當得世第一法。不當得所依緣者，除未至禪所攝世第一法現在前及所依緣，謂諸餘未來世第一法也。當得所依緣、不當得世第一法者，謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法所依緣也。當得世第一法及所依緣者，謂未來禪所攝世第一法現在前及所依緣也。亦不當得世第一法及所依緣者，謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法諸餘所依緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，應作四句。若依未來禪當得正決定，住增上忍一剎那頃當得世第一法。不當得所依緣者，除未至禪所攝世第一法現在前及所依緣，謂諸餘未來世第一法也。當得所依緣、不當得世第一法者，謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法所依緣也。當得世第一法及所依緣者，謂未來禪所攝世第一法現在前及所依緣也。亦不當得世第一法及所依緣者，謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法諸餘所依緣。

問曰：頗住一剎那頃當得世第一法緣有緣法耶？當得緣無緣法耶？當得緣有緣無緣法耶？不當得緣有緣無緣法耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：頗住一剎那頃當得世第一法緣有緣法耶？當得緣無緣法耶？當得緣有緣無緣法耶？不當得緣有緣無緣法耶。

答曰：有，住增上忍應作四句。初句者，謂世第一法能緣心心數法也。第二句者，謂世第一法能緣色、心不相應行也。第三句者，謂世第一法能緣心、心數法、色、心不相應行也。第四句者，除上爾所事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有，住增上忍應作四句。初句者，謂世第一法能緣心心數法也。第二句者，謂世第一法能緣色、心不相應行也。第三句者，謂世第一法能緣心、心數法、色、心不相應行也。第四句者，除上爾所事。

彼作經者說世第一法，凡作七論：五是根本，二因論生論。五根本者，從云何世第一法乃至根相應。二因論生論者，謂當言一心、當言不退。造毘婆沙者，因此造論廣現多文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼作經者說世第一法，凡作七論：五是根本，二因論生論。五根本者，從云何世第一法乃至根相應。二因論生論者，謂當言一心、當言不退。造毘婆沙者，因此造論廣現多文。